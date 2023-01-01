大乘集菩薩學論卷第九西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第九西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

護身品第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護身品第六之二

如是行乞食者，於所施食起三種念住，謂愍身中所集諸蟲、成就利益一切眾生、攝受正法。又如來教勅諸所作事悉具正念，最初以真言聲為作守護，應先於此底哩三昧耶王所說明呪曼拏羅利益今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行乞食者，於所施食起三種念住，謂愍身中所集諸蟲、成就利益一切眾生、攝受正法。又如來教勅諸所作事悉具正念，最初以真言聲為作守護，應先於此底哩三昧耶王所說明呪曼拏羅利益今當說。

「那謨薩哩嚩(二合)沒駄冐(引)提薩埵(引)喃(引)盎(引)尾囉惹尾囉惹摩訶(引)嚩𡁠哩(二合)薩多娑(引)囉底娑(引)羅底怛囉(二合)以怛囉(二合)以尾馱末底三畔(蒲合切)惹儞多囉末底悉馱(引)屹哩(二合)怛囕(二合)薩嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨薩哩嚩(二合)沒駄冐(引)提薩埵(引)喃(引)盎(引)尾囉惹尾囉惹摩訶(引)嚩𡁠哩(二合)薩多娑(引)囉底娑(引)羅底怛囉(二合)以怛囉(二合)以尾馱末底三畔(蒲合切)惹儞多囉末底悉馱(引)屹哩(二合)怛囕(二合)薩嚩(二合引)賀」

誦此得入一切曼拏羅。或此如來心念八千遍。云何一切？謂世出世間最上曼拏羅悉能得入。又真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此得入一切曼拏羅。或此如來心念八千遍。云何一切？謂世出世間最上曼拏羅悉能得入。又真言曰：

「那莫悉底哩(三合)野提尾(二合)歌(引)喃(引)怛佗(引)誐多(引)喃(引)薩哩嚩(二合)怛囉(二合引)鉢囉(二合)底喝多(引)嚩(引)鉢底(二合)達哩摩(二合)多(引)末陵那(引)阿三摩三摩三滿多都(引)難(上)怛多(引)嚩(引)鉢底(二合)舍(引)薩儞喝囉喝囉三摩(二合)囉三摩(二合)囉拏尾枿多囉(引)誐沒馱達哩摩(二合)底薩囉薩囉薩摩末羅(引)喝娑喝娑怛囉(二合)野怛囉(二合)野誐誐那摩賀(引)嚩囉洛叉抳入嚩(切身)羅入嚩(切身)羅那娑(引)枿哩薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫悉底哩(三合)野提尾(二合)歌(引)喃(引)怛佗(引)誐多(引)喃(引)薩哩嚩(二合)怛囉(二合引)鉢囉(二合)底喝多(引)嚩(引)鉢底(二合)達哩摩(二合)多(引)末陵那(引)阿三摩三摩三滿多都(引)難(上)怛多(引)嚩(引)鉢底(二合)舍(引)薩儞喝囉喝囉三摩(二合)囉三摩(二合)囉拏尾枿多囉(引)誐沒馱達哩摩(二合)底薩囉薩囉薩摩末羅(引)喝娑喝娑怛囉(二合)野怛囉(二合)野誐誐那摩賀(引)嚩囉洛叉抳入嚩(切身)羅入嚩(切身)羅那娑(引)枿哩薩嚩(二合引)賀(引)」

應知此一切如來身最為尊重，無有過上。此初行之者，於佛眾生無量修作時，諸魔等起諸弊惡，應以如是最上守護。謂或以擊掌、若灰若白芥子、若淨水等，隨意見已而作結界。又若諸疾病者，真言加持藥水令服。或林野中，以酤蘇摩華於佛塔廟形像、正法經典供養安布，觀緣佛菩薩等，心樂利益一切眾生。是大疾病必為藥叉等所持，說為解脫。又應先念修普賢行法式次第，於此儀軌乃見邊極。謂此底哩三昧耶者，設不澡沐盥漱及不清淨，或食魚肉皆無過失。然作是印契者皆不得食，不違本願故。亦不於他同床敷具，亦不跳躑，於此信解行學無所傾動亦勿疑惑。若先破戒此亦成就，有智無智決定皆成。復如彼說，若菩提心堅固得專注意，應離此疑惑畢竟成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知此一切如來身最為尊重，無有過上。此初行之者，於佛眾生無量修作時，諸魔等起諸弊惡，應以如是最上守護。謂或以擊掌、若灰若白芥子、若淨水等，隨意見已而作結界。又若諸疾病者，真言加持藥水令服。或林野中，以酤蘇摩華於佛塔廟形像、正法經典供養安布，觀緣佛菩薩等，心樂利益一切眾生。是大疾病必為藥叉等所持，說為解脫。又應先念修普賢行法式次第，於此儀軌乃見邊極。謂此底哩三昧耶者，設不澡沐盥漱及不清淨，或食魚肉皆無過失。然作是印契者皆不得食，不違本願故。亦不於他同床敷具，亦不跳躑，於此信解行學無所傾動亦勿疑惑。若先破戒此亦成就，有智無智決定皆成。復如彼說，若菩提心堅固得專注意，應離此疑惑畢竟成就。

論曰：菩提心堅固者，定說利益諸異生等令心無退。隨未入地者作如是說，欲得持初日光入大暗處為作照明，若復希求成就。如何名尠福者樂此成就？遣除怠墮心故。然入聖地積集無量福聚，超諸惡道不為廣大沈溺。先說得是過失者，或無真言而念誦、不知增減文字，此無過咎。設若增減、差忘次第，皆無有失。何況信菩提心棄捨自利，所作籌量伺察而轉，決定得覩諸佛及菩薩等，獲斯成就。或以此執金剛真言作守護者。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：菩提心堅固者，定說利益諸異生等令心無退。隨未入地者作如是說，欲得持初日光入大暗處為作照明，若復希求成就。如何名尠福者樂此成就？遣除怠墮心故。然入聖地積集無量福聚，超諸惡道不為廣大沈溺。先說得是過失者，或無真言而念誦、不知增減文字，此無過咎。設若增減、差忘次第，皆無有失。何況信菩提心棄捨自利，所作籌量伺察而轉，決定得覩諸佛及菩薩等，獲斯成就。或以此執金剛真言作守護者。真言曰：

「那莫悉底哩(三合)野體尾(二合)歌(引)喃(引)怛陀(引)誐多(引)喃(引)薩哩嚩(二合)嚩惹囉(二合)達囉(引)𧹞(引)贊拏贊拏末羅末羅嚩捺囉(二合)嚩捺囉(二合)扇(引)多那扇(引)多那頗羅頗羅嚩囉嚩囉摩(引)囉拏摩(引)囉拏嚩惹囉(二合)捺羅寫薩普(二合引)吒(半音)羅隷多尸珂囉三滿多嚩惹哩(二合)抳入嚩(切身)羅入嚩(切身)羅那謨窣堵(二合)阿兀嚕(二合引)誐囉(二合)舍(引)薩那(引)喃(引)囉拏囉拏虎羅虎羅頗羅薩癹(二合引)吒(半音)嚩祖嚕(二合引)覩彌薩嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫悉底哩(三合)野體尾(二合)歌(引)喃(引)怛陀(引)誐多(引)喃(引)薩哩嚩(二合)嚩惹囉(二合)達囉(引)𧹞(引)贊拏贊拏末羅末羅嚩捺囉(二合)嚩捺囉(二合)扇(引)多那扇(引)多那頗羅頗羅嚩囉嚩囉摩(引)囉拏摩(引)囉拏嚩惹囉(二合)捺羅寫薩普(二合引)吒(半音)羅隷多尸珂囉三滿多嚩惹哩(二合)抳入嚩(切身)羅入嚩(切身)羅那謨窣堵(二合)阿兀嚕(二合引)誐囉(二合)舍(引)薩那(引)喃(引)囉拏囉拏虎羅虎羅頗羅薩癹(二合引)吒(半音)嚩祖嚕(二合引)覩彌薩嚩(二合引)訶(引)」

誦此於剎那頃，諸作障者頻那夜迦悉皆馳散，諸天龍等皆以飲食衣服臥具承事供養。乃至加持淨水或隨意所見而作守護。又一切所作，誦此不動尊明王心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此於剎那頃，諸作障者頻那夜迦悉皆馳散，諸天龍等皆以飲食衣服臥具承事供養。乃至加持淨水或隨意所見而作守護。又一切所作，誦此不動尊明王心真言曰：

「那莫三滿多(引)嚩惹囉(二合引)𧹞(引)怛囉(二合引)吒阿謨(引)佉贊拏摩訶(引)嚕瑟(引)拏薩普(二合引)吒(引)野吽(引)怛囉(二合)吒(半音)賀(引)𤚥(切身引)唵(引)末朗捺禰諦儒(二祖切引)摩(引)隷儞薩嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多(引)嚩惹囉(二合引)𧹞(引)怛囉(二合引)吒阿謨(引)佉贊拏摩訶(引)嚕瑟(引)拏薩普(二合引)吒(引)野吽(引)怛囉(二合)吒(半音)賀(引)𤚥(切身引)唵(引)末朗捺禰諦儒(二祖切引)摩(引)隷儞薩嚩(二合引)賀」

若初食時，誦此真言至一七遍，次當飲食。彼諸藥王佛菩薩眾，隨所念中消諸毒類。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若初食時，誦此真言至一七遍，次當飲食。彼諸藥王佛菩薩眾，隨所念中消諸毒類。真言曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)伊隸蜜諦底隸蜜諦伊隷底隷蜜諦努弭努嚩(引)梨(引)曳怛哩計(二合)怛哩葛(二合)囉抳摩摩哩弭(二合)摩哩摩(二合)囉抳葛悉彌(二合引)哩葛悉彌(二合引)囉目訖底(二合)阿佉儞阿佉那佉儞伊隷伊梨曳阿珂(引)以(引)曳阿播(引)伊曳尾底悉尾(二合)多敦抳阿那(引)努囉叱薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)伊隸蜜諦底隸蜜諦伊隷底隷蜜諦努弭努嚩(引)梨(引)曳怛哩計(二合)怛哩葛(二合)囉抳摩摩哩弭(二合)摩哩摩(二合)囉抳葛悉彌(二合引)哩葛悉彌(二合引)囉目訖底(二合)阿佉儞阿佉那佉儞伊隷伊梨曳阿珂(引)以(引)曳阿播(引)伊曳尾底悉尾(二合)多敦抳阿那(引)努囉叱薩嚩(二合)賀」

復次若聞此明者，於七年中不為蛇螫、毒不著身。設為所螫，蛇則頭破七分，如蘭香梢。若持此明者，乃至盡其形壽不為蛇螫、毒不著身。此真言句蛇前勿念。所以者何？蛇趣命終故。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若聞此明者，於七年中不為蛇螫、毒不著身。設為所螫，蛇則頭破七分，如蘭香梢。若持此明者，乃至盡其形壽不為蛇螫、毒不著身。此真言句蛇前勿念。所以者何？蛇趣命終故。真言曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)伊羅(引)唧羅(引)佐酤(引)嚩酤(引)酤(引)痆(引)酤(引)妮底儞酤嚕拏(引)儞酤嚕妮底布(引)拏(引)布(引)妮底補嚕拏(引)補嚕妮底普吒囉呬普吒綻(陟澗切)拏囉呬那(引)枿囉呬那(引)枿吒綻拏辣呬薩哩波(二合)辣呬薩哩波(二合)吒綻拏辣呬遏砌攃隷尾始試(引)底試(引)多嚩多隷喝羅哩喝羅哩亶妮亶妮怛痆(尼轄切)怛痆多(引)抳多(引)抳末羅末羅薩普(二合)吒(半音)薩普(二合)吒(半音)癹吒(半音)癹吒(半音)薩嚩(二合引)訶(引)伊底呬羃叉蕪昝(仁奘切引)吾廉(引)尾𭔞(切身引)焰羅畢多(引)烏捺(引)喝哩(二合)多(引)焰(引)薩哩嚩(二合)普多三摩(引)枿弭薩哩鑁(二合)怛佗(引)阿那担佗(引)普耽薩爹阿尾鉢梨(引)耽阿尾鉢哩也(二合)薩耽(二合)伊捺尾沙摩尾釤婆嚩覩捺多(引)囕枿璨覩能瑟吒囉(三合引)囕枿粲覩阿仡儞(二合)枿粲覩惹藍枿粲覩薩耽(二合)蓬枿粲覩酤吒也(二合)枿粲覩普銘枿粲覩扇(引)鼎枿粲覩薩嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)伊羅(引)唧羅(引)佐酤(引)嚩酤(引)酤(引)痆(引)酤(引)妮底儞酤嚕拏(引)儞酤嚕妮底布(引)拏(引)布(引)妮底補嚕拏(引)補嚕妮底普吒囉呬普吒綻(陟澗切)拏囉呬那(引)枿囉呬那(引)枿吒綻拏辣呬薩哩波(二合)辣呬薩哩波(二合)吒綻拏辣呬遏砌攃隷尾始試(引)底試(引)多嚩多隷喝羅哩喝羅哩亶妮亶妮怛痆(尼轄切)怛痆多(引)抳多(引)抳末羅末羅薩普(二合)吒(半音)薩普(二合)吒(半音)癹吒(半音)癹吒(半音)薩嚩(二合引)訶(引)伊底呬羃叉蕪昝(仁奘切引)吾廉(引)尾𭔞(切身引)焰羅畢多(引)烏捺(引)喝哩(二合)多(引)焰(引)薩哩嚩(二合)普多三摩(引)枿弭薩哩鑁(二合)怛佗(引)阿那担佗(引)普耽薩爹阿尾鉢梨(引)耽阿尾鉢哩也(二合)薩耽(二合)伊捺尾沙摩尾釤婆嚩覩捺多(引)囕枿璨覩能瑟吒囉(三合引)囕枿粲覩阿仡儞(二合)枿粲覩惹藍枿粲覩薩耽(二合)蓬枿粲覩酤吒也(二合)枿粲覩普銘枿粲覩扇(引)鼎枿粲覩薩嚩(二合引)訶(引)」

復次，若為賊侵害，當誦摩利支真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，若為賊侵害，當誦摩利支真言曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)阿哩歌(二合)摩枲摩哩歌(二合)摩枲嚩那摩枲頞多哩馱(二合引)那摩枲鉢體弭羅叉烏怛波(二合)體弭囉叉惹那都(引)弭囉叉囉(引)惹都(引)弭𡁆又租(引)囉都(引)弭𡁆叉星賀都(引)弭𡁆叉咩(引)渴囉(二合)都(引)弭𡁆叉那(引)枿都(引)弭𡁆叉薩哩波(二合)都(引)弭𡁆叉薩哩嚩(二合)都(引)弭𡁆叉𡁆叉𤚥(切身引)薩哩嚩(二合)婆曳毘藥(切身)薩哩舞(二合引)波捺囉(二合)侮(引)波薩哩吾(二合)播(引)野(引)細毘藥(切身)薩嚩(二合引)訶(引)唵(引)嚩底隷嚩底隷薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃(引)屹囕(二合)汀滿馱(引)弭薩嚩(二合引)訶(引)那謨(引)囉怛那(二合)夜(引)野那謨(引)摩(引)哩(引)載禰嚩多(引)潩摩(引)哩(引)嗟(引)禰嚩多(引)野(引)紇哩(二合)捺琰摩(引)嚩哩多(二合)曳奢(引)弭怛𭔞(切身)佗(引)嚩多隷嚩捺(引)隷嚩囉(引)隸嚩囉(引)訶目契薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃(引)滿馱目龕薩嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)阿哩歌(二合)摩枲摩哩歌(二合)摩枲嚩那摩枲頞多哩馱(二合引)那摩枲鉢體弭羅叉烏怛波(二合)體弭囉叉惹那都(引)弭囉叉囉(引)惹都(引)弭𡁆又租(引)囉都(引)弭𡁆叉星賀都(引)弭𡁆叉咩(引)渴囉(二合)都(引)弭𡁆叉那(引)枿都(引)弭𡁆叉薩哩波(二合)都(引)弭𡁆叉薩哩嚩(二合)都(引)弭𡁆叉𡁆叉𤚥(切身引)薩哩嚩(二合)婆曳毘藥(切身)薩哩舞(二合引)波捺囉(二合)侮(引)波薩哩吾(二合)播(引)野(引)細毘藥(切身)薩嚩(二合引)訶(引)唵(引)嚩底隷嚩底隷薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃(引)屹囕(二合)汀滿馱(引)弭薩嚩(二合引)訶(引)那謨(引)囉怛那(二合)夜(引)野那謨(引)摩(引)哩(引)載禰嚩多(引)潩摩(引)哩(引)嗟(引)禰嚩多(引)野(引)紇哩(二合)捺琰摩(引)嚩哩多(二合)曳奢(引)弭怛𭔞(切身)佗(引)嚩多隷嚩捺(引)隷嚩囉(引)隸嚩囉(引)訶目契薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃(引)滿馱目龕薩嚩(二合引)訶(引)」

由念此明，出生無量大德威光。復次五十七字屬持明藏，於諸怖畏守護饒益。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由念此明，出生無量大德威光。復次五十七字屬持明藏，於諸怖畏守護饒益。真言曰：

「怛𭔞(切身)佗(引)遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姹囉枳姹囉枳烏嚕末底嚕嚕末底覩嚕呬隷弭隷薩哩嚩(二合)倪也(切身)努波捺誐那謨(引)薩哩嚩(二合)三摩三沒馱(引)𧹞悉殿都彌滿怛囉(二合)鉢捺(引)薩嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(引)遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姹囉枳姹囉枳烏嚕末底嚕嚕末底覩嚕呬隷弭隷薩哩嚩(二合)倪也(切身)努波捺誐那謨(引)薩哩嚩(二合)三摩三沒馱(引)𧹞悉殿都彌滿怛囉(二合)鉢捺(引)薩嚩(二合引)訶(引)」

論曰：此護身者，以湯藥衣服等為眾生利益，先如是作，謂已所樂著受用之具起染污罪，由是菩薩於諸眾生一切當捨。又若不希他物、已所資具時不樂著，則唯飲食起染污罪。雖不念飲食，於眾生事或不愛樂，謂於飲食作他物想，無染污罪。然唯自利是罪滿足，於別解脫得波羅夷罪。又說此所受用，彼一眾生為主、此一眾生為主，如是護身皆為過失。非如奴僕常於一主營務役使，自所有物即彼所有。然《法集經》云：「菩薩譬若僮僕，應代一切眾生隨何所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此護身者，以湯藥衣服等為眾生利益，先如是作，謂已所樂著受用之具起染污罪，由是菩薩於諸眾生一切當捨。又若不希他物、已所資具時不樂著，則唯飲食起染污罪。雖不念飲食，於眾生事或不愛樂，謂於飲食作他物想，無染污罪。然唯自利是罪滿足，於別解脫得波羅夷罪。又說此所受用，彼一眾生為主、此一眾生為主，如是護身皆為過失。非如奴僕常於一主營務役使，自所有物即彼所有。然《法集經》云：「菩薩譬若僮僕，應代一切眾生隨何所作。」

論曰：非說於一主者，彼為利他，設若僮僕為病惱等，主乃未言而或先飯，得無咎耶？菩薩如是修作，所有親近不知是事。若心能了知此清淨理行廣大捨，然於是理勿應疑惑，一切當捨故。如前佛說唯備喉急，此護身者為利眾生，當如是說覺了斯義，如理開示使無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：非說於一主者，彼為利他，設若僮僕為病惱等，主乃未言而或先飯，得無咎耶？菩薩如是修作，所有親近不知是事。若心能了知此清淨理行廣大捨，然於是理勿應疑惑，一切當捨故。如前佛說唯備喉急，此護身者為利眾生，當如是說覺了斯義，如理開示使無忘失。

護受用福品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護受用福品第七

論曰：如是護身應知已釋，護受用者次當今說。復次起善修作，是中以智觀察此諸學處護受用事，斯不為難。《最上授所問經》說：「此學處者，於平等見善所修作。善修作者，極遠諦觀棄諸受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是護身應知已釋，護受用者次當今說。復次起善修作，是中以智觀察此諸學處護受用事，斯不為難。《最上授所問經》說：「此學處者，於平等見善所修作。善修作者，極遠諦觀棄諸受用。」

論曰：此奢摩他容於後時，然於是理了如所說得此成就，所謂節去受用，而於是事真實成就，自然於餘廣多受用損而能捨，餘無他事。又如《最上授所問經》云：「妻子奴僕作業使人，是正所受用。若自若他聞菩提分，斷斯所作、能捨不捨，餘無他事。於利益眾生極能稱量，及菩薩所極善稱量，斷斯所作、能捨不捨，餘無他事，此獲成就。」於此疑者，菩薩別解脫亦作是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此奢摩他容於後時，然於是理了如所說得此成就，所謂節去受用，而於是事真實成就，自然於餘廣多受用損而能捨，餘無他事。又如《最上授所問經》云：「妻子奴僕作業使人，是正所受用。若自若他聞菩提分，斷斯所作、能捨不捨，餘無他事。於利益眾生極能稱量，及菩薩所極善稱量，斷斯所作、能捨不捨，餘無他事，此獲成就。」於此疑者，菩薩別解脫亦作是說：

「復次舍利子！若出家菩薩求菩提分，應知說施。云何名施？謂若色施乃至法施。為法施者，舍利子！若在家菩薩以殑伽沙數佛剎七寶滿中持用布施如來、應供、正等正覺。舍利子！若出家菩薩以一四句偈如說修行乃至為他人說，其福勝彼。又舍利子！豈諸如來於出家者說無財施？以要言之，舍利子！若有所得墮滿鉢中及所餘物，應分彼食與同梵行。彼復來求若衣若鉢，如佛所說有長三衣，隨所應捨。又若闕少是三衣者，及為依止住淨梵行，此不應捨。所以者何？畢竟如來不說施此三衣故。舍利子！菩薩以彼三衣施乞者時，然於師尊無闕親近。又舍利子！出家菩薩唯應為法而親近故。彼所求者，當知攝受，唯一眾生，未及利益多眾生聚，是故菩薩於眾生所深心修作。若減失大利、斷滅善事，如是說為剎那遠離廣大善分。如是乃至棄捨或不棄捨。」又如《海意經》云：「大乘者斷多財利，乃至我決定說。」菩薩如是成辦，由何趣入？廣如《最上授所問經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！若出家菩薩求菩提分，應知說施。云何名施？謂若色施乃至法施。為法施者，舍利子！若在家菩薩以殑伽沙數佛剎七寶滿中持用布施如來、應供、正等正覺。舍利子！若出家菩薩以一四句偈如說修行乃至為他人說，其福勝彼。又舍利子！豈諸如來於出家者說無財施？以要言之，舍利子！若有所得墮滿鉢中及所餘物，應分彼食與同梵行。彼復來求若衣若鉢，如佛所說有長三衣，隨所應捨。又若闕少是三衣者，及為依止住淨梵行，此不應捨。所以者何？畢竟如來不說施此三衣故。舍利子！菩薩以彼三衣施乞者時，然於師尊無闕親近。又舍利子！出家菩薩唯應為法而親近故。彼所求者，當知攝受，唯一眾生，未及利益多眾生聚，是故菩薩於眾生所深心修作。若減失大利、斷滅善事，如是說為剎那遠離廣大善分。如是乃至棄捨或不棄捨。」又如《海意經》云：「大乘者斷多財利，乃至我決定說。」菩薩如是成辦，由何趣入？廣如《最上授所問經》說。

論曰：若說為他修作，當捨己事。如《維摩詰所說經》云：「問曰：『維摩詰！生死有畏，當何所依？』答曰：『文殊師利！菩薩生死畏中，當依如來功德之力。』問曰：『欲依如來功德之力者，當依何住？』答曰：『欲依如來功德之力者，當依一切眾生而住。』又問曰：『欲依一切眾生住者，復何所住？』答曰：『應住解脫一切眾生故。』」又如《法集經》云：「商主菩薩白言：『世尊！若菩薩樂欲菩提，最先一切眾生，不為己事。乃至，世尊！是名法集。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若說為他修作，當捨己事。如《維摩詰所說經》云：「問曰：『維摩詰！生死有畏，當何所依？』答曰：『文殊師利！菩薩生死畏中，當依如來功德之力。』問曰：『欲依如來功德之力者，當依何住？』答曰：『欲依如來功德之力者，當依一切眾生而住。』又問曰：『欲依一切眾生住者，復何所住？』答曰：『應住解脫一切眾生故。』」又如《法集經》云：「商主菩薩白言：『世尊！若菩薩樂欲菩提，最先一切眾生，不為己事。乃至，世尊！是名法集。』」

論曰：捨此即成自利。問：何故減失利益眾生？謂懷怖懼，不為眾生自任重負，由減失故不觀利他，唯於世間修自利行。復何差別？謂若菩薩不棄己德而成他善，或怖惡道自受苦惱。此為二種，謂若是苦，我或當受，故不應捨。如經所說，獲大罪報。如《寶積經》云：「佛言：『迦葉波！有四種法，說名相似菩薩，謂自利求安而不濟度苦惱眾生等。』」又《最上授所問經》彼說次第，若云先無我執，則是菩薩學處。亦如《法集經》云：「具壽須菩提語無所發菩薩言：『善男子！菩薩當云何住？』答曰：『若為眾生，不捨正行。』問曰：『云何為諸眾生不離正行？』答曰：『謂不捨大慈大悲。』須菩提言：『云何菩薩大慈？』答曰：『若以身命及諸善本，當施一切眾生而不求報。』又問：『云何菩薩大悲？』答曰：『若菩薩樂欲菩提，最先一切眾生而不自取證。』」彼經復說：「此一切菩薩學處，以大悲為本，世尊畢竟令彼不斷利他。是菩薩義故定非究竟，是中我當觀大福海施大義利，匪定一向違害生滅。」又《決定寂靜神變經》說：「彼昔有王，見一比丘於千歲中入滅盡定。以是緣故，有諸比丘讀誦經典求菩薩行，尊重法欲受信施食，發如是心：『我為求法，以此善根，為法捨施百錢迦羅努貝底。』執著妙樂等事，如前次第，說無過失，或俱說為護受用福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：捨此即成自利。問：何故減失利益眾生？謂懷怖懼，不為眾生自任重負，由減失故不觀利他，唯於世間修自利行。復何差別？謂若菩薩不棄己德而成他善，或怖惡道自受苦惱。此為二種，謂若是苦，我或當受，故不應捨。如經所說，獲大罪報。如《寶積經》云：「佛言：『迦葉波！有四種法，說名相似菩薩，謂自利求安而不濟度苦惱眾生等。』」又《最上授所問經》彼說次第，若云先無我執，則是菩薩學處。亦如《法集經》云：「具壽須菩提語無所發菩薩言：『善男子！菩薩當云何住？』答曰：『若為眾生，不捨正行。』問曰：『云何為諸眾生不離正行？』答曰：『謂不捨大慈大悲。』須菩提言：『云何菩薩大慈？』答曰：『若以身命及諸善本，當施一切眾生而不求報。』又問：『云何菩薩大悲？』答曰：『若菩薩樂欲菩提，最先一切眾生而不自取證。』」彼經復說：「此一切菩薩學處，以大悲為本，世尊畢竟令彼不斷利他。是菩薩義故定非究竟，是中我當觀大福海施大義利，匪定一向違害生滅。」又《決定寂靜神變經》說：「彼昔有王，見一比丘於千歲中入滅盡定。以是緣故，有諸比丘讀誦經典求菩薩行，尊重法欲受信施食，發如是心：『我為求法，以此善根，為法捨施百錢迦羅努貝底。』執著妙樂等事，如前次第，說無過失，或俱說為護受用福。」

論曰：復次廣樂自利果報守護清淨。如《那羅延所問經》云：「守護戒者，非國王因、非天趣因、非爍迦羅因、非受用因、非富樂因、非形色因、非顯色因、非美譽因。乃至守護戒者，無地獄恐怖，如是無畜生、琰魔羅界恐怖。以要言之，守護戒者，唯除住佛眼者，乃至守護戒者利樂一切眾生，相應義故。彼戒蘊菩薩如是行相，得具足十種無減失法。何等為十？所謂得轉輪聖王而無減失；求佛菩提亦無雜亂，得爍迦羅亦無減失；願覩諸佛得無障難，如是為梵天王亦無減失；聽聞妙法得無退墮，乃至如其所聞讀誦經法、具菩薩行皆無減失；於諸善法不斷辯才，求深禪定亦無減失。乃至如是住戒蘊菩薩摩訶薩，常為一切之所禮敬，謂天、龍、夜叉、乾闥婆等供養恭敬歌詠讚歎，亦為諸龍王、阿修羅王等而常尊重，剎利、婆羅門、長者居士等之所親近，及諸智者而常讚仰，為佛嗟諮，若天若人一切眾生之所憐愍。乃至不行四種之行，唯除化度眾生。何等為四？所謂不行無相之行，亦復不行空諸佛剎，又亦不行生邪見家及墮諸惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次廣樂自利果報守護清淨。如《那羅延所問經》云：「守護戒者，非國王因、非天趣因、非爍迦羅因、非受用因、非富樂因、非形色因、非顯色因、非美譽因。乃至守護戒者，無地獄恐怖，如是無畜生、琰魔羅界恐怖。以要言之，守護戒者，唯除住佛眼者，乃至守護戒者利樂一切眾生，相應義故。彼戒蘊菩薩如是行相，得具足十種無減失法。何等為十？所謂得轉輪聖王而無減失；求佛菩提亦無雜亂，得爍迦羅亦無減失；願覩諸佛得無障難，如是為梵天王亦無減失；聽聞妙法得無退墮，乃至如其所聞讀誦經法、具菩薩行皆無減失；於諸善法不斷辯才，求深禪定亦無減失。乃至如是住戒蘊菩薩摩訶薩，常為一切之所禮敬，謂天、龍、夜叉、乾闥婆等供養恭敬歌詠讚歎，亦為諸龍王、阿修羅王等而常尊重，剎利、婆羅門、長者居士等之所親近，及諸智者而常讚仰，為佛嗟諮，若天若人一切眾生之所憐愍。乃至不行四種之行，唯除化度眾生。何等為四？所謂不行無相之行，亦復不行空諸佛剎，又亦不行生邪見家及墮諸惡趣。」

論曰：如前所捨彼煩惱力及憍慢等，守護福報亦復布施，然於是福自不希報。此欲守護唯為利他，後不生悔。如《最上授所問經》云：「若布施已，是心設不生悔而逐彼後者，憂不憂等皆名追悔，減滅福報令罪增長。若不發露於佛覆藏，而翻彼善說為罪性。復次於彼罪惱行懺除者，由此無罪而獲福喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如前所捨彼煩惱力及憍慢等，守護福報亦復布施，然於是福自不希報。此欲守護唯為利他，後不生悔。如《最上授所問經》云：「若布施已，是心設不生悔而逐彼後者，憂不憂等皆名追悔，減滅福報令罪增長。若不發露於佛覆藏，而翻彼善說為罪性。復次於彼罪惱行懺除者，由此無罪而獲福喜。」

論曰：利益眾生者，不以財利之心而為發露。如《寶雲經》說：「譬如藥王而自讚己德，不為過失。」復說：「欲守護福者，於名聞利養菩薩常當遠離高舉，以清淨法捨愚癡暗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：利益眾生者，不以財利之心而為發露。如《寶雲經》說：「譬如藥王而自讚己德，不為過失。」復說：「欲守護福者，於名聞利養菩薩常當遠離高舉，以清淨法捨愚癡暗。」