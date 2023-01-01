大乘集菩薩學論卷第七西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第七西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

空品第四之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空品第四之餘

「『謂此契經違餘契經，俱名謗法。謂此伽陀違餘伽陀，亦名謗法。何者是起信解、何者不起，皆名謗法。於說法師所說意解別異而轉，是名謗法。作此事業離眼所觀說戲笑語，是名謗法。此是有行、此是無行，俱名謗法。說此佛言三昧有是解脫、說彼佛言三昧有是解脫，亦名謗法。』佛告文殊師利：『乃至所有一切展轉，皆名謗法。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，於說法師如是行相如是思惟，一切皆是毀謗正法。』」彼經又云：「佛言：『善男子！若如來滅後，於我已說法中隨所愛樂如其信解為眾生說，於彼會中若一眾生身毛喜竪或墮淚悲泣，當知是為諸佛印可。彼愚癡人謂言：「此是菩薩、此非菩薩。」當知是菩薩咎。由如是妄說三乘法故，於我所說法中何由悟解？乃至若於菩薩起陵蔑者，我說是人住於地獄不知限量。所以者何？若菩薩於說法師起誹謗者，即是遠離諸佛、毀謗正法及比丘僧。又若輕賤諸說法師不起尊重者，即是於佛如來不生尊重。於說法師不欲見者，即是於佛如來不生樂見。於說法師不稱讚者，即是於佛如來不起稱讚，是則遠離佛故。若於初發心菩薩起惱害意，乃至』佛言：『慈氏！若於我六波羅蜜諸菩薩正覺行中，彼愚癡人妄作是說：「唯般若波羅蜜多應知是菩薩學處，云何學餘波羅蜜多？餘波羅蜜者，彼為過失。」』佛言：『慈氏！於汝意云何？我為爍迦尸王，脫虎子命施自身肉，為無智不？』慈氏白言：『不也。世尊！』佛言：『慈氏！若修菩提行，六波羅蜜行之所相應發善心者，頗不成熟善根不？』慈氏白言：『不也。世尊！』佛言：『阿逸多！汝亦於六十劫集行，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若波羅蜜多皆共集行。又愚癡者作如是說：「唯一正理是菩提道，所為空性行是正理者，得本然清淨等。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『謂此契經違餘契經，俱名謗法。謂此伽陀違餘伽陀，亦名謗法。何者是起信解、何者不起，皆名謗法。於說法師所說意解別異而轉，是名謗法。作此事業離眼所觀說戲笑語，是名謗法。此是有行、此是無行，俱名謗法。說此佛言三昧有是解脫、說彼佛言三昧有是解脫，亦名謗法。』佛告文殊師利：『乃至所有一切展轉，皆名謗法。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，於說法師如是行相如是思惟，一切皆是毀謗正法。』」彼經又云：「佛言：『善男子！若如來滅後，於我已說法中隨所愛樂如其信解為眾生說，於彼會中若一眾生身毛喜竪或墮淚悲泣，當知是為諸佛印可。彼愚癡人謂言：「此是菩薩、此非菩薩。」當知是菩薩咎。由如是妄說三乘法故，於我所說法中何由悟解？乃至若於菩薩起陵蔑者，我說是人住於地獄不知限量。所以者何？若菩薩於說法師起誹謗者，即是遠離諸佛、毀謗正法及比丘僧。又若輕賤諸說法師不起尊重者，即是於佛如來不生尊重。於說法師不欲見者，即是於佛如來不生樂見。於說法師不稱讚者，即是於佛如來不起稱讚，是則遠離佛故。若於初發心菩薩起惱害意，乃至』佛言：『慈氏！若於我六波羅蜜諸菩薩正覺行中，彼愚癡人妄作是說：「唯般若波羅蜜多應知是菩薩學處，云何學餘波羅蜜多？餘波羅蜜者，彼為過失。」』佛言：『慈氏！於汝意云何？我為爍迦尸王，脫虎子命施自身肉，為無智不？』慈氏白言：『不也。世尊！』佛言：『慈氏！若修菩提行，六波羅蜜行之所相應發善心者，頗不成熟善根不？』慈氏白言：『不也。世尊！』佛言：『阿逸多！汝亦於六十劫集行，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若波羅蜜多皆共集行。又愚癡者作如是說：「唯一正理是菩提道，所為空性行是正理者，得本然清淨等。」』」

集離難戒學品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集離難戒學品第五

論曰：略說是難，應當遠離。如《深心教誡經》云：「如是種難，聞已怖畏。是初行菩薩如其受持，說利益事，白言：『世尊！我今最初於如來前如是受持。世尊！我若從今於彼菩薩及所化人說彼過罪，若實不實，是則欺誑如來正遍知者。世尊！又我從今於彼菩薩及所化人譏毀陵蔑，或在家者或出家者受五欲樂縱逸自在，見已於彼不生淨信及慚𧹞心，起不尊重、不生佛想逼惱身心，化知識家受下種施，見已若不唯一喜美言說，晝夜不以三時歸向，是則欺誑如來正遍知者。世尊！我若從今受持禁戒，或作諸王，於身命財而不捨施，陵蔑聲聞緣覺及所化人謂我最勝，或如旃陀羅心行自高其身卑下他人，或遇鬪諍而不怖走過一由旬或百由旬，是則欺誑如來正遍知者。世尊！若我從今身持具戒，或不以多聞別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行，覆藏他善顯他過惡，是則欺誑如來正遍知者。』乃至爾時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言：『若有善男子善女人欲淨諸業障者，應如此初行菩薩如是受持。』」又《隨轉諸法經》云：「謂若於菩薩晝夜三時頭頂禮敬，是人於所行行亦勿少分窺求錯謬。設若常見著五欲樂，亦勿少分窺求過失。菩提行者修無量功德殊勝利益時乃取證，由是漸次修道漸次成佛。正使修行一嚩囉分，於無量百千俱胝那庾多劫住大地獄如被鎧甲。」彼經又云：「善男子！如是行相遠離罪業。彼菩薩一切行中皆不二行，應當信解一切修作發如是心：『然我於他心了知，不難化諸眾生行如是行。』復次善男子！自在遍觀如來如是說法，應無有人稱量此者；若人解我所說則為見我。善男子！欲護身者於此行中略無疑惑，如其所作不壞他善，求佛法者當知於晝夜中以法思解。」如《地藏經》云：「爾時復有無量百千黠惠眾生從座而起，合掌恭敬而白佛言：『大德世尊！我今現前發如是願：「乃至久遠流轉生死未得忍間，常願不處諸王宰官、城邑聚落、輔相將帥等位。乃至不處商主、師長居士主、沙門斷事者、一切親屬富貴尊重等位。乃至未得忍間，我等若處如是行相，是愚惡惠，則於佛世尊教無能修習。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：略說是難，應當遠離。如《深心教誡經》云：「如是種難，聞已怖畏。是初行菩薩如其受持，說利益事，白言：『世尊！我今最初於如來前如是受持。世尊！我若從今於彼菩薩及所化人說彼過罪，若實不實，是則欺誑如來正遍知者。世尊！又我從今於彼菩薩及所化人譏毀陵蔑，或在家者或出家者受五欲樂縱逸自在，見已於彼不生淨信及慚𧹞心，起不尊重、不生佛想逼惱身心，化知識家受下種施，見已若不唯一喜美言說，晝夜不以三時歸向，是則欺誑如來正遍知者。世尊！我若從今受持禁戒，或作諸王，於身命財而不捨施，陵蔑聲聞緣覺及所化人謂我最勝，或如旃陀羅心行自高其身卑下他人，或遇鬪諍而不怖走過一由旬或百由旬，是則欺誑如來正遍知者。世尊！若我從今身持具戒，或不以多聞別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行，覆藏他善顯他過惡，是則欺誑如來正遍知者。』乃至爾時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言：『若有善男子善女人欲淨諸業障者，應如此初行菩薩如是受持。』」又《隨轉諸法經》云：「謂若於菩薩晝夜三時頭頂禮敬，是人於所行行亦勿少分窺求錯謬。設若常見著五欲樂，亦勿少分窺求過失。菩提行者修無量功德殊勝利益時乃取證，由是漸次修道漸次成佛。正使修行一嚩囉分，於無量百千俱胝那庾多劫住大地獄如被鎧甲。」彼經又云：「善男子！如是行相遠離罪業。彼菩薩一切行中皆不二行，應當信解一切修作發如是心：『然我於他心了知，不難化諸眾生行如是行。』復次善男子！自在遍觀如來如是說法，應無有人稱量此者；若人解我所說則為見我。善男子！欲護身者於此行中略無疑惑，如其所作不壞他善，求佛法者當知於晝夜中以法思解。」如《地藏經》云：「爾時復有無量百千黠惠眾生從座而起，合掌恭敬而白佛言：『大德世尊！我今現前發如是願：「乃至久遠流轉生死未得忍間，常願不處諸王宰官、城邑聚落、輔相將帥等位。乃至不處商主、師長居士主、沙門斷事者、一切親屬富貴尊重等位。乃至未得忍間，我等若處如是行相，是愚惡惠，則於佛世尊教無能修習。」』」

論曰：廣說離如是難，如《月燈三昧經》偈云：「愚童不恭敬，應知無有罪，其母尚教言：『汝當後時作，欲少分所須，於我起尊重。』若因無上道，懈倦於化度、問訊於耆年及大德尊者，頭面接足禮，為此作尊重。勿視彼錯謬，唯觀菩提場，常樂起慈心，亦勿生損害。又設見錯謬，慎說彼過失。若樂斯善業，亦獲於道果。卑幼尊宿前，如面清涼月，常愛樂此言，猛除伏我慢。若飲食衣服，為此作憐愍，施汝如是心，一切得調伏。若發菩提心，或不生信重，彼應自防護，怖墮於惡道。見不見喜納，自淨濁亂心，心惟分別性，堪任獲事業。」又如《華嚴經》云：「時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德，以偈讚曰：『若見諸眾生，老病諸苦逼，及憂生死怖，發大悲利行。由見世苦逼，五趣常流轉，為求堅利智，破諸趣苦輪。若見貪樂者，過患多榛棘，為作堅固犁，淨治眾生地。癡壞世間明，及正道惠眼，為群盲導師，示其安隱處。智劍伏冤賊，解脫三法忍，為世間導師，令得離憂怖。或如法舡主，令涉智海道，為三有導師，達勝忍寶所。智光大願輪，如佛日出現，光含法界空，普照群生暗。白法圓滿輪，如佛月出現，慈定清涼光，平等照諸有。又若勝智海，出生諸法寶，菩提行漸高，住深心堅固。發心若龍主，昇法界虛空，雨甘露法雲，增諸白果苗。又若然法燈，正念堅固器，慈愛無垢光，淨除三毒暗。又此菩提心，譬如羯邏羅，悲疱慈閉尸，鉢羅健南位。菩提分漸生，令佛藏增長，福德藏亦然，得智藏清淨。又開發惠藏，如願藏出生，此慈悲法性，解脫眾生故。世間天人中，淨意難可得，希有智果樹，植妙深固本。眾行漸增榮，普覆於三有，欲長諸功德，請問一切法。斷除一切疑，求諸善知識，欲壞煩惱魔，淨除塵染見。解脫諸眾生，求斯大智者，欲淨除惡趣，顯示人天路，開解脫智門，安住功德道。欲脫諸趣苦，當斷諸有索，施諸趣安隱，近此真佛子。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：廣說離如是難，如《月燈三昧經》偈云：「愚童不恭敬，應知無有罪，其母尚教言：『汝當後時作，欲少分所須，於我起尊重。』若因無上道，懈倦於化度、問訊於耆年及大德尊者，頭面接足禮，為此作尊重。勿視彼錯謬，唯觀菩提場，常樂起慈心，亦勿生損害。又設見錯謬，慎說彼過失。若樂斯善業，亦獲於道果。卑幼尊宿前，如面清涼月，常愛樂此言，猛除伏我慢。若飲食衣服，為此作憐愍，施汝如是心，一切得調伏。若發菩提心，或不生信重，彼應自防護，怖墮於惡道。見不見喜納，自淨濁亂心，心惟分別性，堪任獲事業。」又如《華嚴經》云：「時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德，以偈讚曰：『若見諸眾生，老病諸苦逼，及憂生死怖，發大悲利行。由見世苦逼，五趣常流轉，為求堅利智，破諸趣苦輪。若見貪樂者，過患多榛棘，為作堅固犁，淨治眾生地。癡壞世間明，及正道惠眼，為群盲導師，示其安隱處。智劍伏冤賊，解脫三法忍，為世間導師，令得離憂怖。或如法舡主，令涉智海道，為三有導師，達勝忍寶所。智光大願輪，如佛日出現，光含法界空，普照群生暗。白法圓滿輪，如佛月出現，慈定清涼光，平等照諸有。又若勝智海，出生諸法寶，菩提行漸高，住深心堅固。發心若龍主，昇法界虛空，雨甘露法雲，增諸白果苗。又若然法燈，正念堅固器，慈愛無垢光，淨除三毒暗。又此菩提心，譬如羯邏羅，悲疱慈閉尸，鉢羅健南位。菩提分漸生，令佛藏增長，福德藏亦然，得智藏清淨。又開發惠藏，如願藏出生，此慈悲法性，解脫眾生故。世間天人中，淨意難可得，希有智果樹，植妙深固本。眾行漸增榮，普覆於三有，欲長諸功德，請問一切法。斷除一切疑，求諸善知識，欲壞煩惱魔，淨除塵染見。解脫諸眾生，求斯大智者，欲淨除惡趣，顯示人天路，開解脫智門，安住功德道。欲脫諸趣苦，當斷諸有索，施諸趣安隱，近此真佛子。』」

論曰：以意觀察，遠離如是難者，不以為難。如《深心教誡經》說離此難云：「佛言：『慈氏！於彼菩薩及所化人，當成就四法，後五百歲正法滅時不為損壞及彼陵蔑，自然解脫。何等為四？一者觀察己非、二者於彼菩薩及所化人不談他短、三者不化知識家往非親里、四者不出惡言，是名四種，如前所說。復有四種。何等為四？一者遠離寡聞眾生、二者眷屬而不取著、三者常樂坐臥林野、四者自習奢摩他行。是所相應，是名四種。』」彼經又云：「佛言：『慈氏！此初行菩薩獲惠力財，遠離非分名聞利養，彼名利者是為過失。見無益語、見世俗語、世俗睡眠、世俗事業、世俗戲論，應當遠離，是為過失。』以要言之，佛言：『慈氏！若菩薩摩訶薩應當觀察，名聞利養發生貪染、破壞正念，於得不得勿作高下。又應觀察名聞利養起愚癡暗作慳種類，發生諂誑資益己身，無慚無愧離四聖種。如諸佛說，名聞利養應善觀察，起諸驕慢輕慢師尊是魔羅分，一向放逸破壞善根，如金剛雹及霹靂火。又名利者，化知識家多種愛樂詣非親里，而復起惱迷覆知覺，向所愛事倍生憂戚。又名利者，失四念處，減劣白法壞四正斷。由前後利養破壞神通，遠離善人近惡知識，於他眷屬常愛合集。又復遠離無量禪定，墮大地獄、琰魔羅界、畜生胎藏。應觀察名聞利養如天授水。』佛言：『慈氏！彼名聞利養有如是等行相，菩薩應當如實觀察。以觀察故，無有厭怖亦無悔惱。所以者何？於是行相無厭怖者得無過失，唯樂佛法得無間斷，在家出家隨所守護，若天若人住清淨心得無驚怖。設墮一切惡道不為逼惱，遠離呪詛解脫魔境得無傾動，諸耽湎者之所敬仰，住定學者之所樂見，斷除諂誑而獲正直。是五欲樂是為過失，安住聖種如說修行，諸梵行者之所喜見。慈氏！如是行相功德，智者了知。菩薩深心住於少欲，樂少欲者即斷一切名聞利養。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：以意觀察，遠離如是難者，不以為難。如《深心教誡經》說離此難云：「佛言：『慈氏！於彼菩薩及所化人，當成就四法，後五百歲正法滅時不為損壞及彼陵蔑，自然解脫。何等為四？一者觀察己非、二者於彼菩薩及所化人不談他短、三者不化知識家往非親里、四者不出惡言，是名四種，如前所說。復有四種。何等為四？一者遠離寡聞眾生、二者眷屬而不取著、三者常樂坐臥林野、四者自習奢摩他行。是所相應，是名四種。』」彼經又云：「佛言：『慈氏！此初行菩薩獲惠力財，遠離非分名聞利養，彼名利者是為過失。見無益語、見世俗語、世俗睡眠、世俗事業、世俗戲論，應當遠離，是為過失。』以要言之，佛言：『慈氏！若菩薩摩訶薩應當觀察，名聞利養發生貪染、破壞正念，於得不得勿作高下。又應觀察名聞利養起愚癡暗作慳種類，發生諂誑資益己身，無慚無愧離四聖種。如諸佛說，名聞利養應善觀察，起諸驕慢輕慢師尊是魔羅分，一向放逸破壞善根，如金剛雹及霹靂火。又名利者，化知識家多種愛樂詣非親里，而復起惱迷覆知覺，向所愛事倍生憂戚。又名利者，失四念處，減劣白法壞四正斷。由前後利養破壞神通，遠離善人近惡知識，於他眷屬常愛合集。又復遠離無量禪定，墮大地獄、琰魔羅界、畜生胎藏。應觀察名聞利養如天授水。』佛言：『慈氏！彼名聞利養有如是等行相，菩薩應當如實觀察。以觀察故，無有厭怖亦無悔惱。所以者何？於是行相無厭怖者得無過失，唯樂佛法得無間斷，在家出家隨所守護，若天若人住清淨心得無驚怖。設墮一切惡道不為逼惱，遠離呪詛解脫魔境得無傾動，諸耽湎者之所敬仰，住定學者之所樂見，斷除諂誑而獲正直。是五欲樂是為過失，安住聖種如說修行，諸梵行者之所喜見。慈氏！如是行相功德，智者了知。菩薩深心住於少欲，樂少欲者即斷一切名聞利養。』」

論曰：無益語，今當說。遠離貪毒愚癡過失，不住無益語者，一心得決定解；如尋戲調，諸無益語愛樂修作是為過失，不修威儀及微細行。若無益語言、愛樂不堅牢世，是說隨順愚夫。若聞比丘不如理言，生愛樂已而常尋求，即便增長如是過失。是故棄捨不如理言，常知法樂，臨命終時自捨千身求菩提道，聞法無厭。設若疲極，由聞法故，一切時處悉皆遠離不如理言、不愛樂言，於最上法樂生難得想，經無量劫住山林中。應知於他功德利益勿求其短，若謂我為最上殊勝，勿取是心，是慢為諸放逸之本。此下劣比丘亦勿陵蔑。漸如是教，非止一生，得證菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無益語，今當說。遠離貪毒愚癡過失，不住無益語者，一心得決定解；如尋戲調，諸無益語愛樂修作是為過失，不修威儀及微細行。若無益語言、愛樂不堅牢世，是說隨順愚夫。若聞比丘不如理言，生愛樂已而常尋求，即便增長如是過失。是故棄捨不如理言，常知法樂，臨命終時自捨千身求菩提道，聞法無厭。設若疲極，由聞法故，一切時處悉皆遠離不如理言、不愛樂言，於最上法樂生難得想，經無量劫住山林中。應知於他功德利益勿求其短，若謂我為最上殊勝，勿取是心，是慢為諸放逸之本。此下劣比丘亦勿陵蔑。漸如是教，非止一生，得證菩提故。

論曰：世俗語，我今當說。彼聞惛醉、樂起鬪諍、獲不尊重。由所說言，失念及不正知，是為過失。由所說言，多競高名、極遠內思，若身若心不得輕安，是為過失。由所說言，愚夫自心生澁麁獷思入正法，遠離毘鉢舍那及奢摩他，是為過失。由所說言，於功德財常起愛樂，獲不尊重、住不堅牢，狹劣智惠，是為過失。由所說言減失所知，諸天不敬不生愛樂，是為過失。由所說言，於彼智者及眷屬等所餘身命現無義利，是為過失。由所說言，彼諸愚夫憂命終時，我何所作得如是苦？減失所知不得悟解，是為過失。由所說言，如草動植疑無楷決，不生實智，是為過失。由所說言，如伎藝者住戲場中別說功勤自以為得，減失所知，是為過失。由所說言，遠七聖財互生諂誑輕失彼得，是為過失。由彼說言，覃思研幾喜務怯弱，而不自知動本無體，是為過失。乃至不如實說我樂最上，此一句義於久遠時思惟尚未了知。云我樂得無量句義，譬如甘蔗堅硬皮中少有其味，人食皮已無復能得甘蔗甜味，是故廣說者如甘蔗皮；唯樂神變思擇義理者如甘蔗味，常無惛醉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：世俗語，我今當說。彼聞惛醉、樂起鬪諍、獲不尊重。由所說言，失念及不正知，是為過失。由所說言，多競高名、極遠內思，若身若心不得輕安，是為過失。由所說言，愚夫自心生澁麁獷思入正法，遠離毘鉢舍那及奢摩他，是為過失。由所說言，於功德財常起愛樂，獲不尊重、住不堅牢，狹劣智惠，是為過失。由所說言減失所知，諸天不敬不生愛樂，是為過失。由所說言，於彼智者及眷屬等所餘身命現無義利，是為過失。由所說言，彼諸愚夫憂命終時，我何所作得如是苦？減失所知不得悟解，是為過失。由所說言，如草動植疑無楷決，不生實智，是為過失。由所說言，如伎藝者住戲場中別說功勤自以為得，減失所知，是為過失。由所說言，遠七聖財互生諂誑輕失彼得，是為過失。由彼說言，覃思研幾喜務怯弱，而不自知動本無體，是為過失。乃至不如實說我樂最上，此一句義於久遠時思惟尚未了知。云我樂得無量句義，譬如甘蔗堅硬皮中少有其味，人食皮已無復能得甘蔗甜味，是故廣說者如甘蔗皮；唯樂神變思擇義理者如甘蔗味，常無惛醉。

論曰：言耽著睡眠者，如彼偈云：「謂若樂惛睡，造此多種見，彼得見得疑，增長大癡網。若樂惛睡者，智惠皆怯弱，而於悟解中，常時俱減失。若樂惛睡者，怠墮無智惠，設住深林中，非人得其便。若樂惛睡者，即樂非法欲，善心常不增，何由獲法樂？若樂惛睡者，愚蔽善法欲，壞白法功德，遍入諸黑暗。若樂惛睡者，封著無辯才，常生放逸心，纏綿身懈倦。若樂惛睡者，我知懈怠故，嫉彼勤力人，毀具足精進。乃至若除諸苦暗，即離於罪本，常親近勝勤，諸佛之所歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：言耽著睡眠者，如彼偈云：「謂若樂惛睡，造此多種見，彼得見得疑，增長大癡網。若樂惛睡者，智惠皆怯弱，而於悟解中，常時俱減失。若樂惛睡者，怠墮無智惠，設住深林中，非人得其便。若樂惛睡者，即樂非法欲，善心常不增，何由獲法樂？若樂惛睡者，愚蔽善法欲，壞白法功德，遍入諸黑暗。若樂惛睡者，封著無辯才，常生放逸心，纏綿身懈倦。若樂惛睡者，我知懈怠故，嫉彼勤力人，毀具足精進。乃至若除諸苦暗，即離於罪本，常親近勝勤，諸佛之所歎。」

論曰：世俗事業，今當說。如彼偈云：「師誨謂惡言，執為非教誡，速毀犯尸羅，樂斯過失事。每思俗事業，常時務怱遽，不修諸禪定，樂斯過失事。由貪生廣大，縈纏味中味，下劣非止足，樂斯過失事。處眾大喜悅，謂除諸苦惱，如驢行隘道，樂斯過失事。乃至是心晝夜中，不樂諸功德，唯衣食猛利，樂斯過失事。不樂相應語，唯順不相應，問世俗所作，樂斯過失事。」以要言之，爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩少惠者，由捨最上法已，減失勝惠作下劣事。」佛言：「慈氏！如是如是，如汝所說。菩薩得少惠者，由捨最上法已，作下劣事。」佛言：「慈氏！又彼菩薩於如來教既出家已，無有禪定正斷正勤，無有多聞不懷希望。」佛言：「慈氏！此復觀察禪定正斷，知如來教、知有為相三摩呬多是所相應，勿白衣事業營務，觀察是事不應道理。應知彼菩薩發起愛樂輪迴生死者，所謂營務世俗造作、遠離法財。」佛言：「慈氏！彼營事菩薩假使修七寶塔滿三千大千世界，我亦於彼不生恭敬尊重讚歎。乃至滿閻浮提一切皆是營事菩薩，不如於一讀誦如說修行菩薩起承事行。又若一閻浮提量讀誦如說修行菩薩，不如於一各居所安行菩薩作承事行。所以者何？此為難事，所謂惠業，於諸三世為勝為上、最極高勝無有過者。」佛言：「慈氏！是故菩薩欲勤精進相應義者，當修勝惠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：世俗事業，今當說。如彼偈云：「師誨謂惡言，執為非教誡，速毀犯尸羅，樂斯過失事。每思俗事業，常時務怱遽，不修諸禪定，樂斯過失事。由貪生廣大，縈纏味中味，下劣非止足，樂斯過失事。處眾大喜悅，謂除諸苦惱，如驢行隘道，樂斯過失事。乃至是心晝夜中，不樂諸功德，唯衣食猛利，樂斯過失事。不樂相應語，唯順不相應，問世俗所作，樂斯過失事。」以要言之，爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩少惠者，由捨最上法已，減失勝惠作下劣事。」佛言：「慈氏！如是如是，如汝所說。菩薩得少惠者，由捨最上法已，作下劣事。」佛言：「慈氏！又彼菩薩於如來教既出家已，無有禪定正斷正勤，無有多聞不懷希望。」佛言：「慈氏！此復觀察禪定正斷，知如來教、知有為相三摩呬多是所相應，勿白衣事業營務，觀察是事不應道理。應知彼菩薩發起愛樂輪迴生死者，所謂營務世俗造作、遠離法財。」佛言：「慈氏！彼營事菩薩假使修七寶塔滿三千大千世界，我亦於彼不生恭敬尊重讚歎。乃至滿閻浮提一切皆是營事菩薩，不如於一讀誦如說修行菩薩起承事行。又若一閻浮提量讀誦如說修行菩薩，不如於一各居所安行菩薩作承事行。所以者何？此為難事，所謂惠業，於諸三世為勝為上、最極高勝無有過者。」佛言：「慈氏！是故菩薩欲勤精進相應義者，當修勝惠。」

論曰：世俗戲論，我今當說。此戲論行，常為過失，獲如是難，謂不得遠離彼八種難，亦復不得剎那具足殊勝乃至智者正解離諸戲論。此戲論行速獲是難，是故皆不共住。寧使畜受妻孥罪惡過百由旬，於他戲論或須臾頃不應親近亦不共住。於出家功德之利欲求財賄者，是則惡心起諸鬪諍。勿有田作、勿營商賈，若求財利是則戲論。勿有男女妻妾朋屬、僕從富饒起諸鬪諍。既出家已，授袈裟衣，信順寂靜至極寂靜，復觀是寂勝寂近寂，離戲論故起如是忍。不得遠離戲論行者，譬若毒蛇覆藏惡心，後墮地獄、畜生、焰摩羅界，是故精進起如是忍。乃至得是乘者，於諸業障淨盡無餘，破冤魔力。諸有智者起如是忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：世俗戲論，我今當說。此戲論行，常為過失，獲如是難，謂不得遠離彼八種難，亦復不得剎那具足殊勝乃至智者正解離諸戲論。此戲論行速獲是難，是故皆不共住。寧使畜受妻孥罪惡過百由旬，於他戲論或須臾頃不應親近亦不共住。於出家功德之利欲求財賄者，是則惡心起諸鬪諍。勿有田作、勿營商賈，若求財利是則戲論。勿有男女妻妾朋屬、僕從富饒起諸鬪諍。既出家已，授袈裟衣，信順寂靜至極寂靜，復觀是寂勝寂近寂，離戲論故起如是忍。不得遠離戲論行者，譬若毒蛇覆藏惡心，後墮地獄、畜生、焰摩羅界，是故精進起如是忍。乃至得是乘者，於諸業障淨盡無餘，破冤魔力。諸有智者起如是忍。

論曰：略說離如是難。佛言：「慈氏！是故此菩薩乘，若善男子善女人，後五百歲正法滅時，使無留難而獲吉祥，脫諸業障盡除罪欲。當知勿樂合集，住阿蘭若曠野林中而修行之。於餘眾生而或遠離，但省己非無求他咎，默然信樂般若波羅蜜多行故。」又《寶雲經》亦作是說：「行乞食時乃至獲得是事，除餘惡處，謂惡狗家、新乳犢家，體性犯戒。於彼畜生尚離損害，何況男子女人童男童女起厭賤處？彼一切時處皆應遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：略說離如是難。佛言：「慈氏！是故此菩薩乘，若善男子善女人，後五百歲正法滅時，使無留難而獲吉祥，脫諸業障盡除罪欲。當知勿樂合集，住阿蘭若曠野林中而修行之。於餘眾生而或遠離，但省己非無求他咎，默然信樂般若波羅蜜多行故。」又《寶雲經》亦作是說：「行乞食時乃至獲得是事，除餘惡處，謂惡狗家、新乳犢家，體性犯戒。於彼畜生尚離損害，何況男子女人童男童女起厭賤處？彼一切時處皆應遠離。」

論曰：若見如是種諸惡作者，慎勿往觀，得離彼罪。復次說離如是等難，云何得果？離無果利成利他義，應知遠離無果利故。如《月燈經》說身戒義云，謂密護手足使無虛動。又《十法經》云「手足動亂往來跳躑」，此說身業麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若見如是種諸惡作者，慎勿往觀，得離彼罪。復次說離如是等難，云何得果？離無果利成利他義，應知遠離無果利故。如《月燈經》說身戒義云，謂密護手足使無虛動。又《十法經》云「手足動亂往來跳躑」，此說身業麁重。

論曰：如菩薩為利於他，如其照了而不分別餘業，故《法集經》云：「世尊！諸菩薩等所有身口意業，皆為利諸眾生，起大悲增上安慰眾生，令諸眾生身意快然。如是深心如是思惟，隨修何行而行平等，令諸眾生得安隱樂。以要言之，謂菩薩了知觀十二處如空聚落，於是等處無不樂捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如菩薩為利於他，如其照了而不分別餘業，故《法集經》云：「世尊！諸菩薩等所有身口意業，皆為利諸眾生，起大悲增上安慰眾生，令諸眾生身意快然。如是深心如是思惟，隨修何行而行平等，令諸眾生得安隱樂。以要言之，謂菩薩了知觀十二處如空聚落，於是等處無不樂捨。」