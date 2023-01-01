大乘集菩薩學論卷第三西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第三西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

集布施學品第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集布施學品第一之三

如聖所說《無盡意經》云：「菩薩當觀自身於諸眾生應何所作。謂四大種地水火風，有種種門、種種所作、種種繫屬、種種器具、種種受用，隨眾生行或全或分。然我此身四大所集亦復如是，有種種門、種種所作、種種繫屬、種種器具、種種受用，於諸眾生作大依住。如其觀察，為利眾生，設身有苦不生疲厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聖所說《無盡意經》云：「菩薩當觀自身於諸眾生應何所作。謂四大種地水火風，有種種門、種種所作、種種繫屬、種種器具、種種受用，隨眾生行或全或分。然我此身四大所集亦復如是，有種種門、種種所作、種種繫屬、種種器具、種種受用，於諸眾生作大依住。如其觀察，為利眾生，設身有苦不生疲厭。」

論曰：捨受用福。如《金剛幢經》云：「菩薩以種種布施十方無量貧窮困苦。受施之者，信菩薩行，聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集。然菩薩布施先發誓願，由聞菩薩心所願言，一切捨施意喜無厭，令乞丐者遂心滿足，隨其來者發心懺謝。」如彼偈云：「我應詣彼施，汝知不可得。諸從遠方來，得無疲勞耶。」如是於乞丐者頭頂禮敬懺謝慰喻，澡浴身穢為設敷具，如其所須一切給與，所謂或末尼車，閻浮提中柔善女寶眾具圓滿；或施金車，侍衛僕從清淨女寶眾具圓滿；吠琉璃車，最上可愛歌詠音樂如前圓滿；玻胝迦車，於四方面現四寶女，執妙莊嚴色相無比亦復圓滿如前所說；末尼車者，垂諸寶網彌覆其上，駕以白象及御象者無量嚴飾。其寶輪相與車相稱，又於其上置諸妙寶師子之座，乃至設眾寶蓋遍覆其上，莊嚴寶帳周匝圍繞，於四方面植妙幢幡燒種種香，諸妙堅香以為塗拭，散諸妙花遍覆莊嚴。又於其上百千妓女寶繩交絡，彼善御者正等和合行無錯亂，乃至以諸粖香變異和合，雖聞此香意樂第一，令彼男女性行調適。復如彼說，為諸眾生當捨己身，承事諸佛之所攝受，或捨轉輪王位、國城宮殿一切勝莊嚴具。如其乞者，捨諸眷屬男女妻妾舍宅人民，乃至或全或分，一切捨施。如是飲食滋味，而菩薩具捨種種淨妙飲膳，苦辣醎淡種種上味，遍滋大種柔滑光澤，調適身心安住色力。乃至諸所至處愈諸疾病，悉令安樂。如是燈明、粖香塗香、華鬘衣服、床敷几案、房舍臥具、病緣醫藥，而菩薩隨其給與。乃至種種廣大器具，謂無量無數金銀銅鉢滿中珍寶，供佛世尊，起不思議尊重信解等心；或施菩薩善知識等，發希有心；或施住佛教者一切聖眾聲聞緣覺補特伽羅，發清淨心；或施父母諸阿闍梨及餘師尊，發起尊重親近承事求學等心；或施歉乏困苦之者，於諸眾生作無礙眼發慈愍心。以要言之，若菩薩樂施象乘，七支安住高六十尺、六牙具足面目清淨如蓮華色，金繩交絡莊嚴身相、種種雜寶巧妙間飾，其鼻舉擲金色殊妙，行千踰繕那觀者無厭。若施馬乘，隨行四方其步平正身得安隱，控御僕從飲食具足如天莊嚴。施百千等。或施尊重諸善知識父母師長，乃至歉乏困苦一切世間可受施者，心無悋惜亦無執著、大悲大捨，是菩薩深心清淨，發生如是無量功德。乃至菩薩或施床座，謂賢王座及吠琉璃承足寶几安師子床，金繩寶網處處垂下，柔軟茵褥無量嚴飾，熏諸妙香，大摩尼寶建妙高幢，無量百千俱胝那踰多寶而用莊嚴。垂諸寶網，一一網孔懸眾寶鈴，香風搖擊出和悅聲。或施大座仰目高視，無數行列蓋諸大地，一切國王大自在主坐已灌頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：捨受用福。如《金剛幢經》云：「菩薩以種種布施十方無量貧窮困苦。受施之者，信菩薩行，聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集。然菩薩布施先發誓願，由聞菩薩心所願言，一切捨施意喜無厭，令乞丐者遂心滿足，隨其來者發心懺謝。」如彼偈云：「我應詣彼施，汝知不可得。諸從遠方來，得無疲勞耶。」如是於乞丐者頭頂禮敬懺謝慰喻，澡浴身穢為設敷具，如其所須一切給與，所謂或末尼車，閻浮提中柔善女寶眾具圓滿；或施金車，侍衛僕從清淨女寶眾具圓滿；吠琉璃車，最上可愛歌詠音樂如前圓滿；玻胝迦車，於四方面現四寶女，執妙莊嚴色相無比亦復圓滿如前所說；末尼車者，垂諸寶網彌覆其上，駕以白象及御象者無量嚴飾。其寶輪相與車相稱，又於其上置諸妙寶師子之座，乃至設眾寶蓋遍覆其上，莊嚴寶帳周匝圍繞，於四方面植妙幢幡燒種種香，諸妙堅香以為塗拭，散諸妙花遍覆莊嚴。又於其上百千妓女寶繩交絡，彼善御者正等和合行無錯亂，乃至以諸粖香變異和合，雖聞此香意樂第一，令彼男女性行調適。復如彼說，為諸眾生當捨己身，承事諸佛之所攝受，或捨轉輪王位、國城宮殿一切勝莊嚴具。如其乞者，捨諸眷屬男女妻妾舍宅人民，乃至或全或分，一切捨施。如是飲食滋味，而菩薩具捨種種淨妙飲膳，苦辣醎淡種種上味，遍滋大種柔滑光澤，調適身心安住色力。乃至諸所至處愈諸疾病，悉令安樂。如是燈明、粖香塗香、華鬘衣服、床敷几案、房舍臥具、病緣醫藥，而菩薩隨其給與。乃至種種廣大器具，謂無量無數金銀銅鉢滿中珍寶，供佛世尊，起不思議尊重信解等心；或施菩薩善知識等，發希有心；或施住佛教者一切聖眾聲聞緣覺補特伽羅，發清淨心；或施父母諸阿闍梨及餘師尊，發起尊重親近承事求學等心；或施歉乏困苦之者，於諸眾生作無礙眼發慈愍心。以要言之，若菩薩樂施象乘，七支安住高六十尺、六牙具足面目清淨如蓮華色，金繩交絡莊嚴身相、種種雜寶巧妙間飾，其鼻舉擲金色殊妙，行千踰繕那觀者無厭。若施馬乘，隨行四方其步平正身得安隱，控御僕從飲食具足如天莊嚴。施百千等。或施尊重諸善知識父母師長，乃至歉乏困苦一切世間可受施者，心無悋惜亦無執著、大悲大捨，是菩薩深心清淨，發生如是無量功德。乃至菩薩或施床座，謂賢王座及吠琉璃承足寶几安師子床，金繩寶網處處垂下，柔軟茵褥無量嚴飾，熏諸妙香，大摩尼寶建妙高幢，無量百千俱胝那踰多寶而用莊嚴。垂諸寶網，一一網孔懸眾寶鈴，香風搖擊出和悅聲。或施大座仰目高視，無數行列蓋諸大地，一切國王大自在主坐已灌頂，

及於是座得無礙輪，教令諸小王等隨教奉行。如是乃至菩薩施大寶蓋，亦以大寶而莊校之，寶莖寶鈴寶繩寶網垂過耳頸，又於周遍吠琉璃寶末尼珠等結妙瓔珞。又諸網中如難禰天出妙音響，清淨和雅莊嚴寶炬，其數百千如集寶藏。又於周遍燒無價香，旃檀沈水百千俱胝那由他堅妙諸香。復有清淨寶蓋，如閻浮檀金光聚，亦以無量百千俱胝那庾多莊校嚴飾。以如是無數百千俱胝那庾多蓋，以心布施諸來乞者，住於人前隨其給與。或施真實諸佛滅後莊嚴塔廟，或施求法菩薩諸善知識及現生菩薩法師，若父母僧寶奉諸佛教乃至一切可受施者，皆以如是善根回向，如其最初。諸有善時皆當親近，發如是願說此善根，於諸世間得常依住，於清淨法得正自在。若諸眾生以此善根，地獄罪報皆得除滅，畜生琰摩羅界息諸苦聚。彼以如是善根回向，我於善根亦復如是。居房舍時，願諸眾生滅諸苦聚。遇拯救時，願諸眾生脫諸煩惱。遇依怙時，願諸眾生離諸怖畏。若行去時，願諸眾生至一切地。若對向時，願諸眾生得畢竟忍。見光明時，願諸眾生得無暗慧。覩電光時，願諸眾生破無明暗。得燈炬時，願諸眾生畢竟淨住。遇勇健時，願諸眾生於不思議法深入正理。遇勇將時，願諸眾生而得無礙智蘊。乃至言無虛飾，深固意回向一境心回向、歡喜心回向、極喜心回向、柔軟心回向、大慈心回向、愛樂心回向、攝受心回向、守護心回向、安隱心回向，以如是回向。又我此善根，願諸眾生得淨所趣成就、得淨所生成就、得淨福相嚴身成就、得無損壞成就、得廣大施成就、得久遠心成就、得無失念成就、得通達惠解成就、得無量覺悟成就、得身業意業一切功德莊嚴圓滿成就。又以無量善根與諸眾生供養諸佛，由供養已得無損減。於佛世尊懺諸罪惡，親近如來、應供、正等正覺，聞所說法，聞已離諸疑惑，如聞受持而得相續具足正行。由供養如來故得成事業，心勤修習無諸罪惡。又我植此善本，畢竟離諸貧窮，於七聖財而得圓滿。隨諸佛學，得勝善根，普能成就廣大信解入一切智智，於諸世間作無礙眼，具相嚴身清淨攝受一切功德。莊嚴語故成就諸根。十力繫心分別之所積集，於遊止行無不圓滿。又諸如來成妙樂處，願諸眾生亦復皆得，如《六十回向儀軌》中說：「願諸眾生獲得智食，不應食者心遍了知，決定不揀擇食，樂不肉食，乃至不生愛欲。願諸眾生如雲降雨得法一味。願諸眾生得諸上味，於最上法樂止息充滿，一切佛法極善思惟不生執相，謂不壞乘、最上乘、最勝乘、速疾乘、大力乘等。願諸眾生樂覩諸佛得無厭足。願諸眾生見善知識得無間斷。願諸眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及於是座得無礙輪，教令諸小王等隨教奉行。如是乃至菩薩施大寶蓋，亦以大寶而莊校之，寶莖寶鈴寶繩寶網垂過耳頸，又於周遍吠琉璃寶末尼珠等結妙瓔珞。又諸網中如難禰天出妙音響，清淨和雅莊嚴寶炬，其數百千如集寶藏。又於周遍燒無價香，旃檀沈水百千俱胝那由他堅妙諸香。復有清淨寶蓋，如閻浮檀金光聚，亦以無量百千俱胝那庾多莊校嚴飾。以如是無數百千俱胝那庾多蓋，以心布施諸來乞者，住於人前隨其給與。或施真實諸佛滅後莊嚴塔廟，或施求法菩薩諸善知識及現生菩薩法師，若父母僧寶奉諸佛教乃至一切可受施者，皆以如是善根回向，如其最初。諸有善時皆當親近，發如是願說此善根，於諸世間得常依住，於清淨法得正自在。若諸眾生以此善根，地獄罪報皆得除滅，畜生琰摩羅界息諸苦聚。彼以如是善根回向，我於善根亦復如是。居房舍時，願諸眾生滅諸苦聚。遇拯救時，願諸眾生脫諸煩惱。遇依怙時，願諸眾生離諸怖畏。若行去時，願諸眾生至一切地。若對向時，願諸眾生得畢竟忍。見光明時，願諸眾生得無暗慧。覩電光時，願諸眾生破無明暗。得燈炬時，願諸眾生畢竟淨住。遇勇健時，願諸眾生於不思議法深入正理。遇勇將時，願諸眾生而得無礙智蘊。乃至言無虛飾，深固意回向一境心回向、歡喜心回向、極喜心回向、柔軟心回向、大慈心回向、愛樂心回向、攝受心回向、守護心回向、安隱心回向，以如是回向。又我此善根，願諸眾生得淨所趣成就、得淨所生成就、得淨福相嚴身成就、得無損壞成就、得廣大施成就、得久遠心成就、得無失念成就、得通達惠解成就、得無量覺悟成就、得身業意業一切功德莊嚴圓滿成就。又以無量善根與諸眾生供養諸佛，由供養已得無損減。於佛世尊懺諸罪惡，親近如來、應供、正等正覺，聞所說法，聞已離諸疑惑，如聞受持而得相續具足正行。由供養如來故得成事業，心勤修習無諸罪惡。又我植此善本，畢竟離諸貧窮，於七聖財而得圓滿。隨諸佛學，得勝善根，普能成就廣大信解入一切智智，於諸世間作無礙眼，具相嚴身清淨攝受一切功德。莊嚴語故成就諸根。十力繫心分別之所積集，於遊止行無不圓滿。又諸如來成妙樂處，願諸眾生亦復皆得，如《六十回向儀軌》中說：「願諸眾生獲得智食，不應食者心遍了知，決定不揀擇食，樂不肉食，乃至不生愛欲。願諸眾生如雲降雨得法一味。願諸眾生得諸上味，於最上法樂止息充滿，一切佛法極善思惟不生執相，謂不壞乘、最上乘、最勝乘、速疾乘、大力乘等。願諸眾生樂覩諸佛得無厭足。願諸眾生見善知識得無間斷。願諸眾

生見無毒藥。願諸眾生息除煩惱。願諸眾生覩淨日輪。願諸眾生破黑暗已，隨樂為說如是身相照了自性，願諸眾生覩勝光明，不見惱害唯見適悅，賢善愛樂希望極喜詣諸佛所。願諸眾生具足戒香，於菩薩波羅蜜多戒而不毀禁。願諸眾生熏修布施，遍捨一切。願諸眾生熏修忍辱，得心不動。願諸眾生熏修精進，被大精進鎧。願諸眾生熏修靜慮，依現在佛前得三摩地。願諸眾生熏修菩薩迴向。願諸眾生熏修一切白法，解脫諸不善法。願諸眾生獲天資具。願諸眾生起大智行獲聖資具。願諸眾生以菩提心熏諸異生得妙樂具。願諸眾生離諸輪迴行苦獲安隱資具。願諸眾生得住淨佛國土證諸法觸，謂功德住、相應住、廣大不動最上諸佛住。願諸眾生得近佛遊止。願諸眾生得無量光照諸佛法。願諸眾生得無礙光，能以一光照諸法界。願諸眾生得安樂身獲如來身。願諸眾生猶如藥王，畢竟能別方論。願諸眾生猶如藥樹得無損害。願諸眾生如世良醫，滅除疾病，得一切智至安樂處。願諸眾生為世良藥，如其深心擣篩和合。願諸眾生除諸病惱。願諸眾生得大勢力身。願諸眾生得碎諸輪圍山力。願諸眾生得無限量器盡虛空界廣大念根，世出世間一切所說普攝印持得無忘念。願諸眾生得善淨器，了悟三世諸佛分別清淨無堅執著。願諸眾生所欲至向，得一切處行佛地上。願諸眾生於餘一切眾生得心無損害。願諸眾生一剎那心緣諸法界，及詣一切世界無疲無倦，由無厭倦得身通輪。願諸眾生得妙樂行，同諸菩薩行詣道場。願諸眾生於善知識及無量善根得心無捨離，知恩報恩隨所守護。願諸眾生與善知識同一利樂。願諸眾生深心歡喜惟善攝受，與善知識安樂共住隨修福行。願諸眾生於善知識所有善根清淨業報，同一大願。願諸眾生住大乘行永離憂暗，於一切智得無窮盡。願諸眾生深覆善根，為諸如來之所守護。願諸眾生覆護智德，解脫世間一切惑染。願諸眾生具足白法不起散亂，於佛法中得不壞行。願諸眾生張十力蓋覆蔭一切。願諸眾生得大深心畢竟覺了。願諸眾生踞師子座得佛神通，於諸世間如是觀察。」又《虛空藏經》云：「我所積集善根法智善巧，無不與諸眾生而為依住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生見無毒藥。願諸眾生息除煩惱。願諸眾生覩淨日輪。願諸眾生破黑暗已，隨樂為說如是身相照了自性，願諸眾生覩勝光明，不見惱害唯見適悅，賢善愛樂希望極喜詣諸佛所。願諸眾生具足戒香，於菩薩波羅蜜多戒而不毀禁。願諸眾生熏修布施，遍捨一切。願諸眾生熏修忍辱，得心不動。願諸眾生熏修精進，被大精進鎧。願諸眾生熏修靜慮，依現在佛前得三摩地。願諸眾生熏修菩薩迴向。願諸眾生熏修一切白法，解脫諸不善法。願諸眾生獲天資具。願諸眾生起大智行獲聖資具。願諸眾生以菩提心熏諸異生得妙樂具。願諸眾生離諸輪迴行苦獲安隱資具。願諸眾生得住淨佛國土證諸法觸，謂功德住、相應住、廣大不動最上諸佛住。願諸眾生得近佛遊止。願諸眾生得無量光照諸佛法。願諸眾生得無礙光，能以一光照諸法界。願諸眾生得安樂身獲如來身。願諸眾生猶如藥王，畢竟能別方論。願諸眾生猶如藥樹得無損害。願諸眾生如世良醫，滅除疾病，得一切智至安樂處。願諸眾生為世良藥，如其深心擣篩和合。願諸眾生除諸病惱。願諸眾生得大勢力身。願諸眾生得碎諸輪圍山力。願諸眾生得無限量器盡虛空界廣大念根，世出世間一切所說普攝印持得無忘念。願諸眾生得善淨器，了悟三世諸佛分別清淨無堅執著。願諸眾生所欲至向，得一切處行佛地上。願諸眾生於餘一切眾生得心無損害。願諸眾生一剎那心緣諸法界，及詣一切世界無疲無倦，由無厭倦得身通輪。願諸眾生得妙樂行，同諸菩薩行詣道場。願諸眾生於善知識及無量善根得心無捨離，知恩報恩隨所守護。願諸眾生與善知識同一利樂。願諸眾生深心歡喜惟善攝受，與善知識安樂共住隨修福行。願諸眾生於善知識所有善根清淨業報，同一大願。願諸眾生住大乘行永離憂暗，於一切智得無窮盡。願諸眾生深覆善根，為諸如來之所守護。願諸眾生覆護智德，解脫世間一切惑染。願諸眾生具足白法不起散亂，於佛法中得不壞行。願諸眾生張十力蓋覆蔭一切。願諸眾生得大深心畢竟覺了。願諸眾生踞師子座得佛神通，於諸世間如是觀察。」又《虛空藏經》云：「我所積集善根法智善巧，無不與諸眾生而為依住。」

論曰：捨過未受用，如《無盡意經》云：「若善心心所法念念回向菩提，是為善巧。若未來善根決定菩提現前，於諸事業所起善心皆用回向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：捨過未受用，如《無盡意經》云：「若善心心所法念念回向菩提，是為善巧。若未來善根決定菩提現前，於諸事業所起善心皆用回向阿耨多羅三藐三菩提。」

論曰：如是心心所法修習，信解圓滿一切捨施。又心所行及身方便捨諸攝受。此言攝受者，即是解脫三有苦本。是中於無量阿僧祇劫種種所造，應招世出世間無量富樂，於身自然如意受用。我應以財利鉤拔諸眾生置彼岸處。菩薩於菩提道布施，餘如《寶雲經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是心心所法修習，信解圓滿一切捨施。又心所行及身方便捨諸攝受。此言攝受者，即是解脫三有苦本。是中於無量阿僧祇劫種種所造，應招世出世間無量富樂，於身自然如意受用。我應以財利鉤拔諸眾生置彼岸處。菩薩於菩提道布施，餘如《寶雲經》說。

護持正法戒品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持正法戒品第二之一

論曰：是人於身雖捨，復何名護？謂若以自受用施諸眾生。云何受用？何等名施？若無受用亦無守護，是故護自身者應以受用利益眾生。《菩薩別解脫經》云：「舍利子！應知護他者即是護身。舍利子！如是行相，若菩薩成就護他，設遇喪命因緣，我於是業悉不應作。」又《無畏授所問經》云：「復如大車負極重等，唯諸智者於法覺了。」《無盡意經》亦作是說：「為護諸眾生者，設身有苦不生疲厭，況捨善知識耶？」故《華嚴經》云：「善男子！菩薩由善知識任持不墮惡趣，由善知識具足超越菩薩學處，由善知識教導而得出離世間，由善知識而得親近菩薩無忘失行，由善知識而得攝受菩薩一切希有行故，由善知識依正覺道除業惑障出生死城至清淨處。善男子！是故親近承事善知識者，應如是作意，謂心如地荷負一切，無疲倦故。心如金剛，志願不可壞故。心如輪圍山，設遇諸苦無傾動故。心如僕使，隨諸作務不厭賤故。心如傭人，洗滌塵穢離憍慢故。心如大車，運重致遠不傾壞故。心如良馬，不暴惡故。心如舡筏，往來不倦故。心如孝子，於諸親友承順顏色故。又善男子！應於自身起病苦想，於善知識起醫王想，隨所教令作良藥想，所修正行作除病想。又善男子！應於自身作怖畏想，於善知識作勇健想，隨所教令作器仗想，所修正行作破怨想。」復次解脫觀優婆夷言：「善男子！菩薩於善知識隨所教令，應思供養諸佛世尊。菩薩於善知識言無違逆，得近一切智故。於善知識言無疑惑，得近諸善知識，不離作意得諸現在利益。」又如善財詣堅固幢比丘所，頭面禮足右繞百千匝却住一面。時堅固幢比丘觀察禮敬，更復諦觀亦復禮敬。如是思惟遍觀察已，謂言從何所來？作是相者，於現前功德利益求念堅固無量行願，不捨是意希望見相及音聲取，乃至作禮而去。如其詣善知識，見一切智涕淚悲泣，至海雲比丘所作禮而去。又《菩薩別解脫經》云：「舍利子！菩薩樂善法欲，世間珍寶無不棄捨。以身承事無不恭敬，供給走使及餘語業無不勇捍。於和尚阿闍梨極生尊重，乃至所以者何？為斷繫縛求如是法，為斷生老病死憂悲苦惱求如是法；發心如寶，除諸眾生貧窮困苦求如是法；發心如藥，安樂一切眾生求如是法。」《最上授所問經》云：「復次長者！或於菩薩所聞一四句偈，受持讀誦、為他人說，及積集菩薩布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智惠相應之行。彼於阿闍梨法應生尊重，乃至以名句文說偈讚歎。若一劫中於阿闍梨親近承事，常行正直，一切財利受用供養長者，於阿闍梨尊重尚未圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是人於身雖捨，復何名護？謂若以自受用施諸眾生。云何受用？何等名施？若無受用亦無守護，是故護自身者應以受用利益眾生。《菩薩別解脫經》云：「舍利子！應知護他者即是護身。舍利子！如是行相，若菩薩成就護他，設遇喪命因緣，我於是業悉不應作。」又《無畏授所問經》云：「復如大車負極重等，唯諸智者於法覺了。」《無盡意經》亦作是說：「為護諸眾生者，設身有苦不生疲厭，況捨善知識耶？」故《華嚴經》云：「善男子！菩薩由善知識任持不墮惡趣，由善知識具足超越菩薩學處，由善知識教導而得出離世間，由善知識而得親近菩薩無忘失行，由善知識而得攝受菩薩一切希有行故，由善知識依正覺道除業惑障出生死城至清淨處。善男子！是故親近承事善知識者，應如是作意，謂心如地荷負一切，無疲倦故。心如金剛，志願不可壞故。心如輪圍山，設遇諸苦無傾動故。心如僕使，隨諸作務不厭賤故。心如傭人，洗滌塵穢離憍慢故。心如大車，運重致遠不傾壞故。心如良馬，不暴惡故。心如舡筏，往來不倦故。心如孝子，於諸親友承順顏色故。又善男子！應於自身起病苦想，於善知識起醫王想，隨所教令作良藥想，所修正行作除病想。又善男子！應於自身作怖畏想，於善知識作勇健想，隨所教令作器仗想，所修正行作破怨想。」復次解脫觀優婆夷言：「善男子！菩薩於善知識隨所教令，應思供養諸佛世尊。菩薩於善知識言無違逆，得近一切智故。於善知識言無疑惑，得近諸善知識，不離作意得諸現在利益。」又如善財詣堅固幢比丘所，頭面禮足右繞百千匝却住一面。時堅固幢比丘觀察禮敬，更復諦觀亦復禮敬。如是思惟遍觀察已，謂言從何所來？作是相者，於現前功德利益求念堅固無量行願，不捨是意希望見相及音聲取，乃至作禮而去。如其詣善知識，見一切智涕淚悲泣，至海雲比丘所作禮而去。又《菩薩別解脫經》云：「舍利子！菩薩樂善法欲，世間珍寶無不棄捨。以身承事無不恭敬，供給走使及餘語業無不勇捍。於和尚阿闍梨極生尊重，乃至所以者何？為斷繫縛求如是法，為斷生老病死憂悲苦惱求如是法；發心如寶，除諸眾生貧窮困苦求如是法；發心如藥，安樂一切眾生求如是法。」《最上授所問經》云：「復次長者！或於菩薩所聞一四句偈，受持讀誦、為他人說，及積集菩薩布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智惠相應之行。彼於阿闍梨法應生尊重，乃至以名句文說偈讚歎。若一劫中於阿闍梨親近承事，常行正直，一切財利受用供養長者，於阿闍梨尊重尚未圓滿。」

論曰：云何於法尊重？《八千頌般若波羅蜜多經》云：「『善男子！汝於善知識應起尊重愛樂。』爾時常慘菩薩摩訶薩如是行相尊重作意，次詣一城。入是中已，『我為供養法上菩薩摩訶薩故，當自賣身隨取其直。然我於長夜中為欲因緣受生死身，流轉諸趣無量無邊，未甞為法及利眾生。』時常慘菩薩高聲唱言：『從其聽聞，誰買此人？誰買此人？』以要言之，時魔波旬即從座起，令諸婆羅門長者等不聞其聲，欲自賣身了不可得。彼一詣已皆無聞者，即自悲泣，唱言：『怪哉！於其財利，斯何難得如是？我自賣身尚不可得。』時有天主名爍迦羅，作梵志身，乃至白常慘菩薩言：『善男子！汝何住此悲泣憂惱？』常慘菩薩白言：『梵志！我今樂善法，欲為供養法，當自賣身，竟無買者。』爾時梵志語常慘菩薩言：『我不須人，無所施作。要當人身心血骨髓，乃至於此賣否？』時常慘菩薩自念：『獲大善利，我今圓滿，定知般若波羅蜜多方便善巧。我身尚賣，何得悋惜心血骨髓？』發踴躍心、善分別心、極歡喜心白梵志言：『是身隨意。』乃至常慘菩薩右執利刃，刺臂出血，去臂肉已破骨而往。是時有長者女，處高樓閣遙見是事，乃至詣彼謂常慘菩薩言：『汝何如是於身苦楚？』乃至童女聞供養已，復語：『善男子！彼有何等功德善利？』白言：『童女！彼菩薩者為我善說般若波羅蜜多、方便善巧，得如是學。如是學者，為諸眾生作所歸趣。』以要言之，復次童女語常慘菩薩言：『善男子！於阿闍梨為求如是廣大法者，如是於二法義，於殑伽沙數劫當捨是身，為求如是廣大法故。善男子！我今具有金銀末尼珠寶吠琉璃等，乃至汝於法上菩薩廣作善利。』時童女與五百眷屬俱詣法上菩薩所。爾時法上菩薩摩訶薩即從坐起，詣已住舍，於七歲中如是入妙三摩地。常慘菩薩亦七歲中不起欲尋、不起謗尋、不起害尋、不著滋味，但念：『法上菩薩當於何時出三摩地？』如是詣法座前，於此說法，盡地方所散種種花諸妙珍寶。時長者女與現前五百眷屬，於常慘菩薩威儀進止亦如是學。時虛空天響報常慘菩薩言：『是法上菩薩後當七日出三摩地，詣彼城中隨宜說法。』爾時常慘菩薩聞是聲已，生極喜樂及適悅意，掃地嚴淨。時長者女與五百眷屬，於法座前以智善巧七寶間飾。復次常慘菩薩於地方所嚴持掃灑，周遍求水了不可得。而於是處有魔波旬名曰飲漿，隱蔽諸水，為令菩薩心生苦惱、退失道意增不善本。時常慘菩薩知魔蔽已，『我應刺身出血洒地。所以者何？是地方所多塵土界，於法上菩薩身或坌污。我今為法，設破己身斯何悋惜！又我往昔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何於法尊重？《八千頌般若波羅蜜多經》云：「『善男子！汝於善知識應起尊重愛樂。』爾時常慘菩薩摩訶薩如是行相尊重作意，次詣一城。入是中已，『我為供養法上菩薩摩訶薩故，當自賣身隨取其直。然我於長夜中為欲因緣受生死身，流轉諸趣無量無邊，未甞為法及利眾生。』時常慘菩薩高聲唱言：『從其聽聞，誰買此人？誰買此人？』以要言之，時魔波旬即從座起，令諸婆羅門長者等不聞其聲，欲自賣身了不可得。彼一詣已皆無聞者，即自悲泣，唱言：『怪哉！於其財利，斯何難得如是？我自賣身尚不可得。』時有天主名爍迦羅，作梵志身，乃至白常慘菩薩言：『善男子！汝何住此悲泣憂惱？』常慘菩薩白言：『梵志！我今樂善法，欲為供養法，當自賣身，竟無買者。』爾時梵志語常慘菩薩言：『我不須人，無所施作。要當人身心血骨髓，乃至於此賣否？』時常慘菩薩自念：『獲大善利，我今圓滿，定知般若波羅蜜多方便善巧。我身尚賣，何得悋惜心血骨髓？』發踴躍心、善分別心、極歡喜心白梵志言：『是身隨意。』乃至常慘菩薩右執利刃，刺臂出血，去臂肉已破骨而往。是時有長者女，處高樓閣遙見是事，乃至詣彼謂常慘菩薩言：『汝何如是於身苦楚？』乃至童女聞供養已，復語：『善男子！彼有何等功德善利？』白言：『童女！彼菩薩者為我善說般若波羅蜜多、方便善巧，得如是學。如是學者，為諸眾生作所歸趣。』以要言之，復次童女語常慘菩薩言：『善男子！於阿闍梨為求如是廣大法者，如是於二法義，於殑伽沙數劫當捨是身，為求如是廣大法故。善男子！我今具有金銀末尼珠寶吠琉璃等，乃至汝於法上菩薩廣作善利。』時童女與五百眷屬俱詣法上菩薩所。爾時法上菩薩摩訶薩即從坐起，詣已住舍，於七歲中如是入妙三摩地。常慘菩薩亦七歲中不起欲尋、不起謗尋、不起害尋、不著滋味，但念：『法上菩薩當於何時出三摩地？』如是詣法座前，於此說法，盡地方所散種種花諸妙珍寶。時長者女與現前五百眷屬，於常慘菩薩威儀進止亦如是學。時虛空天響報常慘菩薩言：『是法上菩薩後當七日出三摩地，詣彼城中隨宜說法。』爾時常慘菩薩聞是聲已，生極喜樂及適悅意，掃地嚴淨。時長者女與五百眷屬，於法座前以智善巧七寶間飾。復次常慘菩薩於地方所嚴持掃灑，周遍求水了不可得。而於是處有魔波旬名曰飲漿，隱蔽諸水，為令菩薩心生苦惱、退失道意增不善本。時常慘菩薩知魔蔽已，『我應刺身出血洒地。所以者何？是地方所多塵土界，於法上菩薩身或坌污。我今為法，設破己身斯何悋惜！又我往昔

為欲因緣，往復無際輪回生死，不曾為法捨自身命。』作是念已，即執利刀刺身出血遍洒其地。諸女眷屬亦如是學。時魔波旬皆不得便。」故《大乘四法經》云：「佛告諸比丘：『菩薩盡其形壽，乃至或遇喪命因緣，畢竟不得捨善知識。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲因緣，往復無際輪回生死，不曾為法捨自身命。』作是念已，即執利刀刺身出血遍洒其地。諸女眷屬亦如是學。時魔波旬皆不得便。」故《大乘四法經》云：「佛告諸比丘：『菩薩盡其形壽，乃至或遇喪命因緣，畢竟不得捨善知識。』」