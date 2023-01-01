新華嚴經論卷第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第四十

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

善財童子善知識十一地位，二推德勝進中，約立四門。此已下明十一地中善知識。一推德勝進、二示善友所在云在此世界中、三舉善友名名摩耶、四禮敬辭去。云在此世界中者，是佛境界也。以善財詣摩耶夫人所，獲得觀佛境界智，以此世界者是佛智境界也。名摩耶者，此云天后，亦曰夫人，是國大夫人。此是十一地，常在世間，無功大慈悲為體，出生普賢行門。一且如五位中十住中，從第七住位休捨優婆夷，主從慈悲修智門，至第八住中一分無功用智現前；二至第十住中師子幢王女慈行，主智悲圓融具足門；三十行中第七行無厭足王是，十行中主慈悲方便利生門；四第八行大光王，以主無功之行行悲門；五十迴向中，第七第八迴向，觀世音菩薩及正趣菩薩同會而現，主悲智圓融無二門；六十地中第七地開敷樹花夜神，主以大悲發行遍周現果門；七第十地中瞿波，主大悲智圓滿普合法界門；八此第十一地初即以摩耶夫人為大慈之首，即以無功用慈悲圓滿，以明慈悲起智幻生成佛，及以教化一切眾生諸行門。以此位法門名菩薩大願智幻解脫門，明此十一地中大悲為首，以本願慈悲心起智幻生，示現成佛利眾生事及以一切諸行之門，遍法界虛空界故。已上八門，和會五位修慈悲次第進修方便差別同異。又於此十一地中，長科十門，略知此地行相次第。一摩耶夫人，明從悲起智幻生諸行成佛利生門；二三十三天王名正念，女名天主光明智悲自在，正念十方諸法無失現前門；三童子師，明遍滿十方主世間法師範門；四善知眾藝，明遍周十方字智門；五賢勝優婆夷，明主世間一切正邪吉凶諸方技術師巫傳說一切總達利生門；六堅固長者，明處世無著念清淨解脫門；七妙月長者，明處世淨智光明門；八無勝軍，明於無相法中得盡相門；九最寂靜義羅門，明誠願語門；十德生童子、有德童女，明智悲圓滿處世幻住門，如〈出現品〉中文殊、普賢二位齊也，表法身智慈悲齊滿也。已上十門，是十一地行也。已下至慈氏如來，明一生佛果滿也。一生者，無生中生也，非三世前後生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子善知識十一地位，二推德勝進中，約立四門。此已下明十一地中善知識。一推德勝進、二示善友所在云在此世界中、三舉善友名名摩耶、四禮敬辭去。云在此世界中者，是佛境界也。以善財詣摩耶夫人所，獲得觀佛境界智，以此世界者是佛智境界也。名摩耶者，此云天后，亦曰夫人，是國大夫人。此是十一地，常在世間，無功大慈悲為體，出生普賢行門。一且如五位中十住中，從第七住位休捨優婆夷，主從慈悲修智門，至第八住中一分無功用智現前；二至第十住中師子幢王女慈行，主智悲圓融具足門；三十行中第七行無厭足王是，十行中主慈悲方便利生門；四第八行大光王，以主無功之行行悲門；五十迴向中，第七第八迴向，觀世音菩薩及正趣菩薩同會而現，主悲智圓融無二門；六十地中第七地開敷樹花夜神，主以大悲發行遍周現果門；七第十地中瞿波，主大悲智圓滿普合法界門；八此第十一地初即以摩耶夫人為大慈之首，即以無功用慈悲圓滿，以明慈悲起智幻生成佛，及以教化一切眾生諸行門。以此位法門名菩薩大願智幻解脫門，明此十一地中大悲為首，以本願慈悲心起智幻生，示現成佛利眾生事及以一切諸行之門，遍法界虛空界故。已上八門，和會五位修慈悲次第進修方便差別同異。又於此十一地中，長科十門，略知此地行相次第。一摩耶夫人，明從悲起智幻生諸行成佛利生門；二三十三天王名正念，女名天主光明智悲自在，正念十方諸法無失現前門；三童子師，明遍滿十方主世間法師範門；四善知眾藝，明遍周十方字智門；五賢勝優婆夷，明主世間一切正邪吉凶諸方技術師巫傳說一切總達利生門；六堅固長者，明處世無著念清淨解脫門；七妙月長者，明處世淨智光明門；八無勝軍，明於無相法中得盡相門；九最寂靜義羅門，明誠願語門；十德生童子、有德童女，明智悲圓滿處世幻住門，如〈出現品〉中文殊、普賢二位齊也，表法身智慈悲齊滿也。已上十門，是十一地行也。已下至慈氏如來，明一生佛果滿也。一生者，無生中生也，非三世前後生故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下，長科為十一段。一「爾時善財童子」已下至「得觀佛境界智」有一行半經，明善財勝進入十一地門分。二「作如是念」已下至「作是念」有十一行半經，明善財歎摩耶夫人身之體相自在分。三「有主城神名曰寶眼」已下至「乃至必當成佛」有三十六行經，明主城神為善財說主治心城法門分。四「爾時有身眾神」已下至「覩一切剎佛出興故」有十四行半經，明身眾神歎摩耶夫人身，摩耶夫人於耳璫放光入善財身分。五「時有守護菩薩法堂羅剎鬼王名曰善眼」已下至「是為十」，明羅剎王為善財說十種親近善知識法分。六「佛子」已下至「說是語時」有十一行經，明羅剎王為善財說十三昧法，令善財常親近善知識分。七「善財童子仰視空中」已下至「如來不可思議微妙功德」有二十七行經，明善財見羅剎王為說禮敬十方求善知識法，復為說觀身心如夢如幻法，得見摩耶夫人蓮花及座樓閣莊嚴分。已上三眾神是入此十一地前方便。方便有三：一善守護心城；二善知音聲性遍十方；三羅剎王名守護堂者，以十三昧門及知身心如夢幻觀，是守護法界堂義。羅剎王者，此云可畏。王名自在。以三昧觀察守護身心法堂，令佞邪惡鬼破散故。摩耶耳璫放光入善財身者，明入教光三昧。耳主教音。以此三法以為十一地前方便，方得正入十一地門。八「爾時善財見如是座」已下至「已得成就寂滅身故」有三十一行半經，明善財見摩耶夫人如幻色身，遍周十方一切眾生前分。九「爾時善財童子見摩耶夫人」已下至「云何學菩薩行而得成就」有三十七行半經，明摩耶現超過一切諸色相身遍周剎海，善財亦現等爾許身前合掌敬禮申請所求及得證入諸三昧門分。十「答言佛子我已成就菩薩大願智幻解脫」已下至「有修行普賢行願化一切眾生者我自現身悉為其母」有一百七行經，總明摩耶答善財所問法門。十一「爾時善財童子白摩耶夫人證此解脫經今幾時」已下至「我唯知此菩薩大願智幻解脫門」有二十七行經，明答善財所問得此解脫久如分。隨文釋義者，夫摩耶夫人總相中以三法而成，別相中以等佛數眾生數行門而得其名。三法者，一以一切諸佛眾生平等無相自體清淨法身妙理為體；二以等一切諸佛眾生平等理中普光明無作無依之智為體；三以等一切諸佛眾生無作理智之中無作性，長養一切眾生、饒益大慈大悲，與一切眾生本同一體，自他性亡，恒為利益不求恩報。此乃天真本然，眾生共有，依此三法行之即得。雖然眾生共有，而眾生迷之者，須具方便行門起發顯明方得。云何方便？其方便有十大願門，如願修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下，長科為十一段。一「爾時善財童子」已下至「得觀佛境界智」有一行半經，明善財勝進入十一地門分。二「作如是念」已下至「作是念」有十一行半經，明善財歎摩耶夫人身之體相自在分。三「有主城神名曰寶眼」已下至「乃至必當成佛」有三十六行經，明主城神為善財說主治心城法門分。四「爾時有身眾神」已下至「覩一切剎佛出興故」有十四行半經，明身眾神歎摩耶夫人身，摩耶夫人於耳璫放光入善財身分。五「時有守護菩薩法堂羅剎鬼王名曰善眼」已下至「是為十」，明羅剎王為善財說十種親近善知識法分。六「佛子」已下至「說是語時」有十一行經，明羅剎王為善財說十三昧法，令善財常親近善知識分。七「善財童子仰視空中」已下至「如來不可思議微妙功德」有二十七行經，明善財見羅剎王為說禮敬十方求善知識法，復為說觀身心如夢如幻法，得見摩耶夫人蓮花及座樓閣莊嚴分。已上三眾神是入此十一地前方便。方便有三：一善守護心城；二善知音聲性遍十方；三羅剎王名守護堂者，以十三昧門及知身心如夢幻觀，是守護法界堂義。羅剎王者，此云可畏。王名自在。以三昧觀察守護身心法堂，令佞邪惡鬼破散故。摩耶耳璫放光入善財身者，明入教光三昧。耳主教音。以此三法以為十一地前方便，方得正入十一地門。八「爾時善財見如是座」已下至「已得成就寂滅身故」有三十一行半經，明善財見摩耶夫人如幻色身，遍周十方一切眾生前分。九「爾時善財童子見摩耶夫人」已下至「云何學菩薩行而得成就」有三十七行半經，明摩耶現超過一切諸色相身遍周剎海，善財亦現等爾許身前合掌敬禮申請所求及得證入諸三昧門分。十「答言佛子我已成就菩薩大願智幻解脫」已下至「有修行普賢行願化一切眾生者我自現身悉為其母」有一百七行經，總明摩耶答善財所問法門。十一「爾時善財童子白摩耶夫人證此解脫經今幾時」已下至「我唯知此菩薩大願智幻解脫門」有二十七行經，明答善財所問得此解脫久如分。隨文釋義者，夫摩耶夫人總相中以三法而成，別相中以等佛數眾生數行門而得其名。三法者，一以一切諸佛眾生平等無相自體清淨法身妙理為體；二以等一切諸佛眾生平等理中普光明無作無依之智為體；三以等一切諸佛眾生無作理智之中無作性，長養一切眾生、饒益大慈大悲，與一切眾生本同一體，自他性亡，恒為利益不求恩報。此乃天真本然，眾生共有，依此三法行之即得。雖然眾生共有，而眾生迷之者，須具方便行門起發顯明方得。云何方便？其方便有十大願門，如願修

學。一願初始發心時起等一切眾生數慈悲大願，皆當救度一切眾生令出三界苦中皆令成佛。二願承事恭敬供養十方一切諸佛無空過者。三願於諸世界中所生之處，有德藝過己之人奉事修學，雖學諸藝智出人天不生憍慢，恒以大慈大悲為首。四願恒以四念處觀隨病治之，立四正懃成就根力。五願恒以七覺分不離心首長諸正慧，照十二緣生成大智海。六願恒以八正道行無始無終常現在前。七願自己正道現前常住世間，利益人天一切六道眾生，自己不樂別求餘方淨土。明見一切法界之門，深知染淨本從妾起，依真本無。八願於菩薩五位行門明知法則，所有十住、十行、十迴向、十地、十一地中方便及諸三昧利人天法，一念遍周善知其趣，次第修行。九願常念本願風輪以持本智，鼓揚無邊諸波羅蜜行，等十方界對現色身，應根接引一切眾生。十願常以大慈大悲身起一切智、如理遍周法界大智，普照不遺，一切平等普賢。此是摩耶夫人身所成之行，若修行者應如是修，無有一佛不從大願海大悲智生。是故經云「但行普賢行願，皆從我生。」表此十一地智從悲起十地已前大慈大悲之行，皆以本願及以從根本智生，有修學長養，十一地一切功終，純是大慈悲為法界體。以悲生智幻生等眾生數身，常為利益曾無休息，名為生佛，非要得三十二相乃至九十七相。但初發心時一分會真，智悲同起，雖未得通化變易自在法，是一同知見真故。如是修學、如是悟入，方名初發心時便成正覺。亦名以佛知見示悟眾生，欲令眾生入佛知見。從此摩耶夫人表十一地初門，已後九箇善知識總明從大慈悲為母體，皆從母行，以智幻生悲智遍周十方普現，不作階級次第對治。已後善知識雖亦云我唯知此法門、餘不能知者，以明同中具別，表普賢差別智隨俗遍周，非如十地已前滯障不達。此之十一地，但顯修行行十一地行，滿此普賢十一地位，顯得遍周行備塵俗無求出世。自天主光已去，總是同世凡流，不標神相異狀，與世人一種，但有法利人，明十地已前是修悲智已出世聖道法門，十一地是自以大慈悲心行赴俗濟生之門。表自出世道滿，更無求解脫，雖染離染之心，但以乘法性舡、張大慈悲帆，以大智為舡師，順本願風吹諸波羅蜜網，常遊生死海，漉一切眾生有著之魚，安置無依普光明之智岸，常生一切幻住萬行功德法界無礙寶堂，如下慈氏所居樓閣是。如善財得羅剎王，為說求善知識法，令善財普禮十方，正念思惟一切境界，勇猛自在遍遊十方，觀身觀心如夢如幻如影求善知識。爾時善財受行其教，即時觀見大寶蓮花從地涌出十方求善知識者，明自身心內外十方以法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學。一願初始發心時起等一切眾生數慈悲大願，皆當救度一切眾生令出三界苦中皆令成佛。二願承事恭敬供養十方一切諸佛無空過者。三願於諸世界中所生之處，有德藝過己之人奉事修學，雖學諸藝智出人天不生憍慢，恒以大慈大悲為首。四願恒以四念處觀隨病治之，立四正懃成就根力。五願恒以七覺分不離心首長諸正慧，照十二緣生成大智海。六願恒以八正道行無始無終常現在前。七願自己正道現前常住世間，利益人天一切六道眾生，自己不樂別求餘方淨土。明見一切法界之門，深知染淨本從妾起，依真本無。八願於菩薩五位行門明知法則，所有十住、十行、十迴向、十地、十一地中方便及諸三昧利人天法，一念遍周善知其趣，次第修行。九願常念本願風輪以持本智，鼓揚無邊諸波羅蜜行，等十方界對現色身，應根接引一切眾生。十願常以大慈大悲身起一切智、如理遍周法界大智，普照不遺，一切平等普賢。此是摩耶夫人身所成之行，若修行者應如是修，無有一佛不從大願海大悲智生。是故經云「但行普賢行願，皆從我生。」表此十一地智從悲起十地已前大慈大悲之行，皆以本願及以從根本智生，有修學長養，十一地一切功終，純是大慈悲為法界體。以悲生智幻生等眾生數身，常為利益曾無休息，名為生佛，非要得三十二相乃至九十七相。但初發心時一分會真，智悲同起，雖未得通化變易自在法，是一同知見真故。如是修學、如是悟入，方名初發心時便成正覺。亦名以佛知見示悟眾生，欲令眾生入佛知見。從此摩耶夫人表十一地初門，已後九箇善知識總明從大慈悲為母體，皆從母行，以智幻生悲智遍周十方普現，不作階級次第對治。已後善知識雖亦云我唯知此法門、餘不能知者，以明同中具別，表普賢差別智隨俗遍周，非如十地已前滯障不達。此之十一地，但顯修行行十一地行，滿此普賢十一地位，顯得遍周行備塵俗無求出世。自天主光已去，總是同世凡流，不標神相異狀，與世人一種，但有法利人，明十地已前是修悲智已出世聖道法門，十一地是自以大慈悲心行赴俗濟生之門。表自出世道滿，更無求解脫，雖染離染之心，但以乘法性舡、張大慈悲帆，以大智為舡師，順本願風吹諸波羅蜜網，常遊生死海，漉一切眾生有著之魚，安置無依普光明之智岸，常生一切幻住萬行功德法界無礙寶堂，如下慈氏所居樓閣是。如善財得羅剎王，為說求善知識法，令善財普禮十方，正念思惟一切境界，勇猛自在遍遊十方，觀身觀心如夢如幻如影求善知識。爾時善財受行其教，即時觀見大寶蓮花從地涌出十方求善知識者，明自身心內外十方以法

諦求有何體性，令稱法身。又令觀身觀心如夢如影者，令達其教，達性達相如影通同無二，便入智幻生門，是見摩耶夫人也。初見蓮花從地涌出者，以自性清淨法身為地體，一切萬行蓮花從此生故。金剛為莖者，是根本智，明一切差別行差別智從法身根本智生。設是有此境界莊嚴，亦是此依報也，終不別有報、終不別有報因果也。妙寶藏者，慈悲含育報生也。摩尼為葉者，行無垢報生也。光明寶王以為其臺者，以根本智現，照用自在所報生也。眾寶色香以為其鬚者，戒定慧解脫解脫知見香所報生也。無數寶網彌覆其上者，以能施教網報生也。上有樓觀者，差別智報生也。普納十方法界藏者，以大智遍周教網普覆所報生也。奇妙寶飾者，妙行報嚴故。金剛為地者，法身報生也。千柱行列者，行有千萬行也。一切皆以摩尼寶成者，行行中無垢也。閻浮檀金以為其壁者，柔和忍辱之所報生也。眾寶瓔珞四面垂下者，四攝之行垂慈接生之所報生也。已下准此例知，教廣文長，不可具述。已下摩耶夫人所現遍法界身、同一切眾生事業等身、生一切諸如來身，如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦求有何體性，令稱法身。又令觀身觀心如夢如影者，令達其教，達性達相如影通同無二，便入智幻生門，是見摩耶夫人也。初見蓮花從地涌出者，以自性清淨法身為地體，一切萬行蓮花從此生故。金剛為莖者，是根本智，明一切差別行差別智從法身根本智生。設是有此境界莊嚴，亦是此依報也，終不別有報、終不別有報因果也。妙寶藏者，慈悲含育報生也。摩尼為葉者，行無垢報生也。光明寶王以為其臺者，以根本智現，照用自在所報生也。眾寶色香以為其鬚者，戒定慧解脫解脫知見香所報生也。無數寶網彌覆其上者，以能施教網報生也。上有樓觀者，差別智報生也。普納十方法界藏者，以大智遍周教網普覆所報生也。奇妙寶飾者，妙行報嚴故。金剛為地者，法身報生也。千柱行列者，行有千萬行也。一切皆以摩尼寶成者，行行中無垢也。閻浮檀金以為其壁者，柔和忍辱之所報生也。眾寶瓔珞四面垂下者，四攝之行垂慈接生之所報生也。已下准此例知，教廣文長，不可具述。已下摩耶夫人所現遍法界身、同一切眾生事業等身、生一切諸如來身，如文自明。

如善財童子問摩耶夫人得此解脫其已久如中，摩耶答言善男子乃往古世過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知者，唯佛能知故。意明不可以時分知，不可以劫數度也。要須以佛智印冥同古今量盡、始末見亡者，能知其發心得法之久近。若立始終之見者，設將無盡剎微塵比之成數，無由可悉。設使展轉無盡剎塵比之成數，亦不可悉。數亡繫盡，智現方知。即無以數法算其遠近，若以算法盡無盡劫算毛孔中虛空量，了無得其邊際故，以虛空無受量故。以此無量為得時也。如文殊師利頌云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」此是最後身菩薩之大數也。爾時劫名淨光者，表法身為劫體。世界名須彌德者，得不動為世界體。雖有諸山五趣雜居，然其國土眾寶所成，清淨莊嚴無諸穢惡者，唯其自心淨，即一切境界淨，萬法無垢。作淨穢二見，即自心見不淨也。明大悲遍含五趣，大智無染淨等見故，名眾寶莊嚴。有千億四天下者，明萬行利生之位也。有一四天下名師子幢者，明大智遍周，十方一境。於中有八十億王城，有一王城名自在幢者，明八正道行十波羅蜜。於中智所遊居名輪王所居，號自在幢，王名大威德者，是智自在能治生死自不壞也。彼王城北有一道場名滿月光明，城北者，北為坎位，是師君智所居，治迷之位，故號道場。能治執惑故，名滿月光明。其道場神名曰慈德者，以智之化迷，以慈悲為德。有菩薩名離垢幢者，法身起行，性自無垢。坐於道場將成正覺者，欲成為將。有一惡魔名曰金色光，與其眷屬兵眾俱至菩薩所，彼大威德轉輪王已得菩薩神通，自在化作兵眾其數倍多，圍遶道場，諸魔惶怖悉自奔散者，意明惡魔名金色光者，法身智境真假一相一向。離垢菩薩未明心境平等，要假一切智王，明觀心境理徹無二，心境如幻，一切境界幻智幻生，即於境不迷。妄相心魔，總法界皆為佛事，名為奔散。道場神慈悲歡喜者，法悅也。道場神於彼王而生子想者，明破見由智，起行化俗由悲，明此位智由慈悲所生故，觀智如子。乃至合會輪王者毘盧遮那是，道場神我身是者，明恐人不解其意，託事像之，令易解故。終不可以心外別有境魔。但明心無內外中間，萬法自他同體，一亦不一、他亦不他。只為法幽難顯，借事表明，諸有智者以譬喻得解。乃至一切初發無上大菩提心，皆先起大願大慈悲心教化眾生，方求出要利眾生之行。及至行滿，此法不移。一切諸佛皆如是，先從大慈悲大願行生故。十方世界無量諸佛將成佛時，皆於臍中放大光明來照我身及我宮殿屋宅者，悲宮智殿，養育為屋，生死海為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如善財童子問摩耶夫人得此解脫其已久如中，摩耶答言善男子乃往古世過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知者，唯佛能知故。意明不可以時分知，不可以劫數度也。要須以佛智印冥同古今量盡、始末見亡者，能知其發心得法之久近。若立始終之見者，設將無盡剎微塵比之成數，無由可悉。設使展轉無盡剎塵比之成數，亦不可悉。數亡繫盡，智現方知。即無以數法算其遠近，若以算法盡無盡劫算毛孔中虛空量，了無得其邊際故，以虛空無受量故。以此無量為得時也。如文殊師利頌云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」此是最後身菩薩之大數也。爾時劫名淨光者，表法身為劫體。世界名須彌德者，得不動為世界體。雖有諸山五趣雜居，然其國土眾寶所成，清淨莊嚴無諸穢惡者，唯其自心淨，即一切境界淨，萬法無垢。作淨穢二見，即自心見不淨也。明大悲遍含五趣，大智無染淨等見故，名眾寶莊嚴。有千億四天下者，明萬行利生之位也。有一四天下名師子幢者，明大智遍周，十方一境。於中有八十億王城，有一王城名自在幢者，明八正道行十波羅蜜。於中智所遊居名輪王所居，號自在幢，王名大威德者，是智自在能治生死自不壞也。彼王城北有一道場名滿月光明，城北者，北為坎位，是師君智所居，治迷之位，故號道場。能治執惑故，名滿月光明。其道場神名曰慈德者，以智之化迷，以慈悲為德。有菩薩名離垢幢者，法身起行，性自無垢。坐於道場將成正覺者，欲成為將。有一惡魔名曰金色光，與其眷屬兵眾俱至菩薩所，彼大威德轉輪王已得菩薩神通，自在化作兵眾其數倍多，圍遶道場，諸魔惶怖悉自奔散者，意明惡魔名金色光者，法身智境真假一相一向。離垢菩薩未明心境平等，要假一切智王，明觀心境理徹無二，心境如幻，一切境界幻智幻生，即於境不迷。妄相心魔，總法界皆為佛事，名為奔散。道場神慈悲歡喜者，法悅也。道場神於彼王而生子想者，明破見由智，起行化俗由悲，明此位智由慈悲所生故，觀智如子。乃至合會輪王者毘盧遮那是，道場神我身是者，明恐人不解其意，託事像之，令易解故。終不可以心外別有境魔。但明心無內外中間，萬法自他同體，一亦不一、他亦不他。只為法幽難顯，借事表明，諸有智者以譬喻得解。乃至一切初發無上大菩提心，皆先起大願大慈悲心教化眾生，方求出要利眾生之行。及至行滿，此法不移。一切諸佛皆如是，先從大慈悲大願行生故。十方世界無量諸佛將成佛時，皆於臍中放大光明來照我身及我宮殿屋宅者，悲宮智殿，養育為屋，生死海為

宅。明臍處身之中，一切眾生生長之際，此處是含生生長之藏。如樹根魁之際，向上長莖幹枝條，向下生根入地，處陰陽之中際、發生之元始。又如甲子旬中以戌為天魁，左生陽、右生陰。今臍中放光者，表受生之元始，如天魁之像，起慈悲之始、生大智之元故。如人生亦爾，初生少小漸長大者，亦從臍輪起氣，通於上下生長之性，此處是受氣始生之元故。從此放也是其乾位，是始終之際、生長之元，此臍中是也。又表處智悲之中際，成智之中，即眉間毫相是。成大悲之中，即臍中是故。此是十一地普賢處世利生門，治十地中出世緣真利生不自在、行不廣大障。如〈十定品〉中，諸菩薩求覓普賢三求覓者，是隨大智之中行檀度為主，總統法界波羅蜜海門也。都言三世一切佛以慈悲為初生，無慈悲利物、有厭生死，即是二乘及淨土菩薩，後迴心始可歸真。定性之流，多劫難返。餘如經自具。我唯知此菩薩大願智幻解脫者，明推德昇進。推德昇進中有三門：一示善友之處，云在三十三天。有王名正念，明智淨自在如天王。名正念者，表淨智無念而自在任理施為，不為而萬事自為，明十一地淨智任運應現也。在十住位中，但名正念。天子問其梵行，未云有女。至此十一地中名王，又云有女，明以智生悲也。有女名天主光者，表無作智中慈悲無染性任用利物也。此位表智圓用無前後也。取天，表處生死中自在神化無方，非即在於處所也。敬申所求云我得菩薩解脫名無礙念者，得三世無礙智，一念印三世古今及未來一切眾生生死劫量及一切三世諸佛成道劫量，一念遍知無不了然，如今現前。以無妄念智現前，諸法本如是故，此明無妄念之正念智也。於中所有諸劫中諸佛之數，於諸劫中或供養多佛增減不定者，是一念中無念正智普皆供養三世諸佛之數，此是無久近中久近之狀也。總無時之大圓智境，法自如是，不由修正也。修但自照十二緣生，達妄成智，智無所修，但自解迷，真無可作，亦無三世古今之性。此是十一地中第二地善知識。次十一地中第二地善知識已下，總明正念中無礙智用遍周同行攝生之行身也。此是十方一切世界例然，六道等遍，總從摩耶夫人大悲海生，以正念無作智為體也。此是十一地中戒波羅蜜，以智生悲門故，女名天主光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宅。明臍處身之中，一切眾生生長之際，此處是含生生長之藏。如樹根魁之際，向上長莖幹枝條，向下生根入地，處陰陽之中際、發生之元始。又如甲子旬中以戌為天魁，左生陽、右生陰。今臍中放光者，表受生之元始，如天魁之像，起慈悲之始、生大智之元故。如人生亦爾，初生少小漸長大者，亦從臍輪起氣，通於上下生長之性，此處是受氣始生之元故。從此放也是其乾位，是始終之際、生長之元，此臍中是也。又表處智悲之中際，成智之中，即眉間毫相是。成大悲之中，即臍中是故。此是十一地普賢處世利生門，治十地中出世緣真利生不自在、行不廣大障。如〈十定品〉中，諸菩薩求覓普賢三求覓者，是隨大智之中行檀度為主，總統法界波羅蜜海門也。都言三世一切佛以慈悲為初生，無慈悲利物、有厭生死，即是二乘及淨土菩薩，後迴心始可歸真。定性之流，多劫難返。餘如經自具。我唯知此菩薩大願智幻解脫者，明推德昇進。推德昇進中有三門：一示善友之處，云在三十三天。有王名正念，明智淨自在如天王。名正念者，表淨智無念而自在任理施為，不為而萬事自為，明十一地淨智任運應現也。在十住位中，但名正念。天子問其梵行，未云有女。至此十一地中名王，又云有女，明以智生悲也。有女名天主光者，表無作智中慈悲無染性任用利物也。此位表智圓用無前後也。取天，表處生死中自在神化無方，非即在於處所也。敬申所求云我得菩薩解脫名無礙念者，得三世無礙智，一念印三世古今及未來一切眾生生死劫量及一切三世諸佛成道劫量，一念遍知無不了然，如今現前。以無妄念智現前，諸法本如是故，此明無妄念之正念智也。於中所有諸劫中諸佛之數，於諸劫中或供養多佛增減不定者，是一念中無念正智普皆供養三世諸佛之數，此是無久近中久近之狀也。總無時之大圓智境，法自如是，不由修正也。修但自照十二緣生，達妄成智，智無所修，但自解迷，真無可作，亦無三世古今之性。此是十一地中第二地善知識。次十一地中第二地善知識已下，總明正念中無礙智用遍周同行攝生之行身也。此是十方一切世界例然，六道等遍，總從摩耶夫人大悲海生，以正念無作智為體也。此是十一地中戒波羅蜜，以智生悲門故，女名天主光。

第三迦毘羅城童子師，此為黃色城也。黃色者，是中宮色故。明為此童子師不離中道軌治俗典，如此孔丘之流。明世間師軌門。如孔子頭頂下如反宇，表處俗行謙之道。以身表法，像尼丘山，似彼山頂中下，非彼山因求祠而生。此俗說非也。姓孔者，聖人無名無姓，以德為名為姓，非以俗姓為姓。約德，以有究明之德，以之姓孔。孔者究也。以行化蒙，名之為丘。丘者山岳之稱，以艮為山、為小男、為童蒙。因行所化而立名也，故名丘也。亦以德超過俗，名之為丘。亦至德尊重，無傾動之質，名為丘。生在兗州者，艮之分也，主以化小男童蒙之位。兗州上值於角，角為天門，主眾善之門，亦主以僧尼道士。以乘角氣而生，此非世凡流之能體故。善財至此，遍友不言而便令善財往眾藝所者，師範之法正者，不親教付之，以助教不決之事問之以正師，表德不孤必有隣，附讚成其化行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三迦毘羅城童子師，此為黃色城也。黃色者，是中宮色故。明為此童子師不離中道軌治俗典，如此孔丘之流。明世間師軌門。如孔子頭頂下如反宇，表處俗行謙之道。以身表法，像尼丘山，似彼山頂中下，非彼山因求祠而生。此俗說非也。姓孔者，聖人無名無姓，以德為名為姓，非以俗姓為姓。約德，以有究明之德，以之姓孔。孔者究也。以行化蒙，名之為丘。丘者山岳之稱，以艮為山、為小男、為童蒙。因行所化而立名也，故名丘也。亦以德超過俗，名之為丘。亦至德尊重，無傾動之質，名為丘。生在兗州者，艮之分也，主以化小男童蒙之位。兗州上值於角，角為天門，主眾善之門，亦主以僧尼道士。以乘角氣而生，此非世凡流之能體故。善財至此，遍友不言而便令善財往眾藝所者，師範之法正者，不親教付之，以助教不決之事問之以正師，表德不孤必有隣，附讚成其化行也。

第四遍友云此有童子名善知眾藝，學菩薩字智者，明遍友是師，童子是學者，依教立名。即如此方孔丘門人顏回之流。善財致敬申請所求，童子眾藝云：我得菩薩解脫名善知眾藝。我恒唱持此之字母。唱阿字時，此云無也，入般若波羅蜜門，名菩薩威力入無差別境界，明達一切法空門。是菩薩威力，斷一切障，入無功智，遍法界眾生界故。唱多字時入般若波羅蜜門，名無邊差別門，是明一切諸有是差別智、是普賢行，遍知一切三界六道眾生中法則行解及所宜應化。如是總有四十二般若波羅蜜門為首，名字母，入無量無數般若波羅蜜門。如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四遍友云此有童子名善知眾藝，學菩薩字智者，明遍友是師，童子是學者，依教立名。即如此方孔丘門人顏回之流。善財致敬申請所求，童子眾藝云：我得菩薩解脫名善知眾藝。我恒唱持此之字母。唱阿字時，此云無也，入般若波羅蜜門，名菩薩威力入無差別境界，明達一切法空門。是菩薩威力，斷一切障，入無功智，遍法界眾生界故。唱多字時入般若波羅蜜門，名無邊差別門，是明一切諸有是差別智、是普賢行，遍知一切三界六道眾生中法則行解及所宜應化。如是總有四十二般若波羅蜜門為首，名字母，入無量無數般若波羅蜜門。如文自明。

第五賢勝優婆夷，明世醫方眾術，世及出世莫不總明，安物養生無法不了，以居塵俗方便利生，或作傳說世巫玄占未達，或作良醫善藥救世不安，辨寶物以定真虛、刊名言而釋文義，奇才異智莫不普明、鬼魅眾邪皆能制伏，含普賢之智海、等文殊之法身。佛果處躬，化靈萬有，無方不至、無剎不周，無行不行、無生不濟，為慈悲故現作女身，智無不明，號為賢勝，主禪波羅蜜門。城名婆怛那者，此云喜增益，此以德立名，以多饒益人、多增喜事。得無依處道場者，法無依處，身亦無依，遍萬行故，行無體故。居南印度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五賢勝優婆夷，明世醫方眾術，世及出世莫不總明，安物養生無法不了，以居塵俗方便利生，或作傳說世巫玄占未達，或作良醫善藥救世不安，辨寶物以定真虛、刊名言而釋文義，奇才異智莫不普明、鬼魅眾邪皆能制伏，含普賢之智海、等文殊之法身。佛果處躬，化靈萬有，無方不至、無剎不周，無行不行、無生不濟，為慈悲故現作女身，智無不明，號為賢勝，主禪波羅蜜門。城名婆怛那者，此云喜增益，此以德立名，以多饒益人、多增喜事。得無依處道場者，法無依處，身亦無依，遍萬行故，行無體故。居南印度。

第六南方有城名為沃田者，以約此善友以智德澤資也。人多善德厚，以立其名故。長者名堅固解脫者，明求法無懈。如下自言。爾時善財詣彼致敬申請所求，長者云我得無著清淨念莊嚴者，明第六般若無相智慧莊嚴諸法，即於一切法念自無著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六南方有城名為沃田者，以約此善友以智德澤資也。人多善德厚，以立其名故。長者名堅固解脫者，明求法無懈。如下自言。爾時善財詣彼致敬申請所求，長者云我得無著清淨念莊嚴者，明第六般若無相智慧莊嚴諸法，即於一切法念自無著也。

第七此城中有一長者名妙月者，明此中長者會第六無相智慧門，以方便波羅蜜為一體故。明十地已前第六地三空無相智慧門，是出世間解脫；十地已後十一地中三空寂滅智慧門是處世間，成第七方便波羅蜜，與大慈悲一體無二。以從大慈悲母智幻所生。此最後地，十住十地中六七二位相融，此十一地中六七兩位和融一體，須知勝進形勢如是。善財往詣致敬頂禮申請所求，妙月長者云我唯知此淨智光明解脫者，是妙月長者約德立名。慈悲智光是破惑義，以破世間眾生惑故。因慈悲利生破惑立名，此明三空慈悲淨智總一體用圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七此城中有一長者名妙月者，明此中長者會第六無相智慧門，以方便波羅蜜為一體故。明十地已前第六地三空無相智慧門，是出世間解脫；十地已後十一地中三空寂滅智慧門是處世間，成第七方便波羅蜜，與大慈悲一體無二。以從大慈悲母智幻所生。此最後地，十住十地中六七二位相融，此十一地中六七兩位和融一體，須知勝進形勢如是。善財往詣致敬頂禮申請所求，妙月長者云我唯知此淨智光明解脫者，是妙月長者約德立名。慈悲智光是破惑義，以破世間眾生惑故。因慈悲利生破惑立名，此明三空慈悲淨智總一體用圓滿故。

第八南方者，依初釋。有城名出生者，表第八願波羅蜜，出生諸法及眾行故。長者名無勝軍者，表勝一切無明憍慢、生死邪見、惡賊魔軍故。善財往詣敬禮申請所求，長者答云我得菩薩解脫名無盡相者，明一切心境總如來相，於一毛處念念出生無盡諸相。無念理中智幻所生，何有盡相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八南方者，依初釋。有城名出生者，表第八願波羅蜜，出生諸法及眾行故。長者名無勝軍者，表勝一切無明憍慢、生死邪見、惡賊魔軍故。善財往詣敬禮申請所求，長者答云我得菩薩解脫名無盡相者，明一切心境總如來相，於一毛處念念出生無盡諸相。無念理中智幻所生，何有盡相？

第九城南有一聚落名為法者，眾人所居名之聚落，以無體性名之法，取其寂靜名之中。有婆羅門名最寂靜者，處之及名總皆寂靜，表力波羅蜜隨俗不俗、眾會不喧，名為力用自在。善財往詣致敬頂禮申請所求，云我得菩薩解脫名誠願語者，誠是實也，明所願依言誠實無虛妄言，此是信士語從心願所言，依真而無虛誑語，言體真也，所願皆真故。名句文及聲言辭，及所說一切，皆性真故，此為解脫。此是法師位，表法界為聚落。一切言說自真，人法悉皆然，表言不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九城南有一聚落名為法者，眾人所居名之聚落，以無體性名之法，取其寂靜名之中。有婆羅門名最寂靜者，處之及名總皆寂靜，表力波羅蜜隨俗不俗、眾會不喧，名為力用自在。善財往詣致敬頂禮申請所求，云我得菩薩解脫名誠願語者，誠是實也，明所願依言誠實無虛妄言，此是信士語從心願所言，依真而無虛誑語，言體真也，所願皆真故。名句文及聲言辭，及所說一切，皆性真故，此為解脫。此是法師位，表法界為聚落。一切言說自真，人法悉皆然，表言不虛也。

第十此南方有城名妙意花門者，妙智行花悉圓滿故，表十一地十法滿也。彼有童子名曰德生，復有童女名為有德，此明智悲二行齊均，無前却故。童子童女者，明智悲齊滿，雖處世間無五欲相，以居幻住故。善財往詣頂禮致敬申請所求，云我等證得菩薩解脫名為幻住者，約佛境界、眾生境界皆智幻所生，住居幻境，無實無虛無有識情，心境皆亡、性相無礙，以智功德故。幻生光影身土重重，如因陀羅網身境重重，十方身土境相相入無礙無礙。十方世界，智凡體徹，無始無終，圓古今而一性，常住世間無所依止。此明世間緣生，性自離故。真如虛妄，假安立故。妄體本無，真無住故。智無依止，如虛空故。以智報生皆幻住故，有無自在隨智用故。雖智體同空，不處寂故。智身無量等遍十方，性無往來，相光影故。身土重重，無大小故。經云「幻境自性不可思議」。從此十一地已後，會慈氏一生所得佛果門。於此門中長科為十段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十此南方有城名妙意花門者，妙智行花悉圓滿故，表十一地十法滿也。彼有童子名曰德生，復有童女名為有德，此明智悲二行齊均，無前却故。童子童女者，明智悲齊滿，雖處世間無五欲相，以居幻住故。善財往詣頂禮致敬申請所求，云我等證得菩薩解脫名為幻住者，約佛境界、眾生境界皆智幻所生，住居幻境，無實無虛無有識情，心境皆亡、性相無礙，以智功德故。幻生光影身土重重，如因陀羅網身境重重，十方身土境相相入無礙無礙。十方世界，智凡體徹，無始無終，圓古今而一性，常住世間無所依止。此明世間緣生，性自離故。真如虛妄，假安立故。妄體本無，真無住故。智無依止，如虛空故。以智報生皆幻住故，有無自在隨智用故。雖智體同空，不處寂故。智身無量等遍十方，性無往來，相光影故。身土重重，無大小故。經云「幻境自性不可思議」。從此十一地已後，會慈氏一生所得佛果門。於此門中長科為十段。

第一「善男子於此南方有國土名為海岸」已下至「辭退而去」可有半卷經，明德生童子、有德童女推慈氏菩薩之德，令善財童子親近勝進分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一「善男子於此南方有國土名為海岸」已下至「辭退而去」可有半卷經，明德生童子、有德童女推慈氏菩薩之德，令善財童子親近勝進分。

第二「爾時善財童子蒙善知識教潤澤其心」已下至「皆以信受善知識教之所致耳」有三十行經，明善財童子自念往因過惡不善，自慚悔恨，起恭敬供養親近善知識分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財童子蒙善知識教潤澤其心」已下至「皆以信受善知識教之所致耳」有三十行經，明善財童子自念往因過惡不善，自慚悔恨，起恭敬供養親近善知識分。

第三「善財童子以如是尊重如是供養」已下至「皆從菩薩善巧方便所流出故」有三十二行經，明善財童子於樓閣前五體投地，暫時歛念思惟獲益無量分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「善財童子以如是尊重如是供養」已下至「皆從菩薩善巧方便所流出故」有三十二行經，明善財童子於樓閣前五體投地，暫時歛念思惟獲益無量分。

第四「善財童子入如是智端心潔念」已下至善財說頌此一段經，明善財歎善知識所居樓閣分。已下頌是善財童子重頌前慈氏菩薩所居樓閣住處，并歎慈氏菩薩之德，如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善財童子入如是智端心潔念」已下至善財說頌此一段經，明善財歎善知識所居樓閣分。已下頌是善財童子重頌前慈氏菩薩所居樓閣住處，并歎慈氏菩薩之德，如文具明。

第五「爾時善財童子以如是等一切菩薩無量稱揚讚歎法」已下，是善財欲見彌勒菩薩從外而來分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時善財童子以如是等一切菩薩無量稱揚讚歎法」已下，是善財欲見彌勒菩薩從外而來分。

第六「爾時善財童子合掌恭敬」已下至此卷末明善財申已發大菩提心，慈氏為讚菩提心善根功力不思議分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時善財童子合掌恭敬」已下至此卷末明善財申已發大菩提心，慈氏為讚菩提心善根功力不思議分。

第七「爾時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩」已下至此卷末，明善財入慈氏樓閣觀果知因，三世所行境界同異總別一多無礙自在同時圓滿分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩」已下至此卷末，明善財入慈氏樓閣觀果知因，三世所行境界同異總別一多無礙自在同時圓滿分。

第八「善男子汝應詣文殊師利」已下有五行半經，明慈氏還令善財見文殊師利，明至果同因，表因中之果本來無二分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「善男子汝應詣文殊師利」已下有五行半經，明慈氏還令善財見文殊師利，明至果同因，表因中之果本來無二分。

第九「爾時善財童子依彌勒菩薩教」已下至頌，此一段明善財以於慈氏所得一生之佛果，普印一百一十城之法門，方於初信心中金剛藏智菩提場毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上，起等虛空界廣大十種心等，以明經歷一百一十城至慈氏一生佛果，究竟不離初信心毘盧遮那如來金剛藏智菩提妙理中城，便於金剛藏智菩提妙理之中起法界佛果恒常普賢圓周法界妙行。以此已下善財於普賢身中行菩薩行，普賢摩善財童子頂，方明法界中恒常佛果、恒常普賢行相，及相應方始乃得。一切諸佛已成舊果、普賢舊行，至慈氏菩薩明此無三世中一生，是見道修行初始入佛果位之生，當來降神下生是當來成佛之生，以六相法門該之。善財亦今生是見道修行行滿之生，來生方明成佛之生。以此當來一生之佛果，會根本金剛藏智菩提妙理毘盧遮那如來所得之果，普賢舊行本來一體，具足三世、古今不二，時復不遷、同異自在，處法界因陀羅網無礙法門。從此慈氏一位法門，約分六門：一明舉果成因起信門、二明已信加行契修門、三加行修行契果門、四已將所契之果會因門、五還依本因圓融門、六究竟法界始終因果無二同時不遷門。以此六門和會，可見其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「爾時善財童子依彌勒菩薩教」已下至頌，此一段明善財以於慈氏所得一生之佛果，普印一百一十城之法門，方於初信心中金剛藏智菩提場毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上，起等虛空界廣大十種心等，以明經歷一百一十城至慈氏一生佛果，究竟不離初信心毘盧遮那如來金剛藏智菩提妙理中城，便於金剛藏智菩提妙理之中起法界佛果恒常普賢圓周法界妙行。以此已下善財於普賢身中行菩薩行，普賢摩善財童子頂，方明法界中恒常佛果、恒常普賢行相，及相應方始乃得。一切諸佛已成舊果、普賢舊行，至慈氏菩薩明此無三世中一生，是見道修行初始入佛果位之生，當來降神下生是當來成佛之生，以六相法門該之。善財亦今生是見道修行行滿之生，來生方明成佛之生。以此當來一生之佛果，會根本金剛藏智菩提妙理毘盧遮那如來所得之果，普賢舊行本來一體，具足三世、古今不二，時復不遷、同異自在，處法界因陀羅網無礙法門。從此慈氏一位法門，約分六門：一明舉果成因起信門、二明已信加行契修門、三加行修行契果門、四已將所契之果會因門、五還依本因圓融門、六究竟法界始終因果無二同時不遷門。以此六門和會，可見其意。

第十從八行頌已下至經末，明普賢稱歎如來法界果德利生廣大無盡功德分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十從八行頌已下至經末，明普賢稱歎如來法界果德利生廣大無盡功德分。

一從初段中，善男子南方有國土名為海岸者，明勝進至慈氏一生佛果故，名為海岸。入佛智海，臨生死海故。亦以此國臨海而居故。有園林名大莊嚴者，約慈氏所居，以生死為園，萬行為林，莊嚴自己智悲，佛果已皆滿足，名大莊嚴。其中有一廣大樓閣名毘盧遮那莊嚴藏者，明根本智差別智總體報生，以立名故。毘云種種光明，遮那云遍照，以差別智為種種光明，以根本智為遍照，此二智約用成名，其體用一也，總無作者。以此法界體用普光明智成諸萬行廣利含生報生故。此大莊嚴樓閣廣大量等虛空，一切世間及以眾生咸處其內，同住遊止不覺不知。如善財童子入此樓閣中，見淨世界、不淨世界，大千世界、小千世界，乃至地獄畜生餓鬼所住，乃至十方世界有佛世界、無佛世界菩薩眾會種種等事，咸在其中，廣如經說。以佛智海大悲念物，萬行利生大願所持，共成樓閣之體。止住一切眾生生死園中，以萬行林覆蔭含識，皆令永得白淨法身、無垢淨智清淨之樂。經云「從菩薩善根果報生，從善巧方便生，從福德智慧生，生無來處、滅無去處。」皆是如幻智住生滅之相。還如眾生以業生滅，無有去來體相可得取捨，無有欣厭。經云「善男子住不思議解脫菩薩，以大悲心為諸眾生現如是境界，集如是莊嚴，彌勒菩薩安處其中。」以下廣如經說。從此第一段中，復分為五段：一「善男子於此南方有國土名為海岸」已下至「云何事菩薩善知識」有二十行半經，明示善友所在及勸往詣其所諮問法門分。二「何以故善男子菩薩摩訶薩」已下至「住於十地淨佛國土事善知識」有十四行經，明德生童子歎慈氏德，令善財親近承事分。三「何以故善男子菩薩應種無量諸善根」已下至「應普事一切善知識」有四十九行半經，明德生童子教善財童子所應學應行廣大之法分。四「善男子汝求善知識不應疲倦」已下「增長一切菩提法分」有三十四行經，明德生童子教善財童子事善知識不觀過失，不應疲倦，由善知識獲無量利益分。五「何以故善男子善知識者能淨諸障」已下「辭退而去」，此一段經明德生童子教恭敬善知識法，及由善知識成就廣大佛法分。如經云「不應以限量心行於六度、住於十地、淨佛國土、事善知識」者，明六度十地皆是出世，一分淨見未亡，以此障故未具普賢行。不同毘盧遮那如來報身因果境界，但得同於出世化佛化身，以毘盧遮那報相果海功德身具華冠瓔珞環釧，眾相福海嚴身，非是出纏捨諸飾好、厭生死身故，是達無明本元法界大智之境，自具無邊功德報身。又加普賢行願海差別智所成無限功德，互為莊嚴功德報身故。是故十一地滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從初段中，善男子南方有國土名為海岸者，明勝進至慈氏一生佛果故，名為海岸。入佛智海，臨生死海故。亦以此國臨海而居故。有園林名大莊嚴者，約慈氏所居，以生死為園，萬行為林，莊嚴自己智悲，佛果已皆滿足，名大莊嚴。其中有一廣大樓閣名毘盧遮那莊嚴藏者，明根本智差別智總體報生，以立名故。毘云種種光明，遮那云遍照，以差別智為種種光明，以根本智為遍照，此二智約用成名，其體用一也，總無作者。以此法界體用普光明智成諸萬行廣利含生報生故。此大莊嚴樓閣廣大量等虛空，一切世間及以眾生咸處其內，同住遊止不覺不知。如善財童子入此樓閣中，見淨世界、不淨世界，大千世界、小千世界，乃至地獄畜生餓鬼所住，乃至十方世界有佛世界、無佛世界菩薩眾會種種等事，咸在其中，廣如經說。以佛智海大悲念物，萬行利生大願所持，共成樓閣之體。止住一切眾生生死園中，以萬行林覆蔭含識，皆令永得白淨法身、無垢淨智清淨之樂。經云「從菩薩善根果報生，從善巧方便生，從福德智慧生，生無來處、滅無去處。」皆是如幻智住生滅之相。還如眾生以業生滅，無有去來體相可得取捨，無有欣厭。經云「善男子住不思議解脫菩薩，以大悲心為諸眾生現如是境界，集如是莊嚴，彌勒菩薩安處其中。」以下廣如經說。從此第一段中，復分為五段：一「善男子於此南方有國土名為海岸」已下至「云何事菩薩善知識」有二十行半經，明示善友所在及勸往詣其所諮問法門分。二「何以故善男子菩薩摩訶薩」已下至「住於十地淨佛國土事善知識」有十四行經，明德生童子歎慈氏德，令善財親近承事分。三「何以故善男子菩薩應種無量諸善根」已下至「應普事一切善知識」有四十九行半經，明德生童子教善財童子所應學應行廣大之法分。四「善男子汝求善知識不應疲倦」已下「增長一切菩提法分」有三十四行經，明德生童子教善財童子事善知識不觀過失，不應疲倦，由善知識獲無量利益分。五「何以故善男子善知識者能淨諸障」已下「辭退而去」，此一段經明德生童子教恭敬善知識法，及由善知識成就廣大佛法分。如經云「不應以限量心行於六度、住於十地、淨佛國土、事善知識」者，明六度十地皆是出世，一分淨見未亡，以此障故未具普賢行。不同毘盧遮那如來報身因果境界，但得同於出世化佛化身，以毘盧遮那報相果海功德身具華冠瓔珞環釧，眾相福海嚴身，非是出纏捨諸飾好、厭生死身故，是達無明本元法界大智之境，自具無邊功德報身。又加普賢行願海差別智所成無限功德，互為莊嚴功德報身故。是故十一地滿

德生童子，教善財童子入法界門，會根本果體，不隨引俗化境住淨見限量行門。餘如經具明。如化佛之境是出世之門，云有他方、別分淨土報佛；此以十方總為一淨土，不分淨穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德生童子，教善財童子入法界門，會根本果體，不隨引俗化境住淨見限量行門。餘如經具明。如化佛之境是出世之門，云有他方、別分淨土報佛；此以十方總為一淨土，不分淨穢。

第二「爾時善財蒙善知識教潤澤其心正念思惟」已下至「皆以信受善知識教之所致爾」有三十行經，明善財童子自念往因過惡，自慚悔恨，起恭敬供養親近善知識分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財蒙善知識教潤澤其心正念思惟」已下至「皆以信受善知識教之所致爾」有三十行經，明善財童子自念往因過惡，自慚悔恨，起恭敬供養親近善知識分。

第三「善財童子以如是尊重如是供養」已下至「皆從菩薩善巧方便所流出故」有三十二行經，明善財童子於樓閣前五體投地，暫時歛念思惟獲益無量分。如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「善財童子以如是尊重如是供養」已下至「皆從菩薩善巧方便所流出故」有三十二行經，明善財童子於樓閣前五體投地，暫時歛念思惟獲益無量分。如文自明。

第四「善財童子入如是智端心潔念」已下至善財說頌，此一段經明善財歎善知識所居樓閣分。如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善財童子入如是智端心潔念」已下至善財說頌，此一段經明善財歎善知識所居樓閣分。如文自明。

第五「爾時善財童子以如是等一切菩薩無量稱歎法」已下，是善財欲見彌勒菩薩從外而來分。此明菩薩常以不居自報，隨俗攝生。而有隨後之眾，是所攝之眾化來至果。餘如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時善財童子以如是等一切菩薩無量稱歎法」已下，是善財欲見彌勒菩薩從外而來分。此明菩薩常以不居自報，隨俗攝生。而有隨後之眾，是所攝之眾化來至果。餘如文自明。

第六「爾時善財童子合掌恭敬」已下至此卷末，明善財申發菩提心，慈氏為讚菩提心善根功力不思議分。意明一切神通道力菩薩萬行皆以菩提心為根本，滅生死、截苦流，淨八萬四千煩惱門，顯成一切智海，皆以菩提心為根本。如文廣歎。以菩提心無依無住無有體性生滅可得，如是現前煩惱自亡，智海便現。由智現故，種種方便神通萬行以智能成。由菩提心無依故，智亦無依。以智無依故，一切所作皆無作者、依住可得。以此生死業亡，唯智自在，大悲萬行從智而生。智體無依、萬行如化、利生如幻，神通道力如空中月普現眾生，智體不去、眾生心水不來，隨自業淨與智同體，隨淨淺深現智各異，非此非彼。若欲見十方諸佛如來智海，但自淨十二有支業緣，佛智現爾。但求他勝境，自法便隱，不及智法。一一自己功成，不損功程、不違聖旨，如善財一一善友所具。其五位方便加行菩薩之法，不著他法、不著自心，無所依住，但令其心廣大，以方便三昧饒益廣多，令一切眾生皆得離苦。又令自心至究竟實法，亦令眾生皆悉同得十方諸佛一切菩薩諸法、利眾生諸行，乃至一眾生法不知不了，不名為智滿之佛，不名摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時善財童子合掌恭敬」已下至此卷末，明善財申發菩提心，慈氏為讚菩提心善根功力不思議分。意明一切神通道力菩薩萬行皆以菩提心為根本，滅生死、截苦流，淨八萬四千煩惱門，顯成一切智海，皆以菩提心為根本。如文廣歎。以菩提心無依無住無有體性生滅可得，如是現前煩惱自亡，智海便現。由智現故，種種方便神通萬行以智能成。由菩提心無依故，智亦無依。以智無依故，一切所作皆無作者、依住可得。以此生死業亡，唯智自在，大悲萬行從智而生。智體無依、萬行如化、利生如幻，神通道力如空中月普現眾生，智體不去、眾生心水不來，隨自業淨與智同體，隨淨淺深現智各異，非此非彼。若欲見十方諸佛如來智海，但自淨十二有支業緣，佛智現爾。但求他勝境，自法便隱，不及智法。一一自己功成，不損功程、不違聖旨，如善財一一善友所具。其五位方便加行菩薩之法，不著他法、不著自心，無所依住，但令其心廣大，以方便三昧饒益廣多，令一切眾生皆得離苦。又令自心至究竟實法，亦令眾生皆悉同得十方諸佛一切菩薩諸法、利眾生諸行，乃至一眾生法不知不了，不名為智滿之佛，不名摩訶薩。

第七「爾時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩」已下至此卷末，明善財入慈氏樓閣觀果知因，三世所行境界同異總別一多無礙自在同時圓滿分。於此段中，慈氏菩薩彈指出聲其門即開者，明聲是震動啟發之義。彈指者，是去塵之義。塵亡執去，法門自開。善財入已其門還閉者，以迷亡智現，名之為開。智無內外中間、無出無入、無迷無證，名為還閉。見樓閣廣博無量同於虛空者，智境界也。於中莊嚴皆約智約慈悲心所行諸行願報得，一一如經具明。於中神化境界，以約法界智境，法爾合然。無物不神，達法應真一切自神。乃至見彌勒菩薩三世所行境界。慈氏菩薩往昔曾所事諸佛善知識亦為善財說法者，以法身智境本自如然，無三世性。古今三世窮劫，元不移一念，此非神通，法合如是。兜沙羅色者，如此方霜氷之色也。餘如經自具。經云「善男子我願滿足成一切智得菩提時，汝及文殊俱得見我」者，會三世因圓，智無古今，即三世佛一時相見，同一智慧。於此段中約科為三段。一「爾時善財童子恭敬右遶慈氏菩薩」已下直至「見樓閣中一切莊嚴自在境界」有八九紙經，明入佛智境觀果知因無異分。二「爾時彌勒菩薩」已下至「善知識加被憶念威神之力」有九行半經，明彌勒菩薩自攝神力，所現一切境界並無，以手彈指命善財令起分。三「聖者此解脫門其名何等」已下至「與汝往昔同生同行」可有四紙經，明善財問法門名目，并問彌勒菩薩來處所生處所分。於問法門名目中，問其四法：一問入樓閣中所有法門境界解脫之名、二問莊嚴事何處去、三問彌勒菩薩從何處來、四問菩薩生處。一問法門名目者，此解脫門名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。二問莊嚴事何處去者，慈氏答言於來處去。又問從何處來，答曰：從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧中住。約體無來去處，具如經文。三問慈氏從何處來者，初約法答，次依事。初約法答云諸菩薩無來無去如是而來，無來無去如是而去，乃至大慈大悲大願中來，廣如經說。依事者，云我從生處摩羅提國而來者，此國是約聖者之德立號，表聖者智德高出世無過者。長者子名瞿波羅者，此云守護心地白法也，慈氏令入佛法故。四問生處者，初法答、次依事。初依法答，有十事生處。經云「菩提心是菩薩生處，次深心、次善知識、次諸地波羅蜜、次大願、次大慈、次大悲、次如理觀察、次大乘、次教化眾生、次智慧方便，如是等是菩薩生處。般若為生母，以方便為父，檀度為乳母，持戒為養母，忍辱為莊嚴，精進為養育，禪定為浣濯，善友為教授師，菩提分為伴侶，眾善為眷屬，菩薩為兄弟。以如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩」已下至此卷末，明善財入慈氏樓閣觀果知因，三世所行境界同異總別一多無礙自在同時圓滿分。於此段中，慈氏菩薩彈指出聲其門即開者，明聲是震動啟發之義。彈指者，是去塵之義。塵亡執去，法門自開。善財入已其門還閉者，以迷亡智現，名之為開。智無內外中間、無出無入、無迷無證，名為還閉。見樓閣廣博無量同於虛空者，智境界也。於中莊嚴皆約智約慈悲心所行諸行願報得，一一如經具明。於中神化境界，以約法界智境，法爾合然。無物不神，達法應真一切自神。乃至見彌勒菩薩三世所行境界。慈氏菩薩往昔曾所事諸佛善知識亦為善財說法者，以法身智境本自如然，無三世性。古今三世窮劫，元不移一念，此非神通，法合如是。兜沙羅色者，如此方霜氷之色也。餘如經自具。經云「善男子我願滿足成一切智得菩提時，汝及文殊俱得見我」者，會三世因圓，智無古今，即三世佛一時相見，同一智慧。於此段中約科為三段。一「爾時善財童子恭敬右遶慈氏菩薩」已下直至「見樓閣中一切莊嚴自在境界」有八九紙經，明入佛智境觀果知因無異分。二「爾時彌勒菩薩」已下至「善知識加被憶念威神之力」有九行半經，明彌勒菩薩自攝神力，所現一切境界並無，以手彈指命善財令起分。三「聖者此解脫門其名何等」已下至「與汝往昔同生同行」可有四紙經，明善財問法門名目，并問彌勒菩薩來處所生處所分。於問法門名目中，問其四法：一問入樓閣中所有法門境界解脫之名、二問莊嚴事何處去、三問彌勒菩薩從何處來、四問菩薩生處。一問法門名目者，此解脫門名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。二問莊嚴事何處去者，慈氏答言於來處去。又問從何處來，答曰：從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧中住。約體無來去處，具如經文。三問慈氏從何處來者，初約法答，次依事。初約法答云諸菩薩無來無去如是而來，無來無去如是而去，乃至大慈大悲大願中來，廣如經說。依事者，云我從生處摩羅提國而來者，此國是約聖者之德立號，表聖者智德高出世無過者。長者子名瞿波羅者，此云守護心地白法也，慈氏令入佛法故。四問生處者，初法答、次依事。初依法答，有十事生處。經云「菩提心是菩薩生處，次深心、次善知識、次諸地波羅蜜、次大願、次大慈、次大悲、次如理觀察、次大乘、次教化眾生、次智慧方便，如是等是菩薩生處。般若為生母，以方便為父，檀度為乳母，持戒為養母，忍辱為莊嚴，精進為養育，禪定為浣濯，善友為教授師，菩提分為伴侶，眾善為眷屬，菩薩為兄弟。以如

是等是菩薩生處。」廣如經自具。依事答者，於此閻浮提界摩羅提國拘吒聚落婆羅門家是生處。拘吒聚落，此云多家，多諸人家所聚同居，名為多家故。婆羅門家者，淨種中生也，明智無垢也。善男子我住於此大樓閣中隨諸眾生心之所樂現種種方便教化調伏者，明處大智大慈悲遍法界廣大報得幻生樓閣中，隨諸眾生所樂現身，各隨業異示現調伏，以示現菩薩福智。變化莊嚴超過一切諸欲界者，此對欲界者說。計以一生佛果菩薩福智報境，總超過三界及三乘乃至下地一切諸境界故。以智同十方一切諸佛所用故，現佛智德無障礙故，已授一生次補佛位故。猶如長子持父家事不異父故。亦如輪王第一夫人所生大子具三十二相，與父同其福智、同其報業。若奉王命使持國事，與父無異，但以父王所攝眾生化緣未盡，不處王位。慈氏如來亦復如是，但為毘盧遮那示現化迹所攝眾生一勢未終，未處示現下生成佛之位。然約其實德，已與一切諸佛智用無差也。但為如來設教引凡示現出沒，令眾生不厭長自道心，非是諸佛此生彼沒。若以法界智境不約凡情，一方一切國土微塵，一一塵中佛海無盡互參映徹，不生不出不沒。但入法性身處智境幻住門照之，一切眾生不生不沒，一如佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等是菩薩生處。」廣如經自具。依事答者，於此閻浮提界摩羅提國拘吒聚落婆羅門家是生處。拘吒聚落，此云多家，多諸人家所聚同居，名為多家故。婆羅門家者，淨種中生也，明智無垢也。善男子我住於此大樓閣中隨諸眾生心之所樂現種種方便教化調伏者，明處大智大慈悲遍法界廣大報得幻生樓閣中，隨諸眾生所樂現身，各隨業異示現調伏，以示現菩薩福智。變化莊嚴超過一切諸欲界者，此對欲界者說。計以一生佛果菩薩福智報境，總超過三界及三乘乃至下地一切諸境界故。以智同十方一切諸佛所用故，現佛智德無障礙故，已授一生次補佛位故。猶如長子持父家事不異父故。亦如輪王第一夫人所生大子具三十二相，與父同其福智、同其報業。若奉王命使持國事，與父無異，但以父王所攝眾生化緣未盡，不處王位。慈氏如來亦復如是，但為毘盧遮那示現化迹所攝眾生一勢未終，未處示現下生成佛之位。然約其實德，已與一切諸佛智用無差也。但為如來設教引凡示現出沒，令眾生不厭長自道心，非是諸佛此生彼沒。若以法界智境不約凡情，一方一切國土微塵，一一塵中佛海無盡互參映徹，不生不出不沒。但入法性身處智境幻住門照之，一切眾生不生不沒，一如佛境。

第八「善男子汝應往詣文殊師利」已下有五行半經，明慈氏所已勝進入一生之佛果，却令善財會入初信心時普光明殿如來知藏佛果法界寂滅大用常然之門，無三世體總一時故。菩提體如虛空，非始終三世古今出入故，故令善財却見文殊師利，明果不移因故。如下文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「善男子汝應往詣文殊師利」已下有五行半經，明慈氏所已勝進入一生之佛果，却令善財會入初信心時普光明殿如來知藏佛果法界寂滅大用常然之門，無三世體總一時故。菩提體如虛空，非始終三世古今出入故，故令善財却見文殊師利，明果不移因故。如下文自明。

第九「爾時善財童子依彌勒菩薩教」已下至頌，此一段可有十紙經，明善財於慈氏菩薩所勝進，入一生之佛果智境，得三世一切境界不忘念智莊嚴藏門。返印一百一十城之法門，入初信心時不出剎那際，因圓果滿至金剛藏菩提場毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上，起等虛空界廣大十種心，方起恒常法界佛果普賢恒行。以此位中十方佛剎微塵中普賢菩薩，一一塵中一時摩善財頂，以明佛果法界行滿，意明行滿不離因時不遷、智不異。乃至見佛剎微塵數善知識，乃至見普賢身支節毛孔中國土身，以明入法界智境行網一多重重無礙無礙無盡無盡，利生常然之門。具如文自廣明。論文略申經中意趣，所以不可具錄其文。於此段中長科為十段。一「爾時善財童子依彌勒菩薩摩訶薩教」已下至「同住渴仰欲見普賢菩薩」有三十三行半經，明善財以慈氏菩薩所勝進修行入一生之佛果，却會初信心中菩提場普光明殿智境法界恒然寂用無礙因陀羅網境界佛果普賢行海恒圓滿分。二「即於此金剛藏菩提場毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上，起等虛空界廣大心」已下至「善財童子起如是心時」有八行經，明善財於初所信心中法界金剛智藏菩提體中，起普賢法界大用因果同時無礙分，以六相義該之。三「由自善根如來加被普賢菩薩同善根力」已下至「是為十」有十一行經，為明善財見十種瑞相分。四「又見十種光明相」已下至「是為十」有十七行經，明善財見十種光明分。五「時善財童子見此十種光明相已」已下至「增長大法成一切智」有五十七行經，明善財見普賢菩薩在如來前眾會之中坐寶蓮花師子之座，及見普賢身一一毛孔廣大法界分。六「爾時善財童子見普賢菩薩如是自在神通」已下至「一切如來遊戲神通」有二十三行經，明善財重觀普賢身身，十方諸佛人天地獄咸在於身毛孔之中分。七「善財童子見普賢菩薩如是」已下至「善財童子既得是已」有十三行半經，明善財童子得十種智遍一切法智波羅蜜分。八「普賢菩薩即申右手摩善財頂」已下至「所得法門亦皆同等」有十四行經，明此方普賢菩薩摩善財頂及所得法門，十方一切世界一切微塵中普賢菩薩一時摩善財頂及善財所得法門皆悉如此分。九「爾時普賢菩薩摩訶薩告善財言」已下至「善男子汝應觀我此清淨身」有六十行經，明普賢菩薩為善財說自為眾生求出離道修行福智二行，以不可說不可說佛剎微塵數劫行菩薩行求一切智，城邑聚落國土王位妻子眷屬眼耳鼻舌身肉手足乃至身命而為布施，求一切智利益眾生無暫時間斷分。十「爾時善財童子觀普賢菩薩身相好支節一一毛孔中」已下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「爾時善財童子依彌勒菩薩教」已下至頌，此一段可有十紙經，明善財於慈氏菩薩所勝進，入一生之佛果智境，得三世一切境界不忘念智莊嚴藏門。返印一百一十城之法門，入初信心時不出剎那際，因圓果滿至金剛藏菩提場毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上，起等虛空界廣大十種心，方起恒常法界佛果普賢恒行。以此位中十方佛剎微塵中普賢菩薩，一一塵中一時摩善財頂，以明佛果法界行滿，意明行滿不離因時不遷、智不異。乃至見佛剎微塵數善知識，乃至見普賢身支節毛孔中國土身，以明入法界智境行網一多重重無礙無礙無盡無盡，利生常然之門。具如文自廣明。論文略申經中意趣，所以不可具錄其文。於此段中長科為十段。一「爾時善財童子依彌勒菩薩摩訶薩教」已下至「同住渴仰欲見普賢菩薩」有三十三行半經，明善財以慈氏菩薩所勝進修行入一生之佛果，却會初信心中菩提場普光明殿智境法界恒然寂用無礙因陀羅網境界佛果普賢行海恒圓滿分。二「即於此金剛藏菩提場毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上，起等虛空界廣大心」已下至「善財童子起如是心時」有八行經，明善財於初所信心中法界金剛智藏菩提體中，起普賢法界大用因果同時無礙分，以六相義該之。三「由自善根如來加被普賢菩薩同善根力」已下至「是為十」有十一行經，為明善財見十種瑞相分。四「又見十種光明相」已下至「是為十」有十七行經，明善財見十種光明分。五「時善財童子見此十種光明相已」已下至「增長大法成一切智」有五十七行經，明善財見普賢菩薩在如來前眾會之中坐寶蓮花師子之座，及見普賢身一一毛孔廣大法界分。六「爾時善財童子見普賢菩薩如是自在神通」已下至「一切如來遊戲神通」有二十三行經，明善財重觀普賢身身，十方諸佛人天地獄咸在於身毛孔之中分。七「善財童子見普賢菩薩如是」已下至「善財童子既得是已」有十三行半經，明善財童子得十種智遍一切法智波羅蜜分。八「普賢菩薩即申右手摩善財頂」已下至「所得法門亦皆同等」有十四行經，明此方普賢菩薩摩善財頂及所得法門，十方一切世界一切微塵中普賢菩薩一時摩善財頂及善財所得法門皆悉如此分。九「爾時普賢菩薩摩訶薩告善財言」已下至「善男子汝應觀我此清淨身」有六十行經，明普賢菩薩為善財說自為眾生求出離道修行福智二行，以不可說不可說佛剎微塵數劫行菩薩行求一切智，城邑聚落國土王位妻子眷屬眼耳鼻舌身肉手足乃至身命而為布施，求一切智利益眾生無暫時間斷分。十「爾時善財童子觀普賢菩薩身相好支節一一毛孔中」已下

至頌，此一段明善財觀普賢菩薩身相好毛孔境界法門，一念所入諸佛剎海，過前不可說不可說佛剎微塵數位分。一毛孔如是，一切毛孔亦然廣，如經自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至頌，此一段明善財觀普賢菩薩身相好毛孔境界法門，一念所入諸佛剎海，過前不可說不可說佛剎微塵數位分。一毛孔如是，一切毛孔亦然廣，如經自明。

於說頌中分為三段。一初八行頌，明普賢菩薩勅眾諦聽，欲自說佛功德分。二有六行經，明眾喜樂聞分。三以頌略申如來功德少許之分，其意頌文自具。如上經云「漸次而行經遊一百一十城已到普門國」者，以一切十方諸佛及一切眾生同為一法界國土，無別體故。經遊一百一十城者，明一時普印前所修法，無前後故。思惟觀察一心願見文殊師利、見三千大千世界微塵數善知識者，即明以文殊師利法身智慧等同，普見一切不異文殊之體，明總相也。以三千大千世界微塵數量者，普門國法界初數總相次第，意明毛孔中三千大千世界即周十方，一一皆等入法界方便不可越數數之也。次於此金剛藏菩提場中毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花座上起等虛空界廣大心者，明以本信心中所信佛果菩提金剛智藏無染大悲之體，起一切法界因陀羅網境界普賢恒行之門。已下意例，如文廣說。此明總收所進修之因果，而歸本樣立法如是，令使開解一一如是自心，觀達修行令使相稱，是眾聖賢之大意也。意明不離初信心中菩提體根本智，修差別智滿普賢行，充滿十方塵剎重重普賢行海，是自行滿。因果不出剎那際中，恒以此法恒化眾生，不出剎那際，無有斷絕始終之念。此明毘盧遮那普賢法界無始無終大圓明智，恒普印之常行，無有出沒休廢之事，十方常然，身無內外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於說頌中分為三段。一初八行頌，明普賢菩薩勅眾諦聽，欲自說佛功德分。二有六行經，明眾喜樂聞分。三以頌略申如來功德少許之分，其意頌文自具。如上經云「漸次而行經遊一百一十城已到普門國」者，以一切十方諸佛及一切眾生同為一法界國土，無別體故。經遊一百一十城者，明一時普印前所修法，無前後故。思惟觀察一心願見文殊師利、見三千大千世界微塵數善知識者，即明以文殊師利法身智慧等同，普見一切不異文殊之體，明總相也。以三千大千世界微塵數量者，普門國法界初數總相次第，意明毛孔中三千大千世界即周十方，一一皆等入法界方便不可越數數之也。次於此金剛藏菩提場中毘盧遮那如來師子座前一切寶蓮花座上起等虛空界廣大心者，明以本信心中所信佛果菩提金剛智藏無染大悲之體，起一切法界因陀羅網境界普賢恒行之門。已下意例，如文廣說。此明總收所進修之因果，而歸本樣立法如是，令使開解一一如是自心，觀達修行令使相稱，是眾聖賢之大意也。意明不離初信心中菩提體根本智，修差別智滿普賢行，充滿十方塵剎重重普賢行海，是自行滿。因果不出剎那際中，恒以此法恒化眾生，不出剎那際，無有斷絕始終之念。此明毘盧遮那普賢法界無始無終大圓明智，恒普印之常行，無有出沒休廢之事，十方常然，身無內外。