新華嚴經論卷第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十九

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第二推德昇進中，從「諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，并頌有十八行經，約立五門：一推德昇進；二示善知識所在，云在此菩提場如來會中；三舉神之名，名守護一切城增長威力；四善財說頌讚寂靜音海之德；五禮敬辭去。隨文釋義者，此菩提場內如來會中者，表不離菩提心真如體大會海中故。有夜神者，明菩提性真如中妙理智慧為神。能破一切眾生無明執著，為主夜神，常不離生死大夜起發一切眾生大明生故。名守護一切城增長威力者，表常守護一切眾生心城，增長第六地中及一切眾生智慧威力，使三空現前，寂滅定力、世間出世間智慧悉現前力，永超生死海、常住世間，得一切出世間智慧海力，如下文具明。如善財以十行頌歎寂靜音海神法界身無邊佛海眾生海悉在一塵中，此尊解脫力明前五地中禪體法身性無邊際大小量故，如水鏡、空中乾體，普含眾像皆現其中不相礙也。以定力印之自現，如頌中自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，并頌有十八行經，約立五門：一推德昇進；二示善知識所在，云在此菩提場如來會中；三舉神之名，名守護一切城增長威力；四善財說頌讚寂靜音海之德；五禮敬辭去。隨文釋義者，此菩提場內如來會中者，表不離菩提心真如體大會海中故。有夜神者，明菩提性真如中妙理智慧為神。能破一切眾生無明執著，為主夜神，常不離生死大夜起發一切眾生大明生故。名守護一切城增長威力者，表常守護一切眾生心城，增長第六地中及一切眾生智慧威力，使三空現前，寂滅定力、世間出世間智慧悉現前力，永超生死海、常住世間，得一切出世間智慧海力，如下文具明。如善財以十行頌歎寂靜音海神法界身無邊佛海眾生海悉在一塵中，此尊解脫力明前五地中禪體法身性無邊際大小量故，如水鏡、空中乾體，普含眾像皆現其中不相礙也。以定力印之自現，如頌中自明。

第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此甚深自在妙音解脫門」，於此段中長科為十段。一「爾時善財童子」已下至「守護一切城夜神所」有四行半經，明正念前法，思惟勝進分。二「見彼夜神」已下至「現究竟調伏眾生身」有六行經，明夜神所現差別身，教化一切眾生分。三「善財見已歡喜踊躍」已下至「唯願慈哀為我宣說」有五行經，明善財申請所求分。四「時彼夜神告善財言」已下至「問諸菩薩所修行門」有七行經，明夜神歎善財志德所求法分。五「善男子我得菩薩甚深自在妙音解脫」已下至「心恒不捨一切智地」有十四行半經，明夜神自說自行饒益眾生行門分。六「善男子我以如是淨法光明」已下至「入如來難思境界」有十四行經，明夜神說十種觀察入如來境界分。七「又善男子我如是正念思惟」已下至「聖者證得其已久如」有二十九行經，明得此妙音解脫，得佛陀羅尼，為諸眾生說法自在分。八「夜神言善男子乃往古世」已下至「普入一切法門海般若波羅蜜」有三十五行經，明答善財得此法久近所見初佛分。九「次有佛出興名離垢法光明」已下至「住一切智無上法城」有六十九行半經，明答善財得法久近供養諸佛數量分。十「我唯知此甚深自在妙音解脫令諸世間恒清淨語」已下，明推德昇進分。菩薩智輪遠離一切分別境界，不可以生死中長短染淨、廣狹多少、如是諸劫分別顯示。如前十段門中所有法門，如文自具。從「善財問證得此法其已久如」已下，以理事相表法中義。隱難知處，略釋少分，以舉大綱。意明約報境即法故，明以術行之法成其報故。因果相似，表所行見報知法。經云「乃往古世過世界轉微塵數劫者，世界轉」者，是西方大數中數，如釋天童子菩薩數法中具明。此明轉世界一切眾生微塵數世間名言，成大智慧言音海，使令世間無麁惡語、無雜染語。如下文云「我得此甚淺自在妙音解脫，令諸世間離戲論語、不作二語、常真實語、恒清淨語」者，意明變世間一切言說總成般若波羅蜜門，以舉世界轉微塵數為量。以劫名離垢光明者，表般若中本三空寂滅理體故。世界名法界功德雲者，明智慧是法界中說教功德雲故。以現一切眾生業摩尼王海為體者，表無性寂滅三空妙慧，善知一切眾生業差別海故，號之為王。形如蓮花者，表智慧妙用，辨體相而中虛無染故。此世界住四天下微塵數香摩尼須彌山網中者，明此三空妙慧住如來無礙四辯之香中故，具須彌山微塵數教網也。以出一切如來本願音者，是第六地以初發心時依一切諸佛而發大願，以其轉法輪音遍滿十方，開悟一切眾生，從此願生故。蓮花 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此甚深自在妙音解脫門」，於此段中長科為十段。一「爾時善財童子」已下至「守護一切城夜神所」有四行半經，明正念前法，思惟勝進分。二「見彼夜神」已下至「現究竟調伏眾生身」有六行經，明夜神所現差別身，教化一切眾生分。三「善財見已歡喜踊躍」已下至「唯願慈哀為我宣說」有五行經，明善財申請所求分。四「時彼夜神告善財言」已下至「問諸菩薩所修行門」有七行經，明夜神歎善財志德所求法分。五「善男子我得菩薩甚深自在妙音解脫」已下至「心恒不捨一切智地」有十四行半經，明夜神自說自行饒益眾生行門分。六「善男子我以如是淨法光明」已下至「入如來難思境界」有十四行經，明夜神說十種觀察入如來境界分。七「又善男子我如是正念思惟」已下至「聖者證得其已久如」有二十九行經，明得此妙音解脫，得佛陀羅尼，為諸眾生說法自在分。八「夜神言善男子乃往古世」已下至「普入一切法門海般若波羅蜜」有三十五行經，明答善財得此法久近所見初佛分。九「次有佛出興名離垢法光明」已下至「住一切智無上法城」有六十九行半經，明答善財得法久近供養諸佛數量分。十「我唯知此甚深自在妙音解脫令諸世間恒清淨語」已下，明推德昇進分。菩薩智輪遠離一切分別境界，不可以生死中長短染淨、廣狹多少、如是諸劫分別顯示。如前十段門中所有法門，如文自具。從「善財問證得此法其已久如」已下，以理事相表法中義。隱難知處，略釋少分，以舉大綱。意明約報境即法故，明以術行之法成其報故。因果相似，表所行見報知法。經云「乃往古世過世界轉微塵數劫者，世界轉」者，是西方大數中數，如釋天童子菩薩數法中具明。此明轉世界一切眾生微塵數世間名言，成大智慧言音海，使令世間無麁惡語、無雜染語。如下文云「我得此甚淺自在妙音解脫，令諸世間離戲論語、不作二語、常真實語、恒清淨語」者，意明變世間一切言說總成般若波羅蜜門，以舉世界轉微塵數為量。以劫名離垢光明者，表般若中本三空寂滅理體故。世界名法界功德雲者，明智慧是法界中說教功德雲故。以現一切眾生業摩尼王海為體者，表無性寂滅三空妙慧，善知一切眾生業差別海故，號之為王。形如蓮花者，表智慧妙用，辨體相而中虛無染故。此世界住四天下微塵數香摩尼須彌山網中者，明此三空妙慧住如來無礙四辯之香中故，具須彌山微塵數教網也。以出一切如來本願音者，是第六地以初發心時依一切諸佛而發大願，以其轉法輪音遍滿十方，開悟一切眾生，從此願生故。蓮花

而為莊嚴者，明其法音令一切眾生得無著智慧也。須彌山微塵數蓮花而為眷屬者，須彌明智慧高出世間，微塵明智慧廣多義，蓮花明智慧無著義，眷屬明善分別差別業及諸境緣生總別同異成壞義。須彌山微塵數香摩尼以為間錯者，明以差別智慧善說無量戒定慧解脫無垢白淨香以為間錯，摩尼是離垢義故。有須彌山微塵數四天下者，但以須彌為四寶所成，於大海中高勝義。若論此般若智中四無礙辯才等，一切眾生言音心數諸業分別量，一一四天下有百千億那由他不可說不可說城者，有如是成就那由他不可說不可說眾生法門。那由他，當此溝數。善男子者，呼善財之德稱，以告其法。彼世界中有四天下名為妙幢者，於一四無礙辯中總名妙幢。中有王都者，以根本智為王，都名普寶花光者，從根本智起差別慧，名普寶花光。去此不遠有菩提場名普現法王宮殿者，明以根本智起無上正覺之心，成大悲宮差別智慧之殿，正法治眾生故。須彌山微塵數如來於中出現者，一切眾生微塵數煩惱成般若海，為佛出現，皆依本智為道場起差別智慧，能治惑習故。其最初佛名法海雷音光明王者，明根本智起差別智慧，覺觀超出情識之境，名為最初佛。善能說法，號為雷音。教光破一切眾生之惑，名為光明。立法自在能破眾邪，在邪不能壞，名之為王。彼佛出時有輪轉王名清淨日光明面者，明智慧輪王日光照曜明現，如摩尼鏡面顯照萬像故。於其佛所受持一切法海旋者，明差別慧於根本智受持眾法甚深無際，名之海旋。修多羅者，長行經也。佛涅槃後其王出家者，表此第六地中十地正覺智終，出纏智慧已滿、出纏覺觀已亡，名佛滅度出世智慧已成。十一地中唯普賢入纏行門，非是此第六地中十地等三空慧出纏門所及。如〈十定品〉中三十箇三空慧解脫菩薩，皆已灌頂位中，以出世無量三昧門，三求普賢，畢竟覓不得見；如來使令想念求之，普賢方現。意明三空慧但及十地出纏門，以此已下但從初至末，列一百箇佛果，不置後十一地普賢法門。此第六地寂滅三空智慧解脫，但位至十地佛位覺觀已終，名佛涅槃故。其王出家者，此第六地寂滅三空智慧門是出家義，如十住中以海幢比丘入滅定表之。其王出家護持正法者，以三空慧護持出世正法，法欲滅時有千部異、千種說法。近於末劫業惑障重，諸惡比丘多有鬪諍。至不求功德者，明此位中但有三空寂滅智慧門，乏於慈悲無教化者，其王現神通光明種種諸事，令其正法六萬五千年而得興盛者，六萬者，六位昇進之數。五千年者，一位都收五位因果齊進也。明空解脫門以智起出世中慈悲，乃至并前及後一百箇佛次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為莊嚴者，明其法音令一切眾生得無著智慧也。須彌山微塵數蓮花而為眷屬者，須彌明智慧高出世間，微塵明智慧廣多義，蓮花明智慧無著義，眷屬明善分別差別業及諸境緣生總別同異成壞義。須彌山微塵數香摩尼以為間錯者，明以差別智慧善說無量戒定慧解脫無垢白淨香以為間錯，摩尼是離垢義故。有須彌山微塵數四天下者，但以須彌為四寶所成，於大海中高勝義。若論此般若智中四無礙辯才等，一切眾生言音心數諸業分別量，一一四天下有百千億那由他不可說不可說城者，有如是成就那由他不可說不可說眾生法門。那由他，當此溝數。善男子者，呼善財之德稱，以告其法。彼世界中有四天下名為妙幢者，於一四無礙辯中總名妙幢。中有王都者，以根本智為王，都名普寶花光者，從根本智起差別慧，名普寶花光。去此不遠有菩提場名普現法王宮殿者，明以根本智起無上正覺之心，成大悲宮差別智慧之殿，正法治眾生故。須彌山微塵數如來於中出現者，一切眾生微塵數煩惱成般若海，為佛出現，皆依本智為道場起差別智慧，能治惑習故。其最初佛名法海雷音光明王者，明根本智起差別智慧，覺觀超出情識之境，名為最初佛。善能說法，號為雷音。教光破一切眾生之惑，名為光明。立法自在能破眾邪，在邪不能壞，名之為王。彼佛出時有輪轉王名清淨日光明面者，明智慧輪王日光照曜明現，如摩尼鏡面顯照萬像故。於其佛所受持一切法海旋者，明差別慧於根本智受持眾法甚深無際，名之海旋。修多羅者，長行經也。佛涅槃後其王出家者，表此第六地中十地正覺智終，出纏智慧已滿、出纏覺觀已亡，名佛滅度出世智慧已成。十一地中唯普賢入纏行門，非是此第六地中十地等三空慧出纏門所及。如〈十定品〉中三十箇三空慧解脫菩薩，皆已灌頂位中，以出世無量三昧門，三求普賢，畢竟覓不得見；如來使令想念求之，普賢方現。意明三空慧但及十地出纏門，以此已下但從初至末，列一百箇佛果，不置後十一地普賢法門。此第六地寂滅三空智慧解脫，但位至十地佛位覺觀已終，名佛涅槃故。其王出家者，此第六地寂滅三空智慧門是出家義，如十住中以海幢比丘入滅定表之。其王出家護持正法者，以三空慧護持出世正法，法欲滅時有千部異、千種說法。近於末劫業惑障重，諸惡比丘多有鬪諍。至不求功德者，明此位中但有三空寂滅智慧門，乏於慈悲無教化者，其王現神通光明種種諸事，令其正法六萬五千年而得興盛者，六萬者，六位昇進之數。五千年者，一位都收五位因果齊進也。明空解脫門以智起出世中慈悲，乃至并前及後一百箇佛次

第出興，表此第六般若門但至十地出世佛果位終，一地具十地。已上都舉供養須彌山微塵數佛，但表般若出纏高勝。如上一百箇佛，是十地勝進之果，一地配十。夜神所求承事供養佛身，是十地中修行之行。如供養佛剎微塵數佛，是法界總相。無一物不是佛，為一一塵中有無盡佛故。已上皆明約法行成，其劫剎國土之果，令觀果配因，總是法門，即事即理，以理是事。其王及女俱作比丘及比丘尼者，為般若波羅蜜三空寂滅門，是出生死中智慈之門。當時轉輪王者今普賢菩薩是，此明智也。比丘尼者我身是，此明悲也。我唯知此甚深自在妙音解脫者，此明一音遍法界，音復無體無所分別，能轉一切法門，教化一切眾生，名之甚深自在妙音解脫。此是第六現前地，為一切智慧皆現前故。以般若波羅蜜為王，餘九為伴。此治三空智慧寂用不自在障，令得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第出興，表此第六般若門但至十地出世佛果位終，一地具十地。已上都舉供養須彌山微塵數佛，但表般若出纏高勝。如上一百箇佛，是十地勝進之果，一地配十。夜神所求承事供養佛身，是十地中修行之行。如供養佛剎微塵數佛，是法界總相。無一物不是佛，為一一塵中有無盡佛故。已上皆明約法行成，其劫剎國土之果，令觀果配因，總是法門，即事即理，以理是事。其王及女俱作比丘及比丘尼者，為般若波羅蜜三空寂滅門，是出生死中智慈之門。當時轉輪王者今普賢菩薩是，此明智也。比丘尼者我身是，此明悲也。我唯知此甚深自在妙音解脫者，此明一音遍法界，音復無體無所分別，能轉一切法門，教化一切眾生，名之甚深自在妙音解脫。此是第六現前地，為一切智慧皆現前故。以般若波羅蜜為王，餘九為伴。此治三空智慧寂用不自在障，令得自在。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，約立六門：一推德勝進；二示善知識所在，云在此佛會中；三舉善知識主夜神名開敷一切樹花；四有二十二行頌是主城神重頌前法，如文自具；五善財以二十行頌歎主城神德，如文具明；六禮敬辭去。此佛會中者，明不離此正覺菩提無作不思不為無性之理，名此佛會中。而開敷一切行華，成方便波羅蜜，於無生死中入一切生死，同事利行四攝之行。此同休捨優婆夷八萬四千那由他諸煩惱門皆共同行，明第六地出纏解脫已終，此第七地以彼出纏門入俗利生而無怖畏，以處纏出纏皆平等故，長一切大慈悲令廣大故，無限劑故，欲令大悲之行遍惡道故，攝取眾生至解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，約立六門：一推德勝進；二示善知識所在，云在此佛會中；三舉善知識主夜神名開敷一切樹花；四有二十二行頌是主城神重頌前法，如文自具；五善財以二十行頌歎主城神德，如文具明；六禮敬辭去。此佛會中者，明不離此正覺菩提無作不思不為無性之理，名此佛會中。而開敷一切行華，成方便波羅蜜，於無生死中入一切生死，同事利行四攝之行。此同休捨優婆夷八萬四千那由他諸煩惱門皆共同行，明第六地出纏解脫已終，此第七地以彼出纏門入俗利生而無怖畏，以處纏出纏皆平等故，長一切大慈悲令廣大故，無限劑故，欲令大悲之行遍惡道故，攝取眾生至解脫故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩出生廣大喜悅光明解脫門」，長科為五段。一「爾時善財童子」已下至「唯願垂慈為我宣說」有七行經，明善財至夜神所正申所求分。二「夜神言善男子」已下至「菩薩出生廣大喜光明解脫」有十五行半經，明夜神授與善財自行法門分。三「善財言大聖」已下至「令其安住菩薩智慧」有六十六行經，明答善財入此法門境界分。四「善財童子言聖者發無上大菩提心其已久如」已下至「而說頌言」有十九行經。明欲說發心久近難信分。有二十九行頌，是重頌前法甚深難信，簡根堪聞者，如經具明。五「善男子乃往古世」已下至「我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門」，已上於此一段是答前善財所問發心來久如分。隨文釋義者，「善男子乃往古世」已下，約有四門：一舉過世界海微塵數劫答前所問發心久近；二舉世界海名普光明真金摩尼山；三舉世界海中有佛出現名普照法界智慧山寂靜威德王；四舉其世界海中有世界微塵數世界種，一一世界種有世界微塵數世界，一一世界皆有如來出興。「乃至」已下，別舉。其中有一閻浮提有王都名堅固妙寶莊嚴雲燈，一萬大城周匝圍遶，人壽萬歲。其中有王名一切法音圓滿蓋，有五百大臣、六萬婇女、七百王子。此會有長者女名寶光明，與六十童女俱，皆身金色目髮紺青。於下文中王歎寶光童女，信知他人功德，以其自手授與童女寶衣中普出一切星宿光明。爾時一切法音圓滿蓋王者，今毘盧遮那如來是。光明王者，淨飯王是。蓮花光夫人者，今摩耶夫人是。寶光童女者，即我身是。以四攝法所攝眾生，即此會中一切菩薩是。此是答善財所問發無上大菩提心其已久如之行，明修第七地大慈悲行，自非不限劫數起廣大心，盡生死際、等三世劫，如世界海微塵數，以無量劫為期，等一切眾生煩惱苦為際，方可稱其此位大慈悲行故。世界海微塵，為約比也。若將世法表修行之門觀事知法者，舉世界海微塵數者，言無時可限也。修大悲行也，絕其限量之心。有世界海名普光明真金摩尼山者，表從普光明智起修大慈悲之行，從本已來無有始終。真金者，表法身也。摩尼者，表此智無垢也。山者，表此普光明智淨無垢，處生死中利一切眾生，無傾動如山。覺此智，名佛出現。名普照法界智慧山寂靜威德王者，表約普光明智立其佛號。普照者，轉轉照明無斷盡智慧也。山者，不隨境動，復是高出義。體無所作，是寂動義也。智現煩惱業亡是威德，王是自在，故云佛號普照法界智慧山寂靜威德王。「善男子！其佛往修菩薩行時淨彼世界海」者，以根本智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩出生廣大喜悅光明解脫門」，長科為五段。一「爾時善財童子」已下至「唯願垂慈為我宣說」有七行經，明善財至夜神所正申所求分。二「夜神言善男子」已下至「菩薩出生廣大喜光明解脫」有十五行半經，明夜神授與善財自行法門分。三「善財言大聖」已下至「令其安住菩薩智慧」有六十六行經，明答善財入此法門境界分。四「善財童子言聖者發無上大菩提心其已久如」已下至「而說頌言」有十九行經。明欲說發心久近難信分。有二十九行頌，是重頌前法甚深難信，簡根堪聞者，如經具明。五「善男子乃往古世」已下至「我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門」，已上於此一段是答前善財所問發心來久如分。隨文釋義者，「善男子乃往古世」已下，約有四門：一舉過世界海微塵數劫答前所問發心久近；二舉世界海名普光明真金摩尼山；三舉世界海中有佛出現名普照法界智慧山寂靜威德王；四舉其世界海中有世界微塵數世界種，一一世界種有世界微塵數世界，一一世界皆有如來出興。「乃至」已下，別舉。其中有一閻浮提有王都名堅固妙寶莊嚴雲燈，一萬大城周匝圍遶，人壽萬歲。其中有王名一切法音圓滿蓋，有五百大臣、六萬婇女、七百王子。此會有長者女名寶光明，與六十童女俱，皆身金色目髮紺青。於下文中王歎寶光童女，信知他人功德，以其自手授與童女寶衣中普出一切星宿光明。爾時一切法音圓滿蓋王者，今毘盧遮那如來是。光明王者，淨飯王是。蓮花光夫人者，今摩耶夫人是。寶光童女者，即我身是。以四攝法所攝眾生，即此會中一切菩薩是。此是答善財所問發無上大菩提心其已久如之行，明修第七地大慈悲行，自非不限劫數起廣大心，盡生死際、等三世劫，如世界海微塵數，以無量劫為期，等一切眾生煩惱苦為際，方可稱其此位大慈悲行故。世界海微塵，為約比也。若將世法表修行之門觀事知法者，舉世界海微塵數者，言無時可限也。修大悲行也，絕其限量之心。有世界海名普光明真金摩尼山者，表從普光明智起修大慈悲之行，從本已來無有始終。真金者，表法身也。摩尼者，表此智無垢也。山者，表此普光明智淨無垢，處生死中利一切眾生，無傾動如山。覺此智，名佛出現。名普照法界智慧山寂靜威德王者，表約普光明智立其佛號。普照者，轉轉照明無斷盡智慧也。山者，不隨境動，復是高出義。體無所作，是寂動義也。智現煩惱業亡是威德，王是自在，故云佛號普照法界智慧山寂靜威德王。「善男子！其佛往修菩薩行時淨彼世界海」者，以根本智

起菩薩行，莊嚴自報使令嚴淨。已下微塵數世界種中，皆有如來出興於世者，明普光明智普印諸剎種等，無有不見如來出與於世。乃至已下諸四天下，總以普光明智印印無不同。乃至普印一切眾生心海，如日處空水淨日現。乃至已下王都，以法界為都城，智王所管。王名一切法音圓滿蓋者，明舉悲智二行齊行五位方便行，名為五百大臣。六道中行慈悲法喜為婇女，故云六萬婇女。七百王子，七覺分也。乃至已下惡世時起，人壽短促苦多樂少，是行慈悲之處。六十童女者，表六道智悲之行，如下合會。爾時一切法音圓滿蓋王者豈畏人乎，今毘盧遮那如來、應、正等覺是。光明王者，淨飯王是蓮花。夫人者，摩耶夫人是。寶光童女者，我身是。大意所表修大智大慈大悲行，具此三法。論主頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起菩薩行，莊嚴自報使令嚴淨。已下微塵數世界種中，皆有如來出興於世者，明普光明智普印諸剎種等，無有不見如來出與於世。乃至已下諸四天下，總以普光明智印印無不同。乃至普印一切眾生心海，如日處空水淨日現。乃至已下王都，以法界為都城，智王所管。王名一切法音圓滿蓋者，明舉悲智二行齊行五位方便行，名為五百大臣。六道中行慈悲法喜為婇女，故云六萬婇女。七百王子，七覺分也。乃至已下惡世時起，人壽短促苦多樂少，是行慈悲之處。六十童女者，表六道智悲之行，如下合會。爾時一切法音圓滿蓋王者豈畏人乎，今毘盧遮那如來、應、正等覺是。光明王者，淨飯王是蓮花。夫人者，摩耶夫人是。寶光童女者，我身是。大意所表修大智大慈大悲行，具此三法。論主頌曰：

普光明智名為佛， 隨順本願名為父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光明智名為佛， 隨順本願名為父，

慈育含生名夫人， 法悅利生名童女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈育含生名夫人， 法悅利生名童女。

已上所有世界海及剎種，皆以世界海塵量總是此四攝化之境，以無限智悲當如是行。法界海中遠近長短之量不可得，以明此經即事即理。舉其如是劫海世界國土城都遍周十方廣多無限，如來出現遍其國中，其王行行濟生，童女求法。以惡世人苦苦告其大王，其事實然。又將此法表此第七地修方便波羅蜜法則樣式也，舉法況之。此一段已上經文及頌大意，使修習處俗大悲，不立出家之相。以毘盧遮那佛為所表依主，即表第七地之慈悲門，通該五位直至佛究竟果海故。以是起初至終不異普光明智，以一佛普會，不安立十地百佛勝進。不似前出纏三空般若位中，其王及女出家作比丘比丘尼表之。此但以俗士表之，設佛果毘盧遮那佛亦是俗身，以花冠瓔珞環釧莊嚴，非出家也。以此第七一位慈悲門與前後五位中同行，但約出世處世表像別故，令識勝進、別同異。此是第七遠行地善知識。何故名遠行地者？為此地修處世大慈悲行，遠徹十方世界海，人天地獄一切行徹也，不同有求一念出世間心。以方便波羅蜜為主，餘九為伴，以治處染淨二心大悲處生死不自在障，令得自在。至八地菩薩行得一分自在，於佛十力猶未自在，十地方終。自六地已前未得四攝中而得自在，為有染淨二業未亡，七地已去四攝事中方得自在故，以此位治染淨二障，入無染淨慈悲行故。我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫者，此位四攝四無量心法方始徹故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上所有世界海及剎種，皆以世界海塵量總是此四攝化之境，以無限智悲當如是行。法界海中遠近長短之量不可得，以明此經即事即理。舉其如是劫海世界國土城都遍周十方廣多無限，如來出現遍其國中，其王行行濟生，童女求法。以惡世人苦苦告其大王，其事實然。又將此法表此第七地修方便波羅蜜法則樣式也，舉法況之。此一段已上經文及頌大意，使修習處俗大悲，不立出家之相。以毘盧遮那佛為所表依主，即表第七地之慈悲門，通該五位直至佛究竟果海故。以是起初至終不異普光明智，以一佛普會，不安立十地百佛勝進。不似前出纏三空般若位中，其王及女出家作比丘比丘尼表之。此但以俗士表之，設佛果毘盧遮那佛亦是俗身，以花冠瓔珞環釧莊嚴，非出家也。以此第七一位慈悲門與前後五位中同行，但約出世處世表像別故，令識勝進、別同異。此是第七遠行地善知識。何故名遠行地者？為此地修處世大慈悲行，遠徹十方世界海，人天地獄一切行徹也，不同有求一念出世間心。以方便波羅蜜為主，餘九為伴，以治處染淨二心大悲處生死不自在障，令得自在。至八地菩薩行得一分自在，於佛十力猶未自在，十地方終。自六地已前未得四攝中而得自在，為有染淨二業未亡，七地已去四攝事中方得自在故，以此位治染淨二障，入無染淨慈悲行故。我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫者，此位四攝四無量心法方始徹故。

第二推德勝進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，約立三門：一推德昇進、二此道場中有夜神名大願精進力救護一切眾生、三禮敬辭去。云道場中不云菩提者，為此第八不動地無功智現諸法普會，無有菩提已發當發現發，不云離與不離故。直云道場中，無功之智處中道故，是故善財亦不云我已先發菩提心等故。夜神名大願精進力救護一切眾生者，以智悲行滿無功任本願風之所吹利物故，以本願波羅蜜風一往利生無休息故。一切諸佛七勸三加，令教化眾生無有休息，以立名故，故名大願精進力救護一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德勝進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，約立三門：一推德昇進、二此道場中有夜神名大願精進力救護一切眾生、三禮敬辭去。云道場中不云菩提者，為此第八不動地無功智現諸法普會，無有菩提已發當發現發，不云離與不離故。直云道場中，無功之智處中道故，是故善財亦不云我已先發菩提心等故。夜神名大願精進力救護一切眾生者，以智悲行滿無功任本願風之所吹利物故，以本願波羅蜜風一往利生無休息故。一切諸佛七勸三加，令教化眾生無有休息，以立名故，故名大願精進力救護一切眾生。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此教化眾生善根解脫」，於此段中長科六門。一「爾時善財童子」已下至「現本清淨法性身」有十五行經，明善財往見大願精進力救護一切眾生夜神，所見夜神所現差別不同分。二「時善財童子」已下至「是為十」，明善財見夜神五體投地頂禮，生十種心分。三「發是心」已下至頌，明善財得彼夜神與諸菩薩佛剎微塵數同行分，并善財說十行頌歎夜神德，如文具明。四「爾時善財」已下至「阿耨多羅三藐三菩提得不退轉」有六十六行經，明夜神答善財法門名目，及此門現種種色身無盡分。五「善男子如汝所問從幾時來發菩提心修菩薩行」已下至「滿足大願成就諸力」有三十七行經，明夜神告善財，菩薩智輪遠離一切分別境界，不可以生死中長短染淨廣狹多少所知分。六「佛子乃往古世過世界海」已下至頌，此一段明夜神答善財發心久如分。已下一段頌，明夜神重頌前法。隨文釋義者，善財見彼夜神在大眾中坐，普現一切宮殿摩尼王藏師子之座，普現法界國土摩尼寶網彌覆其上者，表無功之智體淨無垢為座，常現一切人天龍宮殿咸處其中。摩尼寶網覆上者，表無功之智恒施教網，此明約智報成故。現日月星宿影像身、現隨眾生心普令得見身，明以智報得其座，還如智體能現眾法，所現眾法如佛剎微塵數。已下如文具明。善財五體投地者，明敬法深重也。善財獲益，如下文具明。爾時善財問夜神此解脫其名何等，夜神答言名教化眾生令生善根者，明一切眾生皆從無作智生。此智者，一切善根自然而生，一切諸苦自然而滅，以智體性無作者故。眾生迷之，於無苦中妄作諸業。若也達此，苦亡善生，是故名教化眾生令生善根解脫。又於解脫於無色身中以無依住智，普現一切諸佛眾生身，如下文具明。又善財問神發無上大菩提心其已久如，夜神答云菩薩智輪遠離一切分別境界，不可以生死中長短染淨廣狹多少如是分別顯示，以菩薩智輪本性清淨離一切分別網、超一切障礙山，隨所應化而普照故。從此已下舉六種喻：一如日遊空無有晝夜喻。二如日輪住閻浮提，現一切寶中及以河海淨水中，而眾生無不見日喻。三如舡師常以大舡於河流中，不依彼此及中流喻。四如大虛空，一切世界於中成壞而無分別，本性清淨喻。五以大願如風輪持萬象喻。六如幻化人，支體雖具，而無出入息及寒熱飢渴憂喜生死喻。此六喻大約智性自如空，無性無依無有處所，而常現一切諸佛眾生前，教化無有休息，以先所發大願風輪所持故。從「佛子乃往古世過世界海微塵數劫」已下，是夜神隨世說劫，舉發心久 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此教化眾生善根解脫」，於此段中長科六門。一「爾時善財童子」已下至「現本清淨法性身」有十五行經，明善財往見大願精進力救護一切眾生夜神，所見夜神所現差別不同分。二「時善財童子」已下至「是為十」，明善財見夜神五體投地頂禮，生十種心分。三「發是心」已下至頌，明善財得彼夜神與諸菩薩佛剎微塵數同行分，并善財說十行頌歎夜神德，如文具明。四「爾時善財」已下至「阿耨多羅三藐三菩提得不退轉」有六十六行經，明夜神答善財法門名目，及此門現種種色身無盡分。五「善男子如汝所問從幾時來發菩提心修菩薩行」已下至「滿足大願成就諸力」有三十七行經，明夜神告善財，菩薩智輪遠離一切分別境界，不可以生死中長短染淨廣狹多少所知分。六「佛子乃往古世過世界海」已下至頌，此一段明夜神答善財發心久如分。已下一段頌，明夜神重頌前法。隨文釋義者，善財見彼夜神在大眾中坐，普現一切宮殿摩尼王藏師子之座，普現法界國土摩尼寶網彌覆其上者，表無功之智體淨無垢為座，常現一切人天龍宮殿咸處其中。摩尼寶網覆上者，表無功之智恒施教網，此明約智報成故。現日月星宿影像身、現隨眾生心普令得見身，明以智報得其座，還如智體能現眾法，所現眾法如佛剎微塵數。已下如文具明。善財五體投地者，明敬法深重也。善財獲益，如下文具明。爾時善財問夜神此解脫其名何等，夜神答言名教化眾生令生善根者，明一切眾生皆從無作智生。此智者，一切善根自然而生，一切諸苦自然而滅，以智體性無作者故。眾生迷之，於無苦中妄作諸業。若也達此，苦亡善生，是故名教化眾生令生善根解脫。又於解脫於無色身中以無依住智，普現一切諸佛眾生身，如下文具明。又善財問神發無上大菩提心其已久如，夜神答云菩薩智輪遠離一切分別境界，不可以生死中長短染淨廣狹多少如是分別顯示，以菩薩智輪本性清淨離一切分別網、超一切障礙山，隨所應化而普照故。從此已下舉六種喻：一如日遊空無有晝夜喻。二如日輪住閻浮提，現一切寶中及以河海淨水中，而眾生無不見日喻。三如舡師常以大舡於河流中，不依彼此及中流喻。四如大虛空，一切世界於中成壞而無分別，本性清淨喻。五以大願如風輪持萬象喻。六如幻化人，支體雖具，而無出入息及寒熱飢渴憂喜生死喻。此六喻大約智性自如空，無性無依無有處所，而常現一切諸佛眾生前，教化無有休息，以先所發大願風輪所持故。從「佛子乃往古世過世界海微塵數劫」已下，是夜神隨世說劫，舉發心久

近因緣，此是如幻中安立。經云「乃往古世過世界海微塵數劫」者，明無數，表本無數體可得，時劫亦然。有劫名善光者，明無功智體安立名也。世界名寶光，無功用智任物現法，名世界也。於其劫中有一萬佛出興者，以無功之智隨根應現，名一萬佛出興。一萬者，以一智應萬行也。其最初佛號法輪音虛空燈王如來十號圓滿者，以無功之智任運利生，恒轉法輪音，如虛空中響，無有依處，而照燭一切眾生故，名燈明智。自在故名王。十號具足者，智用遍周，隨行立名也。彼閻浮提有一王都名寶莊嚴者，是智王所化之境，名寶莊嚴。其東不遠有一大林名曰妙光者，東方表智化眾生令明生處也。以東方表法也，以木貫日為東字。林名妙光，以行如林蔭俗廣多，啟明利物，名為妙光。中有道場名為寶花，表以行利生心花開敷故。道場名寶花，彼道場中有普光明摩尼蓮花藏師子之座，時彼如來於此座上成阿耨菩提者，以無功用智性，恒普照法界自性無垢以為座。以此智體性無成壞，名曰成無上菩提。滿一百年坐於道場者，百者為表一地中十地十波羅蜜滿也。又約此位勝進後位，過九地一階百波羅蜜滿，至十地自佛位滿故，約立百為階級。已下勝光王，是智之所治行、慈之所治行，慈之境界。王及太子，舉善惡相刑，發慈心之方便也。王名勝光是智，善伏太子是行慈之行，已下諸苦境界是智所行慈悲位也，如下合會。五百大臣欲害我者，今提婆達多五百徒黨是。是諸人蒙佛所化，於當來過須彌山微塵數劫善光世中成佛，有五百佛次第而成，乃至彼諸罪人我所救者，即拘留孫佛等賢劫千佛是。拘留孫，此云應斷已斷。及百萬阿僧祇菩薩普在十方行菩薩行者，是勝光王，今薩遮尼乾子大論師是。薩遮尼乾者，此外道裸形自餓，不為衣食所繫。王宮人及諸眷屬，彼尼乾子六萬弟子是。已上總明智所化境成就之人。佛子我於爾時救罪人已父母聽我出家者，表智位體淨無染，名為出家，出有功用家。於虛空燈王佛所出家學道，五百歲中淨修梵行，即得成就百萬陀羅尼者，五百歲者，表無功用智體通五位，但生熟不同，此為初佛通。此初佛有十九箇佛次第出興者，明至八地無功智中學佛十力，自成一佛，通為二十箇佛，昇九地十地佛果故，至此八地攝後二地果故。在此八地位中以無功之智，即十地佛果不二故，故於此位安立十九箇佛，明通八地無功之智共為二十，以相入故，表八地中即十地行也，三世一也。其中承事佛者，表隨行之身。初舉萬佛出興，表九地萬行滿。次日光劫中有六十億佛出興，表十地中六位齊、因果一體，無前後也。已上意明以普光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近因緣，此是如幻中安立。經云「乃往古世過世界海微塵數劫」者，明無數，表本無數體可得，時劫亦然。有劫名善光者，明無功智體安立名也。世界名寶光，無功用智任物現法，名世界也。於其劫中有一萬佛出興者，以無功之智隨根應現，名一萬佛出興。一萬者，以一智應萬行也。其最初佛號法輪音虛空燈王如來十號圓滿者，以無功之智任運利生，恒轉法輪音，如虛空中響，無有依處，而照燭一切眾生故，名燈明智。自在故名王。十號具足者，智用遍周，隨行立名也。彼閻浮提有一王都名寶莊嚴者，是智王所化之境，名寶莊嚴。其東不遠有一大林名曰妙光者，東方表智化眾生令明生處也。以東方表法也，以木貫日為東字。林名妙光，以行如林蔭俗廣多，啟明利物，名為妙光。中有道場名為寶花，表以行利生心花開敷故。道場名寶花，彼道場中有普光明摩尼蓮花藏師子之座，時彼如來於此座上成阿耨菩提者，以無功用智性，恒普照法界自性無垢以為座。以此智體性無成壞，名曰成無上菩提。滿一百年坐於道場者，百者為表一地中十地十波羅蜜滿也。又約此位勝進後位，過九地一階百波羅蜜滿，至十地自佛位滿故，約立百為階級。已下勝光王，是智之所治行、慈之所治行，慈之境界。王及太子，舉善惡相刑，發慈心之方便也。王名勝光是智，善伏太子是行慈之行，已下諸苦境界是智所行慈悲位也，如下合會。五百大臣欲害我者，今提婆達多五百徒黨是。是諸人蒙佛所化，於當來過須彌山微塵數劫善光世中成佛，有五百佛次第而成，乃至彼諸罪人我所救者，即拘留孫佛等賢劫千佛是。拘留孫，此云應斷已斷。及百萬阿僧祇菩薩普在十方行菩薩行者，是勝光王，今薩遮尼乾子大論師是。薩遮尼乾者，此外道裸形自餓，不為衣食所繫。王宮人及諸眷屬，彼尼乾子六萬弟子是。已上總明智所化境成就之人。佛子我於爾時救罪人已父母聽我出家者，表智位體淨無染，名為出家，出有功用家。於虛空燈王佛所出家學道，五百歲中淨修梵行，即得成就百萬陀羅尼者，五百歲者，表無功用智體通五位，但生熟不同，此為初佛通。此初佛有十九箇佛次第出興者，明至八地無功智中學佛十力，自成一佛，通為二十箇佛，昇九地十地佛果故，至此八地攝後二地果故。在此八地位中以無功之智，即十地佛果不二故，故於此位安立十九箇佛，明通八地無功之智共為二十，以相入故，表八地中即十地行也，三世一也。其中承事佛者，表隨行之身。初舉萬佛出興，表九地萬行滿。次日光劫中有六十億佛出興，表十地中六位齊、因果一體，無前後也。已上意明以普光

明體勝進利生大悲智自在無功之行、益眾生之樣式，安立利人發行救眾生之法，用令學者倣之如前。或隨位中安立一百佛，已後更安一二三四佛者，總明約位成行故，行中有果。設使其自行果外見佛者，不離自行所見故。行及方見，即真佛也；要期而方見者，暫化還亡，是化佛也。以即事即理言之。二十八相者，欠四相不滿三十二相，表此第八地欠九地十地四重因果未滿位故。一地兩重因果，以位位中有正位果有向果故。一切世界海微塵數劫所有諸佛出興于世親近供養者，明無功之智遍周，無法不佛，佛即法也。十方虛空無有間缺，針鋒毛端不是一切法一切佛故。但有微塵許是非染淨心，皆不是佛也，以智眼印之。已下一段頌，重明前法，如文自具。「善男子我唯知此教化眾生令生善根解脫」已下，推德昇進。此是第八不動地中善知識，以願波羅蜜為主，餘九為伴，治無功用智中說法未自在障，令得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明體勝進利生大悲智自在無功之行、益眾生之樣式，安立利人發行救眾生之法，用令學者倣之如前。或隨位中安立一百佛，已後更安一二三四佛者，總明約位成行故，行中有果。設使其自行果外見佛者，不離自行所見故。行及方見，即真佛也；要期而方見者，暫化還亡，是化佛也。以即事即理言之。二十八相者，欠四相不滿三十二相，表此第八地欠九地十地四重因果未滿位故。一地兩重因果，以位位中有正位果有向果故。一切世界海微塵數劫所有諸佛出興于世親近供養者，明無功之智遍周，無法不佛，佛即法也。十方虛空無有間缺，針鋒毛端不是一切法一切佛故。但有微塵許是非染淨心，皆不是佛也，以智眼印之。已下一段頌，重明前法，如文自具。「善男子我唯知此教化眾生令生善根解脫」已下，推德昇進。此是第八不動地中善知識，以願波羅蜜為主，餘九為伴，治無功用智中說法未自在障，令得自在。

第二推德勝進中，從如「諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十一行半經，於此段中約分三門：一示善知識所居之處、二釋善知識名、三禮敬辭退。云此閻浮提有一園林者，明修第九善慧地法門邊際，普蔭十方一切眾生行，解脫廣大，處生死如園萬行如林，故為名也。嵐毘者，此云樂勝。尼者，此云園也。為以智慧法樂眾生故。此園林亦是如來示現下生時誕生之園，明八地菩薩從兜率天降神下生，為處胎、為受生也。於九地中修智慧利人天，及滿一切眾生之智慧故，名為受生。受學諸佛智慧，令滿一切眾生故。如經自明。有神名妙德圓滿者，明善慧地妙慧圓滿故。神者，以悲智善能說教為神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德勝進中，從如「諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十一行半經，於此段中約分三門：一示善知識所居之處、二釋善知識名、三禮敬辭退。云此閻浮提有一園林者，明修第九善慧地法門邊際，普蔭十方一切眾生行，解脫廣大，處生死如園萬行如林，故為名也。嵐毘者，此云樂勝。尼者，此云園也。為以智慧法樂眾生故。此園林亦是如來示現下生時誕生之園，明八地菩薩從兜率天降神下生，為處胎、為受生也。於九地中修智慧利人天，及滿一切眾生之智慧故，名為受生。受學諸佛智慧，令滿一切眾生故。如經自明。有神名妙德圓滿者，明善慧地妙慧圓滿故。神者，以悲智善能說教為神。

第一正入當位法中，長科為十段。一「爾時善財童子」已下至「增長菩薩大功德海」有六行經，明善財往見善知識分。二「善財見已」已下至「為世大明」有三行經，明善財見善知識申請所求分。三「彼神答言」已下至「十者入如來地受生藏」有十二行半經，明正受善財十種受生藏分。四「善男子云何名願常供養一切佛受生藏」已下至「是為菩薩第十種受生藏」，十種受生藏自有十段文分。五「從佛子若菩薩摩訶薩於此十法修習增長」已下至頌有十二行經，明勸修得益分。次下有二十行頌，重頌前法，歎受生法門。六「善男子菩薩具此十法生如來家」已下至「自在受生解脫門」有兩行半經，明神自申得法久遠分。七「善財白言聖者此解脫門境界云何」已下至頌，此一段答前善財所問受生境界。八有二十三行頌，重頌前法。九「善男子我唯知此菩薩於無量劫遍一切處示現受生自在解脫」已下，明推德昇進。十隨文釋義者，此之菩薩得無生忍，獲無功智創始現前，令使昇進。九地學佛說法辯才門，令使滿足天之及人一切眾生意，名為受生藏。如經頌云「聞法不厭樂觀察，普於三世無所礙，身心清淨如虛空，此名稱者受生藏。其心恒住大悲海，堅如金剛及寶山，了達一切種智門，此最勝者受生藏。」廣如經具明。於此第九地學佛智慧普周，十地大智法悅現前，以瞿波表之。十一地悲滿智周，以摩耶夫人佛母表之。處世利物，大約以佛及摩耶、淨飯王等表智悲之行滿。若佛者，一切處一切時無不是生故。善財問法境界，有二義：一問受生境界，二問得法門久近境界，如下文大天得此解脫其已久如。誕生之中，約三乘境界。一如摩耶夫人身所生法，約中下根眾生所見；約上根眾生，蓮華化身、或從空現，不從母胎；上上根眾生豁然悟道，自覺聖智冥與智應，不論如來出世。如善財所有知識所說往因發心之始，具有如是種種諸流。亦有夜觀星月，便空中有佛而為說法，亦有見佛從空而下而為說法，亦有空中供養栴檀塔座佛為說法者。如賢勝優婆夷得菩薩解脫名無依處道場，既自開解復為他說。又得無眼耳鼻舌身意盡皆無盡門，此不從師學。此摩耶夫人身，但明悲智相資益眾生事，隨根所見各自不同。普賢菩薩云：「為劣解眾生，母胎出現。上根之類，蓮花出興。」若約異類多根六趣差別，所見如來受生萬類不同。且約人間感根所見，如經具明。乃至十方世界塵塵中，普見如來受生境界，以此境界以為園林。念菩薩何時誕生經於百年者，表從此九地昇十地為百年，至十一地是生時，如下一一具陳。十法已下廣明寶多羅樹者，如此方椶櫚樹。勝寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法中，長科為十段。一「爾時善財童子」已下至「增長菩薩大功德海」有六行經，明善財往見善知識分。二「善財見已」已下至「為世大明」有三行經，明善財見善知識申請所求分。三「彼神答言」已下至「十者入如來地受生藏」有十二行半經，明正受善財十種受生藏分。四「善男子云何名願常供養一切佛受生藏」已下至「是為菩薩第十種受生藏」，十種受生藏自有十段文分。五「從佛子若菩薩摩訶薩於此十法修習增長」已下至頌有十二行經，明勸修得益分。次下有二十行頌，重頌前法，歎受生法門。六「善男子菩薩具此十法生如來家」已下至「自在受生解脫門」有兩行半經，明神自申得法久遠分。七「善財白言聖者此解脫門境界云何」已下至頌，此一段答前善財所問受生境界。八有二十三行頌，重頌前法。九「善男子我唯知此菩薩於無量劫遍一切處示現受生自在解脫」已下，明推德昇進。十隨文釋義者，此之菩薩得無生忍，獲無功智創始現前，令使昇進。九地學佛說法辯才門，令使滿足天之及人一切眾生意，名為受生藏。如經頌云「聞法不厭樂觀察，普於三世無所礙，身心清淨如虛空，此名稱者受生藏。其心恒住大悲海，堅如金剛及寶山，了達一切種智門，此最勝者受生藏。」廣如經具明。於此第九地學佛智慧普周，十地大智法悅現前，以瞿波表之。十一地悲滿智周，以摩耶夫人佛母表之。處世利物，大約以佛及摩耶、淨飯王等表智悲之行滿。若佛者，一切處一切時無不是生故。善財問法境界，有二義：一問受生境界，二問得法門久近境界，如下文大天得此解脫其已久如。誕生之中，約三乘境界。一如摩耶夫人身所生法，約中下根眾生所見；約上根眾生，蓮華化身、或從空現，不從母胎；上上根眾生豁然悟道，自覺聖智冥與智應，不論如來出世。如善財所有知識所說往因發心之始，具有如是種種諸流。亦有夜觀星月，便空中有佛而為說法，亦有見佛從空而下而為說法，亦有空中供養栴檀塔座佛為說法者。如賢勝優婆夷得菩薩解脫名無依處道場，既自開解復為他說。又得無眼耳鼻舌身意盡皆無盡門，此不從師學。此摩耶夫人身，但明悲智相資益眾生事，隨根所見各自不同。普賢菩薩云：「為劣解眾生，母胎出現。上根之類，蓮花出興。」若約異類多根六趣差別，所見如來受生萬類不同。且約人間感根所見，如經具明。乃至十方世界塵塵中，普見如來受生境界，以此境界以為園林。念菩薩何時誕生經於百年者，表從此九地昇十地為百年，至十一地是生時，如下一一具陳。十法已下廣明寶多羅樹者，如此方椶櫚樹。勝寶

所成已下，問發心久近中，言善男子乃往古世過億佛剎微塵數劫復過是數者，是非限量分別之數，但總是無數也。世界名普寶者，從普賢願願行為世界之體故。劫名悅樂者，表從第九善慧地生如來智慧家故。八十那由他佛於中出現者，表從第八地生第九佛智慧家故。第一佛號自在功德幢，明已昇十地。已下世界，是所化之境。王都，是智所攝化之人。王及夫人，表智悲之行。二十億那由他婇女，表智悲二行。法悅充滿園及樓閣，表智遊生死如園，為明菩薩居生死中攝化眾生令得樂者，是菩薩法樂遊故。其邊有樹名一切施喜光，依所生菩薩施法樂得名。夫人攀彼樹枝而生菩薩者，表大悲攀緣利人。然菩薩何得有生而作生法？皆緣像表法引接眾生，令易解故。設見生者，但約一分眾生見如是生，非盡然也，已下以此知之。隨眾生解處而取之，是菩薩誕生法。但隨眾生宜何受益，是菩薩誕生法故。意明像智慧生，隨眾生欲說法自在，是菩薩受生也。畢洛差樹，此云高顯也，依佛名高顯而立樹名，亦稱德而高顯。彌覆十方已下，合會因緣本行，如經具明。已下二十三行頌，重頌前法，如文具明。此是第九善慧地善知識，以力波羅蜜為主，餘九為伴，治於一切趣說法不自在障，令得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所成已下，問發心久近中，言善男子乃往古世過億佛剎微塵數劫復過是數者，是非限量分別之數，但總是無數也。世界名普寶者，從普賢願願行為世界之體故。劫名悅樂者，表從第九善慧地生如來智慧家故。八十那由他佛於中出現者，表從第八地生第九佛智慧家故。第一佛號自在功德幢，明已昇十地。已下世界，是所化之境。王都，是智所攝化之人。王及夫人，表智悲之行。二十億那由他婇女，表智悲二行。法悅充滿園及樓閣，表智遊生死如園，為明菩薩居生死中攝化眾生令得樂者，是菩薩法樂遊故。其邊有樹名一切施喜光，依所生菩薩施法樂得名。夫人攀彼樹枝而生菩薩者，表大悲攀緣利人。然菩薩何得有生而作生法？皆緣像表法引接眾生，令易解故。設見生者，但約一分眾生見如是生，非盡然也，已下以此知之。隨眾生解處而取之，是菩薩誕生法。但隨眾生宜何受益，是菩薩誕生法故。意明像智慧生，隨眾生欲說法自在，是菩薩受生也。畢洛差樹，此云高顯也，依佛名高顯而立樹名，亦稱德而高顯。彌覆十方已下，合會因緣本行，如經具明。已下二十三行頌，重頌前法，如文具明。此是第九善慧地善知識，以力波羅蜜為主，餘九為伴，治於一切趣說法不自在障，令得自在。

第二推德昇進中，從「諸菩薩」已下至「辭退而去」有九行經，約分四門：一推德勝進、二示善知識所居之城云迦毘羅、三舉善知識名曰瞿波、四禮敬辭去。迦毘羅城者，此云黃色城，是黃頭仙修道之處。事以會十地應真，合中宮之色，是以表法中宮土為黃色。圓而無方，明智悲二德以體用遍周，載育萬有而無體也。像戊己二位，戊表智、己表悲。然達世應真如真者，方如徹其萬法之本也。始得妙用之精微者，智悲為本也。此瞿波者，亦云瞿夷，此云守護地者，守護菩薩行中大慈大悲之地。如毘盧遮那如來是智，以花冠瓔珞眾福莊嚴，是智悲二行之報生佛也。列位雖二，行是一人。瞿波雖號如來為大子時第三夫人之數，意是慈悲法悅之位，終非如世間五欲妻也。如來應真智會體遍十方，不可以如世間質礙論，不可以作世間形相解，現同人間示同人法，現同天上與天同風，地獄畜生隨類差別，不可以作一行知，不可以作一身解。眾生無量，佛亦同然。然其報土報身遍一切方超出三界，與菩薩眾人天同居。有翳之流，恒同身共居而常不知不見。十方佛剎智境含容於一微塵，總圓無盡。言瞿波者，約此人間現同人法，有而不著，表大智之功德捨而能捨，起引生之路。如經下文自說，往古同行之因緣，所行菩薩行，為夫妻之緣起，乃至佛位。又約先德所說，如來為太子時，有三夫人：一名耶輸陀羅、二名瞿波、三名摩奴舍。未知出何教門約有此義？如耶輸陀羅，出家作比丘尼。太子名威德主已下，明太子出遊瞿波婚禮，及見佛所有因緣。於此段中約分立十門：一太子出行遊觀；二善現母女見太子心生愛染；三女母自念卑賤非其匹偶；四童女寐夢見勝日身佛，覺已有天告其童女云：勝日身佛出興於世；五童女自申美德，自進請約為夫人，願垂納受；六太子問女：誰為守護？先屬何人？七母說頌以申女德及所生因，蓮花中化生，與太子同日生；八太子入香牙園問女及母：我行菩薩行，汝不障礙不？九女白太子言敬奉來教；十太子納女為夫人，以五百摩尼寶散其身上。已上十門明太子納妻。童女受位已下，女母善現歎女智德。於此已下復分十門：一女母歎女之德；二太子與妙德及十千婇女往香牙園法光道場見佛；三太子及女見佛歎供養；四佛為說《普眼燈門經》；五太子及女聞法，於一切法中得三昧海；六妙德女得三昧名難勝海藏，永不退轉大菩提心；七太子辭佛還宮，啟白父王如來出世；八王聞歡喜，集諸小王群臣眷屬授太子灌頂職，與諸眷屬俱詣佛所；九王見佛禮敬遶畢退坐一面，如來放光，以神通力示化其王三乘法化；十其王及眷屬皆獲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「諸菩薩」已下至「辭退而去」有九行經，約分四門：一推德勝進、二示善知識所居之城云迦毘羅、三舉善知識名曰瞿波、四禮敬辭去。迦毘羅城者，此云黃色城，是黃頭仙修道之處。事以會十地應真，合中宮之色，是以表法中宮土為黃色。圓而無方，明智悲二德以體用遍周，載育萬有而無體也。像戊己二位，戊表智、己表悲。然達世應真如真者，方如徹其萬法之本也。始得妙用之精微者，智悲為本也。此瞿波者，亦云瞿夷，此云守護地者，守護菩薩行中大慈大悲之地。如毘盧遮那如來是智，以花冠瓔珞眾福莊嚴，是智悲二行之報生佛也。列位雖二，行是一人。瞿波雖號如來為大子時第三夫人之數，意是慈悲法悅之位，終非如世間五欲妻也。如來應真智會體遍十方，不可以如世間質礙論，不可以作世間形相解，現同人間示同人法，現同天上與天同風，地獄畜生隨類差別，不可以作一行知，不可以作一身解。眾生無量，佛亦同然。然其報土報身遍一切方超出三界，與菩薩眾人天同居。有翳之流，恒同身共居而常不知不見。十方佛剎智境含容於一微塵，總圓無盡。言瞿波者，約此人間現同人法，有而不著，表大智之功德捨而能捨，起引生之路。如經下文自說，往古同行之因緣，所行菩薩行，為夫妻之緣起，乃至佛位。又約先德所說，如來為太子時，有三夫人：一名耶輸陀羅、二名瞿波、三名摩奴舍。未知出何教門約有此義？如耶輸陀羅，出家作比丘尼。太子名威德主已下，明太子出遊瞿波婚禮，及見佛所有因緣。於此段中約分立十門：一太子出行遊觀；二善現母女見太子心生愛染；三女母自念卑賤非其匹偶；四童女寐夢見勝日身佛，覺已有天告其童女云：勝日身佛出興於世；五童女自申美德，自進請約為夫人，願垂納受；六太子問女：誰為守護？先屬何人？七母說頌以申女德及所生因，蓮花中化生，與太子同日生；八太子入香牙園問女及母：我行菩薩行，汝不障礙不？九女白太子言敬奉來教；十太子納女為夫人，以五百摩尼寶散其身上。已上十門明太子納妻。童女受位已下，女母善現歎女智德。於此已下復分十門：一女母歎女之德；二太子與妙德及十千婇女往香牙園法光道場見佛；三太子及女見佛歎供養；四佛為說《普眼燈門經》；五太子及女聞法，於一切法中得三昧海；六妙德女得三昧名難勝海藏，永不退轉大菩提心；七太子辭佛還宮，啟白父王如來出世；八王聞歡喜，集諸小王群臣眷屬授太子灌頂職，與諸眷屬俱詣佛所；九王見佛禮敬遶畢退坐一面，如來放光，以神通力示化其王三乘法化；十其王及眷屬皆獲

利益，出家學道不久，得離暗燈陀羅尼門。已上明財主王得道。已下明太子為王十五日，七寶來至。於此段中復立十門：一太子登紹王位，七寶自至；二八十王城安置僧坊；三請佛入城；四佛入城已，以大神力，眾生歡喜眾生獲益；五太子輪王者，今毘盧遮那如來是；六財主王者，寶花佛是，現在東方世界；七其女母者，我母善目是；八為輪王夫人妙德者我身是者，即瞿波是；九自此已去明供養佛，數都舉六十億百千那由他；十通本勝日身如來，至末佛號廣大解，有五十。已上十門明都結本緣因果。從最後佛號廣大解已下，復立十門：一於此佛所得法門；二明得法門名觀察一切菩薩三昧，已經佛剎微塵數劫勤加修習；三明率化勸修此門；四雖多劫勤修自念，猶未能盡知菩薩行；五推德勝進；六正歎後善友之德；七示其善友所居世界之處；八舉善友之名，名曰佛母摩耶；九瞿波說頌，重頌前法；十更舉往古初時遠因，為居士女時所緣之行。已上四十門，總明答善財所問發心久如因緣之行。夫菩薩之意深廣難知，或說事而意在理中，或說理而無虧事行。今舉其事行，略申表法之門廣長，約陳少分云爾。尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益，出家學道不久，得離暗燈陀羅尼門。已上明財主王得道。已下明太子為王十五日，七寶來至。於此段中復立十門：一太子登紹王位，七寶自至；二八十王城安置僧坊；三請佛入城；四佛入城已，以大神力，眾生歡喜眾生獲益；五太子輪王者，今毘盧遮那如來是；六財主王者，寶花佛是，現在東方世界；七其女母者，我母善目是；八為輪王夫人妙德者我身是者，即瞿波是；九自此已去明供養佛，數都舉六十億百千那由他；十通本勝日身如來，至末佛號廣大解，有五十。已上十門明都結本緣因果。從最後佛號廣大解已下，復立十門：一於此佛所得法門；二明得法門名觀察一切菩薩三昧，已經佛剎微塵數劫勤加修習；三明率化勸修此門；四雖多劫勤修自念，猶未能盡知菩薩行；五推德勝進；六正歎後善友之德；七示其善友所居世界之處；八舉善友之名，名曰佛母摩耶；九瞿波說頌，重頌前法；十更舉往古初時遠因，為居士女時所緣之行。已上四十門，總明答善財所問發心久如因緣之行。夫菩薩之意深廣難知，或說事而意在理中，或說理而無虧事行。今舉其事行，略申表法之門廣長，約陳少分云爾。尼。

依三乘出世法，如瞿波作善財十地位中善知識，表十地大悲行徹。約古人作四句解之：一得真不證、二知真行俗、三處纏不染、四大悲同事。此約毘盧遮那行普賢行，十方六道化身處世應根大悲之行。今約立十門以歎其德：一以智體無依隨器現相門、二即如影性無塵門、三智影本無器隨心現門、四智無彼此如響應緣門、五眾生妄夢所見非智有作門、六智無所作隨夢幻生門、七如幻人有形無質非有欲想門、八以智體如空隨本願力十方勤現門、九以無緣大悲徹俗利生門、十以大智遍通含識俗體恒真而無所污門，以此十法歎瞿波行普賢之行。若以普賢行中引眾生出纏離俗之行，即具須擇，是擇非應根所宜治惑。若智現隨流而性常者，此為佛子大意。此瞿波十地道終出世智滿，欲令諸菩薩至十地道者，入十一地普賢行門，如蓮花處水不濕或處世，大悲破其染淨二種習障，方得入十一地普賢行門。如前〈十定品〉十地位中，灌頂受如來職位，出世智悲二行已滿，猶於十一地位三度入百千三昧門，畢竟覓普賢菩薩不得；如來令生想念志求，方見普賢菩薩。為有出世淨智習在，准此例知。須發廣大悲願誓度有情，深觀世間與真體一，不屬染淨處幻生門，入幻住海化幻眾生，知如幻性入無依智門等法界性，以智幻作一切供養之具，供養一切幻生如來。以如是智幻生門，供佛利生無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依三乘出世法，如瞿波作善財十地位中善知識，表十地大悲行徹。約古人作四句解之：一得真不證、二知真行俗、三處纏不染、四大悲同事。此約毘盧遮那行普賢行，十方六道化身處世應根大悲之行。今約立十門以歎其德：一以智體無依隨器現相門、二即如影性無塵門、三智影本無器隨心現門、四智無彼此如響應緣門、五眾生妄夢所見非智有作門、六智無所作隨夢幻生門、七如幻人有形無質非有欲想門、八以智體如空隨本願力十方勤現門、九以無緣大悲徹俗利生門、十以大智遍通含識俗體恒真而無所污門，以此十法歎瞿波行普賢之行。若以普賢行中引眾生出纏離俗之行，即具須擇，是擇非應根所宜治惑。若智現隨流而性常者，此為佛子大意。此瞿波十地道終出世智滿，欲令諸菩薩至十地道者，入十一地普賢行門，如蓮花處水不濕或處世，大悲破其染淨二種習障，方得入十一地普賢行門。如前〈十定品〉十地位中，灌頂受如來職位，出世智悲二行已滿，猶於十一地位三度入百千三昧門，畢竟覓普賢菩薩不得；如來令生想念志求，方見普賢菩薩。為有出世淨智習在，准此例知。須發廣大悲願誓度有情，深觀世間與真體一，不屬染淨處幻生門，入幻住海化幻眾生，知如幻性入無依智門等法界性，以智幻作一切供養之具，供養一切幻生如來。以如是智幻生門，供佛利生無有休息。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下，長科六段。一「爾時善財童子」已下至「不久當成無上果故」有十九行經，明善財至法界光明講堂，無憂妙德神與一萬主宮殿神來迎善財，歎善財志德發心勇猛精進分。二「善財童子」已下至頌，此一段經明善財自說菩薩志願益眾生之行將昇法堂，諸神散花供養善財分。已下有十行頌，無憂妙德神稱歎善財童子，如文具明。三「爾時無憂妙德神」已下至「修諸善行恒不止息」有二十五行經，明善財至瞿波所申請所求分。四「瞿波告善財言」已下至頌，此一段明瞿波為善財說菩薩行因陀羅網普智光明，及十種事善知識之行，并二十四行頌重頌前法分。五「時釋迦瞿波說此頌」已下至「一切如來解脫光明皆了知故」有五十六行經，明瞿波答善財所問法門境界分。六「爾時善財童子白瞿波言」已下至卷末，總明答善財所問得法久如分。隨文釋義者，言漸次遊行，明勝進前位。至菩薩集會普現法界光明講堂者，明十地世間出世間二智清淨平等遍周，智悲純淨，是一切灌頂菩薩同會此堂，智悲同真，名普現法界。智光破闇，名光明。以一正智普含多法，名為講堂。其中有神號無憂妙德與一萬主宮殿神來迎善財者，明大慈大悲覆護一切法界中一切眾生心，為宮殿神。一萬者，名萬行也。來迎者，善財於此地出世智悲二行相及與位合故，明昇進智悲會此位也，即以瞿波為智悲圓滿之主故。以王種中生者，表智王女表悲。一萬主宮殿神，是明主伴萬行圓滿義。已下歎善財志德，如文自明。善財昇進堂者，入位也。入普現法界光明講堂者，會如來理智大悲，大體遍周故。周遍推求者，入位觀智體，會初入位勝進。釋氏女者，姓也。在講堂內坐寶蓮花師子座者，無染行也。八萬四千婇女者，八萬四千煩惱皆以慈悲同行。皆從王種中生者，明悲智王所生。已下四攝同行，皆不離智境故。已下談其瞿波及婇女志德，如文具明。次善財至瞿波所申請所，求瞿波為說所求之法，如下具明。次下善財所問法門境界中，云不善根所攝善根、善根所攝不善根者，如行麁理細，又如世有行非，復能行一分善事。又如外道行邪行，是見亦是邪，總不善。復是求善，是不善根所攝善根。如人天外道世間善根所攝，不能斷除三界苦業，是不善根。又二乘及淨土菩薩伏三界業不令現行，是善根所攝。未能達悟如來智悲，是不善根，是善根所攝不善根故。又如瞿波於往昔因中為居士女，以愛染心布施寶瓔珞，是不善根所攝。因此二百五十劫不入惡道生，人天中王種中生。乃至十地位是不善根所攝善根。餘如文自具。如因依外道及邪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下，長科六段。一「爾時善財童子」已下至「不久當成無上果故」有十九行經，明善財至法界光明講堂，無憂妙德神與一萬主宮殿神來迎善財，歎善財志德發心勇猛精進分。二「善財童子」已下至頌，此一段經明善財自說菩薩志願益眾生之行將昇法堂，諸神散花供養善財分。已下有十行頌，無憂妙德神稱歎善財童子，如文具明。三「爾時無憂妙德神」已下至「修諸善行恒不止息」有二十五行經，明善財至瞿波所申請所求分。四「瞿波告善財言」已下至頌，此一段明瞿波為善財說菩薩行因陀羅網普智光明，及十種事善知識之行，并二十四行頌重頌前法分。五「時釋迦瞿波說此頌」已下至「一切如來解脫光明皆了知故」有五十六行經，明瞿波答善財所問法門境界分。六「爾時善財童子白瞿波言」已下至卷末，總明答善財所問得法久如分。隨文釋義者，言漸次遊行，明勝進前位。至菩薩集會普現法界光明講堂者，明十地世間出世間二智清淨平等遍周，智悲純淨，是一切灌頂菩薩同會此堂，智悲同真，名普現法界。智光破闇，名光明。以一正智普含多法，名為講堂。其中有神號無憂妙德與一萬主宮殿神來迎善財者，明大慈大悲覆護一切法界中一切眾生心，為宮殿神。一萬者，名萬行也。來迎者，善財於此地出世智悲二行相及與位合故，明昇進智悲會此位也，即以瞿波為智悲圓滿之主故。以王種中生者，表智王女表悲。一萬主宮殿神，是明主伴萬行圓滿義。已下歎善財志德，如文自明。善財昇進堂者，入位也。入普現法界光明講堂者，會如來理智大悲，大體遍周故。周遍推求者，入位觀智體，會初入位勝進。釋氏女者，姓也。在講堂內坐寶蓮花師子座者，無染行也。八萬四千婇女者，八萬四千煩惱皆以慈悲同行。皆從王種中生者，明悲智王所生。已下四攝同行，皆不離智境故。已下談其瞿波及婇女志德，如文具明。次善財至瞿波所申請所，求瞿波為說所求之法，如下具明。次下善財所問法門境界中，云不善根所攝善根、善根所攝不善根者，如行麁理細，又如世有行非，復能行一分善事。又如外道行邪行，是見亦是邪，總不善。復是求善，是不善根所攝善根。如人天外道世間善根所攝，不能斷除三界苦業，是不善根。又二乘及淨土菩薩伏三界業不令現行，是善根所攝。未能達悟如來智悲，是不善根，是善根所攝不善根故。又如瞿波於往昔因中為居士女，以愛染心布施寶瓔珞，是不善根所攝。因此二百五十劫不入惡道生，人天中王種中生。乃至十地位是不善根所攝善根。餘如文自具。如因依外道及邪

見之徒無正知見，妄謂正道因，而發心究竟，不能解脫，因起邪見入於苦趣，是善根所攝不善根。如世界種者，如〈華藏世界品〉已釋。世界種所攝者，一大世界四周，十佛剎塵眷屬國土四周圍遶。是安立世界輪者，如最下風輪持水，水持金剛，金剛持大地，以火大相資也。輪者次第也，次第相成故。世界場者，或以所行法門為世界場。亦以場者平坦，能治高下為場。世界轉者，西方大數也。自餘如文。善財問得法久近中，約立十門：一舉久遠劫數云過佛剎微塵數劫、二舉有劫名勝行、三舉世界名無畏、四舉世界中有四天下名安隱、五舉四天下中閻浮提、六舉閻浮提中有城名高勝樹、七舉於八十城中此城最為上首、八舉王之名名為財主、九舉王有六萬婇女、十舉大臣王子具有五百。已上十段，明往發心。經云「善男子我於往世過佛剎微塵數劫」者，都明時之無體可數故。劫名勝行者，表十地大慈悲門，入觀察一切菩薩三昧，是劫名勝行也。世界名無畏者，入此勝行門，無有諸生死五種可畏故。彼世界中有四天下名為安隱者，是此菩薩行，以四攝法安隱眾生故。四天下閻浮提中有一城名高勝樹者，表十地行樹高勝前諸位故，覆育廣博故。八十王城中最為上首者，表諸位進修八正道為體，至此十地八正之行勝前行故。財主王已下，婇女王子大臣，總明五位中智慧慈悲法悅萬行也。王表智，婇女表慈悲法悅，王子及臣表行能破惑度眾生故。五配五位，六配六位，通十信總在十地，因果通收無前後二際故。餘倣此知之。已下菩薩眾、龍天八部、地風水火等一切諸神，配六道中祐眾生之行遍故。勝日身如來，是表根本智。次六十億百千那由他佛出興於世者，於根本智起差別智，通收十信。以從根本普光明智發心，六位行終不離此也，普光明殿中說十信是也。從最初勝日身佛至末後廣大解佛，於中供養五十箇佛者，表五位加行因果也。至末後廣大解佛，是普賢差別智滿，以此十地通收五位及六位因果總在其中。本末相即、三世一念，入因陀羅網門觀察菩薩三昧者，明觀察菩薩行無盡圓周故，不可窮也。餘義如文自具。此是法雲地善友，以智波羅蜜為主，餘九為伴。治於智中具大慈行不自在障，令得自在，入普賢行門方滿。已下明十一地位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見之徒無正知見，妄謂正道因，而發心究竟，不能解脫，因起邪見入於苦趣，是善根所攝不善根。如世界種者，如〈華藏世界品〉已釋。世界種所攝者，一大世界四周，十佛剎塵眷屬國土四周圍遶。是安立世界輪者，如最下風輪持水，水持金剛，金剛持大地，以火大相資也。輪者次第也，次第相成故。世界場者，或以所行法門為世界場。亦以場者平坦，能治高下為場。世界轉者，西方大數也。自餘如文。善財問得法久近中，約立十門：一舉久遠劫數云過佛剎微塵數劫、二舉有劫名勝行、三舉世界名無畏、四舉世界中有四天下名安隱、五舉四天下中閻浮提、六舉閻浮提中有城名高勝樹、七舉於八十城中此城最為上首、八舉王之名名為財主、九舉王有六萬婇女、十舉大臣王子具有五百。已上十段，明往發心。經云「善男子我於往世過佛剎微塵數劫」者，都明時之無體可數故。劫名勝行者，表十地大慈悲門，入觀察一切菩薩三昧，是劫名勝行也。世界名無畏者，入此勝行門，無有諸生死五種可畏故。彼世界中有四天下名為安隱者，是此菩薩行，以四攝法安隱眾生故。四天下閻浮提中有一城名高勝樹者，表十地行樹高勝前諸位故，覆育廣博故。八十王城中最為上首者，表諸位進修八正道為體，至此十地八正之行勝前行故。財主王已下，婇女王子大臣，總明五位中智慧慈悲法悅萬行也。王表智，婇女表慈悲法悅，王子及臣表行能破惑度眾生故。五配五位，六配六位，通十信總在十地，因果通收無前後二際故。餘倣此知之。已下菩薩眾、龍天八部、地風水火等一切諸神，配六道中祐眾生之行遍故。勝日身如來，是表根本智。次六十億百千那由他佛出興於世者，於根本智起差別智，通收十信。以從根本普光明智發心，六位行終不離此也，普光明殿中說十信是也。從最初勝日身佛至末後廣大解佛，於中供養五十箇佛者，表五位加行因果也。至末後廣大解佛，是普賢差別智滿，以此十地通收五位及六位因果總在其中。本末相即、三世一念，入因陀羅網門觀察菩薩三昧者，明觀察菩薩行無盡圓周故，不可窮也。餘義如文自具。此是法雲地善友，以智波羅蜜為主，餘九為伴。治於智中具大慈行不自在障，令得自在，入普賢行門方滿。已下明十一地位。