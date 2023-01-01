新華嚴經論卷第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十八

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

善財童子善知識十地位，自此已後十箇地中修行，一依安住地神所智悲之行。以彼十住、十行位中出世智悲之行猶多滯淨，以十迴向大願和融出世間真俗二智，使恒處世間行大慈悲智無淨染，雖處世間，如淨蓮花處水不污開敷菡萏色香第一，菩薩處世大悲行花開敷功德第一。下九箇天神、一箇瞿波女總是女類，並是俗流無出家類，明以前出世間入於世間，如迴向法長養大悲，以女表之。夜神者，以明入於世間無明大夜，以法照凡，令開敷明解故。以出纏妙智入俗接生，名之為神。亦以慈悲之行，處於天地晝夜之中，以為神位，持世間法則養眾生故，以家法以化初心智未具者。若以智滿，便同俗士，現同外道工巧技術，智增悲妙，便入諸天地靈神位中，生持世法祐護眾生。以其靈智十方應現各不同，然其本身不離一切諸佛眾會，而亦不壞十方示現佛身故。應知如是次第修學，不滯其功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子善知識十地位，自此已後十箇地中修行，一依安住地神所智悲之行。以彼十住、十行位中出世智悲之行猶多滯淨，以十迴向大願和融出世間真俗二智，使恒處世間行大慈悲智無淨染，雖處世間，如淨蓮花處水不污開敷菡萏色香第一，菩薩處世大悲行花開敷功德第一。下九箇天神、一箇瞿波女總是女類，並是俗流無出家類，明以前出世間入於世間，如迴向法長養大悲，以女表之。夜神者，以明入於世間無明大夜，以法照凡，令開敷明解故。以出纏妙智入俗接生，名之為神。亦以慈悲之行，處於天地晝夜之中，以為神位，持世間法則養眾生故，以家法以化初心智未具者。若以智滿，便同俗士，現同外道工巧技術，智增悲妙，便入諸天地靈神位中，生持世法祐護眾生。以其靈智十方應現各不同，然其本身不離一切諸佛眾會，而亦不壞十方示現佛身故。應知如是次第修學，不滯其功。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有七行半經，約立五門：一推德昇進；二示善知識所在，云在此閻浮提摩竭提國；三舉城之名號迦毘羅；四舉善知識夜神號婆珊婆演底；五禮敬辭去。隨文釋義者，城名迦毘羅者，此云黃色，此城上古有黃頭仙於此修仙道，故立名也。表法中，以夜神智會中道，合中宮黃色，黃為福慶之色。應真菩薩內懷白法外現黃色，是福德之色故，城名黃色。摩竭提國，是如來示現成菩提道處，明此位昇進會本位故。如十住中初位妙峯山頂，以方便定力會佛出纏智慧妙理之體。此十地中初地菩薩位，會如來智慧入纏大慈悲中菩提果故。已後例然。神名婆珊婆演底者，此云主當春生，為此神主當眾生春生諸苗稼也。表法中，是主當初地菩薩昇進春生萬行之苗稼也。以能常於生死海，破一切眾生為明暗故，名為夜天。又智自在故，名之為天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有七行半經，約立五門：一推德昇進；二示善知識所在，云在此閻浮提摩竭提國；三舉城之名號迦毘羅；四舉善知識夜神號婆珊婆演底；五禮敬辭去。隨文釋義者，城名迦毘羅者，此云黃色，此城上古有黃頭仙於此修仙道，故立名也。表法中，以夜神智會中道，合中宮黃色，黃為福慶之色。應真菩薩內懷白法外現黃色，是福德之色故，城名黃色。摩竭提國，是如來示現成菩提道處，明此位昇進會本位故。如十住中初位妙峯山頂，以方便定力會佛出纏智慧妙理之體。此十地中初地菩薩位，會如來智慧入纏大慈悲中菩提果故。已後例然。神名婆珊婆演底者，此云主當春生，為此神主當眾生春生諸苗稼也。表法中，是主當初地菩薩昇進春生萬行之苗稼也。以能常於生死海，破一切眾生為明暗故，名為夜天。又智自在故，名之為天。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此破一切眾生癡暗法光明解脫門」，於中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行至於彼城，從東門入佇立未久便見日沒；三以四種念善知識勝德；四見夜神於虛空中處寶樓閣香蓮花藏師子座上，身如金色、目髮紺青，形貌端嚴；五善財見其夜神以身投地禮夜神申請所求。從見夜神已後，復立六門：一見夜神身色端正，皮膚金色、目髮紺青；二見夜神身著朱衣梵冠瓔珞；三見夜神星像炳然在體；四見夜神一一毛孔皆化度無量眾生隨根與法，或生天上人間、聲聞緣覺，所得不同；五見夜神或示現菩薩三昧種種自在；六善財投身於地禮夜神足，合掌申請所求法門。此之境界身量毛孔乃是法界之身，極其法界際境界也，令修行者倣而學之，十地方終。舉樣極令學，纔得其分也，乃是全中之分故。以智之境界及時不遷，即全約位昇進，即分於申請所求中復立十七門：一善財冀望依善知識獲佛功德法藏。二夜神稱歎善財授與自己所行之法。三舉法門名目名菩薩破一切眾生癡暗法光明解脫。四「善男子我於惡慧眾生」已下，舉自所行大慈悲之行。五夜神說二十一行頌，以自己所知之法勸善財修學令入。六善財白夜神發心久近。七又問夜神得此法門其已久如。八從乃往古世過如須彌山微塵數劫，舉自發心久近劫數。九舉劫名寂靜光。十舉世界名出生妙寶。十一舉有四天下名寶月燈光。十二舉城名蓮花光，王名善法度。十三舉城東有一大菩提樹下，有佛號一切法雷音王城正覺。十四舉有夜神名淨月，所告有佛出興。十五舉自己身為王夫人名法慧月，因供養彼佛發菩提心，經須彌山微塵數劫不生惡道、種諸善根，經八十須彌山微塵數劫常受安樂，於彼佛菩薩所常修善根，而未滿足菩薩善根。十六復過萬劫，於賢劫前有劫名無憂，世界名離垢光，有五百佛於中出現，我為長者女名妙慧光明。其本夜神生在妙幢王城中作夜神，又來震動我宅、放光現相，讚歎妙眼如來所有功德，自為前導引至佛所。我纔見佛即得三昧，名出生見佛調伏眾生三世智光明輪。十七得三昧力故，得憶念如須彌山微塵數劫其中諸佛出現、於彼佛所聽聞妙法，以聞妙法故，即得此破一切眾生癡暗法光明解脫。得此解脫已，即見其身遍往佛剎微塵數世界。已上明發心久近，已經八十一須彌山微塵數劫，又經萬劫。其中一須彌山微塵數劫，又一萬劫，於佛菩薩所修善根方得三昧，名見佛調伏眾生三世智光明輪。又以憶念劫中得見一切須彌山微塵數佛，以諸佛所修行聽聞妙法，方得此破一切眾生癡暗法光明解脫門者，在憶念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此破一切眾生癡暗法光明解脫門」，於中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行至於彼城，從東門入佇立未久便見日沒；三以四種念善知識勝德；四見夜神於虛空中處寶樓閣香蓮花藏師子座上，身如金色、目髮紺青，形貌端嚴；五善財見其夜神以身投地禮夜神申請所求。從見夜神已後，復立六門：一見夜神身色端正，皮膚金色、目髮紺青；二見夜神身著朱衣梵冠瓔珞；三見夜神星像炳然在體；四見夜神一一毛孔皆化度無量眾生隨根與法，或生天上人間、聲聞緣覺，所得不同；五見夜神或示現菩薩三昧種種自在；六善財投身於地禮夜神足，合掌申請所求法門。此之境界身量毛孔乃是法界之身，極其法界際境界也，令修行者倣而學之，十地方終。舉樣極令學，纔得其分也，乃是全中之分故。以智之境界及時不遷，即全約位昇進，即分於申請所求中復立十七門：一善財冀望依善知識獲佛功德法藏。二夜神稱歎善財授與自己所行之法。三舉法門名目名菩薩破一切眾生癡暗法光明解脫。四「善男子我於惡慧眾生」已下，舉自所行大慈悲之行。五夜神說二十一行頌，以自己所知之法勸善財修學令入。六善財白夜神發心久近。七又問夜神得此法門其已久如。八從乃往古世過如須彌山微塵數劫，舉自發心久近劫數。九舉劫名寂靜光。十舉世界名出生妙寶。十一舉有四天下名寶月燈光。十二舉城名蓮花光，王名善法度。十三舉城東有一大菩提樹下，有佛號一切法雷音王城正覺。十四舉有夜神名淨月，所告有佛出興。十五舉自己身為王夫人名法慧月，因供養彼佛發菩提心，經須彌山微塵數劫不生惡道、種諸善根，經八十須彌山微塵數劫常受安樂，於彼佛菩薩所常修善根，而未滿足菩薩善根。十六復過萬劫，於賢劫前有劫名無憂，世界名離垢光，有五百佛於中出現，我為長者女名妙慧光明。其本夜神生在妙幢王城中作夜神，又來震動我宅、放光現相，讚歎妙眼如來所有功德，自為前導引至佛所。我纔見佛即得三昧，名出生見佛調伏眾生三世智光明輪。十七得三昧力故，得憶念如須彌山微塵數劫其中諸佛出現、於彼佛所聽聞妙法，以聞妙法故，即得此破一切眾生癡暗法光明解脫。得此解脫已，即見其身遍往佛剎微塵數世界。已上明發心久近，已經八十一須彌山微塵數劫，又經萬劫。其中一須彌山微塵數劫，又一萬劫，於佛菩薩所修善根方得三昧，名見佛調伏眾生三世智光明輪。又以憶念劫中得見一切須彌山微塵數佛，以諸佛所修行聽聞妙法，方得此破一切眾生癡暗法光明解脫門者，在憶念

劫中方得此破一切眾生癡暗法光明門，此明得法久近，總是八十二須彌山微塵數劫。又經一萬劫，爾所劫中常以女身行菩薩行，明修大慈悲心深厚，舉劫長遠。以最後憶念劫中，該含三世一念普周，皆是一念中多劫也。如初舉遍往佛剎微塵數世界，一一世界中佛悉供養承事，次舉百佛剎微塵數世界，次千次百千次不可說佛剎微塵數佛剎悉皆遍往承事，及所說法門悉皆領受，漸漸增長滿十方法界供養諸佛，教化安樂一切眾生。此是初地以百為首，便滿十方一切法界無盡佛剎。不同三乘但言百佛，不云百佛剎微塵及以不可說佛剎微塵世界等事。自餘如經具明。意明處世行悲深厚，不求出世之心盡窮劫也。此是初歡喜地善知識，以檀波羅蜜為主，餘九為伴。此明入俗同纏長養大慈悲門，具足檀波羅蜜令得圓滿。以修慈故，多生不離女身，以表無出世相、常處俗流也。此十地中，總明處世長養大慈悲門。十箇善知識無出家相，總為女天，說多生因本發菩提心時亦是女身，以表十地是入眾生界長養大慈悲之行也，以表女是慈悲能長養子孫無疲勞故，用明菩薩養眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫中方得此破一切眾生癡暗法光明門，此明得法久近，總是八十二須彌山微塵數劫。又經一萬劫，爾所劫中常以女身行菩薩行，明修大慈悲心深厚，舉劫長遠。以最後憶念劫中，該含三世一念普周，皆是一念中多劫也。如初舉遍往佛剎微塵數世界，一一世界中佛悉供養承事，次舉百佛剎微塵數世界，次千次百千次不可說佛剎微塵數佛剎悉皆遍往承事，及所說法門悉皆領受，漸漸增長滿十方法界供養諸佛，教化安樂一切眾生。此是初地以百為首，便滿十方一切法界無盡佛剎。不同三乘但言百佛，不云百佛剎微塵及以不可說佛剎微塵世界等事。自餘如經具明。意明處世行悲深厚，不求出世之心盡窮劫也。此是初歡喜地善知識，以檀波羅蜜為主，餘九為伴。此明入俗同纏長養大慈悲門，具足檀波羅蜜令得圓滿。以修慈故，多生不離女身，以表無出世相、常處俗流也。此十地中，總明處世長養大慈悲門。十箇善知識無出家相，總為女天，說多生因本發菩提心時亦是女身，以表十地是入眾生界長養大慈悲之行也，以表女是慈悲能長養子孫無疲勞故，用明菩薩養眾生故。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」長行有十五行半經、偈頌十行經，於中約立五門：一推德昇進；二示善知識居處所在，云此閻浮提摩竭提國菩提場內，有主夜神名普德淨光；三善財說頌歎婆珊婆演底夜天神德；四善財說頌已頂禮夜神足；五辭退而去。此普德淨光夜神，是婆珊婆演底往劫為王夫人時，於夜覺悟之師。於八十二須彌山微塵數劫又經一萬劫，常為其師，引接示導，如前所說者是。不云南方，直云摩竭提國菩提場內者，表修行處生死之慈悲，不出菩提體別有世間慈悲行故。故閻浮提及摩竭提國是世間菩提場內者，表此世間在菩提場內，明會世間慈悲之行是菩提心內所行之行，不別有也，表處纏大慈大悲之行與覺體一也。明果作因，因果一也。如下善財歎夜天頌云「多劫在惡趣，始得見聞汝，亦應歡喜受，以滅煩惱故。」以明修大慈悲行要經多劫住生死苦海不以為厭，慈悲行方得成就故。明修出世道，一念而即現前；行大慈大悲行，不限劫數也。自餘如文自具明也。多劫約俗，一念約真，二事通融自體無礙，即乃是一念中多劫、多劫中一念，以真俗體不礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」長行有十五行半經、偈頌十行經，於中約立五門：一推德昇進；二示善知識居處所在，云此閻浮提摩竭提國菩提場內，有主夜神名普德淨光；三善財說頌歎婆珊婆演底夜天神德；四善財說頌已頂禮夜神足；五辭退而去。此普德淨光夜神，是婆珊婆演底往劫為王夫人時，於夜覺悟之師。於八十二須彌山微塵數劫又經一萬劫，常為其師，引接示導，如前所說者是。不云南方，直云摩竭提國菩提場內者，表修行處生死之慈悲，不出菩提體別有世間慈悲行故。故閻浮提及摩竭提國是世間菩提場內者，表此世間在菩提場內，明會世間慈悲之行是菩提心內所行之行，不別有也，表處纏大慈大悲之行與覺體一也。明果作因，因果一也。如下善財歎夜天頌云「多劫在惡趣，始得見聞汝，亦應歡喜受，以滅煩惱故。」以明修大慈悲行要經多劫住生死苦海不以為厭，慈悲行方得成就故。明修出世道，一念而即現前；行大慈大悲行，不限劫數也。自餘如文自具明也。多劫約俗，一念約真，二事通融自體無礙，即乃是一念中多劫、多劫中一念，以真俗體不礙故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門」，於此段中約立五門，一念善知識教思惟昇進、二漸次遊行至普德淨光夜神所禮敬申請、三夜神為善財說種種法、四夜神說自行法門名菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，授與善財；五夜神正說以此法門普見三世一切諸佛及國土道場眾會，及救護一切眾生故。隨文釋義者，法門名菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門者，此是戒波羅蜜，以法身為戒體，即一切境界性自禪故。法界性禪即智自遍周，以智遍周所以普遊步故。常處生死行大慈悲，長養自體大慈悲心，於法性之中具菩薩行遍法界故。菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，明處生死中菩提法樂，亦能具足菩薩大慈悲，復能遍行普賢道故，此明自心菩提場內菩薩大悲之行。名普德淨光夜神者，智悲遍周照眾生之長夜故，名為淨光。具慈育俗，名之為德。其智不為，性自大用遍周，名之為神。如此禪體，以菩薩行大寂靜法界無礙大慈悲心寂用遍周故，約其功用安四禪之名。經云「分明了達成就，增長思惟觀察，堅固莊嚴，不起一切妄想分別大悲救，護一切眾生，一心不動修習初禪」者，以法身根本智正緣念度一切眾生不名妄想，以不緣惡法故。以法性理中所分別所緣利物皆以智為依止，成大慈悲之門無世染習故，不名妄想。又云息一切意業攝一切眾生智力勇猛喜心悅豫修第二禪者，息一切意業是偏慈不普心也。喜心悅豫者，以此二地菩薩行，以法性菩提之慈，以攝化一切眾生之法悅樂故，名為二禪。思惟一切眾生自性離生死修第三禪者，明以普見一切眾生同一菩提法性自體解脫以為禪體，不自獨見一身有禪體故。以一切眾生總體解脫故修第三禪，經云「一切眾生自性厭離生死修第三禪」者，自性厭離生死，此是譯經者誤也，應云一切眾生性自離生死故修第三禪。悉能息滅一切眾生眾苦熱惱修第四禪者，此一乘菩薩從初發心，乘如來菩提心根本智乘，修大悲行處生死海，觀達眾生根本源底同一如來菩提體用智海，便常以法界智日，常於不達迷暗之夜，為一切眾生解諸迷暗。不同前三乘別求自己清淨樂果，而實未曾而得究竟一切樂果。是故說《法華經》會三歸一，來歸此法故。已下所有利眾生之行門，如經具明。此是持上上十善戒，以菩提體為戒體，以居菩提場內夜神表之。以菩提心成大慈悲為戒體，十迴向以舡師為戒體，十行中釋天童子以工巧諸技術以為戒體，十住中海雲比丘觀十二緣生法自體清淨以為戒體，於此第二地中以菩提場內普德淨光夜神以為戒體，此明菩提中智處於世間修慈悲門以為戒體。此是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門」，於此段中約立五門，一念善知識教思惟昇進、二漸次遊行至普德淨光夜神所禮敬申請、三夜神為善財說種種法、四夜神說自行法門名菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，授與善財；五夜神正說以此法門普見三世一切諸佛及國土道場眾會，及救護一切眾生故。隨文釋義者，法門名菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門者，此是戒波羅蜜，以法身為戒體，即一切境界性自禪故。法界性禪即智自遍周，以智遍周所以普遊步故。常處生死行大慈悲，長養自體大慈悲心，於法性之中具菩薩行遍法界故。菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，明處生死中菩提法樂，亦能具足菩薩大慈悲，復能遍行普賢道故，此明自心菩提場內菩薩大悲之行。名普德淨光夜神者，智悲遍周照眾生之長夜故，名為淨光。具慈育俗，名之為德。其智不為，性自大用遍周，名之為神。如此禪體，以菩薩行大寂靜法界無礙大慈悲心寂用遍周故，約其功用安四禪之名。經云「分明了達成就，增長思惟觀察，堅固莊嚴，不起一切妄想分別大悲救，護一切眾生，一心不動修習初禪」者，以法身根本智正緣念度一切眾生不名妄想，以不緣惡法故。以法性理中所分別所緣利物皆以智為依止，成大慈悲之門無世染習故，不名妄想。又云息一切意業攝一切眾生智力勇猛喜心悅豫修第二禪者，息一切意業是偏慈不普心也。喜心悅豫者，以此二地菩薩行，以法性菩提之慈，以攝化一切眾生之法悅樂故，名為二禪。思惟一切眾生自性離生死修第三禪者，明以普見一切眾生同一菩提法性自體解脫以為禪體，不自獨見一身有禪體故。以一切眾生總體解脫故修第三禪，經云「一切眾生自性厭離生死修第三禪」者，自性厭離生死，此是譯經者誤也，應云一切眾生性自離生死故修第三禪。悉能息滅一切眾生眾苦熱惱修第四禪者，此一乘菩薩從初發心，乘如來菩提心根本智乘，修大悲行處生死海，觀達眾生根本源底同一如來菩提體用智海，便常以法界智日，常於不達迷暗之夜，為一切眾生解諸迷暗。不同前三乘別求自己清淨樂果，而實未曾而得究竟一切樂果。是故說《法華經》會三歸一，來歸此法故。已下所有利眾生之行門，如經具明。此是持上上十善戒，以菩提體為戒體，以居菩提場內夜神表之。以菩提心成大慈悲為戒體，十迴向以舡師為戒體，十行中釋天童子以工巧諸技術以為戒體，十住中海雲比丘觀十二緣生法自體清淨以為戒體，於此第二地中以菩提場內普德淨光夜神以為戒體，此明菩提中智處於世間修慈悲門以為戒體。此是

第二離垢地中善知識，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。治菩提心處於生死海行於慈悲不自在障，令得自在故，此明和融菩提生死一不自在使令自在。此位中以菩提體觀三界無生滅性，是總相觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二離垢地中善知識，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。治菩提心處於生死海行於慈悲不自在障，令得自在故，此明和融菩提生死一不自在使令自在。此位中以菩提體觀三界無生滅性，是總相觀。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，長行并頌有二十五行經，於中約立五門：一推德令善財昇進、二示善知識處云去此不遠於菩提場右邊有一夜神名喜目觀察眾生、三普德淨光天重為善財說頌、四善財頂禮普德淨光神足、五辭退而去。釋曰：去此不遠者，明以菩提為第二戒波羅蜜在菩提場內，此第三忍波羅蜜還以菩提為忍行故，去此不遠。於菩提場右邊者，以右為智位、左為悲門，明以菩提起行成其忍慈，不忍即無慈故，明以有忍故能行慈悲。有一夜神名喜目觀察眾生者，是忍中之慈，名之喜目。不捨眾生，名為觀察。又觀根攝化。名為觀察眾生夜天神者，前位以菩提為戒體，都淨三界有欲之心、下界散動心欲、上二界忻禪樂淨心欲。此第三發光地以修八禪，能同彼禪不染禪性，能同欲界不染欲性，名為發光地，名為夜天。其智應真，號之為神。於三界中教化眾生自在，名之為天。亦明此位一一別治三界中欲習令清淨，得三界中同別之相，名觀察眾生夜天神。四地生諸佛家；五地習世間藝能；六地三空寂滅神通定現前，得寂用神通自在，周遍十方攝化眾生。此已上得出世間中世間自在故。第七地已去入世間自在，如十迴向中亦有此勢分，十住、十行亦然。又有勢分不同，如十迴向中即迴十住十行中解脫入於世間；至第七迴向位中昇進通聖，即見觀音正趣菩薩；至第九第十迴向中却還世間，智通於神持眾生界；乃至九地總是神位；十地釋氏女瞿波，是如來往昔為太子時妻，表十地慈心法喜已滿故。從前十迴向已後修處世間慈悲之位，至第二地菩提場內普德淨光神是會菩提體一分之極；從此二地已後至三地以於菩提場中起用，一一禪界同別修行，六地中方於菩提體中起用始寂用自在；第七地純是處纏修菩提中慈悲及智使令圓滿；至八地方始智悲任用無功而自成，猶須念本願及佛加持方始明了；九地十地方始學佛十力四無所畏。前從普光明殿說十信心位已，次昇天明五位昇進，猶恐隨言說教中，不能具足體會其五位中昇進同異之意。於此〈法界品〉中，以善財求善知識名目、居處國土、城名年歲、園林報果、南北東西、近遠男女、聖凡天人龍神，以法及像表之，令會其聖意昇進次第之行，使令學者善得其宜，不令錯謬不滯其功。於中有十三行頌，歎如來境界喜目夜神能知，如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，長行并頌有二十五行經，於中約立五門：一推德令善財昇進、二示善知識處云去此不遠於菩提場右邊有一夜神名喜目觀察眾生、三普德淨光天重為善財說頌、四善財頂禮普德淨光神足、五辭退而去。釋曰：去此不遠者，明以菩提為第二戒波羅蜜在菩提場內，此第三忍波羅蜜還以菩提為忍行故，去此不遠。於菩提場右邊者，以右為智位、左為悲門，明以菩提起行成其忍慈，不忍即無慈故，明以有忍故能行慈悲。有一夜神名喜目觀察眾生者，是忍中之慈，名之喜目。不捨眾生，名為觀察。又觀根攝化。名為觀察眾生夜天神者，前位以菩提為戒體，都淨三界有欲之心、下界散動心欲、上二界忻禪樂淨心欲。此第三發光地以修八禪，能同彼禪不染禪性，能同欲界不染欲性，名為發光地，名為夜天。其智應真，號之為神。於三界中教化眾生自在，名之為天。亦明此位一一別治三界中欲習令清淨，得三界中同別之相，名觀察眾生夜天神。四地生諸佛家；五地習世間藝能；六地三空寂滅神通定現前，得寂用神通自在，周遍十方攝化眾生。此已上得出世間中世間自在故。第七地已去入世間自在，如十迴向中亦有此勢分，十住、十行亦然。又有勢分不同，如十迴向中即迴十住十行中解脫入於世間；至第七迴向位中昇進通聖，即見觀音正趣菩薩；至第九第十迴向中却還世間，智通於神持眾生界；乃至九地總是神位；十地釋氏女瞿波，是如來往昔為太子時妻，表十地慈心法喜已滿故。從前十迴向已後修處世間慈悲之位，至第二地菩提場內普德淨光神是會菩提體一分之極；從此二地已後至三地以於菩提場中起用，一一禪界同別修行，六地中方於菩提體中起用始寂用自在；第七地純是處纏修菩提中慈悲及智使令圓滿；至八地方始智悲任用無功而自成，猶須念本願及佛加持方始明了；九地十地方始學佛十力四無所畏。前從普光明殿說十信心位已，次昇天明五位昇進，猶恐隨言說教中，不能具足體會其五位中昇進同異之意。於此〈法界品〉中，以善財求善知識名目、居處國土、城名年歲、園林報果、南北東西、近遠男女、聖凡天人龍神，以法及像表之，令會其聖意昇進次第之行，使令學者善得其宜，不令錯謬不滯其功。於中有十三行頌，歎如來境界喜目夜神能知，如文具明。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此普喜幢解脫門」，於此門中約分五門：一念善知識教思惟昇進；二善財意欲詣喜目觀察眾生夜神所；三夜神神力加持善財令知親近善知識多所饒益；四善財蒙加持已速發此念，自知由親近善知識能勇猛勤修一切智道；五善財詣喜目夜神所觀察夜神攝化眾生饒益境界。從此「所見夜神在於如來眾會道場坐蓮花藏師子之座」已下長科為十二段：一「爾時善財童子發是念已」已下至「皆令歡喜而得利益」有五行半經，明初觀喜目夜天攝化境界分。二「所謂出無量化身雲充滿十方一切世界」已下至「如是宣說一切菩薩種種行法而為利益」，於中有八十三行半經，明以十波羅蜜攝化眾生分。三「復於一一諸毛孔中出無量種種眾生身雲」已下至「主方神等相似身雲周遍十方充滿法界」有十七行半經，明菩薩喜目夜神毛孔化身十方同類攝眾生分。四「於彼一切眾生之前現種種聲」已下至「從初發心所集功德」有八行經，明喜目夜神出現遍滿十方音聲，說喜目神初發心來所有功德親近諸佛及所行波羅蜜海分。五「所謂承事一切諸善知識」已下至「令無量眾生住如來地」有四十六行半經，明前所現音聲所說喜目神所修行及供養諸佛教化眾生境界分。六「爾時善財童子見聞如上所現一切諸希有事」已下至「堪修普賢菩薩行故」有八行半經，明善財童子見如上教化境界，得入此喜目夜神所行法名不思議大勢力普喜幢自在力解脫法門分。七「爾時善財童子」已下一行半經，明善財說頌歎喜目神功德分。八頌中有十行頌，明正申頌意歎夜神道德分。九「爾時善財童子」已下三行經，明善財問夜神得解脫久近分。十「我念過去世」已下至「其心不忘失」有二十六行頌，明夜神答善財住劫久近分。十一從「此後供養十億那由佛」已下至「了知十法界一切無差別」有六十五行頌，答善財住劫供養諸佛久近多少之數。於此供養分中有十一段，前十段各有十佛名、後一段有一佛名，皆配十一地中隨位昇進，一地配十佛名號，十地配百佛名號，十一地配一佛名號，明後一攝前多故，明一地具十地行故，以十波羅蜜互參成故。第一從此後供養十億那由佛者，配初歡喜地，明初總攝末故、初含多故、願廣大故。初地明勝願發心，初即多故，是總相義。此初地是第二地中初地故，乃至十地是第三地中十地故。初佛功德海者，是第三地中初地，檀波羅蜜門為主，餘九為伴。以此位是第三地中前後地內十波羅蜜總在此位中，餘位亦倣此相收，如帝網相入一入多故，此明忍體總收因果遍也。五位中位位皆然。第二一切寶光剎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此普喜幢解脫門」，於此門中約分五門：一念善知識教思惟昇進；二善財意欲詣喜目觀察眾生夜神所；三夜神神力加持善財令知親近善知識多所饒益；四善財蒙加持已速發此念，自知由親近善知識能勇猛勤修一切智道；五善財詣喜目夜神所觀察夜神攝化眾生饒益境界。從此「所見夜神在於如來眾會道場坐蓮花藏師子之座」已下長科為十二段：一「爾時善財童子發是念已」已下至「皆令歡喜而得利益」有五行半經，明初觀喜目夜天攝化境界分。二「所謂出無量化身雲充滿十方一切世界」已下至「如是宣說一切菩薩種種行法而為利益」，於中有八十三行半經，明以十波羅蜜攝化眾生分。三「復於一一諸毛孔中出無量種種眾生身雲」已下至「主方神等相似身雲周遍十方充滿法界」有十七行半經，明菩薩喜目夜神毛孔化身十方同類攝眾生分。四「於彼一切眾生之前現種種聲」已下至「從初發心所集功德」有八行經，明喜目夜神出現遍滿十方音聲，說喜目神初發心來所有功德親近諸佛及所行波羅蜜海分。五「所謂承事一切諸善知識」已下至「令無量眾生住如來地」有四十六行半經，明前所現音聲所說喜目神所修行及供養諸佛教化眾生境界分。六「爾時善財童子見聞如上所現一切諸希有事」已下至「堪修普賢菩薩行故」有八行半經，明善財童子見如上教化境界，得入此喜目夜神所行法名不思議大勢力普喜幢自在力解脫法門分。七「爾時善財童子」已下一行半經，明善財說頌歎喜目神功德分。八頌中有十行頌，明正申頌意歎夜神道德分。九「爾時善財童子」已下三行經，明善財問夜神得解脫久近分。十「我念過去世」已下至「其心不忘失」有二十六行頌，明夜神答善財住劫久近分。十一從「此後供養十億那由佛」已下至「了知十法界一切無差別」有六十五行頌，答善財住劫供養諸佛久近多少之數。於此供養分中有十一段，前十段各有十佛名、後一段有一佛名，皆配十一地中隨位昇進，一地配十佛名號，十地配百佛名號，十一地配一佛名號，明後一攝前多故，明一地具十地行故，以十波羅蜜互參成故。第一從此後供養十億那由佛者，配初歡喜地，明初總攝末故、初含多故、願廣大故。初地明勝願發心，初即多故，是總相義。此初地是第二地中初地故，乃至十地是第三地中十地故。初佛功德海者，是第三地中初地，檀波羅蜜門為主，餘九為伴。以此位是第三地中前後地內十波羅蜜總在此位中，餘位亦倣此相收，如帝網相入一入多故，此明忍體總收因果遍也。五位中位位皆然。第二一切寶光剎

其劫名天勝者，第二離垢地，戒波羅蜜為戒體故。天者，表淨戒自在勝於煩惱，名為天勝故。五百佛興世者，以戒波羅蜜為主。五位中五百箇波羅蜜，總以戒淨體收，名為五百佛興世。若於自心境自體無垢，外別見他佛，是人未離魔業。初佛號月光輪，表戒光圓滿，餘九佛號是戒中主伴。波羅蜜因果名號如下。如是等諸佛我悉曾供養，尚於諸法中無而計為有者，為智波羅蜜未圓，明昇進未熟，戒取猶在，表以昇進生熟論之。至於十地智波羅蜜圓明，有五百重昇進，習氣生熟不同，此明總相中別、同中之異。以一發菩提心已受無量安樂，所修生熟十地猶存，十一地方盡二愚至佛位。為對習氣，安立諸地職位治之。計其理智，十地差別如空中鳥跡。然約其習氣同別，行相非無。次第從此復有劫名曰梵光明者，是第三發光地位修八禪，都治三界習障，欲界樂欲障、上二界樂禪障，現第一義天光淨無障，號劫名梵光明。梵名淨也。治天界染淨習氣，一分淨名為淨光明。世界名蓮花燈，此是當位行無染名也。莊厭極殊妙，以忍波羅蜜為莊嚴故。名極殊妙，以忍為行首故。彼有無量佛者，以明忍體總收諸行故。云彼有無量佛我悉曾供養者，以忍辱恭敬為供養一切佛故。初寶須彌佛者，以第三地忍辱謙敬，為行中高勝故，如須彌山高勝也。此佛為主，餘佛為此忍中之伴，已下一一隨十地十一地十波羅蜜萬行主伴配之，一切諸佛皆依此五位行中理智願得佛果故。離此法別見佛者，無有是處。以智所行及處說，名劫量大智之境，都無有時日歲月也。皆須約自實佛實智實法而論，不可隨自他虛妄見也。若智滿行周，一切總佛。第四地配精進波羅蜜。八十那由他佛者，表八正覺道為精進行體故，餘八邪之行非佛故。那由他者，萬行總數。次第五地禪波羅蜜中，劫名寂靜慧，剎號金剛寶，表法性身為禪體，明語默皆寂靜也。金剛，總明禪體無壞性。於中有千佛次第而出興者，表禪攝用歸本，以十地中一地有百波羅蜜為主伴，此禪位中收十地位為千次第也。第六地般若為主，有劫名善出現者，表智慧善能出現諸法剎。號香燈雲者，表智慧為香，破暗為燈，說法普覆為雲。億佛於中現者，以般若從用，以億舉數之。前位千，此位億也。第七地中有五百諸佛於中而出興者，表方便波羅蜜通收五位門出世智慧，總入俗同事成大悲行故，舉五百佛為行數。劫名集堅固王者，處纏不污方名堅固。王者，自在義。第八地有八十那由他佛者，表無功用之大用，已終八正之總備。第九地六十億那由他佛者，一那由他當此溝是。此第二十數，表法師之位，法雲普雨六道化周。亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其劫名天勝者，第二離垢地，戒波羅蜜為戒體故。天者，表淨戒自在勝於煩惱，名為天勝故。五百佛興世者，以戒波羅蜜為主。五位中五百箇波羅蜜，總以戒淨體收，名為五百佛興世。若於自心境自體無垢，外別見他佛，是人未離魔業。初佛號月光輪，表戒光圓滿，餘九佛號是戒中主伴。波羅蜜因果名號如下。如是等諸佛我悉曾供養，尚於諸法中無而計為有者，為智波羅蜜未圓，明昇進未熟，戒取猶在，表以昇進生熟論之。至於十地智波羅蜜圓明，有五百重昇進，習氣生熟不同，此明總相中別、同中之異。以一發菩提心已受無量安樂，所修生熟十地猶存，十一地方盡二愚至佛位。為對習氣，安立諸地職位治之。計其理智，十地差別如空中鳥跡。然約其習氣同別，行相非無。次第從此復有劫名曰梵光明者，是第三發光地位修八禪，都治三界習障，欲界樂欲障、上二界樂禪障，現第一義天光淨無障，號劫名梵光明。梵名淨也。治天界染淨習氣，一分淨名為淨光明。世界名蓮花燈，此是當位行無染名也。莊厭極殊妙，以忍波羅蜜為莊嚴故。名極殊妙，以忍為行首故。彼有無量佛者，以明忍體總收諸行故。云彼有無量佛我悉曾供養者，以忍辱恭敬為供養一切佛故。初寶須彌佛者，以第三地忍辱謙敬，為行中高勝故，如須彌山高勝也。此佛為主，餘佛為此忍中之伴，已下一一隨十地十一地十波羅蜜萬行主伴配之，一切諸佛皆依此五位行中理智願得佛果故。離此法別見佛者，無有是處。以智所行及處說，名劫量大智之境，都無有時日歲月也。皆須約自實佛實智實法而論，不可隨自他虛妄見也。若智滿行周，一切總佛。第四地配精進波羅蜜。八十那由他佛者，表八正覺道為精進行體故，餘八邪之行非佛故。那由他者，萬行總數。次第五地禪波羅蜜中，劫名寂靜慧，剎號金剛寶，表法性身為禪體，明語默皆寂靜也。金剛，總明禪體無壞性。於中有千佛次第而出興者，表禪攝用歸本，以十地中一地有百波羅蜜為主伴，此禪位中收十地位為千次第也。第六地般若為主，有劫名善出現者，表智慧善能出現諸法剎。號香燈雲者，表智慧為香，破暗為燈，說法普覆為雲。億佛於中現者，以般若從用，以億舉數之。前位千，此位億也。第七地中有五百諸佛於中而出興者，表方便波羅蜜通收五位門出世智慧，總入俗同事成大悲行故，舉五百佛為行數。劫名集堅固王者，處纏不污方名堅固。王者，自在義。第八地有八十那由他佛者，表無功用之大用，已終八正之總備。第九地六十億那由他佛者，一那由他當此溝是。此第二十數，表法師之位，法雲普雨六道化周。亦

表第一般若，總通十地位雨法滿故。第十地中有三十六那由他佛者，表智圓三世，六位齊明，因果徹故。以智增明，三世六位無始終，一圓智故。第十一地有一佛者，表收三世六位為一法界無礙大用故。此收別同本，依根本智故，成普賢門佛果圓故，一多徹故。一如經，細看文義，皆自有此意，非是人情強安立也。第十二段中，「善男子」已下至「我唯知此大勢力普喜幢解脫門」有九行半經，明都結已上發心始末因果劫量分。於此段中，彼轉輪聖王名十方主能紹隆佛種者，豈異人乎？文殊師利是也。爾時夜天神覺悟我者，普賢菩薩之所化也。其王寶女蒙彼夜神所化者，即此喜目神是。表法是依根本智法身之理起差別智行，表大慈悲不限時劫，以佛剎微塵數以況之。經如是等劫量修行得此大勢力普喜幢解脫者，明第三地修三界，別對治四禪八定得自在故，處世行慈悲行忍行一分終故，始於一切善惡眾生常歡喜不厭故。以此修行劫數，答前善財所問發心久近故。明忍性遍周一時總答，又明智無前後故。經云「禪波羅蜜所有資具」者，明施戒忍精進、四念觀、三十七道品等是禪家資具，亦以五停心觀、十八事物空閑寂靜是禪家資具，亦以師弟法智之正教是禪家資具，亦以十波羅蜜與四攝、四無量為助顯法界體用自在是禪家資具。此是第三發光地善知識，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。治三界中住禪染淨二障一分，行大慈悲使無礙故。如是染淨二習一分微薄，始於善惡眾生一分不生厭捨，得大勢力普喜幢解脫門。前五位十地中，言說所陳恐不能了意，至此位中以善財求善知識名目處所、男女長者、比丘比丘尼優婆夷、菩薩夜神等名行相狀，託法及事以表之，使令易解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表第一般若，總通十地位雨法滿故。第十地中有三十六那由他佛者，表智圓三世，六位齊明，因果徹故。以智增明，三世六位無始終，一圓智故。第十一地有一佛者，表收三世六位為一法界無礙大用故。此收別同本，依根本智故，成普賢門佛果圓故，一多徹故。一如經，細看文義，皆自有此意，非是人情強安立也。第十二段中，「善男子」已下至「我唯知此大勢力普喜幢解脫門」有九行半經，明都結已上發心始末因果劫量分。於此段中，彼轉輪聖王名十方主能紹隆佛種者，豈異人乎？文殊師利是也。爾時夜天神覺悟我者，普賢菩薩之所化也。其王寶女蒙彼夜神所化者，即此喜目神是。表法是依根本智法身之理起差別智行，表大慈悲不限時劫，以佛剎微塵數以況之。經如是等劫量修行得此大勢力普喜幢解脫者，明第三地修三界，別對治四禪八定得自在故，處世行慈悲行忍行一分終故，始於一切善惡眾生常歡喜不厭故。以此修行劫數，答前善財所問發心久近故。明忍性遍周一時總答，又明智無前後故。經云「禪波羅蜜所有資具」者，明施戒忍精進、四念觀、三十七道品等是禪家資具，亦以五停心觀、十八事物空閑寂靜是禪家資具，亦以師弟法智之正教是禪家資具，亦以十波羅蜜與四攝、四無量為助顯法界體用自在是禪家資具。此是第三發光地善知識，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。治三界中住禪染淨二障一分，行大慈悲使無礙故。如是染淨二習一分微薄，始於善惡眾生一分不生厭捨，得大勢力普喜幢解脫門。前五位十地中，言說所陳恐不能了意，至此位中以善財求善知識名目處所、男女長者、比丘比丘尼優婆夷、菩薩夜神等名行相狀，託法及事以表之，使令易解。

第二推德昇進門中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十四行經，約分為五門：一推德昇進、二示善知識所在、三舉善知識夜神名普救眾生妙德、四勸善財令往詣、五禮敬辭退。隨文釋義者，在此會中有一夜神者，明菩提及智悲圓滿，名在此會中。夜神，如前所釋。此是十地中第四焰慧地，生諸佛家，住菩提位，長大慈悲門。以第二地夜神名普德淨光在菩提場內，明與菩提心相會。為初地是勝願發心，二地方會真體得中道故。自此已後直至十地，長養大慈悲心方終。十一也純是普賢之處世妙行。前三地治三界業一終，名為發光地此地。生如來家淨慧現前，名焰慧地，自餘如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進門中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十四行經，約分為五門：一推德昇進、二示善知識所在、三舉善知識夜神名普救眾生妙德、四勸善財令往詣、五禮敬辭退。隨文釋義者，在此會中有一夜神者，明菩提及智悲圓滿，名在此會中。夜神，如前所釋。此是十地中第四焰慧地，生諸佛家，住菩提位，長大慈悲門。以第二地夜神名普德淨光在菩提場內，明與菩提心相會。為初地是勝願發心，二地方會真體得中道故。自此已後直至十地，長養大慈悲心方終。十一也純是普賢之處世妙行。前三地治三界業一終，名為發光地此地。生如來家淨慧現前，名焰慧地，自餘如文自具。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下，長科為十四段。一「爾時善財童子」已下至「作是願已」有六行半經，明正念喜目夜神之教，思惟趣入，不違其善知識教分。二「往詣普救眾生妙德夜神所」已下至「放光入善財頂充滿其身」有五行經，明普救夜神放眉間光明名智燈普照，入善財身分。三「善財爾時」已下至「令得一切智清淨光明故」有三十九行經，明善財蒙光入身，即見智燈普照法門所照境界，及普救夜神所行之教化眾生境界海無邊分。四「時善財童子見此夜神如是神力」已下至「以偈讚曰」有五行經，明善財見其夜神神力，以偈讚德分。五善財正說二十行半偈，重明前所見法分。六「爾時善財童子說此頌已」已下至「修何等行而得清淨」有三行經，是善財請問修何等行而得清淨，及問得此解脫其已久如分。七「夜神云善男子」已下至「我承佛神力今為汝說」有九行半經，明夜神推法難知，非是天人及二乘所能測知，推以佛神力為汝說分。八「善男子乃往古世」已下至「示現如來出現不思議相」有九十七行經，明轉輪王城北菩提樹前寶花光明池中，蓮花十度放光饒益不同，及一切境界普興莊嚴雲分。九「善男子此普照三世一切如來」已下至頌有四十八行半經，明寶花燈王城北蓮花中初佛出現，普賢菩薩告知輪王與眷屬俱往見佛，及偈讚如來出現分。所說十行頌讚如來德，如經具明。十「爾時轉輪聖王」已下至「發阿耨多羅三藐三菩提心」有七十二行半經，明轉輪聖王及女興供，其女妙眼獲益發菩提心分。十一「善男子我念過去由普賢菩薩善知識」已下至「聽聞說法依教修行」有十六行半經，明都結已上修行因緣眷屬名號，及因普賢發起善根分。此初佛所得法，菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。十二「善男子過毘盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已，次有世界名寶輪妙莊嚴劫名大光，有五百佛於中出現」，已下十佛所，此普救夜神於一一佛所受生，而為不同供養聽聞諸法，如文自具。十三「善男子此世界中有如是等佛剎微塵數劫，一切如來於中出現，我皆承事恭敬供養，所說法門皆不忘一文一句」已下至頌有十行半經，明總都結所經諸劫供養諸佛得法門分。此段明智滿行周，自佛會為一法界故，都舉佛剎微塵為量也，大約且以自佛果遍故。如下一段頌，總都結如上所供養佛數作十一段。十十為首，總有須彌山微塵數佛，曾所供養。此都言十一地自行佛果故，自行相應他佛自會一體也，不可作一面自他之求。十四「我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫」已下，是推德昇進。隨文釋義者，云往古過佛剎微塵數劫有劫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下，長科為十四段。一「爾時善財童子」已下至「作是願已」有六行半經，明正念喜目夜神之教，思惟趣入，不違其善知識教分。二「往詣普救眾生妙德夜神所」已下至「放光入善財頂充滿其身」有五行經，明普救夜神放眉間光明名智燈普照，入善財身分。三「善財爾時」已下至「令得一切智清淨光明故」有三十九行經，明善財蒙光入身，即見智燈普照法門所照境界，及普救夜神所行之教化眾生境界海無邊分。四「時善財童子見此夜神如是神力」已下至「以偈讚曰」有五行經，明善財見其夜神神力，以偈讚德分。五善財正說二十行半偈，重明前所見法分。六「爾時善財童子說此頌已」已下至「修何等行而得清淨」有三行經，是善財請問修何等行而得清淨，及問得此解脫其已久如分。七「夜神云善男子」已下至「我承佛神力今為汝說」有九行半經，明夜神推法難知，非是天人及二乘所能測知，推以佛神力為汝說分。八「善男子乃往古世」已下至「示現如來出現不思議相」有九十七行經，明轉輪王城北菩提樹前寶花光明池中，蓮花十度放光饒益不同，及一切境界普興莊嚴雲分。九「善男子此普照三世一切如來」已下至頌有四十八行半經，明寶花燈王城北蓮花中初佛出現，普賢菩薩告知輪王與眷屬俱往見佛，及偈讚如來出現分。所說十行頌讚如來德，如經具明。十「爾時轉輪聖王」已下至「發阿耨多羅三藐三菩提心」有七十二行半經，明轉輪聖王及女興供，其女妙眼獲益發菩提心分。十一「善男子我念過去由普賢菩薩善知識」已下至「聽聞說法依教修行」有十六行半經，明都結已上修行因緣眷屬名號，及因普賢發起善根分。此初佛所得法，菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。十二「善男子過毘盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已，次有世界名寶輪妙莊嚴劫名大光，有五百佛於中出現」，已下十佛所，此普救夜神於一一佛所受生，而為不同供養聽聞諸法，如文自具。十三「善男子此世界中有如是等佛剎微塵數劫，一切如來於中出現，我皆承事恭敬供養，所說法門皆不忘一文一句」已下至頌有十行半經，明總都結所經諸劫供養諸佛得法門分。此段明智滿行周，自佛會為一法界故，都舉佛剎微塵為量也，大約且以自佛果遍故。如下一段頌，總都結如上所供養佛數作十一段。十十為首，總有須彌山微塵數佛，曾所供養。此都言十一地自行佛果故，自行相應他佛自會一體也，不可作一面自他之求。十四「我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫」已下，是推德昇進。隨文釋義者，云往古過佛剎微塵數劫有劫

名圓滿清淨者，此是一切智之圓滿普照之體也。其世界名毘盧遮那威德者，此是種種差別智之純雜光明自在，此是精進行之遍周。有須彌山微塵數佛於中出現者，是精進位昇進，差別智廣量高，出世間之果也。前位舉三十六那由他，又一無量又五百更有一佛，為昇進見佛智之廣量。此須彌山微塵為佛量也，明勝進高昇。此世界東際輪圍山側有四天下名寶燈花幢者，明東際及以寶燈花幢者，總明修差別智也。有百萬億那由他諸國土者，此明一切智智主伴法門眷屬攝生報居境界也。此四天下閻浮提內有一國土名寶花燈者，此明差別智自在照曜義也。於中眾生具行十善，有轉輪王於中出現，名毘盧遮那妙寶蓮花髻，於蓮花中忽然化生者，表一切智種種差別智生皆無所生，而生無所染也。三十二相者，智所報生也。七寶具足者，表七菩提分也。王四天下者，四智遍周也。恒以正法教導群生者，正智現行無邪行也。王有千子者，萬行具足也。夫人寶女，並表法樂慈悲也。其有一女名普智焰妙德眼者，此是普救夜神會智悲之行，其此世界淨穢合成、愚智同居即是，此位會融染淨成智悲二行。於其城北菩提樹前有香池名寶花光明者，此表法身戒定體之香也。香池之內出大蓮花，名普現三世一切如來莊嚴境界雲者，是於法身中起十波羅蜜行也，能現一切諸佛境界如雲故。須彌山微塵數佛於中出現者，總明一切諸佛皆以一切智智大慈大悲十波羅蜜法身池中起精進行而出現故。已下香池中蓮花十度放光者，明節級利生。十千年前此大蓮花放淨光明名現諸神通成就眾生，若有眾生遇斯光者，心自開悟無不了知者，配檀波羅蜜為主，餘九為伴。十千年後佛當出現者，每以智波羅蜜為佛出現，互體為十及以百千萬，皆以智為十佛也。又九千年前放淨光明名一切眾生離垢燈者，配戒波羅蜜為主，餘九為伴。九千年後佛當出現者，至智波羅蜜是佛出現。八千年前放大光明名一切眾生業果音，若有眾生遇斯光者，悉得自知諸業果報者，配忍波羅蜜中十波羅蜜。八千年後佛當出現，已下七六五四三二一，總如是以配之。末後云供養佛剎微塵數佛者，智滿行遍，自心如佛，行總如佛，見總如佛，十方世界無不是佛故。已下頌中，一百一十箇佛號者，配此十地十一地因果佛位故。頌云「初佛名智焰」，即是初歡喜地，檀波羅蜜為主，餘九為伴。是初地中檀波羅蜜中，十波羅蜜互為主伴，皆隨波羅蜜佛名號審觀之，自見意況。從此次第復有十佛出。初名虛空處者，此配第二離垢地，戒波羅蜜，以戒性如虛空，以身為戒體故。餘九箇佛名，是此位中戒為主伴波羅蜜名故。從此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名圓滿清淨者，此是一切智之圓滿普照之體也。其世界名毘盧遮那威德者，此是種種差別智之純雜光明自在，此是精進行之遍周。有須彌山微塵數佛於中出現者，是精進位昇進，差別智廣量高，出世間之果也。前位舉三十六那由他，又一無量又五百更有一佛，為昇進見佛智之廣量。此須彌山微塵為佛量也，明勝進高昇。此世界東際輪圍山側有四天下名寶燈花幢者，明東際及以寶燈花幢者，總明修差別智也。有百萬億那由他諸國土者，此明一切智智主伴法門眷屬攝生報居境界也。此四天下閻浮提內有一國土名寶花燈者，此明差別智自在照曜義也。於中眾生具行十善，有轉輪王於中出現，名毘盧遮那妙寶蓮花髻，於蓮花中忽然化生者，表一切智種種差別智生皆無所生，而生無所染也。三十二相者，智所報生也。七寶具足者，表七菩提分也。王四天下者，四智遍周也。恒以正法教導群生者，正智現行無邪行也。王有千子者，萬行具足也。夫人寶女，並表法樂慈悲也。其有一女名普智焰妙德眼者，此是普救夜神會智悲之行，其此世界淨穢合成、愚智同居即是，此位會融染淨成智悲二行。於其城北菩提樹前有香池名寶花光明者，此表法身戒定體之香也。香池之內出大蓮花，名普現三世一切如來莊嚴境界雲者，是於法身中起十波羅蜜行也，能現一切諸佛境界如雲故。須彌山微塵數佛於中出現者，總明一切諸佛皆以一切智智大慈大悲十波羅蜜法身池中起精進行而出現故。已下香池中蓮花十度放光者，明節級利生。十千年前此大蓮花放淨光明名現諸神通成就眾生，若有眾生遇斯光者，心自開悟無不了知者，配檀波羅蜜為主，餘九為伴。十千年後佛當出現者，每以智波羅蜜為佛出現，互體為十及以百千萬，皆以智為十佛也。又九千年前放淨光明名一切眾生離垢燈者，配戒波羅蜜為主，餘九為伴。九千年後佛當出現者，至智波羅蜜是佛出現。八千年前放大光明名一切眾生業果音，若有眾生遇斯光者，悉得自知諸業果報者，配忍波羅蜜中十波羅蜜。八千年後佛當出現，已下七六五四三二一，總如是以配之。末後云供養佛剎微塵數佛者，智滿行遍，自心如佛，行總如佛，見總如佛，十方世界無不是佛故。已下頌中，一百一十箇佛號者，配此十地十一地因果佛位故。頌云「初佛名智焰」，即是初歡喜地，檀波羅蜜為主，餘九為伴。是初地中檀波羅蜜中，十波羅蜜互為主伴，皆隨波羅蜜佛名號審觀之，自見意況。從此次第復有十佛出。初名虛空處者，此配第二離垢地，戒波羅蜜，以戒性如虛空，以身為戒體故。餘九箇佛名，是此位中戒為主伴波羅蜜名故。從此

後次第復有十佛出，第一光幢佛者，配第三發光地中忍波羅蜜，以修八禪淨治三惑障名之為光，惑亡成忍不動名幢。已下九箇佛號是主伴波羅蜜行中果也。如是已下一一地中十波羅蜜參融，皆十佛果名號，如上配之，自見其意。都舉佛剎微塵數佛者，智滿行遍，無不佛故。皆悉承事者，即聖凡同體，無一法不佛，空無間也。以普眼觀之，徹其心境，無不佛也。智隨敬行，一切皆佛故。如是見者，以事而論，亦實如是。表法而論之，一切總實。是故若一法一物不是佛見者，當知是人即是邪見，非正見也。即有能所是非諸見競生，不得入此普賢文殊智眼境界。如是見初心及智滿不移，地地中以總別六相義明之。經云「毘盧遮那藏妙寶蓮花髻轉輪王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是」者，一切智智藏圓滿是佛果滿，菩薩行亦周。其王妃圓滿面者，以智滿法悅是。圓滿面又面者，表見聞香味諸法滿故，以表法悅如妻義也。今寂靜音海夜神配第五禪門，表禪悅樂也，非如世間妻取少分像也。王女妙德眼童女者，表以智行慈，無染淨二習也。又經云「善男子！過毘盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已，次有世界名寶輪莊嚴，劫名大光，於中有五百佛出現，我皆承事」者，此十一地中都行五位中各十波羅蜜互為其體，一位有百共為五百。於中隨佛出現事佛之身，或為夜神、或為輪王、或為阿修羅王者，是佛果中隨位之行。最後為妓女者，表法悅樂，明十一地中五百行滿，約如是知。離行自法自佛果外，一向別緣身外他佛而求真者，本非修道見道人也。若自行位果及者，諸佛自相應也。以自佛果相應故，設強求而得見者，是暫化現也，非自行所及故。此明一位中具十地法，地地之內皆有十種十地體故，以十波羅蜜互參而成故，同別具足也。如是皆如帝網門一多相徹。此是第四焰慧地善知識，以精進波羅蜜為主，餘九為伴。治處世間修慈悲懈怠，不樂精進捨眾生障，使令專精進教化眾生故。此五位十地位同佛果，一一約修行智慈所及所行所到處施設佛名，不可如情，要期立志暫見佛化身也。一一須立自智自行及處而為名佛，一一以名下義次第配當，自見其意，不可於自法外別作安摸。「善男子！我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫」者，明推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後次第復有十佛出，第一光幢佛者，配第三發光地中忍波羅蜜，以修八禪淨治三惑障名之為光，惑亡成忍不動名幢。已下九箇佛號是主伴波羅蜜行中果也。如是已下一一地中十波羅蜜參融，皆十佛果名號，如上配之，自見其意。都舉佛剎微塵數佛者，智滿行遍，無不佛故。皆悉承事者，即聖凡同體，無一法不佛，空無間也。以普眼觀之，徹其心境，無不佛也。智隨敬行，一切皆佛故。如是見者，以事而論，亦實如是。表法而論之，一切總實。是故若一法一物不是佛見者，當知是人即是邪見，非正見也。即有能所是非諸見競生，不得入此普賢文殊智眼境界。如是見初心及智滿不移，地地中以總別六相義明之。經云「毘盧遮那藏妙寶蓮花髻轉輪王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是」者，一切智智藏圓滿是佛果滿，菩薩行亦周。其王妃圓滿面者，以智滿法悅是。圓滿面又面者，表見聞香味諸法滿故，以表法悅如妻義也。今寂靜音海夜神配第五禪門，表禪悅樂也，非如世間妻取少分像也。王女妙德眼童女者，表以智行慈，無染淨二習也。又經云「善男子！過毘盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已，次有世界名寶輪莊嚴，劫名大光，於中有五百佛出現，我皆承事」者，此十一地中都行五位中各十波羅蜜互為其體，一位有百共為五百。於中隨佛出現事佛之身，或為夜神、或為輪王、或為阿修羅王者，是佛果中隨位之行。最後為妓女者，表法悅樂，明十一地中五百行滿，約如是知。離行自法自佛果外，一向別緣身外他佛而求真者，本非修道見道人也。若自行位果及者，諸佛自相應也。以自佛果相應故，設強求而得見者，是暫化現也，非自行所及故。此明一位中具十地法，地地之內皆有十種十地體故，以十波羅蜜互參而成故，同別具足也。如是皆如帝網門一多相徹。此是第四焰慧地善知識，以精進波羅蜜為主，餘九為伴。治處世間修慈悲懈怠，不樂精進捨眾生障，使令專精進教化眾生故。此五位十地位同佛果，一一約修行智慈所及所行所到處施設佛名，不可如情，要期立志暫見佛化身也。一一須立自智自行及處而為名佛，一一以名下義次第配當，自見其意，不可於自法外別作安摸。「善男子！我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫」者，明推德昇進。

第二推德勝進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有八行半經，約立六門：一推德勝進、二示善知識所在云去此不遠、三舉夜神名號寂靜音海、四舉夜神徒眾主之神數、五勸善財往問、六聞善知識所在禮敬辭去。釋曰：前云眾會中：此云不遠者：表前是精進波羅蜜：總將眾行會菩提體：不離菩提體中：故言眾會中；此明以禮定進修勝位，於此位中習世技術工巧諸餘藝能勝前位故，不離菩提體故、不離精進行故，而有巧能名。去此不遠夜神名寂靜音海者，明寂用遍周也。寂靜是定也，音海是用故，明依此第五地禪門因定起慧，用如海廣大故。坐摩尼幢莊嚴蓮花座者，明定體無垢，無染著也。百萬阿僧祇夜神前後圍遶者，明定體遍周，行亦遍周。百萬者，數之長也。舉百萬阿僧祇，此方云百萬不可數也。數既不窮其源，但約行十方攝化益眾生之行遍故。此寂靜音海夜神，是普救眾生妙德夜神之母，表定能成精進行故。若無定者，一切諸行皆有疲勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德勝進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有八行半經，約立六門：一推德勝進、二示善知識所在云去此不遠、三舉夜神名號寂靜音海、四舉夜神徒眾主之神數、五勸善財往問、六聞善知識所在禮敬辭去。釋曰：前云眾會中：此云不遠者：表前是精進波羅蜜：總將眾行會菩提體：不離菩提體中：故言眾會中；此明以禮定進修勝位，於此位中習世技術工巧諸餘藝能勝前位故，不離菩提體故、不離精進行故，而有巧能名。去此不遠夜神名寂靜音海者，明寂用遍周也。寂靜是定也，音海是用故，明依此第五地禪門因定起慧，用如海廣大故。坐摩尼幢莊嚴蓮花座者，明定體無垢，無染著也。百萬阿僧祇夜神前後圍遶者，明定體遍周，行亦遍周。百萬者，數之長也。舉百萬阿僧祇，此方云百萬不可數也。數既不窮其源，但約行十方攝化益眾生之行遍故。此寂靜音海夜神，是普救眾生妙德夜神之母，表定能成精進行故。若無定者，一切諸行皆有疲勞。

第一正入當位法門中，從初長科為十段。一「爾時善財童子」已下至「了知信解自在安住」有兩行半經，是念前善友教而不忘失分。二「而往寂靜音海夜神所」已下至「云何修菩薩道」有五行經，明善財申自所求分。三「時彼夜神告善財言」已下至「廣大喜莊嚴解脫」有兩行半經，明夜神為善財說自行法門分。四「善財言大聖此解脫門為何事業」已下至「我為其說菩薩直心」有六十五行經，明夜神答善財修此法門所行事業及方便分。五「善男子我以此等無量法施」已下至「無量無邊生大歡喜」有十七行半經，明夜神答前善財所問行何境界分。六「善男子我觀毘盧遮那如來」已下至「能說一切無邊法故」有三十二行經，是答前所問作何觀察分。七「善男子我入此菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫光明海」已下至「汝應思惟隨順悟入」有三十四行經，答前善財所問行何境界分。八「爾時善財童子白寂諍音海夜神」已下至「增長積集堅固安住圓滿」有十六行經，答善財所問云何修行此法門分，以十波羅蜜為修行。九「善財童子言聖者已發阿耨多羅三藐三菩提心其已久如」已下至「念念出生廣大喜莊嚴解脫」有五十四行半經，答善財所問所發大菩提心其已久如分。十「得此解脫已能入十不可說」已下至頌有五十八行經，明寂靜音海神自說所行此行念念出生廣大喜莊嚴解脫已，所入法門、所供養三世諸佛及所發心世界猶今現在分。此表定體時不遷故，一切時總如是。已下有十行頌，明夜神自說本行勸善財修行，如文自明。「善男子我唯知此念念出生廣大喜莊嚴解脫」已下，推德昇進。隨文釋義者，云念念出生廣大喜莊嚴解脫者，明禪悅遍周利生廣大，稱本願行，以立其名。理行互嚴，名之莊嚴。夜神號寂靜音海，明理性無為，故名寂靜。言音響應等利含生，名為音海，明即音是定體用故。如善財夜神發心久如，夜神云此花藏世界海東過十世界海有世界海名一切淨光寶已下，至「然後命終生此花藏莊嚴世界海娑婆世界」有四十八行半經，明夜神所供養十佛出興，皆以身承事供養及所聞法，此是所行之事。答善財所問發心久近。若以表法門中，是 地中修十地行，次生娑婆世界先見三佛，然後見毘盧遮那如來。得此念念出生廣大喜莊嚴解脫者，是一地入十地十一地法門，得三世智印印三世佛，悉皆承事悉皆聞法，如經具明。以表禪體遍該三世，一念普印諸法無去來今，是所答善財發菩提心之久近。十佛之後供養佛剎微塵數佛者，表十地之後智印普周，於一塵中遍多佛剎住一塵中，以智無障礙故、無表裏故、等諸佛智同眾生心故，約法界禪定體用論也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從初長科為十段。一「爾時善財童子」已下至「了知信解自在安住」有兩行半經，是念前善友教而不忘失分。二「而往寂靜音海夜神所」已下至「云何修菩薩道」有五行經，明善財申自所求分。三「時彼夜神告善財言」已下至「廣大喜莊嚴解脫」有兩行半經，明夜神為善財說自行法門分。四「善財言大聖此解脫門為何事業」已下至「我為其說菩薩直心」有六十五行經，明夜神答善財修此法門所行事業及方便分。五「善男子我以此等無量法施」已下至「無量無邊生大歡喜」有十七行半經，明夜神答前善財所問行何境界分。六「善男子我觀毘盧遮那如來」已下至「能說一切無邊法故」有三十二行經，是答前所問作何觀察分。七「善男子我入此菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫光明海」已下至「汝應思惟隨順悟入」有三十四行經，答前善財所問行何境界分。八「爾時善財童子白寂諍音海夜神」已下至「增長積集堅固安住圓滿」有十六行經，答善財所問云何修行此法門分，以十波羅蜜為修行。九「善財童子言聖者已發阿耨多羅三藐三菩提心其已久如」已下至「念念出生廣大喜莊嚴解脫」有五十四行半經，答善財所問所發大菩提心其已久如分。十「得此解脫已能入十不可說」已下至頌有五十八行經，明寂靜音海神自說所行此行念念出生廣大喜莊嚴解脫已，所入法門、所供養三世諸佛及所發心世界猶今現在分。此表定體時不遷故，一切時總如是。已下有十行頌，明夜神自說本行勸善財修行，如文自明。「善男子我唯知此念念出生廣大喜莊嚴解脫」已下，推德昇進。隨文釋義者，云念念出生廣大喜莊嚴解脫者，明禪悅遍周利生廣大，稱本願行，以立其名。理行互嚴，名之莊嚴。夜神號寂靜音海，明理性無為，故名寂靜。言音響應等利含生，名為音海，明即音是定體用故。如善財夜神發心久如，夜神云此花藏世界海東過十世界海有世界海名一切淨光寶已下，至「然後命終生此花藏莊嚴世界海娑婆世界」有四十八行半經，明夜神所供養十佛出興，皆以身承事供養及所聞法，此是所行之事。答善財所問發心久近。若以表法門中，是 地中修十地行，次生娑婆世界先見三佛，然後見毘盧遮那如來。得此念念出生廣大喜莊嚴解脫者，是一地入十地十一地法門，得三世智印印三世佛，悉皆承事悉皆聞法，如經具明。以表禪體遍該三世，一念普印諸法無去來今，是所答善財發菩提心之久近。十佛之後供養佛剎微塵數佛者，表十地之後智印普周，於一塵中遍多佛剎住一塵中，以智無障礙故、無表裏故、等諸佛智同眾生心故，約法界禪定體用論也

。言花藏世界東過十世界海者，表十地勝進故。東者，發明初首也。有世界海名一切淨光寶者，表第五地禪體該諸位故。中有世界種名一切如來願光明音者，即表此第五地中初歡喜地發十不可壞心為世界種故。此明法界大智悲為種，以初地依十方諸佛勝願發心，名如來願光明音。又以古德云：以三千大千世界數至恒沙名一世界性，性至恒沙為一世界種。中有世界名清淨光金莊嚴者，約禪體普收，直至金剛智。一切香金剛摩尼王為體者，以戒定慧解脫知見香金剛智性自無垢為體，此為五位十地勝進之體。王者，表智自在也。形如樓閣者，十地之智重重重重無盡。知見慈悲喜捨眾法莊嚴眾妙寶雲以為其際者，以悲願大雲而成十種地住。於一切寶瓔珞海者，以萬行瓔珞海安立十地次第。妙宮殿雲而覆其上者，無性廣大悲宮智殿而含覆眾生。淨穢雜居者，明法界大寂定門智悲齊進，佛國與眾生國不礙同體，該含性無裏外淨穢等見。此世界中乃往古世有劫名普光幢者，表本智光明。國名普滿妙藏者，表普光明智等一切眾生共有，名之為藏。道場名一切寶藏妙月光明者，表第五地自性清淨禪為道場，能顯現智慧寶藏，皆於其中出故。有佛名不退轉法界音者，得此如上道場法門方便治惑，即得不退轉法界轉法輪音故。於此成阿耨多羅三藐三菩提者，以如上法顯惑亡即菩提也，無別成壞也。我於爾時作菩提樹神名具足福德燈光明幢者，表無性理之菩提妙智為神，從智起無量慈悲萬行中報德功果名具足福德，以智慧恒能照根攝化名燈光明，智恒無體可傾動常能破一切眾生煩惱為幢。守護道場者，明此第五地定體不動，是護義，亦是道場故，以定能發慧惑亡，守護道場總在其中。從此已下總供養十佛及以入法，總表十地勝進門，一一次第配當，自見眉目。從此初佛配初地，次二地、次三地，於中所生之身，是隨地位中之行所供之佛，是行中之果。設約事中，亦不違此表法。若設欲見他佛者，智不及此法門，行不相應，無由相應得見佛故。如供養十佛及佛剎微塵數佛者，是十地果終之相智眼所觀，此明五地禪中十地總相。後生娑婆世界供養四佛者，即明五地已前初二三四地中之果。一時供養三世一切世界諸佛者，即明此五地中十一地智圓、普賢行滿，智印三世古今未來，悉皆一際無別時故。約實如是，無虛假故。亦明此地禪體理智之中性圓三世總皆一性，三世諸佛一時無前後故。直以定體法身智境，以實而論。若約妄情，不可見也。此是難勝地善知識，以禪波羅蜜為主，餘九為伴，治寂用不自在障令得自在。此地所以名難勝地者，以此地於禪定中善學世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。言花藏世界東過十世界海者，表十地勝進故。東者，發明初首也。有世界海名一切淨光寶者，表第五地禪體該諸位故。中有世界種名一切如來願光明音者，即表此第五地中初歡喜地發十不可壞心為世界種故。此明法界大智悲為種，以初地依十方諸佛勝願發心，名如來願光明音。又以古德云：以三千大千世界數至恒沙名一世界性，性至恒沙為一世界種。中有世界名清淨光金莊嚴者，約禪體普收，直至金剛智。一切香金剛摩尼王為體者，以戒定慧解脫知見香金剛智性自無垢為體，此為五位十地勝進之體。王者，表智自在也。形如樓閣者，十地之智重重重重無盡。知見慈悲喜捨眾法莊嚴眾妙寶雲以為其際者，以悲願大雲而成十種地住。於一切寶瓔珞海者，以萬行瓔珞海安立十地次第。妙宮殿雲而覆其上者，無性廣大悲宮智殿而含覆眾生。淨穢雜居者，明法界大寂定門智悲齊進，佛國與眾生國不礙同體，該含性無裏外淨穢等見。此世界中乃往古世有劫名普光幢者，表本智光明。國名普滿妙藏者，表普光明智等一切眾生共有，名之為藏。道場名一切寶藏妙月光明者，表第五地自性清淨禪為道場，能顯現智慧寶藏，皆於其中出故。有佛名不退轉法界音者，得此如上道場法門方便治惑，即得不退轉法界轉法輪音故。於此成阿耨多羅三藐三菩提者，以如上法顯惑亡即菩提也，無別成壞也。我於爾時作菩提樹神名具足福德燈光明幢者，表無性理之菩提妙智為神，從智起無量慈悲萬行中報德功果名具足福德，以智慧恒能照根攝化名燈光明，智恒無體可傾動常能破一切眾生煩惱為幢。守護道場者，明此第五地定體不動，是護義，亦是道場故，以定能發慧惑亡，守護道場總在其中。從此已下總供養十佛及以入法，總表十地勝進門，一一次第配當，自見眉目。從此初佛配初地，次二地、次三地，於中所生之身，是隨地位中之行所供之佛，是行中之果。設約事中，亦不違此表法。若設欲見他佛者，智不及此法門，行不相應，無由相應得見佛故。如供養十佛及佛剎微塵數佛者，是十地果終之相智眼所觀，此明五地禪中十地總相。後生娑婆世界供養四佛者，即明五地已前初二三四地中之果。一時供養三世一切世界諸佛者，即明此五地中十一地智圓、普賢行滿，智印三世古今未來，悉皆一際無別時故。約實如是，無虛假故。亦明此地禪體理智之中性圓三世總皆一性，三世諸佛一時無前後故。直以定體法身智境，以實而論。若約妄情，不可見也。此是難勝地善知識，以禪波羅蜜為主，餘九為伴，治寂用不自在障令得自在。此地所以名難勝地者，以此地於禪定中善學世

智，五明世技一切皆知，定用功及故。六地入寂滅大用般若門，如下主城神是。亦如前十住中第六住海幢比丘是，入寂滅定離出入息，化身如雲，設教如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智，五明世技一切皆知，定用功及故。六地入寂滅大用般若門，如下主城神是。亦如前十住中第六住海幢比丘是，入寂滅定離出入息，化身如雲，設教如海。