新華嚴經論卷第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十七

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

善財童子善知識十迴向位，從推德昇進中自「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」皆作五門，已下諸位倣此例然。一推德令善財昇進、二示善知識方處國名廣大、三舉善知識號曰鬻香長者名優鉢羅華、四勸善財往問、五致敬辭去。隨文釋義者，歎德中以無礙願住一切劫得如帝網諸無等行者，即是十迴向中願行方便。又以善知眾香法門和合香藥以充賣鬻，以表迴向和合智悲、生死涅槃、染淨想念分別，總成一丸定慧解脫知見香，生死涅槃總自在。如此合香，以其眾香合為一丸，互相資益，皆無自性，不失自德，同異自在。此將鬻香長者青蓮華，表十迴向和融理智大悲大願萬行總別自在總為一丸義無著故。南方義，如前十住初釋也。國名廣大者，廣興大願，起行無邊，普接一切群品故。此願是萬行之風，令行無邊故。又願是智風，令一切想念成大智神通自在用故。願是開敷一切三昧定風，引發滯染淨眾生令無所依，得無依智，寂用自在，遍一切眾生故。如十住之首以妙峯山而表無相智慧，十行之首以三眼國比丘而表明行出纏。十迴向之首以合香長者而表迴向和融智悲萬行涅槃生死。此是隨位意趣，思之可詳其意。此五十三善知識，皆是昇進修行意趣，甚須知之，不妄修學。此鬻香是表十迴向，以大願和融十住、十行理智慈悲入於生死一切無礙法界門，名號青蓮花。表行不染生死、不染涅槃，於二不二而中不污，如青蓮花要以淤泥濁水之中而生，不染泥水之性，色香第一。明菩薩以此大願迴向力故，處於生死淤泥之中，方始成法界佛果普賢萬行功德果報，色香第一，餘莫能勝。諸花中青蓮花為色香殊勝，如諸行中以十迴向和融生死涅槃智悲萬行為一法界，教化一切眾生皆令無苦顯大智香，此為殊勝，餘別求出世者皆悉不如故，以青蓮花合香長者表之，令易解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子善知識十迴向位，從推德昇進中自「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」皆作五門，已下諸位倣此例然。一推德令善財昇進、二示善知識方處國名廣大、三舉善知識號曰鬻香長者名優鉢羅華、四勸善財往問、五致敬辭去。隨文釋義者，歎德中以無礙願住一切劫得如帝網諸無等行者，即是十迴向中願行方便。又以善知眾香法門和合香藥以充賣鬻，以表迴向和合智悲、生死涅槃、染淨想念分別，總成一丸定慧解脫知見香，生死涅槃總自在。如此合香，以其眾香合為一丸，互相資益，皆無自性，不失自德，同異自在。此將鬻香長者青蓮華，表十迴向和融理智大悲大願萬行總別自在總為一丸義無著故。南方義，如前十住初釋也。國名廣大者，廣興大願，起行無邊，普接一切群品故。此願是萬行之風，令行無邊故。又願是智風，令一切想念成大智神通自在用故。願是開敷一切三昧定風，引發滯染淨眾生令無所依，得無依智，寂用自在，遍一切眾生故。如十住之首以妙峯山而表無相智慧，十行之首以三眼國比丘而表明行出纏。十迴向之首以合香長者而表迴向和融智悲萬行涅槃生死。此是隨位意趣，思之可詳其意。此五十三善知識，皆是昇進修行意趣，甚須知之，不妄修學。此鬻香是表十迴向，以大願和融十住、十行理智慈悲入於生死一切無礙法界門，名號青蓮花。表行不染生死、不染涅槃，於二不二而中不污，如青蓮花要以淤泥濁水之中而生，不染泥水之性，色香第一。明菩薩以此大願迴向力故，處於生死淤泥之中，方始成法界佛果普賢萬行功德果報，色香第一，餘莫能勝。諸花中青蓮花為色香殊勝，如諸行中以十迴向和融生死涅槃智悲萬行為一法界，教化一切眾生皆令無苦顯大智香，此為殊勝，餘別求出世者皆悉不如故，以青蓮花合香長者表之，令易解故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此調和香法」，於此段中以立五門，餘下諸位亦倣此樣例然。一正念善知識教思惟昇進、二漸次遊行至長者所、三致敬禮足、四正申所求、五長者說其自行授與善財。隨文釋義者，從「爾時善財童子」已下有十大願門，明入迴向，以願和融一切真俗染淨智悲無礙之門。漸次遊行者，昇進也。至廣大國者，以願起智，興無盡行接引眾生也。乃至如十方世界微塵剎中，一一塵內有無盡佛法及身行接引眾生，一切十方國剎塵中悉皆如是，如帝網重重無盡。以願行廣大，國名廣大。於第四正申所求門中，長者答言我善別知一切諸香，有二義：一實知世間諸香、二以香表法。一實知諸香者，即經所說，所謂一切香總體，燒塗末是別陳。香王出處已下，是隨生業類。所生諸香且如已下，人間有五種香、羅剎中一種香、天中有四種香，總共有十種香，其功能如經自具。以將如上諸香表十迴向香，為明香性無依，能發眾善、滅一切惡。明大願無依能興無量善根故，起無量大智之雲，雨無量白淨法雨，行無量大慈悲行，化無量眾生令得滅苦發無上意。若無大願不成發起大菩提心，設修解脫悉皆二乘。人間有香名為象藏，此香因龍鬪所生，燒之一丸起大香雲彌覆王都，於七日中雨細香雨，若霑著身身則金色者，表如十住位中初發心時，以七覺之香起大願雲，廣興悲行普覆一切眾生，求一切智，以止觀龍與十二有支煩惱共鬪，徹空無際，生智慧火燃大智香，起慈悲雲雨白法雨，眾生霑者即初發心時便成正覺。若著衣服宮殿樓閣亦皆金色者，明因起大願迴向香，所有一切世間忍辱慈悲觀智總會法界自在白淨法故。若因風吹入宮殿中，眾生嗅者七日七夜離諸憂苦，不驚不怖不亂不恚，慈心相向志意清淨者，明轉轉而聞亦皆歡喜，發大願門起七覺意。我知是已而為說法者，明欲勸眾生發無上覺心者，要先勸發廣大願迴向，起堅誠誓願之心，先敷三十七品覺行華，方堪為說至真之道。如是勸修，萬無失一。摩羅耶山者，此山在南天竺境摩利伽耶國，此國依此山立名。此山多出白旃檀香，此山出旃檀香名牛頭，若以塗身，設入火坑，火不能燒。明治地住以起大願力及迴向力，以上上十善法身無性之理以成戒體，用塗其身，迴向入生死火坑，貪瞋愛火不能燒害。海中有香名為無能勝，若以塗鼓及諸螺貝，其聲發時一切敵軍皆自退散者，明修行住以法忍成就，迴入生死海中教化眾生。以忍辱心，聞一切善惡聲音鼓，惡邪怨敵自然退散。阿耨達池邊有沈水香名蓮花藏，其香一丸如麻子大，若以燒之，一丸香氣普熏閻浮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此調和香法」，於此段中以立五門，餘下諸位亦倣此樣例然。一正念善知識教思惟昇進、二漸次遊行至長者所、三致敬禮足、四正申所求、五長者說其自行授與善財。隨文釋義者，從「爾時善財童子」已下有十大願門，明入迴向，以願和融一切真俗染淨智悲無礙之門。漸次遊行者，昇進也。至廣大國者，以願起智，興無盡行接引眾生也。乃至如十方世界微塵剎中，一一塵內有無盡佛法及身行接引眾生，一切十方國剎塵中悉皆如是，如帝網重重無盡。以願行廣大，國名廣大。於第四正申所求門中，長者答言我善別知一切諸香，有二義：一實知世間諸香、二以香表法。一實知諸香者，即經所說，所謂一切香總體，燒塗末是別陳。香王出處已下，是隨生業類。所生諸香且如已下，人間有五種香、羅剎中一種香、天中有四種香，總共有十種香，其功能如經自具。以將如上諸香表十迴向香，為明香性無依，能發眾善、滅一切惡。明大願無依能興無量善根故，起無量大智之雲，雨無量白淨法雨，行無量大慈悲行，化無量眾生令得滅苦發無上意。若無大願不成發起大菩提心，設修解脫悉皆二乘。人間有香名為象藏，此香因龍鬪所生，燒之一丸起大香雲彌覆王都，於七日中雨細香雨，若霑著身身則金色者，表如十住位中初發心時，以七覺之香起大願雲，廣興悲行普覆一切眾生，求一切智，以止觀龍與十二有支煩惱共鬪，徹空無際，生智慧火燃大智香，起慈悲雲雨白法雨，眾生霑者即初發心時便成正覺。若著衣服宮殿樓閣亦皆金色者，明因起大願迴向香，所有一切世間忍辱慈悲觀智總會法界自在白淨法故。若因風吹入宮殿中，眾生嗅者七日七夜離諸憂苦，不驚不怖不亂不恚，慈心相向志意清淨者，明轉轉而聞亦皆歡喜，發大願門起七覺意。我知是已而為說法者，明欲勸眾生發無上覺心者，要先勸發廣大願迴向，起堅誠誓願之心，先敷三十七品覺行華，方堪為說至真之道。如是勸修，萬無失一。摩羅耶山者，此山在南天竺境摩利伽耶國，此國依此山立名。此山多出白旃檀香，此山出旃檀香名牛頭，若以塗身，設入火坑，火不能燒。明治地住以起大願力及迴向力，以上上十善法身無性之理以成戒體，用塗其身，迴向入生死火坑，貪瞋愛火不能燒害。海中有香名為無能勝，若以塗鼓及諸螺貝，其聲發時一切敵軍皆自退散者，明修行住以法忍成就，迴入生死海中教化眾生。以忍辱心，聞一切善惡聲音鼓，惡邪怨敵自然退散。阿耨達池邊有沈水香名蓮花藏，其香一丸如麻子大，若以燒之，一丸香氣普熏閻浮

提界，眾生聞者離一切罪，戒品清淨。明生貴住達三界業皆無障礙，常生佛家無垢清淨。此同第四地位得出三界業，以本四弘誓願之心迴入生死四流大池中，教化一切沈溺生死眾生，皆無染著，名蓮花藏。演微妙法香遍熏十方，聞者罪滅戒品清淨。雪山有香名阿盧那，是赤色香也。堪以染緋，若眾生嗅此香者，其心決定離諸染著者，此是具足方便住禪波羅蜜門，以大願迴向生死，令諸眾生離諸染，習禪波羅蜜得入離垢三昧。以雪山表是禪定體自白淨無垢體故。羅剎界中有香名海藏，其香但為輪王所用，若燒一丸而以熏之，王及四軍皆悉騰空者，明表以第六正心住，以三空智慧為羅剎迴入生死海，以般若輪王燒智慧海藏香，熏生死海王。四種魔皆昇法空已下，總表十迴向以十住、十行中願行，和融生死涅槃、真俗二智、悲智二門使令自在。十地依此而修，成就法界自性無作緣起道理，以燒香塗香合香以表之，令學者易解，皆倣此知之。若十住、十行、十地中若無迴向大智力，但得二乘之道，不可有成佛者故。有修行之士，大須善得其義，明觀教意總別同異成壞六相。從我唯知此調和香法者，明調和真俗二諦、智悲願行、生死涅槃、染淨自在之香，及以青蓮花名號表之。已下推德昇進。餘義如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提界，眾生聞者離一切罪，戒品清淨。明生貴住達三界業皆無障礙，常生佛家無垢清淨。此同第四地位得出三界業，以本四弘誓願之心迴入生死四流大池中，教化一切沈溺生死眾生，皆無染著，名蓮花藏。演微妙法香遍熏十方，聞者罪滅戒品清淨。雪山有香名阿盧那，是赤色香也。堪以染緋，若眾生嗅此香者，其心決定離諸染著者，此是具足方便住禪波羅蜜門，以大願迴向生死，令諸眾生離諸染，習禪波羅蜜得入離垢三昧。以雪山表是禪定體自白淨無垢體故。羅剎界中有香名海藏，其香但為輪王所用，若燒一丸而以熏之，王及四軍皆悉騰空者，明表以第六正心住，以三空智慧為羅剎迴入生死海，以般若輪王燒智慧海藏香，熏生死海王。四種魔皆昇法空已下，總表十迴向以十住、十行中願行，和融生死涅槃、真俗二智、悲智二門使令自在。十地依此而修，成就法界自性無作緣起道理，以燒香塗香合香以表之，令學者易解，皆倣此知之。若十住、十行、十地中若無迴向大智力，但得二乘之道，不可有成佛者故。有修行之士，大須善得其義，明觀教意總別同異成壞六相。從我唯知此調和香法者，明調和真俗二諦、智悲願行、生死涅槃、染淨自在之香，及以青蓮花名號表之。已下推德昇進。餘義如文自明。

第二推德昇進中，如「諸菩薩」已下至「辭退而去」有十行經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉善知識所居城名樓閣、四舉船師名婆施羅、五頂禮辭去。隨文釋義者，南方義，如初釋。城名樓閣者，此近南海，下濕，人多以作樓閣而居。亦約差別智，以十迴向中和融萬法總別同異重重，以立城名。船師婆施羅者，此云自在，明於生死海而得自在。此為十迴向中以能入生死海行大慈悲，以為戒體。十住中以觀生死海十二緣生以為性自清淨本，唯佛智故以為戒體。十行之中明工巧法、相法、算法、世間技藝饒益眾生，以為戒體。此十迴向以真入俗，處生死海主導眾生成慈悲行，以為戒體。如是三位修戒，各有同異昇進法則。船師者，師以大慈悲為戒體，常處生死海往來，渡眾生故，如歎德中具明。大意云具足成就無所著戒，如船師渡人，不住此岸、不住彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，如「諸菩薩」已下至「辭退而去」有十行經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉善知識所居城名樓閣、四舉船師名婆施羅、五頂禮辭去。隨文釋義者，南方義，如初釋。城名樓閣者，此近南海，下濕，人多以作樓閣而居。亦約差別智，以十迴向中和融萬法總別同異重重，以立城名。船師婆施羅者，此云自在，明於生死海而得自在。此為十迴向中以能入生死海行大慈悲，以為戒體。十住中以觀生死海十二緣生以為性自清淨本，唯佛智故以為戒體。十行之中明工巧法、相法、算法、世間技藝饒益眾生，以為戒體。此十迴向以真入俗，處生死海主導眾生成慈悲行，以為戒體。如是三位修戒，各有同異昇進法則。船師者，師以大慈悲為戒體，常處生死海往來，渡眾生故，如歎德中具明。大意云具足成就無所著戒，如船師渡人，不住此岸、不住彼岸。

第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此大悲幢行，若有見我及以聞我、與我同住、憶念我者，皆悉不空」，於此段中，分為五門：一念善知識教思惟昇進、二漸次遊行往詣彼城、三見其船師在城門外海岸上住、四禮敬合掌申其所求、五船師授與善財自行法門。隨文釋義者，見船師在城門外海岸上住百千商人及餘大眾圍遶，此有二義：一實有此行，以主導入海商人及採寶者，為海險難，非聖智不知。二表法，以自得真門出纏離苦，以其願行成大悲海，常臨生死海岸引接眾生。商人百千，表戒波羅蜜中萬行圓滿。無量大眾，表行遍周，滿一切諸行。經云「往一切智大寶洲因成就不壞摩訶衍因」者，摩訶云大，衍云說，所乘之教總云大乘教。遠離二乘怖畏生死，住寂靜三昧旋還，此明歎譽善財法，明能以寂靜三昧處生死，旋還利生不出故。「善男子！我知此海中一切寶洲、一切寶處、一切寶類、一切寶種、一切寶器」，如是寶，聖智所知世間諸法。表法者，我知海中一切寶洲者，明達一切智洲。一切寶處者，善別賢能諸根利純。一切寶類者，善知同行類別行類。一切寶種者，善知大小乘差別種。我知一切寶器者，知眾生大小根器，堪與何法而成就之。一切寶用者，應根與法，令任其作用。一切寶境界者，三乘三寶境界。一切寶光明者，三乘一乘智慧大小光明。我知淨一切寶者，三十七道品、十波羅蜜、五停心觀方便是。淨一切智寶方便鑽一切寶者，止觀二門是出一切寶者，善能依根教令現智寶故。作一切寶者，以無相智起差別智，以大願風興大慈雲雨諸寶雨，化一切眾生和合心境令使無依，自能顯現一切智寶故。一切龍宮難處者，淨土菩薩如龍，分有慈悲，遊空神足一分自在。夜叉，喻聲聞能害三毒亦得神通。羅剎害難處者，喻緣覺居涅槃海，能害無明及諸佛一切智種不現前故。如是等難，悉皆以迴向願力同處生死。不害無明十二有支，達取無明成種種智，處法界緣生自在門，名為悉皆迴避免其諸難。亦善別知漩澓深淺者，愛取有業深淺也。波濤遠近者，情識想念攀緣多少。水色好惡者，愛心善惡。亦善別知日月星宿運度數量晝夜晨晡晷漏延促者，明了世事中明陰陽玄像、五星行度數、風起時分、晷漏四時延促皆悉知之。表法中明三位進修及三乘差別教分行門，隨行隨根迴轉軌則、方法時熟、日月歲劫、所經多少悉能知之。其舡鐵木堅脆、機關澁滑、水之大小、風之逆順，如是一切安危之相無不明了者，實知此事。表法者，明善知三乘迴心堪入生死、不堪入生死，根品成熟及未成熟。一乘中菩薩第六住第六地現前，處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此大悲幢行，若有見我及以聞我、與我同住、憶念我者，皆悉不空」，於此段中，分為五門：一念善知識教思惟昇進、二漸次遊行往詣彼城、三見其船師在城門外海岸上住、四禮敬合掌申其所求、五船師授與善財自行法門。隨文釋義者，見船師在城門外海岸上住百千商人及餘大眾圍遶，此有二義：一實有此行，以主導入海商人及採寶者，為海險難，非聖智不知。二表法，以自得真門出纏離苦，以其願行成大悲海，常臨生死海岸引接眾生。商人百千，表戒波羅蜜中萬行圓滿。無量大眾，表行遍周，滿一切諸行。經云「往一切智大寶洲因成就不壞摩訶衍因」者，摩訶云大，衍云說，所乘之教總云大乘教。遠離二乘怖畏生死，住寂靜三昧旋還，此明歎譽善財法，明能以寂靜三昧處生死，旋還利生不出故。「善男子！我知此海中一切寶洲、一切寶處、一切寶類、一切寶種、一切寶器」，如是寶，聖智所知世間諸法。表法者，我知海中一切寶洲者，明達一切智洲。一切寶處者，善別賢能諸根利純。一切寶類者，善知同行類別行類。一切寶種者，善知大小乘差別種。我知一切寶器者，知眾生大小根器，堪與何法而成就之。一切寶用者，應根與法，令任其作用。一切寶境界者，三乘三寶境界。一切寶光明者，三乘一乘智慧大小光明。我知淨一切寶者，三十七道品、十波羅蜜、五停心觀方便是。淨一切智寶方便鑽一切寶者，止觀二門是出一切寶者，善能依根教令現智寶故。作一切寶者，以無相智起差別智，以大願風興大慈雲雨諸寶雨，化一切眾生和合心境令使無依，自能顯現一切智寶故。一切龍宮難處者，淨土菩薩如龍，分有慈悲，遊空神足一分自在。夜叉，喻聲聞能害三毒亦得神通。羅剎害難處者，喻緣覺居涅槃海，能害無明及諸佛一切智種不現前故。如是等難，悉皆以迴向願力同處生死。不害無明十二有支，達取無明成種種智，處法界緣生自在門，名為悉皆迴避免其諸難。亦善別知漩澓深淺者，愛取有業深淺也。波濤遠近者，情識想念攀緣多少。水色好惡者，愛心善惡。亦善別知日月星宿運度數量晝夜晨晡晷漏延促者，明了世事中明陰陽玄像、五星行度數、風起時分、晷漏四時延促皆悉知之。表法中明三位進修及三乘差別教分行門，隨行隨根迴轉軌則、方法時熟、日月歲劫、所經多少悉能知之。其舡鐵木堅脆、機關澁滑、水之大小、風之逆順，如是一切安危之相無不明了者，實知此事。表法者，明善知三乘迴心堪入生死、不堪入生死，根品成熟及未成熟。一乘中菩薩第六住第六地現前，處

生死中得出生死心、三空智慧心，三空智慧寂滅現前。七住七地菩薩於出生死中常處生死。八住八地得無生忍現前，菩薩無功智現前任運利生。九住九地學佛十力、四無畏。十住十地十分與如來出世智慧解脫知見齊圓，住佛灌頂位。十一地方學普賢神通妙行，至〈普賢行品〉方終。〈如來出現品〉中，佛果、文殊、普賢三法，法身、根本智、差別智，方始理智大慈悲如先發願，稱願圓滿。如三乘教中後得智，以普賢行教化眾生；此一乘中教法，說似前後，如是昇進不出一剎那際。三乘因前果後，道滿三祇；一乘見道在初發心住中，加行行因在十行、十迴向、十地、十一地。如是舡之鐵木安危澁滑悉知之，乃至知根遲速應止即止。三乘及以人天法中，乃至五停心觀，根若熟者應行即行，令使昇進一乘法中，以生死性十二有支便為法事大智用故。已下大意如此。「善男子！我將好舡運諸商眾至安隱道，乃至引至寶洲與其珍寶咸令充足，然後將領還閻浮提」者，是事。表法中，明從初發心住得佛根本智，自此已去經後諸位中皆與說其妙法，至於十地一切智之珍寶已滿，十一地中還當送至本所舊住生死海中，以此所得一切智之珍寶廣利無盡眾生。此明約修行昇進作如是說，使令易解，而亦不出生死海中成大寶洲。自餘如文自具。此皆約事說，託事表法，令眾生易解故。此是第二不壞迴向善知識舡師云我將大舡如是往來無有令其一損壞者，若有眾生得見我身聞我法者，令其永不怖生死海，必得入於一切智海者，是不壞迴向義，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，以成大慈悲戒，以海中舡師所表往來常不出生死海故。成大悲幢行已下，推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死中得出生死心、三空智慧心，三空智慧寂滅現前。七住七地菩薩於出生死中常處生死。八住八地得無生忍現前，菩薩無功智現前任運利生。九住九地學佛十力、四無畏。十住十地十分與如來出世智慧解脫知見齊圓，住佛灌頂位。十一地方學普賢神通妙行，至〈普賢行品〉方終。〈如來出現品〉中，佛果、文殊、普賢三法，法身、根本智、差別智，方始理智大慈悲如先發願，稱願圓滿。如三乘教中後得智，以普賢行教化眾生；此一乘中教法，說似前後，如是昇進不出一剎那際。三乘因前果後，道滿三祇；一乘見道在初發心住中，加行行因在十行、十迴向、十地、十一地。如是舡之鐵木安危澁滑悉知之，乃至知根遲速應止即止。三乘及以人天法中，乃至五停心觀，根若熟者應行即行，令使昇進一乘法中，以生死性十二有支便為法事大智用故。已下大意如此。「善男子！我將好舡運諸商眾至安隱道，乃至引至寶洲與其珍寶咸令充足，然後將領還閻浮提」者，是事。表法中，明從初發心住得佛根本智，自此已去經後諸位中皆與說其妙法，至於十地一切智之珍寶已滿，十一地中還當送至本所舊住生死海中，以此所得一切智之珍寶廣利無盡眾生。此明約修行昇進作如是說，使令易解，而亦不出生死海中成大寶洲。自餘如文自具。此皆約事說，託事表法，令眾生易解故。此是第二不壞迴向善知識舡師云我將大舡如是往來無有令其一損壞者，若有眾生得見我身聞我法者，令其永不怖生死海，必得入於一切智海者，是不壞迴向義，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，以成大慈悲戒，以海中舡師所表往來常不出生死海故。成大悲幢行已下，推德昇進。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十行經，約分為五門：一推德昇進、二示善知識所止之方、三舉善知識所居之城名可樂、四舉善知識之名號曰無上勝、五禮敬辭去。城名可樂者，以長者善明斷決人間種種諸事，復能說出世之法，眾生樂之不捨故，城名可樂。長者號無上勝者，此是忍波羅蜜門，處眾行之中忍為殊勝，又德藝過世間故，號為無上勝。餘行約前歎德中所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十行經，約分為五門：一推德昇進、二示善知識所止之方、三舉善知識所居之城名可樂、四舉善知識之名號曰無上勝、五禮敬辭去。城名可樂者，以長者善明斷決人間種種諸事，復能說出世之法，眾生樂之不捨故，城名可樂。長者號無上勝者，此是忍波羅蜜門，處眾行之中忍為殊勝，又德藝過世間故，號為無上勝。餘行約前歎德中所說。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次經歷到於彼城；三見無上勝長者在其城東無憂林中，無量商眾百千居士之所圍遶；四投身於地禮敬而起；五正申所請。隨文釋義者，漸次經歷到彼城內見無上勝在其城內者，升進入位名內。見無上勝在城東者，明以智利生為東，表不住本位。東方表智，以就俗引眾生，發明生位也。西方表慈悲，如下以觀世音菩薩住金剛山之西阿，表慈悲位也。以是等一切諸佛迴向，佛者覺也。以角宿在東方之宿，以角主僧尼道士眾善之門，俗作此角計所主屬合作此覺也。為主眾善門故，角為天門眾善也。以此在城東，普賢智行以東表之，表明生眾善之首。觀音大慈悲行以西方表之，以西方是金，金為白虎，主秋主殺。以是經云「明練十方儀式主方神」。又主方神隨方迴轉，意明隨方法迴轉以度眾生。然實大象性自無形體虛融而非跡，隨方表法，法逐緣分。聖人垂訓於俗纏，還以俗緣中事物而表法。只如亡言之理不可以引蒙，絕像真原不可以益俗，是故以方隅而表法。執之者還非利俗啟迷，廢之者復失今者利俗啟迷，以城東是引迷，明生起眾善之義，亦以房為青龍，是世間福德之位。無憂林中者，此主忍波羅蜜，以忍成滿處，行無憂故。林者，以此長者行遍十方，隨形而廣蔭群品，以行廣多覆蔭故為林。亦以化他令無憂故，為無憂林也。無量商人百千居士之所圍遶者，是所化之眾，表以愚易智、以智易愚、以惡易善。亦為商人常處生死，以行仁德化利群品，名為居士。此約行釋。善財童子觀長者為眾說法已以身投地，表十迴向大體約迴真入俗，以大慈悲善忍為地。再云我是善財者，表求法深重也。亦明達我無我，以成忍也。已下長者告善財所行之行名成就，至一切處菩薩行，以明如一切諸佛迴向十方一切世界、一切眾生，所行無不遍故，如下文具明。如十住中，從初至第三住見三比丘，表從世間修出世間法。此從初迴向見三長者，是純俗流，合香、船師、無上勝等，明從真入俗名為迴向。此是等一切諸佛迴向中善知識，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治入生死海中忍不自在障，令得法忍自在。前十住、十行修出世間離苦忍，此位明入世間中成就慈悲餘饒益忍。以此十迴向中捨身肉手足國城妻子，有來乞者，無厭恨心，倍增歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次經歷到於彼城；三見無上勝長者在其城東無憂林中，無量商眾百千居士之所圍遶；四投身於地禮敬而起；五正申所請。隨文釋義者，漸次經歷到彼城內見無上勝在其城內者，升進入位名內。見無上勝在城東者，明以智利生為東，表不住本位。東方表智，以就俗引眾生，發明生位也。西方表慈悲，如下以觀世音菩薩住金剛山之西阿，表慈悲位也。以是等一切諸佛迴向，佛者覺也。以角宿在東方之宿，以角主僧尼道士眾善之門，俗作此角計所主屬合作此覺也。為主眾善門故，角為天門眾善也。以此在城東，普賢智行以東表之，表明生眾善之首。觀音大慈悲行以西方表之，以西方是金，金為白虎，主秋主殺。以是經云「明練十方儀式主方神」。又主方神隨方迴轉，意明隨方法迴轉以度眾生。然實大象性自無形體虛融而非跡，隨方表法，法逐緣分。聖人垂訓於俗纏，還以俗緣中事物而表法。只如亡言之理不可以引蒙，絕像真原不可以益俗，是故以方隅而表法。執之者還非利俗啟迷，廢之者復失今者利俗啟迷，以城東是引迷，明生起眾善之義，亦以房為青龍，是世間福德之位。無憂林中者，此主忍波羅蜜，以忍成滿處，行無憂故。林者，以此長者行遍十方，隨形而廣蔭群品，以行廣多覆蔭故為林。亦以化他令無憂故，為無憂林也。無量商人百千居士之所圍遶者，是所化之眾，表以愚易智、以智易愚、以惡易善。亦為商人常處生死，以行仁德化利群品，名為居士。此約行釋。善財童子觀長者為眾說法已以身投地，表十迴向大體約迴真入俗，以大慈悲善忍為地。再云我是善財者，表求法深重也。亦明達我無我，以成忍也。已下長者告善財所行之行名成就，至一切處菩薩行，以明如一切諸佛迴向十方一切世界、一切眾生，所行無不遍故，如下文具明。如十住中，從初至第三住見三比丘，表從世間修出世間法。此從初迴向見三長者，是純俗流，合香、船師、無上勝等，明從真入俗名為迴向。此是等一切諸佛迴向中善知識，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治入生死海中忍不自在障，令得法忍自在。前十住、十行修出世間離苦忍，此位明入世間中成就慈悲餘饒益忍。以此十迴向中捨身肉手足國城妻子，有來乞者，無厭恨心，倍增歡喜。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十行半經，分為五門：一推德昇進、二示善友所住之國、三示善知識所居之城、四舉善知識名號、五禮敬辭去。城名迦陵林者，此云相鬪諍。以此比丘尼位，同十住中第四住、十地中第四地，出三界纏，生如來家，以迴真入俗成無染慈，明比丘是出俗義，尼是慈音，明迴向行位門非男女性，示相表法也。以實而言，此尼是此位法故，以表以真入俗，和融真俗是非染淨二見諍故，成法性理智處俗恒真無染之慈，以滅真俗有無染淨二見鬪諍故，成就第四至一切處迴向，行精進慈。以此城名鬪諍林者，明慈行遍周覆蔭廣多故，名為林。亦約此比丘尼報得莊嚴寶林樹廣多，故號為林。國名輸那，此云勇猛者，是精進義。為此是第四精進波羅蜜，此教皆是託處託事以表法也。尼名師子頻申者，約德行成名。如師子頻申者，明慈悲適悅，行遍十方教化眾生，無有疲勞，法樂義也。如人身心舒適悅樂也。表比丘尼雖行遍十方善和鬪諍，心恒出俗也，迴向中處纏無染慈故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十行半經，分為五門：一推德昇進、二示善友所住之國、三示善知識所居之城、四舉善知識名號、五禮敬辭去。城名迦陵林者，此云相鬪諍。以此比丘尼位，同十住中第四住、十地中第四地，出三界纏，生如來家，以迴真入俗成無染慈，明比丘是出俗義，尼是慈音，明迴向行位門非男女性，示相表法也。以實而言，此尼是此位法故，以表以真入俗，和融真俗是非染淨二見諍故，成法性理智處俗恒真無染之慈，以滅真俗有無染淨二見鬪諍故，成就第四至一切處迴向，行精進慈。以此城名鬪諍林者，明慈行遍周覆蔭廣多故，名為林。亦約此比丘尼報得莊嚴寶林樹廣多，故號為林。國名輸那，此云勇猛者，是精進義。為此是第四精進波羅蜜，此教皆是託處託事以表法也。尼名師子頻申者，約德行成名。如師子頻申者，明慈悲適悅，行遍十方教化眾生，無有疲勞，法樂義也。如人身心舒適悅樂也。表比丘尼雖行遍十方善和鬪諍，心恒出俗也，迴向中處纏無染慈故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此成就一切智解脫門」，於此段中約分五段：一漸次遊行至彼國城；二周遍推求此比丘尼；三眾人告語比丘尼之所在；四善財詣勝光王日光園中觀察，見比丘尼所有依報；五善財合掌申請所求，比丘尼授與善財自行之法。如第四善財詣勝光王日光園中觀察，見比丘尼所有依報中，及大眾莊嚴有十三種：一寶樹莊嚴、二七寶流泉陂池及華莊嚴、三寶樹下師子座莊嚴、四眾寶嚴地、五林雨華香莊嚴、六音樂樹及眾寶鈴樂音和鳴莊嚴、七天衣莊嚴、八百千寶樓閣莊嚴及寶蓋莊嚴、九如須彌峯光明莊嚴、十宮殿莊嚴、十一歎比丘尼所有功德出世善根供養諸佛之所生起、十二歎比丘尼志德三業現化業用周遍見者不空、十三明大眾圍遶。此已下三十種眾，皆明此比丘尼攝生行遍，隨根授法各各不同，直至十一地金剛智，次隣佛位已來眾，總皆攝化，明一位遍五位行故。一一位皆然，皆行遍法界。如是重重鍊磨以五十三法、一百一十城法，方稱總別同異成壞無盡自在之法，一一位中皆遍一切位也。為顯一法遍多法故，以一位遍一切行故。為顯多法入一法故，以五位五百法門入一法故。明總不異別、別不異總，如網相入也。如上勝光王之所捨施者，是事。表法者，明一切智忍慈三法總會故。比丘出家捨飾好是忍義，尼是慈悲義，勝光王是智，明以願力迴向入俗，行精進行和會忍智慈，總攝五位之行總為一法界體用故，以師子頻申是法界門中法悅樂故。從此精進行中會此三法忍智慈，至第七第八迴向位中見觀音、正趣菩薩，方始齊故。後之二位修佛十力作用也。前三長者非無此智忍慈，此約昇進勝劣言之。長者表智多悲劣，尼表悲心處世無染，童女表染而不污。波利質多羅樹者，此云香遍，此樹莖枝葉悉皆遍熏忉利諸天，此乃約行遍熏法界。迦隣衣，此云細綿衣。婆樓那天，此云水天。普眼捨得等十般若門，如經具明，是比丘尼所說之法，如是無數百萬般若門。日光園者，以忍智慈為園體。善財合掌住立申請不致禮敬，但與園中眾樹悉皆右遶者，表明眾樹是行報生，明以眾行園林以忍智慈三法具故，以表三行圓滿，但與行圍遶，是所敬法故，無別禮也。與眾樹圍遶，明會入忍智慈三行故，是此位精進義。善財申請比丘尼與法名成就一切智者，此約根本智中忍智慈悲，一切差別智從此三法而具足出生。此攝化之眾，直至十地之後金剛智神通。善財又請此法門境界如何，如經云「善男子！我入此智光明門，得出生一切法三昧王，以此三昧故得意生身」已下，是此法門所作業用境界，如經具明。大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此成就一切智解脫門」，於此段中約分五段：一漸次遊行至彼國城；二周遍推求此比丘尼；三眾人告語比丘尼之所在；四善財詣勝光王日光園中觀察，見比丘尼所有依報；五善財合掌申請所求，比丘尼授與善財自行之法。如第四善財詣勝光王日光園中觀察，見比丘尼所有依報中，及大眾莊嚴有十三種：一寶樹莊嚴、二七寶流泉陂池及華莊嚴、三寶樹下師子座莊嚴、四眾寶嚴地、五林雨華香莊嚴、六音樂樹及眾寶鈴樂音和鳴莊嚴、七天衣莊嚴、八百千寶樓閣莊嚴及寶蓋莊嚴、九如須彌峯光明莊嚴、十宮殿莊嚴、十一歎比丘尼所有功德出世善根供養諸佛之所生起、十二歎比丘尼志德三業現化業用周遍見者不空、十三明大眾圍遶。此已下三十種眾，皆明此比丘尼攝生行遍，隨根授法各各不同，直至十一地金剛智，次隣佛位已來眾，總皆攝化，明一位遍五位行故。一一位皆然，皆行遍法界。如是重重鍊磨以五十三法、一百一十城法，方稱總別同異成壞無盡自在之法，一一位中皆遍一切位也。為顯一法遍多法故，以一位遍一切行故。為顯多法入一法故，以五位五百法門入一法故。明總不異別、別不異總，如網相入也。如上勝光王之所捨施者，是事。表法者，明一切智忍慈三法總會故。比丘出家捨飾好是忍義，尼是慈悲義，勝光王是智，明以願力迴向入俗，行精進行和會忍智慈，總攝五位之行總為一法界體用故，以師子頻申是法界門中法悅樂故。從此精進行中會此三法忍智慈，至第七第八迴向位中見觀音、正趣菩薩，方始齊故。後之二位修佛十力作用也。前三長者非無此智忍慈，此約昇進勝劣言之。長者表智多悲劣，尼表悲心處世無染，童女表染而不污。波利質多羅樹者，此云香遍，此樹莖枝葉悉皆遍熏忉利諸天，此乃約行遍熏法界。迦隣衣，此云細綿衣。婆樓那天，此云水天。普眼捨得等十般若門，如經具明，是比丘尼所說之法，如是無數百萬般若門。日光園者，以忍智慈為園體。善財合掌住立申請不致禮敬，但與園中眾樹悉皆右遶者，表明眾樹是行報生，明以眾行園林以忍智慈三法具故，以表三行圓滿，但與行圍遶，是所敬法故，無別禮也。與眾樹圍遶，明會入忍智慈三行故，是此位精進義。善財申請比丘尼與法名成就一切智者，此約根本智中忍智慈悲，一切差別智從此三法而具足出生。此攝化之眾，直至十地之後金剛智神通。善財又請此法門境界如何，如經云「善男子！我入此智光明門，得出生一切法三昧王，以此三昧故得意生身」已下，是此法門所作業用境界，如經具明。大

意約以根本智起忍智慈悲萬行大用自在差別法門，稱法界境界故。從此樣式修行相稱，即號觀世音，亦名正趣菩薩，無功之智及慈悲齊等故。是故第七迴向中，觀世音與正趣同會一處。「善男子！我見一切眾生，不分別眾生相，以智眼明見故，乃至聽聞語言音聲佛法僧皆無所著，以智眼所見、法眠所知故」已下，推德令善財昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意約以根本智起忍智慈悲萬行大用自在差別法門，稱法界境界故。從此樣式修行相稱，即號觀世音，亦名正趣菩薩，無功之智及慈悲齊等故。是故第七迴向中，觀世音與正趣同會一處。「善男子！我見一切眾生，不分別眾生相，以智眼明見故，乃至聽聞語言音聲佛法僧皆無所著，以智眼所見、法眠所知故」已下，推德令善財昇進。

第二「如諸菩薩摩訶薩」已下，是推德昇進。於此昇進分中有十二行經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所及所居之國、三舉所居之城名寶莊嚴、四示善知識名號、五禮敬辭去。南方，如初釋。國名險難者，為此女人行禪波羅蜜門。歎德之中，一身端坐充滿法界，於自身中現一切剎，善惡境界總以法界禪體遍該，普含眾行、普攝眾生、普皆同事，徹滿十方一切諸境。或有世人見其染行者，見難信故，號國名險難也。城名寶莊嚴者，見聞難信，名為險難。信而悟入心境皆無，稱性惑除生死永盡，獲自神通，名寶莊嚴。明二乘及出纏菩薩離而不為，名為解脫。此十迴向中第五迴向出纏行中，第五清淨無染禪，入於世間同為俗事，遍行利生之中，乃至示行染法，未曾一念染污之心，故號女也。而實體中非男非女。以取妙智理性本真，大慈悲體如女，非如世情起男女等見。若存世情起男女見者，亦自不見此之法門。此約菩薩以妙智用起慈悲之行，宜同俗行，周備十方對現色身，應宜設化。於此位中表菩薩有如是德，處真不證、在纏不污，法門遍周法界，誰是誰非？此非世情思度故，亦非世情愚惑所行。自非智徹真原、行齊法界，宜應所為知根備俗者，方能體會斯道歟。婆須蜜女者，此云世友，或云天友，為遍與天人作師友故。或云以寶易財，或示現世間婬染之行。易以財事，此皆世行，難可了知三界六道、人天地獄無行不備也。此是不染而染，唯普賢智所及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「如諸菩薩摩訶薩」已下，是推德昇進。於此昇進分中有十二行經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所及所居之國、三舉所居之城名寶莊嚴、四示善知識名號、五禮敬辭去。南方，如初釋。國名險難者，為此女人行禪波羅蜜門。歎德之中，一身端坐充滿法界，於自身中現一切剎，善惡境界總以法界禪體遍該，普含眾行、普攝眾生、普皆同事，徹滿十方一切諸境。或有世人見其染行者，見難信故，號國名險難也。城名寶莊嚴者，見聞難信，名為險難。信而悟入心境皆無，稱性惑除生死永盡，獲自神通，名寶莊嚴。明二乘及出纏菩薩離而不為，名為解脫。此十迴向中第五迴向出纏行中，第五清淨無染禪，入於世間同為俗事，遍行利生之中，乃至示行染法，未曾一念染污之心，故號女也。而實體中非男非女。以取妙智理性本真，大慈悲體如女，非如世情起男女等見。若存世情起男女見者，亦自不見此之法門。此約菩薩以妙智用起慈悲之行，宜同俗行，周備十方對現色身，應宜設化。於此位中表菩薩有如是德，處真不證、在纏不污，法門遍周法界，誰是誰非？此非世情思度故，亦非世情愚惑所行。自非智徹真原、行齊法界，宜應所為知根備俗者，方能體會斯道歟。婆須蜜女者，此云世友，或云天友，為遍與天人作師友故。或云以寶易財，或示現世間婬染之行。易以財事，此皆世行，難可了知三界六道、人天地獄無行不備也。此是不染而染，唯普賢智所及。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩離貪欲際解脫門」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進、二漸次遊行至險難國寶莊嚴城、三處處推求婆須蜜女、四於此城內市鄽之北於自宅內而得見之、五見之禮敬正申所求。隨文釋義中，善財見於市鄽之北自宅中住者，以生死煩多為市鄽。北為坎位，是北方，主黑也，是眾迷愚眾生之位也。菩薩居此迷流愛海闤闠之處，同行接生，令其發明。自宅中住者，以眾生生死海，是菩薩自所住宅。菩薩以大悲故，住一切眾生生死宅中，度脫眾生，成就普賢之行，具足無量功德。如經云「善財童子往詣其門，見其住宅廣博嚴麗」已下，廣說莊嚴。此是初見其依報。次「爾時善財見此女人顏貌端嚴乃至皮膚金色」，是見其正報及諸藝能，已下具如經說。「爾時善財前詣其所」已下，申請所求。「善男子」已下，正授善財所行之法。菩薩解脫名離貪欲際，以此解脫隨其樂欲而為現身，十方三界所見不同，如經具明。又經云「若有眾生暫見我者，即離貪欲，得菩薩歡喜三昧」者，明有信者而修禪定，禪悅其心故。若有眾生暫與我語者，即離貪欲，得菩薩無量音聲三昧者，明從定發慧，了音聲無體。若有眾生執我手者，即離貪欲，得菩薩遍往一切佛剎三昧者，是引接義。「如是」已下，昇座是無相智增，暫觀於我是觀照義，頻申是法悅義。目瞬是見諦入佛智境也。抱持於我者，攝受不捨眾生義。咂我脣吻者，受教說法義。凡有親近於我，一切皆得離貪欲際，入菩薩一切智地者，都舉諸有親近無空過者，皆獲一切智門。此明二乘及出纏菩薩但求離苦，未入大慈悲入於生死海同事接生，不達法界自在智王處染淨而無垢，會無依普光明智圓滿，十方任運利生無縛無解，方名永離貪欲際也。厭而出纏無大悲行，智未究竟，有所依在，修行不應以有所得心、一分無相無願無作空解脫門，莫以為足。應修智悲發起願求，誓度眾生學差別智，盡三界法無不皆知，明用三界事便成法界。善照自他十二緣生成一切智，了無邊劫與今無二，不求餘處別有出世解脫涅槃。以無作無依智印三界法本如是，無別思求，一依十住、十行、十迴向法門圓會，自當稱此。婆須蜜女是會第五無盡功德藏迴向門，為以行齊生死、是非見亡。以法界禪門真俗二染俱盡，以性等法界智周有無，無行不行、無生不利，招多福德故，名無盡功德藏。「善財白言聖者種何善根修何功德」已下，其女與善財說自往昔因。高行如來出世，為長者妻，布施寶錢，及文殊師利勸發大菩提心，以是因緣得如斯解脫。我唯知此離貪欲際解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩離貪欲際解脫門」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進、二漸次遊行至險難國寶莊嚴城、三處處推求婆須蜜女、四於此城內市鄽之北於自宅內而得見之、五見之禮敬正申所求。隨文釋義中，善財見於市鄽之北自宅中住者，以生死煩多為市鄽。北為坎位，是北方，主黑也，是眾迷愚眾生之位也。菩薩居此迷流愛海闤闠之處，同行接生，令其發明。自宅中住者，以眾生生死海，是菩薩自所住宅。菩薩以大悲故，住一切眾生生死宅中，度脫眾生，成就普賢之行，具足無量功德。如經云「善財童子往詣其門，見其住宅廣博嚴麗」已下，廣說莊嚴。此是初見其依報。次「爾時善財見此女人顏貌端嚴乃至皮膚金色」，是見其正報及諸藝能，已下具如經說。「爾時善財前詣其所」已下，申請所求。「善男子」已下，正授善財所行之法。菩薩解脫名離貪欲際，以此解脫隨其樂欲而為現身，十方三界所見不同，如經具明。又經云「若有眾生暫見我者，即離貪欲，得菩薩歡喜三昧」者，明有信者而修禪定，禪悅其心故。若有眾生暫與我語者，即離貪欲，得菩薩無量音聲三昧者，明從定發慧，了音聲無體。若有眾生執我手者，即離貪欲，得菩薩遍往一切佛剎三昧者，是引接義。「如是」已下，昇座是無相智增，暫觀於我是觀照義，頻申是法悅義。目瞬是見諦入佛智境也。抱持於我者，攝受不捨眾生義。咂我脣吻者，受教說法義。凡有親近於我，一切皆得離貪欲際，入菩薩一切智地者，都舉諸有親近無空過者，皆獲一切智門。此明二乘及出纏菩薩但求離苦，未入大慈悲入於生死海同事接生，不達法界自在智王處染淨而無垢，會無依普光明智圓滿，十方任運利生無縛無解，方名永離貪欲際也。厭而出纏無大悲行，智未究竟，有所依在，修行不應以有所得心、一分無相無願無作空解脫門，莫以為足。應修智悲發起願求，誓度眾生學差別智，盡三界法無不皆知，明用三界事便成法界。善照自他十二緣生成一切智，了無邊劫與今無二，不求餘處別有出世解脫涅槃。以無作無依智印三界法本如是，無別思求，一依十住、十行、十迴向法門圓會，自當稱此。婆須蜜女是會第五無盡功德藏迴向門，為以行齊生死、是非見亡。以法界禪門真俗二染俱盡，以性等法界智周有無，無行不行、無生不利，招多福德故，名無盡功德藏。「善財白言聖者種何善根修何功德」已下，其女與善財說自往昔因。高行如來出世，為長者妻，布施寶錢，及文殊師利勸發大菩提心，以是因緣得如斯解脫。我唯知此離貪欲際解

脫者，明往因以捨所重寶錢，是離貪。文殊師利勸發無上菩提心，是離欲。如一寶錢，其所施不多，為心貴重故，能捨與多非異。此是無盡功德藏迴向，亦以禪波羅蜜為體。明圓通諸法，是寶錢義。約智門中，諸位通治；約位以第五迴向中，以出世禪入於生死真俗染淨不自在障、行不自在遍眾生障，治令自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫者，明往因以捨所重寶錢，是離貪。文殊師利勸發無上菩提心，是離欲。如一寶錢，其所施不多，為心貴重故，能捨與多非異。此是無盡功德藏迴向，亦以禪波羅蜜為體。明圓通諸法，是寶錢義。約智門中，諸位通治；約位以第五迴向中，以出世禪入於生死真俗染淨不自在障、行不自在遍眾生障，治令自在故。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有六行經，分為五門：一推德昇進、二示其方所及以城名善度、三舉善知識居士名鞞瑟胝羅、四舉善知識所行事業供養旃檀塔座、五禮敬辭退而去。隨文釋義者，南方，如初釋。城名善度者，約此居士善度眾生故。居士名鞞瑟者，此云法；胝羅者，此云包攝。為此居士智慧廣大，包攝十方一切法門，具云悉怛履曳，此翻為慈氏，為明以第六出世智慧處俗行慈方便利生，以行成名故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有六行經，分為五門：一推德昇進、二示其方所及以城名善度、三舉善知識居士名鞞瑟胝羅、四舉善知識所行事業供養旃檀塔座、五禮敬辭退而去。隨文釋義者，南方，如初釋。城名善度者，約此居士善度眾生故。居士名鞞瑟者，此云法；胝羅者，此云包攝。為此居士智慧廣大，包攝十方一切法門，具云悉怛履曳，此翻為慈氏，為明以第六出世智慧處俗行慈方便利生，以行成名故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩所有佛不涅槃際解脫門」。於此段中約立五門：一漸次遊行至善度城；二詣居士宅頂禮其足；三合掌而立正申所求；四居士為善財正說所行之法所行解脫門名不涅槃際；五舉所現行，供養旃檀塔座。供養旃檀塔座者，經云「我開旃檀座如來塔門，時得三昧名佛種無盡」者，明一切眾生分別心皆是如來智慧種，同於諸佛智慧種，無有生滅等相。此同十住中第六住、十行中第六行、十地中第六地，以十住十行中第六出世間之智慧門，迴向入纏處俗中，智慧利生之行故，為居士身處世化俗。置一塔室，於中安置一旃檀座，不置形像，表第六智慧門達無相法也。以此塔座供養，諸佛現在其前，明無相法無有三世古今之見，為以自佛智慧與一切諸佛智慧無相體同皆為一際，一切眾生亦與一切諸佛智慧本來一際，為諸眾生說如斯法，令諸眾生開佛知見、入佛知見、悟佛知見故，城名善度。居士名含攝一切諸佛、一切眾生智慧皆一體，不生滅故。既是諸佛智慧無生滅性，一切眾生亦不生滅也，故得一切諸佛不入涅槃。此意明如座上無相是佛故。「善財白言此三昧境界云何」已下，是居士答入此三昧見佛之數。此界他方三世諸佛總皆得見，所有見佛之數如經具明。意明諸佛眾生無生滅相，方便以將其旃檀座塔引接表示，令一切眾生達自身心性相智慧，如旃檀座塔本來佛也。明性相皆無，俱不生滅，達相如化、了性如空，智無依住，何有生滅？此是隨順堅固一切善根迴向，以般若波羅蜜為體，餘九為伴。此治出世智慧處生死中於大慈悲不自在障，令得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩所有佛不涅槃際解脫門」。於此段中約立五門：一漸次遊行至善度城；二詣居士宅頂禮其足；三合掌而立正申所求；四居士為善財正說所行之法所行解脫門名不涅槃際；五舉所現行，供養旃檀塔座。供養旃檀塔座者，經云「我開旃檀座如來塔門，時得三昧名佛種無盡」者，明一切眾生分別心皆是如來智慧種，同於諸佛智慧種，無有生滅等相。此同十住中第六住、十行中第六行、十地中第六地，以十住十行中第六出世間之智慧門，迴向入纏處俗中，智慧利生之行故，為居士身處世化俗。置一塔室，於中安置一旃檀座，不置形像，表第六智慧門達無相法也。以此塔座供養，諸佛現在其前，明無相法無有三世古今之見，為以自佛智慧與一切諸佛智慧無相體同皆為一際，一切眾生亦與一切諸佛智慧本來一際，為諸眾生說如斯法，令諸眾生開佛知見、入佛知見、悟佛知見故，城名善度。居士名含攝一切諸佛、一切眾生智慧皆一體，不生滅故。既是諸佛智慧無生滅性，一切眾生亦不生滅也，故得一切諸佛不入涅槃。此意明如座上無相是佛故。「善財白言此三昧境界云何」已下，是居士答入此三昧見佛之數。此界他方三世諸佛總皆得見，所有見佛之數如經具明。意明諸佛眾生無生滅相，方便以將其旃檀座塔引接表示，令一切眾生達自身心性相智慧，如旃檀座塔本來佛也。明性相皆無，俱不生滅，達相如化、了性如空，智無依住，何有生滅？此是隨順堅固一切善根迴向，以般若波羅蜜為體，餘九為伴。此治出世智慧處生死中於大慈悲不自在障，令得自在故。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」至「辭退而去」，并頌有十四行經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉山名補怛洛迦、四舉善知識名觀自在號觀世音、五禮敬辭退。隨文釋義者，山名補怛洛迦者，此云小白花樹，山多生白花樹，其花甚香，香氣遠及。為明此聖者修慈悲行門，以謙下極小為行也。華者，明開敷萬行故。此慈悲謙下極小和悅行花開敷，教化行香遠熏一切眾生，皆令聞其名者發菩提心故。舉善知識名觀自在者，以舊經云觀世音為正，梵云光世音，以慈悲光照世間，聞苦便救。有待念而方救者，意令彼迴心專緣善發心，令功德善根深固也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」至「辭退而去」，并頌有十四行經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉山名補怛洛迦、四舉善知識名觀自在號觀世音、五禮敬辭退。隨文釋義者，山名補怛洛迦者，此云小白花樹，山多生白花樹，其花甚香，香氣遠及。為明此聖者修慈悲行門，以謙下極小為行也。華者，明開敷萬行故。此慈悲謙下極小和悅行花開敷，教化行香遠熏一切眾生，皆令聞其名者發菩提心故。舉善知識名觀自在者，以舊經云觀世音為正，梵云光世音，以慈悲光照世間，聞苦便救。有待念而方救者，意令彼迴心專緣善發心，令功德善根深固也。

問曰：觀自在可無慈悲，何以要須光世音？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：觀自在可無慈悲，何以要須光世音？

答曰：夫一切菩薩約行成名，約名行表位。雖一切菩薩皆具智悲二門，今以名行表昇進，要須以名表法。今此第七隨順一切眾生迴向，成處世慈悲門，以光世音名是慈悲之號，以為表位行門令昇進也。觀自在者，但明觀照，成出世般若義自在故。以表觀世間苦表悲門，不如觀世音之號。《法華》中云「普賢菩薩從東方寶威德上王佛所來」者，又餘經云「觀世音在西方阿彌陀佛所」者，總是如來密意方便表法成名。意云東方是智、西方是悲，以方表法，實無方所。但約東為春陽發生日出普照，二十八宿中東方角宿及房心等七星，皆為眾善位，以表智門。西方七宿昴畢參等，主白虎、秋殺義。昴為刑獄，多主罰惡，以觀世音主之。而實佛國一方滿十方、一塵含法界，何有方所而存自他隔得別佛也？先德翻經之士，以三乘教謂此方無觀世音，以觀自在充號，此非實法界毘盧遮那如來境智道理。於《法華經》中會三入一門中，具有此三法，文殊、普賢、觀世音菩薩，表法身無相慧及根本智，即文殊之行主之；表從根本智起差別行，以普賢主之；表大慈悲心恒處苦流不求出離，以觀世音主之。以此三法屬於一人所行，令具足遍周一切眾生界，教化眾生令無有餘，名毘盧遮那佛。即明一切處文殊、一切處普賢、一切處觀世音、一切處毘盧遮那，乃至微塵中重重充遍，且約略明也。如海上有山多賢聖者，此約南海之上，亦主生死海上。餘義如文具明。亦約慈悲為流泉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：夫一切菩薩約行成名，約名行表位。雖一切菩薩皆具智悲二門，今以名行表昇進，要須以名表法。今此第七隨順一切眾生迴向，成處世慈悲門，以光世音名是慈悲之號，以為表位行門令昇進也。觀自在者，但明觀照，成出世般若義自在故。以表觀世間苦表悲門，不如觀世音之號。《法華》中云「普賢菩薩從東方寶威德上王佛所來」者，又餘經云「觀世音在西方阿彌陀佛所」者，總是如來密意方便表法成名。意云東方是智、西方是悲，以方表法，實無方所。但約東為春陽發生日出普照，二十八宿中東方角宿及房心等七星，皆為眾善位，以表智門。西方七宿昴畢參等，主白虎、秋殺義。昴為刑獄，多主罰惡，以觀世音主之。而實佛國一方滿十方、一塵含法界，何有方所而存自他隔得別佛也？先德翻經之士，以三乘教謂此方無觀世音，以觀自在充號，此非實法界毘盧遮那如來境智道理。於《法華經》中會三入一門中，具有此三法，文殊、普賢、觀世音菩薩，表法身無相慧及根本智，即文殊之行主之；表從根本智起差別行，以普賢主之；表大慈悲心恒處苦流不求出離，以觀世音主之。以此三法屬於一人所行，令具足遍周一切眾生界，教化眾生令無有餘，名毘盧遮那佛。即明一切處文殊、一切處普賢、一切處觀世音、一切處毘盧遮那，乃至微塵中重重充遍，且約略明也。如海上有山多賢聖者，此約南海之上，亦主生死海上。餘義如文具明。亦約慈悲為流泉。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此大悲行門」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行至於彼山，處處求覓此大菩薩；三見其西面巖谷之中，觀世音菩薩於金剛寶石上結跏趺坐；四善財見已歡喜，觀世音遙見善財稱歎；五善財頂禮申請，觀世音為說大慈悲行解脫門。隨文釋義者，如第五婆須蜜女，以師子頻申引接成悲舉行，及報身相及境界所居皆寶莊嚴。至第六第七迴向，為大悲至極，熟物利生不就自報，就眾生界穢境而居巖谷，泉流縈映、樹林蓊欝、香草柔軟右旋布地，觀世音菩薩坐金剛寶石，無量菩薩皆坐寶石。此是所居處，表巖谷，明險道趣。泉流縈映者，明慈悲瑩徹。樹林蓊欝者，表慈心蔭密。香草柔軟者，表和言芳教，重悅人心。右旋布地者，表眾生順化，布慈悲地，令有所歸。觀世音菩薩坐金剛寶石者，表以金剛智用隨悲行，堅實深重無所傾動也。結跏趺坐者，智悲交徹也。無量菩薩皆坐寶石者，悲行堅厚也。善財諦觀目不暫瞬者，敬法貴人，慈心見徹，無別念也。善財歎德，如經具明。善財往詣觀世音所，觀世音菩薩遙見善財即云善來，并諸稱歎。未及致敬先有是言者，明大悲深厚，先致慰問及稱歎，然後頂禮旋遶，申其所請。觀世音菩薩授與善財大悲行解脫門，明迴第六住、第六地中修出世慈悲，令成入俗慈悲之行。至此位中菩薩，是第七等隨順一切眾生迴向滿故，入俗智亦於此滿故，如下文指位，雖在東方有菩薩名為正趣，及至見時還同會而居，表此位菩薩入俗現行悲智齊也。至次下文和會，經云「善男子！我恒住此大悲行門，常在一切諸如來所，普現一切眾生之前，以四攝事攝諸眾生。」廣如經說。意明不離根本智，十方世界對現色身慈悲利物。已下廣明觀世音菩薩自所誓願利眾生事行，如下具明。「我唯得此菩薩大悲行門」已下，是推德昇進。此是等隨順一切眾生迴向門，方便波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治十住、十行中出世大悲處俗不自在障，令得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此大悲行門」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行至於彼山，處處求覓此大菩薩；三見其西面巖谷之中，觀世音菩薩於金剛寶石上結跏趺坐；四善財見已歡喜，觀世音遙見善財稱歎；五善財頂禮申請，觀世音為說大慈悲行解脫門。隨文釋義者，如第五婆須蜜女，以師子頻申引接成悲舉行，及報身相及境界所居皆寶莊嚴。至第六第七迴向，為大悲至極，熟物利生不就自報，就眾生界穢境而居巖谷，泉流縈映、樹林蓊欝、香草柔軟右旋布地，觀世音菩薩坐金剛寶石，無量菩薩皆坐寶石。此是所居處，表巖谷，明險道趣。泉流縈映者，明慈悲瑩徹。樹林蓊欝者，表慈心蔭密。香草柔軟者，表和言芳教，重悅人心。右旋布地者，表眾生順化，布慈悲地，令有所歸。觀世音菩薩坐金剛寶石者，表以金剛智用隨悲行，堅實深重無所傾動也。結跏趺坐者，智悲交徹也。無量菩薩皆坐寶石者，悲行堅厚也。善財諦觀目不暫瞬者，敬法貴人，慈心見徹，無別念也。善財歎德，如經具明。善財往詣觀世音所，觀世音菩薩遙見善財即云善來，并諸稱歎。未及致敬先有是言者，明大悲深厚，先致慰問及稱歎，然後頂禮旋遶，申其所請。觀世音菩薩授與善財大悲行解脫門，明迴第六住、第六地中修出世慈悲，令成入俗慈悲之行。至此位中菩薩，是第七等隨順一切眾生迴向滿故，入俗智亦於此滿故，如下文指位，雖在東方有菩薩名為正趣，及至見時還同會而居，表此位菩薩入俗現行悲智齊也。至次下文和會，經云「善男子！我恒住此大悲行門，常在一切諸如來所，普現一切眾生之前，以四攝事攝諸眾生。」廣如經說。意明不離根本智，十方世界對現色身慈悲利物。已下廣明觀世音菩薩自所誓願利眾生事行，如下具明。「我唯得此菩薩大悲行門」已下，是推德昇進。此是等隨順一切眾生迴向門，方便波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治十住、十行中出世大悲處俗不自在障，令得自在。

第二推德昇進。從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十八行半經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉善知識名為正趣、四重歎善知識光明威德神通普化、五勸令往問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進。從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十八行半經，分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉善知識名為正趣、四重歎善知識光明威德神通普化、五勸令往問。

問曰：此何意不云辭退而去？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此何意不云辭退而去？

答曰：為此觀世音菩薩會中見正趣菩薩，悲智二位在此位齊滿，表悲終即無明之智自成，明悲智無二體故，不辭去也。又明從師子頻申比丘尼修悲起智，從此第八迴向已去至第十地神即從智成悲，即天神是智、地神是悲，明智悲合體即普賢行自在。此明智悲應真體通神性，名之天地之神，非世鬼神也。觀世音菩薩云東方有一菩薩名曰正趣者，明正智無邪，故云正趣。從空而來者，明智體無依、性無形質、神無不遍，自體真空起如幻身應緣利物，一剎那際響應十方，性無往來。以虛空而現幻像，故云從空而來。東方者，表是智也。云南方表法為虛無，為离中虛，為明、為正、為日。离者麗也，以明麗於地者，以北方為坎、為黑，以子為陰極、癸為陰終，以背黑而從明、背邪而從正是初啟蒙之位，故往南方。今至第八真如相迴向，即明東方為智、為震、為雷、為音聲、為青龍、為春生、為福德、為吉慶。日生於寅出於卯，定是非於辰巳也，至午巳東，總屬陽位。午為陽極，未為陽終。自未至丑是陰位。以此第八智明真如相迴向，即取東方為智，明照萬邪故。入於生死震動萬有，令明生故。教化眾生達真如故，照愚夫道成君子之德故，破佞邪道成正智故，照一切惡生一切善故，長諸善根成白淨無垢吉祥福德故。故東方表智、西方表悲，以此二位明悲智齊故。正趣菩薩從東方以來白花山西一處而見，以明東表智、西表悲。此觀音、正趣會悲智二位一分始終。自此已去從智行悲也，即次後天地之神。是以明從悲行智即行狹不終，以智行悲即行廣無限自在故。如十地位滿智悲功成，十一地中還以悲為體、以智為用，即摩耶是悲、生佛是智。如是一一位中昇進皆有意趣。總別同異如東西南北，表自有趣求，啟迷發明，即往南方表之；若明智悲益俗，即東西表之。觀音在白花山西者，白者金像也，西方白，表金位也、主將位也。東方者木位，主青像、主相位也。相主生、將主殺，如來以約世間法則安立法門，令世間易解故。以此殺害之處置大慈悲之門，以為救苦。以東方春生之位置大智之門，以表智生眾善。令易達其事故。如《老子》云「上將軍居右，偏將軍居左。」明上者而具慈，恐妄殺也。而實大像混然，何有方形而可得也？但約法立名設其則也。然智悲之道，以一法而滿十方，以一行而遍一切萬行。雖然約世軌則設法，不無如世陳設者，是隨方應用也。是故此經觀世音菩薩云東方有菩薩名為正趣，表第八智位照世間大夜故。此同十住、十行、十地、十一地第八無功智之大用故。位同昇進，生熟逆順有異。此正趣菩薩從空中來，至娑婆世界輪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為此觀世音菩薩會中見正趣菩薩，悲智二位在此位齊滿，表悲終即無明之智自成，明悲智無二體故，不辭去也。又明從師子頻申比丘尼修悲起智，從此第八迴向已去至第十地神即從智成悲，即天神是智、地神是悲，明智悲合體即普賢行自在。此明智悲應真體通神性，名之天地之神，非世鬼神也。觀世音菩薩云東方有一菩薩名曰正趣者，明正智無邪，故云正趣。從空而來者，明智體無依、性無形質、神無不遍，自體真空起如幻身應緣利物，一剎那際響應十方，性無往來。以虛空而現幻像，故云從空而來。東方者，表是智也。云南方表法為虛無，為离中虛，為明、為正、為日。离者麗也，以明麗於地者，以北方為坎、為黑，以子為陰極、癸為陰終，以背黑而從明、背邪而從正是初啟蒙之位，故往南方。今至第八真如相迴向，即明東方為智、為震、為雷、為音聲、為青龍、為春生、為福德、為吉慶。日生於寅出於卯，定是非於辰巳也，至午巳東，總屬陽位。午為陽極，未為陽終。自未至丑是陰位。以此第八智明真如相迴向，即取東方為智，明照萬邪故。入於生死震動萬有，令明生故。教化眾生達真如故，照愚夫道成君子之德故，破佞邪道成正智故，照一切惡生一切善故，長諸善根成白淨無垢吉祥福德故。故東方表智、西方表悲，以此二位明悲智齊故。正趣菩薩從東方以來白花山西一處而見，以明東表智、西表悲。此觀音、正趣會悲智二位一分始終。自此已去從智行悲也，即次後天地之神。是以明從悲行智即行狹不終，以智行悲即行廣無限自在故。如十地位滿智悲功成，十一地中還以悲為體、以智為用，即摩耶是悲、生佛是智。如是一一位中昇進皆有意趣。總別同異如東西南北，表自有趣求，啟迷發明，即往南方表之；若明智悲益俗，即東西表之。觀音在白花山西者，白者金像也，西方白，表金位也、主將位也。東方者木位，主青像、主相位也。相主生、將主殺，如來以約世間法則安立法門，令世間易解故。以此殺害之處置大慈悲之門，以為救苦。以東方春生之位置大智之門，以表智生眾善。令易達其事故。如《老子》云「上將軍居右，偏將軍居左。」明上者而具慈，恐妄殺也。而實大像混然，何有方形而可得也？但約法立名設其則也。然智悲之道，以一法而滿十方，以一行而遍一切萬行。雖然約世軌則設法，不無如世陳設者，是隨方應用也。是故此經觀世音菩薩云東方有菩薩名為正趣，表第八智位照世間大夜故。此同十住、十行、十地、十一地第八無功智之大用故。位同昇進，生熟逆順有異。此正趣菩薩從空中來，至娑婆世界輪

圍山頂，以足指按地，其娑婆世界六種震動者，表智能破闇，眾生惑滅，境亡散也。智現妄亡，妄業所報得大地之境界亦亡散故地動，動者散也。如定現前，妄亡智應，報境盡亡。足指按地者，智之所行也，表以法空起智現，前眾執皆散。輪圍山是妄所執之報境，無依智現，所執境無。以禪觀方明，不可以想心斟酌。一切皆以眾寶莊嚴者，明妄亡境滅。隨智淨福相應，即諸功德便現身放光明，映蔽一切日月星電、天龍八部、釋梵護世四王所有光明皆如聚墨。其光普照一切地獄畜生者，如三界之光皆有漏業，隨生滅心功德所生，皆未離生滅我所有漏業果，皆有自他能所得業在。如真理智無漏無我無作具法性清淨任性大慈悲之智光，非世所及，無有隔障邊際分劑可及，十方洞徹六道遍周故。已下智悲之行，如經具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圍山頂，以足指按地，其娑婆世界六種震動者，表智能破闇，眾生惑滅，境亡散也。智現妄亡，妄業所報得大地之境界亦亡散故地動，動者散也。如定現前，妄亡智應，報境盡亡。足指按地者，智之所行也，表以法空起智現，前眾執皆散。輪圍山是妄所執之報境，無依智現，所執境無。以禪觀方明，不可以想心斟酌。一切皆以眾寶莊嚴者，明妄亡境滅。隨智淨福相應，即諸功德便現身放光明，映蔽一切日月星電、天龍八部、釋梵護世四王所有光明皆如聚墨。其光普照一切地獄畜生者，如三界之光皆有漏業，隨生滅心功德所生，皆未離生滅我所有漏業果，皆有自他能所得業在。如真理智無漏無我無作具法性清淨任性大慈悲之智光，非世所及，無有隔障邊際分劑可及，十方洞徹六道遍周故。已下智悲之行，如經具明。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩普門速疾行解脫門」，於此段中約立五門：一依教速往詣彼菩薩所；二頂禮合掌申請所求；三正趣菩薩說自所行法名普門速疾行解脫；四善財致問：於何佛所得此法門？所從來剎去此幾何？來已久如？五正說所緣因依得法所在久近之數。云「善男子！我從東方妙藏世界普勝生佛所而來此土，於彼佛所得此法門」者，此約實而論。智無方所遠近之體，約以表法中云東方妙藏世界普勝生佛所得此法門，明東方是眾善發生之位。妙藏世界者，是自妙理法身根本智藏，性周圓滿普遍十方，名為世界。普勝生佛所得此法門者，明從根本智生差別智響應眾生，意明不移根本智大用而無功故。從彼發來已經不可說佛剎微塵數劫者，以根本智超塵出劫，不屬數量所收。一一念中舉不可說不可說佛剎微塵數步者，明念念中超出過如是情量度量，一一步過不可說不可說世界微塵數佛剎，我皆遍入至其佛所，以妙供具而為供養。此諸供具，意明根本智性自遍周，差別智業用亦如根本智遍周，所作供養諸佛依根本智起，以根本無作智印起如幻業用，普印諸供養具無功而自成，以用歸本故。明此第八迴向已前以根本智行差別智，具大慈悲及世所有一切功巧五明技術之法饒益眾生。此位差別智終約用從本，總無功用任法自成，教化眾生亦復如是。自餘如經具明。此是真如相迴向，以願波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，以治有功用行入於世間，無功用智任運大悲。此位明有學諸法已終，會令悲智一性無二遍周故，在觀音會中一處而見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩普門速疾行解脫門」，於此段中約立五門：一依教速往詣彼菩薩所；二頂禮合掌申請所求；三正趣菩薩說自所行法名普門速疾行解脫；四善財致問：於何佛所得此法門？所從來剎去此幾何？來已久如？五正說所緣因依得法所在久近之數。云「善男子！我從東方妙藏世界普勝生佛所而來此土，於彼佛所得此法門」者，此約實而論。智無方所遠近之體，約以表法中云東方妙藏世界普勝生佛所得此法門，明東方是眾善發生之位。妙藏世界者，是自妙理法身根本智藏，性周圓滿普遍十方，名為世界。普勝生佛所得此法門者，明從根本智生差別智響應眾生，意明不移根本智大用而無功故。從彼發來已經不可說佛剎微塵數劫者，以根本智超塵出劫，不屬數量所收。一一念中舉不可說不可說佛剎微塵數步者，明念念中超出過如是情量度量，一一步過不可說不可說世界微塵數佛剎，我皆遍入至其佛所，以妙供具而為供養。此諸供具，意明根本智性自遍周，差別智業用亦如根本智遍周，所作供養諸佛依根本智起，以根本無作智印起如幻業用，普印諸供養具無功而自成，以用歸本故。明此第八迴向已前以根本智行差別智，具大慈悲及世所有一切功巧五明技術之法饒益眾生。此位差別智終約用從本，總無功用任法自成，教化眾生亦復如是。自餘如經具明。此是真如相迴向，以願波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，以治有功用行入於世間，無功用智任運大悲。此位明有學諸法已終，會令悲智一性無二遍周故，在觀音會中一處而見。

第二推德昇進門中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有八行半經，約立五門：一推德昇進、二示善知識所在方所、三舉其城名墮羅鉢底、四舉神名為大天、五禮敬辭去。隨文釋義者，城名墮羅鉢底，此云有門，為此第九迴向主大法師位，同十住中法王子住、十地中第九妙善慧地有大法門饒益眾生故，故城名有門。問曰：何故此位見大天神？為明第九無縛無著解脫迴向智淨為天，其智無依，不為不思而恒應萬有，故號天神。即是此界乾神是也，自會此智，道相應也。凡為天地日月五星、名山大川五嶽四瀆、河海社稷之神，皆是菩薩所為，非是凡世鬼神力所堪能故。以乾為天門，以淨無垢智現眾法故。巽為地戶，以巽為風，動生萬物，勝持萬物荷負大地故，以配長女主持陰位，如初會風神是也。今大天神城名有門，如天淨體現世一切所有法門，此依化主立名。有大法門故，城名有門。如天現像，善惡俱示；如天無思，賞罰應時。此天神即是無為無作淨智為體，一切眾生同共有之。從自心迷，惑智殊品，見各不同，淨穢皆別。若心淨者便為淨土，名第一義天、一切智天，非如五行生滅天也。此天神是應真名神，為明修行昇進漸智通靈性，號之為神故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進門中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有八行半經，約立五門：一推德昇進、二示善知識所在方所、三舉其城名墮羅鉢底、四舉神名為大天、五禮敬辭去。隨文釋義者，城名墮羅鉢底，此云有門，為此第九迴向主大法師位，同十住中法王子住、十地中第九妙善慧地有大法門饒益眾生故，故城名有門。問曰：何故此位見大天神？為明第九無縛無著解脫迴向智淨為天，其智無依，不為不思而恒應萬有，故號天神。即是此界乾神是也，自會此智，道相應也。凡為天地日月五星、名山大川五嶽四瀆、河海社稷之神，皆是菩薩所為，非是凡世鬼神力所堪能故。以乾為天門，以淨無垢智現眾法故。巽為地戶，以巽為風，動生萬物，勝持萬物荷負大地故，以配長女主持陰位，如初會風神是也。今大天神城名有門，如天淨體現世一切所有法門，此依化主立名。有大法門故，城名有門。如天現像，善惡俱示；如天無思，賞罰應時。此天神即是無為無作淨智為體，一切眾生同共有之。從自心迷，惑智殊品，見各不同，淨穢皆別。若心淨者便為淨土，名第一義天、一切智天，非如五行生滅天也。此天神是應真名神，為明修行昇進漸智通靈性，號之為神故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此雲網解脫門」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行至有門城；三推問諸人大天所在；四知其所在往詣頂禮申請所求；五時大天出，四長手取四大海水用洗其面，持金花以散善財而為說法。隨文釋義者，出四長手取四大海水自洗其面者，明發大菩提心者難得難見。取四大海水用洗面者，明貴發心者洗面方觀。持諸金花以散善財者，明貴重而觀、貴敬供養能發大菩提心者故。又表四長手取四大海水，以四無量心、四攝法攝眾生故。用洗面者，明以大悲水以從智用觀察眾生恒攝受也。如芬陀利華者，百葉白蓮華也，明端正香潔人皆樂見。菩薩亦爾，心端行正，能說法香熏澤人心，皆令解脫，人皆樂見。善男子我已成就雲網法門者，明大悲雲普覆一切，雨教如網漉眾生故。善財問言：此法門境界云何？如下所明。金、銀、琉璃、𭺌𭹳、車𤦲、瑪瑙、大焰寶、離垢藏寶、大光明寶、寶瓔珞、寶耳璫，及寶冠、寶釧、寶鎖、珠網、種種摩尼等，及華鬘、香，一切衣服、音樂等具皆如山聚，及無數百千億諸童女眾，而彼大天授與善財，令其捨施攝受眾生，如經廣說。及所教化饒益眾生之行，如經廣明。此是第九無縛無著解脫迴向行中善知識，以力波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中同治；約位門中偏治處於三界菩薩人天眾中說法不自在障，令得自在，入於靈智神化，自在轉正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此雲網解脫門」，於此段中約立五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行至有門城；三推問諸人大天所在；四知其所在往詣頂禮申請所求；五時大天出，四長手取四大海水用洗其面，持金花以散善財而為說法。隨文釋義者，出四長手取四大海水自洗其面者，明發大菩提心者難得難見。取四大海水用洗面者，明貴發心者洗面方觀。持諸金花以散善財者，明貴重而觀、貴敬供養能發大菩提心者故。又表四長手取四大海水，以四無量心、四攝法攝眾生故。用洗面者，明以大悲水以從智用觀察眾生恒攝受也。如芬陀利華者，百葉白蓮華也，明端正香潔人皆樂見。菩薩亦爾，心端行正，能說法香熏澤人心，皆令解脫，人皆樂見。善男子我已成就雲網法門者，明大悲雲普覆一切，雨教如網漉眾生故。善財問言：此法門境界云何？如下所明。金、銀、琉璃、𭺌𭹳、車𤦲、瑪瑙、大焰寶、離垢藏寶、大光明寶、寶瓔珞、寶耳璫，及寶冠、寶釧、寶鎖、珠網、種種摩尼等，及華鬘、香，一切衣服、音樂等具皆如山聚，及無數百千億諸童女眾，而彼大天授與善財，令其捨施攝受眾生，如經廣說。及所教化饒益眾生之行，如經廣明。此是第九無縛無著解脫迴向行中善知識，以力波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中同治；約位門中偏治處於三界菩薩人天眾中說法不自在障，令得自在，入於靈智神化，自在轉正法輪。

第二推德昇進中，「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十行經，約立五門：一推德昇進；二示善知識所在，云在閻浮提摩竭提國菩提場中；三舉善知識地神名安住；四勸詣彼問；五禮敬辭去。隨文釋義者，問曰：何故不云南方，云閻浮提摩竭提國菩提場中有地神名安住者？答曰：此同十住中第十灌頂住，迴彼解脫入於生死，令隨智大慈悲饒益眾生悉圓滿故。但云閻浮提，無別偏求，此以等法界迴向法故。又菩提場主地神，是總攝義故，十地倣此樣式。摩竭提國者，前已釋也。菩提場主地神者，以前明天神主智圓滿，此云地神主慈悲圓滿，表地能荷負萬有長養眾生故。以表慈悲處下生諸法門，育載荷負眾生皆令離生死苦故，以地神表之。亦明地神是此位菩薩主持，即是此號地神也，明大悲厚載萬物。菩提場中者，此位會菩提理智慈悲五法為一皆圓滿故。名安住神者，於此五法齊圓，無所傾動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十行經，約立五門：一推德昇進；二示善知識所在，云在閻浮提摩竭提國菩提場中；三舉善知識地神名安住；四勸詣彼問；五禮敬辭去。隨文釋義者，問曰：何故不云南方，云閻浮提摩竭提國菩提場中有地神名安住者？答曰：此同十住中第十灌頂住，迴彼解脫入於生死，令隨智大慈悲饒益眾生悉圓滿故。但云閻浮提，無別偏求，此以等法界迴向法故。又菩提場主地神，是總攝義故，十地倣此樣式。摩竭提國者，前已釋也。菩提場主地神者，以前明天神主智圓滿，此云地神主慈悲圓滿，表地能荷負萬有長養眾生故。以表慈悲處下生諸法門，育載荷負眾生皆令離生死苦故，以地神表之。亦明地神是此位菩薩主持，即是此號地神也，明大悲厚載萬物。菩提場中者，此位會菩提理智慈悲五法為一皆圓滿故。名安住神者，於此五法齊圓，無所傾動故。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此不可壞智慧藏法門」中，於此約立五門：一漸次遊行趣摩竭提國菩提場內安住神所；二百萬地神同在其中，同共稱歎善財至德；三百萬地神放大光明照大千界，普皆震吼莊嚴大地；四示善財往業善根；五舉自行法門名菩薩不可壞智慧藏解脫門，授與善財。隨文釋義者，百萬地神表大慈悲行圓滿故。咸放光明照三千大千世界者，明智滿悲圓。又三千大千世界一時震吼者，皆明善財至此位智悲總圓滿，生死涅槃染淨業謝，福增報現致使如然。地神以足指按地，百千億阿僧祇寶藏自然涌出者，表善財自行所及故足指按地。又表善財始發行入此位故，既入此位報境便現，所現寶藏是也。初舉地神自行報果，後舉善財所及處。我得菩薩解脫名不可壞智慧藏者，明悲從智起即無可壞故。藏者，以法界行智無不含、悲無不滿，無生不濟、無苦不救，智悲遍周名之為藏，於行不著名為解脫。凡所差別，智中所行大慈大悲皆是菩薩行故，唯法身根本智是佛也。「善男子！我憶自從然燈佛已來，常隨菩薩恭敬守護，觀察菩薩所有心行」者，明從根本智起差別智，學慈悲行也。乃至如下文廣明。「善男子！乃往古世過須彌山微塵數劫，有劫名莊嚴，世界名月幢，佛號妙眼，於彼佛所得此法門。乃至不可說不可說佛剎，微塵數如來、應、正等覺悉皆承事」者，明大悲行深廣，自不求安。乃至示成正覺入涅槃，總是菩薩行收；妙眼如來及世界，總是智慈自己之法故。如毘盧遮那如來處道滿圓極之報身報土，如是菩薩行無始無終，是尋常家事，周滿十方如因陀羅網也。自從此已去，入十地位中所論發心近遠，皆是多表大悲深廣，不限其生及以劫量。無始無終，然亦不出剎那之際也，隨世多劫，約智無時。此是等法界無量迴向，以智波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治出世智悲，迴入生死中令自在故。已下推德昇進，入初地位中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此不可壞智慧藏法門」中，於此約立五門：一漸次遊行趣摩竭提國菩提場內安住神所；二百萬地神同在其中，同共稱歎善財至德；三百萬地神放大光明照大千界，普皆震吼莊嚴大地；四示善財往業善根；五舉自行法門名菩薩不可壞智慧藏解脫門，授與善財。隨文釋義者，百萬地神表大慈悲行圓滿故。咸放光明照三千大千世界者，明智滿悲圓。又三千大千世界一時震吼者，皆明善財至此位智悲總圓滿，生死涅槃染淨業謝，福增報現致使如然。地神以足指按地，百千億阿僧祇寶藏自然涌出者，表善財自行所及故足指按地。又表善財始發行入此位故，既入此位報境便現，所現寶藏是也。初舉地神自行報果，後舉善財所及處。我得菩薩解脫名不可壞智慧藏者，明悲從智起即無可壞故。藏者，以法界行智無不含、悲無不滿，無生不濟、無苦不救，智悲遍周名之為藏，於行不著名為解脫。凡所差別，智中所行大慈大悲皆是菩薩行故，唯法身根本智是佛也。「善男子！我憶自從然燈佛已來，常隨菩薩恭敬守護，觀察菩薩所有心行」者，明從根本智起差別智，學慈悲行也。乃至如下文廣明。「善男子！乃往古世過須彌山微塵數劫，有劫名莊嚴，世界名月幢，佛號妙眼，於彼佛所得此法門。乃至不可說不可說佛剎，微塵數如來、應、正等覺悉皆承事」者，明大悲行深廣，自不求安。乃至示成正覺入涅槃，總是菩薩行收；妙眼如來及世界，總是智慈自己之法故。如毘盧遮那如來處道滿圓極之報身報土，如是菩薩行無始無終，是尋常家事，周滿十方如因陀羅網也。自從此已去，入十地位中所論發心近遠，皆是多表大悲深廣，不限其生及以劫量。無始無終，然亦不出剎那之際也，隨世多劫，約智無時。此是等法界無量迴向，以智波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治出世智悲，迴入生死中令自在故。已下推德昇進，入初地位中也。