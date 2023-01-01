新華嚴經論卷第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十六

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第二推德昇進門中，自「諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有二十一行半經，於中文義約分五門：一推德昇進、二示善知識方處國土、三示善知識居止處所在河渚中、四舉善知識名號名為自在主、五頂禮致敬辭退而去。從「如諸菩薩」已下，是推德昇進。其中南方義，如初釋。國土號名聞者，依教主立名，為教主有名聞故。河渚中居止者，表戒為河流，必入智海故。童子者，為明戒淨無染，號為童子。名自在主者，為明已從如來法身智果入俗利生，出世入纏、主導眾生皆自在故，以立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進門中，自「諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有二十一行半經，於中文義約分五門：一推德昇進、二示善知識方處國土、三示善知識居止處所在河渚中、四舉善知識名號名為自在主、五頂禮致敬辭退而去。從「如諸菩薩」已下，是推德昇進。其中南方義，如初釋。國土號名聞者，依教主立名，為教主有名聞故。河渚中居止者，表戒為河流，必入智海故。童子者，為明戒淨無染，號為童子。名自在主者，為明已從如來法身智果入俗利生，出世入纏、主導眾生皆自在故，以立名也。

第一正入當位門者，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此工巧大神通智光明法門」，於此段中約分為七門：一受教念持昇進、二天龍夜叉眾圍遶、三至名聞國周遍求覓自在主童子、四天龍示其所在、五善財即詣其所見十千童子所共圍繞、六聚沙為戲善財見已頂禮申請所求之法、七自在主告善財所行之法。於此所修法中約有十門，一書；二數算；三印，印，手印、符印等是；四界，界者世界也；五處者，處所也，即世界眾生住居處所；六療病；七工巧；八調練仙藥；九農商；十知眾生所出世根等。於中算法，〈阿僧祇品〉略序，此亦如彼也。此是菩薩行，以法算數而知。彼〈阿僧祇品〉佛智滿，智眼自然而知，不須算法也。自餘如文自明。此是饒益行中戒波羅蜜為主，餘九為伴。若約智境法門，一位通修十行；若約位門中，此饒益行中以書數算印、農商相法并出世間，方名戒體。前十住中但以法身法性理智為戒體，即是比丘觀十二有支生死海為佛智海是；十迴向中以海師善入生死海為戒體；如十信中即以畏罪修福離世間行為戒體；十地中即修大悲為戒體，即喜目觀察眾生夜天神是。在佛右面，左為智、右為悲。又喜目觀察眾生者，是慈悲之名，以之為戒。各隨五位戒體昇進不同，以智通該，一位中五位總具。此中上下十善知識，約其行體論之，世技醫方供養等事，如經具言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位門者，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此工巧大神通智光明法門」，於此段中約分為七門：一受教念持昇進、二天龍夜叉眾圍遶、三至名聞國周遍求覓自在主童子、四天龍示其所在、五善財即詣其所見十千童子所共圍繞、六聚沙為戲善財見已頂禮申請所求之法、七自在主告善財所行之法。於此所修法中約有十門，一書；二數算；三印，印，手印、符印等是；四界，界者世界也；五處者，處所也，即世界眾生住居處所；六療病；七工巧；八調練仙藥；九農商；十知眾生所出世根等。於中算法，〈阿僧祇品〉略序，此亦如彼也。此是菩薩行，以法算數而知。彼〈阿僧祇品〉佛智滿，智眼自然而知，不須算法也。自餘如文自明。此是饒益行中戒波羅蜜為主，餘九為伴。若約智境法門，一位通修十行；若約位門中，此饒益行中以書數算印、農商相法并出世間，方名戒體。前十住中但以法身法性理智為戒體，即是比丘觀十二有支生死海為佛智海是；十迴向中以海師善入生死海為戒體；如十信中即以畏罪修福離世間行為戒體；十地中即修大悲為戒體，即喜目觀察眾生夜天神是。在佛右面，左為智、右為悲。又喜目觀察眾生者，是慈悲之名，以之為戒。各隨五位戒體昇進不同，以智通該，一位中五位總具。此中上下十善知識，約其行體論之，世技醫方供養等事，如經具言。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十七行經，於中文義約分為五門：一推德昇進、二示善知識住處及方所、三舉善知識所居城名海住、四舉善知識優婆夷名為具足、五禮敬辭退而去。從「如諸菩薩」已下是推德昇進中，城名海住者，表此優婆夷能含眾德如海。優婆夷名號具足者，明約德立名。表此優婆夷以住此忍波羅蜜中具十波羅蜜，以常能大捨，具檀波羅蜜；素服清潔，名之為持戒；被髮毀容，名之為忍；心常不與世心和合，名之為精進；智悲利俗不與識俱，名之禪定；已踐佛果出世妙慧，名為智慧；常處生死引接眾生，又心無女業示受女身，明大悲行，是名方便；常隨本願六道濟生，名之大願；不畏生死常轉法輪，名之為力；隨智幻生一切剎海常施佛事，名之為智。具足如是十波羅蜜、四攝、四無量故，故名具足。善財聞已舉身毛竪者，為聞具足之名，喜心驚悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十七行經，於中文義約分為五門：一推德昇進、二示善知識住處及方所、三舉善知識所居城名海住、四舉善知識優婆夷名為具足、五禮敬辭退而去。從「如諸菩薩」已下是推德昇進中，城名海住者，表此優婆夷能含眾德如海。優婆夷名號具足者，明約德立名。表此優婆夷以住此忍波羅蜜中具十波羅蜜，以常能大捨，具檀波羅蜜；素服清潔，名之為持戒；被髮毀容，名之為忍；心常不與世心和合，名之為精進；智悲利俗不與識俱，名之禪定；已踐佛果出世妙慧，名為智慧；常處生死引接眾生，又心無女業示受女身，明大悲行，是名方便；常隨本願六道濟生，名之大願；不畏生死常轉法輪，名之為力；隨智幻生一切剎海常施佛事，名之為智。具足如是十波羅蜜、四攝、四無量故，故名具足。善財聞已舉身毛竪者，為聞具足之名，喜心驚悅。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此無盡福德藏解脫門」，於此一段約分為二十門：一念善知識教門廣大如海思惟昇進；二漸次南行；三至海住城尋覓善友；四眾人告語在此城中；五善財詣門合掌而立；六所觀依果其宅廣博種種莊嚴；七善財入已見優婆夷處於寶座，八觀其正報身相容儀可尊；九見其宅內敷施十億妙座；十見其小器在於座前一萬童女以為侍衛，更無諸餘衣服飲食；十一善財見已致敬申請；十二優婆夷告語善財所修之法門；十三舉其法門名菩薩無盡福德藏；十四以其小器十方六道眾生所須飲食種種美味悉皆具足；十五一生所繫菩薩食已，皆於菩提樹下成佛；十六舉百萬阿僧祇同行之眾三業皆同；十七善財見無量眾生從四門入；十八隨願所請、隨所須食皆悉充滿；十九舉其我唯知此菩薩福德藏門；二十推德昇進以成後行。十千童女者，萬行具足。四門而入者，四無量心。以一小器所施飲食遍周無限眾生皆充飽者，明器雖量小，約以法界施智入因陀羅門，小含無盡。又加法界智願力廣大之心，以一微塵許之食，令十方一切所生眾生食之充足，元來不減毫末。以一微塵許之食即法界量，無裏外中邊限所礙故。法門名菩薩福德藏者，明施願廣大也。此是第三無違逆行，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，十行五位通修；約位門中，以忍為體。以忍為小器，無行不具足故，以謙無不利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此無盡福德藏解脫門」，於此一段約分為二十門：一念善知識教門廣大如海思惟昇進；二漸次南行；三至海住城尋覓善友；四眾人告語在此城中；五善財詣門合掌而立；六所觀依果其宅廣博種種莊嚴；七善財入已見優婆夷處於寶座，八觀其正報身相容儀可尊；九見其宅內敷施十億妙座；十見其小器在於座前一萬童女以為侍衛，更無諸餘衣服飲食；十一善財見已致敬申請；十二優婆夷告語善財所修之法門；十三舉其法門名菩薩無盡福德藏；十四以其小器十方六道眾生所須飲食種種美味悉皆具足；十五一生所繫菩薩食已，皆於菩提樹下成佛；十六舉百萬阿僧祇同行之眾三業皆同；十七善財見無量眾生從四門入；十八隨願所請、隨所須食皆悉充滿；十九舉其我唯知此菩薩福德藏門；二十推德昇進以成後行。十千童女者，萬行具足。四門而入者，四無量心。以一小器所施飲食遍周無限眾生皆充飽者，明器雖量小，約以法界施智入因陀羅門，小含無盡。又加法界智願力廣大之心，以一微塵許之食，令十方一切所生眾生食之充足，元來不減毫末。以一微塵許之食即法界量，無裏外中邊限所礙故。法門名菩薩福德藏者，明施願廣大也。此是第三無違逆行，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，十行五位通修；約位門中，以忍為體。以忍為小器，無行不具足故，以謙無不利。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有八行半經，於中義意約分四門：一推德昇進、二示善知識方所及所居之城、三舉城名大興及知識名明智居士、四善財頂禮辭退而去。從「如諸菩薩」已下名推德昇進。城名大興者，約教主立名。以精進波羅蜜大興利益，以立城名。居士名明智者，約第四無屈撓行，見根利物，仰視虛空即財法俱施，故名明智。此是十住中生貴住。十地中第四地得出世智現前，三界業盡，當生佛家故。此十行中為明智居士者，居處處俗，懷道利生，故名居士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有八行半經，於中義意約分四門：一推德昇進、二示善知識方所及所居之城、三舉城名大興及知識名明智居士、四善財頂禮辭退而去。從「如諸菩薩」已下名推德昇進。城名大興者，約教主立名。以精進波羅蜜大興利益，以立城名。居士名明智者，約第四無屈撓行，見根利物，仰視虛空即財法俱施，故名明智。此是十住中生貴住。十地中第四地得出世智現前，三界業盡，當生佛家故。此十行中為明智居士者，居處處俗，懷道利生，故名居士。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此隨意出生福德藏解脫門」，於此段中義分為十門：一念善知識所授之教思惟昇進；二漸次南行至大興城推求明智居士；三於善知識心生渴仰；四念當承事諸善知識心無懈倦；五見其居士在城內市四衢道七寶臺上處無數寶莊嚴座；六善財申請所求；七長者稱歎能發大菩提心求菩薩道；八長者示其善財能發大菩提心之眾；九長者告善財所行之法門名隨意出生福德藏解脫門，凡有所須悉皆滿足；十待眾來集示其施法，仰觀虛空，如其所須從空而下皆悉充滿，然後說法。從「我唯知此隨意出生福德藏解脫門」已下，是推德昇進。前位優婆夷以其小器，以明忍門離慢怠高心，施其飲食充滿。此位之中，表精進之心無屈撓行，常行空觀以除煩惱，得無上智心，一切依正法報人天善根總在其中。居士云生如來家長白淨法者，明此位是第四生貴住行，亦是十地中第四地三界業盡生如來家。唯有世間智慧滿足，五住中及第五地中修學六住及六地真俗二智俱終，得寂滅定、三空現前，任運神通十方教化。然後七住及七地已去入俗起同凡行，行大慈悲門。八地分得無功。十地佛十力方滿。十一地任運利生。是故於此仰視虛空，是所修行精進之行，一切業苦皆悉除斷，一切佛法及人天福德咸在其中。但修法空達緣起寂一門，一切煩惱自然不現，一切明智自然現前。且約舉大要，廣義如經自明。此第四無屈撓行，以精進為主，餘九為伴。約智門中，五位十行同行；約位門中，觀法空門，了緣生解脫為勝，治三界餘習，法身智現生如來家。十住初心創開佛慧生如來家，第四住治三界惑淨佛智慧現前生如來家，第八住中無功智現前生如來無功智慧家，第十住中智悲普濟受佛職位亦是生如來家，十地位中一依此樣而成地位。十住是十地勝進之樣，不同權教佛果在十地之後，三乘四十心地前為加行，十地為見道。此《華嚴經》十住為見道，十行、十迴向、十一地為加行，修行令慣熟故。佛果於初先現，以普賢悲願令智悲大用慣熟自在故。以自如來根本普光明智先現故，始終本末總無延促時日分齊故。以法身根本智如實而言，不同三乘權教情所解故，皆須約本而觀之，畢竟佛果慣習已成，普賢行已滿。一往但以教化一切眾生為常恒，從初至末無始無終、無成無壞，但以普遍十方一切六道以智對現利生為永業也。從初發心起信修行時，發如是信樂、發如是志願、起如是志求，見如是道。從初發心住，以定觀力契會法身，顯根本普光明智，照知一切自他生死海性自解脫。但為教化眾生令其迷解離妄想苦故，亦不見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此隨意出生福德藏解脫門」，於此段中義分為十門：一念善知識所授之教思惟昇進；二漸次南行至大興城推求明智居士；三於善知識心生渴仰；四念當承事諸善知識心無懈倦；五見其居士在城內市四衢道七寶臺上處無數寶莊嚴座；六善財申請所求；七長者稱歎能發大菩提心求菩薩道；八長者示其善財能發大菩提心之眾；九長者告善財所行之法門名隨意出生福德藏解脫門，凡有所須悉皆滿足；十待眾來集示其施法，仰觀虛空，如其所須從空而下皆悉充滿，然後說法。從「我唯知此隨意出生福德藏解脫門」已下，是推德昇進。前位優婆夷以其小器，以明忍門離慢怠高心，施其飲食充滿。此位之中，表精進之心無屈撓行，常行空觀以除煩惱，得無上智心，一切依正法報人天善根總在其中。居士云生如來家長白淨法者，明此位是第四生貴住行，亦是十地中第四地三界業盡生如來家。唯有世間智慧滿足，五住中及第五地中修學六住及六地真俗二智俱終，得寂滅定、三空現前，任運神通十方教化。然後七住及七地已去入俗起同凡行，行大慈悲門。八地分得無功。十地佛十力方滿。十一地任運利生。是故於此仰視虛空，是所修行精進之行，一切業苦皆悉除斷，一切佛法及人天福德咸在其中。但修法空達緣起寂一門，一切煩惱自然不現，一切明智自然現前。且約舉大要，廣義如經自明。此第四無屈撓行，以精進為主，餘九為伴。約智門中，五位十行同行；約位門中，觀法空門，了緣生解脫為勝，治三界餘習，法身智現生如來家。十住初心創開佛慧生如來家，第四住治三界惑淨佛智慧現前生如來家，第八住中無功智現前生如來無功智慧家，第十住中智悲普濟受佛職位亦是生如來家，十地位中一依此樣而成地位。十住是十地勝進之樣，不同權教佛果在十地之後，三乘四十心地前為加行，十地為見道。此《華嚴經》十住為見道，十行、十迴向、十一地為加行，修行令慣熟故。佛果於初先現，以普賢悲願令智悲大用慣熟自在故。以自如來根本普光明智先現故，始終本末總無延促時日分齊故。以法身根本智如實而言，不同三乘權教情所解故，皆須約本而觀之，畢竟佛果慣習已成，普賢行已滿。一往但以教化一切眾生為常恒，從初至末無始無終、無成無壞，但以普遍十方一切六道以智對現利生為永業也。從初發心起信修行時，發如是信樂、發如是志願、起如是志求，見如是道。從初發心住，以定觀力契會法身，顯根本普光明智，照知一切自他生死海性自解脫。但為教化眾生令其迷解離妄想苦故，亦不見

自身成佛不成佛故。若也起心圖成佛念，當知此人去佛道遠。若也但以法身無性之力，自他性離無成壞心，起方便力、興大願力、起大悲門，無作而發無限志願，教化一切法界中無性眾生使令迷解，還令省悟得自心無性之理，妄想繫著自無，不言成佛、不言不成佛，不可作如是圖念之情。如此《華嚴經》安立五位教門，但為引接未得謂得、未至謂至、未滿云滿，滯染淨障於菩提道，及菩薩行有止足心、有休息想，安立五十重因果、一百一十重法門，使不滯住止息休廢之心，滿普賢願行至無盡極故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身成佛不成佛故。若也起心圖成佛念，當知此人去佛道遠。若也但以法身無性之力，自他性離無成壞心，起方便力、興大願力、起大悲門，無作而發無限志願，教化一切法界中無性眾生使令迷解，還令省悟得自心無性之理，妄想繫著自無，不言成佛、不言不成佛，不可作如是圖念之情。如此《華嚴經》安立五位教門，但為引接未得謂得、未至謂至、未滿云滿，滯染淨障於菩提道，及菩薩行有止足心、有休息想，安立五十重因果、一百一十重法門，使不滯住止息休廢之心，滿普賢願行至無盡極故。

第二推德昇進門中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十五行半經，約分為五門。一推德昇進者，從「如諸菩薩」已下是。二示善知識方所者，云南方，如前所釋。三示善知識所居城者，城名師子宮，此約化主立名。師子是無畏義，明此第五離癡亂行中以禪定為宮。四有長者號法寶髻者，表此長者所行禪行是法界體用自在無礙禪，總攝十波羅蜜行，八正道咸在其中。如下長者所居其宅十層樓閣宅有八門者，是明定體遍該諸行。名法寶髻者，表𣡩攝諸位故、至法頂故。五禮敬辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進門中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十五行半經，約分為五門。一推德昇進者，從「如諸菩薩」已下是。二示善知識方所者，云南方，如前所釋。三示善知識所居城者，城名師子宮，此約化主立名。師子是無畏義，明此第五離癡亂行中以禪定為宮。四有長者號法寶髻者，表此長者所行禪行是法界體用自在無礙禪，總攝十波羅蜜行，八正道咸在其中。如下長者所居其宅十層樓閣宅有八門者，是明定體遍該諸行。名法寶髻者，表𣡩攝諸位故、至法頂故。五禮敬辭去。

第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門」，於此段中義分為十門：一念善知識教增長福德海、二漸次南行向師子城、三周遍推求寶髻長者、四見在市中禮敬正申所求、五長者執善財手將詣所居之宅、六令善財觀其報居之宅眾寶所成十層八門、七善財觀已問其所修之因、八長者為說往昔所修之因、九并陳迴向三處、十推德昇進。隨文釋義者，周遍推求寶髻長者者，明遍觀心境空有、三界定亂、昇進無依無得無證之定門。市中而見者、明寂亂等也。若望十住中解脫長者即入三昧、明身含佛剎之門、表創居之體。此十行中定、明行體恒定、表處生死市𫑮攝化眾生無虧定體、明動用俱寂，性自離故。遽即往詣頂禮者，速會其定體不遲滯也。已下正舉申請中，執善財手者，引接也。將詣所居示其舍宅令善財觀察者，令知所因也。舍宅清淨光明真金所成者，約位以禪波羅蜜為主，餘九為伴。明定體白淨無垢，報成光明。真金為舍宅之大體、白銀為牆者，以禪體成戒，為防護義。頗梨為殿者，以禪體顯智成忍。此寶似水精明淨，然有眾色不同。紺琉璃寶而為樓閣者，以禪體而作精進，觀照更增明淨清潔也。車𤦲妙寶而為其柱者，以禪為行，住持諸法故。已下自餘莊嚴，以次依十波羅蜜次第排之。十層樓閣，亦准此十波羅蜜，從下向上排之，自有次第。宅開八門者，一而各有兩門，四方都八也，明八正道行也。第十層中明第十智波羅蜜，圓會三世佛因果一念而滿，教化眾生及入涅槃總皆不移也。智約境界，法爾如斯故。已下九層中，初以檀度、二以戒、三忍配之，自有次第，並是以行報生表法。為善財說本因中，云我念過去過佛剎微塵數劫，有世界名圓滿莊嚴，佛號無邊光明法界普莊嚴王，彼佛入城時，我奏樂音并燒一丸香，以此供養迴向三處，得此界報所居舍宅如是者，明得定體，以十住位中已得定體故。言佛剎微塵為數量者，明定越迷塵，自智慧現，入此十行禪門故，故表越迷塵智現，以善說法為樂音，表因定起慧也。定香但燒一丸，五分法身周備。迴向三處者，但入此隨行寂用無礙定門，即能永離貧乏，常見諸佛及善知識，恒聞正法，是為三處，如經具言。我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門者，明隨行寂用無礙定門，能攝福智及以大慈大悲、四攝、四無量法皆在其內，是故號此長者名為寶髻，表此隨行定門總為髻攝法義。自餘如文自具。此一段是第五離癡亂行，以禪波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位同治；約位之中，此位治世間出世間定亂。如此長者十層樓閣，總攝十住、十行、十迴向 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門」，於此段中義分為十門：一念善知識教增長福德海、二漸次南行向師子城、三周遍推求寶髻長者、四見在市中禮敬正申所求、五長者執善財手將詣所居之宅、六令善財觀其報居之宅眾寶所成十層八門、七善財觀已問其所修之因、八長者為說往昔所修之因、九并陳迴向三處、十推德昇進。隨文釋義者，周遍推求寶髻長者者，明遍觀心境空有、三界定亂、昇進無依無得無證之定門。市中而見者、明寂亂等也。若望十住中解脫長者即入三昧、明身含佛剎之門、表創居之體。此十行中定、明行體恒定、表處生死市𫑮攝化眾生無虧定體、明動用俱寂，性自離故。遽即往詣頂禮者，速會其定體不遲滯也。已下正舉申請中，執善財手者，引接也。將詣所居示其舍宅令善財觀察者，令知所因也。舍宅清淨光明真金所成者，約位以禪波羅蜜為主，餘九為伴。明定體白淨無垢，報成光明。真金為舍宅之大體、白銀為牆者，以禪體成戒，為防護義。頗梨為殿者，以禪體顯智成忍。此寶似水精明淨，然有眾色不同。紺琉璃寶而為樓閣者，以禪體而作精進，觀照更增明淨清潔也。車𤦲妙寶而為其柱者，以禪為行，住持諸法故。已下自餘莊嚴，以次依十波羅蜜次第排之。十層樓閣，亦准此十波羅蜜，從下向上排之，自有次第。宅開八門者，一而各有兩門，四方都八也，明八正道行也。第十層中明第十智波羅蜜，圓會三世佛因果一念而滿，教化眾生及入涅槃總皆不移也。智約境界，法爾如斯故。已下九層中，初以檀度、二以戒、三忍配之，自有次第，並是以行報生表法。為善財說本因中，云我念過去過佛剎微塵數劫，有世界名圓滿莊嚴，佛號無邊光明法界普莊嚴王，彼佛入城時，我奏樂音并燒一丸香，以此供養迴向三處，得此界報所居舍宅如是者，明得定體，以十住位中已得定體故。言佛剎微塵為數量者，明定越迷塵，自智慧現，入此十行禪門故，故表越迷塵智現，以善說法為樂音，表因定起慧也。定香但燒一丸，五分法身周備。迴向三處者，但入此隨行寂用無礙定門，即能永離貧乏，常見諸佛及善知識，恒聞正法，是為三處，如經具言。我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門者，明隨行寂用無礙定門，能攝福智及以大慈大悲、四攝、四無量法皆在其內，是故號此長者名為寶髻，表此隨行定門總為髻攝法義。自餘如文自具。此一段是第五離癡亂行，以禪波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位同治；約位之中，此位治世間出世間定亂。如此長者十層樓閣，總攝十住、十行、十迴向

、十地、十一地及佛果皆悉通收，以法界無依無性禪為體故，皆以自體無依無住禪體中十波羅蜜以為莊嚴。論主以頌釋曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、十地、十一地及佛果皆悉通收，以法界無依無性禪為體故，皆以自體無依無住禪體中十波羅蜜以為莊嚴。論主以頌釋曰。

無作自性禪園苑， 普光明智為大宅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作自性禪園苑， 普光明智為大宅，

差別觀照嚴樓閣， 布施法食滿眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別觀照嚴樓閣， 布施法食滿眾生，

淨戒寶衣恒普著， 精進慈心為婇女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨戒寶衣恒普著， 精進慈心為婇女，

禪定善達世間智， 五地通明菩薩住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定善達世間智， 五地通明菩薩住，

寂滅般若第六層， 七層方便住生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅般若第六層， 七層方便住生死，

無功八層用自在， 九層一生法王居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功八層用自在， 九層一生法王居，

第十層中佛果滿， 如是次第而修學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十層中佛果滿， 如是次第而修學，

畢竟不居初中末， 以此眾法利群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟不居初中末， 以此眾法利群生，

依正二報於中得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依正二報於中得。

此略釋大況，廣意如文。意明一行中十行齊行，無始無終，例皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此略釋大況，廣意如文。意明一行中十行齊行，無始無終，例皆如是。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十行半經，於中約分為六門：一推德令進、二示善知識之方所云南方、三示善知識之國土名藤根、四示善知識所居之城名普門、五舉善知識名號曰普眼、六致敬辭去。隨文釋義者，推德令善財昇進，如歎德中有八行經，如文具明。國名藤根者，表善知識第六般若深固徹眾生源故，如藤根深固徹於大地至水際故。取堅實穿達義，以類智慧觀達世出世法皆徹源底故。城名普門者，明以普眼遍知諸法，依法主立名。長者名曰普眼者，智慧過人天，名之為長者。世及出世無不遍知，名為普眼。已下勸令往詣，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十行半經，於中約分為六門：一推德令進、二示善知識之方所云南方、三示善知識之國土名藤根、四示善知識所居之城名普門、五舉善知識名號曰普眼、六致敬辭去。隨文釋義者，推德令善財昇進，如歎德中有八行經，如文具明。國名藤根者，表善知識第六般若深固徹眾生源故，如藤根深固徹於大地至水際故。取堅實穿達義，以類智慧觀達世出世法皆徹源底故。城名普門者，明以普眼遍知諸法，依法主立名。長者名曰普眼者，智慧過人天，名之為長者。世及出世無不遍知，名為普眼。已下勸令往詣，如文自具。

第一正入當位法門中，「爾時」已下至「我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜門」，於此段中約分為八門：一正念善知識教思惟昇進。二往藤根國推問求覓普門城。三在衢路見長者正申所求。四長者授與善財所行之事。其所行事有四：一善治眾病、二善說對治諸根法門、三善和合諸香供養普見諸佛、四推德昇進。隨文釋義者，其城雉堞崇峻重堞，最高曰雉、雉重曰堞、城高曰崇、難昇曰峻，明此善知識住第六行中智慧重重無盡，尊高難入故。衢路寬平者，三空智慧蕩無涯際，世及出世智無不周。善治諸病者，世間四大不和病，以湯藥治。如煩惱病，以五停心觀、十波羅蜜治。善和合諸香者，以戒定慧解脫法身智身香隨根普熏，自佛出現。如上之事，皆約事表法、有事有法，皆含世間出世間二義。如十住中第六正心住，以海幢比丘入寂滅定身出化雲遍周饒益，表第六住中般若寂用無礙門。今此十行位中，第六般若善現行中舉純用是寂，得成就寂靜身語意行。如上能療治眾病者，實有是行。表法者，風病明想念多者，以數息對治，引令內止，方便令所緣所息，順無作定顯智用神通利化一切。黃病者，表貪欲多者，對以不淨觀。痰熱病者，表愚癡多者，對以十二緣生觀。鬼魅病者，表取著妙相不離魔業及天報神通，對以空觀。蠱毒者，表一切有所得心能生一切諸纏害業，愛業喻水、瞋業喻火，如是等病皆能對治。如和合諸香者，亦實有如是行。表法者，即明智慧善說教香，令熏破諸惡報業故。隨諸惡業為臭，隨智慧行為香。如辛頭波羅香者，辛頭即阿耨達池西面金牛口中所出大河，流入信度國。波羅者，此云岸也，明此香出此河之岸上。表此第六善現行，三空智慧、四辯無礙，如彼大池涌出四河，潤澤大地復成大海，一切戒定慧解脫解脫知見五分法身香皆生其中。若有眾生聞而入信，皆得度脫超昇彼岸。經舉其一，餘三河准之倣之。阿盧那跋底香者，此云赤色鮮明香，表赤色是南方正色，又表离為虛無、為日、為明、為心，以离法心故。离猶麗也，像此位三空四辯無相智慧光明，麗於一切眾生心境，皆得智慧解脫香故。烏洛迦栴檀香者，烏洛迦，蛇名。栴檀者，香樹也。明此蛇最毒常患毒熱，以身遶此香樹，其毒氣便息。表若有眾生聞說心境俱空，本無體相、無有處所一法可得之香，信而悟入，一切煩惱毒熱自然清淨。餘香如名可解。如是八種智慧香，熏諸眾生邪見識種，令依八正道行，入如來智慧香故。「善男子！我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜法門」，明如上對治諸法智慧，開諸佛智慧方便，皆令眾生入佛智慧，皆歡喜故。已下明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，「爾時」已下至「我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜門」，於此段中約分為八門：一正念善知識教思惟昇進。二往藤根國推問求覓普門城。三在衢路見長者正申所求。四長者授與善財所行之事。其所行事有四：一善治眾病、二善說對治諸根法門、三善和合諸香供養普見諸佛、四推德昇進。隨文釋義者，其城雉堞崇峻重堞，最高曰雉、雉重曰堞、城高曰崇、難昇曰峻，明此善知識住第六行中智慧重重無盡，尊高難入故。衢路寬平者，三空智慧蕩無涯際，世及出世智無不周。善治諸病者，世間四大不和病，以湯藥治。如煩惱病，以五停心觀、十波羅蜜治。善和合諸香者，以戒定慧解脫法身智身香隨根普熏，自佛出現。如上之事，皆約事表法、有事有法，皆含世間出世間二義。如十住中第六正心住，以海幢比丘入寂滅定身出化雲遍周饒益，表第六住中般若寂用無礙門。今此十行位中，第六般若善現行中舉純用是寂，得成就寂靜身語意行。如上能療治眾病者，實有是行。表法者，風病明想念多者，以數息對治，引令內止，方便令所緣所息，順無作定顯智用神通利化一切。黃病者，表貪欲多者，對以不淨觀。痰熱病者，表愚癡多者，對以十二緣生觀。鬼魅病者，表取著妙相不離魔業及天報神通，對以空觀。蠱毒者，表一切有所得心能生一切諸纏害業，愛業喻水、瞋業喻火，如是等病皆能對治。如和合諸香者，亦實有如是行。表法者，即明智慧善說教香，令熏破諸惡報業故。隨諸惡業為臭，隨智慧行為香。如辛頭波羅香者，辛頭即阿耨達池西面金牛口中所出大河，流入信度國。波羅者，此云岸也，明此香出此河之岸上。表此第六善現行，三空智慧、四辯無礙，如彼大池涌出四河，潤澤大地復成大海，一切戒定慧解脫解脫知見五分法身香皆生其中。若有眾生聞而入信，皆得度脫超昇彼岸。經舉其一，餘三河准之倣之。阿盧那跋底香者，此云赤色鮮明香，表赤色是南方正色，又表离為虛無、為日、為明、為心，以离法心故。离猶麗也，像此位三空四辯無相智慧光明，麗於一切眾生心境，皆得智慧解脫香故。烏洛迦栴檀香者，烏洛迦，蛇名。栴檀者，香樹也。明此蛇最毒常患毒熱，以身遶此香樹，其毒氣便息。表若有眾生聞說心境俱空，本無體相、無有處所一法可得之香，信而悟入，一切煩惱毒熱自然清淨。餘香如名可解。如是八種智慧香，熏諸眾生邪見識種，令依八正道行，入如來智慧香故。「善男子！我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜法門」，明如上對治諸法智慧，開諸佛智慧方便，皆令眾生入佛智慧，皆歡喜故。已下明

推德昇進。此名第六善現行中善知識，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。若約智門中，諸位同治；若約位門中，治隨行寂用不自在障，令隨行成就寂靜身語意行純清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 推德昇進。此名第六善現行中善知識，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。若約智門中，諸位同治；若約位門中，治隨行寂用不自在障，令隨行成就寂靜身語意行純清淨故。

第二推德昇進分中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有九行半經，約分為四門：一推德昇進、二示善知識所居方所及所居之城名多羅幢、三舉其王名無厭足、四敬辭而去。城名多羅幢者，此名明淨，約化主立名。以第七無著行中，以出世間淨智慧善入世間作慈悲主，善知諸根，化身同事不忘接生故。王名無厭足者，利生無厭故，因行成名。餘如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進分中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有九行半經，約分為四門：一推德昇進、二示善知識所居方所及所居之城名多羅幢、三舉其王名無厭足、四敬辭而去。城名多羅幢者，此名明淨，約化主立名。以第七無著行中，以出世間淨智慧善入世間作慈悲主，善知諸根，化身同事不忘接生故。王名無厭足者，利生無厭故，因行成名。餘如文自具。

第一正入當位門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯得此如幻解脫」，此一段經約分十四門：一正念善知識昇進；二往多羅幢城；三問眾人其王所在；四眾人答言今在正殿；五善財往詣遙見彼王處那羅延金剛之座；六見王報嚴身殿皆是眾寶；七見王苦其罰惡痛切難當；八善財心生疑惑；九空中天告，用善知識言，令除疑惑；十善財疑除往詣王所頂禮正申所求；十一其王執善財手將入宮中令觀報境；十二其王舉如幻解脫門，化現其身自作惡業受種種苦，令實眾生心生惶怖起諸善根發菩提心；十三其王自申所行，常於身口意乃至一蚊一蟻不生苦害之心，況復人耶；十四推德昇進。阿那羅王者，此云無厭足也。如十住第七住慈悲位，以休捨優婆夷表之。此十行第七慈悲行以無厭足王表之，以明治惡人之行，自化作惡、自苦治之，令實眾生厭世修德，成菩提道。第七迴向以觀世音主之，第七遠行地中以夜天名開敷樹花主之，如是皆是隨位成就慈悲之別名。自餘如經具明。此是第七善現行善知識，以方便波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，以治處生死中染淨二行不自在障，令得住生死中大智大悲得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯得此如幻解脫」，此一段經約分十四門：一正念善知識昇進；二往多羅幢城；三問眾人其王所在；四眾人答言今在正殿；五善財往詣遙見彼王處那羅延金剛之座；六見王報嚴身殿皆是眾寶；七見王苦其罰惡痛切難當；八善財心生疑惑；九空中天告，用善知識言，令除疑惑；十善財疑除往詣王所頂禮正申所求；十一其王執善財手將入宮中令觀報境；十二其王舉如幻解脫門，化現其身自作惡業受種種苦，令實眾生心生惶怖起諸善根發菩提心；十三其王自申所行，常於身口意乃至一蚊一蟻不生苦害之心，況復人耶；十四推德昇進。阿那羅王者，此云無厭足也。如十住第七住慈悲位，以休捨優婆夷表之。此十行第七慈悲行以無厭足王表之，以明治惡人之行，自化作惡、自苦治之，令實眾生厭世修德，成菩提道。第七迴向以觀世音主之，第七遠行地中以夜天名開敷樹花主之，如是皆是隨位成就慈悲之別名。自餘如經具明。此是第七善現行善知識，以方便波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，以治處生死中染淨二行不自在障，令得住生死中大智大悲得自在故。

第二推德昇進門中，從「諸菩薩」已下至「辭退而去」有八行半經，約分四門：一推德昇進、二示善知識方處及所居之城名為妙光、三舉善知識王名大光、四頂禮辭去。經云「城名妙光」者，此同第八住、第八地無功智慧妙用，是本位之中差別智滿。王名大光者，名根本智。自餘如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進門中，從「諸菩薩」已下至「辭退而去」有八行半經，約分四門：一推德昇進、二示善知識方處及所居之城名為妙光、三舉善知識王名大光、四頂禮辭去。經云「城名妙光」者，此同第八住、第八地無功智慧妙用，是本位之中差別智滿。王名大光者，名根本智。自餘如文自具。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩大慈為首隨順世間三昧門」，於此一段經約分為十五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行人間城邑；三然後乃至妙光大城；四問人求覓所居，人咸報言今此城是；五善財得聞城所居住處，歡喜踊躍；六明善財入妙光城，所見依果報境眾寶莊嚴；七明善財見如上妙境及男女諸六塵境界皆無愛著，但一心思惟究竟之法；八漸次遊行見大光王所住之處；九見王依正二報身土莊嚴；十善財五體投地頂禮其足；十一正申所求；十二王告善財所行之行名菩薩大慈幢行；十三妙光城隨心所見淨穢不同；十四王入大慈為首隨順世間三昧門，時所有報嚴寶地宮殿皆六種震動，樹林低首泉涌歸王，萬姓天人龍神恭敬，夜叉羅剎咸起慈心，八部諸王無不頂敬，皆生歡喜發起善根，以此大慈為首三昧之力法如是故；十五推德令善財昇進。隨文釋義者，漸次遊行或至人間城邑聚落曠野巖谷，然後乃至妙光大城者，明周巡觀照，治前位中智劣、大悲不圓滿習，治令智悲均平、智悲自在，方至第八無功妙用之行城故。問眾人言妙光城今在何處者，明以觀照之力智悲齊等猶不自識，是故須問舊住之人，表無功之位智悲難會。眾人咸報言妙光城者，今此城是大光王之所住處者，明善財契會智悲自在如王之門。善財歡喜者，入法樂也。作如是念已下，自念必當更聞勝法菩薩所行。作如是十種念已入妙光城，明以前第七行中修世間慈悲之行，入第八無功智之城，名入妙光城，為明達智朗然、大慈增廣。已下入城所見寶嚴地樹宮閣臺觀池沼等，皆明入此行門約智非報生，一不虛來，皆以慈宮、智殿、觀樓、種種智閣、法性行花、七菩提塹、八正道水、隨菩提行樹、防護一切眾生身口意業以為垣牆，一如十迴向初配當。埤堄者是垣，上傾看之孔也，皆以寶嚴。此七重，以七菩提行之所報成，舉七數倣此。其城縱廣一十由旬，由旬者，若約《佛本行集經》第十二云「以七微塵成一窓牖塵，七窓牖塵成一兔毫頭塵，七兔毫頭塵成一羊毛頭塵，七羊毛頭塵成一牛毛頭塵，七牛毛頭塵成一蟣，七蟣成一虱，七虱成一芥子，七芥子成一大麥，七大麥成一指節，七指節成半尺，二半尺成一肘，四肘成一弓，五弓成一丈，二十丈名一息，八十息成一俱盧舍，八俱盧舍成一由旬。」計此方尺量，二里餘八十步當一俱盧舍。八俱盧舍為一由旬，一由旬合有一十七里。其城一十由旬者，合東西南北一百七十里。若准其城內有十億衢道，一一道間皆有無量萬億眾生於中止住者，即非是此世間小由旬量之所能容，即是以根本智為大城 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此菩薩大慈為首隨順世間三昧門」，於此一段經約分為十五門：一念善知識教思惟昇進；二漸次遊行人間城邑；三然後乃至妙光大城；四問人求覓所居，人咸報言今此城是；五善財得聞城所居住處，歡喜踊躍；六明善財入妙光城，所見依果報境眾寶莊嚴；七明善財見如上妙境及男女諸六塵境界皆無愛著，但一心思惟究竟之法；八漸次遊行見大光王所住之處；九見王依正二報身土莊嚴；十善財五體投地頂禮其足；十一正申所求；十二王告善財所行之行名菩薩大慈幢行；十三妙光城隨心所見淨穢不同；十四王入大慈為首隨順世間三昧門，時所有報嚴寶地宮殿皆六種震動，樹林低首泉涌歸王，萬姓天人龍神恭敬，夜叉羅剎咸起慈心，八部諸王無不頂敬，皆生歡喜發起善根，以此大慈為首三昧之力法如是故；十五推德令善財昇進。隨文釋義者，漸次遊行或至人間城邑聚落曠野巖谷，然後乃至妙光大城者，明周巡觀照，治前位中智劣、大悲不圓滿習，治令智悲均平、智悲自在，方至第八無功妙用之行城故。問眾人言妙光城今在何處者，明以觀照之力智悲齊等猶不自識，是故須問舊住之人，表無功之位智悲難會。眾人咸報言妙光城者，今此城是大光王之所住處者，明善財契會智悲自在如王之門。善財歡喜者，入法樂也。作如是念已下，自念必當更聞勝法菩薩所行。作如是十種念已入妙光城，明以前第七行中修世間慈悲之行，入第八無功智之城，名入妙光城，為明達智朗然、大慈增廣。已下入城所見寶嚴地樹宮閣臺觀池沼等，皆明入此行門約智非報生，一不虛來，皆以慈宮、智殿、觀樓、種種智閣、法性行花、七菩提塹、八正道水、隨菩提行樹、防護一切眾生身口意業以為垣牆，一如十迴向初配當。埤堄者是垣，上傾看之孔也，皆以寶嚴。此七重，以七菩提行之所報成，舉七數倣此。其城縱廣一十由旬，由旬者，若約《佛本行集經》第十二云「以七微塵成一窓牖塵，七窓牖塵成一兔毫頭塵，七兔毫頭塵成一羊毛頭塵，七羊毛頭塵成一牛毛頭塵，七牛毛頭塵成一蟣，七蟣成一虱，七虱成一芥子，七芥子成一大麥，七大麥成一指節，七指節成半尺，二半尺成一肘，四肘成一弓，五弓成一丈，二十丈名一息，八十息成一俱盧舍，八俱盧舍成一由旬。」計此方尺量，二里餘八十步當一俱盧舍。八俱盧舍為一由旬，一由旬合有一十七里。其城一十由旬者，合東西南北一百七十里。若准其城內有十億衢道，一一道間皆有無量萬億眾生於中止住者，即非是此世間小由旬量之所能容，即是以根本智為大城

，一即十故，體用徹也。差別智為衢道，十智之中一中有一億同別之用，乃至無盡。八正道為八門，四八三十二，明十波羅蜜、七覺分、八正道分共為進修十住、十行、十迴向，和合圓融智悲二行令使自在，號根本智。曰大光王之隨諸眾生根品上中下見，名妙光大城廣狹不同、淨穢差別。所有眾寶莊城及地樹宮殿，總約智悲報生，如文自具。此城有一樓閣名正法藏，大光王常處其中者，此是差別智之報境，根本智自在王常處其中。善財見大光王去所住樓閣不遠，於四衢道中坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子之座者，此明四智、四無量、四攝法引接眾生為四衢。以南北東西通過大道名為四衢，此一四衢攝多道路乃至百千，總以一四衢收故，以隨意接生皆令無垢故。以如意離垢寶以為其座，以行無染故號。蓮花瑠璃為座足者，明智隨萬行明淨無障。金繒為帳者，表智隨慈含育眾生。寶網者，以約妙說教網報生也。天衣以為茵蓐者，以智無依為座體。茵蓐者，有文綵蓐也。以智無依，具足四無礙辯之文章，引接眾生故。其王於上結跏趺坐者，智悲二業交徹自在。二十八種大人之相者，明十住、十行二位智悲已修，猶有十迴向未滿，以此未具三十二相，明以三賢位極方成轉輪王之三十二相故。此約智境不動念而和會諸位同異總別之義也。必不得作如情延促量也，即全虧經意、設此經教。金輪王，即如〈隨好光明功德品〉中所說金網轉輪王。此轉輪王於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生，此王放摩尼髻中清淨光明，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩十地位，成無量智慧光明，得十種清淨眼、十種清淨意。八十隨好者，以隨好上界梵天王同得，是世間好故，非同三賢位滿三十二相八十種好。如頂生王等是轉輪王，以凌帝釋，便失神通，仍居退墜。此是三乘中一四天下小金輪王也，亦有三十二相八十種好，皆具福相。就中不同，如此十行中大光王是人王攝化境界，周滿十方百千萬億那由他世界，悉皆化現普資引接故。如三乘中金輪王，但化四天下人，不及諸天。此十行中第八難得行為人王，攝化十方無邊境界及上界天王人天六道，無不遍攝故，以得佛智故。已下歎王福智二業，如文具明。經云「亦如虛空顯現種種法門星象」者，明主方神以方隅成法，即八卦九宮是也。上方乾像其中二十八宿及十二時支幹，及日月五星諸列宿等，皆有法則。其世人王法之以施德令，佛以取之用表說法自除，如文自具。其座前種種珍寶周滿衢路者，是王所施之物，如經廣明。其王身如金山者，應真色也，以淨智內明行慈祐物之所感也。端正女人皆具六十四能，未 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，一即十故，體用徹也。差別智為衢道，十智之中一中有一億同別之用，乃至無盡。八正道為八門，四八三十二，明十波羅蜜、七覺分、八正道分共為進修十住、十行、十迴向，和合圓融智悲二行令使自在，號根本智。曰大光王之隨諸眾生根品上中下見，名妙光大城廣狹不同、淨穢差別。所有眾寶莊城及地樹宮殿，總約智悲報生，如文自具。此城有一樓閣名正法藏，大光王常處其中者，此是差別智之報境，根本智自在王常處其中。善財見大光王去所住樓閣不遠，於四衢道中坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子之座者，此明四智、四無量、四攝法引接眾生為四衢。以南北東西通過大道名為四衢，此一四衢攝多道路乃至百千，總以一四衢收故，以隨意接生皆令無垢故。以如意離垢寶以為其座，以行無染故號。蓮花瑠璃為座足者，明智隨萬行明淨無障。金繒為帳者，表智隨慈含育眾生。寶網者，以約妙說教網報生也。天衣以為茵蓐者，以智無依為座體。茵蓐者，有文綵蓐也。以智無依，具足四無礙辯之文章，引接眾生故。其王於上結跏趺坐者，智悲二業交徹自在。二十八種大人之相者，明十住、十行二位智悲已修，猶有十迴向未滿，以此未具三十二相，明以三賢位極方成轉輪王之三十二相故。此約智境不動念而和會諸位同異總別之義也。必不得作如情延促量也，即全虧經意、設此經教。金輪王，即如〈隨好光明功德品〉中所說金網轉輪王。此轉輪王於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生，此王放摩尼髻中清淨光明，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩十地位，成無量智慧光明，得十種清淨眼、十種清淨意。八十隨好者，以隨好上界梵天王同得，是世間好故，非同三賢位滿三十二相八十種好。如頂生王等是轉輪王，以凌帝釋，便失神通，仍居退墜。此是三乘中一四天下小金輪王也，亦有三十二相八十種好，皆具福相。就中不同，如此十行中大光王是人王攝化境界，周滿十方百千萬億那由他世界，悉皆化現普資引接故。如三乘中金輪王，但化四天下人，不及諸天。此十行中第八難得行為人王，攝化十方無邊境界及上界天王人天六道，無不遍攝故，以得佛智故。已下歎王福智二業，如文具明。經云「亦如虛空顯現種種法門星象」者，明主方神以方隅成法，即八卦九宮是也。上方乾像其中二十八宿及十二時支幹，及日月五星諸列宿等，皆有法則。其世人王法之以施德令，佛以取之用表說法自除，如文自具。其座前種種珍寶周滿衢路者，是王所施之物，如經廣明。其王身如金山者，應真色也，以淨智內明行慈祐物之所感也。端正女人皆具六十四能，未

詳。我淨修菩薩大慈幢行者，明從十行之初至第六行修行出世智慧之門，從第七行至此第八行前修處世慈悲起智之行，至此第八行處世無功用智現前，常以大慈悲為首，智隨破惑，名之為幢。從此已去至於第十行中，遍行外道，以大慈悲行，乃為九十六種外道身我皆為之，接諸邪見，是一終行滿故。《淨名經》云「彼外道六師所墮，汝亦隨墮，乃可取食。」王言我於無量百千佛所問難此法思惟觀察修習莊嚴者，意斷善財疑也。前十住中第八童真住見毘目瞿沙仙人亦五體投地，於此第八行中見大光王亦五體投地者何也？意明此位修悲至智，總五位通該，以表智悲普遍故，以此表之。但五位中第八位皆明菩薩行圓，從此第八位已去皆修如來十種力用自在，以五位中第十位皆是智波羅蜜為主，餘九為伴故。從此已去，後位任運自成。其大光王入菩薩大慈為首三昧，顯所行慈心業用饒益自在，令後學者倣之。以明無依之智入等眾生心，與之同體無有別性，有情無情皆悉同體入此三昧所感業故，令一切眾生及以樹林涌泉悉皆歸流、悉皆低枝、悉皆稽首。夜叉羅剎悉皆息惡，以明智隨一切眾生，皆與同其業用，一性無二。如世間帝王有慈悲於人，龍神順伏、鳳集驎祥，何況人焉而不歸仰？況此大光王智徹真源、行齊法界，慈心為首、神會含靈，與眾物而同光、為萬有之根本，如摩尼寶與物同色而本色不違，如聖智無心以物心為心而物無違也。明同體大慈悲心與物同用，對現色身而令發明故。山原及諸草樹無不迴轉向王禮敬，陂池泉井及以河海悉皆騰溢流注王前者，以智境大慈，法合如此。若眾生情識所變之境，即眾生不能為之。如蓮華藏世界中境界盡作佛事，以是智境非情所為故。聖者以智歸情，令有情眾生報得無情草木山泉河海悉皆隨轉，以智迴轉以末為本故。如世間有至孝於心，氷池涌魚、冬竹抽笋尚自如斯，況真智從慈者歟。此第八行中明智從悲行用故，以是列眾之中先標十千龍王以為眾首者，表智恒遊空垂慈雨法，以龍遊空興雲注雨表之。次如他化自在天王已下諸眾，皆明以大慈為首三昧業用所招之眾，如文具明。從「頂禮於王」已下有四行半經，明攝化廣狹及推德善財昇進。此是第八難得行善知識，以願波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治第八行中智悲不自在障令得自在。大慈為首，智為先導，已前以慈修智，已後第九十二位以智行悲。前十住中亦如是，後十向十地亦倣此，意明以無功之智用成慈悲等眾生之業用，無自功可成，如來十力、四無畏任運自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳。我淨修菩薩大慈幢行者，明從十行之初至第六行修行出世智慧之門，從第七行至此第八行前修處世慈悲起智之行，至此第八行處世無功用智現前，常以大慈悲為首，智隨破惑，名之為幢。從此已去至於第十行中，遍行外道，以大慈悲行，乃為九十六種外道身我皆為之，接諸邪見，是一終行滿故。《淨名經》云「彼外道六師所墮，汝亦隨墮，乃可取食。」王言我於無量百千佛所問難此法思惟觀察修習莊嚴者，意斷善財疑也。前十住中第八童真住見毘目瞿沙仙人亦五體投地，於此第八行中見大光王亦五體投地者何也？意明此位修悲至智，總五位通該，以表智悲普遍故，以此表之。但五位中第八位皆明菩薩行圓，從此第八位已去皆修如來十種力用自在，以五位中第十位皆是智波羅蜜為主，餘九為伴故。從此已去，後位任運自成。其大光王入菩薩大慈為首三昧，顯所行慈心業用饒益自在，令後學者倣之。以明無依之智入等眾生心，與之同體無有別性，有情無情皆悉同體入此三昧所感業故，令一切眾生及以樹林涌泉悉皆歸流、悉皆低枝、悉皆稽首。夜叉羅剎悉皆息惡，以明智隨一切眾生，皆與同其業用，一性無二。如世間帝王有慈悲於人，龍神順伏、鳳集驎祥，何況人焉而不歸仰？況此大光王智徹真源、行齊法界，慈心為首、神會含靈，與眾物而同光、為萬有之根本，如摩尼寶與物同色而本色不違，如聖智無心以物心為心而物無違也。明同體大慈悲心與物同用，對現色身而令發明故。山原及諸草樹無不迴轉向王禮敬，陂池泉井及以河海悉皆騰溢流注王前者，以智境大慈，法合如此。若眾生情識所變之境，即眾生不能為之。如蓮華藏世界中境界盡作佛事，以是智境非情所為故。聖者以智歸情，令有情眾生報得無情草木山泉河海悉皆隨轉，以智迴轉以末為本故。如世間有至孝於心，氷池涌魚、冬竹抽笋尚自如斯，況真智從慈者歟。此第八行中明智從悲行用故，以是列眾之中先標十千龍王以為眾首者，表智恒遊空垂慈雨法，以龍遊空興雲注雨表之。次如他化自在天王已下諸眾，皆明以大慈為首三昧業用所招之眾，如文具明。從「頂禮於王」已下有四行半經，明攝化廣狹及推德善財昇進。此是第八難得行善知識，以願波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治第八行中智悲不自在障令得自在。大慈為首，智為先導，已前以慈修智，已後第九十二位以智行悲。前十住中亦如是，後十向十地亦倣此，意明以無功之智用成慈悲等眾生之業用，無自功可成，如來十力、四無畏任運自至。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」可有十六行經，約分五門：一推德於先令善財昇進、二示善知識方所、三舉善知識所居城名曰安住、四舉善知識優婆夷名為不動、五致敬辭退而去。隨文釋義者，有一王都者，明此位是第九法王子菩薩所居，故號王都。凡五位中第九位皆是法王子位，得說法自在。優婆夷者，是清信女也。年已長大，二十已上不嫁自居，修德離俗無染清潔，號優婆夷。名不動者，明此女人自發心來，經閻浮提微塵數劫所生之中，於世五欲及以瞋恨更無所動，名為不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」可有十六行經，約分五門：一推德於先令善財昇進、二示善知識方所、三舉善知識所居城名曰安住、四舉善知識優婆夷名為不動、五致敬辭退而去。隨文釋義者，有一王都者，明此位是第九法王子菩薩所居，故號王都。凡五位中第九位皆是法王子位，得說法自在。優婆夷者，是清信女也。年已長大，二十已上不嫁自居，修德離俗無染清潔，號優婆夷。名不動者，明此女人自發心來，經閻浮提微塵數劫所生之中，於世五欲及以瞋恨更無所動，名為不動。

第一正入當位法門。於此段中，從「爾時」已下至「我唯得此求一切法無厭足三昧光明，為一切眾生說微妙法皆令歡喜」，於此段中約分十七門：一念善知識教思惟昇進。二如是思惟善知識眾善深恩，悲泣流淚。三善財童子如是悲哀思念之時，有隨逐覺悟菩薩如來使天於虛空中便加勸譽，令往安住王都。四從彼智光明三昧起，漸次遊行至安住城。五周遍推求不動優婆夷。六眾人咸告之言：此是童女，在其家內父母守護。七善財聞已往詣不動優婆夷所，入其宅內見其依報所居。八蒙堂宇光照其身，得五百三昧門。九次觀正報身相殊勝。十明善財說頌歎德，正申所求。十一優婆夷正說自行之法。十二善財所請三昧境界云何。十三優婆夷自說自行本因發起時劫緣起。十四正說空中佛為說法。十五自說發心已來經閻浮提微塵數劫，於爾所劫中修世間出世間一切眾技藝法，未曾廢捨一文一句。十六優婆夷問善財得見菩薩求一切法無厭足莊嚴門不？善財答云欲見。十七優婆夷入此三昧，不可說佛剎微塵數世界六種震動，悉皆清淨瑠璃所成。「善財皆見」已下推德昇進。隨文釋義者，問曰：何故此位念善知識悲泣流淚，何意？答曰：為明從智修悲滿佛十力故。又問曰：此位善知識何故為女人？答曰：如下文云「過去有佛號曰脩臂」。脩者長也，明引接義。表此從無功之智，以願波羅蜜行慈，接引一切眾生故。王名電授者，是智也，為明智能破迷，見道速疾如電光也。唯有一女者，慈悲也。明第六行至第七行以悲修智，自第八行已去以智修慈故，故以王女表之。是童女者，第八住、第八行已前慈悲位猶有染習，此第九住、第九行從智起悲無有染習故，故以童女表之。在家父母守護者，以方便為父、智度為母，以守護慈心為女，無染障故。淨習障至十一地方無，如〈十定品〉中灌頂菩薩猶三求推覓不見普賢者，其樣式是也。「善男子！我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門」者，明第九法師行中善摧邪論，已入如是十力智分故。如下文云「我於彼佛所聞如是法，求一切智、求佛十力、求佛辯才。」又以法師位中表素潔清高、慈悲和悅、謙下無慢，以女表之，非即女也。善財入其宅內見彼堂宇金色光明普皆照曜者，明此第九法師位悲室，教光所燭故。觸善財身即得五百三昧門者，一了相本淨，自體光明；二達心境無依，不居空有，性自寂靜；三如是三昧能於世間無所染著；四普眼捨得三昧者，明智眼無依名之為捨，善知萬有名之為得；五如來藏三昧門者，明一智之內含容萬德，舉此五數以明五百都含五位五百法門。善財入此三昧如七日胎者，同此位中以智入慈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門。於此段中，從「爾時」已下至「我唯得此求一切法無厭足三昧光明，為一切眾生說微妙法皆令歡喜」，於此段中約分十七門：一念善知識教思惟昇進。二如是思惟善知識眾善深恩，悲泣流淚。三善財童子如是悲哀思念之時，有隨逐覺悟菩薩如來使天於虛空中便加勸譽，令往安住王都。四從彼智光明三昧起，漸次遊行至安住城。五周遍推求不動優婆夷。六眾人咸告之言：此是童女，在其家內父母守護。七善財聞已往詣不動優婆夷所，入其宅內見其依報所居。八蒙堂宇光照其身，得五百三昧門。九次觀正報身相殊勝。十明善財說頌歎德，正申所求。十一優婆夷正說自行之法。十二善財所請三昧境界云何。十三優婆夷自說自行本因發起時劫緣起。十四正說空中佛為說法。十五自說發心已來經閻浮提微塵數劫，於爾所劫中修世間出世間一切眾技藝法，未曾廢捨一文一句。十六優婆夷問善財得見菩薩求一切法無厭足莊嚴門不？善財答云欲見。十七優婆夷入此三昧，不可說佛剎微塵數世界六種震動，悉皆清淨瑠璃所成。「善財皆見」已下推德昇進。隨文釋義者，問曰：何故此位念善知識悲泣流淚，何意？答曰：為明從智修悲滿佛十力故。又問曰：此位善知識何故為女人？答曰：如下文云「過去有佛號曰脩臂」。脩者長也，明引接義。表此從無功之智，以願波羅蜜行慈，接引一切眾生故。王名電授者，是智也，為明智能破迷，見道速疾如電光也。唯有一女者，慈悲也。明第六行至第七行以悲修智，自第八行已去以智修慈故，故以王女表之。是童女者，第八住、第八行已前慈悲位猶有染習，此第九住、第九行從智起悲無有染習故，故以童女表之。在家父母守護者，以方便為父、智度為母，以守護慈心為女，無染障故。淨習障至十一地方無，如〈十定品〉中灌頂菩薩猶三求推覓不見普賢者，其樣式是也。「善男子！我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門」者，明第九法師行中善摧邪論，已入如是十力智分故。如下文云「我於彼佛所聞如是法，求一切智、求佛十力、求佛辯才。」又以法師位中表素潔清高、慈悲和悅、謙下無慢，以女表之，非即女也。善財入其宅內見彼堂宇金色光明普皆照曜者，明此第九法師位悲室，教光所燭故。觸善財身即得五百三昧門者，一了相本淨，自體光明；二達心境無依，不居空有，性自寂靜；三如是三昧能於世間無所染著；四普眼捨得三昧者，明智眼無依名之為捨，善知萬有名之為得；五如來藏三昧門者，明一智之內含容萬德，舉此五數以明五百都含五位五百法門。善財入此三昧如七日胎者，同此位中以智入慈

柔和懌適悅也。一切眾生見此女人皆無染著心，一切煩惱自然消滅者，明智相福資仁慈端正，無染愛業以受其身，所生其身無有婬相，天人恭敬、見者惑亡。善財以一行頌，歎此女人修戒、忍、精進三種行，得光明照世間身，如經具明。優婆夷入定，顯求一切法無厭足三昧門，令善財見，如文具明。不空輪三昧者，須學世間出世間皆具足故。十力智輪三昧者，會佛差別智輪滿故。佛種無盡藏三昧門者，智無不含，化無斷絕故。此三三昧是總，一萬三昧是別，明一多相容自在入因陀羅網教門。已下推德昇進。此是第九善法行中善知識，以力波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治說法不自在障令得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔和懌適悅也。一切眾生見此女人皆無染著心，一切煩惱自然消滅者，明智相福資仁慈端正，無染愛業以受其身，所生其身無有婬相，天人恭敬、見者惑亡。善財以一行頌，歎此女人修戒、忍、精進三種行，得光明照世間身，如經具明。優婆夷入定，顯求一切法無厭足三昧門，令善財見，如文具明。不空輪三昧者，須學世間出世間皆具足故。十力智輪三昧者，會佛差別智輪滿故。佛種無盡藏三昧門者，智無不含，化無斷絕故。此三三昧是總，一萬三昧是別，明一多相容自在入因陀羅網教門。已下推德昇進。此是第九善法行中善知識，以力波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，諸位通治；約位門中，治說法不自在障令得自在。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十五行半經，於中約分四門：一推德令善財昇進；二示善友方所及舉城名都薩羅；三舉善友之名行，為出家外道，名為遍行；四禮敬辭去。隨文釋義者，城名無量都薩羅，都云喜樂，薩羅云出生，謂此城出生無量喜樂等事，表此善知識智度圓滿，行同十地已終佛果，遍行諸行宜應所見，普現其身同彼行門，接生利俗皆令歡喜故。城名出生無量喜樂等事，號出家外道名為遍行者，智齊佛果名為出家，為化邪流示同邪見名為外道，益眾生行及以三乘盡同其事名為遍行。所行無染名為出家。以菩薩行中化邪不化正名為外道，處行無染名為出家。乃至九十六種外道我皆為之。南方義，如初釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去」有十五行半經，於中約分四門：一推德令善財昇進；二示善友方所及舉城名都薩羅；三舉善友之名行，為出家外道，名為遍行；四禮敬辭去。隨文釋義者，城名無量都薩羅，都云喜樂，薩羅云出生，謂此城出生無量喜樂等事，表此善知識智度圓滿，行同十地已終佛果，遍行諸行宜應所見，普現其身同彼行門，接生利俗皆令歡喜故。城名出生無量喜樂等事，號出家外道名為遍行者，智齊佛果名為出家，為化邪流示同邪見名為外道，益眾生行及以三乘盡同其事名為遍行。所行無染名為出家。以菩薩行中化邪不化正名為外道，處行無染名為出家。乃至九十六種外道我皆為之。南方義，如初釋。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此至一切處菩薩行」，總分五門：一念善知識思惟昇進；二漸次遊行推求善友；三見在山上平地經行，山頂是智、平地是法身，表不離法身大智同於邪見；四往詣致敬正申所求；五遍行善友與善財所行之法。隨文釋義者，言外道名遍行者，菩薩化邪不化正名為外道。凡所修進未至究竟一乘法界理智妙行，一多同異自在、身土交徹十方世界如因陀羅網門，皆是外見。如是通凡及聖，盡以同行方便引之，名為遍行外道。行即如此孔丘、莊老之流，亦是其類。如潛名隱相隨類而行，眾生但受其益，總不知誰是誰非。如是之行，常遍十方、無時不現，如影隨形、如響應聲，非往來之質，以智通萬有，常對現色身。如下文云「我已成就普觀世間三昧門，已成就無依無作神通力，已成就普門般若波羅蜜。我普於世間，種種方所、種種形貌、種種解行饒益眾生，乃至普遍一切諸趣。雖在世間常行利益，時諸人眾不知從何而至，不知不覺是何人流，有眾生處一切行遍故。」此是真實行善知識，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此位治於生死中行不自在障令得自在，餘廣意如文。前十住是入佛所住法門之樣，此十行是普賢行之樣式，十地倣此而成十迴向是。以此十住十行中，和融慈悲願力起智興悲，令使不偏修出世涅槃及染淨二障，使得常居十方一切生死海中，依自體法界佛果普賢大行恒常充滿，如因陀羅網境界無礙門故，以是安立乎。十迴向門和會智悲、世及出世咸使融通，依本自在故。使偏修定業求出世者，和融無量想念，起大智用無定利故，安立十迴向。使權學菩薩，不一向妄求他方別有佛淨土故。安立十迴向，使得常居寂定身恒遍滿一切生死，攝化眾生故。起十迴向，使想念十方一切眾生數受想思惟憶念流注飄動便成智用，起十迴向。使微小如芥子許福田，令遍滿十方充滿法界，起十迴向。令使世間諸見及微小神通，成普賢大用，起十迴向。令使八住八地智增菩薩，憶念本願廣利眾生，方便起大神通力遍興大利，不住淨智中。起十迴向。令使初發心菩薩，起如來大願具佛功德，起十迴向。廣如〈十迴向品〉說。若無此十迴向門，一切發心者總住二乘地，無有菩薩得成佛道具普賢行也。初地菩薩依此三法，以殊勝願力發心，一依前三法加行昇進，至其功畢道滿，如初發心，以明智不遷、時日歲月不遷。還如慈氏返指文殊，明果不移因也。便見自身入普賢身中，明普賢行亦不離因內故。慈氏云：「我當來下閻浮提，汝與文殊還來見我。」明來世與今時不移。此乃約智實論，不同情識妄想虛變 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯知此至一切處菩薩行」，總分五門：一念善知識思惟昇進；二漸次遊行推求善友；三見在山上平地經行，山頂是智、平地是法身，表不離法身大智同於邪見；四往詣致敬正申所求；五遍行善友與善財所行之法。隨文釋義者，言外道名遍行者，菩薩化邪不化正名為外道。凡所修進未至究竟一乘法界理智妙行，一多同異自在、身土交徹十方世界如因陀羅網門，皆是外見。如是通凡及聖，盡以同行方便引之，名為遍行外道。行即如此孔丘、莊老之流，亦是其類。如潛名隱相隨類而行，眾生但受其益，總不知誰是誰非。如是之行，常遍十方、無時不現，如影隨形、如響應聲，非往來之質，以智通萬有，常對現色身。如下文云「我已成就普觀世間三昧門，已成就無依無作神通力，已成就普門般若波羅蜜。我普於世間，種種方所、種種形貌、種種解行饒益眾生，乃至普遍一切諸趣。雖在世間常行利益，時諸人眾不知從何而至，不知不覺是何人流，有眾生處一切行遍故。」此是真實行善知識，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此位治於生死中行不自在障令得自在，餘廣意如文。前十住是入佛所住法門之樣，此十行是普賢行之樣式，十地倣此而成十迴向是。以此十住十行中，和融慈悲願力起智興悲，令使不偏修出世涅槃及染淨二障，使得常居十方一切生死海中，依自體法界佛果普賢大行恒常充滿，如因陀羅網境界無礙門故，以是安立乎。十迴向門和會智悲、世及出世咸使融通，依本自在故。使偏修定業求出世者，和融無量想念，起大智用無定利故，安立十迴向。使權學菩薩，不一向妄求他方別有佛淨土故。安立十迴向，使得常居寂定身恒遍滿一切生死，攝化眾生故。起十迴向，使想念十方一切眾生數受想思惟憶念流注飄動便成智用，起十迴向。使微小如芥子許福田，令遍滿十方充滿法界，起十迴向。令使世間諸見及微小神通，成普賢大用，起十迴向。令使八住八地智增菩薩，憶念本願廣利眾生，方便起大神通力遍興大利，不住淨智中。起十迴向。令使初發心菩薩，起如來大願具佛功德，起十迴向。廣如〈十迴向品〉說。若無此十迴向門，一切發心者總住二乘地，無有菩薩得成佛道具普賢行也。初地菩薩依此三法，以殊勝願力發心，一依前三法加行昇進，至其功畢道滿，如初發心，以明智不遷、時日歲月不遷。還如慈氏返指文殊，明果不移因也。便見自身入普賢身中，明普賢行亦不離因內故。慈氏云：「我當來下閻浮提，汝與文殊還來見我。」明來世與今時不移。此乃約智實論，不同情識妄想虛變

生多劫見。一乘之行，見道在初發心位初也，加行在初發心見諦之後。以此果行相資，方成萬用自在。三乘道，前三賢菩薩有漏發心，地上方成見道，十一地妙覺如來。又云三千大千世界為佛報境，未通法界無限之境。互參無礙門已下，推德昇進十迴向位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生多劫見。一乘之行，見道在初發心位初也，加行在初發心見諦之後。以此果行相資，方成萬用自在。三乘道，前三賢菩薩有漏發心，地上方成見道，十一地妙覺如來。又云三千大千世界為佛報境，未通法界無限之境。互參無礙門已下，推德昇進十迴向位。