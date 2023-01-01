新華嚴經論卷第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十五

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十六行經，約分為四門：一明推德於前、二示善知識方所及國土、三舉善知識名號、四善財敬戀善友流淚辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」有十六行經，約分為四門：一明推德於前、二示善知識方所及國土、三舉善知識名號、四善財敬戀善友流淚辭去。

第一推德於前者，明解脫長者推德於前位善知識有十種殊勝，勸令善財進求加行。第二南行，如前初位已釋。至閻浮提畔者，明此位正心住，是得出世間及處世間智慧神通之極畔故，故云閻浮提畔。唯得世間出世大悲心，未得入俗同纏行圓滿大慈悲心故，故以比丘表之。於世間中出俗相故，後位即明入俗大悲心圓滿，即以優婆夷滿願表之。有一國土名摩利伽羅者，此梵本未譯。有比丘名海幢者，明約以德智慧如海，能破眾生業惑處，名之為幢。幢者，摧壞義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一推德於前者，明解脫長者推德於前位善知識有十種殊勝，勸令善財進求加行。第二南行，如前初位已釋。至閻浮提畔者，明此位正心住，是得出世間及處世間智慧神通之極畔故，故云閻浮提畔。唯得世間出世大悲心，未得入俗同纏行圓滿大慈悲心故，故以比丘表之。於世間中出俗相故，後位即明入俗大悲心圓滿，即以優婆夷滿願表之。有一國土名摩利伽羅者，此梵本未譯。有比丘名海幢者，明約以德智慧如海，能破眾生業惑處，名之為幢。幢者，摧壞義故。

第一正入當位門中，從「爾時善財童子一心正念」已下至「我唯知此一般若波羅蜜三昧光明」此一段經，約分為五門：一正念前法令其增長、二漸次南行至閻浮提畔摩利聚落、三周遍求覓海幢比丘是進求觀照、四乃見在經行地側結跏趺坐入于三昧離出入息無別思覺、五明入三昧中身分出眾十方教化。何故在經行地側結跏趺坐入于三昧？表寂用自在，以經行地是用，三昧是寂，表依用有寂。地側者，表不住寂用之中而任運自在故。離出入息，明稱理而寂、稱理而用，性自遍周，非同二乘作寂滅證也。此同十地中第六地也，以十地行依此十住行樣，修行至彼，同此本故，是故第六地菩薩得寂滅定，神通現前。此是隨空慧寂用門，十地大悲寂用。從第五身出眾海十方教化中，約有二十三種法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位門中，從「爾時善財童子一心正念」已下至「我唯知此一般若波羅蜜三昧光明」此一段經，約分為五門：一正念前法令其增長、二漸次南行至閻浮提畔摩利聚落、三周遍求覓海幢比丘是進求觀照、四乃見在經行地側結跏趺坐入于三昧離出入息無別思覺、五明入三昧中身分出眾十方教化。何故在經行地側結跏趺坐入于三昧？表寂用自在，以經行地是用，三昧是寂，表依用有寂。地側者，表不住寂用之中而任運自在故。離出入息，明稱理而寂、稱理而用，性自遍周，非同二乘作寂滅證也。此同十地中第六地也，以十地行依此十住行樣，修行至彼，同此本故，是故第六地菩薩得寂滅定，神通現前。此是隨空慧寂用門，十地大悲寂用。從第五身出眾海十方教化中，約有二十三種法門。

一足下出無數百千億長者居士婆羅門眾周遍十方者，表足是所行之行，還從其中出行故。為長者、居士、婆羅門是世間仁士之行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一足下出無數百千億長者居士婆羅門眾周遍十方者，表足是所行之行，還從其中出行故。為長者、居士、婆羅門是世間仁士之行故。

二從兩膝出無數百千億剎帝利婆羅門眾皆悉聰慧者，以兩膝是起止坐臥卷舒自在之所由。膝還出清淨王種，表智制生死，如王自在。剎帝利者，是王種也。婆羅門者，是淨行也。表智隨生死自在，如王無染也。聰慧智能，明白萬法故。種種色相者，從智化現也。餘皆是智中之行故，以義取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二從兩膝出無數百千億剎帝利婆羅門眾皆悉聰慧者，以兩膝是起止坐臥卷舒自在之所由。膝還出清淨王種，表智制生死，如王自在。剎帝利者，是王種也。婆羅門者，是淨行也。表智隨生死自在，如王無染也。聰慧智能，明白萬法故。種種色相者，從智化現也。餘皆是智中之行故，以義取之。

三從其腰間出等眾生數無量仙人者，表腰間是世間行五欲之境。表以智幻生，同眾生行利眾生事，自無五欲也，故出仙人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三從其腰間出等眾生數無量仙人者，表腰間是世間行五欲之境。表以智幻生，同眾生行利眾生事，自無五欲也，故出仙人。

四從兩脇出不思議龍及龍女眾者，表兩脇是覆蔭義故。於中出龍，雨潤眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四從兩脇出不思議龍及龍女眾者，表兩脇是覆蔭義故。於中出龍，雨潤眾生故。

五從胸前卐字中出無數百千億阿脩羅王，皆悉示現不可思議自在幻力，令百千世界皆大震動者，胸是勇猛義，卐者清涼義故。於中出修羅眾，表精勤勇猛，震動摧破煩惱魔軍、高慢山王、諂愛宮殿故，令清涼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五從胸前卐字中出無數百千億阿脩羅王，皆悉示現不可思議自在幻力，令百千世界皆大震動者，胸是勇猛義，卐者清涼義故。於中出修羅眾，表精勤勇猛，震動摧破煩惱魔軍、高慢山王、諂愛宮殿故，令清涼故。

六從其背上出無數百千億二乘者，表背是背眾生之方所。還從其中出二乘眾，表二乘背佛大智大悲萬行利眾生事及法界體用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六從其背上出無數百千億二乘者，表背是背眾生之方所。還從其中出二乘眾，表二乘背佛大智大悲萬行利眾生事及法界體用故。

七從其兩肩出無數百千億諸夜叉羅剎王者，表兩肩是荷負守御之處。還從負中出夜叉、羅剎可畏之狀，守護行眾善業之眾生，及向十住及正入十住十行位者。乃至現作執金剛神，守護諸佛及佛住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七從其兩肩出無數百千億諸夜叉羅剎王者，表兩肩是荷負守御之處。還從負中出夜叉、羅剎可畏之狀，守護行眾善業之眾生，及向十住及正入十住十行位者。乃至現作執金剛神，守護諸佛及佛住處。

八從其腹出無數百千億緊那羅王及女，及出無數百千乾闥婆王，及各奏無數百千天樂及歌讚歎一切諸佛及法者，表腹包含眾法義，還於其中出歌詠音樂之神，稱讚諸佛及法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八從其腹出無數百千億緊那羅王及女，及出無數百千乾闥婆王，及各奏無數百千天樂及歌讚歎一切諸佛及法者，表腹包含眾法義，還於其中出歌詠音樂之神，稱讚諸佛及法故。

九從其面門出轉輪王者，明口是轉法輪王之所由，還於其中出輪王之眾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九從其面門出轉輪王者，明口是轉法輪王之所由，還於其中出輪王之眾故。

十從其兩目出無數百千日輪普照地獄趣者，表目是慈悲破暗處故，及一切眾寶國土以作種種光明莊嚴顯曜，及照一切眾生無量事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十從其兩目出無數百千日輪普照地獄趣者，表目是慈悲破暗處故，及一切眾寶國土以作種種光明莊嚴顯曜，及照一切眾生無量事業。

十一從其眉間白毫相中出無數百千帝釋者，表眉間白毫相中道十地之果，還於其中出帝釋身，表住於中道得法之頂者，能為世主主導眾生，以帝釋號能主故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一從其眉間白毫相中出無數百千帝釋者，表眉間白毫相中道十地之果，還於其中出帝釋身，表住於中道得法之頂者，能為世主主導眾生，以帝釋號能主故。

十二從額上出無數百千億梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二從額上出無數百千億梵天。

十三從其頭上出無量佛剎微塵數諸菩薩眾者，明修行至法之頭，表行遍滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三從其頭上出無量佛剎微塵數諸菩薩眾者，明修行至法之頭，表行遍滿故。

十四從其頂上出無數百千億如來身，明佛果故，如隨位雨法。如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四從其頂上出無數百千億如來身，明佛果故，如隨位雨法。如經自具。

十五又海幢比丘從身一切毛孔一一皆出阿僧祇佛剎微塵數光明網者，表全身總是法界般若波羅蜜妙慧三空無礙解脫，教眾生之光重重無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五又海幢比丘從身一切毛孔一一皆出阿僧祇佛剎微塵數光明網者，表全身總是法界般若波羅蜜妙慧三空無礙解脫，教眾生之光重重無盡故。

十六爾時善財童子一心觀察已下，是善財觀察善知識所作三昧境界事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六爾時善財童子一心觀察已下，是善財觀察善知識所作三昧境界事業。

十七六月六日已下，海幢出定，善財稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七六月六日已下，海幢出定，善財稱歎。

十八聖者已下，是善財問三昧之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八聖者已下，是善財問三昧之名。

十九海幢比丘舉三昧之號名普眼捨得，又名般若波羅蜜境界清淨光明，又號普莊嚴清淨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九海幢比丘舉三昧之號名普眼捨得，又名般若波羅蜜境界清淨光明，又號普莊嚴清淨門。

二十明海幢比丘舉修般若波羅蜜門，所得三昧有百萬阿僧祇三昧莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十明海幢比丘舉修般若波羅蜜門，所得三昧有百萬阿僧祇三昧莊嚴。

二十一善財重問三昧境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一善財重問三昧境界。

二十二海幢比丘重說此三昧，為說二十二種無障礙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二海幢比丘重說此三昧，為說二十二種無障礙法。

二十三我唯知此一般若波羅蜜三昧光明，推德於先，令善財昇進。善財以如上十法觀察海幢比丘，又住立思惟觀察經一日一夜者，明檀波羅蜜。七日七夜者，明七支戒。半月者，忍波羅蜜。以明忍但自益，不益於人故，半月表之。一月者，以明精進自利利他故，一月表之。六月者，第六住也。復經六日者，是第六波羅蜜故。以為海幢比丘是十住中第六正心住，修般若波羅蜜智慧日故，故云六月是第六正心住，六日是第六波羅蜜智慧日故。此是十住中第六正心住，般若波羅蜜為主，餘九為伴。以約智門中，諸位通治；以約位門中；第六波羅蜜偏治世間出世間寂用不自在障，得寂用神通自在門。猶出世慈悲心多，入俗常住世間慈悲猶劣故，以海幢比丘表之，雖有慈悲，但得無染行清淨之慈，不得同眾生行等眾生事一無有違。方便取一切眾生故，即以後位俗士休捨優婆夷其行，明處真不證知真行俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三我唯知此一般若波羅蜜三昧光明，推德於先，令善財昇進。善財以如上十法觀察海幢比丘，又住立思惟觀察經一日一夜者，明檀波羅蜜。七日七夜者，明七支戒。半月者，忍波羅蜜。以明忍但自益，不益於人故，半月表之。一月者，以明精進自利利他故，一月表之。六月者，第六住也。復經六日者，是第六波羅蜜故。以為海幢比丘是十住中第六正心住，修般若波羅蜜智慧日故，故云六月是第六正心住，六日是第六波羅蜜智慧日故。此是十住中第六正心住，般若波羅蜜為主，餘九為伴。以約智門中，諸位通治；以約位門中；第六波羅蜜偏治世間出世間寂用不自在障，得寂用神通自在門。猶出世慈悲心多，入俗常住世間慈悲猶劣故，以海幢比丘表之，雖有慈悲，但得無染行清淨之慈，不得同眾生行等眾生事一無有違。方便取一切眾生故，即以後位俗士休捨優婆夷其行，明處真不證知真行俗。

第二明昇進。前位第七不退住中，「如諸菩薩入智慧海」已下至「辭退而行」有十六行經，約分為五門：一推德於先、二示善知識居處、三舉善知識所居園林、四舉善知識名號、五明善財正念海幢比丘教戀慕辭退而去。南行義，如前已釋。住處名海潮者，明善知識住生死海，廣度眾生，如應引化而無失時，猶如大海潮不失時故，以所居以表其行。園林名普莊嚴者，以一切生死海為園，以萬行海為林。以行此大悲無盡無邊之行海，以嚴淨十方眾生海，令成佛海故，園林名普莊嚴。於園中有優婆夷名為休捨者，此云滿願，自滿本願遍化眾生故。優婆夷者，表慈悲行也。此是十地中第七遠行地大慈悲行之軌樣。從此倣之至彼地功熟故，以神表之，明神用自在。前位是出世無染大悲法門，即以比丘表之；此位入俗處染而不污、處真同俗之慈悲，即以優婆夷表之，漸成力用自在故，餘如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明昇進。前位第七不退住中，「如諸菩薩入智慧海」已下至「辭退而行」有十六行經，約分為五門：一推德於先、二示善知識居處、三舉善知識所居園林、四舉善知識名號、五明善財正念海幢比丘教戀慕辭退而去。南行義，如前已釋。住處名海潮者，明善知識住生死海，廣度眾生，如應引化而無失時，猶如大海潮不失時故，以所居以表其行。園林名普莊嚴者，以一切生死海為園，以萬行海為林。以行此大悲無盡無邊之行海，以嚴淨十方眾生海，令成佛海故，園林名普莊嚴。於園中有優婆夷名為休捨者，此云滿願，自滿本願遍化眾生故。優婆夷者，表慈悲行也。此是十地中第七遠行地大慈悲行之軌樣。從此倣之至彼地功熟故，以神表之，明神用自在。前位是出世無染大悲法門，即以比丘表之；此位入俗處染而不污、處真同俗之慈悲，即以優婆夷表之，漸成力用自在故，餘如文自具。

第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此一解脫門」，於此段中約分為十三門：一念善知識教思惟勝進、二漸漸南行至海潮處、三見普莊嚴園林莊嚴眾寶、四入其園中周遍推求、五見優婆夷往詣其所、六致敬禮拜正申所求、七休捨優婆夷為說自己所行之法、八善財白言聖者發無上菩提心其已久如、九善財童子言聖者久如當得成無上菩提、十休捨優婆夷正答成佛久近因緣、十一善財請說解脫法門如何名目、十二休捨優婆夷正答其名名離憂安隱幢、十三「我唯知此一解脫門」已下推德昇進。如園林眾事及宮殿眾事皆眾寶所嚴者，表約行願廣大，盡佛界眾生界故，依報莊嚴廣大無限。容貌端正及諸嚴飾，表慈心悲慜益物利生，調順柔和體道無我。十波羅蜜無順逆行十方諸佛身遍奉侍供養，所感正報容止可觀，見者除惑、人天崇重。表大悲行示現女身而非女心，所有莊嚴及以宮殿樓閣池沼，皆約悲智萬行報生。如前先約略表示，所有嚴飾如經自明。意明此位方便波羅蜜慈悲行廣，莊嚴報廣。經云「善男子！其有眾生得見我者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉」者，明來至此位，要修至三空解脫，世間智、出世間智慧現前，成廣大慈悲行，方來至此方便入生死門，達生死性與佛福智海本來一性，便得離憂安隱幢解脫門，方名不退住。雖復知空無我，常於生死有畏，未入離憂安隱幢，常居退位。設不退還凡夫，還退作二乘，及生淨土別欣樂果故。云十方諸佛悉來至我所於寶座上為我說法，表悲與智會，明此位以悲成無功之智門。第十住中王女慈行童女，明以智成悲自在門。師子幢王，表是十住位中無功用智自在。女表無染之慈也。至第十灌頂住，智悲滿故。第十地是蘊積大悲成行門，以九箇女天、一箇如來妻表之。十一地是大悲行滿以悲起智成佛門，即以摩耶生佛表之。以此十一地中十箇善知識，總佛果已滿善知識，以具普賢行故，遍作世間人中仁士之行，童子師、居士、長者、童子童女，行同凡士，此明果極行遍故。大約以智發心，從初發心住即悲智齊發為其始，學出世道根本智為先，以此立五位五十箇行門，以簡生熟同別。由茲五十箇波羅蜜，五位中五重練磨，簡其智悲廣狹生熟、出世入纏逆順和會、福慧多少勝劣不同，令發心者不住一法及三四五十百千即以為足故，意令進昇至於無限廣大如法界故。就諸五位五十重中，一一具有智悲二行，五十箇波羅蜜互相參徹，約有五百箇波羅蜜門共為主伴，圓此悲智、世及出世、心量廣狹生熟之門，方明總別同異成壞六義。如此十住門十波羅蜜，直以約法界體實法安立，十法圓融 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財」已下至「我唯知此一解脫門」，於此段中約分為十三門：一念善知識教思惟勝進、二漸漸南行至海潮處、三見普莊嚴園林莊嚴眾寶、四入其園中周遍推求、五見優婆夷往詣其所、六致敬禮拜正申所求、七休捨優婆夷為說自己所行之法、八善財白言聖者發無上菩提心其已久如、九善財童子言聖者久如當得成無上菩提、十休捨優婆夷正答成佛久近因緣、十一善財請說解脫法門如何名目、十二休捨優婆夷正答其名名離憂安隱幢、十三「我唯知此一解脫門」已下推德昇進。如園林眾事及宮殿眾事皆眾寶所嚴者，表約行願廣大，盡佛界眾生界故，依報莊嚴廣大無限。容貌端正及諸嚴飾，表慈心悲慜益物利生，調順柔和體道無我。十波羅蜜無順逆行十方諸佛身遍奉侍供養，所感正報容止可觀，見者除惑、人天崇重。表大悲行示現女身而非女心，所有莊嚴及以宮殿樓閣池沼，皆約悲智萬行報生。如前先約略表示，所有嚴飾如經自明。意明此位方便波羅蜜慈悲行廣，莊嚴報廣。經云「善男子！其有眾生得見我者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉」者，明來至此位，要修至三空解脫，世間智、出世間智慧現前，成廣大慈悲行，方來至此方便入生死門，達生死性與佛福智海本來一性，便得離憂安隱幢解脫門，方名不退住。雖復知空無我，常於生死有畏，未入離憂安隱幢，常居退位。設不退還凡夫，還退作二乘，及生淨土別欣樂果故。云十方諸佛悉來至我所於寶座上為我說法，表悲與智會，明此位以悲成無功之智門。第十住中王女慈行童女，明以智成悲自在門。師子幢王，表是十住位中無功用智自在。女表無染之慈也。至第十灌頂住，智悲滿故。第十地是蘊積大悲成行門，以九箇女天、一箇如來妻表之。十一地是大悲行滿以悲起智成佛門，即以摩耶生佛表之。以此十一地中十箇善知識，總佛果已滿善知識，以具普賢行故，遍作世間人中仁士之行，童子師、居士、長者、童子童女，行同凡士，此明果極行遍故。大約以智發心，從初發心住即悲智齊發為其始，學出世道根本智為先，以此立五位五十箇行門，以簡生熟同別。由茲五十箇波羅蜜，五位中五重練磨，簡其智悲廣狹生熟、出世入纏逆順和會、福慧多少勝劣不同，令發心者不住一法及三四五十百千即以為足故，意令進昇至於無限廣大如法界故。就諸五位五十重中，一一具有智悲二行，五十箇波羅蜜互相參徹，約有五百箇波羅蜜門共為主伴，圓此悲智、世及出世、心量廣狹生熟之門，方明總別同異成壞六義。如此十住門十波羅蜜，直以約法界體實法安立，十法圓融

互參成一百法門。以初發菩提心，以此佛本果行為樣修行。從此本樣修行，五重加行練磨，方始得依初樣。雖復練磨生熟差別，然智悲不異初心，日月時節亦無遷轉，以約智發心本無三世時分故。此優婆夷，表對第六住是世間出世間法故。為迴彼出世心多者，令依滿本願故，起愛處生死、愛度眾生，成慈行故，以優婆夷名滿願表之，以取其志養育子孫無疲勞故。表大悲菩薩養育一切法界眾生，若善不善皆無捨離，未曾起不濟之心。化種種身，未曾捨一眾生如毛髮許，恒常對現一切眾生前，種種教化令成就故。此位約迴第六住出世心多，不斷生死愛度眾生猶在愛習，以優婆夷表之，故名有行有開發。第十灌頂中，以一分無功智成，以智生悲無有愛習，以師子幢王女慈行童女表之，此是當十住位中調治和會智悲生熟之意。如上。我有八萬四千那由他同行眷屬常居此園，明以眾生八萬四千那由他諸煩惱園林，悉皆與之同行而接引之。善財問優婆夷發菩提心久近者，意明求解脫無有久近，一發即三世一時求，解脫體中無有久近故。明大悲行中問發心久近者，意明大慈大悲深厚，還與眾生界住劫久近相似。若眾生界無盡，大悲願行無盡。後問久如成佛，意亦如之。且舉三十恒河沙為量，已去唯佛所知，意不可極也。又前三比丘得出世心是一十，至彌伽海幢比丘得了世間出世間心是二十，至此第七住入世行慈悲是三十也，明發心久近。俱枳羅鳥，梵本未譯。毘盧遮那摩尼寶者，名為光明遍照如意無價寶也。寶多羅樹形，如此方椶櫚，以妙寶所成。阿盧那香，此云赤色香。婆樓那天佛，此云水天解脫。名離憂安隱幢者，此有二義：一教化眾生使令離憂，是菩薩安隱幢。眾生未離生死，菩薩不自取安隱故。因化成名。二菩薩雖達生死性空，於生死有畏，未為究竟安隱無憂。若能入生死教化眾生，達生死眾生及以教化者總涅槃行無出無沒，方名離憂安隱幢故。此是十住中第七不退住，方便波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，五位通治；約位門中，偏治世間出世間心大悲心劣，而令悲智得圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互參成一百法門。以初發菩提心，以此佛本果行為樣修行。從此本樣修行，五重加行練磨，方始得依初樣。雖復練磨生熟差別，然智悲不異初心，日月時節亦無遷轉，以約智發心本無三世時分故。此優婆夷，表對第六住是世間出世間法故。為迴彼出世心多者，令依滿本願故，起愛處生死、愛度眾生，成慈行故，以優婆夷名滿願表之，以取其志養育子孫無疲勞故。表大悲菩薩養育一切法界眾生，若善不善皆無捨離，未曾起不濟之心。化種種身，未曾捨一眾生如毛髮許，恒常對現一切眾生前，種種教化令成就故。此位約迴第六住出世心多，不斷生死愛度眾生猶在愛習，以優婆夷表之，故名有行有開發。第十灌頂中，以一分無功智成，以智生悲無有愛習，以師子幢王女慈行童女表之，此是當十住位中調治和會智悲生熟之意。如上。我有八萬四千那由他同行眷屬常居此園，明以眾生八萬四千那由他諸煩惱園林，悉皆與之同行而接引之。善財問優婆夷發菩提心久近者，意明求解脫無有久近，一發即三世一時求，解脫體中無有久近故。明大悲行中問發心久近者，意明大慈大悲深厚，還與眾生界住劫久近相似。若眾生界無盡，大悲願行無盡。後問久如成佛，意亦如之。且舉三十恒河沙為量，已去唯佛所知，意不可極也。又前三比丘得出世心是一十，至彌伽海幢比丘得了世間出世間心是二十，至此第七住入世行慈悲是三十也，明發心久近。俱枳羅鳥，梵本未譯。毘盧遮那摩尼寶者，名為光明遍照如意無價寶也。寶多羅樹形，如此方椶櫚，以妙寶所成。阿盧那香，此云赤色香。婆樓那天佛，此云水天解脫。名離憂安隱幢者，此有二義：一教化眾生使令離憂，是菩薩安隱幢。眾生未離生死，菩薩不自取安隱故。因化成名。二菩薩雖達生死性空，於生死有畏，未為究竟安隱無憂。若能入生死教化眾生，達生死眾生及以教化者總涅槃行無出無沒，方名離憂安隱幢故。此是十住中第七不退住，方便波羅蜜為主，餘九為伴。約智門中，五位通治；約位門中，偏治世間出世間心大悲心劣，而令悲智得圓滿故。

第二推德昇進前位中，「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而行」有十六行半經，於中文義約分為五門：一推德於先令其勝進、二示善知識處名為海潮、三示其國土名那羅素、四舉善知識名號、五頂禮流淚辭退而行。此流淚者，表大悲弘深。又敬法貴入，情至厚重。又表智悲自在，垂悲俗流傷嗟苦趣，聖心廣濟悲嘆難勝。此南方有海潮處者，與前位同名海潮處者，表悲智同會，以將前位慈悲之門昇進會於智體，以將第八願波羅蜜發起智業會其悲門。智若不發興大願行悲，趣寂無由起用。是故十地中至此第八地位，諸佛三加七勸，令念本願，方能生大慈悲。是故二位同名海潮，明第八願波羅蜜會其悲智一體，方得無功大用行，廣利而無思，猶如海潮汎洪波而不作，像此位菩薩以無功智化諸群品，知根而不失時也，是故二位同名海潮，此會智悲不二。國名那羅素者，此云不嬾惰。為第八住入無功之智，稱本智遍周利生無懈，無疲勞嬾惰之心。此位是十地中八地之樣，從此而起初跡，至第八地中方與本樣會同。此中一分相應十地中第八地，大用一體無功智周佛地方滿，至〈如來出現品〉是其滿處。以〈法界品〉為源始，根本智恒爾無功大用故。以初發大菩提心者，元依法界普光明智體，發心功熟即是本來法界，但約智悲生熟廣狹上明位次第。仙人名毘目瞿沙者，此云出聲可畏，為智目增明，善摧邪論，出言契當，異論息心故，名出聲可畏。善財悲泣流淚思惟有十難事，如經具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進前位中，「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而行」有十六行半經，於中文義約分為五門：一推德於先令其勝進、二示善知識處名為海潮、三示其國土名那羅素、四舉善知識名號、五頂禮流淚辭退而行。此流淚者，表大悲弘深。又敬法貴入，情至厚重。又表智悲自在，垂悲俗流傷嗟苦趣，聖心廣濟悲嘆難勝。此南方有海潮處者，與前位同名海潮處者，表悲智同會，以將前位慈悲之門昇進會於智體，以將第八願波羅蜜發起智業會其悲門。智若不發興大願行悲，趣寂無由起用。是故十地中至此第八地位，諸佛三加七勸，令念本願，方能生大慈悲。是故二位同名海潮，明第八願波羅蜜會其悲智一體，方得無功大用行，廣利而無思，猶如海潮汎洪波而不作，像此位菩薩以無功智化諸群品，知根而不失時也，是故二位同名海潮，此會智悲不二。國名那羅素者，此云不嬾惰。為第八住入無功之智，稱本智遍周利生無懈，無疲勞嬾惰之心。此位是十地中八地之樣，從此而起初跡，至第八地中方與本樣會同。此中一分相應十地中第八地，大用一體無功智周佛地方滿，至〈如來出現品〉是其滿處。以〈法界品〉為源始，根本智恒爾無功大用故。以初發大菩提心者，元依法界普光明智體，發心功熟即是本來法界，但約智悲生熟廣狹上明位次第。仙人名毘目瞿沙者，此云出聲可畏，為智目增明，善摧邪論，出言契當，異論息心故，名出聲可畏。善財悲泣流淚思惟有十難事，如經具明。

第一正入當位法門中，從初「爾時善財童子」已下至「我得無勝幢解脫門」，此一段文約分為十三門：一念教誨思惟勝進；二漸次遊行至那羅索國；三周遍推求毘目瞿沙；四見一大林阿僧祇樹以為莊嚴；五見彼仙人旃檀樹下敷草而坐，領徒一萬；六申其所求；七仙人稱歎善財；八仙人示其善財法門名字；九善財問其無勝幢解脫境界；十仙人以手摩善財頂執其手，令善財自見其身往十方佛剎微塵數世界中；十一善財見佛獲益；十二仙人放善財手，還在本處；十三「我唯知此無勝幢解脫」已下是推德昇進。波吒羅樹者，似此方楸樹，其氣香，其花紫色。尼拘律樹者，葉似此方柹葉，其子似枇杷子，子下承蔕如柹。其種類耐老，於諸樹中最高大。領徒一萬，明行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從初「爾時善財童子」已下至「我得無勝幢解脫門」，此一段文約分為十三門：一念教誨思惟勝進；二漸次遊行至那羅索國；三周遍推求毘目瞿沙；四見一大林阿僧祇樹以為莊嚴；五見彼仙人旃檀樹下敷草而坐，領徒一萬；六申其所求；七仙人稱歎善財；八仙人示其善財法門名字；九善財問其無勝幢解脫境界；十仙人以手摩善財頂執其手，令善財自見其身往十方佛剎微塵數世界中；十一善財見佛獲益；十二仙人放善財手，還在本處；十三「我唯知此無勝幢解脫」已下是推德昇進。波吒羅樹者，似此方楸樹，其氣香，其花紫色。尼拘律樹者，葉似此方柹葉，其子似枇杷子，子下承蔕如柹。其種類耐老，於諸樹中最高大。領徒一萬，明行具足。

問曰：何故此位見仙人，何意？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故此位見仙人，何意？

答曰：此有二義。一表智淨如仙，為明此位無功智現，無染如仙；二為無功智現，以大悲行能同異道，同事接生。其居處林樹莊嚴，明蔭覆利物。池沼蓮花莊嚴，明慈悲處世而無染行。仙人於旃檀樹下敷草而坐，表智樹覆蔭，熏戒定慧解脫知見香，遍周法界。敷草而坐，明無功之智能善治貪亂，明少欲之相。鹿皮草衣，示行少欲知足。髻鬟垂鬢者，無功之智圓滿。如是徒眾前後圍遶者，明主伴萬行圓滿。善財見已往詣其所五體投地者，明敬法重人之禮。又表以五塵之境皆歸智地。歎言真善知識，善知識者，無功之智本自真故。無勝幢解脫者，明此位無功用智性自遍周，利益一切眾生，摧破煩惱無有斷絕，下位不如故，云無勝幢。仙人以手摩善財頂者，示以安慰。接善財手者，表引接也。善財自見其身往詣十方十佛剎微塵數世界中，及到十佛剎微塵數佛所者，明會智境遍周也。凡至十住中第八住、十地中第八地，皆須諸佛聖者灌頂勸發加持。及第十灌頂住及第十法雲地，總須諸佛灌頂加持故。若不加持，或時滯寂、或不了佛境界故，無能自進，為創初不達佛無功用智之境界故。已下見佛境界，如經具明。阿庾多者，此方一兆之數。那由他者，此方一溝。仙人放善財手，善財即見身還本處，明以智力加持入法，既得法已自力常然，雖復聖者捨其加持，一見見無有異故。如舟濟度於岸，不可負舟而行。此是童真住，明創初童蒙入真無功智之界，以願波羅蜜為主，餘九為伴。明此位無功智現，恐當滯寂，以大願門興其智用故。又令念本願廣度眾生，有此節級以法防之，令不滯寂故。以智門中，諸位通治；約位門中，此位會七住中悲行、第八住中無功之智，以大願波羅蜜興作，令使智悲任用自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此有二義。一表智淨如仙，為明此位無功智現，無染如仙；二為無功智現，以大悲行能同異道，同事接生。其居處林樹莊嚴，明蔭覆利物。池沼蓮花莊嚴，明慈悲處世而無染行。仙人於旃檀樹下敷草而坐，表智樹覆蔭，熏戒定慧解脫知見香，遍周法界。敷草而坐，明無功之智能善治貪亂，明少欲之相。鹿皮草衣，示行少欲知足。髻鬟垂鬢者，無功之智圓滿。如是徒眾前後圍遶者，明主伴萬行圓滿。善財見已往詣其所五體投地者，明敬法重人之禮。又表以五塵之境皆歸智地。歎言真善知識，善知識者，無功之智本自真故。無勝幢解脫者，明此位無功用智性自遍周，利益一切眾生，摧破煩惱無有斷絕，下位不如故，云無勝幢。仙人以手摩善財頂者，示以安慰。接善財手者，表引接也。善財自見其身往詣十方十佛剎微塵數世界中，及到十佛剎微塵數佛所者，明會智境遍周也。凡至十住中第八住、十地中第八地，皆須諸佛聖者灌頂勸發加持。及第十灌頂住及第十法雲地，總須諸佛灌頂加持故。若不加持，或時滯寂、或不了佛境界故，無能自進，為創初不達佛無功用智之境界故。已下見佛境界，如經具明。阿庾多者，此方一兆之數。那由他者，此方一溝。仙人放善財手，善財即見身還本處，明以智力加持入法，既得法已自力常然，雖復聖者捨其加持，一見見無有異故。如舟濟度於岸，不可負舟而行。此是童真住，明創初童蒙入真無功智之界，以願波羅蜜為主，餘九為伴。明此位無功智現，恐當滯寂，以大願門興其智用故。又令念本願廣度眾生，有此節級以法防之，令不滯寂故。以智門中，諸位通治；約位門中，此位會七住中悲行、第八住中無功之智，以大願波羅蜜興作，令使智悲任用自在。

第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退南行」有十二行半經，於中義意約分六門：一推德於先、二示善知識所在、三舉聚落名伊沙那、四示善知識名為勝熱、五勸令致問所行法門、六禮敬辭退南行。南方，如初所釋。聚落名伊沙那者，此示長直，為表此善知識攝化，長其直道無諸諂誑，故名長直。婆羅門者，此云淨也，為表此善知識無染寂靜故。名勝熱者，表勝世間煩惱熱故，示勝盛火炎熱故。此是第九法王子住，得法自在，明第九力波羅蜜法力自在，示同外道五熱炙身，引接邪徒令歸正智。明得智同邪，接諸邪見妄行苦行者令皆信伏。下自具文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退南行」有十二行半經，於中義意約分六門：一推德於先、二示善知識所在、三舉聚落名伊沙那、四示善知識名為勝熱、五勸令致問所行法門、六禮敬辭退南行。南方，如初所釋。聚落名伊沙那者，此示長直，為表此善知識攝化，長其直道無諸諂誑，故名長直。婆羅門者，此云淨也，為表此善知識無染寂靜故。名勝熱者，表勝世間煩惱熱故，示勝盛火炎熱故。此是第九法王子住，得法自在，明第九力波羅蜜法力自在，示同外道五熱炙身，引接邪徒令歸正智。明得智同邪，接諸邪見妄行苦行者令皆信伏。下自具文。

第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯得此無盡輪解脫」，此一段經約分為二十五門：一得無勝幢法光所照入諸佛不思議神力；二念善知識教漸次南行；三至長直聚落見彼勝熱修苦行，四面火如大山；四中有刀山高峻無極，登彼山上投身入火；五善財頂禮諮問所求；六婆羅門令善財上其刀山；投身入火；七善財人身難得；心有懷疑；八十千梵天在虛空中，勸念此是金剛焰定光明；九有十千諸魔在虛空中，勸念善財歎婆羅門德行；十復有十千自在天王於虛空中告語善財，不令生疑；十一復有十千化樂天王亦在虛空歎婆羅門德；十二復有十千兜率天王在空稱歎；十三復有十千三十三天於虛空中雨天鬘陀羅花供養；十四十千龍王、十五十千夜叉王、十六十千乾闥婆王、十七十千阿修羅王、十八十千迦樓羅王、十九十千緊那羅王、二十有無量欲界諸天，如是等十三種眾，皆在空中稱歎婆羅門德，勸念善財不生疑惑；二十一善財悔過；二十二婆羅門為善財說頌；二十三善財順教，登其刀山，入大火聚；二十四善財入火聚時獲益；二十五「我唯得此菩薩無盡輪」已下是推德昇進。如上婆羅門示行此行時，隨諸眾生總見行門各自差別。約表法中，刀山是法王子。住中力波羅蜜，智慧為體。成修行者，達生死苦難，但見法界性解脫，須得無有怖畏，堪力用自在。火焰是金剛智之光明，亦名金剛三昧，如上諸天已說。伊那跋羅龍王，往因由破戒，損其極臭樹，遂頭上生此臭樹，故以名之也。優婆者，清信也。難陀者，此云歡喜，明此龍聞法信樂歡喜故。菩薩無盡輪解脫者，意明法王子住，得法師位。以此一行隨諸眾生樂欲不同，各見說法及行門無盡差別，明稱眾生根圓滿故，名無盡輪。此是法王子住，以力波羅蜜為主，餘九為伴。以約智門中，以五位通治；以約位門中，以治說法不自在障。同十地中第九地，從此果行修行，至第九善慧地功熟倣此。十住中本果，還以法界體普光明智為大用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，從「爾時善財童子」已下至「我唯得此無盡輪解脫」，此一段經約分為二十五門：一得無勝幢法光所照入諸佛不思議神力；二念善知識教漸次南行；三至長直聚落見彼勝熱修苦行，四面火如大山；四中有刀山高峻無極，登彼山上投身入火；五善財頂禮諮問所求；六婆羅門令善財上其刀山；投身入火；七善財人身難得；心有懷疑；八十千梵天在虛空中，勸念此是金剛焰定光明；九有十千諸魔在虛空中，勸念善財歎婆羅門德行；十復有十千自在天王於虛空中告語善財，不令生疑；十一復有十千化樂天王亦在虛空歎婆羅門德；十二復有十千兜率天王在空稱歎；十三復有十千三十三天於虛空中雨天鬘陀羅花供養；十四十千龍王、十五十千夜叉王、十六十千乾闥婆王、十七十千阿修羅王、十八十千迦樓羅王、十九十千緊那羅王、二十有無量欲界諸天，如是等十三種眾，皆在空中稱歎婆羅門德，勸念善財不生疑惑；二十一善財悔過；二十二婆羅門為善財說頌；二十三善財順教，登其刀山，入大火聚；二十四善財入火聚時獲益；二十五「我唯得此菩薩無盡輪」已下是推德昇進。如上婆羅門示行此行時，隨諸眾生總見行門各自差別。約表法中，刀山是法王子。住中力波羅蜜，智慧為體。成修行者，達生死苦難，但見法界性解脫，須得無有怖畏，堪力用自在。火焰是金剛智之光明，亦名金剛三昧，如上諸天已說。伊那跋羅龍王，往因由破戒，損其極臭樹，遂頭上生此臭樹，故以名之也。優婆者，清信也。難陀者，此云歡喜，明此龍聞法信樂歡喜故。菩薩無盡輪解脫者，意明法王子住，得法師位。以此一行隨諸眾生樂欲不同，各見說法及行門無盡差別，明稱眾生根圓滿故，名無盡輪。此是法王子住，以力波羅蜜為主，餘九為伴。以約智門中，以五位通治；以約位門中，以治說法不自在障。同十地中第九地，從此果行修行，至第九善慧地功熟倣此。十住中本果，還以法界體普光明智為大用。

第二推德昇進門中，約分為四門：一推德昇進、二示善知識處云南方有城名師子奮迅、三舉善知識名云童女慈行、四頂禮勝熱婆羅門足辭退而去。南方義，如前初位釋。城名師子奮迅者，是師子幢王所居之城，其王是慈行女父。表智自在為王，大悲行遍為女，明此從智生悲。處生死染而與不染等，明習氣盡故。前第七住中休捨優婆夷，明故存愛習用成悲門，以未斷愛度眾生之愛習故，號優婆夷，以此成大慈悲之行滿，八住中無功之智方成，即明以從悲生智。此位以從智生悲故，即師子幢王女是童女也。表此位任運利生，無染習也。第一正入當位法門中，約經文義分為二十二門：一於善知識心生尊重；二念教昇進；三漸次南行；四至師子奮迅城；五推求慈行童女；六聞其童女族姓王種；七五百童女以為侍從；八明女所居之殿；九明女所坐之座；十善財聞已往詣；十一善財入已覩見童女依正報得莊嚴；十二善財見已正申所求；十三童女令善財觀其依果所居報得，知其行因；十四善財觀已，合掌瞻仰慈行童女；十五童女告善財法門名般若波羅蜜普莊嚴門；十六童女告善財所修行法門見佛之數；十七正舉其見佛之數有三十六恒河沙，諸佛名號不同；十八明童女受此法門，諸佛各以異門而入；十九諸佛一說更不重宣；二十善財白言問此法門之境界；二十一正舉所修觀察法門時得普總持門，其數有百萬阿僧祇總持法門，其大數有一百一十七；二十二「我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門」已下，明推德昇進。漸次南行者，勝進也。至師子奮迅城周遍推求慈行童女者，會智悲無二體也。聞此童女是師子幢王女五百童女以為侍從者，明信此十住位中灌頂住，普該五位智悲二門，總如此十住中修，更無異路故，名師子幢王女。五百侍從以聞法者，是此當位中修行也。信此一位都攝五位智悲，總如此門，方名此十住門，名住佛所住。當如是知。以此住中善知識依報之境，總與佛果報所得境界名體俱同，皆具因陀羅網互參之佛境身土，重重含容，時劫歲月都無延促，一一門各各具足無量一切法門，如經文自具，令善財觀察者是。如慈行童女所居之殿名毘盧遮那藏殿者，即是佛果包含眾德，五位行藏佛因果門，總在此位之中故。龍勝旃檀足金線網天衣座上而說妙法者，明以大慈悲身，坐一切智智座上，為龍勝也。說一切戒定慧解脫解脫知見五分法身之香白淨教網，覆護引接一切眾生，以之為座。善財聞已詣王宮門求見彼女，見無量眾來入宮中者，明此智殿悲宮是一切眾生共所入處，五位菩薩共所居都。善財問言：「諸人今者何所往詣？」咸報之言：「我等欲詣慈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二推德昇進門中，約分為四門：一推德昇進、二示善知識處云南方有城名師子奮迅、三舉善知識名云童女慈行、四頂禮勝熱婆羅門足辭退而去。南方義，如前初位釋。城名師子奮迅者，是師子幢王所居之城，其王是慈行女父。表智自在為王，大悲行遍為女，明此從智生悲。處生死染而與不染等，明習氣盡故。前第七住中休捨優婆夷，明故存愛習用成悲門，以未斷愛度眾生之愛習故，號優婆夷，以此成大慈悲之行滿，八住中無功之智方成，即明以從悲生智。此位以從智生悲故，即師子幢王女是童女也。表此位任運利生，無染習也。第一正入當位法門中，約經文義分為二十二門：一於善知識心生尊重；二念教昇進；三漸次南行；四至師子奮迅城；五推求慈行童女；六聞其童女族姓王種；七五百童女以為侍從；八明女所居之殿；九明女所坐之座；十善財聞已往詣；十一善財入已覩見童女依正報得莊嚴；十二善財見已正申所求；十三童女令善財觀其依果所居報得，知其行因；十四善財觀已，合掌瞻仰慈行童女；十五童女告善財法門名般若波羅蜜普莊嚴門；十六童女告善財所修行法門見佛之數；十七正舉其見佛之數有三十六恒河沙，諸佛名號不同；十八明童女受此法門，諸佛各以異門而入；十九諸佛一說更不重宣；二十善財白言問此法門之境界；二十一正舉所修觀察法門時得普總持門，其數有百萬阿僧祇總持法門，其大數有一百一十七；二十二「我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門」已下，明推德昇進。漸次南行者，勝進也。至師子奮迅城周遍推求慈行童女者，會智悲無二體也。聞此童女是師子幢王女五百童女以為侍從者，明信此十住位中灌頂住，普該五位智悲二門，總如此十住中修，更無異路故，名師子幢王女。五百侍從以聞法者，是此當位中修行也。信此一位都攝五位智悲，總如此門，方名此十住門，名住佛所住。當如是知。以此住中善知識依報之境，總與佛果報所得境界名體俱同，皆具因陀羅網互參之佛境身土，重重含容，時劫歲月都無延促，一一門各各具足無量一切法門，如經文自具，令善財觀察者是。如慈行童女所居之殿名毘盧遮那藏殿者，即是佛果包含眾德，五位行藏佛因果門，總在此位之中故。龍勝旃檀足金線網天衣座上而說妙法者，明以大慈悲身，坐一切智智座上，為龍勝也。說一切戒定慧解脫解脫知見五分法身之香白淨教網，覆護引接一切眾生，以之為座。善財聞已詣王宮門求見彼女，見無量眾來入宮中者，明此智殿悲宮是一切眾生共所入處，五位菩薩共所居都。善財問言：「諸人今者何所往詣？」咸報之言：「我等欲詣慈

行童女聽受妙法者。」此明信而無疑。善財童子即作是念：「此王宮門既無限礙，我亦應入」者，自念信已當入。入已見毘盧遮那藏殿者，自心智悲萬行與五位因果智悲一時會入故。𭺌𭹳為地者，明以此寶似水精，然紅白赤碧不同，但以明淨類，以法身報得。瑠璃為柱者，以淨行住持萬德。金剛為壁者，智淨防護也。閻浮檀金以為垣牆者，表淨戒外嚴也。百千光明而為窓牖者，以教光明照俗報得也。阿僧祇摩尼而為莊絞者，離垢行嚴報生。寶藏摩尼鏡周匝莊嚴者，根本智起差別智照眾生根本報生也。以世間最上摩尼寶而為莊飾者，淨行無染世間行報生也。無數寶網羅覆其上者，即能設教網報生也。百千金鈴出妙音聲者，明聲遍十方說法之音所報生也。已下明正報莊嚴。慈行童女皮膚金色，明法身白淨心無垢報生，金色應真菩薩皆金色也。目髮皆悉紺青，以淨智照矚覆護諸眾生法故。梵音聲者，清朗遠聞十方也。令善財觀其依報者，明知果即識其法門也。於一一鏡中所現一切佛境界互相含者，具如經說。云此是般若波羅蜜普莊嚴門，我於三十六恒河沙佛所求得此法者，明十住、十行、十迴向為三十故。六恒河沙佛所求得法者，通攝六位，十信、十地、十一地佛果行，總在十住、十行、十迴向法中，成彼前後六位法故。以前信位具信，未是實入住位故。十地十一地因果行門，但依十住、十行、十迴向法，會融理智悲願行門已，備十地、十一地依而倣之令使慣熟，更無新法故。以後十地、十一地中不立隨位進修佛果名號，亦無遙見佛來，亦無迎佛法事。上下隨文看之，意自現爾。以是此第十灌頂住中智悲二行，總收十住、十行、十迴向智悲願行總在其內，故云三十。教雖文字有前後安立之跡，約智悲願行，歲月日劫總是一法、總是一時，乃至十信心亦爾，十地、十一地亦爾，此一位中一切總別同異成壞法無不在中故。如此位經文中，令善財童子觀莊嚴境界，見一一壁中、一一柱中、一一鏡中、一一相中、一一形中，乃至一一寶中，悉見法界。一切如來從初發心修菩薩行，成滿大願具足功德，成等正覺轉妙法輪，乃至示現入於涅槃，如是影像靡不皆現，如水中普現虛空星宿日月所有眾像，廣如經說。以此境界用明一位總含諸位諸劫日月時分皆不遷移，故云我於三十六恒河沙佛所求此法門，一說不再說，悉皆領受。即須知十住、十行、十迴向此三種十法，總在十住中一住中行故。亦以智中有此三十箇法門，悲中亦有三十箇法門，亦為六十恒河沙佛也。以一一位皆有遍法界行門故，以恒河沙略舉其遍義故。亦取一位通該六位故，亦表一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行童女聽受妙法者。」此明信而無疑。善財童子即作是念：「此王宮門既無限礙，我亦應入」者，自念信已當入。入已見毘盧遮那藏殿者，自心智悲萬行與五位因果智悲一時會入故。𭺌𭹳為地者，明以此寶似水精，然紅白赤碧不同，但以明淨類，以法身報得。瑠璃為柱者，以淨行住持萬德。金剛為壁者，智淨防護也。閻浮檀金以為垣牆者，表淨戒外嚴也。百千光明而為窓牖者，以教光明照俗報得也。阿僧祇摩尼而為莊絞者，離垢行嚴報生。寶藏摩尼鏡周匝莊嚴者，根本智起差別智照眾生根本報生也。以世間最上摩尼寶而為莊飾者，淨行無染世間行報生也。無數寶網羅覆其上者，即能設教網報生也。百千金鈴出妙音聲者，明聲遍十方說法之音所報生也。已下明正報莊嚴。慈行童女皮膚金色，明法身白淨心無垢報生，金色應真菩薩皆金色也。目髮皆悉紺青，以淨智照矚覆護諸眾生法故。梵音聲者，清朗遠聞十方也。令善財觀其依報者，明知果即識其法門也。於一一鏡中所現一切佛境界互相含者，具如經說。云此是般若波羅蜜普莊嚴門，我於三十六恒河沙佛所求得此法者，明十住、十行、十迴向為三十故。六恒河沙佛所求得法者，通攝六位，十信、十地、十一地佛果行，總在十住、十行、十迴向法中，成彼前後六位法故。以前信位具信，未是實入住位故。十地十一地因果行門，但依十住、十行、十迴向法，會融理智悲願行門已，備十地、十一地依而倣之令使慣熟，更無新法故。以後十地、十一地中不立隨位進修佛果名號，亦無遙見佛來，亦無迎佛法事。上下隨文看之，意自現爾。以是此第十灌頂住中智悲二行，總收十住、十行、十迴向智悲願行總在其內，故云三十。教雖文字有前後安立之跡，約智悲願行，歲月日劫總是一法、總是一時，乃至十信心亦爾，十地、十一地亦爾，此一位中一切總別同異成壞法無不在中故。如此位經文中，令善財童子觀莊嚴境界，見一一壁中、一一柱中、一一鏡中、一一相中、一一形中，乃至一一寶中，悉見法界。一切如來從初發心修菩薩行，成滿大願具足功德，成等正覺轉妙法輪，乃至示現入於涅槃，如是影像靡不皆現，如水中普現虛空星宿日月所有眾像，廣如經說。以此境界用明一位總含諸位諸劫日月時分皆不遷移，故云我於三十六恒河沙佛所求此法門，一說不再說，悉皆領受。即須知十住、十行、十迴向此三種十法，總在十住中一住中行故。亦以智中有此三十箇法門，悲中亦有三十箇法門，亦為六十恒河沙佛也。以一一位皆有遍法界行門故，以恒河沙略舉其遍義故。亦取一位通該六位故，亦表一切

智慧解脫不離三空六波羅蜜故。一一位中有六位故，一一六位皆有無盡行願故。以下舉一百七箇陀羅尼門，明此一位總攝十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地因果不出此位，一百七箇總持收故。如是一百七大總持門，不出十波羅蜜中行，互參有百波羅蜜。如是百波羅蜜不出三十七覺支以為互參助伴，成三賢、十聖、等妙六位，共名三十六恒河沙佛所求此般若波羅蜜普莊嚴門。以此恒河沙是此經中最初小數故，故舉之明初發心中十住門即遍該六位中六十法故，除十信不入位。深細思之可解。大意智此十住、十行、十迴向三賢位，一一皆含十地、十一地及妙覺地法界門，總通收一法界故。一智慧、一慈悲、一解脫、一劫一歲一月一日一時無前後，無別異門，然安立種種隨世差別法門故，終可不作延促長短見故。如初善財童子於善知識所起最極尊重心，生廣大清淨解，常念佛乘專求佛智，願見諸佛觀法境界，無障礙智常現在前。不合云常念大乘，以此經是法界佛果門，與二乘無比對分。亦與權教大乘十地之後安立佛果者，亦非比對，何得云專念大乘？以大者比小者說大。此法門所有發心皆依佛果發心。所有心量願行智悲之境皆非比對。不可以將比對大小之乘惑亂佛乘之門，令使失其經意，妄傳教門。此是譯經者不達誤言也。如後應專求佛乘、一切智乘、不思議乘、佛果乘，以佛果、文殊、普賢法界，纔初發心總入故。又終始不分時劫差別，絕情所量，唯是智故。餘如經文。此灌頂住位，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此位以智治修行前後差別及智悲不均平障，入智悲圓滿前後自在無二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧解脫不離三空六波羅蜜故。一一位中有六位故，一一六位皆有無盡行願故。以下舉一百七箇陀羅尼門，明此一位總攝十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地因果不出此位，一百七箇總持收故。如是一百七大總持門，不出十波羅蜜中行，互參有百波羅蜜。如是百波羅蜜不出三十七覺支以為互參助伴，成三賢、十聖、等妙六位，共名三十六恒河沙佛所求此般若波羅蜜普莊嚴門。以此恒河沙是此經中最初小數故，故舉之明初發心中十住門即遍該六位中六十法故，除十信不入位。深細思之可解。大意智此十住、十行、十迴向三賢位，一一皆含十地、十一地及妙覺地法界門，總通收一法界故。一智慧、一慈悲、一解脫、一劫一歲一月一日一時無前後，無別異門，然安立種種隨世差別法門故，終可不作延促長短見故。如初善財童子於善知識所起最極尊重心，生廣大清淨解，常念佛乘專求佛智，願見諸佛觀法境界，無障礙智常現在前。不合云常念大乘，以此經是法界佛果門，與二乘無比對分。亦與權教大乘十地之後安立佛果者，亦非比對，何得云專念大乘？以大者比小者說大。此法門所有發心皆依佛果發心。所有心量願行智悲之境皆非比對。不可以將比對大小之乘惑亂佛乘之門，令使失其經意，妄傳教門。此是譯經者不達誤言也。如後應專求佛乘、一切智乘、不思議乘、佛果乘，以佛果、文殊、普賢法界，纔初發心總入故。又終始不分時劫差別，絕情所量，唯是智故。餘如經文。此灌頂住位，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此位以智治修行前後差別及智悲不均平障，入智悲圓滿前後自在無二門。

問曰：此灌頂住位智悲已滿，何故不以佛表之？何故將王女表之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此灌頂住位智悲已滿，何故不以佛表之？何故將王女表之？

答曰：明此十住中，一住即十住。明前德雲比丘、海雲比丘、善住比丘、海幢比丘總是成佛出世間解脫位，彌伽、解脫長者、休捨優婆夷、毘目仙人、勝熱婆羅門、王女慈行，總果中圓會菩薩道。以一位互體通收，總在其內具足。凡見比丘是表求佛果以莊嚴菩薩行，凡見俗士即明求菩薩行不離佛果。或男或女、長者外道、神天，表法一一隨位行門配之方明。此已上十箇善知識，初德雲比丘明以禪定觀照，顯發自心佛智慧，普見諸佛境界光明門。第二海雲比丘，是觀生死海十二有支，本來清淨佛國海門。第三善住比丘，法身智自在無礙出俗門。第四彌伽長者，明處俗修行世間文字門。第五解脫長者，明處俗身舍無盡佛剎莊嚴自體萬境自性禪定門。第六海幢比丘，真俗二達出纏寂用無礙神通門。第七休捨優婆夷，處世成長大慈門。第八毘目瞿沙，無功智現同邪門。第九勝熱婆羅門，攝諸邪見苦行門。第十王女慈行，明智悲圓滿總攝諸位智悲因果同時具足門。如是十門總攝六位因果，三十七道品互體圓融、一多具足，如帝網法門。此十住法門，明自住佛所住。已下十行經，明自利利他之行。已下推德昇進，入於十行位也。此童女慈行，是智波羅蜜中大悲圓滿門，明總攝諸位同該，位位如是，故云三十六恒河沙佛所求此法門。三十為十住、十行、十迴向是也。六云通佛果、妙覺及五位。通收表智波羅蜜圓該三賢六位，總含一際。約法門依報，表之如前，以六相明之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：明此十住中，一住即十住。明前德雲比丘、海雲比丘、善住比丘、海幢比丘總是成佛出世間解脫位，彌伽、解脫長者、休捨優婆夷、毘目仙人、勝熱婆羅門、王女慈行，總果中圓會菩薩道。以一位互體通收，總在其內具足。凡見比丘是表求佛果以莊嚴菩薩行，凡見俗士即明求菩薩行不離佛果。或男或女、長者外道、神天，表法一一隨位行門配之方明。此已上十箇善知識，初德雲比丘明以禪定觀照，顯發自心佛智慧，普見諸佛境界光明門。第二海雲比丘，是觀生死海十二有支，本來清淨佛國海門。第三善住比丘，法身智自在無礙出俗門。第四彌伽長者，明處俗修行世間文字門。第五解脫長者，明處俗身舍無盡佛剎莊嚴自體萬境自性禪定門。第六海幢比丘，真俗二達出纏寂用無礙神通門。第七休捨優婆夷，處世成長大慈門。第八毘目瞿沙，無功智現同邪門。第九勝熱婆羅門，攝諸邪見苦行門。第十王女慈行，明智悲圓滿總攝諸位智悲因果同時具足門。如是十門總攝六位因果，三十七道品互體圓融、一多具足，如帝網法門。此十住法門，明自住佛所住。已下十行經，明自利利他之行。已下推德昇進，入於十行位也。此童女慈行，是智波羅蜜中大悲圓滿門，明總攝諸位同該，位位如是，故云三十六恒河沙佛所求此法門。三十為十住、十行、十迴向是也。六云通佛果、妙覺及五位。通收表智波羅蜜圓該三賢六位，總含一際。約法門依報，表之如前，以六相明之。

於此十行中，從初善見比丘已下至出家外道名為遍行，是十行中十箇善知識。於此第一初行中，「如諸菩薩」已下至「辭退而去有」十一行經，於中文義約分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉國土名、四舉善知識名號、五禮敬辭去。從「如諸菩薩摩訶薩」已下是推德勝進。南方義，如初釋。國土名三目者，一法眼、二智眼、三慧眼。如推德中，智眼無瞖，普觀法界，慧心廣大。此是三眼國土，明隨世利生，智眼觀根、法眼知法、慧眼決擇正邪。此三是一，隨用說三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此十行中，從初善見比丘已下至出家外道名為遍行，是十行中十箇善知識。於此第一初行中，「如諸菩薩」已下至「辭退而去有」十一行經，於中文義約分為五門：一推德昇進、二示善知識方所、三舉國土名、四舉善知識名號、五禮敬辭去。從「如諸菩薩摩訶薩」已下是推德勝進。南方義，如初釋。國土名三目者，一法眼、二智眼、三慧眼。如推德中，智眼無瞖，普觀法界，慧心廣大。此是三眼國土，明隨世利生，智眼觀根、法眼知法、慧眼決擇正邪。此三是一，隨用說三。

第一正入當位法門中，自「爾時」已下至「我唯知此菩薩隨順燈解脫門」，於此段中經文，義分為六門：一善財思惟菩薩所住行有、一十三種甚深、二漸次遊行至三眼國、三推覓善見比丘、四見在林中經行往返天龍恭敬、五善財頂敬申請所求、六善見比丘授與善財經行恒遍十方菩薩隨順燈解脫門。比丘號善見者，明此法眼、智眼、慧眼善見諸法，善見一切眾生根性，應時教化而令解脫故，號善見也。比丘者，此名滅諍，能化眾生煩惱見諍故名比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門中，自「爾時」已下至「我唯知此菩薩隨順燈解脫門」，於此段中經文，義分為六門：一善財思惟菩薩所住行有、一十三種甚深、二漸次遊行至三眼國、三推覓善見比丘、四見在林中經行往返天龍恭敬、五善財頂敬申請所求、六善見比丘授與善財經行恒遍十方菩薩隨順燈解脫門。比丘號善見者，明此法眼、智眼、慧眼善見諸法，善見一切眾生根性，應時教化而令解脫故，號善見也。比丘者，此名滅諍，能化眾生煩惱見諍故名比丘。

何故十行之初先見比丘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故十行之初先見比丘？

答曰：為明菩薩所行之行，皆令一切眾生無諍離染出世間故。為行之首，皆須無染出世間，以此先見比丘。明心離世間，方堪處俗同光利物。是故已下方明俗倫。在林中經行者，表行廣多如林覆蔭。根莖枝葉花果，明濟俗行如是故。林中經行往返者，明入生死度眾生，令諸眾生得出世涅槃之樂。又令不住涅槃，起大悲願入於生死。又度眾生令至涅槃是往返義，如是轉轉無有休息，猶如一燈然百千燈，冥者皆明，明終不盡故，以隨順燈法門授與善財故，以林中經行往返所表也。又壯年美貌端正可喜者，明能行諸行為壯年也，美貌端正是行報生故。又心端行正名為端正。其髮紺青右旋不亂者，心清行正所報生也。又右旋不亂者，順正法也。頂有肉髻者，智高德滿報生也。皮膚金色者，智淨心安素白無垢，慈悲利物業報所招。黃相是福德色也。頸文三道者，是不妄言出報所生故。額廣平正者，智寬博達之報也。眼目脩廣如青蓮花者，以智悲慈所報得也。脣口丹潔如頻婆果者，明赤色也，是南方色。以為南為离，离為日、為虛無、為心、為法門。以智為日，口為說法之門，以智慧日，口能詮表正法所生報也。胸標卍字者，業清涼所生。七處平滿者，兩手、兩足、兩肩、馬王陰藏為七處滿。其臂纖長者，引接成善所生報業。其指網縵，以教漉眾生所生報業。手足中有金剛輪，明轉法輪利眾生所生業果。如是廣歎其福，皆具如經所明。皆是智行內修、外嚴眾福，因不虛棄，明知因識果。無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩喉羅伽、釋梵護世、人及非人前後圍遶者，明比丘所攝生依根遍故，以招其眾侍從隨之。亦是表法眾也。主方神隨方迴轉引導其前者，方法也，法隨眾生根器，迴轉引接眾生。方無定相，即法無定相。足行神持蓮花以承其足者，表行無行。無染無盡光神舒光破闇者，以教光破惑也。閻浮幢林神雨眾雜華者，明以廣多善言眾行引眾生，令住戒定慧香花故。不動藏地神現諸寶藏者，此是禪定行，能現智慧之寶藏故。普光明虛空神莊嚴虛空者，明以正智慧觀照諸法莊嚴法空起差別智，行差別行不離法空故。成就德海神雨摩尼寶者，明以普賢大願成就大慈悲之德，普雨法雨利益眾生故。須彌山神頭頂禮敬曲躬合掌者，明謙下離慢恭敬行也。無礙力風神雨妙香花者，明柔軟語、敬語、無我語、和悅語、無麁惡語、知時語、不妄語、利益語、如法語、讚歎語，一切眾善語皆為無礙力。風神雨妙香花所聞之者，戒定慧香華悉皆具足。是故《易》云「巽為言說，風行於地上可以觀。」此明君子之典禮雅言也。有所倣學，以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為明菩薩所行之行，皆令一切眾生無諍離染出世間故。為行之首，皆須無染出世間，以此先見比丘。明心離世間，方堪處俗同光利物。是故已下方明俗倫。在林中經行者，表行廣多如林覆蔭。根莖枝葉花果，明濟俗行如是故。林中經行往返者，明入生死度眾生，令諸眾生得出世涅槃之樂。又令不住涅槃，起大悲願入於生死。又度眾生令至涅槃是往返義，如是轉轉無有休息，猶如一燈然百千燈，冥者皆明，明終不盡故，以隨順燈法門授與善財故，以林中經行往返所表也。又壯年美貌端正可喜者，明能行諸行為壯年也，美貌端正是行報生故。又心端行正名為端正。其髮紺青右旋不亂者，心清行正所報生也。又右旋不亂者，順正法也。頂有肉髻者，智高德滿報生也。皮膚金色者，智淨心安素白無垢，慈悲利物業報所招。黃相是福德色也。頸文三道者，是不妄言出報所生故。額廣平正者，智寬博達之報也。眼目脩廣如青蓮花者，以智悲慈所報得也。脣口丹潔如頻婆果者，明赤色也，是南方色。以為南為离，离為日、為虛無、為心、為法門。以智為日，口為說法之門，以智慧日，口能詮表正法所生報也。胸標卍字者，業清涼所生。七處平滿者，兩手、兩足、兩肩、馬王陰藏為七處滿。其臂纖長者，引接成善所生報業。其指網縵，以教漉眾生所生報業。手足中有金剛輪，明轉法輪利眾生所生業果。如是廣歎其福，皆具如經所明。皆是智行內修、外嚴眾福，因不虛棄，明知因識果。無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩喉羅伽、釋梵護世、人及非人前後圍遶者，明比丘所攝生依根遍故，以招其眾侍從隨之。亦是表法眾也。主方神隨方迴轉引導其前者，方法也，法隨眾生根器，迴轉引接眾生。方無定相，即法無定相。足行神持蓮花以承其足者，表行無行。無染無盡光神舒光破闇者，以教光破惑也。閻浮幢林神雨眾雜華者，明以廣多善言眾行引眾生，令住戒定慧香花故。不動藏地神現諸寶藏者，此是禪定行，能現智慧之寶藏故。普光明虛空神莊嚴虛空者，明以正智慧觀照諸法莊嚴法空起差別智，行差別行不離法空故。成就德海神雨摩尼寶者，明以普賢大願成就大慈悲之德，普雨法雨利益眾生故。須彌山神頭頂禮敬曲躬合掌者，明謙下離慢恭敬行也。無礙力風神雨妙香花者，明柔軟語、敬語、無我語、和悅語、無麁惡語、知時語、不妄語、利益語、如法語、讚歎語，一切眾善語皆為無礙力。風神雨妙香花所聞之者，戒定慧香華悉皆具足。是故《易》云「巽為言說，風行於地上可以觀。」此明君子之典禮雅言也。有所倣學，以

成仁德，故云風行地。地者，坤也。坤為眾人，倣君子言教故有所可觀。此經以正智慧風神，口出正教言音為風出，合典禮之言為香華。春和主夜神莊嚴其身舉體投地者，明慈悲和悅常處生死之夜，令眾生見者皆悉歡喜、發生善根，名為春和主夜神。莊嚴其身投地者，明大慈大悲願行莊嚴，投於生死之地，教化安樂一切眾生。常覺主晝神執普照諸方摩尼幢住在虛空放大光明者，明法空根本智照諸眾生，以差別智度，令解脫故。時善財童子詣比丘所已下，申請所求，皆云已發無上菩提心者，明於初文殊師利所已發菩提心，即達菩提體無行無修無求、無得無證，以此求菩薩道，即不離菩提心，但求菩薩道成菩提心，本自無成壞故。不可已求當求現求、已發當發現發。若無如是念故，名為已發無上正覺之心故。出此三世心故，名為已發無上正覺之心。比丘答善財言我年既少出家又近，明始從十住初生諸佛智慧，而生此行，名為年少出家又近。此十行門列名前後，行是一時，十迴向亦然。此三法一時行，以智境界不出一剎那際，都該十信及十地、十一地六位一時故。又初始發心，不見生老前後際故，名為年少出家又近。我此生中者，即明不見始終之生中也。於三十八恒河沙佛所淨修梵行者，明十住、十行、十迴向以三十箇法均調智悲，以此三十箇隨位佛因果法互參，智悲無盡，故云三十。不離八正道行門，故云三十八恒河沙佛所淨修梵行。前慈行童女即云三十七恒河沙，即表三賢七覺之行；此云三十八恒河沙佛所者，即勝進至八正道故。三十八恒河沙佛者，總三賢之位八正道中佛因果也。總明發心之際，正智現前破無明時，無量惡業滅、無量智慧現前，號為恒河沙佛數故。從一日一夜淨修梵行，或七日七夜淨修梵行，或有佛所半月一月一歲百歲，乃至不可說歲乃至不可說劫滿足六波羅蜜者，此明出世道滿足六波羅蜜，餘四方便、願、力、智波羅蜜等，是入生死成大悲行故。此是比丘，但云六度，不云十波羅蜜也。亦成道、遺教、入滅各差別悉能見者，明智境界順俗差殊，智無纖毫時分遷也。已上日月歲劫，明時不遷也。又云「善男子！我經行時，一念中一切十方皆悉現前，乃至不可說佛剎皆悉嚴淨，乃至不可說眾生差別行皆悉現前，乃至成就普賢行滿願力故，一念領受不可說不可說如來法。」廣如經說。此一段明遠近含容不可遷，不可具陳。總不出一念者，意明經行所表法身智體無依。以智無依故，即智無表裏中邊故。以智無表裏故，即十方不遠、十方無近。以智無遠近，體若虛空明照十方，隨願起行應根利物，不去不來對現色身，如日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成仁德，故云風行地。地者，坤也。坤為眾人，倣君子言教故有所可觀。此經以正智慧風神，口出正教言音為風出，合典禮之言為香華。春和主夜神莊嚴其身舉體投地者，明慈悲和悅常處生死之夜，令眾生見者皆悉歡喜、發生善根，名為春和主夜神。莊嚴其身投地者，明大慈大悲願行莊嚴，投於生死之地，教化安樂一切眾生。常覺主晝神執普照諸方摩尼幢住在虛空放大光明者，明法空根本智照諸眾生，以差別智度，令解脫故。時善財童子詣比丘所已下，申請所求，皆云已發無上菩提心者，明於初文殊師利所已發菩提心，即達菩提體無行無修無求、無得無證，以此求菩薩道，即不離菩提心，但求菩薩道成菩提心，本自無成壞故。不可已求當求現求、已發當發現發。若無如是念故，名為已發無上正覺之心故。出此三世心故，名為已發無上正覺之心。比丘答善財言我年既少出家又近，明始從十住初生諸佛智慧，而生此行，名為年少出家又近。此十行門列名前後，行是一時，十迴向亦然。此三法一時行，以智境界不出一剎那際，都該十信及十地、十一地六位一時故。又初始發心，不見生老前後際故，名為年少出家又近。我此生中者，即明不見始終之生中也。於三十八恒河沙佛所淨修梵行者，明十住、十行、十迴向以三十箇法均調智悲，以此三十箇隨位佛因果法互參，智悲無盡，故云三十。不離八正道行門，故云三十八恒河沙佛所淨修梵行。前慈行童女即云三十七恒河沙，即表三賢七覺之行；此云三十八恒河沙佛所者，即勝進至八正道故。三十八恒河沙佛者，總三賢之位八正道中佛因果也。總明發心之際，正智現前破無明時，無量惡業滅、無量智慧現前，號為恒河沙佛數故。從一日一夜淨修梵行，或七日七夜淨修梵行，或有佛所半月一月一歲百歲，乃至不可說歲乃至不可說劫滿足六波羅蜜者，此明出世道滿足六波羅蜜，餘四方便、願、力、智波羅蜜等，是入生死成大悲行故。此是比丘，但云六度，不云十波羅蜜也。亦成道、遺教、入滅各差別悉能見者，明智境界順俗差殊，智無纖毫時分遷也。已上日月歲劫，明時不遷也。又云「善男子！我經行時，一念中一切十方皆悉現前，乃至不可說佛剎皆悉嚴淨，乃至不可說眾生差別行皆悉現前，乃至成就普賢行滿願力故，一念領受不可說不可說如來法。」廣如經說。此一段明遠近含容不可遷，不可具陳。總不出一念者，意明經行所表法身智體無依。以智無依故，即智無表裏中邊故。以智無表裏故，即十方不遠、十方無近。以智無遠近，體若虛空明照十方，隨願起行應根利物，不去不來對現色身，如日

現於眾水之內。以此智境界故，時日歲劫性自無遷，一念悉亡，古今多劫即纖毫不轉，遠近境界不出塵中。智為願使，願是智王，悲行神通普賢行海皆由願使智。如聲聞緣覺雖有神通，以無大願利眾生故，對普賢行願神通，猶如百千日光比一箇螢火也。餘意如經自明。法門名菩薩隨順燈解脫門者，明菩薩以自如來普光明智，順諸眾生行，起差別智，教化眾生恒令發明，無有休息，名菩薩隨順燈解脫門。此是歡喜行，行檀波羅蜜為主，餘九為伴。以約智門中，一行之中通修眾行；以約位門中，偏修六波羅蜜出世之行。此十行初門，以將十住中智波羅蜜門，普印三世一切佛境界、眾生境界，無盡劫總一時故，不出毫內故。已下例然，初終總爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現於眾水之內。以此智境界故，時日歲劫性自無遷，一念悉亡，古今多劫即纖毫不轉，遠近境界不出塵中。智為願使，願是智王，悲行神通普賢行海皆由願使智。如聲聞緣覺雖有神通，以無大願利眾生故，對普賢行願神通，猶如百千日光比一箇螢火也。餘意如經自明。法門名菩薩隨順燈解脫門者，明菩薩以自如來普光明智，順諸眾生行，起差別智，教化眾生恒令發明，無有休息，名菩薩隨順燈解脫門。此是歡喜行，行檀波羅蜜為主，餘九為伴。以約智門中，一行之中通修眾行；以約位門中，偏修六波羅蜜出世之行。此十行初門，以將十住中智波羅蜜門，普印三世一切佛境界、眾生境界，無盡劫總一時故，不出毫內故。已下例然，初終總爾。