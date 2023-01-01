新華嚴經論卷第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十四

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

從此已下七卷，總是善財善知識。自此已下十箇善知識是十住門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已下七卷，總是善財善知識。自此已下十箇善知識是十住門。

一示善知識所居方面者，何故令往南方？以明託方隅而表法。以南為正、為离、為明，以离中虛。以中虛故，离為明、為日、為九天，在身為頭、為目、為心。心達虛無，智日自明，故取之像表其道也。是故經云「明鍊十方一切儀式主方神」。方者法也，但取其法大像無方，如日行於天、明麗於地，智行於空、明麗於萬物，無不知、無不明。取之一法，十方混然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一示善知識所居方面者，何故令往南方？以明託方隅而表法。以南為正、為离、為明，以离中虛。以中虛故，离為明、為日、為九天，在身為頭、為目、為心。心達虛無，智日自明，故取之像表其道也。是故經云「明鍊十方一切儀式主方神」。方者法也，但取其法大像無方，如日行於天、明麗於地，智行於空、明麗於萬物，無不知、無不明。取之一法，十方混然。

二示善知識所居國土者，南方有國名為勝樂者，為明理智虛無能淨煩惱，名為勝樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二示善知識所居國土者，南方有國名為勝樂者，為明理智虛無能淨煩惱，名為勝樂。

三示善知識所居處所者，其國有山名曰妙峯。無念靜禪名之為山，心空智現名之為妙，理淨智明慧能破惑名之為峯。以艮為山、為止、為童蒙、為小男、為門闕。以正為初，明以三陽爻生之始為正月，一下止則正字也。以十一月一陽生、十二月二陽生、正月三陽生故，取之為正月故。三陽生故，以三為正。又三陽生處，火生於寅，以火為日，日生於寅。以日生於寅，是明初生處故，名為童蒙、小男位故，取之以像、表之以法。以文殊師利居東北方清涼山者，取摩竭提國菩提場之東北方。此山是此南閻浮提菩提場之東北，是此閻浮提之眾山之王，以艮為山故。萬菩薩於中止住，是文殊師利主伴萬行圓滿之侶也。故以文殊主法身根本智之妙慧，為一切諸佛啟蒙之師，有一切處文殊師利。亦乃一切眾生皆自有之，皆從此法初入聖智也。初生佛家，與一切諸佛同一智慧解脫知見。從茲之後學差別智，發起願行成大慈悲，號曰普賢法界行也。是故如來取像世間法則用表其法，令易解故。即以勝樂國妙峯山取像，明其三陽生處艮以為止，以止則明初生故，以明初生號曰童蒙。亦以文殊師利以發蒙入聖之初故，故號文殊為童子。菩薩因化立名故，以發起一切眾生入無相妙智慧故。此明以方便三昧現根本智，初生一切諸佛智慧家故，故立名也。故以取像表法，令學者先以心無念慮寂靜不動如山王，無相妙理智慧便現，自心智慧得解脫清涼，即不要身足登山也。是故十住位於須彌山頂上說十箇隨位昇進佛果，皆號之為月，同此妙峯山德雲比丘已下十箇善知識創從凡得法清涼樂也。此明善財舉行用彰十住門。言妙峯山者，意明從定方能顯發自心根本智慧。如諸佛見萬法無性、萬法無相、萬法無依、萬法無有本末住處。契此法已，名為住佛所住，方得見亡業謝，生聖智流中，學差別智成就法界無限普賢大用，廣化無盡一切法界眾生，皆使入於根本智之知見故。亦可凡初學先入山樂靜，方學定心用現正智，亦是方便，亦可得名勝樂國妙峯山也。以心離俗境樂山寂靜，亦是勝樂義。引凡方便種種利生，但不住其中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三示善知識所居處所者，其國有山名曰妙峯。無念靜禪名之為山，心空智現名之為妙，理淨智明慧能破惑名之為峯。以艮為山、為止、為童蒙、為小男、為門闕。以正為初，明以三陽爻生之始為正月，一下止則正字也。以十一月一陽生、十二月二陽生、正月三陽生故，取之為正月故。三陽生故，以三為正。又三陽生處，火生於寅，以火為日，日生於寅。以日生於寅，是明初生處故，名為童蒙、小男位故，取之以像、表之以法。以文殊師利居東北方清涼山者，取摩竭提國菩提場之東北方。此山是此南閻浮提菩提場之東北，是此閻浮提之眾山之王，以艮為山故。萬菩薩於中止住，是文殊師利主伴萬行圓滿之侶也。故以文殊主法身根本智之妙慧，為一切諸佛啟蒙之師，有一切處文殊師利。亦乃一切眾生皆自有之，皆從此法初入聖智也。初生佛家，與一切諸佛同一智慧解脫知見。從茲之後學差別智，發起願行成大慈悲，號曰普賢法界行也。是故如來取像世間法則用表其法，令易解故。即以勝樂國妙峯山取像，明其三陽生處艮以為止，以止則明初生故，以明初生號曰童蒙。亦以文殊師利以發蒙入聖之初故，故號文殊為童子。菩薩因化立名故，以發起一切眾生入無相妙智慧故。此明以方便三昧現根本智，初生一切諸佛智慧家故，故立名也。故以取像表法，令學者先以心無念慮寂靜不動如山王，無相妙理智慧便現，自心智慧得解脫清涼，即不要身足登山也。是故十住位於須彌山頂上說十箇隨位昇進佛果，皆號之為月，同此妙峯山德雲比丘已下十箇善知識創從凡得法清涼樂也。此明善財舉行用彰十住門。言妙峯山者，意明從定方能顯發自心根本智慧。如諸佛見萬法無性、萬法無相、萬法無依、萬法無有本末住處。契此法已，名為住佛所住，方得見亡業謝，生聖智流中，學差別智成就法界無限普賢大用，廣化無盡一切法界眾生，皆使入於根本智之知見故。亦可凡初學先入山樂靜，方學定心用現正智，亦是方便，亦可得名勝樂國妙峯山也。以心離俗境樂山寂靜，亦是勝樂義。引凡方便種種利生，但不住其中也。

四舉善知識約德立名，名為德雲者，以德雲能雨法灑潤眾生，令得清涼之義。比丘者，此云滅諍，以滅有無是非煩惱之諍，故云滅諍。以身邊等五見及有無二見能障道故，先須以無念無思三昧止之，正智方現，故云滅諍。故以妙峯山表其比丘三昧行，智現定亡寂用自在，方能說教以潤童蒙，名為德雲。故居艮為蒙位，以止是潤生啟明之初。以比丘德雲居山之頂，取像表法，明此位從信心凡夫創始，以三昧加行啟蒙，入聖位中十住之首。至法頂故，與無相妙智慧會處，號為妙峯。以妙智慧能說教處潤益含生，號名德雲。修學如是方便，現其自心正智現前。其妙峯山德雲比丘之義總在己躬，乃至文殊普賢佛果總皆自有，以方便三昧理智現前利眾生行行之即是，一如經具明。此明於〈法界品〉中安立如是五位行門，明五位方便修行行門總以法界佛果為體，以法界普光明根本智具普賢差別智為大用故，始終本末不移此也。以進修生熟處安立諸位，起一百一十城之法門，總共同一十波羅蜜行、一三十七道品、一四攝四無量心，總別同異成壞六門在其中也，以智照之可見。一百一十城義，如前福城東已釋訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四舉善知識約德立名，名為德雲者，以德雲能雨法灑潤眾生，令得清涼之義。比丘者，此云滅諍，以滅有無是非煩惱之諍，故云滅諍。以身邊等五見及有無二見能障道故，先須以無念無思三昧止之，正智方現，故云滅諍。故以妙峯山表其比丘三昧行，智現定亡寂用自在，方能說教以潤童蒙，名為德雲。故居艮為蒙位，以止是潤生啟明之初。以比丘德雲居山之頂，取像表法，明此位從信心凡夫創始，以三昧加行啟蒙，入聖位中十住之首。至法頂故，與無相妙智慧會處，號為妙峯。以妙智慧能說教處潤益含生，號名德雲。修學如是方便，現其自心正智現前。其妙峯山德雲比丘之義總在己躬，乃至文殊普賢佛果總皆自有，以方便三昧理智現前利眾生行行之即是，一如經具明。此明於〈法界品〉中安立如是五位行門，明五位方便修行行門總以法界佛果為體，以法界普光明根本智具普賢差別智為大用故，始終本末不移此也。以進修生熟處安立諸位，起一百一十城之法門，總共同一十波羅蜜行、一三十七道品、一四攝四無量心，總別同異成壞六門在其中也，以智照之可見。一百一十城義，如前福城東已釋訖。

五舉善知識道德所能者，此善知識堪說示菩薩行之加行，具普賢行五位門戶，是故文殊令善財問德雲比丘：云何學菩薩行？云何修菩薩道？乃至云何於普賢行疾得圓滿？德雲比丘當為汝說。此是入十住之初心，名初發心住。又「爾時善財童子聞是語已歡喜踊躍」已下至「我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門」有三十八行經，義有十一門：一得聞善知識名歡喜、二頂禮文殊足下遶無數匝辭退南行、三至處求覓德雲比丘、四求經七日、五見比丘在別山上徐步經行、六右遶三匝、七申請所求、八德雲歎善財二種難法皆能發行、九先舉善財所求十種菩薩之行、十自申己德授與善財、十一我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。是都結自己當位法門授與善財竟，已下是更推勝進前位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五舉善知識道德所能者，此善知識堪說示菩薩行之加行，具普賢行五位門戶，是故文殊令善財問德雲比丘：云何學菩薩行？云何修菩薩道？乃至云何於普賢行疾得圓滿？德雲比丘當為汝說。此是入十住之初心，名初發心住。又「爾時善財童子聞是語已歡喜踊躍」已下至「我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門」有三十八行經，義有十一門：一得聞善知識名歡喜、二頂禮文殊足下遶無數匝辭退南行、三至處求覓德雲比丘、四求經七日、五見比丘在別山上徐步經行、六右遶三匝、七申請所求、八德雲歎善財二種難法皆能發行、九先舉善財所求十種菩薩之行、十自申己德授與善財、十一我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。是都結自己當位法門授與善財竟，已下是更推勝進前位。

一得聞善知識名歡喜者，經云「聞是語已歡喜踊躍」，舉身離地為踊，再踊不已為躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一得聞善知識名歡喜者，經云「聞是語已歡喜踊躍」，舉身離地為踊，再踊不已為躍。

二頂禮文殊足下遶無數匝辭退南行者，頭頂禮足，以已之尊高至彼之足下，是敬極之禮也。遶無數匝，敬順法心。辭退南行，昇進明智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二頂禮文殊足下遶無數匝辭退南行者，頭頂禮足，以已之尊高至彼之足下，是敬極之禮也。遶無數匝，敬順法心。辭退南行，昇進明智。

三至處求覓德雲比丘者，明至勝樂國妙峯山，表無染寂靜為勝樂，身心不動如山，是習定也；十方求覓是觀也。是十方觀圓融心境，使無邊等虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三至處求覓德雲比丘者，明至勝樂國妙峯山，表無染寂靜為勝樂，身心不動如山，是習定也；十方求覓是觀也。是十方觀圓融心境，使無邊等虛空故。

四求經七日者，明七覺分推求勝進，除沈掉心也。處定曰沈，出定曰掉，去此二障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四求經七日者，明七覺分推求勝進，除沈掉心也。處定曰沈，出定曰掉，去此二障。

五見比丘在別山上徐步經行者，表同其體，已登山頂義也。明初居定體，猶有定心，以七覺支分推來，正覺法身本無定亂體故。初心有禪可定，故云遙見德雲住居別山頂也。徐步者，不居亂體也。經行者，表不住淨心也，定亂兩融方明契會。又雖得同十方一切諸佛正覺慧現前，自此方堪求菩薩之行成普賢行，為明不住用故，故云徐步。不住定故，修菩薩行故，故云經行。夫修道者皆須信心，之後當須要以定門以為方便，得定之後方堪起十方觀七覺支觀，用會心境遍周、定亂雙融，身邊見謝始名見道，方堪修菩薩道、具菩薩行，隨俗多生在真一念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見比丘在別山上徐步經行者，表同其體，已登山頂義也。明初居定體，猶有定心，以七覺支分推來，正覺法身本無定亂體故。初心有禪可定，故云遙見德雲住居別山頂也。徐步者，不居亂體也。經行者，表不住淨心也，定亂兩融方明契會。又雖得同十方一切諸佛正覺慧現前，自此方堪求菩薩之行成普賢行，為明不住用故，故云徐步。不住定故，修菩薩行故，故云經行。夫修道者皆須信心，之後當須要以定門以為方便，得定之後方堪起十方觀七覺支觀，用會心境遍周、定亂雙融，身邊見謝始名見道，方堪修菩薩道、具菩薩行，隨俗多生在真一念。

六右遶三匝者，勝進敬順，體會心成也。右遶者，左尊右卑，以自卑已順尊正教。三匝者，一三五七九是陽之位，二四六八十是陰之位。陽生陰殺，以三生義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六右遶三匝者，勝進敬順，體會心成也。右遶者，左尊右卑，以自卑已順尊正教。三匝者，一三五七九是陽之位，二四六八十是陰之位。陽生陰殺，以三生義也。

七申請所求者，經云「我已先發無上菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，如是乃至云何於普賢行速得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七申請所求者，經云「我已先發無上菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，如是乃至云何於普賢行速得圓滿。」

八德雲比丘歎善財二種難法皆能發行者，歎菩提心難發先已發，菩薩行難修今能行。云我已發無上菩提心者，已於文殊師利所發菩提心，為知菩提無證修、無所求故，但求菩薩方便三昧加行，其菩提心自然明白無垢。猶如空中有雲，雲亡其虛空自空，不復云求虛空也，以明但修菩薩三昧觀照以治執障。然菩提心無有修作留除之體，在凡不減、在聖不增，是故今以妙峯山頂，以止觀二門七菩提分助顯方便，菩提心自明白。及至菩提明白，即菩薩行諸三昧即是菩提，不復別有菩提，而自明白。以明菩薩處於世間修諸萬行，世間萬行乃至菩提涅槃性自離故。以將此法教化迷流不了此者，而令悟達性空無垢之智，以淨諸業令苦不生，名為大悲。猶如化人教化幻士，以智觀業，隨時隨根十方等利，無心意識，智幻利生。以此義故，但求菩薩一切諸行，以明即行是菩提，一切無生滅故。云我已發無上菩提心者，以明信心菩提雖未有三昧加行顯發，以知無所修、無所求故。今菩薩行者，以明方便三昧相印，方明行及菩提如實無二。於此之中不可說言諸行無常是生滅法，經云「一切法不生，一切法不滅。若能如是見，諸佛常現前。」以是下文得見四維上下十方無數佛等，為得此見解故。如來於三乘中說諸行無常者，為執諸行作實者說，非為大根眾生頓受法界佛乘理智體用無礙者說故。是故發菩提心者，須識教之權實，可以堪發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八德雲比丘歎善財二種難法皆能發行者，歎菩提心難發先已發，菩薩行難修今能行。云我已發無上菩提心者，已於文殊師利所發菩提心，為知菩提無證修、無所求故，但求菩薩方便三昧加行，其菩提心自然明白無垢。猶如空中有雲，雲亡其虛空自空，不復云求虛空也，以明但修菩薩三昧觀照以治執障。然菩提心無有修作留除之體，在凡不減、在聖不增，是故今以妙峯山頂，以止觀二門七菩提分助顯方便，菩提心自明白。及至菩提明白，即菩薩行諸三昧即是菩提，不復別有菩提，而自明白。以明菩薩處於世間修諸萬行，世間萬行乃至菩提涅槃性自離故。以將此法教化迷流不了此者，而令悟達性空無垢之智，以淨諸業令苦不生，名為大悲。猶如化人教化幻士，以智觀業，隨時隨根十方等利，無心意識，智幻利生。以此義故，但求菩薩一切諸行，以明即行是菩提，一切無生滅故。云我已發無上菩提心者，以明信心菩提雖未有三昧加行顯發，以知無所修、無所求故。今菩薩行者，以明方便三昧相印，方明行及菩提如實無二。於此之中不可說言諸行無常是生滅法，經云「一切法不生，一切法不滅。若能如是見，諸佛常現前。」以是下文得見四維上下十方無數佛等，為得此見解故。如來於三乘中說諸行無常者，為執諸行作實者說，非為大根眾生頓受法界佛乘理智體用無礙者說故。是故發菩提心者，須識教之權實，可以堪發大心。

問曰：何故不於文殊師利一箇善知識邊求法，豈不足耶？何故須經歷五十三善知識處求菩薩行也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不於文殊師利一箇善知識邊求法，豈不足耶？何故須經歷五十三善知識處求菩薩行也？

答曰：明治習氣之淺深、修差別智之廣狹、大慈悲之厚薄、攝化之多少。以此安立五位修行法則，隨位善知識五十三人、一百一十因果，總別同異成壞之相，令進修法界不謬，不滯其功、不迀其行故。從此妙峰山，以方便三昧加行因緣，顯自法身自體清淨本無依住普光明智，與菩薩行寂用無二門已下諸位，以普光明智用修差別智及治習氣，并以大願起悲智門長養大悲行周法界，如下具明一一次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：明治習氣之淺深、修差別智之廣狹、大慈悲之厚薄、攝化之多少。以此安立五位修行法則，隨位善知識五十三人、一百一十因果，總別同異成壞之相，令進修法界不謬，不滯其功、不迀其行故。從此妙峰山，以方便三昧加行因緣，顯自法身自體清淨本無依住普光明智，與菩薩行寂用無二門已下諸位，以普光明智用修差別智及治習氣，并以大願起悲智門長養大悲行周法界，如下具明一一次第。

九德雲先舉善財所求十種菩薩之行者，從「所謂求菩薩行」已下，總有十種菩薩行，是總舉十住十、十行十、十迴向十、十地十、十一地十。如是五位中各十十，總在此十種菩薩行中。且如初第一所謂求菩薩行者向十住中，配初發心住，以檀波羅蜜門為主，餘九為伴。以方便三昧為檀行體，能捨一切法故。二求菩薩境界者，配治地住，以戒波羅蜜為體，餘九為伴。以法身根本智為戒體，大悲及差別智為用。如海雲比丘所觀察大海，見佛出興，達十二緣生成根本智，便以差別智說《普眼經》。及十王是悲智之行，如下至位方明。此同十地中第二地治欲界惑。三求菩薩出離道者，配修行住。此同十地中第三地，修上二界禪超彼禪定位故，治上二界惑。如此修行住中第三善知識，於海岸國善住比丘，在於虛空中來往經行，明得不住三界及禪定，得智自在故。十王恭敬者，明智悲並濟不偏修故，至位方明。此以忍波羅蜜為體，餘九為伴，此明三界惑盡是出離道故。四求菩薩清淨道者，如十住中第四生貴住及十地中第四地，三界心盡，出世智現前，方學世間文字句義智，五住五地方滿。六住中如海幢比丘得離出入息，寂滅神通，化身周遍十方。如是十種所求所修菩薩道，一中十十之行，五位齊彰。一一如上配之，於中意況文義炳然，不悟讀之虛談且過，一一須得其意。如十住法與後位及十地作樣，已後諸位倣此規模慣習已終，方依初法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九德雲先舉善財所求十種菩薩之行者，從「所謂求菩薩行」已下，總有十種菩薩行，是總舉十住十、十行十、十迴向十、十地十、十一地十。如是五位中各十十，總在此十種菩薩行中。且如初第一所謂求菩薩行者向十住中，配初發心住，以檀波羅蜜門為主，餘九為伴。以方便三昧為檀行體，能捨一切法故。二求菩薩境界者，配治地住，以戒波羅蜜為體，餘九為伴。以法身根本智為戒體，大悲及差別智為用。如海雲比丘所觀察大海，見佛出興，達十二緣生成根本智，便以差別智說《普眼經》。及十王是悲智之行，如下至位方明。此同十地中第二地治欲界惑。三求菩薩出離道者，配修行住。此同十地中第三地，修上二界禪超彼禪定位故，治上二界惑。如此修行住中第三善知識，於海岸國善住比丘，在於虛空中來往經行，明得不住三界及禪定，得智自在故。十王恭敬者，明智悲並濟不偏修故，至位方明。此以忍波羅蜜為體，餘九為伴，此明三界惑盡是出離道故。四求菩薩清淨道者，如十住中第四生貴住及十地中第四地，三界心盡，出世智現前，方學世間文字句義智，五住五地方滿。六住中如海幢比丘得離出入息，寂滅神通，化身周遍十方。如是十種所求所修菩薩道，一中十十之行，五位齊彰。一一如上配之，於中意況文義炳然，不悟讀之虛談且過，一一須得其意。如十住法與後位及十地作樣，已後諸位倣此規模慣習已終，方依初法。

十自申己德授與善財者，經云「善男子！我得自在決定解力，信眼清淨智光照曜，普觀境界離一切障，善巧觀察普眼明徹，具清淨行，往詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛。」此明舉本果法，令凡信樂修行。從初發心修行慣習十地功終，方依此初時本樣果法也。還以法界中時不遷、智不異、慈悲不異、願行不異之所成就，以於法界大智無延促中修行故，不如情解。有修行者莫作延促時分修學，應須善觀法界體用，莫如世情作一剎那計作三僧祇計。如法界中都無脩短遠近故，以此解行如法修行，於諸境界善照生滅，令使執盡而成智之大用。於自心境莫浪攝持，但知放蕩任性坦然，習定觀照執盡智現，生滅自無、業垢自淨，會佛境界同如來心，佛見自會非由捉搦。謾作別治，令心狂惑。但自明心境見融執業便謝，見亡執謝，一切萬法本自無瘡，智境朗然，名為佛國也。無煩強生見執，永自沈淪，自作自殃非他能與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十自申己德授與善財者，經云「善男子！我得自在決定解力，信眼清淨智光照曜，普觀境界離一切障，善巧觀察普眼明徹，具清淨行，往詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛。」此明舉本果法，令凡信樂修行。從初發心修行慣習十地功終，方依此初時本樣果法也。還以法界中時不遷、智不異、慈悲不異、願行不異之所成就，以於法界大智無延促中修行故，不如情解。有修行者莫作延促時分修學，應須善觀法界體用，莫如世情作一剎那計作三僧祇計。如法界中都無脩短遠近故，以此解行如法修行，於諸境界善照生滅，令使執盡而成智之大用。於自心境莫浪攝持，但知放蕩任性坦然，習定觀照執盡智現，生滅自無、業垢自淨，會佛境界同如來心，佛見自會非由捉搦。謾作別治，令心狂惑。但自明心境見融執業便謝，見亡執謝，一切萬法本自無瘡，智境朗然，名為佛國也。無煩強生見執，永自沈淪，自作自殃非他能與。

十一自此「善男子！我得自在決定信解力」已下至「善男子！我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門」有十九行半經，明普見十方一切諸佛，又諸國土境界無礙門，是此位中之果也。此明本來如是佛境清淨，比來妄作客塵。今從文殊師利所得決定信眼，以止觀二門七覺支分至此真境，契會無差別，普見一切眾生心境及以自心本來解脫佛國。此名初發心住，以自心會佛所住故。以檀波羅蜜為主，餘九為伴。自此已下但有所見佛及佛境界，總是位中之果也。自此已下，推功前位。治地住中已下一一善知識邊，皆有本位、昇進二門。第二治地住善知識名字法門，如下一初昇進門中，從「豈能了知諸大菩薩無邊智慧清淨行門」已下至「辭退而去」有三十八行半經，是推德勝進分。於此段中約分四段。一「豈能了知諸大菩薩無邊智慧」已下至「云何能知能說彼功德行」有二十九行半經，明仰推勝德令善財進修分。二南方有國名為海門，是示善知識處。三彼有比丘名為海雲，是示善知識名。四禮德雲足，是辭去而昇進前位。此明一一位中與十法門令入、授十法門令修，皆一位有正入本位之果、授前位之因。已下倣此例然。初二十九行半經，明未申善知識名，玄歎其德，自推無能。後九行半經明舉善知識名，重舉十法而令預聞一。一如經具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一自此「善男子！我得自在決定信解力」已下至「善男子！我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門」有十九行半經，明普見十方一切諸佛，又諸國土境界無礙門，是此位中之果也。此明本來如是佛境清淨，比來妄作客塵。今從文殊師利所得決定信眼，以止觀二門七覺支分至此真境，契會無差別，普見一切眾生心境及以自心本來解脫佛國。此名初發心住，以自心會佛所住故。以檀波羅蜜為主，餘九為伴。自此已下但有所見佛及佛境界，總是位中之果也。自此已下，推功前位。治地住中已下一一善知識邊，皆有本位、昇進二門。第二治地住善知識名字法門，如下一初昇進門中，從「豈能了知諸大菩薩無邊智慧清淨行門」已下至「辭退而去」有三十八行半經，是推德勝進分。於此段中約分四段。一「豈能了知諸大菩薩無邊智慧」已下至「云何能知能說彼功德行」有二十九行半經，明仰推勝德令善財進修分。二南方有國名為海門，是示善知識處。三彼有比丘名為海雲，是示善知識名。四禮德雲足，是辭去而昇進前位。此明一一位中與十法門令入、授十法門令修，皆一位有正入本位之果、授前位之因。已下倣此例然。初二十九行半經，明未申善知識名，玄歎其德，自推無能。後九行半經明舉善知識名，重舉十法而令預聞一。一如經具明。

第二治地住，本位門中復分為五段：一「爾時善財」已下，正念觀十法；二南行至海門國；三至海雲比丘頂禮其足；四正申所求；五海雲比丘稱歎善財示所觀法。如海門國者，明觀生死海為廣大佛海。海雲比丘者，因所觀法立名。其心如海，以法潤生如雲。又性戒如海不宿死屍，一切生滅死屍至於根本智海，皆為智海，無生滅故。五海雲比丘稱歎善財與所觀之法者，所謂觀察大海。云我住此海門國十有二年者，明不離十二緣生生死海故。如是十二有支，一切凡夫無明所覆常處其中，權教菩薩及以二乘皆厭而捨之，一乘菩薩以此無明十二有支以為如來一切智智之海。為大智海無有生滅，本來如是，凡夫不了，妄繫生死無明，故云我住此海門國十有二年。經云「常以大海為其境界」已下，有十種思惟大海，意明一切眾生十二緣生生死之海廣大無量，無有中邊性相可得，便為佛海。思惟大海無量眾寶奇妙莊嚴者，明觀生死緣生海，便成自性清淨佛之智海，即一切智寶功德莊嚴。思惟大海積無量水者，以諸愛水為大悲水思惟大海。水色不同者，根本智中起無量差別智慈。思惟大海無量眾生之所住處者，以明佛海中有無量眾生之所住處，不覺不知。思惟大海容受種種大身眾生者，明無量菩薩咸處生死海中，一一身土咸滿其中，如影如光不相障蔽。思惟大海能受大雲所雨之雨者，菩薩心海堪受大雲諸佛法雨。思惟大海無增無減者，諸佛智性之海無有增減，乃至四種無過，廣大深廣。便見海中有大蓮華忽然出現，其上有佛說《普眼經》，意明自觀生死海，便為自己如來清淨智海。自佛出興根本智差別智，究竟不離此生死海中圓滿故，十力、四無畏、一切智智海，皆迴生死海廣大業力而成就之，生死業果盡。一切智智海如是成自己如來廣大智海、普賢行海，不離一切眾生及自己十二有支緣生行海中。若離此者別有成佛處所法者，無有是處。從海出蓮華，其蓮華上所有莊嚴眾寶，是達無明及諸有支為大智海，以智隨行功德報生。因陀羅者，主也。尼羅者，青色。此寶青色，為眾寶中之主。為蓮華莖芬敷布濩者，言此蓮華開敷廣大遍布大海，此明以行隨智用，無染業所成。百萬阿修羅王執持其莖者，百萬隨智用，處生死而不沒，像阿修羅處大海而纔沒半身。表萬行隨智，以智為主，明智悲萬行處生死海，而恒不沒一切眾苦波濤故。此明根本智、差別智、大悲萬行一時同舉。明前妙峯山得佛境界無相智慧光明海，但得普見諸佛智慧光明境界門。此治地住中，以將無相智慧光明照十二有支，成根本智、差別智、大悲萬行齊備。百萬摩尼寶莊嚴網彌覆其上者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二治地住，本位門中復分為五段：一「爾時善財」已下，正念觀十法；二南行至海門國；三至海雲比丘頂禮其足；四正申所求；五海雲比丘稱歎善財示所觀法。如海門國者，明觀生死海為廣大佛海。海雲比丘者，因所觀法立名。其心如海，以法潤生如雲。又性戒如海不宿死屍，一切生滅死屍至於根本智海，皆為智海，無生滅故。五海雲比丘稱歎善財與所觀之法者，所謂觀察大海。云我住此海門國十有二年者，明不離十二緣生生死海故。如是十二有支，一切凡夫無明所覆常處其中，權教菩薩及以二乘皆厭而捨之，一乘菩薩以此無明十二有支以為如來一切智智之海。為大智海無有生滅，本來如是，凡夫不了，妄繫生死無明，故云我住此海門國十有二年。經云「常以大海為其境界」已下，有十種思惟大海，意明一切眾生十二緣生生死之海廣大無量，無有中邊性相可得，便為佛海。思惟大海無量眾寶奇妙莊嚴者，明觀生死緣生海，便成自性清淨佛之智海，即一切智寶功德莊嚴。思惟大海積無量水者，以諸愛水為大悲水思惟大海。水色不同者，根本智中起無量差別智慈。思惟大海無量眾生之所住處者，以明佛海中有無量眾生之所住處，不覺不知。思惟大海容受種種大身眾生者，明無量菩薩咸處生死海中，一一身土咸滿其中，如影如光不相障蔽。思惟大海能受大雲所雨之雨者，菩薩心海堪受大雲諸佛法雨。思惟大海無增無減者，諸佛智性之海無有增減，乃至四種無過，廣大深廣。便見海中有大蓮華忽然出現，其上有佛說《普眼經》，意明自觀生死海，便為自己如來清淨智海。自佛出興根本智差別智，究竟不離此生死海中圓滿故，十力、四無畏、一切智智海，皆迴生死海廣大業力而成就之，生死業果盡。一切智智海如是成自己如來廣大智海、普賢行海，不離一切眾生及自己十二有支緣生行海中。若離此者別有成佛處所法者，無有是處。從海出蓮華，其蓮華上所有莊嚴眾寶，是達無明及諸有支為大智海，以智隨行功德報生。因陀羅者，主也。尼羅者，青色。此寶青色，為眾寶中之主。為蓮華莖芬敷布濩者，言此蓮華開敷廣大遍布大海，此明以行隨智用，無染業所成。百萬阿修羅王執持其莖者，百萬隨智用，處生死而不沒，像阿修羅處大海而纔沒半身。表萬行隨智，以智為主，明智悲萬行處生死海，而恒不沒一切眾苦波濤故。此明根本智、差別智、大悲萬行一時同舉。明前妙峯山得佛境界無相智慧光明海，但得普見諸佛智慧光明境界門。此治地住中，以將無相智慧光明照十二有支，成根本智、差別智、大悲萬行齊備。百萬摩尼寶莊嚴網彌覆其上者

，明以根本智起差別智，設教遍周之所報生。百萬龍王雨以香水者，明以智隨悲行，雨戒定慧解脫知見香水浴眾生心垢。百萬迦樓羅王銜諸瓔珞及寶繒帶周匝垂下者，智隨萬行，垂大慈悲同於生死，引接義也。百萬羅剎王慈心觀察者，羅剎王者即毘沙門王，主令此眾也，此云持國。在須彌北面而居，明守護義，取其像以表法。明菩薩以大慈悲，常居生死海守護眾生，令一切眾生慈心相向。百萬夜叉王恭敬禮拜者，取之像表離憍慢殘害。夜叉常恭敬，號之為王，明勝於生死惡害心故。明主當護持生死，惡害不生，自在如王也。百萬乾闥婆王種種音樂讚歎供養者，明法樂以樂眾生故。百萬天王雨諸天華鬘香及衣服幢幡蓋等者，明廣大饒益皆悉自在，萬事備周如天王。已下例然，總明迴生死海中無量不善，作無量善根。表以十王明於生死海，達無明十二緣行一切不善成大智大悲善行滿足，寄喻如王。舉諸寶莊嚴充滿大海，義亦如之。以迴一切不善行，作一切善行之所報生。隨智隨悲莊嚴滿剎，皆以無為無性智法印普印生死海，總成福海。以法身無依住自性清淨普光明大平等智印印生死海，總成法界解脫法門。以差別智印印眾生根之所調伏而為說法號之為佛出興也。普眼遍知諸法緣起，善知總別同異本末生起，號之為普眼法門。應當如是觀生死海、觀如來海、觀如來無差別智海、觀如來差別智海、觀如來大慈悲海，乃至普賢行願海無邊法門海，總在此一切眾生十二有支生死海生。若出此海外，別有成佛處所，無有是處。當知諸佛及以國土，生居此生、住居此住，無別處也。從「時海雲比丘告善財言善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提耶」已下至「善男子我唯知此普眼法門」有九十二行經，是正入本位法門。從「如諸菩薩」已下，是昇進前位法門。前妙峯山以止觀門顯諸佛境界智慧光明普見法門，以成真諦。此位直以智慧觀察世間俗諦十二有支為佛境界，通修大悲普賢願行，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。約智，三界通觀同治；約位，偏治欲界惑障。已下諸位，但有所見境界及如來名號，總是自心佛果所會之法。若自心不會，對面無覩見之期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，明以根本智起差別智，設教遍周之所報生。百萬龍王雨以香水者，明以智隨悲行，雨戒定慧解脫知見香水浴眾生心垢。百萬迦樓羅王銜諸瓔珞及寶繒帶周匝垂下者，智隨萬行，垂大慈悲同於生死，引接義也。百萬羅剎王慈心觀察者，羅剎王者即毘沙門王，主令此眾也，此云持國。在須彌北面而居，明守護義，取其像以表法。明菩薩以大慈悲，常居生死海守護眾生，令一切眾生慈心相向。百萬夜叉王恭敬禮拜者，取之像表離憍慢殘害。夜叉常恭敬，號之為王，明勝於生死惡害心故。明主當護持生死，惡害不生，自在如王也。百萬乾闥婆王種種音樂讚歎供養者，明法樂以樂眾生故。百萬天王雨諸天華鬘香及衣服幢幡蓋等者，明廣大饒益皆悉自在，萬事備周如天王。已下例然，總明迴生死海中無量不善，作無量善根。表以十王明於生死海，達無明十二緣行一切不善成大智大悲善行滿足，寄喻如王。舉諸寶莊嚴充滿大海，義亦如之。以迴一切不善行，作一切善行之所報生。隨智隨悲莊嚴滿剎，皆以無為無性智法印普印生死海，總成福海。以法身無依住自性清淨普光明大平等智印印生死海，總成法界解脫法門。以差別智印印眾生根之所調伏而為說法號之為佛出興也。普眼遍知諸法緣起，善知總別同異本末生起，號之為普眼法門。應當如是觀生死海、觀如來海、觀如來無差別智海、觀如來差別智海、觀如來大慈悲海，乃至普賢行願海無邊法門海，總在此一切眾生十二有支生死海生。若出此海外，別有成佛處所，無有是處。當知諸佛及以國土，生居此生、住居此住，無別處也。從「時海雲比丘告善財言善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提耶」已下至「善男子我唯知此普眼法門」有九十二行經，是正入本位法門。從「如諸菩薩」已下，是昇進前位法門。前妙峯山以止觀門顯諸佛境界智慧光明普見法門，以成真諦。此位直以智慧觀察世間俗諦十二有支為佛境界，通修大悲普賢願行，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。約智，三界通觀同治；約位，偏治欲界惑障。已下諸位，但有所見境界及如來名號，總是自心佛果所會之法。若自心不會，對面無覩見之期。

第三修行住。一從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，是此位中推德昇進。二「爾時善財童子」已下至「我唯知此普速疾供養諸佛成就眾生無礙解脫門」有八十行經，明入本位法門。於前昇進門中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去有」十三行經，明昇進分。於此段中約分四門：一歎推先德、二示善知識住處、三舉其名號、四禮敬辭去，文義如經自具。如從此南行六十由旬者，南行如前所釋。六十由旬者，明此位治上二界四禪四空八禪惑也，過前位欲界六天業故，故言六十由旬。海岸聚落者，明超過欲界第六欲天故。此位治上二界住禪息念障，約昇進之德立名。此位治三界惑盡，住無所住，名為善住。此位與第六海幢比丘得無三界業見，齊有習氣，未得第六住寂滅定神通自在。又世間文字技藝未具，且得一分出三界麁業、得一分神通，未於世間中出世間，即如下海幢比丘是，三界定亂二業不能拘留也。第二入當位法門中，約分五門：一念善知識所授之教、二次第南行、三詣善知識處、四見善知識恭敬禮拜、五正申所求。見此比丘於虛空中來往經行者，明不住上二界息心住念禪，不住出三界禪，不住不出故，言來往經行。十王恭敬供養，明攝眾生行遍故，表十波羅蜜行智自在故，如王空中莊嚴。約法空中起行報生龍王，表智自在。震雷，明法音普震激電，明智慧破惑。緊那羅王奏眾樂音，明以法音悅樂一切眾生故。摩睺羅，是恭敬義。阿修羅，是處生死海不沒義。迦樓羅王作童子形，婇女之所圍遶，是離慢謙下智悲義。羅剎王者，是住生死海，大悲守護眾生義。夜叉王者，是大智守護眾生義，為能行於虛空速疾故，如智速疾自在故。梵天王，恭敬義。淨居天空中與宮殿俱，表智悲自在含育義。如是皆云不思議數者，皆表行周萬有，普遍含生故。此第五正申所求中，請菩薩所修十種佛法，并求十種不捨之法，具如經文。「時善住比丘告善財言」已下，是正受其法。經云「善男子！我已成就菩薩無礙解脫門者，明得法空智慧，在空中經行。」明不著靜亂，於染淨二障不能留滯，名為無礙解脫。得解脫已，若來若去、若行若止，隨順思惟觀察，即時獲諸智慧光明，名究竟無礙。從此已去即他心、宿命、神足等十無障礙，明以法空觀察三界細習，淨業現前，即得此十無障礙法門，此明以法空觀照力治三界習氣，及出三界習氣已自然而得此十無障礙法。是故歎善財言「今復發心求問佛法一切智法自然」者，法明佛出世一切智法，用照世間。意明以所得法空用治染淨二習，神通道力自然顯著，一切自在皆自然現前。已下至「我唯知此普速 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三修行住。一從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而去」，是此位中推德昇進。二「爾時善財童子」已下至「我唯知此普速疾供養諸佛成就眾生無礙解脫門」有八十行經，明入本位法門。於前昇進門中，從「如諸菩薩」已下至「辭退而去有」十三行經，明昇進分。於此段中約分四門：一歎推先德、二示善知識住處、三舉其名號、四禮敬辭去，文義如經自具。如從此南行六十由旬者，南行如前所釋。六十由旬者，明此位治上二界四禪四空八禪惑也，過前位欲界六天業故，故言六十由旬。海岸聚落者，明超過欲界第六欲天故。此位治上二界住禪息念障，約昇進之德立名。此位治三界惑盡，住無所住，名為善住。此位與第六海幢比丘得無三界業見，齊有習氣，未得第六住寂滅定神通自在。又世間文字技藝未具，且得一分出三界麁業、得一分神通，未於世間中出世間，即如下海幢比丘是，三界定亂二業不能拘留也。第二入當位法門中，約分五門：一念善知識所授之教、二次第南行、三詣善知識處、四見善知識恭敬禮拜、五正申所求。見此比丘於虛空中來往經行者，明不住上二界息心住念禪，不住出三界禪，不住不出故，言來往經行。十王恭敬供養，明攝眾生行遍故，表十波羅蜜行智自在故，如王空中莊嚴。約法空中起行報生龍王，表智自在。震雷，明法音普震激電，明智慧破惑。緊那羅王奏眾樂音，明以法音悅樂一切眾生故。摩睺羅，是恭敬義。阿修羅，是處生死海不沒義。迦樓羅王作童子形，婇女之所圍遶，是離慢謙下智悲義。羅剎王者，是住生死海，大悲守護眾生義。夜叉王者，是大智守護眾生義，為能行於虛空速疾故，如智速疾自在故。梵天王，恭敬義。淨居天空中與宮殿俱，表智悲自在含育義。如是皆云不思議數者，皆表行周萬有，普遍含生故。此第五正申所求中，請菩薩所修十種佛法，并求十種不捨之法，具如經文。「時善住比丘告善財言」已下，是正受其法。經云「善男子！我已成就菩薩無礙解脫門者，明得法空智慧，在空中經行。」明不著靜亂，於染淨二障不能留滯，名為無礙解脫。得解脫已，若來若去、若行若止，隨順思惟觀察，即時獲諸智慧光明，名究竟無礙。從此已去即他心、宿命、神足等十無障礙，明以法空觀察三界細習，淨業現前，即得此十無障礙法門，此明以法空觀照力治三界習氣，及出三界習氣已自然而得此十無障礙法。是故歎善財言「今復發心求問佛法一切智法自然」者，法明佛出世一切智法，用照世間。意明以所得法空用治染淨二習，神通道力自然顯著，一切自在皆自然現前。已下至「我唯知此普速

疾供養諸佛成就眾生無礙解脫門」，是都結所入當位法門竟。已下以明昇進前位門。此段以明將方便觀照門，佛智、自然智、神通道力自至，以此不捨方便而成就佛法，不捨佛法成菩薩行，教化眾生。此以忍波羅蜜為主，餘九為伴。此三比丘，明入十住中得出三界解脫心，還以比丘表之。已下彌伽是俗人，居住市肆，明處煩闠而不亂故。教諸人眾輪字莊嚴法門者，明修世技文字令圓滿故。意明先修出三界解脫，方修世法，住於生死故。約智一位通修諸法，約位偏修世智。為明前三知識已得出三界解脫神通故，先修出世方學世間，自在無業，不染著世間故。又以出世間智學世間智易明了故。第二昇進前位中，從「諸菩薩持大悲戒」已下至「辭退而去」有九行半經。約分為五門：一歎推先德、二示善知識所居之國、三示其居處、四舉知識之名、五辭退而去。國名達里鼻荼者，其國在南印土境，名義未譯。彌伽，此云能伏，為出世智已恒現前、世間智已得具足，真俗二智已滿，能伏邪見異論故，故名能伏。亦名為雲，以能有德蔭俗雨法故，故名為雲。城名自在者，明出世智已得現前，於世名言義智自在，故名自在。此依主立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾供養諸佛成就眾生無礙解脫門」，是都結所入當位法門竟。已下以明昇進前位門。此段以明將方便觀照門，佛智、自然智、神通道力自至，以此不捨方便而成就佛法，不捨佛法成菩薩行，教化眾生。此以忍波羅蜜為主，餘九為伴。此三比丘，明入十住中得出三界解脫心，還以比丘表之。已下彌伽是俗人，居住市肆，明處煩闠而不亂故。教諸人眾輪字莊嚴法門者，明修世技文字令圓滿故。意明先修出三界解脫，方修世法，住於生死故。約智一位通修諸法，約位偏修世智。為明前三知識已得出三界解脫神通故，先修出世方學世間，自在無業，不染著世間故。又以出世間智學世間智易明了故。第二昇進前位中，從「諸菩薩持大悲戒」已下至「辭退而去」有九行半經。約分為五門：一歎推先德、二示善知識所居之國、三示其居處、四舉知識之名、五辭退而去。國名達里鼻荼者，其國在南印土境，名義未譯。彌伽，此云能伏，為出世智已恒現前、世間智已得具足，真俗二智已滿，能伏邪見異論故，故名能伏。亦名為雲，以能有德蔭俗雨法故，故名為雲。城名自在者，明出世智已得現前，於世名言義智自在，故名自在。此依主立名也。

第一正入當位法門。從「爾時善財童子」已下至「妙音陀羅尼光明法門」有六十七行經，約分為十門：一正念其所授之法思惟勝進、二南行至處推覓彌伽、三見已致敬禮畢、四正申所求、五彌伽遽自下座五體投地敬初發心、六散金銀華無價寶為座令善財坐上、七稱讚善財而能發無上大菩提心為世所依、八彌伽面門放光集眾、九彌伽為眾說輪字品莊嚴門、十彌伽授與善財妙音陀羅尼光明法門。自「我唯知此妙音陀羅尼」已下，是推德昇進。彌伽所以遽自下座五體投地致敬善財者，遽者疾也，明彌伽致敬能發大菩提心者，與十方諸佛同一體性、同一智慧、同一解脫，人天所依，何得不敬。以善財先於前三善知識，已得出世菩提心、已得同於十方諸佛法身根本智，至彌伽所學世間差別言音名字句義智，明世間俗智敬出世間真智慧故。以明約真而有世間俗智，即真俗自在故，故城名自在。是以彌伽敬彼善財所得諸佛出世間智慧，是世間智慧根本故，是以敬之。以表俗諦差別智敬真諦根本智，以俗智是根本智中起故。令後學者貴出世道根本智故，以根本智與一切眾生作無明生死之因果。善財初覺，彌伽敬之。十方一切諸菩薩恒常頂禮初發心，以貴初覺根本智是出三界智慧相應，與一切諸佛智慧解脫同一體性故，普賢行海因茲而起，是故彌伽敬之而禮。又表無知法慢故。又此第四生貴住，明三界業謝，名生在佛家。第四地亦名生在佛家，與此住位同知同得、同見其法，依本而安立之。修學者，初生後熟。輪字品莊嚴法門者，明於一名字法門，於一音聲，言音無二體、名字無二性，莊嚴種種名字以為助伴，而為人天六道眾生說種種法門，令生歡喜令得解脫。然其不離無聲一聲、無名一名，為隨順眾生世間言詞故，說一切世間諸法無時，即以無名字為主，即以有一切出世間法為莊嚴。若說無有出世間法時，即以有一切世間為莊嚴。如是互為主伴、互為莊嚴。有無緣起皆無自性，將用教化眾生，隨根開解令得解脫。眾生及名字言音皆無自性，以此名字圓滿清淨，音聲無所障礙。以一音聲說無量名，皆以一音聲與無量名無量字作體故。即無量名無量字總是一字故，以聲性無體故。無量名字與一切聲作體故，即以名字體自無能所分別性相故。以眾生自無性故，以此無聲之聲、無名之名、無說之說教化一切無性眾生，令其破業至其本地。又以無依之智、無聲之聲、無名之名，猶如虛空，遍一切六道眾生音聲，同其類音為其說法，令其歡喜。然身心智慧名字六根，總無受者說者。然一字中遍含多字之義，互為主伴，然亦各不相知，無彼無此故。是故當知，一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一正入當位法門。從「爾時善財童子」已下至「妙音陀羅尼光明法門」有六十七行經，約分為十門：一正念其所授之法思惟勝進、二南行至處推覓彌伽、三見已致敬禮畢、四正申所求、五彌伽遽自下座五體投地敬初發心、六散金銀華無價寶為座令善財坐上、七稱讚善財而能發無上大菩提心為世所依、八彌伽面門放光集眾、九彌伽為眾說輪字品莊嚴門、十彌伽授與善財妙音陀羅尼光明法門。自「我唯知此妙音陀羅尼」已下，是推德昇進。彌伽所以遽自下座五體投地致敬善財者，遽者疾也，明彌伽致敬能發大菩提心者，與十方諸佛同一體性、同一智慧、同一解脫，人天所依，何得不敬。以善財先於前三善知識，已得出世菩提心、已得同於十方諸佛法身根本智，至彌伽所學世間差別言音名字句義智，明世間俗智敬出世間真智慧故。以明約真而有世間俗智，即真俗自在故，故城名自在。是以彌伽敬彼善財所得諸佛出世間智慧，是世間智慧根本故，是以敬之。以表俗諦差別智敬真諦根本智，以俗智是根本智中起故。令後學者貴出世道根本智故，以根本智與一切眾生作無明生死之因果。善財初覺，彌伽敬之。十方一切諸菩薩恒常頂禮初發心，以貴初覺根本智是出三界智慧相應，與一切諸佛智慧解脫同一體性故，普賢行海因茲而起，是故彌伽敬之而禮。又表無知法慢故。又此第四生貴住，明三界業謝，名生在佛家。第四地亦名生在佛家，與此住位同知同得、同見其法，依本而安立之。修學者，初生後熟。輪字品莊嚴法門者，明於一名字法門，於一音聲，言音無二體、名字無二性，莊嚴種種名字以為助伴，而為人天六道眾生說種種法門，令生歡喜令得解脫。然其不離無聲一聲、無名一名，為隨順眾生世間言詞故，說一切世間諸法無時，即以無名字為主，即以有一切出世間法為莊嚴。若說無有出世間法時，即以有一切世間為莊嚴。如是互為主伴、互為莊嚴。有無緣起皆無自性，將用教化眾生，隨根開解令得解脫。眾生及名字言音皆無自性，以此名字圓滿清淨，音聲無所障礙。以一音聲說無量名，皆以一音聲與無量名無量字作體故。即無量名無量字總是一字故，以聲性無體故。無量名字與一切聲作體故，即以名字體自無能所分別性相故。以眾生自無性故，以此無聲之聲、無名之名、無說之說教化一切無性眾生，令其破業至其本地。又以無依之智、無聲之聲、無名之名，猶如虛空，遍一切六道眾生音聲，同其類音為其說法，令其歡喜。然身心智慧名字六根，總無受者說者。然一字中遍含多字之義，互為主伴，然亦各不相知，無彼無此故。是故當知，一

切名字皆以有無二字為緣起。若說一切法有字時，即一切有法自具無故，自相成壞、自有自無。自在說一切法本自無，即有法自具，以有無自相成壞故，即無與有自在。從有無體，如法緣生無盡名言，互為主伴，隨世安立更相成壞，皆一一字中有無盡義，猶如帝網影像相入。若究之本源，皆約緣有，各無主宰。當知名不與聲作聲、聲不與名作字，智慧本無，猶如虛空，遍一切處、等眾生界。以智體性，隨其類音皆令歡喜而得解脫故，名妙音陀羅尼光明法門。此第四生貴住善知識，以精進波羅蜜為體，餘九為伴。若約智通修五位，若約位偏修俗智輪字莊嚴法門。前三善友明出世智慧，明三比丘表之。此彌伽及解脫長者二人，明處世間解脫故，還以俗士表之。餘義如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切名字皆以有無二字為緣起。若說一切法有字時，即一切有法自具無故，自相成壞、自有自無。自在說一切法本自無，即有法自具，以有無自相成壞故，即無與有自在。從有無體，如法緣生無盡名言，互為主伴，隨世安立更相成壞，皆一一字中有無盡義，猶如帝網影像相入。若究之本源，皆約緣有，各無主宰。當知名不與聲作聲、聲不與名作字，智慧本無，猶如虛空，遍一切處、等眾生界。以智體性，隨其類音皆令歡喜而得解脫故，名妙音陀羅尼光明法門。此第四生貴住善知識，以精進波羅蜜為體，餘九為伴。若約智通修五位，若約位偏修俗智輪字莊嚴法門。前三善友明出世智慧，明三比丘表之。此彌伽及解脫長者二人，明處世間解脫故，還以俗士表之。餘義如文自具。

第二昇進前位門中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而行」有十四行經，約分為四門：一推德於先、二示其善友所在、三舉善友之名、四頂禮辭去。此不推別有國土，但南行有一聚落者，明同處俗流。以精進波羅蜜與禪波羅蜜大體不二故，所以不別國也。為此二友並是俗流故，明從真入俗，以和會真俗無二門，世與出世體無有二。第一正入當位法門中，從「時善財童子」已下至「善男子我唯於此如來無礙莊嚴解脫門而得入出」有一百四十行半經，於此段中約分十門：一正念所授之法思惟勝進；二漸次遊行十有二年至住林城；三推求解脫長者；四見已致敬正申所求；五解脫長者即入菩薩三昧，現其身中十方各十佛剎土，答善財所請，令其同入；六解脫長者從定而起，又以言說說其定中十佛境界大會道場；七明解脫長者隨心應念諸佛現前；八心念無體見佛如影；九心無表裏遍至十方而無去來；十「善男子我於此如來無礙莊嚴解脫門而得入出」，是正示三昧之名及出入自在分。自此已下是昇進前位。云漸次遊行者，明勝進不住於前法也。十有二年者，如前第二海門國海雲比丘住海門國十有二年，明直觀十二緣以為出世間解脫，以表比丘是出世解脫故，以生死海為佛體故。善財來至此住林城漸次遊行十有二年，為明十二緣生法中行於世間，然以十二緣生以為禪體。以解脫長者是世間俗士，表處俗行真名為解脫。前海雲比丘不住生死，觀十二緣生，得出世心。此解脫長者，於十二緣生法中，處於生死，不壞緣生、不著緣生，故云遊行十二年，是不住義故，是生死涅槃無二義故，是生死涅槃無出沒義故。若約智通治，以十波羅蜜為體；此約位別治，以明同別自在。以此第五禪波羅蜜門，以法界自體無作禪中諸有緣生性自離故，一切心境莫不自是法界無礙解脫禪定林故，是故城名住林。一切心境作而無用，性自住故。推求者，觀察勝進也。得見解脫長者者，明以真會俗，真俗自體本性解脫也。見已五體投地，真俗無依，五位同會也。亦明五蘊十二緣總禪林也。合掌者，真俗會而不二也。已上以觀照禪定冥會，已下以言更申所求。已下入三昧十方各現十佛剎者，明定體遍周圓滿故，以十為圓數也。又已下以從定中所見十佛如來及上首菩薩，是三昧所現自位佛果及行故。又已下隨念而見諸佛者，以自心應真是佛故，所念皆是佛境界，更無餘也。明自心是佛諸念總佛，餘如文自具。此是第五具足方便住，以禪波羅蜜為體，餘九為伴。若以智境之中，即五位通修；若以約位之中，偏治真俗靜亂二障，會五蘊十二緣為法界性自禪用。而無作緣生之定門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二昇進前位門中，從「如諸菩薩摩訶薩」已下至「辭退而行」有十四行經，約分為四門：一推德於先、二示其善友所在、三舉善友之名、四頂禮辭去。此不推別有國土，但南行有一聚落者，明同處俗流。以精進波羅蜜與禪波羅蜜大體不二故，所以不別國也。為此二友並是俗流故，明從真入俗，以和會真俗無二門，世與出世體無有二。第一正入當位法門中，從「時善財童子」已下至「善男子我唯於此如來無礙莊嚴解脫門而得入出」有一百四十行半經，於此段中約分十門：一正念所授之法思惟勝進；二漸次遊行十有二年至住林城；三推求解脫長者；四見已致敬正申所求；五解脫長者即入菩薩三昧，現其身中十方各十佛剎土，答善財所請，令其同入；六解脫長者從定而起，又以言說說其定中十佛境界大會道場；七明解脫長者隨心應念諸佛現前；八心念無體見佛如影；九心無表裏遍至十方而無去來；十「善男子我於此如來無礙莊嚴解脫門而得入出」，是正示三昧之名及出入自在分。自此已下是昇進前位。云漸次遊行者，明勝進不住於前法也。十有二年者，如前第二海門國海雲比丘住海門國十有二年，明直觀十二緣以為出世間解脫，以表比丘是出世解脫故，以生死海為佛體故。善財來至此住林城漸次遊行十有二年，為明十二緣生法中行於世間，然以十二緣生以為禪體。以解脫長者是世間俗士，表處俗行真名為解脫。前海雲比丘不住生死，觀十二緣生，得出世心。此解脫長者，於十二緣生法中，處於生死，不壞緣生、不著緣生，故云遊行十二年，是不住義故，是生死涅槃無二義故，是生死涅槃無出沒義故。若約智通治，以十波羅蜜為體；此約位別治，以明同別自在。以此第五禪波羅蜜門，以法界自體無作禪中諸有緣生性自離故，一切心境莫不自是法界無礙解脫禪定林故，是故城名住林。一切心境作而無用，性自住故。推求者，觀察勝進也。得見解脫長者者，明以真會俗，真俗自體本性解脫也。見已五體投地，真俗無依，五位同會也。亦明五蘊十二緣總禪林也。合掌者，真俗會而不二也。已上以觀照禪定冥會，已下以言更申所求。已下入三昧十方各現十佛剎者，明定體遍周圓滿故，以十為圓數也。又已下以從定中所見十佛如來及上首菩薩，是三昧所現自位佛果及行故。又已下隨念而見諸佛者，以自心應真是佛故，所念皆是佛境界，更無餘也。明自心是佛諸念總佛，餘如文自具。此是第五具足方便住，以禪波羅蜜為體，餘九為伴。若以智境之中，即五位通修；若以約位之中，偏治真俗靜亂二障，會五蘊十二緣為法界性自禪用。而無作緣生之定門

，以明一切世間心境總皆禪也。第二明昇進前位中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，以明一切世間心境總皆禪也。第二明昇進前位中也。