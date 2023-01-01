新華嚴經論
唐 李通玄撰40卷CBETA T1739大于一万字 68 h
向佛经 GPT 提问
第 33 卷
新華嚴經論卷第三十三
新華嚴經論卷第三十三
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長者李通玄撰
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六隨文釋義者，從初列眾之中，有二義：一釋菩薩名、二釋聲聞名。初釋菩薩名中，有六段意趣。
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一從初一百四十二箇菩薩，以普賢、文殊二菩薩及佛，是總該五位及法界因果，通收一部經之總別同異成壞法也。
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二從初十箇同名號為幢菩薩，是十住位中法慧等菩薩，至此法界無作果號之為幢。為以彼初發心十住智慧摧壞煩惱，至此法界果位號之為幢。
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三次已下有十箇威力菩薩，明從十行中功德林等十林菩薩，至此法界果中號為威力故，明以眾善行威力故，能成法界果行故。
三次已下有十箇威力菩薩，明從十行中功德林等十林菩薩，至此法界果中號為威力故，明以眾善行威力故，能成法界果行故。
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四次已下有十箇同名藏菩薩，是十迴向中金剛幢等十箇幢菩薩，至此法界果中號名為十箇藏菩薩。以彼十迴向，以迴向摧破偏見，會融理智悲願能成眾德，至此法界果中號之為藏。
四次已下有十箇同名藏菩薩，是十迴向中金剛幢等十箇幢菩薩，至此法界果中號名為十箇藏菩薩。以彼十迴向，以迴向摧破偏見，會融理智悲願能成眾德，至此法界果中號之為藏。
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五次已下善眼等十箇同名為眼菩薩，是十地位中金剛藏等三十七箇藏菩薩，至此法界果中號之為眼故。以彼十地中含藏眾德，則法眼分明，普見法界故。此已上四十箇十十同號菩薩法界果前四位，以此四十心通普賢、文殊，為四十二賢聖道，以成法界果門，今至本故。
五次已下善眼等十箇同名為眼菩薩，是十地位中金剛藏等三十七箇藏菩薩，至此法界果中號之為眼故。以彼十地中含藏眾德，則法眼分明，普見法界故。此已上四十箇十十同號菩薩法界果前四位，以此四十心通普賢、文殊，為四十二賢聖道，以成法界果門，今至本故。
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六次已下有十箇菩薩同號冠，直至列菩薩眾末有一百箇菩薩，是法界中根本智上十波羅蜜之行。為一波羅蜜中互體圓融，即一中具十，十中具百。如是天冠菩薩已下一百菩薩，即明百波羅蜜行也。通前四十箇菩薩皆具十波羅蜜，四十中有四百箇，隨位進修波羅蜜。通此法界果中百波羅蜜，共為五百。是故經云「如是五百人俱，此諸菩薩皆悉成就普賢行願」者，即普賢、文殊及佛根本智，三人法行遍故。與如是五百行門以為自在體用，乃至無盡。如下五百童子、童女、優婆塞、優婆夷列五百，總約此五百行門立名。一萬龍，以約隨智萬行。六千比丘，約加信及五位中五百行門通收，故云六千。
六次已下有十箇菩薩同號冠，直至列菩薩眾末有一百箇菩薩，是法界中根本智上十波羅蜜之行。為一波羅蜜中互體圓融，即一中具十，十中具百。如是天冠菩薩已下一百菩薩，即明百波羅蜜行也。通前四十箇菩薩皆具十波羅蜜，四十中有四百箇，隨位進修波羅蜜。通此法界果中百波羅蜜，共為五百。是故經云「如是五百人俱，此諸菩薩皆悉成就普賢行願」者，即普賢、文殊及佛根本智，三人法行遍故。與如是五百行門以為自在體用，乃至無盡。如下五百童子、童女、優婆塞、優婆夷列五百，總約此五百行門立名。一萬龍，以約隨智萬行。六千比丘，約加信及五位中五百行門通收，故云六千。
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第二釋聲聞眾名者，舍利弗以其母眼明利如鶖鷺鳥目，以母之目似鶖鳥狀，以為子號。大目揵連者，此云採菽氏，以母姓菽以為名故，母是綠豆仙之苗裔故。摩訶迦葉者，以身金色能飲日光，亦云是飲光，仙人之裔也。摩訶此云大。離波多者，此云供養。須菩提者，此云善現。阿㝹樓駄，此云無滅。難陀，此云歡喜。劫賓那，此云黃色，是往昔黃頭仙之裔也。迦旃延者，是一宗之姓，是此胤故，延為胤也。富樓那者，母號滿慈，以取母號。如是十大聲聞，示同不聞不見如來不思議法界變化之事，令樂小法者趣求大故。前五百聲聞及世主是先已有種者，能隨佛所行故。師子者，無畏也。頻申者，適悅無疲勞也。此明無作，縱智自在，不為而應，無限深法自成也，以無功圓滿也。如前已釋。入此頻申三昧，莊嚴樓閣忽然廣博無有邊際者，廣大博寬也。言此樓閣忽然寬大，與法界虛空等故。明如來境界恒自無邊，眾心迷解一念相應，無法不等故，心如虛空遍含法界，故云忽然廣博無有邊際。此乃引導後徒，非現前之眾。金剛為地者，法身感果所得報成故。無量寶華及諸摩尼普散其中處處盈滿者，總別眾行之所感生。琉璃為柱者，無垢淨心住持悲願之所報感。眾寶合成者，明柱上莊嚴具足眾寶，明以一淨心中住持萬行無所傾動。大光摩尼之所莊嚴者，根本智之感生故。閻浮檀金者，其金柔軟明淨甚過常金，柔和恭慎心所感生故。如意寶王周置其上以為嚴飾者，從根本智起差別萬行，自在無礙饒益一切眾生之所感生。危樓逈帶者，危者高也，逈者遠也，帶者以眾寶嚴映。總言寶樓高遠，映帶互嚴以遍法界。其中眾多寶樓互嚴映徹，以樓傍閣道傍出棟宇相承，猶連接也。言一一滿法界窓闥交映者，明寶閣上門窓映徹明淨無障。階墀軒檻者，層級為階，階下平地砌寶為墀，階上寶板為檻，檻上寶竿為軒。《登樓賦》云「憑軒檻以遙望」，此之是也。種種備足，都言萬寶備嚴。大約閣是差別智感成，樓是本智起觀照用超諸境界感報所成。或人天形像寶為莊嚴，利益人天行所報成。寶網是教寶，垣牆是戒寶。樹是依蔭眾生之行，寶幡是迴向之行，寶河是慈悲之行，一一如是約智眾行所成報故。又就以上報上，又加神通所嚴。初陳樓閣莊嚴，次陳寶地遍周莊嚴，次陳虛空莊嚴，次陳十方諸菩薩來集身相莊嚴，一一莊嚴皆映徹相入互體重重。十方諸佛菩薩眾海身土及莊嚴一一相入自在無礙者，但約法身根本智為體，差別智報得萬事合然故。設一切如來起一切神通，不離此智起大用故，無不自在、無不相入、無不明淨。如是之智以如上五位和會進修乃得成
第二釋聲聞眾名者，舍利弗以其母眼明利如鶖鷺鳥目，以母之目似鶖鳥狀，以為子號。大目揵連者，此云採菽氏，以母姓菽以為名故，母是綠豆仙之苗裔故。摩訶迦葉者，以身金色能飲日光，亦云是飲光，仙人之裔也。摩訶此云大。離波多者，此云供養。須菩提者，此云善現。阿㝹樓駄，此云無滅。難陀，此云歡喜。劫賓那，此云黃色，是往昔黃頭仙之裔也。迦旃延者，是一宗之姓，是此胤故，延為胤也。富樓那者，母號滿慈，以取母號。如是十大聲聞，示同不聞不見如來不思議法界變化之事，令樂小法者趣求大故。前五百聲聞及世主是先已有種者，能隨佛所行故。師子者，無畏也。頻申者，適悅無疲勞也。此明無作，縱智自在，不為而應，無限深法自成也，以無功圓滿也。如前已釋。入此頻申三昧，莊嚴樓閣忽然廣博無有邊際者，廣大博寬也。言此樓閣忽然寬大，與法界虛空等故。明如來境界恒自無邊，眾心迷解一念相應，無法不等故，心如虛空遍含法界，故云忽然廣博無有邊際。此乃引導後徒，非現前之眾。金剛為地者，法身感果所得報成故。無量寶華及諸摩尼普散其中處處盈滿者，總別眾行之所感生。琉璃為柱者，無垢淨心住持悲願之所報感。眾寶合成者，明柱上莊嚴具足眾寶，明以一淨心中住持萬行無所傾動。大光摩尼之所莊嚴者，根本智之感生故。閻浮檀金者，其金柔軟明淨甚過常金，柔和恭慎心所感生故。如意寶王周置其上以為嚴飾者，從根本智起差別萬行，自在無礙饒益一切眾生之所感生。危樓逈帶者，危者高也，逈者遠也，帶者以眾寶嚴映。總言寶樓高遠，映帶互嚴以遍法界。其中眾多寶樓互嚴映徹，以樓傍閣道傍出棟宇相承，猶連接也。言一一滿法界窓闥交映者，明寶閣上門窓映徹明淨無障。階墀軒檻者，層級為階，階下平地砌寶為墀，階上寶板為檻，檻上寶竿為軒。《登樓賦》云「憑軒檻以遙望」，此之是也。種種備足，都言萬寶備嚴。大約閣是差別智感成，樓是本智起觀照用超諸境界感報所成。或人天形像寶為莊嚴，利益人天行所報成。寶網是教寶，垣牆是戒寶。樹是依蔭眾生之行，寶幡是迴向之行，寶河是慈悲之行，一一如是約智眾行所成報故。又就以上報上，又加神通所嚴。初陳樓閣莊嚴，次陳寶地遍周莊嚴，次陳虛空莊嚴，次陳十方諸菩薩來集身相莊嚴，一一莊嚴皆映徹相入互體重重。十方諸佛菩薩眾海身土及莊嚴一一相入自在無礙者，但約法身根本智為體，差別智報得萬事合然故。設一切如來起一切神通，不離此智起大用故，無不自在、無不相入、無不明淨。如是之智以如上五位和會進修乃得成
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故，獨修一法不可得也。只可多不離一，不可守一以為自然。此逝多林及一切法界國土莊嚴不離二法：一約往昔所修行理智大慈大悲大願眾行所成、二以佛菩薩不思議神通所嚴。如經自明。是答前諸菩薩四十問。從「爾時東方」已下十段經，明十方菩薩來集。明法界中佛果不可說佛剎微塵數本行，答前菩薩所問。總是自佛果行無盡遍周，是故世界名金剛燈雲幢。金剛燈雲幢者，明一切佛皆從此金剛智起大悲之行，摧破諸眾生煩惱，故名幢也。佛號毘盧遮那勝德王者，即是行中之果。菩薩亦名毘盧遮那願光明者，是明以果隨昔願行大慈悲故。王者，明佛果隨行種種自在無礙，以從金剛智起故，以是果行名同故。與不可說佛剎微塵數菩薩俱來者，言行滿令諸菩薩會此法故，故云俱來，此明檀波羅蜜中主伴行滿。所有諸來菩薩皆以寶網嚴身者，明教行滿故。已下九方，總以十波羅蜜以次排之，總是一佛之金剛智上總別同異之行，倣此例知。已下如文自明，但釋經大意，法門經中自具。已前二十一段經是以行會理門，已釋竟。已上普賢為主、文殊為伴。已下如來放眉間光名普照三世法界門，即是以理會行圓融自在無礙門。已下文殊為主、普賢為伴。爾時世尊欲令諸菩薩安住師子頻申三昧，放眉間白毫相光明名普照三世法界門者，以此光是法界身中根本普光明智，此智現前時即見三世久遠如今一體，無盡劫生死亦不移現前，總無體性，成大智海眾法清涼，便以眾行起差別智，知根利生普周剎海無有休息，名為普賢行。即經已下文中獲不可說諸三昧門教化無限諸眾生門。具如經說，如文自具。
故，獨修一法不可得也。只可多不離一，不可守一以為自然。此逝多林及一切法界國土莊嚴不離二法：一約往昔所修行理智大慈大悲大願眾行所成、二以佛菩薩不思議神通所嚴。如經自明。是答前諸菩薩四十問。從「爾時東方」已下十段經，明十方菩薩來集。明法界中佛果不可說佛剎微塵數本行，答前菩薩所問。總是自佛果行無盡遍周，是故世界名金剛燈雲幢。金剛燈雲幢者，明一切佛皆從此金剛智起大悲之行，摧破諸眾生煩惱，故名幢也。佛號毘盧遮那勝德王者，即是行中之果。菩薩亦名毘盧遮那願光明者，是明以果隨昔願行大慈悲故。王者，明佛果隨行種種自在無礙，以從金剛智起故，以是果行名同故。與不可說佛剎微塵數菩薩俱來者，言行滿令諸菩薩會此法故，故云俱來，此明檀波羅蜜中主伴行滿。所有諸來菩薩皆以寶網嚴身者，明教行滿故。已下九方，總以十波羅蜜以次排之，總是一佛之金剛智上總別同異之行，倣此例知。已下如文自明，但釋經大意，法門經中自具。已前二十一段經是以行會理門，已釋竟。已上普賢為主、文殊為伴。已下如來放眉間光名普照三世法界門，即是以理會行圓融自在無礙門。已下文殊為主、普賢為伴。爾時世尊欲令諸菩薩安住師子頻申三昧，放眉間白毫相光明名普照三世法界門者，以此光是法界身中根本普光明智，此智現前時即見三世久遠如今一體，無盡劫生死亦不移現前，總無體性，成大智海眾法清涼，便以眾行起差別智，知根利生普周剎海無有休息，名為普賢行。即經已下文中獲不可說諸三昧門教化無限諸眾生門。具如經說，如文自具。
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已上二十七段經，答前菩薩大眾所問四十法門竟。此法界法門，明智體自在，以智力自現，不藉如來口言。又令文殊、普賢二人本位自宣本果之行，令易解故，不迷教之體用故。已上是一部經之始終圓滿，總法界體收。自已下「爾時文殊師利童子」已下，名為就俗利生成行門。已前教中但云文殊師利，不云童子，明此已下入俗化蒙，以行立名，便名童子。明已前總約佛果普光明智中起十方賢聖，以立化儀，即覺首、目首等五位諸菩薩，是皆通化無方、潛顯自在。文殊為信首，不名童子。自此已下，以法界體中入俗草創化蒙，約行所行立名，即號文殊師利童子。以妙智慧化童蒙，入佛智慧，生佛家故。此是三世諸佛始發菩提心，初法身現根本智無性之理妙慧故。一切三世諸佛從此而初生佛家，從此而成就普賢大願行故。何故名為就俗利生成行門者？已前但云昇天，表行成就諸天，未往入間俗中化利。此〈法界品〉已前一卷半餘經，但有菩薩、聲聞、世主已得道者，未有處俗凡夫入此法門。自文殊師利童子從善住樓閣已下，是入人間就根接俗化利凡夫，令其得此法界道理。又令善財童子遍求善知識五十二人，以表五位三種因果，文殊法身中根本智、普賢差別智中行、於此二中無所住智名之為佛，以此三法具足名之為佛。以此三法遍與五位終始而作因果，名為乘如來乘直至道場。亦名乘法界乘，以法界還以此三種因果為體用故。前後五位因果例然，總以此三法為因果。此佛、文殊師利、普賢菩薩，與五十箇善知識行而作因果，而自無因果，為自佛果位中無所修、無所行故。但與五位中修行者，作治染淨二障習氣生熟處，說名因果。然法身理智萬行自無因果，但以五位中加行治惑習氣，而立如是因果之名。以文殊師利往諸覺城人間就根教化，令善財起加行位，求五十三善知識，成一百一十因果法門，令學者不迷其五位之行，使易解故。與後發菩提心者作修行之樣式故，故名為就俗利生成行門，為與學者行樣式令不迷故。更有餘意，至下就位方明。從此就俗利生成行門中，自「文殊師利童子」已下至經末，長科為三段。
已上二十七段經，答前菩薩大眾所問四十法門竟。此法界法門，明智體自在，以智力自現，不藉如來口言。又令文殊、普賢二人本位自宣本果之行，令易解故，不迷教之體用故。已上是一部經之始終圓滿，總法界體收。自已下「爾時文殊師利童子」已下，名為就俗利生成行門。已前教中但云文殊師利，不云童子，明此已下入俗化蒙，以行立名，便名童子。明已前總約佛果普光明智中起十方賢聖，以立化儀，即覺首、目首等五位諸菩薩，是皆通化無方、潛顯自在。文殊為信首，不名童子。自此已下，以法界體中入俗草創化蒙，約行所行立名，即號文殊師利童子。以妙智慧化童蒙，入佛智慧，生佛家故。此是三世諸佛始發菩提心，初法身現根本智無性之理妙慧故。一切三世諸佛從此而初生佛家，從此而成就普賢大願行故。何故名為就俗利生成行門者？已前但云昇天，表行成就諸天，未往入間俗中化利。此〈法界品〉已前一卷半餘經，但有菩薩、聲聞、世主已得道者，未有處俗凡夫入此法門。自文殊師利童子從善住樓閣已下，是入人間就根接俗化利凡夫，令其得此法界道理。又令善財童子遍求善知識五十二人，以表五位三種因果，文殊法身中根本智、普賢差別智中行、於此二中無所住智名之為佛，以此三法具足名之為佛。以此三法遍與五位終始而作因果，名為乘如來乘直至道場。亦名乘法界乘，以法界還以此三種因果為體用故。前後五位因果例然，總以此三法為因果。此佛、文殊師利、普賢菩薩，與五十箇善知識行而作因果，而自無因果，為自佛果位中無所修、無所行故。但與五位中修行者，作治染淨二障習氣生熟處，說名因果。然法身理智萬行自無因果，但以五位中加行治惑習氣，而立如是因果之名。以文殊師利往諸覺城人間就根教化，令善財起加行位，求五十三善知識，成一百一十因果法門，令學者不迷其五位之行，使易解故。與後發菩提心者作修行之樣式故，故名為就俗利生成行門，為與學者行樣式令不迷故。更有餘意，至下就位方明。從此就俗利生成行門中，自「文殊師利童子」已下至經末，長科為三段。
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第一從「爾時文殊師利童子從善住樓閣」已下，至六十二卷之初「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已」此一段經，名為創始就根入俗遊歷門。
第一從「爾時文殊師利童子從善住樓閣」已下，至六十二卷之初「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已」此一段經，名為創始就根入俗遊歷門。
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第二「漸次南行經歷人間至福城東」，是文殊入俗人間，說普照法界修多羅門。
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第三從「爾時文殊師利童子知福城人悉已來集」已下直至經末，是辨根與法成行門。第一從創始就根入俗遊歷門中，分為兩段。
第三從「爾時文殊師利童子知福城人悉已來集」已下直至經末，是辨根與法成行門。第一從創始就根入俗遊歷門中，分為兩段。
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一從「爾時文殊師利童子」已下至「辭退南行往於人間」有二十行半經，明與同行菩薩及常隨侍衛之眾，辭佛南行，往於人間分。
一從「爾時文殊師利童子」已下至「辭退南行往於人間」有二十行半經，明與同行菩薩及常隨侍衛之眾，辭佛南行，往於人間分。
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二「爾時尊者舍利弗」已下至「成就一切佛法」有八十六行半經，明舍利弗等六千比丘隨逐文殊師利南行，在路發心，得此一乘法門分。
二「爾時尊者舍利弗」已下至「成就一切佛法」有八十六行半經，明舍利弗等六千比丘隨逐文殊師利南行，在路發心，得此一乘法門分。
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隨文釋義者，第一從初「爾時文殊師利童子」已下一段中，經云「爾時文殊師利童子從善住樓閣出」者，明以自法身現根本智，樓閣中起差別智，以利眾生故名為出。無量同行菩薩者，成助道翼從，共教化眾生故，是萬行主伴。常隨侍衛諸金剛神者，都舉諸侍衛之神。此神之中，約有二義：一以諸神所行約自德立名；二約文殊師利之德差別行上以標其德，以為侍衛守護之義。此一段并菩薩神天有三十二眾，通後六千比丘眾，以為四十二眾，以為四十二種方便行，成就眾生大智慧解脫之海。初金剛神者，法身中普光明智也，智現名神。普為眾生供養諸佛身眾神者，是恭敬義。以廣化身雲，十方恭敬供養諸佛、引接眾生，報得其身端正嚴飾故。足行者，是精勤義，教化眾生無疲勞行。風神者，以摩尼為寶冠，表明淨無垢智能設教義。以風體能吹壞散一切萬物，亦能昇持生長一切萬物，然自無體性所依，以離垢寶冠表之。像法身智慧能說教網，散壞煩惱染淨，自無所依。以巽為風教故。餘如經自具。如鳩槃茶王所除餓鬼趣者，以此大囊垂下如冬瓜，坐以踞之、行以置之於肩。取像表法，以大悲垂俗，擔負眾生無辭勞倦。摩睺羅伽王者，此是腹行大蟒之類。取像表法，以胸腹行是恭敬義，此是守護僧伽藍神。自餘准名下義表之倣此。文殊師利及諸菩薩出自住處者，隨根接俗也。右遶如來無量匝者，敬順所行。右遶者，從南自東至北是。
隨文釋義者，第一從初「爾時文殊師利童子」已下一段中，經云「爾時文殊師利童子從善住樓閣出」者，明以自法身現根本智，樓閣中起差別智，以利眾生故名為出。無量同行菩薩者，成助道翼從，共教化眾生故，是萬行主伴。常隨侍衛諸金剛神者，都舉諸侍衛之神。此神之中，約有二義：一以諸神所行約自德立名；二約文殊師利之德差別行上以標其德，以為侍衛守護之義。此一段并菩薩神天有三十二眾，通後六千比丘眾，以為四十二眾，以為四十二種方便行，成就眾生大智慧解脫之海。初金剛神者，法身中普光明智也，智現名神。普為眾生供養諸佛身眾神者，是恭敬義。以廣化身雲，十方恭敬供養諸佛、引接眾生，報得其身端正嚴飾故。足行者，是精勤義，教化眾生無疲勞行。風神者，以摩尼為寶冠，表明淨無垢智能設教義。以風體能吹壞散一切萬物，亦能昇持生長一切萬物，然自無體性所依，以離垢寶冠表之。像法身智慧能說教網，散壞煩惱染淨，自無所依。以巽為風教故。餘如經自具。如鳩槃茶王所除餓鬼趣者，以此大囊垂下如冬瓜，坐以踞之、行以置之於肩。取像表法，以大悲垂俗，擔負眾生無辭勞倦。摩睺羅伽王者，此是腹行大蟒之類。取像表法，以胸腹行是恭敬義，此是守護僧伽藍神。自餘准名下義表之倣此。文殊師利及諸菩薩出自住處者，隨根接俗也。右遶如來無量匝者，敬順所行。右遶者，從南自東至北是。
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第二舍利弗等六千比丘隨逐文殊南行段中，復分為七段。
第二舍利弗等六千比丘隨逐文殊南行段中，復分為七段。
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一「爾時尊者舍利弗」已下至「皆是文殊師利說法教化之所成就」有十二行半經，明舍利弗及六千比丘隨文殊師利南行分。
一「爾時尊者舍利弗」已下至「皆是文殊師利說法教化之所成就」有十二行半經，明舍利弗及六千比丘隨文殊師利南行分。
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二「爾時尊者舍利弗」已下至「白毫相光來照其身從頂上入」有十六行經，明舍利弗勸諸比丘觀察文殊師利隨路行時十種福相嚴身及道路分。
二「爾時尊者舍利弗」已下至「白毫相光來照其身從頂上入」有十六行經，明舍利弗勸諸比丘觀察文殊師利隨路行時十種福相嚴身及道路分。
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三「爾時尊者舍利弗」已下至「此諸比丘願得奉覲」有十行半經，明舍利弗讚歎文殊師利十無量德，諸比丘眾咸欲願見文殊師利，舍利弗為白文殊師利分。
三「爾時尊者舍利弗」已下至「此諸比丘願得奉覲」有十行半經，明舍利弗讚歎文殊師利十無量德，諸比丘眾咸欲願見文殊師利，舍利弗為白文殊師利分。
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四「爾時文殊師利童子」已下至「願我一切悉當具得」有六行半經，明六千比丘頂禮文殊師利，自發大願，佛證知分。
四「爾時文殊師利童子」已下至「願我一切悉當具得」有六行半經，明六千比丘頂禮文殊師利，自發大願，佛證知分。
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五「爾時文殊師利菩薩告諸比丘」已下至「近如來地」有十八行經，明文殊師利菩薩為諸比丘說十種無疲厭法行，不墮二乘地，入如來地分。
五「爾時文殊師利菩薩告諸比丘」已下至「近如來地」有十八行經，明文殊師利菩薩為諸比丘說十種無疲厭法行，不墮二乘地，入如來地分。
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六「時諸比丘聞此法」已下至「住菩提心堅固不動」有十六行經，明六千比丘聞文殊師利說，法得無礙眼三昧，於一切法各得十十法解脫門分。
六「時諸比丘聞此法」已下至「住菩提心堅固不動」有十六行經，明六千比丘聞文殊師利說，法得無礙眼三昧，於一切法各得十十法解脫門分。
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七「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至卷末，有六行經，明文殊師利重勸比丘住普賢行，便得不離文殊師利足下，普賢於十方佛所悉現身，具足一切佛法分。
七「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至卷末，有六行經，明文殊師利重勸比丘住普賢行，便得不離文殊師利足下，普賢於十方佛所悉現身，具足一切佛法分。
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隨文釋義者，六千比丘表信心，亦入位故。以十信心、十住、十行、十迴向、十地、十一地，路上一時總得故，故云六千前後圍遶。以舍利弗為主、自餘為伴，主伴同行，明昇進求正法故。出自住處者，出自聲聞及諸權見故，趣求法界大菩提故。遶佛三匝，皆順佛正教故。遶佛三匝，皆是右繞，自南向東向北向西至南。如是三匝，以為右遶成法，令人返左行。如是六千比丘是舍利弗同住，出家未久，非是羅漢，宿世有種皆易發心。經云「六千比丘悉曾供養無量諸佛，深植善根，解力廣大，信眼明徹」者，明往昔曾種信根，今生信種已熟。舍利弗勸諸比丘令觀文殊師利菩薩福德圓光映徹者，是心淨之常光，能令見者歡喜。光網者，是法網圓滿，明其教光嚴身，見者滅苦故。文殊師利所行之路左右八步平坦莊嚴者，明身心常與八正道俱故。周迴十方常有道場者，化行常滿十方。諸佛說法之時放眉間光灌文殊頂者，明文殊師利是十方佛創蒙發心，法身無相智慧之頂。一切諸佛初發心時，入此智慧而生佛家故。一切眾生初發菩提心，皆以此法身無相智慧為體。一切眾生皆自有之，皆須方便三昧方能明現故。樹皆寶嚴，明因行報生。六千比丘觀察文殊師利及所聞十種無疲厭法，便獲得無礙眼三昧者，得法身中無相智眼明淨，以執亡見謝、智眼圓通，非肉眼故。身邊等五見亡，法自明矣，即十方礙盡。初一切法中各明十法，以明三昧力創始初明，後勸普賢願行加進，一切諸明悉達。此已上明六千比丘發心竟。後明覺城化緣利物。如舍利弗是示現聲聞，前已述訖。已上餘義可解之意，如文自明。
隨文釋義者，六千比丘表信心，亦入位故。以十信心、十住、十行、十迴向、十地、十一地，路上一時總得故，故云六千前後圍遶。以舍利弗為主、自餘為伴，主伴同行，明昇進求正法故。出自住處者，出自聲聞及諸權見故，趣求法界大菩提故。遶佛三匝，皆順佛正教故。遶佛三匝，皆是右繞，自南向東向北向西至南。如是三匝，以為右遶成法，令人返左行。如是六千比丘是舍利弗同住，出家未久，非是羅漢，宿世有種皆易發心。經云「六千比丘悉曾供養無量諸佛，深植善根，解力廣大，信眼明徹」者，明往昔曾種信根，今生信種已熟。舍利弗勸諸比丘令觀文殊師利菩薩福德圓光映徹者，是心淨之常光，能令見者歡喜。光網者，是法網圓滿，明其教光嚴身，見者滅苦故。文殊師利所行之路左右八步平坦莊嚴者，明身心常與八正道俱故。周迴十方常有道場者，化行常滿十方。諸佛說法之時放眉間光灌文殊頂者，明文殊師利是十方佛創蒙發心，法身無相智慧之頂。一切諸佛初發心時，入此智慧而生佛家故。一切眾生初發菩提心，皆以此法身無相智慧為體。一切眾生皆自有之，皆須方便三昧方能明現故。樹皆寶嚴，明因行報生。六千比丘觀察文殊師利及所聞十種無疲厭法，便獲得無礙眼三昧者，得法身中無相智眼明淨，以執亡見謝、智眼圓通，非肉眼故。身邊等五見亡，法自明矣，即十方礙盡。初一切法中各明十法，以明三昧力創始初明，後勸普賢願行加進，一切諸明悉達。此已上明六千比丘發心竟。後明覺城化緣利物。如舍利弗是示現聲聞，前已述訖。已上餘義可解之意，如文自明。
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第二入俗人間說普照法界修多羅門，即在福城東娑羅林大塔廟處也。又此一段，從「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至「娑羅林中大塔廟處」有十五行半經，復分為兩段。
第二入俗人間說普照法界修多羅門，即在福城東娑羅林大塔廟處也。又此一段，從「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至「娑羅林中大塔廟處」有十五行半經，復分為兩段。
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一「爾時文殊師利菩薩」已下至「人與非人之所供養」有七行半經，明文殊師利行往人間，至所堪授化緣之分。
一「爾時文殊師利菩薩」已下至「人與非人之所供養」有七行半經，明文殊師利行往人間，至所堪授化緣之分。
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二「時文殊師利與其眷屬」已下至「大塔廟處」有八行經，明文殊師利說普照法界修多羅門，聞法獲益分。
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爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發菩提心都結前法漸次南行經歷人間者，明菩薩接引向明，以离為明。經人間者，明菩薩大悲，為不請之友，就根引化故。福城者，約人多修福以立城名，亦約聖者所止皆為福德莊嚴。幢者有二義：一過去諸佛曾於此處難捨能捨，破所著故，名之為幢；二此處古佛塔廟，并有林木森竦高妙之所莊嚴。大塔廟者，名稱十方、佛國遠聞，名之為大。亦約說法界門無裏外中間見亡，名之為大。於中安置尊者之形像不可毀壞，名之為塔廟，亦名為幢。有梵僧云：「其此塔廟，南邊打鼓，北邊不聞，故世間名為大也。」娑羅，云高竦也。「天龍夜叉」已下，明天龍八部及人，常所供養故。文殊師利與其眷屬者，所同來菩薩神天六千之眾。說普照法界修多羅者，是根本智明徹遍周隨根遍故。百萬億那由他者，當此溝也，大意明不可說修多羅以為眷屬，此明差別智遍周應根授益。修多羅，此云長行經。「說此經時於大海中」已下，明無量龍聞法，悉捨龍身生天人中。一萬諸龍於無上菩提得不退轉，及無數眾生於三乘中各得調伏。明各自依根、隨差別智，得自根性法門。已上明普照法界修多羅隨根濟門，如經自具。
爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發菩提心都結前法漸次南行經歷人間者，明菩薩接引向明，以离為明。經人間者，明菩薩大悲，為不請之友，就根引化故。福城者，約人多修福以立城名，亦約聖者所止皆為福德莊嚴。幢者有二義：一過去諸佛曾於此處難捨能捨，破所著故，名之為幢；二此處古佛塔廟，并有林木森竦高妙之所莊嚴。大塔廟者，名稱十方、佛國遠聞，名之為大。亦約說法界門無裏外中間見亡，名之為大。於中安置尊者之形像不可毀壞，名之為塔廟，亦名為幢。有梵僧云：「其此塔廟，南邊打鼓，北邊不聞，故世間名為大也。」娑羅，云高竦也。「天龍夜叉」已下，明天龍八部及人，常所供養故。文殊師利與其眷屬者，所同來菩薩神天六千之眾。說普照法界修多羅者，是根本智明徹遍周隨根遍故。百萬億那由他者，當此溝也，大意明不可說修多羅以為眷屬，此明差別智遍周應根授益。修多羅，此云長行經。「說此經時於大海中」已下，明無量龍聞法，悉捨龍身生天人中。一萬諸龍於無上菩提得不退轉，及無數眾生於三乘中各得調伏。明各自依根、隨差別智，得自根性法門。已上明普照法界修多羅隨根濟門，如經自具。
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第三辨根與法成行門。從「無量大眾從其城出」直至經末，總是為文殊師利觀察善財及其數，并往南方妙峯山上，以次南行詢求五十三人為善知識，用五位因果進修行門，欲令後人倣之成行劫，名辨根與法成行門。於此一段之中，復分為兩段。
第三辨根與法成行門。從「無量大眾從其城出」直至經末，總是為文殊師利觀察善財及其數，并往南方妙峯山上，以次南行詢求五十三人為善知識，用五位因果進修行門，欲令後人倣之成行劫，名辨根與法成行門。於此一段之中，復分為兩段。
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第一從「無量大眾從其城出」已下至「爾時文殊師利菩薩如象王迴」有九十四行經，明福城四眾咸集，文殊師利隨所樂求為其說法，令得清淨，及觀善財，推其因果，勸令親近善知識門。
第一從「無量大眾從其城出」已下至「爾時文殊師利菩薩如象王迴」有九十四行經，明福城四眾咸集，文殊師利隨所樂求為其說法，令得清淨，及觀善財，推其因果，勸令親近善知識門。
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第二「爾時文殊師利如象王迴」已下直至經末，名為知根與法令其成行發生後學門。從初第一段中，有九十四行經，約分為六段。
第二「爾時文殊師利如象王迴」已下直至經末，名為知根與法令其成行發生後學門。從初第一段中，有九十四行經，約分為六段。
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一從「無量大眾從其城出來詣其所」已下至「五百童女」有二十一行半經，是大眾來集分。
一從「無量大眾從其城出來詣其所」已下至「五百童女」有二十一行半經，是大眾來集分。
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二「爾時文殊師利童子」已下至「迴向菩提無所障礙」有二十五行經，明文殊師利菩薩觀察善財名字所因，及歎往昔善根今生果報分。
二「爾時文殊師利童子」已下至「迴向菩提無所障礙」有二十五行經，明文殊師利菩薩觀察善財名字所因，及歎往昔善根今生果報分。
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三「爾時文殊師利菩薩如是觀察善財童子」已下至「說一切佛平等無二法」有六行半經，明文殊師利知善財根堪，而為說法分。
三「爾時文殊師利菩薩如是觀察善財童子」已下至「說一切佛平等無二法」有六行半經，明文殊師利知善財根堪，而為說法分。
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四「爾時文殊師利童子」已下至「然後而去」有四行半經，明文殊師利為善財及大眾說法已而去分。
四「爾時文殊師利童子」已下至「然後而去」有四行半經，明文殊師利為善財及大眾說法已而去分。
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五「爾時善財童子」已下至「而說頌曰」有兩行半經，明善財聞法生信已，勤求無上菩提，向文殊師利說頌，自嘆三有苦輪及請法教授分。
五「爾時善財童子」已下至「而說頌曰」有兩行半經，明善財聞法生信已，勤求無上菩提，向文殊師利說頌，自嘆三有苦輪及請法教授分。
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六說頌中，有三十四行頌，明善財自嗟苦本，以頌請法自利利他分。其此一段三十四行頌中，初四行頌自嗟生死苦因已下，有三十行頌，是歎文殊師利菩薩德及請法門分。
六說頌中，有三十四行頌，明善財自嗟苦本，以頌請法自利利他分。其此一段三十四行頌中，初四行頌自嗟生死苦因已下，有三十行頌，是歎文殊師利菩薩德及請法門分。
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隨文釋義者，如初一段中四眾來集，經云「無量大眾從其城出」，及其列數但言五百者，此明約能發菩提心，以五位、十波羅蜜成其數，不從人為數。以五位修行中十波羅蜜互體有百為一中有十故。且如檀波羅蜜為主、餘九為伴，戒波羅蜜為主、餘九為伴，忍波羅蜜為主、餘九為伴，皆倣此。如是百波羅蜜，於十住、十行、十向、十地、十一地昇進見道治惑習氣深淺上隨行名殊，安立五百。若約普賢行，總該法界無盡剎海，即有不可說不可說佛剎微塵數諸波羅蜜。今且但約五位中，一位有百波羅蜜，五位五百。前言一萬龍皆發菩提心者，即明萬行圓滿。須達多者，此世善給施無依怙者，亦名給孤獨。婆須達多者，此云財施，日有善行。如是四眾并一萬龍發菩提心。眾數有五眾，如龍眾及五百優婆塞、五百優婆夷，並是居世俗流，信心純厚。童子、童女皆是二十已下年未弱冠，無染世欲清信男女，名曰童子童女。年幼創啟初心，歸法流而受教，名曰童子童女。童者，創蒙也。立下里為童。為年居未長，立志德於閭里之間，號曰童子。年居長者，能有清淨信心，但云清信士女。已上列眾，但隨名下義，是所修之德。或以形貌立名，如大智居士女，以父之號故，約德立名。餘准知之。經云「威光赫奕」者，明文殊師利身色盛明映於大眾。如文殊師利觀察善財名字因緣，以初入胎時於其宅內自然出七寶樓閣者，此從因感果，不可無因而有報生。明先世信心，能信自心是具足白淨無垢法身及無依住普光明智以為信種，名之為胎。如信位中普光明殿說金色世界不動智者，是以白淨無垢法身名為金色世界也。普光明智號為不動智佛，為本無性可動故。即今號無明者，是為往世信此自心無明，及一切眾生無明，總是一切諸佛法身清淨智種。以此信心，名之為胎。以此信胎生於世間，報得七寶樓閣。此信時以智慧觀照力之所成就。云七寶及七伏藏者，並約七種助道分之所報生。已下七數例然。處胎十月者，於信心中行十波羅蜜，世法滿也。誕生者，出世智生也。形體支分端正者，以八正道法之所成就故。宅中自然而有五百寶器，種種諸物自然盈滿諸寶器中，間映相嚴者，明於先世信種之中，信佛因果、五位行門、十波羅蜜、五百行門、七覺八正、同異萬行、始終因果，總在信中之所報得。是今生以此信還能發心，不離一生。一百一十城之法門，一時頓印無虧。信處成一百一十之法門，不出娑羅之林而身遍遊諸國只為塵含法界性自如然，智該三世古今一念。此乃約法界實，然不依凡情虛妄。餘義向下對文方明。此已約因辨名、約報辨因竟。經云「又此
隨文釋義者，如初一段中四眾來集，經云「無量大眾從其城出」，及其列數但言五百者，此明約能發菩提心，以五位、十波羅蜜成其數，不從人為數。以五位修行中十波羅蜜互體有百為一中有十故。且如檀波羅蜜為主、餘九為伴，戒波羅蜜為主、餘九為伴，忍波羅蜜為主、餘九為伴，皆倣此。如是百波羅蜜，於十住、十行、十向、十地、十一地昇進見道治惑習氣深淺上隨行名殊，安立五百。若約普賢行，總該法界無盡剎海，即有不可說不可說佛剎微塵數諸波羅蜜。今且但約五位中，一位有百波羅蜜，五位五百。前言一萬龍皆發菩提心者，即明萬行圓滿。須達多者，此世善給施無依怙者，亦名給孤獨。婆須達多者，此云財施，日有善行。如是四眾并一萬龍發菩提心。眾數有五眾，如龍眾及五百優婆塞、五百優婆夷，並是居世俗流，信心純厚。童子、童女皆是二十已下年未弱冠，無染世欲清信男女，名曰童子童女。年幼創啟初心，歸法流而受教，名曰童子童女。童者，創蒙也。立下里為童。為年居未長，立志德於閭里之間，號曰童子。年居長者，能有清淨信心，但云清信士女。已上列眾，但隨名下義，是所修之德。或以形貌立名，如大智居士女，以父之號故，約德立名。餘准知之。經云「威光赫奕」者，明文殊師利身色盛明映於大眾。如文殊師利觀察善財名字因緣，以初入胎時於其宅內自然出七寶樓閣者，此從因感果，不可無因而有報生。明先世信心，能信自心是具足白淨無垢法身及無依住普光明智以為信種，名之為胎。如信位中普光明殿說金色世界不動智者，是以白淨無垢法身名為金色世界也。普光明智號為不動智佛，為本無性可動故。即今號無明者，是為往世信此自心無明，及一切眾生無明，總是一切諸佛法身清淨智種。以此信心，名之為胎。以此信胎生於世間，報得七寶樓閣。此信時以智慧觀照力之所成就。云七寶及七伏藏者，並約七種助道分之所報生。已下七數例然。處胎十月者，於信心中行十波羅蜜，世法滿也。誕生者，出世智生也。形體支分端正者，以八正道法之所成就故。宅中自然而有五百寶器，種種諸物自然盈滿諸寶器中，間映相嚴者，明於先世信種之中，信佛因果、五位行門、十波羅蜜、五百行門、七覺八正、同異萬行、始終因果，總在信中之所報得。是今生以此信還能發心，不離一生。一百一十城之法門，一時頓印無虧。信處成一百一十之法門，不出娑羅之林而身遍遊諸國只為塵含法界性自如然，智該三世古今一念。此乃約法界實，然不依凡情虛妄。餘義向下對文方明。此已約因辨名、約報辨因竟。經云「又此
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童子已曾供養過去諸佛，深種善根，信解廣大」者，明往世信種，今生信滿。「爾時文殊師利菩薩」已下，所謂一切佛積集法者，明積集十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助道之分、五位加行、一百一十城之法門。一百一十城之法門者，以五位中有五十箇所修之因果，即如前十住中十箇慧菩薩，是即十箇佛果同號為月者是。如是十行中十林菩薩、十眼佛等，十迴向中十幢菩薩、十妙佛等，如是十地、十一地，皆依此十迴向中菩薩佛因果。如是五位五十重因果上各具進修因果，分為一百，不離根本三世諸佛恒常法界體中十波羅蜜為一百一十。以初從十住之中，以方便三昧顯發法身根本智慧，乘法界乘、行普賢行，以治習氣，安立次第治惑習氣差別之門。以此一百箇因果，以為治惑習之昇降次第。十箇波羅蜜下理智悲願之因果，即是法界體中普賢常爾之行，與一切發菩提心者以為履踐之跡故，是故名乘如來乘直至道場。以初發心即乘法界中文殊普賢體用理智大悲願行門故，即道場本之體用也。已下善財童子善知識五十三人，是入道五位中行相故。明前五位但說其法，恐迷其行，今此文殊師利菩薩欲令善財起求法之樣，重明前菩薩五位中行相法則，令其後學者倣之故，安立此五十三人，成一百一十重之因果門故。明於法界體中，安立文殊為法身佛根本智、普賢為差別智、彌勒佛是此文殊普賢理行中無作之果，以此三法成一法界體用自在無礙之門，遍與五位中五十箇菩薩以為因果。還如前以法界體中十波羅蜜為所乘之行，隨其勝進中五位上五十重波羅蜜皆有因果。如是五十善知識中，一中有二，五十中有百，通法界中本常行十波羅蜜為一百一十。文殊、普賢、彌勒佛果，此三法但為一法界無功用中大用自在門，但與一切勝進菩薩作因果，以明勝進之功，然自無因果故。猶如帝王自無階品，但如威德自在，而與一切官屬隨有功者而作階品故。
童子已曾供養過去諸佛，深種善根，信解廣大」者，明往世信種，今生信滿。「爾時文殊師利菩薩」已下，所謂一切佛積集法者，明積集十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助道之分、五位加行、一百一十城之法門。一百一十城之法門者，以五位中有五十箇所修之因果，即如前十住中十箇慧菩薩，是即十箇佛果同號為月者是。如是十行中十林菩薩、十眼佛等，十迴向中十幢菩薩、十妙佛等，如是十地、十一地，皆依此十迴向中菩薩佛因果。如是五位五十重因果上各具進修因果，分為一百，不離根本三世諸佛恒常法界體中十波羅蜜為一百一十。以初從十住之中，以方便三昧顯發法身根本智慧，乘法界乘、行普賢行，以治習氣，安立次第治惑習氣差別之門。以此一百箇因果，以為治惑習之昇降次第。十箇波羅蜜下理智悲願之因果，即是法界體中普賢常爾之行，與一切發菩提心者以為履踐之跡故，是故名乘如來乘直至道場。以初發心即乘法界中文殊普賢體用理智大悲願行門故，即道場本之體用也。已下善財童子善知識五十三人，是入道五位中行相故。明前五位但說其法，恐迷其行，今此文殊師利菩薩欲令善財起求法之樣，重明前菩薩五位中行相法則，令其後學者倣之故，安立此五十三人，成一百一十重之因果門故。明於法界體中，安立文殊為法身佛根本智、普賢為差別智、彌勒佛是此文殊普賢理行中無作之果，以此三法成一法界體用自在無礙之門，遍與五位中五十箇菩薩以為因果。還如前以法界體中十波羅蜜為所乘之行，隨其勝進中五位上五十重波羅蜜皆有因果。如是五十善知識中，一中有二，五十中有百，通法界中本常行十波羅蜜為一百一十。文殊、普賢、彌勒佛果，此三法但為一法界無功用中大用自在門，但與一切勝進菩薩作因果，以明勝進之功，然自無因果故。猶如帝王自無階品，但如威德自在，而與一切官屬隨有功者而作階品故。
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問曰：何故在此取彌勒佛為佛果？何不取毘盧遮那如來以為佛果？
問曰：何故在此取彌勒佛為佛果？何不取毘盧遮那如來以為佛果？
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答曰：明毘盧遮那是已成之果，彌勒是當來之佛果。明如今毘盧遮那佛所初發菩提心，一念成當來彌勒佛果契會相應故。同於彌勒樓閣之內會三世時劫日月總一時故，明以根本智印印三世古今無前後故。經云「積集法，說一切佛相續法，乃至說一切佛次第法。」總如上釋。說一切佛眾會清淨法，明一切佛眾會皆同一清淨故，身土眾會不相障礙重重重重以相映徹故。自餘如文自具。如此三十四行頌，初四行頌，自嘆生死由三有為首，輪迴諸苦生老不休。已下有三十行頌，明善財歎文殊德并及請法。三有為城郭者，明善財自嘆居三有中，自固其身不出，如處城郭。三有者，欲界有、色界有、無色界有。此三有身，一切眾生不能出離。憍慢者，非禮為憍，輕他曰慢。又有七慢，慢，過慢，慢過慢，不如慢，增上慢，我慢，邪慢。諸趣者，所謂見趣、戒趣。又有三趣，邪定趣、不定趣、正定趣。又有四惡趣。又人天五戒十善趣。又二乘厭苦出世間趣、大乘菩薩淨土趣、一乘菩薩智悲圓會未自在趣。如是等諸趣，隨善惡言之，皆是門戶所入之業。愛水為池塹者，以愛能津潤生死，故如池塹。愚癡者，能迷真諦號曰愚癡，凡夫有八萬四千，十地菩薩有二十二種隨位不了愚癡。若隨五位上一百一十種愚癡，若了成一百一十種解脫。貪恚火熾然者，三界煩惱以貪為十使之首，恚為瞋之眷屬，無明為總覆，慢為輕自輕他，疑與五見俱能障道，共成生死之因果。疑亡見謝，智乃現前。十使之中，疑與五見俱能障聖道，貪瞋癡慢能障修道者行。若於行中不以道治之，還於生死中隨業流轉不得自在。今以經文略言其貪恚二門，餘八總例其義。以此貪恚二障，一切善根不生故，如火熾然。魔王作君主者，所謂四魔，陰魔、煩惱魔、天魔、生死魔。童蒙依止住者，所謂覆障令心不明，名為童蒙。貪愛為徽纆者，前因貪起恚，此因貪起愛，以自纏縛。徽纆者，執縛罪人之繩。諂誑為轡勒者，明樂虛誑，被制御故。疑惑覆其明者，以於正道生疑。趣入諸邪道者，以於無性理智生疑，即邪道生也。慳嫉憍盈故者，慳有五種，住處、家舍、財物、不樂稱讚他善、於法悕惜不樂與人，是為五。嫉者，憎餘勝己。憍者，自縱為憍，不抱禮故。奢者，不儉也。如愛、恚、慢、嫉、慳，但為下界五結，色愛、無色愛、掉舉、慢、無明，通上界下界五結。以如是十使正結四魔，入於三惡道。生老病死苦不得出世者，已上善財嘆三界生死苦因緣竟。已下三十行頌，歎德請法，如文自明。如是三界煩惱，初地二地治下界惑，三地治上二界惑，四地出三界，五地習世伎，六地出世慧具足
答曰：明毘盧遮那是已成之果，彌勒是當來之佛果。明如今毘盧遮那佛所初發菩提心，一念成當來彌勒佛果契會相應故。同於彌勒樓閣之內會三世時劫日月總一時故，明以根本智印印三世古今無前後故。經云「積集法，說一切佛相續法，乃至說一切佛次第法。」總如上釋。說一切佛眾會清淨法，明一切佛眾會皆同一清淨故，身土眾會不相障礙重重重重以相映徹故。自餘如文自具。如此三十四行頌，初四行頌，自嘆生死由三有為首，輪迴諸苦生老不休。已下有三十行頌，明善財歎文殊德并及請法。三有為城郭者，明善財自嘆居三有中，自固其身不出，如處城郭。三有者，欲界有、色界有、無色界有。此三有身，一切眾生不能出離。憍慢者，非禮為憍，輕他曰慢。又有七慢，慢，過慢，慢過慢，不如慢，增上慢，我慢，邪慢。諸趣者，所謂見趣、戒趣。又有三趣，邪定趣、不定趣、正定趣。又有四惡趣。又人天五戒十善趣。又二乘厭苦出世間趣、大乘菩薩淨土趣、一乘菩薩智悲圓會未自在趣。如是等諸趣，隨善惡言之，皆是門戶所入之業。愛水為池塹者，以愛能津潤生死，故如池塹。愚癡者，能迷真諦號曰愚癡，凡夫有八萬四千，十地菩薩有二十二種隨位不了愚癡。若隨五位上一百一十種愚癡，若了成一百一十種解脫。貪恚火熾然者，三界煩惱以貪為十使之首，恚為瞋之眷屬，無明為總覆，慢為輕自輕他，疑與五見俱能障道，共成生死之因果。疑亡見謝，智乃現前。十使之中，疑與五見俱能障聖道，貪瞋癡慢能障修道者行。若於行中不以道治之，還於生死中隨業流轉不得自在。今以經文略言其貪恚二門，餘八總例其義。以此貪恚二障，一切善根不生故，如火熾然。魔王作君主者，所謂四魔，陰魔、煩惱魔、天魔、生死魔。童蒙依止住者，所謂覆障令心不明，名為童蒙。貪愛為徽纆者，前因貪起恚，此因貪起愛，以自纏縛。徽纆者，執縛罪人之繩。諂誑為轡勒者，明樂虛誑，被制御故。疑惑覆其明者，以於正道生疑。趣入諸邪道者，以於無性理智生疑，即邪道生也。慳嫉憍盈故者，慳有五種，住處、家舍、財物、不樂稱讚他善、於法悕惜不樂與人，是為五。嫉者，憎餘勝己。憍者，自縱為憍，不抱禮故。奢者，不儉也。如愛、恚、慢、嫉、慳，但為下界五結，色愛、無色愛、掉舉、慢、無明，通上界下界五結。以如是十使正結四魔，入於三惡道。生老病死苦不得出世者，已上善財嘆三界生死苦因緣竟。已下三十行頌，歎德請法，如文自明。如是三界煩惱，初地二地治下界惑，三地治上二界惑，四地出三界，五地習世伎，六地出世慧具足
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，七地入生死等三界六道行行大慈悲，八地無功用智悲圓，九地佛用方滿，十地普賢行周，十一地功齊法界理智恒然。十住法則一分與此十地行門法用相似，但勝進不同，十行但論無染行門，十迴向中會融悲願，如下五十三善知識具彰至位具明。
，七地入生死等三界六道行行大慈悲，八地無功用智悲圓，九地佛用方滿，十地普賢行周，十一地功齊法界理智恒然。十住法則一分與此十地行門法用相似，但勝進不同，十行但論無染行門，十迴向中會融悲願，如下五十三善知識具彰至位具明。
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第二文殊師利知根與法令其成行發生後學門中，約立五門：一明信心已發、二明聖者攝受、三明聖者勸親近善友、四明善財請法、五明文殊指授修行所歸。
第二文殊師利知根與法令其成行發生後學門中，約立五門：一明信心已發、二明聖者攝受、三明聖者勸親近善友、四明善財請法、五明文殊指授修行所歸。
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一明信心已發者，如經云「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心」者，是此信心菩提入位菩提，以三昧行方能顯得理行相顯、業盡純明。
一明信心已發者，如經云「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心」者，是此信心菩提入位菩提，以三昧行方能顯得理行相顯、業盡純明。
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二明聖者攝受者，經云「爾時文殊師利菩薩如象王迴」者，是攝受義。如大聖無方智圓形遍隨根對現，不背眾生。一切眾生如應見者，皆悉對面，時諸眾生各不相知，但謂聖者獨與我語。今言文殊師利見善財所請如象王迴者，是知根採顧，攝受與法故。
二明聖者攝受者，經云「爾時文殊師利菩薩如象王迴」者，是攝受義。如大聖無方智圓形遍隨根對現，不背眾生。一切眾生如應見者，皆悉對面，時諸眾生各不相知，但謂聖者獨與我語。今言文殊師利見善財所請如象王迴者，是知根採顧，攝受與法故。
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三明聖者勸親近善友者，經云「善男子！親近供養諸善知識是具足一切智最初因緣，是故於此勿生疲厭。」此一切智是菩提心，無所得因此而現，名根本智。以無所得為體，而照現萬法為用。
三明聖者勸親近善友者，經云「善男子！親近供養諸善知識是具足一切智最初因緣，是故於此勿生疲厭。」此一切智是菩提心，無所得因此而現，名根本智。以無所得為體，而照現萬法為用。
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四明善財請法者，經云「云何學菩薩道？」有十一問請菩薩道。
四明善財請法者，經云「云何學菩薩道？」有十一問請菩薩道。
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問曰：何故但云求菩薩道，不云學菩提心？
問曰：何故但云求菩薩道，不云學菩提心？
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答曰：為菩提無所得、無所修、無所學、無所行，是故但求菩薩道、學菩薩行，然菩提心自恒明現。如下妙峯山上得憶念諸佛智慧光明門者，明託事表法。以艮為山、為止，以約止心無念，妄想不生、正慧現前，名為憶念。以正慧與一切諸佛無相妙理合故，以此無相正慧現前，普照心境身邊等五見總亡，萬境虛寂、見亡業謝，名曰光明，故言憶念諸佛智慧光明門。此明三昧禪定是方便行，能顯理智體用二門圓周自在，乃至不可說三昧總是現正智之方便行故。如十波羅蜜中唯智波羅蜜是無功用自在之果，餘九波羅蜜是助顯之行。從初發心住，十十互參，如鍊真金轉轉明淨，而令成就種種莊嚴。業亡智滿行周，入因陀羅網法門，方可稱法界，功堪任運。從初發心住，皆以菩提心無作用、無所修、無所行為體，而求修學普賢一切無盡行門。以此但求菩薩道、學菩薩行，無作菩提隨行自明，以行行之中常有禪波羅蜜助顯體用理智轉令明白自在故。大意初發心住以無念無作三昧加行方便助顯菩提，以菩提無體無性與一切諸行作無住之緣，以此求菩薩諸行，以諸行即菩提無體性故。若於行外別修菩提，聲聞緣覺及空觀菩薩菩提，非一乘文殊普賢理智萬行悲願自在菩提。以是如來對權教菩薩說諸行無常是生滅法，以權教菩薩修行法明空觀破三界有，如來對此說諸行無常，未明三界諸有即菩提用故。以此一乘實教菩薩但求菩薩道行菩薩行即菩提用，明理智體用總該，不別求也。若也別求菩提，即體用各別二見恒存，不名乘不思議乘故。是故但求菩薩道，無別菩提也。以明菩提無求，無發心，無所行，無處所，無問無答，無得無證，行一切行具普賢道，無行無修是菩提大用圓滿故。但求菩薩道學菩薩行故，始可得名初發心時便成正覺。
答曰：為菩提無所得、無所修、無所學、無所行，是故但求菩薩道、學菩薩行，然菩提心自恒明現。如下妙峯山上得憶念諸佛智慧光明門者，明託事表法。以艮為山、為止，以約止心無念，妄想不生、正慧現前，名為憶念。以正慧與一切諸佛無相妙理合故，以此無相正慧現前，普照心境身邊等五見總亡，萬境虛寂、見亡業謝，名曰光明，故言憶念諸佛智慧光明門。此明三昧禪定是方便行，能顯理智體用二門圓周自在，乃至不可說三昧總是現正智之方便行故。如十波羅蜜中唯智波羅蜜是無功用自在之果，餘九波羅蜜是助顯之行。從初發心住，十十互參，如鍊真金轉轉明淨，而令成就種種莊嚴。業亡智滿行周，入因陀羅網法門，方可稱法界，功堪任運。從初發心住，皆以菩提心無作用、無所修、無所行為體，而求修學普賢一切無盡行門。以此但求菩薩道、學菩薩行，無作菩提隨行自明，以行行之中常有禪波羅蜜助顯體用理智轉令明白自在故。大意初發心住以無念無作三昧加行方便助顯菩提，以菩提無體無性與一切諸行作無住之緣，以此求菩薩諸行，以諸行即菩提無體性故。若於行外別修菩提，聲聞緣覺及空觀菩薩菩提，非一乘文殊普賢理智萬行悲願自在菩提。以是如來對權教菩薩說諸行無常是生滅法，以權教菩薩修行法明空觀破三界有，如來對此說諸行無常，未明三界諸有即菩提用故。以此一乘實教菩薩但求菩薩道行菩薩行即菩提用，明理智體用總該，不別求也。若也別求菩提，即體用各別二見恒存，不名乘不思議乘故。是故但求菩薩道，無別菩提也。以明菩提無求，無發心，無所行，無處所，無問無答，無得無證，行一切行具普賢道，無行無修是菩提大用圓滿故。但求菩薩道學菩薩行故，始可得名初發心時便成正覺。
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五明文殊師利指授修行所歸者，經云「善男子！於此南方有一國土名為勝樂，其國有山名曰妙峯，於彼山中有一比丘名曰德雲」者是也。又於此知根與法令其成行發生後學門中，直至經末，長科為八段。
五明文殊師利指授修行所歸者，經云「善男子！於此南方有一國土名為勝樂，其國有山名曰妙峯，於彼山中有一比丘名曰德雲」者是也。又於此知根與法令其成行發生後學門中，直至經末，長科為八段。
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一從「爾時文殊師利如象王迴」已下至「爾時文殊師利菩薩說此頌已」，并頌有二十二行，明文殊師利勸發善財童子親近善知識，明趣入十住以定會理契真門，即妙峯山上德雲比丘所得憶念諸佛智慧光明門。是以次向下至王女慈行童女有十箇善知識，總是十住位中善知識也。從此妙峯山已下約立七門。
一從「爾時文殊師利如象王迴」已下至「爾時文殊師利菩薩說此頌已」，并頌有二十二行，明文殊師利勸發善財童子親近善知識，明趣入十住以定會理契真門，即妙峯山上德雲比丘所得憶念諸佛智慧光明門。是以次向下至王女慈行童女有十箇善知識，總是十住位中善知識也。從此妙峯山已下約立七門。
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一從信趣入十住以定會理契真門，〈十住品〉是。
一從信趣入十住以定會理契真門，〈十住品〉是。
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二依真發起諸行門，即善見比丘并已下共有十善知識是，〈十行品〉是。
二依真發起諸行門，即善見比丘并已下共有十善知識是，〈十行品〉是。
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三理智大悲願行會融門，即從鬻香長者青蓮花等已下十善知識是，〈十迴向品〉是。
三理智大悲願行會融門，即從鬻香長者青蓮花等已下十善知識是，〈十迴向品〉是。
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四蘊修悲智成德門，即夜神婆珊婆演底并已下共有十善知識是，〈十地品〉是。
四蘊修悲智成德門，即夜神婆珊婆演底并已下共有十善知識是，〈十地品〉是。
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五悲終起智成佛門，即佛母摩耶夫人并下共有十善知識是，〈十定品〉已下共有十品是。
五悲終起智成佛門，即佛母摩耶夫人并下共有十善知識是，〈十定品〉已下共有十品是。
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六修行已滿佛果門，即慈氏如來是，〈如來出現品〉經是。
六修行已滿佛果門，即慈氏如來是，〈如來出現品〉經是。
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七法界自在無功大用如因陀羅網互參圓融門，無功法界大用是，〈法界品〉是，明總法界該括所收。如是五十三善知識起此行門方便，令發菩提心者識其五位進修行門，令易解故。前雖法說，在行恐迷，是故令善財重起行門表示，令學者不錯謬故。第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「願學普賢乘」，并頌有二十二行經。於此段中分為四段。
七法界自在無功大用如因陀羅網互參圓融門，無功法界大用是，〈法界品〉是，明總法界該括所收。如是五十三善知識起此行門方便，令發菩提心者識其五位進修行門，令易解故。前雖法說，在行恐迷，是故令善財重起行門表示，令學者不錯謬故。第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「願學普賢乘」，并頌有二十二行經。於此段中分為四段。
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一「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「是故於此勿生疲厭」有五行經，明文殊師利稱歎善財發菩提心，勸親近善知識勿生疲厭分。
一「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「是故於此勿生疲厭」有五行經，明文殊師利稱歎善財發菩提心，勸親近善知識勿生疲厭分。
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二「善財白言」已下至「云何令普賢行速得圓滿」有五行半經，明善財請問十一問菩薩所行分。
二「善財白言」已下至「云何令普賢行速得圓滿」有五行半經，明善財請問十一問菩薩所行分。
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三「爾時文殊師利菩薩」已下可有一行經，明文殊師利說頌讚歎善財分。
三「爾時文殊師利菩薩」已下可有一行經，明文殊師利說頌讚歎善財分。
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四正申其頌，云「若有諸菩薩不厭生死苦則具普賢道一切無能壞」者，明以生死苦為菩提即無所壞，若離生死苦修菩薩行發菩提心即有所壞。何以故？即有生死涅槃染淨二障所壞，即有是非二見斷常所壞。又云「若入方便海安住佛菩提能隨導師學當成一切智」者，明以大願大悲萬行海為方便，方可安住佛菩提。若於一切法一切行，一法不明、一行不行，即菩提心不得圓滿。以菩提心無障礙無體性，一法一行上有取有捨即有障礙。但以法界普光明智印印之，無法不徹。以此但求菩薩行滿即菩提心圓滿，以菩薩行與菩提心無一不俱無合散故，二俱不可得故。如是而行菩薩行故，生死涅槃二俱不可得故，住於生死安住涅槃。如是修行一切菩薩行，長大慈大悲大願，滿普賢道故。自餘如文自明。又第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩說此頌」已下至「德雲比丘當為汝說」有十二行半經，分為五段。
四正申其頌，云「若有諸菩薩不厭生死苦則具普賢道一切無能壞」者，明以生死苦為菩提即無所壞，若離生死苦修菩薩行發菩提心即有所壞。何以故？即有生死涅槃染淨二障所壞，即有是非二見斷常所壞。又云「若入方便海安住佛菩提能隨導師學當成一切智」者，明以大願大悲萬行海為方便，方可安住佛菩提。若於一切法一切行，一法不明、一行不行，即菩提心不得圓滿。以菩提心無障礙無體性，一法一行上有取有捨即有障礙。但以法界普光明智印印之，無法不徹。以此但求菩薩行滿即菩提心圓滿，以菩薩行與菩提心無一不俱無合散故，二俱不可得故。如是而行菩薩行故，生死涅槃二俱不可得故，住於生死安住涅槃。如是修行一切菩薩行，長大慈大悲大願，滿普賢道故。自餘如文自明。又第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩說此頌」已下至「德雲比丘當為汝說」有十二行半經，分為五段。
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一從「爾時」已下有兩行半經，明文殊師利歎善財發無上菩提心分。
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二「善男子」已下至「倍更為難」有兩行經，明歎善財求善知識倍更為難分。
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三「善男子」已下至「應決定求真善知識」有一行經，明求一切智應決定求真善知識分。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四「善男子」已下至「勿見過失」有兩行半經，明文殊師利教誡善財，見善知識勿生厭足、勿見過失分。
四「善男子」已下至「勿見過失」有兩行半經，明文殊師利教誡善財，見善知識勿生厭足、勿見過失分。
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五「善男子」已下至「德雲比丘當為汝說」有四行半經，約有五法：一示善知識所居方面、二示善知識所居國土、三示善知識所居處所、四舉善知識約德立名、五舉善知識道德堪能演說何法，如文具說。
五「善男子」已下至「德雲比丘當為汝說」有四行半經，約有五法：一示善知識所居方面、二示善知識所居國土、三示善知識所居處所、四舉善知識約德立名、五舉善知識道德堪能演說何法，如文具說。
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新華嚴經論卷第三十三
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