新華嚴經論卷第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十三

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

六隨文釋義者，從初列眾之中，有二義：一釋菩薩名、二釋聲聞名。初釋菩薩名中，有六段意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六隨文釋義者，從初列眾之中，有二義：一釋菩薩名、二釋聲聞名。初釋菩薩名中，有六段意趣。

一從初一百四十二箇菩薩，以普賢、文殊二菩薩及佛，是總該五位及法界因果，通收一部經之總別同異成壞法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從初一百四十二箇菩薩，以普賢、文殊二菩薩及佛，是總該五位及法界因果，通收一部經之總別同異成壞法也。

二從初十箇同名號為幢菩薩，是十住位中法慧等菩薩，至此法界無作果號之為幢。為以彼初發心十住智慧摧壞煩惱，至此法界果位號之為幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二從初十箇同名號為幢菩薩，是十住位中法慧等菩薩，至此法界無作果號之為幢。為以彼初發心十住智慧摧壞煩惱，至此法界果位號之為幢。

三次已下有十箇威力菩薩，明從十行中功德林等十林菩薩，至此法界果中號為威力故，明以眾善行威力故，能成法界果行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三次已下有十箇威力菩薩，明從十行中功德林等十林菩薩，至此法界果中號為威力故，明以眾善行威力故，能成法界果行故。

四次已下有十箇同名藏菩薩，是十迴向中金剛幢等十箇幢菩薩，至此法界果中號名為十箇藏菩薩。以彼十迴向，以迴向摧破偏見，會融理智悲願能成眾德，至此法界果中號之為藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四次已下有十箇同名藏菩薩，是十迴向中金剛幢等十箇幢菩薩，至此法界果中號名為十箇藏菩薩。以彼十迴向，以迴向摧破偏見，會融理智悲願能成眾德，至此法界果中號之為藏。

五次已下善眼等十箇同名為眼菩薩，是十地位中金剛藏等三十七箇藏菩薩，至此法界果中號之為眼故。以彼十地中含藏眾德，則法眼分明，普見法界故。此已上四十箇十十同號菩薩法界果前四位，以此四十心通普賢、文殊，為四十二賢聖道，以成法界果門，今至本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五次已下善眼等十箇同名為眼菩薩，是十地位中金剛藏等三十七箇藏菩薩，至此法界果中號之為眼故。以彼十地中含藏眾德，則法眼分明，普見法界故。此已上四十箇十十同號菩薩法界果前四位，以此四十心通普賢、文殊，為四十二賢聖道，以成法界果門，今至本故。

六次已下有十箇菩薩同號冠，直至列菩薩眾末有一百箇菩薩，是法界中根本智上十波羅蜜之行。為一波羅蜜中互體圓融，即一中具十，十中具百。如是天冠菩薩已下一百菩薩，即明百波羅蜜行也。通前四十箇菩薩皆具十波羅蜜，四十中有四百箇，隨位進修波羅蜜。通此法界果中百波羅蜜，共為五百。是故經云「如是五百人俱，此諸菩薩皆悉成就普賢行願」者，即普賢、文殊及佛根本智，三人法行遍故。與如是五百行門以為自在體用，乃至無盡。如下五百童子、童女、優婆塞、優婆夷列五百，總約此五百行門立名。一萬龍，以約隨智萬行。六千比丘，約加信及五位中五百行門通收，故云六千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六次已下有十箇菩薩同號冠，直至列菩薩眾末有一百箇菩薩，是法界中根本智上十波羅蜜之行。為一波羅蜜中互體圓融，即一中具十，十中具百。如是天冠菩薩已下一百菩薩，即明百波羅蜜行也。通前四十箇菩薩皆具十波羅蜜，四十中有四百箇，隨位進修波羅蜜。通此法界果中百波羅蜜，共為五百。是故經云「如是五百人俱，此諸菩薩皆悉成就普賢行願」者，即普賢、文殊及佛根本智，三人法行遍故。與如是五百行門以為自在體用，乃至無盡。如下五百童子、童女、優婆塞、優婆夷列五百，總約此五百行門立名。一萬龍，以約隨智萬行。六千比丘，約加信及五位中五百行門通收，故云六千。

第二釋聲聞眾名者，舍利弗以其母眼明利如鶖鷺鳥目，以母之目似鶖鳥狀，以為子號。大目揵連者，此云採菽氏，以母姓菽以為名故，母是綠豆仙之苗裔故。摩訶迦葉者，以身金色能飲日光，亦云是飲光，仙人之裔也。摩訶此云大。離波多者，此云供養。須菩提者，此云善現。阿㝹樓駄，此云無滅。難陀，此云歡喜。劫賓那，此云黃色，是往昔黃頭仙之裔也。迦旃延者，是一宗之姓，是此胤故，延為胤也。富樓那者，母號滿慈，以取母號。如是十大聲聞，示同不聞不見如來不思議法界變化之事，令樂小法者趣求大故。前五百聲聞及世主是先已有種者，能隨佛所行故。師子者，無畏也。頻申者，適悅無疲勞也。此明無作，縱智自在，不為而應，無限深法自成也，以無功圓滿也。如前已釋。入此頻申三昧，莊嚴樓閣忽然廣博無有邊際者，廣大博寬也。言此樓閣忽然寬大，與法界虛空等故。明如來境界恒自無邊，眾心迷解一念相應，無法不等故，心如虛空遍含法界，故云忽然廣博無有邊際。此乃引導後徒，非現前之眾。金剛為地者，法身感果所得報成故。無量寶華及諸摩尼普散其中處處盈滿者，總別眾行之所感生。琉璃為柱者，無垢淨心住持悲願之所報感。眾寶合成者，明柱上莊嚴具足眾寶，明以一淨心中住持萬行無所傾動。大光摩尼之所莊嚴者，根本智之感生故。閻浮檀金者，其金柔軟明淨甚過常金，柔和恭慎心所感生故。如意寶王周置其上以為嚴飾者，從根本智起差別萬行，自在無礙饒益一切眾生之所感生。危樓逈帶者，危者高也，逈者遠也，帶者以眾寶嚴映。總言寶樓高遠，映帶互嚴以遍法界。其中眾多寶樓互嚴映徹，以樓傍閣道傍出棟宇相承，猶連接也。言一一滿法界窓闥交映者，明寶閣上門窓映徹明淨無障。階墀軒檻者，層級為階，階下平地砌寶為墀，階上寶板為檻，檻上寶竿為軒。《登樓賦》云「憑軒檻以遙望」，此之是也。種種備足，都言萬寶備嚴。大約閣是差別智感成，樓是本智起觀照用超諸境界感報所成。或人天形像寶為莊嚴，利益人天行所報成。寶網是教寶，垣牆是戒寶。樹是依蔭眾生之行，寶幡是迴向之行，寶河是慈悲之行，一一如是約智眾行所成報故。又就以上報上，又加神通所嚴。初陳樓閣莊嚴，次陳寶地遍周莊嚴，次陳虛空莊嚴，次陳十方諸菩薩來集身相莊嚴，一一莊嚴皆映徹相入互體重重。十方諸佛菩薩眾海身土及莊嚴一一相入自在無礙者，但約法身根本智為體，差別智報得萬事合然故。設一切如來起一切神通，不離此智起大用故，無不自在、無不相入、無不明淨。如是之智以如上五位和會進修乃得成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋聲聞眾名者，舍利弗以其母眼明利如鶖鷺鳥目，以母之目似鶖鳥狀，以為子號。大目揵連者，此云採菽氏，以母姓菽以為名故，母是綠豆仙之苗裔故。摩訶迦葉者，以身金色能飲日光，亦云是飲光，仙人之裔也。摩訶此云大。離波多者，此云供養。須菩提者，此云善現。阿㝹樓駄，此云無滅。難陀，此云歡喜。劫賓那，此云黃色，是往昔黃頭仙之裔也。迦旃延者，是一宗之姓，是此胤故，延為胤也。富樓那者，母號滿慈，以取母號。如是十大聲聞，示同不聞不見如來不思議法界變化之事，令樂小法者趣求大故。前五百聲聞及世主是先已有種者，能隨佛所行故。師子者，無畏也。頻申者，適悅無疲勞也。此明無作，縱智自在，不為而應，無限深法自成也，以無功圓滿也。如前已釋。入此頻申三昧，莊嚴樓閣忽然廣博無有邊際者，廣大博寬也。言此樓閣忽然寬大，與法界虛空等故。明如來境界恒自無邊，眾心迷解一念相應，無法不等故，心如虛空遍含法界，故云忽然廣博無有邊際。此乃引導後徒，非現前之眾。金剛為地者，法身感果所得報成故。無量寶華及諸摩尼普散其中處處盈滿者，總別眾行之所感生。琉璃為柱者，無垢淨心住持悲願之所報感。眾寶合成者，明柱上莊嚴具足眾寶，明以一淨心中住持萬行無所傾動。大光摩尼之所莊嚴者，根本智之感生故。閻浮檀金者，其金柔軟明淨甚過常金，柔和恭慎心所感生故。如意寶王周置其上以為嚴飾者，從根本智起差別萬行，自在無礙饒益一切眾生之所感生。危樓逈帶者，危者高也，逈者遠也，帶者以眾寶嚴映。總言寶樓高遠，映帶互嚴以遍法界。其中眾多寶樓互嚴映徹，以樓傍閣道傍出棟宇相承，猶連接也。言一一滿法界窓闥交映者，明寶閣上門窓映徹明淨無障。階墀軒檻者，層級為階，階下平地砌寶為墀，階上寶板為檻，檻上寶竿為軒。《登樓賦》云「憑軒檻以遙望」，此之是也。種種備足，都言萬寶備嚴。大約閣是差別智感成，樓是本智起觀照用超諸境界感報所成。或人天形像寶為莊嚴，利益人天行所報成。寶網是教寶，垣牆是戒寶。樹是依蔭眾生之行，寶幡是迴向之行，寶河是慈悲之行，一一如是約智眾行所成報故。又就以上報上，又加神通所嚴。初陳樓閣莊嚴，次陳寶地遍周莊嚴，次陳虛空莊嚴，次陳十方諸菩薩來集身相莊嚴，一一莊嚴皆映徹相入互體重重。十方諸佛菩薩眾海身土及莊嚴一一相入自在無礙者，但約法身根本智為體，差別智報得萬事合然故。設一切如來起一切神通，不離此智起大用故，無不自在、無不相入、無不明淨。如是之智以如上五位和會進修乃得成

故，獨修一法不可得也。只可多不離一，不可守一以為自然。此逝多林及一切法界國土莊嚴不離二法：一約往昔所修行理智大慈大悲大願眾行所成、二以佛菩薩不思議神通所嚴。如經自明。是答前諸菩薩四十問。從「爾時東方」已下十段經，明十方菩薩來集。明法界中佛果不可說佛剎微塵數本行，答前菩薩所問。總是自佛果行無盡遍周，是故世界名金剛燈雲幢。金剛燈雲幢者，明一切佛皆從此金剛智起大悲之行，摧破諸眾生煩惱，故名幢也。佛號毘盧遮那勝德王者，即是行中之果。菩薩亦名毘盧遮那願光明者，是明以果隨昔願行大慈悲故。王者，明佛果隨行種種自在無礙，以從金剛智起故，以是果行名同故。與不可說佛剎微塵數菩薩俱來者，言行滿令諸菩薩會此法故，故云俱來，此明檀波羅蜜中主伴行滿。所有諸來菩薩皆以寶網嚴身者，明教行滿故。已下九方，總以十波羅蜜以次排之，總是一佛之金剛智上總別同異之行，倣此例知。已下如文自明，但釋經大意，法門經中自具。已前二十一段經是以行會理門，已釋竟。已上普賢為主、文殊為伴。已下如來放眉間光名普照三世法界門，即是以理會行圓融自在無礙門。已下文殊為主、普賢為伴。爾時世尊欲令諸菩薩安住師子頻申三昧，放眉間白毫相光明名普照三世法界門者，以此光是法界身中根本普光明智，此智現前時即見三世久遠如今一體，無盡劫生死亦不移現前，總無體性，成大智海眾法清涼，便以眾行起差別智，知根利生普周剎海無有休息，名為普賢行。即經已下文中獲不可說諸三昧門教化無限諸眾生門。具如經說，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故，獨修一法不可得也。只可多不離一，不可守一以為自然。此逝多林及一切法界國土莊嚴不離二法：一約往昔所修行理智大慈大悲大願眾行所成、二以佛菩薩不思議神通所嚴。如經自明。是答前諸菩薩四十問。從「爾時東方」已下十段經，明十方菩薩來集。明法界中佛果不可說佛剎微塵數本行，答前菩薩所問。總是自佛果行無盡遍周，是故世界名金剛燈雲幢。金剛燈雲幢者，明一切佛皆從此金剛智起大悲之行，摧破諸眾生煩惱，故名幢也。佛號毘盧遮那勝德王者，即是行中之果。菩薩亦名毘盧遮那願光明者，是明以果隨昔願行大慈悲故。王者，明佛果隨行種種自在無礙，以從金剛智起故，以是果行名同故。與不可說佛剎微塵數菩薩俱來者，言行滿令諸菩薩會此法故，故云俱來，此明檀波羅蜜中主伴行滿。所有諸來菩薩皆以寶網嚴身者，明教行滿故。已下九方，總以十波羅蜜以次排之，總是一佛之金剛智上總別同異之行，倣此例知。已下如文自明，但釋經大意，法門經中自具。已前二十一段經是以行會理門，已釋竟。已上普賢為主、文殊為伴。已下如來放眉間光名普照三世法界門，即是以理會行圓融自在無礙門。已下文殊為主、普賢為伴。爾時世尊欲令諸菩薩安住師子頻申三昧，放眉間白毫相光明名普照三世法界門者，以此光是法界身中根本普光明智，此智現前時即見三世久遠如今一體，無盡劫生死亦不移現前，總無體性，成大智海眾法清涼，便以眾行起差別智，知根利生普周剎海無有休息，名為普賢行。即經已下文中獲不可說諸三昧門教化無限諸眾生門。具如經說，如文自具。

已上二十七段經，答前菩薩大眾所問四十法門竟。此法界法門，明智體自在，以智力自現，不藉如來口言。又令文殊、普賢二人本位自宣本果之行，令易解故，不迷教之體用故。已上是一部經之始終圓滿，總法界體收。自已下「爾時文殊師利童子」已下，名為就俗利生成行門。已前教中但云文殊師利，不云童子，明此已下入俗化蒙，以行立名，便名童子。明已前總約佛果普光明智中起十方賢聖，以立化儀，即覺首、目首等五位諸菩薩，是皆通化無方、潛顯自在。文殊為信首，不名童子。自此已下，以法界體中入俗草創化蒙，約行所行立名，即號文殊師利童子。以妙智慧化童蒙，入佛智慧，生佛家故。此是三世諸佛始發菩提心，初法身現根本智無性之理妙慧故。一切三世諸佛從此而初生佛家，從此而成就普賢大願行故。何故名為就俗利生成行門者？已前但云昇天，表行成就諸天，未往入間俗中化利。此〈法界品〉已前一卷半餘經，但有菩薩、聲聞、世主已得道者，未有處俗凡夫入此法門。自文殊師利童子從善住樓閣已下，是入人間就根接俗化利凡夫，令其得此法界道理。又令善財童子遍求善知識五十二人，以表五位三種因果，文殊法身中根本智、普賢差別智中行、於此二中無所住智名之為佛，以此三法具足名之為佛。以此三法遍與五位終始而作因果，名為乘如來乘直至道場。亦名乘法界乘，以法界還以此三種因果為體用故。前後五位因果例然，總以此三法為因果。此佛、文殊師利、普賢菩薩，與五十箇善知識行而作因果，而自無因果，為自佛果位中無所修、無所行故。但與五位中修行者，作治染淨二障習氣生熟處，說名因果。然法身理智萬行自無因果，但以五位中加行治惑習氣，而立如是因果之名。以文殊師利往諸覺城人間就根教化，令善財起加行位，求五十三善知識，成一百一十因果法門，令學者不迷其五位之行，使易解故。與後發菩提心者作修行之樣式故，故名為就俗利生成行門，為與學者行樣式令不迷故。更有餘意，至下就位方明。從此就俗利生成行門中，自「文殊師利童子」已下至經末，長科為三段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上二十七段經，答前菩薩大眾所問四十法門竟。此法界法門，明智體自在，以智力自現，不藉如來口言。又令文殊、普賢二人本位自宣本果之行，令易解故，不迷教之體用故。已上是一部經之始終圓滿，總法界體收。自已下「爾時文殊師利童子」已下，名為就俗利生成行門。已前教中但云文殊師利，不云童子，明此已下入俗化蒙，以行立名，便名童子。明已前總約佛果普光明智中起十方賢聖，以立化儀，即覺首、目首等五位諸菩薩，是皆通化無方、潛顯自在。文殊為信首，不名童子。自此已下，以法界體中入俗草創化蒙，約行所行立名，即號文殊師利童子。以妙智慧化童蒙，入佛智慧，生佛家故。此是三世諸佛始發菩提心，初法身現根本智無性之理妙慧故。一切三世諸佛從此而初生佛家，從此而成就普賢大願行故。何故名為就俗利生成行門者？已前但云昇天，表行成就諸天，未往入間俗中化利。此〈法界品〉已前一卷半餘經，但有菩薩、聲聞、世主已得道者，未有處俗凡夫入此法門。自文殊師利童子從善住樓閣已下，是入人間就根接俗化利凡夫，令其得此法界道理。又令善財童子遍求善知識五十二人，以表五位三種因果，文殊法身中根本智、普賢差別智中行、於此二中無所住智名之為佛，以此三法具足名之為佛。以此三法遍與五位終始而作因果，名為乘如來乘直至道場。亦名乘法界乘，以法界還以此三種因果為體用故。前後五位因果例然，總以此三法為因果。此佛、文殊師利、普賢菩薩，與五十箇善知識行而作因果，而自無因果，為自佛果位中無所修、無所行故。但與五位中修行者，作治染淨二障習氣生熟處，說名因果。然法身理智萬行自無因果，但以五位中加行治惑習氣，而立如是因果之名。以文殊師利往諸覺城人間就根教化，令善財起加行位，求五十三善知識，成一百一十因果法門，令學者不迷其五位之行，使易解故。與後發菩提心者作修行之樣式故，故名為就俗利生成行門，為與學者行樣式令不迷故。更有餘意，至下就位方明。從此就俗利生成行門中，自「文殊師利童子」已下至經末，長科為三段。

第一從「爾時文殊師利童子從善住樓閣」已下，至六十二卷之初「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已」此一段經，名為創始就根入俗遊歷門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從「爾時文殊師利童子從善住樓閣」已下，至六十二卷之初「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已」此一段經，名為創始就根入俗遊歷門。

第二「漸次南行經歷人間至福城東」，是文殊入俗人間，說普照法界修多羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「漸次南行經歷人間至福城東」，是文殊入俗人間，說普照法界修多羅門。

第三從「爾時文殊師利童子知福城人悉已來集」已下直至經末，是辨根與法成行門。第一從創始就根入俗遊歷門中，分為兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三從「爾時文殊師利童子知福城人悉已來集」已下直至經末，是辨根與法成行門。第一從創始就根入俗遊歷門中，分為兩段。

一從「爾時文殊師利童子」已下至「辭退南行往於人間」有二十行半經，明與同行菩薩及常隨侍衛之眾，辭佛南行，往於人間分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從「爾時文殊師利童子」已下至「辭退南行往於人間」有二十行半經，明與同行菩薩及常隨侍衛之眾，辭佛南行，往於人間分。

二「爾時尊者舍利弗」已下至「成就一切佛法」有八十六行半經，明舍利弗等六千比丘隨逐文殊師利南行，在路發心，得此一乘法門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「爾時尊者舍利弗」已下至「成就一切佛法」有八十六行半經，明舍利弗等六千比丘隨逐文殊師利南行，在路發心，得此一乘法門分。

隨文釋義者，第一從初「爾時文殊師利童子」已下一段中，經云「爾時文殊師利童子從善住樓閣出」者，明以自法身現根本智，樓閣中起差別智，以利眾生故名為出。無量同行菩薩者，成助道翼從，共教化眾生故，是萬行主伴。常隨侍衛諸金剛神者，都舉諸侍衛之神。此神之中，約有二義：一以諸神所行約自德立名；二約文殊師利之德差別行上以標其德，以為侍衛守護之義。此一段并菩薩神天有三十二眾，通後六千比丘眾，以為四十二眾，以為四十二種方便行，成就眾生大智慧解脫之海。初金剛神者，法身中普光明智也，智現名神。普為眾生供養諸佛身眾神者，是恭敬義。以廣化身雲，十方恭敬供養諸佛、引接眾生，報得其身端正嚴飾故。足行者，是精勤義，教化眾生無疲勞行。風神者，以摩尼為寶冠，表明淨無垢智能設教義。以風體能吹壞散一切萬物，亦能昇持生長一切萬物，然自無體性所依，以離垢寶冠表之。像法身智慧能說教網，散壞煩惱染淨，自無所依。以巽為風教故。餘如經自具。如鳩槃茶王所除餓鬼趣者，以此大囊垂下如冬瓜，坐以踞之、行以置之於肩。取像表法，以大悲垂俗，擔負眾生無辭勞倦。摩睺羅伽王者，此是腹行大蟒之類。取像表法，以胸腹行是恭敬義，此是守護僧伽藍神。自餘准名下義表之倣此。文殊師利及諸菩薩出自住處者，隨根接俗也。右遶如來無量匝者，敬順所行。右遶者，從南自東至北是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文釋義者，第一從初「爾時文殊師利童子」已下一段中，經云「爾時文殊師利童子從善住樓閣出」者，明以自法身現根本智，樓閣中起差別智，以利眾生故名為出。無量同行菩薩者，成助道翼從，共教化眾生故，是萬行主伴。常隨侍衛諸金剛神者，都舉諸侍衛之神。此神之中，約有二義：一以諸神所行約自德立名；二約文殊師利之德差別行上以標其德，以為侍衛守護之義。此一段并菩薩神天有三十二眾，通後六千比丘眾，以為四十二眾，以為四十二種方便行，成就眾生大智慧解脫之海。初金剛神者，法身中普光明智也，智現名神。普為眾生供養諸佛身眾神者，是恭敬義。以廣化身雲，十方恭敬供養諸佛、引接眾生，報得其身端正嚴飾故。足行者，是精勤義，教化眾生無疲勞行。風神者，以摩尼為寶冠，表明淨無垢智能設教義。以風體能吹壞散一切萬物，亦能昇持生長一切萬物，然自無體性所依，以離垢寶冠表之。像法身智慧能說教網，散壞煩惱染淨，自無所依。以巽為風教故。餘如經自具。如鳩槃茶王所除餓鬼趣者，以此大囊垂下如冬瓜，坐以踞之、行以置之於肩。取像表法，以大悲垂俗，擔負眾生無辭勞倦。摩睺羅伽王者，此是腹行大蟒之類。取像表法，以胸腹行是恭敬義，此是守護僧伽藍神。自餘准名下義表之倣此。文殊師利及諸菩薩出自住處者，隨根接俗也。右遶如來無量匝者，敬順所行。右遶者，從南自東至北是。

第二舍利弗等六千比丘隨逐文殊南行段中，復分為七段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二舍利弗等六千比丘隨逐文殊南行段中，復分為七段。

一「爾時尊者舍利弗」已下至「皆是文殊師利說法教化之所成就」有十二行半經，明舍利弗及六千比丘隨文殊師利南行分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一「爾時尊者舍利弗」已下至「皆是文殊師利說法教化之所成就」有十二行半經，明舍利弗及六千比丘隨文殊師利南行分。

二「爾時尊者舍利弗」已下至「白毫相光來照其身從頂上入」有十六行經，明舍利弗勸諸比丘觀察文殊師利隨路行時十種福相嚴身及道路分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「爾時尊者舍利弗」已下至「白毫相光來照其身從頂上入」有十六行經，明舍利弗勸諸比丘觀察文殊師利隨路行時十種福相嚴身及道路分。

三「爾時尊者舍利弗」已下至「此諸比丘願得奉覲」有十行半經，明舍利弗讚歎文殊師利十無量德，諸比丘眾咸欲願見文殊師利，舍利弗為白文殊師利分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「爾時尊者舍利弗」已下至「此諸比丘願得奉覲」有十行半經，明舍利弗讚歎文殊師利十無量德，諸比丘眾咸欲願見文殊師利，舍利弗為白文殊師利分。

四「爾時文殊師利童子」已下至「願我一切悉當具得」有六行半經，明六千比丘頂禮文殊師利，自發大願，佛證知分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「爾時文殊師利童子」已下至「願我一切悉當具得」有六行半經，明六千比丘頂禮文殊師利，自發大願，佛證知分。

五「爾時文殊師利菩薩告諸比丘」已下至「近如來地」有十八行經，明文殊師利菩薩為諸比丘說十種無疲厭法行，不墮二乘地，入如來地分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「爾時文殊師利菩薩告諸比丘」已下至「近如來地」有十八行經，明文殊師利菩薩為諸比丘說十種無疲厭法行，不墮二乘地，入如來地分。

六「時諸比丘聞此法」已下至「住菩提心堅固不動」有十六行經，明六千比丘聞文殊師利說，法得無礙眼三昧，於一切法各得十十法解脫門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六「時諸比丘聞此法」已下至「住菩提心堅固不動」有十六行經，明六千比丘聞文殊師利說，法得無礙眼三昧，於一切法各得十十法解脫門分。

七「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至卷末，有六行經，明文殊師利重勸比丘住普賢行，便得不離文殊師利足下，普賢於十方佛所悉現身，具足一切佛法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至卷末，有六行經，明文殊師利重勸比丘住普賢行，便得不離文殊師利足下，普賢於十方佛所悉現身，具足一切佛法分。

隨文釋義者，六千比丘表信心，亦入位故。以十信心、十住、十行、十迴向、十地、十一地，路上一時總得故，故云六千前後圍遶。以舍利弗為主、自餘為伴，主伴同行，明昇進求正法故。出自住處者，出自聲聞及諸權見故，趣求法界大菩提故。遶佛三匝，皆順佛正教故。遶佛三匝，皆是右繞，自南向東向北向西至南。如是三匝，以為右遶成法，令人返左行。如是六千比丘是舍利弗同住，出家未久，非是羅漢，宿世有種皆易發心。經云「六千比丘悉曾供養無量諸佛，深植善根，解力廣大，信眼明徹」者，明往昔曾種信根，今生信種已熟。舍利弗勸諸比丘令觀文殊師利菩薩福德圓光映徹者，是心淨之常光，能令見者歡喜。光網者，是法網圓滿，明其教光嚴身，見者滅苦故。文殊師利所行之路左右八步平坦莊嚴者，明身心常與八正道俱故。周迴十方常有道場者，化行常滿十方。諸佛說法之時放眉間光灌文殊頂者，明文殊師利是十方佛創蒙發心，法身無相智慧之頂。一切諸佛初發心時，入此智慧而生佛家故。一切眾生初發菩提心，皆以此法身無相智慧為體。一切眾生皆自有之，皆須方便三昧方能明現故。樹皆寶嚴，明因行報生。六千比丘觀察文殊師利及所聞十種無疲厭法，便獲得無礙眼三昧者，得法身中無相智眼明淨，以執亡見謝、智眼圓通，非肉眼故。身邊等五見亡，法自明矣，即十方礙盡。初一切法中各明十法，以明三昧力創始初明，後勸普賢願行加進，一切諸明悉達。此已上明六千比丘發心竟。後明覺城化緣利物。如舍利弗是示現聲聞，前已述訖。已上餘義可解之意，如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文釋義者，六千比丘表信心，亦入位故。以十信心、十住、十行、十迴向、十地、十一地，路上一時總得故，故云六千前後圍遶。以舍利弗為主、自餘為伴，主伴同行，明昇進求正法故。出自住處者，出自聲聞及諸權見故，趣求法界大菩提故。遶佛三匝，皆順佛正教故。遶佛三匝，皆是右繞，自南向東向北向西至南。如是三匝，以為右遶成法，令人返左行。如是六千比丘是舍利弗同住，出家未久，非是羅漢，宿世有種皆易發心。經云「六千比丘悉曾供養無量諸佛，深植善根，解力廣大，信眼明徹」者，明往昔曾種信根，今生信種已熟。舍利弗勸諸比丘令觀文殊師利菩薩福德圓光映徹者，是心淨之常光，能令見者歡喜。光網者，是法網圓滿，明其教光嚴身，見者滅苦故。文殊師利所行之路左右八步平坦莊嚴者，明身心常與八正道俱故。周迴十方常有道場者，化行常滿十方。諸佛說法之時放眉間光灌文殊頂者，明文殊師利是十方佛創蒙發心，法身無相智慧之頂。一切諸佛初發心時，入此智慧而生佛家故。一切眾生初發菩提心，皆以此法身無相智慧為體。一切眾生皆自有之，皆須方便三昧方能明現故。樹皆寶嚴，明因行報生。六千比丘觀察文殊師利及所聞十種無疲厭法，便獲得無礙眼三昧者，得法身中無相智眼明淨，以執亡見謝、智眼圓通，非肉眼故。身邊等五見亡，法自明矣，即十方礙盡。初一切法中各明十法，以明三昧力創始初明，後勸普賢願行加進，一切諸明悉達。此已上明六千比丘發心竟。後明覺城化緣利物。如舍利弗是示現聲聞，前已述訖。已上餘義可解之意，如文自明。

第二入俗人間說普照法界修多羅門，即在福城東娑羅林大塔廟處也。又此一段，從「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至「娑羅林中大塔廟處」有十五行半經，復分為兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二入俗人間說普照法界修多羅門，即在福城東娑羅林大塔廟處也。又此一段，從「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘」已下至「娑羅林中大塔廟處」有十五行半經，復分為兩段。

一「爾時文殊師利菩薩」已下至「人與非人之所供養」有七行半經，明文殊師利行往人間，至所堪授化緣之分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一「爾時文殊師利菩薩」已下至「人與非人之所供養」有七行半經，明文殊師利行往人間，至所堪授化緣之分。

二「時文殊師利與其眷屬」已下至「大塔廟處」有八行經，明文殊師利說普照法界修多羅門，聞法獲益分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「時文殊師利與其眷屬」已下至「大塔廟處」有八行經，明文殊師利說普照法界修多羅門，聞法獲益分。

爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發菩提心都結前法漸次南行經歷人間者，明菩薩接引向明，以离為明。經人間者，明菩薩大悲，為不請之友，就根引化故。福城者，約人多修福以立城名，亦約聖者所止皆為福德莊嚴。幢者有二義：一過去諸佛曾於此處難捨能捨，破所著故，名之為幢；二此處古佛塔廟，并有林木森竦高妙之所莊嚴。大塔廟者，名稱十方、佛國遠聞，名之為大。亦約說法界門無裏外中間見亡，名之為大。於中安置尊者之形像不可毀壞，名之為塔廟，亦名為幢。有梵僧云：「其此塔廟，南邊打鼓，北邊不聞，故世間名為大也。」娑羅，云高竦也。「天龍夜叉」已下，明天龍八部及人，常所供養故。文殊師利與其眷屬者，所同來菩薩神天六千之眾。說普照法界修多羅者，是根本智明徹遍周隨根遍故。百萬億那由他者，當此溝也，大意明不可說修多羅以為眷屬，此明差別智遍周應根授益。修多羅，此云長行經。「說此經時於大海中」已下，明無量龍聞法，悉捨龍身生天人中。一萬諸龍於無上菩提得不退轉，及無數眾生於三乘中各得調伏。明各自依根、隨差別智，得自根性法門。已上明普照法界修多羅隨根濟門，如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發菩提心都結前法漸次南行經歷人間者，明菩薩接引向明，以离為明。經人間者，明菩薩大悲，為不請之友，就根引化故。福城者，約人多修福以立城名，亦約聖者所止皆為福德莊嚴。幢者有二義：一過去諸佛曾於此處難捨能捨，破所著故，名之為幢；二此處古佛塔廟，并有林木森竦高妙之所莊嚴。大塔廟者，名稱十方、佛國遠聞，名之為大。亦約說法界門無裏外中間見亡，名之為大。於中安置尊者之形像不可毀壞，名之為塔廟，亦名為幢。有梵僧云：「其此塔廟，南邊打鼓，北邊不聞，故世間名為大也。」娑羅，云高竦也。「天龍夜叉」已下，明天龍八部及人，常所供養故。文殊師利與其眷屬者，所同來菩薩神天六千之眾。說普照法界修多羅者，是根本智明徹遍周隨根遍故。百萬億那由他者，當此溝也，大意明不可說修多羅以為眷屬，此明差別智遍周應根授益。修多羅，此云長行經。「說此經時於大海中」已下，明無量龍聞法，悉捨龍身生天人中。一萬諸龍於無上菩提得不退轉，及無數眾生於三乘中各得調伏。明各自依根、隨差別智，得自根性法門。已上明普照法界修多羅隨根濟門，如經自具。

第三辨根與法成行門。從「無量大眾從其城出」直至經末，總是為文殊師利觀察善財及其數，并往南方妙峯山上，以次南行詢求五十三人為善知識，用五位因果進修行門，欲令後人倣之成行劫，名辨根與法成行門。於此一段之中，復分為兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三辨根與法成行門。從「無量大眾從其城出」直至經末，總是為文殊師利觀察善財及其數，并往南方妙峯山上，以次南行詢求五十三人為善知識，用五位因果進修行門，欲令後人倣之成行劫，名辨根與法成行門。於此一段之中，復分為兩段。

第一從「無量大眾從其城出」已下至「爾時文殊師利菩薩如象王迴」有九十四行經，明福城四眾咸集，文殊師利隨所樂求為其說法，令得清淨，及觀善財，推其因果，勸令親近善知識門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從「無量大眾從其城出」已下至「爾時文殊師利菩薩如象王迴」有九十四行經，明福城四眾咸集，文殊師利隨所樂求為其說法，令得清淨，及觀善財，推其因果，勸令親近善知識門。

第二「爾時文殊師利如象王迴」已下直至經末，名為知根與法令其成行發生後學門。從初第一段中，有九十四行經，約分為六段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時文殊師利如象王迴」已下直至經末，名為知根與法令其成行發生後學門。從初第一段中，有九十四行經，約分為六段。

一從「無量大眾從其城出來詣其所」已下至「五百童女」有二十一行半經，是大眾來集分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從「無量大眾從其城出來詣其所」已下至「五百童女」有二十一行半經，是大眾來集分。

二「爾時文殊師利童子」已下至「迴向菩提無所障礙」有二十五行經，明文殊師利菩薩觀察善財名字所因，及歎往昔善根今生果報分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「爾時文殊師利童子」已下至「迴向菩提無所障礙」有二十五行經，明文殊師利菩薩觀察善財名字所因，及歎往昔善根今生果報分。

三「爾時文殊師利菩薩如是觀察善財童子」已下至「說一切佛平等無二法」有六行半經，明文殊師利知善財根堪，而為說法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「爾時文殊師利菩薩如是觀察善財童子」已下至「說一切佛平等無二法」有六行半經，明文殊師利知善財根堪，而為說法分。

四「爾時文殊師利童子」已下至「然後而去」有四行半經，明文殊師利為善財及大眾說法已而去分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「爾時文殊師利童子」已下至「然後而去」有四行半經，明文殊師利為善財及大眾說法已而去分。

五「爾時善財童子」已下至「而說頌曰」有兩行半經，明善財聞法生信已，勤求無上菩提，向文殊師利說頌，自嘆三有苦輪及請法教授分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「爾時善財童子」已下至「而說頌曰」有兩行半經，明善財聞法生信已，勤求無上菩提，向文殊師利說頌，自嘆三有苦輪及請法教授分。

六說頌中，有三十四行頌，明善財自嗟苦本，以頌請法自利利他分。其此一段三十四行頌中，初四行頌自嗟生死苦因已下，有三十行頌，是歎文殊師利菩薩德及請法門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六說頌中，有三十四行頌，明善財自嗟苦本，以頌請法自利利他分。其此一段三十四行頌中，初四行頌自嗟生死苦因已下，有三十行頌，是歎文殊師利菩薩德及請法門分。

隨文釋義者，如初一段中四眾來集，經云「無量大眾從其城出」，及其列數但言五百者，此明約能發菩提心，以五位、十波羅蜜成其數，不從人為數。以五位修行中十波羅蜜互體有百為一中有十故。且如檀波羅蜜為主、餘九為伴，戒波羅蜜為主、餘九為伴，忍波羅蜜為主、餘九為伴，皆倣此。如是百波羅蜜，於十住、十行、十向、十地、十一地昇進見道治惑習氣深淺上隨行名殊，安立五百。若約普賢行，總該法界無盡剎海，即有不可說不可說佛剎微塵數諸波羅蜜。今且但約五位中，一位有百波羅蜜，五位五百。前言一萬龍皆發菩提心者，即明萬行圓滿。須達多者，此世善給施無依怙者，亦名給孤獨。婆須達多者，此云財施，日有善行。如是四眾并一萬龍發菩提心。眾數有五眾，如龍眾及五百優婆塞、五百優婆夷，並是居世俗流，信心純厚。童子、童女皆是二十已下年未弱冠，無染世欲清信男女，名曰童子童女。年幼創啟初心，歸法流而受教，名曰童子童女。童者，創蒙也。立下里為童。為年居未長，立志德於閭里之間，號曰童子。年居長者，能有清淨信心，但云清信士女。已上列眾，但隨名下義，是所修之德。或以形貌立名，如大智居士女，以父之號故，約德立名。餘准知之。經云「威光赫奕」者，明文殊師利身色盛明映於大眾。如文殊師利觀察善財名字因緣，以初入胎時於其宅內自然出七寶樓閣者，此從因感果，不可無因而有報生。明先世信心，能信自心是具足白淨無垢法身及無依住普光明智以為信種，名之為胎。如信位中普光明殿說金色世界不動智者，是以白淨無垢法身名為金色世界也。普光明智號為不動智佛，為本無性可動故。即今號無明者，是為往世信此自心無明，及一切眾生無明，總是一切諸佛法身清淨智種。以此信心，名之為胎。以此信胎生於世間，報得七寶樓閣。此信時以智慧觀照力之所成就。云七寶及七伏藏者，並約七種助道分之所報生。已下七數例然。處胎十月者，於信心中行十波羅蜜，世法滿也。誕生者，出世智生也。形體支分端正者，以八正道法之所成就故。宅中自然而有五百寶器，種種諸物自然盈滿諸寶器中，間映相嚴者，明於先世信種之中，信佛因果、五位行門、十波羅蜜、五百行門、七覺八正、同異萬行、始終因果，總在信中之所報得。是今生以此信還能發心，不離一生。一百一十城之法門，一時頓印無虧。信處成一百一十之法門，不出娑羅之林而身遍遊諸國只為塵含法界性自如然，智該三世古今一念。此乃約法界實，然不依凡情虛妄。餘義向下對文方明。此已約因辨名、約報辨因竟。經云「又此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文釋義者，如初一段中四眾來集，經云「無量大眾從其城出」，及其列數但言五百者，此明約能發菩提心，以五位、十波羅蜜成其數，不從人為數。以五位修行中十波羅蜜互體有百為一中有十故。且如檀波羅蜜為主、餘九為伴，戒波羅蜜為主、餘九為伴，忍波羅蜜為主、餘九為伴，皆倣此。如是百波羅蜜，於十住、十行、十向、十地、十一地昇進見道治惑習氣深淺上隨行名殊，安立五百。若約普賢行，總該法界無盡剎海，即有不可說不可說佛剎微塵數諸波羅蜜。今且但約五位中，一位有百波羅蜜，五位五百。前言一萬龍皆發菩提心者，即明萬行圓滿。須達多者，此世善給施無依怙者，亦名給孤獨。婆須達多者，此云財施，日有善行。如是四眾并一萬龍發菩提心。眾數有五眾，如龍眾及五百優婆塞、五百優婆夷，並是居世俗流，信心純厚。童子、童女皆是二十已下年未弱冠，無染世欲清信男女，名曰童子童女。年幼創啟初心，歸法流而受教，名曰童子童女。童者，創蒙也。立下里為童。為年居未長，立志德於閭里之間，號曰童子。年居長者，能有清淨信心，但云清信士女。已上列眾，但隨名下義，是所修之德。或以形貌立名，如大智居士女，以父之號故，約德立名。餘准知之。經云「威光赫奕」者，明文殊師利身色盛明映於大眾。如文殊師利觀察善財名字因緣，以初入胎時於其宅內自然出七寶樓閣者，此從因感果，不可無因而有報生。明先世信心，能信自心是具足白淨無垢法身及無依住普光明智以為信種，名之為胎。如信位中普光明殿說金色世界不動智者，是以白淨無垢法身名為金色世界也。普光明智號為不動智佛，為本無性可動故。即今號無明者，是為往世信此自心無明，及一切眾生無明，總是一切諸佛法身清淨智種。以此信心，名之為胎。以此信胎生於世間，報得七寶樓閣。此信時以智慧觀照力之所成就。云七寶及七伏藏者，並約七種助道分之所報生。已下七數例然。處胎十月者，於信心中行十波羅蜜，世法滿也。誕生者，出世智生也。形體支分端正者，以八正道法之所成就故。宅中自然而有五百寶器，種種諸物自然盈滿諸寶器中，間映相嚴者，明於先世信種之中，信佛因果、五位行門、十波羅蜜、五百行門、七覺八正、同異萬行、始終因果，總在信中之所報得。是今生以此信還能發心，不離一生。一百一十城之法門，一時頓印無虧。信處成一百一十之法門，不出娑羅之林而身遍遊諸國只為塵含法界性自如然，智該三世古今一念。此乃約法界實，然不依凡情虛妄。餘義向下對文方明。此已約因辨名、約報辨因竟。經云「又此

童子已曾供養過去諸佛，深種善根，信解廣大」者，明往世信種，今生信滿。「爾時文殊師利菩薩」已下，所謂一切佛積集法者，明積集十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助道之分、五位加行、一百一十城之法門。一百一十城之法門者，以五位中有五十箇所修之因果，即如前十住中十箇慧菩薩，是即十箇佛果同號為月者是。如是十行中十林菩薩、十眼佛等，十迴向中十幢菩薩、十妙佛等，如是十地、十一地，皆依此十迴向中菩薩佛因果。如是五位五十重因果上各具進修因果，分為一百，不離根本三世諸佛恒常法界體中十波羅蜜為一百一十。以初從十住之中，以方便三昧顯發法身根本智慧，乘法界乘、行普賢行，以治習氣，安立次第治惑習氣差別之門。以此一百箇因果，以為治惑習之昇降次第。十箇波羅蜜下理智悲願之因果，即是法界體中普賢常爾之行，與一切發菩提心者以為履踐之跡故，是故名乘如來乘直至道場。以初發心即乘法界中文殊普賢體用理智大悲願行門故，即道場本之體用也。已下善財童子善知識五十三人，是入道五位中行相故。明前五位但說其法，恐迷其行，今此文殊師利菩薩欲令善財起求法之樣，重明前菩薩五位中行相法則，令其後學者倣之故，安立此五十三人，成一百一十重之因果門故。明於法界體中，安立文殊為法身佛根本智、普賢為差別智、彌勒佛是此文殊普賢理行中無作之果，以此三法成一法界體用自在無礙之門，遍與五位中五十箇菩薩以為因果。還如前以法界體中十波羅蜜為所乘之行，隨其勝進中五位上五十重波羅蜜皆有因果。如是五十善知識中，一中有二，五十中有百，通法界中本常行十波羅蜜為一百一十。文殊、普賢、彌勒佛果，此三法但為一法界無功用中大用自在門，但與一切勝進菩薩作因果，以明勝進之功，然自無因果故。猶如帝王自無階品，但如威德自在，而與一切官屬隨有功者而作階品故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子已曾供養過去諸佛，深種善根，信解廣大」者，明往世信種，今生信滿。「爾時文殊師利菩薩」已下，所謂一切佛積集法者，明積集十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助道之分、五位加行、一百一十城之法門。一百一十城之法門者，以五位中有五十箇所修之因果，即如前十住中十箇慧菩薩，是即十箇佛果同號為月者是。如是十行中十林菩薩、十眼佛等，十迴向中十幢菩薩、十妙佛等，如是十地、十一地，皆依此十迴向中菩薩佛因果。如是五位五十重因果上各具進修因果，分為一百，不離根本三世諸佛恒常法界體中十波羅蜜為一百一十。以初從十住之中，以方便三昧顯發法身根本智慧，乘法界乘、行普賢行，以治習氣，安立次第治惑習氣差別之門。以此一百箇因果，以為治惑習之昇降次第。十箇波羅蜜下理智悲願之因果，即是法界體中普賢常爾之行，與一切發菩提心者以為履踐之跡故，是故名乘如來乘直至道場。以初發心即乘法界中文殊普賢體用理智大悲願行門故，即道場本之體用也。已下善財童子善知識五十三人，是入道五位中行相故。明前五位但說其法，恐迷其行，今此文殊師利菩薩欲令善財起求法之樣，重明前菩薩五位中行相法則，令其後學者倣之故，安立此五十三人，成一百一十重之因果門故。明於法界體中，安立文殊為法身佛根本智、普賢為差別智、彌勒佛是此文殊普賢理行中無作之果，以此三法成一法界體用自在無礙之門，遍與五位中五十箇菩薩以為因果。還如前以法界體中十波羅蜜為所乘之行，隨其勝進中五位上五十重波羅蜜皆有因果。如是五十善知識中，一中有二，五十中有百，通法界中本常行十波羅蜜為一百一十。文殊、普賢、彌勒佛果，此三法但為一法界無功用中大用自在門，但與一切勝進菩薩作因果，以明勝進之功，然自無因果故。猶如帝王自無階品，但如威德自在，而與一切官屬隨有功者而作階品故。

問曰：何故在此取彌勒佛為佛果？何不取毘盧遮那如來以為佛果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故在此取彌勒佛為佛果？何不取毘盧遮那如來以為佛果？

答曰：明毘盧遮那是已成之果，彌勒是當來之佛果。明如今毘盧遮那佛所初發菩提心，一念成當來彌勒佛果契會相應故。同於彌勒樓閣之內會三世時劫日月總一時故，明以根本智印印三世古今無前後故。經云「積集法，說一切佛相續法，乃至說一切佛次第法。」總如上釋。說一切佛眾會清淨法，明一切佛眾會皆同一清淨故，身土眾會不相障礙重重重重以相映徹故。自餘如文自具。如此三十四行頌，初四行頌，自嘆生死由三有為首，輪迴諸苦生老不休。已下有三十行頌，明善財歎文殊德并及請法。三有為城郭者，明善財自嘆居三有中，自固其身不出，如處城郭。三有者，欲界有、色界有、無色界有。此三有身，一切眾生不能出離。憍慢者，非禮為憍，輕他曰慢。又有七慢，慢，過慢，慢過慢，不如慢，增上慢，我慢，邪慢。諸趣者，所謂見趣、戒趣。又有三趣，邪定趣、不定趣、正定趣。又有四惡趣。又人天五戒十善趣。又二乘厭苦出世間趣、大乘菩薩淨土趣、一乘菩薩智悲圓會未自在趣。如是等諸趣，隨善惡言之，皆是門戶所入之業。愛水為池塹者，以愛能津潤生死，故如池塹。愚癡者，能迷真諦號曰愚癡，凡夫有八萬四千，十地菩薩有二十二種隨位不了愚癡。若隨五位上一百一十種愚癡，若了成一百一十種解脫。貪恚火熾然者，三界煩惱以貪為十使之首，恚為瞋之眷屬，無明為總覆，慢為輕自輕他，疑與五見俱能障道，共成生死之因果。疑亡見謝，智乃現前。十使之中，疑與五見俱能障聖道，貪瞋癡慢能障修道者行。若於行中不以道治之，還於生死中隨業流轉不得自在。今以經文略言其貪恚二門，餘八總例其義。以此貪恚二障，一切善根不生故，如火熾然。魔王作君主者，所謂四魔，陰魔、煩惱魔、天魔、生死魔。童蒙依止住者，所謂覆障令心不明，名為童蒙。貪愛為徽纆者，前因貪起恚，此因貪起愛，以自纏縛。徽纆者，執縛罪人之繩。諂誑為轡勒者，明樂虛誑，被制御故。疑惑覆其明者，以於正道生疑。趣入諸邪道者，以於無性理智生疑，即邪道生也。慳嫉憍盈故者，慳有五種，住處、家舍、財物、不樂稱讚他善、於法悕惜不樂與人，是為五。嫉者，憎餘勝己。憍者，自縱為憍，不抱禮故。奢者，不儉也。如愛、恚、慢、嫉、慳，但為下界五結，色愛、無色愛、掉舉、慢、無明，通上界下界五結。以如是十使正結四魔，入於三惡道。生老病死苦不得出世者，已上善財嘆三界生死苦因緣竟。已下三十行頌，歎德請法，如文自明。如是三界煩惱，初地二地治下界惑，三地治上二界惑，四地出三界，五地習世伎，六地出世慧具足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：明毘盧遮那是已成之果，彌勒是當來之佛果。明如今毘盧遮那佛所初發菩提心，一念成當來彌勒佛果契會相應故。同於彌勒樓閣之內會三世時劫日月總一時故，明以根本智印印三世古今無前後故。經云「積集法，說一切佛相續法，乃至說一切佛次第法。」總如上釋。說一切佛眾會清淨法，明一切佛眾會皆同一清淨故，身土眾會不相障礙重重重重以相映徹故。自餘如文自具。如此三十四行頌，初四行頌，自嘆生死由三有為首，輪迴諸苦生老不休。已下有三十行頌，明善財歎文殊德并及請法。三有為城郭者，明善財自嘆居三有中，自固其身不出，如處城郭。三有者，欲界有、色界有、無色界有。此三有身，一切眾生不能出離。憍慢者，非禮為憍，輕他曰慢。又有七慢，慢，過慢，慢過慢，不如慢，增上慢，我慢，邪慢。諸趣者，所謂見趣、戒趣。又有三趣，邪定趣、不定趣、正定趣。又有四惡趣。又人天五戒十善趣。又二乘厭苦出世間趣、大乘菩薩淨土趣、一乘菩薩智悲圓會未自在趣。如是等諸趣，隨善惡言之，皆是門戶所入之業。愛水為池塹者，以愛能津潤生死，故如池塹。愚癡者，能迷真諦號曰愚癡，凡夫有八萬四千，十地菩薩有二十二種隨位不了愚癡。若隨五位上一百一十種愚癡，若了成一百一十種解脫。貪恚火熾然者，三界煩惱以貪為十使之首，恚為瞋之眷屬，無明為總覆，慢為輕自輕他，疑與五見俱能障道，共成生死之因果。疑亡見謝，智乃現前。十使之中，疑與五見俱能障聖道，貪瞋癡慢能障修道者行。若於行中不以道治之，還於生死中隨業流轉不得自在。今以經文略言其貪恚二門，餘八總例其義。以此貪恚二障，一切善根不生故，如火熾然。魔王作君主者，所謂四魔，陰魔、煩惱魔、天魔、生死魔。童蒙依止住者，所謂覆障令心不明，名為童蒙。貪愛為徽纆者，前因貪起恚，此因貪起愛，以自纏縛。徽纆者，執縛罪人之繩。諂誑為轡勒者，明樂虛誑，被制御故。疑惑覆其明者，以於正道生疑。趣入諸邪道者，以於無性理智生疑，即邪道生也。慳嫉憍盈故者，慳有五種，住處、家舍、財物、不樂稱讚他善、於法悕惜不樂與人，是為五。嫉者，憎餘勝己。憍者，自縱為憍，不抱禮故。奢者，不儉也。如愛、恚、慢、嫉、慳，但為下界五結，色愛、無色愛、掉舉、慢、無明，通上界下界五結。以如是十使正結四魔，入於三惡道。生老病死苦不得出世者，已上善財嘆三界生死苦因緣竟。已下三十行頌，歎德請法，如文自明。如是三界煩惱，初地二地治下界惑，三地治上二界惑，四地出三界，五地習世伎，六地出世慧具足

，七地入生死等三界六道行行大慈悲，八地無功用智悲圓，九地佛用方滿，十地普賢行周，十一地功齊法界理智恒然。十住法則一分與此十地行門法用相似，但勝進不同，十行但論無染行門，十迴向中會融悲願，如下五十三善知識具彰至位具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，七地入生死等三界六道行行大慈悲，八地無功用智悲圓，九地佛用方滿，十地普賢行周，十一地功齊法界理智恒然。十住法則一分與此十地行門法用相似，但勝進不同，十行但論無染行門，十迴向中會融悲願，如下五十三善知識具彰至位具明。

第二文殊師利知根與法令其成行發生後學門中，約立五門：一明信心已發、二明聖者攝受、三明聖者勸親近善友、四明善財請法、五明文殊指授修行所歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二文殊師利知根與法令其成行發生後學門中，約立五門：一明信心已發、二明聖者攝受、三明聖者勸親近善友、四明善財請法、五明文殊指授修行所歸。

一明信心已發者，如經云「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心」者，是此信心菩提入位菩提，以三昧行方能顯得理行相顯、業盡純明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一明信心已發者，如經云「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心」者，是此信心菩提入位菩提，以三昧行方能顯得理行相顯、業盡純明。

二明聖者攝受者，經云「爾時文殊師利菩薩如象王迴」者，是攝受義。如大聖無方智圓形遍隨根對現，不背眾生。一切眾生如應見者，皆悉對面，時諸眾生各不相知，但謂聖者獨與我語。今言文殊師利見善財所請如象王迴者，是知根採顧，攝受與法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明聖者攝受者，經云「爾時文殊師利菩薩如象王迴」者，是攝受義。如大聖無方智圓形遍隨根對現，不背眾生。一切眾生如應見者，皆悉對面，時諸眾生各不相知，但謂聖者獨與我語。今言文殊師利見善財所請如象王迴者，是知根採顧，攝受與法故。

三明聖者勸親近善友者，經云「善男子！親近供養諸善知識是具足一切智最初因緣，是故於此勿生疲厭。」此一切智是菩提心，無所得因此而現，名根本智。以無所得為體，而照現萬法為用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明聖者勸親近善友者，經云「善男子！親近供養諸善知識是具足一切智最初因緣，是故於此勿生疲厭。」此一切智是菩提心，無所得因此而現，名根本智。以無所得為體，而照現萬法為用。

四明善財請法者，經云「云何學菩薩道？」有十一問請菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明善財請法者，經云「云何學菩薩道？」有十一問請菩薩道。

問曰：何故但云求菩薩道，不云學菩提心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故但云求菩薩道，不云學菩提心？

答曰：為菩提無所得、無所修、無所學、無所行，是故但求菩薩道、學菩薩行，然菩提心自恒明現。如下妙峯山上得憶念諸佛智慧光明門者，明託事表法。以艮為山、為止，以約止心無念，妄想不生、正慧現前，名為憶念。以正慧與一切諸佛無相妙理合故，以此無相正慧現前，普照心境身邊等五見總亡，萬境虛寂、見亡業謝，名曰光明，故言憶念諸佛智慧光明門。此明三昧禪定是方便行，能顯理智體用二門圓周自在，乃至不可說三昧總是現正智之方便行故。如十波羅蜜中唯智波羅蜜是無功用自在之果，餘九波羅蜜是助顯之行。從初發心住，十十互參，如鍊真金轉轉明淨，而令成就種種莊嚴。業亡智滿行周，入因陀羅網法門，方可稱法界，功堪任運。從初發心住，皆以菩提心無作用、無所修、無所行為體，而求修學普賢一切無盡行門。以此但求菩薩道、學菩薩行，無作菩提隨行自明，以行行之中常有禪波羅蜜助顯體用理智轉令明白自在故。大意初發心住以無念無作三昧加行方便助顯菩提，以菩提無體無性與一切諸行作無住之緣，以此求菩薩諸行，以諸行即菩提無體性故。若於行外別修菩提，聲聞緣覺及空觀菩薩菩提，非一乘文殊普賢理智萬行悲願自在菩提。以是如來對權教菩薩說諸行無常是生滅法，以權教菩薩修行法明空觀破三界有，如來對此說諸行無常，未明三界諸有即菩提用故。以此一乘實教菩薩但求菩薩道行菩薩行即菩提用，明理智體用總該，不別求也。若也別求菩提，即體用各別二見恒存，不名乘不思議乘故。是故但求菩薩道，無別菩提也。以明菩提無求，無發心，無所行，無處所，無問無答，無得無證，行一切行具普賢道，無行無修是菩提大用圓滿故。但求菩薩道學菩薩行故，始可得名初發心時便成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為菩提無所得、無所修、無所學、無所行，是故但求菩薩道、學菩薩行，然菩提心自恒明現。如下妙峯山上得憶念諸佛智慧光明門者，明託事表法。以艮為山、為止，以約止心無念，妄想不生、正慧現前，名為憶念。以正慧與一切諸佛無相妙理合故，以此無相正慧現前，普照心境身邊等五見總亡，萬境虛寂、見亡業謝，名曰光明，故言憶念諸佛智慧光明門。此明三昧禪定是方便行，能顯理智體用二門圓周自在，乃至不可說三昧總是現正智之方便行故。如十波羅蜜中唯智波羅蜜是無功用自在之果，餘九波羅蜜是助顯之行。從初發心住，十十互參，如鍊真金轉轉明淨，而令成就種種莊嚴。業亡智滿行周，入因陀羅網法門，方可稱法界，功堪任運。從初發心住，皆以菩提心無作用、無所修、無所行為體，而求修學普賢一切無盡行門。以此但求菩薩道、學菩薩行，無作菩提隨行自明，以行行之中常有禪波羅蜜助顯體用理智轉令明白自在故。大意初發心住以無念無作三昧加行方便助顯菩提，以菩提無體無性與一切諸行作無住之緣，以此求菩薩諸行，以諸行即菩提無體性故。若於行外別修菩提，聲聞緣覺及空觀菩薩菩提，非一乘文殊普賢理智萬行悲願自在菩提。以是如來對權教菩薩說諸行無常是生滅法，以權教菩薩修行法明空觀破三界有，如來對此說諸行無常，未明三界諸有即菩提用故。以此一乘實教菩薩但求菩薩道行菩薩行即菩提用，明理智體用總該，不別求也。若也別求菩提，即體用各別二見恒存，不名乘不思議乘故。是故但求菩薩道，無別菩提也。以明菩提無求，無發心，無所行，無處所，無問無答，無得無證，行一切行具普賢道，無行無修是菩提大用圓滿故。但求菩薩道學菩薩行故，始可得名初發心時便成正覺。

五明文殊師利指授修行所歸者，經云「善男子！於此南方有一國土名為勝樂，其國有山名曰妙峯，於彼山中有一比丘名曰德雲」者是也。又於此知根與法令其成行發生後學門中，直至經末，長科為八段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五明文殊師利指授修行所歸者，經云「善男子！於此南方有一國土名為勝樂，其國有山名曰妙峯，於彼山中有一比丘名曰德雲」者是也。又於此知根與法令其成行發生後學門中，直至經末，長科為八段。

一從「爾時文殊師利如象王迴」已下至「爾時文殊師利菩薩說此頌已」，并頌有二十二行，明文殊師利勸發善財童子親近善知識，明趣入十住以定會理契真門，即妙峯山上德雲比丘所得憶念諸佛智慧光明門。是以次向下至王女慈行童女有十箇善知識，總是十住位中善知識也。從此妙峯山已下約立七門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從「爾時文殊師利如象王迴」已下至「爾時文殊師利菩薩說此頌已」，并頌有二十二行，明文殊師利勸發善財童子親近善知識，明趣入十住以定會理契真門，即妙峯山上德雲比丘所得憶念諸佛智慧光明門。是以次向下至王女慈行童女有十箇善知識，總是十住位中善知識也。從此妙峯山已下約立七門。

一從信趣入十住以定會理契真門，〈十住品〉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從信趣入十住以定會理契真門，〈十住品〉是。

二依真發起諸行門，即善見比丘并已下共有十善知識是，〈十行品〉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二依真發起諸行門，即善見比丘并已下共有十善知識是，〈十行品〉是。

三理智大悲願行會融門，即從鬻香長者青蓮花等已下十善知識是，〈十迴向品〉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三理智大悲願行會融門，即從鬻香長者青蓮花等已下十善知識是，〈十迴向品〉是。

四蘊修悲智成德門，即夜神婆珊婆演底并已下共有十善知識是，〈十地品〉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四蘊修悲智成德門，即夜神婆珊婆演底并已下共有十善知識是，〈十地品〉是。

五悲終起智成佛門，即佛母摩耶夫人并下共有十善知識是，〈十定品〉已下共有十品是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五悲終起智成佛門，即佛母摩耶夫人并下共有十善知識是，〈十定品〉已下共有十品是。

六修行已滿佛果門，即慈氏如來是，〈如來出現品〉經是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六修行已滿佛果門，即慈氏如來是，〈如來出現品〉經是。

七法界自在無功大用如因陀羅網互參圓融門，無功法界大用是，〈法界品〉是，明總法界該括所收。如是五十三善知識起此行門方便，令發菩提心者識其五位進修行門，令易解故。前雖法說，在行恐迷，是故令善財重起行門表示，令學者不錯謬故。第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「願學普賢乘」，并頌有二十二行經。於此段中分為四段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七法界自在無功大用如因陀羅網互參圓融門，無功法界大用是，〈法界品〉是，明總法界該括所收。如是五十三善知識起此行門方便，令發菩提心者識其五位進修行門，令易解故。前雖法說，在行恐迷，是故令善財重起行門表示，令學者不錯謬故。第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「願學普賢乘」，并頌有二十二行經。於此段中分為四段。

一「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「是故於此勿生疲厭」有五行經，明文殊師利稱歎善財發菩提心，勸親近善知識勿生疲厭分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一「爾時文殊師利菩薩如象王迴」已下至「是故於此勿生疲厭」有五行經，明文殊師利稱歎善財發菩提心，勸親近善知識勿生疲厭分。

二「善財白言」已下至「云何令普賢行速得圓滿」有五行半經，明善財請問十一問菩薩所行分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「善財白言」已下至「云何令普賢行速得圓滿」有五行半經，明善財請問十一問菩薩所行分。

三「爾時文殊師利菩薩」已下可有一行經，明文殊師利說頌讚歎善財分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「爾時文殊師利菩薩」已下可有一行經，明文殊師利說頌讚歎善財分。

四正申其頌，云「若有諸菩薩不厭生死苦則具普賢道一切無能壞」者，明以生死苦為菩提即無所壞，若離生死苦修菩薩行發菩提心即有所壞。何以故？即有生死涅槃染淨二障所壞，即有是非二見斷常所壞。又云「若入方便海安住佛菩提能隨導師學當成一切智」者，明以大願大悲萬行海為方便，方可安住佛菩提。若於一切法一切行，一法不明、一行不行，即菩提心不得圓滿。以菩提心無障礙無體性，一法一行上有取有捨即有障礙。但以法界普光明智印印之，無法不徹。以此但求菩薩行滿即菩提心圓滿，以菩薩行與菩提心無一不俱無合散故，二俱不可得故。如是而行菩薩行故，生死涅槃二俱不可得故，住於生死安住涅槃。如是修行一切菩薩行，長大慈大悲大願，滿普賢道故。自餘如文自明。又第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩說此頌」已下至「德雲比丘當為汝說」有十二行半經，分為五段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正申其頌，云「若有諸菩薩不厭生死苦則具普賢道一切無能壞」者，明以生死苦為菩提即無所壞，若離生死苦修菩薩行發菩提心即有所壞。何以故？即有生死涅槃染淨二障所壞，即有是非二見斷常所壞。又云「若入方便海安住佛菩提能隨導師學當成一切智」者，明以大願大悲萬行海為方便，方可安住佛菩提。若於一切法一切行，一法不明、一行不行，即菩提心不得圓滿。以菩提心無障礙無體性，一法一行上有取有捨即有障礙。但以法界普光明智印印之，無法不徹。以此但求菩薩行滿即菩提心圓滿，以菩薩行與菩提心無一不俱無合散故，二俱不可得故。如是而行菩薩行故，生死涅槃二俱不可得故，住於生死安住涅槃。如是修行一切菩薩行，長大慈大悲大願，滿普賢道故。自餘如文自明。又第一從信趣入十住以定會理契真門中，從「爾時文殊師利菩薩說此頌」已下至「德雲比丘當為汝說」有十二行半經，分為五段。

一從「爾時」已下有兩行半經，明文殊師利歎善財發無上菩提心分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從「爾時」已下有兩行半經，明文殊師利歎善財發無上菩提心分。

二「善男子」已下至「倍更為難」有兩行經，明歎善財求善知識倍更為難分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「善男子」已下至「倍更為難」有兩行經，明歎善財求善知識倍更為難分。

三「善男子」已下至「應決定求真善知識」有一行經，明求一切智應決定求真善知識分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「善男子」已下至「應決定求真善知識」有一行經，明求一切智應決定求真善知識分。

四「善男子」已下至「勿見過失」有兩行半經，明文殊師利教誡善財，見善知識勿生厭足、勿見過失分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「善男子」已下至「勿見過失」有兩行半經，明文殊師利教誡善財，見善知識勿生厭足、勿見過失分。

五「善男子」已下至「德雲比丘當為汝說」有四行半經，約有五法：一示善知識所居方面、二示善知識所居國土、三示善知識所居處所、四舉善知識約德立名、五舉善知識道德堪能演說何法，如文具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「善男子」已下至「德雲比丘當為汝說」有四行半經，約有五法：一示善知識所居方面、二示善知識所居國土、三示善知識所居處所、四舉善知識約德立名、五舉善知識道德堪能演說何法，如文具說。