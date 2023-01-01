新華嚴經論卷第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十一

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

如來十身相海品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十身相海品第三十四

將釋此品，約分三門：一釋品來意、二釋能說法主、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約分三門：一釋品來意、二釋能說法主、三隨文釋義。

一釋品來意者，明前品說自佛三業二智入不思議際遍周廣大無限饒益眾生，此品約三業入不思議智中之身故，此品來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品來意者，明前品說自佛三業二智入不思議際遍周廣大無限饒益眾生，此品約三業入不思議智中之身故，此品來也。

二釋能說法主者，明此相海由行報成，普賢是行，還令行者自說自行報德之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋能說法主者，明此相海由行報成，普賢是行，還令行者自說自行報德之果。

三隨文釋義者，於此一品經長分為九十九段。第一初從「爾時普賢菩薩」已下至「所有相海」有一行半經，是初總舉如來身相如海廣多。第二略說九十七種大人之相，分為九十七段。最下總說十蓮華藏世界微塵數諸相，為總結通。初爾時已下都有九十九段經文，以取十蓮華藏世界微塵數相海莊嚴，號〈十身相海品〉。此一品經大意，明三種業用身語智廣大無限利益一切眾生善相行上報生福相。如初舉頂上三十二寶莊嚴大人相，其中有大人相名光照一切方普放無量大光明網。一切妙寶以為莊嚴者，初明三十二種寶，是明三種業用是萬德之總相。二種寶是二智，明如來三業二智是修眾福之本故，萬善根海無不以此三業二智以為體故故初所感果以先標為首。又用嚴如來之頭首故。經云「其中有大人相名光照一切方」，方者法也，是根本智成差別智之法故。普放無量大光明網者，是差別智中隨根設教濟漉一切眾生之所報生，約因名為光網。一切妙寶以為莊嚴者，一切業果福相報得，皆以此二智為所莊嚴故。寶髮周遍者，明以智治生周旋普覆以此報生。寶髮柔軟密緻者，慈悲柔軟隨根濟眾報成故。一一咸放摩尼寶光充滿一切無邊世界悉現佛身色相圓滿者，明於根本智所生諸差別智起差別行者純淨無垢故，報得摩尼淨光悉現佛身。為約此二智純淨無礙，所有報境總成智用故，皆與身同。此三業上一中報十，三業上三十故。二智上二十，總言三十二種寶用嚴頂髮，通此頂上及身。略舉有九十七種大人之相者，明且約隨真俗二智淨三業上行七菩提分、十波羅蜜，能淨一切三界九品煩惱便為智用，以智淨故所有報果亦淨，以智無礙自在故所有報果亦自在故。九品煩惱者，欲界一，色界四禪無色界四禪上二界有八，欲界一，共為九品。有能覺之者，便以二智七覺十波羅蜜方便自利及以利生，具普賢行滿，便報成此九十七相。以十波羅蜜方便發起三界中有自在行用故，於九品煩惱上各成十波羅蜜行門，成九十種大人相。以七菩提分上助顯方便分明故，以成七種通。以此七覺分、十波羅蜜助道方便行助顯九品煩惱成真俗二智，令大悲圓滿。於一品煩惱上成十種行門，報生十種相。九十配十波羅蜜，七種配七覺分。十蓮花藏世界微塵數相者，配真俗二智三業及行普賢行遍普周也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，於此一品經長分為九十九段。第一初從「爾時普賢菩薩」已下至「所有相海」有一行半經，是初總舉如來身相如海廣多。第二略說九十七種大人之相，分為九十七段。最下總說十蓮華藏世界微塵數諸相，為總結通。初爾時已下都有九十九段經文，以取十蓮華藏世界微塵數相海莊嚴，號〈十身相海品〉。此一品經大意，明三種業用身語智廣大無限利益一切眾生善相行上報生福相。如初舉頂上三十二寶莊嚴大人相，其中有大人相名光照一切方普放無量大光明網。一切妙寶以為莊嚴者，初明三十二種寶，是明三種業用是萬德之總相。二種寶是二智，明如來三業二智是修眾福之本故，萬善根海無不以此三業二智以為體故故初所感果以先標為首。又用嚴如來之頭首故。經云「其中有大人相名光照一切方」，方者法也，是根本智成差別智之法故。普放無量大光明網者，是差別智中隨根設教濟漉一切眾生之所報生，約因名為光網。一切妙寶以為莊嚴者，一切業果福相報得，皆以此二智為所莊嚴故。寶髮周遍者，明以智治生周旋普覆以此報生。寶髮柔軟密緻者，慈悲柔軟隨根濟眾報成故。一一咸放摩尼寶光充滿一切無邊世界悉現佛身色相圓滿者，明於根本智所生諸差別智起差別行者純淨無垢故，報得摩尼淨光悉現佛身。為約此二智純淨無礙，所有報境總成智用故，皆與身同。此三業上一中報十，三業上三十故。二智上二十，總言三十二種寶用嚴頂髮，通此頂上及身。略舉有九十七種大人之相者，明且約隨真俗二智淨三業上行七菩提分、十波羅蜜，能淨一切三界九品煩惱便為智用，以智淨故所有報果亦淨，以智無礙自在故所有報果亦自在故。九品煩惱者，欲界一，色界四禪無色界四禪上二界有八，欲界一，共為九品。有能覺之者，便以二智七覺十波羅蜜方便自利及以利生，具普賢行滿，便報成此九十七相。以十波羅蜜方便發起三界中有自在行用故，於九品煩惱上各成十波羅蜜行門，成九十種大人相。以七菩提分上助顯方便分明故，以成七種通。以此七覺分、十波羅蜜助道方便行助顯九品煩惱成真俗二智，令大悲圓滿。於一品煩惱上成十種行門，報生十種相。九十配十波羅蜜，七種配七覺分。十蓮花藏世界微塵數相者，配真俗二智三業及行普賢行遍普周也。

問曰：此出何教所配？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此出何教所配？

答曰：此經所有法門但出自教，餘經不能與此教門相會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此經所有法門但出自教，餘經不能與此教門相會。

何者是自教？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者是自教？

答曰：為普賢是佛自行，還令自行說自行所報得之相。普賢行者，不離真俗二智七菩提分、十波羅蜜故。但約名知教，約教知行，約行治惑。惑亡報成，即知因果所生即為教也。不可引餘權教三乘行門例此所修因果報得，但准已前諸品所放光及菩薩名乃至座名數以次類之，可曉其意也。佛行普賢行者，不離三界九地煩惱中而成悲智之門所有報生因果，還約三界九品煩惱中成殊勝智行，出三界自在行獲過三界殊勝報業故。以此准知可明佛意，即是經之教也。已下諸相以此三業二智七覺分、十波羅蜜為體，又以七菩提分、九波羅蜜共成一箇智波羅蜜，以智波羅蜜為佛果。七菩提分、九波羅蜜是行故，報得九十七種大人之相。十蓮花藏世界微塵數大人之相者，是差別智大悲圓滿十方世界，以普賢行報得故。此前後二釋，義通其一故。已下諸相，約根本智起大悲用，隨差別智報生，如文自明。如經云「紺蒲成就」者，意明頸文三約嬰節成就。云西國有紺蒲果，赤色三約文成，以此比之。彌盧藏雲者，明如來右輔上牙大人相，寶焰高遠如須彌山之狀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為普賢是佛自行，還令自行說自行所報得之相。普賢行者，不離真俗二智七菩提分、十波羅蜜故。但約名知教，約教知行，約行治惑。惑亡報成，即知因果所生即為教也。不可引餘權教三乘行門例此所修因果報得，但准已前諸品所放光及菩薩名乃至座名數以次類之，可曉其意也。佛行普賢行者，不離三界九地煩惱中而成悲智之門所有報生因果，還約三界九品煩惱中成殊勝智行，出三界自在行獲過三界殊勝報業故。以此准知可明佛意，即是經之教也。已下諸相以此三業二智七覺分、十波羅蜜為體，又以七菩提分、九波羅蜜共成一箇智波羅蜜，以智波羅蜜為佛果。七菩提分、九波羅蜜是行故，報得九十七種大人之相。十蓮花藏世界微塵數大人之相者，是差別智大悲圓滿十方世界，以普賢行報得故。此前後二釋，義通其一故。已下諸相，約根本智起大悲用，隨差別智報生，如文自明。如經云「紺蒲成就」者，意明頸文三約嬰節成就。云西國有紺蒲果，赤色三約文成，以此比之。彌盧藏雲者，明如來右輔上牙大人相，寶焰高遠如須彌山之狀也。

如來隨好光明功德品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來隨好光明功德品第三十五

將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋說教之主、四隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋說教之主、四隨文釋義。

一釋品名目者，何故名為隨好光明功德者？明前品已明十身相海有十蓮花藏世界微塵數相海莊嚴其身，此品約其佛身相中隨相無性功德故，以約行報得成大人之相，隨行法身之理智以成光明故，以立品名故。以隨行破煩惱之妙理智慧，以成報相之光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，何故名為隨好光明功德者？明前品已明十身相海有十蓮花藏世界微塵數相海莊嚴其身，此品約其佛身相中隨相無性功德故，以約行報得成大人之相，隨行法身之理智以成光明故，以立品名故。以隨行破煩惱之妙理智慧，以成報相之光。

二釋品來意者，明前品大人之相，約如來行行生報得故，即令普賢說故，為普賢行是一切諸佛行故。此隨好光明，法身根本智無性隨行無體無相功德為光明，能大利物，還以無形質無體性光照有緣，如無形質天鼓音聲說法令解脫故，此品須來。然雖理行無二同為一體，今約感果利物之殊，不可無其次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，明前品大人之相，約如來行行生報得故，即令普賢說故，為普賢行是一切諸佛行故。此隨好光明，法身根本智無性隨行無體無相功德為光明，能大利物，還以無形質無體性光照有緣，如無形質天鼓音聲說法令解脫故，此品須來。然雖理行無二同為一體，今約感果利物之殊，不可無其次第。

三釋說教之主者，明如是妙理之果，寶手是引接義故，表以法身妙慧性光引接一切眾生，故立此品。何故如來自說此品者？明佛果中二愚，一數法廣大愚、二隨好光明功德愚，此二法非諸菩薩智所及，至佛果滿方明。以理智法身但與行作無依之體達妄情之緣，其行中所感功德之相，即屬普賢行成。則普賢自行報生，還令普賢自說自行報終之果。〈阿僧祇品〉是數法廣大，〈隨好光明功德品〉是法身智身自體無性無依功德故，此二法皆非依行作得，不由普賢行之所及故，但與行為依止故，是當普賢行滿佛果位終之法，是故如來自說，明當位自說自位法門，令後學者不惑故。此品明法身智身無相理中功德所有利物之法，還以光明天鼓無形質物響音所告，還說法身無相妙理頓登十地離垢之功故。非餘下位和會大願智悲萬行之相得故，以是如來自位自說故。雖行果與智果不殊，然約法辨位，令法則分明，令發心修行者解行不惑。意明法身及根本智不屬行所修生，唯大悲及差別智。須依此根本智，加普賢大願力和融迴向修學，常以根本智為無作之體。此之法身及根本智，雖加十波羅蜜、三十七菩提分法、四攝、四無量成就饒益眾生之行，然根本智法身為無自性可有成壞，但能與一切諸行願作無染著無煩惱無三界業解脫果之體。以此品中明此隨好功德能隨行用不失自果廣利眾生，此是一切菩薩行之恒佛果故，故以此如來自說。若無此智德之果，一切眾行皆無常故。如虛空體，全與諸有情而作全體，然虛空不屬修生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋說教之主者，明如是妙理之果，寶手是引接義故，表以法身妙慧性光引接一切眾生，故立此品。何故如來自說此品者？明佛果中二愚，一數法廣大愚、二隨好光明功德愚，此二法非諸菩薩智所及，至佛果滿方明。以理智法身但與行作無依之體達妄情之緣，其行中所感功德之相，即屬普賢行成。則普賢自行報生，還令普賢自說自行報終之果。〈阿僧祇品〉是數法廣大，〈隨好光明功德品〉是法身智身自體無性無依功德故，此二法皆非依行作得，不由普賢行之所及故，但與行為依止故，是當普賢行滿佛果位終之法，是故如來自說，明當位自說自位法門，令後學者不惑故。此品明法身智身無相理中功德所有利物之法，還以光明天鼓無形質物響音所告，還說法身無相妙理頓登十地離垢之功故。非餘下位和會大願智悲萬行之相得故，以是如來自位自說故。雖行果與智果不殊，然約法辨位，令法則分明，令發心修行者解行不惑。意明法身及根本智不屬行所修生，唯大悲及差別智。須依此根本智，加普賢大願力和融迴向修學，常以根本智為無作之體。此之法身及根本智，雖加十波羅蜜、三十七菩提分法、四攝、四無量成就饒益眾生之行，然根本智法身為無自性可有成壞，但能與一切諸行願作無染著無煩惱無三界業解脫果之體。以此品中明此隨好功德能隨行用不失自果廣利眾生，此是一切菩薩行之恒佛果故，故以此如來自說。若無此智德之果，一切眾行皆無常故。如虛空體，全與諸有情而作全體，然虛空不屬修生。

四隨文釋義者，於此段中長科分為十三段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隨文釋義者，於此段中長科分為十三段。

第一「爾時世尊」已下至「而為眷屬」有三行經，明舉光之體用分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一「爾時世尊」已下至「而為眷屬」有三行經，明舉光之體用分。

第二「佛子」已下至「於彼命終來生此天」有八行經，明如來生處兜率天時，放法身妙理智無作淨光，地獄獲益，天鼓告因分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」已下至「於彼命終來生此天」有八行經，明如來生處兜率天時，放法身妙理智無作淨光，地獄獲益，天鼓告因分。

第三「佛子菩薩足下千輻輪」已下至「入無依智印三昧」有四十二行半經，明惡道眾生蒙光所照捨報生天，天鼓說法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子菩薩足下千輻輪」已下至「入無依智印三昧」有四十二行半經，明惡道眾生蒙光所照捨報生天，天鼓說法分。

第四「時諸天子聞是音」已下至「而不得見」有四行半經，明諸天子興供而往天宮，而不得見毘盧遮那菩薩分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時諸天子聞是音」已下至「而不得見」有四行半經，明諸天子興供而往天宮，而不得見毘盧遮那菩薩分。

第五「時有天子」已下至「摩耶夫人胎」可有兩行經，明天子告諸天眾菩薩所生人間分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「時有天子」已下至「摩耶夫人胎」可有兩行經，明天子告諸天眾菩薩所生人間分。

第六「時諸天子以天眼觀」已下至「悔除所有諸障過惡」有十四行半經，明諸天子欲往人間供養，天鼓音告云毘盧遮那菩薩無體來去，并勸發菩提心悔除過惡分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「時諸天子以天眼觀」已下至「悔除所有諸障過惡」有十四行半經，明諸天子欲往人間供養，天鼓音告云毘盧遮那菩薩無體來去，并勸發菩提心悔除過惡分。

第七「時諸天子」已下至「一切罪惡悉得清淨」有二十七行半經，明天鼓為諸天子說菩薩悔除罪惡達業無生分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「時諸天子」已下至「一切罪惡悉得清淨」有二十七行半經，明天鼓為諸天子說菩薩悔除罪惡達業無生分。

第八「說此法時」已下至「猶未現離垢三昧少分之力」有十一行半經，明諸天子天女獲益分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「說此法時」已下至「猶未現離垢三昧少分之力」有十一行半經，明諸天子天女獲益分。

第九「爾時彼諸天子」已下至「一恒河沙善根」有十二行經，明諸天子興香花供養，及有眾生聞香八萬四千煩惱皆清淨，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種金網轉輪王一恒河沙善根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「爾時彼諸天子」已下至「一恒河沙善根」有十二行經，明諸天子興香花供養，及有眾生聞香八萬四千煩惱皆清淨，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種金網轉輪王一恒河沙善根分。

第十「佛子菩薩住此轉輪王位」已下至「教化眾生」有一行半經，明金網轉輪王境位攝化廣狹分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「佛子菩薩住此轉輪王位」已下至「教化眾生」有一行半經，明金網轉輪王境位攝化廣狹分。

第十一「佛子譬如明鏡世界」已下至「必得往生彼佛國土」有四行經，明舉月智如來喻聞名獲益分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一「佛子譬如明鏡世界」已下至「必得往生彼佛國土」有四行經，明舉月智如來喻聞名獲益分。

第十二「菩薩安住」已下至「成就如是清淨肉眼」有九行經，明若有遇此金網轉輪王光明即獲得十地法門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二「菩薩安住」已下至「成就如是清淨肉眼」有九行經，明若有遇此金網轉輪王光明即獲得十地法門分。

第十三「佛子假使有人」已下至未有二十一行經，明此清淨金網轉輪王肉眼所見廣大境界難量分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三「佛子假使有人」已下至未有二十一行經，明此清淨金網轉輪王肉眼所見廣大境界難量分。

四隨文釋義者，於此品中十三段文，約立三門：一說光明所因從何所來、二蒙光觸者以何因緣、三明天鼓從何所因而能說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隨文釋義者，於此品中十三段文，約立三門：一說光明所因從何所來、二蒙光觸者以何因緣、三明天鼓從何所因而能說法。

第一說光明所因從何所來者、從如來自體性自清淨法身根本無依住智自性清淨功德所生、能成相好無所依止、故名〈隨好光明功德品〉。此之光明一切眾生同共有之，為不以普賢行願助揚顯發，不顯現普賢行願。不以此光明體，亦不能得成法界無限大用，是故此經名為覺行互嚴經。至此二行圓滿，遂乃各各自顯其功。前品大人之相，因普賢行成，還令普賢說故。此品隨好光明，是佛自果無作法身無依住根本智光，是佛自說。但依教主以取經意，舉光之中其隨好光無量。今依此品，略舉其三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一說光明所因從何所來者、從如來自體性自清淨法身根本無依住智自性清淨功德所生、能成相好無所依止、故名〈隨好光明功德品〉。此之光明一切眾生同共有之，為不以普賢行願助揚顯發，不顯現普賢行願。不以此光明體，亦不能得成法界無限大用，是故此經名為覺行互嚴經。至此二行圓滿，遂乃各各自顯其功。前品大人之相，因普賢行成，還令普賢說故。此品隨好光明，是佛自果無作法身無依住根本智光，是佛自說。但依教主以取經意，舉光之中其隨好光無量。今依此品，略舉其三。

一初舉如來應正等覺有隨好名圓滿王者，都陳根本智無依無性而能普照自在名圓滿王。別舉此光中隨用，云此隨好中出大光明名為熾盛，此明隨用能破迷惑。七百萬阿僧祇光明而為眷屬者，此明隨用備根。七百都數約七菩提分息六道苦。乃為七百者，數之長也，皆令發起一乘中十地道故。為此光體是佛果光，光所及者皆依本故。又約八地已前有行有開發為七百。萬者，萬行。阿僧祇者，明光體備根遍周。次舉兜率天為菩薩時放大光明名幢王，照十佛剎微塵數世界地獄眾生，眾苦休息，得十種眼耳鼻舌身意清淨，捨地獄身生兜率天，聞天鼓音而為說法，得離垢三昧發十地道。此明光照往因十信解心修力不固，有因放逸生惡道者，遇光苦息三業復本。此明三生成果。第一生修十信解心，心不精專作諸惡業；第二生生惡道住地獄中；第三生蒙光照觸苦息，生兜率天，天鼓響音告，法成十地果。此為三生。若也於此教中依智發心，專求不懈，不放逸心修方便定入佛智慧，生如來家為佛真子，便名成佛。如輪王第一夫人所生大子具輪王相，雖未當位是王真種，體無差別。如是十住初發心菩薩，創從信種修方便定，自顯正智生如來家。雖未有神足通力，當其佛位，然其真智慧種與佛不殊。從此一生加行修治，隨其正智入變易生，神通自在。如人一生身語意業修有為十善，尚得生天報得天神通。何況正智慧現前，法身體會無心作惡、專學慈悲，豈可不入變易生身也。若也直約第一義論，通於生死總為變化，悟智即佛，不約神通，神通是利眾生之權方便故。若直取覺義，智是正覺，自餘神通降生成佛總屬行收。今至此品明覺行圓滿，佛明前之二種光明。一名光幢王者，且約佛果法身根本智圓，明破惑之大用。一切修道，不會此根本智光，無成佛期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一初舉如來應正等覺有隨好名圓滿王者，都陳根本智無依無性而能普照自在名圓滿王。別舉此光中隨用，云此隨好中出大光明名為熾盛，此明隨用能破迷惑。七百萬阿僧祇光明而為眷屬者，此明隨用備根。七百都數約七菩提分息六道苦。乃為七百者，數之長也，皆令發起一乘中十地道故。為此光體是佛果光，光所及者皆依本故。又約八地已前有行有開發為七百。萬者，萬行。阿僧祇者，明光體備根遍周。次舉兜率天為菩薩時放大光明名幢王，照十佛剎微塵數世界地獄眾生，眾苦休息，得十種眼耳鼻舌身意清淨，捨地獄身生兜率天，聞天鼓音而為說法，得離垢三昧發十地道。此明光照往因十信解心修力不固，有因放逸生惡道者，遇光苦息三業復本。此明三生成果。第一生修十信解心，心不精專作諸惡業；第二生生惡道住地獄中；第三生蒙光照觸苦息，生兜率天，天鼓響音告，法成十地果。此為三生。若也於此教中依智發心，專求不懈，不放逸心修方便定入佛智慧，生如來家為佛真子，便名成佛。如輪王第一夫人所生大子具輪王相，雖未當位是王真種，體無差別。如是十住初發心菩薩，創從信種修方便定，自顯正智生如來家。雖未有神足通力，當其佛位，然其真智慧種與佛不殊。從此一生加行修治，隨其正智入變易生，神通自在。如人一生身語意業修有為十善，尚得生天報得天神通。何況正智慧現前，法身體會無心作惡、專學慈悲，豈可不入變易生身也。若也直約第一義論，通於生死總為變化，悟智即佛，不約神通，神通是利眾生之權方便故。若直取覺義，智是正覺，自餘神通降生成佛總屬行收。今至此品明覺行圓滿，佛明前之二種光明。一名光幢王者，且約佛果法身根本智圓，明破惑之大用。一切修道，不會此根本智光，無成佛期。

二舉足下千輻輪光光名圓滿王者，明成菩薩昇進加行之光為足，表所行行故。常放四十種光明者，成十信、十住、十行、十迴向地前四位也。中有一光隨於一切六道種種諸欲所樂皆令成就，乃至阿鼻地獄受無間苦遇斯光者皆生兜率天，天鼓響音說法，及以悔除諸惑得離垢三昧或得無依智印定。此一光是一切六道應根起信之光，餘三是十住、十行、十迴向加行成十地道果滿之光。為地前三賢位是圓會悲智願行已終，十地但成此地前十向之功，不別有位，以此但放四十光明，不放五十也。無功之果，是佛自位，不屬行故。明足下光，是表十信、十住、十行、十迴向願行之位。十地約法而成功德，滿前願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二舉足下千輻輪光光名圓滿王者，明成菩薩昇進加行之光為足，表所行行故。常放四十種光明者，成十信、十住、十行、十迴向地前四位也。中有一光隨於一切六道種種諸欲所樂皆令成就，乃至阿鼻地獄受無間苦遇斯光者皆生兜率天，天鼓響音說法，及以悔除諸惑得離垢三昧或得無依智印定。此一光是一切六道應根起信之光，餘三是十住、十行、十迴向加行成十地道果滿之光。為地前三賢位是圓會悲智願行已終，十地但成此地前十向之功，不別有位，以此但放四十光明，不放五十也。無功之果，是佛自位，不屬行故。明足下光，是表十信、十住、十行、十迴向願行之位。十地約法而成功德，滿前願故。

三舉右手掌中一隨好光明現無量自在神力者，此表引接光，以手是引接義故。此乃冥同一切世間三界之方便，非世間天人及三乘所知故。且舉此三種光明備世諸有以遍，自餘廣多不論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三舉右手掌中一隨好光明現無量自在神力者，此表引接光，以手是引接義故。此乃冥同一切世間三界之方便，非世間天人及三乘所知故。且舉此三種光明備世諸有以遍，自餘廣多不論。

第二蒙光觸者，何因緣者？經意明先世有信心故。如經云「汝往昔親近眾善知識」，即明昔曾有信心之種。「雖造惡業生於地獄」，為有信種，光及其身，苦息種存，能便發意捨身生天。若無先世信種，設光照身者，不覺不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二蒙光觸者，何因緣者？經意明先世有信心故。如經云「汝往昔親近眾善知識」，即明昔曾有信心之種。「雖造惡業生於地獄」，為有信種，光及其身，苦息種存，能便發意捨身生天。若無先世信種，設光照身者，不覺不知。

第三明天鼓從何所因而能說法者，如經云「但以毘盧遮那三昧力故，般若波羅蜜威德力故出音聲。」大約三緣而得聞之：一毘盧遮那菩薩三昧之力、二於無體性三昧中有自在無作妙慧、三眾生昔曾聞此無性法身大智慧之種，方堪得聞如是妙聲。迷除得道如離垢三昧者，是無性妙理自體無中邊等虛空性，性自無垢，具無限智慧知見自無我所，須以方便定發起方明，如法慧菩薩入無量方便三昧是也，又如善財於妙峯山上得憶念一切諸佛智慧光明者是也，總是十住初心創始顯發故。至此品中不離初處滿故，還向普光明殿說十信心處，說此十一品十一地及佛果之門，表此意也，不離一念不隔一時而成果故。方便三昧者，任無作性蕩然自定，不收不攝任心自安，萬惑自淨、道自現爾，方可任用施為不失其理。然以普賢願行，方成悲智大用無作法界緣起之門，一如其上五位進修行者也。如經云「於色聲香味觸其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱。瞋行多者二萬一千，貪行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千。」已上都有八萬四千。如色聲香味觸各有五蘊，共十使煩惱皆意根為主。知是色聲香味觸為外，受想行識及意為內。如因內外心境成緣，皆能成十使煩惱。色聲香味觸、受想行識及意能所互參，內外各十。如是內外十種煩惱，一一皆能起十使煩惱，即內外所緣各有五百煩惱。由迷心境內外相資，由內五蘊成境，由外五境所起能緣，由此內外能所二緣，十使煩惱因之不息，乃至八萬四千。如是十使皆因五蘊所成。一一使中有百，以將十使中五蘊以五蘊成十使，一一蘊中一百，五蘊中有五百。以五蘊成五塵，一一塵中有五百。以塵蘊為內外之上共為一千，配七識中即有七千。分三世，三七二十一，當二萬一千。即依瞋貪癡多者及等分各二萬一千，共為八萬四千。餘文自具。如十使中各有內外五蘊，十使互參即有一百，於一百十使，一一使皆有五蘊為五百。由內心緣外境互為主伴，以此內外各有五百，共成一千。由末那與六識相因作業，有七千煩惱，法如前配。三七二十一，亦當二萬一千。若約此品法門，天鼓所說無生理智及說悔除過惡之法，甚善甚妙。修道發菩提心者，可以持誦作意倣而學之，以方便定慧力懃思觀察，還同此品剎那成佛。於中法門融通次第，具如此品。如善財童子所見善知識皆云「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。云何教我學菩薩道」者，明菩提無求無修無三世故，但求其行。菩提無修，此隨好光明功德但與行作光明，令行無依無修作者、一切發心者，先修方便三昧而以顯之。從此理中方當加行，是故名以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明天鼓從何所因而能說法者，如經云「但以毘盧遮那三昧力故，般若波羅蜜威德力故出音聲。」大約三緣而得聞之：一毘盧遮那菩薩三昧之力、二於無體性三昧中有自在無作妙慧、三眾生昔曾聞此無性法身大智慧之種，方堪得聞如是妙聲。迷除得道如離垢三昧者，是無性妙理自體無中邊等虛空性，性自無垢，具無限智慧知見自無我所，須以方便定發起方明，如法慧菩薩入無量方便三昧是也，又如善財於妙峯山上得憶念一切諸佛智慧光明者是也，總是十住初心創始顯發故。至此品中不離初處滿故，還向普光明殿說十信心處，說此十一品十一地及佛果之門，表此意也，不離一念不隔一時而成果故。方便三昧者，任無作性蕩然自定，不收不攝任心自安，萬惑自淨、道自現爾，方可任用施為不失其理。然以普賢願行，方成悲智大用無作法界緣起之門，一如其上五位進修行者也。如經云「於色聲香味觸其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱。瞋行多者二萬一千，貪行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千。」已上都有八萬四千。如色聲香味觸各有五蘊，共十使煩惱皆意根為主。知是色聲香味觸為外，受想行識及意為內。如因內外心境成緣，皆能成十使煩惱。色聲香味觸、受想行識及意能所互參，內外各十。如是內外十種煩惱，一一皆能起十使煩惱，即內外所緣各有五百煩惱。由迷心境內外相資，由內五蘊成境，由外五境所起能緣，由此內外能所二緣，十使煩惱因之不息，乃至八萬四千。如是十使皆因五蘊所成。一一使中有百，以將十使中五蘊以五蘊成十使，一一蘊中一百，五蘊中有五百。以五蘊成五塵，一一塵中有五百。以塵蘊為內外之上共為一千，配七識中即有七千。分三世，三七二十一，當二萬一千。即依瞋貪癡多者及等分各二萬一千，共為八萬四千。餘文自具。如十使中各有內外五蘊，十使互參即有一百，於一百十使，一一使皆有五蘊為五百。由內心緣外境互為主伴，以此內外各有五百，共成一千。由末那與六識相因作業，有七千煩惱，法如前配。三七二十一，亦當二萬一千。若約此品法門，天鼓所說無生理智及說悔除過惡之法，甚善甚妙。修道發菩提心者，可以持誦作意倣而學之，以方便定慧力懃思觀察，還同此品剎那成佛。於中法門融通次第，具如此品。如善財童子所見善知識皆云「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。云何教我學菩薩道」者，明菩提無求無修無三世故，但求其行。菩提無修，此隨好光明功德但與行作光明，令行無依無修作者、一切發心者，先修方便三昧而以顯之。從此理中方當加行，是故名以

果成因門、以因即果門。以理智之外無別行故，即理事無礙以為進修，是故但求其菩薩道。即行是菩提，明隨行無得故。是以發普賢行未圓故，求菩薩道，以菩提無三世，不出一剎那萬行皆圓滿，故名佛乘。即乃直論智境，不分三世延促等障。凡夫及三乘，謂三無數劫及無限劫，是此教中智境不遷之門故，以本如是故，法如是故，非佛神通使然也。三乘情見諸佛神通，以迷實法本來如是。此普光明殿中十一品法，是都該一部及無盡古今總不移毫念也。須當如是信解修行，名悟佛知見、入佛知見故。當知十地及等妙二位，總依十信、十住、十行、十迴向法則而成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果成因門、以因即果門。以理智之外無別行故，即理事無礙以為進修，是故但求其菩薩道。即行是菩提，明隨行無得故。是以發普賢行未圓故，求菩薩道，以菩提無三世，不出一剎那萬行皆圓滿，故名佛乘。即乃直論智境，不分三世延促等障。凡夫及三乘，謂三無數劫及無限劫，是此教中智境不遷之門故，以本如是故，法如是故，非佛神通使然也。三乘情見諸佛神通，以迷實法本來如是。此普光明殿中十一品法，是都該一部及無盡古今總不移毫念也。須當如是信解修行，名悟佛知見、入佛知見故。當知十地及等妙二位，總依十信、十住、十行、十迴向法則而成。

普賢行品第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢行品第三十六

將釋此品，約作四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三釋說教之主、四隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三釋說教之主、四隨文釋義。

一釋品名目者，何故名為〈普賢行品〉？為明從初會菩提樹下如來是佛果，如十普賢菩薩并已下菩薩神天等眾是佛普賢行故。從第二會普光明殿說不動智佛、無礙智佛等十智如來以成十信心，明其能信自心是不動智佛是自心之本果，餘九亦然。文殊師利、覺首、目首等十首菩薩，是自身所行普賢之行。以次十住、十行、十迴向、十地、十一地，所有十十等佛號、十十等菩薩名，乃至無量佛號、無量菩薩名，皆是自身自心進修佛果。自普賢行直至於此〈普賢行品〉，是一箇自心佛果、一箇自心普賢行。至〈如來出現品〉方明自己佛果理智體用方終。以此〈出現品〉中如來放眉間光灌文殊頂、放口中光灌普賢口，令其理智法身妙慧文殊師利共普賢菩薩自相問答如來出現所有境界，方明自身理智妙慧、普賢行海，佛果進修始終圓滿。付囑流通，亦在〈出現品〉內。〈離世間品〉是佛果後常道無始終普賢行故。〈法界品〉是佛常道法界，恒以佛果後普賢行故，依義亦可作利。〈世間品〉是自己道行已滿，純是利益世間，無世間可離、無出世間可至故，以普賢行恒利益眾生為本故。餘義至後品重明。以此品通該十信以來至〈出現品〉一勢始終、因果本末，以立其品名。大約此一會〈十定〉以來十一品經，總以十定之體通收始末不出一剎那際故。此品以明佛果位內自行普賢行滿故，以立其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，何故名為〈普賢行品〉？為明從初會菩提樹下如來是佛果，如十普賢菩薩并已下菩薩神天等眾是佛普賢行故。從第二會普光明殿說不動智佛、無礙智佛等十智如來以成十信心，明其能信自心是不動智佛是自心之本果，餘九亦然。文殊師利、覺首、目首等十首菩薩，是自身所行普賢之行。以次十住、十行、十迴向、十地、十一地，所有十十等佛號、十十等菩薩名，乃至無量佛號、無量菩薩名，皆是自身自心進修佛果。自普賢行直至於此〈普賢行品〉，是一箇自心佛果、一箇自心普賢行。至〈如來出現品〉方明自己佛果理智體用方終。以此〈出現品〉中如來放眉間光灌文殊頂、放口中光灌普賢口，令其理智法身妙慧文殊師利共普賢菩薩自相問答如來出現所有境界，方明自身理智妙慧、普賢行海，佛果進修始終圓滿。付囑流通，亦在〈出現品〉內。〈離世間品〉是佛果後常道無始終普賢行故。〈法界品〉是佛常道法界，恒以佛果後普賢行故，依義亦可作利。〈世間品〉是自己道行已滿，純是利益世間，無世間可離、無出世間可至故，以普賢行恒利益眾生為本故。餘義至後品重明。以此品通該十信以來至〈出現品〉一勢始終、因果本末，以立其品名。大約此一會〈十定〉以來十一品經，總以十定之體通收始末不出一剎那際故。此品以明佛果位內自行普賢行滿故，以立其名。

二釋品來意者，為明前品明極果性智光明以利眾生，此品明普賢行能利物故。有理智無行，理智乃處俗不圓；有行無理智，其行無由出俗。故理智體徹方成不二自在之門，以此此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，為明前品明極果性智光明以利眾生，此品明普賢行能利物故。有理智無行，理智乃處俗不圓；有行無理智，其行無由出俗。故理智體徹方成不二自在之門，以此此品須來。

三釋說教之主者，此品何故普賢為能說教之主者？為此品行門是普賢之行滿故，還令普賢自說，明普賢之法身本智妙理之用故。二法獨行即不圓故，先舉法身性智之光，次說普賢之行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋說教之主者，此品何故普賢為能說教之主者？為此品行門是普賢之行滿故，還令普賢自說，明普賢之法身本智妙理之用故。二法獨行即不圓故，先舉法身性智之光，次說普賢之行故。

四隨文釋義者，於此一品經長科為十五段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隨文釋義者，於此一品經長科為十五段。

第一「爾時普賢菩薩」已下至「出興于世」有五行半經，明眾生去佛道遠佛乃出世，前品所說略說少分境界分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一「爾時普賢菩薩」已下至「出興于世」有五行半經，明眾生去佛道遠佛乃出世，前品所說略說少分境界分。

第二「佛子」已下至「成就百萬障門」有兩行半經，明普賢菩薩眾生有大過惡，不曾見一過惡，若見一菩薩有瞋心成百萬障門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」已下至「成就百萬障門」有兩行半經，明普賢菩薩眾生有大過惡，不曾見一過惡，若見一菩薩有瞋心成百萬障門分。

第三「何等為百萬障門」已下至「成就如是等百萬障門」有四十四行經，明舉一百箇障門以彰百萬障門之首分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「何等為百萬障門」已下至「成就如是等百萬障門」有四十四行經，明舉一百箇障門以彰百萬障門之首分。

第四「何以故」已下至「起瞋心者」有一行半經，明都結已上於他菩薩不起瞋心分。「是故諸菩薩摩訶薩」已下至「佛子菩薩摩訶薩咸應發心恭敬受持」有六段十法，如經文義自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「何以故」已下至「起瞋心者」有一行半經，明都結已上於他菩薩不起瞋心分。「是故諸菩薩摩訶薩」已下至「佛子菩薩摩訶薩咸應發心恭敬受持」有六段十法，如經文義自明。

一諸菩薩欲疾滿足諸菩薩行應勤修十法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一諸菩薩欲疾滿足諸菩薩行應勤修十法分。

二則能具足十種清淨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二則能具足十種清淨分。

三則能具足十種廣大智分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三則能具足十種廣大智分。

四則得十種普入分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四則得十種普入分。

五則住十種勝妙心分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五則住十種勝妙心分。

六則得十種善巧智分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六則得十種善巧智分。

已上有十段經文。第十一「何以故菩薩摩訶薩持此法者」至「悉與三世諸佛法等」有三行半經，明聞此法勸恭敬受持，以少方便速成佛分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上有十段經文。第十一「何以故菩薩摩訶薩持此法者」至「悉與三世諸佛法等」有三行半經，明聞此法勸恭敬受持，以少方便速成佛分。

第十二「爾時佛神力故」已下至「一切世界中悉亦如是」有十一行半經，明正法威感地六震動、天興供雲供養法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二「爾時佛神力故」已下至「一切世界中悉亦如是」有十一行半經，明正法威感地六震動、天興供雲供養法分。

第十三「爾時佛神力故」至「十方一切世界中悉亦如是」有十行半經，明普勝世界一切處普賢菩薩俱來作證分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三「爾時佛神力故」至「十方一切世界中悉亦如是」有十行半經，明普勝世界一切處普賢菩薩俱來作證分。

第十四「爾時普賢菩薩」已下有七行經，明普賢菩薩觀眾并陳說頌之意分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四「爾時普賢菩薩」已下有七行經，明普賢菩薩觀眾并陳說頌之意分。

第十五正申頌意分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五正申頌意分。

四隨文釋義者，如向所說者，言前〈十身相海品〉及〈隨好光明功德品〉是略說少分，為邪見與結使繫縛恒相應故，遠離如來道不知。〈出現〉如來為如是眾生示現出興，略說少分福德境界，而實如來無出無沒，唯道相應者智境自會，不於諸佛作出生滅沒之見，但自以定觀二門以治心垢，身邊見謝，智境相應。若以正見，何出何沒、何成何壞、何染何淨？若得自心如是平等不染淨者，是佛出興；計我我所者，是身邊二見。顛倒疑惑者，所謂四倒，無常計常、無我計我、非樂計樂、不淨計淨。邪見者，所謂八邪，邪念、邪命、邪思、邪精進、邪定、邪語、邪業、邪慧。結縛者，六處結縛，眼耳鼻舌身意。以下說一百箇障門與百萬障門為首，以防修道者於他菩薩起一念瞋心，如經自具。如有修道者，大須慎之。如上修道創始發心，唯慮亡想盡其道乃會，情在想存、我見求道終不相應。須依智人自摧憍慢、敬心徹到，方以定觀二門決擇上二界禪、聲聞外道及權教菩薩所修定慧一一須知，方識正法，方始心無邪正求差別智門，以大願力長大慈悲，成普賢行。如作賊心求法，不善調心傲慢心增，於他菩薩起一念瞋恨，當入百萬障門，如經具明，作惡神惡鬼等難，以得一分求道之心，助成勢力怒不可當。諸有發心者，當須防之，如法謙敬一心志求。亦可常須誦持此〈普賢行品〉以防三業，令使應真。如經云「知一切眾生心行智」者，此名他心智。以自無心，自他障絕，即自心與一切眾生心一體無二，以此能知一切眾生心故，以自心眾生心無二故。乃至知一切佛法深密理趣智亦爾，以自心無自他心故，即聖凡一理同體。聖凡一理同體，即聖凡心法悉知故。以聖凡心一理故，即身無內外諸見。無內外見故，即無邊世界虛空界平等。自心與虛空界平等，則無大小遠近中間。既自心無大小遠近中間，即智恒遍滿十方世界而無往來。既智恒遍滿十方世界而無往來，即能隨根對現色身自在。既能隨根現色身自在，即應根說法自在。既能應根說法自在，即一身多身相入自在。已下諸自在法，皆如是修行，以禪定智慧力性自融通，非生滅妄想所知。如是自無心無思無妄想之正智性自遍周，而無往來，隨時隨根為教化一切眾生故，現作一切等眾生之事業，皆無作者、無有處所，任性智用故。如響應聲，無有處所作者故，非往來故。已下皆准此智知之修之。如地動興供有三義：一法威感也。二諸菩薩聞法懌悅。三如經云「法如是故」。經云「持此法者少作功力疾得菩提」者，一念無思無依智現，即菩提也。如十方各過十不可說世界佛剎微塵數世界外有十佛剎微塵數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隨文釋義者，如向所說者，言前〈十身相海品〉及〈隨好光明功德品〉是略說少分，為邪見與結使繫縛恒相應故，遠離如來道不知。〈出現〉如來為如是眾生示現出興，略說少分福德境界，而實如來無出無沒，唯道相應者智境自會，不於諸佛作出生滅沒之見，但自以定觀二門以治心垢，身邊見謝，智境相應。若以正見，何出何沒、何成何壞、何染何淨？若得自心如是平等不染淨者，是佛出興；計我我所者，是身邊二見。顛倒疑惑者，所謂四倒，無常計常、無我計我、非樂計樂、不淨計淨。邪見者，所謂八邪，邪念、邪命、邪思、邪精進、邪定、邪語、邪業、邪慧。結縛者，六處結縛，眼耳鼻舌身意。以下說一百箇障門與百萬障門為首，以防修道者於他菩薩起一念瞋心，如經自具。如有修道者，大須慎之。如上修道創始發心，唯慮亡想盡其道乃會，情在想存、我見求道終不相應。須依智人自摧憍慢、敬心徹到，方以定觀二門決擇上二界禪、聲聞外道及權教菩薩所修定慧一一須知，方識正法，方始心無邪正求差別智門，以大願力長大慈悲，成普賢行。如作賊心求法，不善調心傲慢心增，於他菩薩起一念瞋恨，當入百萬障門，如經具明，作惡神惡鬼等難，以得一分求道之心，助成勢力怒不可當。諸有發心者，當須防之，如法謙敬一心志求。亦可常須誦持此〈普賢行品〉以防三業，令使應真。如經云「知一切眾生心行智」者，此名他心智。以自無心，自他障絕，即自心與一切眾生心一體無二，以此能知一切眾生心故，以自心眾生心無二故。乃至知一切佛法深密理趣智亦爾，以自心無自他心故，即聖凡一理同體。聖凡一理同體，即聖凡心法悉知故。以聖凡心一理故，即身無內外諸見。無內外見故，即無邊世界虛空界平等。自心與虛空界平等，則無大小遠近中間。既自心無大小遠近中間，即智恒遍滿十方世界而無往來。既智恒遍滿十方世界而無往來，即能隨根對現色身自在。既能隨根現色身自在，即應根說法自在。既能應根說法自在，即一身多身相入自在。已下諸自在法，皆如是修行，以禪定智慧力性自融通，非生滅妄想所知。如是自無心無思無妄想之正智性自遍周，而無往來，隨時隨根為教化一切眾生故，現作一切等眾生之事業，皆無作者、無有處所，任性智用故。如響應聲，無有處所作者故，非往來故。已下皆准此智知之修之。如地動興供有三義：一法威感也。二諸菩薩聞法懌悅。三如經云「法如是故」。經云「持此法者少作功力疾得菩提」者，一念無思無依智現，即菩提也。如十方各過十不可說世界佛剎微塵數世界外有十佛剎微塵數

菩薩摩訶薩來詣此土充滿十方者，此即是普賢行滿故。歎言善哉善哉者，歎教法難遇故。佛子乃能說此諸佛如來最大誓願授記甚深法者，明普賢行願是理智大悲圓滿法，果行已終故，以果終是佛授記甚深法故。明法身智身大悲之行，塵塵之內具佛普賢無盡行故。號曰甚深法佛子我等一切同名普賢者，明法行無二，以此名同。各從普勝世界普幢自在如來所來者，處道謙和，名為普勝世界。能破自他憍慢及諸煩惱號之為幢幢者，明心不隨境動理智，悲行重重遍周故，名為普勝幢。雖處生死不與染俱，名為自在。此佛世界號，是隨行因果之名。來詣此土者，明昇位極至此法也。以佛神力故於一切處演說此法者，前明身業行周，此明語業遍周，以下如文可見。如經「欲開示菩薩行」者，普賢行是。欲說如來菩提界者，法身無性根本智是。欲說大願界者，是普賢發興大悲願者是。欲說一切世界劫數者，如上文中一劫入一切劫，一切劫入一劫，一念入一切劫者是。欲明如來出世功不唐捐者，明應根不失時。欲明所種善根必獲果報者，明佛菩薩應根眾生獲益。欲明大威德菩薩為一切眾生現形說法者，明理智遍周無往來而，對現色身隨根授法。已上十事法，皆以下頌中一一具明。此一段頌有一百二十一行，並一時普頌前十法，明普賢行終，因果理智悲願皆圓故。如下頌中自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩來詣此土充滿十方者，此即是普賢行滿故。歎言善哉善哉者，歎教法難遇故。佛子乃能說此諸佛如來最大誓願授記甚深法者，明普賢行願是理智大悲圓滿法，果行已終故，以果終是佛授記甚深法故。明法身智身大悲之行，塵塵之內具佛普賢無盡行故。號曰甚深法佛子我等一切同名普賢者，明法行無二，以此名同。各從普勝世界普幢自在如來所來者，處道謙和，名為普勝世界。能破自他憍慢及諸煩惱號之為幢幢者，明心不隨境動理智，悲行重重遍周故，名為普勝幢。雖處生死不與染俱，名為自在。此佛世界號，是隨行因果之名。來詣此土者，明昇位極至此法也。以佛神力故於一切處演說此法者，前明身業行周，此明語業遍周，以下如文可見。如經「欲開示菩薩行」者，普賢行是。欲說如來菩提界者，法身無性根本智是。欲說大願界者，是普賢發興大悲願者是。欲說一切世界劫數者，如上文中一劫入一切劫，一切劫入一劫，一念入一切劫者是。欲明如來出世功不唐捐者，明應根不失時。欲明所種善根必獲果報者，明佛菩薩應根眾生獲益。欲明大威德菩薩為一切眾生現形說法者，明理智遍周無往來而，對現色身隨根授法。已上十事法，皆以下頌中一一具明。此一段頌有一百二十一行，並一時普頌前十法，明普賢行終，因果理智悲願皆圓故。如下頌中自明。

如來出現品第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現品第三十七

將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋如來放光加文殊普賢所由、四隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋如來放光加文殊普賢所由、四隨文釋義。

一釋品名目者，何故名為如來出現品者？為從第二會普光明殿說十信心以不動智佛為初信首，次無礙智佛等餘九佛是十信中進修，又明一智中具十種智故，隨行立名。從十信中信進修行不離根本智不動智體，起大悲願行，修差別智成大慈悲，至此位滿，名為〈如來出現品〉。明前初會菩提場中出現始成正覺者，是毘盧遮那佛出現。此品中出現，是菩薩進修五位行解智悲位滿出現故，故名〈出現品〉。亦如善財見德生童子、有德童女，表智悲二行滿故。便見慈氏如來，是表如來出現義。是故如來以光加此二人問答，說如來出現之門，文殊表現根本智、普賢是差別智，成就饒益眾生之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，何故名為如來出現品者？為從第二會普光明殿說十信心以不動智佛為初信首，次無礙智佛等餘九佛是十信中進修，又明一智中具十種智故，隨行立名。從十信中信進修行不離根本智不動智體，起大悲願行，修差別智成大慈悲，至此位滿，名為〈如來出現品〉。明前初會菩提場中出現始成正覺者，是毘盧遮那佛出現。此品中出現，是菩薩進修五位行解智悲位滿出現故，故名〈出現品〉。亦如善財見德生童子、有德童女，表智悲二行滿故。便見慈氏如來，是表如來出現義。是故如來以光加此二人問答，說如來出現之門，文殊表現根本智、普賢是差別智，成就饒益眾生之門。

二釋品來意者，前明五位中文殊、普賢及佛果三法已周，此明佛果行圓滿故，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，前明五位中文殊、普賢及佛果三法已周，此明佛果行圓滿故，此品須來。

三釋如來放光加文殊普賢所由者，明如來眉間光是佛中道。佛果智光以灌文殊之頂者，明佛果智德高勝，為令文殊起問佛果之門。如來放口中光灌普賢口者，明普賢是差別智滿，欲令說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋如來放光加文殊普賢所由者，明如來眉間光是佛中道。佛果智光以灌文殊之頂者，明佛果智德高勝，為令文殊起問佛果之門。如來放口中光灌普賢口者，明普賢是差別智滿，欲令說法故。

問曰：何故如來不自說此品，所以放光加此文殊普賢二人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故如來不自說此品，所以放光加此文殊普賢二人？

答曰：以表法故，令後學者易解故，非是如來不自能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以表法故，令後學者易解故，非是如來不自能說。

問曰：何為表法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何為表法？

答曰：為明文殊是佛法身現根本智者，普賢是佛昇進修行差別智者。明至此位，根本智及差別智齊滿周圓，方始名為如來出現。表以法身自性白淨無垢中能現自體無依明淨本智。問差別智，自說自己修行行解之心，與古今諸佛合其智德，方是自己所行覺行圓滿佛故。是故如來放光加之，成法則故。明一切菩薩果滿功終，法皆如是。佛所放光，許至佛位故，法非謬故。表明如是法身本智差別智，利生萬行齊備周圓，方是自己如來出現。表文殊是現根本智者，普賢是說法者，佛是果也，思之可見。大意明文殊、普賢是成就佛果理智行門，還令說佛出現之法。佛是根本智，自體無言，凡是有言皆是差別智。初會菩提場中毘盧遮那佛出現故，明初會菩提場非是毘盧遮那，如來放光成法，與初發心修行者為樣式故。明表法身根本智與差別智利生行周圓滿故，故令此二人說自佛與古佛出興恰相似故。如是文殊、普賢是古今諸佛之共法，若初發心者從初發信心已來皆悉遊履此之文殊、普賢二行，至此方滿故。如是進修，皆不離初信中不動智佛十智之體故。以明時不動、智不動、行不動、能遍遊十方不動、一入多不動、多入一不動、小入大不動、大入小乃至如經所明。為達身心理智無性無依，情識繫亡，法會常爾。故以此五位昇進，或昇天表法，或身遍十方，終成不離普光明殿本智之體一剎那際。是故此自果已終之法，還不離說信心之處普光明殿說。還如善財至慈氏如來還見文殊，信心初發入普賢身相似。恐後學者迷法，一一以善財將行表之，令易解故。大意依此可知。又約此一部之經，有三終因果、二種常道。一從初菩提場至〈毘盧遮那品〉有六品經，至〈毘盧遮那品〉是佛自分五位中因果。即以十普賢海月光大明菩薩通神天等五十眾是。二發信心菩薩五位通信心，即六位因果者，從第二會於普光明殿說〈佛名號品〉已下，至第八會普光明殿〈如來出現品〉，有三十二品經，明菩薩發心因果一終。此三十二品中，第三禪〈佛花三昧品〉未來，是此修行中加行之次第。三自文殊師利至大塔廟說普照法界修多羅門，化善財令南求五十三勝友，明以行勸修五位一終之因果。為表但說教由，恐在行還迷。以置善財是發心能行行者，五十三善知識是已行行之人，一一求學昇進，與後發菩提心者作五位昇進之樣，令不迷其行故。其中意至文方釋。二種常道者，如〈法界品〉、〈離世間品〉，於出離道常利眾生，恒真法界非虛妄也，是常道佛果故。恒離世間利生，無求自利，是佛常道之普賢行也。是明此經三終因果二種常道。如第二會至第八會中，〈如來出現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為明文殊是佛法身現根本智者，普賢是佛昇進修行差別智者。明至此位，根本智及差別智齊滿周圓，方始名為如來出現。表以法身自性白淨無垢中能現自體無依明淨本智。問差別智，自說自己修行行解之心，與古今諸佛合其智德，方是自己所行覺行圓滿佛故。是故如來放光加之，成法則故。明一切菩薩果滿功終，法皆如是。佛所放光，許至佛位故，法非謬故。表明如是法身本智差別智，利生萬行齊備周圓，方是自己如來出現。表文殊是現根本智者，普賢是說法者，佛是果也，思之可見。大意明文殊、普賢是成就佛果理智行門，還令說佛出現之法。佛是根本智，自體無言，凡是有言皆是差別智。初會菩提場中毘盧遮那佛出現故，明初會菩提場非是毘盧遮那，如來放光成法，與初發心修行者為樣式故。明表法身根本智與差別智利生行周圓滿故，故令此二人說自佛與古佛出興恰相似故。如是文殊、普賢是古今諸佛之共法，若初發心者從初發信心已來皆悉遊履此之文殊、普賢二行，至此方滿故。如是進修，皆不離初信中不動智佛十智之體故。以明時不動、智不動、行不動、能遍遊十方不動、一入多不動、多入一不動、小入大不動、大入小乃至如經所明。為達身心理智無性無依，情識繫亡，法會常爾。故以此五位昇進，或昇天表法，或身遍十方，終成不離普光明殿本智之體一剎那際。是故此自果已終之法，還不離說信心之處普光明殿說。還如善財至慈氏如來還見文殊，信心初發入普賢身相似。恐後學者迷法，一一以善財將行表之，令易解故。大意依此可知。又約此一部之經，有三終因果、二種常道。一從初菩提場至〈毘盧遮那品〉有六品經，至〈毘盧遮那品〉是佛自分五位中因果。即以十普賢海月光大明菩薩通神天等五十眾是。二發信心菩薩五位通信心，即六位因果者，從第二會於普光明殿說〈佛名號品〉已下，至第八會普光明殿〈如來出現品〉，有三十二品經，明菩薩發心因果一終。此三十二品中，第三禪〈佛花三昧品〉未來，是此修行中加行之次第。三自文殊師利至大塔廟說普照法界修多羅門，化善財令南求五十三勝友，明以行勸修五位一終之因果。為表但說教由，恐在行還迷。以置善財是發心能行行者，五十三善知識是已行行之人，一一求學昇進，與後發菩提心者作五位昇進之樣，令不迷其行故。其中意至文方釋。二種常道者，如〈法界品〉、〈離世間品〉，於出離道常利眾生，恒真法界非虛妄也，是常道佛果故。恒離世間利生，無求自利，是佛常道之普賢行也。是明此經三終因果二種常道。如第二會至第八會中，〈如來出現

品〉是明發心菩薩昇進五位一終，付囑流通總在此品，明此品是五位昇進果圓之末也。有人於〈法界品〉終覓付囑流通，此為未得經之意趣。以〈法界品〉總該一部教體，及以三世古今無本末時分寂用之大體，非是安立加行置因果所為。但以引接菩薩發心，乘法界乘引接迷徒，至此〈如來出現品〉以明經五位加行進修功，就處方說流通付囑故。若論根本法界，性自不迷、性自不悟，無出無沒、不成不壞，無流無通也。此付囑流通意，從凡夫未悟，令加行功終處說故，非在〈法界品〉後也。如〈法界品〉直論一切諸佛功終之果，是自流通，不須付囑。如〈法界品〉中如來師子座暨于法界無有邊涯，此明果極也。如此〈如來出現品〉明信心者五位加行功終之力，方始純實，創登功畢、二行圓周，便說付囑流通。明果初滿故，方入常道法界，非古今始末之量也。流通此法，名曰流通。即〈法界品〉是為自以法界功滿，常以法界勸眾生以方便行倣而學之，名為付囑流通。方便行者，即五位中方法是也，則諸波羅蜜、四攝、四無量、三十七品、大願大智大悲等是。一切諸佛法皆如是，方能成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品〉是明發心菩薩昇進五位一終，付囑流通總在此品，明此品是五位昇進果圓之末也。有人於〈法界品〉終覓付囑流通，此為未得經之意趣。以〈法界品〉總該一部教體，及以三世古今無本末時分寂用之大體，非是安立加行置因果所為。但以引接菩薩發心，乘法界乘引接迷徒，至此〈如來出現品〉以明經五位加行進修功，就處方說流通付囑故。若論根本法界，性自不迷、性自不悟，無出無沒、不成不壞，無流無通也。此付囑流通意，從凡夫未悟，令加行功終處說故，非在〈法界品〉後也。如〈法界品〉直論一切諸佛功終之果，是自流通，不須付囑。如〈法界品〉中如來師子座暨于法界無有邊涯，此明果極也。如此〈如來出現品〉明信心者五位加行功終之力，方始純實，創登功畢、二行圓周，便說付囑流通。明果初滿故，方入常道法界，非古今始末之量也。流通此法，名曰流通。即〈法界品〉是為自以法界功滿，常以法界勸眾生以方便行倣而學之，名為付囑流通。方便行者，即五位中方法是也，則諸波羅蜜、四攝、四無量、三十七品、大願大智大悲等是。一切諸佛法皆如是，方能成也。

四隨文釋義者，於此一品之中長科兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隨文釋義者，於此一品之中長科兩段。

第一從初「爾時世尊」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，於中并頌有一百三行經，明如來放光加文殊、普賢，令說如來出現分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從初「爾時世尊」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，於中并頌有一百三行經，明如來放光加文殊、普賢，令說如來出現分。

第二「佛子譬如三千大千世界」已下有十段經，普賢菩薩說如來出現身境界，及所行行十事之法分。於此兩段長科中，從初第一段中分為五段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子譬如三千大千世界」已下有十段經，普賢菩薩說如來出現身境界，及所行行十事之法分。於此兩段長科中，從初第一段中分為五段。

第一從初「爾時世尊從眉間放白毫相光」已下至「而說頌言」有十二行半經，明佛放光灌文殊頂令問法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從初「爾時世尊從眉間放白毫相光」已下至「而說頌言」有十二行半經，明佛放光灌文殊頂令問法分。

第二二十行頌，明文殊師利菩薩稱歎如來德及放光加持之意，請問誰堪演說佛境界分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二二十行頌，明文殊師利菩薩稱歎如來德及放光加持之意，請問誰堪演說佛境界分。

第三「爾時如來即於口中放大光明」已下至頌，有三十五行經，明如來放光入普賢口，令文殊知問法所在，并舉問如來出現十法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時如來即於口中放大光明」已下至頌，有三十五行經，明如來放光入普賢口，令文殊知問法所在，并舉問如來出現十法分。

第四二十行頌，明文殊師利菩薩重頌，請說如來出現十法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四二十行頌，明文殊師利菩薩重頌，請說如來出現十法分。

第五「爾時普賢菩薩摩訶薩」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，明普賢告眾如來出現有十無量百千阿僧祇事而得成就分。已上五段是佛光加文殊、普賢令相問答，說佛出現分。光加之意，前已敘竟。大意表法中明昇進修行法身根本智差別智慈悲行十方圓終處，名為如來出現故。放光加令文殊、普賢二人，明理智體用參徹是如來出現，明文殊是十方一切諸佛之法身妙理現根本智慧之門、普賢是十方一切諸佛差別智萬行大悲之門。今明五位進修至此位二法圓滿，名自佛出現故。放眉間光灌文殊頂，令問自佛果極至頂法門。放口中光，是說教之光，令說自己佛果極至頂，差別萬行智悲十方圓滿法故。以此二人表法，令學者易解故，非是如來自不能說。又表根本智非言所及也。此一品經，表明法身根本智差別智悲行圓滿故。十地、十一地已前加行，此位真俗二法功終，其義如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時普賢菩薩摩訶薩」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，明普賢告眾如來出現有十無量百千阿僧祇事而得成就分。已上五段是佛光加文殊、普賢令相問答，說佛出現分。光加之意，前已敘竟。大意表法中明昇進修行法身根本智差別智慈悲行十方圓終處，名為如來出現故。放光加令文殊、普賢二人，明理智體用參徹是如來出現，明文殊是十方一切諸佛之法身妙理現根本智慧之門、普賢是十方一切諸佛差別智萬行大悲之門。今明五位進修至此位二法圓滿，名自佛出現故。放眉間光灌文殊頂，令問自佛果極至頂法門。放口中光，是說教之光，令說自己佛果極至頂，差別萬行智悲十方圓滿法故。以此二人表法，令學者易解故，非是如來自不能說。又表根本智非言所及也。此一品經，表明法身根本智差別智悲行圓滿故。十地、十一地已前加行，此位真俗二法功終，其義如文自明。

第二於長科第二段中演說如來十種出現門中，有十段經文，說如來出現有十百千阿僧祇事。其十者，一明如來十無量出現、二明如來出現有十無量身、三明如來出現有十無量音聲、四明如來出現有十無量心、五明如來出現有十無量境界、六明如來出現有十無量所行之行、七明如來出現有十無量成正覺、八明如來出現有十無量轉法輪、九明如來出現有十無量入涅槃、十明如來出現有十無量見聞親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二於長科第二段中演說如來十種出現門中，有十段經文，說如來出現有十百千阿僧祇事。其十者，一明如來十無量出現、二明如來出現有十無量身、三明如來出現有十無量音聲、四明如來出現有十無量心、五明如來出現有十無量境界、六明如來出現有十無量所行之行、七明如來出現有十無量成正覺、八明如來出現有十無量轉法輪、九明如來出現有十無量入涅槃、十明如來出現有十無量見聞親近。