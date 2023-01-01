新華嚴經論
唐 李通玄撰40卷CBETA T1739大于一万字 68 h
向佛经 GPT 提问
第 31 卷
新華嚴經論卷第三十一
新華嚴經論卷第三十一
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長者李通玄撰
長者李通玄撰
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如來十身相海品第三十四
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將釋此品，約分三門：一釋品來意、二釋能說法主、三隨文釋義。
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一釋品來意者，明前品說自佛三業二智入不思議際遍周廣大無限饒益眾生，此品約三業入不思議智中之身故，此品來也。
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二釋能說法主者，明此相海由行報成，普賢是行，還令行者自說自行報德之果。
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三隨文釋義者，於此一品經長分為九十九段。第一初從「爾時普賢菩薩」已下至「所有相海」有一行半經，是初總舉如來身相如海廣多。第二略說九十七種大人之相，分為九十七段。最下總說十蓮華藏世界微塵數諸相，為總結通。初爾時已下都有九十九段經文，以取十蓮華藏世界微塵數相海莊嚴，號〈十身相海品〉。此一品經大意，明三種業用身語智廣大無限利益一切眾生善相行上報生福相。如初舉頂上三十二寶莊嚴大人相，其中有大人相名光照一切方普放無量大光明網。一切妙寶以為莊嚴者，初明三十二種寶，是明三種業用是萬德之總相。二種寶是二智，明如來三業二智是修眾福之本故，萬善根海無不以此三業二智以為體故故初所感果以先標為首。又用嚴如來之頭首故。經云「其中有大人相名光照一切方」，方者法也，是根本智成差別智之法故。普放無量大光明網者，是差別智中隨根設教濟漉一切眾生之所報生，約因名為光網。一切妙寶以為莊嚴者，一切業果福相報得，皆以此二智為所莊嚴故。寶髮周遍者，明以智治生周旋普覆以此報生。寶髮柔軟密緻者，慈悲柔軟隨根濟眾報成故。一一咸放摩尼寶光充滿一切無邊世界悉現佛身色相圓滿者，明於根本智所生諸差別智起差別行者純淨無垢故，報得摩尼淨光悉現佛身。為約此二智純淨無礙，所有報境總成智用故，皆與身同。此三業上一中報十，三業上三十故。二智上二十，總言三十二種寶用嚴頂髮，通此頂上及身。略舉有九十七種大人之相者，明且約隨真俗二智淨三業上行七菩提分、十波羅蜜，能淨一切三界九品煩惱便為智用，以智淨故所有報果亦淨，以智無礙自在故所有報果亦自在故。九品煩惱者，欲界一，色界四禪無色界四禪上二界有八，欲界一，共為九品。有能覺之者，便以二智七覺十波羅蜜方便自利及以利生，具普賢行滿，便報成此九十七相。以十波羅蜜方便發起三界中有自在行用故，於九品煩惱上各成十波羅蜜行門，成九十種大人相。以七菩提分上助顯方便分明故，以成七種通。以此七覺分、十波羅蜜助道方便行助顯九品煩惱成真俗二智，令大悲圓滿。於一品煩惱上成十種行門，報生十種相。九十配十波羅蜜，七種配七覺分。十蓮花藏世界微塵數相者，配真俗二智三業及行普賢行遍普周也。
三隨文釋義者，於此一品經長分為九十九段。第一初從「爾時普賢菩薩」已下至「所有相海」有一行半經，是初總舉如來身相如海廣多。第二略說九十七種大人之相，分為九十七段。最下總說十蓮華藏世界微塵數諸相，為總結通。初爾時已下都有九十九段經文，以取十蓮華藏世界微塵數相海莊嚴，號〈十身相海品〉。此一品經大意，明三種業用身語智廣大無限利益一切眾生善相行上報生福相。如初舉頂上三十二寶莊嚴大人相，其中有大人相名光照一切方普放無量大光明網。一切妙寶以為莊嚴者，初明三十二種寶，是明三種業用是萬德之總相。二種寶是二智，明如來三業二智是修眾福之本故，萬善根海無不以此三業二智以為體故故初所感果以先標為首。又用嚴如來之頭首故。經云「其中有大人相名光照一切方」，方者法也，是根本智成差別智之法故。普放無量大光明網者，是差別智中隨根設教濟漉一切眾生之所報生，約因名為光網。一切妙寶以為莊嚴者，一切業果福相報得，皆以此二智為所莊嚴故。寶髮周遍者，明以智治生周旋普覆以此報生。寶髮柔軟密緻者，慈悲柔軟隨根濟眾報成故。一一咸放摩尼寶光充滿一切無邊世界悉現佛身色相圓滿者，明於根本智所生諸差別智起差別行者純淨無垢故，報得摩尼淨光悉現佛身。為約此二智純淨無礙，所有報境總成智用故，皆與身同。此三業上一中報十，三業上三十故。二智上二十，總言三十二種寶用嚴頂髮，通此頂上及身。略舉有九十七種大人之相者，明且約隨真俗二智淨三業上行七菩提分、十波羅蜜，能淨一切三界九品煩惱便為智用，以智淨故所有報果亦淨，以智無礙自在故所有報果亦自在故。九品煩惱者，欲界一，色界四禪無色界四禪上二界有八，欲界一，共為九品。有能覺之者，便以二智七覺十波羅蜜方便自利及以利生，具普賢行滿，便報成此九十七相。以十波羅蜜方便發起三界中有自在行用故，於九品煩惱上各成十波羅蜜行門，成九十種大人相。以七菩提分上助顯方便分明故，以成七種通。以此七覺分、十波羅蜜助道方便行助顯九品煩惱成真俗二智，令大悲圓滿。於一品煩惱上成十種行門，報生十種相。九十配十波羅蜜，七種配七覺分。十蓮花藏世界微塵數相者，配真俗二智三業及行普賢行遍普周也。
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問曰：此出何教所配？
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答曰：此經所有法門但出自教，餘經不能與此教門相會。
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何者是自教？
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答曰：為普賢是佛自行，還令自行說自行所報得之相。普賢行者，不離真俗二智七菩提分、十波羅蜜故。但約名知教，約教知行，約行治惑。惑亡報成，即知因果所生即為教也。不可引餘權教三乘行門例此所修因果報得，但准已前諸品所放光及菩薩名乃至座名數以次類之，可曉其意也。佛行普賢行者，不離三界九地煩惱中而成悲智之門所有報生因果，還約三界九品煩惱中成殊勝智行，出三界自在行獲過三界殊勝報業故。以此准知可明佛意，即是經之教也。已下諸相以此三業二智七覺分、十波羅蜜為體，又以七菩提分、九波羅蜜共成一箇智波羅蜜，以智波羅蜜為佛果。七菩提分、九波羅蜜是行故，報得九十七種大人之相。十蓮花藏世界微塵數大人之相者，是差別智大悲圓滿十方世界，以普賢行報得故。此前後二釋，義通其一故。已下諸相，約根本智起大悲用，隨差別智報生，如文自明。如經云「紺蒲成就」者，意明頸文三約嬰節成就。云西國有紺蒲果，赤色三約文成，以此比之。彌盧藏雲者，明如來右輔上牙大人相，寶焰高遠如須彌山之狀也。
答曰：為普賢是佛自行，還令自行說自行所報得之相。普賢行者，不離真俗二智七菩提分、十波羅蜜故。但約名知教，約教知行，約行治惑。惑亡報成，即知因果所生即為教也。不可引餘權教三乘行門例此所修因果報得，但准已前諸品所放光及菩薩名乃至座名數以次類之，可曉其意也。佛行普賢行者，不離三界九地煩惱中而成悲智之門所有報生因果，還約三界九品煩惱中成殊勝智行，出三界自在行獲過三界殊勝報業故。以此准知可明佛意，即是經之教也。已下諸相以此三業二智七覺分、十波羅蜜為體，又以七菩提分、九波羅蜜共成一箇智波羅蜜，以智波羅蜜為佛果。七菩提分、九波羅蜜是行故，報得九十七種大人之相。十蓮花藏世界微塵數大人之相者，是差別智大悲圓滿十方世界，以普賢行報得故。此前後二釋，義通其一故。已下諸相，約根本智起大悲用，隨差別智報生，如文自明。如經云「紺蒲成就」者，意明頸文三約嬰節成就。云西國有紺蒲果，赤色三約文成，以此比之。彌盧藏雲者，明如來右輔上牙大人相，寶焰高遠如須彌山之狀也。
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如來隨好光明功德品第三十五
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將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋說教之主、四隨文釋義。
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一釋品名目者，何故名為隨好光明功德者？明前品已明十身相海有十蓮花藏世界微塵數相海莊嚴其身，此品約其佛身相中隨相無性功德故，以約行報得成大人之相，隨行法身之理智以成光明故，以立品名故。以隨行破煩惱之妙理智慧，以成報相之光。
一釋品名目者，何故名為隨好光明功德者？明前品已明十身相海有十蓮花藏世界微塵數相海莊嚴其身，此品約其佛身相中隨相無性功德故，以約行報得成大人之相，隨行法身之理智以成光明故，以立品名故。以隨行破煩惱之妙理智慧，以成報相之光。
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二釋品來意者，明前品大人之相，約如來行行生報得故，即令普賢說故，為普賢行是一切諸佛行故。此隨好光明，法身根本智無性隨行無體無相功德為光明，能大利物，還以無形質無體性光照有緣，如無形質天鼓音聲說法令解脫故，此品須來。然雖理行無二同為一體，今約感果利物之殊，不可無其次第。
二釋品來意者，明前品大人之相，約如來行行生報得故，即令普賢說故，為普賢行是一切諸佛行故。此隨好光明，法身根本智無性隨行無體無相功德為光明，能大利物，還以無形質無體性光照有緣，如無形質天鼓音聲說法令解脫故，此品須來。然雖理行無二同為一體，今約感果利物之殊，不可無其次第。
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三釋說教之主者，明如是妙理之果，寶手是引接義故，表以法身妙慧性光引接一切眾生，故立此品。何故如來自說此品者？明佛果中二愚，一數法廣大愚、二隨好光明功德愚，此二法非諸菩薩智所及，至佛果滿方明。以理智法身但與行作無依之體達妄情之緣，其行中所感功德之相，即屬普賢行成。則普賢自行報生，還令普賢自說自行報終之果。〈阿僧祇品〉是數法廣大，〈隨好光明功德品〉是法身智身自體無性無依功德故，此二法皆非依行作得，不由普賢行之所及故，但與行為依止故，是當普賢行滿佛果位終之法，是故如來自說，明當位自說自位法門，令後學者不惑故。此品明法身智身無相理中功德所有利物之法，還以光明天鼓無形質物響音所告，還說法身無相妙理頓登十地離垢之功故。非餘下位和會大願智悲萬行之相得故，以是如來自位自說故。雖行果與智果不殊，然約法辨位，令法則分明，令發心修行者解行不惑。意明法身及根本智不屬行所修生，唯大悲及差別智。須依此根本智，加普賢大願力和融迴向修學，常以根本智為無作之體。此之法身及根本智，雖加十波羅蜜、三十七菩提分法、四攝、四無量成就饒益眾生之行，然根本智法身為無自性可有成壞，但能與一切諸行願作無染著無煩惱無三界業解脫果之體。以此品中明此隨好功德能隨行用不失自果廣利眾生，此是一切菩薩行之恒佛果故，故以此如來自說。若無此智德之果，一切眾行皆無常故。如虛空體，全與諸有情而作全體，然虛空不屬修生。
三釋說教之主者，明如是妙理之果，寶手是引接義故，表以法身妙慧性光引接一切眾生，故立此品。何故如來自說此品者？明佛果中二愚，一數法廣大愚、二隨好光明功德愚，此二法非諸菩薩智所及，至佛果滿方明。以理智法身但與行作無依之體達妄情之緣，其行中所感功德之相，即屬普賢行成。則普賢自行報生，還令普賢自說自行報終之果。〈阿僧祇品〉是數法廣大，〈隨好光明功德品〉是法身智身自體無性無依功德故，此二法皆非依行作得，不由普賢行之所及故，但與行為依止故，是當普賢行滿佛果位終之法，是故如來自說，明當位自說自位法門，令後學者不惑故。此品明法身智身無相理中功德所有利物之法，還以光明天鼓無形質物響音所告，還說法身無相妙理頓登十地離垢之功故。非餘下位和會大願智悲萬行之相得故，以是如來自位自說故。雖行果與智果不殊，然約法辨位，令法則分明，令發心修行者解行不惑。意明法身及根本智不屬行所修生，唯大悲及差別智。須依此根本智，加普賢大願力和融迴向修學，常以根本智為無作之體。此之法身及根本智，雖加十波羅蜜、三十七菩提分法、四攝、四無量成就饒益眾生之行，然根本智法身為無自性可有成壞，但能與一切諸行願作無染著無煩惱無三界業解脫果之體。以此品中明此隨好功德能隨行用不失自果廣利眾生，此是一切菩薩行之恒佛果故，故以此如來自說。若無此智德之果，一切眾行皆無常故。如虛空體，全與諸有情而作全體，然虛空不屬修生。
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四隨文釋義者，於此段中長科分為十三段。
四隨文釋義者，於此段中長科分為十三段。
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第一「爾時世尊」已下至「而為眷屬」有三行經，明舉光之體用分。
第一「爾時世尊」已下至「而為眷屬」有三行經，明舉光之體用分。
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第二「佛子」已下至「於彼命終來生此天」有八行經，明如來生處兜率天時，放法身妙理智無作淨光，地獄獲益，天鼓告因分。
第二「佛子」已下至「於彼命終來生此天」有八行經，明如來生處兜率天時，放法身妙理智無作淨光，地獄獲益，天鼓告因分。
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第三「佛子菩薩足下千輻輪」已下至「入無依智印三昧」有四十二行半經，明惡道眾生蒙光所照捨報生天，天鼓說法分。
第三「佛子菩薩足下千輻輪」已下至「入無依智印三昧」有四十二行半經，明惡道眾生蒙光所照捨報生天，天鼓說法分。
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第四「時諸天子聞是音」已下至「而不得見」有四行半經，明諸天子興供而往天宮，而不得見毘盧遮那菩薩分。
第四「時諸天子聞是音」已下至「而不得見」有四行半經，明諸天子興供而往天宮，而不得見毘盧遮那菩薩分。
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第五「時有天子」已下至「摩耶夫人胎」可有兩行經，明天子告諸天眾菩薩所生人間分。
第五「時有天子」已下至「摩耶夫人胎」可有兩行經，明天子告諸天眾菩薩所生人間分。
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第六「時諸天子以天眼觀」已下至「悔除所有諸障過惡」有十四行半經，明諸天子欲往人間供養，天鼓音告云毘盧遮那菩薩無體來去，并勸發菩提心悔除過惡分。
第六「時諸天子以天眼觀」已下至「悔除所有諸障過惡」有十四行半經，明諸天子欲往人間供養，天鼓音告云毘盧遮那菩薩無體來去，并勸發菩提心悔除過惡分。
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第七「時諸天子」已下至「一切罪惡悉得清淨」有二十七行半經，明天鼓為諸天子說菩薩悔除罪惡達業無生分。
第七「時諸天子」已下至「一切罪惡悉得清淨」有二十七行半經，明天鼓為諸天子說菩薩悔除罪惡達業無生分。
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第八「說此法時」已下至「猶未現離垢三昧少分之力」有十一行半經，明諸天子天女獲益分。
第八「說此法時」已下至「猶未現離垢三昧少分之力」有十一行半經，明諸天子天女獲益分。
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第九「爾時彼諸天子」已下至「一恒河沙善根」有十二行經，明諸天子興香花供養，及有眾生聞香八萬四千煩惱皆清淨，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種金網轉輪王一恒河沙善根分。
第九「爾時彼諸天子」已下至「一恒河沙善根」有十二行經，明諸天子興香花供養，及有眾生聞香八萬四千煩惱皆清淨，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種金網轉輪王一恒河沙善根分。
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第十「佛子菩薩住此轉輪王位」已下至「教化眾生」有一行半經，明金網轉輪王境位攝化廣狹分。
第十「佛子菩薩住此轉輪王位」已下至「教化眾生」有一行半經，明金網轉輪王境位攝化廣狹分。
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第十一「佛子譬如明鏡世界」已下至「必得往生彼佛國土」有四行經，明舉月智如來喻聞名獲益分。
第十一「佛子譬如明鏡世界」已下至「必得往生彼佛國土」有四行經，明舉月智如來喻聞名獲益分。
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第十二「菩薩安住」已下至「成就如是清淨肉眼」有九行經，明若有遇此金網轉輪王光明即獲得十地法門分。
第十二「菩薩安住」已下至「成就如是清淨肉眼」有九行經，明若有遇此金網轉輪王光明即獲得十地法門分。
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第十三「佛子假使有人」已下至未有二十一行經，明此清淨金網轉輪王肉眼所見廣大境界難量分。
第十三「佛子假使有人」已下至未有二十一行經，明此清淨金網轉輪王肉眼所見廣大境界難量分。
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四隨文釋義者，於此品中十三段文，約立三門：一說光明所因從何所來、二蒙光觸者以何因緣、三明天鼓從何所因而能說法。
四隨文釋義者，於此品中十三段文，約立三門：一說光明所因從何所來、二蒙光觸者以何因緣、三明天鼓從何所因而能說法。
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第一說光明所因從何所來者、從如來自體性自清淨法身根本無依住智自性清淨功德所生、能成相好無所依止、故名〈隨好光明功德品〉。此之光明一切眾生同共有之，為不以普賢行願助揚顯發，不顯現普賢行願。不以此光明體，亦不能得成法界無限大用，是故此經名為覺行互嚴經。至此二行圓滿，遂乃各各自顯其功。前品大人之相，因普賢行成，還令普賢說故。此品隨好光明，是佛自果無作法身無依住根本智光，是佛自說。但依教主以取經意，舉光之中其隨好光無量。今依此品，略舉其三。
第一說光明所因從何所來者、從如來自體性自清淨法身根本無依住智自性清淨功德所生、能成相好無所依止、故名〈隨好光明功德品〉。此之光明一切眾生同共有之，為不以普賢行願助揚顯發，不顯現普賢行願。不以此光明體，亦不能得成法界無限大用，是故此經名為覺行互嚴經。至此二行圓滿，遂乃各各自顯其功。前品大人之相，因普賢行成，還令普賢說故。此品隨好光明，是佛自果無作法身無依住根本智光，是佛自說。但依教主以取經意，舉光之中其隨好光無量。今依此品，略舉其三。
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一初舉如來應正等覺有隨好名圓滿王者，都陳根本智無依無性而能普照自在名圓滿王。別舉此光中隨用，云此隨好中出大光明名為熾盛，此明隨用能破迷惑。七百萬阿僧祇光明而為眷屬者，此明隨用備根。七百都數約七菩提分息六道苦。乃為七百者，數之長也，皆令發起一乘中十地道故。為此光體是佛果光，光所及者皆依本故。又約八地已前有行有開發為七百。萬者，萬行。阿僧祇者，明光體備根遍周。次舉兜率天為菩薩時放大光明名幢王，照十佛剎微塵數世界地獄眾生，眾苦休息，得十種眼耳鼻舌身意清淨，捨地獄身生兜率天，聞天鼓音而為說法，得離垢三昧發十地道。此明光照往因十信解心修力不固，有因放逸生惡道者，遇光苦息三業復本。此明三生成果。第一生修十信解心，心不精專作諸惡業；第二生生惡道住地獄中；第三生蒙光照觸苦息，生兜率天，天鼓響音告，法成十地果。此為三生。若也於此教中依智發心，專求不懈，不放逸心修方便定入佛智慧，生如來家為佛真子，便名成佛。如輪王第一夫人所生大子具輪王相，雖未當位是王真種，體無差別。如是十住初發心菩薩，創從信種修方便定，自顯正智生如來家。雖未有神足通力，當其佛位，然其真智慧種與佛不殊。從此一生加行修治，隨其正智入變易生，神通自在。如人一生身語意業修有為十善，尚得生天報得天神通。何況正智慧現前，法身體會無心作惡、專學慈悲，豈可不入變易生身也。若也直約第一義論，通於生死總為變化，悟智即佛，不約神通，神通是利眾生之權方便故。若直取覺義，智是正覺，自餘神通降生成佛總屬行收。今至此品明覺行圓滿，佛明前之二種光明。一名光幢王者，且約佛果法身根本智圓，明破惑之大用。一切修道，不會此根本智光，無成佛期。
一初舉如來應正等覺有隨好名圓滿王者，都陳根本智無依無性而能普照自在名圓滿王。別舉此光中隨用，云此隨好中出大光明名為熾盛，此明隨用能破迷惑。七百萬阿僧祇光明而為眷屬者，此明隨用備根。七百都數約七菩提分息六道苦。乃為七百者，數之長也，皆令發起一乘中十地道故。為此光體是佛果光，光所及者皆依本故。又約八地已前有行有開發為七百。萬者，萬行。阿僧祇者，明光體備根遍周。次舉兜率天為菩薩時放大光明名幢王，照十佛剎微塵數世界地獄眾生，眾苦休息，得十種眼耳鼻舌身意清淨，捨地獄身生兜率天，聞天鼓音而為說法，得離垢三昧發十地道。此明光照往因十信解心修力不固，有因放逸生惡道者，遇光苦息三業復本。此明三生成果。第一生修十信解心，心不精專作諸惡業；第二生生惡道住地獄中；第三生蒙光照觸苦息，生兜率天，天鼓響音告，法成十地果。此為三生。若也於此教中依智發心，專求不懈，不放逸心修方便定入佛智慧，生如來家為佛真子，便名成佛。如輪王第一夫人所生大子具輪王相，雖未當位是王真種，體無差別。如是十住初發心菩薩，創從信種修方便定，自顯正智生如來家。雖未有神足通力，當其佛位，然其真智慧種與佛不殊。從此一生加行修治，隨其正智入變易生，神通自在。如人一生身語意業修有為十善，尚得生天報得天神通。何況正智慧現前，法身體會無心作惡、專學慈悲，豈可不入變易生身也。若也直約第一義論，通於生死總為變化，悟智即佛，不約神通，神通是利眾生之權方便故。若直取覺義，智是正覺，自餘神通降生成佛總屬行收。今至此品明覺行圓滿，佛明前之二種光明。一名光幢王者，且約佛果法身根本智圓，明破惑之大用。一切修道，不會此根本智光，無成佛期。
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二舉足下千輻輪光光名圓滿王者，明成菩薩昇進加行之光為足，表所行行故。常放四十種光明者，成十信、十住、十行、十迴向地前四位也。中有一光隨於一切六道種種諸欲所樂皆令成就，乃至阿鼻地獄受無間苦遇斯光者皆生兜率天，天鼓響音說法，及以悔除諸惑得離垢三昧或得無依智印定。此一光是一切六道應根起信之光，餘三是十住、十行、十迴向加行成十地道果滿之光。為地前三賢位是圓會悲智願行已終，十地但成此地前十向之功，不別有位，以此但放四十光明，不放五十也。無功之果，是佛自位，不屬行故。明足下光，是表十信、十住、十行、十迴向願行之位。十地約法而成功德，滿前願故。
二舉足下千輻輪光光名圓滿王者，明成菩薩昇進加行之光為足，表所行行故。常放四十種光明者，成十信、十住、十行、十迴向地前四位也。中有一光隨於一切六道種種諸欲所樂皆令成就，乃至阿鼻地獄受無間苦遇斯光者皆生兜率天，天鼓響音說法，及以悔除諸惑得離垢三昧或得無依智印定。此一光是一切六道應根起信之光，餘三是十住、十行、十迴向加行成十地道果滿之光。為地前三賢位是圓會悲智願行已終，十地但成此地前十向之功，不別有位，以此但放四十光明，不放五十也。無功之果，是佛自位，不屬行故。明足下光，是表十信、十住、十行、十迴向願行之位。十地約法而成功德，滿前願故。
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三舉右手掌中一隨好光明現無量自在神力者，此表引接光，以手是引接義故。此乃冥同一切世間三界之方便，非世間天人及三乘所知故。且舉此三種光明備世諸有以遍，自餘廣多不論。
三舉右手掌中一隨好光明現無量自在神力者，此表引接光，以手是引接義故。此乃冥同一切世間三界之方便，非世間天人及三乘所知故。且舉此三種光明備世諸有以遍，自餘廣多不論。
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第二蒙光觸者，何因緣者？經意明先世有信心故。如經云「汝往昔親近眾善知識」，即明昔曾有信心之種。「雖造惡業生於地獄」，為有信種，光及其身，苦息種存，能便發意捨身生天。若無先世信種，設光照身者，不覺不知。
第二蒙光觸者，何因緣者？經意明先世有信心故。如經云「汝往昔親近眾善知識」，即明昔曾有信心之種。「雖造惡業生於地獄」，為有信種，光及其身，苦息種存，能便發意捨身生天。若無先世信種，設光照身者，不覺不知。
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第三明天鼓從何所因而能說法者，如經云「但以毘盧遮那三昧力故，般若波羅蜜威德力故出音聲。」大約三緣而得聞之：一毘盧遮那菩薩三昧之力、二於無體性三昧中有自在無作妙慧、三眾生昔曾聞此無性法身大智慧之種，方堪得聞如是妙聲。迷除得道如離垢三昧者，是無性妙理自體無中邊等虛空性，性自無垢，具無限智慧知見自無我所，須以方便定發起方明，如法慧菩薩入無量方便三昧是也，又如善財於妙峯山上得憶念一切諸佛智慧光明者是也，總是十住初心創始顯發故。至此品中不離初處滿故，還向普光明殿說十信心處，說此十一品十一地及佛果之門，表此意也，不離一念不隔一時而成果故。方便三昧者，任無作性蕩然自定，不收不攝任心自安，萬惑自淨、道自現爾，方可任用施為不失其理。然以普賢願行，方成悲智大用無作法界緣起之門，一如其上五位進修行者也。如經云「於色聲香味觸其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱。瞋行多者二萬一千，貪行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千。」已上都有八萬四千。如色聲香味觸各有五蘊，共十使煩惱皆意根為主。知是色聲香味觸為外，受想行識及意為內。如因內外心境成緣，皆能成十使煩惱。色聲香味觸、受想行識及意能所互參，內外各十。如是內外十種煩惱，一一皆能起十使煩惱，即內外所緣各有五百煩惱。由迷心境內外相資，由內五蘊成境，由外五境所起能緣，由此內外能所二緣，十使煩惱因之不息，乃至八萬四千。如是十使皆因五蘊所成。一一使中有百，以將十使中五蘊以五蘊成十使，一一蘊中一百，五蘊中有五百。以五蘊成五塵，一一塵中有五百。以塵蘊為內外之上共為一千，配七識中即有七千。分三世，三七二十一，當二萬一千。即依瞋貪癡多者及等分各二萬一千，共為八萬四千。餘文自具。如十使中各有內外五蘊，十使互參即有一百，於一百十使，一一使皆有五蘊為五百。由內心緣外境互為主伴，以此內外各有五百，共成一千。由末那與六識相因作業，有七千煩惱，法如前配。三七二十一，亦當二萬一千。若約此品法門，天鼓所說無生理智及說悔除過惡之法，甚善甚妙。修道發菩提心者，可以持誦作意倣而學之，以方便定慧力懃思觀察，還同此品剎那成佛。於中法門融通次第，具如此品。如善財童子所見善知識皆云「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。云何教我學菩薩道」者，明菩提無求無修無三世故，但求其行。菩提無修，此隨好光明功德但與行作光明，令行無依無修作者、一切發心者，先修方便三昧而以顯之。從此理中方當加行，是故名以
第三明天鼓從何所因而能說法者，如經云「但以毘盧遮那三昧力故，般若波羅蜜威德力故出音聲。」大約三緣而得聞之：一毘盧遮那菩薩三昧之力、二於無體性三昧中有自在無作妙慧、三眾生昔曾聞此無性法身大智慧之種，方堪得聞如是妙聲。迷除得道如離垢三昧者，是無性妙理自體無中邊等虛空性，性自無垢，具無限智慧知見自無我所，須以方便定發起方明，如法慧菩薩入無量方便三昧是也，又如善財於妙峯山上得憶念一切諸佛智慧光明者是也，總是十住初心創始顯發故。至此品中不離初處滿故，還向普光明殿說十信心處，說此十一品十一地及佛果之門，表此意也，不離一念不隔一時而成果故。方便三昧者，任無作性蕩然自定，不收不攝任心自安，萬惑自淨、道自現爾，方可任用施為不失其理。然以普賢願行，方成悲智大用無作法界緣起之門，一如其上五位進修行者也。如經云「於色聲香味觸其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱。瞋行多者二萬一千，貪行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千。」已上都有八萬四千。如色聲香味觸各有五蘊，共十使煩惱皆意根為主。知是色聲香味觸為外，受想行識及意為內。如因內外心境成緣，皆能成十使煩惱。色聲香味觸、受想行識及意能所互參，內外各十。如是內外十種煩惱，一一皆能起十使煩惱，即內外所緣各有五百煩惱。由迷心境內外相資，由內五蘊成境，由外五境所起能緣，由此內外能所二緣，十使煩惱因之不息，乃至八萬四千。如是十使皆因五蘊所成。一一使中有百，以將十使中五蘊以五蘊成十使，一一蘊中一百，五蘊中有五百。以五蘊成五塵，一一塵中有五百。以塵蘊為內外之上共為一千，配七識中即有七千。分三世，三七二十一，當二萬一千。即依瞋貪癡多者及等分各二萬一千，共為八萬四千。餘文自具。如十使中各有內外五蘊，十使互參即有一百，於一百十使，一一使皆有五蘊為五百。由內心緣外境互為主伴，以此內外各有五百，共成一千。由末那與六識相因作業，有七千煩惱，法如前配。三七二十一，亦當二萬一千。若約此品法門，天鼓所說無生理智及說悔除過惡之法，甚善甚妙。修道發菩提心者，可以持誦作意倣而學之，以方便定慧力懃思觀察，還同此品剎那成佛。於中法門融通次第，具如此品。如善財童子所見善知識皆云「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。云何教我學菩薩道」者，明菩提無求無修無三世故，但求其行。菩提無修，此隨好光明功德但與行作光明，令行無依無修作者、一切發心者，先修方便三昧而以顯之。從此理中方當加行，是故名以
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果成因門、以因即果門。以理智之外無別行故，即理事無礙以為進修，是故但求其菩薩道。即行是菩提，明隨行無得故。是以發普賢行未圓故，求菩薩道，以菩提無三世，不出一剎那萬行皆圓滿，故名佛乘。即乃直論智境，不分三世延促等障。凡夫及三乘，謂三無數劫及無限劫，是此教中智境不遷之門故，以本如是故，法如是故，非佛神通使然也。三乘情見諸佛神通，以迷實法本來如是。此普光明殿中十一品法，是都該一部及無盡古今總不移毫念也。須當如是信解修行，名悟佛知見、入佛知見故。當知十地及等妙二位，總依十信、十住、十行、十迴向法則而成。
果成因門、以因即果門。以理智之外無別行故，即理事無礙以為進修，是故但求其菩薩道。即行是菩提，明隨行無得故。是以發普賢行未圓故，求菩薩道，以菩提無三世，不出一剎那萬行皆圓滿，故名佛乘。即乃直論智境，不分三世延促等障。凡夫及三乘，謂三無數劫及無限劫，是此教中智境不遷之門故，以本如是故，法如是故，非佛神通使然也。三乘情見諸佛神通，以迷實法本來如是。此普光明殿中十一品法，是都該一部及無盡古今總不移毫念也。須當如是信解修行，名悟佛知見、入佛知見故。當知十地及等妙二位，總依十信、十住、十行、十迴向法則而成。
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普賢行品第三十六
普賢行品第三十六
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將釋此品，約作四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三釋說教之主、四隨文釋義。
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一釋品名目者，何故名為〈普賢行品〉？為明從初會菩提樹下如來是佛果，如十普賢菩薩并已下菩薩神天等眾是佛普賢行故。從第二會普光明殿說不動智佛、無礙智佛等十智如來以成十信心，明其能信自心是不動智佛是自心之本果，餘九亦然。文殊師利、覺首、目首等十首菩薩，是自身所行普賢之行。以次十住、十行、十迴向、十地、十一地，所有十十等佛號、十十等菩薩名，乃至無量佛號、無量菩薩名，皆是自身自心進修佛果。自普賢行直至於此〈普賢行品〉，是一箇自心佛果、一箇自心普賢行。至〈如來出現品〉方明自己佛果理智體用方終。以此〈出現品〉中如來放眉間光灌文殊頂、放口中光灌普賢口，令其理智法身妙慧文殊師利共普賢菩薩自相問答如來出現所有境界，方明自身理智妙慧、普賢行海，佛果進修始終圓滿。付囑流通，亦在〈出現品〉內。〈離世間品〉是佛果後常道無始終普賢行故。〈法界品〉是佛常道法界，恒以佛果後普賢行故，依義亦可作利。〈世間品〉是自己道行已滿，純是利益世間，無世間可離、無出世間可至故，以普賢行恒利益眾生為本故。餘義至後品重明。以此品通該十信以來至〈出現品〉一勢始終、因果本末，以立其品名。大約此一會〈十定〉以來十一品經，總以十定之體通收始末不出一剎那際故。此品以明佛果位內自行普賢行滿故，以立其名。
一釋品名目者，何故名為〈普賢行品〉？為明從初會菩提樹下如來是佛果，如十普賢菩薩并已下菩薩神天等眾是佛普賢行故。從第二會普光明殿說不動智佛、無礙智佛等十智如來以成十信心，明其能信自心是不動智佛是自心之本果，餘九亦然。文殊師利、覺首、目首等十首菩薩，是自身所行普賢之行。以次十住、十行、十迴向、十地、十一地，所有十十等佛號、十十等菩薩名，乃至無量佛號、無量菩薩名，皆是自身自心進修佛果。自普賢行直至於此〈普賢行品〉，是一箇自心佛果、一箇自心普賢行。至〈如來出現品〉方明自己佛果理智體用方終。以此〈出現品〉中如來放眉間光灌文殊頂、放口中光灌普賢口，令其理智法身妙慧文殊師利共普賢菩薩自相問答如來出現所有境界，方明自身理智妙慧、普賢行海，佛果進修始終圓滿。付囑流通，亦在〈出現品〉內。〈離世間品〉是佛果後常道無始終普賢行故。〈法界品〉是佛常道法界，恒以佛果後普賢行故，依義亦可作利。〈世間品〉是自己道行已滿，純是利益世間，無世間可離、無出世間可至故，以普賢行恒利益眾生為本故。餘義至後品重明。以此品通該十信以來至〈出現品〉一勢始終、因果本末，以立其品名。大約此一會〈十定〉以來十一品經，總以十定之體通收始末不出一剎那際故。此品以明佛果位內自行普賢行滿故，以立其名。
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二釋品來意者，為明前品明極果性智光明以利眾生，此品明普賢行能利物故。有理智無行，理智乃處俗不圓；有行無理智，其行無由出俗。故理智體徹方成不二自在之門，以此此品須來。
二釋品來意者，為明前品明極果性智光明以利眾生，此品明普賢行能利物故。有理智無行，理智乃處俗不圓；有行無理智，其行無由出俗。故理智體徹方成不二自在之門，以此此品須來。
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三釋說教之主者，此品何故普賢為能說教之主者？為此品行門是普賢之行滿故，還令普賢自說，明普賢之法身本智妙理之用故。二法獨行即不圓故，先舉法身性智之光，次說普賢之行故。
三釋說教之主者，此品何故普賢為能說教之主者？為此品行門是普賢之行滿故，還令普賢自說，明普賢之法身本智妙理之用故。二法獨行即不圓故，先舉法身性智之光，次說普賢之行故。
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四隨文釋義者，於此一品經長科為十五段。
四隨文釋義者，於此一品經長科為十五段。
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第一「爾時普賢菩薩」已下至「出興于世」有五行半經，明眾生去佛道遠佛乃出世，前品所說略說少分境界分。
第一「爾時普賢菩薩」已下至「出興于世」有五行半經，明眾生去佛道遠佛乃出世，前品所說略說少分境界分。
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第二「佛子」已下至「成就百萬障門」有兩行半經，明普賢菩薩眾生有大過惡，不曾見一過惡，若見一菩薩有瞋心成百萬障門分。
第二「佛子」已下至「成就百萬障門」有兩行半經，明普賢菩薩眾生有大過惡，不曾見一過惡，若見一菩薩有瞋心成百萬障門分。
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第三「何等為百萬障門」已下至「成就如是等百萬障門」有四十四行經，明舉一百箇障門以彰百萬障門之首分。
第三「何等為百萬障門」已下至「成就如是等百萬障門」有四十四行經，明舉一百箇障門以彰百萬障門之首分。
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第四「何以故」已下至「起瞋心者」有一行半經，明都結已上於他菩薩不起瞋心分。「是故諸菩薩摩訶薩」已下至「佛子菩薩摩訶薩咸應發心恭敬受持」有六段十法，如經文義自明。
第四「何以故」已下至「起瞋心者」有一行半經，明都結已上於他菩薩不起瞋心分。「是故諸菩薩摩訶薩」已下至「佛子菩薩摩訶薩咸應發心恭敬受持」有六段十法，如經文義自明。
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一諸菩薩欲疾滿足諸菩薩行應勤修十法分。
一諸菩薩欲疾滿足諸菩薩行應勤修十法分。
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二則能具足十種清淨分。
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三則能具足十種廣大智分。
三則能具足十種廣大智分。
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四則得十種普入分。
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五則住十種勝妙心分。
五則住十種勝妙心分。
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六則得十種善巧智分。
六則得十種善巧智分。
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已上有十段經文。第十一「何以故菩薩摩訶薩持此法者」至「悉與三世諸佛法等」有三行半經，明聞此法勸恭敬受持，以少方便速成佛分。
已上有十段經文。第十一「何以故菩薩摩訶薩持此法者」至「悉與三世諸佛法等」有三行半經，明聞此法勸恭敬受持，以少方便速成佛分。
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第十二「爾時佛神力故」已下至「一切世界中悉亦如是」有十一行半經，明正法威感地六震動、天興供雲供養法分。
第十二「爾時佛神力故」已下至「一切世界中悉亦如是」有十一行半經，明正法威感地六震動、天興供雲供養法分。
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第十三「爾時佛神力故」至「十方一切世界中悉亦如是」有十行半經，明普勝世界一切處普賢菩薩俱來作證分。
第十三「爾時佛神力故」至「十方一切世界中悉亦如是」有十行半經，明普勝世界一切處普賢菩薩俱來作證分。
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第十四「爾時普賢菩薩」已下有七行經，明普賢菩薩觀眾并陳說頌之意分。
第十四「爾時普賢菩薩」已下有七行經，明普賢菩薩觀眾并陳說頌之意分。
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第十五正申頌意分。
第十五正申頌意分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四隨文釋義者，如向所說者，言前〈十身相海品〉及〈隨好光明功德品〉是略說少分，為邪見與結使繫縛恒相應故，遠離如來道不知。〈出現〉如來為如是眾生示現出興，略說少分福德境界，而實如來無出無沒，唯道相應者智境自會，不於諸佛作出生滅沒之見，但自以定觀二門以治心垢，身邊見謝，智境相應。若以正見，何出何沒、何成何壞、何染何淨？若得自心如是平等不染淨者，是佛出興；計我我所者，是身邊二見。顛倒疑惑者，所謂四倒，無常計常、無我計我、非樂計樂、不淨計淨。邪見者，所謂八邪，邪念、邪命、邪思、邪精進、邪定、邪語、邪業、邪慧。結縛者，六處結縛，眼耳鼻舌身意。以下說一百箇障門與百萬障門為首，以防修道者於他菩薩起一念瞋心，如經自具。如有修道者，大須慎之。如上修道創始發心，唯慮亡想盡其道乃會，情在想存、我見求道終不相應。須依智人自摧憍慢、敬心徹到，方以定觀二門決擇上二界禪、聲聞外道及權教菩薩所修定慧一一須知，方識正法，方始心無邪正求差別智門，以大願力長大慈悲，成普賢行。如作賊心求法，不善調心傲慢心增，於他菩薩起一念瞋恨，當入百萬障門，如經具明，作惡神惡鬼等難，以得一分求道之心，助成勢力怒不可當。諸有發心者，當須防之，如法謙敬一心志求。亦可常須誦持此〈普賢行品〉以防三業，令使應真。如經云「知一切眾生心行智」者，此名他心智。以自無心，自他障絕，即自心與一切眾生心一體無二，以此能知一切眾生心故，以自心眾生心無二故。乃至知一切佛法深密理趣智亦爾，以自心無自他心故，即聖凡一理同體。聖凡一理同體，即聖凡心法悉知故。以聖凡心一理故，即身無內外諸見。無內外見故，即無邊世界虛空界平等。自心與虛空界平等，則無大小遠近中間。既自心無大小遠近中間，即智恒遍滿十方世界而無往來。既智恒遍滿十方世界而無往來，即能隨根對現色身自在。既能隨根現色身自在，即應根說法自在。既能應根說法自在，即一身多身相入自在。已下諸自在法，皆如是修行，以禪定智慧力性自融通，非生滅妄想所知。如是自無心無思無妄想之正智性自遍周，而無往來，隨時隨根為教化一切眾生故，現作一切等眾生之事業，皆無作者、無有處所，任性智用故。如響應聲，無有處所作者故，非往來故。已下皆准此智知之修之。如地動興供有三義：一法威感也。二諸菩薩聞法懌悅。三如經云「法如是故」。經云「持此法者少作功力疾得菩提」者，一念無思無依智現，即菩提也。如十方各過十不可說世界佛剎微塵數世界外有十佛剎微塵數
四隨文釋義者，如向所說者，言前〈十身相海品〉及〈隨好光明功德品〉是略說少分，為邪見與結使繫縛恒相應故，遠離如來道不知。〈出現〉如來為如是眾生示現出興，略說少分福德境界，而實如來無出無沒，唯道相應者智境自會，不於諸佛作出生滅沒之見，但自以定觀二門以治心垢，身邊見謝，智境相應。若以正見，何出何沒、何成何壞、何染何淨？若得自心如是平等不染淨者，是佛出興；計我我所者，是身邊二見。顛倒疑惑者，所謂四倒，無常計常、無我計我、非樂計樂、不淨計淨。邪見者，所謂八邪，邪念、邪命、邪思、邪精進、邪定、邪語、邪業、邪慧。結縛者，六處結縛，眼耳鼻舌身意。以下說一百箇障門與百萬障門為首，以防修道者於他菩薩起一念瞋心，如經自具。如有修道者，大須慎之。如上修道創始發心，唯慮亡想盡其道乃會，情在想存、我見求道終不相應。須依智人自摧憍慢、敬心徹到，方以定觀二門決擇上二界禪、聲聞外道及權教菩薩所修定慧一一須知，方識正法，方始心無邪正求差別智門，以大願力長大慈悲，成普賢行。如作賊心求法，不善調心傲慢心增，於他菩薩起一念瞋恨，當入百萬障門，如經具明，作惡神惡鬼等難，以得一分求道之心，助成勢力怒不可當。諸有發心者，當須防之，如法謙敬一心志求。亦可常須誦持此〈普賢行品〉以防三業，令使應真。如經云「知一切眾生心行智」者，此名他心智。以自無心，自他障絕，即自心與一切眾生心一體無二，以此能知一切眾生心故，以自心眾生心無二故。乃至知一切佛法深密理趣智亦爾，以自心無自他心故，即聖凡一理同體。聖凡一理同體，即聖凡心法悉知故。以聖凡心一理故，即身無內外諸見。無內外見故，即無邊世界虛空界平等。自心與虛空界平等，則無大小遠近中間。既自心無大小遠近中間，即智恒遍滿十方世界而無往來。既智恒遍滿十方世界而無往來，即能隨根對現色身自在。既能隨根現色身自在，即應根說法自在。既能應根說法自在，即一身多身相入自在。已下諸自在法，皆如是修行，以禪定智慧力性自融通，非生滅妄想所知。如是自無心無思無妄想之正智性自遍周，而無往來，隨時隨根為教化一切眾生故，現作一切等眾生之事業，皆無作者、無有處所，任性智用故。如響應聲，無有處所作者故，非往來故。已下皆准此智知之修之。如地動興供有三義：一法威感也。二諸菩薩聞法懌悅。三如經云「法如是故」。經云「持此法者少作功力疾得菩提」者，一念無思無依智現，即菩提也。如十方各過十不可說世界佛剎微塵數世界外有十佛剎微塵數
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菩薩摩訶薩來詣此土充滿十方者，此即是普賢行滿故。歎言善哉善哉者，歎教法難遇故。佛子乃能說此諸佛如來最大誓願授記甚深法者，明普賢行願是理智大悲圓滿法，果行已終故，以果終是佛授記甚深法故。明法身智身大悲之行，塵塵之內具佛普賢無盡行故。號曰甚深法佛子我等一切同名普賢者，明法行無二，以此名同。各從普勝世界普幢自在如來所來者，處道謙和，名為普勝世界。能破自他憍慢及諸煩惱號之為幢幢者，明心不隨境動理智，悲行重重遍周故，名為普勝幢。雖處生死不與染俱，名為自在。此佛世界號，是隨行因果之名。來詣此土者，明昇位極至此法也。以佛神力故於一切處演說此法者，前明身業行周，此明語業遍周，以下如文可見。如經「欲開示菩薩行」者，普賢行是。欲說如來菩提界者，法身無性根本智是。欲說大願界者，是普賢發興大悲願者是。欲說一切世界劫數者，如上文中一劫入一切劫，一切劫入一劫，一念入一切劫者是。欲明如來出世功不唐捐者，明應根不失時。欲明所種善根必獲果報者，明佛菩薩應根眾生獲益。欲明大威德菩薩為一切眾生現形說法者，明理智遍周無往來而，對現色身隨根授法。已上十事法，皆以下頌中一一具明。此一段頌有一百二十一行，並一時普頌前十法，明普賢行終，因果理智悲願皆圓故。如下頌中自明。
菩薩摩訶薩來詣此土充滿十方者，此即是普賢行滿故。歎言善哉善哉者，歎教法難遇故。佛子乃能說此諸佛如來最大誓願授記甚深法者，明普賢行願是理智大悲圓滿法，果行已終故，以果終是佛授記甚深法故。明法身智身大悲之行，塵塵之內具佛普賢無盡行故。號曰甚深法佛子我等一切同名普賢者，明法行無二，以此名同。各從普勝世界普幢自在如來所來者，處道謙和，名為普勝世界。能破自他憍慢及諸煩惱號之為幢幢者，明心不隨境動理智，悲行重重遍周故，名為普勝幢。雖處生死不與染俱，名為自在。此佛世界號，是隨行因果之名。來詣此土者，明昇位極至此法也。以佛神力故於一切處演說此法者，前明身業行周，此明語業遍周，以下如文可見。如經「欲開示菩薩行」者，普賢行是。欲說如來菩提界者，法身無性根本智是。欲說大願界者，是普賢發興大悲願者是。欲說一切世界劫數者，如上文中一劫入一切劫，一切劫入一劫，一念入一切劫者是。欲明如來出世功不唐捐者，明應根不失時。欲明所種善根必獲果報者，明佛菩薩應根眾生獲益。欲明大威德菩薩為一切眾生現形說法者，明理智遍周無往來而，對現色身隨根授法。已上十事法，皆以下頌中一一具明。此一段頌有一百二十一行，並一時普頌前十法，明普賢行終，因果理智悲願皆圓故。如下頌中自明。
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如來出現品第三十七
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將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋如來放光加文殊普賢所由、四隨文釋義。
將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋如來放光加文殊普賢所由、四隨文釋義。
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一釋品名目者，何故名為如來出現品者？為從第二會普光明殿說十信心以不動智佛為初信首，次無礙智佛等餘九佛是十信中進修，又明一智中具十種智故，隨行立名。從十信中信進修行不離根本智不動智體，起大悲願行，修差別智成大慈悲，至此位滿，名為〈如來出現品〉。明前初會菩提場中出現始成正覺者，是毘盧遮那佛出現。此品中出現，是菩薩進修五位行解智悲位滿出現故，故名〈出現品〉。亦如善財見德生童子、有德童女，表智悲二行滿故。便見慈氏如來，是表如來出現義。是故如來以光加此二人問答，說如來出現之門，文殊表現根本智、普賢是差別智，成就饒益眾生之門。
一釋品名目者，何故名為如來出現品者？為從第二會普光明殿說十信心以不動智佛為初信首，次無礙智佛等餘九佛是十信中進修，又明一智中具十種智故，隨行立名。從十信中信進修行不離根本智不動智體，起大悲願行，修差別智成大慈悲，至此位滿，名為〈如來出現品〉。明前初會菩提場中出現始成正覺者，是毘盧遮那佛出現。此品中出現，是菩薩進修五位行解智悲位滿出現故，故名〈出現品〉。亦如善財見德生童子、有德童女，表智悲二行滿故。便見慈氏如來，是表如來出現義。是故如來以光加此二人問答，說如來出現之門，文殊表現根本智、普賢是差別智，成就饒益眾生之門。
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二釋品來意者，前明五位中文殊、普賢及佛果三法已周，此明佛果行圓滿故，此品須來。
二釋品來意者，前明五位中文殊、普賢及佛果三法已周，此明佛果行圓滿故，此品須來。
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三釋如來放光加文殊普賢所由者，明如來眉間光是佛中道。佛果智光以灌文殊之頂者，明佛果智德高勝，為令文殊起問佛果之門。如來放口中光灌普賢口者，明普賢是差別智滿，欲令說法故。
三釋如來放光加文殊普賢所由者，明如來眉間光是佛中道。佛果智光以灌文殊之頂者，明佛果智德高勝，為令文殊起問佛果之門。如來放口中光灌普賢口者，明普賢是差別智滿，欲令說法故。
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問曰：何故如來不自說此品，所以放光加此文殊普賢二人？
問曰：何故如來不自說此品，所以放光加此文殊普賢二人？
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答曰：以表法故，令後學者易解故，非是如來不自能說。
答曰：以表法故，令後學者易解故，非是如來不自能說。
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問曰：何為表法？
問曰：何為表法？
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答曰：為明文殊是佛法身現根本智者，普賢是佛昇進修行差別智者。明至此位，根本智及差別智齊滿周圓，方始名為如來出現。表以法身自性白淨無垢中能現自體無依明淨本智。問差別智，自說自己修行行解之心，與古今諸佛合其智德，方是自己所行覺行圓滿佛故。是故如來放光加之，成法則故。明一切菩薩果滿功終，法皆如是。佛所放光，許至佛位故，法非謬故。表明如是法身本智差別智，利生萬行齊備周圓，方是自己如來出現。表文殊是現根本智者，普賢是說法者，佛是果也，思之可見。大意明文殊、普賢是成就佛果理智行門，還令說佛出現之法。佛是根本智，自體無言，凡是有言皆是差別智。初會菩提場中毘盧遮那佛出現故，明初會菩提場非是毘盧遮那，如來放光成法，與初發心修行者為樣式故。明表法身根本智與差別智利生行周圓滿故，故令此二人說自佛與古佛出興恰相似故。如是文殊、普賢是古今諸佛之共法，若初發心者從初發信心已來皆悉遊履此之文殊、普賢二行，至此方滿故。如是進修，皆不離初信中不動智佛十智之體故。以明時不動、智不動、行不動、能遍遊十方不動、一入多不動、多入一不動、小入大不動、大入小乃至如經所明。為達身心理智無性無依，情識繫亡，法會常爾。故以此五位昇進，或昇天表法，或身遍十方，終成不離普光明殿本智之體一剎那際。是故此自果已終之法，還不離說信心之處普光明殿說。還如善財至慈氏如來還見文殊，信心初發入普賢身相似。恐後學者迷法，一一以善財將行表之，令易解故。大意依此可知。又約此一部之經，有三終因果、二種常道。一從初菩提場至〈毘盧遮那品〉有六品經，至〈毘盧遮那品〉是佛自分五位中因果。即以十普賢海月光大明菩薩通神天等五十眾是。二發信心菩薩五位通信心，即六位因果者，從第二會於普光明殿說〈佛名號品〉已下，至第八會普光明殿〈如來出現品〉，有三十二品經，明菩薩發心因果一終。此三十二品中，第三禪〈佛花三昧品〉未來，是此修行中加行之次第。三自文殊師利至大塔廟說普照法界修多羅門，化善財令南求五十三勝友，明以行勸修五位一終之因果。為表但說教由，恐在行還迷。以置善財是發心能行行者，五十三善知識是已行行之人，一一求學昇進，與後發菩提心者作五位昇進之樣，令不迷其行故。其中意至文方釋。二種常道者，如〈法界品〉、〈離世間品〉，於出離道常利眾生，恒真法界非虛妄也，是常道佛果故。恒離世間利生，無求自利，是佛常道之普賢行也。是明此經三終因果二種常道。如第二會至第八會中，〈如來出現
答曰：為明文殊是佛法身現根本智者，普賢是佛昇進修行差別智者。明至此位，根本智及差別智齊滿周圓，方始名為如來出現。表以法身自性白淨無垢中能現自體無依明淨本智。問差別智，自說自己修行行解之心，與古今諸佛合其智德，方是自己所行覺行圓滿佛故。是故如來放光加之，成法則故。明一切菩薩果滿功終，法皆如是。佛所放光，許至佛位故，法非謬故。表明如是法身本智差別智，利生萬行齊備周圓，方是自己如來出現。表文殊是現根本智者，普賢是說法者，佛是果也，思之可見。大意明文殊、普賢是成就佛果理智行門，還令說佛出現之法。佛是根本智，自體無言，凡是有言皆是差別智。初會菩提場中毘盧遮那佛出現故，明初會菩提場非是毘盧遮那，如來放光成法，與初發心修行者為樣式故。明表法身根本智與差別智利生行周圓滿故，故令此二人說自佛與古佛出興恰相似故。如是文殊、普賢是古今諸佛之共法，若初發心者從初發信心已來皆悉遊履此之文殊、普賢二行，至此方滿故。如是進修，皆不離初信中不動智佛十智之體故。以明時不動、智不動、行不動、能遍遊十方不動、一入多不動、多入一不動、小入大不動、大入小乃至如經所明。為達身心理智無性無依，情識繫亡，法會常爾。故以此五位昇進，或昇天表法，或身遍十方，終成不離普光明殿本智之體一剎那際。是故此自果已終之法，還不離說信心之處普光明殿說。還如善財至慈氏如來還見文殊，信心初發入普賢身相似。恐後學者迷法，一一以善財將行表之，令易解故。大意依此可知。又約此一部之經，有三終因果、二種常道。一從初菩提場至〈毘盧遮那品〉有六品經，至〈毘盧遮那品〉是佛自分五位中因果。即以十普賢海月光大明菩薩通神天等五十眾是。二發信心菩薩五位通信心，即六位因果者，從第二會於普光明殿說〈佛名號品〉已下，至第八會普光明殿〈如來出現品〉，有三十二品經，明菩薩發心因果一終。此三十二品中，第三禪〈佛花三昧品〉未來，是此修行中加行之次第。三自文殊師利至大塔廟說普照法界修多羅門，化善財令南求五十三勝友，明以行勸修五位一終之因果。為表但說教由，恐在行還迷。以置善財是發心能行行者，五十三善知識是已行行之人，一一求學昇進，與後發菩提心者作五位昇進之樣，令不迷其行故。其中意至文方釋。二種常道者，如〈法界品〉、〈離世間品〉，於出離道常利眾生，恒真法界非虛妄也，是常道佛果故。恒離世間利生，無求自利，是佛常道之普賢行也。是明此經三終因果二種常道。如第二會至第八會中，〈如來出現
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品〉是明發心菩薩昇進五位一終，付囑流通總在此品，明此品是五位昇進果圓之末也。有人於〈法界品〉終覓付囑流通，此為未得經之意趣。以〈法界品〉總該一部教體，及以三世古今無本末時分寂用之大體，非是安立加行置因果所為。但以引接菩薩發心，乘法界乘引接迷徒，至此〈如來出現品〉以明經五位加行進修功，就處方說流通付囑故。若論根本法界，性自不迷、性自不悟，無出無沒、不成不壞，無流無通也。此付囑流通意，從凡夫未悟，令加行功終處說故，非在〈法界品〉後也。如〈法界品〉直論一切諸佛功終之果，是自流通，不須付囑。如〈法界品〉中如來師子座暨于法界無有邊涯，此明果極也。如此〈如來出現品〉明信心者五位加行功終之力，方始純實，創登功畢、二行圓周，便說付囑流通。明果初滿故，方入常道法界，非古今始末之量也。流通此法，名曰流通。即〈法界品〉是為自以法界功滿，常以法界勸眾生以方便行倣而學之，名為付囑流通。方便行者，即五位中方法是也，則諸波羅蜜、四攝、四無量、三十七品、大願大智大悲等是。一切諸佛法皆如是，方能成也。
品〉是明發心菩薩昇進五位一終，付囑流通總在此品，明此品是五位昇進果圓之末也。有人於〈法界品〉終覓付囑流通，此為未得經之意趣。以〈法界品〉總該一部教體，及以三世古今無本末時分寂用之大體，非是安立加行置因果所為。但以引接菩薩發心，乘法界乘引接迷徒，至此〈如來出現品〉以明經五位加行進修功，就處方說流通付囑故。若論根本法界，性自不迷、性自不悟，無出無沒、不成不壞，無流無通也。此付囑流通意，從凡夫未悟，令加行功終處說故，非在〈法界品〉後也。如〈法界品〉直論一切諸佛功終之果，是自流通，不須付囑。如〈法界品〉中如來師子座暨于法界無有邊涯，此明果極也。如此〈如來出現品〉明信心者五位加行功終之力，方始純實，創登功畢、二行圓周，便說付囑流通。明果初滿故，方入常道法界，非古今始末之量也。流通此法，名曰流通。即〈法界品〉是為自以法界功滿，常以法界勸眾生以方便行倣而學之，名為付囑流通。方便行者，即五位中方法是也，則諸波羅蜜、四攝、四無量、三十七品、大願大智大悲等是。一切諸佛法皆如是，方能成也。
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四隨文釋義者，於此一品之中長科兩段。
四隨文釋義者，於此一品之中長科兩段。
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第一從初「爾時世尊」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，於中并頌有一百三行經，明如來放光加文殊、普賢，令說如來出現分。
第一從初「爾時世尊」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，於中并頌有一百三行經，明如來放光加文殊、普賢，令說如來出現分。
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第二「佛子譬如三千大千世界」已下有十段經，普賢菩薩說如來出現身境界，及所行行十事之法分。於此兩段長科中，從初第一段中分為五段。
第二「佛子譬如三千大千世界」已下有十段經，普賢菩薩說如來出現身境界，及所行行十事之法分。於此兩段長科中，從初第一段中分為五段。
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第一從初「爾時世尊從眉間放白毫相光」已下至「而說頌言」有十二行半經，明佛放光灌文殊頂令問法分。
第一從初「爾時世尊從眉間放白毫相光」已下至「而說頌言」有十二行半經，明佛放光灌文殊頂令問法分。
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第二二十行頌，明文殊師利菩薩稱歎如來德及放光加持之意，請問誰堪演說佛境界分。
第二二十行頌，明文殊師利菩薩稱歎如來德及放光加持之意，請問誰堪演說佛境界分。
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第三「爾時如來即於口中放大光明」已下至頌，有三十五行經，明如來放光入普賢口，令文殊知問法所在，并舉問如來出現十法分。
第三「爾時如來即於口中放大光明」已下至頌，有三十五行經，明如來放光入普賢口，令文殊知問法所在，并舉問如來出現十法分。
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第四二十行頌，明文殊師利菩薩重頌，請說如來出現十法分。
第四二十行頌，明文殊師利菩薩重頌，請說如來出現十法分。
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第五「爾時普賢菩薩摩訶薩」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，明普賢告眾如來出現有十無量百千阿僧祇事而得成就分。已上五段是佛光加文殊、普賢令相問答，說佛出現分。光加之意，前已敘竟。大意表法中明昇進修行法身根本智差別智慈悲行十方圓終處，名為如來出現故。放光加令文殊、普賢二人，明理智體用參徹是如來出現，明文殊是十方一切諸佛之法身妙理現根本智慧之門、普賢是十方一切諸佛差別智萬行大悲之門。今明五位進修至此位二法圓滿，名自佛出現故。放眉間光灌文殊頂，令問自佛果極至頂法門。放口中光，是說教之光，令說自己佛果極至頂，差別萬行智悲十方圓滿法故。以此二人表法，令學者易解故，非是如來自不能說。又表根本智非言所及也。此一品經，表明法身根本智差別智悲行圓滿故。十地、十一地已前加行，此位真俗二法功終，其義如文自明。
第五「爾時普賢菩薩摩訶薩」已下至「佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來」，明普賢告眾如來出現有十無量百千阿僧祇事而得成就分。已上五段是佛光加文殊、普賢令相問答，說佛出現分。光加之意，前已敘竟。大意表法中明昇進修行法身根本智差別智慈悲行十方圓終處，名為如來出現故。放光加令文殊、普賢二人，明理智體用參徹是如來出現，明文殊是十方一切諸佛之法身妙理現根本智慧之門、普賢是十方一切諸佛差別智萬行大悲之門。今明五位進修至此位二法圓滿，名自佛出現故。放眉間光灌文殊頂，令問自佛果極至頂法門。放口中光，是說教之光，令說自己佛果極至頂，差別萬行智悲十方圓滿法故。以此二人表法，令學者易解故，非是如來自不能說。又表根本智非言所及也。此一品經，表明法身根本智差別智悲行圓滿故。十地、十一地已前加行，此位真俗二法功終，其義如文自明。
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第二於長科第二段中演說如來十種出現門中，有十段經文，說如來出現有十百千阿僧祇事。其十者，一明如來十無量出現、二明如來出現有十無量身、三明如來出現有十無量音聲、四明如來出現有十無量心、五明如來出現有十無量境界、六明如來出現有十無量所行之行、七明如來出現有十無量成正覺、八明如來出現有十無量轉法輪、九明如來出現有十無量入涅槃、十明如來出現有十無量見聞親近。
第二於長科第二段中演說如來十種出現門中，有十段經文，說如來出現有十百千阿僧祇事。其十者，一明如來十無量出現、二明如來出現有十無量身、三明如來出現有十無量音聲、四明如來出現有十無量心、五明如來出現有十無量境界、六明如來出現有十無量所行之行、七明如來出現有十無量成正覺、八明如來出現有十無量轉法輪、九明如來出現有十無量入涅槃、十明如來出現有十無量見聞親近。
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新華嚴經論卷第三十一
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