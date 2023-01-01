新華嚴經論卷第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三十

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第六段「又普眼菩薩聞如來稱歎普賢清淨功德」有三十二行經，於此段中復分為七段。一「爾時普眼菩薩」已下至「俱亦不見」有三行經，明普眼菩薩以十不可說三昧求覓普賢亦不能見分。二「時普眼菩薩」已下至「悉皆不見」可有三行半經，明普眼菩薩從三昧起，白佛不見普賢菩薩身語意業及座分。三「佛言如是」已下至「至於法界究竟邊際」有十二行經，明佛為普眼稱歎普賢三業甚深，不可以能出能入三昧能見分。四「善男子」已下至「無空過者」有三行半經，明佛為歎見聞親近承事普賢菩薩利益無空過分。五「爾時普眼」已下至「頭頂禮敬」可有三行經，明普眼等及諸菩薩皆渴仰普賢，三稱南無頭頂禮敬分。六「爾時佛告普眼」已下至「即當得見普賢菩薩」有六行半經，明佛更勸普眼等大眾更致禮敬，遍想法界推求普賢菩薩如對目前分。七「是時」已下至「皆見普賢大士」有一行半經，明普眼及諸菩薩大眾依佛勸勅更加禮敬，普賢知時欲為現身分。已上三十三行中七段經不見普賢菩薩，意明普眼等諸菩薩以出入三昧不得見普賢三業及座境界故。舉幻術文字中種種幻相所住處喻，明幻術文字之體了無處所，如何求之？不可將出入三昧處所求之，去彼沈寂生滅却令想念，明想念動用自體遍周用而常寂，非更滅也。以是普賢以金剛慧普入法界，於一切世界無所行無所住，如一切眾生身皆非身無去無來，得無斷盡無差別自在神通。此明任物自真，稱之為神。不為不思、不定不亂、不來不去，任智遍周利生自在知根應現，名之為通。萬法如是，無出入定亂，方稱普賢所行三業作用及座。如十地菩薩座體，但言滿三千大千世界之量。此普賢座量等虛空，一切法界大蓮華藏故。明知十地菩薩智量猶隔，以此來昇此位，如許乖宜入出、如許不可說三昧之門，猶有寂用有限障，未得十地果位後普賢菩薩大自在故。故三求普賢、三重昇進，却生想念，方始現身。及說十三昧境界之事，意責彼十地中猶有求於出世習，在於世間生死境界未得等於十方任用自在。以此如來教令却生想念，去彼十地中染習出世淨心故，此明治十地緣真俗出世餘習氣惑故。已上意明治十地菩薩緣真俗二習未亡、寂亂二習未盡，於諸三昧有出入習故，未得寂入生死。猶如虛空性無作者而常普遍，非限量所收，一切眾生及以境界以之為體。普賢之智猶如虛空，一切眾生以為其體。有諸眾生自迷智者名為無明，普賢菩薩隨彼迷事，十方世界對現色身，以智無體猶如虛空，非造作性、無有去來、非生非滅，但以等虛空之智海，於一切處啟迷。智無體相，能隨等法界虛空界之大用故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六段「又普眼菩薩聞如來稱歎普賢清淨功德」有三十二行經，於此段中復分為七段。一「爾時普眼菩薩」已下至「俱亦不見」有三行經，明普眼菩薩以十不可說三昧求覓普賢亦不能見分。二「時普眼菩薩」已下至「悉皆不見」可有三行半經，明普眼菩薩從三昧起，白佛不見普賢菩薩身語意業及座分。三「佛言如是」已下至「至於法界究竟邊際」有十二行經，明佛為普眼稱歎普賢三業甚深，不可以能出能入三昧能見分。四「善男子」已下至「無空過者」有三行半經，明佛為歎見聞親近承事普賢菩薩利益無空過分。五「爾時普眼」已下至「頭頂禮敬」可有三行經，明普眼等及諸菩薩皆渴仰普賢，三稱南無頭頂禮敬分。六「爾時佛告普眼」已下至「即當得見普賢菩薩」有六行半經，明佛更勸普眼等大眾更致禮敬，遍想法界推求普賢菩薩如對目前分。七「是時」已下至「皆見普賢大士」有一行半經，明普眼及諸菩薩大眾依佛勸勅更加禮敬，普賢知時欲為現身分。已上三十三行中七段經不見普賢菩薩，意明普眼等諸菩薩以出入三昧不得見普賢三業及座境界故。舉幻術文字中種種幻相所住處喻，明幻術文字之體了無處所，如何求之？不可將出入三昧處所求之，去彼沈寂生滅却令想念，明想念動用自體遍周用而常寂，非更滅也。以是普賢以金剛慧普入法界，於一切世界無所行無所住，如一切眾生身皆非身無去無來，得無斷盡無差別自在神通。此明任物自真，稱之為神。不為不思、不定不亂、不來不去，任智遍周利生自在知根應現，名之為通。萬法如是，無出入定亂，方稱普賢所行三業作用及座。如十地菩薩座體，但言滿三千大千世界之量。此普賢座量等虛空，一切法界大蓮華藏故。明知十地菩薩智量猶隔，以此來昇此位，如許乖宜入出、如許不可說三昧之門，猶有寂用有限障，未得十地果位後普賢菩薩大自在故。故三求普賢、三重昇進，却生想念，方始現身。及說十三昧境界之事，意責彼十地中猶有求於出世習，在於世間生死境界未得等於十方任用自在。以此如來教令却生想念，去彼十地中染習出世淨心故，此明治十地緣真俗出世餘習氣惑故。已上意明治十地菩薩緣真俗二習未亡、寂亂二習未盡，於諸三昧有出入習故，未得寂入生死。猶如虛空性無作者而常普遍，非限量所收，一切眾生及以境界以之為體。普賢之智猶如虛空，一切眾生以為其體。有諸眾生自迷智者名為無明，普賢菩薩隨彼迷事，十方世界對現色身，以智無體猶如虛空，非造作性、無有去來、非生非滅，但以等虛空之智海，於一切處啟迷。智無體相，能隨等法界虛空界之大用故

。豈將十地之位諸菩薩，以出入三昧有所推求，云何得見？是故如來為諸菩薩說，幻術文字求其體相有可得不？求幻之心尚不可得，如何有彼幻相可求？是故將出入三昧及以求心而求普賢大用無依善巧智身，了無可得。是故如來教諸菩薩却生想念，慇懃三禮普賢菩薩，方以神通力如應現身，明智身不可以三昧處所求，為智體無所住無所依故。若想念願樂，即如應現化，無有處所依止故，猶如谷響但有應物之音，若有所求即無有處所可得。佛言普賢菩薩今現在此道場眾會親近我住初無動移者，明以根本智性自無依，名為現在此道場故。為能治有所得諸見蘊故，以無礙總別同異普光明智與十方一切諸佛大用體同，名為眾會故。無邊差別智海一時等用，不移根本智體無依住智，名為親近我住初無動移故。云稱南無者，明歸命信順故。約法以南為离，為离中虛，以虛無故即明离為日。离主心，以心達虛無之理，即心智明，故云南無，表歸命信順虛無之理智故。是故善財南方詢友者，義亦如然。龍女南方成佛，義亦如之。但達虛無之理智，十方總南無。若執諸法作實有者，十方總北故。餘文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。豈將十地之位諸菩薩，以出入三昧有所推求，云何得見？是故如來為諸菩薩說，幻術文字求其體相有可得不？求幻之心尚不可得，如何有彼幻相可求？是故將出入三昧及以求心而求普賢大用無依善巧智身，了無可得。是故如來教諸菩薩却生想念，慇懃三禮普賢菩薩，方以神通力如應現身，明智身不可以三昧處所求，為智體無所住無所依故。若想念願樂，即如應現化，無有處所依止故，猶如谷響但有應物之音，若有所求即無有處所可得。佛言普賢菩薩今現在此道場眾會親近我住初無動移者，明以根本智性自無依，名為現在此道場故。為能治有所得諸見蘊故，以無礙總別同異普光明智與十方一切諸佛大用體同，名為眾會故。無邊差別智海一時等用，不移根本智體無依住智，名為親近我住初無動移故。云稱南無者，明歸命信順故。約法以南為离，為离中虛，以虛無故即明离為日。离主心，以心達虛無之理，即心智明，故云南無，表歸命信順虛無之理智故。是故善財南方詢友者，義亦如然。龍女南方成佛，義亦如之。但達虛無之理智，十方總南無。若執諸法作實有者，十方總北故。餘文自具。

第七「爾時」已下一段有十九行半經，普賢欲現身分中復分為三段。一「爾時普賢菩薩」已下至「示現一切三世諸佛」有七行經，明普賢菩薩如應現身分。二「是時普眼菩薩」已下至「如見十方一切諸佛」有兩行半經，明菩薩大眾得見普賢，菩薩歡喜如見十方諸佛分。三「是時」已下可有十行經，明諸菩薩信解力、普賢菩薩本願，興雲供養，光明普照息三惡趣，令諸菩薩入普賢行分。如普賢菩薩如應現身即見故，將出入三昧求即不得見，明無出入智不可作出入三昧求故。自非位合道同，智自會矣。想念而見，且是如應現身故，然後方會其本身也。餘義如文自具。意明無依住智是普賢之大體，如應現身是普賢之大用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時」已下一段有十九行半經，普賢欲現身分中復分為三段。一「爾時普賢菩薩」已下至「示現一切三世諸佛」有七行經，明普賢菩薩如應現身分。二「是時普眼菩薩」已下至「如見十方一切諸佛」有兩行半經，明菩薩大眾得見普賢，菩薩歡喜如見十方諸佛分。三「是時」已下可有十行經，明諸菩薩信解力、普賢菩薩本願，興雲供養，光明普照息三惡趣，令諸菩薩入普賢行分。如普賢菩薩如應現身即見故，將出入三昧求即不得見，明無出入智不可作出入三昧求故。自非位合道同，智自會矣。想念而見，且是如應現身故，然後方會其本身也。餘義如文自具。意明無依住智是普賢之大體，如應現身是普賢之大用。

第八「爾時普眼菩薩」已下一段九行半經，明普眼歎普賢十種廣大住，如來歎普賢十廣大功德。其義如文稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「爾時普眼菩薩」已下一段九行半經，明普眼歎普賢十種廣大住，如來歎普賢十廣大功德。其義如文稱歎。

第九四十五行經，明如來令普賢演說十大三昧。於此中復分為八段。一「爾時如來」已下至「當得出離」有四行半經，明佛令普賢說十大三昧。二「何者為十」已下至「無礙輪三昧」可有六行經，明如來先自說十三昧名分。三「此十大三昧」已下至「當說現說」可有一行半經，明此三昧十方三世諸佛共同所說分。其三昧名如來自說者，意明如來是三昧之體，令普賢說三昧之功用者，明普賢是三昧之用，以明佛果位中體用圓滿故。此約體名佛，用是普賢，此位會體用自在故。四「若諸菩薩」已下至「名一切法自在」可有四行半經，明佛歎若聞此三昧愛樂修行，名得佛自在分。五「此菩薩」已下至「普了一切佛所說」有九行半經，明修學此十三昧者，得於一切法無所著，自在善巧轉佛法輪分。六「此是諸菩薩法相門」已下至「是以佛神力嚴淨一切世界門」有五行半經，明佛歎修此十三昧能入十種法門分。七「若菩薩入此三昧」已下至「示現種種廣大神通」有十二行半經，明佛歎若入此三昧得大方便利用，示現成佛，不捨修菩薩行分。八「是故」已下一行半經，明如來勸令普賢說此十三昧德用自在分。其中文義，如經自明。如此〈十定品〉已後十一品經意，以十地中所得出世大悲智，成處世大悲智，令差別智圓滿自在，方成普賢行具足。以出世悲智是佛果，處世差別智悲是普賢行、是菩薩道，至〈出現品〉二行方終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九四十五行經，明如來令普賢演說十大三昧。於此中復分為八段。一「爾時如來」已下至「當得出離」有四行半經，明佛令普賢說十大三昧。二「何者為十」已下至「無礙輪三昧」可有六行經，明如來先自說十三昧名分。三「此十大三昧」已下至「當說現說」可有一行半經，明此三昧十方三世諸佛共同所說分。其三昧名如來自說者，意明如來是三昧之體，令普賢說三昧之功用者，明普賢是三昧之用，以明佛果位中體用圓滿故。此約體名佛，用是普賢，此位會體用自在故。四「若諸菩薩」已下至「名一切法自在」可有四行半經，明佛歎若聞此三昧愛樂修行，名得佛自在分。五「此菩薩」已下至「普了一切佛所說」有九行半經，明修學此十三昧者，得於一切法無所著，自在善巧轉佛法輪分。六「此是諸菩薩法相門」已下至「是以佛神力嚴淨一切世界門」有五行半經，明佛歎修此十三昧能入十種法門分。七「若菩薩入此三昧」已下至「示現種種廣大神通」有十二行半經，明佛歎若入此三昧得大方便利用，示現成佛，不捨修菩薩行分。八「是故」已下一行半經，明如來勸令普賢說此十三昧德用自在分。其中文義，如經自明。如此〈十定品〉已後十一品經意，以十地中所得出世大悲智，成處世大悲智，令差別智圓滿自在，方成普賢行具足。以出世悲智是佛果，處世差別智悲是普賢行、是菩薩道，至〈出現品〉二行方終。

第十「爾時」已下有十段經，說十種三昧自在分。於此文中，初普光明三昧中，約分為四門：一釋三昧名、二明三昧之體用、三舉三昧之境界、四隨文釋義。一釋三昧名者，何故名為普光明三昧？三者正也。昧云定也，識心不現名之為昧。正智遍周名之為普也。照迷破惑名之為光。法無不達名之為明。二明三昧之體用者，明此三昧以法身根本智為體，十種無盡智為用。以此義故，佛自說三昧之名，普賢說三昧之用。三舉三昧之境界者，於此初三昧中略舉境界分，以三千大千世界為一蓮華，現身遍此蓮華之上結加趺坐。於其身中復現三千大千世界，其中有百億四天下，一一四天下現百億身，一一身入百億百億三千大千世界，於彼世界一一四天下現百億百億菩薩行，一一菩薩修行生百億百億決定解，令百億百億根性圓滿，一一根性成百億百億菩薩法不退業。然所現身非一非多，入定出定無所錯亂，如是後倍後倍增廣，具如經說。此是初三昧之境界，意明身土重重重重相入遍周廣大無盡限故。四隨文釋義者，於此段中略舉十義。一普賢菩薩承如來旨說此三昧不自己功。旨者意也。二重舉三昧名。三舉菩薩十種無盡智。四明如是菩薩能發十種無邊心。五明是菩薩有十種入三昧差別智。六明十種入三昧善巧智。七舉羅睺阿修羅王不壞本身現變化身喻。八明菩薩深達心法如幻法門。九明比丘觀察內身不淨不壞本身如故喻。十明菩薩住此三昧觀察法身，見諸世間及世間法普入其身。如上修學普光明三昧，以觀法身根本智為體，以十無盡智為用，以發十無邊心為所行之行，以十種入三昧差別智為三昧同別自在之力，以十種入三昧善巧智令三昧身一多佛剎眾生剎現在身內不廢自身常復如故，復於身內現無量身度眾生及供養諸佛。如下文云「住此三昧觀察法身，見諸世間普入其身。」於中明見一切世間及世間法，於諸世間及世間法皆無所著，為以法身性自無內外大小中邊量故，法如是見故，法如是無著故。為從法身無性無相理所現世間及世間法皆如影幻體故，為世間及世間法皆法身一味無二相故，所有報境皆如影像重重不礙故。如羅睺阿修羅王者，明能攝日光令世生惱。以羅云攝，睺云惱也。阿修羅，云無天妙戲故。於中化事，如經自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「爾時」已下有十段經，說十種三昧自在分。於此文中，初普光明三昧中，約分為四門：一釋三昧名、二明三昧之體用、三舉三昧之境界、四隨文釋義。一釋三昧名者，何故名為普光明三昧？三者正也。昧云定也，識心不現名之為昧。正智遍周名之為普也。照迷破惑名之為光。法無不達名之為明。二明三昧之體用者，明此三昧以法身根本智為體，十種無盡智為用。以此義故，佛自說三昧之名，普賢說三昧之用。三舉三昧之境界者，於此初三昧中略舉境界分，以三千大千世界為一蓮華，現身遍此蓮華之上結加趺坐。於其身中復現三千大千世界，其中有百億四天下，一一四天下現百億身，一一身入百億百億三千大千世界，於彼世界一一四天下現百億百億菩薩行，一一菩薩修行生百億百億決定解，令百億百億根性圓滿，一一根性成百億百億菩薩法不退業。然所現身非一非多，入定出定無所錯亂，如是後倍後倍增廣，具如經說。此是初三昧之境界，意明身土重重重重相入遍周廣大無盡限故。四隨文釋義者，於此段中略舉十義。一普賢菩薩承如來旨說此三昧不自己功。旨者意也。二重舉三昧名。三舉菩薩十種無盡智。四明如是菩薩能發十種無邊心。五明是菩薩有十種入三昧差別智。六明十種入三昧善巧智。七舉羅睺阿修羅王不壞本身現變化身喻。八明菩薩深達心法如幻法門。九明比丘觀察內身不淨不壞本身如故喻。十明菩薩住此三昧觀察法身，見諸世間及世間法普入其身。如上修學普光明三昧，以觀法身根本智為體，以十無盡智為用，以發十無邊心為所行之行，以十種入三昧差別智為三昧同別自在之力，以十種入三昧善巧智令三昧身一多佛剎眾生剎現在身內不廢自身常復如故，復於身內現無量身度眾生及供養諸佛。如下文云「住此三昧觀察法身，見諸世間普入其身。」於中明見一切世間及世間法，於諸世間及世間法皆無所著，為以法身性自無內外大小中邊量故，法如是見故，法如是無著故。為從法身無性無相理所現世間及世間法皆如影幻體故，為世間及世間法皆法身一味無二相故，所有報境皆如影像重重不礙故。如羅睺阿修羅王者，明能攝日光令世生惱。以羅云攝，睺云惱也。阿修羅，云無天妙戲故。於中化事，如經自明。

第二妙光明三昧者，於此段中四義如前。一釋三昧名；二明三昧之體用，如下自明；三明三昧之境界；四明隨文釋義。一釋三昧名者，為明法身理智體淨能現妙光，以立其名。二釋三昧之體用者，明此三昧還以根本智為體，幻智為用。三明三昧之境界者，以入三千大千世界微塵數三千大千世界，於一一世界中復現三千大千世界微塵數身，乃至一一身放三千大千世界微塵數光，具如經說。乃至菩薩身中能現一切聖凡國土，更相照現重重相入等。是此三昧之境界，具如經明。四隨文釋義者，復分為二：一長科經意、二隨文釋義。一長科經意者，於此段中長科為十段。一「佛子」已下一行經，是普賢菩薩告眾重舉三昧之名分。二「佛子此菩薩」已下至「種種諸法亦不壞滅」有十一行經，明入三昧境界廣狹身土照現互相涉入，光影重重不雜亂分。三「佛子譬如日出」已下至「亦不離水」有八行經，明以日光照現七寶山及大海水及山間，以此日光影更相照現，影像重重無盡光影喻分。四「佛子菩薩摩訶薩」已下至「恒不捨離」有五行經，明如是菩薩住妙光廣大三昧，不壞世間相、不壞真性，二俱不住、二俱不壞分。五「佛子譬如幻師」已下至「本日不滅」有七行經，明以幻師幻作日月年歲長短不同，不壞本日喻分。六「菩薩摩訶薩」已下至「不壞彼多世界」有十七行經，明菩薩入此妙光大三昧，能一多世界更生，互相涉入各不妨礙分。七「何以故」已下至「是名住大悲法者」有十一行經，明菩薩住無我法，於諸法自他境界身之及心無所妨礙分。八「佛子」已下至「無退轉故」有六行半經，明此菩薩以不可數世界入一世界，善知無數眾生差別、菩薩趣入差別，佛處處出興，皆現自身於彼一一佛所修行諸行，而身彼此無去來，能同異自在分。九「如有幻師」已下至「後不亂初」有五行半經，明以幻師喻菩薩實智所生如幻喻分。十「菩薩了知一切世法」已下有二十行半經，明入此妙光明大三昧得智幻門自在分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二妙光明三昧者，於此段中四義如前。一釋三昧名；二明三昧之體用，如下自明；三明三昧之境界；四明隨文釋義。一釋三昧名者，為明法身理智體淨能現妙光，以立其名。二釋三昧之體用者，明此三昧還以根本智為體，幻智為用。三明三昧之境界者，以入三千大千世界微塵數三千大千世界，於一一世界中復現三千大千世界微塵數身，乃至一一身放三千大千世界微塵數光，具如經說。乃至菩薩身中能現一切聖凡國土，更相照現重重相入等。是此三昧之境界，具如經明。四隨文釋義者，復分為二：一長科經意、二隨文釋義。一長科經意者，於此段中長科為十段。一「佛子」已下一行經，是普賢菩薩告眾重舉三昧之名分。二「佛子此菩薩」已下至「種種諸法亦不壞滅」有十一行經，明入三昧境界廣狹身土照現互相涉入，光影重重不雜亂分。三「佛子譬如日出」已下至「亦不離水」有八行經，明以日光照現七寶山及大海水及山間，以此日光影更相照現，影像重重無盡光影喻分。四「佛子菩薩摩訶薩」已下至「恒不捨離」有五行經，明如是菩薩住妙光廣大三昧，不壞世間相、不壞真性，二俱不住、二俱不壞分。五「佛子譬如幻師」已下至「本日不滅」有七行經，明以幻師幻作日月年歲長短不同，不壞本日喻分。六「菩薩摩訶薩」已下至「不壞彼多世界」有十七行經，明菩薩入此妙光大三昧，能一多世界更生，互相涉入各不妨礙分。七「何以故」已下至「是名住大悲法者」有十一行經，明菩薩住無我法，於諸法自他境界身之及心無所妨礙分。八「佛子」已下至「無退轉故」有六行半經，明此菩薩以不可數世界入一世界，善知無數眾生差別、菩薩趣入差別，佛處處出興，皆現自身於彼一一佛所修行諸行，而身彼此無去來，能同異自在分。九「如有幻師」已下至「後不亂初」有五行半經，明以幻師喻菩薩實智所生如幻喻分。十「菩薩了知一切世法」已下有二十行半經，明入此妙光明大三昧得智幻門自在分。

二隨文釋義者，此一段以根本無作智性自遍周，以如影智顯現諸境，自他相入一多自在，由根本智故多入一中，如影智故一現多境，各身色相狀差別故。如世界所因者，今生修是來世因。世界建立者，明各各世界建立法則故。世界同住者，一世界中有多類眾生同住。世界光色者，或有眾生於佛光中住故。如此日月星，是帝王及人中眾生共業所化，精光昇上。復有天住，居其中故。世界往來者，於虛空中持轉往來，此菩薩悉知。如八部神名，如初會中已釋。補特伽羅法者，數取趣，明數取惡法趣於苦果。摩納婆法者，教儒童法。餘如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨文釋義者，此一段以根本無作智性自遍周，以如影智顯現諸境，自他相入一多自在，由根本智故多入一中，如影智故一現多境，各身色相狀差別故。如世界所因者，今生修是來世因。世界建立者，明各各世界建立法則故。世界同住者，一世界中有多類眾生同住。世界光色者，或有眾生於佛光中住故。如此日月星，是帝王及人中眾生共業所化，精光昇上。復有天住，居其中故。世界往來者，於虛空中持轉往來，此菩薩悉知。如八部神名，如初會中已釋。補特伽羅法者，數取趣，明數取惡法趣於苦果。摩納婆法者，教儒童法。餘如經自具。

第三「次第遍往諸佛國土神通三昧」者，於此段中約有三門：一釋三昧名、二釋三昧體用、三隨文釋義。一釋三昧名者，何故名為遍往諸佛國土神通三昧者？為此三昧以理性自性遍周則智用自體遍周，以智用自體遍周則神通遍周。此明約理智自體遍周，以如幻智應物動寂，依根本智恒無往來彼此延促，以此立名，名為遍往諸佛國土神通三昧。二釋三昧體用者，此三昧以法性身為體，以根本智起如幻智為用。此如幻智如空谷響，應物成音自無體故。以此二智以法性為體，俱有德用而無所依。乃至一切眾生心本來如是故，但為智自無性不能自了，逐境成迷故。以止觀二門照之，迷解依本。此約法身為止體，約觀十二緣生成智體用，明定能發慧、觀能起智。三隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此段中長科為四段。一「佛子」已下至「神通」有一行半經，普賢重舉三昧之名分。二「佛子此菩薩」已下至「至於究竟」有十六行半經，明入三昧，延促自在無所分別，於諸法不忘失分。三「譬如日天子」已下至「亦復如是」有三行半經，明舉日天子照臨四天下晝夜無生滅喻分。四「佛子」已下至「善巧智」有一行半經，明都舉已上總結其三昧之分。已上文義自具，不煩更釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「次第遍往諸佛國土神通三昧」者，於此段中約有三門：一釋三昧名、二釋三昧體用、三隨文釋義。一釋三昧名者，何故名為遍往諸佛國土神通三昧者？為此三昧以理性自性遍周則智用自體遍周，以智用自體遍周則神通遍周。此明約理智自體遍周，以如幻智應物動寂，依根本智恒無往來彼此延促，以此立名，名為遍往諸佛國土神通三昧。二釋三昧體用者，此三昧以法性身為體，以根本智起如幻智為用。此如幻智如空谷響，應物成音自無體故。以此二智以法性為體，俱有德用而無所依。乃至一切眾生心本來如是故，但為智自無性不能自了，逐境成迷故。以止觀二門照之，迷解依本。此約法身為止體，約觀十二緣生成智體用，明定能發慧、觀能起智。三隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此段中長科為四段。一「佛子」已下至「神通」有一行半經，普賢重舉三昧之名分。二「佛子此菩薩」已下至「至於究竟」有十六行半經，明入三昧，延促自在無所分別，於諸法不忘失分。三「譬如日天子」已下至「亦復如是」有三行半經，明舉日天子照臨四天下晝夜無生滅喻分。四「佛子」已下至「善巧智」有一行半經，明都舉已上總結其三昧之分。已上文義自具，不煩更釋。

第四清淨深心行三昧者，於此段中三門如前。一釋三昧之名者，何故名為清淨深心行三昧？以菩薩已修空無相之理智，得身如理智遍周之身，起前理智遍周之身，以善巧智加行深心供養，隨所供養一切諸佛香華蓋等十事而心不壞，法身智身無作無想，是故以立其名。二釋三昧之體用者，以法身根本智為體，起方便善巧智，興十事供養等眾生數佛為用。三隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此段中科為四段。一「佛子」已下有一行經，明普賢菩薩重舉三昧之名。二「佛子此菩薩」已下至「不分別如來出世及涅槃相」有十八行半經，明以香華蓋等十事供養等眾生數諸佛分。三「佛子如日中陽焰」已下至「皆是想心之所分別」有七行經，明舉日中陽焰喻菩薩得知如來出興滅度分。四「佛子此三昧」已下至「善巧智」有十行經，明入三昧如夢中所見境界憶念不忘為人善說喻分。四隨文釋義者，其義如文自具，但入觀者善得其宜，先須入無思無心定，得法身之理、稱虛空之性，方可於根本智方便智興供養心，起止俱亡，須得自在稱理智而為之也。若但修空無相法身，即於智不能起用。若但一向生想，不見無相法身，即純是有為。一一依此十定次第方便，一一經文自具明矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四清淨深心行三昧者，於此段中三門如前。一釋三昧之名者，何故名為清淨深心行三昧？以菩薩已修空無相之理智，得身如理智遍周之身，起前理智遍周之身，以善巧智加行深心供養，隨所供養一切諸佛香華蓋等十事而心不壞，法身智身無作無想，是故以立其名。二釋三昧之體用者，以法身根本智為體，起方便善巧智，興十事供養等眾生數佛為用。三隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此段中科為四段。一「佛子」已下有一行經，明普賢菩薩重舉三昧之名。二「佛子此菩薩」已下至「不分別如來出世及涅槃相」有十八行半經，明以香華蓋等十事供養等眾生數諸佛分。三「佛子如日中陽焰」已下至「皆是想心之所分別」有七行經，明舉日中陽焰喻菩薩得知如來出興滅度分。四「佛子此三昧」已下至「善巧智」有十行經，明入三昧如夢中所見境界憶念不忘為人善說喻分。四隨文釋義者，其義如文自具，但入觀者善得其宜，先須入無思無心定，得法身之理、稱虛空之性，方可於根本智方便智興供養心，起止俱亡，須得自在稱理智而為之也。若但修空無相法身，即於智不能起用。若但一向生想，不見無相法身，即純是有為。一一依此十定次第方便，一一經文自具明矣。

第五知過去莊嚴藏三昧者，於此段中三門如前。一釋三昧名者，何故名為知過去莊嚴藏大三昧？此菩薩入此定中，能知過去諸佛出現劫剎諸佛出現法門。以嚴自心根本智，具差別智以此成，名為前之三昧興其供養。於定中須知劫剎諸佛出興之次第法門。二釋三昧之體用者，以根本智為體，知劫剎次第差別智為用。已下如文自具。三隨文釋義者，三輪者，神通、記心、正教是三輪清淨，明此三昧得神通，善記不忘善說諸法。如歌羅邏者，此云薄酪，謂初受胎如薄酪。自餘如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五知過去莊嚴藏三昧者，於此段中三門如前。一釋三昧名者，何故名為知過去莊嚴藏大三昧？此菩薩入此定中，能知過去諸佛出現劫剎諸佛出現法門。以嚴自心根本智，具差別智以此成，名為前之三昧興其供養。於定中須知劫剎諸佛出興之次第法門。二釋三昧之體用者，以根本智為體，知劫剎次第差別智為用。已下如文自具。三隨文釋義者，三輪者，神通、記心、正教是三輪清淨，明此三昧得神通，善記不忘善說諸法。如歌羅邏者，此云薄酪，謂初受胎如薄酪。自餘如文自具。

第六智光明藏三昧者，明此菩薩能知未來一切諸劫中所有諸佛，若已說法、若未說法，皆能悉知故。智光明藏者，不離一念含三世劫智，名之為藏。餘義如文自具。於中八部王等名，初會已釋。此不表法，但以供養恭敬法故，親近如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六智光明藏三昧者，明此菩薩能知未來一切諸劫中所有諸佛，若已說法、若未說法，皆能悉知故。智光明藏者，不離一念含三世劫智，名之為藏。餘義如文自具。於中八部王等名，初會已釋。此不表法，但以供養恭敬法故，親近如來。

第七了知一切世界佛莊嚴三昧者，明此菩薩能遍入十方一切世界，見一切諸佛所有教化莊嚴，悉能見盡及承事供養，及所聞法普入諸趣等總盡故，因立名也。於中文義，經自具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七了知一切世界佛莊嚴三昧者，明此菩薩能遍入十方一切世界，見一切諸佛所有教化莊嚴，悉能見盡及承事供養，及所聞法普入諸趣等總盡故，因立名也。於中文義，經自具明。

第八一切眾生差別身三昧者，明入此三昧能現佛身、等眾生差別身，皆隨其類現，故立其名也。又能入同異順逆三昧故，以立其名。餘義如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八一切眾生差別身三昧者，明入此三昧能現佛身、等眾生差別身，皆隨其類現，故立其名也。又能入同異順逆三昧故，以立其名。餘義如文自具。

第九法界自在三昧者，明此菩薩於自身一一毛孔中入三昧，自然能知諸世間及知世間法，及十方虛空界一切世間法悉皆知盡，乃至佛菩薩大眾亦皆知盡。何以故？以智稱法界故，以智無中邊大小量故、如虛空故，智體性明白故。於一毛孔中虛空無大小量，即等虛空界。悉能遍知十方世界一切境界，此不可以情識籌量能知，當可以亡思方便定顯發之後，理智現前，方可堪為，此乃定盡想亡、無思無心，以無作智印方會故，名法界自在三昧。不存情作，任智遍知，故名法界自在。此經云「如虫食芥子孔中虛空無損減」，以無思之智可見，以思知之者即乖。身邊見盡，即十方與身量同一性，無表裏故；情存則隔。如無熱惱大龍王宮流出四河者，准經說，香山頂上有阿耨池，其池四方各流出一河，東面私陀河，師子口中流出金剛沙，東入震旦國，便入東海。南面恒伽河，從象口中流出銀沙，流入南印度，便入南海。西面信度河，從牛口中流出黃金沙，流入信度國，便入西海。北面縛芻河，從馬口中流出琉璃沙，入波斯拂林國，便入北海。其池縱橫五十由旬，隨方面口各一由旬。於中表法，經自具明。優鉢羅華，此云青蓮華。波頭摩華，此云赤蓮華。拘物頭華，此云小白華，其華未開時華葉都蹴然，因立其名。芬陀利華，此云百葉蓮華。如阿那婆達多龍王者，阿言無也，那婆達多者熟惱也，言此龍永離龍中之熱惱故。於中文義表法，一一如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法界自在三昧者，明此菩薩於自身一一毛孔中入三昧，自然能知諸世間及知世間法，及十方虛空界一切世間法悉皆知盡，乃至佛菩薩大眾亦皆知盡。何以故？以智稱法界故，以智無中邊大小量故、如虛空故，智體性明白故。於一毛孔中虛空無大小量，即等虛空界。悉能遍知十方世界一切境界，此不可以情識籌量能知，當可以亡思方便定顯發之後，理智現前，方可堪為，此乃定盡想亡、無思無心，以無作智印方會故，名法界自在三昧。不存情作，任智遍知，故名法界自在。此經云「如虫食芥子孔中虛空無損減」，以無思之智可見，以思知之者即乖。身邊見盡，即十方與身量同一性，無表裏故；情存則隔。如無熱惱大龍王宮流出四河者，准經說，香山頂上有阿耨池，其池四方各流出一河，東面私陀河，師子口中流出金剛沙，東入震旦國，便入東海。南面恒伽河，從象口中流出銀沙，流入南印度，便入南海。西面信度河，從牛口中流出黃金沙，流入信度國，便入西海。北面縛芻河，從馬口中流出琉璃沙，入波斯拂林國，便入北海。其池縱橫五十由旬，隨方面口各一由旬。於中表法，經自具明。優鉢羅華，此云青蓮華。波頭摩華，此云赤蓮華。拘物頭華，此云小白華，其華未開時華葉都蹴然，因立其名。芬陀利華，此云百葉蓮華。如阿那婆達多龍王者，阿言無也，那婆達多者熟惱也，言此龍永離龍中之熱惱故。於中文義表法，一一如經自具。

第十無礙輪大三昧者，輪者譬如輪王千輻金剛輪，轂輻輞軔悉圓滿，明壞生死行圓，表此菩薩悲智萬行神通道力滿眾生界，斷眾生惑悉圓滿故。明自己佛果已成，菩薩智悲願行無有休息，不離一念滿三世劫，不離毛孔等周十方法界眾生界，悲智行雲一時普覆，是故名無礙輪三昧。摩那斯龍王者，摩那意也，斯云慈，謂此龍王興雲降雨從慈心起故。伊囉鉢那象王住金山脅者，伊囉鉢那此云香葉，以於寶窟邊多有香葉樹，以此為名。又以化作三十三頭，一一頭有六牙，一一牙上化作七池，一一池中化作七蓮華。以取所化蓮華其葉香潔，因此為名。住居第一金山之脅，以知帝釋欲遊行時，於此沒而天上出，送帝釋至園遊觀時，化其自身與天人相似，帝釋還宮還作象身，送帝釋還宮，便於天上沒、於寶窟中出。此舉喻明此菩薩雖已成佛位，不壞方便行也。如彼象王雖能化身作天，而常不失象之本位。自餘廣義，如經備文。已上十定有十段文意，明從初發心成道始終，出生入涅槃，總以此剎那際為體。乃至古今一切諸佛亦，總同時成佛故。有情延促生，約真無終始。又明此一會十一品經，總明至隨位佛果，不壞方便行普賢之道。如十信已來乘如來根本智，起普賢行願，并教化眾生，及自資自智輪令明淨。如作十度鍊真金喻者，是亦不離此定體。今至十一地已去，自智鍊磨已終，即乃純是利益眾生普賢之行故。此〈十定品〉初會從初發心已來，及無始來諸佛成佛，時劫不遷。佛果及普賢方便行，無始終時劫身心作用滿十方，不出毛孔時、不離剎那，不遷故。一切古今三世歲劫，皆以此〈十定品〉該收。眾生迷之妄作延促，迷解還源。此〈十定品〉為本體，不延促之常道本來如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十無礙輪大三昧者，輪者譬如輪王千輻金剛輪，轂輻輞軔悉圓滿，明壞生死行圓，表此菩薩悲智萬行神通道力滿眾生界，斷眾生惑悉圓滿故。明自己佛果已成，菩薩智悲願行無有休息，不離一念滿三世劫，不離毛孔等周十方法界眾生界，悲智行雲一時普覆，是故名無礙輪三昧。摩那斯龍王者，摩那意也，斯云慈，謂此龍王興雲降雨從慈心起故。伊囉鉢那象王住金山脅者，伊囉鉢那此云香葉，以於寶窟邊多有香葉樹，以此為名。又以化作三十三頭，一一頭有六牙，一一牙上化作七池，一一池中化作七蓮華。以取所化蓮華其葉香潔，因此為名。住居第一金山之脅，以知帝釋欲遊行時，於此沒而天上出，送帝釋至園遊觀時，化其自身與天人相似，帝釋還宮還作象身，送帝釋還宮，便於天上沒、於寶窟中出。此舉喻明此菩薩雖已成佛位，不壞方便行也。如彼象王雖能化身作天，而常不失象之本位。自餘廣義，如經備文。已上十定有十段文意，明從初發心成道始終，出生入涅槃，總以此剎那際為體。乃至古今一切諸佛亦，總同時成佛故。有情延促生，約真無終始。又明此一會十一品經，總明至隨位佛果，不壞方便行普賢之道。如十信已來乘如來根本智，起普賢行願，并教化眾生，及自資自智輪令明淨。如作十度鍊真金喻者，是亦不離此定體。今至十一地已去，自智鍊磨已終，即乃純是利益眾生普賢之行故。此〈十定品〉初會從初發心已來，及無始來諸佛成佛，時劫不遷。佛果及普賢方便行，無始終時劫身心作用滿十方，不出毛孔時、不離剎那，不遷故。一切古今三世歲劫，皆以此〈十定品〉該收。眾生迷之妄作延促，迷解還源。此〈十定品〉為本體，不延促之常道本來如是。

十通品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十通品第二十八

將釋此品，兩門分別：一釋品來意、二隨文釋義。一釋品來意者，為明前有〈十定品〉，此明以定起用，即有十種神通。二隨文釋義者，即明已下有十種神通。其十通名，具如下列如文具明。第一初一段有十三行半經，明都舉十種通之數，并舉初他心智通之大用。第二段有十一行經，明天眼智通之大用。第三一段有二十四行半經，明宿命隨念智通大用。第四一段有十八行經，明知盡未來際劫智通。第五一段有十三行半經，明天耳圓滿智通之大用。第六一段有二十行半經，明住無體性神通，起十三種神通大用。第七一段有十三行經，明善分別一切眾生言音智通大用。第八一段有四十一行經，明出生無量阿僧祇色身莊嚴智通大用。第九一段有二十二行半經，明以一切法智通大用，此明於根本無作智起一切差別智故。第十一段有三十五行半經，明以一切法滅盡三昧智通大用，此一段明於法性寂滅理中常起大智大悲大用利生恒圓滿故。閻魔王者，此曰遮止，謂遮止誡勗罪人，能離苦故。此已上十通，皆以不思議無作無礙無限大自在智，起無限寂用，入因陀羅網境界重重自在法門，皆不可作三乘有限量見故。如阿那律，我以天眼見三千大千世界，如觀掌中菴摩羅果等。如權教菩薩，見自他佛國往來彼此皆有量故。此約法身無限無表裏，中間智身亦爾，總無限故，處帝網重重大用故。總約第一義天一切智天，非如世間上界諸天眼耳通及三乘聲聞緣覺淨土菩薩通故。以住無體性神通，身恒不離本處，而十方一切諸佛國土、一切眾生國土皆悉現自在身及以毛孔，而眼耳鼻舌身心無不共同一體一性，如因陀羅網眾像互容無往來自他之性。此十通體，如是遍周、如是通徹，名為神通。以智遍通，與物同性而知物故，名為神通，非是往來自他，是故如此十定、十通、十忍等，是十地位終，入於生死利眾生之方便，亦是十住、十行、十迴向、十地、十一地五位通修。餘義如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，兩門分別：一釋品來意、二隨文釋義。一釋品來意者，為明前有〈十定品〉，此明以定起用，即有十種神通。二隨文釋義者，即明已下有十種神通。其十通名，具如下列如文具明。第一初一段有十三行半經，明都舉十種通之數，并舉初他心智通之大用。第二段有十一行經，明天眼智通之大用。第三一段有二十四行半經，明宿命隨念智通大用。第四一段有十八行經，明知盡未來際劫智通。第五一段有十三行半經，明天耳圓滿智通之大用。第六一段有二十行半經，明住無體性神通，起十三種神通大用。第七一段有十三行經，明善分別一切眾生言音智通大用。第八一段有四十一行經，明出生無量阿僧祇色身莊嚴智通大用。第九一段有二十二行半經，明以一切法智通大用，此明於根本無作智起一切差別智故。第十一段有三十五行半經，明以一切法滅盡三昧智通大用，此一段明於法性寂滅理中常起大智大悲大用利生恒圓滿故。閻魔王者，此曰遮止，謂遮止誡勗罪人，能離苦故。此已上十通，皆以不思議無作無礙無限大自在智，起無限寂用，入因陀羅網境界重重自在法門，皆不可作三乘有限量見故。如阿那律，我以天眼見三千大千世界，如觀掌中菴摩羅果等。如權教菩薩，見自他佛國往來彼此皆有量故。此約法身無限無表裏，中間智身亦爾，總無限故，處帝網重重大用故。總約第一義天一切智天，非如世間上界諸天眼耳通及三乘聲聞緣覺淨土菩薩通故。以住無體性神通，身恒不離本處，而十方一切諸佛國土、一切眾生國土皆悉現自在身及以毛孔，而眼耳鼻舌身心無不共同一體一性，如因陀羅網眾像互容無往來自他之性。此十通體，如是遍周、如是通徹，名為神通。以智遍通，與物同性而知物故，名為神通，非是往來自他，是故如此十定、十通、十忍等，是十地位終，入於生死利眾生之方便，亦是十住、十行、十迴向、十地、十一地五位通修。餘義如文自具。

十忍品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十忍品第二十九

將釋此品，約分三門：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。一釋品名目者，明此品通初發心之始自位昇進行之門，亦通佛果後利眾生成行之方便，以隨行之忍，依行立名。若以權教菩薩，地前為伏忍，地上見道方入順無生忍。若以一乘，通十住初心得憶念諸佛智慧光明門，名生佛智慧家，名得音聲忍，亦名順無生忍。但為隨行名異故，但約十住初生佛智慧家，約名順佛正智慧無生忍。以十行中，名以佛智慧隨行無生忍。以十迴向中以約理智之中，以無畏大願起大慈悲門，和融理智大悲大慈使令均調，名和融大願大悲大智寂用無生忍。此是地前隨行隨順無生忍。從初地至三地，總取地前三位，總作一法修行，名長養智悲使令慣習成滿。以初地依地前十住、十行、十迴向大願圓滿發心，起常處生死守護眾生之志，是故亦名順忍。直至八地，名得無生忍。善財童子初地善知識名婆珊婆演底，此名主當春生苗稼，亦名依止無畏，為明表主當眾生初發心之菩提苗稼。亦名主當眾生，與作依止使令無畏。此初地菩薩以地前願力處眾生界行故。二地明修上上十善戒，治欲界惑習使令無著故。三地修上界八禪及以九定，令於禪界不著，此名順其理智利俗，長養大悲，順無生忍。四地方明三界不污，又明生在佛家。五地以禪定門發善巧智慧，修世間技藝。六地修世間出世間智慧已終，滅定三空現前，名寂滅忍。七地常處生死行圓。八地現行菩薩行功用已終，得無生忍。從此下小九地行相，十地佛用一分方終。十一地普賢行滿已去，純是妙覺如來，不離菩薩方便以用濟生。此十種忍，若以十地昇進論之，一地得一忍，十定、十通亦然。約以堪忍之位，至普賢行內，以立品之名目。又隨位進修之位、調治之功，隨行立名，名之〈十忍品〉。二釋品來意者，前已有十通，此乃約通有忍。若無神智通達，但成伏忍，法忍不生，以故此品須來。此乃十地已前以忍成通，十一地內以通成忍。亦是十通十忍是一德之功用故。三隨文釋義者，已下有十段文，明十種忍。第十段已下有一段頌，是重頌前十忍法故。如第一音聲忍，總配五位中初位，十住初、十行初、十迴向初、十地初、十一地初。如第二順忍者，十住中第二住、十行中第二行、十迴向中第二迴向、十地中第二地、十一地中第二位。如是一一次第五位同配，但以昇進功用慣習生熟不同故。如是無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如影忍、如化忍、如空忍，皆如上一一隨五位同配同修。又一位具十忍故。餘義如文自具。已上十一地行滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約分三門：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。一釋品名目者，明此品通初發心之始自位昇進行之門，亦通佛果後利眾生成行之方便，以隨行之忍，依行立名。若以權教菩薩，地前為伏忍，地上見道方入順無生忍。若以一乘，通十住初心得憶念諸佛智慧光明門，名生佛智慧家，名得音聲忍，亦名順無生忍。但為隨行名異故，但約十住初生佛智慧家，約名順佛正智慧無生忍。以十行中，名以佛智慧隨行無生忍。以十迴向中以約理智之中，以無畏大願起大慈悲門，和融理智大悲大慈使令均調，名和融大願大悲大智寂用無生忍。此是地前隨行隨順無生忍。從初地至三地，總取地前三位，總作一法修行，名長養智悲使令慣習成滿。以初地依地前十住、十行、十迴向大願圓滿發心，起常處生死守護眾生之志，是故亦名順忍。直至八地，名得無生忍。善財童子初地善知識名婆珊婆演底，此名主當春生苗稼，亦名依止無畏，為明表主當眾生初發心之菩提苗稼。亦名主當眾生，與作依止使令無畏。此初地菩薩以地前願力處眾生界行故。二地明修上上十善戒，治欲界惑習使令無著故。三地修上界八禪及以九定，令於禪界不著，此名順其理智利俗，長養大悲，順無生忍。四地方明三界不污，又明生在佛家。五地以禪定門發善巧智慧，修世間技藝。六地修世間出世間智慧已終，滅定三空現前，名寂滅忍。七地常處生死行圓。八地現行菩薩行功用已終，得無生忍。從此下小九地行相，十地佛用一分方終。十一地普賢行滿已去，純是妙覺如來，不離菩薩方便以用濟生。此十種忍，若以十地昇進論之，一地得一忍，十定、十通亦然。約以堪忍之位，至普賢行內，以立品之名目。又隨位進修之位、調治之功，隨行立名，名之〈十忍品〉。二釋品來意者，前已有十通，此乃約通有忍。若無神智通達，但成伏忍，法忍不生，以故此品須來。此乃十地已前以忍成通，十一地內以通成忍。亦是十通十忍是一德之功用故。三隨文釋義者，已下有十段文，明十種忍。第十段已下有一段頌，是重頌前十忍法故。如第一音聲忍，總配五位中初位，十住初、十行初、十迴向初、十地初、十一地初。如第二順忍者，十住中第二住、十行中第二行、十迴向中第二迴向、十地中第二地、十一地中第二位。如是一一次第五位同配，但以昇進功用慣習生熟不同故。如是無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如影忍、如化忍、如空忍，皆如上一一隨五位同配同修。又一位具十忍故。餘義如文自具。已上十一地行滿。

阿僧祇品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇品第三十

將釋此品，約立四門：一釋品來意、二釋能問之主、三釋說法之主、四隨文釋義。一釋品來意者、明前〈十定〉、〈十通〉、〈十忍〉三品，明該括因果初終，始末不遷剎那之際，已成神通法忍具足。明一切諸佛所施因果教行方便果行相資始終，不絕不離剎那之時。如《仁王經》十生滅為一剎那，九十剎那九百生滅。如是三世佛果及普賢方便行，總時不遷故，但以剎那為量，不立生滅之名。設論生滅，但於剎那內安立，更無長短。自此已下至〈如來出現品〉，明佛果之中三業廣大自在行門。且如此〈阿僧祇〉一品，明如來心業廣大自在。二〈如來壽量品〉明如來命廣大自在。三〈菩薩住處品〉明如來行攝生廣大常住自在。四〈佛不思議品〉歎佛三業神德廣大自在。五〈如來十身相海品〉明佛身業報功德莊嚴廣大自在。六〈如來隨好光明功德品〉明佛三業所順法身所感之功德廣大自在。依《瓔珞經》配第三禪，說佛華三昧，有百萬億偈，即是此〈普賢行品〉是其略也。當第七會，合名佛華三昧品。七〈普賢行品〉明佛三業果行遍周廣大自在。八〈如來出現品〉明佛覺行遍周，常於一切世間無時不出，現廣大自在。此之八品經，總歎佛果行智德二業功用，及莊嚴報相廣大自在故，以故此品須來。二釋能問法主者，菩薩名心王，此明得心成忍之後，心業自在，名之為王。三釋能說法之主者，此品何故如來自說？明此數法廣大，下位智所不及，唯佛能究竟故。此是佛果，二愚非至，差別智滿方了，即此〈阿僧祇〉、〈隨好光明功德〉二品法是如來自說，自餘五位各各隨位菩薩自說。十信菩薩說十信法，即文殊、覺首等是。十住菩薩說十住法，即法慧、財慧等是。如是准此例知。以此品非至差別智果滿佛位方明，還是如來自說故。能問之主，還是如來心智自在，名之為王，表心自在故方堪能問，總是佛自在之心故，設教法則令學者倣之故。說行以普賢主之，以行成忍，即以心王主之。又此數法，智滿佛果方終，以智遍故任運而知，非是加行作意而知，以此佛自說。故四隨文釋義者，一百洛叉為一俱胝者，一洛叉此云一億，一俱胝此云一兆又。案此方黃帝算法，總有二十三數，謂一二三四五、六七八九十、百千萬億兆、京垓秭壤溝、疋㵎載。從壤已去有三等數法，其下者十十變之，中者萬萬變之，上者億億變之。今此〈阿僧祇品〉用上等數法，故云百千。百千為一俱胝，俱胝俱胝是當此壤也，那由他當此溝也，鞞婆羅當此㵎也、作疋也、來載也，自是已去此方數名盡也。彌伽及毘伽，皆上聲呼。矜羯(居陵反)。摩娑婆，上聲呼。囉(郎我反 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約立四門：一釋品來意、二釋能問之主、三釋說法之主、四隨文釋義。一釋品來意者、明前〈十定〉、〈十通〉、〈十忍〉三品，明該括因果初終，始末不遷剎那之際，已成神通法忍具足。明一切諸佛所施因果教行方便果行相資始終，不絕不離剎那之時。如《仁王經》十生滅為一剎那，九十剎那九百生滅。如是三世佛果及普賢方便行，總時不遷故，但以剎那為量，不立生滅之名。設論生滅，但於剎那內安立，更無長短。自此已下至〈如來出現品〉，明佛果之中三業廣大自在行門。且如此〈阿僧祇〉一品，明如來心業廣大自在。二〈如來壽量品〉明如來命廣大自在。三〈菩薩住處品〉明如來行攝生廣大常住自在。四〈佛不思議品〉歎佛三業神德廣大自在。五〈如來十身相海品〉明佛身業報功德莊嚴廣大自在。六〈如來隨好光明功德品〉明佛三業所順法身所感之功德廣大自在。依《瓔珞經》配第三禪，說佛華三昧，有百萬億偈，即是此〈普賢行品〉是其略也。當第七會，合名佛華三昧品。七〈普賢行品〉明佛三業果行遍周廣大自在。八〈如來出現品〉明佛覺行遍周，常於一切世間無時不出，現廣大自在。此之八品經，總歎佛果行智德二業功用，及莊嚴報相廣大自在故，以故此品須來。二釋能問法主者，菩薩名心王，此明得心成忍之後，心業自在，名之為王。三釋能說法之主者，此品何故如來自說？明此數法廣大，下位智所不及，唯佛能究竟故。此是佛果，二愚非至，差別智滿方了，即此〈阿僧祇〉、〈隨好光明功德〉二品法是如來自說，自餘五位各各隨位菩薩自說。十信菩薩說十信法，即文殊、覺首等是。十住菩薩說十住法，即法慧、財慧等是。如是准此例知。以此品非至差別智果滿佛位方明，還是如來自說故。能問之主，還是如來心智自在，名之為王，表心自在故方堪能問，總是佛自在之心故，設教法則令學者倣之故。說行以普賢主之，以行成忍，即以心王主之。又此數法，智滿佛果方終，以智遍故任運而知，非是加行作意而知，以此佛自說。故四隨文釋義者，一百洛叉為一俱胝者，一洛叉此云一億，一俱胝此云一兆又。案此方黃帝算法，總有二十三數，謂一二三四五、六七八九十、百千萬億兆、京垓秭壤溝、疋㵎載。從壤已去有三等數法，其下者十十變之，中者萬萬變之，上者億億變之。今此〈阿僧祇品〉用上等數法，故云百千。百千為一俱胝，俱胝俱胝是當此壤也，那由他當此溝也，鞞婆羅當此㵎也、作疋也、來載也，自是已去此方數名盡也。彌伽及毘伽，皆上聲呼。矜羯(居陵反)。摩娑婆，上聲呼。囉(郎我反

)。毘佉擔(擔，多甘反)。㙠攞陀(㙠，於奚反)。阿麼(麼，莫我反)。㪍(蒲沒反)。薜(蒲計反)。窣(蘇沒反)。脾(普計反)。謎(莫計反)。荼(宅加反)。此已上數義廣大，雖復無量難量，意明如來智慧、普賢願行三業廣大，世數不能及。如下文頌中具明。此已上依大數有百二十大數，至不可說不可說轉，以為一終。經頌云「不可言說不可說，充滿一切不可說。不可言說諸劫中，說不可說不可盡。不可言說諸佛剎，皆悉碎末為微塵，一塵中剎不可說，如一一切皆如是。此不可說諸佛剎，一念碎塵不可說，念念所碎悉皆然，盡不可說劫恒爾。此塵有剎不可說，此剎為塵說更難，以不可說算數法，不可說劫如是數。以此諸塵數諸劫，一塵十萬不可說，爾劫稱讚一普賢，無能盡其功德量。」意明如來普賢願行功德過稱量，數所不及故。如是此品說佛位內普賢行願，虛空不可量、剎塵不可比，無限重重無限重重，廣如經自具。如是多劫是一剎那際，多如是如來普賢行是一剎那中無盡故。准前第二會所問答，〈十頂品〉來文未至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )。毘佉擔(擔，多甘反)。㙠攞陀(㙠，於奚反)。阿麼(麼，莫我反)。㪍(蒲沒反)。薜(蒲計反)。窣(蘇沒反)。脾(普計反)。謎(莫計反)。荼(宅加反)。此已上數義廣大，雖復無量難量，意明如來智慧、普賢願行三業廣大，世數不能及。如下文頌中具明。此已上依大數有百二十大數，至不可說不可說轉，以為一終。經頌云「不可言說不可說，充滿一切不可說。不可言說諸劫中，說不可說不可盡。不可言說諸佛剎，皆悉碎末為微塵，一塵中剎不可說，如一一切皆如是。此不可說諸佛剎，一念碎塵不可說，念念所碎悉皆然，盡不可說劫恒爾。此塵有剎不可說，此剎為塵說更難，以不可說算數法，不可說劫如是數。以此諸塵數諸劫，一塵十萬不可說，爾劫稱讚一普賢，無能盡其功德量。」意明如來普賢願行功德過稱量，數所不及故。如是此品說佛位內普賢行願，虛空不可量、剎塵不可比，無限重重無限重重，廣如經自具。如是多劫是一剎那際，多如是如來普賢行是一剎那中無盡故。准前第二會所問答，〈十頂品〉來文未至。

壽量品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品第三十一

將釋此品，約作三門：一釋品來意、二釋說教之主、三隨文釋義。一釋品來意者，明前品既是阿僧祇，此即合便有壽量。二釋說教之主者，說此品教主，以心王菩薩說者，明佛壽量以心為體，以心王表命自在故。即明如來心王之命，隨根延促長短任物自在，而實如來命者，無壽命者、無長短者故。三隨文釋義者，此之一品經，明佛壽量長短，約未悟者作節級，令知如來壽量無盡，以少顯多、以短顯長。若不如是，云何能知佛之壽量？然實如來無長短壽命，性無生滅故。如來壽命如根本智，無生無滅、無去無來故。約以十佛之命表之無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門：一釋品來意、二釋說教之主、三隨文釋義。一釋品來意者，明前品既是阿僧祇，此即合便有壽量。二釋說教之主者，說此品教主，以心王菩薩說者，明佛壽量以心為體，以心王表命自在故。即明如來心王之命，隨根延促長短任物自在，而實如來命者，無壽命者、無長短者故。三隨文釋義者，此之一品經，明佛壽量長短，約未悟者作節級，令知如來壽量無盡，以少顯多、以短顯長。若不如是，云何能知佛之壽量？然實如來無長短壽命，性無生滅故。如來壽命如根本智，無生無滅、無去無來故。約以十佛之命表之無盡故。

菩薩住處品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住處品第三十二

將釋此品，約作三門：一釋品來意、二釋說法之主、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門：一釋品來意、二釋說法之主、三隨文釋義。

一釋品來意者，前有如來壽命住劫，此品佛以菩薩行住持世間，人間海中攝化遍故。此方如是，十方國土及閻浮提例然。但約住處雖有所依，化行無方不至，總是塵含佛剎、毛容法界之眾，於一剎那際應十方而等周，對現色身隨根普見。為明菩薩住持攝化境界，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品來意者，前有如來壽命住劫，此品佛以菩薩行住持世間，人間海中攝化遍故。此方如是，十方國土及閻浮提例然。但約住處雖有所依，化行無方不至，總是塵含佛剎、毛容法界之眾，於一剎那際應十方而等周，對現色身隨根普見。為明菩薩住持攝化境界，此品須來。

二釋說法之主者，明菩薩攝化住持之行，是心王自在隨智之行故。令心王菩薩說此住處之品，總明隨自心王起智用故，明以普賢行成忍已後，皆名心王，於世自在，明不與物違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋說法之主者，明菩薩攝化住持之行，是心王自在隨智之行故。令心王菩薩說此住處之品，總明隨自心王起智用故，明以普賢行成忍已後，皆名心王，於世自在，明不與物違。

三隨文釋義者，支提山者，此云淨信，為此山見者能生淨信。毘舍離城，此云廣博，為於中印土中最廣大故，亦名廣嚴城也。摩度羅城者，此云孔雀城，亦名密蓋，皆因古事立名。俱珍那城，亦名俱陳那。俱陳者，此云大盆，於大盆中畜水若池，恒於盆側修仙法，常為人說護淨經及養生經。後學之徒皆以師法為姓，今城因此為稱。目真隣陀窟，此云解脫，是龍名也。隣陀此云處，以有龍在此處聞法得解脫故，因此為名。摩蘭陀國，未翻。廿菩遮國，未翻。震旦，或曰支那，亦云真丹，此翻為思慮。為此國人多思慮計度，以為名，是此漢國也。那羅延，此云堅牢。疏勒國，正云佉路數怛勒，此方存略但云疏勒。迦葉彌羅國，舊云罽賓國，此翻為何誰入。昔此國未立之時，其有大龍池，人莫敢近。其後有一羅漢，見其形勝宜人居止，乃從龍乞容一膝地。龍乃許之，羅漢化身令大，其膝漸滿池中。龍以言信，捨之而去。羅漢以神力乾竭其水，令百姓居之，建立屋宅。眾人咸言：「我等不因聖師，何誰得入此處？」故從此語以立其名。其國即在北印度境乾陀羅國北隣。乾陀羅國，此云持地，以此國多有賢聖居在此國，不為他國所侵害故。又云乾陀是香，羅謂陀羅，此云遍也。言此國內多生香氣遍故。在中印度北、北印度南二界中間。苫婆羅窟，是香華樹名，其窟側近多生此樹，因名耳。此之一品，大意明菩薩攝生住持不斷三寶之行。但舉此一閻浮提，表十方剎土及一切閻浮提總是准此。已上加第三禪佛華會，以為七會。通下〈離世間〉普光明殿中會，及〈法界品〉逝多林會，總為十會。〈佛不思議品〉、〈如來十身相海品〉、〈隨好光明功德品〉、〈普賢行品〉、〈如來出現品〉、〈離世間品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，支提山者，此云淨信，為此山見者能生淨信。毘舍離城，此云廣博，為於中印土中最廣大故，亦名廣嚴城也。摩度羅城者，此云孔雀城，亦名密蓋，皆因古事立名。俱珍那城，亦名俱陳那。俱陳者，此云大盆，於大盆中畜水若池，恒於盆側修仙法，常為人說護淨經及養生經。後學之徒皆以師法為姓，今城因此為稱。目真隣陀窟，此云解脫，是龍名也。隣陀此云處，以有龍在此處聞法得解脫故，因此為名。摩蘭陀國，未翻。廿菩遮國，未翻。震旦，或曰支那，亦云真丹，此翻為思慮。為此國人多思慮計度，以為名，是此漢國也。那羅延，此云堅牢。疏勒國，正云佉路數怛勒，此方存略但云疏勒。迦葉彌羅國，舊云罽賓國，此翻為何誰入。昔此國未立之時，其有大龍池，人莫敢近。其後有一羅漢，見其形勝宜人居止，乃從龍乞容一膝地。龍乃許之，羅漢化身令大，其膝漸滿池中。龍以言信，捨之而去。羅漢以神力乾竭其水，令百姓居之，建立屋宅。眾人咸言：「我等不因聖師，何誰得入此處？」故從此語以立其名。其國即在北印度境乾陀羅國北隣。乾陀羅國，此云持地，以此國多有賢聖居在此國，不為他國所侵害故。又云乾陀是香，羅謂陀羅，此云遍也。言此國內多生香氣遍故。在中印度北、北印度南二界中間。苫婆羅窟，是香華樹名，其窟側近多生此樹，因名耳。此之一品，大意明菩薩攝生住持不斷三寶之行。但舉此一閻浮提，表十方剎土及一切閻浮提總是准此。已上加第三禪佛華會，以為七會。通下〈離世間〉普光明殿中會，及〈法界品〉逝多林會，總為十會。〈佛不思議品〉、〈如來十身相海品〉、〈隨好光明功德品〉、〈普賢行品〉、〈如來出現品〉、〈離世間品〉。

佛不思議法品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議法品第三十三

將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋能說法主、四隨文釋義。一釋品名目者，此品依如來身口智三業得名。云何名佛不思議？情識想不能及，故不思。情識名不能及故，言不思議。以想心曰思，是有所得心，故言義。名議是世情，名言義量是妄度量。心不能及、情亡識滅，任智用故。明如來智用，非識心妄情思慮所知故，非情亡想，寂智乃現，應是修方便三昧力方現也。識滅情昧，正智現前，名為不思議。二釋品來意者，明前品既說菩薩住處攝生住持之宜，此品即明能化之智故，名佛不思議。非情識調量所為，任智自性遍周，不為而應物，故有此品來也。三釋能說法主者，說法菩薩號青蓮華藏者，明前品菩薩得法成忍，得心自在，號曰心王。此明根本智圓，明清淨無染名青蓮華，以根本智圓明能成差別智名藏故。告蓮華藏菩薩者，明依根本智告差別智故，為表相成故。三乘名先得智緣真、後得智緣俗，此一乘得即同得，不分三世有前後故。青蓮華藏菩薩告蓮華藏菩薩，說此不思議如來國土身眼耳鼻等不思議，智自在法故。此品意明以自心王根本智說差別智，教化眾生自佛事業大自在用故。為此會中從〈阿僧祇品〉至〈出現品〉有八品經，總談佛果位中心行法則故。該前五位差別同所歸故，不移十三昧之體普光明智，而有此八品法門及一部經故。皆約自佛智德立菩薩名，而自法令易解故。四隨文釋義者，於此一品經長科為三十五段。前三段是問并佛加持及青蓮華獲益；後三十二段是答。第一「爾時」已下至「云何不思議」有六行經，明諸菩薩大眾作念有問佛十種不思議分。第二「爾時世尊」已下至「佛法方便」有四行半經，明如來以十法加持青蓮華藏菩薩分。第三「爾時青蓮華藏菩薩」已下至「告蓮華藏菩薩言佛子」有六行經，明青蓮華藏菩薩蒙佛加持，以十種自在智慧欲答前菩薩眾所問十法分。第四「諸佛世尊有無量住」已下至「無有障礙究竟之法」有五行經，明青蓮華藏菩薩都舉諸佛有十種無量住，但總答前大眾十種問分。已下通十種無量住，總有三十二種無量普遍周無礙總別同異成壞自在因陀羅網門，答前十問佛不思議法故。於此三十二種，如因陀羅網互參普遍周。法門中約數有三百二十種，答前十問。此三百二十種因陀羅網互參法門中，以明佛不思議無盡無盡重重無限無限。如下一段中自具十法，如經自明，不煩科意。此品大意，明從前進修至此自己三業身語智用業用廣大，會佛三業廣大用故。一業之上答十百千萬等無量三業用故，三業用上各答三十百千萬等，十種無限無量三業之上各答三十百千萬等不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約立四門：一釋品名目、二釋品來意、三釋能說法主、四隨文釋義。一釋品名目者，此品依如來身口智三業得名。云何名佛不思議？情識想不能及，故不思。情識名不能及故，言不思議。以想心曰思，是有所得心，故言義。名議是世情，名言義量是妄度量。心不能及、情亡識滅，任智用故。明如來智用，非識心妄情思慮所知故，非情亡想，寂智乃現，應是修方便三昧力方現也。識滅情昧，正智現前，名為不思議。二釋品來意者，明前品既說菩薩住處攝生住持之宜，此品即明能化之智故，名佛不思議。非情識調量所為，任智自性遍周，不為而應物，故有此品來也。三釋能說法主者，說法菩薩號青蓮華藏者，明前品菩薩得法成忍，得心自在，號曰心王。此明根本智圓，明清淨無染名青蓮華，以根本智圓明能成差別智名藏故。告蓮華藏菩薩者，明依根本智告差別智故，為表相成故。三乘名先得智緣真、後得智緣俗，此一乘得即同得，不分三世有前後故。青蓮華藏菩薩告蓮華藏菩薩，說此不思議如來國土身眼耳鼻等不思議，智自在法故。此品意明以自心王根本智說差別智，教化眾生自佛事業大自在用故。為此會中從〈阿僧祇品〉至〈出現品〉有八品經，總談佛果位中心行法則故。該前五位差別同所歸故，不移十三昧之體普光明智，而有此八品法門及一部經故。皆約自佛智德立菩薩名，而自法令易解故。四隨文釋義者，於此一品經長科為三十五段。前三段是問并佛加持及青蓮華獲益；後三十二段是答。第一「爾時」已下至「云何不思議」有六行經，明諸菩薩大眾作念有問佛十種不思議分。第二「爾時世尊」已下至「佛法方便」有四行半經，明如來以十法加持青蓮華藏菩薩分。第三「爾時青蓮華藏菩薩」已下至「告蓮華藏菩薩言佛子」有六行經，明青蓮華藏菩薩蒙佛加持，以十種自在智慧欲答前菩薩眾所問十法分。第四「諸佛世尊有無量住」已下至「無有障礙究竟之法」有五行經，明青蓮華藏菩薩都舉諸佛有十種無量住，但總答前大眾十種問分。已下通十種無量住，總有三十二種無量普遍周無礙總別同異成壞自在因陀羅網門，答前十問佛不思議法故。於此三十二種，如因陀羅網互參普遍周。法門中約數有三百二十種，答前十問。此三百二十種因陀羅網互參法門中，以明佛不思議無盡無盡重重無限無限。如下一段中自具十法，如經自明，不煩科意。此品大意，明從前進修至此自己三業身語智用業用廣大，會佛三業廣大用故。一業之上答十百千萬等無量三業用故，三業用上各答三十百千萬等，十種無限無量三業之上各答三十百千萬等不

可說無量業用。餘兩段各具十百千萬無量，以明三業所明業用不離二諦。真俗二門一一十法之中，身語智為體，餘七是三業上用故。以青蓮華藏菩薩答前十問，有三十二種答，一一答中皆有十種無盡法故。意明至此佛果三業用中真俗法滿足故，故號佛為無上兩足尊也。此明三種業用二智遍周，總攝諸法故。青蓮華是真智，蓮華藏是隨俗智，以真俗二智自說自己三種業用廣大自在不思議門。人王都邑者，王所居城、所管天下為都，自餘為邑。宮殿者，所居止寢宿之室為宮，以法治生陳設正法處為殿。毘舍闍者，是鬼趣，此云噉人精氣，屬東方提頭賴吒天王所管。提頭賴吒者，此云持國，謂護持國土，因以為名。乾闥婆，此曰尋香，是樂神，亦此王所管。如於身毛孔及一微塵中所現一切世界國土、一切諸佛及以眾生，咸住其中施作佛事者，妄情悉滅，唯智境乃爾。以三昧力方現，非情識所求。法常如是，然唯妄情自隔故。如世界種等，前〈華藏品〉已釋。自餘如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可說無量業用。餘兩段各具十百千萬無量，以明三業所明業用不離二諦。真俗二門一一十法之中，身語智為體，餘七是三業上用故。以青蓮華藏菩薩答前十問，有三十二種答，一一答中皆有十種無盡法故。意明至此佛果三業用中真俗法滿足故，故號佛為無上兩足尊也。此明三種業用二智遍周，總攝諸法故。青蓮華是真智，蓮華藏是隨俗智，以真俗二智自說自己三種業用廣大自在不思議門。人王都邑者，王所居城、所管天下為都，自餘為邑。宮殿者，所居止寢宿之室為宮，以法治生陳設正法處為殿。毘舍闍者，是鬼趣，此云噉人精氣，屬東方提頭賴吒天王所管。提頭賴吒者，此云持國，謂護持國土，因以為名。乾闥婆，此曰尋香，是樂神，亦此王所管。如於身毛孔及一微塵中所現一切世界國土、一切諸佛及以眾生，咸住其中施作佛事者，妄情悉滅，唯智境乃爾。以三昧力方現，非情識所求。法常如是，然唯妄情自隔故。如世界種等，前〈華藏品〉已釋。自餘如文自具。