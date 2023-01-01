新華嚴經論
唐 李通玄撰40卷CBETA T1739大于一万字 68 h
向佛经 GPT 提问
第 27 卷
新華嚴經論卷第二十七
新華嚴經論卷第二十七
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長者李通玄撰
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第八不動地
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將釋此地，五門如前。
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一釋地名目者，此地何故名不動地？明此位菩薩於處世間智，不須功用用神思量，不思不為而智隨萬有通化無方，名為不動地。
一釋地名目者，此地何故名不動地？明此位菩薩於處世間智，不須功用用神思量，不思不為而智隨萬有通化無方，名為不動地。
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二明此地行門者，此地行願波羅蜜。為此地智增，以智體本淨，以願興行轉更自在。若不以願起智，恐同二乘，以願防之不令滯淨。至此地已，法合得諸佛三加七種勸，令念本願起生智用，任運能起廣大慈悲，便能成無作智悲任用圓滿。前第七地成入世間中有行有開發，此地成有行有開發中無行無開發，任智用滿大悲故。仍於後善慧未自在故，又以任運智慧增明，非待作意故。
二明此地行門者，此地行願波羅蜜。為此地智增，以智體本淨，以願興行轉更自在。若不以願起智，恐同二乘，以願防之不令滯淨。至此地已，法合得諸佛三加七種勸，令念本願起生智用，任運能起廣大慈悲，便能成無作智悲任用圓滿。前第七地成入世間中有行有開發，此地成有行有開發中無行無開發，任智用滿大悲故。仍於後善慧未自在故，又以任運智慧增明，非待作意故。
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三明善財表法者，善財於此行中所見善知識在此道場中者，明八地稱理入真，智稱無作，契會中義故。云在此道場中，明智契中道，名之為中。理無彼此、我人、自他，名之為道場。此善知識號大願精進力救護一切眾生者，明此位中方能赴其本願，救生無眼，為表第七地隨悲行智者難成故。此位隨智行悲，濟物廣大易成故。為智體遍周，十方對現，隨眾生廣狹故，如響應無心而與一切眾音合故。其智無思，等虛空界法界一切眾生所樂心合而以利之，而無成所、而無作者，是故以夜天號大願精進力救護一切眾生。坐普現一切宮殿摩尼王藏師子之座者，明大慈悲普覆一切眾生為宮，以智對現利生為殿，智無染淨為摩尼，隨居染淨而無功、廣救眾生，名為王故。普現法界國土，摩尼寶網彌覆其上者，表智境普含，隨根設教，名之為網。以智無體，能現眾法而無作者，名曰摩尼。此明約智用利生所報依果，觀因知果，舉果勸因故。乃至廣如經說，明此八地教門是所修行之法。夜天名大願精進力，是行之人。
三明善財表法者，善財於此行中所見善知識在此道場中者，明八地稱理入真，智稱無作，契會中義故。云在此道場中，明智契中道，名之為中。理無彼此、我人、自他，名之為道場。此善知識號大願精進力救護一切眾生者，明此位中方能赴其本願，救生無眼，為表第七地隨悲行智者難成故。此位隨智行悲，濟物廣大易成故。為智體遍周，十方對現，隨眾生廣狹故，如響應無心而與一切眾音合故。其智無思，等虛空界法界一切眾生所樂心合而以利之，而無成所、而無作者，是故以夜天號大願精進力救護一切眾生。坐普現一切宮殿摩尼王藏師子之座者，明大慈悲普覆一切眾生為宮，以智對現利生為殿，智無染淨為摩尼，隨居染淨而無功、廣救眾生，名為王故。普現法界國土，摩尼寶網彌覆其上者，表智境普含，隨根設教，名之為網。以智無體，能現眾法而無作者，名曰摩尼。此明約智用利生所報依果，觀因知果，舉果勸因故。乃至廣如經說，明此八地教門是所修行之法。夜天名大願精進力，是行之人。
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四明此地於三界中得何界解脫者，明得智用，利物遍周，恒無功而解脫。明從初地已來至於七地，有為無為皆有修學。此八地二行已終，如菩薩行中此地功畢，諸佛十力、十八不共、自在，十地方終。
四明此地於三界中得何界解脫者，明得智用，利物遍周，恒無功而解脫。明從初地已來至於七地，有為無為皆有修學。此八地二行已終，如菩薩行中此地功畢，諸佛十力、十八不共、自在，十地方終。
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五隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此八地約分十一段長科。一「是時天王及眾」已下至「一心瞻仰欲聽法」有二十二行頌，明諸天聞法興供歎佛神德分。二「時解脫月」已下兩行頌，明請說八地分。三「爾時」已下一段長行有十行經，明修第八地向入無生忍分。四「佛子菩薩成就此忍」已下有十七行經，明此位菩薩入無功用分。五「佛子此地菩薩」已下一段有四十行半經，明此位入無功用已，諸佛以七種勸發加持分。六「佛子」已下一段有五十九行經，明此位菩薩以自智德善知眾法差別成壞，同事攝生廣大自在分。七「佛子」已下有十行經，明此位菩薩於身命財十自在無過失分。八「佛子」已下一段有六行半經，明不動地隨德用具十種名分。九「佛子菩薩」已下一段有十行半經，明此位菩薩入佛境界得佛護念，梵釋四王力士隨侍，普伏魔道住不動地分。十「佛子」已下一段有三十二行半經，明此位菩薩知見廣多及受職分。十一「七地修治方便慧」已下。至「經於億劫不能盡」有四十四行頌，重頌前法，如文自具。
五隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此八地約分十一段長科。一「是時天王及眾」已下至「一心瞻仰欲聽法」有二十二行頌，明諸天聞法興供歎佛神德分。二「時解脫月」已下兩行頌，明請說八地分。三「爾時」已下一段長行有十行經，明修第八地向入無生忍分。四「佛子菩薩成就此忍」已下有十七行經，明此位菩薩入無功用分。五「佛子此地菩薩」已下一段有四十行半經，明此位入無功用已，諸佛以七種勸發加持分。六「佛子」已下一段有五十九行經，明此位菩薩以自智德善知眾法差別成壞，同事攝生廣大自在分。七「佛子」已下有十行經，明此位菩薩於身命財十自在無過失分。八「佛子」已下一段有六行半經，明不動地隨德用具十種名分。九「佛子菩薩」已下一段有十行半經，明此位菩薩入佛境界得佛護念，梵釋四王力士隨侍，普伏魔道住不動地分。十「佛子」已下一段有三十二行半經，明此位菩薩知見廣多及受職分。十一「七地修治方便慧」已下。至「經於億劫不能盡」有四十四行頌，重頌前法，如文自具。
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二隨文釋義者，第一如初一段長行十行經云「入一切法如虛空性是名得無生忍」者，明初地已來至七地是順無生忍，八地方名得無生忍。八地已前有為無為皆有覺觀修學，至此八為二行方終。自餘文義，如文自明。
二隨文釋義者，第一如初一段長行十行經云「入一切法如虛空性是名得無生忍」者，明初地已來至七地是順無生忍，八地方名得無生忍。八地已前有為無為皆有覺觀修學，至此八為二行方終。自餘文義，如文自明。
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第二段長行者有十七行經，分為四段。一「佛子菩薩成就此忍」已下至「皆悉止息」有五行半經，明入第八不動地，離一切想寂滅現前，二乘滅定所不及分。二「菩薩摩訶薩」已下至「二行相行悉不現前」可有八行經，明自初地已來方便功終，無功二行不現前分。三「佛子」已下至「皆不現前」可有兩行經，明舉生梵世，欲界煩惱不現前喻分。四「此菩薩摩訶薩」已下一行半經，明菩薩心、佛心、菩提心、涅槃心尚不現前分。經云「一切聲聞辟支佛所不能及」者，為二乘是厭有證無，不同有無二行滿任無作功，離諸諠諍寂滅現前，有無二行功以滿故，無有諍故。五地拔世悉達；六地三空智慧終；七地大悲諸行滿；八地任運無功智自在大化利生故，無作者故。經云「譬如比丘具足神通得心自在」者，約小況大。如比丘得出三界定，無三界心，但隨淨定力以出三界，妙淨意化現神通。其通有六，一身通、二天耳通、三天眼通、四宿命通、五他心通、六漏盡通。如是二乘六通，與淨土菩薩名數相似，但通用廣狹不同。二乘神通變化不得遍他方佛土，菩薩神通得往他方淨土，一乘菩薩神通十方佛剎眾生剎總納於毛孔。三乘以漏盡通為證，一乘菩薩離諸欲，不以漏盡通為證。三乘六通皆有限量，一乘十通無限。如下〈十通品〉自明。如《淨名經》云「雖行六通而不盡漏」，以智自在不同小果。三乘神通皆有往來，如三乘經云「我欲還歸本土」等。是一乘菩薩所有神通，依理智印自遍周，等虛空界應物布施，為無有去來中邊之性。所以一乘菩薩不證漏盡通者，以為明處智境界，不見漏性及以無漏、有取有捨，萬法性自法界故，以智自在故，攝生行遍故。不同三乘有忻厭取捨故，是故今此以小況大喻。如下以夢況法喻者，明初地至七地有學有修，如夢所作未寤。八地如夢已覺故，萬事總無，任用從智。以智自在，號智為王。自餘如文自明。
第二段長行者有十七行經，分為四段。一「佛子菩薩成就此忍」已下至「皆悉止息」有五行半經，明入第八不動地，離一切想寂滅現前，二乘滅定所不及分。二「菩薩摩訶薩」已下至「二行相行悉不現前」可有八行經，明自初地已來方便功終，無功二行不現前分。三「佛子」已下至「皆不現前」可有兩行經，明舉生梵世，欲界煩惱不現前喻分。四「此菩薩摩訶薩」已下一行半經，明菩薩心、佛心、菩提心、涅槃心尚不現前分。經云「一切聲聞辟支佛所不能及」者，為二乘是厭有證無，不同有無二行滿任無作功，離諸諠諍寂滅現前，有無二行功以滿故，無有諍故。五地拔世悉達；六地三空智慧終；七地大悲諸行滿；八地任運無功智自在大化利生故，無作者故。經云「譬如比丘具足神通得心自在」者，約小況大。如比丘得出三界定，無三界心，但隨淨定力以出三界，妙淨意化現神通。其通有六，一身通、二天耳通、三天眼通、四宿命通、五他心通、六漏盡通。如是二乘六通，與淨土菩薩名數相似，但通用廣狹不同。二乘神通變化不得遍他方佛土，菩薩神通得往他方淨土，一乘菩薩神通十方佛剎眾生剎總納於毛孔。三乘以漏盡通為證，一乘菩薩離諸欲，不以漏盡通為證。三乘六通皆有限量，一乘十通無限。如下〈十通品〉自明。如《淨名經》云「雖行六通而不盡漏」，以智自在不同小果。三乘神通皆有往來，如三乘經云「我欲還歸本土」等。是一乘菩薩所有神通，依理智印自遍周，等虛空界應物布施，為無有去來中邊之性。所以一乘菩薩不證漏盡通者，以為明處智境界，不見漏性及以無漏、有取有捨，萬法性自法界故，以智自在故，攝生行遍故。不同三乘有忻厭取捨故，是故今此以小況大喻。如下以夢況法喻者，明初地至七地有學有修，如夢所作未寤。八地如夢已覺故，萬事總無，任用從智。以智自在，號智為王。自餘如文自明。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第三「佛子」已下一段有四十行半經，約分為十二段。一「佛子此菩薩本願力故」已下至「於此忍門」，是十方諸佛現如勸修諸如來十八不共法分。二「又善男子」已下至「汝當愍念如是眾生」，是諸佛勸歎得無生忍，念度煩惱惡覺眾生分。三「又善男子汝當憶念」已下至「智慧之門」有兩行經，諸佛勸念本所誓願，普大饒益一切眾生分。四「又善男子」已下至「一切二乘亦能得無分別法」有兩行半經，明諸佛勸住法性分。五「又善男子汝觀我等身相」已下至「宜應成就此事」有兩行半經，是諸佛加勸，令修福德智慧說法音聲分。六「又善男子」已下至「汝應修行成就此法」有三行半經，明諸佛勸修無量法明分。七「又善男子」已下至「通達其事」有一行半經，明諸佛勸修種種差別如實通達其事分。如上二十行半經，總有三加七勸。三加者，一諸佛現身、二與智、三讚言善哉善哉及與摩頂。七勸者，如上科文作七段是也。八佛世尊與此菩薩無量起智門，總有可兩行經，明諸佛以七勸三加令起差別業分。九「佛子」已下至「優婆尼沙陀分亦不及一」可有七行經，明以得起智門，起前初發心不可比對分。十「何以故」已下至「以不動法故」可五行經，明得無量身語意業分。十一「佛子」已下至「設經百歲亦不能及」有三行經，明舉喻況乘船至海速疾超過百歲分。十二「佛子」已下至「不能及」有四行經，明乘船至此無功行海分。如是勸加，從十住、十行、十迴向、十地，一一位初首皆諸佛勸歎加持說法者，令說法故。至此八地三加七勸明自修行者，自行無功所得及故。於此地中法爾智現，諸佛加持法相應故，堪領受一切諸佛廣大法故。如世帝王德備即鳳祥麟應，是德所感也。明此八地無功智現，即十方諸佛咸應，是法爾合然故。經云「善男子此忍第一順諸佛法」者，明此地得無生忍，非如第六七地已前順忍故。此忍第一順諸佛法者，明此無生忍是諸佛本體智性故。善男子我等所有十力無畏者，即處非處力等及四無畏是。十八不共諸佛之法汝今未得者，明勸昇進如來自在，不令住在無功用中。十八不共法者，一無有誤失、二無卒暴音、三無忘失念、四無不定心、五無種種想、六無不擇捨志欲、七無退精進、八無退念、九無退定、十無退慧、十一無退解、十二無退一切業、十三隨智而轉智為前導、十四一切諸語業智為前導隨智而轉、十五一切意業智為前導隨智而轉、十六知過去世無著、十七知未來世無著、十八知現在世無著四無畏者，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏。十力，如先已明。如汝雖得是寂滅解脫已
第三「佛子」已下一段有四十行半經，約分為十二段。一「佛子此菩薩本願力故」已下至「於此忍門」，是十方諸佛現如勸修諸如來十八不共法分。二「又善男子」已下至「汝當愍念如是眾生」，是諸佛勸歎得無生忍，念度煩惱惡覺眾生分。三「又善男子汝當憶念」已下至「智慧之門」有兩行經，諸佛勸念本所誓願，普大饒益一切眾生分。四「又善男子」已下至「一切二乘亦能得無分別法」有兩行半經，明諸佛勸住法性分。五「又善男子汝觀我等身相」已下至「宜應成就此事」有兩行半經，是諸佛加勸，令修福德智慧說法音聲分。六「又善男子」已下至「汝應修行成就此法」有三行半經，明諸佛勸修無量法明分。七「又善男子」已下至「通達其事」有一行半經，明諸佛勸修種種差別如實通達其事分。如上二十行半經，總有三加七勸。三加者，一諸佛現身、二與智、三讚言善哉善哉及與摩頂。七勸者，如上科文作七段是也。八佛世尊與此菩薩無量起智門，總有可兩行經，明諸佛以七勸三加令起差別業分。九「佛子」已下至「優婆尼沙陀分亦不及一」可有七行經，明以得起智門，起前初發心不可比對分。十「何以故」已下至「以不動法故」可五行經，明得無量身語意業分。十一「佛子」已下至「設經百歲亦不能及」有三行經，明舉喻況乘船至海速疾超過百歲分。十二「佛子」已下至「不能及」有四行經，明乘船至此無功行海分。如是勸加，從十住、十行、十迴向、十地，一一位初首皆諸佛勸歎加持說法者，令說法故。至此八地三加七勸明自修行者，自行無功所得及故。於此地中法爾智現，諸佛加持法相應故，堪領受一切諸佛廣大法故。如世帝王德備即鳳祥麟應，是德所感也。明此八地無功智現，即十方諸佛咸應，是法爾合然故。經云「善男子此忍第一順諸佛法」者，明此地得無生忍，非如第六七地已前順忍故。此忍第一順諸佛法者，明此無生忍是諸佛本體智性故。善男子我等所有十力無畏者，即處非處力等及四無畏是。十八不共諸佛之法汝今未得者，明勸昇進如來自在，不令住在無功用中。十八不共法者，一無有誤失、二無卒暴音、三無忘失念、四無不定心、五無種種想、六無不擇捨志欲、七無退精進、八無退念、九無退定、十無退慧、十一無退解、十二無退一切業、十三隨智而轉智為前導、十四一切諸語業智為前導隨智而轉、十五一切意業智為前導隨智而轉、十六知過去世無著、十七知未來世無著、十八知現在世無著四無畏者，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏。十力，如先已明。如汝雖得是寂滅解脫已
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下，勸令念未得眾生，令念本願。「普大饒益」已下，通有三加七勸，如文自明。以此七勸，令起無量差別智業。如歌羅分者，此云竪析人身上一毛為百分中一分，或曰為十六分之一分，以西域十六分為一升。所謂此地起智昇進，不可以前地法能比對少分故。優波尼沙陀分者，優波此云近也，沙陀云對，明此地起智利物之廣大。前地設經百千億不可數劫所作利益，亦不比並此之少許微毫之益故，為明前地以益劣故，以此地起無限化身之益故。餘如文自具。已上一段以明三加七勸安立法則。十住、十行、十迴向、十地等第八位中，大勢共同，總明十住初心一念入道，生如來智慧家時一切法總具。然法須安立次第昇進，不滯諸行故，令諸始發心者知軌度故。從初發心興大願故，令大悲智而與法身齊昇進故。設教前却學者，一時智有迷悟淺深自路，以智境界非有前後。
下，勸令念未得眾生，令念本願。「普大饒益」已下，通有三加七勸，如文自明。以此七勸，令起無量差別智業。如歌羅分者，此云竪析人身上一毛為百分中一分，或曰為十六分之一分，以西域十六分為一升。所謂此地起智昇進，不可以前地法能比對少分故。優波尼沙陀分者，優波此云近也，沙陀云對，明此地起智利物之廣大。前地設經百千億不可數劫所作利益，亦不比並此之少許微毫之益故，為明前地以益劣故，以此地起無限化身之益故。餘如文自具。已上一段以明三加七勸安立法則。十住、十行、十迴向、十地等第八位中，大勢共同，總明十住初心一念入道，生如來智慧家時一切法總具。然法須安立次第昇進，不滯諸行故，令諸始發心者知軌度故。從初發心興大願故，令大悲智而與法身齊昇進故。設教前却學者，一時智有迷悟淺深自路，以智境界非有前後。
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第四段有五十九行經，約分為八段。一「佛子菩薩住此第八地」已下至「皆如實知」有四行經，明以善巧智觀世間成壞由何業因分。二「又知地界小相大相」已下至「差別相」有兩行經，明地水火風大小差別相分。三「知微塵細相」已下至「知微塵差別智」有七行經，明知微塵差別相。四又「知欲界色界成壞」已下至「觀三界差別智」有兩行半經，明知三界成壞相分。五「佛子此菩薩復起智明」已下至「悉現其身」有七行半經，明觀眾生身差別隨應現身分。六「佛子」已下至「而為現身」有十二行經，明現身同事分。七「佛子」已下至「於此身現如是形」有十行半經，明此位菩薩住於無心相中現身同別自在分。八「此菩薩知眾生集」已下至「顯現色身相」有十二行半經，明業報身及相差別分。隨文釋義者，如觀一切智者，是根本智。所行境者，差別智也，從根本智所分別故。觀世間成相者，如世界初成及四時、人天地獄畜生餓鬼等成相及以壞相，皆由業成、皆由業壞，皆同類相應非常總爾。於不遷不變無時之中，見長壽、見短壽，延促萬類不同，自成他壞、或復同時，皆隨業然，非真有故。如是成壞劫住延促時分增減，此八地菩薩悉知。地界小相大相者，明知小相一塵是也。大相一塵無體，即廣狹悉等。又如一毛孔中安立廣大世界及小世界，淨穢差別咸住其中，微細無限、重重無礙，如因陀羅網十方互參，如是悉見。如水火風界大小之相者，且如此世界，約《俱舍論》云「安立器世界，風輪最居下，其量廣無數，厚十六億由旬。次上水輪，深厚十一億二萬三千四百半由旬，下八由旬，水餘結凝成金。如是金剛際已上，積塵成世界。」如《楞伽經》云「津潤妄想，能生內外水界。堪能妄想，能生內外火界。斷截妄想，能生內外地界。飄動妄想，能生內外風界。」所謂愛生水界，我所堪能生於火界，能所二執能生地界，思想彼此能生風界。愛心亡水災不及，我能我所亡火災不及，思想亡風災不及。二禪水災不及，三禪火災不及，四禪風災不及，為思想絕故。內無出入息，外無風災；內無能所，外無火災；內無欲愛，外無水災。一如色界四禪次第。又以增上欲愛故能生火界，即如蓮華寶女地獄以愛心取故，欲愛增上便成熱銅柱等苦，以熱燒爆悶絕便死而復生。如是一日千生萬死苦無窮極，皆由愛戀。如增上業火成融銅猛火業風等，一如說地獄等經。如是業壞，此位菩薩悉能如實知見。經云「隨何世界中所有地水火風界各若干微塵」者，如以積小成大者，即以隣虛塵、透金塵、透銅塵、透鐵塵、隙中兔毫、羊毛、蟣、虱、草子、穬麥，皆
第四段有五十九行經，約分為八段。一「佛子菩薩住此第八地」已下至「皆如實知」有四行經，明以善巧智觀世間成壞由何業因分。二「又知地界小相大相」已下至「差別相」有兩行經，明地水火風大小差別相分。三「知微塵細相」已下至「知微塵差別智」有七行經，明知微塵差別相。四又「知欲界色界成壞」已下至「觀三界差別智」有兩行半經，明知三界成壞相分。五「佛子此菩薩復起智明」已下至「悉現其身」有七行半經，明觀眾生身差別隨應現身分。六「佛子」已下至「而為現身」有十二行經，明現身同事分。七「佛子」已下至「於此身現如是形」有十行半經，明此位菩薩住於無心相中現身同別自在分。八「此菩薩知眾生集」已下至「顯現色身相」有十二行半經，明業報身及相差別分。隨文釋義者，如觀一切智者，是根本智。所行境者，差別智也，從根本智所分別故。觀世間成相者，如世界初成及四時、人天地獄畜生餓鬼等成相及以壞相，皆由業成、皆由業壞，皆同類相應非常總爾。於不遷不變無時之中，見長壽、見短壽，延促萬類不同，自成他壞、或復同時，皆隨業然，非真有故。如是成壞劫住延促時分增減，此八地菩薩悉知。地界小相大相者，明知小相一塵是也。大相一塵無體，即廣狹悉等。又如一毛孔中安立廣大世界及小世界，淨穢差別咸住其中，微細無限、重重無礙，如因陀羅網十方互參，如是悉見。如水火風界大小之相者，且如此世界，約《俱舍論》云「安立器世界，風輪最居下，其量廣無數，厚十六億由旬。次上水輪，深厚十一億二萬三千四百半由旬，下八由旬，水餘結凝成金。如是金剛際已上，積塵成世界。」如《楞伽經》云「津潤妄想，能生內外水界。堪能妄想，能生內外火界。斷截妄想，能生內外地界。飄動妄想，能生內外風界。」所謂愛生水界，我所堪能生於火界，能所二執能生地界，思想彼此能生風界。愛心亡水災不及，我能我所亡火災不及，思想亡風災不及。二禪水災不及，三禪火災不及，四禪風災不及，為思想絕故。內無出入息，外無風災；內無能所，外無火災；內無欲愛，外無水災。一如色界四禪次第。又以增上欲愛故能生火界，即如蓮華寶女地獄以愛心取故，欲愛增上便成熱銅柱等苦，以熱燒爆悶絕便死而復生。如是一日千生萬死苦無窮極，皆由愛戀。如增上業火成融銅猛火業風等，一如說地獄等經。如是業壞，此位菩薩悉能如實知見。經云「隨何世界中所有地水火風界各若干微塵」者，如以積小成大者，即以隣虛塵、透金塵、透銅塵、透鐵塵、隙中兔毫、羊毛、蟣、虱、草子、穬麥，皆
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七七比之，以成分寸尺肘弓等量。知之者，是凡情所知，如《俱舍論》所說。及此閻浮提洲地，南北東西廣狹之量，亦如彼說。如人畜身以身長短，以積塵之法七七比之，而知人畜身之塵數者，此是凡情之量見也。此位菩薩，世界國土人畜等身皆智眼見之。知三界成壞智者，三界所有成時乃至大相小相，此位菩薩皆智力知見。婆羅門眾者，淨種也。剎利眾者，王種也。毘舍眾者，商估種也。首陀眾者，農夫種也。經云「此菩薩知眾生身」者，是業報身也。國土身者，或以眾生身為國土，如人身於中有八萬四千戶虫居等是。已下十身，悉能同別自在。此菩薩知眾生集業身者，集何業果增上而報得身，悉知之。煩惱身者，通三界身。色身者，色界身也。無色身者，無色界也。如是等身大小相，以智能知。如來身有十種菩提身。願身者，以菩提心起願成身故。化身者，隨眾生所現故。力持身者，十力所持故。相好身者，福智萬行所莊嚴故。威勢身者，示現摧伏諸我慢故。意生身者，逐眾生情所欲故。福德身者，具莊嚴故。法身者，如虛空故。智身者，知無邊法故。知智身者，覺自智及他智故。善思量相者，任智所知，無情識故。如實決擇相者，以根本智起差別智，善決擇義相故。果行所攝相者，即一乘從根本智果起普賢願行故。世間出世間差別相者，真俗二智悉現前故。三乘差別相者，二乘趣寂，菩薩生於淨土或云留惑潤生等事。共相者，三乘共一體無生相。不共相者，具慈悲、無慈悲，名不共相。又共相者，凡聖一體具如來智。又不共相者，有迷悟不同故。出離相者，三乘是也。非出離相者，一切凡夫具煩惱者是。一乘非此二事。有學相者，七地已前菩薩是。無學相者，八地已後菩薩是。知法身平等相者。萬法無自性故。不壞相者。如智所報得境界故。隨時隨俗假名差別相者。即化身隨樂欲心故。眾生非眾生法差別相者。有情無情差別相故。佛法聖僧法差別相者。聲聞僧、緣覺僧、淨土菩薩僧、一乘菩薩僧差別相故，佛亦隨類知之。知處空身無量相者，以法身起智，隨行所感無量色別故。周遍相者，為法身智身周遍，行亦周遍故，其色相亦遍，無形相無異相者，悉同體故。無邊相者，以法身智境非情限故。顯現色身相者，明色身無體無依智自在顯現故。已上如前科文中有八段經，文深隱處解之，文自具處如文自明。大意明此地菩薩無功之智所及之用故。
七七比之，以成分寸尺肘弓等量。知之者，是凡情所知，如《俱舍論》所說。及此閻浮提洲地，南北東西廣狹之量，亦如彼說。如人畜身以身長短，以積塵之法七七比之，而知人畜身之塵數者，此是凡情之量見也。此位菩薩，世界國土人畜等身皆智眼見之。知三界成壞智者，三界所有成時乃至大相小相，此位菩薩皆智力知見。婆羅門眾者，淨種也。剎利眾者，王種也。毘舍眾者，商估種也。首陀眾者，農夫種也。經云「此菩薩知眾生身」者，是業報身也。國土身者，或以眾生身為國土，如人身於中有八萬四千戶虫居等是。已下十身，悉能同別自在。此菩薩知眾生集業身者，集何業果增上而報得身，悉知之。煩惱身者，通三界身。色身者，色界身也。無色身者，無色界也。如是等身大小相，以智能知。如來身有十種菩提身。願身者，以菩提心起願成身故。化身者，隨眾生所現故。力持身者，十力所持故。相好身者，福智萬行所莊嚴故。威勢身者，示現摧伏諸我慢故。意生身者，逐眾生情所欲故。福德身者，具莊嚴故。法身者，如虛空故。智身者，知無邊法故。知智身者，覺自智及他智故。善思量相者，任智所知，無情識故。如實決擇相者，以根本智起差別智，善決擇義相故。果行所攝相者，即一乘從根本智果起普賢願行故。世間出世間差別相者，真俗二智悉現前故。三乘差別相者，二乘趣寂，菩薩生於淨土或云留惑潤生等事。共相者，三乘共一體無生相。不共相者，具慈悲、無慈悲，名不共相。又共相者，凡聖一體具如來智。又不共相者，有迷悟不同故。出離相者，三乘是也。非出離相者，一切凡夫具煩惱者是。一乘非此二事。有學相者，七地已前菩薩是。無學相者，八地已後菩薩是。知法身平等相者。萬法無自性故。不壞相者。如智所報得境界故。隨時隨俗假名差別相者。即化身隨樂欲心故。眾生非眾生法差別相者。有情無情差別相故。佛法聖僧法差別相者。聲聞僧、緣覺僧、淨土菩薩僧、一乘菩薩僧差別相故，佛亦隨類知之。知處空身無量相者，以法身起智，隨行所感無量色別故。周遍相者，為法身智身周遍，行亦周遍故，其色相亦遍，無形相無異相者，悉同體故。無邊相者，以法身智境非情限故。顯現色身相者，明色身無體無依智自在顯現故。已上如前科文中有八段經，文深隱處解之，文自具處如文自明。大意明此地菩薩無功之智所及之用故。
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第五段有十行半經，約分為三段。一「佛子」已下至「法自在」有兩行半經，明此位已成就如上身智，已得十自在分。二「得此十自在故」已下至「無能壞智者」有一行半經，得四種智自在分。三「此菩薩」已下至「積集一切佛法」有六行半經，明此位菩薩以無過失身口意業，隨般若波羅蜜，能集一切佛法分。經云「命自在」者，於不生不滅大智體上，同一切眾生受生死自在故。心自在者，隨無念智，所作能辦故。餘如文自具。
第五段有十行半經，約分為三段。一「佛子」已下至「法自在」有兩行半經，明此位已成就如上身智，已得十自在分。二「得此十自在故」已下至「無能壞智者」有一行半經，得四種智自在分。三「此菩薩」已下至「積集一切佛法」有六行半經，明此位菩薩以無過失身口意業，隨般若波羅蜜，能集一切佛法分。經云「命自在」者，於不生不滅大智體上，同一切眾生受生死自在故。心自在者，隨無念智，所作能辦故。餘如文自具。
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第六一段有九行半經，總為一段。「佛子菩薩住此地」已下至「於諸事中無有過咎」，明此位菩薩得住十種力分，如經自具。云一切種一切智者，一切種者，明加行具修多種智故。一切智者，是根本智。或云一切智智者，明從根本智起差別智故。意明以根本無功用智，作種種多功用，智無二故。智現前故者，明如上自在智現前故。此菩薩已下，明得無功之智力故，能現一切諸所作事，於諸事中無有過咎，以智無能所故。
第六一段有九行半經，總為一段。「佛子菩薩住此地」已下至「於諸事中無有過咎」，明此位菩薩得住十種力分，如經自具。云一切種一切智者，一切種者，明加行具修多種智故。一切智者，是根本智。或云一切智智者，明從根本智起差別智故。意明以根本無功用智，作種種多功用，智無二故。智現前故者，明如上自在智現前故。此菩薩已下，明得無功之智力故，能現一切諸所作事，於諸事中無有過咎，以智無能所故。
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第七一段有六行半經，明不動地具有十種地名分。其地名義，如經自明。一切世間無能測故，名童真地，明七地已前有行有開發是世間智，此八地無功之智現前故，是初童蒙入真智故，號曰童真地。無過失故，名為生地，明有覺有觀已絕，無覺觀刺之所傷，故云生地，以生在無功用智中故。餘如文自具。
第七一段有六行半經，明不動地具有十種地名分。其地名義，如經自明。一切世間無能測故，名童真地，明七地已前有行有開發是世間智，此八地無功之智現前故，是初童蒙入真智故，號曰童真地。無過失故，名為生地，明有覺有觀已絕，無覺觀刺之所傷，故云生地，以生在無功用智中故。餘如文自具。
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第八一段有十行半經，於此段中約分為兩段。一「佛子菩薩成就如是智慧」已下至「示成正覺」有五行半經，明此位菩薩入佛境界，自力所持，感招梵釋王等常隨侍奉分。二「佛子菩薩如是入一乘會中」已下至「住不動地」有五行經，明入一乘無功用會，獲神通隨意自在分。常為如來之護念者，明諸佛非不護念一切眾生斷善根之輩，其護念有三義：一護念苦道眾生未發心者；二護念已發心者、有學有開發者、三護念入無功用菩薩，令得佛自在故。梵釋四王金剛力士常隨侍衛，亦有三義：一侍衛一切眾生、二侍衛已發心之者、三侍衛已至無功用智及一切諸佛故。侍衛亦有二義：一大悲覆育侍衛、二入位菩薩以尊敬彼法侍衛。於一一身有大勢力報得神通者，七地已前是修生報業神通未能自在，此地無功之智報業神通廣大自在。七地已前報業神通依禪定願力生，此地報業神通無作智生，無修作故。放大光明者，所作障亡，故光明自應。入無礙法界者，諸作已亡故，任智無有礙。餘如文自具。
第八一段有十行半經，於此段中約分為兩段。一「佛子菩薩成就如是智慧」已下至「示成正覺」有五行半經，明此位菩薩入佛境界，自力所持，感招梵釋王等常隨侍奉分。二「佛子菩薩如是入一乘會中」已下至「住不動地」有五行經，明入一乘無功用會，獲神通隨意自在分。常為如來之護念者，明諸佛非不護念一切眾生斷善根之輩，其護念有三義：一護念苦道眾生未發心者；二護念已發心者、有學有開發者、三護念入無功用菩薩，令得佛自在故。梵釋四王金剛力士常隨侍衛，亦有三義：一侍衛一切眾生、二侍衛已發心之者、三侍衛已至無功用智及一切諸佛故。侍衛亦有二義：一大悲覆育侍衛、二入位菩薩以尊敬彼法侍衛。於一一身有大勢力報得神通者，七地已前是修生報業神通未能自在，此地無功之智報業神通廣大自在。七地已前報業神通依禪定願力生，此地報業神通無作智生，無修作故。放大光明者，所作障亡，故光明自應。入無礙法界者，諸作已亡故，任智無有礙。餘如文自具。
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第九一段有三十二行經，約分為四段。一「佛子」已下至「善能開闡智慧門故」有十三行半經，明此位菩薩見佛廣多，及舉真金治作寶莊嚴喻分。二「佛子」已下至「不可窮盡」有六行半經，明此位菩薩普放光明，及所行之行願波羅蜜增上分。三「佛子」已下至「一切智智依止者」可有七行經，明此位菩薩授職，及行諸波羅蜜、四攝、四無量不離三寶分。四「此菩薩」已下有五行半經，明此位菩薩以無功用智起精進力所得三昧及願力所求，示現菩薩眷屬廣多分。
第九一段有三十二行經，約分為四段。一「佛子」已下至「善能開闡智慧門故」有十三行半經，明此位菩薩見佛廣多，及舉真金治作寶莊嚴喻分。二「佛子」已下至「不可窮盡」有六行半經，明此位菩薩普放光明，及所行之行願波羅蜜增上分。三「佛子」已下至「一切智智依止者」可有七行經，明此位菩薩授職，及行諸波羅蜜、四攝、四無量不離三寶分。四「此菩薩」已下有五行半經，明此位菩薩以無功用智起精進力所得三昧及願力所求，示現菩薩眷屬廣多分。
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第十段中有四十二行頌，重頌前法，如文自具。
第十段中有四十二行頌，重頌前法，如文自具。
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第九善慧地
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將釋此地，五門如前。
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一釋地名目者，此地何故名為善慧地？為此第九地行同十住中第九法王子住，每與五位中第九位並同法師位，善知眾法故，名善慧地。
一釋地名目者，此地何故名為善慧地？為此第九地行同十住中第九法王子住，每與五位中第九位並同法師位，善知眾法故，名善慧地。
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二明此地修何行門者，此地修力波羅蜜為主，餘九為伴。
二明此地修何行門者，此地修力波羅蜜為主，餘九為伴。
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三明善財表法者，善財於閻浮提有一林，名嵐毘尼，見有神，名妙德圓滿。此閻浮提者，是此洲林名，此洲因林而得名故，以明此位智慧設教如林，廣多覆蔭故。又言其中有園林者，明智慧重重無盡故。名嵐毘尼，或曰流彌尼。尼者，女音。流彌尼者，樂勝圓光也。明此善慧地智慧法樂無垢圓光，明以善慧圓光破煩惱令得樂故。神名妙德圓滿，明法師位妙慧圓滿故。住寶樹莊嚴樓閣，寶樹者，是法師之行也。樓閣者，明智慧高遠，重重逈照無礙故。明以眾行莊嚴智慧善說諸教，令眾生信伏故，是法師解行具足。
三明善財表法者，善財於閻浮提有一林，名嵐毘尼，見有神，名妙德圓滿。此閻浮提者，是此洲林名，此洲因林而得名故，以明此位智慧設教如林，廣多覆蔭故。又言其中有園林者，明智慧重重無盡故。名嵐毘尼，或曰流彌尼。尼者，女音。流彌尼者，樂勝圓光也。明此善慧地智慧法樂無垢圓光，明以善慧圓光破煩惱令得樂故。神名妙德圓滿，明法師位妙慧圓滿故。住寶樹莊嚴樓閣，寶樹者，是法師之行也。樓閣者，明智慧高遠，重重逈照無礙故。明以眾行莊嚴智慧善說諸教，令眾生信伏故，是法師解行具足。
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四明此地於三界中得何界解脫者，得智慧圓滿解脫。
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五明隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此善慧地長科為七段。第一「說此菩薩八地時」已下有二十六行頌，明聞前地之法，大眾興供稱歎及請說第九地法門分。第二段長行有六十二行半經，明修入九地向，正住九地心知諸法差別分。第三段長行有三十六行半經，明此位菩薩為大法師，以四無礙智說一切法門分。第四段長行有二十八行半經，明此位菩薩為大法師，得百萬億不可說總持門隨意自在分。第五段長行有十六行半經，明此位菩薩以一音聲而為無限眾生說法問難，隨彼所欲皆令歡喜分。第六一段長行有二十九行半經，明此位菩薩見佛廣多，及以供養承事并自授職分。第七一段有四十八行頌，重頌前法分。
五明隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此善慧地長科為七段。第一「說此菩薩八地時」已下有二十六行頌，明聞前地之法，大眾興供稱歎及請說第九地法門分。第二段長行有六十二行半經，明修入九地向，正住九地心知諸法差別分。第三段長行有三十六行半經，明此位菩薩為大法師，以四無礙智說一切法門分。第四段長行有二十八行半經，明此位菩薩為大法師，得百萬億不可說總持門隨意自在分。第五段長行有十六行半經，明此位菩薩以一音聲而為無限眾生說法問難，隨彼所欲皆令歡喜分。第六一段長行有二十九行半經，明此位菩薩見佛廣多，及以供養承事并自授職分。第七一段有四十八行頌，重頌前法分。
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二隨文釋義者，第一二十六行頌中復有兩段：一二十五行頌，是聞前地，大眾歡喜興供歎法分；二末後有一行頌，是請後地分。此兩段頌，於中文義如頌自明。
二隨文釋義者，第一二十六行頌中復有兩段：一二十五行頌，是聞前地，大眾歡喜興供歎法分；二末後有一行頌，是請後地分。此兩段頌，於中文義如頌自明。
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第二段長行有六十二行半經，義分為十四段。一「爾時」下至「第九善慧地」有六行半經，是趣入第九地向分。二「佛子」已下至「無為法行」可有四行經，明住第九地，知一切眾生十種所行法分。三「此菩薩以是智慧」已下至「三聚稠林」可有三行經，明此位菩薩知一切眾生十一種稠林分。四「此菩薩如實知」已下至「皆如實知」有四行經，明此位菩薩通達十種相差別分。五「又知諸煩惱種種相」已下至「八萬四千如實知」有四行半經，明此位菩薩如實知八萬四千煩惱相分。六「又知諸業種種相」已下至「八萬四千皆如實知」可有五行經，明此位菩薩知業種種相乃至八萬四千分。七「又知諸根軟中勝相」已下至「乃至八萬四千皆如實知」可有四行半經，明此位菩薩知諸根差別相分。八「又知諸解」有一行半經，明此位菩薩知諸解差別乃至八萬四千分。九「又知諸隨眠種種相」已下至「唯以聖道拔出相」可有六行經，明此位菩薩知隨眠種種相分。十「又知受生種種相」已下至「妄謂出三界貪求相」可有五行經，明此位菩薩知受生種種相分。十一「又知習氣種種相」已下至「如來熏習相」可有五行經，明此位菩薩知習氣種種相分。十二「又知眾生正定」已下至「二俱捨不定相」可有四行經，明此位菩薩知定正邪分。十三「佛子」已下至「令得解脫」有兩行經，明都結上十二段知差別諸法分。十四「佛子此菩薩」已下有四行半經，明以四乘法隨根獲益。
第二段長行有六十二行半經，義分為十四段。一「爾時」下至「第九善慧地」有六行半經，是趣入第九地向分。二「佛子」已下至「無為法行」可有四行經，明住第九地，知一切眾生十種所行法分。三「此菩薩以是智慧」已下至「三聚稠林」可有三行經，明此位菩薩知一切眾生十一種稠林分。四「此菩薩如實知」已下至「皆如實知」有四行經，明此位菩薩通達十種相差別分。五「又知諸煩惱種種相」已下至「八萬四千如實知」有四行半經，明此位菩薩如實知八萬四千煩惱相分。六「又知諸業種種相」已下至「八萬四千皆如實知」可有五行經，明此位菩薩知業種種相乃至八萬四千分。七「又知諸根軟中勝相」已下至「乃至八萬四千皆如實知」可有四行半經，明此位菩薩知諸根差別相分。八「又知諸解」有一行半經，明此位菩薩知諸解差別乃至八萬四千分。九「又知諸隨眠種種相」已下至「唯以聖道拔出相」可有六行經，明此位菩薩知隨眠種種相分。十「又知受生種種相」已下至「妄謂出三界貪求相」可有五行經，明此位菩薩知受生種種相分。十一「又知習氣種種相」已下至「如來熏習相」可有五行經，明此位菩薩知習氣種種相分。十二「又知眾生正定」已下至「二俱捨不定相」可有四行經，明此位菩薩知定正邪分。十三「佛子」已下至「令得解脫」有兩行經，明都結上十二段知差別諸法分。十四「佛子此菩薩」已下有四行半經，明以四乘法隨根獲益。
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從第二段長行有六十二行經中，分為十四段。又從初一段六行半經，經云「爾時金剛藏菩薩告解脫月菩薩」已下六行半經，是修第九地向，以如是無量智慧思量觀察，欲更求轉勝寂滅解脫者，明第八地入理智無功，趣入昇進如來佛果十力四無畏大用寂滅無功用故。復修習如來智慧者，明修八九地，於佛功用未自在故。入如來祕密法者，過思量修習所知，而不作念普應萬有無休息故。觀察不思議大智性者，是根本普光明大智也。性者，明智體也，性無依住，對根物而成大用故。淨諸陀羅尼三昧門者，以無依住智普應物而成大用，是正受總持義故。具大神通者，智隨根應，名之為神；不往而體遍十方，名之為通。又智無住與自他而齊知見，名之為通。又智性具大功而無形，名之為神；無自性而具眾知名之為通。又具知見而無生死，名之為神；等法界而同一多，名之為通。已下如文自明。已上六行半經是修第九地向。
從第二段長行有六十二行經中，分為十四段。又從初一段六行半經，經云「爾時金剛藏菩薩告解脫月菩薩」已下六行半經，是修第九地向，以如是無量智慧思量觀察，欲更求轉勝寂滅解脫者，明第八地入理智無功，趣入昇進如來佛果十力四無畏大用寂滅無功用故。復修習如來智慧者，明修八九地，於佛功用未自在故。入如來祕密法者，過思量修習所知，而不作念普應萬有無休息故。觀察不思議大智性者，是根本普光明大智也。性者，明智體也，性無依住，對根物而成大用故。淨諸陀羅尼三昧門者，以無依住智普應物而成大用，是正受總持義故。具大神通者，智隨根應，名之為神；不往而體遍十方，名之為通。又智無住與自他而齊知見，名之為通。又智性具大功而無形，名之為神；無自性而具眾知名之為通。又具知見而無生死，名之為神；等法界而同一多，名之為通。已下如文自明。已上六行半經是修第九地向。
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二一段可四行經，住第九地分。經云「佛子菩薩摩訶薩住此善慧地，如實知善不善無記法行」者，明此位大法師，善知一切眾生心之所行，若善若不善及不作善不善名無記，皆悉知之。如不善有四種，自性、相應、引發、勝義。善有一十三種，自性、相應、隨逐、發起、第一義、生得、方便現前、供養饒益、引攝、對治、靜、等流、寂靜。無記有二，如八種識中眼耳等五識無覆無記，第六意識有覆無記，第七執識有覆無記，第八種子名為藏識無覆無記，但與執識成有漏善種子作來世生因故，如器盛物種子故。文有四種無記，威儀、工巧、變化、異熟。如世人有威儀無威儀及工巧，皆忘失正念。如學世間變化亦爾，與正念不應。如今世造業，成來世異熟。身與死相應，一念不覺受生。又四種無記，自性、相應、引發、勝義。此四無記是出世道。如是等行法，此位菩薩悉知。有漏無漏法行者，三界是有漏，出三界法是無漏。三乘出三界法是有漏，一佛乘普光明智是無漏。世間出世間法行者，三乘是出世間法行，凡夫是世間法行，一乘是非世間非出世間，能隨世間具普賢行法故。思議不思議法者，一切三界是思議法。又三乘出世皆是思議，皆有所得故。一乘智境是不思議，無所得故，是寂用無邊大自在故。定不定法者，色界四禪、無色界四禪是定法，是不定法，非真定故，有生滅故。三乘出世寂滅定，是定法，是不定法，皆有取捨法故。一乘法界禪，是定法是不定法，是寂用自在故。一切凡夫法，是不定法。一切諸佛，是定法故。一切凡聖皆無定法，性無依止故。聲聞獨覺法者，厭苦集、修滅道，了緣生入無生性，捨離悲智，超世緣縛故。菩薩行法行者，行六波羅蜜，留惑及生淨土法行。如來地法行者，普光明智是，而與一切眾生及二乘一而作地故。有為法行者，三界人天及三乘修生無漏，總屬有為行故，淨穢心自在故。無為法行者，唯如來智地故。已上一段四行經，明知十種法行分竟。
二一段可四行經，住第九地分。經云「佛子菩薩摩訶薩住此善慧地，如實知善不善無記法行」者，明此位大法師，善知一切眾生心之所行，若善若不善及不作善不善名無記，皆悉知之。如不善有四種，自性、相應、引發、勝義。善有一十三種，自性、相應、隨逐、發起、第一義、生得、方便現前、供養饒益、引攝、對治、靜、等流、寂靜。無記有二，如八種識中眼耳等五識無覆無記，第六意識有覆無記，第七執識有覆無記，第八種子名為藏識無覆無記，但與執識成有漏善種子作來世生因故，如器盛物種子故。文有四種無記，威儀、工巧、變化、異熟。如世人有威儀無威儀及工巧，皆忘失正念。如學世間變化亦爾，與正念不應。如今世造業，成來世異熟。身與死相應，一念不覺受生。又四種無記，自性、相應、引發、勝義。此四無記是出世道。如是等行法，此位菩薩悉知。有漏無漏法行者，三界是有漏，出三界法是無漏。三乘出三界法是有漏，一佛乘普光明智是無漏。世間出世間法行者，三乘是出世間法行，凡夫是世間法行，一乘是非世間非出世間，能隨世間具普賢行法故。思議不思議法者，一切三界是思議法。又三乘出世皆是思議，皆有所得故。一乘智境是不思議，無所得故，是寂用無邊大自在故。定不定法者，色界四禪、無色界四禪是定法，是不定法，非真定故，有生滅故。三乘出世寂滅定，是定法，是不定法，皆有取捨法故。一乘法界禪，是定法是不定法，是寂用自在故。一切凡夫法，是不定法。一切諸佛，是定法故。一切凡聖皆無定法，性無依止故。聲聞獨覺法者，厭苦集、修滅道，了緣生入無生性，捨離悲智，超世緣縛故。菩薩行法行者，行六波羅蜜，留惑及生淨土法行。如來地法行者，普光明智是，而與一切眾生及二乘一而作地故。有為法行者，三界人天及三乘修生無漏，總屬有為行故，淨穢心自在故。無為法行者，唯如來智地故。已上一段四行經，明知十種法行分竟。
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三此菩薩知一切眾生十種稠林分中，經云「此菩薩以如是智慧如實知眾生心稠林」者，總舉煩惱廣多如稠林，皆由心起，無心即諸行稠林滅。大智如林，能普覆護一切眾生故。煩惱稠林者，迷法界自性緣生，成等虛空界世界微塵數一切煩惱稠林，明煩惱廣多翳障如稠林，一達智境便為萬行功德稠林故。業根解種性樂欲並可知。隨眠稠林者，有七：一欲受、二瞋、三有恚、四愛、五慢、六無明、七見疑是見道疑。此七種常相迷覆，號曰隨眠。能迷無邊心境障菩提智，故號稠林。受生稠林者，一剎那際八百生滅同時而起。習氣稠林者，如經安立十住、十行、十迴向、十地，皆為現前一分生如來智慧家，頓斷三界麁惑。地上漸治習氣，如初地明觀世法，二地以戒波羅蜜以治欲界惑習，三地修四禪八定治上二界惑習，四地生如來家，五地修世間眾技之門，六地出纏智慧已滿，七地入利生之方便，八地無功智現前，九地行成任運，十地功圓佛用，皆是治習氣方便。三聚差別稠林者，從三不善根中約有十六種稠林名廣乃八萬四千及無盡三不善根、三毒、三株杌、三垢、三燒害、三箭、三惡行、三遺、三縛、三所有、二熱、三惱、三不淨、三熾然、三稠林、三拘礙，總以貪瞋癡為體，作種種煩惱名。已上三行經，明稠林煩惱分。
三此菩薩知一切眾生十種稠林分中，經云「此菩薩以如是智慧如實知眾生心稠林」者，總舉煩惱廣多如稠林，皆由心起，無心即諸行稠林滅。大智如林，能普覆護一切眾生故。煩惱稠林者，迷法界自性緣生，成等虛空界世界微塵數一切煩惱稠林，明煩惱廣多翳障如稠林，一達智境便為萬行功德稠林故。業根解種性樂欲並可知。隨眠稠林者，有七：一欲受、二瞋、三有恚、四愛、五慢、六無明、七見疑是見道疑。此七種常相迷覆，號曰隨眠。能迷無邊心境障菩提智，故號稠林。受生稠林者，一剎那際八百生滅同時而起。習氣稠林者，如經安立十住、十行、十迴向、十地，皆為現前一分生如來智慧家，頓斷三界麁惑。地上漸治習氣，如初地明觀世法，二地以戒波羅蜜以治欲界惑習，三地修四禪八定治上二界惑習，四地生如來家，五地修世間眾技之門，六地出纏智慧已滿，七地入利生之方便，八地無功智現前，九地行成任運，十地功圓佛用，皆是治習氣方便。三聚差別稠林者，從三不善根中約有十六種稠林名廣乃八萬四千及無盡三不善根、三毒、三株杌、三垢、三燒害、三箭、三惡行、三遺、三縛、三所有、二熱、三惱、三不淨、三熾然、三稠林、三拘礙，總以貪瞋癡為體，作種種煩惱名。已上三行經，明稠林煩惱分。
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四此菩薩如實知眾生心種種相者，都言之也。所謂雜起相者，心所緣雜境界。速轉相者，生滅無常剎那不住壞。不壞相者，世間無常，是名為壞相。世間相無成，即無有壞，此即世間出世間平等相。無形質相者，如心念空作空無相見。無邊際相者，作無邊際念想。清淨相者，如是清淨相者，如是染淨縛不縛悉如實知，乃至無量皆如實知。已上明此位菩薩如實知種種心想相，以智能知。
四此菩薩如實知眾生心種種相者，都言之也。所謂雜起相者，心所緣雜境界。速轉相者，生滅無常剎那不住壞。不壞相者，世間無常，是名為壞相。世間相無成，即無有壞，此即世間出世間平等相。無形質相者，如心念空作空無相見。無邊際相者，作無邊際念想。清淨相者，如是清淨相者，如是染淨縛不縛悉如實知，乃至無量皆如實知。已上明此位菩薩如實知種種心想相，以智能知。
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五有四行半經，又知諸煩惱種種相者，都言之也。所謂久遠隨行相者，言諸煩惱無有始終，恒隨無明所緣行故。無邊引起相者，由名色，以心所緣名色，名之為行。其心緣境，受乃同時，心想繫纏識種便熟，五蘊十一緣濤波不息，名色為境，心為主，受想行為使。末那執識起貪愛嗔癡，於本業田中種識種子生諸苗稼，約有八萬四千。俱生不捨者，如前已釋。眠起一義者，眠煩惱者，如前七種是。起煩惱者，現作業十使十纏等是。如十使中，身見、邊見、邪見、戒見、疑、見等六是障見道，貪、嗔、癡、慢四是障修道。行為雖見道，在行數起。修道煩惱至三地除，見道煩惱六地除，七地十地會佛悲智利眾生行。為初地二地已上上十善治欲界惑，三地修四禪八定治上二界惑得出三界心故。六地三空現前，出世智慧悉皆具足故，無見道惑。七地已去一向處世，學佛智悲利生之門。如是安立，明分法則須當如是，初發心者一時具修。經云「眠起一義相」者，明體無二相故。迷一真智而作多妄者，還一體收故。與心相應不相應相者，心與境合為相應相，不與境合而妄緣之是心不相應相。隨趣受生而住相者，因如是煩惱，生如是住處，悉皆知之。三界差別相者，欲界色界無色界受生執境，於中定亂心想所緣，皆如實知。愛見癡慢如箭深入過患相者，明三界受生，皆由是四種煩惱。作種種煩惱乃至八萬四千者，如十使煩惱以五蘊所成，一蘊中有百，五蘊中有五百。以五蘊成五塵，五塵中還有五蘊十使以為一百，五塵中有五百。以蘊為內、以塵為外，皆意為主。意為能緣，塵為所緣，以此內外各有五百，共成一千。配七識七千，分三世，三七二十一，二萬一千。瞋行多者、貪行多者、癡行多者、等分行者各二萬一千，共為八萬四千。以約造煩惱業但七識故，餘不能為。如〈隨好光明功德品〉云「於色聲香味觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱。瞋行多者二萬一千，貪行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千。」但有此言，亦不配當。已上四行半經，明此位菩薩如實知種種諸煩惱相分。
五有四行半經，又知諸煩惱種種相者，都言之也。所謂久遠隨行相者，言諸煩惱無有始終，恒隨無明所緣行故。無邊引起相者，由名色，以心所緣名色，名之為行。其心緣境，受乃同時，心想繫纏識種便熟，五蘊十一緣濤波不息，名色為境，心為主，受想行為使。末那執識起貪愛嗔癡，於本業田中種識種子生諸苗稼，約有八萬四千。俱生不捨者，如前已釋。眠起一義者，眠煩惱者，如前七種是。起煩惱者，現作業十使十纏等是。如十使中，身見、邊見、邪見、戒見、疑、見等六是障見道，貪、嗔、癡、慢四是障修道。行為雖見道，在行數起。修道煩惱至三地除，見道煩惱六地除，七地十地會佛悲智利眾生行。為初地二地已上上十善治欲界惑，三地修四禪八定治上二界惑得出三界心故。六地三空現前，出世智慧悉皆具足故，無見道惑。七地已去一向處世，學佛智悲利生之門。如是安立，明分法則須當如是，初發心者一時具修。經云「眠起一義相」者，明體無二相故。迷一真智而作多妄者，還一體收故。與心相應不相應相者，心與境合為相應相，不與境合而妄緣之是心不相應相。隨趣受生而住相者，因如是煩惱，生如是住處，悉皆知之。三界差別相者，欲界色界無色界受生執境，於中定亂心想所緣，皆如實知。愛見癡慢如箭深入過患相者，明三界受生，皆由是四種煩惱。作種種煩惱乃至八萬四千者，如十使煩惱以五蘊所成，一蘊中有百，五蘊中有五百。以五蘊成五塵，五塵中還有五蘊十使以為一百，五塵中有五百。以蘊為內、以塵為外，皆意為主。意為能緣，塵為所緣，以此內外各有五百，共成一千。配七識七千，分三世，三七二十一，二萬一千。瞋行多者、貪行多者、癡行多者、等分行者各二萬一千，共為八萬四千。以約造煩惱業但七識故，餘不能為。如〈隨好光明功德品〉云「於色聲香味觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱。瞋行多者二萬一千，貪行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千。」但有此言，亦不配當。已上四行半經，明此位菩薩如實知種種諸煩惱相分。
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六可有五行經，明此位菩薩知業種種相分。如經云「又知諸業種種相」者，都言之也。所謂善、不善、無記相。善、不善可知。無記者，有二種無記：一不記善不善及昏沈睡眠，是不善無記。二三昧正受，心境俱亡，正智現前，但為眾生轉正法輪。於其自他無法正記，故云無記。相有表示、無表示相。明有表業者，或有業因、有表示。生即因，有前境可見聞覺知，由心取彼以成業種。或有業種，外無表示，由心橫念自計成業相。與心同生不離相者，明業由心起，心即是業，如境中像。業所報果是心影像，心亡境寂。因自性剎那壞而次第集果不失相者，明作業由迷自性。雖作妄業，忽起還亡。雖不常繫在前，所集果報一一不失。自非正智現前、諸業便為智用，始可脫也。有報無報相者，三界眾生及二乘并淨土菩薩，皆是有報相。一乘佛果染淨心亡，不依果報，但為隨眾生樂欲隨物現形，似如意摩尼與物同色，無自性無他性，為本來與一切眾生同其一心，任彼心所見達者，法自如是，非作用往來故。受黑黑等眾報相者，明無明業中重重作黑業故。以智為白，以識為黑。如田無量相者，舉喻明業如田中生種種草木。如業田中生種種識種苗芽甚繁，稠林故。凡聖差別相者，明是人業、是畜生業、是地獄、是餓鬼、是天業、是聲聞、是緣覺、是淨土菩薩、是一乘佛果大悲智業，此位菩薩悉能了知。現受、生受、後受相，明懸知三世受生業故。乘非乘定不定相者，外道所乘及定，并三乘出世，妄謂出世，非出世道業故，乃至八萬四千皆如實知，及佛果已來差別業皆如實知。已上明知業差別相。
六可有五行經，明此位菩薩知業種種相分。如經云「又知諸業種種相」者，都言之也。所謂善、不善、無記相。善、不善可知。無記者，有二種無記：一不記善不善及昏沈睡眠，是不善無記。二三昧正受，心境俱亡，正智現前，但為眾生轉正法輪。於其自他無法正記，故云無記。相有表示、無表示相。明有表業者，或有業因、有表示。生即因，有前境可見聞覺知，由心取彼以成業種。或有業種，外無表示，由心橫念自計成業相。與心同生不離相者，明業由心起，心即是業，如境中像。業所報果是心影像，心亡境寂。因自性剎那壞而次第集果不失相者，明作業由迷自性。雖作妄業，忽起還亡。雖不常繫在前，所集果報一一不失。自非正智現前、諸業便為智用，始可脫也。有報無報相者，三界眾生及二乘并淨土菩薩，皆是有報相。一乘佛果染淨心亡，不依果報，但為隨眾生樂欲隨物現形，似如意摩尼與物同色，無自性無他性，為本來與一切眾生同其一心，任彼心所見達者，法自如是，非作用往來故。受黑黑等眾報相者，明無明業中重重作黑業故。以智為白，以識為黑。如田無量相者，舉喻明業如田中生種種草木。如業田中生種種識種苗芽甚繁，稠林故。凡聖差別相者，明是人業、是畜生業、是地獄、是餓鬼、是天業、是聲聞、是緣覺、是淨土菩薩、是一乘佛果大悲智業，此位菩薩悉能了知。現受、生受、後受相，明懸知三世受生業故。乘非乘定不定相者，外道所乘及定，并三乘出世，妄謂出世，非出世道業故，乃至八萬四千皆如實知，及佛果已來差別業皆如實知。已上明知業差別相。
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七知諸根耎中上勝相者，耎者下根、中者中根、上者上根。如是先際後際差別無差別上中下相者，知三世根行差別，同異悉知故。煩惱俱生不相離相者，修生煩惱、俱生煩惱不相離相，皆悉知之。乘非乘、定不定相，如前。隨根網輕轉壞相者，隨根設教網，隨輕重煩惱轉壞相，悉能知之。增上無能壞相者，言根品上上而無退動故。遠隨共生不同相者，如一切眾生無始共生不離一性，而隨分別根性差別不同，悉皆知之，乃至八萬四千如實知之，皆無錯謬。
七知諸根耎中上勝相者，耎者下根、中者中根、上者上根。如是先際後際差別無差別上中下相者，知三世根行差別，同異悉知故。煩惱俱生不相離相者，修生煩惱、俱生煩惱不相離相，皆悉知之。乘非乘、定不定相，如前。隨根網輕轉壞相者，隨根設教網，隨輕重煩惱轉壞相，悉能知之。增上無能壞相者，言根品上上而無退動故。遠隨共生不同相者，如一切眾生無始共生不離一性，而隨分別根性差別不同，悉皆知之，乃至八萬四千如實知之，皆無錯謬。
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八知諸根。已上知根差別解中，知諸解下中上性樂欲，乃至八萬四千，如文自具。
八知諸根。已上知根差別解中，知諸解下中上性樂欲，乃至八萬四千，如文自具。
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新華嚴經論卷第二十七
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