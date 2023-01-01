新華嚴經論卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第二十六

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

一有久從生死苦厭苦發心，有得三乘一乘之果，名自覺聖智，亦名佛智、自然智、無師智。二依先覺者勸令知苦本方能發心。夫發心者有此二種。若言要依先佛發心者，即有常過，即同外道常見。即先覺者以誰為師？轉轉相承，不離常見。若有古時常佛為展轉之師，即古佛自體自真不隨妄者，即不可踐其古跡，為真自常真，不可以真隨生死故。即生死是常生死，佛自是常佛故。若也眾生定有生死者，生死自常生死，不可得成真故。此是斷見。此二種俱非，不離斷常也。為一切眾生生死無性，本無生死，橫計生死，本非生死。一切諸佛本無自性故，實無菩提亦無涅槃，而眾生妄謂諸佛有菩提涅槃。若有眾生能如是知者，名為發心、名為諸佛、名為見道，而能開悟一切眾生，是名達無明者。無明本無，諸佛亦無，名為覺者。但以無依住無體無性妙智，能隨響應對現色身，能以此理教化眾生，名為大悲。故不可得有證、有忻有厭、有取有捨、有古有今、有真有假發菩提心也。如是發菩提心，不為長夜無明之所覆故。經云「愛水為潤」者，因愛有生故。我慢溉灌者，有八種慢：一慢、二大慢、三慢慢、四我慢、五增上慢、六不如慢、七邪慢、八慠慢。見網增長者，五見及六十二見等是。生名色牙者，由於諸見起貪，與名色俱起。名色增長生五根者，由名色故，以眼耳鼻舌身對名色生觸，觸對生受。其身觸體有十二種，澁滑輕重、冷熱飢渴、堅濕煖動。眼色觸有二十五，青黃赤白、長短方圓、高下正不正、光影明闇、煙雲塵霧、麁細逈表、空顯色故。耳聞聲有十一種觸，可意、不可意、俱、相違、因受大種、因不受大種、因俱大種、世所共成所引、遍計所執、聖言所攝、非聖言所攝聲也。鼻有六種香觸，好、惡、平等、和合、俱生、變異。味有十二種觸，苦、酢、甘、辛、醎、淡、可意、不可意、俱、相違、和合俱生、變異。於前五根上所得，隨意思量，名之為六十六種意法。以心起意，意識隨五根中所現名觸，意根隨取名受，受之不捨名愛，愛增長取，取增長有。有生已，將前六根上六十六種意識所緣，於諸趣中成五蘊身為生。生已衰變名老，終歿為死，於死時生諸熱惱乃至憂愁悲嘆眾苦皆集故。「從此因緣故集」已後一行半經，明緣生無體，妄謂生死。隨順緣體，應如是觀。明十二緣體，眾生情有而實理無，善達理無緣性，便即生死為不生死。此上一段，明由著我因有十二有支，若作無我觀，得離我所，諸虛妄緣便為法界大智無作自性緣生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一有久從生死苦厭苦發心，有得三乘一乘之果，名自覺聖智，亦名佛智、自然智、無師智。二依先覺者勸令知苦本方能發心。夫發心者有此二種。若言要依先佛發心者，即有常過，即同外道常見。即先覺者以誰為師？轉轉相承，不離常見。若有古時常佛為展轉之師，即古佛自體自真不隨妄者，即不可踐其古跡，為真自常真，不可以真隨生死故。即生死是常生死，佛自是常佛故。若也眾生定有生死者，生死自常生死，不可得成真故。此是斷見。此二種俱非，不離斷常也。為一切眾生生死無性，本無生死，橫計生死，本非生死。一切諸佛本無自性故，實無菩提亦無涅槃，而眾生妄謂諸佛有菩提涅槃。若有眾生能如是知者，名為發心、名為諸佛、名為見道，而能開悟一切眾生，是名達無明者。無明本無，諸佛亦無，名為覺者。但以無依住無體無性妙智，能隨響應對現色身，能以此理教化眾生，名為大悲。故不可得有證、有忻有厭、有取有捨、有古有今、有真有假發菩提心也。如是發菩提心，不為長夜無明之所覆故。經云「愛水為潤」者，因愛有生故。我慢溉灌者，有八種慢：一慢、二大慢、三慢慢、四我慢、五增上慢、六不如慢、七邪慢、八慠慢。見網增長者，五見及六十二見等是。生名色牙者，由於諸見起貪，與名色俱起。名色增長生五根者，由名色故，以眼耳鼻舌身對名色生觸，觸對生受。其身觸體有十二種，澁滑輕重、冷熱飢渴、堅濕煖動。眼色觸有二十五，青黃赤白、長短方圓、高下正不正、光影明闇、煙雲塵霧、麁細逈表、空顯色故。耳聞聲有十一種觸，可意、不可意、俱、相違、因受大種、因不受大種、因俱大種、世所共成所引、遍計所執、聖言所攝、非聖言所攝聲也。鼻有六種香觸，好、惡、平等、和合、俱生、變異。味有十二種觸，苦、酢、甘、辛、醎、淡、可意、不可意、俱、相違、和合俱生、變異。於前五根上所得，隨意思量，名之為六十六種意法。以心起意，意識隨五根中所現名觸，意根隨取名受，受之不捨名愛，愛增長取，取增長有。有生已，將前六根上六十六種意識所緣，於諸趣中成五蘊身為生。生已衰變名老，終歿為死，於死時生諸熱惱乃至憂愁悲嘆眾苦皆集故。「從此因緣故集」已後一行半經，明緣生無體，妄謂生死。隨順緣體，應如是觀。明十二緣體，眾生情有而實理無，善達理無緣性，便即生死為不生死。此上一段，明由著我因有十二有支，若作無我觀，得離我所，諸虛妄緣便為法界大智無作自性緣生故。

第二段中有十行半經，明菩薩念一切眾生分。迷第一義諦，號曰無明。所作業果，是行行依止。初心是識者，以明迷第一義故，名為無明。真之為妄皆有依報，以有依報便有名色。為迷真相情識取境，與受想行識及以六根同時而取，名之為蘊。蘊不壞故，名之為業。識心為主，六根及境三事和合而為所緣，共生四取者，情為名色為境，情識為能緣，受隨之，名為行。尋思煩憂，迷其淨智，名之為蘊。六根、境、識三事和合，名之為觸。因此五蘊對於六根，情識之上有十二支同時而有。已下十二有支，具如經文說。如是已上一段，明迷第一義而生五蘊，從五蘊上共生十二有支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二段中有十行半經，明菩薩念一切眾生分。迷第一義諦，號曰無明。所作業果，是行行依止。初心是識者，以明迷第一義故，名為無明。真之為妄皆有依報，以有依報便有名色。為迷真相情識取境，與受想行識及以六根同時而取，名之為蘊。蘊不壞故，名之為業。識心為主，六根及境三事和合而為所緣，共生四取者，情為名色為境，情識為能緣，受隨之，名為行。尋思煩憂，迷其淨智，名之為蘊。六根、境、識三事和合，名之為觸。因此五蘊對於六根，情識之上有十二支同時而有。已下十二有支，具如經文說。如是已上一段，明迷第一義而生五蘊，從五蘊上共生十二有支。

第三段中有七行半經，明三界所有唯是一心。明十二有支從一心起，以隨事貪欲迷真心故，妄心生為想，想心乖智妄辨為識，妄心所辨是識，緣境是行。於行迷惑者，所緣之境。謂實有故，名曰無明。以心無明故，便生名色。從名色、六根、妄心三事和合生觸，正觸相應分別取著是受，餘如經自具。此已上心境、六根、觸、受、愛、取、有、生老死一時，無前後體妄作前後，迷如來之理智本來無作者故，橫生諸苦，波浪苦流不息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三段中有七行半經，明三界所有唯是一心。明十二有支從一心起，以隨事貪欲迷真心故，妄心生為想，想心乖智妄辨為識，妄心所辨是識，緣境是行。於行迷惑者，所緣之境。謂實有故，名曰無明。以心無明故，便生名色。從名色、六根、妄心三事和合生觸，正觸相應分別取著是受，餘如經自具。此已上心境、六根、觸、受、愛、取、有、生老死一時，無前後體妄作前後，迷如來之理智本來無作者故，橫生諸苦，波浪苦流不息故。

第四一段有十五行半經，明無明及十二有支皆有二種業者，一由無明故，令一切眾生迷於無作智自性法界；二由無明緣生，便作思想行緣故，故云與行作生起因。行亦有二種業者，一由迷法界智執成來世報、二由妄行心想識種便生。是故經云「與識作生起因」。識亦有二種業者，一由迷根本智種，妄生識種，令諸業有相續不斷；二由迷根本普光明智所有無名相之微妙功德之名色，生識種所成生死業報之麁名色也。名色亦有二種業者，一由識成名色，由名色成識，故云互相助成；二由名色故，對六根中現相，能令六根中情識取之。六根亦有二種業者，一由迷無相體一相之理智，各隨別境別取境界色聲等異；二為六根現境，識心相對妄情便起故，云與觸作生起因。觸亦有二種業者，一由觸能迷所緣，便能受現世塵成諸喜怒；二由受現世塵故，成當來有苦果故。受亦有二種業者，一由迷一切法空，能領受愛憎等事；二與愛作生起因。已下如文自具。此一段緣生，皆從無明迷理智為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四一段有十五行半經，明無明及十二有支皆有二種業者，一由無明故，令一切眾生迷於無作智自性法界；二由無明緣生，便作思想行緣故，故云與行作生起因。行亦有二種業者，一由迷法界智執成來世報、二由妄行心想識種便生。是故經云「與識作生起因」。識亦有二種業者，一由迷根本智種，妄生識種，令諸業有相續不斷；二由迷根本普光明智所有無名相之微妙功德之名色，生識種所成生死業報之麁名色也。名色亦有二種業者，一由識成名色，由名色成識，故云互相助成；二由名色故，對六根中現相，能令六根中情識取之。六根亦有二種業者，一由迷無相體一相之理智，各隨別境別取境界色聲等異；二為六根現境，識心相對妄情便起故，云與觸作生起因。觸亦有二種業者，一由觸能迷所緣，便能受現世塵成諸喜怒；二由受現世塵故，成當來有苦果故。受亦有二種業者，一由迷一切法空，能領受愛憎等事；二與愛作生起因。已下如文自具。此一段緣生，皆從無明迷理智為首。

第五段有四行半經，分為兩段。一「佛子此中無明緣行」已下至「助成故」有兩行經，明無明等十一有支，皆總由迷本智，以妄心成識更相助成分。於一一緣中皆有十二，以互體更相助成，有一百四十四。於三世上各有一百四十四，總共為四百三十二。總由迷本真智，號曰無明。於無明中，因境、六根、識三事而生五蘊。以五蘊對六根，緣生一切觸，總以意識為主。而隨根境識能作種種生死業緣，乃至八萬四千一切塵勞從此而起。八萬四千煩惱者，其名數至〈隨好光明功德品〉中具明。但自了識、心、根境三事一性，一性者所謂無性，達無性理，以普光明智普印諸境，妙用恒寂無明成智，一切名為種智海。二「無明滅」已下兩行半經，明達無明成解脫緣，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五段有四行半經，分為兩段。一「佛子此中無明緣行」已下至「助成故」有兩行經，明無明等十一有支，皆總由迷本智，以妄心成識更相助成分。於一一緣中皆有十二，以互體更相助成，有一百四十四。於三世上各有一百四十四，總共為四百三十二。總由迷本真智，號曰無明。於無明中，因境、六根、識三事而生五蘊。以五蘊對六根，緣生一切觸，總以意識為主。而隨根境識能作種種生死業緣，乃至八萬四千一切塵勞從此而起。八萬四千煩惱者，其名數至〈隨好光明功德品〉中具明。但自了識、心、根境三事一性，一性者所謂無性，達無性理，以普光明智普印諸境，妙用恒寂無明成智，一切名為種智海。二「無明滅」已下兩行半經，明達無明成解脫緣，如文自具。

第六段有三行半經，明無明、愛、取三事不斷，是煩惱道。行有二事不斷，是業道。餘分者，所謂名色、觸、受、生、老病死憂悲等，是苦道。前後際及現在三世上，前三段煩惱斷，即無三世及三段煩惱，離我我所，但有生滅。猶如束蘆者，明雖有分別相似生滅，了中虛無也。如束蘆葦，其相雖有，一一中虛。明六根及境雖有，法眼常虛，此明觀達也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六段有三行半經，明無明、愛、取三事不斷，是煩惱道。行有二事不斷，是業道。餘分者，所謂名色、觸、受、生、老病死憂悲等，是苦道。前後際及現在三世上，前三段煩惱斷，即無三世及三段煩惱，離我我所，但有生滅。猶如束蘆者，明雖有分別相似生滅，了中虛無也。如束蘆葦，其相雖有，一一中虛。明六根及境雖有，法眼常虛，此明觀達也。

第七一段有兩行半經。云復次無明緣行者，有三世無明，無明緣行是當念中，過去是所緣前境故。經云「是觀過去識」。乃至受是觀現在為識受，是當念中現在，為明識受分別領受現在事故。愛乃至有，是觀未來，為愛有二事是當念中未來故，為是當念中識受，後方計實有，成愛染故。於是以後展轉相續者，以此無明緣行、識、受、愛、有，成三世業苦果相續不斷。但無明滅即行滅，即識受愛有并十二有支總滅。是觀待斷者，明十二緣待觀方斷故，此以六相義該通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七一段有兩行半經。云復次無明緣行者，有三世無明，無明緣行是當念中，過去是所緣前境故。經云「是觀過去識」。乃至受是觀現在為識受，是當念中現在，為明識受分別領受現在事故。愛乃至有，是觀未來，為愛有二事是當念中未來故，為是當念中識受，後方計實有，成愛染故。於是以後展轉相續者，以此無明緣行、識、受、愛、有，成三世業苦果相續不斷。但無明滅即行滅，即識受愛有并十二有支總滅。是觀待斷者，明十二緣待觀方斷故，此以六相義該通。

第八一段有兩行半經，總明十二有支共成三苦。一無明行及六根是行苦，是迷境攀緣不息，故是行苦。二觸受是苦苦，明受諸觸有愛憎生苦。以受觸時即有苦，更加貪戀及以憎嫌，苦更加苦。餘是壞苦者，於十二有支中，從名色、識、取、愛、有、生、老病死，七是壞苦。但觀無明滅即行滅，即三苦滅，十二有支滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八一段有兩行半經，總明十二有支共成三苦。一無明行及六根是行苦，是迷境攀緣不息，故是行苦。二觸受是苦苦，明受諸觸有愛憎生苦。以受觸時即有苦，更加貪戀及以憎嫌，苦更加苦。餘是壞苦者，於十二有支中，從名色、識、取、愛、有、生、老病死，七是壞苦。但觀無明滅即行滅，即三苦滅，十二有支滅。

第九一段有五行經，明有三段斷滅生起十二有支之緣。一明無明緣行是生起義，無無明諸行亦無，餘亦如之。二無明緣行者，是繫縛義。無明滅行滅者，繫縛滅，是斷煩惱義，是解脫故，為大智慧相應故。三無明緣行者，是隨順無所有觀，是生起觀行力，隨緣觀十二緣自體無所有故。無明滅行滅者，以觀十二有支無體故。餘亦如是。通總十二緣，但無明無即十二緣無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九一段有五行經，明有三段斷滅生起十二有支之緣。一明無明緣行是生起義，無無明諸行亦無，餘亦如之。二無明緣行者，是繫縛義。無明滅行滅者，繫縛滅，是斷煩惱義，是解脫故，為大智慧相應故。三無明緣行者，是隨順無所有觀，是生起觀行力，隨緣觀十二緣自體無所有故。無明滅行滅者，以觀十二有支無體故。餘亦如是。通總十二緣，但無明無即十二緣無故。

第十段有四行半經，明以十種逆順觀十二有支緣起相續，皆一心所攝，但以自業苦樂不同而有差別，不離十二有支。但如前三道不斷者，所謂心、境、無明，此三無者，餘皆自無。若不斷者，三苦聚集，即行苦、苦苦、壞苦聚也。言其斷者，以無明即成不苦之妙用理智故。已上是長科第三段中十種逆順觀十二有支分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十段有四行半經，明以十種逆順觀十二有支緣起相續，皆一心所攝，但以自業苦樂不同而有差別，不離十二有支。但如前三道不斷者，所謂心、境、無明，此三無者，餘皆自無。若不斷者，三苦聚集，即行苦、苦苦、壞苦聚也。言其斷者，以無明即成不苦之妙用理智故。已上是長科第三段中十種逆順觀十二有支分。

長科第四段中有七行半經，明作前十種逆順觀十二有支，已達諸緣起性自無生，便得三解脫門現前。三解脫門者，一觀十二緣自性空無作，皆自性滅，畢竟解脫，得空解脫門。二無有少法可得，即得無相解脫門。三得前空及無相二門，更無餘願求，唯有大悲教化一切眾生，皆令畢竟解脫得無願解脫門。餘如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長科第四段中有七行半經，明作前十種逆順觀十二有支，已達諸緣起性自無生，便得三解脫門現前。三解脫門者，一觀十二緣自性空無作，皆自性滅，畢竟解脫，得空解脫門。二無有少法可得，即得無相解脫門。三得前空及無相二門，更無餘願求，唯有大悲教化一切眾生，皆令畢竟解脫得無願解脫門。餘如文自具。

第五段中有十行半經，明此位菩薩得三空解脫轉增大悲分。於此段中復分為二。一「佛子此菩薩」已下至「亦不畢竟滅於諸行」有五行半經，明觀一切有為法皆是無常，甚可厭患，為成就眾生亦不永滅諸行分。二「佛子菩薩如是」已下至「未圓滿故」有六行半經，明菩薩觀有為法多諸過惡，無有自性而恒起大悲，得般若波羅蜜分。如經云「為未滿菩提分法」者，明此六地已得空無相無作出世菩提，未得入俗大悲圓滿隨普賢行海自在菩提。復作是念一切有為有和合則轉者，明迷情緣即諸法無常，轉變情稱理即一切諸法性自無生，此心生即法生也。已下准知。如緣集即轉不集即不轉者，若無明緣行則轉，若無明滅即行隨智起，則起唯法起，非無常遷戀故。已下准知。有為法多諸過患者，有情識所為，皆生老病死苦痛患。若以智悲所行，皆普賢行也。已下准知。即得般若波羅蜜現前者，已超聞思修慧，此一乘智慧是佛智慧，是究竟無作普光明智慧也。此稱智遍周應根利物，不為而用、不思而應。自餘如經自具。以菩提分法未圓滿故者，言正覺菩提初心以成，隨行菩提十一地始滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五段中有十行半經，明此位菩薩得三空解脫轉增大悲分。於此段中復分為二。一「佛子此菩薩」已下至「亦不畢竟滅於諸行」有五行半經，明觀一切有為法皆是無常，甚可厭患，為成就眾生亦不永滅諸行分。二「佛子菩薩如是」已下至「未圓滿故」有六行半經，明菩薩觀有為法多諸過惡，無有自性而恒起大悲，得般若波羅蜜分。如經云「為未滿菩提分法」者，明此六地已得空無相無作出世菩提，未得入俗大悲圓滿隨普賢行海自在菩提。復作是念一切有為有和合則轉者，明迷情緣即諸法無常，轉變情稱理即一切諸法性自無生，此心生即法生也。已下准知。如緣集即轉不集即不轉者，若無明緣行則轉，若無明滅即行隨智起，則起唯法起，非無常遷戀故。已下准知。有為法多諸過患者，有情識所為，皆生老病死苦痛患。若以智悲所行，皆普賢行也。已下准知。即得般若波羅蜜現前者，已超聞思修慧，此一乘智慧是佛智慧，是究竟無作普光明智慧也。此稱智遍周應根利物，不為而用、不思而應。自餘如經自具。以菩提分法未圓滿故者，言正覺菩提初心以成，隨行菩提十一地始滿。

第六段中有六行半經，明得十空三昧現前分。自性空三昧者，不由修作，任理無功而自現故。此云正定，三者正也，昧者定也。何故以三為正？凡為作法，以三度為正。昧者，情識不現，名之為昧。正智現前，名之為三。又三者正也。何以故？以三為陽故正也。如十一月一陽生，十二月二陽生，正月三陽生為正月，以寅為木、為日、為火也。以火生於寅，又以日為智。以十二月正月為艮、為山、為止、為門闕、為小男、為童蒙，是故聖者取之為法表。正月三陽已生，以從艮止而生火也，明從定為止，發起無作正智慧，明是入道啟蒙之門闕故。艮為童蒙，以明童蒙心止，能啟大智慧日光明故。云三者正也，昧者定也。以五蘊冥昧，即正智便現，又一止是正字，以一心止，其道正故，故止一處無事不辦。第一義空三昧者，過一切有為無常法故。第一空三昧者，明創過上二界息想定，亦過聲聞、緣覺、淨土三乘淨穢之定。又十方萬像一性，名第一空三昧。大空三昧者，過世情所識空，過三乘住無作空也，得意生身故。合空三昧者，明與十方凡聖有情無情合故。起空三昧者，明寂用自在故。如實不分別空三昧者，明無情識故，示現根所見故。不捨離空三昧者，示現遠離過惡故。離不離空三昧者，處世界如蓮華居水故。以此十二昧為首，皆不離空、無作、無願三三昧門為體，百千二昧總從此起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六段中有六行半經，明得十空三昧現前分。自性空三昧者，不由修作，任理無功而自現故。此云正定，三者正也，昧者定也。何故以三為正？凡為作法，以三度為正。昧者，情識不現，名之為昧。正智現前，名之為三。又三者正也。何以故？以三為陽故正也。如十一月一陽生，十二月二陽生，正月三陽生為正月，以寅為木、為日、為火也。以火生於寅，又以日為智。以十二月正月為艮、為山、為止、為門闕、為小男、為童蒙，是故聖者取之為法表。正月三陽已生，以從艮止而生火也，明從定為止，發起無作正智慧，明是入道啟蒙之門闕故。艮為童蒙，以明童蒙心止，能啟大智慧日光明故。云三者正也，昧者定也。以五蘊冥昧，即正智便現，又一止是正字，以一心止，其道正故，故止一處無事不辦。第一義空三昧者，過一切有為無常法故。第一空三昧者，明創過上二界息想定，亦過聲聞、緣覺、淨土三乘淨穢之定。又十方萬像一性，名第一空三昧。大空三昧者，過世情所識空，過三乘住無作空也，得意生身故。合空三昧者，明與十方凡聖有情無情合故。起空三昧者，明寂用自在故。如實不分別空三昧者，明無情識故，示現根所見故。不捨離空三昧者，示現遠離過惡故。離不離空三昧者，處世界如蓮華居水故。以此十二昧為首，皆不離空、無作、無願三三昧門為體，百千二昧總從此起。

第七段有九行半經，分為三段。一「佛子」已下至「皆悉圓滿」有三行半經，明修十種無限心分。二「佛子」已下至「常行不捨」有四行經，明隨順佛菩提，不懼異論，入佛智地分。三「佛子」已下至「隨順無違故」有兩行半經，明住此位菩薩般若波羅蜜行得隨順忍分。經云「不懼異論」者，人天外道及三乘異論。入佛智地者，明從根本智入差別智地故。離二乘道者，二乘斷煩惱而證空，菩薩達煩惱而成智海故。云趣於佛智諸煩惱魔無能沮壞者，明煩惱魔是生死因也，陰魔、死魔是生死果也，天魔生死緣。住於菩薩智者，一切隨世差別智也。佛子菩薩住此現前地中得般若波羅蜜行增上者，明此地菩薩於三界中一切諸緣生法逆順觀徹，得世間中出世間智慧滿故，故名增上。第三明利順忍者，准五忍中是第三順忍，若准十忍中是第二順忍。如三乘中五忍者，一伏忍、二信忍、三順忍、四無生忍、五寂滅忍。如三乘中，地前三賢菩薩得伏忍，五地得信忍、六地順忍、八地無生忍、十地寂滅忍。十忍者，經文自具。如此一乘教中，以十波羅蜜，以五位十住、十行、十迴向、十地、十一地通修習，位位中以十波羅蜜互為主伴。五位之上有五百箇行門，分分微薄，以六相總別之義言之，時日歲月皆如是，猶如帝網重重參映，一多同異皆不轉變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七段有九行半經，分為三段。一「佛子」已下至「皆悉圓滿」有三行半經，明修十種無限心分。二「佛子」已下至「常行不捨」有四行經，明隨順佛菩提，不懼異論，入佛智地分。三「佛子」已下至「隨順無違故」有兩行半經，明住此位菩薩般若波羅蜜行得隨順忍分。經云「不懼異論」者，人天外道及三乘異論。入佛智地者，明從根本智入差別智地故。離二乘道者，二乘斷煩惱而證空，菩薩達煩惱而成智海故。云趣於佛智諸煩惱魔無能沮壞者，明煩惱魔是生死因也，陰魔、死魔是生死果也，天魔生死緣。住於菩薩智者，一切隨世差別智也。佛子菩薩住此現前地中得般若波羅蜜行增上者，明此地菩薩於三界中一切諸緣生法逆順觀徹，得世間中出世間智慧滿故，故名增上。第三明利順忍者，准五忍中是第三順忍，若准十忍中是第二順忍。如三乘中五忍者，一伏忍、二信忍、三順忍、四無生忍、五寂滅忍。如三乘中，地前三賢菩薩得伏忍，五地得信忍、六地順忍、八地無生忍、十地寂滅忍。十忍者，經文自具。如此一乘教中，以十波羅蜜，以五位十住、十行、十迴向、十地、十一地通修習，位位中以十波羅蜜互為主伴。五位之上有五百箇行門，分分微薄，以六相總別之義言之，時日歲月皆如是，猶如帝網重重參映，一多同異皆不轉變。

第八一段中有二十七行半經，約分為六段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八一段中有二十七行半經，約分為六段。

一從初「佛子」已下至「轉更明淨」有九行經，明以願力見佛廣多及供養佛法僧分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從初「佛子」已下至「轉更明淨」有九行經，明以願力見佛廣多及供養佛法僧分。

二「譬如真金」已下至「四種魔道所不能壞」有六行經，明舉喻顯法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「譬如真金」已下至「四種魔道所不能壞」有六行經，明舉喻顯法分。

三「此菩薩十波羅蜜」已下至「第六現前地」有兩行半經，明此地菩薩所修法門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「此菩薩十波羅蜜」已下至「第六現前地」有兩行半經，明此地菩薩所修法門分。

四「菩薩住此地」已下至「為一切智智依止者」可有六行經，明此位菩薩授職，堪能教化一切眾生分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「菩薩住此地」已下至「為一切智智依止者」可有六行經，明此位菩薩授職，堪能教化一切眾生分。

五「此菩薩」已下至說頌有四行經，明此位菩薩以三昧見佛廣多分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「此菩薩」已下至說頌有四行經，明此位菩薩以三昧見佛廣多分。

六從初一行頌至「我為佛子已宣說」有四十四行頌，重頌前法，如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六從初一行頌至「我為佛子已宣說」有四十四行頌，重頌前法，如文自明。

已上八段已釋第六現前地。此地是善達緣生成世間出世間智慧。第七遠行地，以方便波羅蜜成就入世間中出世間智慈之慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上八段已釋第六現前地。此地是善達緣生成世間出世間智慧。第七遠行地，以方便波羅蜜成就入世間中出世間智慈之慧。

第七遠行地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七遠行地

將釋此地，五門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此地，五門如前。

一釋地名目者，何故名為遠行地？以此地行方便波羅蜜，以六地之中三空三昧，現無量無作智慧門，能入無量眾生界，入無量教化眾生業，入無量世界網。以無作智慧入一切世間，等眾生行普令遍周，故名遠行地。為入世間行遍周廣大故，名遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋地名目者，何故名為遠行地？以此地行方便波羅蜜，以六地之中三空三昧，現無量無作智慧門，能入無量眾生界，入無量教化眾生業，入無量世界網。以無作智慧入一切世間，等眾生行普令遍周，故名遠行地。為入世間行遍周廣大故，名遠行地。

二明此地修何行門者，此地修方便波羅蜜。以出生死空無相無願解脫門，能入世間同眾生之萬行，然不離世間、不隨生死，長大慈悲故，名方便波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明此地修何行門者，此地修方便波羅蜜。以出生死空無相無願解脫門，能入世間同眾生之萬行，然不離世間、不隨生死，長大慈悲故，名方便波羅蜜。

三明善財表法者，善財於此位所見知識在於佛會中者，明不離菩提體行眾行故。名開敷樹華者，表於無相妙慧之樹開敷普賢行華，亦是開敷一切眾生無明行樹華令成普賢行華故，為表第七地成世間行成慈悲門令圓滿故。其身在眾寶樹樓閣之內妙寶所成師子之座者，表眾寶樹是眾行，明依報。以寶樹成樓閣形，明隨行之智也。妙寶師子座者，表妙用無畏行也。善財得菩薩廣大歡喜解脫者，明此地菩薩成就大慈悲行，普能方便教化眾生，歡喜無厭故。不居染淨，故名為解脫。第七地是所施之教，此是七地中所行之行故，名自住處以表之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明善財表法者，善財於此位所見知識在於佛會中者，明不離菩提體行眾行故。名開敷樹華者，表於無相妙慧之樹開敷普賢行華，亦是開敷一切眾生無明行樹華令成普賢行華故，為表第七地成世間行成慈悲門令圓滿故。其身在眾寶樹樓閣之內妙寶所成師子之座者，表眾寶樹是眾行，明依報。以寶樹成樓閣形，明隨行之智也。妙寶師子座者，表妙用無畏行也。善財得菩薩廣大歡喜解脫者，明此地菩薩成就大慈悲行，普能方便教化眾生，歡喜無厭故。不居染淨，故名為解脫。第七地是所施之教，此是七地中所行之行故，名自住處以表之也。

四明此地於三界中得何界解脫者，此地明處一切世間行方便利生，不染世法解脫門。亦以善財所得菩薩廣大歡喜解脫門是。如經云「此七地功用行滿，得入智慧自在行。」又云「初地中緣一切佛法願求滿故，第二地離心垢故，第三地願轉增長得法光明法故，第四地入道故，第五地順世所作故，第六地入甚深法門故，第七地起一切佛法故，皆亦滿足菩提分法故。」又明從初地乃至第七地成就智功用故，第八地乃至十地成就無功用行故，明第七地已前皆有功用，八地已去得無功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明此地於三界中得何界解脫者，此地明處一切世間行方便利生，不染世法解脫門。亦以善財所得菩薩廣大歡喜解脫門是。如經云「此七地功用行滿，得入智慧自在行。」又云「初地中緣一切佛法願求滿故，第二地離心垢故，第三地願轉增長得法光明法故，第四地入道故，第五地順世所作故，第六地入甚深法門故，第七地起一切佛法故，皆亦滿足菩提分法故。」又明從初地乃至第七地成就智功用故，第八地乃至十地成就無功用行故，明第七地已前皆有功用，八地已去得無功用。

五隨文釋義者，二義如前。第一長科經意者，於此七地中長科為十段。從「是時大眾心歡喜」已下有二十四行頌，分為兩段。第一「是時大眾心歡喜」已下至「瞻仰人尊願聞法」有二十二行頌，明大眾聞六地歡喜興供分。第二「時解脫月」已下兩行頌，明更請後地法門分，其義如文。第三「爾時金剛藏菩薩」已下一段有五十行半經，明以十法修第七地向，并初住第七地法分。第四「爾時」已下一段有四十四行半經，明十種地中昇進同異分。第五「佛子」已下一段有七行半經，明十種善擇三昧分。第六「菩薩」已下一段有十二行半經，明從初地已來有三業勝二乘分。第七段有九行半經，明此地遠離有無，常行身語意業，常入滅定而不作證分。第八段有十一行經，明以方便示入生死一切諸道而住佛法分。第九段有二十九行半經，明此位菩薩以願力見佛廣多及授職分。第十段中有四十二行頌，重頌前法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五隨文釋義者，二義如前。第一長科經意者，於此七地中長科為十段。從「是時大眾心歡喜」已下有二十四行頌，分為兩段。第一「是時大眾心歡喜」已下至「瞻仰人尊願聞法」有二十二行頌，明大眾聞六地歡喜興供分。第二「時解脫月」已下兩行頌，明更請後地法門分，其義如文。第三「爾時金剛藏菩薩」已下一段有五十行半經，明以十法修第七地向，并初住第七地法分。第四「爾時」已下一段有四十四行半經，明十種地中昇進同異分。第五「佛子」已下一段有七行半經，明十種善擇三昧分。第六「菩薩」已下一段有十二行半經，明從初地已來有三業勝二乘分。第七段有九行半經，明此地遠離有無，常行身語意業，常入滅定而不作證分。第八段有十一行經，明以方便示入生死一切諸道而住佛法分。第九段有二十九行半經，明此位菩薩以願力見佛廣多及授職分。第十段中有四十二行頌，重頌前法分。

第二隨文釋義者，於初長行第一段有五十行半經，約分為三段。一「爾時金剛藏菩薩」已下至「住第七遠行地」有十八行經，明修十法入第七地向。二「佛子菩薩摩訶薩」已下至「以無功用心成就圓滿」有十五行經，明菩薩住第七地有二十種入眾生界，及一切法門教化眾生分。三「佛子菩薩以深智慧」已下至「皆悉圓滿」有十七行半經，明此位菩薩行十波羅蜜、四攝、四無量、三十七道品一切菩提法分。如初段中，經云「修空無相無願三昧慈悲，不捨一切眾生」者，明二乘修空，自惑已滅，無悲利生。淨土菩薩修三空門，自惑已滅，隨願生於淨土，聞佛教化自力成已，方還穢國方便利生。然有穢土淨土二障往來彼此。如三乘經中，餘方菩薩來此娑婆聞法已還歸本土者是。如此一乘教中菩薩，明從迷入法名為他方佛剎而來集會，悟已不云還歸本土，明身土無二性故。此一段十八行經意，不離三空體以為萬行故。意明六地已前三空成就出世圓滿，於七地中以三空成行滿足世間慈悲行故。經云「雖行諸佛平等而樂常供養佛」者，明以法身無性平等而崇敬行遍周無限，明寂用不礙也。雖入觀空智門而勤集福德者，明以觀空之智而行十波羅蜜門。雖遠離三界而莊嚴三界者，明無三界業而常生三界善行教化眾生。雖畢竟寂滅諸煩惱焰而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰者，明十使煩惱也。十使者，一貪、二瞋、三癡、四慢、五疑、六身見、七邊見、八見取、九戒禁取、十邪見。三界十使煩惱迷四諦，及修道上煩惱，成一百二十八種煩惱。欲界四諦上各有十種煩惱，四諦上各有四十。以修道根本煩惱有六，一貪、二瞋、三癡、四慢、五身見、六邊見以為根本。欲界煩惱有四十六，自餘見取、戒取、邪見、疑，此四從六上起，非根本故。上二界各除瞋，餘如欲界。從色界四諦上各有九，共有四十一。無色界四諦上各有九，共有四十一。合有一百二十八種，乃至八萬四千煩惱，至〈隨好品〉自明。如三乘中斷煩惱，以身、邊、邪見、戒取、見取以此五見為利使，貪、瞋、癡、慢、疑五種為鈍使。五利使為見諦煩惱，五鈍使為修道煩惱。五利使障見道，為有諸見不亡，理不現前故。五鈍使障修行者，隨行事上數數習生，雖入見道，貪瞋癡等猶有習氣，為慣習未成故，須陀洹人斷見諦煩惱盡，斯陀含阿那含斷修道煩惱未盡，阿羅漢斷三界見諦修道二種煩惱盡故不生三界。三乘菩薩以空觀折伏三界十使十纏煩惱，以修六波羅蜜生於淨土。亦云色界上別有十地菩薩報生之天，名摩醯首羅。亦說十地菩薩唯有無明住地未斷盡故。十纏者，一無慚、二無、愧三睡、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二隨文釋義者，於初長行第一段有五十行半經，約分為三段。一「爾時金剛藏菩薩」已下至「住第七遠行地」有十八行經，明修十法入第七地向。二「佛子菩薩摩訶薩」已下至「以無功用心成就圓滿」有十五行經，明菩薩住第七地有二十種入眾生界，及一切法門教化眾生分。三「佛子菩薩以深智慧」已下至「皆悉圓滿」有十七行半經，明此位菩薩行十波羅蜜、四攝、四無量、三十七道品一切菩提法分。如初段中，經云「修空無相無願三昧慈悲，不捨一切眾生」者，明二乘修空，自惑已滅，無悲利生。淨土菩薩修三空門，自惑已滅，隨願生於淨土，聞佛教化自力成已，方還穢國方便利生。然有穢土淨土二障往來彼此。如三乘經中，餘方菩薩來此娑婆聞法已還歸本土者是。如此一乘教中菩薩，明從迷入法名為他方佛剎而來集會，悟已不云還歸本土，明身土無二性故。此一段十八行經意，不離三空體以為萬行故。意明六地已前三空成就出世圓滿，於七地中以三空成行滿足世間慈悲行故。經云「雖行諸佛平等而樂常供養佛」者，明以法身無性平等而崇敬行遍周無限，明寂用不礙也。雖入觀空智門而勤集福德者，明以觀空之智而行十波羅蜜門。雖遠離三界而莊嚴三界者，明無三界業而常生三界善行教化眾生。雖畢竟寂滅諸煩惱焰而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰者，明十使煩惱也。十使者，一貪、二瞋、三癡、四慢、五疑、六身見、七邊見、八見取、九戒禁取、十邪見。三界十使煩惱迷四諦，及修道上煩惱，成一百二十八種煩惱。欲界四諦上各有十種煩惱，四諦上各有四十。以修道根本煩惱有六，一貪、二瞋、三癡、四慢、五身見、六邊見以為根本。欲界煩惱有四十六，自餘見取、戒取、邪見、疑，此四從六上起，非根本故。上二界各除瞋，餘如欲界。從色界四諦上各有九，共有四十一。無色界四諦上各有九，共有四十一。合有一百二十八種，乃至八萬四千煩惱，至〈隨好品〉自明。如三乘中斷煩惱，以身、邊、邪見、戒取、見取以此五見為利使，貪、瞋、癡、慢、疑五種為鈍使。五利使為見諦煩惱，五鈍使為修道煩惱。五利使障見道，為有諸見不亡，理不現前故。五鈍使障修行者，隨行事上數數習生，雖入見道，貪瞋癡等猶有習氣，為慣習未成故，須陀洹人斷見諦煩惱盡，斯陀含阿那含斷修道煩惱未盡，阿羅漢斷三界見諦修道二種煩惱盡故不生三界。三乘菩薩以空觀折伏三界十使十纏煩惱，以修六波羅蜜生於淨土。亦云色界上別有十地菩薩報生之天，名摩醯首羅。亦說十地菩薩唯有無明住地未斷盡故。十纏者，一無慚、二無、愧三睡、

四悔、五慳、六嫉、七姤、八眠、九忿、十覆。此十纏隨十使起，亦與十使作生起因。如一乘菩薩，從十信信自分別心從如來智起，十住初心上即同初地，至第六住即同第六地，得入寂滅定，神通即如十住中第六海幢比丘是也。大意前之十住、十行、十迴向三位總同，十地昇進次第為體，總一切如來不動智為體。所有煩惱，以禪定力起無作智力，一時普印同智體。過現未來三世一際，無有短長延促之相。下文更明大意。於一念之際，若見自心有成佛有未成佛，作延促時分限量者，當知此人不成正見，如來智體未現前故。已上明斷煩惱竟。經云「雖知諸法如幻如夢」，如文自具，而隨心作業無量差別者，明以無體之智幻作諸行，應眾生心無量差別。雖知一切國土猶如虛空，而能以清淨妙行莊嚴佛土者，明業空境寂，悲智報嚴，悲智無依，報相如影。雖知諸佛法身本性無身而以相好莊嚴其身者，明法身無相，以淨妄業，妄亡業謝。智境依正福相如淨光影，不屬有無之執，如華藏世界也。雖隨諸佛了知三世唯是一念，而隨眾生意解分別，以種種相、種種時、種種劫數而修諸行者，明法身智體無時無劫無三世體，為隨一切眾生業差別，有一切時劫差別。而為眾生分別時劫差別而修行諸行，即如說三祇劫及三生一生一念及六十劫等是。菩薩如是十種方便慧起殊勝行，從第六地入第七地，明已前十法是入第七地向，已下名為住。第七地有二十種所入法門，如文自具。「此菩薩作是念」已下，依前料文義，如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四悔、五慳、六嫉、七姤、八眠、九忿、十覆。此十纏隨十使起，亦與十使作生起因。如一乘菩薩，從十信信自分別心從如來智起，十住初心上即同初地，至第六住即同第六地，得入寂滅定，神通即如十住中第六海幢比丘是也。大意前之十住、十行、十迴向三位總同，十地昇進次第為體，總一切如來不動智為體。所有煩惱，以禪定力起無作智力，一時普印同智體。過現未來三世一際，無有短長延促之相。下文更明大意。於一念之際，若見自心有成佛有未成佛，作延促時分限量者，當知此人不成正見，如來智體未現前故。已上明斷煩惱竟。經云「雖知諸法如幻如夢」，如文自具，而隨心作業無量差別者，明以無體之智幻作諸行，應眾生心無量差別。雖知一切國土猶如虛空，而能以清淨妙行莊嚴佛土者，明業空境寂，悲智報嚴，悲智無依，報相如影。雖知諸佛法身本性無身而以相好莊嚴其身者，明法身無相，以淨妄業，妄亡業謝。智境依正福相如淨光影，不屬有無之執，如華藏世界也。雖隨諸佛了知三世唯是一念，而隨眾生意解分別，以種種相、種種時、種種劫數而修諸行者，明法身智體無時無劫無三世體，為隨一切眾生業差別，有一切時劫差別。而為眾生分別時劫差別而修行諸行，即如說三祇劫及三生一生一念及六十劫等是。菩薩如是十種方便慧起殊勝行，從第六地入第七地，明已前十法是入第七地向，已下名為住。第七地有二十種所入法門，如文自具。「此菩薩作是念」已下，依前料文義，如經自具。

第二一段長行有四十四行經，約分為七段。一「爾時解脫月」已下至「亦能滿足」有兩行半經，明解脫月所問諸地滿足一切菩提分法分。二「金剛藏菩薩言」已下至「第十無功用行」可有十行經，明答前所問十地已來諸地解行差別分。三「佛子譬如有二世界」已下至「乃能得過」有五行半經，明此地菩薩以願力故入染淨二行，不住其中分。四「解脫月菩薩言」已下至「超過人位」有八行半經，明舉喻況說此地所行染淨二行非淨非染分。五「佛子菩薩亦復如是」已下至「得一切盡超過故」可有六行經，明七地有功用行，八地無功用行分。六「佛子此第七地」已下至「不名無者」有三行半經，明此地不名有煩惱不名無煩惱分。七「佛子菩薩住此第七地」已下至「轉勝圓滿」有九行半經，明拔世悉達為大明師分。於此四十四行半經中，從初爾時解脫月問金剛藏菩薩言：「佛子菩薩但於此第七地中滿足一切菩提分法？為諸地中亦能滿足」者，若以同相門中，總是一箇如來根本普光明大智寂用無礙自體菩提。若望修行者進勝，即異相門中總有五十種菩提隨行差別。大體總相但約此十地差別菩提以為昇進之大體。從此十種地中菩提，總以五種菩提以為大體。五種菩提者，一空無相菩提、二普光明無依住智菩提、三大願能起大智大悲廣利眾生菩提、四以其大悲能隨染淨不染淨菩提、五智悲萬行圓滿無作菩提。夫菩提者，此云覺也。覺者，普通眾法無過也。云無上者，但一乘，非三乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二一段長行有四十四行經，約分為七段。一「爾時解脫月」已下至「亦能滿足」有兩行半經，明解脫月所問諸地滿足一切菩提分法分。二「金剛藏菩薩言」已下至「第十無功用行」可有十行經，明答前所問十地已來諸地解行差別分。三「佛子譬如有二世界」已下至「乃能得過」有五行半經，明此地菩薩以願力故入染淨二行，不住其中分。四「解脫月菩薩言」已下至「超過人位」有八行半經，明舉喻況說此地所行染淨二行非淨非染分。五「佛子菩薩亦復如是」已下至「得一切盡超過故」可有六行經，明七地有功用行，八地無功用行分。六「佛子此第七地」已下至「不名無者」有三行半經，明此地不名有煩惱不名無煩惱分。七「佛子菩薩住此第七地」已下至「轉勝圓滿」有九行半經，明拔世悉達為大明師分。於此四十四行半經中，從初爾時解脫月問金剛藏菩薩言：「佛子菩薩但於此第七地中滿足一切菩提分法？為諸地中亦能滿足」者，若以同相門中，總是一箇如來根本普光明大智寂用無礙自體菩提。若望修行者進勝，即異相門中總有五十種菩提隨行差別。大體總相但約此十地差別菩提以為昇進之大體。從此十種地中菩提，總以五種菩提以為大體。五種菩提者，一空無相菩提、二普光明無依住智菩提、三大願能起大智大悲廣利眾生菩提、四以其大悲能隨染淨不染淨菩提、五智悲萬行圓滿無作菩提。夫菩提者，此云覺也。覺者，普通眾法無過也。云無上者，但一乘，非三乘也。

一空無相菩提者，三乘及一乘共得，但以有大悲願行、無大悲願行，及廣狹寂用不同，大體同歸無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一空無相菩提者，三乘及一乘共得，但以有大悲願行、無大悲願行，及廣狹寂用不同，大體同歸無相。

二普光明無依住智菩提者，唯一乘，非三乘也。一乘菩薩十住之心初住此智，名住佛所住，生如來智慧家故。以此智地進修諸行，隨差別智、隨差別行慣習淺深，安立十波羅蜜、五十重昇進階級，不離初心所得普光明無依住之智地。以智無體，時亦無遷，依本如是故，非情橫有故。此明發心畢竟二不別如是二心先心難者，得此地難故。如此經云「以踐如來普光明地」。此經法門，以此智為發心修行之地體故，一切種種智海及萬行海生在其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二普光明無依住智菩提者，唯一乘，非三乘也。一乘菩薩十住之心初住此智，名住佛所住，生如來智慧家故。以此智地進修諸行，隨差別智、隨差別行慣習淺深，安立十波羅蜜、五十重昇進階級，不離初心所得普光明無依住之智地。以智無體，時亦無遷，依本如是故，非情橫有故。此明發心畢竟二不別如是二心先心難者，得此地難故。如此經云「以踐如來普光明地」。此經法門，以此智為發心修行之地體故，一切種種智海及萬行海生在其中。

三大願能起大智大悲廣利眾生菩提者，明諸法不自生者，即藉大願而起智成悲故。亦不從他生者，明智之及願無自性故。不共生者，法無和合故。不無因者，要因願起智行慈悲故。故云佛種從緣起，是故說一乘。以是三乘或滯寂，或但生淨土，為無廣大願起智成滿法界虛空界等眾生大悲故。或云以願留惑住於娑婆者，但得法空無相菩提，非得普光明智故。如三乘菩薩雖有願行，皆忻多劫成佛，不因此教剎那無時。又此八地菩薩無功之智現前，猶恐滯寂，以第八波羅蜜防之，又令憶念本願故。又十方諸佛以三加七勸發令智不滯寂故。又十迴向中有十種起智大願門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三大願能起大智大悲廣利眾生菩提者，明諸法不自生者，即藉大願而起智成悲故。亦不從他生者，明智之及願無自性故。不共生者，法無和合故。不無因者，要因願起智行慈悲故。故云佛種從緣起，是故說一乘。以是三乘或滯寂，或但生淨土，為無廣大願起智成滿法界虛空界等眾生大悲故。或云以願留惑住於娑婆者，但得法空無相菩提，非得普光明智故。如三乘菩薩雖有願行，皆忻多劫成佛，不因此教剎那無時。又此八地菩薩無功之智現前，猶恐滯寂，以第八波羅蜜防之，又令憶念本願故。又十方諸佛以三加七勸發令智不滯寂故。又十迴向中有十種起智大願門故。

四以其大悲能隨染淨不染淨菩提者，明前六地行六波羅蜜得出世間及世間並出菩提。至此第七地以出世間及世間並出菩提用入世間，同一切凡夫事業，成大慈悲行，使普賢行得圓滿故。雖同俗染，以智無染性、處世無著故，如蓮華處水恒生水中不濕故。又以本願處世利生，以於智體無自貪世樂故，不樂愛慢憍世所榮奢故。又明智體無依無性，能隨大願處於俗流，不屬染淨而自在故。此之第七地法門，非二乘所及，亦非行六波羅蜜忻厭煩惱菩薩所知。如下文，六通菩薩所不能知，為證漏盡通故，不能隨於生死具普賢行滿大悲故。為於生死有忻厭，有疲勞，樂生淨土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四以其大悲能隨染淨不染淨菩提者，明前六地行六波羅蜜得出世間及世間並出菩提。至此第七地以出世間及世間並出菩提用入世間，同一切凡夫事業，成大慈悲行，使普賢行得圓滿故。雖同俗染，以智無染性、處世無著故，如蓮華處水恒生水中不濕故。又以本願處世利生，以於智體無自貪世樂故，不樂愛慢憍世所榮奢故。又明智體無依無性，能隨大願處於俗流，不屬染淨而自在故。此之第七地法門，非二乘所及，亦非行六波羅蜜忻厭煩惱菩薩所知。如下文，六通菩薩所不能知，為證漏盡通故，不能隨於生死具普賢行滿大悲故。為於生死有忻厭，有疲勞，樂生淨土故。

五智悲萬行圓滿無作菩提者，若以總相同相門中，智體不異、時不異，即十住初心即總具。若以別相門中，十住、十行、十迴向得一分如來同體大智、得一分如來同體之行、得一分如來迴向大願和融悲智圓滿之門。從初地至第六地，依前三賢位中之法，長養成就令得出纏。雖有慈悲，是願令一切眾生出世之悲。如第七地之悲，恒處世間，如蓮華處水不濕，即明生死恒寂，即從初發心已來依教而生得信順，非自分法爾而然，故今至此第七地，將前出世解脫之心，方始處纏不污。為以創居同俗，隨悲願力受生，從三空無作之門，始入世間同纏方便之行，猶有無作有作二種習氣，仍在行有開發。是故善財表法善知識號開敷樹華，為開敷智樹萬行之華，令如普賢行海故。從茲入纏，行華開發，至第八地第十地，悲智圓滿任物利生，無作方終。至第十一地，所利眾生等同法界，隨根隨時現色身，無生不利，不為而用、不作而應，以普光明智不屬方所，同眾生心任物現形，無往來故。為普光明智與一切眾生虛妄心是一性體故，故能知一切眾生所作業行，隨而應現故。經云「初地中一切佛法願求故」者，明初地是緣地前三賢位中所安立佛果樣式願成彼故，非自行滿故，是願求菩提如因滿故。三乘佛果樣式，在十地之後；此經佛果行樣，在十地之前，乃至初會神天等眾總是第二地離心垢故者，明以上十善法身性戒以淨諸妄故。第三地願轉增長得法光明者，明修上二界四禪八定，得稱理智淨明故，得過三界心障礙故，入第九定故。第四地入道故者，明以修三十七品助菩提觀，令智眼淨故。第五地順世所作故者，明以法界自體無作定門，能順達世間技藝悉能了故。第六地入甚深法門故者，明入智慧方便，世間出世間法無不明故。第七地起一切佛法故者，明第七地能入世間學普賢行故。已前諸地雖以普光明智為體，皆有學有解有行有忻上位法門，從第八地乃至第十地無功用行皆悉成就，第八地初得智慧無功用，第九地明無功用智說教自在，第十地明無功用中智悲總圓滿故，同佛位故。第七地最為殊勝者，下文云功用行滿故，明從六地無功用之智慧成有功之萬行故。成普賢之行圓滿至十地，是此位中之果故，明因行難發、果行易成故。如水入流任運至海故，何況此行不出海中。此第七遠行地，同十住中第七住休捨優婆夷，行八萬四千那由他眾生之行，我皆同之。亦如十行中第七行滿足王，以自化身示行殺害。亦如十迴向中第七迴向，金剛山西見觀世音菩薩。此第七地中行門，一一倣地前之解行樣式。地前三位解脫行已周十地之中，蘊功成德，一如地前之果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五智悲萬行圓滿無作菩提者，若以總相同相門中，智體不異、時不異，即十住初心即總具。若以別相門中，十住、十行、十迴向得一分如來同體大智、得一分如來同體之行、得一分如來迴向大願和融悲智圓滿之門。從初地至第六地，依前三賢位中之法，長養成就令得出纏。雖有慈悲，是願令一切眾生出世之悲。如第七地之悲，恒處世間，如蓮華處水不濕，即明生死恒寂，即從初發心已來依教而生得信順，非自分法爾而然，故今至此第七地，將前出世解脫之心，方始處纏不污。為以創居同俗，隨悲願力受生，從三空無作之門，始入世間同纏方便之行，猶有無作有作二種習氣，仍在行有開發。是故善財表法善知識號開敷樹華，為開敷智樹萬行之華，令如普賢行海故。從茲入纏，行華開發，至第八地第十地，悲智圓滿任物利生，無作方終。至第十一地，所利眾生等同法界，隨根隨時現色身，無生不利，不為而用、不作而應，以普光明智不屬方所，同眾生心任物現形，無往來故。為普光明智與一切眾生虛妄心是一性體故，故能知一切眾生所作業行，隨而應現故。經云「初地中一切佛法願求故」者，明初地是緣地前三賢位中所安立佛果樣式願成彼故，非自行滿故，是願求菩提如因滿故。三乘佛果樣式，在十地之後；此經佛果行樣，在十地之前，乃至初會神天等眾總是第二地離心垢故者，明以上十善法身性戒以淨諸妄故。第三地願轉增長得法光明者，明修上二界四禪八定，得稱理智淨明故，得過三界心障礙故，入第九定故。第四地入道故者，明以修三十七品助菩提觀，令智眼淨故。第五地順世所作故者，明以法界自體無作定門，能順達世間技藝悉能了故。第六地入甚深法門故者，明入智慧方便，世間出世間法無不明故。第七地起一切佛法故者，明第七地能入世間學普賢行故。已前諸地雖以普光明智為體，皆有學有解有行有忻上位法門，從第八地乃至第十地無功用行皆悉成就，第八地初得智慧無功用，第九地明無功用智說教自在，第十地明無功用中智悲總圓滿故，同佛位故。第七地最為殊勝者，下文云功用行滿故，明從六地無功用之智慧成有功之萬行故。成普賢之行圓滿至十地，是此位中之果故，明因行難發、果行易成故。如水入流任運至海故，何況此行不出海中。此第七遠行地，同十住中第七住休捨優婆夷，行八萬四千那由他眾生之行，我皆同之。亦如十行中第七行滿足王，以自化身示行殺害。亦如十迴向中第七迴向，金剛山西見觀世音菩薩。此第七地中行門，一一倣地前之解行樣式。地前三位解脫行已周十地之中，蘊功成德，一如地前之果

法也。地前果地上行因，倣地前之果故，不同三乘立佛果在三祇之後也。若修行者善知教意，勿妄解佛心。如正修十住之因時，即十住、十行、十迴向、十地、十一地五位一時總踐。為於智境，智不異、時不移，以一法界智印印之，古今絕矣。還依六相之義，即但了因圓果無不備故。若望起智達纏，即以初發心住功高。若以大悲先首，即第七住、第七行、第七迴向、第七地為勝，餘皆任運滿故。如經云「佛子！譬如有二世界，一處雜染、一處純淨，是二中間難可得過」者，明六地純淨、第七地純染，於此二位滯於染淨難可得過。下文云「唯除菩薩有大方便神通願力」已下，如文自明。意明以大悲大智不離此二行教化一切眾，生，而令究竟成大菩提、具一切智智。以加行智顯發根本智，以根本智觀照力成差別智。解脫月菩薩言：「佛子！此七地菩薩為是染行？為是淨行？」金剛藏菩薩言：「佛子！從初地至第七地所行諸行皆捨，離煩惱業分，得平等，未名超煩惱行。」如輪王喻，不離人位，非有貧窮困苦所患，舉喻如文具明。大意為得第六地中三空妙慧及根本智，又加大願力故、智自在故，不離人位、不染世法，能同世事不垢不淨故。以智無依恒不受垢，以垢無依不能染淨，染淨但為大悲緣起方便利生。八地會融功終，無功之行一分自在，十地方終。若無七地有行有功，無盡大智普賢大悲不可成辦。是故《淨名經》對三乘出纏之種，說塵勞之稠是如來種故；亦說火中生蓮華，實可為希有。此為已得第六地已前出纏者說也，具縛之徒未可全登此跡。餘文如經自具。諸禪者，定也。三昧者，無沈掉。三摩鉢底者，正受。諸法智相應故神通解脫者，以正受諸法智相應，即得神通自在，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法也。地前果地上行因，倣地前之果故，不同三乘立佛果在三祇之後也。若修行者善知教意，勿妄解佛心。如正修十住之因時，即十住、十行、十迴向、十地、十一地五位一時總踐。為於智境，智不異、時不移，以一法界智印印之，古今絕矣。還依六相之義，即但了因圓果無不備故。若望起智達纏，即以初發心住功高。若以大悲先首，即第七住、第七行、第七迴向、第七地為勝，餘皆任運滿故。如經云「佛子！譬如有二世界，一處雜染、一處純淨，是二中間難可得過」者，明六地純淨、第七地純染，於此二位滯於染淨難可得過。下文云「唯除菩薩有大方便神通願力」已下，如文自明。意明以大悲大智不離此二行教化一切眾，生，而令究竟成大菩提、具一切智智。以加行智顯發根本智，以根本智觀照力成差別智。解脫月菩薩言：「佛子！此七地菩薩為是染行？為是淨行？」金剛藏菩薩言：「佛子！從初地至第七地所行諸行皆捨，離煩惱業分，得平等，未名超煩惱行。」如輪王喻，不離人位，非有貧窮困苦所患，舉喻如文具明。大意為得第六地中三空妙慧及根本智，又加大願力故、智自在故，不離人位、不染世法，能同世事不垢不淨故。以智無依恒不受垢，以垢無依不能染淨，染淨但為大悲緣起方便利生。八地會融功終，無功之行一分自在，十地方終。若無七地有行有功，無盡大智普賢大悲不可成辦。是故《淨名經》對三乘出纏之種，說塵勞之稠是如來種故；亦說火中生蓮華，實可為希有。此為已得第六地已前出纏者說也，具縛之徒未可全登此跡。餘文如經自具。諸禪者，定也。三昧者，無沈掉。三摩鉢底者，正受。諸法智相應故神通解脫者，以正受諸法智相應，即得神通自在，名為解脫。

第三一段長行有七行半經，分為四段。一「佛子菩薩住此地」已下至「淨治此地」有五行半經，明得十種三昧分。二「是菩薩得此三昧」已下有一行半經，明得十大三昧，超過二乘地分。此應云超過三乘地，為此學三乘人等共譯此經，不善知教意，但云超過二乘，不云超過三乘。若也但過二乘者，如此經云「一切世間群生類，尠有欲求聲聞道，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有。求大乘者猶為易，能信此法為甚難。」若此地但超過二乘者，此四乘義若為安置？何得一部經義，前後義意不相貫通？只為三乘之種智迷，誤顯聖旨。後有善達君子，無依此言，應云超過三乘，不可云二乘也。經云「菩薩住此地入菩薩善觀擇三昧」者，明此位菩薩入觀擇諸三昧，次第是色界定、是無色界，是聲聞、是緣覺，是三乘定、一乘定。善擇義三昧者，明善簡擇世間義、出世間義，是正義、是邪義。最勝慧三昧者，是一乘佛慧故。分別義藏三昧者，是小乘藏、是大乘藏、是一乘藏。如實分別義三昧者，如實知諸法不妄解故。善住堅固根三昧者，無退轉故。智慧神通門三昧者，以此智慧能起種種神通法門故。法界業三昧者，心境動止無不真故。如來勝利三昧者，無心無思，智隨三世教化眾生而無往來之相故。種種義藏三昧者，都含萬法，無不達也。生死涅槃三昧者，明以涅槃常寂滅法而有生死，常以生死以為涅槃，二俱無體性故，寂用一真故，無我無人智能隨俗利群生故。已下總結，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三一段長行有七行半經，分為四段。一「佛子菩薩住此地」已下至「淨治此地」有五行半經，明得十種三昧分。二「是菩薩得此三昧」已下有一行半經，明得十大三昧，超過二乘地分。此應云超過三乘地，為此學三乘人等共譯此經，不善知教意，但云超過二乘，不云超過三乘。若也但過二乘者，如此經云「一切世間群生類，尠有欲求聲聞道，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有。求大乘者猶為易，能信此法為甚難。」若此地但超過二乘者，此四乘義若為安置？何得一部經義，前後義意不相貫通？只為三乘之種智迷，誤顯聖旨。後有善達君子，無依此言，應云超過三乘，不可云二乘也。經云「菩薩住此地入菩薩善觀擇三昧」者，明此位菩薩入觀擇諸三昧，次第是色界定、是無色界，是聲聞、是緣覺，是三乘定、一乘定。善擇義三昧者，明善簡擇世間義、出世間義，是正義、是邪義。最勝慧三昧者，是一乘佛慧故。分別義藏三昧者，是小乘藏、是大乘藏、是一乘藏。如實分別義三昧者，如實知諸法不妄解故。善住堅固根三昧者，無退轉故。智慧神通門三昧者，以此智慧能起種種神通法門故。法界業三昧者，心境動止無不真故。如來勝利三昧者，無心無思，智隨三世教化眾生而無往來之相故。種種義藏三昧者，都含萬法，無不達也。生死涅槃三昧者，明以涅槃常寂滅法而有生死，常以生死以為涅槃，二俱無體性故，寂用一真故，無我無人智能隨俗利群生故。已下總結，如文自具。

第四段中有十二行半經，約分為五段。一「佛子菩薩住此地」已下至「法忍光明」有兩行半經，明此地菩薩無量身語意業皆無相行分。二「解脫月」已下至「超過三乘耶」可有兩行經，是解脫月起問分。三「金剛藏菩薩」已下至「一切三乘所不能及」有二行半經，是金剛藏菩薩答所問分。四「譬如」已下至「自力超過」有二行半經，明舉喻況說分。五「一切菩薩」已下「出過一切三乘之上」可有三行經，明此地菩薩是自力過三乘，非是初地以來求大法超過故。已上十二行半經，意明此地菩薩無量身語意業自力超過三乘智外修空、但行六度菩薩及聲聞緣覺折伏煩惱現行不生，得變易生死生於他方，或云上方別有十地菩薩淨土。如是三乘皆是如來權時，且免麁苦，方便安立；非如此教依智發心，即此娑婆便為淨國，華藏世界等遍虛空、淨穢含容，一塵多剎無有彼此往來等見。翻經之眾未詳佛意，誤顯聖旨云超二乘，後有學徒勿從此失。又明從初地已來至第六地，是志求大法及願力超過，非是自力超三乘故，如文自明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四段中有十二行半經，約分為五段。一「佛子菩薩住此地」已下至「法忍光明」有兩行半經，明此地菩薩無量身語意業皆無相行分。二「解脫月」已下至「超過三乘耶」可有兩行經，是解脫月起問分。三「金剛藏菩薩」已下至「一切三乘所不能及」有二行半經，是金剛藏菩薩答所問分。四「譬如」已下至「自力超過」有二行半經，明舉喻況說分。五「一切菩薩」已下「出過一切三乘之上」可有三行經，明此地菩薩是自力過三乘，非是初地以來求大法超過故。已上十二行半經，意明此地菩薩無量身語意業自力超過三乘智外修空、但行六度菩薩及聲聞緣覺折伏煩惱現行不生，得變易生死生於他方，或云上方別有十地菩薩淨土。如是三乘皆是如來權時，且免麁苦，方便安立；非如此教依智發心，即此娑婆便為淨國，華藏世界等遍虛空、淨穢含容，一塵多剎無有彼此往來等見。翻經之眾未詳佛意，誤顯聖旨云超二乘，後有學徒勿從此失。又明從初地已來至第六地，是志求大法及願力超過，非是自力超三乘故，如文自明。

第五一段有九行半經，約分為五段。一「佛子菩薩住此地」已下至「雖行實際而不作證」有兩行半經，明不住無行，常行三業，不證涅槃分。二「解脫月」已下至「能入滅定」有一行經，是解脫月起問分。三「金剛藏菩薩言」已下「而不作證故」可有兩行經，明此位及第六地菩薩能入滅定而不作證分。四「此菩薩名為成就不可思議」已下至「行於實際而不作證」有兩行經，明此位菩薩三業不思議，不取證寂滅分。五「譬如有人」已下兩行經，舉乘船入海不遭水難喻。自第六地已來及七地菩薩入滅定者，非如上界四禪四空息想證滅，亦非如羅漢厭苦修空，隨空性滅悲智不生，如大虛空更無所作，乃至經劫不覺，頭上繫鼓不復聞，亦有化火自焚，入變易生死。亦非如緣覺觀十二緣空，順空想滅悲智不生。亦非如權教菩薩修六度，麁識已無細識猶在，隨願力故生於淨土，或云報土在於色界已上，出過三界之身。為心有依止，淨業為緣，所有生處還有依止。如此一乘中十住第六住中心，如海幢比丘，於經行道側結跏趺坐，離出入息，隨其身分對現色身，起化如雲遍周剎海。此約根本普光明智自體寂用無限法界之門，不同三乘皆有業果報生依止處所，設為化事皆有分限。如此十地第六地，即以守護一切增長威力，明已能守護心城，非定亂所攝。所行世事是同事所須，非自業有故。七地是有用有開發，如前三空而起行故。是故善財此位中知識號開敷樹華，明三空恒開發行華也。是故從第六地已來能入滅定，即十住第六住以海幢比丘為樣，自十行、十迴向、十地、十一地，每第六心總例然。設不入定者，即但明十住海幢為體，餘後是海幢中大用。餘意如經自明。已上一段明不證涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五一段有九行半經，約分為五段。一「佛子菩薩住此地」已下至「雖行實際而不作證」有兩行半經，明不住無行，常行三業，不證涅槃分。二「解脫月」已下至「能入滅定」有一行經，是解脫月起問分。三「金剛藏菩薩言」已下「而不作證故」可有兩行經，明此位及第六地菩薩能入滅定而不作證分。四「此菩薩名為成就不可思議」已下至「行於實際而不作證」有兩行經，明此位菩薩三業不思議，不取證寂滅分。五「譬如有人」已下兩行經，舉乘船入海不遭水難喻。自第六地已來及七地菩薩入滅定者，非如上界四禪四空息想證滅，亦非如羅漢厭苦修空，隨空性滅悲智不生，如大虛空更無所作，乃至經劫不覺，頭上繫鼓不復聞，亦有化火自焚，入變易生死。亦非如緣覺觀十二緣空，順空想滅悲智不生。亦非如權教菩薩修六度，麁識已無細識猶在，隨願力故生於淨土，或云報土在於色界已上，出過三界之身。為心有依止，淨業為緣，所有生處還有依止。如此一乘中十住第六住中心，如海幢比丘，於經行道側結跏趺坐，離出入息，隨其身分對現色身，起化如雲遍周剎海。此約根本普光明智自體寂用無限法界之門，不同三乘皆有業果報生依止處所，設為化事皆有分限。如此十地第六地，即以守護一切增長威力，明已能守護心城，非定亂所攝。所行世事是同事所須，非自業有故。七地是有用有開發，如前三空而起行故。是故善財此位中知識號開敷樹華，明三空恒開發行華也。是故從第六地已來能入滅定，即十住第六住以海幢比丘為樣，自十行、十迴向、十地、十一地，每第六心總例然。設不入定者，即但明十住海幢為體，餘後是海幢中大用。餘意如經自明。已上一段明不證涅槃門。

第六「佛子此菩薩得如是三昧」已下一段有十一行經，以滅定方便起十種示現，出過於世，不捨樂法之心分。如經云「雖隨順佛智，而示現入聲聞辟支佛地」者，明二乘人得果之後，厭患其所受父母分段胎生之身，自化其火自焚其身，入變易生死身。餘如文自明。下文天者，已上欲界、色界、無色界天。龍者，是世間諸龍。夜叉者，此云苦活，或曰祠察，或云捷疾。乾闥婆者，此曰食香，或曰尋香神，設樂求食。阿修羅者，此是天趣所攝，此云無天妙樂。迦樓羅者，此云悲苦聲，以食龍在嗉中由活，有悲苦聲。亦為寶翅鳥。緊那羅者，此曰疑神，頭上有角人見生疑，為人耶？為非人耶？摩睺羅者，此云胸腹行，此是諸畜，是同龍輩。古云大蟒神。人及非人，非人是鬼類。帝釋，此云能主。梵天王，是初禪王。梵者淨也，以過欲界，名為淨王。明此位菩薩能遍同其類，引之修學菩提福智而無樂著故，云不捨樂法之心。餘如文自具。又明自忻後地未滿，須當勤心樂法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「佛子此菩薩得如是三昧」已下一段有十一行經，以滅定方便起十種示現，出過於世，不捨樂法之心分。如經云「雖隨順佛智，而示現入聲聞辟支佛地」者，明二乘人得果之後，厭患其所受父母分段胎生之身，自化其火自焚其身，入變易生死身。餘如文自明。下文天者，已上欲界、色界、無色界天。龍者，是世間諸龍。夜叉者，此云苦活，或曰祠察，或云捷疾。乾闥婆者，此曰食香，或曰尋香神，設樂求食。阿修羅者，此是天趣所攝，此云無天妙樂。迦樓羅者，此云悲苦聲，以食龍在嗉中由活，有悲苦聲。亦為寶翅鳥。緊那羅者，此曰疑神，頭上有角人見生疑，為人耶？為非人耶？摩睺羅者，此云胸腹行，此是諸畜，是同龍輩。古云大蟒神。人及非人，非人是鬼類。帝釋，此云能主。梵天王，是初禪王。梵者淨也，以過欲界，名為淨王。明此位菩薩能遍同其類，引之修學菩提福智而無樂著故，云不捨樂法之心。餘如文自具。又明自忻後地未滿，須當勤心樂法也。

第七一段有二十九行半經，約分為六段。一「佛子菩薩成就如是」已下至「餘莊嚴具所不能及」有十二行經，明此遠行地得見多佛，及供養聞法轉增勝分。二「菩薩住此第七地」已下至「一切眾生諸惑泥潦」有五行半經，明三乘之所不及分。三「此菩薩十波羅蜜中」已下至「第七遠行地」有兩行半經，明此地所修行門分。四「菩薩住此地」已下至「一切智依止者」有四行半經，明此位菩薩受職，堪為眾生依止求智分。五「此菩薩若發勤精進」已下有四行半經，明此菩薩以自精進力及願所得法門三昧眷屬之量分。六說頌中一段有四十二行頌，重明前法，如文自具。如鍊真金轉明淨喻，第六地已前但明鍊冶磨瑩轉令轉明淨者，為加戒定慧、四念觀、十二緣觀等淨治智地，今此地善入世間，方便示現種種眾生行，皆能同事教化眾生故。明以種種眾妙寶間錯莊嚴，明以淨妙之智嚴種種眾行而莊嚴智地，互相顯發更增明淨。意明此地以普光明智用嚴萬行，以世間利益眾生之行起智用自在彰智更明故。智不對萬行而行者，智無大用，即三乘是也。萬行不得智而行者，即有限礙，即人天外道善行故。餘文如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七一段有二十九行半經，約分為六段。一「佛子菩薩成就如是」已下至「餘莊嚴具所不能及」有十二行經，明此遠行地得見多佛，及供養聞法轉增勝分。二「菩薩住此第七地」已下至「一切眾生諸惑泥潦」有五行半經，明三乘之所不及分。三「此菩薩十波羅蜜中」已下至「第七遠行地」有兩行半經，明此地所修行門分。四「菩薩住此地」已下至「一切智依止者」有四行半經，明此位菩薩受職，堪為眾生依止求智分。五「此菩薩若發勤精進」已下有四行半經，明此菩薩以自精進力及願所得法門三昧眷屬之量分。六說頌中一段有四十二行頌，重明前法，如文自具。如鍊真金轉明淨喻，第六地已前但明鍊冶磨瑩轉令轉明淨者，為加戒定慧、四念觀、十二緣觀等淨治智地，今此地善入世間，方便示現種種眾生行，皆能同事教化眾生故。明以種種眾妙寶間錯莊嚴，明以淨妙之智嚴種種眾行而莊嚴智地，互相顯發更增明淨。意明此地以普光明智用嚴萬行，以世間利益眾生之行起智用自在彰智更明故。智不對萬行而行者，智無大用，即三乘是也。萬行不得智而行者，即有限礙，即人天外道善行故。餘文如經自具。