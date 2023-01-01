新華嚴經論
唐 李通玄撰40卷CBETA T1739大于一万字 68 h
向佛经 GPT 提问
第 25 卷
新華嚴經論卷第二十五
新華嚴經論卷第二十五
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長者李通玄撰
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隨文釋義者，餘文自具。如欲度眾生令住涅槃樂，不離無障礙解脫智，此是根本智。乃至如實覺無行無生、慧光禪善巧決定、觀察智善巧多聞。如此五法總是一根本智之隨用，修行者修方便定顯之可見。如倍於正法懃求修習日夜唯願聞法者、喜法者，明智現無憂故。樂法者，無生死故、依法者，依如來智故。隨法者，隨順正解脫故。解法者，解第一義故。順法者，順正智故。到法者，自到涅槃能到入生死度眾生故，亦令到涅槃故。如得一偈法勝得大千世界寶及輪王位者，明世法不免生死故。已下准知。
隨文釋義者，餘文自具。如欲度眾生令住涅槃樂，不離無障礙解脫智，此是根本智。乃至如實覺無行無生、慧光禪善巧決定、觀察智善巧多聞。如此五法總是一根本智之隨用，修行者修方便定顯之可見。如倍於正法懃求修習日夜唯願聞法者、喜法者，明智現無憂故。樂法者，無生死故、依法者，依如來智故。隨法者，隨順正解脫故。解法者，解第一義故。順法者，順正智故。到法者，自到涅槃能到入生死度眾生故，亦令到涅槃故。如得一偈法勝得大千世界寶及輪王位者，明世法不免生死故。已下准知。
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第三「佛子」已下有十行半經，是四禪八定隨順法性無著分中，復分為九段。一「佛子」已下至「離生喜樂」一行半經，是住初禪分。二「滅覺觀」已下至「定生喜樂」一行經，是住第二禪分。三「離喜住捨」已下至「捨有念受樂」有兩行經，是住第三禪分。四「斷樂」已下至「住第四禪」有一行經，是住第四禪分。五「超一切色想」已下至「住無邊虛空處」有一行經，是空處定分。六「超一切虛空無邊處至住識無邊處」有一行經，是識處定分。七「超一切識無邊處」已下至「無所有處」一行經，是無所有處定分。八「超無所有處」已下至「非有想非無想處」一行經，是非有想定分，此三界頂。九「但隨順法故而無所著」是心無依定，此是法界定體。
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隨文釋義者，明此發光地得出三界心，入法界自體無作大三昧門，雖修四禪八定，恒隨法性而無所依，但為鍊磨三界習氣令智明淨。應如是進修故，如善鍊金不失銖兩喻。如是重重以戒定慧鍊磨，不失法界大圓明智銖兩。以此八種禪定鍊磨令智慧轉更明淨，以法身智體本無增減故，名發光地。權教菩薩得出八禪超三界苦生於淨土，有慈悲者留惑潤生住於世間。聲聞羅漢出八禪之後入第九定，依空智滅，身智總無。如一乘菩薩修習八禪，善知世法無有體性，成一切智之妙用故，達三界體自無生滅故，發超大智知世法故，故名發光地。初地修檀住世間，第二地修戒明能淨世間，第三地修八定明得出世間，四五六地明修出世間中世間之智，七八九地明修入世間成悲智圓融，第十地明修智悲圓滿成佛位故。計其理智無有地體層級，為治慣習及會融悲智生熟及修世間出世間差別智有淺深，安立諸地，設有軌度令使倣之。
隨文釋義者，明此發光地得出三界心，入法界自體無作大三昧門，雖修四禪八定，恒隨法性而無所依，但為鍊磨三界習氣令智明淨。應如是進修故，如善鍊金不失銖兩喻。如是重重以戒定慧鍊磨，不失法界大圓明智銖兩。以此八種禪定鍊磨令智慧轉更明淨，以法身智體本無增減故，名發光地。權教菩薩得出八禪超三界苦生於淨土，有慈悲者留惑潤生住於世間。聲聞羅漢出八禪之後入第九定，依空智滅，身智總無。如一乘菩薩修習八禪，善知世法無有體性，成一切智之妙用故，達三界體自無生滅故，發超大智知世法故，故名發光地。初地修檀住世間，第二地修戒明能淨世間，第三地修八定明得出世間，四五六地明修出世間中世間之智，七八九地明修入世間成悲智圓融，第十地明修智悲圓滿成佛位故。計其理智無有地體層級，為治慣習及會融悲智生熟及修世間出世間差別智有淺深，安立諸地，設有軌度令使倣之。
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第四「佛子」已下有兩行半經，明修四無量心，以大慈為首分。
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第五「佛子」已下至「以願力而生其中」有三十三行經，明神通自在分。於此段中復分為六段。一「佛子此菩薩得無量神通力」已下至「梵世」有六行經，明神通分。二「此菩薩」已下至「亦悉能聞」有兩行經，明天耳通分。三「此菩薩」已下至「以他心智知眾生心」有七行經，明得他心智分。四「此菩薩」已下至「皆能憶念」有八行經，明得宿命分。五「此菩薩」已下至「皆如實知」有七行半經，明得天眼分。此已上明菩薩五通自在，為智悲未滿本願故、具普賢行故、異淨土菩薩故、異二乘故，不證漏盡通，以智於生死隨行自在故。如淨土經云：雖證六通而不盡漏者是也。六「此菩薩」已下至「以意願力而生其中」有兩行經，明不隨三昧力受生分。
第五「佛子」已下至「以願力而生其中」有三十三行經，明神通自在分。於此段中復分為六段。一「佛子此菩薩得無量神通力」已下至「梵世」有六行經，明神通分。二「此菩薩」已下至「亦悉能聞」有兩行經，明天耳通分。三「此菩薩」已下至「以他心智知眾生心」有七行經，明得他心智分。四「此菩薩」已下至「皆能憶念」有八行經，明得宿命分。五「此菩薩」已下至「皆如實知」有七行半經，明得天眼分。此已上明菩薩五通自在，為智悲未滿本願故、具普賢行故、異淨土菩薩故、異二乘故，不證漏盡通，以智於生死隨行自在故。如淨土經云：雖證六通而不盡漏者是也。六「此菩薩」已下至「以意願力而生其中」有兩行經，明不隨三昧力受生分。
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第六「佛子」已下至「而說頌曰」有三十行半經，於此段復分為六段。一「佛子」已下至「隨力修行」有六行半經，明此菩薩以願力得見多佛及供養聞法分。二「此菩薩」已下至「轉更明淨」有四行半經，明觀法解縛分。三「佛子」已下至「轉更明淨」有三行經，明喻鍊金，金比菩薩地加行智慧明淨分。四「此菩薩」已下至「皆轉清淨」有三行經，明忍辱柔和十三種心轉更明淨分。五「此菩薩」已下至「隨力隨分」有一行半經，明此位菩薩所行之法分。六「佛子」已下至「不能數知」有十行半經，明此位菩薩受職依定見佛數量分。
第六「佛子」已下至「而說頌曰」有三十行半經，於此段復分為六段。一「佛子」已下至「隨力修行」有六行半經，明此菩薩以願力得見多佛及供養聞法分。二「此菩薩」已下至「轉更明淨」有四行半經，明觀法解縛分。三「佛子」已下至「轉更明淨」有三行經，明喻鍊金，金比菩薩地加行智慧明淨分。四「此菩薩」已下至「皆轉清淨」有三行經，明忍辱柔和十三種心轉更明淨分。五「此菩薩」已下至「隨力隨分」有一行半經，明此位菩薩所行之法分。六「佛子」已下至「不能數知」有十行半經，明此位菩薩受職依定見佛數量分。
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第七「爾時」已下明金剛藏說頌分。於頌中有三十六行頌，兩行一頌，重頌前法，如文自具。
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第四焰慧地
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將釋此地，作五門如前。
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一釋地名目者，何故名為焰慧地？前地修上界八禪，得出三界智慧故，名發光地。此地修三十七助道觀門，觀身受心法轉加明淨，故名為焰慧地。前地因定發，故名發光地。此地以三十七助道觀門觀身受心法，自性無依慧加明淨，故名焰慧。
一釋地名目者，何故名為焰慧地？前地修上界八禪，得出三界智慧故，名發光地。此地修三十七助道觀門，觀身受心法轉加明淨，故名為焰慧地。前地因定發，故名發光地。此地以三十七助道觀門觀身受心法，自性無依慧加明淨，故名焰慧。
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二明此地修何行門者，以精進波羅蜜為首，餘九為伴。
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三明善財表法者，善財於此位中，見普救一切眾生妙德夜神，得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。此神住在此眾會中者，即明與前喜目神同會，為表前離垢地是以法身無作性戒是菩提體故，忍波羅蜜、精進波羅蜜是菩提行故。普德淨光住道場之內，喜目神住處去道場不遠，此第四地中普救眾生夜天在此眾會中，明以忍精進二位不離萬行故。又明三十七助道行門是助菩提行故，故言在此眾會。此位明以菩提體却觀身受心法，成世間智慧故。前之三地已求出世菩提心，此四五六地以菩提心返修世間智慧，此云在此眾會。此位中見普救眾生夜天神者，明三十七道品、四念處觀是三世諸佛教化一切眾生助道方便，一切諸佛從初發心至究竟智，皆依此方便而增明諸智慧故，是故此神名普救一切眾生妙德。妙德者，明三十七助道觀能顯自他妙慧故也。明前三地修戒定忍得出世心，此地重以三十七道觀再更治之，故名焰慧地。得普現世間調伏一切眾生解脫門者，為明此位三十七道品通三乘一乘共所修行，調伏之大路故，名普現調伏一切眾生解脫。一一依善財表行中類之，可見其意。若不如是，不可了知地位行門。後至〈入法界品〉具明。
三明善財表法者，善財於此位中，見普救一切眾生妙德夜神，得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。此神住在此眾會中者，即明與前喜目神同會，為表前離垢地是以法身無作性戒是菩提體故，忍波羅蜜、精進波羅蜜是菩提行故。普德淨光住道場之內，喜目神住處去道場不遠，此第四地中普救眾生夜天在此眾會中，明以忍精進二位不離萬行故。又明三十七助道行門是助菩提行故，故言在此眾會。此位明以菩提體却觀身受心法，成世間智慧故。前之三地已求出世菩提心，此四五六地以菩提心返修世間智慧，此云在此眾會。此位中見普救眾生夜天神者，明三十七道品、四念處觀是三世諸佛教化一切眾生助道方便，一切諸佛從初發心至究竟智，皆依此方便而增明諸智慧故，是故此神名普救一切眾生妙德。妙德者，明三十七助道觀能顯自他妙慧故也。明前三地修戒定忍得出世心，此地重以三十七道觀再更治之，故名焰慧地。得普現世間調伏一切眾生解脫門者，為明此位三十七道品通三乘一乘共所修行，調伏之大路故，名普現調伏一切眾生解脫。一一依善財表行中類之，可見其意。若不如是，不可了知地位行門。後至〈入法界品〉具明。
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四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，得三界一相解脫；若別相昇進，明此位中以修三十七道品觀，得欲界中智慧解脫心多。大意明重治前第三地中出三界餘習，為明第五地禪波羅蜜修十諦觀，得上二界并欲界中出世間中解脫，皆須總別同異成壞論之。如初歡喜地表法神，明初生佛家，以檀波羅蜜能資生聖道故，神名主當春生。如第二離垢地戒波羅蜜，以法身無作以為戒體，故神名普德淨光明戒光也。即住居道場之內，表法身是道場體故，身是菩提體故。第三發光地以忍波羅蜜為體，神名喜目觀察眾生，以忍故無事不悅。去道場不遠者，明忍以法身無作為體故。第四焰慧地以精進波羅蜜為體，神名普救眾生，以精進波羅蜜是普救義故。又為普治前三地出三界習氣。住在此眾會者，明不離法身及性戒忍行中行精進行故。如是總約名及住處，所表地位次第令易見故，思之可見。又入地中多以神為表法者，明入地以聖智從行祐生名神故。又以總別同異成壞之義六相法門思之，方無有惑。
四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，得三界一相解脫；若別相昇進，明此位中以修三十七道品觀，得欲界中智慧解脫心多。大意明重治前第三地中出三界餘習，為明第五地禪波羅蜜修十諦觀，得上二界并欲界中出世間中解脫，皆須總別同異成壞論之。如初歡喜地表法神，明初生佛家，以檀波羅蜜能資生聖道故，神名主當春生。如第二離垢地戒波羅蜜，以法身無作以為戒體，故神名普德淨光明戒光也。即住居道場之內，表法身是道場體故，身是菩提體故。第三發光地以忍波羅蜜為體，神名喜目觀察眾生，以忍故無事不悅。去道場不遠者，明忍以法身無作為體故。第四焰慧地以精進波羅蜜為體，神名普救眾生，以精進波羅蜜是普救義故。又為普治前三地出三界習氣。住在此眾會者，明不離法身及性戒忍行中行精進行故。如是總約名及住處，所表地位次第令易見故，思之可見。又入地中多以神為表法者，明入地以聖智從行祐生名神故。又以總別同異成壞之義六相法門思之，方無有惑。
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五隨文釋義者，有二義：一長科經意、二隨文釋義。一長科經意者，於此焰慧地中長科為七段。第一「佛子」已下有十二行頌，明大眾聞前地歡喜，復請後地法分。第二「爾時金剛藏」已下一段六行半經，明以十法修入第四地向分。第三「佛子菩薩住此焰慧地」已下一段三十七行半經，明修三十七道品分。第四「佛子」已下五行半經，明對治身見分。第五「佛子此菩薩」已下一段十五行經，明以前觀智方便獲大利益柔和分。第六「佛子菩薩住此焰慧地」已下有三十行經，明此地見佛增廣分。第七「菩薩已淨第二地」已下有五十三行頌，明重頌前法分。
五隨文釋義者，有二義：一長科經意、二隨文釋義。一長科經意者，於此焰慧地中長科為七段。第一「佛子」已下有十二行頌，明大眾聞前地歡喜，復請後地法分。第二「爾時金剛藏」已下一段六行半經，明以十法修入第四地向分。第三「佛子菩薩住此焰慧地」已下一段三十七行半經，明修三十七道品分。第四「佛子」已下五行半經，明對治身見分。第五「佛子此菩薩」已下一段十五行經，明以前觀智方便獲大利益柔和分。第六「佛子菩薩住此焰慧地」已下有三十行經，明此地見佛增廣分。第七「菩薩已淨第二地」已下有五十三行頌，明重頌前法分。
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第一從初十二行頌中，復分為兩段。一「佛子聞此廣大行」已下至「菩薩勝行妙法音」有八行頌，明大眾聞第三地法歡喜興供稱歎分。二從「願更演說聰慧者」有四行頌，明更請第四地法門分。已上文義，如文自具，不煩更釋。如自在天王大忻慶者，為此天是說十地處，非餘天不悅，但舉說法處主故。
第一從初十二行頌中，復分為兩段。一「佛子聞此廣大行」已下至「菩薩勝行妙法音」有八行頌，明大眾聞第三地法歡喜興供稱歎分。二從「願更演說聰慧者」有四行頌，明更請第四地法門分。已上文義，如文自具，不煩更釋。如自在天王大忻慶者，為此天是說十地處，非餘天不悅，但舉說法處主故。
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第二「爾時金剛藏菩薩」已下修四地向中有六行半經，分為兩段。一「爾時」已下至「當修十法明門」有兩行半經，明欲入第四地勸修十法分。二「何等為十」已下三行經，是正舉十法名目觀察分。何故舉此十法重令觀者，明於前三地得出世間智慧，今重觀此十法，明將出世間智慧返達世間同出世間故。
第二「爾時金剛藏菩薩」已下修四地向中有六行半經，分為兩段。一「爾時」已下至「當修十法明門」有兩行半經，明欲入第四地勸修十法分。二「何等為十」已下三行經，是正舉十法名目觀察分。何故舉此十法重令觀者，明於前三地得出世間智慧，今重觀此十法，明將出世間智慧返達世間同出世間故。
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第三「佛子」已下三十七行半經，分為九段。一「佛子」已下至「生如來家」有一行半經，明以十種智得生佛家分。如十住初發心住亦名生如來家，至初地中亦名生如來智慧家，此四地亦名生如來家，有何差別？答：計其總相，生如來智慧家即一體無二。若論別相，昇進即有淺深。如十住之中於妙峯之頂，明創啟凡情、始開佛智，慧但啟迷，解得一分煩惱清涼故，佛果名月，如十住位中十箇月佛是。如善財表法中，妙峯山上見比丘，且彰佛慧解脫，未明智慧神通。如初地生如來家，雖有智德神通，但且得出三界之神智，所教化眾生亦以如己所知，未得達世間智慧與出世間智慧自在無礙。此第四地生在佛家，明達世間中出世間智慧故，與初地中雖入神性共同，然出世間世間智慧淺深差別。明前三位但修上二界禪，得出三界，一單之理；此位觀身受心法故，經云「得彼內法生如來家」。內法者，明智慧返觀達俗智，無俗不真故。二「何等為十」已下至「是為十」有四行半經，明以十法成此地之智慧分。從所謂深心不退於三寶中淨信畢竟不壞故者，此三寶是通三界及三世一切法總三寶攝，非如世情三寶，故云深心也。觀三界法性自無性，是名佛寶。了三界法同異總別成壞，是名法寶。以自行門和眾生心意方便引接，令得應真及人天樂，是名僧寶。觀世間成壞故者，下文云「因業故有生，還因業故滅。」約本法界無成壞故，明不成壞中，眾生妄見成壞。觀生死涅槃故者，明生死本涅槃，總無體故。觀眾生土業故者，明國由業起故，是本無今有故，觀前際後際故。觀無所有盡故者，明三世本無，無有盡相故。不言多劫而有不盡，但言三世本無，本無可盡。是為十，總結前十法故。三「佛子菩薩住此第四地」已下至「除世間貪愛」有六行經，明觀身受心法四念處觀門分。四念處觀者，一身念處觀者，循者順也，明善順觀內身腸胃肝膽心肺脾腎五藏六府，都無我人主宰體相。勤勇者，明勤觀不惓。念知者，不忘念也。除世貪憂者，勤觀內身善知無主，除世貪欲煩惱故。觀外身循身觀，循身者巡身，亦云順，亦云善。意者周巡觀察外身皮肉筋骨髮毛爪齒眼耳鼻舌手足腰臗，都無主宰我人體相，皆從虛妄繫著業生，無有實法，有業即有、無業即無。當觀業體本無依止，達身無體、受者亡遺，有大智圓明，都無我人受者。動寂任智，內外無依，勤勇念知。如前除世貪憂者，除身見、邊見、見取、戒取、邪見上貪憂。觀內外身周巡遍觀者，內外身如前別觀，此令總觀其身內外無主。猶如虛空無有一法而可得者，此是身念處觀。已下觀內外受周巡內外，觀
第三「佛子」已下三十七行半經，分為九段。一「佛子」已下至「生如來家」有一行半經，明以十種智得生佛家分。如十住初發心住亦名生如來家，至初地中亦名生如來智慧家，此四地亦名生如來家，有何差別？答：計其總相，生如來智慧家即一體無二。若論別相，昇進即有淺深。如十住之中於妙峯之頂，明創啟凡情、始開佛智，慧但啟迷，解得一分煩惱清涼故，佛果名月，如十住位中十箇月佛是。如善財表法中，妙峯山上見比丘，且彰佛慧解脫，未明智慧神通。如初地生如來家，雖有智德神通，但且得出三界之神智，所教化眾生亦以如己所知，未得達世間智慧與出世間智慧自在無礙。此第四地生在佛家，明達世間中出世間智慧故，與初地中雖入神性共同，然出世間世間智慧淺深差別。明前三位但修上二界禪，得出三界，一單之理；此位觀身受心法故，經云「得彼內法生如來家」。內法者，明智慧返觀達俗智，無俗不真故。二「何等為十」已下至「是為十」有四行半經，明以十法成此地之智慧分。從所謂深心不退於三寶中淨信畢竟不壞故者，此三寶是通三界及三世一切法總三寶攝，非如世情三寶，故云深心也。觀三界法性自無性，是名佛寶。了三界法同異總別成壞，是名法寶。以自行門和眾生心意方便引接，令得應真及人天樂，是名僧寶。觀世間成壞故者，下文云「因業故有生，還因業故滅。」約本法界無成壞故，明不成壞中，眾生妄見成壞。觀生死涅槃故者，明生死本涅槃，總無體故。觀眾生土業故者，明國由業起故，是本無今有故，觀前際後際故。觀無所有盡故者，明三世本無，無有盡相故。不言多劫而有不盡，但言三世本無，本無可盡。是為十，總結前十法故。三「佛子菩薩住此第四地」已下至「除世間貪愛」有六行經，明觀身受心法四念處觀門分。四念處觀者，一身念處觀者，循者順也，明善順觀內身腸胃肝膽心肺脾腎五藏六府，都無我人主宰體相。勤勇者，明勤觀不惓。念知者，不忘念也。除世貪憂者，勤觀內身善知無主，除世貪欲煩惱故。觀外身循身觀，循身者巡身，亦云順，亦云善。意者周巡觀察外身皮肉筋骨髮毛爪齒眼耳鼻舌手足腰臗，都無主宰我人體相，皆從虛妄繫著業生，無有實法，有業即有、無業即無。當觀業體本無依止，達身無體、受者亡遺，有大智圓明，都無我人受者。動寂任智，內外無依，勤勇念知。如前除世貪憂者，除身見、邊見、見取、戒取、邪見上貪憂。觀內外身周巡遍觀者，內外身如前別觀，此令總觀其身內外無主。猶如虛空無有一法而可得者，此是身念處觀。已下觀內外受周巡內外，觀
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能受所受內外中間。「性無依止」已下，觀內心外心能知所知。「都無住處」已下，觀內法外法無有我人。此已上是四念處觀。四「復次」已下至「迴向於捨」有八行半經，是修四正勤分。復次此菩薩修行欲定斷行者，明勤觀前四念處，不亂是欲定，為有覺有觀故。斷行者，勤觀前四念法，斷身見、邊見、邪見等，及色受想行識等行。此位重治練欲界惑、上二界惑，以五地禪波羅蜜重更治之。前二地以戒體治麁，此四念觀治細。成就神足者，以欲界諸天等神足是下品十善業報，此約一分法性智通殊勝，即不可比於三界及二乘三乘有限之通。且望後位，即此位不如，雖作觀行皆以理智為體，為成差別智更令微細故，觀眾法起滿本願成大慈悲故。依止厭者，對治不取世惡法。依止離者，性自無著故。依止滅者，滅諸惡法令不生故。迴向於捨者，至無依處故。此明是非總捨至露地智故，修行精進普救一切眾生故。勤定心定觀定斷行者，一心專作無錯失故。已下如前。五「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，明修信、進、念、定、慧五根分。依止厭離滅迴向於捨，總四法為對治之體故，如文可知。六「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，是修五力分，還以依止厭離滅捨為體，即於境不動名之為力。七「復次」已下至「迴向於捨」有三行半經，明修七覺分，還依止厭離滅捨為體。明簡正邪，名擇法覺分。自利勸他恒無疲倦，名精進覺分。法樂現前，見來求者歡喜無厭，名喜覺分。猗者，依也悅也。以無依住之理智恒現前故，法悅熙怡，世無憂恨之所傷故，名猗覺分。內外觀終，受心隨智不隨境轉，名之為定覺分。身邊見亡，自他境滅，身受心法都無所依，名為捨覺分。心境見亡，起唯智起，無雜亂故，名為念覺分。已下如前。八「復次」已下至「迴向於捨」有三行經，明八正道分，依止厭離滅捨為體，以八邪為八正道。九「菩薩修行如是功德」已下至「善巧方便故」有五行半經，明作如是觀行之意，為十法故，以不捨一切眾生為首，如文具明。如十力處非處為首，如前已明。無畏者，四無畏也，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏，如是四種，人天外道無能難其過失者。不共佛法者，十八不共法也。一佛身無失，身行善故。二口無失，口業善故。三念無失，無雜念故。四意無異，怨親平等故。五心無不定，不異法界無作智故。六無不知，以一切無不明了故。七欲無減，滿眾生心作所欲，隨順利生故。八精進無失，自雖道滿，建法利生無休息故。九念無減者，善知一切眾生根時非時故。十者定無退，本無動故
能受所受內外中間。「性無依止」已下，觀內心外心能知所知。「都無住處」已下，觀內法外法無有我人。此已上是四念處觀。四「復次」已下至「迴向於捨」有八行半經，是修四正勤分。復次此菩薩修行欲定斷行者，明勤觀前四念處，不亂是欲定，為有覺有觀故。斷行者，勤觀前四念法，斷身見、邊見、邪見等，及色受想行識等行。此位重治練欲界惑、上二界惑，以五地禪波羅蜜重更治之。前二地以戒體治麁，此四念觀治細。成就神足者，以欲界諸天等神足是下品十善業報，此約一分法性智通殊勝，即不可比於三界及二乘三乘有限之通。且望後位，即此位不如，雖作觀行皆以理智為體，為成差別智更令微細故，觀眾法起滿本願成大慈悲故。依止厭者，對治不取世惡法。依止離者，性自無著故。依止滅者，滅諸惡法令不生故。迴向於捨者，至無依處故。此明是非總捨至露地智故，修行精進普救一切眾生故。勤定心定觀定斷行者，一心專作無錯失故。已下如前。五「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，明修信、進、念、定、慧五根分。依止厭離滅迴向於捨，總四法為對治之體故，如文可知。六「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，是修五力分，還以依止厭離滅捨為體，即於境不動名之為力。七「復次」已下至「迴向於捨」有三行半經，明修七覺分，還依止厭離滅捨為體。明簡正邪，名擇法覺分。自利勸他恒無疲倦，名精進覺分。法樂現前，見來求者歡喜無厭，名喜覺分。猗者，依也悅也。以無依住之理智恒現前故，法悅熙怡，世無憂恨之所傷故，名猗覺分。內外觀終，受心隨智不隨境轉，名之為定覺分。身邊見亡，自他境滅，身受心法都無所依，名為捨覺分。心境見亡，起唯智起，無雜亂故，名為念覺分。已下如前。八「復次」已下至「迴向於捨」有三行經，明八正道分，依止厭離滅捨為體，以八邪為八正道。九「菩薩修行如是功德」已下至「善巧方便故」有五行半經，明作如是觀行之意，為十法故，以不捨一切眾生為首，如文具明。如十力處非處為首，如前已明。無畏者，四無畏也，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏，如是四種，人天外道無能難其過失者。不共佛法者，十八不共法也。一佛身無失，身行善故。二口無失，口業善故。三念無失，無雜念故。四意無異，怨親平等故。五心無不定，不異法界無作智故。六無不知，以一切無不明了故。七欲無減，滿眾生心作所欲，隨順利生故。八精進無失，自雖道滿，建法利生無休息故。九念無減者，善知一切眾生根時非時故。十者定無退，本無動故
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。十一者慧無減，善簡諸法無生滅故。十二者解脫知見無減，光明智無不達故。十三者身業隨智慧行，四威儀中無不成益一切眾生故。十四者口業隨智慧行，無雜談論故。十五者意業隨智慧行，永無邪思相故。十六者智慧知過去世無礙事。十七者智慧知現在世無礙事。十八者智慧知未來世無礙事。此十八種唯佛獨有，不通下果。相好者，有九十七大人之相。隨好者，如〈隨好光明功德品〉。但舉一箇手中隨好，名圓滿王出光明為熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。但舉其一，隨好無盡。又有十華藏世界海微塵數大人相，一一身相眾寶如相以為莊嚴。此明無盡相、無盡隨好，等法界虛空量故。音聲悉具足者，約總言之，有六十種梵音。若隨差別，經云「廣大微妙之音遍一切剎，住無量劫求於上上殊勝道故。」即以佛果法門，餘法不過故。隨順所聞甚深佛解脫者，乘如來一切智乘故。思惟大智善巧方便者，巧能隨逐一切眾生根所宜令度苦故。
。十一者慧無減，善簡諸法無生滅故。十二者解脫知見無減，光明智無不達故。十三者身業隨智慧行，四威儀中無不成益一切眾生故。十四者口業隨智慧行，無雜談論故。十五者意業隨智慧行，永無邪思相故。十六者智慧知過去世無礙事。十七者智慧知現在世無礙事。十八者智慧知未來世無礙事。此十八種唯佛獨有，不通下果。相好者，有九十七大人之相。隨好者，如〈隨好光明功德品〉。但舉一箇手中隨好，名圓滿王出光明為熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。但舉其一，隨好無盡。又有十華藏世界海微塵數大人相，一一身相眾寶如相以為莊嚴。此明無盡相、無盡隨好，等法界虛空量故。音聲悉具足者，約總言之，有六十種梵音。若隨差別，經云「廣大微妙之音遍一切剎，住無量劫求於上上殊勝道故。」即以佛果法門，餘法不過故。隨順所聞甚深佛解脫者，乘如來一切智乘故。思惟大智善巧方便者，巧能隨逐一切眾生根所宜令度苦故。
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第四段中有五行半經，分為二段。一「佛子住此焰慧地」已下至「一切皆離」有三行經，明此地以四念處所觀對治身見為首，自餘我人眾生等，遍觀身受心法皆能離著處故。二「此菩薩」已下至「皆悉修行」有兩行經，明此菩薩見業是如來所訶所讚分。明一切眾生所作業道恒流轉生死，此是如來所訶，應可以觀治之。若也以觀自治無業，當可以智方便隨生死，同眾生事業濟度眾生。是順菩薩道，如來所讚，皆悉能修故。
第四段中有五行半經，分為二段。一「佛子住此焰慧地」已下至「一切皆離」有三行經，明此地以四念處所觀對治身見為首，自餘我人眾生等，遍觀身受心法皆能離著處故。二「此菩薩」已下至「皆悉修行」有兩行經，明此菩薩見業是如來所訶所讚分。明一切眾生所作業道恒流轉生死，此是如來所訶，應可以觀治之。若也以觀自治無業，當可以智方便隨生死，同眾生事業濟度眾生。是順菩薩道，如來所讚，皆悉能修故。
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第五有十五行經，於中義分為四段。一「佛子此菩薩隨所起方便」已下至「皆善修行心」有四行半經，明此位如上修集於道及助道，得十種利益心分。二「此菩薩」已下至「得說法者意」可有兩行經，又得十種心得說法者意分。無稠林行者，明無迷滯障所覆蔭故。三「此菩薩」已下至「道非道精進」有五行半經，明此位菩薩得十種精進分。此十精進以成當地令堅固故，亦成後地令相應故。四「是菩薩心界清淨」已下至「皆悉成就」有三行經，明此位菩薩心界清淨得佛護念分。已上明已作四念觀，於法深細、悟解明利，明斷具足故。
第五有十五行經，於中義分為四段。一「佛子此菩薩隨所起方便」已下至「皆善修行心」有四行半經，明此位如上修集於道及助道，得十種利益心分。二「此菩薩」已下至「得說法者意」可有兩行經，又得十種心得說法者意分。無稠林行者，明無迷滯障所覆蔭故。三「此菩薩」已下至「道非道精進」有五行半經，明此位菩薩得十種精進分。此十精進以成當地令堅固故，亦成後地令相應故。四「是菩薩心界清淨」已下至「皆悉成就」有三行經，明此位菩薩心界清淨得佛護念分。已上明已作四念觀，於法深細、悟解明利，明斷具足故。
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第六「佛子」已下有三十行經。於此段中，義分為八。一「佛子菩薩住此焰慧地」已下至「一切眾僧」有四行半經，明以願力見多佛并供養分。二「以此善根」已下至「轉更明淨」有四行經，明見佛承事住多劫中，深心信解更增明分。三「佛子譬如金師」已下至「悉不能壞」有六行經，明以金師鍊真金作莊嚴具轉明淨喻。四「此菩薩」已下至「第四焰慧地」有兩行半經，明此位中所行之行分。五「菩薩住此地」已下至「具足一切種一切智智」可有四行經，明此位菩薩受職分。如一切種者，明加行成種。一切智智者，明入根本智及差別智皆可以求。六「復作是念」已下至「一切智依止者」可有兩行經，明此位堪為一切眾生師首分。七「是菩薩」已下至「以為眷屬」有三行經，是依自報業入三昧見佛及威動廣狹分。八「若以願力」已下有兩行經，明以願力見佛甚多不能數知分。
第六「佛子」已下有三十行經。於此段中，義分為八。一「佛子菩薩住此焰慧地」已下至「一切眾僧」有四行半經，明以願力見多佛并供養分。二「以此善根」已下至「轉更明淨」有四行經，明見佛承事住多劫中，深心信解更增明分。三「佛子譬如金師」已下至「悉不能壞」有六行經，明以金師鍊真金作莊嚴具轉明淨喻。四「此菩薩」已下至「第四焰慧地」有兩行半經，明此位中所行之行分。五「菩薩住此地」已下至「具足一切種一切智智」可有四行經，明此位菩薩受職分。如一切種者，明加行成種。一切智智者，明入根本智及差別智皆可以求。六「復作是念」已下至「一切智依止者」可有兩行經，明此位堪為一切眾生師首分。七「是菩薩」已下至「以為眷屬」有三行經，是依自報業入三昧見佛及威動廣狹分。八「若以願力」已下有兩行經，明以願力見佛甚多不能數知分。
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第七五十三行頌中，分為兩段。「一切」兩行頌歎菩薩已淨第三地法，方能趣入第四地分。二「始登焰地增勢力」已下至「過於此數無能知」有三十行頌，明重頌前法分。如身見為首。六十二見者，明有身見，即六十二見俱生。以是義故，循觀身受心法以用治之，得無身受心法，即諸見總無唯智所見也，名悟佛知見、入佛知見，生佛家故。六十二見者，於五陰上各有三世，於三世上橫計有四句，一如去、二不如去、三亦如去亦不如去、四非如去非不如去。於未來五陰上各計四句，一者邊、二者無邊、三者亦邊亦無邊、四者非邊非無邊。於現在五陰上各計四句，一者常、二者無常、三者亦常亦無常、四者非常非無常。於五陰上有三世，三世上各有四見，一世有二十，三世各有二十，通為六十。總斷常二見為本，共為六十二見。又為色受想行識各有四見，一世上有二十，三世為六十，斷常為二見共為六十二。若以四念觀門，諸見總為佛事。為身見無，總是佛知見故。
第七五十三行頌中，分為兩段。「一切」兩行頌歎菩薩已淨第三地法，方能趣入第四地分。二「始登焰地增勢力」已下至「過於此數無能知」有三十行頌，明重頌前法分。如身見為首。六十二見者，明有身見，即六十二見俱生。以是義故，循觀身受心法以用治之，得無身受心法，即諸見總無唯智所見也，名悟佛知見、入佛知見，生佛家故。六十二見者，於五陰上各有三世，於三世上橫計有四句，一如去、二不如去、三亦如去亦不如去、四非如去非不如去。於未來五陰上各計四句，一者邊、二者無邊、三者亦邊亦無邊、四者非邊非無邊。於現在五陰上各計四句，一者常、二者無常、三者亦常亦無常、四者非常非無常。於五陰上有三世，三世上各有四見，一世有二十，三世各有二十，通為六十。總斷常二見為本，共為六十二見。又為色受想行識各有四見，一世上有二十，三世為六十，斷常為二見共為六十二。若以四念觀門，諸見總為佛事。為身見無，總是佛知見故。
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第五難勝地
第五難勝地
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將釋此地，五門如前。
將釋此地，五門如前。
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一釋地名目者，此地何故名為難勝地？為以禪波羅蜜發起善根慈悲喜捨，通達世法，下地不如，故名難勝地。
一釋地名目者，此地何故名為難勝地？為以禪波羅蜜發起善根慈悲喜捨，通達世法，下地不如，故名難勝地。
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二明此地修何行門者，此地以禪波羅蜜為體，餘九為伴。
二明此地修何行門者，此地以禪波羅蜜為體，餘九為伴。
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三明善財表法者，云去此地不遠有夜神，名寂靜音海，坐摩尼幢莊嚴蓮華座，善財得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門。云不遠者，不離菩提體而有禪波羅蜜行故。號寂靜音海者，明禪是寂靜故。音海，是表定能發慧用故。坐摩尼幢莊嚴蓮華座者，表摩尼名離垢寶，明禪定離垢故。幢者，明法性定體不隨境動，明境界與心當體自定，為無自性故。莊嚴者，以無作性禪用嚴萬行故。蓮華者，表行無染故，明行性不異無作禪，俱無性故。得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門者，表無作性禪體同法界，故云廣大。常居生死，常行萬行，禪悅無憂，名之為喜。以定嚴慧，名曰莊嚴。不迷靜亂，名為解脫。此名難勝地者，為明以定體善知世法無定亂性，勝於定亂故，名難勝地。為過三界惑，復不證涅槃，三界及涅槃總不能壞其無依住之智慧，故名難勝地。夜神者，表無依住中智慧，處生死之長夜，破一切眾生迷故。此夜神所將名目及所坐之座，表法大意，明不壞無依無作無性自體之禪，用彰萬行以寂起用故。善財問言：「此解脫門為何事業？行何境界？起何方便？作何觀察。」夜神答言：「我發起清淨平等樂欲心；我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心；我發起攀緣不退轉位永不退轉心。」已下如是無量發起心，具如經說。意明住欲界心多者，便令使修寂靜定至。色界無色界禪多者，令入法性禪發起攀緣，於後上上位中智慧方便廣度眾生等空無限大用故，不令守淨住禪樂故。此寂靜音海主夜神坐摩尼幢莊嚴蓮華座，百萬阿僧祇主夜神前後圍繞，表法性無作體遍周無盡，行體亦遍周故。言百萬者，大數之長也。阿僧祇者，不可數也。此明寂用圓滿，以名座及同住之眾，及住處近遠及法門名目，思之可解此地之意。
三明善財表法者，云去此地不遠有夜神，名寂靜音海，坐摩尼幢莊嚴蓮華座，善財得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門。云不遠者，不離菩提體而有禪波羅蜜行故。號寂靜音海者，明禪是寂靜故。音海，是表定能發慧用故。坐摩尼幢莊嚴蓮華座者，表摩尼名離垢寶，明禪定離垢故。幢者，明法性定體不隨境動，明境界與心當體自定，為無自性故。莊嚴者，以無作性禪用嚴萬行故。蓮華者，表行無染故，明行性不異無作禪，俱無性故。得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門者，表無作性禪體同法界，故云廣大。常居生死，常行萬行，禪悅無憂，名之為喜。以定嚴慧，名曰莊嚴。不迷靜亂，名為解脫。此名難勝地者，為明以定體善知世法無定亂性，勝於定亂故，名難勝地。為過三界惑，復不證涅槃，三界及涅槃總不能壞其無依住之智慧，故名難勝地。夜神者，表無依住中智慧，處生死之長夜，破一切眾生迷故。此夜神所將名目及所坐之座，表法大意，明不壞無依無作無性自體之禪，用彰萬行以寂起用故。善財問言：「此解脫門為何事業？行何境界？起何方便？作何觀察。」夜神答言：「我發起清淨平等樂欲心；我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心；我發起攀緣不退轉位永不退轉心。」已下如是無量發起心，具如經說。意明住欲界心多者，便令使修寂靜定至。色界無色界禪多者，令入法性禪發起攀緣，於後上上位中智慧方便廣度眾生等空無限大用故，不令守淨住禪樂故。此寂靜音海主夜神坐摩尼幢莊嚴蓮華座，百萬阿僧祇主夜神前後圍繞，表法性無作體遍周無盡，行體亦遍周故。言百萬者，大數之長也。阿僧祇者，不可數也。此明寂用圓滿，以名座及同住之眾，及住處近遠及法門名目，思之可解此地之意。
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四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，三界同一解脫；若以別相，此地以禪波羅蜜為體，得上色無色解脫。為四地重治欲界細惑，此地重治色無色界細惑，既上界解脫，下界自然同一解脫。以此一乘法門常以根本智以為進修，以無作智為禪體，以過上二界中息想禪故，得任理智法界自在隨緣無作禪，此明昇進漸妙智體不離本智。此明前四地以三十七觀重治前位欲界之習，知此地重以將定體用治上界之細惑。
四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，三界同一解脫；若以別相，此地以禪波羅蜜為體，得上色無色解脫。為四地重治欲界細惑，此地重治色無色界細惑，既上界解脫，下界自然同一解脫。以此一乘法門常以根本智以為進修，以無作智為禪體，以過上二界中息想禪故，得任理智法界自在隨緣無作禪，此明昇進漸妙智體不離本智。此明前四地以三十七觀重治前位欲界之習，知此地重以將定體用治上界之細惑。
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五隨文釋義者，二義如前。第一長科經意者，於此第五地，長科為十四段。第一從「菩薩聞此勝地行」已下有十九行頌，明大眾聞說第四地法門，稱歎歡喜興供及請說後地分。第二「爾時金剛藏菩薩」已下至「得入菩薩第五地」有十行經，明十平等心入第五地向。第三「佛子」已下至「得不退轉心」有六行經，以十二種法住第五地分。第四「佛子」已下有十四行半經，明善知十諦法門分。第五「佛子」已下至「生大慈光明」有兩行經，明知諦智於諸眾生生大慈悲分。第六「佛子」已下至「皆如實知」有六行半經，明以智觀眾生起真隨妄分。第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分。第八「佛子」已下一段有五行半經，明念一切眾生窮苦獨勵發心，不求伴侶，以己功德普令一切眾生得至如來十力智分。第九「佛子」已下一段有五行半經，明菩薩以智慧觀察善根，救護一切眾生令入涅槃分。第十「佛子」已下一段有十七行經，明菩薩住第五地能善知諸法分。第十一「佛子」已下一段有八行半經，明此位菩薩以布施愛語同行善，能教化眾生及自求勝法分。第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明此地菩薩為眾生善解世間諸雜技藝分。第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，明此地菩薩見佛廣狹及受職分。第十四「菩薩四地已清淨」已下一段有四十四行頌，頌前法分。
五隨文釋義者，二義如前。第一長科經意者，於此第五地，長科為十四段。第一從「菩薩聞此勝地行」已下有十九行頌，明大眾聞說第四地法門，稱歎歡喜興供及請說後地分。第二「爾時金剛藏菩薩」已下至「得入菩薩第五地」有十行經，明十平等心入第五地向。第三「佛子」已下至「得不退轉心」有六行經，以十二種法住第五地分。第四「佛子」已下有十四行半經，明善知十諦法門分。第五「佛子」已下至「生大慈光明」有兩行經，明知諦智於諸眾生生大慈悲分。第六「佛子」已下至「皆如實知」有六行半經，明以智觀眾生起真隨妄分。第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分。第八「佛子」已下一段有五行半經，明念一切眾生窮苦獨勵發心，不求伴侶，以己功德普令一切眾生得至如來十力智分。第九「佛子」已下一段有五行半經，明菩薩以智慧觀察善根，救護一切眾生令入涅槃分。第十「佛子」已下一段有十七行經，明菩薩住第五地能善知諸法分。第十一「佛子」已下一段有八行半經，明此位菩薩以布施愛語同行善，能教化眾生及自求勝法分。第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明此地菩薩為眾生善解世間諸雜技藝分。第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，明此地菩薩見佛廣狹及受職分。第十四「菩薩四地已清淨」已下一段有四十四行頌，頌前法分。
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第二隨文釋義者，於初一段十九行頌，復分為兩段。一從「菩薩聞此勝地行」已下至「瞻仰如來默然住」十七行頌，明大眾聞法歡喜興供稱讚分。二「是時」已下兩行頌，明解脫月為諸大眾請第五地法門分。於頌中文義，隨文自具可知。
第二隨文釋義者，於初一段十九行頌，復分為兩段。一從「菩薩聞此勝地行」已下至「瞻仰如來默然住」十七行頌，明大眾聞法歡喜興供稱讚分。二「是時」已下兩行頌，明解脫月為諸大眾請第五地法門分。於頌中文義，隨文自具可知。
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第二「爾時金剛藏」已下至「入第五地」有十行經，明以十種平等心入第五地分。如道非道智，明此地治見道疑修行任運，八地方終，十地始自在。大意三地治上界禪麁惑，此五地重治上二界禪細惑，以此能除見道是非疑。第六地明得出世間中世間智慧自在，如十住中第六住海幢比丘是其樣式，同此第六地出世間中世間智慧自在故，以比丘表之。此十地第六地位中，即以守護一切城夜天神表，以明出世間中世間智慧心城無有邪思惡賊所入，一切邪念總成智慧城故。此明第五地得難勝名者，為出世間無作本寂，用定以終故；第六現前地，世出世法皆悉了知，智慧現前已終故。以此十地以智成悲故，以夜神表之。是故此五地除見道疑，六地除世間出世間智慧疑。
第二「爾時金剛藏」已下至「入第五地」有十行經，明以十種平等心入第五地分。如道非道智，明此地治見道疑修行任運，八地方終，十地始自在。大意三地治上界禪麁惑，此五地重治上二界禪細惑，以此能除見道是非疑。第六地明得出世間中世間智慧自在，如十住中第六住海幢比丘是其樣式，同此第六地出世間中世間智慧自在故，以比丘表之。此十地第六地位中，即以守護一切城夜天神表，以明出世間中世間智慧心城無有邪思惡賊所入，一切邪念總成智慧城故。此明第五地得難勝名者，為出世間無作本寂，用定以終故；第六現前地，世出世法皆悉了知，智慧現前已終故。以此十地以智成悲故，以夜神表之。是故此五地除見道疑，六地除世間出世間智慧疑。
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第三「佛子」已下一段有五行半經，明住第五地法，善修十二種法，如文可知。
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第四「佛子」已下一段有十四行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「善知如來智成就諦」有六行經，此位菩薩善知十種諦法門分。二「此菩薩隨眾生心樂」已下八行半經，明便述知諦之所由，經自釋訖。如第一段中善知此苦聖諦者，不同三乘厭苦忻淨方求聖諦故，但達此世間諸苦體無故，即苦無滅性、道無生性。當知苦體即不生不滅，即與聖道無二性故，故云善知苦聖諦。已下三聖諦總如之。已下諸諦義，如經自具。
第四「佛子」已下一段有十四行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「善知如來智成就諦」有六行經，此位菩薩善知十種諦法門分。二「此菩薩隨眾生心樂」已下八行半經，明便述知諦之所由，經自釋訖。如第一段中善知此苦聖諦者，不同三乘厭苦忻淨方求聖諦故，但達此世間諸苦體無故，即苦無滅性、道無生性。當知苦體即不生不滅，即與聖道無二性故，故云善知苦聖諦。已下三聖諦總如之。已下諸諦義，如經自具。
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第五「此菩薩」已下一段有兩行半經，明善知諸諦智已，如實知有為虛妄誑惑愚夫轉增大慈光明分，如文自具。諦者，實也真也。如實知見不虛，名之為諦。
第五「此菩薩」已下一段有兩行半經，明善知諸諦智已，如實知有為虛妄誑惑愚夫轉增大慈光明分，如文自具。諦者，實也真也。如實知見不虛，名之為諦。
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第六「佛子此菩薩摩訶薩」已下一段有六行半經，明此位菩薩觀諸諦無有諦相，根栽本末無我無人之智，然不捨一切眾生，善知一切眾生皆從十二緣有生，居五蘊宅中，復知緣體離我我所分。此一段如經自具，但以說法者以大慈悲心如文稱歎，善知苦縛體性自無為。
第六「佛子此菩薩摩訶薩」已下一段有六行半經，明此位菩薩觀諸諦無有諦相，根栽本末無我無人之智，然不捨一切眾生，善知一切眾生皆從十二緣有生，居五蘊宅中，復知緣體離我我所分。此一段如經自具，但以說法者以大慈悲心如文稱歎，善知苦縛體性自無為。
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第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分，如文自具。
第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分，如文自具。
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第八「佛子」已下一段有五行半經，明此位菩薩愍苦，發獨立志，愍接眾生不待伴侶分，如文自具。
第八「佛子」已下一段有五行半經，明此位菩薩愍苦，發獨立志，愍接眾生不待伴侶分，如文自具。
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第九「佛子」已下一段有五行半經，明所修一切善根皆救護一切眾生令入涅槃，不為自求己樂分，如文可知。
第九「佛子」已下一段有五行半經，明所修一切善根皆救護一切眾生令入涅槃，不為自求己樂分，如文可知。
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第十「佛子」已下一段有十七行經，明此難勝地於世間出世間自利利他法具足，及成就莊嚴佛身語意分。
第十「佛子」已下一段有十七行經，明此難勝地於世間出世間自利利他法具足，及成就莊嚴佛身語意分。
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第十一「佛子」已下一段有八行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「以種種方便行教化眾生」有六行半經，明以布施四攝等十種方便教化眾生分。布施一、四攝二，後有八，通為十，如文自具。二「佛子」已下至「常勤修學殊勝行法」有兩行半經，明教化眾生恒相續分，如文自具。
第十一「佛子」已下一段有八行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「以種種方便行教化眾生」有六行半經，明以布施四攝等十種方便教化眾生分。布施一、四攝二，後有八，通為十，如文自具。二「佛子」已下至「常勤修學殊勝行法」有兩行半經，明教化眾生恒相續分，如文自具。
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第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明為利眾生，修學世間一切諸技藝分。經云印璽者，明玄既未萌，及如呪中結手印等。准王用玉為璽，銅鐵木為印。此明如龍樹等符印也。地水火風，明五行陰陽。覺鳥情等云種種。餘如文自具足也。
第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明為利眾生，修學世間一切諸技藝分。經云印璽者，明玄既未萌，及如呪中結手印等。准王用玉為璽，銅鐵木為印。此明如龍樹等符印也。地水火風，明五行陰陽。覺鳥情等云種種。餘如文自具足也。
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第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，於中大意有十一種事：一明此地以願力故見佛廣多、二明供養、三明恭敬聽法隨力修行、四明出家聞法總持、五明住地多積修眾善、六明如真金以硨磲磨瑩轉更明淨、七明下地善不能得及、八明受職為兜率天王、九明入千億三昧現身千億事千億佛、十明以願力故其數甚過、十一明金剛藏說頌歎法，如文自具。
第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，於中大意有十一種事：一明此地以願力故見佛廣多、二明供養、三明恭敬聽法隨力修行、四明出家聞法總持、五明住地多積修眾善、六明如真金以硨磲磨瑩轉更明淨、七明下地善不能得及、八明受職為兜率天王、九明入千億三昧現身千億事千億佛、十明以願力故其數甚過、十一明金剛藏說頌歎法，如文自具。
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第十四說頌中有四十四行頌，明重頌前法，如文自具。意明難勝地以其禪體，治三界中寂亂障，契菩提根本無造作禪理，不出三界不在三界，無有欣求淨穢等障，任理恒寂用自在，以定觀察為世技之妙能。
第十四說頌中有四十四行頌，明重頌前法，如文自具。意明難勝地以其禪體，治三界中寂亂障，契菩提根本無造作禪理，不出三界不在三界，無有欣求淨穢等障，任理恒寂用自在，以定觀察為世技之妙能。
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第六現前地
第六現前地
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將釋此地，五門如前。
將釋此地，五門如前。
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一釋地名目者，何故名為現前地？為明此地世間出世間一切智慧皆悉現前，為善觀十二緣生故，為得十三昧故。
一釋地名目者，何故名為現前地？為明此地世間出世間一切智慧皆悉現前，為善觀十二緣生故，為得十三昧故。
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二明此地修何行者，修般若波羅蜜為體，餘九為伴。
二明此地修何行者，修般若波羅蜜為體，餘九為伴。
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三明善財表法者，善財於此位中，見夜天號守護一切城增長威力，在菩提場如來會中，坐一切寶摩尼王師子之座，無數夜神所共圍繞，現一切眾生色相身、現普對一切眾生身等，得甚深自在妙音解脫，名守護一切城增長威力者。經云「善男子！我於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟，令諸眾生守護心城，捨三界住一切智無上法城。」明此第六地是所修之法門，此主夜神是此六地所行之地行。恐修行者不解其事，以此法行二俱表之。住在菩提場佛眾會者，明行以菩提為體故。坐一切寶摩尼王師子座者，明以一切差別智慧為座體故，還依果亦爾。摩尼，表智慧離染自他垢故。王者，明智慧自在故。師子者，依主釋，皆須觀知因果故。無數夜神圍繞者，表行遍周也。現一切眾生色相身者，對現色身隨根接俗故。得甚深自在妙音解脫者，明此位智慧自在善說教故。當以名義思之可見。大意此位說教，由恐眾生不解其行故，以是聖者舉教及行總彰，令易解故，修行不錯謬故。十住第六住，且明出世間中世間智慧，即以比丘表之，以十住且求出世心故。此十地中明長養慈悲，即第六地及餘地，以女天表之。准此例隨位昇進以知其意。
三明善財表法者，善財於此位中，見夜天號守護一切城增長威力，在菩提場如來會中，坐一切寶摩尼王師子之座，無數夜神所共圍繞，現一切眾生色相身、現普對一切眾生身等，得甚深自在妙音解脫，名守護一切城增長威力者。經云「善男子！我於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟，令諸眾生守護心城，捨三界住一切智無上法城。」明此第六地是所修之法門，此主夜神是此六地所行之地行。恐修行者不解其事，以此法行二俱表之。住在菩提場佛眾會者，明行以菩提為體故。坐一切寶摩尼王師子座者，明以一切差別智慧為座體故，還依果亦爾。摩尼，表智慧離染自他垢故。王者，明智慧自在故。師子者，依主釋，皆須觀知因果故。無數夜神圍繞者，表行遍周也。現一切眾生色相身者，對現色身隨根接俗故。得甚深自在妙音解脫者，明此位智慧自在善說教故。當以名義思之可見。大意此位說教，由恐眾生不解其行故，以是聖者舉教及行總彰，令易解故，修行不錯謬故。十住第六住，且明出世間中世間智慧，即以比丘表之，以十住且求出世心故。此十地中明長養慈悲，即第六地及餘地，以女天表之。准此例隨位昇進以知其意。
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四明此地於三界中得何界解脫者，此通三界及三乘出三界中世間出世間智慧解脫，為明善能分別三界中染淨等智慧自在故，得入明淨，隨順無生忍。如稱理契無生忍，即七地以出世間智慧善能入世間智慧，隨一切眾生塵勞諸行，不異世間、不壞無生。七地創修，八地畢功，九地方能說法自在，十地始悲智圓成自在。若也取隨分無生，十住創心即分分有之；若也論始終不易，雖同眾生無量劫積修，元不移毫念，還依六相義總別思之。若也但逐昇進，即便乖其本體故；無虧本智了積修昇降不遷，即理事非虧，即同異俱濟，即智愚全別，即因果無二。
四明此地於三界中得何界解脫者，此通三界及三乘出三界中世間出世間智慧解脫，為明善能分別三界中染淨等智慧自在故，得入明淨，隨順無生忍。如稱理契無生忍，即七地以出世間智慧善能入世間智慧，隨一切眾生塵勞諸行，不異世間、不壞無生。七地創修，八地畢功，九地方能說法自在，十地始悲智圓成自在。若也取隨分無生，十住創心即分分有之；若也論始終不易，雖同眾生無量劫積修，元不移毫念，還依六相義總別思之。若也但逐昇進，即便乖其本體故；無虧本智了積修昇降不遷，即理事非虧，即同異俱濟，即智愚全別，即因果無二。
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五隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此第六地一段中，義分為九段。第一從初一段有十八行經，約分為兩段。一有十七行頌，明聞第五地法門，大眾歡喜興供稱讚分。二最下一行，明解脫月更請後地分。經文自具。第二「爾時」已下一段有九行經，明觀十平等法，修六地之向。第三有十段經，明逆順觀十二緣生觀。第四段有七行半經，明觀達十二緣生無體，得空解脫分。第五一段有十行半經，觀十二緣大悲轉增精勤修習分。第六一段有六行半經，明此現前地得十空無相無願三昧分。第七一段有九行半經，明住此現前地，復更修習不可壞心入佛智地分。第八一段有二十七行半經，明入此位中見佛廣狹分。第九一段有四十四行頌，明重頌前法。
五隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此第六地一段中，義分為九段。第一從初一段有十八行經，約分為兩段。一有十七行頌，明聞第五地法門，大眾歡喜興供稱讚分。二最下一行，明解脫月更請後地分。經文自具。第二「爾時」已下一段有九行經，明觀十平等法，修六地之向。第三有十段經，明逆順觀十二緣生觀。第四段有七行半經，明觀達十二緣生無體，得空解脫分。第五一段有十行半經，觀十二緣大悲轉增精勤修習分。第六一段有六行半經，明此現前地得十空無相無願三昧分。第七一段有九行半經，明住此現前地，復更修習不可壞心入佛智地分。第八一段有二十七行半經，明入此位中見佛廣狹分。第九一段有四十四行頌，明重頌前法。
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二隨文釋義者，於逆順觀十二緣生法，有十段經，具如下列，一如觀十二緣法中義。第一段從「佛子此菩薩摩訶薩如是觀已大悲為首」已下有十四行半經，明觀世間受生皆由著我，若離此者則無生處。又明由有我故，常求有無，一切諸惡業邪道皆由此生。邪道者，九十五種邪道也。罪行者，三惡趣也。福行者，人中及第六天已來散善福也。不動行者，色無色界八禪是也，及小乘三果分段生死，乃至四果淨土菩薩變易生死。雖免麁苦，分段生死及變易生死皆名邪道，亦名不動行。積集增長者，三惡道積集，增長惡業。欲界積集，增長有為善業。上二界積集，增長有漏八禪。聲聞、緣覺、淨土菩薩積集，增長淨業，成變易生死之身。一乘菩薩積集，增長具佛悲智。雖總十二緣生，乘緣各有差別。若於三界中，具縛凡夫以十二緣成諸惡業，二乘觀十二緣空無體，折伏現行煩惱，得有為無漏。淨上菩薩以修四諦十二緣行六度門，生於淨土。一乘菩薩以如來知見，修十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助菩提行，成一切種、一切智智，廣大如法界、究竟如虛空，無限圓滿佛大悲大慈大智佛果法門，及成法界無作自性緣起大圓明普光明智，恒以一切眾生生死海，便為一箇道場，恒以十方佛剎眾生剎住居毛孔。夫緣生之法性自本無，眾生橫計，諸聖嗟嘆，枉流生死無自覺知，故勞聖嘆、大悲示護。是故諸仁應當順理善觀，離諸慢業，便得識種業謝、智果開敷、三界報亡，等悲垂俗，任性緣起，不沒死流，對現色身應根利物。經云「於諸行中植心種子」。植者，種也。於業田中種識種子，為有取有漏。其漏有七：一見、二諸根、三妄、四惡、五親近、六愛、七念，復起後有。生來世生老病已下，如文自具。無明闇覆者，覆謂覆蓋自己如如之本智故，為智自無性逐境緣迷故，隨迷苦極自覺迷除故，以覺無我智無明即無故。迷我成妄、覺我成智，覺之與迷各無自性，皆從緣而有迷悟故。為根本智自性無性故。不自了知非智，但隨境起，逐境情生起於我見，非至苦極厭苦求真。若自未厭苦源，設聖者化時不信。從斯發起，有二種發心。
二隨文釋義者，於逆順觀十二緣生法，有十段經，具如下列，一如觀十二緣法中義。第一段從「佛子此菩薩摩訶薩如是觀已大悲為首」已下有十四行半經，明觀世間受生皆由著我，若離此者則無生處。又明由有我故，常求有無，一切諸惡業邪道皆由此生。邪道者，九十五種邪道也。罪行者，三惡趣也。福行者，人中及第六天已來散善福也。不動行者，色無色界八禪是也，及小乘三果分段生死，乃至四果淨土菩薩變易生死。雖免麁苦，分段生死及變易生死皆名邪道，亦名不動行。積集增長者，三惡道積集，增長惡業。欲界積集，增長有為善業。上二界積集，增長有漏八禪。聲聞、緣覺、淨土菩薩積集，增長淨業，成變易生死之身。一乘菩薩積集，增長具佛悲智。雖總十二緣生，乘緣各有差別。若於三界中，具縛凡夫以十二緣成諸惡業，二乘觀十二緣空無體，折伏現行煩惱，得有為無漏。淨上菩薩以修四諦十二緣行六度門，生於淨土。一乘菩薩以如來知見，修十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助菩提行，成一切種、一切智智，廣大如法界、究竟如虛空，無限圓滿佛大悲大慈大智佛果法門，及成法界無作自性緣起大圓明普光明智，恒以一切眾生生死海，便為一箇道場，恒以十方佛剎眾生剎住居毛孔。夫緣生之法性自本無，眾生橫計，諸聖嗟嘆，枉流生死無自覺知，故勞聖嘆、大悲示護。是故諸仁應當順理善觀，離諸慢業，便得識種業謝、智果開敷、三界報亡，等悲垂俗，任性緣起，不沒死流，對現色身應根利物。經云「於諸行中植心種子」。植者，種也。於業田中種識種子，為有取有漏。其漏有七：一見、二諸根、三妄、四惡、五親近、六愛、七念，復起後有。生來世生老病已下，如文自具。無明闇覆者，覆謂覆蓋自己如如之本智故，為智自無性逐境緣迷故，隨迷苦極自覺迷除故，以覺無我智無明即無故。迷我成妄、覺我成智，覺之與迷各無自性，皆從緣而有迷悟故。為根本智自性無性故。不自了知非智，但隨境起，逐境情生起於我見，非至苦極厭苦求真。若自未厭苦源，設聖者化時不信。從斯發起，有二種發心。
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新華嚴經論卷第二十五
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