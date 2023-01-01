新華嚴經論卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第二十五

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

隨文釋義者，餘文自具。如欲度眾生令住涅槃樂，不離無障礙解脫智，此是根本智。乃至如實覺無行無生、慧光禪善巧決定、觀察智善巧多聞。如此五法總是一根本智之隨用，修行者修方便定顯之可見。如倍於正法懃求修習日夜唯願聞法者、喜法者，明智現無憂故。樂法者，無生死故、依法者，依如來智故。隨法者，隨順正解脫故。解法者，解第一義故。順法者，順正智故。到法者，自到涅槃能到入生死度眾生故，亦令到涅槃故。如得一偈法勝得大千世界寶及輪王位者，明世法不免生死故。已下准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文釋義者，餘文自具。如欲度眾生令住涅槃樂，不離無障礙解脫智，此是根本智。乃至如實覺無行無生、慧光禪善巧決定、觀察智善巧多聞。如此五法總是一根本智之隨用，修行者修方便定顯之可見。如倍於正法懃求修習日夜唯願聞法者、喜法者，明智現無憂故。樂法者，無生死故、依法者，依如來智故。隨法者，隨順正解脫故。解法者，解第一義故。順法者，順正智故。到法者，自到涅槃能到入生死度眾生故，亦令到涅槃故。如得一偈法勝得大千世界寶及輪王位者，明世法不免生死故。已下准知。

第三「佛子」已下有十行半經，是四禪八定隨順法性無著分中，復分為九段。一「佛子」已下至「離生喜樂」一行半經，是住初禪分。二「滅覺觀」已下至「定生喜樂」一行經，是住第二禪分。三「離喜住捨」已下至「捨有念受樂」有兩行經，是住第三禪分。四「斷樂」已下至「住第四禪」有一行經，是住第四禪分。五「超一切色想」已下至「住無邊虛空處」有一行經，是空處定分。六「超一切虛空無邊處至住識無邊處」有一行經，是識處定分。七「超一切識無邊處」已下至「無所有處」一行經，是無所有處定分。八「超無所有處」已下至「非有想非無想處」一行經，是非有想定分，此三界頂。九「但隨順法故而無所著」是心無依定，此是法界定體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」已下有十行半經，是四禪八定隨順法性無著分中，復分為九段。一「佛子」已下至「離生喜樂」一行半經，是住初禪分。二「滅覺觀」已下至「定生喜樂」一行經，是住第二禪分。三「離喜住捨」已下至「捨有念受樂」有兩行經，是住第三禪分。四「斷樂」已下至「住第四禪」有一行經，是住第四禪分。五「超一切色想」已下至「住無邊虛空處」有一行經，是空處定分。六「超一切虛空無邊處至住識無邊處」有一行經，是識處定分。七「超一切識無邊處」已下至「無所有處」一行經，是無所有處定分。八「超無所有處」已下至「非有想非無想處」一行經，是非有想定分，此三界頂。九「但隨順法故而無所著」是心無依定，此是法界定體。

隨文釋義者，明此發光地得出三界心，入法界自體無作大三昧門，雖修四禪八定，恒隨法性而無所依，但為鍊磨三界習氣令智明淨。應如是進修故，如善鍊金不失銖兩喻。如是重重以戒定慧鍊磨，不失法界大圓明智銖兩。以此八種禪定鍊磨令智慧轉更明淨，以法身智體本無增減故，名發光地。權教菩薩得出八禪超三界苦生於淨土，有慈悲者留惑潤生住於世間。聲聞羅漢出八禪之後入第九定，依空智滅，身智總無。如一乘菩薩修習八禪，善知世法無有體性，成一切智之妙用故，達三界體自無生滅故，發超大智知世法故，故名發光地。初地修檀住世間，第二地修戒明能淨世間，第三地修八定明得出世間，四五六地明修出世間中世間之智，七八九地明修入世間成悲智圓融，第十地明修智悲圓滿成佛位故。計其理智無有地體層級，為治慣習及會融悲智生熟及修世間出世間差別智有淺深，安立諸地，設有軌度令使倣之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文釋義者，明此發光地得出三界心，入法界自體無作大三昧門，雖修四禪八定，恒隨法性而無所依，但為鍊磨三界習氣令智明淨。應如是進修故，如善鍊金不失銖兩喻。如是重重以戒定慧鍊磨，不失法界大圓明智銖兩。以此八種禪定鍊磨令智慧轉更明淨，以法身智體本無增減故，名發光地。權教菩薩得出八禪超三界苦生於淨土，有慈悲者留惑潤生住於世間。聲聞羅漢出八禪之後入第九定，依空智滅，身智總無。如一乘菩薩修習八禪，善知世法無有體性，成一切智之妙用故，達三界體自無生滅故，發超大智知世法故，故名發光地。初地修檀住世間，第二地修戒明能淨世間，第三地修八定明得出世間，四五六地明修出世間中世間之智，七八九地明修入世間成悲智圓融，第十地明修智悲圓滿成佛位故。計其理智無有地體層級，為治慣習及會融悲智生熟及修世間出世間差別智有淺深，安立諸地，設有軌度令使倣之。

第四「佛子」已下有兩行半經，明修四無量心，以大慈為首分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「佛子」已下有兩行半經，明修四無量心，以大慈為首分。

第五「佛子」已下至「以願力而生其中」有三十三行經，明神通自在分。於此段中復分為六段。一「佛子此菩薩得無量神通力」已下至「梵世」有六行經，明神通分。二「此菩薩」已下至「亦悉能聞」有兩行經，明天耳通分。三「此菩薩」已下至「以他心智知眾生心」有七行經，明得他心智分。四「此菩薩」已下至「皆能憶念」有八行經，明得宿命分。五「此菩薩」已下至「皆如實知」有七行半經，明得天眼分。此已上明菩薩五通自在，為智悲未滿本願故、具普賢行故、異淨土菩薩故、異二乘故，不證漏盡通，以智於生死隨行自在故。如淨土經云：雖證六通而不盡漏者是也。六「此菩薩」已下至「以意願力而生其中」有兩行經，明不隨三昧力受生分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「佛子」已下至「以願力而生其中」有三十三行經，明神通自在分。於此段中復分為六段。一「佛子此菩薩得無量神通力」已下至「梵世」有六行經，明神通分。二「此菩薩」已下至「亦悉能聞」有兩行經，明天耳通分。三「此菩薩」已下至「以他心智知眾生心」有七行經，明得他心智分。四「此菩薩」已下至「皆能憶念」有八行經，明得宿命分。五「此菩薩」已下至「皆如實知」有七行半經，明得天眼分。此已上明菩薩五通自在，為智悲未滿本願故、具普賢行故、異淨土菩薩故、異二乘故，不證漏盡通，以智於生死隨行自在故。如淨土經云：雖證六通而不盡漏者是也。六「此菩薩」已下至「以意願力而生其中」有兩行經，明不隨三昧力受生分。

第六「佛子」已下至「而說頌曰」有三十行半經，於此段復分為六段。一「佛子」已下至「隨力修行」有六行半經，明此菩薩以願力得見多佛及供養聞法分。二「此菩薩」已下至「轉更明淨」有四行半經，明觀法解縛分。三「佛子」已下至「轉更明淨」有三行經，明喻鍊金，金比菩薩地加行智慧明淨分。四「此菩薩」已下至「皆轉清淨」有三行經，明忍辱柔和十三種心轉更明淨分。五「此菩薩」已下至「隨力隨分」有一行半經，明此位菩薩所行之法分。六「佛子」已下至「不能數知」有十行半經，明此位菩薩受職依定見佛數量分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「佛子」已下至「而說頌曰」有三十行半經，於此段復分為六段。一「佛子」已下至「隨力修行」有六行半經，明此菩薩以願力得見多佛及供養聞法分。二「此菩薩」已下至「轉更明淨」有四行半經，明觀法解縛分。三「佛子」已下至「轉更明淨」有三行經，明喻鍊金，金比菩薩地加行智慧明淨分。四「此菩薩」已下至「皆轉清淨」有三行經，明忍辱柔和十三種心轉更明淨分。五「此菩薩」已下至「隨力隨分」有一行半經，明此位菩薩所行之法分。六「佛子」已下至「不能數知」有十行半經，明此位菩薩受職依定見佛數量分。

第七「爾時」已下明金剛藏說頌分。於頌中有三十六行頌，兩行一頌，重頌前法，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時」已下明金剛藏說頌分。於頌中有三十六行頌，兩行一頌，重頌前法，如文自具。

第四焰慧地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四焰慧地

將釋此地，作五門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此地，作五門如前。

一釋地名目者，何故名為焰慧地？前地修上界八禪，得出三界智慧故，名發光地。此地修三十七助道觀門，觀身受心法轉加明淨，故名為焰慧地。前地因定發，故名發光地。此地以三十七助道觀門觀身受心法，自性無依慧加明淨，故名焰慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋地名目者，何故名為焰慧地？前地修上界八禪，得出三界智慧故，名發光地。此地修三十七助道觀門，觀身受心法轉加明淨，故名為焰慧地。前地因定發，故名發光地。此地以三十七助道觀門觀身受心法，自性無依慧加明淨，故名焰慧。

二明此地修何行門者，以精進波羅蜜為首，餘九為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明此地修何行門者，以精進波羅蜜為首，餘九為伴。

三明善財表法者，善財於此位中，見普救一切眾生妙德夜神，得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。此神住在此眾會中者，即明與前喜目神同會，為表前離垢地是以法身無作性戒是菩提體故，忍波羅蜜、精進波羅蜜是菩提行故。普德淨光住道場之內，喜目神住處去道場不遠，此第四地中普救眾生夜天在此眾會中，明以忍精進二位不離萬行故。又明三十七助道行門是助菩提行故，故言在此眾會。此位明以菩提體却觀身受心法，成世間智慧故。前之三地已求出世菩提心，此四五六地以菩提心返修世間智慧，此云在此眾會。此位中見普救眾生夜天神者，明三十七道品、四念處觀是三世諸佛教化一切眾生助道方便，一切諸佛從初發心至究竟智，皆依此方便而增明諸智慧故，是故此神名普救一切眾生妙德。妙德者，明三十七助道觀能顯自他妙慧故也。明前三地修戒定忍得出世心，此地重以三十七道觀再更治之，故名焰慧地。得普現世間調伏一切眾生解脫門者，為明此位三十七道品通三乘一乘共所修行，調伏之大路故，名普現調伏一切眾生解脫。一一依善財表行中類之，可見其意。若不如是，不可了知地位行門。後至〈入法界品〉具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明善財表法者，善財於此位中，見普救一切眾生妙德夜神，得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。此神住在此眾會中者，即明與前喜目神同會，為表前離垢地是以法身無作性戒是菩提體故，忍波羅蜜、精進波羅蜜是菩提行故。普德淨光住道場之內，喜目神住處去道場不遠，此第四地中普救眾生夜天在此眾會中，明以忍精進二位不離萬行故。又明三十七助道行門是助菩提行故，故言在此眾會。此位明以菩提體却觀身受心法，成世間智慧故。前之三地已求出世菩提心，此四五六地以菩提心返修世間智慧，此云在此眾會。此位中見普救眾生夜天神者，明三十七道品、四念處觀是三世諸佛教化一切眾生助道方便，一切諸佛從初發心至究竟智，皆依此方便而增明諸智慧故，是故此神名普救一切眾生妙德。妙德者，明三十七助道觀能顯自他妙慧故也。明前三地修戒定忍得出世心，此地重以三十七道觀再更治之，故名焰慧地。得普現世間調伏一切眾生解脫門者，為明此位三十七道品通三乘一乘共所修行，調伏之大路故，名普現調伏一切眾生解脫。一一依善財表行中類之，可見其意。若不如是，不可了知地位行門。後至〈入法界品〉具明。

四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，得三界一相解脫；若別相昇進，明此位中以修三十七道品觀，得欲界中智慧解脫心多。大意明重治前第三地中出三界餘習，為明第五地禪波羅蜜修十諦觀，得上二界并欲界中出世間中解脫，皆須總別同異成壞論之。如初歡喜地表法神，明初生佛家，以檀波羅蜜能資生聖道故，神名主當春生。如第二離垢地戒波羅蜜，以法身無作以為戒體，故神名普德淨光明戒光也。即住居道場之內，表法身是道場體故，身是菩提體故。第三發光地以忍波羅蜜為體，神名喜目觀察眾生，以忍故無事不悅。去道場不遠者，明忍以法身無作為體故。第四焰慧地以精進波羅蜜為體，神名普救眾生，以精進波羅蜜是普救義故。又為普治前三地出三界習氣。住在此眾會者，明不離法身及性戒忍行中行精進行故。如是總約名及住處，所表地位次第令易見故，思之可見。又入地中多以神為表法者，明入地以聖智從行祐生名神故。又以總別同異成壞之義六相法門思之，方無有惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，得三界一相解脫；若別相昇進，明此位中以修三十七道品觀，得欲界中智慧解脫心多。大意明重治前第三地中出三界餘習，為明第五地禪波羅蜜修十諦觀，得上二界并欲界中出世間中解脫，皆須總別同異成壞論之。如初歡喜地表法神，明初生佛家，以檀波羅蜜能資生聖道故，神名主當春生。如第二離垢地戒波羅蜜，以法身無作以為戒體，故神名普德淨光明戒光也。即住居道場之內，表法身是道場體故，身是菩提體故。第三發光地以忍波羅蜜為體，神名喜目觀察眾生，以忍故無事不悅。去道場不遠者，明忍以法身無作為體故。第四焰慧地以精進波羅蜜為體，神名普救眾生，以精進波羅蜜是普救義故。又為普治前三地出三界習氣。住在此眾會者，明不離法身及性戒忍行中行精進行故。如是總約名及住處，所表地位次第令易見故，思之可見。又入地中多以神為表法者，明入地以聖智從行祐生名神故。又以總別同異成壞之義六相法門思之，方無有惑。

五隨文釋義者，有二義：一長科經意、二隨文釋義。一長科經意者，於此焰慧地中長科為七段。第一「佛子」已下有十二行頌，明大眾聞前地歡喜，復請後地法分。第二「爾時金剛藏」已下一段六行半經，明以十法修入第四地向分。第三「佛子菩薩住此焰慧地」已下一段三十七行半經，明修三十七道品分。第四「佛子」已下五行半經，明對治身見分。第五「佛子此菩薩」已下一段十五行經，明以前觀智方便獲大利益柔和分。第六「佛子菩薩住此焰慧地」已下有三十行經，明此地見佛增廣分。第七「菩薩已淨第二地」已下有五十三行頌，明重頌前法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五隨文釋義者，有二義：一長科經意、二隨文釋義。一長科經意者，於此焰慧地中長科為七段。第一「佛子」已下有十二行頌，明大眾聞前地歡喜，復請後地法分。第二「爾時金剛藏」已下一段六行半經，明以十法修入第四地向分。第三「佛子菩薩住此焰慧地」已下一段三十七行半經，明修三十七道品分。第四「佛子」已下五行半經，明對治身見分。第五「佛子此菩薩」已下一段十五行經，明以前觀智方便獲大利益柔和分。第六「佛子菩薩住此焰慧地」已下有三十行經，明此地見佛增廣分。第七「菩薩已淨第二地」已下有五十三行頌，明重頌前法分。

第一從初十二行頌中，復分為兩段。一「佛子聞此廣大行」已下至「菩薩勝行妙法音」有八行頌，明大眾聞第三地法歡喜興供稱歎分。二從「願更演說聰慧者」有四行頌，明更請第四地法門分。已上文義，如文自具，不煩更釋。如自在天王大忻慶者，為此天是說十地處，非餘天不悅，但舉說法處主故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從初十二行頌中，復分為兩段。一「佛子聞此廣大行」已下至「菩薩勝行妙法音」有八行頌，明大眾聞第三地法歡喜興供稱歎分。二從「願更演說聰慧者」有四行頌，明更請第四地法門分。已上文義，如文自具，不煩更釋。如自在天王大忻慶者，為此天是說十地處，非餘天不悅，但舉說法處主故。

第二「爾時金剛藏菩薩」已下修四地向中有六行半經，分為兩段。一「爾時」已下至「當修十法明門」有兩行半經，明欲入第四地勸修十法分。二「何等為十」已下三行經，是正舉十法名目觀察分。何故舉此十法重令觀者，明於前三地得出世間智慧，今重觀此十法，明將出世間智慧返達世間同出世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時金剛藏菩薩」已下修四地向中有六行半經，分為兩段。一「爾時」已下至「當修十法明門」有兩行半經，明欲入第四地勸修十法分。二「何等為十」已下三行經，是正舉十法名目觀察分。何故舉此十法重令觀者，明於前三地得出世間智慧，今重觀此十法，明將出世間智慧返達世間同出世間故。

第三「佛子」已下三十七行半經，分為九段。一「佛子」已下至「生如來家」有一行半經，明以十種智得生佛家分。如十住初發心住亦名生如來家，至初地中亦名生如來智慧家，此四地亦名生如來家，有何差別？答：計其總相，生如來智慧家即一體無二。若論別相，昇進即有淺深。如十住之中於妙峯之頂，明創啟凡情、始開佛智，慧但啟迷，解得一分煩惱清涼故，佛果名月，如十住位中十箇月佛是。如善財表法中，妙峯山上見比丘，且彰佛慧解脫，未明智慧神通。如初地生如來家，雖有智德神通，但且得出三界之神智，所教化眾生亦以如己所知，未得達世間智慧與出世間智慧自在無礙。此第四地生在佛家，明達世間中出世間智慧故，與初地中雖入神性共同，然出世間世間智慧淺深差別。明前三位但修上二界禪，得出三界，一單之理；此位觀身受心法故，經云「得彼內法生如來家」。內法者，明智慧返觀達俗智，無俗不真故。二「何等為十」已下至「是為十」有四行半經，明以十法成此地之智慧分。從所謂深心不退於三寶中淨信畢竟不壞故者，此三寶是通三界及三世一切法總三寶攝，非如世情三寶，故云深心也。觀三界法性自無性，是名佛寶。了三界法同異總別成壞，是名法寶。以自行門和眾生心意方便引接，令得應真及人天樂，是名僧寶。觀世間成壞故者，下文云「因業故有生，還因業故滅。」約本法界無成壞故，明不成壞中，眾生妄見成壞。觀生死涅槃故者，明生死本涅槃，總無體故。觀眾生土業故者，明國由業起故，是本無今有故，觀前際後際故。觀無所有盡故者，明三世本無，無有盡相故。不言多劫而有不盡，但言三世本無，本無可盡。是為十，總結前十法故。三「佛子菩薩住此第四地」已下至「除世間貪愛」有六行經，明觀身受心法四念處觀門分。四念處觀者，一身念處觀者，循者順也，明善順觀內身腸胃肝膽心肺脾腎五藏六府，都無我人主宰體相。勤勇者，明勤觀不惓。念知者，不忘念也。除世貪憂者，勤觀內身善知無主，除世貪欲煩惱故。觀外身循身觀，循身者巡身，亦云順，亦云善。意者周巡觀察外身皮肉筋骨髮毛爪齒眼耳鼻舌手足腰臗，都無主宰我人體相，皆從虛妄繫著業生，無有實法，有業即有、無業即無。當觀業體本無依止，達身無體、受者亡遺，有大智圓明，都無我人受者。動寂任智，內外無依，勤勇念知。如前除世貪憂者，除身見、邊見、見取、戒取、邪見上貪憂。觀內外身周巡遍觀者，內外身如前別觀，此令總觀其身內外無主。猶如虛空無有一法而可得者，此是身念處觀。已下觀內外受周巡內外，觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」已下三十七行半經，分為九段。一「佛子」已下至「生如來家」有一行半經，明以十種智得生佛家分。如十住初發心住亦名生如來家，至初地中亦名生如來智慧家，此四地亦名生如來家，有何差別？答：計其總相，生如來智慧家即一體無二。若論別相，昇進即有淺深。如十住之中於妙峯之頂，明創啟凡情、始開佛智，慧但啟迷，解得一分煩惱清涼故，佛果名月，如十住位中十箇月佛是。如善財表法中，妙峯山上見比丘，且彰佛慧解脫，未明智慧神通。如初地生如來家，雖有智德神通，但且得出三界之神智，所教化眾生亦以如己所知，未得達世間智慧與出世間智慧自在無礙。此第四地生在佛家，明達世間中出世間智慧故，與初地中雖入神性共同，然出世間世間智慧淺深差別。明前三位但修上二界禪，得出三界，一單之理；此位觀身受心法故，經云「得彼內法生如來家」。內法者，明智慧返觀達俗智，無俗不真故。二「何等為十」已下至「是為十」有四行半經，明以十法成此地之智慧分。從所謂深心不退於三寶中淨信畢竟不壞故者，此三寶是通三界及三世一切法總三寶攝，非如世情三寶，故云深心也。觀三界法性自無性，是名佛寶。了三界法同異總別成壞，是名法寶。以自行門和眾生心意方便引接，令得應真及人天樂，是名僧寶。觀世間成壞故者，下文云「因業故有生，還因業故滅。」約本法界無成壞故，明不成壞中，眾生妄見成壞。觀生死涅槃故者，明生死本涅槃，總無體故。觀眾生土業故者，明國由業起故，是本無今有故，觀前際後際故。觀無所有盡故者，明三世本無，無有盡相故。不言多劫而有不盡，但言三世本無，本無可盡。是為十，總結前十法故。三「佛子菩薩住此第四地」已下至「除世間貪愛」有六行經，明觀身受心法四念處觀門分。四念處觀者，一身念處觀者，循者順也，明善順觀內身腸胃肝膽心肺脾腎五藏六府，都無我人主宰體相。勤勇者，明勤觀不惓。念知者，不忘念也。除世貪憂者，勤觀內身善知無主，除世貪欲煩惱故。觀外身循身觀，循身者巡身，亦云順，亦云善。意者周巡觀察外身皮肉筋骨髮毛爪齒眼耳鼻舌手足腰臗，都無主宰我人體相，皆從虛妄繫著業生，無有實法，有業即有、無業即無。當觀業體本無依止，達身無體、受者亡遺，有大智圓明，都無我人受者。動寂任智，內外無依，勤勇念知。如前除世貪憂者，除身見、邊見、見取、戒取、邪見上貪憂。觀內外身周巡遍觀者，內外身如前別觀，此令總觀其身內外無主。猶如虛空無有一法而可得者，此是身念處觀。已下觀內外受周巡內外，觀

能受所受內外中間。「性無依止」已下，觀內心外心能知所知。「都無住處」已下，觀內法外法無有我人。此已上是四念處觀。四「復次」已下至「迴向於捨」有八行半經，是修四正勤分。復次此菩薩修行欲定斷行者，明勤觀前四念處，不亂是欲定，為有覺有觀故。斷行者，勤觀前四念法，斷身見、邊見、邪見等，及色受想行識等行。此位重治練欲界惑、上二界惑，以五地禪波羅蜜重更治之。前二地以戒體治麁，此四念觀治細。成就神足者，以欲界諸天等神足是下品十善業報，此約一分法性智通殊勝，即不可比於三界及二乘三乘有限之通。且望後位，即此位不如，雖作觀行皆以理智為體，為成差別智更令微細故，觀眾法起滿本願成大慈悲故。依止厭者，對治不取世惡法。依止離者，性自無著故。依止滅者，滅諸惡法令不生故。迴向於捨者，至無依處故。此明是非總捨至露地智故，修行精進普救一切眾生故。勤定心定觀定斷行者，一心專作無錯失故。已下如前。五「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，明修信、進、念、定、慧五根分。依止厭離滅迴向於捨，總四法為對治之體故，如文可知。六「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，是修五力分，還以依止厭離滅捨為體，即於境不動名之為力。七「復次」已下至「迴向於捨」有三行半經，明修七覺分，還依止厭離滅捨為體。明簡正邪，名擇法覺分。自利勸他恒無疲倦，名精進覺分。法樂現前，見來求者歡喜無厭，名喜覺分。猗者，依也悅也。以無依住之理智恒現前故，法悅熙怡，世無憂恨之所傷故，名猗覺分。內外觀終，受心隨智不隨境轉，名之為定覺分。身邊見亡，自他境滅，身受心法都無所依，名為捨覺分。心境見亡，起唯智起，無雜亂故，名為念覺分。已下如前。八「復次」已下至「迴向於捨」有三行經，明八正道分，依止厭離滅捨為體，以八邪為八正道。九「菩薩修行如是功德」已下至「善巧方便故」有五行半經，明作如是觀行之意，為十法故，以不捨一切眾生為首，如文具明。如十力處非處為首，如前已明。無畏者，四無畏也，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏，如是四種，人天外道無能難其過失者。不共佛法者，十八不共法也。一佛身無失，身行善故。二口無失，口業善故。三念無失，無雜念故。四意無異，怨親平等故。五心無不定，不異法界無作智故。六無不知，以一切無不明了故。七欲無減，滿眾生心作所欲，隨順利生故。八精進無失，自雖道滿，建法利生無休息故。九念無減者，善知一切眾生根時非時故。十者定無退，本無動故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能受所受內外中間。「性無依止」已下，觀內心外心能知所知。「都無住處」已下，觀內法外法無有我人。此已上是四念處觀。四「復次」已下至「迴向於捨」有八行半經，是修四正勤分。復次此菩薩修行欲定斷行者，明勤觀前四念處，不亂是欲定，為有覺有觀故。斷行者，勤觀前四念法，斷身見、邊見、邪見等，及色受想行識等行。此位重治練欲界惑、上二界惑，以五地禪波羅蜜重更治之。前二地以戒體治麁，此四念觀治細。成就神足者，以欲界諸天等神足是下品十善業報，此約一分法性智通殊勝，即不可比於三界及二乘三乘有限之通。且望後位，即此位不如，雖作觀行皆以理智為體，為成差別智更令微細故，觀眾法起滿本願成大慈悲故。依止厭者，對治不取世惡法。依止離者，性自無著故。依止滅者，滅諸惡法令不生故。迴向於捨者，至無依處故。此明是非總捨至露地智故，修行精進普救一切眾生故。勤定心定觀定斷行者，一心專作無錯失故。已下如前。五「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，明修信、進、念、定、慧五根分。依止厭離滅迴向於捨，總四法為對治之體故，如文可知。六「復次」已下至「迴向於捨」有兩行半經，是修五力分，還以依止厭離滅捨為體，即於境不動名之為力。七「復次」已下至「迴向於捨」有三行半經，明修七覺分，還依止厭離滅捨為體。明簡正邪，名擇法覺分。自利勸他恒無疲倦，名精進覺分。法樂現前，見來求者歡喜無厭，名喜覺分。猗者，依也悅也。以無依住之理智恒現前故，法悅熙怡，世無憂恨之所傷故，名猗覺分。內外觀終，受心隨智不隨境轉，名之為定覺分。身邊見亡，自他境滅，身受心法都無所依，名為捨覺分。心境見亡，起唯智起，無雜亂故，名為念覺分。已下如前。八「復次」已下至「迴向於捨」有三行經，明八正道分，依止厭離滅捨為體，以八邪為八正道。九「菩薩修行如是功德」已下至「善巧方便故」有五行半經，明作如是觀行之意，為十法故，以不捨一切眾生為首，如文具明。如十力處非處為首，如前已明。無畏者，四無畏也，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏，如是四種，人天外道無能難其過失者。不共佛法者，十八不共法也。一佛身無失，身行善故。二口無失，口業善故。三念無失，無雜念故。四意無異，怨親平等故。五心無不定，不異法界無作智故。六無不知，以一切無不明了故。七欲無減，滿眾生心作所欲，隨順利生故。八精進無失，自雖道滿，建法利生無休息故。九念無減者，善知一切眾生根時非時故。十者定無退，本無動故

。十一者慧無減，善簡諸法無生滅故。十二者解脫知見無減，光明智無不達故。十三者身業隨智慧行，四威儀中無不成益一切眾生故。十四者口業隨智慧行，無雜談論故。十五者意業隨智慧行，永無邪思相故。十六者智慧知過去世無礙事。十七者智慧知現在世無礙事。十八者智慧知未來世無礙事。此十八種唯佛獨有，不通下果。相好者，有九十七大人之相。隨好者，如〈隨好光明功德品〉。但舉一箇手中隨好，名圓滿王出光明為熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。但舉其一，隨好無盡。又有十華藏世界海微塵數大人相，一一身相眾寶如相以為莊嚴。此明無盡相、無盡隨好，等法界虛空量故。音聲悉具足者，約總言之，有六十種梵音。若隨差別，經云「廣大微妙之音遍一切剎，住無量劫求於上上殊勝道故。」即以佛果法門，餘法不過故。隨順所聞甚深佛解脫者，乘如來一切智乘故。思惟大智善巧方便者，巧能隨逐一切眾生根所宜令度苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。十一者慧無減，善簡諸法無生滅故。十二者解脫知見無減，光明智無不達故。十三者身業隨智慧行，四威儀中無不成益一切眾生故。十四者口業隨智慧行，無雜談論故。十五者意業隨智慧行，永無邪思相故。十六者智慧知過去世無礙事。十七者智慧知現在世無礙事。十八者智慧知未來世無礙事。此十八種唯佛獨有，不通下果。相好者，有九十七大人之相。隨好者，如〈隨好光明功德品〉。但舉一箇手中隨好，名圓滿王出光明為熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。但舉其一，隨好無盡。又有十華藏世界海微塵數大人相，一一身相眾寶如相以為莊嚴。此明無盡相、無盡隨好，等法界虛空量故。音聲悉具足者，約總言之，有六十種梵音。若隨差別，經云「廣大微妙之音遍一切剎，住無量劫求於上上殊勝道故。」即以佛果法門，餘法不過故。隨順所聞甚深佛解脫者，乘如來一切智乘故。思惟大智善巧方便者，巧能隨逐一切眾生根所宜令度苦故。

第四段中有五行半經，分為二段。一「佛子住此焰慧地」已下至「一切皆離」有三行經，明此地以四念處所觀對治身見為首，自餘我人眾生等，遍觀身受心法皆能離著處故。二「此菩薩」已下至「皆悉修行」有兩行經，明此菩薩見業是如來所訶所讚分。明一切眾生所作業道恒流轉生死，此是如來所訶，應可以觀治之。若也以觀自治無業，當可以智方便隨生死，同眾生事業濟度眾生。是順菩薩道，如來所讚，皆悉能修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四段中有五行半經，分為二段。一「佛子住此焰慧地」已下至「一切皆離」有三行經，明此地以四念處所觀對治身見為首，自餘我人眾生等，遍觀身受心法皆能離著處故。二「此菩薩」已下至「皆悉修行」有兩行經，明此菩薩見業是如來所訶所讚分。明一切眾生所作業道恒流轉生死，此是如來所訶，應可以觀治之。若也以觀自治無業，當可以智方便隨生死，同眾生事業濟度眾生。是順菩薩道，如來所讚，皆悉能修故。

第五有十五行經，於中義分為四段。一「佛子此菩薩隨所起方便」已下至「皆善修行心」有四行半經，明此位如上修集於道及助道，得十種利益心分。二「此菩薩」已下至「得說法者意」可有兩行經，又得十種心得說法者意分。無稠林行者，明無迷滯障所覆蔭故。三「此菩薩」已下至「道非道精進」有五行半經，明此位菩薩得十種精進分。此十精進以成當地令堅固故，亦成後地令相應故。四「是菩薩心界清淨」已下至「皆悉成就」有三行經，明此位菩薩心界清淨得佛護念分。已上明已作四念觀，於法深細、悟解明利，明斷具足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五有十五行經，於中義分為四段。一「佛子此菩薩隨所起方便」已下至「皆善修行心」有四行半經，明此位如上修集於道及助道，得十種利益心分。二「此菩薩」已下至「得說法者意」可有兩行經，又得十種心得說法者意分。無稠林行者，明無迷滯障所覆蔭故。三「此菩薩」已下至「道非道精進」有五行半經，明此位菩薩得十種精進分。此十精進以成當地令堅固故，亦成後地令相應故。四「是菩薩心界清淨」已下至「皆悉成就」有三行經，明此位菩薩心界清淨得佛護念分。已上明已作四念觀，於法深細、悟解明利，明斷具足故。

第六「佛子」已下有三十行經。於此段中，義分為八。一「佛子菩薩住此焰慧地」已下至「一切眾僧」有四行半經，明以願力見多佛并供養分。二「以此善根」已下至「轉更明淨」有四行經，明見佛承事住多劫中，深心信解更增明分。三「佛子譬如金師」已下至「悉不能壞」有六行經，明以金師鍊真金作莊嚴具轉明淨喻。四「此菩薩」已下至「第四焰慧地」有兩行半經，明此位中所行之行分。五「菩薩住此地」已下至「具足一切種一切智智」可有四行經，明此位菩薩受職分。如一切種者，明加行成種。一切智智者，明入根本智及差別智皆可以求。六「復作是念」已下至「一切智依止者」可有兩行經，明此位堪為一切眾生師首分。七「是菩薩」已下至「以為眷屬」有三行經，是依自報業入三昧見佛及威動廣狹分。八「若以願力」已下有兩行經，明以願力見佛甚多不能數知分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「佛子」已下有三十行經。於此段中，義分為八。一「佛子菩薩住此焰慧地」已下至「一切眾僧」有四行半經，明以願力見多佛并供養分。二「以此善根」已下至「轉更明淨」有四行經，明見佛承事住多劫中，深心信解更增明分。三「佛子譬如金師」已下至「悉不能壞」有六行經，明以金師鍊真金作莊嚴具轉明淨喻。四「此菩薩」已下至「第四焰慧地」有兩行半經，明此位中所行之行分。五「菩薩住此地」已下至「具足一切種一切智智」可有四行經，明此位菩薩受職分。如一切種者，明加行成種。一切智智者，明入根本智及差別智皆可以求。六「復作是念」已下至「一切智依止者」可有兩行經，明此位堪為一切眾生師首分。七「是菩薩」已下至「以為眷屬」有三行經，是依自報業入三昧見佛及威動廣狹分。八「若以願力」已下有兩行經，明以願力見佛甚多不能數知分。

第七五十三行頌中，分為兩段。「一切」兩行頌歎菩薩已淨第三地法，方能趣入第四地分。二「始登焰地增勢力」已下至「過於此數無能知」有三十行頌，明重頌前法分。如身見為首。六十二見者，明有身見，即六十二見俱生。以是義故，循觀身受心法以用治之，得無身受心法，即諸見總無唯智所見也，名悟佛知見、入佛知見，生佛家故。六十二見者，於五陰上各有三世，於三世上橫計有四句，一如去、二不如去、三亦如去亦不如去、四非如去非不如去。於未來五陰上各計四句，一者邊、二者無邊、三者亦邊亦無邊、四者非邊非無邊。於現在五陰上各計四句，一者常、二者無常、三者亦常亦無常、四者非常非無常。於五陰上有三世，三世上各有四見，一世有二十，三世各有二十，通為六十。總斷常二見為本，共為六十二見。又為色受想行識各有四見，一世上有二十，三世為六十，斷常為二見共為六十二。若以四念觀門，諸見總為佛事。為身見無，總是佛知見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七五十三行頌中，分為兩段。「一切」兩行頌歎菩薩已淨第三地法，方能趣入第四地分。二「始登焰地增勢力」已下至「過於此數無能知」有三十行頌，明重頌前法分。如身見為首。六十二見者，明有身見，即六十二見俱生。以是義故，循觀身受心法以用治之，得無身受心法，即諸見總無唯智所見也，名悟佛知見、入佛知見，生佛家故。六十二見者，於五陰上各有三世，於三世上橫計有四句，一如去、二不如去、三亦如去亦不如去、四非如去非不如去。於未來五陰上各計四句，一者邊、二者無邊、三者亦邊亦無邊、四者非邊非無邊。於現在五陰上各計四句，一者常、二者無常、三者亦常亦無常、四者非常非無常。於五陰上有三世，三世上各有四見，一世有二十，三世各有二十，通為六十。總斷常二見為本，共為六十二見。又為色受想行識各有四見，一世上有二十，三世為六十，斷常為二見共為六十二。若以四念觀門，諸見總為佛事。為身見無，總是佛知見故。

第五難勝地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五難勝地

將釋此地，五門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此地，五門如前。

一釋地名目者，此地何故名為難勝地？為以禪波羅蜜發起善根慈悲喜捨，通達世法，下地不如，故名難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋地名目者，此地何故名為難勝地？為以禪波羅蜜發起善根慈悲喜捨，通達世法，下地不如，故名難勝地。

二明此地修何行門者，此地以禪波羅蜜為體，餘九為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明此地修何行門者，此地以禪波羅蜜為體，餘九為伴。

三明善財表法者，云去此地不遠有夜神，名寂靜音海，坐摩尼幢莊嚴蓮華座，善財得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門。云不遠者，不離菩提體而有禪波羅蜜行故。號寂靜音海者，明禪是寂靜故。音海，是表定能發慧用故。坐摩尼幢莊嚴蓮華座者，表摩尼名離垢寶，明禪定離垢故。幢者，明法性定體不隨境動，明境界與心當體自定，為無自性故。莊嚴者，以無作性禪用嚴萬行故。蓮華者，表行無染故，明行性不異無作禪，俱無性故。得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門者，表無作性禪體同法界，故云廣大。常居生死，常行萬行，禪悅無憂，名之為喜。以定嚴慧，名曰莊嚴。不迷靜亂，名為解脫。此名難勝地者，為明以定體善知世法無定亂性，勝於定亂故，名難勝地。為過三界惑，復不證涅槃，三界及涅槃總不能壞其無依住之智慧，故名難勝地。夜神者，表無依住中智慧，處生死之長夜，破一切眾生迷故。此夜神所將名目及所坐之座，表法大意，明不壞無依無作無性自體之禪，用彰萬行以寂起用故。善財問言：「此解脫門為何事業？行何境界？起何方便？作何觀察。」夜神答言：「我發起清淨平等樂欲心；我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心；我發起攀緣不退轉位永不退轉心。」已下如是無量發起心，具如經說。意明住欲界心多者，便令使修寂靜定至。色界無色界禪多者，令入法性禪發起攀緣，於後上上位中智慧方便廣度眾生等空無限大用故，不令守淨住禪樂故。此寂靜音海主夜神坐摩尼幢莊嚴蓮華座，百萬阿僧祇主夜神前後圍繞，表法性無作體遍周無盡，行體亦遍周故。言百萬者，大數之長也。阿僧祇者，不可數也。此明寂用圓滿，以名座及同住之眾，及住處近遠及法門名目，思之可解此地之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明善財表法者，云去此地不遠有夜神，名寂靜音海，坐摩尼幢莊嚴蓮華座，善財得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門。云不遠者，不離菩提體而有禪波羅蜜行故。號寂靜音海者，明禪是寂靜故。音海，是表定能發慧用故。坐摩尼幢莊嚴蓮華座者，表摩尼名離垢寶，明禪定離垢故。幢者，明法性定體不隨境動，明境界與心當體自定，為無自性故。莊嚴者，以無作性禪用嚴萬行故。蓮華者，表行無染故，明行性不異無作禪，俱無性故。得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門者，表無作性禪體同法界，故云廣大。常居生死，常行萬行，禪悅無憂，名之為喜。以定嚴慧，名曰莊嚴。不迷靜亂，名為解脫。此名難勝地者，為明以定體善知世法無定亂性，勝於定亂故，名難勝地。為過三界惑，復不證涅槃，三界及涅槃總不能壞其無依住之智慧，故名難勝地。夜神者，表無依住中智慧，處生死之長夜，破一切眾生迷故。此夜神所將名目及所坐之座，表法大意，明不壞無依無作無性自體之禪，用彰萬行以寂起用故。善財問言：「此解脫門為何事業？行何境界？起何方便？作何觀察。」夜神答言：「我發起清淨平等樂欲心；我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心；我發起攀緣不退轉位永不退轉心。」已下如是無量發起心，具如經說。意明住欲界心多者，便令使修寂靜定至。色界無色界禪多者，令入法性禪發起攀緣，於後上上位中智慧方便廣度眾生等空無限大用故，不令守淨住禪樂故。此寂靜音海主夜神坐摩尼幢莊嚴蓮華座，百萬阿僧祇主夜神前後圍繞，表法性無作體遍周無盡，行體亦遍周故。言百萬者，大數之長也。阿僧祇者，不可數也。此明寂用圓滿，以名座及同住之眾，及住處近遠及法門名目，思之可解此地之意。

四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，三界同一解脫；若以別相，此地以禪波羅蜜為體，得上色無色解脫。為四地重治欲界細惑，此地重治色無色界細惑，既上界解脫，下界自然同一解脫。以此一乘法門常以根本智以為進修，以無作智為禪體，以過上二界中息想禪故，得任理智法界自在隨緣無作禪，此明昇進漸妙智體不離本智。此明前四地以三十七觀重治前位欲界之習，知此地重以將定體用治上界之細惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明此地於三界中得何界解脫者，若以總相，三界同一解脫；若以別相，此地以禪波羅蜜為體，得上色無色解脫。為四地重治欲界細惑，此地重治色無色界細惑，既上界解脫，下界自然同一解脫。以此一乘法門常以根本智以為進修，以無作智為禪體，以過上二界中息想禪故，得任理智法界自在隨緣無作禪，此明昇進漸妙智體不離本智。此明前四地以三十七觀重治前位欲界之習，知此地重以將定體用治上界之細惑。

五隨文釋義者，二義如前。第一長科經意者，於此第五地，長科為十四段。第一從「菩薩聞此勝地行」已下有十九行頌，明大眾聞說第四地法門，稱歎歡喜興供及請說後地分。第二「爾時金剛藏菩薩」已下至「得入菩薩第五地」有十行經，明十平等心入第五地向。第三「佛子」已下至「得不退轉心」有六行經，以十二種法住第五地分。第四「佛子」已下有十四行半經，明善知十諦法門分。第五「佛子」已下至「生大慈光明」有兩行經，明知諦智於諸眾生生大慈悲分。第六「佛子」已下至「皆如實知」有六行半經，明以智觀眾生起真隨妄分。第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分。第八「佛子」已下一段有五行半經，明念一切眾生窮苦獨勵發心，不求伴侶，以己功德普令一切眾生得至如來十力智分。第九「佛子」已下一段有五行半經，明菩薩以智慧觀察善根，救護一切眾生令入涅槃分。第十「佛子」已下一段有十七行經，明菩薩住第五地能善知諸法分。第十一「佛子」已下一段有八行半經，明此位菩薩以布施愛語同行善，能教化眾生及自求勝法分。第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明此地菩薩為眾生善解世間諸雜技藝分。第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，明此地菩薩見佛廣狹及受職分。第十四「菩薩四地已清淨」已下一段有四十四行頌，頌前法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五隨文釋義者，二義如前。第一長科經意者，於此第五地，長科為十四段。第一從「菩薩聞此勝地行」已下有十九行頌，明大眾聞說第四地法門，稱歎歡喜興供及請說後地分。第二「爾時金剛藏菩薩」已下至「得入菩薩第五地」有十行經，明十平等心入第五地向。第三「佛子」已下至「得不退轉心」有六行經，以十二種法住第五地分。第四「佛子」已下有十四行半經，明善知十諦法門分。第五「佛子」已下至「生大慈光明」有兩行經，明知諦智於諸眾生生大慈悲分。第六「佛子」已下至「皆如實知」有六行半經，明以智觀眾生起真隨妄分。第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分。第八「佛子」已下一段有五行半經，明念一切眾生窮苦獨勵發心，不求伴侶，以己功德普令一切眾生得至如來十力智分。第九「佛子」已下一段有五行半經，明菩薩以智慧觀察善根，救護一切眾生令入涅槃分。第十「佛子」已下一段有十七行經，明菩薩住第五地能善知諸法分。第十一「佛子」已下一段有八行半經，明此位菩薩以布施愛語同行善，能教化眾生及自求勝法分。第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明此地菩薩為眾生善解世間諸雜技藝分。第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，明此地菩薩見佛廣狹及受職分。第十四「菩薩四地已清淨」已下一段有四十四行頌，頌前法分。

第二隨文釋義者，於初一段十九行頌，復分為兩段。一從「菩薩聞此勝地行」已下至「瞻仰如來默然住」十七行頌，明大眾聞法歡喜興供稱讚分。二「是時」已下兩行頌，明解脫月為諸大眾請第五地法門分。於頌中文義，隨文自具可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二隨文釋義者，於初一段十九行頌，復分為兩段。一從「菩薩聞此勝地行」已下至「瞻仰如來默然住」十七行頌，明大眾聞法歡喜興供稱讚分。二「是時」已下兩行頌，明解脫月為諸大眾請第五地法門分。於頌中文義，隨文自具可知。

第二「爾時金剛藏」已下至「入第五地」有十行經，明以十種平等心入第五地分。如道非道智，明此地治見道疑修行任運，八地方終，十地始自在。大意三地治上界禪麁惑，此五地重治上二界禪細惑，以此能除見道是非疑。第六地明得出世間中世間智慧自在，如十住中第六住海幢比丘是其樣式，同此第六地出世間中世間智慧自在故，以比丘表之。此十地第六地位中，即以守護一切城夜天神表，以明出世間中世間智慧心城無有邪思惡賊所入，一切邪念總成智慧城故。此明第五地得難勝名者，為出世間無作本寂，用定以終故；第六現前地，世出世法皆悉了知，智慧現前已終故。以此十地以智成悲故，以夜神表之。是故此五地除見道疑，六地除世間出世間智慧疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時金剛藏」已下至「入第五地」有十行經，明以十種平等心入第五地分。如道非道智，明此地治見道疑修行任運，八地方終，十地始自在。大意三地治上界禪麁惑，此五地重治上二界禪細惑，以此能除見道是非疑。第六地明得出世間中世間智慧自在，如十住中第六住海幢比丘是其樣式，同此第六地出世間中世間智慧自在故，以比丘表之。此十地第六地位中，即以守護一切城夜天神表，以明出世間中世間智慧心城無有邪思惡賊所入，一切邪念總成智慧城故。此明第五地得難勝名者，為出世間無作本寂，用定以終故；第六現前地，世出世法皆悉了知，智慧現前已終故。以此十地以智成悲故，以夜神表之。是故此五地除見道疑，六地除世間出世間智慧疑。

第三「佛子」已下一段有五行半經，明住第五地法，善修十二種法，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」已下一段有五行半經，明住第五地法，善修十二種法，如文可知。

第四「佛子」已下一段有十四行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「善知如來智成就諦」有六行經，此位菩薩善知十種諦法門分。二「此菩薩隨眾生心樂」已下八行半經，明便述知諦之所由，經自釋訖。如第一段中善知此苦聖諦者，不同三乘厭苦忻淨方求聖諦故，但達此世間諸苦體無故，即苦無滅性、道無生性。當知苦體即不生不滅，即與聖道無二性故，故云善知苦聖諦。已下三聖諦總如之。已下諸諦義，如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「佛子」已下一段有十四行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「善知如來智成就諦」有六行經，此位菩薩善知十種諦法門分。二「此菩薩隨眾生心樂」已下八行半經，明便述知諦之所由，經自釋訖。如第一段中善知此苦聖諦者，不同三乘厭苦忻淨方求聖諦故，但達此世間諸苦體無故，即苦無滅性、道無生性。當知苦體即不生不滅，即與聖道無二性故，故云善知苦聖諦。已下三聖諦總如之。已下諸諦義，如經自具。

第五「此菩薩」已下一段有兩行半經，明善知諸諦智已，如實知有為虛妄誑惑愚夫轉增大慈光明分，如文自具。諦者，實也真也。如實知見不虛，名之為諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「此菩薩」已下一段有兩行半經，明善知諸諦智已，如實知有為虛妄誑惑愚夫轉增大慈光明分，如文自具。諦者，實也真也。如實知見不虛，名之為諦。

第六「佛子此菩薩摩訶薩」已下一段有六行半經，明此位菩薩觀諸諦無有諦相，根栽本末無我無人之智，然不捨一切眾生，善知一切眾生皆從十二緣有生，居五蘊宅中，復知緣體離我我所分。此一段如經自具，但以說法者以大慈悲心如文稱歎，善知苦縛體性自無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「佛子此菩薩摩訶薩」已下一段有六行半經，明此位菩薩觀諸諦無有諦相，根栽本末無我無人之智，然不捨一切眾生，善知一切眾生皆從十二緣有生，居五蘊宅中，復知緣體離我我所分。此一段如經自具，但以說法者以大慈悲心如文稱歎，善知苦縛體性自無為。

第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「佛子」已下至「波濤之所漂溺」有八行經，明菩薩念眾生愚癡隨苦漂流分，如文自具。

第八「佛子」已下一段有五行半經，明此位菩薩愍苦，發獨立志，愍接眾生不待伴侶分，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「佛子」已下一段有五行半經，明此位菩薩愍苦，發獨立志，愍接眾生不待伴侶分，如文自具。

第九「佛子」已下一段有五行半經，明所修一切善根皆救護一切眾生令入涅槃，不為自求己樂分，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「佛子」已下一段有五行半經，明所修一切善根皆救護一切眾生令入涅槃，不為自求己樂分，如文可知。

第十「佛子」已下一段有十七行經，明此難勝地於世間出世間自利利他法具足，及成就莊嚴佛身語意分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「佛子」已下一段有十七行經，明此難勝地於世間出世間自利利他法具足，及成就莊嚴佛身語意分。

第十一「佛子」已下一段有八行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「以種種方便行教化眾生」有六行半經，明以布施四攝等十種方便教化眾生分。布施一、四攝二，後有八，通為十，如文自具。二「佛子」已下至「常勤修學殊勝行法」有兩行半經，明教化眾生恒相續分，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一「佛子」已下一段有八行半經，復分為兩段。一「佛子」已下至「以種種方便行教化眾生」有六行半經，明以布施四攝等十種方便教化眾生分。布施一、四攝二，後有八，通為十，如文自具。二「佛子」已下至「常勤修學殊勝行法」有兩行半經，明教化眾生恒相續分，如文自具。

第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明為利眾生，修學世間一切諸技藝分。經云印璽者，明玄既未萌，及如呪中結手印等。准王用玉為璽，銅鐵木為印。此明如龍樹等符印也。地水火風，明五行陰陽。覺鳥情等云種種。餘如文自具足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二「佛子」已下一段有十一行半經，明為利眾生，修學世間一切諸技藝分。經云印璽者，明玄既未萌，及如呪中結手印等。准王用玉為璽，銅鐵木為印。此明如龍樹等符印也。地水火風，明五行陰陽。覺鳥情等云種種。餘如文自具足也。

第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，於中大意有十一種事：一明此地以願力故見佛廣多、二明供養、三明恭敬聽法隨力修行、四明出家聞法總持、五明住地多積修眾善、六明如真金以硨磲磨瑩轉更明淨、七明下地善不能得及、八明受職為兜率天王、九明入千億三昧現身千億事千億佛、十明以願力故其數甚過、十一明金剛藏說頌歎法，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三「佛子」已下一段有三十二行半經，於中大意有十一種事：一明此地以願力故見佛廣多、二明供養、三明恭敬聽法隨力修行、四明出家聞法總持、五明住地多積修眾善、六明如真金以硨磲磨瑩轉更明淨、七明下地善不能得及、八明受職為兜率天王、九明入千億三昧現身千億事千億佛、十明以願力故其數甚過、十一明金剛藏說頌歎法，如文自具。

第十四說頌中有四十四行頌，明重頌前法，如文自具。意明難勝地以其禪體，治三界中寂亂障，契菩提根本無造作禪理，不出三界不在三界，無有欣求淨穢等障，任理恒寂用自在，以定觀察為世技之妙能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四說頌中有四十四行頌，明重頌前法，如文自具。意明難勝地以其禪體，治三界中寂亂障，契菩提根本無造作禪理，不出三界不在三界，無有欣求淨穢等障，任理恒寂用自在，以定觀察為世技之妙能。

第六現前地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六現前地

將釋此地，五門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此地，五門如前。

一釋地名目者，何故名為現前地？為明此地世間出世間一切智慧皆悉現前，為善觀十二緣生故，為得十三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋地名目者，何故名為現前地？為明此地世間出世間一切智慧皆悉現前，為善觀十二緣生故，為得十三昧故。

二明此地修何行者，修般若波羅蜜為體，餘九為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明此地修何行者，修般若波羅蜜為體，餘九為伴。

三明善財表法者，善財於此位中，見夜天號守護一切城增長威力，在菩提場如來會中，坐一切寶摩尼王師子之座，無數夜神所共圍繞，現一切眾生色相身、現普對一切眾生身等，得甚深自在妙音解脫，名守護一切城增長威力者。經云「善男子！我於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟，令諸眾生守護心城，捨三界住一切智無上法城。」明此第六地是所修之法門，此主夜神是此六地所行之地行。恐修行者不解其事，以此法行二俱表之。住在菩提場佛眾會者，明行以菩提為體故。坐一切寶摩尼王師子座者，明以一切差別智慧為座體故，還依果亦爾。摩尼，表智慧離染自他垢故。王者，明智慧自在故。師子者，依主釋，皆須觀知因果故。無數夜神圍繞者，表行遍周也。現一切眾生色相身者，對現色身隨根接俗故。得甚深自在妙音解脫者，明此位智慧自在善說教故。當以名義思之可見。大意此位說教，由恐眾生不解其行故，以是聖者舉教及行總彰，令易解故，修行不錯謬故。十住第六住，且明出世間中世間智慧，即以比丘表之，以十住且求出世心故。此十地中明長養慈悲，即第六地及餘地，以女天表之。准此例隨位昇進以知其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明善財表法者，善財於此位中，見夜天號守護一切城增長威力，在菩提場如來會中，坐一切寶摩尼王師子之座，無數夜神所共圍繞，現一切眾生色相身、現普對一切眾生身等，得甚深自在妙音解脫，名守護一切城增長威力者。經云「善男子！我於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟，令諸眾生守護心城，捨三界住一切智無上法城。」明此第六地是所修之法門，此主夜神是此六地所行之地行。恐修行者不解其事，以此法行二俱表之。住在菩提場佛眾會者，明行以菩提為體故。坐一切寶摩尼王師子座者，明以一切差別智慧為座體故，還依果亦爾。摩尼，表智慧離染自他垢故。王者，明智慧自在故。師子者，依主釋，皆須觀知因果故。無數夜神圍繞者，表行遍周也。現一切眾生色相身者，對現色身隨根接俗故。得甚深自在妙音解脫者，明此位智慧自在善說教故。當以名義思之可見。大意此位說教，由恐眾生不解其行故，以是聖者舉教及行總彰，令易解故，修行不錯謬故。十住第六住，且明出世間中世間智慧，即以比丘表之，以十住且求出世心故。此十地中明長養慈悲，即第六地及餘地，以女天表之。准此例隨位昇進以知其意。

四明此地於三界中得何界解脫者，此通三界及三乘出三界中世間出世間智慧解脫，為明善能分別三界中染淨等智慧自在故，得入明淨，隨順無生忍。如稱理契無生忍，即七地以出世間智慧善能入世間智慧，隨一切眾生塵勞諸行，不異世間、不壞無生。七地創修，八地畢功，九地方能說法自在，十地始悲智圓成自在。若也取隨分無生，十住創心即分分有之；若也論始終不易，雖同眾生無量劫積修，元不移毫念，還依六相義總別思之。若也但逐昇進，即便乖其本體故；無虧本智了積修昇降不遷，即理事非虧，即同異俱濟，即智愚全別，即因果無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明此地於三界中得何界解脫者，此通三界及三乘出三界中世間出世間智慧解脫，為明善能分別三界中染淨等智慧自在故，得入明淨，隨順無生忍。如稱理契無生忍，即七地以出世間智慧善能入世間智慧，隨一切眾生塵勞諸行，不異世間、不壞無生。七地創修，八地畢功，九地方能說法自在，十地始悲智圓成自在。若也取隨分無生，十住創心即分分有之；若也論始終不易，雖同眾生無量劫積修，元不移毫念，還依六相義總別思之。若也但逐昇進，即便乖其本體故；無虧本智了積修昇降不遷，即理事非虧，即同異俱濟，即智愚全別，即因果無二。

五隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此第六地一段中，義分為九段。第一從初一段有十八行經，約分為兩段。一有十七行頌，明聞第五地法門，大眾歡喜興供稱讚分。二最下一行，明解脫月更請後地分。經文自具。第二「爾時」已下一段有九行經，明觀十平等法，修六地之向。第三有十段經，明逆順觀十二緣生觀。第四段有七行半經，明觀達十二緣生無體，得空解脫分。第五一段有十行半經，觀十二緣大悲轉增精勤修習分。第六一段有六行半經，明此現前地得十空無相無願三昧分。第七一段有九行半經，明住此現前地，復更修習不可壞心入佛智地分。第八一段有二十七行半經，明入此位中見佛廣狹分。第九一段有四十四行頌，明重頌前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五隨文釋義者，二義如前。一長科經意者，於此第六地一段中，義分為九段。第一從初一段有十八行經，約分為兩段。一有十七行頌，明聞第五地法門，大眾歡喜興供稱讚分。二最下一行，明解脫月更請後地分。經文自具。第二「爾時」已下一段有九行經，明觀十平等法，修六地之向。第三有十段經，明逆順觀十二緣生觀。第四段有七行半經，明觀達十二緣生無體，得空解脫分。第五一段有十行半經，觀十二緣大悲轉增精勤修習分。第六一段有六行半經，明此現前地得十空無相無願三昧分。第七一段有九行半經，明住此現前地，復更修習不可壞心入佛智地分。第八一段有二十七行半經，明入此位中見佛廣狹分。第九一段有四十四行頌，明重頌前法。

二隨文釋義者，於逆順觀十二緣生法，有十段經，具如下列，一如觀十二緣法中義。第一段從「佛子此菩薩摩訶薩如是觀已大悲為首」已下有十四行半經，明觀世間受生皆由著我，若離此者則無生處。又明由有我故，常求有無，一切諸惡業邪道皆由此生。邪道者，九十五種邪道也。罪行者，三惡趣也。福行者，人中及第六天已來散善福也。不動行者，色無色界八禪是也，及小乘三果分段生死，乃至四果淨土菩薩變易生死。雖免麁苦，分段生死及變易生死皆名邪道，亦名不動行。積集增長者，三惡道積集，增長惡業。欲界積集，增長有為善業。上二界積集，增長有漏八禪。聲聞、緣覺、淨土菩薩積集，增長淨業，成變易生死之身。一乘菩薩積集，增長具佛悲智。雖總十二緣生，乘緣各有差別。若於三界中，具縛凡夫以十二緣成諸惡業，二乘觀十二緣空無體，折伏現行煩惱，得有為無漏。淨上菩薩以修四諦十二緣行六度門，生於淨土。一乘菩薩以如來知見，修十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助菩提行，成一切種、一切智智，廣大如法界、究竟如虛空，無限圓滿佛大悲大慈大智佛果法門，及成法界無作自性緣起大圓明普光明智，恒以一切眾生生死海，便為一箇道場，恒以十方佛剎眾生剎住居毛孔。夫緣生之法性自本無，眾生橫計，諸聖嗟嘆，枉流生死無自覺知，故勞聖嘆、大悲示護。是故諸仁應當順理善觀，離諸慢業，便得識種業謝、智果開敷、三界報亡，等悲垂俗，任性緣起，不沒死流，對現色身應根利物。經云「於諸行中植心種子」。植者，種也。於業田中種識種子，為有取有漏。其漏有七：一見、二諸根、三妄、四惡、五親近、六愛、七念，復起後有。生來世生老病已下，如文自具。無明闇覆者，覆謂覆蓋自己如如之本智故，為智自無性逐境緣迷故，隨迷苦極自覺迷除故，以覺無我智無明即無故。迷我成妄、覺我成智，覺之與迷各無自性，皆從緣而有迷悟故。為根本智自性無性故。不自了知非智，但隨境起，逐境情生起於我見，非至苦極厭苦求真。若自未厭苦源，設聖者化時不信。從斯發起，有二種發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨文釋義者，於逆順觀十二緣生法，有十段經，具如下列，一如觀十二緣法中義。第一段從「佛子此菩薩摩訶薩如是觀已大悲為首」已下有十四行半經，明觀世間受生皆由著我，若離此者則無生處。又明由有我故，常求有無，一切諸惡業邪道皆由此生。邪道者，九十五種邪道也。罪行者，三惡趣也。福行者，人中及第六天已來散善福也。不動行者，色無色界八禪是也，及小乘三果分段生死，乃至四果淨土菩薩變易生死。雖免麁苦，分段生死及變易生死皆名邪道，亦名不動行。積集增長者，三惡道積集，增長惡業。欲界積集，增長有為善業。上二界積集，增長有漏八禪。聲聞、緣覺、淨土菩薩積集，增長淨業，成變易生死之身。一乘菩薩積集，增長具佛悲智。雖總十二緣生，乘緣各有差別。若於三界中，具縛凡夫以十二緣成諸惡業，二乘觀十二緣空無體，折伏現行煩惱，得有為無漏。淨上菩薩以修四諦十二緣行六度門，生於淨土。一乘菩薩以如來知見，修十波羅蜜、四攝、四無量、三十七品助菩提行，成一切種、一切智智，廣大如法界、究竟如虛空，無限圓滿佛大悲大慈大智佛果法門，及成法界無作自性緣起大圓明普光明智，恒以一切眾生生死海，便為一箇道場，恒以十方佛剎眾生剎住居毛孔。夫緣生之法性自本無，眾生橫計，諸聖嗟嘆，枉流生死無自覺知，故勞聖嘆、大悲示護。是故諸仁應當順理善觀，離諸慢業，便得識種業謝、智果開敷、三界報亡，等悲垂俗，任性緣起，不沒死流，對現色身應根利物。經云「於諸行中植心種子」。植者，種也。於業田中種識種子，為有取有漏。其漏有七：一見、二諸根、三妄、四惡、五親近、六愛、七念，復起後有。生來世生老病已下，如文自具。無明闇覆者，覆謂覆蓋自己如如之本智故，為智自無性逐境緣迷故，隨迷苦極自覺迷除故，以覺無我智無明即無故。迷我成妄、覺我成智，覺之與迷各無自性，皆從緣而有迷悟故。為根本智自性無性故。不自了知非智，但隨境起，逐境情生起於我見，非至苦極厭苦求真。若自未厭苦源，設聖者化時不信。從斯發起，有二種發心。