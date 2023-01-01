新華嚴經論卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第二十三

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第二會於普光明殿。此承上。古德說云：去菩提樹三里。又云龍造。此將未可也。普光明殿者，約所顯得普光明智所報居之殿，智體廣大無限重重也，所報之境無限重重等同法界。如經初所陳，其地堅固金剛所成，寶樹行列宮殿樓閣等，是皆煥曜光明遍周法界。此明智體報居之宅遍一切處，一切處總在纖毫之內，不可拘其處所。以智遍觀，其宅亦復遍周十方，總是無限之境也。於此普光明殿說十信法門，明以舉果成信。還將智果報得宅中說本不動智佛以為信位，明信自心是不動智佛，約此以為信體。心外有法不成信心故。即如來根本智宅，還信自心所有分別是如來根本普光明大智，本無動故。只為迷本，妄為動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會於普光明殿。此承上。古德說云：去菩提樹三里。又云龍造。此將未可也。普光明殿者，約所顯得普光明智所報居之殿，智體廣大無限重重也，所報之境無限重重等同法界。如經初所陳，其地堅固金剛所成，寶樹行列宮殿樓閣等，是皆煥曜光明遍周法界。此明智體報居之宅遍一切處，一切處總在纖毫之內，不可拘其處所。以智遍觀，其宅亦復遍周十方，總是無限之境也。於此普光明殿說十信法門，明以舉果成信。還將智果報得宅中說本不動智佛以為信位，明信自心是不動智佛，約此以為信體。心外有法不成信心故。即如來根本智宅，還信自心所有分別是如來根本普光明大智，本無動故。只為迷本，妄為動故。

第三會於須彌山頂說十住，表入理契智，非生滅心所得至故。如須彌山在大海中，高八萬四千由旬，非手足攀攬所及。明八萬四千塵勞山住煩惱大海，於一切法無思無為，即煩惱海枯竭，塵勞山便成一切智山，煩惱海便成性海。若起心思慮，所有攀緣塵勞山逾高、煩惱海逾深，不可至其智頂。明以定為方便，是故法慧菩薩入方便三昧方說此法門。當知亡思即智現、在想即迷存，滯寂智潛、情虛智發。此乃見道之初，生佛智慧家之始，約表出凡超世，同天自在，得智慧山之頂。又以方便定止心不亂為山體故，以艮為山為止。此為十住位也，初生佛智慧家、住佛所住，明依定發慧，像須彌山故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會於須彌山頂說十住，表入理契智，非生滅心所得至故。如須彌山在大海中，高八萬四千由旬，非手足攀攬所及。明八萬四千塵勞山住煩惱大海，於一切法無思無為，即煩惱海枯竭，塵勞山便成一切智山，煩惱海便成性海。若起心思慮，所有攀緣塵勞山逾高、煩惱海逾深，不可至其智頂。明以定為方便，是故法慧菩薩入方便三昧方說此法門。當知亡思即智現、在想即迷存，滯寂智潛、情虛智發。此乃見道之初，生佛智慧家之始，約表出凡超世，同天自在，得智慧山之頂。又以方便定止心不亂為山體故，以艮為山為止。此為十住位也，初生佛智慧家、住佛所住，明依定發慧，像須彌山故。

第四會夜摩天宮說十行，已上空居，表約智慧法空而為行體，即處世無染。又明此天名時分，明菩薩處行，知根生熟、時非時，不妄利生。又知何惑增多、何惑減少，隨惑增減而成熟之。表知根利生名為時分，法空隨行名為空居也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會夜摩天宮說十行，已上空居，表約智慧法空而為行體，即處世無染。又明此天名時分，明菩薩處行，知根生熟、時非時，不妄利生。又知何惑增多、何惑減少，隨惑增減而成熟之。表知根利生名為時分，法空隨行名為空居也。

第五會兜率天宮說十迴向，此天於欲界處中，又名樂知足天。明迴向法門不貪涅槃、不貪生死，常處生死、常處涅槃，無二性故，處中道故。餘四天皆放逸，如色界無色界天樂淨，不可和會中道義故。雖他化自在天說十地法，還以此位中道之法成十地蘊修成功故。說十迴向法，以膝上放光，表卷舒自在莫不由膝故。明理智大願大悲滿周十方會融無礙，莫不皆由十迴向位。如十地依此而行蘊積令熟故，無別法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會兜率天宮說十迴向，此天於欲界處中，又名樂知足天。明迴向法門不貪涅槃、不貪生死，常處生死、常處涅槃，無二性故，處中道故。餘四天皆放逸，如色界無色界天樂淨，不可和會中道義故。雖他化自在天說十地法，還以此位中道之法成十地蘊修成功故。說十迴向法，以膝上放光，表卷舒自在莫不由膝故。明理智大願大悲滿周十方會融無礙，莫不皆由十迴向位。如十地依此而行蘊積令熟故，無別法故。

第六會他化自在天宮說十地，表至欲際之頂。又表依眾生而應化故，無自化也。故借此天處，以表化他之智故。又此天處是魔波旬所居，明十地位智伏心魔也，成大慈悲之行令成熟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會他化自在天宮說十地，表至欲際之頂。又表依眾生而應化故，無自化也。故借此天處，以表化他之智故。又此天處是魔波旬所居，明十地位智伏心魔也，成大慈悲之行令成熟故。

第七會在第三禪，表普賢行滿法悅利生，表此天唯禪悅喜動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七會在第三禪，表普賢行滿法悅利生，表此天唯禪悅喜動故。

第八會普光明殿說〈十定〉及〈如來出現品〉，明佛出現進修道極，不離本處，明不離一箇普光明智以為進修。云昇天上者，表法昇進，元來不離一箇普光明大智本定之宅。明雖修昇進，行滿元不移本不動智中普光大用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八會普光明殿說〈十定〉及〈如來出現品〉，明佛出現進修道極，不離本處，明不離一箇普光明智以為進修。云昇天上者，表法昇進，元來不離一箇普光明大智本定之宅。明雖修昇進，行滿元不移本不動智中普光大用。

第九會又在普光明殿說離世間法，明以普光明智遍周十方，普利眾生不染眾法，名離世間。以普光明智具普賢行，恒在世間不出不入，名之離世間故。以智體恒用而無依，故名為離，非厭離故。如此三會總在普光明殿者，明行因與果并普賢行滿，總是一箇普光明，無始終依住，自在大智故。若眾生發菩提心者，不見此智不名發心，見此智者方名發心。若心外見佛者，及取相求真者，皆且作善，未名發一切智心故。經云「乘一切智乘直至道場。」以乘普光明大智之乘，還不出普光明大智道場，名之為至。此名「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」是故發心難，明此智難信，信得即能入故。夫證發心，易先起信發心，難信極即入位故。但須方便三昧現之，即智境便現。此三會總在普光明殿者，明定體用始終因果萬行同一智也，如前所述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九會又在普光明殿說離世間法，明以普光明智遍周十方，普利眾生不染眾法，名離世間。以普光明智具普賢行，恒在世間不出不入，名之離世間故。以智體恒用而無依，故名為離，非厭離故。如此三會總在普光明殿者，明行因與果并普賢行滿，總是一箇普光明，無始終依住，自在大智故。若眾生發菩提心者，不見此智不名發心，見此智者方名發心。若心外見佛者，及取相求真者，皆且作善，未名發一切智心故。經云「乘一切智乘直至道場。」以乘普光明大智之乘，還不出普光明大智道場，名之為至。此名「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」是故發心難，明此智難信，信得即能入故。夫證發心，易先起信發心，難信極即入位故。但須方便三昧現之，即智境便現。此三會總在普光明殿者，明定體用始終因果萬行同一智也，如前所述。

第十會在給孤獨園說〈法界品〉，明法界不離世間給養之義故，表世間生死園林即法界體用。是故如來所居重閣講堂，包含法界師子之座暨乎十方，唯應度者知之。處迷者不覺，即五百聲聞及餘眾生是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十會在給孤獨園說〈法界品〉，明法界不離世間給養之義故，表世間生死園林即法界體用。是故如來所居重閣講堂，包含法界師子之座暨乎十方，唯應度者知之。處迷者不覺，即五百聲聞及餘眾生是也。

第十一會在覺城東，文殊師利為諸大眾說普照法界修多羅門，及善財童子善知識等，明文殊是引蒙之首，十方諸佛及一切眾生總依此法為師首故。為無性妙慧之首故，即以普賢為行首故，二首同發無前後也。已上敘會處所及所表意竟。但約如來自身表法，放光有十度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一會在覺城東，文殊師利為諸大眾說普照法界修多羅門，及善財童子善知識等，明文殊是引蒙之首，十方諸佛及一切眾生總依此法為師首故。為無性妙慧之首故，即以普賢為行首故，二首同發無前後也。已上敘會處所及所表意竟。但約如來自身表法，放光有十度。

第二敘放光之處及意趣者，約敘表昇進修行光明。約有其十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二敘放光之處及意趣者，約敘表昇進修行光明。約有其十。

第一會中〈如來現相品〉兩度放光：一放齒間光十方告眾知佛成道，令眾咸集，說佛因果之法；二眉間毫中放光普照十方，名一切菩薩力智光明照曜十方藏，照十方已其光來入佛足下輪中，明舉果成因入信光。又於毫中出佛剎微塵數菩薩，勝音為首，明如來自所行之行遍周，明佛自覺行遍周之果，用成信故。此光入佛足下輪中，明此光與說十地放眉間光相似，此是所信之佛果，彼是自己修行昇進所得之果光也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會中〈如來現相品〉兩度放光：一放齒間光十方告眾知佛成道，令眾咸集，說佛因果之法；二眉間毫中放光普照十方，名一切菩薩力智光明照曜十方藏，照十方已其光來入佛足下輪中，明舉果成因入信光。又於毫中出佛剎微塵數菩薩，勝音為首，明如來自所行之行遍周，明佛自覺行遍周之果，用成信故。此光入佛足下輪中，明此光與說十地放眉間光相似，此是所信之佛果，彼是自己修行昇進所得之果光也。

第二會如來兩足下輪中放光，此是普光明殿成信位之光，是初會中放入足下輪中之光，今放出以成十信果故。明說十信光。以足下表之，輪表圓滿故，明說佛果德用成信心，表信心之中信佛果圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會如來兩足下輪中放光，此是普光明殿成信位之光，是初會中放入足下輪中之光，今放出以成十信果故。明說十信光。以足下表之，輪表圓滿故，明說佛果德用成信心，表信心之中信佛果圓滿故。

第三會如來足指端放光，明入內位之始、蹬聖道之初、生佛家之首、行聖行之初，故此光表之。此明說十住位光，發足入聖之始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會如來足指端放光，明入內位之始、蹬聖道之初、生佛家之首、行聖行之初，故此光表之。此明說十住位光，發足入聖之始。

第四會如來兩足趺上放光，表依法空行故。此明說十行位光，以明依空起行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會如來兩足趺上放光，表依法空行故。此明說十行位光，以明依空起行故。

第五會如來膝上放光明，表十迴向大願理事互參智悲同濟，猶如人膝是卷舒所由也。此是說十迴向光，表起願興悲，生死涅槃智悲自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會如來膝上放光明，表十迴向大願理事互參智悲同濟，猶如人膝是卷舒所由也。此是說十迴向光，表起願興悲，生死涅槃智悲自在。

第六會眉間放光，名菩薩力焰明，此光是初會中眉間所放之光，名菩薩力智光明。此因果相似，初名力智，表根本智；此名力焰明，表自功達本即能照俗，故名力焰明。如三乘中號名根本智，及緣俗名後得智。此明達根本智即能照俗，無二體先後。雖立昇進之位階級，智不異、大悲不異、時劫不異、普賢行不異，總無遷法故，乃說無量智慧，皆隨用言之，不移本也。以智照之可見，以情見之即迷。以大悲門中引俗，即時劫及法各分。若大智約真時劫，元無依止長短，以總別六相言之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會眉間放光，名菩薩力焰明，此光是初會中眉間所放之光，名菩薩力智光明。此因果相似，初名力智，表根本智；此名力焰明，表自功達本即能照俗，故名力焰明。如三乘中號名根本智，及緣俗名後得智。此明達根本智即能照俗，無二體先後。雖立昇進之位階級，智不異、大悲不異、時劫不異、普賢行不異，總無遷法故，乃說無量智慧，皆隨用言之，不移本也。以智照之可見，以情見之即迷。以大悲門中引俗，即時劫及法各分。若大智約真時劫，元無依止長短，以總別六相言之。

第八會如來放眉間光灌文殊頂，放口中光灌普賢口，表令理智萬行共相參，以說佛果德故。意明文殊理及妙慧，普賢是智萬行之用，意表理智妙慧寂用交徹相參，問答佛果之門。文殊是如來法身無相，善決正邪，妙慧之果。普賢是如來大智遍周，對現色身，知根利俗之行果。一切諸佛用此二法而成佛故。此教之中〈如來出現品〉，還令此二法會融參徹，方成佛果理智萬行法界無礙圓融之門故。放光照之令相問答，令後學者見法易明。此二人因果，從初發信直至果終參融交徹，思之以理、智照自心、體用可見。初會佛果是佛自成故，此十地十一地後佛果是修行者自力所成。以將此文殊普賢二行參徹，明理智萬行滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八會如來放眉間光灌文殊頂，放口中光灌普賢口，表令理智萬行共相參，以說佛果德故。意明文殊理及妙慧，普賢是智萬行之用，意表理智妙慧寂用交徹相參，問答佛果之門。文殊是如來法身無相，善決正邪，妙慧之果。普賢是如來大智遍周，對現色身，知根利俗之行果。一切諸佛用此二法而成佛故。此教之中〈如來出現品〉，還令此二法會融參徹，方成佛果理智萬行法界無礙圓融之門故。放光照之令相問答，令後學者見法易明。此二人因果，從初發信直至果終參融交徹，思之以理、智照自心、體用可見。初會佛果是佛自成故，此十地十一地後佛果是修行者自力所成。以將此文殊普賢二行參徹，明理智萬行滿故。

第九〈隨好光明功德品〉於手中放光，照惡道苦，明道滿大悲接俗光也。此已上自第二會以來是自修行者昇進之終。是此一終之教未付囑流通，亦在此〈出現品〉內，如前所明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九〈隨好光明功德品〉於手中放光，照惡道苦，明道滿大悲接俗光也。此已上自第二會以來是自修行者昇進之終。是此一終之教未付囑流通，亦在此〈出現品〉內，如前所明。

第十〈法界品〉還於眉間放光，名普照三世法界明。三世總一時故，總以法界為果體。從信住行迴向十地十一地及佛果，總以法界為果體。文殊為法界理、普賢為法界智，理智妙用為一佛門。以此一門為化群蒙，分為二法。若也逐根隨俗，法門無盡。若論實理，不離無性之中一法，一多無礙，名為普賢。始接童蒙達無性理中，妙簡正邪入無生慧，名號文殊，亦名童子菩薩。能同苦際興行利生，治佛家法，名為普賢。二人參體名之為佛。本來自在名為法界。從初徹後，總此法界為體，更無別法。此品為一切諸佛因果之大都，亦是眾聖賢所行之大路，無出此也。亦是自心一切智王之所遊觀之大宅也，亦是一切眾生之所依，故名法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十〈法界品〉還於眉間放光，名普照三世法界明。三世總一時故，總以法界為果體。從信住行迴向十地十一地及佛果，總以法界為果體。文殊為法界理、普賢為法界智，理智妙用為一佛門。以此一門為化群蒙，分為二法。若也逐根隨俗，法門無盡。若論實理，不離無性之中一法，一多無礙，名為普賢。始接童蒙達無性理中，妙簡正邪入無生慧，名號文殊，亦名童子菩薩。能同苦際興行利生，治佛家法，名為普賢。二人參體名之為佛。本來自在名為法界。從初徹後，總此法界為體，更無別法。此品為一切諸佛因果之大都，亦是眾聖賢所行之大路，無出此也。亦是自心一切智王之所遊觀之大宅也，亦是一切眾生之所依，故名法界。

第三敘座體及意趣者，其義有十種同異意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三敘座體及意趣者，其義有十種同異意趣。

一初會座體以摩尼為臺者，約本體，以法身性自無垢為摩尼，名離垢寶故。意以佛果菩提約法身無垢為體，報得佛身及化身為智用故，明依體起智用故，以摩尼為座體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一初會座體以摩尼為臺者，約本體，以法身性自無垢為摩尼，名離垢寶故。意以佛果菩提約法身無垢為體，報得佛身及化身為智用故，明依體起智用故，以摩尼為座體故。

第二會座體蓮華為藏者，意表第二會約化利眾生令成信種、處信之中表行。在世無染，表以利物無染為功，即蓮華為藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會座體蓮華為藏者，意表第二會約化利眾生令成信種、處信之中表行。在世無染，表以利物無染為功，即蓮華為藏。

第三會在帝釋妙勝殿上，安置普光明藏師子之座百千層級，意表從信入位。以方便無念無作寂靜三昧，名為安置。以三昧力顯得如來根本智慧，創生佛家得無畏慧，明普光明藏師子之座。藏者，表此位入如來智慧之藏。師子者，明智慧無畏。普光明者，表契如來本普光明法界大智慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會在帝釋妙勝殿上，安置普光明藏師子之座百千層級，意表從信入位。以方便無念無作寂靜三昧，名為安置。以三昧力顯得如來根本智慧，創生佛家得無畏慧，明普光明藏師子之座。藏者，表此位入如來智慧之藏。師子者，明智慧無畏。普光明者，表契如來本普光明法界大智慧也。

百千層級者，表十住進修階級出世，越百千情繫無明故，破百千業障故。如佛果座，總不云層級，以無進修昇降、覺惑淺深、智慧勝劣故。如十住中初且百千層級，為明入位進修超業障之分齊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千層級者，表十住進修階級出世，越百千情繫無明故，破百千業障故。如佛果座，總不云層級，以無進修昇降、覺惑淺深、智慧勝劣故。如十住中初且百千層級，為明入位進修超業障之分齊也。

第四會夜摩天宮，化作寶蓮華藏師子之座，為表說十行位。約行處世無著，以蓮華所表。師子，如前依主釋也。百萬層級者，昇進過前，超業勝故。云化作座不云安置者，表以入如來智慧以智隨行，所行行業以智化為故，猶如變化，故不云安置，明行從理化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會夜摩天宮，化作寶蓮華藏師子之座，為表說十行位。約行處世無著，以蓮華所表。師子，如前依主釋也。百萬層級者，昇進過前，超業勝故。云化作座不云安置者，表以入如來智慧以智隨行，所行行業以智化為故，猶如變化，故不云安置，明行從理化故。

第五會兜率天宮，即殿上敷摩尼藏師子之座百萬億層級，表十迴向。其中以出世之理智，依本法身處世無垢，依本佛果座體為昇進，還歸本故。設以迴向方便願力成其悲智，不易法身自體無垢。為迴向悲願會融，令體用均平，故云敷座，不云安置及化作故。百萬億層級者，昇進過前故。除染淨二障，成無礙法界大悲智。雖十住十行五位齊修，然以教辨病，明前二位出俗心勝、大悲心劣，此十迴向位以願力會融智悲得所故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會兜率天宮，即殿上敷摩尼藏師子之座百萬億層級，表十迴向。其中以出世之理智，依本法身處世無垢，依本佛果座體為昇進，還歸本故。設以迴向方便願力成其悲智，不易法身自體無垢。為迴向悲願會融，令體用均平，故云敷座，不云安置及化作故。百萬億層級者，昇進過前故。除染淨二障，成無礙法界大悲智。雖十住十行五位齊修，然以教辨病，明前二位出俗心勝、大悲心劣，此十迴向位以願力會融智悲得所故。

第六會他化自在天王宮，但云摩尼藏殿，不云座體者，意表座不易兜率天摩尼座，但舉法性無垢大智成大悲門，覆育含生故，故但云殿不云座。以明依前迴向之法，長養大悲之殿覆育眾生故，無別昇進故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會他化自在天王宮，但云摩尼藏殿，不云座體者，意表座不易兜率天摩尼座，但舉法性無垢大智成大悲門，覆育含生故，故但云殿不云座。以明依前迴向之法，長養大悲之殿覆育眾生故，無別昇進故。

第七會在第三禪，其會法則教行未來，且以〈普賢行品〉略舉。其〈普賢行品〉在三十六品是，且其略舉，大本未來，有百萬億頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七會在第三禪，其會法則教行未來，且以〈普賢行品〉略舉。其〈普賢行品〉在三十六品是，且其略舉，大本未來，有百萬億頌。

第八第九會第二會，同在普光明殿，明十信心與昇進修行所至佛果，及〈離世間品〉普賢常行，及十定十通等，總不離普光明一箇智體故，以成五位十信等進修故。總不出此智，此普光明智十方諸佛及一切眾生同共有之，諸佛已達、眾生迷之故。然體用是一，迷悟不同。望此教中發心之者，一悟即知見如佛。如《法華經》以佛知見示悟眾生，欲令眾生入佛知見，乃至乘一切智乘直至道場。又此經云「乘如來乘、不思議乘、最勝乘、無上乘」等是。如初卷中歎諸菩薩德中，善知一切佛平等法已，踐如來普光明地。此普光明智，眾生迷智為迷，悟者悟迷成普光明智為悟。是故初會神天示現入法獲益，入即同佛所入、同佛知見，與眾生作入法之樣，令後學倣之。是故此三會總在普光明殿意者，明五位昇進，信亦不離此智，悟入修行亦不離此智，時劫無體可轉，智復不異此普光明智。以十迴向法門和融悲願，即自在神通總在其內。如一生修有漏十善，尚得生於天上，得業報神通。十念成就，尚得往生淨土。何況依智發心，又復更加悲願諸波羅蜜之行，豈此一生之後不得智體自在神通？望以智境會實而論，設無盡劫，元來不出一念。今言一生者，時終不延、智終不異、生終無生。必不可逐情見生滅之生，但以真智知，即萬迷不惑也。如西方淨土十六觀門，總是作想，想成由自報得神通。何況達理智無依、明淨遍照，了身心無體、內外見亡者，但任理智廓然，興大願海會融悲智，一剎那際對現色身，供養諸佛教化眾生復無作者，性皆平等，無心無主、無性無相，凡聖一如、無所依住，以無住法隨無住智供佛利生。如是修行，何慮不獲大力神通？一依〈十迴向品〉修學即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八第九會第二會，同在普光明殿，明十信心與昇進修行所至佛果，及〈離世間品〉普賢常行，及十定十通等，總不離普光明一箇智體故，以成五位十信等進修故。總不出此智，此普光明智十方諸佛及一切眾生同共有之，諸佛已達、眾生迷之故。然體用是一，迷悟不同。望此教中發心之者，一悟即知見如佛。如《法華經》以佛知見示悟眾生，欲令眾生入佛知見，乃至乘一切智乘直至道場。又此經云「乘如來乘、不思議乘、最勝乘、無上乘」等是。如初卷中歎諸菩薩德中，善知一切佛平等法已，踐如來普光明地。此普光明智，眾生迷智為迷，悟者悟迷成普光明智為悟。是故初會神天示現入法獲益，入即同佛所入、同佛知見，與眾生作入法之樣，令後學倣之。是故此三會總在普光明殿意者，明五位昇進，信亦不離此智，悟入修行亦不離此智，時劫無體可轉，智復不異此普光明智。以十迴向法門和融悲願，即自在神通總在其內。如一生修有漏十善，尚得生於天上，得業報神通。十念成就，尚得往生淨土。何況依智發心，又復更加悲願諸波羅蜜之行，豈此一生之後不得智體自在神通？望以智境會實而論，設無盡劫，元來不出一念。今言一生者，時終不延、智終不異、生終無生。必不可逐情見生滅之生，但以真智知，即萬迷不惑也。如西方淨土十六觀門，總是作想，想成由自報得神通。何況達理智無依、明淨遍照，了身心無體、內外見亡者，但任理智廓然，興大願海會融悲智，一剎那際對現色身，供養諸佛教化眾生復無作者，性皆平等，無心無主、無性無相，凡聖一如、無所依住，以無住法隨無住智供佛利生。如是修行，何慮不獲大力神通？一依〈十迴向品〉修學即得。

第十〈法界品〉但云其座普周法界，不云層級，但明佛果座體摩尼為體。從初會至第五會，座體同是摩尼為體，會佛果體同故。大意以智行悲，不異一箇普光明智。處世無垢，不異一箇妙理法身智與法身。同為一箇自在無體、用而無作，不往而至，任物而應，以理智會融方可知之。已上表意，但令眾生見事知法令易解故，起進修行無疑惑故。更廣云云，約知所趣。論主頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十〈法界品〉但云其座普周法界，不云層級，但明佛果座體摩尼為體。從初會至第五會，座體同是摩尼為體，會佛果體同故。大意以智行悲，不異一箇普光明智。處世無垢，不異一箇妙理法身智與法身。同為一箇自在無體、用而無作，不往而至，任物而應，以理智會融方可知之。已上表意，但令眾生見事知法令易解故，起進修行無疑惑故。更廣云云，約知所趣。論主頌曰：

普光明智等虛空， 虛空但空智自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光明智等虛空， 虛空但空智自在，

從初發心依此生， 究竟還依此處滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初發心依此生， 究竟還依此處滿。

是故三會光明殿， 和會因果無別體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故三會光明殿， 和會因果無別體，

隨位進修行差別， 智隨生別報境殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨位進修行差別， 智隨生別報境殊，

不離本智無生滅， 是故佛坐摩尼座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離本智無生滅， 是故佛坐摩尼座。

此意明五位佛果中昇進，皆以法界本普光明智為體用故，是故始終因果不離普光明殿中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此意明五位佛果中昇進，皆以法界本普光明智為體用故，是故始終因果不離普光明殿中。

第四隨文釋義者，於此品經中長科為四段：一序分、二正說分、三動地興供分、四說頌嘆法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四隨文釋義者，於此品經中長科為四段：一序分、二正說分、三動地興供分、四說頌嘆法分。

一序分者，從初「爾時世尊」已下至「法界智印善印故」，於中有四段經，名為序分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一序分者，從初「爾時世尊」已下至「法界智印善印故」，於中有四段經，名為序分。

二正說分者，從「爾時十方諸佛各伸右手」已下，至三十九卷中「受持修習然後至於一切智地」，此一段是正說分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二正說分者，從「爾時十方諸佛各伸右手」已下，至三十九卷中「受持修習然後至於一切智地」，此一段是正說分。

三動地興供分者，從「爾時佛神力故」已下，至而說頌言是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三動地興供分者，從「爾時佛神力故」已下，至而說頌言是。

四說頌歎法分者，從「其心寂滅恒調順」已下，至三十九卷經末是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四說頌歎法分者，從「其心寂滅恒調順」已下，至三十九卷經末是。

第一序分中，復分四段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一序分中，復分四段。

一「爾時世尊在他化自在天」已下至「說不可盡」有十八行經，歎諸來菩薩志德分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一「爾時世尊在他化自在天」已下至「說不可盡」有十八行經，歎諸來菩薩志德分。

二「其名曰」已下至「而為上首」有十八行經，是菩薩列名分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「其名曰」已下至「而為上首」有十八行經，是菩薩列名分。

三「爾時金剛藏菩薩」已下至「滿足一切智智故」有二十五行經，明金剛藏菩薩入定，同號諸佛皆來現前勸念，令說十地法門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「爾時金剛藏菩薩」已下至「滿足一切智智故」有二十五行經，明金剛藏菩薩入定，同號諸佛皆來現前勸念，令說十地法門分。

四「爾時十方諸佛」已下至「法界智印善印故」有九行經，明十方諸佛與金剛藏菩薩十種力令說法自在分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「爾時十方諸佛」已下至「法界智印善印故」有九行經，明十方諸佛與金剛藏菩薩十種力令說法自在分。

隨文釋義者，從爾時世尊在他化自在天王宮者，明如來智身應位而現故，託處表法。明此菩薩十地道終至欲界頂故。又為眾生故而修行十地，非為己自有所求故，名為他化。又為十地道終，降心境魔得自在故。入離垢三昧，白淨清潔，法合然故，處欲界頂。常處三昧不住淨心，不居禪界故。為明此十地功終法雲普潤，不拘垢淨對現色身故，於此天說此十地故。如故初會中自在天王獲益頌曰「佛身周遍等法界、普應眾生悉現前、種種教門常化誘、於法自在能開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨文釋義者，從爾時世尊在他化自在天王宮者，明如來智身應位而現故，託處表法。明此菩薩十地道終至欲界頂故。又為眾生故而修行十地，非為己自有所求故，名為他化。又為十地道終，降心境魔得自在故。入離垢三昧，白淨清潔，法合然故，處欲界頂。常處三昧不住淨心，不居禪界故。為明此十地功終法雲普潤，不拘垢淨對現色身故，於此天說此十地故。如故初會中自在天王獲益頌曰「佛身周遍等法界、普應眾生悉現前、種種教門常化誘、於法自在能開悟。」

問曰：何故如來降此他化天中？何故不云天王遙見佛來及敷座迎送莊嚴偈讚等事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故如來降此他化天中？何故不云天王遙見佛來及敷座迎送莊嚴偈讚等事？

答曰：此位但依前兜率天宮法門迴向願行悲智之法行之，更無異法。以此不陳餘事但積德，依前願海功終智極，不假更須法事表其昇進和會但依前法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此位但依前兜率天宮法門迴向願行悲智之法行之，更無異法。以此不陳餘事但積德，依前願海功終智極，不假更須法事表其昇進和會但依前法故。

又問：何故不次第至化樂天，因何越昇他化天說其十地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何故不次第至化樂天，因何越昇他化天說其十地？

答曰：明十地向前須依次第和會理智悲願昇降會融得所，十迴向和融悲願理智齊均廣狹，稱周法界等眾生量，表法處於中道，還於處中處說中道之義，說十迴向和會悲願理智，即於欲界處中，以兜率天是上下俱有二天故。說十地處中，即於欲界上際、色界下際。欲明不拘染淨，即理智大悲自在故。又說十一地等覺法門，於第三禪說，表利眾生之行滿，法樂利生，似彼三禪禪悅為樂。第四禪表佛果周妙，用圓滿故。又十地超化樂，十一地超二禪，又明倍倍智高，越次第故。摩尼寶藏殿者，表無垢大悲能含覆育物故。明此位一無情取自安樂心，但饒益眾生長大悲故，故處摩尼無垢寶藏殿表之。與大菩薩眾俱，即是金剛藏等三十七，表三十七助道法眾。解脫月一人，明一一助道下，當體皆是解脫清涼樂故。明即助即正道，為地前見道正見已終，十地助顯成熟。不同三乘，十地見道、地前資糧。為此一乘教，從初依如來根本智發信心修薩婆若智故，不依空觀折伏現行煩惱，十地方得意生身故。此教雖說如來無量色受想行識及心意者，明不壞俗境以達成差別智故，非同伏惑留生往生淨土故。或云三千之境為佛境故，望此教中初信心之中，但約無限佛境，塵含十方、毛容法界為信進修行，不云三千大千為佛報境，一如〈賢首品〉是所信忻修之門，〈發心功德品〉是十住悟入之德。經云「其諸菩薩皆於無上正等菩提得不退轉」者，菩提有五：一小乘菩提；二二乘菩提；三空觀行六波羅蜜菩薩菩提；四修十種相似真如觀、修十波羅蜜，有十真如障、十一種麁重、二十二種愚癡菩提；五依十種如來智修十波羅蜜，以無盡劫為一剎那際，契無盡多生為一生一念，迷解即佛智慧菩提。此明依根本智發菩提心。如《起信論》亦有此文，「依本覺故而有不覺」，又云「覺心源故名究竟覺」，明知依如來智上而有不覺，依無明上而有覺者。於此覺者，隨根種性有此五種覺法差別。如此經菩提，並一乘佛果根本智上不退菩提，如《起信論》說，或言超劫成佛，或云「我於無量劫修行成佛道」者，皆為懈慢眾生作無數方便。或云「要經三僧祇方得成佛」者，此皆逐世情說為三乘，不依根本智發心。此教依智發心，若以智論之，不隨迷情，直以不可數阿僧祇劫以為無時，以此無時假施設，一剎那際攝無限三世劫，無限三世劫總不出一剎那際。經云「智入三世而無來往」。如是三僧祇劫，情有智無，以智收情，情居智內，無量劫情有在剎那際智中。若取情虛智實，元來總無時體，始終無時可遷。二事校量，只可從實不從虛也。經云「悉從他方世界來集」者，以從十迴向 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：明十地向前須依次第和會理智悲願昇降會融得所，十迴向和融悲願理智齊均廣狹，稱周法界等眾生量，表法處於中道，還於處中處說中道之義，說十迴向和會悲願理智，即於欲界處中，以兜率天是上下俱有二天故。說十地處中，即於欲界上際、色界下際。欲明不拘染淨，即理智大悲自在故。又說十一地等覺法門，於第三禪說，表利眾生之行滿，法樂利生，似彼三禪禪悅為樂。第四禪表佛果周妙，用圓滿故。又十地超化樂，十一地超二禪，又明倍倍智高，越次第故。摩尼寶藏殿者，表無垢大悲能含覆育物故。明此位一無情取自安樂心，但饒益眾生長大悲故，故處摩尼無垢寶藏殿表之。與大菩薩眾俱，即是金剛藏等三十七，表三十七助道法眾。解脫月一人，明一一助道下，當體皆是解脫清涼樂故。明即助即正道，為地前見道正見已終，十地助顯成熟。不同三乘，十地見道、地前資糧。為此一乘教，從初依如來根本智發信心修薩婆若智故，不依空觀折伏現行煩惱，十地方得意生身故。此教雖說如來無量色受想行識及心意者，明不壞俗境以達成差別智故，非同伏惑留生往生淨土故。或云三千之境為佛境故，望此教中初信心之中，但約無限佛境，塵含十方、毛容法界為信進修行，不云三千大千為佛報境，一如〈賢首品〉是所信忻修之門，〈發心功德品〉是十住悟入之德。經云「其諸菩薩皆於無上正等菩提得不退轉」者，菩提有五：一小乘菩提；二二乘菩提；三空觀行六波羅蜜菩薩菩提；四修十種相似真如觀、修十波羅蜜，有十真如障、十一種麁重、二十二種愚癡菩提；五依十種如來智修十波羅蜜，以無盡劫為一剎那際，契無盡多生為一生一念，迷解即佛智慧菩提。此明依根本智發菩提心。如《起信論》亦有此文，「依本覺故而有不覺」，又云「覺心源故名究竟覺」，明知依如來智上而有不覺，依無明上而有覺者。於此覺者，隨根種性有此五種覺法差別。如此經菩提，並一乘佛果根本智上不退菩提，如《起信論》說，或言超劫成佛，或云「我於無量劫修行成佛道」者，皆為懈慢眾生作無數方便。或云「要經三僧祇方得成佛」者，此皆逐世情說為三乘，不依根本智發心。此教依智發心，若以智論之，不隨迷情，直以不可數阿僧祇劫以為無時，以此無時假施設，一剎那際攝無限三世劫，無限三世劫總不出一剎那際。經云「智入三世而無來往」。如是三僧祇劫，情有智無，以智收情，情居智內，無量劫情有在剎那際智中。若取情虛智實，元來總無時體，始終無時可遷。二事校量，只可從實不從虛也。經云「悉從他方世界來集」者，以從十迴向

法來成十地，名之他方故。法界性中無別他方，以未至位處，名他方故。乃至諸位例然。住一切菩薩智所住境者，但五位菩薩智境總同至此十地中佛智境故。入如來智所入處者，為依如來根本智發心，入行差別，智成大悲故。善入一切菩薩禪定者，一如〈十定品〉說三摩鉢底神通明智明，三昧能起智印神通。三之云正，此云正慧。以三摩者，三昧。鉢底者，慧。於一念頃無所動作悉能往詣一切道場者，以三昧智印性自遍故，無表裏故。明常與智俱，無散動故。其名曰金剛藏菩薩者，以智慧為金剛，能破諸惑故。藏者，明智德遍周，名之為藏。寶藏菩薩者，法寶遍周，名之寶藏。蓮華藏菩薩者，明於眾行及涅槃生死無所染著故。德藏菩薩者，明眾德圓滿故。蓮華德藏菩薩者，明無染眾行莊嚴智德故。日藏菩薩者，明大智照用也。蘇利耶藏菩薩者，此云日之照用也。無垢月藏菩薩者，明大慈悲心照俗，破煩惱焰故。於一切國土普現莊嚴藏菩薩者，明福智二事遍周故。毘盧遮那藏菩薩者，云光明遍照之智。如是諸菩薩，以名下義解之可見。此一段有三十八箇菩薩，如三十七箇菩薩同名為藏者，即表三十七助道行門。如解脫月一人，即表三十七助道行中助菩提分清涼之果故，與諸菩薩作請法之主故，令諸大眾聞法修行，得清見者悅意如華，故名悅意華也。優鉢羅德藏菩薩者，取青蓮華為喻，以義取之可知。星宿王者，明自在無礙，差別智分明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法來成十地，名之他方故。法界性中無別他方，以未至位處，名他方故。乃至諸位例然。住一切菩薩智所住境者，但五位菩薩智境總同至此十地中佛智境故。入如來智所入處者，為依如來根本智發心，入行差別，智成大悲故。善入一切菩薩禪定者，一如〈十定品〉說三摩鉢底神通明智明，三昧能起智印神通。三之云正，此云正慧。以三摩者，三昧。鉢底者，慧。於一念頃無所動作悉能往詣一切道場者，以三昧智印性自遍故，無表裏故。明常與智俱，無散動故。其名曰金剛藏菩薩者，以智慧為金剛，能破諸惑故。藏者，明智德遍周，名之為藏。寶藏菩薩者，法寶遍周，名之寶藏。蓮華藏菩薩者，明於眾行及涅槃生死無所染著故。德藏菩薩者，明眾德圓滿故。蓮華德藏菩薩者，明無染眾行莊嚴智德故。日藏菩薩者，明大智照用也。蘇利耶藏菩薩者，此云日之照用也。無垢月藏菩薩者，明大慈悲心照俗，破煩惱焰故。於一切國土普現莊嚴藏菩薩者，明福智二事遍周故。毘盧遮那藏菩薩者，云光明遍照之智。如是諸菩薩，以名下義解之可見。此一段有三十八箇菩薩，如三十七箇菩薩同名為藏者，即表三十七助道行門。如解脫月一人，即表三十七助道行中助菩提分清涼之果故，與諸菩薩作請法之主故，令諸大眾聞法修行，得清見者悅意如華，故名悅意華也。優鉢羅德藏菩薩者，取青蓮華為喻，以義取之可知。星宿王者，明自在無礙，差別智分明故。

第三入定分中，有二十五行經，義分為四段。一「爾時金剛藏菩薩」有一行半經，總有三句經文，明金剛藏菩薩入定分。二「入是三昧」已下至「而現其前」有兩行經，明同號諸佛來現前分。三「作如是言」已下至「能遍至一切處決定開悟故」有十六行經，明以二十六事因緣入此三昧分。四「善男子」已下有五行經，明十方諸佛勸金剛藏菩薩令說法分。經云「金剛藏菩薩承佛神力入菩薩大智慧光明三昧」者，以如來智慧以為信進修行，所作一切佛事總是佛神力，無我自作故。三昧名菩薩大智慧光明者，即是如來眉間所放十地智慧中道之光明，名菩薩力焰明。亦是初會中如來放眉間光明，名一切菩薩力智光明。總是十地道終佛智慧光明。今入三昧，還是此之智慧三昧說十地道之智慧，名菩薩大智慧光明，以根本智成菩薩大悲行故。十方各過十億佛剎微塵數世界外，各有十億佛剎微塵數諸佛同號金剛藏者，十億表數之圓滿無盡故。云世界外者，從十住、十行、十迴向中，佛果為外。今成此十地智德，佛果名來，現其前故。所以與入定菩薩同名者，明入定者智慧會及與本位佛智合故。言十億佛剎微塵為數者，明無作智用體遍周故。言十億佛剎微塵數佛共加者，明位至會源，自力與佛力會故。故下文「亦是汝勝智力故。」汝以毘盧遮那如來、應、正等覺本願力故，威神力故者，明昇此十地法門，皆以十迴向中一切諸佛本願發起，若無十大願迴向，此位不能自成故。威神力者，由初發心，皆乘如來一切智乘威神之力而昇此十地故，不離如來所作一切智用故。若不由乘如來一切智乘，云何至此十地之位？此智通因徹果，同智地故。是故於此教中，十信、十住、十行、十迴向位位有佛果故。此十地十一地中佛果，取十迴向中佛果同妙用也。通十信并五位進修中有六十重佛果，若但取入位，有五十重佛果。通修行因，共有一百重因果。以佛本位中十波羅蜜，自具十重因果。明修行者皆依此佛本因果上起五位修行昇進，以依本起，名一百一十城之法門。總通取十迴向中佛果同名為妙，以此十地十一地不更別立佛果之號，以十地十一地法同十迴向法故。如佛本位十波羅蜜者，如初會舉果勸修中，如來是佛果。次十箇菩薩上名同號為普者，明佛果位中普賢菩薩修十波羅蜜隨行名殊，此是佛本因果行門故。四十眾神天倣此而起，隨十住、十行、十迴向、十地位進修行別，十波羅蜜亦隨昇進行上亦名別。通十普賢、四十眾神，天有五十。以十波羅蜜隨行五位上昇進，即有五十箇菩薩行因、五十箇佛果，通為一百。常不離本佛果本十箇普賢行名十，十通四十眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三入定分中，有二十五行經，義分為四段。一「爾時金剛藏菩薩」有一行半經，總有三句經文，明金剛藏菩薩入定分。二「入是三昧」已下至「而現其前」有兩行經，明同號諸佛來現前分。三「作如是言」已下至「能遍至一切處決定開悟故」有十六行經，明以二十六事因緣入此三昧分。四「善男子」已下有五行經，明十方諸佛勸金剛藏菩薩令說法分。經云「金剛藏菩薩承佛神力入菩薩大智慧光明三昧」者，以如來智慧以為信進修行，所作一切佛事總是佛神力，無我自作故。三昧名菩薩大智慧光明者，即是如來眉間所放十地智慧中道之光明，名菩薩力焰明。亦是初會中如來放眉間光明，名一切菩薩力智光明。總是十地道終佛智慧光明。今入三昧，還是此之智慧三昧說十地道之智慧，名菩薩大智慧光明，以根本智成菩薩大悲行故。十方各過十億佛剎微塵數世界外，各有十億佛剎微塵數諸佛同號金剛藏者，十億表數之圓滿無盡故。云世界外者，從十住、十行、十迴向中，佛果為外。今成此十地智德，佛果名來，現其前故。所以與入定菩薩同名者，明入定者智慧會及與本位佛智合故。言十億佛剎微塵為數者，明無作智用體遍周故。言十億佛剎微塵數佛共加者，明位至會源，自力與佛力會故。故下文「亦是汝勝智力故。」汝以毘盧遮那如來、應、正等覺本願力故，威神力故者，明昇此十地法門，皆以十迴向中一切諸佛本願發起，若無十大願迴向，此位不能自成故。威神力者，由初發心，皆乘如來一切智乘威神之力而昇此十地故，不離如來所作一切智用故。若不由乘如來一切智乘，云何至此十地之位？此智通因徹果，同智地故。是故於此教中，十信、十住、十行、十迴向位位有佛果故。此十地十一地中佛果，取十迴向中佛果同妙用也。通十信并五位進修中有六十重佛果，若但取入位，有五十重佛果。通修行因，共有一百重因果。以佛本位中十波羅蜜，自具十重因果。明修行者皆依此佛本因果上起五位修行昇進，以依本起，名一百一十城之法門。總通取十迴向中佛果同名為妙，以此十地十一地不更別立佛果之號，以十地十一地法同十迴向法故。如佛本位十波羅蜜者，如初會舉果勸修中，如來是佛果。次十箇菩薩上名同號為普者，明佛果位中普賢菩薩修十波羅蜜隨行名殊，此是佛本因果行門故。四十眾神天倣此而起，隨十住、十行、十迴向、十地位進修行別，十波羅蜜亦隨昇進行上亦名別。通十普賢、四十眾神，天有五十。以十波羅蜜隨行五位上昇進，即有五十箇菩薩行因、五十箇佛果，通為一百。常不離本佛果本十箇普賢行名十，十通四十眾

神天為五十箇波羅蜜行，一中攝十即有五百種差別智門，方成萬行圓滿佛也。即安立一剎那際，為昇進始終之時。例如龍女是，剎那不出三生成佛。亦取〈十定品〉中以剎那際降神、初生及入涅槃，以為時體本來如是。見時日遷者，情隨妄想也。已上釋汝以毘盧遮那如來應正等覺本願力故威神力故竟。此一段識本發心及成果之因緣，皆乘初會中毘盧遮那智力、十普賢行、四十眾神天所行行力，倣此而修，名乘佛神力。是如來願力，亦是汝勝智力故。已下十二行經，都舉入三昧之所為，有二十四因緣，文義可知。第四段「善男子」有五行經，是勸說分。有十事因緣，如文自明。云滿一切智智故者，一滿根本智、二滿差別智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神天為五十箇波羅蜜行，一中攝十即有五百種差別智門，方成萬行圓滿佛也。即安立一剎那際，為昇進始終之時。例如龍女是，剎那不出三生成佛。亦取〈十定品〉中以剎那際降神、初生及入涅槃，以為時體本來如是。見時日遷者，情隨妄想也。已上釋汝以毘盧遮那如來應正等覺本願力故威神力故竟。此一段識本發心及成果之因緣，皆乘初會中毘盧遮那智力、十普賢行、四十眾神天所行行力，倣此而修，名乘佛神力。是如來願力，亦是汝勝智力故。已下十二行經，都舉入三昧之所為，有二十四因緣，文義可知。第四段「善男子」有五行經，是勸說分。有十事因緣，如文自明。云滿一切智智故者，一滿根本智、二滿差別智。

第四諸佛與力加持中，義分為三：一明諸佛十種加持、二明十種因緣法入是三昧、三明諸菩薩請說法。一「爾時」已下至「具足莊嚴」有五行半經，明十方諸佛與金剛藏菩薩十種力加持分。二「何以故」已下有四行經，明舉十種因緣法合入是三昧分。於此欲說十地法時，諸佛加持有六：一十方諸佛同名現前加、二毘盧遮那本願威神加、三諸佛與金剛藏十種法力加、四諸佛以言讚歎加、五諸佛各申右手摩頂加、六如來放光灌頂加。三如來菩薩請說，有四：一如來放光光臺勸說、二解脫月三請、三諸菩薩同請、四通諸佛放光勸說。總有六種加持、四重請、二勸說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四諸佛與力加持中，義分為三：一明諸佛十種加持、二明十種因緣法入是三昧、三明諸菩薩請說法。一「爾時」已下至「具足莊嚴」有五行半經，明十方諸佛與金剛藏菩薩十種力加持分。二「何以故」已下有四行經，明舉十種因緣法合入是三昧分。於此欲說十地法時，諸佛加持有六：一十方諸佛同名現前加、二毘盧遮那本願威神加、三諸佛與金剛藏十種法力加、四諸佛以言讚歎加、五諸佛各申右手摩頂加、六如來放光灌頂加。三如來菩薩請說，有四：一如來放光光臺勸說、二解脫月三請、三諸菩薩同請、四通諸佛放光勸說。總有六種加持、四重請、二勸說。

第二正說分中，從「爾時十方諸佛各申右手」已下至「動地興供」以來，正說十地。且從初第一歡喜地中，長科為十段。一「爾時十方諸佛各申右手」已下一段，有十六行半經，明十方諸佛手摩金剛藏菩薩頂，令起正說十種地名分。二「爾時金剛藏菩薩」已下，長行有五行，通偈頌有十行經，明金剛藏菩薩默然不說法，解脫月菩薩知眾之心，為眾請說十地法門分。三「爾時大智無所畏金剛藏菩薩」已下，長行通偈頌有七行經，明金剛藏菩薩以申默然不說之意。四「爾時解脫月菩薩」已下，通頌有九行經，明解脫月菩薩重請說法分。五「爾時金剛藏菩薩」已下，長行及頌有九行經，明金剛藏菩薩恐劣解隨識者不能生信分。六「爾時解脫月菩薩」已下一段，通頌有十四行經，明解脫月三請，此眾堪聞，若有得聞佛所護念，願說無疑分。七「爾時諸大菩薩眾」已下，并頌有六行半經，明大眾同請分。八「爾時世尊」已下，并頌有二十一行經，明十方世界如來各放眉間光，灌金剛藏菩薩頂，互相照燭光作成臺，光臺出音聲勸說十地分。九「爾時金剛藏菩薩」已下，長行并頌有十三行經，明金剛藏菩薩歎十地法門甚深，出過情意識，唯智所知非言所及，承諸佛威神，略說少許分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中，從「爾時十方諸佛各申右手」已下至「動地興供」以來，正說十地。且從初第一歡喜地中，長科為十段。一「爾時十方諸佛各申右手」已下一段，有十六行半經，明十方諸佛手摩金剛藏菩薩頂，令起正說十種地名分。二「爾時金剛藏菩薩」已下，長行有五行，通偈頌有十行經，明金剛藏菩薩默然不說法，解脫月菩薩知眾之心，為眾請說十地法門分。三「爾時大智無所畏金剛藏菩薩」已下，長行通偈頌有七行經，明金剛藏菩薩以申默然不說之意。四「爾時解脫月菩薩」已下，通頌有九行經，明解脫月菩薩重請說法分。五「爾時金剛藏菩薩」已下，長行及頌有九行經，明金剛藏菩薩恐劣解隨識者不能生信分。六「爾時解脫月菩薩」已下一段，通頌有十四行經，明解脫月三請，此眾堪聞，若有得聞佛所護念，願說無疑分。七「爾時諸大菩薩眾」已下，并頌有六行半經，明大眾同請分。八「爾時世尊」已下，并頌有二十一行經，明十方世界如來各放眉間光，灌金剛藏菩薩頂，互相照燭光作成臺，光臺出音聲勸說十地分。九「爾時金剛藏菩薩」已下，長行并頌有十三行經，明金剛藏菩薩歎十地法門甚深，出過情意識，唯智所知非言所及，承諸佛威神，略說少許分。

十「佛子若有眾生」已下，至卷末已來，是正說第一歡喜地行門分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十「佛子若有眾生」已下，至卷末已來，是正說第一歡喜地行門分。

此十段門中，大意有十，文自具足，不煩更釋。其十事者，一諸佛摩頂明印可許說；二總舉十種地名；三默止待請方宣，明法可貴不輕授物；四解脫月知時而三請；五金剛藏菩薩恐器劣而三止；六大眾咸同請；七明堪聞者諸佛所加，不堪者元自不聞；八明光臺出音勸說；九明佛光灌頂；十明金剛藏菩薩辭近法深，略說少分。大意明此十地體，與十信、十住、十行、十迴向、十一地互作依止故。是故從十信、十住、十行、十迴向，總有十地行門次第，為以一箇如來自在無礙大智，同行一箇十波羅蜜，以為方便進修故，總是初會十普賢法故。是故解脫月菩薩言：「以字母等喻一切書字及數，說無離字母。」一切佛法皆以十地為本，明此十地為本，明此十地法通因徹果，不離如來根本智。依十普賢行，修差別智，滿薩婆若海故。是故從初舉果勸修中放眉間光，名菩薩力智光明。入佛足下輪中，用成十信。今還於如來眉間放光，名菩薩力焰明，灌金剛藏菩薩頂，用說十地。足下光明以果成因生信，此光明說十地是所信之果終，是故今還放初信之十地智果之光，用灌加持金剛藏菩薩頂，令說此十地之行。從頂入者，明十地是一切菩薩中道之智果頂故，至一切智之盡處故。是故〈如來出現品〉、〈法界品〉總於如來眉間放光，總明果體智光圓滿處故。又光從頂入者，明以從智頂處世行悲，稱十迴向中所發大願，令行滿故。明此十地長養大慈悲門，赴所願滿足故。是以善財知識以十女天表之。十一地明悲滿從智遍利眾生，以佛母摩耶生佛表之。須妙得其意，方可知真，成信解之門昇進之路。不窮大教，無可以指南。從第十正說歡喜地行相門中，又分二義：一長科此位、二隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十段門中，大意有十，文自具足，不煩更釋。其十事者，一諸佛摩頂明印可許說；二總舉十種地名；三默止待請方宣，明法可貴不輕授物；四解脫月知時而三請；五金剛藏菩薩恐器劣而三止；六大眾咸同請；七明堪聞者諸佛所加，不堪者元自不聞；八明光臺出音勸說；九明佛光灌頂；十明金剛藏菩薩辭近法深，略說少分。大意明此十地體，與十信、十住、十行、十迴向、十一地互作依止故。是故從十信、十住、十行、十迴向，總有十地行門次第，為以一箇如來自在無礙大智，同行一箇十波羅蜜，以為方便進修故，總是初會十普賢法故。是故解脫月菩薩言：「以字母等喻一切書字及數，說無離字母。」一切佛法皆以十地為本，明此十地為本，明此十地法通因徹果，不離如來根本智。依十普賢行，修差別智，滿薩婆若海故。是故從初舉果勸修中放眉間光，名菩薩力智光明。入佛足下輪中，用成十信。今還於如來眉間放光，名菩薩力焰明，灌金剛藏菩薩頂，用說十地。足下光明以果成因生信，此光明說十地是所信之果終，是故今還放初信之十地智果之光，用灌加持金剛藏菩薩頂，令說此十地之行。從頂入者，明十地是一切菩薩中道之智果頂故，至一切智之盡處故。是故〈如來出現品〉、〈法界品〉總於如來眉間放光，總明果體智光圓滿處故。又光從頂入者，明以從智頂處世行悲，稱十迴向中所發大願，令行滿故。明此十地長養大慈悲門，赴所願滿足故。是以善財知識以十女天表之。十一地明悲滿從智遍利眾生，以佛母摩耶生佛表之。須妙得其意，方可知真，成信解之門昇進之路。不窮大教，無可以指南。從第十正說歡喜地行相門中，又分二義：一長科此位、二隨文釋義。

第一長科此位者，於此歡喜地中，長科為十二段。一「佛子若有眾生深種善根」已下有十七行經，明初從凡夫地起三十種廣大志樂深心，入菩薩位，生如來家分。二「佛子菩薩住歡喜地」已下一段有二十三行經，明菩薩初入地位，多歡喜分。三「佛子此菩薩以大悲為首」已下一段有十六行經，明入初地已，又生三十四種廣大志樂分。四「佛子菩薩住此歡喜地」已下有五十八行經，明住歡喜地，興發十種無盡廣大誓願分。五「佛子此大願」已下有七行半經，明前十無盡願，以十無盡句而能成就分。六「佛子菩薩發如是大願」已下有八行經，明發十無盡願已，得十種利益心、十種信功用分。七「佛子此菩薩復作是念」已下有十八行經，明菩薩知真愍俗，隨迷緣生起大慈悲分。八「菩薩摩訶薩」已下有二十一行半經，明入初地菩薩，隨順大慈大悲行施分。九「佛子菩薩住此歡喜地」已下有十八行半經，明以大願力，得見多百千萬億佛，及行四攝攝眾生分。十「佛子菩薩摩訶薩」已下有二十八行半經，明菩薩入初地時，善問地地次第進修對治障礙分。十一「佛子菩薩摩訶薩」已下有二十行半經，明菩薩入位受職分。十二「若人集眾善」已下有四十六行頌，頌前之法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一長科此位者，於此歡喜地中，長科為十二段。一「佛子若有眾生深種善根」已下有十七行經，明初從凡夫地起三十種廣大志樂深心，入菩薩位，生如來家分。二「佛子菩薩住歡喜地」已下一段有二十三行經，明菩薩初入地位，多歡喜分。三「佛子此菩薩以大悲為首」已下一段有十六行經，明入初地已，又生三十四種廣大志樂分。四「佛子菩薩住此歡喜地」已下有五十八行經，明住歡喜地，興發十種無盡廣大誓願分。五「佛子此大願」已下有七行半經，明前十無盡願，以十無盡句而能成就分。六「佛子菩薩發如是大願」已下有八行經，明發十無盡願已，得十種利益心、十種信功用分。七「佛子此菩薩復作是念」已下有十八行經，明菩薩知真愍俗，隨迷緣生起大慈悲分。八「菩薩摩訶薩」已下有二十一行半經，明入初地菩薩，隨順大慈大悲行施分。九「佛子菩薩住此歡喜地」已下有十八行半經，明以大願力，得見多百千萬億佛，及行四攝攝眾生分。十「佛子菩薩摩訶薩」已下有二十八行半經，明菩薩入初地時，善問地地次第進修對治障礙分。十一「佛子菩薩摩訶薩」已下有二十行半經，明菩薩入位受職分。十二「若人集眾善」已下有四十六行頌，頌前之法分。

第二隨文釋義者，從初段中，經云「佛子若有眾生深種善根」者，即如此段中生三十種志樂廣大是也。善修諸行善集助道者，即十波羅蜜、三十七助菩提行觀是也。從四念觀，常念觀身空無性相，觀受不在內外中間，觀心無住，觀法無我。勤行此觀，名四正懃。心稱所觀，得法無我，名四如意足。以得法無我，故獲得五根。以觀達真不退，名五根。五根者，信、進、念、定、慧，以不退生死，正信根成故。隨行不染，不與情俱，名之為力。力者，如前五根，隨境不退、不與情合，但與智俱，名之為力。即便獲得七菩提分法。七覺者，念覺支；擇法覺支；精進覺支；喜覺支；捨覺支；猗覺支，此心稱理為猗；定覺支。以得此七種覺支分，獲得八種正道分。八正道者，正見、正思惟、正精進、正念、正定、正語、正業、正命是也。解云：以入佛智，名為正見。以智觀法，名正思惟。依五位法而行修，名正精進。常與智合，不與情俱，名為正念。心無生滅，而能發起諸佛智慧，及起無量大神通力，名為正定。善能分別人天外道、三乘一乘、邪見正見、邪定正定、邪行正行，名為正語。善簡自他一切邪業，善顯佛智慧等一切眾生同共有之，名為正業。令一切眾生人天外道世間生死及三乘出世解脫法門，皆令迴向如來根本一切智心，本無情動，名為正命。如三十種廣大志樂，如經具明。從「佛子菩薩始發如是心」已下，有五行經，都結菩薩能發此三十種廣大志樂，始發如是心，即超凡夫地，入菩薩位，生如來家。此一段通收前十住中初發心住，同此十地中初歡喜地，生如來家為真佛子，為明同乘一如來智慧為體故。明五位中差別行及差別智，無前後始終，一時同進故，非同三乘逐情法故。法行雖廣，是一佛智印，諸法非前後故。故此十地法，返成前十住、十行、十迴向法，非是此十地別有法來。猶如蘿菔從根生葉，復以葉滋根。亦如種穀以果生苗，苗熟果成，還初果也。如善財見慈氏如來，慈氏如來還令却見文殊，明果不離因中果也。又如人初生，至三十而長，終但以長初生為大故，非別有大來。又初生至老大時，無先後也。以智為先導，非情所收，無先後異也。此一乘五位法門，智為先導，無先後故。五位之行教，辯昇進同異差別，雖立昇降差別，但明一法界智中階級，非如情見階級故，以智照之可見。亦如龍女一剎那際三生具行成佛是也。三乘之種，不體會《法華經》會權就實之意，反云是化，要經三祇劫方得成佛。此是法界大智宅外門前之見也，猶住草庵，且免三界麁苦之樂，得三種意生身。住火宅門外，權設三車，是以机案有憑據 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二隨文釋義者，從初段中，經云「佛子若有眾生深種善根」者，即如此段中生三十種志樂廣大是也。善修諸行善集助道者，即十波羅蜜、三十七助菩提行觀是也。從四念觀，常念觀身空無性相，觀受不在內外中間，觀心無住，觀法無我。勤行此觀，名四正懃。心稱所觀，得法無我，名四如意足。以得法無我，故獲得五根。以觀達真不退，名五根。五根者，信、進、念、定、慧，以不退生死，正信根成故。隨行不染，不與情俱，名之為力。力者，如前五根，隨境不退、不與情合，但與智俱，名之為力。即便獲得七菩提分法。七覺者，念覺支；擇法覺支；精進覺支；喜覺支；捨覺支；猗覺支，此心稱理為猗；定覺支。以得此七種覺支分，獲得八種正道分。八正道者，正見、正思惟、正精進、正念、正定、正語、正業、正命是也。解云：以入佛智，名為正見。以智觀法，名正思惟。依五位法而行修，名正精進。常與智合，不與情俱，名為正念。心無生滅，而能發起諸佛智慧，及起無量大神通力，名為正定。善能分別人天外道、三乘一乘、邪見正見、邪定正定、邪行正行，名為正語。善簡自他一切邪業，善顯佛智慧等一切眾生同共有之，名為正業。令一切眾生人天外道世間生死及三乘出世解脫法門，皆令迴向如來根本一切智心，本無情動，名為正命。如三十種廣大志樂，如經具明。從「佛子菩薩始發如是心」已下，有五行經，都結菩薩能發此三十種廣大志樂，始發如是心，即超凡夫地，入菩薩位，生如來家。此一段通收前十住中初發心住，同此十地中初歡喜地，生如來家為真佛子，為明同乘一如來智慧為體故。明五位中差別行及差別智，無前後始終，一時同進故，非同三乘逐情法故。法行雖廣，是一佛智印，諸法非前後故。故此十地法，返成前十住、十行、十迴向法，非是此十地別有法來。猶如蘿菔從根生葉，復以葉滋根。亦如種穀以果生苗，苗熟果成，還初果也。如善財見慈氏如來，慈氏如來還令却見文殊，明果不離因中果也。又如人初生，至三十而長，終但以長初生為大故，非別有大來。又初生至老大時，無先後也。以智為先導，非情所收，無先後異也。此一乘五位法門，智為先導，無先後故。五位之行教，辯昇進同異差別，雖立昇降差別，但明一法界智中階級，非如情見階級故，以智照之可見。亦如龍女一剎那際三生具行成佛是也。三乘之種，不體會《法華經》會權就實之意，反云是化，要經三祇劫方得成佛。此是法界大智宅外門前之見也，猶住草庵，且免三界麁苦之樂，得三種意生身。住火宅門外，權設三車，是以机案有憑據

之乘，以淨土穢土有二別故，未入法界大智生死涅槃無依住故智悲無限，佛本報居華藏海宅故。以眾生海即佛海故，眾生智是如來智。於一毛孔以智所觀，一切剎海凡聖同在其中。於剎那中普見無限三世劫海，無有始終，不同權教定時劫淨穢全作差別法故。此經十地之法門，莫以三乘留惑，或以願力不取淨土、留身穢境，以悲化眾生等解，皆不稱此之法界普光明大智本宅之門。須改三乘之見網眇目者，令圓滅存留惑及淨穢土之漏身，始可稱智身之廣大，入此不動廣大智身，方名歡喜地不動相應也。亦是十信中不動智佛為體，十住、十行、十迴向隨昇進立名，至此位歸本名故。論主乃為頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之乘，以淨土穢土有二別故，未入法界大智生死涅槃無依住故智悲無限，佛本報居華藏海宅故。以眾生海即佛海故，眾生智是如來智。於一毛孔以智所觀，一切剎海凡聖同在其中。於剎那中普見無限三世劫海，無有始終，不同權教定時劫淨穢全作差別法故。此經十地之法門，莫以三乘留惑，或以願力不取淨土、留身穢境，以悲化眾生等解，皆不稱此之法界普光明大智本宅之門。須改三乘之見網眇目者，令圓滅存留惑及淨穢土之漏身，始可稱智身之廣大，入此不動廣大智身，方名歡喜地不動相應也。亦是十信中不動智佛為體，十住、十行、十迴向隨昇進立名，至此位歸本名故。論主乃為頌曰：

無限智悲成佛德， 佛以智悲成十地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無限智悲成佛德， 佛以智悲成十地，

還將十地成諸位， 前後五位加行門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還將十地成諸位， 前後五位加行門，

不離十地智悲起， 是故十地初發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離十地智悲起， 是故十地初發心，

發心即入十地智。 雖然五位方便殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心即入十地智。 雖然五位方便殊，

只為成熟十地智， 猶如迅鳥飛虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只為成熟十地智， 猶如迅鳥飛虛空，

不廢遊行無所至， 亦如魚龍遊水中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不廢遊行無所至， 亦如魚龍遊水中，

不廢常遊不離水。 如是五位行差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不廢常遊不離水。 如是五位行差別，

不廢差別不離智。 所有日月歲差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不廢差別不離智。 所有日月歲差別，

以智法印無別異。 智體不成亦不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智法印無別異。 智體不成亦不壞，

以明諸位除習氣， 了習無習悲行成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以明諸位除習氣， 了習無習悲行成，

萬行常興無作智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行常興無作智。

如是無礙智，是觀達無礙因觀所成，皆以自然無作智為體。亦名不動智，無依無可動故。如是安立五位昇進之門，有十一事因緣。何者為十一？一令發菩提心者不滯一法而生懈慢；二令發菩提心者得智修行諸行；三令發菩提心者以願起智從悲；四令行慈悲者堅固圓滿；五令發菩提心者自治隨俗習氣，以諸波羅蜜令昇進智悲之境；六令發菩提心者從位知行對治習惑進修智門；七為發菩提心者簡辨三乘一乘及人天等差別諸行；八令發菩提心者自知自行所至之緣；九令發菩提心者明三乘一乘攝化廣狹福智減增；十明古今諸佛化儀常爾；十一如鍊真金不離金體，十度鍊冶轉更明淨。且略釋歡喜地十二門中初門十七行經竟，自餘如下更明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無礙智，是觀達無礙因觀所成，皆以自然無作智為體。亦名不動智，無依無可動故。如是安立五位昇進之門，有十一事因緣。何者為十一？一令發菩提心者不滯一法而生懈慢；二令發菩提心者得智修行諸行；三令發菩提心者以願起智從悲；四令行慈悲者堅固圓滿；五令發菩提心者自治隨俗習氣，以諸波羅蜜令昇進智悲之境；六令發菩提心者從位知行對治習惑進修智門；七為發菩提心者簡辨三乘一乘及人天等差別諸行；八令發菩提心者自知自行所至之緣；九令發菩提心者明三乘一乘攝化廣狹福智減增；十明古今諸佛化儀常爾；十一如鍊真金不離金體，十度鍊冶轉更明淨。且略釋歡喜地十二門中初門十七行經竟，自餘如下更明。

第三次釋第二段中二十五行經，分為五段。一「佛子菩薩住歡喜地」已下至「多無瞋恨」有兩行半經，此一段明菩薩入初歡喜地多歡喜分。二「佛子」已下至「復作是念」有五行半經，明正說此位菩薩歡喜地意，有十種歡喜。如此一段，明見聞念諸佛法故生歡喜分。三「我轉離一切世間境界故」已下至「何以故」有六行半經，有十種歡喜，明自知得佛智慧，永離苦源。此一段入法故生歡喜分。四「此菩薩得歡喜地」已下至「何以故」可有兩行半經，明入此歡喜地已能離五種怖畏分。五「此菩薩」已下至「毛竪等事」有七行經，正說離五怖畏所緣分。此之已上二十五行經，如文自具，不煩更釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三次釋第二段中二十五行經，分為五段。一「佛子菩薩住歡喜地」已下至「多無瞋恨」有兩行半經，此一段明菩薩入初歡喜地多歡喜分。二「佛子」已下至「復作是念」有五行半經，明正說此位菩薩歡喜地意，有十種歡喜。如此一段，明見聞念諸佛法故生歡喜分。三「我轉離一切世間境界故」已下至「何以故」有六行半經，有十種歡喜，明自知得佛智慧，永離苦源。此一段入法故生歡喜分。四「此菩薩得歡喜地」已下至「何以故」可有兩行半經，明入此歡喜地已能離五種怖畏分。五「此菩薩」已下至「毛竪等事」有七行經，正說離五怖畏所緣分。此之已上二十五行經，如文自具，不煩更釋。

第三段從「佛子」已下有十五行半經，分為三段。一從「佛子」已下「修一切善根而得成就」有一行半經，此一段更勸勤修信進助菩提行無疲懈分。二「所謂信增上故」已下至「上上殊勝道故」有十二行半經，此一段明以三十種法增上進修淨治此地法分。三「佛子」已下有一行半經，此一段明都結勸修住地分。如上十五行半經，經文自具，不煩更釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三段從「佛子」已下有十五行半經，分為三段。一從「佛子」已下「修一切善根而得成就」有一行半經，此一段更勸勤修信進助菩提行無疲懈分。二「所謂信增上故」已下至「上上殊勝道故」有十二行半經，此一段明以三十種法增上進修淨治此地法分。三「佛子」已下有一行半經，此一段明都結勸修住地分。如上十五行半經，經文自具，不煩更釋。

第四段五十七行半經，分為十二段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四段五十七行半經，分為十二段。

一「佛子」已下至「如是大作用」有一行半經是都舉此地所堪為十大願分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一「佛子」已下至「如是大作用」有一行半經是都舉此地所堪為十大願分。

二「所謂」已下至「無有休息」可三行半經，明願以一切供養具供養一切諸佛，如法界虛空界無休息分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「所謂」已下至「無有休息」可三行半經，明願以一切供養具供養一切諸佛，如法界虛空界無休息分。

三「又發大願」已下至「無有休息」有三行經，明願一切佛法護持無休息分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「又發大願」已下至「無有休息」有三行經，明願一切佛法護持無休息分。

四「又發大願」已下至「無休息」有四行半經，明願一切世界佛出興世，皆往詣供養，為上首，受行正法無休息分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「又發大願」已下至「無休息」有四行半經，明願一切世界佛出興世，皆往詣供養，為上首，受行正法無休息分。

五「又發大願」已下至「無有休息」可四行半經，明菩薩廣大行，不離諸波羅蜜淨治諸地，有總別同異成壞等六相，如實說教化眾生無休息分。此一段如五位昇進，隨位安立十波羅蜜、十菩薩行、十佛世界、十佛名號，總是一波羅蜜中隨行成名。於五位中俱有五百，為一波羅蜜中具十，十中具百，隨五位上加行同異上有五百。即如初會中菩薩神天等眾，一眾有十，十眾有百，五十眾上有五百，各各位中隨當位菩薩神天名下義是波羅蜜行。又善財四眾各具五百者，是為一中具足十義，名之為總。其行殊途，名之為別。一智無二，名之為同。隨行報殊，名之為異。能成別報，名之為成。因果本虛，名之為壞，為行行無體故。且如波羅蜜一中有此六門，一能破慳貪等十煩惱結，名之為壞。二能成善果，名之為成。三眾惑雖多捨通多法，名之為總。四殊招別果，名之為別。五終歸一智，名之為同。六隨惑對治，名之為異。此之六相之法，於一切法中總具此六門。一一人法行門中，以智觀之可見。若一一法門中無此六義，皆偏見也。又一波羅蜜上見十波羅蜜，即捨義通該無法不遍，餘准例知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「又發大願」已下至「無有休息」可四行半經，明菩薩廣大行，不離諸波羅蜜淨治諸地，有總別同異成壞等六相，如實說教化眾生無休息分。此一段如五位昇進，隨位安立十波羅蜜、十菩薩行、十佛世界、十佛名號，總是一波羅蜜中隨行成名。於五位中俱有五百，為一波羅蜜中具十，十中具百，隨五位上加行同異上有五百。即如初會中菩薩神天等眾，一眾有十，十眾有百，五十眾上有五百，各各位中隨當位菩薩神天名下義是波羅蜜行。又善財四眾各具五百者，是為一中具足十義，名之為總。其行殊途，名之為別。一智無二，名之為同。隨行報殊，名之為異。能成別報，名之為成。因果本虛，名之為壞，為行行無體故。且如波羅蜜一中有此六門，一能破慳貪等十煩惱結，名之為壞。二能成善果，名之為成。三眾惑雖多捨通多法，名之為總。四殊招別果，名之為別。五終歸一智，名之為同。六隨惑對治，名之為異。此之六相之法，於一切法中總具此六門。一一人法行門中，以智觀之可見。若一一法門中無此六義，皆偏見也。又一波羅蜜上見十波羅蜜，即捨義通該無法不遍，餘准例知。