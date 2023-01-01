新華嚴經論卷第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第二十二

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

此已上是正釋十箇迴向門竟。長科第十三段中「佛神力故」已下，復分為五段：一佛威動地分；二諸天興供分，天興供中有二義，一香華幡蓋供、二諸天歌讚禮敬放光等供；三從「如於此兜率天」已下至「悉亦如是」，是都結十方同然分；四十方同號金剛幢菩薩俱來證法分；五明金剛幢菩薩觀眾說頌分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此已上是正釋十箇迴向門竟。長科第十三段中「佛神力故」已下，復分為五段：一佛威動地分；二諸天興供分，天興供中有二義，一香華幡蓋供、二諸天歌讚禮敬放光等供；三從「如於此兜率天」已下至「悉亦如是」，是都結十方同然分；四十方同號金剛幢菩薩俱來證法分；五明金剛幢菩薩觀眾說頌分。

第二隨文解釋者，云何為等法界無量迴向？釋曰：如法界無中邊，迴向心亦無中邊；如法界無作者，迴向心無作者；法界無去來遠近，迴向心無去來遠近；法界如虛空，迴向智如虛空；法界不思議，迴向智不思議；法界無所依，迴向智無所依；法界一切諸佛之所共住，迴向智一切佛之所共住；法界非三世及一切生滅時分所攝，迴向之智，非三世時分所攝；法界圓滿三世事業在於現前，迴向之智圓滿三世事業在於現前；法界有無自在，迴向之智有無自在。為令自他皆如法界無礙、自在如諸佛故，以是名為等法界無量迴向。大意令一切發菩提心者一如法界諸德，用自在圓滿、廣大無限、離大小性、不屬一二三百千萬等有限量故，等無限量法、世間出世間、大智大悲喜捨，等法界、眾生界故。若不如是迴向，設求菩提，但得二乘住寂菩提、菩薩樂生淨土，皆住門外三車，露地白牛不當其分。此十迴向諸三乘皆得出世心者，令達世間生死之性，自性法界令起大悲，與一切眾生皆得，令見眾生性是法界智故。得平等悲門，入普光明圓智之宅故，不令久住草庵化城。即如維摩居士所說一期法門是令三乘迴向之小分，《法華》露地白牛之乘略陳一分之寶所，總興法界門普光明大智佛果普賢行海是普終畢也。如此當部經中十迴向門，為迴十住、十行中大悲大智法身萬行功德莊嚴，自他滯障、悲敬不真、知見不廣、悲心不普、心不廣大、不稱無限法界，將此迴向均治令等，稱法界無礙無限自在住故。若不如是以無限迴向，發願普為無限法界眾生，即自住真門偏生淨土，不依法界無礙、垢淨平等、無限同體大悲不成佛果故。如是十迴向，均十信、十住、十行及十地、十一地行門總在其中。此義十地位中更不別配佛果，但取此位十箇佛果上名總同，同名為妙菩薩名號。十地位中菩薩上名，與此十迴向位菩薩，總名金剛，但幢與藏別，明妙用之佛果及所行之法與此無殊，但蘊積功終大悲功滿名之為藏，非是異此迴向位外別法也。是故善財十迴向中善友即長者天神地神，所表十地知識，九箇夜天總是女眾、一箇如來為大子時妻，以表純修大悲之位。明十住十行智位，十迴向以願力均融，令智悲等進十地蘊修，令大智大悲深廣成備故，以十箇女眾表之。十一地悲智滿成普賢行門，即明以悲興智，即以佛母摩耶為十一地初善知識，能生一切諸佛為表。母是悲位、佛是智故，以悲生智故，云摩耶生佛故，得幻生法門。此明悲智德成、普賢行滿故，明其進修次第如是安立。若以修行一時同進，即如善財十住位中第二海門國海雲比丘是，成就初發心住悲智門。以此義故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二隨文解釋者，云何為等法界無量迴向？釋曰：如法界無中邊，迴向心亦無中邊；如法界無作者，迴向心無作者；法界無去來遠近，迴向心無去來遠近；法界如虛空，迴向智如虛空；法界不思議，迴向智不思議；法界無所依，迴向智無所依；法界一切諸佛之所共住，迴向智一切佛之所共住；法界非三世及一切生滅時分所攝，迴向之智，非三世時分所攝；法界圓滿三世事業在於現前，迴向之智圓滿三世事業在於現前；法界有無自在，迴向之智有無自在。為令自他皆如法界無礙、自在如諸佛故，以是名為等法界無量迴向。大意令一切發菩提心者一如法界諸德，用自在圓滿、廣大無限、離大小性、不屬一二三百千萬等有限量故，等無限量法、世間出世間、大智大悲喜捨，等法界、眾生界故。若不如是迴向，設求菩提，但得二乘住寂菩提、菩薩樂生淨土，皆住門外三車，露地白牛不當其分。此十迴向諸三乘皆得出世心者，令達世間生死之性，自性法界令起大悲，與一切眾生皆得，令見眾生性是法界智故。得平等悲門，入普光明圓智之宅故，不令久住草庵化城。即如維摩居士所說一期法門是令三乘迴向之小分，《法華》露地白牛之乘略陳一分之寶所，總興法界門普光明大智佛果普賢行海是普終畢也。如此當部經中十迴向門，為迴十住、十行中大悲大智法身萬行功德莊嚴，自他滯障、悲敬不真、知見不廣、悲心不普、心不廣大、不稱無限法界，將此迴向均治令等，稱法界無礙無限自在住故。若不如是以無限迴向，發願普為無限法界眾生，即自住真門偏生淨土，不依法界無礙、垢淨平等、無限同體大悲不成佛果故。如是十迴向，均十信、十住、十行及十地、十一地行門總在其中。此義十地位中更不別配佛果，但取此位十箇佛果上名總同，同名為妙菩薩名號。十地位中菩薩上名，與此十迴向位菩薩，總名金剛，但幢與藏別，明妙用之佛果及所行之法與此無殊，但蘊積功終大悲功滿名之為藏，非是異此迴向位外別法也。是故善財十迴向中善友即長者天神地神，所表十地知識，九箇夜天總是女眾、一箇如來為大子時妻，以表純修大悲之位。明十住十行智位，十迴向以願力均融，令智悲等進十地蘊修，令大智大悲深廣成備故，以十箇女眾表之。十一地悲智滿成普賢行門，即明以悲興智，即以佛母摩耶為十一地初善知識，能生一切諸佛為表。母是悲位、佛是智故，以悲生智故，云摩耶生佛故，得幻生法門。此明悲智德成、普賢行滿故，明其進修次第如是安立。若以修行一時同進，即如善財十住位中第二海門國海雲比丘是，成就初發心住悲智門。以此義故

，於中有阿脩羅王等十王，是表入生死之行故。又海雲是此迴向位中能入生死大海故，又生死海即佛海故，故云有佛出現說《普眼經》。著十王等，表萬行自在也。乃至十住第七住休捨優婆夷等亦是，但以成熟慣習增降處論之。又此五位法門，總不出一剎那際，始終成故，總無前後之義故。如第二十段，以法施善根迴向莊嚴佛剎中，此是願力莊嚴。有義隱者釋之，可知者如文。如延袤，言樓閣相連延長無限。寶窓牖者，大曰窓、小曰牖。寶多羅形如半月者，是西域樹名，如此葼櫚樹。以寶為體，以半月寶用嚴其樹，不可言樹形如半月。無非如來善根所起者，以願力如佛善根所起莊嚴，而用莊嚴佛國故。阿僧祇寶海法水盈滿者，言水說法。阿僧祇寶芬陀利華常出妙法芬陀利聲者，此是百葉白蓮華也，還能出百種音聲，說百種法故。阿僧祇寶須彌山智慧山王秀出清淨者，明以願智慧業超勝報得出過餘法名秀出，能清眾業名清淨。須彌云妙高，山名為止，以艮為山為止。王者自在也。明以止其心，心即淨故。若心淨，即智慧妙用自在故，故報得其山亦如是故，因果相似故。阿僧祇八楞妙寶寶線貫穿嚴淨無比者，明八正道之報得。寶線者，教也，以名言竹帛而貫穿之，令法無散失故，以成果報也。菩薩寶者，如菩薩形約行報得。阿僧祇寶旋示現菩薩智眼者，約無礙智報得。為以一智中智無盡法門，以深幽無極名之為旋。阿僧祇宮殿者，悲宮智殿報相莊嚴也。鑒者，照徹也。寶山為垣牆者，以止為防護報得故。阿僧祇寶化事者，此寶能化作種種事法，此約以一智行萬行報得也。寶藏現示一切正法者，是一切種種之智藏報得故。如來幢相逈然高出者，寶似佛形像而立，莊嚴國土，明真如智幢不傾動報得也。阿僧祇寶賢大智賢像具足者，其寶似賢人形，形狀有賢人之相，約自賢而報生也。寶園生諸菩薩三昧快樂者，明以三昧為園林之報得故。寶音者，以音聲為寶，非有形質也。寶形者，以種種寶作種種形故。寶相者，以寶為相好故。寶威儀者，以寶作菩薩威儀庠序故。寶聚者，見者皆生智慧聚，明以智慧聚報得故。寶住者，以智境界現作菩薩十住之位。寶修習者，以寶為修習法門次第，見者知一切寶皆是業，此是識業報也。寶無礙知見者，以寶為無礙知見，見者得清淨法眼，約淨智無礙所生也。寶多羅樹者，此樹似葼櫚，堅如鐵、葉長稠密，設多時大雨如屋常乾。如此經所說，約以寶為體，非如西域人間木樹也。其樹無枝處為身，身直上者為幹，幹上傍生者為枝，枝上細者為條。王都及聚落者，總是約大願行化作莊嚴佛剎。跋陀羅樹者，此名賢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，於中有阿脩羅王等十王，是表入生死之行故。又海雲是此迴向位中能入生死大海故，又生死海即佛海故，故云有佛出現說《普眼經》。著十王等，表萬行自在也。乃至十住第七住休捨優婆夷等亦是，但以成熟慣習增降處論之。又此五位法門，總不出一剎那際，始終成故，總無前後之義故。如第二十段，以法施善根迴向莊嚴佛剎中，此是願力莊嚴。有義隱者釋之，可知者如文。如延袤，言樓閣相連延長無限。寶窓牖者，大曰窓、小曰牖。寶多羅形如半月者，是西域樹名，如此葼櫚樹。以寶為體，以半月寶用嚴其樹，不可言樹形如半月。無非如來善根所起者，以願力如佛善根所起莊嚴，而用莊嚴佛國故。阿僧祇寶海法水盈滿者，言水說法。阿僧祇寶芬陀利華常出妙法芬陀利聲者，此是百葉白蓮華也，還能出百種音聲，說百種法故。阿僧祇寶須彌山智慧山王秀出清淨者，明以願智慧業超勝報得出過餘法名秀出，能清眾業名清淨。須彌云妙高，山名為止，以艮為山為止。王者自在也。明以止其心，心即淨故。若心淨，即智慧妙用自在故，故報得其山亦如是故，因果相似故。阿僧祇八楞妙寶寶線貫穿嚴淨無比者，明八正道之報得。寶線者，教也，以名言竹帛而貫穿之，令法無散失故，以成果報也。菩薩寶者，如菩薩形約行報得。阿僧祇寶旋示現菩薩智眼者，約無礙智報得。為以一智中智無盡法門，以深幽無極名之為旋。阿僧祇宮殿者，悲宮智殿報相莊嚴也。鑒者，照徹也。寶山為垣牆者，以止為防護報得故。阿僧祇寶化事者，此寶能化作種種事法，此約以一智行萬行報得也。寶藏現示一切正法者，是一切種種之智藏報得故。如來幢相逈然高出者，寶似佛形像而立，莊嚴國土，明真如智幢不傾動報得也。阿僧祇寶賢大智賢像具足者，其寶似賢人形，形狀有賢人之相，約自賢而報生也。寶園生諸菩薩三昧快樂者，明以三昧為園林之報得故。寶音者，以音聲為寶，非有形質也。寶形者，以種種寶作種種形故。寶相者，以寶為相好故。寶威儀者，以寶作菩薩威儀庠序故。寶聚者，見者皆生智慧聚，明以智慧聚報得故。寶住者，以智境界現作菩薩十住之位。寶修習者，以寶為修習法門次第，見者知一切寶皆是業，此是識業報也。寶無礙知見者，以寶為無礙知見，見者得清淨法眼，約淨智無礙所生也。寶多羅樹者，此樹似葼櫚，堅如鐵、葉長稠密，設多時大雨如屋常乾。如此經所說，約以寶為體，非如西域人間木樹也。其樹無枝處為身，身直上者為幹，幹上傍生者為枝，枝上細者為條。王都及聚落者，總是約大願行化作莊嚴佛剎。跋陀羅樹者，此名賢

，以樹下有賢人居。又樹出賢才，其上有帝釋寶網莊嚴也。寶吹者，能出音寶，如螺唄之形。其聲清亮者，清亮也。寶鼓妙音克諧窮劫者，克者能也，諧者和也，言音韻和雅曲調無比。阿僧祇寶生者，以寶能生種種法寶，亦云眾生能發心為寶也。寶身者，明以寶為種種之身也。寶口者，以寶為口形，能演法音故。寶心者，以寶為心之形，具足意業及大智願寶。大意已下如上，以因果相似解之。其中可解之事，如文自具。大綱以果知所因，如上莊嚴皆大願興行所成。如華藏世界皆由普賢願力起，明因願起行故。寶身業語業意業者，以寶為三業，從自三業起行立詮、思惟去就，以心寶為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，以樹下有賢人居。又樹出賢才，其上有帝釋寶網莊嚴也。寶吹者，能出音寶，如螺唄之形。其聲清亮者，清亮也。寶鼓妙音克諧窮劫者，克者能也，諧者和也，言音韻和雅曲調無比。阿僧祇寶生者，以寶能生種種法寶，亦云眾生能發心為寶也。寶身者，明以寶為種種之身也。寶口者，以寶為口形，能演法音故。寶心者，以寶為心之形，具足意業及大智願寶。大意已下如上，以因果相似解之。其中可解之事，如文自具。大綱以果知所因，如上莊嚴皆大願興行所成。如華藏世界皆由普賢願力起，明因願起行故。寶身業語業意業者，以寶為三業，從自三業起行立詮、思惟去就，以心寶為之。

第二十三段中，明願以菩薩身莊嚴佛剎，充滿其中。下文都結如上莊嚴復過百倍，以此善根以將迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三段中，明願以菩薩身莊嚴佛剎，充滿其中。下文都結如上莊嚴復過百倍，以此善根以將迴向。

第二十四段中，「佛子」已下舉十種迴向所有，如文具悉。如地振動段中，動有三義：一說教威感動、二大眾聞法悅樂動、三推佛神德致令動。諸天興供有二義：一說佛教法門門招感供、二諸天聞法歡喜興供。如供養色數，如經可知，如一切佛剎現無量阿僧祇諸佛境界。如來化身出過諸天者，此是說法現德，法境相稱故現，非由天供也。一切世界兜率天宮悉亦如是，都結十方同此。爾時佛神力故，十方各舉過百萬佛剎微塵數者，十住百，十行百千，此位百萬，明昇進知見，知之增廣之量如是。百萬世界微塵數之外而來者，處迷不及云外，昇進悟解入位云來。百萬佛剎微塵數菩薩同名金剛幢來嘆善哉，稱歎金剛幢菩薩者，明智會道同，名亦同故，亦明今時之智會與古今合故。亦是達如是等剎塵之境，總是金剛智無迷惑故。世界名金剛，光亦如是。「爾時」已下有六行經，明歎金剛幢菩薩說頌之德，如文可知。已下有九十四行頌，兩行一頌，如文自具。其中隨位授記作佛漸漸經劫廣者，明隨位昇進智慧大悲廣故，非是有時日歲月劫量延促廣也，皆是約修行之位安立佛果之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四段中，「佛子」已下舉十種迴向所有，如文具悉。如地振動段中，動有三義：一說教威感動、二大眾聞法悅樂動、三推佛神德致令動。諸天興供有二義：一說佛教法門門招感供、二諸天聞法歡喜興供。如供養色數，如經可知，如一切佛剎現無量阿僧祇諸佛境界。如來化身出過諸天者，此是說法現德，法境相稱故現，非由天供也。一切世界兜率天宮悉亦如是，都結十方同此。爾時佛神力故，十方各舉過百萬佛剎微塵數者，十住百，十行百千，此位百萬，明昇進知見，知之增廣之量如是。百萬世界微塵數之外而來者，處迷不及云外，昇進悟解入位云來。百萬佛剎微塵數菩薩同名金剛幢來嘆善哉，稱歎金剛幢菩薩者，明智會道同，名亦同故，亦明今時之智會與古今合故。亦是達如是等剎塵之境，總是金剛智無迷惑故。世界名金剛，光亦如是。「爾時」已下有六行經，明歎金剛幢菩薩說頌之德，如文可知。已下有九十四行頌，兩行一頌，如文自具。其中隨位授記作佛漸漸經劫廣者，明隨位昇進智慧大悲廣故，非是有時日歲月劫量延促廣也，皆是約修行之位安立佛果之名。

十地品第二十六第一歡喜地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第二十六第一歡喜地

約釋此品，以四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三敘其昇進次第、四隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約釋此品，以四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三敘其昇進次第、四隨文解釋。

第一釋品名目者，何故名為十地品？釋曰：以明如來普光明智以成地體。如經「如是菩薩已踐如來普光明地」，即大圓鏡智是。所說四智及一切種智、一切智之差別，以此智為體。以諸菩薩雖蹬十住十行十迴向，不離此體，道力未充，更以十波羅蜜十重進修，令其道力圓滿，名為十地。又以一波羅蜜中而自具十法，名為十地。十十之中具百，百不移十故，名為十地。乃至十百十千十萬十億乃至十不可說明十數，該含一多無盡，故云十地。此十地之法通因十，即通十信所信十箇佛果，即以普光明殿所說十箇佛果不動智佛為初信故，乃至無礙智佛、解脫智佛乃至通十箇智佛為所信之果。進修之中，經十住、十行、十迴向，還將十信之中十箇智果以成此十地之體。十箇智佛以不動智佛為本，不動智佛以普光明智為本，普光明智以無依住智為本，又無依住智以一切眾生為本。如善財見彌勒菩薩，彌勒菩薩還令善財却見初善知識文殊師利，是其義也。乃至於五位終滿，不離初信之佛果也。以此十地之法，通初徹末一際法門，是故號名十地品者，均分一多次第昇進同別層級義故，此乃是無昇進中進、修無層級中級。且略言之，十地之體若無十信能信自心初佛果者，十地亦不成故。十信之初心，無十地十一地之佛果，亦無成信心故。始終總全是不動智之果故。能信心者亦佛果故，所信佛果亦佛果故，修行之身亦佛果故，如是信心方得成信。其所修因果終始，不異不動智佛故。是故此經十住、十行、十迴向，皆有隨位進修因果十佛號故。十地十一地，以取十迴向中佛果通號，更不別立佛名號故。為此後十地十一地，但取十迴向中理智大悲妙用蘊積，使德行功熟，更無異法。以此義故，十迴向中十箇佛果，總同名號之為妙為明。十迴向已和會理事悲智妙用法成故，以此如來亦不云昇天，他化天王亦不云遙見，亦無迎佛及以興供。古人云：十地無迎佛及敷座者，以經來文未足者，此非為得經之意也。但為法則，如十迴向中大願及智悲修令圓滿，如彼故無敷座等事，為明法則。依地前舊法，不更別有加行進修，以十地法門但依十信。十住中法則，以不動智為體，以十住中十箇月佛、十行中十箇眼佛、十迴向中十箇妙佛，以為十信中不動智佛。上加行進修之名，十地同此，准知不移初法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋品名目者，何故名為十地品？釋曰：以明如來普光明智以成地體。如經「如是菩薩已踐如來普光明地」，即大圓鏡智是。所說四智及一切種智、一切智之差別，以此智為體。以諸菩薩雖蹬十住十行十迴向，不離此體，道力未充，更以十波羅蜜十重進修，令其道力圓滿，名為十地。又以一波羅蜜中而自具十法，名為十地。十十之中具百，百不移十故，名為十地。乃至十百十千十萬十億乃至十不可說明十數，該含一多無盡，故云十地。此十地之法通因十，即通十信所信十箇佛果，即以普光明殿所說十箇佛果不動智佛為初信故，乃至無礙智佛、解脫智佛乃至通十箇智佛為所信之果。進修之中，經十住、十行、十迴向，還將十信之中十箇智果以成此十地之體。十箇智佛以不動智佛為本，不動智佛以普光明智為本，普光明智以無依住智為本，又無依住智以一切眾生為本。如善財見彌勒菩薩，彌勒菩薩還令善財却見初善知識文殊師利，是其義也。乃至於五位終滿，不離初信之佛果也。以此十地之法，通初徹末一際法門，是故號名十地品者，均分一多次第昇進同別層級義故，此乃是無昇進中進、修無層級中級。且略言之，十地之體若無十信能信自心初佛果者，十地亦不成故。十信之初心，無十地十一地之佛果，亦無成信心故。始終總全是不動智之果故。能信心者亦佛果故，所信佛果亦佛果故，修行之身亦佛果故，如是信心方得成信。其所修因果終始，不異不動智佛故。是故此經十住、十行、十迴向，皆有隨位進修因果十佛號故。十地十一地，以取十迴向中佛果通號，更不別立佛名號故。為此後十地十一地，但取十迴向中理智大悲妙用蘊積，使德行功熟，更無異法。以此義故，十迴向中十箇佛果，總同名號之為妙為明。十迴向已和會理事悲智妙用法成故，以此如來亦不云昇天，他化天王亦不云遙見，亦無迎佛及以興供。古人云：十地無迎佛及敷座者，以經來文未足者，此非為得經之意也。但為法則，如十迴向中大願及智悲修令圓滿，如彼故無敷座等事，為明法則。依地前舊法，不更別有加行進修，以十地法門但依十信。十住中法則，以不動智為體，以十住中十箇月佛、十行中十箇眼佛、十迴向中十箇妙佛，以為十信中不動智佛。上加行進修之名，十地同此，准知不移初法。

第二釋品來意者，為明已說地前三十心竟，以十迴向方法和會理智大悲及廣興大願竟此十地。但依前法則以積行蘊修，令使功成滿前智願，令使大悲深厚功畢，以是此品須來。是故善財以九箇夜神皆是女天，以表慈悲故，一箇佛為太子時妻號曰瞿波，以表十地慈悲法喜以悅一切眾生。以此十地是蘊積慈悲滿前智願故，以此十地之初歡喜地得願求一切佛法心故，如後地中所說故。又以三十七箇菩薩俱名為藏，亦表此十地俱依地前之法，以三十七助菩提分法助成地前志樂智悲大願令行滿故，含容眾德成滿無功諸佛德門，名之為藏故。一箇菩薩獨名解脫月，是三十七箇助菩提行中得法清涼之果故。一一皆有所表，思之可解。是故以此〈十地品〉成就地前志樂智悲大願令功畢故，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋品來意者，為明已說地前三十心竟，以十迴向方法和會理智大悲及廣興大願竟此十地。但依前法則以積行蘊修，令使功成滿前智願，令使大悲深厚功畢，以是此品須來。是故善財以九箇夜神皆是女天，以表慈悲故，一箇佛為太子時妻號曰瞿波，以表十地慈悲法喜以悅一切眾生。以此十地是蘊積慈悲滿前智願故，以此十地之初歡喜地得願求一切佛法心故，如後地中所說故。又以三十七箇菩薩俱名為藏，亦表此十地俱依地前之法，以三十七助菩提分法助成地前志樂智悲大願令行滿故，含容眾德成滿無功諸佛德門，名之為藏故。一箇菩薩獨名解脫月，是三十七箇助菩提行中得法清涼之果故。一一皆有所表，思之可解。是故以此〈十地品〉成就地前志樂智悲大願令功畢故，此品須來。

第三敘其昇進次第者，約立三門，一明三乘一乘十地同異、二明隨位進修次第、三明重敘說法之處及座體。一明三乘一乘十地同異者，有二義：一三乘十地、二一乘十地。一三乘十地者，如《仁王經》，雖安立內凡外凡菩薩修六波羅蜜作六種人王，若修檀波羅蜜得作小國王；并修戒波羅蜜作粟散王；并修忍波羅蜜得作鐵輪王，王一閻浮提；并修精進波羅蜜作銅輪王，王二天下；并修禪波羅蜜作銀輪王，王三天下；并修般若波羅蜜得作金輪王，王四天下，具足千子。自檀戒忍三度是外凡夫菩薩信心位，自進定慧三種度門是內凡位，是十住、十行、十迴向中位也。十地中名十聖位，修十波羅蜜得作十種天王，該管已上天位，自忉利為首。若約斷惑見道之中，三乘中地前修六波羅蜜，以空觀折伏現行及五見及五鈍使，且令伏息所有煩惱，如呪毒蛇不能害物，伏而不起。空觀心成，達心境本性無生，名為見道。若約修道，小乘以空觀滅情入寂，身智總亡。地上菩薩得三種意生身，而不隨空而滅智故。為不了根本無明住地是如來根本智故，受三界外變易生死故，已捨分段生死。三種意生身，初二三地得三摩跋提樂意生身，明從定發正慧念用故；四五六地得覺法自性意生身，明覺法自性任性生故；七八九十地得種類俱生無行無作意生身，明無功用任運生無作意故。五見者，一身見、二邊見、三見取、四戒取、五邪見。此已上五見名利使，能障見道作煩惱。小乘修空滅智。菩薩達法是空，有智慧、有慈悲之行，或生淨土、或處世因生隨意而樂自在也。五鈍使者，一貪、二嗔、三癡、四慢、五疑，通前為十使，此能障修道上隨事之行不能稱理。如是十使煩惱，小乘先斷見道上煩惱，後斷修道中煩惱。大乘菩薩於諸煩惱，以諸波羅蜜如理通融無斷無證。如上總明權教大乘中菩薩約簡斷惑地位得果。如是十地菩薩修法空無生菩提得十種意生身，於三界業外受變易生死，是生死無明住地未能了知。如是菩薩猶於一乘佛果華嚴經未聞，設聞不信不順不證不入，猶有厭苦心多，一向樂求出世淨土，猶欣淨土在於他方，佛果在三祇之後。《華嚴經》云「設有菩薩經無量劫行六波羅蜜、得六神通及修種種菩提分法，為不聞此《大方廣佛華嚴經》，猶名假名菩薩，不真菩薩。設復聞時，不信不順不證不入。」如《法華經》不退諸菩薩亦復不能知，總其例也。又云「若持八萬四千法藏十二部經為人演說，令諸聽者得六神通，亦未為難；聽受此經是則為難。」或為一分劣解眾生發菩提心者，三祇之劫方成佛故。三乘不退菩薩是十真如觀，或是觀空不退，不是以無明為根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三敘其昇進次第者，約立三門，一明三乘一乘十地同異、二明隨位進修次第、三明重敘說法之處及座體。一明三乘一乘十地同異者，有二義：一三乘十地、二一乘十地。一三乘十地者，如《仁王經》，雖安立內凡外凡菩薩修六波羅蜜作六種人王，若修檀波羅蜜得作小國王；并修戒波羅蜜作粟散王；并修忍波羅蜜得作鐵輪王，王一閻浮提；并修精進波羅蜜作銅輪王，王二天下；并修禪波羅蜜作銀輪王，王三天下；并修般若波羅蜜得作金輪王，王四天下，具足千子。自檀戒忍三度是外凡夫菩薩信心位，自進定慧三種度門是內凡位，是十住、十行、十迴向中位也。十地中名十聖位，修十波羅蜜得作十種天王，該管已上天位，自忉利為首。若約斷惑見道之中，三乘中地前修六波羅蜜，以空觀折伏現行及五見及五鈍使，且令伏息所有煩惱，如呪毒蛇不能害物，伏而不起。空觀心成，達心境本性無生，名為見道。若約修道，小乘以空觀滅情入寂，身智總亡。地上菩薩得三種意生身，而不隨空而滅智故。為不了根本無明住地是如來根本智故，受三界外變易生死故，已捨分段生死。三種意生身，初二三地得三摩跋提樂意生身，明從定發正慧念用故；四五六地得覺法自性意生身，明覺法自性任性生故；七八九十地得種類俱生無行無作意生身，明無功用任運生無作意故。五見者，一身見、二邊見、三見取、四戒取、五邪見。此已上五見名利使，能障見道作煩惱。小乘修空滅智。菩薩達法是空，有智慧、有慈悲之行，或生淨土、或處世因生隨意而樂自在也。五鈍使者，一貪、二嗔、三癡、四慢、五疑，通前為十使，此能障修道上隨事之行不能稱理。如是十使煩惱，小乘先斷見道上煩惱，後斷修道中煩惱。大乘菩薩於諸煩惱，以諸波羅蜜如理通融無斷無證。如上總明權教大乘中菩薩約簡斷惑地位得果。如是十地菩薩修法空無生菩提得十種意生身，於三界業外受變易生死，是生死無明住地未能了知。如是菩薩猶於一乘佛果華嚴經未聞，設聞不信不順不證不入，猶有厭苦心多，一向樂求出世淨土，猶欣淨土在於他方，佛果在三祇之後。《華嚴經》云「設有菩薩經無量劫行六波羅蜜、得六神通及修種種菩提分法，為不聞此《大方廣佛華嚴經》，猶名假名菩薩，不真菩薩。設復聞時，不信不順不證不入。」如《法華經》不退諸菩薩亦復不能知，總其例也。又云「若持八萬四千法藏十二部經為人演說，令諸聽者得六神通，亦未為難；聽受此經是則為難。」或為一分劣解眾生發菩提心者，三祇之劫方成佛故。三乘不退菩薩是十真如觀，或是觀空不退，不是以無明為根

本智發心不退。此以前明時劫定實、淨土及穢土，全隔在於他方，忻厭之徒安立諸地故。二一乘十地者，從十信之心即信自心根本無明具分別見便為不動智佛，即文殊師利、覺首、目首等菩薩是其位也。以自信自心無始無明為不動智佛，文殊師利即為自心理智妙慧用也，法界大智大悲門普賢行海即是自己所行之行。如是信己，以為信心。是故從經之初以列如來成道之果，及十普賢，及海月光大明菩薩及神天等五十眾，以為現果成信門。諸菩薩神天等眾，示現入法獲益，所有入法皆同佛所得故，明信從自心無明上見不動智佛故。信亦是佛，悟亦是佛，以不異佛智體用為進修故。作此信時，普見一切眾生所有心量皆從如來大智而有，凡聖一體，同一智慧無有二性。如《金光明經》天女發願：「此語不虛者，願三千大千世界眾生悉皆金色具大人相。」當時稱願一切眾生悉皆金色具大人相，具如彼經廣明。又如此經〈如來出現品〉云「眾生種種樂及諸方便智，皆依佛智起。」又云「應信自心中常有諸佛出興於世，轉正法輪。」從如是信已，以方便三昧發出悟入現本智慧，與佛契同，名生如來智慧家，為真佛子。從此初住住佛所住種如來性，名清淨智慧。從此慧已，經十住、十行、十迴向，位位之中配十箇所修行之人、十箇修行之法、十箇修行，行下之佛果如前釋。十信、十住、十行、十迴向位中所配當者，是今此十地位修行之人，即金剛藏等三十八箇菩薩是。三十七箇是三十七助道法，助前十迴向中悲智妙用功終，不立自位佛果，為明十迴向中以大願力已圓、理智大悲事畢，十地但以助道行力成之使熟，乃至十一地佛果總如十迴向位也。解脫月菩薩一人表是能請法之人，亦表三十七助道之中解脫清涼之法樂也，故有此三十八菩薩。三十七同名為藏，唯一人名解脫月，即是表三十七助道之中無煩惱之果故。此四十心中位位成佛果及普賢行，非論人王梵王之位，但論位位之中以如來智生身，等法界、眾生界，對現一切眾生前身，非論意生身隨意所往也。但以根本無明成一切智海，一切世界一切處現形隨類應現，不論於此三界外別受變易生死。又於此同金色，總是信位之福，以信心廣大、願行廣大，自信與佛果智齊，起願修行。此福不難即得，如〈隨好光明功德品〉天鼓所說悔除法，以盡法界眾生數等善身口意舌，悔除所有業障。諸天問言：「云何悔除？」天鼓云：「觀業不從東西南北四維上下來，而共積集身心，乃至十方推求悉不可得。」乃至廣說如經。天鼓如是為諸天眾說法之時，百千萬億那由他佛剎微塵數世界兜率天子得無生法忍，得十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本智發心不退。此以前明時劫定實、淨土及穢土，全隔在於他方，忻厭之徒安立諸地故。二一乘十地者，從十信之心即信自心根本無明具分別見便為不動智佛，即文殊師利、覺首、目首等菩薩是其位也。以自信自心無始無明為不動智佛，文殊師利即為自心理智妙慧用也，法界大智大悲門普賢行海即是自己所行之行。如是信己，以為信心。是故從經之初以列如來成道之果，及十普賢，及海月光大明菩薩及神天等五十眾，以為現果成信門。諸菩薩神天等眾，示現入法獲益，所有入法皆同佛所得故，明信從自心無明上見不動智佛故。信亦是佛，悟亦是佛，以不異佛智體用為進修故。作此信時，普見一切眾生所有心量皆從如來大智而有，凡聖一體，同一智慧無有二性。如《金光明經》天女發願：「此語不虛者，願三千大千世界眾生悉皆金色具大人相。」當時稱願一切眾生悉皆金色具大人相，具如彼經廣明。又如此經〈如來出現品〉云「眾生種種樂及諸方便智，皆依佛智起。」又云「應信自心中常有諸佛出興於世，轉正法輪。」從如是信已，以方便三昧發出悟入現本智慧，與佛契同，名生如來智慧家，為真佛子。從此初住住佛所住種如來性，名清淨智慧。從此慧已，經十住、十行、十迴向，位位之中配十箇所修行之人、十箇修行之法、十箇修行，行下之佛果如前釋。十信、十住、十行、十迴向位中所配當者，是今此十地位修行之人，即金剛藏等三十八箇菩薩是。三十七箇是三十七助道法，助前十迴向中悲智妙用功終，不立自位佛果，為明十迴向中以大願力已圓、理智大悲事畢，十地但以助道行力成之使熟，乃至十一地佛果總如十迴向位也。解脫月菩薩一人表是能請法之人，亦表三十七助道之中解脫清涼之法樂也，故有此三十八菩薩。三十七同名為藏，唯一人名解脫月，即是表三十七助道之中無煩惱之果故。此四十心中位位成佛果及普賢行，非論人王梵王之位，但論位位之中以如來智生身，等法界、眾生界，對現一切眾生前身，非論意生身隨意所往也。但以根本無明成一切智海，一切世界一切處現形隨類應現，不論於此三界外別受變易生死。又於此同金色，總是信位之福，以信心廣大、願行廣大，自信與佛果智齊，起願修行。此福不難即得，如〈隨好光明功德品〉天鼓所說悔除法，以盡法界眾生數等善身口意舌，悔除所有業障。諸天問言：「云何悔除？」天鼓云：「觀業不從東西南北四維上下來，而共積集身心，乃至十方推求悉不可得。」乃至廣說如經。天鼓如是為諸天眾說法之時，百千萬億那由他佛剎微塵數世界兜率天子得無生法忍，得十

地位。如上諸天子，總是過去修十信中十勝解業，為中有作惡業墮地獄中，蒙毘盧遮那光照其身，得生兜率天上，得天鼓說法，一時得十地離垢三昧。此為三生得十地果。若信解無作惡業者，一生成佛，如善財是也。云一生者，言見道無生性，總是入法界無時之生故。如三乘之教，刊削屈曲理滯難成，尚能信而為之；此一乘法，理智端直不剋不削，達自根本無明便為不動智佛，萬事自止，以智利生即是佛故。又將十迴向廣大無限悲願會融，令行廣大，稱法界智用而無作者、具行而無依者，即普賢行具故。世士大迷易成而功廣者即不信，多劫曲修刊削、難成功劣者反存其情，畢竟多生還須歸此教。如此經中少起信樂，獲得無邊廣大饒益。且如〈隨好光明功德品〉中說，約有六門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地位。如上諸天子，總是過去修十信中十勝解業，為中有作惡業墮地獄中，蒙毘盧遮那光照其身，得生兜率天上，得天鼓說法，一時得十地離垢三昧。此為三生得十地果。若信解無作惡業者，一生成佛，如善財是也。云一生者，言見道無生性，總是入法界無時之生故。如三乘之教，刊削屈曲理滯難成，尚能信而為之；此一乘法，理智端直不剋不削，達自根本無明便為不動智佛，萬事自止，以智利生即是佛故。又將十迴向廣大無限悲願會融，令行廣大，稱法界智用而無作者、具行而無依者，即普賢行具故。世士大迷易成而功廣者即不信，多劫曲修刊削、難成功劣者反存其情，畢竟多生還須歸此教。如此經中少起信樂，獲得無邊廣大饒益。且如〈隨好光明功德品〉中說，約有六門。

第一說修十信中十種勝解力故。其中有造惡業墮地獄中，為有信解之種，毘盧遮那菩薩處兜率天時放光名幢王光明，照地獄眾生離苦生天，天鼓說法得十地位，入離垢三昧，此是三生得果。三生者，一修十勝解是第一生、二作惡入地獄是第二生、三蒙光照燭生兜率天得十地果是第三生。此是第一功少獲益廣多門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一說修十信中十種勝解力故。其中有造惡業墮地獄中，為有信解之種，毘盧遮那菩薩處兜率天時放光名幢王光明，照地獄眾生離苦生天，天鼓說法得十地位，入離垢三昧，此是三生得果。三生者，一修十勝解是第一生、二作惡入地獄是第二生、三蒙光照燭生兜率天得十地果是第三生。此是第一功少獲益廣多門。

第二諸天得果，毛孔興華雲供佛所有香氣，若有眾生身蒙香者，一切業障皆悉消滅，得成就香幢雲自在光明清淨善根。此是第二功少益多門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二諸天得果，毛孔興華雲供佛所有香氣，若有眾生身蒙香者，一切業障皆悉消滅，得成就香幢雲自在光明清淨善根。此是第二功少益多門。

第三若有眾生見其蓋者，種清淨金網轉輪王位，得一恒河沙善根。此轉輪王位於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。此是第三功少益多門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三若有眾生見其蓋者，種清淨金網轉輪王位，得一恒河沙善根。此轉輪王位於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。此是第三功少益多門。

第四如是清淨金網轉輪王位放摩尼髻清淨光明，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼乃至十種清淨意等。此是第四功少益多門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四如是清淨金網轉輪王位放摩尼髻清淨光明，若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼乃至十種清淨意等。此是第四功少益多門。

第五經云「佛子！假使有人以億那由他佛剎碎為微塵，一塵為一佛剎，以如是等微塵數佛剎又碎為微塵，如是微塵悉置右手持以東行，過爾許微塵數世界乃下一塵。如是東行盡此微塵，南西北方四維上下亦復如是。如是十方所有世界，若著微塵乃至可思議不？普手答言：『不也。若有眾生聞此譬喻，能生信解，當知更為希有奇特。』佛言：『寶手！如是。如汝所說。若有善男子善女人聞此譬喻而生信者，我授彼記決定當得阿耨多羅三藐三菩提，當獲如來無上智慧。』」此是第五功少獲益廣多門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五經云「佛子！假使有人以億那由他佛剎碎為微塵，一塵為一佛剎，以如是等微塵數佛剎又碎為微塵，如是微塵悉置右手持以東行，過爾許微塵數世界乃下一塵。如是東行盡此微塵，南西北方四維上下亦復如是。如是十方所有世界，若著微塵乃至可思議不？普手答言：『不也。若有眾生聞此譬喻，能生信解，當知更為希有奇特。』佛言：『寶手！如是。如汝所說。若有善男子善女人聞此譬喻而生信者，我授彼記決定當得阿耨多羅三藐三菩提，當獲如來無上智慧。』」此是第五功少獲益廣多門。

第六經云「寶手！設使有人以千億佛剎微塵數如上所說廣大佛土末為微塵，以此微塵依前譬喻一一下盡，乃至集成一佛國土復末為塵，如是次第展轉乃至八十返。如是一切廣大佛土所有微塵數菩薩，以業報清淨肉眼，於一念中悉能明見，亦見百億廣大佛剎微塵數佛。如頗梨鏡清淨光明，照曜十佛剎微塵數世界。寶手！如是皆是清淨金網轉輪王甚深三昧福德善根之所成就。」此是第六功少獲益廣多門。如是此經法門廣大無限，一念信解心無限，其心清淨無限，供養諸佛饒益一切眾生心無限，一念相應獲無限廣大之益。為明以根本無明便為根本智，所起善根皆廣大無限，為智無依等法界故，所作善根等法界故。如是一念聞法便獲廣大利益者，皆是於此教門生信樂種故。大綱如見如來處胎現生娑婆穢土，出生滅度之佛，為劣解眾生權施接引之教，即三乘之教是也。如此經云「為劣解眾生母胎出現，為上根眾生蓮華化生。」如此《華嚴經》教門是法界普光明大智報佛所說，非是出生滅度穢國之身故，是為上上根所說。學三乘教者，雖引此教門和會三乘法相行位，然心想不廣，不稱教知，將此教門同三乘三祇之教。只可迴權就實，是乃契會聖心，何得迴實就權反虧聖說？乖迷昇進，成佛何期？設致百萬億三大僧祇，終違聖旨。如三乘教中分分有此教在，只為學者不能了知佛開無上正詮，迷者反生遮截。如《金剛般若》云「此經為大乘者說，為最上乘者說。」即三乘權教是大乘故，最上乘者一乘教是。如《法華經》是迴三乘向一乘之教，舉龍女彰法界實理智之無時，即於一剎那之際示三生而成佛。為破三乘情塵劫執，反稱是化。就三乘三祇之劫為真，只為情翳多生，反頗梨妙寶鏡而歸如銅鐵之明，以閻浮檀明淨真金令同瓦礫之價，非是寶之咎也，只為別寶賄者無功。此以已上一段明一乘三乘十地竟。修行者但以簡教修行遲速，須去世情大小彼我之言，但稱根即用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六經云「寶手！設使有人以千億佛剎微塵數如上所說廣大佛土末為微塵，以此微塵依前譬喻一一下盡，乃至集成一佛國土復末為塵，如是次第展轉乃至八十返。如是一切廣大佛土所有微塵數菩薩，以業報清淨肉眼，於一念中悉能明見，亦見百億廣大佛剎微塵數佛。如頗梨鏡清淨光明，照曜十佛剎微塵數世界。寶手！如是皆是清淨金網轉輪王甚深三昧福德善根之所成就。」此是第六功少獲益廣多門。如是此經法門廣大無限，一念信解心無限，其心清淨無限，供養諸佛饒益一切眾生心無限，一念相應獲無限廣大之益。為明以根本無明便為根本智，所起善根皆廣大無限，為智無依等法界故，所作善根等法界故。如是一念聞法便獲廣大利益者，皆是於此教門生信樂種故。大綱如見如來處胎現生娑婆穢土，出生滅度之佛，為劣解眾生權施接引之教，即三乘之教是也。如此經云「為劣解眾生母胎出現，為上根眾生蓮華化生。」如此《華嚴經》教門是法界普光明大智報佛所說，非是出生滅度穢國之身故，是為上上根所說。學三乘教者，雖引此教門和會三乘法相行位，然心想不廣，不稱教知，將此教門同三乘三祇之教。只可迴權就實，是乃契會聖心，何得迴實就權反虧聖說？乖迷昇進，成佛何期？設致百萬億三大僧祇，終違聖旨。如三乘教中分分有此教在，只為學者不能了知佛開無上正詮，迷者反生遮截。如《金剛般若》云「此經為大乘者說，為最上乘者說。」即三乘權教是大乘故，最上乘者一乘教是。如《法華經》是迴三乘向一乘之教，舉龍女彰法界實理智之無時，即於一剎那之際示三生而成佛。為破三乘情塵劫執，反稱是化。就三乘三祇之劫為真，只為情翳多生，反頗梨妙寶鏡而歸如銅鐵之明，以閻浮檀明淨真金令同瓦礫之價，非是寶之咎也，只為別寶賄者無功。此以已上一段明一乘三乘十地竟。修行者但以簡教修行遲速，須去世情大小彼我之言，但稱根即用。

第二立隨位進修次第者，約立十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二立隨位進修次第者，約立十門。

一明十種信中信果成因門者，即十箇佛果以不動智佛為首，以文殊師利覺首等十箇菩薩為表修行之人，金色世界等十箇色世界為所修之法，金色表法身。餘九是隨用為十信，是凡夫有為心修行，是色心起信故，是第二會普光明殿光明覺品所集之眾是。如善財見文殊師利是表信心位，明自妙慧之理遍周因果終始故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一明十種信中信果成因門者，即十箇佛果以不動智佛為首，以文殊師利覺首等十箇菩薩為表修行之人，金色世界等十箇色世界為所修之法，金色表法身。餘九是隨用為十信，是凡夫有為心修行，是色心起信故，是第二會普光明殿光明覺品所集之眾是。如善財見文殊師利是表信心位，明自妙慧之理遍周因果終始故。

二從信創昇佛果智慧門者，即第三昇須彌山上說十住。位中十箇佛果，下名同號號之為月，是此位之果。法慧等十箇菩薩，是表入位修行之人。十箇世界同名為華，是表入位開發慧華，心開敷故。此表如善財童子於妙峯山得憶念諸佛智慧光明門，表初會佛智慧，住佛所住故。此為十住。妙峯山者，是止中之妙慧也，為艮，為山，為止，為門闕，為童蒙、為初明，昇須彌山者亦同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二從信創昇佛果智慧門者，即第三昇須彌山上說十住。位中十箇佛果，下名同號號之為月，是此位之果。法慧等十箇菩薩，是表入位修行之人。十箇世界同名為華，是表入位開發慧華，心開敷故。此表如善財童子於妙峯山得憶念諸佛智慧光明門，表初會佛智慧，住佛所住故。此為十住。妙峯山者，是止中之妙慧也，為艮，為山，為止，為門闕，為童蒙、為初明，昇須彌山者亦同此。

三明已居佛慧修行門者，即第四會夜摩天宮說十行法門是也。其中有十箇佛果，皆下名同號號之為眼，是此位修行之果。功德林等十箇同名為林菩薩，是表修行之人。十箇世界皆名為慧，是此位中智慧方便之法故。如善財表法中於三眼國見比丘林下經行，表行廣多覆育如林。經行，表行無住故。三眼者，表智眼、慧眼、法眼等三眼。此兩位佛號十住位同名為月，十行同名為眼，十迴向十箇佛號上名悉同號之為妙，為表妙用智圓，昇進功德妙在其先。一一是有所表，不浪施名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明已居佛慧修行門者，即第四會夜摩天宮說十行法門是也。其中有十箇佛果，皆下名同號號之為眼，是此位修行之果。功德林等十箇同名為林菩薩，是表修行之人。十箇世界皆名為慧，是此位中智慧方便之法故。如善財表法中於三眼國見比丘林下經行，表行廣多覆育如林。經行，表行無住故。三眼者，表智眼、慧眼、法眼等三眼。此兩位佛號十住位同名為月，十行同名為眼，十迴向十箇佛號上名悉同號之為妙，為表妙用智圓，昇進功德妙在其先。一一是有所表，不浪施名。

四大願理事悲智參融無盡門者，即第五會兜率天宮說十迴向。以無盡大願會融理智大悲，令普賢行滿，十箇佛果，上名號之為妙，是此位之果。十箇菩薩，下名同號之為幢，是表此位修行之人。十箇世界，號之為妙，是此位修行之法，明理智悲願萬行妙用為世界故。如善財表法中見鬻香長者號青蓮華者，是明此位法以將理智慈悲願行，一切無盡差別、智慧差別願行，以將迴向之蜜合為一丸戒定慧之香，以無依住智遍周法界對現色身隨病調伏，而與五分法身之香而無所著，如青蓮華色香第一而無所著。和合願智悲、法身、十波羅蜜、四攝、四無量、三十七助道之分，世間出世間法共為一法，猶如合香，以將眾香合為一丸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大願理事悲智參融無盡門者，即第五會兜率天宮說十迴向。以無盡大願會融理智大悲，令普賢行滿，十箇佛果，上名號之為妙，是此位之果。十箇菩薩，下名同號之為幢，是表此位修行之人。十箇世界，號之為妙，是此位修行之法，明理智悲願萬行妙用為世界故。如善財表法中見鬻香長者號青蓮華者，是明此位法以將理智慈悲願行，一切無盡差別、智慧差別願行，以將迴向之蜜合為一丸戒定慧之香，以無依住智遍周法界對現色身隨病調伏，而與五分法身之香而無所著，如青蓮華色香第一而無所著。和合願智悲、法身、十波羅蜜、四攝、四無量、三十七助道之分，世間出世間法共為一法，猶如合香，以將眾香合為一丸。

五蘊修成德門者，第六會他化自在天宮說十地法，但修前迴向法令使德行功德，滿其十迴向願行，更無別路。佛果世界，但取十迴向中妙用同功，不別安立。亦無他化天王遙見佛來敷座及迎佛等事，為明十地中法則如十迴向和會以終，但生熟不等，更無有異途故。但將十地十一地行門觀智反資前果，猶如菔菜長葉資根。如善財表法中，善財見摩竭提國迦毘羅城主夜神名婆珊婆演底，此云春時主當，明此神春時主當苗稼。亦名依止無畏，謂與一切眾生作依止無畏。身出星宿照曜眾生，於身一一毛孔現行，化度無數惡道眾生。迦毘羅城者，此云黃色也。為明此城在閻浮提之處中，明中宮土為黃色，表十地契中道應真不偏故。此是如來示成道處國。夜神總是女神，以明凡得智成悲故，以女神表之。神者，應真，其智則神故。其智不為不思而遍資萬有。此神表初歡喜地，自第九迴向已來直至第九地，總入神位，明昇進智通、祐物無限，不為不思而智自遍故。且略言爾，廣在後文。凡是善財問善知識發心久近在世多少者，皆是明成就長養大悲之行。住劫久遠，明大悲深厚。在智，久劫是一剎那故。如觀世音菩薩以名號及所說法，號慈悲經。又是十迴向中第七迴向中善知識，與第八迴向位中正趣菩薩共成七八迴向悲智二門，皆須如是前後和會方了其經意，不可見一法而能了佛心。明此十地但如十迴向法蘊修成悲智，滿前願故。是故初歡喜地得願求成滿心，以依前十迴向願心成滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊修成德門者，第六會他化自在天宮說十地法，但修前迴向法令使德行功德，滿其十迴向願行，更無別路。佛果世界，但取十迴向中妙用同功，不別安立。亦無他化天王遙見佛來敷座及迎佛等事，為明十地中法則如十迴向和會以終，但生熟不等，更無有異途故。但將十地十一地行門觀智反資前果，猶如菔菜長葉資根。如善財表法中，善財見摩竭提國迦毘羅城主夜神名婆珊婆演底，此云春時主當，明此神春時主當苗稼。亦名依止無畏，謂與一切眾生作依止無畏。身出星宿照曜眾生，於身一一毛孔現行，化度無數惡道眾生。迦毘羅城者，此云黃色也。為明此城在閻浮提之處中，明中宮土為黃色，表十地契中道應真不偏故。此是如來示成道處國。夜神總是女神，以明凡得智成悲故，以女神表之。神者，應真，其智則神故。其智不為不思而遍資萬有。此神表初歡喜地，自第九迴向已來直至第九地，總入神位，明昇進智通、祐物無限，不為不思而智自遍故。且略言爾，廣在後文。凡是善財問善知識發心久近在世多少者，皆是明成就長養大悲之行。住劫久遠，明大悲深厚。在智，久劫是一剎那故。如觀世音菩薩以名號及所說法，號慈悲經。又是十迴向中第七迴向中善知識，與第八迴向位中正趣菩薩共成七八迴向悲智二門，皆須如是前後和會方了其經意，不可見一法而能了佛心。明此十地但如十迴向法蘊修成悲智，滿前願故。是故初歡喜地得願求成滿心，以依前十迴向願心成滿故。

六德滿行圓利生自在無限門者，在第三禪是第七會經，梵本未至，有百萬億偈。依《菩薩瓔珞本業經》說，此經是如來化三乘人，却領三乘之眾至菩提樹下，說往昔初成正覺時說《華嚴經》，一一排次重敘其會。至第三禪，如《瓔珞本業經》說，十一地等覺位為一生補處菩薩位，為此地普賢行滿。十二地為妙覺如來故，以此為一生主也。如善財以行表法中，見佛母摩耶夫人是其行故，明十地以智從悲成行門。即以夜天女神，及如來為太子時妻號瞿波，此云守護地，此十箇女眾成長大悲，守護大慈悲地也。如十一等覺位中行悲行滿，即從悲生智，廣利益眾生，即以見佛母表之。母是慈悲之義，出生大智化利眾生，即等覺位中十箇善知識是也。故云摩耶生佛，佛是智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六德滿行圓利生自在無限門者，在第三禪是第七會經，梵本未至，有百萬億偈。依《菩薩瓔珞本業經》說，此經是如來化三乘人，却領三乘之眾至菩提樹下，說往昔初成正覺時說《華嚴經》，一一排次重敘其會。至第三禪，如《瓔珞本業經》說，十一地等覺位為一生補處菩薩位，為此地普賢行滿。十二地為妙覺如來故，以此為一生主也。如善財以行表法中，見佛母摩耶夫人是其行故，明十地以智從悲成行門。即以夜天女神，及如來為太子時妻號瞿波，此云守護地，此十箇女眾成長大悲，守護大慈悲地也。如十一等覺位中行悲行滿，即從悲生智，廣利益眾生，即以見佛母表之。母是慈悲之義，出生大智化利眾生，即等覺位中十箇善知識是也。故云摩耶生佛，佛是智故。

七德行圓滿成佛果終門者，即如第八會普光明殿說十一品經，以〈十定品〉為初，次〈十通〉、〈十忍〉、〈阿僧祇〉、〈如來壽量〉、〈菩薩住處〉、〈佛不思議〉、〈如來十身相海〉、〈如來隨好光明功德〉、〈普賢行〉、〈如來出現〉等品，准初會中問處，并有十頂未有說處，亦是來文未具，總是如善財表法中見彌勒菩薩是其行也。明是同其善財一生成佛果故，遂於樓閣之內現三生之行總在如今。三生者，一過去久遠見道修行生、二現在得果圓滿生、三當來示現成正覺生，總在樓閣之內，如今現前無古今，去來現在不可得故。然亦不廢三生之相現在其中，但以智知。為隨俗利人故，即三生也。若約真論，無發菩提心時、無修行見道時、無現生得果時、無當來示成正覺時，以三世及心量無性體故、無安立故、無處無依住故，名之成佛之時也。若見自心有能發菩提心時、當來成正覺時，即為情識生滅，不名發心時故。以是義故，信心及佛果總不離普光明殿，乃至常行普賢無始終之行〈離世間品〉總不離普光明殿。明因果同本不動普光明大智，以為昇進功終故，時復無體、智復無依故。彌勒令善財却見初友文殊師利，即明至果不移因。善財念見文殊，便聞普賢菩薩名，及自見其身入普賢身者，明表正覺之因不移行果。總明圓會因果行總一時滿故，為智境界上能含一切眾生情量多劫是一時故、明智無情有故。但不離十信中不動智佛，無前中後際故。此如文殊師利〈十信〉中說偈云「一念普觀無量劫，無去無來無住處，如是了知三世事，超諸方便成十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七德行圓滿成佛果終門者，即如第八會普光明殿說十一品經，以〈十定品〉為初，次〈十通〉、〈十忍〉、〈阿僧祇〉、〈如來壽量〉、〈菩薩住處〉、〈佛不思議〉、〈如來十身相海〉、〈如來隨好光明功德〉、〈普賢行〉、〈如來出現〉等品，准初會中問處，并有十頂未有說處，亦是來文未具，總是如善財表法中見彌勒菩薩是其行也。明是同其善財一生成佛果故，遂於樓閣之內現三生之行總在如今。三生者，一過去久遠見道修行生、二現在得果圓滿生、三當來示現成正覺生，總在樓閣之內，如今現前無古今，去來現在不可得故。然亦不廢三生之相現在其中，但以智知。為隨俗利人故，即三生也。若約真論，無發菩提心時、無修行見道時、無現生得果時、無當來示成正覺時，以三世及心量無性體故、無安立故、無處無依住故，名之成佛之時也。若見自心有能發菩提心時、當來成正覺時，即為情識生滅，不名發心時故。以是義故，信心及佛果總不離普光明殿，乃至常行普賢無始終之行〈離世間品〉總不離普光明殿。明因果同本不動普光明大智，以為昇進功終故，時復無體、智復無依故。彌勒令善財却見初友文殊師利，即明至果不移因。善財念見文殊，便聞普賢菩薩名，及自見其身入普賢身者，明表正覺之因不移行果。總明圓會因果行總一時滿故，為智境界上能含一切眾生情量多劫是一時故、明智無情有故。但不離十信中不動智佛，無前中後際故。此如文殊師利〈十信〉中說偈云「一念普觀無量劫，無去無來無住處，如是了知三世事，超諸方便成十力。」

八普賢行海常行門者，即如第九會中說〈離世間品〉是。常在世間無限利生，不與情合、作業相應。即如善財所表行中，憶念文殊初友便聞普賢名，及見自身入普賢身是也。此是自成佛果竟，常行普賢無始終行。此普賢行，亦明不移本普光明無依住智。古人釋云：重會普光法堂、三會普光法堂。總非重及三故，大體明但以一箇普光明無依住大智，圓會初發心因及佛果并行行滿，此三事總不離此智，時亦不遷，為明依智發心始終無情見之跡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八普賢行海常行門者，即如第九會中說〈離世間品〉是。常在世間無限利生，不與情合、作業相應。即如善財所表行中，憶念文殊初友便聞普賢名，及見自身入普賢身是也。此是自成佛果竟，常行普賢無始終行。此普賢行，亦明不移本普光明無依住智。古人釋云：重會普光法堂、三會普光法堂。總非重及三故，大體明但以一箇普光明無依住大智，圓會初發心因及佛果并行行滿，此三事總不離此智，時亦不遷，為明依智發心始終無情見之跡故。

九如來不出不沒佛智恒果門者，即如第十會中說〈法界〉一品經，是以法界佛之恒果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九如來不出不沒佛智恒果門者，即如第十會中說〈法界〉一品經，是以法界佛之恒果故。

十表通信六位人法所進求門者，即如覺城東會大塔廟處，善財見文殊菩薩，并已下入位中五位善知識是也。此已上十門，從普光明殿說十信以來總重敘，使令學者易解經意故。并以略舉善財知識表法次第和會，令易解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十表通信六位人法所進求門者，即如覺城東會大塔廟處，善財見文殊菩薩，并已下入位中五位善知識是也。此已上十門，從普光明殿說十信以來總重敘，使令學者易解經意故。并以略舉善財知識表法次第和會，令易解故。

第三重敘佛所說法處及座體者，其義有三：一敘說法之處及意趣、二敘放光之處及意趣、三敘座體及意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重敘佛所說法處及座體者，其義有三：一敘說法之處及意趣、二敘放光之處及意趣、三敘座體及意趣。

一敘說法處及意趣者，其處有十，其意趣有十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一敘說法處及意趣者，其處有十，其意趣有十二。

第一菩提場菩提樹下一會在熙連河邊，去優樓頻螺迦葉聚落五里，是一牛吼地，是阿蘭若處得道。依世間法，如此是化眾生法則，佛無此也。乃至昇天，總是所表法則。若望如來，以智體遍周十方恒遍而無來去，對現色身故。此明與世成法，有可倣學也。此一段是如來舉自果法勸眾生修行門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一菩提場菩提樹下一會在熙連河邊，去優樓頻螺迦葉聚落五里，是一牛吼地，是阿蘭若處得道。依世間法，如此是化眾生法則，佛無此也。乃至昇天，總是所表法則。若望如來，以智體遍周十方恒遍而無來去，對現色身故。此明與世成法，有可倣學也。此一段是如來舉自果法勸眾生修行門。