新華嚴經論卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十九

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

十行品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十行品第二十一

將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，此品正說十種行門，名為〈十行品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，此品正說十種行門，名為〈十行品〉。

二釋品來意者，此夜摩天宮本意，說〈十行品〉，為表此天蓮華開為晝、合為夜，為此天天光自相照，及無有日月，但看蓮華開合而辨晝夜，名為時分天。夜摩者，梵語也。如此位菩薩知眾生心欲開發時，應時接引，未應度者與作得度因緣，以此處而表之，故於此處說十種行門。前之兩品且明至此天處而稱歎之，此一品正說十行之門故，是故此品須來。明前之十住猶依須彌之頂，此之十行依空所行，表行無著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，此夜摩天宮本意，說〈十行品〉，為表此天蓮華開為晝、合為夜，為此天天光自相照，及無有日月，但看蓮華開合而辨晝夜，名為時分天。夜摩者，梵語也。如此位菩薩知眾生心欲開發時，應時接引，未應度者與作得度因緣，以此處而表之，故於此處說十種行門。前之兩品且明至此天處而稱歎之，此一品正說十行之門故，是故此品須來。明前之十住猶依須彌之頂，此之十行依空所行，表行無著也。

三隨文解釋者，於中約分為二：一長科經意、二隨文解說。第一長科經意者，此之一品經約作十四段長科。第一「爾時」已下至「是為十」有二十五行經，明同號功德林，佛共加持功德林菩薩正說十行分。第二「佛子」已下至「第一歡喜行」有四十三行經，明正說初歡喜行之法門。第三「佛子」已下至「第二饒益行」有四十二行經，明饒益行。如是上下總一品，通偈頌有十四段經。末後兩段長行：初一段動地興供分，次一段功德林觀眾說頌分。次二百二行經，說頌歎法分。一品上下總通為十四段，如經自有分劑，不煩科文。如從初同號佛加持分中，約有四門分別：一明三昧名、二明同號佛數、三明同號諸佛所加、四明諸佛所以共入定菩薩同號。第一明三昧名者，何以名善思惟三昧？三昧者，云離沈掉，定之異名。且約禪定中有四種禪：一愚夫所行禪、二觀察義禪、三念真如禪、四如來禪。今云善思惟三昧者，是觀察義禪。為審定其法，善須觀察、正念思惟，安立法門，為後學者而作法則故。第二同號佛數者，舉萬佛剎微塵數佛皆號功德林，與入定者而同其號。明若迷其心境，無明與無限剎塵不殊；若了達心原，智慧功德等十方而無盡。以自一心洞曉，與法界福智無差。今此菩薩入此定門，以與一切諸佛契同福慧，遂得同號佛來加持，明與十方諸佛智慧解行同故、福德功德同故。第三明同號佛來加者，有六種加：一以言加，以言歎譽故；二毘盧遮那願力加，乘往願故；三毘盧遮那神力加，契佛神力故；四諸菩薩眾善根加。同善根故；五諸佛與智加，得十種無礙智故；六諸佛以手摩頂加，安慰許說法故。已下明功德林菩薩即從定起，正說十種行門。如下十種行中，以十波羅蜜為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文解釋者，於中約分為二：一長科經意、二隨文解說。第一長科經意者，此之一品經約作十四段長科。第一「爾時」已下至「是為十」有二十五行經，明同號功德林，佛共加持功德林菩薩正說十行分。第二「佛子」已下至「第一歡喜行」有四十三行經，明正說初歡喜行之法門。第三「佛子」已下至「第二饒益行」有四十二行經，明饒益行。如是上下總一品，通偈頌有十四段經。末後兩段長行：初一段動地興供分，次一段功德林觀眾說頌分。次二百二行經，說頌歎法分。一品上下總通為十四段，如經自有分劑，不煩科文。如從初同號佛加持分中，約有四門分別：一明三昧名、二明同號佛數、三明同號諸佛所加、四明諸佛所以共入定菩薩同號。第一明三昧名者，何以名善思惟三昧？三昧者，云離沈掉，定之異名。且約禪定中有四種禪：一愚夫所行禪、二觀察義禪、三念真如禪、四如來禪。今云善思惟三昧者，是觀察義禪。為審定其法，善須觀察、正念思惟，安立法門，為後學者而作法則故。第二同號佛數者，舉萬佛剎微塵數佛皆號功德林，與入定者而同其號。明若迷其心境，無明與無限剎塵不殊；若了達心原，智慧功德等十方而無盡。以自一心洞曉，與法界福智無差。今此菩薩入此定門，以與一切諸佛契同福慧，遂得同號佛來加持，明與十方諸佛智慧解行同故、福德功德同故。第三明同號佛來加者，有六種加：一以言加，以言歎譽故；二毘盧遮那願力加，乘往願故；三毘盧遮那神力加，契佛神力故；四諸菩薩眾善根加。同善根故；五諸佛與智加，得十種無礙智故；六諸佛以手摩頂加，安慰許說法故。已下明功德林菩薩即從定起，正說十種行門。如下十種行中，以十波羅蜜為體。

第一歡喜行，以檀波羅蜜為體。有四十三行經，分為五段。第一「佛子何等為歡喜行」已下至「令一切眾生歡喜愛樂」有九行半經，明行檀波羅蜜，學佛所有修行分。第二「隨諸方土有貧乏處」已下至「不違一切眾生之心」有十行半經，明此位菩薩見貧乏之處，誓願生彼富貴家，悉捨資財及以身命饒益分。第三「又作是念」已下至「三藐三菩提」有八行半經，明菩薩於飢餓劫中作廣大身，捨之濟乏分。第四從「菩薩如是」已下至「不見大果不見小果」有六行半經，明知真無想分。補特伽羅想，此曰數數取趣。摩納婆想者，此曰少年，亦曰儒童。意云不分別善惡老少，悉皆施與。第五從「爾時菩薩觀去來今」已下至「第一歡喜」行有七行半經，明觀眾生不堅固身，求堅固身令永安隱分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一歡喜行，以檀波羅蜜為體。有四十三行經，分為五段。第一「佛子何等為歡喜行」已下至「令一切眾生歡喜愛樂」有九行半經，明行檀波羅蜜，學佛所有修行分。第二「隨諸方土有貧乏處」已下至「不違一切眾生之心」有十行半經，明此位菩薩見貧乏之處，誓願生彼富貴家，悉捨資財及以身命饒益分。第三「又作是念」已下至「三藐三菩提」有八行半經，明菩薩於飢餓劫中作廣大身，捨之濟乏分。第四從「菩薩如是」已下至「不見大果不見小果」有六行半經，明知真無想分。補特伽羅想，此曰數數取趣。摩納婆想者，此曰少年，亦曰儒童。意云不分別善惡老少，悉皆施與。第五從「爾時菩薩觀去來今」已下至「第一歡喜」行有七行半經，明觀眾生不堅固身，求堅固身令永安隱分。

第二饒益行，以戒波羅蜜為體。有四十二行經，分為五段。一「佛子何等為菩薩饒益行」已下至「得佛所讚平等正法」有六行經，明於五塵境界不著分。二「菩薩如是持淨戒時」已下至「一切智心」有八行經，明魔將天女不能惑亂分。三「佛子」已下至「無餘涅槃」有八行經，明菩薩不以五欲惱眾生分。四「何以故」已下至「令他快樂」有十三行經，明善自調伏，方能說法令他得樂分。五「佛子」已下至「饒益行」有六行經，明得離世間行，入甚深智慧分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二饒益行，以戒波羅蜜為體。有四十二行經，分為五段。一「佛子何等為菩薩饒益行」已下至「得佛所讚平等正法」有六行經，明於五塵境界不著分。二「菩薩如是持淨戒時」已下至「一切智心」有八行經，明魔將天女不能惑亂分。三「佛子」已下至「無餘涅槃」有八行經，明菩薩不以五欲惱眾生分。四「何以故」已下至「令他快樂」有十三行經，明善自調伏，方能說法令他得樂分。五「佛子」已下至「饒益行」有六行經，明得離世間行，入甚深智慧分。

第三無違逆行，以忍波羅蜜為體。有三十行經，分為三段。一「佛子」已下至「忍辱柔和」有五行半經，明不害自他忍辱柔和分。二「佛子」已下至「令他心得清淨」有十三行半經，明菩薩身語加害堪忍分。三「菩薩爾時」已下至「無違逆行」有十行半經，明菩薩觀空成忍分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三無違逆行，以忍波羅蜜為體。有三十行經，分為三段。一「佛子」已下至「忍辱柔和」有五行半經，明不害自他忍辱柔和分。二「佛子」已下至「令他心得清淨」有十三行半經，明菩薩身語加害堪忍分。三「菩薩爾時」已下至「無違逆行」有十行半經，明菩薩觀空成忍分。

第四無屈撓行，以精進波羅蜜為體。有三十七行半經，分為三段。一「佛子」已下至「一切佛法句義故而行精進」有二十二行半經，明菩薩不求世利，為求佛一切智故行精進分。二「佛子菩薩摩訶薩」已下至「答言我能」有六行經，明菩薩為眾生入地獄受苦無辭勞分。三「設復有人」已下至「無屈撓行」有八行半經，明菩薩為饒益眾生故，多劫受苦不辭勞分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四無屈撓行，以精進波羅蜜為體。有三十七行半經，分為三段。一「佛子」已下至「一切佛法句義故而行精進」有二十二行半經，明菩薩不求世利，為求佛一切智故行精進分。二「佛子菩薩摩訶薩」已下至「答言我能」有六行經，明菩薩為眾生入地獄受苦無辭勞分。三「設復有人」已下至「無屈撓行」有八行半經，明菩薩為饒益眾生故，多劫受苦不辭勞分。

第五離癡亂行，以禪波羅蜜為體。有四十九行經，分為六段。一「佛子」已下至「修菩薩行心無癡亂」有十行經，明以正念於隨生死中利生無亂分。二「此菩薩」已下至「心常憶念無有間斷」有九行半經，明菩薩聞持正念不亂分。三「何以故」已下至「未曾一念心有散亂」有七行半經，明以正念於好惡音聲無散亂分。四「所謂正念不亂」已下至「而不能壞此菩薩心」有八行半經，明聞法及利生無餘障分。五「菩薩入三昧中」已下至「無差別」有五行經，明觀聲無體堪忍分。六「菩薩如是成就寂靜身語意行」已下至「離癡亂行」有九行半經，明身口意淨，堪入諸法不離一性分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五離癡亂行，以禪波羅蜜為體。有四十九行經，分為六段。一「佛子」已下至「修菩薩行心無癡亂」有十行經，明以正念於隨生死中利生無亂分。二「此菩薩」已下至「心常憶念無有間斷」有九行半經，明菩薩聞持正念不亂分。三「何以故」已下至「未曾一念心有散亂」有七行半經，明以正念於好惡音聲無散亂分。四「所謂正念不亂」已下至「而不能壞此菩薩心」有八行半經，明聞法及利生無餘障分。五「菩薩入三昧中」已下至「無差別」有五行經，明觀聲無體堪忍分。六「菩薩如是成就寂靜身語意行」已下至「離癡亂行」有九行半經，明身口意淨，堪入諸法不離一性分。

第六善現行，以般若波羅蜜為體。有四十行半經，分為四段。一「佛子」已下至「方便示現生相」有十行半經，明智性之無性，示現方便現生分。二「佛子」已下至「與一切眾生作所依處」有十行經，明菩薩達心境一切法無性無依，而教化眾生，與作依處分。三「菩薩爾時」已下至「不行正道」有十一行經，明念度眾生分。四「菩薩如是觀諸眾生」已下至「善現行」有九行經，明度眾生未盡，不取自證涅槃分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六善現行，以般若波羅蜜為體。有四十行半經，分為四段。一「佛子」已下至「方便示現生相」有十行半經，明智性之無性，示現方便現生分。二「佛子」已下至「與一切眾生作所依處」有十行經，明菩薩達心境一切法無性無依，而教化眾生，與作依處分。三「菩薩爾時」已下至「不行正道」有十一行經，明念度眾生分。四「菩薩如是觀諸眾生」已下至「善現行」有九行經，明度眾生未盡，不取自證涅槃分。

第七無著行，以方便波羅蜜為體。有五十五行經，分為六段。一「佛子」已下至「於諸佛法亦無所著」有十二行半經，明菩薩嚴淨佛剎，供養諸佛，心無所著分。二「此菩薩」已下至「能如是無著故」有十五行經，明菩薩供佛無厭，處事法而常行中無所著分。三「於佛法中心無障礙」已下至「生諸善根而無所著」有十一行經，明觀眾生苦，增長大悲分。四「菩薩爾時」已下至「何以故」有九行半經，明菩薩常住生死，教化眾生無著分。五「菩薩作是念」已下至「心無疲厭」有九行經，明教化眾生，觀法如幻分。六「無疲厭故」已下至「無著行」有七行半經，明菩薩見未調伏眾生而往彼生分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七無著行，以方便波羅蜜為體。有五十五行經，分為六段。一「佛子」已下至「於諸佛法亦無所著」有十二行半經，明菩薩嚴淨佛剎，供養諸佛，心無所著分。二「此菩薩」已下至「能如是無著故」有十五行經，明菩薩供佛無厭，處事法而常行中無所著分。三「於佛法中心無障礙」已下至「生諸善根而無所著」有十一行經，明觀眾生苦，增長大悲分。四「菩薩爾時」已下至「何以故」有九行半經，明菩薩常住生死，教化眾生無著分。五「菩薩作是念」已下至「心無疲厭」有九行經，明教化眾生，觀法如幻分。六「無疲厭故」已下至「無著行」有七行半經，明菩薩見未調伏眾生而往彼生分。

第八難得行，以願波羅蜜為體。有七十行經，分為六段。一「佛子」已下至「一性善根」有四行經，明此位中十善根分。二「此菩薩」已下至「得不退轉」有八行半經，明處苦無疲厭分。三「此菩薩雖了眾生非有」已下至「何以故」有十行經，明不捨不著眾生界分。四「菩薩深入眾生界」已下至「非得果」有十四行經，明菩薩入眾生界不著，而亦不廢常在世間現身度眾生分。五「菩薩成就如是」已下至「不著世間」有十九行半經，明不說而說法自在分。六「菩薩如是」已下至「第八難得行」有十四行半經，明行菩薩行不求果報分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八難得行，以願波羅蜜為體。有七十行經，分為六段。一「佛子」已下至「一性善根」有四行經，明此位中十善根分。二「此菩薩」已下至「得不退轉」有八行半經，明處苦無疲厭分。三「此菩薩雖了眾生非有」已下至「何以故」有十行經，明不捨不著眾生界分。四「菩薩深入眾生界」已下至「非得果」有十四行經，明菩薩入眾生界不著，而亦不廢常在世間現身度眾生分。五「菩薩成就如是」已下至「不著世間」有十九行半經，明不說而說法自在分。六「菩薩如是」已下至「第八難得行」有十四行半經，明行菩薩行不求果報分。

第九善法行，以力波羅蜜為體。於此段中，分為五段。一「佛子」已下至「旋陀羅尼辯無盡」有十二行經，明十無盡辯分。二「此菩薩」已下至「悉亦如是」有九行半經，明大千界現身成佛辯才無礙分。三「復次」已下至「而作佛事」有十六行半經，明於一毛端處道場無盡，一切毛處及不可說三千界示身成佛分。四「佛子此菩薩」已下至「善能觀察法相故」有六行半經，明十種自在身分。五「菩薩成就如是十種身」已下至「一切佛法源故」有九行經，明與一切眾生所為依處分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善法行，以力波羅蜜為體。於此段中，分為五段。一「佛子」已下至「旋陀羅尼辯無盡」有十二行經，明十無盡辯分。二「此菩薩」已下至「悉亦如是」有九行半經，明大千界現身成佛辯才無礙分。三「復次」已下至「而作佛事」有十六行半經，明於一毛端處道場無盡，一切毛處及不可說三千界示身成佛分。四「佛子此菩薩」已下至「善能觀察法相故」有六行半經，明十種自在身分。五「菩薩成就如是十種身」已下至「一切佛法源故」有九行經，明與一切眾生所為依處分。

第十真實行，以智波羅蜜為體。於此段中，分為三段。一「佛子」已下至「悉令清淨故」有十行經，明此位菩薩學三世諸佛誠實身語智，得佛十種智分。二「此菩薩復生如是增上心」已下至「法界虛空界」有十六行半經，明以願力教化眾生不取菩提分。三「此菩薩」已下至「第十真實行」可有十六行經，明身含眾剎知根利生自在分。已下動地興供分中，有十五行經，義分為三段。第一「爾時」已下至「天微妙音聲」有五行半經，明動地興供分。二「如此世界」已下至「悉亦如是」有一行半經，明都結十方同然分。三「復以佛神力故」已下至「十方世界悉亦如是」有八行經，明十方功德林菩薩來集作證分。如十方各過十萬佛剎微塵數世界外，有十萬佛剎微塵數菩薩，皆名功德林者，為明十行遍周故。佛號普功德者，為明此十行遍周即功德遍周，即是此位之中所得之果，以行遍周所招功德故。佛號普功德，舉十方各過十佛剎微塵數者，亦明智所達法。亦明行門之量廣大，即佛果功德廣大。如是已上十行，約十波羅蜜為昇進，於法自具分明，不煩更釋。如是十行，總是一時一念無前後之行門，莫作前後延促之見，皆須約法界智體用成進修之門。如說頌歎法中有七行經，明十種種性不斷故，以頌重申。如暨于法界者，暨者及也，云及于法界也。如下頌分中有二百二行頌，兩行一頌，如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十真實行，以智波羅蜜為體。於此段中，分為三段。一「佛子」已下至「悉令清淨故」有十行經，明此位菩薩學三世諸佛誠實身語智，得佛十種智分。二「此菩薩復生如是增上心」已下至「法界虛空界」有十六行半經，明以願力教化眾生不取菩提分。三「此菩薩」已下至「第十真實行」可有十六行經，明身含眾剎知根利生自在分。已下動地興供分中，有十五行經，義分為三段。第一「爾時」已下至「天微妙音聲」有五行半經，明動地興供分。二「如此世界」已下至「悉亦如是」有一行半經，明都結十方同然分。三「復以佛神力故」已下至「十方世界悉亦如是」有八行經，明十方功德林菩薩來集作證分。如十方各過十萬佛剎微塵數世界外，有十萬佛剎微塵數菩薩，皆名功德林者，為明十行遍周故。佛號普功德者，為明此十行遍周即功德遍周，即是此位之中所得之果，以行遍周所招功德故。佛號普功德，舉十方各過十佛剎微塵數者，亦明智所達法。亦明行門之量廣大，即佛果功德廣大。如是已上十行，約十波羅蜜為昇進，於法自具分明，不煩更釋。如是十行，總是一時一念無前後之行門，莫作前後延促之見，皆須約法界智體用成進修之門。如說頌歎法中有七行經，明十種種性不斷故，以頌重申。如暨于法界者，暨者及也，云及于法界也。如下頌分中有二百二行頌，兩行一頌，如文具明。

十無盡藏品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無盡藏品第二十二

將釋此品，三門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，三門如前。

一釋品名目者，為說此十種藏依法立名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，為說此十種藏依法立名，可知。

二釋品來意者，此位已說十種行。以此十無盡藏成前十行之法使令無盡，成後十迴向之法使令進向，令使行門不滯，是故此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，此位已說十種行。以此十無盡藏成前十行之法使令無盡，成後十迴向之法使令進向，令使行門不滯，是故此品須來。

三長科經意者，分為二門：一長科經意、二隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三長科經意者，分為二門：一長科經意、二隨文釋義。

一長科經意者，於此一品經中，大段隨十藏名目，總有十一段經。其文如下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一長科經意者，於此一品經中，大段隨十藏名目，總有十一段經。其文如下。

第一從初「爾時功德林菩薩」已下至「為眾生說皆令開悟」有二十八行半經，明正舉十無盡藏名，并陳十種信法分。於此分中復分為六。第一「爾時功德林」已下至「是為十」有四行經，明正說十藏之名分。第二「佛子」已下至「生淨信已」有五行半經，明初舉十種信法分。第三「聞諸佛法不可思議」已下至「何以故」有七行半經，明聞法生信已，於法不怯分。第四「此菩薩」已下至「無知無捨」有五行半經，明知一切諸佛出世入涅槃，無近遠取捨分。第五「此菩薩入佛智慧」已下至「一切諸佛方便」有五行經，明入此信生在佛家，順諸佛善根方便分。第六「是名菩薩」已下一行半經，總明結信成能演法分。此信是十行之中位內之信，文殊師利、覺首等是十信位中信心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從初「爾時功德林菩薩」已下至「為眾生說皆令開悟」有二十八行半經，明正舉十無盡藏名，并陳十種信法分。於此分中復分為六。第一「爾時功德林」已下至「是為十」有四行經，明正說十藏之名分。第二「佛子」已下至「生淨信已」有五行半經，明初舉十種信法分。第三「聞諸佛法不可思議」已下至「何以故」有七行半經，明聞法生信已，於法不怯分。第四「此菩薩」已下至「無知無捨」有五行半經，明知一切諸佛出世入涅槃，無近遠取捨分。第五「此菩薩入佛智慧」已下至「一切諸佛方便」有五行經，明入此信生在佛家，順諸佛善根方便分。第六「是名菩薩」已下一行半經，總明結信成能演法分。此信是十行之中位內之信，文殊師利、覺首等是十信位中信心故。

第二「佛子何等為菩薩戒藏」已下至「是名菩薩第二戒藏」，於中有二十八行半經。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無毀犯戒」有三行半經，明正舉十種戒名號分。第二「云何」已下至「具足受持十種善業」有二十一行經，明正說十種戒之持犯分。第三「菩薩」已下至「第二戒藏」有正說四行半經，明此十行菩薩持戒無毀犯分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子何等為菩薩戒藏」已下至「是名菩薩第二戒藏」，於中有二十八行半經。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無毀犯戒」有三行半經，明正舉十種戒名號分。第二「云何」已下至「具足受持十種善業」有二十一行經，明正說十種戒之持犯分。第三「菩薩」已下至「第二戒藏」有正說四行半經，明此十行菩薩持戒無毀犯分。

第三「佛子」已下至「第三慚藏」有十三行半經，於此段中復分為二段。第一「佛子」已下至「應專心斷除」有十二行經，明斷無慚行，具於慚行分。第二一行半經，明具足於慚，善為眾生說法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」已下至「第三慚藏」有十三行半經，於此段中復分為二段。第一「佛子」已下至「應專心斷除」有十二行經，明斷無慚行，具於慚行分。第二一行半經，明具足於慚，善為眾生說法分。

第四「佛子」已下至「是名菩薩愧藏」，於中有十二行經。於中大意復分為三。第一「佛子」已下至「又作是念」有三行半經，明自念於五欲境無始長貪求分。第二「眾生無智」已下至「我今行於愧」有七行半經，明念眾生愚癡，為於五欲互為怨讎，菩薩知之應自斷分。第三「速成菩提」已下一行半經，善為眾生說真實法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「佛子」已下至「是名菩薩愧藏」，於中有十二行經。於中大意復分為三。第一「佛子」已下至「又作是念」有三行半經，明自念於五欲境無始長貪求分。第二「眾生無智」已下至「我今行於愧」有七行半經，明念眾生愚癡，為於五欲互為怨讎，菩薩知之應自斷分。第三「速成菩提」已下一行半經，善為眾生說真實法分。

第五「佛子」已下至「多聞藏」有三十四行半經，明聞藏。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無記法」有四行經，明舉十事有無分。第二「何等為是事有」已下至「是名無記法」有二十六行半經，明正說十種事有無分。初從十二緣說，無明有故行有，識無故名色無。愛起故苦起，有滅故生滅。此上四事識之與愛，皆從無明妄繫諸有生。今達有本無，即十二緣滅。十二緣滅，非智有生、非智有滅，但除其病。其致無依無形無為而虛通萬有，無思而現、無作而成。學之者以止觀兩門功終，方會此之一辯。後之十法總終聖教，具陳識相對治異解，已下如文具明。第三「菩薩」已下四行經，明菩薩念諸眾生無多聞慧，我求多聞藏廣為說法分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「佛子」已下至「多聞藏」有三十四行半經，明聞藏。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無記法」有四行經，明舉十事有無分。第二「何等為是事有」已下至「是名無記法」有二十六行半經，明正說十種事有無分。初從十二緣說，無明有故行有，識無故名色無。愛起故苦起，有滅故生滅。此上四事識之與愛，皆從無明妄繫諸有生。今達有本無，即十二緣滅。十二緣滅，非智有生、非智有滅，但除其病。其致無依無形無為而虛通萬有，無思而現、無作而成。學之者以止觀兩門功終，方會此之一辯。後之十法總終聖教，具陳識相對治異解，已下如文具明。第三「菩薩」已下四行經，明菩薩念諸眾生無多聞慧，我求多聞藏廣為說法分。

第六「佛子」已下至「施藏」有九十三行經。於比段中復分為二。第一「佛子」已下至「究竟施」有三行經，明都舉十種施藏分。第二「佛子」已下直至「是名菩薩第六施藏」，總說前十種施藏分。已上十種施，理事盡含，如文自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「佛子」已下至「施藏」有九十三行經。於比段中復分為二。第一「佛子」已下至「究竟施」有三行經，明都舉十種施藏分。第二「佛子」已下直至「是名菩薩第六施藏」，總說前十種施藏分。已上十種施，理事盡含，如文自具。

第七「佛子」已下至「開悟一切眾生」有三十行經。於此段中復分為五。第一「佛子」已下至「涅槃如實知」有十一行經，明且舉如實知世間法出世法根本所集體分。第二「云何知」已下至「廣為宣說」有三行經，明都舉前法從緣所生，本無所有分。第三「為說何等」已下至「不由他悟」有六行經，明正說前受想行等無體成壞分。第四「此慧藏」已下至「是為十」有八行經，明十不可盡分。第五已下一行半經，明得法善說分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「佛子」已下至「開悟一切眾生」有三十行經。於此段中復分為五。第一「佛子」已下至「涅槃如實知」有十一行經，明且舉如實知世間法出世法根本所集體分。第二「云何知」已下至「廣為宣說」有三行經，明都舉前法從緣所生，本無所有分。第三「為說何等」已下至「不由他悟」有六行經，明正說前受想行等無體成壞分。第四「此慧藏」已下至「是為十」有八行經，明十不可盡分。第五已下一行半經，明得法善說分。

第八「佛子」已下至「念藏」有二十七行經。於中大意復分為二段。第一「佛子」已下至「不可說三昧種種性」有十八行經，明得無限正念法分。第二「此念有十種」已下至「第八念藏」有九行經，明得十正念時，於一切法無過失分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「佛子」已下至「念藏」有二十七行經。於中大意復分為二段。第一「佛子」已下至「不可說三昧種種性」有十八行經，明得無限正念法分。第二「此念有十種」已下至「第八念藏」有九行經，明得十正念時，於一切法無過失分。

第九「佛子」已下有十四行經。於中大意復分為二。第一「佛子」已下至「不可說三昧種性」有十一行半經，明聞持一切諸法無限分。第二「佛子」已下有兩行半經，明此位菩薩所說法無限，唯佛能了知分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「佛子」已下有十四行經。於中大意復分為二。第一「佛子」已下至「不可說三昧種性」有十一行半經，明聞持一切諸法無限分。第二「佛子」已下有兩行半經，明此位菩薩所說法無限，唯佛能了知分。

第十「佛子」已下一段，有二十四行經。於中其意復分為三。第一「佛子」已下至「何以故」有十二行經，明此位菩薩辯藏無盡分。第二「此菩薩成就十種無盡藏」已下至「第十辯藏」有十行經，明正說十種辯藏分。第三有兩行經，明辯藏無限分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「佛子」已下一段，有二十四行經。於中其意復分為三。第一「佛子」已下至「何以故」有十二行經，明此位菩薩辯藏無盡分。第二「此菩薩成就十種無盡藏」已下至「第十辯藏」有十行經，明正說十種辯藏分。第三有兩行經，明辯藏無限分。

第十一段中有八行經，明總舉前十藏成就迴向法門分。如前十二部經名中，祇夜，此云應誦。伽陀。此云諷誦。尼陀那。此云因緣經。優陀那。此云無問自說。此十種藏。為成當位自分十行。令成滿故。亦成後十迴向法門故。每位皆然。已上釋十行法門竟。十迴向如下此會中序分、正說、流通者。從此初昇兜率天宮，是序分。已下兩品，是正說分。兩品中至下動地興供，是流通分。兜率天宮說十迴向法門，於此位中有三品經，共成此位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一段中有八行經，明總舉前十藏成就迴向法門分。如前十二部經名中，祇夜，此云應誦。伽陀。此云諷誦。尼陀那。此云因緣經。優陀那。此云無問自說。此十種藏。為成當位自分十行。令成滿故。亦成後十迴向法門故。每位皆然。已上釋十行法門竟。十迴向如下此會中序分、正說、流通者。從此初昇兜率天宮，是序分。已下兩品，是正說分。兩品中至下動地興供，是流通分。兜率天宮說十迴向法門，於此位中有三品經，共成此位。

昇兜率天宮品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇兜率天宮品第二十三

第一從初〈昇兜率天宮品〉，三義如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從初〈昇兜率天宮品〉，三義如前。

一釋品名目者，以昇天所至立名也。兜率天者，此云樂知足天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，以昇天所至立名也。兜率天者，此云樂知足天也。

二釋品來意者，明前十住、十行二位以彰出世，已成如來智慧之業。今於此天，以明隨見道者成如來大悲處世利生之業，會融世間出世間不一不二法門，是故此品須來。凡大悲門，從初發心時以真智慧進修中，悲有勝劣不同。十住、十行智悲兼修，仍出世心多。經望此位大悲是理智位，出世心終，迴入生死，致慈之悲。十地之中長養大悲更令深厚，是故善財十地表法中，從初地已去有九箇女天；一箇瞿波，是佛昔為大子之時妻，表悲。十地位以終法悅，是妻義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，明前十住、十行二位以彰出世，已成如來智慧之業。今於此天，以明隨見道者成如來大悲處世利生之業，會融世間出世間不一不二法門，是故此品須來。凡大悲門，從初發心時以真智慧進修中，悲有勝劣不同。十住、十行智悲兼修，仍出世心多。經望此位大悲是理智位，出世心終，迴入生死，致慈之悲。十地之中長養大悲更令深厚，是故善財十地表法中，從初地已去有九箇女天；一箇瞿波，是佛昔為大子之時妻，表悲。十地位以終法悅，是妻義故。

問曰：云何於此天處說迴向法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何於此天處說迴向法？

答曰：如須彌頂上說十住，明初生佛家，住佛智慧之頂而無退轉。夜摩天上說十行法，表行依空法，一切無著。至此兜率天宮，表雖不離欲界處大悲門，而於欲境常行知足，無所染著，但為饒益眾生處於世間。又此天處於欲界，自須彌已上五天之處中，以會智悲令不偏故。如四天王還依帝釋為主故。是故而於此天說十迴向，明和會真俗成大慈悲，長處生死而不廢涅槃，名為迴向。從初發心住已來如是和會，位終偏得其名，故名迴向。此為以處表法昇進，亦即不曾身有上下去來，智悲恒遍故、無中邊故。但明寄處，表一生菩薩處此天中果行滿故，以明發心初始始生如來智慧之家，以佛智慧行大悲門，即是圓滿如來果故。果復常滿、行復常行，果行常嚴故，號佛華嚴也。十地、十一地，依此十住、十行、十迴向法三法成其功用，更亦無別安立。以是他化天中說十地時，更不別作法事興供故。但長養此位大智大慈大悲令深固圓滿，故名十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如須彌頂上說十住，明初生佛家，住佛智慧之頂而無退轉。夜摩天上說十行法，表行依空法，一切無著。至此兜率天宮，表雖不離欲界處大悲門，而於欲境常行知足，無所染著，但為饒益眾生處於世間。又此天處於欲界，自須彌已上五天之處中，以會智悲令不偏故。如四天王還依帝釋為主故。是故而於此天說十迴向，明和會真俗成大慈悲，長處生死而不廢涅槃，名為迴向。從初發心住已來如是和會，位終偏得其名，故名迴向。此為以處表法昇進，亦即不曾身有上下去來，智悲恒遍故、無中邊故。但明寄處，表一生菩薩處此天中果行滿故，以明發心初始始生如來智慧之家，以佛智慧行大悲門，即是圓滿如來果故。果復常滿、行復常行，果行常嚴故，號佛華嚴也。十地、十一地，依此十住、十行、十迴向法三法成其功用，更亦無別安立。以是他化天中說十地時，更不別作法事興供故。但長養此位大智大慈大悲令深固圓滿，故名十地。

三隨文解釋者，於此義中復分為二。此會中都會五位眾，總在其中，如下諸王、菩薩等總是。一長科經意、二隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文解釋者，於此義中復分為二。此會中都會五位眾，總在其中，如下諸王、菩薩等總是。一長科經意、二隨文解釋。

第一長科經意者，從初「爾時」至經末，約分為十一段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一長科經意者，從初「爾時」至經末，約分為十一段。

第一「爾時佛神力故」已下至「悉皆同等」，於中有九紙經，明兜率天王遙見佛來，與諸天眾敷座莊嚴分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一「爾時佛神力故」已下至「悉皆同等」，於中有九紙經，明兜率天王遙見佛來，與諸天眾敷座莊嚴分。

第二「爾時兜率天王」已下至「音樂一時同奏」此一段經，明兜率天王為佛敷座已，與諸天眾以淨心興供養雲，及諸菩薩奉迎如來分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時兜率天王」已下至「音樂一時同奏」此一段經，明兜率天王為佛敷座已，與諸天眾以淨心興供養雲，及諸菩薩奉迎如來分。

第三「爾時如來威神力故」已下至「讚歎如來無厭足」一段經，明諸天迎佛，各各遙見佛來如對目前，敬佛興供分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時如來威神力故」已下至「讚歎如來無厭足」一段經，明諸天迎佛，各各遙見佛來如對目前，敬佛興供分。

第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾生恭敬尊重」，此之一段經文，明諸天菩薩見佛神變饒益眾生，充滿十方遍周無限分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾生恭敬尊重」，此之一段經文，明諸天菩薩見佛神變饒益眾生，充滿十方遍周無限分。

第五「爾時大眾咸見佛身」已下至「不可思議佛法門故」此之一段，明如來身光遍照無限分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時大眾咸見佛身」已下至「不可思議佛法門故」此之一段，明如來身光遍照無限分。

第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」此之一段，明如來示一切智所有莊嚴，隨利生無限令增長分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」此之一段，明如來示一切智所有莊嚴，隨利生無限令增長分。

第七「爾時兜率陀天王」已下至「一切世界悉亦如是」此之一段，明兜率天王辦供已畢，請佛入宮殿，如來受請分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時兜率陀天王」已下至「一切世界悉亦如是」此之一段，明兜率天王辦供已畢，請佛入宮殿，如來受請分。

第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」此之一段，明如來入殿，以佛殊勝德勳，令殿莊嚴，勝天所供分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」此之一段，明如來入殿，以佛殊勝德勳，令殿莊嚴，勝天所供分。

第九有二十行頌，歎往昔十佛皆入此殿分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九有二十行頌，歎往昔十佛皆入此殿分。

第十兩行經，都結十方同此，稱歎往昔如來入此殿分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十兩行經，都結十方同此，稱歎往昔如來入此殿分。

第十一「爾時世尊」已下至「悉亦如是」此之一段，明如來入殿昇座而坐，以佛之德殿內殊好出勝過天，及十方菩薩皆來集分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一「爾時世尊」已下至「悉亦如是」此之一段，明如來入殿昇座而坐，以佛之德殿內殊好出勝過天，及十方菩薩皆來集分。

第二隨文解釋者，從第一段長科中「爾時」已下至「如是渴仰悉皆同等」，復科為七段。第一「爾時」已下至「恒對於佛」有三行經，明智身恒圓滿分。第二「爾時世尊」已下至「妙寶莊嚴殿」可兩行經，明如來大智身遍周應感，所見彼此無來去分。第三「時兜率天王遙見佛來」已下至「無能得究其妙好」有七行經，明天王殿上敷座分。從此已下至第一段終，有一百九十三行半經，有一百七十七百萬億種諸莊嚴寶座及寶地虛空悉皆遍滿。又有一百八箇百萬億種諸菩薩并諸天八部王眾入法，及合掌思惟讚頌。持幡等眾莊嚴寶地及虛空周遍圓滿。又有十箇百萬億善根之所嚴潔。第四「有百萬億層級」已下至「克諧眾樂」有一百一十一行半經，有一百七十箇一百萬億色類莊嚴寶座及虛空分。第五「有百萬億初發心菩薩」已下至「百萬億菩薩善能教化一切眾生」有七十六行經，明菩薩入法，諸天八部眾都有一百箇一百萬億大眾海莊嚴寶地及虛空中分。第六「百萬億善根所生」已下至「百萬億讚歎法而以讚歎」有六行經，明十種善根莊嚴宮殿及寶座分。第七「如此世界」已下至「悉皆同等」有五行經，明都結十方同然分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二隨文解釋者，從第一段長科中「爾時」已下至「如是渴仰悉皆同等」，復科為七段。第一「爾時」已下至「恒對於佛」有三行經，明智身恒圓滿分。第二「爾時世尊」已下至「妙寶莊嚴殿」可兩行經，明如來大智身遍周應感，所見彼此無來去分。第三「時兜率天王遙見佛來」已下至「無能得究其妙好」有七行經，明天王殿上敷座分。從此已下至第一段終，有一百九十三行半經，有一百七十七百萬億種諸莊嚴寶座及寶地虛空悉皆遍滿。又有一百八箇百萬億種諸菩薩并諸天八部王眾入法，及合掌思惟讚頌。持幡等眾莊嚴寶地及虛空周遍圓滿。又有十箇百萬億善根之所嚴潔。第四「有百萬億層級」已下至「克諧眾樂」有一百一十一行半經，有一百七十箇一百萬億色類莊嚴寶座及虛空分。第五「有百萬億初發心菩薩」已下至「百萬億菩薩善能教化一切眾生」有七十六行經，明菩薩入法，諸天八部眾都有一百箇一百萬億大眾海莊嚴寶地及虛空中分。第六「百萬億善根所生」已下至「百萬億讚歎法而以讚歎」有六行經，明十種善根莊嚴宮殿及寶座分。第七「如此世界」已下至「悉皆同等」有五行經，明都結十方同然分。

問曰：十住但有諸天眾來迎世尊，十行徒眾即有諸天及菩薩眾，此會何故八部王眾大眾廣博莊嚴色類甚多？十地中不敘致天王及眾來迎入殿莊嚴高座等事，何意其位高昇不陳廣供？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：十住但有諸天眾來迎世尊，十行徒眾即有諸天及菩薩眾，此會何故八部王眾大眾廣博莊嚴色類甚多？十地中不敘致天王及眾來迎入殿莊嚴高座等事，何意其位高昇不陳廣供？

答曰：十住有天、無菩薩來迎如來。所施供養者為十住位，但明且初生佛智慧家，未有先見道者，但列諸天，未有菩薩。為初始從信位，凡夫未得入聖位，故以此初〈昇須彌頂品〉不列菩薩之眾，但有諸天奉迎如來故，明從此位方入聖流。如〈昇夜摩天宮品〉即有諸天及菩薩眾稱揚讚歎者，即明十住位已有見道入位故。故十行位昇進中，即有諸菩薩眾而迎佛會。入十行法門，以十住、十行設行眾行，出世心多，處世大悲由未自在故，所以眾不圓滿故。是此兜率天宮諸天菩薩及莊嚴色類多者，明此迴向之門會融悲智，出世與世間一體，成就大悲普育含識，遍周利物不棄微生，是故天王、龍王、八部諸王、菩薩法王其眾無量，莊嚴境界色相無邊。表明悲位含弘濟生無限，利物廣大獲益無窮，是故此天莊嚴廣大。如十地之位，但約此十迴向大悲之際智育遐周之門，長養大悲使令堅厚，更無餘法別有進求。設復智有奇途，只是此位之中微細，是故佛昇他化，更亦不別作徒眾承迎座體。進修不論別加。層級可知。隨文釋義者，此〈昇兜率天宮品〉中云十方一切世界皆常對於佛者，明圓智遍周。不離菩提樹夜摩而昇兜率天者，為菩提之智體本性無有依住，遍往十方無去來。今性不可得，無有住處、無有遷變，不動不寂、無所造作，而隨根應十方世界，於一切眾生前對現色身如應化度。時兜率天王遙見佛來者，明從前十行位向十迴向，為遙見佛來。殿敷寶座者，契會也。如十住為以方便三昧顯現如來智慧法流，即座有安置。十行之中為以法身無相而為行體座。云化作寶蓮華藏者，為表處行無染，如蓮華故。今此十迴向位中，為成大悲赴俗座，云敷座。敷者開發義，為表大悲赴俗，開敷眾善之華，至菩提之妙果故。又敷者設義，為表大悲赴俗設法以利生故，不自求出世法故。座體摩尼者，明以大慈悲常在生死而無染污，以表摩尼名離垢。寶座云師子者，依主義也，為如來是無畏之主故。諸天妙寶之所集成者，明妙理智悲萬行報得。是故經云「過去修行善根所得一切如來神力所現」者，明一切諸佛福智萬行不異自佛神力故，但自心理智中與一切諸佛同福故，為智同行同故。云無量百千億那由他阿僧祇善根所生者，明迴向中福智大悲行周故報也。總云此座嚴飾，是不可數無限善根所生，一切如來淨法所起者，明以智起行，無法不淨。餘如文自具。有百萬億層級周匝圍遶者，十住云百千，十行云百萬，十迴向云百萬億，明昇位階級也。百萬億金網者，為善施教網明淨故。百萬億華帳者，以萬行含攝義故。百萬億寶帳者，觀一切眾生智可貴故，可含攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：十住有天、無菩薩來迎如來。所施供養者為十住位，但明且初生佛智慧家，未有先見道者，但列諸天，未有菩薩。為初始從信位，凡夫未得入聖位，故以此初〈昇須彌頂品〉不列菩薩之眾，但有諸天奉迎如來故，明從此位方入聖流。如〈昇夜摩天宮品〉即有諸天及菩薩眾稱揚讚歎者，即明十住位已有見道入位故。故十行位昇進中，即有諸菩薩眾而迎佛會。入十行法門，以十住、十行設行眾行，出世心多，處世大悲由未自在故，所以眾不圓滿故。是此兜率天宮諸天菩薩及莊嚴色類多者，明此迴向之門會融悲智，出世與世間一體，成就大悲普育含識，遍周利物不棄微生，是故天王、龍王、八部諸王、菩薩法王其眾無量，莊嚴境界色相無邊。表明悲位含弘濟生無限，利物廣大獲益無窮，是故此天莊嚴廣大。如十地之位，但約此十迴向大悲之際智育遐周之門，長養大悲使令堅厚，更無餘法別有進求。設復智有奇途，只是此位之中微細，是故佛昇他化，更亦不別作徒眾承迎座體。進修不論別加。層級可知。隨文釋義者，此〈昇兜率天宮品〉中云十方一切世界皆常對於佛者，明圓智遍周。不離菩提樹夜摩而昇兜率天者，為菩提之智體本性無有依住，遍往十方無去來。今性不可得，無有住處、無有遷變，不動不寂、無所造作，而隨根應十方世界，於一切眾生前對現色身如應化度。時兜率天王遙見佛來者，明從前十行位向十迴向，為遙見佛來。殿敷寶座者，契會也。如十住為以方便三昧顯現如來智慧法流，即座有安置。十行之中為以法身無相而為行體座。云化作寶蓮華藏者，為表處行無染，如蓮華故。今此十迴向位中，為成大悲赴俗座，云敷座。敷者開發義，為表大悲赴俗，開敷眾善之華，至菩提之妙果故。又敷者設義，為表大悲赴俗設法以利生故，不自求出世法故。座體摩尼者，明以大慈悲常在生死而無染污，以表摩尼名離垢。寶座云師子者，依主義也，為如來是無畏之主故。諸天妙寶之所集成者，明妙理智悲萬行報得。是故經云「過去修行善根所得一切如來神力所現」者，明一切諸佛福智萬行不異自佛神力故，但自心理智中與一切諸佛同福故，為智同行同故。云無量百千億那由他阿僧祇善根所生者，明迴向中福智大悲行周故報也。總云此座嚴飾，是不可數無限善根所生，一切如來淨法所起者，明以智起行，無法不淨。餘如文自具。有百萬億層級周匝圍遶者，十住云百千，十行云百萬，十迴向云百萬億，明昇位階級也。百萬億金網者，為善施教網明淨故。百萬億華帳者，以萬行含攝義故。百萬億寶帳者，觀一切眾生智可貴故，可含攝故。

百萬億鬘帳者，大悲垂俗益眾生故。百萬億香帳張施其上者，明張施戒定慧解脫知見香之業報。華鬘垂下香氣普熏者，明忍嚴垂飾。百萬億華蓋者，萬行覆育含識義也。百萬億鬘蓋者，慈蔭義也。百萬億寶蓋者，以法寶蔭俗義也。諸天侍立者，明能行行人也。四面行列者，總云四攝、四無量也。百萬億寶衣以敷其上者，明以大慈大悲之理智，常處生死，衣覆眾生無有休息之業報故。百萬億樓閣綺煥莊嚴者，明觀樓智閣差別，觀智分明名綺煥莊嚴也。百萬億摩尼網者，明施教網漉諸垢故。百萬億寶網者，明教能護育眾生故。百萬億寶瓔珞網四面垂下者，明以萬行為瓔珞四攝眾生報，名四面垂下飾故。大要言之，凡隨智隨行、隨慈隨悲、隨波羅蜜、隨觀照、隨助道法、隨大願，所有報境因果相似。今將此業果將法表之，網表理智行教，樓閣表觀智，殿表正智利生，宮表含育無限，座表普印法空悲智萬行，帳表隨根含攝眾生，鈴表法音和悅，華表道眼開敷亦表行華資果。十百千萬億都該大數無限，但隨法准而知之可見，不煩更釋。如梵云頻婆帳者，此云身影也，謂此帳光明能現一切影像於中現故。頻婆羅香，明此香光潔，能現一切影像故。亦以赤色光淨，如頻婆果。阿樓那香，其色如日，赫奕光明。拘蘇摩華，此有總別義。總云一切草木花也。又有別者，其華白色，大小如錢，似此白菊也。樓閣延袤，言寶閣相連長遠也。寶悉底伽，此云佛胸前臆德之相，具云佉阿悉底伽。佉者，樂也。阿悉底迦者，此云有也。明有此相者有大樂故，以座上莊嚴有此相。樂寶天牟陀羅，天鼓中之別名也，因此撫擊方能出聲。阿迦尼吒天，此云色究竟天，言其色界此天最極上際。已下四十眾菩薩，明見座莊嚴，觀法倍倍入法昇進，以為莊嚴之境。四十眾者，明十住、十行、十迴向、十地位也。明此天蘊修此四位法，成普賢行自具故。已下從百萬億天王已下至百萬億摩醯首羅天王，有十六王，總該已上欲色二界主。且總明此十迴向法門，遍於三界以智隨悲，遍於六道利生自在，如王故。都舉十六種王名者，明彰此位總遍攝人天六道，以智如王，教化眾生自在無礙故。初總舉百萬億天王者，明天王最自在故。然別舉龍王諦觀者，明知根雨法自在。夜叉王頂上合掌者，明守護自在。乾闥婆王起信淨心者，明以法樂樂悅眾生自在。百萬億阿脩羅王斷憍慢者，明以大悲入生死海，謙下同事自在。百萬億迦樓羅王口銜繒帶者，明大悲垂俗引接，自在義故。百萬億緊那羅王歡喜踊躍者，明能以法歌樂悅眾生，令歡喜自在故。百萬億摩睺羅伽王歡喜瞻仰者，明是腹行，表恭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百萬億鬘帳者，大悲垂俗益眾生故。百萬億香帳張施其上者，明張施戒定慧解脫知見香之業報。華鬘垂下香氣普熏者，明忍嚴垂飾。百萬億華蓋者，萬行覆育含識義也。百萬億鬘蓋者，慈蔭義也。百萬億寶蓋者，以法寶蔭俗義也。諸天侍立者，明能行行人也。四面行列者，總云四攝、四無量也。百萬億寶衣以敷其上者，明以大慈大悲之理智，常處生死，衣覆眾生無有休息之業報故。百萬億樓閣綺煥莊嚴者，明觀樓智閣差別，觀智分明名綺煥莊嚴也。百萬億摩尼網者，明施教網漉諸垢故。百萬億寶網者，明教能護育眾生故。百萬億寶瓔珞網四面垂下者，明以萬行為瓔珞四攝眾生報，名四面垂下飾故。大要言之，凡隨智隨行、隨慈隨悲、隨波羅蜜、隨觀照、隨助道法、隨大願，所有報境因果相似。今將此業果將法表之，網表理智行教，樓閣表觀智，殿表正智利生，宮表含育無限，座表普印法空悲智萬行，帳表隨根含攝眾生，鈴表法音和悅，華表道眼開敷亦表行華資果。十百千萬億都該大數無限，但隨法准而知之可見，不煩更釋。如梵云頻婆帳者，此云身影也，謂此帳光明能現一切影像於中現故。頻婆羅香，明此香光潔，能現一切影像故。亦以赤色光淨，如頻婆果。阿樓那香，其色如日，赫奕光明。拘蘇摩華，此有總別義。總云一切草木花也。又有別者，其華白色，大小如錢，似此白菊也。樓閣延袤，言寶閣相連長遠也。寶悉底伽，此云佛胸前臆德之相，具云佉阿悉底伽。佉者，樂也。阿悉底迦者，此云有也。明有此相者有大樂故，以座上莊嚴有此相。樂寶天牟陀羅，天鼓中之別名也，因此撫擊方能出聲。阿迦尼吒天，此云色究竟天，言其色界此天最極上際。已下四十眾菩薩，明見座莊嚴，觀法倍倍入法昇進，以為莊嚴之境。四十眾者，明十住、十行、十迴向、十地位也。明此天蘊修此四位法，成普賢行自具故。已下從百萬億天王已下至百萬億摩醯首羅天王，有十六王，總該已上欲色二界主。且總明此十迴向法門，遍於三界以智隨悲，遍於六道利生自在，如王故。都舉十六種王名者，明彰此位總遍攝人天六道，以智如王，教化眾生自在無礙故。初總舉百萬億天王者，明天王最自在故。然別舉龍王諦觀者，明知根雨法自在。夜叉王頂上合掌者，明守護自在。乾闥婆王起信淨心者，明以法樂樂悅眾生自在。百萬億阿脩羅王斷憍慢者，明以大悲入生死海，謙下同事自在。百萬億迦樓羅王口銜繒帶者，明大悲垂俗引接，自在義故。百萬億緊那羅王歡喜踊躍者，明能以法歌樂悅眾生，令歡喜自在故。百萬億摩睺羅伽王歡喜瞻仰者，明是腹行，表恭

敬義自在故。百萬億世主稽首作禮者，明四天王主導眾生軌則義故，此是主人。及神龍鬼等乃至地獄，總攝在位。百萬億忉利天王瞻仰不瞬者，十住之位修方便進求之定義。百萬億夜摩天王歡喜讚歎者，如世間樂，以歌誦之法樂以讚歎之，明此天以十行法樂故。百萬億兜率天王布身作禮者，明此天大慈悲心，布身如地，荷有無倦義故。百萬億化樂天王頭頂禮敬者，明下心徹到大悲，屈智至悲之極義故。百萬億他化自在天王恭敬合掌者，明會智悲、生死涅槃無一異故。百萬億梵天王一心觀察者，明除細習義故。百萬億摩醯首羅天王恭敬供養者，明智慧法身大悲圓滿，可恭敬供養故。此已上十六天王龍王等，明智悲圓滿，三界六道自在，如王義故。皆百萬億者，表大願智悲行具足也。百萬億菩薩發聲讚歎者，明已上十六王總攝菩薩行遍，皆可讚歎故。百萬億天女專心供養者，明前十六王等行無染，大悲大慈遍三界故。百萬億同願天踊躍歡喜者，明此欲界中天往昔同願，亦明此位之中總同佛願行。百萬億往昔同住天妙聲稱讚者，明此十迴向位菩薩皆同一切諸佛大悲願行住。「百萬億梵身天布身敬禮」已下至「阿迦尼吒天恭敬頂禮」，明色界初禪已下行遍，總有二十眾天，總收色界諸眾。初十六王等一時包含，今次第別列。無色界天，定沈，未堪現世發心，化儀不及其境。如此一段可十六行經。自梵身天已下至阿迦尼吒天有二十眾天，阿迦尼吒天是色究竟天，此天是色界頂。此已上二十眾天，表此十迴向中大悲之行。天者淨也，明以大悲大智常處生死，教化眾生如天自在而無垢染，如梵身天。布身敬禮者，有二義：一恭敬如來；二表法，大悲謙下如地。百萬億梵輔天合掌於頂，亦有二義：一敬佛、二表法忻進。百萬億梵眾天圍遶侍衛，亦有二義：一敬順於佛、二表順正念度眾生故。百萬億大梵天讚歎稱揚無量功德，亦有二義：一敬歎於佛；二表法，歎眾生有佛功德。百萬億光天五體投地，亦有二義：一敬佛；二表法，望此位以大悲為地，明以戒定慧解脫解脫知見投於生死慈悲之地。百萬億少光天宣揚讚歎佛世難值，亦有二義：一敬世尊難值；二表法，嘆眾生菩提心難發。百萬億無量光天遙向佛作禮，亦有二義：一敬佛；二表法，教化一切眾生使令信解故，稱為遙見。百萬億光音天讚歎如來甚難得見，亦有二義：一難遇難見；二表法，嘆自心難知正法。百萬億淨居天與宮殿俱而來詣佛所，此亦二義如前：一敬佛；二表法，明悲智宮殿圓滿，含攝眾生。百萬億少淨天以清淨心稽首作禮，二義如前：一敬佛；二表法，明理事恭敬。百萬億無量淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬義自在故。百萬億世主稽首作禮者，明四天王主導眾生軌則義故，此是主人。及神龍鬼等乃至地獄，總攝在位。百萬億忉利天王瞻仰不瞬者，十住之位修方便進求之定義。百萬億夜摩天王歡喜讚歎者，如世間樂，以歌誦之法樂以讚歎之，明此天以十行法樂故。百萬億兜率天王布身作禮者，明此天大慈悲心，布身如地，荷有無倦義故。百萬億化樂天王頭頂禮敬者，明下心徹到大悲，屈智至悲之極義故。百萬億他化自在天王恭敬合掌者，明會智悲、生死涅槃無一異故。百萬億梵天王一心觀察者，明除細習義故。百萬億摩醯首羅天王恭敬供養者，明智慧法身大悲圓滿，可恭敬供養故。此已上十六天王龍王等，明智悲圓滿，三界六道自在，如王義故。皆百萬億者，表大願智悲行具足也。百萬億菩薩發聲讚歎者，明已上十六王總攝菩薩行遍，皆可讚歎故。百萬億天女專心供養者，明前十六王等行無染，大悲大慈遍三界故。百萬億同願天踊躍歡喜者，明此欲界中天往昔同願，亦明此位之中總同佛願行。百萬億往昔同住天妙聲稱讚者，明此十迴向位菩薩皆同一切諸佛大悲願行住。「百萬億梵身天布身敬禮」已下至「阿迦尼吒天恭敬頂禮」，明色界初禪已下行遍，總有二十眾天，總收色界諸眾。初十六王等一時包含，今次第別列。無色界天，定沈，未堪現世發心，化儀不及其境。如此一段可十六行經。自梵身天已下至阿迦尼吒天有二十眾天，阿迦尼吒天是色究竟天，此天是色界頂。此已上二十眾天，表此十迴向中大悲之行。天者淨也，明以大悲大智常處生死，教化眾生如天自在而無垢染，如梵身天。布身敬禮者，有二義：一恭敬如來；二表法，大悲謙下如地。百萬億梵輔天合掌於頂，亦有二義：一敬佛、二表法忻進。百萬億梵眾天圍遶侍衛，亦有二義：一敬順於佛、二表順正念度眾生故。百萬億大梵天讚歎稱揚無量功德，亦有二義：一敬歎於佛；二表法，歎眾生有佛功德。百萬億光天五體投地，亦有二義：一敬佛；二表法，望此位以大悲為地，明以戒定慧解脫解脫知見投於生死慈悲之地。百萬億少光天宣揚讚歎佛世難值，亦有二義：一敬世尊難值；二表法，嘆眾生菩提心難發。百萬億無量光天遙向佛作禮，亦有二義：一敬佛；二表法，教化一切眾生使令信解故，稱為遙見。百萬億光音天讚歎如來甚難得見，亦有二義：一難遇難見；二表法，嘆自心難知正法。百萬億淨居天與宮殿俱而來詣佛所，此亦二義如前：一敬佛；二表法，明悲智宮殿圓滿，含攝眾生。百萬億少淨天以清淨心稽首作禮，二義如前：一敬佛；二表法，明理事恭敬。百萬億無量淨

天願欲見佛投身而下，二義如前：一敬佛；二表法；明垂慈救俗。已下准義知之而以行行之，如百萬億種種天皆歡喜者，此天眾是色界欲界中雜類天故，故云種種也。是都稱表眾行具足，言種種行饒益眾生故。百萬億諸天各善思惟者，總言色界欲界天內天也。都稱百萬億菩薩天護持佛座莊嚴不絕者，此但兜率天故。亦是表法，以法界為座體、萬行為莊嚴。此已上三眾，通前有二十三眾。從百萬億華手菩薩已下，至百萬億諸天子以淨信心，并宮殿俱有十眾菩薩、四眾諸天子，通為十四眾。初百萬億華手菩薩雨一切華，有三義：一處空雨華供佛、二以空起行、三明往世造華為因。百萬億香手菩薩雨一切香，亦有三義：一雨香供佛、二明五分法身香、三明往因之行以香供養。百萬億鬘手菩薩，亦有三義：一雨鬘供佛、二以忍為鬘體、三明往因造鬘供佛。已下准義知之。如百萬億諸天子從天宮出至於座所，此有二義：一出宮供佛、二明以智會悲。百萬億諸天子以淨信心并宮殿俱，亦有二義：一并宮殿供佛、二表悲智圓融。百萬億生貴天子以身持座，亦有二義：一持座供佛；二表法，此生貴住主第四波羅蜜，以精進是持座義。百萬億灌頂天子舉身持座，亦有二義：一舉身持座供佛、二表十住中灌頂智悲力用增強。此四種天子者，即是欲界兜率天中說諸天子，以經言略計次第，十住合是。亦明子者，慈名，為表修慈故，彌勒號慈也。以次百萬億思惟菩薩已下至善能教化一切眾生者，此一段有十箇菩薩以淨三業，或入住地莊嚴法會，皆名義可解。自百萬億善根所生已下至而以讚歎，有十百萬億眾善行所嚴，如經具明。「如此世界」已下至「悉皆同等」有四行半經，都結十方同此。已上徒眾有一百種百萬億眾，已上莊嚴有一百八十七種百萬億，為已上此段都數。已上莊嚴及菩薩、神、天女，色類間雜，或次或不次者，意表此十迴向位是以智從悲成大悲海，於人天六道中以無限遍周法界行門，一時等化、逐根與法，或次或超、或但成信、或位階十地、或人天善根，無有一向次第安立。以此莊嚴及菩薩神天，表法間雜不依次第，或菩薩眾中有諸天，或諸天眾中有龍神，如是准義思之，可見經意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天願欲見佛投身而下，二義如前：一敬佛；二表法；明垂慈救俗。已下准義知之而以行行之，如百萬億種種天皆歡喜者，此天眾是色界欲界中雜類天故，故云種種也。是都稱表眾行具足，言種種行饒益眾生故。百萬億諸天各善思惟者，總言色界欲界天內天也。都稱百萬億菩薩天護持佛座莊嚴不絕者，此但兜率天故。亦是表法，以法界為座體、萬行為莊嚴。此已上三眾，通前有二十三眾。從百萬億華手菩薩已下，至百萬億諸天子以淨信心，并宮殿俱有十眾菩薩、四眾諸天子，通為十四眾。初百萬億華手菩薩雨一切華，有三義：一處空雨華供佛、二以空起行、三明往世造華為因。百萬億香手菩薩雨一切香，亦有三義：一雨香供佛、二明五分法身香、三明往因之行以香供養。百萬億鬘手菩薩，亦有三義：一雨鬘供佛、二以忍為鬘體、三明往因造鬘供佛。已下准義知之。如百萬億諸天子從天宮出至於座所，此有二義：一出宮供佛、二明以智會悲。百萬億諸天子以淨信心并宮殿俱，亦有二義：一并宮殿供佛、二表悲智圓融。百萬億生貴天子以身持座，亦有二義：一持座供佛；二表法，此生貴住主第四波羅蜜，以精進是持座義。百萬億灌頂天子舉身持座，亦有二義：一舉身持座供佛、二表十住中灌頂智悲力用增強。此四種天子者，即是欲界兜率天中說諸天子，以經言略計次第，十住合是。亦明子者，慈名，為表修慈故，彌勒號慈也。以次百萬億思惟菩薩已下至善能教化一切眾生者，此一段有十箇菩薩以淨三業，或入住地莊嚴法會，皆名義可解。自百萬億善根所生已下至而以讚歎，有十百萬億眾善行所嚴，如經具明。「如此世界」已下至「悉皆同等」有四行半經，都結十方同此。已上徒眾有一百種百萬億眾，已上莊嚴有一百八十七種百萬億，為已上此段都數。已上莊嚴及菩薩、神、天女，色類間雜，或次或不次者，意表此十迴向位是以智從悲成大悲海，於人天六道中以無限遍周法界行門，一時等化、逐根與法，或次或超、或但成信、或位階十地、或人天善根，無有一向次第安立。以此莊嚴及菩薩神天，表法間雜不依次第，或菩薩眾中有諸天，或諸天眾中有龍神，如是准義思之，可見經意。

第二興供迎佛分中，與十萬億阿僧祇兜率天子奉迎如來，有二義：一請佛入宮殿；二表法，以解脫無依住之大智，處一切生死饒益眾生，即迎佛義。又一釋：如創入聖位，以方便三昧而入真門，如此十迴向以取十住、十行中無垢正智，入大悲方便，為迎佛入宮殿。如三乘中地前三十心為方便，十地見道。如此經十信心為方便資糧，十住初心為見道成佛，十行、十迴向、十地、十一地為資糧，十住初心見道成佛令慣習自在故。為三乘教於三僧祇劫方成佛故，設十地菩薩得三種意生身，非是得佛智生身故。以是十地向前三賢菩薩是資糧位，十地見道為加行位，十一地等覺位中普賢行方終，十二地是妙覺佛果。此佛華嚴其義，先佛而後行，以先覺佛果，方以悲願之行用資覺體，使悲智齊均。以此義故，號佛華嚴也。是故今此兜率天王，以將大悲之方便，用資十住十行之中大智佛果，為迎佛義故。今此位教表法大體，將以大悲之海用資十住十行之中佛智慧正覺故，故號之為迎佛故。夫法無始終一念齊等，萬行悲智當體圓終，設教名言不可並立、名詮序致似有前後義，生體名者名無始末，達教者境智不移。此教意明混今古之為一際，破情塵於當即也，終不可作延促解始終見，總不出無時之理和會一多差別之門也。凡以前位向後位為遙見正契，為佛來入宮。以清淨心雨阿僧祇色華雲，有二義：一供佛、二表法門。大悲萬行遍周，其雲具十種，明法行圓滿。皆從天身出者，明智身興萬行也。大眾天子天女歡喜頂禮者，明以軌度法則利生令得樂故，明菩薩大悲令眾生得樂是菩薩樂故。如世人母，其子樂者其母亦樂也。兜率宮中不可說諸菩薩住虛空中精勤一心供養出過天者，明以法空成行，出勝世間有為行也。此一段有十三種眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二興供迎佛分中，與十萬億阿僧祇兜率天子奉迎如來，有二義：一請佛入宮殿；二表法，以解脫無依住之大智，處一切生死饒益眾生，即迎佛義。又一釋：如創入聖位，以方便三昧而入真門，如此十迴向以取十住、十行中無垢正智，入大悲方便，為迎佛入宮殿。如三乘中地前三十心為方便，十地見道。如此經十信心為方便資糧，十住初心為見道成佛，十行、十迴向、十地、十一地為資糧，十住初心見道成佛令慣習自在故。為三乘教於三僧祇劫方成佛故，設十地菩薩得三種意生身，非是得佛智生身故。以是十地向前三賢菩薩是資糧位，十地見道為加行位，十一地等覺位中普賢行方終，十二地是妙覺佛果。此佛華嚴其義，先佛而後行，以先覺佛果，方以悲願之行用資覺體，使悲智齊均。以此義故，號佛華嚴也。是故今此兜率天王，以將大悲之方便，用資十住十行之中大智佛果，為迎佛義故。今此位教表法大體，將以大悲之海用資十住十行之中佛智慧正覺故，故號之為迎佛故。夫法無始終一念齊等，萬行悲智當體圓終，設教名言不可並立、名詮序致似有前後義，生體名者名無始末，達教者境智不移。此教意明混今古之為一際，破情塵於當即也，終不可作延促解始終見，總不出無時之理和會一多差別之門也。凡以前位向後位為遙見正契，為佛來入宮。以清淨心雨阿僧祇色華雲，有二義：一供佛、二表法門。大悲萬行遍周，其雲具十種，明法行圓滿。皆從天身出者，明智身興萬行也。大眾天子天女歡喜頂禮者，明以軌度法則利生令得樂故，明菩薩大悲令眾生得樂是菩薩樂故。如世人母，其子樂者其母亦樂也。兜率宮中不可說諸菩薩住虛空中精勤一心供養出過天者，明以法空成行，出勝世間有為行也。此一段有十三種眾。

第三諸天迎佛各各遙見如來敬佛興供分中，分為五段。云遙見佛來者，明從前十行發起迴向大悲大願故。如對目前者，明不離根本智常相應故，下文云「見如來具一切智」是也。於法無礙正等覺者，明與佛智正覺合故。「如是思惟」已下四句，是正入位故。各以天衣盛供已下十種供養者，明前由以身化供，明起願也。此段明以衣盛供，表身行周也。於此興供一段六十五行經，約作五門分別。一「爾時如來威神力故」已下至「同時奉迎如來」有五行半經，明諸天以佛神力、自善根力，遙見佛來，自契智奉迎分。二「各以天衣」已下至「供養於佛」有四行經，明諸天以衣盛香華散佛供養分，此有十種供養眾。三「百千億那由他」已下至「雨一切瓔珞雲無有斷絕」有十六行經，明諸天各各以心所興供雲供養分，此一段十種供養眾。四百「千億那由他」已下至「天樂出妙音聲供養如來寶幡供養如來」有十二行經，明并陳所興十種持散供養供佛分。五「百千億那由他」已下至「無厭足」有二十五行經，舊住兜率天宮中菩薩以諸波羅蜜行興其依果以為供養。此一段十七種供養雲者，舊住本位位，新來者加行入位。此十七種供中，先舉蓋為先者，為此位迴入大悲菩薩行故，以大悲為首，以諸波羅蜜一時資助。華是智慧開敷義。帳是含容義。衣為忍義。鈴網是說教義。如幻心是堅固義，為無體可成壞故。餘准例約名義知之。此第三段有三十種百萬億供養眾，末後有先住天宮菩薩眾。有十七種供，從波羅蜜諸行生，從法身智慧解脫知見生，如文具明。所以勝天之供為非有為所報得故，是法身無作門所起超情作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三諸天迎佛各各遙見如來敬佛興供分中，分為五段。云遙見佛來者，明從前十行發起迴向大悲大願故。如對目前者，明不離根本智常相應故，下文云「見如來具一切智」是也。於法無礙正等覺者，明與佛智正覺合故。「如是思惟」已下四句，是正入位故。各以天衣盛供已下十種供養者，明前由以身化供，明起願也。此段明以衣盛供，表身行周也。於此興供一段六十五行經，約作五門分別。一「爾時如來威神力故」已下至「同時奉迎如來」有五行半經，明諸天以佛神力、自善根力，遙見佛來，自契智奉迎分。二「各以天衣」已下至「供養於佛」有四行經，明諸天以衣盛香華散佛供養分，此有十種供養眾。三「百千億那由他」已下至「雨一切瓔珞雲無有斷絕」有十六行經，明諸天各各以心所興供雲供養分，此一段十種供養眾。四百「千億那由他」已下至「天樂出妙音聲供養如來寶幡供養如來」有十二行經，明并陳所興十種持散供養供佛分。五「百千億那由他」已下至「無厭足」有二十五行經，舊住兜率天宮中菩薩以諸波羅蜜行興其依果以為供養。此一段十七種供養雲者，舊住本位位，新來者加行入位。此十七種供中，先舉蓋為先者，為此位迴入大悲菩薩行故，以大悲為首，以諸波羅蜜一時資助。華是智慧開敷義。帳是含容義。衣為忍義。鈴網是說教義。如幻心是堅固義，為無體可成壞故。餘准例約名義知之。此第三段有三十種百萬億供養眾，末後有先住天宮菩薩眾。有十七種供，從波羅蜜諸行生，從法身智慧解脫知見生，如文具明。所以勝天之供為非有為所報得故，是法身無作門所起超情作故。

第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾恭敬尊重」，此之一段有一百五行經。總大眾見佛饒益眾生無限自在分。於中文義，如經自具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾恭敬尊重」，此之一段有一百五行經。總大眾見佛饒益眾生無限自在分。於中文義，如經自具。

第五身光照曜無限分中，有十二行經，約分七分。一「爾時大眾咸見佛身」已下至「無邊法界」有兩行半經，明見佛光明境界分。二「以佛神力」已下至「出世善根之所成就」可兩行經，明如來神力出妙音聲說頌分。三「復現百千億那由他」已下至「自在之所出生」有兩行經，明如來現自報相莊嚴分。四「又現不可說」已下至「甚深義」可一行半經，明現無盡諸佛出興分。五「又現不可說」已下至「平等清淨」一行半經，明如來神力通變遍周分。六「如是」已下至「不思議勝德生」有一行經，明前所現是如來勝智德所生分。七「復現百千億那由他」已下至「佛法門故」有八行經，明如來現不思議妙寶焰現自善根集大眾分。此七段經中，文義自具。此段意如來自現境界，令迴向者加行契入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五身光照曜無限分中，有十二行經，約分七分。一「爾時大眾咸見佛身」已下至「無邊法界」有兩行半經，明見佛光明境界分。二「以佛神力」已下至「出世善根之所成就」可兩行經，明如來神力出妙音聲說頌分。三「復現百千億那由他」已下至「自在之所出生」有兩行經，明如來現自報相莊嚴分。四「又現不可說」已下至「甚深義」可一行半經，明現無盡諸佛出興分。五「又現不可說」已下至「平等清淨」一行半經，明如來神力通變遍周分。六「如是」已下至「不思議勝德生」有一行經，明前所現是如來勝智德所生分。七「復現百千億那由他」已下至「佛法門故」有八行經，明如來現不思議妙寶焰現自善根集大眾分。此七段經中，文義自具。此段意如來自現境界，令迴向者加行契入。

第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」一段有二十六行半經，分為兩段。一「爾時如來大悲所覆」已下至「生三世諸如來家」有十二行經，明如來示現莊嚴及神力令不可說世界眾生獲益分。二「世尊所現」已下至此段末，有十三行半經，明如來所現之德，顯佛自在令一切眾生發諸菩薩入佛所行，酬本願分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」一段有二十六行半經，分為兩段。一「爾時如來大悲所覆」已下至「生三世諸如來家」有十二行經，明如來示現莊嚴及神力令不可說世界眾生獲益分。二「世尊所現」已下至此段末，有十三行半經，明如來所現之德，顯佛自在令一切眾生發諸菩薩入佛所行，酬本願分。

第七「爾時兜率天王」已下至「一切世界悉亦如是」有十三行經，明兜率天王辦供請佛如來，為欲益眾生故受請，并結十方同此分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時兜率天王」已下至「一切世界悉亦如是」有十三行經，明兜率天王辦供請佛如來，為欲益眾生故受請，并結十方同此分。

第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」有十三行半經，約分為兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」有十三行半經，約分為兩段。