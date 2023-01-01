新華嚴經論
唐 李通玄撰40卷CBETA T1739大于一万字 68 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
新華嚴經論卷第十九
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長者李通玄撰
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十行品第二十一
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將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。
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一釋品名目者，此品正說十種行門，名為〈十行品〉。
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二釋品來意者，此夜摩天宮本意，說〈十行品〉，為表此天蓮華開為晝、合為夜，為此天天光自相照，及無有日月，但看蓮華開合而辨晝夜，名為時分天。夜摩者，梵語也。如此位菩薩知眾生心欲開發時，應時接引，未應度者與作得度因緣，以此處而表之，故於此處說十種行門。前之兩品且明至此天處而稱歎之，此一品正說十行之門故，是故此品須來。明前之十住猶依須彌之頂，此之十行依空所行，表行無著也。
二釋品來意者，此夜摩天宮本意，說〈十行品〉，為表此天蓮華開為晝、合為夜，為此天天光自相照，及無有日月，但看蓮華開合而辨晝夜，名為時分天。夜摩者，梵語也。如此位菩薩知眾生心欲開發時，應時接引，未應度者與作得度因緣，以此處而表之，故於此處說十種行門。前之兩品且明至此天處而稱歎之，此一品正說十行之門故，是故此品須來。明前之十住猶依須彌之頂，此之十行依空所行，表行無著也。
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三隨文解釋者，於中約分為二：一長科經意、二隨文解說。第一長科經意者，此之一品經約作十四段長科。第一「爾時」已下至「是為十」有二十五行經，明同號功德林，佛共加持功德林菩薩正說十行分。第二「佛子」已下至「第一歡喜行」有四十三行經，明正說初歡喜行之法門。第三「佛子」已下至「第二饒益行」有四十二行經，明饒益行。如是上下總一品，通偈頌有十四段經。末後兩段長行：初一段動地興供分，次一段功德林觀眾說頌分。次二百二行經，說頌歎法分。一品上下總通為十四段，如經自有分劑，不煩科文。如從初同號佛加持分中，約有四門分別：一明三昧名、二明同號佛數、三明同號諸佛所加、四明諸佛所以共入定菩薩同號。第一明三昧名者，何以名善思惟三昧？三昧者，云離沈掉，定之異名。且約禪定中有四種禪：一愚夫所行禪、二觀察義禪、三念真如禪、四如來禪。今云善思惟三昧者，是觀察義禪。為審定其法，善須觀察、正念思惟，安立法門，為後學者而作法則故。第二同號佛數者，舉萬佛剎微塵數佛皆號功德林，與入定者而同其號。明若迷其心境，無明與無限剎塵不殊；若了達心原，智慧功德等十方而無盡。以自一心洞曉，與法界福智無差。今此菩薩入此定門，以與一切諸佛契同福慧，遂得同號佛來加持，明與十方諸佛智慧解行同故、福德功德同故。第三明同號佛來加者，有六種加：一以言加，以言歎譽故；二毘盧遮那願力加，乘往願故；三毘盧遮那神力加，契佛神力故；四諸菩薩眾善根加。同善根故；五諸佛與智加，得十種無礙智故；六諸佛以手摩頂加，安慰許說法故。已下明功德林菩薩即從定起，正說十種行門。如下十種行中，以十波羅蜜為體。
三隨文解釋者，於中約分為二：一長科經意、二隨文解說。第一長科經意者，此之一品經約作十四段長科。第一「爾時」已下至「是為十」有二十五行經，明同號功德林，佛共加持功德林菩薩正說十行分。第二「佛子」已下至「第一歡喜行」有四十三行經，明正說初歡喜行之法門。第三「佛子」已下至「第二饒益行」有四十二行經，明饒益行。如是上下總一品，通偈頌有十四段經。末後兩段長行：初一段動地興供分，次一段功德林觀眾說頌分。次二百二行經，說頌歎法分。一品上下總通為十四段，如經自有分劑，不煩科文。如從初同號佛加持分中，約有四門分別：一明三昧名、二明同號佛數、三明同號諸佛所加、四明諸佛所以共入定菩薩同號。第一明三昧名者，何以名善思惟三昧？三昧者，云離沈掉，定之異名。且約禪定中有四種禪：一愚夫所行禪、二觀察義禪、三念真如禪、四如來禪。今云善思惟三昧者，是觀察義禪。為審定其法，善須觀察、正念思惟，安立法門，為後學者而作法則故。第二同號佛數者，舉萬佛剎微塵數佛皆號功德林，與入定者而同其號。明若迷其心境，無明與無限剎塵不殊；若了達心原，智慧功德等十方而無盡。以自一心洞曉，與法界福智無差。今此菩薩入此定門，以與一切諸佛契同福慧，遂得同號佛來加持，明與十方諸佛智慧解行同故、福德功德同故。第三明同號佛來加者，有六種加：一以言加，以言歎譽故；二毘盧遮那願力加，乘往願故；三毘盧遮那神力加，契佛神力故；四諸菩薩眾善根加。同善根故；五諸佛與智加，得十種無礙智故；六諸佛以手摩頂加，安慰許說法故。已下明功德林菩薩即從定起，正說十種行門。如下十種行中，以十波羅蜜為體。
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第一歡喜行，以檀波羅蜜為體。有四十三行經，分為五段。第一「佛子何等為歡喜行」已下至「令一切眾生歡喜愛樂」有九行半經，明行檀波羅蜜，學佛所有修行分。第二「隨諸方土有貧乏處」已下至「不違一切眾生之心」有十行半經，明此位菩薩見貧乏之處，誓願生彼富貴家，悉捨資財及以身命饒益分。第三「又作是念」已下至「三藐三菩提」有八行半經，明菩薩於飢餓劫中作廣大身，捨之濟乏分。第四從「菩薩如是」已下至「不見大果不見小果」有六行半經，明知真無想分。補特伽羅想，此曰數數取趣。摩納婆想者，此曰少年，亦曰儒童。意云不分別善惡老少，悉皆施與。第五從「爾時菩薩觀去來今」已下至「第一歡喜」行有七行半經，明觀眾生不堅固身，求堅固身令永安隱分。
第一歡喜行，以檀波羅蜜為體。有四十三行經，分為五段。第一「佛子何等為歡喜行」已下至「令一切眾生歡喜愛樂」有九行半經，明行檀波羅蜜，學佛所有修行分。第二「隨諸方土有貧乏處」已下至「不違一切眾生之心」有十行半經，明此位菩薩見貧乏之處，誓願生彼富貴家，悉捨資財及以身命饒益分。第三「又作是念」已下至「三藐三菩提」有八行半經，明菩薩於飢餓劫中作廣大身，捨之濟乏分。第四從「菩薩如是」已下至「不見大果不見小果」有六行半經，明知真無想分。補特伽羅想，此曰數數取趣。摩納婆想者，此曰少年，亦曰儒童。意云不分別善惡老少，悉皆施與。第五從「爾時菩薩觀去來今」已下至「第一歡喜」行有七行半經，明觀眾生不堅固身，求堅固身令永安隱分。
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第二饒益行，以戒波羅蜜為體。有四十二行經，分為五段。一「佛子何等為菩薩饒益行」已下至「得佛所讚平等正法」有六行經，明於五塵境界不著分。二「菩薩如是持淨戒時」已下至「一切智心」有八行經，明魔將天女不能惑亂分。三「佛子」已下至「無餘涅槃」有八行經，明菩薩不以五欲惱眾生分。四「何以故」已下至「令他快樂」有十三行經，明善自調伏，方能說法令他得樂分。五「佛子」已下至「饒益行」有六行經，明得離世間行，入甚深智慧分。
第二饒益行，以戒波羅蜜為體。有四十二行經，分為五段。一「佛子何等為菩薩饒益行」已下至「得佛所讚平等正法」有六行經，明於五塵境界不著分。二「菩薩如是持淨戒時」已下至「一切智心」有八行經，明魔將天女不能惑亂分。三「佛子」已下至「無餘涅槃」有八行經，明菩薩不以五欲惱眾生分。四「何以故」已下至「令他快樂」有十三行經，明善自調伏，方能說法令他得樂分。五「佛子」已下至「饒益行」有六行經，明得離世間行，入甚深智慧分。
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第三無違逆行，以忍波羅蜜為體。有三十行經，分為三段。一「佛子」已下至「忍辱柔和」有五行半經，明不害自他忍辱柔和分。二「佛子」已下至「令他心得清淨」有十三行半經，明菩薩身語加害堪忍分。三「菩薩爾時」已下至「無違逆行」有十行半經，明菩薩觀空成忍分。
第三無違逆行，以忍波羅蜜為體。有三十行經，分為三段。一「佛子」已下至「忍辱柔和」有五行半經，明不害自他忍辱柔和分。二「佛子」已下至「令他心得清淨」有十三行半經，明菩薩身語加害堪忍分。三「菩薩爾時」已下至「無違逆行」有十行半經，明菩薩觀空成忍分。
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第四無屈撓行，以精進波羅蜜為體。有三十七行半經，分為三段。一「佛子」已下至「一切佛法句義故而行精進」有二十二行半經，明菩薩不求世利，為求佛一切智故行精進分。二「佛子菩薩摩訶薩」已下至「答言我能」有六行經，明菩薩為眾生入地獄受苦無辭勞分。三「設復有人」已下至「無屈撓行」有八行半經，明菩薩為饒益眾生故，多劫受苦不辭勞分。
第四無屈撓行，以精進波羅蜜為體。有三十七行半經，分為三段。一「佛子」已下至「一切佛法句義故而行精進」有二十二行半經，明菩薩不求世利，為求佛一切智故行精進分。二「佛子菩薩摩訶薩」已下至「答言我能」有六行經，明菩薩為眾生入地獄受苦無辭勞分。三「設復有人」已下至「無屈撓行」有八行半經，明菩薩為饒益眾生故，多劫受苦不辭勞分。
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第五離癡亂行，以禪波羅蜜為體。有四十九行經，分為六段。一「佛子」已下至「修菩薩行心無癡亂」有十行經，明以正念於隨生死中利生無亂分。二「此菩薩」已下至「心常憶念無有間斷」有九行半經，明菩薩聞持正念不亂分。三「何以故」已下至「未曾一念心有散亂」有七行半經，明以正念於好惡音聲無散亂分。四「所謂正念不亂」已下至「而不能壞此菩薩心」有八行半經，明聞法及利生無餘障分。五「菩薩入三昧中」已下至「無差別」有五行經，明觀聲無體堪忍分。六「菩薩如是成就寂靜身語意行」已下至「離癡亂行」有九行半經，明身口意淨，堪入諸法不離一性分。
第五離癡亂行，以禪波羅蜜為體。有四十九行經，分為六段。一「佛子」已下至「修菩薩行心無癡亂」有十行經，明以正念於隨生死中利生無亂分。二「此菩薩」已下至「心常憶念無有間斷」有九行半經，明菩薩聞持正念不亂分。三「何以故」已下至「未曾一念心有散亂」有七行半經，明以正念於好惡音聲無散亂分。四「所謂正念不亂」已下至「而不能壞此菩薩心」有八行半經，明聞法及利生無餘障分。五「菩薩入三昧中」已下至「無差別」有五行經，明觀聲無體堪忍分。六「菩薩如是成就寂靜身語意行」已下至「離癡亂行」有九行半經，明身口意淨，堪入諸法不離一性分。
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第六善現行，以般若波羅蜜為體。有四十行半經，分為四段。一「佛子」已下至「方便示現生相」有十行半經，明智性之無性，示現方便現生分。二「佛子」已下至「與一切眾生作所依處」有十行經，明菩薩達心境一切法無性無依，而教化眾生，與作依處分。三「菩薩爾時」已下至「不行正道」有十一行經，明念度眾生分。四「菩薩如是觀諸眾生」已下至「善現行」有九行經，明度眾生未盡，不取自證涅槃分。
第六善現行，以般若波羅蜜為體。有四十行半經，分為四段。一「佛子」已下至「方便示現生相」有十行半經，明智性之無性，示現方便現生分。二「佛子」已下至「與一切眾生作所依處」有十行經，明菩薩達心境一切法無性無依，而教化眾生，與作依處分。三「菩薩爾時」已下至「不行正道」有十一行經，明念度眾生分。四「菩薩如是觀諸眾生」已下至「善現行」有九行經，明度眾生未盡，不取自證涅槃分。
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第七無著行，以方便波羅蜜為體。有五十五行經，分為六段。一「佛子」已下至「於諸佛法亦無所著」有十二行半經，明菩薩嚴淨佛剎，供養諸佛，心無所著分。二「此菩薩」已下至「能如是無著故」有十五行經，明菩薩供佛無厭，處事法而常行中無所著分。三「於佛法中心無障礙」已下至「生諸善根而無所著」有十一行經，明觀眾生苦，增長大悲分。四「菩薩爾時」已下至「何以故」有九行半經，明菩薩常住生死，教化眾生無著分。五「菩薩作是念」已下至「心無疲厭」有九行經，明教化眾生，觀法如幻分。六「無疲厭故」已下至「無著行」有七行半經，明菩薩見未調伏眾生而往彼生分。
第七無著行，以方便波羅蜜為體。有五十五行經，分為六段。一「佛子」已下至「於諸佛法亦無所著」有十二行半經，明菩薩嚴淨佛剎，供養諸佛，心無所著分。二「此菩薩」已下至「能如是無著故」有十五行經，明菩薩供佛無厭，處事法而常行中無所著分。三「於佛法中心無障礙」已下至「生諸善根而無所著」有十一行經，明觀眾生苦，增長大悲分。四「菩薩爾時」已下至「何以故」有九行半經，明菩薩常住生死，教化眾生無著分。五「菩薩作是念」已下至「心無疲厭」有九行經，明教化眾生，觀法如幻分。六「無疲厭故」已下至「無著行」有七行半經，明菩薩見未調伏眾生而往彼生分。
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第八難得行，以願波羅蜜為體。有七十行經，分為六段。一「佛子」已下至「一性善根」有四行經，明此位中十善根分。二「此菩薩」已下至「得不退轉」有八行半經，明處苦無疲厭分。三「此菩薩雖了眾生非有」已下至「何以故」有十行經，明不捨不著眾生界分。四「菩薩深入眾生界」已下至「非得果」有十四行經，明菩薩入眾生界不著，而亦不廢常在世間現身度眾生分。五「菩薩成就如是」已下至「不著世間」有十九行半經，明不說而說法自在分。六「菩薩如是」已下至「第八難得行」有十四行半經，明行菩薩行不求果報分。
第八難得行，以願波羅蜜為體。有七十行經，分為六段。一「佛子」已下至「一性善根」有四行經，明此位中十善根分。二「此菩薩」已下至「得不退轉」有八行半經，明處苦無疲厭分。三「此菩薩雖了眾生非有」已下至「何以故」有十行經，明不捨不著眾生界分。四「菩薩深入眾生界」已下至「非得果」有十四行經，明菩薩入眾生界不著，而亦不廢常在世間現身度眾生分。五「菩薩成就如是」已下至「不著世間」有十九行半經，明不說而說法自在分。六「菩薩如是」已下至「第八難得行」有十四行半經，明行菩薩行不求果報分。
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第九善法行，以力波羅蜜為體。於此段中，分為五段。一「佛子」已下至「旋陀羅尼辯無盡」有十二行經，明十無盡辯分。二「此菩薩」已下至「悉亦如是」有九行半經，明大千界現身成佛辯才無礙分。三「復次」已下至「而作佛事」有十六行半經，明於一毛端處道場無盡，一切毛處及不可說三千界示身成佛分。四「佛子此菩薩」已下至「善能觀察法相故」有六行半經，明十種自在身分。五「菩薩成就如是十種身」已下至「一切佛法源故」有九行經，明與一切眾生所為依處分。
第九善法行，以力波羅蜜為體。於此段中，分為五段。一「佛子」已下至「旋陀羅尼辯無盡」有十二行經，明十無盡辯分。二「此菩薩」已下至「悉亦如是」有九行半經，明大千界現身成佛辯才無礙分。三「復次」已下至「而作佛事」有十六行半經，明於一毛端處道場無盡，一切毛處及不可說三千界示身成佛分。四「佛子此菩薩」已下至「善能觀察法相故」有六行半經，明十種自在身分。五「菩薩成就如是十種身」已下至「一切佛法源故」有九行經，明與一切眾生所為依處分。
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第十真實行，以智波羅蜜為體。於此段中，分為三段。一「佛子」已下至「悉令清淨故」有十行經，明此位菩薩學三世諸佛誠實身語智，得佛十種智分。二「此菩薩復生如是增上心」已下至「法界虛空界」有十六行半經，明以願力教化眾生不取菩提分。三「此菩薩」已下至「第十真實行」可有十六行經，明身含眾剎知根利生自在分。已下動地興供分中，有十五行經，義分為三段。第一「爾時」已下至「天微妙音聲」有五行半經，明動地興供分。二「如此世界」已下至「悉亦如是」有一行半經，明都結十方同然分。三「復以佛神力故」已下至「十方世界悉亦如是」有八行經，明十方功德林菩薩來集作證分。如十方各過十萬佛剎微塵數世界外，有十萬佛剎微塵數菩薩，皆名功德林者，為明十行遍周故。佛號普功德者，為明此十行遍周即功德遍周，即是此位之中所得之果，以行遍周所招功德故。佛號普功德，舉十方各過十佛剎微塵數者，亦明智所達法。亦明行門之量廣大，即佛果功德廣大。如是已上十行，約十波羅蜜為昇進，於法自具分明，不煩更釋。如是十行，總是一時一念無前後之行門，莫作前後延促之見，皆須約法界智體用成進修之門。如說頌歎法中有七行經，明十種種性不斷故，以頌重申。如暨于法界者，暨者及也，云及于法界也。如下頌分中有二百二行頌，兩行一頌，如文具明。
第十真實行，以智波羅蜜為體。於此段中，分為三段。一「佛子」已下至「悉令清淨故」有十行經，明此位菩薩學三世諸佛誠實身語智，得佛十種智分。二「此菩薩復生如是增上心」已下至「法界虛空界」有十六行半經，明以願力教化眾生不取菩提分。三「此菩薩」已下至「第十真實行」可有十六行經，明身含眾剎知根利生自在分。已下動地興供分中，有十五行經，義分為三段。第一「爾時」已下至「天微妙音聲」有五行半經，明動地興供分。二「如此世界」已下至「悉亦如是」有一行半經，明都結十方同然分。三「復以佛神力故」已下至「十方世界悉亦如是」有八行經，明十方功德林菩薩來集作證分。如十方各過十萬佛剎微塵數世界外，有十萬佛剎微塵數菩薩，皆名功德林者，為明十行遍周故。佛號普功德者，為明此十行遍周即功德遍周，即是此位之中所得之果，以行遍周所招功德故。佛號普功德，舉十方各過十佛剎微塵數者，亦明智所達法。亦明行門之量廣大，即佛果功德廣大。如是已上十行，約十波羅蜜為昇進，於法自具分明，不煩更釋。如是十行，總是一時一念無前後之行門，莫作前後延促之見，皆須約法界智體用成進修之門。如說頌歎法中有七行經，明十種種性不斷故，以頌重申。如暨于法界者，暨者及也，云及于法界也。如下頌分中有二百二行頌，兩行一頌，如文具明。
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十無盡藏品第二十二
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將釋此品，三門如前。
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一釋品名目者，為說此十種藏依法立名，可知。
一釋品名目者，為說此十種藏依法立名，可知。
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二釋品來意者，此位已說十種行。以此十無盡藏成前十行之法使令無盡，成後十迴向之法使令進向，令使行門不滯，是故此品須來。
二釋品來意者，此位已說十種行。以此十無盡藏成前十行之法使令無盡，成後十迴向之法使令進向，令使行門不滯，是故此品須來。
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三長科經意者，分為二門：一長科經意、二隨文釋義。
三長科經意者，分為二門：一長科經意、二隨文釋義。
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一長科經意者，於此一品經中，大段隨十藏名目，總有十一段經。其文如下。
一長科經意者，於此一品經中，大段隨十藏名目，總有十一段經。其文如下。
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第一從初「爾時功德林菩薩」已下至「為眾生說皆令開悟」有二十八行半經，明正舉十無盡藏名，并陳十種信法分。於此分中復分為六。第一「爾時功德林」已下至「是為十」有四行經，明正說十藏之名分。第二「佛子」已下至「生淨信已」有五行半經，明初舉十種信法分。第三「聞諸佛法不可思議」已下至「何以故」有七行半經，明聞法生信已，於法不怯分。第四「此菩薩」已下至「無知無捨」有五行半經，明知一切諸佛出世入涅槃，無近遠取捨分。第五「此菩薩入佛智慧」已下至「一切諸佛方便」有五行經，明入此信生在佛家，順諸佛善根方便分。第六「是名菩薩」已下一行半經，總明結信成能演法分。此信是十行之中位內之信，文殊師利、覺首等是十信位中信心故。
第一從初「爾時功德林菩薩」已下至「為眾生說皆令開悟」有二十八行半經，明正舉十無盡藏名，并陳十種信法分。於此分中復分為六。第一「爾時功德林」已下至「是為十」有四行經，明正說十藏之名分。第二「佛子」已下至「生淨信已」有五行半經，明初舉十種信法分。第三「聞諸佛法不可思議」已下至「何以故」有七行半經，明聞法生信已，於法不怯分。第四「此菩薩」已下至「無知無捨」有五行半經，明知一切諸佛出世入涅槃，無近遠取捨分。第五「此菩薩入佛智慧」已下至「一切諸佛方便」有五行經，明入此信生在佛家，順諸佛善根方便分。第六「是名菩薩」已下一行半經，總明結信成能演法分。此信是十行之中位內之信，文殊師利、覺首等是十信位中信心故。
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第二「佛子何等為菩薩戒藏」已下至「是名菩薩第二戒藏」，於中有二十八行半經。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無毀犯戒」有三行半經，明正舉十種戒名號分。第二「云何」已下至「具足受持十種善業」有二十一行經，明正說十種戒之持犯分。第三「菩薩」已下至「第二戒藏」有正說四行半經，明此十行菩薩持戒無毀犯分。
第二「佛子何等為菩薩戒藏」已下至「是名菩薩第二戒藏」，於中有二十八行半經。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無毀犯戒」有三行半經，明正舉十種戒名號分。第二「云何」已下至「具足受持十種善業」有二十一行經，明正說十種戒之持犯分。第三「菩薩」已下至「第二戒藏」有正說四行半經，明此十行菩薩持戒無毀犯分。
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第三「佛子」已下至「第三慚藏」有十三行半經，於此段中復分為二段。第一「佛子」已下至「應專心斷除」有十二行經，明斷無慚行，具於慚行分。第二一行半經，明具足於慚，善為眾生說法分。
第三「佛子」已下至「第三慚藏」有十三行半經，於此段中復分為二段。第一「佛子」已下至「應專心斷除」有十二行經，明斷無慚行，具於慚行分。第二一行半經，明具足於慚，善為眾生說法分。
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第四「佛子」已下至「是名菩薩愧藏」，於中有十二行經。於中大意復分為三。第一「佛子」已下至「又作是念」有三行半經，明自念於五欲境無始長貪求分。第二「眾生無智」已下至「我今行於愧」有七行半經，明念眾生愚癡，為於五欲互為怨讎，菩薩知之應自斷分。第三「速成菩提」已下一行半經，善為眾生說真實法分。
第四「佛子」已下至「是名菩薩愧藏」，於中有十二行經。於中大意復分為三。第一「佛子」已下至「又作是念」有三行半經，明自念於五欲境無始長貪求分。第二「眾生無智」已下至「我今行於愧」有七行半經，明念眾生愚癡，為於五欲互為怨讎，菩薩知之應自斷分。第三「速成菩提」已下一行半經，善為眾生說真實法分。
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第五「佛子」已下至「多聞藏」有三十四行半經，明聞藏。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無記法」有四行經，明舉十事有無分。第二「何等為是事有」已下至「是名無記法」有二十六行半經，明正說十種事有無分。初從十二緣說，無明有故行有，識無故名色無。愛起故苦起，有滅故生滅。此上四事識之與愛，皆從無明妄繫諸有生。今達有本無，即十二緣滅。十二緣滅，非智有生、非智有滅，但除其病。其致無依無形無為而虛通萬有，無思而現、無作而成。學之者以止觀兩門功終，方會此之一辯。後之十法總終聖教，具陳識相對治異解，已下如文具明。第三「菩薩」已下四行經，明菩薩念諸眾生無多聞慧，我求多聞藏廣為說法分。
第五「佛子」已下至「多聞藏」有三十四行半經，明聞藏。於此段中復分為三。第一「佛子」已下至「無記法」有四行經，明舉十事有無分。第二「何等為是事有」已下至「是名無記法」有二十六行半經，明正說十種事有無分。初從十二緣說，無明有故行有，識無故名色無。愛起故苦起，有滅故生滅。此上四事識之與愛，皆從無明妄繫諸有生。今達有本無，即十二緣滅。十二緣滅，非智有生、非智有滅，但除其病。其致無依無形無為而虛通萬有，無思而現、無作而成。學之者以止觀兩門功終，方會此之一辯。後之十法總終聖教，具陳識相對治異解，已下如文具明。第三「菩薩」已下四行經，明菩薩念諸眾生無多聞慧，我求多聞藏廣為說法分。
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第六「佛子」已下至「施藏」有九十三行經。於比段中復分為二。第一「佛子」已下至「究竟施」有三行經，明都舉十種施藏分。第二「佛子」已下直至「是名菩薩第六施藏」，總說前十種施藏分。已上十種施，理事盡含，如文自具。
第六「佛子」已下至「施藏」有九十三行經。於比段中復分為二。第一「佛子」已下至「究竟施」有三行經，明都舉十種施藏分。第二「佛子」已下直至「是名菩薩第六施藏」，總說前十種施藏分。已上十種施，理事盡含，如文自具。
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第七「佛子」已下至「開悟一切眾生」有三十行經。於此段中復分為五。第一「佛子」已下至「涅槃如實知」有十一行經，明且舉如實知世間法出世法根本所集體分。第二「云何知」已下至「廣為宣說」有三行經，明都舉前法從緣所生，本無所有分。第三「為說何等」已下至「不由他悟」有六行經，明正說前受想行等無體成壞分。第四「此慧藏」已下至「是為十」有八行經，明十不可盡分。第五已下一行半經，明得法善說分。
第七「佛子」已下至「開悟一切眾生」有三十行經。於此段中復分為五。第一「佛子」已下至「涅槃如實知」有十一行經，明且舉如實知世間法出世法根本所集體分。第二「云何知」已下至「廣為宣說」有三行經，明都舉前法從緣所生，本無所有分。第三「為說何等」已下至「不由他悟」有六行經，明正說前受想行等無體成壞分。第四「此慧藏」已下至「是為十」有八行經，明十不可盡分。第五已下一行半經，明得法善說分。
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第八「佛子」已下至「念藏」有二十七行經。於中大意復分為二段。第一「佛子」已下至「不可說三昧種種性」有十八行經，明得無限正念法分。第二「此念有十種」已下至「第八念藏」有九行經，明得十正念時，於一切法無過失分。
第八「佛子」已下至「念藏」有二十七行經。於中大意復分為二段。第一「佛子」已下至「不可說三昧種種性」有十八行經，明得無限正念法分。第二「此念有十種」已下至「第八念藏」有九行經，明得十正念時，於一切法無過失分。
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第九「佛子」已下有十四行經。於中大意復分為二。第一「佛子」已下至「不可說三昧種性」有十一行半經，明聞持一切諸法無限分。第二「佛子」已下有兩行半經，明此位菩薩所說法無限，唯佛能了知分。
第九「佛子」已下有十四行經。於中大意復分為二。第一「佛子」已下至「不可說三昧種性」有十一行半經，明聞持一切諸法無限分。第二「佛子」已下有兩行半經，明此位菩薩所說法無限，唯佛能了知分。
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第十「佛子」已下一段，有二十四行經。於中其意復分為三。第一「佛子」已下至「何以故」有十二行經，明此位菩薩辯藏無盡分。第二「此菩薩成就十種無盡藏」已下至「第十辯藏」有十行經，明正說十種辯藏分。第三有兩行經，明辯藏無限分。
第十「佛子」已下一段，有二十四行經。於中其意復分為三。第一「佛子」已下至「何以故」有十二行經，明此位菩薩辯藏無盡分。第二「此菩薩成就十種無盡藏」已下至「第十辯藏」有十行經，明正說十種辯藏分。第三有兩行經，明辯藏無限分。
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第十一段中有八行經，明總舉前十藏成就迴向法門分。如前十二部經名中，祇夜，此云應誦。伽陀。此云諷誦。尼陀那。此云因緣經。優陀那。此云無問自說。此十種藏。為成當位自分十行。令成滿故。亦成後十迴向法門故。每位皆然。已上釋十行法門竟。十迴向如下此會中序分、正說、流通者。從此初昇兜率天宮，是序分。已下兩品，是正說分。兩品中至下動地興供，是流通分。兜率天宮說十迴向法門，於此位中有三品經，共成此位。
第十一段中有八行經，明總舉前十藏成就迴向法門分。如前十二部經名中，祇夜，此云應誦。伽陀。此云諷誦。尼陀那。此云因緣經。優陀那。此云無問自說。此十種藏。為成當位自分十行。令成滿故。亦成後十迴向法門故。每位皆然。已上釋十行法門竟。十迴向如下此會中序分、正說、流通者。從此初昇兜率天宮，是序分。已下兩品，是正說分。兩品中至下動地興供，是流通分。兜率天宮說十迴向法門，於此位中有三品經，共成此位。
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昇兜率天宮品第二十三
昇兜率天宮品第二十三
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第一從初〈昇兜率天宮品〉，三義如前。
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一釋品名目者，以昇天所至立名也。兜率天者，此云樂知足天也。
一釋品名目者，以昇天所至立名也。兜率天者，此云樂知足天也。
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二釋品來意者，明前十住、十行二位以彰出世，已成如來智慧之業。今於此天，以明隨見道者成如來大悲處世利生之業，會融世間出世間不一不二法門，是故此品須來。凡大悲門，從初發心時以真智慧進修中，悲有勝劣不同。十住、十行智悲兼修，仍出世心多。經望此位大悲是理智位，出世心終，迴入生死，致慈之悲。十地之中長養大悲更令深厚，是故善財十地表法中，從初地已去有九箇女天；一箇瞿波，是佛昔為大子之時妻，表悲。十地位以終法悅，是妻義故。
二釋品來意者，明前十住、十行二位以彰出世，已成如來智慧之業。今於此天，以明隨見道者成如來大悲處世利生之業，會融世間出世間不一不二法門，是故此品須來。凡大悲門，從初發心時以真智慧進修中，悲有勝劣不同。十住、十行智悲兼修，仍出世心多。經望此位大悲是理智位，出世心終，迴入生死，致慈之悲。十地之中長養大悲更令深厚，是故善財十地表法中，從初地已去有九箇女天；一箇瞿波，是佛昔為大子之時妻，表悲。十地位以終法悅，是妻義故。
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問曰：云何於此天處說迴向法？
問曰：云何於此天處說迴向法？
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答曰：如須彌頂上說十住，明初生佛家，住佛智慧之頂而無退轉。夜摩天上說十行法，表行依空法，一切無著。至此兜率天宮，表雖不離欲界處大悲門，而於欲境常行知足，無所染著，但為饒益眾生處於世間。又此天處於欲界，自須彌已上五天之處中，以會智悲令不偏故。如四天王還依帝釋為主故。是故而於此天說十迴向，明和會真俗成大慈悲，長處生死而不廢涅槃，名為迴向。從初發心住已來如是和會，位終偏得其名，故名迴向。此為以處表法昇進，亦即不曾身有上下去來，智悲恒遍故、無中邊故。但明寄處，表一生菩薩處此天中果行滿故，以明發心初始始生如來智慧之家，以佛智慧行大悲門，即是圓滿如來果故。果復常滿、行復常行，果行常嚴故，號佛華嚴也。十地、十一地，依此十住、十行、十迴向法三法成其功用，更亦無別安立。以是他化天中說十地時，更不別作法事興供故。但長養此位大智大慈大悲令深固圓滿，故名十地。
答曰：如須彌頂上說十住，明初生佛家，住佛智慧之頂而無退轉。夜摩天上說十行法，表行依空法，一切無著。至此兜率天宮，表雖不離欲界處大悲門，而於欲境常行知足，無所染著，但為饒益眾生處於世間。又此天處於欲界，自須彌已上五天之處中，以會智悲令不偏故。如四天王還依帝釋為主故。是故而於此天說十迴向，明和會真俗成大慈悲，長處生死而不廢涅槃，名為迴向。從初發心住已來如是和會，位終偏得其名，故名迴向。此為以處表法昇進，亦即不曾身有上下去來，智悲恒遍故、無中邊故。但明寄處，表一生菩薩處此天中果行滿故，以明發心初始始生如來智慧之家，以佛智慧行大悲門，即是圓滿如來果故。果復常滿、行復常行，果行常嚴故，號佛華嚴也。十地、十一地，依此十住、十行、十迴向法三法成其功用，更亦無別安立。以是他化天中說十地時，更不別作法事興供故。但長養此位大智大慈大悲令深固圓滿，故名十地。
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三隨文解釋者，於此義中復分為二。此會中都會五位眾，總在其中，如下諸王、菩薩等總是。一長科經意、二隨文解釋。
三隨文解釋者，於此義中復分為二。此會中都會五位眾，總在其中，如下諸王、菩薩等總是。一長科經意、二隨文解釋。
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第一長科經意者，從初「爾時」至經末，約分為十一段。
第一長科經意者，從初「爾時」至經末，約分為十一段。
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第一「爾時佛神力故」已下至「悉皆同等」，於中有九紙經，明兜率天王遙見佛來，與諸天眾敷座莊嚴分。
第一「爾時佛神力故」已下至「悉皆同等」，於中有九紙經，明兜率天王遙見佛來，與諸天眾敷座莊嚴分。
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第二「爾時兜率天王」已下至「音樂一時同奏」此一段經，明兜率天王為佛敷座已，與諸天眾以淨心興供養雲，及諸菩薩奉迎如來分。
第二「爾時兜率天王」已下至「音樂一時同奏」此一段經，明兜率天王為佛敷座已，與諸天眾以淨心興供養雲，及諸菩薩奉迎如來分。
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第三「爾時如來威神力故」已下至「讚歎如來無厭足」一段經，明諸天迎佛，各各遙見佛來如對目前，敬佛興供分。
第三「爾時如來威神力故」已下至「讚歎如來無厭足」一段經，明諸天迎佛，各各遙見佛來如對目前，敬佛興供分。
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第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾生恭敬尊重」，此之一段經文，明諸天菩薩見佛神變饒益眾生，充滿十方遍周無限分。
第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾生恭敬尊重」，此之一段經文，明諸天菩薩見佛神變饒益眾生，充滿十方遍周無限分。
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第五「爾時大眾咸見佛身」已下至「不可思議佛法門故」此之一段，明如來身光遍照無限分。
第五「爾時大眾咸見佛身」已下至「不可思議佛法門故」此之一段，明如來身光遍照無限分。
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第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」此之一段，明如來示一切智所有莊嚴，隨利生無限令增長分。
第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」此之一段，明如來示一切智所有莊嚴，隨利生無限令增長分。
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第七「爾時兜率陀天王」已下至「一切世界悉亦如是」此之一段，明兜率天王辦供已畢，請佛入宮殿，如來受請分。
第七「爾時兜率陀天王」已下至「一切世界悉亦如是」此之一段，明兜率天王辦供已畢，請佛入宮殿，如來受請分。
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第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」此之一段，明如來入殿，以佛殊勝德勳，令殿莊嚴，勝天所供分。
第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」此之一段，明如來入殿，以佛殊勝德勳，令殿莊嚴，勝天所供分。
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第九有二十行頌，歎往昔十佛皆入此殿分。
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第十兩行經，都結十方同此，稱歎往昔如來入此殿分。
第十兩行經，都結十方同此，稱歎往昔如來入此殿分。
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第十一「爾時世尊」已下至「悉亦如是」此之一段，明如來入殿昇座而坐，以佛之德殿內殊好出勝過天，及十方菩薩皆來集分。
第十一「爾時世尊」已下至「悉亦如是」此之一段，明如來入殿昇座而坐，以佛之德殿內殊好出勝過天，及十方菩薩皆來集分。
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第二隨文解釋者，從第一段長科中「爾時」已下至「如是渴仰悉皆同等」，復科為七段。第一「爾時」已下至「恒對於佛」有三行經，明智身恒圓滿分。第二「爾時世尊」已下至「妙寶莊嚴殿」可兩行經，明如來大智身遍周應感，所見彼此無來去分。第三「時兜率天王遙見佛來」已下至「無能得究其妙好」有七行經，明天王殿上敷座分。從此已下至第一段終，有一百九十三行半經，有一百七十七百萬億種諸莊嚴寶座及寶地虛空悉皆遍滿。又有一百八箇百萬億種諸菩薩并諸天八部王眾入法，及合掌思惟讚頌。持幡等眾莊嚴寶地及虛空周遍圓滿。又有十箇百萬億善根之所嚴潔。第四「有百萬億層級」已下至「克諧眾樂」有一百一十一行半經，有一百七十箇一百萬億色類莊嚴寶座及虛空分。第五「有百萬億初發心菩薩」已下至「百萬億菩薩善能教化一切眾生」有七十六行經，明菩薩入法，諸天八部眾都有一百箇一百萬億大眾海莊嚴寶地及虛空中分。第六「百萬億善根所生」已下至「百萬億讚歎法而以讚歎」有六行經，明十種善根莊嚴宮殿及寶座分。第七「如此世界」已下至「悉皆同等」有五行經，明都結十方同然分。
第二隨文解釋者，從第一段長科中「爾時」已下至「如是渴仰悉皆同等」，復科為七段。第一「爾時」已下至「恒對於佛」有三行經，明智身恒圓滿分。第二「爾時世尊」已下至「妙寶莊嚴殿」可兩行經，明如來大智身遍周應感，所見彼此無來去分。第三「時兜率天王遙見佛來」已下至「無能得究其妙好」有七行經，明天王殿上敷座分。從此已下至第一段終，有一百九十三行半經，有一百七十七百萬億種諸莊嚴寶座及寶地虛空悉皆遍滿。又有一百八箇百萬億種諸菩薩并諸天八部王眾入法，及合掌思惟讚頌。持幡等眾莊嚴寶地及虛空周遍圓滿。又有十箇百萬億善根之所嚴潔。第四「有百萬億層級」已下至「克諧眾樂」有一百一十一行半經，有一百七十箇一百萬億色類莊嚴寶座及虛空分。第五「有百萬億初發心菩薩」已下至「百萬億菩薩善能教化一切眾生」有七十六行經，明菩薩入法，諸天八部眾都有一百箇一百萬億大眾海莊嚴寶地及虛空中分。第六「百萬億善根所生」已下至「百萬億讚歎法而以讚歎」有六行經，明十種善根莊嚴宮殿及寶座分。第七「如此世界」已下至「悉皆同等」有五行經，明都結十方同然分。
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問曰：十住但有諸天眾來迎世尊，十行徒眾即有諸天及菩薩眾，此會何故八部王眾大眾廣博莊嚴色類甚多？十地中不敘致天王及眾來迎入殿莊嚴高座等事，何意其位高昇不陳廣供？
問曰：十住但有諸天眾來迎世尊，十行徒眾即有諸天及菩薩眾，此會何故八部王眾大眾廣博莊嚴色類甚多？十地中不敘致天王及眾來迎入殿莊嚴高座等事，何意其位高昇不陳廣供？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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答曰：十住有天、無菩薩來迎如來。所施供養者為十住位，但明且初生佛智慧家，未有先見道者，但列諸天，未有菩薩。為初始從信位，凡夫未得入聖位，故以此初〈昇須彌頂品〉不列菩薩之眾，但有諸天奉迎如來故，明從此位方入聖流。如〈昇夜摩天宮品〉即有諸天及菩薩眾稱揚讚歎者，即明十住位已有見道入位故。故十行位昇進中，即有諸菩薩眾而迎佛會。入十行法門，以十住、十行設行眾行，出世心多，處世大悲由未自在故，所以眾不圓滿故。是此兜率天宮諸天菩薩及莊嚴色類多者，明此迴向之門會融悲智，出世與世間一體，成就大悲普育含識，遍周利物不棄微生，是故天王、龍王、八部諸王、菩薩法王其眾無量，莊嚴境界色相無邊。表明悲位含弘濟生無限，利物廣大獲益無窮，是故此天莊嚴廣大。如十地之位，但約此十迴向大悲之際智育遐周之門，長養大悲使令堅厚，更無餘法別有進求。設復智有奇途，只是此位之中微細，是故佛昇他化，更亦不別作徒眾承迎座體。進修不論別加。層級可知。隨文釋義者，此〈昇兜率天宮品〉中云十方一切世界皆常對於佛者，明圓智遍周。不離菩提樹夜摩而昇兜率天者，為菩提之智體本性無有依住，遍往十方無去來。今性不可得，無有住處、無有遷變，不動不寂、無所造作，而隨根應十方世界，於一切眾生前對現色身如應化度。時兜率天王遙見佛來者，明從前十行位向十迴向，為遙見佛來。殿敷寶座者，契會也。如十住為以方便三昧顯現如來智慧法流，即座有安置。十行之中為以法身無相而為行體座。云化作寶蓮華藏者，為表處行無染，如蓮華故。今此十迴向位中，為成大悲赴俗座，云敷座。敷者開發義，為表大悲赴俗，開敷眾善之華，至菩提之妙果故。又敷者設義，為表大悲赴俗設法以利生故，不自求出世法故。座體摩尼者，明以大慈悲常在生死而無染污，以表摩尼名離垢。寶座云師子者，依主義也，為如來是無畏之主故。諸天妙寶之所集成者，明妙理智悲萬行報得。是故經云「過去修行善根所得一切如來神力所現」者，明一切諸佛福智萬行不異自佛神力故，但自心理智中與一切諸佛同福故，為智同行同故。云無量百千億那由他阿僧祇善根所生者，明迴向中福智大悲行周故報也。總云此座嚴飾，是不可數無限善根所生，一切如來淨法所起者，明以智起行，無法不淨。餘如文自具。有百萬億層級周匝圍遶者，十住云百千，十行云百萬，十迴向云百萬億，明昇位階級也。百萬億金網者，為善施教網明淨故。百萬億華帳者，以萬行含攝義故。百萬億寶帳者，觀一切眾生智可貴故，可含攝故。
答曰：十住有天、無菩薩來迎如來。所施供養者為十住位，但明且初生佛智慧家，未有先見道者，但列諸天，未有菩薩。為初始從信位，凡夫未得入聖位，故以此初〈昇須彌頂品〉不列菩薩之眾，但有諸天奉迎如來故，明從此位方入聖流。如〈昇夜摩天宮品〉即有諸天及菩薩眾稱揚讚歎者，即明十住位已有見道入位故。故十行位昇進中，即有諸菩薩眾而迎佛會。入十行法門，以十住、十行設行眾行，出世心多，處世大悲由未自在故，所以眾不圓滿故。是此兜率天宮諸天菩薩及莊嚴色類多者，明此迴向之門會融悲智，出世與世間一體，成就大悲普育含識，遍周利物不棄微生，是故天王、龍王、八部諸王、菩薩法王其眾無量，莊嚴境界色相無邊。表明悲位含弘濟生無限，利物廣大獲益無窮，是故此天莊嚴廣大。如十地之位，但約此十迴向大悲之際智育遐周之門，長養大悲使令堅厚，更無餘法別有進求。設復智有奇途，只是此位之中微細，是故佛昇他化，更亦不別作徒眾承迎座體。進修不論別加。層級可知。隨文釋義者，此〈昇兜率天宮品〉中云十方一切世界皆常對於佛者，明圓智遍周。不離菩提樹夜摩而昇兜率天者，為菩提之智體本性無有依住，遍往十方無去來。今性不可得，無有住處、無有遷變，不動不寂、無所造作，而隨根應十方世界，於一切眾生前對現色身如應化度。時兜率天王遙見佛來者，明從前十行位向十迴向，為遙見佛來。殿敷寶座者，契會也。如十住為以方便三昧顯現如來智慧法流，即座有安置。十行之中為以法身無相而為行體座。云化作寶蓮華藏者，為表處行無染，如蓮華故。今此十迴向位中，為成大悲赴俗座，云敷座。敷者開發義，為表大悲赴俗，開敷眾善之華，至菩提之妙果故。又敷者設義，為表大悲赴俗設法以利生故，不自求出世法故。座體摩尼者，明以大慈悲常在生死而無染污，以表摩尼名離垢。寶座云師子者，依主義也，為如來是無畏之主故。諸天妙寶之所集成者，明妙理智悲萬行報得。是故經云「過去修行善根所得一切如來神力所現」者，明一切諸佛福智萬行不異自佛神力故，但自心理智中與一切諸佛同福故，為智同行同故。云無量百千億那由他阿僧祇善根所生者，明迴向中福智大悲行周故報也。總云此座嚴飾，是不可數無限善根所生，一切如來淨法所起者，明以智起行，無法不淨。餘如文自具。有百萬億層級周匝圍遶者，十住云百千，十行云百萬，十迴向云百萬億，明昇位階級也。百萬億金網者，為善施教網明淨故。百萬億華帳者，以萬行含攝義故。百萬億寶帳者，觀一切眾生智可貴故，可含攝故。
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百萬億鬘帳者，大悲垂俗益眾生故。百萬億香帳張施其上者，明張施戒定慧解脫知見香之業報。華鬘垂下香氣普熏者，明忍嚴垂飾。百萬億華蓋者，萬行覆育含識義也。百萬億鬘蓋者，慈蔭義也。百萬億寶蓋者，以法寶蔭俗義也。諸天侍立者，明能行行人也。四面行列者，總云四攝、四無量也。百萬億寶衣以敷其上者，明以大慈大悲之理智，常處生死，衣覆眾生無有休息之業報故。百萬億樓閣綺煥莊嚴者，明觀樓智閣差別，觀智分明名綺煥莊嚴也。百萬億摩尼網者，明施教網漉諸垢故。百萬億寶網者，明教能護育眾生故。百萬億寶瓔珞網四面垂下者，明以萬行為瓔珞四攝眾生報，名四面垂下飾故。大要言之，凡隨智隨行、隨慈隨悲、隨波羅蜜、隨觀照、隨助道法、隨大願，所有報境因果相似。今將此業果將法表之，網表理智行教，樓閣表觀智，殿表正智利生，宮表含育無限，座表普印法空悲智萬行，帳表隨根含攝眾生，鈴表法音和悅，華表道眼開敷亦表行華資果。十百千萬億都該大數無限，但隨法准而知之可見，不煩更釋。如梵云頻婆帳者，此云身影也，謂此帳光明能現一切影像於中現故。頻婆羅香，明此香光潔，能現一切影像故。亦以赤色光淨，如頻婆果。阿樓那香，其色如日，赫奕光明。拘蘇摩華，此有總別義。總云一切草木花也。又有別者，其華白色，大小如錢，似此白菊也。樓閣延袤，言寶閣相連長遠也。寶悉底伽，此云佛胸前臆德之相，具云佉阿悉底伽。佉者，樂也。阿悉底迦者，此云有也。明有此相者有大樂故，以座上莊嚴有此相。樂寶天牟陀羅，天鼓中之別名也，因此撫擊方能出聲。阿迦尼吒天，此云色究竟天，言其色界此天最極上際。已下四十眾菩薩，明見座莊嚴，觀法倍倍入法昇進，以為莊嚴之境。四十眾者，明十住、十行、十迴向、十地位也。明此天蘊修此四位法，成普賢行自具故。已下從百萬億天王已下至百萬億摩醯首羅天王，有十六王，總該已上欲色二界主。且總明此十迴向法門，遍於三界以智隨悲，遍於六道利生自在，如王故。都舉十六種王名者，明彰此位總遍攝人天六道，以智如王，教化眾生自在無礙故。初總舉百萬億天王者，明天王最自在故。然別舉龍王諦觀者，明知根雨法自在。夜叉王頂上合掌者，明守護自在。乾闥婆王起信淨心者，明以法樂樂悅眾生自在。百萬億阿脩羅王斷憍慢者，明以大悲入生死海，謙下同事自在。百萬億迦樓羅王口銜繒帶者，明大悲垂俗引接，自在義故。百萬億緊那羅王歡喜踊躍者，明能以法歌樂悅眾生，令歡喜自在故。百萬億摩睺羅伽王歡喜瞻仰者，明是腹行，表恭
百萬億鬘帳者，大悲垂俗益眾生故。百萬億香帳張施其上者，明張施戒定慧解脫知見香之業報。華鬘垂下香氣普熏者，明忍嚴垂飾。百萬億華蓋者，萬行覆育含識義也。百萬億鬘蓋者，慈蔭義也。百萬億寶蓋者，以法寶蔭俗義也。諸天侍立者，明能行行人也。四面行列者，總云四攝、四無量也。百萬億寶衣以敷其上者，明以大慈大悲之理智，常處生死，衣覆眾生無有休息之業報故。百萬億樓閣綺煥莊嚴者，明觀樓智閣差別，觀智分明名綺煥莊嚴也。百萬億摩尼網者，明施教網漉諸垢故。百萬億寶網者，明教能護育眾生故。百萬億寶瓔珞網四面垂下者，明以萬行為瓔珞四攝眾生報，名四面垂下飾故。大要言之，凡隨智隨行、隨慈隨悲、隨波羅蜜、隨觀照、隨助道法、隨大願，所有報境因果相似。今將此業果將法表之，網表理智行教，樓閣表觀智，殿表正智利生，宮表含育無限，座表普印法空悲智萬行，帳表隨根含攝眾生，鈴表法音和悅，華表道眼開敷亦表行華資果。十百千萬億都該大數無限，但隨法准而知之可見，不煩更釋。如梵云頻婆帳者，此云身影也，謂此帳光明能現一切影像於中現故。頻婆羅香，明此香光潔，能現一切影像故。亦以赤色光淨，如頻婆果。阿樓那香，其色如日，赫奕光明。拘蘇摩華，此有總別義。總云一切草木花也。又有別者，其華白色，大小如錢，似此白菊也。樓閣延袤，言寶閣相連長遠也。寶悉底伽，此云佛胸前臆德之相，具云佉阿悉底伽。佉者，樂也。阿悉底迦者，此云有也。明有此相者有大樂故，以座上莊嚴有此相。樂寶天牟陀羅，天鼓中之別名也，因此撫擊方能出聲。阿迦尼吒天，此云色究竟天，言其色界此天最極上際。已下四十眾菩薩，明見座莊嚴，觀法倍倍入法昇進，以為莊嚴之境。四十眾者，明十住、十行、十迴向、十地位也。明此天蘊修此四位法，成普賢行自具故。已下從百萬億天王已下至百萬億摩醯首羅天王，有十六王，總該已上欲色二界主。且總明此十迴向法門，遍於三界以智隨悲，遍於六道利生自在，如王故。都舉十六種王名者，明彰此位總遍攝人天六道，以智如王，教化眾生自在無礙故。初總舉百萬億天王者，明天王最自在故。然別舉龍王諦觀者，明知根雨法自在。夜叉王頂上合掌者，明守護自在。乾闥婆王起信淨心者，明以法樂樂悅眾生自在。百萬億阿脩羅王斷憍慢者，明以大悲入生死海，謙下同事自在。百萬億迦樓羅王口銜繒帶者，明大悲垂俗引接，自在義故。百萬億緊那羅王歡喜踊躍者，明能以法歌樂悅眾生，令歡喜自在故。百萬億摩睺羅伽王歡喜瞻仰者，明是腹行，表恭
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敬義自在故。百萬億世主稽首作禮者，明四天王主導眾生軌則義故，此是主人。及神龍鬼等乃至地獄，總攝在位。百萬億忉利天王瞻仰不瞬者，十住之位修方便進求之定義。百萬億夜摩天王歡喜讚歎者，如世間樂，以歌誦之法樂以讚歎之，明此天以十行法樂故。百萬億兜率天王布身作禮者，明此天大慈悲心，布身如地，荷有無倦義故。百萬億化樂天王頭頂禮敬者，明下心徹到大悲，屈智至悲之極義故。百萬億他化自在天王恭敬合掌者，明會智悲、生死涅槃無一異故。百萬億梵天王一心觀察者，明除細習義故。百萬億摩醯首羅天王恭敬供養者，明智慧法身大悲圓滿，可恭敬供養故。此已上十六天王龍王等，明智悲圓滿，三界六道自在，如王義故。皆百萬億者，表大願智悲行具足也。百萬億菩薩發聲讚歎者，明已上十六王總攝菩薩行遍，皆可讚歎故。百萬億天女專心供養者，明前十六王等行無染，大悲大慈遍三界故。百萬億同願天踊躍歡喜者，明此欲界中天往昔同願，亦明此位之中總同佛願行。百萬億往昔同住天妙聲稱讚者，明此十迴向位菩薩皆同一切諸佛大悲願行住。「百萬億梵身天布身敬禮」已下至「阿迦尼吒天恭敬頂禮」，明色界初禪已下行遍，總有二十眾天，總收色界諸眾。初十六王等一時包含，今次第別列。無色界天，定沈，未堪現世發心，化儀不及其境。如此一段可十六行經。自梵身天已下至阿迦尼吒天有二十眾天，阿迦尼吒天是色究竟天，此天是色界頂。此已上二十眾天，表此十迴向中大悲之行。天者淨也，明以大悲大智常處生死，教化眾生如天自在而無垢染，如梵身天。布身敬禮者，有二義：一恭敬如來；二表法，大悲謙下如地。百萬億梵輔天合掌於頂，亦有二義：一敬佛、二表法忻進。百萬億梵眾天圍遶侍衛，亦有二義：一敬順於佛、二表順正念度眾生故。百萬億大梵天讚歎稱揚無量功德，亦有二義：一敬歎於佛；二表法，歎眾生有佛功德。百萬億光天五體投地，亦有二義：一敬佛；二表法，望此位以大悲為地，明以戒定慧解脫解脫知見投於生死慈悲之地。百萬億少光天宣揚讚歎佛世難值，亦有二義：一敬世尊難值；二表法，嘆眾生菩提心難發。百萬億無量光天遙向佛作禮，亦有二義：一敬佛；二表法，教化一切眾生使令信解故，稱為遙見。百萬億光音天讚歎如來甚難得見，亦有二義：一難遇難見；二表法，嘆自心難知正法。百萬億淨居天與宮殿俱而來詣佛所，此亦二義如前：一敬佛；二表法，明悲智宮殿圓滿，含攝眾生。百萬億少淨天以清淨心稽首作禮，二義如前：一敬佛；二表法，明理事恭敬。百萬億無量淨
敬義自在故。百萬億世主稽首作禮者，明四天王主導眾生軌則義故，此是主人。及神龍鬼等乃至地獄，總攝在位。百萬億忉利天王瞻仰不瞬者，十住之位修方便進求之定義。百萬億夜摩天王歡喜讚歎者，如世間樂，以歌誦之法樂以讚歎之，明此天以十行法樂故。百萬億兜率天王布身作禮者，明此天大慈悲心，布身如地，荷有無倦義故。百萬億化樂天王頭頂禮敬者，明下心徹到大悲，屈智至悲之極義故。百萬億他化自在天王恭敬合掌者，明會智悲、生死涅槃無一異故。百萬億梵天王一心觀察者，明除細習義故。百萬億摩醯首羅天王恭敬供養者，明智慧法身大悲圓滿，可恭敬供養故。此已上十六天王龍王等，明智悲圓滿，三界六道自在，如王義故。皆百萬億者，表大願智悲行具足也。百萬億菩薩發聲讚歎者，明已上十六王總攝菩薩行遍，皆可讚歎故。百萬億天女專心供養者，明前十六王等行無染，大悲大慈遍三界故。百萬億同願天踊躍歡喜者，明此欲界中天往昔同願，亦明此位之中總同佛願行。百萬億往昔同住天妙聲稱讚者，明此十迴向位菩薩皆同一切諸佛大悲願行住。「百萬億梵身天布身敬禮」已下至「阿迦尼吒天恭敬頂禮」，明色界初禪已下行遍，總有二十眾天，總收色界諸眾。初十六王等一時包含，今次第別列。無色界天，定沈，未堪現世發心，化儀不及其境。如此一段可十六行經。自梵身天已下至阿迦尼吒天有二十眾天，阿迦尼吒天是色究竟天，此天是色界頂。此已上二十眾天，表此十迴向中大悲之行。天者淨也，明以大悲大智常處生死，教化眾生如天自在而無垢染，如梵身天。布身敬禮者，有二義：一恭敬如來；二表法，大悲謙下如地。百萬億梵輔天合掌於頂，亦有二義：一敬佛、二表法忻進。百萬億梵眾天圍遶侍衛，亦有二義：一敬順於佛、二表順正念度眾生故。百萬億大梵天讚歎稱揚無量功德，亦有二義：一敬歎於佛；二表法，歎眾生有佛功德。百萬億光天五體投地，亦有二義：一敬佛；二表法，望此位以大悲為地，明以戒定慧解脫解脫知見投於生死慈悲之地。百萬億少光天宣揚讚歎佛世難值，亦有二義：一敬世尊難值；二表法，嘆眾生菩提心難發。百萬億無量光天遙向佛作禮，亦有二義：一敬佛；二表法，教化一切眾生使令信解故，稱為遙見。百萬億光音天讚歎如來甚難得見，亦有二義：一難遇難見；二表法，嘆自心難知正法。百萬億淨居天與宮殿俱而來詣佛所，此亦二義如前：一敬佛；二表法，明悲智宮殿圓滿，含攝眾生。百萬億少淨天以清淨心稽首作禮，二義如前：一敬佛；二表法，明理事恭敬。百萬億無量淨
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天願欲見佛投身而下，二義如前：一敬佛；二表法；明垂慈救俗。已下准義知之而以行行之，如百萬億種種天皆歡喜者，此天眾是色界欲界中雜類天故，故云種種也。是都稱表眾行具足，言種種行饒益眾生故。百萬億諸天各善思惟者，總言色界欲界天內天也。都稱百萬億菩薩天護持佛座莊嚴不絕者，此但兜率天故。亦是表法，以法界為座體、萬行為莊嚴。此已上三眾，通前有二十三眾。從百萬億華手菩薩已下，至百萬億諸天子以淨信心，并宮殿俱有十眾菩薩、四眾諸天子，通為十四眾。初百萬億華手菩薩雨一切華，有三義：一處空雨華供佛、二以空起行、三明往世造華為因。百萬億香手菩薩雨一切香，亦有三義：一雨香供佛、二明五分法身香、三明往因之行以香供養。百萬億鬘手菩薩，亦有三義：一雨鬘供佛、二以忍為鬘體、三明往因造鬘供佛。已下准義知之。如百萬億諸天子從天宮出至於座所，此有二義：一出宮供佛、二明以智會悲。百萬億諸天子以淨信心并宮殿俱，亦有二義：一并宮殿供佛、二表悲智圓融。百萬億生貴天子以身持座，亦有二義：一持座供佛；二表法，此生貴住主第四波羅蜜，以精進是持座義。百萬億灌頂天子舉身持座，亦有二義：一舉身持座供佛、二表十住中灌頂智悲力用增強。此四種天子者，即是欲界兜率天中說諸天子，以經言略計次第，十住合是。亦明子者，慈名，為表修慈故，彌勒號慈也。以次百萬億思惟菩薩已下至善能教化一切眾生者，此一段有十箇菩薩以淨三業，或入住地莊嚴法會，皆名義可解。自百萬億善根所生已下至而以讚歎，有十百萬億眾善行所嚴，如經具明。「如此世界」已下至「悉皆同等」有四行半經，都結十方同此。已上徒眾有一百種百萬億眾，已上莊嚴有一百八十七種百萬億，為已上此段都數。已上莊嚴及菩薩、神、天女，色類間雜，或次或不次者，意表此十迴向位是以智從悲成大悲海，於人天六道中以無限遍周法界行門，一時等化、逐根與法，或次或超、或但成信、或位階十地、或人天善根，無有一向次第安立。以此莊嚴及菩薩神天，表法間雜不依次第，或菩薩眾中有諸天，或諸天眾中有龍神，如是准義思之，可見經意。
天願欲見佛投身而下，二義如前：一敬佛；二表法；明垂慈救俗。已下准義知之而以行行之，如百萬億種種天皆歡喜者，此天眾是色界欲界中雜類天故，故云種種也。是都稱表眾行具足，言種種行饒益眾生故。百萬億諸天各善思惟者，總言色界欲界天內天也。都稱百萬億菩薩天護持佛座莊嚴不絕者，此但兜率天故。亦是表法，以法界為座體、萬行為莊嚴。此已上三眾，通前有二十三眾。從百萬億華手菩薩已下，至百萬億諸天子以淨信心，并宮殿俱有十眾菩薩、四眾諸天子，通為十四眾。初百萬億華手菩薩雨一切華，有三義：一處空雨華供佛、二以空起行、三明往世造華為因。百萬億香手菩薩雨一切香，亦有三義：一雨香供佛、二明五分法身香、三明往因之行以香供養。百萬億鬘手菩薩，亦有三義：一雨鬘供佛、二以忍為鬘體、三明往因造鬘供佛。已下准義知之。如百萬億諸天子從天宮出至於座所，此有二義：一出宮供佛、二明以智會悲。百萬億諸天子以淨信心并宮殿俱，亦有二義：一并宮殿供佛、二表悲智圓融。百萬億生貴天子以身持座，亦有二義：一持座供佛；二表法，此生貴住主第四波羅蜜，以精進是持座義。百萬億灌頂天子舉身持座，亦有二義：一舉身持座供佛、二表十住中灌頂智悲力用增強。此四種天子者，即是欲界兜率天中說諸天子，以經言略計次第，十住合是。亦明子者，慈名，為表修慈故，彌勒號慈也。以次百萬億思惟菩薩已下至善能教化一切眾生者，此一段有十箇菩薩以淨三業，或入住地莊嚴法會，皆名義可解。自百萬億善根所生已下至而以讚歎，有十百萬億眾善行所嚴，如經具明。「如此世界」已下至「悉皆同等」有四行半經，都結十方同此。已上徒眾有一百種百萬億眾，已上莊嚴有一百八十七種百萬億，為已上此段都數。已上莊嚴及菩薩、神、天女，色類間雜，或次或不次者，意表此十迴向位是以智從悲成大悲海，於人天六道中以無限遍周法界行門，一時等化、逐根與法，或次或超、或但成信、或位階十地、或人天善根，無有一向次第安立。以此莊嚴及菩薩神天，表法間雜不依次第，或菩薩眾中有諸天，或諸天眾中有龍神，如是准義思之，可見經意。
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第二興供迎佛分中，與十萬億阿僧祇兜率天子奉迎如來，有二義：一請佛入宮殿；二表法，以解脫無依住之大智，處一切生死饒益眾生，即迎佛義。又一釋：如創入聖位，以方便三昧而入真門，如此十迴向以取十住、十行中無垢正智，入大悲方便，為迎佛入宮殿。如三乘中地前三十心為方便，十地見道。如此經十信心為方便資糧，十住初心為見道成佛，十行、十迴向、十地、十一地為資糧，十住初心見道成佛令慣習自在故。為三乘教於三僧祇劫方成佛故，設十地菩薩得三種意生身，非是得佛智生身故。以是十地向前三賢菩薩是資糧位，十地見道為加行位，十一地等覺位中普賢行方終，十二地是妙覺佛果。此佛華嚴其義，先佛而後行，以先覺佛果，方以悲願之行用資覺體，使悲智齊均。以此義故，號佛華嚴也。是故今此兜率天王，以將大悲之方便，用資十住十行之中大智佛果，為迎佛義故。今此位教表法大體，將以大悲之海用資十住十行之中佛智慧正覺故，故號之為迎佛故。夫法無始終一念齊等，萬行悲智當體圓終，設教名言不可並立、名詮序致似有前後義，生體名者名無始末，達教者境智不移。此教意明混今古之為一際，破情塵於當即也，終不可作延促解始終見，總不出無時之理和會一多差別之門也。凡以前位向後位為遙見正契，為佛來入宮。以清淨心雨阿僧祇色華雲，有二義：一供佛、二表法門。大悲萬行遍周，其雲具十種，明法行圓滿。皆從天身出者，明智身興萬行也。大眾天子天女歡喜頂禮者，明以軌度法則利生令得樂故，明菩薩大悲令眾生得樂是菩薩樂故。如世人母，其子樂者其母亦樂也。兜率宮中不可說諸菩薩住虛空中精勤一心供養出過天者，明以法空成行，出勝世間有為行也。此一段有十三種眾。
第二興供迎佛分中，與十萬億阿僧祇兜率天子奉迎如來，有二義：一請佛入宮殿；二表法，以解脫無依住之大智，處一切生死饒益眾生，即迎佛義。又一釋：如創入聖位，以方便三昧而入真門，如此十迴向以取十住、十行中無垢正智，入大悲方便，為迎佛入宮殿。如三乘中地前三十心為方便，十地見道。如此經十信心為方便資糧，十住初心為見道成佛，十行、十迴向、十地、十一地為資糧，十住初心見道成佛令慣習自在故。為三乘教於三僧祇劫方成佛故，設十地菩薩得三種意生身，非是得佛智生身故。以是十地向前三賢菩薩是資糧位，十地見道為加行位，十一地等覺位中普賢行方終，十二地是妙覺佛果。此佛華嚴其義，先佛而後行，以先覺佛果，方以悲願之行用資覺體，使悲智齊均。以此義故，號佛華嚴也。是故今此兜率天王，以將大悲之方便，用資十住十行之中大智佛果，為迎佛義故。今此位教表法大體，將以大悲之海用資十住十行之中佛智慧正覺故，故號之為迎佛故。夫法無始終一念齊等，萬行悲智當體圓終，設教名言不可並立、名詮序致似有前後義，生體名者名無始末，達教者境智不移。此教意明混今古之為一際，破情塵於當即也，終不可作延促解始終見，總不出無時之理和會一多差別之門也。凡以前位向後位為遙見正契，為佛來入宮。以清淨心雨阿僧祇色華雲，有二義：一供佛、二表法門。大悲萬行遍周，其雲具十種，明法行圓滿。皆從天身出者，明智身興萬行也。大眾天子天女歡喜頂禮者，明以軌度法則利生令得樂故，明菩薩大悲令眾生得樂是菩薩樂故。如世人母，其子樂者其母亦樂也。兜率宮中不可說諸菩薩住虛空中精勤一心供養出過天者，明以法空成行，出勝世間有為行也。此一段有十三種眾。
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第三諸天迎佛各各遙見如來敬佛興供分中，分為五段。云遙見佛來者，明從前十行發起迴向大悲大願故。如對目前者，明不離根本智常相應故，下文云「見如來具一切智」是也。於法無礙正等覺者，明與佛智正覺合故。「如是思惟」已下四句，是正入位故。各以天衣盛供已下十種供養者，明前由以身化供，明起願也。此段明以衣盛供，表身行周也。於此興供一段六十五行經，約作五門分別。一「爾時如來威神力故」已下至「同時奉迎如來」有五行半經，明諸天以佛神力、自善根力，遙見佛來，自契智奉迎分。二「各以天衣」已下至「供養於佛」有四行經，明諸天以衣盛香華散佛供養分，此有十種供養眾。三「百千億那由他」已下至「雨一切瓔珞雲無有斷絕」有十六行經，明諸天各各以心所興供雲供養分，此一段十種供養眾。四百「千億那由他」已下至「天樂出妙音聲供養如來寶幡供養如來」有十二行經，明并陳所興十種持散供養供佛分。五「百千億那由他」已下至「無厭足」有二十五行經，舊住兜率天宮中菩薩以諸波羅蜜行興其依果以為供養。此一段十七種供養雲者，舊住本位位，新來者加行入位。此十七種供中，先舉蓋為先者，為此位迴入大悲菩薩行故，以大悲為首，以諸波羅蜜一時資助。華是智慧開敷義。帳是含容義。衣為忍義。鈴網是說教義。如幻心是堅固義，為無體可成壞故。餘准例約名義知之。此第三段有三十種百萬億供養眾，末後有先住天宮菩薩眾。有十七種供，從波羅蜜諸行生，從法身智慧解脫知見生，如文具明。所以勝天之供為非有為所報得故，是法身無作門所起超情作故。
第三諸天迎佛各各遙見如來敬佛興供分中，分為五段。云遙見佛來者，明從前十行發起迴向大悲大願故。如對目前者，明不離根本智常相應故，下文云「見如來具一切智」是也。於法無礙正等覺者，明與佛智正覺合故。「如是思惟」已下四句，是正入位故。各以天衣盛供已下十種供養者，明前由以身化供，明起願也。此段明以衣盛供，表身行周也。於此興供一段六十五行經，約作五門分別。一「爾時如來威神力故」已下至「同時奉迎如來」有五行半經，明諸天以佛神力、自善根力，遙見佛來，自契智奉迎分。二「各以天衣」已下至「供養於佛」有四行經，明諸天以衣盛香華散佛供養分，此有十種供養眾。三「百千億那由他」已下至「雨一切瓔珞雲無有斷絕」有十六行經，明諸天各各以心所興供雲供養分，此一段十種供養眾。四百「千億那由他」已下至「天樂出妙音聲供養如來寶幡供養如來」有十二行經，明并陳所興十種持散供養供佛分。五「百千億那由他」已下至「無厭足」有二十五行經，舊住兜率天宮中菩薩以諸波羅蜜行興其依果以為供養。此一段十七種供養雲者，舊住本位位，新來者加行入位。此十七種供中，先舉蓋為先者，為此位迴入大悲菩薩行故，以大悲為首，以諸波羅蜜一時資助。華是智慧開敷義。帳是含容義。衣為忍義。鈴網是說教義。如幻心是堅固義，為無體可成壞故。餘准例約名義知之。此第三段有三十種百萬億供養眾，末後有先住天宮菩薩眾。有十七種供，從波羅蜜諸行生，從法身智慧解脫知見生，如文具明。所以勝天之供為非有為所報得故，是法身無作門所起超情作故。
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第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾恭敬尊重」，此之一段有一百五行經。總大眾見佛饒益眾生無限自在分。於中文義，如經自具。
第四「爾時一切諸天及諸菩薩」已下至「阿僧祇眾恭敬尊重」，此之一段有一百五行經。總大眾見佛饒益眾生無限自在分。於中文義，如經自具。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五身光照曜無限分中，有十二行經，約分七分。一「爾時大眾咸見佛身」已下至「無邊法界」有兩行半經，明見佛光明境界分。二「以佛神力」已下至「出世善根之所成就」可兩行經，明如來神力出妙音聲說頌分。三「復現百千億那由他」已下至「自在之所出生」有兩行經，明如來現自報相莊嚴分。四「又現不可說」已下至「甚深義」可一行半經，明現無盡諸佛出興分。五「又現不可說」已下至「平等清淨」一行半經，明如來神力通變遍周分。六「如是」已下至「不思議勝德生」有一行經，明前所現是如來勝智德所生分。七「復現百千億那由他」已下至「佛法門故」有八行經，明如來現不思議妙寶焰現自善根集大眾分。此七段經中，文義自具。此段意如來自現境界，令迴向者加行契入。
第五身光照曜無限分中，有十二行經，約分七分。一「爾時大眾咸見佛身」已下至「無邊法界」有兩行半經，明見佛光明境界分。二「以佛神力」已下至「出世善根之所成就」可兩行經，明如來神力出妙音聲說頌分。三「復現百千億那由他」已下至「自在之所出生」有兩行經，明如來現自報相莊嚴分。四「又現不可說」已下至「甚深義」可一行半經，明現無盡諸佛出興分。五「又現不可說」已下至「平等清淨」一行半經，明如來神力通變遍周分。六「如是」已下至「不思議勝德生」有一行經，明前所現是如來勝智德所生分。七「復現百千億那由他」已下至「佛法門故」有八行經，明如來現不思議妙寶焰現自善根集大眾分。此七段經中，文義自具。此段意如來自現境界，令迴向者加行契入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」一段有二十六行半經，分為兩段。一「爾時如來大悲所覆」已下至「生三世諸如來家」有十二行經，明如來示現莊嚴及神力令不可說世界眾生獲益分。二「世尊所現」已下至此段末，有十三行半經，明如來所現之德，顯佛自在令一切眾生發諸菩薩入佛所行，酬本願分。
第六「爾時如來大悲」已下至「稱揚讚說不可窮盡」一段有二十六行半經，分為兩段。一「爾時如來大悲所覆」已下至「生三世諸如來家」有十二行經，明如來示現莊嚴及神力令不可說世界眾生獲益分。二「世尊所現」已下至此段末，有十三行半經，明如來所現之德，顯佛自在令一切眾生發諸菩薩入佛所行，酬本願分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第七「爾時兜率天王」已下至「一切世界悉亦如是」有十三行經，明兜率天王辦供請佛如來，為欲益眾生故受請，并結十方同此分。
第七「爾時兜率天王」已下至「一切世界悉亦如是」有十三行經，明兜率天王辦供請佛如來，為欲益眾生故受請，并結十方同此分。
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第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」有十三行半經，約分為兩段。
第八「爾時一切寶莊嚴殿」已下至「而說頌言」有十三行半經，約分為兩段。
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新華嚴經論卷第十九
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