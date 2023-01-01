新華嚴經論卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十八

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第二隨文解釋者，如前挍量初發心功德四十段文中，最初一段帝釋請，如文可知。第二文中，舉初發心有十種廣大難知法，如文可知。第三段中，正舉供養廣大。第四段中，正明將人所供不可挍量如歌羅分者，是將多比少不如喻。如析人身上毛作百分，將前人所作功德，不如初發心菩薩百分毛中一分毛許功德。又云優波尼沙陀分者，謂少許相近類之。無限善根不可將有限比對。餘如文自明。第五段中云教修十善道者，身三口四意三，是欲界生天善，上者云四禪，色界業也。初禪滅憂、二禪滅苦、三禪滅喜、四禪唯寂靜。云教住四無量心，此是有為中慈悲喜捨。云教住四無色定，此是無色界定。已上是三界中善業。云教住須陀洹果，謂初斷見惑，捨異生性，初獲聖性，入聖行流故，故名入流。云教住斯陀含果，此云一來，謂此聖者雖斷欲界六品惑，然為有餘三品未斷，令此聖者一度來欲界生，故名一來果。云教住阿那含果，此云不還，謂斷欲界九品惑盡，從此生色界，更不來欲界受生，故名不還。此十使中，見道疑未能明了，不入羅漢果。如十使煩惱：一身見、二邊見、三見取、四戒取、五邪見，已前五為利使；已後五為鈍使，見諦斷，六貪、七瞋、八癡、九慢、十疑。此五鈍使能迷隨行之事。此之十使，前五利使，須陀洹見諦之後伏之不起，後五鈍使薄。斯陀含斷欲界六種惑，非無色界貪，於瞋癡慢三種微而且薄，現行不生，非種無故。為上二界報且無瞋，為修定伏而現行不起。須、斯二果有厭患，而不令增長，常求出世之心，以此不成三界沈淪種子。阿那含厭令永息，唯有見道疑，以見道不分明，不能頓超三界業果。阿羅漢為見道無疑，三界業果一時盡故。望前三果，設斷九種煩惱，唯有疑在，不得名為斷煩惱。為見諦無明未明，總名厭伏，不得名斷。又羅漢、辟支佛但欣出世，淨土菩薩及空觀菩薩為但欣出世行六波羅蜜，總是折伏現行無明，不得名為永斷煩惱。為且以空觀折伏無明，不了無明從本已來是不動智佛。為不了根本，以空折伏使令不起，乃至十地但得意生身等，不名以如來一切種智生身。以作十真如等觀，斷十種麁重，不了無明本是如來根本智故、大用恒寂故。一乘佛果教中，依佛果發心，初發心時達根本無明是根本無分別智，成差別智大用法門。初心之上圓滿一切諸佛共所乘門，名乘一切智乘。若智悲願行毫釐不似佛，信心亦不成，何況住佛所住、生在如來一切種智家。生為佛真子具諸佛事，以智不異、願行平等大悲不異、無限境界不異、過去未來劫差別與一念不異。應如是，定慧照之可見。此是名依佛菩薩正 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二隨文解釋者，如前挍量初發心功德四十段文中，最初一段帝釋請，如文可知。第二文中，舉初發心有十種廣大難知法，如文可知。第三段中，正舉供養廣大。第四段中，正明將人所供不可挍量如歌羅分者，是將多比少不如喻。如析人身上毛作百分，將前人所作功德，不如初發心菩薩百分毛中一分毛許功德。又云優波尼沙陀分者，謂少許相近類之。無限善根不可將有限比對。餘如文自明。第五段中云教修十善道者，身三口四意三，是欲界生天善，上者云四禪，色界業也。初禪滅憂、二禪滅苦、三禪滅喜、四禪唯寂靜。云教住四無量心，此是有為中慈悲喜捨。云教住四無色定，此是無色界定。已上是三界中善業。云教住須陀洹果，謂初斷見惑，捨異生性，初獲聖性，入聖行流故，故名入流。云教住斯陀含果，此云一來，謂此聖者雖斷欲界六品惑，然為有餘三品未斷，令此聖者一度來欲界生，故名一來果。云教住阿那含果，此云不還，謂斷欲界九品惑盡，從此生色界，更不來欲界受生，故名不還。此十使中，見道疑未能明了，不入羅漢果。如十使煩惱：一身見、二邊見、三見取、四戒取、五邪見，已前五為利使；已後五為鈍使，見諦斷，六貪、七瞋、八癡、九慢、十疑。此五鈍使能迷隨行之事。此之十使，前五利使，須陀洹見諦之後伏之不起，後五鈍使薄。斯陀含斷欲界六種惑，非無色界貪，於瞋癡慢三種微而且薄，現行不生，非種無故。為上二界報且無瞋，為修定伏而現行不起。須、斯二果有厭患，而不令增長，常求出世之心，以此不成三界沈淪種子。阿那含厭令永息，唯有見道疑，以見道不分明，不能頓超三界業果。阿羅漢為見道無疑，三界業果一時盡故。望前三果，設斷九種煩惱，唯有疑在，不得名為斷煩惱。為見諦無明未明，總名厭伏，不得名斷。又羅漢、辟支佛但欣出世，淨土菩薩及空觀菩薩為但欣出世行六波羅蜜，總是折伏現行無明，不得名為永斷煩惱。為且以空觀折伏無明，不了無明從本已來是不動智佛。為不了根本，以空折伏使令不起，乃至十地但得意生身等，不名以如來一切種智生身。以作十真如等觀，斷十種麁重，不了無明本是如來根本智故、大用恒寂故。一乘佛果教中，依佛果發心，初發心時達根本無明是根本無分別智，成差別智大用法門。初心之上圓滿一切諸佛共所乘門，名乘一切智乘。若智悲願行毫釐不似佛，信心亦不成，何況住佛所住、生在如來一切種智家。生為佛真子具諸佛事，以智不異、願行平等大悲不異、無限境界不異、過去未來劫差別與一念不異。應如是，定慧照之可見。此是名依佛菩薩正

善知識、依根本智發心。如下文纔發心菩薩能於十方示身成佛者，為初發心時，乘如來不思議一切智乘，得佛種智，生如來法界之家。乘佛一分之智慧大慈悲勢分，即能如是示身成佛。如下頌云「菩薩於佛十力中，雖未證得亦無疑。菩薩於一毛孔中，普現十方無量剎。」如是總明初發心菩薩之德，為得如來一分智慧，勢分如是。如輪王大子，權統王政亦得自在，一分與父王相似。如動地興供，明法威力，亦明大眾法悅心悅。地動明心境體無二故，境由心現故。如十方各過萬佛剎微塵數佛，同名法慧來現其前者，為明與十方諸佛智慧合故。萬佛剎塵者，明昇進修行啟迷悟法之量。十信十，十住百，十行千，總是明昇進見諦解迷悟法之名。如下萬佛剎微塵數菩薩發心，受過千不可說劫成佛之記，皆同號之為清淨心者，亦明達如是千不可說劫量法門總清淨故，故佛號清淨心。非是實有如情所見長遠之劫也。總明當位隨迷悟法之名，不是存其劫量之說，如妄情所見也。自此已下直至品末，如文自具如文稱歎。如是已下二百四十二行頌、一百六十八行，總歎佛果及信等六位法門。已下七十四行所歎，此品之內挍量發心功德廣大難比，如文具明，隨文稱歎。四行一頌，准例知之。如是挍量初發心功德，設使以等虛空無限境界，以一切樂具總供養無限眾生，皆令得人天勝樂，又教令得四沙門果及辟支佛及三乘出世菩提，如是虛空境界及所度眾生雖等，然未令所化眾生得成佛，亦不可比。於此教中，初發心乘如來大智，等佛所行普化眾生皆成佛故，發菩提心。以是義故，所舉境界廣狹不等，所化眾生成佛不成佛不等故，不可為比故。是故此品下文云「初發心菩薩不於三世少有所得，所謂若諸佛、若諸佛法，若菩薩、若菩薩法，若獨覺、若獨覺法，若聲聞、若聲聞法。」乃至廣說如經，但為唯求一切智，於諸法界心無所著發菩提心。略說菩提，其法有四：一聲聞菩提、二緣覺菩提、三權教菩提、四一乘菩薩佛果菩提。前三並是出世菩提，佛果菩提是法身大智大悲真俗萬行法界圓滿菩提，無出入故。三乘菩提雖觀四諦十二緣，而亦未知四諦十二緣之實體。非獨二乘未知，三種意生身菩薩位登十地猶未能悉知，唯一乘菩薩以智方知，至十地品具明。但且略而總言，三乘中觀苦集滅道及十二緣生，及行六波羅蜜菩薩，厭苦欣真但求出世，大悲菩薩方云留惑潤生。一乘菩薩以智觀四諦十二緣生，無明即智、苦諦即聖諦，於生死涅槃無解縛性，是故此經名苦聖諦、集聖諦。如是十聖諦、十二因緣，總是法界自性無縛無解自在之緣，不名無明、不名苦諦。如是總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知識、依根本智發心。如下文纔發心菩薩能於十方示身成佛者，為初發心時，乘如來不思議一切智乘，得佛種智，生如來法界之家。乘佛一分之智慧大慈悲勢分，即能如是示身成佛。如下頌云「菩薩於佛十力中，雖未證得亦無疑。菩薩於一毛孔中，普現十方無量剎。」如是總明初發心菩薩之德，為得如來一分智慧，勢分如是。如輪王大子，權統王政亦得自在，一分與父王相似。如動地興供，明法威力，亦明大眾法悅心悅。地動明心境體無二故，境由心現故。如十方各過萬佛剎微塵數佛，同名法慧來現其前者，為明與十方諸佛智慧合故。萬佛剎塵者，明昇進修行啟迷悟法之量。十信十，十住百，十行千，總是明昇進見諦解迷悟法之名。如下萬佛剎微塵數菩薩發心，受過千不可說劫成佛之記，皆同號之為清淨心者，亦明達如是千不可說劫量法門總清淨故，故佛號清淨心。非是實有如情所見長遠之劫也。總明當位隨迷悟法之名，不是存其劫量之說，如妄情所見也。自此已下直至品末，如文自具如文稱歎。如是已下二百四十二行頌、一百六十八行，總歎佛果及信等六位法門。已下七十四行所歎，此品之內挍量發心功德廣大難比，如文具明，隨文稱歎。四行一頌，准例知之。如是挍量初發心功德，設使以等虛空無限境界，以一切樂具總供養無限眾生，皆令得人天勝樂，又教令得四沙門果及辟支佛及三乘出世菩提，如是虛空境界及所度眾生雖等，然未令所化眾生得成佛，亦不可比。於此教中，初發心乘如來大智，等佛所行普化眾生皆成佛故，發菩提心。以是義故，所舉境界廣狹不等，所化眾生成佛不成佛不等故，不可為比故。是故此品下文云「初發心菩薩不於三世少有所得，所謂若諸佛、若諸佛法，若菩薩、若菩薩法，若獨覺、若獨覺法，若聲聞、若聲聞法。」乃至廣說如經，但為唯求一切智，於諸法界心無所著發菩提心。略說菩提，其法有四：一聲聞菩提、二緣覺菩提、三權教菩提、四一乘菩薩佛果菩提。前三並是出世菩提，佛果菩提是法身大智大悲真俗萬行法界圓滿菩提，無出入故。三乘菩提雖觀四諦十二緣，而亦未知四諦十二緣之實體。非獨二乘未知，三種意生身菩薩位登十地猶未能悉知，唯一乘菩薩以智方知，至十地品具明。但且略而總言，三乘中觀苦集滅道及十二緣生，及行六波羅蜜菩薩，厭苦欣真但求出世，大悲菩薩方云留惑潤生。一乘菩薩以智觀四諦十二緣生，無明即智、苦諦即聖諦，於生死涅槃無解縛性，是故此經名苦聖諦、集聖諦。如是十聖諦、十二因緣，總是法界自性無縛無解自在之緣，不名無明、不名苦諦。如是總

觀萬法如是，名為一乘法界緣起智悲自在任性緣生。一切眼耳鼻舌身莫不皆是法界緣起自在法門，一切諸佛知見神通力以此而有，但以禪定觀照諸波羅蜜而顯發之。是故學者應如是修、如是悟入。已下頌文四行一頌，如文自具，不煩更解。有智之士隨文稱歎，令眾發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀萬法如是，名為一乘法界緣起智悲自在任性緣生。一切眼耳鼻舌身莫不皆是法界緣起自在法門，一切諸佛知見神通力以此而有，但以禪定觀照諸波羅蜜而顯發之。是故學者應如是修、如是悟入。已下頌文四行一頌，如文自具，不煩更解。有智之士隨文稱歎，令眾發心。

明法品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明法品第十八

將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，此品為明前之〈昇須彌頂品〉、〈偈讚品〉、〈十住品〉、〈梵行品〉、〈初發心功德品〉五品法門已，發菩提之心，得廣大功德。此精進慧所問之法有二義：第一令前五品之法其心更明、第二令後所行之法轉勝明白，故云〈明法品〉，為明昇進前後法故。是精進慧菩薩啟請，法慧菩薩言，所有大願悉使滿足，獲諸菩薩廣大之藏。此明前所得法使令更明，後之昇進使令明白，是修十行之向，長養本位十住之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，此品為明前之〈昇須彌頂品〉、〈偈讚品〉、〈十住品〉、〈梵行品〉、〈初發心功德品〉五品法門已，發菩提之心，得廣大功德。此精進慧所問之法有二義：第一令前五品之法其心更明、第二令後所行之法轉勝明白，故云〈明法品〉，為明昇進前後法故。是精進慧菩薩啟請，法慧菩薩言，所有大願悉使滿足，獲諸菩薩廣大之藏。此明前所得法使令更明，後之昇進使令明白，是修十行之向，長養本位十住之法。

二釋品來意及名目，如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意及名目，如前。

三隨文釋義，分之為二：一長科經意、二隨文解義。第一長科經意者，約科為三段：第一初「爾時」已下，長行有三十三行半經，通偈頌有五十五行，明精進慧菩薩請法分。第二「爾時法慧菩薩」已下有六行經，明法慧菩薩許說分。第三「佛子菩薩摩訶薩」已下直至品末通偈頌，總明正說法分。從初第一請法分中，義分為二：一科此一段經之文意、二隨文解義。第一科此一段經文意者，約科為三段：第一「爾時」已下至「復次」有十二行經，明精進慧菩薩初起請法門分。第二「如諸菩薩」已下至「菩薩所行次第願皆演說」有二十一行經，明精進慧菩薩并舉當位應所修行之行及獲益重勸，說守護法分。第三「爾時」已下可有一行經，明精進慧以偈說重請分。第二隨文解釋者，從初「爾時」者，爾猶此，云說此法時也。精進慧菩薩者，約位加行成名，此通十箇慧之通稱。為今欲成此位之昇進，必籍精進之功。慧者照燭義，精進者無思義，以無思之慧照燭有作之功，有作本自無功，萬法本來自淨。萬法自淨，名之為精。無功智應，知根利生，名之為進。此約成位進修之稱也。菩薩者，如常說也。白法慧菩薩者，白者明也，明著名言，申其明也。云昇一切智乘者，明入此位也。以此位菩薩乘一切智乘，生如來家，入佛種智，為佛之子，恒蒙諸佛之所攝受故。明智相應其與益故，故云攝受。云獲諸菩薩廣大之藏者，如十迴向中智藏悲藏等十藏是也。「以何方便」已下，正說中十十法門是。云六通者，身通、天耳通、天眼通、宿命通、他心通、漏盡通。身通者，於一剎那際身隨智用，周遍十方對現色身，隨根普應。天耳通者，耳根常聞十方一切諸聲。天眼通者，眼根常視十方一切麁細等色。宿命通者，智隨三世一切眾生死此生彼，所作業行因果悉能知之。他心通者，一念能知三世一切眾生心念所欲。漏盡通者，隨智遍知一切諸法，而無情欲順癡愛心。此經又有十種通，如〈十通品〉說。三明者，一宿命、二天眼、三漏盡，是名三明。四無畏者，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏。相好者，此經〈十身相海〉也。力無所畏者，十力也。一是處非處力、二業力、三定力、四根力、五欲力、六性力、七一切至處道力、八宿命力、九天眼力、十漏盡力，是為十。三世業果名為處，了達非有名非處。論主頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義，分之為二：一長科經意、二隨文解義。第一長科經意者，約科為三段：第一初「爾時」已下，長行有三十三行半經，通偈頌有五十五行，明精進慧菩薩請法分。第二「爾時法慧菩薩」已下有六行經，明法慧菩薩許說分。第三「佛子菩薩摩訶薩」已下直至品末通偈頌，總明正說法分。從初第一請法分中，義分為二：一科此一段經之文意、二隨文解義。第一科此一段經文意者，約科為三段：第一「爾時」已下至「復次」有十二行經，明精進慧菩薩初起請法門分。第二「如諸菩薩」已下至「菩薩所行次第願皆演說」有二十一行經，明精進慧菩薩并舉當位應所修行之行及獲益重勸，說守護法分。第三「爾時」已下可有一行經，明精進慧以偈說重請分。第二隨文解釋者，從初「爾時」者，爾猶此，云說此法時也。精進慧菩薩者，約位加行成名，此通十箇慧之通稱。為今欲成此位之昇進，必籍精進之功。慧者照燭義，精進者無思義，以無思之慧照燭有作之功，有作本自無功，萬法本來自淨。萬法自淨，名之為精。無功智應，知根利生，名之為進。此約成位進修之稱也。菩薩者，如常說也。白法慧菩薩者，白者明也，明著名言，申其明也。云昇一切智乘者，明入此位也。以此位菩薩乘一切智乘，生如來家，入佛種智，為佛之子，恒蒙諸佛之所攝受故。明智相應其與益故，故云攝受。云獲諸菩薩廣大之藏者，如十迴向中智藏悲藏等十藏是也。「以何方便」已下，正說中十十法門是。云六通者，身通、天耳通、天眼通、宿命通、他心通、漏盡通。身通者，於一剎那際身隨智用，周遍十方對現色身，隨根普應。天耳通者，耳根常聞十方一切諸聲。天眼通者，眼根常視十方一切麁細等色。宿命通者，智隨三世一切眾生死此生彼，所作業行因果悉能知之。他心通者，一念能知三世一切眾生心念所欲。漏盡通者，隨智遍知一切諸法，而無情欲順癡愛心。此經又有十種通，如〈十通品〉說。三明者，一宿命、二天眼、三漏盡，是名三明。四無畏者，一一切智無畏、二漏盡無畏、三說障道無畏、四說盡苦道無畏。相好者，此經〈十身相海〉也。力無所畏者，十力也。一是處非處力、二業力、三定力、四根力、五欲力、六性力、七一切至處道力、八宿命力、九天眼力、十漏盡力，是為十。三世業果名為處，了達非有名非處。論主頌曰：

善知眾生業因果， 心定不動如山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生業因果， 心定不動如山王，

眾生根品上中下， 欲樂種種各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生根品上中下， 欲樂種種各差別，

種種世間諸性分， 一切道法各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種世間諸性分， 一切道法各不同，

宿命遍知三世業， 天眼十方無礙了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿命遍知三世業， 天眼十方無礙了，

隨諸分別滿十方， 心無雜染常無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸分別滿十方， 心無雜染常無垢。

如是十種德自在， 是名如來無畏力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十種德自在， 是名如來無畏力。

十八不共者，一佛身無過失、二口無過失、三念無過失、四想無過失、五心無不定常在三昧、六無不知已捨、七欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去無礙事、十七智慧知未來無礙事、十八智慧知現在無礙事。所言無過失者，妙善相應。所言無減者，所作善法常無忘失。云一切智智者，云種種無盡智，此明差別智無盡故。如守護分中有二義：一明初發心菩薩守護一切諸佛法藏而能為人演說、二得天王夜叉王如來法王等守護。以偈重請分中有二十二行頌。初二行頌歎能說法主。已下二十行頌，兩行一頌。初兩行，歎初發心菩薩智慧福德超世獲益。次兩行頌，勸說昇進之行。次兩行頌，明大智度眾生無著。次兩行頌，明眾行無缺利生令佛種不絕。次兩行頌，明堅固功成出離法勝法，重勸請說。次兩行頌，明破闇降魔之道，亦願請說。次兩行頌，明如來所得之法，亦勸請說。次兩行頌，明云何演說如來法。末後兩行頌，明云何令初發心無畏如師子，無著如蓮華。第二許說分中，法慧菩薩所歎能問之人，如文可知。第三正說分中復分為二：第一長科經意、第二隨文釋義。一長科經意者，從「佛子菩薩已發一切智心」已下至品末，長科為二十段。第一從初「佛子」已下至「住不放逸」有十行經，明十住十種不放逸法分。第二「佛子」已下至「十種清淨」有十行半經，明住不放逸，得十種清淨法分。第三「佛子」已下至「能令一切如來歡喜」有十一行半經，明行十種法諸佛歡喜分。第四「佛子」已下至「諸佛歡喜」有六行經，明安住十法分。第五「佛子」已下至「令諸菩薩速入諸地」有八行經，明行此十法速入諸地分。第六「復次佛子」已下至「而自莊嚴入菩薩地」有十行經，明入地昇進分。第七「佛子有十種法」已下至「所行清淨」有八行經，明淨行分。第八「菩薩既得行清淨」已下至「十增勝法」有八行經，明昇進轉增分。第九「佛子」已下至「是為菩薩十種清淨願」有七行經，明大願成行利生分。第十「佛子」已下至「守護無上法門」有七行經，明行十法令大願圓滿分。第十一「佛子菩薩滿足如是願」已下至「如應說法」有八行經，明十種無盡藏分。第十二「所謂知其所作」已下至「具足莊嚴波羅蜜道」有十六行經，明菩薩知根利益分。第十三「是時」已下至「令三寶種永不斷絕」有五十二行半經，明行十波羅蜜利益眾生諸對治分。第十四「所以者何」已下至「念念具十種莊嚴」可有十八行經，明令三寶種不斷絕分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共者，一佛身無過失、二口無過失、三念無過失、四想無過失、五心無不定常在三昧、六無不知已捨、七欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去無礙事、十七智慧知未來無礙事、十八智慧知現在無礙事。所言無過失者，妙善相應。所言無減者，所作善法常無忘失。云一切智智者，云種種無盡智，此明差別智無盡故。如守護分中有二義：一明初發心菩薩守護一切諸佛法藏而能為人演說、二得天王夜叉王如來法王等守護。以偈重請分中有二十二行頌。初二行頌歎能說法主。已下二十行頌，兩行一頌。初兩行，歎初發心菩薩智慧福德超世獲益。次兩行頌，勸說昇進之行。次兩行頌，明大智度眾生無著。次兩行頌，明眾行無缺利生令佛種不絕。次兩行頌，明堅固功成出離法勝法，重勸請說。次兩行頌，明破闇降魔之道，亦願請說。次兩行頌，明如來所得之法，亦勸請說。次兩行頌，明云何演說如來法。末後兩行頌，明云何令初發心無畏如師子，無著如蓮華。第二許說分中，法慧菩薩所歎能問之人，如文可知。第三正說分中復分為二：第一長科經意、第二隨文釋義。一長科經意者，從「佛子菩薩已發一切智心」已下至品末，長科為二十段。第一從初「佛子」已下至「住不放逸」有十行經，明十住十種不放逸法分。第二「佛子」已下至「十種清淨」有十行半經，明住不放逸，得十種清淨法分。第三「佛子」已下至「能令一切如來歡喜」有十一行半經，明行十種法諸佛歡喜分。第四「佛子」已下至「諸佛歡喜」有六行經，明安住十法分。第五「佛子」已下至「令諸菩薩速入諸地」有八行經，明行此十法速入諸地分。第六「復次佛子」已下至「而自莊嚴入菩薩地」有十行經，明入地昇進分。第七「佛子有十種法」已下至「所行清淨」有八行經，明淨行分。第八「菩薩既得行清淨」已下至「十增勝法」有八行經，明昇進轉增分。第九「佛子」已下至「是為菩薩十種清淨願」有七行經，明大願成行利生分。第十「佛子」已下至「守護無上法門」有七行經，明行十法令大願圓滿分。第十一「佛子菩薩滿足如是願」已下至「如應說法」有八行經，明十種無盡藏分。第十二「所謂知其所作」已下至「具足莊嚴波羅蜜道」有十六行經，明菩薩知根利益分。第十三「是時」已下至「令三寶種永不斷絕」有五十二行半經，明行十波羅蜜利益眾生諸對治分。第十四「所以者何」已下至「念念具十種莊嚴」可有十八行經，明令三寶種不斷絕分。

第十五「何者為十」已下至「度脫無量無邊眾生」有三十行經，明以十種莊嚴令見者發心無空過分。第十六「佛子」已下至「如是自在力」已下有二十三行經，明菩薩初發心，得與佛平等法，堪為大法師分。第十七「假使有不可說世界廣大道場」已下至「及護持法故」有十三行半經，明處眾無畏，說法自在，身無映蔽分。第十八「爾時」已下可一行經，明法慧以頌歎法分。第十九如此以頌歎法中有二十行頌，兩行一頌，如文其義自具，隨文稱歎即得。第二十最下一行經，明諸聞法歡喜大眾奉行分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五「何者為十」已下至「度脫無量無邊眾生」有三十行經，明以十種莊嚴令見者發心無空過分。第十六「佛子」已下至「如是自在力」已下有二十三行經，明菩薩初發心，得與佛平等法，堪為大法師分。第十七「假使有不可說世界廣大道場」已下至「及護持法故」有十三行半經，明處眾無畏，說法自在，身無映蔽分。第十八「爾時」已下可一行經，明法慧以頌歎法分。第十九如此以頌歎法中有二十行頌，兩行一頌，如文其義自具，隨文稱歎即得。第二十最下一行經，明諸聞法歡喜大眾奉行分。

第二隨文解釋者，從正說分中「佛子菩薩」已下二十段文中，但隨經文義隱言幽，方可解之；經文自顯處，如文自具，不煩更釋。如文中住於深定不沈不舉者，不沈，離聲聞滅盡定，亦離上二界息慮禪。如色界初禪，滅下欲界，愁憂不生，得一分輕安寂靜。無欲界愛，有寂靜愛，水災便至。《楞伽經》云「津潤妄想，能生內外水界。」以愛為津潤，故水災至。如色界第二禪，能滅欲界憂苦不生，得一分輕安寂靜。為有覺有觀，能緣靜境猶有，火災便至。如第三禪，無覺無觀，有禪悅樂，心有喜動，風災便至。如第四禪，身心寂滅離出入息，喜動亦無，三災不至，唯妙色身如白銀清淨光潔、衣如金色。四禪身長二十里、衣長四十里，以下三禪倍倍減半，如初會中以釋。如是四禪皆是息心令靜以為勢分，乃至空處、識處、無所有處、非想非非想定，皆是破除昇進，令念不生，住寂定故。如是破色界淨色，令成無色界空識。又破見空之識亦空，名識處定。又破識空之見亦無，名無所有定。又破無所有心，此無想之想亦無，名非想非非想定。如是上界修禪，皆是作意存情，伏心不起，不是任情無為無沈無掉、稱真理智寂用自在、不作而為之定也。如欲界名攀緣五欲名掉，色無色界定名沈。又聲聞緣覺定名沈，空觀菩薩行六波羅蜜生於淨土名掉舉。如是三乘之定皆有沈掉，為垢淨未亡、見道不真，有欣厭故。二乘之定雖無三界現行之惑，皆是厭患對治伏滅無為，無能起惑。我生不起，悲智亦亡。住滅定者，頭上擊鼓亦不聞知。化火燒父母分段身，入變易生死。如是二乘斷惑不分別法，意勢相似。或有聲聞以十二緣生得道，如是三乘觀行緣覺聲聞，淨土菩薩所得道者，皆是出世三乘，互用通為九乘。大體以約《勝鬘經》得伏三界煩惱不起得意生身，無分段生死得變易生死，非是應真任智自在無出入體，任智應眾生利樂不息。廣如《勝鬘》之意。以是義故，色界無色界及三乘禪，有沈有掉。如大乘中留惑潤生菩薩，道前安立三十心習種性、性種性、道種性，方入聖種性。四攝、四無量心、三十七助道品，觀十波羅蜜名目相似。若以攝化境界及見佛數量、意生身智生身，成佛因果總皆不同。以是義故，如是留惑潤生菩薩，所修定亦沈亦掉，為但得三種意生身，未得如來智生身故。乃至七八九十地得種類俱生無行作意生身菩薩，但得三界煩惱中空觀，折伏現行不起，於意生身中自在故，非是生如來一切種智家故，非是於如來一切種智中起慣習故。所云成佛定滿三祇。所見佛境，初地菩薩但云供養百佛及攝化百佛世界，但得百法明門。如此《華嚴經》 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二隨文解釋者，從正說分中「佛子菩薩」已下二十段文中，但隨經文義隱言幽，方可解之；經文自顯處，如文自具，不煩更釋。如文中住於深定不沈不舉者，不沈，離聲聞滅盡定，亦離上二界息慮禪。如色界初禪，滅下欲界，愁憂不生，得一分輕安寂靜。無欲界愛，有寂靜愛，水災便至。《楞伽經》云「津潤妄想，能生內外水界。」以愛為津潤，故水災至。如色界第二禪，能滅欲界憂苦不生，得一分輕安寂靜。為有覺有觀，能緣靜境猶有，火災便至。如第三禪，無覺無觀，有禪悅樂，心有喜動，風災便至。如第四禪，身心寂滅離出入息，喜動亦無，三災不至，唯妙色身如白銀清淨光潔、衣如金色。四禪身長二十里、衣長四十里，以下三禪倍倍減半，如初會中以釋。如是四禪皆是息心令靜以為勢分，乃至空處、識處、無所有處、非想非非想定，皆是破除昇進，令念不生，住寂定故。如是破色界淨色，令成無色界空識。又破見空之識亦空，名識處定。又破識空之見亦無，名無所有定。又破無所有心，此無想之想亦無，名非想非非想定。如是上界修禪，皆是作意存情，伏心不起，不是任情無為無沈無掉、稱真理智寂用自在、不作而為之定也。如欲界名攀緣五欲名掉，色無色界定名沈。又聲聞緣覺定名沈，空觀菩薩行六波羅蜜生於淨土名掉舉。如是三乘之定皆有沈掉，為垢淨未亡、見道不真，有欣厭故。二乘之定雖無三界現行之惑，皆是厭患對治伏滅無為，無能起惑。我生不起，悲智亦亡。住滅定者，頭上擊鼓亦不聞知。化火燒父母分段身，入變易生死。如是二乘斷惑不分別法，意勢相似。或有聲聞以十二緣生得道，如是三乘觀行緣覺聲聞，淨土菩薩所得道者，皆是出世三乘，互用通為九乘。大體以約《勝鬘經》得伏三界煩惱不起得意生身，無分段生死得變易生死，非是應真任智自在無出入體，任智應眾生利樂不息。廣如《勝鬘》之意。以是義故，色界無色界及三乘禪，有沈有掉。如大乘中留惑潤生菩薩，道前安立三十心習種性、性種性、道種性，方入聖種性。四攝、四無量心、三十七助道品，觀十波羅蜜名目相似。若以攝化境界及見佛數量、意生身智生身，成佛因果總皆不同。以是義故，如是留惑潤生菩薩，所修定亦沈亦掉，為但得三種意生身，未得如來智生身故。乃至七八九十地得種類俱生無行作意生身菩薩，但得三界煩惱中空觀，折伏現行不起，於意生身中自在故，非是生如來一切種智家故，非是於如來一切種智中起慣習故。所云成佛定滿三祇。所見佛境，初地菩薩但云供養百佛及攝化百佛世界，但得百法明門。如此《華嚴經》

者，初發心菩薩初發如來一切種智之心，名為菩提心。如初發心住，創生一切諸佛一切種智慧大智慧家生，初發心時便成正覺，為會諸佛一切種智與自智一故。成佛不出剎那之際，以智境界非延促故。攝化境界遍百佛剎微塵數，又多百佛明智境德用無盡無限重重故。此猶約隨位進修之言，計體一即一切無限也。如十地中初地菩薩，供養多百佛多百千佛，雖數不離百數，然多百即無限，與單百無比。是故四念、四攝、四無量心、十波羅蜜，一一法悉皆無限。是故此十住菩薩所修定業，不屬世間出世間沈掉之定也。已釋住於深定不沈不舉竟。如文入深禪定得佛神通者，如上色界無色界天及三乘神通，色無色界神通息心想淨，報得神通。二乘神通依定前所念，淨土菩薩神通得清淨意樂神通，如三種意生身是。如此經中入深禪定得佛神通者，以心稱理，源無出入，體無靜亂、體無造作，性任理自真，不生不伏。理真智應，性自遍周，三世十方一時普應，對現色身。隨智應而化群品，而無來往亦不變化，名佛神通。智無所依止，無形色體、無來去性，性自遍周，非三世攝，而能普應三世之法，名曰神通。是故經云「智入三世而無來往」。為三世是眾生情所妄安，非實有故。為智體無形無色，不造作而應群品，名之為神。圓滿十方，無法不知、無根不識，名之為通。經云「依無作門修諸淨行」者，以此無作門修法界虛空界行海，周遍清淨故。智無所為，名之為修。知根同事，名之為行。行無不利，非作非生，名為無作門也。常處十方一切三界受生利俗而無染淨，名之為淨行故。經云「與三世佛同一體性」者，為法身智慧同也。三世廣大劫一念同，三世諸佛普賢共行大智大悲圓滿同。經云「有十種法令諸菩薩速入諸地」者，明於初發心住位，而遍知諸住諸行諸迴向諸地法門，為一即一切故、一切即一故、即因即果故。即如善財童子見彌勒菩薩已，彌勒還令却見文殊師利，明因果不異亦不離故。此亦如是，從初發心住佛果地位一念齊進，而亦不出一念中修成正覺，佛因果及菩薩行悉圓滿故。如善財一生、龍女不出一剎那際三生成佛，總相似故。云一生成佛者，明今生是父母分段身，是信心及見道修行生。捨分段身入變易生，名為一生。亦不出剎那際，無古今性、無分段性、無變易性，萬相如幻故、如化故、非滅故、無三世故。以此初住遍修諸住諸地故，貫通諸法，總一時一法多少延促自在無礙，不出一剎那際故，法如是故。去情以智，觀之可見。經云「知一切眾生與諸如來同一體性」者，三乘菩薩知一切眾生同有如來佛性理性，此經知一切眾生同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，初發心菩薩初發如來一切種智之心，名為菩提心。如初發心住，創生一切諸佛一切種智慧大智慧家生，初發心時便成正覺，為會諸佛一切種智與自智一故。成佛不出剎那之際，以智境界非延促故。攝化境界遍百佛剎微塵數，又多百佛明智境德用無盡無限重重故。此猶約隨位進修之言，計體一即一切無限也。如十地中初地菩薩，供養多百佛多百千佛，雖數不離百數，然多百即無限，與單百無比。是故四念、四攝、四無量心、十波羅蜜，一一法悉皆無限。是故此十住菩薩所修定業，不屬世間出世間沈掉之定也。已釋住於深定不沈不舉竟。如文入深禪定得佛神通者，如上色界無色界天及三乘神通，色無色界神通息心想淨，報得神通。二乘神通依定前所念，淨土菩薩神通得清淨意樂神通，如三種意生身是。如此經中入深禪定得佛神通者，以心稱理，源無出入，體無靜亂、體無造作，性任理自真，不生不伏。理真智應，性自遍周，三世十方一時普應，對現色身。隨智應而化群品，而無來往亦不變化，名佛神通。智無所依止，無形色體、無來去性，性自遍周，非三世攝，而能普應三世之法，名曰神通。是故經云「智入三世而無來往」。為三世是眾生情所妄安，非實有故。為智體無形無色，不造作而應群品，名之為神。圓滿十方，無法不知、無根不識，名之為通。經云「依無作門修諸淨行」者，以此無作門修法界虛空界行海，周遍清淨故。智無所為，名之為修。知根同事，名之為行。行無不利，非作非生，名為無作門也。常處十方一切三界受生利俗而無染淨，名之為淨行故。經云「與三世佛同一體性」者，為法身智慧同也。三世廣大劫一念同，三世諸佛普賢共行大智大悲圓滿同。經云「有十種法令諸菩薩速入諸地」者，明於初發心住位，而遍知諸住諸行諸迴向諸地法門，為一即一切故、一切即一故、即因即果故。即如善財童子見彌勒菩薩已，彌勒還令却見文殊師利，明因果不異亦不離故。此亦如是，從初發心住佛果地位一念齊進，而亦不出一念中修成正覺，佛因果及菩薩行悉圓滿故。如善財一生、龍女不出一剎那際三生成佛，總相似故。云一生成佛者，明今生是父母分段身，是信心及見道修行生。捨分段身入變易生，名為一生。亦不出剎那際，無古今性、無分段性、無變易性，萬相如幻故、如化故、非滅故、無三世故。以此初住遍修諸住諸地故，貫通諸法，總一時一法多少延促自在無礙，不出一剎那際故，法如是故。去情以智，觀之可見。經云「知一切眾生與諸如來同一體性」者，三乘菩薩知一切眾生同有如來佛性理性，此經知一切眾生同

有如來一切種智之性。如經下文「有經卷如三千大千世界，內在小眾生身中。有人成佛，破此微塵出此經卷。」言微塵許大，眾生皆有佛一切種智故。菩薩成佛化之，總得如來一切種智故。達理之智名一切智，差別智名一切種智。經云「聞諸佛土悉願往生」者，不出塵中智遍現應，供養十方一切諸佛，而無來去。經云「諸次第定」者，色界四禪，菩薩次第能入。於無色界四禪，菩薩悉能順入，或超間入出。如《涅槃經》闍維分說。從初禪入三禪定出，空處入無所有處出，非想處入空處出，如是超間、如是次第。如此經方網三昧，一方入定十方起、十方入定一方起等，具如十信位中說。三摩鉢底智印者，明寂用同起，印諸萬法無不明了，如大海水而現萬像。淨智普印一切萬法皆能了知，而無能所亦無作者。經云「善觀諸法得實相印」者，以無作無依無想大智印印諸萬法，起唯法起，無有無明三世繫著，名實相印。經云「入真三昧」者，無三界及三乘染淨沈掉是也。離諸僻見者，有無二見是。內見外見、身見、邊見、戒取、見取等總是，乃至六十二見是。六十二見者，於一切法上繫有四見：一常、二無常、三亦常亦無常、四非常非無常。於五陰上各有四見，四五二十。三世五陰，上合為六十。本二見，共為六十二見。一切僻見不離此也。普門慧者，遍知眾生諸根及法智、一切智智種種差別智也。色界眾生為住定故，教令起觀。無色界眾生為修無相觀故，教微妙智慧，為相不當情，智慧利故。六和敬法者，一身、二口、三意、四戒、五施、六見，名為六和敬法。於眾生田中下佛種子者，示一切眾生菩提理智故，及微少善根為勝緣故。六通，前已釋訖，如〈十通品〉說。十神通，如經具明。已下頌中，兩行一頌，文自具足，隨文稱歎。最下長行一行，明大眾聞法歡喜奉行分。此之一會，〈昇忉利天宮品〉是序分，從〈偈讚品〉以下是正說分，動地興供是流通分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如來一切種智之性。如經下文「有經卷如三千大千世界，內在小眾生身中。有人成佛，破此微塵出此經卷。」言微塵許大，眾生皆有佛一切種智故。菩薩成佛化之，總得如來一切種智故。達理之智名一切智，差別智名一切種智。經云「聞諸佛土悉願往生」者，不出塵中智遍現應，供養十方一切諸佛，而無來去。經云「諸次第定」者，色界四禪，菩薩次第能入。於無色界四禪，菩薩悉能順入，或超間入出。如《涅槃經》闍維分說。從初禪入三禪定出，空處入無所有處出，非想處入空處出，如是超間、如是次第。如此經方網三昧，一方入定十方起、十方入定一方起等，具如十信位中說。三摩鉢底智印者，明寂用同起，印諸萬法無不明了，如大海水而現萬像。淨智普印一切萬法皆能了知，而無能所亦無作者。經云「善觀諸法得實相印」者，以無作無依無想大智印印諸萬法，起唯法起，無有無明三世繫著，名實相印。經云「入真三昧」者，無三界及三乘染淨沈掉是也。離諸僻見者，有無二見是。內見外見、身見、邊見、戒取、見取等總是，乃至六十二見是。六十二見者，於一切法上繫有四見：一常、二無常、三亦常亦無常、四非常非無常。於五陰上各有四見，四五二十。三世五陰，上合為六十。本二見，共為六十二見。一切僻見不離此也。普門慧者，遍知眾生諸根及法智、一切智智種種差別智也。色界眾生為住定故，教令起觀。無色界眾生為修無相觀故，教微妙智慧，為相不當情，智慧利故。六和敬法者，一身、二口、三意、四戒、五施、六見，名為六和敬法。於眾生田中下佛種子者，示一切眾生菩提理智故，及微少善根為勝緣故。六通，前已釋訖，如〈十通品〉說。十神通，如經具明。已下頌中，兩行一頌，文自具足，隨文稱歎。最下長行一行，明大眾聞法歡喜奉行分。此之一會，〈昇忉利天宮品〉是序分，從〈偈讚品〉以下是正說分，動地興供是流通分。

昇夜摩天宮品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇夜摩天宮品第十九

將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，何故名夜摩天宮？明以處表法。此天名為時分天，為此天無日月晦明，以蓮華開為晝、合為夜故，名時分天故。為表十行法門知時而應，總化不可不知時故，故以時分天以表知根而對行，不可一向為也。知是人天種、二乘三乘一乘種，可以何善根而接引之故。以時分天以表所行之行，須以知時故。須彌山以表十住之法門，明從信昇進，離凡夫地故。又表十住之位，初登法頂至相盡處故。又表須彌處大海中，高八萬四千由旬，非手足所攀緣而昇上故。明初十住之位，非以有心思求觀行攀緣所及；以無思不為蕩然智應，萬法無依，方可昇也。此十行之位處夜摩之中，明依空而住，不與人連。十行亦然，依法空而行，行知時而益俗也，故處此天而表之也。於兜率天說〈十迴向〉，為明其處居欲界天之中，又明此天樂知足也，以表十迴向以迴正智處俗利生，處大悲門饒益一切，於諸境界無所貪求故，處此天以為所表。昇他化天說十地法門者，超過化樂明至欲界際，表十地自在超昇化樂，至欲界之頂，化心魔王至欲盡際故。昇第三禪說佛華法門，明普賢行滿，表以行法悅無盡眾生故。又彰第四禪是佛位故。此約進修昇降表法，且如是安立，然其理智一一遍周，無去來也，以此皆云「不離菩提道場普光明殿而昇忉利夜摩兜率」等。如第三禪超初禪二禪者，明位位倍勝故。此一會未有來文。是《瓔珞本業經》，如來領聲聞菩薩眾，向菩提樹下，脫往昔於菩提樹下初成正覺時說《法界經》，一一排次至第三禪故，是故於此夜摩天以表十行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，何故名夜摩天宮？明以處表法。此天名為時分天，為此天無日月晦明，以蓮華開為晝、合為夜故，名時分天故。為表十行法門知時而應，總化不可不知時故，故以時分天以表知根而對行，不可一向為也。知是人天種、二乘三乘一乘種，可以何善根而接引之故。以時分天以表所行之行，須以知時故。須彌山以表十住之法門，明從信昇進，離凡夫地故。又表十住之位，初登法頂至相盡處故。又表須彌處大海中，高八萬四千由旬，非手足所攀緣而昇上故。明初十住之位，非以有心思求觀行攀緣所及；以無思不為蕩然智應，萬法無依，方可昇也。此十行之位處夜摩之中，明依空而住，不與人連。十行亦然，依法空而行，行知時而益俗也，故處此天而表之也。於兜率天說〈十迴向〉，為明其處居欲界天之中，又明此天樂知足也，以表十迴向以迴正智處俗利生，處大悲門饒益一切，於諸境界無所貪求故，處此天以為所表。昇他化天說十地法門者，超過化樂明至欲界際，表十地自在超昇化樂，至欲界之頂，化心魔王至欲盡際故。昇第三禪說佛華法門，明普賢行滿，表以行法悅無盡眾生故。又彰第四禪是佛位故。此約進修昇降表法，且如是安立，然其理智一一遍周，無去來也，以此皆云「不離菩提道場普光明殿而昇忉利夜摩兜率」等。如第三禪超初禪二禪者，明位位倍勝故。此一會未有來文。是《瓔珞本業經》，如來領聲聞菩薩眾，向菩提樹下，脫往昔於菩提樹下初成正覺時說《法界經》，一一排次至第三禪故，是故於此夜摩天以表十行。

二釋品來意者，前明十住昇進以昇須彌之頂，此明十行之昇進以至夜摩，以次此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，前明十住昇進以昇須彌之頂，此明十行之昇進以至夜摩，以次此品須來。

三隨文釋義者，於中大義義分為二：一長科經意、二隨文解釋。第一長科經意者，此一品四十九行經中，約作十段長科。一「爾時如來威神力故」已下至「恒對於佛」有三行半經，明十方同見如來不離其處分。二「爾時」已下至「寶莊嚴殿」可有兩行經，明不離十方一切菩提場普光明殿而昇夜摩天分。三「時夜摩天王」已下至「時彼天王敷置座已」已下有十四行經，明時分天王遙見佛來，化座莊嚴及恭敬分。四「向佛世尊」已下至「入此宮殿」可兩行半經，明時分天王請佛入殿昇座分。五「時佛受請」已下至「悉亦如是」可有一行經，明如來受請，都結十方同然分。六「爾時天王」已下有一行半經，明天王憶昔往因說頌歎佛分。七說頌之中有二十行頌，歎十如來曾來入此天宮分。八「如此世界」已下至「歎佛功德」有兩行半經，明十方同此一時歎佛分。九「爾時世尊」已下至「諸所住處」可兩行經，明如來受請入殿，殿博寬容分。十「十方世界悉亦如是」，此總結十方同此分。第二隨文解釋者，初「爾時」已下至「恒對於佛」，明十方一切處恒遍滿，無增減故。言不離菩提樹須彌頂而昇夜摩天者，明智遍一切處而示其身，非去來故。云遙見佛來者，明從十住向十行位故。即以神力化座者，明行立依空智而成無能所，定建立故。以座表行，號曰蓮華，明無作行成，無所染著故。藏者，含容義，明無行之行含藏眾善故。師子者，明無畏也，以無為之理智，處生死而無畏故。此依主為座名。百萬層級者，明十住十千、十行百萬，明隨位昇進階級故。百萬金網以為絞絡者，明此位中以行網化眾生故，此為報得依果故。十住十千、十行百萬，明昇進也。華鬘香寶及四種帳者，明以四攝法方便行含攝眾生故。四種蓋者，明以四無量心慈悲喜捨覆蔭眾生故。百萬光明而為照曜者，明以智眼觀根而攝化故。天王者，行自在也。恭敬頂禮者，行行無慢也。梵王踊躍者，淨行利生，見求乞者歡喜無厭也。百萬菩薩稱揚者，明以行濟物，眾聖歡喜稱歎也。天樂奏音者，明善能說法所招果也。四種雲者，以行慈覆俗。前云蓋，後云四種雲，明約器大小覆育故。摩尼雲亦然，隨根大小照燭與益故。百萬善根所生者，明已上莊嚴，皆明約行中善根所生故。為行能利物積善，即得諸覆護、眾福所嚴。已下如文可解。云善來善逝者，善滅眾惡苦災。逝者，度眾生而離縛。時佛受請昇殿者，明昇進正入十行位故。已上望佛自德十方恒自遍周。今作昇降者，總約眾生進修昇降故。二十行頌中，歎十佛昔曾入此殿者，明今所入十行理智與古無殊，此十如來還是約行昇進所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，於中大義義分為二：一長科經意、二隨文解釋。第一長科經意者，此一品四十九行經中，約作十段長科。一「爾時如來威神力故」已下至「恒對於佛」有三行半經，明十方同見如來不離其處分。二「爾時」已下至「寶莊嚴殿」可有兩行經，明不離十方一切菩提場普光明殿而昇夜摩天分。三「時夜摩天王」已下至「時彼天王敷置座已」已下有十四行經，明時分天王遙見佛來，化座莊嚴及恭敬分。四「向佛世尊」已下至「入此宮殿」可兩行半經，明時分天王請佛入殿昇座分。五「時佛受請」已下至「悉亦如是」可有一行經，明如來受請，都結十方同然分。六「爾時天王」已下有一行半經，明天王憶昔往因說頌歎佛分。七說頌之中有二十行頌，歎十如來曾來入此天宮分。八「如此世界」已下至「歎佛功德」有兩行半經，明十方同此一時歎佛分。九「爾時世尊」已下至「諸所住處」可兩行經，明如來受請入殿，殿博寬容分。十「十方世界悉亦如是」，此總結十方同此分。第二隨文解釋者，初「爾時」已下至「恒對於佛」，明十方一切處恒遍滿，無增減故。言不離菩提樹須彌頂而昇夜摩天者，明智遍一切處而示其身，非去來故。云遙見佛來者，明從十住向十行位故。即以神力化座者，明行立依空智而成無能所，定建立故。以座表行，號曰蓮華，明無作行成，無所染著故。藏者，含容義，明無行之行含藏眾善故。師子者，明無畏也，以無為之理智，處生死而無畏故。此依主為座名。百萬層級者，明十住十千、十行百萬，明隨位昇進階級故。百萬金網以為絞絡者，明此位中以行網化眾生故，此為報得依果故。十住十千、十行百萬，明昇進也。華鬘香寶及四種帳者，明以四攝法方便行含攝眾生故。四種蓋者，明以四無量心慈悲喜捨覆蔭眾生故。百萬光明而為照曜者，明以智眼觀根而攝化故。天王者，行自在也。恭敬頂禮者，行行無慢也。梵王踊躍者，淨行利生，見求乞者歡喜無厭也。百萬菩薩稱揚者，明以行濟物，眾聖歡喜稱歎也。天樂奏音者，明善能說法所招果也。四種雲者，以行慈覆俗。前云蓋，後云四種雲，明約器大小覆育故。摩尼雲亦然，隨根大小照燭與益故。百萬善根所生者，明已上莊嚴，皆明約行中善根所生故。為行能利物積善，即得諸覆護、眾福所嚴。已下如文可解。云善來善逝者，善滅眾惡苦災。逝者，度眾生而離縛。時佛受請昇殿者，明昇進正入十行位故。已上望佛自德十方恒自遍周。今作昇降者，總約眾生進修昇降故。二十行頌中，歎十佛昔曾入此殿者，明今所入十行理智與古無殊，此十如來還是約行昇進所

成之號。前十住位昇須彌頂十如來名號，亦是隨位會古之號，明所入之法不異古今諸佛故。如十住位中，須彌頂上帝釋宮中遙見佛來，即於殿中安置普光明藏師子之座，為明初入如來智慧中生，即以方便三昧之門，名安置普光明藏，即明智慧照曜法界藏故。今此十行位，時分天王遙見佛來，化作寶蓮華師子之座者，明以行華設其教網漉諸眾生，令入如來智慧之境界藏故，蓮華表行無著義故。化座者，明行體，以依十住智慧，虛無法身無安立也，所作如化也，以茲所表。末後五行經，都結十方同時歎佛。如來入殿其殿包容如天所住者，明入位昇進，自智寬容，方知佛境故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成之號。前十住位昇須彌頂十如來名號，亦是隨位會古之號，明所入之法不異古今諸佛故。如十住位中，須彌頂上帝釋宮中遙見佛來，即於殿中安置普光明藏師子之座，為明初入如來智慧中生，即以方便三昧之門，名安置普光明藏，即明智慧照曜法界藏故。今此十行位，時分天王遙見佛來，化作寶蓮華師子之座者，明以行華設其教網漉諸眾生，令入如來智慧之境界藏故，蓮華表行無著義故。化座者，明行體，以依十住智慧，虛無法身無安立也，所作如化也，以茲所表。末後五行經，都結十方同時歎佛。如來入殿其殿包容如天所住者，明入位昇進，自智寬容，方知佛境故。

夜摩天中偈讚品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜摩天中偈讚品第二十

將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，明昇夜摩天宮以說十行之法。此品以功德林等十菩薩眾，各各以當位之行以偈都讚當位之法故，名〈偈讚品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，明昇夜摩天宮以說十行之法。此品以功德林等十菩薩眾，各各以當位之行以偈都讚當位之法故，名〈偈讚品〉。

二釋品來意者，明欲說十行之法，先須說偈都讚十行之中因果法門故，此品須來。若不先舉所行之因果，十行依何有成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，明欲說十行之法，先須說偈都讚十行之中因果法門故，此品須來。若不先舉所行之因果，十行依何有成？

三隨文釋義者，於此一品之中約作二門分別：一長科經意、二隨文解釋。第一長科經意者，約作五段長科。第一「爾時佛神力故」已下至「結跏趺坐」有十三行半經，明隨位菩薩功德林等十箇菩薩并陳自行佛因果來集分。第二「如此世界」已下至「悉等無別」可兩行經，都舉十方世界菩薩來集同此分。第三「爾時世尊」已下至「靡不皆現」可兩行經，明放光所在分。第四「爾時功德林菩薩」可一行經，明觀法說頌分。第五從初頌已下有十段頌，明十行之中各申自行法門因果分。第二隨文解義者，從品初第一段中十三行半經之內，義分為三：一釋菩薩名及配隨位進修之因果、二釋剎土遠近之意、三釋菩薩各各同號遍周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，於此一品之中約作二門分別：一長科經意、二隨文解釋。第一長科經意者，約作五段長科。第一「爾時佛神力故」已下至「結跏趺坐」有十三行半經，明隨位菩薩功德林等十箇菩薩并陳自行佛因果來集分。第二「如此世界」已下至「悉等無別」可兩行經，都舉十方世界菩薩來集同此分。第三「爾時世尊」已下至「靡不皆現」可兩行經，明放光所在分。第四「爾時功德林菩薩」可一行經，明觀法說頌分。第五從初頌已下有十段頌，明十行之中各申自行法門因果分。第二隨文解義者，從品初第一段中十三行半經之內，義分為三：一釋菩薩名及配隨位進修之因果、二釋剎土遠近之意、三釋菩薩各各同號遍周。

第一釋菩薩名及配隨位進修之因果，約有十種因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋菩薩名及配隨位進修之因果，約有十種因果。

第一功德林菩薩者，如十住位中，初生佛智慧家故，菩薩名法慧及財慧等。此位明從慧行福智，二報廣多故，以林為名也。又林者，廣多義、覆蔭義、莊嚴義、身幹枝條華葉果實相資義。明十行位菩薩，以無性智慧莊嚴萬行枝條，大悲為葉覆蔭攝化一切眾生，皆令自他菩提華果悉開發故。如川澤有林眾鳥歸，若仁有行多人依，是故十行菩薩目之名林。此當歡喜行檀波羅蜜門。如善財十行之初，善知識名為善見，在林中經行，亦如此也。國名三眼者，如此位佛果號為眼也。世界名親慧者，明此十行親從佛慧所生為因，亦常與一切眾生以為親近故。佛果號常住眼者，為親從佛智慧生故，所有知根利俗，直令得其常住之智眼故。明自得如來智慧之眼，所有利生亦令他得智眼故。明以如來智慧，觀根利生之智，即是當位佛果也。功德林，是表所行行之人。親慧世界，是當位所修行智慧之因。常住眼佛，是當位知根見解之果也。與根本智相應，名常住眼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一功德林菩薩者，如十住位中，初生佛智慧家故，菩薩名法慧及財慧等。此位明從慧行福智，二報廣多故，以林為名也。又林者，廣多義、覆蔭義、莊嚴義、身幹枝條華葉果實相資義。明十行位菩薩，以無性智慧莊嚴萬行枝條，大悲為葉覆蔭攝化一切眾生，皆令自他菩提華果悉開發故。如川澤有林眾鳥歸，若仁有行多人依，是故十行菩薩目之名林。此當歡喜行檀波羅蜜門。如善財十行之初，善知識名為善見，在林中經行，亦如此也。國名三眼者，如此位佛果號為眼也。世界名親慧者，明此十行親從佛慧所生為因，亦常與一切眾生以為親近故。佛果號常住眼者，為親從佛智慧生故，所有知根利俗，直令得其常住之智眼故。明自得如來智慧之眼，所有利生亦令他得智眼故。明以如來智慧，觀根利生之智，即是當位佛果也。功德林，是表所行行之人。親慧世界，是當位所修行智慧之因。常住眼佛，是當位知根見解之果也。與根本智相應，名常住眼佛。

第二慧林菩薩者，明智慧如林，廣多義故。此是饒益行，以智慧饒益一切眾生令不迷故。行戒波羅蜜，此位以智慧為戒體故。如善財童子十行中善知識釋天主童子，行戒波羅蜜，以算法、相法、印法即安置村營城邑吉凶之地，是智慧故。十住之中以法身為戒體，此十行之中以智慧為戒體故。慧林菩薩，是修行之人。幢慧世界，是所修行之因，以慧為戒體，於生死中不傾動故。無勝眼佛，是所行之果，以慧眼知根餘無勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二慧林菩薩者，明智慧如林，廣多義故。此是饒益行，以智慧饒益一切眾生令不迷故。行戒波羅蜜，此位以智慧為戒體故。如善財童子十行中善知識釋天主童子，行戒波羅蜜，以算法、相法、印法即安置村營城邑吉凶之地，是智慧故。十住之中以法身為戒體，此十行之中以智慧為戒體故。慧林菩薩，是修行之人。幢慧世界，是所修行之因，以慧為戒體，於生死中不傾動故。無勝眼佛，是所行之果，以慧眼知根餘無勝故。

第三勝林菩薩者，此是無違逆之行，主忍波羅蜜。諸行之中忍行為最，在行無忍不成行也，故號勝林菩薩。如善財童子於此位中善知識是優婆夷，名為具足，為忍波羅蜜總攝眾行，慈悲喜捨總在其中。明優婆夷者，是表慈悲行也。素服被髮，是戒忍之相。處其一室，室開四門者，表慈育眾生四攝法也。十千侍女者，萬行具也。以一小器濟惠無窮者，表離慢自高，四攝無限故，明一一波羅蜜互含容故。勝林菩薩，是行行之人。寶慧世界，是所修行之法，明以忍為眾行之寶，可貴重故。無住眼佛，即是忍中之佛果也，明雖行忍，行而不念所行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三勝林菩薩者，此是無違逆之行，主忍波羅蜜。諸行之中忍行為最，在行無忍不成行也，故號勝林菩薩。如善財童子於此位中善知識是優婆夷，名為具足，為忍波羅蜜總攝眾行，慈悲喜捨總在其中。明優婆夷者，是表慈悲行也。素服被髮，是戒忍之相。處其一室，室開四門者，表慈育眾生四攝法也。十千侍女者，萬行具也。以一小器濟惠無窮者，表離慢自高，四攝無限故，明一一波羅蜜互含容故。勝林菩薩，是行行之人。寶慧世界，是所修行之法，明以忍為眾行之寶，可貴重故。無住眼佛，即是忍中之佛果也，明雖行忍，行而不念所行也。

第四無畏林菩薩者，明常行精進，即於生死利人天之無畏也。主無屈撓行，為以智慧知時知法、知根利物，不撓其事、不滯其功故。如善財善知識明智居士，是此位中善知識也。為以明智利眾生，即行無屈撓故。住大興城，是精進義故。於市四衢道者，明饒益廣多，無限利益故，須臾繫念作意方便故。仰視虛空，隨所須物惠利眾生皆從空下者，明智如空，應智念故。空為智本，智不異空故。是故觀空，總隨智現也。是故空者眾法之本。以此觀之，明一切功德總從空智而有。無畏林菩薩，是此位行行之人。勝慧世界，是修行之法。不動眼佛，是此位中之佛果故。明精進之位，不隨物變故，佛號不動眼故。於境不動，名為精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四無畏林菩薩者，明常行精進，即於生死利人天之無畏也。主無屈撓行，為以智慧知時知法、知根利物，不撓其事、不滯其功故。如善財善知識明智居士，是此位中善知識也。為以明智利眾生，即行無屈撓故。住大興城，是精進義故。於市四衢道者，明饒益廣多，無限利益故，須臾繫念作意方便故。仰視虛空，隨所須物惠利眾生皆從空下者，明智如空，應智念故。空為智本，智不異空故。是故觀空，總隨智現也。是故空者眾法之本。以此觀之，明一切功德總從空智而有。無畏林菩薩，是此位行行之人。勝慧世界，是修行之法。不動眼佛，是此位中之佛果故。明精進之位，不隨物變故，佛號不動眼故。於境不動，名為精進。

第五慚愧林菩薩者，是無癡亂行，主禪波羅蜜。為具慚愧而行禪，為禪定發慧，即行無癡亂故。如善財善知識寶髻長者，是此位中善知識也。在於市中，明行中禪體閙而恒寂。執善財手將詣所居之宅，明引接也，明於生死市中引接，將詣所居智果故，明觀果知因。其宅寶嚴十層八門、院有八門、閣有十層，八門明八正道，十層之閣約十波羅蜜之報，一如十度之行從下向上排之，自具法則，至文方明。此約禪體總收萬行。慚愧林菩薩，是此位所修行之人。燈慧世界，是所行之法，為定能起慧明照物故，世界名燈也。天眼佛者，是此位佛果也，為定能淨諸根故，號天眼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五慚愧林菩薩者，是無癡亂行，主禪波羅蜜。為具慚愧而行禪，為禪定發慧，即行無癡亂故。如善財善知識寶髻長者，是此位中善知識也。在於市中，明行中禪體閙而恒寂。執善財手將詣所居之宅，明引接也，明於生死市中引接，將詣所居智果故，明觀果知因。其宅寶嚴十層八門、院有八門、閣有十層，八門明八正道，十層之閣約十波羅蜜之報，一如十度之行從下向上排之，自具法則，至文方明。此約禪體總收萬行。慚愧林菩薩，是此位所修行之人。燈慧世界，是所行之法，為定能起慧明照物故，世界名燈也。天眼佛者，是此位佛果也，為定能淨諸根故，號天眼佛。

第六精進林菩薩者，此是善現行，主般若波羅蜜門。為以般若善現眾行以益含生故，號精進林。如善財此位中善知識號普眼長者，明初救身命、次施飲食、後與說法，一一隨根，明智慧成就故。精進林，是修行之人。金剛慧世界，是修行之法，明智慧能破煩惱名金剛故。解脫眼佛，是此位之佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六精進林菩薩者，此是善現行，主般若波羅蜜門。為以般若善現眾行以益含生故，號精進林。如善財此位中善知識號普眼長者，明初救身命、次施飲食、後與說法，一一隨根，明智慧成就故。精進林，是修行之人。金剛慧世界，是修行之法，明智慧能破煩惱名金剛故。解脫眼佛，是此位之佛果。

第七力林菩薩者，是無著行，主方便波羅蜜。明以方便處俗利生，同其行流，處世無著成大悲行，是為力林也。以真入俗、處纏不污，是故名為力林。如善財此位善知識號無厭足王，為行大悲，自化現身作諸不善，還自化其身追捉治罰，或斷命根苦當治之，令實眾生懼而斷惡。救護眾生愛而不捨，名無厭足。力林菩薩，是能修行之人。安樂慧世界，是所行之法。審諦眼佛，是此位果也。為此位是成大慈悲門故，名安樂世界，約安樂眾生得名。佛號審諦眼者，審知眾生應以何法化故，方始調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七力林菩薩者，是無著行，主方便波羅蜜。明以方便處俗利生，同其行流，處世無著成大悲行，是為力林也。以真入俗、處纏不污，是故名為力林。如善財此位善知識號無厭足王，為行大悲，自化現身作諸不善，還自化其身追捉治罰，或斷命根苦當治之，令實眾生懼而斷惡。救護眾生愛而不捨，名無厭足。力林菩薩，是能修行之人。安樂慧世界，是所行之法。審諦眼佛，是此位果也。為此位是成大慈悲門故，名安樂世界，約安樂眾生得名。佛號審諦眼者，審知眾生應以何法化故，方始調伏。

第八行林菩薩者，是難得行，主願波羅蜜。難得能得，名為行林。此智位難可昇故，名難得行。如善財童子此位善知識王名大光是。第八智隨大願滿眾生意，行大饒益，普施眾生世間樂具，一切智寶悉皆施之。行林菩薩，是能行之人。日慧世界，是所修之法。此位智體增明，世界名日慧。明相眼佛，是此位之果，為此位智體增明，佛果號明相眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八行林菩薩者，是難得行，主願波羅蜜。難得能得，名為行林。此智位難可昇故，名難得行。如善財童子此位善知識王名大光是。第八智隨大願滿眾生意，行大饒益，普施眾生世間樂具，一切智寶悉皆施之。行林菩薩，是能行之人。日慧世界，是所修之法。此位智體增明，世界名日慧。明相眼佛，是此位之果，為此位智體增明，佛果號明相眼。

第九覺林菩薩者，是善法行，主力波羅蜜。如善財此位善知識號不動優婆夷，是第九法師位。何故為女身？為明處法師位時，貞潔慈悲柔軟，以女表之。此女發心已經閻浮提微塵劫，自發心來，心無一念五欲之想。明貞潔堅固慈悲柔軟，是法師之德也。是故此菩薩號曰覺林，主力波羅蜜。覺林菩薩，是行行之人。淨慧世界，是修行之法。最上眼佛，是所修行之果，為智慧淨故，佛號最上眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九覺林菩薩者，是善法行，主力波羅蜜。如善財此位善知識號不動優婆夷，是第九法師位。何故為女身？為明處法師位時，貞潔慈悲柔軟，以女表之。此女發心已經閻浮提微塵劫，自發心來，心無一念五欲之想。明貞潔堅固慈悲柔軟，是法師之德也。是故此菩薩號曰覺林，主力波羅蜜。覺林菩薩，是行行之人。淨慧世界，是修行之法。最上眼佛，是所修行之果，為智慧淨故，佛號最上眼。

第十智林菩薩者，是真實慧行故，主智波羅蜜。在此名位，相似可知。如善財此位善知識號出家外道，名為遍行，明得智自在，能同邪見攝諸邪見，云三千之境九十六種外道我皆為之。智林菩薩，是所修行之人。梵慧世界，是所修之法。紺青眼佛，是此位之果。紺青是十行之智，一終之滿，明淨照燭之極故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十智林菩薩者，是真實慧行故，主智波羅蜜。在此名位，相似可知。如善財此位善知識號出家外道，名為遍行，明得智自在，能同邪見攝諸邪見，云三千之境九十六種外道我皆為之。智林菩薩，是所修行之人。梵慧世界，是所修之法。紺青眼佛，是此位之果。紺青是十行之智，一終之滿，明淨照燭之極故。

第二釋剎土遠近之意，經云「十方各有一大菩薩，一一各與佛剎微塵數菩薩俱，從十萬佛剎微塵數國土之外諸世界中而來集會」者，十住云百剎微塵，此位云十萬者，明昇進智慧之增廣。迷心及諸境為塵之量，迷執所居名之為國。心隨境轉，名之為諸國土之外。執亡智契，名之為來。明智遍周，境無不達，同號菩薩，一一菩薩例然。總明達迷智遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋剎土遠近之意，經云「十方各有一大菩薩，一一各與佛剎微塵數菩薩俱，從十萬佛剎微塵數國土之外諸世界中而來集會」者，十住云百剎微塵，此位云十萬者，明昇進智慧之增廣。迷心及諸境為塵之量，迷執所居名之為國。心隨境轉，名之為諸國土之外。執亡智契，名之為來。明智遍周，境無不達，同號菩薩，一一菩薩例然。總明達迷智遍。

第三釋菩薩各各同號遍周者，明心迷諸境，塵表無明廣多故。心悟智通，遐周剎海，一切種智無不同其見，故即各各名號遍周。明迷時無境不惑，悟已無境不智。是諸菩薩已下，頂禮佛足，明致敬。昇座化座摩尼藏，表十行處生死而化眾生，行常無垢故。摩尼藏者，離垢寶也。藏者，含藏義。師子者，無畏也。此明凡夫行有染，聖行無垢也。師子，依主立名故。總明修行者智德所行之法。爾時世尊從兩足上放百千億光明者，十信足下輪中放光，十住足指端放光，此十行之中足趺上放光者，明次第隨位昇進，表法光從十千、百千、百千億妙色光明，總明隨位昇進也。凡足下、足指端、足趺上，總不離所行之行也。自此長行已下有十段頌文，是十林菩薩各各自頌當位所修行之法，以此十法共成一行。如是一一行中皆具十行，各各隨自行位中名目下義，即是所讚之法，如文具明。已下如名之義，各歎當位所行之法，達名知法可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三釋菩薩各各同號遍周者，明心迷諸境，塵表無明廣多故。心悟智通，遐周剎海，一切種智無不同其見，故即各各名號遍周。明迷時無境不惑，悟已無境不智。是諸菩薩已下，頂禮佛足，明致敬。昇座化座摩尼藏，表十行處生死而化眾生，行常無垢故。摩尼藏者，離垢寶也。藏者，含藏義。師子者，無畏也。此明凡夫行有染，聖行無垢也。師子，依主立名故。總明修行者智德所行之法。爾時世尊從兩足上放百千億光明者，十信足下輪中放光，十住足指端放光，此十行之中足趺上放光者，明次第隨位昇進，表法光從十千、百千、百千億妙色光明，總明隨位昇進也。凡足下、足指端、足趺上，總不離所行之行也。自此長行已下有十段頌文，是十林菩薩各各自頌當位所修行之法，以此十法共成一行。如是一一行中皆具十行，各各隨自行位中名目下義，即是所讚之法，如文具明。已下如名之義，各歎當位所行之法，達名知法可知。