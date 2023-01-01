新華嚴經論卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十七

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第二菩薩名一切慧世界名波頭摩華，佛號無盡月。於此義中，義分為五：一釋菩薩名、二釋世界名、三釋隨位進修佛果之號、四釋其座體、五定其所來方面。一釋菩薩名者，所以名一切慧，以隨位進修中，達一切法無體無性，非迷執故。此當第二治地住，修戒波羅蜜中十波羅蜜，以一切法無體無性、非染非淨以為戒體故。如此十住位，〈淨行品〉是其戒體。二釋世界名者，所以世界名波頭摩華，此云赤蓮華也。為表戒相無染，處世赫奕，開敷莊嚴，萬行感果，可觀義也。三釋隨位進修佛果之號者，佛號無盡月，為菩薩名一切慧，佛果還號無盡月，明因果相似故。即明一切慧是修行得一切佛智慧之人，世界是所修之法佛果，是治地住中所得之果，明能清涼一切煩惱故。四座體，如前已釋。五定其所來方面者，是南方之眾也。為表南方是离位，是虛無義、是文章義、是赤色赫奕義，如日正南照萬像面圓明義，是故菩薩名一切慧。世界名赤蓮華，佛號無盡月。此是善財童子見海雲比丘，見佛說普眼經，以義思之，自當明矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二菩薩名一切慧世界名波頭摩華，佛號無盡月。於此義中，義分為五：一釋菩薩名、二釋世界名、三釋隨位進修佛果之號、四釋其座體、五定其所來方面。一釋菩薩名者，所以名一切慧，以隨位進修中，達一切法無體無性，非迷執故。此當第二治地住，修戒波羅蜜中十波羅蜜，以一切法無體無性、非染非淨以為戒體故。如此十住位，〈淨行品〉是其戒體。二釋世界名者，所以世界名波頭摩華，此云赤蓮華也。為表戒相無染，處世赫奕，開敷莊嚴，萬行感果，可觀義也。三釋隨位進修佛果之號者，佛號無盡月，為菩薩名一切慧，佛果還號無盡月，明因果相似故。即明一切慧是修行得一切佛智慧之人，世界是所修之法佛果，是治地住中所得之果，明能清涼一切煩惱故。四座體，如前已釋。五定其所來方面者，是南方之眾也。為表南方是离位，是虛無義、是文章義、是赤色赫奕義，如日正南照萬像面圓明義，是故菩薩名一切慧。世界名赤蓮華，佛號無盡月。此是善財童子見海雲比丘，見佛說普眼經，以義思之，自當明矣。

第三勝慧菩薩義分為四：一明菩薩名、二明所居國土、三明隨位佛果之號、四明從所來方。一明菩薩名者，所以名勝慧，為明隨位進修更明淨故，不移一法，勝前位故。二明世界名者，所以名寶華世界，此明忍波羅蜜以得一切諸佛之智慧，以道體而能行忍行。華者行也，明以忍行莊嚴智慧法身。三明佛果之號，所以佛號不動月者，以得理成行，達心境而無可動故，明能堪忍也。月者清涼義。四明從所來方者，是西方之眾，以西方為秋、為殺、為苦諦，以慈悲位在中。如十迴向中善財見觀音在金剛山之西，為明金為殺位，以表眾苦之處以修其慈忍。以是義故，菩薩名勝慧、世界名寶華、佛號不動月，總明得法成忍之力用勝故。此是寶華義，此是修行住對治法也，此是善財見善住比丘得無礙法門，以能忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三勝慧菩薩義分為四：一明菩薩名、二明所居國土、三明隨位佛果之號、四明從所來方。一明菩薩名者，所以名勝慧，為明隨位進修更明淨故，不移一法，勝前位故。二明世界名者，所以名寶華世界，此明忍波羅蜜以得一切諸佛之智慧，以道體而能行忍行。華者行也，明以忍行莊嚴智慧法身。三明佛果之號，所以佛號不動月者，以得理成行，達心境而無可動故，明能堪忍也。月者清涼義。四明從所來方者，是西方之眾，以西方為秋、為殺、為苦諦，以慈悲位在中。如十迴向中善財見觀音在金剛山之西，為明金為殺位，以表眾苦之處以修其慈忍。以是義故，菩薩名勝慧、世界名寶華、佛號不動月，總明得法成忍之力用勝故。此是寶華義，此是修行住對治法也，此是善財見善住比丘得無礙法門，以能忍故。

第四菩薩名功德慧，於此義中分之為四：一明菩薩名、二明世界名、三明佛果之號、四明從所來方。一明菩薩名者，云何名功德慧？此位修精進波羅蜜，勤行利物廣益眾生故，招多功德，以立其名。二明世界名者，所以名優鉢羅華，此云青蓮華，諸色蓮華此華最勝。為明諸行之中精進最勝故，以此華為所居法體故，一切萬行以此為功。三明佛果之號，所以名為風月者，為明精進波羅蜜離慢無懈，一念成佛速疾如風。又明精勤觀照定慧如風，能消染淨無明塵垢，香臭悉吹，如風能清淨故。四明所從來方者，是北方之眾。北方者是坎位，是黑、是愚，是世間嶮盜之義。又為師為君之位。以是義故，以精進波羅蜜勤修利益之行，破迷離闇，速令成佛。是故菩薩號功德慧，世界名青蓮華，佛果號之為風月也，以風能淨諸垢故。此已上生貴住中，對治法門故。此當善財第四善知識彌伽長者說輪字法門，了俗諦法，而令愚黑者得出世樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四菩薩名功德慧，於此義中分之為四：一明菩薩名、二明世界名、三明佛果之號、四明從所來方。一明菩薩名者，云何名功德慧？此位修精進波羅蜜，勤行利物廣益眾生故，招多功德，以立其名。二明世界名者，所以名優鉢羅華，此云青蓮華，諸色蓮華此華最勝。為明諸行之中精進最勝故，以此華為所居法體故，一切萬行以此為功。三明佛果之號，所以名為風月者，為明精進波羅蜜離慢無懈，一念成佛速疾如風。又明精勤觀照定慧如風，能消染淨無明塵垢，香臭悉吹，如風能清淨故。四明所從來方者，是北方之眾。北方者是坎位，是黑、是愚，是世間嶮盜之義。又為師為君之位。以是義故，以精進波羅蜜勤修利益之行，破迷離闇，速令成佛。是故菩薩號功德慧，世界名青蓮華，佛果號之為風月也，以風能淨諸垢故。此已上生貴住中，對治法門故。此當善財第四善知識彌伽長者說輪字法門，了俗諦法，而令愚黑者得出世樂故。

第五菩薩名精進慧，於此義中四義如前。一所以名精進慧者，明此位是具足方便住，精進勤修習方便定門，以彰深智慧故，以立其名。有一行之中具無量行故，於定位起精進之名，精進之上起功德之名，以明諸行參用一行具無量行故。二世界名金剛華者，以法性為禪體，起妙慧簡擇正邪。無不壞，是金剛義故。華者行也，以明定慧能簡擇之妙用故。三佛果名水月者，為定體能淨、能清涼、能現萬像，如水故。四明所從來方者，是東北方之眾。東北方者是艮位也，為山、為石、為門闕、為童蒙、為初明、為高顯、為寂靜、為止，以明定體遍與諸位諸行修進，啟蒙發明、清涼惑熱，進修始終之本末故。為艮為歲始年終之本末故，為初明、為止。菩薩名精進慧，世界名金剛華，佛號為水月，此是善財第五善知識解脫長者主禪門，於其身中現十佛剎，微塵數佛國土總在身中，十方各十佛剎微塵數佛國土總在身中，明禪體用遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五菩薩名精進慧，於此義中四義如前。一所以名精進慧者，明此位是具足方便住，精進勤修習方便定門，以彰深智慧故，以立其名。有一行之中具無量行故，於定位起精進之名，精進之上起功德之名，以明諸行參用一行具無量行故。二世界名金剛華者，以法性為禪體，起妙慧簡擇正邪。無不壞，是金剛義故。華者行也，以明定慧能簡擇之妙用故。三佛果名水月者，為定體能淨、能清涼、能現萬像，如水故。四明所從來方者，是東北方之眾。東北方者是艮位也，為山、為石、為門闕、為童蒙、為初明、為高顯、為寂靜、為止，以明定體遍與諸位諸行修進，啟蒙發明、清涼惑熱，進修始終之本末故。為艮為歲始年終之本末故，為初明、為止。菩薩名精進慧，世界名金剛華，佛號為水月，此是善財第五善知識解脫長者主禪門，於其身中現十佛剎，微塵數佛國土總在身中，十方各十佛剎微塵數佛國土總在身中，明禪體用遍故。

第六善慧菩薩，四義如前。一明菩薩名者，明此正心住，修般若波羅蜜智慧門故，菩薩名善慧。二妙香華世界者，以明妙用智慧之香華，開敷自他佛果，明智慧說教是香華義故。三佛號解脫月者，明妙慧分別，心境解脫故。四明所從來方者，此是東南方之眾。東南方是巽位，巽為風教、為言說，以像此位以智慧善說妙法，教化眾生令解脫故，是故菩薩名善慧，世界名妙香華，佛號解脫月。此當善財第六海幢比丘，身心寂然離出入息，身出化身遍法界故。明寂用自在，得寂滅神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六善慧菩薩，四義如前。一明菩薩名者，明此正心住，修般若波羅蜜智慧門故，菩薩名善慧。二妙香華世界者，以明妙用智慧之香華，開敷自他佛果，明智慧說教是香華義故。三佛號解脫月者，明妙慧分別，心境解脫故。四明所從來方者，此是東南方之眾。東南方是巽位，巽為風教、為言說，以像此位以智慧善說妙法，教化眾生令解脫故，是故菩薩名善慧，世界名妙香華，佛號解脫月。此當善財第六海幢比丘，身心寂然離出入息，身出化身遍法界故。明寂用自在，得寂滅神通。

第七菩薩名智慧，四義如前。一明菩薩名智慧者，此第七不退住是成大慈悲門，以智慧成滿，方能隨俗善入生死，以此為名。二世界名悅意華者，以有智慧，在於生死隨順六道同事利生，知根悅俗，皆令得入法悅無憂故，名悅意華。三佛號無上月者，明諸行之中慈悲為首，為濟利眾生為最勝故，故號之名無上月。四所從來方者，西南方也，是坤位，為信順、為母、為地、為眾。明方便波羅蜜以大悲為母，入於一切眾生生死之地，同一切眾生之利而教化之，令信順入正法故，是故菩薩名智慧，世界名悅意華，佛號為無上月。此當善財第七善知識休舍優婆夷，此云滿願，以大慈悲行滿眾生願故。像此方西南為母義，表悲位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七菩薩名智慧，四義如前。一明菩薩名智慧者，此第七不退住是成大慈悲門，以智慧成滿，方能隨俗善入生死，以此為名。二世界名悅意華者，以有智慧，在於生死隨順六道同事利生，知根悅俗，皆令得入法悅無憂故，名悅意華。三佛號無上月者，明諸行之中慈悲為首，為濟利眾生為最勝故，故號之名無上月。四所從來方者，西南方也，是坤位，為信順、為母、為地、為眾。明方便波羅蜜以大悲為母，入於一切眾生生死之地，同一切眾生之利而教化之，令信順入正法故，是故菩薩名智慧，世界名悅意華，佛號為無上月。此當善財第七善知識休舍優婆夷，此云滿願，以大慈悲行滿眾生願故。像此方西南為母義，表悲位故。

第八真實慧菩薩，四義如前。一明菩薩名者，以此第八童真住中行願波羅蜜，以真實智慧不謬誤眾生故。二明世界名者，世界名阿盧那華，此云紅蓮華。此華赤白分明，是其紅色為此位。是第八住智增位，明以大智隨願行悲，令智悲圓滿，如紅蓮華赤白分明，白表智、赤表悲故。世界名紅蓮華，表隨真智處生死而無染，如蓮華處水，赤白開敷而可觀故。三明佛號星宿月者，為此位真智朗明，知根器而了差別故。佛號為星宿月，表了眾生差別根性分明也。四明所從來方者，是西北方，為乾、為父、為堅剛、為天、為圓，白淨能現，眾色咸處其中。以是義故，菩薩名真實慧，世界名紅蓮華，佛號星宿月。總明大智圓明，能現眾生根器差別，如天現像品物分明。此當善財第八善知識仙人毘目瞿沙，此云出聲可畏。明真智圓明，出語眾邪可畏。仙人者，為表此位智增無染故，又表得智同邪見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八真實慧菩薩，四義如前。一明菩薩名者，以此第八童真住中行願波羅蜜，以真實智慧不謬誤眾生故。二明世界名者，世界名阿盧那華，此云紅蓮華。此華赤白分明，是其紅色為此位。是第八住智增位，明以大智隨願行悲，令智悲圓滿，如紅蓮華赤白分明，白表智、赤表悲故。世界名紅蓮華，表隨真智處生死而無染，如蓮華處水，赤白開敷而可觀故。三明佛號星宿月者，為此位真智朗明，知根器而了差別故。佛號為星宿月，表了眾生差別根性分明也。四明所從來方者，是西北方，為乾、為父、為堅剛、為天、為圓，白淨能現，眾色咸處其中。以是義故，菩薩名真實慧，世界名紅蓮華，佛號星宿月。總明大智圓明，能現眾生根器差別，如天現像品物分明。此當善財第八善知識仙人毘目瞿沙，此云出聲可畏。明真智圓明，出語眾邪可畏。仙人者，為表此位智增無染故，又表得智同邪見故。

第九無上慧菩薩，四義如前。一明菩薩名者，以此位是力波羅蜜法王子住處，善說法故，名無上慧。二明世界名者，所以世界名那羅陀華，那羅者此云人也，陀云為持，為此華香潔殊妙，人持帶佩，表此位菩薩以善說妙法殊妙，聞之者得戒定慧解脫解脫知見五分法身之香，人皆持頌帶佩故，世界名那羅陀華。三明佛號清淨月者，為此位菩薩善說法故，為大法師，能淨自他煩惱故，佛號清淨月。四所從來方者，是下方之眾，明下方是金剛、是水、是風輪，能持世間故。表此位菩薩善說妙法，能持世間軌度法則，令人倣學。是故菩薩名無上慧，世界名那羅陀華，佛號清淨月。此位同善財見勝熱婆羅門，昇刀山、入火聚，隨諸天人所來見者，皆得道而去。此明菩薩智滿同邪，攝諸異道令入正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九無上慧菩薩，四義如前。一明菩薩名者，以此位是力波羅蜜法王子住處，善說法故，名無上慧。二明世界名者，所以世界名那羅陀華，那羅者此云人也，陀云為持，為此華香潔殊妙，人持帶佩，表此位菩薩以善說妙法殊妙，聞之者得戒定慧解脫解脫知見五分法身之香，人皆持頌帶佩故，世界名那羅陀華。三明佛號清淨月者，為此位菩薩善說法故，為大法師，能淨自他煩惱故，佛號清淨月。四所從來方者，是下方之眾，明下方是金剛、是水、是風輪，能持世間故。表此位菩薩善說妙法，能持世間軌度法則，令人倣學。是故菩薩名無上慧，世界名那羅陀華，佛號清淨月。此位同善財見勝熱婆羅門，昇刀山、入火聚，隨諸天人所來見者，皆得道而去。此明菩薩智滿同邪，攝諸異道令入正見。

第十堅固慧菩薩，四義如前。一明所以菩薩名堅固慧者，以此位是灌頂住，行智波羅蜜，能堅固利益一切眾生，以為其名。二世界名虛空華者，以智慧日照明世間及出世間總無依住，以此為名。三明所以佛號明了月者，以此位大智圓明，普照世間無不明了，以此為名。四所從來方者，是上方之眾。上方者為虛空、為日月星辰，表大智無依，不依空有，明鑒萬像如日月星辰。此位是善財童子見師子幢王女名慈行童女。師子幢王女者，明智悲圓滿。以此十住一終，已生在佛家，會融十法悲智，一終圓滿也。以從初住創生佛家，修智行悲，即王女慈行。十地修悲已滿，於十一地初以悲行智，即佛母摩耶，幻生諸佛是大智，母是大悲，廣意至文方悉明。如下十段頌文，隨文可知。一依如前科文釋過。已上菩薩名、世界名、十箇佛果，總是此十住之中隨位進修因果之號，約隨方而表法，約入法而成名，如上配之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十堅固慧菩薩，四義如前。一明所以菩薩名堅固慧者，以此位是灌頂住，行智波羅蜜，能堅固利益一切眾生，以為其名。二世界名虛空華者，以智慧日照明世間及出世間總無依住，以此為名。三明所以佛號明了月者，以此位大智圓明，普照世間無不明了，以此為名。四所從來方者，是上方之眾。上方者為虛空、為日月星辰，表大智無依，不依空有，明鑒萬像如日月星辰。此位是善財童子見師子幢王女名慈行童女。師子幢王女者，明智悲圓滿。以此十住一終，已生在佛家，會融十法悲智，一終圓滿也。以從初住創生佛家，修智行悲，即王女慈行。十地修悲已滿，於十一地初以悲行智，即佛母摩耶，幻生諸佛是大智，母是大悲，廣意至文方悉明。如下十段頌文，隨文可知。一依如前科文釋過。已上菩薩名、世界名、十箇佛果，總是此十住之中隨位進修因果之號，約隨方而表法，約入法而成名，如上配之可知。

十住品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住品第十五

將釋此品，約作五門分別：一釋品名目、二釋品來意、三明品之宗趣、四都會斷惑次第、五隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作五門分別：一釋品名目、二釋品來意、三明品之宗趣、四都會斷惑次第、五隨文釋義。

一釋品名目者，此品說十種住門，名為〈十住品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，此品說十種住門，名為〈十住品〉。

二釋品來意者，為前品是偈讚勸修之門，此品明正舉修行十住之行，是故此品須來。十住者，生諸佛大智慧中住，入此住永不退還故，名之為住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，為前品是偈讚勸修之門，此品明正舉修行十住之行，是故此品須來。十住者，生諸佛大智慧中住，入此住永不退還故，名之為住。

三明品之宗趣者，明此品說十種住二十種進修因果為正宗。又住佛所住，以為正宗。明此十住位中各有兩種因果，各各當住之中。初舉十法，是欣趣增上之緣；後舉十法，是當住之內修學之果。如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明品之宗趣者，明此品說十種住二十種進修因果為正宗。又住佛所住，以為正宗。明此十住位中各有兩種因果，各各當住之中。初舉十法，是欣趣增上之緣；後舉十法，是當住之內修學之果。如文具明。

四都會斷惑次第者，如初發心住、治地住、修行住，此三種住中，明總修出世間心，破諸世間煩惱纏縛。其世間煩惱，如善財所頌，根本煩惱有十、隨煩惱總有六。其十種根本煩惱者，一欲、二色、三無色，此是三界根本所縛處，四憍慢、五諸趣、六愛、七愚癡、八貪、九恚、十心魔王，為十。又隨煩惱總有六者，一諂、二誑、三疑惑、四慳、五嫉、六憍盈。善財頌曰「三有為城郭，憍慢為垣牆，諸趣為門戶，愛水為池塹，愚癡為闇覆，貪恚火熾然，魔王作君主，童蒙依止住。貪愛為徽纆，諂誑為轡勒，疑惑蔽其眼，趣入諸邪道。慳嫉憍盈故，入於三惡道。」此約內心所趣，不約身見、邊見、見取、戒取、邪見。內心成智，諸見自是解脫。以一乘教體但約悟無明而成大智，用諸見而作自在，以此不論五見。如十信位，文殊師利問法首菩薩有十一種煩惱。云何為十一？一貪、二瞋、三愚癡、四慢、五覆、六忿、七恨、八嫉、九慳、十誑、十一諂。如《般若經》中五蘊、十二緣等。如上煩惱，以十住中初發心住、治地住、修行住此三住，一時頓成根本智慧。即如善財於妙峯山上見德雲比丘，得諸佛智慧光明門，即除已上世間諸煩惱障，以成佛智慧光明故。如善財妙峯山上，信眼明淨、智光照耀，普觀境界離一切障，此是初發心住。第二海門國見海雲比丘，除心境迷真作十二緣生障，令無障故，即見海中有佛出現，說《普眼經》。明見自他十二緣生，成大智海，是佛義故，心境總是經故。明前得佛智慧，觀十二緣生成大智海，心境普周自在遍故。此是治地住，以十二緣生治令成如來智地故。第三海岸國見善住比丘，除心境不明淨障，得菩薩無礙解脫門，能見一切眾生根器業行、死此生彼，悉皆明見。此是修行住。於此三種住中，明得出纏心自在故。總以十信心，自信一切三界分別無明，是根本不動智佛。於初發心住中，以自在決定解力，信眼清淨、智光照耀，普觀境界，離一切障，契會悟入十住初心。以隨位進修中安立五十箇佛果次第法門方便，皆不動智以為根本。已上初發心住、治地住、修行住，明得十住中出纏心勝。是故善財三善知識，皆是比丘，明離纏解脫，表此三住位中行相故。第四生貴住，明對治世間法則，及生死煩闠不自在障，令自在故。即如善財於市肆之上見彌伽長者說輪字經，即表生死市𫑮閙而常寂。於一一字猶如車輪，一多圓滿互體相成。又如帝釋寶網互為緣起，映徹重重。一字之中有無盡字句，為世間名句文身，引諸未學以成教軌，即俗士彌伽以成其行，為令得出世心。後須明世間靜亂緣起生死之性，萬法無生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四都會斷惑次第者，如初發心住、治地住、修行住，此三種住中，明總修出世間心，破諸世間煩惱纏縛。其世間煩惱，如善財所頌，根本煩惱有十、隨煩惱總有六。其十種根本煩惱者，一欲、二色、三無色，此是三界根本所縛處，四憍慢、五諸趣、六愛、七愚癡、八貪、九恚、十心魔王，為十。又隨煩惱總有六者，一諂、二誑、三疑惑、四慳、五嫉、六憍盈。善財頌曰「三有為城郭，憍慢為垣牆，諸趣為門戶，愛水為池塹，愚癡為闇覆，貪恚火熾然，魔王作君主，童蒙依止住。貪愛為徽纆，諂誑為轡勒，疑惑蔽其眼，趣入諸邪道。慳嫉憍盈故，入於三惡道。」此約內心所趣，不約身見、邊見、見取、戒取、邪見。內心成智，諸見自是解脫。以一乘教體但約悟無明而成大智，用諸見而作自在，以此不論五見。如十信位，文殊師利問法首菩薩有十一種煩惱。云何為十一？一貪、二瞋、三愚癡、四慢、五覆、六忿、七恨、八嫉、九慳、十誑、十一諂。如《般若經》中五蘊、十二緣等。如上煩惱，以十住中初發心住、治地住、修行住此三住，一時頓成根本智慧。即如善財於妙峯山上見德雲比丘，得諸佛智慧光明門，即除已上世間諸煩惱障，以成佛智慧光明故。如善財妙峯山上，信眼明淨、智光照耀，普觀境界離一切障，此是初發心住。第二海門國見海雲比丘，除心境迷真作十二緣生障，令無障故，即見海中有佛出現，說《普眼經》。明見自他十二緣生，成大智海，是佛義故，心境總是經故。明前得佛智慧，觀十二緣生成大智海，心境普周自在遍故。此是治地住，以十二緣生治令成如來智地故。第三海岸國見善住比丘，除心境不明淨障，得菩薩無礙解脫門，能見一切眾生根器業行、死此生彼，悉皆明見。此是修行住。於此三種住中，明得出纏心自在故。總以十信心，自信一切三界分別無明，是根本不動智佛。於初發心住中，以自在決定解力，信眼清淨、智光照耀，普觀境界，離一切障，契會悟入十住初心。以隨位進修中安立五十箇佛果次第法門方便，皆不動智以為根本。已上初發心住、治地住、修行住，明得十住中出纏心勝。是故善財三善知識，皆是比丘，明離纏解脫，表此三住位中行相故。第四生貴住，明對治世間法則，及生死煩闠不自在障，令自在故。即如善財於市肆之上見彌伽長者說輪字經，即表生死市𫑮閙而常寂。於一一字猶如車輪，一多圓滿互體相成。又如帝釋寶網互為緣起，映徹重重。一字之中有無盡字句，為世間名句文身，引諸未學以成教軌，即俗士彌伽以成其行，為令得出世心。後須明世間靜亂緣起生死之性，萬法無生

無滅，及世間名字義理、一切眾生語言互相成就，如古者伏義之類是也。第五具足方便住，對治真俗身邊二見令大智境界不自在障故。如善財見解脫長者入三昧，名普攝一切佛剎無邊陀羅尼，十方各現十佛剎微塵數佛國土海，清淨莊嚴總在身中。即明一切眾生身總含無邊佛剎，體相無礙。為明真俗色相，皆如光影互相容故，無中邊故；欲令六十二見無邊諸見性解脫故。第六正心住，對治智慧寂，用不自在障。即如善財見海幢比丘，於經行地側結跏趺坐，離出入息無別思覺。於其身上各隨身分，皆出化身如雲廣覆，周遍十方隨應所見。此明寂用無礙故。已上總明世間出世間和會，皆解脫故。如是已後四波羅蜜，入俗行悲，令自在故。第七不退住，治大慈大悲同行攝生不圓滿自在障，令圓滿故。即如善財於普莊嚴園見休捨優婆夷，謂善財言：「我有八萬四千那由他同行眷屬，常居此園。」明大悲位中行方便波羅蜜，同於八萬四千不可說一切眾生煩惱，總共同事教化利益。經云「其餘眾生住此園者，亦皆普得不退轉位。」明能行悲智行者，悉同此也。第八童真住，對治處纏同事世間餘習智不清淨障，令清淨故。即如善財見毘目瞿沙仙人，表大智清潔無所染故。休捨優婆夷與仙人住處名同，俱是海潮處者，明此悲智一體染而不污。若隨悲修智，猶有習氣染境之心，即此第七第八兩位和會一終是也。若也隨智行慈無有染習，即師子幢王女慈行童女是。可以思之，得見其意。第九法王子住，對治說法不自在障，令自在故。即如善財見勝熱婆羅門，以蹬刀山、入於火聚行苦行時，隨天龍神人及非人來者，無不獲益而已。十灌頂住，對治悲智不自在清淨障，令得清淨故。即如善財見師子幢王女、慈行童女。王者智自在故，女者表隨悲同事無染習故，明智滿從悲處世間故，即同事而無習氣故。已上十種對治，皆一念心上初發心時，一行之中一時之內無前後際。對治十種障法，成一法心一智慧。一行之中十十無盡法門，皆以自心不動智佛為體，以法事之中具此十種無盡法門，同別一多自在故。以此十種對治，一時令慣習自在故。不同三乘權教，約劣解眾生，存世間三世之性說，佛果在三僧祇之外。以自心根本無明分別之種，便成不動智佛。以法界體用，以為信進悟入之門。從信及入位進修，乃至經十住、十行、十迴向、十地、十一地，總不離本不動智佛，不離一時一念一法一行上，而有無邊無量不可說不可說法界虛空界微塵數法門。何以故？為從法界及根本不動智上為信進悟入故，法合如然故。如龍女剎那成佛，善財一生以取佛果，法界無性生為一生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無滅，及世間名字義理、一切眾生語言互相成就，如古者伏義之類是也。第五具足方便住，對治真俗身邊二見令大智境界不自在障故。如善財見解脫長者入三昧，名普攝一切佛剎無邊陀羅尼，十方各現十佛剎微塵數佛國土海，清淨莊嚴總在身中。即明一切眾生身總含無邊佛剎，體相無礙。為明真俗色相，皆如光影互相容故，無中邊故；欲令六十二見無邊諸見性解脫故。第六正心住，對治智慧寂，用不自在障。即如善財見海幢比丘，於經行地側結跏趺坐，離出入息無別思覺。於其身上各隨身分，皆出化身如雲廣覆，周遍十方隨應所見。此明寂用無礙故。已上總明世間出世間和會，皆解脫故。如是已後四波羅蜜，入俗行悲，令自在故。第七不退住，治大慈大悲同行攝生不圓滿自在障，令圓滿故。即如善財於普莊嚴園見休捨優婆夷，謂善財言：「我有八萬四千那由他同行眷屬，常居此園。」明大悲位中行方便波羅蜜，同於八萬四千不可說一切眾生煩惱，總共同事教化利益。經云「其餘眾生住此園者，亦皆普得不退轉位。」明能行悲智行者，悉同此也。第八童真住，對治處纏同事世間餘習智不清淨障，令清淨故。即如善財見毘目瞿沙仙人，表大智清潔無所染故。休捨優婆夷與仙人住處名同，俱是海潮處者，明此悲智一體染而不污。若隨悲修智，猶有習氣染境之心，即此第七第八兩位和會一終是也。若也隨智行慈無有染習，即師子幢王女慈行童女是。可以思之，得見其意。第九法王子住，對治說法不自在障，令自在故。即如善財見勝熱婆羅門，以蹬刀山、入於火聚行苦行時，隨天龍神人及非人來者，無不獲益而已。十灌頂住，對治悲智不自在清淨障，令得清淨故。即如善財見師子幢王女、慈行童女。王者智自在故，女者表隨悲同事無染習故，明智滿從悲處世間故，即同事而無習氣故。已上十種對治，皆一念心上初發心時，一行之中一時之內無前後際。對治十種障法，成一法心一智慧。一行之中十十無盡法門，皆以自心不動智佛為體，以法事之中具此十種無盡法門，同別一多自在故。以此十種對治，一時令慣習自在故。不同三乘權教，約劣解眾生，存世間三世之性說，佛果在三僧祇之外。以自心根本無明分別之種，便成不動智佛。以法界體用，以為信進悟入之門。從信及入位進修，乃至經十住、十行、十迴向、十地、十一地，總不離本不動智佛，不離一時一念一法一行上，而有無邊無量不可說不可說法界虛空界微塵數法門。何以故？為從法界及根本不動智上為信進悟入故，法合如然故。如龍女剎那成佛，善財一生以取佛果，法界無性生為一生

，非延促生故，為法界體無情量延促長短去來今故。請有信者，應如是知。如今成佛與過去未來一切諸佛一時成佛，以法界智體無別時故。如一渧之水入大海中，便同大海，無新舊水故。故去情方見，非識心知。如三乘中，十住菩薩猶受三界分段生死分，學生空觀對治闡提不信障。十行菩薩，分作法空觀，修自利利他行，對治聲聞自利障。十迴向菩薩，作法空觀，成起大悲願力，垂形六道教化眾生，對治獨覺自度障。此明三乘中三十心菩薩對治地前三種障，但除正使，未除習氣，十地菩薩斷其餘習。如初地菩薩，見自身真如佛性故，名見道位。從二地至七地，是修道位，猶有功用而修其行。從八地至十地，名究竟位，不假功用任運至佛果故。又如三乘中十二住地：一種性住，十解行是；二解行住，十迴向是；三歡喜住，初地是；四增上戒住，二地是；五增上意住，三地是；六道品相應增上慧住，四地是；七諦相應增上慧住，五地是；八緣起相應增上慧住，六地是；九有行有開發無相住，七地是；十無行無開發無相住，八地是；十一無礙慧住，九地是；十二最上菩薩住，十地是。又如三乘中，地前三賢菩薩得伏忍，十地與佛地得寂滅忍。又望《勝鬘經》，羅漢、辟支佛、淨土菩薩總是伏忍，以空觀現行，十使不起，為不識無明住地煩惱，故名不識。云何名斷煩惱？但伏現行不起，得三種意生身，受三界外變易生死。如是菩薩為行六波羅蜜、得六神通，福德神通並服人天，唯非修佛果法界門故，是門外三車，仍在草菴。聲聞、辟支佛、三乘菩薩不同其德，出三界、行六神通，名相似，六波羅蜜功德果報不同故。如是三乘六通菩薩等，於《大方廣佛華嚴經》不聞不信。如此經云「設有菩薩經無量億那由他劫修六波羅蜜、得六神通，猶不聞此華嚴經典，猶名假名菩薩，不真菩薩。」設復聞時不入，如《法華》亦然。如三乘中三種意生身者，一、初二三地名三摩跋提樂法意生身；二、四五六地名覺法自性意生身；三、七八九十地名種類俱生無行作意生身。欲廣引云云，自有三乘教自明。約會對治如是。如此一乘教，都無如上三乘之趣。以為根本無明住地煩惱，便為一切諸佛不動智，一切眾生皆自有之。只為智體無性無依，不能自了，會緣方了。云何為會緣？有三種緣：一會苦緣，遇苦方能發心。二會樂緣，久處人天，內心明慧，達世樂果生死無常，方始求真。三見佛及一乘菩薩而求能發心，求佛種智。以會三緣，近正善知友，而能自覺無明本是佛智。三乘同然，為意樂淺深各別，以因本智上而生信心、約本智而為悟入，以不離本智故，於初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，非延促生故，為法界體無情量延促長短去來今故。請有信者，應如是知。如今成佛與過去未來一切諸佛一時成佛，以法界智體無別時故。如一渧之水入大海中，便同大海，無新舊水故。故去情方見，非識心知。如三乘中，十住菩薩猶受三界分段生死分，學生空觀對治闡提不信障。十行菩薩，分作法空觀，修自利利他行，對治聲聞自利障。十迴向菩薩，作法空觀，成起大悲願力，垂形六道教化眾生，對治獨覺自度障。此明三乘中三十心菩薩對治地前三種障，但除正使，未除習氣，十地菩薩斷其餘習。如初地菩薩，見自身真如佛性故，名見道位。從二地至七地，是修道位，猶有功用而修其行。從八地至十地，名究竟位，不假功用任運至佛果故。又如三乘中十二住地：一種性住，十解行是；二解行住，十迴向是；三歡喜住，初地是；四增上戒住，二地是；五增上意住，三地是；六道品相應增上慧住，四地是；七諦相應增上慧住，五地是；八緣起相應增上慧住，六地是；九有行有開發無相住，七地是；十無行無開發無相住，八地是；十一無礙慧住，九地是；十二最上菩薩住，十地是。又如三乘中，地前三賢菩薩得伏忍，十地與佛地得寂滅忍。又望《勝鬘經》，羅漢、辟支佛、淨土菩薩總是伏忍，以空觀現行，十使不起，為不識無明住地煩惱，故名不識。云何名斷煩惱？但伏現行不起，得三種意生身，受三界外變易生死。如是菩薩為行六波羅蜜、得六神通，福德神通並服人天，唯非修佛果法界門故，是門外三車，仍在草菴。聲聞、辟支佛、三乘菩薩不同其德，出三界、行六神通，名相似，六波羅蜜功德果報不同故。如是三乘六通菩薩等，於《大方廣佛華嚴經》不聞不信。如此經云「設有菩薩經無量億那由他劫修六波羅蜜、得六神通，猶不聞此華嚴經典，猶名假名菩薩，不真菩薩。」設復聞時不入，如《法華》亦然。如三乘中三種意生身者，一、初二三地名三摩跋提樂法意生身；二、四五六地名覺法自性意生身；三、七八九十地名種類俱生無行作意生身。欲廣引云云，自有三乘教自明。約會對治如是。如此一乘教，都無如上三乘之趣。以為根本無明住地煩惱，便為一切諸佛不動智，一切眾生皆自有之。只為智體無性無依，不能自了，會緣方了。云何為會緣？有三種緣：一會苦緣，遇苦方能發心。二會樂緣，久處人天，內心明慧，達世樂果生死無常，方始求真。三見佛及一乘菩薩而求能發心，求佛種智。以會三緣，近正善知友，而能自覺無明本是佛智。三乘同然，為意樂淺深各別，以因本智上而生信心、約本智而為悟入，以不離本智故，於初

發心住即五位齊周。雖列十住、十行、十迴向、十地、十一地行位法門進修軌度、如王寶印一印無差。以一心大智之印，印無始三世總在一時。無邊諸法智印咸遍，以智等諸佛故，以智等眾生心故，以智等諸法故，以智無中邊表裏、三世長短近遠故。為智過虛空量故，如世虛空無所了知。如無分別智虛空，一念而能分別過虛空法門。是故經言「一切虛空猶可量，諸佛境界不可說。」以是義故，以自心根本無明體用，而見不動智與一切諸佛及以一切眾生同一體性、同一境界、同一智海。以是發心之初住佛種智家故，纔發心時即於十方現身成佛，如〈初發心功德品〉自明。以是義故，於此十住位中入初發心住者，住一切諸佛智慧大悲海境界中住，即五位通修，以初住及十地不離一佛智慧境界故。但明生熟慣習勝劣，安立住地之名，為智體之中非三世情攝故。一如龍女一剎那之際已具三生，普賢行滿佛果亦就。如文殊師利菩薩頌云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」明知三乘三祇出世成佛是權方便教。此教約實法，不說以願力成佛等事。設以願力成行，還以約實成佛，不說以願力暫成故。是故當知，從十住中初入位菩薩即五位通修，為十住行相通有十行、十迴向、十地等法門故。如十住中七八兩住還修悲智，九住中是法師位中悲智圓滿，如是五位行相相似故。如善財十住中善知識，一一智慧境界皆悉無極，但為約法身大智大悲之上法具無盡，須當安立五位行門，總是一心一智一時智等遍滿所行之道。是故起信進修行者，於大智境界莫作三世遠近延促之見，違智境界故。失本大智之境，逐情識故、隨相轉故。此會第四斷惑次第竟。如此五位斷惑次第，如空無時、如圓鏡頓照、如摩尼寶能同眾色、如一渧之水入大海中等同無二，以大智慧之圓鏡普印諸作，莫不皆成無作用之大用故，無三世之一時故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心住即五位齊周。雖列十住、十行、十迴向、十地、十一地行位法門進修軌度、如王寶印一印無差。以一心大智之印，印無始三世總在一時。無邊諸法智印咸遍，以智等諸佛故，以智等眾生心故，以智等諸法故，以智無中邊表裏、三世長短近遠故。為智過虛空量故，如世虛空無所了知。如無分別智虛空，一念而能分別過虛空法門。是故經言「一切虛空猶可量，諸佛境界不可說。」以是義故，以自心根本無明體用，而見不動智與一切諸佛及以一切眾生同一體性、同一境界、同一智海。以是發心之初住佛種智家故，纔發心時即於十方現身成佛，如〈初發心功德品〉自明。以是義故，於此十住位中入初發心住者，住一切諸佛智慧大悲海境界中住，即五位通修，以初住及十地不離一佛智慧境界故。但明生熟慣習勝劣，安立住地之名，為智體之中非三世情攝故。一如龍女一剎那之際已具三生，普賢行滿佛果亦就。如文殊師利菩薩頌云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」明知三乘三祇出世成佛是權方便教。此教約實法，不說以願力成佛等事。設以願力成行，還以約實成佛，不說以願力暫成故。是故當知，從十住中初入位菩薩即五位通修，為十住行相通有十行、十迴向、十地等法門故。如十住中七八兩住還修悲智，九住中是法師位中悲智圓滿，如是五位行相相似故。如善財十住中善知識，一一智慧境界皆悉無極，但為約法身大智大悲之上法具無盡，須當安立五位行門，總是一心一智一時智等遍滿所行之道。是故起信進修行者，於大智境界莫作三世遠近延促之見，違智境界故。失本大智之境，逐情識故、隨相轉故。此會第四斷惑次第竟。如此五位斷惑次第，如空無時、如圓鏡頓照、如摩尼寶能同眾色、如一渧之水入大海中等同無二，以大智慧之圓鏡普印諸作，莫不皆成無作用之大用故，無三世之一時故。

五隨文釋義者，長科為六段。第一從「爾時法慧菩薩」已下至「彼菩薩住我今當說」，此一段經有十九行半經，明法慧菩薩入定諸佛加持分。第二從出定後，明正說十種住名目分。第三有十法，明正說發心之因分。第四有十法，明初發心所緣如來十種勝智分。第五明說教威感大地震動分。第六明以偈歎法分。第一從法慧菩薩入定諸佛加持分中，於中大意有十：一釋菩薩名、二明入三昧之意、三明三昧之力、四明十方佛來現其前與法慧同號、五明十方佛與力共加、六明毘盧遮那如來往昔願力使然、七明法慧菩薩自善根力能入三昧、八明入定因緣、九明十方諸佛與智、十明法慧出定演說十種住門。一釋菩薩名者，如十信位中菩薩名者下名悉同名之為首，為明信心以信為首。此十住位中，已生諸佛智慧家故，下名悉同名之為慧，明入聖法流中得佛智慧，同佛知見，善簡正邪契會正法，名之法慧也。自己不能同諸佛智慧知見者，自邪未明，焉能簡他邪見也。是故此位能同一切諸佛知見故，得一切同名法慧佛而現其前以為印信，定其詮表也，以與十方諸佛智慧同故。二明入三昧之意者，如十信位中，且以生滅心，信自心所有無始無明能分別心，便即信為自心根本不動智佛，未有方便三昧合其體用故。是故十信位中十箇世界皆名為色，為十信未入法性之流，以生滅心而信解故，故十箇世界名之為色。如此十住位中，以方便三昧無沈掉心，能現自體無生滅智慧故。是故一切修道者，初以聞解信入，次以無思契同，依本無作用之本智慧故須入三昧，以淨攀緣染習力故，無作真智方明現故。以是義故，須入三昧。三者云正，昧云定也，總云正定。正定者，無沈掉也。無思所覺境也，亦無攝持伏滅心也。無欣無厭，任性無思、任理不作，智自明矣，是名方便、是名無量。以淨無量妄想故，不可以情量思度所知故，故名無量方便三昧。三者正也，昧之云定，明情識昧、正智自明。如色無色界三昧，皆以息想慮而得之。聲聞緣覺三昧，修厭患觀而對治，樂觀空而滅悲智，以寂滅為樂。權教菩薩樂觀空而行六度，離苦本而生淨國。設有住此界者，言留惑而化眾生，皆非法爾合然，無出沒故。以此義故，此方便三昧者，為一切眾生迷法界體用，五欲情生。以不造作心現本智故，便將根本定體淨所妄情，名為方便，非是別於真外別有假安立之定名為方便。譬如以水精寶能清濁水，為珠淨緣現本淨水，非是珠能作得淨水。方便三昧亦復如是，為以萬法無作本自淨緣，現得本自無作智慧力故，故名方便。但人天外道三乘所有因果皆有所作，以此所生皆有處所，皆有果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五隨文釋義者，長科為六段。第一從「爾時法慧菩薩」已下至「彼菩薩住我今當說」，此一段經有十九行半經，明法慧菩薩入定諸佛加持分。第二從出定後，明正說十種住名目分。第三有十法，明正說發心之因分。第四有十法，明初發心所緣如來十種勝智分。第五明說教威感大地震動分。第六明以偈歎法分。第一從法慧菩薩入定諸佛加持分中，於中大意有十：一釋菩薩名、二明入三昧之意、三明三昧之力、四明十方佛來現其前與法慧同號、五明十方佛與力共加、六明毘盧遮那如來往昔願力使然、七明法慧菩薩自善根力能入三昧、八明入定因緣、九明十方諸佛與智、十明法慧出定演說十種住門。一釋菩薩名者，如十信位中菩薩名者下名悉同名之為首，為明信心以信為首。此十住位中，已生諸佛智慧家故，下名悉同名之為慧，明入聖法流中得佛智慧，同佛知見，善簡正邪契會正法，名之法慧也。自己不能同諸佛智慧知見者，自邪未明，焉能簡他邪見也。是故此位能同一切諸佛知見故，得一切同名法慧佛而現其前以為印信，定其詮表也，以與十方諸佛智慧同故。二明入三昧之意者，如十信位中，且以生滅心，信自心所有無始無明能分別心，便即信為自心根本不動智佛，未有方便三昧合其體用故。是故十信位中十箇世界皆名為色，為十信未入法性之流，以生滅心而信解故，故十箇世界名之為色。如此十住位中，以方便三昧無沈掉心，能現自體無生滅智慧故。是故一切修道者，初以聞解信入，次以無思契同，依本無作用之本智慧故須入三昧，以淨攀緣染習力故，無作真智方明現故。以是義故，須入三昧。三者云正，昧云定也，總云正定。正定者，無沈掉也。無思所覺境也，亦無攝持伏滅心也。無欣無厭，任性無思、任理不作，智自明矣，是名方便、是名無量。以淨無量妄想故，不可以情量思度所知故，故名無量方便三昧。三者正也，昧之云定，明情識昧、正智自明。如色無色界三昧，皆以息想慮而得之。聲聞緣覺三昧，修厭患觀而對治，樂觀空而滅悲智，以寂滅為樂。權教菩薩樂觀空而行六度，離苦本而生淨國。設有住此界者，言留惑而化眾生，皆非法爾合然，無出沒故。以此義故，此方便三昧者，為一切眾生迷法界體用，五欲情生。以不造作心現本智故，便將根本定體淨所妄情，名為方便，非是別於真外別有假安立之定名為方便。譬如以水精寶能清濁水，為珠淨緣現本淨水，非是珠能作得淨水。方便三昧亦復如是，為以萬法無作本自淨緣，現得本自無作智慧力故，故名方便。但人天外道三乘所有因果皆有所作，以此所生皆有處所，皆有果

報廣狹淨穢差別等事。於此華嚴一乘法門，以無住無作任性法門，所有其生無依智、無依止心，約智生身稱真法界，於一切眾生前對現色身，然其體相無有去來，然亦不作神通變化之事。雖然普現三世一切業果在剎那之中，然亦不住三世遠近及剎那之見。於此經所作三昧智慧一切願行，總是任理智之運，為非有修欣厭之法也。三明三昧之力者，其力有五：一定體能淨欲遍周力、二定能顯智慧同佛力、三定能同佛身相名號現前力、四定能契佛所知見得諸佛共所加持力、五定能生在如來家為真佛子住佛智慧家力。一定體能淨欲遍周力者，為以此無作定體而能淨諸欲，忘心身，同於虛空無表裏，遍周虛空法界故。二定能顯智慧同佛力者，為無作用定能現無作用自然慧故。為一切眾生皆具足如來自然智慧，為迷境情起，緣五欲心障故。以修無作定為方便，佛智自然智便現故。三定能同佛身相名號現前力者，為以無作定顯得自法身智身無作白淨無垢，與一切諸佛法身智慧合故，是故十方各千佛剎微塵數諸佛同名法慧而現其前。以智慧契會同佛知見故，是故皆佛號與自己同名為法慧。云十方各千佛剎微塵為數量者，為明隨位進修，智慧遍周昇降之數。十行之中云萬佛剎塵，十迴向位中云百萬佛剎微塵，以彰智慧昇進。為對迷時即不可說剎塵煩惱，為對悟時即不可說剎塵佛國及佛智慧也。四定能契佛所知見得諸佛共所加持力者，諸佛加持有七：一同名號加持，令不疑故。二言讚加持，令入位者心安隱故。三毘盧遮那師弟加持，彰本願故。四神力加持，與本師會同本神智慧故。五自善根力加持，以自修方便定顯本智慧故。六得十方同號佛皆與十種智力加持，以說法同諸如來辯無礙故。七得十方同號諸佛手摩其頂加持，明至佛知見之頂許可不謬故。有是七種加持也。五定能生在如來家為真佛子住佛智慧家力者，為以無作定體，顯本智慧同諸如來解脫智慧故。第二從出定後，明正說十種住名目分者，於此分中義分為三段：第一有十法，明正說發心因，即是見佛身色端嚴或聞教誡等是。第二有十法，明初發心住所緣如來十種勝智，并取此位十法至下十住之終總有二百箇法門，共成十住之位。一一住內皆有二十箇法門，十法以成當位之門，十法以為昇進之行，經文自具，不煩更釋。第三約知分劑以行行之。第五明說教威感大地震動。從此段中科為七段：一明大地六種十八相動；二明天雨十種供養；三明總結十方同說；四明十方威感遠近；五明十方同號菩薩咸來作證；六明十方佛果名妙法，此明從妙慧而說此法；七明法慧承威說頌。第七明承威說頌者，於此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報廣狹淨穢差別等事。於此華嚴一乘法門，以無住無作任性法門，所有其生無依智、無依止心，約智生身稱真法界，於一切眾生前對現色身，然其體相無有去來，然亦不作神通變化之事。雖然普現三世一切業果在剎那之中，然亦不住三世遠近及剎那之見。於此經所作三昧智慧一切願行，總是任理智之運，為非有修欣厭之法也。三明三昧之力者，其力有五：一定體能淨欲遍周力、二定能顯智慧同佛力、三定能同佛身相名號現前力、四定能契佛所知見得諸佛共所加持力、五定能生在如來家為真佛子住佛智慧家力。一定體能淨欲遍周力者，為以此無作定體而能淨諸欲，忘心身，同於虛空無表裏，遍周虛空法界故。二定能顯智慧同佛力者，為無作用定能現無作用自然慧故。為一切眾生皆具足如來自然智慧，為迷境情起，緣五欲心障故。以修無作定為方便，佛智自然智便現故。三定能同佛身相名號現前力者，為以無作定顯得自法身智身無作白淨無垢，與一切諸佛法身智慧合故，是故十方各千佛剎微塵數諸佛同名法慧而現其前。以智慧契會同佛知見故，是故皆佛號與自己同名為法慧。云十方各千佛剎微塵為數量者，為明隨位進修，智慧遍周昇降之數。十行之中云萬佛剎塵，十迴向位中云百萬佛剎微塵，以彰智慧昇進。為對迷時即不可說剎塵煩惱，為對悟時即不可說剎塵佛國及佛智慧也。四定能契佛所知見得諸佛共所加持力者，諸佛加持有七：一同名號加持，令不疑故。二言讚加持，令入位者心安隱故。三毘盧遮那師弟加持，彰本願故。四神力加持，與本師會同本神智慧故。五自善根力加持，以自修方便定顯本智慧故。六得十方同號佛皆與十種智力加持，以說法同諸如來辯無礙故。七得十方同號諸佛手摩其頂加持，明至佛知見之頂許可不謬故。有是七種加持也。五定能生在如來家為真佛子住佛智慧家力者，為以無作定體，顯本智慧同諸如來解脫智慧故。第二從出定後，明正說十種住名目分者，於此分中義分為三段：第一有十法，明正說發心因，即是見佛身色端嚴或聞教誡等是。第二有十法，明初發心住所緣如來十種勝智，并取此位十法至下十住之終總有二百箇法門，共成十住之位。一一住內皆有二十箇法門，十法以成當位之門，十法以為昇進之行，經文自具，不煩更釋。第三約知分劑以行行之。第五明說教威感大地震動。從此段中科為七段：一明大地六種十八相動；二明天雨十種供養；三明總結十方同說；四明十方威感遠近；五明十方同號菩薩咸來作證；六明十方佛果名妙法，此明從妙慧而說此法；七明法慧承威說頌。第七明承威說頌者，於此

段中總有二百行頌以歎十住位中二百箇法門，文自具足，不煩更釋也。如灌頂住者，如將淨水從頂而灌遍身而下。如此位菩薩，以法界智無中邊體等虛空界，以對現一切眾生宜，應現前身，一時等雨法雨無不灌注故，故名灌頂住。亦為登此位時，十方諸佛手灌其頂，亦名灌頂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 段中總有二百行頌以歎十住位中二百箇法門，文自具足，不煩更釋也。如灌頂住者，如將淨水從頂而灌遍身而下。如此位菩薩，以法界智無中邊體等虛空界，以對現一切眾生宜，應現前身，一時等雨法雨無不灌注故，故名灌頂住。亦為登此位時，十方諸佛手灌其頂，亦名灌頂住。

梵行品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品第十六

將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，何故云〈梵行品〉？梵者，此云淨也。以其淨行利眾生故，常居世間行一切行化利眾生，無行可得則無行不淨，是故名為梵行也。又約能問之主，名曰正念。無念之念名為正念，隨行無念名為正念。行念總無，以斯益物，名第一義天。以天有慈，名為天子。又約能說之人，名為法慧。隨行無念名之為法，以法簡情名之為慧。起情乖理名無法慧，達理情亡名為法慧。今約能問之主、所說法人及所說法，總名〈淨行品〉者，均分理教義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，何故云〈梵行品〉？梵者，此云淨也。以其淨行利眾生故，常居世間行一切行化利眾生，無行可得則無行不淨，是故名為梵行也。又約能問之主，名曰正念。無念之念名為正念，隨行無念名為正念。行念總無，以斯益物，名第一義天。以天有慈，名為天子。又約能說之人，名為法慧。隨行無念名之為法，以法簡情名之為慧。起情乖理名無法慧，達理情亡名為法慧。今約能問之主、所說法人及所說法，總名〈淨行品〉者，均分理教義。

二釋品來意者，前品明住佛無所住之門故，還行無行之行，是故此品須來。無住之住名為佛住，無行之行利益無眾生之眾生名為淨行，是故此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，前品明住佛無所住之門故，還行無行之行，是故此品須來。無住之住名為佛住，無行之行利益無眾生之眾生名為淨行，是故此品須來。

三隨文釋義者，科此一品經，約作七門分別。第一「爾時」已下三行，是正念天子所請分。第二「法慧菩薩」已下至「佛法僧戒」，可兩行半經，正舉十法以為所觀之緣。第三「應如是觀」已下至「如是觀已」有二十六行半經，是正行觀法。第四從「於身無所取」已下至「名為清淨梵行」，於中可有十行經，通觀三世及身受想行識，佛法悉平等，具足一切佛法分。第五「復應修習十種法」已下至「永斷習氣智」，於中可三行半經，正舉如來十種智力令修習分。第六「於如來十力」已下至「不求果報」，於中可三行經，勸修十力，有迷諮問并起大悲分。第七「了知境界」已下可四行半經，明了法如幻，觀終獲益成佛分。如是依如上觀行，令身口意業、佛法僧戒、色受想行識、身邊二見、三世遠近總無。又令能觀所觀心總無，不沈不掉、不生不滅，任理無思，如來十種智力因斯而現。夫佛智非沈，只為迷心逐相情虧也。智現，一體非遙也。智現，報障都亡，十方廓然自在，處塵不為小、周空不為廣。窮其跡也，十方無纖毫之蹤；興其用也，不出剎那之際。法身遍周，等虛空而無盡。若存其有，即一切剎海現色像重重；若致其，無萬境不可窺其體。以不思不為而知眾法，將不造不作而辦大功。非生死變其志、非苦樂移其性、若非神之稱理者，不可以情想、知、不可以滅心得。以此如來設淨行之教，觀法盡也，正法當興；諸見亡也，佛智方起。是知見亡智應，名初發心時便成正覺，成就慧身不由他悟。是故後學之士應法修行，不可以逐境沈淪、迷流永劫。更欲解其上義，慮將言豐障理以亂後學之心，但如上所說之經多小自然恰中。如一百四十願名淨行者，十信位願中以成世間，知見萬法以為淨行。此十住位中以行體無為，名為淨行。以此淨行用，成智用自在。此〈淨行品〉成十住中初發心之佛果，然亦為已後十行、十迴向、十地等作佛果故，從此無性之行行清淨故，一切諸行皆清淨故。諸行淨即智慧淨，智慧淨故其心淨，心淨即諸法淨，諸法淨故名法界淨，法界淨即其眾生淨，眾生淨即佛國土淨。行此法平等者，名為淨行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，科此一品經，約作七門分別。第一「爾時」已下三行，是正念天子所請分。第二「法慧菩薩」已下至「佛法僧戒」，可兩行半經，正舉十法以為所觀之緣。第三「應如是觀」已下至「如是觀已」有二十六行半經，是正行觀法。第四從「於身無所取」已下至「名為清淨梵行」，於中可有十行經，通觀三世及身受想行識，佛法悉平等，具足一切佛法分。第五「復應修習十種法」已下至「永斷習氣智」，於中可三行半經，正舉如來十種智力令修習分。第六「於如來十力」已下至「不求果報」，於中可三行經，勸修十力，有迷諮問并起大悲分。第七「了知境界」已下可四行半經，明了法如幻，觀終獲益成佛分。如是依如上觀行，令身口意業、佛法僧戒、色受想行識、身邊二見、三世遠近總無。又令能觀所觀心總無，不沈不掉、不生不滅，任理無思，如來十種智力因斯而現。夫佛智非沈，只為迷心逐相情虧也。智現，一體非遙也。智現，報障都亡，十方廓然自在，處塵不為小、周空不為廣。窮其跡也，十方無纖毫之蹤；興其用也，不出剎那之際。法身遍周，等虛空而無盡。若存其有，即一切剎海現色像重重；若致其，無萬境不可窺其體。以不思不為而知眾法，將不造不作而辦大功。非生死變其志、非苦樂移其性、若非神之稱理者，不可以情想、知、不可以滅心得。以此如來設淨行之教，觀法盡也，正法當興；諸見亡也，佛智方起。是知見亡智應，名初發心時便成正覺，成就慧身不由他悟。是故後學之士應法修行，不可以逐境沈淪、迷流永劫。更欲解其上義，慮將言豐障理以亂後學之心，但如上所說之經多小自然恰中。如一百四十願名淨行者，十信位願中以成世間，知見萬法以為淨行。此十住位中以行體無為，名為淨行。以此淨行用，成智用自在。此〈淨行品〉成十住中初發心之佛果，然亦為已後十行、十迴向、十地等作佛果故，從此無性之行行清淨故，一切諸行皆清淨故。諸行淨即智慧淨，智慧淨故其心淨，心淨即諸法淨，諸法淨故名法界淨，法界淨即其眾生淨，眾生淨即佛國土淨。行此法平等者，名為淨行也。

初發心功德品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心功德品第十七

夫以初發心之士功德難量，舉等虛空無以比其類，磨盡剎塵無以酬其匹。虛空但明無相之大，一切剎塵但明形礙之廣，焉能對其菩提心之、福智之境？其智也，於剎那之際滿十方，現身如雲狀，因陀羅網妙像相入光影重重，各各以一言音普周法界，說等眾生、教門如雨，灑眾生心得清淨樂爾。其福也，妙相莊嚴，與華藏而同其體。為初發心之際，與十方諸佛等住無盡劫海，在剎那之中延促相似，如一小流入大海中與大海等，以水體不別故。如初發心菩薩纔入諸佛大智慧流中，等佛功德故。為初入與究竟，時無延促。又智慧一故。為誓度眾生悉令成佛，志願等故。又如十方世界盡末為塵，一一塵中有無量佛剎、無量眾生。如菩提心大智慧身，於一剎那際等一切剎塵，供養諸佛、教化眾生，一時等遍。但以智慧力故，法如是故，智遍周故，亦不作神通變化之想。初發心菩薩志樂廣大，與佛界眾生界等無限量故。故今此品所歎初發菩提心，以十種功德廣大難量無比不可喻。於此佛果根本不動大智不思議法界乘而發心者，如輪王大子初生之時具足王相，如師子王之子威勢與父相似，體不異故。如初發菩提心菩薩，初生如來智慧種性家時，智慧所知不異佛故。三世時劫無延促，見不異佛故。志樂廣大，教化眾生，不異佛故。從初發心，乘如來一切智乘，不出剎那際成等正覺，教化眾生，不異佛故。設於三乘順世情教說三祇劫而成佛者，畢竟迴心入此一切智境界乘，方得成佛。如《法華經》即是所迴三乘入一切智境界之教，如龍女一剎那際三生成佛者是也。一切眾生總須悟此法方得成佛，不可取如來三乘中順世方便之言，以法如是故。如此品下文云「初發心菩薩纔發心時，即為十方一切諸佛所共稱歎，即能說法教化調伏一切世界所有眾生，乃至示現成佛」等，廣如此品下文所說。此品之內，長行總有四十段經意也。頌有二百四十二行，以歎初發心菩薩之功德。其文如下。將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以初發心之士功德難量，舉等虛空無以比其類，磨盡剎塵無以酬其匹。虛空但明無相之大，一切剎塵但明形礙之廣，焉能對其菩提心之、福智之境？其智也，於剎那之際滿十方，現身如雲狀，因陀羅網妙像相入光影重重，各各以一言音普周法界，說等眾生、教門如雨，灑眾生心得清淨樂爾。其福也，妙相莊嚴，與華藏而同其體。為初發心之際，與十方諸佛等住無盡劫海，在剎那之中延促相似，如一小流入大海中與大海等，以水體不別故。如初發心菩薩纔入諸佛大智慧流中，等佛功德故。為初入與究竟，時無延促。又智慧一故。為誓度眾生悉令成佛，志願等故。又如十方世界盡末為塵，一一塵中有無量佛剎、無量眾生。如菩提心大智慧身，於一剎那際等一切剎塵，供養諸佛、教化眾生，一時等遍。但以智慧力故，法如是故，智遍周故，亦不作神通變化之想。初發心菩薩志樂廣大，與佛界眾生界等無限量故。故今此品所歎初發菩提心，以十種功德廣大難量無比不可喻。於此佛果根本不動大智不思議法界乘而發心者，如輪王大子初生之時具足王相，如師子王之子威勢與父相似，體不異故。如初發菩提心菩薩，初生如來智慧種性家時，智慧所知不異佛故。三世時劫無延促，見不異佛故。志樂廣大，教化眾生，不異佛故。從初發心，乘如來一切智乘，不出剎那際成等正覺，教化眾生，不異佛故。設於三乘順世情教說三祇劫而成佛者，畢竟迴心入此一切智境界乘，方得成佛。如《法華經》即是所迴三乘入一切智境界之教，如龍女一剎那際三生成佛者是也。一切眾生總須悟此法方得成佛，不可取如來三乘中順世方便之言，以法如是故。如此品下文云「初發心菩薩纔發心時，即為十方一切諸佛所共稱歎，即能說法教化調伏一切世界所有眾生，乃至示現成佛」等，廣如此品下文所說。此品之內，長行總有四十段經意也。頌有二百四十二行，以歎初發心菩薩之功德。其文如下。將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，此品〈初發心功德品〉者，創始發心，見無古今，名之為初。無心智應，名之為發。身邊見盡，名之為心。不為而成大果，名之為功。但化利一切，不欣來報，自獲無邊妙相莊嚴故，名之為德。又福智遍周，名之為功。事無不達，名之為德。品者，均分義。二釋品來意者，前品說有淨行之功，此品所明淨行之中無邊功德，是故此品須來。三隨文釋義者，復分二門：第一長科經意、第二隨文解說。第一長科經意者，從初「爾時」已下至品末已來，長科為四十段。一「爾時」已下至「其量幾何」有一行半經，是天帝請說發心功德分。二「法慧菩薩言」已下至「而為汝說」可三行半經，明初發心功德甚深十種難知許說分。三「佛子」已下至「無能量者」可有五行經，明一人所供十方各一阿僧祇世界眾生，并令淨持五戒，且舉功德廣大難量分。四「法慧菩薩」已下至「亦不及一」有五行經，明將前所有廣多供養功德，不可比對初發心功德，無比喻分。五「佛子」已下至「唯佛能知」有十行經，且舉如上功德廣大分。六「法慧菩薩言」已下至「亦不及一」可兩行半經，明前功德不可比對初發心功德喻分。七「何以故」已下至「無上菩提之心」，於中有十五行經，明初心菩薩為起無限心教化一切眾生不斷佛種性分。八「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有七行經，且舉速行邊際可知分。九「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」可有十五行經，明初心菩薩所知世界境界無限難知分。十「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有六行半經，且舉速知劫數成壞廣多可知分。十一「菩薩初發心」已下至「了知一切劫神通智」可有十六行經，明初發心菩薩了劫成壞難知分。十二「復置此喻」已下至「可知邊際」可有六行經，且舉所解廣大猶可能知分。十三「菩薩初發心至三藐三菩提心」可有二十二行經，明初發心菩薩知解廣大難知分。十四「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有六行經，且舉知眾生根廣多猶能可知分。十五「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」可有五行半經，明初發心菩薩善知眾生根性廣大難量分。十六「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有四行經，且舉所欲樂廣大猶能可知分。十七「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」可有六行經，明初心菩薩所知一切眾生欲樂廣大難知分。十八「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有四行經，明且舉所知眾生方便廣大猶可知分。十九「菩薩初發心」已下至「菩提心」可有六行經，明初心菩薩善知一切眾生種種方便廣大難知分。二十「佛子復置此喻」已下至「可知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，此品〈初發心功德品〉者，創始發心，見無古今，名之為初。無心智應，名之為發。身邊見盡，名之為心。不為而成大果，名之為功。但化利一切，不欣來報，自獲無邊妙相莊嚴故，名之為德。又福智遍周，名之為功。事無不達，名之為德。品者，均分義。二釋品來意者，前品說有淨行之功，此品所明淨行之中無邊功德，是故此品須來。三隨文釋義者，復分二門：第一長科經意、第二隨文解說。第一長科經意者，從初「爾時」已下至品末已來，長科為四十段。一「爾時」已下至「其量幾何」有一行半經，是天帝請說發心功德分。二「法慧菩薩言」已下至「而為汝說」可三行半經，明初發心功德甚深十種難知許說分。三「佛子」已下至「無能量者」可有五行經，明一人所供十方各一阿僧祇世界眾生，并令淨持五戒，且舉功德廣大難量分。四「法慧菩薩」已下至「亦不及一」有五行經，明將前所有廣多供養功德，不可比對初發心功德，無比喻分。五「佛子」已下至「唯佛能知」有十行經，且舉如上功德廣大分。六「法慧菩薩言」已下至「亦不及一」可兩行半經，明前功德不可比對初發心功德喻分。七「何以故」已下至「無上菩提之心」，於中有十五行經，明初心菩薩為起無限心教化一切眾生不斷佛種性分。八「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有七行經，且舉速行邊際可知分。九「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」可有十五行經，明初心菩薩所知世界境界無限難知分。十「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有六行半經，且舉速知劫數成壞廣多可知分。十一「菩薩初發心」已下至「了知一切劫神通智」可有十六行經，明初發心菩薩了劫成壞難知分。十二「復置此喻」已下至「可知邊際」可有六行經，且舉所解廣大猶可能知分。十三「菩薩初發心至三藐三菩提心」可有二十二行經，明初發心菩薩知解廣大難知分。十四「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有六行經，且舉知眾生根廣多猶能可知分。十五「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」可有五行半經，明初發心菩薩善知眾生根性廣大難量分。十六「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有四行經，且舉所欲樂廣大猶能可知分。十七「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」可有六行經，明初心菩薩所知一切眾生欲樂廣大難知分。十八「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」可有四行經，明且舉所知眾生方便廣大猶可知分。十九「菩薩初發心」已下至「菩提心」可有六行經，明初心菩薩善知一切眾生種種方便廣大難知分。二十「佛子復置此喻」已下至「可知

邊際」可有三行經，且舉所有一切眾生心廣大猶可知分。二十一「菩薩初發心」已下有五行半經，明初發心菩薩知一切眾生差別心廣大難知分。二十二「佛子復置此喻」已下至「不可得知」有四行經，且舉所有眾生業廣大猶可知分。二十三「何以故」已下至「三藐三菩提心」可有三行經，明初心菩薩知眾生差別業廣大難知分。二十四「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」有七行經，且舉知眾生煩惱廣大猶可能知分。二十五「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」有十六行經，明初心菩薩所行一切眾生煩惱廣大難知分。二十六「佛子復置此喻」已下至「亦復如是」可有九行半經，且明供養廣大難知猶知分。二十七「佛子於汝意云何」已下至「亦不及一」可有三行經，明初發心功德廣大難知分。二十八「佛子復置是喻至亦復如是」有十行半經，明且舉供養及起塔高廣猶知分。二十九「佛子此前功德」已下至「發是心已」有六行半經，明初心菩薩供養廣大難量分，次直就法說分。三十「能知前際一切諸佛」已下至「能與諸佛平等一性」可有四行經，是明初發心已能知三世諸佛成佛及涅槃智慧平等分、攝功德分。三十一「何以故」已下至「知一切眾生三世智故發心」可有九行經，明菩薩初發心志意所求甚深深廣分。三十二「以發心故」已下至「得法界一切諸佛說法智慧」可有六行經，明菩薩發心，已得三世一切諸佛憶念與法，及自力昇進分，得果佛因佛。三十三「何以故」已下至「即得一切佛智慧光明」有十行半經。明纔初發心菩薩成佛利生同三世諸佛分、化用分。三十四「此初發心菩薩」已下至「於諸法界心無所著」有四行半經，明初發心菩薩志樂所知世間出世間法無著分。三十五「爾時佛神力故」已下有三行半經，明大地動分。三十六「天雨眾華」已下有兩行經，明諸天興供分。三十七「是時」已下有四行半經，明十方同號佛來現其前，歎譽許可法同分。三十八「汝說此法時」已下有五行經，明說此法時十方各過萬佛剎微塵數菩薩發心受記分。三十九「如此世界」已下有九行半經，明十方所說法人及法一時同說分。四十「爾時法慧菩薩」已下有六行半經，明法慧菩薩觀欲所緣之法說頌稱歎分。已下頌文有二百四十二行，四行一頌。其頌有六十段頌，都計有二百四十行。末後兩行頌，總結頌意，歎勸發心。有一百六十八行，是總都歎佛果以來五位及信等諸法。明初發心者志樂智德，總含一切諸佛智德體用，始成一念初發心菩薩位也，方明初發心境與心不二。若志樂毫氂，不似如來所修法身悲智願行者，不名初發心菩薩故。以此初頌有一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊際」可有三行經，且舉所有一切眾生心廣大猶可知分。二十一「菩薩初發心」已下有五行半經，明初發心菩薩知一切眾生差別心廣大難知分。二十二「佛子復置此喻」已下至「不可得知」有四行經，且舉所有眾生業廣大猶可知分。二十三「何以故」已下至「三藐三菩提心」可有三行經，明初心菩薩知眾生差別業廣大難知分。二十四「佛子復置此喻」已下至「可知邊際」有七行經，且舉知眾生煩惱廣大猶可能知分。二十五「菩薩初發心」已下至「三藐三菩提心」有十六行經，明初心菩薩所行一切眾生煩惱廣大難知分。二十六「佛子復置此喻」已下至「亦復如是」可有九行半經，且明供養廣大難知猶知分。二十七「佛子於汝意云何」已下至「亦不及一」可有三行經，明初發心功德廣大難知分。二十八「佛子復置是喻至亦復如是」有十行半經，明且舉供養及起塔高廣猶知分。二十九「佛子此前功德」已下至「發是心已」有六行半經，明初心菩薩供養廣大難量分，次直就法說分。三十「能知前際一切諸佛」已下至「能與諸佛平等一性」可有四行經，是明初發心已能知三世諸佛成佛及涅槃智慧平等分、攝功德分。三十一「何以故」已下至「知一切眾生三世智故發心」可有九行經，明菩薩初發心志意所求甚深深廣分。三十二「以發心故」已下至「得法界一切諸佛說法智慧」可有六行經，明菩薩發心，已得三世一切諸佛憶念與法，及自力昇進分，得果佛因佛。三十三「何以故」已下至「即得一切佛智慧光明」有十行半經。明纔初發心菩薩成佛利生同三世諸佛分、化用分。三十四「此初發心菩薩」已下至「於諸法界心無所著」有四行半經，明初發心菩薩志樂所知世間出世間法無著分。三十五「爾時佛神力故」已下有三行半經，明大地動分。三十六「天雨眾華」已下有兩行經，明諸天興供分。三十七「是時」已下有四行半經，明十方同號佛來現其前，歎譽許可法同分。三十八「汝說此法時」已下有五行經，明說此法時十方各過萬佛剎微塵數菩薩發心受記分。三十九「如此世界」已下有九行半經，明十方所說法人及法一時同說分。四十「爾時法慧菩薩」已下有六行半經，明法慧菩薩觀欲所緣之法說頌稱歎分。已下頌文有二百四十二行，四行一頌。其頌有六十段頌，都計有二百四十行。末後兩行頌，總結頌意，歎勸發心。有一百六十八行，是總都歎佛果以來五位及信等諸法。明初發心者志樂智德，總含一切諸佛智德體用，始成一念初發心菩薩位也，方明初發心境與心不二。若志樂毫氂，不似如來所修法身悲智願行者，不名初發心菩薩故。以此初頌有一

百六十八行，且總歎信等六位因果及如來智德，總歎令初發心者法之相似然。後七十四行頌，始重頌前四十段中校量發心功德廣大之量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百六十八行，且總歎信等六位因果及如來智德，總歎令初發心者法之相似然。後七十四行頌，始重頌前四十段中校量發心功德廣大之量。