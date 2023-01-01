新華嚴經論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十六

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

一科頌意者，此十行頌中，初兩行歎法王唯一法一身一智。已下八行頌，於中大意有四：一歎差別佛土，因本迴向心所成。為明迴向心就根益物，身土教儀悉皆就根。二明諸佛自報之境，非是行因方見。三明眾生差別之事，皆由眾生之心行異故，隨自心見別，非佛之異。四明佛神力，能就根現法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行頌中，初兩行歎法王唯一法一身一智。已下八行頌，於中大意有四：一歎差別佛土，因本迴向心所成。為明迴向心就根益物，身土教儀悉皆就根。二明諸佛自報之境，非是行因方見。三明眾生差別之事，皆由眾生之心行異故，隨自心見別，非佛之異。四明佛神力，能就根現法。

二釋菩薩名者，名為賢首，為明得此十種信心，信佛果德與自心體一，善諳疑滯通塞，入其賢位，故名賢首。此是上方位也，意明此信位心智及境悉如虛空，無所不含，皆無妨礙。是賢人之德，故名賢首。世界名平等色者，為明既是上方，明身心與空合故，世界名平等色。佛號觀察智者，明以其自心空智慧門，善能觀察諸法皆空無所染著，是故名觀察智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，名為賢首，為明得此十種信心，信佛果德與自心體一，善諳疑滯通塞，入其賢位，故名賢首。此是上方位也，意明此信位心智及境悉如虛空，無所不含，皆無妨礙。是賢人之德，故名賢首。世界名平等色者，為明既是上方，明身心與空合故，世界名平等色。佛號觀察智者，明以其自心空智慧門，善能觀察諸法皆空無所染著，是故名觀察智。

三配隨位因果者，還以自心根本性空無分別不動智佛為因，以進修至法空觀察智佛是果。此明體用圓滿、因果一性。以是義故，還說如來一身一心一智慧法門，明契果會因、始末無二，總以一為根本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，還以自心根本性空無分別不動智佛為因，以進修至法空觀察智佛是果。此明體用圓滿、因果一性。以是義故，還說如來一身一心一智慧法門，明契果會因、始末無二，總以一為根本故。

問曰：何故頌初云文殊法常爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故頌初云文殊法常爾？

答曰：為文殊是諸佛之慧，不動智是體文殊是用，以將此一切諸佛、一切眾生根本智之體用門，與一切信心者作因果體用故、使依本故。迄至究竟果滿，與因不異，無二性故，方名初發心、畢竟心二種不別。明此十信心難發難信難入，聞之者皆云：「我是凡夫，何由可得是佛」故。設少分信者，即責神通道力。是故當知，且須如是正信，方始以正信正見法力加行如法進修，分分無明薄、解脫智慧明，依自得法淺深漸當。神通德用隨自己得，信猶未得，何索神通？說言漸漸者，不移一時、一法性、一智慧、無依住、無所得中漸漸故。以十玄六相義圓之法性理中無有漸頓，但為無始無明慣習熟，卒令契理純熟難故，而有漸漸。其漸漸者，畢竟無始終、延促、長短等量故，名為漸漸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為文殊是諸佛之慧，不動智是體文殊是用，以將此一切諸佛、一切眾生根本智之體用門，與一切信心者作因果體用故、使依本故。迄至究竟果滿，與因不異，無二性故，方名初發心、畢竟心二種不別。明此十信心難發難信難入，聞之者皆云：「我是凡夫，何由可得是佛」故。設少分信者，即責神通道力。是故當知，且須如是正信，方始以正信正見法力加行如法進修，分分無明薄、解脫智慧明，依自得法淺深漸當。神通德用隨自己得，信猶未得，何索神通？說言漸漸者，不移一時、一法性、一智慧、無依住、無所得中漸漸故。以十玄六相義圓之法性理中無有漸頓，但為無始無明慣習熟，卒令契理純熟難故，而有漸漸。其漸漸者，畢竟無始終、延促、長短等量故，名為漸漸。

第十「爾時」已下，明諸菩薩共問文殊師利十一種佛境界。已下十行頌，是文殊師利答。於中三門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「爾時」已下，明諸菩薩共問文殊師利十一種佛境界。已下十行頌，是文殊師利答。於中三門如前。

一科頌意者，此十行頌，一行一頌。其頌文答前所問，頌文自具足，不繁更釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行頌，一行一頌。其頌文答前所問，頌文自具足，不繁更釋。

二釋菩薩名者，文殊師利，此云妙德，以妙慧善簡正邪自在，故云妙德。此是東方卯位也，明卯主東方震卦，震為雷動，啟蟄生之始，明此妙慧是震動發生十信心之始，是故亦云妙生菩薩，為明一切諸佛從此慧生十信解故，乃至滿足菩提一切願行海故。世界名金色者，明舉因果體白淨無染法故。又明金胎二月，表十信為聖胎故。一切處金色世界、一切處文殊師利，明無性淨慧遍故。佛號不動智者，為無明本空，無體可動，名不動智故。但有應境知法、應器知根，如響應聲，無有處所形體可得，名之為智。無可取捨故，名為不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，文殊師利，此云妙德，以妙慧善簡正邪自在，故云妙德。此是東方卯位也，明卯主東方震卦，震為雷動，啟蟄生之始，明此妙慧是震動發生十信心之始，是故亦云妙生菩薩，為明一切諸佛從此慧生十信解故，乃至滿足菩提一切願行海故。世界名金色者，明舉因果體白淨無染法故。又明金胎二月，表十信為聖胎故。一切處金色世界、一切處文殊師利，明無性淨慧遍故。佛號不動智者，為無明本空，無體可動，名不動智故。但有應境知法、應器知根，如響應聲，無有處所形體可得，名之為智。無可取捨故，名為不動。

三配當位因果者，妙慧為因，不動智為果，亦互為因果。若以妙慧善簡擇法顯智故，即以妙慧為因，不動智為果。若以慧由智起，即不動智為因，妙慧文殊以為果故。或智之與慧總因總果，明體用一真，無二法故。亦智之與慧總非因果，為體無本末依住所得故，是性法界自在知見，非如世間因果比對可得故。此文殊師利不動智佛初起信心，亦從此起乃至信終亦不離之故，迄至自行圓滿示成正覺亦不離之故。此明以佛智慧示悟眾生故，令眾生入佛知見。佛知見者，文殊師利妙慧不動智佛是，凡聖等共有之，佛示凡夫使令悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配當位因果者，妙慧為因，不動智為果，亦互為因果。若以妙慧善簡擇法顯智故，即以妙慧為因，不動智為果。若以慧由智起，即不動智為因，妙慧文殊以為果故。或智之與慧總因總果，明體用一真，無二法故。亦智之與慧總非因果，為體無本末依住所得故，是性法界自在知見，非如世間因果比對可得故。此文殊師利不動智佛初起信心，亦從此起乃至信終亦不離之故，迄至自行圓滿示成正覺亦不離之故。此明以佛智慧示悟眾生故，令眾生入佛知見。佛知見者，文殊師利妙慧不動智佛是，凡聖等共有之，佛示凡夫使令悟入。

第十一「爾時」已下有八行經，是都舉娑婆九種差別，并都舉十方一切差別，悉皆以佛神力無不明現，如文可知。已上但隨文殊師利所問，隨位菩薩答。依所說頌取其意趣，理自分明。及以世界、佛號、菩薩名號，即知進修因果總是前莊嚴法性清淨佛剎。四種剎中，金色世界及不動智佛是佛住佛剎。餘九世界及九箇智佛，是莊嚴法性佛剎。及十地以來，總是〈如來出現品〉，是示成正覺佛剎，清淨佛所說佛剎，〈四諦品〉是。此之一品，大意有六：一以菩薩名表行、二以世界之色表所得之理、三以佛名號表所得之智、四以方隅表所得之法、五成其十信所行之行、六明十信進修同異。如上已述可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一「爾時」已下有八行經，是都舉娑婆九種差別，并都舉十方一切差別，悉皆以佛神力無不明現，如文可知。已上但隨文殊師利所問，隨位菩薩答。依所說頌取其意趣，理自分明。及以世界、佛號、菩薩名號，即知進修因果總是前莊嚴法性清淨佛剎。四種剎中，金色世界及不動智佛是佛住佛剎。餘九世界及九箇智佛，是莊嚴法性佛剎。及十地以來，總是〈如來出現品〉，是示成正覺佛剎，清淨佛所說佛剎，〈四諦品〉是。此之一品，大意有六：一以菩薩名表行、二以世界之色表所得之理、三以佛名號表所得之智、四以方隅表所得之法、五成其十信所行之行、六明十信進修同異。如上已述可知。

淨行品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨行品第十一

將釋此品，約作四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三釋品宗趣、四隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三釋品宗趣、四隨文釋義。

一釋品名目者，何故名為淨行品？以無始諸見無明貪瞋癡愛，今已發菩提心、信樂正法，頓翻諸見，成其大願、長大悲門。若但以三空無相對治，不生大慈大悲，不能成就普賢行故。欲行長路，非足不行；欲行大悲入普賢門充法界行者，於一切見聞覺知而無過失，便成萬行莊嚴。皆勤修習此一百四十大願門，便於生死海中見聞覺知一切諸行悉皆清淨，入普賢行故，故名淨行。若無此願，設斷煩惱，即二乘行故；設是菩薩，即生淨土。以此一百四十大願門，頓淨其一切塵勞行門，便成普賢法界行故，故名淨行。以此大願莊嚴一切世間諸行，總為法界一切道場，故名淨行。以此諸見成大善根，故名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，何故名為淨行品？以無始諸見無明貪瞋癡愛，今已發菩提心、信樂正法，頓翻諸見，成其大願、長大悲門。若但以三空無相對治，不生大慈大悲，不能成就普賢行故。欲行長路，非足不行；欲行大悲入普賢門充法界行者，於一切見聞覺知而無過失，便成萬行莊嚴。皆勤修習此一百四十大願門，便於生死海中見聞覺知一切諸行悉皆清淨，入普賢行故，故名淨行。若無此願，設斷煩惱，即二乘行故；設是菩薩，即生淨土。以此一百四十大願門，頓淨其一切塵勞行門，便成普賢法界行故，故名淨行。以此大願莊嚴一切世間諸行，總為法界一切道場，故名淨行。以此諸見成大善根，故名淨行。

二釋品來意者，為明前〈問明品〉是成其十信中解故。此品成其十信之行故，此品須來。乃至果行圓滿已來，不離此大願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，為明前〈問明品〉是成其十信中解故。此品成其十信之行故，此品須來。乃至果行圓滿已來，不離此大願故。

三釋品宗趣者，以智首是下方頗梨色世界，佛號梵智，明是一切諸佛法本自體白淨無染之智，以為能問之人。文殊師利菩薩即是一切諸佛善擇妙慧，以為說法之主。以一切諸佛根本智慧之門，善自為問答之主伴，說一百四十大願之門，以成十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地等普賢法界無盡行海。以本淨智，問其妙慧，說其一百四十淨願之門，用淨信等六位中染淨無明、七地法執現行、十地以來法執習氣、佛地二愚，一時於此信心之中不令偏執。以願防之，使令寂用無礙故。以此諸佛本淨智妙慧門，說一百四十大願，以防染淨二障以為宗趣故。以六位上通信并十住、十行、十迴向、十地、十一地，隨位修道。上煩惱六位中，一位上有二十故，六位共有一百二十根本無明，皆因身見、邊見。二見有二十，共隨位進修染淨煩惱，總有一百四十。為防此障，一百四十願令此進修者從初信心理事圓融，使信心者達其願體無虧，自心根本淨智妙擇之慧動寂俱真，不偏修故。是故華藏世界有如須彌山微塵數風輪所持，其上一切莊嚴，因大願風輪能持萬行，以行招果，因持果故，因以願力堅持報得風輪持剎故。又云「如是華藏莊嚴皆從普賢願力起」，為無願故，行乃不成，即莊嚴不現，不感無盡依果報故。由是義故，信心之上法性悲智妙慧萬行，總依佛有而為進修，不得別有。若離佛別有自法者，不成信心，不成十種勝解，不成修行。設苦行精勤，是邪精進，勤苦累劫，生人天中，一念貪瞋一切焚盡。是故此品下文云「住去來今諸佛之道，隨眾生住恒不捨離。」如諸法相悉能通達，斷一切惡、具足眾善，當如普賢色像第一，一切行願皆得具足。已上明宗趣竟。意明迴凡所執心境差別業，皆成願海具普賢門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋品宗趣者，以智首是下方頗梨色世界，佛號梵智，明是一切諸佛法本自體白淨無染之智，以為能問之人。文殊師利菩薩即是一切諸佛善擇妙慧，以為說法之主。以一切諸佛根本智慧之門，善自為問答之主伴，說一百四十大願之門，以成十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地等普賢法界無盡行海。以本淨智，問其妙慧，說其一百四十淨願之門，用淨信等六位中染淨無明、七地法執現行、十地以來法執習氣、佛地二愚，一時於此信心之中不令偏執。以願防之，使令寂用無礙故。以此諸佛本淨智妙慧門，說一百四十大願，以防染淨二障以為宗趣故。以六位上通信并十住、十行、十迴向、十地、十一地，隨位修道。上煩惱六位中，一位上有二十故，六位共有一百二十根本無明，皆因身見、邊見。二見有二十，共隨位進修染淨煩惱，總有一百四十。為防此障，一百四十願令此進修者從初信心理事圓融，使信心者達其願體無虧，自心根本淨智妙擇之慧動寂俱真，不偏修故。是故華藏世界有如須彌山微塵數風輪所持，其上一切莊嚴，因大願風輪能持萬行，以行招果，因持果故，因以願力堅持報得風輪持剎故。又云「如是華藏莊嚴皆從普賢願力起」，為無願故，行乃不成，即莊嚴不現，不感無盡依果報故。由是義故，信心之上法性悲智妙慧萬行，總依佛有而為進修，不得別有。若離佛別有自法者，不成信心，不成十種勝解，不成修行。設苦行精勤，是邪精進，勤苦累劫，生人天中，一念貪瞋一切焚盡。是故此品下文云「住去來今諸佛之道，隨眾生住恒不捨離。」如諸法相悉能通達，斷一切惡、具足眾善，當如普賢色像第一，一切行願皆得具足。已上明宗趣竟。意明迴凡所執心境差別業，皆成願海具普賢門。

四隨文釋義者，於此中義分為二：一科其一品經意、二隨文解釋。一科其一品經意者，於此一品經文，義分為十四段。一從「爾時智首菩薩」已下，從云何得無過失身語意業，於十問中，總有一百一十門問世間業等，如下可知。二從「云何生處具足」，問十具足中初種族具足中有二義：一世間，即是生族姓家為種族。二出世間，即是生在佛家。具佛種性，色相念慧等並是佛家，非世間故。三「云何」已下問十種慧，並是出世勝慧，如文可知。四「云何」已下問十種力。初因力者，所謂生生之中任運能發大菩提力。欲力者，志樂大菩提，心無退失故。方便力者，以大願善自覺悟，不費功力故。亦能覺他省功，不迂迴故。緣力者，能緣所緣不忘失，常大願故。根力者，大願善根不失故。觀察力者，能觀力、奢摩他力、毘鉢舍那力。觀共止雙行，二皆自在。或先觀後止、或先止後觀、或即止即觀、或即觀即止，悉皆自在。思惟力者，不失正理，智常現前故。五「云何」已下十問，問十善巧。初蘊善巧者，明同世間五蘊而生，不著五蘊之果。界善巧者，同十八界及三界法生，而不染三界法。處善巧者，三界六道為處，禪定解脫為非處，皆不離其中而無所染。緣起善巧者，不壞世十二緣生，處纏不污。色界欲界無色界善巧者，三界同事而無所著。過去未來現在善巧者，於過去劫在未來劫中、現在劫在過去劫中，三世互參皆自在故。六「云何」已下十問，問七覺三空，如文可知。七「云何」已下十問，問六度、四無量心，如文可知。八「云何」已下問佛十力，如文可知。九「云何」已下十問，問十王守護。此明願行所及而致招敬。十「云何」已下十問，問云何堪為眾生所依師導，如文可知。十一「云何」已下十問，問云何於眾生中最勝最妙，如文可知。十二「爾時」已下至「勝妙功德」以來有八行半經，明文殊領上一百一十問，及歎智首善問。十三「佛子菩薩在家」已下有一百四十大願，答前所問，令十信心菩薩常用其心，淨其身口意行，如文具明。十四最下「佛子若諸菩薩」有三行經，明依教而行，獲其勝益。已上以世間有此一百四十種事法，頓翻為一百四十種大願，用成十信內修行之心。雖是有為之心，能成十住。已後五位之內理智大悲之海，已後入位萬行之海，皆由此一百四十大願勝上緣力之所能成故。若初發心菩薩無此之願，所修解脫皆成聲聞獨覺之行，設是菩薩但生淨土，無成佛緣。為此教中發心菩薩，畢竟達此有為成其理智如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隨文釋義者，於此中義分為二：一科其一品經意、二隨文解釋。一科其一品經意者，於此一品經文，義分為十四段。一從「爾時智首菩薩」已下，從云何得無過失身語意業，於十問中，總有一百一十門問世間業等，如下可知。二從「云何生處具足」，問十具足中初種族具足中有二義：一世間，即是生族姓家為種族。二出世間，即是生在佛家。具佛種性，色相念慧等並是佛家，非世間故。三「云何」已下問十種慧，並是出世勝慧，如文可知。四「云何」已下問十種力。初因力者，所謂生生之中任運能發大菩提力。欲力者，志樂大菩提，心無退失故。方便力者，以大願善自覺悟，不費功力故。亦能覺他省功，不迂迴故。緣力者，能緣所緣不忘失，常大願故。根力者，大願善根不失故。觀察力者，能觀力、奢摩他力、毘鉢舍那力。觀共止雙行，二皆自在。或先觀後止、或先止後觀、或即止即觀、或即觀即止，悉皆自在。思惟力者，不失正理，智常現前故。五「云何」已下十問，問十善巧。初蘊善巧者，明同世間五蘊而生，不著五蘊之果。界善巧者，同十八界及三界法生，而不染三界法。處善巧者，三界六道為處，禪定解脫為非處，皆不離其中而無所染。緣起善巧者，不壞世十二緣生，處纏不污。色界欲界無色界善巧者，三界同事而無所著。過去未來現在善巧者，於過去劫在未來劫中、現在劫在過去劫中，三世互參皆自在故。六「云何」已下十問，問七覺三空，如文可知。七「云何」已下十問，問六度、四無量心，如文可知。八「云何」已下問佛十力，如文可知。九「云何」已下十問，問十王守護。此明願行所及而致招敬。十「云何」已下十問，問云何堪為眾生所依師導，如文可知。十一「云何」已下十問，問云何於眾生中最勝最妙，如文可知。十二「爾時」已下至「勝妙功德」以來有八行半經，明文殊領上一百一十問，及歎智首善問。十三「佛子菩薩在家」已下有一百四十大願，答前所問，令十信心菩薩常用其心，淨其身口意行，如文具明。十四最下「佛子若諸菩薩」有三行經，明依教而行，獲其勝益。已上以世間有此一百四十種事法，頓翻為一百四十種大願，用成十信內修行之心。雖是有為之心，能成十住。已後五位之內理智大悲之海，已後入位萬行之海，皆由此一百四十大願勝上緣力之所能成故。若初發心菩薩無此之願，所修解脫皆成聲聞獨覺之行，設是菩薩但生淨土，無成佛緣。為此教中發心菩薩，畢竟達此有為成其理智如也。

賢首品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首品第十二

將釋此品，約作五門分別：一釋品名目、二釋品來意、三明品之宗趣、四明信心退住、五隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作五門分別：一釋品名目、二釋品來意、三明品之宗趣、四明信心退住、五隨文釋義。

一釋品名目者，何故名為賢首？為依行立菩薩之名，依菩薩所說之法及行立之。品名為賢首者，以明信解如來因果普賢五位行門，心行調柔，順和正直深心正念，樂集善根常念利生，名之為賢。創從凡夫，頓彰法界諸佛因果理智一時明現，名之為賢首。此依法主解行立名。此賢首者，乃是於佛果海文殊普賢行之賢首。為信佛因果理智之首，圓滿法界解行無始終之首，故為賢首品。以佛、文殊、普賢之果行，成信者之初首故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，何故名為賢首？為依行立菩薩之名，依菩薩所說之法及行立之。品名為賢首者，以明信解如來因果普賢五位行門，心行調柔，順和正直深心正念，樂集善根常念利生，名之為賢。創從凡夫，頓彰法界諸佛因果理智一時明現，名之為賢首。此依法主解行立名。此賢首者，乃是於佛果海文殊普賢行之賢首。為信佛因果理智之首，圓滿法界解行無始終之首，故為賢首品。以佛、文殊、普賢之果行，成信者之初首故。

二釋品來意者，為第二會以來五品經，但明十信菩薩所修行法門，及一百四十願等法。此品明十信中所欣修佛果，所行行願功德廣大，故有此品來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，為第二會以來五品經，但明十信菩薩所修行法門，及一百四十願等法。此品明十信中所欣修佛果，所行行願功德廣大，故有此品來也。

三明品之宗趣者，明已生十信心，已得福獲益為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明品之宗趣者，明已生十信心，已得福獲益為宗。

四明信心退住者，有二義：一三乘、二一乘。一三乘者，如《起信論》有三種發心：一信成就發心、二解行發心、三證發心。一信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就，堪能發心？所謂依不定聚眾生，有熏習善根力故。信業果報能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提。得值諸佛，親承供養，修行信心經一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心。或以大悲故，能自發心。或因正法欲滅，以護法因緣故，能自發心。如是信心成就得發心者，入正定聚，畢竟不退，名住如來種中正因相應。二解行發心者，當知轉勝。以是菩薩從初正信已來，於第一阿僧祇劫將欲滿故，於真如法中深解現前，所修離相。三證發心者，從淨心地乃至菩薩究竟地，證何境界？所謂真如。以依轉識說為境界。而此證者無有境界，唯真如智，名為法身。又如論云「若有眾生善根微少，久遠已來煩惱深厚，雖值於佛亦得供養，然起人天種子或二乘種子。設求大乘者，根則不定，或進或退。」大意自己善根微少依他發心者，或以二乘人教令發心者，為解行不實，皆有得有證、有捨有取，總住退位。又如論云「若人修行一切善法，自然歸順真如法故。」略說方便有四種：一者行根本方便，謂觀一切法自性無生，離於妄見、不住生死，觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲修諸福德，攝化眾生不住涅槃，以順法性無住故。二者能止方便，謂慚愧悔過，能止一切惡法不令增長，隨順法性離諸過故。三者發起善根增長方便，謂勤供養禮拜三寶，讚歎隨喜勸請諸佛，以愛敬三寶淳厚心故信得增長，乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故，能消業障、善根不退，以隨順法性離癡障故。四者大願平等方便，所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有餘，皆令究竟無餘涅槃。以順法性廣大，遍一切眾生平等無二、不念彼此，究竟寂滅故。菩薩發如是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八相成道利益眾生。然是菩薩未名法身，以其過去無量世來有漏之業未能決斷，隨其所生與微苦相應，廣如論說。計其少分得見法身，即是信滿入十住位已上是。三乘發十信滿心，入十住初發心住，以願力故成佛。二一乘發心者，如此經十信發心，初發心時以初會中如來始成正覺之果，普賢菩薩法界微塵毛孔重重無盡，隨根本智行果而起信心，信他諸佛所得之果。以第二會中普光明殿如來報滿之果及行果而自信，入修行金色等十色世界，即明自覺之理。不動智佛等十智如來，即明是自心所信自心佛智。文殊師利，即明自心智上分別妙慧。與古今三世諸佛同一體用分毫不差，方名為信發心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明信心退住者，有二義：一三乘、二一乘。一三乘者，如《起信論》有三種發心：一信成就發心、二解行發心、三證發心。一信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就，堪能發心？所謂依不定聚眾生，有熏習善根力故。信業果報能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提。得值諸佛，親承供養，修行信心經一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心。或以大悲故，能自發心。或因正法欲滅，以護法因緣故，能自發心。如是信心成就得發心者，入正定聚，畢竟不退，名住如來種中正因相應。二解行發心者，當知轉勝。以是菩薩從初正信已來，於第一阿僧祇劫將欲滿故，於真如法中深解現前，所修離相。三證發心者，從淨心地乃至菩薩究竟地，證何境界？所謂真如。以依轉識說為境界。而此證者無有境界，唯真如智，名為法身。又如論云「若有眾生善根微少，久遠已來煩惱深厚，雖值於佛亦得供養，然起人天種子或二乘種子。設求大乘者，根則不定，或進或退。」大意自己善根微少依他發心者，或以二乘人教令發心者，為解行不實，皆有得有證、有捨有取，總住退位。又如論云「若人修行一切善法，自然歸順真如法故。」略說方便有四種：一者行根本方便，謂觀一切法自性無生，離於妄見、不住生死，觀一切法因緣和合業果不失，起於大悲修諸福德，攝化眾生不住涅槃，以順法性無住故。二者能止方便，謂慚愧悔過，能止一切惡法不令增長，隨順法性離諸過故。三者發起善根增長方便，謂勤供養禮拜三寶，讚歎隨喜勸請諸佛，以愛敬三寶淳厚心故信得增長，乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故，能消業障、善根不退，以隨順法性離癡障故。四者大願平等方便，所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有餘，皆令究竟無餘涅槃。以順法性廣大，遍一切眾生平等無二、不念彼此，究竟寂滅故。菩薩發如是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八相成道利益眾生。然是菩薩未名法身，以其過去無量世來有漏之業未能決斷，隨其所生與微苦相應，廣如論說。計其少分得見法身，即是信滿入十住位已上是。三乘發十信滿心，入十住初發心住，以願力故成佛。二一乘發心者，如此經十信發心，初發心時以初會中如來始成正覺之果，普賢菩薩法界微塵毛孔重重無盡，隨根本智行果而起信心，信他諸佛所得之果。以第二會中普光明殿如來報滿之果及行果而自信，入修行金色等十色世界，即明自覺之理。不動智佛等十智如來，即明是自心所信自心佛智。文殊師利，即明自心智上分別妙慧。與古今三世諸佛同一體用分毫不差，方名為信發心

。從此信心已，〈佛名號品〉即明所信十方示成正覺佛果之號遍周，〈四聖諦品〉即明三世諸佛所說法門遍眾生界隨界名別，〈光明覺品〉即明如來智慧光明境界遍照法界無有盡極，令發信心者以觀觀之，令心廣博如佛境故。〈菩薩問明品〉明十信心菩薩十種所行之法，是自己所修之行。〈淨行品〉一百四十大願，十信心位所發大願，成大悲門，具普賢行。此〈賢首品〉明十信心所欣佛果功德無有盡極，明初發十信心誦持此品功德，勝過供養十佛剎微塵數佛經於一劫，何況隨其解行而已修治。如此經十住初心纔發心時，法爾身遍十方示成正覺。在十住位〈發心功德品〉中，至位方明，文繁不引。其事所因，大意明此經發十信心，但以法界不思議乘、一切智乘而發其心，不依佛、不依佛法，不依菩薩、不依菩薩法，不依聲聞法、獨覺法，不依世間法、不依出世間法，而發其心，但無所依發菩提心。但以一切智發菩提心，不如三乘依猗物故發菩提心，不依三祇劫後有佛果故發菩提心，不依現在三世有佛果故發菩提心。以是義故，入此信者皆無有退故。設習氣未淳熟者，暫時念退；信及住位一往不退，為正信自己身心總是法界佛，無自他性故。以十方諸佛無依住智幻住莊嚴門，等法界虛空界，法性恒遍十方，如影對現色身，同自身故、本不二故、體無差別故。十方諸佛智身如影、所言如響，如是信解當得成佛。我今信者，亦如是知、如是信解，云何有退？全身全心一切境界總是法界，一真法身體用理智，住在何所？退至何處？若也身心有所依住，放却依處即有退失。自了身心本無依住、本無所得，一切語言分別如空中響，應無作緣任物成聲，本無依住。了如斯法而生信解，即無退轉。有所依法而發心者，放却所得、所依著處，即有退轉。是故《起信論》中，證發心者多住退位，為有所得可證故。是故乘此不思議乘、一切智無依住乘發菩提心，一往不退。若有退者，只為信心不成故，於佛教法及如來所乘有所得故、有取捨故、未成信故，不入信流。又此經云「設有菩薩經無量百千那由他劫，行六波羅蜜、具六神通，由未聞此大方廣佛華嚴經，猶名假名菩薩，不真菩薩。設復聞時，不信不入。」具如經說。如此品頌云「一切世界諸群生，少有欲求聲聞乘，求獨覺者轉復少，趣大乘者甚難遇。趣大乘者猶為易，能信此法倍更難。」又如下頌云「有以手擎十佛剎，盡於一劫空中住，彼之所作未為難，能信此法倍更難。」以過此難信而能真信，決定不退難。又如此經普賢菩薩云：「但聞如來名號及所說法門，聞而不信，亦能成金剛智種。」作如人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。從此信心已，〈佛名號品〉即明所信十方示成正覺佛果之號遍周，〈四聖諦品〉即明三世諸佛所說法門遍眾生界隨界名別，〈光明覺品〉即明如來智慧光明境界遍照法界無有盡極，令發信心者以觀觀之，令心廣博如佛境故。〈菩薩問明品〉明十信心菩薩十種所行之法，是自己所修之行。〈淨行品〉一百四十大願，十信心位所發大願，成大悲門，具普賢行。此〈賢首品〉明十信心所欣佛果功德無有盡極，明初發十信心誦持此品功德，勝過供養十佛剎微塵數佛經於一劫，何況隨其解行而已修治。如此經十住初心纔發心時，法爾身遍十方示成正覺。在十住位〈發心功德品〉中，至位方明，文繁不引。其事所因，大意明此經發十信心，但以法界不思議乘、一切智乘而發其心，不依佛、不依佛法，不依菩薩、不依菩薩法，不依聲聞法、獨覺法，不依世間法、不依出世間法，而發其心，但無所依發菩提心。但以一切智發菩提心，不如三乘依猗物故發菩提心，不依三祇劫後有佛果故發菩提心，不依現在三世有佛果故發菩提心。以是義故，入此信者皆無有退故。設習氣未淳熟者，暫時念退；信及住位一往不退，為正信自己身心總是法界佛，無自他性故。以十方諸佛無依住智幻住莊嚴門，等法界虛空界，法性恒遍十方，如影對現色身，同自身故、本不二故、體無差別故。十方諸佛智身如影、所言如響，如是信解當得成佛。我今信者，亦如是知、如是信解，云何有退？全身全心一切境界總是法界，一真法身體用理智，住在何所？退至何處？若也身心有所依住，放却依處即有退失。自了身心本無依住、本無所得，一切語言分別如空中響，應無作緣任物成聲，本無依住。了如斯法而生信解，即無退轉。有所依法而發心者，放却所得、所依著處，即有退轉。是故《起信論》中，證發心者多住退位，為有所得可證故。是故乘此不思議乘、一切智無依住乘發菩提心，一往不退。若有退者，只為信心不成故，於佛教法及如來所乘有所得故、有取捨故、未成信故，不入信流。又此經云「設有菩薩經無量百千那由他劫，行六波羅蜜、具六神通，由未聞此大方廣佛華嚴經，猶名假名菩薩，不真菩薩。設復聞時，不信不入。」具如經說。如此品頌云「一切世界諸群生，少有欲求聲聞乘，求獨覺者轉復少，趣大乘者甚難遇。趣大乘者猶為易，能信此法倍更難。」又如下頌云「有以手擎十佛剎，盡於一劫空中住，彼之所作未為難，能信此法倍更難。」以過此難信而能真信，決定不退難。又如此經普賢菩薩云：「但聞如來名號及所說法門，聞而不信，亦能成金剛智種。」作如人

食少金剛喻。若以遠因總不退，若以現成佛因即是未信之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食少金剛喻。若以遠因總不退，若以現成佛因即是未信之人。

五隨文解義者，於此一品經，義分為二：一長科當品、二隨文解義。一長科當品者，於此一品中長科為十四段。一「爾時文殊師利」已下兩行頌，是文殊師利請說發菩提心功德分。二「爾時賢首菩薩以偈答曰」已下有七百一十四行頌，是賢首菩薩答。末後三行半經，明說頌感諸佛許可。三從初「善哉仁者應諦聽」已下八行頌，明發心功德廣大難量，隨力少說分。為明菩提心不可以邊際量故，功德還當如是故。四「菩薩發意求菩提」已下六行頌，明初發心所因分。五「深心信解常清淨」已下十八行頌，明信三寶增益分。六「若常信奉於諸佛」已下九十五行頌，明增進修行獲果分。七「菩薩勤修大悲行」已下一百五十一行頌，明菩薩得果行悲教化眾生，及興供自在分。八從「有勝三昧名安樂」已下有一百六十行頌，明放光明因果分。九「如是等比光明門」已下二十行頌，明光出處及光差別分。十從「有勝三昧能出現」已下八十一行頌，明三昧自在分。如此同異無礙自在大方網三昧門，入出隱現同時自在者，隨眾生業異，所見差別，諸佛得道自在故、隨眾生業自在故。然如來心無作性、智隨影應，無去來性而可取捨，如響應聲喻，如水潛流隨諸卉木各滋生喻，如春陽生草木喻，如水養魚龍喻，如地所生草木喻，如火成食喻，如風發生所益眾生長短壽生喻。以喻思之，以智照之，執繫情亡。任真之智本合如是，為執繫故，設得一分出世道果，亦不能為大自在故。十一從「一切如來咸共說」已下有一百五十八行頌，明舉二十喻況說分。十二從「第一智慧廣大慧」已下有十四行頌，明信佛智慧自欲同智難信分。十三從「十剎塵數眾生所」已下有四行頌，明信樂誦持得福分。十四「時賢首菩薩」已下三行半經，明賢首菩薩所說法門，威感十方諸佛摩頂許可分。二隨文解義者，文自具明，不煩更釋。幽隱難知者，方可解之。已前總明以果成信竟，入真實證。如下昇帝釋天宮說十住法門，是此一會〈昇須彌山頂品〉是序分，餘五品經正說分，至〈明法品〉末後動地雨華是流通分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五隨文解義者，於此一品經，義分為二：一長科當品、二隨文解義。一長科當品者，於此一品中長科為十四段。一「爾時文殊師利」已下兩行頌，是文殊師利請說發菩提心功德分。二「爾時賢首菩薩以偈答曰」已下有七百一十四行頌，是賢首菩薩答。末後三行半經，明說頌感諸佛許可。三從初「善哉仁者應諦聽」已下八行頌，明發心功德廣大難量，隨力少說分。為明菩提心不可以邊際量故，功德還當如是故。四「菩薩發意求菩提」已下六行頌，明初發心所因分。五「深心信解常清淨」已下十八行頌，明信三寶增益分。六「若常信奉於諸佛」已下九十五行頌，明增進修行獲果分。七「菩薩勤修大悲行」已下一百五十一行頌，明菩薩得果行悲教化眾生，及興供自在分。八從「有勝三昧名安樂」已下有一百六十行頌，明放光明因果分。九「如是等比光明門」已下二十行頌，明光出處及光差別分。十從「有勝三昧能出現」已下八十一行頌，明三昧自在分。如此同異無礙自在大方網三昧門，入出隱現同時自在者，隨眾生業異，所見差別，諸佛得道自在故、隨眾生業自在故。然如來心無作性、智隨影應，無去來性而可取捨，如響應聲喻，如水潛流隨諸卉木各滋生喻，如春陽生草木喻，如水養魚龍喻，如地所生草木喻，如火成食喻，如風發生所益眾生長短壽生喻。以喻思之，以智照之，執繫情亡。任真之智本合如是，為執繫故，設得一分出世道果，亦不能為大自在故。十一從「一切如來咸共說」已下有一百五十八行頌，明舉二十喻況說分。十二從「第一智慧廣大慧」已下有十四行頌，明信佛智慧自欲同智難信分。十三從「十剎塵數眾生所」已下有四行頌，明信樂誦持得福分。十四「時賢首菩薩」已下三行半經，明賢首菩薩所說法門，威感十方諸佛摩頂許可分。二隨文解義者，文自具明，不煩更釋。幽隱難知者，方可解之。已前總明以果成信竟，入真實證。如下昇帝釋天宮說十住法門，是此一會〈昇須彌山頂品〉是序分，餘五品經正說分，至〈明法品〉末後動地雨華是流通分。

昇須彌山頂品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇須彌山頂品第十三

此十住位中有六品經：一〈昇須彌山頂品〉、二〈頂上偈讚品〉、三〈十住品〉、四〈梵行品〉、五〈初發心功德品〉、六〈明法品〉，如是六品共成十住法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十住位中有六品經：一〈昇須彌山頂品〉、二〈頂上偈讚品〉、三〈十住品〉、四〈梵行品〉、五〈初發心功德品〉、六〈明法品〉，如是六品共成十住法門。

將釋此品，義分為三：一釋品來意、二以處表法、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，義分為三：一釋品來意、二以處表法、三隨文釋義。

一釋品來意者，明前於普光明殿人間地上成十信之心已終。此妙峯之頂，明從十信入十住，入位之昇進故，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品來意者，明前於普光明殿人間地上成十信之心已終。此妙峯之頂，明從十信入十住，入位之昇進故，此品須來。

二以處表法者，明此山於七重金輪圍山、七重大海之內，出水高八萬四千由旬，縱廣亦爾。四寶所成，東面黃金、西面白銀、南面頗梨、北面瑪瑙。上有四埵，埵有八部天眾，四八三十二，中心名妙高頂，天帝釋在其上居寶宮殿，通為帝釋天。三十三天，總以帝釋為主。釋有四名：一名天帝釋、二名憍尸迦、三名釋提桓因、四名因陀羅。大意名能主，為能為諸天作主故。此妙峯山四寶合成，諸天寶宮殿在上莊嚴故，為妙峯山。此山之外七重金山及七重大海。廣量金翅鳥兩翼相去三十三千六萬里，此經無文，未知何教所說。峻疾能飛一鼓翼萬萬九千里，七日七夜方至其頂。其山在大海之中，形如腰鼓，崒然高聳，非以手足攀攬之所能蹬。為表此十住法門創生如來智慧之家為真佛子，不可以有為生滅尋思觀察及多聞心想攀攬所得故，以將妙峯山用況表之，令後人倣學。山者高勝義故，此像十住住佛所住法身妙智慧海故，是出世高勝義故。妙峯山者，不動義。諸天所居，妙樂義、莊嚴義、像此位菩薩以方便三昧寂然不動、無思無心、不收不攝，任性而定，稱平等理與法身合。忽然妙慧從此定生，無始無明總無所得，住佛妙慧都無所依，得法妙樂智慧莊嚴，出過情見。諸佛所說解脫微妙經典，無不解了，為生在如來智慧家故。三界無明一時頓盡，唯有習氣煩惱漸漸以法治之。如下〈十住品〉云「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。佛子！菩薩住三世諸佛家故。」又如〈初發心功德品〉云「應知此人即與三世諸佛同等，即與三世諸佛如來境界平等，即與三世諸佛如來功德平等，得如來一身無量身、究竟平等真實智慧，纔發心時即為十方一切諸佛所共稱歎。乃至振動一切世界，及一切世界中示現成佛」等，如文廣明。不可同於三乘方便教說，地前三賢菩薩得折伏現行無明，初地見道。為此經法教門，依一切諸佛根本不動智而發心故，以乘如來一切智乘而發心故，於此十住位中能與如來同智慧故，不同三乘但將三空觀且折伏現行。於此經中，發心之者從佛不動智而發菩提心，設有餘習，還以無依住智治之，還是本智。不伏不斷，為本寂用自在故、無體可斷故、無可伏故。設修三昧，任性淨故，亦無取攝、亦不伏捺故，任自淨故。設行分別，任性智慧隨事用為，亦無取捨故。如是任法調治習氣使稱理智，令慣習增明，如佛願行，而隨事世間成長，大悲不出不沒故。以心境一真無出沒故，是故經中以阿脩羅王等表之，處大海而不出不沒等喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二以處表法者，明此山於七重金輪圍山、七重大海之內，出水高八萬四千由旬，縱廣亦爾。四寶所成，東面黃金、西面白銀、南面頗梨、北面瑪瑙。上有四埵，埵有八部天眾，四八三十二，中心名妙高頂，天帝釋在其上居寶宮殿，通為帝釋天。三十三天，總以帝釋為主。釋有四名：一名天帝釋、二名憍尸迦、三名釋提桓因、四名因陀羅。大意名能主，為能為諸天作主故。此妙峯山四寶合成，諸天寶宮殿在上莊嚴故，為妙峯山。此山之外七重金山及七重大海。廣量金翅鳥兩翼相去三十三千六萬里，此經無文，未知何教所說。峻疾能飛一鼓翼萬萬九千里，七日七夜方至其頂。其山在大海之中，形如腰鼓，崒然高聳，非以手足攀攬之所能蹬。為表此十住法門創生如來智慧之家為真佛子，不可以有為生滅尋思觀察及多聞心想攀攬所得故，以將妙峯山用況表之，令後人倣學。山者高勝義故，此像十住住佛所住法身妙智慧海故，是出世高勝義故。妙峯山者，不動義。諸天所居，妙樂義、莊嚴義、像此位菩薩以方便三昧寂然不動、無思無心、不收不攝，任性而定，稱平等理與法身合。忽然妙慧從此定生，無始無明總無所得，住佛妙慧都無所依，得法妙樂智慧莊嚴，出過情見。諸佛所說解脫微妙經典，無不解了，為生在如來智慧家故。三界無明一時頓盡，唯有習氣煩惱漸漸以法治之。如下〈十住品〉云「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。佛子！菩薩住三世諸佛家故。」又如〈初發心功德品〉云「應知此人即與三世諸佛同等，即與三世諸佛如來境界平等，即與三世諸佛如來功德平等，得如來一身無量身、究竟平等真實智慧，纔發心時即為十方一切諸佛所共稱歎。乃至振動一切世界，及一切世界中示現成佛」等，如文廣明。不可同於三乘方便教說，地前三賢菩薩得折伏現行無明，初地見道。為此經法教門，依一切諸佛根本不動智而發心故，以乘如來一切智乘而發心故，於此十住位中能與如來同智慧故，不同三乘但將三空觀且折伏現行。於此經中，發心之者從佛不動智而發菩提心，設有餘習，還以無依住智治之，還是本智。不伏不斷，為本寂用自在故、無體可斷故、無可伏故。設修三昧，任性淨故，亦無取攝、亦不伏捺故，任自淨故。設行分別，任性智慧隨事用為，亦無取捨故。如是任法調治習氣使稱理智，令慣習增明，如佛願行，而隨事世間成長，大悲不出不沒故。以心境一真無出沒故，是故經中以阿脩羅王等表之，處大海而不出不沒等喻。

問曰：何故不昇四天王宮，而超至帝釋？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不昇四天王宮，而超至帝釋？

答曰：為四天在妙峯山半傍住，非是可表昇法頂至相盡處現智慧莊嚴住不退故。善財童子於妙峯山得憶念諸佛智慧光明門，同此位故，准例可知。以超情塵之跡，以山表之，非要蹬山也。以入如來智慧，於眾中堪為主導故，非要帝釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為四天在妙峯山半傍住，非是可表昇法頂至相盡處現智慧莊嚴住不退故。善財童子於妙峯山得憶念諸佛智慧光明門，同此位故，准例可知。以超情塵之跡，以山表之，非要蹬山也。以入如來智慧，於眾中堪為主導故，非要帝釋也。

三隨文釋義中，義分為三：一長科一品；二明如來身行遍周等印，如下文經云「十方一切諸佛世界中悉亦如是」，明十方一切妙峯山總見如來昇妙峯山頂；三隨文釋義。一長科一品者，於此品中長科為十段。一從「爾時」已下三行經，明佛神力普現十方。二「爾時」已下一行半經，明佛不離菩提樹下而昇帝釋天宮。三「時天帝」已下可七行經，明帝釋遙見佛來，嚴殿敷座。四「曲躬合掌」已下兩行經，明帝釋請佛入殿。五「爾時世尊」已下三句經，是如來受請入殿。六「十方一切世界」已下三句經，是結十方普會同此。七「爾時帝釋」已下可一行半經，明佛神力樂音自息。八「即自憶念」已下四句，明帝釋自念過去善根，說頌歎佛來此。九「如此世界中」已下兩行半經，都結此處以偈歎佛，十方同然。十「爾時」已下可兩行經，明如來處座而坐，其殿廣博寬容，并結十方同此。三隨文釋義者，云不離菩提樹者，明菩提體無去來遠近處所可離可到故。又如來智身無表裏，體遍周故。又法界非大小，毫剎相容故。又心境無二相，無中邊方所故。又諸法無自性，一多恒圓滿故。帝釋遙見佛來者，有二義：一事、二表法。一事者，為如來於無去來性示去來之相，故言遙見。二表法者，明帝釋示同未悟，不見如來智身遍周與心一體故，言遙見佛來故。又信解為遙，見自心入位為佛來。帝釋即以神力莊嚴此殿者，亦有二義：一事、二表法。其事，可知。二表法者，自加行也。安置普光明師子之座者，亦有二義：一約位置座、二約帝釋自德根堪。一約位置座者，約此十住位中法位也。為十住中得一切諸佛智慧光明之藏，於一切法自在無畏故，置此座故。如十行位中，於夜摩宮中化作寶蓮華師子之座，此約行位，在一切生死具大悲行萬行，以理智體得無染故。以是義故，以蓮華為座體。在此十住位中，以得一切諸佛智慧光明普照萬法故，安置普光明藏師子之座。此十住中安置其座，十千層級；十行中化作百萬層級師子之座。為十住位中初始入位，明須彌之上猶連地居，明心有所得，從信創會見法之執。以此義故，師子座須有安置。又方便三昧是安置故。約十住位中理智妙慧功成，即十行位中以妙用而化其座。又約行從空而立，還約位在夜摩空居之天。云座十千層級，又百萬層級，及帝釋天宮、夜摩天宮，總明隨位昇進行相。若也正入法智慧流，不出毫塵遍諸剎海。其座乃至十迴向、十，地高下嚴飾各各隨位不同，准例知之。其座上莊嚴皆十千者，明萬行報得故。如十千金網者，約能以教行之網漉眾生之果報故。十千種帳者，明養育義。以於一切處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義中，義分為三：一長科一品；二明如來身行遍周等印，如下文經云「十方一切諸佛世界中悉亦如是」，明十方一切妙峯山總見如來昇妙峯山頂；三隨文釋義。一長科一品者，於此品中長科為十段。一從「爾時」已下三行經，明佛神力普現十方。二「爾時」已下一行半經，明佛不離菩提樹下而昇帝釋天宮。三「時天帝」已下可七行經，明帝釋遙見佛來，嚴殿敷座。四「曲躬合掌」已下兩行經，明帝釋請佛入殿。五「爾時世尊」已下三句經，是如來受請入殿。六「十方一切世界」已下三句經，是結十方普會同此。七「爾時帝釋」已下可一行半經，明佛神力樂音自息。八「即自憶念」已下四句，明帝釋自念過去善根，說頌歎佛來此。九「如此世界中」已下兩行半經，都結此處以偈歎佛，十方同然。十「爾時」已下可兩行經，明如來處座而坐，其殿廣博寬容，并結十方同此。三隨文釋義者，云不離菩提樹者，明菩提體無去來遠近處所可離可到故。又如來智身無表裏，體遍周故。又法界非大小，毫剎相容故。又心境無二相，無中邊方所故。又諸法無自性，一多恒圓滿故。帝釋遙見佛來者，有二義：一事、二表法。一事者，為如來於無去來性示去來之相，故言遙見。二表法者，明帝釋示同未悟，不見如來智身遍周與心一體故，言遙見佛來故。又信解為遙，見自心入位為佛來。帝釋即以神力莊嚴此殿者，亦有二義：一事、二表法。其事，可知。二表法者，自加行也。安置普光明師子之座者，亦有二義：一約位置座、二約帝釋自德根堪。一約位置座者，約此十住位中法位也。為十住中得一切諸佛智慧光明之藏，於一切法自在無畏故，置此座故。如十行位中，於夜摩宮中化作寶蓮華師子之座，此約行位，在一切生死具大悲行萬行，以理智體得無染故。以是義故，以蓮華為座體。在此十住位中，以得一切諸佛智慧光明普照萬法故，安置普光明藏師子之座。此十住中安置其座，十千層級；十行中化作百萬層級師子之座。為十住位中初始入位，明須彌之上猶連地居，明心有所得，從信創會見法之執。以此義故，師子座須有安置。又方便三昧是安置故。約十住位中理智妙慧功成，即十行位中以妙用而化其座。又約行從空而立，還約位在夜摩空居之天。云座十千層級，又百萬層級，及帝釋天宮、夜摩天宮，總明隨位昇進行相。若也正入法智慧流，不出毫塵遍諸剎海。其座乃至十迴向、十，地高下嚴飾各各隨位不同，准例知之。其座上莊嚴皆十千者，明萬行報得故。如十千金網者，約能以教行之網漉眾生之果報故。十千種帳者，明養育義。以於一切處

為佛、為天、為大力士之神，擁護養育眾生行之果報所得故。十千種蓋者，是大悲義，以大悲心覆養一切眾生之果報所得故。十千繒綺者，以一行中行無盡差別行，一言音中具差別教，皆明白可觀之果也。十千珠瓔者，明萬行普周莊嚴智境，化利眾生無休息之果所得故。一一塵中皆有無盡普賢身者是也。十千衣服者，是於一切生死海，柔和善忍覆育含生之果故。十千天子者，明能行萬行之人。十千梵王者，明於行中智慧自在故。十千光明照曜者，明智慧照曜，能破自他迷闇長夜，令大明故。已上皆是舉此位之果德用成莊嚴，令發心入位菩薩識果行因無疑惑故。從曲躬已下，明帝釋於如來致敬，請佛入宮，明行謙行也。如來受請，明從信入住，如文可知。最下明帝釋得宿念力，於過去佛所種善根說頌歎佛者，明以三昧力自見身心體性同古今佛智慧善根故。已下十佛是當位之功用今古也。於說頌中，有二十行頌，兩行一頌。初兩行頌，歎迦葉佛。具云迦葉波，此云飲光，此是其姓。亦以身光殊特，能飲諸天子及日月等光皆悉不現故。次兩行歎拘那牟尼佛，正云迦那牟尼。言拘那者，此云金也。牟尼者，佛也。以金色為號。次兩行歎迦羅鳩馱，具云迦羅鳩村馱佛，此云所應斷已斷。次兩行歎毘舍浮佛，此云遍一切自在。次兩行歎尸棄佛，正云式棄那，此云持髻、或曰有髮。次兩行歎毘婆尸佛，此云淨觀、或曰勝觀、或曰種種觀。次兩行歎弗沙佛，正云勁沙、此云增盛。次兩行歎提舍佛，正云底沙，此云說法度人。次兩行歎波頭摩華佛，正云鉢特忙，此云赤蓮華也。次兩行歎然燈如來。前之三佛是此今賢劫中佛，後之七佛是前劫之中佛。以明創入十住之門，古今法則相會，明古佛今佛法不異故，入此位者會同不別故。言吉祥者，歎此山頂是福善之處故。明昇進者，以三昧力，身心不動如山王，總會古今諸佛同智慧故。第九「如此世界中忉利天」已下有四行經，於中義分為四：一舉此世界歎佛功德、二總舉十方同然、三「爾時」已下明如來入殿昇座而坐。四明其殿忽然廣博，普容諸天住處。此明約如來無自他之德合然，令大眾得見，以明令大眾入位同。此已上釋〈昇須彌頂品〉竟。大約以明以三昧力正入定時，身心蕩然，稱法界性，無表裏，光明朗徹，是忽然廣博義，亦是普光明藏師子之座義。智慧現前，是佛來義。一一如是會理修行，不可但逐名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛、為天、為大力士之神，擁護養育眾生行之果報所得故。十千種蓋者，是大悲義，以大悲心覆養一切眾生之果報所得故。十千繒綺者，以一行中行無盡差別行，一言音中具差別教，皆明白可觀之果也。十千珠瓔者，明萬行普周莊嚴智境，化利眾生無休息之果所得故。一一塵中皆有無盡普賢身者是也。十千衣服者，是於一切生死海，柔和善忍覆育含生之果故。十千天子者，明能行萬行之人。十千梵王者，明於行中智慧自在故。十千光明照曜者，明智慧照曜，能破自他迷闇長夜，令大明故。已上皆是舉此位之果德用成莊嚴，令發心入位菩薩識果行因無疑惑故。從曲躬已下，明帝釋於如來致敬，請佛入宮，明行謙行也。如來受請，明從信入住，如文可知。最下明帝釋得宿念力，於過去佛所種善根說頌歎佛者，明以三昧力自見身心體性同古今佛智慧善根故。已下十佛是當位之功用今古也。於說頌中，有二十行頌，兩行一頌。初兩行頌，歎迦葉佛。具云迦葉波，此云飲光，此是其姓。亦以身光殊特，能飲諸天子及日月等光皆悉不現故。次兩行歎拘那牟尼佛，正云迦那牟尼。言拘那者，此云金也。牟尼者，佛也。以金色為號。次兩行歎迦羅鳩馱，具云迦羅鳩村馱佛，此云所應斷已斷。次兩行歎毘舍浮佛，此云遍一切自在。次兩行歎尸棄佛，正云式棄那，此云持髻、或曰有髮。次兩行歎毘婆尸佛，此云淨觀、或曰勝觀、或曰種種觀。次兩行歎弗沙佛，正云勁沙、此云增盛。次兩行歎提舍佛，正云底沙，此云說法度人。次兩行歎波頭摩華佛，正云鉢特忙，此云赤蓮華也。次兩行歎然燈如來。前之三佛是此今賢劫中佛，後之七佛是前劫之中佛。以明創入十住之門，古今法則相會，明古佛今佛法不異故，入此位者會同不別故。言吉祥者，歎此山頂是福善之處故。明昇進者，以三昧力，身心不動如山王，總會古今諸佛同智慧故。第九「如此世界中忉利天」已下有四行經，於中義分為四：一舉此世界歎佛功德、二總舉十方同然、三「爾時」已下明如來入殿昇座而坐。四明其殿忽然廣博，普容諸天住處。此明約如來無自他之德合然，令大眾得見，以明令大眾入位同。此已上釋〈昇須彌頂品〉竟。大約以明以三昧力正入定時，身心蕩然，稱法界性，無表裏，光明朗徹，是忽然廣博義，亦是普光明藏師子之座義。智慧現前，是佛來義。一一如是會理修行，不可但逐名也。

須彌頂上偈讚品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌頂上偈讚品第十四

將釋此品，約作四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三都會此十住六品經意、四隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作四門分別：一釋品名目、二釋品來意、三都會此十住六品經意、四隨文釋義。

一釋品名目者，以法慧等十箇菩薩，各以自當位隨位進修之法，還自以偈讚之，令信終菩薩倣之悟入故。此品名為〈偈讚品〉，明古今諸佛同會此智殿悲宮，俱會古今之佛，自身是未來之佛，與古佛道合故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，以法慧等十箇菩薩，各以自當位隨位進修之法，還自以偈讚之，令信終菩薩倣之悟入故。此品名為〈偈讚品〉，明古今諸佛同會此智殿悲宮，俱會古今之佛，自身是未來之佛，與古佛道合故。

二釋品來意者，明前已創昇須彌，帝釋以偈歎佛。此品明十住位當位菩薩，將當位法門以偈讚之，令信心者得入位故，故有此品須來。初歎過去佛，次歎今現在佛。未來佛者，即入此位者是也，是故經中不云未來。十佛是過去佛，盧舍那是現在佛，修行始入位者是未來佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，明前已創昇須彌，帝釋以偈歎佛。此品明十住位當位菩薩，將當位法門以偈讚之，令信心者得入位故，故有此品須來。初歎過去佛，次歎今現在佛。未來佛者，即入此位者是也，是故經中不云未來。十佛是過去佛，盧舍那是現在佛，修行始入位者是未來佛。

三都會此十住六品經意者，一〈昇須彌頂品〉，明信終昇進。二〈須彌頂上偈讚品〉，明偈讚當位之法，勸修昇進之理。三〈十住品〉，明當位所行之行。四〈梵行品〉，明總十住之中所持無相之性戒。五〈發心功德品〉，明於十住之中發心所得功德之量。六〈明法品〉，即明當位之法，昇進向十行之因。此六品明當位之修行因果及向十行之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三都會此十住六品經意者，一〈昇須彌頂品〉，明信終昇進。二〈須彌頂上偈讚品〉，明偈讚當位之法，勸修昇進之理。三〈十住品〉，明當位所行之行。四〈梵行品〉，明總十住之中所持無相之性戒。五〈發心功德品〉，明於十住之中發心所得功德之量。六〈明法品〉，即明當位之法，昇進向十行之因。此六品明當位之修行因果及向十行之因。

四隨文釋義中，復分為二：一長科一品經意、二隨文釋義。一長科一品經意者，義分為十一段。一從「爾時佛神力故」已下有十九行半經，明佛以神力令眾來集分。二從「法慧菩薩承威說頌」已下有十行頌是，明法慧菩薩歎佛放光集眾分。三「爾時」已下，明一切慧承威說十行頌，明歎無相法為真實。四「爾時」已下，明勝慧菩薩說十行頌，歎凡夫迷五蘊之真性，由人說之方了。五爾時功德慧說十行頌，明妄取諸法真實之相。六爾時精進慧說十行頌，歎諸法自體無見，妄見迷真。七爾時善慧菩薩說十行頌，歎無眾生可盡，法非有無二見。八爾時智慧菩薩說十行頌，歎言說不能及真。九爾時真實慧菩薩說十行頌，歎諸法無合散性。十爾時無上慧說十行頌，歎佛所得法體無分別，不屬名數。十一爾時堅慧說十行頌，歎佛大悲出興利益。已上十菩薩各說十行頌，和會入位法，令身心諸計皆無所依，離於偏執，住佛所住。又從初菩薩來集分中十九行半經，復分為七段：一從「爾時佛神力故」五行半經，明菩薩來集。二「所從來土」已下三行半經，明菩薩世界之名。三「各於佛所淨修梵行」已下三行經，明本所事佛。四是「諸菩薩至佛所」已下兩行經，明菩薩來已化座而坐。五「如此世界中」已下兩行經，明結十方世界菩薩同然。六「爾時世尊」已下兩行半經，佛足指端放光，普照一切處帝釋宮殿。十信足輪下放光，此十住中足指端放光，明位勝進。十行足趺，十迴向膝上，十地眉間毫中放光，此表法位昇進故。還是第一會中〈現相品〉所放眉間之光，以果成信入位之光。足指光者，明入此住位身心智慧宮殿，表入聖之初故，是指端放光也。七「爾時」已下一行經，明法慧菩薩說頌歎佛。餘義隨文可知，約科文之意即悉其意。如初菩薩來集，共世界名，并本所事佛，總都會配當行及法門因果，始可得見其意況。從法慧菩薩，是此位中所修行之人，約所得如來智慧立名。世界名因陀羅華，是所修之法。殊特月佛，是初發心住位中約法所修之果。云因陀羅者，此云能主也。華者，是開敷感果義為。此十住中初發心菩薩，即能十方一切世界中示現成佛故。世界名能主，以能示現主導一切眾生故，以其行華能開敷自他智慧果故。經云「一一各與佛剎微塵數同名法慧菩薩俱」者，明智慧解行，了悟遍知是境界故，以達自心一切總爾故。一迷一切迷，一悟一切悟。此明唯應度者，自迷解故、智慧遍故。云從百佛剎微塵數國土外諸世界中來者，明迷云國土之外，解云來。但以迷無明，闇障廣多，以比之世界塵數；悟之解行廣多，故亦比之如世界之塵。智慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隨文釋義中，復分為二：一長科一品經意、二隨文釋義。一長科一品經意者，義分為十一段。一從「爾時佛神力故」已下有十九行半經，明佛以神力令眾來集分。二從「法慧菩薩承威說頌」已下有十行頌是，明法慧菩薩歎佛放光集眾分。三「爾時」已下，明一切慧承威說十行頌，明歎無相法為真實。四「爾時」已下，明勝慧菩薩說十行頌，歎凡夫迷五蘊之真性，由人說之方了。五爾時功德慧說十行頌，明妄取諸法真實之相。六爾時精進慧說十行頌，歎諸法自體無見，妄見迷真。七爾時善慧菩薩說十行頌，歎無眾生可盡，法非有無二見。八爾時智慧菩薩說十行頌，歎言說不能及真。九爾時真實慧菩薩說十行頌，歎諸法無合散性。十爾時無上慧說十行頌，歎佛所得法體無分別，不屬名數。十一爾時堅慧說十行頌，歎佛大悲出興利益。已上十菩薩各說十行頌，和會入位法，令身心諸計皆無所依，離於偏執，住佛所住。又從初菩薩來集分中十九行半經，復分為七段：一從「爾時佛神力故」五行半經，明菩薩來集。二「所從來土」已下三行半經，明菩薩世界之名。三「各於佛所淨修梵行」已下三行經，明本所事佛。四是「諸菩薩至佛所」已下兩行經，明菩薩來已化座而坐。五「如此世界中」已下兩行經，明結十方世界菩薩同然。六「爾時世尊」已下兩行半經，佛足指端放光，普照一切處帝釋宮殿。十信足輪下放光，此十住中足指端放光，明位勝進。十行足趺，十迴向膝上，十地眉間毫中放光，此表法位昇進故。還是第一會中〈現相品〉所放眉間之光，以果成信入位之光。足指光者，明入此住位身心智慧宮殿，表入聖之初故，是指端放光也。七「爾時」已下一行經，明法慧菩薩說頌歎佛。餘義隨文可知，約科文之意即悉其意。如初菩薩來集，共世界名，并本所事佛，總都會配當行及法門因果，始可得見其意況。從法慧菩薩，是此位中所修行之人，約所得如來智慧立名。世界名因陀羅華，是所修之法。殊特月佛，是初發心住位中約法所修之果。云因陀羅者，此云能主也。華者，是開敷感果義為。此十住中初發心菩薩，即能十方一切世界中示現成佛故。世界名能主，以能示現主導一切眾生故，以其行華能開敷自他智慧果故。經云「一一各與佛剎微塵數同名法慧菩薩俱」者，明智慧解行，了悟遍知是境界故，以達自心一切總爾故。一迷一切迷，一悟一切悟。此明唯應度者，自迷解故、智慧遍故。云從百佛剎微塵數國土外諸世界中來者，明迷云國土之外，解云來。但以迷無明，闇障廣多，以比之世界塵數；悟之解行廣多，故亦比之如世界之塵。智慧

與無明相似，但只隔迷悟故。是故此經下文云「有三千大千世界量等經卷，內小眾生身中。」是其義也。佛號殊特月者，殊者勝也。特者奇也，月者清涼也，明入此位菩薩，此生住如來智慧家時，無始無明煩惱炎熱惡道熾然一時頓滅，唯有如來智慧朗然清涼如月故。明此位菩薩創始入真，以能破煩惱惑熱處，立自己佛果之名。以次十行、十迴向，隨位進昇，菩薩名、佛、世界名，各各隨位差別。十行中，佛果名號下名悉同名之為眼，為知根利眾生處立名。十迴向中佛果名號上名悉同名之為妙，為於生死中利眾生之妙用自在故。至位方明。又云「十方諸來法慧等十菩薩眾，各於佛所淨修梵行」者，明各於自心法身智慧能淨煩惱，清涼如月處，名為各於佛所淨修梵行。梵者淨也，以明此位菩薩妙慧現前，諸行體自淨故。為法性智慧任法運為，體無生滅故。明以體無生滅處，以標自心佛果故。是故有發心之士，應當如是以方便無作無思任性之定，而自顯發自心無性佛智慧門，即能於煩惱無所染污，便即名之殊特月佛。隨所來方各化作毘盧遮那藏師子之座者，此法慧菩薩是東方之位，明入位之首、破闇之初，如日初出東方，能破闇故。以智慧明，能破自他無始長夜之迷闇故，是故佛果名之殊特月佛。以初發心已為天人師，以是世界名能主華。其化所作之座名毘盧遮那藏師子之座者，是佛果座也。明毘盧者光也，遮那者遍也，明遍坐無始一切無明煩惱，以化作一切大智慧光明藏，遍照一切心境，化成法界自在解脫之門。師子者，得無畏也。已上總依主釋。結跏趺坐者，會妄想而為真智慧故，故為結跏趺坐。此十住位中十箇菩薩，同於善財童子於妙峯山頂上初入信之後入十住之初，德雲比丘下至慈行童女法門。相似文殊師利菩薩。以明初發信心。以此經中圓會教行，使令後學者令易解故。但說其教，不著能行之人，難解了故。以是義故，初會舉佛果神天，示入法而勸修，以明一一皆同佛知見。第二會勸生信解，以不動智佛以成信門。次說入位進修之教，則十住、十行、十迴向、十地、十一地法門。〈法界品〉末舉善財童子，是能行五位行者，以教行具彰，令易解故。若不如是，雖見教法，在行由迷。是故於此一部之經，因果理智、教行人士一一具彰也，令修道者倣學不謬故。此十住入真見道之初心，與後十行、十向、十地、十一地為正覺之果故。如人百歲，以初生為長故。人生十子，以初生為長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與無明相似，但只隔迷悟故。是故此經下文云「有三千大千世界量等經卷，內小眾生身中。」是其義也。佛號殊特月者，殊者勝也。特者奇也，月者清涼也，明入此位菩薩，此生住如來智慧家時，無始無明煩惱炎熱惡道熾然一時頓滅，唯有如來智慧朗然清涼如月故。明此位菩薩創始入真，以能破煩惱惑熱處，立自己佛果之名。以次十行、十迴向，隨位進昇，菩薩名、佛、世界名，各各隨位差別。十行中，佛果名號下名悉同名之為眼，為知根利眾生處立名。十迴向中佛果名號上名悉同名之為妙，為於生死中利眾生之妙用自在故。至位方明。又云「十方諸來法慧等十菩薩眾，各於佛所淨修梵行」者，明各於自心法身智慧能淨煩惱，清涼如月處，名為各於佛所淨修梵行。梵者淨也，以明此位菩薩妙慧現前，諸行體自淨故。為法性智慧任法運為，體無生滅故。明以體無生滅處，以標自心佛果故。是故有發心之士，應當如是以方便無作無思任性之定，而自顯發自心無性佛智慧門，即能於煩惱無所染污，便即名之殊特月佛。隨所來方各化作毘盧遮那藏師子之座者，此法慧菩薩是東方之位，明入位之首、破闇之初，如日初出東方，能破闇故。以智慧明，能破自他無始長夜之迷闇故，是故佛果名之殊特月佛。以初發心已為天人師，以是世界名能主華。其化所作之座名毘盧遮那藏師子之座者，是佛果座也。明毘盧者光也，遮那者遍也，明遍坐無始一切無明煩惱，以化作一切大智慧光明藏，遍照一切心境，化成法界自在解脫之門。師子者，得無畏也。已上總依主釋。結跏趺坐者，會妄想而為真智慧故，故為結跏趺坐。此十住位中十箇菩薩，同於善財童子於妙峯山頂上初入信之後入十住之初，德雲比丘下至慈行童女法門。相似文殊師利菩薩。以明初發信心。以此經中圓會教行，使令後學者令易解故。但說其教，不著能行之人，難解了故。以是義故，初會舉佛果神天，示入法而勸修，以明一一皆同佛知見。第二會勸生信解，以不動智佛以成信門。次說入位進修之教，則十住、十行、十迴向、十地、十一地法門。〈法界品〉末舉善財童子，是能行五位行者，以教行具彰，令易解故。若不如是，雖見教法，在行由迷。是故於此一部之經，因果理智、教行人士一一具彰也，令修道者倣學不謬故。此十住入真見道之初心，與後十行、十向、十地、十一地為正覺之果故。如人百歲，以初生為長故。人生十子，以初生為長。