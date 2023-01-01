新華嚴經論
唐 李通玄撰40卷CBETA T1739大于一万字 68 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
新華嚴經論卷第十五
新華嚴經論卷第十五
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長者李通玄撰
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第三「西方過十佛剎微塵數」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，是西方。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界名色者，名蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華無染故。言蓮華色者，蓮華有四色，明信心於此四色無染故。又明信心菩薩以色心觀空無性道理，對治不染故，名蓮華色也。四舉佛名號者，佛號滅暗智，為明西方金為白虎、為殺害、為昏暗、為不祥、為苦諦故。佛號滅暗智，明信位進修智增勝故，能破自他暗故。五舉菩薩上首名者，名曰財首，為明信位增勝，有法財利物故，即第三信中自行利眾生之名也。佛號即是自覺之智，菩薩即是自智之行，總明覺行俱進。餘門如初已釋可知。此主忍波羅蜜中十波羅蜜。
第三「西方過十佛剎微塵數」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，是西方。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界名色者，名蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華無染故。言蓮華色者，蓮華有四色，明信心於此四色無染故。又明信心菩薩以色心觀空無性道理，對治不染故，名蓮華色也。四舉佛名號者，佛號滅暗智，為明西方金為白虎、為殺害、為昏暗、為不祥、為苦諦故。佛號滅暗智，明信位進修智增勝故，能破自他暗故。五舉菩薩上首名者，名曰財首，為明信位增勝，有法財利物故，即第三信中自行利眾生之名也。佛號即是自覺之智，菩薩即是自智之行，總明覺行俱進。餘門如初已釋可知。此主忍波羅蜜中十波羅蜜。
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第四「北方過十佛剎微塵數世界」已下可四行經，十門如上。一舉佛剎方面者，是北方。二遠近，其義如前。三舉世界名色者，名瞻蔔華色，此華黃色也，為明第四信心增勝，開敷感果德，中和之色也。黃色是五色中最上之色。黃者中宮之色，為福慶之氣，明內心白淨、外現黃相。經云「應真菩薩皆真金色」，明此信心適悅恬和，白淨無染、福慶和氣，開敷道果，名為世界，故世界為瞻蔔華色。四舉佛名號者，佛號威儀智，為明北方坎為師、為君，像君有德，處黑位而接凡，故為師也。佛號威儀智者，明第四信心增勝，以為軌範接引凡愚，名威儀智，以智庠序為師之貌故。五舉上首菩薩名者，名為寶首，明為師範，以法寶利生故，故為名也。餘義如前。此位主精進門中十波羅蜜。
第四「北方過十佛剎微塵數世界」已下可四行經，十門如上。一舉佛剎方面者，是北方。二遠近，其義如前。三舉世界名色者，名瞻蔔華色，此華黃色也，為明第四信心增勝，開敷感果德，中和之色也。黃色是五色中最上之色。黃者中宮之色，為福慶之氣，明內心白淨、外現黃相。經云「應真菩薩皆真金色」，明此信心適悅恬和，白淨無染、福慶和氣，開敷道果，名為世界，故世界為瞻蔔華色。四舉佛名號者，佛號威儀智，為明北方坎為師、為君，像君有德，處黑位而接凡，故為師也。佛號威儀智者，明第四信心增勝，以為軌範接引凡愚，名威儀智，以智庠序為師之貌故。五舉上首菩薩名者，名為寶首，明為師範，以法寶利生故，故為名也。餘義如前。此位主精進門中十波羅蜜。
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第五「東北方」已下可四行經，於中分為十法如前。一舉其方面者，云東北方為艮卦、為小男、為童蒙、為創明、為清朝。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界色者，名優鉢羅華色，此是青蓮華，像此第五信心清潔，色香無染，開敷感果故，如艮位處清朝也。四舉佛名號者，佛號明相智，像此第五信心增勝，如艮位處清朝，明相現故。以所信自心上而標佛號，非他佛也。五舉上首菩薩名者，名為功德首，前位明寶首即法寶利生，此位即自利利生之功德也。餘義如前。此位主禪門中十波羅蜜，以艮為止故。
第五「東北方」已下可四行經，於中分為十法如前。一舉其方面者，云東北方為艮卦、為小男、為童蒙、為創明、為清朝。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界色者，名優鉢羅華色，此是青蓮華，像此第五信心清潔，色香無染，開敷感果故，如艮位處清朝也。四舉佛名號者，佛號明相智，像此第五信心增勝，如艮位處清朝，明相現故。以所信自心上而標佛號，非他佛也。五舉上首菩薩名者，名為功德首，前位明寶首即法寶利生，此位即自利利生之功德也。餘義如前。此位主禪門中十波羅蜜，以艮為止故。
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第六東南方已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，是東南方也，是巽卦，巽為風為教，在事為方、在人為說，像君子說教利人。易有明著，君子設教，啟蒙順之，如草上加風，是順義也，如觀卦是。《易》曰「風行地上，可以觀像。君子有德，設正教，眾人信順，如草上加風，無不順故。坤為眾，為信順故。」又四大之中風力為最，天地賴之而持，人賴之而生，日月賴之運行。又明風能簡穢擇淨義故，故為教也。為教能簡非擇是，教愚蒙故，是故巽卦位在東南。爻辰持丑為艮位。艮為小男、為童蒙、為明。巽為風，教化童蒙，令發明故，如來法之。辰巳之間為齋戒故，辰巳之間上值角宿，角為天門，主僧尼道士，是眾善門，明智慧言說是眾善之門故。此義無量，難為具說，且約略而言之。後有智者，以法審之，詳之思之，義准深細故。二舉遠近，義如前說。三舉世界色者，世界名金色，為明最初第一信心，始信如胎故，以東方金胎之位表初信解。今以進修至第六信位，明信心轉轉增勝故，故以金生於已以像之，信心更增明，白淨生故。此東南方金色世界，像四月金生於已，表信心增明白淨轉勝，善簡擇眾法，能說教故，風化行故，以此表智慧門也。四舉佛名號者，佛號究竟智，明信心增進，善能以教簡擇正邪至究竟智。又以巽為風，在事成方，方猶法也。在善簡擇，成白淨之理，在言成說、在化成教，在凡成思、在智成慧，成离之德，為赤、為文章。成兌之德，為金初生為白淨，兌為金、為口。為口能說白淨究竟之理故，故佛號為究竟智佛。五舉上首菩薩名者，名為目首，明以第六信心增勝，善簡正邪，其道明著，正見不惑，名為目首。像其巽卦，位在東南方，爻辰在丑。其位是風，上值箕宿，明箕為風，簡擇義也。又箕為寅位，主初明也。明此第六信心，主般若波羅蜜，以決定智慧，善簡正邪，令自他勝慧明生，故名目首。目者，善見簡擇，分明義也。餘義如上。此東南方，明吉凶定正邪之際，至午萬事畢，午為常明法門。善財童子南行詢友，為法虛無無作常明之道，是不為之妙用也。是故君臣師弟父子之儀，臣南君北，正治正明，無為無作常然之道。為南方离，离中虛為虛無，為日、為明。在身為眼，目為心也。是故《周易》云「离法心故」。然法無住處、法無所得、法非眼耳鼻舌身心，亦不離也。今如來以方隅而顯法，令啟蒙者易解故。若不如是彰表令生信者，啟蒙何託？有言之法皆是託事以顯像故。得意者法，像俱真也，言默皆契。此位主慧波羅蜜，餘九為伴。
第六東南方已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，是東南方也，是巽卦，巽為風為教，在事為方、在人為說，像君子說教利人。易有明著，君子設教，啟蒙順之，如草上加風，是順義也，如觀卦是。《易》曰「風行地上，可以觀像。君子有德，設正教，眾人信順，如草上加風，無不順故。坤為眾，為信順故。」又四大之中風力為最，天地賴之而持，人賴之而生，日月賴之運行。又明風能簡穢擇淨義故，故為教也。為教能簡非擇是，教愚蒙故，是故巽卦位在東南。爻辰持丑為艮位。艮為小男、為童蒙、為明。巽為風，教化童蒙，令發明故，如來法之。辰巳之間為齋戒故，辰巳之間上值角宿，角為天門，主僧尼道士，是眾善門，明智慧言說是眾善之門故。此義無量，難為具說，且約略而言之。後有智者，以法審之，詳之思之，義准深細故。二舉遠近，義如前說。三舉世界色者，世界名金色，為明最初第一信心，始信如胎故，以東方金胎之位表初信解。今以進修至第六信位，明信心轉轉增勝故，故以金生於已以像之，信心更增明，白淨生故。此東南方金色世界，像四月金生於已，表信心增明白淨轉勝，善簡擇眾法，能說教故，風化行故，以此表智慧門也。四舉佛名號者，佛號究竟智，明信心增進，善能以教簡擇正邪至究竟智。又以巽為風，在事成方，方猶法也。在善簡擇，成白淨之理，在言成說、在化成教，在凡成思、在智成慧，成离之德，為赤、為文章。成兌之德，為金初生為白淨，兌為金、為口。為口能說白淨究竟之理故，故佛號為究竟智佛。五舉上首菩薩名者，名為目首，明以第六信心增勝，善簡正邪，其道明著，正見不惑，名為目首。像其巽卦，位在東南方，爻辰在丑。其位是風，上值箕宿，明箕為風，簡擇義也。又箕為寅位，主初明也。明此第六信心，主般若波羅蜜，以決定智慧，善簡正邪，令自他勝慧明生，故名目首。目者，善見簡擇，分明義也。餘義如上。此東南方，明吉凶定正邪之際，至午萬事畢，午為常明法門。善財童子南行詢友，為法虛無無作常明之道，是不為之妙用也。是故君臣師弟父子之儀，臣南君北，正治正明，無為無作常然之道。為南方离，离中虛為虛無，為日、為明。在身為眼，目為心也。是故《周易》云「离法心故」。然法無住處、法無所得、法非眼耳鼻舌身心，亦不離也。今如來以方隅而顯法，令啟蒙者易解故。若不如是彰表令生信者，啟蒙何託？有言之法皆是託事以顯像故。得意者法，像俱真也，言默皆契。此位主慧波羅蜜，餘九為伴。
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第七「西南方」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，在西南方。申未兩間為坤位，坤為土、為信順、為淨、為負載萬有、為生養、為圓滿也。二舉佛剎遠近，義如前釋。三世界名寶色，為明此第七信心，是方便波羅蜜成就慈悲門故，託此坤位為其母也，明常以慈心育生，如母故。以法寶利人，世界名寶故。為明以法寶利生之業以成自世界，來生感果在中故。表業表法，總如寶故。四舉佛名號者，佛號最勝智，明此信位慈心增勝，處眾治人令信順故，佛號最勝智。又大悲圓滿，如土像故，荷負眾生資養萬物，如大地故，名為最勝智。五舉上首菩薩名者，名為精進首，為明大慈增勝，如母處眾，利生心無疲倦，名精進首也。餘義如前。此位主方便門，餘九為伴。
第七「西南方」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，在西南方。申未兩間為坤位，坤為土、為信順、為淨、為負載萬有、為生養、為圓滿也。二舉佛剎遠近，義如前釋。三世界名寶色，為明此第七信心，是方便波羅蜜成就慈悲門故，託此坤位為其母也，明常以慈心育生，如母故。以法寶利人，世界名寶故。為明以法寶利生之業以成自世界，來生感果在中故。表業表法，總如寶故。四舉佛名號者，佛號最勝智，明此信位慈心增勝，處眾治人令信順故，佛號最勝智。又大悲圓滿，如土像故，荷負眾生資養萬物，如大地故，名為最勝智。五舉上首菩薩名者，名為精進首，為明大慈增勝，如母處眾，利生心無疲倦，名精進首也。餘義如前。此位主方便門，餘九為伴。
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第八「西北方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在西北方，是乾卦，乾為金、為堅剛、為父。二舉佛剎遠近，義如前釋。三舉世界名色者，金剛色，明此信位是第八願波羅蜜大堅固力故，號金剛色故。寄託此乾位，為金、為堅剛也。又以智增勝故。四舉佛名號者，佛號自在智，明此第八信心位，同八住、八地，智增自在故。像其乾，為天、為父，明智自在義故。五舉上首菩薩名者，名法首，明此信位智增勝故，以法利生，故名法首。餘義如前。此位主願波羅蜜。
第八「西北方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在西北方，是乾卦，乾為金、為堅剛、為父。二舉佛剎遠近，義如前釋。三舉世界名色者，金剛色，明此信位是第八願波羅蜜大堅固力故，號金剛色故。寄託此乾位，為金、為堅剛也。又以智增勝故。四舉佛名號者，佛號自在智，明此第八信心位，同八住、八地，智增自在故。像其乾，為天、為父，明智自在義故。五舉上首菩薩名者，名法首，明此信位智增勝故，以法利生，故名法首。餘義如前。此位主願波羅蜜。
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第九「下方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在下方，下方最下是風輪際，甚堅密。假設有大力士，以金剛輪向下擊之，然金剛碎如微塵而風輪無損。以堅密故，能持世界。明此信位是第九力波羅蜜，信當九住、九地法力成就，教化眾生，荷負一切而心堅固，如風無損。二舉佛剎遠近，其義如前。三舉世界名色者，名頗梨色，此寶有青黃赤白。然舉此下方色者是白，如似水精，明風能簡穢，是白淨義故。又取法身妙智為最上故。四舉佛名號者，佛號梵智，明智風是淨義。梵者，此云淨也，明此位進修增勝，以白淨大智用利自他故。五舉上首菩薩名者，名智首，明第九力波羅蜜，九住、九地信心善慧成就，以智利生，故名為首。又下方者，是禪定義、安靜義、謙下義，是根本智。上方者，觀照義，如日月處空而照物故。餘義如前。此位主力波羅蜜，是法師位。
第九「下方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在下方，下方最下是風輪際，甚堅密。假設有大力士，以金剛輪向下擊之，然金剛碎如微塵而風輪無損。以堅密故，能持世界。明此信位是第九力波羅蜜，信當九住、九地法力成就，教化眾生，荷負一切而心堅固，如風無損。二舉佛剎遠近，其義如前。三舉世界名色者，名頗梨色，此寶有青黃赤白。然舉此下方色者是白，如似水精，明風能簡穢，是白淨義故。又取法身妙智為最上故。四舉佛名號者，佛號梵智，明智風是淨義。梵者，此云淨也，明此位進修增勝，以白淨大智用利自他故。五舉上首菩薩名者，名智首，明第九力波羅蜜，九住、九地信心善慧成就，以智利生，故名為首。又下方者，是禪定義、安靜義、謙下義，是根本智。上方者，觀照義，如日月處空而照物故。餘義如前。此位主力波羅蜜，是法師位。
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第十「上方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在上方，明有日月眾星處虛空而照萬有，像其智也。處法空而照諸根，以此表智波羅蜜。二舉剎遠近者，義如前釋。三舉世界色者，平等色，為上方虛空界，表法空無相平等也。為信心者，法空之心現前，有念法空之情故，名之為色。四舉佛名號者，佛號觀察智，為明上方虛空有日月星辰，下照萬有。明信心者，智照自他身心皆無有體性如虛空故，如光影無體質故，是故名為觀察智佛。五舉菩薩上首名號者，名為賢首，為明信此十種世界及佛名號，總是自心之智所見妙理，號之為世界；法空之智，號之為佛故；智所行行，號為菩薩。總是隨見隨行進修立名。有此十法故，得是十法，名為賢首。如上所有世界遠近云十佛剎塵者，即明佛剎重重相入，如光影像，迷之即心障無邊，故舉剎塵為遠；悟之即無盡佛剎在自身毛孔中，如影重重。以迷處，便言遠在他土；以悟之人法處，名之從他方遠剎而來。總明迷悟上作遠近之名，非佛剎法界中有遠近之事。菩薩來眾其數亦云十佛剎塵者，即言心能信普賢行，智隨根欲，菩薩行無盡重重，遍諸剎土教化眾生，以成其數。既信之已，決定身能如是行之故。以是義故，十方菩薩各舉十佛剎微塵者，是斯義也。明一一菩薩行無盡重重，滿諸剎土教化眾生故。應如是知，如是信解。此已上答前莊嚴佛法性佛剎、佛住佛剎等。
第十「上方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在上方，明有日月眾星處虛空而照萬有，像其智也。處法空而照諸根，以此表智波羅蜜。二舉剎遠近者，義如前釋。三舉世界色者，平等色，為上方虛空界，表法空無相平等也。為信心者，法空之心現前，有念法空之情故，名之為色。四舉佛名號者，佛號觀察智，為明上方虛空有日月星辰，下照萬有。明信心者，智照自他身心皆無有體性如虛空故，如光影無體質故，是故名為觀察智佛。五舉菩薩上首名號者，名為賢首，為明信此十種世界及佛名號，總是自心之智所見妙理，號之為世界；法空之智，號之為佛故；智所行行，號為菩薩。總是隨見隨行進修立名。有此十法故，得是十法，名為賢首。如上所有世界遠近云十佛剎塵者，即明佛剎重重相入，如光影像，迷之即心障無邊，故舉剎塵為遠；悟之即無盡佛剎在自身毛孔中，如影重重。以迷處，便言遠在他土；以悟之人法處，名之從他方遠剎而來。總明迷悟上作遠近之名，非佛剎法界中有遠近之事。菩薩來眾其數亦云十佛剎塵者，即言心能信普賢行，智隨根欲，菩薩行無盡重重，遍諸剎土教化眾生，以成其數。既信之已，決定身能如是行之故。以是義故，十方菩薩各舉十佛剎微塵者，是斯義也。明一一菩薩行無盡重重，滿諸剎土教化眾生故。應如是知，如是信解。此已上答前莊嚴佛法性佛剎、佛住佛剎等。
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第四長科中文殊師利舉法演說分者，於此分中，義分為七：一「文殊師利」已下兩行經，明文殊觀眾。二「諸佛子」已下可三行經，明歎四種佛剎不可思議。三「何以故」已下可兩行半經，明諸佛隨根說法調伏。四「諸佛子」已下可三行半經，舉佛身業、名色相、壽命脩短等，隨根之法化眾生故。五「諸佛子」已下舉佛名號，先舉此處四天下，次及三千，及周法界，名號不同。初舉十千，次漸增廣，乃至無量。十千者，是初首，數之一終，為明佛號普遍諸名字故，令諸眾生了知一切名字平等清淨，無分別好惡故。已下直至品末。六「諸佛子」已下可四行經，是都結此土，他方例然。七「如世尊」已下舉世尊往因所行，今為眾說。此已上答前二十八問中，四種佛剎出現及名號遍周。已下〈四聖諦品〉，即如來說法遍周十方世界所說法門，不離四諦義故。又此〈如來名號品〉，非但論名號遍周，但是如來身口意業總皆遍周，文殊師利菩薩略而都舉。如前文中云「諸佛子！如來於娑婆世界諸四天下，種種身、種種名、種種色相等」，如經廣明。即明此品總答如來身語意業一切遍周。從此品文殊師利舉佛果海身語等一切遍周，令大眾自信己身同佛三業，入如來性海等。如來智發迹進修，經過十住、十行、十迴向、十地、十一地，直至〈如來出現品〉，是其一終因果。此〈名號品〉是始初入信，名號遍周，即一切名總是佛果。〈出現品〉是己身自修行行滿之果。是故如來放眉間光灌文殊頂，使令問佛出現果法；放口中光灌普賢口，使令說佛果德，始明行因果徹故。明文殊、普賢理智妙行，此齊體也。〈離世間品〉、〈法界品〉雖在其後，為文字相排似有前後，總是前後相通徹法故，總是一圓滿法故。如〈法界品〉是此一部經之大體，為一切凡聖之本元也。前初會信佛果，即以如來并普賢為首，即明以已成之佛果及已行之行果生信。今以自已入信修行門，即以文殊師利及如來名號并四諦法門為所信之因果，即明以妙慧法門及名言而修學故。
第四長科中文殊師利舉法演說分者，於此分中，義分為七：一「文殊師利」已下兩行經，明文殊觀眾。二「諸佛子」已下可三行經，明歎四種佛剎不可思議。三「何以故」已下可兩行半經，明諸佛隨根說法調伏。四「諸佛子」已下可三行半經，舉佛身業、名色相、壽命脩短等，隨根之法化眾生故。五「諸佛子」已下舉佛名號，先舉此處四天下，次及三千，及周法界，名號不同。初舉十千，次漸增廣，乃至無量。十千者，是初首，數之一終，為明佛號普遍諸名字故，令諸眾生了知一切名字平等清淨，無分別好惡故。已下直至品末。六「諸佛子」已下可四行經，是都結此土，他方例然。七「如世尊」已下舉世尊往因所行，今為眾說。此已上答前二十八問中，四種佛剎出現及名號遍周。已下〈四聖諦品〉，即如來說法遍周十方世界所說法門，不離四諦義故。又此〈如來名號品〉，非但論名號遍周，但是如來身口意業總皆遍周，文殊師利菩薩略而都舉。如前文中云「諸佛子！如來於娑婆世界諸四天下，種種身、種種名、種種色相等」，如經廣明。即明此品總答如來身語意業一切遍周。從此品文殊師利舉佛果海身語等一切遍周，令大眾自信己身同佛三業，入如來性海等。如來智發迹進修，經過十住、十行、十迴向、十地、十一地，直至〈如來出現品〉，是其一終因果。此〈名號品〉是始初入信，名號遍周，即一切名總是佛果。〈出現品〉是己身自修行行滿之果。是故如來放眉間光灌文殊頂，使令問佛出現果法；放口中光灌普賢口，使令說佛果德，始明行因果徹故。明文殊、普賢理智妙行，此齊體也。〈離世間品〉、〈法界品〉雖在其後，為文字相排似有前後，總是前後相通徹法故，總是一圓滿法故。如〈法界品〉是此一部經之大體，為一切凡聖之本元也。前初會信佛果，即以如來并普賢為首，即明以已成之佛果及已行之行果生信。今以自已入信修行門，即以文殊師利及如來名號并四諦法門為所信之因果，即明以妙慧法門及名言而修學故。
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問曰：何故如來不自說其教，何用放光令菩薩說？
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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答曰。如來意令當位菩薩說當位法門，令修學者知分劑，易解故。文殊常與一切諸佛及一切眾生作信心之因，成妙慧之本母；普賢菩薩常與一切眾生作修行之因，以此二仁成就菩提無作智果大悲之海。今二仁自相對問說〈如來出現品〉，明是修行者因果始終圓滿前後因果，性果智果行相徹一體故。明從此品至〈出現品〉文殊普賢二行因果，信心者修行位滿體用徹故，令後學者易解故。如有兩品經，如來自說，前已述訖，明是佛果二愚，至佛方明。
答曰。如來意令當位菩薩說當位法門，令修學者知分劑，易解故。文殊常與一切諸佛及一切眾生作信心之因，成妙慧之本母；普賢菩薩常與一切眾生作修行之因，以此二仁成就菩提無作智果大悲之海。今二仁自相對問說〈如來出現品〉，明是修行者因果始終圓滿前後因果，性果智果行相徹一體故。明從此品至〈出現品〉文殊普賢二行因果，信心者修行位滿體用徹故，令後學者易解故。如有兩品經，如來自說，前已述訖，明是佛果二愚，至佛方明。
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四聖諦品第八
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將釋此品，義分為三：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。
將釋此品，義分為三：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。
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一釋品名目者，諦者實義也，明如來說四種實義，令諸眾生起信解故。
一釋品名目者，諦者實義也，明如來說四種實義，令諸眾生起信解故。
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問曰：何故不說多，但云四？
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答曰：此四種諦義，總攝多故。為明一切世間不離苦集，一切出世間不離滅道。滅盡諸苦名為滅諦，滅盡涅槃名為道諦。三乘涅槃無餘可得，名為道諦，以二乘趣寂。菩薩多生淨土，又推淨土在餘他方，又云菩薩留惑潤生故。若不故留煩惱，還應必有涅槃可證，或有他方淨土可生。是故三乘涅槃皆有可得。又閻浮提成正覺佛，木樹草座是化佛；上方摩醯首羅天紅蓮華上佛，是實報智，皆有忻厭故，是故曰三乘四諦，厭苦集、忻滅道，名四諦法輪。此一乘經言四聖諦者，是其實義。何以故？達苦性真，無厭故，無有他方別佛剎、別淨土故，無有染淨涅槃生死忻厭故。修道者住如法、修如法，不厭不著、不忻不取，一如法界無去來性、無住處性，身塵毛孔、心之及境皆稱法性。如是信解，如是修道。以是義故，一乘四聖諦、三乘四諦，各各差別、各有信解。如來依根方便設教，皆非凡夫能立。如今修道者，但隨自信解力便處即作，不可例然。如《法華經》為聲聞人說四諦法，為緣覺乘說十二因緣，為諸菩薩說六波羅蜜，亦是如來隨時之說。如此經〈十地品〉，五地菩薩作十種諦觀，以四聖諦為體。六地菩薩作十種十二緣生觀。此是如來隨位進修之法。大要總言，此四聖諦、十二緣生法門。但一切諸聖、一切凡夫起信樂佛法心道未滿者，皆從初心觀自他苦故，發菩提心樂求道法。但依大小勝劣不同，四諦十二緣各別。但一切世間法，四諦義無不該通，此是如來語業說法遍周故。如《瓔珞經》立九乘法門者，意明三乘參用四諦十二緣，各自得道差別。其九乘者，一聲聞聲聞乘、二聲聞菩薩乘、三聲聞緣覺乘，如是三乘同觀四諦十二緣法，各自得道不同。如是三乘中各有三，通為九。通此法界不思議乘，於解脫中道總有十乘，皆得究竟，無三界苦。餘諸道門，皆是人天世間生滅之法，設得少樂，終竟不離苦本。三乘雖得出三界，其道未真，未是佛果乘故。
答曰：此四種諦義，總攝多故。為明一切世間不離苦集，一切出世間不離滅道。滅盡諸苦名為滅諦，滅盡涅槃名為道諦。三乘涅槃無餘可得，名為道諦，以二乘趣寂。菩薩多生淨土，又推淨土在餘他方，又云菩薩留惑潤生故。若不故留煩惱，還應必有涅槃可證，或有他方淨土可生。是故三乘涅槃皆有可得。又閻浮提成正覺佛，木樹草座是化佛；上方摩醯首羅天紅蓮華上佛，是實報智，皆有忻厭故，是故曰三乘四諦，厭苦集、忻滅道，名四諦法輪。此一乘經言四聖諦者，是其實義。何以故？達苦性真，無厭故，無有他方別佛剎、別淨土故，無有染淨涅槃生死忻厭故。修道者住如法、修如法，不厭不著、不忻不取，一如法界無去來性、無住處性，身塵毛孔、心之及境皆稱法性。如是信解，如是修道。以是義故，一乘四聖諦、三乘四諦，各各差別、各有信解。如來依根方便設教，皆非凡夫能立。如今修道者，但隨自信解力便處即作，不可例然。如《法華經》為聲聞人說四諦法，為緣覺乘說十二因緣，為諸菩薩說六波羅蜜，亦是如來隨時之說。如此經〈十地品〉，五地菩薩作十種諦觀，以四聖諦為體。六地菩薩作十種十二緣生觀。此是如來隨位進修之法。大要總言，此四聖諦、十二緣生法門。但一切諸聖、一切凡夫起信樂佛法心道未滿者，皆從初心觀自他苦故，發菩提心樂求道法。但依大小勝劣不同，四諦十二緣各別。但一切世間法，四諦義無不該通，此是如來語業說法遍周故。如《瓔珞經》立九乘法門者，意明三乘參用四諦十二緣，各自得道差別。其九乘者，一聲聞聲聞乘、二聲聞菩薩乘、三聲聞緣覺乘，如是三乘同觀四諦十二緣法，各自得道不同。如是三乘中各有三，通為九。通此法界不思議乘，於解脫中道總有十乘，皆得究竟，無三界苦。餘諸道門，皆是人天世間生滅之法，設得少樂，終竟不離苦本。三乘雖得出三界，其道未真，未是佛果乘故。
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二釋品來意者，為明前〈名號品〉是說如來身業，隨方名號不同各別。此品說如來隨方語業，隨方說法不離四聖諦故，此品須來。
二釋品來意者，為明前〈名號品〉是說如來身業，隨方名號不同各別。此品說如來隨方語業，隨方說法不離四聖諦故，此品須來。
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三隨文釋義者，於此一品經文，於中總有十二段經。從「爾時文殊師利」已下十一段，是通中心并十方，正說四聖諦義各別不同；末後一段是總，都說十方世界無盡名目，皆是四聖諦為體。從此四諦上分作種種法門，五蘊、十二緣總在其內，八萬四千塵勞解脫總在其內。如文具說，不煩更釋。已上〈佛名號品〉、〈四聖諦品〉是自己信進修行中所信之法，已下〈光明覺品〉現佛境及所行行遍周，如文具明。如是已上十信門，以根本普光明智為殿體。如是進修，究竟不離此智也。
三隨文釋義者，於此一品經文，於中總有十二段經。從「爾時文殊師利」已下十一段，是通中心并十方，正說四聖諦義各別不同；末後一段是總，都說十方世界無盡名目，皆是四聖諦為體。從此四諦上分作種種法門，五蘊、十二緣總在其內，八萬四千塵勞解脫總在其內。如文具說，不煩更釋。已上〈佛名號品〉、〈四聖諦品〉是自己信進修行中所信之法，已下〈光明覺品〉現佛境及所行行遍周，如文具明。如是已上十信門，以根本普光明智為殿體。如是進修，究竟不離此智也。
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光明覺品第九
光明覺品第九
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將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。
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一釋品名目者，此品名〈光明覺品〉，為明因如來放十信中足輪下光照燭十方，初云一三千大千，以次增廣，至不可說法界虛空界，為明無盡，令信心者了心境廣大無盡無礙，與法界虛空界等。明其自己法身智身願行亦等故，以光所照覺悟信心令修行故，以是因緣，名〈光明覺品〉。修行者，一一隨光觀照十方，已能觀之心亦盡，即與法身同體，入十住初心。入信心者，一一隨此寶色燈雲光，觀內心及方所，總令心境無有內外中間，方可入方便三昧入十住法門。若作此寶色光明觀，不成一切普賢願海神通力，諸佛大用皆悉不成。
一釋品名目者，此品名〈光明覺品〉，為明因如來放十信中足輪下光照燭十方，初云一三千大千，以次增廣，至不可說法界虛空界，為明無盡，令信心者了心境廣大無盡無礙，與法界虛空界等。明其自己法身智身願行亦等故，以光所照覺悟信心令修行故，以是因緣，名〈光明覺品〉。修行者，一一隨光觀照十方，已能觀之心亦盡，即與法身同體，入十住初心。入信心者，一一隨此寶色燈雲光，觀內心及方所，總令心境無有內外中間，方可入方便三昧入十住法門。若作此寶色光明觀，不成一切普賢願海神通力，諸佛大用皆悉不成。
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二釋品來意者，為此第二會中普光明殿說十信心，明成凡夫自心所契佛果信。其前之〈如來名號品〉，舉佛身眼耳鼻舌等及名號遍周。〈四聖諦品〉，明如來口業說法行遍周，總明佛果遍也。今此品放如來信位教行之光覺悟，令信心者自信自心智境界身行遍周，即一切處不動智佛、一切處文殊師利、一切處覺首目首財首等十首菩薩是也。即明信心者自己身語意業名號遍周，一如佛故，此品須來。明已上不動智佛等十箇智佛，是信心中所信之果，是自己之智，與佛本同。文殊師利即是自心妙理之慧，餘九是行。十色世界是所見之法。
二釋品來意者，為此第二會中普光明殿說十信心，明成凡夫自心所契佛果信。其前之〈如來名號品〉，舉佛身眼耳鼻舌等及名號遍周。〈四聖諦品〉，明如來口業說法行遍周，總明佛果遍也。今此品放如來信位教行之光覺悟，令信心者自信自心智境界身行遍周，即一切處不動智佛、一切處文殊師利、一切處覺首目首財首等十首菩薩是也。即明信心者自己身語意業名號遍周，一如佛故，此品須來。明已上不動智佛等十箇智佛，是信心中所信之果，是自己之智，與佛本同。文殊師利即是自心妙理之慧，餘九是行。十色世界是所見之法。
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三隨文釋義者，從初「爾時世尊」已下有二十四行半經，於中大意，義分為五：一舉光出處、二舉光所照境界遠近、三舉一切處百億眾會菩薩同集、四舉一切處佛剎根本智佛、五明一切處文殊同聲一時說頌。
三隨文釋義者，從初「爾時世尊」已下有二十四行半經，於中大意，義分為五：一舉光出處、二舉光所照境界遠近、三舉一切處百億眾會菩薩同集、四舉一切處佛剎根本智佛、五明一切處文殊同聲一時說頌。
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一舉光出處者，經云「爾時世尊兩足輪下放百億光明。」此光是初會中如來放眉間光，名一切菩薩智光明普照曜十方藏。此是教化十方菩薩，安立十信及五位十地法門次第，令隨位進修，開敷智眼，成其無量福智之海，是故名之照曜十方藏。又藏者有二義：一眾生善根堪受此法，名之為藏。如文殊師利歎善財童子：「善哉功德藏，能來至我所。」二大願大悲大智法身，總名為藏。此光明常照曜十方法界善根眾生，而能成就大菩提心、大願大悲大智，饒益眾生藏者故。此如來兩足輪所放光明，是彼〈現相品〉中眉間之光。照十方已，其光還來入佛足下，為欲以十地果光用成十信故，是故於此品中還放彼第一會中所入如來足下之光，以成十信。如來兩足輪下放光，是〈現相品〉中所入之光故。明足下放光者，是以果成信初始故。如十住位中，於如來足指端放光，即明入聖之始發迹、應真之初，生諸佛大智家故。十行位中足趺上放光，十迴向位中膝上放光，十地位中眉間放光，終而復始，還依舊果成因、因修果體，至功終位熟，本末不移，至位更明。今此放兩足輪中之光明以果成信故，乃至修行常修果體，使慣習成熟故。如此從眉間放光，足下輪中放光，足指端放光，足趺上放光，膝上放光，眉間放光。〈出現品〉中又於眉間放光，名如來出現光明。如此六度放光，總明成就十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地因果法門進修之行相一終故。〈法界品〉又眉間放光者，明此一部之經菩薩五位進修，及如來出現所證本法，總法界為體故。明〈法界〉一品是過現未來一切諸佛之本末故、是恒法故、是法常道不思議故、是一切眾生本末故、是一切法之本體故。
一舉光出處者，經云「爾時世尊兩足輪下放百億光明。」此光是初會中如來放眉間光，名一切菩薩智光明普照曜十方藏。此是教化十方菩薩，安立十信及五位十地法門次第，令隨位進修，開敷智眼，成其無量福智之海，是故名之照曜十方藏。又藏者有二義：一眾生善根堪受此法，名之為藏。如文殊師利歎善財童子：「善哉功德藏，能來至我所。」二大願大悲大智法身，總名為藏。此光明常照曜十方法界善根眾生，而能成就大菩提心、大願大悲大智，饒益眾生藏者故。此如來兩足輪所放光明，是彼〈現相品〉中眉間之光。照十方已，其光還來入佛足下，為欲以十地果光用成十信故，是故於此品中還放彼第一會中所入如來足下之光，以成十信。如來兩足輪下放光，是〈現相品〉中所入之光故。明足下放光者，是以果成信初始故。如十住位中，於如來足指端放光，即明入聖之始發迹、應真之初，生諸佛大智家故。十行位中足趺上放光，十迴向位中膝上放光，十地位中眉間放光，終而復始，還依舊果成因、因修果體，至功終位熟，本末不移，至位更明。今此放兩足輪中之光明以果成信故，乃至修行常修果體，使慣習成熟故。如此從眉間放光，足下輪中放光，足指端放光，足趺上放光，膝上放光，眉間放光。〈出現品〉中又於眉間放光，名如來出現光明。如此六度放光，總明成就十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地因果法門進修之行相一終故。〈法界品〉又眉間放光者，明此一部之經菩薩五位進修，及如來出現所證本法，總法界為體故。明〈法界〉一品是過現未來一切諸佛之本末故、是恒法故、是法常道不思議故、是一切眾生本末故、是一切法之本體故。
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二舉光照遠近者，初照三千大千之境，次照十百千，乃至十億及不可說。
二舉光照遠近者，初照三千大千之境，次照十百千，乃至十億及不可說。
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問曰：何故不一時普照而有漸次耶？
問曰：何故不一時普照而有漸次耶？
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答曰：是一時中漸次，為法界中無前後故。漸次者，為十信修勝進增勝故。
答曰：是一時中漸次，為法界中無前後故。漸次者，為十信修勝進增勝故。
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三舉一切處百億眾會菩薩同集者，明自己信行遍周故。
三舉一切處百億眾會菩薩同集者，明自己信行遍周故。
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四舉一切處佛世界及十智如來者，明信心者自己智德果遍周故。
四舉一切處佛世界及十智如來者，明信心者自己智德果遍周故。
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五一切處文殊師利同時說頌者，明信心者自己妙慧擇法遍周。總明自有，非是他法，從初自信如是。十色世界、十智如來、十首菩薩，總是自己果有法性大智萬行遍周，以成信故。從此修行經歷五位，不離此也。是故「發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發以為天人師，超勝聲聞及緣覺。」一如《涅槃經》說。此明從凡入信心者難故。為凡夫總自認是凡夫，不肯認自心是不動智佛故，是故入十信難。明十信心成就，任運至十住初發心住故，乃至究竟佛果故。如三乘中修十信心經十千劫，此教中為以根本智法界為教體，但以才堪見實，即得不論劫量。如覺城二千之眾，善財為首者是；路上發心六千比丘之眾，亦是皆智慧猛利人類精奇，一聞多曉悟、謙恕仁慈，專求大道以利含生，皆是一生信滿，發心入位人也。若不信自心元是不動智佛者，即永劫飄淪，何能利人濟物？如經說「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」是故發心有二種：一修信解發心，但修十信解故，即如前十智如來、十首菩薩是。二信滿發心，十住位初，名初發心住故，即十慧菩薩、十箇月佛是。其因果也。又就此說頌門下，義分為二：一明文殊師利說十偈頌，歎如來十種德，令信心者信解增廣。二明信心者心地增廣，其光漸增。其光漸增者，明信心漸勝，如文可知。一一隨光所照之境，以心觀之，隨方令心無盡，十方總然。十方觀遍，唯有能觀心在。復觀能觀之心亦無內外，即十方無礙，方入十住初心。一從文殊說頌中云何歎如來十種德，令信心者漸漸增廣？一從初十行頌，歎如來法身無體性德。二有十行頌，歎如來大慈悲德，為眾生求菩提心故。三有十行頌，歎如來了法如幻德，應緣現身故。四有十行頌，歎如來以甚深法德，為眾開示故。五有十行頌，歎佛救護眾生德，勸信心者有十種業應作故。六有十五行頌，歎如來無相之相德，隨應見者皆得見故。七有十行頌，歎如來無依自在德，具一切功德，令信心者修學故。八有二十行頌，歎如來智慧方便德，令信心者樂學修行故。九有二十行頌，歎如來廣大苦行精進德，令信心者修行故。十有二十行頌，歎如來實性無三世德，無二相遍周一切，令信心者修學故。已上文殊師利說此十頌歎佛十德，令起信心者發信進修行故。此〈光明覺品〉舉佛果法，令信心者正自入信，信同諸佛果法，不移法身不動智。菩薩行遍周一體，自古及今更無他法，凡聖一性同無性味，同大願大慈大悲大智，文殊妙慧、普賢萬行之味，總為動寂一體用故。如是信修，從初發心一時並進，以此十信位內置一百四
五一切處文殊師利同時說頌者，明信心者自己妙慧擇法遍周。總明自有，非是他法，從初自信如是。十色世界、十智如來、十首菩薩，總是自己果有法性大智萬行遍周，以成信故。從此修行經歷五位，不離此也。是故「發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發以為天人師，超勝聲聞及緣覺。」一如《涅槃經》說。此明從凡入信心者難故。為凡夫總自認是凡夫，不肯認自心是不動智佛故，是故入十信難。明十信心成就，任運至十住初發心住故，乃至究竟佛果故。如三乘中修十信心經十千劫，此教中為以根本智法界為教體，但以才堪見實，即得不論劫量。如覺城二千之眾，善財為首者是；路上發心六千比丘之眾，亦是皆智慧猛利人類精奇，一聞多曉悟、謙恕仁慈，專求大道以利含生，皆是一生信滿，發心入位人也。若不信自心元是不動智佛者，即永劫飄淪，何能利人濟物？如經說「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」是故發心有二種：一修信解發心，但修十信解故，即如前十智如來、十首菩薩是。二信滿發心，十住位初，名初發心住故，即十慧菩薩、十箇月佛是。其因果也。又就此說頌門下，義分為二：一明文殊師利說十偈頌，歎如來十種德，令信心者信解增廣。二明信心者心地增廣，其光漸增。其光漸增者，明信心漸勝，如文可知。一一隨光所照之境，以心觀之，隨方令心無盡，十方總然。十方觀遍，唯有能觀心在。復觀能觀之心亦無內外，即十方無礙，方入十住初心。一從文殊說頌中云何歎如來十種德，令信心者漸漸增廣？一從初十行頌，歎如來法身無體性德。二有十行頌，歎如來大慈悲德，為眾生求菩提心故。三有十行頌，歎如來了法如幻德，應緣現身故。四有十行頌，歎如來以甚深法德，為眾開示故。五有十行頌，歎佛救護眾生德，勸信心者有十種業應作故。六有十五行頌，歎如來無相之相德，隨應見者皆得見故。七有十行頌，歎如來無依自在德，具一切功德，令信心者修學故。八有二十行頌，歎如來智慧方便德，令信心者樂學修行故。九有二十行頌，歎如來廣大苦行精進德，令信心者修行故。十有二十行頌，歎如來實性無三世德，無二相遍周一切，令信心者修學故。已上文殊師利說此十頌歎佛十德，令起信心者發信進修行故。此〈光明覺品〉舉佛果法，令信心者正自入信，信同諸佛果法，不移法身不動智。菩薩行遍周一體，自古及今更無他法，凡聖一性同無性味，同大願大慈大悲大智，文殊妙慧、普賢萬行之味，總為動寂一體用故。如是信修，從初發心一時並進，以此十信位內置一百四
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十大願，成大悲行，法身慧身智身一時俱進故。法身者，即十色世界是。智身者，即十智佛是。慧身者，即文殊師利是。大悲者，即一百四十大願成之是。如是已上諸法，皆是此〈光明覺品〉，悉皆信入。如〈問明品〉即是已入信中，問答法則，成其信力修行故。
十大願，成大悲行，法身慧身智身一時俱進故。法身者，即十色世界是。智身者，即十智佛是。慧身者，即文殊師利是。大悲者，即一百四十大願成之是。如是已上諸法，皆是此〈光明覺品〉，悉皆信入。如〈問明品〉即是已入信中，問答法則，成其信力修行故。
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問曰：何故成十信門皆文殊師利說法？
問曰：何故成十信門皆文殊師利說法？
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答曰：為明文殊是十方諸佛妙慧，善簡擇正邪。正邪既定，方以行修行，即名普賢行也。次第合然故。明文殊師利是童子菩薩，以因創發啟蒙入信之首故，自行成名也。
答曰：為明文殊是十方諸佛妙慧，善簡擇正邪。正邪既定，方以行修行，即名普賢行也。次第合然故。明文殊師利是童子菩薩，以因創發啟蒙入信之首故，自行成名也。
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又問曰：五位法中菩薩入定方說，何故信位不入定說？
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答曰：信是凡夫生滅心，信未入證，故無定也。以五位是入體應真，無作之理智，非無思而顯，不可以有情求，故須入定。
答曰：信是凡夫生滅心，信未入證，故無定也。以五位是入體應真，無作之理智，非無思而顯，不可以有情求，故須入定。
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菩薩問明品第十
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將釋此品，約分三門：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。
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一釋品名目者，為成十種信根，長十種信力，文殊師利、覺首等互為主伴，問十種法明故，故為〈問明品〉。
一釋品名目者，為成十種信根，長十種信力，文殊師利、覺首等互為主伴，問十種法明故，故為〈問明品〉。
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二釋品來意者，前品如來足下輪中放光，開覺所照佛境遠近，令信心者一一觀之無礙，令心行廣大稱法界故。又文殊師利菩薩以十偈頌歎佛十德，勸令信心者修行故。此〈問明品〉即是明十信心者正修行之行及斷疑，故有此品來也。
二釋品來意者，前品如來足下輪中放光，開覺所照佛境遠近，令信心者一一觀之無礙，令心行廣大稱法界故。又文殊師利菩薩以十偈頌歎佛十德，勸令信心者修行故。此〈問明品〉即是明十信心者正修行之行及斷疑，故有此品來也。
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三隨文釋義者，於此品一段文中，有十一段經，明文殊師利、覺首等十菩薩互為主伴，問十種法，明各以菩薩之名即表十信所行之行。文殊還以名下之行以相諮問，十菩薩等各以自行法以頌答之，令信心者依而倣學。其十問十頌，其文如下，最下一段都結十方同此。
三隨文釋義者，於此品一段文中，有十一段經，明文殊師利、覺首等十菩薩互為主伴，問十種法，明各以菩薩之名即表十信所行之行。文殊還以名下之行以相諮問，十菩薩等各以自行法以頌答之，令信心者依而倣學。其十問十頌，其文如下，最下一段都結十方同此。
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第一「爾時文殊師利菩薩」已下六行經，是文殊菩薩起二十問。善惡因果，或一字問、或一句一問，總有二十問。向下十一行頌，是覺首菩薩答。初一行頌是歎能問之人及勸聽，後十行頌是答所問之法。文殊善問世間善惡因果不相知業，能成就善惡因果。覺首菩薩便以法不相知，以真理答。但為迷真，自作業爾；知真者，但以全業是真。末後一行頌，明真妄總亡，舉喻及法說故。如文自具，思之可見。文煩理隱，不煩更釋。於此十一行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
第一「爾時文殊師利菩薩」已下六行經，是文殊菩薩起二十問。善惡因果，或一字問、或一句一問，總有二十問。向下十一行頌，是覺首菩薩答。初一行頌是歎能問之人及勸聽，後十行頌是答所問之法。文殊善問世間善惡因果不相知業，能成就善惡因果。覺首菩薩便以法不相知，以真理答。但為迷真，自作業爾；知真者，但以全業是真。末後一行頌，明真妄總亡，舉喻及法說故。如文自具，思之可見。文煩理隱，不煩更釋。於此十一行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
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一科頌意者，此十一行頌，一行是一頌。初行歎能問及勸聽。次下十行文各自具明。初一行頌，頌法無性。次一行舉喻水流不相知，准意知之，不煩更科。
一科頌意者，此十一行頌，一行是一頌。初行歎能問及勸聽。次下十行文各自具明。初一行頌，頌法無性。次一行舉喻水流不相知，准意知之，不煩更科。
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二釋菩薩名者，為明覺此隨流生死業體，本性恒真而無流轉，眼耳鼻舌身意恒如法，知非流轉生死性故。亦無虛妄、亦無真實，但為無貪瞋癡愛真智慧故，名之為真。故說如斯法，利眾生故，名為自覺覺他大道心眾生者故。為以此當體無明諸業因果上自覺覺他，令知法界自性真理真妄兩亡，名為覺首。以信此法初，名之為首。此明十信初心，全信自身眼耳鼻舌身意及以一切眾生全體真妄兩亡，唯佛智海故，故以不動智佛等十智如來為十信位中自己果故。金色世界、妙色世界、蓮華色世界等十色世界，是十信之中所信之理。文殊師利、覺首、財首等十菩薩眾，是十信之行以行立名。得名知行，一一菩薩倣行解上而立名故，已下菩薩例然。世界名妙色，即是覺首菩薩所覺之理，無礙智佛即是覺首當位所修佛果。以此信心，明諸業因果真妄兩亡，即智用無礙故。
二釋菩薩名者，為明覺此隨流生死業體，本性恒真而無流轉，眼耳鼻舌身意恒如法，知非流轉生死性故。亦無虛妄、亦無真實，但為無貪瞋癡愛真智慧故，名之為真。故說如斯法，利眾生故，名為自覺覺他大道心眾生者故。為以此當體無明諸業因果上自覺覺他，令知法界自性真理真妄兩亡，名為覺首。以信此法初，名之為首。此明十信初心，全信自身眼耳鼻舌身意及以一切眾生全體真妄兩亡，唯佛智海故，故以不動智佛等十智如來為十信位中自己果故。金色世界、妙色世界、蓮華色世界等十色世界，是十信之中所信之理。文殊師利、覺首、財首等十菩薩眾，是十信之行以行立名。得名知行，一一菩薩倣行解上而立名故，已下菩薩例然。世界名妙色，即是覺首菩薩所覺之理，無礙智佛即是覺首當位所修佛果。以此信心，明諸業因果真妄兩亡，即智用無礙故。
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三配隨位因果者，常以自心本不動智佛，為本信心之因，以進修得此無礙智佛，是隨位佛果。此乃但依問答及菩薩名號、佛名號、世界形色取其意趣，理自分明，勿須疑也。
三配隨位因果者，常以自心本不動智佛，為本信心之因，以進修得此無礙智佛，是隨位佛果。此乃但依問答及菩薩名號、佛名號、世界形色取其意趣，理自分明，勿須疑也。
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第二「爾時文殊師利菩薩」已下五行經，是文殊師利問財首菩薩，言如來十種方便隨時之法。初舉非眾生，即約覺首所答業體純真。後問如來十種隨時之化何緣而有？財首為成信心，約實而答，隨時是假，如下十行頌中具明。於此十行頌中，義分為三：一科其頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
第二「爾時文殊師利菩薩」已下五行經，是文殊師利問財首菩薩，言如來十種方便隨時之法。初舉非眾生，即約覺首所答業體純真。後問如來十種隨時之化何緣而有？財首為成信心，約實而答，隨時是假，如下十行頌中具明。於此十行頌中，義分為三：一科其頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
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一科頌意者，此十行頌中一行一頌。初一行頌中初當兩句，歎所問法非小器所堪，是多聞者之境界。次兩句，今如問當說。及聽已下九行頌，是財首以實而答，如文具明。
一科頌意者，此十行頌中一行一頌。初一行頌中初當兩句，歎所問法非小器所堪，是多聞者之境界。次兩句，今如問當說。及聽已下九行頌，是財首以實而答，如文具明。
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二釋菩薩名者，為將如下頌中善達真假法財而惠施眾生故，名為財首。以十信心中法財初始益生之所行，名之為首。世界名蓮華色者，明此信中以法聖財饒益眾生，令其自他性無染著故，號世界名為蓮華色。以法施人，破迷成智，名為滅暗智佛，明當位信中自具法門理行智之因果故。財首是當位之行，已下例然。
二釋菩薩名者，為將如下頌中善達真假法財而惠施眾生故，名為財首。以十信心中法財初始益生之所行，名之為首。世界名蓮華色者，明此信中以法聖財饒益眾生，令其自他性無染著故，號世界名為蓮華色。以法施人，破迷成智，名為滅暗智佛，明當位信中自具法門理行智之因果故。財首是當位之行，已下例然。
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三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛文殊師利為信心之因，進修得解脫智佛，財首菩薩是隨位之行果故。佛是智果，餘者例然倣此。
三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛文殊師利為信心之因，進修得解脫智佛，財首菩薩是隨位之行果故。佛是智果，餘者例然倣此。
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第三「爾時」已下四行半經，是文殊師利問寶首菩薩。先總舉眾生同有四大，無我無我所。「云何」已下有十問。「業因果法」已下有十行頌，是寶首菩薩答前十問故。初明舉體無分別；二明受業之好醜，由行所生。具如經說。大意達體業亡、迷真業起故。於此十行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
第三「爾時」已下四行半經，是文殊師利問寶首菩薩。先總舉眾生同有四大，無我無我所。「云何」已下有十問。「業因果法」已下有十行頌，是寶首菩薩答前十問故。初明舉體無分別；二明受業之好醜，由行所生。具如經說。大意達體業亡、迷真業起故。於此十行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
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一科頌意者，初兩句是歎果報由行生。次兩句歎業體本真，本無所有。「是諸佛所說」已下九行，一行一頌，舉喻顯法，達法無業。法業無二，由行不同，如文可知。
一科頌意者，初兩句是歎果報由行生。次兩句歎業體本真，本無所有。「是諸佛所說」已下九行，一行一頌，舉喻顯法，達法無業。法業無二，由行不同，如文可知。
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二釋菩薩名者，明此信位，達業即法體，不復有業，名之法寶。以法寶益生，為信首故，故名寶首。明此是北方、是師位，以威儀軌則以利眾生故，佛號威儀智。世界名瞻蔔華色者，此華黃色，明是利眾生之福德色也。黃者，福慶之氣，內應白淨、外現黃相故。如來為人天之師，衣緇衣像北方坎故，內應白淨無染之理、外現黃相，即明以利生白淨無染之福相以為世界之名。以利眾生德行，詳序佛號威儀智，常以法寶利生，達業性真，名為寶首菩薩，總是第四信心自所得法因果理智之號。
二釋菩薩名者，明此信位，達業即法體，不復有業，名之法寶。以法寶益生，為信首故，故名寶首。明此是北方、是師位，以威儀軌則以利眾生故，佛號威儀智。世界名瞻蔔華色者，此華黃色，明是利眾生之福德色也。黃者，福慶之氣，內應白淨、外現黃相故。如來為人天之師，衣緇衣像北方坎故，內應白淨無染之理、外現黃相，即明以利生白淨無染之福相以為世界之名。以利眾生德行，詳序佛號威儀智，常以法寶利生，達業性真，名為寶首菩薩，總是第四信心自所得法因果理智之號。
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問曰：何故北方為師為君？
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答曰：像水利潤萬物。又水流慕下，像為君為師者說愚濟迷，使令發明。又明北方坎為下位，像為君為師者常以謙下之行令眾生所歸益之，以道潤之故。君子常謙處下位，而濟物發明故，故以北方坎為君為師。夫大方無隅，但取其意表德故。餘位如〈名號品〉已釋。一佛號遍十方故，此以隨方表法。故如《周易》泰卦乾坤，初九拔茅連茹。為茅潔白柔弱，其根甘甜，像君子有德，如茅柔弱潔白甘和，可以引接之與仕也。然茅非君子，以物喻之。然此方隅非佛，以法喻之令如法也。佛智無依，依物名智。其方無方，以法成方也，非東西南北如情所見方故。
答曰：像水利潤萬物。又水流慕下，像為君為師者說愚濟迷，使令發明。又明北方坎為下位，像為君為師者常以謙下之行令眾生所歸益之，以道潤之故。君子常謙處下位，而濟物發明故，故以北方坎為君為師。夫大方無隅，但取其意表德故。餘位如〈名號品〉已釋。一佛號遍十方故，此以隨方表法。故如《周易》泰卦乾坤，初九拔茅連茹。為茅潔白柔弱，其根甘甜，像君子有德，如茅柔弱潔白甘和，可以引接之與仕也。然茅非君子，以物喻之。然此方隅非佛，以法喻之令如法也。佛智無依，依物名智。其方無方，以法成方也，非東西南北如情所見方故。
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三配隨位因果者，常以自心本不動智佛為始信心之因，進修得威儀智佛，為次第精進波羅蜜中之果也。
三配隨位因果者，常以自心本不動智佛為始信心之因，進修得威儀智佛，為次第精進波羅蜜中之果也。
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第四「爾時」已下六行經，是文殊問德首菩薩。如來所悟是一法，云何已下有十問？如文具明。已下有十行頌，是德首菩薩答。於此說頌中，義分為三：一科頌之意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
第四「爾時」已下六行經，是文殊問德首菩薩。如來所悟是一法，云何已下有十問？如文具明。已下有十行頌，是德首菩薩答。於此說頌中，義分為三：一科頌之意、二釋菩薩名、三配隨位因果。
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一科頌意者，此十行頌中初一行，歎所問之義，唯甚深智所知。次下九行頌，一行一頌，如文具明。大意明不異一法界修行無量法門，無量法門秖是一法界性，不可滯一不作多、不可滯多不是一，如十玄義思之，以無依住智照之可見。
一科頌意者，此十行頌中初一行，歎所問之義，唯甚深智所知。次下九行頌，一行一頌，如文具明。大意明不異一法界修行無量法門，無量法門秖是一法界性，不可滯一不作多、不可滯多不是一，如十玄義思之，以無依住智照之可見。
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二釋菩薩名者，名為德首，為明此位不離一法界性，以消癡愛及一切煩惱，而常修習一切諸功德故，名為德首。世界名青蓮華色者，明此第五信心是禪波羅蜜故，心淨無染、無貪恚癡故。此是東北方佛，號明相智，明此位進修之果，得法心淨，故如艮位丑寅兩間明相現故，故佛號明相智。用此方隅以表禪定法故，以東北方是艮，艮為山，山表安靜不動義，是禪定義故。
二釋菩薩名者，名為德首，為明此位不離一法界性，以消癡愛及一切煩惱，而常修習一切諸功德故，名為德首。世界名青蓮華色者，明此第五信心是禪波羅蜜故，心淨無染、無貪恚癡故。此是東北方佛，號明相智，明此位進修之果，得法心淨，故如艮位丑寅兩間明相現故，故佛號明相智。用此方隅以表禪定法故，以東北方是艮，艮為山，山表安靜不動義，是禪定義故。
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三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛為所信之因，進修得明相智佛為果也。
三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛為所信之因，進修得明相智佛為果也。
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第五「爾時」已下五行半經，是文殊問目首菩薩如來福田等一無異。「所謂」已下有十問，具如經說。已下有十行頌，是目首所答。三門如前。
第五「爾時」已下五行半經，是文殊問目首菩薩如來福田等一無異。「所謂」已下有十問，具如經說。已下有十行頌，是目首所答。三門如前。
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一科頌意者，此十行頌一行一頌，其頌意答前所問：佛福田是一，云何布施果報不同？其義有二：一明佛自福田不同、二明眾生所施福田不同。一明佛自福田不同者，明如來身目髮紺青、身真金色、丹脣素齒，一身之上色各不同。華藏世界莊嚴萬異者，總明法性理智中具有，以法性理智中本具無量功德故。有隨行報得莊嚴者，如如來身有九十七種大人之相者，是法身智體自具故。如來有無量隨好功德莊嚴，是隨行報得故。如外邊依正報中金剛地是法性身報得，是正報；寶樹莊嚴世界是法性隨行報得，是依報。宮殿樓閣，是法性大智隨大慈悲含育眾生業上報得。師子座，是法性隨智轉法輪報得。蓮華藏世界，是法性隨行教化眾生無染性報得。香水海，是法性隨大悲心謙下饒益行報得。香河右旋，是隨順法性進修教化眾生報得。總不離法性大智隨行報殊。一一行中皆有無量行門互為主伴，以此莊嚴依報正報，一一境界中有無量同異。此是觀因知果，以此准知總是一性中隨用不同故。二眾生布施福田果報不同者，此乃由心輕重、有智無智，果報不同。謙下高心，所求有異，總是一心中隨用不同故。
一科頌意者，此十行頌一行一頌，其頌意答前所問：佛福田是一，云何布施果報不同？其義有二：一明佛自福田不同、二明眾生所施福田不同。一明佛自福田不同者，明如來身目髮紺青、身真金色、丹脣素齒，一身之上色各不同。華藏世界莊嚴萬異者，總明法性理智中具有，以法性理智中本具無量功德故。有隨行報得莊嚴者，如如來身有九十七種大人之相者，是法身智體自具故。如來有無量隨好功德莊嚴，是隨行報得故。如外邊依正報中金剛地是法性身報得，是正報；寶樹莊嚴世界是法性隨行報得，是依報。宮殿樓閣，是法性大智隨大慈悲含育眾生業上報得。師子座，是法性隨智轉法輪報得。蓮華藏世界，是法性隨行教化眾生無染性報得。香水海，是法性隨大悲心謙下饒益行報得。香河右旋，是隨順法性進修教化眾生報得。總不離法性大智隨行報殊。一一行中皆有無量行門互為主伴，以此莊嚴依報正報，一一境界中有無量同異。此是觀因知果，以此准知總是一性中隨用不同故。二眾生布施福田果報不同者，此乃由心輕重、有智無智，果報不同。謙下高心，所求有異，總是一心中隨用不同故。
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二釋菩薩名者，名為目首，明此位是東南方辰巳之間，像此信心進修智日漸高，善知福田因果等報，名為目首。是故如來常取辰巳以為齋戒之則，如前〈名號品〉已釋，准彼知之。
二釋菩薩名者，名為目首，明此位是東南方辰巳之間，像此信心進修智日漸高，善知福田因果等報，名為目首。是故如來常取辰巳以為齋戒之則，如前〈名號品〉已釋，准彼知之。
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三配因果者，還以自心本不動智佛為因，此位究竟智佛為進修之果。
三配因果者，還以自心本不動智佛為因，此位究竟智佛為進修之果。
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第六「爾時文殊師利」已下五行半經，是文殊問勤首，佛教是一，云何得見者有斷煩惱、不斷煩惱不同等？「然其」已下十問，已下有十行頌，是勤首菩薩所答。於中三門如前。
第六「爾時文殊師利」已下五行半經，是文殊問勤首，佛教是一，云何得見者有斷煩惱、不斷煩惱不同等？「然其」已下十問，已下有十行頌，是勤首菩薩所答。於中三門如前。
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一科頌意者，此十行，初一行頌勸聽，次一行頌勸聞法勤修，已下八行頌責其懈怠。如文具明。
一科頌意者，此十行，初一行頌勸聽，次一行頌勸聞法勤修，已下八行頌責其懈怠。如文具明。
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二釋菩薩名者，名為勤首，為前明目首善示福田因果、佛號究竟智，此位當須勤而行之、故名勤首。佛號最勝智者，為明勤修勝進即得最勝智為果。
二釋菩薩名者，名為勤首，為前明目首善示福田因果、佛號究竟智，此位當須勤而行之、故名勤首。佛號最勝智者，為明勤修勝進即得最勝智為果。
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三配隨位因果者，還以本不動智佛為因，最勝智佛為進修之果。
三配隨位因果者，還以本不動智佛為因，最勝智佛為進修之果。
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第七「爾時」已下六行經，是文殊問法首，如佛所說：若有眾生受持正法，悉能除斷一切煩惱。何故有受持正法而不斷者？於中有十一問，如文具明。於中有十行頌，是法首所答。三門義如前。
第七「爾時」已下六行經，是文殊問法首，如佛所說：若有眾生受持正法，悉能除斷一切煩惱。何故有受持正法而不斷者？於中有十一問，如文具明。於中有十行頌，是法首所答。三門義如前。
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一科頌意者，此十行頌中，初一句勸聽，次一句歎能問，次兩句責多聞者不修行。已下九行頌，一行一頌，責多聞而心不精專，不能斷煩惱，如文具明。
一科頌意者，此十行頌中，初一句勸聽，次一句歎能問，次兩句責多聞者不修行。已下九行頌，一行一頌，責多聞而心不精專，不能斷煩惱，如文具明。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二釋菩薩名者，名為法首，為是西北方戌亥兩間，明愚迷長夜中，能以正法自利利他，專求無懈，名為法首。世界名金剛色者，以堅精無怠是自世界。託西北方乾卦，乾為堅剛。佛號自在智者，以自精勤觀照，達理業亡，名為自在智佛。
二釋菩薩名者，名為法首，為是西北方戌亥兩間，明愚迷長夜中，能以正法自利利他，專求無懈，名為法首。世界名金剛色者，以堅精無怠是自世界。託西北方乾卦，乾為堅剛。佛號自在智者，以自精勤觀照，達理業亡，名為自在智佛。
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三配隨位因果者，還以自心本不動智佛為因，進修得自在智佛為果。
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第八「爾時」已下有五行經，是文殊問智首：如來唯以一法而得出離，又於佛法中智為上首，何故讚歎布施等？總有十問。大意明十波羅蜜、四無量心畢竟無體，何須用為？已下有十行頌，智首菩薩答，如文具明。於中三門如前。
第八「爾時」已下有五行經，是文殊問智首：如來唯以一法而得出離，又於佛法中智為上首，何故讚歎布施等？總有十問。大意明十波羅蜜、四無量心畢竟無體，何須用為？已下有十行頌，智首菩薩答，如文具明。於中三門如前。
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一科頌意者，此十行頌中，初一行頌歎能問及勸聽，已下九行一行一頌，如文具明。智首菩薩答意，諸助道法隨根遣病，若不修學無性，菩提不成。如頌中分明舉喻況說可知。但須依法有病即治之，如除堆阜道自無礙，自病已除，還與人服藥之與方，終無捨離。
一科頌意者，此十行頌中，初一行頌歎能問及勸聽，已下九行一行一頌，如文具明。智首菩薩答意，諸助道法隨根遣病，若不修學無性，菩提不成。如頌中分明舉喻況說可知。但須依法有病即治之，如除堆阜道自無礙，自病已除，還與人服藥之與方，終無捨離。
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二釋菩薩名者，名為智首，以明智能知根，權施法藥。四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助菩提分，隨病生起增多之處，而令服之。顯發菩提無作之性，漸令依本，名為智首。此是下方世界，明以布施戒忍進定等十波羅蜜門如地，能生發一切白淨之法故。世界名頗梨色者，此是白色，如水精寶色。佛號梵智者，明心如大地，荷負萬有，常安靜故。梵者淨也。
二釋菩薩名者，名為智首，以明智能知根，權施法藥。四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助菩提分，隨病生起增多之處，而令服之。顯發菩提無作之性，漸令依本，名為智首。此是下方世界，明以布施戒忍進定等十波羅蜜門如地，能生發一切白淨之法故。世界名頗梨色者，此是白色，如水精寶色。佛號梵智者，明心如大地，荷負萬有，常安靜故。梵者淨也。
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三配隨位因果者，還以自心本不動智佛為因，進修得心智寂靜為果，表地體安靜故。
三配隨位因果者，還以自心本不動智佛為因，進修得心智寂靜為果，表地體安靜故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第九「爾時」已下是文殊問賢首：一切諸佛一道而得出離，云何今見種種不同？「所謂」已下有十行頌，是賢首答。於中三門如前。
第九「爾時」已下是文殊問賢首：一切諸佛一道而得出離，云何今見種種不同？「所謂」已下有十行頌，是賢首答。於中三門如前。
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新華嚴經論卷第十五
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