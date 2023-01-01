新華嚴經論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十五

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第三「西方過十佛剎微塵數」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，是西方。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界名色者，名蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華無染故。言蓮華色者，蓮華有四色，明信心於此四色無染故。又明信心菩薩以色心觀空無性道理，對治不染故，名蓮華色也。四舉佛名號者，佛號滅暗智，為明西方金為白虎、為殺害、為昏暗、為不祥、為苦諦故。佛號滅暗智，明信位進修智增勝故，能破自他暗故。五舉菩薩上首名者，名曰財首，為明信位增勝，有法財利物故，即第三信中自行利眾生之名也。佛號即是自覺之智，菩薩即是自智之行，總明覺行俱進。餘門如初已釋可知。此主忍波羅蜜中十波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「西方過十佛剎微塵數」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，是西方。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界名色者，名蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華色，為明十信位中進修漸勝，心如蓮華無染故。言蓮華色者，蓮華有四色，明信心於此四色無染故。又明信心菩薩以色心觀空無性道理，對治不染故，名蓮華色也。四舉佛名號者，佛號滅暗智，為明西方金為白虎、為殺害、為昏暗、為不祥、為苦諦故。佛號滅暗智，明信位進修智增勝故，能破自他暗故。五舉菩薩上首名者，名曰財首，為明信位增勝，有法財利物故，即第三信中自行利眾生之名也。佛號即是自覺之智，菩薩即是自智之行，總明覺行俱進。餘門如初已釋可知。此主忍波羅蜜中十波羅蜜。

第四「北方過十佛剎微塵數世界」已下可四行經，十門如上。一舉佛剎方面者，是北方。二遠近，其義如前。三舉世界名色者，名瞻蔔華色，此華黃色也，為明第四信心增勝，開敷感果德，中和之色也。黃色是五色中最上之色。黃者中宮之色，為福慶之氣，明內心白淨、外現黃相。經云「應真菩薩皆真金色」，明此信心適悅恬和，白淨無染、福慶和氣，開敷道果，名為世界，故世界為瞻蔔華色。四舉佛名號者，佛號威儀智，為明北方坎為師、為君，像君有德，處黑位而接凡，故為師也。佛號威儀智者，明第四信心增勝，以為軌範接引凡愚，名威儀智，以智庠序為師之貌故。五舉上首菩薩名者，名為寶首，明為師範，以法寶利生故，故為名也。餘義如前。此位主精進門中十波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「北方過十佛剎微塵數世界」已下可四行經，十門如上。一舉佛剎方面者，是北方。二遠近，其義如前。三舉世界名色者，名瞻蔔華色，此華黃色也，為明第四信心增勝，開敷感果德，中和之色也。黃色是五色中最上之色。黃者中宮之色，為福慶之氣，明內心白淨、外現黃相。經云「應真菩薩皆真金色」，明此信心適悅恬和，白淨無染、福慶和氣，開敷道果，名為世界，故世界為瞻蔔華色。四舉佛名號者，佛號威儀智，為明北方坎為師、為君，像君有德，處黑位而接凡，故為師也。佛號威儀智者，明第四信心增勝，以為軌範接引凡愚，名威儀智，以智庠序為師之貌故。五舉上首菩薩名者，名為寶首，明為師範，以法寶利生故，故為名也。餘義如前。此位主精進門中十波羅蜜。

第五「東北方」已下可四行經，於中分為十法如前。一舉其方面者，云東北方為艮卦、為小男、為童蒙、為創明、為清朝。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界色者，名優鉢羅華色，此是青蓮華，像此第五信心清潔，色香無染，開敷感果故，如艮位處清朝也。四舉佛名號者，佛號明相智，像此第五信心增勝，如艮位處清朝，明相現故。以所信自心上而標佛號，非他佛也。五舉上首菩薩名者，名為功德首，前位明寶首即法寶利生，此位即自利利生之功德也。餘義如前。此位主禪門中十波羅蜜，以艮為止故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「東北方」已下可四行經，於中分為十法如前。一舉其方面者，云東北方為艮卦、為小男、為童蒙、為創明、為清朝。二舉佛剎遠近，義如初釋。三舉世界色者，名優鉢羅華色，此是青蓮華，像此第五信心清潔，色香無染，開敷感果故，如艮位處清朝也。四舉佛名號者，佛號明相智，像此第五信心增勝，如艮位處清朝，明相現故。以所信自心上而標佛號，非他佛也。五舉上首菩薩名者，名為功德首，前位明寶首即法寶利生，此位即自利利生之功德也。餘義如前。此位主禪門中十波羅蜜，以艮為止故。

第六東南方已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，是東南方也，是巽卦，巽為風為教，在事為方、在人為說，像君子說教利人。易有明著，君子設教，啟蒙順之，如草上加風，是順義也，如觀卦是。《易》曰「風行地上，可以觀像。君子有德，設正教，眾人信順，如草上加風，無不順故。坤為眾，為信順故。」又四大之中風力為最，天地賴之而持，人賴之而生，日月賴之運行。又明風能簡穢擇淨義故，故為教也。為教能簡非擇是，教愚蒙故，是故巽卦位在東南。爻辰持丑為艮位。艮為小男、為童蒙、為明。巽為風，教化童蒙，令發明故，如來法之。辰巳之間為齋戒故，辰巳之間上值角宿，角為天門，主僧尼道士，是眾善門，明智慧言說是眾善之門故。此義無量，難為具說，且約略而言之。後有智者，以法審之，詳之思之，義准深細故。二舉遠近，義如前說。三舉世界色者，世界名金色，為明最初第一信心，始信如胎故，以東方金胎之位表初信解。今以進修至第六信位，明信心轉轉增勝故，故以金生於已以像之，信心更增明，白淨生故。此東南方金色世界，像四月金生於已，表信心增明白淨轉勝，善簡擇眾法，能說教故，風化行故，以此表智慧門也。四舉佛名號者，佛號究竟智，明信心增進，善能以教簡擇正邪至究竟智。又以巽為風，在事成方，方猶法也。在善簡擇，成白淨之理，在言成說、在化成教，在凡成思、在智成慧，成离之德，為赤、為文章。成兌之德，為金初生為白淨，兌為金、為口。為口能說白淨究竟之理故，故佛號為究竟智佛。五舉上首菩薩名者，名為目首，明以第六信心增勝，善簡正邪，其道明著，正見不惑，名為目首。像其巽卦，位在東南方，爻辰在丑。其位是風，上值箕宿，明箕為風，簡擇義也。又箕為寅位，主初明也。明此第六信心，主般若波羅蜜，以決定智慧，善簡正邪，令自他勝慧明生，故名目首。目者，善見簡擇，分明義也。餘義如上。此東南方，明吉凶定正邪之際，至午萬事畢，午為常明法門。善財童子南行詢友，為法虛無無作常明之道，是不為之妙用也。是故君臣師弟父子之儀，臣南君北，正治正明，無為無作常然之道。為南方离，离中虛為虛無，為日、為明。在身為眼，目為心也。是故《周易》云「离法心故」。然法無住處、法無所得、法非眼耳鼻舌身心，亦不離也。今如來以方隅而顯法，令啟蒙者易解故。若不如是彰表令生信者，啟蒙何託？有言之法皆是託事以顯像故。得意者法，像俱真也，言默皆契。此位主慧波羅蜜，餘九為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六東南方已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，是東南方也，是巽卦，巽為風為教，在事為方、在人為說，像君子說教利人。易有明著，君子設教，啟蒙順之，如草上加風，是順義也，如觀卦是。《易》曰「風行地上，可以觀像。君子有德，設正教，眾人信順，如草上加風，無不順故。坤為眾，為信順故。」又四大之中風力為最，天地賴之而持，人賴之而生，日月賴之運行。又明風能簡穢擇淨義故，故為教也。為教能簡非擇是，教愚蒙故，是故巽卦位在東南。爻辰持丑為艮位。艮為小男、為童蒙、為明。巽為風，教化童蒙，令發明故，如來法之。辰巳之間為齋戒故，辰巳之間上值角宿，角為天門，主僧尼道士，是眾善門，明智慧言說是眾善之門故。此義無量，難為具說，且約略而言之。後有智者，以法審之，詳之思之，義准深細故。二舉遠近，義如前說。三舉世界色者，世界名金色，為明最初第一信心，始信如胎故，以東方金胎之位表初信解。今以進修至第六信位，明信心轉轉增勝故，故以金生於已以像之，信心更增明，白淨生故。此東南方金色世界，像四月金生於已，表信心增明白淨轉勝，善簡擇眾法，能說教故，風化行故，以此表智慧門也。四舉佛名號者，佛號究竟智，明信心增進，善能以教簡擇正邪至究竟智。又以巽為風，在事成方，方猶法也。在善簡擇，成白淨之理，在言成說、在化成教，在凡成思、在智成慧，成离之德，為赤、為文章。成兌之德，為金初生為白淨，兌為金、為口。為口能說白淨究竟之理故，故佛號為究竟智佛。五舉上首菩薩名者，名為目首，明以第六信心增勝，善簡正邪，其道明著，正見不惑，名為目首。像其巽卦，位在東南方，爻辰在丑。其位是風，上值箕宿，明箕為風，簡擇義也。又箕為寅位，主初明也。明此第六信心，主般若波羅蜜，以決定智慧，善簡正邪，令自他勝慧明生，故名目首。目者，善見簡擇，分明義也。餘義如上。此東南方，明吉凶定正邪之際，至午萬事畢，午為常明法門。善財童子南行詢友，為法虛無無作常明之道，是不為之妙用也。是故君臣師弟父子之儀，臣南君北，正治正明，無為無作常然之道。為南方离，离中虛為虛無，為日、為明。在身為眼，目為心也。是故《周易》云「离法心故」。然法無住處、法無所得、法非眼耳鼻舌身心，亦不離也。今如來以方隅而顯法，令啟蒙者易解故。若不如是彰表令生信者，啟蒙何託？有言之法皆是託事以顯像故。得意者法，像俱真也，言默皆契。此位主慧波羅蜜，餘九為伴。

第七「西南方」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，在西南方。申未兩間為坤位，坤為土、為信順、為淨、為負載萬有、為生養、為圓滿也。二舉佛剎遠近，義如前釋。三世界名寶色，為明此第七信心，是方便波羅蜜成就慈悲門故，託此坤位為其母也，明常以慈心育生，如母故。以法寶利人，世界名寶故。為明以法寶利生之業以成自世界，來生感果在中故。表業表法，總如寶故。四舉佛名號者，佛號最勝智，明此信位慈心增勝，處眾治人令信順故，佛號最勝智。又大悲圓滿，如土像故，荷負眾生資養萬物，如大地故，名為最勝智。五舉上首菩薩名者，名為精進首，為明大慈增勝，如母處眾，利生心無疲倦，名精進首也。餘義如前。此位主方便門，餘九為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「西南方」已下可四行經，於中十法如前。一舉佛剎方面者，在西南方。申未兩間為坤位，坤為土、為信順、為淨、為負載萬有、為生養、為圓滿也。二舉佛剎遠近，義如前釋。三世界名寶色，為明此第七信心，是方便波羅蜜成就慈悲門故，託此坤位為其母也，明常以慈心育生，如母故。以法寶利人，世界名寶故。為明以法寶利生之業以成自世界，來生感果在中故。表業表法，總如寶故。四舉佛名號者，佛號最勝智，明此信位慈心增勝，處眾治人令信順故，佛號最勝智。又大悲圓滿，如土像故，荷負眾生資養萬物，如大地故，名為最勝智。五舉上首菩薩名者，名為精進首，為明大慈增勝，如母處眾，利生心無疲倦，名精進首也。餘義如前。此位主方便門，餘九為伴。

第八「西北方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在西北方，是乾卦，乾為金、為堅剛、為父。二舉佛剎遠近，義如前釋。三舉世界名色者，金剛色，明此信位是第八願波羅蜜大堅固力故，號金剛色故。寄託此乾位，為金、為堅剛也。又以智增勝故。四舉佛名號者，佛號自在智，明此第八信心位，同八住、八地，智增自在故。像其乾，為天、為父，明智自在義故。五舉上首菩薩名者，名法首，明此信位智增勝故，以法利生，故名法首。餘義如前。此位主願波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「西北方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在西北方，是乾卦，乾為金、為堅剛、為父。二舉佛剎遠近，義如前釋。三舉世界名色者，金剛色，明此信位是第八願波羅蜜大堅固力故，號金剛色故。寄託此乾位，為金、為堅剛也。又以智增勝故。四舉佛名號者，佛號自在智，明此第八信心位，同八住、八地，智增自在故。像其乾，為天、為父，明智自在義故。五舉上首菩薩名者，名法首，明此信位智增勝故，以法利生，故名法首。餘義如前。此位主願波羅蜜。

第九「下方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在下方，下方最下是風輪際，甚堅密。假設有大力士，以金剛輪向下擊之，然金剛碎如微塵而風輪無損。以堅密故，能持世界。明此信位是第九力波羅蜜，信當九住、九地法力成就，教化眾生，荷負一切而心堅固，如風無損。二舉佛剎遠近，其義如前。三舉世界名色者，名頗梨色，此寶有青黃赤白。然舉此下方色者是白，如似水精，明風能簡穢，是白淨義故。又取法身妙智為最上故。四舉佛名號者，佛號梵智，明智風是淨義。梵者，此云淨也，明此位進修增勝，以白淨大智用利自他故。五舉上首菩薩名者，名智首，明第九力波羅蜜，九住、九地信心善慧成就，以智利生，故名為首。又下方者，是禪定義、安靜義、謙下義，是根本智。上方者，觀照義，如日月處空而照物故。餘義如前。此位主力波羅蜜，是法師位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「下方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在下方，下方最下是風輪際，甚堅密。假設有大力士，以金剛輪向下擊之，然金剛碎如微塵而風輪無損。以堅密故，能持世界。明此信位是第九力波羅蜜，信當九住、九地法力成就，教化眾生，荷負一切而心堅固，如風無損。二舉佛剎遠近，其義如前。三舉世界名色者，名頗梨色，此寶有青黃赤白。然舉此下方色者是白，如似水精，明風能簡穢，是白淨義故。又取法身妙智為最上故。四舉佛名號者，佛號梵智，明智風是淨義。梵者，此云淨也，明此位進修增勝，以白淨大智用利自他故。五舉上首菩薩名者，名智首，明第九力波羅蜜，九住、九地信心善慧成就，以智利生，故名為首。又下方者，是禪定義、安靜義、謙下義，是根本智。上方者，觀照義，如日月處空而照物故。餘義如前。此位主力波羅蜜，是法師位。

第十「上方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在上方，明有日月眾星處虛空而照萬有，像其智也。處法空而照諸根，以此表智波羅蜜。二舉剎遠近者，義如前釋。三舉世界色者，平等色，為上方虛空界，表法空無相平等也。為信心者，法空之心現前，有念法空之情故，名之為色。四舉佛名號者，佛號觀察智，為明上方虛空有日月星辰，下照萬有。明信心者，智照自他身心皆無有體性如虛空故，如光影無體質故，是故名為觀察智佛。五舉菩薩上首名號者，名為賢首，為明信此十種世界及佛名號，總是自心之智所見妙理，號之為世界；法空之智，號之為佛故；智所行行，號為菩薩。總是隨見隨行進修立名。有此十法故，得是十法，名為賢首。如上所有世界遠近云十佛剎塵者，即明佛剎重重相入，如光影像，迷之即心障無邊，故舉剎塵為遠；悟之即無盡佛剎在自身毛孔中，如影重重。以迷處，便言遠在他土；以悟之人法處，名之從他方遠剎而來。總明迷悟上作遠近之名，非佛剎法界中有遠近之事。菩薩來眾其數亦云十佛剎塵者，即言心能信普賢行，智隨根欲，菩薩行無盡重重，遍諸剎土教化眾生，以成其數。既信之已，決定身能如是行之故。以是義故，十方菩薩各舉十佛剎微塵者，是斯義也。明一一菩薩行無盡重重，滿諸剎土教化眾生故。應如是知，如是信解。此已上答前莊嚴佛法性佛剎、佛住佛剎等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「上方」已下可四行經，於中十義如前。一舉佛剎方面者，在上方，明有日月眾星處虛空而照萬有，像其智也。處法空而照諸根，以此表智波羅蜜。二舉剎遠近者，義如前釋。三舉世界色者，平等色，為上方虛空界，表法空無相平等也。為信心者，法空之心現前，有念法空之情故，名之為色。四舉佛名號者，佛號觀察智，為明上方虛空有日月星辰，下照萬有。明信心者，智照自他身心皆無有體性如虛空故，如光影無體質故，是故名為觀察智佛。五舉菩薩上首名號者，名為賢首，為明信此十種世界及佛名號，總是自心之智所見妙理，號之為世界；法空之智，號之為佛故；智所行行，號為菩薩。總是隨見隨行進修立名。有此十法故，得是十法，名為賢首。如上所有世界遠近云十佛剎塵者，即明佛剎重重相入，如光影像，迷之即心障無邊，故舉剎塵為遠；悟之即無盡佛剎在自身毛孔中，如影重重。以迷處，便言遠在他土；以悟之人法處，名之從他方遠剎而來。總明迷悟上作遠近之名，非佛剎法界中有遠近之事。菩薩來眾其數亦云十佛剎塵者，即言心能信普賢行，智隨根欲，菩薩行無盡重重，遍諸剎土教化眾生，以成其數。既信之已，決定身能如是行之故。以是義故，十方菩薩各舉十佛剎微塵者，是斯義也。明一一菩薩行無盡重重，滿諸剎土教化眾生故。應如是知，如是信解。此已上答前莊嚴佛法性佛剎、佛住佛剎等。

第四長科中文殊師利舉法演說分者，於此分中，義分為七：一「文殊師利」已下兩行經，明文殊觀眾。二「諸佛子」已下可三行經，明歎四種佛剎不可思議。三「何以故」已下可兩行半經，明諸佛隨根說法調伏。四「諸佛子」已下可三行半經，舉佛身業、名色相、壽命脩短等，隨根之法化眾生故。五「諸佛子」已下舉佛名號，先舉此處四天下，次及三千，及周法界，名號不同。初舉十千，次漸增廣，乃至無量。十千者，是初首，數之一終，為明佛號普遍諸名字故，令諸眾生了知一切名字平等清淨，無分別好惡故。已下直至品末。六「諸佛子」已下可四行經，是都結此土，他方例然。七「如世尊」已下舉世尊往因所行，今為眾說。此已上答前二十八問中，四種佛剎出現及名號遍周。已下〈四聖諦品〉，即如來說法遍周十方世界所說法門，不離四諦義故。又此〈如來名號品〉，非但論名號遍周，但是如來身口意業總皆遍周，文殊師利菩薩略而都舉。如前文中云「諸佛子！如來於娑婆世界諸四天下，種種身、種種名、種種色相等」，如經廣明。即明此品總答如來身語意業一切遍周。從此品文殊師利舉佛果海身語等一切遍周，令大眾自信己身同佛三業，入如來性海等。如來智發迹進修，經過十住、十行、十迴向、十地、十一地，直至〈如來出現品〉，是其一終因果。此〈名號品〉是始初入信，名號遍周，即一切名總是佛果。〈出現品〉是己身自修行行滿之果。是故如來放眉間光灌文殊頂，使令問佛出現果法；放口中光灌普賢口，使令說佛果德，始明行因果徹故。明文殊、普賢理智妙行，此齊體也。〈離世間品〉、〈法界品〉雖在其後，為文字相排似有前後，總是前後相通徹法故，總是一圓滿法故。如〈法界品〉是此一部經之大體，為一切凡聖之本元也。前初會信佛果，即以如來并普賢為首，即明以已成之佛果及已行之行果生信。今以自已入信修行門，即以文殊師利及如來名號并四諦法門為所信之因果，即明以妙慧法門及名言而修學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四長科中文殊師利舉法演說分者，於此分中，義分為七：一「文殊師利」已下兩行經，明文殊觀眾。二「諸佛子」已下可三行經，明歎四種佛剎不可思議。三「何以故」已下可兩行半經，明諸佛隨根說法調伏。四「諸佛子」已下可三行半經，舉佛身業、名色相、壽命脩短等，隨根之法化眾生故。五「諸佛子」已下舉佛名號，先舉此處四天下，次及三千，及周法界，名號不同。初舉十千，次漸增廣，乃至無量。十千者，是初首，數之一終，為明佛號普遍諸名字故，令諸眾生了知一切名字平等清淨，無分別好惡故。已下直至品末。六「諸佛子」已下可四行經，是都結此土，他方例然。七「如世尊」已下舉世尊往因所行，今為眾說。此已上答前二十八問中，四種佛剎出現及名號遍周。已下〈四聖諦品〉，即如來說法遍周十方世界所說法門，不離四諦義故。又此〈如來名號品〉，非但論名號遍周，但是如來身口意業總皆遍周，文殊師利菩薩略而都舉。如前文中云「諸佛子！如來於娑婆世界諸四天下，種種身、種種名、種種色相等」，如經廣明。即明此品總答如來身語意業一切遍周。從此品文殊師利舉佛果海身語等一切遍周，令大眾自信己身同佛三業，入如來性海等。如來智發迹進修，經過十住、十行、十迴向、十地、十一地，直至〈如來出現品〉，是其一終因果。此〈名號品〉是始初入信，名號遍周，即一切名總是佛果。〈出現品〉是己身自修行行滿之果。是故如來放眉間光灌文殊頂，使令問佛出現果法；放口中光灌普賢口，使令說佛果德，始明行因果徹故。明文殊、普賢理智妙行，此齊體也。〈離世間品〉、〈法界品〉雖在其後，為文字相排似有前後，總是前後相通徹法故，總是一圓滿法故。如〈法界品〉是此一部經之大體，為一切凡聖之本元也。前初會信佛果，即以如來并普賢為首，即明以已成之佛果及已行之行果生信。今以自已入信修行門，即以文殊師利及如來名號并四諦法門為所信之因果，即明以妙慧法門及名言而修學故。

問曰：何故如來不自說其教，何用放光令菩薩說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故如來不自說其教，何用放光令菩薩說？

答曰。如來意令當位菩薩說當位法門，令修學者知分劑，易解故。文殊常與一切諸佛及一切眾生作信心之因，成妙慧之本母；普賢菩薩常與一切眾生作修行之因，以此二仁成就菩提無作智果大悲之海。今二仁自相對問說〈如來出現品〉，明是修行者因果始終圓滿前後因果，性果智果行相徹一體故。明從此品至〈出現品〉文殊普賢二行因果，信心者修行位滿體用徹故，令後學者易解故。如有兩品經，如來自說，前已述訖，明是佛果二愚，至佛方明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。如來意令當位菩薩說當位法門，令修學者知分劑，易解故。文殊常與一切諸佛及一切眾生作信心之因，成妙慧之本母；普賢菩薩常與一切眾生作修行之因，以此二仁成就菩提無作智果大悲之海。今二仁自相對問說〈如來出現品〉，明是修行者因果始終圓滿前後因果，性果智果行相徹一體故。明從此品至〈出現品〉文殊普賢二行因果，信心者修行位滿體用徹故，令後學者易解故。如有兩品經，如來自說，前已述訖，明是佛果二愚，至佛方明。

四聖諦品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦品第八

將釋此品，義分為三：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，義分為三：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，諦者實義也，明如來說四種實義，令諸眾生起信解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，諦者實義也，明如來說四種實義，令諸眾生起信解故。

問曰：何故不說多，但云四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不說多，但云四？

答曰：此四種諦義，總攝多故。為明一切世間不離苦集，一切出世間不離滅道。滅盡諸苦名為滅諦，滅盡涅槃名為道諦。三乘涅槃無餘可得，名為道諦，以二乘趣寂。菩薩多生淨土，又推淨土在餘他方，又云菩薩留惑潤生故。若不故留煩惱，還應必有涅槃可證，或有他方淨土可生。是故三乘涅槃皆有可得。又閻浮提成正覺佛，木樹草座是化佛；上方摩醯首羅天紅蓮華上佛，是實報智，皆有忻厭故，是故曰三乘四諦，厭苦集、忻滅道，名四諦法輪。此一乘經言四聖諦者，是其實義。何以故？達苦性真，無厭故，無有他方別佛剎、別淨土故，無有染淨涅槃生死忻厭故。修道者住如法、修如法，不厭不著、不忻不取，一如法界無去來性、無住處性，身塵毛孔、心之及境皆稱法性。如是信解，如是修道。以是義故，一乘四聖諦、三乘四諦，各各差別、各有信解。如來依根方便設教，皆非凡夫能立。如今修道者，但隨自信解力便處即作，不可例然。如《法華經》為聲聞人說四諦法，為緣覺乘說十二因緣，為諸菩薩說六波羅蜜，亦是如來隨時之說。如此經〈十地品〉，五地菩薩作十種諦觀，以四聖諦為體。六地菩薩作十種十二緣生觀。此是如來隨位進修之法。大要總言，此四聖諦、十二緣生法門。但一切諸聖、一切凡夫起信樂佛法心道未滿者，皆從初心觀自他苦故，發菩提心樂求道法。但依大小勝劣不同，四諦十二緣各別。但一切世間法，四諦義無不該通，此是如來語業說法遍周故。如《瓔珞經》立九乘法門者，意明三乘參用四諦十二緣，各自得道差別。其九乘者，一聲聞聲聞乘、二聲聞菩薩乘、三聲聞緣覺乘，如是三乘同觀四諦十二緣法，各自得道不同。如是三乘中各有三，通為九。通此法界不思議乘，於解脫中道總有十乘，皆得究竟，無三界苦。餘諸道門，皆是人天世間生滅之法，設得少樂，終竟不離苦本。三乘雖得出三界，其道未真，未是佛果乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此四種諦義，總攝多故。為明一切世間不離苦集，一切出世間不離滅道。滅盡諸苦名為滅諦，滅盡涅槃名為道諦。三乘涅槃無餘可得，名為道諦，以二乘趣寂。菩薩多生淨土，又推淨土在餘他方，又云菩薩留惑潤生故。若不故留煩惱，還應必有涅槃可證，或有他方淨土可生。是故三乘涅槃皆有可得。又閻浮提成正覺佛，木樹草座是化佛；上方摩醯首羅天紅蓮華上佛，是實報智，皆有忻厭故，是故曰三乘四諦，厭苦集、忻滅道，名四諦法輪。此一乘經言四聖諦者，是其實義。何以故？達苦性真，無厭故，無有他方別佛剎、別淨土故，無有染淨涅槃生死忻厭故。修道者住如法、修如法，不厭不著、不忻不取，一如法界無去來性、無住處性，身塵毛孔、心之及境皆稱法性。如是信解，如是修道。以是義故，一乘四聖諦、三乘四諦，各各差別、各有信解。如來依根方便設教，皆非凡夫能立。如今修道者，但隨自信解力便處即作，不可例然。如《法華經》為聲聞人說四諦法，為緣覺乘說十二因緣，為諸菩薩說六波羅蜜，亦是如來隨時之說。如此經〈十地品〉，五地菩薩作十種諦觀，以四聖諦為體。六地菩薩作十種十二緣生觀。此是如來隨位進修之法。大要總言，此四聖諦、十二緣生法門。但一切諸聖、一切凡夫起信樂佛法心道未滿者，皆從初心觀自他苦故，發菩提心樂求道法。但依大小勝劣不同，四諦十二緣各別。但一切世間法，四諦義無不該通，此是如來語業說法遍周故。如《瓔珞經》立九乘法門者，意明三乘參用四諦十二緣，各自得道差別。其九乘者，一聲聞聲聞乘、二聲聞菩薩乘、三聲聞緣覺乘，如是三乘同觀四諦十二緣法，各自得道不同。如是三乘中各有三，通為九。通此法界不思議乘，於解脫中道總有十乘，皆得究竟，無三界苦。餘諸道門，皆是人天世間生滅之法，設得少樂，終竟不離苦本。三乘雖得出三界，其道未真，未是佛果乘故。

二釋品來意者，為明前〈名號品〉是說如來身業，隨方名號不同各別。此品說如來隨方語業，隨方說法不離四聖諦故，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，為明前〈名號品〉是說如來身業，隨方名號不同各別。此品說如來隨方語業，隨方說法不離四聖諦故，此品須來。

三隨文釋義者，於此一品經文，於中總有十二段經。從「爾時文殊師利」已下十一段，是通中心并十方，正說四聖諦義各別不同；末後一段是總，都說十方世界無盡名目，皆是四聖諦為體。從此四諦上分作種種法門，五蘊、十二緣總在其內，八萬四千塵勞解脫總在其內。如文具說，不煩更釋。已上〈佛名號品〉、〈四聖諦品〉是自己信進修行中所信之法，已下〈光明覺品〉現佛境及所行行遍周，如文具明。如是已上十信門，以根本普光明智為殿體。如是進修，究竟不離此智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，於此一品經文，於中總有十二段經。從「爾時文殊師利」已下十一段，是通中心并十方，正說四聖諦義各別不同；末後一段是總，都說十方世界無盡名目，皆是四聖諦為體。從此四諦上分作種種法門，五蘊、十二緣總在其內，八萬四千塵勞解脫總在其內。如文具說，不煩更釋。已上〈佛名號品〉、〈四聖諦品〉是自己信進修行中所信之法，已下〈光明覺品〉現佛境及所行行遍周，如文具明。如是已上十信門，以根本普光明智為殿體。如是進修，究竟不離此智也。

光明覺品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明覺品第九

將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，此品名〈光明覺品〉，為明因如來放十信中足輪下光照燭十方，初云一三千大千，以次增廣，至不可說法界虛空界，為明無盡，令信心者了心境廣大無盡無礙，與法界虛空界等。明其自己法身智身願行亦等故，以光所照覺悟信心令修行故，以是因緣，名〈光明覺品〉。修行者，一一隨光觀照十方，已能觀之心亦盡，即與法身同體，入十住初心。入信心者，一一隨此寶色燈雲光，觀內心及方所，總令心境無有內外中間，方可入方便三昧入十住法門。若作此寶色光明觀，不成一切普賢願海神通力，諸佛大用皆悉不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，此品名〈光明覺品〉，為明因如來放十信中足輪下光照燭十方，初云一三千大千，以次增廣，至不可說法界虛空界，為明無盡，令信心者了心境廣大無盡無礙，與法界虛空界等。明其自己法身智身願行亦等故，以光所照覺悟信心令修行故，以是因緣，名〈光明覺品〉。修行者，一一隨光觀照十方，已能觀之心亦盡，即與法身同體，入十住初心。入信心者，一一隨此寶色燈雲光，觀內心及方所，總令心境無有內外中間，方可入方便三昧入十住法門。若作此寶色光明觀，不成一切普賢願海神通力，諸佛大用皆悉不成。

二釋品來意者，為此第二會中普光明殿說十信心，明成凡夫自心所契佛果信。其前之〈如來名號品〉，舉佛身眼耳鼻舌等及名號遍周。〈四聖諦品〉，明如來口業說法行遍周，總明佛果遍也。今此品放如來信位教行之光覺悟，令信心者自信自心智境界身行遍周，即一切處不動智佛、一切處文殊師利、一切處覺首目首財首等十首菩薩是也。即明信心者自己身語意業名號遍周，一如佛故，此品須來。明已上不動智佛等十箇智佛，是信心中所信之果，是自己之智，與佛本同。文殊師利即是自心妙理之慧，餘九是行。十色世界是所見之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，為此第二會中普光明殿說十信心，明成凡夫自心所契佛果信。其前之〈如來名號品〉，舉佛身眼耳鼻舌等及名號遍周。〈四聖諦品〉，明如來口業說法行遍周，總明佛果遍也。今此品放如來信位教行之光覺悟，令信心者自信自心智境界身行遍周，即一切處不動智佛、一切處文殊師利、一切處覺首目首財首等十首菩薩是也。即明信心者自己身語意業名號遍周，一如佛故，此品須來。明已上不動智佛等十箇智佛，是信心中所信之果，是自己之智，與佛本同。文殊師利即是自心妙理之慧，餘九是行。十色世界是所見之法。

三隨文釋義者，從初「爾時世尊」已下有二十四行半經，於中大意，義分為五：一舉光出處、二舉光所照境界遠近、三舉一切處百億眾會菩薩同集、四舉一切處佛剎根本智佛、五明一切處文殊同聲一時說頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，從初「爾時世尊」已下有二十四行半經，於中大意，義分為五：一舉光出處、二舉光所照境界遠近、三舉一切處百億眾會菩薩同集、四舉一切處佛剎根本智佛、五明一切處文殊同聲一時說頌。

一舉光出處者，經云「爾時世尊兩足輪下放百億光明。」此光是初會中如來放眉間光，名一切菩薩智光明普照曜十方藏。此是教化十方菩薩，安立十信及五位十地法門次第，令隨位進修，開敷智眼，成其無量福智之海，是故名之照曜十方藏。又藏者有二義：一眾生善根堪受此法，名之為藏。如文殊師利歎善財童子：「善哉功德藏，能來至我所。」二大願大悲大智法身，總名為藏。此光明常照曜十方法界善根眾生，而能成就大菩提心、大願大悲大智，饒益眾生藏者故。此如來兩足輪所放光明，是彼〈現相品〉中眉間之光。照十方已，其光還來入佛足下，為欲以十地果光用成十信故，是故於此品中還放彼第一會中所入如來足下之光，以成十信。如來兩足輪下放光，是〈現相品〉中所入之光故。明足下放光者，是以果成信初始故。如十住位中，於如來足指端放光，即明入聖之始發迹、應真之初，生諸佛大智家故。十行位中足趺上放光，十迴向位中膝上放光，十地位中眉間放光，終而復始，還依舊果成因、因修果體，至功終位熟，本末不移，至位更明。今此放兩足輪中之光明以果成信故，乃至修行常修果體，使慣習成熟故。如此從眉間放光，足下輪中放光，足指端放光，足趺上放光，膝上放光，眉間放光。〈出現品〉中又於眉間放光，名如來出現光明。如此六度放光，總明成就十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地因果法門進修之行相一終故。〈法界品〉又眉間放光者，明此一部之經菩薩五位進修，及如來出現所證本法，總法界為體故。明〈法界〉一品是過現未來一切諸佛之本末故、是恒法故、是法常道不思議故、是一切眾生本末故、是一切法之本體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉光出處者，經云「爾時世尊兩足輪下放百億光明。」此光是初會中如來放眉間光，名一切菩薩智光明普照曜十方藏。此是教化十方菩薩，安立十信及五位十地法門次第，令隨位進修，開敷智眼，成其無量福智之海，是故名之照曜十方藏。又藏者有二義：一眾生善根堪受此法，名之為藏。如文殊師利歎善財童子：「善哉功德藏，能來至我所。」二大願大悲大智法身，總名為藏。此光明常照曜十方法界善根眾生，而能成就大菩提心、大願大悲大智，饒益眾生藏者故。此如來兩足輪所放光明，是彼〈現相品〉中眉間之光。照十方已，其光還來入佛足下，為欲以十地果光用成十信故，是故於此品中還放彼第一會中所入如來足下之光，以成十信。如來兩足輪下放光，是〈現相品〉中所入之光故。明足下放光者，是以果成信初始故。如十住位中，於如來足指端放光，即明入聖之始發迹、應真之初，生諸佛大智家故。十行位中足趺上放光，十迴向位中膝上放光，十地位中眉間放光，終而復始，還依舊果成因、因修果體，至功終位熟，本末不移，至位更明。今此放兩足輪中之光明以果成信故，乃至修行常修果體，使慣習成熟故。如此從眉間放光，足下輪中放光，足指端放光，足趺上放光，膝上放光，眉間放光。〈出現品〉中又於眉間放光，名如來出現光明。如此六度放光，總明成就十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地因果法門進修之行相一終故。〈法界品〉又眉間放光者，明此一部之經菩薩五位進修，及如來出現所證本法，總法界為體故。明〈法界〉一品是過現未來一切諸佛之本末故、是恒法故、是法常道不思議故、是一切眾生本末故、是一切法之本體故。

二舉光照遠近者，初照三千大千之境，次照十百千，乃至十億及不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二舉光照遠近者，初照三千大千之境，次照十百千，乃至十億及不可說。

問曰：何故不一時普照而有漸次耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不一時普照而有漸次耶？

答曰：是一時中漸次，為法界中無前後故。漸次者，為十信修勝進增勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是一時中漸次，為法界中無前後故。漸次者，為十信修勝進增勝故。

三舉一切處百億眾會菩薩同集者，明自己信行遍周故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三舉一切處百億眾會菩薩同集者，明自己信行遍周故。

四舉一切處佛世界及十智如來者，明信心者自己智德果遍周故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四舉一切處佛世界及十智如來者，明信心者自己智德果遍周故。

五一切處文殊師利同時說頌者，明信心者自己妙慧擇法遍周。總明自有，非是他法，從初自信如是。十色世界、十智如來、十首菩薩，總是自己果有法性大智萬行遍周，以成信故。從此修行經歷五位，不離此也。是故「發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發以為天人師，超勝聲聞及緣覺。」一如《涅槃經》說。此明從凡入信心者難故。為凡夫總自認是凡夫，不肯認自心是不動智佛故，是故入十信難。明十信心成就，任運至十住初發心住故，乃至究竟佛果故。如三乘中修十信心經十千劫，此教中為以根本智法界為教體，但以才堪見實，即得不論劫量。如覺城二千之眾，善財為首者是；路上發心六千比丘之眾，亦是皆智慧猛利人類精奇，一聞多曉悟、謙恕仁慈，專求大道以利含生，皆是一生信滿，發心入位人也。若不信自心元是不動智佛者，即永劫飄淪，何能利人濟物？如經說「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」是故發心有二種：一修信解發心，但修十信解故，即如前十智如來、十首菩薩是。二信滿發心，十住位初，名初發心住故，即十慧菩薩、十箇月佛是。其因果也。又就此說頌門下，義分為二：一明文殊師利說十偈頌，歎如來十種德，令信心者信解增廣。二明信心者心地增廣，其光漸增。其光漸增者，明信心漸勝，如文可知。一一隨光所照之境，以心觀之，隨方令心無盡，十方總然。十方觀遍，唯有能觀心在。復觀能觀之心亦無內外，即十方無礙，方入十住初心。一從文殊說頌中云何歎如來十種德，令信心者漸漸增廣？一從初十行頌，歎如來法身無體性德。二有十行頌，歎如來大慈悲德，為眾生求菩提心故。三有十行頌，歎如來了法如幻德，應緣現身故。四有十行頌，歎如來以甚深法德，為眾開示故。五有十行頌，歎佛救護眾生德，勸信心者有十種業應作故。六有十五行頌，歎如來無相之相德，隨應見者皆得見故。七有十行頌，歎如來無依自在德，具一切功德，令信心者修學故。八有二十行頌，歎如來智慧方便德，令信心者樂學修行故。九有二十行頌，歎如來廣大苦行精進德，令信心者修行故。十有二十行頌，歎如來實性無三世德，無二相遍周一切，令信心者修學故。已上文殊師利說此十頌歎佛十德，令起信心者發信進修行故。此〈光明覺品〉舉佛果法，令信心者正自入信，信同諸佛果法，不移法身不動智。菩薩行遍周一體，自古及今更無他法，凡聖一性同無性味，同大願大慈大悲大智，文殊妙慧、普賢萬行之味，總為動寂一體用故。如是信修，從初發心一時並進，以此十信位內置一百四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五一切處文殊師利同時說頌者，明信心者自己妙慧擇法遍周。總明自有，非是他法，從初自信如是。十色世界、十智如來、十首菩薩，總是自己果有法性大智萬行遍周，以成信故。從此修行經歷五位，不離此也。是故「發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發以為天人師，超勝聲聞及緣覺。」一如《涅槃經》說。此明從凡入信心者難故。為凡夫總自認是凡夫，不肯認自心是不動智佛故，是故入十信難。明十信心成就，任運至十住初發心住故，乃至究竟佛果故。如三乘中修十信心經十千劫，此教中為以根本智法界為教體，但以才堪見實，即得不論劫量。如覺城二千之眾，善財為首者是；路上發心六千比丘之眾，亦是皆智慧猛利人類精奇，一聞多曉悟、謙恕仁慈，專求大道以利含生，皆是一生信滿，發心入位人也。若不信自心元是不動智佛者，即永劫飄淪，何能利人濟物？如經說「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」是故發心有二種：一修信解發心，但修十信解故，即如前十智如來、十首菩薩是。二信滿發心，十住位初，名初發心住故，即十慧菩薩、十箇月佛是。其因果也。又就此說頌門下，義分為二：一明文殊師利說十偈頌，歎如來十種德，令信心者信解增廣。二明信心者心地增廣，其光漸增。其光漸增者，明信心漸勝，如文可知。一一隨光所照之境，以心觀之，隨方令心無盡，十方總然。十方觀遍，唯有能觀心在。復觀能觀之心亦無內外，即十方無礙，方入十住初心。一從文殊說頌中云何歎如來十種德，令信心者漸漸增廣？一從初十行頌，歎如來法身無體性德。二有十行頌，歎如來大慈悲德，為眾生求菩提心故。三有十行頌，歎如來了法如幻德，應緣現身故。四有十行頌，歎如來以甚深法德，為眾開示故。五有十行頌，歎佛救護眾生德，勸信心者有十種業應作故。六有十五行頌，歎如來無相之相德，隨應見者皆得見故。七有十行頌，歎如來無依自在德，具一切功德，令信心者修學故。八有二十行頌，歎如來智慧方便德，令信心者樂學修行故。九有二十行頌，歎如來廣大苦行精進德，令信心者修行故。十有二十行頌，歎如來實性無三世德，無二相遍周一切，令信心者修學故。已上文殊師利說此十頌歎佛十德，令起信心者發信進修行故。此〈光明覺品〉舉佛果法，令信心者正自入信，信同諸佛果法，不移法身不動智。菩薩行遍周一體，自古及今更無他法，凡聖一性同無性味，同大願大慈大悲大智，文殊妙慧、普賢萬行之味，總為動寂一體用故。如是信修，從初發心一時並進，以此十信位內置一百四

十大願，成大悲行，法身慧身智身一時俱進故。法身者，即十色世界是。智身者，即十智佛是。慧身者，即文殊師利是。大悲者，即一百四十大願成之是。如是已上諸法，皆是此〈光明覺品〉，悉皆信入。如〈問明品〉即是已入信中，問答法則，成其信力修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十大願，成大悲行，法身慧身智身一時俱進故。法身者，即十色世界是。智身者，即十智佛是。慧身者，即文殊師利是。大悲者，即一百四十大願成之是。如是已上諸法，皆是此〈光明覺品〉，悉皆信入。如〈問明品〉即是已入信中，問答法則，成其信力修行故。

問曰：何故成十信門皆文殊師利說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故成十信門皆文殊師利說法？

答曰：為明文殊是十方諸佛妙慧，善簡擇正邪。正邪既定，方以行修行，即名普賢行也。次第合然故。明文殊師利是童子菩薩，以因創發啟蒙入信之首故，自行成名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為明文殊是十方諸佛妙慧，善簡擇正邪。正邪既定，方以行修行，即名普賢行也。次第合然故。明文殊師利是童子菩薩，以因創發啟蒙入信之首故，自行成名也。

又問曰：五位法中菩薩入定方說，何故信位不入定說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：五位法中菩薩入定方說，何故信位不入定說？

答曰：信是凡夫生滅心，信未入證，故無定也。以五位是入體應真，無作之理智，非無思而顯，不可以有情求，故須入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：信是凡夫生滅心，信未入證，故無定也。以五位是入體應真，無作之理智，非無思而顯，不可以有情求，故須入定。

菩薩問明品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩問明品第十

將釋此品，約分三門：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約分三門：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，為成十種信根，長十種信力，文殊師利、覺首等互為主伴，問十種法明故，故為〈問明品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，為成十種信根，長十種信力，文殊師利、覺首等互為主伴，問十種法明故，故為〈問明品〉。

二釋品來意者，前品如來足下輪中放光，開覺所照佛境遠近，令信心者一一觀之無礙，令心行廣大稱法界故。又文殊師利菩薩以十偈頌歎佛十德，勸令信心者修行故。此〈問明品〉即是明十信心者正修行之行及斷疑，故有此品來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，前品如來足下輪中放光，開覺所照佛境遠近，令信心者一一觀之無礙，令心行廣大稱法界故。又文殊師利菩薩以十偈頌歎佛十德，勸令信心者修行故。此〈問明品〉即是明十信心者正修行之行及斷疑，故有此品來也。

三隨文釋義者，於此品一段文中，有十一段經，明文殊師利、覺首等十菩薩互為主伴，問十種法，明各以菩薩之名即表十信所行之行。文殊還以名下之行以相諮問，十菩薩等各以自行法以頌答之，令信心者依而倣學。其十問十頌，其文如下，最下一段都結十方同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，於此品一段文中，有十一段經，明文殊師利、覺首等十菩薩互為主伴，問十種法，明各以菩薩之名即表十信所行之行。文殊還以名下之行以相諮問，十菩薩等各以自行法以頌答之，令信心者依而倣學。其十問十頌，其文如下，最下一段都結十方同此。

第一「爾時文殊師利菩薩」已下六行經，是文殊菩薩起二十問。善惡因果，或一字問、或一句一問，總有二十問。向下十一行頌，是覺首菩薩答。初一行頌是歎能問之人及勸聽，後十行頌是答所問之法。文殊善問世間善惡因果不相知業，能成就善惡因果。覺首菩薩便以法不相知，以真理答。但為迷真，自作業爾；知真者，但以全業是真。末後一行頌，明真妄總亡，舉喻及法說故。如文自具，思之可見。文煩理隱，不煩更釋。於此十一行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一「爾時文殊師利菩薩」已下六行經，是文殊菩薩起二十問。善惡因果，或一字問、或一句一問，總有二十問。向下十一行頌，是覺首菩薩答。初一行頌是歎能問之人及勸聽，後十行頌是答所問之法。文殊善問世間善惡因果不相知業，能成就善惡因果。覺首菩薩便以法不相知，以真理答。但為迷真，自作業爾；知真者，但以全業是真。末後一行頌，明真妄總亡，舉喻及法說故。如文自具，思之可見。文煩理隱，不煩更釋。於此十一行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。

一科頌意者，此十一行頌，一行是一頌。初行歎能問及勸聽。次下十行文各自具明。初一行頌，頌法無性。次一行舉喻水流不相知，准意知之，不煩更科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十一行頌，一行是一頌。初行歎能問及勸聽。次下十行文各自具明。初一行頌，頌法無性。次一行舉喻水流不相知，准意知之，不煩更科。

二釋菩薩名者，為明覺此隨流生死業體，本性恒真而無流轉，眼耳鼻舌身意恒如法，知非流轉生死性故。亦無虛妄、亦無真實，但為無貪瞋癡愛真智慧故，名之為真。故說如斯法，利眾生故，名為自覺覺他大道心眾生者故。為以此當體無明諸業因果上自覺覺他，令知法界自性真理真妄兩亡，名為覺首。以信此法初，名之為首。此明十信初心，全信自身眼耳鼻舌身意及以一切眾生全體真妄兩亡，唯佛智海故，故以不動智佛等十智如來為十信位中自己果故。金色世界、妙色世界、蓮華色世界等十色世界，是十信之中所信之理。文殊師利、覺首、財首等十菩薩眾，是十信之行以行立名。得名知行，一一菩薩倣行解上而立名故，已下菩薩例然。世界名妙色，即是覺首菩薩所覺之理，無礙智佛即是覺首當位所修佛果。以此信心，明諸業因果真妄兩亡，即智用無礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，為明覺此隨流生死業體，本性恒真而無流轉，眼耳鼻舌身意恒如法，知非流轉生死性故。亦無虛妄、亦無真實，但為無貪瞋癡愛真智慧故，名之為真。故說如斯法，利眾生故，名為自覺覺他大道心眾生者故。為以此當體無明諸業因果上自覺覺他，令知法界自性真理真妄兩亡，名為覺首。以信此法初，名之為首。此明十信初心，全信自身眼耳鼻舌身意及以一切眾生全體真妄兩亡，唯佛智海故，故以不動智佛等十智如來為十信位中自己果故。金色世界、妙色世界、蓮華色世界等十色世界，是十信之中所信之理。文殊師利、覺首、財首等十菩薩眾，是十信之行以行立名。得名知行，一一菩薩倣行解上而立名故，已下菩薩例然。世界名妙色，即是覺首菩薩所覺之理，無礙智佛即是覺首當位所修佛果。以此信心，明諸業因果真妄兩亡，即智用無礙故。

三配隨位因果者，常以自心本不動智佛，為本信心之因，以進修得此無礙智佛，是隨位佛果。此乃但依問答及菩薩名號、佛名號、世界形色取其意趣，理自分明，勿須疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，常以自心本不動智佛，為本信心之因，以進修得此無礙智佛，是隨位佛果。此乃但依問答及菩薩名號、佛名號、世界形色取其意趣，理自分明，勿須疑也。

第二「爾時文殊師利菩薩」已下五行經，是文殊師利問財首菩薩，言如來十種方便隨時之法。初舉非眾生，即約覺首所答業體純真。後問如來十種隨時之化何緣而有？財首為成信心，約實而答，隨時是假，如下十行頌中具明。於此十行頌中，義分為三：一科其頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時文殊師利菩薩」已下五行經，是文殊師利問財首菩薩，言如來十種方便隨時之法。初舉非眾生，即約覺首所答業體純真。後問如來十種隨時之化何緣而有？財首為成信心，約實而答，隨時是假，如下十行頌中具明。於此十行頌中，義分為三：一科其頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。

一科頌意者，此十行頌中一行一頌。初一行頌中初當兩句，歎所問法非小器所堪，是多聞者之境界。次兩句，今如問當說。及聽已下九行頌，是財首以實而答，如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行頌中一行一頌。初一行頌中初當兩句，歎所問法非小器所堪，是多聞者之境界。次兩句，今如問當說。及聽已下九行頌，是財首以實而答，如文具明。

二釋菩薩名者，為將如下頌中善達真假法財而惠施眾生故，名為財首。以十信心中法財初始益生之所行，名之為首。世界名蓮華色者，明此信中以法聖財饒益眾生，令其自他性無染著故，號世界名為蓮華色。以法施人，破迷成智，名為滅暗智佛，明當位信中自具法門理行智之因果故。財首是當位之行，已下例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，為將如下頌中善達真假法財而惠施眾生故，名為財首。以十信心中法財初始益生之所行，名之為首。世界名蓮華色者，明此信中以法聖財饒益眾生，令其自他性無染著故，號世界名為蓮華色。以法施人，破迷成智，名為滅暗智佛，明當位信中自具法門理行智之因果故。財首是當位之行，已下例然。

三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛文殊師利為信心之因，進修得解脫智佛，財首菩薩是隨位之行果故。佛是智果，餘者例然倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛文殊師利為信心之因，進修得解脫智佛，財首菩薩是隨位之行果故。佛是智果，餘者例然倣此。

第三「爾時」已下四行半經，是文殊師利問寶首菩薩。先總舉眾生同有四大，無我無我所。「云何」已下有十問。「業因果法」已下有十行頌，是寶首菩薩答前十問故。初明舉體無分別；二明受業之好醜，由行所生。具如經說。大意達體業亡、迷真業起故。於此十行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時」已下四行半經，是文殊師利問寶首菩薩。先總舉眾生同有四大，無我無我所。「云何」已下有十問。「業因果法」已下有十行頌，是寶首菩薩答前十問故。初明舉體無分別；二明受業之好醜，由行所生。具如經說。大意達體業亡、迷真業起故。於此十行頌中，義分為三：一科頌意、二釋菩薩名、三配隨位因果。

一科頌意者，初兩句是歎果報由行生。次兩句歎業體本真，本無所有。「是諸佛所說」已下九行，一行一頌，舉喻顯法，達法無業。法業無二，由行不同，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，初兩句是歎果報由行生。次兩句歎業體本真，本無所有。「是諸佛所說」已下九行，一行一頌，舉喻顯法，達法無業。法業無二，由行不同，如文可知。

二釋菩薩名者，明此信位，達業即法體，不復有業，名之法寶。以法寶益生，為信首故，故名寶首。明此是北方、是師位，以威儀軌則以利眾生故，佛號威儀智。世界名瞻蔔華色者，此華黃色，明是利眾生之福德色也。黃者，福慶之氣，內應白淨、外現黃相故。如來為人天之師，衣緇衣像北方坎故，內應白淨無染之理、外現黃相，即明以利生白淨無染之福相以為世界之名。以利眾生德行，詳序佛號威儀智，常以法寶利生，達業性真，名為寶首菩薩，總是第四信心自所得法因果理智之號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，明此信位，達業即法體，不復有業，名之法寶。以法寶益生，為信首故，故名寶首。明此是北方、是師位，以威儀軌則以利眾生故，佛號威儀智。世界名瞻蔔華色者，此華黃色，明是利眾生之福德色也。黃者，福慶之氣，內應白淨、外現黃相故。如來為人天之師，衣緇衣像北方坎故，內應白淨無染之理、外現黃相，即明以利生白淨無染之福相以為世界之名。以利眾生德行，詳序佛號威儀智，常以法寶利生，達業性真，名為寶首菩薩，總是第四信心自所得法因果理智之號。

問曰：何故北方為師為君？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故北方為師為君？

答曰：像水利潤萬物。又水流慕下，像為君為師者說愚濟迷，使令發明。又明北方坎為下位，像為君為師者常以謙下之行令眾生所歸益之，以道潤之故。君子常謙處下位，而濟物發明故，故以北方坎為君為師。夫大方無隅，但取其意表德故。餘位如〈名號品〉已釋。一佛號遍十方故，此以隨方表法。故如《周易》泰卦乾坤，初九拔茅連茹。為茅潔白柔弱，其根甘甜，像君子有德，如茅柔弱潔白甘和，可以引接之與仕也。然茅非君子，以物喻之。然此方隅非佛，以法喻之令如法也。佛智無依，依物名智。其方無方，以法成方也，非東西南北如情所見方故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：像水利潤萬物。又水流慕下，像為君為師者說愚濟迷，使令發明。又明北方坎為下位，像為君為師者常以謙下之行令眾生所歸益之，以道潤之故。君子常謙處下位，而濟物發明故，故以北方坎為君為師。夫大方無隅，但取其意表德故。餘位如〈名號品〉已釋。一佛號遍十方故，此以隨方表法。故如《周易》泰卦乾坤，初九拔茅連茹。為茅潔白柔弱，其根甘甜，像君子有德，如茅柔弱潔白甘和，可以引接之與仕也。然茅非君子，以物喻之。然此方隅非佛，以法喻之令如法也。佛智無依，依物名智。其方無方，以法成方也，非東西南北如情所見方故。

三配隨位因果者，常以自心本不動智佛為始信心之因，進修得威儀智佛，為次第精進波羅蜜中之果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，常以自心本不動智佛為始信心之因，進修得威儀智佛，為次第精進波羅蜜中之果也。

第四「爾時」已下六行經，是文殊問德首菩薩。如來所悟是一法，云何已下有十問？如文具明。已下有十行頌，是德首菩薩答。於此說頌中，義分為三：一科頌之意、二釋菩薩名、三配隨位因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時」已下六行經，是文殊問德首菩薩。如來所悟是一法，云何已下有十問？如文具明。已下有十行頌，是德首菩薩答。於此說頌中，義分為三：一科頌之意、二釋菩薩名、三配隨位因果。

一科頌意者，此十行頌中初一行，歎所問之義，唯甚深智所知。次下九行頌，一行一頌，如文具明。大意明不異一法界修行無量法門，無量法門秖是一法界性，不可滯一不作多、不可滯多不是一，如十玄義思之，以無依住智照之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行頌中初一行，歎所問之義，唯甚深智所知。次下九行頌，一行一頌，如文具明。大意明不異一法界修行無量法門，無量法門秖是一法界性，不可滯一不作多、不可滯多不是一，如十玄義思之，以無依住智照之可見。

二釋菩薩名者，名為德首，為明此位不離一法界性，以消癡愛及一切煩惱，而常修習一切諸功德故，名為德首。世界名青蓮華色者，明此第五信心是禪波羅蜜故，心淨無染、無貪恚癡故。此是東北方佛，號明相智，明此位進修之果，得法心淨，故如艮位丑寅兩間明相現故，故佛號明相智。用此方隅以表禪定法故，以東北方是艮，艮為山，山表安靜不動義，是禪定義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，名為德首，為明此位不離一法界性，以消癡愛及一切煩惱，而常修習一切諸功德故，名為德首。世界名青蓮華色者，明此第五信心是禪波羅蜜故，心淨無染、無貪恚癡故。此是東北方佛，號明相智，明此位進修之果，得法心淨，故如艮位丑寅兩間明相現故，故佛號明相智。用此方隅以表禪定法故，以東北方是艮，艮為山，山表安靜不動義，是禪定義故。

三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛為所信之因，進修得明相智佛為果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，常以自心根本不動智佛為所信之因，進修得明相智佛為果也。

第五「爾時」已下五行半經，是文殊問目首菩薩如來福田等一無異。「所謂」已下有十問，具如經說。已下有十行頌，是目首所答。三門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時」已下五行半經，是文殊問目首菩薩如來福田等一無異。「所謂」已下有十問，具如經說。已下有十行頌，是目首所答。三門如前。

一科頌意者，此十行頌一行一頌，其頌意答前所問：佛福田是一，云何布施果報不同？其義有二：一明佛自福田不同、二明眾生所施福田不同。一明佛自福田不同者，明如來身目髮紺青、身真金色、丹脣素齒，一身之上色各不同。華藏世界莊嚴萬異者，總明法性理智中具有，以法性理智中本具無量功德故。有隨行報得莊嚴者，如如來身有九十七種大人之相者，是法身智體自具故。如來有無量隨好功德莊嚴，是隨行報得故。如外邊依正報中金剛地是法性身報得，是正報；寶樹莊嚴世界是法性隨行報得，是依報。宮殿樓閣，是法性大智隨大慈悲含育眾生業上報得。師子座，是法性隨智轉法輪報得。蓮華藏世界，是法性隨行教化眾生無染性報得。香水海，是法性隨大悲心謙下饒益行報得。香河右旋，是隨順法性進修教化眾生報得。總不離法性大智隨行報殊。一一行中皆有無量行門互為主伴，以此莊嚴依報正報，一一境界中有無量同異。此是觀因知果，以此准知總是一性中隨用不同故。二眾生布施福田果報不同者，此乃由心輕重、有智無智，果報不同。謙下高心，所求有異，總是一心中隨用不同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行頌一行一頌，其頌意答前所問：佛福田是一，云何布施果報不同？其義有二：一明佛自福田不同、二明眾生所施福田不同。一明佛自福田不同者，明如來身目髮紺青、身真金色、丹脣素齒，一身之上色各不同。華藏世界莊嚴萬異者，總明法性理智中具有，以法性理智中本具無量功德故。有隨行報得莊嚴者，如如來身有九十七種大人之相者，是法身智體自具故。如來有無量隨好功德莊嚴，是隨行報得故。如外邊依正報中金剛地是法性身報得，是正報；寶樹莊嚴世界是法性隨行報得，是依報。宮殿樓閣，是法性大智隨大慈悲含育眾生業上報得。師子座，是法性隨智轉法輪報得。蓮華藏世界，是法性隨行教化眾生無染性報得。香水海，是法性隨大悲心謙下饒益行報得。香河右旋，是隨順法性進修教化眾生報得。總不離法性大智隨行報殊。一一行中皆有無量行門互為主伴，以此莊嚴依報正報，一一境界中有無量同異。此是觀因知果，以此准知總是一性中隨用不同故。二眾生布施福田果報不同者，此乃由心輕重、有智無智，果報不同。謙下高心，所求有異，總是一心中隨用不同故。

二釋菩薩名者，名為目首，明此位是東南方辰巳之間，像此信心進修智日漸高，善知福田因果等報，名為目首。是故如來常取辰巳以為齋戒之則，如前〈名號品〉已釋，准彼知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，名為目首，明此位是東南方辰巳之間，像此信心進修智日漸高，善知福田因果等報，名為目首。是故如來常取辰巳以為齋戒之則，如前〈名號品〉已釋，准彼知之。

三配因果者，還以自心本不動智佛為因，此位究竟智佛為進修之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配因果者，還以自心本不動智佛為因，此位究竟智佛為進修之果。

第六「爾時文殊師利」已下五行半經，是文殊問勤首，佛教是一，云何得見者有斷煩惱、不斷煩惱不同等？「然其」已下十問，已下有十行頌，是勤首菩薩所答。於中三門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時文殊師利」已下五行半經，是文殊問勤首，佛教是一，云何得見者有斷煩惱、不斷煩惱不同等？「然其」已下十問，已下有十行頌，是勤首菩薩所答。於中三門如前。

一科頌意者，此十行，初一行頌勸聽，次一行頌勸聞法勤修，已下八行頌責其懈怠。如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行，初一行頌勸聽，次一行頌勸聞法勤修，已下八行頌責其懈怠。如文具明。

二釋菩薩名者，名為勤首，為前明目首善示福田因果、佛號究竟智，此位當須勤而行之、故名勤首。佛號最勝智者，為明勤修勝進即得最勝智為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，名為勤首，為前明目首善示福田因果、佛號究竟智，此位當須勤而行之、故名勤首。佛號最勝智者，為明勤修勝進即得最勝智為果。

三配隨位因果者，還以本不動智佛為因，最勝智佛為進修之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，還以本不動智佛為因，最勝智佛為進修之果。

第七「爾時」已下六行經，是文殊問法首，如佛所說：若有眾生受持正法，悉能除斷一切煩惱。何故有受持正法而不斷者？於中有十一問，如文具明。於中有十行頌，是法首所答。三門義如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時」已下六行經，是文殊問法首，如佛所說：若有眾生受持正法，悉能除斷一切煩惱。何故有受持正法而不斷者？於中有十一問，如文具明。於中有十行頌，是法首所答。三門義如前。

一科頌意者，此十行頌中，初一句勸聽，次一句歎能問，次兩句責多聞者不修行。已下九行頌，一行一頌，責多聞而心不精專，不能斷煩惱，如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行頌中，初一句勸聽，次一句歎能問，次兩句責多聞者不修行。已下九行頌，一行一頌，責多聞而心不精專，不能斷煩惱，如文具明。

二釋菩薩名者，名為法首，為是西北方戌亥兩間，明愚迷長夜中，能以正法自利利他，專求無懈，名為法首。世界名金剛色者，以堅精無怠是自世界。託西北方乾卦，乾為堅剛。佛號自在智者，以自精勤觀照，達理業亡，名為自在智佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，名為法首，為是西北方戌亥兩間，明愚迷長夜中，能以正法自利利他，專求無懈，名為法首。世界名金剛色者，以堅精無怠是自世界。託西北方乾卦，乾為堅剛。佛號自在智者，以自精勤觀照，達理業亡，名為自在智佛。

三配隨位因果者，還以自心本不動智佛為因，進修得自在智佛為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，還以自心本不動智佛為因，進修得自在智佛為果。

第八「爾時」已下有五行經，是文殊問智首：如來唯以一法而得出離，又於佛法中智為上首，何故讚歎布施等？總有十問。大意明十波羅蜜、四無量心畢竟無體，何須用為？已下有十行頌，智首菩薩答，如文具明。於中三門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「爾時」已下有五行經，是文殊問智首：如來唯以一法而得出離，又於佛法中智為上首，何故讚歎布施等？總有十問。大意明十波羅蜜、四無量心畢竟無體，何須用為？已下有十行頌，智首菩薩答，如文具明。於中三門如前。

一科頌意者，此十行頌中，初一行頌歎能問及勸聽，已下九行一行一頌，如文具明。智首菩薩答意，諸助道法隨根遣病，若不修學無性，菩提不成。如頌中分明舉喻況說可知。但須依法有病即治之，如除堆阜道自無礙，自病已除，還與人服藥之與方，終無捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科頌意者，此十行頌中，初一行頌歎能問及勸聽，已下九行一行一頌，如文具明。智首菩薩答意，諸助道法隨根遣病，若不修學無性，菩提不成。如頌中分明舉喻況說可知。但須依法有病即治之，如除堆阜道自無礙，自病已除，還與人服藥之與方，終無捨離。

二釋菩薩名者，名為智首，以明智能知根，權施法藥。四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助菩提分，隨病生起增多之處，而令服之。顯發菩提無作之性，漸令依本，名為智首。此是下方世界，明以布施戒忍進定等十波羅蜜門如地，能生發一切白淨之法故。世界名頗梨色者，此是白色，如水精寶色。佛號梵智者，明心如大地，荷負萬有，常安靜故。梵者淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，名為智首，以明智能知根，權施法藥。四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助菩提分，隨病生起增多之處，而令服之。顯發菩提無作之性，漸令依本，名為智首。此是下方世界，明以布施戒忍進定等十波羅蜜門如地，能生發一切白淨之法故。世界名頗梨色者，此是白色，如水精寶色。佛號梵智者，明心如大地，荷負萬有，常安靜故。梵者淨也。

三配隨位因果者，還以自心本不動智佛為因，進修得心智寂靜為果，表地體安靜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三配隨位因果者，還以自心本不動智佛為因，進修得心智寂靜為果，表地體安靜故。

第九「爾時」已下是文殊問賢首：一切諸佛一道而得出離，云何今見種種不同？「所謂」已下有十行頌，是賢首答。於中三門如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「爾時」已下是文殊問賢首：一切諸佛一道而得出離，云何今見種種不同？「所謂」已下有十行頌，是賢首答。於中三門如前。