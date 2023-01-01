新華嚴經論
唐 李通玄撰40卷CBETA T1739大于一万字 68 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
新華嚴經論卷第十四
新華嚴經論卷第十四
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長者李通玄撰
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第二會六品經，明菩薩信心門。於此一會之中，自有序分、正說分、流通分。從第十二卷初「爾時」已下有四行半經是序分，已下至〈賢首品〉是正說分，〈賢首品〉末有三行半經是流通分。
第二會六品經，明菩薩信心門。於此一會之中，自有序分、正說分、流通分。從第十二卷初「爾時」已下有四行半經是序分，已下至〈賢首品〉是正說分，〈賢首品〉末有三行半經是流通分。
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如來名號品第七
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從此品至〈賢首品〉，是第三長科文中以果成信，信自己心之是佛分。於此一段之中，約有六法以成自心佛果，以令信者入佛果故。
從此品至〈賢首品〉，是第三長科文中以果成信，信自己心之是佛分。於此一段之中，約有六法以成自心佛果，以令信者入佛果故。
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一〈佛名號品〉，令信心者信佛名號遍一切世間名，知名性離故。
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二〈四聖諦品〉，令信心者自信一切世間苦諦即聖諦，不別求故。
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三〈光明覺品〉，令信心者自以自心光明覺照一切無間無盡大千世界總佛境界，自亦同等。以心隨光，一一照之，心境合一內外見亡。初三千大千世界已，次還以東方為首。光至東方十三千世界，照百三千大千世界，如是十方十重倍倍周迴，十方圓照身心一性，無礙遍周同佛境界。一一作意如是觀察，然後以無作方便定印之，入十住初心，生如來智慧家，為如來智慧法王之真子。一如光明所照，如經具明。不可作佛光明自無其分，須當自以心光如佛光明，開覺其心圓照法界。
三〈光明覺品〉，令信心者自以自心光明覺照一切無間無盡大千世界總佛境界，自亦同等。以心隨光，一一照之，心境合一內外見亡。初三千大千世界已，次還以東方為首。光至東方十三千世界，照百三千大千世界，如是十方十重倍倍周迴，十方圓照身心一性，無礙遍周同佛境界。一一作意如是觀察，然後以無作方便定印之，入十住初心，生如來智慧家，為如來智慧法王之真子。一如光明所照，如經具明。不可作佛光明自無其分，須當自以心光如佛光明，開覺其心圓照法界。
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四〈問明品〉，令信心者信所信之法門。
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五〈淨行品〉，令信心者信菩薩初發心時皆發大願為首。又令信心者便迴無始妄念，以成智海無生滅性。
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六〈賢首品〉，令信心者信佛神力通化無邊，得大自在及信心之福。信此六法名為賢首，以此六法觀行相應名為信心。皆以不動智佛等十智如來是自心之果，以不動智佛為體，餘智為用，至下方明。文殊師利、覺首、目首等十首菩薩，是修行信心者之身。此品已下至〈賢首品〉已來六品經，是長科一部經中第三以果成信門也。為明初會是舉佛果勸修，信諸佛所得。此第二會以果成信，信自心是佛，與果佛不異故，至文方明。前之以成佛果將用勸修，此舉佛名號果勸修。十方世界無有一名非佛名者，名體性自解脫故，但隨眾生所聞不同故。此明佛號遍周，即明於一切名無所著故。
六〈賢首品〉，令信心者信佛神力通化無邊，得大自在及信心之福。信此六法名為賢首，以此六法觀行相應名為信心。皆以不動智佛等十智如來是自心之果，以不動智佛為體，餘智為用，至下方明。文殊師利、覺首、目首等十首菩薩，是修行信心者之身。此品已下至〈賢首品〉已來六品經，是長科一部經中第三以果成信門也。為明初會是舉佛果勸修，信諸佛所得。此第二會以果成信，信自心是佛，與果佛不異故，至文方明。前之以成佛果將用勸修，此舉佛名號果勸修。十方世界無有一名非佛名者，名體性自解脫故，但隨眾生所聞不同故。此明佛號遍周，即明於一切名無所著故。
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將釋此品，略作三門：一釋品來意、二釋品名目、三隨文釋意。
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一釋品來意者，明前之初會但明如來成等正覺之身及智攝生，未明如來名號攝生廣狹。今此第二會普光明殿，方明佛果名號攝生故，此品須來。又為舉佛果名令生信解故，此品須來。前會明身智遍周，此會明名身及智俱遍周故。初會世主雖問，未有其答；此品答前所問，便令後信者之心，令使信佛名身及智普遍法界，蔭機利物照俗破迷故。名普光明殿，約德成殿，約殿明德故，此品須來。
一釋品來意者，明前之初會但明如來成等正覺之身及智攝生，未明如來名號攝生廣狹。今此第二會普光明殿，方明佛果名號攝生故，此品須來。又為舉佛果名令生信解故，此品須來。前會明身智遍周，此會明名身及智俱遍周故。初會世主雖問，未有其答；此品答前所問，便令後信者之心，令使信佛名身及智普遍法界，蔭機利物照俗破迷故。名普光明殿，約德成殿，約殿明德故，此品須來。
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二釋品名目者，於此佛號中，約有五緣以成佛號：一以法界自體根本智緣以成佛號、二約如來示成正覺自德緣以成佛號、三明如來利生方便緣約位進修以成佛號、四明如來以一切眾生隨根所樂緣以成佛號、五明法界體用平等緣一切諸法總名佛號。
二釋品名目者，於此佛號中，約有五緣以成佛號：一以法界自體根本智緣以成佛號、二約如來示成正覺自德緣以成佛號、三明如來利生方便緣約位進修以成佛號、四明如來以一切眾生隨根所樂緣以成佛號、五明法界體用平等緣一切諸法總名佛號。
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一以法界自體根本智緣以成佛號者，如下不動智佛、無礙智佛、滅闇智佛，如是十智佛號是也。以此法界根本智上，以施十種之名、以成十種信力，至位方明廣意。大意令眾生達自根本無明，本唯如來根本大智，令諸眾生頓識本故、頓作佛故。
一以法界自體根本智緣以成佛號者，如下不動智佛、無礙智佛、滅闇智佛，如是十智佛號是也。以此法界根本智上，以施十種之名、以成十種信力，至位方明廣意。大意令眾生達自根本無明，本唯如來根本大智，令諸眾生頓識本故、頓作佛故。
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二約如來示成正覺自德緣以成佛號者，即十方諸佛示成正覺，共同十號，所謂如來、應供、正遍知是。又毘盧遮那是總名，是大智光明，照耀種種諸法及種種眾生故。故毘云種種，盧遮那云遍照。
二約如來示成正覺自德緣以成佛號者，即十方諸佛示成正覺，共同十號，所謂如來、應供、正遍知是。又毘盧遮那是總名，是大智光明，照耀種種諸法及種種眾生故。故毘云種種，盧遮那云遍照。
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三明如來利生方便緣約位進修以成佛號者，即如下舉十箇根本不動智佛以成十信。舉十箇月佛下名悉同號之為月，以成十住，明創契法身本智，心得清涼。為明此位菩薩契理惑亡，得法性智清涼故，約自得益之法以成佛號。十行位中，以十箇眼佛下名悉同號之為眼，為明十行以智智眼利生攝益故，佛號為眼，以善知根性故，皆是約得益立名為佛。十迴向中，以十箇妙佛上名悉同號之為妙，為明十迴向位中菩薩進修漸熟妙智現前故，佛號為妙。十地同妙已上，以明從十信中，自信自心分別之智與一切諸佛根本不動智佛本來是一，以成信心。心外見法，不成信心也。從此信已下，以三昧力契理會源，名為十住，佛號為月，皆是約修行之人所得之法以成佛號。安立五位五十箇佛名，五十箇因、五十箇果，為當位具因果故，成一百重因果。為根本五位中本有五因五果，成一百一十重因果法門，不異法界體、不異十信中所信之法。根本不動智佛以為諸位進修，且約如是，廣意至下本位廣明。是名隨位進修以成佛號。
三明如來利生方便緣約位進修以成佛號者，即如下舉十箇根本不動智佛以成十信。舉十箇月佛下名悉同號之為月，以成十住，明創契法身本智，心得清涼。為明此位菩薩契理惑亡，得法性智清涼故，約自得益之法以成佛號。十行位中，以十箇眼佛下名悉同號之為眼，為明十行以智智眼利生攝益故，佛號為眼，以善知根性故，皆是約得益立名為佛。十迴向中，以十箇妙佛上名悉同號之為妙，為明十迴向位中菩薩進修漸熟妙智現前故，佛號為妙。十地同妙已上，以明從十信中，自信自心分別之智與一切諸佛根本不動智佛本來是一，以成信心。心外見法，不成信心也。從此信已下，以三昧力契理會源，名為十住，佛號為月，皆是約修行之人所得之法以成佛號。安立五位五十箇佛名，五十箇因、五十箇果，為當位具因果故，成一百重因果。為根本五位中本有五因五果，成一百一十重因果法門，不異法界體、不異十信中所信之法。根本不動智佛以為諸位進修，且約如是，廣意至下本位廣明。是名隨位進修以成佛號。
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四明如來以一切眾生隨根所樂緣以成佛號者，即以對現色身等眾生界，為佛、為天、為神、為主、為仁、為仙。遍眾生界，令諸眾生不作惡者，總是不可以自凡情所測也，總是佛名號遍周。
四明如來以一切眾生隨根所樂緣以成佛號者，即以對現色身等眾生界，為佛、為天、為神、為主、為仁、為仙。遍眾生界，令諸眾生不作惡者，總是不可以自凡情所測也，總是佛名號遍周。
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五明法界體用平等緣一切諸法總名佛號者，為一切諸法及以名言自體性離故。一切法自體性離即法界性，法界性即佛號故，一切法及名言皆是佛號故，為如來稱此一切法自性離之法以成佛故。欲廣引經文證義，為此教文弘廣言煩翳，本作業者難解，但依此經上下自相契會，作業者易解故。如三乘中亦說根本智後得智，今欲令三乘人迴心，指此金色世界不動智佛，令使直認是自心能分別智，本無所動，文殊師利即是自心善簡擇無相妙慧，覺首目首等菩薩即是自心隨信解中所見之理智。如是三乘之人未迴心者，定當不信。何以故？為立三阿僧祇劫後當得佛故。為直自認身及心總是凡夫，但信佛有不動智等，不自信自心是根本不動智佛與佛無異。以是義故，不成此教法界乘中以根本智為信心。此經信心應當如是，直信自心分別之性是法界性中根本不動智佛，金色世界是自心無染之理，文殊師利是自心善簡擇妙慧，覺首目首等菩薩是隨信心中理智現前，以信因中契諸佛果法分毫不謬，方成信心。從此信已，以定慧進修，經歷十住、十行、十迴向、十地、十一地，日月歲劫時分無遷、法界如本、不動智佛如舊，而成一切種智海。教化眾生，因果不遷、時劫不改，方成信也。若立僧祇定實，身是凡夫，凡聖二途時劫移改，心外有佛，不成信心。如是已上有此五種佛，名號不同。
五明法界體用平等緣一切諸法總名佛號者，為一切諸法及以名言自體性離故。一切法自體性離即法界性，法界性即佛號故，一切法及名言皆是佛號故，為如來稱此一切法自性離之法以成佛故。欲廣引經文證義，為此教文弘廣言煩翳，本作業者難解，但依此經上下自相契會，作業者易解故。如三乘中亦說根本智後得智，今欲令三乘人迴心，指此金色世界不動智佛，令使直認是自心能分別智，本無所動，文殊師利即是自心善簡擇無相妙慧，覺首目首等菩薩即是自心隨信解中所見之理智。如是三乘之人未迴心者，定當不信。何以故？為立三阿僧祇劫後當得佛故。為直自認身及心總是凡夫，但信佛有不動智等，不自信自心是根本不動智佛與佛無異。以是義故，不成此教法界乘中以根本智為信心。此經信心應當如是，直信自心分別之性是法界性中根本不動智佛，金色世界是自心無染之理，文殊師利是自心善簡擇妙慧，覺首目首等菩薩是隨信心中理智現前，以信因中契諸佛果法分毫不謬，方成信心。從此信已，以定慧進修，經歷十住、十行、十迴向、十地、十一地，日月歲劫時分無遷、法界如本、不動智佛如舊，而成一切種智海。教化眾生，因果不遷、時劫不改，方成信也。若立僧祇定實，身是凡夫，凡聖二途時劫移改，心外有佛，不成信心。如是已上有此五種佛，名號不同。
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問曰：名之與號何異？
問曰：名之與號何異？
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答曰：有二同別。何者為二？約父母所生幼稚無德，且作字呼之為名，有德即約德立名。其名可尊，稱之為號。名即下人不得呼稱，其號即下人得呼稱之。故雖有德無德之異，亦總屬名收，為名言所攝故。若約此經佛號，總是約法、約德立名，不同世俗也。
答曰：有二同別。何者為二？約父母所生幼稚無德，且作字呼之為名，有德即約德立名。其名可尊，稱之為號。名即下人不得呼稱，其號即下人得呼稱之。故雖有德無德之異，亦總屬名收，為名言所攝故。若約此經佛號，總是約法、約德立名，不同世俗也。
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三隨文釋義者，於此段中義分為二：一長科三十二品經意。第三禪中說十一地一品未來。二科當品經意，從此〈如來名號品〉第二會，世主起問二十八問已下，直至向後〈如來出現品〉，是世主所問，一終因果。所答總有三十二品經，是答二十八問。故以從普光明智法界佛果報居之殿，舉佛果名號，并舉佛果所行教化眾生四聖諦法門，并舉法界根本智體佛號不動智佛，以成信修，直至彼〈如來出現品〉。三十二品經，是信進修行之一終，因果之極也。明此普光明智殿佛果至〈如來出現品〉，此信進修行因果不二故。又明此始成正覺果德之上起信心修行，至後〈如來出現品〉中明法界無時可隔故，以明法界體中凡夫妄見無量劫。如起信進修行者，依真起行以為進修，經歷五位行門，無時可移故。若未起信進修行時，常謂已前諸佛先已成佛經無量劫；及其以正信力，便見十方無量劫已成佛者，而自身與彼先成佛者一時成佛，無先後故。以是義故，如來始成正覺時，如今凡夫始發菩提心，起行進修自行已滿，畢竟不離如來始成正覺初出現時。為無情量，依本法界本無時故。是故經言「發心畢竟二不別」者，為法界性無三世別故。以三世時無別，以無時別故，以智無別故無別。為不異不動智佛體故，妙慧用無別。不異文殊善簡擇妙慧故，行無別。為從初發心不異十波羅蜜行普賢行而為修行故，大悲無別。常教化故，大願無別。不捨眾生故，四攝無別、四無量心無別、三十七助道品無別。以此十種無別，故云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」為明入此十種信解者難故。若心外信有他佛得道、我是凡夫者，即世間人情量，是此乃不論信進修行，直是生死長流常隨見網，何大苦哉！以此如今第二會及初會，明始成正覺如來出現。後三十二品，又著如來出現，明始終信進修行者，與三世佛一時出現，明法界總一時故。如持寶鏡普臨眾像，頓照顯現無前後時故，明於法界根本佛智境界中頓現眾法，不可將情量度量作前後解故。一依彌勒樓閣中境界。初會中始成正覺佛，是舉果勸修。〈佛出現品〉中佛，是明諸菩薩進修五位因果行終佛，與信位中不動智佛相對故。
三隨文釋義者，於此段中義分為二：一長科三十二品經意。第三禪中說十一地一品未來。二科當品經意，從此〈如來名號品〉第二會，世主起問二十八問已下，直至向後〈如來出現品〉，是世主所問，一終因果。所答總有三十二品經，是答二十八問。故以從普光明智法界佛果報居之殿，舉佛果名號，并舉佛果所行教化眾生四聖諦法門，并舉法界根本智體佛號不動智佛，以成信修，直至彼〈如來出現品〉。三十二品經，是信進修行之一終，因果之極也。明此普光明智殿佛果至〈如來出現品〉，此信進修行因果不二故。又明此始成正覺果德之上起信心修行，至後〈如來出現品〉中明法界無時可隔故，以明法界體中凡夫妄見無量劫。如起信進修行者，依真起行以為進修，經歷五位行門，無時可移故。若未起信進修行時，常謂已前諸佛先已成佛經無量劫；及其以正信力，便見十方無量劫已成佛者，而自身與彼先成佛者一時成佛，無先後故。以是義故，如來始成正覺時，如今凡夫始發菩提心，起行進修自行已滿，畢竟不離如來始成正覺初出現時。為無情量，依本法界本無時故。是故經言「發心畢竟二不別」者，為法界性無三世別故。以三世時無別，以無時別故，以智無別故無別。為不異不動智佛體故，妙慧用無別。不異文殊善簡擇妙慧故，行無別。為從初發心不異十波羅蜜行普賢行而為修行故，大悲無別。常教化故，大願無別。不捨眾生故，四攝無別、四無量心無別、三十七助道品無別。以此十種無別，故云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」為明入此十種信解者難故。若心外信有他佛得道、我是凡夫者，即世間人情量，是此乃不論信進修行，直是生死長流常隨見網，何大苦哉！以此如今第二會及初會，明始成正覺如來出現。後三十二品，又著如來出現，明始終信進修行者，與三世佛一時出現，明法界總一時故。如持寶鏡普臨眾像，頓照顯現無前後時故，明於法界根本佛智境界中頓現眾法，不可將情量度量作前後解故。一依彌勒樓閣中境界。初會中始成正覺佛，是舉果勸修。〈佛出現品〉中佛，是明諸菩薩進修五位因果行終佛，與信位中不動智佛相對故。
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問曰：何故諸品諸菩薩說，唯〈阿僧祇品〉、〈隨好品〉是佛自說？
問曰：何故諸品諸菩薩說，唯〈阿僧祇品〉、〈隨好品〉是佛自說？
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答曰：如菩薩加行，如五位煩惱無明，以如來位中不思議菩薩眾寄成五位，菩薩當位自彰次第法門，即如十慧、十林、十幢、十藏等菩薩是。佛位之內迷法無明，如來自說，如此〈阿僧祇品〉、〈隨好品〉，是佛位之內無明，至佛位內方決此二迷。是故無明住地佛位方終，如《勝鬘經》說。一分教網，二三乘相似，唯不許二乘及淨土菩薩斷得根本無明，為不了無明是根本智故。以此一乘教以不動智佛為信心，以此所有修行證照眾法不同此經故。此教明當念初心畢竟心總盡，以法界中無三世故。三乘定滿僧祇，又三賢十聖進修路別，地上加行、地前四資糧等，佛果定滿僧祇，如前以明。此經十住，即見道、加行、資糧一時。何以然？以法界大智用資其行令行無染，以行資糧法界智體使慣習令熟，為明從凡創見如來理智性故。又此五位中修行，位位各有佛果，隨位慣習處安立名別。三乘教中前位向後位，但有菩薩果，非佛果故。後至位廣明。此法界法門，說之經無量劫不延、說之一剎那不促，唯迷之者妄作長短延促之解，即不稱應真之心。自此〈如來名號品〉以去，直至〈如來出現品〉，總有三十二品經，是十住、十行、十迴向、十地、十一地進修因果。以初即後、以後即初，不二之位故，如大王路其法常爾，非故新體也。如文殊師利頌云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」
答曰：如菩薩加行，如五位煩惱無明，以如來位中不思議菩薩眾寄成五位，菩薩當位自彰次第法門，即如十慧、十林、十幢、十藏等菩薩是。佛位之內迷法無明，如來自說，如此〈阿僧祇品〉、〈隨好品〉，是佛位之內無明，至佛位內方決此二迷。是故無明住地佛位方終，如《勝鬘經》說。一分教網，二三乘相似，唯不許二乘及淨土菩薩斷得根本無明，為不了無明是根本智故。以此一乘教以不動智佛為信心，以此所有修行證照眾法不同此經故。此教明當念初心畢竟心總盡，以法界中無三世故。三乘定滿僧祇，又三賢十聖進修路別，地上加行、地前四資糧等，佛果定滿僧祇，如前以明。此經十住，即見道、加行、資糧一時。何以然？以法界大智用資其行令行無染，以行資糧法界智體使慣習令熟，為明從凡創見如來理智性故。又此五位中修行，位位各有佛果，隨位慣習處安立名別。三乘教中前位向後位，但有菩薩果，非佛果故。後至位廣明。此法界法門，說之經無量劫不延、說之一剎那不促，唯迷之者妄作長短延促之解，即不稱應真之心。自此〈如來名號品〉以去，直至〈如來出現品〉，總有三十二品經，是十住、十行、十迴向、十地、十一地進修因果。以初即後、以後即初，不二之位故，如大王路其法常爾，非故新體也。如文殊師利頌云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」
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二科當品者，於當品中長科為四：一從「爾時世尊」已下有八行半經，明歎德集眾分。二「時諸菩薩作是思惟」已下十四行經，是大眾請法分。三「爾時世尊知諸菩薩心之所念」已下四十一行經，明如來神通現法分。四「爾時文殊師利」已下至品末已來，舉法演說分。
二科當品者，於當品中長科為四：一從「爾時世尊」已下有八行半經，明歎德集眾分。二「時諸菩薩作是思惟」已下十四行經，是大眾請法分。三「爾時世尊知諸菩薩心之所念」已下四十一行經，明如來神通現法分。四「爾時文殊師利」已下至品末已來，舉法演說分。
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一從初歎德中二：一歎如來德、二歎菩薩大眾德。從初如來德中，「爾時」已下兩行經是序分。敘前初得菩提處并普光明殿，意明二處不異，為不移本處道場而身遍坐一切處故，為菩提場體是法界體故，為普光明殿是法界報居所都故，法報二體性相一真本末因果本末無異故。由斯道理故重敘。古人釋云：由相近故，故須重敘者。經意不然。又云：見佛露居，龍造普光明殿。此意亦不然。設有此事，是三乘之說。又云：菩提場在熙連河邊，與普光明殿相去三里，在菩提場東南，明菩提場是阿蘭若得道之處，普光明殿是報居之宅。一部之經前後通〈法界品〉，五度重有「爾時世尊在」者，意明居處是法界如來身及宮殿莊嚴，總是法界性相根本智不二故。五度敘意，前會已述。從「妙悟已滿」下至「普見三世」，於中有兩行半經，是正歎佛德妙悟已滿，明十智遍周自在故。二行永絕者，為有為無為二行盡故，達無相法取捨盡故。住於佛住者，過去未來三世諸佛共住法界大智大悲故。又如來及十方三世諸佛住五種遍周：一示成正覺遍周，如初會菩提場是也。二依報正報莊嚴及名號遍周，即第二會普光明殿是也。三定體遍周，即〈十定品〉是也。四普賢行教遍周，即〈離世間品〉是也。五法界圓滿無礙不思議智用遍周，即〈法界品〉是也。以此五種諸佛遍周故，故名住佛所住也。以此義故，於此一部之經安立五度「爾時世尊在摩竭提國」，唯〈法界品〉少異，明重重遍周，不離一處、一菩提體、一法界、一根本智、一時無前後故。經文恐失其意，五度重敘，令後學者不迷其事故。明此五遍周，總明一際無前後，於一剎那際無二念，說四十年中所轉法輪，兜率天猶未下、母胎猶未出，已入涅槃。得佛平等者，理事無二故，到無障處。不可轉法者，明佛常處生死，不為業遷故。又能轉不遷之法也。所行無礙者，明佛於生死中皆能同事，真俗不礙故。立不思議者，歎佛道滿行終，總無功用任運利生，以智自在非想思意議可度量故。普見三世者，眼圓明故，非三世中見三世中眾生事也。從「與十佛剎微塵數諸菩薩俱」已下至「過現未來」，於中可有四行經，歎菩薩德。與十佛剎微塵數諸菩薩俱者，明從眾圓滿遍法界海故。俱者，同時而至，無去來故。莫不皆是一生補處者，皆十地菩薩，故為十地。經等覺位中普賢位熟道滿功終，方登佛果，故名一生也，如《瓔珞本業經》說。又從初發心住，亦名一生菩薩，以初見性根本智，不見有生前後際故，名為一生。《瓔珞經》云「三賢菩薩，法流水中任運至佛。」悉從他方而共來集者，言他方共來集，簡非舊
一從初歎德中二：一歎如來德、二歎菩薩大眾德。從初如來德中，「爾時」已下兩行經是序分。敘前初得菩提處并普光明殿，意明二處不異，為不移本處道場而身遍坐一切處故，為菩提場體是法界體故，為普光明殿是法界報居所都故，法報二體性相一真本末因果本末無異故。由斯道理故重敘。古人釋云：由相近故，故須重敘者。經意不然。又云：見佛露居，龍造普光明殿。此意亦不然。設有此事，是三乘之說。又云：菩提場在熙連河邊，與普光明殿相去三里，在菩提場東南，明菩提場是阿蘭若得道之處，普光明殿是報居之宅。一部之經前後通〈法界品〉，五度重有「爾時世尊在」者，意明居處是法界如來身及宮殿莊嚴，總是法界性相根本智不二故。五度敘意，前會已述。從「妙悟已滿」下至「普見三世」，於中有兩行半經，是正歎佛德妙悟已滿，明十智遍周自在故。二行永絕者，為有為無為二行盡故，達無相法取捨盡故。住於佛住者，過去未來三世諸佛共住法界大智大悲故。又如來及十方三世諸佛住五種遍周：一示成正覺遍周，如初會菩提場是也。二依報正報莊嚴及名號遍周，即第二會普光明殿是也。三定體遍周，即〈十定品〉是也。四普賢行教遍周，即〈離世間品〉是也。五法界圓滿無礙不思議智用遍周，即〈法界品〉是也。以此五種諸佛遍周故，故名住佛所住也。以此義故，於此一部之經安立五度「爾時世尊在摩竭提國」，唯〈法界品〉少異，明重重遍周，不離一處、一菩提體、一法界、一根本智、一時無前後故。經文恐失其意，五度重敘，令後學者不迷其事故。明此五遍周，總明一際無前後，於一剎那際無二念，說四十年中所轉法輪，兜率天猶未下、母胎猶未出，已入涅槃。得佛平等者，理事無二故，到無障處。不可轉法者，明佛常處生死，不為業遷故。又能轉不遷之法也。所行無礙者，明佛於生死中皆能同事，真俗不礙故。立不思議者，歎佛道滿行終，總無功用任運利生，以智自在非想思意議可度量故。普見三世者，眼圓明故，非三世中見三世中眾生事也。從「與十佛剎微塵數諸菩薩俱」已下至「過現未來」，於中可有四行經，歎菩薩德。與十佛剎微塵數諸菩薩俱者，明從眾圓滿遍法界海故。俱者，同時而至，無去來故。莫不皆是一生補處者，皆十地菩薩，故為十地。經等覺位中普賢位熟道滿功終，方登佛果，故名一生也，如《瓔珞本業經》說。又從初發心住，亦名一生菩薩，以初見性根本智，不見有生前後際故，名為一生。《瓔珞經》云「三賢菩薩，法流水中任運至佛。」悉從他方而共來集者，言他方共來集，簡非舊
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眾，皆是不來而到、不去而遍。又明前會舉果勸修信他佛果，今此第二會明以他佛果行解，成其自心信證之道，名從他方而共來集。為從前信佛果中來皆是一生補處者，明於初會信解生，至於此會信滿入位便成佛故，如龍女善財等。由是義故，為他方來皆是一生之眾。此乃即是表入法之言，從他方來也。迷名他方，悟名曰來。「普善觀察諸眾生界法界世界涅槃界」已下此三行經，歎所來眾善觀此三種世界無二性故，亦知眾生隨煩惱業，亦知菩薩隨位煩惱行業等事故。餘如經說。
眾，皆是不來而到、不去而遍。又明前會舉果勸修信他佛果，今此第二會明以他佛果行解，成其自心信證之道，名從他方而共來集。為從前信佛果中來皆是一生補處者，明於初會信解生，至於此會信滿入位便成佛故，如龍女善財等。由是義故，為他方來皆是一生之眾。此乃即是表入法之言，從他方來也。迷名他方，悟名曰來。「普善觀察諸眾生界法界世界涅槃界」已下此三行經，歎所來眾善觀此三種世界無二性故，亦知眾生隨煩惱業，亦知菩薩隨位煩惱行業等事故。餘如經說。
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第二大眾請法分者，「時諸菩薩作是思」惟已下十四行半經，於中有三十二問，義分為二：一初有四問，問四種佛剎。二「成就大菩提心引十方諸佛勸說」已下有二十八，問菩薩住地佛眼耳等。如是三十二問，直至〈如來出現品〉是答。如經具。
第二大眾請法分者，「時諸菩薩作是思」惟已下十四行半經，於中有三十二問，義分為二：一初有四問，問四種佛剎。二「成就大菩提心引十方諸佛勸說」已下有二十八，問菩薩住地佛眼耳等。如是三十二問，直至〈如來出現品〉是答。如經具。
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問曰：初會中世主所問與此義多相似，但廣略不同，何故此第二會還復再問如上之問？
問曰：初會中世主所問與此義多相似，但廣略不同，何故此第二會還復再問如上之問？
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答曰：前會是世主問，舉佛果勸修信佛所得；此會是自信自身自心是佛，及入位修行，故須再問。前位是普賢入定舉果，此會即明文殊生起入信之初。即明凡夫始信，為彰信心麁故，不入定說；十住已去，始明當位菩薩入定始說。以是義故，前問雖義理少同，應緣差別，故異前會信他佛得。此會自入信修行也。古人說：前會是請，此會是問。其義不然。前後總是其請，當請是問故。但為勸修與自入，法事少殊。如前會，如來修行道滿，及過去諸佛已成道者行滿之果。此第二會，舉十方諸佛根本之智，凡聖共有之果，即一切處金色世界，一切處不動智佛、十智佛等是也。明一切諸佛眾生，共有此不動智。金色是理法性身也，為信心生滅，故言色也。以十色世界表之，即是此會所問。四種佛剎中佛住佛剎者，明一切諸佛及以一切眾生共所住故。為一切凡聖根本之智，舉令一切眾生信自心是佛所住智故，一切諸佛從此信生，一切凡夫亦從此起。莊嚴佛法性佛剎者，即如十住、十行、十迴向、十地、十一地，隨位各有十箇佛號是也。因此自心根本智，起信進修行，隨位隨行諸波羅蜜莊嚴，以嚴法身智身，令成熟故。以法身智身用嚴萬行，令行無著，故名莊嚴佛法性佛剎。清淨佛所說法佛剎者，如來示成正覺轉法輪是。體性佛威德佛剎者，神通應現，隨根出世者是。明後二佛剎，從前二佛剎起信修行成熟故得。以此義故，應知十方諸佛共此一道而得出生故。應如是知，應如是信解，即得信解成就，一如諸佛所信故。得是信者，如〈賢首品〉說勝，以手擎三千大千世界，住於空中經過一劫，明其難信故。亦勝供養十方世界塵數諸佛經過一劫功德，不如如是信心。已下二十八問，經自具答。義隱難明者釋之，義顯者如文可知。此三十二問中有問十通十頂，經中但有十通十忍，不見頂名，剩其十忍，少其十頂。「願佛世尊為諸菩薩，亦為我說」此兩句結請。自此已下是如來以神力舉法顯答。
答曰：前會是世主問，舉佛果勸修信佛所得；此會是自信自身自心是佛，及入位修行，故須再問。前位是普賢入定舉果，此會即明文殊生起入信之初。即明凡夫始信，為彰信心麁故，不入定說；十住已去，始明當位菩薩入定始說。以是義故，前問雖義理少同，應緣差別，故異前會信他佛得。此會自入信修行也。古人說：前會是請，此會是問。其義不然。前後總是其請，當請是問故。但為勸修與自入，法事少殊。如前會，如來修行道滿，及過去諸佛已成道者行滿之果。此第二會，舉十方諸佛根本之智，凡聖共有之果，即一切處金色世界，一切處不動智佛、十智佛等是也。明一切諸佛眾生，共有此不動智。金色是理法性身也，為信心生滅，故言色也。以十色世界表之，即是此會所問。四種佛剎中佛住佛剎者，明一切諸佛及以一切眾生共所住故。為一切凡聖根本之智，舉令一切眾生信自心是佛所住智故，一切諸佛從此信生，一切凡夫亦從此起。莊嚴佛法性佛剎者，即如十住、十行、十迴向、十地、十一地，隨位各有十箇佛號是也。因此自心根本智，起信進修行，隨位隨行諸波羅蜜莊嚴，以嚴法身智身，令成熟故。以法身智身用嚴萬行，令行無著，故名莊嚴佛法性佛剎。清淨佛所說法佛剎者，如來示成正覺轉法輪是。體性佛威德佛剎者，神通應現，隨根出世者是。明後二佛剎，從前二佛剎起信修行成熟故得。以此義故，應知十方諸佛共此一道而得出生故。應如是知，應如是信解，即得信解成就，一如諸佛所信故。得是信者，如〈賢首品〉說勝，以手擎三千大千世界，住於空中經過一劫，明其難信故。亦勝供養十方世界塵數諸佛經過一劫功德，不如如是信心。已下二十八問，經自具答。義隱難明者釋之，義顯者如文可知。此三十二問中有問十通十頂，經中但有十通十忍，不見頂名，剩其十忍，少其十頂。「願佛世尊為諸菩薩，亦為我說」此兩句結請。自此已下是如來以神力舉法顯答。
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第三如來神通現法分者，於此分中，義分為二：一明隨類現法、二明約初信心。
第三如來神通現法分者，於此分中，義分為二：一明隨類現法、二明約初信心。
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一隨類現法者，隨五位之中菩薩之類，各現十種佛住。十住、十行、十向、十地、十一地中，各有隨位佛果名號是。隨一切國剎、一切眾生之類，各現名號不同，如下文殊師利所說佛號者是。
一隨類現法者，隨五位之中菩薩之類，各現十種佛住。十住、十行、十向、十地、十一地中，各有隨位佛果名號是。隨一切國剎、一切眾生之類，各現名號不同，如下文殊師利所說佛號者是。
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二明約初信心者，即此當一品及通一部，總為信心。總信五位中因果心無疑滯，方可以行。如有教說：譬如有人過五百由旬嶮道，先知通塞，然後行往。喻如十信菩薩於信心之中，先知五位進修通塞，預以願行防之，以信自心分別之性本是一切諸佛不動智體，用防邪見，外取他境故。以隨位妄謂散動，障真智故，以禪波羅蜜防之。以隨位第八住、第八行、第八迴向、第八地智增滯寂，障真無作大悲故，以一百四十大願防之。以樂生死障真智故，以四念處觀等三十七助菩提分法防之，及十諦觀及十十二緣生觀防之。以十波羅蜜利益眾生恐不弘廣故，以四攝、四無量法防之。以自求樂果教化眾生不周廣故，起十迴向，加以大願大慈大悲，不捨一切惡道地獄人天，遍生其處以防自樂、違菩提心，有所得故。以是義故，十信之心總通五位，迷皆成信。若自信徹，趣求，無法不達。若也疑心不除，豈成信也？如此品舉佛果門，至〈賢首品〉舉佛神通及佛所行業行，使之初信心者信徹故，始名信心。今此一部之經，頓舉五位因果諸佛果門，總成信已入位修行，方始不迷理智。如人造食，五味一時頓熟，方始食之。從初食時五味同食，乃至食竟，其味不離五也。明五位因果，十信總明，時亦不移本末，為信三世一際故。畢竟佛果不離初信之法，如依樣畫像等喻可知。於此神通示法門中，總有四十一行經，長科為十一段。第一「爾時世尊知諸菩薩」已下一行半經，明如來知眾所念，以神通現法。
二明約初信心者，即此當一品及通一部，總為信心。總信五位中因果心無疑滯，方可以行。如有教說：譬如有人過五百由旬嶮道，先知通塞，然後行往。喻如十信菩薩於信心之中，先知五位進修通塞，預以願行防之，以信自心分別之性本是一切諸佛不動智體，用防邪見，外取他境故。以隨位妄謂散動，障真智故，以禪波羅蜜防之。以隨位第八住、第八行、第八迴向、第八地智增滯寂，障真無作大悲故，以一百四十大願防之。以樂生死障真智故，以四念處觀等三十七助菩提分法防之，及十諦觀及十十二緣生觀防之。以十波羅蜜利益眾生恐不弘廣故，以四攝、四無量法防之。以自求樂果教化眾生不周廣故，起十迴向，加以大願大慈大悲，不捨一切惡道地獄人天，遍生其處以防自樂、違菩提心，有所得故。以是義故，十信之心總通五位，迷皆成信。若自信徹，趣求，無法不達。若也疑心不除，豈成信也？如此品舉佛果門，至〈賢首品〉舉佛神通及佛所行業行，使之初信心者信徹故，始名信心。今此一部之經，頓舉五位因果諸佛果門，總成信已入位修行，方始不迷理智。如人造食，五味一時頓熟，方始食之。從初食時五味同食，乃至食竟，其味不離五也。明五位因果，十信總明，時亦不移本末，為信三世一際故。畢竟佛果不離初信之法，如依樣畫像等喻可知。於此神通示法門中，總有四十一行經，長科為十一段。第一「爾時世尊知諸菩薩」已下一行半經，明如來知眾所念，以神通現法。
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第一「東方過十佛剎塵」已下三十九行半經，總明十方菩薩來集，十方自有分劑，不煩更科。於此十方菩薩來眾之中，義分為十：一舉佛剎方面、二舉佛剎遠近、三舉世界名色、四舉佛名號、五舉上首菩薩之名、六明大眾之數、七明大眾來已致敬、八明隨方化座、九明座之名目、十明大眾昇座而坐。
第一「東方過十佛剎塵」已下三十九行半經，總明十方菩薩來集，十方自有分劑，不煩更科。於此十方菩薩來眾之中，義分為十：一舉佛剎方面、二舉佛剎遠近、三舉世界名色、四舉佛名號、五舉上首菩薩之名、六明大眾之數、七明大眾來已致敬、八明隨方化座、九明座之名目、十明大眾昇座而坐。
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一舉佛剎方面者，在東方。東方者，為震卦、為春生、為初，明長男；為頭首、為青龍、為吉慶、為震動，明法事作業動用之初故，道俗通以用之故，先舉東方為首故。方者，法也，但取方法之義。動用之始，非如世所見，執東西南北可得之方。一切處東方、一切處南方，但取其法故。餘准此。
一舉佛剎方面者，在東方。東方者，為震卦、為春生、為初，明長男；為頭首、為青龍、為吉慶、為震動，明法事作業動用之初故，道俗通以用之故，先舉東方為首故。方者，法也，但取方法之義。動用之始，非如世所見，執東西南北可得之方。一切處東方、一切處南方，但取其法故。餘准此。
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二舉佛剎遠近者，過東方十佛剎微塵數世界之外。此有四義：一明十為圓數，為明遠近無盡。二明令信心者，知佛境廣大，令自心弘博。三明佛境界遍周，如鏡中像互參無礙。四明未起信心者，以十佛剎塵，況喻處迷。十無明未達，自障佛境界，而不現前故，舉塵表迷故。如《涅槃經》云「釋迦淨土過西方三十二恒河沙世界之外」，總是表法之數，如會釋已述。此云十佛剎微塵數世界之外來者，明隔十無明中，一一無明有無量正使業習主伴相熏煩惱，過於世界塵數、莫知涯際，能障智境，故言十佛剎微塵數世界外也。來者，明從迷入信，故號為來。言彼世界中有佛號不動智者，為明不動智佛是十方凡聖共有根本之智。明於此智能起信心故，號之為來。此不動智佛，一切眾生常自有之。若取相隨迷，即塵障無盡；若一念覺迷達相，即淨若虛空。但為隨迷，稱外悟處言來；而實佛剎本無遠近內外等障，亦無去來，無邊佛剎不出毛孔微塵之表。今致遠近意，令初信心者心廣大故，言其從彼世界中來。又明從迷入悟故，言為來故。有佛號不動智者，明是信者自根本智故。由有此智故，一切眾生而能發菩提心故。以根本智體能了迷性起信解故，起彼迷境，稱之曰來。如《起信論》云「不思議業相者，以依智淨相，能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相常無斷絕，隨眾生根自然相應、種種而現，得利益故。」又云「依本覺故而有不覺」故。又云「依於智故，生其苦樂。」如起信論廣明。意明一切眾生迷根本智，而有世間苦樂法故。為智無性故，隨緣不覺苦樂業生。為智無性故，為苦所纏，方能自覺根本無性。眾緣無性，萬法自寂。若不覺苦時，以無性故，總不自知有性無性。如人因地而倒，因地而起；一切眾生因自心根本智而倒，因自心根本智而起。以是義故，如來於此一乘之經，頓彰本法為金色世界，明法身白淨無染，頓彰本智號不動智佛，頓彰文殊師利是自心妙擇之慧。餘九箇世界、九箇智佛、九箇菩薩，是隨自信解修行位上進修增勝，法身隨行異名故。從斯自心本不動智佛，自覺之上，見道入位，起十住、十行、十迴向、十地十、一地加行，進修法身智身大願、大慈大悲、四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助道分法。從初發心根本法身本不動智體上，用資萬行，悲願參融互為資熟，法身資行使令無染、行資法身使令純熟。五位中各各立十箇佛果、十箇菩薩，明隨位進修中，約自行得處佛果菩薩行果立名故，非他佛號、非他菩薩而立其名。隨智佛果、隨其行果，五位之上因果各有五十，共為一百，通本五位有五箇因果，共為一百一十城之
二舉佛剎遠近者，過東方十佛剎微塵數世界之外。此有四義：一明十為圓數，為明遠近無盡。二明令信心者，知佛境廣大，令自心弘博。三明佛境界遍周，如鏡中像互參無礙。四明未起信心者，以十佛剎塵，況喻處迷。十無明未達，自障佛境界，而不現前故，舉塵表迷故。如《涅槃經》云「釋迦淨土過西方三十二恒河沙世界之外」，總是表法之數，如會釋已述。此云十佛剎微塵數世界之外來者，明隔十無明中，一一無明有無量正使業習主伴相熏煩惱，過於世界塵數、莫知涯際，能障智境，故言十佛剎微塵數世界外也。來者，明從迷入信，故號為來。言彼世界中有佛號不動智者，為明不動智佛是十方凡聖共有根本之智。明於此智能起信心故，號之為來。此不動智佛，一切眾生常自有之。若取相隨迷，即塵障無盡；若一念覺迷達相，即淨若虛空。但為隨迷，稱外悟處言來；而實佛剎本無遠近內外等障，亦無去來，無邊佛剎不出毛孔微塵之表。今致遠近意，令初信心者心廣大故，言其從彼世界中來。又明從迷入悟故，言為來故。有佛號不動智者，明是信者自根本智故。由有此智故，一切眾生而能發菩提心故。以根本智體能了迷性起信解故，起彼迷境，稱之曰來。如《起信論》云「不思議業相者，以依智淨相，能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相常無斷絕，隨眾生根自然相應、種種而現，得利益故。」又云「依本覺故而有不覺」故。又云「依於智故，生其苦樂。」如起信論廣明。意明一切眾生迷根本智，而有世間苦樂法故。為智無性故，隨緣不覺苦樂業生。為智無性故，為苦所纏，方能自覺根本無性。眾緣無性，萬法自寂。若不覺苦時，以無性故，總不自知有性無性。如人因地而倒，因地而起；一切眾生因自心根本智而倒，因自心根本智而起。以是義故，如來於此一乘之經，頓彰本法為金色世界，明法身白淨無染，頓彰本智號不動智佛，頓彰文殊師利是自心妙擇之慧。餘九箇世界、九箇智佛、九箇菩薩，是隨自信解修行位上進修增勝，法身隨行異名故。從斯自心本不動智佛，自覺之上，見道入位，起十住、十行、十迴向、十地十、一地加行，進修法身智身大願、大慈大悲、四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助道分法。從初發心根本法身本不動智體上，用資萬行，悲願參融互為資熟，法身資行使令無染、行資法身使令純熟。五位中各各立十箇佛果、十箇菩薩，明隨位進修中，約自行得處佛果菩薩行果立名故，非他佛號、非他菩薩而立其名。隨智佛果、隨其行果，五位之上因果各有五十，共為一百，通本五位有五箇因果，共為一百一十城之
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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法門故。此答前菩薩問四種佛剎中，佛住佛剎、莊嚴法性清淨佛剎。從此二佛剎上，得示成正覺佛剎、神通自在佛威德佛剎。是故前會世主所問，是他毘盧遮那佛得自在之果；此第二會菩薩所問，是自修行者佛剎菩薩行之因果。從之已後直至〈如來出現品〉，是五位勝進菩薩加行自力一終之位。明此品是信心進趣之果，至〈出現品〉是修行位極之因果之相，於自心根本佛智上而生信進修行故。此不動智是一切諸佛一切眾生之地，以此智故而作眾生。以此智故隨迷作眾生時，於六道中，隨天上人間及惡道中，皆有隨眾生依正之果報也。隨業麁細不同，以此智故，隨覺悟時成就三乘及法果圓滿、一乘佛果依正妙報。若無此智，無是虛空，亦非眾生亦非諸佛故。
法門故。此答前菩薩問四種佛剎中，佛住佛剎、莊嚴法性清淨佛剎。從此二佛剎上，得示成正覺佛剎、神通自在佛威德佛剎。是故前會世主所問，是他毘盧遮那佛得自在之果；此第二會菩薩所問，是自修行者佛剎菩薩行之因果。從之已後直至〈如來出現品〉，是五位勝進菩薩加行自力一終之位。明此品是信心進趣之果，至〈出現品〉是修行位極之因果之相，於自心根本佛智上而生信進修行故。此不動智是一切諸佛一切眾生之地，以此智故而作眾生。以此智故隨迷作眾生時，於六道中，隨天上人間及惡道中，皆有隨眾生依正之果報也。隨業麁細不同，以此智故，隨覺悟時成就三乘及法果圓滿、一乘佛果依正妙報。若無此智，無是虛空，亦非眾生亦非諸佛故。
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問曰：一切眾生本有不動智，何故不自應真常淨？何故隨染？
問曰：一切眾生本有不動智，何故不自應真常淨？何故隨染？
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答曰：一切眾生以此智故而生三界者，為智無性，不能自知是智非智。善惡苦樂等法，為智體無性，但隨緣現。如空中響，應物成音。無性之智，但應緣分別，以分別故癡愛隨起，因癡愛故即我所病生，有我所故自他執業便起，因執取故號曰末那，以末那執取故名之為識，因識種子生死相續，以生死故眾苦無量。以苦無量，方求不苦之道。迷不知苦者，不能發心；知苦求真者，還是本智。會苦緣故方能知苦，不會苦緣故不能知苦。知苦緣故，方能發心求無上道。有種性菩薩，以宿世先已知苦發心、信解種強者，雖受人天樂果，亦能發心求無上道。是故因智隨迷、因智隨悟，是故如人因地而倒、因地而起。正隨迷時名之為識、正隨悟時名之為智，在纏名識、在覺名智，識之與智本無自名，但隨迷悟而立其名，故不可繫常繫斷名也。此智之與識，但隨迷悟立名。若覓始終，如空中求迹、如影中求人、如身中求我。依住所在故，新長短處所之相終不可得也。如此無明及智，無有始終。若得菩提時，無明不滅。何以故？為本無故，更無有滅。若隨無明時，不動智亦不滅，為本無故，亦更無滅。但為隨色聲香所取緣，名為無明；但為知苦發心緣，名之為智；但隨緣名之有，故體無本也。如空中響，思之可見。
答曰：一切眾生以此智故而生三界者，為智無性，不能自知是智非智。善惡苦樂等法，為智體無性，但隨緣現。如空中響，應物成音。無性之智，但應緣分別，以分別故癡愛隨起，因癡愛故即我所病生，有我所故自他執業便起，因執取故號曰末那，以末那執取故名之為識，因識種子生死相續，以生死故眾苦無量。以苦無量，方求不苦之道。迷不知苦者，不能發心；知苦求真者，還是本智。會苦緣故方能知苦，不會苦緣故不能知苦。知苦緣故，方能發心求無上道。有種性菩薩，以宿世先已知苦發心、信解種強者，雖受人天樂果，亦能發心求無上道。是故因智隨迷、因智隨悟，是故如人因地而倒、因地而起。正隨迷時名之為識、正隨悟時名之為智，在纏名識、在覺名智，識之與智本無自名，但隨迷悟而立其名，故不可繫常繫斷名也。此智之與識，但隨迷悟立名。若覓始終，如空中求迹、如影中求人、如身中求我。依住所在故，新長短處所之相終不可得也。如此無明及智，無有始終。若得菩提時，無明不滅。何以故？為本無故，更無有滅。若隨無明時，不動智亦不滅，為本無故，亦更無滅。但為隨色聲香所取緣，名為無明；但為知苦發心緣，名之為智；但隨緣名之有，故體無本也。如空中響，思之可見。
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三舉世界名色者，世界名金色，為明金體白淨無染，舉之況喻法身無性，體無垢染故。如世間西方金為白色也。體白色黃，明應真菩薩內契白法、外現黃相。黃色者，是應真之氣。許父云：「五色之中，黃色為最。人面如黃瓜，內有賢行。」經云「應真菩薩皆真金色」。又明金色世界者，明信心之位。雖信自身心是法身智身白淨，本來無染。為信是生滅有漏心，故是色心也。舉東方為首者，明東方是初，明為萬物發生震動之首故，故取之表法，況喻十信之初首也。在方無方，但舉其法以況其理，表其體用故，如牛王龍王等況佛德也。
三舉世界名色者，世界名金色，為明金體白淨無染，舉之況喻法身無性，體無垢染故。如世間西方金為白色也。體白色黃，明應真菩薩內契白法、外現黃相。黃色者，是應真之氣。許父云：「五色之中，黃色為最。人面如黃瓜，內有賢行。」經云「應真菩薩皆真金色」。又明金色世界者，明信心之位。雖信自身心是法身智身白淨，本來無染。為信是生滅有漏心，故是色心也。舉東方為首者，明東方是初，明為萬物發生震動之首故，故取之表法，況喻十信之初首也。在方無方，但舉其法以況其理，表其體用故，如牛王龍王等況佛德也。
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問曰：以東方表法況喻十信初首者，如金位在西方，何故東方為金色世界，以表法身為金色，顯根本智為不動智？
問曰：以東方表法況喻十信初首者，如金位在西方，何故東方為金色世界，以表法身為金色，顯根本智為不動智？
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答曰？此問甚彰道理。如經所說，以信心為胎，至十住之位，名初生佛家。今以東方為金色世界者，明金正月胞、二月胎、三月成形、四月生於已、五月養於午，六月冠帶於未，七月相，八月王。明十信如胎故，以東方金胎表之。以次南西北四維上下，表十信心修進增勝，故以託事況之，令易解故。如此品文殊師利云：「世尊昔為菩薩時，以種種談論方便及地位等而得成就，亦令眾生如是知見而為說法。」後諸學者，以能觀察皆是說此方隅以表法故。當知藉網求魚，魚非網也。若無網者，亦不可得魚故。以義思之，至理方成信也。又經云「一切處金色世界、一切處不動智佛、一切處文殊師利」者，明法身遍一切眾生身心故，總不動智佛、總文殊師利故。應如是知，如是信解也。明金色世界是信心者，所信之理以為世界之名，亦是因此信故。還當報得所生無染、所居無著，即如西方蓮華色世界是其義。如金色世界，此是舉十信初因。如南方妙色世界、西方蓮華色世界等，是十信進修之勝用故，此中有十因十果故。十果者，十智佛是。十因者，文殊師利、覺首等十菩薩是。修行之因，因中得益，即因中之果，即不動智等十箇智佛是。十箇世界是所修之法門。
答曰？此問甚彰道理。如經所說，以信心為胎，至十住之位，名初生佛家。今以東方為金色世界者，明金正月胞、二月胎、三月成形、四月生於已、五月養於午，六月冠帶於未，七月相，八月王。明十信如胎故，以東方金胎表之。以次南西北四維上下，表十信心修進增勝，故以託事況之，令易解故。如此品文殊師利云：「世尊昔為菩薩時，以種種談論方便及地位等而得成就，亦令眾生如是知見而為說法。」後諸學者，以能觀察皆是說此方隅以表法故。當知藉網求魚，魚非網也。若無網者，亦不可得魚故。以義思之，至理方成信也。又經云「一切處金色世界、一切處不動智佛、一切處文殊師利」者，明法身遍一切眾生身心故，總不動智佛、總文殊師利故。應如是知，如是信解也。明金色世界是信心者，所信之理以為世界之名，亦是因此信故。還當報得所生無染、所居無著，即如西方蓮華色世界是其義。如金色世界，此是舉十信初因。如南方妙色世界、西方蓮華色世界等，是十信進修之勝用故，此中有十因十果故。十果者，十智佛是。十因者，文殊師利、覺首等十菩薩是。修行之因，因中得益，即因中之果，即不動智等十箇智佛是。十箇世界是所修之法門。
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四舉佛名號不動智佛者，此明一切諸佛、一切眾生根本智體。今先舉之，以成初信。此明答前佛住佛剎。餘九箇智佛，總是從此根本不動智上進修之名，非是他有。十方諸佛皆同此名號之迹，而起信進修行，經歷五位，得示成正覺佛剎及佛威德。佛剎者，如來神通是也。餘意如前已述。
四舉佛名號不動智佛者，此明一切諸佛、一切眾生根本智體。今先舉之，以成初信。此明答前佛住佛剎。餘九箇智佛，總是從此根本不動智上進修之名，非是他有。十方諸佛皆同此名號之迹，而起信進修行，經歷五位，得示成正覺佛剎及佛威德。佛剎者，如來神通是也。餘意如前已述。
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五舉上首菩薩之名者，名文殊師利，即是十方諸佛無性之中擇法妙慧，一切諸佛皆從此慧簡擇正邪而成正覺故。號文殊為十方一切諸佛之師，亦云佛母，明一切諸佛從此妙慧生故。若無此慧，設修解脫，但得二乘及淨土菩薩，非是乘如來乘而成正覺。是故乘此不動智體文殊妙慧、法身妙理大智，從信心上而經歷五位，不離不動智佛、文殊妙慧而成正覺故，號為乘如來乘、不思議乘、最勝乘、無上乘而成正覺故。亦號文殊師利為小男、為童子，明一切諸佛從此妙慧善知正法而初生佛家故，故號為童子菩薩。如來去世，文殊師利猶在世間，後當化緣以畢，於香山頂上示入涅槃。此是三乘教說。此經云「一切處文殊師利」，即明一切處眾生等共有之。今於此經信心之首，舉其名號明信心者，信自心妙擇之慧一同於此，不移古迹，此是一切諸佛及以眾生根本妙慧，凡聖等有，更無異性，如大王路，法則常然。但是諸經但有文殊為問答之首者，皆明法身妙慧之門；以普賢為問答之首者，皆妙智之萬行體用。如二士是一切諸佛理智妙用萬行之門，依其法門立其名號，現身成化以利眾生故。一切眾生發心之者，皆悉同修、皆悉自有自利利他之行，以為常範。今於教中，推在東北方清涼山，文殊師利并一萬菩薩於中住者，有三義：一令此界一切眾生忻心有趣善根不絕、二菩薩常住世間、三明隨方顯法示法易解故。前二門可知。第三隨方顯法者，明東北方者，取此閻浮一境東北方，此清涼山是也。經推在震旦國，亦曰支提那國，此云思惟。以其國人多所思慮、多所計度故，以立其名，即是漢國也。表法明東北是艮卦，艮為小男、為童蒙。丑寅之間是初明故，像文殊師利菩薩常以發起凡夫入正信及初見道之童蒙，令妙慧明生故。又如蹬山之頂至相盡處故，明如初入正信者創信諸法空故，能信法空妙慧生故。以丑如初信，以寅如初證見道故。卯辰已為進修，午為中道，未申酉戌亥以為同事利生，子為師位。以坎卦為君、為師，處愚立範制，法利生故，是故為北方、為君、為師尊者所居，以明德而治故。
五舉上首菩薩之名者，名文殊師利，即是十方諸佛無性之中擇法妙慧，一切諸佛皆從此慧簡擇正邪而成正覺故。號文殊為十方一切諸佛之師，亦云佛母，明一切諸佛從此妙慧生故。若無此慧，設修解脫，但得二乘及淨土菩薩，非是乘如來乘而成正覺。是故乘此不動智體文殊妙慧、法身妙理大智，從信心上而經歷五位，不離不動智佛、文殊妙慧而成正覺故，號為乘如來乘、不思議乘、最勝乘、無上乘而成正覺故。亦號文殊師利為小男、為童子，明一切諸佛從此妙慧善知正法而初生佛家故，故號為童子菩薩。如來去世，文殊師利猶在世間，後當化緣以畢，於香山頂上示入涅槃。此是三乘教說。此經云「一切處文殊師利」，即明一切處眾生等共有之。今於此經信心之首，舉其名號明信心者，信自心妙擇之慧一同於此，不移古迹，此是一切諸佛及以眾生根本妙慧，凡聖等有，更無異性，如大王路，法則常然。但是諸經但有文殊為問答之首者，皆明法身妙慧之門；以普賢為問答之首者，皆妙智之萬行體用。如二士是一切諸佛理智妙用萬行之門，依其法門立其名號，現身成化以利眾生故。一切眾生發心之者，皆悉同修、皆悉自有自利利他之行，以為常範。今於教中，推在東北方清涼山，文殊師利并一萬菩薩於中住者，有三義：一令此界一切眾生忻心有趣善根不絕、二菩薩常住世間、三明隨方顯法示法易解故。前二門可知。第三隨方顯法者，明東北方者，取此閻浮一境東北方，此清涼山是也。經推在震旦國，亦曰支提那國，此云思惟。以其國人多所思慮、多所計度故，以立其名，即是漢國也。表法明東北是艮卦，艮為小男、為童蒙。丑寅之間是初明故，像文殊師利菩薩常以發起凡夫入正信及初見道之童蒙，令妙慧明生故。又如蹬山之頂至相盡處故，明如初入正信者創信諸法空故，能信法空妙慧生故。以丑如初信，以寅如初證見道故。卯辰已為進修，午為中道，未申酉戌亥以為同事利生，子為師位。以坎卦為君、為師，處愚立範制，法利生故，是故為北方、為君、為師尊者所居，以明德而治故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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六明大眾之數者，有十佛剎微塵數，為明身行遍故。一佛剎塵尚自周遍，何況十佛剎塵？明身無盡重重之遍故。
六明大眾之數者，有十佛剎微塵數，為明身行遍故。一佛剎塵尚自周遍，何況十佛剎塵？明身無盡重重之遍故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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七明大眾來已致敬者，明師弟法則、敬順之儀。
七明大眾來已致敬者，明師弟法則、敬順之儀。
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八明隨方化座者，還在於東方故。
八明隨方化座者，還在於東方故。
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九明座之名目者，名蓮華藏師子之座。於此分中，義分為三：一蓮華是無染義，此依行之報得也。以法身之行性無染世間故，能開敷理智之果轉明淨故。明因果相資，令純熟故。明開敷菡萏，莊嚴事法，有可觀故。以此法行之華，感招此報，蓮華為座。二藏者含藏義，為明以法身理智處世隨行利生，普含法界饒益一切多功德，名之為藏。三名師子者，依主得名也。為以法性大智無生滅身，處世利人生死無畏。又以正智光明辯才無畏，乃至無五怖畏等如師子。
九明座之名目者，名蓮華藏師子之座。於此分中，義分為三：一蓮華是無染義，此依行之報得也。以法身之行性無染世間故，能開敷理智之果轉明淨故。明因果相資，令純熟故。明開敷菡萏，莊嚴事法，有可觀故。以此法行之華，感招此報，蓮華為座。二藏者含藏義，為明以法身理智處世隨行利生，普含法界饒益一切多功德，名之為藏。三名師子者，依主得名也。為以法性大智無生滅身，處世利人生死無畏。又以正智光明辯才無畏，乃至無五怖畏等如師子。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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十明大眾昇座而坐其座以法界為座體，明以從凡契法界體故，以為信進修行方成信故。此是一切十方諸佛果座也。明初信心頓信佛果，以為自行所行法故，方成信也。於此段中復為二：一明座廣狹、二明菩薩云何安坐。一明座廣狹者，如〈法界品〉云「其師子座包含法界」等，如文具明。大意以心性無依定亂體以為座體故。二明菩薩如何安坐者，云結跏趺坐。以會世間眾緣為一法界，名之為結。以一法而稱多緣，名之為跏。及跏趺坐者，是安靜不動威儀之相故。此位主檀波羅蜜中十波羅蜜。
十明大眾昇座而坐其座以法界為座體，明以從凡契法界體故，以為信進修行方成信故。此是一切十方諸佛果座也。明初信心頓信佛果，以為自行所行法故，方成信也。於此段中復為二：一明座廣狹、二明菩薩云何安坐。一明座廣狹者，如〈法界品〉云「其師子座包含法界」等，如文具明。大意以心性無依定亂體以為座體故。二明菩薩如何安坐者，云結跏趺坐。以會世間眾緣為一法界，名之為結。以一法而稱多緣，名之為跏。及跏趺坐者，是安靜不動威儀之相故。此位主檀波羅蜜中十波羅蜜。
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第二「南方」已下可四行經，於此段中義分為十：一舉佛剎方面、二舉佛剎遠近、三舉世界名色、四舉佛名號、五舉上首菩薩之名、六明大眾之數、七明大眾來已致敬、八明隨方化座、九明座之名目、十明大眾昇座而坐。
第二「南方」已下可四行經，於此段中義分為十：一舉佛剎方面、二舉佛剎遠近、三舉世界名色、四舉佛名號、五舉上首菩薩之名、六明大眾之數、七明大眾來已致敬、八明隨方化座、九明座之名目、十明大眾昇座而坐。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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一舉佛剎方面者，如經云南方表法中，南者為正、為日、為明、為虛無、為离中虛故，即明為緣十信進修，了諸法虛無，漸增明也。是故文殊覺母啟蒙令信，即逐根於覺城之東，善財入道進修，即南巡諸友，表其南方為正、為日、為明、為虛無之理。是故禮佛皆云南無，明南方虛無也。但虛無之理，是南方之義，是一切處南方；但創首生信，即是一切處東方義也。是故四諦，東西配苦集、南北配滅道。然法無方所，化蒙生解起信，不爾即法性難明。如此品下文云「世尊為菩薩時，以種種談論、種種語言，乃至種種信解等，而得成就。亦令眾生如是知見，而為說法。」具如經說。又南無者，為明正順，正順虛無之理，故號南無。某甲佛者，即是了虛無之智人，故稱南無某甲佛。
一舉佛剎方面者，如經云南方表法中，南者為正、為日、為明、為虛無、為离中虛故，即明為緣十信進修，了諸法虛無，漸增明也。是故文殊覺母啟蒙令信，即逐根於覺城之東，善財入道進修，即南巡諸友，表其南方為正、為日、為明、為虛無之理。是故禮佛皆云南無，明南方虛無也。但虛無之理，是南方之義，是一切處南方；但創首生信，即是一切處東方義也。是故四諦，東西配苦集、南北配滅道。然法無方所，化蒙生解起信，不爾即法性難明。如此品下文云「世尊為菩薩時，以種種談論、種種語言，乃至種種信解等，而得成就。亦令眾生如是知見，而為說法。」具如經說。又南無者，為明正順，正順虛無之理，故號南無。某甲佛者，即是了虛無之智人，故稱南無某甲佛。
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二舉佛剎遠近者，云十佛剎微塵數，義如前釋。迷云外，入法云來。
二舉佛剎遠近者，云十佛剎微塵數，義如前釋。迷云外，入法云來。
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三舉世界名色者，名妙色，為第二信，漸增妙故，勝前信心故。為達法虛無，即法自妙故。
三舉世界名色者，名妙色，為第二信，漸增妙故，勝前信心故。為達法虛無，即法自妙故。
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四舉佛號無礙智者，明以不動智體進修，信心增明，智即無礙。總明自心信位之佛也，非他佛故。佛心、眾生心、自心，總為一心一性、一法界一智慧，始成信故。
四舉佛號無礙智者，明以不動智體進修，信心增明，智即無礙。總明自心信位之佛也，非他佛故。佛心、眾生心、自心，總為一心一性、一法界一智慧，始成信故。
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五舉上首菩薩之名者，為覺首，為明以文殊妙慧善簡正邪能自覺故，亦於自所覺法覺他故。此位菩薩所覺何法？於此位中其覺為三：一覺自身心本是法界白淨無染，如前金色世界是。二覺自身心分別之性本無能所，本來是不動智佛。三覺自心善簡擇正邪妙慧是文殊師利。於信心之初，覺此三法，名為覺首。即明是信心之中善覺之行，名為覺首菩薩。總須自悟是自所行之法門，方成信故。信他而有、自無其分，不名信故。
五舉上首菩薩之名者，為覺首，為明以文殊妙慧善簡正邪能自覺故，亦於自所覺法覺他故。此位菩薩所覺何法？於此位中其覺為三：一覺自身心本是法界白淨無染，如前金色世界是。二覺自身心分別之性本無能所，本來是不動智佛。三覺自心善簡擇正邪妙慧是文殊師利。於信心之初，覺此三法，名為覺首。即明是信心之中善覺之行，名為覺首菩薩。總須自悟是自所行之法門，方成信故。信他而有、自無其分，不名信故。
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六明大眾之數者，有十佛剎塵，義如初釋。
六明大眾之數者，有十佛剎塵，義如初釋。
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七明大眾來已致敬者，如前可知。
七明大眾來已致敬者，如前可知。
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八明隨方化座者，如前可知。
八明隨方化座者，如前可知。
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九明座之名目者，為明入信成就，得於生死之中能無畏故，依主得故。餘義如前。
九明座之名目者，為明入信成就，得於生死之中能無畏故，依主得故。餘義如前。
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十明大眾昇座而坐者，義如前釋。此位主戒波羅蜜為主，餘九為伴。
十明大眾昇座而坐者，義如前釋。此位主戒波羅蜜為主，餘九為伴。
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新華嚴經論卷第十四
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