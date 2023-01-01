新華嚴經論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十三

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第二釋三昧之名者，於此三昧名之中，義分為三：一釋三昧名、二釋三昧體用、三歎三昧之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋三昧之名者，於此三昧名之中，義分為三：一釋三昧名、二釋三昧體用、三歎三昧之德。

一釋三昧之名者，名毘盧遮那如來藏身。毘盧云光明，遮那云種種。如來是法性之體，藏身是含容眾法。智是明，以理智種種教行之光，照燭眾生之器，隨根與益。如經歎德中具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋三昧之名者，名毘盧遮那如來藏身。毘盧云光明，遮那云種種。如來是法性之體，藏身是含容眾法。智是明，以理智種種教行之光，照燭眾生之器，隨根與益。如經歎德中具明。

二釋三昧之體用者，此三昧體者，以法界根本智為體，以差別智為大用。又以法界根本智為體，隨眾生智為用。又以入三昧為體，出定為用。又以無出無入為體，又入出俱為用。又以入出俱為體，以義准之可見。大要言之，且以為化眾生法則之中以入定明體，後從定起顯示十種定名是用。於十箇定名中，總以法界無依住智性為體，此體亦名首楞嚴定，與不可說一切諸佛三昧諸智慧門為體。如歎德中，具如經云「世界海旋，無不隨入」者，是三昧之用，徹遍一切眾生法之名故。海者，廣大義。旋者，甚深義。明此三昧體用廣大甚深無盡無盡，諸佛菩薩及一切十方六道眾生中行皆遍故。此三昧答前三十七問總盡。向前以佛神力答前三十七問中，云何佛地、佛海、佛眼耳鼻等問。今普賢三昧答前三十七問中，云何菩薩行海、三昧海等問，為欲明佛行、菩薩行體用徹故。以佛為體，普賢行海為用，以此體用該通諸法，無法不盡故。佛眼耳鼻舌身意為體，能遍知眾生事業為用。以下如來與普賢智，明普賢智契合佛根本智不殊，令後信者自知佛根本智一體無二無疑故。十方諸佛手摩其頂者，明引接忍可。言普賢從三昧起者，明定體隨根用處。彼復依根獲益，名起其用無盡。略舉其十，以表無盡故。餘義經文自具廣明。大意佛根本智是定體，普賢行是用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋三昧之體用者，此三昧體者，以法界根本智為體，以差別智為大用。又以法界根本智為體，隨眾生智為用。又以入三昧為體，出定為用。又以無出無入為體，又入出俱為用。又以入出俱為體，以義准之可見。大要言之，且以為化眾生法則之中以入定明體，後從定起顯示十種定名是用。於十箇定名中，總以法界無依住智性為體，此體亦名首楞嚴定，與不可說一切諸佛三昧諸智慧門為體。如歎德中，具如經云「世界海旋，無不隨入」者，是三昧之用，徹遍一切眾生法之名故。海者，廣大義。旋者，甚深義。明此三昧體用廣大甚深無盡無盡，諸佛菩薩及一切十方六道眾生中行皆遍故。此三昧答前三十七問總盡。向前以佛神力答前三十七問中，云何佛地、佛海、佛眼耳鼻等問。今普賢三昧答前三十七問中，云何菩薩行海、三昧海等問，為欲明佛行、菩薩行體用徹故。以佛為體，普賢行海為用，以此體用該通諸法，無法不盡故。佛眼耳鼻舌身意為體，能遍知眾生事業為用。以下如來與普賢智，明普賢智契合佛根本智不殊，令後信者自知佛根本智一體無二無疑故。十方諸佛手摩其頂者，明引接忍可。言普賢從三昧起者，明定體隨根用處。彼復依根獲益，名起其用無盡。略舉其十，以表無盡故。餘義經文自具廣明。大意佛根本智是定體，普賢行是用。

世界成就品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界成就品第四

今釋此品，略作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今釋此品，略作三門分別：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，為明世界海依住形相、苦樂淨穢，皆是眾生自業果報之所莊嚴，不從他有。佛菩薩世界海，依大願力、依自體清淨法性力、依諸波羅蜜諸行海等自體清淨力、依為度眾生大慈悲智力，以不思議變化力之所成就故，名世界成就品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，為明世界海依住形相、苦樂淨穢，皆是眾生自業果報之所莊嚴，不從他有。佛菩薩世界海，依大願力、依自體清淨法性力、依諸波羅蜜諸行海等自體清淨力、依為度眾生大慈悲智力，以不思議變化力之所成就故，名世界成就品。

二釋品來意者，大意有五：一答前世主三十七問，佛海、眾生海、波羅蜜海等。此品示業果報、示法果報，答前所問故。明向前是佛光明神力答，此品示其佛行海、眼耳鼻舌波羅蜜海、遍法界海、眾生業行海故。三十七問一時總答，令大眾海悟佛所行，入普賢菩薩所行也，故號佛華嚴經。二令諸現在未來始發菩提心者，識佛所行及菩薩行海，佛菩薩大慈悲海，能普遍法界海、眾生行業海而利益之，令到究竟岸故。既見是已，而倣斆之，學佛行故，令始發心者悲智圓滿，行解不錯謬故。三令始發心菩薩，知眾生業報同異差別，由心造故。四令始發心者，知眾生界廣大，等法界虛空界，如影相入重重無盡，依住各別，佛菩薩行悉充滿故。五令始發心菩薩，知諸佛菩薩境界海、眾生境界海一異不可得故，隨眾生自業轉變剎海轉變故，隨自業成壞剎海成壞故。以此眾因緣故，此品須來，發初蒙故。若無此品，初心菩薩云何知其如來攝生如來行門，及以眾生行業世界廣狹之相。若不知者，依何發心，乘佛大悲普濟願行廣度？以是義故，如下頌云「離諸諂誑心清淨，常樂慈悲性歡喜，志欲廣大深信人，彼聞此法生欣悅。安住普賢諸願地，修行菩薩清淨道，觀察法界虛空界，此乃能知佛行處。」若不說眾生界、法界、佛界、菩薩境界，虛空無二無盡，如影重重依住者，所有發心者設不入二乘道，修菩薩行但得權教菩薩，心常染淨而有限礙，不入佛境界故，有自佛他佛及以國剎分劑，有往來所依處故。如三乘中所說淨土在於他方，菩薩願生其中是也。說此品者，意欲令初發菩提心者，知眾生境界、諸佛境界廣大之相，重重無礙無盡之相，佛及菩薩願行含覆利益纖塵無遺故，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，大意有五：一答前世主三十七問，佛海、眾生海、波羅蜜海等。此品示業果報、示法果報，答前所問故。明向前是佛光明神力答，此品示其佛行海、眼耳鼻舌波羅蜜海、遍法界海、眾生業行海故。三十七問一時總答，令大眾海悟佛所行，入普賢菩薩所行也，故號佛華嚴經。二令諸現在未來始發菩提心者，識佛所行及菩薩行海，佛菩薩大慈悲海，能普遍法界海、眾生行業海而利益之，令到究竟岸故。既見是已，而倣斆之，學佛行故，令始發心者悲智圓滿，行解不錯謬故。三令始發心菩薩，知眾生業報同異差別，由心造故。四令始發心者，知眾生界廣大，等法界虛空界，如影相入重重無盡，依住各別，佛菩薩行悉充滿故。五令始發心菩薩，知諸佛菩薩境界海、眾生境界海一異不可得故，隨眾生自業轉變剎海轉變故，隨自業成壞剎海成壞故。以此眾因緣故，此品須來，發初蒙故。若無此品，初心菩薩云何知其如來攝生如來行門，及以眾生行業世界廣狹之相。若不知者，依何發心，乘佛大悲普濟願行廣度？以是義故，如下頌云「離諸諂誑心清淨，常樂慈悲性歡喜，志欲廣大深信人，彼聞此法生欣悅。安住普賢諸願地，修行菩薩清淨道，觀察法界虛空界，此乃能知佛行處。」若不說眾生界、法界、佛界、菩薩境界，虛空無二無盡，如影重重依住者，所有發心者設不入二乘道，修菩薩行但得權教菩薩，心常染淨而有限礙，不入佛境界故，有自佛他佛及以國剎分劑，有往來所依處故。如三乘中所說淨土在於他方，菩薩願生其中是也。說此品者，意欲令初發菩提心者，知眾生境界、諸佛境界廣大之相，重重無礙無盡之相，佛及菩薩願行含覆利益纖塵無遺故，此品須來。

三隨文釋義者，此之一品有十一段經文。從初一段長行一段偈頌，是此品中敘分；後十段長行及十段偈頌，是正說。及至華藏世界海，總通此品為〈世界成就品〉，總為正說分。從初敘分中，長科為六： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，此之一品有十一段經文。從初一段長行一段偈頌，是此品中敘分；後十段長行及十段偈頌，是正說。及至華藏世界海，總通此品為〈世界成就品〉，總為正說分。從初敘分中，長科為六：

一「爾時」已下四行半經，是普賢觀察十海分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一「爾時」已下四行半經，是普賢觀察十海分。

二「如是觀察」已下可八行經，明普賢告眾，歎諸佛十種之智海十不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「如是觀察」已下可八行經，明普賢告眾，歎諸佛十種之智海十不可思議。

三「建立演說海」已下可六行經，明普賢歎佛十種身業教化不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「建立演說海」已下可六行經，明普賢歎佛十種身業教化不可思議。

四從「勇猛調伏諸眾生海無空過者」已下七行經，是普賢歎佛身智二業隨轉法輪，成就之眾入佛之地十不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四從「勇猛調伏諸眾生海無空過者」已下七行經，是普賢歎佛身智二業隨轉法輪，成就之眾入佛之地十不可思議。

五「如是等一切法」已下十八行半經，明普賢乘佛神力，說佛智業身業教化饒益，成就眾生海之德，令多菩薩一切眾生入佛境界海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「如是等一切法」已下十八行半經，明普賢乘佛神力，說佛智業身業教化饒益，成就眾生海之德，令多菩薩一切眾生入佛境界海故。

六明普賢說頌，重明前法。於此二十行頌中，兩行為一頌。於中意有二十，總答前三十七問，為頌含多義故。一明佛智慧甚深、二明佛身業隨根普應、三明佛語業普周、四明佛行多剎遍嚴、五明諸佛大悲成熟眾生、六明佛普現出興與益、七明眾生根劣隨迷、八明大心淨信堅固者堪為、九明諸佛與力方知、十明離諂慈悲志欲深廣能入、十一明觀察法界如虛空而獲善利、十二簡修餘道者不堪普賢行人得入、十三明眾生界廣大法輪普至、十四明普賢自示身廣大、十五勸眾令觀毛孔、十六明普賢示法與眾之益、十七明普賢行願無邊、十八明普賢自歎行具、十九歎法眼智眼法身智身廣大、二十歎是佛所行應聽。此以上經文自具可知，略科眉目如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六明普賢說頌，重明前法。於此二十行頌中，兩行為一頌。於中意有二十，總答前三十七問，為頌含多義故。一明佛智慧甚深、二明佛身業隨根普應、三明佛語業普周、四明佛行多剎遍嚴、五明諸佛大悲成熟眾生、六明佛普現出興與益、七明眾生根劣隨迷、八明大心淨信堅固者堪為、九明諸佛與力方知、十明離諂慈悲志欲深廣能入、十一明觀察法界如虛空而獲善利、十二簡修餘道者不堪普賢行人得入、十三明眾生界廣大法輪普至、十四明普賢自示身廣大、十五勸眾令觀毛孔、十六明普賢示法與眾之益、十七明普賢行願無邊、十八明普賢自歎行具、十九歎法眼智眼法身智身廣大、二十歎是佛所行應聽。此以上經文自具可知，略科眉目如是。

第二段正說分中，有十段經。一初段中長行有十八行半經，於中大意有六：一明普賢告眾欲說其法；二正說世界海有十事之法，一切三世諸佛同敷；三正舉世界形狀體性有十廣大無盡；四正說世界已成現成當成，具十種因緣；五正說由如來神力法如是等，如下十事因緣是也；六乘佛神力說頌。於此十八行頌中，重頌前長行之法，明眾生界廣多，佛菩薩悲願含覆故。以行廣大故，莊嚴國剎廣大。以眾生業無量故，菩薩行無量。以菩薩信心廣大離垢，所住國剎光明寶成，清淨無垢。此明淨穢同居，業現各異，如文可知。是故經云「菩薩修行諸願海，普隨眾生心所欲。眾生心行廣無邊，菩薩國土遍十方。」第二段中，「爾時」已下九行半經并四十四行頌，明世界依住，如文具明。第三段中，「爾時」已下有六行經、有二十行頌，明世界差別形由業，如文具明。第四「爾時」已下有十三行經、十行頌，明世界體差別。第五「爾時」已下有十一行經、二十行頌，明世界莊嚴差別。第六「爾時」已下有十行經并有二十行頌，所修行方便願力故，出生諸世界海莊嚴故，業清淨故莊嚴清淨，業垢濁故莊嚴垢濁。第七「爾時」已下有八行經并二十行頌，明諸世界諸佛出現差別，依眾生業行壽命脩短，佛出現不同。第八「爾時」已下有七行經并二十行頌，明世界劫住不同由業。第九「爾時」已下有十四行經并十行頌，明劫隨業轉變淨穢。第十「爾時」已下有十五行經、二十行頌，明一切世界海如來出現無差別。一一如文具明。此之一品答前三十七問，意令現在未來發菩提心者識佛所行。眾生業海無際，如來以普賢行普濟，以法性理智無礙，從初發心興大願雲，悲智普覆，以波羅蜜海剎海無不現其身、無行不同其事，塵毫內剎影現重重，平等智身莫不隨入，以法界之體而無往來。法常如是，令學之者倣之，趣求不謬。此乃如大王路，法爾常然；更有異求，偏僻不當也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二段正說分中，有十段經。一初段中長行有十八行半經，於中大意有六：一明普賢告眾欲說其法；二正說世界海有十事之法，一切三世諸佛同敷；三正舉世界形狀體性有十廣大無盡；四正說世界已成現成當成，具十種因緣；五正說由如來神力法如是等，如下十事因緣是也；六乘佛神力說頌。於此十八行頌中，重頌前長行之法，明眾生界廣多，佛菩薩悲願含覆故。以行廣大故，莊嚴國剎廣大。以眾生業無量故，菩薩行無量。以菩薩信心廣大離垢，所住國剎光明寶成，清淨無垢。此明淨穢同居，業現各異，如文可知。是故經云「菩薩修行諸願海，普隨眾生心所欲。眾生心行廣無邊，菩薩國土遍十方。」第二段中，「爾時」已下九行半經并四十四行頌，明世界依住，如文具明。第三段中，「爾時」已下有六行經、有二十行頌，明世界差別形由業，如文具明。第四「爾時」已下有十三行經、十行頌，明世界體差別。第五「爾時」已下有十一行經、二十行頌，明世界莊嚴差別。第六「爾時」已下有十行經并有二十行頌，所修行方便願力故，出生諸世界海莊嚴故，業清淨故莊嚴清淨，業垢濁故莊嚴垢濁。第七「爾時」已下有八行經并二十行頌，明諸世界諸佛出現差別，依眾生業行壽命脩短，佛出現不同。第八「爾時」已下有七行經并二十行頌，明世界劫住不同由業。第九「爾時」已下有十四行經并十行頌，明劫隨業轉變淨穢。第十「爾時」已下有十五行經、二十行頌，明一切世界海如來出現無差別。一一如文具明。此之一品答前三十七問，意令現在未來發菩提心者識佛所行。眾生業海無際，如來以普賢行普濟，以法性理智無礙，從初發心興大願雲，悲智普覆，以波羅蜜海剎海無不現其身、無行不同其事，塵毫內剎影現重重，平等智身莫不隨入，以法界之體而無往來。法常如是，令學之者倣之，趣求不謬。此乃如大王路，法爾常然；更有異求，偏僻不當也。

華藏世界品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界品第五

將釋此品，略作十門分別：一釋品來意、二釋品名目、三釋華藏世界海因何報得、四釋華藏世界海形狀安立、五配華藏世界海安立屬因、六釋華藏世界海純雜無礙、七釋華藏世界海圓攝三世業境、八釋佛國本空何為華藏世界海出生所緣、九明華藏世界海因何得隱現自在、十隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，略作十門分別：一釋品來意、二釋品名目、三釋華藏世界海因何報得、四釋華藏世界海形狀安立、五配華藏世界海安立屬因、六釋華藏世界海純雜無礙、七釋華藏世界海圓攝三世業境、八釋佛國本空何為華藏世界海出生所緣、九明華藏世界海因何得隱現自在、十隨文釋義。

一釋品來意者，此品答前三十七問中佛世界海、眾生海、波羅蜜海等。此品舉如來五位中行業因果報得，答前三十七問故，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品來意者，此品答前三十七問中佛世界海、眾生海、波羅蜜海等。此品舉如來五位中行業因果報得，答前三十七問故，此品須來。

二釋品名目者，為說此佛境報得之土蓮華所持，含藏一切淨穢境界皆在其中，故名華藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品名目者，為說此佛境報得之土蓮華所持，含藏一切淨穢境界皆在其中，故名華藏。

三釋華藏世界海因何報得者，以從初信心至於八地已來，恒以大志願力持，令其不退菩提，諸波羅蜜海教化饒益一切眾生，至於八地任利無功。當知風輪是大願波羅蜜所成報故。眾生世間妄想，業風所持。如來世間以大願力智風，能持諸境，為以智能隨願、願能成智，還以大願法身大智之所報得。風輪之體若不以法身，一切諸行總有為故。若無志願，法身無性不能自成，何況成他。以三事為緣，方堪利生，不滯空有。進修功熟，任利無功。且取初因大願為首，令持萬境。總以大願智風以為持境，是故此品下云「普散摩尼妙寶華，以昔願力空中住。」如是華藏世界所有莊嚴，總是風輪上持諸境。由諸福行本從願生，還將本因以持諸果。以此用願波羅蜜，能成一切諸波羅蜜，以本因如此，故因果相持。今以第八及初發心時願波羅蜜中十波羅蜜，以成十種風輪，用持其上十種一切莊嚴，以願波羅蜜互體相參，能持其上諸行報得一切莊嚴。如最下風輪名平等住，是願波羅蜜中檀波羅蜜報得故，能持其上一切寶焰熾然莊嚴。還是願波羅蜜中檀度門法財惠施之所報生，還自相持。因果相徹，法不虛得，因不唐捐。以准此用願波羅蜜中十度法門配之十種風輪，報得因果相持故。還如眾生世間妄想，業風最居其下，上持水際金剛地山，令其安住孛像玄光，以成天文運遊不墮。蓮華藏體是法身隨行無依住智體之所報得，及宮殿總大悲含育之所報得，樓閣即是智照觀根順悲濟物之所報得，其地金剛平等自性法身之所報得。但是諸莊嚴中，所有金剛為莊嚴者，皆法身隨行之報得。但是摩尼莊嚴，皆法身成戒體隨行報得。金剛輪圍山即是大悲戒防護業之所報得，眾華莊嚴，萬行利生，開敷眾善之所報得故。寶樹莊嚴者，建行利生覆蔭含識之所報得。如十行位中，功德林等十箇菩薩下名悉同名之曰林，為行覆蔭故。師子座莊嚴者，即是以法身隨智建法輪報得故。略而言之，且復如是，廣說報業所因，不可具悉。夫報不虛得，皆有所因。若不知因，云何修果？是此品之初，此華藏莊嚴世界海，是毘盧遮那如來往昔於世界海微塵數佛一一佛所，淨修世界海微塵數大願之所嚴淨。但云願者，為行由願成。又下云「普賢智地行悉成，一切莊嚴從此出。」如香水海，大慈悲業之所報得。香水河，是進修之行所報得。如下文殊師利常隨眾中，總以名表法，即見名知行。如此華藏世界海，見果知因，不可別引餘經將來證此。此經見名即知法，見果即知因，方可識此經之意趣。餘經法相門戶，多不與此經相應。餘經云苦諦，此經云聖諦，即義有餘。餘經說四諦，此經說十聖諦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋華藏世界海因何報得者，以從初信心至於八地已來，恒以大志願力持，令其不退菩提，諸波羅蜜海教化饒益一切眾生，至於八地任利無功。當知風輪是大願波羅蜜所成報故。眾生世間妄想，業風所持。如來世間以大願力智風，能持諸境，為以智能隨願、願能成智，還以大願法身大智之所報得。風輪之體若不以法身，一切諸行總有為故。若無志願，法身無性不能自成，何況成他。以三事為緣，方堪利生，不滯空有。進修功熟，任利無功。且取初因大願為首，令持萬境。總以大願智風以為持境，是故此品下云「普散摩尼妙寶華，以昔願力空中住。」如是華藏世界所有莊嚴，總是風輪上持諸境。由諸福行本從願生，還將本因以持諸果。以此用願波羅蜜，能成一切諸波羅蜜，以本因如此，故因果相持。今以第八及初發心時願波羅蜜中十波羅蜜，以成十種風輪，用持其上十種一切莊嚴，以願波羅蜜互體相參，能持其上諸行報得一切莊嚴。如最下風輪名平等住，是願波羅蜜中檀波羅蜜報得故，能持其上一切寶焰熾然莊嚴。還是願波羅蜜中檀度門法財惠施之所報生，還自相持。因果相徹，法不虛得，因不唐捐。以准此用願波羅蜜中十度法門配之十種風輪，報得因果相持故。還如眾生世間妄想，業風最居其下，上持水際金剛地山，令其安住孛像玄光，以成天文運遊不墮。蓮華藏體是法身隨行無依住智體之所報得，及宮殿總大悲含育之所報得，樓閣即是智照觀根順悲濟物之所報得，其地金剛平等自性法身之所報得。但是諸莊嚴中，所有金剛為莊嚴者，皆法身隨行之報得。但是摩尼莊嚴，皆法身成戒體隨行報得。金剛輪圍山即是大悲戒防護業之所報得，眾華莊嚴，萬行利生，開敷眾善之所報得故。寶樹莊嚴者，建行利生覆蔭含識之所報得。如十行位中，功德林等十箇菩薩下名悉同名之曰林，為行覆蔭故。師子座莊嚴者，即是以法身隨智建法輪報得故。略而言之，且復如是，廣說報業所因，不可具悉。夫報不虛得，皆有所因。若不知因，云何修果？是此品之初，此華藏莊嚴世界海，是毘盧遮那如來往昔於世界海微塵數佛一一佛所，淨修世界海微塵數大願之所嚴淨。但云願者，為行由願成。又下云「普賢智地行悉成，一切莊嚴從此出。」如香水海，大慈悲業之所報得。香水河，是進修之行所報得。如下文殊師利常隨眾中，總以名表法，即見名知行。如此華藏世界海，見果知因，不可別引餘經將來證此。此經見名即知法，見果即知因，方可識此經之意趣。餘經法相門戶，多不與此經相應。餘經云苦諦，此經云聖諦，即義有餘。餘經說四諦，此經說十聖諦

及十十二緣，若廣說無量差別，不可卒申。以是義故，此配因果，不可引餘教配此經文。此經見名知行，以果識因。如文殊師利常隨之眾，云明練十方儀式主方神、除滅無明黑闇主夜神、一心匪懈闡明佛日主晝神，即其例矣。此華藏世界報得之體，大要總言，大願法身大智萬行大慈大悲。以此五事成滿，盡法界虛空界，乃至塵毫之內重重剎海中，一切眾生行皆悉等利。至八地任用無功，自常充遍，以此為體。非是滯寂自安及人天自求樂果者之所境界故，亦非樂生淨土菩薩者境界故。此淨土菩薩，設修六波羅蜜、得六神通，亦未能生信故，為本不以法界根本智、差別智乘發心信修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及十十二緣，若廣說無量差別，不可卒申。以是義故，此配因果，不可引餘教配此經文。此經見名知行，以果識因。如文殊師利常隨之眾，云明練十方儀式主方神、除滅無明黑闇主夜神、一心匪懈闡明佛日主晝神，即其例矣。此華藏世界報得之體，大要總言，大願法身大智萬行大慈大悲。以此五事成滿，盡法界虛空界，乃至塵毫之內重重剎海中，一切眾生行皆悉等利。至八地任用無功，自常充遍，以此為體。非是滯寂自安及人天自求樂果者之所境界故，亦非樂生淨土菩薩者境界故。此淨土菩薩，設修六波羅蜜、得六神通，亦未能生信故，為本不以法界根本智、差別智乘發心信修行故。

四釋華藏世界海形狀安立者，以無盡大願風輪，持大悲水，生無邊行華。以法性虛空，能容萬境，重疊無礙。於其水上生一大蓮華，華周虛空法界，名種種蘂香幢。明根本智起差別智，行差別行，名蘂香幢。於蓮華內，日珠王寶上有大輪圍山，經云「日珠王蓮華之上」者，只是華內有寶，名日珠王，非別有華也。眾寶所成林樹香水妙華開敷，經自有文，具陳其事。其華內地金剛所成、地具眾寶間錯嚴飾。經自具言。於其地上無數香水海，眾寶為底，如經具說。一一香水海各有四天下微塵數香水河右旋圍繞，從南向東以次繞之，如六甲等為右，其河嚴飾。經自具言。於不可說香水海中一一海內，各有一大世界種而住其中。其世界種者，同流所居，名之曰種。種者，種類也。如先德釋云：三千大千世界數至恒沙為一世界海，海世界數至恒沙為一世界性，性至恒沙為一世界種，此中世界種有不可說佛剎微塵數。一一香水海中各有其一世界種，如經且略舉世界種。於最中心香水海，名無邊妙華光明，中道智悲之妙用為作名也，即是風輪向上種種蘂香幢大蓮華之內處中香水海也。此中海內出大蓮華，名一切香摩尼王莊嚴，有世界種於中而住，名普照十方熾然寶光明。此世界種上下有二十重世界，各各相去佛剎微塵數，此娑婆世界在第十三重中。最下重中有一佛剎微塵數世界周匝圍遶，次上重中有二佛剎微塵數世界周匝圍遶，次上重中有三佛剎微塵數世界周匝圍遶，一重增一，至最上二十重，中有二十佛剎微塵數世界圍遶，如是周旋。通中心有十一箇世界種，各有二十重，上下相去遠近相似。此十一箇世界種外周圍至輪圍山，復有一百箇世界種，隨方各十，於中布列直往，隨方行列而住。近輪圍山周匝十箇世界種，各各上下四重，重數雖少，上下相去極遠。每第十三重，與此娑婆世界齊等。最上重或言相去七佛剎塵，向下第二重與下相去多言十佛剎微塵數，計四重世界還與中心十一箇二十重世界種高下齊等。此近輪圍山十箇世界種即有四重，餘九十箇世界種不言重數。且略舉世界種中心有十一箇世界種，周圍有一百箇世界種，共有一百一十一箇世界種，如天帝網分布而住。大都總數有不可說佛剎微塵數諸世界種。總於種種蘂香幢大蓮華之上諸香水海各出蓮華，諸世界種各各而住，即於其大華之上別華而居，即是第二重各別蓮華之上布列而住。最下有須彌山微塵數風輪，而持其上種種莊嚴，及持其上重重世界，猶如日月眾星以風所持處空而住。餘廣者，經自有文。若廣引文煩，恐當不見，略陳綱紀，粗而言之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋華藏世界海形狀安立者，以無盡大願風輪，持大悲水，生無邊行華。以法性虛空，能容萬境，重疊無礙。於其水上生一大蓮華，華周虛空法界，名種種蘂香幢。明根本智起差別智，行差別行，名蘂香幢。於蓮華內，日珠王寶上有大輪圍山，經云「日珠王蓮華之上」者，只是華內有寶，名日珠王，非別有華也。眾寶所成林樹香水妙華開敷，經自有文，具陳其事。其華內地金剛所成、地具眾寶間錯嚴飾。經自具言。於其地上無數香水海，眾寶為底，如經具說。一一香水海各有四天下微塵數香水河右旋圍繞，從南向東以次繞之，如六甲等為右，其河嚴飾。經自具言。於不可說香水海中一一海內，各有一大世界種而住其中。其世界種者，同流所居，名之曰種。種者，種類也。如先德釋云：三千大千世界數至恒沙為一世界海，海世界數至恒沙為一世界性，性至恒沙為一世界種，此中世界種有不可說佛剎微塵數。一一香水海中各有其一世界種，如經且略舉世界種。於最中心香水海，名無邊妙華光明，中道智悲之妙用為作名也，即是風輪向上種種蘂香幢大蓮華之內處中香水海也。此中海內出大蓮華，名一切香摩尼王莊嚴，有世界種於中而住，名普照十方熾然寶光明。此世界種上下有二十重世界，各各相去佛剎微塵數，此娑婆世界在第十三重中。最下重中有一佛剎微塵數世界周匝圍遶，次上重中有二佛剎微塵數世界周匝圍遶，次上重中有三佛剎微塵數世界周匝圍遶，一重增一，至最上二十重，中有二十佛剎微塵數世界圍遶，如是周旋。通中心有十一箇世界種，各有二十重，上下相去遠近相似。此十一箇世界種外周圍至輪圍山，復有一百箇世界種，隨方各十，於中布列直往，隨方行列而住。近輪圍山周匝十箇世界種，各各上下四重，重數雖少，上下相去極遠。每第十三重，與此娑婆世界齊等。最上重或言相去七佛剎塵，向下第二重與下相去多言十佛剎微塵數，計四重世界還與中心十一箇二十重世界種高下齊等。此近輪圍山十箇世界種即有四重，餘九十箇世界種不言重數。且略舉世界種中心有十一箇世界種，周圍有一百箇世界種，共有一百一十一箇世界種，如天帝網分布而住。大都總數有不可說佛剎微塵數諸世界種。總於種種蘂香幢大蓮華之上諸香水海各出蓮華，諸世界種各各而住，即於其大華之上別華而居，即是第二重各別蓮華之上布列而住。最下有須彌山微塵數風輪，而持其上種種莊嚴，及持其上重重世界，猶如日月眾星以風所持處空而住。餘廣者，經自有文。若廣引文煩，恐當不見，略陳綱紀，粗而言之。

五配華藏世界海安立屬因者，夫果不自生，從因而得。經云「廣大願雲周法界，於一切劫化群生，普賢智地行悉成，所有莊嚴從此出。」如經總舉不可說佛剎微塵數世界種者，明普賢行攝化之境遍法界故。即是座內眾、眉間眾所行覺行報得之，總是都舉果行圓周之境。於彼但言佛世界微塵數眾，對不可說佛剎微塵數，於彼是略舉數、此是廣數。如說普賢之行且但言萬行，此是略言，意在無盡等法界行也。即此二重舉果中，普賢滿行即如座內眾、眉間眾，即此華藏莊嚴世界海不可說佛剎微塵數世界種，如天帝網，分布在種種蘂香幢大蓮華之中是。其彼果行所攝生報滿果所得之境，今在經中不舉大數，但舉中心十一箇世界種，上下二十重，重別相去一佛剎微塵數，最下重世界各有一佛剎微塵數世界周匝圍遶，而住其中。次上第三重中，即言三佛剎塵數世界周匝圍遶，以次向上一重加一，直至最上重世界中，有二十佛剎微塵數世界周匝圍遶。此中心十一箇世界種，總皆如是，此明十一地行門進修攝化境界報得，中心十一箇即十一地報得。上下二十重漸漸增廣者，明十一地行門中一地有兩重因果，為地進修中皆一正果、一向果。其二十重所有佛號，皆是勝進中因果佛也。所有世界，是隨位中所化之境界也，即明十一地進修攝化增降佛果故。各隨位配之可見。除此十一箇世界外，周圍別舉出一百箇世界種者，即明此十一地攝化十波羅蜜行，遍輪圍山法界內故。且隨方次第各有其十，都言一百，明遍不可說佛剎微塵數境界滿故。近金剛輪圍山周圍有十箇世界種，上下有四重者，明十一地中四攝法遍故。餘九十箇世界種不云重數者，明但是十波羅蜜十中具百所攝化境故。此是一配因果竟。自餘十箇四重世界配四攝法，更作一配。總舉中心十一箇世界種，并周圍直至金剛輪圍山一百箇世界種，總共有一百一十箇世界種，配十住、十行、十迴向、十地、十一地。五位法各有佛因果，都有一百。本五位中本自有十重因果為本，五位中各有兩重因果即是十，此為本，五位佛因果與五位中作進修故。即如此初會五位佛因果是，都有一百一十。更有一箇世界種，為明佛位，是一遍一切中作一故。若無此一位，諸位不成故。又明緣生之法皆須有一故。緣生之法始成，如一三五七九與十作緣，但置二四六八，十具滿數故。是圓數不可加減，是佛法世間法皆相似故。如一日三日五日七日，皆一三五七九為法者，成緣生無盡、一多相徹故。明其一者，非同時無前後中間故。為一不自一，與萬法作一故；為萬法不自多，與一作多故。為成緣起法，合如是一多自在無作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五配華藏世界海安立屬因者，夫果不自生，從因而得。經云「廣大願雲周法界，於一切劫化群生，普賢智地行悉成，所有莊嚴從此出。」如經總舉不可說佛剎微塵數世界種者，明普賢行攝化之境遍法界故。即是座內眾、眉間眾所行覺行報得之，總是都舉果行圓周之境。於彼但言佛世界微塵數眾，對不可說佛剎微塵數，於彼是略舉數、此是廣數。如說普賢之行且但言萬行，此是略言，意在無盡等法界行也。即此二重舉果中，普賢滿行即如座內眾、眉間眾，即此華藏莊嚴世界海不可說佛剎微塵數世界種，如天帝網，分布在種種蘂香幢大蓮華之中是。其彼果行所攝生報滿果所得之境，今在經中不舉大數，但舉中心十一箇世界種，上下二十重，重別相去一佛剎微塵數，最下重世界各有一佛剎微塵數世界周匝圍遶，而住其中。次上第三重中，即言三佛剎塵數世界周匝圍遶，以次向上一重加一，直至最上重世界中，有二十佛剎微塵數世界周匝圍遶。此中心十一箇世界種，總皆如是，此明十一地行門進修攝化境界報得，中心十一箇即十一地報得。上下二十重漸漸增廣者，明十一地行門中一地有兩重因果，為地進修中皆一正果、一向果。其二十重所有佛號，皆是勝進中因果佛也。所有世界，是隨位中所化之境界也，即明十一地進修攝化增降佛果故。各隨位配之可見。除此十一箇世界外，周圍別舉出一百箇世界種者，即明此十一地攝化十波羅蜜行，遍輪圍山法界內故。且隨方次第各有其十，都言一百，明遍不可說佛剎微塵數境界滿故。近金剛輪圍山周圍有十箇世界種，上下有四重者，明十一地中四攝法遍故。餘九十箇世界種不云重數者，明但是十波羅蜜十中具百所攝化境故。此是一配因果竟。自餘十箇四重世界配四攝法，更作一配。總舉中心十一箇世界種，并周圍直至金剛輪圍山一百箇世界種，總共有一百一十箇世界種，配十住、十行、十迴向、十地、十一地。五位法各有佛因果，都有一百。本五位中本自有十重因果為本，五位中各有兩重因果即是十，此為本，五位佛因果與五位中作進修故。即如此初會五位佛因果是，都有一百一十。更有一箇世界種，為明佛位，是一遍一切中作一故。若無此一位，諸位不成故。又明緣生之法皆須有一故。緣生之法始成，如一三五七九與十作緣，但置二四六八，十具滿數故。是圓數不可加減，是佛法世間法皆相似故。如一日三日五日七日，皆一三五七九為法者，成緣生無盡、一多相徹故。明其一者，非同時無前後中間故。為一不自一，與萬法作一故；為萬法不自多，與一作多故。為成緣起法，合如是一多自在無作，

任法相成故。如俗法一為陽、二為陰，陽動陰隨不可自用。陰若自用，即天地兩乖，雲不興、雨不施。皆主伴陰陽動靜相順、互為主伴，方成緣生。兩剛即缺、兩柔即離，為不成濟故。是如來出世，意在利生，真不隨俗故，行無所設也、德無所濟也，即佛自佛、眾生自眾生。若為利眾生施設法則，即佛為陽德、所設教為陰，是故此經名為圓教。佛處坎之一，而設教即十，以坎為師封故。普賢菩薩為明設教利生因果緣起，法須自在、不滯緣生，故舉一百一十一世界種，配其五位因果，有一百一十之門為攝生報得。有一箇世界種，明其佛位與五位及一切諸行作一故。還如眉間之眾，勝音菩薩獨坐蓮華臺，諸菩薩眾坐其華鬚，明主伴萬行一多相即故。定慧觀之可見。十下作一，是其士字，明仁士之法。法合十一，令以十一箇世界安立十一地法門。四重世界，明十波羅蜜四攝法之方便。大意舉前座內眾及眉間眾，明其所行之行。此華藏世界，明彼行中報得依果。於中雜類世界，即明所攝之眾生同住一處而境各異者，約法界理智真俗不殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任法相成故。如俗法一為陽、二為陰，陽動陰隨不可自用。陰若自用，即天地兩乖，雲不興、雨不施。皆主伴陰陽動靜相順、互為主伴，方成緣生。兩剛即缺、兩柔即離，為不成濟故。是如來出世，意在利生，真不隨俗故，行無所設也、德無所濟也，即佛自佛、眾生自眾生。若為利眾生施設法則，即佛為陽德、所設教為陰，是故此經名為圓教。佛處坎之一，而設教即十，以坎為師封故。普賢菩薩為明設教利生因果緣起，法須自在、不滯緣生，故舉一百一十一世界種，配其五位因果，有一百一十之門為攝生報得。有一箇世界種，明其佛位與五位及一切諸行作一故。還如眉間之眾，勝音菩薩獨坐蓮華臺，諸菩薩眾坐其華鬚，明主伴萬行一多相即故。定慧觀之可見。十下作一，是其士字，明仁士之法。法合十一，令以十一箇世界安立十一地法門。四重世界，明十波羅蜜四攝法之方便。大意舉前座內眾及眉間眾，明其所行之行。此華藏世界，明彼行中報得依果。於中雜類世界，即明所攝之眾生同住一處而境各異者，約法界理智真俗不殊。

六釋華藏世界海純雜無礙者，為佛所行遍法界眾生界故。既是行遍所得，依果亦遍，但業不相應者，同住居而不見。猶如靈神及諸鬼趣與人同處，人不能見。如經云「譬如人身，常有二天隨逐。天常見人，人不見天。」此經為佛行圓遍，依正亦遍。不同三乘推淨土於餘方，而致去來自他之相。為彼小心根劣者，且如是權設教網故。畢竟求大菩提心者，還須歸此不二之門，興遍周法界之行願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六釋華藏世界海純雜無礙者，為佛所行遍法界眾生界故。既是行遍所得，依果亦遍，但業不相應者，同住居而不見。猶如靈神及諸鬼趣與人同處，人不能見。如經云「譬如人身，常有二天隨逐。天常見人，人不見天。」此經為佛行圓遍，依正亦遍。不同三乘推淨土於餘方，而致去來自他之相。為彼小心根劣者，且如是權設教網故。畢竟求大菩提心者，還須歸此不二之門，興遍周法界之行願也。

七明華藏世界海圓攝三世業境者，此華藏世界海，明此教法一念三世故。一念者，為無念也。無念即無三世古今等法，以明法身無念，一切眾生妄念三世多劫之法，不離無念之中。以是義故，此華藏世界所有莊嚴境界能互現諸佛業，眾生三世所行行業因果總現其中，或過去業現未來中、或未來業現過去中、或過去未來業現現在中、或現在業現過去未來中，如百千明鏡俱懸，四面前後影像互相徹故。為法界之體性無時故，妄繫三世之業頓現無時法中。是故經言「智入三世而無來往。」經云「佛子汝應觀，剎種威神力，未來諸國土，如夢悉令見。十方諸世界，過去國土海，咸於一剎中，現像猶如化。三世一切佛，及以其國土，於一剎種中，一切悉觀見。」論主頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七明華藏世界海圓攝三世業境者，此華藏世界海，明此教法一念三世故。一念者，為無念也。無念即無三世古今等法，以明法身無念，一切眾生妄念三世多劫之法，不離無念之中。以是義故，此華藏世界所有莊嚴境界能互現諸佛業，眾生三世所行行業因果總現其中，或過去業現未來中、或未來業現過去中、或過去未來業現現在中、或現在業現過去未來中，如百千明鏡俱懸，四面前後影像互相徹故。為法界之體性無時故，妄繫三世之業頓現無時法中。是故經言「智入三世而無來往。」經云「佛子汝應觀，剎種威神力，未來諸國土，如夢悉令見。十方諸世界，過去國土海，咸於一剎中，現像猶如化。三世一切佛，及以其國土，於一剎種中，一切悉觀見。」論主頌曰：

三世無有時， 妄繫三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無有時， 妄繫三世法，

以真無妄想， 一念現三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以真無妄想， 一念現三世。

三世無時者， 亦無有一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無時者， 亦無有一念，

繫著三世法， 總現無時中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫著三世法， 總現無時中。

了達無時法， 一念成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達無時法， 一念成正覺。

八釋佛國本空何為華藏世界海出生所緣者，緣何事，意有四緣，一為明二乘雖得解脫三界麁業，無有福智不利眾生，滯於涅槃。二為三乘菩薩有樂生淨土想常存，障法性如理，染淨當情知見不普，情存淨土不得自在。不如此法隱現自在，為利眾生顯勝福德故，即具相萬差光明顯照。若令眾生情無取著，如幻雲散一物，便無有所得存其繫故。三為怖一切空眾生，為法空無相之理，謂言斷見空無福智，不樂觀空、樂取相縛，隨境存業不能解脫者，所現福德依正果故，令觀空法，空却無明成福德業。四總為一切三乘及一切凡夫，現廣大願行福智境界量度樣式，令其倣學，不偏執故。經云「諸佛國土如虛空，無等無生無有相，為利眾生普嚴淨，本願力故住其。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八釋佛國本空何為華藏世界海出生所緣者，緣何事，意有四緣，一為明二乘雖得解脫三界麁業，無有福智不利眾生，滯於涅槃。二為三乘菩薩有樂生淨土想常存，障法性如理，染淨當情知見不普，情存淨土不得自在。不如此法隱現自在，為利眾生顯勝福德故，即具相萬差光明顯照。若令眾生情無取著，如幻雲散一物，便無有所得存其繫故。三為怖一切空眾生，為法空無相之理，謂言斷見空無福智，不樂觀空、樂取相縛，隨境存業不能解脫者，所現福德依正果故，令觀空法，空却無明成福德業。四總為一切三乘及一切凡夫，現廣大願行福智境界量度樣式，令其倣學，不偏執故。經云「諸佛國土如虛空，無等無生無有相，為利眾生普嚴淨，本願力故住其。」

九明華藏世界海因何得隱現自在者，為從一切法空之理隨智現故，得隱現自在。世間龍鬼具有三毒，猶能隱現。何況法空空諸三毒、純清淨智，不能隱現自在？如善財入彌勒樓閣，以三昧力具見眾妙莊嚴。從三昧起，忽然不見，一相都無。善財白言：「此莊嚴何處去？」彌勒答言：「從來處去。」問曰：「從何處來？」答曰：「從菩薩智慧處來，依菩薩智慧神力而住。」無有去處，故無住處，非集非常，遠離一切。又如幻師作諸幻事，無所從來、無所至去。雖無來去，以幻力故分明可見。彼莊嚴事亦復如是，無所從來亦無所去。雖無來去，然以慣習不可思議幻智力故，及往昔大願力故，如是顯現。華藏世界亦復如是，以如來大願智力、法性自體空無性力，隱現自在。若隨法性萬相都無，隨願智力眾相隨現。隱現隨緣都無作者，但以理智法爾，自具不思議功、不思議變，無能作者，自在隱現。凡夫執著用作無明執障。既無智用自在，順法身萬像俱寂，隨智用萬像俱生，隨大悲常居生死，但隨理智生死恒真。以此三事隱顯萬端，不離一真之智，化儀百變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九明華藏世界海因何得隱現自在者，為從一切法空之理隨智現故，得隱現自在。世間龍鬼具有三毒，猶能隱現。何況法空空諸三毒、純清淨智，不能隱現自在？如善財入彌勒樓閣，以三昧力具見眾妙莊嚴。從三昧起，忽然不見，一相都無。善財白言：「此莊嚴何處去？」彌勒答言：「從來處去。」問曰：「從何處來？」答曰：「從菩薩智慧處來，依菩薩智慧神力而住。」無有去處，故無住處，非集非常，遠離一切。又如幻師作諸幻事，無所從來、無所至去。雖無來去，以幻力故分明可見。彼莊嚴事亦復如是，無所從來亦無所去。雖無來去，然以慣習不可思議幻智力故，及往昔大願力故，如是顯現。華藏世界亦復如是，以如來大願智力、法性自體空無性力，隱現自在。若隨法性萬相都無，隨願智力眾相隨現。隱現隨緣都無作者，但以理智法爾，自具不思議功、不思議變，無能作者，自在隱現。凡夫執著用作無明執障。既無智用自在，順法身萬像俱寂，隨智用萬像俱生，隨大悲常居生死，但隨理智生死恒真。以此三事隱顯萬端，不離一真之智，化儀百變。

十隨文釋義者，此一品經，長科為十二段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十隨文釋義者，此一品經，長科為十二段。

一從初「爾時普賢菩薩」已下，長行有二十四行經并二十行頌，明歎佛往因行菩薩行、修大願力，報得風輪以持華藏世界及眾莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從初「爾時普賢菩薩」已下，長行有二十四行經并二十行頌，明歎佛往因行菩薩行、修大願力，報得風輪以持華藏世界及眾莊嚴。

二「爾時」已下有八行半經并二十行頌，明歎蓮華之上寶輪圍山具眾嚴飾，由如來神力所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「爾時」已下有八行半經并二十行頌，明歎蓮華之上寶輪圍山具眾嚴飾，由如來神力所生。

三「爾時」已下十行半經并二十行頌，歎輪圍山內平地金剛所成，具足眾寶間錯其地，華網莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「爾時」已下十行半經并二十行頌，歎輪圍山內平地金剛所成，具足眾寶間錯其地，華網莊嚴。

四「爾時」已下一十六行經、二十行頌，明金剛寶地有眾香水海，眾寶為底、妙香嚴岸，具眾嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「爾時」已下一十六行經、二十行頌，明金剛寶地有眾香水海，眾寶為底、妙香嚴岸，具眾嚴飾。

五「爾時」已下一十二行經、二十行頌，明各各香海具眾香河，其河底岸具諸嚴飾，右旋遶海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「爾時」已下一十二行經、二十行頌，明各各香海具眾香河，其河底岸具諸嚴飾，右旋遶海。

六「爾時」已下十五行半經、二十行頌，明香水河兩間平地，其地眾妙莊嚴，其樹華果眾妙莊嚴。芬陀利華，此云百葉白蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六「爾時」已下十五行半經、二十行頌，明香水河兩間平地，其地眾妙莊嚴，其樹華果眾妙莊嚴。芬陀利華，此云百葉白蓮華。

七「爾時」已下五行經、二十行頌，都結總歎此世界海，如來無量功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七「爾時」已下五行經、二十行頌，都結總歎此世界海，如來無量功德莊嚴。

八「爾時」已下三十八行經、二十行頌，明世界種體性形狀依住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八「爾時」已下三十八行經、二十行頌，明世界種體性形狀依住。

九「爾時」已下直至卷末及初，都結諸世界種於此大蓮華上分布而住。并別舉此中心華藏世界海有世界種，名普照十方熾然寶光明，上下二十重世界。於中大意如前已釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九「爾時」已下直至卷末及初，都結諸世界種於此大蓮華上分布而住。并別舉此中心華藏世界海有世界種，名普照十方熾然寶光明，上下二十重世界。於中大意如前已釋。

十此第九卷一卷經，都有十箇二十重世界種，繞此中心世界種，總都有十一箇二十重世界種。於中意況前已釋畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十此第九卷一卷經，都有十箇二十重世界種，繞此中心世界種，總都有十一箇二十重世界種。於中意況前已釋畢。

十一此第十卷中，總舉一百箇世界種，圍繞中心十一箇二十重世界種布列而住。近輪圍山十世界種，上下四重，高下與此中心十一箇世界種相似，中間相去極遠。自餘九十箇世界種不云重數，大數有一百一十箇世界種。於中表意如前已釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一此第十卷中，總舉一百箇世界種，圍繞中心十一箇二十重世界種布列而住。近輪圍山十世界種，上下四重，高下與此中心十一箇世界種相似，中間相去極遠。自餘九十箇世界種不云重數，大數有一百一十箇世界種。於中表意如前已釋。

十二第十卷末一段頌，都已前諸世界海安住虛空，或淨或穢，純雜同居而不相障，皆由業力所起。經文廣博，不可子細科文，文句亂煩，障其義趣。於中義味大意，前已略述。餘之廣義，經文自具。不同小經，小經即須多引外文莊飾其義。此大部一乘之典，餘經義亦多不相應，意況與三乘全別，不可例此經典。此已上十卷經，明三度舉果：一前如來始成正覺及座內眾，舉佛果行果明佛自證。二眉間眾，是舉佛中道行果，與一切未信者作成信之因。三華藏世界海，明是向前座內眾、眉間眾，所行之行、報得之果。本意以佛報業之果答前三十七問，見果知因，使後學者如是倣之，行如是行願，得如是果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二第十卷末一段頌，都已前諸世界海安住虛空，或淨或穢，純雜同居而不相障，皆由業力所起。經文廣博，不可子細科文，文句亂煩，障其義趣。於中義味大意，前已略述。餘之廣義，經文自具。不同小經，小經即須多引外文莊飾其義。此大部一乘之典，餘經義亦多不相應，意況與三乘全別，不可例此經典。此已上十卷經，明三度舉果：一前如來始成正覺及座內眾，舉佛果行果明佛自證。二眉間眾，是舉佛中道行果，與一切未信者作成信之因。三華藏世界海，明是向前座內眾、眉間眾，所行之行、報得之果。本意以佛報業之果答前三十七問，見果知因，使後學者如是倣之，行如是行願，得如是果報。

毘盧遮那品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那品第六

將釋此品，約作三門分別：一釋品來意、二釋品名目、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，約作三門分別：一釋品來意、二釋品名目、三隨文釋義。

一釋品來意者，前之五品，以舉現世毘盧遮那佛果，恐不成信。何以然者？為古無舊迹，今何所來？以此引古證今，明道不謬故。又明古今諸佛三世法相似故，成其信者不狐疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品來意者，前之五品，以舉現世毘盧遮那佛果，恐不成信。何以然者？為古無舊迹，今何所來？以此引古證今，明道不謬故。又明古今諸佛三世法相似故，成其信者不狐疑故。

二釋品名目者，〈毘盧遮那品〉者，此品依主得名。引古佛成今信，還以佛號以為品名。毘云種種，遮那云光明，言以法身悲智，設種種教行之光，破眾生之業闇故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品名目者，〈毘盧遮那品〉者，此品依主得名。引古佛成今信，還以佛號以為品名。毘云種種，遮那云光明，言以法身悲智，設種種教行之光，破眾生之業闇故。

問曰：古佛今佛，為一為異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：古佛今佛，為一為異？

答曰：為一為異。何以然者？為法身智身九十七大人之相、大慈大悲智慧解脫，是一；各各眾生發心成佛，是異。又無量三世諸佛皆同一念成佛，無前後際，是一；然亦不壞一念中見無量眾生三世劫量，是異。以十玄門、六相義該通可解。經云「一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為一為異。何以然者？為法身智身九十七大人之相、大慈大悲智慧解脫，是一；各各眾生發心成佛，是異。又無量三世諸佛皆同一念成佛，無前後際，是一；然亦不壞一念中見無量眾生三世劫量，是異。以十玄門、六相義該通可解。經云「一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然。」

三隨文釋義者，於此一品經中，長科總有十五段經文。於此十五段文中，有四佛出世，總明毘盧遮那一號各隨世間應緣名異，非是佛名號異。此經下文〈佛名號品〉，一一佛皆具等法界眾生界隨緣名號。世間一切名皆是諸佛名，為如來德遍一切法故。猶如虛空遍含眾法，無不淨故。一切眾生名入佛名號，無不淨故。又如有香名為龍鬪，因龍鬪而生，燒之一丸凝停七日。降金色雨，霑人身者，悉皆金色。一切名言入佛名號者悉皆清淨，亦復如是。如是佛名號遍一切世界名字故，始名毘盧遮那。以種種教行之光遍照一切，以一切法眼照之。其長科十五段者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，於此一品經中，長科總有十五段經文。於此十五段文中，有四佛出世，總明毘盧遮那一號各隨世間應緣名異，非是佛名號異。此經下文〈佛名號品〉，一一佛皆具等法界眾生界隨緣名號。世間一切名皆是諸佛名，為如來德遍一切法故。猶如虛空遍含眾法，無不淨故。一切眾生名入佛名號，無不淨故。又如有香名為龍鬪，因龍鬪而生，燒之一丸凝停七日。降金色雨，霑人身者，悉皆金色。一切名言入佛名號者悉皆清淨，亦復如是。如是佛名號遍一切世界名字故，始名毘盧遮那。以種種教行之光遍照一切，以一切法眼照之。其長科十五段者：

一初「爾時」已下一段八行經，明普賢告眾欲說其法。於此段中復分為十：一舉古佛所過之劫數、二舉復倍是數有世界海及與世界名、三舉世界海中別有世界之號、四舉世界所依住處、五舉世界周圍眷屬之數、六舉世界形狀、七舉世界地上莊嚴、八舉世界寶樹及山輪圍重數、九舉世界城邑宮殿、十舉世界人飲食衣服隨念而至及舉劫名。此已上但隨文自具，不煩更解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一初「爾時」已下一段八行經，明普賢告眾欲說其法。於此段中復分為十：一舉古佛所過之劫數、二舉復倍是數有世界海及與世界名、三舉世界海中別有世界之號、四舉世界所依住處、五舉世界周圍眷屬之數、六舉世界形狀、七舉世界地上莊嚴、八舉世界寶樹及山輪圍重數、九舉世界城邑宮殿、十舉世界人飲食衣服隨念而至及舉劫名。此已上但隨文自具，不煩更解。

二「諸佛子」已下有八行經，於中大意，義分為八：一初明勝音世界中香水海及舉其名、二明海中有華山出現形如須彌、三明山莊嚴有十、四明山上有一大樹林及舉林名、五舉山上五種無量眾事莊嚴、六明都舉莊嚴難記、七明山上諸城之數、八明雜類眾共居。云芬陀利華者，此云白蓮華也。此上一段文自顯著，不煩更解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「諸佛子」已下有八行經，於中大意，義分為八：一初明勝音世界中香水海及舉其名、二明海中有華山出現形如須彌、三明山莊嚴有十、四明山上有一大樹林及舉林名、五舉山上五種無量眾事莊嚴、六明都舉莊嚴難記、七明山上諸城之數、八明雜類眾共居。云芬陀利華者，此云白蓮華也。此上一段文自顯著，不煩更解。

三「諸佛子」已下十九行半經，明林東之城。於此段中義分為十：一舉城之名。二人王所居。三舉諸城圍繞。四明城體眾寶所成。五明城廣狹。六明城郭莊嚴悉皆崇麗。七明城上下眾事莊嚴。言櫓者，依《音解》云「城上守禦曰檐，出頭前引曰敵，眾飾高勝曰崇，美而可觀曰麗。城下繞而長𣲽深廣者曰壕，狹者為塹。」優鉢羅華者，此云青色華，似藕，其葉狹長，近下小圓、上漸尖，似佛眼故。其華莖無刺。准歎佛中「目淨脩廣如青蓮」，即是青蓮華葉也。波頭摩華者，此云赤蓮華，其華莖有刺。拘物頭華者，其莖有刺。或云赤白華，葉頭未開敷時，狀如郁蹙然也。芬陀利華者，白蓮華也。寶多羅樹者，或云無憂樹，此之未定，檢文未得。七重圍繞法事中，或一三五七九契陽數也。尸羅云清淨，此云清淨。寶幢已上莊嚴，總為寶也。八明城中居人。九明人得業報神通也，所念皆至。十明城四遶天龍、乾闥婆等七種眾，諸城所居，及都結無量莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「諸佛子」已下十九行半經，明林東之城。於此段中義分為十：一舉城之名。二人王所居。三舉諸城圍繞。四明城體眾寶所成。五明城廣狹。六明城郭莊嚴悉皆崇麗。七明城上下眾事莊嚴。言櫓者，依《音解》云「城上守禦曰檐，出頭前引曰敵，眾飾高勝曰崇，美而可觀曰麗。城下繞而長𣲽深廣者曰壕，狹者為塹。」優鉢羅華者，此云青色華，似藕，其葉狹長，近下小圓、上漸尖，似佛眼故。其華莖無刺。准歎佛中「目淨脩廣如青蓮」，即是青蓮華葉也。波頭摩華者，此云赤蓮華，其華莖有刺。拘物頭華者，其莖有刺。或云赤白華，葉頭未開敷時，狀如郁蹙然也。芬陀利華者，白蓮華也。寶多羅樹者，或云無憂樹，此之未定，檢文未得。七重圍繞法事中，或一三五七九契陽數也。尸羅云清淨，此云清淨。寶幢已上莊嚴，總為寶也。八明城中居人。九明人得業報神通也，所念皆至。十明城四遶天龍、乾闥婆等七種眾，諸城所居，及都結無量莊嚴。

問曰：此中一種是人，非天龍神，何得業報神通衣服飲食隨念而至？又所居高勝依報寶嚴，以何業故報得如是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中一種是人，非天龍神，何得業報神通衣服飲食隨念而至？又所居高勝依報寶嚴，以何業故報得如是？

答曰：為因廣大故，業報廣大。為因高勝故，業報所居高勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為因廣大故，業報廣大。為因高勝故，業報所居高勝。

問曰：何者是因廣大高勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者是因廣大高勝？

答曰：為於往因，於此毘盧遮那法界智體用無依住門性清淨法而生信心，修信解力，常信自他凡聖一體，同如來智無所依住，無我無我所，心境平等，無二相故、無我所故，一切凡聖本唯法界，無造作性、無生滅性，依真而住，住無所住，與一切諸佛眾生同一心智，住性真法界。所有分別是一切諸佛本不動智，凡聖一真共同此智。全信自心是佛種智及一切智故，不於心外別有信佛之心，亦不於自心之中見自心有佛相故。信如斯法，自力未充，以此是人獲諸人中一切勝報；以是信力，還得毘盧遮那佛在國同居，而恒出現神足通力；與天同處，一切諸城所居神天龍八部等，皆是同緣於此法中而生信解故。以信因高勝廣大，獲得如斯勝妙依正果報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為於往因，於此毘盧遮那法界智體用無依住門性清淨法而生信心，修信解力，常信自他凡聖一體，同如來智無所依住，無我無我所，心境平等，無二相故、無我所故，一切凡聖本唯法界，無造作性、無生滅性，依真而住，住無所住，與一切諸佛眾生同一心智，住性真法界。所有分別是一切諸佛本不動智，凡聖一真共同此智。全信自心是佛種智及一切智故，不於心外別有信佛之心，亦不於自心之中見自心有佛相故。信如斯法，自力未充，以此是人獲諸人中一切勝報；以是信力，還得毘盧遮那佛在國同居，而恒出現神足通力；與天同處，一切諸城所居神天龍八部等，皆是同緣於此法中而生信解故。以信因高勝廣大，獲得如斯勝妙依正果報故。

四「諸佛子」已下有九行經，明寶華枝輪林中道場，并陳莊嚴廣大。此林眾華嚴飾，常有妓樂之音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「諸佛子」已下有九行經，明寶華枝輪林中道場，并陳莊嚴廣大。此林眾華嚴飾，常有妓樂之音。

五「諸佛子」已下有十二行半經，明初劫中佛出現之數，并陳初佛名號，及舉華枝大林先現之瑞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五「諸佛子」已下有十二行半經，明初劫中佛出現之數，并陳初佛名號，及舉華枝大林先現之瑞。

六「爾時」已下有九行半經，明初佛從蓮華中忽然出現，并陳佛身遍坐一切法界道場，眾生皆見等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六「爾時」已下有九行半經，明初佛從蓮華中忽然出現，并陳佛身遍坐一切法界道場，眾生皆見等事。

問曰：何故此佛蓮華化現出興釋迦佛母胎出現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故此佛蓮華化現出興釋迦佛母胎出現？

答曰：隨根所現。母胎出現，唯劣解眾生自根見爾。如〈離世間品〉云「為劣解眾生，母胎出爾。」應大根眾生，皆見蓮華出現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨根所現。母胎出現，唯劣解眾生自根見爾。如〈離世間品〉云「為劣解眾生，母胎出爾。」應大根眾生，皆見蓮華出現也。

七「爾時」已下有八行經，明初佛出現，放光集眾，并陳光德大眾來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七「爾時」已下有八行經，明初佛出現，放光集眾，并陳光德大眾來集。

八「諸佛子」已下有十四行半經，明焰光明大城有人王名喜見善惠王，與眷屬俱集，并陳大子威光以自善根見佛光明，得十種法門。具如經說。最下三句，明威光說頌歎佛。於此十行頌中歎佛之德，及彼佛與眾生益，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八「諸佛子」已下有十四行半經，明焰光明大城有人王名喜見善惠王，與眷屬俱集，并陳大子威光以自善根見佛光明，得十種法門。具如經說。最下三句，明威光說頌歎佛。於此十行頌中歎佛之德，及彼佛與眾生益，如文可知。

九「諸佛子」已下有兩行半經，明威光說頌，以佛神力其聲遍聞，父王聞之歡喜說頌。於此十一行頌中，明其善惠王勅眾令集，并令辦供具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九「諸佛子」已下有兩行半經，明威光說頌，以佛神力其聲遍聞，父王聞之歡喜說頌。於此十一行頌中，明其善惠王勅眾令集，并令辦供具。

十「爾時」已下有三十四行半經，明十王興供見佛，并陳所聞修多羅經，威光獲益。修多羅者，此為長行經也。最下兩句明威光說頌。此十行頌中，明威光聞法獲得宿命智力，見佛所行往因之事，并自立願如佛所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十「爾時」已下有三十四行半經，明十王興供見佛，并陳所聞修多羅經，威光獲益。修多羅者，此為長行經也。最下兩句明威光說頌。此十行頌中，明威光聞法獲得宿命智力，見佛所行往因之事，并自立願如佛所行。

十一「諸佛子」已下有十一行經，明威光菩薩以見初佛承事供養故，得十種顯示如來所行法，令須彌山微塵數眾生發菩提心。功德山須彌勝雲如來為威光說頌，歎威光之德。於此十一行頌中，明功德山如來歎威光所得如佛所行廣大，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一「諸佛子」已下有十一行經，明威光菩薩以見初佛承事供養故，得十種顯示如來所行法，令須彌山微塵數眾生發菩提心。功德山須彌勝雲如來為威光說頌，歎威光之德。於此十一行頌中，明功德山如來歎威光所得如佛所行廣大，如文可知。

十二「諸佛子」已下有十五行經，明莊嚴劫中佛及人壽命長短。初佛去世，第二佛出興，并明威光見第二佛得十種利，并為眷屬說頌。此二十行頌中，明威光歎佛慈悲出世難遇，勸其眷屬同往佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二「諸佛子」已下有十五行經，明莊嚴劫中佛及人壽命長短。初佛去世，第二佛出興，并明威光見第二佛得十種利，并為眷屬說頌。此二十行頌中，明威光歎佛慈悲出世難遇，勸其眷屬同往佛所。

十三「諸佛子」已下有十六行經，明威光說頌，其聲遍聞。威光與眷屬同往佛所，得十種利。第二佛為威光說頌，此二十行頌中，明第二如來歎威光入道得益，所得之益是八地法門。如經云「得灌頂智慧海，名無功用，修極妙見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三「諸佛子」已下有十六行經，明威光說頌，其聲遍聞。威光與眷屬同往佛所，得十種利。第二佛為威光說頌，此二十行頌中，明第二如來歎威光入道得益，所得之益是八地法門。如經云「得灌頂智慧海，名無功用，修極妙見。」

十四「諸佛子」已下有十二行經，明第二佛去世，善惠王亦去世，大威光受輪王位。第三如來於舊道場出興，威光見佛聞法得益。第三如來說頌，歎威光之德。此二十二行頌，明第三如來頌歎威光所得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四「諸佛子」已下有十二行經，明第二佛去世，善惠王亦去世，大威光受輪王位。第三如來於舊道場出興，威光見佛聞法得益。第三如來說頌，歎威光之德。此二十二行頌，明第三如來頌歎威光所得之法。

十五「諸佛子」已下有八行半經，明第四如來於舊道場中出現。大威光去世，生須彌山頂為大天王，還來見佛獲益而去。此一品經來文未足，未有結終之處。此品但明引古印今，毘盧遮那出世之法，古今相習不異。又明所信樂道高法勝，人壽命長遠，福德所居依正果勝，見佛聞法所獲利益勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五「諸佛子」已下有八行半經，明第四如來於舊道場中出現。大威光去世，生須彌山頂為大天王，還來見佛獲益而去。此一品經來文未足，未有結終之處。此品但明引古印今，毘盧遮那出世之法，古今相習不異。又明所信樂道高法勝，人壽命長遠，福德所居依正果勝，見佛聞法所獲利益勝故。