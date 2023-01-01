新華嚴經論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十二

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第三復有不可思議兜率天王，此託事表發光地。此名知足天，《佛地論》云「最後身菩薩於此教化」。如《瓔珞本業經》「十一地等覺地，始名一生補處，方名最後身，配在第三禪。」此知足天為最後身，菩薩在中者，皆是如來隨時方便設法利生，不可定也。前位明以上上十善淨戒，離欲界現行麁惑垢故。此位菩薩以九次第定，淨色界無色界并欲界心習，得出三界心，作鍊金喻，善巧鍊之不失銖兩，轉轉明淨。以九次第定鍊之、以法眼觀之、以行和之，無虧本法但轉明淨。欲界修定以治欲障，上界修慧以治定障，如是對治，即如六地菩薩位在色界初禪修十二緣觀，用治定障，隨順法行，方便利生無所染著，名發光地。以忍波羅蜜為體。於中十大天王，是忍波羅蜜中十波羅蜜。此天身長四由旬，衣長八由旬、廣四由旬，壽四千歲，日月歲數皆與前天倍。此知足天，當修三法得生其中，所謂戒、定、慧。若但修戒施，即生餘天，皆有放逸。若一乘法中，其事不爾，以智遍周，以為天體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三復有不可思議兜率天王，此託事表發光地。此名知足天，《佛地論》云「最後身菩薩於此教化」。如《瓔珞本業經》「十一地等覺地，始名一生補處，方名最後身，配在第三禪。」此知足天為最後身，菩薩在中者，皆是如來隨時方便設法利生，不可定也。前位明以上上十善淨戒，離欲界現行麁惑垢故。此位菩薩以九次第定，淨色界無色界并欲界心習，得出三界心，作鍊金喻，善巧鍊之不失銖兩，轉轉明淨。以九次第定鍊之、以法眼觀之、以行和之，無虧本法但轉明淨。欲界修定以治欲障，上界修慧以治定障，如是對治，即如六地菩薩位在色界初禪修十二緣觀，用治定障，隨順法行，方便利生無所染著，名發光地。以忍波羅蜜為體。於中十大天王，是忍波羅蜜中十波羅蜜。此天身長四由旬，衣長八由旬、廣四由旬，壽四千歲，日月歲數皆與前天倍。此知足天，當修三法得生其中，所謂戒、定、慧。若但修戒施，即生餘天，皆有放逸。若一乘法中，其事不爾，以智遍周，以為天體故。

第四化樂天王，託事表焰慧地菩薩。以三十七助道品觀以捨為體，以本願故、法如是故，不捨教化一切眾生。以三十七助道觀門莊嚴慧業，將用化利一切眾生以為自樂，像此天處常以變化以悅自樂。亦名樂變化天，心外無境，從心變故。表此位菩薩從初發心住已，法空現前心外無境，為進修故，以三十七品助道法門對治此天及三界邪見等障，鍊磨心地用嚴慧業，使令明淨，將用教化一切眾生以為自樂，故名焰慧地也。如《菩薩瓔珞經》云「歡喜地菩薩名為逆流，離垢地名為道流，三地名為入流，四地須陀洹，五地斯陀含，六地阿那含，七地阿羅漢，八地變化生死，九地是智慧妙善地，十地是法雲地。」又《瓔珞經》云「十住菩薩入法流水，任運至佛。」如此《華嚴經》十住、十行、十向、十地、十一地，五位之中一一各有十重佛果，普賢行為因。十信位心，便信自心分別之性，為不動智佛、無礙智佛等十箇佛果，總為自心之智，方名信心。如是和會多諸同異，隨信解別親疎不等。但依當部進修行門，皆以總別同異成壞門該通圓融，皆不離剎那際，即義通也。若延促時取解，即違法界之道理。此天王眾有十天王，皆是精進波羅蜜中十波羅蜜，各各隨名義配之可見。常以精進波羅蜜為體。此位作鍊真金作莊嚴具喻。精進明修三十七助道之觀，對治三界邪業習故。此天身長八由旬，衣長十六由旬、廣八由旬，壽八千歲，日月歲數與前天倍。衣重一銖，食甘露味。歎德餘門，如前可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四化樂天王，託事表焰慧地菩薩。以三十七助道品觀以捨為體，以本願故、法如是故，不捨教化一切眾生。以三十七助道觀門莊嚴慧業，將用化利一切眾生以為自樂，像此天處常以變化以悅自樂。亦名樂變化天，心外無境，從心變故。表此位菩薩從初發心住已，法空現前心外無境，為進修故，以三十七品助道法門對治此天及三界邪見等障，鍊磨心地用嚴慧業，使令明淨，將用教化一切眾生以為自樂，故名焰慧地也。如《菩薩瓔珞經》云「歡喜地菩薩名為逆流，離垢地名為道流，三地名為入流，四地須陀洹，五地斯陀含，六地阿那含，七地阿羅漢，八地變化生死，九地是智慧妙善地，十地是法雲地。」又《瓔珞經》云「十住菩薩入法流水，任運至佛。」如此《華嚴經》十住、十行、十向、十地、十一地，五位之中一一各有十重佛果，普賢行為因。十信位心，便信自心分別之性，為不動智佛、無礙智佛等十箇佛果，總為自心之智，方名信心。如是和會多諸同異，隨信解別親疎不等。但依當部進修行門，皆以總別同異成壞門該通圓融，皆不離剎那際，即義通也。若延促時取解，即違法界之道理。此天王眾有十天王，皆是精進波羅蜜中十波羅蜜，各各隨名義配之可見。常以精進波羅蜜為體。此位作鍊真金作莊嚴具喻。精進明修三十七助道之觀，對治三界邪業習故。此天身長八由旬，衣長十六由旬、廣八由旬，壽八千歲，日月歲數與前天倍。衣重一銖，食甘露味。歎德餘門，如前可解。

第五復有無數他化自在天王，託事表難勝地。為此天在欲界頂，明菩薩欲境難超故，故曰難勝地。明五地以來菩薩，於五欲境界未得全自在故，但為觀照諸波羅蜜，修行力故不沒其中，未同八地無功法流自在故。此位菩薩修十諦觀，以治三界染淨惑障餘習故，得工巧明門，五明方現。此天處，若不如是修十諦觀治之，便為魔境。三界染淨業習不能自在，故曰難勝地。此位菩薩常以禪波羅蜜以為觀體。魔王波旬居此天中修十諦觀，即為菩薩位，不修觀者是魔眷屬。又此天名他化自在，以他變化以為自樂，像此位菩薩常教化眾生令他得樂以為己樂。此作車𤦲磨金喻，明以十諦觀為車𤦲。於中十大天王，明禪波羅蜜中十波羅蜜，以名下之義配之可見。此天身長十六由旬，衣長三十二由旬，壽命歲月悉與前倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五復有無數他化自在天王，託事表難勝地。為此天在欲界頂，明菩薩欲境難超故，故曰難勝地。明五地以來菩薩，於五欲境界未得全自在故，但為觀照諸波羅蜜，修行力故不沒其中，未同八地無功法流自在故。此位菩薩修十諦觀，以治三界染淨惑障餘習故，得工巧明門，五明方現。此天處，若不如是修十諦觀治之，便為魔境。三界染淨業習不能自在，故曰難勝地。此位菩薩常以禪波羅蜜以為觀體。魔王波旬居此天中修十諦觀，即為菩薩位，不修觀者是魔眷屬。又此天名他化自在，以他變化以為自樂，像此位菩薩常教化眾生令他得樂以為己樂。此作車𤦲磨金喻，明以十諦觀為車𤦲。於中十大天王，明禪波羅蜜中十波羅蜜，以名下之義配之可見。此天身長十六由旬，衣長三十二由旬，壽命歲月悉與前倍。

第六復有不可思數大梵天王，明現前地。以十二緣生觀，得寂滅神通、三解脫門空無相無願，智慧增明，除其初禪樂靜迷真障。明在欲界修定，如三地菩薩是也。在禪界修慧心勝處，即以法治之，不令障真。無依之性故，常處三界不在其中也。名尸棄天王，此依新翻，舊為梵摩，此云清潔寂靜。以初禪是色界，無女人生，無欲界染故。依《佛地論》云「離欲寂靜故名梵身」。又依《長阿含》云「梵眾中以梵音語故，故名為梵。」又尸棄者，或云持髻，或云䗍髻，或云火頂，以火災至此天故。修得初禪者，得生此天。此天王梵眾中發大梵音，諸天各自謂言唯共我語。於大千界最得自在，顏如童子，身如白銀色，長半由旬，衣如金色，無男女形，禪悅為食，壽命一劫。此依《長阿含經》說。此位作毘瑠璃寶磨真金轉轉明淨喻，明十種逆順緣生得十空定門，為毘瑠璃寶也，毘之云光明。此位菩薩以十種十二緣生觀及十空三昧，表以十二緣觀如明淨瑠璃，用磨智慧轉轉明淨，觀無明成根本智更令明淨。於中有十大梵王，明般若波羅蜜中十波羅蜜，各各以名下義如前配之可解。此第六地六住等，總明出三界業現前，寂滅神明三空自在。如十住中，以海幢比丘表之；如十地第六地，以夜神名守護一切城增長勝力是也，總如善財善知識表之。第七地明入纏同事，如下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六復有不可思數大梵天王，明現前地。以十二緣生觀，得寂滅神通、三解脫門空無相無願，智慧增明，除其初禪樂靜迷真障。明在欲界修定，如三地菩薩是也。在禪界修慧心勝處，即以法治之，不令障真。無依之性故，常處三界不在其中也。名尸棄天王，此依新翻，舊為梵摩，此云清潔寂靜。以初禪是色界，無女人生，無欲界染故。依《佛地論》云「離欲寂靜故名梵身」。又依《長阿含》云「梵眾中以梵音語故，故名為梵。」又尸棄者，或云持髻，或云䗍髻，或云火頂，以火災至此天故。修得初禪者，得生此天。此天王梵眾中發大梵音，諸天各自謂言唯共我語。於大千界最得自在，顏如童子，身如白銀色，長半由旬，衣如金色，無男女形，禪悅為食，壽命一劫。此依《長阿含經》說。此位作毘瑠璃寶磨真金轉轉明淨喻，明十種逆順緣生得十空定門，為毘瑠璃寶也，毘之云光明。此位菩薩以十種十二緣生觀及十空三昧，表以十二緣觀如明淨瑠璃，用磨智慧轉轉明淨，觀無明成根本智更令明淨。於中有十大梵王，明般若波羅蜜中十波羅蜜，各各以名下義如前配之可解。此第六地六住等，總明出三界業現前，寂滅神明三空自在。如十住中，以海幢比丘表之；如十地第六地，以夜神名守護一切城增長勝力是也，總如善財善知識表之。第七地明入纏同事，如下。

第七復有無量光音天王，明遠行地。如此二禪天，初禪滅憂，二禪滅苦。明此位菩薩在七地，諸行已終，大悲圓滿，四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助道法常在現行。自苦已無，常度他苦，染淨二障此位通過，譬如真金飾以眾妙雜寶轉更殊勝，明以法身為金體，悲智萬行圓滿為眾妙寶互為莊嚴，常以行網教光普化一切眾生故，故像此天已滅憂苦。以心淨故，出語口中光生，用明此位菩薩教光破暗故。於此有十大光音天，以明方便波羅蜜中十波羅蜜，各各名下義配之可解。此天身長二由旬，壽二劫，此天水災至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七復有無量光音天王，明遠行地。如此二禪天，初禪滅憂，二禪滅苦。明此位菩薩在七地，諸行已終，大悲圓滿，四攝、四無量、十波羅蜜、三十七助道法常在現行。自苦已無，常度他苦，染淨二障此位通過，譬如真金飾以眾妙雜寶轉更殊勝，明以法身為金體，悲智萬行圓滿為眾妙寶互為莊嚴，常以行網教光普化一切眾生故，故像此天已滅憂苦。以心淨故，出語口中光生，用明此位菩薩教光破暗故。於此有十大光音天，以明方便波羅蜜中十波羅蜜，各各名下義配之可解。此天身長二由旬，壽二劫，此天水災至。

第八復有無量遍淨天，明不動地菩薩。明此天憂苦已無，唯有禪悅，像此位菩薩功用已終，唯有法悅。法悅習氣，十地始無。此大風災至。為有禪悅喜動其性，像此位菩薩無功智現前，猶有無生法樂智淨習氣。以諸佛三加七種勸發，令憶本願，方始隨智行，廣利眾生，十方世界度生無限。此乃如來設教防之，防護初發心之際圓融悲智。非獨是此位方有滯淨之功，是一即一切中防護也。望七地中方事總具，何得第八地中佛果知見猶自未終，還以十玄六相通融？不可違法界體作前後解，凡夫妄作無量劫，只是法界中無始終。此位作如真金作輪王寶冠諸臣冠不勝喻，明八地法性無功智勝故。十力、四無畏猶十地方終，普賢行海十一地方滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八復有無量遍淨天，明不動地菩薩。明此天憂苦已無，唯有禪悅，像此位菩薩功用已終，唯有法悅。法悅習氣，十地始無。此大風災至。為有禪悅喜動其性，像此位菩薩無功智現前，猶有無生法樂智淨習氣。以諸佛三加七種勸發，令憶本願，方始隨智行，廣利眾生，十方世界度生無限。此乃如來設教防之，防護初發心之際圓融悲智。非獨是此位方有滯淨之功，是一即一切中防護也。望七地中方事總具，何得第八地中佛果知見猶自未終，還以十玄六相通融？不可違法界體作前後解，凡夫妄作無量劫，只是法界中無始終。此位作如真金作輪王寶冠諸臣冠不勝喻，明八地法性無功智勝故。十力、四無畏猶十地方終，普賢行海十一地方滿。

第九復有無量廣果天，明善慧地。為此第四禪，無出入息，三災不及。又此十天如歎德中，莫不皆以寂靜法門而作宮殿，表九地善慧莊嚴，以百千阿僧祇陀羅尼門法寶宮殿教化眾生。能以一箇言音，為一切眾生說種種法。無心意識為大法師，任智法明，一切具足，故像此天無思意識能為語言。此天無下界識，有色界意識，乃至非想天皆有微識，若識想盡即非三界業收故。此位作如真金用作輪王寶冠喻，一切小王寶冠不勝喻。以此位菩薩智慧寶冠，下地菩薩無有能勝。於中有十天王，明力波羅蜜中十波羅蜜，各隨名義配之可解。此天身衣及壽，與前天皆倍，明此位菩薩常以法宮而為安止，以福德廣大名為廣果天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九復有無量廣果天，明善慧地。為此第四禪，無出入息，三災不及。又此十天如歎德中，莫不皆以寂靜法門而作宮殿，表九地善慧莊嚴，以百千阿僧祇陀羅尼門法寶宮殿教化眾生。能以一箇言音，為一切眾生說種種法。無心意識為大法師，任智法明，一切具足，故像此天無思意識能為語言。此天無下界識，有色界意識，乃至非想天皆有微識，若識想盡即非三界業收故。此位作如真金用作輪王寶冠喻，一切小王寶冠不勝喻。以此位菩薩智慧寶冠，下地菩薩無有能勝。於中有十天王，明力波羅蜜中十波羅蜜，各隨名義配之可解。此天身衣及壽，與前天皆倍，明此位菩薩常以法宮而為安止，以福德廣大名為廣果天。

第十大自在天王，表第十法雲地。如下歎德中，皆勤觀察無相之法所行平等，明此位無相智成。如《菩薩本業瓔珞經》云「三賢菩薩能伏三界麁業麁相續果，初地已上亦伏亦斷，八地已去色因業勝，因境緣法執習故。」明猶有於境見未純熟，猶法執習在故。九地已去心因業勝，內心自緣，法執習故。九地有內心緣，法執習故。十地之中，心色二習一時總盡，十地方心境二緣中得無礙自在故。從八地至十地無功用中，緣真法執內外習亡，於十一地普賢門猶未自在。如〈十定品〉中求覓普賢不見者是。又《智論》云「第九天外更有別十地菩薩天，名摩醯首羅。此天有八臂三目，騎白牛，一念知三千大千世界雨滴之數。」此是引進菩薩方便設法託事表法，及攝化境界漸增勝故。望一乘法界理事同參，一微塵內諸佛國土人天同處，身塵毛孔如影相入。修真之者須當如實而知，莫隨化相應，須以同時具足相應門、一多相容不同門、諸法相即自在門、因陀羅網境界門、微細相容安立門、祕密隱顯俱成門、十世隔別異成門、主伴交參無礙門、託事現法生解門、唯心迴轉善成門，以此十玄門該之，即理順故。已上神天之位，但利生門中託事表法令易解故。如如來實非牛王龍王象王，以託表之，令生解故。望得道處，其智無形無為而能知萬有，即為神也。以此神性隨行祐生，即行非虛也。以智常居三界不隨染淨，以此自在，寄位如王。以通化無方福過群品，寄位同天。即隨行遍生，行非虛也。同異總得，表實無妨。從大眾圍遶常隨佛眾之中，從普賢菩薩至大自在天已來，此四十一眾，義分為二：一現果成因彰位分，如已前列眾是。二從位舉法進修寄同獲益分，如向下直至普賢海月光等是。今從第二卷初「爾時道場眾海悉已雲集」已下，至第五卷中「海月光大明菩薩眾」以來，此四十一眾，是從位舉法進修寄同獲益分。此中合有五十眾，為普賢等眾十箇菩薩，當等覺十一地法門。十箇互參，自具十眾，為一人具十，總為五十眾。如下獲益分中，入即同佛知見，為與後學者作樣式，令倣之也。不悟是凡，悟已同佛知見，故名初發心時便成正覺。如以下神天獲益之中，各有二十行頌，皆初兩行歎佛之德；後十八行，皆三句歎佛，一句自歎與佛同知。其例如是，隨時科文、隨時稱歎，無煩更釋。唯普賢菩薩一人獨入十法者，普賢眾明一位普周眾行也。海月光眾但歎佛德與自所入之法相似，以此頌中更不別歎自德。如普賢眾中加淨德妙光菩薩，是文殊師利別號。文殊師利，此云妙德。又《法華經》內往昔號妙光，又妙德、妙光其意相似。以德為光，以能破闇發 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十大自在天王，表第十法雲地。如下歎德中，皆勤觀察無相之法所行平等，明此位無相智成。如《菩薩本業瓔珞經》云「三賢菩薩能伏三界麁業麁相續果，初地已上亦伏亦斷，八地已去色因業勝，因境緣法執習故。」明猶有於境見未純熟，猶法執習在故。九地已去心因業勝，內心自緣，法執習故。九地有內心緣，法執習故。十地之中，心色二習一時總盡，十地方心境二緣中得無礙自在故。從八地至十地無功用中，緣真法執內外習亡，於十一地普賢門猶未自在。如〈十定品〉中求覓普賢不見者是。又《智論》云「第九天外更有別十地菩薩天，名摩醯首羅。此天有八臂三目，騎白牛，一念知三千大千世界雨滴之數。」此是引進菩薩方便設法託事表法，及攝化境界漸增勝故。望一乘法界理事同參，一微塵內諸佛國土人天同處，身塵毛孔如影相入。修真之者須當如實而知，莫隨化相應，須以同時具足相應門、一多相容不同門、諸法相即自在門、因陀羅網境界門、微細相容安立門、祕密隱顯俱成門、十世隔別異成門、主伴交參無礙門、託事現法生解門、唯心迴轉善成門，以此十玄門該之，即理順故。已上神天之位，但利生門中託事表法令易解故。如如來實非牛王龍王象王，以託表之，令生解故。望得道處，其智無形無為而能知萬有，即為神也。以此神性隨行祐生，即行非虛也。以智常居三界不隨染淨，以此自在，寄位如王。以通化無方福過群品，寄位同天。即隨行遍生，行非虛也。同異總得，表實無妨。從大眾圍遶常隨佛眾之中，從普賢菩薩至大自在天已來，此四十一眾，義分為二：一現果成因彰位分，如已前列眾是。二從位舉法進修寄同獲益分，如向下直至普賢海月光等是。今從第二卷初「爾時道場眾海悉已雲集」已下，至第五卷中「海月光大明菩薩眾」以來，此四十一眾，是從位舉法進修寄同獲益分。此中合有五十眾，為普賢等眾十箇菩薩，當等覺十一地法門。十箇互參，自具十眾，為一人具十，總為五十眾。如下獲益分中，入即同佛知見，為與後學者作樣式，令倣之也。不悟是凡，悟已同佛知見，故名初發心時便成正覺。如以下神天獲益之中，各有二十行頌，皆初兩行歎佛之德；後十八行，皆三句歎佛，一句自歎與佛同知。其例如是，隨時科文、隨時稱歎，無煩更釋。唯普賢菩薩一人獨入十法者，普賢眾明一位普周眾行也。海月光眾但歎佛德與自所入之法相似，以此頌中更不別歎自德。如普賢眾中加淨德妙光菩薩，是文殊師利別號。文殊師利，此云妙德。又《法華經》內往昔號妙光，又妙德、妙光其意相似。以德為光，以能破闇發

明故。今在普賢眾內表法，明因果理智萬行圓融故。普賢獨獲十種益者，明一即一切故，明一多自在延促自由故，是總攝義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明故。今在普賢眾內表法，明因果理智萬行圓融故。普賢獨獲十種益者，明一即一切故，明一多自在延促自由故，是總攝義也。

從「爾時如來道場眾海」已下，有二十六行經，義分為二。第一從「爾時」已下有十一行經，明眾已雲集。於此段中，義有其五：一陳眾雲集、二陳部類各別、三都歎眾德、四明本因佛化、五明今以勝解力入佛所知。第二從「所謂妙焰海大自在天王」已下有十五行經，於此段中義有其二：一明天王獲益、二明天王乘威說頌。於此二十行頌中，有其二義：第一兩行頌純歎佛德；第二十八行頌皆三句歎佛，一句自歎與佛同知，已下例然。唯普賢少異，前已敘意訖。已上諸眾皆悉如上，以義科文，隨義稱歎。教門弘大，不用文煩，得意即得。此初會之內四十七眾之中，已前七眾，前已釋訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「爾時如來道場眾海」已下，有二十六行經，義分為二。第一從「爾時」已下有十一行經，明眾已雲集。於此段中，義有其五：一陳眾雲集、二陳部類各別、三都歎眾德、四明本因佛化、五明今以勝解力入佛所知。第二從「所謂妙焰海大自在天王」已下有十五行經，於此段中義有其二：一明天王獲益、二明天王乘威說頌。於此二十行頌中，有其二義：第一兩行頌純歎佛德；第二十八行頌皆三句歎佛，一句自歎與佛同知，已下例然。唯普賢少異，前已敘意訖。已上諸眾皆悉如上，以義科文，隨義稱歎。教門弘大，不用文煩，得意即得。此初會之內四十七眾之中，已前七眾，前已釋訖。

如來座內眾，經云「如來師子之座，眾寶妙華輪臺基陛及諸戶牖，如是一切莊嚴具中，一一各出佛剎微塵數菩薩摩訶薩。」於此段中，義分為二：一述眾來意、二長科經文。一述眾來意者，是中其意有三：一明諸菩薩是古佛舊行、二明今佛契同、三明古今不二，為明所坐之座合古所行，菩薩行依舊故。如下頌中「諸佛所悟我已知」，為常以法身為座體，以普賢萬行為嚴，以無作大悲之智為座上佛。前佛後佛皆同此也，明佛契同古跡，定眾生之狐疑，是故須來，是名為如來自行與古同因。眾為座體，是法界、是所行，行亦是法界，以此無礙自在故。座身是正報，座上莊嚴是行所招依報。今還從本行報得之果內，還出本自行因菩薩眾也，亦明因果不二體故。如〈法界品〉，如來師子之座，普遍法界為座體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來座內眾，經云「如來師子之座，眾寶妙華輪臺基陛及諸戶牖，如是一切莊嚴具中，一一各出佛剎微塵數菩薩摩訶薩。」於此段中，義分為二：一述眾來意、二長科經文。一述眾來意者，是中其意有三：一明諸菩薩是古佛舊行、二明今佛契同、三明古今不二，為明所坐之座合古所行，菩薩行依舊故。如下頌中「諸佛所悟我已知」，為常以法身為座體，以普賢萬行為嚴，以無作大悲之智為座上佛。前佛後佛皆同此也，明佛契同古跡，定眾生之狐疑，是故須來，是名為如來自行與古同因。眾為座體，是法界、是所行，行亦是法界，以此無礙自在故。座身是正報，座上莊嚴是行所招依報。今還從本行報得之果內，還出本自行因菩薩眾也，亦明因果不二體故。如〈法界品〉，如來師子之座，普遍法界為座體故。

第二長科經文者，從「爾時如來師子座」已下有二十九行經。於中其義有七：一明座上莊嚴出眾、二列所出眾名、三來眾興供、四其眾遶佛致敬、五致敬已昇座而坐、六歎來眾之德、七乘威說頌。從此已下有十菩薩，各說二十行頌，歎如來成道福智依正，及往昔所修之因。任其後哲隨文隨義稱歎，不煩更釋。此一段明今佛合古行、古行合今佛，明座外普賢之眾是佛利他之行，座內之眾是佛自行所契普賢之眾。此之大眾，古今一切諸佛同道，更無二路。眾生乘之，即名乘不思議如來乘、最勝乘、無上乘至於道場，以此一切法皆為道場也。以法界為場地，諸波羅蜜為人功，治一切垢，本自淨故，治無明成根本智故。教門弘廣，略申體意。隨文讚歎，任在後賢。此十箇頌中，向下歎佛十波羅蜜及十地有二十行頌，自餘皆二十行也，准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二長科經文者，從「爾時如來師子座」已下有二十九行經。於中其義有七：一明座上莊嚴出眾、二列所出眾名、三來眾興供、四其眾遶佛致敬、五致敬已昇座而坐、六歎來眾之德、七乘威說頌。從此已下有十菩薩，各說二十行頌，歎如來成道福智依正，及往昔所修之因。任其後哲隨文隨義稱歎，不煩更釋。此一段明今佛合古行、古行合今佛，明座外普賢之眾是佛利他之行，座內之眾是佛自行所契普賢之眾。此之大眾，古今一切諸佛同道，更無二路。眾生乘之，即名乘不思議如來乘、最勝乘、無上乘至於道場，以此一切法皆為道場也。以法界為場地，諸波羅蜜為人功，治一切垢，本自淨故，治無明成根本智故。教門弘廣，略申體意。隨文讚歎，任在後賢。此十箇頌中，向下歎佛十波羅蜜及十地有二十行頌，自餘皆二十行也，准知。

從「爾時華藏莊嚴世界海」已下有二十一行經，明動地興供。於此一段經文，其意有七：一明舉世界之名、二推佛神力地六種震動、三世主興供歡喜、四明以此例同多土、五明佛遍興於世、六明世主各隨自解、七明法會興供普周十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「爾時華藏莊嚴世界海」已下有二十一行經，明動地興供。於此一段經文，其意有七：一明舉世界之名、二推佛神力地六種震動、三世主興供歡喜、四明以此例同多土、五明佛遍興於世、六明世主各隨自解、七明法會興供普周十方。

問曰：何為地動？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何為地動？

答曰：其地動，大意有五：一此會大眾得道、二智人出現、三智人去世、四世間災變、五得道歡悅，此明大眾獲益歡悅故。地動推佛神力者，明師弟之敬，推德於上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：其地動，大意有五：一此會大眾得道、二智人出現、三智人去世、四世間災變、五得道歡悅，此明大眾獲益歡悅故。地動推佛神力者，明師弟之敬，推德於上。

問曰：何故於此段中地動興供？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故於此段中地動興供？

答曰：為至此中一段，明初會中常隨佛眾、當境之內神天眾，及如來座內古今諸佛同因眾、菩提樹內流光眾，并如來宮殿內大悲眾，如是當佛自眾來集復得益，及賀佛出興心歡喜故，眾生心喜動故，地亦隨心動故。此明初會當境之內大集一終，然後面門放光普集他土亦來此會，此是無自他中他也，以明化儀主伴。此乃龍行雲應，法事合然，為化眾生軌模如是。以其法性塵剎普周，一剎那之中三世同際，還以一多相容不同門該括如是放光集眾，意令知佛境界相參無二。已上是初成正覺顯示五位行門一終因果。此一部之經，總有六重因果：一從〈世主妙嚴品〉乃至〈華藏世界品〉五品經，明初成正覺，顯示五位行門報得，及示現入法一重因果。二〈毘盧遮那品〉是古佛因果，引古證今，明佛相習，道不虛來。三第二會普光明殿，顯示十信因果。四從須彌之頂直至〈離世間品〉，顯菩薩證修因果。五〈入法界品〉，明古今本法不思議因果，此是一切諸佛共所乘宗，為一切佛之本體。眾生同具，只為迷之。六覺城東會，明顯菩薩利生行門，善知識攝生形狀法，則進修因果。若但說其法，在行猶迷。此經設教及行證修前後六度，總舉解行證修因果，令使啟蒙易解不滯其功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為至此中一段，明初會中常隨佛眾、當境之內神天眾，及如來座內古今諸佛同因眾、菩提樹內流光眾，并如來宮殿內大悲眾，如是當佛自眾來集復得益，及賀佛出興心歡喜故，眾生心喜動故，地亦隨心動故。此明初會當境之內大集一終，然後面門放光普集他土亦來此會，此是無自他中他也，以明化儀主伴。此乃龍行雲應，法事合然，為化眾生軌模如是。以其法性塵剎普周，一剎那之中三世同際，還以一多相容不同門該括如是放光集眾，意令知佛境界相參無二。已上是初成正覺顯示五位行門一終因果。此一部之經，總有六重因果：一從〈世主妙嚴品〉乃至〈華藏世界品〉五品經，明初成正覺，顯示五位行門報得，及示現入法一重因果。二〈毘盧遮那品〉是古佛因果，引古證今，明佛相習，道不虛來。三第二會普光明殿，顯示十信因果。四從須彌之頂直至〈離世間品〉，顯菩薩證修因果。五〈入法界品〉，明古今本法不思議因果，此是一切諸佛共所乘宗，為一切佛之本體。眾生同具，只為迷之。六覺城東會，明顯菩薩利生行門，善知識攝生形狀法，則進修因果。若但說其法，在行猶迷。此經設教及行證修前後六度，總舉解行證修因果，令使啟蒙易解不滯其功。

如來現相品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來現相品第二

自此已下至〈毘盧遮那品〉已來，是長科一部中第二舉果勸修門。釋此一品，義分為三：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下至〈毘盧遮那品〉已來，是長科一部中第二舉果勸修門。釋此一品，義分為三：一釋品名目、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名目者，此品何故名現相品？為諸菩薩神天大眾皆悉已集，默思心念請法，問有三十七問。如來知念，即於面門舒光現相，及集十方眾，答前所問。此品之內，如來兩度放光，齒光告眾令集，毫光示法令信佛境界及所行因果行門。諸來菩薩毛孔放光，通為三度放光故。又集十方眾海佛境界相、菩薩境界相，答前眾所問，故名現相品。此經表法及集眾如來放光，前後總十度放光故。一面門齒光，集他方之眾；二眉間毫光，示果成因；三足下輪中放光，成十信；四。帝釋宮中足指之端放光，集眾入道，成十住位；五夜摩天宮足趺上放光，成十行門；六兜率天宮膝上放光，成十迴向；七他化天宮眉間毫相放光，成十地；八如來出現品眉間放光，入文殊頂；九口中放光，入普賢口，令此二人問答如來出現始終因果道理；十法界品中放眉間光，名普照三世法界門。是為十。如〈隨好光明功德品〉，常放光明隨根普照，此光非獨緣五位進修表法也，是常依根攝化光也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名目者，此品何故名現相品？為諸菩薩神天大眾皆悉已集，默思心念請法，問有三十七問。如來知念，即於面門舒光現相，及集十方眾，答前所問。此品之內，如來兩度放光，齒光告眾令集，毫光示法令信佛境界及所行因果行門。諸來菩薩毛孔放光，通為三度放光故。又集十方眾海佛境界相、菩薩境界相，答前眾所問，故名現相品。此經表法及集眾如來放光，前後總十度放光故。一面門齒光，集他方之眾；二眉間毫光，示果成因；三足下輪中放光，成十信；四。帝釋宮中足指之端放光，集眾入道，成十住位；五夜摩天宮足趺上放光，成十行門；六兜率天宮膝上放光，成十迴向；七他化天宮眉間毫相放光，成十地；八如來出現品眉間放光，入文殊頂；九口中放光，入普賢口，令此二人問答如來出現始終因果道理；十法界品中放眉間光，名普照三世法界門。是為十。如〈隨好光明功德品〉，常放光明隨根普照，此光非獨緣五位進修表法也，是常依根攝化光也。

二釋品來意者，此品為前世間主等默念三十七問，此品放光集眾、示其法相，答前眾所問三十七法故，此品須來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，此品為前世間主等默念三十七問，此品放光集眾、示其法相，答前眾所問三十七法故，此品須來。

三隨文釋義者，復分為二：一長科經意、二科其當品。一長科經意者，自此〈現相品〉乃至〈普賢三昧品〉、〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉，此五品經總是答前三十七問，明舉果勸修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，復分為二：一長科經意、二科其當品。一長科經意者，自此〈現相品〉乃至〈普賢三昧品〉、〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉，此五品經總是答前三十七問，明舉果勸修。

二科其當品者，於此當品，其意有四：一從「爾時諸菩薩及一切世間主」已下一段長行并偈頌，是世主請法分。二從「爾時世尊知諸菩薩心之所念」已下有一段長行并一偈頌，是如來放面門齒光告眾令集分。三從「爾時十方世界海」已下一段長行并一偈頌，是十方世界海蒙光所照皆來雲集現法分。四「爾時世尊欲令一切菩薩」已下一段長行并十偈頌，總是答前三十七問分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二科其當品者，於此當品，其意有四：一從「爾時諸菩薩及一切世間主」已下一段長行并偈頌，是世主請法分。二從「爾時世尊知諸菩薩心之所念」已下有一段長行并一偈頌，是如來放面門齒光告眾令集分。三從「爾時十方世界海」已下一段長行并一偈頌，是十方世界海蒙光所照皆來雲集現法分。四「爾時世尊欲令一切菩薩」已下一段長行并十偈頌，總是答前三十七問分。

一從世主心念問法分中，義分為三：一從「爾時」已下至「唯願世尊哀愍我等」，於中長行有八行經，純請十八種佛法。二「又十方世界海」已下有六行半經，問佛菩薩海有十九問，通為三十七問。三「願佛世尊」已下可兩行經，明菩薩神力故，一切供具放光，光中說頌請佛斷疑分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一從世主心念問法分中，義分為三：一從「爾時」已下至「唯願世尊哀愍我等」，於中長行有八行經，純請十八種佛法。二「又十方世界海」已下有六行半經，問佛菩薩海有十九問，通為三十七問。三「願佛世尊」已下可兩行經，明菩薩神力故，一切供具放光，光中說頌請佛斷疑分。

第一從初「爾時諸菩薩及一切世間主作是思惟」，明心念默請。云何是諸佛地？法界不思議地是佛地故。下文云「法性如虛空，諸佛於中住。」此為如來地也。云何是諸佛境界？如下經云「如來處此菩提座，一毛示現多剎海，一一毛現悉亦然。」此是如來之境界。又法界是如來境界。云何是諸佛加持？下文如來加普賢入於三昧，是諸佛加持故。云何是諸佛所行？經云「無礙行是如來行」。又普賢行，是一切諸佛共所行行故。云何是諸佛力？如經云「如來有處非處等十種力」是。云何是諸佛無所畏？如來無五怖畏及四無畏是。云何是諸佛無能攝取？如來無性妙智是無能攝取。云何是諸佛眼？知一切法智、知一切眾生根智，名一切種智，是佛眼故。又此經下文說十眼等是。又如〈十身相海品〉云「如來眼有大人相，名自在普見雲。」云何是諸佛耳？如〈法界品〉云「一切諸佛有無障礙耳，悉能解了一切音聲。」云何是諸佛鼻？如下經云「如來鼻有大人相，名一切神通智慧，於中出現無量化佛，坐寶蓮華，往諸世界。」云何是諸佛舌？如下經云「如來舌有大人相，名示現音聲影像雲。」云何是諸佛身？如下經云「諸佛同法身，無依無差別。」又「佛身充滿於法界，普現一切眾生前。」云何是諸佛意？〈如來出現品〉云「云何知如來、應、正等覺心？佛子！如來心意識無量，俱不可得。但應以智無量故知如來心。」云何是諸佛身光？如來隨好常光，隨根照物，普周法界。云何是諸佛光明？光有二種：一教光；二如此經〈光明覺品〉是，及前後十度表法光明是。云何是諸佛智？一切智、一切種種分別智是。又如下文「如來智甚深，普入於法界，能隨三世轉，與世為明導。」此已上問十八種法。經云「唯願世尊哀愍我等」，有三句經文，結請佛說十九種海，經云「一切諸佛皆為諸菩薩說世界海」，總舉問竟。眾生海，釋曰：如世間眾生、廣多如海故。佛海，經云「如來安處菩提座，一毛示現多剎海，一一毛現悉亦然，如是普周於法界。」佛波羅蜜海，十波羅蜜遍一切菩薩行故。佛解脫海，如來法身是佛解脫，又智慧解脫乃至五分法身戒定慧解脫解脫知見等是。佛變化海，如下文「無體無住處，亦無生可得。無相亦無形，所現皆如影。」又云「一切剎土微塵數，常現身雲悉充滿。」又云「於一佛身上，化為無量身。」佛演說海，下文「一一毛孔中，光網遍十方，演佛妙音聲，調彼難調者。」又一音遍諸根故。然如來音聲，不從心出、不從身出。佛名號海，如下〈名號品〉是，如來名號等一切眾生心也。佛壽量海，如下「佛身如影現，生滅不可得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一從初「爾時諸菩薩及一切世間主作是思惟」，明心念默請。云何是諸佛地？法界不思議地是佛地故。下文云「法性如虛空，諸佛於中住。」此為如來地也。云何是諸佛境界？如下經云「如來處此菩提座，一毛示現多剎海，一一毛現悉亦然。」此是如來之境界。又法界是如來境界。云何是諸佛加持？下文如來加普賢入於三昧，是諸佛加持故。云何是諸佛所行？經云「無礙行是如來行」。又普賢行，是一切諸佛共所行行故。云何是諸佛力？如經云「如來有處非處等十種力」是。云何是諸佛無所畏？如來無五怖畏及四無畏是。云何是諸佛無能攝取？如來無性妙智是無能攝取。云何是諸佛眼？知一切法智、知一切眾生根智，名一切種智，是佛眼故。又此經下文說十眼等是。又如〈十身相海品〉云「如來眼有大人相，名自在普見雲。」云何是諸佛耳？如〈法界品〉云「一切諸佛有無障礙耳，悉能解了一切音聲。」云何是諸佛鼻？如下經云「如來鼻有大人相，名一切神通智慧，於中出現無量化佛，坐寶蓮華，往諸世界。」云何是諸佛舌？如下經云「如來舌有大人相，名示現音聲影像雲。」云何是諸佛身？如下經云「諸佛同法身，無依無差別。」又「佛身充滿於法界，普現一切眾生前。」云何是諸佛意？〈如來出現品〉云「云何知如來、應、正等覺心？佛子！如來心意識無量，俱不可得。但應以智無量故知如來心。」云何是諸佛身光？如來隨好常光，隨根照物，普周法界。云何是諸佛光明？光有二種：一教光；二如此經〈光明覺品〉是，及前後十度表法光明是。云何是諸佛智？一切智、一切種種分別智是。又如下文「如來智甚深，普入於法界，能隨三世轉，與世為明導。」此已上問十八種法。經云「唯願世尊哀愍我等」，有三句經文，結請佛說十九種海，經云「一切諸佛皆為諸菩薩說世界海」，總舉問竟。眾生海，釋曰：如世間眾生、廣多如海故。佛海，經云「如來安處菩提座，一毛示現多剎海，一一毛現悉亦然，如是普周於法界。」佛波羅蜜海，十波羅蜜遍一切菩薩行故。佛解脫海，如來法身是佛解脫，又智慧解脫乃至五分法身戒定慧解脫解脫知見等是。佛變化海，如下文「無體無住處，亦無生可得。無相亦無形，所現皆如影。」又云「一切剎土微塵數，常現身雲悉充滿。」又云「於一佛身上，化為無量身。」佛演說海，下文「一一毛孔中，光網遍十方，演佛妙音聲，調彼難調者。」又一音遍諸根故。然如來音聲，不從心出、不從身出。佛名號海，如下〈名號品〉是，如來名號等一切眾生心也。佛壽量海，如下「佛身如影現，生滅不可得

。」是佛壽量海。又下文「壽量如是」。及一切菩薩誓願海，〈淨行品〉等是，又如〈十迴向品〉中大願是。一切菩薩發趣海，如下云「此會諸佛子，善修眾智慧，其人已能入，如斯方便門。」又下文「從地而得地，住於力地中，億劫勤修行，所獲法如是。」明從地而得地者，不離真法界自體清淨性地而行，進修十住、十行等法，故云從地而得地。又〈十行品〉是十發趣加行成就，令菩提心智悲純熟故。助道海，三十七助道品是，觀身受心法為首。一切乘海，乘如來乘、不思議乘、法界乘是，乃至八萬四千乘等。一切菩薩行海，普賢行是，如下經云「如是分身智境界，普賢行中能建立。」一切菩薩出離海，如五位中加行方便是，如下經云「此會諸菩薩，入佛難思地，一一皆能見，一切佛神力。」又下文「普賢諸行願，修治已明潔，能於一切剎，普見佛神變。身住一切處，一切皆平等，智能如是行，入佛之境界。」一切菩薩神通海，如下十方佛剎來集菩薩眾及毛孔出眾，隨行利生等事是。又〈十通品〉亦是。又下文「一一佛剎中，往詣悉無餘，見佛神通力，入佛所行處。」一切菩薩波羅蜜海，如下經中「十方來集大眾，身諸毛孔各出十佛世界微塵數光，一一光出十佛世界微塵數菩薩，悉能遍入一切法界諸安立海教化眾生。」廣如經具說。是波羅蜜海也，此是與發心者作普賢樣。一切菩薩地海，如下經云「從地而得地」是也。又〈十地品〉是。又如來地是菩薩地，如下經云「此會諸菩薩，入佛難思地。」一切菩薩智海，根本是如來智，於根本智起差別智教化眾生，是菩薩智海，乃至十無盡智是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」是佛壽量海。又下文「壽量如是」。及一切菩薩誓願海，〈淨行品〉等是，又如〈十迴向品〉中大願是。一切菩薩發趣海，如下云「此會諸佛子，善修眾智慧，其人已能入，如斯方便門。」又下文「從地而得地，住於力地中，億劫勤修行，所獲法如是。」明從地而得地者，不離真法界自體清淨性地而行，進修十住、十行等法，故云從地而得地。又〈十行品〉是十發趣加行成就，令菩提心智悲純熟故。助道海，三十七助道品是，觀身受心法為首。一切乘海，乘如來乘、不思議乘、法界乘是，乃至八萬四千乘等。一切菩薩行海，普賢行是，如下經云「如是分身智境界，普賢行中能建立。」一切菩薩出離海，如五位中加行方便是，如下經云「此會諸菩薩，入佛難思地，一一皆能見，一切佛神力。」又下文「普賢諸行願，修治已明潔，能於一切剎，普見佛神變。身住一切處，一切皆平等，智能如是行，入佛之境界。」一切菩薩神通海，如下十方佛剎來集菩薩眾及毛孔出眾，隨行利生等事是。又〈十通品〉亦是。又下文「一一佛剎中，往詣悉無餘，見佛神通力，入佛所行處。」一切菩薩波羅蜜海，如下經中「十方來集大眾，身諸毛孔各出十佛世界微塵數光，一一光出十佛世界微塵數菩薩，悉能遍入一切法界諸安立海教化眾生。」廣如經具說。是波羅蜜海也，此是與發心者作普賢樣。一切菩薩地海，如下經云「從地而得地」是也。又〈十地品〉是。又如來地是菩薩地，如下經云「此會諸菩薩，入佛難思地。」一切菩薩智海，根本是如來智，於根本智起差別智教化眾生，是菩薩智海，乃至十無盡智是也。

「唯願世尊」已下三句，總結勸請。准例十方諸佛既說，今佛世尊亦合同說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯願世尊」已下三句，總結勸請。准例十方諸佛既說，今佛世尊亦合同說。

又「爾時」已下四句，明供具說頌。已上三十七問，向下至〈毘盧遮那品〉已來，有三種答前所問：一如下齒間放光集眾，現相神通答；二如下眉間毫光出眾現相，及十菩薩偈頌答；三普賢入定出定，以言詮示佛業眾生業因果古今相習答。如〈世界成就品〉菩薩眾生染淨報業，答前三十七問佛海、菩薩行海，不離其中。又說華藏莊嚴世界海，說佛報得所居之土，答前三十七問佛境界海、眾生海、波羅蜜海，總不離其中。又說古往〈毘盧遮那品〉，是引古印今，令眾生信，承習不斷法不虛來。若古無舊跡，今從何得？以是義故，引古佛用印今時成信。從此初會〈世主妙嚴品〉至〈毘盧遮那品〉六品經，總明舉果勸修，信他已成佛者果德悲智境界行普賢行及報得莊嚴身土分。從〈佛名號品〉重問二十八問，即是舉古佛果門，令今世及未來發心者，自信自心佛果不異，及菩薩十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地佛眼耳鼻舌身意不異故，信自今修不異古法。有此二十八種不異之法，具如〈佛名號品〉。所問二十八問之法，今古不異，令初發心者應如是依古證修，使令道不謬故。直至〈法界品〉，總是其答所問之法故。若依五位法上有一百一十重佛果菩薩行，古今不異，若通信位即一百二十重古今佛因果不異，至位方明。從供具雲中出音說二十行頌，於中義分為四：初兩行頌，歎佛行滿成佛，行遍三世；次兩行頌，明勸佛為眾除疑得證；次兩行頌，明大眾已集，勸請除疑；次「云何」已下十四行頌，明重頌前三十七問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又「爾時」已下四句，明供具說頌。已上三十七問，向下至〈毘盧遮那品〉已來，有三種答前所問：一如下齒間放光集眾，現相神通答；二如下眉間毫光出眾現相，及十菩薩偈頌答；三普賢入定出定，以言詮示佛業眾生業因果古今相習答。如〈世界成就品〉菩薩眾生染淨報業，答前三十七問佛海、菩薩行海，不離其中。又說華藏莊嚴世界海，說佛報得所居之土，答前三十七問佛境界海、眾生海、波羅蜜海，總不離其中。又說古往〈毘盧遮那品〉，是引古印今，令眾生信，承習不斷法不虛來。若古無舊跡，今從何得？以是義故，引古佛用印今時成信。從此初會〈世主妙嚴品〉至〈毘盧遮那品〉六品經，總明舉果勸修，信他已成佛者果德悲智境界行普賢行及報得莊嚴身土分。從〈佛名號品〉重問二十八問，即是舉古佛果門，令今世及未來發心者，自信自心佛果不異，及菩薩十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地佛眼耳鼻舌身意不異故，信自今修不異古法。有此二十八種不異之法，具如〈佛名號品〉。所問二十八問之法，今古不異，令初發心者應如是依古證修，使令道不謬故。直至〈法界品〉，總是其答所問之法故。若依五位法上有一百一十重佛果菩薩行，古今不異，若通信位即一百二十重古今佛因果不異，至位方明。從供具雲中出音說二十行頌，於中義分為四：初兩行頌，歎佛行滿成佛，行遍三世；次兩行頌，明勸佛為眾除疑得證；次兩行頌，明大眾已集，勸請除疑；次「云何」已下十四行頌，明重頌前三十七問。

問曰：大眾何不以言自問，因何默念致疑？何不自以言讚勸請，云何供雲出音請佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：大眾何不以言自問，因何默念致疑？何不自以言讚勸請，云何供雲出音請佛？

答曰：明佛得法界心，與一切眾生同心故。以心不異故，知彼心疑。供具說頌者，明一切法總法界體也。法界不思議，一切法不思議故。明聖眾心境無二故，凡夫迷法界，自見心境有二故，故顛倒生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：明佛得法界心，與一切眾生同心故。以心不異故，知彼心疑。供具說頌者，明一切法總法界體也。法界不思議，一切法不思議故。明聖眾心境無二故，凡夫迷法界，自見心境有二故，故顛倒生也。

第二從「爾時世尊知諸菩薩心之所念」已下有一段長行并一偈頌，是如來放齒光，十方告眾令眾咸集，現法答前所問分。於此分中，大意有十：一如來知眾心念有疑、二齒光普照、三其光有十名、四明光具眷屬、五陳光色相、六明光照遠近、七明大眾蒙光彼此相見、八明光遍他方眾會、九明光能出聲告眾、十明十方之眾聞告咸來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二從「爾時世尊知諸菩薩心之所念」已下有一段長行并一偈頌，是如來放齒光，十方告眾令眾咸集，現法答前所問分。於此分中，大意有十：一如來知眾心念有疑、二齒光普照、三其光有十名、四明光具眷屬、五陳光色相、六明光照遠近、七明大眾蒙光彼此相見、八明光遍他方眾會、九明光能出聲告眾、十明十方之眾聞告咸來。

問曰：何故如來面門齒間出光告眾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故如來面門齒間出光告眾？

答曰：面門及齒，明言出於中，故於中出光。今欲答眾所疑，普告十方佛土大眾來集示法，答前三十七問中云何是諸佛地、佛境界、佛加持、佛行、佛力等故，須口中齒間放光。光者，除暗義。又答前云何是佛光，明除現在未來眾心疑暗故。口齒者，吐納言音說法處，表告之所由也，故於中出光。於此光明說其二十行頌，於中大意，歎如來道滿利生，光明出音告眾，令集聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：面門及齒，明言出於中，故於中出光。今欲答眾所疑，普告十方佛土大眾來集示法，答前三十七問中云何是諸佛地、佛境界、佛加持、佛行、佛力等故，須口中齒間放光。光者，除暗義。又答前云何是佛光，明除現在未來眾心疑暗故。口齒者，吐納言音說法處，表告之所由也，故於中出光。於此光明說其二十行頌，於中大意，歎如來道滿利生，光明出音告眾，令集聞法。

第三從「爾時十方世界海一切眾會蒙佛光明所開覺已」已下一段，是十方大眾來集示法分。於此段中，大意有十：一明佛光普照、二明十方眾來、三明來已興供、四明興供不同、五明眾海影像相參、六明大眾自他同異自在、七明大眾毛孔出光、八明光出菩薩、九明菩薩同事利生、十明眾生發心得果。此之十事，如文可知。如毛孔流光眾，明法界體性自在不思議自他無礙。能同能異眾，於中菩薩同行利生，即明古今已成正覺者菩薩行及十波羅蜜海佛地佛持等，舉其已成佛者悲智境界，答前大眾三十七疑，用成來世與今同悟身心境界自在無礙，如帝網境界門。如此一段，以佛神力放光集眾答前所問。後之一段，毫光示法，及菩薩偈頌，答前所問。於此十方來眾光明中，同時發聲說二十行頌。於此中大意，歎佛光明道行已滿，身口意鼻耳總遍周剎海，滿普賢行。答前三十七問，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三從「爾時十方世界海一切眾會蒙佛光明所開覺已」已下一段，是十方大眾來集示法分。於此段中，大意有十：一明佛光普照、二明十方眾來、三明來已興供、四明興供不同、五明眾海影像相參、六明大眾自他同異自在、七明大眾毛孔出光、八明光出菩薩、九明菩薩同事利生、十明眾生發心得果。此之十事，如文可知。如毛孔流光眾，明法界體性自在不思議自他無礙。能同能異眾，於中菩薩同行利生，即明古今已成正覺者菩薩行及十波羅蜜海佛地佛持等，舉其已成佛者悲智境界，答前大眾三十七疑，用成來世與今同悟身心境界自在無礙，如帝網境界門。如此一段，以佛神力放光集眾答前所問。後之一段，毫光示法，及菩薩偈頌，答前所問。於此十方來眾光明中，同時發聲說二十行頌。於此中大意，歎佛光明道行已滿，身口意鼻耳總遍周剎海，滿普賢行。答前三十七問，如文可知。

第四從「爾時世尊欲令一切菩薩大眾得如來無邊境界」已下一段長行，有二十八行半經。於中分為兩段：一從初十行經，明光之德。第二十八行經，明蓮華出現。一從初明光之德，大意有十：一令眾除疑獲益、二顯光出處、三顯光之名、四顯光之色、五明光所照遠近、六明所照威動世界、七光照塵中現無數佛隨根與益、八光雨十種法輪雲、九光明遶佛、十光入佛足輪以成大眾信心。明足下是初信入，故說十種智佛，以為自己信心，以不動智為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四從「爾時世尊欲令一切菩薩大眾得如來無邊境界」已下一段長行，有二十八行半經。於中分為兩段：一從初十行經，明光之德。第二十八行經，明蓮華出現。一從初明光之德，大意有十：一令眾除疑獲益、二顯光出處、三顯光之名、四顯光之色、五明光所照遠近、六明所照威動世界、七光照塵中現無數佛隨根與益、八光雨十種法輪雲、九光明遶佛、十光入佛足輪以成大眾信心。明足下是初信入，故說十種智佛，以為自己信心，以不動智為首。

第二「爾時佛前」已下十八行半經，明蓮華出現。於此一段文中，大意有十：一明華現所由、二明華具十種嚴飾、三明毫光出眾來坐、四明勝音菩薩為主餘者為伴、五明上首菩薩勝音之德、六明諸佛與勝音之力、七明勝音常見諸佛、八明勝音神變自在、九明勝音觀眾說頌、十明正申頌意。此之一段經文，如來眉間毫出光明，名一切菩薩光明普照耀十方藏者，明是十地菩薩智滿中道教行之光。又毫相光中出眾菩薩，有世界海微塵數，上首名曰一切法勝音，即是其十地滿足中道果行。將此中道覺行悲智圓滿法界行門毫塵剎海無障礙法，答前大眾三十七問，使令現在及以未來，信此十地法界因果法門，行滿十方使令得益。是故經云「欲令一切菩薩大眾得於如來無邊境界神通力故，放眉間光。」又光體是法界之理，勝音大眾之海是其法界之行用故。明從十住初心以理智萬行體用不相離也，故從十信即與果行令修，理智體用法合然故，從果行信進。又勝音菩薩坐蓮華臺，諸菩薩眾坐蓮華鬚，明主伴萬行。明勝音一行遍一切行，一切萬行是勝音一行，明法界理智中圓滿無礙自在行故。還如前菩薩毛孔流光出菩薩行相似，體性一多重重自在無體可礙。諸波羅蜜一中具十，乃至無盡故，緣起互為因果，主伴自在故。以理智照之可見。大意明法界行門，一行遍一切行故，同別自在。十正申頌意中，通勝音菩薩有十一菩薩，各申一段偈頌。初二十行頌，歎佛身充遍普現眾生前，及毛孔剎土眾會無盡相入。兩行一頌，如文具明，無煩更釋。大體得大綱紀，即得經文自具。此後十段，總十行一段，總是答前世主所問，又明此會菩薩能入如來之境。最下有三行經，明都結十方世界同然，一時雲集。已上現神通及語，答前大眾所疑竟。示業及法答者，如已下〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉神通法業俱示。若通當類，總自具法業答故。〈普賢三昧品〉、〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉，此初會六品經，是以佛果勸修門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時佛前」已下十八行半經，明蓮華出現。於此一段文中，大意有十：一明華現所由、二明華具十種嚴飾、三明毫光出眾來坐、四明勝音菩薩為主餘者為伴、五明上首菩薩勝音之德、六明諸佛與勝音之力、七明勝音常見諸佛、八明勝音神變自在、九明勝音觀眾說頌、十明正申頌意。此之一段經文，如來眉間毫出光明，名一切菩薩光明普照耀十方藏者，明是十地菩薩智滿中道教行之光。又毫相光中出眾菩薩，有世界海微塵數，上首名曰一切法勝音，即是其十地滿足中道果行。將此中道覺行悲智圓滿法界行門毫塵剎海無障礙法，答前大眾三十七問，使令現在及以未來，信此十地法界因果法門，行滿十方使令得益。是故經云「欲令一切菩薩大眾得於如來無邊境界神通力故，放眉間光。」又光體是法界之理，勝音大眾之海是其法界之行用故。明從十住初心以理智萬行體用不相離也，故從十信即與果行令修，理智體用法合然故，從果行信進。又勝音菩薩坐蓮華臺，諸菩薩眾坐蓮華鬚，明主伴萬行。明勝音一行遍一切行，一切萬行是勝音一行，明法界理智中圓滿無礙自在行故。還如前菩薩毛孔流光出菩薩行相似，體性一多重重自在無體可礙。諸波羅蜜一中具十，乃至無盡故，緣起互為因果，主伴自在故。以理智照之可見。大意明法界行門，一行遍一切行故，同別自在。十正申頌意中，通勝音菩薩有十一菩薩，各申一段偈頌。初二十行頌，歎佛身充遍普現眾生前，及毛孔剎土眾會無盡相入。兩行一頌，如文具明，無煩更釋。大體得大綱紀，即得經文自具。此後十段，總十行一段，總是答前世主所問，又明此會菩薩能入如來之境。最下有三行經，明都結十方世界同然，一時雲集。已上現神通及語，答前大眾所疑竟。示業及法答者，如已下〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉神通法業俱示。若通當類，總自具法業答故。〈普賢三昧品〉、〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉，此初會六品經，是以佛果勸修門。

普賢三昧品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢三昧品第三

將釋此品，略作三門分別：一釋品之名、二釋品來意、三隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，略作三門分別：一釋品之名、二釋品來意、三隨文釋義。

一釋品名者，理智無邊名之為普，智隨根益稱之曰賢。三之云正，昧之云定。亦云正受，為正定不亂，能受諸法、憶持簡擇，故名正受。亦云等持，為正定能發生正慧，等持諸法，是故名之等持也。為普賢為佛紹法界大智之家，諸佛萬行遍周之長子，以答前所問三十七問中云何一切菩薩行海、出離海、神通海、波羅蜜海、世界海等，故須入定。善簡眾法，答前所問令眾達解，故須入定。然普賢菩薩恒無定亂，以示法則，故須如是。又以初舉果勸修中，以入定為法則，後〈十定品〉中明十地道滿，起諸想念方真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋品名者，理智無邊名之為普，智隨根益稱之曰賢。三之云正，昧之云定。亦云正受，為正定不亂，能受諸法、憶持簡擇，故名正受。亦云等持，為正定能發生正慧，等持諸法，是故名之等持也。為普賢為佛紹法界大智之家，諸佛萬行遍周之長子，以答前所問三十七問中云何一切菩薩行海、出離海、神通海、波羅蜜海、世界海等，故須入定。善簡眾法，答前所問令眾達解，故須入定。然普賢菩薩恒無定亂，以示法則，故須如是。又以初舉果勸修中，以入定為法則，後〈十定品〉中明十地道滿，起諸想念方真。

二釋品來意者，明普賢菩薩常在三昧，淨亂總真。然教化眾生故、成法則故、答所問疑故、為善簡擇諸三昧出入同異相故，為善簡擇眾生業海果報、佛行業海果報，故須入定。從定起已，說〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉答前所問，故此品須來。意明初入法，須加定業以顯真門；後〈十定品〉中，明十地真智已終，智隨一切眾生想念，應根接物，方是修道者。應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋品來意者，明普賢菩薩常在三昧，淨亂總真。然教化眾生故、成法則故、答所問疑故、為善簡擇諸三昧出入同異相故，為善簡擇眾生業海果報、佛行業海果報，故須入定。從定起已，說〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉答前所問，故此品須來。意明初入法，須加定業以顯真門；後〈十定品〉中，明十地真智已終，智隨一切眾生想念，應根接物，方是修道者。應如是知。

三隨文釋義者，於此一品經文中，義分為二：一科其經意、二釋三昧名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三隨文釋義者，於此一品經文中，義分為二：一科其經意、二釋三昧名。

一科其經意者，其此一段經，其意有十一：一從「爾時普賢菩薩」已下一行半經，明承佛威神入定。二「此三昧」已下八行半經，舉三昧名及歎三昧之德。三「如此世界」已下可七行經，明都舉普賢入定此界，如是十方總然。四「爾時一一普賢菩薩」已下有十二行半經，明普賢入定，諸佛現前，佛力所加，佛言讚歎普賢之德。五「爾時十方一切諸佛」已下有七行經，明諸佛與普賢十種智。六「如此世界中」已下可二行經，明都舉十方世界中普賢，一切諸佛一時同與其智，法如是故。七「是時」已下可六行經，明諸佛以手加持摩普賢頂。八「如是一切世界海」已下可兩行經，都舉十方世界同然。九「爾時普賢菩薩」已下九行半經，明普賢從三昧起，并陳三昧之名。十「普賢菩薩從如是三昧門起時」已下十二行半經，明大眾獲益，并都結與十方同然。十一「爾時十方一切世界海」已下至偈頌以來有十二行半經，明佛力三昧力，其地微動，及興供末後諸佛毛孔光明說頌，歎普賢之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一科其經意者，其此一段經，其意有十一：一從「爾時普賢菩薩」已下一行半經，明承佛威神入定。二「此三昧」已下八行半經，舉三昧名及歎三昧之德。三「如此世界」已下可七行經，明都舉普賢入定此界，如是十方總然。四「爾時一一普賢菩薩」已下有十二行半經，明普賢入定，諸佛現前，佛力所加，佛言讚歎普賢之德。五「爾時十方一切諸佛」已下有七行經，明諸佛與普賢十種智。六「如此世界中」已下可二行經，明都舉十方世界中普賢，一切諸佛一時同與其智，法如是故。七「是時」已下可六行經，明諸佛以手加持摩普賢頂。八「如是一切世界海」已下可兩行經，都舉十方世界同然。九「爾時普賢菩薩」已下九行半經，明普賢從三昧起，并陳三昧之名。十「普賢菩薩從如是三昧門起時」已下十二行半經，明大眾獲益，并都結與十方同然。十一「爾時十方一切世界海」已下至偈頌以來有十二行半經，明佛力三昧力，其地微動，及興供末後諸佛毛孔光明說頌，歎普賢之德。

問曰：何故前〈世主妙嚴品〉末其地六種十八相大動，此品何故其地微動？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故前〈世主妙嚴品〉末其地六種十八相大動，此品何故其地微動？

答曰：前明如來始成正覺，大眾賀佛及自皆得佛果之益，其益廣大，明位極行終，以此其地大動。此品答世主所問之疑，為成初信故，其地微動。於中菩薩示有疑問，寄同得益，皆是成其凡夫始信之心，是故名為舉果勸修生信分。仍是信他佛及菩薩得，然未是信自心得也。第二會中金色世界不動智佛已去，方明信自心得亦然也。至第十二卷中諸世間主，更作二十八問，方明信自心是佛不動智等，至文方明。此經直至〈法界品〉覺城東已來，菩薩及一切大眾，皆是寄法同迷，示行修證。唯覺城人間五百童子、童女、優婆塞、優婆夷，各具五百，一萬諸龍，寄位是凡，表其凡夫有得入者故。若無實得者，佛教豈有虛行者哉？聖者立樣，令凡實得，終不虛施。應如是知，不自欺誑。若有人言：此經非是凡夫境界，是菩薩所行。是人當知滅佛知見、破滅正法，令其正教世不流通，令其世間正見不生，斷滅佛種。諸有智者，不應如是不勸修行。設行不得，不失善種，猶成來世積習勝緣故。於此佛毛孔光明說頌中已下有兩段頌：於初二十行頌，明佛毛孔光明讚普賢德，如文具明。毛孔是萬行光，還歎普賢萬行。二「爾時一切諸菩薩」已下有二十行頌，明大眾歎普賢，并請說後三品之法，亦如文具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前明如來始成正覺，大眾賀佛及自皆得佛果之益，其益廣大，明位極行終，以此其地大動。此品答世主所問之疑，為成初信故，其地微動。於中菩薩示有疑問，寄同得益，皆是成其凡夫始信之心，是故名為舉果勸修生信分。仍是信他佛及菩薩得，然未是信自心得也。第二會中金色世界不動智佛已去，方明信自心得亦然也。至第十二卷中諸世間主，更作二十八問，方明信自心是佛不動智等，至文方明。此經直至〈法界品〉覺城東已來，菩薩及一切大眾，皆是寄法同迷，示行修證。唯覺城人間五百童子、童女、優婆塞、優婆夷，各具五百，一萬諸龍，寄位是凡，表其凡夫有得入者故。若無實得者，佛教豈有虛行者哉？聖者立樣，令凡實得，終不虛施。應如是知，不自欺誑。若有人言：此經非是凡夫境界，是菩薩所行。是人當知滅佛知見、破滅正法，令其正教世不流通，令其世間正見不生，斷滅佛種。諸有智者，不應如是不勸修行。設行不得，不失善種，猶成來世積習勝緣故。於此佛毛孔光明說頌中已下有兩段頌：於初二十行頌，明佛毛孔光明讚普賢德，如文具明。毛孔是萬行光，還歎普賢萬行。二「爾時一切諸菩薩」已下有二十行頌，明大眾歎普賢，并請說後三品之法，亦如文具明。