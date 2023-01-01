新華嚴經論卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十一

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第三從主稼神以下至主晝神，此十眾神明十行利生法門因果者，以主稼神為表行為資糧故。如世間以禾稼為資糧，長養有為之身。佛法即十波羅蜜行為資糧，長養法身，令使世間習氣漸微，出世習氣大慈大悲大智得辦。如資糧位，准三乘說，十信、十住、十行、十向為道前四種資糧；初地以上為見道加行，為三乘地前菩薩經一大僧祇劫修有為有漏行。初地見道，如此經十信之中全信自心與十方諸佛性相大智無差別體。十住初心以修方便三昧力見道。從初發心住及已上諸住，總為見道之位。十行、十迴向、十地，總為加行、總為資糧加行。與佛因果同進故為加行、與佛果齊，資以普賢行用，資悲願成滿，以十住初心所見法身理智性果資糧普賢行，不屬人天有為無常。從初發心住，五位進修如來法身理智性果、普賢行果，於一真法界之中互為資糧。廢一，二俱不成，即一垢一淨心起。是故以佛理智之果嚴行、以行嚴果，故為佛華嚴也。是故以下十住、十行、十迴向位中，皆得十方諸佛與入位菩薩同號，及與智、摩頂，會同體智也。如三乘菩薩，多生他方淨土，及四禪向上別有菩薩淨土。設在欲界，即言以悲願力故留惑潤生。非如此經法門，乘如來法界乘，從初發心住，以如來大智法身性果、普賢行果普周生死，動寂均平、理事普進，以法界體用以治餘習，法無前却、故新等報。不如三乘別教，說有他方有別淨土留惑娑婆。加行即在初地，位初資糧即在十信、十住、十向。五位既無佛果，明知十地見道未真。如此經於十信心中，自信自心有十種世界，即如金色世界、妙色世界、蓮華色世界，如是有十箇色世界，為十信心是有為故，所信佛境界是色也。本所事佛，不動智佛、無礙智佛、解脫智佛，如是十箇智佛即是自心。所信自心十種智果以為十種佛果號故。畢竟證修諸佛滿處，成此智不異此智。除此十信位中以生滅心信十色世界、十智如來，至十住、十行、十迴向、十地、等覺十一地，總有五十箇因果，皆以普賢行為因、以如來法身理智性為果，或更互參之以相資發。以此二種因果五位之中，共有一百重佛因果，通取五位上各有五重因、五重果，總為一百一十重因果。如十住位中佛因果者，即因陀羅花世界、波頭摩花世界、寶花世界，佛號殊特月佛、無盡月佛，不動月佛。如是十花世界、十箇同號月佛以為佛果。法慧菩薩等十箇慧菩薩，以為普賢行修行之因。為此十住，以入方便三昧力，真證法身妙慧，即世界名花，以花開敷現果故。所現佛果皆號之為月者，為明十住之中創見法身妙慧現前，無煩惱熱，得佛法身，清涼如月，故以所見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三從主稼神以下至主晝神，此十眾神明十行利生法門因果者，以主稼神為表行為資糧故。如世間以禾稼為資糧，長養有為之身。佛法即十波羅蜜行為資糧，長養法身，令使世間習氣漸微，出世習氣大慈大悲大智得辦。如資糧位，准三乘說，十信、十住、十行、十向為道前四種資糧；初地以上為見道加行，為三乘地前菩薩經一大僧祇劫修有為有漏行。初地見道，如此經十信之中全信自心與十方諸佛性相大智無差別體。十住初心以修方便三昧力見道。從初發心住及已上諸住，總為見道之位。十行、十迴向、十地，總為加行、總為資糧加行。與佛因果同進故為加行、與佛果齊，資以普賢行用，資悲願成滿，以十住初心所見法身理智性果資糧普賢行，不屬人天有為無常。從初發心住，五位進修如來法身理智性果、普賢行果，於一真法界之中互為資糧。廢一，二俱不成，即一垢一淨心起。是故以佛理智之果嚴行、以行嚴果，故為佛華嚴也。是故以下十住、十行、十迴向位中，皆得十方諸佛與入位菩薩同號，及與智、摩頂，會同體智也。如三乘菩薩，多生他方淨土，及四禪向上別有菩薩淨土。設在欲界，即言以悲願力故留惑潤生。非如此經法門，乘如來法界乘，從初發心住，以如來大智法身性果、普賢行果普周生死，動寂均平、理事普進，以法界體用以治餘習，法無前却、故新等報。不如三乘別教，說有他方有別淨土留惑娑婆。加行即在初地，位初資糧即在十信、十住、十向。五位既無佛果，明知十地見道未真。如此經於十信心中，自信自心有十種世界，即如金色世界、妙色世界、蓮華色世界，如是有十箇色世界，為十信心是有為故，所信佛境界是色也。本所事佛，不動智佛、無礙智佛、解脫智佛，如是十箇智佛即是自心。所信自心十種智果以為十種佛果號故。畢竟證修諸佛滿處，成此智不異此智。除此十信位中以生滅心信十色世界、十智如來，至十住、十行、十迴向、十地、等覺十一地，總有五十箇因果，皆以普賢行為因、以如來法身理智性為果，或更互參之以相資發。以此二種因果五位之中，共有一百重佛因果，通取五位上各有五重因、五重果，總為一百一十重因果。如十住位中佛因果者，即因陀羅花世界、波頭摩花世界、寶花世界，佛號殊特月佛、無盡月佛，不動月佛。如是十花世界、十箇同號月佛以為佛果。法慧菩薩等十箇慧菩薩，以為普賢行修行之因。為此十住，以入方便三昧力，真證法身妙慧，即世界名花，以花開敷現果故。所現佛果皆號之為月者，為明十住之中創見法身妙慧現前，無煩惱熱，得佛法身，清涼如月，故以所見

道除惑處而為世界。因陀羅花者，此云能主花也。明初發心住，生在佛家，能為眾生設法主故。波頭摩花者，赤蓮花也。明治地住，進修增勝。赫奕開敷，可觀之義。總是以隨位入道處因果，為佛及國土世界、菩薩之名皆非外有，總明自行所行也。如十行位中十箇慧世界、十箇佛號皆名之為眼，以為其佛果。功德林等十林菩薩，以為其行行之因。以次十向、十地，如經可知，至位方明。大要言之，以當位十佛為本位之果，當位十菩薩為當位修行之因。如此初會中，以如來為當五位之果，普賢菩薩及諸神天等為五位修行之因。又普賢菩薩及諸神天等，以毘盧遮那根本智為起修行本因，以自己修行之身為佛差別智果故。為以佛性智果為因，以現修之身即理智之性果故，互為因果體用。是故神天嘆德中，先嘆佛德、次嘆自己與佛同智同德也。此為入法界之樣，令諸學者迷即凡、悟即佛，故以智悲齊進也。如善財童子十行初位中歡喜行善知識所居之國，名為三眼，還同十行菩薩所居世界，名為親惠世界、寶惠世界等十惠世界也。如三眼者，一摩訶般若、二解脫、三法身。亦以智眼、慧眼、法眼為三眼故。如世品字，如摩醯首羅天王面上三目故，為一切佛法不離此大智大慧法身故。此十慧世界義，通此三眼。以是善財十行之中初善知識國名三眼，比丘名善見，即同十行之位。佛號常住眼佛、無勝眼佛。名為善見者，具三眼也，為十行之中以智眼知眾生根而同行故。佛號為眼，善知識名善見。目髮紺青、皮膚金色、圓光一尋，相好如佛者，明十行中所行三眼行因，果即佛也。在林中經行者，明萬行稠林，覆蔭眾生故。還如十行位中，菩薩號功德林、慧林、勝林等十林菩薩也。善財十行中知識，即以比丘林中經行為十行位中之行處。如下文中，以功德林等十林菩薩為所行。今此初會中，即以主稼神為佛果十行資糧，眾生入佛位故，資糧見道菩薩長大悲故。如此會佛果五位，與第二三會已後諸菩薩進修五位，及善財童子示行五位，前後相參體勢相似，總明佛果、普賢行果體用相資始終不異。以是義故，五位中五十種資糧、五十種佛果，互為主伴、互為因果、互為體用。以如來理智性常資普賢行使令無染，普賢行常資如來性果使得圓滿悲智，廢一邊一切不成。所有行門即是人天因果，設得出世即是聲聞二乘，及出世淨土菩薩，及留惑潤生等。故非法爾理智，世及出世大悲動靜染淨自在圓融故。如此十行與佛果資糧，猶如黃瓜，果花同出、花果相資，以無作功德而為自在也，法爾理智行周故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道除惑處而為世界。因陀羅花者，此云能主花也。明初發心住，生在佛家，能為眾生設法主故。波頭摩花者，赤蓮花也。明治地住，進修增勝。赫奕開敷，可觀之義。總是以隨位入道處因果，為佛及國土世界、菩薩之名皆非外有，總明自行所行也。如十行位中十箇慧世界、十箇佛號皆名之為眼，以為其佛果。功德林等十林菩薩，以為其行行之因。以次十向、十地，如經可知，至位方明。大要言之，以當位十佛為本位之果，當位十菩薩為當位修行之因。如此初會中，以如來為當五位之果，普賢菩薩及諸神天等為五位修行之因。又普賢菩薩及諸神天等，以毘盧遮那根本智為起修行本因，以自己修行之身為佛差別智果故。為以佛性智果為因，以現修之身即理智之性果故，互為因果體用。是故神天嘆德中，先嘆佛德、次嘆自己與佛同智同德也。此為入法界之樣，令諸學者迷即凡、悟即佛，故以智悲齊進也。如善財童子十行初位中歡喜行善知識所居之國，名為三眼，還同十行菩薩所居世界，名為親惠世界、寶惠世界等十惠世界也。如三眼者，一摩訶般若、二解脫、三法身。亦以智眼、慧眼、法眼為三眼故。如世品字，如摩醯首羅天王面上三目故，為一切佛法不離此大智大慧法身故。此十慧世界義，通此三眼。以是善財十行之中初善知識國名三眼，比丘名善見，即同十行之位。佛號常住眼佛、無勝眼佛。名為善見者，具三眼也，為十行之中以智眼知眾生根而同行故。佛號為眼，善知識名善見。目髮紺青、皮膚金色、圓光一尋，相好如佛者，明十行中所行三眼行因，果即佛也。在林中經行者，明萬行稠林，覆蔭眾生故。還如十行位中，菩薩號功德林、慧林、勝林等十林菩薩也。善財十行中知識，即以比丘林中經行為十行位中之行處。如下文中，以功德林等十林菩薩為所行。今此初會中，即以主稼神為佛果十行資糧，眾生入佛位故，資糧見道菩薩長大悲故。如此會佛果五位，與第二三會已後諸菩薩進修五位，及善財童子示行五位，前後相參體勢相似，總明佛果、普賢行果體用相資始終不異。以是義故，五位中五十種資糧、五十種佛果，互為主伴、互為因果、互為體用。以如來理智性常資普賢行使令無染，普賢行常資如來性果使得圓滿悲智，廢一邊一切不成。所有行門即是人天因果，設得出世即是聲聞二乘，及出世淨土菩薩，及留惑潤生等。故非法爾理智，世及出世大悲動靜染淨自在圓融故。如此十行與佛果資糧，猶如黃瓜，果花同出、花果相資，以無作功德而為自在也，法爾理智行周故。

於此主稼神一段文中，義分為四：一舉其眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此主稼神一段文中，義分為四：一舉其眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。

一舉其眾數者，如初行一句是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉其眾數者，如初行一句是。

二寄位表法者，以主稼神資糧位中十行位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，以主稼神資糧位中十行位也。

三釋名配行者，所謂一柔軟勝味主稼神，主歡喜行中檀波羅蜜。於此檀中有二義：一法檀、二事檀。一法檀者，見來求法者，歡喜無厭，故名柔軟勝味。以法味資人，令心調伏故。二事檀者，即主稼神，是后稷神之流也，以神祐五穀，令生勝味資益含生故，遍十方世界隨處異名。二時花淨光主稼神，即是歡喜行檀波羅蜜中戒波羅蜜。知根同行，號曰時花。令得性戒開敷，名之淨光。亦世間五穀之花，依時祐之，令光淨開敷故。三色力勇健主稼神，明檀波羅蜜中忍波羅蜜。明法忍功成，名為勇健。隨忍成果故，得色力嚴身。諸力之中風力為最，諸行之內忍力為最，八風不能動故。以能隨行成忍，故名勇健。如善財十行中第三行具足優婆夷是其行，以明忍為諸行中果，故名具足。四增長精氣主稼神，主檀波羅蜜中精進波羅蜜。以精進力資糧法力、大慈大悲力，處生死海教化眾生而無勞倦，自無所求故，名增長精氣主稼神，表無精進力即諸行不成立故。五普生根果主稼神，主檀波羅蜜中禪波羅蜜。以法性為禪，出生萬行理智妙慧，名普生根果。以法性理為禪，生智慧萬行故，即根即果，以根從果生本末無異故，如佛果、普賢行果互相資故，明從果生根、以根資果。六妙嚴環髻主稼神，主檀波羅蜜中慧波羅蜜。明以妙慧嚴行、行復嚴慧，行慧互嚴，將用利生，以招依果。以環其髻用嚴其首，此是垂髻如環，明解行圓滿。七潤澤淨花主稼神，主檀波羅蜜中方便波羅蜜。此位明成就大悲故，為潤澤淨花利他行故，令他解行法開敷故。此是檀波羅蜜中方便門，成大慈悲故。八成就妙香主稼神，主檀波羅蜜中願波羅蜜。十行第八位中，同於八地智無功用，五分法身香悉成就故。又以淨智知根，依根設教，用成戒定慧之妙香故。九見者愛樂主稼神，主檀波羅蜜中力波羅蜜。法師成就，法力利生，見聞法者皆愛樂故。十離垢淨光主稼神，主檀波羅蜜中智波羅蜜。以智能離自他垢故，諸法灌頂，同十住、十地中灌頂位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋名配行者，所謂一柔軟勝味主稼神，主歡喜行中檀波羅蜜。於此檀中有二義：一法檀、二事檀。一法檀者，見來求法者，歡喜無厭，故名柔軟勝味。以法味資人，令心調伏故。二事檀者，即主稼神，是后稷神之流也，以神祐五穀，令生勝味資益含生故，遍十方世界隨處異名。二時花淨光主稼神，即是歡喜行檀波羅蜜中戒波羅蜜。知根同行，號曰時花。令得性戒開敷，名之淨光。亦世間五穀之花，依時祐之，令光淨開敷故。三色力勇健主稼神，明檀波羅蜜中忍波羅蜜。明法忍功成，名為勇健。隨忍成果故，得色力嚴身。諸力之中風力為最，諸行之內忍力為最，八風不能動故。以能隨行成忍，故名勇健。如善財十行中第三行具足優婆夷是其行，以明忍為諸行中果，故名具足。四增長精氣主稼神，主檀波羅蜜中精進波羅蜜。以精進力資糧法力、大慈大悲力，處生死海教化眾生而無勞倦，自無所求故，名增長精氣主稼神，表無精進力即諸行不成立故。五普生根果主稼神，主檀波羅蜜中禪波羅蜜。以法性為禪，出生萬行理智妙慧，名普生根果。以法性理為禪，生智慧萬行故，即根即果，以根從果生本末無異故，如佛果、普賢行果互相資故，明從果生根、以根資果。六妙嚴環髻主稼神，主檀波羅蜜中慧波羅蜜。明以妙慧嚴行、行復嚴慧，行慧互嚴，將用利生，以招依果。以環其髻用嚴其首，此是垂髻如環，明解行圓滿。七潤澤淨花主稼神，主檀波羅蜜中方便波羅蜜。此位明成就大悲故，為潤澤淨花利他行故，令他解行法開敷故。此是檀波羅蜜中方便門，成大慈悲故。八成就妙香主稼神，主檀波羅蜜中願波羅蜜。十行第八位中，同於八地智無功用，五分法身香悉成就故。又以淨智知根，依根設教，用成戒定慧之妙香故。九見者愛樂主稼神，主檀波羅蜜中力波羅蜜。法師成就，法力利生，見聞法者皆愛樂故。十離垢淨光主稼神，主檀波羅蜜中智波羅蜜。以智能離自他垢故，諸法灌頂，同十住、十地中灌頂位也。

四結數嘆德，如文可知。已上十箇主稼神，總是歡喜行中檀波羅蜜中十波羅蜜資糧，從行成號。已下例然，法則如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結數嘆德，如文可知。已上十箇主稼神，總是歡喜行中檀波羅蜜中十波羅蜜資糧，從行成號。已下例然，法則如上。

第二十箇主河神，是饒益行，行戒波羅蜜中十波羅蜜。第一普發迅流主河神，明十行中戒波羅蜜中檀波羅蜜資糧，從行成號。已下例然，法則如上。若以其事，如此孟母是也。如善財童子饒益行中善知識，於河渚中一萬童子釋天為首，聚沙為戲，以河為行，主戒體明饒益故。此初會中河神，為戒體前後相似，普發迅流，明應一乘之種。第二普潔泉㵎主河神，明應三乘及人天等善法，主十行中戒波羅蜜中戒波羅蜜。已下諸神眾，依行立名號，以名下義如前配之可知。如十行中戒體者，如釋天童子，以算數法、相黶子法、五行陰陽，以利人之巧術，以為十行之中戒體，故名普潔泉㵎義。若不如是，行不滿故。明人天及三乘總化，以巧術利生，是普潔義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十箇主河神，是饒益行，行戒波羅蜜中十波羅蜜。第一普發迅流主河神，明十行中戒波羅蜜中檀波羅蜜資糧，從行成號。已下例然，法則如上。若以其事，如此孟母是也。如善財童子饒益行中善知識，於河渚中一萬童子釋天為首，聚沙為戲，以河為行，主戒體明饒益故。此初會中河神，為戒體前後相似，普發迅流，明應一乘之種。第二普潔泉㵎主河神，明應三乘及人天等善法，主十行中戒波羅蜜中戒波羅蜜。已下諸神眾，依行立名號，以名下義如前配之可知。如十行中戒體者，如釋天童子，以算數法、相黶子法、五行陰陽，以利人之巧術，以為十行之中戒體，故名普潔泉㵎義。若不如是，行不滿故。明人天及三乘總化，以巧術利生，是普潔義。

第三主海神，明無違逆行。明忍波羅蜜如海能納眾流，是無違逆也。主忍波羅蜜有十箇海神，即明忍波羅蜜中十波羅蜜也。各隨名下義，如前配之。大意此十行中忍，以法性大悲以為忍體，是故如海含潤，處其下流能容一切。無明高慢生死之流，皆為法流，而無妨礙，故名無違逆行。如善財童子無違逆行中善知識，南方有城，名曰海住，有優婆夷名具足，素服垂髮者，慈忍之貌，具足成忍。無行不周，故名具足。海神者，女神，明慈悲柔軟，處行能忍，其心如海，福智具足饒益眾生。是故忍為萬行中果也，能容眾流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三主海神，明無違逆行。明忍波羅蜜如海能納眾流，是無違逆也。主忍波羅蜜有十箇海神，即明忍波羅蜜中十波羅蜜也。各隨名下義，如前配之。大意此十行中忍，以法性大悲以為忍體，是故如海含潤，處其下流能容一切。無明高慢生死之流，皆為法流，而無妨礙，故名無違逆行。如善財童子無違逆行中善知識，南方有城，名曰海住，有優婆夷名具足，素服垂髮者，慈忍之貌，具足成忍。無行不周，故名具足。海神者，女神，明慈悲柔軟，處行能忍，其心如海，福智具足饒益眾生。是故忍為萬行中果也，能容眾流。

第四主水神，明無屈撓行，主精進波羅蜜。為明水體能淨諸垢，以明此位菩薩以法性之水，常勤精進教化眾生，一一知根而益，而無屈撓。其心如水潤生，隨物而益，各得其所而無屈撓。於中十箇水神，即是精進波羅蜜中十波羅蜜。明以其萬行如水，同事潤生，各各隨名下義配之。常以十行中精進為體，如十住中精進門，樂勤觀法性為體。此十行中精進門，處世益生，以行潤物為體。位位中各隨當位主行為體，餘九於主行體上作別，不得一向解故，即體意不當。如十迴向中精進波羅蜜，圓融理智大悲，使令均平自在。如是五位得一，即五位俱有齊等。以慣習生熟須有次第，雖立次第，以法界智體而無前却，是無前後中次第，是一性無差別中同異，不可以情作前却解也。以實而論，初發心住中，如一渧之水入大海水中，總同海體，諸龍魚寶咸在其中。為教化眾生故，教網筌蹄方法不可不具。以名言竹帛著籙，即似前後義生，體道者明鑒，即如持寶鏡普臨萬像。十地即明使慣習功成，等覺位中即明自在行周法界。若但置十住一位，但明見道初功。又安十行修行，但有出世心勝。加十迴向，興大願雲，使令悲智萬行圓滿。十地但蘊功成德，使令慣習須成。十一地入俗自在行周，任法饒益，明張教網學者有所歸依。若不如斯，發心者何措？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四主水神，明無屈撓行，主精進波羅蜜。為明水體能淨諸垢，以明此位菩薩以法性之水，常勤精進教化眾生，一一知根而益，而無屈撓。其心如水潤生，隨物而益，各得其所而無屈撓。於中十箇水神，即是精進波羅蜜中十波羅蜜。明以其萬行如水，同事潤生，各各隨名下義配之。常以十行中精進為體，如十住中精進門，樂勤觀法性為體。此十行中精進門，處世益生，以行潤物為體。位位中各隨當位主行為體，餘九於主行體上作別，不得一向解故，即體意不當。如十迴向中精進波羅蜜，圓融理智大悲，使令均平自在。如是五位得一，即五位俱有齊等。以慣習生熟須有次第，雖立次第，以法界智體而無前却，是無前後中次第，是一性無差別中同異，不可以情作前却解也。以實而論，初發心住中，如一渧之水入大海水中，總同海體，諸龍魚寶咸在其中。為教化眾生故，教網筌蹄方法不可不具。以名言竹帛著籙，即似前後義生，體道者明鑒，即如持寶鏡普臨萬像。十地即明使慣習功成，等覺位中即明自在行周法界。若但置十住一位，但明見道初功。又安十行修行，但有出世心勝。加十迴向，興大願雲，使令悲智萬行圓滿。十地但蘊功成德，使令慣習須成。十一地入俗自在行周，任法饒益，明張教網學者有所歸依。若不如斯，發心者何措？

第五主火神，明無癡亂行，主禪波羅蜜。於中十神，明禪波羅蜜中十波羅蜜，皆以十行位禪為體。即明普智照而恒寂故，即以火神為定體，即寂而常照、即事而恒理，悲智照用而無礙故，以火神為定體。若其世間事也，即南方离神是也。若其人也，是其心也，离法心故。若其法也，是虛無之智也。若外事，是其日也。若在其身也，是其目也。若方法也，為中道、為正明，明為虛無、為智照萬有、為普光明殿，是女神故。善財童子南行，意者為若此也。明無癡亂行，以火神能破闇故、不迷惑故、無闇障故。此一段約用而為定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五主火神，明無癡亂行，主禪波羅蜜。於中十神，明禪波羅蜜中十波羅蜜，皆以十行位禪為體。即明普智照而恒寂故，即以火神為定體，即寂而常照、即事而恒理，悲智照用而無礙故，以火神為定體。若其世間事也，即南方离神是也。若其人也，是其心也，离法心故。若其法也，是虛無之智也。若外事，是其日也。若在其身也，是其目也。若方法也，為中道、為正明，明為虛無、為智照萬有、為普光明殿，是女神故。善財童子南行，意者為若此也。明無癡亂行，以火神能破闇故、不迷惑故、無闇障故。此一段約用而為定也。

第六主風神，明善現行，以般若波羅蜜為體。十箇風神，明智慧波羅蜜中十波羅蜜也。若世間也，即辰巳之間巽神也，是女神故。為法則也，為言說，為教令，如《周易》乾五世卦，巽上坤下曰觀。《易》曰「風行地上，可以觀象。君子設教，而眾人從而法之，可以觀。」以是義故，巽為風教。明第六波羅蜜智慧功成，善現言教教化眾生，此名善現行也。又辰巳之間，如來取之為齋戒法則，明吉凶之際或著之終，至午即萬法正也。上值角宿，角為天門，主僧尼道士在其中，明是設教，令成眾善之門也。一切風化皆從此起，象以口為天門，吐納風氣成正教故，以智為神。又敷花發果，發生一切，能持世界、能成能壞，故名善現行也。此經下文如海有四種風：一名能集，能集眾寶，明大圓鏡智；二能成，能成眾寶，明成所作智；三名簡擇，能簡眾寶，明妙觀察智；四名能散，能散眾寶，明平等性智。是故以四智為風神，能現法自在故。以風神為表善現行故，為此第六智慧法，以智慧風神，善現一切法行，悉皆自在故。如十信位中，第六信位佛果配在東南方，佛號究竟智。為東南方是巽，以巽為風神。又《易》云「巽為言說」。以借物表法，將風神明智慧，能善現眾法故。方者法也，以取其法大像無方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六主風神，明善現行，以般若波羅蜜為體。十箇風神，明智慧波羅蜜中十波羅蜜也。若世間也，即辰巳之間巽神也，是女神故。為法則也，為言說，為教令，如《周易》乾五世卦，巽上坤下曰觀。《易》曰「風行地上，可以觀象。君子設教，而眾人從而法之，可以觀。」以是義故，巽為風教。明第六波羅蜜智慧功成，善現言教教化眾生，此名善現行也。又辰巳之間，如來取之為齋戒法則，明吉凶之際或著之終，至午即萬法正也。上值角宿，角為天門，主僧尼道士在其中，明是設教，令成眾善之門也。一切風化皆從此起，象以口為天門，吐納風氣成正教故，以智為神。又敷花發果，發生一切，能持世界、能成能壞，故名善現行也。此經下文如海有四種風：一名能集，能集眾寶，明大圓鏡智；二能成，能成眾寶，明成所作智；三名簡擇，能簡眾寶，明妙觀察智；四名能散，能散眾寶，明平等性智。是故以四智為風神，能現法自在故。以風神為表善現行故，為此第六智慧法，以智慧風神，善現一切法行，悉皆自在故。如十信位中，第六信位佛果配在東南方，佛號究竟智。為東南方是巽，以巽為風神。又《易》云「巽為言說」。以借物表法，將風神明智慧，能善現眾法故。方者法也，以取其法大像無方也。

第七主空神，明無著行，主方便波羅蜜成大悲門。以法空起行，教化攝取一切眾生，故名方便，故名無著行。於中眾神，明方便波羅蜜中十波羅蜜。以一切法空為體，以智為神，故無所著。以一切法空能生悲智故，即萬行無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七主空神，明無著行，主方便波羅蜜成大悲門。以法空起行，教化攝取一切眾生，故名方便，故名無著行。於中眾神，明方便波羅蜜中十波羅蜜。以一切法空為體，以智為神，故無所著。以一切法空能生悲智故，即萬行無著。

第八主方神，明難得行，為智用無功，功難成故，主願波羅蜜。為智體性淨，以願防之，念其本願，引智起行，令行周遍，使令不住生死、不住涅槃。於中十箇神，明願波羅蜜中十波羅蜜。方者法也。以第八行大智成，以智設法饒益眾生。此是大智為神，總以震、坎、兌、离四維上下正方之神，都舉明無功之智圓攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八主方神，明難得行，為智用無功，功難成故，主願波羅蜜。為智體性淨，以願防之，念其本願，引智起行，令行周遍，使令不住生死、不住涅槃。於中十箇神，明願波羅蜜中十波羅蜜。方者法也。以第八行大智成，以智設法饒益眾生。此是大智為神，總以震、坎、兌、离四維上下正方之神，都舉明無功之智圓攝故。

第九主夜神，明善法行，主力波羅蜜。法力已成，法王功辦，常處生死長夜，以法照明世間故，名善法行。於中十神，主力波羅蜜中十波羅蜜。是女神也，此為善財童子十地中知識故，以明此位行體徹十地法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九主夜神，明善法行，主力波羅蜜。法力已成，法王功辦，常處生死長夜，以法照明世間故，名善法行。於中十神，主力波羅蜜中十波羅蜜。是女神也，此為善財童子十地中知識故，以明此位行體徹十地法故。

第十主晝神，明真實行，主智波羅蜜。於中十神，明智波羅蜜中十波羅蜜。以智日恒明，名為主晝。智無為而應萬有，稱之為神。嘆德中，恒共精勤嚴飾宮殿者，以智普周，教化眾生，成法宮殿。悲為宮，智為殿。成就眾生，悲智宮殿展轉相益故。已上明十行位竟。十迴向門如下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十主晝神，明真實行，主智波羅蜜。於中十神，明智波羅蜜中十波羅蜜。以智日恒明，名為主晝。智無為而應萬有，稱之為神。嘆德中，恒共精勤嚴飾宮殿者，以智普周，教化眾生，成法宮殿。悲為宮，智為殿。成就眾生，悲智宮殿展轉相益故。已上明十行位竟。十迴向門如下。

第四從阿脩羅王至日天子，於中有十眾，用表十迴向。何以然者？為阿脩羅居大海中不沒其身，表十迴向圓融真俗，常處生死大海不沒其身。前之十住十行，但修出世悲智心增。加以迴向，迴真入俗，以成處世悲智圓滿故。以阿脩羅等十眾，以表十迴向處大海而不溺。表此位菩薩，以大悲心得真不證，知真同俗、處俗無染，利生自在。第一從初一眾阿脩羅王，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四從阿脩羅王至日天子，於中有十眾，用表十迴向。何以然者？為阿脩羅居大海中不沒其身，表十迴向圓融真俗，常處生死大海不沒其身。前之十住十行，但修出世悲智心增。加以迴向，迴真入俗，以成處世悲智圓滿故。以阿脩羅等十眾，以表十迴向處大海而不溺。表此位菩薩，以大悲心得真不證，知真同俗、處俗無染，利生自在。第一從初一眾阿脩羅王，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。

一舉眾數者，如初一行是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉眾數者，如初一行是。

二寄位表法者，寄阿脩羅位，表救護一切眾生離眾生相迴向。為明此初迴向，如阿脩羅雖處大海，而海水不沒；雖同天趣，無天妙樂故。如此位菩薩處於生死，無生死中五欲之樂；雖處涅槃，無涅槃中寂滅之樂，故名救護眾生離眾生相迴向。又如〈法界品〉云「成就如來高出世間阿脩羅王」。又王者自在義，明此位菩薩於涅槃生死中而得自在故。又阿脩羅，亦云阿素羅，阿之言無，素云遊故，又云妙。又羅云戲。如《婆沙論》釋為非天也。雖天趣攝，為多諂詐，無天妙樂。象此位菩薩行大悲方便萬行，似如諂詐、似如生死，無有人天五欲無常、涅槃出世寂滅之樂。主十迴向中檀波羅蜜門。舊名不須，此舊翻謬矣。或云毘摩之母，以本從生故，故名劣天。如《阿含經》云「劫初成時，光音天來入海中洗浴。水觸其身，失精在水，還成肉卵。經八千歲，乃生一女。身若須彌，有九百九十頭，頭有千眼，有九百九十口。口有四牙，牙上出火，猶如礕礰。二十四手，九百九十脚，在海浮戲。水精入身，生一肉卵。經八千歲，生毘摩質多羅，身有九頭，頭有千眼，口中出水，有九百九十手，有八脚。其形四倍大於須彌山，純食淤泥及以藕根。又與天諍。」廣如《正法念經》說。然阿脩羅住處有五：一地上眾寶山中。二云在須彌山北下，入大海二萬一千由旬，有阿脩羅王名羅睺，此云障礙，能以手障日月明，領無量眾。三從此更下二萬一千由旬，有阿脩羅王名勇健，亦領多眾。四復過二萬一千由旬，有阿脩羅王名花鬘，亦領諸眾。第五復過是數，名毘摩質多羅，此云響高，是舍脂父。舍脂是天帝釋后，父與天帝釋鬪戰時，發自海中揚聲大叫云：「我是毘摩質多羅。我是毘摩質多羅。」時閻浮提山岳一時震動。亦名穴居，謂彼中有光明城，於中住故。或天趣攝。已上《佛地論》。依毘曇，鬼趣攝。又毘摩質多羅，此云種種事。又毘摩者，此云遍空。質多羅，云種種嚴儀。言此脩羅與帝釋戰時，嚴備種種軍仗之儀遍空而列。舊云響高，又曰穴居者，非。此依唐朝禮法師等翻，是第四惡趣攝。如經中十種阿脩羅王表位進修中，以明菩薩大悲徹下，如大海而得其底。身出大海，明菩薩不沒惡道，能離自憍慢故。以真攝俗，真俗圓融，處苦海而恒出，寄其此位表迴向法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，寄阿脩羅位，表救護一切眾生離眾生相迴向。為明此初迴向，如阿脩羅雖處大海，而海水不沒；雖同天趣，無天妙樂故。如此位菩薩處於生死，無生死中五欲之樂；雖處涅槃，無涅槃中寂滅之樂，故名救護眾生離眾生相迴向。又如〈法界品〉云「成就如來高出世間阿脩羅王」。又王者自在義，明此位菩薩於涅槃生死中而得自在故。又阿脩羅，亦云阿素羅，阿之言無，素云遊故，又云妙。又羅云戲。如《婆沙論》釋為非天也。雖天趣攝，為多諂詐，無天妙樂。象此位菩薩行大悲方便萬行，似如諂詐、似如生死，無有人天五欲無常、涅槃出世寂滅之樂。主十迴向中檀波羅蜜門。舊名不須，此舊翻謬矣。或云毘摩之母，以本從生故，故名劣天。如《阿含經》云「劫初成時，光音天來入海中洗浴。水觸其身，失精在水，還成肉卵。經八千歲，乃生一女。身若須彌，有九百九十頭，頭有千眼，有九百九十口。口有四牙，牙上出火，猶如礕礰。二十四手，九百九十脚，在海浮戲。水精入身，生一肉卵。經八千歲，生毘摩質多羅，身有九頭，頭有千眼，口中出水，有九百九十手，有八脚。其形四倍大於須彌山，純食淤泥及以藕根。又與天諍。」廣如《正法念經》說。然阿脩羅住處有五：一地上眾寶山中。二云在須彌山北下，入大海二萬一千由旬，有阿脩羅王名羅睺，此云障礙，能以手障日月明，領無量眾。三從此更下二萬一千由旬，有阿脩羅王名勇健，亦領多眾。四復過二萬一千由旬，有阿脩羅王名花鬘，亦領諸眾。第五復過是數，名毘摩質多羅，此云響高，是舍脂父。舍脂是天帝釋后，父與天帝釋鬪戰時，發自海中揚聲大叫云：「我是毘摩質多羅。我是毘摩質多羅。」時閻浮提山岳一時震動。亦名穴居，謂彼中有光明城，於中住故。或天趣攝。已上《佛地論》。依毘曇，鬼趣攝。又毘摩質多羅，此云種種事。又毘摩者，此云遍空。質多羅，云種種嚴儀。言此脩羅與帝釋戰時，嚴備種種軍仗之儀遍空而列。舊云響高，又曰穴居者，非。此依唐朝禮法師等翻，是第四惡趣攝。如經中十種阿脩羅王表位進修中，以明菩薩大悲徹下，如大海而得其底。身出大海，明菩薩不沒惡道，能離自憍慢故。以真攝俗，真俗圓融，處苦海而恒出，寄其此位表迴向法門。

三釋名配行者，一羅睺羅阿脩羅王者，明十迴向中檀波羅蜜門故。此迴向中十波羅蜜，以事表法中取阿脩羅，明此十向純以大悲十願以為十度之體。無自求益之心，以彼脩羅所居徹下，其身處海，徹上出身之半，總明託事表法令易解故。用彰此位，純以大智大悲大願，徹真俗為體。如羅睺羅者，此云能障，明此位菩薩以大悲心入生死趣，顯大法空，障諸惡趣故。二毘摩質多羅阿脩羅王者，明檀波羅蜜中戒波羅蜜。毘摩質多羅者，此云響高，明以大悲大願音聲，誓度三界六道故，以悲願為戒體。王者，自在義故，處苦海中沈浮自在故。三巧幻術阿脩羅王者，明忍波羅蜜。此位菩薩雖居生死大海，常得如幻忍故。四大眷屬阿脩羅王者，主精進波羅蜜，明以萬行攝眾生遍故。五大力阿脩羅王者，明以法性大禪定力，在苦海而無苦故。六遍照阿脩羅王者，明慧光攝化眾生遍故。七堅固行妙莊嚴阿脩羅王者，明大悲方便為嚴故。八廣大因慧阿脩羅王者，以智慧增明，以本願利生為因。為在第八位中得智增明，皆須念初發心時大願為因故，令度眾生故。九出現勝德阿脩羅王者，明法師位成力波羅蜜。十妙好音聲阿脩羅王者，明智位成就妙音，善說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋名配行者，一羅睺羅阿脩羅王者，明十迴向中檀波羅蜜門故。此迴向中十波羅蜜，以事表法中取阿脩羅，明此十向純以大悲十願以為十度之體。無自求益之心，以彼脩羅所居徹下，其身處海，徹上出身之半，總明託事表法令易解故。用彰此位，純以大智大悲大願，徹真俗為體。如羅睺羅者，此云能障，明此位菩薩以大悲心入生死趣，顯大法空，障諸惡趣故。二毘摩質多羅阿脩羅王者，明檀波羅蜜中戒波羅蜜。毘摩質多羅者，此云響高，明以大悲大願音聲，誓度三界六道故，以悲願為戒體。王者，自在義故，處苦海中沈浮自在故。三巧幻術阿脩羅王者，明忍波羅蜜。此位菩薩雖居生死大海，常得如幻忍故。四大眷屬阿脩羅王者，主精進波羅蜜，明以萬行攝眾生遍故。五大力阿脩羅王者，明以法性大禪定力，在苦海而無苦故。六遍照阿脩羅王者，明慧光攝化眾生遍故。七堅固行妙莊嚴阿脩羅王者，明大悲方便為嚴故。八廣大因慧阿脩羅王者，以智慧增明，以本願利生為因。為在第八位中得智增明，皆須念初發心時大願為因故，令度眾生故。九出現勝德阿脩羅王者，明法師位成力波羅蜜。十妙好音聲阿脩羅王者，明智位成就妙音，善說法故。

四結數嘆德，如文可知。已上十波羅蜜，皆是知真處俗，融會大悲性中十波羅蜜。如是十度，以大悲為體故，託事現法在於阿脩羅，喻菩薩處生死海而得其底，而恒不沒生死海中。是故下文云「成就如來高出世間阿修羅王」。又十住、十行但明達智應真，號之為神。十向、十地皆以十王表之，明以慣習增長自在故。自餘廣意，至〈十迴向品〉方明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結數嘆德，如文可知。已上十波羅蜜，皆是知真處俗，融會大悲性中十波羅蜜。如是十度，以大悲為體故，託事現法在於阿脩羅，喻菩薩處生死海而得其底，而恒不沒生死海中。是故下文云「成就如來高出世間阿修羅王」。又十住、十行但明達智應真，號之為神。十向、十地皆以十王表之，明以慣習增長自在故。自餘廣意，至〈十迴向品〉方明。

第二不壞迴向，為明以真理智而同纏利生，成大悲戒，為達俗性真、真俗不二故。《法華經》名妙法蓮華者，是其義也。此經名大方廣佛華嚴者，亦其義也，以理智大悲，法界自體清淨覺而興萬行故，號佛華嚴經，明菩薩以法性大智大悲，不捨世流同事，名之為水。具普賢行，名之以蓮。以覺行同資，名為妙法，故名不壞迴向。真性無虧，同流入俗，名為不壞。明無性菩提，無依住智自在故。今以迦樓羅王託事現之，是金翅鳥也。於一段文中，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二不壞迴向，為明以真理智而同纏利生，成大悲戒，為達俗性真、真俗不二故。《法華經》名妙法蓮華者，是其義也。此經名大方廣佛華嚴者，亦其義也，以理智大悲，法界自體清淨覺而興萬行故，號佛華嚴經，明菩薩以法性大智大悲，不捨世流同事，名之為水。具普賢行，名之以蓮。以覺行同資，名為妙法，故名不壞迴向。真性無虧，同流入俗，名為不壞。明無性菩提，無依住智自在故。今以迦樓羅王託事現之，是金翅鳥也。於一段文中，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。

一舉眾數者，如初行可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉眾數者，如初行可知。

二寄位表法者，託事寄迦樓羅王位，明於大海上，以清淨目觀命盡之龍，而以兩翼而搏取之，明拔濟義。如〈法界品〉云「恒願拔濟眾生出諸有海」。迦樓羅王，此云金翅鳥王，顯十迴向菩薩，常於生死大海之上，以法空清淨智目觀有根熟眾生，而以止觀兩翼而搏取之，安置自性清淨涅槃之岸。此止觀，以法性為止體，以自性無性智為觀體，非能觀所觀而有二事，主戒波羅蜜戒淨故。猶如大海不宿死屍，明大悲大智戒，不宿人天及三乘染淨二見之死屍故。此金翅鳥，兩翼相去三十六萬里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，託事寄迦樓羅王位，明於大海上，以清淨目觀命盡之龍，而以兩翼而搏取之，明拔濟義。如〈法界品〉云「恒願拔濟眾生出諸有海」。迦樓羅王，此云金翅鳥王，顯十迴向菩薩，常於生死大海之上，以法空清淨智目觀有根熟眾生，而以止觀兩翼而搏取之，安置自性清淨涅槃之岸。此止觀，以法性為止體，以自性無性智為觀體，非能觀所觀而有二事，主戒波羅蜜戒淨故。猶如大海不宿死屍，明大悲大智戒，不宿人天及三乘染淨二見之死屍故。此金翅鳥，兩翼相去三十六萬里。

三釋名配行者，大速疾力迦樓羅王，明戒波羅蜜中檀波羅蜜。明此位菩薩，以性起大悲，入生死海，度根熟眾生。以止觀力，如一念頃至於佛果涅槃之岸。為明於一念至法界性中，非古今三世所繫故。以金翅鳥取龍之喻，如速疾力，以金翅鳥取龍之時，於一念頃𢯫身入海水，水波未合取龍而出，名速疾力也。故下文嘆德中「善能救攝一切眾生出生死海」。得道菩薩亦復如是，以定慧觀察力，從無明大海之際，繫長短心一念應真，古今三世一時見盡。如是見道、如是修道，是名為「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」但明十住初心從凡夫地一念應真難故，非為究竟佛果難故。至於究竟不異初心故，明法不異、智慧不異，時復不遷故，以明法界體用故，以定慧照之可見，以情思之即迷也。以下以諸波羅蜜，依名義配之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋名配行者，大速疾力迦樓羅王，明戒波羅蜜中檀波羅蜜。明此位菩薩，以性起大悲，入生死海，度根熟眾生。以止觀力，如一念頃至於佛果涅槃之岸。為明於一念至法界性中，非古今三世所繫故。以金翅鳥取龍之喻，如速疾力，以金翅鳥取龍之時，於一念頃𢯫身入海水，水波未合取龍而出，名速疾力也。故下文嘆德中「善能救攝一切眾生出生死海」。得道菩薩亦復如是，以定慧觀察力，從無明大海之際，繫長短心一念應真，古今三世一時見盡。如是見道、如是修道，是名為「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」但明十住初心從凡夫地一念應真難故，非為究竟佛果難故。至於究竟不異初心故，明法不異、智慧不異，時復不遷故，以明法界體用故，以定慧照之可見，以情思之即迷也。以下以諸波羅蜜，依名義配之可知。

四結數嘆德，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結數嘆德，如文可知。

第三緊那羅王，明等一切諸佛迴向。以一切諸佛處於生死，以法忍門以為萬行之主，令一切眾生皆得菩提無上法樂故。寄表緊那羅王，此云疑神，亦為行主，似人而頂上有角，口似牛口，人見皆疑：人耶？非人耶？故曰疑神。明此位菩薩以十迴向成大悲心，以法忍力生於六道，同行益生，人見皆疑，為凡為聖？若是凡夫，有智如佛；若是賢聖，行同凡事，故以疑神寄表其行也。此神能作行主，與天作戲。主忍波羅蜜門，以忍為萬行主。若無忍者萬行不成，是故忍為行主。於中四義，如上准之。十箇疑神，以忍波羅蜜中十波羅蜜，以名義配之可見。此類畜生道攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三緊那羅王，明等一切諸佛迴向。以一切諸佛處於生死，以法忍門以為萬行之主，令一切眾生皆得菩提無上法樂故。寄表緊那羅王，此云疑神，亦為行主，似人而頂上有角，口似牛口，人見皆疑：人耶？非人耶？故曰疑神。明此位菩薩以十迴向成大悲心，以法忍力生於六道，同行益生，人見皆疑，為凡為聖？若是凡夫，有智如佛；若是賢聖，行同凡事，故以疑神寄表其行也。此神能作行主，與天作戲。主忍波羅蜜門，以忍為萬行主。若無忍者萬行不成，是故忍為行主。於中四義，如上准之。十箇疑神，以忍波羅蜜中十波羅蜜，以名義配之可見。此類畜生道攝。

第四摩睺羅伽王，此云大蟒也，亦云大腹。羅伽，云胸腹行也。主精進波羅蜜。胸腹行者，明趣求樂法利人，匍匐離慢謙敬也，是精進義也。明至一切處迴向也，六道之生無處不入。此是守護伽藍神，能護法故。如此〈法界品〉云「見佛歡喜曲躬恭敬，摩睺羅伽王。」此中十王，明精進波羅蜜中十波羅蜜，一一以名下義配之可見。此眾亦明方便，同於眾生愛著所為。明菩薩處生死同行，令除愛網。如下嘆德中，皆勤修習廣大方便，令諸眾生永剖癡網故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四摩睺羅伽王，此云大蟒也，亦云大腹。羅伽，云胸腹行也。主精進波羅蜜。胸腹行者，明趣求樂法利人，匍匐離慢謙敬也，是精進義也。明至一切處迴向也，六道之生無處不入。此是守護伽藍神，能護法故。如此〈法界品〉云「見佛歡喜曲躬恭敬，摩睺羅伽王。」此中十王，明精進波羅蜜中十波羅蜜，一一以名下義配之可見。此眾亦明方便，同於眾生愛著所為。明菩薩處生死同行，令除愛網。如下嘆德中，皆勤修習廣大方便，令諸眾生永剖癡網故。

第五夜叉王，明無盡功德藏迴向，主禪波羅蜜。以禪定守護一切眾生心，令心不妄，得大功德藏故。夜叉者，此云苦活、或名伺察，明以禪門守護伺察一切眾生苦活心不妄。如〈法界品〉云「常勤守護眾生諸夜叉王」。餘十王是禪波羅蜜中十波羅蜜，以名下義隨位配之。又毘沙門夜叉，因主所管，得名毘沙門天王，領夜叉眾，在須彌山北面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五夜叉王，明無盡功德藏迴向，主禪波羅蜜。以禪定守護一切眾生心，令心不妄，得大功德藏故。夜叉者，此云苦活、或名伺察，明以禪門守護伺察一切眾生苦活心不妄。如〈法界品〉云「常勤守護眾生諸夜叉王」。餘十王是禪波羅蜜中十波羅蜜，以名下義隨位配之。又毘沙門夜叉，因主所管，得名毘沙門天王，領夜叉眾，在須彌山北面。

第六毘樓博叉龍王，亦依所管得名。毘樓博叉天王，主領龍眾，在須彌山西。并富多那，此主熱病鬼。此之龍王，主隨順堅固迴向。明般若波羅蜜門，如龍遊空，能隱現降，雨潤眾生故。以般若空慧自在有無，雨諸法雨，益眾生故，以龍表之也。毘樓博叉者，具云毘路波呵迄叉，亦云雜語主，舊云醜目。新名毘者，種種也。路者，色也。波呵迄叉者，根也。以種種色莊嚴眼根，明以種種慧莊嚴諸見令無著。龍有五種：一象形、二蛇形、三馬形、四魚形、五蝦蟇形。一善住龍王，為一切象形龍王。二難陀龍王，此云歡喜，為一切蛇形龍王。三阿那婆達多龍王，此云無熱惱，亦名清涼，為一切馬形龍王。此一箇龍王，遠離諸龍三種過患：一熱沙不墮其頭、二不以蛇形行欲、三無金翅鳥畏。又更有一苦，以風吹寶衣露身生苦，唯此龍王得免斯惱，故曰清涼。依《智論》，此龍王是七住菩薩。如婆樓那龍王，此云水天，一切魚形龍主。摩那蘇婆帝龍王，亦名摩那斯，此云慈心，風不鳴條、雨不破塊。亦名得意。又云摩那，云意高。以此龍有威德故，名為意高，為一切蝦蟇形龍王。如《四分律》文中說：諸龍初生時、睡時、瞋時、行欲時，此時中不能變形，餘時皆能變形。此約三乘中龍王，其事如此，一乘中龍王，其德並是入不思議乘佛果位中大菩薩等，為化眾生故，遍於諸道普現其身。今於此會賀佛出興，酬其本緣，寄位表法。即如此經毘樓博叉龍王，得銷滅一切諸龍趣熾然苦解脫，為明此位般若智慧之龍常遊法空，以種種語言設諸教網故。此是十迴向中檀波羅蜜。娑竭羅龍王，此云鹽海也。得一念中轉自龍形，示現無量眾生身解脫門，明此是入生死成大悲戒，報得願力神通故。此十迴向大體，成慈悲願行，得願力神通。雲音妙幢龍王，得一切諸有趣中以清淨音說佛無邊名號海解脫門。此明忍招名譽，如獲益分中廣明。德叉迦龍王，此云能害於所害。為德叉是所害聲，迦是能害聲。言此龍瞋時，噓視人畜，皆致命終故。舊云多舌龍者，由多言故多舌，非是口中有多舌故。表進修中，此是第六般若波羅蜜門，善說多法故，故云多舌，託此龍寄位顯法故。以下准上，以名義配之可知。已上十龍王，以十向中般若波羅蜜為體，表智慧遊空雨法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六毘樓博叉龍王，亦依所管得名。毘樓博叉天王，主領龍眾，在須彌山西。并富多那，此主熱病鬼。此之龍王，主隨順堅固迴向。明般若波羅蜜門，如龍遊空，能隱現降，雨潤眾生故。以般若空慧自在有無，雨諸法雨，益眾生故，以龍表之也。毘樓博叉者，具云毘路波呵迄叉，亦云雜語主，舊云醜目。新名毘者，種種也。路者，色也。波呵迄叉者，根也。以種種色莊嚴眼根，明以種種慧莊嚴諸見令無著。龍有五種：一象形、二蛇形、三馬形、四魚形、五蝦蟇形。一善住龍王，為一切象形龍王。二難陀龍王，此云歡喜，為一切蛇形龍王。三阿那婆達多龍王，此云無熱惱，亦名清涼，為一切馬形龍王。此一箇龍王，遠離諸龍三種過患：一熱沙不墮其頭、二不以蛇形行欲、三無金翅鳥畏。又更有一苦，以風吹寶衣露身生苦，唯此龍王得免斯惱，故曰清涼。依《智論》，此龍王是七住菩薩。如婆樓那龍王，此云水天，一切魚形龍主。摩那蘇婆帝龍王，亦名摩那斯，此云慈心，風不鳴條、雨不破塊。亦名得意。又云摩那，云意高。以此龍有威德故，名為意高，為一切蝦蟇形龍王。如《四分律》文中說：諸龍初生時、睡時、瞋時、行欲時，此時中不能變形，餘時皆能變形。此約三乘中龍王，其事如此，一乘中龍王，其德並是入不思議乘佛果位中大菩薩等，為化眾生故，遍於諸道普現其身。今於此會賀佛出興，酬其本緣，寄位表法。即如此經毘樓博叉龍王，得銷滅一切諸龍趣熾然苦解脫，為明此位般若智慧之龍常遊法空，以種種語言設諸教網故。此是十迴向中檀波羅蜜。娑竭羅龍王，此云鹽海也。得一念中轉自龍形，示現無量眾生身解脫門，明此是入生死成大悲戒，報得願力神通故。此十迴向大體，成慈悲願行，得願力神通。雲音妙幢龍王，得一切諸有趣中以清淨音說佛無邊名號海解脫門。此明忍招名譽，如獲益分中廣明。德叉迦龍王，此云能害於所害。為德叉是所害聲，迦是能害聲。言此龍瞋時，噓視人畜，皆致命終故。舊云多舌龍者，由多言故多舌，非是口中有多舌故。表進修中，此是第六般若波羅蜜門，善說多法故，故云多舌，託此龍寄位顯法故。以下准上，以名義配之可知。已上十龍王，以十向中般若波羅蜜為體，表智慧遊空雨法自在。

第七等隨順一切眾生迴向，以鳩槃茶王主之，明此位菩薩成大悲遍入諸道乘慈利生。此是厭媚鬼神，噉食精氣，亦名冬瓜鬼，依《正法念經》說其名字。如是惡眾生，菩薩亦皆隨順，是故名等隨順一切眾生迴向。乃至地獄悉皆遍入。此神是南方天王，領二部眾：一鳩槃茶、二薜荔鬼。此鳩槃茶，陰囊大如冬瓜，若行乃擎置肩上，坐時而踞之而坐。〈法界品〉云「常勤除滅諸餓鬼趣」。鳩槃茶王，明愛染貪求猶如餓鬼。大悲菩薩盡與隨行，斷一切貪求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七等隨順一切眾生迴向，以鳩槃茶王主之，明此位菩薩成大悲遍入諸道乘慈利生。此是厭媚鬼神，噉食精氣，亦名冬瓜鬼，依《正法念經》說其名字。如是惡眾生，菩薩亦皆隨順，是故名等隨順一切眾生迴向。乃至地獄悉皆遍入。此神是南方天王，領二部眾：一鳩槃茶、二薜荔鬼。此鳩槃茶，陰囊大如冬瓜，若行乃擎置肩上，坐時而踞之而坐。〈法界品〉云「常勤除滅諸餓鬼趣」。鳩槃茶王，明愛染貪求猶如餓鬼。大悲菩薩盡與隨行，斷一切貪求故。

第八真如相迴向，寄乾闥婆王以表法。此云尋香，有香氣處以作娛樂而求其食。託事表真，如相位菩薩，常以真如法界戒定慧解脫解脫知見五分法身無染之香娛樂眾生，令其愛樂。故下文云「皆於大法深生信解，歡喜愛重勤修不倦。」〈入法界品〉云「常令眾生增長歡喜」，乾闥婆王以法悅眾生義故。於中十王，明願波羅蜜中十波羅蜜。此位智增，隨根設教，悅眾生故，令歡喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八真如相迴向，寄乾闥婆王以表法。此云尋香，有香氣處以作娛樂而求其食。託事表真，如相位菩薩，常以真如法界戒定慧解脫解脫知見五分法身無染之香娛樂眾生，令其愛樂。故下文云「皆於大法深生信解，歡喜愛重勤修不倦。」〈入法界品〉云「常令眾生增長歡喜」，乾闥婆王以法悅眾生義故。於中十王，明願波羅蜜中十波羅蜜。此位智增，隨根設教，悅眾生故，令歡喜故。

第九無縛無著解脫迴向，託事於月天子，表力波羅蜜。以無縛無著法性虛空智慧，照燭眾生，淨煩惱熱，得法清涼故。於中十月天子，明力波羅蜜中十波羅蜜，隨名下義配之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九無縛無著解脫迴向，託事於月天子，表力波羅蜜。以無縛無著法性虛空智慧，照燭眾生，淨煩惱熱，得法清涼故。於中十月天子，明力波羅蜜中十波羅蜜，隨名下義配之可見。

第十入法界無量迴向，以日天子託事表之。明十迴向中智波羅蜜如日處空，下臨照萬有，其位於上、其功益下，像此位菩薩其智甚高、其行彌下，徹至人天神鬼、外道邪行、畜生地獄盡同其行，猶如日月，其形在上、其功在下，善惡俱照故。於中十日天子，明智波羅蜜中十波羅蜜，一一隨名義配之。常以智波羅蜜為體。已上十王配十迴向中十波羅蜜竟。如十住、十行、十迴向乃至十地，一一位中波羅蜜，各隨當位取意即得。一例取之，即不知其趣。如日月二位其形狀及高下者，如《俱舍論》「月去地四萬由旬、廣四十由旬、以水精白銀合為兩面、迴轉相映故有虧盈。」此論如是說者，未可為定依，但依經說者為指南。依《長阿含經》「其月上有城，其城正方一千九百六十里，高下亦爾。二分天金作，一分瑠璃作，以遙看似圓。天壽五百歲，子孫相襲一劫。日月相近，光影相映即有虧盈。日廣五十由旬，其城正方二千四十里，高下亦爾。其城純金七寶瑩飾。王坐二千里，壽命子孫同月天子。以風持故，繞須彌山。日月天子總是四天王所攝。」此上多依《長阿含經》說。如是日月天子，皆表十迴向成大悲願行之門，明悲智無依，常以法空為體，隨根普照無有所為，任無功之智日，稱萬有而成益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十入法界無量迴向，以日天子託事表之。明十迴向中智波羅蜜如日處空，下臨照萬有，其位於上、其功益下，像此位菩薩其智甚高、其行彌下，徹至人天神鬼、外道邪行、畜生地獄盡同其行，猶如日月，其形在上、其功在下，善惡俱照故。於中十日天子，明智波羅蜜中十波羅蜜，一一隨名義配之。常以智波羅蜜為體。已上十王配十迴向中十波羅蜜竟。如十住、十行、十迴向乃至十地，一一位中波羅蜜，各隨當位取意即得。一例取之，即不知其趣。如日月二位其形狀及高下者，如《俱舍論》「月去地四萬由旬、廣四十由旬、以水精白銀合為兩面、迴轉相映故有虧盈。」此論如是說者，未可為定依，但依經說者為指南。依《長阿含經》「其月上有城，其城正方一千九百六十里，高下亦爾。二分天金作，一分瑠璃作，以遙看似圓。天壽五百歲，子孫相襲一劫。日月相近，光影相映即有虧盈。日廣五十由旬，其城正方二千四十里，高下亦爾。其城純金七寶瑩飾。王坐二千里，壽命子孫同月天子。以風持故，繞須彌山。日月天子總是四天王所攝。」此上多依《長阿含經》說。如是日月天子，皆表十迴向成大悲願行之門，明悲智無依，常以法空為體，隨根普照無有所為，任無功之智日，稱萬有而成益。

第五從三十三天王以下至大自在天王，於中有十大天王，明十地利生因果者。從初第一三十三天十大天王，託事表初歡喜地。分為四：一舉天王名號、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五從三十三天王以下至大自在天王，於中有十大天王，明十地利生因果者。從初第一三十三天十大天王，託事表初歡喜地。分為四：一舉天王名號、二寄位表法、三釋名配行、四結數嘆德。

一舉天王名號者，如經云所論釋迦因陀羅天王等十大天王名號是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉天王名號者，如經云所論釋迦因陀羅天王等十大天王名號是。

二寄位表法者，寄託此天，表歡喜地。菩薩得歡喜地時得法悅，心無有世間五欲等諸繫著故，樂唯是法樂。以此義故，多歡喜多適悅，猶如世人創得生於忉利天上受天妙樂。又如昇山頂至無相際身與空合，明此位菩薩從十住、十行、十迴向習氣之有為，而昇此地之位法空之際，一分習氣盡故。以須彌之頂忉利之天寄表其位，令易解故。十住、十行寄表如神，十迴向位寄表如王，於此十地寄表如天，明進修漸漸慣習殊勝，以總別同異成壞門三對六字義該，亦以十玄門該之。如是進修差別，總是一剎那中同異，皆不得如情所知，如理思之可見。又如《仁王經》云「習種銅輪二天下，銀輪三天，性種性道種堅德轉輪王七寶金輪四天下。」初地菩薩忉利王，二地菩薩夜摩王，以次寄位配當，明福智殊勝不可以世間之樂為比也。以實而言，如菩薩悲智所攝周遍六道所生，不棄微流一切惡生之類，但以饒益故、法性自在故，寄表如天如王自在之義，不欣世樂之所表也。如此《華嚴經》下文「初地菩薩多作閻浮提王」，今十大天王但為表法進修不離一剎那間漸漸殊勝故。又此天名妙高天，其山在大海中，出水高八億由旬，入水深八億由旬，四寶合成，北面黃金、南面瑠璃、西面水精、東面白銀，形如腰鼓，上有四層級，四天王各隨方所居四面。其山頂上四埵，埵別八天王，各有自部眾。中頂帝釋居，眾寶所莊嚴，以是名妙高，亦名峯山，亦名忉利天，此云能主天，由帝釋能為天主也，依主為名故。下有七重海，重別金山圍，迦樓羅速飛七日方始達。金山有天居，皆四天王所攝。其上三十三天，所有天身長一由旬，衣長二由旬、廣一由旬，重六銖。壽一千歲，一日一夜同此人間一百年，三十日為一月，十二月為一歲。已上依《俱舍》、《三法》等經說。此天王有五種名：一名能主，一名釋提桓因，一名憍尸迦，一名天帝釋，一名因陀羅天，此名天主。具云釋迦因陀羅，釋迦者，此名百也，為先因百度設無遮齋，得作天主。此配歡喜地中檀波羅蜜。已下十天王是檀波羅蜜中十波羅蜜，各隨名義配之可見。其四段配文，如前可知。此位菩薩對治觀行苦空無常，世法非實，皆從十二緣生，本無體相。成於捨法，身命財等。如是於諸佛法信順修行，且治欲界麁慳悋業，行檀波羅蜜，於十二緣生未善了知。六地菩薩方明十二緣法，作如鍊真金數數入火喻，明對治慳障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，寄託此天，表歡喜地。菩薩得歡喜地時得法悅，心無有世間五欲等諸繫著故，樂唯是法樂。以此義故，多歡喜多適悅，猶如世人創得生於忉利天上受天妙樂。又如昇山頂至無相際身與空合，明此位菩薩從十住、十行、十迴向習氣之有為，而昇此地之位法空之際，一分習氣盡故。以須彌之頂忉利之天寄表其位，令易解故。十住、十行寄表如神，十迴向位寄表如王，於此十地寄表如天，明進修漸漸慣習殊勝，以總別同異成壞門三對六字義該，亦以十玄門該之。如是進修差別，總是一剎那中同異，皆不得如情所知，如理思之可見。又如《仁王經》云「習種銅輪二天下，銀輪三天，性種性道種堅德轉輪王七寶金輪四天下。」初地菩薩忉利王，二地菩薩夜摩王，以次寄位配當，明福智殊勝不可以世間之樂為比也。以實而言，如菩薩悲智所攝周遍六道所生，不棄微流一切惡生之類，但以饒益故、法性自在故，寄表如天如王自在之義，不欣世樂之所表也。如此《華嚴經》下文「初地菩薩多作閻浮提王」，今十大天王但為表法進修不離一剎那間漸漸殊勝故。又此天名妙高天，其山在大海中，出水高八億由旬，入水深八億由旬，四寶合成，北面黃金、南面瑠璃、西面水精、東面白銀，形如腰鼓，上有四層級，四天王各隨方所居四面。其山頂上四埵，埵別八天王，各有自部眾。中頂帝釋居，眾寶所莊嚴，以是名妙高，亦名峯山，亦名忉利天，此云能主天，由帝釋能為天主也，依主為名故。下有七重海，重別金山圍，迦樓羅速飛七日方始達。金山有天居，皆四天王所攝。其上三十三天，所有天身長一由旬，衣長二由旬、廣一由旬，重六銖。壽一千歲，一日一夜同此人間一百年，三十日為一月，十二月為一歲。已上依《俱舍》、《三法》等經說。此天王有五種名：一名能主，一名釋提桓因，一名憍尸迦，一名天帝釋，一名因陀羅天，此名天主。具云釋迦因陀羅，釋迦者，此名百也，為先因百度設無遮齋，得作天主。此配歡喜地中檀波羅蜜。已下十天王是檀波羅蜜中十波羅蜜，各隨名義配之可見。其四段配文，如前可知。此位菩薩對治觀行苦空無常，世法非實，皆從十二緣生，本無體相。成於捨法，身命財等。如是於諸佛法信順修行，且治欲界麁慳悋業，行檀波羅蜜，於十二緣生未善了知。六地菩薩方明十二緣法，作如鍊真金數數入火喻，明對治慳障。

第二復有無量夜摩天王，託事表離垢地，為此天離地際故，依空而居有眾妙樂也。象此位菩薩戒波羅蜜增勝有妙樂，以法身為戒體故，漸增進離前地世間繫故。初地檀度為勝，此位上上十善淨戒為勝，名為離垢地。須彌之頂界與人連，寄同世間；此位以空居，寄同出世間，故名離垢。初地喻鍊真金，未云加藥，但數數入火轉轉明淨；此地鍊金如加礬石，轉令明淨，以戒為礬石。然金體無二，明以戒對治欲界中愛欲等麁障，但以法身大慈大悲大願、四攝、四無量、十波羅蜜、三十七道品之法藥互相磨瑩，使令智悲自在故。夜摩天者，此云時分天也。為此天無日月天，光自相照不分晝夜，但蓮華開合知其晝夜時分故。此天身長二由旬、廣二由旬，衣重三銖，壽二千歲，日月歲數與前天倍。此天王有十天眾，即明此戒波羅蜜中十波羅蜜，各隨位名義配之可知。此位修上上十善戒，治欲界現行麁惑習氣。三地修九次第定，方無三界煩惱，生如來家，同如來性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二復有無量夜摩天王，託事表離垢地，為此天離地際故，依空而居有眾妙樂也。象此位菩薩戒波羅蜜增勝有妙樂，以法身為戒體故，漸增進離前地世間繫故。初地檀度為勝，此位上上十善淨戒為勝，名為離垢地。須彌之頂界與人連，寄同世間；此位以空居，寄同出世間，故名離垢。初地喻鍊真金，未云加藥，但數數入火轉轉明淨；此地鍊金如加礬石，轉令明淨，以戒為礬石。然金體無二，明以戒對治欲界中愛欲等麁障，但以法身大慈大悲大願、四攝、四無量、十波羅蜜、三十七道品之法藥互相磨瑩，使令智悲自在故。夜摩天者，此云時分天也。為此天無日月天，光自相照不分晝夜，但蓮華開合知其晝夜時分故。此天身長二由旬、廣二由旬，衣重三銖，壽二千歲，日月歲數與前天倍。此天王有十天眾，即明此戒波羅蜜中十波羅蜜，各隨位名義配之可知。此位修上上十善戒，治欲界現行麁惑習氣。三地修九次第定，方無三界煩惱，生如來家，同如來性。