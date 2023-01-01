新華嚴經論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第十

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

一菩提樹內流光眾是，明佛本因五位進修，建行利生成報顯因眾。如前所釋。二如來所居宮殿內眾，明佛本因大悲圓滿，覆育含生利生之行顯因成報眾。三十佛世界微塵數菩薩眾中，普賢等上名悉同名為普者十箇菩薩眾，明古今諸佛共行普賢行眾。已上三眾皆是古今諸佛共行萬行大悲大智，隨五位中進修自利利他十波羅蜜、四攝、四無量等之常行普賢之道也。一切菩薩以此為體，一切凡夫以此為所乘，如大王路，法則常然，行與不行非道之異。從此十普賢眾以下至第四，從三十三天王至大自在天王眾，隨位復分為五。第一從爾時世尊處於此座成最正覺，并十普賢眾，此是現果成因生信分。何以然者？為如來是正覺之果，普賢等眾是佛行果。如來所居華藏淨土，是佛報得依果。一切眾生以自根性觀如來三種因果，及行佛自行普賢門而生信心故。若不如是，依何生信？是故如來以此三種因果，而令眾生信樂修行。以是義故，此之初會及普光明殿中第二會，至〈賢首品〉已來十二品經，總是舉果勸修生信分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一菩提樹內流光眾是，明佛本因五位進修，建行利生成報顯因眾。如前所釋。二如來所居宮殿內眾，明佛本因大悲圓滿，覆育含生利生之行顯因成報眾。三十佛世界微塵數菩薩眾中，普賢等上名悉同名為普者十箇菩薩眾，明古今諸佛共行普賢行眾。已上三眾皆是古今諸佛共行萬行大悲大智，隨五位中進修自利利他十波羅蜜、四攝、四無量等之常行普賢之道也。一切菩薩以此為體，一切凡夫以此為所乘，如大王路，法則常然，行與不行非道之異。從此十普賢眾以下至第四，從三十三天王至大自在天王眾，隨位復分為五。第一從爾時世尊處於此座成最正覺，并十普賢眾，此是現果成因生信分。何以然者？為如來是正覺之果，普賢等眾是佛行果。如來所居華藏淨土，是佛報得依果。一切眾生以自根性觀如來三種因果，及行佛自行普賢門而生信心故。若不如是，依何生信？是故如來以此三種因果，而令眾生信樂修行。以是義故，此之初會及普光明殿中第二會，至〈賢首品〉已來十二品經，總是舉果勸修生信分。

第二從海月光大明菩薩等已下菩薩眾，并取已下第二執金剛神等九眾諸神，以明十住因果。何以然者？海月光大明菩薩亦是普賢等眾，分為異名意者，明還以佛果位內普賢行門，入俗利生，隨行名別。既以佛果位內諸佛共行普賢行法入俗利生，所堪利者還得舊法不移舊行。以是義故，還以普賢位內海月光等異名菩薩便為十住初心。明從凡夫地修學十信心，信諸佛正覺之果無異自心本性清淨如諸佛性。所有分別本性清淨，名無依住智。如諸佛根本智，以禪波羅蜜無作印印之，即法界性自然相稱，所行諸行即普賢行故、動靜無二故，所轉法輪即與十方諸佛智契同不異。如是修習慣習使熟，正覺不移，其本一故。會同諸佛舊覺，本智同一性故；行行不移，舊普賢行故。以是義故，將普賢眾內十箇海月光等異名菩薩眾，為成十住初心，明十住初心不離舊法智故。以此下文云「初發心時便成正覺」。又如海月光大明菩薩，向下獲益歎德中經云「復次海月光大明菩薩摩訶薩，得出生菩薩諸地諸波羅蜜，教化眾生，及嚴淨一切佛國土方便解脫門。」明以普賢行成就眾生入佛大智法界，行普賢行五位次第進修法門故，以普賢入俗果行名海月光。通以下等共成十眾，用成十住菩薩位門。以下通九眾諸神至主藥神等，明是入十住之果行也。為入十住應真，稱之為神。明入位菩薩，以自應真法合為神，覆育含識故、以智靈通救生自在故，稱之為神，非世鬼神也。次後諸神天等，明五位進修增勝故，漸漸自在也。以此菩薩神天總明十住，已上入位菩薩皆隨自位攝生，因果自在行故，非鬼神之神。若自心達理，不與妄合，其智自神，不為不思而智善通萬有故。此諸神眾，皆是如來以五位行攝生得益之眾，還將行相法門次第作法樣式，令其後學者一一倣之，善知因果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二從海月光大明菩薩等已下菩薩眾，并取已下第二執金剛神等九眾諸神，以明十住因果。何以然者？海月光大明菩薩亦是普賢等眾，分為異名意者，明還以佛果位內普賢行門，入俗利生，隨行名別。既以佛果位內諸佛共行普賢行法入俗利生，所堪利者還得舊法不移舊行。以是義故，還以普賢位內海月光等異名菩薩便為十住初心。明從凡夫地修學十信心，信諸佛正覺之果無異自心本性清淨如諸佛性。所有分別本性清淨，名無依住智。如諸佛根本智，以禪波羅蜜無作印印之，即法界性自然相稱，所行諸行即普賢行故、動靜無二故，所轉法輪即與十方諸佛智契同不異。如是修習慣習使熟，正覺不移，其本一故。會同諸佛舊覺，本智同一性故；行行不移，舊普賢行故。以是義故，將普賢眾內十箇海月光等異名菩薩眾，為成十住初心，明十住初心不離舊法智故。以此下文云「初發心時便成正覺」。又如海月光大明菩薩，向下獲益歎德中經云「復次海月光大明菩薩摩訶薩，得出生菩薩諸地諸波羅蜜，教化眾生，及嚴淨一切佛國土方便解脫門。」明以普賢行成就眾生入佛大智法界，行普賢行五位次第進修法門故，以普賢入俗果行名海月光。通以下等共成十眾，用成十住菩薩位門。以下通九眾諸神至主藥神等，明是入十住之果行也。為入十住應真，稱之為神。明入位菩薩，以自應真法合為神，覆育含識故、以智靈通救生自在故，稱之為神，非世鬼神也。次後諸神天等，明五位進修增勝故，漸漸自在也。以此菩薩神天總明十住，已上入位菩薩皆隨自位攝生，因果自在行故，非鬼神之神。若自心達理，不與妄合，其智自神，不為不思而智善通萬有故。此諸神眾，皆是如來以五位行攝生得益之眾，還將行相法門次第作法樣式，令其後學者一一倣之，善知因果故。

第三從「主稼神」以下至「主晝神」，此十眾諸神，明十行利生法門因果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三從「主稼神」以下至「主晝神」，此十眾諸神，明十行利生法門因果故。

第四從「阿脩羅王」以下至「日天子」，中有十眾，明十迴向利生法門因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四從「阿脩羅王」以下至「日天子」，中有十眾，明十迴向利生法門因果。

第五從「三十三天王」以下至「大自在天王」，於中有十天王，明十地利生因果。已上五眾是寄位，表佛果五位行門因果故。為利眾生故，寄位顯法、寄位入法，與眾生作法，令眾生證修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五從「三十三天王」以下至「大自在天王」，於中有十天王，明十地利生因果。已上五眾是寄位，表佛果五位行門因果故。為利眾生故，寄位顯法、寄位入法，與眾生作法，令眾生證修。

從如來座內眾至如來眉間毫相中所出眾，於中有四種眾。其意如何？第一如來座內眾，明是如來往昔自行與古同因彰果眾。第二十方菩薩來集興供眾。第三諸來菩薩毛孔光明眾，是法界性起無礙，一多同異自在、大悲無盡不思議眾。明此法界門法合如然，體本如是，法行依正重重無礙，以法界智境身土一多法合相容故。第四如來眉間毫中眾，是示果成因生信利生眾。此是成佛以後，以十信心位乃至十住、十行、十迴向、十地、十一地遍法界法門眾，舉此自修之因果，還令學者倣之。以上諸眾配位及來意，即通前樹內流光眾、宮殿樓閣眾，總有十一眾。隨位別配，即四十七眾。為五位之內十箇普賢總為一眾，當位不分十十部類故。海月光大明菩薩眾及已下神天，十住、十行、十向、十地各各有十種部從故，都為四十。通十普賢為一眾，取上四十共為四十一。并菩提樹內流光眾、如來所居宮殿眾、如來座內眾、十方諸來菩薩眾、菩薩毛光眾、如來眉間毫中眾，都為四十七眾。且長科眾意如是，於中義趣至文方明。菩提樹內眾、如來宮殿內眾，前已釋訖。已上且長科初會眾竟，餘待至文。已上總明舉果行遍周以成信位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從如來座內眾至如來眉間毫相中所出眾，於中有四種眾。其意如何？第一如來座內眾，明是如來往昔自行與古同因彰果眾。第二十方菩薩來集興供眾。第三諸來菩薩毛孔光明眾，是法界性起無礙，一多同異自在、大悲無盡不思議眾。明此法界門法合如然，體本如是，法行依正重重無礙，以法界智境身土一多法合相容故。第四如來眉間毫中眾，是示果成因生信利生眾。此是成佛以後，以十信心位乃至十住、十行、十迴向、十地、十一地遍法界法門眾，舉此自修之因果，還令學者倣之。以上諸眾配位及來意，即通前樹內流光眾、宮殿樓閣眾，總有十一眾。隨位別配，即四十七眾。為五位之內十箇普賢總為一眾，當位不分十十部類故。海月光大明菩薩眾及已下神天，十住、十行、十向、十地各各有十種部從故，都為四十。通十普賢為一眾，取上四十共為四十一。并菩提樹內流光眾、如來所居宮殿眾、如來座內眾、十方諸來菩薩眾、菩薩毛光眾、如來眉間毫中眾，都為四十七眾。且長科眾意如是，於中義趣至文方明。菩提樹內眾、如來宮殿內眾，前已釋訖。已上且長科初會眾竟，餘待至文。已上總明舉果行遍周以成信位。

從此已上四十七眾，若別列十普賢眾，即五十六眾諸大眾海，皆是大眾圍繞分。從此初段中有三十行經，分為三段：一初有七行半經，總列菩薩之數，及陳同號普賢菩薩之名。二從「海月光大明菩薩」以下至「十佛世界微塵數」，於此一段文中有七行半經，陳異名菩薩眾，并都結已上諸菩薩數。三從「此諸菩薩」已下至「成就無量功德」，於中有十五行半經，陳大眾本修行之因，及歎大眾之德。從初段中七行半經，列同號普賢之內，義分為三：一釋菩薩名下之義、二釋菩薩同號之義、三舉眾所為因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上四十七眾，若別列十普賢眾，即五十六眾諸大眾海，皆是大眾圍繞分。從此初段中有三十行經，分為三段：一初有七行半經，總列菩薩之數，及陳同號普賢菩薩之名。二從「海月光大明菩薩」以下至「十佛世界微塵數」，於此一段文中有七行半經，陳異名菩薩眾，并都結已上諸菩薩數。三從「此諸菩薩」已下至「成就無量功德」，於中有十五行半經，陳大眾本修行之因，及歎大眾之德。從初段中七行半經，列同號普賢之內，義分為三：一釋菩薩名下之義、二釋菩薩同號之義、三舉眾所為因緣。

一釋菩薩名下之義者，略釋普賢菩薩一號，餘可准知。行與理齊，利生皆遍，號之為普。知根利俗，稱之為賢。菩之言覺，薩言眾生，善覺眾生，號名菩薩，廣云摩訶菩提薩埵也。梵言摩訶菩提薩埵，此云大覺眾生，為常於生死海，覺悟無盡眾生故。已下九箇同號為普者，普賢菩薩通號也，明一一菩薩皆有此十種德行，約德為名故。為表德行圓滿始終具十，一一菩薩隨行之號無盡故。為行無盡行故，但以其名下之義即彰自行。餘准知之。總以十波羅蜜為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋菩薩名下之義者，略釋普賢菩薩一號，餘可准知。行與理齊，利生皆遍，號之為普。知根利俗，稱之為賢。菩之言覺，薩言眾生，善覺眾生，號名菩薩，廣云摩訶菩提薩埵也。梵言摩訶菩提薩埵，此云大覺眾生，為常於生死海，覺悟無盡眾生故。已下九箇同號為普者，普賢菩薩通號也，明一一菩薩皆有此十種德行，約德為名故。為表德行圓滿始終具十，一一菩薩隨行之號無盡故。為行無盡行故，但以其名下之義即彰自行。餘准知之。總以十波羅蜜為體。

二釋菩薩同號之義者，明此十普之義是一人之普，一一菩薩具十普也，一切菩薩總然。下名別者，明一一普能遍別故，方知普義得成也。總是十方諸佛同行共行，更無故新。如大王路，發跡蹬之者，即是無奈不行之何。一念隨善，少分見性，智慧現前，總是不離佛正覺根本智故，不離普賢行故。如普賢行，一念中少分善心，總是向法流者故。如下經云「聞如來名號及所說法門，聞而不信，猶能畢竟至於金剛智地，何況生信修行者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩同號之義者，明此十普之義是一人之普，一一菩薩具十普也，一切菩薩總然。下名別者，明一一普能遍別故，方知普義得成也。總是十方諸佛同行共行，更無故新。如大王路，發跡蹬之者，即是無奈不行之何。一念隨善，少分見性，智慧現前，總是不離佛正覺根本智故，不離普賢行故。如普賢行，一念中少分善心，總是向法流者故。如下經云「聞如來名號及所說法門，聞而不信，猶能畢竟至於金剛智地，何況生信修行者也。」

三舉眾所為因緣者，明佛出興世所現依正二報，大集普賢菩薩眾海意，為令眾生見果生信修行故。此是舉果勸修生信分。如來是十方諸佛正覺根本智之果，十普賢等是十方諸佛差別行果，舉此二法中因果報得，令眾生信樂修行趣入故。如三轉法輪中，一示，八相成道是；二勸修，以觀果知因，勸人天等修學；三證同，如是三乘一乘等證。今此一乘中，將此佛乘根本智果、普賢遍法界行果，勸令大心眾生生信修行，此乃即是五位中十一地普賢等覺位門，十方諸佛成佛竟亦行之不息，如初發菩提心者行之不息。今將此位以為信門，若不如是，以何為信入？故佛果後普賢行純是利他，初發心以後普賢行是自利利他行故。今此初眾并佛所為如是，舉果勸修，生信樂修行趣入故。今經之大意為若此也，將舊果勸初心。向下海月光大明菩薩諸神天眾，即明信已入十住十地修行進趣，漸漸增修因果也。明立隨位當分之因果，令後學者見其體樣信樂無疑，趣入隨位各異故。若不如是，滯在一法，智無增勝故。已上一段，且是初見佛成道見佛果，五位菩薩集眾示現入法，入即同佛所知與佛齊見。若信他佛，然初心菩薩未能然也，未是自信自心自身是佛，大智境界是佛法身，是堪行普賢行者。從第二會〈光明覺品〉已後，一切處金色世界寶色世界，即明自心法性是金色白淨無染，名為所居世界。不動智佛即是自心，於無性理中分別之智本來無動。上首菩薩文殊師利，明是自心無性之中善能簡擇妙分別慧，覺首菩薩即是自心如是真信之首，目首菩薩即是自心，明見可信之心心境俱佛。如海門國法，普見自他俱佛故，至文廣釋。方明是身是佛、是心作佛，心外見佛不名信心。已上大眾圍遶分中釋同號眾竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三舉眾所為因緣者，明佛出興世所現依正二報，大集普賢菩薩眾海意，為令眾生見果生信修行故。此是舉果勸修生信分。如來是十方諸佛正覺根本智之果，十普賢等是十方諸佛差別行果，舉此二法中因果報得，令眾生信樂修行趣入故。如三轉法輪中，一示，八相成道是；二勸修，以觀果知因，勸人天等修學；三證同，如是三乘一乘等證。今此一乘中，將此佛乘根本智果、普賢遍法界行果，勸令大心眾生生信修行，此乃即是五位中十一地普賢等覺位門，十方諸佛成佛竟亦行之不息，如初發菩提心者行之不息。今將此位以為信門，若不如是，以何為信入？故佛果後普賢行純是利他，初發心以後普賢行是自利利他行故。今此初眾并佛所為如是，舉果勸修，生信樂修行趣入故。今經之大意為若此也，將舊果勸初心。向下海月光大明菩薩諸神天眾，即明信已入十住十地修行進趣，漸漸增修因果也。明立隨位當分之因果，令後學者見其體樣信樂無疑，趣入隨位各異故。若不如是，滯在一法，智無增勝故。已上一段，且是初見佛成道見佛果，五位菩薩集眾示現入法，入即同佛所知與佛齊見。若信他佛，然初心菩薩未能然也，未是自信自心自身是佛，大智境界是佛法身，是堪行普賢行者。從第二會〈光明覺品〉已後，一切處金色世界寶色世界，即明自心法性是金色白淨無染，名為所居世界。不動智佛即是自心，於無性理中分別之智本來無動。上首菩薩文殊師利，明是自心無性之中善能簡擇妙分別慧，覺首菩薩即是自心如是真信之首，目首菩薩即是自心，明見可信之心心境俱佛。如海門國法，普見自他俱佛故，至文廣釋。方明是身是佛、是心作佛，心外見佛不名信心。已上大眾圍遶分中釋同號眾竟。

第二釋海月光等名異眾。其意如何？此七行半經，其中義分為四：一陳菩薩眾意、二釋菩薩名號、三都結眾數、四歎德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋海月光等名異眾。其意如何？此七行半經，其中義分為四：一陳菩薩眾意、二釋菩薩名號、三都結眾數、四歎德。

一陳菩薩眾意者，此十箇異名眾所以異名，前同號意，況如前段已釋意。此一段異名意趣，為明以彼普賢行入俗利生，隨其行異名亦還異。為明以普遍別方名為普。其眾意，為明入俗利生教化眾生，還令眾生得自身之法，是故寄位在十住初心。以明用彰十住初心一下頓乘古法，不移古跡故無異舊道，如大王路新舊同行。以此以舊古法入俗利生，開悟迷流還令學古。以是義故，還將佛果位內普賢異名之眾，寄位成十住初心，為彰後悟不移舊跡故。又明前如來成正覺佛果及普賢行果，古今諸佛所乘常道，是明所信之門。此入俗利生異名之眾，即明所化眾生入道初心，還同自法不移古跡故。後有發心之士，一一自心以定慧力照之可見，不可以情信者堪為，自非久種善根，應當聞而不惑。設使三乘根種六通菩薩，尚自懷疑。凡流之中一乘之性，處凡流而信入。如下經自有明文，為三乘種性劣解，佛隨根性，且說此娑婆為穢土、是五濁故，淨土在他方。或言此方是穢，向上第四禪已上別有菩薩淨土。或說佛果在僧祇之後方成。未說淨穢含容、塵含法界、凡聖同居各無妨礙。三乘等教執權成實，難信此法界一乘之門。為學假詮假教假觀，破麁現無明繫著故，行一分麁波羅蜜門，得三種意生身，見諸佛國土有自有他、有淨有穢，忻彼厭此兼修淨行。修諸假真如觀及空觀等，得一分神通，報勝諸天，神通亦勝，忻厭心勝，更亦不生惡國穢土。為本願力，有佛成道處暫來還去。如說三乘教中多有此事，未迴心者常當如是。學權教者，為根下劣故不聞此教，聞亦不信，如經下文自具說故。如《維摩經》、《法華經》，為破彼故，方始一分略說，猶未具論。是故學教者，慎勿偏習一門。諸部經文總各深思意趣。大有一生學道，為聞慧不妙不廣，返謗真言。廣說云云，且略而陳爾。以上陳異名菩薩眾意趣竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一陳菩薩眾意者，此十箇異名眾所以異名，前同號意，況如前段已釋意。此一段異名意趣，為明以彼普賢行入俗利生，隨其行異名亦還異。為明以普遍別方名為普。其眾意，為明入俗利生教化眾生，還令眾生得自身之法，是故寄位在十住初心。以明用彰十住初心一下頓乘古法，不移古跡故無異舊道，如大王路新舊同行。以此以舊古法入俗利生，開悟迷流還令學古。以是義故，還將佛果位內普賢異名之眾，寄位成十住初心，為彰後悟不移舊跡故。又明前如來成正覺佛果及普賢行果，古今諸佛所乘常道，是明所信之門。此入俗利生異名之眾，即明所化眾生入道初心，還同自法不移古跡故。後有發心之士，一一自心以定慧力照之可見，不可以情信者堪為，自非久種善根，應當聞而不惑。設使三乘根種六通菩薩，尚自懷疑。凡流之中一乘之性，處凡流而信入。如下經自有明文，為三乘種性劣解，佛隨根性，且說此娑婆為穢土、是五濁故，淨土在他方。或言此方是穢，向上第四禪已上別有菩薩淨土。或說佛果在僧祇之後方成。未說淨穢含容、塵含法界、凡聖同居各無妨礙。三乘等教執權成實，難信此法界一乘之門。為學假詮假教假觀，破麁現無明繫著故，行一分麁波羅蜜門，得三種意生身，見諸佛國土有自有他、有淨有穢，忻彼厭此兼修淨行。修諸假真如觀及空觀等，得一分神通，報勝諸天，神通亦勝，忻厭心勝，更亦不生惡國穢土。為本願力，有佛成道處暫來還去。如說三乘教中多有此事，未迴心者常當如是。學權教者，為根下劣故不聞此教，聞亦不信，如經下文自具說故。如《維摩經》、《法華經》，為破彼故，方始一分略說，猶未具論。是故學教者，慎勿偏習一門。諸部經文總各深思意趣。大有一生學道，為聞慧不妙不廣，返謗真言。廣說云云，且略而陳爾。以上陳異名菩薩眾意趣竟。

二釋菩薩名者，此十箇菩薩名，一箇是隨十住位中一箇波羅蜜之通稱。一一中具十，為隨行成名故。此十箇菩薩所行十箇波羅蜜，各是五位中菩薩通行。又隨五位行中，十住具十、十行具十、十向具十、十地具十，十一地具十，通為百數。此明一波羅蜜中有十，十中有百。又十住中一一住中具十，十住中具百。五位總然，通成五百箇波羅蜜門。隨其行位名目，感果各別通位，總是此十箇菩薩之名號是也。何故號曰海月光大明菩薩摩訶薩？以法行無邊大悲廣利如海，所有蒙益總令見性清凉，號名月光。既得清凉之後，智無不照，號曰大明，一切世界大覺眾生故。摩訶菩提薩埵，摩訶菩提，此云大覺也。薩云薩埵也，此云眾生。為不捨眾生生死故，廣云摩訶菩提薩埵也，略云菩薩。梵云摩訶菩提薩埵，此云大覺道心眾生。為自覺道，不捨生死，大覺悟眾生故。又眾生生死是菩薩菩提故，明法界一真無異相故，此是檀波羅蜜為主。餘九菩薩名號為伴，明以法界行大施門廣濟如海，利他得益為月光，除煩惱熱得清凉故。以此名號即是所行之行，即此十箇菩薩之號，是十住位中初發心上十波羅蜜之主伴萬行故。此像下文〈十住品〉位內菩薩本所事佛下名，號之為月。十住位中十箇佛，下名悉同，號之為月，倣此法也。次戒波羅蜜中菩薩號雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩者，明性戒大悲普雨法音，故號雲音。性戒無染，猶如大海不宿死屍故。明法界無性，以為戒體，無法不淨，如海廣大故。光者，明性戒之體心境俱真，名之為光，又以淨智常當照俗名之為光。無垢者，法性無染也。藏者，明法界性常含萬像無法不淨，明一真故。總別俱真，無垢淨故，故號雲音海光無垢藏。菩薩如前。次忍波羅蜜中菩薩號功德寶髻智生者，明法忍莊嚴其身故，號名功德寶髻。寶髻者，首上之飾，明菩薩發心忍為上首，故寶嚴其頂也。智生者，以能忍故，是智生也。菩薩如前，明忍為華髻義故。次精進波羅蜜中菩薩號功德自在王大光者，明勤行饒益眾生，招多功德，所行萬行無不益他故。自在如王大光者，普照也，以常於生死海中以智光明益生無倦故，並令開曉，故號大光。菩薩如前。次禪波羅蜜中號善勇猛蓮華髻菩薩者，明法界為禪體，從凡夫地起信心已，入證之初。明一念無思，頓超諸想，真智冥會，故云勇猛也。智能達俗，處世無染，故號蓮華也。髻者，明此位菩薩表法中以蓮華冠頂，明禪體處世即真，不染寂亂故。次般若波羅蜜中號普智雲日幢菩薩者，明第六智慧如雲，雨法雨故。慧光破暗，名之為日。摧邪顯正，號之名幢。次方便波羅蜜中號大精進金剛臍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋菩薩名者，此十箇菩薩名，一箇是隨十住位中一箇波羅蜜之通稱。一一中具十，為隨行成名故。此十箇菩薩所行十箇波羅蜜，各是五位中菩薩通行。又隨五位行中，十住具十、十行具十、十向具十、十地具十，十一地具十，通為百數。此明一波羅蜜中有十，十中有百。又十住中一一住中具十，十住中具百。五位總然，通成五百箇波羅蜜門。隨其行位名目，感果各別通位，總是此十箇菩薩之名號是也。何故號曰海月光大明菩薩摩訶薩？以法行無邊大悲廣利如海，所有蒙益總令見性清凉，號名月光。既得清凉之後，智無不照，號曰大明，一切世界大覺眾生故。摩訶菩提薩埵，摩訶菩提，此云大覺也。薩云薩埵也，此云眾生。為不捨眾生生死故，廣云摩訶菩提薩埵也，略云菩薩。梵云摩訶菩提薩埵，此云大覺道心眾生。為自覺道，不捨生死，大覺悟眾生故。又眾生生死是菩薩菩提故，明法界一真無異相故，此是檀波羅蜜為主。餘九菩薩名號為伴，明以法界行大施門廣濟如海，利他得益為月光，除煩惱熱得清凉故。以此名號即是所行之行，即此十箇菩薩之號，是十住位中初發心上十波羅蜜之主伴萬行故。此像下文〈十住品〉位內菩薩本所事佛下名，號之為月。十住位中十箇佛，下名悉同，號之為月，倣此法也。次戒波羅蜜中菩薩號雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩者，明性戒大悲普雨法音，故號雲音。性戒無染，猶如大海不宿死屍故。明法界無性，以為戒體，無法不淨，如海廣大故。光者，明性戒之體心境俱真，名之為光，又以淨智常當照俗名之為光。無垢者，法性無染也。藏者，明法界性常含萬像無法不淨，明一真故。總別俱真，無垢淨故，故號雲音海光無垢藏。菩薩如前。次忍波羅蜜中菩薩號功德寶髻智生者，明法忍莊嚴其身故，號名功德寶髻。寶髻者，首上之飾，明菩薩發心忍為上首，故寶嚴其頂也。智生者，以能忍故，是智生也。菩薩如前，明忍為華髻義故。次精進波羅蜜中菩薩號功德自在王大光者，明勤行饒益眾生，招多功德，所行萬行無不益他故。自在如王大光者，普照也，以常於生死海中以智光明益生無倦故，並令開曉，故號大光。菩薩如前。次禪波羅蜜中號善勇猛蓮華髻菩薩者，明法界為禪體，從凡夫地起信心已，入證之初。明一念無思，頓超諸想，真智冥會，故云勇猛也。智能達俗，處世無染，故號蓮華也。髻者，明此位菩薩表法中以蓮華冠頂，明禪體處世即真，不染寂亂故。次般若波羅蜜中號普智雲日幢菩薩者，明第六智慧如雲，雨法雨故。慧光破暗，名之為日。摧邪顯正，號之名幢。次方便波羅蜜中號大精進金剛臍

菩薩者，明第七住、第七行、第七迴向、第七地、五位中凡是第七位總修悲位故。以其真理圓融染淨、故名方便。如下十地中第七地菩薩舉喻云「譬如一國純淨、一國純穢，於此淨穢事難可了知。」如善財童子於第七住中見休捨優婆夷，此云滿願，為明此第七住位成就深厚大悲，滿一切眾生願故。又告善財言：「我有八萬四千那由他同行眷屬，常居此園。」如是之意，明每位位中第七方便波羅蜜成大悲位。言八萬四千同行眷屬者，八萬四千一切諸塵勞門我皆同行，常以生死為園林故。如此菩薩即明是十住位中初發心住，一住中十箇波羅蜜中第七波羅蜜故，非是第七住中第七波羅蜜故。十住之中有十箇第七，方便波羅蜜當一一住中，各各以方便圓其悲智萬行故。餘波羅蜜亦同。於十住中，一一具十，十行、十向、十地、十一地總然，各有十，倣此十箇菩薩名號。且圓初發心住上第一住內十波羅蜜中第七方便門故，且圓一住中悲智主伴十波羅蜜故，明大悲堅固，處生死而無疲倦，名大精進。壞他堅垢，號曰金剛。處俗同纏，無虧中道，號之曰臍。臍者，明處智悲中際。如佛放受生光在臍輪者，表智悲中際，廣意在下文方明。菩薩如前。此是十住位中初發心住內第七方便波羅蜜，且明一住中十波羅蜜主伴也。治地住、修行住如是十住，各自具十波羅蜜主伴圓融，一住具十，十住具百，五位例然，通有五百，乃至無盡。次明第八願波羅蜜中菩薩名號香焰光幢者，大願弘芳號之為香，智能隨願依根破惑故名為光，入邪破障故號為幢。如第八位中，多作外道邪師，與邪同行，破邪師道。如八住中毘目多羅仙等是，善財第八住中善知識也，明智淨方能破邪故。次第九力波羅蜜中菩薩名號大明德深美音者，明力波羅蜜為大法師位，善說法故，故名大明德深美音也。菩薩如前釋。次第十智波羅蜜中菩薩名大福光智生者，明此是智波羅蜜故。此上十菩薩名，明初發心住中，以十波羅蜜用治初發心住中障，成法身悲智門故。計此修治，法合一法。今說諸波羅蜜，各各修行不同，明於一法上以十法修治，慣習增明，以成一故，其法不離舊行也，時亦不移舊時也故。時無性故、三世無去來故，但於一法上具十箇波羅蜜行門體用，但於一法上修行生熟處分一住二住，但於一法上會智悲願行生熟淺深不同，隨不同處分其地位差別故，非是法異故。以總別同異成壞六相義圓通可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩者，明第七住、第七行、第七迴向、第七地、五位中凡是第七位總修悲位故。以其真理圓融染淨、故名方便。如下十地中第七地菩薩舉喻云「譬如一國純淨、一國純穢，於此淨穢事難可了知。」如善財童子於第七住中見休捨優婆夷，此云滿願，為明此第七住位成就深厚大悲，滿一切眾生願故。又告善財言：「我有八萬四千那由他同行眷屬，常居此園。」如是之意，明每位位中第七方便波羅蜜成大悲位。言八萬四千同行眷屬者，八萬四千一切諸塵勞門我皆同行，常以生死為園林故。如此菩薩即明是十住位中初發心住，一住中十箇波羅蜜中第七波羅蜜故，非是第七住中第七波羅蜜故。十住之中有十箇第七，方便波羅蜜當一一住中，各各以方便圓其悲智萬行故。餘波羅蜜亦同。於十住中，一一具十，十行、十向、十地、十一地總然，各有十，倣此十箇菩薩名號。且圓初發心住上第一住內十波羅蜜中第七方便門故，且圓一住中悲智主伴十波羅蜜故，明大悲堅固，處生死而無疲倦，名大精進。壞他堅垢，號曰金剛。處俗同纏，無虧中道，號之曰臍。臍者，明處智悲中際。如佛放受生光在臍輪者，表智悲中際，廣意在下文方明。菩薩如前。此是十住位中初發心住內第七方便波羅蜜，且明一住中十波羅蜜主伴也。治地住、修行住如是十住，各自具十波羅蜜主伴圓融，一住具十，十住具百，五位例然，通有五百，乃至無盡。次明第八願波羅蜜中菩薩名號香焰光幢者，大願弘芳號之為香，智能隨願依根破惑故名為光，入邪破障故號為幢。如第八位中，多作外道邪師，與邪同行，破邪師道。如八住中毘目多羅仙等是，善財第八住中善知識也，明智淨方能破邪故。次第九力波羅蜜中菩薩名號大明德深美音者，明力波羅蜜為大法師位，善說法故，故名大明德深美音也。菩薩如前釋。次第十智波羅蜜中菩薩名大福光智生者，明此是智波羅蜜故。此上十菩薩名，明初發心住中，以十波羅蜜用治初發心住中障，成法身悲智門故。計此修治，法合一法。今說諸波羅蜜，各各修行不同，明於一法上以十法修治，慣習增明，以成一故，其法不離舊行也，時亦不移舊時也故。時無性故、三世無去來故，但於一法上具十箇波羅蜜行門體用，但於一法上修行生熟處分一住二住，但於一法上會智悲願行生熟淺深不同，隨不同處分其地位差別故，非是法異故。以總別同異成壞六相義圓通可知。

三都結眾數者，經云「如是等而為上首，有十佛世界微塵數」者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三都結眾數者，經云「如是等而為上首，有十佛世界微塵數」者是也。

四歎德者，以下十五行半經是也。經自具文，不煩更釋。如是以上大眾之海，總是普賢行滿，常住世間安立法則，成就菩薩十住、十行、十地等位次第，令諸眾生開示悟入，常為世間一切依護。如上歎德中具明，以下獲益中亦具明。如獲益中，總是作利生方便入法次第，入即同佛所知，與後學者作見道之樣。迷即是凡，悟即同佛知見，皆是本來舊達，並是影響眾也。以下神天亦同此例，皆是助佛揚化顯德，令佛法化流行世間、眾生獲益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四歎德者，以下十五行半經是也。經自具文，不煩更釋。如是以上大眾之海，總是普賢行滿，常住世間安立法則，成就菩薩十住、十行、十地等位次第，令諸眾生開示悟入，常為世間一切依護。如上歎德中具明，以下獲益中亦具明。如獲益中，總是作利生方便入法次第，入即同佛所知，與後學者作見道之樣。迷即是凡，悟即同佛知見，皆是本來舊達，並是影響眾也。以下神天亦同此例，皆是助佛揚化顯德，令佛法化流行世間、眾生獲益故。

二復有佛世界微塵數執金剛神。此一段有十三行半經。於中義意，分之為四：一寄位表法、二釋名配行、三列數、四歎神德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二復有佛世界微塵數執金剛神。此一段有十三行半經。於中義意，分之為四：一寄位表法、二釋名配行、三列數、四歎神德。

一寄位表法者，明神眾是見道已，性齊諸佛、智同真理，隨普賢行處世護持，稱之為神，護持正法故。隨行表法者，為表十住位內第二治地住門，主戒波羅蜜，明戒為防護義故。以法身為戒體，稱真不壞，號曰金剛。前海月光大明菩薩，為十住中初發心住，於中意義如前段文已釋。此一眾有十神，明第二治地住法門主戒，為防護義故，號為執金剛神。執者，軌持不犯，名之為執。其智應真，號之為神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一寄位表法者，明神眾是見道已，性齊諸佛、智同真理，隨普賢行處世護持，稱之為神，護持正法故。隨行表法者，為表十住位內第二治地住門，主戒波羅蜜，明戒為防護義故。以法身為戒體，稱真不壞，號曰金剛。前海月光大明菩薩，為十住中初發心住，於中意義如前段文已釋。此一眾有十神，明第二治地住法門主戒，為防護義故，號為執金剛神。執者，軌持不犯，名之為執。其智應真，號之為神。

二釋名配行者，此之一眾神，以戒波羅蜜為體，十箇神名即是隨戒體上十箇波羅蜜名，一箇神是一行。第一妙色那羅延執金剛神，主戒波羅蜜中檀波羅蜜門，以性戒成檀，感招妙色。法空破惑，故號那羅延，是不壞義。此位明以持性戒故得不壞身。執者，軌持義也。金剛者，不壞義也。二日輪速疾幢執金剛神，主性戒中戒波羅蜜。為戒光無缺，名號日輪。見者應真，名為速疾。自他惑盡，名之為幢。心無異念，名之為執。性無可破，號曰金剛。稱真自在，名之為神，以智為神故。三須彌華光執金剛神，主戒波羅蜜中忍波羅蜜。為法忍高勝，號曰須彌。以忍嚴行，人見皆悅，號之曰華。親之破慢，號之為光。忍心無失，名之為執。法性為忍，猶如金剛。智無思而知萬有，號之為神。四清淨雲音執金剛神，主戒波羅蜜中精進波羅蜜。履俗恒真，名為清淨。演法無懈，潤澤含識，號曰雲音。聞法破惑，號之金剛。智不為而知萬有，稱之名神。五諸根美妙執金剛神，主戒波羅蜜中禪波羅蜜。為禪無思，而六根隨智而用，故名諸根美妙也。用而恒寂，名之為執。無思可破，號曰金剛。又無思之智能破自他惑故，號曰金剛。寂然智不動，正慧隨用，號之為神。六可愛樂光明執金剛神，主慧能破暗故。七大樹雷音者，主第七大悲門。樹是覆蔭義，明方便波羅蜜門覆蔭眾生故。八師子王光明者，主願波羅蜜。起無功用智，自在如師子王，能破外道諸雜論故。九密焰勝目者，主力波羅蜜。法力自在，潛流同事，或作外道邪師同事，破所繫故。此位是大法師位，凡第九波羅蜜，遍入五位中五百箇波羅蜜門，皆第九為法師位。十住第九為法王子住。如善財童子善知識，十住中第九住法師位中作勝熱婆羅門，示入外道五熱炙身、上刀山入火聚等。此名密焰勝目。密潛同事，設教破愚，故名密焰。智目知根，故名勝目。十蓮華光摩尼髻執金剛神，主戒波羅蜜中智波羅蜜。如善財童子第十灌頂住中善知識，作童女名曰慈行。得真不證，處俗無污，名曰蓮華。大智知根，名之為光。位昇灌頂，名曰摩尼髻。摩尼者，此云離垢寶也。此是第二治地住中十位十波羅蜜主伴。十位主伴萬行，號曰十箇執金剛神，神名皆以行位立名之故。明十住中一住具十，十位具百，五位皆然，一一次第以名義配當，法合如然。第三已下列數、歎德二門，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名配行者，此之一眾神，以戒波羅蜜為體，十箇神名即是隨戒體上十箇波羅蜜名，一箇神是一行。第一妙色那羅延執金剛神，主戒波羅蜜中檀波羅蜜門，以性戒成檀，感招妙色。法空破惑，故號那羅延，是不壞義。此位明以持性戒故得不壞身。執者，軌持義也。金剛者，不壞義也。二日輪速疾幢執金剛神，主性戒中戒波羅蜜。為戒光無缺，名號日輪。見者應真，名為速疾。自他惑盡，名之為幢。心無異念，名之為執。性無可破，號曰金剛。稱真自在，名之為神，以智為神故。三須彌華光執金剛神，主戒波羅蜜中忍波羅蜜。為法忍高勝，號曰須彌。以忍嚴行，人見皆悅，號之曰華。親之破慢，號之為光。忍心無失，名之為執。法性為忍，猶如金剛。智無思而知萬有，號之為神。四清淨雲音執金剛神，主戒波羅蜜中精進波羅蜜。履俗恒真，名為清淨。演法無懈，潤澤含識，號曰雲音。聞法破惑，號之金剛。智不為而知萬有，稱之名神。五諸根美妙執金剛神，主戒波羅蜜中禪波羅蜜。為禪無思，而六根隨智而用，故名諸根美妙也。用而恒寂，名之為執。無思可破，號曰金剛。又無思之智能破自他惑故，號曰金剛。寂然智不動，正慧隨用，號之為神。六可愛樂光明執金剛神，主慧能破暗故。七大樹雷音者，主第七大悲門。樹是覆蔭義，明方便波羅蜜門覆蔭眾生故。八師子王光明者，主願波羅蜜。起無功用智，自在如師子王，能破外道諸雜論故。九密焰勝目者，主力波羅蜜。法力自在，潛流同事，或作外道邪師同事，破所繫故。此位是大法師位，凡第九波羅蜜，遍入五位中五百箇波羅蜜門，皆第九為法師位。十住第九為法王子住。如善財童子善知識，十住中第九住法師位中作勝熱婆羅門，示入外道五熱炙身、上刀山入火聚等。此名密焰勝目。密潛同事，設教破愚，故名密焰。智目知根，故名勝目。十蓮華光摩尼髻執金剛神，主戒波羅蜜中智波羅蜜。如善財童子第十灌頂住中善知識，作童女名曰慈行。得真不證，處俗無污，名曰蓮華。大智知根，名之為光。位昇灌頂，名曰摩尼髻。摩尼者，此云離垢寶也。此是第二治地住中十位十波羅蜜主伴。十位主伴萬行，號曰十箇執金剛神，神名皆以行位立名之故。明十住中一住具十，十位具百，五位皆然，一一次第以名義配當，法合如然。第三已下列數、歎德二門，如文可知。

第三是十住中修行住。於中六行半經，義分為四：一列數、二寄位表法、三釋名配行、四重結其數并歎神德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三是十住中修行住。於中六行半經，義分為四：一列數、二寄位表法、三釋名配行、四重結其數并歎神德。

一列數者，如上初行是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一列數者，如上初行是。

二寄位表法者，此十箇身眾神，寄位表十住中忍波羅蜜。以法忍成就，於生死中利生自在，號曰為神。下文歎德中，成就大願，供養承事一切諸佛，明於住昔以調忍心承事一切眾生令其成佛，為諸佛眾生體無有二故。已成諸佛，何須籍其供養？以無量身無量眾供具承事，於一切時中供養一切眾生，令其成佛，是調忍義、是身眾義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，此十箇身眾神，寄位表十住中忍波羅蜜。以法忍成就，於生死中利生自在，號曰為神。下文歎德中，成就大願，供養承事一切諸佛，明於住昔以調忍心承事一切眾生令其成佛，為諸佛眾生體無有二故。已成諸佛，何須籍其供養？以無量身無量眾供具承事，於一切時中供養一切眾生，令其成佛，是調忍義、是身眾義。

三釋名配行者，此十箇神是忍波羅蜜中十波羅蜜故，明一一行遍一切行故。第一所謂華髻莊嚴身眾神者，主忍波羅蜜中檀波羅蜜。明忍辱為華鬘報得以嚴其頂上之飾故。身眾者，為忍位中行檀，明以眾多身雲、眾多嚴具遍周法界承事供養，廣利眾生故。神者，智隨忍行自在，故號為神。此十波羅蜜以忍為體。二光照十方身眾神者，主忍波羅蜜中戒波羅蜜。此位中以法忍為戒體，明忍戒圓明，見者歡喜。法忍戒光，號之為光，照十方身。眾神如前釋。三海音調伏身眾神者，主忍波羅蜜中忍波羅蜜故。海音者，明聞諸善惡毀讚音聲廣多，猶如海潮之音，不生憂喜，是調伏義，是為能忍也。又以自聲如海潮音知時，教化眾生令無失時故。四淨華嚴髻身眾神者，主忍波羅蜜中精進波羅蜜。以法忍進名之為淨也。進行可觀，名之為華。因行招果，用嚴頂髻，明精進是長道之首故，故以華嚴頂飾。五無量威儀身眾神者，主忍波羅蜜中禪波羅蜜。稱根現法，名為無量。動止常寂，名為威儀。明行住坐立不離定體，名曰威儀。六最上光嚴身眾神者，主智慧照曜自他故。明以定慧光明照燭心境，以嚴法身。七淨光香雲身眾神者，明第七大悲方便，染淨不拘，名為淨光。慈悲含覆，出言成法，悅可眾心，號曰香雲。明法雨潤眾生故，即明雨戒定慧解脫解脫知見五分法身之香也。八守護攝持身眾神者，明智隨大願，攝持一切眾生故。八住八地，但五位第八位中，明無功之智功成，即得十方諸佛手灌其頂，是諸佛攝持義故。九普現攝取身眾神者，明第九波羅蜜法力自在法王之位。普現諸教，九十五種邪見流及一切眾生悉同行故，名普現攝取也，即勝熱婆羅門等是。十不動光明身眾神者，明第十智波羅蜜。名不動光明。亦為灌頂位，名不動光也。且明此忍位中十波羅蜜之一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋名配行者，此十箇神是忍波羅蜜中十波羅蜜故，明一一行遍一切行故。第一所謂華髻莊嚴身眾神者，主忍波羅蜜中檀波羅蜜。明忍辱為華鬘報得以嚴其頂上之飾故。身眾者，為忍位中行檀，明以眾多身雲、眾多嚴具遍周法界承事供養，廣利眾生故。神者，智隨忍行自在，故號為神。此十波羅蜜以忍為體。二光照十方身眾神者，主忍波羅蜜中戒波羅蜜。此位中以法忍為戒體，明忍戒圓明，見者歡喜。法忍戒光，號之為光，照十方身。眾神如前釋。三海音調伏身眾神者，主忍波羅蜜中忍波羅蜜故。海音者，明聞諸善惡毀讚音聲廣多，猶如海潮之音，不生憂喜，是調伏義，是為能忍也。又以自聲如海潮音知時，教化眾生令無失時故。四淨華嚴髻身眾神者，主忍波羅蜜中精進波羅蜜。以法忍進名之為淨也。進行可觀，名之為華。因行招果，用嚴頂髻，明精進是長道之首故，故以華嚴頂飾。五無量威儀身眾神者，主忍波羅蜜中禪波羅蜜。稱根現法，名為無量。動止常寂，名為威儀。明行住坐立不離定體，名曰威儀。六最上光嚴身眾神者，主智慧照曜自他故。明以定慧光明照燭心境，以嚴法身。七淨光香雲身眾神者，明第七大悲方便，染淨不拘，名為淨光。慈悲含覆，出言成法，悅可眾心，號曰香雲。明法雨潤眾生故，即明雨戒定慧解脫解脫知見五分法身之香也。八守護攝持身眾神者，明智隨大願，攝持一切眾生故。八住八地，但五位第八位中，明無功之智功成，即得十方諸佛手灌其頂，是諸佛攝持義故。九普現攝取身眾神者，明第九波羅蜜法力自在法王之位。普現諸教，九十五種邪見流及一切眾生悉同行故，名普現攝取也，即勝熱婆羅門等是。十不動光明身眾神者，明第十智波羅蜜。名不動光明。亦為灌頂位，名不動光也。且明此忍位中十波羅蜜之一。

終四結數歎德，如文可知。以上十波羅蜜，以忍為體，此明善惡毀讚得不動智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終四結數歎德，如文可知。以上十波羅蜜，以忍為體，此明善惡毀讚得不動智也。

第四段中有六行半經，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數歎德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四段中有六行半經，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數歎德。

一舉眾數者，如初一行都列數是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉眾數者，如初一行都列數是。

二寄位表法者，此十箇足行神，表十住位中生貴住，主精進波羅蜜。如下歎德中，無量劫中親近如來隨逐不捨，是精進義。為明以法性真如為行之體，以此法行用嚴法身。足行者，表精進義，以眾行滿足，故名足行神。神者，是隨行之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，此十箇足行神，表十住位中生貴住，主精進波羅蜜。如下歎德中，無量劫中親近如來隨逐不捨，是精進義。為明以法性真如為行之體，以此法行用嚴法身。足行者，表精進義，以眾行滿足，故名足行神。神者，是隨行之智。

三釋名配行者，一寶印手足行神者，主精進波羅蜜中檀波羅蜜，明以法寶之智印行精勤之行，引接眾生故。手為引取之義。二蓮華光足行神者，明生貴住中精進波羅蜜中戒波羅蜜，常居生死之海，猶如蓮華無所染故。見者發心，名之為光。足行是精進修行無疲勞義。智自在故，號之為神。三清淨華髻足行神者，主精進波羅蜜中忍波羅蜜法。忍無垢名，為清淨也。忍招依果，華嚴頂飾，為忍華鬘義故。四攝諸善見足行神者，主精進波羅蜜中精進波羅蜜。攝諸善見者，是精進義。為常攝諸根，不令起見，即無見不善。五妙寶星幢足行神者，主禪波羅蜜，以妙理為禪，故名為妙。寶者道也。隨行破惑，故名星幢。為萬行為星，不離禪體皆有光照，隨根破惑，知根了了，名之為星。此位以精進行為禪體，禪能現，智智能知法，還以善知法故，名為星也。幢為定也。六樂吐妙音足行神者，主慧波羅蜜。樂吐妙音者，為以精進為慧體故，常樂為人說法故。七栴檀樹光足行神者，主方便波羅蜜。成大悲行故，以香樹為名，表慈悲覆蔭義故。光者，照燭眾生義。八蓮華光明足行神者，主願波羅蜜。智隨大願，隨所利生無所染故。九微妙光明足行神者，主力波羅蜜法王之位，以微妙法光化眾生故。十積集妙華足行神者，主智波羅蜜。以智積集諸教，猶貫華結鬘，不令散失，教化眾生。已上十波羅蜜，皆以精進波羅蜜以為體。位位內自有同別義，思之可見，不可作一概准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋名配行者，一寶印手足行神者，主精進波羅蜜中檀波羅蜜，明以法寶之智印行精勤之行，引接眾生故。手為引取之義。二蓮華光足行神者，明生貴住中精進波羅蜜中戒波羅蜜，常居生死之海，猶如蓮華無所染故。見者發心，名之為光。足行是精進修行無疲勞義。智自在故，號之為神。三清淨華髻足行神者，主精進波羅蜜中忍波羅蜜法。忍無垢名，為清淨也。忍招依果，華嚴頂飾，為忍華鬘義故。四攝諸善見足行神者，主精進波羅蜜中精進波羅蜜。攝諸善見者，是精進義。為常攝諸根，不令起見，即無見不善。五妙寶星幢足行神者，主禪波羅蜜，以妙理為禪，故名為妙。寶者道也。隨行破惑，故名星幢。為萬行為星，不離禪體皆有光照，隨根破惑，知根了了，名之為星。此位以精進行為禪體，禪能現，智智能知法，還以善知法故，名為星也。幢為定也。六樂吐妙音足行神者，主慧波羅蜜。樂吐妙音者，為以精進為慧體故，常樂為人說法故。七栴檀樹光足行神者，主方便波羅蜜。成大悲行故，以香樹為名，表慈悲覆蔭義故。光者，照燭眾生義。八蓮華光明足行神者，主願波羅蜜。智隨大願，隨所利生無所染故。九微妙光明足行神者，主力波羅蜜法王之位，以微妙法光化眾生故。十積集妙華足行神者，主智波羅蜜。以智積集諸教，猶貫華結鬘，不令散失，教化眾生。已上十波羅蜜，皆以精進波羅蜜以為體。位位內自有同別義，思之可見，不可作一概准之。

四結數歎德，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結數歎德，如文可知。

第五段有六行半經，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配法、四結數歎德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五段有六行半經，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配法、四結數歎德。

一舉眾數者，如上初行是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉眾數者，如上初行是。

二寄位表法者，此之一位，表具足方便住中十波羅蜜。以禪波羅蜜為體，以道場是除蘊穢義，明禪能治蘊義故，如世間場也。為明禪定淨六七識之取染，顯般若能開妙慧，簡擇理智體之本實故。以禪波羅蜜以為場體，般若波羅蜜以為人功，以普賢萬行為馱運至法界，普光明智殿為大都居，以一切種智為大藏。此中十箇神，一神為一波羅蜜，為自益益人之行樣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，此之一位，表具足方便住中十波羅蜜。以禪波羅蜜為體，以道場是除蘊穢義，明禪能治蘊義故，如世間場也。為明禪定淨六七識之取染，顯般若能開妙慧，簡擇理智體之本實故。以禪波羅蜜以為場體，般若波羅蜜以為人功，以普賢萬行為馱運至法界，普光明智殿為大都居，以一切種智為大藏。此中十箇神，一神為一波羅蜜，為自益益人之行樣。

三釋名配法者，一淨莊嚴幢道場神，主具足方便住禪波羅蜜中檀波羅蜜。以法性定體為檀之淨地也，以無虧定體萬行為莊嚴幢也。幢明定體不動義。以法性無性為所乘，名之為道。以無性之禪定，能治所依之蘊，名之為場。神者，是無依無性之中大智也。以不思不為無形無質，等周法界而知萬有者，稱之為神。二須彌寶光道場神，以須彌是高顯義，寶光是無垢義，以戒光照俗，見者發心故。以禪定為戒，出過情識，是須彌義。以定能無妄，是無垢義。以定能發慧，寶光義。三雷音幢相道場神，主禪波羅蜜中忍波羅蜜。明毀譽之音如雷，法忍不動，名幢相。道場神，如前釋。十波羅蜜，隨五位中各各自具道場義故。四雨華妙眼道場神，主禪波羅蜜中精進波羅蜜。明法身為定體，依定起萬行精進，名為雨華，是精進義。定能起慧，故稱妙眼。以其法眼行華，利生無懈，是精進故。五華瓔光髻道場神，主禪波羅蜜中禪波羅蜜。以法界自體無動靜上而起行禪，化諸亂意，名之為瓔。以定能發慧故，名之為光。以行招果，用嚴其頂，以此為名。又此十波羅蜜皆為頂法。何以然者？為以十住初心一一度門至佛果故，無初中後故，以從佛果起勝進故。六雨寶莊嚴道場神，主慧波羅蜜，慧能雨法寶故。七勇猛香眼道場神，主方便波羅蜜。此位是慈悲位故，常處生死名為勇猛，慈眼視生名為香眼。以戒定慧解脫解脫知見五分法身之香，而視眾生，拔苦與樂，名為香眼。八金剛彩雲道場神，明第八願波羅蜜，以為願雲覆眾生故。以此位是無功用智，能破邪流，號曰金剛彩雲，明能同異道故。九蓮華光明道場神，主力波羅蜜，是法王之位。處世如蓮華，說法為光明故。十妙光照曜道場神，主智波羅蜜。以大智知根，名為妙光。知根破惑，故名照曜。已上十波羅蜜，皆禪波羅蜜為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋名配法者，一淨莊嚴幢道場神，主具足方便住禪波羅蜜中檀波羅蜜。以法性定體為檀之淨地也，以無虧定體萬行為莊嚴幢也。幢明定體不動義。以法性無性為所乘，名之為道。以無性之禪定，能治所依之蘊，名之為場。神者，是無依無性之中大智也。以不思不為無形無質，等周法界而知萬有者，稱之為神。二須彌寶光道場神，以須彌是高顯義，寶光是無垢義，以戒光照俗，見者發心故。以禪定為戒，出過情識，是須彌義。以定能無妄，是無垢義。以定能發慧，寶光義。三雷音幢相道場神，主禪波羅蜜中忍波羅蜜。明毀譽之音如雷，法忍不動，名幢相。道場神，如前釋。十波羅蜜，隨五位中各各自具道場義故。四雨華妙眼道場神，主禪波羅蜜中精進波羅蜜。明法身為定體，依定起萬行精進，名為雨華，是精進義。定能起慧，故稱妙眼。以其法眼行華，利生無懈，是精進故。五華瓔光髻道場神，主禪波羅蜜中禪波羅蜜。以法界自體無動靜上而起行禪，化諸亂意，名之為瓔。以定能發慧故，名之為光。以行招果，用嚴其頂，以此為名。又此十波羅蜜皆為頂法。何以然者？為以十住初心一一度門至佛果故，無初中後故，以從佛果起勝進故。六雨寶莊嚴道場神，主慧波羅蜜，慧能雨法寶故。七勇猛香眼道場神，主方便波羅蜜。此位是慈悲位故，常處生死名為勇猛，慈眼視生名為香眼。以戒定慧解脫解脫知見五分法身之香，而視眾生，拔苦與樂，名為香眼。八金剛彩雲道場神，明第八願波羅蜜，以為願雲覆眾生故。以此位是無功用智，能破邪流，號曰金剛彩雲，明能同異道故。九蓮華光明道場神，主力波羅蜜，是法王之位。處世如蓮華，說法為光明故。十妙光照曜道場神，主智波羅蜜。以大智知根，名為妙光。知根破惑，故名照曜。已上十波羅蜜，皆禪波羅蜜為體。

四結數歎德，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結數歎德，如文可知。

第六正心住，主般若波羅蜜為體。十箇主城神，為此般若波羅蜜中有十波羅蜜。於中有六行半經，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數歎德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六正心住，主般若波羅蜜為體。十箇主城神，為此般若波羅蜜中有十波羅蜜。於中有六行半經，義分為四：一舉眾數、二寄位表法、三釋名配行、四結數歎德。

一舉眾數者，如初行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉眾數者，如初行。

二寄位表法者，寄此神眾，表正心住空觀成就，明善守護心城，名正心住，如善財童子十住之中第六善知識海幢比丘是也。其在經行地側入于三昧，離出入息，足出長者居士波羅門等，乃至頂上出諸佛等，以廣大身雲遍周法界教化眾生。又如十住位中正心住位。經云「此菩薩聞十種法，心定不動。」即明正心住，善守護心城故。以主城神，寄表正心之位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二寄位表法者，寄此神眾，表正心住空觀成就，明善守護心城，名正心住，如善財童子十住之中第六善知識海幢比丘是也。其在經行地側入于三昧，離出入息，足出長者居士波羅門等，乃至頂上出諸佛等，以廣大身雲遍周法界教化眾生。又如十住位中正心住位。經云「此菩薩聞十種法，心定不動。」即明正心住，善守護心城故。以主城神，寄表正心之位也。

三釋名配行者，所謂一寶峯光曜主城神，主般若波羅蜜中檀波羅蜜。明以無性妙慧廣施含生故，號寶峯光曜。如其山峯，以至虛空相盡處故，明以法空慧至相盡處故。以無相妙慧廣施眾生，名為照曜。主者，空慧自在，名之為主。城者，空有自在，不與涅槃生死合散故，名之為城。又以法慧施人，不與情欲之漏合故，名之為城。二妙嚴宮殿主城神，明以慧利含生，以為戒體。以妙慧為宮，治人為殿，萬行為嚴。又以菩薩正慧為妙嚴，大慈大悲為宮殿，心無思慮為主城。無相妙慧任理智而知，名之為神。此以慧利為主，以戒為防護義，防護一切眾生為城。三清淨喜寶主城神，主慧波羅蜜中忍波羅蜜。明以法空慧而成忍故，故名清淨喜，以忍即喜故。以法喜即名為寶故，明能忍為寶也。自此下七眾神，准上排位配之，經文廣大，不可一一而釋之，略知法則然爾。如主道場神、主城神、主地神等，總是女神，為明慈悲故。而實體中非男非女，但隨事現示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋名配行者，所謂一寶峯光曜主城神，主般若波羅蜜中檀波羅蜜。明以無性妙慧廣施含生故，號寶峯光曜。如其山峯，以至虛空相盡處故，明以法空慧至相盡處故。以無相妙慧廣施眾生，名為照曜。主者，空慧自在，名之為主。城者，空有自在，不與涅槃生死合散故，名之為城。又以法慧施人，不與情欲之漏合故，名之為城。二妙嚴宮殿主城神，明以慧利含生，以為戒體。以妙慧為宮，治人為殿，萬行為嚴。又以菩薩正慧為妙嚴，大慈大悲為宮殿，心無思慮為主城。無相妙慧任理智而知，名之為神。此以慧利為主，以戒為防護義，防護一切眾生為城。三清淨喜寶主城神，主慧波羅蜜中忍波羅蜜。明以法空慧而成忍故，故名清淨喜，以忍即喜故。以法喜即名為寶故，明能忍為寶也。自此下七眾神，准上排位配之，經文廣大，不可一一而釋之，略知法則然爾。如主道場神、主城神、主地神等，總是女神，為明慈悲故。而實體中非男非女，但隨事現示。

第七主地神，主第七不退住方便波羅蜜中十波羅蜜故，各以十箇神名配之。此以法身為地體，能生萬行。以理智慈悲為神性，無所退動故，大悲如地養萬有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七主地神，主第七不退住方便波羅蜜中十波羅蜜故，各以十箇神名配之。此以法身為地體，能生萬行。以理智慈悲為神性，無所退動故，大悲如地養萬有故。

第八主山神，是童真住，行願波羅蜜中十波羅蜜。山者，不動義、高勝義。神者，智體應真自在。明第八住、第八行、第八迴向、第八地，總無功之智不動如山，故以山神表之。其中十箇神，即是此位中十波羅蜜行。亦名智能出世，高勝如山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八主山神，是童真住，行願波羅蜜中十波羅蜜。山者，不動義、高勝義。神者，智體應真自在。明第八住、第八行、第八迴向、第八地，總無功之智不動如山，故以山神表之。其中十箇神，即是此位中十波羅蜜行。亦名智能出世，高勝如山。

第九主林神，是法王子住，主力波羅蜜。明說法如林，廣多覆蔭故，是法師位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九主林神，是法王子住，主力波羅蜜。明說法如林，廣多覆蔭故，是法師位也。

第十主藥神，明灌頂住，主智波羅蜜。於中一箇神主智波羅蜜中十波羅蜜，明智能知根，與法藥故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十主藥神，明灌頂住，主智波羅蜜。於中一箇神主智波羅蜜中十波羅蜜，明智能知根，與法藥故。

第四歎德，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四歎德，如文可知。

已上從海月光大明菩薩至此主藥神，表如來五位眾中十住之門百波羅蜜竟。十行之眾，如下須知。如此一部之典，一切施設總是法門，終不唐設。一事一字，總是五位之中信修悟入之法則故，入法方便門戶。此明佛果五位入法益生覆育之樣式，故入之者創與智合，名之為神。亦以覆育眾生故，為神祐物也。以修行自在處如天。亦以化利諸天故，於十方三界示受天報。亦以迴向門，同脩羅身入諸鬼趣，亦表自在如王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上從海月光大明菩薩至此主藥神，表如來五位眾中十住之門百波羅蜜竟。十行之眾，如下須知。如此一部之典，一切施設總是法門，終不唐設。一事一字，總是五位之中信修悟入之法則故，入法方便門戶。此明佛果五位入法益生覆育之樣式，故入之者創與智合，名之為神。亦以覆育眾生故，為神祐物也。以修行自在處如天。亦以化利諸天故，於十方三界示受天報。亦以迴向門，同脩羅身入諸鬼趣，亦表自在如王。