新華嚴經論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第九

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第十會在〈法界品〉者，明此一會普含諸會及十方剎海法界虛空界總為一會，重重無盡，一切諸佛海及一切眾生之海總以此〈法界〉一品總為一體。一切境界隨眾生心，以此為別，以六相十玄該之，以無思之心照之觀之可見。或以〈世主妙嚴品〉為一會，以普光明殿三會為一會，通前〈世主妙嚴品〉為二會。上昇須彌、夜摩、兜率、他化第三禪等天為五會，通前兩會為七會。〈法界品〉祇園人間為第八會，善財大塔廟處為第九會，以虛空法界一切處會為十會。即該收前後十方總盡，亦是一家所釋，亦不違道理。古人云：九會者，為未知有十一地在第三禪說。此經總十法為准，不可說九也。如善財覺城東會，明前諸會但且寄成五位之法，未寄顯能修行之人。如覺城一會，即明能修行之人及菩薩攝生方便法則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十會在〈法界品〉者，明此一會普含諸會及十方剎海法界虛空界總為一會，重重無盡，一切諸佛海及一切眾生之海總以此〈法界〉一品總為一體。一切境界隨眾生心，以此為別，以六相十玄該之，以無思之心照之觀之可見。或以〈世主妙嚴品〉為一會，以普光明殿三會為一會，通前〈世主妙嚴品〉為二會。上昇須彌、夜摩、兜率、他化第三禪等天為五會，通前兩會為七會。〈法界品〉祇園人間為第八會，善財大塔廟處為第九會，以虛空法界一切處會為十會。即該收前後十方總盡，亦是一家所釋，亦不違道理。古人云：九會者，為未知有十一地在第三禪說。此經總十法為准，不可說九也。如善財覺城東會，明前諸會但且寄成五位之法，未寄顯能修行之人。如覺城一會，即明能修行之人及菩薩攝生方便法則。

第三說佛出世所由者，如來出世寄位示真，若見如來始成正覺及正像末三時教者，非正覺見、非見佛出興，此乃劣解眾生且如是見，求正覺者不應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三說佛出世所由者，如來出世寄位示真，若見如來始成正覺及正像末三時教者，非正覺見、非見佛出興，此乃劣解眾生且如是見，求正覺者不應如是。

問曰：云何見佛出興？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何見佛出興？

答曰：當見自身，無身無心、無出無沒、無內無外，不動不寂、無思無求，世及出世都無住處，無心所法、無法法無心，心法無依、性無始末，以無依住智說如斯法，教化眾生皆令悟入，是名見佛出興。如〈光明覺品〉文殊師利頌曰「世及出世見，一切皆超越，而能善知法，當成大光曜。若於一切智，發生迴向心，見心無所生，當獲大名稱。眾生無所生，亦復無有壞，若得如是智，當成無上道。一中解無量，無量中解一，了彼互生起，當成無所畏。」前兩行頌明佛出興，後兩行頌明正覺中智。佛出興當知如是，不令眾生取佛出興滅沒之相、見初見末，但見自身、眾生身心無生滅體，是出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：當見自身，無身無心、無出無沒、無內無外，不動不寂、無思無求，世及出世都無住處，無心所法、無法法無心，心法無依、性無始末，以無依住智說如斯法，教化眾生皆令悟入，是名見佛出興。如〈光明覺品〉文殊師利頌曰「世及出世見，一切皆超越，而能善知法，當成大光曜。若於一切智，發生迴向心，見心無所生，當獲大名稱。眾生無所生，亦復無有壞，若得如是智，當成無上道。一中解無量，無量中解一，了彼互生起，當成無所畏。」前兩行頌明佛出興，後兩行頌明正覺中智。佛出興當知如是，不令眾生取佛出興滅沒之相、見初見末，但見自身、眾生身心無生滅體，是出世間。

夫說一部之經，始終徒眾形相總有二百二十八眾，形類部從莊嚴道場形類各異。當會事意皆有所表，至位方明，不可云摸。且初一品有四十五眾，表意如下，至文方釋。教文廣博，預陳難解，對事方指、目視道存。如前長科經意六段門中，第一會中始成正覺，總有六品經，經有十一卷。其中品名者，一〈世主妙嚴品〉、二〈如來現相品〉、三〈普賢三昧品〉、四〈世界成就品〉、五〈華藏世界品〉、六〈毘盧遮那品〉。此六品經，於初會中有六種意。此初會中，從「如是我聞」已下，是序分、正說分、流通分，自餘會皆然。從「如是我聞一時」六字至「始成正覺」，是序分。「其地堅固金剛所成」已下，是正說分。至「動地雨華」是流通分，從正說分中，說如來成佛因果，菩薩神天五十眾，表佛自行利生之眾，令諸來菩薩見知因果，及示現得道入法入，即同佛所知見法，與後學者以為樣式。從其凡夫入法，即同佛知見故。初發心時便成正覺，從此義生。以後諸會悉自有序分，至文方明。大都付囑流通分，〈如來出現品〉是，前已敘竟，如輪王大子喻是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫說一部之經，始終徒眾形相總有二百二十八眾，形類部從莊嚴道場形類各異。當會事意皆有所表，至位方明，不可云摸。且初一品有四十五眾，表意如下，至文方釋。教文廣博，預陳難解，對事方指、目視道存。如前長科經意六段門中，第一會中始成正覺，總有六品經，經有十一卷。其中品名者，一〈世主妙嚴品〉、二〈如來現相品〉、三〈普賢三昧品〉、四〈世界成就品〉、五〈華藏世界品〉、六〈毘盧遮那品〉。此六品經，於初會中有六種意。此初會中，從「如是我聞」已下，是序分、正說分、流通分，自餘會皆然。從「如是我聞一時」六字至「始成正覺」，是序分。「其地堅固金剛所成」已下，是正說分。至「動地雨華」是流通分，從正說分中，說如來成佛因果，菩薩神天五十眾，表佛自行利生之眾，令諸來菩薩見知因果，及示現得道入法入，即同佛所知見法，與後學者以為樣式。從其凡夫入法，即同佛知見故。初發心時便成正覺，從此義生。以後諸會悉自有序分，至文方明。大都付囑流通分，〈如來出現品〉是，前已敘竟，如輪王大子喻是。

一初〈世主妙嚴品〉，明佛始成正覺，諸世間主來集慶佛成道，又自求所益。又所表如來自行五位法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一初〈世主妙嚴品〉，明佛始成正覺，諸世間主來集慶佛成道，又自求所益。又所表如來自行五位法門。

二〈如來現相品〉，明佛始成正覺，口光告眾、毫光示法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二〈如來現相品〉，明佛始成正覺，口光告眾、毫光示法。

三〈普賢三昧品〉，明佛令普賢長子入如來藏身三昧，審諦觀法。從三昧起，說佛果報、眾生業力，成就世界依正二報國土莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三〈普賢三昧品〉，明佛令普賢長子入如來藏身三昧，審諦觀法。從三昧起，說佛果報、眾生業力，成就世界依正二報國土莊嚴。

四便說〈世界成就品〉，明由眾生業力起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四便說〈世界成就品〉，明由眾生業力起。

五〈華藏世界品〉，明華藏世界海是佛自智果報得莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五〈華藏世界品〉，明華藏世界海是佛自智果報得莊嚴。

六〈毘盧遮那品〉，即明引古證今，令眾信順，法不虛來古今相照，令信不疑。今此初會六品經，皆有意趣。就六品之中，還依會釋，分為二門：一〈世主妙嚴品〉一品經，明佛始成正覺，略示依正二報之所莊嚴。二〈如來現相品〉已下五品經，明示果勸修。於此二門，且於初門〈世主妙嚴〉一品，義分十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六〈毘盧遮那品〉，即明引古證今，令眾信順，法不虛來古今相照，令信不疑。今此初會六品經，皆有意趣。就六品之中，還依會釋，分為二門：一〈世主妙嚴品〉一品經，明佛始成正覺，略示依正二報之所莊嚴。二〈如來現相品〉已下五品經，明示果勸修。於此二門，且於初門〈世主妙嚴〉一品，義分十門。

第一明毘盧遮那始成正覺，依正二報之所莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明毘盧遮那始成正覺，依正二報之所莊嚴。

第二明十普賢眾、常隨佛眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明十普賢眾、常隨佛眾。

第三明諸神八部諸天來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明諸神八部諸天來集。

第四明結眾已來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明結眾已來。

第五明十大天王，以自得益法門，歎佛十地行果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明十大天王，以自得益法門，歎佛十地行果。

第六明日月天子八部王等，以自得益法門，歎佛十迴向行果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明日月天子八部王等，以自得益法門，歎佛十迴向行果。

第七明十眾諸神，主稼神為首，各以自所得法門，歎佛十行之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明十眾諸神，主稼神為首，各以自所得法門，歎佛十行之果。

第八明海月光大明菩薩等十大菩薩，通九眾諸神，以自所得法門，歎佛十住行果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八明海月光大明菩薩等十大菩薩，通九眾諸神，以自所得法門，歎佛十住行果。

第九明座出自眾，明佛自行普賢行，歎佛自行普賢行果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九明座出自眾，明佛自行普賢行，歎佛自行普賢行果。

第十明華藏世界動地興供，明佛出興，大眾歡喜福威感應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十明華藏世界動地興供，明佛出興，大眾歡喜福威感應。

已上初會十門中，菩薩神天總得如來五位法門。但化令入位者，皆得一分應真理智，總得稱之為神能主導眾生，非鬼神之神，以入如來智，法力自在故。十地如天，亦明自在，至文方廣明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上初會十門中，菩薩神天總得如來五位法門。但化令入位者，皆得一分應真理智，總得稱之為神能主導眾生，非鬼神之神，以入如來智，法力自在故。十地如天，亦明自在，至文方廣明。

今釋此初會中〈世主妙嚴〉一品，如前十段科文中第一段，明佛始成正覺。於此一段復分為二：一釋經題目、二隨文釋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今釋此初會中〈世主妙嚴〉一品，如前十段科文中第一段，明佛始成正覺。於此一段復分為二：一釋經題目、二隨文釋義。

一釋經題目者，何故名為大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一？解云：大者無方義。方者法則義。廣者理智遍周義。佛者智體無依住義、智自在義。華者遍法界無盡行義，以行能開敷自他果故，華是感果義、開敷義。嚴是莊飾義，明初發心住位，以十信中有作行華，開敷十住位中妙理智慧果故，復生無作十種行華，常以法行互嚴，用淨自利利他之道故。行為嚴飾義。世主妙嚴者，以此初品有諸神天八部之眾，皆為世間主，各將十佛世界微塵數隨身部從，或但云無量，來嚴道場。此為依眾成名，故云世主妙嚴。又佛及菩薩皆為世間之主故，以能主導眾生，總為世間主故。亦此初品總標一部，都舉總有二百二十八眾，形狀不同、各各部類，或言一佛世界微塵、或言十佛世界微塵、或言無量，以嚴海會故，言世主妙嚴。或以佛福報境界妙嚴依正，亦得稱為世主妙嚴。為如來亦為世間主，主導眾生故，此為依主得名。品者，均別義，明五位及信心同異差降意類別敘，進修生熟各有條貫、次第分明，令後學者自識本行進修不惑故，為品類均別義也。第一者，非是次第前後之第一，為法界門中無前頭在後之次第，皆是一時無二念。同時顯著，諸品之第一；一多緣起，同時之第一，是名同時具足相應門、一多相容不同門，以十玄門及六相義通融，不可以如情所繫，故名第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋經題目者，何故名為大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一？解云：大者無方義。方者法則義。廣者理智遍周義。佛者智體無依住義、智自在義。華者遍法界無盡行義，以行能開敷自他果故，華是感果義、開敷義。嚴是莊飾義，明初發心住位，以十信中有作行華，開敷十住位中妙理智慧果故，復生無作十種行華，常以法行互嚴，用淨自利利他之道故。行為嚴飾義。世主妙嚴者，以此初品有諸神天八部之眾，皆為世間主，各將十佛世界微塵數隨身部從，或但云無量，來嚴道場。此為依眾成名，故云世主妙嚴。又佛及菩薩皆為世間之主故，以能主導眾生，總為世間主故。亦此初品總標一部，都舉總有二百二十八眾，形狀不同、各各部類，或言一佛世界微塵、或言十佛世界微塵、或言無量，以嚴海會故，言世主妙嚴。或以佛福報境界妙嚴依正，亦得稱為世主妙嚴。為如來亦為世間主，主導眾生故，此為依主得名。品者，均別義，明五位及信心同異差降意類別敘，進修生熟各有條貫、次第分明，令後學者自識本行進修不惑故，為品類均別義也。第一者，非是次第前後之第一，為法界門中無前頭在後之次第，皆是一時無二念。同時顯著，諸品之第一；一多緣起，同時之第一，是名同時具足相應門、一多相容不同門，以十玄門及六相義通融，不可以如情所繫，故名第一。

二隨文釋義者，從「如是我聞一時至如是無量功德」以來，於中有七十一行經，長科為四分：一從「初如是我聞一時」以下至「始成正覺」，於中有八句經，總明斷疑成信分。前之六字明結集聞經之主，後之五句序致如來得道之處。二「其地堅固」以下至「妙音遐暢無處不及」，於中有二十六行半經，總明歎佛依正，此土他方及菩薩神力莊嚴道場分，此如帝網之他方。三「爾時世尊處於此座」以下至「所有莊嚴悉令顯現」，於中有十三行經，歎佛成道修行果滿，依正報德悲智攝生自在無邊分。四從「有十佛世界微塵數菩薩」以下至「無量功德」，於中有三十行經，明菩薩大眾圍繞分。又從初斷疑成信分中，義分為三：一定傳教人、二定說經時分、三釋經文義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨文釋義者，從「如是我聞一時至如是無量功德」以來，於中有七十一行經，長科為四分：一從「初如是我聞一時」以下至「始成正覺」，於中有八句經，總明斷疑成信分。前之六字明結集聞經之主，後之五句序致如來得道之處。二「其地堅固」以下至「妙音遐暢無處不及」，於中有二十六行半經，總明歎佛依正，此土他方及菩薩神力莊嚴道場分，此如帝網之他方。三「爾時世尊處於此座」以下至「所有莊嚴悉令顯現」，於中有十三行經，歎佛成道修行果滿，依正報德悲智攝生自在無邊分。四從「有十佛世界微塵數菩薩」以下至「無量功德」，於中有三十行經，明菩薩大眾圍繞分。又從初斷疑成信分中，義分為三：一定傳教人、二定說經時分、三釋經文義。

一定傳教人者，如三乘中《大智度論》第二卷所釋「如來臨入涅槃時告阿難：『十二部經汝當流通。』告優波離：『一切戒律汝當受持。』告阿那律：『汝得天眼，當守護舍利，勸人供養。』告大眾言：『我若住一劫、若減一劫，會亦當滅。』語已雙林北首而臥入般涅槃。阿難親屬，愛習未除、心沒憂海。阿泥盧豆語阿難：『汝是守護佛法藏者，不應如凡夫人自沒憂海。諸有為法並是無常，汝何愁憂？又佛世尊手付汝法，汝今愁悶，失所受事。世尊今日雖在，明朝即無，汝當問佛未來要事。』」盧豆教問要事有四：一問如來在世，親自說法人皆信受，如來滅後一切經首當置何言。二問如來在世，諸比丘等以佛為師，如來滅後以何為師。三問如來在世，諸比丘，等依佛而住，如來滅後依誰而住。四問如來在世，惡性車匿佛自治之，佛滅度後云何共住。阿難如教請問世尊，世尊答云：經首當置「如是我聞一時」等六字為句。二云諸比丘皆以波羅提木叉為師。三云諸比丘皆以四念處為住。四云惡性比丘以梵檀治之，此云默擯，若心軟伏為說《迦旃延經》，此云離有無破我慢心。又如五卷《大悲經》中，阿難請佛：「云何結集法眼？」佛告阿難：「我滅度後，大德比丘應如是問：『世尊何處說大阿陀那等經？』汝應如是答：『如是我聞，一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成正覺說法，乃至娑羅雙樹間說。』」如是等二十餘處所說之經，佛自重教阿難結集如是。是故此六字句義，佛教立故，斷後聞經者疑，知非是他餘人說故，亦非阿難自說，依涅槃安立如經初。准科文，從「如是我聞一時至始成正覺」有八句，依五卷經說令眾斷疑。一者如是是一句；我聞是二句；一時是三句；佛在是四句；摩竭提國阿蘭若法菩提場中，此之三句義唯是一，但陳其一處三法是一。并始成正覺為六句。是故「如是我聞一時佛在菩提場中始成正覺」，總為六句。今言如是者，如即如佛所言。是者，是佛所說，簡非異說。兩名相順契信不殊，明真是佛說，非阿難自說，亦非魔梵所說。又我聞一句，是阿難從佛所聞，非轉轉傳聞故，亦非是非人所制故，又非如外道經書，青烏銜來、石崖崩得，是斷疑成信分。如真諦三藏云：「依微細律，阿難當昇法座之時，其身如佛具足相好。眾見此瑞，遂生三疑：一疑佛大師從涅槃起，更為眾生說法；二疑他方佛來；三疑阿難轉身成佛。今為除此三疑，故安立六字，是阿難自稱如是之法我從佛聞，知非是佛重起所說法，亦非他方佛來，又非阿難自身成佛，但以法力故令我似佛。是故下高座已，還復本形。」以此義故，以此六字用斷眾疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一定傳教人者，如三乘中《大智度論》第二卷所釋「如來臨入涅槃時告阿難：『十二部經汝當流通。』告優波離：『一切戒律汝當受持。』告阿那律：『汝得天眼，當守護舍利，勸人供養。』告大眾言：『我若住一劫、若減一劫，會亦當滅。』語已雙林北首而臥入般涅槃。阿難親屬，愛習未除、心沒憂海。阿泥盧豆語阿難：『汝是守護佛法藏者，不應如凡夫人自沒憂海。諸有為法並是無常，汝何愁憂？又佛世尊手付汝法，汝今愁悶，失所受事。世尊今日雖在，明朝即無，汝當問佛未來要事。』」盧豆教問要事有四：一問如來在世，親自說法人皆信受，如來滅後一切經首當置何言。二問如來在世，諸比丘等以佛為師，如來滅後以何為師。三問如來在世，諸比丘，等依佛而住，如來滅後依誰而住。四問如來在世，惡性車匿佛自治之，佛滅度後云何共住。阿難如教請問世尊，世尊答云：經首當置「如是我聞一時」等六字為句。二云諸比丘皆以波羅提木叉為師。三云諸比丘皆以四念處為住。四云惡性比丘以梵檀治之，此云默擯，若心軟伏為說《迦旃延經》，此云離有無破我慢心。又如五卷《大悲經》中，阿難請佛：「云何結集法眼？」佛告阿難：「我滅度後，大德比丘應如是問：『世尊何處說大阿陀那等經？』汝應如是答：『如是我聞，一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成正覺說法，乃至娑羅雙樹間說。』」如是等二十餘處所說之經，佛自重教阿難結集如是。是故此六字句義，佛教立故，斷後聞經者疑，知非是他餘人說故，亦非阿難自說，依涅槃安立如經初。准科文，從「如是我聞一時至始成正覺」有八句，依五卷經說令眾斷疑。一者如是是一句；我聞是二句；一時是三句；佛在是四句；摩竭提國阿蘭若法菩提場中，此之三句義唯是一，但陳其一處三法是一。并始成正覺為六句。是故「如是我聞一時佛在菩提場中始成正覺」，總為六句。今言如是者，如即如佛所言。是者，是佛所說，簡非異說。兩名相順契信不殊，明真是佛說，非阿難自說，亦非魔梵所說。又我聞一句，是阿難從佛所聞，非轉轉傳聞故，亦非是非人所制故，又非如外道經書，青烏銜來、石崖崩得，是斷疑成信分。如真諦三藏云：「依微細律，阿難當昇法座之時，其身如佛具足相好。眾見此瑞，遂生三疑：一疑佛大師從涅槃起，更為眾生說法；二疑他方佛來；三疑阿難轉身成佛。今為除此三疑，故安立六字，是阿難自稱如是之法我從佛聞，知非是佛重起所說法，亦非他方佛來，又非阿難自身成佛，但以法力故令我似佛。是故下高座已，還復本形。」以此義故，以此六字用斷眾疑

問。如三乘中說阿難，既是佛得道夜生，年二十方為佛弟子，其二十年已後經是親聞，已前傳聞。故《轉法輪經》云「阿難結集，自說偈曰：『佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞。佛遊波羅奈，為五比丘眾，轉四諦法輪。』」故知以前非親聞故。又薩婆多論云「阿難為佛作侍者時，請願言：『願佛二十年中所說之經，盡為我說。勿與我故衣及殘食。』」將知此也是觀聞。又如《涅槃經》云「阿難多聞士，若在若不在，自然常解了，常與無常義。又阿難得覺意三昧，佛所說經遠近常聞。」此以阿難傳法，並是三乘經中所說。如此《大方廣佛華嚴經》傳法阿難，非如上說。夫天中之天十方調御化儀主伴，豈是小緣？自非器類齊肩示陰陽而影響，三世九世窮劫一念而知，無盡古今常如即夕，今以三乘情見延促始終者，未可詳其傳教之主。今此《華嚴經》明傳教主伴者，皆是神洞玄源、道齊智海，如文殊、普賢互為師範之者所為也。豈論生時年歲作前後之見？如是佛出興世轉法輪時，如來以性海大智之印，印眾生情欲為文字，於一音中無前後際一時普印。隨樂不同，各隨自心所樂之法皆得聞之。設阿難示行傳教之主伴者，是普賢行海隨器高低出沒任流、依根現跡，皆不得以三乘定例。如上所說，並是聖賢密潛同事，是應三乘權化，未為了教。如《阿闍世王懺悔經》有三種阿難：一阿難陀，此云慶喜，持聲聞法藏，於上二乘隨力隨分。二阿難陀跋陀羅，此云慶喜賢，持中乘法藏，於上大乘隨力隨分，於下小乘容與兼持。三阿難陀娑伽羅，此云慶喜海，菩薩持大乘法藏，於下小乘容與兼持，此者亦是三乘中傳教阿難，未為實教。如是《華嚴經》傳教阿難者，正阿難昇高座時身同諸佛，一時頓演四乘等教，隨根結集。即阿難與佛體用不殊，此釋亦不違道理。又如《涅槃經》云「阿難所未聞經，弘廣菩薩當為流通。」若望此經非三乘所知，即此弘廣菩薩傳教非謬。今此稱如是我聞者，弘廣菩薩也。又《大智度論》云是文殊師利稱如是我聞，以彼論中云「文殊師利，佛涅槃後四百年中，時文殊師利猶在世間故。」又如《大智度論》云「文殊師利與阿難在餘清淨處結集摩訶衍藏。」如上所釋，總是聖者隨方便言。若以大體論之，總是如來、文殊師利、普賢菩薩隨事之行故。設言三身阿難，亦復如是，總是佛自普賢行中隨根方便、隨器高低故。已上定傳教人竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。如三乘中說阿難，既是佛得道夜生，年二十方為佛弟子，其二十年已後經是親聞，已前傳聞。故《轉法輪經》云「阿難結集，自說偈曰：『佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞。佛遊波羅奈，為五比丘眾，轉四諦法輪。』」故知以前非親聞故。又薩婆多論云「阿難為佛作侍者時，請願言：『願佛二十年中所說之經，盡為我說。勿與我故衣及殘食。』」將知此也是觀聞。又如《涅槃經》云「阿難多聞士，若在若不在，自然常解了，常與無常義。又阿難得覺意三昧，佛所說經遠近常聞。」此以阿難傳法，並是三乘經中所說。如此《大方廣佛華嚴經》傳法阿難，非如上說。夫天中之天十方調御化儀主伴，豈是小緣？自非器類齊肩示陰陽而影響，三世九世窮劫一念而知，無盡古今常如即夕，今以三乘情見延促始終者，未可詳其傳教之主。今此《華嚴經》明傳教主伴者，皆是神洞玄源、道齊智海，如文殊、普賢互為師範之者所為也。豈論生時年歲作前後之見？如是佛出興世轉法輪時，如來以性海大智之印，印眾生情欲為文字，於一音中無前後際一時普印。隨樂不同，各隨自心所樂之法皆得聞之。設阿難示行傳教之主伴者，是普賢行海隨器高低出沒任流、依根現跡，皆不得以三乘定例。如上所說，並是聖賢密潛同事，是應三乘權化，未為了教。如《阿闍世王懺悔經》有三種阿難：一阿難陀，此云慶喜，持聲聞法藏，於上二乘隨力隨分。二阿難陀跋陀羅，此云慶喜賢，持中乘法藏，於上大乘隨力隨分，於下小乘容與兼持。三阿難陀娑伽羅，此云慶喜海，菩薩持大乘法藏，於下小乘容與兼持，此者亦是三乘中傳教阿難，未為實教。如是《華嚴經》傳教阿難者，正阿難昇高座時身同諸佛，一時頓演四乘等教，隨根結集。即阿難與佛體用不殊，此釋亦不違道理。又如《涅槃經》云「阿難所未聞經，弘廣菩薩當為流通。」若望此經非三乘所知，即此弘廣菩薩傳教非謬。今此稱如是我聞者，弘廣菩薩也。又《大智度論》云是文殊師利稱如是我聞，以彼論中云「文殊師利，佛涅槃後四百年中，時文殊師利猶在世間故。」又如《大智度論》云「文殊師利與阿難在餘清淨處結集摩訶衍藏。」如上所釋，總是聖者隨方便言。若以大體論之，總是如來、文殊師利、普賢菩薩隨事之行故。設言三身阿難，亦復如是，總是佛自普賢行中隨根方便、隨器高低故。已上定傳教人竟。

二定說經時分者，略立十種說教前後不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二定說經時分者，略立十種說教前後不同。

一如《力士經》說，佛初成道，一七日思惟已，即於鹿園說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一如《力士經》說，佛初成道，一七日思惟已，即於鹿園說法。

二如《大品經》說，佛初成道，鹿苑轉四諦法輪，無量眾發聲聞心乃至獨覺心、大菩提心，不言時日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二如《大品經》說，佛初成道，鹿苑轉四諦法輪，無量眾發聲聞心乃至獨覺心、大菩提心，不言時日。

三如《法華經》說，三七日詣鹿園說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三如《法華經》說，三七日詣鹿園說法。

四如《四分戒》及薩婆多論，六七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四如《四分戒》及薩婆多論，六七日方說法。

五如《興起行經》及《出曜經》，七七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五如《興起行經》及《出曜經》，七七日方說法。

六如《五分律》，八七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六如《五分律》，八七日方說法。

七如《大智度論》，五十七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七如《大智度論》，五十七日方說法。

八如《十二遊行經》說，一年不說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八如《十二遊行經》說，一年不說法。

九依今唐朝藏法師，決定將如來成道定二七日說《華嚴經》。已上見佛說法前後不同，皆是隨自見佛說法前後不同，非是依本法界成實之說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九依今唐朝藏法師，決定將如來成道定二七日說《華嚴經》。已上見佛說法前後不同，皆是隨自見佛說法前後不同，非是依本法界成實之說。

十今(通玄)依此華嚴法界門定說法時分，還依本教定其時分，總不如上。如來依真，出世利物還令至真。若也各自隨逐自情，永劫迷輪苦趣、乖真逐妄。佛意不然，經自有明文，何須違教？逐權背實，障業何休？如〈十定品〉說「如來於剎那際出現於世、入涅槃」，總無時也。言剎那際者，猶是寄言爾。以無時即一切時出現、一切時說法、一切時涅槃，為寂用無礙故，隨眾生心現故。又如《法華經》「吾從成佛已來，經無量阿僧祇劫。」以無時可量，故言無量。此為佛說法時，以此為定，不逐世情遠思為無量之想也。以無時是佛說法時也，以本教說本時。本時者，法界無時也。如〈十定品〉「以剎那際出現於世入涅槃」者，意言時無可移，如剎那際，總明法界無可遷移時也。今定說經時分，只是三世古今情盡，以為本說法時也，不可依前權教逐情引接之說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十今(通玄)依此華嚴法界門定說法時分，還依本教定其時分，總不如上。如來依真，出世利物還令至真。若也各自隨逐自情，永劫迷輪苦趣、乖真逐妄。佛意不然，經自有明文，何須違教？逐權背實，障業何休？如〈十定品〉說「如來於剎那際出現於世、入涅槃」，總無時也。言剎那際者，猶是寄言爾。以無時即一切時出現、一切時說法、一切時涅槃，為寂用無礙故，隨眾生心現故。又如《法華經》「吾從成佛已來，經無量阿僧祇劫。」以無時可量，故言無量。此為佛說法時，以此為定，不逐世情遠思為無量之想也。以無時是佛說法時也，以本教說本時。本時者，法界無時也。如〈十定品〉「以剎那際出現於世入涅槃」者，意言時無可移，如剎那際，總明法界無可遷移時也。今定說經時分，只是三世古今情盡，以為本說法時也，不可依前權教逐情引接之說。

三釋經文義者，一從初六字八句斷疑成信分中，依《大智度論》云「如者順也，又是者印也。即印順信受，故言如是。如是總舉一部文義，即指已所聞之法故，故云如是。」又依長耳三藏約三寶釋，一約佛，謂如佛所說，是我所聞，是佛所說。又依藏法師釋約法云：謂如我所聞，是佛所說。又如稱理教是我所聞。又今(通玄)約法釋云：如者，諸法如故。是者，即是佛故。故言如是。以法界大智之真我，聞佛說法界大智之真經，故言如是我聞，即明師弟體一。此約華嚴法界門釋，為明初發心因果理智不異佛故。又一切法如也，以法體如，所說法者及法亦如。此法界智是所聞之智，智亦如如故，故言如是。心境不二方聞佛所說經，若心境有差不可聞佛所說，亦復不能信順領受故。我聞者，是法界智之真我，還見法界智之真佛，還聞法界智之真經。總法界智之真人互為主伴，還化法界智之真眾生，悟入法界智之真性故，故言如是我聞。夫佛日出興化群生之軌範，所有結集傳經之主伴，自非氣類齊光道相知而利物。以弘廣菩薩、文殊師利、如來自行普賢等傳持聖教是實也，非實是種智外三乘之人能傳教乎。設是阿難，亦是同流，皆以常樂我淨大智慧之真我，聞如來大智所說之真經。非假我故，皆如佛知見，故言如是我聞，不同《涅槃》具四緣和合之所聞故。云何四緣？一耳根不壞、二聲在可聞、三中間無障礙、四有欲欲聞。如是之聞，是凡夫聞故。又凡夫及三乘有十種緣方得聞：一本識為依、二耳識種子為因、三末那為染污依、四意識相依、五自類耳識為無間依、六耳根不壞為境根、七作意欲聞、八境為所緣緣、九中間無障礙、十境近在可聞。如是之聞、是凡夫及三乘有限量聞，不同此教菩薩以遍法界大智慧為聞，更無能所，以一圓明智境一念普聞三世劫無量等諸聲，皆不如上說。凡夫及三乘繫無量劫者，是法界門中一念一時聞，以智無裏外，一時聞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三釋經文義者，一從初六字八句斷疑成信分中，依《大智度論》云「如者順也，又是者印也。即印順信受，故言如是。如是總舉一部文義，即指已所聞之法故，故云如是。」又依長耳三藏約三寶釋，一約佛，謂如佛所說，是我所聞，是佛所說。又依藏法師釋約法云：謂如我所聞，是佛所說。又如稱理教是我所聞。又今(通玄)約法釋云：如者，諸法如故。是者，即是佛故。故言如是。以法界大智之真我，聞佛說法界大智之真經，故言如是我聞，即明師弟體一。此約華嚴法界門釋，為明初發心因果理智不異佛故。又一切法如也，以法體如，所說法者及法亦如。此法界智是所聞之智，智亦如如故，故言如是。心境不二方聞佛所說經，若心境有差不可聞佛所說，亦復不能信順領受故。我聞者，是法界智之真我，還見法界智之真佛，還聞法界智之真經。總法界智之真人互為主伴，還化法界智之真眾生，悟入法界智之真性故，故言如是我聞。夫佛日出興化群生之軌範，所有結集傳經之主伴，自非氣類齊光道相知而利物。以弘廣菩薩、文殊師利、如來自行普賢等傳持聖教是實也，非實是種智外三乘之人能傳教乎。設是阿難，亦是同流，皆以常樂我淨大智慧之真我，聞如來大智所說之真經。非假我故，皆如佛知見，故言如是我聞，不同《涅槃》具四緣和合之所聞故。云何四緣？一耳根不壞、二聲在可聞、三中間無障礙、四有欲欲聞。如是之聞，是凡夫聞故。又凡夫及三乘有十種緣方得聞：一本識為依、二耳識種子為因、三末那為染污依、四意識相依、五自類耳識為無間依、六耳根不壞為境根、七作意欲聞、八境為所緣緣、九中間無障礙、十境近在可聞。如是之聞、是凡夫及三乘有限量聞，不同此教菩薩以遍法界大智慧為聞，更無能所，以一圓明智境一念普聞三世劫無量等諸聲，皆不如上說。凡夫及三乘繫無量劫者，是法界門中一念一時聞，以智無裏外，一時聞故。

一時者，依梁《攝論》，一時有三義：一平等時，無沈浮顛倒故；二和合時，謂令聞能聞正聞故；三轉法輪時，即正說正受時故。如依諸古人說，正是說《法華經》時，非是說餘經時；正是說《金剛般若經》時，非是說餘經時，名為一時。取正是說當部經時，名為一時。今此說《大方廣佛華嚴經》時即不爾，即是以法界體，寄言一剎那際出世及涅槃，以一言音一時遍周十方國土轉法輪時，名為一時。非如上說一時之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時者，依梁《攝論》，一時有三義：一平等時，無沈浮顛倒故；二和合時，謂令聞能聞正聞故；三轉法輪時，即正說正受時故。如依諸古人說，正是說《法華經》時，非是說餘經時；正是說《金剛般若經》時，非是說餘經時，名為一時。取正是說當部經時，名為一時。今此說《大方廣佛華嚴經》時即不爾，即是以法界體，寄言一剎那際出世及涅槃，以一言音一時遍周十方國土轉法輪時，名為一時。非如上說一時之義。

佛者，覺也。覺有二義：一始覺、二本覺。此佛者，覺無始終，三世障盡，名之為佛。不如權教有出世涅槃，有始終故。又佛者，《大智度論》中有四義：一名有德，謂婆伽名德，婆名有故。二名巧分別，婆伽名分別，婆名巧故。三名有聲，婆伽名聲，婆名有故。四名能破婬怒癡，婆伽名破，婆名婬怒癡故。又《佛地論》說有六義，頌云「自在熾盛及端嚴，名稱吉祥與尊貴，具斯六種義差別，是故總號為薄加。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者，覺也。覺有二義：一始覺、二本覺。此佛者，覺無始終，三世障盡，名之為佛。不如權教有出世涅槃，有始終故。又佛者，《大智度論》中有四義：一名有德，謂婆伽名德，婆名有故。二名巧分別，婆伽名分別，婆名巧故。三名有聲，婆伽名聲，婆名有故。四名能破婬怒癡，婆伽名破，婆名婬怒癡故。又《佛地論》說有六義，頌云「自在熾盛及端嚴，名稱吉祥與尊貴，具斯六種義差別，是故總號為薄加。」

在者，在何處所。有二義，一指事、二舉法。指事者，在摩竭提國，且指其國。舉法者，在何處也，在法界。即事即法界無二故，為法界無中邊大小彼此故。又摩竭提國者，此云不害國，摩者云無，竭提云害，總云無害國。又云：摩者不也，竭提者至，言其此國將謀兵勇，隣國敵不能侵至。又摩者遍也，竭提云聰慧，此國為多有聰慧人遍其國內故。又云：摩者大也，竭提體也，謂五印土中此國最大，統攝諸國，故云大體也。此國王不行刑戮，其有罪者送置寒林中。為明佛大悲，以處表德故。阿蘭若法，此云寂靜處。寂靜有二義：一事、二理。一事者，在摩伽陀國尼連河側漚樓頻螺聚落中，去人間五里、一牛吼地也。得阿耨多羅三藐三菩提。此處有一萬道場神，常在其處。一切諸佛示成正覺，總在其中，表如來萬行圓滿中道無邊故，此處是閻浮提之中心故。二理者，即一切法自體靜故，即動而常靜故。菩提道場者有二義故：一事、二理。一事者，如前尼連河邊。二理者，遍法界也。法界無邊、中道無邊，於一切剎皆示成佛故。如世間場簡穢故，法場治惑故，示現成佛治眾生惑故。此場依主釋，為佛在其中現成道故，依主得名為覺場也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在者，在何處所。有二義，一指事、二舉法。指事者，在摩竭提國，且指其國。舉法者，在何處也，在法界。即事即法界無二故，為法界無中邊大小彼此故。又摩竭提國者，此云不害國，摩者云無，竭提云害，總云無害國。又云：摩者不也，竭提者至，言其此國將謀兵勇，隣國敵不能侵至。又摩者遍也，竭提云聰慧，此國為多有聰慧人遍其國內故。又云：摩者大也，竭提體也，謂五印土中此國最大，統攝諸國，故云大體也。此國王不行刑戮，其有罪者送置寒林中。為明佛大悲，以處表德故。阿蘭若法，此云寂靜處。寂靜有二義：一事、二理。一事者，在摩伽陀國尼連河側漚樓頻螺聚落中，去人間五里、一牛吼地也。得阿耨多羅三藐三菩提。此處有一萬道場神，常在其處。一切諸佛示成正覺，總在其中，表如來萬行圓滿中道無邊故，此處是閻浮提之中心故。二理者，即一切法自體靜故，即動而常靜故。菩提道場者有二義故：一事、二理。一事者，如前尼連河邊。二理者，遍法界也。法界無邊、中道無邊，於一切剎皆示成佛故。如世間場簡穢故，法場治惑故，示現成佛治眾生惑故。此場依主釋，為佛在其中現成道故，依主得名為覺場也。

始成正覺者，古今情盡名之為始，心無所依名之為正，理智相應名之為覺，得如是法名之為成。又自覺覺他名之為覺。以上釋八句中斷疑成信分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始成正覺者，古今情盡名之為始，心無所依名之為正，理智相應名之為覺，得如是法名之為成。又自覺覺他名之為覺。以上釋八句中斷疑成信分竟。

第二莊嚴道場分者，從「其地堅固」以下至「妙音遐暢無處不及」，於中有二十六行半經，明如來依正二報莊嚴道場。於此一段文中，明如來本行中四種因，感四種果報。於一心性中有四種因，行十波羅蜜，又於其中各得十種莊嚴。何者為四種因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二莊嚴道場分者，從「其地堅固」以下至「妙音遐暢無處不及」，於中有二十六行半經，明如來依正二報莊嚴道場。於此一段文中，明如來本行中四種因，感四種果報。於一心性中有四種因，行十波羅蜜，又於其中各得十種莊嚴。何者為四種因？

第一以法身因報得金剛地。經云「其地堅固」者是也。其地上有十種莊嚴，即以十波羅蜜以成依報，金剛地為正報。何者為十種莊嚴？一以法性中大智以為檀體者，即一行中具十行總圓故。以此經宗一行即一切行，主伴恒圓滿故，故以寶輪圓滿用嚴金地，明一即一切故。二以寶華以嚴金地者，明其性戒清潔，猶如妙華開敷菡萏令人樂見，發生自他善因果故。三摩尼寶以嚴金地者，摩尼此云離垢寶也，以忍行清高心無諸垢所招依果故。四諸色相海以嚴金地者，以精進波羅蜜總該眾行，能招自他果故。以招報故，諸色相海以嚴金地。五摩尼為幢莊嚴者，明定體恒淨無傾動故所招果也，禪波羅蜜能普寂故。六放光明及出妙音莊嚴法界者，明定能發慧，慧能說教，以為依果，以嚴虛空。又明第六波羅蜜空慧滿故。七寶網莊嚴者，明方便波羅蜜成就大悲，覆護眾生施教行故。所招依果，為明七住七地等成大悲法門故，施教行之網，漉出眾生，安置於大般涅槃之岸故。因行如是，依果亦然。八妙香華瓔垂布莊嚴虛空者，此網向下懸垂之飾也，明第八願波羅蜜以任運之大智入俗益生，教行所招依果也。如十地菩薩，七地已前作七度，鍊真金轉令明淨喻八地，即作種種莊嚴華鬘喻故。九摩尼王變現自在莊嚴虛空者，明第九力波羅蜜，九住及九地等為大法師，說法自在所招依果故。明十住中第九、十行中第九、十迴向中第九、十地中第九，總明法師位說法自在所招報故。十雨寶及華以嚴金地者，明十住十地等大智法雲，雨眾法寶及利眾生行普周遍故，所招依果。從第九摩尼寶變現自在，即雨十地法雲之寶者，明住住地地五位相即故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一以法身因報得金剛地。經云「其地堅固」者是也。其地上有十種莊嚴，即以十波羅蜜以成依報，金剛地為正報。何者為十種莊嚴？一以法性中大智以為檀體者，即一行中具十行總圓故。以此經宗一行即一切行，主伴恒圓滿故，故以寶輪圓滿用嚴金地，明一即一切故。二以寶華以嚴金地者，明其性戒清潔，猶如妙華開敷菡萏令人樂見，發生自他善因果故。三摩尼寶以嚴金地者，摩尼此云離垢寶也，以忍行清高心無諸垢所招依果故。四諸色相海以嚴金地者，以精進波羅蜜總該眾行，能招自他果故。以招報故，諸色相海以嚴金地。五摩尼為幢莊嚴者，明定體恒淨無傾動故所招果也，禪波羅蜜能普寂故。六放光明及出妙音莊嚴法界者，明定能發慧，慧能說教，以為依果，以嚴虛空。又明第六波羅蜜空慧滿故。七寶網莊嚴者，明方便波羅蜜成就大悲，覆護眾生施教行故。所招依果，為明七住七地等成大悲法門故，施教行之網，漉出眾生，安置於大般涅槃之岸故。因行如是，依果亦然。八妙香華瓔垂布莊嚴虛空者，此網向下懸垂之飾也，明第八願波羅蜜以任運之大智入俗益生，教行所招依果也。如十地菩薩，七地已前作七度，鍊真金轉令明淨喻八地，即作種種莊嚴華鬘喻故。九摩尼王變現自在莊嚴虛空者，明第九力波羅蜜，九住及九地等為大法師，說法自在所招依果故。明十住中第九、十行中第九、十迴向中第九、十地中第九，總明法師位說法自在所招報故。十雨寶及華以嚴金地者，明十住十地等大智法雲，雨眾法寶及利眾生行普周遍故，所招依果。從第九摩尼寶變現自在，即雨十地法雲之寶者，明住住地地五位相即故。

第二萬行因者，其如來自行普賢行為因，所招寶樹行列莊嚴金地、周遍十方為依果故。經云「令此道場一切嚴具樹中現像」者，明覺行體周徹故。此總陳樹上莊嚴，後別舉菩提樹一箇，用明眾樹亦爾。其菩提樹有十種依果者，常以金剛地為正報，其上莊嚴為依。又如來身為正報，金剛地及地上一切莊嚴為依。今樹者，以如來行為因，因行招報，樹為依報。又樹上，其樹金剛為身，金為正報，幹枝條葉華果為依，明以行樹法華智果慈悲之葉，以十波羅蜜為枝幹，法身以為其莖，而隨十行之上報得十種依果莊嚴。何者為十？一金剛為樹身，以法性為檀行體故，所招金剛樹身依果。為明一切行從法性生故，是故以金剛為身。云樹高顯者，如下〈十地品〉說十地菩薩行中依果所招之樹，其身周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界。如十地菩薩行中依果尚自如是，況復如來？二瑠璃為幹者，生枝已上為幹，向下無枝條處為樹身，明自行淨戒為因，外招瑠璃為樹幹故。直出者為幹，傍生者為枝，枝上生者為條，明萬行隨流，以淨戒為體，以無染故皆是法性身，隨流而無染淨行果所招報相。三眾雜妙寶以為枝條以嚴其幹者，明純雜萬行對緣成忍，能利自他所招依果故。四寶葉扶疎垂蔭如雲而嚴其條，扶疎者蔭映得所，明精進波羅蜜自利利他教行法門，覆護得所不省不煩恰中故，外招依果樹葉以嚴覆蔭眾生得所故也。五寶華雜色分枝布影以嚴寶樹者，明如來以無量三昧方便隨流利生，影應一切眾生之行，隨類現形，外招其華以嚴寶樹。亦明三昧能開敷智慧果故，故報得依果以華為嚴。六摩尼為果與花間列者，明以定華能敷慧果，寂用自在故。含輝發焰者，慧能照燭自他故，所招依果華果間嚴。七樹出光嚴者，明方便波羅蜜以大悲心，處纏同事方便破暗故，所招依果故。樹出光嚴八光出摩尼者，明第八願波羅蜜興智自在所招果故。九摩尼寶內有諸菩薩俱時出現者，明第九力波羅蜜以無功智身出應隨緣利含識故。九地菩薩為大法師，所招依正本末相似，以行果能招樹報，樹出菩薩眾還明本行，明依正交參具總別故。為明本行萬行報得樹嚴，樹出菩薩，以明因果徹故。摩尼寶中現菩薩身雲者，表八地無功之淨智，九地出行設教利生故。以菩薩是行，樹是行中報得，還於樹中出菩薩行。十菩提樹恒出妙音說法莊嚴者，明如來十住十地等智波羅蜜，以法大雲雨法雨故，所招依果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二萬行因者，其如來自行普賢行為因，所招寶樹行列莊嚴金地、周遍十方為依果故。經云「令此道場一切嚴具樹中現像」者，明覺行體周徹故。此總陳樹上莊嚴，後別舉菩提樹一箇，用明眾樹亦爾。其菩提樹有十種依果者，常以金剛地為正報，其上莊嚴為依。又如來身為正報，金剛地及地上一切莊嚴為依。今樹者，以如來行為因，因行招報，樹為依報。又樹上，其樹金剛為身，金為正報，幹枝條葉華果為依，明以行樹法華智果慈悲之葉，以十波羅蜜為枝幹，法身以為其莖，而隨十行之上報得十種依果莊嚴。何者為十？一金剛為樹身，以法性為檀行體故，所招金剛樹身依果。為明一切行從法性生故，是故以金剛為身。云樹高顯者，如下〈十地品〉說十地菩薩行中依果所招之樹，其身周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界。如十地菩薩行中依果尚自如是，況復如來？二瑠璃為幹者，生枝已上為幹，向下無枝條處為樹身，明自行淨戒為因，外招瑠璃為樹幹故。直出者為幹，傍生者為枝，枝上生者為條，明萬行隨流，以淨戒為體，以無染故皆是法性身，隨流而無染淨行果所招報相。三眾雜妙寶以為枝條以嚴其幹者，明純雜萬行對緣成忍，能利自他所招依果故。四寶葉扶疎垂蔭如雲而嚴其條，扶疎者蔭映得所，明精進波羅蜜自利利他教行法門，覆護得所不省不煩恰中故，外招依果樹葉以嚴覆蔭眾生得所故也。五寶華雜色分枝布影以嚴寶樹者，明如來以無量三昧方便隨流利生，影應一切眾生之行，隨類現形，外招其華以嚴寶樹。亦明三昧能開敷智慧果故，故報得依果以華為嚴。六摩尼為果與花間列者，明以定華能敷慧果，寂用自在故。含輝發焰者，慧能照燭自他故，所招依果華果間嚴。七樹出光嚴者，明方便波羅蜜以大悲心，處纏同事方便破暗故，所招依果故。樹出光嚴八光出摩尼者，明第八願波羅蜜興智自在所招果故。九摩尼寶內有諸菩薩俱時出現者，明第九力波羅蜜以無功智身出應隨緣利含識故。九地菩薩為大法師，所招依正本末相似，以行果能招樹報，樹出菩薩眾還明本行，明依正交參具總別故。為明本行萬行報得樹嚴，樹出菩薩，以明因果徹故。摩尼寶中現菩薩身雲者，表八地無功之淨智，九地出行設教利生故。以菩薩是行，樹是行中報得，還於樹中出菩薩行。十菩提樹恒出妙音說法莊嚴者，明如來十住十地等智波羅蜜，以法大雲雨法雨故，所招依果。

第三明大悲因果者，以如來大慈悲為因，如來所處宮殿為依果。此中有五種德而共成之：一如來大悲含育德，以成其宮；二以正智利眾生德，以成其殿；三以智觀照利自他德，能成其樓；四以大智知根設教益生德，能成其閣；五大悲弘願周遍利生德，報得宮殿樓閣周遍十方。又以十波羅蜜行隨大悲生，復成十種依果。何者為十？隨法身、隨萬行、隨大悲、隨大智所招依果，各自區分不相礙故。猶如大地生諸卉木，地唯是一，萬像不同。如水資生喻，思之可見。但十波羅蜜理唯一性，隨其法身萬行大悲大智，報自差殊故。如法身大願大悲大智十波羅蜜，廢一不可。至八地已來其功未熟，若廢一即一切不成。欲學佛菩提，如此通融不修一行，若偏修理即滯寂、若偏修智即無悲、若偏修悲即染習便增、若但修大願即有為情起。菩薩於此眾行不去不留，以法性均融得所，即得以定慧力觀察之，不可玄情斟酌也，長諸癡愛。其十種行以為十種依果莊嚴者，一以十方一切諸佛平等法性無著大慈大悲心，行檀波羅蜜所招依果，眾色摩尼之所集成。以大悲位中萬行，或染或淨，非一色故，所招依果非一色故，以嚴宮殿。二以法性自體清淨無表戒體，隨大慈悲行守護眾生，名為行華，能感自他果故，所招寶華報以嚴宮殿。三以忍波羅蜜處世濟凡，毀譽不變動故，外招依果諸寶流光，光化為幢。幢者，不傾動義、勝怨義，勝於毀讚之怨故。四以精進波羅蜜隨大悲行，外招依果，無邊菩薩道場眾會以嚴宮殿，咸集其所。五以禪波羅蜜隨大悲行，外招依果。菩薩出現光明，以定能發大悲慧光明故。六以慧波羅蜜隨大悲行，外招依果，得不思議摩尼寶王而為其網，以慧能簡擇成諸法網故，還得不思議音寶網用嚴宮殿。七以方便波羅蜜能隨大悲，同於染淨隨流之行，外招依果，得自在神通之力，所有境界皆從中出。明如來以法無依住智慧之門，成大悲方便之行為因，所招神力以嚴宮殿。如七地位中所行方便行成大悲門，經中喻云「猶如一國純穢、一國純淨，於此二國事難可了知。」明七地菩薩以成就大悲方便萬行，於染淨二見難斷難成故，為此悲門化利眾生無休息故。八以願波羅蜜外招依果，眾生所居屋宅現宮殿中，明如來大願應眾生為因，所招依果如斯顯現故。又此中明智悲圓淨故。九以如來力波羅蜜隨大悲行，為大法師故，諸佛神力所加，以嚴宮殿以為依果。十以如來行智波羅蜜為因，外招神力，一念之間宮殿悉皆包含十方法界，明智隨悲用普含覆故。以上十種行用嚴宮殿。上莊嚴皆是如來隨大悲行所招依果故，文勢連貫互融相依，明一行一切行互參故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明大悲因果者，以如來大慈悲為因，如來所處宮殿為依果。此中有五種德而共成之：一如來大悲含育德，以成其宮；二以正智利眾生德，以成其殿；三以智觀照利自他德，能成其樓；四以大智知根設教益生德，能成其閣；五大悲弘願周遍利生德，報得宮殿樓閣周遍十方。又以十波羅蜜行隨大悲生，復成十種依果。何者為十？隨法身、隨萬行、隨大悲、隨大智所招依果，各自區分不相礙故。猶如大地生諸卉木，地唯是一，萬像不同。如水資生喻，思之可見。但十波羅蜜理唯一性，隨其法身萬行大悲大智，報自差殊故。如法身大願大悲大智十波羅蜜，廢一不可。至八地已來其功未熟，若廢一即一切不成。欲學佛菩提，如此通融不修一行，若偏修理即滯寂、若偏修智即無悲、若偏修悲即染習便增、若但修大願即有為情起。菩薩於此眾行不去不留，以法性均融得所，即得以定慧力觀察之，不可玄情斟酌也，長諸癡愛。其十種行以為十種依果莊嚴者，一以十方一切諸佛平等法性無著大慈大悲心，行檀波羅蜜所招依果，眾色摩尼之所集成。以大悲位中萬行，或染或淨，非一色故，所招依果非一色故，以嚴宮殿。二以法性自體清淨無表戒體，隨大慈悲行守護眾生，名為行華，能感自他果故，所招寶華報以嚴宮殿。三以忍波羅蜜處世濟凡，毀譽不變動故，外招依果諸寶流光，光化為幢。幢者，不傾動義、勝怨義，勝於毀讚之怨故。四以精進波羅蜜隨大悲行，外招依果，無邊菩薩道場眾會以嚴宮殿，咸集其所。五以禪波羅蜜隨大悲行，外招依果。菩薩出現光明，以定能發大悲慧光明故。六以慧波羅蜜隨大悲行，外招依果，得不思議摩尼寶王而為其網，以慧能簡擇成諸法網故，還得不思議音寶網用嚴宮殿。七以方便波羅蜜能隨大悲，同於染淨隨流之行，外招依果，得自在神通之力，所有境界皆從中出。明如來以法無依住智慧之門，成大悲方便之行為因，所招神力以嚴宮殿。如七地位中所行方便行成大悲門，經中喻云「猶如一國純穢、一國純淨，於此二國事難可了知。」明七地菩薩以成就大悲方便萬行，於染淨二見難斷難成故，為此悲門化利眾生無休息故。八以願波羅蜜外招依果，眾生所居屋宅現宮殿中，明如來大願應眾生為因，所招依果如斯顯現故。又此中明智悲圓淨故。九以如來力波羅蜜隨大悲行，為大法師故，諸佛神力所加，以嚴宮殿以為依果。十以如來行智波羅蜜為因，外招神力，一念之間宮殿悉皆包含十方法界，明智隨悲用普含覆故。以上十種行用嚴宮殿。上莊嚴皆是如來隨大悲行所招依果故，文勢連貫互融相依，明一行一切行互參故。

一切報果不可無因而得，但以智細細思之，本來因果內外相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切報果不可無因而得，但以智細細思之，本來因果內外相似。

第四如來大智隨萬行因果者，即通萬行，出現世間，正成正覺為正因也，師子座為依果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四如來大智隨萬行因果者，即通萬行，出現世間，正成正覺為正因也，師子座為依果。

從其師子座一段文中，義分為三：一釋座名、二陳座高廣、三明座上莊嚴因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其師子座一段文中，義分為三：一釋座名、二陳座高廣、三明座上莊嚴因果。

一釋座名師子者，依主釋。如來於大眾中得無畏故，非於座上有師子。座嚴設有者，但明依報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋座名師子者，依主釋。如來於大眾中得無畏故，非於座上有師子。座嚴設有者，但明依報故。

二陳座高廣者，經但言高廣，不言量數。今以例比之。如下十住位中帝釋天宮佛座，高十千層級。十行位中夜摩天宮佛座，高百萬層級。十迴向位中兜率天宮佛座，高百萬億層級。高廣隨位，各各相稱，以次類之。十地之位他化天宮其座，高億萬億層級，彼天宮已超化樂故。第三禪中說十一地，又超二天倍倍更高。〈十地品〉不言佛座層級高廣之量也，但以次類之。此之四位佛座高下層級不同者，以明隨十住、十行、十迴向、十地進修階降，隨位所見高下不同。以實而論佛座高廣，無有決定大小高下可得，為如來心量盡所繫故、無有量也，所招依果亦不可以量度故。如無邊身菩薩量佛身際不可得故，已出情際心數量故。以此義故，住毛孔中而身不小、居法界中而身不大，為情量盡故。身若隨類，座亦隨類。若以如來自報體而言，以法界為座體。因既如是，依果亦然，故亦非可量。如〈法界品〉中，等于法界座量為定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二陳座高廣者，經但言高廣，不言量數。今以例比之。如下十住位中帝釋天宮佛座，高十千層級。十行位中夜摩天宮佛座，高百萬層級。十迴向位中兜率天宮佛座，高百萬億層級。高廣隨位，各各相稱，以次類之。十地之位他化天宮其座，高億萬億層級，彼天宮已超化樂故。第三禪中說十一地，又超二天倍倍更高。〈十地品〉不言佛座層級高廣之量也，但以次類之。此之四位佛座高下層級不同者，以明隨十住、十行、十迴向、十地進修階降，隨位所見高下不同。以實而論佛座高廣，無有決定大小高下可得，為如來心量盡所繫故、無有量也，所招依果亦不可以量度故。如無邊身菩薩量佛身際不可得故，已出情際心數量故。以此義故，住毛孔中而身不小、居法界中而身不大，為情量盡故。身若隨類，座亦隨類。若以如來自報體而言，以法界為座體。因既如是，依果亦然，故亦非可量。如〈法界品〉中，等于法界座量為定。

三明座上莊嚴因果者，略有十種，皆以如來智隨萬行，一切處亦成正覺為因，一切處十種莊嚴為依果故。其十者何？一摩尼為臺者，明如來智隨法施成檀波羅蜜，明智體淨所招依果，得離垢寶為嚴故。摩尼者，此云離垢寶也。智能出俗，以此為臺，明智體超塵逈出義也。二蓮華為網者，以智隨萬行成戒波羅蜜門，明其性戒得真不證，處纏不污，猶如蓮華處水不染。為網者，明智隨戒體，教行漉眾生故，所招依果報相似故。三清淨妙寶以為其輪者，明如來以智隨行成其忍門，生在王宮及示成正覺，假令調達梵魔波旬惱而不恚，所招依果妙寶為輪，明佛忍行圓滿故果報圓滿也。四眾色雜華而作瓔珞者，明如來以智隨眾行成精進波羅蜜故，所招依果眾色之華，而作瓔珞以嚴寶座。為明精進行為嚴大智法身為華瓔故，明智行互嚴。五堂榭樓閣階砌戶牖凡諸物像備體莊嚴者，明如來以智隨行成禪波羅蜜門故，明其如來智隨禪行無動不寂，明此禪門總攝法身大悲大智進修行門層級次第總皆具足，所招依果亦具足故，故總舉凡諸物像備體莊嚴。俗書云「大屋曰榭，其狀上平，可以為臺觀。四周置簷，上下以軒檻階砌嚴之，中虛為其室。」亦云臺上有木為榭。此為略言之。六寶樹枝果周迴間列者，明如來智隨慧用依根同行所招依果，樹嚴寶座寶樹枝果周迴間列者，明理智悲願互參同時，總別得所不偏修故。以十門參之。七摩尼光雲互相照曜者，明如來智隨方便行隨器與益，所招如是依果莊嚴。照曜者，知根同事。八十方諸佛化現珠王一切菩薩髻中妙寶悉放光明而來瑩燭者，明如來因中八地大智大願功終，大悲已滿大智圓明，諸佛摩頂，能十方示成佛身，一切菩薩願行齊等故招依果。佛化珠王者，明同十方諸佛自在故。菩薩妙寶共來瑩燭者，明菩薩行圓。瑩者明淨義，燭者照曜義，以明如來因中八地大智，隨本大願力照眾生根，依根與益，故為依果也。皆以十玄六相該通，總一剎那際同別具足故，不可順情而知。常不異理智而知，依無作定體方明。思而知之者，信位也。九復以諸佛威神所持者，明如來大智隨行成力波羅蜜，為大法師，說佛法輪，同諸佛力故，所招依果。佛力持座令座說法，十座出音聲說佛境界，妙音遐暢無處不及者，遐者遠也，暢者悅也，明座出音，說佛境遍周法界，遠悅眾生故。此如來因位十地法雲潤澤所招依果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明座上莊嚴因果者，略有十種，皆以如來智隨萬行，一切處亦成正覺為因，一切處十種莊嚴為依果故。其十者何？一摩尼為臺者，明如來智隨法施成檀波羅蜜，明智體淨所招依果，得離垢寶為嚴故。摩尼者，此云離垢寶也。智能出俗，以此為臺，明智體超塵逈出義也。二蓮華為網者，以智隨萬行成戒波羅蜜門，明其性戒得真不證，處纏不污，猶如蓮華處水不染。為網者，明智隨戒體，教行漉眾生故，所招依果報相似故。三清淨妙寶以為其輪者，明如來以智隨行成其忍門，生在王宮及示成正覺，假令調達梵魔波旬惱而不恚，所招依果妙寶為輪，明佛忍行圓滿故果報圓滿也。四眾色雜華而作瓔珞者，明如來以智隨眾行成精進波羅蜜故，所招依果眾色之華，而作瓔珞以嚴寶座。為明精進行為嚴大智法身為華瓔故，明智行互嚴。五堂榭樓閣階砌戶牖凡諸物像備體莊嚴者，明如來以智隨行成禪波羅蜜門故，明其如來智隨禪行無動不寂，明此禪門總攝法身大悲大智進修行門層級次第總皆具足，所招依果亦具足故，故總舉凡諸物像備體莊嚴。俗書云「大屋曰榭，其狀上平，可以為臺觀。四周置簷，上下以軒檻階砌嚴之，中虛為其室。」亦云臺上有木為榭。此為略言之。六寶樹枝果周迴間列者，明如來智隨慧用依根同行所招依果，樹嚴寶座寶樹枝果周迴間列者，明理智悲願互參同時，總別得所不偏修故。以十門參之。七摩尼光雲互相照曜者，明如來智隨方便行隨器與益，所招如是依果莊嚴。照曜者，知根同事。八十方諸佛化現珠王一切菩薩髻中妙寶悉放光明而來瑩燭者，明如來因中八地大智大願功終，大悲已滿大智圓明，諸佛摩頂，能十方示成佛身，一切菩薩願行齊等故招依果。佛化珠王者，明同十方諸佛自在故。菩薩妙寶共來瑩燭者，明菩薩行圓。瑩者明淨義，燭者照曜義，以明如來因中八地大智，隨本大願力照眾生根，依根與益，故為依果也。皆以十玄六相該通，總一剎那際同別具足故，不可順情而知。常不異理智而知，依無作定體方明。思而知之者，信位也。九復以諸佛威神所持者，明如來大智隨行成力波羅蜜，為大法師，說佛法輪，同諸佛力故，所招依果。佛力持座令座說法，十座出音聲說佛境界，妙音遐暢無處不及者，遐者遠也，暢者悅也，明座出音，說佛境遍周法界，遠悅眾生故。此如來因位十地法雲潤澤所招依果故。

第三明如來成道攝生自在分者，於此分中，從「爾時世尊」以下至「所有莊嚴悉令顯現」，於中有十三行經，總明如來處座成佛，身語智等三業自在、眷屬莊嚴、利生自在。如來所坐之座，以法界為座體，以如來一切萬行報得，為依果莊嚴。如來是大智之身，緣座上所有莊嚴，皆是如來大智隨行任運報得，如龍遊雲起、虎嘯風生，報感之應然，非物能與為也。成最正覺者，為簡非外道、聲聞、緣覺。於權教中，木樹草座厭俗出纏，令劣解眾生起三乘種，且拔八苦，非究竟覺之正覺。簡非如是覺故，故言成最正覺。此正覺者，不忻不厭、不出不沒，染淨情盡。以大圓鏡智稱法界性，自在教化盡一切眾生，世界剎海皆非限齊，所有報境身國相徹圓滿十方，諸佛眾生自他同處，互相參入影現重重，不云報滿三千大千之剎，不名淨土在於他方。略說大相有九十七種大人之相，隨好無盡，頂著華冠、項著瓔珞、手著環釧，非同三乘厭俗出家，勸諸菩薩生於他方佛國淨土。簡非如是，故言成最正覺。號毘盧遮那，此云光明遍照，以其大智教化依根破障故，如經一一自有其文。智入三世悉皆平等者，明智能隨俗言入三世。即俗體本真，故言平等。以總別同異成壞門六相義該括，即總而全別、即別而全總，即同而恒異、即異而恒同，即成而恒壞、即壞而恒成，皆非情繫一異、俱不俱、有無非有無、常無常，生滅相故。如是皆是如來理智體用依正悉自在故，以自體無念力大智照之可見。此一段十三行經，總明如來身語智三業依正隨用自在，經自具文，不煩更釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明如來成道攝生自在分者，於此分中，從「爾時世尊」以下至「所有莊嚴悉令顯現」，於中有十三行經，總明如來處座成佛，身語智等三業自在、眷屬莊嚴、利生自在。如來所坐之座，以法界為座體，以如來一切萬行報得，為依果莊嚴。如來是大智之身，緣座上所有莊嚴，皆是如來大智隨行任運報得，如龍遊雲起、虎嘯風生，報感之應然，非物能與為也。成最正覺者，為簡非外道、聲聞、緣覺。於權教中，木樹草座厭俗出纏，令劣解眾生起三乘種，且拔八苦，非究竟覺之正覺。簡非如是覺故，故言成最正覺。此正覺者，不忻不厭、不出不沒，染淨情盡。以大圓鏡智稱法界性，自在教化盡一切眾生，世界剎海皆非限齊，所有報境身國相徹圓滿十方，諸佛眾生自他同處，互相參入影現重重，不云報滿三千大千之剎，不名淨土在於他方。略說大相有九十七種大人之相，隨好無盡，頂著華冠、項著瓔珞、手著環釧，非同三乘厭俗出家，勸諸菩薩生於他方佛國淨土。簡非如是，故言成最正覺。號毘盧遮那，此云光明遍照，以其大智教化依根破障故，如經一一自有其文。智入三世悉皆平等者，明智能隨俗言入三世。即俗體本真，故言平等。以總別同異成壞門六相義該括，即總而全別、即別而全總，即同而恒異、即異而恒同，即成而恒壞、即壞而恒成，皆非情繫一異、俱不俱、有無非有無、常無常，生滅相故。如是皆是如來理智體用依正悉自在故，以自體無念力大智照之可見。此一段十三行經，總明如來身語智三業依正隨用自在，經自具文，不煩更釋。

第四從「有十佛世界微塵數菩薩」以下至「無量功德」，於中有三十行經，明菩薩大眾圍遶分。於此分中，都顯初會總有四十七眾，皆是圍遶，皆有其意。於此四十七眾之內，從初菩提樹內流光眾已下，至普賢等十箇上名悉同名之為普。眾且分為三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四從「有十佛世界微塵數菩薩」以下至「無量功德」，於中有三十行經，明菩薩大眾圍遶分。於此分中，都顯初會總有四十七眾，皆是圍遶，皆有其意。於此四十七眾之內，從初菩提樹內流光眾已下，至普賢等十箇上名悉同名之為普。眾且分為三。