新華嚴經論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第八

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

稽首十方清淨海， 法界真報盧遮那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首十方清淨海， 法界真報盧遮那，

六位因果諸菩薩， 文殊普賢大海眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六位因果諸菩薩， 文殊普賢大海眾，

所說法門清淨海， 果德圓滿金剛句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說法門清淨海， 果德圓滿金剛句。

我今釋此微妙典， 將欲廣利諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今釋此微妙典， 將欲廣利諸眾生，

令於法門無罣礙， 諸有見聞獲大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令於法門無罣礙， 諸有見聞獲大利。

唯願眾聖垂加護， 皆同遮那清淨海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願眾聖垂加護， 皆同遮那清淨海。

夫闡教弘經須分四義：一長科經意、二明經宗趣、三明教體、四明總陳會數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫闡教弘經須分四義：一長科經意、二明經宗趣、三明教體、四明總陳會數。

一長科經意者，略作十段千科：一明始成正覺、二明舉果勸修、三明以果成信、四明入真實證、五明發行修行、六明智悲相入、七明蘊修成德、八明利生無礙、九明諸賢寄位、十明令凡實證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一長科經意者，略作十段千科：一明始成正覺、二明舉果勸修、三明以果成信、四明入真實證、五明發行修行、六明智悲相入、七明蘊修成德、八明利生無礙、九明諸賢寄位、十明令凡實證。

一明始成正覺者，即〈世主妙嚴品〉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一明始成正覺者，即〈世主妙嚴品〉是。

二舉果勸修者，即從〈現相品〉已下至〈毘盧遮那品〉總五品經是，及〈世主妙嚴品〉舉佛所成之果令使人修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二舉果勸修者，即從〈現相品〉已下至〈毘盧遮那品〉總五品經是，及〈世主妙嚴品〉舉佛所成之果令使人修。

三明以果成信者，即從〈佛名號品〉已下至〈賢首品〉六品經是。亦通取前〈世主妙嚴品〉已來總是。便以十箇智佛為自心之果，以不動智佛為首，明自心智隨分別性無所動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明以果成信者，即從〈佛名號品〉已下至〈賢首品〉六品經是。亦通取前〈世主妙嚴品〉已來總是。便以十箇智佛為自心之果，以不動智佛為首，明自心智隨分別性無所動故。

四明入真實證者，從〈昇須彌山頂品〉已下六品經是，以十住為體，住佛智慧家生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明入真實證者，從〈昇須彌山頂品〉已下六品經是，以十住為體，住佛智慧家生故。

五明發行修行者，從〈昇夜摩天宮品〉已下四品經是，以十行為體，行佛行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五明發行修行者，從〈昇夜摩天宮品〉已下四品經是，以十行為體，行佛行故。

六明智悲相入者，從〈昇兜率天宮品〉已下三品經是，以十迴向為體，體圓真俗，成大悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六明智悲相入者，從〈昇兜率天宮品〉已下三品經是，以十迴向為體，體圓真俗，成大悲故。

七明蘊修成德者，他化自在天中〈十地品〉是，蘊修前三法，令慣習成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七明蘊修成德者，他化自在天中〈十地品〉是，蘊修前三法，令慣習成就故。

八明利生無礙者，〈十地品〉已下乃至〈普賢行品〉等十一品經總是，以十地中蘊德成功，十一地利生行滿，方名法行圓佛。於始於終，無作體性不移毫念，為以法界圓明大智之性為十住見道之初，無時念故、三世無性故、總一時故，此非情識所知，唯智會故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八明利生無礙者，〈十地品〉已下乃至〈普賢行品〉等十一品經總是，以十地中蘊德成功，十一地利生行滿，方名法行圓佛。於始於終，無作體性不移毫念，為以法界圓明大智之性為十住見道之初，無時念故、三世無性故、總一時故，此非情識所知，唯智會故。

九明諸賢寄位者，即已上三十七品諸菩薩并佛是，〈出現世間品〉亦是，皆從性海大智境界中方便出現其身，寄位成十信、十住、十行、十迴向、十地及等覺位十一地法門，令凡夫信入倣學，依跡不迷其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九明諸賢寄位者，即已上三十七品諸菩薩并佛是，〈出現世間品〉亦是，皆從性海大智境界中方便出現其身，寄位成十信、十住、十行、十迴向、十地及等覺位十一地法門，令凡夫信入倣學，依跡不迷其事。

十明令凡實證者，以法界性中安立十信等六位，進修方便行。十地不離體用、不壞方便，其智彌高、其行彌下，逐根行滿故名進修。隨力堪能安立諸位，隨位知行令不迷因果，使學者善明總別、依跡成功，不滯始故、不離初故。即如下文，善財等眾優婆塞、優婆夷、童子、童女各列有五百，具明十住、十行、十迴向、十地、十一地五位，一位有十通為五百。如六千比丘，通信亦不退，總云六千。一萬諸龍，以明萬行。如是之眾並是凡夫，皆信是法界佛果智境門故，而登十住十地，故名令凡實證。已上十段長科經意竟，於中廣意至文方明。如〈法界〉一品總通前後四十品經，總法界故，明三世法總法界故。以此〈法界〉一品是一切諸佛及以一切眾生之果也。於此一部之經，總有五種因果遍周義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十明令凡實證者，以法界性中安立十信等六位，進修方便行。十地不離體用、不壞方便，其智彌高、其行彌下，逐根行滿故名進修。隨力堪能安立諸位，隨位知行令不迷因果，使學者善明總別、依跡成功，不滯始故、不離初故。即如下文，善財等眾優婆塞、優婆夷、童子、童女各列有五百，具明十住、十行、十迴向、十地、十一地五位，一位有十通為五百。如六千比丘，通信亦不退，總云六千。一萬諸龍，以明萬行。如是之眾並是凡夫，皆信是法界佛果智境門故，而登十住十地，故名令凡實證。已上十段長科經意竟，於中廣意至文方明。如〈法界〉一品總通前後四十品經，總法界故，明三世法總法界故。以此〈法界〉一品是一切諸佛及以一切眾生之果也。於此一部之經，總有五種因果遍周義。

一示成正覺因果遍周，即〈世主妙嚴品〉通下五品經是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一示成正覺因果遍周，即〈世主妙嚴品〉通下五品經是。

二信位及進修因果遍周，從〈佛名號品〉已下六品經，通十住、十行、十迴向、十地位中，共十品經是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二信位及進修因果遍周，從〈佛名號品〉已下六品經，通十住、十行、十迴向、十地位中，共十品經是。

三定體遍周，即〈十定〉、〈十通〉、〈十忍〉等品是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三定體遍周，即〈十定〉、〈十通〉、〈十忍〉等品是。

四行海遍周，即〈普賢行品〉、〈離世間品〉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四行海遍周，即〈普賢行品〉、〈離世間品〉是。

五法界不思議大圓明智海遍周，即〈法界品〉是。有此五遍周義故，以此一部之經有五品。五品之內，品初皆有「爾時世尊在摩竭提國以為品首」者，明此五法是一時、一法界、一剎那際、一體用，一切諸佛共同之法、一因果，等周圓滿無前後義。一切諸佛皆如是。如是之法，不離十定之中一剎那際，降神入胎、示現成佛、入涅槃，不離一剎那際，更無移也。以此一部之典，五度一箇「爾時世尊在摩竭提國」，唯〈法界品〉別，總明此一部之經大體宗趣一法界大圓明智，有此五種遍周之因果。從初信心進修諸行，始終因果行圓滿，畢竟不出十定之體、無時之性，凡聖總齊，本來如是。由情妄繫時量隨生，由妄繫故生老便有。若於根本法界門中起延促見，皆是自情妄見，非實有故。如是迷無性理，違本無時智境之法門，逐情隨妄見時劫延促者，於佛正法之中不成信種。當知是人設修行出三界果，未有成佛之種故，即權教六通菩薩、聲聞、緣覺是也。如《法華經》不退諸菩薩，亦復不能知。此明出生死之不退，未成處生死中不退。又但得以空觀折伏現行煩惱入初地見道位，非是以達根本無明得根本智中不退。如是三乘見道，總是三種意生身菩薩，皆非是根本法界大圓明智初發心住中能十方成佛等不退。三種意生身者，初二三地名三摩跋提樂意生身，四五六地名覺法自性意生身，七八九十地名種類俱生無行意生身。如是三種意生身菩薩，並是法界大圓明智海，火宅門外三車權方便安立，令諸子等且免火難。如此經下文「聲聞在會如聾。六通菩薩，設聞此經，不能生信。」如經具明。為從無始際，設能於佛法生信，但隨情生信，迷自智境故，無自契實智起真信修故。若不迴心，畢竟不成佛故。設復教化眾生，還能成得三乘及人天之種，但住一方之淨剎，無廣大海界量等虛空無邊智之大用。十方塵剎對現色身，一切眾生隨根引接，三乘無分，但云見三千大千之境。如此經「有世界海、有世界性、有世界種，皆甚深廣大，與法界虛空等。」具如〈華藏世界品〉說。如三乘中，設見如來身三十二相八十種好，設復廣大云八萬四千，不見如來十佛剎微塵等身相隨好。三乘之種，但見如來化滿三千大千世界等行，不見如來化滿無盡佛剎微塵等行。三乘之種，所作一切皆有邊量，不見法界一一塵中無邊量法普賢行法互參不礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法界不思議大圓明智海遍周，即〈法界品〉是。有此五遍周義故，以此一部之經有五品。五品之內，品初皆有「爾時世尊在摩竭提國以為品首」者，明此五法是一時、一法界、一剎那際、一體用，一切諸佛共同之法、一因果，等周圓滿無前後義。一切諸佛皆如是。如是之法，不離十定之中一剎那際，降神入胎、示現成佛、入涅槃，不離一剎那際，更無移也。以此一部之典，五度一箇「爾時世尊在摩竭提國」，唯〈法界品〉別，總明此一部之經大體宗趣一法界大圓明智，有此五種遍周之因果。從初信心進修諸行，始終因果行圓滿，畢竟不出十定之體、無時之性，凡聖總齊，本來如是。由情妄繫時量隨生，由妄繫故生老便有。若於根本法界門中起延促見，皆是自情妄見，非實有故。如是迷無性理，違本無時智境之法門，逐情隨妄見時劫延促者，於佛正法之中不成信種。當知是人設修行出三界果，未有成佛之種故，即權教六通菩薩、聲聞、緣覺是也。如《法華經》不退諸菩薩，亦復不能知。此明出生死之不退，未成處生死中不退。又但得以空觀折伏現行煩惱入初地見道位，非是以達根本無明得根本智中不退。如是三乘見道，總是三種意生身菩薩，皆非是根本法界大圓明智初發心住中能十方成佛等不退。三種意生身者，初二三地名三摩跋提樂意生身，四五六地名覺法自性意生身，七八九十地名種類俱生無行意生身。如是三種意生身菩薩，並是法界大圓明智海，火宅門外三車權方便安立，令諸子等且免火難。如此經下文「聲聞在會如聾。六通菩薩，設聞此經，不能生信。」如經具明。為從無始際，設能於佛法生信，但隨情生信，迷自智境故，無自契實智起真信修故。若不迴心，畢竟不成佛故。設復教化眾生，還能成得三乘及人天之種，但住一方之淨剎，無廣大海界量等虛空無邊智之大用。十方塵剎對現色身，一切眾生隨根引接，三乘無分，但云見三千大千之境。如此經「有世界海、有世界性、有世界種，皆甚深廣大，與法界虛空等。」具如〈華藏世界品〉說。如三乘中，設見如來身三十二相八十種好，設復廣大云八萬四千，不見如來十佛剎微塵等身相隨好。三乘之種，但見如來化滿三千大千世界等行，不見如來化滿無盡佛剎微塵等行。三乘之種，所作一切皆有邊量，不見法界一一塵中無邊量法普賢行法互參不礙。

二明經宗趣者，其義有六：一明經宗趣、二此經何藏所攝、三分其序分、四定其正宗、五明此經付囑何人、六明此經流通所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明經宗趣者，其義有六：一明經宗趣、二此經何藏所攝、三分其序分、四定其正宗、五明此經付囑何人、六明此經流通所在。

一明經宗趣者，此經名毘盧遮那大智法界本真自體寂用圓滿、果德法報性相無礙，佛自所乘為宗。如《法華經》云「乘此寶乘直至道場」。又此經云「有樂求佛果者，說最勝乘、上乘、無上乘、不思議乘」等是，還令初發心者為志樂廣大故，還得如是如來大智之果，與自智合一無二故。此經宗趣甚深難信，若有信者，勝過承事十佛剎微塵數諸佛盡於一劫所得功德，不如信此經中如來大智境界佛果法界門而自有之，信此福勝於彼。如〈賢首品〉下文頌云「有以手擎十佛剎，盡於一劫空中住；彼之所作未為難，能信此法為甚難。十剎塵數眾生所，悉施樂具經一劫；彼之福德未為勝，信此法者為最勝。十剎塵數如來所，悉皆承事盡一劫；若於此品能誦持，其福最勝過於彼。」又前頌云「一切世界諸群生，少有欲求聲聞乘，求獨覺者轉復少，趣大乘者甚希有。趣大乘者猶為易，能信此法倍甚難。」為明此經宗趣甚深難信。修空觀者，息妄修禪、垢淨情存。聲聞獨覺六通菩薩未迴心者，無如是分。如經下文云「設有菩薩經無量百千那由他劫行六波羅蜜得六神通，猶名假名菩薩，不真菩薩。」設聞此經不信不入，如《法華經》，亦是為迴三乘人令歸一乘故，迴彼門外三車權引諸子，令歸如來大乘智法界真實門故。破几案所依法故，令得如來無依住智本自在故。《華嚴》即是始成正覺時頓為上根者說，《法華經》即是佛出世後四十年中為迴三乘者說。又佛乘三乘一時總說，但隨根自應，一音法門各有差別，總別義生。為真體無時，無可作前後故。如《法華經》云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三。除佛方便說，但以假名字，引導於眾生。」又云「唯此一事實，餘二即非真。」餘二者，但以十方諸佛共所乘門為實，三乘為餘二。但權施未真者是餘二，故以一實對諸權，皆是餘二，為《法華經》責聲聞、緣覺、不退菩薩三乘等，皆未能信一乘法故。為權教菩薩雖有一分求菩提之心，猶有怖生死故，得離染不退，未得稱真染淨平等不退。如修空觀菩薩，樂空增勝，及假真如觀一向離纏，皆有欣厭。及樂生淨土等諸菩薩眾，皆能離生死、出纏不退，不入法界性海一真無欣厭門故，望此佛乘，樂生死者及厭生死者二俱是退。設觀空增勝、修假真如門，行六波羅蜜得六神通，是離生死不退，非是生死涅槃一性中不退故。以是義故，《華嚴》及《法華經》說得六神通菩薩不聞不信此經典故。如《法華經》云「若持八萬四千法藏、十二部經，為人演說，令諸聽者得六神通，亦未為難，聽受此經是則為難。」唯此智境界違情所解，故甚難信也。三乘信解，順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一明經宗趣者，此經名毘盧遮那大智法界本真自體寂用圓滿、果德法報性相無礙，佛自所乘為宗。如《法華經》云「乘此寶乘直至道場」。又此經云「有樂求佛果者，說最勝乘、上乘、無上乘、不思議乘」等是，還令初發心者為志樂廣大故，還得如是如來大智之果，與自智合一無二故。此經宗趣甚深難信，若有信者，勝過承事十佛剎微塵數諸佛盡於一劫所得功德，不如信此經中如來大智境界佛果法界門而自有之，信此福勝於彼。如〈賢首品〉下文頌云「有以手擎十佛剎，盡於一劫空中住；彼之所作未為難，能信此法為甚難。十剎塵數眾生所，悉施樂具經一劫；彼之福德未為勝，信此法者為最勝。十剎塵數如來所，悉皆承事盡一劫；若於此品能誦持，其福最勝過於彼。」又前頌云「一切世界諸群生，少有欲求聲聞乘，求獨覺者轉復少，趣大乘者甚希有。趣大乘者猶為易，能信此法倍甚難。」為明此經宗趣甚深難信。修空觀者，息妄修禪、垢淨情存。聲聞獨覺六通菩薩未迴心者，無如是分。如經下文云「設有菩薩經無量百千那由他劫行六波羅蜜得六神通，猶名假名菩薩，不真菩薩。」設聞此經不信不入，如《法華經》，亦是為迴三乘人令歸一乘故，迴彼門外三車權引諸子，令歸如來大乘智法界真實門故。破几案所依法故，令得如來無依住智本自在故。《華嚴》即是始成正覺時頓為上根者說，《法華經》即是佛出世後四十年中為迴三乘者說。又佛乘三乘一時總說，但隨根自應，一音法門各有差別，總別義生。為真體無時，無可作前後故。如《法華經》云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三。除佛方便說，但以假名字，引導於眾生。」又云「唯此一事實，餘二即非真。」餘二者，但以十方諸佛共所乘門為實，三乘為餘二。但權施未真者是餘二，故以一實對諸權，皆是餘二，為《法華經》責聲聞、緣覺、不退菩薩三乘等，皆未能信一乘法故。為權教菩薩雖有一分求菩提之心，猶有怖生死故，得離染不退，未得稱真染淨平等不退。如修空觀菩薩，樂空增勝，及假真如觀一向離纏，皆有欣厭。及樂生淨土等諸菩薩眾，皆能離生死、出纏不退，不入法界性海一真無欣厭門故，望此佛乘，樂生死者及厭生死者二俱是退。設觀空增勝、修假真如門，行六波羅蜜得六神通，是離生死不退，非是生死涅槃一性中不退故。以是義故，《華嚴》及《法華經》說得六神通菩薩不聞不信此經典故。如《法華經》云「若持八萬四千法藏、十二部經，為人演說，令諸聽者得六神通，亦未為難，聽受此經是則為難。」唯此智境界違情所解，故甚難信也。三乘信解，順

情所忻。何以故？說佛果即在三僧祇之後，說佛淨土在於他方，此娑婆是穢土。修菩提者，厭垢欣真樂生淨國。設有住世菩薩，亦言留惑潤生，為濟眾生故，非由法爾根本智自在力合如斯故。如是菩薩皆是順情之法，法易信故。非如此經，說入佛果不逾剎那但隔迷悟，說無量劫總不移一時故。說從凡夫地創見道時，因果一時無前後際，不見未成佛時、不見成正覺時，不見煩惱斷、不見菩提證，畢竟不移毫念，修習五十位滿，一切種智悉皆成就。總別同異成壞一時自在，皆非世情所見故，是故難信也。其所信者，如經下文十信之位，金色世界不動智佛，上首菩薩名文殊師利，此云妙德。云金色者，明白淨無垢，即法身之理。不動智佛者，即理中智也，一切凡聖身等共有之故。一切處文殊師利，一切處金色世界，一切處不動智佛。今之信者，當信自心無依住性妙慧解脫，是自文殊。於心無依住中，無性妙理有自在分別，無性可動，名不動智佛。理智無二妙用自在，是故號曰妙德菩薩。是故一切諸佛從此信生，故號文殊為十方諸佛之母。亦號文殊為童子菩薩，為皆以信為初生故。信心成就，即以定慧觀智力印之相契，一念相應，名十住初心便成正覺。取能行處，號曰普賢。取妙慧無依處，號曰妙德。取善能分別知根之智，號之為不動智佛。自契相應，名為正覺。且能信處，號曰信心。自契相應名為住心，為住佛所住妙慧，解脫相盡，無生法故。若心外有佛，不名信心，名為邪見人也。一切諸佛皆同自心，一切眾生皆同自性，性無依故，體無差別，智慧一性。應如是知。以此同體妙慧，知諸佛心及眾生心，應如是信解，不自欺誑。是故此經宗趣，為大心眾生設如斯法，諸佛自所乘門一乘妙典法界道理，令大心眾生入佛根本智佛果故，一念契真理智同現即便佛故。為法界道理，見則無初中後故，異彼三乘劣解者，宜聞三無數劫登佛果故，宜說釋迦淨土在於他方、此娑婆是穢土故。是故《法華經》內為迴三乘劣解者，令龍女非器剎那成佛，明信心廣大，非權施設，現實教故，所修實教不迂滯故。言龍女年始八歲者，表今生成始學，非舊學故。畜生女者，明非過去積修，此明此生信法門理直無滯故。法界體性非三世收，一念應真三世情盡，智無出沒即佛果故。是故經云「為度劣解眾生，興八相等事。」娑婆世界舉眾遙見龍女即往南方無垢世界成佛者，解云：南方者，為明、為正，以主离故。离為明、為日、為虛無，即無垢也。舉眾遙見者，明三乘權學信而未自證，故言遙見。夫法界一真，自他相徹，若當自得，焉得稱遙見？此經即令善財一生得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情所忻。何以故？說佛果即在三僧祇之後，說佛淨土在於他方，此娑婆是穢土。修菩提者，厭垢欣真樂生淨國。設有住世菩薩，亦言留惑潤生，為濟眾生故，非由法爾根本智自在力合如斯故。如是菩薩皆是順情之法，法易信故。非如此經，說入佛果不逾剎那但隔迷悟，說無量劫總不移一時故。說從凡夫地創見道時，因果一時無前後際，不見未成佛時、不見成正覺時，不見煩惱斷、不見菩提證，畢竟不移毫念，修習五十位滿，一切種智悉皆成就。總別同異成壞一時自在，皆非世情所見故，是故難信也。其所信者，如經下文十信之位，金色世界不動智佛，上首菩薩名文殊師利，此云妙德。云金色者，明白淨無垢，即法身之理。不動智佛者，即理中智也，一切凡聖身等共有之故。一切處文殊師利，一切處金色世界，一切處不動智佛。今之信者，當信自心無依住性妙慧解脫，是自文殊。於心無依住中，無性妙理有自在分別，無性可動，名不動智佛。理智無二妙用自在，是故號曰妙德菩薩。是故一切諸佛從此信生，故號文殊為十方諸佛之母。亦號文殊為童子菩薩，為皆以信為初生故。信心成就，即以定慧觀智力印之相契，一念相應，名十住初心便成正覺。取能行處，號曰普賢。取妙慧無依處，號曰妙德。取善能分別知根之智，號之為不動智佛。自契相應，名為正覺。且能信處，號曰信心。自契相應名為住心，為住佛所住妙慧，解脫相盡，無生法故。若心外有佛，不名信心，名為邪見人也。一切諸佛皆同自心，一切眾生皆同自性，性無依故，體無差別，智慧一性。應如是知。以此同體妙慧，知諸佛心及眾生心，應如是信解，不自欺誑。是故此經宗趣，為大心眾生設如斯法，諸佛自所乘門一乘妙典法界道理，令大心眾生入佛根本智佛果故，一念契真理智同現即便佛故。為法界道理，見則無初中後故，異彼三乘劣解者，宜聞三無數劫登佛果故，宜說釋迦淨土在於他方、此娑婆是穢土故。是故《法華經》內為迴三乘劣解者，令龍女非器剎那成佛，明信心廣大，非權施設，現實教故，所修實教不迂滯故。言龍女年始八歲者，表今生成始學，非舊學故。畜生女者，明非過去積修，此明此生信法門理直無滯故。法界體性非三世收，一念應真三世情盡，智無出沒即佛果故。是故經云「為度劣解眾生，興八相等事。」娑婆世界舉眾遙見龍女即往南方無垢世界成佛者，解云：南方者，為明、為正，以主离故。离為明、為日、為虛無，即無垢也。舉眾遙見者，明三乘權學信而未自證，故言遙見。夫法界一真，自他相徹，若當自得，焉得稱遙見？此經即令善財一生得

佛。云一生者，從凡夫地起信之後，十住初心契無生也。即任法界智生，非業生也，至文廣釋。今且略舉此經宗之所趣佛果法門竟，博達君子熟可思焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛。云一生者，從凡夫地起信之後，十住初心契無生也。即任法界智生，非業生也，至文廣釋。今且略舉此經宗之所趣佛果法門竟，博達君子熟可思焉。

二明此經何藏所攝者，此經名毘盧遮那法界藏所攝，以遍照法界海一切諸法門盡含藏故，此經不許三乘化佛權教所收眾生所知解故。化佛教中菩薩及二乘之眾不能解了一真法界報佛法門，唯知三乘自分法故。設是菩薩，但知三千大千世界為一報佛境界故，千百億釋迦是化身故，不解此一乘實報法界報佛所說法門故。是故此經還名毘盧遮那法界，佛果智海所收，非同三乘菩薩化佛教中權施菩薩藏所攝。是故下文〈法界品〉中，慈氏所居樓閣名毘盧遮那莊嚴藏，善財入已，唯見無量諸佛法藏行門報相莊嚴無盡福相皆阿僧祇，一一具如經說。此即依毘盧遮那佛所教法行，法行之因報得所居宮殿樓閣，一依法界藏行所成因果故，乃至諸佛報得莊嚴因果亦如之故。藏者，含容義，含容法界一切法門因果法皆無盡故。三乘經多以恒河沙為法門數之比量，成廣大義；此一乘經多以一佛剎塵及十佛剎塵乃至無量佛剎微塵為法數之比量。又三乘法相，或一或二三等，七八九十為數；此經法門一一具十為數，以明佛果法門圓滿故。名詮既是廣狹不同，法藏法必當差別。是故此經是毘盧遮那藏所收，非三乘菩薩藏所攝故。此經常以佛果為進修道跡，是佛根本大智古跡。修差別智故，若異佛古跡而有進修，無成佛義。如三乘，且免一分麁生死苦，非是依佛智體古跡契修佛乘也。是故此經是毘盧遮那藏所收，非三乘菩薩藏所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明此經何藏所攝者，此經名毘盧遮那法界藏所攝，以遍照法界海一切諸法門盡含藏故，此經不許三乘化佛權教所收眾生所知解故。化佛教中菩薩及二乘之眾不能解了一真法界報佛法門，唯知三乘自分法故。設是菩薩，但知三千大千世界為一報佛境界故，千百億釋迦是化身故，不解此一乘實報法界報佛所說法門故。是故此經還名毘盧遮那法界，佛果智海所收，非同三乘菩薩化佛教中權施菩薩藏所攝。是故下文〈法界品〉中，慈氏所居樓閣名毘盧遮那莊嚴藏，善財入已，唯見無量諸佛法藏行門報相莊嚴無盡福相皆阿僧祇，一一具如經說。此即依毘盧遮那佛所教法行，法行之因報得所居宮殿樓閣，一依法界藏行所成因果故，乃至諸佛報得莊嚴因果亦如之故。藏者，含容義，含容法界一切法門因果法皆無盡故。三乘經多以恒河沙為法門數之比量，成廣大義；此一乘經多以一佛剎塵及十佛剎塵乃至無量佛剎微塵為法數之比量。又三乘法相，或一或二三等，七八九十為數；此經法門一一具十為數，以明佛果法門圓滿故。名詮既是廣狹不同，法藏法必當差別。是故此經是毘盧遮那藏所收，非三乘菩薩藏所攝故。此經常以佛果為進修道跡，是佛根本大智古跡。修差別智故，若異佛古跡而有進修，無成佛義。如三乘，且免一分麁生死苦，非是依佛智體古跡契修佛乘也。是故此經是毘盧遮那藏所收，非三乘菩薩藏所攝。

三明分其序分者，分為二門：一都該一部、二當品自有。一都該一部者，即〈世主妙嚴品〉是。二當品自有序分，如經品品之中會會之內皆有「爾時如是」，如是序其品內之意。又此一部經，上下五度序其世尊所居菩提場之處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明分其序分者，分為二門：一都該一部、二當品自有。一都該一部者，即〈世主妙嚴品〉是。二當品自有序分，如經品品之中會會之內皆有「爾時如是」，如是序其品內之意。又此一部經，上下五度序其世尊所居菩提場之處所。

問：何以如是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以如是？

答：從初第一卷「如是我聞一時佛在摩竭提國」，明初成佛處在蘭若之中。次第二會中，又「爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺」，明不移本處而至報宅中居，為普光明殿，明理智之行報得之宅，寄同世間蘭若契證方詣宅居。自此以去上昇天宮，皆云「不離本處而身遍坐一切道場」，或云「而昇如是天」。上昇天者，明列位進修。不移本處者，明法界道理，以法性妙理無往來內外故、大智體自遍周故。次四十卷中，〈十定品〉又云「爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，於普光明殿入剎那際三昧」，明以法界法身為定體，無三世性故。從兜率天下、降神及入涅槃，四十年住世，轉一切法輪，總不出剎那際，以此三昧圓通始終非三世古今故。如是序致，以總言之，一切過現未來諸佛皆盡一時成佛，并眾生生死亦不移剎那，但眾生妄繫有年歲長短。如佛所說，即生即死皆不移時。是故經云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是遍知三世事，超諸方便成十力。」如此一品經，總括前後始終之際，無去來，今古性盡。明從凡夫地一念發心忽然見道，進修十住、十行、十迴向、十地、十一地五位等法，成佛、轉法輪、入涅槃，總不移剎那，為以法界門為開示悟入故，明實教一乘法界之門法如是故，是故以三昧名目明之。此品都舉此一乘根本法界寂用之門，始終一際無本末時分，故以為成佛之頭。次〈離世間品〉亦然，序致「始成正覺乃至普光明殿」者，為普賢菩薩入佛華三昧。佛華者，是所修佛行故。三昧者，明寂用無礙也。還同前序致所在者，明修佛行體用，無始終，常圓滿，無三世也。此品明修以普賢行，還以法界體大智常隨眾行，圓該三世還不移剎那際等故，明其眾行即法界體用也故。如是序致，皆明時不移亦不移處，以菩提場無中邊故。所修眾行常等如，剎那三世無增減故、無去來故。次〈入法界品〉云「爾時世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園」者，此舉正宗。如來所乘通前徹後，天上人間十方世界總以法界為體，非虛妄體故。為眾生隨迷不達故，此品之內都舉天上人間十方世界總不思議法界體寂用自在故，令眾生悟入。是故此之一品，如來但以不思議神力說，不藉口言，明世間總真總神無出沒故，以明法界普該，前後本一際故。不須同序菩提場，以菩提即法界故，前會總在法界會中故，故如是序致也。十會之體用，總以此品通括，一體一時一性一智之本母故。此五度序其始成正覺者，總明此法界一時無前後說。如此一部經內，〈世主妙嚴品〉、〈佛名號品〉、〈十定品〉、〈離世間品〉，四度皆重序致 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：從初第一卷「如是我聞一時佛在摩竭提國」，明初成佛處在蘭若之中。次第二會中，又「爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺」，明不移本處而至報宅中居，為普光明殿，明理智之行報得之宅，寄同世間蘭若契證方詣宅居。自此以去上昇天宮，皆云「不離本處而身遍坐一切道場」，或云「而昇如是天」。上昇天者，明列位進修。不移本處者，明法界道理，以法性妙理無往來內外故、大智體自遍周故。次四十卷中，〈十定品〉又云「爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，於普光明殿入剎那際三昧」，明以法界法身為定體，無三世性故。從兜率天下、降神及入涅槃，四十年住世，轉一切法輪，總不出剎那際，以此三昧圓通始終非三世古今故。如是序致，以總言之，一切過現未來諸佛皆盡一時成佛，并眾生生死亦不移剎那，但眾生妄繫有年歲長短。如佛所說，即生即死皆不移時。是故經云「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是遍知三世事，超諸方便成十力。」如此一品經，總括前後始終之際，無去來，今古性盡。明從凡夫地一念發心忽然見道，進修十住、十行、十迴向、十地、十一地五位等法，成佛、轉法輪、入涅槃，總不移剎那，為以法界門為開示悟入故，明實教一乘法界之門法如是故，是故以三昧名目明之。此品都舉此一乘根本法界寂用之門，始終一際無本末時分，故以為成佛之頭。次〈離世間品〉亦然，序致「始成正覺乃至普光明殿」者，為普賢菩薩入佛華三昧。佛華者，是所修佛行故。三昧者，明寂用無礙也。還同前序致所在者，明修佛行體用，無始終，常圓滿，無三世也。此品明修以普賢行，還以法界體大智常隨眾行，圓該三世還不移剎那際等故，明其眾行即法界體用也故。如是序致，皆明時不移亦不移處，以菩提場無中邊故。所修眾行常等如，剎那三世無增減故、無去來故。次〈入法界品〉云「爾時世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園」者，此舉正宗。如來所乘通前徹後，天上人間十方世界總以法界為體，非虛妄體故。為眾生隨迷不達故，此品之內都舉天上人間十方世界總不思議法界體寂用自在故，令眾生悟入。是故此之一品，如來但以不思議神力說，不藉口言，明世間總真總神無出沒故，以明法界普該，前後本一際故。不須同序菩提場，以菩提即法界故，前會總在法界會中故，故如是序致也。十會之體用，總以此品通括，一體一時一性一智之本母故。此五度序其始成正覺者，總明此法界一時無前後說。如此一部經內，〈世主妙嚴品〉、〈佛名號品〉、〈十定品〉、〈離世間品〉，四度皆重序致

始成正覺普光明殿，〈入法界品〉但言給孤獨園。此五品經，大意有五種佛果遍周，總該餘品。此五品經意是重敘，但為此五種遍周法界因果，一剎那際五事頓彰，該收諸位總在其內，成法界大智果故。以此有五箇經題目相似，唯〈入法界品〉獨言給孤獨園。云何為五種遍周因果也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始成正覺普光明殿，〈入法界品〉但言給孤獨園。此五品經，大意有五種佛果遍周，總該餘品。此五品經意是重敘，但為此五種遍周法界因果，一剎那際五事頓彰，該收諸位總在其內，成法界大智果故。以此有五箇經題目相似，唯〈入法界品〉獨言給孤獨園。云何為五種遍周因果也？

一〈世主妙嚴品〉明成佛果遍周，經云「不移本處而身遍坐一切道場」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一〈世主妙嚴品〉明成佛果遍周，經云「不移本處而身遍坐一切道場」。

二〈佛名號品〉，在普光明殿中說，明報身及國土名號法門施化利物遍周。此會說六品經，成就信位佛果，此明信心遍周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二〈佛名號品〉，在普光明殿中說，明報身及國土名號法門施化利物遍周。此會說六品經，成就信位佛果，此明信心遍周。

三〈十定品〉，如來入剎那際三昧，以此三昧普該此經，及無量三世劫總是一時，本來如是。為佛道合，然現其本法成佛說經，及滅度時分無有遷移，此明佛大智本性自體寂用定體遍周。乃至入涅槃，四十年住世說法，處母胎猶未出，在兜率天猶未下生，以實法際體然，無往來今古性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三〈十定品〉，如來入剎那際三昧，以此三昧普該此經，及無量三世劫總是一時，本來如是。為佛道合，然現其本法成佛說經，及滅度時分無有遷移，此明佛大智本性自體寂用定體遍周。乃至入涅槃，四十年住世說法，處母胎猶未出，在兜率天猶未下生，以實法際體然，無往來今古性故。

四〈離世間品〉，明以法界自體本寂定大智為普賢行體，即明覺行遍周。佛華者，覺行也。三昧者，本覺體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四〈離世間品〉，明以法界自體本寂定大智為普賢行體，即明覺行遍周。佛華者，覺行也。三昧者，本覺體也。

五〈入法界品〉，明根本法界本體大智佛果遍周。此五種遍周，總以法界為體，總是一遍周法門。此五遍周，該收諸位諸差別故。恐人不解失其意趣，一部經內五處序致，題目鉤連前後相攝，為明此經以法體本無次第本末、兩頭中間、時分長短故。如王寶印一時普印，無前後成文也。以法寶印普印諸位，但明五位、十住、十行等進修習氣不同故，性無差別，以總別同異成壞十玄六相義融通道理自明。此六字義，為緣起三對，六字都該萬法。一總別一對、二同異一對、三成壞一對。總不相離，不可癈一留一，亦不可雙立，亦不可雙捨。總是斷常生滅中邊等見皆是情量，不了任法自性緣生。此乃以無思正慧力方解；以思而知之者，且信心也。此是初地菩薩觀察世間一切緣起法，雖總同時，不繫俱有；雖總具別，皆無自性。不可繫法俱無。餘兩對亦然。皆是有無非有無、俱不俱、常無常情所繫故。如一切緣生法，如空中響，本自無為，應物成音。如善筮蓍龜者，無思無為、不鬼不神，而應緣能知萬有，而告人古今吉凶如指掌者也。應如是知。任法緣起，非如情也。一多總別諸同異門，一切成壞皆非前後同時等繫。法界法門道理亦復如是，皆非前後，有無同時；俱不俱或滅或留，情所繫故。皆是性起大悲、無作大願，任法緣起，稱無作智，非故非新。施設轉正法輪、出生滅沒，皆不可作故新去來解，皆是如來無生滅智自在力故。雖異二乘自寂取證、滅情亡智，即以起大願等利諸眾生而無願想，雖以大慈大悲饒益眾生而無愛想，雖入生死，不沒淤泥；雖在涅槃，十方世界利人不息。皆是如來無性無依無作智力，皆不可作去來現在古今之解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五〈入法界品〉，明根本法界本體大智佛果遍周。此五種遍周，總以法界為體，總是一遍周法門。此五遍周，該收諸位諸差別故。恐人不解失其意趣，一部經內五處序致，題目鉤連前後相攝，為明此經以法體本無次第本末、兩頭中間、時分長短故。如王寶印一時普印，無前後成文也。以法寶印普印諸位，但明五位、十住、十行等進修習氣不同故，性無差別，以總別同異成壞十玄六相義融通道理自明。此六字義，為緣起三對，六字都該萬法。一總別一對、二同異一對、三成壞一對。總不相離，不可癈一留一，亦不可雙立，亦不可雙捨。總是斷常生滅中邊等見皆是情量，不了任法自性緣生。此乃以無思正慧力方解；以思而知之者，且信心也。此是初地菩薩觀察世間一切緣起法，雖總同時，不繫俱有；雖總具別，皆無自性。不可繫法俱無。餘兩對亦然。皆是有無非有無、俱不俱、常無常情所繫故。如一切緣生法，如空中響，本自無為，應物成音。如善筮蓍龜者，無思無為、不鬼不神，而應緣能知萬有，而告人古今吉凶如指掌者也。應如是知。任法緣起，非如情也。一多總別諸同異門，一切成壞皆非前後同時等繫。法界法門道理亦復如是，皆非前後，有無同時；俱不俱或滅或留，情所繫故。皆是性起大悲、無作大願，任法緣起，稱無作智，非故非新。施設轉正法輪、出生滅沒，皆不可作故新去來解，皆是如來無生滅智自在力故。雖異二乘自寂取證、滅情亡智，即以起大願等利諸眾生而無願想，雖以大慈大悲饒益眾生而無愛想，雖入生死，不沒淤泥；雖在涅槃，十方世界利人不息。皆是如來無性無依無作智力，皆不可作去來現在古今之解。

四定其正宗者，有三種正宗：一隨位正宗、二隨品正宗、三大體正宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四定其正宗者，有三種正宗：一隨位正宗、二隨品正宗、三大體正宗。

一若隨位正宗，十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地，各有正宗。十信以佛根本不動智以為正宗。十住以證入法界智如來果德理體妙慧以為正宗。十行以佛根本智起普賢行進修以為正宗。十向以理智圓融真俗起興大願以成悲智，使令理智大悲均平不偏靜亂以為正宗。十地以蘊修悲智使令慣習功濟以為正宗。十一地以普賢行等眾生情流充滿法界海任用利生以為正宗。此為隨位正宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一若隨位正宗，十信、十住、十行、十迴向、十地、十一地，各有正宗。十信以佛根本不動智以為正宗。十住以證入法界智如來果德理體妙慧以為正宗。十行以佛根本智起普賢行進修以為正宗。十向以理智圓融真俗起興大願以成悲智，使令理智大悲均平不偏靜亂以為正宗。十地以蘊修悲智使令慣習功濟以為正宗。十一地以普賢行等眾生情流充滿法界海任用利生以為正宗。此為隨位正宗。

二若以一部教門，四十品內當品自有正宗，隨品名目總是可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二若以一部教門，四十品內當品自有正宗，隨品名目總是可知。

三以一部教大體正宗，以如來大智法界性絕古今體用圓滿一乘佛果以為正宗。常以此佛果正宗，以為開示悟入進修，使令慣習成就。又此經四十品中，以〈法界品〉為正宗，餘品為伴。為十方諸佛以自心分別煩惱，成一切智一切種智法界體用，以為所乘成正覺故。此根本煩惱，非三乘所知故。二乘且折伏而不起，菩薩以空觀折伏無現行故，廣如《勝鬘經》說。一切眾生以法界門以為開示悟入，明如來根本智是眾生分別心，契同無二故，則法界自在故。以是義故，十住初心便成正覺。以將十行、十向、十地、十一地法門，治令慣習智悲成就，更亦不離初心法界智體用故。但以此法界智體用無依住門，以治諸習惑，惑薄智明分分殊勝，但須定慧照用。身心諸法皆無依無根無本，諸貪恚癡漸漸微薄，諸佛智慧漸漸增明。法樂自娛，非貪世樂。此是法界中漸漸，非始末也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三以一部教大體正宗，以如來大智法界性絕古今體用圓滿一乘佛果以為正宗。常以此佛果正宗，以為開示悟入進修，使令慣習成就。又此經四十品中，以〈法界品〉為正宗，餘品為伴。為十方諸佛以自心分別煩惱，成一切智一切種智法界體用，以為所乘成正覺故。此根本煩惱，非三乘所知故。二乘且折伏而不起，菩薩以空觀折伏無現行故，廣如《勝鬘經》說。一切眾生以法界門以為開示悟入，明如來根本智是眾生分別心，契同無二故，則法界自在故。以是義故，十住初心便成正覺。以將十行、十向、十地、十一地法門，治令慣習智悲成就，更亦不離初心法界智體用故。但以此法界智體用無依住門，以治諸習惑，惑薄智明分分殊勝，但須定慧照用。身心諸法皆無依無根無本，諸貪恚癡漸漸微薄，諸佛智慧漸漸增明。法樂自娛，非貪世樂。此是法界中漸漸，非始末也。

五明此經付囑何人者，此經法門付囑大心凡夫。經云「此經法門不入一切餘眾生手。」解云：餘眾生者，三乘及外道，樂著人天及求出世樂者。何以故？此經不許三乘菩薩具六神通，自未能聞經生信，何況二乘人天外道。經云「唯除生如來家法王真子。」即大心凡夫能生信證入，故生於佛家。不言已生佛家諸大菩薩，諸大菩薩常為眾生說法，無大心凡夫信證，不名付囑、不名流通，為無人信、無人悟入故。經云「若無此子，此經當滅」者，解云：若無凡夫信證者，此經當滅。若不如是，諸大菩薩已生佛家者，已有如是無量佛世界海微塵數故，如來何須念此經當滅？既不念已生佛家大菩薩眾，明知當念大心凡夫。非為已入聖位者，當知此經付囑大心凡夫故。如〈出現品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五明此經付囑何人者，此經法門付囑大心凡夫。經云「此經法門不入一切餘眾生手。」解云：餘眾生者，三乘及外道，樂著人天及求出世樂者。何以故？此經不許三乘菩薩具六神通，自未能聞經生信，何況二乘人天外道。經云「唯除生如來家法王真子。」即大心凡夫能生信證入，故生於佛家。不言已生佛家諸大菩薩，諸大菩薩常為眾生說法，無大心凡夫信證，不名付囑、不名流通，為無人信、無人悟入故。經云「若無此子，此經當滅」者，解云：若無凡夫信證者，此經當滅。若不如是，諸大菩薩已生佛家者，已有如是無量佛世界海微塵數故，如來何須念此經當滅？既不念已生佛家大菩薩眾，明知當念大心凡夫。非為已入聖位者，當知此經付囑大心凡夫故。如〈出現品〉說。

六明此經流通所在者，此經流通分每在品末，有動地雨華菩薩供養處，總是大都付囑流通分。〈如來出現品〉不在經末者，為此品是經之末。為此品是三十七品、是五位菩薩結會五位因果行門之終，以是義故，是經之末。又如來從前第六卷中第二〈現相品〉內齒間放光，令普賢菩薩說眾生因果、如來因果。如來因果，世界報得國土莊嚴。眉間放光令文殊師利賢首等說十信之門，次後說十住、十行、十迴向、十地、十一地、十定、十通等法。從〈現相品〉至〈如來出現品〉有三十六品經。等覺位中一會，在第三禪說，有一品經，來文未足。通取其數有三十七品，前後總有四十品經。至其〈如來出現品〉，是五位因果始終之末故。〈如來出現品〉示現法，則表其始終五位因果滿故，即以眉間光灌文殊頂、口中光灌普賢口，令此二人體用因果互相問答。以文殊為法界體、普賢為法界用，二人互為體用。或文殊為因、普賢為果。或二人互為因果。此一部經，常以此二人表體用因果。今古諸佛同然，皆依此跡，以明因果進修之益故。如來眉間放光及口中放光，加此二大士，即明五位教門始終之畢。口光是付囑義、流通義，令教行流通故。眉間光是果義，已放果光付囑文殊，令文殊發問果法，普賢說佛出現即是流通。此品之內具說付囑流通，亦作輪王大子具足王相，能治王位等喻釋文，至品方明。〈如來出現品〉後〈離世間品〉，即是佛自成果後，行普賢利他之行，訓俗之門。十地果前行普賢行，自利利他；十一地果後行普賢行，純是利他。如前七卷會釋中略已釋訖。如〈法界〉一品，總該一部教，總是法界門。在祇園者，明眾生世間即法界故，眾生性即不思議故，眾生分別即如來智故，即明就眾生世界說是法界不思議故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六明此經流通所在者，此經流通分每在品末，有動地雨華菩薩供養處，總是大都付囑流通分。〈如來出現品〉不在經末者，為此品是經之末。為此品是三十七品、是五位菩薩結會五位因果行門之終，以是義故，是經之末。又如來從前第六卷中第二〈現相品〉內齒間放光，令普賢菩薩說眾生因果、如來因果。如來因果，世界報得國土莊嚴。眉間放光令文殊師利賢首等說十信之門，次後說十住、十行、十迴向、十地、十一地、十定、十通等法。從〈現相品〉至〈如來出現品〉有三十六品經。等覺位中一會，在第三禪說，有一品經，來文未足。通取其數有三十七品，前後總有四十品經。至其〈如來出現品〉，是五位因果始終之末故。〈如來出現品〉示現法，則表其始終五位因果滿故，即以眉間光灌文殊頂、口中光灌普賢口，令此二人體用因果互相問答。以文殊為法界體、普賢為法界用，二人互為體用。或文殊為因、普賢為果。或二人互為因果。此一部經，常以此二人表體用因果。今古諸佛同然，皆依此跡，以明因果進修之益故。如來眉間放光及口中放光，加此二大士，即明五位教門始終之畢。口光是付囑義、流通義，令教行流通故。眉間光是果義，已放果光付囑文殊，令文殊發問果法，普賢說佛出現即是流通。此品之內具說付囑流通，亦作輪王大子具足王相，能治王位等喻釋文，至品方明。〈如來出現品〉後〈離世間品〉，即是佛自成果後，行普賢利他之行，訓俗之門。十地果前行普賢行，自利利他；十一地果後行普賢行，純是利他。如前七卷會釋中略已釋訖。如〈法界〉一品，總該一部教，總是法界門。在祇園者，明眾生世間即法界故，眾生性即不思議故，眾生分別即如來智故，即明就眾生世界說是法界不思議故。

三明教體者，依涉法師說出經教體云：一切聖教四法為體，名、句、文身，語為性故，以先慣習相領解故。此為四，聞持流布，令法久住故。然此法依六處轉：一者依法，謂十二分教故；二者依義，隨位相故；三者依，彼時說去來今自他事故；四者依處，要在世界國城故；五者依數，一十百千至微塵故；六者依彼補特伽羅，說有佛持故。由斯六處，得有正法久住。補特伽羅者，此云數取趣。上依涉法師立教體竟。今(通玄)以自管闚，依此《大方廣佛華嚴經》立其十種教體，廣乃無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明教體者，依涉法師說出經教體云：一切聖教四法為體，名、句、文身，語為性故，以先慣習相領解故。此為四，聞持流布，令法久住故。然此法依六處轉：一者依法，謂十二分教故；二者依義，隨位相故；三者依，彼時說去來今自他事故；四者依處，要在世界國城故；五者依數，一十百千至微塵故；六者依彼補特伽羅，說有佛持故。由斯六處，得有正法久住。補特伽羅者，此云數取趣。上依涉法師立教體竟。今(通玄)以自管闚，依此《大方廣佛華嚴經》立其十種教體，廣乃無盡。

一一切眾生根器，佛一圓音一念三世，無始無終常轉法輪以為教體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一切眾生根器，佛一圓音一念三世，無始無終常轉法輪以為教體。

二一切聖凡境界莊嚴果報以為教體，此乃見境發心，不待說故。見惡厭之、見善樂之，總能起善故。又一切法無非佛事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二一切聖凡境界莊嚴果報以為教體，此乃見境發心，不待說故。見惡厭之、見善樂之，總能起善故。又一切法無非佛事故。

三一切法自性清淨以為教體，以觀察力心契自相應故。不待說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三一切法自性清淨以為教體，以觀察力心契自相應故。不待說故。

四以行住坐立四威儀以為教體，見敬發心，不待語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四以行住坐立四威儀以為教體，見敬發心，不待語故。

五以佛菩薩出現涅槃以為教體，以此法事，令諸眾生見敬及念戀發心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五以佛菩薩出現涅槃以為教體，以此法事，令諸眾生見敬及念戀發心故。

六以佛菩薩神通道力以為教體，現諸自在，見者發心，不待文句故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六以佛菩薩神通道力以為教體，現諸自在，見者發心，不待文句故。

七以無常苦空為教體，觀者發心，不待語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七以無常苦空為教體，觀者發心，不待語故。

八以無言寂然為教體，即淨名居士默答，不待名句文及以語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八以無言寂然為教體，即淨名居士默答，不待名句文及以語故。

九以名句文身語及眾生根為教體。藉言方現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九以名句文身語及眾生根為教體。藉言方現故。

十以法界一切法本真為教體，眾生法之，能淨垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十以法界一切法本真為教體，眾生法之，能淨垢故。

大要言之，一切眾生諸煩惱海，一切眾生隨分善根人天樂果，聲聞緣覺菩薩佛乘解脫涅槃，名句文身語業等，及一切善惡業果報虛空法界，言與無言，一切法無非教體。以目觀知，或以聞法，或以自思惟，內薰智現，能離諸惡及得涅槃，說與不說皆是教體。若無煩惱即無教體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大要言之，一切眾生諸煩惱海，一切眾生隨分善根人天樂果，聲聞緣覺菩薩佛乘解脫涅槃，名句文身語業等，及一切善惡業果報虛空法界，言與無言，一切法無非教體。以目觀知，或以聞法，或以自思惟，內薰智現，能離諸惡及得涅槃，說與不說皆是教體。若無煩惱即無教體。

四明總陳會數者，於中大意其義有三：一總舉會數、二陳其會意、三說佛出世所由。一總舉會數者，其會有十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明總陳會數者，於中大意其義有三：一總舉會數、二陳其會意、三說佛出世所由。一總舉會數者，其會有十。

二陳其會意者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二陳其會意者：

第一會在菩提場中者，明示現始成正覺，為化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會在菩提場中者，明示現始成正覺，為化眾生故。

第二會在普光明殿者，明法報及行所行，報得依正二報所居之宅。是故於此品重言始成正覺，顯不起初會為初蘭若菩提場體，不離此體得道，此處報宅所居故。猶如世人於淨處得道，方始歸來，示現此法本無來去遷移時分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會在普光明殿者，明法報及行所行，報得依正二報所居之宅。是故於此品重言始成正覺，顯不起初會為初蘭若菩提場體，不離此體得道，此處報宅所居故。猶如世人於淨處得道，方始歸來，示現此法本無來去遷移時分。

第三會昇須彌山頂帝釋宮者，明從普光明殿中說十信之位，於其地上創起信心。今於帝釋天宮，表其進修之位法行增勝故。於此天說十住之門，明十住之位創始應真，心與空合，一分自得慧用，自在如天故。如上高山，身與空合，以處表法位勝，不即要在生天。明無相慧用，如天自在故。又明山體，於世間中出高過俗，表於十住初心，禪定如山不動，無相妙慧出俗，現前能破障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會昇須彌山頂帝釋宮者，明從普光明殿中說十信之位，於其地上創起信心。今於帝釋天宮，表其進修之位法行增勝故。於此天說十住之門，明十住之位創始應真，心與空合，一分自得慧用，自在如天故。如上高山，身與空合，以處表法位勝，不即要在生天。明無相慧用，如天自在故。又明山體，於世間中出高過俗，表於十住初心，禪定如山不動，無相妙慧出俗，現前能破障故。

第四會在夜摩天宮者，明夜摩天宮在空際不與地連，明其十行依空行行，不與貪欲愛繫著諸有之連故。於此處說十行位，表法如是。不要身生彼天，明在行恒空，無所依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會在夜摩天宮者，明夜摩天宮在空際不與地連，明其十行依空行行，不與貪欲愛繫著諸有之連故。於此處說十行位，表法如是。不要身生彼天，明在行恒空，無所依故。

第五會在兜率天宮者，明此天處是樂知足故。說十迴向，為表迴向之位均融理事，大願大悲大智使不偏僻，不貪世樂、不貪涅槃，不著大悲，不著大願、不離其中、使令處世、如蓮華同塵而不污。又表此天於欲界處中、下有忉利夜摩、上有化樂他化，以明上下。此天處欲界之中，還說十迴向門，表令法身大智萬行大願大悲均調處中，不令同世慈悲有愛，不令如三乘樂修出世心增、二乘趣寂、菩薩留生及捨淨土等過，皆非稱其法爾故。表法如是，不即要生彼天，明迴真入俗使悲智均平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會在兜率天宮者，明此天處是樂知足故。說十迴向，為表迴向之位均融理事，大願大悲大智使不偏僻，不貪世樂、不貪涅槃，不著大悲，不著大願、不離其中、使令處世、如蓮華同塵而不污。又表此天於欲界處中、下有忉利夜摩、上有化樂他化，以明上下。此天處欲界之中，還說十迴向門，表令法身大智萬行大願大悲均調處中，不令同世慈悲有愛，不令如三乘樂修出世心增、二乘趣寂、菩薩留生及捨淨土等過，皆非稱其法爾故。表法如是，不即要生彼天，明迴真入俗使悲智均平。

第六會在他化自在天宮者，為於此天說其十地，為其此天以他變化用成己樂，以明十地大悲大智皆悉成滿，但化眾生以為自己涅槃之樂，無自樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會在他化自在天宮者，為於此天說其十地，為其此天以他變化用成己樂，以明十地大悲大智皆悉成滿，但化眾生以為自己涅槃之樂，無自樂故。

何故超化樂而於他化說其十地之行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故超化樂而於他化說其十地之行？

答曰：為明從十迴向均融理智，大悲大願成滿增勝，不依次第而超化樂，不同下位次第而修。如世興易，初以十錢得利一倍，後以二十便成四十，即便超初及第二利故。又明十地果終居欲界之際，而得自在，同而不染、出而不離。又明十地菩薩功超欲縛故，此天同其魔梵教化波旬故，同魔王位攝魔眷屬教化自在，故居此天。又明菩薩進修行相，十地之位道力功行階降合然。以無明住地未純熟故、未明淨故。其無明住地果極方終，設至十一地，二愚猶在。是故此經〈阿僧祇品〉、〈如來隨好功德品〉此二品之法，佛果已前十一地普賢行滿未能達盡，以是義故如來自說，明果終始知算數之極，如來隨好功德佛果方終。已前諸位法門，當位菩薩自說，最下〈入法界〉一品如來神力說，表法界中明一切法總神總真總不思議，明法界體凡聖一性故，於人中說。至文方明。以此二愚佛果方悉，是故十地之位隨力所堪，堪至此天故。雖進修階降位位差殊，然法界體一時一念、一得一切得，為明法界無始終法故。不可即作始終長短，存情思想違理之見故，以定慧照之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為明從十迴向均融理智，大悲大願成滿增勝，不依次第而超化樂，不同下位次第而修。如世興易，初以十錢得利一倍，後以二十便成四十，即便超初及第二利故。又明十地果終居欲界之際，而得自在，同而不染、出而不離。又明十地菩薩功超欲縛故，此天同其魔梵教化波旬故，同魔王位攝魔眷屬教化自在，故居此天。又明菩薩進修行相，十地之位道力功行階降合然。以無明住地未純熟故、未明淨故。其無明住地果極方終，設至十一地，二愚猶在。是故此經〈阿僧祇品〉、〈如來隨好功德品〉此二品之法，佛果已前十一地普賢行滿未能達盡，以是義故如來自說，明果終始知算數之極，如來隨好功德佛果方終。已前諸位法門，當位菩薩自說，最下〈入法界〉一品如來神力說，表法界中明一切法總神總真總不思議，明法界體凡聖一性故，於人中說。至文方明。以此二愚佛果方悉，是故十地之位隨力所堪，堪至此天故。雖進修階降位位差殊，然法界體一時一念、一得一切得，為明法界無始終法故。不可即作始終長短，存情思想違理之見故，以定慧照之可見。

第七會在第三禪說，此一會說百萬億偈，此會來文未足。如《瓔珞本業經》具云「彼經是化三乘人已後，如來領至菩提樹下，却說初成佛時說《華嚴經》會次第。」彼經具言「計此一會，通為十處十會四十品經，為此經十十成法皆圓滿故。」明三禪之中，初禪除憂、二禪滅苦，憂苦既無，三禪唯是法悅樂故。猶法樂故，喜動還存。以喜動故，色心還在。此色心是樂禪悅樂無思之色，非如欲界之色故。心有無思樂禪之色，出入之息猶存，報得淨身，身如皓雪，衣如金色，過身一倍，行即遊空，足不履踐。初禪身二里半，二禪身五里，三禪身十里，衣與身倍，至文廣明。於此天說十一地法門，表等覺位中順其法身行其萬行，教化眾生遍周法界，常法樂故。至第四禪，寄同佛位故，稱真法性無出入息，隨理普周，任眾生見習氣迷法之愚一時總盡，世出世法無事不窮，號之為種種光明遍照義也。以智滿故，表法如是，不即如是上下往來。但以法身大智虛空一切智日對現色身，於法界中隨其器水普現眾像。此之一會超前十地，過初禪二禪二天，明此十一地智倍倍增故。以上昇天寄處，表法昇進漸漸自在，非是法屬彼天，皆遍一切處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七會在第三禪說，此一會說百萬億偈，此會來文未足。如《瓔珞本業經》具云「彼經是化三乘人已後，如來領至菩提樹下，却說初成佛時說《華嚴經》會次第。」彼經具言「計此一會，通為十處十會四十品經，為此經十十成法皆圓滿故。」明三禪之中，初禪除憂、二禪滅苦，憂苦既無，三禪唯是法悅樂故。猶法樂故，喜動還存。以喜動故，色心還在。此色心是樂禪悅樂無思之色，非如欲界之色故。心有無思樂禪之色，出入之息猶存，報得淨身，身如皓雪，衣如金色，過身一倍，行即遊空，足不履踐。初禪身二里半，二禪身五里，三禪身十里，衣與身倍，至文廣明。於此天說十一地法門，表等覺位中順其法身行其萬行，教化眾生遍周法界，常法樂故。至第四禪，寄同佛位故，稱真法性無出入息，隨理普周，任眾生見習氣迷法之愚一時總盡，世出世法無事不窮，號之為種種光明遍照義也。以智滿故，表法如是，不即如是上下往來。但以法身大智虛空一切智日對現色身，於法界中隨其器水普現眾像。此之一會超前十地，過初禪二禪二天，明此十一地智倍倍增故。以上昇天寄處，表法昇進漸漸自在，非是法屬彼天，皆遍一切處故。

第八會在普光明殿，說十定法門，其定名入剎那際。如三乘說，八十生滅為一剎那，八十剎那名為一念，此明三乘說。如此一乘之中，但以剎那是極短促，思慮不及之故，終不論別有生滅。明如來出世始終不離剎那際，如〈離世間品〉說。如來正處胎時、住兜率天，并初生、出家學道、成菩提、轉法輪、入涅槃總一時。身猶處胎未出，為定體稱法界本性。以為定體，更無長短，始終，三世總為一際。更不許如世妄情想，佛出興作長短繫，違真理故。即明時之極也，更不論剎那外別有生滅。此是當部經之意趣。不同古人釋此會為重會普光法堂者，意不如是，不以見名言教中兩度三度重敘普光明殿，即云重會乃至三會等故。失其真意，豈可令他作去來之見？如經意者，但以佛自體無作大悲為母，以一切種智為佛，以法無性無所依為時日歲月，以一切眾生根器為明鏡。佛於一切眾生心海，任物自見、各得自法，皆令向善及得菩提，非是如來有重來重去相故。但明此普光明殿，是如來自性一切智種智之都體也，為依報所居。此剎那際定，是佛一切智種智之法性故，意在總括一切法界眾海會等總體，不令學者有往來自他故。今者却作往來重會之見，此將不可也。總明如王寶印一時頓印，不可作重會去來之見，經無是意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八會在普光明殿，說十定法門，其定名入剎那際。如三乘說，八十生滅為一剎那，八十剎那名為一念，此明三乘說。如此一乘之中，但以剎那是極短促，思慮不及之故，終不論別有生滅。明如來出世始終不離剎那際，如〈離世間品〉說。如來正處胎時、住兜率天，并初生、出家學道、成菩提、轉法輪、入涅槃總一時。身猶處胎未出，為定體稱法界本性。以為定體，更無長短，始終，三世總為一際。更不許如世妄情想，佛出興作長短繫，違真理故。即明時之極也，更不論剎那外別有生滅。此是當部經之意趣。不同古人釋此會為重會普光法堂者，意不如是，不以見名言教中兩度三度重敘普光明殿，即云重會乃至三會等故。失其真意，豈可令他作去來之見？如經意者，但以佛自體無作大悲為母，以一切種智為佛，以法無性無所依為時日歲月，以一切眾生根器為明鏡。佛於一切眾生心海，任物自見、各得自法，皆令向善及得菩提，非是如來有重來重去相故。但明此普光明殿，是如來自性一切智種智之都體也，為依報所居。此剎那際定，是佛一切智種智之法性故，意在總括一切法界眾海會等總體，不令學者有往來自他故。今者却作往來重會之見，此將不可也。總明如王寶印一時頓印，不可作重會去來之見，經無是意。

第九會在普光明殿者，明從此處而起信心，發行修十住、十行、十迴向、十地、十定、十通、十忍，乃至〈如來出現品〉佛果位終，皆悉不離普賢舊行。是故佛果向前十住已上，自乘普賢行滿，即〈如來出現品〉前三十六品經是。〈普賢行品〉是佛果位後自行已滿，純是利他普賢行故，〈出現品〉後〈離世間品〉是。為從第二會普光明殿中起信心已，經過五位始終因果，不離本跡，諸佛果滿舊普賢門。於〈十定品〉中亦其此處，明以法身定體圓通，始終一際一處，三法同一，不移普光明殿報居之宅，齊頭並印，無有重會三會去已還來。古人釋此會為重會三會普光明殿，以法界門不可作世情思想解故。如善財從覺城東大塔廟處妙德之所，信心經過五十箇位門，至德生童子、有德童女，為未是佛果以前自利利他普賢行終故。十二位中妙覺之位，見慈氏如來，是佛果終位。令其善財却見文殊，明今至果，不離舊所初信之門菩提理智，便聞普賢名、便見其身、等普賢身者，彼明果後普賢之行。經云「更入無量三昧」者，為明證過佛果位內二種愚故。二愚者：一迷阿僧祇廣大數愚、二佛位之內隨好功德廣大愚。此之二法唯佛究竟，自利進修五位菩薩未過故。以是義故，此兩品經如來自說。及〈法界品〉如來不思議神力說，為明法界是一切諸佛共所究竟果故，以將此品示悟眾生。餘三十七品是當位菩薩說。《勝鬘經》云「無明住地，佛地方除。」三乘三祇之果，及淨穢別執菩薩還歸本土，二見順情多不相似。如法界因果，當念不遷、不虧階級，總別一多通融，方便全殊。此普光明殿說〈離世間品〉，明信心及究竟佛果普賢行總不離舊跡。亦如慈氏樓閣內普現三世，一念普觀三世諸佛及以菩薩、一切眾生，視如即夕，無有古今，即其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九會在普光明殿者，明從此處而起信心，發行修十住、十行、十迴向、十地、十定、十通、十忍，乃至〈如來出現品〉佛果位終，皆悉不離普賢舊行。是故佛果向前十住已上，自乘普賢行滿，即〈如來出現品〉前三十六品經是。〈普賢行品〉是佛果位後自行已滿，純是利他普賢行故，〈出現品〉後〈離世間品〉是。為從第二會普光明殿中起信心已，經過五位始終因果，不離本跡，諸佛果滿舊普賢門。於〈十定品〉中亦其此處，明以法身定體圓通，始終一際一處，三法同一，不移普光明殿報居之宅，齊頭並印，無有重會三會去已還來。古人釋此會為重會三會普光明殿，以法界門不可作世情思想解故。如善財從覺城東大塔廟處妙德之所，信心經過五十箇位門，至德生童子、有德童女，為未是佛果以前自利利他普賢行終故。十二位中妙覺之位，見慈氏如來，是佛果終位。令其善財却見文殊，明今至果，不離舊所初信之門菩提理智，便聞普賢名、便見其身、等普賢身者，彼明果後普賢之行。經云「更入無量三昧」者，為明證過佛果位內二種愚故。二愚者：一迷阿僧祇廣大數愚、二佛位之內隨好功德廣大愚。此之二法唯佛究竟，自利進修五位菩薩未過故。以是義故，此兩品經如來自說。及〈法界品〉如來不思議神力說，為明法界是一切諸佛共所究竟果故，以將此品示悟眾生。餘三十七品是當位菩薩說。《勝鬘經》云「無明住地，佛地方除。」三乘三祇之果，及淨穢別執菩薩還歸本土，二見順情多不相似。如法界因果，當念不遷、不虧階級，總別一多通融，方便全殊。此普光明殿說〈離世間品〉，明信心及究竟佛果普賢行總不離舊跡。亦如慈氏樓閣內普現三世，一念普觀三世諸佛及以菩薩、一切眾生，視如即夕，無有古今，即其義也。