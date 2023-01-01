新華嚴經論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第六

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

初地菩薩多百法明門王，化多百佛世界，二地菩薩多千法明門王，化多千佛世界者，不同權教實有分限，如前數法互相徹入。又如人以指畫空作百千微塵數，復以手除之令盡，然彼空中無有增減。以情量故，見彼虛空數有增減。此亦爾，所有菩薩安立諸地法門增減，亦復如是。為成諸有情故使令進修，若也一概皆平，無心進也。凡夫無有進修之心，發心修至不修，方知萬法無修也。而實教菩薩一得一切得，為稱法體中無前後故，猶如帝網光影互相參徹相入，無前後際也。亦如百千寶鏡同臨妙像，一一鏡中影像相入色像齊平。如佛果位中諸菩薩，為從性起法身根本智，為十住之中創證心故。所有法門境界皆悉依本，以體用通收皆悉徹故。還以性齊，即時齊故。更有餘不齊之法，為不可也。不同權學情障未亡，九地已來未見佛性，所立地位皆有分齊而實可得，為未見佛性，有假真如影故。是故經云「十地差別如空中鳥跡」。如地位法門權施增減，為逐眾生情故。體道者真俗便真，為一真一切真故，都無假法。不可於此圓教作增減見，同其漸也。此經所有一切眾海菩薩、天龍諸神等眾，皆佛果位海諸菩薩眾，非是凡夫，欲令入者即同聖故，明毘盧遮那攝化境界等眾生遍故。皆是佛果位眾，以化儀主伴故。如是果德位眾共會成法，示悟眾生。成法之後入〈法界品〉中，文殊師利以此果德法門出祇園會外，東行欲往覺城中利樂於人。舍利弗、六千比丘路上發心，得十耳十眼。覺城東會善財，遍求諸友，一生佛果圓明。五百優婆塞、五百優婆夷、五百童子、五百童女皆如善財，經文不可一一具陳，同會總皆如是。若也無緣，總亦不聞，如祇園羅漢比丘等同會，不聞不見如來說此《華嚴》經典。是五眾同會於文殊所，同聞此法，悉皆同證之流。是故經云「此經不入餘眾生手」。能深信者，情過三乘權學之流，何況能證者。故此經〈賢首品〉中云「一切世間群生類，尠有欲求聲聞乘，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有。求大乘者猶為易，能信此法為甚難。」是故當知，正集海會，未有人中凡夫，純是諸佛果位菩薩集會，成其教法。文殊覺城所化，始明以此教法將用利藥閻浮提眾生。善財等五眾，總表實得此法者，餘義如前所明。如是來眾純是果位菩薩來，明果德用備上機，都無權教菩薩小乘人天凡夫因果等眾來集此會。權教菩薩至於九地已來不預此眾，何況凡夫。何以故？為行六波羅蜜故。雖有行十波羅蜜者，由三僧祇劫成道果德故，不同此教一時即一切時，非情所收故。出祇園會，文殊東行，六千比丘路上發心者，此明許聲聞亦有最上之器，堪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地菩薩多百法明門王，化多百佛世界，二地菩薩多千法明門王，化多千佛世界者，不同權教實有分限，如前數法互相徹入。又如人以指畫空作百千微塵數，復以手除之令盡，然彼空中無有增減。以情量故，見彼虛空數有增減。此亦爾，所有菩薩安立諸地法門增減，亦復如是。為成諸有情故使令進修，若也一概皆平，無心進也。凡夫無有進修之心，發心修至不修，方知萬法無修也。而實教菩薩一得一切得，為稱法體中無前後故，猶如帝網光影互相參徹相入，無前後際也。亦如百千寶鏡同臨妙像，一一鏡中影像相入色像齊平。如佛果位中諸菩薩，為從性起法身根本智，為十住之中創證心故。所有法門境界皆悉依本，以體用通收皆悉徹故。還以性齊，即時齊故。更有餘不齊之法，為不可也。不同權學情障未亡，九地已來未見佛性，所立地位皆有分齊而實可得，為未見佛性，有假真如影故。是故經云「十地差別如空中鳥跡」。如地位法門權施增減，為逐眾生情故。體道者真俗便真，為一真一切真故，都無假法。不可於此圓教作增減見，同其漸也。此經所有一切眾海菩薩、天龍諸神等眾，皆佛果位海諸菩薩眾，非是凡夫，欲令入者即同聖故，明毘盧遮那攝化境界等眾生遍故。皆是佛果位眾，以化儀主伴故。如是果德位眾共會成法，示悟眾生。成法之後入〈法界品〉中，文殊師利以此果德法門出祇園會外，東行欲往覺城中利樂於人。舍利弗、六千比丘路上發心，得十耳十眼。覺城東會善財，遍求諸友，一生佛果圓明。五百優婆塞、五百優婆夷、五百童子、五百童女皆如善財，經文不可一一具陳，同會總皆如是。若也無緣，總亦不聞，如祇園羅漢比丘等同會，不聞不見如來說此《華嚴》經典。是五眾同會於文殊所，同聞此法，悉皆同證之流。是故經云「此經不入餘眾生手」。能深信者，情過三乘權學之流，何況能證者。故此經〈賢首品〉中云「一切世間群生類，尠有欲求聲聞乘，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有。求大乘者猶為易，能信此法為甚難。」是故當知，正集海會，未有人中凡夫，純是諸佛果位菩薩集會，成其教法。文殊覺城所化，始明以此教法將用利藥閻浮提眾生。善財等五眾，總表實得此法者，餘義如前所明。如是來眾純是果位菩薩來，明果德用備上機，都無權教菩薩小乘人天凡夫因果等眾來集此會。權教菩薩至於九地已來不預此眾，何況凡夫。何以故？為行六波羅蜜故。雖有行十波羅蜜者，由三僧祇劫成道果德故，不同此教一時即一切時，非情所收故。出祇園會，文殊東行，六千比丘路上發心者，此明許聲聞亦有最上之器，堪

能入此最上乘中。又彼六千比丘，於舍利弗所皆新出家，未忻小果，以器利故，方能發心至此位流。已登小果，卒迴難得。如舍利弗，即是影響聲聞，非實聲聞也。即是已登佛位，入流接凡。以此義故，此經來眾與權教不同。化佛設有處純會菩薩、無小眾者，亦不同此教。何以故？或有教說。即因成佛者，即不行五位。或五位行相體用不同，如前已述故。如是准例，無有同者。法既不同，眾亦全別。又於此經中所有來眾，有十種同法，與諸經來眾不同。一色身同、二法身根本智同、三慈悲智同、四言說法輪同、五來處同、六所成法則同、七與佛因果同、八事佛師弟同、九報身國土圓滿同、十懷疑獲益同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入此最上乘中。又彼六千比丘，於舍利弗所皆新出家，未忻小果，以器利故，方能發心至此位流。已登小果，卒迴難得。如舍利弗，即是影響聲聞，非實聲聞也。即是已登佛位，入流接凡。以此義故，此經來眾與權教不同。化佛設有處純會菩薩、無小眾者，亦不同此教。何以故？或有教說。即因成佛者，即不行五位。或五位行相體用不同，如前已述故。如是准例，無有同者。法既不同，眾亦全別。又於此經中所有來眾，有十種同法，與諸經來眾不同。一色身同、二法身根本智同、三慈悲智同、四言說法輪同、五來處同、六所成法則同、七與佛因果同、八事佛師弟同、九報身國土圓滿同、十懷疑獲益同。

一色身同者，如五位中諸菩薩各從十方來，一一方來眾皆有十佛剎微塵數眾菩薩來，皆金色身、目髮紺青，當位菩薩色身相似，諸天八部之眾當類相似，明得法同故報亦同。如初會中，有五十五種部類，雖別明行門攝化異故，然其行相身色法門，五十五部互相參徹，一行作多行、多行作一行，一身作多身、多身作一身，相似故。前後十處十會例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一色身同者，如五位中諸菩薩各從十方來，一一方來眾皆有十佛剎微塵數眾菩薩來，皆金色身、目髮紺青，當位菩薩色身相似，諸天八部之眾當類相似，明得法同故報亦同。如初會中，有五十五種部類，雖別明行門攝化異故，然其行相身色法門，五十五部互相參徹，一行作多行、多行作一行，一身作多身、多身作一身，相似故。前後十處十會例然。

二法身根本智同者，如十處十會中所有眾海，皆同如來法性身，本智慧故。設有新學凡夫入會之者，見聞佛法剎那證入，皆齊如來法性身根本智故，無有入會見聞法者不同佛身智慧者。五百羅漢身在會內，不見不聞不知不覺此之大會及所說法門。不同權教菩薩二乘人天八部，同會見佛，聞法獲益全殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法身根本智同者，如十處十會中所有眾海，皆同如來法性身，本智慧故。設有新學凡夫入會之者，見聞佛法剎那證入，皆齊如來法性身根本智故，無有入會見聞法者不同佛身智慧者。五百羅漢身在會內，不見不聞不知不覺此之大會及所說法門。不同權教菩薩二乘人天八部，同會見佛，聞法獲益全殊。

三慈悲智同者，法身本智及差別智，慈悲體同，解行合故，為文殊普賢佛果始終一法故。如華嚴經三寶者，佛為佛寶、文殊為法寶、普賢為僧寶，是古今佛之舊法故。若合，即一切皆同，為本如是故，非造作非成壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三慈悲智同者，法身本智及差別智，慈悲體同，解行合故，為文殊普賢佛果始終一法故。如華嚴經三寶者，佛為佛寶、文殊為法寶、普賢為僧寶，是古今佛之舊法故。若合，即一切皆同，為本如是故，非造作非成壞故。

四言說法輪同者，如經中五位菩薩各十方來，一一方各有十佛剎微塵數菩薩來至此會，十方世界皆悉如是，一時雲集。異口同音，十方眾海一時說偈，皆同文句、名字恰合，一無差別。為智慧同、法行同，所說法門十方世界一種皆同。不似餘經之眾，解行差別，有時得不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四言說法輪同者，如經中五位菩薩各十方來，一一方各有十佛剎微塵數菩薩來至此會，十方世界皆悉如是，一時雲集。異口同音，十方眾海一時說偈，皆同文句、名字恰合，一無差別。為智慧同、法行同，所說法門十方世界一種皆同。不似餘經之眾，解行差別，有時得不得。

五來處同者，為此五位菩薩所來會者，十方一切處皆至。又十方世界及微塵中，一一菩薩皆共住，為居法界體，自他彼此遠近情盡故，總不出一塵故，亦本來無入故。不似權教，三祇未滿諸見未亡，來至此已各還本土。又未論一塵之境圓法界故。然通變皆有限故，皆言神通非本法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五來處同者，為此五位菩薩所來會者，十方一切處皆至。又十方世界及微塵中，一一菩薩皆共住，為居法界體，自他彼此遠近情盡故，總不出一塵故，亦本來無入故。不似權教，三祇未滿諸見未亡，來至此已各還本土。又未論一塵之境圓法界故。然通變皆有限故，皆言神通非本法故。

六所成法則同者，十信十住五位六位菩薩行門，十方世界同施設故，十方世界古今諸佛同此法故，頓示因果在剎那中。其法無來，無前後故。非同權教因前果後故，十地位終方始見性，地前菩薩是凡夫故。設有地前成佛者，推為誓願力能，非本法故。或推地上菩薩引諸凡夫起勝行故，非論本法本來佛故。此《華嚴經》所施法則，直論根本智佛自乘門，不論權教開三乘門設多劫故。直明眾生本來自體無作者故，性本自法界真佛智慧故，以為所乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六所成法則同者，十信十住五位六位菩薩行門，十方世界同施設故，十方世界古今諸佛同此法故，頓示因果在剎那中。其法無來，無前後故。非同權教因前果後故，十地位終方始見性，地前菩薩是凡夫故。設有地前成佛者，推為誓願力能，非本法故。或推地上菩薩引諸凡夫起勝行故，非論本法本來佛故。此《華嚴經》所施法則，直論根本智佛自乘門，不論權教開三乘門設多劫故。直明眾生本來自體無作者故，性本自法界真佛智慧故，以為所乘也。

七與佛因果同者，既是文殊法身智身、諸佛果德、普賢行門，本來一法。此諸眾海皆悉同之故，初發心時便成正覺。於一剎那際皆得此之法者，不許於剎那際外有別時得者，即非本法故。若有人於佛法中見佛成道，作劫量延促處所而生見者，信亦未成，未論修道見道。是故修道者莫作如是順情所迷，妄云修道，輪轉生死無有休息。此是情量，非是佛法。是故此經來眾，皆與佛果位法齊，還成佛果位法。若有見聞悟入，皆同佛果位，為依本智慧法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七與佛因果同者，既是文殊法身智身、諸佛果德、普賢行門，本來一法。此諸眾海皆悉同之故，初發心時便成正覺。於一剎那際皆得此之法者，不許於剎那際外有別時得者，即非本法故。若有人於佛法中見佛成道，作劫量延促處所而生見者，信亦未成，未論修道見道。是故修道者莫作如是順情所迷，妄云修道，輪轉生死無有休息。此是情量，非是佛法。是故此經來眾，皆與佛果位法齊，還成佛果位法。若有見聞悟入，皆同佛果位，為依本智慧法故。

八事佛師弟同者，如因陀羅網影互相徹，此十會法界海中菩薩，遍法界中一切佛所，皆有其身奉事諸佛，成師弟之敬門能同佛果，師弟之敬不失故。不同權教，有自他佛故，有從彼佛所來、還歸自土故。不同此教，不移本處、不作神通，而依本法恒遍滿故承事諸佛，能同別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八事佛師弟同者，如因陀羅網影互相徹，此十會法界海中菩薩，遍法界中一切佛所，皆有其身奉事諸佛，成師弟之敬門能同佛果，師弟之敬不失故。不同權教，有自他佛故，有從彼佛所來、還歸自土故。不同此教，不移本處、不作神通，而依本法恒遍滿故承事諸佛，能同別故。

九報身國土圓滿同者，為以實法故而起信修。法既恒遍，身亦遍故，依法智行身土皆圓，此以一圓即一切滿故，以無作智終無大小量故，為依本法身智身，為依正報亦等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九報身國土圓滿同者，為以實法故而起信修。法既恒遍，身亦遍故，依法智行身土皆圓，此以一圓即一切滿故，以無作智終無大小量故，為依本法身智身，為依正報亦等故。

十懷疑獲益同者，如初會中，五十五眾一時同疑、心念同請，如來放光示現果德，一時同益，諸眾各得一法，一人得諸人之法，已下九會皆悉如是。如上來眾十種同法，比於餘教全無相似。此本智本法、本時本處古佛本法，六位行門本眾之海充滿虛空微塵之中，重重如是一時集會。如此經中大眾之海，從前至後皆是成就彰表如來所乘五位六位佛因果門，無有一人得三乘果，皆以此法十住初心體用齊佛，依本智海故，不增不減於法體性，任運利生。十處十會來眾行相，隨文釋義，方可料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十懷疑獲益同者，如初會中，五十五眾一時同疑、心念同請，如來放光示現果德，一時同益，諸眾各得一法，一人得諸人之法，已下九會皆悉如是。如上來眾十種同法，比於餘教全無相似。此本智本法、本時本處古佛本法，六位行門本眾之海充滿虛空微塵之中，重重如是一時集會。如此經中大眾之海，從前至後皆是成就彰表如來所乘五位六位佛因果門，無有一人得三乘果，皆以此法十住初心體用齊佛，依本智海故，不增不減於法體性，任運利生。十處十會來眾行相，隨文釋義，方可料簡。

第八明所施法門理事別者，如化佛權教中說有情有佛性、無情無佛性，一切草木不能成道轉法輪等。如《華嚴經》，即是越情實教，即不如彼化佛權宗約凡化教。如功德林菩薩等十林菩薩所從來國，國亦名慧，一切境界總名慧體。何以然者？無有情、無情故。所以然者？無二見故。為一真智境界，無成佛者、無不成者故。夫有情、無情者，此是依業說。夫論成佛者，非屬業故。若非屬業者，即非有情、非無情故。何得於出情法上計言有成佛、不成佛耶？彼有情、此無情者，是業收，非佛解脫故。豈將自己情業之繫，作如是卜量，情與非情、成與不成？如經所說「是諸法空相，不生不滅、不垢不淨」、「是法住法位，世間相常住」。如是之道，為有情及非情耶？如此《華嚴經》中大義，本無凡聖、情與非情，全真法體為一佛智境界，更無餘事。莫將凡夫情量，妄作斟量。若存情繫者，見有情成佛、見無情不成佛，此為自身業執。如是解者，終不成佛。夫言理性遍非情而不同有情成佛者，此由未見法空、不依實慧，未了得世間諸相本來常住，但見隨情識變生滅之相而妄斟酌，言非情但有其理遍故。只如成佛，豈可理外別有佛耶？若理即是佛者，於此理中情與非情本無異相，豈從妄見立情非情耶？如佛是非情應不得成佛。若有成大菩提者，不依此二見，是故《法華經》會權歸實。經云「種種性相義，我及十方佛，乃能知是事。聲聞、辟支佛、不退諸菩薩，如是等三乘權學，總皆不能了。」廣如彼經。如《華嚴經》中，無有情與非情，但為智境界，一切山河樹木皆能現佛菩薩身及說法，與佛體能同能別，自在無礙。佛於世界中住持安立自在莊嚴，境界差殊莊嚴各異。於其妙剎國土莊嚴，一一境中纖塵之內佛身出現，剎海重重佛身無盡，佛身毛孔亦復如是。境界重重，佛身無盡互相徹入，能同能別、全同全異，淨穢國土無障無礙，不論如是情與非情。是故今言所施教門別。又權教之中諸行為先，佛果在十地之後。此教之中，佛果根本智為先證，以差別智而互為資，因果行相一時頓徹，先中後際，一成一切成、一壞一切壞。不同餘教，一切地修一地，以性齊時齊、行齊智齊故。以修定慧用智觀之，莫將情解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八明所施法門理事別者，如化佛權教中說有情有佛性、無情無佛性，一切草木不能成道轉法輪等。如《華嚴經》，即是越情實教，即不如彼化佛權宗約凡化教。如功德林菩薩等十林菩薩所從來國，國亦名慧，一切境界總名慧體。何以然者？無有情、無情故。所以然者？無二見故。為一真智境界，無成佛者、無不成者故。夫有情、無情者，此是依業說。夫論成佛者，非屬業故。若非屬業者，即非有情、非無情故。何得於出情法上計言有成佛、不成佛耶？彼有情、此無情者，是業收，非佛解脫故。豈將自己情業之繫，作如是卜量，情與非情、成與不成？如經所說「是諸法空相，不生不滅、不垢不淨」、「是法住法位，世間相常住」。如是之道，為有情及非情耶？如此《華嚴經》中大義，本無凡聖、情與非情，全真法體為一佛智境界，更無餘事。莫將凡夫情量，妄作斟量。若存情繫者，見有情成佛、見無情不成佛，此為自身業執。如是解者，終不成佛。夫言理性遍非情而不同有情成佛者，此由未見法空、不依實慧，未了得世間諸相本來常住，但見隨情識變生滅之相而妄斟酌，言非情但有其理遍故。只如成佛，豈可理外別有佛耶？若理即是佛者，於此理中情與非情本無異相，豈從妄見立情非情耶？如佛是非情應不得成佛。若有成大菩提者，不依此二見，是故《法華經》會權歸實。經云「種種性相義，我及十方佛，乃能知是事。聲聞、辟支佛、不退諸菩薩，如是等三乘權學，總皆不能了。」廣如彼經。如《華嚴經》中，無有情與非情，但為智境界，一切山河樹木皆能現佛菩薩身及說法，與佛體能同能別，自在無礙。佛於世界中住持安立自在莊嚴，境界差殊莊嚴各異。於其妙剎國土莊嚴，一一境中纖塵之內佛身出現，剎海重重佛身無盡，佛身毛孔亦復如是。境界重重，佛身無盡互相徹入，能同能別、全同全異，淨穢國土無障無礙，不論如是情與非情。是故今言所施教門別。又權教之中諸行為先，佛果在十地之後。此教之中，佛果根本智為先證，以差別智而互為資，因果行相一時頓徹，先中後際，一成一切成、一壞一切壞。不同餘教，一切地修一地，以性齊時齊、行齊智齊故。以修定慧用智觀之，莫將情解。

第九明與諸三乘得果別者，如經所說，為聲聞人說四諦法，轉生老病死；為緣覺人說十二緣行；為諸菩薩說六波羅蜜。今此《華嚴經》亦說四諦法，即與聲聞四諦法不同。如〈四諦品〉中廣明，皆為四諦明苦集本真，元來是根本智，不同三乘有忻厭故。又五地菩薩作十諦觀，一切十方世界諸佛皆說四諦法輪，但隨類音不同爾，如世間孔老一切治眾生法。總是四諦法，但隨器所受深淺不同，或說十二分教門、或作呪說，皆為四諦法輪所收。聲聞之人，但隨根器得一分斷苦之教。只如小乘斷苦之法，廣如小乘等部所說。且約四乘總相所趣成果處論之，聲聞觀苦集二諦，深生厭離，作無常不淨白骨微塵等觀，知身空寂。隨空寂法，智滅身亡，不生悲智，名之為滅。以此滅處，名為涅槃。設當從定起後，亦無世間三毒等過，為在道前修諸觀等，以觀折伏，如呪毒蛇。又修生空，知心性滅本來無我。以此人無我法故，空三毒業，不生悲智，出定入定無離此修。不離此者畢竟同空，悲心頓息名為滅諦。滅伏諸苦，名為滅諦。以此滅諦名為道諦。如《楞伽經》說「譬如昏醉人，酒消然後覺。彼覺法亦然，得佛無上身。」如是等比，不依佛慧，偏修空定。從此知過，迴心從正，能成佛身。如經所說「有永滅者，為滯寂故，責令早修，不應永滅也。為修生，涅槃非永滅故。」此乃大乘經中自有和會。如《華嚴經》中，都無此文。如緣覺之流，知十二緣生之法，本來無實、自體皆空，知身知心自皆無主，身心無主性恒無我，以無我故無明便滅。無明滅故，十二緣滅，逍遙任性獨覺自居。異聲聞故不趣於寂，異菩薩故無有悲智。唯不趣寂故，即勝聲聞；唯能持法故，即不如聲聞。故聲聞之人，聞佛所說大乘經典亦能宣傳，但未親證，如《淨名》所責「無以生滅心行說實相法。」權教菩薩創迴二乘及小菩薩，未能全具大悲智者，如《大品經》等是也。但說六波羅蜜，引起小根令成智慧。以彼偏修定業，滯在無知故，但說六波羅蜜。以根劣故，猶怖生死，未說七八九十波羅蜜等，為方便波羅蜜成其大悲故，處於生死能運度故。如《仁王經》中，外凡內凡修六波羅蜜作六種人王，忍等已上四波羅蜜俱是四種輪王，十地十聖修十波羅蜜能成十種天王。又餘經漸迴彼二乘分學及頓學等根成其悲智，雖修十波羅蜜，猶修假真如觀，作諸法從本已來自體凝然不遷不變觀，破修空有二執，成不生不滅法門，猶觀當情。九地已來未明佛性，為修彼假智乃成障故，如前已說。如此經為上根人頓示本智，初心創發十住位上即與佛同智慧。如善財，妙峯山頂得憶念一切諸佛智慧光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九明與諸三乘得果別者，如經所說，為聲聞人說四諦法，轉生老病死；為緣覺人說十二緣行；為諸菩薩說六波羅蜜。今此《華嚴經》亦說四諦法，即與聲聞四諦法不同。如〈四諦品〉中廣明，皆為四諦明苦集本真，元來是根本智，不同三乘有忻厭故。又五地菩薩作十諦觀，一切十方世界諸佛皆說四諦法輪，但隨類音不同爾，如世間孔老一切治眾生法。總是四諦法，但隨器所受深淺不同，或說十二分教門、或作呪說，皆為四諦法輪所收。聲聞之人，但隨根器得一分斷苦之教。只如小乘斷苦之法，廣如小乘等部所說。且約四乘總相所趣成果處論之，聲聞觀苦集二諦，深生厭離，作無常不淨白骨微塵等觀，知身空寂。隨空寂法，智滅身亡，不生悲智，名之為滅。以此滅處，名為涅槃。設當從定起後，亦無世間三毒等過，為在道前修諸觀等，以觀折伏，如呪毒蛇。又修生空，知心性滅本來無我。以此人無我法故，空三毒業，不生悲智，出定入定無離此修。不離此者畢竟同空，悲心頓息名為滅諦。滅伏諸苦，名為滅諦。以此滅諦名為道諦。如《楞伽經》說「譬如昏醉人，酒消然後覺。彼覺法亦然，得佛無上身。」如是等比，不依佛慧，偏修空定。從此知過，迴心從正，能成佛身。如經所說「有永滅者，為滯寂故，責令早修，不應永滅也。為修生，涅槃非永滅故。」此乃大乘經中自有和會。如《華嚴經》中，都無此文。如緣覺之流，知十二緣生之法，本來無實、自體皆空，知身知心自皆無主，身心無主性恒無我，以無我故無明便滅。無明滅故，十二緣滅，逍遙任性獨覺自居。異聲聞故不趣於寂，異菩薩故無有悲智。唯不趣寂故，即勝聲聞；唯能持法故，即不如聲聞。故聲聞之人，聞佛所說大乘經典亦能宣傳，但未親證，如《淨名》所責「無以生滅心行說實相法。」權教菩薩創迴二乘及小菩薩，未能全具大悲智者，如《大品經》等是也。但說六波羅蜜，引起小根令成智慧。以彼偏修定業，滯在無知故，但說六波羅蜜。以根劣故，猶怖生死，未說七八九十波羅蜜等，為方便波羅蜜成其大悲故，處於生死能運度故。如《仁王經》中，外凡內凡修六波羅蜜作六種人王，忍等已上四波羅蜜俱是四種輪王，十地十聖修十波羅蜜能成十種天王。又餘經漸迴彼二乘分學及頓學等根成其悲智，雖修十波羅蜜，猶修假真如觀，作諸法從本已來自體凝然不遷不變觀，破修空有二執，成不生不滅法門，猶觀當情。九地已來未明佛性，為修彼假智乃成障故，如前已說。如此經為上根人頓示本智，初心創發十住位上即與佛同智慧。如善財，妙峯山頂得憶念一切諸佛智慧光

明，是其義也。以依本智法，即無所修故，本無障故，任運悲智不作而成，隨緣六道無非法界。了緣生法自體恒真更無修作，所有念慮皆從智生。但知任運對現色身，說法應機如響相對，恒處生死流法身常寂，雖經多劫體不移時。入死出生非沒生也，任大悲智法隨緣故。法應如是，性無憂惱、不住證修。法如是故，龍女善財總明如是。此法難信，三乘拱手遙推是化，非是人修，直說僧祇、逐情立劫，焉能信此無時智門？是故經云「能信此法，為甚難者」，即其事也。設經多劫勤苦作修，有得有求、作長作短、作是作非、作成作壞，捨身壞命豈有成佛之期？何如初心即須如是入佛智境修學，豈不省力不枉功耶？以此義故，聲聞、緣覺、權教菩薩，不真解四諦、十二緣及真如法身實智境界，皆是毘盧遮那方便引修，向此華嚴真實之海，令歸本法任智施為。所修諸地，隨智所作不起能心，而皆成辦一切種智，不似諸教地上別作對治。但十信終心十住初位，即自了知坦然法界本智慧境，凡聖不異、脫體全真，不見有情無情、有性無性，如是繫障任法不生。如經所說「如來成等正覺出興於世，以其自身之智，普見眾生成等正覺，善惡情絕、性相無殊。雖度眾生而無度者，是則名為種如來相諸善根故。」如是之法付囑流通，全與三乘淺深玄異。如大乘權學、二乘及人天，不聞如此《華嚴》經典。上上根流唯希佛因果位諸菩薩等而能聞之，如上四乘之內具有明證。如是所乘既別、見諦全殊，於一名言淺深全隔。又如《華嚴．十地品》所說，五地菩薩修十種四諦觀，六地菩薩修十種十二緣。以此不同三乘四諦十二緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明，是其義也。以依本智法，即無所修故，本無障故，任運悲智不作而成，隨緣六道無非法界。了緣生法自體恒真更無修作，所有念慮皆從智生。但知任運對現色身，說法應機如響相對，恒處生死流法身常寂，雖經多劫體不移時。入死出生非沒生也，任大悲智法隨緣故。法應如是，性無憂惱、不住證修。法如是故，龍女善財總明如是。此法難信，三乘拱手遙推是化，非是人修，直說僧祇、逐情立劫，焉能信此無時智門？是故經云「能信此法，為甚難者」，即其事也。設經多劫勤苦作修，有得有求、作長作短、作是作非、作成作壞，捨身壞命豈有成佛之期？何如初心即須如是入佛智境修學，豈不省力不枉功耶？以此義故，聲聞、緣覺、權教菩薩，不真解四諦、十二緣及真如法身實智境界，皆是毘盧遮那方便引修，向此華嚴真實之海，令歸本法任智施為。所修諸地，隨智所作不起能心，而皆成辦一切種智，不似諸教地上別作對治。但十信終心十住初位，即自了知坦然法界本智慧境，凡聖不異、脫體全真，不見有情無情、有性無性，如是繫障任法不生。如經所說「如來成等正覺出興於世，以其自身之智，普見眾生成等正覺，善惡情絕、性相無殊。雖度眾生而無度者，是則名為種如來相諸善根故。」如是之法付囑流通，全與三乘淺深玄異。如大乘權學、二乘及人天，不聞如此《華嚴》經典。上上根流唯希佛因果位諸菩薩等而能聞之，如上四乘之內具有明證。如是所乘既別、見諦全殊，於一名言淺深全隔。又如《華嚴．十地品》所說，五地菩薩修十種四諦觀，六地菩薩修十種十二緣。以此不同三乘四諦十二緣。

第十明所付法藏流通別者，如此〈如來出現品〉中說「佛子！此法門，如來不為餘眾生說，唯為趣向大乘菩薩說，唯為乘不思議乘菩薩說。此經法門不入一切餘眾生手，唯除菩薩摩訶薩。佛子！譬如轉輪聖王所有七寶，因此寶故顯示輪王，此寶不入餘眾生手，唯除第一夫人所生大子具足成就聖王相者。若轉輪王無此大子具眾德者，王命終後，此諸寶等於七日中悉皆散滅。佛子！此經珍寶亦復如是，不入一切餘眾生手，唯除如來法王真子，生如來家、種如來相諸善根者。佛子！若無此等佛之真子，如是法門不久散滅。何以故？一切二乘不聞此經，何況受持讀誦書寫分別解說，唯諸菩薩乃能如是，是故菩薩聞此法門應大歡喜，以尊重心恭敬頂受。何以故？菩薩摩訶薩信樂此經，疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」解云：生如來家者，自覺自身法身根本智，與佛真性性相平等同無性味，混然法界、自他情盡，唯佛智慧明徹十方，無性無依、無生死性，名為生在佛家。以自體無作平等悲智力故，紹隆正法統治眾生，隨所應作以法調伏，令諸眾生差生死業，所有一切安樂之法皆悉樂之，是則名為持佛家法。又云種如來相諸善根者，解云：證佛法身，性同法界、同佛悲智，如是信修，理事不殊、性相平等。如是學者，種如來相，同佛善根，不同權教付囑三乘聲聞菩薩所共流通。又三乘之教多付囑諸聖及未生佛家諸凡夫者，此經付囑最上大心凡夫唯求如來不思議乘生佛家者，若無大心凡夫求此法門生如來家，此經當滅。何以故？為此經難信。設有聖，說凡夫不信不證，此經當滅。若不如是付囑凡夫生佛家者，聖位菩薩有一切佛世界微塵數，如來何慮此經散滅？當知如是。如來意者，令諸凡夫生佛家者而起信修，不念已齊佛位諸菩薩眾。諸有行者應如是知。何故三乘之教多付囑諸聖者令使流通，及付囑未生佛家諸凡夫等？為三乘之法未出情塵，明法未真，易信解故，且令凡聖共讚，令教流行，善根不斷。未出情量，不似此十信之終剎那即佛故。以此義故，三乘之教且漸引生未出情塵，三僧祇劫方得作佛，順情之教根易信故，凡聖共讚皆得流通。不同《華嚴》，十方諸佛根本智法及差別智大慈大悲，法出情塵教深難信故，要待入證十住之位生在佛家為佛真子，方是流通。但有聖說無人證者，不名流通。但有凡夫說教無證者，亦不名流通。為自法不明，疑情猶在，不破他暗故，未能決定知佛意故。以此義故，要待入證，同諸佛智心，方可決知佛教門故。以是義故，付囑大心凡夫入證者故，始名流通。但聞不契，不名流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十明所付法藏流通別者，如此〈如來出現品〉中說「佛子！此法門，如來不為餘眾生說，唯為趣向大乘菩薩說，唯為乘不思議乘菩薩說。此經法門不入一切餘眾生手，唯除菩薩摩訶薩。佛子！譬如轉輪聖王所有七寶，因此寶故顯示輪王，此寶不入餘眾生手，唯除第一夫人所生大子具足成就聖王相者。若轉輪王無此大子具眾德者，王命終後，此諸寶等於七日中悉皆散滅。佛子！此經珍寶亦復如是，不入一切餘眾生手，唯除如來法王真子，生如來家、種如來相諸善根者。佛子！若無此等佛之真子，如是法門不久散滅。何以故？一切二乘不聞此經，何況受持讀誦書寫分別解說，唯諸菩薩乃能如是，是故菩薩聞此法門應大歡喜，以尊重心恭敬頂受。何以故？菩薩摩訶薩信樂此經，疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」解云：生如來家者，自覺自身法身根本智，與佛真性性相平等同無性味，混然法界、自他情盡，唯佛智慧明徹十方，無性無依、無生死性，名為生在佛家。以自體無作平等悲智力故，紹隆正法統治眾生，隨所應作以法調伏，令諸眾生差生死業，所有一切安樂之法皆悉樂之，是則名為持佛家法。又云種如來相諸善根者，解云：證佛法身，性同法界、同佛悲智，如是信修，理事不殊、性相平等。如是學者，種如來相，同佛善根，不同權教付囑三乘聲聞菩薩所共流通。又三乘之教多付囑諸聖及未生佛家諸凡夫者，此經付囑最上大心凡夫唯求如來不思議乘生佛家者，若無大心凡夫求此法門生如來家，此經當滅。何以故？為此經難信。設有聖，說凡夫不信不證，此經當滅。若不如是付囑凡夫生佛家者，聖位菩薩有一切佛世界微塵數，如來何慮此經散滅？當知如是。如來意者，令諸凡夫生佛家者而起信修，不念已齊佛位諸菩薩眾。諸有行者應如是知。何故三乘之教多付囑諸聖者令使流通，及付囑未生佛家諸凡夫等？為三乘之法未出情塵，明法未真，易信解故，且令凡聖共讚，令教流行，善根不斷。未出情量，不似此十信之終剎那即佛故。以此義故，三乘之教且漸引生未出情塵，三僧祇劫方得作佛，順情之教根易信故，凡聖共讚皆得流通。不同《華嚴》，十方諸佛根本智法及差別智大慈大悲，法出情塵教深難信故，要待入證十住之位生在佛家為佛真子，方是流通。但有聖說無人證者，不名流通。但有凡夫說教無證者，亦不名流通。為自法不明，疑情猶在，不破他暗故，未能決定知佛意故。以此義故，要待入證，同諸佛智心，方可決知佛教門故。以是義故，付囑大心凡夫入證者故，始名流通。但聞不契，不名流通。

第四明成佛同別者，夫智身寥廓，總萬像以成軀；萬像無形，與智身而齊體。違真相隔，得本形同。只為乖本相殊，致使化儀各別，或見形羸道樹，藉草褥之微軀；或見色究竟天處蓮華之妙相，或見寶菩提樹居淨土以成真；或見遠劫修行，或見剎那當證；或見報身圓滿相海無邊，或見化體分身具三十二相。如是殊形異狀遍通含識，以情根萬別千差，言何能悉？且約人天共感四乘權實之流，略作十門成道差別，使得童蒙起信發解、除疑識本，離權情、希勝德。十門者，第一成佛身別、第二成佛時別、第三菩提樹別、第四所坐座別、第五大眾別、第六示相別、第七轉法輪別、第八轉法輪處別、第九大會莊嚴別、第十所受法門別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明成佛同別者，夫智身寥廓，總萬像以成軀；萬像無形，與智身而齊體。違真相隔，得本形同。只為乖本相殊，致使化儀各別，或見形羸道樹，藉草褥之微軀；或見色究竟天處蓮華之妙相，或見寶菩提樹居淨土以成真；或見遠劫修行，或見剎那當證；或見報身圓滿相海無邊，或見化體分身具三十二相。如是殊形異狀遍通含識，以情根萬別千差，言何能悉？且約人天共感四乘權實之流，略作十門成道差別，使得童蒙起信發解、除疑識本，離權情、希勝德。十門者，第一成佛身別、第二成佛時別、第三菩提樹別、第四所坐座別、第五大眾別、第六示相別、第七轉法輪別、第八轉法輪處別、第九大會莊嚴別、第十所受法門別。

第一成佛身別者，此毘盧遮那佛身，如經所說，有九十七種相及無盡相身，非三十二相八十種好身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一成佛身別者，此毘盧遮那佛身，如經所說，有九十七種相及無盡相身，非三十二相八十種好身。

第二成佛時別者，如權教中，佛生之後，即以逾城出家，菩提樹下成等正覺時，以之為時。如毘盧遮那佛，即實不如是。如來安立化相，為度三乘眾生，應見如是出家成佛。如《華嚴》中實法界海即不如是。如《法華經》云「吾從成佛以來，經無量阿僧祇劫。」此即是迴彼三乘人就實而論。此毘盧遮那佛，依本法界成大菩提，還依本法界，無始無終、不出不沒、無成無壞、無有時分。此經云「如來不出世，亦無有涅槃。」此為實說。又頂著華冠，本非出家，都無八相之事。若有人能知如來不出不沒、不成不壞，即知如來常住在世、常轉法輪，即是毘盧遮那出興於世。又從兜率天下、降神入母胎、轉法輪、入涅槃，不出一剎那際。彼天猶未下母胎，猶未出此，已入涅槃，一切事總畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二成佛時別者，如權教中，佛生之後，即以逾城出家，菩提樹下成等正覺時，以之為時。如毘盧遮那佛，即實不如是。如來安立化相，為度三乘眾生，應見如是出家成佛。如《華嚴》中實法界海即不如是。如《法華經》云「吾從成佛以來，經無量阿僧祇劫。」此即是迴彼三乘人就實而論。此毘盧遮那佛，依本法界成大菩提，還依本法界，無始無終、不出不沒、無成無壞、無有時分。此經云「如來不出世，亦無有涅槃。」此為實說。又頂著華冠，本非出家，都無八相之事。若有人能知如來不出不沒、不成不壞，即知如來常住在世、常轉法輪，即是毘盧遮那出興於世。又從兜率天下、降神入母胎、轉法輪、入涅槃，不出一剎那際。彼天猶未下母胎，猶未出此，已入涅槃，一切事總畢。

第三菩提樹別者，三乘之中見佛道樹是木，樹高下稱人間。如一乘中，如來成道所居之樹即寶樹，高過六天。如金剛藏身中所現之樹，高百萬三千大千世界，其身周圍十萬三千大千世界，大義總一切處遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三菩提樹別者，三乘之中見佛道樹是木，樹高下稱人間。如一乘中，如來成道所居之樹即寶樹，高過六天。如金剛藏身中所現之樹，高百萬三千大千世界，其身周圍十萬三千大千世界，大義總一切處遍故。

第四所坐座別者，三乘中化身成道，棄榮藉草褥。此一乘中，本身成道坐寶蓮華師子之座，妙寶嚴飾具眾莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四所坐座別者，三乘中化身成道，棄榮藉草褥。此一乘中，本身成道坐寶蓮華師子之座，妙寶嚴飾具眾莊嚴。

第五大眾別者，為毘廬遮那所有大眾圍遶，皆是普賢文殊等眾。及有新發意者，皆是心求佛果法界之眾。非是三乘權學，為求聲聞緣覺厭苦、菩薩之道樂生淨土之眾。設有聲聞之眾，若未迴心，如聾不聞，不知不見說此甚深《華嚴》經典。亦非因前經三祇劫得果之眾，皆智圓多劫一際，無前後時之眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五大眾別者，為毘廬遮那所有大眾圍遶，皆是普賢文殊等眾。及有新發意者，皆是心求佛果法界之眾。非是三乘權學，為求聲聞緣覺厭苦、菩薩之道樂生淨土之眾。設有聲聞之眾，若未迴心，如聾不聞，不知不見說此甚深《華嚴》經典。亦非因前經三祇劫得果之眾，皆智圓多劫一際，無前後時之眾也。

第六示相別者，如權教中，即以兜率天受生降神入胎八相成道等。一乘教中，即以初發心住會法身本智以為正覺。情絕始終，不見時遷及以不遷，不乖當念蘊空即佛，都無時分遷轉之相。應真自性常轉法輪，不似權教八相等事，或於摩醯首羅天坐花王之寶座，或以三千大千之國土以為報境。如來施設分量限齊者，皆引眾生之化儀，漸令心廣，未為究竟之實相也。如此華嚴法界之妙門者，約分十佛剎微塵數蓮華藏剎海參映重重，為明無盡佛國互相徹入，一一佛剎皆滿十方。十佛剎微塵數國土，皆無限礙，身土相稱，都無此彼往來之相。不同三乘為小根故，權安分齊身土之相。如此毘盧遮那之相海也，纖塵匪隔其十方，毛孔詎虧於剎海。三乘示相者，螢光不可以比日月之照功，琉璃難以類摩尼之淨德。此乃非由佛爾，只為器劣故然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六示相別者，如權教中，即以兜率天受生降神入胎八相成道等。一乘教中，即以初發心住會法身本智以為正覺。情絕始終，不見時遷及以不遷，不乖當念蘊空即佛，都無時分遷轉之相。應真自性常轉法輪，不似權教八相等事，或於摩醯首羅天坐花王之寶座，或以三千大千之國土以為報境。如來施設分量限齊者，皆引眾生之化儀，漸令心廣，未為究竟之實相也。如此華嚴法界之妙門者，約分十佛剎微塵數蓮華藏剎海參映重重，為明無盡佛國互相徹入，一一佛剎皆滿十方。十佛剎微塵數國土，皆無限礙，身土相稱，都無此彼往來之相。不同三乘為小根故，權安分齊身土之相。如此毘盧遮那之相海也，纖塵匪隔其十方，毛孔詎虧於剎海。三乘示相者，螢光不可以比日月之照功，琉璃難以類摩尼之淨德。此乃非由佛爾，只為器劣故然。

第七轉法輪別者，化佛轉三乘法輪，毘盧遮那轉一乘法門。一乘者，所謂佛乘，如《法華經》云「唯有一乘法，無二亦無三，但以假名字，引導於眾生。」乃至乘如來乘直至道場，為《法華經》會三乘引令至實，如前依判教分宗門中已說。只為三乘種性人，還依本種性作三乘教說，說龍女剎那成佛是化，返成謗教，不順佛心。原佛本意者，令龍女剎那成佛，為本法自無時，證盡時處即為實法。返云是化，此是苦哉，當復奈何。不期甘露返成毒藥、翻將寶玉喚作泥塵，以實為虛、將虛為實，請後達士莫踵前賢。先聖法門普咸垂訓，隨根權實事非一途，深可久思。具閑佛意，了明權實順教流通，不滯諸根權實俱濟。只可引小歸大，眾聖元心，以實成虛，佛不悅可。依宗傳教，福利人天，使得金玉煥然，各不沈沒。是故毘盧遮那佛說佛乘，化佛說三乘。化佛教中，《法華》、《涅槃》漸漸引權令歸實門，即龍女剎那成佛；雪山肥膩草，牛若食者，純得醍醐喻等是也。皆為分有，未具全示，一一具足因果報相之門。唯北《華嚴》具足，是故今言轉法輪別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七轉法輪別者，化佛轉三乘法輪，毘盧遮那轉一乘法門。一乘者，所謂佛乘，如《法華經》云「唯有一乘法，無二亦無三，但以假名字，引導於眾生。」乃至乘如來乘直至道場，為《法華經》會三乘引令至實，如前依判教分宗門中已說。只為三乘種性人，還依本種性作三乘教說，說龍女剎那成佛是化，返成謗教，不順佛心。原佛本意者，令龍女剎那成佛，為本法自無時，證盡時處即為實法。返云是化，此是苦哉，當復奈何。不期甘露返成毒藥、翻將寶玉喚作泥塵，以實為虛、將虛為實，請後達士莫踵前賢。先聖法門普咸垂訓，隨根權實事非一途，深可久思。具閑佛意，了明權實順教流通，不滯諸根權實俱濟。只可引小歸大，眾聖元心，以實成虛，佛不悅可。依宗傳教，福利人天，使得金玉煥然，各不沈沒。是故毘盧遮那佛說佛乘，化佛說三乘。化佛教中，《法華》、《涅槃》漸漸引權令歸實門，即龍女剎那成佛；雪山肥膩草，牛若食者，純得醍醐喻等是也。皆為分有，未具全示，一一具足因果報相之門。唯北《華嚴》具足，是故今言轉法輪別。

第八轉法輪處別者，權教中化佛轉法輪，或言鹿園、或言給孤獨園等，皆有處所上下往來。此經即十處十會，及一切塵中佛國佛身，重重重重重重、無盡無盡無盡，常轉法輪，不去不來、不出不沒。十會名處，後當更明。皆云不離菩提場而昇一切處，經自有具言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八轉法輪處別者，權教中化佛轉法輪，或言鹿園、或言給孤獨園等，皆有處所上下往來。此經即十處十會，及一切塵中佛國佛身，重重重重重重、無盡無盡無盡，常轉法輪，不去不來、不出不沒。十會名處，後當更明。皆云不離菩提場而昇一切處，經自有具言。

第九大會莊嚴別者，說此經時，天上人中十會十處，一時普集十方聖眾、大心眾生，無有三乘定性。未迴心者，設在其會，不在其流。又十會之眾，各從十方來，隨所來方，皆云有十佛剎微塵數眾而來集會，住住地地以次十百千增多，為明無盡。又一一會眾皆遍法界，重重重重參光影像。纖塵之內亦眾會重重，一一塵中眾會皆與法界虛空等，乃至於一小眾生身內成等正覺，眾海重重轉正法輪，其小眾生不知不覺。如是眾會，皆為諸佛菩薩性遍一切處身土眾會，皆遍一切處故。不似三乘中化佛眾會，皆有處所限量、分齊往來，為眾生根小，非佛故然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九大會莊嚴別者，說此經時，天上人中十會十處，一時普集十方聖眾、大心眾生，無有三乘定性。未迴心者，設在其會，不在其流。又十會之眾，各從十方來，隨所來方，皆云有十佛剎微塵數眾而來集會，住住地地以次十百千增多，為明無盡。又一一會眾皆遍法界，重重重重參光影像。纖塵之內亦眾會重重，一一塵中眾會皆與法界虛空等，乃至於一小眾生身內成等正覺，眾海重重轉正法輪，其小眾生不知不覺。如是眾會，皆為諸佛菩薩性遍一切處身土眾會，皆遍一切處故。不似三乘中化佛眾會，皆有處所限量、分齊往來，為眾生根小，非佛故然。

第十所受法門別者，如權教中，或從小乘漸漸修習無常苦空，厭老病死，修四諦觀。於中苦集二諦以為世諦，滅道二諦以為真諦。觀彼苦集真實是苦，深生厭離趣求寂滅，以無常不淨白骨等觀，觀彼微塵成於空觀故。苦集本無、識滅智亡，以空為證，且令苦盡。然後方為說大乘法，令使迴心修法空觀，行諸六度，漸起悲智。或有大乘菩薩種性者，觀行對治似彼小乘，性有慈悲樂行諸度，不取空證留惑益生，成法空等觀。或有大乘菩薩種性，一下頓修假真如等觀，以假真如門加行調伏，經三僧祇劫，十地見性方始成佛。或有教說，地前三賢菩薩以觀力故，折伏無明地上見道。或有教說，三賢菩薩少分得見法身。如是等說，總是三乘權教所說。如此《華嚴經》即不爾，直為上上根人，一下直授法界自體根本法身。古佛智海迷在無明，頓令以方便三昧而令現之，全將佛果頓授十住初心，一念一時一際一法界門頓授。文殊普賢萬行理事，更無情量卷舒延縮，不廢隨俗時劫，了然具存。三世日月歲數差別，了然明著。然其歲劫當自不移，常與無常不成不壞，法本如是。了知苦諦本來聖諦，元無諸苦亦無涅槃。若如是信解、如是證入，經云「以少方便疾得菩提」，即以智幻門幻生其身，等眾生界、同眾生事；即以無礙念門了眾生根；即以師範門以成軌則；即以眾藝門訓誨眾生；即以無依道場門法無所著；即以無念門念而不著；即以淨智光明門恒照無礙安立諸法度脫眾生；即以無盡相門不壞色身；即以誠願語門出言誠諦；即以幻住門常住世間成就眾生諸根解脫。如是十法，即是善財童子等覺位內善知識利安眾生之門。令諸學者頓修悟入，行此十法利安眾生，善住世間解脫法門。殊非如三乘之眾厭苦集樂滅道之法也，亦非留惑樂空出纏求淨土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十所受法門別者，如權教中，或從小乘漸漸修習無常苦空，厭老病死，修四諦觀。於中苦集二諦以為世諦，滅道二諦以為真諦。觀彼苦集真實是苦，深生厭離趣求寂滅，以無常不淨白骨等觀，觀彼微塵成於空觀故。苦集本無、識滅智亡，以空為證，且令苦盡。然後方為說大乘法，令使迴心修法空觀，行諸六度，漸起悲智。或有大乘菩薩種性者，觀行對治似彼小乘，性有慈悲樂行諸度，不取空證留惑益生，成法空等觀。或有大乘菩薩種性，一下頓修假真如等觀，以假真如門加行調伏，經三僧祇劫，十地見性方始成佛。或有教說，地前三賢菩薩以觀力故，折伏無明地上見道。或有教說，三賢菩薩少分得見法身。如是等說，總是三乘權教所說。如此《華嚴經》即不爾，直為上上根人，一下直授法界自體根本法身。古佛智海迷在無明，頓令以方便三昧而令現之，全將佛果頓授十住初心，一念一時一際一法界門頓授。文殊普賢萬行理事，更無情量卷舒延縮，不廢隨俗時劫，了然具存。三世日月歲數差別，了然明著。然其歲劫當自不移，常與無常不成不壞，法本如是。了知苦諦本來聖諦，元無諸苦亦無涅槃。若如是信解、如是證入，經云「以少方便疾得菩提」，即以智幻門幻生其身，等眾生界、同眾生事；即以無礙念門了眾生根；即以師範門以成軌則；即以眾藝門訓誨眾生；即以無依道場門法無所著；即以無念門念而不著；即以淨智光明門恒照無礙安立諸法度脫眾生；即以無盡相門不壞色身；即以誠願語門出言誠諦；即以幻住門常住世間成就眾生諸根解脫。如是十法，即是善財童子等覺位內善知識利安眾生之門。令諸學者頓修悟入，行此十法利安眾生，善住世間解脫法門。殊非如三乘之眾厭苦集樂滅道之法也，亦非留惑樂空出纏求淨土也。

第五明見佛差別者，夫佛身性相一體無差，器有萬端、依根各異，情存相隔、見絕體齊，身立影生、情留佛異，佛由情應以此乖真、心盡情亡智身自稱，智緣無作、動寂俱真，如是相應，名毘盧遮那佛。毘盧遮那者，名種種光明遍照也。以法身悲智示相教光，用對諸根隨情現色，為情乖相別、見異佛殊，以體相混收，本是毘盧遮那一智身也。只可歸真去假，不可滯假亡真，略立十門見佛差別，使得留心創信者返末而還源也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明見佛差別者，夫佛身性相一體無差，器有萬端、依根各異，情存相隔、見絕體齊，身立影生、情留佛異，佛由情應以此乖真、心盡情亡智身自稱，智緣無作、動寂俱真，如是相應，名毘盧遮那佛。毘盧遮那者，名種種光明遍照也。以法身悲智示相教光，用對諸根隨情現色，為情乖相別、見異佛殊，以體相混收，本是毘盧遮那一智身也。只可歸真去假，不可滯假亡真，略立十門見佛差別，使得留心創信者返末而還源也。

一人中見佛，但有三十二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一人中見佛，但有三十二相。

二諸天見佛，但有八十種好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諸天見佛，但有八十種好。

三諸龍見佛，或同人所見、或見但為大龍王也。餘畜例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三諸龍見佛，或同人所見、或見但為大龍王也。餘畜例然。

四諸仙人見佛，但見仙人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諸仙人見佛，但見仙人。

五諸餘外道，還見佛與己同類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五諸餘外道，還見佛與己同類。

六八部神等見佛，與己為王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六八部神等見佛，與己為王。

七小乘人見佛，為大聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七小乘人見佛，為大聲聞。

八緣覺見佛，還為緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八緣覺見佛，還為緣覺。

九權教中菩薩見佛，但為三千大千世界之主，福智充遍三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九權教中菩薩見佛，但為三千大千世界之主，福智充遍三千大千世界。

十一乘教中菩薩見佛，為十佛剎微塵數蓮華藏世界海，為法界主。且云十佛剎微塵數蓮華藏世界，為明無盡，總攝一切剎故。福智充滿一切諸剎，無盡相海重重故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一乘教中菩薩見佛，為十佛剎微塵數蓮華藏世界海，為法界主。且云十佛剎微塵數蓮華藏世界，為明無盡，總攝一切剎故。福智充滿一切諸剎，無盡相海重重故。

如上十種見佛不同，皆由發心之時信樂差別，以信樂力故見佛不同。是故當知，發心之者，發廣大心、信廣大教門、發廣大願、行廣大行、入廣大智，利益成就無盡眾生，即得速成菩提行願，福智悉皆圓滿。若不如是，終非畢竟成大菩提。勞而功少，何如直往一切智之中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上十種見佛不同，皆由發心之時信樂差別，以信樂力故見佛不同。是故當知，發心之者，發廣大心、信廣大教門、發廣大願、行廣大行、入廣大智，利益成就無盡眾生，即得速成菩提行願，福智悉皆圓滿。若不如是，終非畢竟成大菩提。勞而功少，何如直往一切智之中也。

第六明說教時分者，夫創證覺心，道源虛寂，智圓三世、始終俱盡，會萬像、濟有無，混去來、印古今，豁達唯神、恬怕應真，情亡智立、想絕悲存，圓聲遐布，隨根受益。一雨普滋，百卉齊得；如空中響，稱擊成音。諸根獲益，任智無心。剎那無際，焉存古今，略依權實，且立十種教起前後時分不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明說教時分者，夫創證覺心，道源虛寂，智圓三世、始終俱盡，會萬像、濟有無，混去來、印古今，豁達唯神、恬怕應真，情亡智立、想絕悲存，圓聲遐布，隨根受益。一雨普滋，百卉齊得；如空中響，稱擊成音。諸根獲益，任智無心。剎那無際，焉存古今，略依權實，且立十種教起前後時分不同。

第一如《力士經》說，佛初成道，一七日思惟已，即於鹿園說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一如《力士經》說，佛初成道，一七日思惟已，即於鹿園說法。

第二如《大品經》說，佛初鹿園轉四諦法輪，無量眾生發聲聞心，乃至獨覺心、大菩提心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二如《大品經》說，佛初鹿園轉四諦法輪，無量眾生發聲聞心，乃至獨覺心、大菩提心等。

第三如《法華經》說，三七日詣鹿園說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三如《法華經》說，三七日詣鹿園說法。

第四如《四分律》及薩婆多論，六七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四如《四分律》及薩婆多論，六七日方說法。

第五如《興起行經》及《出曜經》，七七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五如《興起行經》及《出曜經》，七七日方說法。

第六如《五分律》，八七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六如《五分律》，八七日方說法。

第七如《大智度論》，五十七日方說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七如《大智度論》，五十七日方說法。

第八如《十二遊行經》，一年不說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八如《十二遊行經》，一年不說法。

第九依今唐朝藏法師判，如來成道，定經一七日後方說《華嚴經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九依今唐朝藏法師判，如來成道，定經一七日後方說《華嚴經》。

第十(通玄)今依此華嚴法界門，總不依如上所說。如此經以法界本智性自體用理事大悲本實為宗，不依情量時分之說，古今見盡。常轉法輪，無始無終，法本如是。如上所說，總依根自見時分，並非如來有此不同。如來本法智體並無時分可立，但使令心信解法界無時，即是如來說法時也。情亡心盡，任智利人，即是如來成佛轉法輪時也。若也情存立見，云如來如是時出世、如是時說法者，並不依佛見，總是自情。如此《華嚴經》教門，即是無始無終為門，不何逐情強立時分。此經乃是無時之時，一切時說。如《法華經》云「吾從成佛已來，經無量阿僧祇劫」者，量既本無，知欲將何為說法時也？皆是如來一智用、一圓音、一剎那時，以無時之時為說法時故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十(通玄)今依此華嚴法界門，總不依如上所說。如此經以法界本智性自體用理事大悲本實為宗，不依情量時分之說，古今見盡。常轉法輪，無始無終，法本如是。如上所說，總依根自見時分，並非如來有此不同。如來本法智體並無時分可立，但使令心信解法界無時，即是如來說法時也。情亡心盡，任智利人，即是如來成佛轉法輪時也。若也情存立見，云如來如是時出世、如是時說法者，並不依佛見，總是自情。如此《華嚴經》教門，即是無始無終為門，不何逐情強立時分。此經乃是無時之時，一切時說。如《法華經》云「吾從成佛已來，經無量阿僧祇劫」者，量既本無，知欲將何為說法時也？皆是如來一智用、一圓音、一剎那時，以無時之時為說法時故也。

第七明淨土權實者，夫以滔滔智海，茫茫莫究其涯；淼淼真源，蕩蕩罕尋其際。遮那法界，體相通括於塵沙；方廣虛門，淨穢互參於無極。但隨自修業用，見境不同，致使聖說乖違。依根不定，或權分淨土於他國、指穢境於娑婆，或此處為化儀、示上方為實報。文殊位居東國，金色世界而來；觀音身處西方，極樂妙土而至。如權儀各別，啟蒙的信無依。今以略會諸門，令使創修有託。約申十種，以定指南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明淨土權實者，夫以滔滔智海，茫茫莫究其涯；淼淼真源，蕩蕩罕尋其際。遮那法界，體相通括於塵沙；方廣虛門，淨穢互參於無極。但隨自修業用，見境不同，致使聖說乖違。依根不定，或權分淨土於他國、指穢境於娑婆，或此處為化儀、示上方為實報。文殊位居東國，金色世界而來；觀音身處西方，極樂妙土而至。如權儀各別，啟蒙的信無依。今以略會諸門，令使創修有託。約申十種，以定指南。

第一《阿彌陀經》淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一《阿彌陀經》淨土

第二《無量壽觀經》淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二《無量壽觀經》淨土

第三《維摩經》淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三《維摩經》淨土

第四《梵網經》淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四《梵網經》淨土

第五摩醯首羅天淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五摩醯首羅天淨土

第六《涅槃經》中所指淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六《涅槃經》中所指淨土

第七《法華經》三變淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七《法華經》三變淨土

第八靈山會所指淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八靈山會所指淨土

第九唯心淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九唯心淨土

第十毘盧遮那所居淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十毘盧遮那所居淨土

第一《阿彌陀經》淨土者，此為一分取相凡夫未信法空實理，以專憶念，念想不移。以專誠故，其心分淨，得生淨土。是權非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一《阿彌陀經》淨土者，此為一分取相凡夫未信法空實理，以專憶念，念想不移。以專誠故，其心分淨，得生淨土。是權非實。

第二《無量壽觀經》淨土者，為一分未信法空實理眾生樂妙色相者，令使以其心想想彼色像，想成就故而生佛國。此權非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二《無量壽觀經》淨土者，為一分未信法空實理眾生樂妙色相者，令使以其心想想彼色像，想成就故而生佛國。此權非實。

第三《維摩經》淨土者，佛以足指按地，加其神力，暫現還無。是實報土，未具陳廣狹，是實未廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三《維摩經》淨土者，佛以足指按地，加其神力，暫現還無。是實報土，未具陳廣狹，是實未廣。

第四《梵網經》淨土者，雖說一大華王而有千華，一一華上有百億化佛，教化百億四天下眾生。然彼千華及彼華王，為三乘菩薩見未廣故分示報境，未成圓滿。是權未實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四《梵網經》淨土者，雖說一大華王而有千華，一一華上有百億化佛，教化百億四天下眾生。然彼千華及彼華王，為三乘菩薩見未廣故分示報境，未成圓滿。是權未實。

第五摩醯首羅天淨土者，如來於彼坐寶蓮華座成等正覺，以為實報。此閻浮提摩竭提國菩提場中成正覺者是化，此為三乘中權教菩薩染淨未亡者說。言此閻浮提及六天等是欲界有漏，彼上界摩醯首羅天是無漏故。為存染淨、彼此未亡，此為權教，未為實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五摩醯首羅天淨土者，如來於彼坐寶蓮華座成等正覺，以為實報。此閻浮提摩竭提國菩提場中成正覺者是化，此為三乘中權教菩薩染淨未亡者說。言此閻浮提及六天等是欲界有漏，彼上界摩醯首羅天是無漏故。為存染淨、彼此未亡，此為權教，未為實說。

第六《涅槃經》所指淨土者，云如來有實報淨土，在西方過三十二恒河沙佛土外者，為三乘權教一分染淨未亡者言。此三千大千世界總是穢土，權推如來報境淨土在西方。此權非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六《涅槃經》所指淨土者，云如來有實報淨土，在西方過三十二恒河沙佛土外者，為三乘權教一分染淨未亡者言。此三千大千世界總是穢土，權推如來報境淨土在西方。此權非實。

第七《法華經》三變淨土者，此為三乘權教菩薩染淨未亡者言，移諸天人置於他土，非實是權。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七《法華經》三變淨土者，此為三乘權教菩薩染淨未亡者言，移諸天人置於他土，非實是權。

第八靈山會所指淨土者，此引三乘中權教菩薩染淨未亡者，令知此土即穢恒淨。諸眾信可，未能自見，是實非權，信而未見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八靈山會所指淨土者，此引三乘中權教菩薩染淨未亡者，令知此土即穢恒淨。諸眾信可，未能自見，是實非權，信而未見。

第九唯心淨土者，自證自心當體無心，性唯真智不念淨穢，稱真任性，心無恚癡、無貪瞋癡，任大悲智安樂眾生，是實淨土。以自淨故，教化眾生令他亦淨故。是故《維摩經》云「唯其心淨即佛國淨，欲生淨土當淨其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九唯心淨土者，自證自心當體無心，性唯真智不念淨穢，稱真任性，心無恚癡、無貪瞋癡，任大悲智安樂眾生，是實淨土。以自淨故，教化眾生令他亦淨故。是故《維摩經》云「唯其心淨即佛國淨，欲生淨土當淨其心。」

第十毘盧遮那所居淨土者，即十佛剎微塵數蓮華藏佛國土，總含淨穢、無穢無淨，無有上下、彼此自他之相，一一佛土皆充法界無相障隔。略言十佛剎微塵數國土，為知無盡佛國不出一塵，為無大小故，不立限量故。以法為界，不限邊際，相海純雜色像重重。此為實報，非是權收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十毘盧遮那所居淨土者，即十佛剎微塵數蓮華藏佛國土，總含淨穢、無穢無淨，無有上下、彼此自他之相，一一佛土皆充法界無相障隔。略言十佛剎微塵數國土，為知無盡佛國不出一塵，為無大小故，不立限量故。以法為界，不限邊際，相海純雜色像重重。此為實報，非是權收。