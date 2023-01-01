新華嚴經論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第四

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第四明示因圓果滿別者，顯佛果有三種不同：一亡言絕行獨明法身無作果、二從行積修行滿功成多劫始成果、三創發心時十住初位體用隨緣所成果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明示因圓果滿別者，顯佛果有三種不同：一亡言絕行獨明法身無作果、二從行積修行滿功成多劫始成果、三創發心時十住初位體用隨緣所成果。

一亡言絕行獨明法身無作果者，即《涅槃》、《無行》等經是，隱身不現，萬事休息。又云羅剎為雪山童子說「諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。」是無作果，不具行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一亡言絕行獨明法身無作果者，即《涅槃》、《無行》等經是，隱身不現，萬事休息。又云羅剎為雪山童子說「諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。」是無作果，不具行故。

二從行積修行滿多劫方明果者，即權教之中說行修成，三僧祇劫行滿所成佛果是也。以不了無明十二有支本是法身智慧，厭而以空觀折伏現行煩惱欣別淨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二從行積修行滿多劫方明果者，即權教之中說行修成，三僧祇劫行滿所成佛果是也。以不了無明十二有支本是法身智慧，厭而以空觀折伏現行煩惱欣別淨門。

三從凡十住初心創證隨緣運用所成果者，即《華嚴經》是也。十信終心即以方便三昧達無明十二有支成理智大悲，即具文殊普賢體用法界法門。又如化佛所施因果教行，定經三僧祇，所有佛功德總是修生，百劫修相好業，然燈得光明，不殺得長壽、布施得資財、忍辱得端正，一一因果屬對相似具足，仍對治種種法門，始得見性成佛。如《華嚴經》即不然，一念頓證法界法門，身心性相本唯法體，施為運用動寂任真運無作智即是佛也。為一切佛應如是，無長無短始終畢竟，法皆如是。於一真法界任法施為，悉皆具足恒沙德用，即因即果。以此普門法界理智諸障自無，無別對治、別修別斷，不見變化，變與不變無異性相故。普觀一切無非法門、無非解脫，但為自心強生繫著，為多事故沈潛苦流，故勞聖說種種差別，於所說處復生繫著。以此義故，聖說不同，或漸或圓，應諸根器。如此經教頓示圓乘，上上乘人所應堪受；設不堪受者，當須樂修，究竟歸流畢居此海。是故餘教先因後果，不同此教因果同時，為法性智海中因果不可得故。為不可得中，因果同時無有障礙也。可得因果即有前後，有所得者皆是無常，非究竟說也。若先因後果者，因亦不成，故果亦壞也。緣生之法不相續故、即斷滅故、自他不成故，如數一錢不數後錢，無後二者一亦不成，為剎那不相續，剎那因不成，果亦壞，多劫不相續，多劫因果壞，要待數後錢時前一始成。因果亦爾，要待一時中無間者因果始成。若爾者，如數兩錢同數，無前無後，誰為一二？如竪二指，誰為因果？如二指等，隨心數處為因、後數為果。若是有前有後，即有中間者，還有剎那間斷，有間斷者不成因果。若同時者，如竪二指無前無後，誰為因果？亦皆不成。如此《華嚴經》因果同時者，俱無如是前後及同時情量繫著妄想，有無、俱不俱、常無常等繫著因果，但了法體非所施設、非因果繫名為因果，非情所立同時前後之妄想也。如是者何異《楞伽》漸教之說？此則不然。前說教主別、問答主別等，即明文殊、普賢、佛等三德體用主伴無礙故。《楞伽經》中，化佛及大慧菩薩問答破相，但知顯理無繫著故，不論緣起法界。如緣起法界者，法界不成不破，但知了法如是故。是故《楞伽經》云「先示相似物，後當與真實。」又云「得相者是識，不得相者是智。」即是明成壞也。如此經中意者，即真無有假法，諸法總真，純真無假，更無相似存真存假。經云「眾生界即佛界」也。如此經中，文殊以理會行，普賢以行會理，二人體用相徹，以成一真法界，前後相收。四十品經互相該括，前後相徹、文義相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三從凡十住初心創證隨緣運用所成果者，即《華嚴經》是也。十信終心即以方便三昧達無明十二有支成理智大悲，即具文殊普賢體用法界法門。又如化佛所施因果教行，定經三僧祇，所有佛功德總是修生，百劫修相好業，然燈得光明，不殺得長壽、布施得資財、忍辱得端正，一一因果屬對相似具足，仍對治種種法門，始得見性成佛。如《華嚴經》即不然，一念頓證法界法門，身心性相本唯法體，施為運用動寂任真運無作智即是佛也。為一切佛應如是，無長無短始終畢竟，法皆如是。於一真法界任法施為，悉皆具足恒沙德用，即因即果。以此普門法界理智諸障自無，無別對治、別修別斷，不見變化，變與不變無異性相故。普觀一切無非法門、無非解脫，但為自心強生繫著，為多事故沈潛苦流，故勞聖說種種差別，於所說處復生繫著。以此義故，聖說不同，或漸或圓，應諸根器。如此經教頓示圓乘，上上乘人所應堪受；設不堪受者，當須樂修，究竟歸流畢居此海。是故餘教先因後果，不同此教因果同時，為法性智海中因果不可得故。為不可得中，因果同時無有障礙也。可得因果即有前後，有所得者皆是無常，非究竟說也。若先因後果者，因亦不成，故果亦壞也。緣生之法不相續故、即斷滅故、自他不成故，如數一錢不數後錢，無後二者一亦不成，為剎那不相續，剎那因不成，果亦壞，多劫不相續，多劫因果壞，要待數後錢時前一始成。因果亦爾，要待一時中無間者因果始成。若爾者，如數兩錢同數，無前無後，誰為一二？如竪二指，誰為因果？如二指等，隨心數處為因、後數為果。若是有前有後，即有中間者，還有剎那間斷，有間斷者不成因果。若同時者，如竪二指無前無後，誰為因果？亦皆不成。如此《華嚴經》因果同時者，俱無如是前後及同時情量繫著妄想，有無、俱不俱、常無常等繫著因果，但了法體非所施設、非因果繫名為因果，非情所立同時前後之妄想也。如是者何異《楞伽》漸教之說？此則不然。前說教主別、問答主別等，即明文殊、普賢、佛等三德體用主伴無礙故。《楞伽經》中，化佛及大慧菩薩問答破相，但知顯理無繫著故，不論緣起法界。如緣起法界者，法界不成不破，但知了法如是故。是故《楞伽經》云「先示相似物，後當與真實。」又云「得相者是識，不得相者是智。」即是明成壞也。如此經中意者，即真無有假法，諸法總真，純真無假，更無相似存真存假。經云「眾生界即佛界」也。如此經中，文殊以理會行，普賢以行會理，二人體用相徹，以成一真法界，前後相收。四十品經互相該括，前後相徹、文義相

收，一法門中具多法也。是故經云「於多法中為一法，於一法中為眾多。」於漸教中，設有少分義同，多分不相似故。如覺首等十首菩薩各說一法以成十信，於十信中共成一信，為十箇信位互體相成不獨施設，以十信成一信、以一信成十信，有解者不可偏取一門。十慧菩薩、十林菩薩、十幢菩薩、十藏菩薩，又說十定、十通、十忍，如是一一位次法門皆悉如是互相成就，如帝釋網互相徹入，一中無量、無量中一。諸佛菩薩體用相成、因果相入，同時無二。如經中說：法慧菩薩入定，即十方世界同名法慧佛來。功德林菩薩入定，即十方世界同名功德林佛來。金剛幢菩薩入定，即十方世界同名金剛幢佛來。金剛藏菩薩入定，即十方世界同名金剛藏佛來摩頂。如是位位之內、地地之中，佛與菩薩因果相成、體用相徹。所來諸佛即明是果，入定菩薩即明是因，因果無二故。於佛法身智體上，安立十住、十行、十迴向、十地、十一地等行相，引接凡俗化生之門，諸位則佛、佛則諸位。若上上根人於此教中起信者，還依此法，創首十住初心正證如來佛果智法，方行一切菩薩萬行，為初證之首為知法智體性故。設同凡事，經過多劫行，而於自見本不移時，於初發心時與三世佛同成正覺，無前後際故、法如是故，應如是知。不同權教，經三僧祇方成佛果，是故今言與諸三乘得果別故。又於經乘如來一切智乘得佛果故，無二乘人得四沙門果，亦無權教菩薩諸地行相因前果後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收，一法門中具多法也。是故經云「於多法中為一法，於一法中為眾多。」於漸教中，設有少分義同，多分不相似故。如覺首等十首菩薩各說一法以成十信，於十信中共成一信，為十箇信位互體相成不獨施設，以十信成一信、以一信成十信，有解者不可偏取一門。十慧菩薩、十林菩薩、十幢菩薩、十藏菩薩，又說十定、十通、十忍，如是一一位次法門皆悉如是互相成就，如帝釋網互相徹入，一中無量、無量中一。諸佛菩薩體用相成、因果相入，同時無二。如經中說：法慧菩薩入定，即十方世界同名法慧佛來。功德林菩薩入定，即十方世界同名功德林佛來。金剛幢菩薩入定，即十方世界同名金剛幢佛來。金剛藏菩薩入定，即十方世界同名金剛藏佛來摩頂。如是位位之內、地地之中，佛與菩薩因果相成、體用相徹。所來諸佛即明是果，入定菩薩即明是因，因果無二故。於佛法身智體上，安立十住、十行、十迴向、十地、十一地等行相，引接凡俗化生之門，諸位則佛、佛則諸位。若上上根人於此教中起信者，還依此法，創首十住初心正證如來佛果智法，方行一切菩薩萬行，為初證之首為知法智體性故。設同凡事，經過多劫行，而於自見本不移時，於初發心時與三世佛同成正覺，無前後際故、法如是故，應如是知。不同權教，經三僧祇方成佛果，是故今言與諸三乘得果別故。又於經乘如來一切智乘得佛果故，無二乘人得四沙門果，亦無權教菩薩諸地行相因前果後也。

第五明地位所行行相別者，凡發大乘心者，依其根品有六種乘、三種五位十地差別行相不同。其名數如何？一念佛願生淨土門、二作淨土觀行所生淨土門、三修空無我觀所乘門、四和會有無觀智門、五漸見佛性進修門、六頓證佛性圓融門。修大乘者不離此六種所乘行相。何者三種五位十地？一修假詮假真如等安立五位十地；二分修分真分證一分真如安立五位十地；三頓修頓真頓證佛境界圓滿真如安立十地五位行相，此佛乘中無假法，言說名相總真也。如是三種十地五位行相，向菩提者、行菩薩行者、滿佛果者莫不總在其中。今以總舉，各以已所乘宗辨其權實，使令離障進修有功、不相誹毀，顯了差別令無疑悔，令進修者分明了知權實故，令成佛者不迃滯其功故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明地位所行行相別者，凡發大乘心者，依其根品有六種乘、三種五位十地差別行相不同。其名數如何？一念佛願生淨土門、二作淨土觀行所生淨土門、三修空無我觀所乘門、四和會有無觀智門、五漸見佛性進修門、六頓證佛性圓融門。修大乘者不離此六種所乘行相。何者三種五位十地？一修假詮假真如等安立五位十地；二分修分真分證一分真如安立五位十地；三頓修頓真頓證佛境界圓滿真如安立十地五位行相，此佛乘中無假法，言說名相總真也。如是三種十地五位行相，向菩提者、行菩薩行者、滿佛果者莫不總在其中。今以總舉，各以已所乘宗辨其權實，使令離障進修有功、不相誹毀，顯了差別令無疑悔，令進修者分明了知權實故，令成佛者不迃滯其功故。

一念佛力修戒發願力生於淨土者，是化淨土非真淨土，為非見性及不了無明是一切如來根本智故、是有為故，如《阿彌陀經》是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念佛力修戒發願力生於淨土者，是化淨土非真淨土，為非見性及不了無明是一切如來根本智故、是有為故，如《阿彌陀經》是也。

二作淨土觀行所生淨土者，是化淨土，從心想生故、是有為故、不見佛性本智慧故，則《無量壽觀經》是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二作淨土觀行所生淨土者，是化淨土，從心想生故、是有為故、不見佛性本智慧故，則《無量壽觀經》是也。

三修空無我觀所乘門者，為初說般若，破凡夫實有、二乘生空我執故，多修空法。有無俱空門，為空觀增勝故。雖行六波羅蜜修種種菩提分法得六神通，行菩薩行福勝人天，不生佛家不見佛性，為析法明空，不了無明是如來智慧故。《華嚴經》亦同此訶責，如前已述。如《法華經》云「若持八萬四千法藏、十二部經為人演說，令諸聽者得六神通亦未為難，聽受此經是則為難。」《法華經》成就佛乘故，非菩薩乘故。是故如來於《涅槃經》中說：一切眾生皆有佛性常樂我淨。有諸菩薩自悔過言：「我於無量劫流轉生死，只為無我之所惑亂故。」如此過故，迴心方可得見性，達我是智。諸《般若》中有文殊師利菩薩為問答者，皆論一分法身佛性道理，如《文殊般若》是也。若與聲聞為問答者，多為破二乘生空我執，說法空故。與普賢問答者，多約行門。凡說法依根，但見問答主師可知表裏，准之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三修空無我觀所乘門者，為初說般若，破凡夫實有、二乘生空我執故，多修空法。有無俱空門，為空觀增勝故。雖行六波羅蜜修種種菩提分法得六神通，行菩薩行福勝人天，不生佛家不見佛性，為析法明空，不了無明是如來智慧故。《華嚴經》亦同此訶責，如前已述。如《法華經》云「若持八萬四千法藏、十二部經為人演說，令諸聽者得六神通亦未為難，聽受此經是則為難。」《法華經》成就佛乘故，非菩薩乘故。是故如來於《涅槃經》中說：一切眾生皆有佛性常樂我淨。有諸菩薩自悔過言：「我於無量劫流轉生死，只為無我之所惑亂故。」如此過故，迴心方可得見性，達我是智。諸《般若》中有文殊師利菩薩為問答者，皆論一分法身佛性道理，如《文殊般若》是也。若與聲聞為問答者，多為破二乘生空我執，說法空故。與普賢問答者，多約行門。凡說法依根，但見問答主師可知表裏，准之可見。

四和會有無觀智門者，即《解深密經》第三時教說九識為淨識，與業種為依，并說三性、三無性，所謂遍計所執性、依他起性、圓成實性。互相成壞離諸執障，不成不壞性自涅槃。如《深密經》頌曰「一切諸法皆無性，無生無滅本來寂，諸法自性恒涅槃，誰有智慧無密意。」此經為破般若修空增勝者壞緣生法，空見現前違道理故。於此經成就緣生諸法自體涅槃，不須誹撥。言空言有互相破斥，不合計有、不合計無。又此經雖安立十地名同《華嚴》，於中義意軌則各別，又無地前三賢十信等位，但立十地斷惑行相，及說佛地為第十一地。於其十一地位之內，復說有十一種麁重、二十二種愚癡。所以此經不安立地前三賢十信行門，為此經地前非見道故。又為第三時教中但和會有無，未是文殊普賢理事攝行滿故。是故《華嚴經》中說十信、十住、十行、十迴向、十地法門時，十方諸佛同來印可故，一切諸佛國土總說此門故，十三種相加表真實故。三乘經中但說十一地，攝諸眾生不盡故，此則是三種十地中假詮假智假真如十地行故。何以然者？為此十一地是佛位，佛位之內猶有障故，明十一地以前未有真理本智故。若全真理智，云何十一地有十一麁重？既有麁重，即非地地中有佛智為因果故。此經且漸和會有無令無滯住，未似普賢文殊理事智盡大用而說故。如《仁王經》說五位十地行門安立，從凡漸習，積行多生修假真如。又有教說地前伏惑、地上見道；或說留惑不斷，要經三僧祇劫方可成佛。如是等教，並對權根假施設有，未為實說。但化佛所說，皆是引中下根人，未盡實說。餘准可知。又二乘人迴心，向權教中所忻佛果，及權教菩薩所忻佛果，僧祇滿後，但只樂求三千大千世界佛之報果，不忻十佛境界毘盧遮那無盡十方境界之報果也。不如《華嚴經》中十信菩薩所忻佛果，勝解心上具足凡夫即樂忻修十身毘盧遮那之境界，深心廣大盡無極重玄之妙境界也。不同權教佛境界，皆立分齊限量，此乃為根狹未廣故，且權安立。如《解深密經》中十地斷惑分齊，第一初地中對治惡趣煩惱業生雜染障故，第二地中對治微細誤犯現行障，第三地中對治欲貪障，第四地中對治定及法愛障，第五地中對治生死涅槃一向背趣障，第六地中對治麁相現行障，第七地中對治細相現行障，第八地中對治於無相無作功用及於有相不得自在障，第九地中對治於一切種善巧言辯不得自在障，第十地中對治不得圓滿法身證得障。善男子！此奢摩他、毘鉢舍那，於如來地對治極微細最極微細障及所知障。如《華嚴經》，但於地前三賢初發心住中，即能頓證佛果法門，普印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四和會有無觀智門者，即《解深密經》第三時教說九識為淨識，與業種為依，并說三性、三無性，所謂遍計所執性、依他起性、圓成實性。互相成壞離諸執障，不成不壞性自涅槃。如《深密經》頌曰「一切諸法皆無性，無生無滅本來寂，諸法自性恒涅槃，誰有智慧無密意。」此經為破般若修空增勝者壞緣生法，空見現前違道理故。於此經成就緣生諸法自體涅槃，不須誹撥。言空言有互相破斥，不合計有、不合計無。又此經雖安立十地名同《華嚴》，於中義意軌則各別，又無地前三賢十信等位，但立十地斷惑行相，及說佛地為第十一地。於其十一地位之內，復說有十一種麁重、二十二種愚癡。所以此經不安立地前三賢十信行門，為此經地前非見道故。又為第三時教中但和會有無，未是文殊普賢理事攝行滿故。是故《華嚴經》中說十信、十住、十行、十迴向、十地法門時，十方諸佛同來印可故，一切諸佛國土總說此門故，十三種相加表真實故。三乘經中但說十一地，攝諸眾生不盡故，此則是三種十地中假詮假智假真如十地行故。何以然者？為此十一地是佛位，佛位之內猶有障故，明十一地以前未有真理本智故。若全真理智，云何十一地有十一麁重？既有麁重，即非地地中有佛智為因果故。此經且漸和會有無令無滯住，未似普賢文殊理事智盡大用而說故。如《仁王經》說五位十地行門安立，從凡漸習，積行多生修假真如。又有教說地前伏惑、地上見道；或說留惑不斷，要經三僧祇劫方可成佛。如是等教，並對權根假施設有，未為實說。但化佛所說，皆是引中下根人，未盡實說。餘准可知。又二乘人迴心，向權教中所忻佛果，及權教菩薩所忻佛果，僧祇滿後，但只樂求三千大千世界佛之報果，不忻十佛境界毘盧遮那無盡十方境界之報果也。不如《華嚴經》中十信菩薩所忻佛果，勝解心上具足凡夫即樂忻修十身毘盧遮那之境界，深心廣大盡無極重玄之妙境界也。不同權教佛境界，皆立分齊限量，此乃為根狹未廣故，且權安立。如《解深密經》中十地斷惑分齊，第一初地中對治惡趣煩惱業生雜染障故，第二地中對治微細誤犯現行障，第三地中對治欲貪障，第四地中對治定及法愛障，第五地中對治生死涅槃一向背趣障，第六地中對治麁相現行障，第七地中對治細相現行障，第八地中對治於無相無作功用及於有相不得自在障，第九地中對治於一切種善巧言辯不得自在障，第十地中對治不得圓滿法身證得障。善男子！此奢摩他、毘鉢舍那，於如來地對治極微細最極微細障及所知障。如《華嚴經》，但於地前三賢初發心住中，即能頓證佛果法門，普印

諸位，十住、十行、十迴向、十地、等覺等位，如印印時文相具足無前後際。即以初發心時頓印三界無明，便為佛智之海。以如來法身智身大悲之印，一時頓印世間以為法界大用，無前後故、法如是故。不同權教法外施設，且引三根來歸一實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸位，十住、十行、十迴向、十地、等覺等位，如印印時文相具足無前後際。即以初發心時頓印三界無明，便為佛智之海。以如來法身智身大悲之印，一時頓印世間以為法界大用，無前後故、法如是故。不同權教法外施設，且引三根來歸一實故。

五漸見佛性進修門者，如《涅槃經》云「十住菩薩少分見性，乃至十地未能了了。」《起信論》云「十住菩薩少分得見法身，化八相成道故。」如彼論釋，言是願力所為。既是願力，非為實報。總為漸見佛性，皆是權教分分中漸引之宗，非為圓故。如是之類，從初發心所證佛果，不定僧祇。何以故？如《涅槃經》記屠兒廣額於賢劫中成佛。闡提創發心上有越劫之功，何況具信根復能少分見性者，何有僧祇之劫哉？世有諸德解屠兒廣額是化作者，此乃曲逐人情，未詳佛意者也。漸漸引權向實，豈令見劫存情令違本耶？漸漸引至龍女、善財一念之中得成佛者，始成實說。三乘小見但念長時，智性本無，空嗟忻仰，無繩自縛，何有休期？前略說三種十地。又以經義較量有六種十地者，如三乘教中有三種十地，實教中有三種十地。如《仁王經》、《解深密經》、《大品經》，此三部經中所說十地，多立假真如門，以成十地行相，此是權教中三種十地。第四如《涅槃經》中，十住菩薩少分見性，十地菩薩見性未能了了。即明以佛性為所乘門，分修分證十地。第五又《涅槃經》如牛食雪山肥膩草純得醍醐等，即初發心上同佛正覺故。第六一乘十地，如《華嚴經》，以說法界門重玄無量無盡法以成十地。是為六種十地。《涅槃》、《法華》屠兒、龍女剎那成佛，皆是引權向實教故。但三乘十地菩薩所忻佛果境界，但忻三千大千世界為報佛之果故，此即實教中第三化身，非為實報身故。三種化身，一化身者，化作種種眾生身；二化身者，化作一四天下及二十八天所化之佛；三化身者，化作三千大千世界佛也。實報身者，十身毘盧遮那互融相徹重玄境界，量齊法界及徹纖塵，塵塵之內皆齊法界，具如《華嚴經》說。三乘之教既權，所說法門及佛報境界總未實說。是故《大品經》中名共三乘教，三乘共行十地。第二《解深密經》所說十地，直為解深密，廣意菩薩、廣慧菩薩、清淨慧菩薩等共為問答主伴說十地門，不共聲聞為問答主伴，為《深密經》迴彼《般若》樂空增勝者故。此《大品》、《深密》等經，但說十地之名，無地前十信三賢四資糧位。第三如《仁王經》中具足五位行相法門，如是權教中所說三賢十聖，多分總是說假真如，次第漸細方明佛性，方可說乘如來乘直至道場。將知權教非真，所說地位次第未實。第四如來乘中，如《涅槃經》中說十住少分見性，十地菩薩未全了了者。如《起信論》中十住菩薩少分見性，以誓願力能八相成佛者，是其流也。雖未圓滿，為見少分性力故，勢力如是，猶如儲君為有因緣，父王令其該召君政，為是王真子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五漸見佛性進修門者，如《涅槃經》云「十住菩薩少分見性，乃至十地未能了了。」《起信論》云「十住菩薩少分得見法身，化八相成道故。」如彼論釋，言是願力所為。既是願力，非為實報。總為漸見佛性，皆是權教分分中漸引之宗，非為圓故。如是之類，從初發心所證佛果，不定僧祇。何以故？如《涅槃經》記屠兒廣額於賢劫中成佛。闡提創發心上有越劫之功，何況具信根復能少分見性者，何有僧祇之劫哉？世有諸德解屠兒廣額是化作者，此乃曲逐人情，未詳佛意者也。漸漸引權向實，豈令見劫存情令違本耶？漸漸引至龍女、善財一念之中得成佛者，始成實說。三乘小見但念長時，智性本無，空嗟忻仰，無繩自縛，何有休期？前略說三種十地。又以經義較量有六種十地者，如三乘教中有三種十地，實教中有三種十地。如《仁王經》、《解深密經》、《大品經》，此三部經中所說十地，多立假真如門，以成十地行相，此是權教中三種十地。第四如《涅槃經》中，十住菩薩少分見性，十地菩薩見性未能了了。即明以佛性為所乘門，分修分證十地。第五又《涅槃經》如牛食雪山肥膩草純得醍醐等，即初發心上同佛正覺故。第六一乘十地，如《華嚴經》，以說法界門重玄無量無盡法以成十地。是為六種十地。《涅槃》、《法華》屠兒、龍女剎那成佛，皆是引權向實教故。但三乘十地菩薩所忻佛果境界，但忻三千大千世界為報佛之果故，此即實教中第三化身，非為實報身故。三種化身，一化身者，化作種種眾生身；二化身者，化作一四天下及二十八天所化之佛；三化身者，化作三千大千世界佛也。實報身者，十身毘盧遮那互融相徹重玄境界，量齊法界及徹纖塵，塵塵之內皆齊法界，具如《華嚴經》說。三乘之教既權，所說法門及佛報境界總未實說。是故《大品經》中名共三乘教，三乘共行十地。第二《解深密經》所說十地，直為解深密，廣意菩薩、廣慧菩薩、清淨慧菩薩等共為問答主伴說十地門，不共聲聞為問答主伴，為《深密經》迴彼《般若》樂空增勝者故。此《大品》、《深密》等經，但說十地之名，無地前十信三賢四資糧位。第三如《仁王經》中具足五位行相法門，如是權教中所說三賢十聖，多分總是說假真如，次第漸細方明佛性，方可說乘如來乘直至道場。將知權教非真，所說地位次第未實。第四如來乘中，如《涅槃經》中說十住少分見性，十地菩薩未全了了者。如《起信論》中十住菩薩少分見性，以誓願力能八相成佛者，是其流也。雖未圓滿，為見少分性力故，勢力如是，猶如儲君為有因緣，父王令其該召君政，為是王真子

故、力堪如是故。為少見性故、為如來真子生佛家故，不同餘教假真如假智等，待於初地方云生佛家故，明見性力真勝餘宗故。少分如是，何況全得？第五明圓教十地者，一念體道智全佛故，以會無明體全智故。經云「一成一切成，一壞一切壞。」後當廣明。是名五種十地。此四種十地位次第行相，以化下中根接生門中大同小異。至於本法教門，而權教之中三種假立真如為觀智，與從法身佛性體上安立漸頓二門全別。如權教中，雖復還從初地之中，對治惡趣煩惱業生雜染障，乃至第七地中對治細相現行，猶成障，障無相智，未全自在，至於八地無相無作功用，及於有相功用亦未自在。如是地地中不自在，皆有障故。前依《解深密經》中地位斷惑次第法門說。如三乘中十地畢定如是，階降斷惑經三僧祇，百劫修相好業。如《涅槃經》等佛性門中安立諸地次第，如前已明。如《本業瓔珞經》云「十住菩薩，銅寶瓔珞銅輪王，百福子為眷屬，生一佛土，受佛學行，教二天下。十行菩薩，銀寶瓔珞銀輪王，五百福子為眷屬，生三佛國中受佛教，行化三天下。十迴向菩薩，金剛寶瓔珞金輪王，千福子為眷屬，入十方佛國中，化一切眾生，處四天下。初地已上百寶瓔珞，二地千寶，三地萬寶，四地菩薩不可稱數寶為瓔珞，乃至十地寶瓔珞漸漸增廣。及十地十一地，通佛法王。」及三賢菩薩，總有十五種輪王位，廣如《瓔珞經》說。又言三賢菩薩伏三界煩惱麁業，道麁相續果，亦不起麁見道。喜忍伏三業道，離垢忍伏地獄餓鬼畜生人中業道，明忍伏六天業道，炎忍伏諸業道，勝忍伏疑見業道，現忍伏因緣業道，無生忍伏果業道，不動忍伏色因業道，光忍伏心因業道，寂滅忍伏心色二習業道，無垢忍伏習果業道，習前已除而果不敗亡。是故佛子，三賢名為伏斷，喜忍已上亦伏亦斷一切煩惱，覺忍現時法界中一切無明頓斷無餘。如是以上說十一種忍，三賢菩薩用除三界麁煩惱故，亦伏斷故。解云：三賢者即菩薩也。十住、十行、十迴向、地前三位也。又《瓔珞經》云「佛子！初地一念無相法身智，成就百萬阿僧祇功德，雙照二諦心心寂滅，法流水中不可以凡夫心識量二種法身。」解云：二種身者，一法性身、二報化身。法流水者，言初地菩薩，即法性智流中任運至佛位故無所修造，何況二地三地？故又經云「地前三賢菩薩入聖人位，但法性流中心心寂滅，自然流入妙覺大海。佛子！乃至三賢十地之名亦名無相，但以應化故。」古佛道法有十地之名，此經即是說《華嚴經》以後教化三乘人，於別時中重於初始成佛菩提樹下，略敘華嚴法門。此《瓔珞經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故、力堪如是故。為少見性故、為如來真子生佛家故，不同餘教假真如假智等，待於初地方云生佛家故，明見性力真勝餘宗故。少分如是，何況全得？第五明圓教十地者，一念體道智全佛故，以會無明體全智故。經云「一成一切成，一壞一切壞。」後當廣明。是名五種十地。此四種十地位次第行相，以化下中根接生門中大同小異。至於本法教門，而權教之中三種假立真如為觀智，與從法身佛性體上安立漸頓二門全別。如權教中，雖復還從初地之中，對治惡趣煩惱業生雜染障，乃至第七地中對治細相現行，猶成障，障無相智，未全自在，至於八地無相無作功用，及於有相功用亦未自在。如是地地中不自在，皆有障故。前依《解深密經》中地位斷惑次第法門說。如三乘中十地畢定如是，階降斷惑經三僧祇，百劫修相好業。如《涅槃經》等佛性門中安立諸地次第，如前已明。如《本業瓔珞經》云「十住菩薩，銅寶瓔珞銅輪王，百福子為眷屬，生一佛土，受佛學行，教二天下。十行菩薩，銀寶瓔珞銀輪王，五百福子為眷屬，生三佛國中受佛教，行化三天下。十迴向菩薩，金剛寶瓔珞金輪王，千福子為眷屬，入十方佛國中，化一切眾生，處四天下。初地已上百寶瓔珞，二地千寶，三地萬寶，四地菩薩不可稱數寶為瓔珞，乃至十地寶瓔珞漸漸增廣。及十地十一地，通佛法王。」及三賢菩薩，總有十五種輪王位，廣如《瓔珞經》說。又言三賢菩薩伏三界煩惱麁業，道麁相續果，亦不起麁見道。喜忍伏三業道，離垢忍伏地獄餓鬼畜生人中業道，明忍伏六天業道，炎忍伏諸業道，勝忍伏疑見業道，現忍伏因緣業道，無生忍伏果業道，不動忍伏色因業道，光忍伏心因業道，寂滅忍伏心色二習業道，無垢忍伏習果業道，習前已除而果不敗亡。是故佛子，三賢名為伏斷，喜忍已上亦伏亦斷一切煩惱，覺忍現時法界中一切無明頓斷無餘。如是以上說十一種忍，三賢菩薩用除三界麁煩惱故，亦伏斷故。解云：三賢者即菩薩也。十住、十行、十迴向、地前三位也。又《瓔珞經》云「佛子！初地一念無相法身智，成就百萬阿僧祇功德，雙照二諦心心寂滅，法流水中不可以凡夫心識量二種法身。」解云：二種身者，一法性身、二報化身。法流水者，言初地菩薩，即法性智流中任運至佛位故無所修造，何況二地三地？故又經云「地前三賢菩薩入聖人位，但法性流中心心寂滅，自然流入妙覺大海。佛子！乃至三賢十地之名亦名無相，但以應化故。」古佛道法有十地之名，此經即是說《華嚴經》以後教化三乘人，於別時中重於初始成佛菩提樹下，略敘華嚴法門。此《瓔珞經

》中皆言「我曾於普光明堂說淨土法門，乃至忉利天說十住，今更略說。」廣如經說。准此經次第說十地以後，於第三禪中說十一地法門，經在西方不來。經云「佛子！吾先於第三禪中集八禪眾，說一生補處菩薩，入佛華三昧，說百萬億偈。今以略說一偈之義開眾生心，汝等受持。」又依《瓔珞經》安立十地斷惑法相門。經云「佛子！前三賢伏三界無明而用除麁業。何故？當受生時善為緣子。」解云：三賢菩薩初受法性智慧生佛家時，悲心增勝。為觀一切三界眾生總為子故，誓願無捨，為慈悲故、潤生三界業故，三界受生。又經云「為潤業故，受未來果，故名息用。」解云：於三界無造新業，故為息用。又經云「而不斷愛用」，解云：然三界業亡，慈業受生不亡。經云「有十一人亦伏法界中三界業果故」，解云：十一人者，十地并等覺位為十一人。又經云「初地乃至七地，三界業果俱伏盡無餘，八地乃盡故。」解云：七地已前伏盡，八地稱法盡故。「從此以上，示現作佛，王宮受生、出家得道、轉法輪、滅度，示現一切化佛境界故，無子三界之報，唯有無明習在。」解云：此八地現前任無功用智，雖度眾生，無眾生想。七地已前悲勝，八地以後無相智現前智勝。雖無受生，任運度人；非無愛法習故，佛地始盡，以本願力故變化生。是以我昔天中說生不生義，業生變生。佛子！聖位中二種業：一慧業，無想生智，心心緣法而生無照，是名慧業。二功德業，實智出有諦中，有為無漏，集百萬阿僧祇功德故，名為功德業。從初聖已上而現受生，以變易故不造新，以願力故住受百劫千劫變化生。已上並依《本業瓔珞經》說，此即是圓教中亦頓亦漸二門。亦頓者，此經云「三賢菩薩即入聖位，入法性流中，任運至佛海，更無造作。」亦漸者，斷惑階降，一一進修。此《瓔珞經》，三賢十住即入法性之流，不同權教，初地見道，道前伏惑。若望《華嚴經．十地品》，初地令凡夫修行，不云要聖人方學，彼經自有明文。又明退者，如《瓔珞經》云「佛子！若退若進者，十住以前一切凡夫法中發菩提心，有恒河沙眾生學行佛法，信想心中行者，是退分善根。諸善男子！一劫二劫乃至修行十信入十住，是人爾時從初住至第六住中，若修第六般若波羅蜜正觀現前，復為諸佛菩薩善知識所護念故，出到第七住，常住不退自在；七住以前名為退分。佛子！若不退者，入第六般若，修行於空、無我無人無主者，畢竟不生，畢竟入定位。佛子！若不值善知識者，若一劫若二劫退菩提心，如我初會眾中有八萬人退。如淨目天子、法身王子、舍利弗等，欲入第七住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 》中皆言「我曾於普光明堂說淨土法門，乃至忉利天說十住，今更略說。」廣如經說。准此經次第說十地以後，於第三禪中說十一地法門，經在西方不來。經云「佛子！吾先於第三禪中集八禪眾，說一生補處菩薩，入佛華三昧，說百萬億偈。今以略說一偈之義開眾生心，汝等受持。」又依《瓔珞經》安立十地斷惑法相門。經云「佛子！前三賢伏三界無明而用除麁業。何故？當受生時善為緣子。」解云：三賢菩薩初受法性智慧生佛家時，悲心增勝。為觀一切三界眾生總為子故，誓願無捨，為慈悲故、潤生三界業故，三界受生。又經云「為潤業故，受未來果，故名息用。」解云：於三界無造新業，故為息用。又經云「而不斷愛用」，解云：然三界業亡，慈業受生不亡。經云「有十一人亦伏法界中三界業果故」，解云：十一人者，十地并等覺位為十一人。又經云「初地乃至七地，三界業果俱伏盡無餘，八地乃盡故。」解云：七地已前伏盡，八地稱法盡故。「從此以上，示現作佛，王宮受生、出家得道、轉法輪、滅度，示現一切化佛境界故，無子三界之報，唯有無明習在。」解云：此八地現前任無功用智，雖度眾生，無眾生想。七地已前悲勝，八地以後無相智現前智勝。雖無受生，任運度人；非無愛法習故，佛地始盡，以本願力故變化生。是以我昔天中說生不生義，業生變生。佛子！聖位中二種業：一慧業，無想生智，心心緣法而生無照，是名慧業。二功德業，實智出有諦中，有為無漏，集百萬阿僧祇功德故，名為功德業。從初聖已上而現受生，以變易故不造新，以願力故住受百劫千劫變化生。已上並依《本業瓔珞經》說，此即是圓教中亦頓亦漸二門。亦頓者，此經云「三賢菩薩即入聖位，入法性流中，任運至佛海，更無造作。」亦漸者，斷惑階降，一一進修。此《瓔珞經》，三賢十住即入法性之流，不同權教，初地見道，道前伏惑。若望《華嚴經．十地品》，初地令凡夫修行，不云要聖人方學，彼經自有明文。又明退者，如《瓔珞經》云「佛子！若退若進者，十住以前一切凡夫法中發菩提心，有恒河沙眾生學行佛法，信想心中行者，是退分善根。諸善男子！一劫二劫乃至修行十信入十住，是人爾時從初住至第六住中，若修第六般若波羅蜜正觀現前，復為諸佛菩薩善知識所護念故，出到第七住，常住不退自在；七住以前名為退分。佛子！若不退者，入第六般若，修行於空、無我無人無主者，畢竟不生，畢竟入定位。佛子！若不值善知識者，若一劫若二劫退菩提心，如我初會眾中有八萬人退。如淨目天子、法身王子、舍利弗等，欲入第七住

，其中值惡因緣故，退入凡夫不善中，不名習種性人。退入外道，若一劫若十劫乃至千劫，作大邪見及五逆，無惡不造也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，其中值惡因緣故，退入凡夫不善中，不名習種性人。退入外道，若一劫若十劫乃至千劫，作大邪見及五逆，無惡不造也。」

問：如《涅槃經》，聞常住二字，尚七劫不墮地獄。如《華嚴經》云「設聞如來名及所說法，不生信解，亦能成種，必得解脫至成佛故。」何故今言第六住心及從凡夫信位猶言有退？此意若為和會？解云？十信之中勝解未成，未得謂得，便生憍慢，不近善友、不敬賢良。為慢怠故，久處人天，惡業便起，能熟大地獄業。若一信不慢，常求勝友，即無此失。若權教中，第六住心可有退位；實教中，為稽滯者責令進修，如舍利弗是示現聲聞、非實聲聞，所作方便皆度眾生使令進策。如權教中，第六住心可說實退。何以故？為權教中地前三賢總未見道，所修作業皆是有為，所有無明皆是折伏，功不強者便生退還，若折伏有力亦不退失。如蛇有毒，為呪力故，毒不能起。但於佛法中種於信心，謙下無慢，敬順賢良，於諸惡人心常慈忍，於諸勝己者諮受未聞，所聞勝法奉行無忘，所有虛妄依教蠲除，於三菩提道常勤不息。夫為人生之法，法合如然。但不長惡而生，何須慮退？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如《涅槃經》，聞常住二字，尚七劫不墮地獄。如《華嚴經》云「設聞如來名及所說法，不生信解，亦能成種，必得解脫至成佛故。」何故今言第六住心及從凡夫信位猶言有退？此意若為和會？解云？十信之中勝解未成，未得謂得，便生憍慢，不近善友、不敬賢良。為慢怠故，久處人天，惡業便起，能熟大地獄業。若一信不慢，常求勝友，即無此失。若權教中，第六住心可有退位；實教中，為稽滯者責令進修，如舍利弗是示現聲聞、非實聲聞，所作方便皆度眾生使令進策。如權教中，第六住心可說實退。何以故？為權教中地前三賢總未見道，所修作業皆是有為，所有無明皆是折伏，功不強者便生退還，若折伏有力亦不退失。如蛇有毒，為呪力故，毒不能起。但於佛法中種於信心，謙下無慢，敬順賢良，於諸惡人心常慈忍，於諸勝己者諮受未聞，所聞勝法奉行無忘，所有虛妄依教蠲除，於三菩提道常勤不息。夫為人生之法，法合如然。但不長惡而生，何須慮退？

已上五種十地。權教中三種十地，如《大品般若》但有十地名，第八名八人地、第九名乾慧地，地名少殊。《解深密經》中，十地名雖與華嚴經中十地名同，從初地至十一地，有十一種麁重、二十二種愚癡。此二部經中但有十地，總無地前四種資糧。《仁王經》中，雖說地前十信、十住、十行、十迴向四種資糧，十信即說，為內凡，即不同實教中十住初心便登聖性體齊諸佛。十信之中若不信自身與佛身因果無二者，不成信解。是故〈如來出現品〉云「菩薩摩訶薩應知自心之內一念中有十方諸佛成等正覺轉正法輪。何以故？佛心與自心無二故，如是信心方名信故。」何況十住之位不證此心，若不證此心云何名住？以是義故，住於佛住名之為住，是故初發心住便成正覺。又權教中說十地時，並無他方佛與說法者同名故，又無同名佛來證成表因果同故。以是義故，地位及教門並是接小根眾生，權施設故。諸有智者勿滯其中，應忻昇進。是故說《華嚴經》中五位十地法門時，十住中法慧菩薩入定欲說十住法門時，過十方千佛世界外有千佛世界微塵數同名法慧佛來，手摩法慧菩薩頂，及語業讚歎，及與法慧智力十三種加持。說十行位時，功德林菩薩入定，十方過萬佛世界外有萬佛世界微塵數佛來，俱名功德林，及十三種加持功德林菩薩等。說十迴向時，十方過百萬佛世界外有百萬佛世界微塵數佛來，同名金剛幢，亦十三種加金剛幢菩薩。十地亦然。佛與菩薩同名者，明因果同故，後當廣明。如《十地論》，是天親菩薩造，解《十地經》，是《華嚴經》中〈十地品〉也。於解義處，文義通三乘及一乘義解者，多解三乘義，於一乘義人多不解，為一乘道理情解不及。設有以情解者，疑網不除，且信佛語，故自疑不斷。會久在無思，不厭苦者、不滯寂者、悟常樂我淨者之所能知故。是故五種十地，三種是權，餘二種十地是實教故。是故《瓔珞經》云「古佛道法為化眾生有此十地」，當知三乘權教十地名雖同，所設方便引眾生行解全別，以此當處具說，未有同名佛共成印信因果契證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上五種十地。權教中三種十地，如《大品般若》但有十地名，第八名八人地、第九名乾慧地，地名少殊。《解深密經》中，十地名雖與華嚴經中十地名同，從初地至十一地，有十一種麁重、二十二種愚癡。此二部經中但有十地，總無地前四種資糧。《仁王經》中，雖說地前十信、十住、十行、十迴向四種資糧，十信即說，為內凡，即不同實教中十住初心便登聖性體齊諸佛。十信之中若不信自身與佛身因果無二者，不成信解。是故〈如來出現品〉云「菩薩摩訶薩應知自心之內一念中有十方諸佛成等正覺轉正法輪。何以故？佛心與自心無二故，如是信心方名信故。」何況十住之位不證此心，若不證此心云何名住？以是義故，住於佛住名之為住，是故初發心住便成正覺。又權教中說十地時，並無他方佛與說法者同名故，又無同名佛來證成表因果同故。以是義故，地位及教門並是接小根眾生，權施設故。諸有智者勿滯其中，應忻昇進。是故說《華嚴經》中五位十地法門時，十住中法慧菩薩入定欲說十住法門時，過十方千佛世界外有千佛世界微塵數同名法慧佛來，手摩法慧菩薩頂，及語業讚歎，及與法慧智力十三種加持。說十行位時，功德林菩薩入定，十方過萬佛世界外有萬佛世界微塵數佛來，俱名功德林，及十三種加持功德林菩薩等。說十迴向時，十方過百萬佛世界外有百萬佛世界微塵數佛來，同名金剛幢，亦十三種加金剛幢菩薩。十地亦然。佛與菩薩同名者，明因果同故，後當廣明。如《十地論》，是天親菩薩造，解《十地經》，是《華嚴經》中〈十地品〉也。於解義處，文義通三乘及一乘義解者，多解三乘義，於一乘義人多不解，為一乘道理情解不及。設有以情解者，疑網不除，且信佛語，故自疑不斷。會久在無思，不厭苦者、不滯寂者、悟常樂我淨者之所能知故。是故五種十地，三種是權，餘二種十地是實教故。是故《瓔珞經》云「古佛道法為化眾生有此十地」，當知三乘權教十地名雖同，所設方便引眾生行解全別，以此當處具說，未有同名佛共成印信因果契證。

第六明頓證佛性理智萬行圓融門者，如《華嚴經》第一會〈如來現相品〉中，如來齒間放光，又放眉間中道果德光明，又令普賢菩薩入三昧說〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉，說諸佛果法令生愛樂。既生愛樂已，於第二會中，令文殊師利說〈如來名號品〉、〈四聖諦品〉。於兩足輪下放光明，其光明過十佛剎微塵數世界外，各有十佛剎微塵數菩薩皆來集會，又說〈光明覺品〉、〈菩薩問明品〉、〈淨行品〉、〈賢首品〉，成就十信之門。兩足輪下光者，為其最下，明入信之首以信為因，信為最下故，此是如來眉間果光放入故。前〈如來現相品〉中，如來眉間放光已，入兩足輪中，為欲明舉佛果德用，成信位諸有學者還信果法用，成初證入於十信之門故，以是義故，十方各有十佛剎微塵數十首菩薩，皆從十色世界十智如來所來，以十信為入道之初故，是故所來菩薩皆名為首。十色世界者，為十信菩薩未成實證，明是凡夫，雖信果德佛境，未離色塵，以色為國。十住菩薩理事圓明，以華為國，為創從凡位理事開敷故。十行菩薩善達簡擇覺慧圓明，以慧為國。十向、十地以妙用自在，以妙為國。國從當位法門所來，以法為國，非為四大地水火風故。入聖智者，已離此障故。十信位中，菩薩皆是十智佛所來者，所謂不動智佛、無礙智佛、解脫智佛。如是十智佛者，智為果德，為十信位中以果為信故。為明信從果來，以果為因故。若不以果為信，即無所信故，信無所依。何故文殊師利為上首者？為文殊師利為啟蒙之主故。十方諸佛皆以文殊師利妙德為發信心之首故，以彰顯法身根本智故，常以文殊師利為果前之信。普賢明是差別智，為果後之行故。是故善財童子初見文殊為信門，後見慈氏為佛位，後自見其身入普賢身，是佛果後行。文殊為小男，普賢為長子，二聖合體名之為佛。文殊為法身妙慧，普賢為萬行威德故，體用自在名之為佛。文殊小男者，為信證法身根本智慧，為初生故，因初證本智法身能生佛家故。普賢為長子者，為依根本智起行行差別智，治佛家法諸波羅蜜事自在故，常以行門建佛家法治佛家事。但諸經之內以文殊為問答主者多明法身佛性之門，普賢為問答主者多論其行，以此表之。又文殊乘師子者，為明創證法身佛性根本智斷惑之駿故。普賢乘香象王者，表行庠序為威德故。又文殊常居東方金色世界不動智佛所者，為明金為白色，能離垢故。金色者，表法身也。不動智者，依法性身根本智起智用，即無動故。普賢菩薩常居東方寶威德上王佛所者，明萬行為寶，以此行故成其威德。若具行者，以法寶身自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明頓證佛性理智萬行圓融門者，如《華嚴經》第一會〈如來現相品〉中，如來齒間放光，又放眉間中道果德光明，又令普賢菩薩入三昧說〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈毘盧遮那品〉，說諸佛果法令生愛樂。既生愛樂已，於第二會中，令文殊師利說〈如來名號品〉、〈四聖諦品〉。於兩足輪下放光明，其光明過十佛剎微塵數世界外，各有十佛剎微塵數菩薩皆來集會，又說〈光明覺品〉、〈菩薩問明品〉、〈淨行品〉、〈賢首品〉，成就十信之門。兩足輪下光者，為其最下，明入信之首以信為因，信為最下故，此是如來眉間果光放入故。前〈如來現相品〉中，如來眉間放光已，入兩足輪中，為欲明舉佛果德用，成信位諸有學者還信果法用，成初證入於十信之門故，以是義故，十方各有十佛剎微塵數十首菩薩，皆從十色世界十智如來所來，以十信為入道之初故，是故所來菩薩皆名為首。十色世界者，為十信菩薩未成實證，明是凡夫，雖信果德佛境，未離色塵，以色為國。十住菩薩理事圓明，以華為國，為創從凡位理事開敷故。十行菩薩善達簡擇覺慧圓明，以慧為國。十向、十地以妙用自在，以妙為國。國從當位法門所來，以法為國，非為四大地水火風故。入聖智者，已離此障故。十信位中，菩薩皆是十智佛所來者，所謂不動智佛、無礙智佛、解脫智佛。如是十智佛者，智為果德，為十信位中以果為信故。為明信從果來，以果為因故。若不以果為信，即無所信故，信無所依。何故文殊師利為上首者？為文殊師利為啟蒙之主故。十方諸佛皆以文殊師利妙德為發信心之首故，以彰顯法身根本智故，常以文殊師利為果前之信。普賢明是差別智，為果後之行故。是故善財童子初見文殊為信門，後見慈氏為佛位，後自見其身入普賢身，是佛果後行。文殊為小男，普賢為長子，二聖合體名之為佛。文殊為法身妙慧，普賢為萬行威德故，體用自在名之為佛。文殊小男者，為信證法身根本智慧，為初生故，因初證本智法身能生佛家故。普賢為長子者，為依根本智起行行差別智，治佛家法諸波羅蜜事自在故，常以行門建佛家法治佛家事。但諸經之內以文殊為問答主者多明法身佛性之門，普賢為問答主者多論其行，以此表之。又文殊乘師子者，為明創證法身佛性根本智斷惑之駿故。普賢乘香象王者，表行庠序為威德故。又文殊常居東方金色世界不動智佛所者，為明金為白色，能離垢故。金色者，表法身也。不動智者，依法性身根本智起智用，即無動故。普賢菩薩常居東方寶威德上王佛所者，明萬行為寶，以此行故成其威德。若具行者，以法寶身自

在也，威德無畏自在為王。若不具行者，皆有所畏，設居高位不得為王，為有所畏故。與文殊師利同在東方者，為法身智身，理事體用本自一故，本無二故。又文殊居東北方清涼山者，像艮卦，主東北方故。艮為小男、為童蒙。為文殊常化凡夫啟蒙見性，及本智之初首故。又與普賢俱在東方者，東方卯位，卯為震卦，震為長男。又像日出東方，春陽發明，無物不生、無物不照，表理智雙徹體一無二，以根本智差別智無別體用生萬行故。是故子為佛位，丑為十信，寅為十住，卯為十行，辰為十向，巳為十地，午為等覺，未為晦明入俗同俗化迷，申酉戌亥為所化故。如是安立法則，法合如是故。易卦，坎為君、离為臣、震為上相、酉為上將。東為青龍、西為白虎、前為朱雀、後為玄武。青龍為吉慶，白虎為凶害，朱雀為其明，玄武為其黑，是故如來治次而發明。普賢為相，主萬行。觀音為大悲之首，治凶危，為上將。文殊為覺蒙之首，常為接信之師。互融交參，以持佛家之法，皆令眾生住於中道，處恬和之性，智慈益物。以是身皆金色、目髮紺青、體白而相黃，為應真和氣也，皆為無形之形、無色之色也。若以其體用也，一一菩薩總具智德無邊，以其法則常以文殊為創信之首。今以南北，且立東西之一門。若論互融重玄，一方總俱有十。經云「一切處普賢菩薩，一切處金色世界，一切處文殊師利，一切處不動智佛。」經云「佛身充滿諸法界，普現一切眾生前，應受化器悉充滿，佛故處此菩提樹。一切佛剎微塵等，爾所佛坐一毛孔，皆有無量菩薩眾，各為具說普賢行。」如是一方即十方無盡，一塵即剎海無窮。今為化儀，各示分方總別。今言十信者，信何等位決定成於十信之門？如經十信位中〈光明覺品〉云「十方一切處文殊師利，於十方一切處說十方一切處法門，歎佛十種果德，以成信位。」如〈光明覺品〉說。又令起信根者轉更明淨。文殊師利又問十首菩薩等，業不知心、心不知業等十問，令起信者自身觀照轉令深固。經云「諸法無作用，亦無有體性。是故彼一切，各各不相知。」又作水流、火焰、風起、大地所生不相知喻。又下頌云「分別觀內身，此中誰是我？若能如是解，彼達我有無。」文殊師利問十首菩薩所成十信觀行之門，具如〈問明品〉說。又〈賢首品〉中，從凡夫位以信為首，決定取佛大菩提果，故從凡夫地信十方諸佛心不動智，與自心無異故，只為無明所迷故。無明與十方諸佛心本來無二故，從凡夫地信十方諸佛身根本智與自身不異故。何以故？皆是一法性身、一根本智，猶如樹枝一根生多枝葉等。以因緣故，一樹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在也，威德無畏自在為王。若不具行者，皆有所畏，設居高位不得為王，為有所畏故。與文殊師利同在東方者，為法身智身，理事體用本自一故，本無二故。又文殊居東北方清涼山者，像艮卦，主東北方故。艮為小男、為童蒙。為文殊常化凡夫啟蒙見性，及本智之初首故。又與普賢俱在東方者，東方卯位，卯為震卦，震為長男。又像日出東方，春陽發明，無物不生、無物不照，表理智雙徹體一無二，以根本智差別智無別體用生萬行故。是故子為佛位，丑為十信，寅為十住，卯為十行，辰為十向，巳為十地，午為等覺，未為晦明入俗同俗化迷，申酉戌亥為所化故。如是安立法則，法合如是故。易卦，坎為君、离為臣、震為上相、酉為上將。東為青龍、西為白虎、前為朱雀、後為玄武。青龍為吉慶，白虎為凶害，朱雀為其明，玄武為其黑，是故如來治次而發明。普賢為相，主萬行。觀音為大悲之首，治凶危，為上將。文殊為覺蒙之首，常為接信之師。互融交參，以持佛家之法，皆令眾生住於中道，處恬和之性，智慈益物。以是身皆金色、目髮紺青、體白而相黃，為應真和氣也，皆為無形之形、無色之色也。若以其體用也，一一菩薩總具智德無邊，以其法則常以文殊為創信之首。今以南北，且立東西之一門。若論互融重玄，一方總俱有十。經云「一切處普賢菩薩，一切處金色世界，一切處文殊師利，一切處不動智佛。」經云「佛身充滿諸法界，普現一切眾生前，應受化器悉充滿，佛故處此菩提樹。一切佛剎微塵等，爾所佛坐一毛孔，皆有無量菩薩眾，各為具說普賢行。」如是一方即十方無盡，一塵即剎海無窮。今為化儀，各示分方總別。今言十信者，信何等位決定成於十信之門？如經十信位中〈光明覺品〉云「十方一切處文殊師利，於十方一切處說十方一切處法門，歎佛十種果德，以成信位。」如〈光明覺品〉說。又令起信根者轉更明淨。文殊師利又問十首菩薩等，業不知心、心不知業等十問，令起信者自身觀照轉令深固。經云「諸法無作用，亦無有體性。是故彼一切，各各不相知。」又作水流、火焰、風起、大地所生不相知喻。又下頌云「分別觀內身，此中誰是我？若能如是解，彼達我有無。」文殊師利問十首菩薩所成十信觀行之門，具如〈問明品〉說。又〈賢首品〉中，從凡夫位以信為首，決定取佛大菩提果，故從凡夫地信十方諸佛心不動智，與自心無異故，只為無明所迷故。無明與十方諸佛心本來無二故，從凡夫地信十方諸佛身根本智與自身不異故。何以故？皆是一法性身、一根本智，猶如樹枝一根生多枝葉等。以因緣故，一樹

枝上成壞不同故。從凡夫地信如來十住、十行、十迴向、十地，我悉盡能行之。何以故？自憶無始時來波流苦海，無益之事尚以行之，何況如今有益之事，菩薩萬行濟眾生事，豈不能為？從凡夫地，信十方諸佛皆從三昧生，我亦當得。何以故？諸佛三昧皆從如來自性方便生，我亦具有如來自體清淨之性，與佛平等。從凡夫地信十方諸佛一切神通我亦當得。何以故？諸佛神通依真智而得，我但依真性智中無有煩惱無明成智，一切業亡唯有智慈，通化自在。從凡夫地信佛智慧我亦當得。何以故？一切諸佛悉從凡夫來故。從凡夫地信佛大悲普覆一切，我亦當得。何以故？諸佛大悲從大願起，我亦如諸佛發大願故。從凡夫地信佛自在，我亦當得。何以故？諸佛自在於性起法門，智身法身入眾生界，不染色塵諸根自在，我亦不離性起如來智故。從凡夫地信自發心經無盡劫修功行滿位齊諸佛不移一念。何以故？為三世無時故。如是從凡夫信解，始終徹佛果位。如上所發十種信者，必能決定成就十信之門，住於堅固之種，永不退轉。又十信文殊師利及覺首等十首菩薩，皆從十色世界來。所謂金色世界者，表本白淨法中來故，為明信心依本信故。妙色世界者，為信依理事自在妙用而生信故。蓮華色世界者，表行信故，為蓮華表萬行故。瞻蔔花色世界者，表從福慶之色，以理智大慈中和性而生信心故。五色之中，黃色為最，此為應真色，亦中宮色也，表中道色故。為此華為黃色華故，此信心菩薩為智慈中和之色，應真世界來故。優鉢羅華色世界者，其華赤黃色兼有紫焰色氣，表一行一切行，能純能雜而生信故。寶色世界者，表智慈法行成信而可貴故。金剛色世界者，表以佛果德而生信心故，必能決斷諸煩惱故。頗梨色世界者，似水精，表信心本清淨故。平等色世界者，表信法界平等無二故。如是十色世界，皆是十信菩薩所信之法門，皆從自信法門中來，故曰從如是世界中來。已下本所事佛，所謂不動智佛、無礙智佛、解脫智佛，如是十箇智佛，即是佛果中佛，明信自智從佛智果為因故來，表不因佛果不成信故。其十住位中昇須彌山頂，於兩足指端放百千妙色光明，明前十信位於普光明殿兩足下千輻輪中放光，表信位在凡未離凡地。光出足下，為表以信為初因，其位最下。今說十住，上昇須彌之頂者，明十住初心證法頂故，從地昇上至相盡處故，陟山王頂至法王位處故，明其止為山也，以入真實證，非止不會。於兩足指端放百千妙色光者，為明足指，以艮為手足之指。初取聖道，非止不明履踐之始。表創從十信凡夫之位極，始在十住初首，履踐如來法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枝上成壞不同故。從凡夫地信如來十住、十行、十迴向、十地，我悉盡能行之。何以故？自憶無始時來波流苦海，無益之事尚以行之，何況如今有益之事，菩薩萬行濟眾生事，豈不能為？從凡夫地，信十方諸佛皆從三昧生，我亦當得。何以故？諸佛三昧皆從如來自性方便生，我亦具有如來自體清淨之性，與佛平等。從凡夫地信十方諸佛一切神通我亦當得。何以故？諸佛神通依真智而得，我但依真性智中無有煩惱無明成智，一切業亡唯有智慈，通化自在。從凡夫地信佛智慧我亦當得。何以故？一切諸佛悉從凡夫來故。從凡夫地信佛大悲普覆一切，我亦當得。何以故？諸佛大悲從大願起，我亦如諸佛發大願故。從凡夫地信佛自在，我亦當得。何以故？諸佛自在於性起法門，智身法身入眾生界，不染色塵諸根自在，我亦不離性起如來智故。從凡夫地信自發心經無盡劫修功行滿位齊諸佛不移一念。何以故？為三世無時故。如是從凡夫信解，始終徹佛果位。如上所發十種信者，必能決定成就十信之門，住於堅固之種，永不退轉。又十信文殊師利及覺首等十首菩薩，皆從十色世界來。所謂金色世界者，表本白淨法中來故，為明信心依本信故。妙色世界者，為信依理事自在妙用而生信故。蓮華色世界者，表行信故，為蓮華表萬行故。瞻蔔花色世界者，表從福慶之色，以理智大慈中和性而生信心故。五色之中，黃色為最，此為應真色，亦中宮色也，表中道色故。為此華為黃色華故，此信心菩薩為智慈中和之色，應真世界來故。優鉢羅華色世界者，其華赤黃色兼有紫焰色氣，表一行一切行，能純能雜而生信故。寶色世界者，表智慈法行成信而可貴故。金剛色世界者，表以佛果德而生信心故，必能決斷諸煩惱故。頗梨色世界者，似水精，表信心本清淨故。平等色世界者，表信法界平等無二故。如是十色世界，皆是十信菩薩所信之法門，皆從自信法門中來，故曰從如是世界中來。已下本所事佛，所謂不動智佛、無礙智佛、解脫智佛，如是十箇智佛，即是佛果中佛，明信自智從佛智果為因故來，表不因佛果不成信故。其十住位中昇須彌山頂，於兩足指端放百千妙色光明，明前十信位於普光明殿兩足下千輻輪中放光，表信位在凡未離凡地。光出足下，為表以信為初因，其位最下。今說十住，上昇須彌之頂者，明十住初心證法頂故，從地昇上至相盡處故，陟山王頂至法王位處故，明其止為山也，以入真實證，非止不會。於兩足指端放百千妙色光者，為明足指，以艮為手足之指。初取聖道，非止不明履踐之始。表創從十信凡夫之位極，始在十住初首，履踐如來法

王聖蹤。以其定門，普觀凡聖一切境界，性相無礙色無不妙，故稱為光。如《本業瓔珞經》云「修三賢法入聖人位，法流水中心心寂滅，自然流入妙覺之位。」然此《華嚴經》意即不然。識滅時亡、情塵頓絕，唯真智境一念則五位齊明，為全將佛果以為因故。設同凡夫住世百年及以多劫，而不見須臾可遷，不見當成佛、不見已成佛、不見現成佛。十住之位法既如是，更有何生不成佛耶？更有何生而成正覺？此《華嚴經》是本法界門，一切諸佛本住大宅，一切佛子究竟所歸。化身權乘總居其外，若有入者一入全真。此位中初發心住菩薩見道，住佛知見、入佛知見，直與如來同身心性智相故，頓印五位行相總在其中，如持明鏡普臨眾色。此經法門，法合如是。所有歎說，應如是知、應如是信解。為法界法門圓無終始，於一念中歲月晦明重重無盡，一毫之內佛境眾生境色相無邊，一成一切成、一壞一切壞。此十住位中，有十箇菩薩，下名悉同，名之為慧。本從來土，皆號為華，從十箇華國土來。本所事佛，下名悉同，名之為月。釋云：此位自己證真，善簡邪正，名之為慧。理事齊發，開敷若華。以開敷法門為國所居，得法惱除，清涼如月，名為本所事佛。此之名目，總是十住位中所證法門，非虛名也。經云「爾時法慧菩薩以佛神力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力故，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛，皆同一號，名曰法慧，普現其前，以十三種法加法慧菩薩。」十三加者，語業加者，以言稱歎善哉善哉；身業加者，以手摩法慧菩薩頂；智業加者，經云「即與法慧菩薩十種無礙智」，及此土如來光照其身，是為十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聖蹤。以其定門，普觀凡聖一切境界，性相無礙色無不妙，故稱為光。如《本業瓔珞經》云「修三賢法入聖人位，法流水中心心寂滅，自然流入妙覺之位。」然此《華嚴經》意即不然。識滅時亡、情塵頓絕，唯真智境一念則五位齊明，為全將佛果以為因故。設同凡夫住世百年及以多劫，而不見須臾可遷，不見當成佛、不見已成佛、不見現成佛。十住之位法既如是，更有何生不成佛耶？更有何生而成正覺？此《華嚴經》是本法界門，一切諸佛本住大宅，一切佛子究竟所歸。化身權乘總居其外，若有入者一入全真。此位中初發心住菩薩見道，住佛知見、入佛知見，直與如來同身心性智相故，頓印五位行相總在其中，如持明鏡普臨眾色。此經法門，法合如是。所有歎說，應如是知、應如是信解。為法界法門圓無終始，於一念中歲月晦明重重無盡，一毫之內佛境眾生境色相無邊，一成一切成、一壞一切壞。此十住位中，有十箇菩薩，下名悉同，名之為慧。本從來土，皆號為華，從十箇華國土來。本所事佛，下名悉同，名之為月。釋云：此位自己證真，善簡邪正，名之為慧。理事齊發，開敷若華。以開敷法門為國所居，得法惱除，清涼如月，名為本所事佛。此之名目，總是十住位中所證法門，非虛名也。經云「爾時法慧菩薩以佛神力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力故，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛，皆同一號，名曰法慧，普現其前，以十三種法加法慧菩薩。」十三加者，語業加者，以言稱歎善哉善哉；身業加者，以手摩法慧菩薩頂；智業加者，經云「即與法慧菩薩十種無礙智」，及此土如來光照其身，是為十三。