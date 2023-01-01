新華嚴經論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第三

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第二明依宗教別者，夫大覺出興，稱真智而自在；法身無際，等群品以同軀。任器現形、應根施教，如空谷響應擊成音，谷響無心亦無處所，但以隨緣而能普應。如來設教亦復如是，稱自根緣，得自心之法，隨增廣而成熟之。亦無常宗而成立教，對病施藥，病痊藥除。一念之間雨無量法，稱周法界，對現色身。法既無窮，宗教無盡，無前後際普備諸根。但為眾生自分前後，且如毘盧遮那之教無始無終，稱性無方、無斷無絕，隨其根類，自見入胎出家、說始終教行、入寂涅槃，其實如來本不如是。即《法華經》亦說「吾從成佛已來，經無量阿僧祇劫。」以性海圓智，一念即無量劫也。如是圓智，何有前後者焉？此經云「入剎那際三昧，示現初生涅槃。」又如經中，兜率天子三生十地，第二生上猶從惡道中來，蒙光照身生於兜率天上，得離垢三昧，便見如來住金剛寶地化大菩薩，在閻浮提始入母胎。又《法華經》云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩。」何有前後教之差別也。但隨一期，同而且異。約立先德十家之教約為軌範，餘可淮知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明依宗教別者，夫大覺出興，稱真智而自在；法身無際，等群品以同軀。任器現形、應根施教，如空谷響應擊成音，谷響無心亦無處所，但以隨緣而能普應。如來設教亦復如是，稱自根緣，得自心之法，隨增廣而成熟之。亦無常宗而成立教，對病施藥，病痊藥除。一念之間雨無量法，稱周法界，對現色身。法既無窮，宗教無盡，無前後際普備諸根。但為眾生自分前後，且如毘盧遮那之教無始無終，稱性無方、無斷無絕，隨其根類，自見入胎出家、說始終教行、入寂涅槃，其實如來本不如是。即《法華經》亦說「吾從成佛已來，經無量阿僧祇劫。」以性海圓智，一念即無量劫也。如是圓智，何有前後者焉？此經云「入剎那際三昧，示現初生涅槃。」又如經中，兜率天子三生十地，第二生上猶從惡道中來，蒙光照身生於兜率天上，得離垢三昧，便見如來住金剛寶地化大菩薩，在閻浮提始入母胎。又《法華經》云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩。」何有前後教之差別也。但隨一期，同而且異。約立先德十家之教約為軌範，餘可淮知。

第一後魏菩提留支立一音教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一後魏菩提留支立一音教。

第二陳朝真諦三藏立二教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二陳朝真諦三藏立二教。

第三後魏光統律師立三種教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三後魏光統律師立三種教。

第四齊朝大衍法師立四種教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四齊朝大衍法師立四種教。

第五護身法師立五種教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五護身法師立五種教。

第六陳朝南嶽思禪師智者等立四教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六陳朝南嶽思禪師智者等立四教。

第七新羅國元曉法師造此經疏亦立四教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七新羅國元曉法師造此經疏亦立四教。

第八唐朝吉藏法師立三種教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八唐朝吉藏法師立三種教。

第九梁朝光宅寺雲法師立四教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九梁朝光宅寺雲法師立四教。

第十唐朝江南印法師立二教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十唐朝江南印法師立二教。

第一後魏菩提留支立一音教者，謂一切聖教唯是如來一圓音教，但隨根異故種種差殊。如經「一雨所潤」等。經云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一後魏菩提留支立一音教者，謂一切聖教唯是如來一圓音教，但隨根異故種種差殊。如經「一雨所潤」等。經云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」

第二陳朝真諦三藏立二教者，謂一漸、二頓。約漸悟菩薩，大由小起，所設具有三乘之教名為漸，即《涅槃》等經。若約直往頓機，大不由小起，所設教唯菩薩乘，故名為頓，即《華嚴經》是。大遠法師亦同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二陳朝真諦三藏立二教者，謂一漸、二頓。約漸悟菩薩，大由小起，所設具有三乘之教名為漸，即《涅槃》等經。若約直往頓機，大不由小起，所設教唯菩薩乘，故名為頓，即《華嚴經》是。大遠法師亦同此說。

第三後魏光統律師承習佛陀三藏立三種教者，一漸、二頓、三圓。光法師釋意：一為根未熟，先說無常、後乃說常，先說空、後說不空等，如是漸次，名為漸教。二為根熟之輩，於一法中具足演說一切法，謂常與無常、空不空等教，一切具說更無由漸，故名為頓。三為上達之人分契佛境者，說於如來解脫無礙究竟果德圓極祕密自在法門，故名圓教。於前二教之上分為三教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三後魏光統律師承習佛陀三藏立三種教者，一漸、二頓、三圓。光法師釋意：一為根未熟，先說無常、後乃說常，先說空、後說不空等，如是漸次，名為漸教。二為根熟之輩，於一法中具足演說一切法，謂常與無常、空不空等教，一切具說更無由漸，故名為頓。三為上達之人分契佛境者，說於如來解脫無礙究竟果德圓極祕密自在法門，故名圓教。於前二教之上分為三教。

第四齊朝大衍法師立四教者，一因緣教，謂小乘薩婆多等部。二假名教，謂《成實論》及經部等。三不真教，謂《般若》說即空理，明一切不實等。四真宗，謂《華嚴》、《涅槃》法界真理佛性等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四齊朝大衍法師立四教者，一因緣教，謂小乘薩婆多等部。二假名教，謂《成實論》及經部等。三不真教，謂《般若》說即空理，明一切不實等。四真宗，謂《華嚴》、《涅槃》法界真理佛性等。

第五護身法師立五教者，為於前四教內，真如佛性以為真教，即《涅槃經》是。第五法界教，即《華嚴經》，明法界自在無礙門是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五護身法師立五教者，為於前四教內，真如佛性以為真教，即《涅槃經》是。第五法界教，即《華嚴經》，明法界自在無礙門是。

第六陳朝南嶽思禪師智者禪師等立四教者，一三藏教，亦名小乘教，如《法華經》云「亦不親近貪著小乘三藏學者」，《智論》中小乘為三藏，大乘為摩訶衍藏。二名通教，亦名漸教，謂大乘經中通說三乘、通備三根。又如《大品經》中乾慧地等通三乘者是。三名別教，亦名頓教，謂頓說大乘經中所說法門道理，不通小乘者是也。四謂圓教，亦名祕密教，說法界自在具足圓滿，一即一切、一切即一無礙法門，《華嚴》、《法華經》等是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六陳朝南嶽思禪師智者禪師等立四教者，一三藏教，亦名小乘教，如《法華經》云「亦不親近貪著小乘三藏學者」，《智論》中小乘為三藏，大乘為摩訶衍藏。二名通教，亦名漸教，謂大乘經中通說三乘、通備三根。又如《大品經》中乾慧地等通三乘者是。三名別教，亦名頓教，謂頓說大乘經中所說法門道理，不通小乘者是也。四謂圓教，亦名祕密教，說法界自在具足圓滿，一即一切、一切即一無礙法門，《華嚴》、《法華經》等是也。

第七唐朝海東新羅國元曉法師造此經疏亦立四教者，一三乘別教，謂如四諦教，《緣起經》等。二三乘通教，謂如《般若》、《解深密經》等。三一乘分教，如《瓔珞經》及《梵網經》等。四一乘滿教，謂如《華嚴經》普賢教。釋此四別，如彼疏中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七唐朝海東新羅國元曉法師造此經疏亦立四教者，一三乘別教，謂如四諦教，《緣起經》等。二三乘通教，謂如《般若》、《解深密經》等。三一乘分教，如《瓔珞經》及《梵網經》等。四一乘滿教，謂如《華嚴經》普賢教。釋此四別，如彼疏中。

第八唐朝吉藏法師立三種教者，謂三法輪。一根本法輪，即《華嚴經》，最初說。二枝末法輪，即三乘等，於後所說。三攝末歸本法輪，即《法華經》，四十年後說迴三入一之教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八唐朝吉藏法師立三種教者，謂三法輪。一根本法輪，即《華嚴經》，最初說。二枝末法輪，即三乘等，於後所說。三攝末歸本法輪，即《法華經》，四十年後說迴三入一之教。

第九梁朝光宅寺雲法師立四教者，謂如《法華經》中，臨門三車即三乘，四衢道中所授大白牛車為第四乘。以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故。若不爾，長者宅內引諸子時，云此三車指在門外，諸子出宅即合得車。如何出已索本所指之車而不得故，後更索耶？故知是權，同於羊鹿也。以是大乘權教方便說故。具釋如彼《法華疏》中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九梁朝光宅寺雲法師立四教者，謂如《法華經》中，臨門三車即三乘，四衢道中所授大白牛車為第四乘。以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故。若不爾，長者宅內引諸子時，云此三車指在門外，諸子出宅即合得車。如何出已索本所指之車而不得故，後更索耶？故知是權，同於羊鹿也。以是大乘權教方便說故。具釋如彼《法華疏》中。

第十唐朝江南印法師立二教者，一釋迦經，名屈曲教，以遂機性隨計說故。二《華嚴經》，盧舍那十身平等教。彼法師立二教，略有四別：一主別，謂彼釋迦化身所說，此舍那十身所說。二處別，謂彼娑婆世界木樹草座上所說，此於蓮華藏世界寶樹金座上所說。三眾別，彼與聲聞及菩薩說，此唯菩薩極位同說。四說別，謂彼但是當方所說，此要十方同說，如《華嚴經》中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十唐朝江南印法師立二教者，一釋迦經，名屈曲教，以遂機性隨計說故。二《華嚴經》，盧舍那十身平等教。彼法師立二教，略有四別：一主別，謂彼釋迦化身所說，此舍那十身所說。二處別，謂彼娑婆世界木樹草座上所說，此於蓮華藏世界寶樹金座上所說。三眾別，彼與聲聞及菩薩說，此唯菩薩極位同說。四說別，謂彼但是當方所說，此要十方同說，如《華嚴經》中說。

已上十家所釋，並依今唐朝藏法師所集。同異各是一家，並是當世英才，智超群品，皆為統賢靈之法將、開佛日之明燈，不可是非加其名，但知仰敬其高旨。只如思智二德位已昇堂，雲公演法雨華亭下，悟靈山於即夕，法眼逾明；登果位於今辰，道齊遐古。只如佛說內外中間之言，遂即入定。後有五百阿羅漢各解此言，佛出定後同問世尊，誰當佛意？佛言：「並非我意。」諸人問佛：「既不當佛意，將無得罪？」佛言：「雖非我意，各順正理，堪為聖教，有福無罪。」況此諸德所說各有典據。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上十家所釋，並依今唐朝藏法師所集。同異各是一家，並是當世英才，智超群品，皆為統賢靈之法將、開佛日之明燈，不可是非加其名，但知仰敬其高旨。只如思智二德位已昇堂，雲公演法雨華亭下，悟靈山於即夕，法眼逾明；登果位於今辰，道齊遐古。只如佛說內外中間之言，遂即入定。後有五百阿羅漢各解此言，佛出定後同問世尊，誰當佛意？佛言：「並非我意。」諸人問佛：「既不當佛意，將無得罪？」佛言：「雖非我意，各順正理，堪為聖教，有福無罪。」況此諸德所說各有典據。

然今唐朝藏法師，承習儼法師為門人，立教深有道理，亦可敘其指趣。一小乘教、二大乘始教、三終教、四頓教、五圓教。初小乘可知。二始教者，《深密經》中立第三時教，同許定性二乘俱不成佛，故今會總為一教。此說未盡大乘法理，是故立為大乘始教。三終教者，定性二乘無佛性者及闡提悉當成佛，方盡大乘至極之說，故立為終教。然上始終二教，並依地位漸次修成，俱為漸教。四頓教者，但一念不生即名為佛，不從地位漸次而說，故立為頓教。如《思益經》云「得諸法正性者，不從一地至一地。」《楞伽經》云「初地即八地，乃至無所，有何次第？」又下〈十地品〉中十地，猶如空中鳥跡，豈有差別也。具如《諸法無行經》等說。五圓教者，得一位即一切位，一切位即一位故。十信滿心即攝六位成正覺等，依普賢法界帝網重重主伴具足，故名圓教。如此經等說。藏法師作如是和會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然今唐朝藏法師，承習儼法師為門人，立教深有道理，亦可敘其指趣。一小乘教、二大乘始教、三終教、四頓教、五圓教。初小乘可知。二始教者，《深密經》中立第三時教，同許定性二乘俱不成佛，故今會總為一教。此說未盡大乘法理，是故立為大乘始教。三終教者，定性二乘無佛性者及闡提悉當成佛，方盡大乘至極之說，故立為終教。然上始終二教，並依地位漸次修成，俱為漸教。四頓教者，但一念不生即名為佛，不從地位漸次而說，故立為頓教。如《思益經》云「得諸法正性者，不從一地至一地。」《楞伽經》云「初地即八地，乃至無所，有何次第？」又下〈十地品〉中十地，猶如空中鳥跡，豈有差別也。具如《諸法無行經》等說。五圓教者，得一位即一切位，一切位即一位故。十信滿心即攝六位成正覺等，依普賢法界帝網重重主伴具足，故名圓教。如此經等說。藏法師作如是和會。

又西域戒賢，遠承彌勒、無著，近踵護法、難陀，依《深密經》、《瑜伽》等論立三種教。佛初鹿園說小乘法，雖說生空，猶未說法空真理，以非了義，即四《阿含》等經是。第二時中，雖依遍計所執自性說諸法空，然猶未說依他圓成唯識道理，故亦非了義，即諸部《般若》等教是。第三時中，方就大乘正理，具說三性三無性等唯識二諦，方為了義，即《解深密經》等。又此三位，各以三義釋：一攝機、二說教、三顯理。且初唯攝聲聞、唯說小乘、唯顯生空。二唯攝菩薩、唯說大乘、唯顯二空。三普攝諸機、通說諸乘、具顯空有。是故前二攝機顯理各有闕，故非了義。後一機無不攝、教無不具、理無不圓故，故為了義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又西域戒賢，遠承彌勒、無著，近踵護法、難陀，依《深密經》、《瑜伽》等論立三種教。佛初鹿園說小乘法，雖說生空，猶未說法空真理，以非了義，即四《阿含》等經是。第二時中，雖依遍計所執自性說諸法空，然猶未說依他圓成唯識道理，故亦非了義，即諸部《般若》等教是。第三時中，方就大乘正理，具說三性三無性等唯識二諦，方為了義，即《解深密經》等。又此三位，各以三義釋：一攝機、二說教、三顯理。且初唯攝聲聞、唯說小乘、唯顯生空。二唯攝菩薩、唯說大乘、唯顯二空。三普攝諸機、通說諸乘、具顯空有。是故前二攝機顯理各有闕，故非了義。後一機無不攝、教無不具、理無不圓故，故為了義。

第二智光法師，遠承文殊、龍樹，近稟提婆、清辯，依《般若》等經《中觀》等論亦立三教。謂佛初鹿園為諸小根說小乘法，明心境俱有。第二時中，為彼中根說法相大乘，明境空心有唯識道理。以根猶劣故，未能全入平等真空，故作是說。第三時中，為上根說無相大乘，辯心境俱空、平等一味，為真了義。又此三位亦三義釋。先攝機者，初時唯攝二乘人機；第二通攝大小二機，以此宗許一分二乘不向佛果；三唯攝菩薩通於漸頓，以諸二乘悉向佛果，更無餘路故。二約教者，初說小乘，二說通三，後唯一乘。三約顯理者，初破外道自性故，說緣生法定是實有。二漸次破二乘緣生實有執，故說此緣生以為假有，以彼怖畏此真空故，猶存假有而接引之。後時方就究竟大乘，說此緣生即是性空平等一味不礙二諦。是故法相大乘有所得等，屬第二教，非真了義。此三教次第，如智光論師說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二智光法師，遠承文殊、龍樹，近稟提婆、清辯，依《般若》等經《中觀》等論亦立三教。謂佛初鹿園為諸小根說小乘法，明心境俱有。第二時中，為彼中根說法相大乘，明境空心有唯識道理。以根猶劣故，未能全入平等真空，故作是說。第三時中，為上根說無相大乘，辯心境俱空、平等一味，為真了義。又此三位亦三義釋。先攝機者，初時唯攝二乘人機；第二通攝大小二機，以此宗許一分二乘不向佛果；三唯攝菩薩通於漸頓，以諸二乘悉向佛果，更無餘路故。二約教者，初說小乘，二說通三，後唯一乘。三約顯理者，初破外道自性故，說緣生法定是實有。二漸次破二乘緣生實有執，故說此緣生以為假有，以彼怖畏此真空故，猶存假有而接引之。後時方就究竟大乘，說此緣生即是性空平等一味不礙二諦。是故法相大乘有所得等，屬第二教，非真了義。此三教次第，如智光論師說。

此乃西國法將立教，各有一途，皆詮聖教。在彼一方軌式，仰惟高旨，未可僉量。但通玄自參聖教，以管窺天以述意懷，用呈後哲。准其教旨略立十種教，總該佛日出興始終教意。何者為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃西國法將立教，各有一途，皆詮聖教。在彼一方軌式，仰惟高旨，未可僉量。但通玄自參聖教，以管窺天以述意懷，用呈後哲。准其教旨略立十種教，總該佛日出興始終教意。何者為十？

第一時說小乘純有教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一時說小乘純有教。

第二時說《般若》，破有明空教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二時說《般若》，破有明空教。

第三時說《解深密經》，為和會空有，明不空不有教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三時說《解深密經》，為和會空有，明不空不有教。

第四時說《楞伽經》，明說假即真教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四時說《楞伽經》，明說假即真教。

第五時說《維摩經》，明即俗恒真教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五時說《維摩經》，明即俗恒真教

第六時說《法華經》，明引權歸實起信教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六時說《法華經》，明引權歸實起信教。

第七時說《涅槃經》，令諸三乘捨權向實教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七時說《涅槃經》，令諸三乘捨權向實教。

第八時說《華嚴經》，於剎那之際通攝十世圓融無始終前後通該教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八時說《華嚴經》，於剎那之際通攝十世圓融無始終前後通該教。

第九共不共教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九共不共教。

第十不共共教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十不共共教。

第一時說小乘純有教者，為諸凡夫繫著世法以為實有，隨於色塵作諸不善，以不善故墮於苦趣。還將有法轡勒彼心，以戒防護制諸不善，故名純有教。於小乘中，還說無表性戒等通其大體，但隨根性用事不同。如二乘，菩薩亦爾。經云「若人受佛戒，則入諸佛位。」亦以性戒論之。又云「如是千百億，各接微塵眾，俱來至我所」者，初以報化身引接，後以令歸法身實報。若上根者，法身事理一時為依本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一時說小乘純有教者，為諸凡夫繫著世法以為實有，隨於色塵作諸不善，以不善故墮於苦趣。還將有法轡勒彼心，以戒防護制諸不善，故名純有教。於小乘中，還說無表性戒等通其大體，但隨根性用事不同。如二乘，菩薩亦爾。經云「若人受佛戒，則入諸佛位。」亦以性戒論之。又云「如是千百億，各接微塵眾，俱來至我所」者，初以報化身引接，後以令歸法身實報。若上根者，法身事理一時為依本故。

第二時說《般若》破有明空教者，既說小乘實有，令成軌範制其身語意，得住善法，則說生空等觀，方說法空教，破彼繫著，漸向法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二時說《般若》破有明空教者，既說小乘實有，令成軌範制其身語意，得住善法，則說生空等觀，方說法空教，破彼繫著，漸向法身。

第三時說《解深密經》為和會空有教者，為於前空有二教和會，令邊見者不滯空有二門，為不空不有教。為二乘人滅識證寂、住寂無知，為迴彼故，寄說第九阿陀那識為純淨識。五六七八等識，常依彼九識以為依止。凡愚不了，妄執為我。如水暴流，不離水體，諸波浪等以水為依，五六七八識常以淨識為依故。漸迴二乘之心，達識成智。何故安立九識為淨識者？為二乘人久於生死業種六七八識有怖畏故。恐彼難信，方便於生死種外別立淨識，漸漸引之。意欲使令留惑不滅，使令悲智漸漸得生。《深密經》云「如是菩薩雖由法住，以智為依止，漸令空見者達識成智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三時說《解深密經》為和會空有教者，為於前空有二教和會，令邊見者不滯空有二門，為不空不有教。為二乘人滅識證寂、住寂無知，為迴彼故，寄說第九阿陀那識為純淨識。五六七八等識，常依彼九識以為依止。凡愚不了，妄執為我。如水暴流，不離水體，諸波浪等以水為依，五六七八識常以淨識為依故。漸迴二乘之心，達識成智。何故安立九識為淨識者？為二乘人久於生死業種六七八識有怖畏故。恐彼難信，方便於生死種外別立淨識，漸漸引之。意欲使令留惑不滅，使令悲智漸漸得生。《深密經》云「如是菩薩雖由法住，以智為依止，漸令空見者達識成智。」

第四時說《楞伽經》說假即真教者，如《楞伽經》直為大乘根堪之者，頓說第八業種之識，名為如來藏識。又云「得相者是識，不得相者是智。」又經云「藏識海常住，境界風所動。」此經直於無明業種以明智門，明與無明其性不二。《起信論》亦同此說。此教雖說無明業種成智，猶希出俗，未現同纏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四時說《楞伽經》說假即真教者，如《楞伽經》直為大乘根堪之者，頓說第八業種之識，名為如來藏識。又云「得相者是識，不得相者是智。」又經云「藏識海常住，境界風所動。」此經直於無明業種以明智門，明與無明其性不二。《起信論》亦同此說。此教雖說無明業種成智，猶希出俗，未現同纏也。

第五時說《維摩經》即俗恒真教者，為《維摩經》中不以聲聞二乘及三乘菩薩為知法者故。是以十大弟子，杜口於毘耶；彌勒、光嚴，息芳言於法夕。此經破前四種教中菩薩聲聞染淨未亡，常欣出俗，即以淨名身居俗士，明即俗恒真，壞彼淨相常懷染淨，故說「無明有愛為如來種」等，使令三乘之眾淨相心亡，出俗入纏平等無礙，方明實德。為有實宗，還現實報淨土，如佛以足指接地所現之土是也。為三乘根劣，藉佛神通。信劣土亡，非自證故。自餘之意，前判教分宗門中已說。是故此《維摩經》名即俗恒真教。故以文殊為法身，以維摩詰明入纏之行，即以法身為體、以行為用，乃令體用自相問答。為三乘樂學如如空理厭假修真積行多生方成佛者，令歸法界性相理事因果同時。此經同別，前判教分宗門中已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五時說《維摩經》即俗恒真教者，為《維摩經》中不以聲聞二乘及三乘菩薩為知法者故。是以十大弟子，杜口於毘耶；彌勒、光嚴，息芳言於法夕。此經破前四種教中菩薩聲聞染淨未亡，常欣出俗，即以淨名身居俗士，明即俗恒真，壞彼淨相常懷染淨，故說「無明有愛為如來種」等，使令三乘之眾淨相心亡，出俗入纏平等無礙，方明實德。為有實宗，還現實報淨土，如佛以足指接地所現之土是也。為三乘根劣，藉佛神通。信劣土亡，非自證故。自餘之意，前判教分宗門中已說。是故此《維摩經》名即俗恒真教。故以文殊為法身，以維摩詰明入纏之行，即以法身為體、以行為用，乃令體用自相問答。為三乘樂學如如空理厭假修真積行多生方成佛者，令歸法界性相理事因果同時。此經同別，前判教分宗門中已說。

第六時說《法華經》引權歸實教者，為羅漢隨空會寂，緣覺會十二緣生法皆無體性，六根識及名色心境三事自性無生。如是二人，皆心識滅、三界業滅，智慈不生。又為析法明空，以空破惑，樂生淨土，及留惑潤生菩薩，並不了一切眾生無明諸惑皆從一切如來根本性淨普光明無中邊智之所生，皆有淨土穢土、自佛他佛欣厭等諸邪見，不稱真障。引此三根令歸本智，故即以妙法蓮華，令知無明生死性本唯智，體性自無染，但迷悟不同無有二性，以蓮華像之，引彼三根令歸本故。是故《法華經》云「世間相常住」。一如判教分宗門中已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六時說《法華經》引權歸實教者，為羅漢隨空會寂，緣覺會十二緣生法皆無體性，六根識及名色心境三事自性無生。如是二人，皆心識滅、三界業滅，智慈不生。又為析法明空，以空破惑，樂生淨土，及留惑潤生菩薩，並不了一切眾生無明諸惑皆從一切如來根本性淨普光明無中邊智之所生，皆有淨土穢土、自佛他佛欣厭等諸邪見，不稱真障。引此三根令歸本智，故即以妙法蓮華，令知無明生死性本唯智，體性自無染，但迷悟不同無有二性，以蓮華像之，引彼三根令歸本故。是故《法華經》云「世間相常住」。一如判教分宗門中已說。

第七時說《涅槃經》令諸三乘捨權向實教者，為餘三乘教中為責慢故、為不信故，說有情畢竟不得成佛，令起信進修行。於此經中明一切有情皆有佛性、如佛無異，但為無明覆故不見。前為三權，末後是實。是三乘中修假真如，及空教三祇之滿極是見性之初門。於中佛與迦葉菩薩問答，亦和會初成正覺時為大菩薩說法界法門時道理故。更有餘同別意，前判教分宗門中已說。《涅槃經》是三乘中捨權就實、相盡見性之門，《法華》即是捨權就實、法界緣起理事性相之門。一部之經俱三乘中第六時教，但為化相門中說時前後，故分《涅槃經》為第七時教，然其智境無有次第、古今時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七時說《涅槃經》令諸三乘捨權向實教者，為餘三乘教中為責慢故、為不信故，說有情畢竟不得成佛，令起信進修行。於此經中明一切有情皆有佛性、如佛無異，但為無明覆故不見。前為三權，末後是實。是三乘中修假真如，及空教三祇之滿極是見性之初門。於中佛與迦葉菩薩問答，亦和會初成正覺時為大菩薩說法界法門時道理故。更有餘同別意，前判教分宗門中已說。《涅槃經》是三乘中捨權就實、相盡見性之門，《法華》即是捨權就實、法界緣起理事性相之門。一部之經俱三乘中第六時教，但為化相門中說時前後，故分《涅槃經》為第七時教，然其智境無有次第、古今時也。

第八時說《華嚴經》於剎那際通攝三世及十世同圓融教者，如經說云「入剎那際三昧，降神受生、八相成道、入涅槃，總不移時。」為依本性理智，本無時故，非權依本也，故名為入。非是本法性中而有出入三昧，以化儀軌則施方便言，不可隨言滯其化跡，令諸群品都無所歸，是故諸明人莫隨其言。言佛世尊一人入剎那際三昧，諸佛世尊常於法身智海，與眾生數等諸三昧門，應眾生見；本無出入，應如是知如來三昧出入之相。此經教門無始無終，是佛實報果德性相圓周，若求其頭尾長短，始終路絕。該括諸教諸行，世間境界一切行解，依本總作一時一際法門，本如是故。該彼三世諸時，為一際一剎那時故，猶如眾流皆歸海故。出此法外，別生情量，總是權門，非究竟說。如此法門，佛不出世亦無涅槃，為依本法，非情教故。依本法也，即無出入；依權學者，即說出世入般涅槃。從初發心十住之首，以三昧力頓印三界，三世一際、諸法一味、解脫涅槃常寂滅味，更無始終。因果一際、諸性一性、諸智一智、諸相一相、諸行一行，三世一念、一念三世，乃至十世，如是等法自在無礙。此經法門無始無終，名為常轉法輪。是故此經教門，依本安立以備大根，依本一際不立始終，為非虛妄見故。入一總得餘，為法界一際故，不同權學見未盡故。入餘總得一，為法界體無礙故，如圓珠無方、如明鏡頓照、如虛空無隔、如響無依、如影不礙，如化人所生故。此法門者，是該括始終一際圓滿無礙，無成無壞、無出無沒、常轉法輪。若人了得此法門者、佛智、自然智、無師智之所現前，為此法無出沒故，還以自然無出沒智而自能得之，非情計思量之所能得也。一切權教法門，總在其中一時而說，為諸權教不出法界無三世故，各依自見無量差殊。此一乘教是始成正覺時說，若依情是最初成佛時說，若依智是無始終說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八時說《華嚴經》於剎那際通攝三世及十世同圓融教者，如經說云「入剎那際三昧，降神受生、八相成道、入涅槃，總不移時。」為依本性理智，本無時故，非權依本也，故名為入。非是本法性中而有出入三昧，以化儀軌則施方便言，不可隨言滯其化跡，令諸群品都無所歸，是故諸明人莫隨其言。言佛世尊一人入剎那際三昧，諸佛世尊常於法身智海，與眾生數等諸三昧門，應眾生見；本無出入，應如是知如來三昧出入之相。此經教門無始無終，是佛實報果德性相圓周，若求其頭尾長短，始終路絕。該括諸教諸行，世間境界一切行解，依本總作一時一際法門，本如是故。該彼三世諸時，為一際一剎那時故，猶如眾流皆歸海故。出此法外，別生情量，總是權門，非究竟說。如此法門，佛不出世亦無涅槃，為依本法，非情教故。依本法也，即無出入；依權學者，即說出世入般涅槃。從初發心十住之首，以三昧力頓印三界，三世一際、諸法一味、解脫涅槃常寂滅味，更無始終。因果一際、諸性一性、諸智一智、諸相一相、諸行一行，三世一念、一念三世，乃至十世，如是等法自在無礙。此經法門無始無終，名為常轉法輪。是故此經教門，依本安立以備大根，依本一際不立始終，為非虛妄見故。入一總得餘，為法界一際故，不同權學見未盡故。入餘總得一，為法界體無礙故，如圓珠無方、如明鏡頓照、如虛空無隔、如響無依、如影不礙，如化人所生故。此法門者，是該括始終一際圓滿無礙，無成無壞、無出無沒、常轉法輪。若人了得此法門者、佛智、自然智、無師智之所現前，為此法無出沒故，還以自然無出沒智而自能得之，非情計思量之所能得也。一切權教法門，總在其中一時而說，為諸權教不出法界無三世故，各依自見無量差殊。此一乘教是始成正覺時說，若依情是最初成佛時說，若依智是無始終說。

第九共不共教者，為說諸大乘經，人天三乘同聞，得益各別。又《華嚴經》云「於一毛端處，及以一塵中，諸佛轉法輪，眾生解差別。」又經云「菩薩在一小眾生身中成等正覺，轉法輪度無量眾生，其小眾生不知不覺。」此乃常與眾生共，及以大小乘共在佛海中。身之與心本無差別，然見佛不見佛、聞法不聞法，解脫知見大小及苦樂各各不同，是故名為共不共教。又經云「入剎那際三昧，示現從兜率天降神母胎，出現、轉法輪、入涅槃。」此乃於無時之中，諸眾生等自得時分，見初中後。於一音法內，自得人天、小乘、大乘、佛乘，自得道果，各各不同。見佛住劫受命長短，各自差別。而實如來性無造作，無生無滅，然以無作法性無垢白淨之智自體清淨，與一切眾生本來體同，故稱眾生應聞，不違彼念。為法性智本無造作者，以法性智自在故，能稱彼念，令無失時。如是佛共法共智、共時共身、共心共乘，以知見解脫各各不共故，言共不共教。亦如五百聲聞共在華嚴會而如聾如盲，是其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九共不共教者，為說諸大乘經，人天三乘同聞，得益各別。又《華嚴經》云「於一毛端處，及以一塵中，諸佛轉法輪，眾生解差別。」又經云「菩薩在一小眾生身中成等正覺，轉法輪度無量眾生，其小眾生不知不覺。」此乃常與眾生共，及以大小乘共在佛海中。身之與心本無差別，然見佛不見佛、聞法不聞法，解脫知見大小及苦樂各各不同，是故名為共不共教。又經云「入剎那際三昧，示現從兜率天降神母胎，出現、轉法輪、入涅槃。」此乃於無時之中，諸眾生等自得時分，見初中後。於一音法內，自得人天、小乘、大乘、佛乘，自得道果，各各不同。見佛住劫受命長短，各自差別。而實如來性無造作，無生無滅，然以無作法性無垢白淨之智自體清淨，與一切眾生本來體同，故稱眾生應聞，不違彼念。為法性智本無造作者，以法性智自在故，能稱彼念，令無失時。如是佛共法共智、共時共身、共心共乘，以知見解脫各各不共故，言共不共教。亦如五百聲聞共在華嚴會而如聾如盲，是其事也。

第十不共共教者，如《華嚴經》中，十方雲集諸來菩薩及佛國土，所從來方不同各別，所共同聲說法總同，聞法獲益能同能別。又於會中，天龍八部人非人等各各差殊，同得聞毘盧遮那果德法門，具同具別自在。諸餘三乘，亦有如是不共共教，准例可知。如是十教，總是如來於本法界，一剎那際一時一聲頓印如響，隨諸眾生自分根力漸頓不同。是故於今以圓數故略分十種教門，用彰進修解行差別。如上十時教門，總是如來無心三世智海一時說故。由根聞故，大小及時分差別，自根而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十不共共教者，如《華嚴經》中，十方雲集諸來菩薩及佛國土，所從來方不同各別，所共同聲說法總同，聞法獲益能同能別。又於會中，天龍八部人非人等各各差殊，同得聞毘盧遮那果德法門，具同具別自在。諸餘三乘，亦有如是不共共教，准例可知。如是十教，總是如來於本法界，一剎那際一時一聲頓印如響，隨諸眾生自分根力漸頓不同。是故於今以圓數故略分十種教門，用彰進修解行差別。如上十時教門，總是如來無心三世智海一時說故。由根聞故，大小及時分差別，自根而生。

三明教義差別者，夫三界大雄應真寂寞，身心性相都無所為。然以性起大悲稱法同體，從無作智隨緣教生，況一雨普滋任生各異，或名同而義別，即漸教十地、圓教十地等。或言別而義同，十方世界法門皆是四諦法門。或理事兩乖、或體用相徹、或初或漸或頓或圓。法不自施，依根教立，根羸即法劣，器廣即道圓，稱物所宜，大小隨見。或同言而解別、異語而齊知，當類所堪，應時施設。或樂門前之駕、廢遊露地之乘。且約最上之徒，及以漸漸之眾，粗陳十法義理差殊，使得始學之流不以滯權而妨實者也。其十門者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明教義差別者，夫三界大雄應真寂寞，身心性相都無所為。然以性起大悲稱法同體，從無作智隨緣教生，況一雨普滋任生各異，或名同而義別，即漸教十地、圓教十地等。或言別而義同，十方世界法門皆是四諦法門。或理事兩乖、或體用相徹、或初或漸或頓或圓。法不自施，依根教立，根羸即法劣，器廣即道圓，稱物所宜，大小隨見。或同言而解別、異語而齊知，當類所堪，應時施設。或樂門前之駕、廢遊露地之乘。且約最上之徒，及以漸漸之眾，粗陳十法義理差殊，使得始學之流不以滯權而妨實者也。其十門者：

一佛日出興教主別；二光明表法現相別；三問答所詮主伴別；四所示因圓果滿別；五地位所行行相別；六重令善財證法別；七六位菩薩來眾別；八所施法門理事別；九與諸三乘得果別；十所付法藏流通別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一佛日出興教主別；二光明表法現相別；三問答所詮主伴別；四所示因圓果滿別；五地位所行行相別；六重令善財證法別；七六位菩薩來眾別；八所施法門理事別；九與諸三乘得果別；十所付法藏流通別。

第一佛日出興教主別者，此教即以毘盧遮那為教主也。毘者，此云種種。盧遮那，此云光明遍照。又毘之云遍，以大智種種光明照諸眾生根機。此即以法身悲智為名，不同權教以姓為號。牟尼者，此云寂默，但且讚法體無說，不言悲智。但有三十二相八十種好，不具無邊相海故。又是剃除鬢髮，非是頂著華冠佛故。是同三乘出俗故，不同此教即俗即真，無出入故。如毘盧遮那如來，大約且以九十七種大人之相，頂上華冠具足嚴好，三十二種寶王化無量寶種種莊嚴，手著環釧、頸串瓔珞，廣如經說隨好無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一佛日出興教主別者，此教即以毘盧遮那為教主也。毘者，此云種種。盧遮那，此云光明遍照。又毘之云遍，以大智種種光明照諸眾生根機。此即以法身悲智為名，不同權教以姓為號。牟尼者，此云寂默，但且讚法體無說，不言悲智。但有三十二相八十種好，不具無邊相海故。又是剃除鬢髮，非是頂著華冠佛故。是同三乘出俗故，不同此教即俗即真，無出入故。如毘盧遮那如來，大約且以九十七種大人之相，頂上華冠具足嚴好，三十二種寶王化無量寶種種莊嚴，手著環釧、頸串瓔珞，廣如經說隨好無盡。

第二光明表法現相別者，除如來十身相海品九十七種相中所放光明，亦除夜摩天等所放光明，但且直論表法光明，始終有十。一一皆表因果次第，十信、十住、十行、十迴向、十地等位。其中行相無有雜亂，不同餘教化佛放光，或放一光而無十、或全身悉放而無次、或放果光而無因、或放因光而無果。如《法華經》直放眉間毫相果光，而無足輪下信位因光。如《大品經》中佛放足輪下光，及全身一時盡放光明，一時普攝三乘因果。直從下向上以放光明，以成漸次。從凡向聖多劫積修，行滿之後方成果德。不同此經放光，從果成因、以因成果，因果一體不壞進修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二光明表法現相別者，除如來十身相海品九十七種相中所放光明，亦除夜摩天等所放光明，但且直論表法光明，始終有十。一一皆表因果次第，十信、十住、十行、十迴向、十地等位。其中行相無有雜亂，不同餘教化佛放光，或放一光而無十、或全身悉放而無次、或放果光而無因、或放因光而無果。如《法華經》直放眉間毫相果光，而無足輪下信位因光。如《大品經》中佛放足輪下光，及全身一時盡放光明，一時普攝三乘因果。直從下向上以放光明，以成漸次。從凡向聖多劫積修，行滿之後方成果德。不同此經放光，從果成因、以因成果，因果一體不壞進修。

第一先放齒間十種光明，莊嚴法界一切道場，為初登正覺，十方告眾，使令咸集，如經廣明。此為莊嚴告眾雲集光故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一先放齒間十種光明，莊嚴法界一切道場，為初登正覺，十方告眾，使令咸集，如經廣明。此為莊嚴告眾雲集光故。

第二放眉間果光，入足輪中，以果成因，起信之首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二放眉間果光，入足輪中，以果成因，起信之首。

第三還從足輪下放出所入果光，用照金色世界不動智佛，還是果佛，亦是根本金剛智體。文殊師利即是初心及究竟成果已來，所覺根本法身成智之母，以彼眉間果光入足輪中，即是以果成因。還以足輪下所入之果光，復出照金色世界不動智佛，即是用因成果。用果成因，以果頓示，用成初信之門，即以智首等十首菩薩用成信位。其位行相，後當廣明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三還從足輪下放出所入果光，用照金色世界不動智佛，還是果佛，亦是根本金剛智體。文殊師利即是初心及究竟成果已來，所覺根本法身成智之母，以彼眉間果光入足輪中，即是以果成因。還以足輪下所入之果光，復出照金色世界不動智佛，即是用因成果。用果成因，以果頓示，用成初信之門，即以智首等十首菩薩用成信位。其位行相，後當廣明。

第四說〈十住品〉時，昇須彌頂上，如來於足指端放光，以明發足之始、見道之初，以三昧力住法之頂，從前信位入真實證。須彌山者，明因止而慧明，以入十住聖位之中，要定方能真慧明也。故十住位菩薩，下名共同皆名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四說〈十住品〉時，昇須彌頂上，如來於足指端放光，以明發足之始、見道之初，以三昧力住法之頂，從前信位入真實證。須彌山者，明因止而慧明，以入十住聖位之中，要定方能真慧明也。故十住位菩薩，下名共同皆名為慧。

第五如來昇夜摩天上，放足趺上光，以明用成行位。此天離地際故，說十行位也，表依空起行用也。表法以明先證法身根本智慧，始行萬行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五如來昇夜摩天上，放足趺上光，以明用成行位。此天離地際故，說十行位也，表依空起行用也。表法以明先證法身根本智慧，始行萬行。

第六昇兜率天宮，如來膝上放光，說十迴向。表此天處，欲界之中理事無礙，故名迴向。初發心住時理事無礙，非獨此處方有迴向，但以次第名言法須安立；然實體中，一一位中皆具足也。膝者，明屈申迴旋自在，說迴向義也。表真俗自在故，生死涅槃已自在成智悲故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六昇兜率天宮，如來膝上放光，說十迴向。表此天處，欲界之中理事無礙，故名迴向。初發心住時理事無礙，非獨此處方有迴向，但以次第名言法須安立；然實體中，一一位中皆具足也。膝者，明屈申迴旋自在，說迴向義也。表真俗自在故，生死涅槃已自在成智悲故也。

第七他化自在天中，放眉間毫相果德光明，說十地位也，為十地菩薩因果位終故。還像此天依他起化，無自心化故。表十地菩薩但為眾生所須教化，自無業化。又於欲界之際，即無欲故。還同四禪及出三界之法門故，異彼小乘修生涅槃出三界惑故，又異權教菩薩於第四禪中成十地故。又從兜率天超過化樂天至他化自在天者，表十地位法遍法界故，不須次第。上界四禪亦在其會，不來而到、不往而至、不動而見故。上下諸天皆處其中，十方世界悉在毛孔，但以表法階降如是；實無上下彼此往來。十一地普賢佛華三昧會，在第三禪天說，來文未足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七他化自在天中，放眉間毫相果德光明，說十地位也，為十地菩薩因果位終故。還像此天依他起化，無自心化故。表十地菩薩但為眾生所須教化，自無業化。又於欲界之際，即無欲故。還同四禪及出三界之法門故，異彼小乘修生涅槃出三界惑故，又異權教菩薩於第四禪中成十地故。又從兜率天超過化樂天至他化自在天者，表十地位法遍法界故，不須次第。上界四禪亦在其會，不來而到、不往而至、不動而見故。上下諸天皆處其中，十方世界悉在毛孔，但以表法階降如是；實無上下彼此往來。十一地普賢佛華三昧會，在第三禪天說，來文未足。

第八如來普光明殿說〈如來出現品〉，放眉間毫光，灌文殊頂。明前他化自在天上十地果終，第三禪中等覺位畢，設法已成，陳施本教行相規模。規模既終，因果圓備，設教既畢，方乃出現。未說法門何名出現。又〈世主妙嚴品〉中始成正覺，出現起自信心，修行五位。五位既成，佛果自現。後〈出現品〉中，則明自己修證果終，自己稱法所見出現。又明從初，始終於佛法界體上安諸地位次第之門，於始於終長明出現，本來一際、無前無後。放光灌文殊之頂，以果光灌果法，以文殊是佛法身根本智，欲令文殊普賢菩薩共相問答，結會五位始終因果體用徹故。文殊菩薩知而故問，經云「誰為佛長子？我今當問誰？」於是如來放口中光灌普賢口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八如來普光明殿說〈如來出現品〉，放眉間毫光，灌文殊頂。明前他化自在天上十地果終，第三禪中等覺位畢，設法已成，陳施本教行相規模。規模既終，因果圓備，設教既畢，方乃出現。未說法門何名出現。又〈世主妙嚴品〉中始成正覺，出現起自信心，修行五位。五位既成，佛果自現。後〈出現品〉中，則明自己修證果終，自己稱法所見出現。又明從初，始終於佛法界體上安諸地位次第之門，於始於終長明出現，本來一際、無前無後。放光灌文殊之頂，以果光灌果法，以文殊是佛法身根本智，欲令文殊普賢菩薩共相問答，結會五位始終因果體用徹故。文殊菩薩知而故問，經云「誰為佛長子？我今當問誰？」於是如來放口中光灌普賢口。

第九如來口中放光灌普賢口。口中光者，是佛教光，欲令普賢以差別智說佛出現果德法門。文殊因佛放光，始知問法之處。夫聖智本自相知，今以佛法印用成後則。此乃九度放光，以成一部經之始終法則，結會已前五位因果體用之門。此之三人始終不相離故，以明如來是文殊普賢二人之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如來口中放光灌普賢口。口中光者，是佛教光，欲令普賢以差別智說佛出現果德法門。文殊因佛放光，始知問法之處。夫聖智本自相知，今以佛法印用成後則。此乃九度放光，以成一部經之始終法則，結會已前五位因果體用之門。此之三人始終不相離故，以明如來是文殊普賢二人之果。

第十於獨園之內，放眉間毫相果光，明已上諸位因果已成，還將此法用利眾生故。〈入法界品〉中，令人天凡夫、六千比丘、五百優婆塞、五百優婆夷、五百童男女等，皆令於此門得道成佛。其餘廣意，後當更明。從此已上十度放光，於中表意各有分齊。此經放光具足，表德圓滿具足，其十皆周法界，不同化佛所放光明，說一部經時或一度放光、或則全身。未曾有如此經中圓周始終，一一備德具其十也。但言說十，備德無盡，十為圓數故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十於獨園之內，放眉間毫相果光，明已上諸位因果已成，還將此法用利眾生故。〈入法界品〉中，令人天凡夫、六千比丘、五百優婆塞、五百優婆夷、五百童男女等，皆令於此門得道成佛。其餘廣意，後當更明。從此已上十度放光，於中表意各有分齊。此經放光具足，表德圓滿具足，其十皆周法界，不同化佛所放光明，說一部經時或一度放光、或則全身。未曾有如此經中圓周始終，一一備德具其十也。但言說十，備德無盡，十為圓數故也。

第三問答所詮主伴別者，說此一部經之問答體用、所乘之宗大意。總相具德有三：一佛、二文殊、三普賢。佛表果德無言，當不可說、不可修、不可得、不可證，但因成果自得。文殊因位可說，以此說法身果德，勸修普賢。自行可行，行其行海，充滿法界故。用此三德，將為利樂眾生。文殊成讚法身本智，普賢成其差別智之行德，一切諸佛皆依此二尊者以為師範，而能成就大菩提之極果。或說普賢為長子，為建行成滿眾生故。或說文殊為小男，為盧遮創始發心證法身本智佛性之首，為最初證法身本智佛性，為初生諸佛聖性智慧家故也。為啟蒙發明之首，故為小男。主東北方，為艮卦，艮為小男。又為山、為石，在丑寅兩間，表平旦創明，暗相已無、日光未著，像啟蒙之首。十住發心創見道，故指文殊師利在東北方清涼山也。且取此閻浮洲之境位也，記法在於世間，使令易解。又經云「一切處文殊師利」，即明法身遍也。又「過東方十佛剎微塵數世界，有金色世界，有文殊師利。」又「十方文殊師利，所從來國金色世界。」金為白色，其相黃。體白而黃相者，即明法身佛性智也。體白淨清潔，非屬白色形。身心無染，非如世間色白之白也。法身佛性無心無身，任性無作緣緣白淨，物物無心唯無依智，名為白淨。若諸菩薩證如是性、如是智身，皆黃色為黃，為福慶之色。無貪嗔恚，即有和氣智慈益物之德也。經云「應真菩薩皆真金色」也。故言文殊師利從金色世界來者，明一切處法皆真也，表一真法界也。普賢長子者，位在東方卯位，為震卦。震為長男，為頭、為首、為青龍、為慶、為春生，為建法之初也。世間佛法皆取東方為初首，表像日出咸照萬物悉皆明了，堪施作務，隨緣運用故。普賢為行首，故為長男也。觀音為悲首，位在西方，住金剛山之西阿，說慈悲經。西為酉位，酉為兌卦，兌為金、為白虎、為凶危、為秋殺、故以慈悲觀音主之。於不善處行慈，是觀音也。文殊、普賢、觀音三法，是十方佛共行，為善財童子十迴向中第七慈悲位中善知識，餘廣義後當更明。佛法無言，以用世間法，託事表之。有言說者，皆是世間法也。無言，啟蒙何達？以此義故，用佛、文殊、普賢三德互為主伴，以成法則，化利眾生之首。佛收一切果，文殊收一切所行因果法身本智，普賢收一切因果行身差別智。以此義故，或說文殊普賢為一切諸佛之母，或說文殊普賢小男長子，三人互體成一法界之體用也。即文殊為始見道初法身本智之門，普賢即為始見道之後行行之門，佛即二事之中無作體也。故以文殊法身該此一部之教所說法身本智，備一切眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三問答所詮主伴別者，說此一部經之問答體用、所乘之宗大意。總相具德有三：一佛、二文殊、三普賢。佛表果德無言，當不可說、不可修、不可得、不可證，但因成果自得。文殊因位可說，以此說法身果德，勸修普賢。自行可行，行其行海，充滿法界故。用此三德，將為利樂眾生。文殊成讚法身本智，普賢成其差別智之行德，一切諸佛皆依此二尊者以為師範，而能成就大菩提之極果。或說普賢為長子，為建行成滿眾生故。或說文殊為小男，為盧遮創始發心證法身本智佛性之首，為最初證法身本智佛性，為初生諸佛聖性智慧家故也。為啟蒙發明之首，故為小男。主東北方，為艮卦，艮為小男。又為山、為石，在丑寅兩間，表平旦創明，暗相已無、日光未著，像啟蒙之首。十住發心創見道，故指文殊師利在東北方清涼山也。且取此閻浮洲之境位也，記法在於世間，使令易解。又經云「一切處文殊師利」，即明法身遍也。又「過東方十佛剎微塵數世界，有金色世界，有文殊師利。」又「十方文殊師利，所從來國金色世界。」金為白色，其相黃。體白而黃相者，即明法身佛性智也。體白淨清潔，非屬白色形。身心無染，非如世間色白之白也。法身佛性無心無身，任性無作緣緣白淨，物物無心唯無依智，名為白淨。若諸菩薩證如是性、如是智身，皆黃色為黃，為福慶之色。無貪嗔恚，即有和氣智慈益物之德也。經云「應真菩薩皆真金色」也。故言文殊師利從金色世界來者，明一切處法皆真也，表一真法界也。普賢長子者，位在東方卯位，為震卦。震為長男，為頭、為首、為青龍、為慶、為春生，為建法之初也。世間佛法皆取東方為初首，表像日出咸照萬物悉皆明了，堪施作務，隨緣運用故。普賢為行首，故為長男也。觀音為悲首，位在西方，住金剛山之西阿，說慈悲經。西為酉位，酉為兌卦，兌為金、為白虎、為凶危、為秋殺、故以慈悲觀音主之。於不善處行慈，是觀音也。文殊、普賢、觀音三法，是十方佛共行，為善財童子十迴向中第七慈悲位中善知識，餘廣義後當更明。佛法無言，以用世間法，託事表之。有言說者，皆是世間法也。無言，啟蒙何達？以此義故，用佛、文殊、普賢三德互為主伴，以成法則，化利眾生之首。佛收一切果，文殊收一切所行因果法身本智，普賢收一切因果行身差別智。以此義故，或說文殊普賢為一切諸佛之母，或說文殊普賢小男長子，三人互體成一法界之體用也。即文殊為始見道初法身本智之門，普賢即為始見道之後行行之門，佛即二事之中無作體也。故以文殊法身該此一部之教所說法身本智，備一切眾

生初見道；普賢該此一部之教所說行門差別智，備一切眾生行行之門；法行具足名之為佛。化佛教中無此所表。《涅槃經》中佛隱身不現。昔雪山童子所得，了諸行無常是生滅法，獨表法身涅槃，無有行故。《大品經》中，薩陀波淪菩薩求般若波羅蜜，具六波羅蜜，未有方便波羅蜜願力智等十波羅蜜，但為引聲聞人天小器，未堪聞方便願力智等波羅蜜也。六波羅蜜中無方便波羅蜜者，為方便波羅蜜行於非道，彼小器未堪聞也。何以然者？有畏愛故。及於彼經中多有聲聞人共佛為問答，非大菩薩故。設有菩薩，非文殊、普賢故。設有文殊無普賢者，表未具行故；設有普賢無文殊者，明不見法身本智慧故；設有文殊普賢，不自相問答，明理事未徹故。又不言一切處文殊、一切處及微塵中普賢行眾行故。又化佛自為問答主，但有因行果，待三僧祇劫之後，為引小器之徒，未說即因即果理事圓融十住初心即是佛故、無前後際故、頓證法界故，真俗俱真。以此不同，用例化佛所說之教，無如此經也。一切諸教皆權施設，引彼諸根咸來至此華嚴大海入毘盧遮那一真境界。以三乘空觀折伏，現行無明不生不成，根本智具差別智故。欣生他土厭此娑婆，設有住者，猶言留惑也。又此經中，善財童子依十住中遍行五位，法門行相遍行滿故，以此十住位內具有十地行門，以表此法德用滿故，不同餘教行也。如雪山童子見一善知識得一法門，薩陀波淪亦然。《法華經》中略示龍女成佛，猶指南方，非為法界自他圓滿，故仍問答主別，教主即是化佛。穢國設化令淨，非實淨土，仍移諸人天置於他土，仍彼此未終也。若說此經與餘經別者，事廣而難終，略而言之，且復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生初見道；普賢該此一部之教所說行門差別智，備一切眾生行行之門；法行具足名之為佛。化佛教中無此所表。《涅槃經》中佛隱身不現。昔雪山童子所得，了諸行無常是生滅法，獨表法身涅槃，無有行故。《大品經》中，薩陀波淪菩薩求般若波羅蜜，具六波羅蜜，未有方便波羅蜜願力智等十波羅蜜，但為引聲聞人天小器，未堪聞方便願力智等波羅蜜也。六波羅蜜中無方便波羅蜜者，為方便波羅蜜行於非道，彼小器未堪聞也。何以然者？有畏愛故。及於彼經中多有聲聞人共佛為問答，非大菩薩故。設有菩薩，非文殊、普賢故。設有文殊無普賢者，表未具行故；設有普賢無文殊者，明不見法身本智慧故；設有文殊普賢，不自相問答，明理事未徹故。又不言一切處文殊、一切處及微塵中普賢行眾行故。又化佛自為問答主，但有因行果，待三僧祇劫之後，為引小器之徒，未說即因即果理事圓融十住初心即是佛故、無前後際故、頓證法界故，真俗俱真。以此不同，用例化佛所說之教，無如此經也。一切諸教皆權施設，引彼諸根咸來至此華嚴大海入毘盧遮那一真境界。以三乘空觀折伏，現行無明不生不成，根本智具差別智故。欣生他土厭此娑婆，設有住者，猶言留惑也。又此經中，善財童子依十住中遍行五位，法門行相遍行滿故，以此十住位內具有十地行門，以表此法德用滿故，不同餘教行也。如雪山童子見一善知識得一法門，薩陀波淪亦然。《法華經》中略示龍女成佛，猶指南方，非為法界自他圓滿，故仍問答主別，教主即是化佛。穢國設化令淨，非實淨土，仍移諸人天置於他土，仍彼此未終也。若說此經與餘經別者，事廣而難終，略而言之，且復如是。