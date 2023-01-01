新華嚴經論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第二

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

第八《大集經》以守護正法為宗者，為此經在於欲界向上、色界向下安立寶坊，集諸人天。上下二界天人魔梵，及八部鬼神龍等，及他方菩薩皆就寶坊。諸鬼神等有不往者，四天王放熱鐵輪遂之令往至佛所，如來悉勅令守護正法。眾魔王中唯有一箇魔王不順佛勅，待諸眾生成佛盡，我當發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八《大集經》以守護正法為宗者，為此經在於欲界向上、色界向下安立寶坊，集諸人天。上下二界天人魔梵，及八部鬼神龍等，及他方菩薩皆就寶坊。諸鬼神等有不往者，四天王放熱鐵輪遂之令往至佛所，如來悉勅令守護正法。眾魔王中唯有一箇魔王不順佛勅，待諸眾生成佛盡，我當發菩提心。

第九《涅槃經》明佛性為宗者，與《華嚴》有十種別、一種同。十種別者：一說法處別、二境界莊嚴別、三大會來眾別、四所建法輪主伴別、五所來之眾聞法別、六報土淨穢別、七佛身權實別、八出生滅度現相別、九示教行相別、十從初為友軌範別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九《涅槃經》明佛性為宗者，與《華嚴》有十種別、一種同。十種別者：一說法處別、二境界莊嚴別、三大會來眾別、四所建法輪主伴別、五所來之眾聞法別、六報土淨穢別、七佛身權實別、八出生滅度現相別、九示教行相別、十從初為友軌範別。

一種同者，如雪山有草名曰肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一種同者，如雪山有草名曰肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。

一說法處別者，《涅槃經》在拘尸那國阿利羅拔提河邊娑羅雙樹間說，《華嚴經》在摩竭提國菩提場中寶菩提樹下說，故言說法處別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一說法處別者，《涅槃經》在拘尸那國阿利羅拔提河邊娑羅雙樹間說，《華嚴經》在摩竭提國菩提場中寶菩提樹下說，故言說法處別。

二境界莊嚴別者，如說此《大涅槃經》時，娑羅雙樹吉祥福地，縱廣三十二由旬，大眾充滿其間，無空缺處。爾時四方無邊身菩薩，以其眷屬所坐之處，或如針鋒、或如錐頭，微塵十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會。又文云「爾時三千大千世界，以佛神力故地皆柔軟，無有丘墟沙土礫石、荊棘毒草，眾寶莊嚴，猶如西方無量壽佛極樂世界。是時大眾悉見十方如微塵等諸佛世界，如於明鏡自觀己身，觀諸佛土亦復如是。」又下文娑羅雙樹忽然變白，廣如經說。如說《華嚴經》時，有十蓮華藏世界海，又上下二十重，最下重中略言十佛世界微塵數廣大國周圍，一一國有十佛剎微塵數諸小國以為眷屬，以上倍增。如是十蓮華藏世界中，金剛為地，樹臺樓閣殿堂池海皆眾寶莊嚴，如經所說「如是我聞：一時佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，其地堅固，金剛所成，上妙寶輪及眾寶華清淨摩尼以為嚴飾，諸色相海無邊顯現。如是以下直至一切佛土不思議劫所有莊嚴，悉皆含容顯現。」中間兩紙已來經，是歎佛境界所有莊嚴。又下文〈華藏世界品〉廣說如此莊嚴，則是如來自身實報之所莊嚴，非如此《涅槃經》中以佛神力為眾生故暫化令淨。所以然者？為此《涅槃經》來眾三乘根眾雜故，若不以佛神力持，無功自見。如《華嚴經》中，一乘根純無有雜眾。如聲聞為根別故，在其會內元來不見。經中雖然還有以佛神力，下文還有法如是故。又言佛神者，應真曰神，非同實，是凡夫，加令暫見，名之曰神。當知華藏莊嚴本明實報，涅槃神力暫爾權施。又《涅槃經》推佛淨土在於西方過三十二恒河沙佛土之外，不在此處，故即明知是化，非為實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二境界莊嚴別者，如說此《大涅槃經》時，娑羅雙樹吉祥福地，縱廣三十二由旬，大眾充滿其間，無空缺處。爾時四方無邊身菩薩，以其眷屬所坐之處，或如針鋒、或如錐頭，微塵十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會。又文云「爾時三千大千世界，以佛神力故地皆柔軟，無有丘墟沙土礫石、荊棘毒草，眾寶莊嚴，猶如西方無量壽佛極樂世界。是時大眾悉見十方如微塵等諸佛世界，如於明鏡自觀己身，觀諸佛土亦復如是。」又下文娑羅雙樹忽然變白，廣如經說。如說《華嚴經》時，有十蓮華藏世界海，又上下二十重，最下重中略言十佛世界微塵數廣大國周圍，一一國有十佛剎微塵數諸小國以為眷屬，以上倍增。如是十蓮華藏世界中，金剛為地，樹臺樓閣殿堂池海皆眾寶莊嚴，如經所說「如是我聞：一時佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，其地堅固，金剛所成，上妙寶輪及眾寶華清淨摩尼以為嚴飾，諸色相海無邊顯現。如是以下直至一切佛土不思議劫所有莊嚴，悉皆含容顯現。」中間兩紙已來經，是歎佛境界所有莊嚴。又下文〈華藏世界品〉廣說如此莊嚴，則是如來自身實報之所莊嚴，非如此《涅槃經》中以佛神力為眾生故暫化令淨。所以然者？為此《涅槃經》來眾三乘根眾雜故，若不以佛神力持，無功自見。如《華嚴經》中，一乘根純無有雜眾。如聲聞為根別故，在其會內元來不見。經中雖然還有以佛神力，下文還有法如是故。又言佛神者，應真曰神，非同實，是凡夫，加令暫見，名之曰神。當知華藏莊嚴本明實報，涅槃神力暫爾權施。又《涅槃經》推佛淨土在於西方過三十二恒河沙佛土之外，不在此處，故即明知是化，非為實故。

三大會來眾別者，說此《大涅槃經》，所有來眾總是人天種性，三乘之眾皆是憶念如來，涕淚盈目、荷奉香薪，嗟苦悲哀、戀承佛日。如是等眾，宜堪聞佛滅度之眾。除諸一乘菩薩入佛智等眾，餘皆例然。《華嚴經》所來之眾，皆性智海中佛果位內諸菩薩眾，純是一乘，更無別種。人天神眾皆悉同根，入佛智流、具佛知見。初會之中十佛世界微塵等諸菩薩眾，皆從如來善根海生。善根海者，則是如來法身智海，大智所生，一切諸佛以法身根本智以為根本所生；若不如是，所有行門總屬有為。如此之眾，從初發心入佛智海，寄治十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺六位，淺深行相差別不同。《涅槃》三乘同攝，人天善種同來至會。《華嚴經》三乘之眾不霑其會，設在會內如聾不聞。當知《涅槃》會三乘，菩薩聲聞人天眾，不同《華嚴》，此是一乘位中菩薩眾也，初發心位階同佛位，入佛智流同佛知見，為真佛子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三大會來眾別者，說此《大涅槃經》，所有來眾總是人天種性，三乘之眾皆是憶念如來，涕淚盈目、荷奉香薪，嗟苦悲哀、戀承佛日。如是等眾，宜堪聞佛滅度之眾。除諸一乘菩薩入佛智等眾，餘皆例然。《華嚴經》所來之眾，皆性智海中佛果位內諸菩薩眾，純是一乘，更無別種。人天神眾皆悉同根，入佛智流、具佛知見。初會之中十佛世界微塵等諸菩薩眾，皆從如來善根海生。善根海者，則是如來法身智海，大智所生，一切諸佛以法身根本智以為根本所生；若不如是，所有行門總屬有為。如此之眾，從初發心入佛智海，寄治十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺六位，淺深行相差別不同。《涅槃》三乘同攝，人天善種同來至會。《華嚴經》三乘之眾不霑其會，設在會內如聾不聞。當知《涅槃》會三乘，菩薩聲聞人天眾，不同《華嚴》，此是一乘位中菩薩眾也，初發心位階同佛位，入佛智流同佛知見，為真佛子也。

四所建法輪主伴別者，《涅槃經》勸請之首，即是迦葉菩薩、文殊師利菩薩、師子吼菩薩、舍利弗等，為法軌度勸請之首。魔王波旬勸請如來入涅槃。如《華嚴經》建法之首，即是普賢、文殊、覺首、法慧、功德林、金剛幢、金剛藏等，如是十首、十慧、十林、十幢、十藏佛果位內大菩薩等，建立五位佛果之行相法門故，以諸位明位位中有佛果故。故如《華嚴經》所有建立法度問答諸菩薩，皆是十方此土諸菩薩眾，盡是神洞真源、智齊法界，十方應現，不來而到、不去而至，稱法性之施設、非往來之所致，纖塵之內乃有無盡身雲、微毫之中顯現難思相海，十方法界一切皆然。一切處忽然而有，無所從來；忽爾而無，亦無所去。於一切處一切時，於有情身相境界山河大海十方虛空示現色像，有無自在、無盡重重，皆是如是大菩薩眾。是故不同《涅槃經》中迦葉菩薩、聲聞舍利弗，生在人家、示同凡位，引彼三乘之種，見佛涅槃而生悲感，涕流盈目而來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所建法輪主伴別者，《涅槃經》勸請之首，即是迦葉菩薩、文殊師利菩薩、師子吼菩薩、舍利弗等，為法軌度勸請之首。魔王波旬勸請如來入涅槃。如《華嚴經》建法之首，即是普賢、文殊、覺首、法慧、功德林、金剛幢、金剛藏等，如是十首、十慧、十林、十幢、十藏佛果位內大菩薩等，建立五位佛果之行相法門故，以諸位明位位中有佛果故。故如《華嚴經》所有建立法度問答諸菩薩，皆是十方此土諸菩薩眾，盡是神洞真源、智齊法界，十方應現，不來而到、不去而至，稱法性之施設、非往來之所致，纖塵之內乃有無盡身雲、微毫之中顯現難思相海，十方法界一切皆然。一切處忽然而有，無所從來；忽爾而無，亦無所去。於一切處一切時，於有情身相境界山河大海十方虛空示現色像，有無自在、無盡重重，皆是如是大菩薩眾。是故不同《涅槃經》中迦葉菩薩、聲聞舍利弗，生在人家、示同凡位，引彼三乘之種，見佛涅槃而生悲感，涕流盈目而來集會。

五所來之眾聞法別者，此《涅槃經》為諸聲聞二乘權教菩薩行諸觀行未離執障，樂著諸行執持行相，於此行相迷無作法身無證無修本來自體也。以行修生，修顯建立，菩提涅槃能所等證。如來為此根故，於此《涅槃經》說諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。所行善行及能證菩提是生法故，所證涅槃是滅法故，既心存能所，生滅不休。以生滅不休，便滯真理。今此《涅槃經》中故說諸行，及能證菩提、所證涅槃二俱滅故方應真理，故諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。是故如來隱身不現，及諸能所心盡，名大涅槃。二乘涅槃可有能所、有修有證，是故名為有為無漏，是故如來涅槃無有能所。是故《涅槃經》中，純陀向文殊師利菩薩言：「莫謂如來同於諸行。復次文殊師利！為知而說、不知而說，而言如來同於諸行？若言如來同於諸行，則不得言於三界中為人天中自在法王。」是故《大涅槃經》令彼三乘，令知諸行菩提能證所證涅槃悉是無常，生者本無、不證諸滅，無行無修名大涅槃，是名圓寂。是故《涅槃經》令諸三乘樂著行者離行離修，有所證者令行無證無修。如《華嚴經》，所有他方來眾，此土人天霑其會位，從始發心即達理事自在、理行無礙。文殊理、普賢行，一時頓印，如印印泥。一時頓印，無有先後中間等，皆依本法，法爾合然。若存始終因果先後，皆是凡情、皆是生滅，有成有壞，皆是隨根破繫，不開成佛正宗。諸教引生之門，皆入華嚴理智果海，方為契當。教門明著，龜鏡宛然，宜可遍攬經文，觀智隨照，豁然開悟。智日雲披，頓陟妙峯，俄登智海，凡聖二見，因定水而滌除；悲智二門，以法身而方現。此《華嚴經》直為最上大心者說，如將寶位直受凡庸，如夜夢千秋覺已隨滅。如《涅槃經》所說「雪山有草名曰肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。」最上大心者亦復如是，頓見佛性便成正覺，不從小位漸漸而來。是故今言來眾聞法別，以《涅槃經》攝末從體，未論智慈真俗並用無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五所來之眾聞法別者，此《涅槃經》為諸聲聞二乘權教菩薩行諸觀行未離執障，樂著諸行執持行相，於此行相迷無作法身無證無修本來自體也。以行修生，修顯建立，菩提涅槃能所等證。如來為此根故，於此《涅槃經》說諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。所行善行及能證菩提是生法故，所證涅槃是滅法故，既心存能所，生滅不休。以生滅不休，便滯真理。今此《涅槃經》中故說諸行，及能證菩提、所證涅槃二俱滅故方應真理，故諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。是故如來隱身不現，及諸能所心盡，名大涅槃。二乘涅槃可有能所、有修有證，是故名為有為無漏，是故如來涅槃無有能所。是故《涅槃經》中，純陀向文殊師利菩薩言：「莫謂如來同於諸行。復次文殊師利！為知而說、不知而說，而言如來同於諸行？若言如來同於諸行，則不得言於三界中為人天中自在法王。」是故《大涅槃經》令彼三乘，令知諸行菩提能證所證涅槃悉是無常，生者本無、不證諸滅，無行無修名大涅槃，是名圓寂。是故《涅槃經》令諸三乘樂著行者離行離修，有所證者令行無證無修。如《華嚴經》，所有他方來眾，此土人天霑其會位，從始發心即達理事自在、理行無礙。文殊理、普賢行，一時頓印，如印印泥。一時頓印，無有先後中間等，皆依本法，法爾合然。若存始終因果先後，皆是凡情、皆是生滅，有成有壞，皆是隨根破繫，不開成佛正宗。諸教引生之門，皆入華嚴理智果海，方為契當。教門明著，龜鏡宛然，宜可遍攬經文，觀智隨照，豁然開悟。智日雲披，頓陟妙峯，俄登智海，凡聖二見，因定水而滌除；悲智二門，以法身而方現。此《華嚴經》直為最上大心者說，如將寶位直受凡庸，如夜夢千秋覺已隨滅。如《涅槃經》所說「雪山有草名曰肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。」最上大心者亦復如是，頓見佛性便成正覺，不從小位漸漸而來。是故今言來眾聞法別，以《涅槃經》攝末從體，未論智慈真俗並用無礙。

六報土淨穢所居別者，《涅槃經》佛報土指在西方，過三十二恒河沙佛土有釋迦報土，為三乘權學垢淨未亡，見此娑婆穢惡不淨，如來於是權指報土在於西方。《華嚴》實教法門，則此娑婆世界清淨無垢，十方世界清淨無瑕，為實教菩薩垢淨盡故，境界純淨。權教菩薩，無垢淨處自生穢故，故指報土在於西方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六報土淨穢所居別者，《涅槃經》佛報土指在西方，過三十二恒河沙佛土有釋迦報土，為三乘權學垢淨未亡，見此娑婆穢惡不淨，如來於是權指報土在於西方。《華嚴》實教法門，則此娑婆世界清淨無垢，十方世界清淨無瑕，為實教菩薩垢淨盡故，境界純淨。權教菩薩，無垢淨處自生穢故，故指報土在於西方。

七佛身權實別者，如《涅槃經》中，三十二相如來是權，涅槃圓寂真理是實，為一切報相無量莊嚴皆依真而有故。如《華嚴經》，毘盧遮那佛理事無二，不壞法身而隨相海無量無盡，即相即性、即報即理，如光如影自在無礙。且略明權實，廣待下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛身權實別者，如《涅槃經》中，三十二相如來是權，涅槃圓寂真理是實，為一切報相無量莊嚴皆依真而有故。如《華嚴經》，毘盧遮那佛理事無二，不壞法身而隨相海無量無盡，即相即性、即報即理，如光如影自在無礙。且略明權實，廣待下文。

八出生滅度現相別者，此《涅槃經》為諸人天聲聞緣覺二乘之人，施設從兜率天降神受生及入涅槃八相成道，亦為諸大乘菩薩說不從兜率天降神母胎，說常樂我淨無始無終不生不滅。然且隱身不現，仍推報土在於西方，去此三十二恒河沙佛土之外，有釋迦報土。以此娑婆則為化土穢境，有此事別引彼權根。《華嚴經》即不然，直示本身本法，出超情見，無始無終三世相絕，一圓真報不生不滅、不常不斷、性相無礙自在果海法門，直受上上根人。教門行相，勢分如是。不同權學，依次第漸漸而成。只如蹬峯九仞，不可以絕其蹤；履十層之級者，不可以亡其跡。常見官階一品，但以為臣。聞古士夫忽有身登九五，明珠頓照普見無方，澤淋大海渧渧皆滿。一塵空性法界無差，品類有情強生留繫，根器不等權實不同，以此教門千差萬別。須知權實識假修真，不可久滯權宗迷其實教者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八出生滅度現相別者，此《涅槃經》為諸人天聲聞緣覺二乘之人，施設從兜率天降神受生及入涅槃八相成道，亦為諸大乘菩薩說不從兜率天降神母胎，說常樂我淨無始無終不生不滅。然且隱身不現，仍推報土在於西方，去此三十二恒河沙佛土之外，有釋迦報土。以此娑婆則為化土穢境，有此事別引彼權根。《華嚴經》即不然，直示本身本法，出超情見，無始無終三世相絕，一圓真報不生不滅、不常不斷、性相無礙自在果海法門，直受上上根人。教門行相，勢分如是。不同權學，依次第漸漸而成。只如蹬峯九仞，不可以絕其蹤；履十層之級者，不可以亡其跡。常見官階一品，但以為臣。聞古士夫忽有身登九五，明珠頓照普見無方，澤淋大海渧渧皆滿。一塵空性法界無差，品類有情強生留繫，根器不等權實不同，以此教門千差萬別。須知權實識假修真，不可久滯權宗迷其實教者也。

九示教行相別者，如《涅槃經》，十地菩薩於〈如來性品中〉說。菩薩位階十地，尚不了了知見佛性。則從凡夫十信心後十住之位，小分而見如來之性，安立十住、十行、十迴向、十地階降漸漸而修，等覺位中方明果行圓滿妙覺之位，方是如來。亦說雪山有草名曰肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。亦復說頓成之教。當知此經還有五乘六乘、七八九十乘等法門種性。又此經中，餘聲聞乘緣覺乘外有三種菩薩乘，通彼二乘為五乘也。并取人天五戒十善，即為六乘七乘故。又三乘之人同聞各得，自法互參有九乘。其三種菩薩乘行相云何？一修無我法門乘；二從十住至十地漸見佛性乘；三如雪山肥膩草牛若食者純得醍醐乘，不從乳酪生熟蘇等漸漸方成。〈如來性品〉中說「菩薩摩訶薩既見性已，咸作是言：『甚奇世尊！我等流轉無量生死，常為無我之所惑亂。』」即是《法華》。《華嚴經》中說「有諸菩薩經無量劫修六波羅蜜、得六神通，讀誦通利八萬四千法藏，猶故不信此深經典。」是其例也。所得神通不依性起，為修眾善及無我等觀，報勝諸天。又如北越單人，先世亦修無我所觀，報生彼國，壽千年，衣食自然，粳米七寸火珠熟之，香所及處皆來共食。無有佛法，不得解脫，皆是過去行解訛謬，故致斯咎，令其所得永不得亡。如此《涅槃經》，都會人天外道三乘差別，畢竟皆歸佛性涅槃圓寂無性真理，未示報相無自他，圓該理事智用無礙重重，仍立自他淨穢等別，故說釋迦報土過西方三十二恒河沙之剎。由根未全堪教，從根設引。彼三乘有繫，直彰佛性圓寂真如理門，未得示報相重重，礙諸有見，便生惑著，便障法身。如《涅槃經》中十地後佛果法門，乃是《華嚴經》中十住初心之所見處，即雪山之草名為肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。如《華嚴經》中，十住菩薩初心見道，頓見自他無始無終、無古無今，本來是佛，身心性相本是佛生。以此佛門以為解脫，乘如來乘直至道場。善財童子、一萬諸龍、六千比丘、五百優婆塞、五百優婆夷、五百童子、五百童女頓彰五位，總齊佛果理智之門，初住則十地，初住即佛位。若初住不即佛位者，如世卿臣從初九品至階一品，但得名臣不得名王。當知權教安立五位諸地次第，一一而蹬，至三祇之滿劫，但為菩薩不名為佛，不名為乘如來乘直至道場。但為修無我觀，悲勝二乘，不見佛性，名為菩薩。若小見性者亦得佛乘，如大海中一毫之渧乃至多渧，一一渧中皆得大海。如是菩薩五位之中，十住十地一一位內皆有佛果，如彼海水一毫之渧，不離佛性行諸行故，以彼佛性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九示教行相別者，如《涅槃經》，十地菩薩於〈如來性品中〉說。菩薩位階十地，尚不了了知見佛性。則從凡夫十信心後十住之位，小分而見如來之性，安立十住、十行、十迴向、十地階降漸漸而修，等覺位中方明果行圓滿妙覺之位，方是如來。亦說雪山有草名曰肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。亦復說頓成之教。當知此經還有五乘六乘、七八九十乘等法門種性。又此經中，餘聲聞乘緣覺乘外有三種菩薩乘，通彼二乘為五乘也。并取人天五戒十善，即為六乘七乘故。又三乘之人同聞各得，自法互參有九乘。其三種菩薩乘行相云何？一修無我法門乘；二從十住至十地漸見佛性乘；三如雪山肥膩草牛若食者純得醍醐乘，不從乳酪生熟蘇等漸漸方成。〈如來性品〉中說「菩薩摩訶薩既見性已，咸作是言：『甚奇世尊！我等流轉無量生死，常為無我之所惑亂。』」即是《法華》。《華嚴經》中說「有諸菩薩經無量劫修六波羅蜜、得六神通，讀誦通利八萬四千法藏，猶故不信此深經典。」是其例也。所得神通不依性起，為修眾善及無我等觀，報勝諸天。又如北越單人，先世亦修無我所觀，報生彼國，壽千年，衣食自然，粳米七寸火珠熟之，香所及處皆來共食。無有佛法，不得解脫，皆是過去行解訛謬，故致斯咎，令其所得永不得亡。如此《涅槃經》，都會人天外道三乘差別，畢竟皆歸佛性涅槃圓寂無性真理，未示報相無自他，圓該理事智用無礙重重，仍立自他淨穢等別，故說釋迦報土過西方三十二恒河沙之剎。由根未全堪教，從根設引。彼三乘有繫，直彰佛性圓寂真如理門，未得示報相重重，礙諸有見，便生惑著，便障法身。如《涅槃經》中十地後佛果法門，乃是《華嚴經》中十住初心之所見處，即雪山之草名為肥膩，牛若食者純得醍醐，無有青黃赤白黑色。如《華嚴經》中，十住菩薩初心見道，頓見自他無始無終、無古無今，本來是佛，身心性相本是佛生。以此佛門以為解脫，乘如來乘直至道場。善財童子、一萬諸龍、六千比丘、五百優婆塞、五百優婆夷、五百童子、五百童女頓彰五位，總齊佛果理智之門，初住則十地，初住即佛位。若初住不即佛位者，如世卿臣從初九品至階一品，但得名臣不得名王。當知權教安立五位諸地次第，一一而蹬，至三祇之滿劫，但為菩薩不名為佛，不名為乘如來乘直至道場。但為修無我觀，悲勝二乘，不見佛性，名為菩薩。若小見性者亦得佛乘，如大海中一毫之渧乃至多渧，一一渧中皆得大海。如是菩薩五位之中，十住十地一一位內皆有佛果，如彼海水一毫之渧，不離佛性行諸行故，以彼佛性

而有進修。如《華嚴經》，直以佛全果不動智等十智如來示凡信修，如有凡夫頓昇寶位，身持王位遍知臣政，一切群品無不該含。《華嚴經》中法門菩薩行相亦復如是，從初發心十住之始，頓見如是如來法身佛性無作智果，遍行普賢一切萬行，隨緣不滯悉皆無作。《涅槃經》云「佛性非是作，但為客塵煩惱所覆故。」今從十住初位，以無作三昧自體應真，煩惱客塵全無體性。唯真體用，無貪嗔癡，任運即佛。故一念相應一念成佛，一日相應一日成佛，何須劫數漸漸而修？多劫積修三祇至果，心緣劫量見障何休？諸佛法門本非時攝，計時立劫非是佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而有進修。如《華嚴經》，直以佛全果不動智等十智如來示凡信修，如有凡夫頓昇寶位，身持王位遍知臣政，一切群品無不該含。《華嚴經》中法門菩薩行相亦復如是，從初發心十住之始，頓見如是如來法身佛性無作智果，遍行普賢一切萬行，隨緣不滯悉皆無作。《涅槃經》云「佛性非是作，但為客塵煩惱所覆故。」今從十住初位，以無作三昧自體應真，煩惱客塵全無體性。唯真體用，無貪嗔癡，任運即佛。故一念相應一念成佛，一日相應一日成佛，何須劫數漸漸而修？多劫積修三祇至果，心緣劫量見障何休？諸佛法門本非時攝，計時立劫非是佛乘。

十從初為友軌範別者，如《涅槃經》中說「雪山童子遇羅剎而發心，重半偈而輕命。聞諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。」言佛性涅槃，不可以行修、不可以心證。為不可以行修，行是有為，是無常故。不可以心證，有能所故。是故行不可以修其性，心不可以證其理，為心則性更無能所故。是故純陀言：「莫謂如來同於諸行。」如《華嚴經》善財童子所立軌範，從文殊師利發菩提心，至末後普賢菩薩，五十三善知識，一一皆云：「我光發阿耨多羅三藐三菩提心。云何教我學菩薩道行菩薩行。」不云諸行無常等事。何以故？為此《華嚴經》明緣起法界門理事無二，無緣不寂、無事不真。十方世界一真性海大智圓周，為國土境界總為性海為一真法界，非有情無情隨業說故。為《華嚴》中純真境界總為智故，十住菩薩以慧為國，十行菩薩以智為國，十迴向十地以妙為國，不說情與無情二見差別。以《華嚴經》為彰本法，異三乘權學教故。是無情、是有情，有生有滅故。是故《涅槃經》中，以雪山童子說諸行無常者，三乘根種性行下劣故，佛令以行調柔折伏麁惡，方堪入道。便於所說計行成實，障無作性、廢契真理。以是義故，說諸行無常，能所證亦是生滅法。不同善財一念發心頓無能所，了三世性、性絕古今，自覺自心本來是佛，不成正覺、不證菩提。身心性相無證修者，不成不壞本來如是。隨緣動寂不壞有無，所行諸行皆唯智起，是故不說諸行無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十從初為友軌範別者，如《涅槃經》中說「雪山童子遇羅剎而發心，重半偈而輕命。聞諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂。」言佛性涅槃，不可以行修、不可以心證。為不可以行修，行是有為，是無常故。不可以心證，有能所故。是故行不可以修其性，心不可以證其理，為心則性更無能所故。是故純陀言：「莫謂如來同於諸行。」如《華嚴經》善財童子所立軌範，從文殊師利發菩提心，至末後普賢菩薩，五十三善知識，一一皆云：「我光發阿耨多羅三藐三菩提心。云何教我學菩薩道行菩薩行。」不云諸行無常等事。何以故？為此《華嚴經》明緣起法界門理事無二，無緣不寂、無事不真。十方世界一真性海大智圓周，為國土境界總為性海為一真法界，非有情無情隨業說故。為《華嚴》中純真境界總為智故，十住菩薩以慧為國，十行菩薩以智為國，十迴向十地以妙為國，不說情與無情二見差別。以《華嚴經》為彰本法，異三乘權學教故。是無情、是有情，有生有滅故。是故《涅槃經》中，以雪山童子說諸行無常者，三乘根種性行下劣故，佛令以行調柔折伏麁惡，方堪入道。便於所說計行成實，障無作性、廢契真理。以是義故，說諸行無常，能所證亦是生滅法。不同善財一念發心頓無能所，了三世性、性絕古今，自覺自心本來是佛，不成正覺、不證菩提。身心性相無證修者，不成不壞本來如是。隨緣動寂不壞有無，所行諸行皆唯智起，是故不說諸行無常。

一種同者，如《涅槃經》中雪山肥膩草喻。又如〈光明遍照高貴德王菩薩品〉說「一切眾生皆有佛性，佛法眾僧無有差別。三寶性相常樂我淨，一切諸佛無有畢竟入於涅槃。」《華嚴經》云「如來不出世，亦無有涅槃。」如《涅槃》中訶二乘曲見，佛從兜率天宮降神處胎，是八相成道皆為曲見。即如《華嚴經》智入三世而無來往，十方諸佛以無古今性成大菩提。一念見道，古今見盡，新故總無，還同已前億千劫佛不可說劫佛一時成佛，亦與未來不可說劫佛一時成佛。以自證見三世無時故，以無時故即無去來。設使眾生不自見知自己身心本來正覺，自己身心正覺全德本無有滅。設有眾生若自見，知自己身心本來正覺，於自正覺本來無生、本如是故，本無能覺所覺者故。若有覺者還如是覺，本無能覺及所覺者故。如是本覺佛之境界，無凡無聖、無定無亂、不修不證、不智不愚、不生不滅。三乘權教為下劣者說，引來至此《華嚴》實教，頓受佛門。《涅槃經》雖說佛性法身理與《華嚴》共同，所說報土佛身及相智用全別，如前十門准知。只如《法華》、《涅槃》兩部之教，雖化佛所為，皆欲令彼二乘及人天種類成就一乘之法。是故《法華經》中破三乘遠繫故，令龍女以其本法，剎那之際便得菩提。《涅槃經》破闡提之無佛性故，令屠兒廣額賢劫之中而成正覺。又雪山肥膩草，牛若食者純得醍醐，不作乳蘇方成妙藥，一下直頓體不變移，如彼龍女所得之果。此《法華》、《涅槃》二部之教，勢分大義皆令三乘捨權入實，成就法界一實真門。自餘諸教皆方便說，設有但論理事，少分而談，於中事儀不能全具。唯是《華嚴》法界毘盧遮那根本佛門，理事性相輪圓具足，諸餘漸學究竟總歸。時諸學者隨路流滯，隨於權教於中繫者，多劫方迴種性，下愚自生艱難，非是聖旨故致如斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一種同者，如《涅槃經》中雪山肥膩草喻。又如〈光明遍照高貴德王菩薩品〉說「一切眾生皆有佛性，佛法眾僧無有差別。三寶性相常樂我淨，一切諸佛無有畢竟入於涅槃。」《華嚴經》云「如來不出世，亦無有涅槃。」如《涅槃》中訶二乘曲見，佛從兜率天宮降神處胎，是八相成道皆為曲見。即如《華嚴經》智入三世而無來往，十方諸佛以無古今性成大菩提。一念見道，古今見盡，新故總無，還同已前億千劫佛不可說劫佛一時成佛，亦與未來不可說劫佛一時成佛。以自證見三世無時故，以無時故即無去來。設使眾生不自見知自己身心本來正覺，自己身心正覺全德本無有滅。設有眾生若自見，知自己身心本來正覺，於自正覺本來無生、本如是故，本無能覺所覺者故。若有覺者還如是覺，本無能覺及所覺者故。如是本覺佛之境界，無凡無聖、無定無亂、不修不證、不智不愚、不生不滅。三乘權教為下劣者說，引來至此《華嚴》實教，頓受佛門。《涅槃經》雖說佛性法身理與《華嚴》共同，所說報土佛身及相智用全別，如前十門准知。只如《法華》、《涅槃》兩部之教，雖化佛所為，皆欲令彼二乘及人天種類成就一乘之法。是故《法華經》中破三乘遠繫故，令龍女以其本法，剎那之際便得菩提。《涅槃經》破闡提之無佛性故，令屠兒廣額賢劫之中而成正覺。又雪山肥膩草，牛若食者純得醍醐，不作乳蘇方成妙藥，一下直頓體不變移，如彼龍女所得之果。此《法華》、《涅槃》二部之教，勢分大義皆令三乘捨權入實，成就法界一實真門。自餘諸教皆方便說，設有但論理事，少分而談，於中事儀不能全具。唯是《華嚴》法界毘盧遮那根本佛門，理事性相輪圓具足，諸餘漸學究竟總歸。時諸學者隨路流滯，隨於權教於中繫者，多劫方迴種性，下愚自生艱難，非是聖旨故致如斯。

問曰：如《涅槃經》中屠兒廣額賢劫之中而成正覺者，如佛所說，賢劫之中千佛出世，於中定數，教有明文。更著廣額一人，千數有剩，云何數內重成佛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如《涅槃經》中屠兒廣額賢劫之中而成正覺者，如佛所說，賢劫之中千佛出世，於中定數，教有明文。更著廣額一人，千數有剩，云何數內重成佛耶？

答曰：三乘權學繫未亡者，重成不得。至其體達三世盡劫，佛皆總一時同成正覺，本無先後無妨礙，為法本體性無時故。凡情橫繫妄作時生，妄見網中見佛出世，而實諸佛應真會本無出無沒。是故《華嚴經》云「諸佛不出世，亦無有涅槃。」諸佛但自體應真、任性圓寂、稱性緣起、對現色身，無來無去、無造作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三乘權學繫未亡者，重成不得。至其體達三世盡劫，佛皆總一時同成正覺，本無先後無妨礙，為法本體性無時故。凡情橫繫妄作時生，妄見網中見佛出世，而實諸佛應真會本無出無沒。是故《華嚴經》云「諸佛不出世，亦無有涅槃。」諸佛但自體應真、任性圓寂、稱性緣起、對現色身，無來無去、無造作故。

第十《大方廣佛華嚴經》即以此經名根本佛乘為宗，又以因圓果滿法界理事自在緣起無礙為宗。為此經名大方廣佛華嚴經，還以佛乘為宗。此經說毘盧遮那自體智悲果德，普示眾生，還令大心眾生信佛果德用成因位。既生信已，還修理智萬行大悲果德用成初證。初發心時便成正覺，理行雙修，使體用自在，不一理、不孤行長其偏見。此經有十種甚深廣大無比法，與諸經別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十《大方廣佛華嚴經》即以此經名根本佛乘為宗，又以因圓果滿法界理事自在緣起無礙為宗。為此經名大方廣佛華嚴經，還以佛乘為宗。此經說毘盧遮那自體智悲果德，普示眾生，還令大心眾生信佛果德用成因位。既生信已，還修理智萬行大悲果德用成初證。初發心時便成正覺，理行雙修，使體用自在，不一理、不孤行長其偏見。此經有十種甚深廣大無比法，與諸經別。

一是一切諸佛自體根本理智大悲。法界圓滿無限之乘，非是三乘權施設故，甚深廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一是一切諸佛自體根本理智大悲。法界圓滿無限之乘，非是三乘權施設故，甚深廣大無比。

二佛身即是法報本身無量相海之所莊嚴。一一毛孔含容法界，一切境界重重無盡，甚深廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二佛身即是法報本身無量相海之所莊嚴。一一毛孔含容法界，一切境界重重無盡，甚深廣大無比。

三此經說一切諸佛本報國土十蓮華藏世界海，一一蓮華藏最下世界皆有十佛世界微塵數廣大剎清淨莊嚴，一一廣大剎復有十佛世界微塵數諸小剎眷屬圍遶，已上倍倍增廣。一一華藏世界皆滿虛空，互相徹入重重無盡，甚深廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三此經說一切諸佛本報國土十蓮華藏世界海，一一蓮華藏最下世界皆有十佛世界微塵數廣大剎清淨莊嚴，一一廣大剎復有十佛世界微塵數諸小剎眷屬圍遶，已上倍倍增廣。一一華藏世界皆滿虛空，互相徹入重重無盡，甚深廣大無比。

四此經說有菩提樹高顯殊特，金剛為身，琉璃為幹，眾雜妙寶以為枝條，寶華雜色摩尼為果，與華間列。逾金剛藏菩薩身中所現菩提樹，其身周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界，枝條廣狹與樹相稱，廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四此經說有菩提樹高顯殊特，金剛為身，琉璃為幹，眾雜妙寶以為枝條，寶華雜色摩尼為果，與華間列。逾金剛藏菩薩身中所現菩提樹，其身周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界，枝條廣狹與樹相稱，廣大無比。

五此經說普光明殿包含法界眾妙實飾光影重重，眾寶樓閣臺榭階砌莊嚴皆光映徹，遍周法界廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五此經說普光明殿包含法界眾妙實飾光影重重，眾寶樓閣臺榭階砌莊嚴皆光映徹，遍周法界廣大無比。

六此經有一切處文殊師利，一切處普賢體用相徹充滿法界理事無礙，纖塵之內行海無盡，甚深廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六此經有一切處文殊師利，一切處普賢體用相徹充滿法界理事無礙，纖塵之內行海無盡，甚深廣大無比。

七此經有如來於剎那際從兜率天降神母胎、成佛說法、化終涅槃，然不癈報身常居。菩薩眾海充遍十方，無盡身雲皆真金色，目髮紺青身色光明互相照徹。如是眾海，皆齊法界十方無間，無有纖虛空缺之處，體徹相入色像重重無妨無礙，隨所宜堪對現色身，令諸眾生發菩提心而無失時。如是眾海皆廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七此經有如來於剎那際從兜率天降神母胎、成佛說法、化終涅槃，然不癈報身常居。菩薩眾海充遍十方，無盡身雲皆真金色，目髮紺青身色光明互相照徹。如是眾海，皆齊法界十方無間，無有纖虛空缺之處，體徹相入色像重重無妨無礙，隨所宜堪對現色身，令諸眾生發菩提心而無失時。如是眾海皆廣大無比。

八此經若有大心眾生於此法門深生信心，不讀餘經，深明體用，以小方便疾得菩提。初發心時十住之首，位齊佛果。〈如來出現品〉中說云「設有菩薩於無量百千那由他劫行六波羅蜜修集種種菩提分法，若未聞此如來不思議大威德法門，或時聞已不信不解不順不入，名為假名菩薩，以不能生如來家故。若得聞此如來無量不可思議無障無礙智慧法門已，信解隨順悟入，當知此人生如來家，隨順一切如來境界。」又下文「佛子！菩薩摩訶薩成就如是功德，少作功力得無師自然智。」普賢菩薩言：「見佛聞法不生信者，亦成解脫智種。」作食少金剛等喻，廣如經說。此經有如是大威德不思議法門，超諸三乘廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八此經若有大心眾生於此法門深生信心，不讀餘經，深明體用，以小方便疾得菩提。初發心時十住之首，位齊佛果。〈如來出現品〉中說云「設有菩薩於無量百千那由他劫行六波羅蜜修集種種菩提分法，若未聞此如來不思議大威德法門，或時聞已不信不解不順不入，名為假名菩薩，以不能生如來家故。若得聞此如來無量不可思議無障無礙智慧法門已，信解隨順悟入，當知此人生如來家，隨順一切如來境界。」又下文「佛子！菩薩摩訶薩成就如是功德，少作功力得無師自然智。」普賢菩薩言：「見佛聞法不生信者，亦成解脫智種。」作食少金剛等喻，廣如經說。此經有如是大威德不思議法門，超諸三乘廣大無比。

九此經有表法之首，善財童子不離一念而經一生，不離一處遍至十方，經歷五十三善知識，得一百一十城之法門。一一菩薩法門諸藝行相身色形貌攝生之軌，皆齊法界具足無盡。廣大行門不離一生便成正覺，更無始終前後之際，則廣大如法界，究竟如虛空。如是廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九此經有表法之首，善財童子不離一念而經一生，不離一處遍至十方，經歷五十三善知識，得一百一十城之法門。一一菩薩法門諸藝行相身色形貌攝生之軌，皆齊法界具足無盡。廣大行門不離一生便成正覺，更無始終前後之際，則廣大如法界，究竟如虛空。如是廣大無比。

十此經有十佛境界、十無盡法門、十智、十地、十身、十眼、十耳、十鼻、十辯、十寶、十山王、十龍王、十剎塵、十海，一一各具十不可說境界，譬喻無盡，法門廣大無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十此經有十佛境界、十無盡法門、十智、十地、十身、十眼、十耳、十鼻、十辯、十寶、十山王、十龍王、十剎塵、十海，一一各具十不可說境界，譬喻無盡，法門廣大無比。

又此經有十種德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此經有十種德。

一如大海眾流所歸，諸流入已隨則廣大，皆同海德。此經亦爾，若有眾生能生信入者，則同如來性海智海果德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一如大海眾流所歸，諸流入已隨則廣大，皆同海德。此經亦爾，若有眾生能生信入者，則同如來性海智海果德。

二如世間一切井泉以海為體，若人飲者皆得海味一體無異，但隨業力不得鹹味。此經亦爾，若有大心眾生聞持信入，便得如來法身佛性大悲智味。闡提之人無所堪任，然如來智性常作生因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二如世間一切井泉以海為體，若人飲者皆得海味一體無異，但隨業力不得鹹味。此經亦爾，若有大心眾生聞持信入，便得如來法身佛性大悲智味。闡提之人無所堪任，然如來智性常作生因。

三猶如大海有四寶珠，一名積集寶、二名無盡藏、三名遠離熾然、四名具足莊嚴。此四寶珠一，切凡夫諸龍神等所不能見。此經亦爾，一切二乘及權教菩薩行六波羅蜜未迴心者所不能見，唯除最上佛乘大心眾生能見此經而生信入，自見自心同佛知見大智之寶。此〈如來出現品〉中說云「此諸眾生云何具有如來智慧，愚癡迷惑不知不見？我教以聖道，令其永離妄想執著，於自身中得見如來廣大智慧與佛無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三猶如大海有四寶珠，一名積集寶、二名無盡藏、三名遠離熾然、四名具足莊嚴。此四寶珠一，切凡夫諸龍神等所不能見。此經亦爾，一切二乘及權教菩薩行六波羅蜜未迴心者所不能見，唯除最上佛乘大心眾生能見此經而生信入，自見自心同佛知見大智之寶。此〈如來出現品〉中說云「此諸眾生云何具有如來智慧，愚癡迷惑不知不見？我教以聖道，令其永離妄想執著，於自身中得見如來廣大智慧與佛無異。」

四者猶如大海一切諸龍魚等，同在海中而有出生。此經亦爾，能說一切眾生心海，一念之中有無量諸佛於諸眾生心海而興，出世成等正覺。如此經〈如來出現品〉云「佛子！菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成等正覺。何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。如自心然，一切眾生心亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者猶如大海一切諸龍魚等，同在海中而有出生。此經亦爾，能說一切眾生心海，一念之中有無量諸佛於諸眾生心海而興，出世成等正覺。如此經〈如來出現品〉云「佛子！菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成等正覺。何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。如自心然，一切眾生心亦復如是。」

五猶如大海能受大雨，無量大雨一時渧入，若水及海皆同海味無有前後。此經亦爾，為此經說十住初心初發心時便成正覺，同得如來一切智味。經云「以小方便疾得菩提」，如善財、龍女等，其人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五猶如大海能受大雨，無量大雨一時渧入，若水及海皆同海味無有前後。此經亦爾，為此經說十住初心初發心時便成正覺，同得如來一切智味。經云「以小方便疾得菩提」，如善財、龍女等，其人也。

六猶如大海大身眾生之所都止。此經亦爾，最上大心眾生之所都止，澤沼之龍不樂其居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六猶如大海大身眾生之所都止。此經亦爾，最上大心眾生之所都止，澤沼之龍不樂其居。

七此經猶如大海不宿死屍。此經亦爾，若有見聞信樂而能悟入，永離凡夫、權學、闡提死屍，直同如來法身智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七此經猶如大海不宿死屍。此經亦爾，若有見聞信樂而能悟入，永離凡夫、權學、闡提死屍，直同如來法身智海。

八此經猶如大海潮無失時。此經亦爾，若有眾生根堪聞者則得聞之，隨其樂欲則得聞之，五乘法化而無失時。〈如來出現品〉云「佛子！如來音聲亦復如是，無主無作、無有分別、非入非出，但從如來功德法力出於四種廣大音聲。其四者何？一曰：汝等當知一切諸行皆悉是苦，所謂地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、無福德苦、著我我所苦、作諸惡行苦。欲生人天，當修善根，生人天中離諸難處。眾生聞已，捨離顛倒、修諸善行，離諸難處生人天中。此是人天乘。二曰：汝等當知，一切諸行眾苦熾然，如熱鐵丸。諸行無常是磨滅法，涅槃寂靜無為安樂，遠離熾然消諸熱惱。眾生聞已勤修善法，於聲聞乘得隨順音聲忍。此是聲聞乘。三曰：汝等當知，聲聞乘者隨他語解智慧狹劣，更有上乘名獨覺乘，悟不由師。汝等應學。樂勝道者聞此音已，捨聲聞道修獨覺乘。此是獨覺乘。四曰：汝等當知，過二乘位更有勝道，名為大乘。菩薩所行，順六波羅蜜，不斷菩薩行、不捨菩提心，處無量生死而不疲厭，過於二乘名為大乘。此是菩薩大乘。又曰：第一乘、勝乘、最勝乘、上乘、無上乘、利益一切眾生乘。若有眾生信解廣大、諸根猛利、宿種善根，為諸如來神力所加，有勝樂欲希求佛果，聞此音已發菩提心。此是佛乘。佛子！如來音聲，不從身出、不從心出，而能利益無量眾生。佛子！是為如來音聲第一相。當知如來音聲，常隨五乘眾生應所聞故，猶如大海潮無失時故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八此經猶如大海潮無失時。此經亦爾，若有眾生根堪聞者則得聞之，隨其樂欲則得聞之，五乘法化而無失時。〈如來出現品〉云「佛子！如來音聲亦復如是，無主無作、無有分別、非入非出，但從如來功德法力出於四種廣大音聲。其四者何？一曰：汝等當知一切諸行皆悉是苦，所謂地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、無福德苦、著我我所苦、作諸惡行苦。欲生人天，當修善根，生人天中離諸難處。眾生聞已，捨離顛倒、修諸善行，離諸難處生人天中。此是人天乘。二曰：汝等當知，一切諸行眾苦熾然，如熱鐵丸。諸行無常是磨滅法，涅槃寂靜無為安樂，遠離熾然消諸熱惱。眾生聞已勤修善法，於聲聞乘得隨順音聲忍。此是聲聞乘。三曰：汝等當知，聲聞乘者隨他語解智慧狹劣，更有上乘名獨覺乘，悟不由師。汝等應學。樂勝道者聞此音已，捨聲聞道修獨覺乘。此是獨覺乘。四曰：汝等當知，過二乘位更有勝道，名為大乘。菩薩所行，順六波羅蜜，不斷菩薩行、不捨菩提心，處無量生死而不疲厭，過於二乘名為大乘。此是菩薩大乘。又曰：第一乘、勝乘、最勝乘、上乘、無上乘、利益一切眾生乘。若有眾生信解廣大、諸根猛利、宿種善根，為諸如來神力所加，有勝樂欲希求佛果，聞此音已發菩提心。此是佛乘。佛子！如來音聲，不從身出、不從心出，而能利益無量眾生。佛子！是為如來音聲第一相。當知如來音聲，常隨五乘眾生應所聞故，猶如大海潮無失時故。」

九此經猶如大海，體無作用，以因緣故而生四大寶珠，於此四寶能生一切諸珍寶等。若無此四寶，一切諸寶無所得生。四寶名，前已說訖。此經亦爾，如來一性清淨海，一切眾生而共有之，不能演說。而如來隨眾緣，起四大智、四無量心，而能出生一切法門、無量道寶，利安眾生無所乏少。於此性海，若無四智四無量心，設有聖果，皆隨聲聞緣覺二乘之行。於此性海雖成就四智四無量法寶，而彼性海無作者，以無得無證法如是故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九此經猶如大海，體無作用，以因緣故而生四大寶珠，於此四寶能生一切諸珍寶等。若無此四寶，一切諸寶無所得生。四寶名，前已說訖。此經亦爾，如來一性清淨海，一切眾生而共有之，不能演說。而如來隨眾緣，起四大智、四無量心，而能出生一切法門、無量道寶，利安眾生無所乏少。於此性海，若無四智四無量心，設有聖果，皆隨聲聞緣覺二乘之行。於此性海雖成就四智四無量法寶，而彼性海無作者，以無得無證法如是故。

十猶如大海以清淨德而能影現七金山、須彌寶山、四天王等所有莊嚴，莫不於中分明顯現。此經亦爾，具說如來法身性海具德莊嚴，十佛身、十蓮華藏、五位、十智、十波羅蜜、十定、十忍，因果報得諸道品法，莫不分明顯現其事。此經大體以性起大智法界為體用，於性起大智法界體用門，安立諸地差別化生之法。是故於此法中起信發大菩提心，十住初首便即見性起法身智慧，便成正覺。然始即從性起智慧之位，行諸行相教化眾生，即覺行圓滿佛。不同權教，先行菩薩行學假，真如障故，為觀當情真如成障，所行之行並是有為，所發菩提心並未離生滅，所斷分別無明由觀折伏，十地之位方能見性，經三祇劫方始成佛，仍須百劫別修相好。若將此《大方廣佛華嚴經》佛所本乘同彼化身，引彼權學上中下流，全非信解、去佛玄遠，未解經意，久大曠劫終無成佛之期。若上上根人信解此經，明知不謬，即當乘如來乘直至道場。當所乘時即是道場，更無可至。如《法華經》亦是佛乘，則是化佛，引彼三乘令知實法。即三界火宅門前三乘，羊車、鹿車、大牛之車，即是上中下根三乘。為上根之人，有一分慈悲故，勝餘二乘；為觀假故，未有實見，名為不真菩薩。此三上中下根之人，俱有惡三界苦。中下根人聲聞緣覺惡而求出；上根菩薩厭而不離，為慈悲勝彼二乘故，有饒益之心。此三種人，俱不知三界體相一真佛境，如〈出現品〉中廣明。佛對此故，說佛所有功德報相皆是修生，令諸權學修治作意。經三祇劫修無成佛之期，是故門前之駕是佛權施，露地白牛方明法界，性相本唯真智，所有分別皆是智為。是故《法華經》云「種種性相義，我及十方佛，乃能知是事。聲聞及緣覺，不退諸菩薩，皆悉不能知。」即是門前三乘也。為未明是法住法位世間相常住，為三乘同有厭苦集、樂修滅道之心，未明苦集本唯智起、不了滅道本自無修無造無作，化諸群品如幻住世，性絕無明則是佛故。一念相應一念佛，一日相應一日佛，何須苦死要三僧祇？但自了三界業，能空業處，任運接生，即是佛也。何須變易方言成佛？龍天變易豈為佛耶？三乘之人亦能變易，何故待三僧祇佛方成？故十地之上方能見性。是故經頌云「若以色性大神力，而欲望見調御士，彼則翳目顛倒見，彼為不識最勝法。」佛者覺也，覺業性真、業無生滅，無得無證、不出不沒，性無變化、本來如如，即是佛故。隨緣六道行菩薩行，變化神通接引迷流。佛非變化，《淨名經》云「雖成正覺，轉于法輪，不捨菩薩之道，是菩薩行故。」以此善財十住初心，於妙峯山上德雲比丘所，得憶念一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十猶如大海以清淨德而能影現七金山、須彌寶山、四天王等所有莊嚴，莫不於中分明顯現。此經亦爾，具說如來法身性海具德莊嚴，十佛身、十蓮華藏、五位、十智、十波羅蜜、十定、十忍，因果報得諸道品法，莫不分明顯現其事。此經大體以性起大智法界為體用，於性起大智法界體用門，安立諸地差別化生之法。是故於此法中起信發大菩提心，十住初首便即見性起法身智慧，便成正覺。然始即從性起智慧之位，行諸行相教化眾生，即覺行圓滿佛。不同權教，先行菩薩行學假，真如障故，為觀當情真如成障，所行之行並是有為，所發菩提心並未離生滅，所斷分別無明由觀折伏，十地之位方能見性，經三祇劫方始成佛，仍須百劫別修相好。若將此《大方廣佛華嚴經》佛所本乘同彼化身，引彼權學上中下流，全非信解、去佛玄遠，未解經意，久大曠劫終無成佛之期。若上上根人信解此經，明知不謬，即當乘如來乘直至道場。當所乘時即是道場，更無可至。如《法華經》亦是佛乘，則是化佛，引彼三乘令知實法。即三界火宅門前三乘，羊車、鹿車、大牛之車，即是上中下根三乘。為上根之人，有一分慈悲故，勝餘二乘；為觀假故，未有實見，名為不真菩薩。此三上中下根之人，俱有惡三界苦。中下根人聲聞緣覺惡而求出；上根菩薩厭而不離，為慈悲勝彼二乘故，有饒益之心。此三種人，俱不知三界體相一真佛境，如〈出現品〉中廣明。佛對此故，說佛所有功德報相皆是修生，令諸權學修治作意。經三祇劫修無成佛之期，是故門前之駕是佛權施，露地白牛方明法界，性相本唯真智，所有分別皆是智為。是故《法華經》云「種種性相義，我及十方佛，乃能知是事。聲聞及緣覺，不退諸菩薩，皆悉不能知。」即是門前三乘也。為未明是法住法位世間相常住，為三乘同有厭苦集、樂修滅道之心，未明苦集本唯智起、不了滅道本自無修無造無作，化諸群品如幻住世，性絕無明則是佛故。一念相應一念佛，一日相應一日佛，何須苦死要三僧祇？但自了三界業，能空業處，任運接生，即是佛也。何須變易方言成佛？龍天變易豈為佛耶？三乘之人亦能變易，何故待三僧祇佛方成？故十地之上方能見性。是故經頌云「若以色性大神力，而欲望見調御士，彼則翳目顛倒見，彼為不識最勝法。」佛者覺也，覺業性真、業無生滅，無得無證、不出不沒，性無變化、本來如如，即是佛故。隨緣六道行菩薩行，變化神通接引迷流。佛非變化，《淨名經》云「雖成正覺，轉于法輪，不捨菩薩之道，是菩薩行故。」以此善財十住初心，於妙峯山上德雲比丘所，得憶念一切

諸佛境界智慧光明普見法門，即便成正覺。然後始詣諸友，求菩薩道、行菩薩行。當知正覺體用之時，即心無作處，即是佛故，不須修行。設當行滿，亦不移今故。如化佛示成化相之時，苦行麻麥剃髮持衣，捨諸飾好藉草等事，為化外道樂苦行者，及三乘之根有放逸者。經中佛已和會，非佛自須如是等行。無增上慢者，豈須如是？一念任無作性，佛智慧現前，無得無證則是佛也。還如善財證覺之後方求菩提道菩薩行。何以然者？為覺道之後方堪入纏，處纏無縛始能為眾生說法解縛。若自有縛，能解彼縛，無有是處。說時前後，法是一時故。當知若欲行菩薩行，先成正覺。是故善財十住初首，於妙峯山頂，此像須彌山頂上說十住法門，德雲比丘所得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。解云：以處表法者，為至法際無相可得，如上高山至相盡處故。以無相性能現色身，無心性中知見自在，觀機攝益，名之為妙。善害煩惱，名之曰峯。具足知見出過情境，智逾高遠不動為山。釋法門者，憶念者，常無念也。一切諸佛境界者，無念則無內外中間，無內外中間故則佛境界也。智慧光明者，應物觀根名之曰智，簡機權實名之曰慧，應機破惑名之為光，心垢解脫名之曰明，法眼遐明等眾生界名之曰普，恒無所得名之曰見，創證斯理名曰法門。此一位之中，悲智齊足，具差別智入俗接凡，一如善財所行軌範。從初住位與佛齊光，等覺位中行唯卑下，始同人席童女童男。不閑教跡虛相誹毀，達心明體龜鏡宛然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界智慧光明普見法門，即便成正覺。然後始詣諸友，求菩薩道、行菩薩行。當知正覺體用之時，即心無作處，即是佛故，不須修行。設當行滿，亦不移今故。如化佛示成化相之時，苦行麻麥剃髮持衣，捨諸飾好藉草等事，為化外道樂苦行者，及三乘之根有放逸者。經中佛已和會，非佛自須如是等行。無增上慢者，豈須如是？一念任無作性，佛智慧現前，無得無證則是佛也。還如善財證覺之後方求菩提道菩薩行。何以然者？為覺道之後方堪入纏，處纏無縛始能為眾生說法解縛。若自有縛，能解彼縛，無有是處。說時前後，法是一時故。當知若欲行菩薩行，先成正覺。是故善財十住初首，於妙峯山頂，此像須彌山頂上說十住法門，德雲比丘所得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。解云：以處表法者，為至法際無相可得，如上高山至相盡處故。以無相性能現色身，無心性中知見自在，觀機攝益，名之為妙。善害煩惱，名之曰峯。具足知見出過情境，智逾高遠不動為山。釋法門者，憶念者，常無念也。一切諸佛境界者，無念則無內外中間，無內外中間故則佛境界也。智慧光明者，應物觀根名之曰智，簡機權實名之曰慧，應機破惑名之為光，心垢解脫名之曰明，法眼遐明等眾生界名之曰普，恒無所得名之曰見，創證斯理名曰法門。此一位之中，悲智齊足，具差別智入俗接凡，一如善財所行軌範。從初住位與佛齊光，等覺位中行唯卑下，始同人席童女童男。不閑教跡虛相誹毀，達心明體龜鏡宛然。

問曰：《法華經》門前三乘大牛車與露地白牛之車，一種是牛，有何異也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《法華經》門前三乘大牛車與露地白牛之車，一種是牛，有何異也？

答曰：門前三乘，對三界苦，且令離火宅所燒，權免火難，非云成佛。為權教菩薩樂行悲心有饒益志，自離火難，不離三界。有一分度眾生心，勝二乘自求解脫故。且得一分之運載之心，名之為大牛，望二乘處大故。十地見性方成佛故，猶經多劫始能真故。望彼二乘但名菩薩大乘，非名佛乘。《法華經》云「唯有一乘法，無二亦無三。」則引彼三乘總歸一乘，猶說小乘遠成佛記。為雖有信許成佛，迴習稍難，故標遠劫。龍女剎那之頃便至佛身，則明真證達苦即真，無所厭故。是故門前之乘對三乘設，露地白牛方明至無依之處。露地者，即佛地也。為佛智無依止故，故云露地。白牛者，即法身悲智也，以法身無相名之為白，智能觀機悲心濟物名之為牛。為取牛能運載故，為以無作法身悲智濟物故，喻同牛也，以濟益名之曰牛。門前之牛何異此牛？為門前之牛，觀空增勝，破三界苦處，且有一分慈悲，離一分麁三業苦，三祇未滿未見佛性，不證智身根本智。不言白色、不言露地，為假真如及空觀，當情猶有所依故，不言白色也；有所依故，不言露地也。今諸子馳走雖至露地，同索三車，羊車、鹿車、大牛之車者，明三乘人出三界苦，且免火難。雖復迴心信此一乘，至於初地猶將未及，為三乘習氣未亡故，但隨佛語而隨信之，猶心本成堅信故；還索三乘，未敢忻大故。佛便誘引令成信力，等與大車，故言「非己所望，今皆與之。」此即明三乘迴心，如門前牛車，不云白色、不云裝飾，為有漏故。且得一分勝人天樂，未得無作智身功德妙樂故，不同露地白牛之乘，具言裝飾高廣等事。此乃門前與露地之乘全別不同。諸有餘意，下文更明。是故《法華經》是會權入實，此《華嚴經》即諸佛根本所乘。又彼經龍女所表，此經善財所陳，和會善財、龍女行相，下文廣明。佛之意者，化彼三權咸歸此實，故此經名為一切智根本佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：門前三乘，對三界苦，且令離火宅所燒，權免火難，非云成佛。為權教菩薩樂行悲心有饒益志，自離火難，不離三界。有一分度眾生心，勝二乘自求解脫故。且得一分之運載之心，名之為大牛，望二乘處大故。十地見性方成佛故，猶經多劫始能真故。望彼二乘但名菩薩大乘，非名佛乘。《法華經》云「唯有一乘法，無二亦無三。」則引彼三乘總歸一乘，猶說小乘遠成佛記。為雖有信許成佛，迴習稍難，故標遠劫。龍女剎那之頃便至佛身，則明真證達苦即真，無所厭故。是故門前之乘對三乘設，露地白牛方明至無依之處。露地者，即佛地也。為佛智無依止故，故云露地。白牛者，即法身悲智也，以法身無相名之為白，智能觀機悲心濟物名之為牛。為取牛能運載故，為以無作法身悲智濟物故，喻同牛也，以濟益名之曰牛。門前之牛何異此牛？為門前之牛，觀空增勝，破三界苦處，且有一分慈悲，離一分麁三業苦，三祇未滿未見佛性，不證智身根本智。不言白色、不言露地，為假真如及空觀，當情猶有所依故，不言白色也；有所依故，不言露地也。今諸子馳走雖至露地，同索三車，羊車、鹿車、大牛之車者，明三乘人出三界苦，且免火難。雖復迴心信此一乘，至於初地猶將未及，為三乘習氣未亡故，但隨佛語而隨信之，猶心本成堅信故；還索三乘，未敢忻大故。佛便誘引令成信力，等與大車，故言「非己所望，今皆與之。」此即明三乘迴心，如門前牛車，不云白色、不云裝飾，為有漏故。且得一分勝人天樂，未得無作智身功德妙樂故，不同露地白牛之乘，具言裝飾高廣等事。此乃門前與露地之乘全別不同。諸有餘意，下文更明。是故《法華經》是會權入實，此《華嚴經》即諸佛根本所乘。又彼經龍女所表，此經善財所陳，和會善財、龍女行相，下文廣明。佛之意者，化彼三權咸歸此實，故此經名為一切智根本佛乘。