新華嚴經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新華嚴經論卷第一

長者李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者李通玄撰

夫以有情之本，依智海以為源；含識之流，總法身而為體。只為情生智隔、想變體殊，達本情亡，知心體合。今此大方廣佛華嚴經者，明眾生之本際、示諸佛之果源，其為本也；不可以功成，其為源也；不可以行得，功亡本就，行盡源成。源本無功，能隨緣自在者，即此毘盧遮那也。以本性為光，智隨根應，大悲濟物，以此為名。依本如是設其教澤，滂流法界以潤含生，於是寄位四天、示形八相，菩提場內示蘭若以始成、普光法堂處報身之大宅，普賢長子舉果德於藏身、文殊小男創啟蒙於金色，以海印之三昧周法界而降靈、用普眼之法門示塵中之剎海，依正二報身土交參、因果兩門體用相徹，以釋天之寶網影十剎以重重、取離垢之摩尼明十身而隱隱，無邊剎境自他不隔於毫端、十世古今始終不移於當念。其為廣也，以虛空而為量；其為小也，處極微而無跡。十方無卷，匪虧於小相之中；纖塵不舒，含十方而非礙。恒居智海，分果德於五位之門；常住法堂，示進修於九天之上。此方如是，十剎同然。聖眾如雲，海會相入。智凡不礙，狀多鏡以納眾形；彼此無妨，若千燈而共一室。此經總有四十品之勝典，玄開果德之法門；百萬億之妙言，咸舉佛華之行海。十身十會，闡十十之法門；十處十方，啟十通而疎十辯。〈出現品〉內，示因果以結始終；給孤獨園，利人天而明法界。目連鶖子，隔視聽於對顏；六千比丘，啟十明於路上。覺城東際五眾咸臻，古佛廟前同登十智，善財發明導首，用彰來眾齊然。又成五位法門具德，行其軌範，令使啟蒙易達解行無疑，遂信首文殊之前、正證妙峯之頂。經過五眾，成一百一十之法門；至慈氏之園，結會一生之佛果。返示文殊之初友，明以果同因；後入普賢之身，彰體用圓極。此經名大方廣佛華嚴經者，大以無方為義，方以理智為功，廣即毫剎相含，佛乃體用無作，華喻行門可樂、能敷理事之功，嚴即依正莊嚴，經即貫穿縫綴。〈世主妙嚴品〉者，菩薩示生皆為世主，同臻海會故號妙嚴。品者，類會同流、法門均隔為品。此經總有四十品之勝典，此品建初，故稱第一。是故言大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以有情之本，依智海以為源；含識之流，總法身而為體。只為情生智隔、想變體殊，達本情亡，知心體合。今此大方廣佛華嚴經者，明眾生之本際、示諸佛之果源，其為本也；不可以功成，其為源也；不可以行得，功亡本就，行盡源成。源本無功，能隨緣自在者，即此毘盧遮那也。以本性為光，智隨根應，大悲濟物，以此為名。依本如是設其教澤，滂流法界以潤含生，於是寄位四天、示形八相，菩提場內示蘭若以始成、普光法堂處報身之大宅，普賢長子舉果德於藏身、文殊小男創啟蒙於金色，以海印之三昧周法界而降靈、用普眼之法門示塵中之剎海，依正二報身土交參、因果兩門體用相徹，以釋天之寶網影十剎以重重、取離垢之摩尼明十身而隱隱，無邊剎境自他不隔於毫端、十世古今始終不移於當念。其為廣也，以虛空而為量；其為小也，處極微而無跡。十方無卷，匪虧於小相之中；纖塵不舒，含十方而非礙。恒居智海，分果德於五位之門；常住法堂，示進修於九天之上。此方如是，十剎同然。聖眾如雲，海會相入。智凡不礙，狀多鏡以納眾形；彼此無妨，若千燈而共一室。此經總有四十品之勝典，玄開果德之法門；百萬億之妙言，咸舉佛華之行海。十身十會，闡十十之法門；十處十方，啟十通而疎十辯。〈出現品〉內，示因果以結始終；給孤獨園，利人天而明法界。目連鶖子，隔視聽於對顏；六千比丘，啟十明於路上。覺城東際五眾咸臻，古佛廟前同登十智，善財發明導首，用彰來眾齊然。又成五位法門具德，行其軌範，令使啟蒙易達解行無疑，遂信首文殊之前、正證妙峯之頂。經過五眾，成一百一十之法門；至慈氏之園，結會一生之佛果。返示文殊之初友，明以果同因；後入普賢之身，彰體用圓極。此經名大方廣佛華嚴經者，大以無方為義，方以理智為功，廣即毫剎相含，佛乃體用無作，華喻行門可樂、能敷理事之功，嚴即依正莊嚴，經即貫穿縫綴。〈世主妙嚴品〉者，菩薩示生皆為世主，同臻海會故號妙嚴。品者，類會同流、法門均隔為品。此經總有四十品之勝典，此品建初，故稱第一。是故言大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一。

釋此一部之經總作十門分別： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋此一部之經總作十門分別：

第一明依教分宗 第二明依宗教別 第三明教義差別 第四明成佛同別 第五明見佛差別 第六明說教時分 第七明淨土權實 第八明攝化境界 第九明因果延促 第十明會教始終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明依教分宗 第二明依宗教別 第三明教義差別 第四明成佛同別 第五明見佛差別 第六明說教時分 第七明淨土權實 第八明攝化境界 第九明因果延促 第十明會教始終

第一明依教分宗者，夫如來成道體應真源，理事二門一多相徹，智境圓寂何法不周？只為器有差殊、軌儀各異，始終漸頓隨根不同，設法應宜大小全別，時分因果延促不同，化佛本身施詮各異，國土淨穢增減不同，地位因果自有投分。創學之流未諳教跡，執權成實迷不進修。若不咸舉眾宗類其損益，無以了其迷滯者矣。今略分十法以辯闡猷，使得學者知宗，遷權就實不滯其行，速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一明依教分宗者，夫如來成道體應真源，理事二門一多相徹，智境圓寂何法不周？只為器有差殊、軌儀各異，始終漸頓隨根不同，設法應宜大小全別，時分因果延促不同，化佛本身施詮各異，國土淨穢增減不同，地位因果自有投分。創學之流未諳教跡，執權成實迷不進修。若不咸舉眾宗類其損益，無以了其迷滯者矣。今略分十法以辯闡猷，使得學者知宗，遷權就實不滯其行，速證菩提。

第一小乘戒經，為情有宗。第二菩薩戒，為情有及真俱示為宗。第三般若教，為說空彰實為宗。第四《解深密經》，為不空不有為宗。第五《楞伽經》，以五法、三自性、八識、二無我為宗。第六《維摩經》，以會融染淨二見，現不思議為宗。第七《法華經》，會權就實為宗。第八《大集經》，以守護正法為宗。第九《涅槃經》，明佛性為宗。第十《大方廣佛華嚴經》，即以此經名一切諸佛根本智慈，因圓果滿、一多相徹，法界理事自在緣起無礙佛乘為宗。已上分宗，皆是承前先德所立宗旨。設有小分增減不同，為見解各別，大義名目亦多相似。如西域及此方諸德各立宗教，後當更明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一小乘戒經，為情有宗。第二菩薩戒，為情有及真俱示為宗。第三般若教，為說空彰實為宗。第四《解深密經》，為不空不有為宗。第五《楞伽經》，以五法、三自性、八識、二無我為宗。第六《維摩經》，以會融染淨二見，現不思議為宗。第七《法華經》，會權就實為宗。第八《大集經》，以守護正法為宗。第九《涅槃經》，明佛性為宗。第十《大方廣佛華嚴經》，即以此經名一切諸佛根本智慈，因圓果滿、一多相徹，法界理事自在緣起無礙佛乘為宗。已上分宗，皆是承前先德所立宗旨。設有小分增減不同，為見解各別，大義名目亦多相似。如西域及此方諸德各立宗教，後當更明。

第一小乘戒為情有宗者，為如來創為凡夫造業處，言是應作、是不應作，說善不善。如此立教，未為實有。如此有教，且約凡情虛妄之處橫繫諸惡，以教制之，令生人天。是故戒序云「若欲生天上，及生人中者，常當護戒足，勿令有毀損。」眾生有為作業虛妄非實，未得法身智身，非為實有宗，且為情有宗。於小乘中為軌持教也。如《華嚴經》持戒即不然，經云「身是梵行耶？身業四威儀，乃至佛法僧，十眾七遮、和尚羯摩壇頭等是梵行耶？如是諦觀求梵行者，了不可得。」是故名為清淨梵行者，如〈梵行品〉說「如是清淨行者，名持佛性戒，得佛法身故。乃至初發心時便成正覺，以持佛性戒，故與佛體齊，理事平等，混真法界，如是持戒，不見自身能持戒者、不見他身有破戒者，非凡夫行、非賢聖行，不見自身發菩提心、不見諸佛成等正覺。若好若惡，若有少法可得，不名淨行。」當知是性戒即法身也，法身者則如來智慧也，如來智慧者即正覺也，是故不同小乘有取捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一小乘戒為情有宗者，為如來創為凡夫造業處，言是應作、是不應作，說善不善。如此立教，未為實有。如此有教，且約凡情虛妄之處橫繫諸惡，以教制之，令生人天。是故戒序云「若欲生天上，及生人中者，常當護戒足，勿令有毀損。」眾生有為作業虛妄非實，未得法身智身，非為實有宗，且為情有宗。於小乘中為軌持教也。如《華嚴經》持戒即不然，經云「身是梵行耶？身業四威儀，乃至佛法僧，十眾七遮、和尚羯摩壇頭等是梵行耶？如是諦觀求梵行者，了不可得。」是故名為清淨梵行者，如〈梵行品〉說「如是清淨行者，名持佛性戒，得佛法身故。乃至初發心時便成正覺，以持佛性戒，故與佛體齊，理事平等，混真法界，如是持戒，不見自身能持戒者、不見他身有破戒者，非凡夫行、非賢聖行，不見自身發菩提心、不見諸佛成等正覺。若好若惡，若有少法可得，不名淨行。」當知是性戒即法身也，法身者則如來智慧也，如來智慧者即正覺也，是故不同小乘有取捨故。

第二如《梵網經》菩薩戒為情有及真俱示為宗者，如來為凡夫之中有大心眾生，樂行慈悲，有忻求佛果者，謂毘盧遮那佛為本身，千百億為化身，頓令識末還本。故經言「如是千百億，各接微塵眾，俱來至我所。」又言「若人受佛戒，即入諸佛位，位同大覺已，真是諸佛子。」即為性戒，故即為真宗。此乃為大心眾生頓示法身性戒，下劣者得漸，一教應二根。如是千百億，各接微塵眾俱來至我所，明捨權而就實，此為實有教。當教之內頓示權實，故不同小乘前亦無常後亦無常，為但生人天故。雖然立實有宗，不同《華嚴經》毘盧遮那所說也。此經仍隨化身所化，方來至本身也。圓教之宗，一下頓示本身、法界大智報身，因果理事齊彰。又《華嚴經》中世界量與《梵網經》中蓮華形量亦不同，廣狹全別，廣如下文所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二如《梵網經》菩薩戒為情有及真俱示為宗者，如來為凡夫之中有大心眾生，樂行慈悲，有忻求佛果者，謂毘盧遮那佛為本身，千百億為化身，頓令識末還本。故經言「如是千百億，各接微塵眾，俱來至我所。」又言「若人受佛戒，即入諸佛位，位同大覺已，真是諸佛子。」即為性戒，故即為真宗。此乃為大心眾生頓示法身性戒，下劣者得漸，一教應二根。如是千百億，各接微塵眾俱來至我所，明捨權而就實，此為實有教。當教之內頓示權實，故不同小乘前亦無常後亦無常，為但生人天故。雖然立實有宗，不同《華嚴經》毘盧遮那所說也。此經仍隨化身所化，方來至本身也。圓教之宗，一下頓示本身、法界大智報身，因果理事齊彰。又《華嚴經》中世界量與《梵網經》中蓮華形量亦不同，廣狹全別，廣如下文所說。

第三般若教為說空彰實為宗者，如來初為人天凡夫說二乘教，繫著理事俱實，不能離障。為說空教，破所執著故。《般若經》中說十八種法，世間三寶、四諦、三世等一切皆空，空亦空，廣如經說。此乃空却無明諸障等業，無明總盡、障業皆無，自性涅槃自然顯著，此為真有不空名宗。雖然為真有，所說教門多有成壞，故未可為圓。如《華嚴經》具實報相好莊嚴，能虛能實。當部之內、當品之中，十菩薩等上下自相綸貫，空有之法不獨孤行。又以普賢、文殊交參，理事相徹互相交映，一部之典品品相徹、句句相參，一部之中四十品經同入一言之內。十萬頌之齊麾，一成即一切成、一壞即一切壞，總以性齊時齊故。如上等齊，說法亦齊。如是齊故，如今成佛與三世佛齊成佛故、為無三世故、為無時故，不同此教成壞別時故因果前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三般若教為說空彰實為宗者，如來初為人天凡夫說二乘教，繫著理事俱實，不能離障。為說空教，破所執著故。《般若經》中說十八種法，世間三寶、四諦、三世等一切皆空，空亦空，廣如經說。此乃空却無明諸障等業，無明總盡、障業皆無，自性涅槃自然顯著，此為真有不空名宗。雖然為真有，所說教門多有成壞，故未可為圓。如《華嚴經》具實報相好莊嚴，能虛能實。當部之內、當品之中，十菩薩等上下自相綸貫，空有之法不獨孤行。又以普賢、文殊交參，理事相徹互相交映，一部之典品品相徹、句句相參，一部之中四十品經同入一言之內。十萬頌之齊麾，一成即一切成、一壞即一切壞，總以性齊時齊故。如上等齊，說法亦齊。如是齊故，如今成佛與三世佛齊成佛故、為無三世故、為無時故，不同此教成壞別時故因果前後。

第四《解深密經》為不空不有為宗者，如來說於有教、空教之後，說此一部之教，和會有無二見為不空不有教。說九識為純淨無染識，如暴水生多波浪，諸波浪等以水為依，五六七八等識皆以阿陀那識為依故。如《深密經》云「如淨鏡面，若有一影生緣現前，唯一影起；若二若多，影生緣現前有多影起。非此鏡面轉變為影，亦無受用滅盡可得。」此明五六七八識所依第九淨識處也。又云「如是菩薩，雖由法住智為依止，為建立故。」此經意欲令於識處，便明識體本唯不離真智故，如彼暴流不離水體而生波浪。又如明鏡，依彼淨體無所分別含多影像，不礙有而常無故。如是自心所見識相，不離本體無作淨智，所現影像都無自他內外等執，任用隨智無所分別。以破空有二繫為不空不有，故《深密經》頌曰「阿陀那識甚深細，一切種子如暴流。我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」阿陀那識甚深細者，引彼凡流就識成智，不同二乘及漸始學菩薩破相反成空，不同凡夫繫而實有，不同彼故不空不有。何法不空？為智能隨緣照機利物故。何法不有？為智正隨緣時無性相故、無生住異滅故。以是義故，名不空不有。此經雖復如是於心識之處令知空有無二，《華嚴經》即不然，但影本身法界一真之根本智佛體用故，混真性相法報之海，直為上根人頓示佛果德一真法界本智，以為開示悟入之門，不論隨妄而生識等。《法華經》以佛智慧示悟眾生使得清淨，故出現於世，故不為餘乘若二若三。又三乘之人，於佛性相之法，如來不許彼智解故。《法華經》云「種種性相義，我及十方佛，乃能知是事。」舍利弗、辟支佛及不退諸菩薩，皆悉不能知，以《法華經》會三乘權學來歸佛乘實法界故。門前三駕且受權乘，露地白牛方明實德，以是義故，於中有少分義意與《華嚴經》相扶。龍女所乘即是白牛之乘，又與善財同其所得。是故華嚴教門直彰本體，用法界佛果門，直授上根凡夫令其悟入。不同《深密經》中安立五六七八九識施設權門。如《深密經》權施第九阿陀那識，意有異途，為二乘之人久厭患生死，修空滅識直趣空寂。又第二時說般若時教，為迴二乘及漸學菩薩，多空破有，以六波羅蜜為行所乘。於中二乘雖少分迴心，及漸學菩薩樂空增勝，為彼權學菩薩三乘初對治門，還與小乘初對治門小分相似，但有一分慈悲增勝，未證法身佛性根本智等道理，但以空門而為所乘，六波羅蜜而為行相，初對治門還同二乘，無常不淨白骨微塵等觀方入空觀，二乘趣滅。菩薩留生，以空無我等觀，折伏我法不令增長，元來未是法身佛性根本智，為見未真故樂空增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四《解深密經》為不空不有為宗者，如來說於有教、空教之後，說此一部之教，和會有無二見為不空不有教。說九識為純淨無染識，如暴水生多波浪，諸波浪等以水為依，五六七八等識皆以阿陀那識為依故。如《深密經》云「如淨鏡面，若有一影生緣現前，唯一影起；若二若多，影生緣現前有多影起。非此鏡面轉變為影，亦無受用滅盡可得。」此明五六七八識所依第九淨識處也。又云「如是菩薩，雖由法住智為依止，為建立故。」此經意欲令於識處，便明識體本唯不離真智故，如彼暴流不離水體而生波浪。又如明鏡，依彼淨體無所分別含多影像，不礙有而常無故。如是自心所見識相，不離本體無作淨智，所現影像都無自他內外等執，任用隨智無所分別。以破空有二繫為不空不有，故《深密經》頌曰「阿陀那識甚深細，一切種子如暴流。我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」阿陀那識甚深細者，引彼凡流就識成智，不同二乘及漸始學菩薩破相反成空，不同凡夫繫而實有，不同彼故不空不有。何法不空？為智能隨緣照機利物故。何法不有？為智正隨緣時無性相故、無生住異滅故。以是義故，名不空不有。此經雖復如是於心識之處令知空有無二，《華嚴經》即不然，但影本身法界一真之根本智佛體用故，混真性相法報之海，直為上根人頓示佛果德一真法界本智，以為開示悟入之門，不論隨妄而生識等。《法華經》以佛智慧示悟眾生使得清淨，故出現於世，故不為餘乘若二若三。又三乘之人，於佛性相之法，如來不許彼智解故。《法華經》云「種種性相義，我及十方佛，乃能知是事。」舍利弗、辟支佛及不退諸菩薩，皆悉不能知，以《法華經》會三乘權學來歸佛乘實法界故。門前三駕且受權乘，露地白牛方明實德，以是義故，於中有少分義意與《華嚴經》相扶。龍女所乘即是白牛之乘，又與善財同其所得。是故華嚴教門直彰本體，用法界佛果門，直授上根凡夫令其悟入。不同《深密經》中安立五六七八九識施設權門。如《深密經》權施第九阿陀那識，意有異途，為二乘之人久厭患生死，修空滅識直趣空寂。又第二時說般若時教，為迴二乘及漸學菩薩，多空破有，以六波羅蜜為行所乘。於中二乘雖少分迴心，及漸學菩薩樂空增勝，為彼權學菩薩三乘初對治門，還與小乘初對治門小分相似，但有一分慈悲增勝，未證法身佛性根本智等道理，但以空門而為所乘，六波羅蜜而為行相，初對治門還同二乘，無常不淨白骨微塵等觀方入空觀，二乘趣滅。菩薩留生，以空無我等觀，折伏我法不令增長，元來未是法身佛性根本智，為見未真故樂空增勝。

以是義故，《解深密經》方便安立第九識為純淨識，云八識以淨識為依止故。即欲直為說第八種子識為如來藏者，為彼學徒畏苦習故，即說業種恒真怖難信故，是故權且安立第九阿陀那識為淨識故，欲令不滅識性長大菩提故。是故《維摩經》云「未具佛法，亦不滅受而取證也。」受既不滅，想識亦然。如《楞伽經》，直為根熟者說第八識業種為如來藏，下文更明。《維摩經》云「塵勞之稠為如來種」等，修道之士品類異途，解行差殊千端萬別。除二乘之外，菩薩之乘有四品不同：一修空無我菩薩、二漸見佛性菩薩、三頓見佛性菩薩、四以如來自性清淨智。以五位加行起差別智，滿普賢行成大慈悲菩薩，究竟不出剎那際，充滿十方佛果門。此略示名目，下文廣明。如《華嚴經》說「有一類菩薩，經百千億那由他劫行六波羅蜜，不生佛家，猶名假名菩薩。」廣會在下文。以雖見佛性，未知業障，猶名假名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故，《解深密經》方便安立第九識為純淨識，云八識以淨識為依止故。即欲直為說第八種子識為如來藏者，為彼學徒畏苦習故，即說業種恒真怖難信故，是故權且安立第九阿陀那識為淨識故，欲令不滅識性長大菩提故。是故《維摩經》云「未具佛法，亦不滅受而取證也。」受既不滅，想識亦然。如《楞伽經》，直為根熟者說第八識業種為如來藏，下文更明。《維摩經》云「塵勞之稠為如來種」等，修道之士品類異途，解行差殊千端萬別。除二乘之外，菩薩之乘有四品不同：一修空無我菩薩、二漸見佛性菩薩、三頓見佛性菩薩、四以如來自性清淨智。以五位加行起差別智，滿普賢行成大慈悲菩薩，究竟不出剎那際，充滿十方佛果門。此略示名目，下文廣明。如《華嚴經》說「有一類菩薩，經百千億那由他劫行六波羅蜜，不生佛家，猶名假名菩薩。」廣會在下文。以雖見佛性，未知業障，猶名假名菩薩。

第五《楞伽經》以五法、三自性、八識、二無我為宗者，此經於南海中楞伽山說。如來於此山下過，羅婆那夜叉王與摩諦菩薩乘化宮來，請佛如來於此山上說法。其山高峻，下瞻大海，傍無門戶，得神通者堪能昇往，乃表心地法門無心無證者方能昇也。下矚大海，表其心海本自清淨，因境風所轉識浪波動，欲明達境自空心海自寂，心境俱寂事無不照。猶如大海無風，日月參羅煥然明白。此經意直為根熟菩薩，頓說種子業識為如來藏，異彼二乘滅識趣寂者故。亦為異彼般若修空增勝者故，直明識體本性全真，便明識體即成智用。如彼大海無風，即境像更明；心海法門亦復如是，了真即識成智。此經異彼《深密經》義，別立九識接引初根，漸令留惑長大菩提故，不令其心植種於空，亦不令心猶如敗種。《解深密經》乃是入惑之初門，《楞伽》、《維摩》直示惑之本實。《楞伽》即明八識為如來藏，《淨名》即觀身實相、觀佛亦然。《淨名》與《楞伽》同，《深密》經文與此二部少別也。如《華嚴經》不爾，佛身及境界法門行相玄自不同。說《楞伽經》即是化身所說，境即是穢土峯所居，法門說識境界為真，問答即以大慧菩薩為首，化身明教是權，大慧且論議簡擇。如《華嚴》經教，佛身即是本真法報，境界即是華藏所居，法門即是佛果法界為門，問答即是文殊、普賢理事智之妙用，五位行相因果互融，十剎十身體徹相入。若論同別，未可具言，更待下文依位廣別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五《楞伽經》以五法、三自性、八識、二無我為宗者，此經於南海中楞伽山說。如來於此山下過，羅婆那夜叉王與摩諦菩薩乘化宮來，請佛如來於此山上說法。其山高峻，下瞻大海，傍無門戶，得神通者堪能昇往，乃表心地法門無心無證者方能昇也。下矚大海，表其心海本自清淨，因境風所轉識浪波動，欲明達境自空心海自寂，心境俱寂事無不照。猶如大海無風，日月參羅煥然明白。此經意直為根熟菩薩，頓說種子業識為如來藏，異彼二乘滅識趣寂者故。亦為異彼般若修空增勝者故，直明識體本性全真，便明識體即成智用。如彼大海無風，即境像更明；心海法門亦復如是，了真即識成智。此經異彼《深密經》義，別立九識接引初根，漸令留惑長大菩提故，不令其心植種於空，亦不令心猶如敗種。《解深密經》乃是入惑之初門，《楞伽》、《維摩》直示惑之本實。《楞伽》即明八識為如來藏，《淨名》即觀身實相、觀佛亦然。《淨名》與《楞伽》同，《深密》經文與此二部少別也。如《華嚴經》不爾，佛身及境界法門行相玄自不同。說《楞伽經》即是化身所說，境即是穢土峯所居，法門說識境界為真，問答即以大慧菩薩為首，化身明教是權，大慧且論議簡擇。如《華嚴》經教，佛身即是本真法報，境界即是華藏所居，法門即是佛果法界為門，問答即是文殊、普賢理事智之妙用，五位行相因果互融，十剎十身體徹相入。若論同別，未可具言，更待下文依位廣別。

第六《維摩經》以不思議為宗者，《維摩經》與《華嚴經》十種別、一種同。十種別者：一淨土莊嚴別、二佛身諸相報化別、三不思議德神通別、四所設法門對根別、五諸有聞法來眾別、六說教安立法門別、七淨名菩薩建行別、八所闡法門處所別、九常隨佛眾別、十所付法藏流通別，一種入道方便同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六《維摩經》以不思議為宗者，《維摩經》與《華嚴經》十種別、一種同。十種別者：一淨土莊嚴別、二佛身諸相報化別、三不思議德神通別、四所設法門對根別、五諸有聞法來眾別、六說教安立法門別、七淨名菩薩建行別、八所闡法門處所別、九常隨佛眾別、十所付法藏流通別，一種入道方便同。

一淨土莊嚴別者，如《維摩經》中所說淨土，如來以足指按地，即三千大千世界若干百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土，一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮花，而未說無盡佛剎莊嚴等事在一毫塵中。如《華嚴經》中，具說十佛毘盧遮那境界十蓮華藏世界海，一一世界海有無盡世界海，圓滿十方佛境界眾生境界，互相涉入不相障礙，眾寶莊嚴如光如影，廣如經說；不但獨言三千大千世界嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一淨土莊嚴別者，如《維摩經》中所說淨土，如來以足指按地，即三千大千世界若干百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土，一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮花，而未說無盡佛剎莊嚴等事在一毫塵中。如《華嚴經》中，具說十佛毘盧遮那境界十蓮華藏世界海，一一世界海有無盡世界海，圓滿十方佛境界眾生境界，互相涉入不相障礙，眾寶莊嚴如光如影，廣如經說；不但獨言三千大千世界嚴淨。

二佛身諸相報化別者，說此《維摩經》，是三十二大人之相化佛所說。說《華嚴經》，佛是九十七大人之相，及十華藏世界海微塵數大人之相，實報如來之所說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二佛身諸相報化別者，說此《維摩經》，是三十二大人之相化佛所說。說《華嚴經》，佛是九十七大人之相，及十華藏世界海微塵數大人之相，實報如來之所說也。

三不思議德神通別者，如《維摩經》說菩薩神通，以須彌之高廣內芥子中，能以四大海水入一毛孔，又小室之內能容三萬二千師子之座，各各高八萬四千由旬。八千菩薩、五百聲聞、百千天人，維摩詰致其右手掌，擎其大眾往詣菴羅。又以手斷取東方妙喜佛國，來至此處示於大眾，送還本處。如是神變，且為權學三乘聲聞菩薩等眾現如斯事。何以故？為權教聲聞菩薩等見道未實、自他未亡，所現神變依根所見，皆有往來分齊限量。又是一時之間聖意，以神力變化起諸小根令漸增進故，非是法爾力故。如《華嚴經》中，以本法力，法如是故，能以一塵之內含容十方一切佛剎眾生剎總在塵中，世界不小、微塵不大，十方世界所有微塵，一一塵中總皆如是。如經所說，菩薩於一小眾生身中成等正覺、廣度眾生，其小眾生不知不覺。當知佛以權教引小根故，身外見佛現神通力而有來去；實教之中，以自本覺自覺本心，身心性相與佛無異，無有內外往來諸見。是故毘盧遮那佛不移本處而身遍坐一切道場，十方來眾不移本處而隨化往，都無來去，亦無神力所致，是故經言「法如是故」。經中每言「以佛神力，法如是故」者，以佛神力，推佛為尊，法如是故，推其本德都無變化。一一國剎身心性相，以依本故、不隨妄故，大小諸境皆如光如影，互相映徹周遍十方，都無往來、都無分齊。即一一眾生有諸毛孔之內周遍十方，不同權教以其神力分齊往來擎來送去，致斯妄見違本法身，障真菩提本覺性智。是故淨名菩薩現斯神變已方陳實教，《維摩經》云「觀身實相，觀佛亦然。我觀如來，前際不來、後際不去、今即不住。」如〈阿閦佛品〉廣明。是故權根小見，樂欲希奇，菩薩稱根粗施接引，令生樂學方授實門。不可執化成真，恒迷智境；識權就實，遷入法界之門。有作之法難成隨緣，無作易辦，作者勞而無功，不作隨緣自就。無功之功，功不虛棄；有功之功，功皆無常。多劫積修終歸敗壞，不如一念緣起無生，超彼三乘權學等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不思議德神通別者，如《維摩經》說菩薩神通，以須彌之高廣內芥子中，能以四大海水入一毛孔，又小室之內能容三萬二千師子之座，各各高八萬四千由旬。八千菩薩、五百聲聞、百千天人，維摩詰致其右手掌，擎其大眾往詣菴羅。又以手斷取東方妙喜佛國，來至此處示於大眾，送還本處。如是神變，且為權學三乘聲聞菩薩等眾現如斯事。何以故？為權教聲聞菩薩等見道未實、自他未亡，所現神變依根所見，皆有往來分齊限量。又是一時之間聖意，以神力變化起諸小根令漸增進故，非是法爾力故。如《華嚴經》中，以本法力，法如是故，能以一塵之內含容十方一切佛剎眾生剎總在塵中，世界不小、微塵不大，十方世界所有微塵，一一塵中總皆如是。如經所說，菩薩於一小眾生身中成等正覺、廣度眾生，其小眾生不知不覺。當知佛以權教引小根故，身外見佛現神通力而有來去；實教之中，以自本覺自覺本心，身心性相與佛無異，無有內外往來諸見。是故毘盧遮那佛不移本處而身遍坐一切道場，十方來眾不移本處而隨化往，都無來去，亦無神力所致，是故經言「法如是故」。經中每言「以佛神力，法如是故」者，以佛神力，推佛為尊，法如是故，推其本德都無變化。一一國剎身心性相，以依本故、不隨妄故，大小諸境皆如光如影，互相映徹周遍十方，都無往來、都無分齊。即一一眾生有諸毛孔之內周遍十方，不同權教以其神力分齊往來擎來送去，致斯妄見違本法身，障真菩提本覺性智。是故淨名菩薩現斯神變已方陳實教，《維摩經》云「觀身實相，觀佛亦然。我觀如來，前際不來、後際不去、今即不住。」如〈阿閦佛品〉廣明。是故權根小見，樂欲希奇，菩薩稱根粗施接引，令生樂學方授實門。不可執化成真，恒迷智境；識權就實，遷入法界之門。有作之法難成隨緣，無作易辦，作者勞而無功，不作隨緣自就。無功之功，功不虛棄；有功之功，功皆無常。多劫積修終歸敗壞，不如一念緣起無生，超彼三乘權學等見。

四所設法門對根別者，此《維摩經》對二乘根，令迴向菩薩菩提，入大乘故。又對大乘中，滯淨菩薩悲智未滿者，令進修故。即如眾香世界諸來菩薩眾欲還本土，請佛世尊願賜小法。如來依根，見彼菩薩滯於淨土，悲智心劣，便為說法，令學有盡無盡解脫門。下文云「不離大慈大捨大悲，深發一切智心而不忽忘，教化眾生終不厭倦，於四攝法常念順行，在諸禪定如地獄想，於生死中如園觀想，見來求者如善師想。」廣如《維摩經》說。此經對此二乘三乘悲智未滿，令且漸修增長悲智，未即一下頓示佛門、未即說言十住初心便成正覺、未即示其廣大妙事，皆有分齊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四所設法門對根別者，此《維摩經》對二乘根，令迴向菩薩菩提，入大乘故。又對大乘中，滯淨菩薩悲智未滿者，令進修故。即如眾香世界諸來菩薩眾欲還本土，請佛世尊願賜小法。如來依根，見彼菩薩滯於淨土，悲智心劣，便為說法，令學有盡無盡解脫門。下文云「不離大慈大捨大悲，深發一切智心而不忽忘，教化眾生終不厭倦，於四攝法常念順行，在諸禪定如地獄想，於生死中如園觀想，見來求者如善師想。」廣如《維摩經》說。此經對此二乘三乘悲智未滿，令且漸修增長悲智，未即一下頓示佛門、未即說言十住初心便成正覺、未即示其廣大妙事，皆有分齊故。

五諸有來眾聞法別者，如《維摩經》中所有來眾，除文殊慈氏等大菩薩眾、舍利弗等影響聲聞，餘外來眾總是三乘之中權學之眾。設有於中菩薩生於諸趣同類俱來，皆欲成就三乘權學漸令增進，未說圓滿諸佛本乘。如《華嚴經》中所有來眾，皆是乘如來乘佛智果德自體法身，具普賢行，而隨影現十方剎海一切道場，還成如來所乘本法，無有一箇三乘根機。設有根機，如盲如聾、不知不覺，猶如盲人對於日月、猶如聾人聞天樂音、如業貧人對天寶藏、如大福德處於地獄，亦如餓鬼臨大海邊。三乘之器道力未窮未迴心者，常居法界海中諸佛境界，與佛同德同身，終不能信，不能知別求佛見。如《華嚴經》云「佛子！設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜，修集種種菩提分法，若未聞此如來不思議功德法門，或時聞已。不信不解不順不入，不得名為真實菩薩，以不能生如來家故。」當知聞法眾，全別《維摩經》中娑婆之眾彼此未亡、香積諸徒垢淨全在。當知此類並是見解未真，守一方之淨剎，雖名菩薩，諦道未圓。如是之徒未詳佛意，雖有忻菩提之志願，滯淨剎以居心，彼與法身智身玄隔。是故《法華經》云「不退諸菩薩，其數如恒沙，亦復不能知。」即如《華嚴經》之樂自身與佛身無別、自智與佛智無差，性相含容、一多同別，居法界海之智水，示作魚龍；住涅槃之大宅，現陰陽而化物。主伴自在交映相參，師弟互融因果通徹，並如斯之眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五諸有來眾聞法別者，如《維摩經》中所有來眾，除文殊慈氏等大菩薩眾、舍利弗等影響聲聞，餘外來眾總是三乘之中權學之眾。設有於中菩薩生於諸趣同類俱來，皆欲成就三乘權學漸令增進，未說圓滿諸佛本乘。如《華嚴經》中所有來眾，皆是乘如來乘佛智果德自體法身，具普賢行，而隨影現十方剎海一切道場，還成如來所乘本法，無有一箇三乘根機。設有根機，如盲如聾、不知不覺，猶如盲人對於日月、猶如聾人聞天樂音、如業貧人對天寶藏、如大福德處於地獄，亦如餓鬼臨大海邊。三乘之器道力未窮未迴心者，常居法界海中諸佛境界，與佛同德同身，終不能信，不能知別求佛見。如《華嚴經》云「佛子！設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜，修集種種菩提分法，若未聞此如來不思議功德法門，或時聞已。不信不解不順不入，不得名為真實菩薩，以不能生如來家故。」當知聞法眾，全別《維摩經》中娑婆之眾彼此未亡、香積諸徒垢淨全在。當知此類並是見解未真，守一方之淨剎，雖名菩薩，諦道未圓。如是之徒未詳佛意，雖有忻菩提之志願，滯淨剎以居心，彼與法身智身玄隔。是故《法華經》云「不退諸菩薩，其數如恒沙，亦復不能知。」即如《華嚴經》之樂自身與佛身無別、自智與佛智無差，性相含容、一多同別，居法界海之智水，示作魚龍；住涅槃之大宅，現陰陽而化物。主伴自在交映相參，師弟互融因果通徹，並如斯之眾也。

六設教安立法門別者，此《維摩經》，以淨名居士現少許不思議之通變，令二乘迴心。又處於生死現身有疾，令知染淨無二。又表菩薩大悲有疾，具陳不二之門，建定慧觀智，用彰不求之法最要。故云「夫求法者，於一切法應無所求。」然未似《華嚴經》具陳十住、十行、十迴向、十地、等覺五位六位行相因果同別法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六設教安立法門別者，此《維摩經》，以淨名居士現少許不思議之通變，令二乘迴心。又處於生死現身有疾，令知染淨無二。又表菩薩大悲有疾，具陳不二之門，建定慧觀智，用彰不求之法最要。故云「夫求法者，於一切法應無所求。」然未似《華嚴經》具陳十住、十行、十迴向、十地、等覺五位六位行相因果同別法門。

七淨名菩薩示行別者，淨名為表大悲，示入生死現其病行。《華嚴經》毘盧遮那以大悲示入生死成正覺行，彰大智能出世故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七淨名菩薩示行別者，淨名為表大悲，示入生死現其病行。《華嚴經》毘盧遮那以大悲示入生死成正覺行，彰大智能出世故。

八所闡法門處所別者，說《維摩經》，在毘耶離城菴羅園，及在淨名之室說。《華嚴經》在摩竭國菩提場中，及一切世界及一切塵中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八所闡法門處所別者，說《維摩經》，在毘耶離城菴羅園，及在淨名之室說。《華嚴經》在摩竭國菩提場中，及一切世界及一切塵中說。

九常隨佛眾別者，說《維摩經》時，聲聞為常隨佛眾，但具五百。說《華嚴經》時，總是一乘大菩薩眾為常隨佛眾，具十佛剎微塵數大眾總是具普賢文殊體用等眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九常隨佛眾別者，說《維摩經》時，聲聞為常隨佛眾，但具五百。說《華嚴經》時，總是一乘大菩薩眾為常隨佛眾，具十佛剎微塵數大眾總是具普賢文殊體用等眾。

十所付法藏流通別者，此《維摩經．囑累品》中說「佛告彌勒菩薩言：『彌勒！我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法，付囑於汝。』」故即以其經付囑已成菩薩、已生佛家者。《華嚴經．如來出現品》中付囑流通，即以其經付囑凡夫初心始能見道生在佛家者。何以然者？此經難入，許人能證，以自證故方堪能說。表三乘是權，但以聖勸修證有得法未成實故，所有說法者亦未實故。《華嚴經》云「此經珍寶，不入一切餘眾生手，唯除如來法王真子，生如來家、種如來相諸善根者。佛子！若無此等佛之真子，如是法門不久散滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十所付法藏流通別者，此《維摩經．囑累品》中說「佛告彌勒菩薩言：『彌勒！我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法，付囑於汝。』」故即以其經付囑已成菩薩、已生佛家者。《華嚴經．如來出現品》中付囑流通，即以其經付囑凡夫初心始能見道生在佛家者。何以然者？此經難入，許人能證，以自證故方堪能說。表三乘是權，但以聖勸修證有得法未成實故，所有說法者亦未實故。《華嚴經》云「此經珍寶，不入一切餘眾生手，唯除如來法王真子，生如來家、種如來相諸善根者。佛子！若無此等佛之真子，如是法門不久散滅。」

問曰：若許佛之真子，即十方世界無盡無邊。以世界微塵莫知其數，何須慮此經若無真子即便散滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若許佛之真子，即十方世界無盡無邊。以世界微塵莫知其數，何須慮此經若無真子即便散滅？

答曰：此經義者付囑凡夫，令覺悟入此法門故令生佛家，使其轉教佛種不斷，即令凡夫得入真境。若囑累諸大菩薩，凡夫無緣，諸聖自明。無凡夫修學者，凡夫道中佛種即斷，此經散滅。以此義故，付囑凡夫令修，不付已前大菩薩舊見道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此經義者付囑凡夫，令覺悟入此法門故令生佛家，使其轉教佛種不斷，即令凡夫得入真境。若囑累諸大菩薩，凡夫無緣，諸聖自明。無凡夫修學者，凡夫道中佛種即斷，此經散滅。以此義故，付囑凡夫令修，不付已前大菩薩舊見道者。

一種入道方便同者，《維摩經》云「夫求法者，於一切法應無所求」，及「觀身實相，觀佛亦然。我觀如來，前際不來、後際不去、今即無住」等，是初觀智門略同。於入道行相、門戶次第軌則全別，廣如下明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一種入道方便同者，《維摩經》云「夫求法者，於一切法應無所求」，及「觀身實相，觀佛亦然。我觀如來，前際不來、後際不去、今即無住」等，是初觀智門略同。於入道行相、門戶次第軌則全別，廣如下明。

第七《法華經》會權入實為宗者，此經引彼三乘之人，歸一乘實教故。引眾流而歸大海，攝三乘而還一源，藏法師等前諸大德會為共教，一乘為三乘同聞法故；《華嚴經》為別教，一乘為不與三乘同聞故。參詳此理，會此二門，《法華經》引權器以歸真，《華嚴》者頓大根而直受。雖一乘名合，法事略同；論其軌範、有多差別。今欲備舉事廣難周，略舉十門用知綱目。十門者：一教主別、二放光別、三國土別、四請法主別、五大會莊嚴真化別、六序分之中列眾別、七龍女轉身成佛別、八龍女成佛所居國土別、九六千之眾發心別、十授諸聲聞遠記別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七《法華經》會權入實為宗者，此經引彼三乘之人，歸一乘實教故。引眾流而歸大海，攝三乘而還一源，藏法師等前諸大德會為共教，一乘為三乘同聞法故；《華嚴經》為別教，一乘為不與三乘同聞故。參詳此理，會此二門，《法華經》引權器以歸真，《華嚴》者頓大根而直受。雖一乘名合，法事略同；論其軌範、有多差別。今欲備舉事廣難周，略舉十門用知綱目。十門者：一教主別、二放光別、三國土別、四請法主別、五大會莊嚴真化別、六序分之中列眾別、七龍女轉身成佛別、八龍女成佛所居國土別、九六千之眾發心別、十授諸聲聞遠記別。

一教主別者，說此《法華經》即是化身佛說，還過去滅度多寶佛來證成此經，三世諸佛同共宣說。如《華嚴經》即不然，教主則是毘盧遮那為教主故，即是法報理智真身，具無量相海功德之所莊嚴，三世諸佛同為一際一時法界，報相重重無有障礙。古今一際，非三世故，舊佛非過去、今佛非新出，為根本智性相齊、理事不異故。如是本佛說，頓受大根故，不是化佛故，不似《法華經》有舊滅度多寶如來、今佛出世說《法華經》。以是義故，言教主別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一教主別者，說此《法華經》即是化身佛說，還過去滅度多寶佛來證成此經，三世諸佛同共宣說。如《華嚴經》即不然，教主則是毘盧遮那為教主故，即是法報理智真身，具無量相海功德之所莊嚴，三世諸佛同為一際一時法界，報相重重無有障礙。古今一際，非三世故，舊佛非過去、今佛非新出，為根本智性相齊、理事不異故。如是本佛說，頓受大根故，不是化佛故，不似《法華經》有舊滅度多寶如來、今佛出世說《法華經》。以是義故，言教主別。

二放光別者，說《法華經》雖放眉間毫相果光，所照境界但言萬八千土皆如金色，仍有限量，不稱無邊無量無盡故，但彰果法不彰因位。《華嚴》一部經典，教行因果，表法光明始終具十，後當更明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二放光別者，說《法華經》雖放眉間毫相果光，所照境界但言萬八千土皆如金色，仍有限量，不稱無邊無量無盡故，但彰果法不彰因位。《華嚴》一部經典，教行因果，表法光明始終具十，後當更明。

三國土別者，說《法華經》，三變世界令成淨土，移諸天人置於他土，然後安置他方來眾，變此穢境令成淨剎。說《華嚴經》時，即此娑婆世界即是蓮華藏世界，一一世界互相含入。如經云「一一世界滿十方，十方入一亦無餘，世界不增亦不減，無比功德故如是。」又云「諸佛成道，在一小眾生身中化無量眾，其彼小眾生不知不覺。」只為凡聖同體無移轉相，纖塵之內自他同體，不同《法華》之會移轉人天方明淨剎，此乃對權根自他滯見者之所建立。是故今明國土別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三國土別者，說《法華經》，三變世界令成淨土，移諸天人置於他土，然後安置他方來眾，變此穢境令成淨剎。說《華嚴經》時，即此娑婆世界即是蓮華藏世界，一一世界互相含入。如經云「一一世界滿十方，十方入一亦無餘，世界不增亦不減，無比功德故如是。」又云「諸佛成道，在一小眾生身中化無量眾，其彼小眾生不知不覺。」只為凡聖同體無移轉相，纖塵之內自他同體，不同《法華》之會移轉人天方明淨剎，此乃對權根自他滯見者之所建立。是故今明國土別也。

四請法主別者，說《法華經》時，請法主者即是舍利弗，以為勸請之首。說《華嚴經》時，佛令文殊、普賢隨位菩薩，各自說自位法門為說法首。佛表果法，舉果為因，大悲行成根本智，果體自成，故無言不說也。以大悲行從無作根本智起故，文殊普賢表因位可說，說佛果法示悟眾生。〈阿僧祇品〉世間數法廣大難量，唯佛究竟，不屬五位中因果門故，是佛自位內法門，還佛自說。〈隨好光明功德品〉則是如來自成因果，後佛自說法爾之力，恒常福智光明之法門，示為不屬五位之內行相因果，故佛亦自說。此明佛果無二愚也。除此二品經外，諸餘三十八品，皆是五位之內行相法門，是故佛不自說，總令十信、十住、十行等當位之內菩薩自說，佛但放光表之。其所放光，表法之相，後當廣明。當說《華嚴經》時，一無聲聞及小菩薩為請法主，皆佛果位內諸大菩薩，自相問答安立佛果法門行相，為悟大根者故，頓將佛果直受為因。因即以果為因、果即以因為果，如種種子等。以定慧力，思之可見。是故今言請法主別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四請法主別者，說《法華經》時，請法主者即是舍利弗，以為勸請之首。說《華嚴經》時，佛令文殊、普賢隨位菩薩，各自說自位法門為說法首。佛表果法，舉果為因，大悲行成根本智，果體自成，故無言不說也。以大悲行從無作根本智起故，文殊普賢表因位可說，說佛果法示悟眾生。〈阿僧祇品〉世間數法廣大難量，唯佛究竟，不屬五位中因果門故，是佛自位內法門，還佛自說。〈隨好光明功德品〉則是如來自成因果，後佛自說法爾之力，恒常福智光明之法門，示為不屬五位之內行相因果，故佛亦自說。此明佛果無二愚也。除此二品經外，諸餘三十八品，皆是五位之內行相法門，是故佛不自說，總令十信、十住、十行等當位之內菩薩自說，佛但放光表之。其所放光，表法之相，後當廣明。當說《華嚴經》時，一無聲聞及小菩薩為請法主，皆佛果位內諸大菩薩，自相問答安立佛果法門行相，為悟大根者故，頓將佛果直受為因。因即以果為因、果即以因為果，如種種子等。以定慧力，思之可見。是故今言請法主別。

五大會莊嚴真化別者，如《法華》會，令三千大千世界清淨莊嚴，其諸化眾亦皆充滿，所來諸佛皆云是化。《華嚴經》即不爾，即有十處十會眾，皆滿十方不移本處而充法界，一一身相及身毛孔，國剎重重、菩薩佛身互相徹入，雜類眾生亦皆無礙，身土相徹如影含容。所來之眾不壞法身而隨相好，法身相好一際無差，即相全真無有化也。不同餘教說化說真有相參會，是故今言大會別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五大會莊嚴真化別者，如《法華》會，令三千大千世界清淨莊嚴，其諸化眾亦皆充滿，所來諸佛皆云是化。《華嚴經》即不爾，即有十處十會眾，皆滿十方不移本處而充法界，一一身相及身毛孔，國剎重重、菩薩佛身互相徹入，雜類眾生亦皆無礙，身土相徹如影含容。所來之眾不壞法身而隨相好，法身相好一際無差，即相全真無有化也。不同餘教說化說真有相參會，是故今言大會別也。

六序分之中列眾別者，《法華》會中先列聲聞眾萬二千人俱。次列摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱，此為姨母。次列耶輸陀羅比丘尼，此是佛為太子時夫人。佛為大子時有三夫人：一名瞿夷、二名耶輸、三名摩奴舍。瞿夷是善財童子十地法雲地善知識，表十地法悅能慈，故為法利生。法悅身心，是其妻義。次列菩薩八萬人俱，次列諸天龍鬼等。《華嚴經》即不然，先列菩薩上首，有十佛世界微塵數，不論其從者。次列執金剛神眾以後諸神龍天等眾部類，總有五十五眾，一一部從各別，各各部從各有佛世界微塵數眾，或有部從直言無量。且於初會通菩提場眾有五十五部眾，其於十會之眾，後當更明。大義論之，佛身眾海無邊法界，以重重一一諸身普含容而無際，一身即以法界為量，自他之境不亡法界，即自身遍周，能所之情見絕。約略論之，如是十會列眾，後當更明。從初七會都不聞聲聞之名，八會之中始有比丘之眾，至位方明行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六序分之中列眾別者，《法華》會中先列聲聞眾萬二千人俱。次列摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱，此為姨母。次列耶輸陀羅比丘尼，此是佛為太子時夫人。佛為大子時有三夫人：一名瞿夷、二名耶輸、三名摩奴舍。瞿夷是善財童子十地法雲地善知識，表十地法悅能慈，故為法利生。法悅身心，是其妻義。次列菩薩八萬人俱，次列諸天龍鬼等。《華嚴經》即不然，先列菩薩上首，有十佛世界微塵數，不論其從者。次列執金剛神眾以後諸神龍天等眾部類，總有五十五眾，一一部從各別，各各部從各有佛世界微塵數眾，或有部從直言無量。且於初會通菩提場眾有五十五部眾，其於十會之眾，後當更明。大義論之，佛身眾海無邊法界，以重重一一諸身普含容而無際，一身即以法界為量，自他之境不亡法界，即自身遍周，能所之情見絕。約略論之，如是十會列眾，後當更明。從初七會都不聞聲聞之名，八會之中始有比丘之眾，至位方明行相。

七龍女轉身成佛別者，如《法華經》，龍女於剎那之際，即轉女身具菩薩行，南方成佛。如《華嚴經》即不然，但使自無情見，大智逾明，即萬法體真，無轉變相。如《維摩經》中舍利弗謂天女曰：「何故不轉女身？」天女謂舍利弗：「我十二年來求女人相了不可得。當何所轉？」如菴提遮女謂舍利弗：「自男生我女。當知萬法本自體如，有何可轉？」如《華嚴經．入法界品》中，善財童子善知識，文殊、普賢、比丘、比丘尼、長者、童子、優婆夷、童女、仙人、外道五十三人，各各自具菩薩行、自具佛法，隨諸眾生見身不同，不云有轉。若以法眼觀，無俗不真；若以世間肉眼觀，無真不俗。以《法華經》對權教三根見未盡者令成信種，且將女相速轉成佛，令生奇特，方始發心趣真知見，不堪本法而起善根。此明且引三權令歸一實。又破彼時劫定執三僧祇，令於剎那證三世性本來一際，無始無終稱法平等，裂三乘之見網、撤菩薩之草菴、令歸法界之門、入佛之真實宅，故令龍女成佛。明非過去久修，年始八歲。又表今非舊學，轉女時分不逾剎那，具行佛果無虧毫念。法本如是，自體無時，權學三根自將見隔，自迷實法返稱為化，不知躬已事如斯，全處宅中猶懷滯見。云何界外玄指僧祇？此見不離，定乖永劫；迴心見謝，方始舊居。何如此時滅諸見業，徒煩多劫苦因方迴。《華嚴經》法界緣起門，明凡聖一真，猶存見隔，見在即凡，情亡即佛。稱性緣起，俯仰進退屈身謙敬皆菩薩行，無有一法可轉變相、有生住滅，是故不同龍女轉身成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七龍女轉身成佛別者，如《法華經》，龍女於剎那之際，即轉女身具菩薩行，南方成佛。如《華嚴經》即不然，但使自無情見，大智逾明，即萬法體真，無轉變相。如《維摩經》中舍利弗謂天女曰：「何故不轉女身？」天女謂舍利弗：「我十二年來求女人相了不可得。當何所轉？」如菴提遮女謂舍利弗：「自男生我女。當知萬法本自體如，有何可轉？」如《華嚴經．入法界品》中，善財童子善知識，文殊、普賢、比丘、比丘尼、長者、童子、優婆夷、童女、仙人、外道五十三人，各各自具菩薩行、自具佛法，隨諸眾生見身不同，不云有轉。若以法眼觀，無俗不真；若以世間肉眼觀，無真不俗。以《法華經》對權教三根見未盡者令成信種，且將女相速轉成佛，令生奇特，方始發心趣真知見，不堪本法而起善根。此明且引三權令歸一實。又破彼時劫定執三僧祇，令於剎那證三世性本來一際，無始無終稱法平等，裂三乘之見網、撤菩薩之草菴、令歸法界之門、入佛之真實宅，故令龍女成佛。明非過去久修，年始八歲。又表今非舊學，轉女時分不逾剎那，具行佛果無虧毫念。法本如是，自體無時，權學三根自將見隔，自迷實法返稱為化，不知躬已事如斯，全處宅中猶懷滯見。云何界外玄指僧祇？此見不離，定乖永劫；迴心見謝，方始舊居。何如此時滅諸見業，徒煩多劫苦因方迴。《華嚴經》法界緣起門，明凡聖一真，猶存見隔，見在即凡，情亡即佛。稱性緣起，俯仰進退屈身謙敬皆菩薩行，無有一法可轉變相、有生住滅，是故不同龍女轉身成佛。

八龍女成佛所居國土別者，即言南方無垢世界，非此娑婆。解云：心得應真，故稱無垢。正順本覺，故號南方，為南北為正故。又南方為明、為虛，南為离，离中虛。八卦中离法，心心虛無故，即還依世俗八卦表之。餘方雖無八卦之名，其方法是一法也。故雖然理既如是，有理即有事故，還須有國，眾所歸依。若有別住南方，自他彼此猶隔，此乃猶順三乘，分別引權根而生信解，遷就佛乘，故為三乘餘執勢分難摧。且有一分迴心，自他之情未絕。不同《華嚴》頓印法界之體，自他相徹，一一微塵之內住因陀羅網之門。是故今言所居國土別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八龍女成佛所居國土別者，即言南方無垢世界，非此娑婆。解云：心得應真，故稱無垢。正順本覺，故號南方，為南北為正故。又南方為明、為虛，南為离，离中虛。八卦中离法，心心虛無故，即還依世俗八卦表之。餘方雖無八卦之名，其方法是一法也。故雖然理既如是，有理即有事故，還須有國，眾所歸依。若有別住南方，自他彼此猶隔，此乃猶順三乘，分別引權根而生信解，遷就佛乘，故為三乘餘執勢分難摧。且有一分迴心，自他之情未絕。不同《華嚴》頓印法界之體，自他相徹，一一微塵之內住因陀羅網之門。是故今言所居國土別。

九六千之眾發心別者，如《法華經》云「龍女成佛時，娑婆世界菩薩聲聞，舉眾皆遙見龍女成佛，普為時會人天說法。心大歡喜，悉遙敬禮。」又下文娑婆世界三千眾生住不退地，三千眾生達菩提心而得受記。智積菩薩及舍利弗，一切眾會默然信受。雖智積菩薩及舍利弗而為智士，寄在迷流，為利啟蒙，故遣教行益濟凡學，令成軌躅。娑婆之眾既遙敬禮，六千發意彼此未亡，俱順三乘權學有為菩提，未得普門法界本覺菩提自他同體。以是義故，有遙敬禮。《華嚴經》即不然，即以普門法界普見法門、如來藏身三昧境因陀羅網莊嚴法門，世界海旋重重妙智一時同得，為一證一切證、一斷一切斷故。即自身之內有十方諸佛剎剎海莊嚴，佛身之內即自身之境，重重隱現。十方世界法合如斯，猶如眾流歸於大海，雖未入海潤性無差，若入大海皆同醎味。一切眾生亦復如是，迷之與悟雖然有殊，本來佛海元本不出。云何《法華經》中娑婆之眾有遙敬禮？以此事儀法則與《華嚴》全別。只如〈法界品〉內六千之眾，剎那十眼逾明；五百小童，一生十身咸證，餘眾皆爾。善財南詢諸友，佛果慈氐已圓，復入普賢之身，法門總備、理事齊亘，無法不彰。法界既處塵中，何得有遙敬禮？是故今言六千之眾發心別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九六千之眾發心別者，如《法華經》云「龍女成佛時，娑婆世界菩薩聲聞，舉眾皆遙見龍女成佛，普為時會人天說法。心大歡喜，悉遙敬禮。」又下文娑婆世界三千眾生住不退地，三千眾生達菩提心而得受記。智積菩薩及舍利弗，一切眾會默然信受。雖智積菩薩及舍利弗而為智士，寄在迷流，為利啟蒙，故遣教行益濟凡學，令成軌躅。娑婆之眾既遙敬禮，六千發意彼此未亡，俱順三乘權學有為菩提，未得普門法界本覺菩提自他同體。以是義故，有遙敬禮。《華嚴經》即不然，即以普門法界普見法門、如來藏身三昧境因陀羅網莊嚴法門，世界海旋重重妙智一時同得，為一證一切證、一斷一切斷故。即自身之內有十方諸佛剎剎海莊嚴，佛身之內即自身之境，重重隱現。十方世界法合如斯，猶如眾流歸於大海，雖未入海潤性無差，若入大海皆同醎味。一切眾生亦復如是，迷之與悟雖然有殊，本來佛海元本不出。云何《法華經》中娑婆之眾有遙敬禮？以此事儀法則與《華嚴》全別。只如〈法界品〉內六千之眾，剎那十眼逾明；五百小童，一生十身咸證，餘眾皆爾。善財南詢諸友，佛果慈氐已圓，復入普賢之身，法門總備、理事齊亘，無法不彰。法界既處塵中，何得有遙敬禮？是故今言六千之眾發心別。

十授聲聞遠記別者，為《法華》之中，龍女雖復頓印法界無時之門，全彰佛果。三乘權學有信順之心，餘風未殄，未能頓證，遠劫方登，故受遠記。不同《華嚴》，迷則處凡，悟則是佛。設有餘習，以佛知見而用治之。無佛知見，但成折伏，不得入佛駛水之流，還經遠劫方能入也。為三乘初心信根下劣故，不能離縛，籠繫煩多樂著生死。雖求出世，根器下劣，滯住退還。如來於是，以生老病死、無常不淨、剎那滅壞、念念不住如是等觀，使令觀之，令生厭離，厭離心成，心居淨穢。如來於化教之中，為此根故，雖復勸修悲智以求佛果，仍推淨土在於餘方。為彼三乘見分未亡，見此娑婆恒常是穢，說因說果，破彼疑心暫化令淨，攝却神力還常見穢。三乘教即自有明文。即因斯無常觀智習性難迴，龍女雖頓示佛乘，雖信未能即證。以是義故，《法華》會內所受記別，皆蒙遠劫。《法華》漸引來歸，《華嚴》常時直授，發心即佛故。以此義故，行根不同。同門有二：一乘如來乘直至道場。如來乘者即一乘也。如《華嚴經．賢首品》中，「一切世間群生類，尠有欲求聲聞乘，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有，求大乘者猶為易，能信此法甚為難。」又經云「若有諸眾生，其心厭沒者，為說聲聞道，令離於眾苦。若復有眾生，其心少明利，為說因緣法，令得辟支佛。若復有眾生，樂學慈悲心，廣饒益眾生，為說菩薩道。若復有眾生，決定樂大事，為示於佛身，轉無盡佛法。」此乃《華嚴經》中分四乘義也。如《法華經》中，門前三駕且示權門，露地白牛方明正教。唯有一乘法，無二亦無三。二三門外之權宗，方明露地之實教。四乘契會，二教共同，施設化儀各有差殊。又《法華經》云「唯此一事實，餘二即非真。」准此一文，似立三乘。論其契會，還成四法。唯此一事實者，即佛乘事實。餘二者，即菩薩大乘，通緣覺聲聞是餘二，為緣覺聲聞厭苦相似故。足為龜鏡，可以明鑑。二龍女一剎那之際，印三世性。又從凡夫，即聖不移毫分，此乃與善財童子解行入道法門略同。善財一生成佛者，不離剎那際證三世性古今總齊，還與龍女一剎那際轉身具行成佛一時總畢，皆稱本法，法如是故。立時劫者，眾生情塵也，善財證此名為一生。三世時劫既盡，更有何生？故名為一生。諸餘施設十種不同，前已論訖。龍女轉身、善財不變，為轉無所轉有異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十授聲聞遠記別者，為《法華》之中，龍女雖復頓印法界無時之門，全彰佛果。三乘權學有信順之心，餘風未殄，未能頓證，遠劫方登，故受遠記。不同《華嚴》，迷則處凡，悟則是佛。設有餘習，以佛知見而用治之。無佛知見，但成折伏，不得入佛駛水之流，還經遠劫方能入也。為三乘初心信根下劣故，不能離縛，籠繫煩多樂著生死。雖求出世，根器下劣，滯住退還。如來於是，以生老病死、無常不淨、剎那滅壞、念念不住如是等觀，使令觀之，令生厭離，厭離心成，心居淨穢。如來於化教之中，為此根故，雖復勸修悲智以求佛果，仍推淨土在於餘方。為彼三乘見分未亡，見此娑婆恒常是穢，說因說果，破彼疑心暫化令淨，攝却神力還常見穢。三乘教即自有明文。即因斯無常觀智習性難迴，龍女雖頓示佛乘，雖信未能即證。以是義故，《法華》會內所受記別，皆蒙遠劫。《法華》漸引來歸，《華嚴》常時直授，發心即佛故。以此義故，行根不同。同門有二：一乘如來乘直至道場。如來乘者即一乘也。如《華嚴經．賢首品》中，「一切世間群生類，尠有欲求聲聞乘，求緣覺者轉復少，求大乘者甚希有，求大乘者猶為易，能信此法甚為難。」又經云「若有諸眾生，其心厭沒者，為說聲聞道，令離於眾苦。若復有眾生，其心少明利，為說因緣法，令得辟支佛。若復有眾生，樂學慈悲心，廣饒益眾生，為說菩薩道。若復有眾生，決定樂大事，為示於佛身，轉無盡佛法。」此乃《華嚴經》中分四乘義也。如《法華經》中，門前三駕且示權門，露地白牛方明正教。唯有一乘法，無二亦無三。二三門外之權宗，方明露地之實教。四乘契會，二教共同，施設化儀各有差殊。又《法華經》云「唯此一事實，餘二即非真。」准此一文，似立三乘。論其契會，還成四法。唯此一事實者，即佛乘事實。餘二者，即菩薩大乘，通緣覺聲聞是餘二，為緣覺聲聞厭苦相似故。足為龜鏡，可以明鑑。二龍女一剎那之際，印三世性。又從凡夫，即聖不移毫分，此乃與善財童子解行入道法門略同。善財一生成佛者，不離剎那際證三世性古今總齊，還與龍女一剎那際轉身具行成佛一時總畢，皆稱本法，法如是故。立時劫者，眾生情塵也，善財證此名為一生。三世時劫既盡，更有何生？故名為一生。諸餘施設十種不同，前已論訖。龍女轉身、善財不變，為轉無所轉有異故。