阿毘達磨俱舍釋論
婆藪盤豆造 陳 真諦譯22卷CBETA T1559大于一万字 36 h
向佛经 GPT 提问
第 21 卷
阿毘達磨俱舍釋論卷第二十一
阿毘達磨俱舍釋論卷第二十一
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婆藪盤豆造
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陳天竺三藏真諦譯
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分別三摩跋提品第八
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由依止智慧一切功德，謂智慧種類，分別說已，別性類功德今當分別說。是故最初依定應作分別說，由一切功德依止彼故。偈曰：四定有二種。釋曰：若略說，定有二種，由生得定、修得定差別故。復次此定唯有四種，謂初定、二定、三定、四定。此中受生中定不應更說。於分別世間品中，偈曰：生得定已說。釋曰：云何說？各各定三地，四定有八地。修得定必定應說，故說此言。偈曰：修定善一類。釋曰：若不分別，唯心善一類名定，是三摩提性故。偈曰：共伴類五陰。釋曰：若分別諸定共隨行相應法，應知五陰為性。何法名一類？謂一境等。若爾，唯心一境成定，非別類心法成定。不說諸心是定，由彼法諸心成一類故，說彼法為定，彼法名一類。為不如此耶？一切心剎那剎那滅故，皆是一類。若汝言：第二心從此境不散故，是一類。是義不然，於相應法中定大地應無用，由此是三摩提，是故諸心共緣一境。汝何故不許此義？若言由定大地故諸心成一類，應立一切心皆成一類，此亦成失。是義不然，由此定勢力弱故。經部師說：是心同一類，故說名定。何以故？三摩提者，謂依心學，心清淨為勝，經中說名四定。餘師說：如此定者，名持訶那。持訶那是何義？由此得知得見，故名持訶那。何以故？若心得定，則能如實知見。此名以思量為義，思者即是般若。此悉檀作如此說。若爾，一切三摩提皆應名持訶那，由一類能令如實知見故。是義不然，於勝類中立彼名故，譬如作光名曰。於中與何勝法類相應？若定與分相應，此定則與勝類相應。何以故？此共奢摩他、毘鉢舍那雙生起故，故說為現法安樂住及遲速樂行。由彼最明了思量故，故彼是勝類。若善一類名持訶那，有染污云何名持訶那？由邪思惟故。若爾，則有大過之失。是義不然，於相似中由但立名故，譬如壞種子，故佛世尊亦說惡法為持訶那。復次是善一類，有何相名初定？乃至是善一類，有何相名第四定？偈曰：有觀及喜樂。釋曰：覺觀喜樂相應善一類，說名初定。由說觀覺，即被說覺觀，如火及烟相應行故。有不相離相離故，無有觀有喜樂與覺相離。所餘三定，偈曰：前前分所離。釋曰：善一類言流。覺觀所離但有喜樂，是第二定。覺觀喜所離但有樂，是第三定。覺觀喜樂所離但有捨，是第四定。如說四定，偈曰：無色爾。釋曰：無色有幾種？義與定同。彼亦有二種，由修得、生得故。亦有四種，由減損想故。是彼生得，於前已說，謂無色界無處。由生有四種，聚同分及命，依此心相續，修得無色定。若不分別，但以善一類為性。由此義，無色定與四定同。偈曰：四陰
由依止智慧一切功德，謂智慧種類，分別說已，別性類功德今當分別說。是故最初依定應作分別說，由一切功德依止彼故。偈曰：四定有二種。釋曰：若略說，定有二種，由生得定、修得定差別故。復次此定唯有四種，謂初定、二定、三定、四定。此中受生中定不應更說。於分別世間品中，偈曰：生得定已說。釋曰：云何說？各各定三地，四定有八地。修得定必定應說，故說此言。偈曰：修定善一類。釋曰：若不分別，唯心善一類名定，是三摩提性故。偈曰：共伴類五陰。釋曰：若分別諸定共隨行相應法，應知五陰為性。何法名一類？謂一境等。若爾，唯心一境成定，非別類心法成定。不說諸心是定，由彼法諸心成一類故，說彼法為定，彼法名一類。為不如此耶？一切心剎那剎那滅故，皆是一類。若汝言：第二心從此境不散故，是一類。是義不然，於相應法中定大地應無用，由此是三摩提，是故諸心共緣一境。汝何故不許此義？若言由定大地故諸心成一類，應立一切心皆成一類，此亦成失。是義不然，由此定勢力弱故。經部師說：是心同一類，故說名定。何以故？三摩提者，謂依心學，心清淨為勝，經中說名四定。餘師說：如此定者，名持訶那。持訶那是何義？由此得知得見，故名持訶那。何以故？若心得定，則能如實知見。此名以思量為義，思者即是般若。此悉檀作如此說。若爾，一切三摩提皆應名持訶那，由一類能令如實知見故。是義不然，於勝類中立彼名故，譬如作光名曰。於中與何勝法類相應？若定與分相應，此定則與勝類相應。何以故？此共奢摩他、毘鉢舍那雙生起故，故說為現法安樂住及遲速樂行。由彼最明了思量故，故彼是勝類。若善一類名持訶那，有染污云何名持訶那？由邪思惟故。若爾，則有大過之失。是義不然，於相似中由但立名故，譬如壞種子，故佛世尊亦說惡法為持訶那。復次是善一類，有何相名初定？乃至是善一類，有何相名第四定？偈曰：有觀及喜樂。釋曰：覺觀喜樂相應善一類，說名初定。由說觀覺，即被說覺觀，如火及烟相應行故。有不相離相離故，無有觀有喜樂與覺相離。所餘三定，偈曰：前前分所離。釋曰：善一類言流。覺觀所離但有喜樂，是第二定。覺觀喜所離但有樂，是第三定。覺觀喜樂所離但有捨，是第四定。如說四定，偈曰：無色爾。釋曰：無色有幾種？義與定同。彼亦有二種，由修得、生得故。亦有四種，由減損想故。是彼生得，於前已說，謂無色界無處。由生有四種，聚同分及命，依此心相續，修得無色定。若不分別，但以善一類為性。由此義，無色定與四定同。偈曰：四陰
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。釋曰：若分別諸定共隨行相應法，應知四陰為性，無隨行色故。偈曰：寂離下地生。釋曰：空遍入從寂離第四定生，識遍入從寂離空遍入生，無所有遍入從寂離識遍入生，非想非非想遍入從寂離無所有遍入生。無色定由此故成四。何法名寂離？由此道彼解脫他地故，說此道名寂離，彼定至得離欲故。是四無色定，偈曰：制伏色想名，共三種近分。釋曰：空遍入近分定，緣第四定為境界故，未得制伏色想名。何以故？於中制伏色想未竟故，未得滅離。是前所說，無色界但有四陰。此言不成就，謂於無色界無色。若無色界有色，云何說為無色界？由色細故，譬如阿賓伽羅執彼所有色。其相云何？若唯有身口護色。身口既無，云何得有身口護色？若無四大，說有四大所造色，無如此義。若汝言：如無流護。是義不然，由有流四大有故。於說彼三摩跋提中乃至有撥言，謂無色等想。若彼有身，必定有色根，云何許彼有細色？若汝執由身量極細故說無色，於不可見色水蟲應成無色。若汝執彼色極淨故說無色，於中陰及色界亦應立為無色。若汝執由無勝彼淨色故說無色，則但有頂成無色，所餘應非。何以故？如修三摩跋提，三摩跋提生差別亦爾。彼定生色，由非下地根所取故。於彼有何差別？若汝言二界名隨義立，第三界名非隨義立。此中以何道理為證？由說壽命煖觸相應故，如二蘆束互相依持。名色及識，由說互相依故，於十二緣生中說依識名色生、依名色識生。復有別證，離色乃至離行，由撥識去來故，是故於無色界有色義成。是義不然，應更思量故。此義必定應共思量，謂說壽命暖觸相應義，此言為依欲界壽命說、為依一切壽命說？名色及識互相依言，為依欲界色界識說、為依一切識說？說名色依識生言、說識依名色生言，此中為一切識以名色為依、一切名色以識為依？為不皆爾？此中說離色等撥識去來言，為離一切色等撥識去來義、為隨離一？若汝言：由佛不分別故，不可自分別思量。是義不然，有大過之失故，是外煖觸不應成與壽命相離。復次外色應依止名，由不分別說故。由佛說四識住及四食，於色無色界應有段食及色識住。若汝言：說過用段食諸天，及說喜食諸天。由此言故，無大過之失。於無色亦應爾，不應立有色，由佛說無色是一切色出離故。如經言：是寂靜解脫，過一切色是無色。復有說有眾生無色。復有說由過一切色想及有礙想故，知無色界中無色。何以故？若彼實有色，彼必定應生想分別自色。若汝執觀下地麁色故說無色。是義不然。何以故？於段食中此義應同，四定出離下地故，於中應立無色。云何不說彼是受
。釋曰：若分別諸定共隨行相應法，應知四陰為性，無隨行色故。偈曰：寂離下地生。釋曰：空遍入從寂離第四定生，識遍入從寂離空遍入生，無所有遍入從寂離識遍入生，非想非非想遍入從寂離無所有遍入生。無色定由此故成四。何法名寂離？由此道彼解脫他地故，說此道名寂離，彼定至得離欲故。是四無色定，偈曰：制伏色想名，共三種近分。釋曰：空遍入近分定，緣第四定為境界故，未得制伏色想名。何以故？於中制伏色想未竟故，未得滅離。是前所說，無色界但有四陰。此言不成就，謂於無色界無色。若無色界有色，云何說為無色界？由色細故，譬如阿賓伽羅執彼所有色。其相云何？若唯有身口護色。身口既無，云何得有身口護色？若無四大，說有四大所造色，無如此義。若汝言：如無流護。是義不然，由有流四大有故。於說彼三摩跋提中乃至有撥言，謂無色等想。若彼有身，必定有色根，云何許彼有細色？若汝執由身量極細故說無色，於不可見色水蟲應成無色。若汝執彼色極淨故說無色，於中陰及色界亦應立為無色。若汝執由無勝彼淨色故說無色，則但有頂成無色，所餘應非。何以故？如修三摩跋提，三摩跋提生差別亦爾。彼定生色，由非下地根所取故。於彼有何差別？若汝言二界名隨義立，第三界名非隨義立。此中以何道理為證？由說壽命煖觸相應故，如二蘆束互相依持。名色及識，由說互相依故，於十二緣生中說依識名色生、依名色識生。復有別證，離色乃至離行，由撥識去來故，是故於無色界有色義成。是義不然，應更思量故。此義必定應共思量，謂說壽命暖觸相應義，此言為依欲界壽命說、為依一切壽命說？名色及識互相依言，為依欲界色界識說、為依一切識說？說名色依識生言、說識依名色生言，此中為一切識以名色為依、一切名色以識為依？為不皆爾？此中說離色等撥識去來言，為離一切色等撥識去來義、為隨離一？若汝言：由佛不分別故，不可自分別思量。是義不然，有大過之失故，是外煖觸不應成與壽命相離。復次外色應依止名，由不分別說故。由佛說四識住及四食，於色無色界應有段食及色識住。若汝言：說過用段食諸天，及說喜食諸天。由此言故，無大過之失。於無色亦應爾，不應立有色，由佛說無色是一切色出離故。如經言：是寂靜解脫，過一切色是無色。復有說有眾生無色。復有說由過一切色想及有礙想故，知無色界中無色。何以故？若彼實有色，彼必定應生想分別自色。若汝執觀下地麁色故說無色。是義不然。何以故？於段食中此義應同，四定出離下地故，於中應立無色。云何不說彼是受
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等出離？由是下地受等出離故。彼已過一切種色類，不過一切種受等類，是故說彼但是色出離非受等。由有不說出離有者，由有不得出離有故，不能出離一切有及永出離有故。復次佛世尊，於色定中，說言於色定中若有色類乃至識類。於無色定中，說言於無色定中若有受類乃至識類。於無色界若有色類，云何不說若有色類言耶？是故偈曰：無色定無色。釋曰：由此二證，應知於無色界必定無色。說有色者，此是邪言，與理相違故。若爾，於彼中無量劫色相續已斷絕，後從彼退時，色云何更生？偈曰：更生色從心。釋曰：色從心更生。昔時色報因所熏習故，此心有功能生於今色。若不依止色，心云何得生起？云何不得生起？此中非所曾見故。若爾，離段食，於色界中不應得生起。何以故？此中非所曾見故。於前已說，此依止能令彼心相續生起。說此義已，復次此義今當說。為空無邊入等必定以空等為境界故說彼以此名、為不爾？非。此云何？前三者，偈曰：空無邊及識，無邊無所有，由加行立名。釋曰：空無邊、識無邊、無所有，彼作如此思惟：得修觀行，因此加行。是故彼如次第得此三名。偈曰：昧故非想非。釋曰：由想軟昧故，說名非想非非想。何以故？彼想不明了、非全無想。若彼於中修如此觀行，想即是病、想即是癰、想即是刺，無想即是癡闇，是寂靜、是美妙，謂非想非非想入。雖然，不由此加行立名。云何？彼執如此觀行，決定應釋曰相微細故。此義於前已說。偈曰：如此根本定，八物。釋曰：根本定若約實法：唯有八物：謂四色定、四無色定。此中偈曰：有三種，七。釋曰：除有頂，所餘七定各有三種。何者為三？偈曰：有噉，清淨、無流。釋曰：此七定有與噉味相應，有清淨、有無流。偈曰：第八，二。釋曰：第八是有頂，此定有二種，有與噉味相應，有清淨，無無流。復次此中，偈曰：噉味相應定，有愛。釋曰：噉味謂貪愛味是定所有功德，緣此起愛欲心。愛欲即是能噉故，說貪愛所染污定，名與噉味相應。偈曰：世間淨，清淨。釋曰：世間定法若善為性，說名清淨，與無貪等白淨法相應故。復次此中何定是噉味相應所噉？偈曰：是堪噉。釋曰：是所堪噉即是清淨三摩跋提法。此法是彼所噉，必從一剎那等已滅。若是所噉則已出，彼能噉即是所修觀。偈曰：出世定無流。釋曰：出世三摩跋提法是名無流。此三摩跋提法中，唯四持訶那有分，四無色定無分。此中偈曰：於初有五分。釋曰：初持訶那中有五分。五者，偈曰：覺觀喜樂住。釋曰：覺觀喜樂善一類，此五於定能引治安，依體故說為五分。此五分中第五，
等出離？由是下地受等出離故。彼已過一切種色類，不過一切種受等類，是故說彼但是色出離非受等。由有不說出離有者，由有不得出離有故，不能出離一切有及永出離有故。復次佛世尊，於色定中，說言於色定中若有色類乃至識類。於無色定中，說言於無色定中若有受類乃至識類。於無色界若有色類，云何不說若有色類言耶？是故偈曰：無色定無色。釋曰：由此二證，應知於無色界必定無色。說有色者，此是邪言，與理相違故。若爾，於彼中無量劫色相續已斷絕，後從彼退時，色云何更生？偈曰：更生色從心。釋曰：色從心更生。昔時色報因所熏習故，此心有功能生於今色。若不依止色，心云何得生起？云何不得生起？此中非所曾見故。若爾，離段食，於色界中不應得生起。何以故？此中非所曾見故。於前已說，此依止能令彼心相續生起。說此義已，復次此義今當說。為空無邊入等必定以空等為境界故說彼以此名、為不爾？非。此云何？前三者，偈曰：空無邊及識，無邊無所有，由加行立名。釋曰：空無邊、識無邊、無所有，彼作如此思惟：得修觀行，因此加行。是故彼如次第得此三名。偈曰：昧故非想非。釋曰：由想軟昧故，說名非想非非想。何以故？彼想不明了、非全無想。若彼於中修如此觀行，想即是病、想即是癰、想即是刺，無想即是癡闇，是寂靜、是美妙，謂非想非非想入。雖然，不由此加行立名。云何？彼執如此觀行，決定應釋曰相微細故。此義於前已說。偈曰：如此根本定，八物。釋曰：根本定若約實法：唯有八物：謂四色定、四無色定。此中偈曰：有三種，七。釋曰：除有頂，所餘七定各有三種。何者為三？偈曰：有噉，清淨、無流。釋曰：此七定有與噉味相應，有清淨、有無流。偈曰：第八，二。釋曰：第八是有頂，此定有二種，有與噉味相應，有清淨，無無流。復次此中，偈曰：噉味相應定，有愛。釋曰：噉味謂貪愛味是定所有功德，緣此起愛欲心。愛欲即是能噉故，說貪愛所染污定，名與噉味相應。偈曰：世間淨，清淨。釋曰：世間定法若善為性，說名清淨，與無貪等白淨法相應故。復次此中何定是噉味相應所噉？偈曰：是堪噉。釋曰：是所堪噉即是清淨三摩跋提法。此法是彼所噉，必從一剎那等已滅。若是所噉則已出，彼能噉即是所修觀。偈曰：出世定無流。釋曰：出世三摩跋提法是名無流。此三摩跋提法中，唯四持訶那有分，四無色定無分。此中偈曰：於初有五分。釋曰：初持訶那中有五分。五者，偈曰：覺觀喜樂住。釋曰：覺觀喜樂善一類，此五於定能引治安，依體故說為五分。此五分中第五，
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彼說亦定亦分，所餘但分非定。若實說如四分軍，五分持訶那亦爾。偈曰：熹等及內淨，於第二四分。釋曰：於第二持訶那有四分，一內澄淨、二熹、三樂、四善一類，此四應知如前。偈曰：第三有五分，捨念慧樂住。釋曰：於第三持訶那有五分，一捨、二念、三慧、四樂、五住，住即是善一類。何以故？住是三摩提別名故。如經言：何者為三摩提？是心住於正境於正位。由此經故，知住是三摩提別名。偈曰：最後有四分，中受捨念住。釋曰：第四持訶那是最後，於中有四分，謂非苦非樂受、捨清淨念、清淨、善一類。若依如此文，定分有十八，初定三定各有五分，二定四定各有四分故。如此數由名立，若由實物，偈曰：實物有十一。釋曰：初定分有五，於第二內澄淨增，於第三捨念、慧、樂增，於第四非苦非樂受增，由此義故有十一，是故說。若分在於初定，於第二為是分不？有四句。第一句是覺觀，第二句是內澄淨，第三句是喜樂善一類，第四句除前所說是餘法。如此一切定分，皆應以四句更互相攝。云何於第三定中說樂為別物？由此樂於第三定成受樂。於前二定中，偈曰：輕安樂前二。釋曰：於第一第二定，是輕安說名樂。於前二輕安樂，於第三是受樂。此義云何成？前二持訶那與樂根不相應故。何以故？於前二定中所說樂，不應成身樂，入觀人五識不有故。不可立為心樂，已說為喜故。喜者謂心踊躍。喜樂二種，一時俱生，無如此義。喜樂或於定中遞互生起。此不可執，由說定有五分故。有餘師說：於前三定中，心地樂根皆悉不有，但安立身樂根以為彼分。若爾，經中云何說如此？經云：何者為樂根？緣能起樂觸，身心受樂。所愛勝受類，說此名樂根。此文不知何人所增加。何以故？於一切部中唯有身樂文故。文言修觀人由身正受樂，此義由自名所說故。若汝執由心身受者，若作此說得何功德？於第四定輕安最極，不說為樂故。若汝言：是輕安隨順樂受故，亦得說名樂。是義不然，第三定中何故不說輕安名樂？若汝言：由為捨所損害故。是義不然，由捨彼增進故，品類勝前二故。復次由經輕安與樂有差別，如經言：是時聖弟子，從輕安生喜，由身證已生起，此已於其中住。於此經中由別說輕安及樂，是故知輕安非樂。若汝言：正入觀人身識云何生？此不相違。何以故？有風從三摩提生，名輕安，與樂受相符，依內起遍滿身故。若汝言：由外散亂即便退定。是義不然，從定生，依內身起，由此身樂與定相隨故，無有退義。若汝言：身識起時，觀行人即出定。是義不然，由前言所成故。若汝言：由欲界所生身根，色界相應觸
彼說亦定亦分，所餘但分非定。若實說如四分軍，五分持訶那亦爾。偈曰：熹等及內淨，於第二四分。釋曰：於第二持訶那有四分，一內澄淨、二熹、三樂、四善一類，此四應知如前。偈曰：第三有五分，捨念慧樂住。釋曰：於第三持訶那有五分，一捨、二念、三慧、四樂、五住，住即是善一類。何以故？住是三摩提別名故。如經言：何者為三摩提？是心住於正境於正位。由此經故，知住是三摩提別名。偈曰：最後有四分，中受捨念住。釋曰：第四持訶那是最後，於中有四分，謂非苦非樂受、捨清淨念、清淨、善一類。若依如此文，定分有十八，初定三定各有五分，二定四定各有四分故。如此數由名立，若由實物，偈曰：實物有十一。釋曰：初定分有五，於第二內澄淨增，於第三捨念、慧、樂增，於第四非苦非樂受增，由此義故有十一，是故說。若分在於初定，於第二為是分不？有四句。第一句是覺觀，第二句是內澄淨，第三句是喜樂善一類，第四句除前所說是餘法。如此一切定分，皆應以四句更互相攝。云何於第三定中說樂為別物？由此樂於第三定成受樂。於前二定中，偈曰：輕安樂前二。釋曰：於第一第二定，是輕安說名樂。於前二輕安樂，於第三是受樂。此義云何成？前二持訶那與樂根不相應故。何以故？於前二定中所說樂，不應成身樂，入觀人五識不有故。不可立為心樂，已說為喜故。喜者謂心踊躍。喜樂二種，一時俱生，無如此義。喜樂或於定中遞互生起。此不可執，由說定有五分故。有餘師說：於前三定中，心地樂根皆悉不有，但安立身樂根以為彼分。若爾，經中云何說如此？經云：何者為樂根？緣能起樂觸，身心受樂。所愛勝受類，說此名樂根。此文不知何人所增加。何以故？於一切部中唯有身樂文故。文言修觀人由身正受樂，此義由自名所說故。若汝執由心身受者，若作此說得何功德？於第四定輕安最極，不說為樂故。若汝言：是輕安隨順樂受故，亦得說名樂。是義不然，第三定中何故不說輕安名樂？若汝言：由為捨所損害故。是義不然，由捨彼增進故，品類勝前二故。復次由經輕安與樂有差別，如經言：是時聖弟子，從輕安生喜，由身證已生起，此已於其中住。於此經中由別說輕安及樂，是故知輕安非樂。若汝言：正入觀人身識云何生？此不相違。何以故？有風從三摩提生，名輕安，與樂受相符，依內起遍滿身故。若汝言：由外散亂即便退定。是義不然，從定生，依內身起，由此身樂與定相隨故，無有退義。若汝言：身識起時，觀行人即出定。是義不然，由前言所成故。若汝言：由欲界所生身根，色界相應觸
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識不應得生。是義不然，自輕安識生故。若爾，身根所領觸及身識，應成無流。勿有一分有流、一分無流。由說身輕安為覺分，是義可然。若汝言：由隨順覺分故說為覺分。無流義亦應爾。若汝言：此執與經相違。經云：何者名有流法？一切眼根乃至觸塵。是故相違。是義不然，由依別觸身識別意說故。若汝言：於無流法，無一分有流一分無流。是義不然，不俱時起故。於中復有何失？若汝言：樂及喜不並起故，初定應無五分。是義不然，依應有義說故，譬如說覺觀。若汝言：此義未成，由譬不成就故。是義不然，由麁細二心一時相違故。由汝不說此義中過失故，是故於初定五分中，由減二三四分故，安立第二定等。由此義故，於初定說有五分。為欲減前安立後定故，是故不減想等？若不爾，云何唯五為分？若汝言：由有益故立別分。是義不然，覺觀二法於念慧中最有益故。有諸部師作如此諍論。宿舊諸師不說如此，不隨可知所有法立為定分。是故彼執應須思量。何法名內澄淨？覺觀散動滅離故，相續清淨流，說名內澄淨。何以故？如江有浪。由覺觀散動故，此相續生起，不得清淨。若爾，此非別物，云何由此實物定分有十一？是故偈曰：信根內淨。釋曰：有別物謂信根，此人由得第二定地故，於出離寂靜地中生起決信故，此中說信根，為內澄淨。有餘師說：覺觀三摩提內澄淨，悉非別物。若彼非實別物，云何成心法？心位差別。有時說為心法，由心成故。阿毘達磨悉檀不說如此，是汝所說。喜者是適心，此義云何可知？若不爾，欲以何法為別？如別部所許。別部云何許？彼執有別心法名喜適心，是三定中樂。若非於三定中樂，應成適心。偈曰：喜、適心由二證。釋曰：佛世尊於《毘波利多經》中說：第三定已，於中先生適心根滅盡無餘。於第四定中，樂根滅盡無餘。佛復於餘經中說：由樂根苦根滅故，於前憂根適心根滅故，廣說如經。由此二證，於第三定中，必定無有適心根，是故喜根即是適心根非樂。如清淨定中所說分，於染污定為有不？不有。何分於彼不有？偈曰：染污無喜樂，內澄淨念慧，及捨念清淨。釋曰：若定有染污，初定無寂離生喜樂，不能寂離惑故。第二定無內澄淨，由惑所染濁故。第三定無念慧，由染污樂所亂故。第四定無捨清淨念，清淨由與惑相應故。有餘師說：唯如此。偈曰：餘說無輕捨。釋曰：有餘師說，初定二定若有染污則無輕安，第三第四定若有染污則無捨，由此二法是善大地故。佛世尊說：三定有動變，由有過失故。偈曰：離八過失故，說第四不動。釋曰：何者為八過失？偈曰：覺觀及二息，餘
識不應得生。是義不然，自輕安識生故。若爾，身根所領觸及身識，應成無流。勿有一分有流、一分無流。由說身輕安為覺分，是義可然。若汝言：由隨順覺分故說為覺分。無流義亦應爾。若汝言：此執與經相違。經云：何者名有流法？一切眼根乃至觸塵。是故相違。是義不然，由依別觸身識別意說故。若汝言：於無流法，無一分有流一分無流。是義不然，不俱時起故。於中復有何失？若汝言：樂及喜不並起故，初定應無五分。是義不然，依應有義說故，譬如說覺觀。若汝言：此義未成，由譬不成就故。是義不然，由麁細二心一時相違故。由汝不說此義中過失故，是故於初定五分中，由減二三四分故，安立第二定等。由此義故，於初定說有五分。為欲減前安立後定故，是故不減想等？若不爾，云何唯五為分？若汝言：由有益故立別分。是義不然，覺觀二法於念慧中最有益故。有諸部師作如此諍論。宿舊諸師不說如此，不隨可知所有法立為定分。是故彼執應須思量。何法名內澄淨？覺觀散動滅離故，相續清淨流，說名內澄淨。何以故？如江有浪。由覺觀散動故，此相續生起，不得清淨。若爾，此非別物，云何由此實物定分有十一？是故偈曰：信根內淨。釋曰：有別物謂信根，此人由得第二定地故，於出離寂靜地中生起決信故，此中說信根，為內澄淨。有餘師說：覺觀三摩提內澄淨，悉非別物。若彼非實別物，云何成心法？心位差別。有時說為心法，由心成故。阿毘達磨悉檀不說如此，是汝所說。喜者是適心，此義云何可知？若不爾，欲以何法為別？如別部所許。別部云何許？彼執有別心法名喜適心，是三定中樂。若非於三定中樂，應成適心。偈曰：喜、適心由二證。釋曰：佛世尊於《毘波利多經》中說：第三定已，於中先生適心根滅盡無餘。於第四定中，樂根滅盡無餘。佛復於餘經中說：由樂根苦根滅故，於前憂根適心根滅故，廣說如經。由此二證，於第三定中，必定無有適心根，是故喜根即是適心根非樂。如清淨定中所說分，於染污定為有不？不有。何分於彼不有？偈曰：染污無喜樂，內澄淨念慧，及捨念清淨。釋曰：若定有染污，初定無寂離生喜樂，不能寂離惑故。第二定無內澄淨，由惑所染濁故。第三定無念慧，由染污樂所亂故。第四定無捨清淨念，清淨由與惑相應故。有餘師說：唯如此。偈曰：餘說無輕捨。釋曰：有餘師說，初定二定若有染污則無輕安，第三第四定若有染污則無捨，由此二法是善大地故。佛世尊說：三定有動變，由有過失故。偈曰：離八過失故，說第四不動。釋曰：何者為八過失？偈曰：覺觀及二息，餘
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樂等四種。釋曰：覺、觀、樂、苦、喜、憂、出息、入息，此八是諸定過失。此八過失中隨一過失，於第四定中無，是故唯說第四定為不動，覺觀喜樂等所不能動變故。故經中說：第四定為不動，譬如內密室無風燈光。餘師說如此。於前二定說有適心受，由與喜相應故，第三樂第四捨。如修觀定中受，於生得定中受為如此不？非。此云何？偈曰：喜受樂捨受，捨受及喜受，樂捨及捨受，生得定諸受。釋曰：於初生得定中有三受，一樂受，與三識俱起；二喜受，以意識為地；三捨受，與四識相應起。於第二生得定中有二受，謂喜及捨。此二以意識為地，無樂，餘識不有故。於第三生得定中有二受，謂樂、捨，此二以意識為地。於第四生得定中，唯有捨受。由如此義，生得定受與修得定受不同。於第二定等，若無三識及覺，彼眾生云何得見聞觸？彼復云何得起有教身口業？不說於彼受生眾生眼識等不有。雖有，不屬二定等地。此云何？偈曰：眼耳身三識，身口業緣起，二等初定得。釋曰：眼等三識及能起有教業識，於第二定等雖不有，彼能令現前，譬如變化心，彼由此識能見聞觸及能起有教業。偈曰：此無染無記。釋曰：此四識，無染污亦無記。第二定等眾生所引四識令現前，此四識應知以初定為地。非有染污，由彼離欲下地故，非善下劣品故。說定事已。復次清淨等四色定及四無色定至得云何？偈曰：不得得清淨，由離欲及生。釋曰，若人不至得彼，此人能得清淨四色定及四無色定，或由離欲下地、或由受生下地，除有頂。何以故？清淨有頂不由受生得故。不得者，此言云何？若人未曾得及捨至得，由加行能得清淨，或得決擇分清淨，由退故得退分定。是故毘婆沙中說此言：為有如此不？或由離欲至得清淨定，或由離欲棄捨清淨定，由退墮及受生亦爾。說有，約退墮分初定，論此六義。何以故？由離欲得此故，由離欲大梵處棄捨此故，由退墮大梵處離欲得此故，由退墮離欲欲界棄捨此故，由捨上大梵處受生得此故，由從此退墮受生欲界棄捨此故。偈曰：無流由離欲。釋曰：不得得此言流。若人已曾得，由盡智更得無學無流。若由修練根道，或得有學、或得無學。為不如此耶；由入正定聚，初得無流。次第修觀人，不必定由未曾得得此無流定。如必定應得，是今所說。偈曰：染污退生得。釋曰：不得得此言流。由退得者，若人退此離欲，更還得此。由受生得者，從上地更生下地。復次從何定法，後幾種定次第得生？從無流初定，後有六定無間得生：於自地清淨定無流定為二，於第二第三定亦各有二。從無所有入，後次第生有七：於自
樂等四種。釋曰：覺、觀、樂、苦、喜、憂、出息、入息，此八是諸定過失。此八過失中隨一過失，於第四定中無，是故唯說第四定為不動，覺觀喜樂等所不能動變故。故經中說：第四定為不動，譬如內密室無風燈光。餘師說如此。於前二定說有適心受，由與喜相應故，第三樂第四捨。如修觀定中受，於生得定中受為如此不？非。此云何？偈曰：喜受樂捨受，捨受及喜受，樂捨及捨受，生得定諸受。釋曰：於初生得定中有三受，一樂受，與三識俱起；二喜受，以意識為地；三捨受，與四識相應起。於第二生得定中有二受，謂喜及捨。此二以意識為地，無樂，餘識不有故。於第三生得定中有二受，謂樂、捨，此二以意識為地。於第四生得定中，唯有捨受。由如此義，生得定受與修得定受不同。於第二定等，若無三識及覺，彼眾生云何得見聞觸？彼復云何得起有教身口業？不說於彼受生眾生眼識等不有。雖有，不屬二定等地。此云何？偈曰：眼耳身三識，身口業緣起，二等初定得。釋曰：眼等三識及能起有教業識，於第二定等雖不有，彼能令現前，譬如變化心，彼由此識能見聞觸及能起有教業。偈曰：此無染無記。釋曰：此四識，無染污亦無記。第二定等眾生所引四識令現前，此四識應知以初定為地。非有染污，由彼離欲下地故，非善下劣品故。說定事已。復次清淨等四色定及四無色定至得云何？偈曰：不得得清淨，由離欲及生。釋曰，若人不至得彼，此人能得清淨四色定及四無色定，或由離欲下地、或由受生下地，除有頂。何以故？清淨有頂不由受生得故。不得者，此言云何？若人未曾得及捨至得，由加行能得清淨，或得決擇分清淨，由退故得退分定。是故毘婆沙中說此言：為有如此不？或由離欲至得清淨定，或由離欲棄捨清淨定，由退墮及受生亦爾。說有，約退墮分初定，論此六義。何以故？由離欲得此故，由離欲大梵處棄捨此故，由退墮大梵處離欲得此故，由退墮離欲欲界棄捨此故，由捨上大梵處受生得此故，由從此退墮受生欲界棄捨此故。偈曰：無流由離欲。釋曰：不得得此言流。若人已曾得，由盡智更得無學無流。若由修練根道，或得有學、或得無學。為不如此耶；由入正定聚，初得無流。次第修觀人，不必定由未曾得得此無流定。如必定應得，是今所說。偈曰：染污退生得。釋曰：不得得此言流。由退得者，若人退此離欲，更還得此。由受生得者，從上地更生下地。復次從何定法，後幾種定次第得生？從無流初定，後有六定無間得生：於自地清淨定無流定為二，於第二第三定亦各有二。從無所有入，後次第生有七：於自
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地清淨無流為二，識無邊入、空無邊入亦各有二，於有頂但有清淨無無流。從第二定，後次第生有八：於自地清淨無流為二，於第三第四及初定亦各有二。從識無邊入，後次第生有九：自地有二，空無邊入及第四定有四，無所有入及有頂有三。由如此方所餘色無色定，次第十十定法，應如此知。此中是略攝。偈曰：從第三上下，無流後善生。釋曰：由說善性清淨及無流皆彼攝，同是善性故。無流定法，後次第或依自地二種定法生，謂清淨、無流。或上地下地，乃至第三亦爾。何以故？超修觀人過第三處，求超不得成。云何如此？由過遠故。從類智，次第能修無色定觀。從法智，次第不得如此，以下地依止為境界故。如說從無流次第生諸定，所餘應知亦爾。偈曰：從淨生亦爾，長染污自地。釋曰：此中生自地染污定長於前，此從清淨定後次第得生。所餘諸義如無流。何以故？無流定後染污不得生故。偈曰：從污自地淨，染。釋曰：從染污定，後次第於自地清淨及染污定得生。偈曰：一下地淨。釋曰：若人為惑所逼，下地若清淨，於中亦生尊重。若人已了別此定，謂此定染污行於下地定，則從善行於善，不從染污。若不分別，云何得行於下地清淨定？由前引心力。何以故？此人於前有如此欲樂，謂寧得下地清淨，不用上地染污。是先意欲眾生，相續亦能隨逐。譬如人先發願方眠，如所要期時即覺。若無流從染污後一切種次第不得生，此言約修觀時說，謂從清淨定及染污定後次第自地染污定生，非於餘地。偈曰：退時從淨染，一切。釋曰：死墮時從生得清淨定，後次第一切地染污定生。偈曰：染非上。釋曰：從染污四色定四無色定後死墮時，次第自地下地染污定生，非上地。復次非從一切清淨定後無流定生。若爾，此義云何？偈曰：清淨定有四，退分等。釋曰：退墮分、安住分、增進分、決擇分，清淨定有此四種。有頂有三種，除決擇分故。此四，其相云何？偈曰：次第，或生自上地，無流隨得故。釋曰：若此定功德隨順煩惱生，名退墮分。若此定功德隨順自地，名安住分。若此定功德隨順上地，名增進分。若此定功德隨順無流，名決擇分。是故說此定名無流。此四種定中，幾定從幾定後次第生？偈曰：二三三及一，從退等次第。釋曰：退墮分定後次第二定得生，謂退墮分及安住分。安住分定後次第三定得生，除決擇分。增進分定後次第三定得生，除退墮分。所餘次第得生。決擇分定後次第一定得生，謂決擇分定。修超定觀，云何得成？偈曰：去來於二類，八地密超一，修超諸定觀，行非等分三。釋曰：去者，謂次第修觀。來者，謂逆
地清淨無流為二，識無邊入、空無邊入亦各有二，於有頂但有清淨無無流。從第二定，後次第生有八：於自地清淨無流為二，於第三第四及初定亦各有二。從識無邊入，後次第生有九：自地有二，空無邊入及第四定有四，無所有入及有頂有三。由如此方所餘色無色定，次第十十定法，應如此知。此中是略攝。偈曰：從第三上下，無流後善生。釋曰：由說善性清淨及無流皆彼攝，同是善性故。無流定法，後次第或依自地二種定法生，謂清淨、無流。或上地下地，乃至第三亦爾。何以故？超修觀人過第三處，求超不得成。云何如此？由過遠故。從類智，次第能修無色定觀。從法智，次第不得如此，以下地依止為境界故。如說從無流次第生諸定，所餘應知亦爾。偈曰：從淨生亦爾，長染污自地。釋曰：此中生自地染污定長於前，此從清淨定後次第得生。所餘諸義如無流。何以故？無流定後染污不得生故。偈曰：從污自地淨，染。釋曰：從染污定，後次第於自地清淨及染污定得生。偈曰：一下地淨。釋曰：若人為惑所逼，下地若清淨，於中亦生尊重。若人已了別此定，謂此定染污行於下地定，則從善行於善，不從染污。若不分別，云何得行於下地清淨定？由前引心力。何以故？此人於前有如此欲樂，謂寧得下地清淨，不用上地染污。是先意欲眾生，相續亦能隨逐。譬如人先發願方眠，如所要期時即覺。若無流從染污後一切種次第不得生，此言約修觀時說，謂從清淨定及染污定後次第自地染污定生，非於餘地。偈曰：退時從淨染，一切。釋曰：死墮時從生得清淨定，後次第一切地染污定生。偈曰：染非上。釋曰：從染污四色定四無色定後死墮時，次第自地下地染污定生，非上地。復次非從一切清淨定後無流定生。若爾，此義云何？偈曰：清淨定有四，退分等。釋曰：退墮分、安住分、增進分、決擇分，清淨定有此四種。有頂有三種，除決擇分故。此四，其相云何？偈曰：次第，或生自上地，無流隨得故。釋曰：若此定功德隨順煩惱生，名退墮分。若此定功德隨順自地，名安住分。若此定功德隨順上地，名增進分。若此定功德隨順無流，名決擇分。是故說此定名無流。此四種定中，幾定從幾定後次第生？偈曰：二三三及一，從退等次第。釋曰：退墮分定後次第二定得生，謂退墮分及安住分。安住分定後次第三定得生，除決擇分。增進分定後次第三定得生，除退墮分。所餘次第得生。決擇分定後次第一定得生，謂決擇分定。修超定觀，云何得成？偈曰：去來於二類，八地密超一，修超諸定觀，行非等分三。釋曰：去者，謂次第修觀。來者，謂逆
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修觀。於二類者，謂有流、無流。八地者，謂四色定、四無色定。密者，謂上下次第。超一者，謂過一一地。先於有流八地或順或逆修觀，修觀成熟已，次於七無流地修觀亦爾。修觀成熟已，後時為成就。於修自在故，從有流初定超入有流第三定，從有流第三定超入空無邊入，從空無邊入超入無所有入，次更如此逆超。若此修已成熟，後於無流定修順逆超一亦爾。應如此次第修順逆觀，為超定加行。是時若從有流初定，能入無流第三定。從無流第三定，能入有流空無邊入。從有流空無邊入，能入無流無所有入。次修逆超亦如此。是時非等分第三定中去來成故，超修定得成，由最遠故。第四不可超修，此修於三洲中是非時解脫阿羅漢所修得惑滅盡故，於定有自在故。見至聖人彼根雖利，於定若有自在，彼惑未盡故不得修。時解脫阿羅漢惑雖已盡，於定不得自在，亦不得修。由何依止，有幾色定無色定可令現前？偈曰：自下地，依止色無色。釋曰：有頂定於有頂處可修令現前，於下地乃至欲界皆能修令現前。如判有頂，所餘諸定，於自地及下地皆得修令現前。云何如此？若人生於上地，不能令下地諸定現前。何以故？於此人，偈曰：非下。釋曰：生上地人，下地定於彼無毫釐用，由下劣被輕故。說通義已，此中更說別義。偈曰：聖現無所有，入於有頂流盡。釋曰：若聖人已生有頂，由現前修無流無所有入，至得流盡。云何已生有頂，能現前修無流無所有入？於自地無故，此熟所悉故得現前修。復次色定、無色定，所緣何境？偈曰：有愛自有境。釋曰：若定與噉味相應，說名有愛，緣自地有起。有言者顯取有流境，不能緣下地，已離欲故。不能緣上地，由諸地貪愛各所隔礙故。不能緣無流為境，應成清淨故。偈曰：善定遍有境。釋曰：若定以善為性，謂清淨及無流，此定以一切法為境，彼境實有物，謂有為無為。偈曰：本善色無色，非有流下境。釋曰：根本清淨色定及無色定，下地有流法非彼境界，緣自地及上地為境界故。若無流為境界，一切類智種類是彼境界，非法智種類，非下地滅。若近分定及無間道，以下地為境界。此三種色定無色定中，何定能滅惑？偈曰：由無流惑滅。釋曰：惑滅不由清淨定，何況由染污定。由此下界惑不得滅，於下未離欲故，自不能對治自故，是故不能滅自地惑。由最勝故，不能滅上地惑。但由無流定得滅。復次偈曰：及諸定近分。釋曰：由色無色近分清淨定，諸惑亦得滅，是下地對治故。此近分有幾種？偈曰：彼定近分八。釋曰：隨一一定，近分亦爾，依近分得入根本故。近分為如根本有三種不？近分受
修觀。於二類者，謂有流、無流。八地者，謂四色定、四無色定。密者，謂上下次第。超一者，謂過一一地。先於有流八地或順或逆修觀，修觀成熟已，次於七無流地修觀亦爾。修觀成熟已，後時為成就。於修自在故，從有流初定超入有流第三定，從有流第三定超入空無邊入，從空無邊入超入無所有入，次更如此逆超。若此修已成熟，後於無流定修順逆超一亦爾。應如此次第修順逆觀，為超定加行。是時若從有流初定，能入無流第三定。從無流第三定，能入有流空無邊入。從有流空無邊入，能入無流無所有入。次修逆超亦如此。是時非等分第三定中去來成故，超修定得成，由最遠故。第四不可超修，此修於三洲中是非時解脫阿羅漢所修得惑滅盡故，於定有自在故。見至聖人彼根雖利，於定若有自在，彼惑未盡故不得修。時解脫阿羅漢惑雖已盡，於定不得自在，亦不得修。由何依止，有幾色定無色定可令現前？偈曰：自下地，依止色無色。釋曰：有頂定於有頂處可修令現前，於下地乃至欲界皆能修令現前。如判有頂，所餘諸定，於自地及下地皆得修令現前。云何如此？若人生於上地，不能令下地諸定現前。何以故？於此人，偈曰：非下。釋曰：生上地人，下地定於彼無毫釐用，由下劣被輕故。說通義已，此中更說別義。偈曰：聖現無所有，入於有頂流盡。釋曰：若聖人已生有頂，由現前修無流無所有入，至得流盡。云何已生有頂，能現前修無流無所有入？於自地無故，此熟所悉故得現前修。復次色定、無色定，所緣何境？偈曰：有愛自有境。釋曰：若定與噉味相應，說名有愛，緣自地有起。有言者顯取有流境，不能緣下地，已離欲故。不能緣上地，由諸地貪愛各所隔礙故。不能緣無流為境，應成清淨故。偈曰：善定遍有境。釋曰：若定以善為性，謂清淨及無流，此定以一切法為境，彼境實有物，謂有為無為。偈曰：本善色無色，非有流下境。釋曰：根本清淨色定及無色定，下地有流法非彼境界，緣自地及上地為境界故。若無流為境界，一切類智種類是彼境界，非法智種類，非下地滅。若近分定及無間道，以下地為境界。此三種色定無色定中，何定能滅惑？偈曰：由無流惑滅。釋曰：惑滅不由清淨定，何況由染污定。由此下界惑不得滅，於下未離欲故，自不能對治自故，是故不能滅自地惑。由最勝故，不能滅上地惑。但由無流定得滅。復次偈曰：及諸定近分。釋曰：由色無色近分清淨定，諸惑亦得滅，是下地對治故。此近分有幾種？偈曰：彼定近分八。釋曰：隨一一定，近分亦爾，依近分得入根本故。近分為如根本有三種不？近分受
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為如根本受不？非。偈曰：清淨非苦樂。釋曰：彼近分定但是清淨一類，與捨受相應，由功用所引故、未離下地厭怖故、離欲為果故，是故唯捨受無噉味。偈曰：初聖。釋曰：最初近分定，名非至定。此有二種，有清淨、有無流。若由近分心結生，即有染污。若入觀，必無染污，由前已遮故。偈曰：餘說三。釋曰：有餘師說，非至近分定亦與噉味相應。此中有說名近分定，有說名中間定。此二名為一義、為有別義？有別義。何以故？近分者是離欲道。偈曰：無覺中間定。釋曰：此定與覺不相應，說名中間定。與二定異故、由勝初定故，於初定中不立。於第二定等中亦非所立，由無勝類故。復次此中間定，有幾種有幾受？偈曰：三種無苦樂。釋曰：此定或與噉味相應、或清淨、或無流，是無苦無樂受，與捨根相應故。不與喜根相應，大功用所引故，故說為苦遲速行。此中間定果差別云何？偈曰：大梵王為果。釋曰：若人修習上品中間定，受大梵王報。復次攝一切諸定。於經中說有三定：一有覺有觀三摩提、二無覺有觀三摩提、三無覺無觀三摩提。此中中間定，即是無覺有觀三摩提，由此經第二言所證，但遮覺故從此定。偈曰：有覺觀此下。釋曰：從此向下所有諸定悉名有覺有觀，謂初定及依初定餘定。偈曰：此上定無二。釋曰：於彼中無二，謂過中間定，向上餘定無覺觀二。從第二定近分，乃至有頂皆無二。復次經中說：三摩提有三種，謂空定、無願定、無相定。此中偈曰：無相應靜相。釋曰：與滅諦行相相應定，說名無相定。此定有四行相。何以故？涅槃者由離十相，說名無相。此定以涅槃為境，故名無相。十相者，謂五塵、男、女、三有為相，是名十相。偈曰：空定無我空。釋曰：與無我空二行相相應定，說名空定。此定有二行相。偈曰：無願定所餘，諦相相應故。釋曰：與所餘諸諦行相相應定，說名無願定。此定有十行相。何以故？於無常苦及彼因生厭背故，於道由栰喻義，必定應棄捨，觀行人於彼生過背意故。彼皆不可願，以彼為境，故名無願。於無我空中無厭背義，由與涅槃相似故。此三定有二。偈曰：彼清淨無垢。釋曰：此三定以清淨及無流為種類，屬世出世故。若世間定，依十一地成。若出世定，隨無流道地。偈曰：淨三解脫門。釋曰：此三定若無流，說名三解脫門，謂空解脫門、無願解脫門、無相解脫門，由彼是解脫門故。由別義，於彼更說別名。偈曰：空空等名定，復有三別定。釋曰：有空空定、有無願無願定、有無相無相定。以空定等為境界故，彼名空空定等。於中偈曰：二定緣無學，由空無常相。釋曰：有
為如根本受不？非。偈曰：清淨非苦樂。釋曰：彼近分定但是清淨一類，與捨受相應，由功用所引故、未離下地厭怖故、離欲為果故，是故唯捨受無噉味。偈曰：初聖。釋曰：最初近分定，名非至定。此有二種，有清淨、有無流。若由近分心結生，即有染污。若入觀，必無染污，由前已遮故。偈曰：餘說三。釋曰：有餘師說，非至近分定亦與噉味相應。此中有說名近分定，有說名中間定。此二名為一義、為有別義？有別義。何以故？近分者是離欲道。偈曰：無覺中間定。釋曰：此定與覺不相應，說名中間定。與二定異故、由勝初定故，於初定中不立。於第二定等中亦非所立，由無勝類故。復次此中間定，有幾種有幾受？偈曰：三種無苦樂。釋曰：此定或與噉味相應、或清淨、或無流，是無苦無樂受，與捨根相應故。不與喜根相應，大功用所引故，故說為苦遲速行。此中間定果差別云何？偈曰：大梵王為果。釋曰：若人修習上品中間定，受大梵王報。復次攝一切諸定。於經中說有三定：一有覺有觀三摩提、二無覺有觀三摩提、三無覺無觀三摩提。此中中間定，即是無覺有觀三摩提，由此經第二言所證，但遮覺故從此定。偈曰：有覺觀此下。釋曰：從此向下所有諸定悉名有覺有觀，謂初定及依初定餘定。偈曰：此上定無二。釋曰：於彼中無二，謂過中間定，向上餘定無覺觀二。從第二定近分，乃至有頂皆無二。復次經中說：三摩提有三種，謂空定、無願定、無相定。此中偈曰：無相應靜相。釋曰：與滅諦行相相應定，說名無相定。此定有四行相。何以故？涅槃者由離十相，說名無相。此定以涅槃為境，故名無相。十相者，謂五塵、男、女、三有為相，是名十相。偈曰：空定無我空。釋曰：與無我空二行相相應定，說名空定。此定有二行相。偈曰：無願定所餘，諦相相應故。釋曰：與所餘諸諦行相相應定，說名無願定。此定有十行相。何以故？於無常苦及彼因生厭背故，於道由栰喻義，必定應棄捨，觀行人於彼生過背意故。彼皆不可願，以彼為境，故名無願。於無我空中無厭背義，由與涅槃相似故。此三定有二。偈曰：彼清淨無垢。釋曰：此三定以清淨及無流為種類，屬世出世故。若世間定，依十一地成。若出世定，隨無流道地。偈曰：淨三解脫門。釋曰：此三定若無流，說名三解脫門，謂空解脫門、無願解脫門、無相解脫門，由彼是解脫門故。由別義，於彼更說別名。偈曰：空空等名定，復有三別定。釋曰：有空空定、有無願無願定、有無相無相定。以空定等為境界故，彼名空空定等。於中偈曰：二定緣無學，由空無常相。釋曰：有
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二別定，緣無學諸定為境。空空定緣無學空定為境，由空行相故。無願無願定，緣無學無願定為境，由無常行相故。不由苦及因等行相，無流法不以彼為相故。不由道諦行相，彼所應厭背故。偈曰：無相無相定，靜相非擇滅。釋曰：無相無相定，緣無學無相定非擇滅為境，由寂靜行相故。不由滅、妙、離行相。何以故？與無常滅同故、無記性故、非永出離故。此三別定一向，偈曰：有流。釋曰：由背捨聖道故，彼是有流。若無流，則不爾。此定是何道所得？偈曰：人。釋曰：於人道中，非於天道。於何人相續中生？偈曰：不壞。釋曰：唯不壞相阿羅漢能得此定，由事究竟故，非餘阿羅漢。此定依幾地生？偈曰：七近分所離。釋曰：除七近分定，於十一地，謂欲界、非至定、中間定、四色定、四無色定。復有經說有四三摩提修。經云：有三摩提修，若修若事若習成，為得現世安樂住，廣說如經。此中偈曰：有別修四定，淨初為現樂。釋曰：若初定是善性類，或清淨或無流，此三摩提必定能得現世安樂住。初定既爾，餘定應知亦然。不必定得未來安樂住，或退墮、或生上地、或入涅槃，於中未來安樂住或不成就故。偈曰：為知見眼通。釋曰：第二三摩提修，為得知見三摩提修，謂天眼通慧修。偈曰：為別慧行生。釋曰：第三三摩提修，為得差別慧三摩提修，一切勝德皆從加行生，謂三界無流諸德。若定能得此德，說此定修為差別慧三摩提修。偈曰：金剛譬後定，能滅有流修。釋曰：於第四定有三摩提名金剛譬修，此定能得一切流盡。彼言：佛世尊說四三摩提修，依佛自修行說。此義云何可知？由依第四定，約時分別故。說諸三摩提已，一切德依止三摩提成說時已至，是故今說。偈曰：無量定有四。釋曰：四無量定，謂慈、悲、喜、捨無量，以無量眾生為境界故、感無量果報故。云何立四？偈曰：由瞋等對治。釋曰：多行殺害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎瞋，眾生為滅此行，是故次第應修此四無量定。不淨觀及捨無量定，若同對治欲界愛欲，有何差別？毘婆沙師說：色欲對治是不淨觀，婬欲對治是捨無量觀。若執如此，則與理相應。婬欲對治是不淨觀，能除色形貌觸威儀欲故。母父及兒親等欲對治是捨。此四定，性類云何？偈曰：慈無瞋及悲。釋曰：慈以無瞋善根為性，悲亦如此。偈曰：喜定謂適心。釋曰：於他歡適事，心隨彼歡適，說名為喜。偈曰：捨無貪。釋曰：捨以無貪善根為性。若爾，云何對治瞋？由瞋是貪愛所引故。若爾，此定應以二善根為性。此義應理。此慈等無量定，行相云何？偈曰：行相，有樂及有苦，得喜及眾生。釋曰：
二別定，緣無學諸定為境。空空定緣無學空定為境，由空行相故。無願無願定，緣無學無願定為境，由無常行相故。不由苦及因等行相，無流法不以彼為相故。不由道諦行相，彼所應厭背故。偈曰：無相無相定，靜相非擇滅。釋曰：無相無相定，緣無學無相定非擇滅為境，由寂靜行相故。不由滅、妙、離行相。何以故？與無常滅同故、無記性故、非永出離故。此三別定一向，偈曰：有流。釋曰：由背捨聖道故，彼是有流。若無流，則不爾。此定是何道所得？偈曰：人。釋曰：於人道中，非於天道。於何人相續中生？偈曰：不壞。釋曰：唯不壞相阿羅漢能得此定，由事究竟故，非餘阿羅漢。此定依幾地生？偈曰：七近分所離。釋曰：除七近分定，於十一地，謂欲界、非至定、中間定、四色定、四無色定。復有經說有四三摩提修。經云：有三摩提修，若修若事若習成，為得現世安樂住，廣說如經。此中偈曰：有別修四定，淨初為現樂。釋曰：若初定是善性類，或清淨或無流，此三摩提必定能得現世安樂住。初定既爾，餘定應知亦然。不必定得未來安樂住，或退墮、或生上地、或入涅槃，於中未來安樂住或不成就故。偈曰：為知見眼通。釋曰：第二三摩提修，為得知見三摩提修，謂天眼通慧修。偈曰：為別慧行生。釋曰：第三三摩提修，為得差別慧三摩提修，一切勝德皆從加行生，謂三界無流諸德。若定能得此德，說此定修為差別慧三摩提修。偈曰：金剛譬後定，能滅有流修。釋曰：於第四定有三摩提名金剛譬修，此定能得一切流盡。彼言：佛世尊說四三摩提修，依佛自修行說。此義云何可知？由依第四定，約時分別故。說諸三摩提已，一切德依止三摩提成說時已至，是故今說。偈曰：無量定有四。釋曰：四無量定，謂慈、悲、喜、捨無量，以無量眾生為境界故、感無量果報故。云何立四？偈曰：由瞋等對治。釋曰：多行殺害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎瞋，眾生為滅此行，是故次第應修此四無量定。不淨觀及捨無量定，若同對治欲界愛欲，有何差別？毘婆沙師說：色欲對治是不淨觀，婬欲對治是捨無量觀。若執如此，則與理相應。婬欲對治是不淨觀，能除色形貌觸威儀欲故。母父及兒親等欲對治是捨。此四定，性類云何？偈曰：慈無瞋及悲。釋曰：慈以無瞋善根為性，悲亦如此。偈曰：喜定謂適心。釋曰：於他歡適事，心隨彼歡適，說名為喜。偈曰：捨無貪。釋曰：捨以無貪善根為性。若爾，云何對治瞋？由瞋是貪愛所引故。若爾，此定應以二善根為性。此義應理。此慈等無量定，行相云何？偈曰：行相，有樂及有苦，得喜及眾生。釋曰：
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若眾生安樂，是慈定境界。於彼起行相思惟，謂眾生安樂，由此得修慈無量觀。若眾生有苦，是悲定境界。於彼起行相思惟，謂眾生有苦，由此得修悲無量觀。若眾生得喜，是喜定境界。於彼起行相思惟，謂眾生得喜，由此得修喜無量觀。若不分別，但眾生眾生，是捨定境界。於彼起行相思惟，謂眾生眾生，由此得修捨無量觀。由是中心故觀。若彼無樂，於彼樂觀樂，云何此觀不成顛倒？由願得意故，非是顛倒。復由意無顛倒故，復由是願樂想定故。復次若如此顛倒，有何過失？若汝言：非善性為過失。是義不然，彼以善根為性故，又能對治瞋等惡法故。說彼行相已。若彼緣眾生為境，緣何眾生為境？偈曰：彼欲眾生境。釋曰：欲界眾生是彼所緣境，能對治緣彼為境瞋恚等故。若爾，經中所說：約一方起慈等心。此義云何？此言由顯器在，器中亦是所顯。此四無量依幾地生？偈曰：於二定喜。釋曰：於前二定修喜無量觀，適心為性故。偈曰：餘六地。釋曰：所餘三無量觀，於六地中修，謂非至定、中間定及四定。偈曰：餘說五。釋曰：有餘師說：除非至定，但於五地修。復有餘師說：於十地，謂欲界及四近分，由攝不定加行根本故。是前所說，彼能對治瞋恚等，為由彼惑得滅不？偈曰：由彼惑不滅。釋曰：根本定為地故，假願思惟為體故，緣眾生為境故，由修彼加行能制伏瞋恚等故，說彼是瞋恚等對治已滅能令遠故，有慈等觀。以欲界及非至定為地，有以根本定為地，由前制伏諸惑已，後由滅道滅除諸惑。次於離欲位中，由得根本無量定故。若得定強力緣時，非復彼所能逼故。初學人云何修慈無量觀？如計自身所得勝樂，或見聞他得勝樂，謂佛菩薩獨覺聲聞，於眾生起如此至得勝樂願樂想，謂願諸眾生得如此樂。若不能等發此心，由惑最強盛故，先於親屬分為三品，於最上品親起得勝樂願想。於彼若已成，次於中及下親。觀行亦爾。於三品若得平等慈觀已，次於中人。觀行應知皆如前說。次於怨人，復分為三品，於最下怨，願彼得勝樂，次於中怨及上怨亦爾。於最上怨，願得勝樂想。若起不更退失，如於最上品親不異。次第於家聚落方土中起得勝樂願想，乃至緣一方及遍一切世界，起願得勝樂想，由慈無量心周普無餘。若人於一切眾生恒樂取德，此人必定速得成就慈觀。何以故？於斷善根人，若取彼德亦可得。於犀角喻獨覺，若取彼過亦可得，由能顯昔福非福果故。於悲及喜，修觀行亦爾。觀彼眾生沒多災橫流內，願彼解脫眾苦，願彼眾生恒得歡喜。若人作如此願想，得入悲喜定觀。捨觀從中境成，但以眾生眾生為行相故。四無
若眾生安樂，是慈定境界。於彼起行相思惟，謂眾生安樂，由此得修慈無量觀。若眾生有苦，是悲定境界。於彼起行相思惟，謂眾生有苦，由此得修悲無量觀。若眾生得喜，是喜定境界。於彼起行相思惟，謂眾生得喜，由此得修喜無量觀。若不分別，但眾生眾生，是捨定境界。於彼起行相思惟，謂眾生眾生，由此得修捨無量觀。由是中心故觀。若彼無樂，於彼樂觀樂，云何此觀不成顛倒？由願得意故，非是顛倒。復由意無顛倒故，復由是願樂想定故。復次若如此顛倒，有何過失？若汝言：非善性為過失。是義不然，彼以善根為性故，又能對治瞋等惡法故。說彼行相已。若彼緣眾生為境，緣何眾生為境？偈曰：彼欲眾生境。釋曰：欲界眾生是彼所緣境，能對治緣彼為境瞋恚等故。若爾，經中所說：約一方起慈等心。此義云何？此言由顯器在，器中亦是所顯。此四無量依幾地生？偈曰：於二定喜。釋曰：於前二定修喜無量觀，適心為性故。偈曰：餘六地。釋曰：所餘三無量觀，於六地中修，謂非至定、中間定及四定。偈曰：餘說五。釋曰：有餘師說：除非至定，但於五地修。復有餘師說：於十地，謂欲界及四近分，由攝不定加行根本故。是前所說，彼能對治瞋恚等，為由彼惑得滅不？偈曰：由彼惑不滅。釋曰：根本定為地故，假願思惟為體故，緣眾生為境故，由修彼加行能制伏瞋恚等故，說彼是瞋恚等對治已滅能令遠故，有慈等觀。以欲界及非至定為地，有以根本定為地，由前制伏諸惑已，後由滅道滅除諸惑。次於離欲位中，由得根本無量定故。若得定強力緣時，非復彼所能逼故。初學人云何修慈無量觀？如計自身所得勝樂，或見聞他得勝樂，謂佛菩薩獨覺聲聞，於眾生起如此至得勝樂願樂想，謂願諸眾生得如此樂。若不能等發此心，由惑最強盛故，先於親屬分為三品，於最上品親起得勝樂願想。於彼若已成，次於中及下親。觀行亦爾。於三品若得平等慈觀已，次於中人。觀行應知皆如前說。次於怨人，復分為三品，於最下怨，願彼得勝樂，次於中怨及上怨亦爾。於最上怨，願得勝樂想。若起不更退失，如於最上品親不異。次第於家聚落方土中起得勝樂願想，乃至緣一方及遍一切世界，起願得勝樂想，由慈無量心周普無餘。若人於一切眾生恒樂取德，此人必定速得成就慈觀。何以故？於斷善根人，若取彼德亦可得。於犀角喻獨覺，若取彼過亦可得，由能顯昔福非福果故。於悲及喜，修觀行亦爾。觀彼眾生沒多災橫流內，願彼解脫眾苦，願彼眾生恒得歡喜。若人作如此願想，得入悲喜定觀。捨觀從中境成，但以眾生眾生為行相故。四無
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量定，是何道能修？偈曰：人道生。釋曰：若修彼必定在於人道，非於餘道。若人與一無量定相應，必定與一切相應不？不定與一切相應。此何為？偈曰：三應定。釋曰：若人生第三第四定，與喜不相應。若人得無量定，恒與三相應。偈曰：解脫八。釋曰：於內有色想於外觀色，是第一解脫。於內無色想於外觀色，是第二解脫。淨解脫由身證已於修中住，是第三解脫。無色定為四解脫，滅受想定為第八解脫。於彼，偈曰：前二，不淨觀。釋曰：前二解脫，不淨觀為體性，以黑爛等想為行相故。是故於此二，應知如不淨觀中觀行義。此前二，偈曰：二定。釋曰：於前二定中，此二解脫是所修，非於餘地。次第是欲界及初定地，色欲對治故。偈曰：三後定無貪。釋曰：第三淨解脫，但於第四定修。此亦以無貪善根為體性，非不淨觀為體性，由淨想為行相故。若攝彼共伴類，五陰為體性。無色解脫者，偈曰：淨無色定地。釋曰：若善若定地，四無色觀是四無色解脫，非不定地，譬如於死有中。餘部師說：無色定有時非定，如目乾連所修。復次無色近分定解脫道，彼亦得解脫名。若是善及定地，非無間道，緣下地為境故。何以故？背捨義即是解脫。偈曰：滅心定解脫。釋曰：滅受想定，即是第八解脫。此定於前已說由背受想故名解脫，復由背捨一切有為法故。復有餘師說：由此八能解脫一切定障故。若人修滅心定，偈曰：最後細後成。釋曰：有頂者由想最細故，此定更修令最細，方得入滅心定。若人已入滅心定，云何得出？偈曰：自地淨下聖，心從彼出觀。釋曰：或由於有頂清淨心從彼得出，或由無所有入為地，清淨心及無流心從彼得出。如此依有流心入無心定，出心通有流無流。於此八解脫中，偈曰：欲界可見境，前三。釋曰：於前三解脫，通以欲界色入為境。或可憎或可愛，如次第。偈曰：四無色，是類智種類，自上地諦境。釋曰：無色解脫，緣上地及自地苦、苦集、苦滅為境，一切類智種類道及非擇滅虛空為境。云何於第三定不立解脫？於第二定地色欲不有故，復於清涼樂有動故。云何彼修淨解脫觀為安樂？先不淨觀損羸自相續故。復次為欲觀察自能不能故，謂於前二解脫為成不成。若爾，則知彼二成。若更由淨相觀淨境，先惑不起。何以故？修觀人由二種因故修解脫等觀，一為令諸惑極遠相離、二為於定中得自在。為能引取無諍等諸德，及能引取聖通慧。此通慧能變異物類、成就所願、延促壽等事。云何於第三第八說身證，於餘不說？由二勝故。復由在界地窮際故。偈曰：制入有八種。釋曰：於內有色相於外觀色小量，或好或惡
量定，是何道能修？偈曰：人道生。釋曰：若修彼必定在於人道，非於餘道。若人與一無量定相應，必定與一切相應不？不定與一切相應。此何為？偈曰：三應定。釋曰：若人生第三第四定，與喜不相應。若人得無量定，恒與三相應。偈曰：解脫八。釋曰：於內有色想於外觀色，是第一解脫。於內無色想於外觀色，是第二解脫。淨解脫由身證已於修中住，是第三解脫。無色定為四解脫，滅受想定為第八解脫。於彼，偈曰：前二，不淨觀。釋曰：前二解脫，不淨觀為體性，以黑爛等想為行相故。是故於此二，應知如不淨觀中觀行義。此前二，偈曰：二定。釋曰：於前二定中，此二解脫是所修，非於餘地。次第是欲界及初定地，色欲對治故。偈曰：三後定無貪。釋曰：第三淨解脫，但於第四定修。此亦以無貪善根為體性，非不淨觀為體性，由淨想為行相故。若攝彼共伴類，五陰為體性。無色解脫者，偈曰：淨無色定地。釋曰：若善若定地，四無色觀是四無色解脫，非不定地，譬如於死有中。餘部師說：無色定有時非定，如目乾連所修。復次無色近分定解脫道，彼亦得解脫名。若是善及定地，非無間道，緣下地為境故。何以故？背捨義即是解脫。偈曰：滅心定解脫。釋曰：滅受想定，即是第八解脫。此定於前已說由背受想故名解脫，復由背捨一切有為法故。復有餘師說：由此八能解脫一切定障故。若人修滅心定，偈曰：最後細後成。釋曰：有頂者由想最細故，此定更修令最細，方得入滅心定。若人已入滅心定，云何得出？偈曰：自地淨下聖，心從彼出觀。釋曰：或由於有頂清淨心從彼得出，或由無所有入為地，清淨心及無流心從彼得出。如此依有流心入無心定，出心通有流無流。於此八解脫中，偈曰：欲界可見境，前三。釋曰：於前三解脫，通以欲界色入為境。或可憎或可愛，如次第。偈曰：四無色，是類智種類，自上地諦境。釋曰：無色解脫，緣上地及自地苦、苦集、苦滅為境，一切類智種類道及非擇滅虛空為境。云何於第三定不立解脫？於第二定地色欲不有故，復於清涼樂有動故。云何彼修淨解脫觀為安樂？先不淨觀損羸自相續故。復次為欲觀察自能不能故，謂於前二解脫為成不成。若爾，則知彼二成。若更由淨相觀淨境，先惑不起。何以故？修觀人由二種因故修解脫等觀，一為令諸惑極遠相離、二為於定中得自在。為能引取無諍等諸德，及能引取聖通慧。此通慧能變異物類、成就所願、延促壽等事。云何於第三第八說身證，於餘不說？由二勝故。復由在界地窮際故。偈曰：制入有八種。釋曰：於內有色相於外觀色小量，或好或惡
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，制修此色，我見我知，作如此想是第一制入。無量亦爾。於內無色想於外觀色，此二如前二，合此成四。通無內色想觀青黃赤白色，我見我知，作如此想合此成八。偈曰：二如初解脫。釋曰：如初解脫，應知二制入亦爾。偈曰：後二如第二。釋曰：如第二解脫，應知第三第四制入亦爾。偈曰：餘如淨解脫。釋曰：如淨解脫，應知後四制入亦爾。若爾，此彼有何異？由前八但背捨，由後八制修境界，令隨自意樂顯現，及令惑不起。偈曰：十遍入。釋曰：能普覆起一類，無間隙故，名無邊。何法為無邊？謂地水火風、青黃赤白，此色相普覆。空無邊入、識無邊入，此二亦普覆。於中偈曰：無貪，八。釋曰：前八以無貪為性。偈曰：後定。釋曰：第四定是彼所依地。偈曰：彼境，欲。釋曰：欲界色入是彼境。有餘師說：風無邊入觸為境界。復有餘師說：前四觸為境界，後四色為境界。偈曰：二淨無色。釋曰：最後二無邊入，以清淨無色定為性。偈曰：自地四陰境。釋曰：自地四陰是後二無邊入境界。八制入是入解脫法門，十無邊入是入制入法門，前前於後後勝故。此解脫等，以一切凡夫聖人相續為依止，唯除滅心解脫。偈曰：滅心定已說。釋曰：滅心定解脫於前已說。由一切義差別，偈曰：餘離欲行得。釋曰：異滅心定所餘解脫等，或離欲所得、或加行所得，由前悉前未悉故。偈曰：三界依無色，餘人道修得。釋曰：無色解脫、無色無邊入，此法以三界身為依止，三界人所修得故。所餘諸解脫，及諸制入、無邊入，依止人道相續得成，由正教力緣所生故。云何於色無色界修得色定無色定差別？由三種因緣，四持訶那無色三摩跋提得生，由因、業、法爾力故。此中偈曰：因業力二界，生色無色定。釋曰：於二界，謂色無色界，生無色界定。或由因力，謂近修及數修。或由業力，謂上界分後報，業果報欲至故。何以故？若人於下界不生欲，於上界不能得生。偈曰：於色界色定，由二法爾得。釋曰：於色界中生差別定必由二力，謂因力、業力，或由法爾力。世界欲壞時，一切眾生是時來下地，生四色定，是時善法最成就豐饒起故。是佛世尊正法，應更幾時住？於中如此等諸法品類，明了可知可見。偈曰：世尊正法二，教修得為體。釋曰：此中正教者，即是諸《阿含》，謂修多羅、毘那耶、阿毘達磨。正修得者，謂阿地伽摩，此是三乘人所修菩提助法及三乘果。如此名二種正法。此中有幾人？偈曰：於中有能持，能說及能行。釋曰：於《阿含》有二人，一能正持、二能正說。於阿地伽摩但有一人，謂能正修得。隨此三人相傳住時，正法亦隨此
，制修此色，我見我知，作如此想是第一制入。無量亦爾。於內無色想於外觀色，此二如前二，合此成四。通無內色想觀青黃赤白色，我見我知，作如此想合此成八。偈曰：二如初解脫。釋曰：如初解脫，應知二制入亦爾。偈曰：後二如第二。釋曰：如第二解脫，應知第三第四制入亦爾。偈曰：餘如淨解脫。釋曰：如淨解脫，應知後四制入亦爾。若爾，此彼有何異？由前八但背捨，由後八制修境界，令隨自意樂顯現，及令惑不起。偈曰：十遍入。釋曰：能普覆起一類，無間隙故，名無邊。何法為無邊？謂地水火風、青黃赤白，此色相普覆。空無邊入、識無邊入，此二亦普覆。於中偈曰：無貪，八。釋曰：前八以無貪為性。偈曰：後定。釋曰：第四定是彼所依地。偈曰：彼境，欲。釋曰：欲界色入是彼境。有餘師說：風無邊入觸為境界。復有餘師說：前四觸為境界，後四色為境界。偈曰：二淨無色。釋曰：最後二無邊入，以清淨無色定為性。偈曰：自地四陰境。釋曰：自地四陰是後二無邊入境界。八制入是入解脫法門，十無邊入是入制入法門，前前於後後勝故。此解脫等，以一切凡夫聖人相續為依止，唯除滅心解脫。偈曰：滅心定已說。釋曰：滅心定解脫於前已說。由一切義差別，偈曰：餘離欲行得。釋曰：異滅心定所餘解脫等，或離欲所得、或加行所得，由前悉前未悉故。偈曰：三界依無色，餘人道修得。釋曰：無色解脫、無色無邊入，此法以三界身為依止，三界人所修得故。所餘諸解脫，及諸制入、無邊入，依止人道相續得成，由正教力緣所生故。云何於色無色界修得色定無色定差別？由三種因緣，四持訶那無色三摩跋提得生，由因、業、法爾力故。此中偈曰：因業力二界，生色無色定。釋曰：於二界，謂色無色界，生無色界定。或由因力，謂近修及數修。或由業力，謂上界分後報，業果報欲至故。何以故？若人於下界不生欲，於上界不能得生。偈曰：於色界色定，由二法爾得。釋曰：於色界中生差別定必由二力，謂因力、業力，或由法爾力。世界欲壞時，一切眾生是時來下地，生四色定，是時善法最成就豐饒起故。是佛世尊正法，應更幾時住？於中如此等諸法品類，明了可知可見。偈曰：世尊正法二，教修得為體。釋曰：此中正教者，即是諸《阿含》，謂修多羅、毘那耶、阿毘達磨。正修得者，謂阿地伽摩，此是三乘人所修菩提助法及三乘果。如此名二種正法。此中有幾人？偈曰：於中有能持，能說及能行。釋曰：於《阿含》有二人，一能正持、二能正說。於阿地伽摩但有一人，謂能正修得。隨此三人相傳住時，正法亦隨此
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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時得住。何以故？有二因緣能令正法久住，謂正說、正受。有餘師說：佛般涅槃後一千年，正法得住。此說約正修得，不約《阿含》。若約《阿含》則有多時。何以故？於末世中若能持此正法，諸人有二種：一隨聞得信、二隨正解得信，諸天皆擁護，彼人令《阿含》及正修得於世不速隱沒。是故於中，如文如義，應急修正行。此論中，佛世尊阿毘達磨，是我所說。為如經部中所顯、為如毘婆沙中所顯？偈曰：罽賓毘婆沙理成，我多隨彼說此論。正法偏執是我失，判法正理佛為量。釋曰：罽賓國毘婆沙師二證所成就，此阿毘達磨，我今多隨彼義說。於中若有偏執，是我過失。離證能正判正法，唯佛世尊為最勝量。何以故？由證見一切法故。若佛聖弟子，離《阿含》及道理判正法，亦非中量。
時得住。何以故？有二因緣能令正法久住，謂正說、正受。有餘師說：佛般涅槃後一千年，正法得住。此說約正修得，不約《阿含》。若約《阿含》則有多時。何以故？於末世中若能持此正法，諸人有二種：一隨聞得信、二隨正解得信，諸天皆擁護，彼人令《阿含》及正修得於世不速隱沒。是故於中，如文如義，應急修正行。此論中，佛世尊阿毘達磨，是我所說。為如經部中所顯、為如毘婆沙中所顯？偈曰：罽賓毘婆沙理成，我多隨彼說此論。正法偏執是我失，判法正理佛為量。釋曰：罽賓國毘婆沙師二證所成就，此阿毘達磨，我今多隨彼義說。於中若有偏執，是我過失。離證能正判正法，唯佛世尊為最勝量。何以故？由證見一切法故。若佛聖弟子，離《阿含》及道理判正法，亦非中量。
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阿毘達磨俱舍釋論卷第二十一
阿毘達磨俱舍釋論卷第二十一
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