阿毘達磨俱舍釋論卷第二十婆藪盤豆造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍釋論卷第二十婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

分別慧品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別慧品之二

說一切凡夫及聖人，由通義於一切智修諸德已，十八不共得佛法，謂力等。此法唯佛世尊一人於盡智生時已至得得修，非於餘人。今當說。何者十八？偈曰：十八不共得佛法，謂力等。釋曰：十力、四無畏、三念處、大悲，是名十八。此中解十力有七義。何者為七？一自性、二分別、三獨得、四平等、五作事、六次第、七差別，此義應知。此中偈曰：處非處十智。釋曰：處非處中智力具十智。偈曰：業力有八智。釋曰：於業及果報中智力具八智，除滅智、道智。偈曰：定根欲性力，九智遍行道，或十智。釋曰：定解脫三摩提三摩跋提智力、轉轉根智力、種種欲智力、種種性智力，各九智力，除滅智。遍行道智力，或十智、或九智。何以故？若執此道共果說名遍行道智力，則具十智；若執不共果，但有九智，除滅智。偈曰：世智，於二。釋曰：宿住念智力及死生智力，但是世俗智。偈曰：六十滅。釋曰：流盡智力，或六智為性，謂法智、類智、滅智、盡智、無生智、世俗智。若執唯滅智名流盡智力，其義如此。若執流盡相續中智說名流盡智力，則具十智。說十智力性已，彼地今當說。偈曰：宿住退生力，於定。釋曰：宿住智力及死生智力，依四定為地。偈曰：所餘力，於諸地。釋曰：所餘八智力，一切地所攝。一切地有十一，謂欲界、未至定、中間定、四色定、四無色定。一切十智力，依止剡浮洲界人身起，離佛世尊不出世時。此十種智力，於餘人不說名力，但於佛相續說名力。於他有對怨及礙故，不說名力。偈曰：云何力？由此無礙。釋曰：唯佛滅一切流及無明習氣等皆盡，於一切境界智生無礙，是故於佛威力，於餘人有礙。何以故？彼欲知此境，於境中智不生故，是故不應受力名。曾聞大德舍利弗棄捨求欲出家人。復次曾聞鷂所怖鳥，大德舍利弗不能知其受生初及受生終，如此由智無對怨及礙故。佛世尊心力，如境界無有邊際。若心力如此，身力云何？偈曰：身那羅延力。釋曰：復次有餘師說，佛世尊身那羅延力。偈曰：或節節。釋曰：有餘師說，於一一節中具那羅延力。大德說：如佛心力無邊際，佛身力亦爾。何以故？若不爾，此身則不堪受無邊際智力。何以故？一切佛世尊獨覺轉輪王，節節中有龍結鎖鉤骨故。那羅延力其量云何？偈曰：百增象等七種力。釋曰：人道中百香象力敵一白象王力，百白象王力敵一摩訶諾那力，百摩訶諾那力敵一鉢娑建提力，百鉢娑建提力敵一婆郎伽力，百婆郎伽力敵一遮㝹羅力，百遮㝹羅力敵一那羅延力。如此百百增，香象、白象、摩訶諾那、鉢娑建提、婆郎伽、遮㝹羅力，成那羅延力。有餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說一切凡夫及聖人，由通義於一切智修諸德已，十八不共得佛法，謂力等。此法唯佛世尊一人於盡智生時已至得得修，非於餘人。今當說。何者十八？偈曰：十八不共得佛法，謂力等。釋曰：十力、四無畏、三念處、大悲，是名十八。此中解十力有七義。何者為七？一自性、二分別、三獨得、四平等、五作事、六次第、七差別，此義應知。此中偈曰：處非處十智。釋曰：處非處中智力具十智。偈曰：業力有八智。釋曰：於業及果報中智力具八智，除滅智、道智。偈曰：定根欲性力，九智遍行道，或十智。釋曰：定解脫三摩提三摩跋提智力、轉轉根智力、種種欲智力、種種性智力，各九智力，除滅智。遍行道智力，或十智、或九智。何以故？若執此道共果說名遍行道智力，則具十智；若執不共果，但有九智，除滅智。偈曰：世智，於二。釋曰：宿住念智力及死生智力，但是世俗智。偈曰：六十滅。釋曰：流盡智力，或六智為性，謂法智、類智、滅智、盡智、無生智、世俗智。若執唯滅智名流盡智力，其義如此。若執流盡相續中智說名流盡智力，則具十智。說十智力性已，彼地今當說。偈曰：宿住退生力，於定。釋曰：宿住智力及死生智力，依四定為地。偈曰：所餘力，於諸地。釋曰：所餘八智力，一切地所攝。一切地有十一，謂欲界、未至定、中間定、四色定、四無色定。一切十智力，依止剡浮洲界人身起，離佛世尊不出世時。此十種智力，於餘人不說名力，但於佛相續說名力。於他有對怨及礙故，不說名力。偈曰：云何力？由此無礙。釋曰：唯佛滅一切流及無明習氣等皆盡，於一切境界智生無礙，是故於佛威力，於餘人有礙。何以故？彼欲知此境，於境中智不生故，是故不應受力名。曾聞大德舍利弗棄捨求欲出家人。復次曾聞鷂所怖鳥，大德舍利弗不能知其受生初及受生終，如此由智無對怨及礙故。佛世尊心力，如境界無有邊際。若心力如此，身力云何？偈曰：身那羅延力。釋曰：復次有餘師說，佛世尊身那羅延力。偈曰：或節節。釋曰：有餘師說，於一一節中具那羅延力。大德說：如佛心力無邊際，佛身力亦爾。何以故？若不爾，此身則不堪受無邊際智力。何以故？一切佛世尊獨覺轉輪王，節節中有龍結鎖鉤骨故。那羅延力其量云何？偈曰：百增象等七種力。釋曰：人道中百香象力敵一白象王力，百白象王力敵一摩訶諾那力，百摩訶諾那力敵一鉢娑建提力，百鉢娑建提力敵一婆郎伽力，百婆郎伽力敵一遮㝹羅力，百遮㝹羅力敵一那羅延力。如此百百增，香象、白象、摩訶諾那、鉢娑建提、婆郎伽、遮㝹羅力，成那羅延力。有餘

師說：二倍此力名那羅延力，隨轉增為勝。何以故？佛力無量故。偈曰：此觸入為性。釋曰：此身力應知，觸入為自性。是四大勝類所造色，異七種觸，餘師說如此。偈曰：無畏有四種。釋曰：依經文說，無畏有四種。偈曰：前二初十力，後二第二七。釋曰：處非處智力，如第一無畏。如經言：我今已成三若三佛陀，廣說如經。應知是第一無畏。流盡智力，如第二無畏。如經言：我今諸流已盡，廣說如經。應知是第二無畏。屬業智力，如第三無畏。如經言：是我所說，於弟子眾，與障礙相應法，廣說如經。應知是第三無畏。遍行道智力，如第四無畏。如經言：是我所說，於弟子眾，為出離生死諸淨品道，廣說如經。應知是第四無畏。如此四法，應知是四無畏。無畏以無怖為性。云何說智慧為無畏？由此四法故。諸佛於大集中無復疑心故，說彼名無畏。此無疑是智慧所成故，於智說無畏非智。此四顯何義？顯自利、利他義，前二是自利，後二是利他。復次此四唯是利益他事，能除說者垢及所說垢故。說四無畏已。念處者，由弟子眾差別故有三，如經說。此念處，偈曰：三念念慧性。釋曰：此三念處念慧為性。是時若弟子眾，恭敬心聽及修行、不恭敬心聽及修行、復有具二。於中佛世尊無愛欲心、無瞋恚心、無雜污心。云何說此三為佛不共得法？此三顯如來習氣滅盡。復次若自弟子眾，於師教恭敬受行、不恭敬受行、及具二事中，喜憂等事如於佛一向不生，於他不爾。此三不生，於佛是希有法，餘人則無，故立此法為不共得。大悲今當說。偈曰：大悲世俗智。釋曰：大悲以世俗智為性。若不爾，則不應成緣一切眾生為境界，亦不得以三苦為行相，譬如聲聞悲。云何名大悲？偈曰：由資糧行相，境平等最上。釋曰：一由資糧大，能生長大福德智慧資糧故。二由行相大，以三苦為行相，緣眾生起故。三由境界大，通緣三界眾生為境故。四由平等大，於一切眾生平等起利益事故。五由最上大，無餘悲上此故。大悲與悲有何差別？偈曰：差別有八種。釋曰：一性差別，由無瞋無癡為性故。二行相差別，由一苦三苦為行相故。三境界差別，由緣一界三界為境起故。四地差別，由依四定，第四定為地故。五相續差別，由依聲聞等相續，佛相續生故。六至得差別，由離欲欲界有頂所得故。七救濟差別，由欲救濟欲成救濟故。八悲差別，由不同同悲故。已說諸佛由十八法不與他共。為與諸佛一向共不？與諸佛有共不共。此云何？偈曰：由資糧法身，及行他利益，一切佛平等，非壽姓量等。釋曰：由三因緣，一切諸佛一切平等。一因圓滿平等，由昔行福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師說：二倍此力名那羅延力，隨轉增為勝。何以故？佛力無量故。偈曰：此觸入為性。釋曰：此身力應知，觸入為自性。是四大勝類所造色，異七種觸，餘師說如此。偈曰：無畏有四種。釋曰：依經文說，無畏有四種。偈曰：前二初十力，後二第二七。釋曰：處非處智力，如第一無畏。如經言：我今已成三若三佛陀，廣說如經。應知是第一無畏。流盡智力，如第二無畏。如經言：我今諸流已盡，廣說如經。應知是第二無畏。屬業智力，如第三無畏。如經言：是我所說，於弟子眾，與障礙相應法，廣說如經。應知是第三無畏。遍行道智力，如第四無畏。如經言：是我所說，於弟子眾，為出離生死諸淨品道，廣說如經。應知是第四無畏。如此四法，應知是四無畏。無畏以無怖為性。云何說智慧為無畏？由此四法故。諸佛於大集中無復疑心故，說彼名無畏。此無疑是智慧所成故，於智說無畏非智。此四顯何義？顯自利、利他義，前二是自利，後二是利他。復次此四唯是利益他事，能除說者垢及所說垢故。說四無畏已。念處者，由弟子眾差別故有三，如經說。此念處，偈曰：三念念慧性。釋曰：此三念處念慧為性。是時若弟子眾，恭敬心聽及修行、不恭敬心聽及修行、復有具二。於中佛世尊無愛欲心、無瞋恚心、無雜污心。云何說此三為佛不共得法？此三顯如來習氣滅盡。復次若自弟子眾，於師教恭敬受行、不恭敬受行、及具二事中，喜憂等事如於佛一向不生，於他不爾。此三不生，於佛是希有法，餘人則無，故立此法為不共得。大悲今當說。偈曰：大悲世俗智。釋曰：大悲以世俗智為性。若不爾，則不應成緣一切眾生為境界，亦不得以三苦為行相，譬如聲聞悲。云何名大悲？偈曰：由資糧行相，境平等最上。釋曰：一由資糧大，能生長大福德智慧資糧故。二由行相大，以三苦為行相，緣眾生起故。三由境界大，通緣三界眾生為境故。四由平等大，於一切眾生平等起利益事故。五由最上大，無餘悲上此故。大悲與悲有何差別？偈曰：差別有八種。釋曰：一性差別，由無瞋無癡為性故。二行相差別，由一苦三苦為行相故。三境界差別，由緣一界三界為境起故。四地差別，由依四定，第四定為地故。五相續差別，由依聲聞等相續，佛相續生故。六至得差別，由離欲欲界有頂所得故。七救濟差別，由欲救濟欲成救濟故。八悲差別，由不同同悲故。已說諸佛由十八法不與他共。為與諸佛一向共不？與諸佛有共不共。此云何？偈曰：由資糧法身，及行他利益，一切佛平等，非壽姓量等。釋曰：由三因緣，一切諸佛一切平等。一因圓滿平等，由昔行福

德智慧資糧同圓滿故。二果圓滿平等，由所得法身同具足成就故。三利益他平等，由對背證轉利益他事同究竟故。由此三義，諸佛平等。不共者謂差別，由壽命、種姓、身量等。所成壽命有長短，前世後世生有異故。婆羅門、剎帝利種不同故。迦葉波、瞿多摩等姓不同故。身量光明有大小故。等言者，法住身壞不壞等故。如此由隨時生故有差別。若聰明人思惟諸佛三種圓滿勝德，於佛世尊所必能得生最極愛念尊重之心，謂圓滿因勝德、圓滿果勝德、圓滿恩勝德。此中圓滿因勝德有四種：一一切福德智慧皆數習行、二長時行、三無間行、四尊重行。圓滿果勝德有四種：一智勝德、二斷勝德、三威力勝德、四色身勝德。圓滿恩勝德有四種，謂永解脫三惡道生死恩德或安立善道，及三乘恩德。智勝德復有四種：一無師智、二一切智、三一切種智、四無功用智。斷勝德亦有四種：一一切解脫障滅、二一切定障滅、三一切智障滅、四永時滅。威力勝德亦有四種：一於外塵化生轉變願成合散自在威力；二於壽命捨取安自在威力；三於障及虛空最遠最速行，於少令多入自在威力；四種種自性希有法圓德威力。威力勝德復有四種：一難化能化、二答難必能斷疑、三立教決定出離、四能制伏惡魔外道等。色身勝德有四種：一大相勝德、二小相勝德、三力勝德、四金剛真實骨身勝德。諸佛勝德，若總說有如此等，若分別此勝德差別則無有邊。此勝德唯有諸佛如來能具知具說，若諸佛如來攝持壽命無數阿僧祇劫，說乃可盡。如此諸佛如來，是無邊希有功德，智德、斷德、恩德大寶之池。凡夫眾生，由自德貧乏損害信樂，雖證聞如此等圓滿勝德，於佛不起尊重心，於如來正法亦爾。若聰明人聞此功德，起歸依心徹於骨髓，於佛正法亦爾。此人由一向淨信心，則已制伏不定報惡業聚已，受人天道吉祥樂報，最後趣般涅槃為勝。是故諸佛如來出世，為一切眾生無上福田，由能生不空可愛勝疾善後果故。云何得知？佛世尊自說偈以顯此義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德智慧資糧同圓滿故。二果圓滿平等，由所得法身同具足成就故。三利益他平等，由對背證轉利益他事同究竟故。由此三義，諸佛平等。不共者謂差別，由壽命、種姓、身量等。所成壽命有長短，前世後世生有異故。婆羅門、剎帝利種不同故。迦葉波、瞿多摩等姓不同故。身量光明有大小故。等言者，法住身壞不壞等故。如此由隨時生故有差別。若聰明人思惟諸佛三種圓滿勝德，於佛世尊所必能得生最極愛念尊重之心，謂圓滿因勝德、圓滿果勝德、圓滿恩勝德。此中圓滿因勝德有四種：一一切福德智慧皆數習行、二長時行、三無間行、四尊重行。圓滿果勝德有四種：一智勝德、二斷勝德、三威力勝德、四色身勝德。圓滿恩勝德有四種，謂永解脫三惡道生死恩德或安立善道，及三乘恩德。智勝德復有四種：一無師智、二一切智、三一切種智、四無功用智。斷勝德亦有四種：一一切解脫障滅、二一切定障滅、三一切智障滅、四永時滅。威力勝德亦有四種：一於外塵化生轉變願成合散自在威力；二於壽命捨取安自在威力；三於障及虛空最遠最速行，於少令多入自在威力；四種種自性希有法圓德威力。威力勝德復有四種：一難化能化、二答難必能斷疑、三立教決定出離、四能制伏惡魔外道等。色身勝德有四種：一大相勝德、二小相勝德、三力勝德、四金剛真實骨身勝德。諸佛勝德，若總說有如此等，若分別此勝德差別則無有邊。此勝德唯有諸佛如來能具知具說，若諸佛如來攝持壽命無數阿僧祇劫，說乃可盡。如此諸佛如來，是無邊希有功德，智德、斷德、恩德大寶之池。凡夫眾生，由自德貧乏損害信樂，雖證聞如此等圓滿勝德，於佛不起尊重心，於如來正法亦爾。若聰明人聞此功德，起歸依心徹於骨髓，於佛正法亦爾。此人由一向淨信心，則已制伏不定報惡業聚已，受人天道吉祥樂報，最後趣般涅槃為勝。是故諸佛如來出世，為一切眾生無上福田，由能生不空可愛勝疾善後果故。云何得知？佛世尊自說偈以顯此義。偈曰：

「若人當來世， 於佛行少善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人當來世， 於佛行少善，

受諸天生已， 必得不死足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受諸天生已， 必得不死足。」

說諸佛如此等不共德已。偈曰：有餘佛法共，弟子及凡夫。釋曰：諸佛如來有功德，與弟子共得，或與凡夫共得。是何功德？如次第。偈曰：無諍及願智，無礙解等德。釋曰：諸德謂無諍三摩提、願智、四無礙解、通慧定、無色三摩提、無量解脫、制入、遍入等。此中無諍三摩提者，有諸阿羅漢比丘，已知眾生眾苦是惑所生起，欲令自身於他成無上福田，欲制伏他緣自身煩惱生起，生如此相智。由此智，他人不得生起一切種諍。由此智，無有他人緣觀行人或起欲心、或起瞋心、或起高慢心等。由此正行，必不發動隨餘一人所應起煩惱，故名無諍。此三摩提體相云何？偈曰：世俗智無諍。釋曰：此是三摩提自性，謂世俗智。偈曰：後定。釋曰：後定謂第四定最後分，此定雖通以第四定為地，但是樂速智。偈曰：不壞法。釋曰：但於不壞法阿羅漢相續中生，非餘阿羅漢。何以故？餘阿羅漢於自相續，有時不能令離餘諍生起。偈曰：人道生。釋曰：此定在人道中修得，唯於三洲。此定緣何境生？偈曰：未生，欲有類或境。釋曰。未來欲界有類或為此定境，願他諸惑勿生依此門生故。無類惑者，不可遮離諸遍行惑，緣具界地生起故。如說無諍，偈曰：願智亦如此。釋曰：此亦世俗智為性，依後定為地，依不壞法相續生，於人道修得。若爾，差別云何？偈曰：但緣一切境。釋曰：願智緣一切法為境起故，此異於彼。無色界法，由願智不可證知。雖然，由等流行差別則可比知。毘婆沙師說：此中行田人為譬。願智所修法門云何？是自己所求欲知眾事，為此故入遠際第四三摩提，願我必知此事。即於此事如實而知。隨此定近遠行力，知近遠亦爾。偈曰：於法義方言，巧辯無礙解。釋曰：無礙解有四種，一法無礙解、二義無礙解、三方言無礙解、四巧辯無礙解。此無礙解，應知如無諍三摩提。云何？如依不壞法相續生，於人道修得。此二同彼境界地，自性差別說此異彼。偈曰：前三名義言，次第無礙解。釋曰：於名句字聚中、於義中、於言語中，不可迴轉智，是名法、義、方言無礙解，次第應知。偈曰：第四中理脫，於言道自在。釋曰：不可迴轉智此言流。中理離障失言中，定道自在顯現中，不可迴轉智，說名巧辯無礙解。偈曰：此緣言道境。釋曰：正說及道是此智境界。偈曰：九智。釋曰：此解以九智為性，謂巧辯道自在無礙解，除滅智。偈曰：一切地。釋曰：此解依一切地起，謂欲界乃至有頂，由緣言道隨一為境故。偈曰：十或六義解。釋曰：義中無礙解，若以一切法為義，此解以十智為性。若唯涅槃為義，但以六智為性，謂法智、類智、滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸佛如此等不共德已。偈曰：有餘佛法共，弟子及凡夫。釋曰：諸佛如來有功德，與弟子共得，或與凡夫共得。是何功德？如次第。偈曰：無諍及願智，無礙解等德。釋曰：諸德謂無諍三摩提、願智、四無礙解、通慧定、無色三摩提、無量解脫、制入、遍入等。此中無諍三摩提者，有諸阿羅漢比丘，已知眾生眾苦是惑所生起，欲令自身於他成無上福田，欲制伏他緣自身煩惱生起，生如此相智。由此智，他人不得生起一切種諍。由此智，無有他人緣觀行人或起欲心、或起瞋心、或起高慢心等。由此正行，必不發動隨餘一人所應起煩惱，故名無諍。此三摩提體相云何？偈曰：世俗智無諍。釋曰：此是三摩提自性，謂世俗智。偈曰：後定。釋曰：後定謂第四定最後分，此定雖通以第四定為地，但是樂速智。偈曰：不壞法。釋曰：但於不壞法阿羅漢相續中生，非餘阿羅漢。何以故？餘阿羅漢於自相續，有時不能令離餘諍生起。偈曰：人道生。釋曰：此定在人道中修得，唯於三洲。此定緣何境生？偈曰：未生，欲有類或境。釋曰。未來欲界有類或為此定境，願他諸惑勿生依此門生故。無類惑者，不可遮離諸遍行惑，緣具界地生起故。如說無諍，偈曰：願智亦如此。釋曰：此亦世俗智為性，依後定為地，依不壞法相續生，於人道修得。若爾，差別云何？偈曰：但緣一切境。釋曰：願智緣一切法為境起故，此異於彼。無色界法，由願智不可證知。雖然，由等流行差別則可比知。毘婆沙師說：此中行田人為譬。願智所修法門云何？是自己所求欲知眾事，為此故入遠際第四三摩提，願我必知此事。即於此事如實而知。隨此定近遠行力，知近遠亦爾。偈曰：於法義方言，巧辯無礙解。釋曰：無礙解有四種，一法無礙解、二義無礙解、三方言無礙解、四巧辯無礙解。此無礙解，應知如無諍三摩提。云何？如依不壞法相續生，於人道修得。此二同彼境界地，自性差別說此異彼。偈曰：前三名義言，次第無礙解。釋曰：於名句字聚中、於義中、於言語中，不可迴轉智，是名法、義、方言無礙解，次第應知。偈曰：第四中理脫，於言道自在。釋曰：不可迴轉智此言流。中理離障失言中，定道自在顯現中，不可迴轉智，說名巧辯無礙解。偈曰：此緣言道境。釋曰：正說及道是此智境界。偈曰：九智。釋曰：此解以九智為性，謂巧辯道自在無礙解，除滅智。偈曰：一切地。釋曰：此解依一切地起，謂欲界乃至有頂，由緣言道隨一為境故。偈曰：十或六義解。釋曰：義中無礙解，若以一切法為義，此解以十智為性。若唯涅槃為義，但以六智為性，謂法智、類智、滅

智、盡智、無生智、世俗智。偈曰：遍處。釋曰：此義無礙解，依一切地起。偈曰：餘世智。釋曰：所餘法、方言二無礙解，以世俗智為性，緣名句等言語為境故。偈曰：欲界定法解。釋曰：法無礙解有五地，欲界及四定所攝故，於上無名等聚故。偈曰：於言欲初定。釋曰：方言無礙解，依欲界初定為地，於上無覺觀故。於《分別假名論》中，分別四無礙解云：於名句字中、於彼所目義中，此義一二多三時男女等差別說中、此說無障失中，不可迴轉智，名法等無礙解，是故彼次第得成。方言者，因理釋言，譬如由有礙故名色等。言於立破，勝言說名巧辯。餘師說：此四無礙解，算數、佛世尊言、聲論、因緣論，次第是此四解。先加行法門。何以故？若人於四處未修明了加行，不能得生此解。有餘師說：於佛世尊正法中，彼一切加行皆圓滿成。若人得一，是人必定具得四。何以故？偈曰：若不具未得。釋曰：若得彼不具足，不可說此人得四無礙解。是所說無諍等功德，偈曰：六遠際定得。釋曰：此六由遠際定力所得故，說彼為遠際定。偈曰：此六。釋曰：是第四定名遠際，六法為體，謂無諍三摩提、願智、三無礙解，及遠際三摩提。方言無礙解，雖由遠際定力得，不依第四定為地起，是故不取。何法名遠際三摩提？偈曰：最後定，隨順一切地，此至增究竟。釋曰：此定唯以第四定為地。云何隨順一切地？先從欲界善思心入初定，從初定入二定，如此次第乃至入非想非非想定。復次從非想非非想定，次第逆修乃至至欲界心。復次從欲界心，更次第順修乃至第四定。如此修隨順一切地。云何名至增究竟？如此修第四定，從軟修中、從中修上。此三更各分為三，故成九品，最後品名至增究竟，如此定名遠際定。際者或差別為義，或增極為義，譬如四際及實際。如此六功德，偈曰：唯佛非行得。釋曰：異佛所餘諸人，必由修行方得，不由離欲得。唯佛世尊無功德是修行得，一切功德皆是離欲得。何以故？唯一世尊法王，於一切法得自在故，是故一切功德隨如來意欲皆悉現前。如此諸德皆與弟子共得。若通慧等，亦與凡夫共得。何法名通慧？偈曰：如意、成、耳、心、宿住、死生盡智證，名通解六種：釋曰：如意成境智證通慧、天耳、他心差別、宿住念、死生、流盡智證通慧，此六名通慧。於中前五與凡夫共得。一切六通慧，偈曰：解脫智。釋曰：以解脫道智為性，譬如沙門果。偈曰：此四世俗智。釋曰：除他心差別通慧及流盡通慧，餘四皆以世俗智為體。偈曰：他心慧五智。釋曰：他心通慧以五智為體，謂法智、類智、道智、世俗智、他心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智、盡智、無生智、世俗智。偈曰：遍處。釋曰：此義無礙解，依一切地起。偈曰：餘世智。釋曰：所餘法、方言二無礙解，以世俗智為性，緣名句等言語為境故。偈曰：欲界定法解。釋曰：法無礙解有五地，欲界及四定所攝故，於上無名等聚故。偈曰：於言欲初定。釋曰：方言無礙解，依欲界初定為地，於上無覺觀故。於《分別假名論》中，分別四無礙解云：於名句字中、於彼所目義中，此義一二多三時男女等差別說中、此說無障失中，不可迴轉智，名法等無礙解，是故彼次第得成。方言者，因理釋言，譬如由有礙故名色等。言於立破，勝言說名巧辯。餘師說：此四無礙解，算數、佛世尊言、聲論、因緣論，次第是此四解。先加行法門。何以故？若人於四處未修明了加行，不能得生此解。有餘師說：於佛世尊正法中，彼一切加行皆圓滿成。若人得一，是人必定具得四。何以故？偈曰：若不具未得。釋曰：若得彼不具足，不可說此人得四無礙解。是所說無諍等功德，偈曰：六遠際定得。釋曰：此六由遠際定力所得故，說彼為遠際定。偈曰：此六。釋曰：是第四定名遠際，六法為體，謂無諍三摩提、願智、三無礙解，及遠際三摩提。方言無礙解，雖由遠際定力得，不依第四定為地起，是故不取。何法名遠際三摩提？偈曰：最後定，隨順一切地，此至增究竟。釋曰：此定唯以第四定為地。云何隨順一切地？先從欲界善思心入初定，從初定入二定，如此次第乃至入非想非非想定。復次從非想非非想定，次第逆修乃至至欲界心。復次從欲界心，更次第順修乃至第四定。如此修隨順一切地。云何名至增究竟？如此修第四定，從軟修中、從中修上。此三更各分為三，故成九品，最後品名至增究竟，如此定名遠際定。際者或差別為義，或增極為義，譬如四際及實際。如此六功德，偈曰：唯佛非行得。釋曰：異佛所餘諸人，必由修行方得，不由離欲得。唯佛世尊無功德是修行得，一切功德皆是離欲得。何以故？唯一世尊法王，於一切法得自在故，是故一切功德隨如來意欲皆悉現前。如此諸德皆與弟子共得。若通慧等，亦與凡夫共得。何法名通慧？偈曰：如意、成、耳、心、宿住、死生盡智證，名通解六種：釋曰：如意成境智證通慧、天耳、他心差別、宿住念、死生、流盡智證通慧，此六名通慧。於中前五與凡夫共得。一切六通慧，偈曰：解脫智。釋曰：以解脫道智為性，譬如沙門果。偈曰：此四世俗智。釋曰：除他心差別通慧及流盡通慧，餘四皆以世俗智為體。偈曰：他心慧五智。釋曰：他心通慧以五智為體，謂法智、類智、道智、世俗智、他心

智。偈曰：盡通慧如力。釋曰：如前所說流盡智力，此通慧應知亦爾，或六智或十智為體。彼以一切地為依止，應知此亦爾。偈曰：餘五於四定。釋曰：所餘五，以四定地為依止。此云何不以無色定地為依止？於中三通慧，緣色為境故，不得依無色定地起。他心差別通慧，色門所生故，亦不以無色定地為依止。宿住念通慧，憶持位差別次第所生故，亦不以無色定地為依止，此以處所姓名住等為境界故。若人欲知他心，於自相續先觀身心二相，謂我身相如此、心相如此。如觀自身心相，於他相續亦起如此相思惟，由此即知他心，是故通慧得生。若此通慧已成，不觀色自知他心。若人欲憶持宿住，從前次第觀察滅自識相已，如此逆次第思惟諸位差別乃至託胎心，次由憶持中陰一剎那故，此通已成。如憶持自宿住，憶持他宿住亦爾。若此通已成，亦得起憶宿住。若此事昔已經受，此事是所憶，餘則非。若爾，於他事云何亦如此？若爾，云何憶持五淨居天宿住？由聽聞所曾受故得憶持。若人從無色界退生於此界，由以他相續為依止故，得修無色宿住通慧，所餘依止自相續得知。如意成通慧等，觀察輕相音聲光明是彼加行。復次此五通慧，偈曰：自、下地境通解。釋曰：隨所依止地，如意成通慧性，由此得行此地及化生等諸物，或於下地非於上地。如此由天耳通慧，得聞自地聲及下地聲，不得聞上地聲。由他心差別通慧，不得知上地他心。由宿住念通慧，不得憶上地宿住。由死生通慧，不得見上地死生。是故依止無色地心，由他心通慧、宿住念通慧，皆不得取，由地上故。此諸通慧云何得？若未曾，悉由修行所得。偈曰：曾悉離得。釋曰：此五通慧，若餘生所數習，則由離欲得。若別勝，由修行得，一切皆由修行得生。偈曰：第三三念處。釋曰：他心差別通慧，三念處攝，謂受、心、法念處，心及心法為境界故。偈曰：意成耳眼初。釋曰：如意成天耳天眼通慧，初念處攝，謂身念處，緣色為境界故。如意成通慧，以四外入為境界，除聲。天耳天眼通慧，以聲色為境界。若爾，死生通慧云何能知如此？如經言：是彼眾生與身邪行相應、口意邪行相應，誹謗聖人起邪見，受邪見法及業故，由此捨身命，必受無行惡道墮負黑闇處生。所餘廣說如經。由天眼不得知，如此有別智是天眼通慧伴類，於聖人相續中生能知如此。由不決定故，所餘通慧以四念處為性，此義自成。偈曰：天耳眼無記，餘通慧皆善。釋曰：天耳、天眼通慧是無記性，此通慧以耳識、眼識相應智為體。若爾，此二以四定地為依止，云何得成？由隨依止地說為彼地，故不相違。眼耳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智。偈曰：盡通慧如力。釋曰：如前所說流盡智力，此通慧應知亦爾，或六智或十智為體。彼以一切地為依止，應知此亦爾。偈曰：餘五於四定。釋曰：所餘五，以四定地為依止。此云何不以無色定地為依止？於中三通慧，緣色為境故，不得依無色定地起。他心差別通慧，色門所生故，亦不以無色定地為依止。宿住念通慧，憶持位差別次第所生故，亦不以無色定地為依止，此以處所姓名住等為境界故。若人欲知他心，於自相續先觀身心二相，謂我身相如此、心相如此。如觀自身心相，於他相續亦起如此相思惟，由此即知他心，是故通慧得生。若此通慧已成，不觀色自知他心。若人欲憶持宿住，從前次第觀察滅自識相已，如此逆次第思惟諸位差別乃至託胎心，次由憶持中陰一剎那故，此通已成。如憶持自宿住，憶持他宿住亦爾。若此通已成，亦得起憶宿住。若此事昔已經受，此事是所憶，餘則非。若爾，於他事云何亦如此？若爾，云何憶持五淨居天宿住？由聽聞所曾受故得憶持。若人從無色界退生於此界，由以他相續為依止故，得修無色宿住通慧，所餘依止自相續得知。如意成通慧等，觀察輕相音聲光明是彼加行。復次此五通慧，偈曰：自、下地境通解。釋曰：隨所依止地，如意成通慧性，由此得行此地及化生等諸物，或於下地非於上地。如此由天耳通慧，得聞自地聲及下地聲，不得聞上地聲。由他心差別通慧，不得知上地他心。由宿住念通慧，不得憶上地宿住。由死生通慧，不得見上地死生。是故依止無色地心，由他心通慧、宿住念通慧，皆不得取，由地上故。此諸通慧云何得？若未曾，悉由修行所得。偈曰：曾悉離得。釋曰：此五通慧，若餘生所數習，則由離欲得。若別勝，由修行得，一切皆由修行得生。偈曰：第三三念處。釋曰：他心差別通慧，三念處攝，謂受、心、法念處，心及心法為境界故。偈曰：意成耳眼初。釋曰：如意成天耳天眼通慧，初念處攝，謂身念處，緣色為境界故。如意成通慧，以四外入為境界，除聲。天耳天眼通慧，以聲色為境界。若爾，死生通慧云何能知如此？如經言：是彼眾生與身邪行相應、口意邪行相應，誹謗聖人起邪見，受邪見法及業故，由此捨身命，必受無行惡道墮負黑闇處生。所餘廣說如經。由天眼不得知，如此有別智是天眼通慧伴類，於聖人相續中生能知如此。由不決定故，所餘通慧以四念處為性，此義自成。偈曰：天耳眼無記，餘通慧皆善。釋曰：天耳、天眼通慧是無記性，此通慧以耳識、眼識相應智為體。若爾，此二以四定地為依止，云何得成？由隨依止地說為彼地，故不相違。眼耳

根是此識依止，以四定為地，復次由隨無間道立彼地。所餘四皆是善性。若爾，於《分別道理論》中云何說：何者為通慧？謂善慧。此文或約勝義說，或約多義說。於六通慧中，偈曰：三明得。釋曰：宿住念、死生、流盡通慧，說此三為無學明得。云何唯此三名明得，所餘非？偈曰：前際，等無明對治。釋曰：此三能次第斷除前際後際中際無明故，是故唯三名明得。三中若真實無學，偈曰：最後無學。釋曰：流盡證智定是無學。偈曰：二，同名彼續生。釋曰：所餘二通慧，由生於無學相續中故，說名無學，此二自性非有學非無學。若爾，云何不許此二通慧名有學？偈曰：於學不說明，續有無明故。釋曰：由佛不說此二通慧是有學法。云何不說？若相續有無明，於中安立明得則不應理，更為無明所制伏故。於六通慧中，偈曰：一三六是導。釋曰：如意成、他心差別、流盡通慧，此三如次第即是三導，謂如意成導、記心導、正教導，此三各從初最能引受化人意故。有增礙心、未信心、不欲修心，此受化人由此三起歸向心、信受心、修行心故，說此三為導。偈曰：三中正教勝。釋曰：於三導中，正教導為最勝。何以故？偈曰：非不決定故，生善愛果故。釋曰：如意成導、記心導，由明可作。有明處名乾陀梨，誦此明呪，即能飛行空中。復有明處名伊叉尼柯，通此明處能知他心。如實正教，不可由別方便作。由此非不決定，故勝前二。由前二導，但能迴轉事成；由正教導，一能生善果、二能生可愛果，由此能顯正方便故勝前二。前已說如意成，此是何法？若順毘婆沙道理，偈曰：如意成定。釋曰：由彼如意事成就故，定名如意成。何事由彼成？應說此事。偈曰：中，行空及化生。釋曰：此中行空有三種，一引將身行、二願成行、三心疾行。此中偈曰：心疾行唯佛。釋曰：此行最迅速如心，唯佛世尊有如此行，餘人則無。於最遠處，由發一行心時即至彼故。故佛世尊說：諸佛境界難可思議。所餘二不，由說於佛自成。偈曰：餘將身願成。釋曰：聲聞獨覺有引將身行，如鳥次第引將身行。願成行者，是極遠處，願令最近故，由此疾彼行。化生如意成有二種：一欲界相應、二色界相應。此中偈曰：欲界化外入，四入類二種。釋曰：欲界中化生，以色香味觸入為體，此有二種，或與自身相應、或與他身相應。偈曰：色二。釋曰：色界相應化生，唯以二入為體，謂色入、觸入，於彼無香味故。此亦有二種如前。如於欲界化生有四種，於色界亦爾，是故略說化生有八。若生色界人，化生欲界物，云何不至得香味？譬如衣及莊嚴具無有至得，化生物亦爾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根是此識依止，以四定為地，復次由隨無間道立彼地。所餘四皆是善性。若爾，於《分別道理論》中云何說：何者為通慧？謂善慧。此文或約勝義說，或約多義說。於六通慧中，偈曰：三明得。釋曰：宿住念、死生、流盡通慧，說此三為無學明得。云何唯此三名明得，所餘非？偈曰：前際，等無明對治。釋曰：此三能次第斷除前際後際中際無明故，是故唯三名明得。三中若真實無學，偈曰：最後無學。釋曰：流盡證智定是無學。偈曰：二，同名彼續生。釋曰：所餘二通慧，由生於無學相續中故，說名無學，此二自性非有學非無學。若爾，云何不許此二通慧名有學？偈曰：於學不說明，續有無明故。釋曰：由佛不說此二通慧是有學法。云何不說？若相續有無明，於中安立明得則不應理，更為無明所制伏故。於六通慧中，偈曰：一三六是導。釋曰：如意成、他心差別、流盡通慧，此三如次第即是三導，謂如意成導、記心導、正教導，此三各從初最能引受化人意故。有增礙心、未信心、不欲修心，此受化人由此三起歸向心、信受心、修行心故，說此三為導。偈曰：三中正教勝。釋曰：於三導中，正教導為最勝。何以故？偈曰：非不決定故，生善愛果故。釋曰：如意成導、記心導，由明可作。有明處名乾陀梨，誦此明呪，即能飛行空中。復有明處名伊叉尼柯，通此明處能知他心。如實正教，不可由別方便作。由此非不決定，故勝前二。由前二導，但能迴轉事成；由正教導，一能生善果、二能生可愛果，由此能顯正方便故勝前二。前已說如意成，此是何法？若順毘婆沙道理，偈曰：如意成定。釋曰：由彼如意事成就故，定名如意成。何事由彼成？應說此事。偈曰：中，行空及化生。釋曰：此中行空有三種，一引將身行、二願成行、三心疾行。此中偈曰：心疾行唯佛。釋曰：此行最迅速如心，唯佛世尊有如此行，餘人則無。於最遠處，由發一行心時即至彼故。故佛世尊說：諸佛境界難可思議。所餘二不，由說於佛自成。偈曰：餘將身願成。釋曰：聲聞獨覺有引將身行，如鳥次第引將身行。願成行者，是極遠處，願令最近故，由此疾彼行。化生如意成有二種：一欲界相應、二色界相應。此中偈曰：欲界化外入，四入類二種。釋曰：欲界中化生，以色香味觸入為體，此有二種，或與自身相應、或與他身相應。偈曰：色二。釋曰：色界相應化生，唯以二入為體，謂色入、觸入，於彼無香味故。此亦有二種如前。如於欲界化生有四種，於色界亦爾，是故略說化生有八。若生色界人，化生欲界物，云何不至得香味？譬如衣及莊嚴具無有至得，化生物亦爾

。有餘師說：彼所生物唯有二入。為由化生通慧化生諸物、為不爾？非。此云何？由通慧果。此是何法？偈曰：由化心，此心有十四。釋曰：有通慧果是生化心，能生一切所化物。此心有十四。偈曰：如次第定果，二至五。釋曰：初定地通慧果心有二，一欲界地、二初定地。第二定地通慧果心有三，謂欲界、初定、二定地如此。第三第四定地通慧果心，有四有五，應知此義。變化心應知是諸定果，屬自地及下地。偈曰：非上。釋曰：無有上地變化心為下地定果。第二定果欲界變化心，從初定地，彼果由道為勝。偈曰：得如定。釋曰：此變化心至得如定至得。為唯從變化心即出觀、為不？無如此義。是故說此義。偈曰：淨定，自生二從彼。釋曰：從清淨定次第生變化通慧，從變化通慧次第生變化果心，從變化果心生無量變化果心，不從餘心生。次從變化果心生變化通慧，從變化通慧生淨定，或生變化果心。何以故？若人住定果，不更入本定，無有從定果即出觀義。一切所化物，偈曰：由自地化生。釋曰：隨化生物地，化生心地則與此同地。何以故？由別地變化心不能化生別地諸物。偈曰：言說由餘地。釋曰：由同地心亦得言說。若所化人在欲界、或初定地，由同地心可得令言說。若所化人在上地，但由初定心令言說，於上地無發起有教業心故。若令多所化人言說，為同為不同？偈曰：與能化非佛。釋曰：離佛世尊所化人，餘一切人所化人與能化人俱同言說。若能化人有言說，與多所化人俱同言說。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。有餘師說：彼所生物唯有二入。為由化生通慧化生諸物、為不爾？非。此云何？由通慧果。此是何法？偈曰：由化心，此心有十四。釋曰：有通慧果是生化心，能生一切所化物。此心有十四。偈曰：如次第定果，二至五。釋曰：初定地通慧果心有二，一欲界地、二初定地。第二定地通慧果心有三，謂欲界、初定、二定地如此。第三第四定地通慧果心，有四有五，應知此義。變化心應知是諸定果，屬自地及下地。偈曰：非上。釋曰：無有上地變化心為下地定果。第二定果欲界變化心，從初定地，彼果由道為勝。偈曰：得如定。釋曰：此變化心至得如定至得。為唯從變化心即出觀、為不？無如此義。是故說此義。偈曰：淨定，自生二從彼。釋曰：從清淨定次第生變化通慧，從變化通慧次第生變化果心，從變化果心生無量變化果心，不從餘心生。次從變化果心生變化通慧，從變化通慧生淨定，或生變化果心。何以故？若人住定果，不更入本定，無有從定果即出觀義。一切所化物，偈曰：由自地化生。釋曰：隨化生物地，化生心地則與此同地。何以故？由別地變化心不能化生別地諸物。偈曰：言說由餘地。釋曰：由同地心亦得言說。若所化人在欲界、或初定地，由同地心可得令言說。若所化人在上地，但由初定心令言說，於上地無發起有教業心故。若令多所化人言說，為同為不同？偈曰：與能化非佛。釋曰：離佛世尊所化人，餘一切人所化人與能化人俱同言說。若能化人有言說，與多所化人俱同言說。如偈言：

「一人正說言， 諸所化俱說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一人正說言， 諸所化俱說；

一人若默然， 諸所化亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一人若默然， 諸所化亦爾。」

唯佛世尊，如所意欲或前或後，所化眾人，或彼問佛答、或佛問彼答。是時若起言說心，是時即無變化心，應無所化，云何能化人令所化言說？偈曰：立願已別作。釋曰：由欲令所化久住故，先發化生願，然後入觀，更由別心發起有教業故，令彼同有言說。為人生在所願事皆隨意成、為死後亦成？偈曰：已死願事成。釋曰：由聖大德迦葉願力故，骨身住不壞故，知死後願事亦得成此願。偈曰：非虛餘說無。釋曰：若物非堅實，相續不久，於中願事不成，聖大迦葉不願留皮肉等身分故。有餘師說：若人已死，無復願事。若爾，聖大迦葉骨身云何得住？由大德弟子諸天威力護持故得住。為由一心化生一物、為由多心化生一物？偈曰：初一由多心，已成翻此能。釋曰：初修學時，隨一所化物，起多變化心，化生事方成。若化生通慧已成，由一變化心，化生非一物，隨量欲化生。為一切變化心皆是無記不？偈曰：修得是無記。釋曰：若變化心是修得果，必定是無記。偈曰：若生得有三。釋曰：若變化心由生得，則有善、惡、無記。謂天、龍、鬼神等生得變化心所作，或於自身化生、或於他身化生，此九入為性，有色入，除聲故，不各離根生故，譬如紀美虫及伊師迦草。如意成有二種，一修得、二生得。此復有二種。偈曰：意成由呪藥，業生故五種。釋曰：若略說，如意成有五種：一修果、二生得、三呪成、四藥成、五業成。業成者，譬如頂生王等及中陰眾生。是所說天耳及天眼，此二為是天種類故說天，為如天故說天。此義應思：如天耳天眼者，謂菩薩轉輪王寶長者，若是天種類耳眼，偈曰：天耳及天眼，清淨色定地。釋曰：若人入四定，緣音聲光明，修加行為方便故。依四定地，四大有二種，清淨色起遍耳眼邊，為聞聲見色依止，由依定地生故，此耳眼是天種類。復次此二，偈曰：等分具恒故，遠細等境界。釋曰：天耳天眼無非等分，恒與識相應故。無不具根，無盲亂等失故。譬如色界眾生，上細障遠等色及聲皆是彼境。若肉眼，如偈說：遠住被障細，遍處色不見。肉眼見對色，天眼則翻此。若由天眼見色，所見色近遠云何？隨人隨眼所見色，近遠亦爾。聲聞、獨覺、佛世尊，若不作功用心，欲見能見一千二千三千世界。若作功用心欲見，偈曰：二三千無數，應供獨覺佛。釋曰：若大聲聞由天眼欲見，作大功用心，能見中二千世界。若犀角喻獨覺，由天眼欲見，作大功用心，能見大三千世界。若佛世尊，由天眼欲見，能見阿僧祇世界，隨佛所欲見。何以故？如智能於法，天眼能於色亦爾。為但如意成有生得、為餘亦生得？偈曰：有餘生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛世尊，如所意欲或前或後，所化眾人，或彼問佛答、或佛問彼答。是時若起言說心，是時即無變化心，應無所化，云何能化人令所化言說？偈曰：立願已別作。釋曰：由欲令所化久住故，先發化生願，然後入觀，更由別心發起有教業故，令彼同有言說。為人生在所願事皆隨意成、為死後亦成？偈曰：已死願事成。釋曰：由聖大德迦葉願力故，骨身住不壞故，知死後願事亦得成此願。偈曰：非虛餘說無。釋曰：若物非堅實，相續不久，於中願事不成，聖大迦葉不願留皮肉等身分故。有餘師說：若人已死，無復願事。若爾，聖大迦葉骨身云何得住？由大德弟子諸天威力護持故得住。為由一心化生一物、為由多心化生一物？偈曰：初一由多心，已成翻此能。釋曰：初修學時，隨一所化物，起多變化心，化生事方成。若化生通慧已成，由一變化心，化生非一物，隨量欲化生。為一切變化心皆是無記不？偈曰：修得是無記。釋曰：若變化心是修得果，必定是無記。偈曰：若生得有三。釋曰：若變化心由生得，則有善、惡、無記。謂天、龍、鬼神等生得變化心所作，或於自身化生、或於他身化生，此九入為性，有色入，除聲故，不各離根生故，譬如紀美虫及伊師迦草。如意成有二種，一修得、二生得。此復有二種。偈曰：意成由呪藥，業生故五種。釋曰：若略說，如意成有五種：一修果、二生得、三呪成、四藥成、五業成。業成者，譬如頂生王等及中陰眾生。是所說天耳及天眼，此二為是天種類故說天，為如天故說天。此義應思：如天耳天眼者，謂菩薩轉輪王寶長者，若是天種類耳眼，偈曰：天耳及天眼，清淨色定地。釋曰：若人入四定，緣音聲光明，修加行為方便故。依四定地，四大有二種，清淨色起遍耳眼邊，為聞聲見色依止，由依定地生故，此耳眼是天種類。復次此二，偈曰：等分具恒故，遠細等境界。釋曰：天耳天眼無非等分，恒與識相應故。無不具根，無盲亂等失故。譬如色界眾生，上細障遠等色及聲皆是彼境。若肉眼，如偈說：遠住被障細，遍處色不見。肉眼見對色，天眼則翻此。若由天眼見色，所見色近遠云何？隨人隨眼所見色，近遠亦爾。聲聞、獨覺、佛世尊，若不作功用心，欲見能見一千二千三千世界。若作功用心欲見，偈曰：二三千無數，應供獨覺佛。釋曰：若大聲聞由天眼欲見，作大功用心，能見中二千世界。若犀角喻獨覺，由天眼欲見，作大功用心，能見大三千世界。若佛世尊，由天眼欲見，能見阿僧祇世界，隨佛所欲見。何以故？如智能於法，天眼能於色亦爾。為但如意成有生得、為餘亦生得？偈曰：有餘生

得。釋曰：天眼等四亦有生得。一切生所得，不得通慧名。偈曰：眼，中陰非彼境。釋曰：是生得天眼，不能見中陰眾生色。何以故？此色但是通慧眼所見，非生得天眼所見，除彼同類。偈曰：他心智有三。釋曰：生得言流。若生得應知三種，謂善、惡、無記。偈曰：觀明呪所作。釋曰：不但生得有三種，學伊叉尼柯論，能觀相人所得他心智，由思惟分別所成，或由明呪所作。此應知亦有三種，謂善、惡、無記，不如修得一向是善。由生所得他心智及宿住念智，偈曰：地獄初能知。釋曰：地獄眾生初受生乃至未為苦受所逼，於中能了達他心，及能憶持宿住。若生住餘道，由此二恒知。偈曰：於人無生得。釋曰：唯於人道如前所說，如意成等五無生所得。若爾，云何得有自性憶持宿住人？此從業差別所作。何以故？於彼亦有三種宿住念智，有修得果、有生得、有業所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得。釋曰：天眼等四亦有生得。一切生所得，不得通慧名。偈曰：眼，中陰非彼境。釋曰：是生得天眼，不能見中陰眾生色。何以故？此色但是通慧眼所見，非生得天眼所見，除彼同類。偈曰：他心智有三。釋曰：生得言流。若生得應知三種，謂善、惡、無記。偈曰：觀明呪所作。釋曰：不但生得有三種，學伊叉尼柯論，能觀相人所得他心智，由思惟分別所成，或由明呪所作。此應知亦有三種，謂善、惡、無記，不如修得一向是善。由生所得他心智及宿住念智，偈曰：地獄初能知。釋曰：地獄眾生初受生乃至未為苦受所逼，於中能了達他心，及能憶持宿住。若生住餘道，由此二恒知。偈曰：於人無生得。釋曰：唯於人道如前所說，如意成等五無生所得。若爾，云何得有自性憶持宿住人？此從業差別所作。何以故？於彼亦有三種宿住念智，有修得果、有生得、有業所作。