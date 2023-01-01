阿毘達磨俱舍釋論
婆藪盤豆造 陳 真諦譯22卷CBETA T1559大于一万字 36 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
阿毘達磨俱舍釋論卷第十九
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婆藪盤豆造
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陳天竺三藏真諦譯
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分別慧品第七之一
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已說諸忍及諸智已，說正見及正智。諸忍為非智，正智為非正見耶？偈曰：無垢忍非智。釋曰：是前所說八種無流忍非智，是所應滅隨眠疑惑未滅故可說彼名見，決度尋覓為體性故。如忍，但是見性非智如此。偈曰：盡無生非見。釋曰：盡智、無生智非見，非決度尋覓為性故。偈曰：異彼聖智二。釋曰：異於忍及盡智無生智，所餘無流般若，亦見亦智。偈曰：餘智。釋曰：世間般若一切皆是智。偈曰：見有六。釋曰：五見及世間正見，此六種世間般若，名見亦智，所餘非見但智。由幾量能攝一切智？由十智。若略攝，十智唯有二智。偈曰：有流無流智。釋曰：一切智不出二性，謂世智、出世智。此二中，偈曰：第一名俗智。釋曰：有流智說名世俗智。何以故？此智由多緣瓶衣男女等俗類為境故。偈曰：無流智有二，法智及類智。釋曰：無流分為二智，謂法智、類智。以此二智合前成三智，謂世俗智、法智、類智。此中偈曰：俗智一切境。釋曰：一切有為無為法皆是俗智境。偈曰：欲苦等為境，法智。釋曰：法智者，於欲界中以苦、苦集、苦滅、苦滅對治為境。偈曰：若類智，上苦等為境。釋曰：類智者，於色無色界中，以苦、苦集、苦滅、苦滅對治為境。偈曰：此二由諦異，成四。釋曰：法智類智由諦有差別故成四智，謂苦智、集滅道智，由緣四諦起故。偈曰：四更二，名盡無生智。釋曰：法智類智由境已成四種，於中若非無學正見為性，名盡智、無生智。偈曰：此智復初生，苦集類智性。釋曰：此二智若初生，名盡智、無生智，以苦集類智為性。由苦集各四行相，緣有頂陰為境界故。金剛譬三摩提與此二所緣境同不？若金剛譬三摩提，緣苦集為境，則與二智同境；若緣滅道為境，則與二智不同。偈曰：從四他心智。釋曰：他心智從四智成，謂法、類、道、世俗智。此他心智，更須決判。偈曰：過地根人上。釋曰：若過地心，下地不能知上，謂下地定心不能知上地定心。若過根，軟根不能知上，謂信樂得人及時解脫人道，不能知見至得人及非時解脫人道。若過人，下人不能知上人心，謂阿那含、阿羅漢聲聞、獨覺佛道下不能知上。偈曰：滅未生不知。釋曰：若過去未來他心，他心智則不能知，以現在他心為境界故。復有何非所知？偈曰：法類互不知。釋曰：法智種性他心智不能知類智種性他心，類智種性他心智不能知法智種性他心。何以故？此二心以欲界上界對治為境界故。於見位中無他心智通，以時促故。見位得為他心智境。此中若人由他心智欲知見道心，先作加行已，偈曰：見位初二念，聲聞犀喻二，佛自然具知。釋曰：若
已說諸忍及諸智已，說正見及正智。諸忍為非智，正智為非正見耶？偈曰：無垢忍非智。釋曰：是前所說八種無流忍非智，是所應滅隨眠疑惑未滅故可說彼名見，決度尋覓為體性故。如忍，但是見性非智如此。偈曰：盡無生非見。釋曰：盡智、無生智非見，非決度尋覓為性故。偈曰：異彼聖智二。釋曰：異於忍及盡智無生智，所餘無流般若，亦見亦智。偈曰：餘智。釋曰：世間般若一切皆是智。偈曰：見有六。釋曰：五見及世間正見，此六種世間般若，名見亦智，所餘非見但智。由幾量能攝一切智？由十智。若略攝，十智唯有二智。偈曰：有流無流智。釋曰：一切智不出二性，謂世智、出世智。此二中，偈曰：第一名俗智。釋曰：有流智說名世俗智。何以故？此智由多緣瓶衣男女等俗類為境故。偈曰：無流智有二，法智及類智。釋曰：無流分為二智，謂法智、類智。以此二智合前成三智，謂世俗智、法智、類智。此中偈曰：俗智一切境。釋曰：一切有為無為法皆是俗智境。偈曰：欲苦等為境，法智。釋曰：法智者，於欲界中以苦、苦集、苦滅、苦滅對治為境。偈曰：若類智，上苦等為境。釋曰：類智者，於色無色界中，以苦、苦集、苦滅、苦滅對治為境。偈曰：此二由諦異，成四。釋曰：法智類智由諦有差別故成四智，謂苦智、集滅道智，由緣四諦起故。偈曰：四更二，名盡無生智。釋曰：法智類智由境已成四種，於中若非無學正見為性，名盡智、無生智。偈曰：此智復初生，苦集類智性。釋曰：此二智若初生，名盡智、無生智，以苦集類智為性。由苦集各四行相，緣有頂陰為境界故。金剛譬三摩提與此二所緣境同不？若金剛譬三摩提，緣苦集為境，則與二智同境；若緣滅道為境，則與二智不同。偈曰：從四他心智。釋曰：他心智從四智成，謂法、類、道、世俗智。此他心智，更須決判。偈曰：過地根人上。釋曰：若過地心，下地不能知上，謂下地定心不能知上地定心。若過根，軟根不能知上，謂信樂得人及時解脫人道，不能知見至得人及非時解脫人道。若過人，下人不能知上人心，謂阿那含、阿羅漢聲聞、獨覺佛道下不能知上。偈曰：滅未生不知。釋曰：若過去未來他心，他心智則不能知，以現在他心為境界故。復有何非所知？偈曰：法類互不知。釋曰：法智種性他心智不能知類智種性他心，類智種性他心智不能知法智種性他心。何以故？此二心以欲界上界對治為境界故。於見位中無他心智通，以時促故。見位得為他心智境。此中若人由他心智欲知見道心，先作加行已，偈曰：見位初二念，聲聞犀喻二，佛自然具知。釋曰：若
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聲聞修他心智，欲知見道中他心，得知前二剎那心，謂法智忍、法智，知類智種性境，別加行所成故。是時於中修彼他心智方便，此修觀人已度至第十六心，於中間不能得知。若犀角喻獨覺，欲知見道中他心，得知三剎那心，謂前二心及第八集類智心，由加行軟故。餘師說：知第一二第十五心。佛世尊，一切見道剎那心，不由加行心知，但以自性心知。復次盡智、無生智，此二有何差別？偈曰：盡智於四諦，已知等決知，不更應知等，說名無生智。釋曰：阿毘達磨藏云：何者盡智？苦諦我已知厭，集諦我已斷除，滅諦我已證得，道諦我已修習。以此義，是知見明覺慧解先正對觀，是名盡智。何者無生智？苦諦我已知厭不更知厭，乃至道諦我已修習不更修習。以此義，是知乃至正對觀，是名無生智。云何由無流智得知如此？由無流智後智，出觀已得知如此，由後智有差別故，立盡無生智有差別，罽賓國阿毘達磨師說如此。有餘師說：由無流智得知此義。說盡無生智為見者，為以一切名釋此義故。復次由證智為性故名見。是故阿毘達磨藏中說：若法是智，即此法是見。復次為顯今所說見異前所說見，如此名十智，謂法智、類智、世俗智、他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。此中世俗智是一智一智分，法智是一智七智分，類智亦爾。苦智是一智四智分，集智滅智亦爾，道智是一智是五智分。他心智是一智四智分，盡智是一智六智分，無生智亦爾。云何智唯三，安立為十？偈曰：由自性對治，行相行相境，加行作事辦，因圓故說十。釋曰：彼說由七種因緣，安立智成十。一由自性故安立世俗智，非能知真實義故。二由對治故安立法類二智，由能對治欲界上界故。三由所緣相異故安立苦集二智，不由境界體異故。四由所緣相及境界體異故安立滅道二智。五由加行異故安立他心智。何以故？由此智他心法非所知故、唯欲知他心故，修加行人得他心智。六由作事已辦故安立盡智，由事已辦人相續初生故。七由因緣圓滿故安立無生智，以一切無流法為因故、是一切三界具對治故。於前已說，法智唯能對治欲界。復次偈曰：法智於滅諦，及道諦修道，是三界對治。釋曰：滅道二法智，若修道所攝，能對治三界。偈曰：類智非欲治。釋曰：類智一向不能對治欲界，此智異二故。說具對治，此十種智中，幾智有行相，復有幾行相？偈曰：法智及類智，有十六行相。釋曰：此二智一一皆具十六行相，此行相後當說。偈曰：俗智如不如。釋曰：世俗智有十六行相，有別相能緣一切法，通相別相等故。偈曰：由自諦相四。釋曰：苦集滅道智，由
聲聞修他心智，欲知見道中他心，得知前二剎那心，謂法智忍、法智，知類智種性境，別加行所成故。是時於中修彼他心智方便，此修觀人已度至第十六心，於中間不能得知。若犀角喻獨覺，欲知見道中他心，得知三剎那心，謂前二心及第八集類智心，由加行軟故。餘師說：知第一二第十五心。佛世尊，一切見道剎那心，不由加行心知，但以自性心知。復次盡智、無生智，此二有何差別？偈曰：盡智於四諦，已知等決知，不更應知等，說名無生智。釋曰：阿毘達磨藏云：何者盡智？苦諦我已知厭，集諦我已斷除，滅諦我已證得，道諦我已修習。以此義，是知見明覺慧解先正對觀，是名盡智。何者無生智？苦諦我已知厭不更知厭，乃至道諦我已修習不更修習。以此義，是知乃至正對觀，是名無生智。云何由無流智得知如此？由無流智後智，出觀已得知如此，由後智有差別故，立盡無生智有差別，罽賓國阿毘達磨師說如此。有餘師說：由無流智得知此義。說盡無生智為見者，為以一切名釋此義故。復次由證智為性故名見。是故阿毘達磨藏中說：若法是智，即此法是見。復次為顯今所說見異前所說見，如此名十智，謂法智、類智、世俗智、他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。此中世俗智是一智一智分，法智是一智七智分，類智亦爾。苦智是一智四智分，集智滅智亦爾，道智是一智是五智分。他心智是一智四智分，盡智是一智六智分，無生智亦爾。云何智唯三，安立為十？偈曰：由自性對治，行相行相境，加行作事辦，因圓故說十。釋曰：彼說由七種因緣，安立智成十。一由自性故安立世俗智，非能知真實義故。二由對治故安立法類二智，由能對治欲界上界故。三由所緣相異故安立苦集二智，不由境界體異故。四由所緣相及境界體異故安立滅道二智。五由加行異故安立他心智。何以故？由此智他心法非所知故、唯欲知他心故，修加行人得他心智。六由作事已辦故安立盡智，由事已辦人相續初生故。七由因緣圓滿故安立無生智，以一切無流法為因故、是一切三界具對治故。於前已說，法智唯能對治欲界。復次偈曰：法智於滅諦，及道諦修道，是三界對治。釋曰：滅道二法智，若修道所攝，能對治三界。偈曰：類智非欲治。釋曰：類智一向不能對治欲界，此智異二故。說具對治，此十種智中，幾智有行相，復有幾行相？偈曰：法智及類智，有十六行相。釋曰：此二智一一皆具十六行相，此行相後當說。偈曰：俗智如不如。釋曰：世俗智有十六行相，有別相能緣一切法，通相別相等故。偈曰：由自諦相四。釋曰：苦集滅道智，由
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緣自諦行相起故，一一有四行相。偈曰：他心智亦爾，無垢。釋曰：無流他心智亦如此，由緣自諦行相故，亦成四行相，唯道智故。偈曰：復有垢，如應知自相。釋曰：若有流他心智，是自所應知心及心法如。如彼相，思想亦爾，能取別相為境故。此二種，偈曰：緣一物為境。釋曰：是時若緣心為境，不能緣心法為境。若緣受，不能緣想，如此等。若爾，云何佛世尊說：若心有欲，如實能知此心有欲。如此等心及心法，不得一時取，譬如衣及衣垢非俱時取故。有欲心者，有欲有二種：一相雜有欲、二相應有欲。此中若心與欲相雜，由二義有欲。若異此有流心，由相應義是故有欲。此經中所說有欲，是相應有欲。若欲對治，說名無欲。餘師說如此。何以故？若與欲相應說名無欲，何有與別惑相雜，亦應成無欲。是義不然。何以故？此心非欲對治故。若無染污心，非有欲非無欲，不應成無欲。如此等，是故與欲相應心，此中說名有欲。乃至有癡無癡等，應知亦爾。略心者是善心，由境界少故。散心者是染污心，與散亂相應故。復次略心者與睡眠相應，散心者所餘有染污心，西國諸師說如此。毘婆沙師不許作此說。彼說：此一心亦略亦散，染污睡眠相應故。若爾，則與阿毘達磨藏相違。彼藏云：若如實知略心，此智成四智，謂法智、類智、世俗智、道智。下劣心者是染污心，與懶惰相應故。上勝心者是善心，與精進相應故。小行心者是染污心，或善小淨品所治故。大行心者翻於前心，由根價伴類隨從力少多故。何以故？若有染污心則與二根相應，若善心則與三善根相應。若染污心則少價，不由功用所成故。若善心則大價，由多功用所成故。若染污心，無未來同類修故，無多伴類。若善心，有過去未來同類修故，有多伴類。若染污心則少隨從，三陰所隨從故。若善心則多隨從，四陰所隨從故。染污心力少，彼所斷善根更相續故。善心力多，由一剎那苦法智忍生，能殺害十惑永不生故。是故有染污心說名小，善心說名大。動心者是染污心，與掉起相應故。不動心者是善心，能對治彼故。非寂靜心寂靜心亦爾。非定心者是染污心，與散亂相應故。定心者是善心，能對治彼故。非修心者是染污心，非生修及事修所修故。修心者是善心，生事二修所修故。非解脫心者是染污心，由非自性解脫、相續解脫所解脫故。解脫心者是善心，由二解脫所解脫故。毘婆沙師說如此。若作此解，則不隨順經，亦不能釋如此文句差別義。云何不隨順經？如經言：云何心於內成略？若心與羸弱睡眠相應、或於內攝持相應，不與毘鉢舍那相應。云何心於外成散？若心於
緣自諦行相起故，一一有四行相。偈曰：他心智亦爾，無垢。釋曰：無流他心智亦如此，由緣自諦行相故，亦成四行相，唯道智故。偈曰：復有垢，如應知自相。釋曰：若有流他心智，是自所應知心及心法如。如彼相，思想亦爾，能取別相為境故。此二種，偈曰：緣一物為境。釋曰：是時若緣心為境，不能緣心法為境。若緣受，不能緣想，如此等。若爾，云何佛世尊說：若心有欲，如實能知此心有欲。如此等心及心法，不得一時取，譬如衣及衣垢非俱時取故。有欲心者，有欲有二種：一相雜有欲、二相應有欲。此中若心與欲相雜，由二義有欲。若異此有流心，由相應義是故有欲。此經中所說有欲，是相應有欲。若欲對治，說名無欲。餘師說如此。何以故？若與欲相應說名無欲，何有與別惑相雜，亦應成無欲。是義不然。何以故？此心非欲對治故。若無染污心，非有欲非無欲，不應成無欲。如此等，是故與欲相應心，此中說名有欲。乃至有癡無癡等，應知亦爾。略心者是善心，由境界少故。散心者是染污心，與散亂相應故。復次略心者與睡眠相應，散心者所餘有染污心，西國諸師說如此。毘婆沙師不許作此說。彼說：此一心亦略亦散，染污睡眠相應故。若爾，則與阿毘達磨藏相違。彼藏云：若如實知略心，此智成四智，謂法智、類智、世俗智、道智。下劣心者是染污心，與懶惰相應故。上勝心者是善心，與精進相應故。小行心者是染污心，或善小淨品所治故。大行心者翻於前心，由根價伴類隨從力少多故。何以故？若有染污心則與二根相應，若善心則與三善根相應。若染污心則少價，不由功用所成故。若善心則大價，由多功用所成故。若染污心，無未來同類修故，無多伴類。若善心，有過去未來同類修故，有多伴類。若染污心則少隨從，三陰所隨從故。若善心則多隨從，四陰所隨從故。染污心力少，彼所斷善根更相續故。善心力多，由一剎那苦法智忍生，能殺害十惑永不生故。是故有染污心說名小，善心說名大。動心者是染污心，與掉起相應故。不動心者是善心，能對治彼故。非寂靜心寂靜心亦爾。非定心者是染污心，與散亂相應故。定心者是善心，能對治彼故。非修心者是染污心，非生修及事修所修故。修心者是善心，生事二修所修故。非解脫心者是染污心，由非自性解脫、相續解脫所解脫故。解脫心者是善心，由二解脫所解脫故。毘婆沙師說如此。若作此解，則不隨順經，亦不能釋如此文句差別義。云何不隨順經？如經言：云何心於內成略？若心與羸弱睡眠相應、或於內攝持相應，不與毘鉢舍那相應。云何心於外成散？若心於
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五欲塵倒亂馳動故。於前不已說耶？此心亦略亦散，已說不應理，說睡眠相應染污心不立為散故。於前不已說耶？與阿毘達磨藏相違。阿毘達磨藏相違，此亦可然，但勿與經相違。云何不能釋文句差別義？不說散下劣動不寂靜不定非修非解脫，心差別義故。略上勝等亦爾。若非不已說諸文句差別義，同是染污心，由顯彼過失差別故。同是善心，由顯彼功德差別故。是故彼義差別已說。不救經相違故，此所說義，非文句義。若於經中許此心是下劣，心即是動心，汝釋可然。經中不說此義。經言：是時若心下劣、或疑欲下劣，於此時中輕安三摩提捨覺分非是修時。是時若心馳動、或疑欲馳動，於此時中擇法、精進、喜覺分非是修時。諸覺分為有散心修，不思量彼，此中說名修，由能令現前故，是故無失。此中若心由懶惰勝，說名下劣。若心由掉起勝，說名馳動。是故無失，如此等或共生故。是故我等說：若心下劣即有馳動，此語與密意相應，我亦不遮。於經中意不爾故，我說如此。是汝所說，一切欲相應心說名有欲。何心與欲相應？若汝言：欲至得相應故，說與欲相應。無流心應成有欲，謂有學心。若言：緣欲為境界說名有欲。阿羅漢心亦應有欲。何以故？此心有時緣有流心分別有欲，由緣欲為境界故。是心云何得成有流？若汝言：緣通惑為境故，是故說有欲。若爾，是心但有癡，非是有欲，由緣癡為境界故。緣他心為境界，心不緣至得為境界，非此心境界，緣欲為境界，是故不由欲相應故心有欲，此中應知。若爾，有欲心云何？與欲相雜是名有欲，不與欲相雜是名無欲，見經意如此。餘經中所說：是人心無欲無瞋無癡，不迴轉為法，於欲界色界無色界依欲等至得滅。故說此文。若爾，於前為不已說耶？若心與別惑相雜，由但不與欲相雜故，應成無欲。由此經意則無過失，不得取此心為無欲。云何不取？由經已說此心有瞋有癡等故。勿復廣論，應說本悉檀，為取他心行相、為取他心所緣境？不取此二為境，不觀行相境界起故。但知此心有欲，不能知色等境是心生欲處。若不爾，此心則緣色等為境界。若取他心緣色等為境，他心智應成取自性。一切他心智知物別相，謂心及心法，現世他相續。欲色相應不相應為境界，於見位被遮，於修位中得，非空無相不相應法盡智無生智所攝，無間道所遮，此義應知。說他心智已。偈曰：後二十四相，空無我所雜。釋曰：後二者，謂盡智、無生智。此二智行相有十四，離空無我二行相故。此二雖緣真如，多緣虛假知我生已盡，我不見從此後更受別有，由觀中智力故，出觀說如此言。為有無流別行相心
五欲塵倒亂馳動故。於前不已說耶？此心亦略亦散，已說不應理，說睡眠相應染污心不立為散故。於前不已說耶？與阿毘達磨藏相違。阿毘達磨藏相違，此亦可然，但勿與經相違。云何不能釋文句差別義？不說散下劣動不寂靜不定非修非解脫，心差別義故。略上勝等亦爾。若非不已說諸文句差別義，同是染污心，由顯彼過失差別故。同是善心，由顯彼功德差別故。是故彼義差別已說。不救經相違故，此所說義，非文句義。若於經中許此心是下劣，心即是動心，汝釋可然。經中不說此義。經言：是時若心下劣、或疑欲下劣，於此時中輕安三摩提捨覺分非是修時。是時若心馳動、或疑欲馳動，於此時中擇法、精進、喜覺分非是修時。諸覺分為有散心修，不思量彼，此中說名修，由能令現前故，是故無失。此中若心由懶惰勝，說名下劣。若心由掉起勝，說名馳動。是故無失，如此等或共生故。是故我等說：若心下劣即有馳動，此語與密意相應，我亦不遮。於經中意不爾故，我說如此。是汝所說，一切欲相應心說名有欲。何心與欲相應？若汝言：欲至得相應故，說與欲相應。無流心應成有欲，謂有學心。若言：緣欲為境界說名有欲。阿羅漢心亦應有欲。何以故？此心有時緣有流心分別有欲，由緣欲為境界故。是心云何得成有流？若汝言：緣通惑為境故，是故說有欲。若爾，是心但有癡，非是有欲，由緣癡為境界故。緣他心為境界，心不緣至得為境界，非此心境界，緣欲為境界，是故不由欲相應故心有欲，此中應知。若爾，有欲心云何？與欲相雜是名有欲，不與欲相雜是名無欲，見經意如此。餘經中所說：是人心無欲無瞋無癡，不迴轉為法，於欲界色界無色界依欲等至得滅。故說此文。若爾，於前為不已說耶？若心與別惑相雜，由但不與欲相雜故，應成無欲。由此經意則無過失，不得取此心為無欲。云何不取？由經已說此心有瞋有癡等故。勿復廣論，應說本悉檀，為取他心行相、為取他心所緣境？不取此二為境，不觀行相境界起故。但知此心有欲，不能知色等境是心生欲處。若不爾，此心則緣色等為境界。若取他心緣色等為境，他心智應成取自性。一切他心智知物別相，謂心及心法，現世他相續。欲色相應不相應為境界，於見位被遮，於修位中得，非空無相不相應法盡智無生智所攝，無間道所遮，此義應知。說他心智已。偈曰：後二十四相，空無我所雜。釋曰：後二者，謂盡智、無生智。此二智行相有十四，離空無我二行相故。此二雖緣真如，多緣虛假知我生已盡，我不見從此後更受別有，由觀中智力故，出觀說如此言。為有無流別行相心
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、為無？若依罽賓國師說，偈曰：無淨出十六行相。釋曰：彼說無無流行相出四諦十六行相心。偈曰：餘師有。釋曰：西國師說，阿毘達磨藏中說：異十六心別有無流心。云何得知？彼藏云：若不相應心，為得知與欲界相應法不？得知，由無常苦空無我，或由因集有緣得知。或有是處有是義，由道理相應故得知。無是處無是義，由道理不相應故得知。此執非彼藏義，謂有是處有是義由道理相應故得知等。此何為有是處有是義？由無常等相故得知，是彼藏義。是義不然。何以故？於餘文中不說此義故。如此執若是彼藏義，此文句於餘處亦必定應說。彼藏云：由見諦所滅心，為知與欲界相應法不？得知。由我由我所、由斷由常、由無因由無事由非撥、由勝由上由無等由極由淨、由解脫由出離、由不決由二心由疑、由愛著由瞋恚由高慢由不了，由如此非理相應得知。若為結前，此文句中應說前文句，謂有是處有是義等。由不說故，是故知非是此義。四諦十六行相，為由名有十六、為由實物有十六？餘師說：由實物唯有七，由名有十六，集滅道行相各共顯一物故。毘婆沙師說不爾。彼說云何？偈曰：實物有十六。釋曰：此中隨屬緣故無常，逼惱為性故苦，對治我所執故空，對治我見故非我，同種子法道理故因，和合顯現行故集，生所顯故有相應能成故緣，譬如土聚弋輪繩水等聚集故能成瓶等果。此法亦爾，諸陰斷絕故滅，能殺三火故靜，無災橫故妙，出一切過失外故離，由行義故道，與理相應故如，正所成就故行，一向過度故出。復次一向不定故無常，負重故苦，由人所離故空，不如意作故非我，來義故因，生起故集，行相應故有，為勝依故緣，無相應相應斷故滅，三有為相所離故靜，真實善故妙，極至止息故離，能對治邪道故道，能對治不如故如。順趣涅槃土故行，一切有對治故出。如我等所信受今當說，生滅為法故無常，違意故苦，我所離故空，自非我故非我，因集有緣。如經中說：是五取陰，依欲為根、依欲為集、依欲為生、依欲為有。有名應在後說。此四於欲有何差別？愛欲有四種，於自體稱我起愛欲，名自體無差別愛欲；謂我應生，名無差別後有愛欲；謂我應生如此如此，名有差別後有愛欲，結生愛欲，名受生愛欲。此中第一是苦初因似根，譬如於果種子故名因。第二由前所引譬，如果初出芽等，故名集。第三是如此種類苦緣，譬如於果田水土等為緣。何以故？由隨田等緣，於果中香味力熟威德差別得成，故名緣等。四即是生，從此生成故。譬如於果華終故名有於愛欲。行經中有二五二四有四欲，生起事盡故滅，無苦故靜。如
、為無？若依罽賓國師說，偈曰：無淨出十六行相。釋曰：彼說無無流行相出四諦十六行相心。偈曰：餘師有。釋曰：西國師說，阿毘達磨藏中說：異十六心別有無流心。云何得知？彼藏云：若不相應心，為得知與欲界相應法不？得知，由無常苦空無我，或由因集有緣得知。或有是處有是義，由道理相應故得知。無是處無是義，由道理不相應故得知。此執非彼藏義，謂有是處有是義由道理相應故得知等。此何為有是處有是義？由無常等相故得知，是彼藏義。是義不然。何以故？於餘文中不說此義故。如此執若是彼藏義，此文句於餘處亦必定應說。彼藏云：由見諦所滅心，為知與欲界相應法不？得知。由我由我所、由斷由常、由無因由無事由非撥、由勝由上由無等由極由淨、由解脫由出離、由不決由二心由疑、由愛著由瞋恚由高慢由不了，由如此非理相應得知。若為結前，此文句中應說前文句，謂有是處有是義等。由不說故，是故知非是此義。四諦十六行相，為由名有十六、為由實物有十六？餘師說：由實物唯有七，由名有十六，集滅道行相各共顯一物故。毘婆沙師說不爾。彼說云何？偈曰：實物有十六。釋曰：此中隨屬緣故無常，逼惱為性故苦，對治我所執故空，對治我見故非我，同種子法道理故因，和合顯現行故集，生所顯故有相應能成故緣，譬如土聚弋輪繩水等聚集故能成瓶等果。此法亦爾，諸陰斷絕故滅，能殺三火故靜，無災橫故妙，出一切過失外故離，由行義故道，與理相應故如，正所成就故行，一向過度故出。復次一向不定故無常，負重故苦，由人所離故空，不如意作故非我，來義故因，生起故集，行相應故有，為勝依故緣，無相應相應斷故滅，三有為相所離故靜，真實善故妙，極至止息故離，能對治邪道故道，能對治不如故如。順趣涅槃土故行，一切有對治故出。如我等所信受今當說，生滅為法故無常，違意故苦，我所離故空，自非我故非我，因集有緣。如經中說：是五取陰，依欲為根、依欲為集、依欲為生、依欲為有。有名應在後說。此四於欲有何差別？愛欲有四種，於自體稱我起愛欲，名自體無差別愛欲；謂我應生，名無差別後有愛欲；謂我應生如此如此，名有差別後有愛欲，結生愛欲，名受生愛欲。此中第一是苦初因似根，譬如於果種子故名因。第二由前所引譬，如果初出芽等，故名集。第三是如此種類苦緣，譬如於果田水土等為緣。何以故？由隨田等緣，於果中香味力熟威德差別得成，故名緣等。四即是生，從此生成故。譬如於果華終故名有於愛欲。行經中有二五二四有四欲，生起事盡故滅，無苦故靜。如
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經言：比丘！如此諸行皆苦，唯涅槃寂靜。無上故妙，不更迴轉故離，由成路故道，如實生起故如，定淨故行。如經偈言：唯此道無餘，能清淨見故。永破有故出。復次為對治常樂我所我見行故，修無常苦空無我行相。為對治無因一因轉變因知先因見行故，修因集有緣行相。為對治無解脫見行故，修滅行相為對治計解脫。為苦見行故，修靜行相。為對治於定起美妙見行故，修妙行相。為對治數數退故解脫非極定見行故，修離行相。為對治無道邪道有餘道此道更迴轉見行故，修道如行出行相。行相是何法？偈曰：行相謂智慧。釋曰：若爾，行相不成智慧，智慧與別智慧不相應故。若執如此，則應道理，謂一切心及心法，於境界中取差別名行相。為但智慧能取境差別耶？非。云何？偈曰：共此緣境法。釋曰：般若及一切有境界法皆能取境差別。偈曰：所取別有法。釋曰：若法是有，一切必定取差別所取。若如此執，此義則成智慧是行相。復由取差別能觀有法，復為餘法所觀，所餘有境界法，由取差別能觀有法，復為餘法所觀。若無境界法，但是取差別所觀。從此後是十種智。今當說善等差別。偈曰：初智三餘善。釋曰：是一初智謂世俗智，最先所說故言初。此智有三性，謂善惡無記，所餘九智唯是善性。偈曰：此智通諸地。釋曰：一切地者，謂欲界乃至有頂。偈曰：法智六地。釋曰：法智於四定及未至、中間定所得。偈曰：類，九地。釋曰：類智於前六地及三無色所得。偈曰：復六智。釋曰：苦、集、滅、道、盡、無生此六智，若通論亦於九地所得。若別論，法智所攝則於六地得，若類智所攝則於九地得。偈曰：四定他心智。釋曰：他心智但於四定得，非餘處。偈曰：欲色身依止。釋曰：此他心智於欲色界得，修令現前。偈曰：法智依欲身。釋曰：法智但依欲界身現前，非於色無色界身可令現前。偈曰：餘智依三界。釋曰：何者為餘智？除他心智及法智，所餘八智。分別諸智地及依止已，以四念處攝諸智今當說。偈曰：念處一滅智。釋曰：是一滅智名法念處。偈曰：他心智三念。釋曰：他心智若緣他心起，必定緣受想行等。偈曰：所餘四念處。釋曰：除滅智、他心智，所餘八智通四念處攝。何智幾智為所緣境？偈曰：法智境九智。釋曰：法智緣九智為境，除類智。偈曰：類道智境九。釋曰：類智亦緣九智為境，除法智。道智亦緣九智為境，除世俗智。偈曰：苦集智境二。釋曰：世俗智若他心智是有流，此二智是苦集智境。偈曰：四智十。釋曰：世俗智、他心智、盡智、無生智此四智，緣十智為境。偈曰：非一。釋曰：唯一滅智，不緣
經言：比丘！如此諸行皆苦，唯涅槃寂靜。無上故妙，不更迴轉故離，由成路故道，如實生起故如，定淨故行。如經偈言：唯此道無餘，能清淨見故。永破有故出。復次為對治常樂我所我見行故，修無常苦空無我行相。為對治無因一因轉變因知先因見行故，修因集有緣行相。為對治無解脫見行故，修滅行相為對治計解脫。為苦見行故，修靜行相。為對治於定起美妙見行故，修妙行相。為對治數數退故解脫非極定見行故，修離行相。為對治無道邪道有餘道此道更迴轉見行故，修道如行出行相。行相是何法？偈曰：行相謂智慧。釋曰：若爾，行相不成智慧，智慧與別智慧不相應故。若執如此，則應道理，謂一切心及心法，於境界中取差別名行相。為但智慧能取境差別耶？非。云何？偈曰：共此緣境法。釋曰：般若及一切有境界法皆能取境差別。偈曰：所取別有法。釋曰：若法是有，一切必定取差別所取。若如此執，此義則成智慧是行相。復由取差別能觀有法，復為餘法所觀，所餘有境界法，由取差別能觀有法，復為餘法所觀。若無境界法，但是取差別所觀。從此後是十種智。今當說善等差別。偈曰：初智三餘善。釋曰：是一初智謂世俗智，最先所說故言初。此智有三性，謂善惡無記，所餘九智唯是善性。偈曰：此智通諸地。釋曰：一切地者，謂欲界乃至有頂。偈曰：法智六地。釋曰：法智於四定及未至、中間定所得。偈曰：類，九地。釋曰：類智於前六地及三無色所得。偈曰：復六智。釋曰：苦、集、滅、道、盡、無生此六智，若通論亦於九地所得。若別論，法智所攝則於六地得，若類智所攝則於九地得。偈曰：四定他心智。釋曰：他心智但於四定得，非餘處。偈曰：欲色身依止。釋曰：此他心智於欲色界得，修令現前。偈曰：法智依欲身。釋曰：法智但依欲界身現前，非於色無色界身可令現前。偈曰：餘智依三界。釋曰：何者為餘智？除他心智及法智，所餘八智。分別諸智地及依止已，以四念處攝諸智今當說。偈曰：念處一滅智。釋曰：是一滅智名法念處。偈曰：他心智三念。釋曰：他心智若緣他心起，必定緣受想行等。偈曰：所餘四念處。釋曰：除滅智、他心智，所餘八智通四念處攝。何智幾智為所緣境？偈曰：法智境九智。釋曰：法智緣九智為境，除類智。偈曰：類道智境九。釋曰：類智亦緣九智為境，除法智。道智亦緣九智為境，除世俗智。偈曰：苦集智境二。釋曰：世俗智若他心智是有流，此二智是苦集智境。偈曰：四智十。釋曰：世俗智、他心智、盡智、無生智此四智，緣十智為境。偈曰：非一。釋曰：唯一滅智，不緣
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智為境，緣無為法為境故。偈曰：應合法有十。釋曰：為分別智境，於十種法中應合十智。何者十法？偈曰：三界無流法，無為二二種。釋曰：有為法分為八，欲界、色界、無色界、無流界，與心相應、與心不相應差別故。無為分為二，善、無記差別故。是名十法。此云何合？何智緣幾法為境？此中世俗智，緣一切十法為境。法智，緣五法為境，欲界及無流四法、善無為法。類智緣七法為境，色界、無色界及無流六法、善無為法。苦智集智，緣欲界、色界、無色界六法為境。滅智，但緣善無為一法為境。道智，緣無流二法為境。他心智，緣三法為境，欲界、色界及無流相應法。盡智、無生智，緣九法為境，除無記無為。由一智能知一切法不？不得。雖不得，偈曰：世智除類初，一智由無我。釋曰：世俗智除自類初剎那，一切餘法由無我相能解，謂一切法無我。是自體及自體共生諸法，名自類，不能緣此法，有境界及境界有差別故、共一境界故、最近同時故。此智若是欲界智，是聞思二慧。若是色界智，但是聞慧非修慧。修慧緣別地為境故。此義已度，是義今當說。何人與幾智相應？若凡夫人，但與一世俗智相應。若離欲凡夫人，與他心智相應。復次若聖人，偈曰：一智應有欲，於無流初念。釋曰：若未離欲聖人，若法智忍初生剎那，與一世俗智相應，忍非智故。偈曰：第二三應。釋曰：於苦法智剎那，與三智相應，世俗智、法智、苦智。偈曰：上，於四一一增。釋曰：從第二剎那上第四剎那，應知一一智增，苦類智剎那苦類智增，集滅道法智剎那集滅道智增，是故於道法智與七智相應。若先離欲人，應知一切位中他心智增相應。復次於何位中修習得智有幾？偈曰：如生彼所修，忍智於見位未來。釋曰：於見道中，若忍若智正生，此二同類，於未來被修，是彼行相有四亦被修。於見道中云何唯修同類智及行相？未通達餘性故。偈曰：於中爾，世智於三類。釋曰：於見道中，世俗智是所修，於苦集滅三類智時非法智時不能對觀一切諦故。故偈曰：名對觀後智。釋曰：是故此世俗智說名對觀後智，於一一諦對觀最後時所修故。云何於道類智不修此智？此道先由世道未曾對觀故、對觀不遍故。何以故？一切苦可得遍知，一切集可得遍除，一切滅可得圓證，道則不爾，不可圓修故，是故無對觀後，於中不得修對觀後智。若爾，是時一切集未皆滅除，集類智亦無對觀後，不應得修對觀後智。是義不然。何以故？見集諦所應滅集皆已滅盡故。道者是見諦所滅惑對治，不可一切皆修令盡，由性多故，是故道有別異。有餘師說：由見道伴類故，此執
智為境，緣無為法為境故。偈曰：應合法有十。釋曰：為分別智境，於十種法中應合十智。何者十法？偈曰：三界無流法，無為二二種。釋曰：有為法分為八，欲界、色界、無色界、無流界，與心相應、與心不相應差別故。無為分為二，善、無記差別故。是名十法。此云何合？何智緣幾法為境？此中世俗智，緣一切十法為境。法智，緣五法為境，欲界及無流四法、善無為法。類智緣七法為境，色界、無色界及無流六法、善無為法。苦智集智，緣欲界、色界、無色界六法為境。滅智，但緣善無為一法為境。道智，緣無流二法為境。他心智，緣三法為境，欲界、色界及無流相應法。盡智、無生智，緣九法為境，除無記無為。由一智能知一切法不？不得。雖不得，偈曰：世智除類初，一智由無我。釋曰：世俗智除自類初剎那，一切餘法由無我相能解，謂一切法無我。是自體及自體共生諸法，名自類，不能緣此法，有境界及境界有差別故、共一境界故、最近同時故。此智若是欲界智，是聞思二慧。若是色界智，但是聞慧非修慧。修慧緣別地為境故。此義已度，是義今當說。何人與幾智相應？若凡夫人，但與一世俗智相應。若離欲凡夫人，與他心智相應。復次若聖人，偈曰：一智應有欲，於無流初念。釋曰：若未離欲聖人，若法智忍初生剎那，與一世俗智相應，忍非智故。偈曰：第二三應。釋曰：於苦法智剎那，與三智相應，世俗智、法智、苦智。偈曰：上，於四一一增。釋曰：從第二剎那上第四剎那，應知一一智增，苦類智剎那苦類智增，集滅道法智剎那集滅道智增，是故於道法智與七智相應。若先離欲人，應知一切位中他心智增相應。復次於何位中修習得智有幾？偈曰：如生彼所修，忍智於見位未來。釋曰：於見道中，若忍若智正生，此二同類，於未來被修，是彼行相有四亦被修。於見道中云何唯修同類智及行相？未通達餘性故。偈曰：於中爾，世智於三類。釋曰：於見道中，世俗智是所修，於苦集滅三類智時非法智時不能對觀一切諦故。故偈曰：名對觀後智。釋曰：是故此世俗智說名對觀後智，於一一諦對觀最後時所修故。云何於道類智不修此智？此道先由世道未曾對觀故、對觀不遍故。何以故？一切苦可得遍知，一切集可得遍除，一切滅可得圓證，道則不爾，不可圓修故，是故無對觀後，於中不得修對觀後智。若爾，是時一切集未皆滅除，集類智亦無對觀後，不應得修對觀後智。是義不然。何以故？見集諦所應滅集皆已滅盡故。道者是見諦所滅惑對治，不可一切皆修令盡，由性多故，是故道有別異。有餘師說：由見道伴類故，此執
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不可取，為證不成就故。對觀後世俗智，有時可令現前，不一向無時可令現前。此云何？偈曰：此無生為法。釋曰：此智於在觀及出觀位，一向不生為法。若入觀，不得生此智，以相違故。若出觀，亦不得生此智，以心麁故。若爾，此云何可修？先未曾得今始得故。今時云何得？若不可令現前生，由至得故得。由得故得，此釋所未曾聞，是故如此修必定不成。若執如此，修義得成。如宿舊師說。彼說云何？由出世法功力故，此對觀後智則是所修。云何？已修觀後出觀人緣四諦為境，最勝世間智今得現前。即彼是修，如此修即是至得。若得能現前，彼依止相續。何以故？若得性已，性果必可得。毘婆沙師不樂受此義。復次此世俗智為依幾地修？隨見道地。偈曰：自下地。釋曰：隨見道所依止地，或即依此地、或依此地之下地修世俗智。若是道依止未至定地生，所修世俗智有二地，或依未至定地、或依欲界地。乃至若見道依止第四定地生，所修世俗智，或同或下。有此世俗智、幾念處攝？偈曰：滅後。釋曰：若觀滅諦已後，所得世俗智是最後念處攝，謂法念處，由決判一世俗智。所餘應知，皆是四念處攝。此觀後世俗智，偈曰：共諦相。釋曰：隨正對觀諦所得此智行相，則同此諦行相。由說與對觀同行相，則已說此智與彼所緣同諦，由見道所得故。偈曰：用得。釋曰：世俗智有二種，一性法得、二修習得。由執此智共同類起，於欲界色界四陰五陰為自性。偈曰：十六六有欲。釋曰：所修此言流。若未離欲人，於第十六道類智剎那中，有二智現在修，有六智未來修，謂法智、類智、苦集滅道智。偈曰：離欲人有七。釋曰：若人先已離欲，於道類智中，他心智是第七所修。偈曰：有欲修道中，從此上七修。釋曰：從第十六剎那上，於修道中乃至未得離欲，於一切加行、無間、解脫、增進道中修七智，謂法智、類智、苦集滅道智、世俗智。若修世間道，世俗世智是現在修。若修出世道，四種法智中隨一是現在修，餘六智是未來修。偈曰：七地勝通解，得不壞雜修，於無間道。釋曰：七智所修此言流。七地者，四定、三無色。於彼離欲故名為勝。於五通慧通達不壞性時，若有學人於雜修定位並論，在一切無間道中，則修七智，如前所說。若修世俗道，現在修世俗智。若修出世道，四種類智及二種法智中隨一現在修。通達不壞性時，不修世俗智，非有頂對治故。此中應知，盡智為第七。偈曰：上，諸八解脫道。釋曰：從離欲七地上離欲有頂，於諸八解脫道中修七智，謂法智、類智、苦集滅道智及他心智，不修世俗智，非有頂對治故。若現在修，
不可取，為證不成就故。對觀後世俗智，有時可令現前，不一向無時可令現前。此云何？偈曰：此無生為法。釋曰：此智於在觀及出觀位，一向不生為法。若入觀，不得生此智，以相違故。若出觀，亦不得生此智，以心麁故。若爾，此云何可修？先未曾得今始得故。今時云何得？若不可令現前生，由至得故得。由得故得，此釋所未曾聞，是故如此修必定不成。若執如此，修義得成。如宿舊師說。彼說云何？由出世法功力故，此對觀後智則是所修。云何？已修觀後出觀人緣四諦為境，最勝世間智今得現前。即彼是修，如此修即是至得。若得能現前，彼依止相續。何以故？若得性已，性果必可得。毘婆沙師不樂受此義。復次此世俗智為依幾地修？隨見道地。偈曰：自下地。釋曰：隨見道所依止地，或即依此地、或依此地之下地修世俗智。若是道依止未至定地生，所修世俗智有二地，或依未至定地、或依欲界地。乃至若見道依止第四定地生，所修世俗智，或同或下。有此世俗智、幾念處攝？偈曰：滅後。釋曰：若觀滅諦已後，所得世俗智是最後念處攝，謂法念處，由決判一世俗智。所餘應知，皆是四念處攝。此觀後世俗智，偈曰：共諦相。釋曰：隨正對觀諦所得此智行相，則同此諦行相。由說與對觀同行相，則已說此智與彼所緣同諦，由見道所得故。偈曰：用得。釋曰：世俗智有二種，一性法得、二修習得。由執此智共同類起，於欲界色界四陰五陰為自性。偈曰：十六六有欲。釋曰：所修此言流。若未離欲人，於第十六道類智剎那中，有二智現在修，有六智未來修，謂法智、類智、苦集滅道智。偈曰：離欲人有七。釋曰：若人先已離欲，於道類智中，他心智是第七所修。偈曰：有欲修道中，從此上七修。釋曰：從第十六剎那上，於修道中乃至未得離欲，於一切加行、無間、解脫、增進道中修七智，謂法智、類智、苦集滅道智、世俗智。若修世間道，世俗世智是現在修。若修出世道，四種法智中隨一是現在修，餘六智是未來修。偈曰：七地勝通解，得不壞雜修，於無間道。釋曰：七智所修此言流。七地者，四定、三無色。於彼離欲故名為勝。於五通慧通達不壞性時，若有學人於雜修定位並論，在一切無間道中，則修七智，如前所說。若修世俗道，現在修世俗智。若修出世道，四種類智及二種法智中隨一現在修。通達不壞性時，不修世俗智，非有頂對治故。此中應知，盡智為第七。偈曰：上，諸八解脫道。釋曰：從離欲七地上離欲有頂，於諸八解脫道中修七智，謂法智、類智、苦集滅道智及他心智，不修世俗智，非有頂對治故。若現在修，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四種類智及二種法智中隨修一智。偈曰：學練根解脫，六七智修餘。釋曰：若有學人修練根時，於解脫道中，若有欲人但修六智，謂法智、類智、苦集滅道智。若離欲人修七智，以他心智為第七。有餘師說：世俗智於二位中所修，此二道於前加行中得修世俗智。偈曰：無間道六修。釋曰：若已離欲、未離欲有學人，修練根無間道中，但修六智如前；不得修世俗智，似見道故；不得修他心智，一切無間道中所遮故。云何遮？非惑對治故。偈曰：有頂勝亦爾。釋曰：若離欲有頂時，於諸無間道中如此修六智。偈曰：於盡智修九。釋曰：離欲有頂時，第九解脫道即名盡智。此中修九智，除無生智。偈曰：得不壞修十。釋曰：若人本以不壞法為性，此人於盡智位中得修十智，得無生智故。偈曰：練不壞解脫。釋曰：若人練根至不壞性，此人於最後解脫道中亦得修十智。偈曰：所說餘修八。釋曰：何者為餘？離欲欲界時，第九解脫道中；離欲七地五通慧有學雜修定中，一切解脫道為通達不壞性。諸八解脫道中，一切離欲人加行及增進道，於此一切道中得修未來八智，除盡智、無生智。若有學判如此。若無學人五通慧雜修定，加行解脫道增進道中，或修九智、或修十智。五通慧雜修定無間道中，或修八智、或修九智。二通慧解脫道中，由無記故，無未來修。若凡夫人欲界及三定離欲，最後解脫道中，依定地修加行，三通慧解脫道無量等功德攝，於時世俗智未來修，他心智亦爾，除決擇分能善根見道伴類故。於餘處得未曾得道時，但世俗智未來修。復次於何道中所修智有幾地？世俗智者，隨道所依地，此地或由道初得，以此地為依止，未來修世俗智。無流道者，非一向隨道所依地未來修。此云何？偈曰：為離此地欲，是得此下修。釋曰：若為離欲此地修二種道，謂加行道等，隨地由離欲初所得，或以此地為依止、或以下地為依止，一切無流智必定是所修。偈曰：有流於盡智。釋曰：於盡智生時，一切地諸有流功德，凡是盡智所應得皆是所修，謂不淨觀、阿那波那、念處、無量、八解脫等。譬如同時繩斷，諸被絞人一時氣通。復次此人已至心自在王位，一切善根由至得故並皆起迎。譬如有人得大王位，由貢獻財物說國土迎。隨有所得，皆是所修不？於前若未得，則是所修。何以故？偈曰：先曾得非修。釋曰：若法退已還得，此非所修，已修所棄捨故。為但得為修、為復有餘？非唯得。何以故？修有四種：一得修、二習修、三對治修、四治淨修。此中偈曰：得修及習修，是善有為修；對治治淨修，有流諸法修。釋曰：得修、習修者，謂修一切有為善
四種類智及二種法智中隨修一智。偈曰：學練根解脫，六七智修餘。釋曰：若有學人修練根時，於解脫道中，若有欲人但修六智，謂法智、類智、苦集滅道智。若離欲人修七智，以他心智為第七。有餘師說：世俗智於二位中所修，此二道於前加行中得修世俗智。偈曰：無間道六修。釋曰：若已離欲、未離欲有學人，修練根無間道中，但修六智如前；不得修世俗智，似見道故；不得修他心智，一切無間道中所遮故。云何遮？非惑對治故。偈曰：有頂勝亦爾。釋曰：若離欲有頂時，於諸無間道中如此修六智。偈曰：於盡智修九。釋曰：離欲有頂時，第九解脫道即名盡智。此中修九智，除無生智。偈曰：得不壞修十。釋曰：若人本以不壞法為性，此人於盡智位中得修十智，得無生智故。偈曰：練不壞解脫。釋曰：若人練根至不壞性，此人於最後解脫道中亦得修十智。偈曰：所說餘修八。釋曰：何者為餘？離欲欲界時，第九解脫道中；離欲七地五通慧有學雜修定中，一切解脫道為通達不壞性。諸八解脫道中，一切離欲人加行及增進道，於此一切道中得修未來八智，除盡智、無生智。若有學判如此。若無學人五通慧雜修定，加行解脫道增進道中，或修九智、或修十智。五通慧雜修定無間道中，或修八智、或修九智。二通慧解脫道中，由無記故，無未來修。若凡夫人欲界及三定離欲，最後解脫道中，依定地修加行，三通慧解脫道無量等功德攝，於時世俗智未來修，他心智亦爾，除決擇分能善根見道伴類故。於餘處得未曾得道時，但世俗智未來修。復次於何道中所修智有幾地？世俗智者，隨道所依地，此地或由道初得，以此地為依止，未來修世俗智。無流道者，非一向隨道所依地未來修。此云何？偈曰：為離此地欲，是得此下修。釋曰：若為離欲此地修二種道，謂加行道等，隨地由離欲初所得，或以此地為依止、或以下地為依止，一切無流智必定是所修。偈曰：有流於盡智。釋曰：於盡智生時，一切地諸有流功德，凡是盡智所應得皆是所修，謂不淨觀、阿那波那、念處、無量、八解脫等。譬如同時繩斷，諸被絞人一時氣通。復次此人已至心自在王位，一切善根由至得故並皆起迎。譬如有人得大王位，由貢獻財物說國土迎。隨有所得，皆是所修不？於前若未得，則是所修。何以故？偈曰：先曾得非修。釋曰：若法退已還得，此非所修，已修所棄捨故。為但得為修、為復有餘？非唯得。何以故？修有四種：一得修、二習修、三對治修、四治淨修。此中偈曰：得修及習修，是善有為修；對治治淨修，有流諸法修。釋曰：得修、習修者，謂修一切有為善
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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法。於未來有一修，於現在有二修。此二修依前二正勤成，未生令生、已生令長。對治修、治淨修者，謂修諸有流法。此二修依後二正勤成，未生令不生、已生令滅。若爾，有流善法則具四修，若無流法但有前二修，若染污及無記法但有後二修。西國阿毘達磨師說：有六種修，四修同前，五守修，六擇修。守修是六根修，擇修是身修。如經言：是六根已善調伏已善修。復次經言：於身中有如此物，謂髮齒爪毛等，廣說如經。如此於身簡擇故，自愛不起。罽賓國師說：此二修入對治修及治淨修攝。
法。於未來有一修，於現在有二修。此二修依前二正勤成，未生令生、已生令長。對治修、治淨修者，謂修諸有流法。此二修依後二正勤成，未生令不生、已生令滅。若爾，有流善法則具四修，若無流法但有前二修，若染污及無記法但有後二修。西國阿毘達磨師說：有六種修，四修同前，五守修，六擇修。守修是六根修，擇修是身修。如經言：是六根已善調伏已善修。復次經言：於身中有如此物，謂髮齒爪毛等，廣說如經。如此於身簡擇故，自愛不起。罽賓國師說：此二修入對治修及治淨修攝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿毘達磨俱舍釋論卷第十九
阿毘達磨俱舍釋論卷第十九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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