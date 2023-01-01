阿毘達磨俱舍釋論卷第十八婆藪盤豆造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍釋論卷第十八婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別聖道果人品之三

復次如凡夫生初定地以上，由捨欲界惑滅離至得，與彼惑不更相應。於彼亦爾，是故此執非證。復由何地？從何地得離欲？偈曰：由無流非至，離欲一切地。釋曰：若依非至定地修無流道，能離欲一切地乃至有頂；若人依近分定，得下地離欲。為如無間道，一切解脫道亦從近分定起不？非。何為？偈曰：從定近分後，脫道三地勝。釋曰：一切眾生生地有九種，謂欲界、四色定、四無色定。此中從欲界離欲，乃至第二定離欲，名三地勝。於此三地中，最後解脫道或從近分定起、或從根本定起。偈曰：非上近分。釋曰：從三地勝以上，一切最後解脫道皆從根本定起，悉不從近分定起，捨根平等故。於三定中，近分及根本，由受根異故，有餘人不能得入根本定，通修行根難成故。是故於離欲三地，最後解脫道亦得從近分定起。由無流非至定得離欲一切地，此義已說。由餘地未說，故今應說。偈曰：聖由八自上滅。釋曰：若由八種無流定得離欲，謂色定、中間定、無色定，從自地及上地皆得離欲，非從下地，先已離欲故。此中出世無間道解脫道緣四諦為境故，如諦十六相起，此義自成。偈曰：解脫無間道，世間如次第，寂靜麁重等，想上下地境。釋曰：解脫道起，寂靜等為相，無間道起，麁重等為相。此二道如其次第，第一緣上地為境起，第二緣下地為境起。若解脫道思量上地，則緣寂靜美妙出離，隨一相故。若無間道思量下地，則緣麁重逼惱厚壁，隨一相故。由不寂靜，故名麁重。由大功用所成非美妙，故名逼惱。由多過失能違逆故，不得出離此地，故名厚壁。譬如罪人不離牢獄，重障故。翻此相應，知寂靜、美妙、出離相義。說隨本應餘義已。復次從盡智無間後，何智得生？偈曰：若不壞盡智，後無生，不生盡智或無學正見。釋曰：若人成不壞法阿羅漢，從盡智無間後，無生智必生，非盡智無學正見生。若非不壞法人，從盡智更生盡智，或生無學正見，非無生智有退墮故。復次此無學正見，於不壞阿羅漢為必不生耶？偈曰：此通應。釋曰：若不壞法阿羅漢，從無生智後，有時無生智更生，有時無學正見生。何以故？此正見於一切阿羅漢皆通無差別。是前所說四果，此果屬何法？是沙門若果。何法名沙門若？偈曰。沙門無垢道。釋曰：若道是無流，稱為沙門若。由此道人成沙門那？由能寂靜惑故。如經言：此人能寂靜多種惡法，不應慧法染污法，隨順生死能感後有，乃至老死，故名沙門那。凡夫非必定能寂靜眾惡故，非真實沙門那。復次此沙門若，何法為果？偈曰：有為無為果。釋曰：有為無為法，是沙門若果。此果於前已說，有四種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如凡夫生初定地以上，由捨欲界惑滅離至得，與彼惑不更相應。於彼亦爾，是故此執非證。復由何地？從何地得離欲？偈曰：由無流非至，離欲一切地。釋曰：若依非至定地修無流道，能離欲一切地乃至有頂；若人依近分定，得下地離欲。為如無間道，一切解脫道亦從近分定起不？非。何為？偈曰：從定近分後，脫道三地勝。釋曰：一切眾生生地有九種，謂欲界、四色定、四無色定。此中從欲界離欲，乃至第二定離欲，名三地勝。於此三地中，最後解脫道或從近分定起、或從根本定起。偈曰：非上近分。釋曰：從三地勝以上，一切最後解脫道皆從根本定起，悉不從近分定起，捨根平等故。於三定中，近分及根本，由受根異故，有餘人不能得入根本定，通修行根難成故。是故於離欲三地，最後解脫道亦得從近分定起。由無流非至定得離欲一切地，此義已說。由餘地未說，故今應說。偈曰：聖由八自上滅。釋曰：若由八種無流定得離欲，謂色定、中間定、無色定，從自地及上地皆得離欲，非從下地，先已離欲故。此中出世無間道解脫道緣四諦為境故，如諦十六相起，此義自成。偈曰：解脫無間道，世間如次第，寂靜麁重等，想上下地境。釋曰：解脫道起，寂靜等為相，無間道起，麁重等為相。此二道如其次第，第一緣上地為境起，第二緣下地為境起。若解脫道思量上地，則緣寂靜美妙出離，隨一相故。若無間道思量下地，則緣麁重逼惱厚壁，隨一相故。由不寂靜，故名麁重。由大功用所成非美妙，故名逼惱。由多過失能違逆故，不得出離此地，故名厚壁。譬如罪人不離牢獄，重障故。翻此相應，知寂靜、美妙、出離相義。說隨本應餘義已。復次從盡智無間後，何智得生？偈曰：若不壞盡智，後無生，不生盡智或無學正見。釋曰：若人成不壞法阿羅漢，從盡智無間後，無生智必生，非盡智無學正見生。若非不壞法人，從盡智更生盡智，或生無學正見，非無生智有退墮故。復次此無學正見，於不壞阿羅漢為必不生耶？偈曰：此通應。釋曰：若不壞法阿羅漢，從無生智後，有時無生智更生，有時無學正見生。何以故？此正見於一切阿羅漢皆通無差別。是前所說四果，此果屬何法？是沙門若果。何法名沙門若？偈曰。沙門無垢道。釋曰：若道是無流，稱為沙門若。由此道人成沙門那？由能寂靜惑故。如經言：此人能寂靜多種惡法，不應慧法染污法，隨順生死能感後有，乃至老死，故名沙門那。凡夫非必定能寂靜眾惡故，非真實沙門那。復次此沙門若，何法為果？偈曰：有為無為果。釋曰：有為無為法，是沙門若果。此果於前已說，有四種

，謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。如經言：比丘！沙門若果有四，廣說如經。復次此果有幾種？偈曰：彼一減九十。釋曰：此沙門若、沙門若果，有為無為各八十九。此是何法？偈曰：解脫道與滅。釋曰：為滅見惑，有八無間道、八解脫道。為滅修惑，於九地各有九品無間道。各滅九品惑，各有九品解脫道。此中一切無間道名沙門若，一切解脫道名有為沙門若果，是無間道等流果及功力果故。諸惑滅離名無為沙門若果。由如此義，有為無為果各有一減九十。若爾，於佛世尊此義應合分別。不可分別，若果甚多。偈曰：成立四種果，由五因具有。釋曰：於滅道位中，若具有五因，於此位中佛世尊安立沙門若果。何者五因？偈曰：捨前得別道，得通滅果果，及至得八智，修習十六行。釋曰：一先捨離前道。二至得未曾得道，由捨離至得向道道果故。三合數至得滅，由一至得，至得一切滅故。四一時得八智故。五四法智及類智，修習十六諦相，謂無常等相。如此五因，果果皆有此五因，不可於佛果中立。若唯無流道名沙門若，云何世道所得二種果名沙門若果？偈曰：世道得離故，得無流持果。釋曰：於二果中不唯以世道滅為果，謂斯陀含果、阿那含果。云何？見道果滅於中相離，同一至得，攝一切滅為一一果故。是故經中說：何者為斯陀含果？謂三結滅離，及欲瞋癡薄弱。何者為阿那含果？調五下分結滅離，由無流道至得滅離故。故此道被持，由無流道力，至死不退失故。是故此滅，如理應成沙門若果，是前所說名沙門若果。復次此偈曰：婆羅門梵輪，說此梵轉故。釋曰：由能遣蕩諸惑故，說名婆羅門，或說名梵輪，由梵轉故，與無上梵法相應故。說佛世尊名夫嵐摩，如經中說：世尊是夫嵐摩，如此寂靜、如此清涼，廣說如經。故佛世尊名夫嵐摩。此輪是佛世尊輪，故名梵輪，唯佛世尊所轉故。偈曰：法輪名見道。釋曰：輪者何義？因此得行，故說名輪。由見道似輪故，說此法名輪。云何相似？偈曰：疾行等輻等。釋曰：由疾行故似輪，由捨此趣彼故，由未伏能伏、已伏鎮令不失故，由從下向上、從上向下故，由此疾行等義故言似輪。由輻等義者，八分聖道。由輻等義似輪故，大德瞿沙說此名輪。正見、正覺、正進、正念，此四法似輻。正語、正業、正命，此三法似轂。正定此一法似輞。是故見道說名法輪。立此見道為法輪，以何法為證？於聖憍陳如見道生時，由說言世尊已轉法輪故。云何三轉十二相？此法是苦聖諦，此諦必應知，此法已知。如此三轉，於一一轉中，法眼成、智成、明成、慧成。如此三轉及四相，諦諦皆有，由 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。如經言：比丘！沙門若果有四，廣說如經。復次此果有幾種？偈曰：彼一減九十。釋曰：此沙門若、沙門若果，有為無為各八十九。此是何法？偈曰：解脫道與滅。釋曰：為滅見惑，有八無間道、八解脫道。為滅修惑，於九地各有九品無間道。各滅九品惑，各有九品解脫道。此中一切無間道名沙門若，一切解脫道名有為沙門若果，是無間道等流果及功力果故。諸惑滅離名無為沙門若果。由如此義，有為無為果各有一減九十。若爾，於佛世尊此義應合分別。不可分別，若果甚多。偈曰：成立四種果，由五因具有。釋曰：於滅道位中，若具有五因，於此位中佛世尊安立沙門若果。何者五因？偈曰：捨前得別道，得通滅果果，及至得八智，修習十六行。釋曰：一先捨離前道。二至得未曾得道，由捨離至得向道道果故。三合數至得滅，由一至得，至得一切滅故。四一時得八智故。五四法智及類智，修習十六諦相，謂無常等相。如此五因，果果皆有此五因，不可於佛果中立。若唯無流道名沙門若，云何世道所得二種果名沙門若果？偈曰：世道得離故，得無流持果。釋曰：於二果中不唯以世道滅為果，謂斯陀含果、阿那含果。云何？見道果滅於中相離，同一至得，攝一切滅為一一果故。是故經中說：何者為斯陀含果？謂三結滅離，及欲瞋癡薄弱。何者為阿那含果？調五下分結滅離，由無流道至得滅離故。故此道被持，由無流道力，至死不退失故。是故此滅，如理應成沙門若果，是前所說名沙門若果。復次此偈曰：婆羅門梵輪，說此梵轉故。釋曰：由能遣蕩諸惑故，說名婆羅門，或說名梵輪，由梵轉故，與無上梵法相應故。說佛世尊名夫嵐摩，如經中說：世尊是夫嵐摩，如此寂靜、如此清涼，廣說如經。故佛世尊名夫嵐摩。此輪是佛世尊輪，故名梵輪，唯佛世尊所轉故。偈曰：法輪名見道。釋曰：輪者何義？因此得行，故說名輪。由見道似輪故，說此法名輪。云何相似？偈曰：疾行等輻等。釋曰：由疾行故似輪，由捨此趣彼故，由未伏能伏、已伏鎮令不失故，由從下向上、從上向下故，由此疾行等義故言似輪。由輻等義者，八分聖道。由輻等義似輪故，大德瞿沙說此名輪。正見、正覺、正進、正念，此四法似輻。正語、正業、正命，此三法似轂。正定此一法似輞。是故見道說名法輪。立此見道為法輪，以何法為證？於聖憍陳如見道生時，由說言世尊已轉法輪故。云何三轉十二相？此法是苦聖諦，此諦必應知，此法已知。如此三轉，於一一轉中，法眼成、智成、明成、慧成。如此三轉及四相，諦諦皆有，由

同三及十二故。說三轉十二相，譬如說聰慧於二處七處。由此轉，見道、修道、無學道如數已顯現，毘婆沙師說如此。若執如此，不但見道有三轉十二相，云何安立此為法輪？是法門本名法輪，此中亦具有三轉十二相。若爾，云何三轉？於中三番轉四諦故。云何十二相？三番思想四聖諦故，謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦，此法必應知、必應滅、必應證、必應修，此法已知、已滅、已證、已修。云何說名轉？由行度他相續令彼解此義故。復次一切聖道皆是法輪，由能行度於弟子相續故。此法於他相續，由生見道故，正被轉說已轉。復次於何界中得幾沙門若果？偈曰：欲三三界後。釋曰：唯於欲界中得三果，於餘無。最後沙門若果，謂阿羅漢，此果於三界通得。此前二果，未離欲人所得故，於上不得。此義應理。第三果云何於上不應得？偈曰：上界無見道。釋曰：於欲界上無見道。若離此道，已得離欲人至得阿那含果，無有是處。由此義，是故但於欲界有三果。由何因於上地無見道？於無色界正聞無故，不能緣下界境故，故無見道。於色界中，偈曰：無厭故此作，彼究竟經故。釋曰：色界凡夫，由愛著三摩跋提樂，由無苦受故，不生厭惡心。若離厭惡，無別道理能引生聖道。如此等名道理，亦有阿含為證。經言：有五人，於此造作、於彼究竟。何者為五？中滅乃至上流。造作者，謂初發修見道，是涅槃正方便故。究竟者，謂至得阿羅漢果。由此經故，知於上界無見道。前已說此義，若不壞法阿羅漢，盡智後必生無生智。阿羅漢為有差別不？說有。偈曰：阿羅漢有六。釋曰：於經中說，阿羅漢有六性：一退墮法、二自害法、三守護法、四住不動法、五應通達法、六不壞法。偈曰：前五信樂性。釋曰：除不壞法一人，所餘五人信樂得為先。偈曰：彼脫依時愛。釋曰：此五人應知，彼解脫依時得成，及最所愛恒守護故，是故說彼有時解脫，彼觀時得解脫故。由除觀字故，說時解脫，譬如酥甕。何以故？彼人現前修三摩提，必觀時成。時者，謂命緣無病住處時等。觀此時，彼俱解脫成故。偈曰：不壞法無壞。釋曰：若不壞阿羅漢所得解脫，則恒成無破壞，由無退墮故。偈曰：故非時解脫？釋曰：是故說此人不依時解脫。何以故？此人不觀時，恒解脫如意，能現前修習三摩提故。復次由蹔時、永時解脫故，立彼為有時解脫、無時解脫，由有退失、不退失義故。偈曰：此先見至類。釋曰：此不壞法阿羅漢，於學位中應知見至為性。此六阿羅漢，為從初有六性、為後得六性？偈曰：有餘本得性，有餘練根得。釋曰：有人從初本以退墮為性，有人從初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同三及十二故。說三轉十二相，譬如說聰慧於二處七處。由此轉，見道、修道、無學道如數已顯現，毘婆沙師說如此。若執如此，不但見道有三轉十二相，云何安立此為法輪？是法門本名法輪，此中亦具有三轉十二相。若爾，云何三轉？於中三番轉四諦故。云何十二相？三番思想四聖諦故，謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦，此法必應知、必應滅、必應證、必應修，此法已知、已滅、已證、已修。云何說名轉？由行度他相續令彼解此義故。復次一切聖道皆是法輪，由能行度於弟子相續故。此法於他相續，由生見道故，正被轉說已轉。復次於何界中得幾沙門若果？偈曰：欲三三界後。釋曰：唯於欲界中得三果，於餘無。最後沙門若果，謂阿羅漢，此果於三界通得。此前二果，未離欲人所得故，於上不得。此義應理。第三果云何於上不應得？偈曰：上界無見道。釋曰：於欲界上無見道。若離此道，已得離欲人至得阿那含果，無有是處。由此義，是故但於欲界有三果。由何因於上地無見道？於無色界正聞無故，不能緣下界境故，故無見道。於色界中，偈曰：無厭故此作，彼究竟經故。釋曰：色界凡夫，由愛著三摩跋提樂，由無苦受故，不生厭惡心。若離厭惡，無別道理能引生聖道。如此等名道理，亦有阿含為證。經言：有五人，於此造作、於彼究竟。何者為五？中滅乃至上流。造作者，謂初發修見道，是涅槃正方便故。究竟者，謂至得阿羅漢果。由此經故，知於上界無見道。前已說此義，若不壞法阿羅漢，盡智後必生無生智。阿羅漢為有差別不？說有。偈曰：阿羅漢有六。釋曰：於經中說，阿羅漢有六性：一退墮法、二自害法、三守護法、四住不動法、五應通達法、六不壞法。偈曰：前五信樂性。釋曰：除不壞法一人，所餘五人信樂得為先。偈曰：彼脫依時愛。釋曰：此五人應知，彼解脫依時得成，及最所愛恒守護故，是故說彼有時解脫，彼觀時得解脫故。由除觀字故，說時解脫，譬如酥甕。何以故？彼人現前修三摩提，必觀時成。時者，謂命緣無病住處時等。觀此時，彼俱解脫成故。偈曰：不壞法無壞。釋曰：若不壞阿羅漢所得解脫，則恒成無破壞，由無退墮故。偈曰：故非時解脫？釋曰：是故說此人不依時解脫。何以故？此人不觀時，恒解脫如意，能現前修習三摩提故。復次由蹔時、永時解脫故，立彼為有時解脫、無時解脫，由有退失、不退失義故。偈曰：此先見至類。釋曰：此不壞法阿羅漢，於學位中應知見至為性。此六阿羅漢，為從初有六性、為後得六性？偈曰：有餘本得性，有餘練根得。釋曰：有人從初本以退墮為性，有人從初

本以自害為性，所餘性亦爾。復次有人，先以退墮法為性，後由修練根行更進得自害法為性，乃至進得不壞法為性，應知亦爾。此中退墮法者，若人必定從所得法退墮，不能得自害法為性。自害法者，若人必定應殺害自身。守護法者，若人隨自所得必定應守護。住不動法者，若人離最強退墮因緣，雖不恒守，必定應住於所得不動，無退墮故、離加行故，不得增進。通達法者，若人後時必定通達不壞法為性。不壞法者，若人必定不如前人有退墮。前二人於有學位中，無恒修及尊重修，但根有異；第三人恒修加行根鈍；第四人尊重修加行根利；第五人具二修但根鈍；第六人具德二修慧根最利。第一退墮法人非必定應有退墮，乃至通達法人非必定應通達。不壞法但約有義，故說此名。若人執如此，於三界中皆具六阿羅漢，此義不相違。若人執彼必定有退等事乃至通達，於彼人欲界中有六阿羅漢，色無色界唯有二，謂住不動法及不壞法，此二人更退自害，修練根行，此事不有故。此六人中何人得退？從何法退？為從果、為從性？偈曰：退性有四人，五退果。釋曰：自害等四人從性退。何以故？退墮法人無更從自性退墮。退墮法等五人皆從果退。此五人雖退，偈曰：非先。釋曰：若人先所得性，此人不從此性退，由有學無學道成就令堅實故。若有學性，世出世道所成就，亦無有退。由修練根行，後所得性，此性有退。若人得初果，此人從初果無退，從餘果得退。是故從須陀洹果無有退墮。若作如此執，退法有三人：一在退墮性中般涅槃，二修練根所得性退，三退墮有學。自害有四，三如前，第四更還退性。如此餘三增一一品，如次第應知，成五六七人，是本所得性。若退成有學人，於中得住，不住餘性。若不爾，由得增長性，轉增不成退。復有何因從初果不退？偈曰：見惑無類故。釋曰：云何無類？一切見諦所滅惑，依我生起故，彼以身見為根本故。此所依我，必定永無，故說無類。若爾，彼應成緣無為境。非緣無為境，由緣諦為境故，於諦中不如分別為境。若爾，何惑不然？有差別。何以故？我見於色等類，由作者、受者、自在者分別故，增益非實有我性起，以身見為依止，所餘邊見等惑生起，是故說無類。修道所滅惑，欲瞋慢無明，於色等類中愛增上起，不了為自性生起，是故說有類。何以故？彼有微淨等境。由緣此故，彼得起我等皆無髣髴。復次隨道所滅惑，有境類各各相對，謂可愛不可愛等。一切見諦所滅惑，通以我等相為境，是故無各相對境類。復次見道所緣境，謂無常苦無我空，真實是有故，非世道所緣故，於無始生死先未曾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本以自害為性，所餘性亦爾。復次有人，先以退墮法為性，後由修練根行更進得自害法為性，乃至進得不壞法為性，應知亦爾。此中退墮法者，若人必定從所得法退墮，不能得自害法為性。自害法者，若人必定應殺害自身。守護法者，若人隨自所得必定應守護。住不動法者，若人離最強退墮因緣，雖不恒守，必定應住於所得不動，無退墮故、離加行故，不得增進。通達法者，若人後時必定通達不壞法為性。不壞法者，若人必定不如前人有退墮。前二人於有學位中，無恒修及尊重修，但根有異；第三人恒修加行根鈍；第四人尊重修加行根利；第五人具二修但根鈍；第六人具德二修慧根最利。第一退墮法人非必定應有退墮，乃至通達法人非必定應通達。不壞法但約有義，故說此名。若人執如此，於三界中皆具六阿羅漢，此義不相違。若人執彼必定有退等事乃至通達，於彼人欲界中有六阿羅漢，色無色界唯有二，謂住不動法及不壞法，此二人更退自害，修練根行，此事不有故。此六人中何人得退？從何法退？為從果、為從性？偈曰：退性有四人，五退果。釋曰：自害等四人從性退。何以故？退墮法人無更從自性退墮。退墮法等五人皆從果退。此五人雖退，偈曰：非先。釋曰：若人先所得性，此人不從此性退，由有學無學道成就令堅實故。若有學性，世出世道所成就，亦無有退。由修練根行，後所得性，此性有退。若人得初果，此人從初果無退，從餘果得退。是故從須陀洹果無有退墮。若作如此執，退法有三人：一在退墮性中般涅槃，二修練根所得性退，三退墮有學。自害有四，三如前，第四更還退性。如此餘三增一一品，如次第應知，成五六七人，是本所得性。若退成有學人，於中得住，不住餘性。若不爾，由得增長性，轉增不成退。復有何因從初果不退？偈曰：見惑無類故。釋曰：云何無類？一切見諦所滅惑，依我生起故，彼以身見為根本故。此所依我，必定永無，故說無類。若爾，彼應成緣無為境。非緣無為境，由緣諦為境故，於諦中不如分別為境。若爾，何惑不然？有差別。何以故？我見於色等類，由作者、受者、自在者分別故，增益非實有我性起，以身見為依止，所餘邊見等惑生起，是故說無類。修道所滅惑，欲瞋慢無明，於色等類中愛增上起，不了為自性生起，是故說有類。何以故？彼有微淨等境。由緣此故，彼得起我等皆無髣髴。復次隨道所滅惑，有境類各各相對，謂可愛不可愛等。一切見諦所滅惑，通以我等相為境，是故無各相對境類。復次見道所緣境，謂無常苦無我空，真實是有故，非世道所緣故，於無始生死先未曾

所證見故，是故初果無退事。復次聖人，若不至心觀察，由念忘失修惑則起，若至心觀察則不得起。譬如於藤起蛇想，若人不至心觀察，我見等惑則不得生起，諸見由明了決度故。是故聖人，從見諦惑，無有退義。經部師說：從阿羅漢果，無有退義。此義真實可然。云何可知？由《阿含》及道理。此中是何？《阿含經》云：比丘！此是真滅，若由聖智所滅。復次偈曰：說無放逸事。釋曰：經云有學人，於無放逸中，我說必有無放逸事。於阿羅漢我不說。若汝言：於阿羅漢亦有無放逸事。如經言：阿難！於阿羅漢人，利養讚歎等事，我說亦能為障礙。是義不然，此經所說退，但說從現法安樂住退，是不壞心解脫本來身所證，我說從此無別因緣能令阿羅漢退墮。若汝言：從依時解脫有退。是義可然，我等亦說如此。此依時解脫義，應須思量：為是阿羅漢果、為是九定，是根本定及根本三摩提？云何知依時現前故，說名依時解脫？為於現世安樂住數數所尋修故，說名所愛？有餘師說：是應所噉味故，說名所愛。阿羅漢解脫恒相隨逐故，不可立為依時。非復所愛故，不可立為所愛。若從阿羅漢果，有退墮理。云何？佛世尊說，唯從依心學現世安樂住有退，是故應知此義，謂一切阿羅漢解脫必是不壞法。從現世安樂住，阿羅漢有退，由利養讚歎等心散亂故，由自在退失故，由根鈍故。有人亦不退，若利根人。此中若有退，說名退法阿羅漢；若不退，說名不退法阿羅漢。自害法等義，應如此思。不退法、住不動法、不壞法，此三人有何異？不退法者，非練根至。不壞法者，由練根至。此二人隨所修得三摩跋提差別，從此無退墮。住不動者，彼於隨所得功德中住，從此功德必定不退，亦不增進生餘功德，若生餘功德從此得動。如此應知三人差別。偈曰：時解脫瞿提。釋曰：淨命瞿提柯在學位中，由數數噉定味故、由根鈍故，從依時解脫退墮，生憂悔心，欲捨身命，執仗自害。於將死時得阿羅漢，即般涅槃，是故瞿提柯非退阿羅漢果。於《十增經》中說此言：有一法必定應生，謂依時所愛心解脫。復有一法必定應證，謂不壞法心解脫。若依時所愛心解脫是阿羅漢果，云何於十中作兩番說？於餘處不曾聞說阿羅漢後更應生，云何文必定可證？若汝言：鈍根所攝阿羅漢果必應更生，此經文欲證何義？若汝言：欲顯於生果有能故，以此文為證。若爾，於餘果亦可以此為證。若汝言：此果應生故，故說應生。餘果最應生，是故依時解脫非阿羅漢果。若爾，云何說阿羅漢依時解脫？若阿羅漢人由鈍根故，現前修三摩提觀時得成，說此為依時解脫；翻此為非時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所證見故，是故初果無退事。復次聖人，若不至心觀察，由念忘失修惑則起，若至心觀察則不得起。譬如於藤起蛇想，若人不至心觀察，我見等惑則不得生起，諸見由明了決度故。是故聖人，從見諦惑，無有退義。經部師說：從阿羅漢果，無有退義。此義真實可然。云何可知？由《阿含》及道理。此中是何？《阿含經》云：比丘！此是真滅，若由聖智所滅。復次偈曰：說無放逸事。釋曰：經云有學人，於無放逸中，我說必有無放逸事。於阿羅漢我不說。若汝言：於阿羅漢亦有無放逸事。如經言：阿難！於阿羅漢人，利養讚歎等事，我說亦能為障礙。是義不然，此經所說退，但說從現法安樂住退，是不壞心解脫本來身所證，我說從此無別因緣能令阿羅漢退墮。若汝言：從依時解脫有退。是義可然，我等亦說如此。此依時解脫義，應須思量：為是阿羅漢果、為是九定，是根本定及根本三摩提？云何知依時現前故，說名依時解脫？為於現世安樂住數數所尋修故，說名所愛？有餘師說：是應所噉味故，說名所愛。阿羅漢解脫恒相隨逐故，不可立為依時。非復所愛故，不可立為所愛。若從阿羅漢果，有退墮理。云何？佛世尊說，唯從依心學現世安樂住有退，是故應知此義，謂一切阿羅漢解脫必是不壞法。從現世安樂住，阿羅漢有退，由利養讚歎等心散亂故，由自在退失故，由根鈍故。有人亦不退，若利根人。此中若有退，說名退法阿羅漢；若不退，說名不退法阿羅漢。自害法等義，應如此思。不退法、住不動法、不壞法，此三人有何異？不退法者，非練根至。不壞法者，由練根至。此二人隨所修得三摩跋提差別，從此無退墮。住不動者，彼於隨所得功德中住，從此功德必定不退，亦不增進生餘功德，若生餘功德從此得動。如此應知三人差別。偈曰：時解脫瞿提。釋曰：淨命瞿提柯在學位中，由數數噉定味故、由根鈍故，從依時解脫退墮，生憂悔心，欲捨身命，執仗自害。於將死時得阿羅漢，即般涅槃，是故瞿提柯非退阿羅漢果。於《十增經》中說此言：有一法必定應生，謂依時所愛心解脫。復有一法必定應證，謂不壞法心解脫。若依時所愛心解脫是阿羅漢果，云何於十中作兩番說？於餘處不曾聞說阿羅漢後更應生，云何文必定可證？若汝言：鈍根所攝阿羅漢果必應更生，此經文欲證何義？若汝言：欲顯於生果有能故，以此文為證。若爾，於餘果亦可以此為證。若汝言：此果應生故，故說應生。餘果最應生，是故依時解脫非阿羅漢果。若爾，云何說阿羅漢依時解脫？若阿羅漢人由鈍根故，現前修三摩提觀時得成，說此為依時解脫；翻此為非時

解脫。阿毘達磨藏說：有由三處，欲界隨眠欲生起上心。何者為三？一欲界隨眠欲未得滅離、二隨欲界上心欲法對根現前、三於中起不如思惟若。汝言此文依具因生惑故說。何惑由不具因得生？依《阿含》證不退義如此。云何由道理？若阿羅漢人已得如此對治，由此一切惑至得永不生為法，云何更退？若此對治未生，云何諸流得盡？由未永拔除惑種子，更生為法。若流未盡，云何稱阿羅漢？依道理證不退義如此。偈曰：由火聚譬退。釋曰：若爾，《火聚譬經》汝宜應救。此經言：多聞聖弟子，如此行、如此住，有時有處，由念忘失故，更生惡不應慧覺觀。是義不然。何以故？此文中不定顯現阿羅漢。云何知？由此經言：阿羅漢心長時歸向空寂，乃至垂墮涅槃。由此言故，知前非證。復有餘經中說：阿羅漢有如此力，由一切流處諸法，阿羅漢恒時清涼、恒時寂靜。由此言故，前非證。有如此言：乃至未棄捨行。若爾，有學人在行中亦有此義。於或生中火聚譬經，由依有學位說，故於阿羅漢無如此失。毘婆沙師說：諸阿羅漢人，從果得退。為唯阿羅漢有六性、餘人亦有？偈曰：凡學人六性。釋曰：不但阿羅漢有六性，凡夫及有學人皆有六性。何以故？是阿羅漢六性，以彼次第為前。復次偈曰：見道無練根。釋曰：於異見道處，有修練根行。於見道中則無，修加行不及故。有人於凡夫位中修度餘根，有人於信樂得位中修練根行。經中說言：是人所得四種依心現法安樂住，從此隨一，我說有得退墮。是不壞心解脫，唯一阿羅漢人本來身所證，我說無別因緣能令阿羅漢從此退墮。云何不壞法阿羅漢從現世安樂住得退？偈曰：退墮有三種，已得未得用。釋曰：已得退者，若人從已得功德退墮。未得退者，若人不能得應得功德。受用退者，若人所得功德不令現前。此三種退墮中，偈曰：最後佛不壞，中間餘有三。釋曰：佛世尊但有受用退，無餘，由如來一向行利益他事。不壞法阿羅漢有受用退及未得退，謂從勝人法差別，未至得故。餘諸阿羅漢，亦有已得退、未得退、受用退。此二可知，由經依受用退說退。立不壞法阿羅漢不退，此不違經。是故一切無流解脫，皆不可壞。如所說安立不壞法阿羅漢義，此義如非不如，是故此義不可難。謂阿羅漢皆以不壞為法，此名顯不壞義。復次如毘婆沙言：若有阿羅漢退阿羅漢果，此阿羅漢為更受生不？不更受生。云何得知？偈曰：退位不死故。釋曰：無有一人從聖果退，在退位中捨命。何以故？如經言：比丘！聖弟子若忘失憶念皆悉遲緩。雖然，若滅此忘失，速得滅盡。由此經言，是故無有死義。若不爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫。阿毘達磨藏說：有由三處，欲界隨眠欲生起上心。何者為三？一欲界隨眠欲未得滅離、二隨欲界上心欲法對根現前、三於中起不如思惟若。汝言此文依具因生惑故說。何惑由不具因得生？依《阿含》證不退義如此。云何由道理？若阿羅漢人已得如此對治，由此一切惑至得永不生為法，云何更退？若此對治未生，云何諸流得盡？由未永拔除惑種子，更生為法。若流未盡，云何稱阿羅漢？依道理證不退義如此。偈曰：由火聚譬退。釋曰：若爾，《火聚譬經》汝宜應救。此經言：多聞聖弟子，如此行、如此住，有時有處，由念忘失故，更生惡不應慧覺觀。是義不然。何以故？此文中不定顯現阿羅漢。云何知？由此經言：阿羅漢心長時歸向空寂，乃至垂墮涅槃。由此言故，知前非證。復有餘經中說：阿羅漢有如此力，由一切流處諸法，阿羅漢恒時清涼、恒時寂靜。由此言故，前非證。有如此言：乃至未棄捨行。若爾，有學人在行中亦有此義。於或生中火聚譬經，由依有學位說，故於阿羅漢無如此失。毘婆沙師說：諸阿羅漢人，從果得退。為唯阿羅漢有六性、餘人亦有？偈曰：凡學人六性。釋曰：不但阿羅漢有六性，凡夫及有學人皆有六性。何以故？是阿羅漢六性，以彼次第為前。復次偈曰：見道無練根。釋曰：於異見道處，有修練根行。於見道中則無，修加行不及故。有人於凡夫位中修度餘根，有人於信樂得位中修練根行。經中說言：是人所得四種依心現法安樂住，從此隨一，我說有得退墮。是不壞心解脫，唯一阿羅漢人本來身所證，我說無別因緣能令阿羅漢從此退墮。云何不壞法阿羅漢從現世安樂住得退？偈曰：退墮有三種，已得未得用。釋曰：已得退者，若人從已得功德退墮。未得退者，若人不能得應得功德。受用退者，若人所得功德不令現前。此三種退墮中，偈曰：最後佛不壞，中間餘有三。釋曰：佛世尊但有受用退，無餘，由如來一向行利益他事。不壞法阿羅漢有受用退及未得退，謂從勝人法差別，未至得故。餘諸阿羅漢，亦有已得退、未得退、受用退。此二可知，由經依受用退說退。立不壞法阿羅漢不退，此不違經。是故一切無流解脫，皆不可壞。如所說安立不壞法阿羅漢義，此義如非不如，是故此義不可難。謂阿羅漢皆以不壞為法，此名顯不壞義。復次如毘婆沙言：若有阿羅漢退阿羅漢果，此阿羅漢為更受生不？不更受生。云何得知？偈曰：退位不死故。釋曰：無有一人從聖果退，在退位中捨命。何以故？如經言：比丘！聖弟子若忘失憶念皆悉遲緩。雖然，若滅此忘失，速得滅盡。由此經言，是故無有死義。若不爾，

此正梵行非可安息。若人從此果退，是昔所住果非所作事，為更作不？偈曰：不作非所作。釋曰：若人已退，不更作與本果相違事，譬如健人雖趺不躄。若人修練根行，有幾無間道及解脫道？偈曰：無間解脫九，不壞。釋曰：若人求通達不壞法性，是通達法人所修，有九無間道、九解脫道，譬如人求得阿羅漢果無間解脫道。云何如此？是軟根性。偈曰：由久事。釋曰：此人於長時已數習軟根性，此根由少分功用不可迴轉，由有學無學道所成堅實故。偈曰：於見至一一。釋曰：若人欲通達見至性，修無間道唯一，解脫道亦一，於中方便道亦一。是一切無間道解脫道，偈曰：無流。釋曰：何以故？由有流道修練根行，無有是處，根無流故、道所緣境皆真如故。何處根可練令增進？偈曰：人道增。釋曰：於人道中得修練根行，於餘處則無，無退墮故。復次何人依何地得修練根行？偈曰：無學依九地，有學但依六。釋曰：若無學人，依止九地修練根行，謂未至地、中間定、四色定及三無色定。若有學人，依六地修練根行，離三無色。何以故？由此義。偈曰：捨有差別果，得勝果道增。釋曰：若人修練根行，捨果及果勝軟根道，即得利根性果及道。無阿那含果是無色界攝，由此因故，有學於無色界無練根行。是故一切阿羅漢唯有九人，由根差別故。云何如此？偈曰：二佛聲聞七，有九由九根。釋曰：何者七聲聞？退墮法等人有五，不壞法人有二，一由練根至、二從本是不壞法性。於本不壞性中有差別，謂二佛：一獨覺、二大正覺。此九人由軟軟、中軟、上軟等根差別故，是故成九阿羅漢。一切聖人唯有七人，謂由信隨行、由法隨行、信樂、得見至、身證、慧解脫、二分解脫。如此七人，偈曰：加行根滅定，解脫二故成七人。釋曰：若由加行成二人，謂由信隨行、由法隨行。於前由信受他教，及由法修行，於義修加行故。若由根成二人，謂信樂、得見至，由軟鈍堅利根故，一由信樂勝，二由般若勝。若由三摩跋提成一人，謂身證，由身證得滅心定故。若由解脫成二人，謂慧解脫、二分解脫，由慧及定解脫惑障及定障故。此人由名成七。偈曰：或六人，三道人雙故。釋曰：若由實義唯有六人。何以故？於見道中有二人，謂由信隨行、由法隨行。此二人若於修道中成別二人，謂信樂、得見至。此二人若於無學道中成別二人，謂時解脫、非時解脫。此中若由根差別，由信隨行人成三人，若由性更成五人，若由道成十五人，住於八忍及七智故。若由離欲成七十三人，一具縛人。於離欲欲界有九人，乃至離欲無所有無色處各有九人，由依處有九，謂三洲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正梵行非可安息。若人從此果退，是昔所住果非所作事，為更作不？偈曰：不作非所作。釋曰：若人已退，不更作與本果相違事，譬如健人雖趺不躄。若人修練根行，有幾無間道及解脫道？偈曰：無間解脫九，不壞。釋曰：若人求通達不壞法性，是通達法人所修，有九無間道、九解脫道，譬如人求得阿羅漢果無間解脫道。云何如此？是軟根性。偈曰：由久事。釋曰：此人於長時已數習軟根性，此根由少分功用不可迴轉，由有學無學道所成堅實故。偈曰：於見至一一。釋曰：若人欲通達見至性，修無間道唯一，解脫道亦一，於中方便道亦一。是一切無間道解脫道，偈曰：無流。釋曰：何以故？由有流道修練根行，無有是處，根無流故、道所緣境皆真如故。何處根可練令增進？偈曰：人道增。釋曰：於人道中得修練根行，於餘處則無，無退墮故。復次何人依何地得修練根行？偈曰：無學依九地，有學但依六。釋曰：若無學人，依止九地修練根行，謂未至地、中間定、四色定及三無色定。若有學人，依六地修練根行，離三無色。何以故？由此義。偈曰：捨有差別果，得勝果道增。釋曰：若人修練根行，捨果及果勝軟根道，即得利根性果及道。無阿那含果是無色界攝，由此因故，有學於無色界無練根行。是故一切阿羅漢唯有九人，由根差別故。云何如此？偈曰：二佛聲聞七，有九由九根。釋曰：何者七聲聞？退墮法等人有五，不壞法人有二，一由練根至、二從本是不壞法性。於本不壞性中有差別，謂二佛：一獨覺、二大正覺。此九人由軟軟、中軟、上軟等根差別故，是故成九阿羅漢。一切聖人唯有七人，謂由信隨行、由法隨行、信樂、得見至、身證、慧解脫、二分解脫。如此七人，偈曰：加行根滅定，解脫二故成七人。釋曰：若由加行成二人，謂由信隨行、由法隨行。於前由信受他教，及由法修行，於義修加行故。若由根成二人，謂信樂、得見至，由軟鈍堅利根故，一由信樂勝，二由般若勝。若由三摩跋提成一人，謂身證，由身證得滅心定故。若由解脫成二人，謂慧解脫、二分解脫，由慧及定解脫惑障及定障故。此人由名成七。偈曰：或六人，三道人雙故。釋曰：若由實義唯有六人。何以故？於見道中有二人，謂由信隨行、由法隨行。此二人若於修道中成別二人，謂信樂、得見至。此二人若於無學道中成別二人，謂時解脫、非時解脫。此中若由根差別，由信隨行人成三人，若由性更成五人，若由道成十五人，住於八忍及七智故。若由離欲成七十三人，一具縛人。於離欲欲界有九人，乃至離欲無所有無色處各有九人，由依處有九，謂三洲

及六欲天生。由根性道離欲依處，合數成百千四十七千八百二十五人。所餘諸聖人，如義及理應如此數。是所說名二分解脫，此是何人？慧解脫復是何人？偈曰：得滅定俱脫，餘人慧解脫。釋曰：若人先得滅心定，後於無學位，名二分解脫，由般若及三摩提解脫惑障及八解脫障故。所餘但由般若力，一向解脫惑障故。佛世尊所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及六欲天生。由根性道離欲依處，合數成百千四十七千八百二十五人。所餘諸聖人，如義及理應如此數。是所說名二分解脫，此是何人？慧解脫復是何人？偈曰：得滅定俱脫，餘人慧解脫。釋曰：若人先得滅心定，後於無學位，名二分解脫，由般若及三摩提解脫惑障及八解脫障故。所餘但由般若力，一向解脫惑障故。佛世尊所說偈：

「若捨此五結， 不壞法具學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若捨此五結， 不壞法具學。」

有幾量此人成具分有學？偈曰：由定根果故，說圓滿具學。釋曰：有學人由三義故稱具學，一由果、二由根、三由三摩跋提。但由果者，謂信樂得阿那含人非身證。但由根者，謂見至未離欲。由果由根者，謂見至阿那含未得身證。由果由三摩跋提者，謂信樂得阿那含已得身證。由果根三摩跋提具學者，謂見至身證阿那含。但由三摩跋提，及但由根三摩跋提不由果為具有學人，無有是處。偈曰：無學圓滿德，由二。釋曰：圓滿無學者唯由二，一由根、二由三摩跋提。若果未圓滿成無學，無有是處，是故於果不論圓滿不圓滿。但由根圓滿不由三摩跋提者，謂非時解脫。慧解脫人若但由三摩跋提圓滿不由根者，謂依時解脫。二分解脫人由根及三摩跋提圓滿者，謂非時解脫。二分解脫人所說道差別有多種，謂世、出世道，見道、修道、無學道，或說加行道、無間道、解脫道、增進道等。若略說，此道有幾種？偈曰：略說道，四加行無間，解脫增進道。釋曰：加行道者，若從此道無間道生。無間道者，若由此道能除惑障。解脫道者，從已解脫無間道所滅惑障，後次最初所生道。增進道者，從解脫道後所生餘道，謂三摩提、通、練根等道。此四種云何說名道？由此法是般涅槃路故，說名為道。若人發行此路，必定得至涅槃故。復次由此法觀行人尋求涅槃，故說名道。解脫增進云何名道？由是前道種類故、由最上品故、由能令至後有故，說前為後道。由是入無餘涅槃方便故，故此四皆是道。復次此道有時說名行，由此行至涅槃故。此行有四種，如經言：有行苦遲智、有行苦速智、有行樂遲智、有行樂速智。此中偈曰：依定道樂行。釋曰：於四定中，此四種道說名樂行，由攝分故。奢摩他毘鉢舍那平等起故，此道不由功用成故，說名樂行。偈曰：於餘地苦行。釋曰：於餘地，謂非至定、中間定、無色定中，此道說名苦行，由不攝分故，奢摩他毘鉢舍那不具故，大功用所成故，說名苦行。何以故？非至定及中間定，此定由奢摩他不具，未至初定及二定故。無色定，由毘鉢舍那不具，思想心細故。此樂苦行，復有二種。偈曰：遲智軟根人，速智約利根。釋曰：若人根鈍，或樂或苦行，此行名遲智。若人根利，此行名速智。復次於此行中智遲故，說名遲智；速智亦爾。復次此行是遲人行故，說名遲智；速智亦爾。復次此道或名覺助，覺助法有三十七品，謂四種念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。此中偈曰：盡無生二智，菩提。釋曰：是盡智、無生智，由人差別故，成三種菩提：一聲聞菩提、二獨覺菩提、三無上正遍菩提。由無餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有幾量此人成具分有學？偈曰：由定根果故，說圓滿具學。釋曰：有學人由三義故稱具學，一由果、二由根、三由三摩跋提。但由果者，謂信樂得阿那含人非身證。但由根者，謂見至未離欲。由果由根者，謂見至阿那含未得身證。由果由三摩跋提者，謂信樂得阿那含已得身證。由果根三摩跋提具學者，謂見至身證阿那含。但由三摩跋提，及但由根三摩跋提不由果為具有學人，無有是處。偈曰：無學圓滿德，由二。釋曰：圓滿無學者唯由二，一由根、二由三摩跋提。若果未圓滿成無學，無有是處，是故於果不論圓滿不圓滿。但由根圓滿不由三摩跋提者，謂非時解脫。慧解脫人若但由三摩跋提圓滿不由根者，謂依時解脫。二分解脫人由根及三摩跋提圓滿者，謂非時解脫。二分解脫人所說道差別有多種，謂世、出世道，見道、修道、無學道，或說加行道、無間道、解脫道、增進道等。若略說，此道有幾種？偈曰：略說道，四加行無間，解脫增進道。釋曰：加行道者，若從此道無間道生。無間道者，若由此道能除惑障。解脫道者，從已解脫無間道所滅惑障，後次最初所生道。增進道者，從解脫道後所生餘道，謂三摩提、通、練根等道。此四種云何說名道？由此法是般涅槃路故，說名為道。若人發行此路，必定得至涅槃故。復次由此法觀行人尋求涅槃，故說名道。解脫增進云何名道？由是前道種類故、由最上品故、由能令至後有故，說前為後道。由是入無餘涅槃方便故，故此四皆是道。復次此道有時說名行，由此行至涅槃故。此行有四種，如經言：有行苦遲智、有行苦速智、有行樂遲智、有行樂速智。此中偈曰：依定道樂行。釋曰：於四定中，此四種道說名樂行，由攝分故。奢摩他毘鉢舍那平等起故，此道不由功用成故，說名樂行。偈曰：於餘地苦行。釋曰：於餘地，謂非至定、中間定、無色定中，此道說名苦行，由不攝分故，奢摩他毘鉢舍那不具故，大功用所成故，說名苦行。何以故？非至定及中間定，此定由奢摩他不具，未至初定及二定故。無色定，由毘鉢舍那不具，思想心細故。此樂苦行，復有二種。偈曰：遲智軟根人，速智約利根。釋曰：若人根鈍，或樂或苦行，此行名遲智。若人根利，此行名速智。復次於此行中智遲故，說名遲智；速智亦爾。復次此行是遲人行故，說名遲智；速智亦爾。復次此道或名覺助，覺助法有三十七品，謂四種念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。此中偈曰：盡無生二智，菩提。釋曰：是盡智、無生智，由人差別故，成三種菩提：一聲聞菩提、二獨覺菩提、三無上正遍菩提。由無餘

無明滅故，是已利如實能覺，已作不應更作故。偈曰：由順此，三十七覺助。釋曰：由彼法為菩提生，方便生住受用故，故三十七得覺助名。偈曰：由名實義十。釋曰：此覺助法，若由名說三十七。若由實物，一切菩提助法則唯有十。何者為十？偈曰：信、精進、憶念、三摩提、智慧、喜、捨，及輕安、戒、覺。釋曰：信者，於七處心澄淨。精進者，於境界心勇猛。念者，於所緣境心明不忘。定者，於境界一心寂靜。慧者，如理解。喜者，心安樂。捨者，心無功用。輕安者，身心隨事。戒者，能平身口。覺者，能思量。如此十物，云何安立於七處？偈曰：慧念處，精進名正勤，如意足名定。釋曰：於中四念處、正勤、如意足，智慧精進定為自性。次說五根，如根力亦爾。由執名有異。何以故？信、精進、念、定、慧五物，是根即是力。於中念處、擇法覺分、正見，即是慧。正勤、精進覺分、正精進，即是精進。如意足、定覺分、正定，即是定。覺分、正念，即是念。何法為餘？喜、輕安、捨覺分、正覺及戒分，此五為餘。如此助覺法，唯有十物。苦依毘婆沙師執，有十一物，身口二業不相通故，是故戒分成二物，是前所說四念處等，智慧精進定為自性。此中應知，偈曰：由隨勝立名，一切加行得。釋曰：於中由隨勝故說如此名。一切加行所得法，皆是念處、正勤、如意足。云何說精進名正勤？由彼能安立身口意業令勝。云何說三摩提名如意足？一切勝德以彼為依止故。若有人說：唯三摩提名如意足，謂欲等。於彼人道品成十三物，長欲心故。若執如此，即與經相違。經云：比丘！我今為汝說如意及如意足，乃至言何者為如意？於正法中有比丘，證用多種如意境界，謂本是一即成多種，廣說如經。云何前說名根，後說名力？由軟上差別故，由可勝伏不可勝伏故。根者雖於修觀中增上，在下劣位中，所對治惑能勝伏故，故是根非力。力者於修觀中在勝上位，所對治惑不能勝伏故，故是力非根。云何立次第？若人信此行有勝果，為求得此果故修正勤。若人恒修正勤，憶念得住。若人專念境界，心不散亂故，即便得定。若心得定，則見知如實。因如此義，故立次第。復次於何位中，何菩提助法所應顯現？偈曰：初發行決擇分中所分別，於修位見位，七部次第知。釋曰：初發行位中，為了持身等境界，是故先修四念處。由為得增勝生長精進故，故於暖位修四正勤。由能入不應退善根故，故於頂位修四如意足。由不更退故至增上位，是故於忍位修五根。非惑可勝伏故，是故於世第一位修五力。又世間餘法亦不能勝伏。由近菩提位故，是故於修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明滅故，是已利如實能覺，已作不應更作故。偈曰：由順此，三十七覺助。釋曰：由彼法為菩提生，方便生住受用故，故三十七得覺助名。偈曰：由名實義十。釋曰：此覺助法，若由名說三十七。若由實物，一切菩提助法則唯有十。何者為十？偈曰：信、精進、憶念、三摩提、智慧、喜、捨，及輕安、戒、覺。釋曰：信者，於七處心澄淨。精進者，於境界心勇猛。念者，於所緣境心明不忘。定者，於境界一心寂靜。慧者，如理解。喜者，心安樂。捨者，心無功用。輕安者，身心隨事。戒者，能平身口。覺者，能思量。如此十物，云何安立於七處？偈曰：慧念處，精進名正勤，如意足名定。釋曰：於中四念處、正勤、如意足，智慧精進定為自性。次說五根，如根力亦爾。由執名有異。何以故？信、精進、念、定、慧五物，是根即是力。於中念處、擇法覺分、正見，即是慧。正勤、精進覺分、正精進，即是精進。如意足、定覺分、正定，即是定。覺分、正念，即是念。何法為餘？喜、輕安、捨覺分、正覺及戒分，此五為餘。如此助覺法，唯有十物。苦依毘婆沙師執，有十一物，身口二業不相通故，是故戒分成二物，是前所說四念處等，智慧精進定為自性。此中應知，偈曰：由隨勝立名，一切加行得。釋曰：於中由隨勝故說如此名。一切加行所得法，皆是念處、正勤、如意足。云何說精進名正勤？由彼能安立身口意業令勝。云何說三摩提名如意足？一切勝德以彼為依止故。若有人說：唯三摩提名如意足，謂欲等。於彼人道品成十三物，長欲心故。若執如此，即與經相違。經云：比丘！我今為汝說如意及如意足，乃至言何者為如意？於正法中有比丘，證用多種如意境界，謂本是一即成多種，廣說如經。云何前說名根，後說名力？由軟上差別故，由可勝伏不可勝伏故。根者雖於修觀中增上，在下劣位中，所對治惑能勝伏故，故是根非力。力者於修觀中在勝上位，所對治惑不能勝伏故，故是力非根。云何立次第？若人信此行有勝果，為求得此果故修正勤。若人恒修正勤，憶念得住。若人專念境界，心不散亂故，即便得定。若心得定，則見知如實。因如此義，故立次第。復次於何位中，何菩提助法所應顯現？偈曰：初發行決擇分中所分別，於修位見位，七部次第知。釋曰：初發行位中，為了持身等境界，是故先修四念處。由為得增勝生長精進故，故於暖位修四正勤。由能入不應退善根故，故於頂位修四如意足。由不更退故至增上位，是故於忍位修五根。非惑可勝伏故，是故於世第一位修五力。又世間餘法亦不能勝伏。由近菩提位故，是故於修

道中修覺分。由發行所顯故，是故於見道中修聖道。是彼所隨逐故，為隨數次第故，先說七後說八。若隨修次第，先修八，後修七。此中擇法覺分者，此是覺亦是覺分，正見是道亦是道分，毘婆沙師說如此。有餘師不破此次第，說助覺法次第。初發行者，為制伏於多種境界散亂偏倒諸智故，修四念處。四念處是觀行人繫錄心處，為滅除一切依貪憶念分別。由此經言故，知四念處為發行初。由念處力故，能生長精進，為成四事故，能正安立心令勝故。次四念處，修四正勤，由此正勤心安無憂悔故，治心成三摩提故。次四正勤，修四如意足，由依止定信等諸根成出世法增上緣故。次四如意足，修五根，此根最能制伏所對治法，起行由自功能，離同類因，能生出世法故。次五根，修五力，於見道中修覺分，於見修道中修聖道分。何以故？經中說此言：於八分聖道中，一切應修至修圓滿，謂四念處至修圓滿，乃至七覺分至修圓滿。復有經言：比丘宣示如實言者，謂為四聖諦觀，譬如自所行路。更如此行，為修八分聖道譬。是故應知，於二位中修八分聖道，此等次第皆成。說次第已。此義今當說，於覺助法中幾法是有流、幾法是無流？偈曰：無流覺道分。釋曰：由安立彼於修道見道中，是故覺分、道分皆是無流。於世間亦有正見等法，此法不得聖道名。偈曰：餘法有二種。釋曰：所餘覺助法，有有流、有無流。復次於何地，有幾覺助法？偈曰：於初定具足。釋曰：於初定地中具有一切三十七菩提助法。偈曰：非至定除喜。釋曰：云何無喜？諸近分定勢力所將故，復於下地疑怖未息故。偈曰：第二定離覺。釋曰：於第二定中正覺所離，唯有三十六，於彼無覺觀故。偈曰：於二二所離。釋曰：第三第四定中覺助法，喜、覺二法所離，唯有三十五。偈曰：及中定。釋曰：於中間定亦二所離，同三十五。偈曰：離戒前二三無色。釋曰：於三無色界，正語、正業、正命、喜正覺所離，唯有三十二。偈曰：於欲界有頂，離覺聖道分。釋曰：於此二處，唯有二十二菩提助法。何以故？於此二處非無流道器故。若人正在三十七覺助法觀位中，於何位應知得正解淨信？偈曰：見三諦得戒，及法正解信，於見道信佛，及信弟子眾。釋曰：若人正見苦集滅聖諦，於法得正解淨信，及得聖所愛戒。由見道聖諦，於佛世尊及聖弟子眾得正解淨信。何以故？是於二正解淨信，即於能成佛無學獨得法中生正解淨信。於能成僧有學無學法中生正解淨信，復得戒，及於法正解淨信。偈曰：法謂三諦，及菩薩獨覺道。釋曰：是故若人正觀四諦，於法得正解淨信，此法由信依處及名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道中修覺分。由發行所顯故，是故於見道中修聖道。是彼所隨逐故，為隨數次第故，先說七後說八。若隨修次第，先修八，後修七。此中擇法覺分者，此是覺亦是覺分，正見是道亦是道分，毘婆沙師說如此。有餘師不破此次第，說助覺法次第。初發行者，為制伏於多種境界散亂偏倒諸智故，修四念處。四念處是觀行人繫錄心處，為滅除一切依貪憶念分別。由此經言故，知四念處為發行初。由念處力故，能生長精進，為成四事故，能正安立心令勝故。次四念處，修四正勤，由此正勤心安無憂悔故，治心成三摩提故。次四正勤，修四如意足，由依止定信等諸根成出世法增上緣故。次四如意足，修五根，此根最能制伏所對治法，起行由自功能，離同類因，能生出世法故。次五根，修五力，於見道中修覺分，於見修道中修聖道分。何以故？經中說此言：於八分聖道中，一切應修至修圓滿，謂四念處至修圓滿，乃至七覺分至修圓滿。復有經言：比丘宣示如實言者，謂為四聖諦觀，譬如自所行路。更如此行，為修八分聖道譬。是故應知，於二位中修八分聖道，此等次第皆成。說次第已。此義今當說，於覺助法中幾法是有流、幾法是無流？偈曰：無流覺道分。釋曰：由安立彼於修道見道中，是故覺分、道分皆是無流。於世間亦有正見等法，此法不得聖道名。偈曰：餘法有二種。釋曰：所餘覺助法，有有流、有無流。復次於何地，有幾覺助法？偈曰：於初定具足。釋曰：於初定地中具有一切三十七菩提助法。偈曰：非至定除喜。釋曰：云何無喜？諸近分定勢力所將故，復於下地疑怖未息故。偈曰：第二定離覺。釋曰：於第二定中正覺所離，唯有三十六，於彼無覺觀故。偈曰：於二二所離。釋曰：第三第四定中覺助法，喜、覺二法所離，唯有三十五。偈曰：及中定。釋曰：於中間定亦二所離，同三十五。偈曰：離戒前二三無色。釋曰：於三無色界，正語、正業、正命、喜正覺所離，唯有三十二。偈曰：於欲界有頂，離覺聖道分。釋曰：於此二處，唯有二十二菩提助法。何以故？於此二處非無流道器故。若人正在三十七覺助法觀位中，於何位應知得正解淨信？偈曰：見三諦得戒，及法正解信，於見道信佛，及信弟子眾。釋曰：若人正見苦集滅聖諦，於法得正解淨信，及得聖所愛戒。由見道聖諦，於佛世尊及聖弟子眾得正解淨信。何以故？是於二正解淨信，即於能成佛無學獨得法中生正解淨信。於能成僧有學無學法中生正解淨信，復得戒，及於法正解淨信。偈曰：法謂三諦，及菩薩獨覺道。釋曰：是故若人正觀四諦，於法得正解淨信，此法由信依處及名

差別故，說四正解淨信。偈曰：若約物唯二，信戒。釋曰：佛法僧正解淨信，信為自性，是一法聖所愛，戒是戒一法，故約實物彼唯二物。此二為有流、為無流？一切正解淨信一向，偈曰：皆無流。釋曰：正解淨信有何義？如實覺了四諦已，於四處得無流信，說名正解淨信。此信由無流智所成，通於二人。此人正出觀時，如現前生起四信，如此次第。云何出觀現前生起？知世尊是正覺遍知，是世尊正法正教於正說中第一，是世尊聖弟子眾於正行中無等，似醫師方藥安養病人三類故。是心淨信所作名戒淨信。或說第四云，若人得淨信已，如此正行名戒淨信，此似無病類故。或說此四，似道路師、似路、似宗侶、似乘。經中說：有學人與八分相應，無學人與十分相應。云何不說有學人有正解脫、正解脫知見？偈曰：解脫非學分，有繫故二種。釋曰：有學位中人正有繫，由未能免離煩惱縛故。若正有繫，云何立彼為解脫？若解脫一分縛，不可說為已解脫。若無解脫，云何得立解脫知見？無學人已永解脫一切煩惱縛故，可說有解脫，由依自二證智所顯故。此言如理。何法名解脫？此解脫有二種：一有為、二無為。此中偈曰：惑滅是無為，心淨了有為。釋曰：無為解脫，謂諸惑滅盡。有為解脫，謂無學心淨了。偈曰：此分。釋曰：此有為解脫，說名無學分，諸分有為故。偈曰：即二脫。釋曰：此有為解脫，經中說為二種解脫，謂心解脫及慧解脫。應知此二於無學人是解脫分。若爾，於餘經中云何說此言：毘耶伽！何者為解脫？謂心永圓淨。此中有比丘，於欲心離欲及解脫，於瞋癡心離欲及解脫。如此若未圓滿解脫聚為圓滿，若已圓滿，為攝持是欲及精進等，廣說如經。是故不應但以心了為解脫。此云何真慧？已遣欲等諸惑，是心一向無垢，餘師說名解脫。說正解脫已。正解脫知見，異於正見，此是何類？偈曰：慧如說菩提。釋曰：是前所說名菩提。此法於今應知說名正解脫知見，謂盡智無生智。復次何心得解脫？為是過去現在未來？偈曰：解脫正生心，無學從惑障。釋曰：未來心說名正生，此心屬無學人，從此惑障得解脫，阿毘達磨云如此。此心何法為障？煩惱至得為障，能礙彼生故。何以故？於金剛譬定時此至得即滅，滅時此無學心正生，此生時即是解脫。此至得已滅，此無學心已生，說名已解脫。若爾，未生心及世間心，此心亦解脫，云何說正生及無學？若生必定解脫，此心是今所說。世間心從何惑解脫？從障生解脫。若人未解脫，解脫心為不生耶？生？不如今所論解脫心。此心何如？與惑至得相應故。此道在何位，能除自生障？偈曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別故，說四正解淨信。偈曰：若約物唯二，信戒。釋曰：佛法僧正解淨信，信為自性，是一法聖所愛，戒是戒一法，故約實物彼唯二物。此二為有流、為無流？一切正解淨信一向，偈曰：皆無流。釋曰：正解淨信有何義？如實覺了四諦已，於四處得無流信，說名正解淨信。此信由無流智所成，通於二人。此人正出觀時，如現前生起四信，如此次第。云何出觀現前生起？知世尊是正覺遍知，是世尊正法正教於正說中第一，是世尊聖弟子眾於正行中無等，似醫師方藥安養病人三類故。是心淨信所作名戒淨信。或說第四云，若人得淨信已，如此正行名戒淨信，此似無病類故。或說此四，似道路師、似路、似宗侶、似乘。經中說：有學人與八分相應，無學人與十分相應。云何不說有學人有正解脫、正解脫知見？偈曰：解脫非學分，有繫故二種。釋曰：有學位中人正有繫，由未能免離煩惱縛故。若正有繫，云何立彼為解脫？若解脫一分縛，不可說為已解脫。若無解脫，云何得立解脫知見？無學人已永解脫一切煩惱縛故，可說有解脫，由依自二證智所顯故。此言如理。何法名解脫？此解脫有二種：一有為、二無為。此中偈曰：惑滅是無為，心淨了有為。釋曰：無為解脫，謂諸惑滅盡。有為解脫，謂無學心淨了。偈曰：此分。釋曰：此有為解脫，說名無學分，諸分有為故。偈曰：即二脫。釋曰：此有為解脫，經中說為二種解脫，謂心解脫及慧解脫。應知此二於無學人是解脫分。若爾，於餘經中云何說此言：毘耶伽！何者為解脫？謂心永圓淨。此中有比丘，於欲心離欲及解脫，於瞋癡心離欲及解脫。如此若未圓滿解脫聚為圓滿，若已圓滿，為攝持是欲及精進等，廣說如經。是故不應但以心了為解脫。此云何真慧？已遣欲等諸惑，是心一向無垢，餘師說名解脫。說正解脫已。正解脫知見，異於正見，此是何類？偈曰：慧如說菩提。釋曰：是前所說名菩提。此法於今應知說名正解脫知見，謂盡智無生智。復次何心得解脫？為是過去現在未來？偈曰：解脫正生心，無學從惑障。釋曰：未來心說名正生，此心屬無學人，從此惑障得解脫，阿毘達磨云如此。此心何法為障？煩惱至得為障，能礙彼生故。何以故？於金剛譬定時此至得即滅，滅時此無學心正生，此生時即是解脫。此至得已滅，此無學心已生，說名已解脫。若爾，未生心及世間心，此心亦解脫，云何說正生及無學？若生必定解脫，此心是今所說。世間心從何惑解脫？從障生解脫。若人未解脫，解脫心為不生耶？生？不如今所論解脫心。此心何如？與惑至得相應故。此道在何位，能除自生障？偈曰

：正滅道能滅，能障道諸惑。釋曰：若道正在現世，能損前惑，為未來惑作次第緣。力於未來惑引擇滅，為永遮令不更生，是故道正在現世損現在，遮未來將起時，是前所說無為解脫。經中所說界有三種，謂滅界、離欲界、永除界。此法有何異？偈曰：無為解脫界。釋曰：此無為解脫即是三界。此中偈曰：離欲謂欲滅。釋曰：欲煩惱滅，說名離欲界。偈曰：滅界餘惑滅。釋曰：異欲餘煩惱滅，說名滅界。偈曰：永除別類滅。釋曰：離惑類所餘諸法滅，說名永除界。此三界即是無為解脫。若由此類心起厭惡，為由此類心得離欲不？此中有四句。云何作四句？偈曰：厭離由苦集，忍智故。釋曰：由苦集忍及智心，但生厭惡，不由餘法。何以故？此二是憂惱境界類故。偈曰：離欲。釋曰：由滅道忍及智心，但得離欲，不由餘法。何以故？此二是喜樂境界類故。偈曰：二由一切滅。釋曰：是一切苦集滅道忍及智，能滅諸惑，由彼心得厭惡亦得離欲。非二由餘法。若彼不能滅惑，此中若已離欲人重觀四諦，由法智忍不能滅惑。若智加行解脫增進道所攝，此智亦不能滅惑。偈曰：此中立四句。釋曰：是故應知四句義如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：正滅道能滅，能障道諸惑。釋曰：若道正在現世，能損前惑，為未來惑作次第緣。力於未來惑引擇滅，為永遮令不更生，是故道正在現世損現在，遮未來將起時，是前所說無為解脫。經中所說界有三種，謂滅界、離欲界、永除界。此法有何異？偈曰：無為解脫界。釋曰：此無為解脫即是三界。此中偈曰：離欲謂欲滅。釋曰：欲煩惱滅，說名離欲界。偈曰：滅界餘惑滅。釋曰：異欲餘煩惱滅，說名滅界。偈曰：永除別類滅。釋曰：離惑類所餘諸法滅，說名永除界。此三界即是無為解脫。若由此類心起厭惡，為由此類心得離欲不？此中有四句。云何作四句？偈曰：厭離由苦集，忍智故。釋曰：由苦集忍及智心，但生厭惡，不由餘法。何以故？此二是憂惱境界類故。偈曰：離欲。釋曰：由滅道忍及智心，但得離欲，不由餘法。何以故？此二是喜樂境界類故。偈曰：二由一切滅。釋曰：是一切苦集滅道忍及智，能滅諸惑，由彼心得厭惡亦得離欲。非二由餘法。若彼不能滅惑，此中若已離欲人重觀四諦，由法智忍不能滅惑。若智加行解脫增進道所攝，此智亦不能滅惑。偈曰：此中立四句。釋曰：是故應知四句義如此。