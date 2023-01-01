阿毘達磨俱舍釋論卷第十七婆藪盤豆造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍釋論卷第十七婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別聖道果人品之二

復次如此違捨二退，何法為性？偈曰：二退非至得。釋曰：此二退以非至得為性。違退必由罪過成，捨退則不定。已得暖人後若退墮，必定以涅槃為法。若爾，此暖與解脫分能善根何異？由於見四諦位最近故。若無障礙，復次偈曰：暖不受邪教。釋曰：若已得暖人後退，於此位能不受邪教。若不受邪教，暖頂何異？偈曰：頂不斷善根。釋曰：若已得頂人後退，於此位中不能斷善根，有入惡道義，亦得起無間業。偈曰：忍不墮惡道。釋曰：若由捨退忍，無更入惡道義，由已遠離行惡道惑業故。何以故？由得忍位，於道雜生，依止有惑，所有別類皆已得無生法，謂惡趣、卵濕雜生、無想天、北鳩婁、大梵生、黃門、作黃門、二根身、第八有，見修所滅惑，此無生法於軟位，何況於上。是彼無生如應得故，是故無入惡道義。偈曰：世第一離凡。釋曰：若人得世第一善根，由退死二捨，無有是處。此人於此位中，已得凡夫非擇滅，無更墮凡夫位義。何以故？離功用於第二剎那中必證苦諦故。是暖等四善根，各有軟中上三品，即成三性，由聲聞等性差別故。此中偈曰：轉弟子性二，成佛。釋曰：轉此暖頂二善根，從聲聞性生起，得成大正覺，有如此義。若得忍已，則無此義。何因故不得？彼說由已過度諸惡道生故。諸菩薩由化作他利益為自勝事，故意能往諸惡趣受生。此性不可迴轉，故無此義。偈曰：轉三餘。釋曰：從聲聞性轉三決擇分能善根，成異大正覺，謂成獨覺。獨覺性不可迴轉。何以故？偈曰：不求利他故，餘轉性不遮。釋曰：若觀行人本發獨覺願，後入修觀得暖頂二善根，此善根則不可轉為菩薩善根。何以故？由彼不為利益他事故發願修觀故。此二位雖復可轉，於彼無可轉義，以心願堅故。若轉作聲聞，不遮此義。復次偈曰：至覺彼一坐，後定佛獨覺。釋曰：大師佛世尊及犀角喻佛，此二人於一坐中，依止第四定，由明了不動三摩提故，從初發起四決擇分能善根，乃至菩提，唯於一坐得究竟菩提，謂盡智、無生智。此義後當說。有餘師說：從修不淨觀乃至菩提，於一坐得究竟。若有人執，有別獨覺異犀角喻獨覺，於彼人轉二善根成菩薩。此義無遮。於過去生未修解脫分能善根，但於今生作功力生決擇分能善根，為有如此義、不必定？無如此義。何以故？偈曰：前彼解脫分。釋曰：此義決定應知於過去生先生解脫分能善根已，今生方得生決擇分能善根。若人急疾修行，經幾生修得成解脫分能及決擇分能善根？偈曰：速解脫三生。釋曰：第一生先生解脫分能善根，第二生次修決擇分能善根，第三生修得聖道，譬如次第下種苗成結實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如此違捨二退，何法為性？偈曰：二退非至得。釋曰：此二退以非至得為性。違退必由罪過成，捨退則不定。已得暖人後若退墮，必定以涅槃為法。若爾，此暖與解脫分能善根何異？由於見四諦位最近故。若無障礙，復次偈曰：暖不受邪教。釋曰：若已得暖人後退，於此位能不受邪教。若不受邪教，暖頂何異？偈曰：頂不斷善根。釋曰：若已得頂人後退，於此位中不能斷善根，有入惡道義，亦得起無間業。偈曰：忍不墮惡道。釋曰：若由捨退忍，無更入惡道義，由已遠離行惡道惑業故。何以故？由得忍位，於道雜生，依止有惑，所有別類皆已得無生法，謂惡趣、卵濕雜生、無想天、北鳩婁、大梵生、黃門、作黃門、二根身、第八有，見修所滅惑，此無生法於軟位，何況於上。是彼無生如應得故，是故無入惡道義。偈曰：世第一離凡。釋曰：若人得世第一善根，由退死二捨，無有是處。此人於此位中，已得凡夫非擇滅，無更墮凡夫位義。何以故？離功用於第二剎那中必證苦諦故。是暖等四善根，各有軟中上三品，即成三性，由聲聞等性差別故。此中偈曰：轉弟子性二，成佛。釋曰：轉此暖頂二善根，從聲聞性生起，得成大正覺，有如此義。若得忍已，則無此義。何因故不得？彼說由已過度諸惡道生故。諸菩薩由化作他利益為自勝事，故意能往諸惡趣受生。此性不可迴轉，故無此義。偈曰：轉三餘。釋曰：從聲聞性轉三決擇分能善根，成異大正覺，謂成獨覺。獨覺性不可迴轉。何以故？偈曰：不求利他故，餘轉性不遮。釋曰：若觀行人本發獨覺願，後入修觀得暖頂二善根，此善根則不可轉為菩薩善根。何以故？由彼不為利益他事故發願修觀故。此二位雖復可轉，於彼無可轉義，以心願堅故。若轉作聲聞，不遮此義。復次偈曰：至覺彼一坐，後定佛獨覺。釋曰：大師佛世尊及犀角喻佛，此二人於一坐中，依止第四定，由明了不動三摩提故，從初發起四決擇分能善根，乃至菩提，唯於一坐得究竟菩提，謂盡智、無生智。此義後當說。有餘師說：從修不淨觀乃至菩提，於一坐得究竟。若有人執，有別獨覺異犀角喻獨覺，於彼人轉二善根成菩薩。此義無遮。於過去生未修解脫分能善根，但於今生作功力生決擇分能善根，為有如此義、不必定？無如此義。何以故？偈曰：前彼解脫分。釋曰：此義決定應知於過去生先生解脫分能善根已，今生方得生決擇分能善根。若人急疾修行，經幾生修得成解脫分能及決擇分能善根？偈曰：速解脫三生。釋曰：第一生先生解脫分能善根，第二生次修決擇分能善根，第三生修得聖道，譬如次第下種苗成結實。

何故如此次第？於此法真理及教中，應令自相續入住成熟解脫。諸師說解脫分能善根，偈曰：聞思性。釋曰：此業但是聞思慧類，非修慧類。此有幾業？偈曰：三業。釋曰：若論最勝，但是意業，由願所攝。身口二業亦成解脫分能。何以故？有人施一食、或守一學處樂，解脫力所引故，因此業引生解脫分能善根。引此業於何處？偈曰：引生於人道。釋曰：人道中於三洲得引生此業，於餘則無。般若厭離二法，如應無故。由義相應說解脫分能已，入四諦觀次第是今所說。此中乃至世第一已說，所餘今說，故說此言。偈曰：世第一無間，無流法智忍。釋曰：從世第一善根，無間無流法智忍得生。緣於何境？偈曰：欲界苦。釋曰：欲界苦是彼境界，此忍說名苦法智忍，為顯此無流故，以等流果簡別。此忍能得法智故，名法智忍，譬如花果樹。說此忍名入正定聚。何以故？因此忍，觀行人能入正定故。正是何法？經中說：涅槃名正。於中定者，是一向不異義，至得此決定故名入。若此忍已生，說此人名道人。此法次一剎那未生時，凡夫性已轉滅，是此忍未來功能。此義可然。無餘，譬如燈生。有餘師說：以世第一滅凡夫性，是義不然，同世間法故。此義無失，此彼相違故，譬如上怨家肩殺怨家。有餘師說：由二故滅，此二似無間解脫道故。偈曰：次中法智。釋曰，次苦智忍後無間於欲界苦中法智生，說此為苦法智。無流言應知流至一切處。如於欲界苦中法智忍及法智生，偈曰：復爾生，於餘苦類忍及智。釋曰：苦法智後無間，合色無色界苦為一所緣境，類智忍生，說此為苦類智忍。次無間類智生，說此為苦類智。於初入觀由知法真實理故，此理無壞。若佛出世及不出世，此理恒然，故說名法。由此後觀是前觀類，後所緣境是前境類，以後隨應前故說後名類。如於苦有四忍智生，偈曰：三諦爾。釋曰：苦類智後無間，於欲界集法智忍生，次無間集法智生，如此無間次第於所餘集類智忍及集類智生；於欲界滅法智忍及滅法智生，於所餘滅類智忍及滅類智生；於欲界苦對治道法智忍及道法智生，於所餘道類智忍及道類智生。偈曰：如此十六心，觀四諦。釋曰：由此次第，是四諦觀成有十六心。有餘部說：四諦觀唯有一心。此觀於彼應知是不了義說。何以故？於彼經中說四諦觀，類不分別故。此四諦觀，偈曰：有三，見境界及事。釋曰：見觀者，由無流智了別諦相故。境界觀者，由與無流智相應同境界故。事觀者，由不相應法故，謂戒生等。若已見苦，此三觀即成。於集等餘諦有事觀，由斷證修故。若彼說約見觀立為一觀，此說不然，由四諦相有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故如此次第？於此法真理及教中，應令自相續入住成熟解脫。諸師說解脫分能善根，偈曰：聞思性。釋曰：此業但是聞思慧類，非修慧類。此有幾業？偈曰：三業。釋曰：若論最勝，但是意業，由願所攝。身口二業亦成解脫分能。何以故？有人施一食、或守一學處樂，解脫力所引故，因此業引生解脫分能善根。引此業於何處？偈曰：引生於人道。釋曰：人道中於三洲得引生此業，於餘則無。般若厭離二法，如應無故。由義相應說解脫分能已，入四諦觀次第是今所說。此中乃至世第一已說，所餘今說，故說此言。偈曰：世第一無間，無流法智忍。釋曰：從世第一善根，無間無流法智忍得生。緣於何境？偈曰：欲界苦。釋曰：欲界苦是彼境界，此忍說名苦法智忍，為顯此無流故，以等流果簡別。此忍能得法智故，名法智忍，譬如花果樹。說此忍名入正定聚。何以故？因此忍，觀行人能入正定故。正是何法？經中說：涅槃名正。於中定者，是一向不異義，至得此決定故名入。若此忍已生，說此人名道人。此法次一剎那未生時，凡夫性已轉滅，是此忍未來功能。此義可然。無餘，譬如燈生。有餘師說：以世第一滅凡夫性，是義不然，同世間法故。此義無失，此彼相違故，譬如上怨家肩殺怨家。有餘師說：由二故滅，此二似無間解脫道故。偈曰：次中法智。釋曰，次苦智忍後無間於欲界苦中法智生，說此為苦法智。無流言應知流至一切處。如於欲界苦中法智忍及法智生，偈曰：復爾生，於餘苦類忍及智。釋曰：苦法智後無間，合色無色界苦為一所緣境，類智忍生，說此為苦類智忍。次無間類智生，說此為苦類智。於初入觀由知法真實理故，此理無壞。若佛出世及不出世，此理恒然，故說名法。由此後觀是前觀類，後所緣境是前境類，以後隨應前故說後名類。如於苦有四忍智生，偈曰：三諦爾。釋曰：苦類智後無間，於欲界集法智忍生，次無間集法智生，如此無間次第於所餘集類智忍及集類智生；於欲界滅法智忍及滅法智生，於所餘滅類智忍及滅類智生；於欲界苦對治道法智忍及道法智生，於所餘道類智忍及道類智生。偈曰：如此十六心，觀四諦。釋曰：由此次第，是四諦觀成有十六心。有餘部說：四諦觀唯有一心。此觀於彼應知是不了義說。何以故？於彼經中說四諦觀，類不分別故。此四諦觀，偈曰：有三，見境界及事。釋曰：見觀者，由無流智了別諦相故。境界觀者，由與無流智相應同境界故。事觀者，由不相應法故，謂戒生等。若已見苦，此三觀即成。於集等餘諦有事觀，由斷證修故。若彼說約見觀立為一觀，此說不然，由四諦相有

差別故。若彼說由無我相見一切諦，是義不然。何以故？此觀不從苦諦為初成故。若爾，與經相違。經云：聖弟子由苦相簡擇苦、由集相集、由滅相滅、由道相簡擇道。與無流思惟相應智說名擇法覺分。若汝言：此經為顯修道故說此言。是義不然，如見修故。若汝言：由見一諦於餘得自在故，故說一時觀諦。此義無失。四諦觀中，有說出觀、有說不出觀，此義應思。若說如此，是時正見苦則滅，除集，至得滅修習道故。說一時觀諦若執如此，則無過失，於一諦一見觀，於餘諦說事觀故。若約見觀，於經中說：四諦定次第觀。此說可見。經云：長者！非一時觀諸諦。云何觀？次第觀。如此廣說，有三經皆有譬喻。若汝言：若人於苦諦無疑無不決心，於佛亦無疑無不決心。由此經，是故知有一時觀四諦。是義不然，依不更起必定應滅，故說此言。是所說有十六心觀，偈曰：世第一同地。釋曰：隨世第一所依地，十六心觀同依此地。世第一所依地有六，於前已說。云何必定應有此義先忍後智？由此義。偈曰：忍智無間道，解脫道次第。釋曰：忍謂無間道，約煩惱至得斷不可間隔故，故說無間道。智謂解脫道，是已解脫惑至得人法故，與滅離至得俱起故，故說解脫道。是故此二必定應有，譬如牽却關戶。若說第二解脫道，與滅離至得一時俱起，滅離疑惑智於此境界不應得生，由忍能滅惑故。此難不然。若汝言：九結聚由忍滅，不由智故。則與阿毘達磨藏相違。是義不然，忍是智伴類故。譬如臣事說為王事，忍於智亦爾。為一切十六心由見諦故皆是見道、為不爾？雖然，偈曰：由見未曾見，見道十五心。釋曰：以苦法智忍為初，乃至道類智忍，是十五剎那心名見道。何因得名見道？由見所未曾見諦故。於第十六心，無未曾見今始見，由重習所曾見故成修道。為不如此耶？此心亦見非自所曾見道類智忍所緣諦。是義不然。何以故？今思約諦，不約剎那。復次不由第八剎那諦非所見。譬如一區田，餘一穗未被刈，說未刈田。無如此義，屬果攝故。八智十六行修故、由道於先滅故、修道是彼相續故，是故立道類智屬修道。此不退義，由執持見諦惑滅離故。若汝言：是故此屬見道。是義不然，由有太甚失故。七智云何屬見道？由見未究竟故。此中見諦未圓滿，由此七智在見中間，是故數彼為見道。已說此義，謂能決判見修道生及差別。復次已生聖道人所有差別，今當分別說。是前所說見道為性，十五剎那，此中應知有二人。偈曰：鈍利根二人，於中信法行。釋曰：若鈍根人行於彼中，說名由信隨行。若利根人，說名由法隨行。由信人故、隨行於義故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別故。若彼說由無我相見一切諦，是義不然。何以故？此觀不從苦諦為初成故。若爾，與經相違。經云：聖弟子由苦相簡擇苦、由集相集、由滅相滅、由道相簡擇道。與無流思惟相應智說名擇法覺分。若汝言：此經為顯修道故說此言。是義不然，如見修故。若汝言：由見一諦於餘得自在故，故說一時觀諦。此義無失。四諦觀中，有說出觀、有說不出觀，此義應思。若說如此，是時正見苦則滅，除集，至得滅修習道故。說一時觀諦若執如此，則無過失，於一諦一見觀，於餘諦說事觀故。若約見觀，於經中說：四諦定次第觀。此說可見。經云：長者！非一時觀諸諦。云何觀？次第觀。如此廣說，有三經皆有譬喻。若汝言：若人於苦諦無疑無不決心，於佛亦無疑無不決心。由此經，是故知有一時觀四諦。是義不然，依不更起必定應滅，故說此言。是所說有十六心觀，偈曰：世第一同地。釋曰：隨世第一所依地，十六心觀同依此地。世第一所依地有六，於前已說。云何必定應有此義先忍後智？由此義。偈曰：忍智無間道，解脫道次第。釋曰：忍謂無間道，約煩惱至得斷不可間隔故，故說無間道。智謂解脫道，是已解脫惑至得人法故，與滅離至得俱起故，故說解脫道。是故此二必定應有，譬如牽却關戶。若說第二解脫道，與滅離至得一時俱起，滅離疑惑智於此境界不應得生，由忍能滅惑故。此難不然。若汝言：九結聚由忍滅，不由智故。則與阿毘達磨藏相違。是義不然，忍是智伴類故。譬如臣事說為王事，忍於智亦爾。為一切十六心由見諦故皆是見道、為不爾？雖然，偈曰：由見未曾見，見道十五心。釋曰：以苦法智忍為初，乃至道類智忍，是十五剎那心名見道。何因得名見道？由見所未曾見諦故。於第十六心，無未曾見今始見，由重習所曾見故成修道。為不如此耶？此心亦見非自所曾見道類智忍所緣諦。是義不然。何以故？今思約諦，不約剎那。復次不由第八剎那諦非所見。譬如一區田，餘一穗未被刈，說未刈田。無如此義，屬果攝故。八智十六行修故、由道於先滅故、修道是彼相續故，是故立道類智屬修道。此不退義，由執持見諦惑滅離故。若汝言：是故此屬見道。是義不然，由有太甚失故。七智云何屬見道？由見未究竟故。此中見諦未圓滿，由此七智在見中間，是故數彼為見道。已說此義，謂能決判見修道生及差別。復次已生聖道人所有差別，今當分別說。是前所說見道為性，十五剎那，此中應知有二人。偈曰：鈍利根二人，於中信法行。釋曰：若鈍根人行於彼中，說名由信隨行。若利根人，說名由法隨行。由信人故、隨行於義故

，名由信隨行。又由信根隨行，為此人法，故名由信隨行，先由信他故尋思義。由法隨行亦爾，先由經等正法自尋思義。為此義故說四量：法為量非人，義為量非文句，了義為量非不了義，智為量非識。云何判此四？由四種人差別故，一由貢高人差別故、二由路柯耶胝柯人差別故、三由自見取住人差別故、四由聞勝人差別故。此中於貢高人，以法為量非人，由共論說思量為智所得故，不但由威儀差別。復次佛世尊有說人有說法，此中法為量非人。此法有二種：文句及義。此中義為量非文句，由不愛著國土言說故。何以故？不應成取文句為勝決定，應思量簡擇義。佛世尊說經有二種，有了義、有不了義。若人簡擇義，應以了義經為量非不了義。佛世尊說隨福行及不動行，識為生善道，說四諦智為至得涅槃。若人行於法似法，以智為量非識。復次於四時中有失無失故，約四人立四量：一讀誦時、二憶持時、三簡擇時、四修行時。此二人，偈曰：若已滅修惑，於初果道向。釋曰：沙門果初者謂須陀洹果，於一切果至得中為第一故、由未得此果故。若由實有義，但名由信隨行、由法隨行。如先由世間道已滅修惑或是具縛、說此為向須陀洹果。偈曰：乃至滅五品。釋曰：若此人先由世間道滅欲界修惑，乃至五品盡，如此說向初果。偈曰：向二滅九前。釋曰：若此二人從第五品後，先滅六七八品已方入見道中，說此二人向第二果，謂斯陀含。偈曰：離欲欲色界，則向第三果。釋曰：此人若已滅第九品，離欲欲界惑已，滅上界惑，乃至無所有處，說此二人向第三果，謂阿那含。偈曰：十六二住果，隨所向三人。釋曰：若第十六心起，不可更說此人為由信法隨行、亦不可說向果。云何可說？住果人。住何果？於前若向此果，今即住此果，或須陀洹果、或斯陀含果、或阿那含果。阿羅漢果異前三，不可由見道如彼從初得。何以故？由見道能滅修道所滅惑故、無道理先於見諦惑滅離欲有頂故。偈曰：是時信樂得，見至軟利根。釋曰：是時鈍根人先由信隨行，今說名信樂得。若利根人先由法隨行，今說名見至。由得最上品信智故，是故信樂及見所顯。復有何因，若人已斷五品修惑，於第十六心但說為須陀洹人不？說為斯陀含向，由此義。偈曰：得果果勝道，由不能得故，未修行勝道，故住果非向。釋曰：若人正得果，不得由果勝道，此義為定。是故若人住果，乃至未修行果勝道，為得別果，是時未可說為向別果；於餘果亦爾。若人離欲第三定，更依下地入正定，此人必定現前由果勝道。若不爾，從下生上界則不應與樂根相應，安立多滅及離欲人入正定位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，名由信隨行。又由信根隨行，為此人法，故名由信隨行，先由信他故尋思義。由法隨行亦爾，先由經等正法自尋思義。為此義故說四量：法為量非人，義為量非文句，了義為量非不了義，智為量非識。云何判此四？由四種人差別故，一由貢高人差別故、二由路柯耶胝柯人差別故、三由自見取住人差別故、四由聞勝人差別故。此中於貢高人，以法為量非人，由共論說思量為智所得故，不但由威儀差別。復次佛世尊有說人有說法，此中法為量非人。此法有二種：文句及義。此中義為量非文句，由不愛著國土言說故。何以故？不應成取文句為勝決定，應思量簡擇義。佛世尊說經有二種，有了義、有不了義。若人簡擇義，應以了義經為量非不了義。佛世尊說隨福行及不動行，識為生善道，說四諦智為至得涅槃。若人行於法似法，以智為量非識。復次於四時中有失無失故，約四人立四量：一讀誦時、二憶持時、三簡擇時、四修行時。此二人，偈曰：若已滅修惑，於初果道向。釋曰：沙門果初者謂須陀洹果，於一切果至得中為第一故、由未得此果故。若由實有義，但名由信隨行、由法隨行。如先由世間道已滅修惑或是具縛、說此為向須陀洹果。偈曰：乃至滅五品。釋曰：若此人先由世間道滅欲界修惑，乃至五品盡，如此說向初果。偈曰：向二滅九前。釋曰：若此二人從第五品後，先滅六七八品已方入見道中，說此二人向第二果，謂斯陀含。偈曰：離欲欲色界，則向第三果。釋曰：此人若已滅第九品，離欲欲界惑已，滅上界惑，乃至無所有處，說此二人向第三果，謂阿那含。偈曰：十六二住果，隨所向三人。釋曰：若第十六心起，不可更說此人為由信法隨行、亦不可說向果。云何可說？住果人。住何果？於前若向此果，今即住此果，或須陀洹果、或斯陀含果、或阿那含果。阿羅漢果異前三，不可由見道如彼從初得。何以故？由見道能滅修道所滅惑故、無道理先於見諦惑滅離欲有頂故。偈曰：是時信樂得，見至軟利根。釋曰：是時鈍根人先由信隨行，今說名信樂得。若利根人先由法隨行，今說名見至。由得最上品信智故，是故信樂及見所顯。復有何因，若人已斷五品修惑，於第十六心但說為須陀洹人不？說為斯陀含向，由此義。偈曰：得果果勝道，由不能得故，未修行勝道，故住果非向。釋曰：若人正得果，不得由果勝道，此義為定。是故若人住果，乃至未修行果勝道，為得別果，是時未可說為向別果；於餘果亦爾。若人離欲第三定，更依下地入正定，此人必定現前由果勝道。若不爾，從下生上界則不應與樂根相應，安立多滅及離欲人入正定位

中，其義如此。次第安立人今當說，是故且安立此義。如於欲界中說修惑有九品，如此偈曰：諸失有九品，地地德亦爾。釋曰：如欲界中所說有九品惑，於色無色界地地乃至有頂，應知各有九品惑。如惑，德亦爾。為對治此失，名無間道及解脫道。地地各有九九品，云何如此？偈曰：軟中上三品，更軟等差別。釋曰：根本有軟中上三品分別，一一品更有軟中上三品差別故，安立成九品。此云何？有軟軟品、軟中品、軟上品。有中軟品、中中品、中上品。有上軟品、上中品、上上品。此中由軟軟品道，上上品惑滅，乃至由上上品道，軟軟品惑滅。何以故？從初上上品道品不得生故，於已生上上品道人相續中上上品惑已無故。譬如浣衣，先除麁塵垢後方除細。又如麁闇由微細光滅，微細闇由大光滅。道惑亦爾。何以故？白法勢力強故，黑法勢力弱故，是故由一剎那生軟軟聖道，無始生死輪轉所增益成上上品諸惑皆得滅離。譬如久時增長三病，以一兩三角根散即能牽滅，譬如一剎那小燈能破壞久時大闇。如此於一切九品惑中，偈曰：未滅修惑品，住果七生竟。釋曰：若人已住果，未滅一品修道所滅惑，說此人名須陀洹。唯能作七生故，說七生勝此一切後。何以故？非一切皆作七生故，故經中說七生為勝。七反受生是彼圓滿生。何以故？勝言者極為義。道者謂向涅槃流，由此道行至涅槃故。是人已至此流故，說名須陀洹。云何至流？若由得初道故名至流，第八亦應成須陀洹。若由得初果故名至流，多滅修惑人及已滅九品惑人亦應成須陀洹。約得一切果人，由得第一果，立為須陀洹。何因得初果立名須陀洹，不立第八？由得向果道故、由得見修二道故、由對證具足流故。於道類智中，是故此人得須陀洹名，向人則非。此人於人道中作七生有及七中有，於天道亦爾，此人受二十八生。云何說七生為勝？由七平等故，故說七生為勝。譬如七處勝智及七葉樹，毘婆沙師說如此。若爾，經中云何說：具見人應生第八有，無有是處。此經意但約一道，若如文分別，中陰亦不應有，如此上流人至有頂為勝亦爾。第八生不應有，由約欲界說，此則無失。此中何證？有經及道理。定以何證於人天各有七返，非合二有七返。經說於人天道唯有七返。云何得知此義，七返人道、七返天道？由經言：七返於人及於天。迦尸比部說：有各各語，謂七返於人、七返於天，應同此義。若人於人道得須陀洹果，後必還於人道得阿羅漢果。於天道亦爾。復有何因，須陀洹不生第八有？由如此量時相續成熟故，道類亦爾，譬如七步毒蛇毒，又如第四日虐。復次由七結為餘故，下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中，其義如此。次第安立人今當說，是故且安立此義。如於欲界中說修惑有九品，如此偈曰：諸失有九品，地地德亦爾。釋曰：如欲界中所說有九品惑，於色無色界地地乃至有頂，應知各有九品惑。如惑，德亦爾。為對治此失，名無間道及解脫道。地地各有九九品，云何如此？偈曰：軟中上三品，更軟等差別。釋曰：根本有軟中上三品分別，一一品更有軟中上三品差別故，安立成九品。此云何？有軟軟品、軟中品、軟上品。有中軟品、中中品、中上品。有上軟品、上中品、上上品。此中由軟軟品道，上上品惑滅，乃至由上上品道，軟軟品惑滅。何以故？從初上上品道品不得生故，於已生上上品道人相續中上上品惑已無故。譬如浣衣，先除麁塵垢後方除細。又如麁闇由微細光滅，微細闇由大光滅。道惑亦爾。何以故？白法勢力強故，黑法勢力弱故，是故由一剎那生軟軟聖道，無始生死輪轉所增益成上上品諸惑皆得滅離。譬如久時增長三病，以一兩三角根散即能牽滅，譬如一剎那小燈能破壞久時大闇。如此於一切九品惑中，偈曰：未滅修惑品，住果七生竟。釋曰：若人已住果，未滅一品修道所滅惑，說此人名須陀洹。唯能作七生故，說七生勝此一切後。何以故？非一切皆作七生故，故經中說七生為勝。七反受生是彼圓滿生。何以故？勝言者極為義。道者謂向涅槃流，由此道行至涅槃故。是人已至此流故，說名須陀洹。云何至流？若由得初道故名至流，第八亦應成須陀洹。若由得初果故名至流，多滅修惑人及已滅九品惑人亦應成須陀洹。約得一切果人，由得第一果，立為須陀洹。何因得初果立名須陀洹，不立第八？由得向果道故、由得見修二道故、由對證具足流故。於道類智中，是故此人得須陀洹名，向人則非。此人於人道中作七生有及七中有，於天道亦爾，此人受二十八生。云何說七生為勝？由七平等故，故說七生為勝。譬如七處勝智及七葉樹，毘婆沙師說如此。若爾，經中云何說：具見人應生第八有，無有是處。此經意但約一道，若如文分別，中陰亦不應有，如此上流人至有頂為勝亦爾。第八生不應有，由約欲界說，此則無失。此中何證？有經及道理。定以何證於人天各有七返，非合二有七返。經說於人天道唯有七返。云何得知此義，七返人道、七返天道？由經言：七返於人及於天。迦尸比部說：有各各語，謂七返於人、七返於天，應同此義。若人於人道得須陀洹果，後必還於人道得阿羅漢果。於天道亦爾。復有何因，須陀洹不生第八有？由如此量時相續成熟故，道類亦爾，譬如七步毒蛇毒，又如第四日虐。復次由七結為餘故，下

結餘二、上結具五，雖於中間修聖道現前，不得般涅槃，七生應受，業勢力所持故、下上二業所引故。若諸佛不出世，在家得阿羅漢果。得阿羅漢已，必不住家，法爾必得比丘威儀。有餘師說：或作別道人威儀。云何此人不退善道？為法行惡道業無增長故，已增長能生果報業，於生果報中無復功能故，由相續為最強力善根所鎮故，行意二清淨故。若有定感惡道業，尚不能得忍善根，何況須陀洹。此中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結餘二、上結具五，雖於中間修聖道現前，不得般涅槃，七生應受，業勢力所持故、下上二業所引故。若諸佛不出世，在家得阿羅漢果。得阿羅漢已，必不住家，法爾必得比丘威儀。有餘師說：或作別道人威儀。云何此人不退善道？為法行惡道業無增長故，已增長能生果報業，於生果報中無復功能故，由相續為最強力善根所鎮故，行意二清淨故。若有定感惡道業，尚不能得忍善根，何況須陀洹。此中說偈：

「愚作小罪生惡道， 智作大罪離惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚作小罪生惡道， 智作大罪離惡道，

如小圓鐵必沈水， 大鐵成鉢則得浮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如小圓鐵必沈水， 大鐵成鉢則得浮。」

經中說：七生為勝，作苦後邊。何者為苦邊？度此七後無復有苦，令苦不更相續。復次涅槃名苦後邊。云何作涅槃？由能除障涅槃至得故，譬如人說為我作空。有餘人七生為勝，此亦不定，是故不說如此未滅修惑住果人，說名七生為勝。偈曰：若滅三四品，二三生家家。釋曰：是須陀洹人，由三因緣轉成家家：一由滅惑故成，三四品惑滅故；二由得惑對治無流根故；三由生二三生為餘故。於偈中但顯二因，須陀洹人後得滅時，得惑對治，無流根義，不由說成，故是生有時最少過，此不應生故，是故但說生。云何不立由滅第五品？五品滅時第六品必定滅故。何以故？非一品惑能障觀行人所應得果，如於一間人不度界故。是家家人有二種：一天家家，若人生於天，往二三家般涅槃，或於此天、或於彼天。二人家家，於人道亦爾，或於此洲、或於彼洲。復次此得初果人，偈曰：已滅至五品，是向第二果。釋曰：若人得果已，已滅修惑一品乃至五品，心正在第六品，應知此人向第二果。偈曰：已滅第六品，則成斯陀含。釋曰：此得果人已滅第六品，心正在第七品，說名至第二果。由一往生天更一來生人故，說名斯陀含，過此無生故，欲瞋癡三品惑薄弱故，今唯軟品為餘故。是得果人，偈曰：已滅七八品，一生名一間，則向第三果。釋曰：由三種因緣，斯陀含人轉成一間人：一由七八品惑滅故，二由得惑對治無流根故，三由一生為餘故。云何一品惑能障此人阿那含果？由此人應度下界故。如前所說，於三位中三種業起為障。如業能障，應知惑亦爾。由應度業果報果及等流果地故，故惑業皆為障。間者障義，此障唯一，在唯一生，障此人般涅槃故。唯一惑障此人得阿那含果故，故名一間。滅七八品，其義如此。若未入四諦觀前已滅第三四七八品惑，後方證果，不成家家，亦非一間，乃至由果勝道未現前起。偈曰：滅九阿那含。釋曰：得果人由滅第九品惑，應知名阿那含，於欲界不更來故，由五下分結惑滅盡故。此五滅，由合數故說。何以故？於前必已滅三，後滅二故。偈曰：此中生有行、無行般涅槃、上流。釋曰：此人於中間般涅槃故，說名中滅。如此已生，即般涅槃，故名生滅，不由行般涅槃。由行般涅槃，此義應知，此阿那含人有五種。中間滅者，於中陰般涅槃。生滅者，唯已生不久般涅槃，由熟修運載道故，此滅由有餘涅槃。有餘師說：具二涅槃。是義不然，此人於捨命無自在故。彼說有行滅者，若人受生已，於修不息加行，由多功用般涅槃，恒修習運載道故。無行滅者，不由多功用，後般涅槃，尊重修運載道故。餘師說：由有為無為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中說：七生為勝，作苦後邊。何者為苦邊？度此七後無復有苦，令苦不更相續。復次涅槃名苦後邊。云何作涅槃？由能除障涅槃至得故，譬如人說為我作空。有餘人七生為勝，此亦不定，是故不說如此未滅修惑住果人，說名七生為勝。偈曰：若滅三四品，二三生家家。釋曰：是須陀洹人，由三因緣轉成家家：一由滅惑故成，三四品惑滅故；二由得惑對治無流根故；三由生二三生為餘故。於偈中但顯二因，須陀洹人後得滅時，得惑對治，無流根義，不由說成，故是生有時最少過，此不應生故，是故但說生。云何不立由滅第五品？五品滅時第六品必定滅故。何以故？非一品惑能障觀行人所應得果，如於一間人不度界故。是家家人有二種：一天家家，若人生於天，往二三家般涅槃，或於此天、或於彼天。二人家家，於人道亦爾，或於此洲、或於彼洲。復次此得初果人，偈曰：已滅至五品，是向第二果。釋曰：若人得果已，已滅修惑一品乃至五品，心正在第六品，應知此人向第二果。偈曰：已滅第六品，則成斯陀含。釋曰：此得果人已滅第六品，心正在第七品，說名至第二果。由一往生天更一來生人故，說名斯陀含，過此無生故，欲瞋癡三品惑薄弱故，今唯軟品為餘故。是得果人，偈曰：已滅七八品，一生名一間，則向第三果。釋曰：由三種因緣，斯陀含人轉成一間人：一由七八品惑滅故，二由得惑對治無流根故，三由一生為餘故。云何一品惑能障此人阿那含果？由此人應度下界故。如前所說，於三位中三種業起為障。如業能障，應知惑亦爾。由應度業果報果及等流果地故，故惑業皆為障。間者障義，此障唯一，在唯一生，障此人般涅槃故。唯一惑障此人得阿那含果故，故名一間。滅七八品，其義如此。若未入四諦觀前已滅第三四七八品惑，後方證果，不成家家，亦非一間，乃至由果勝道未現前起。偈曰：滅九阿那含。釋曰：得果人由滅第九品惑，應知名阿那含，於欲界不更來故，由五下分結惑滅盡故。此五滅，由合數故說。何以故？於前必已滅三，後滅二故。偈曰：此中生有行、無行般涅槃、上流。釋曰：此人於中間般涅槃故，說名中滅。如此已生，即般涅槃，故名生滅，不由行般涅槃。由行般涅槃，此義應知，此阿那含人有五種。中間滅者，於中陰般涅槃。生滅者，唯已生不久般涅槃，由熟修運載道故，此滅由有餘涅槃。有餘師說：具二涅槃。是義不然，此人於捨命無自在故。彼說有行滅者，若人受生已，於修不息加行，由多功用般涅槃，恒修習運載道故。無行滅者，不由多功用，後般涅槃，尊重修運載道故。餘師說：由有為無為

道般涅槃故。是義不然，由太甚過失故。於經中先說非行滅，後說行滅，如此次第與理相應。運載非運載道，由熟修不熟修所成故，是故滅不由功用得。由功用得，生滅者，最能運載道及最上品道。諸惑最軟品，上流者，往上受生。是受生處，於中不般涅槃。流者行義。偈曰：此於定，雜修行無下。釋曰：是上流人，由因果有二種，謂由因、由果。由因者，有雜修定、不雜修定為因故。由果者，阿迦尼師吒為勝，有頂為勝故。此中若人雜修定為因，則往生阿迦尼師吒，於彼般涅槃。偈曰：超出半超出，遍退。釋曰：阿迦尼師吒為勝。上流人有三種，由超出等差別故。此中超出者，於欲界雜修定，已退上三定，由噉初定味，捨命生梵眾天，由隨宿世串修故，於中更雜修第四定，從彼捨命，生阿迦尼師吒。此人於中間沒、上出，是名超出。半超出者，從初定生淨居已，乃至超一別處，方生阿迦尼師吒。聖人必不生大梵處，由是僻見處故，於一切一生故。遍退者，若人行於一切處，後入阿迦尼師吒。無時阿那含人是所生處更受第二生，由行增勝故。若爾，此人阿那含義則得圓滿，於已生處一向不更來故。如此雜修定，應知行阿迦尼師吒。復次偈曰：餘行頂。釋曰：非雜修定上流人，以有頂為勝。何以故？此人隨定定品起噉味心，生一切處已，唯不入五淨居天。由次第受三無色處生，後往生有頂皆般涅槃。此是奢摩他行人，前是毘鉢舍那行人。上流人於中間般涅槃，我見此義不違理而說阿迦尼師吒及有頂勝者，過此無行處故，譬如說須陀洹七生為勝。如此五人，皆是行色界阿那含。偈曰：行無色餘四。釋曰：有別阿那含，行於無色界。若已離欲色界，捨色界生，受無色界生。此人復有四種，由生滅等差別故。如此阿那含人合成六人。偈曰：欲界滅復別。釋曰：有餘阿那含，於今生即般涅槃，此名現法般涅槃，是名第七。偈曰：三人更分三，應知九色行。釋曰：復次三種阿那含，各有三差別故，是故行色界阿那含有九人。三種者，謂中滅、生滅、上流。云何各三差別？中滅者，速疾、非速疾、久時般涅槃故，由三鐵星譬所分別故。生滅者，生無行有行般涅槃故。何以故？此三同受生已，後般涅槃故，是故三人同稱生滅。上流者，超出等差別故，故成三人。一切三，速疾、非速疾、久時般涅槃故，是故更互有差別。偈曰：復彼人差別，業惑根異故。釋曰：此三種九種阿那含人，由業惑根差別故，彼有差別。此三人有報、生報、後報差別業故。復次於彼相續軟中上惑數數行差別故。復次此三人，各有上、中、軟根差別故。是故此三人，如理各有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道般涅槃故。是義不然，由太甚過失故。於經中先說非行滅，後說行滅，如此次第與理相應。運載非運載道，由熟修不熟修所成故，是故滅不由功用得。由功用得，生滅者，最能運載道及最上品道。諸惑最軟品，上流者，往上受生。是受生處，於中不般涅槃。流者行義。偈曰：此於定，雜修行無下。釋曰：是上流人，由因果有二種，謂由因、由果。由因者，有雜修定、不雜修定為因故。由果者，阿迦尼師吒為勝，有頂為勝故。此中若人雜修定為因，則往生阿迦尼師吒，於彼般涅槃。偈曰：超出半超出，遍退。釋曰：阿迦尼師吒為勝。上流人有三種，由超出等差別故。此中超出者，於欲界雜修定，已退上三定，由噉初定味，捨命生梵眾天，由隨宿世串修故，於中更雜修第四定，從彼捨命，生阿迦尼師吒。此人於中間沒、上出，是名超出。半超出者，從初定生淨居已，乃至超一別處，方生阿迦尼師吒。聖人必不生大梵處，由是僻見處故，於一切一生故。遍退者，若人行於一切處，後入阿迦尼師吒。無時阿那含人是所生處更受第二生，由行增勝故。若爾，此人阿那含義則得圓滿，於已生處一向不更來故。如此雜修定，應知行阿迦尼師吒。復次偈曰：餘行頂。釋曰：非雜修定上流人，以有頂為勝。何以故？此人隨定定品起噉味心，生一切處已，唯不入五淨居天。由次第受三無色處生，後往生有頂皆般涅槃。此是奢摩他行人，前是毘鉢舍那行人。上流人於中間般涅槃，我見此義不違理而說阿迦尼師吒及有頂勝者，過此無行處故，譬如說須陀洹七生為勝。如此五人，皆是行色界阿那含。偈曰：行無色餘四。釋曰：有別阿那含，行於無色界。若已離欲色界，捨色界生，受無色界生。此人復有四種，由生滅等差別故。如此阿那含人合成六人。偈曰：欲界滅復別。釋曰：有餘阿那含，於今生即般涅槃，此名現法般涅槃，是名第七。偈曰：三人更分三，應知九色行。釋曰：復次三種阿那含，各有三差別故，是故行色界阿那含有九人。三種者，謂中滅、生滅、上流。云何各三差別？中滅者，速疾、非速疾、久時般涅槃故，由三鐵星譬所分別故。生滅者，生無行有行般涅槃故。何以故？此三同受生已，後般涅槃故，是故三人同稱生滅。上流者，超出等差別故，故成三人。一切三，速疾、非速疾、久時般涅槃故，是故更互有差別。偈曰：復彼人差別，業惑根異故。釋曰：此三種九種阿那含人，由業惑根差別故，彼有差別。此三人有報、生報、後報差別業故。復次於彼相續軟中上惑數數行差別故。復次此三人，各有上、中、軟根差別故。是故此三人，如理各有

差別。是前二三由惑由根差別故有異，後三由後報業差別故有異。此九人由九種業惑根故，是故阿那含人成九種。若爾，云何經中說有七種賢聖人行？偈曰：上流非差別，說七賢聖行。釋曰：上流為法，故名上流。由說此人無分別故，經中說七賢聖行。云何依如此上流行說為七賢聖行，不說餘有學人行？唯此人於餘地有行，餘人則不有。此人但行善業，不行不善業。若人行此行，唯往不來。如所說三義，於餘聖人皆無，是故偈曰：善惡行不行，由往不更還。釋曰：故於上流立七賢聖行，於餘不立。若爾，云何經中說：何者為賢聖人？有學人與正見相應，廣說如經。於餘人亦有賢聖義。此由別意說有，謂永至得不作五種惡護，又已多滅惡性惑故。若不由別意立賢聖人義，彼人是此論說。復次已轉生阿那含，為有如此差別不？不有，由此義。偈曰：欲界轉生聖，不往生餘界。釋曰：於欲界中已轉別生聖人，必不得往生餘界。何以故？若至阿那含，於此生，必定般涅槃故。於色界中，若轉生聖人，有時入無色界。若上流，有頂為勝。若爾，云何天帝釋說：是所聞天名阿迦尼師吒，世尊弟子，於我邊沒，往彼受生。毘婆沙師說：由不解阿毘達磨藏故說此言。云何佛世尊不遮此言？為隨順帝釋喜心，是故不遮。偈曰：此及上生人，無練根并退。釋曰：此者是於欲界轉生聖人及有別聖人，往上界受生。此等人無練根修行，又無因緣得退。云何不許欲界轉生人及往生色無色界人練根及退事？由轉別生宿住故，根漸成熟，得勝類依止。由此二義，無練根及退事。復次未得離欲有學人，云何不成中滅？由道未成熟故，由思不即現前故，隨眠惑非劣品故，欲界難出離故，毘婆沙師說如此。此人所應作事甚多，一應滅惡無記性煩惱、二應至得第二第三沙門果、三應出離三界。若在中陰，不能成就如此事，於前已說。若修雜定，此人必生阿迦尼師吒天。此中何定應先雜修？偈曰：先雜修後定。釋曰：若人欲雜修諸定，必先雜修第四定。何以故？此定隨一切事一切樂行中最勝故。若雜修，必由如此方便。或阿羅漢人、或阿那含人，先修習與多相續相應無流第四定，出此觀已，次修習與多相續相應有流第四定，出此觀已，更入無流第四定。由此次第，漸漸減無流有流相續，乃至二剎那入無流觀，二剎那入有流觀，更二剎那入無流觀，此名雜修定加行。偈曰：成由一念雜。釋曰：若人無流剎那後無間現前修有流，有流剎那後無間現前修無流。如此有流剎那由二無流剎那雜故，此雜修得成。前二剎那似無間道，第三剎那似解脫道，如此方便得雜修第四定。如此雜修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別。是前二三由惑由根差別故有異，後三由後報業差別故有異。此九人由九種業惑根故，是故阿那含人成九種。若爾，云何經中說有七種賢聖人行？偈曰：上流非差別，說七賢聖行。釋曰：上流為法，故名上流。由說此人無分別故，經中說七賢聖行。云何依如此上流行說為七賢聖行，不說餘有學人行？唯此人於餘地有行，餘人則不有。此人但行善業，不行不善業。若人行此行，唯往不來。如所說三義，於餘聖人皆無，是故偈曰：善惡行不行，由往不更還。釋曰：故於上流立七賢聖行，於餘不立。若爾，云何經中說：何者為賢聖人？有學人與正見相應，廣說如經。於餘人亦有賢聖義。此由別意說有，謂永至得不作五種惡護，又已多滅惡性惑故。若不由別意立賢聖人義，彼人是此論說。復次已轉生阿那含，為有如此差別不？不有，由此義。偈曰：欲界轉生聖，不往生餘界。釋曰：於欲界中已轉別生聖人，必不得往生餘界。何以故？若至阿那含，於此生，必定般涅槃故。於色界中，若轉生聖人，有時入無色界。若上流，有頂為勝。若爾，云何天帝釋說：是所聞天名阿迦尼師吒，世尊弟子，於我邊沒，往彼受生。毘婆沙師說：由不解阿毘達磨藏故說此言。云何佛世尊不遮此言？為隨順帝釋喜心，是故不遮。偈曰：此及上生人，無練根并退。釋曰：此者是於欲界轉生聖人及有別聖人，往上界受生。此等人無練根修行，又無因緣得退。云何不許欲界轉生人及往生色無色界人練根及退事？由轉別生宿住故，根漸成熟，得勝類依止。由此二義，無練根及退事。復次未得離欲有學人，云何不成中滅？由道未成熟故，由思不即現前故，隨眠惑非劣品故，欲界難出離故，毘婆沙師說如此。此人所應作事甚多，一應滅惡無記性煩惱、二應至得第二第三沙門果、三應出離三界。若在中陰，不能成就如此事，於前已說。若修雜定，此人必生阿迦尼師吒天。此中何定應先雜修？偈曰：先雜修後定。釋曰：若人欲雜修諸定，必先雜修第四定。何以故？此定隨一切事一切樂行中最勝故。若雜修，必由如此方便。或阿羅漢人、或阿那含人，先修習與多相續相應無流第四定，出此觀已，次修習與多相續相應有流第四定，出此觀已，更入無流第四定。由此次第，漸漸減無流有流相續，乃至二剎那入無流觀，二剎那入有流觀，更二剎那入無流觀，此名雜修定加行。偈曰：成由一念雜。釋曰：若人無流剎那後無間現前修有流，有流剎那後無間現前修無流。如此有流剎那由二無流剎那雜故，此雜修得成。前二剎那似無間道，第三剎那似解脫道，如此方便得雜修第四定。如此雜修

第四定已，由此功能所餘諸定皆可雜修。此雜修於何處成？於欲界三洲，先學雜修得已若退，後於色界更雜修。復次雜修四定，其用云何？偈曰：為生及遊戲，并怖畏惑退。釋曰：由三因緣聖人雜修諸定。若利根阿那含人，求得淨居天生，為於現法安樂住。若鈍根阿那含，由怖畏諸惑，欲極遠出離噉味相應諸定，為不更退故。若阿羅漢人利根，為於現法安樂住；若鈍根，由怖畏諸惑，求不更退，故修此定。復次淨居天生云何唯五？是所說雜修第四定。偈曰：由雜修五品，淨居生有五。釋曰：此雜修唯有五品，謂軟、中、上、上中、上上差別故。第一番修三心令現前，謂無流、有流、無流；第二番六心；第三番九心；第四番十二心；第五番十五心。如此十五修，以五淨居天為果，於中隨一切有流故得生彼，隨無流不得生下。有餘師說：由信等諸根次第增上故，得生五天。偈曰：得滅定那含，說名為身證。釋曰：滅至得於此人有，或成此人，故說得滅。若阿那含人得滅心定，說名身證，由身證似涅槃法故。云何由身得證？由心無故，由依身生故。於餘經說有十八有學人，彼中云何不說身證？由因緣無故。無何因緣？有三種無流學及無流學果，由此二差別故，安立有學人差別。滅心定非有學非無學果亦爾。是故由得此定，不可立為有學人差別。若如麁分別，阿那含人差別應如前分別。若依細分別，分分開之數成多千。此義云何？中滅人有三，由軟中上根差別，由地差別成四，退法等性差別成六，由別處差別成十六，由地離欲差別成三十六。於欲界具縛聖人，乃至於第四定，得八品離欲，約處、性、離欲、根差別故，成二千五百九十二。云何如此？於一處有六性，性性各有九人，從具縛位乃至離欲八品惑。從自所得定，六九成五十四。十六五十四，成八百六十四。次由根差別，復為三倍。若作如此計，於下定得九品離欲人，此人於上地說為具縛。若平等計，如中滅乃至上流亦爾。若合數一切人，四十減十三千阿那含。偈曰：滅有頂八品，成阿羅漢向。釋曰：阿那含義流至此。阿那含人從於初定離欲一品惑，乃至滅有頂八品惑，此人成阿羅漢向。偈曰：第九無間道。釋曰：能滅有頂第九品惑，無間道中此人亦是阿羅漢向。偈曰：此名金剛定。釋曰：此者是能滅第九品惑無間道，說名金剛，譬三摩提能破一切惑，無惑能破之。此道不破一切惑，由已破故。能破一切惑，一切無間道中最上上品故。餘師說：金剛譬定有多種差別，非至定所攝，緣有頂苦集為境。苦集類智行相應有八，滅道法智行相應有八，滅類智行相應緣初定滅為境有四，乃至緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四定已，由此功能所餘諸定皆可雜修。此雜修於何處成？於欲界三洲，先學雜修得已若退，後於色界更雜修。復次雜修四定，其用云何？偈曰：為生及遊戲，并怖畏惑退。釋曰：由三因緣聖人雜修諸定。若利根阿那含人，求得淨居天生，為於現法安樂住。若鈍根阿那含，由怖畏諸惑，欲極遠出離噉味相應諸定，為不更退故。若阿羅漢人利根，為於現法安樂住；若鈍根，由怖畏諸惑，求不更退，故修此定。復次淨居天生云何唯五？是所說雜修第四定。偈曰：由雜修五品，淨居生有五。釋曰：此雜修唯有五品，謂軟、中、上、上中、上上差別故。第一番修三心令現前，謂無流、有流、無流；第二番六心；第三番九心；第四番十二心；第五番十五心。如此十五修，以五淨居天為果，於中隨一切有流故得生彼，隨無流不得生下。有餘師說：由信等諸根次第增上故，得生五天。偈曰：得滅定那含，說名為身證。釋曰：滅至得於此人有，或成此人，故說得滅。若阿那含人得滅心定，說名身證，由身證似涅槃法故。云何由身得證？由心無故，由依身生故。於餘經說有十八有學人，彼中云何不說身證？由因緣無故。無何因緣？有三種無流學及無流學果，由此二差別故，安立有學人差別。滅心定非有學非無學果亦爾。是故由得此定，不可立為有學人差別。若如麁分別，阿那含人差別應如前分別。若依細分別，分分開之數成多千。此義云何？中滅人有三，由軟中上根差別，由地差別成四，退法等性差別成六，由別處差別成十六，由地離欲差別成三十六。於欲界具縛聖人，乃至於第四定，得八品離欲，約處、性、離欲、根差別故，成二千五百九十二。云何如此？於一處有六性，性性各有九人，從具縛位乃至離欲八品惑。從自所得定，六九成五十四。十六五十四，成八百六十四。次由根差別，復為三倍。若作如此計，於下定得九品離欲人，此人於上地說為具縛。若平等計，如中滅乃至上流亦爾。若合數一切人，四十減十三千阿那含。偈曰：滅有頂八品，成阿羅漢向。釋曰：阿那含義流至此。阿那含人從於初定離欲一品惑，乃至滅有頂八品惑，此人成阿羅漢向。偈曰：第九無間道。釋曰：能滅有頂第九品惑，無間道中此人亦是阿羅漢向。偈曰：此名金剛定。釋曰：此者是能滅第九品惑無間道，說名金剛，譬三摩提能破一切惑，無惑能破之。此道不破一切惑，由已破故。能破一切惑，一切無間道中最上上品故。餘師說：金剛譬定有多種差別，非至定所攝，緣有頂苦集為境。苦集類智行相應有八，滅道法智行相應有八，滅類智行相應緣初定滅為境有四，乃至緣

有頂滅為境有四。道類智行相應有四，合緣一切類智品為境故。此金剛三摩提，由智行境界差別故，成五十二金剛三摩提。如非至定所攝，乃至第四定所攝亦爾。空、識、無所有、無邊入所攝，如理應知，有二十、八二、十四、二十。於無色界所依止法智，及緣下地滅為境，類智無故。下地對治道為境，互為因故。有餘師執：道類智一一地對治，亦是此三摩提所緣境。於彼師非至定所攝金剛三摩提，更增二十八故，成八十金剛三摩提。乃至第四定所攝亦爾。於空處等依止，次第有四十、三十、二二、十四三摩提。復次由性根差別，此三摩提更成多種。是所說有頂第九品惑，此由金剛三摩提所滅。偈曰：由得第九滅，盡智。釋曰：與第九品惑滅離至得俱起智，名盡智。即是從金剛三摩提無間後所生解脫道，是故名盡智，由與一切流盡共起故。由此智於初，偈曰：無學應。釋曰：此人於前是阿羅漢向，盡智生時即成無學名阿羅漢，由至得阿羅漢果故。為得別果，無有別學更應修學，故名無學。是故為作他利益事相應，故名阿羅漢。一切有欲人所應恭敬，故名阿羅漢。是故此義自成，謂所說七人名有學。彼云何名有學？為得流盡，恒學三學為法，謂依戒學、依心學、依慧學，此三學戒定慧為性。若爾，凡夫亦應成有學。是義不然，未如實見知四諦理故，後時更作邪學故。是故佛世尊於經中重說：尸婆柯！彼學三學。學三學故，說名有學。此重說有何義？若人正學，非邪學；若人如前學，後學亦爾。若爾，自性住聖人，云何以學為法？由意欲故是有學，譬如行人蹔息，學至得不相離故。復次何者為有學法？一切有學人無流法。何者為無學法？一切無學人無流法。涅槃云何非有學？無學及凡夫與此相應故。云何非無學？有學及凡夫與此相應故。合一切有學無學成八人，向果道人有四，至得果人有四。一為證得須陀洹果行於道，二證得須陀洹果，乃至七為證得阿羅漢果行於道，八證得阿羅漢果。此人由名故成八，若由實物唯五。前一是向果道人，後四是住果人，所餘向人不出三果成立故，屬三果攝。此義依次第得說。復次若先多滅及離欲欲界人，有三種，於見道中成斯陀含向及阿那含向，此非須陀洹、斯陀含攝。何以故？於前已說，修道有二種：一世道、二出世道。有學人由何道得離欲？從何界得離欲？偈曰：由出世離欲，有頂。釋曰：從有頂若得離欲，必定是有學，由出世道，不由世道。云何如此？從有頂上無復世故，依自地道非對治故。自地道云何不能對治？自地惑所隨眠故。若惑於此道類中隨眠，不可立此道類能滅此惑。若道是此惑對 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有頂滅為境有四。道類智行相應有四，合緣一切類智品為境故。此金剛三摩提，由智行境界差別故，成五十二金剛三摩提。如非至定所攝，乃至第四定所攝亦爾。空、識、無所有、無邊入所攝，如理應知，有二十、八二、十四、二十。於無色界所依止法智，及緣下地滅為境，類智無故。下地對治道為境，互為因故。有餘師執：道類智一一地對治，亦是此三摩提所緣境。於彼師非至定所攝金剛三摩提，更增二十八故，成八十金剛三摩提。乃至第四定所攝亦爾。於空處等依止，次第有四十、三十、二二、十四三摩提。復次由性根差別，此三摩提更成多種。是所說有頂第九品惑，此由金剛三摩提所滅。偈曰：由得第九滅，盡智。釋曰：與第九品惑滅離至得俱起智，名盡智。即是從金剛三摩提無間後所生解脫道，是故名盡智，由與一切流盡共起故。由此智於初，偈曰：無學應。釋曰：此人於前是阿羅漢向，盡智生時即成無學名阿羅漢，由至得阿羅漢果故。為得別果，無有別學更應修學，故名無學。是故為作他利益事相應，故名阿羅漢。一切有欲人所應恭敬，故名阿羅漢。是故此義自成，謂所說七人名有學。彼云何名有學？為得流盡，恒學三學為法，謂依戒學、依心學、依慧學，此三學戒定慧為性。若爾，凡夫亦應成有學。是義不然，未如實見知四諦理故，後時更作邪學故。是故佛世尊於經中重說：尸婆柯！彼學三學。學三學故，說名有學。此重說有何義？若人正學，非邪學；若人如前學，後學亦爾。若爾，自性住聖人，云何以學為法？由意欲故是有學，譬如行人蹔息，學至得不相離故。復次何者為有學法？一切有學人無流法。何者為無學法？一切無學人無流法。涅槃云何非有學？無學及凡夫與此相應故。云何非無學？有學及凡夫與此相應故。合一切有學無學成八人，向果道人有四，至得果人有四。一為證得須陀洹果行於道，二證得須陀洹果，乃至七為證得阿羅漢果行於道，八證得阿羅漢果。此人由名故成八，若由實物唯五。前一是向果道人，後四是住果人，所餘向人不出三果成立故，屬三果攝。此義依次第得說。復次若先多滅及離欲欲界人，有三種，於見道中成斯陀含向及阿那含向，此非須陀洹、斯陀含攝。何以故？於前已說，修道有二種：一世道、二出世道。有學人由何道得離欲？從何界得離欲？偈曰：由出世離欲，有頂。釋曰：從有頂若得離欲，必定是有學，由出世道，不由世道。云何如此？從有頂上無復世故，依自地道非對治故。自地道云何不能對治？自地惑所隨眠故。若惑於此道類中隨眠，不可立此道類能滅此惑。若道是此惑對

治，此惑則不得於此道中隨眠，故依自地道不得為自地惑對治。偈曰：餘二種。釋曰：除有頂，於一切地離欲中有二種，由世、出世道。凡夫及學人皆得離欲，此中偈曰：由世道聖人，離欲至得二。釋曰：由世間道，若聖人至得離欲，則有二種滅離至得起：一世間至得、二出世至得。偈曰：餘說由出世。釋曰：由出世道，若聖人得離欲，滅離至得亦有二種。餘師說如此。何以故？偈曰：捨惑不應故。釋曰：若聖人由聖道至得離欲，若世間至得不生。此義中，若人由聖道離欲，無所有無邊入依上諸定更修練根行。此人由具捨前道，果道一向無故，與上地惑滅離應不相應。若捨此已，應更與彼惑相應。偈曰：有頂半解脫，如上生不應。釋曰：此人雖無世間滅離至得，亦不得與彼惑相應。譬如有學人於有頂惑以得半解脫，於中必無世間滅離至得。由修練根行故，已捨出世至得，與彼地惑亦不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治，此惑則不得於此道中隨眠，故依自地道不得為自地惑對治。偈曰：餘二種。釋曰：除有頂，於一切地離欲中有二種，由世、出世道。凡夫及學人皆得離欲，此中偈曰：由世道聖人，離欲至得二。釋曰：由世間道，若聖人至得離欲，則有二種滅離至得起：一世間至得、二出世至得。偈曰：餘說由出世。釋曰：由出世道，若聖人得離欲，滅離至得亦有二種。餘師說如此。何以故？偈曰：捨惑不應故。釋曰：若聖人由聖道至得離欲，若世間至得不生。此義中，若人由聖道離欲，無所有無邊入依上諸定更修練根行。此人由具捨前道，果道一向無故，與上地惑滅離應不相應。若捨此已，應更與彼惑相應。偈曰：有頂半解脫，如上生不應。釋曰：此人雖無世間滅離至得，亦不得與彼惑相應。譬如有學人於有頂惑以得半解脫，於中必無世間滅離至得。由修練根行故，已捨出世至得，與彼地惑亦不相應。