阿毘達磨俱舍釋論卷第十五婆藪盤豆造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍釋論卷第十五婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

中分別惑品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中分別惑品之二

說世義已，由相應故來。今應思此義：是類已滅，眾生於中得相離不？復次眾生於此類處已得相離，此類為已滅不？於中若已相離，此類於此人必定已滅。若類已滅，於中眾生或已相離或未相離。譬如，偈曰：滅苦下惑中，由餘遍行應，於前類已滅，餘同境惑應。釋曰：苦智已生集智未生，見苦所滅類聚皆已滅盡。由見集諦所滅緣彼為境，餘遍行惑於彼相應，於脩道所滅類聚中有九品惑。於先已滅品中，由餘惑緣彼為境，於彼相應，此義應知。於何類中幾惑能緣彼類生？若句句答此問，應說無數法，是故先舊師造略集毘婆沙。彼云：云何由少功力，我等應度最大問流。若略說，有十六種法，謂欲色無色界相應各有五品，及無流心；亦有十六同此類。於中何法為何心境界？若人已了知如此，於中如此多惑緣彼得生，此義方可思量。此中偈曰：見苦集修滅，是欲相應法，自界三一色，無垢識境界。釋曰：此法是自界法，有三部故說自界三。此法一部是色界法，故說一色。於欲界相應行法，見苦集所滅及修道所滅，皆是五識境。於自界有三識，謂是前三色界心一，謂修道所滅及無流心。偈曰：自界下界三，上一淨識境。釋曰：於色界相應行，如前三部法，是八心所緣境，謂自界心三如前，下界心三亦如前，上界心一謂修道所滅心及無流心。偈曰：無色三界三，無流識境界。釋曰：於無色界相應行三部法，是十心所緣境，謂三界心各三如前，無流心一。說三界見苦集所滅及修道所滅已。偈曰：見滅道所滅，一切自長境。釋曰：見滅道所滅法中，是自心謂見滅道所滅心，此心為長應知。彼法是此心境。云何如此？欲界相應見滅所滅法，唯六識境界，謂前所說五識及自長識。見道所滅法亦爾，謂前所說五識及自長識。如此色無色界見滅道所滅法，是見滅道所滅自長識境界故，是故為九識及十一識境。說三界五部法已。偈曰：無流三界後，三無流心境。釋曰：若無流法為十心境界，謂三界後三部心，即見滅道修所滅心及無流心。復次為攝此義故，造一偈半： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說世義已，由相應故來。今應思此義：是類已滅，眾生於中得相離不？復次眾生於此類處已得相離，此類為已滅不？於中若已相離，此類於此人必定已滅。若類已滅，於中眾生或已相離或未相離。譬如，偈曰：滅苦下惑中，由餘遍行應，於前類已滅，餘同境惑應。釋曰：苦智已生集智未生，見苦所滅類聚皆已滅盡。由見集諦所滅緣彼為境，餘遍行惑於彼相應，於脩道所滅類聚中有九品惑。於先已滅品中，由餘惑緣彼為境，於彼相應，此義應知。於何類中幾惑能緣彼類生？若句句答此問，應說無數法，是故先舊師造略集毘婆沙。彼云：云何由少功力，我等應度最大問流。若略說，有十六種法，謂欲色無色界相應各有五品，及無流心；亦有十六同此類。於中何法為何心境界？若人已了知如此，於中如此多惑緣彼得生，此義方可思量。此中偈曰：見苦集修滅，是欲相應法，自界三一色，無垢識境界。釋曰：此法是自界法，有三部故說自界三。此法一部是色界法，故說一色。於欲界相應行法，見苦集所滅及修道所滅，皆是五識境。於自界有三識，謂是前三色界心一，謂修道所滅及無流心。偈曰：自界下界三，上一淨識境。釋曰：於色界相應行，如前三部法，是八心所緣境，謂自界心三如前，下界心三亦如前，上界心一謂修道所滅心及無流心。偈曰：無色三界三，無流識境界。釋曰：於無色界相應行三部法，是十心所緣境，謂三界心各三如前，無流心一。說三界見苦集所滅及修道所滅已。偈曰：見滅道所滅，一切自長境。釋曰：見滅道所滅法中，是自心謂見滅道所滅心，此心為長應知。彼法是此心境。云何如此？欲界相應見滅所滅法，唯六識境界，謂前所說五識及自長識。見道所滅法亦爾，謂前所說五識及自長識。如此色無色界見滅道所滅法，是見滅道所滅自長識境界故，是故為九識及十一識境。說三界五部法已。偈曰：無流三界後，三無流心境。釋曰：若無流法為十心境界，謂三界後三部心，即見滅道修所滅心及無流心。復次為攝此義故，造一偈半：

「見苦集修滅， 於三界無流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見苦集修滅， 於三界無流，

五八及十識， 十識所緣境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五八及十識， 十識所緣境，

見滅道所滅， 一切自長境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見滅道所滅， 一切自長境。」

已解安立如此十六心。於十六境隨眠正事，於中云何思量？我等為安立此義，故顯唯方。於緣樂根為境識中，幾隨眠惑依彼得生？若有如此問來，應自思量。樂根有七種，於欲界中唯有修道所滅，於色界五部及無流。此樂根若略說，是十二心境界：欲界四心，除見滅所滅心；色界心有五；無色有二心，謂見道修道所滅心及無流心。如此十二識能緣樂根為境。於中如理，欲界部惑、色界部惑緣有為境，無色界二部，并遍行諸惑，於中隨眠生。應知如此。於緣能緣樂根為境心中，幾隨眠惑依彼得生？所說能緣樂根為境。十二識復為何識境界？即是前所說十二識類。復次無色界有二部，謂見苦集所滅心，是十四心應知緣能緣受識為境，此中更增無色界見苦集所滅心。欲界有四心，緣有為境。色界有五心，緣有為境。依此十四心，隨眠惑得生。此義應知，由此方所餘亦應知。若由此惑心則有縛，此諸惑於此心中皆隨眠不？得隨眠，若惑與心相應不滅，及能緣彼為境亦不滅。有不能隨眠，若惑與心相應已滅。若作如此義，偈曰：有縛心二種，染無染由眠。釋曰：若心有染污，由惑能隨眠，是故心有縛。及由與心相應，緣彼為境，惑由不能隨眠，惑與彼相應未滅，互相應故。若無染污心，但由能隨眠惑及能緣彼為境，惑不滅為縛。復次十種惑，生起云何？從初者，由癡相應故，迷闇於諦境。彼人不樂觀苦苦相，於彼人不顯現，乃至道亦爾。是故偈曰：從癡疑。釋曰：若人已癡，聞二義起疑惑，謂此為是苦、此為非苦，乃至道亦爾。偈曰：邪見。釋曰：從疑惑起邪見。若人有疑心，由邪聞邪思故，決定邪智起，乃至撥無苦等。偈曰：從身見。釋曰：彼說從邪見身見生，由苦除五陰，由我我所執故。偈曰：邊見。釋曰：從身見邊見生，由執我斷常二邊故。偈曰：從此戒執取。釋曰：從邊見戒執取見生。何以故？若人隨執一邊，由此邊計執清淨故。偈曰：次見取。釋曰：從戒執取見見取生。何以故？若由此法計執清淨，必執此法為最勝。於下執勝為見取故，偈曰：自見，欲慢。釋曰：於自見愛著心起故、由自見高心起故，是故從自見欲起慢起。偈曰：於他見瞋起。釋曰：若人愛著自見，於他見能對治自見，則起瞋恚。有餘師說：於自見已取已捨中起瞋恚。偈曰：如次第。釋曰：見諦所滅欲等諸惑，緣依自相續見起故，生起次第如此。若惑欲生起，必由三因緣得起。能起因緣者，偈曰：從未滅隨眠，及對根現塵，由不正思惟，惑起。釋曰：惑者，譬如欲隨眠，此未滅未永離，欲惑相應，塵對根顯現。於中起不正思惟，由具三故欲惑得起。此三次第，謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已解安立如此十六心。於十六境隨眠正事，於中云何思量？我等為安立此義，故顯唯方。於緣樂根為境識中，幾隨眠惑依彼得生？若有如此問來，應自思量。樂根有七種，於欲界中唯有修道所滅，於色界五部及無流。此樂根若略說，是十二心境界：欲界四心，除見滅所滅心；色界心有五；無色有二心，謂見道修道所滅心及無流心。如此十二識能緣樂根為境。於中如理，欲界部惑、色界部惑緣有為境，無色界二部，并遍行諸惑，於中隨眠生。應知如此。於緣能緣樂根為境心中，幾隨眠惑依彼得生？所說能緣樂根為境。十二識復為何識境界？即是前所說十二識類。復次無色界有二部，謂見苦集所滅心，是十四心應知緣能緣受識為境，此中更增無色界見苦集所滅心。欲界有四心，緣有為境。色界有五心，緣有為境。依此十四心，隨眠惑得生。此義應知，由此方所餘亦應知。若由此惑心則有縛，此諸惑於此心中皆隨眠不？得隨眠，若惑與心相應不滅，及能緣彼為境亦不滅。有不能隨眠，若惑與心相應已滅。若作如此義，偈曰：有縛心二種，染無染由眠。釋曰：若心有染污，由惑能隨眠，是故心有縛。及由與心相應，緣彼為境，惑由不能隨眠，惑與彼相應未滅，互相應故。若無染污心，但由能隨眠惑及能緣彼為境，惑不滅為縛。復次十種惑，生起云何？從初者，由癡相應故，迷闇於諦境。彼人不樂觀苦苦相，於彼人不顯現，乃至道亦爾。是故偈曰：從癡疑。釋曰：若人已癡，聞二義起疑惑，謂此為是苦、此為非苦，乃至道亦爾。偈曰：邪見。釋曰：從疑惑起邪見。若人有疑心，由邪聞邪思故，決定邪智起，乃至撥無苦等。偈曰：從身見。釋曰：彼說從邪見身見生，由苦除五陰，由我我所執故。偈曰：邊見。釋曰：從身見邊見生，由執我斷常二邊故。偈曰：從此戒執取。釋曰：從邊見戒執取見生。何以故？若人隨執一邊，由此邊計執清淨故。偈曰：次見取。釋曰：從戒執取見見取生。何以故？若由此法計執清淨，必執此法為最勝。於下執勝為見取故，偈曰：自見，欲慢。釋曰：於自見愛著心起故、由自見高心起故，是故從自見欲起慢起。偈曰：於他見瞋起。釋曰：若人愛著自見，於他見能對治自見，則起瞋恚。有餘師說：於自見已取已捨中起瞋恚。偈曰：如次第。釋曰：見諦所滅欲等諸惑，緣依自相續見起故，生起次第如此。若惑欲生起，必由三因緣得起。能起因緣者，偈曰：從未滅隨眠，及對根現塵，由不正思惟，惑起。釋曰：惑者，譬如欲隨眠，此未滅未永離，欲惑相應，塵對根顯現。於中起不正思惟，由具三故欲惑得起。此三次第，謂

因、緣、加行力。偈曰：具因緣。釋曰：若餘惑有具因生，應知亦如此。彼說有時由塵力惑亦生，起不由因力，譬如退法阿羅漢。是隨眠惑於，經中世尊說為三流，謂欲流、有流、無明流。或說為四暴河，謂欲暴河、有暴河、見暴河、無明暴河。或說為四繫，即是四河。或說為四取，謂欲取、見取、戒執取、我言取。於中偈曰：欲界共倒起，煩惱名欲流，離癡。釋曰：除無明，所餘欲界行惑共諸倒起惑，應知名欲流。有四十一物：三十一隨眠惑，除五種無明并十倒起惑，此但惑非隨眠。偈曰：唯隨眠，色無色有流。釋曰：除無明言流，一切色無色界行隨眠惑，除無明名有流。有五十二物：色界惑二十六，除五部無明，無色界亦爾。於上界為不有疲弱、掉起二種倒起惑邪。如《分別道理論》說：何者為有流？除無明，是所餘諸惑，與色無色界相應，謂結縛隨眠。小惑倒起惑，此中云何不攝？罽賓國師云：由不自在故。復有何因緣，色無色界合說一有流？偈曰：無記內門起，依寂靜地生，故合一。釋曰：是二界惑同無記性，依內門起、依定地生，由此三法等，是故合立為一。由此因立有欲義，更由此因立有流義。今三界無明立為無明流，此義自成。有十五物，云何別立此無明為流？一切流，偈曰：為根，立無明別流。釋曰：一切流無明為根，是故別立無明為流。如說流，應知餘亦爾。偈曰：暴河繫亦爾，別立見明故。釋曰：是所說欲流，即是欲暴河及欲繫。是所說有流，即是有暴河及有繫，除諸見。彼言由了別故，於暴河及繫立見為別品。偈曰：非於流無伴，由非順流故。釋曰：能令流，故名流。流等名後當釋。彼說若見獨無伴，不隨順流，由明了故，是故於流不立為別品，合立為流品。是欲暴河，有二十九物，謂欲瞋慢有十五，疑有四，并十倒起惑有。暴河有二十八物，謂欲慢有二十，疑八。見暴河有三十六物，無明暴河有十五物。如暴河，應知繫亦爾。偈曰：如所說共癡，有二分見故名取。釋曰：是欲繫共無明立為欲取，有三十四物，謂欲瞋慢無明有二十，疑有四，并十倒起惑。是有繫共無明立為我言取，有三十八物，謂欲慢無明有三十，疑有八。是見繫，除戒執取，立為見取，有三十物。是戒執取有六物。云何從諸見中離戒執取立為別取？由對治聖道故、由欺誑二部故。在家部由此惑遭誑，計執自餓為天道故。出家部由捨離可愛塵，修習苦澁為道，計應得解脫故。欲取及見取者，是在家出家二部鬪諍因故，故立為二取。在家由取五塵故，與在家起鬪諍。出家由取諸見各不同故，與出家起鬪諍。此二部取定及定果，為解脫道及解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因、緣、加行力。偈曰：具因緣。釋曰：若餘惑有具因生，應知亦如此。彼說有時由塵力惑亦生，起不由因力，譬如退法阿羅漢。是隨眠惑於，經中世尊說為三流，謂欲流、有流、無明流。或說為四暴河，謂欲暴河、有暴河、見暴河、無明暴河。或說為四繫，即是四河。或說為四取，謂欲取、見取、戒執取、我言取。於中偈曰：欲界共倒起，煩惱名欲流，離癡。釋曰：除無明，所餘欲界行惑共諸倒起惑，應知名欲流。有四十一物：三十一隨眠惑，除五種無明并十倒起惑，此但惑非隨眠。偈曰：唯隨眠，色無色有流。釋曰：除無明言流，一切色無色界行隨眠惑，除無明名有流。有五十二物：色界惑二十六，除五部無明，無色界亦爾。於上界為不有疲弱、掉起二種倒起惑邪。如《分別道理論》說：何者為有流？除無明，是所餘諸惑，與色無色界相應，謂結縛隨眠。小惑倒起惑，此中云何不攝？罽賓國師云：由不自在故。復有何因緣，色無色界合說一有流？偈曰：無記內門起，依寂靜地生，故合一。釋曰：是二界惑同無記性，依內門起、依定地生，由此三法等，是故合立為一。由此因立有欲義，更由此因立有流義。今三界無明立為無明流，此義自成。有十五物，云何別立此無明為流？一切流，偈曰：為根，立無明別流。釋曰：一切流無明為根，是故別立無明為流。如說流，應知餘亦爾。偈曰：暴河繫亦爾，別立見明故。釋曰：是所說欲流，即是欲暴河及欲繫。是所說有流，即是有暴河及有繫，除諸見。彼言由了別故，於暴河及繫立見為別品。偈曰：非於流無伴，由非順流故。釋曰：能令流，故名流。流等名後當釋。彼說若見獨無伴，不隨順流，由明了故，是故於流不立為別品，合立為流品。是欲暴河，有二十九物，謂欲瞋慢有十五，疑有四，并十倒起惑有。暴河有二十八物，謂欲慢有二十，疑八。見暴河有三十六物，無明暴河有十五物。如暴河，應知繫亦爾。偈曰：如所說共癡，有二分見故名取。釋曰：是欲繫共無明立為欲取，有三十四物，謂欲瞋慢無明有二十，疑有四，并十倒起惑。是有繫共無明立為我言取，有三十八物，謂欲慢無明有三十，疑有八。是見繫，除戒執取，立為見取，有三十物。是戒執取有六物。云何從諸見中離戒執取立為別取？由對治聖道故、由欺誑二部故。在家部由此惑遭誑，計執自餓為天道故。出家部由捨離可愛塵，修習苦澁為道，計應得解脫故。欲取及見取者，是在家出家二部鬪諍因故，故立為二取。在家由取五塵故，與在家起鬪諍。出家由取諸見各不同故，與出家起鬪諍。此二部取定及定果，為解脫道及解

脫果故，故立二界惑為我言取。云何合無明說取，不別為取？由能取生死故立為取。偈曰：由無明，非能取故合。釋曰：無明以不了為相故、昧鈍故，故不能取，是故共惑合為取。於經中，佛世尊說：何者為欲繫？廣說如經。乃至於欲塵，眾生欲染污、欲求、欲愛、欲喜、欲欲、欲亂、欲著、欲遍著、欲樂、欲定、欲貪，此欲變異眾生心住，說此名欲繫。乃至有繫等亦如此。於餘經中說：愛欲亦名取。是故知欲等取。於欲等中唯愛欲為取，此義已說。於經中，唯隨眠惑說名流、暴河、繫、取。復次隨眠名有何義？乃至取名有何義？偈曰：微細隨逐故、二種隨眠故、非功用恒故，故說彼隨眠。釋曰：此中微細者，行相最細故，故非他可知。隨逐者，由至得恒有故。二種隨眠者，隨流行眾生相續中能作二種縛，謂境界縛、相應縛。非功用恒故者，若不作功用為生，彼若作對治為遮，彼數數現前故。由此三義故，說彼惑名隨眠。偈曰：令住及令流，能牽及能合，能取故說彼，名流暴河等。釋曰：令住不護中，從六門漏能流生死從有頂至阿毘指，故名流。能牽引眾生令入苦海，故名瀑河。能合眾生令不離苦，故名繫。因此眾生取欲等及生生具，故說名取。又若如此解，是為最勝。由彼故相續於六塵中流，故說彼名流。如經言：長老！譬如船，由大功用牽引逆流；若捨功用，此船隨流而去則無復難。諸惑亦爾。由隨經文句，應知流義過量猛疾，故說此惑名暴河。何以故？由此惑眾生漂逝唯得隨順，不可違逆故。若非過量行名繫，能令與種種苦和合故、或數數相應故、能取欲等故、取所生故能生取故，故名為取。由如此義，故說彼名流乃至名取。偈曰：由結等差別，復說彼五種。釋曰：是隨眠惑，由結、縛、隨眠、染污、倒起差別，更說五種。此中結有九種，謂隨順結、違逆結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉姤結、慳悋結。此中隨順結者謂三界欲，所餘諸結應如理思。見結者謂三見，取結者謂二見，是故說此言。為有此義不？與見相應法中，但由隨順結相應，不由見結，於中見結隨眠非非隨眠。說有，集智已生滅智未生，於見滅道所滅法中，與見取戒執取相應。何以故？彼法與隨順結相應，與見結不相應，遍行已滅故，非遍行以彼為境界故，相應見結無有故。見隨眠於彼隨眠，謂二取見，但由相應故。復有何因，於結中合三見立為別見結？復以二見別立為取結？偈曰：物取平等故，立見為別結。釋曰：三見唯十八物，二取亦唯十八物，是故彼言，由物等故離見立為二結。此二見以能取為性，所餘不爾，但是所取，由能取所取差別故立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫果故，故立二界惑為我言取。云何合無明說取，不別為取？由能取生死故立為取。偈曰：由無明，非能取故合。釋曰：無明以不了為相故、昧鈍故，故不能取，是故共惑合為取。於經中，佛世尊說：何者為欲繫？廣說如經。乃至於欲塵，眾生欲染污、欲求、欲愛、欲喜、欲欲、欲亂、欲著、欲遍著、欲樂、欲定、欲貪，此欲變異眾生心住，說此名欲繫。乃至有繫等亦如此。於餘經中說：愛欲亦名取。是故知欲等取。於欲等中唯愛欲為取，此義已說。於經中，唯隨眠惑說名流、暴河、繫、取。復次隨眠名有何義？乃至取名有何義？偈曰：微細隨逐故、二種隨眠故、非功用恒故，故說彼隨眠。釋曰：此中微細者，行相最細故，故非他可知。隨逐者，由至得恒有故。二種隨眠者，隨流行眾生相續中能作二種縛，謂境界縛、相應縛。非功用恒故者，若不作功用為生，彼若作對治為遮，彼數數現前故。由此三義故，說彼惑名隨眠。偈曰：令住及令流，能牽及能合，能取故說彼，名流暴河等。釋曰：令住不護中，從六門漏能流生死從有頂至阿毘指，故名流。能牽引眾生令入苦海，故名瀑河。能合眾生令不離苦，故名繫。因此眾生取欲等及生生具，故說名取。又若如此解，是為最勝。由彼故相續於六塵中流，故說彼名流。如經言：長老！譬如船，由大功用牽引逆流；若捨功用，此船隨流而去則無復難。諸惑亦爾。由隨經文句，應知流義過量猛疾，故說此惑名暴河。何以故？由此惑眾生漂逝唯得隨順，不可違逆故。若非過量行名繫，能令與種種苦和合故、或數數相應故、能取欲等故、取所生故能生取故，故名為取。由如此義，故說彼名流乃至名取。偈曰：由結等差別，復說彼五種。釋曰：是隨眠惑，由結、縛、隨眠、染污、倒起差別，更說五種。此中結有九種，謂隨順結、違逆結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉姤結、慳悋結。此中隨順結者謂三界欲，所餘諸結應如理思。見結者謂三見，取結者謂二見，是故說此言。為有此義不？與見相應法中，但由隨順結相應，不由見結，於中見結隨眠非非隨眠。說有，集智已生滅智未生，於見滅道所滅法中，與見取戒執取相應。何以故？彼法與隨順結相應，與見結不相應，遍行已滅故，非遍行以彼為境界故，相應見結無有故。見隨眠於彼隨眠，謂二取見，但由相應故。復有何因，於結中合三見立為別見結？復以二見別立為取結？偈曰：物取平等故，立見為別結。釋曰：三見唯十八物，二取亦唯十八物，是故彼言，由物等故離見立為二結。此二見以能取為性，所餘不爾，但是所取，由能取所取差別故立

為二結。云何嫉姤、慳悋於諸結中立為二結，不立餘倒起？偈曰：由一向不善，由二自在故，於中惑姤悋，別立為二結。釋曰：無餘倒起惑如此種性，若二在於此處，此處則一向不善。此二又自在起，不隨屬他。若人執唯八是倒起，於此人可有如此答。若人立十為倒起，於此人忿恨及覆藏亦有此二種性。是故此救不成救難。偈曰：無貴重富財，因故遍相故，能損二部故，別立姤悋結。釋曰：有餘師說，於倒起中妬悋有三重失，由嫉妬得輕賤報，由慳悋得貧窮報。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為二結。云何嫉姤、慳悋於諸結中立為二結，不立餘倒起？偈曰：由一向不善，由二自在故，於中惑姤悋，別立為二結。釋曰：無餘倒起惑如此種性，若二在於此處，此處則一向不善。此二又自在起，不隨屬他。若人執唯八是倒起，於此人可有如此答。若人立十為倒起，於此人忿恨及覆藏亦有此二種性。是故此救不成救難。偈曰：無貴重富財，因故遍相故，能損二部故，別立姤悋結。釋曰：有餘師說，於倒起中妬悋有三重失，由嫉妬得輕賤報，由慳悋得貧窮報。如偈言：

「無貴重乏財， 非自親所敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無貴重乏財， 非自親所敬。」

由憂喜相起故，能顯示諸惑相。由嫉姤能損他部，由慳悋能損自部，他得利益事不能忍故，自不能為他作利益事故，是故立姤悋為二結。復有餘處，佛世尊說結。偈曰：五種下分結。釋曰：何者為五？謂身見、戒執取、疑、貪欲、瞋恚。云何說彼為下分結？於下分好故。下分者，謂欲界，此五惑於欲界隨順事故好。云何為好？偈曰：由二不過欲，由三更還下。釋曰：由貪欲、瞋恚，眾生不能出離欲界。由身見等三，若已出離，更還欲界，譬如守門及尋叛。復由三不得過下分眾生，所謂凡夫眾生。由二不得過下分界，所謂欲界。故說此五為下分結。若須陀洹人，由三結滅盡故，六煩惱已滅。何因除三見，但說滅三結？謂身見、戒執取、疑，若欲說應說一切。今何為？偈曰：由執門根三。釋曰：諸惑有三類，謂一種、二種、四種，一切惑門此三能執。復次邊見由身見生，見取由戒執取生，邪見由疑惑生，是故彼為能執根。有餘師說，偈曰：不欲去亂道，疑道是三事，是障解脫行，故說滅三結。釋曰：若人欲行於餘處，有三種障：一不欲去；二迷亂路，由取異路故；三於路心有疑。若人欲行求解脫，即有如此三障。此中由身見，於解脫生怖畏心，故不欲去。由戒執取，捨聖道取餘道，故於道心迷亂。由疑惑，於世出世道起二道心，故不得進。由滅三解脫行障故，得進至解脫道成須陀洹。佛世尊為顯須陀洹德，故說滅三結。如世尊已說五種下分結，復如此說。偈曰：上分結有五。釋曰：復有五結於上分好。云何為五？偈曰：二色非色欲，掉起慢無明。釋曰：應知此五是隨順上分結，謂色界欲、無色界欲、掉起、慢、無明。由未滅此五，不能得出離上界，故說此五。於上界好分別結義已。何者為縛？縛有三：一欲縛，謂一切欲；二瞋縛；三無明縛，謂一切無明。云何說此三名縛？偈曰：因受說三縛。釋曰：由隨屬三受，故說三縛。何以故？於樂受欲縛隨眠，由緣緣及由相應故；於苦受瞋，於不苦不樂受無明隨眠。欲瞋不爾。復次以自相續為境界故，定如此。隨眠義於前已釋，小分惑今當說。是大分惑，應說名煩惱，能染污心故；小分惑亦爾。何者為小分惑？偈曰：餘染污心法，說名為行陰，於煩惱小分，說彼非煩惱。釋曰：有染污餘法異大煩惱，是行陰所攝，是心相應法，說名小分惑，非是大惑。是彼於麁類中所說。此中倒起，煩惱垢所攝，我今當說。何法為倒起？煩惱亦名倒起，由經中說；欲欲倒起所變心，於《分別道理論》說。偈曰：無羞及無慚，姤悋及掉起，憂悔疲弱睡，倒起惑有八，及忿覆。釋曰：若隨毘婆沙道理說，有十種倒起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由憂喜相起故，能顯示諸惑相。由嫉姤能損他部，由慳悋能損自部，他得利益事不能忍故，自不能為他作利益事故，是故立姤悋為二結。復有餘處，佛世尊說結。偈曰：五種下分結。釋曰：何者為五？謂身見、戒執取、疑、貪欲、瞋恚。云何說彼為下分結？於下分好故。下分者，謂欲界，此五惑於欲界隨順事故好。云何為好？偈曰：由二不過欲，由三更還下。釋曰：由貪欲、瞋恚，眾生不能出離欲界。由身見等三，若已出離，更還欲界，譬如守門及尋叛。復由三不得過下分眾生，所謂凡夫眾生。由二不得過下分界，所謂欲界。故說此五為下分結。若須陀洹人，由三結滅盡故，六煩惱已滅。何因除三見，但說滅三結？謂身見、戒執取、疑，若欲說應說一切。今何為？偈曰：由執門根三。釋曰：諸惑有三類，謂一種、二種、四種，一切惑門此三能執。復次邊見由身見生，見取由戒執取生，邪見由疑惑生，是故彼為能執根。有餘師說，偈曰：不欲去亂道，疑道是三事，是障解脫行，故說滅三結。釋曰：若人欲行於餘處，有三種障：一不欲去；二迷亂路，由取異路故；三於路心有疑。若人欲行求解脫，即有如此三障。此中由身見，於解脫生怖畏心，故不欲去。由戒執取，捨聖道取餘道，故於道心迷亂。由疑惑，於世出世道起二道心，故不得進。由滅三解脫行障故，得進至解脫道成須陀洹。佛世尊為顯須陀洹德，故說滅三結。如世尊已說五種下分結，復如此說。偈曰：上分結有五。釋曰：復有五結於上分好。云何為五？偈曰：二色非色欲，掉起慢無明。釋曰：應知此五是隨順上分結，謂色界欲、無色界欲、掉起、慢、無明。由未滅此五，不能得出離上界，故說此五。於上界好分別結義已。何者為縛？縛有三：一欲縛，謂一切欲；二瞋縛；三無明縛，謂一切無明。云何說此三名縛？偈曰：因受說三縛。釋曰：由隨屬三受，故說三縛。何以故？於樂受欲縛隨眠，由緣緣及由相應故；於苦受瞋，於不苦不樂受無明隨眠。欲瞋不爾。復次以自相續為境界故，定如此。隨眠義於前已釋，小分惑今當說。是大分惑，應說名煩惱，能染污心故；小分惑亦爾。何者為小分惑？偈曰：餘染污心法，說名為行陰，於煩惱小分，說彼非煩惱。釋曰：有染污餘法異大煩惱，是行陰所攝，是心相應法，說名小分惑，非是大惑。是彼於麁類中所說。此中倒起，煩惱垢所攝，我今當說。何法為倒起？煩惱亦名倒起，由經中說；欲欲倒起所變心，於《分別道理論》說。偈曰：無羞及無慚，姤悋及掉起，憂悔疲弱睡，倒起惑有八，及忿覆。釋曰：若隨毘婆沙道理說，有十種倒起

，八如前，并忿恨及覆藏為十。此中無羞，無慚，於前已釋。於他圓德心不安喜，名嫉姤。與法財施聰解相違心執，名慳悋。心散不靜，名掉起。憂悔疲弱於前已釋。於持身無能、心細昧，名睡。安立彼必有染污，憂悔亦爾，除瞋恚及逼惱。於眾生非眾生心逆，名忿恨。隱祕可訶，名覆藏。是十種倒起惑。偈曰：欲生，無羞、掉起、悋。釋曰：此三小分惑，是貪欲等流。偈曰：於覆諍。釋曰：有餘師說，覆藏是愛欲等流。有餘師說，是無明等流。有餘師說，是欲癡等流。次第已知。未知，偈曰：癡生，疲弱、睡、無慚。釋曰：此三小惑是無明等流。偈曰：憂悔從疑生。釋曰：若人於義不了故疑，必生憂悔心。偈曰：忿、姤瞋恚流。釋曰：此二小惑從瞋恚生。如此十種，由大惑流，故說名小惑。偈曰：復餘六惑垢。釋曰：復有六種小惑，說名惑垢，謂，偈曰：誑諂醉如前，不捨及結過，逼惱。釋曰：此中於他假偽，名誑心。邪曲，名諂曲。此惑不能如實顯自意，作方便為避不分明信受，於前已釋。醉亦如前釋。堅執有何類說名不捨？由此惑如實所教不受正教，數思忿心所緣事名結過。損辱他意，名逼惱。由此惑故，行打罵等事困苦於他。此六種惑垢中，偈曰：從欲生誑、醉。釋曰：此二小惑，由自愛故欺誑，及不計他故，是欲等流垢。偈曰：瞋恚生結過及逼惱。釋曰：此二小惑，於他損心所生故，故是瞋恚等流垢。偈曰：從見取不捨，從見諂曲生。釋曰：若人於戒執取起見取，此人有二僻執，如理教捨。由此二見不能捨此僻執故，是二見等流垢。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，八如前，并忿恨及覆藏為十。此中無羞，無慚，於前已釋。於他圓德心不安喜，名嫉姤。與法財施聰解相違心執，名慳悋。心散不靜，名掉起。憂悔疲弱於前已釋。於持身無能、心細昧，名睡。安立彼必有染污，憂悔亦爾，除瞋恚及逼惱。於眾生非眾生心逆，名忿恨。隱祕可訶，名覆藏。是十種倒起惑。偈曰：欲生，無羞、掉起、悋。釋曰：此三小分惑，是貪欲等流。偈曰：於覆諍。釋曰：有餘師說，覆藏是愛欲等流。有餘師說，是無明等流。有餘師說，是欲癡等流。次第已知。未知，偈曰：癡生，疲弱、睡、無慚。釋曰：此三小惑是無明等流。偈曰：憂悔從疑生。釋曰：若人於義不了故疑，必生憂悔心。偈曰：忿、姤瞋恚流。釋曰：此二小惑從瞋恚生。如此十種，由大惑流，故說名小惑。偈曰：復餘六惑垢。釋曰：復有六種小惑，說名惑垢，謂，偈曰：誑諂醉如前，不捨及結過，逼惱。釋曰：此中於他假偽，名誑心。邪曲，名諂曲。此惑不能如實顯自意，作方便為避不分明信受，於前已釋。醉亦如前釋。堅執有何類說名不捨？由此惑如實所教不受正教，數思忿心所緣事名結過。損辱他意，名逼惱。由此惑故，行打罵等事困苦於他。此六種惑垢中，偈曰：從欲生誑、醉。釋曰：此二小惑，由自愛故欺誑，及不計他故，是欲等流垢。偈曰：瞋恚生結過及逼惱。釋曰：此二小惑，於他損心所生故，故是瞋恚等流垢。偈曰：從見取不捨，從見諂曲生。釋曰：若人於戒執取起見取，此人有二僻執，如理教捨。由此二見不能捨此僻執故，是二見等流垢。如偈言：

「何法名邪曲？ 謂邪見等見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何法名邪曲？ 謂邪見等見。」

是故諂曲是諸見等流垢。於中何惑何道所滅？前所說十倒起惑，偈曰：此中無差慚，疲弱睡掉起，有二。釋曰：是五法有二種，或見諦所滅、或修道所滅，與二部惑相應故。此惑隨與見諦所滅相應，即由見此諦滅。偈曰：餘修滅。釋曰：餘倒起惑異此五，必定修道所滅，謂嫉姤、慳悋、憂悔、忿恨、覆藏。偈曰：及自在惑垢。釋曰：此五小分惑，唯與無明相應，故如嫉姤等五小分惑修道所滅。自在惑垢亦爾。是六種惑垢，由自在故，修道所滅，如前所說。一切小惑，偈曰：於欲惡。釋曰：若在欲界，皆悉是惡。偈曰：三二。釋曰：疲弱、掉起、睡，或惡或無記。偈曰：上界彼無記。釋曰：從欲界上，隨所有小分惑，皆是無記。於中幾惑於何界有？應知，偈曰：誑諂從欲界、初定。釋曰：此二惑於欲界及初定有。云何知於梵處有欺誑？偈曰：梵誑故。釋曰：於色界大梵王，由不如顯示自體故，欺誑淨命阿輸實，於前已說。諂曲由義相應，今更說。於中亦說有諂曲，由相應至故。偈曰：疲、掉、醉三界。釋曰：此三小惑，於三界皆有。偈曰：餘惑唯欲界。釋曰：於十六中除五惑，所餘十一小惑但行於欲界。說惑及小惑已。於中幾惑依意識地起、幾惑依六識地起？若略說，偈曰：見滅及慢睡，依意識地生。釋曰：一切見諦所滅惑皆依意地起，慢睡亦爾。若此二，修道所滅。何以故？此具起於心地。偈曰：自在小分惑。釋曰：隨有小分惑自在起，若是修道所滅，應知亦依心地起。偈曰：餘依六識起。釋曰：所餘大惑及小惑，應知依六識地起。何者為餘？修道所滅欲瞋、無明及餘小分惑，與欲等相應。又無羞、無慚、疲弱、掉起，及餘於惑大地所說，是前所說。樂受等五根，於中與何根有何惑及小惑相應？偈曰：欲與喜、樂應。釋曰：如理應知，欲與樂、喜二根相應。偈曰：瞋與憂、苦應。釋曰：瞋與苦、憂二根相應。何以故？此二惑由歡喜憂惱相起故、由六識為地故。偈曰：無明一切應。釋曰：無明與一切惑相應故，是故與五根相應。偈曰：邪見憂、喜應。釋曰：邪見依心地起故，是故與憂、喜相應。如次第，於有福行、無福行人，偈曰：疑憂應。釋曰：若人有疑心求得決知，是故由疑生憂。偈曰：餘惑與喜應。釋曰：所餘諸惑與喜相應。何者為餘？謂四見、慢，由歡喜相故。如此分判已。諸惑與何界相應？偈曰：欲生。釋曰：於欲界生諸惑，應如此判。說決定相應惑已，通相應今當說。偈曰：一切與捨應。釋曰：一切隨眠惑與捨根相應。相續斷時，彼說諸惑必定依捨受起。若爾，上地惑云何判？偈曰：隨自自如地，上地惑相應。釋曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諂曲是諸見等流垢。於中何惑何道所滅？前所說十倒起惑，偈曰：此中無差慚，疲弱睡掉起，有二。釋曰：是五法有二種，或見諦所滅、或修道所滅，與二部惑相應故。此惑隨與見諦所滅相應，即由見此諦滅。偈曰：餘修滅。釋曰：餘倒起惑異此五，必定修道所滅，謂嫉姤、慳悋、憂悔、忿恨、覆藏。偈曰：及自在惑垢。釋曰：此五小分惑，唯與無明相應，故如嫉姤等五小分惑修道所滅。自在惑垢亦爾。是六種惑垢，由自在故，修道所滅，如前所說。一切小惑，偈曰：於欲惡。釋曰：若在欲界，皆悉是惡。偈曰：三二。釋曰：疲弱、掉起、睡，或惡或無記。偈曰：上界彼無記。釋曰：從欲界上，隨所有小分惑，皆是無記。於中幾惑於何界有？應知，偈曰：誑諂從欲界、初定。釋曰：此二惑於欲界及初定有。云何知於梵處有欺誑？偈曰：梵誑故。釋曰：於色界大梵王，由不如顯示自體故，欺誑淨命阿輸實，於前已說。諂曲由義相應，今更說。於中亦說有諂曲，由相應至故。偈曰：疲、掉、醉三界。釋曰：此三小惑，於三界皆有。偈曰：餘惑唯欲界。釋曰：於十六中除五惑，所餘十一小惑但行於欲界。說惑及小惑已。於中幾惑依意識地起、幾惑依六識地起？若略說，偈曰：見滅及慢睡，依意識地生。釋曰：一切見諦所滅惑皆依意地起，慢睡亦爾。若此二，修道所滅。何以故？此具起於心地。偈曰：自在小分惑。釋曰：隨有小分惑自在起，若是修道所滅，應知亦依心地起。偈曰：餘依六識起。釋曰：所餘大惑及小惑，應知依六識地起。何者為餘？修道所滅欲瞋、無明及餘小分惑，與欲等相應。又無羞、無慚、疲弱、掉起，及餘於惑大地所說，是前所說。樂受等五根，於中與何根有何惑及小惑相應？偈曰：欲與喜、樂應。釋曰：如理應知，欲與樂、喜二根相應。偈曰：瞋與憂、苦應。釋曰：瞋與苦、憂二根相應。何以故？此二惑由歡喜憂惱相起故、由六識為地故。偈曰：無明一切應。釋曰：無明與一切惑相應故，是故與五根相應。偈曰：邪見憂、喜應。釋曰：邪見依心地起故，是故與憂、喜相應。如次第，於有福行、無福行人，偈曰：疑憂應。釋曰：若人有疑心求得決知，是故由疑生憂。偈曰：餘惑與喜應。釋曰：所餘諸惑與喜相應。何者為餘？謂四見、慢，由歡喜相故。如此分判已。諸惑與何界相應？偈曰：欲生。釋曰：於欲界生諸惑，應如此判。說決定相應惑已，通相應今當說。偈曰：一切與捨應。釋曰：一切隨眠惑與捨根相應。相續斷時，彼說諸惑必定依捨受起。若爾，上地惑云何判？偈曰：隨自自如地，上地惑相應。釋曰：

上地諸惑與自受根相應，若於彼地隨根量多少如於彼地。若惑依四識地起，如理應知，與四識地受相應。說隨眠惑與根相應已，小惑相應今當說。偈曰：憂根應憂悔，嫉姤忿逼惱，結過不捨耶。釋曰：如此等惑與憂根相應，緣憂惱相起故、依意地起故。偈曰：慳悋翻此義。釋曰：此惑與喜根相應，由是貪愛等類故、緣歡喜相生故。偈曰：欺誑及諂曲，覆藏睡三種。釋曰：此四惑與喜、憂二根相應。何以故？有時心歡喜欺誑他，有時憂惱心，乃至睡亦爾。偈曰：醉喜樂。釋曰：若醉在第三定，與樂根相應。若在下地，與喜根相應。若在上地，與捨根相應。何以故？偈曰：捨遍。釋曰：一切小分惑與捨受相應。何以故？捨根無遮處，譬如無明。偈曰：餘四五根應。釋曰：無羞、無慚、疲弱、掉起，此四惑與五根相應，屬惡大地故、屬惑大地故。經中所說五蓋，謂貪欲、瞋恚、睡弱、掉悔、疑。於此中為並取三界所攝睡弱掉悔疑、為但取欲界所攝？是無雜圓滿惡聚是五蓋，由經中說彼一向惡故。偈曰：欲界中五蓋。釋曰：於餘界不立五蓋，故唯欲界中有五蓋。復有何因，立睡、弱二小惑為一蓋？合掉悔亦爾。偈曰：一對治食事，合二一。釋曰：此二雙同一對治故、同食故、同一事故，故合為一。經中說：睡弱一食一非食。何法是睡弱蓋食？有五種法，謂惓、不安、頻申、不節食、心沈下。何法非睡弱蓋食？謂光明想。彼事亦一，謂此二小惑能令心沈下。掉悔二小惑亦說同一食同一非食。何法是掉悔蓋食？有四法，親屬覺、國土覺、不死覺、數憶昔所更事，謂遊戲安樂給侍。何法非掉悔蓋食？謂奢摩他。此二亦同一事。何以故？此二同能令心不寂靜，是故同一對治食事故合二立一蓋。若一切惑皆是蓋，云何唯說五為蓋？偈曰：能破法聚起，疑故。釋曰：由貪欲、瞋恚蓋，戒法聚破壞。由睡弱蓋，慧法聚破壞。由掉悔蓋，定法聚破壞。若定慧無則於四諦起疑惑心故，解脫、解脫知見破壞。由此義故，說五為蓋。於此執中與定法聚相違，掉悔蓋應在慧障前。是故餘師說：如其次第能破定聚及慧聚。何以故？經中說：若人修行定觀，怖畏睡弱；若人修行簡擇法，怖畏掉悔。有餘師釋蓋義有異。云何釋？若人在六識行位，於可愛可憎相塵中，由執相故，若在住位，是貪欲、瞋恚以彼為先因故起障。初正欲入定相心、次若已入定，不如理修奢摩他毘鉢舍那故，起睡弱、掉悔、疑，如次第障奢摩他毘鉢舍那，故解脫、解脫知見不得成。是故說五為蓋。今應思此義，是遍行不同分界惑，見滅道所滅，緣有流法為境，諸惑是時若觀察彼境，是時彼不滅。是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上地諸惑與自受根相應，若於彼地隨根量多少如於彼地。若惑依四識地起，如理應知，與四識地受相應。說隨眠惑與根相應已，小惑相應今當說。偈曰：憂根應憂悔，嫉姤忿逼惱，結過不捨耶。釋曰：如此等惑與憂根相應，緣憂惱相起故、依意地起故。偈曰：慳悋翻此義。釋曰：此惑與喜根相應，由是貪愛等類故、緣歡喜相生故。偈曰：欺誑及諂曲，覆藏睡三種。釋曰：此四惑與喜、憂二根相應。何以故？有時心歡喜欺誑他，有時憂惱心，乃至睡亦爾。偈曰：醉喜樂。釋曰：若醉在第三定，與樂根相應。若在下地，與喜根相應。若在上地，與捨根相應。何以故？偈曰：捨遍。釋曰：一切小分惑與捨受相應。何以故？捨根無遮處，譬如無明。偈曰：餘四五根應。釋曰：無羞、無慚、疲弱、掉起，此四惑與五根相應，屬惡大地故、屬惑大地故。經中所說五蓋，謂貪欲、瞋恚、睡弱、掉悔、疑。於此中為並取三界所攝睡弱掉悔疑、為但取欲界所攝？是無雜圓滿惡聚是五蓋，由經中說彼一向惡故。偈曰：欲界中五蓋。釋曰：於餘界不立五蓋，故唯欲界中有五蓋。復有何因，立睡、弱二小惑為一蓋？合掉悔亦爾。偈曰：一對治食事，合二一。釋曰：此二雙同一對治故、同食故、同一事故，故合為一。經中說：睡弱一食一非食。何法是睡弱蓋食？有五種法，謂惓、不安、頻申、不節食、心沈下。何法非睡弱蓋食？謂光明想。彼事亦一，謂此二小惑能令心沈下。掉悔二小惑亦說同一食同一非食。何法是掉悔蓋食？有四法，親屬覺、國土覺、不死覺、數憶昔所更事，謂遊戲安樂給侍。何法非掉悔蓋食？謂奢摩他。此二亦同一事。何以故？此二同能令心不寂靜，是故同一對治食事故合二立一蓋。若一切惑皆是蓋，云何唯說五為蓋？偈曰：能破法聚起，疑故。釋曰：由貪欲、瞋恚蓋，戒法聚破壞。由睡弱蓋，慧法聚破壞。由掉悔蓋，定法聚破壞。若定慧無則於四諦起疑惑心故，解脫、解脫知見破壞。由此義故，說五為蓋。於此執中與定法聚相違，掉悔蓋應在慧障前。是故餘師說：如其次第能破定聚及慧聚。何以故？經中說：若人修行定觀，怖畏睡弱；若人修行簡擇法，怖畏掉悔。有餘師釋蓋義有異。云何釋？若人在六識行位，於可愛可憎相塵中，由執相故，若在住位，是貪欲、瞋恚以彼為先因故起障。初正欲入定相心、次若已入定，不如理修奢摩他毘鉢舍那故，起睡弱、掉悔、疑，如次第障奢摩他毘鉢舍那，故解脫、解脫知見不得成。是故說五為蓋。今應思此義，是遍行不同分界惑，見滅道所滅，緣有流法為境，諸惑是時若觀察彼境，是時彼不滅。是

彼滅時，彼境不可觀察。由此義，彼云何可滅？非必定，唯由了別境界，諸惑得滅。何為？由四種因，諸惑得滅。何者為四？若約見諦所滅惑，由三因。偈曰：由了別彼境，能緣境滅故，境界惑滅故。釋曰：此中由了別彼境者，謂見苦集所滅惑，能緣自地起，及緣無流法為境。能緣境滅故者，謂遍行不同分界惑。何以故？遍行同分界惑是彼境。若所緣為境，惑滅能緣亦同滅，境界惑滅故。彼滅者謂見滅。道所滅惑，緣有流境起。何以故？緣無流境起惑是彼境界，此惑若滅，彼亦同滅。修道所滅惑，云何得滅？偈曰：對治起故盡。釋曰：此惑品若是對治道起，此惑即滅。何惑是所對治？何道是能對治？最上上品惑是所對治，最下下品道是能對治。此義後當廣說。此對治有幾種？偈曰：滅持能遠離，厭惡對治四，說次異。釋曰：一滅對治，謂無間道。二持對治，謂次此後道，由此道能持前道所得滅。三遠離對治，謂解脫道後所有諸道，能令已斷滅惑至得遠相離故。有餘師說：此即是解脫，此道能令惑至得最遠相離。四厭惡對治，謂由此道觀察諸界所有過患，於中起厭離心。復次四對治應如此次第。一厭惡對治，謂緣苦集所修方便道。二滅對治，即是前無間道。三持對治，即是解脫道。四遠離對治，謂勝德道。若惑正滅，何處可滅？偈曰：應除惑於自境界。釋曰：何以故？諸惑若正滅，不可令與相續相離相應，處不可知故。可令與境界相離，由此惑不能更緣境生。若爾，未來煩惱可令與境相離。若已過去，云何可令與境相離？若汝言由了別境界，此惑可令相離。此義不必可定，是故應說此義。有幾量應說此惑已滅？若惑依自相續生，由至得斷絕。若惑依他相續生，一切色及一切無染污法能緣彼等為境，自相續惑滅故，說彼永所遠離。若爾，遠義有幾種？偈曰：相異對治故，各處別時故，四大戒處所，世二如遠義。釋曰：相遠者，譬如四大，由相不同故，雖共生說互相遠。對治遠者，譬如戒於破戒，破戒於戒亦爾。處遠者，最相去遠法，由處各別故說名遠，譬如東西海。時遠者，譬如說過去未來為遠。此二於何世遠？於現世。若無間已滅及向生，於現世云何遠？由世別異故遠，不由久已滅及久方生。若爾，亦應立現世為遠。不爾，由約功能故說遠。若爾，無為近義云何成？於一切世中有至得故。若爾，於過去未來亦應如此，虛空復云何？若爾，過去未來更互遠，現世所隔故，現世於二近故成近，無為法無隔故近。若爾，過去未來於現世近故，應具二義。若作此執，是義可然。於法自體相未來世遠，未得至故；過去已謝滅故遠。由急恒修故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼滅時，彼境不可觀察。由此義，彼云何可滅？非必定，唯由了別境界，諸惑得滅。何為？由四種因，諸惑得滅。何者為四？若約見諦所滅惑，由三因。偈曰：由了別彼境，能緣境滅故，境界惑滅故。釋曰：此中由了別彼境者，謂見苦集所滅惑，能緣自地起，及緣無流法為境。能緣境滅故者，謂遍行不同分界惑。何以故？遍行同分界惑是彼境。若所緣為境，惑滅能緣亦同滅，境界惑滅故。彼滅者謂見滅。道所滅惑，緣有流境起。何以故？緣無流境起惑是彼境界，此惑若滅，彼亦同滅。修道所滅惑，云何得滅？偈曰：對治起故盡。釋曰：此惑品若是對治道起，此惑即滅。何惑是所對治？何道是能對治？最上上品惑是所對治，最下下品道是能對治。此義後當廣說。此對治有幾種？偈曰：滅持能遠離，厭惡對治四，說次異。釋曰：一滅對治，謂無間道。二持對治，謂次此後道，由此道能持前道所得滅。三遠離對治，謂解脫道後所有諸道，能令已斷滅惑至得遠相離故。有餘師說：此即是解脫，此道能令惑至得最遠相離。四厭惡對治，謂由此道觀察諸界所有過患，於中起厭離心。復次四對治應如此次第。一厭惡對治，謂緣苦集所修方便道。二滅對治，即是前無間道。三持對治，即是解脫道。四遠離對治，謂勝德道。若惑正滅，何處可滅？偈曰：應除惑於自境界。釋曰：何以故？諸惑若正滅，不可令與相續相離相應，處不可知故。可令與境界相離，由此惑不能更緣境生。若爾，未來煩惱可令與境相離。若已過去，云何可令與境相離？若汝言由了別境界，此惑可令相離。此義不必可定，是故應說此義。有幾量應說此惑已滅？若惑依自相續生，由至得斷絕。若惑依他相續生，一切色及一切無染污法能緣彼等為境，自相續惑滅故，說彼永所遠離。若爾，遠義有幾種？偈曰：相異對治故，各處別時故，四大戒處所，世二如遠義。釋曰：相遠者，譬如四大，由相不同故，雖共生說互相遠。對治遠者，譬如戒於破戒，破戒於戒亦爾。處遠者，最相去遠法，由處各別故說名遠，譬如東西海。時遠者，譬如說過去未來為遠。此二於何世遠？於現世。若無間已滅及向生，於現世云何遠？由世別異故遠，不由久已滅及久方生。若爾，亦應立現世為遠。不爾，由約功能故說遠。若爾，無為近義云何成？於一切世中有至得故。若爾，於過去未來亦應如此，虛空復云何？若爾，過去未來更互遠，現世所隔故，現世於二近故成近，無為法無隔故近。若爾，過去未來於現世近故，應具二義。若作此執，是義可然。於法自體相未來世遠，未得至故；過去已謝滅故遠。由急恒修故

，進勝道諸惑滅，亦漸漸轉勝，為不爾？無如此。何以故？偈曰：諸惑同一滅。釋曰：彼惑若應滅，此道若是彼滅道，由此道彼則同一滅。偈曰：重得彼永離。釋曰：有幾時中重得說於六時？何者為六？偈曰：對治生、得果、練根六時中。釋曰：對治生者，此義中謂解脫道。得果者，謂四沙門果。練根者，謂修增勝根道。於此六時中，數得諸惑永離。此得應如理知。有餘人於六時得有餘人，乃至二時得此永離，於別別位中得永斷智名。永斷有二種，一智永斷、二滅永斷。智永斷謂無流智，滅永斷唯滅，合此名永斷智，於果說因故。為一切滅悉是永斷智不？說云何為？偈曰：永斷九。釋曰：云何九？此中偈曰：欲界、初二部惑滅一。釋曰：於欲界中初二部惑滅離，謂見苦集諦所滅惑為一永斷智。偈曰：後二滅離二。釋曰：於欲界見滅所滅惑滅離為二，見道所滅惑滅離為三。如欲界相應見諦所滅惑，有三永斷智。偈曰：上三亦爾。釋曰：色無色界相應見諦所滅惑滅離，立三永斷智亦如此。見苦集所滅惑滅離為一，見滅所滅惑滅離為二，見道所滅惑滅離為三。如此三界見諦所滅惑滅離，成六永斷智。偈曰：所餘下分色，一切惑滅盡，更三永斷智。釋曰：下分惑滅離為一，色流滅離為二，謂色欲永斷；一切流滅離為三，謂一切結滅盡永斷。云何色無色界修道所滅惑滅離立為別永斷智，見諦所滅不爾？修道所滅惑對治不同故。如此九永斷智，於前，偈曰：六忍果。釋曰：見諦所滅惑滅離為性，是八忍果。偈曰：餘智果。釋曰：下分惑滅離等三永斷智，是修道果，故說名智果。若爾，云何說為忍果？由忍是智伴類故，是故約忍說智事，譬如於王伴類說王事。復次與智同果故。偈曰：非至果一切，本定五或八。釋曰：若約毘婆沙意判，一切九品永斷智是非至定果。何以故？依此地能滅三界見修所滅二部惑故。若論根本定果有五，謂色無色界相應惑滅離為性，一切欲界惑滅離是非至定果故。大德瞿沙意云：八永斷智是根本定果。何以故？此師意明，已離欲人若入四諦觀，一切欲界見諦惑滅離，是見道果。依此定成因，此定得無流相離果故，此永斷智屬此地果。下分惑滅離但是非至定果，中間定應知如定。若約無色定，偈曰：無色定果一。釋曰：空遍入道果，是一永斷智，謂離欲色界永斷智。偈曰：本三無色一。釋曰：根本三無色定，唯一永斷智為果，謂一切結滅盡為果。偈曰：聖道果一切。釋曰：九永斷智皆是聖道果。偈曰：世道二。釋曰：若約世道論，下分惑及色界惑滅離，此二永斷智但是世道果。偈曰：類爾。釋曰：類智果亦有二，謂最後二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，進勝道諸惑滅，亦漸漸轉勝，為不爾？無如此。何以故？偈曰：諸惑同一滅。釋曰：彼惑若應滅，此道若是彼滅道，由此道彼則同一滅。偈曰：重得彼永離。釋曰：有幾時中重得說於六時？何者為六？偈曰：對治生、得果、練根六時中。釋曰：對治生者，此義中謂解脫道。得果者，謂四沙門果。練根者，謂修增勝根道。於此六時中，數得諸惑永離。此得應如理知。有餘人於六時得有餘人，乃至二時得此永離，於別別位中得永斷智名。永斷有二種，一智永斷、二滅永斷。智永斷謂無流智，滅永斷唯滅，合此名永斷智，於果說因故。為一切滅悉是永斷智不？說云何為？偈曰：永斷九。釋曰：云何九？此中偈曰：欲界、初二部惑滅一。釋曰：於欲界中初二部惑滅離，謂見苦集諦所滅惑為一永斷智。偈曰：後二滅離二。釋曰：於欲界見滅所滅惑滅離為二，見道所滅惑滅離為三。如欲界相應見諦所滅惑，有三永斷智。偈曰：上三亦爾。釋曰：色無色界相應見諦所滅惑滅離，立三永斷智亦如此。見苦集所滅惑滅離為一，見滅所滅惑滅離為二，見道所滅惑滅離為三。如此三界見諦所滅惑滅離，成六永斷智。偈曰：所餘下分色，一切惑滅盡，更三永斷智。釋曰：下分惑滅離為一，色流滅離為二，謂色欲永斷；一切流滅離為三，謂一切結滅盡永斷。云何色無色界修道所滅惑滅離立為別永斷智，見諦所滅不爾？修道所滅惑對治不同故。如此九永斷智，於前，偈曰：六忍果。釋曰：見諦所滅惑滅離為性，是八忍果。偈曰：餘智果。釋曰：下分惑滅離等三永斷智，是修道果，故說名智果。若爾，云何說為忍果？由忍是智伴類故，是故約忍說智事，譬如於王伴類說王事。復次與智同果故。偈曰：非至果一切，本定五或八。釋曰：若約毘婆沙意判，一切九品永斷智是非至定果。何以故？依此地能滅三界見修所滅二部惑故。若論根本定果有五，謂色無色界相應惑滅離為性，一切欲界惑滅離是非至定果故。大德瞿沙意云：八永斷智是根本定果。何以故？此師意明，已離欲人若入四諦觀，一切欲界見諦惑滅離，是見道果。依此定成因，此定得無流相離果故，此永斷智屬此地果。下分惑滅離但是非至定果，中間定應知如定。若約無色定，偈曰：無色定果一。釋曰：空遍入道果，是一永斷智，謂離欲色界永斷智。偈曰：本三無色一。釋曰：根本三無色定，唯一永斷智為果，謂一切結滅盡為果。偈曰：聖道果一切。釋曰：九永斷智皆是聖道果。偈曰：世道二。釋曰：若約世道論，下分惑及色界惑滅離，此二永斷智但是世道果。偈曰：類爾。釋曰：類智果亦有二，謂最後二

。偈曰：法智三。釋曰：法智由通能對治三界修道所滅惑故，以最後三永斷智為果。偈曰：二類，六五永斷智。釋曰：法智類道以六永斷智為果，謂法忍法智果類智類道以五為果，謂類忍類智果。由說類故，通攝忍及智。云何不立一滅離為永斷智？由安立忍果為滅故。是故偈曰：得無流離故、損有頂分故、拔除二因故，斷智。釋曰：若於滅中具有三因，可說為永斷智。凡夫無有由無流得滅離，亦無損有頂分，是故凡夫所得滅不名永斷智。若聖人有忍果滅，於此滅中乃至在苦類忍有無流永離至得，未有損有頂分。於苦類智具有此二義，無拔除二因義，見集所滅遍行因未滅故，於餘法類智中具有三義，是故於此位中所有滅離得永斷智名。此滅是智果，由前三因及第四因，說名永斷智。偈曰：過界故。釋曰：若人出離界，由離欲一切界故，得二結相離，彼說是第五因。若於中與能緣彼為境別惑相離，此義可然。此出離界不異拔除二因故，是故不須立出離界義為第五因。何人得幾永斷智相應？偈曰：無與一至五，在見位相應。釋曰：凡夫人與永斷智無相應。若聖人在見諦道中，乃至在集法忍，亦不與此相應。於集法智與一相應，於集類智與二相應，於滅法智與三相應，於滅類智與四相應，於道法智與五相應，於道類忍亦與五相應，未離見位故。偈曰：住修復與六，乃至與一二。釋曰：若聖人在修位中，謂道類智等與六相應，乃至未離欲欲界及已退，次從此位若至離欲欲界位，或前或後，與一下分惑滅離永斷智相應。若至阿羅漢果，更與一相應，謂一切結永斷智相應。若退由色界上心惑，但與一下分惑永斷智相應。若至離欲色界位，與二相應，謂與下分惑及色界惑永斷智相應。若退，由無色界上心惑，亦但與此二相應。何因唯阿那含及阿羅漢安立與一一永斷智相應，不立與多相應？由此義。偈曰：算彼由離界，及至沙門果。釋曰：由二種因計算，永斷智安立為一。何者為二？由離欲諸界及得沙門果此二位中具有二因，是故合一切滅離立為一一永斷智。復次何人捨幾永斷智及得亦爾？偈曰：有人捨一二五六，無得五。釋曰：捨一者，若從阿羅漢果退，及從離欲欲界退。捨二者，阿那含人離欲色界已，後退離欲欲界。捨五者，若人先已離欲欲界，後在道類智位。何以故？此人得下分惑滅離時捨前五永斷智。捨六者，若人次第修，由離欲欲界，如捨得亦爾。有人得一，若人得未曾得。有得二，若人退無色界離欲。有得六，若人退阿那含果。無退六還得五。論永斷智竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。偈曰：法智三。釋曰：法智由通能對治三界修道所滅惑故，以最後三永斷智為果。偈曰：二類，六五永斷智。釋曰：法智類道以六永斷智為果，謂法忍法智果類智類道以五為果，謂類忍類智果。由說類故，通攝忍及智。云何不立一滅離為永斷智？由安立忍果為滅故。是故偈曰：得無流離故、損有頂分故、拔除二因故，斷智。釋曰：若於滅中具有三因，可說為永斷智。凡夫無有由無流得滅離，亦無損有頂分，是故凡夫所得滅不名永斷智。若聖人有忍果滅，於此滅中乃至在苦類忍有無流永離至得，未有損有頂分。於苦類智具有此二義，無拔除二因義，見集所滅遍行因未滅故，於餘法類智中具有三義，是故於此位中所有滅離得永斷智名。此滅是智果，由前三因及第四因，說名永斷智。偈曰：過界故。釋曰：若人出離界，由離欲一切界故，得二結相離，彼說是第五因。若於中與能緣彼為境別惑相離，此義可然。此出離界不異拔除二因故，是故不須立出離界義為第五因。何人得幾永斷智相應？偈曰：無與一至五，在見位相應。釋曰：凡夫人與永斷智無相應。若聖人在見諦道中，乃至在集法忍，亦不與此相應。於集法智與一相應，於集類智與二相應，於滅法智與三相應，於滅類智與四相應，於道法智與五相應，於道類忍亦與五相應，未離見位故。偈曰：住修復與六，乃至與一二。釋曰：若聖人在修位中，謂道類智等與六相應，乃至未離欲欲界及已退，次從此位若至離欲欲界位，或前或後，與一下分惑滅離永斷智相應。若至阿羅漢果，更與一相應，謂一切結永斷智相應。若退由色界上心惑，但與一下分惑永斷智相應。若至離欲色界位，與二相應，謂與下分惑及色界惑永斷智相應。若退，由無色界上心惑，亦但與此二相應。何因唯阿那含及阿羅漢安立與一一永斷智相應，不立與多相應？由此義。偈曰：算彼由離界，及至沙門果。釋曰：由二種因計算，永斷智安立為一。何者為二？由離欲諸界及得沙門果此二位中具有二因，是故合一切滅離立為一一永斷智。復次何人捨幾永斷智及得亦爾？偈曰：有人捨一二五六，無得五。釋曰：捨一者，若從阿羅漢果退，及從離欲欲界退。捨二者，阿那含人離欲色界已，後退離欲欲界。捨五者，若人先已離欲欲界，後在道類智位。何以故？此人得下分惑滅離時捨前五永斷智。捨六者，若人次第修，由離欲欲界，如捨得亦爾。有人得一，若人得未曾得。有得二，若人退無色界離欲。有得六，若人退阿那含果。無退六還得五。論永斷智竟。