阿毘達磨俱舍釋論卷第十三婆藪盤豆造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍釋論卷第十三婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

中分別業品之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中分別業品之四

由分別安立業道，此中是義應說。幾種業道故意，與彼相應俱起？偈曰：故意俱乃至，與八惡業道。釋曰：有時故意與一惡業道俱起，離餘業道，若貪欲等起現前、若人無染污心，由先教他作有色業道，隨一成就時。與二俱起者，若人起瞋恚心殺生時、或貪欲所染心行盜及邪婬時、或說非應語。與三俱起者，若人起瞋恚心，於他眾生俱時殺盜。若爾，是時偷盜不由貪欲成就。若人心不異，成就業道時，應知前決義。若人貪欲等所染，由教他有色二業道成就時。如此等與三與四俱起者，若人有欲破他和合意，說妄語惡語，此中意業道隨一，口業道有三。有時貪欲等所染，由教他別三成就時。餘五六七，應知合如此義。與八俱起者，於六教他，自行邪婬，若彼共一時俱成。由惡業道義極於此。偈曰：若善乃至十。釋曰：若論故意與善業道相應不相應，乃至得與十業道相應。已作如此通說。為簡擇此故，更作別說。偈曰：不共一八五。釋曰：故意無與一八五業道相應義。此中與二相應者，於善五識起時、入無色定時、盡智無生智起時。與三相應者，與正見相應意識起時。與四相應者，惡心無記心起時，正受優婆塞護及沙彌護。與六相應者，善五識起時，受前二護。與七相應者，善意識起時，受前二護。或惡心或無記心起時，受比丘護。與九相應者，善五識起時，受比丘護。若意識與盡智無生智相應，是盡智無生智相應心與定相應。與十相應者，異此，於餘處善意識起時，受比丘護。一切定護無流護相應故意，離盡智無生智，若與非護所攝，亦得與一相應。若人異心受一遠離分，亦得與五八相應。若人善意識起時，一時受二遠離分，或受五遠離分。復於何道幾業道，或惡或善，由現前及至得俱起？偈曰：非應語惡語，瞋於地獄二。釋曰：是三種業道，於地獄由二種義有：一由現前有，二由至得有。由悲泣有非應語，由互相罵有惡語，由相續惱互相憎故有瞋恚。偈曰：由至得貪欲，邪見。釋曰：若由至得有貪愛邪見，不由現前有，無可愛塵故、證知業果故。由業盡死故無殺生，不攝財及婦故，無偷盜邪婬。無用故無妄語，恒自無和合故無破語。偈曰：北洲三。釋曰：由至得言流。貪欲瞋恚邪見，不由現前有，無我所無攝故、相續軟滑故、瞋恚類境無故、無惡意故。偈曰：第七彼自有。釋曰：非應語於彼現前有。何以故？彼人有時起染污心歌，無惡意故、無殺生等、壽命定故、不攝財及婦故、無用故。彼人云何作非梵行？彼人若欲共此女人和合戲，即執彼手俱往樹下。此女若堪行，樹即密覆，便與交通。若不堪行，樹則不覆，即相背去。偈曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由分別安立業道，此中是義應說。幾種業道故意，與彼相應俱起？偈曰：故意俱乃至，與八惡業道。釋曰：有時故意與一惡業道俱起，離餘業道，若貪欲等起現前、若人無染污心，由先教他作有色業道，隨一成就時。與二俱起者，若人起瞋恚心殺生時、或貪欲所染心行盜及邪婬時、或說非應語。與三俱起者，若人起瞋恚心，於他眾生俱時殺盜。若爾，是時偷盜不由貪欲成就。若人心不異，成就業道時，應知前決義。若人貪欲等所染，由教他有色二業道成就時。如此等與三與四俱起者，若人有欲破他和合意，說妄語惡語，此中意業道隨一，口業道有三。有時貪欲等所染，由教他別三成就時。餘五六七，應知合如此義。與八俱起者，於六教他，自行邪婬，若彼共一時俱成。由惡業道義極於此。偈曰：若善乃至十。釋曰：若論故意與善業道相應不相應，乃至得與十業道相應。已作如此通說。為簡擇此故，更作別說。偈曰：不共一八五。釋曰：故意無與一八五業道相應義。此中與二相應者，於善五識起時、入無色定時、盡智無生智起時。與三相應者，與正見相應意識起時。與四相應者，惡心無記心起時，正受優婆塞護及沙彌護。與六相應者，善五識起時，受前二護。與七相應者，善意識起時，受前二護。或惡心或無記心起時，受比丘護。與九相應者，善五識起時，受比丘護。若意識與盡智無生智相應，是盡智無生智相應心與定相應。與十相應者，異此，於餘處善意識起時，受比丘護。一切定護無流護相應故意，離盡智無生智，若與非護所攝，亦得與一相應。若人異心受一遠離分，亦得與五八相應。若人善意識起時，一時受二遠離分，或受五遠離分。復於何道幾業道，或惡或善，由現前及至得俱起？偈曰：非應語惡語，瞋於地獄二。釋曰：是三種業道，於地獄由二種義有：一由現前有，二由至得有。由悲泣有非應語，由互相罵有惡語，由相續惱互相憎故有瞋恚。偈曰：由至得貪欲，邪見。釋曰：若由至得有貪愛邪見，不由現前有，無可愛塵故、證知業果故。由業盡死故無殺生，不攝財及婦故，無偷盜邪婬。無用故無妄語，恒自無和合故無破語。偈曰：北洲三。釋曰：由至得言流。貪欲瞋恚邪見，不由現前有，無我所無攝故、相續軟滑故、瞋恚類境無故、無惡意故。偈曰：第七彼自有。釋曰：非應語於彼現前有。何以故？彼人有時起染污心歌，無惡意故、無殺生等、壽命定故、不攝財及婦故、無用故。彼人云何作非梵行？彼人若欲共此女人和合戲，即執彼手俱往樹下。此女若堪行，樹即密覆，便與交通。若不堪行，樹則不覆，即相背去。偈曰

：於餘欲十惡。釋曰：自有言流。除地獄及北洲，於餘處十種惡業道，由現前亦有。於畜生鬼神天道中，有非不護業道。於人道中，不護所攝業道亦有。若天不能殺餘天，能殺餘道眾生。諸天若斬首斬腰，即便捨命。說惡業道已。偈曰：後三一切有，現前至得故。釋曰：於五道及三界，一切處無貪無瞋正見，由現前及至得皆有。偈曰：無色無想天，由至得七。釋曰：身口七善業道，於無色界及無想天中但由至得有。聖人已生無色界，與過去未來無流護至得相應故。無想天與定護至得相應，隨所依止地，聖人所生及所捨無流護。若生無色界，與此過去護相應，與依五地未來護亦相應。偈曰：餘，由現前亦有，除地獄北洲。釋曰：餘者謂別界別道。於餘界餘道中，是七種善業道，由現前亦有，除地獄及北洲。是餘者，謂畜生、鬼神，於中唯有非護。於色界但護所攝，於餘處具有二種。復次是十種惡業道及善業道，偈曰：一切皆能與，增上流報果。釋曰：今且論惡。由一切十惡所事修習數起故，生於地獄，是名果報果。若受地獄報竟，得如此類，謂人道等聚同分，由斷命故，壽命短促；由偷盜故，有財物障難；由邪婬故，多怨憎，於妻妾有障礙；由妄語故，多被誹謗；由破語故，親友不和穆；由惡語故，恒聞不可愛聲；由非應語故，有理實言人不信受；由貪欲故，多重貪欲；由瞋恚故，多重瞋恚；由邪見故，闇鈍多癡。此見多無明故，是名十惡等流果。於人道中壽命若短促，亦是善業果。此云何是殺生等流果？不說人壽命是等流果。何者？由惡業令壽命減少。殺生是人道壽命障礙因，此義應知。增上果者，由殺生所事修習數起。一切外資生具無復勢味，由偷盜故，多霹靂多塵；由邪婬故，多塵垢；由妄語故，多臭穢；由破語故，外器有高深；由惡語故，其地惡味，高燥相違不宜一切；由非應語故，時節不調適，四大變異不平等；由貪欲故，一切所種菓實少弱；由瞋恚故，一切所生皆悉薟苦；由邪見故，一切資生或少果或無果，是名十惡增上果。為由此業今生壽命短促、為由別業？有餘師說：即是此業。何以故？昔時此業果報果已成，今時是其等流果。有餘師說：昔時由前分，今時由根本，由執共伴類故是所說。殺生等等流果者，非等流種類，由相似差別故說如此。復次云何十業道有三種果生？若人作殺生事，生被殺者苦故、斷彼命故、除彼勢味故。是故彼，偈曰：由困苦除命，滅勢味果三。釋曰，由困苦他故，有果報果故，於地獄受害困苦。由行殺故，故有等流果，今生可愛壽命短促。由減他勢味故，有增上果，外草藥等勢味或無或弱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：於餘欲十惡。釋曰：自有言流。除地獄及北洲，於餘處十種惡業道，由現前亦有。於畜生鬼神天道中，有非不護業道。於人道中，不護所攝業道亦有。若天不能殺餘天，能殺餘道眾生。諸天若斬首斬腰，即便捨命。說惡業道已。偈曰：後三一切有，現前至得故。釋曰：於五道及三界，一切處無貪無瞋正見，由現前及至得皆有。偈曰：無色無想天，由至得七。釋曰：身口七善業道，於無色界及無想天中但由至得有。聖人已生無色界，與過去未來無流護至得相應故。無想天與定護至得相應，隨所依止地，聖人所生及所捨無流護。若生無色界，與此過去護相應，與依五地未來護亦相應。偈曰：餘，由現前亦有，除地獄北洲。釋曰：餘者謂別界別道。於餘界餘道中，是七種善業道，由現前亦有，除地獄及北洲。是餘者，謂畜生、鬼神，於中唯有非護。於色界但護所攝，於餘處具有二種。復次是十種惡業道及善業道，偈曰：一切皆能與，增上流報果。釋曰：今且論惡。由一切十惡所事修習數起故，生於地獄，是名果報果。若受地獄報竟，得如此類，謂人道等聚同分，由斷命故，壽命短促；由偷盜故，有財物障難；由邪婬故，多怨憎，於妻妾有障礙；由妄語故，多被誹謗；由破語故，親友不和穆；由惡語故，恒聞不可愛聲；由非應語故，有理實言人不信受；由貪欲故，多重貪欲；由瞋恚故，多重瞋恚；由邪見故，闇鈍多癡。此見多無明故，是名十惡等流果。於人道中壽命若短促，亦是善業果。此云何是殺生等流果？不說人壽命是等流果。何者？由惡業令壽命減少。殺生是人道壽命障礙因，此義應知。增上果者，由殺生所事修習數起。一切外資生具無復勢味，由偷盜故，多霹靂多塵；由邪婬故，多塵垢；由妄語故，多臭穢；由破語故，外器有高深；由惡語故，其地惡味，高燥相違不宜一切；由非應語故，時節不調適，四大變異不平等；由貪欲故，一切所種菓實少弱；由瞋恚故，一切所生皆悉薟苦；由邪見故，一切資生或少果或無果，是名十惡增上果。為由此業今生壽命短促、為由別業？有餘師說：即是此業。何以故？昔時此業果報果已成，今時是其等流果。有餘師說：昔時由前分，今時由根本，由執共伴類故是所說。殺生等等流果者，非等流種類，由相似差別故說如此。復次云何十業道有三種果生？若人作殺生事，生被殺者苦故、斷彼命故、除彼勢味故。是故彼，偈曰：由困苦除命，滅勢味果三。釋曰，由困苦他故，有果報果故，於地獄受害困苦。由行殺故，故有等流果，今生可愛壽命短促。由減他勢味故，有增上果，外草藥等勢味或無或弱

。所餘業道三果，應知亦爾。善業道三果，應知亦如此。佛世尊所說：有邪語、邪業、邪命。有何邪命異於此二？無異此二。偈曰：貪生身口業，別立為邪命。釋曰：若於眾生從瞋癡生身口二業，名邪語邪業，異此二別立為邪命。偈曰：難治。釋曰：貪欲法通引眾生，是故從彼所生業中心難可禁護，是故正命不易可治。於中為生他慇重心故，今此二立為第三。此中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。所餘業道三果，應知亦爾。善業道三果，應知亦如此。佛世尊所說：有邪語、邪業、邪命。有何邪命異於此二？無異此二。偈曰：貪生身口業，別立為邪命。釋曰：若於眾生從瞋癡生身口二業，名邪語邪業，異此二別立為邪命。偈曰：難治。釋曰：貪欲法通引眾生，是故從彼所生業中心難可禁護，是故正命不易可治。於中為生他慇重心故，今此二立為第三。此中說偈：

「在家見難治， 恒執種種見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在家見難治， 恒執種種見，

比丘命難治， 資生屬他故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘命難治， 資生屬他故。」

偈曰：資貪生，若執。釋曰：若有人執命資糧，貪欲所生身口二業，名邪命非餘。何以故？為自身遊戲於舞歌等，不立為命資糧。偈曰：非經故。釋曰：是義不然。何以故？由經言：於戒聚經中，看象鬪等事，佛世尊安立於邪命中。何以故？由邪受用塵故。此義已竟。先於前所說五種果，於中何業由幾果有果？偈曰：於滅道有垢，業有果由五。釋曰：為得滅故修此道，復由此道故惑滅故，說名滅道謂次第道。此道若有流，於中所有業，有五種果為果。何以故？此業於自地中所得可愛果，是名果報果。後時或等或勝相似法，是等流果。相離果者，謂擇滅心離諸結。功力果者，是道所引生諸法，謂解脫道及俱起諸法，未來應得餘法，及此擇滅。增上果者，離自性所餘有為法，除前生。偈曰：於無垢由四。釋曰：於無流滅道中業，由四果有果，除果報果。偈曰：有流餘善惡。釋曰：若善有流業，異於滅道及惡業，此二由四果有果，除相離果。偈曰：所餘無流業，由三無記爾。釋曰：所有無流業，若異滅道及無記業，由三果有果，除果報果及相離果。偈曰：四二及餘三，善業善等果。釋曰：此義應知次第，後當說之。有時善業以善法為果，則有四果，除果報果。若以惡法為果，則有二果，謂功力果、增上果。若以無記法為果，則有三果，除等流果及相離果。偈曰：若惡善等二，三四如次第。釋曰：此義應知次第。若惡業以善法為果，則有二果，謂功力果、增上果。若以惡法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以無記法為果，則有四果，除相離果。等流果云何？謂無記身見、邊見，是見苦諦所滅，不善遍行惑等流果。偈曰：無記有二三，三復於善等。釋曰：若無記業以善法為果，則有二果，謂功力果及增上果。若以惡法為果，則有三果，除果報果及相離果。云何如此？見苦諦所滅不善惑，是無記二見等流果。若以無記法為果，則有三果。偈曰：過去一切四。釋曰：一切謂三世法。此法若為過去業果，各有四果，除相離果。偈曰：中業來果爾。釋曰：若現世業，以未來法為果，則有四果，如前。偈曰：中，果二。釋曰：若現世法為現世業果，但有二果，謂功力果及增上果。偈曰：來業，未來果有三。釋曰：若未來業以未來法為果，則有三果，除等流果及相離果。偈曰：同地法有四。釋曰：除相離果，所餘皆有。偈曰：三二若異地。釋曰：異地業若無流，則有三果，除果報果及相離果，由不墮界故。若有流則有二果，謂功力果及增上果。偈曰：有學三學等。釋曰：若有學業以有學法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以無學法為果，亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈曰：資貪生，若執。釋曰：若有人執命資糧，貪欲所生身口二業，名邪命非餘。何以故？為自身遊戲於舞歌等，不立為命資糧。偈曰：非經故。釋曰：是義不然。何以故？由經言：於戒聚經中，看象鬪等事，佛世尊安立於邪命中。何以故？由邪受用塵故。此義已竟。先於前所說五種果，於中何業由幾果有果？偈曰：於滅道有垢，業有果由五。釋曰：為得滅故修此道，復由此道故惑滅故，說名滅道謂次第道。此道若有流，於中所有業，有五種果為果。何以故？此業於自地中所得可愛果，是名果報果。後時或等或勝相似法，是等流果。相離果者，謂擇滅心離諸結。功力果者，是道所引生諸法，謂解脫道及俱起諸法，未來應得餘法，及此擇滅。增上果者，離自性所餘有為法，除前生。偈曰：於無垢由四。釋曰：於無流滅道中業，由四果有果，除果報果。偈曰：有流餘善惡。釋曰：若善有流業，異於滅道及惡業，此二由四果有果，除相離果。偈曰：所餘無流業，由三無記爾。釋曰：所有無流業，若異滅道及無記業，由三果有果，除果報果及相離果。偈曰：四二及餘三，善業善等果。釋曰：此義應知次第，後當說之。有時善業以善法為果，則有四果，除果報果。若以惡法為果，則有二果，謂功力果、增上果。若以無記法為果，則有三果，除等流果及相離果。偈曰：若惡善等二，三四如次第。釋曰：此義應知次第。若惡業以善法為果，則有二果，謂功力果、增上果。若以惡法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以無記法為果，則有四果，除相離果。等流果云何？謂無記身見、邊見，是見苦諦所滅，不善遍行惑等流果。偈曰：無記有二三，三復於善等。釋曰：若無記業以善法為果，則有二果，謂功力果及增上果。若以惡法為果，則有三果，除果報果及相離果。云何如此？見苦諦所滅不善惑，是無記二見等流果。若以無記法為果，則有三果。偈曰：過去一切四。釋曰：一切謂三世法。此法若為過去業果，各有四果，除相離果。偈曰：中業來果爾。釋曰：若現世業，以未來法為果，則有四果，如前。偈曰：中，果二。釋曰：若現世法為現世業果，但有二果，謂功力果及增上果。偈曰：來業，未來果有三。釋曰：若未來業以未來法為果，則有三果，除等流果及相離果。偈曰：同地法有四。釋曰：除相離果，所餘皆有。偈曰：三二若異地。釋曰：異地業若無流，則有三果，除果報果及相離果，由不墮界故。若有流則有二果，謂功力果及增上果。偈曰：有學三學等。釋曰：若有學業以有學法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以無學法為果，亦

爾。若以非學非非學法為果，則有三果，除果報果及等流果。偈曰：無學業學等，諸法但一果，或三果及二。釋曰：若無學業以有學法為果，則有一果，謂增上果。若以無學法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以非學非非學法為果，則有二果，謂功力果及增上果。偈曰：異此二學等，二二及五果。釋曰：異學無學業，謂非學非無學業，若以有學法為果，則有二果，謂功力果及增上果。以無學法為果，亦爾。若以非學非無學法為果，則有五果。偈曰：三四果及一，見滅業彼等。釋曰：若見諦所滅業，以見諦所滅法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以修道所滅法為果，則有四果，除相離果。若以非所減法為果，則有一果，謂增上果。偈曰：二果四及三，修道所滅業。釋曰：若修道所滅業，以見諦所滅法為果，則有二果，謂功力果及增上果。若以修道所滅法為果，則有四果，除相離果。若以非所滅法為果，則有三果，除果報果及等流果。偈曰：非滅業彼一，二四果次第。釋曰：非所滅業，若以見諦所滅法為果，則有一果，謂增上果。若以修道所滅法為果，則有二果，謂功力果及增上果。若以非所滅法為果，則有四果，除果報果。更說次第言者，應知於前中後，為顯因果重說諸義，由分別業相應義故。此業體相亦應問。於阿毘達磨藏中說有三業，謂非理作、如理作、非理非非理作。此業其相云何？偈曰：非理作有染，餘說非方次。釋曰：若業有染污，說名非理作，從不正思生故，餘師說如此。或有師說：失方便次第名非理作。若人應如此行、應如此住、應如此噉食、應如此著衣，如此等事若作不如，此名非理作。此業由非應理所造故，悉名非理作。一切善業名如理作。及不失方便次第，亦名如理作。異此二名非理非非理作業。為一業引一生、為一業引多生？復次為多業引一生、為一業引一生？若約此悉檀，應說如此。偈曰：一業引一生。釋曰：但一生唯一業能引，不能引多生。生者是聚同分名，若得彼說名生。若爾，大德阿尼婁馱云何說言：我今由昔時所施一食果報故，七反生三十三天，七反作轉輪王已，乃至今猶於大富釋迦家生。由此業果報得大富果，及得憶持宿住事，更生別業。欲顯功能故說此言。譬如有人由一金錢作功力得千金錢，方說此言：我今由一金錢故得大富。復說此人，以此時施食為依止，諸故意相續最長大起。於中有諸故意，能引攝果報。不得多業感一生，勿分分所引聚同分成此聚同分，由一業所引許餘業。偈曰：多業能圓滿。釋曰：譬如畫師，由一色畫人形貌，以多色圓滿。何以故？於世間中有眾生同人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾。若以非學非非學法為果，則有三果，除果報果及等流果。偈曰：無學業學等，諸法但一果，或三果及二。釋曰：若無學業以有學法為果，則有一果，謂增上果。若以無學法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以非學非非學法為果，則有二果，謂功力果及增上果。偈曰：異此二學等，二二及五果。釋曰：異學無學業，謂非學非無學業，若以有學法為果，則有二果，謂功力果及增上果。以無學法為果，亦爾。若以非學非無學法為果，則有五果。偈曰：三四果及一，見滅業彼等。釋曰：若見諦所滅業，以見諦所滅法為果，則有三果，除果報果及相離果。若以修道所滅法為果，則有四果，除相離果。若以非所減法為果，則有一果，謂增上果。偈曰：二果四及三，修道所滅業。釋曰：若修道所滅業，以見諦所滅法為果，則有二果，謂功力果及增上果。若以修道所滅法為果，則有四果，除相離果。若以非所滅法為果，則有三果，除果報果及等流果。偈曰：非滅業彼一，二四果次第。釋曰：非所滅業，若以見諦所滅法為果，則有一果，謂增上果。若以修道所滅法為果，則有二果，謂功力果及增上果。若以非所滅法為果，則有四果，除果報果。更說次第言者，應知於前中後，為顯因果重說諸義，由分別業相應義故。此業體相亦應問。於阿毘達磨藏中說有三業，謂非理作、如理作、非理非非理作。此業其相云何？偈曰：非理作有染，餘說非方次。釋曰：若業有染污，說名非理作，從不正思生故，餘師說如此。或有師說：失方便次第名非理作。若人應如此行、應如此住、應如此噉食、應如此著衣，如此等事若作不如，此名非理作。此業由非應理所造故，悉名非理作。一切善業名如理作。及不失方便次第，亦名如理作。異此二名非理非非理作業。為一業引一生、為一業引多生？復次為多業引一生、為一業引一生？若約此悉檀，應說如此。偈曰：一業引一生。釋曰：但一生唯一業能引，不能引多生。生者是聚同分名，若得彼說名生。若爾，大德阿尼婁馱云何說言：我今由昔時所施一食果報故，七反生三十三天，七反作轉輪王已，乃至今猶於大富釋迦家生。由此業果報得大富果，及得憶持宿住事，更生別業。欲顯功能故說此言。譬如有人由一金錢作功力得千金錢，方說此言：我今由一金錢故得大富。復說此人，以此時施食為依止，諸故意相續最長大起。於中有諸故意，能引攝果報。不得多業感一生，勿分分所引聚同分成此聚同分，由一業所引許餘業。偈曰：多業能圓滿。釋曰：譬如畫師，由一色畫人形貌，以多色圓滿。何以故？於世間中有眾生同人

聚同分，有具足根身及身分色形貌量力端正等相圓滿故，於人聚中最分明可愛。有餘人於中不具分，不但唯業能引生。何為所餘有果報法？若一切種，偈曰：二定非能引，無心及至得。釋曰：二無心定亦有果報，不能引聚同分，與業不俱起故。至得亦爾，與業不同果故。佛世尊說：障有三種，謂業障、煩惱障、果報障。此三障體性云何？偈曰：無間等重業，染住惑惡道，北洲無想天，說此名三障。釋曰：有五無間業等，是名業障。謂殺母、殺父、殺阿羅漢、破僧和合、於如來身有害意出血，是名業障。染住惑，名煩惱障。惑有二種：一染住，謂恒行；二強利，謂重品。此中染住惑名煩惱障，譬如黃門等，惑強利，惑非障。何以故。若惑由重品故強利，此惑有時起不恒故，有時可滅。非輕品惑恒起。何以故？若惑恒起為滅，此不得人功時，此惑依輕品成中品，依中品成上品故。此惑是正障。三種惡道名果報障，善道一分亦爾，謂北洲人及無想天。此三障障何法？能障聖道及障聖道加行善根。復有餘業於惡道等報定，謂於卵生濕生、生女人身、生第八有中定，亦應說為業障。若業由五種因可了可說，立此業為障。何者為五？一由依、二由果、三由道、四由生、五由人，故但說五。於中惑障最麁，業障次麁。何以故？由此二於第二生，是人不可治。毘婆沙師說：後後能乘故，故次第說。無間者何義？於生果報中，無別業及別生果能遮礙。復次作此業人，若捨壽命，無間生地獄果，無法能礙。是人由與此法相應，於生地獄中無間故，說為無間，譬如沙門。復次此三種障，應知於何道中有。若決定者，偈曰：於三洲無間。釋曰：於北洲及餘道皆無，何況餘界。於人道中男女二人能作此業。偈曰：黃門等不許。釋曰：何因是彼無？護因即是此因。復有別因，偈曰：少恩少慚羞。釋曰：次第父母於某、某於父母。父母於某恩少，由不具身分為增上故、愛念少故。某於父母不起重品慚羞，由破此慚羞，為無間罪所觸。由此因故，畜生鬼神道中不許有無間業。大德說：若智慧明了，有五無間，譬如聰慧馬故。若人殺非人父母，無無間業。說業障已。偈曰：餘障於五道。釋曰：何者為餘？謂惑障、果報障。果報障者，於人道中北洲人，於天道中無想天。此無間業體性云何？四身業為體，一口業為體，三殺生為性，一妄語為性，一殺生前分為性。諸佛如來不可殺害為法，於因立果名故，說僧和合破為無間業。僧由此因破，故因得破名。此破其義云何？偈曰：僧破非和合，性非相應法，無染無記法。釋曰：和合者，謂與心不相應行無覆無記，僧破亦爾。此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚同分，有具足根身及身分色形貌量力端正等相圓滿故，於人聚中最分明可愛。有餘人於中不具分，不但唯業能引生。何為所餘有果報法？若一切種，偈曰：二定非能引，無心及至得。釋曰：二無心定亦有果報，不能引聚同分，與業不俱起故。至得亦爾，與業不同果故。佛世尊說：障有三種，謂業障、煩惱障、果報障。此三障體性云何？偈曰：無間等重業，染住惑惡道，北洲無想天，說此名三障。釋曰：有五無間業等，是名業障。謂殺母、殺父、殺阿羅漢、破僧和合、於如來身有害意出血，是名業障。染住惑，名煩惱障。惑有二種：一染住，謂恒行；二強利，謂重品。此中染住惑名煩惱障，譬如黃門等，惑強利，惑非障。何以故。若惑由重品故強利，此惑有時起不恒故，有時可滅。非輕品惑恒起。何以故？若惑恒起為滅，此不得人功時，此惑依輕品成中品，依中品成上品故。此惑是正障。三種惡道名果報障，善道一分亦爾，謂北洲人及無想天。此三障障何法？能障聖道及障聖道加行善根。復有餘業於惡道等報定，謂於卵生濕生、生女人身、生第八有中定，亦應說為業障。若業由五種因可了可說，立此業為障。何者為五？一由依、二由果、三由道、四由生、五由人，故但說五。於中惑障最麁，業障次麁。何以故？由此二於第二生，是人不可治。毘婆沙師說：後後能乘故，故次第說。無間者何義？於生果報中，無別業及別生果能遮礙。復次作此業人，若捨壽命，無間生地獄果，無法能礙。是人由與此法相應，於生地獄中無間故，說為無間，譬如沙門。復次此三種障，應知於何道中有。若決定者，偈曰：於三洲無間。釋曰：於北洲及餘道皆無，何況餘界。於人道中男女二人能作此業。偈曰：黃門等不許。釋曰：何因是彼無？護因即是此因。復有別因，偈曰：少恩少慚羞。釋曰：次第父母於某、某於父母。父母於某恩少，由不具身分為增上故、愛念少故。某於父母不起重品慚羞，由破此慚羞，為無間罪所觸。由此因故，畜生鬼神道中不許有無間業。大德說：若智慧明了，有五無間，譬如聰慧馬故。若人殺非人父母，無無間業。說業障已。偈曰：餘障於五道。釋曰：何者為餘？謂惑障、果報障。果報障者，於人道中北洲人，於天道中無想天。此無間業體性云何？四身業為體，一口業為體，三殺生為性，一妄語為性，一殺生前分為性。諸佛如來不可殺害為法，於因立果名故，說僧和合破為無間業。僧由此因破，故因得破名。此破其義云何？偈曰：僧破非和合，性非相應法，無染無記法。釋曰：和合者，謂與心不相應行無覆無記，僧破亦爾。此

云何成無間業？能破人與此不相應，何為？偈曰：眾與此相應。釋曰：何以故？是破屬所破，不屬能破。若爾，能破與何法相應？偈曰：依此妄語罪，能破與相應。釋曰：能破人與破僧和合罪相應，此罪謂妄語。復次此妄語，與僧和合破俱起有教無教，能破與此罪相應。偈曰：毘指一劫熟。釋曰：一別劫果報，於阿毘指大地獄熟，所餘無間業不決定於阿毘指大地獄熟。若人作多無間業，此多業悉無間熟，由此業是人何所得？偈曰：如增苦受增。釋曰：此人由多無間業熟，於阿毘指地獄得最大最厚柔軟依止，是苦惱事最多種最難忍。起由此二因，所受苦受二三四五分增。何人能破僧和合？偈曰：比丘見好行，破。釋曰：在家不能破比丘，尼等亦不能破。是比丘多見行，非貪愛行，住於正行，由行不可訶，邪行不能破。何以故？此人教不可信受故。何處得破？偈曰：餘處。釋曰：若世尊在此處，異此處故得破。不得親對世尊，諸佛如來不可輕逼故、言教最可信受故。若破何人？偈曰：凡夫。釋曰：但破凡夫僧和合，不能破聖人，自證見正理法故。是凡夫未得忍前，餘師說如此。由幾量僧得破？偈曰：別師道忍時，已破。釋曰：是時彼僧忍受別師異如來，及信受別道異如來所說正道，由此量應說僧已破。破已，幾時得住？此夜。偈曰：不宿住。釋曰：大眾已破，不度此夜，必定更和合，是所說破僧和合。偈曰：說此名破輪。釋曰：何以故？是時佛世尊法輪已破，能障礙聖道生起故，故名輪破，或說僧破。此輪破何處得成？偈曰：剡浮洲。釋曰：但於剡浮洲破，餘處則無。由幾人得破？偈曰：九等。釋曰：定取九為破，過此無定。八比丘是名僧，第九為能破。何以故？僧必定應於二聚二助中住，若爾得破。別有僧破，從羯磨破成。若於一別住不和合作羯磨，是名羯磨破。此破，偈曰：三洲有破業。釋曰：於三洲等，若有如來正教。此由幾比丘成？偈曰：此由八及餘。釋曰：此中但作羯磨，不立十四破類法故，以八為定。是破輪，於六時不得成。偈曰：初後頞浮前，雙前師滅時，未結別住時，破輪不得成。釋曰：初者轉法輪未久，後者世尊將般涅槃時，此二時中大眾恭敬，修同一味故無破。於中間，在頞浮陀前僧不破。於正法中，乃至戒頞浮陀、見頞浮陀未起時，於雙前亦不破，乃至二弟子奢摩他毘鉢舍那雙未起時，由已破不經宿故，由二更和合故。若大師已般涅槃時，無相對立故無破。乃至未結別住時亦無破。何以故？若共一別住安立二助，則名僧破。於此六時破輪不成。非一切佛皆有此破輪，此事依業成故。云何殺母等事中有無間業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何成無間業？能破人與此不相應，何為？偈曰：眾與此相應。釋曰：何以故？是破屬所破，不屬能破。若爾，能破與何法相應？偈曰：依此妄語罪，能破與相應。釋曰：能破人與破僧和合罪相應，此罪謂妄語。復次此妄語，與僧和合破俱起有教無教，能破與此罪相應。偈曰：毘指一劫熟。釋曰：一別劫果報，於阿毘指大地獄熟，所餘無間業不決定於阿毘指大地獄熟。若人作多無間業，此多業悉無間熟，由此業是人何所得？偈曰：如增苦受增。釋曰：此人由多無間業熟，於阿毘指地獄得最大最厚柔軟依止，是苦惱事最多種最難忍。起由此二因，所受苦受二三四五分增。何人能破僧和合？偈曰：比丘見好行，破。釋曰：在家不能破比丘，尼等亦不能破。是比丘多見行，非貪愛行，住於正行，由行不可訶，邪行不能破。何以故？此人教不可信受故。何處得破？偈曰：餘處。釋曰：若世尊在此處，異此處故得破。不得親對世尊，諸佛如來不可輕逼故、言教最可信受故。若破何人？偈曰：凡夫。釋曰：但破凡夫僧和合，不能破聖人，自證見正理法故。是凡夫未得忍前，餘師說如此。由幾量僧得破？偈曰：別師道忍時，已破。釋曰：是時彼僧忍受別師異如來，及信受別道異如來所說正道，由此量應說僧已破。破已，幾時得住？此夜。偈曰：不宿住。釋曰：大眾已破，不度此夜，必定更和合，是所說破僧和合。偈曰：說此名破輪。釋曰：何以故？是時佛世尊法輪已破，能障礙聖道生起故，故名輪破，或說僧破。此輪破何處得成？偈曰：剡浮洲。釋曰：但於剡浮洲破，餘處則無。由幾人得破？偈曰：九等。釋曰：定取九為破，過此無定。八比丘是名僧，第九為能破。何以故？僧必定應於二聚二助中住，若爾得破。別有僧破，從羯磨破成。若於一別住不和合作羯磨，是名羯磨破。此破，偈曰：三洲有破業。釋曰：於三洲等，若有如來正教。此由幾比丘成？偈曰：此由八及餘。釋曰：此中但作羯磨，不立十四破類法故，以八為定。是破輪，於六時不得成。偈曰：初後頞浮前，雙前師滅時，未結別住時，破輪不得成。釋曰：初者轉法輪未久，後者世尊將般涅槃時，此二時中大眾恭敬，修同一味故無破。於中間，在頞浮陀前僧不破。於正法中，乃至戒頞浮陀、見頞浮陀未起時，於雙前亦不破，乃至二弟子奢摩他毘鉢舍那雙未起時，由已破不經宿故，由二更和合故。若大師已般涅槃時，無相對立故無破。乃至未結別住時亦無破。何以故？若共一別住安立二助，則名僧破。於此六時破輪不成。非一切佛皆有此破輪，此事依業成故。云何殺母等事中有無間業，

於餘處無？偈曰：有恩功德田，由捨離除故。釋曰：於殺父母中，由捨有恩人。云何彼有恩？是自身生本故。云何捨彼？謂除彼命根。功德田者，謂阿羅漢。阿羅漢身是三界惑擇滅，及戒等陰器故，故名功德田。由除此身，故成無間業。若父母轉根，於此一依止中，偈曰：別根障亦有。釋曰：是故經中說云：為有如此不令男人離命根，非父非阿羅漢，而為無間罪所觸不？有，若母轉根。令女人離命根，非母非阿羅漢，而為無間罪所觸不？有，若父轉根。有女人柯羅邏墮，有別女人即取安置產門中，此人以何女為母？若殺於何女成無間業？偈曰：從血生是母。釋曰：若從此女人血成此人身，此女是其生母。於第二女人，一切事中皆應問聽。何以故？此女能飲此兒，及能長養教訓是非。若人於母行殺害方便，誤殺餘人，無無間業。不於自母行殺害方便，誤殺自母，亦無無間業。因子欲殺方便，母隱床中，父走餘處故死，此人成無間業。若人行一害事，殺母及殺餘人，二無教業並起，有教唯無間業，由此無間業力強故。大德瞿沙說：隣虛所成故，有教亦有二種。若不想是阿羅漢，殺阿羅漢，有無間業，謂我今必殺，於此依止意決定故。若人殺父，父是阿羅漢，此人但得一無間業，由依止一故。若爾，此《阿婆陀那經》云何將？經云：汝去語始看持，汝今造二無間業。由汝令父離命根，亦令阿羅漢離命根。顯此無間業由二因緣所成，故說此言。復次由此二門訶責彼人，故說此言。為決定於如來邊起惡心出血故，有無間業為不？若由殺意故，有無間業。偈曰：於佛打意無。釋曰：若人唯有打故意出佛血，則無無間業。若人於非阿羅漢行殺害事，害後成阿羅漢，得無間業不？偈曰：害後無學無。釋曰：於此人無無間業。何以故？此殺方便不於阿羅漢起故。若人已作無間方便，未轉方便時，為先得離欲及聖果不？偈曰：行無間前人，無離欲及果。釋曰：若人作無間業，方便必定應成。是方便時中，無離欲及得聖果，若不定則不如。若人於餘業道，作前方便道生時，得離欲及聖果，後業道不生。何以故？是今依止與彼業一向相違故。於五無間中，何無間業罪最重？偈曰：破僧和妄語，許最大重罪。釋曰：了別法非法人妄語，是僧和合破，因顯翻倒理故，於一切邪行是最大重罪。何以故？能害諸如來法身故、能障礙世間天道及涅槃道故。何以故？大眾正破時，世間入正定聚證果、離欲流盡等悉皆被遮，修定讀誦一切正思事並不得起，一切世間及人天皆紛擾生憂惱亂心，此事乃至僧未更和合。復次由此業報，於阿毘指地獄熟具滿一劫，故言大重。所餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於餘處無？偈曰：有恩功德田，由捨離除故。釋曰：於殺父母中，由捨有恩人。云何彼有恩？是自身生本故。云何捨彼？謂除彼命根。功德田者，謂阿羅漢。阿羅漢身是三界惑擇滅，及戒等陰器故，故名功德田。由除此身，故成無間業。若父母轉根，於此一依止中，偈曰：別根障亦有。釋曰：是故經中說云：為有如此不令男人離命根，非父非阿羅漢，而為無間罪所觸不？有，若母轉根。令女人離命根，非母非阿羅漢，而為無間罪所觸不？有，若父轉根。有女人柯羅邏墮，有別女人即取安置產門中，此人以何女為母？若殺於何女成無間業？偈曰：從血生是母。釋曰：若從此女人血成此人身，此女是其生母。於第二女人，一切事中皆應問聽。何以故？此女能飲此兒，及能長養教訓是非。若人於母行殺害方便，誤殺餘人，無無間業。不於自母行殺害方便，誤殺自母，亦無無間業。因子欲殺方便，母隱床中，父走餘處故死，此人成無間業。若人行一害事，殺母及殺餘人，二無教業並起，有教唯無間業，由此無間業力強故。大德瞿沙說：隣虛所成故，有教亦有二種。若不想是阿羅漢，殺阿羅漢，有無間業，謂我今必殺，於此依止意決定故。若人殺父，父是阿羅漢，此人但得一無間業，由依止一故。若爾，此《阿婆陀那經》云何將？經云：汝去語始看持，汝今造二無間業。由汝令父離命根，亦令阿羅漢離命根。顯此無間業由二因緣所成，故說此言。復次由此二門訶責彼人，故說此言。為決定於如來邊起惡心出血故，有無間業為不？若由殺意故，有無間業。偈曰：於佛打意無。釋曰：若人唯有打故意出佛血，則無無間業。若人於非阿羅漢行殺害事，害後成阿羅漢，得無間業不？偈曰：害後無學無。釋曰：於此人無無間業。何以故？此殺方便不於阿羅漢起故。若人已作無間方便，未轉方便時，為先得離欲及聖果不？偈曰：行無間前人，無離欲及果。釋曰：若人作無間業，方便必定應成。是方便時中，無離欲及得聖果，若不定則不如。若人於餘業道，作前方便道生時，得離欲及聖果，後業道不生。何以故？是今依止與彼業一向相違故。於五無間中，何無間業罪最重？偈曰：破僧和妄語，許最大重罪。釋曰：了別法非法人妄語，是僧和合破，因顯翻倒理故，於一切邪行是最大重罪。何以故？能害諸如來法身故、能障礙世間天道及涅槃道故。何以故？大眾正破時，世間入正定聚證果、離欲流盡等悉皆被遮，修定讀誦一切正思事並不得起，一切世間及人天皆紛擾生憂惱亂心，此事乃至僧未更和合。復次由此業報，於阿毘指地獄熟具滿一劫，故言大重。所餘

無間業次第應知。第五第三第一為重，一切中第二最輕。若爾，佛世尊說：於三種治罰中，意治罰最重。復說：一切罪中，邪見最勝。於無間業中，定判破僧為最重罪。此言云何？若約無間一劫果報，無勝破僧妄語。若決判三業，意治罰最重，餘治罰隨此故。若決判諸見，邪見最重，非撥彼境界故。復次依大果報、依殺害多眾生、依斷除善根，故說此言，次第應知。於善行中何善行果報最大？偈曰：世有頂故意，善中最大果。釋曰：於善業中，非想非非想故意果報最大。何以故？於八萬大劫微妙寂靜是其果報故。此言約果報果說。若約相離果，金剛三摩提故意於一切中為最大果，一切結滅盡為果故。是故說於世間，為由無間業於地獄得無間生、為亦由無間同類？由二種。有餘師說：唯由無間業，必定得無間生，由同類不定。何者為無間同類？偈曰：污母阿羅漢，殺定地菩薩，及有學聖人，奪僧和合緣，是無間同類，五破佛支提。釋曰：如此五業與五無間業，應知次第同類。若人污壞自母阿羅漢，由行非梵行故。若人殺至住定地菩薩，若殺有學聖人，若奪大眾和合因緣，若起佛支提想，破佛藪斗波，此業說名無間同類。有餘業若有果報，於三時中最急起障。何者三時？偈曰：忍那含羅漢，位中業起障。釋曰：若人從頂思想忍，是時一切引惡道果報業悉起為障，由應過彼果報地故。譬如有人應捨離自國土，一切債主皆起，諸業亦爾。若人應至阿那含果，一切欲界雜業悉起為障，唯除現報業。若人應至阿羅漢果，一切色界無色界業悉起為障，於前已說。若人殺定地菩薩，偈曰：菩薩從何位？釋曰：取何位應說此是菩薩？偈曰：從作相業時。釋曰：從修行能感三十二相八十隨相果報業時。何以故？此人於此時中已入菩薩正定位。云何如此？此人從此時，向後恒爾。偈曰：善道貴家具，男憶宿不退。釋曰：善道者，最勝可讚故名善道，由生於人天道中故。復於善道中，生剎帝利種姓、婆羅門種姓、大長者種姓。於中生摩訶婆羅家，此人已生貴家。有貴家人具根、有不具根。此根有二種，謂色根、法根。若不具此，是從明向闇；若具此，是從明向明。恒得丈夫身，非女人身，何況作黃門等。此人憶一切生中一切宿住事，由聞思二慧圓滿故。於安樂利益眾生事中，由一切苦品類、由一切他違逆惡事不厭極故。是世間所說，非直買得陀婆，應知是菩薩。何以故？是諸大士已至一切勝德最上上品位，無餘因緣，唯由繫屬大悲故，於一切眾生，安立自身似彼僕使。由無憍慢故，於一切眾生，能忍受一切最難求，欲恒荷負一切苦行事。由礙他故，不立自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間業次第應知。第五第三第一為重，一切中第二最輕。若爾，佛世尊說：於三種治罰中，意治罰最重。復說：一切罪中，邪見最勝。於無間業中，定判破僧為最重罪。此言云何？若約無間一劫果報，無勝破僧妄語。若決判三業，意治罰最重，餘治罰隨此故。若決判諸見，邪見最重，非撥彼境界故。復次依大果報、依殺害多眾生、依斷除善根，故說此言，次第應知。於善行中何善行果報最大？偈曰：世有頂故意，善中最大果。釋曰：於善業中，非想非非想故意果報最大。何以故？於八萬大劫微妙寂靜是其果報故。此言約果報果說。若約相離果，金剛三摩提故意於一切中為最大果，一切結滅盡為果故。是故說於世間，為由無間業於地獄得無間生、為亦由無間同類？由二種。有餘師說：唯由無間業，必定得無間生，由同類不定。何者為無間同類？偈曰：污母阿羅漢，殺定地菩薩，及有學聖人，奪僧和合緣，是無間同類，五破佛支提。釋曰：如此五業與五無間業，應知次第同類。若人污壞自母阿羅漢，由行非梵行故。若人殺至住定地菩薩，若殺有學聖人，若奪大眾和合因緣，若起佛支提想，破佛藪斗波，此業說名無間同類。有餘業若有果報，於三時中最急起障。何者三時？偈曰：忍那含羅漢，位中業起障。釋曰：若人從頂思想忍，是時一切引惡道果報業悉起為障，由應過彼果報地故。譬如有人應捨離自國土，一切債主皆起，諸業亦爾。若人應至阿那含果，一切欲界雜業悉起為障，唯除現報業。若人應至阿羅漢果，一切色界無色界業悉起為障，於前已說。若人殺定地菩薩，偈曰：菩薩從何位？釋曰：取何位應說此是菩薩？偈曰：從作相業時。釋曰：從修行能感三十二相八十隨相果報業時。何以故？此人於此時中已入菩薩正定位。云何如此？此人從此時，向後恒爾。偈曰：善道貴家具，男憶宿不退。釋曰：善道者，最勝可讚故名善道，由生於人天道中故。復於善道中，生剎帝利種姓、婆羅門種姓、大長者種姓。於中生摩訶婆羅家，此人已生貴家。有貴家人具根、有不具根。此根有二種，謂色根、法根。若不具此，是從明向闇；若具此，是從明向明。恒得丈夫身，非女人身，何況作黃門等。此人憶一切生中一切宿住事，由聞思二慧圓滿故。於安樂利益眾生事中，由一切苦品類、由一切他違逆惡事不厭極故。是世間所說，非直買得陀婆，應知是菩薩。何以故？是諸大士已至一切勝德最上上品位，無餘因緣，唯由繫屬大悲故，於一切眾生，安立自身似彼僕使。由無憍慢故，於一切眾生，能忍受一切最難求，欲恒荷負一切苦行事。由礙他故，不立自

事，是故說非直買得是所說。能感相果報業者，偈曰：剡浮洲丈夫，對佛佛故意，思慧類百劫，於餘得引此。釋曰：唯於剡浮洲菩薩修引相報業，非餘洲。何以故？剡浮洲人智根最利故。唯丈夫非女人，過女人位故。此修於何時？大師在現前時，由緣佛為境故意故。此業思慧為類，非聞修慧。於餘時謂百大劫量，非於多餘。一切佛皆爾，唯釋迦牟尼世尊，正勤最熾盛故，能超九劫，於九十一劫引所餘相業。是故如來說：土主！我從此生前所經九十一劫，不憶不見，昔時於一家生中，因施一熟食有間有損，何況大事，從此時自性念宿住故。已出初阿僧祇菩薩，除滅四種過失，恒得二種最勝德，宿舊師說如此。於菩薩諸相中，偈曰，一一百福生。釋曰，此福量云何？除近行菩薩，一切十方眾生，能感富樂業為量，餘師說如此。如眾生業增上緣，能感三千大千世界生，如此量，毘婆沙師說如此。有餘師說：唯諸佛能知此業數量。復次今世尊，昔在菩薩位中，事幾諸佛？於初阿僧祇事七十五千佛，於第二阿僧祇事七十六千佛，於第三阿僧祇事七十七千佛。一一阿僧祇最後時，何佛世尊出？由逆時，應知次第。偈曰：三僧祇後出，毘婆尸、燃燈、寶光。釋曰：於剌那尸棄佛世尊，第一阿僧祇究竟。於燃燈佛世尊，第二阿僧祇究竟。於毘婆尸佛世尊，第三阿僧祇究竟。於一切佛，偈曰：先釋迦。釋曰：有佛世尊號釋迦牟尼，昔已出世。於此世尊所，今佛世尊求修菩薩行，初發菩提願：願我成佛，皆同如此相。昔時世尊，如今末世時生，乃至世尊正法住唯一千年內。菩薩在於何位圓滿何波羅蜜？偈曰：遍處施一切，由大悲施滿。釋曰：是時於一切眾生平等，一切所應施類，若施財乃至眼及骨髓，若施法無師祕密，若施無畏現在未來二世救濟。唯有大悲無所求，為由此量施波羅蜜得圓滿。偈曰：分斫身無怪，有欲戒忍成。釋曰：若是時菩薩未得離欲法，若被斬斫身分分斷，於自他無愛憎故，最輕怪心亦不起，是時戒忍波羅蜜二俱圓滿。偈曰：讚底沙精進。釋曰：昔有如來號底沙，於寶山巖中入火界定。今佛世尊昔在菩薩位，以別意行遇見此如來，一脚著地一脚未下。於七日七夜，誦一偈讚歎已方坐。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事，是故說非直買得是所說。能感相果報業者，偈曰：剡浮洲丈夫，對佛佛故意，思慧類百劫，於餘得引此。釋曰：唯於剡浮洲菩薩修引相報業，非餘洲。何以故？剡浮洲人智根最利故。唯丈夫非女人，過女人位故。此修於何時？大師在現前時，由緣佛為境故意故。此業思慧為類，非聞修慧。於餘時謂百大劫量，非於多餘。一切佛皆爾，唯釋迦牟尼世尊，正勤最熾盛故，能超九劫，於九十一劫引所餘相業。是故如來說：土主！我從此生前所經九十一劫，不憶不見，昔時於一家生中，因施一熟食有間有損，何況大事，從此時自性念宿住故。已出初阿僧祇菩薩，除滅四種過失，恒得二種最勝德，宿舊師說如此。於菩薩諸相中，偈曰，一一百福生。釋曰，此福量云何？除近行菩薩，一切十方眾生，能感富樂業為量，餘師說如此。如眾生業增上緣，能感三千大千世界生，如此量，毘婆沙師說如此。有餘師說：唯諸佛能知此業數量。復次今世尊，昔在菩薩位中，事幾諸佛？於初阿僧祇事七十五千佛，於第二阿僧祇事七十六千佛，於第三阿僧祇事七十七千佛。一一阿僧祇最後時，何佛世尊出？由逆時，應知次第。偈曰：三僧祇後出，毘婆尸、燃燈、寶光。釋曰：於剌那尸棄佛世尊，第一阿僧祇究竟。於燃燈佛世尊，第二阿僧祇究竟。於毘婆尸佛世尊，第三阿僧祇究竟。於一切佛，偈曰：先釋迦。釋曰：有佛世尊號釋迦牟尼，昔已出世。於此世尊所，今佛世尊求修菩薩行，初發菩提願：願我成佛，皆同如此相。昔時世尊，如今末世時生，乃至世尊正法住唯一千年內。菩薩在於何位圓滿何波羅蜜？偈曰：遍處施一切，由大悲施滿。釋曰：是時於一切眾生平等，一切所應施類，若施財乃至眼及骨髓，若施法無師祕密，若施無畏現在未來二世救濟。唯有大悲無所求，為由此量施波羅蜜得圓滿。偈曰：分斫身無怪，有欲戒忍成。釋曰：若是時菩薩未得離欲法，若被斬斫身分分斷，於自他無愛憎故，最輕怪心亦不起，是時戒忍波羅蜜二俱圓滿。偈曰：讚底沙精進。釋曰：昔有如來號底沙，於寶山巖中入火界定。今佛世尊昔在菩薩位，以別意行遇見此如來，一脚著地一脚未下。於七日七夜，誦一偈讚歎已方坐。偈曰：

「地天梵靜處皆無， 三世十方未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地天梵靜處皆無， 三世十方未曾有，

遍行尋此地山林， 何人等尊由三德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行尋此地山林， 何人等尊由三德。」

是時精進波羅蜜已圓滿，九大劫已超究竟。偈曰：定慧覺無間。釋曰：先無上菩提，持訶那波羅蜜、般若波羅蜜已圓滿，於金剛三摩提位。此六云何名波羅蜜多？由至自圓德際故。復次波羅摩者，謂菩薩最上品故，是彼正行，名波羅美(眠履反)；是彼正行聚，名波羅美多，互不相離故。經中說：有三福業類，一施性福業類、二戒性福業類、三修性福業類。此三云何名福業類？偈曰：福業福業類，此三如業道。釋曰：此施等三，亦福亦業亦類，如應次第。譬如業道，彼亦業亦道。但業家道非業，故說業道。此三亦爾。於施性福業類中，身口業有三種，能發起故。意有二，亦福亦業，餘諸法共彼俱起，但福非業非類。於戒性中但身口業故，唯有三種。於修性中慈無量修，但福亦是福業類，與此相應故意，由慈門所生起故、與此觀俱起故。意及戒亦福亦業。所餘信等相應法，但福非餘。復次造作福名福業，謂福前分行，此三是前分依止類。為成就此三，是故作福真實福業唯是故意。此三是故意所緣福業類，餘師說如此。施者是何法？或說所施名施。此三中，偈曰：由此施是施。釋曰：若由此因施事得成，說此因為施。由怖畏求得愛欲等，施事亦成，此中不許彼為施因，為簡別彼故說此言。偈曰：欲供養利意。釋曰：於他，由欲作供養及利益事故施，是故此二是施因。若爾，則施但因非業。雖然，若正由此法起，故施得成，此正是施。此法何相？偈曰：身口及緣起。釋曰：緣起是何法？是法聚能生起身口業，此名緣起。此中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時精進波羅蜜已圓滿，九大劫已超究竟。偈曰：定慧覺無間。釋曰：先無上菩提，持訶那波羅蜜、般若波羅蜜已圓滿，於金剛三摩提位。此六云何名波羅蜜多？由至自圓德際故。復次波羅摩者，謂菩薩最上品故，是彼正行，名波羅美(眠履反)；是彼正行聚，名波羅美多，互不相離故。經中說：有三福業類，一施性福業類、二戒性福業類、三修性福業類。此三云何名福業類？偈曰：福業福業類，此三如業道。釋曰：此施等三，亦福亦業亦類，如應次第。譬如業道，彼亦業亦道。但業家道非業，故說業道。此三亦爾。於施性福業類中，身口業有三種，能發起故。意有二，亦福亦業，餘諸法共彼俱起，但福非業非類。於戒性中但身口業故，唯有三種。於修性中慈無量修，但福亦是福業類，與此相應故意，由慈門所生起故、與此觀俱起故。意及戒亦福亦業。所餘信等相應法，但福非餘。復次造作福名福業，謂福前分行，此三是前分依止類。為成就此三，是故作福真實福業唯是故意。此三是故意所緣福業類，餘師說如此。施者是何法？或說所施名施。此三中，偈曰：由此施是施。釋曰：若由此因施事得成，說此因為施。由怖畏求得愛欲等，施事亦成，此中不許彼為施因，為簡別彼故說此言。偈曰：欲供養利意。釋曰：於他，由欲作供養及利益事故施，是故此二是施因。若爾，則施但因非業。雖然，若正由此法起，故施得成，此正是施。此法何相？偈曰：身口及緣起。釋曰：緣起是何法？是法聚能生起身口業，此名緣起。此中說偈：

「慧人由善心， 若捨財於他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧人由善心， 若捨財於他，

此剎那善陰， 說此名施業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此剎那善陰， 說此名施業。」

偈曰：此大富為果。釋曰：是施性福業類，能得大富樂果報。此施復何為？偈曰：為利自他二，不為二故施。釋曰：此中若未離欲聖人，及未離欲凡夫，於支提施物，此施唯利益自身，不為利他，他由此無利益故。若已離欲聖人，以物施他眾生，除現報業，此施但為利他，他由此得利益故；不為自身，此業果報地永已過故。若未離欲聖人，及未離欲凡夫，以物施他眾生，此施為二利，謂自、他。若已離欲聖人，於支提施物，除現報業，此業不為二利，謂自、他，此施唯為恭敬知恩故施。若約通義說，此施以大富樂為果報。偈曰：勝別由能施，施類由勝故。釋曰：此中能施勝者，偈曰：由信等人勝。釋曰：由信、戒、聞等德相應故為勝。此人所行施，由施主有勝德，於與果最勝。若施主有如此德，偈曰：以敬重等施。釋曰：若敬重心行施、自手行施、應時行施、不損惱行施，是故，偈曰：得尊重大樂，應時及難奪。釋曰：若施主能行四德施，次第得四種可愛勝果，謂得他恭敬尊重；於大勝可愛塵起受用意樂；應受用時即得財物，不過受用時；所得財物不可侵奪，謂怨親水火等。說施主勝德義已。由施主有勝德故，施有勝類。復次所施物有勝德。云何？偈曰：色等德物勝。釋曰：若所施物色香味觸等德隨一相應，此物由此德勝，若施如此有德物。此施何有？次第應知。偈曰：妙色好名聞，可愛相軟滑，隨時樂觸身。釋曰：若施有色德物，得端正可愛色報。若施有香德物，得大好名聞，如香於四方名聞遍覆。若施有味德物，得報如美味，為一切世間所愛。若施有觸德物，得柔軟細滑身，復得隨時安樂觸身，譬如寶女身田。何德為勝？偈曰：由道苦恩德，施田有勝德。釋曰：如世尊說：若施物於畜生，應受百倍果報。若施物於人道破戒眾生，應受千倍果報。由苦差別田有勝德者，如有攝福業類中說：一於病人行施，二於看治病人行施，三於寒時行施，說如此等施。復說：若與此有攝七種福業類相應，有信善男子善女人，所得福德不可校量。由恩差別田有勝德者，如父母及餘有恩人，譬如熊鹿本生經說。由德差別田有勝德者，如經言：若施物於有戒人，應受百千倍果報。如此等。於一切施中，偈曰：脫人施脫勝。釋曰：若離欲人施物於離欲人，此施於一切財施中，佛世尊說最勝。偈曰：菩薩。釋曰：菩薩所行施，此施是一切眾生安樂利益事因故，此施若非離欲人所行，及不於離欲人施，此施於一切施最勝，除菩薩施。是佛世尊所說八種施，於中，偈曰：及第八。釋曰：最勝。何者為八？一已至施；二怖畏施；三已施我施；四當施我施；五昔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈曰：此大富為果。釋曰：是施性福業類，能得大富樂果報。此施復何為？偈曰：為利自他二，不為二故施。釋曰：此中若未離欲聖人，及未離欲凡夫，於支提施物，此施唯利益自身，不為利他，他由此無利益故。若已離欲聖人，以物施他眾生，除現報業，此施但為利他，他由此得利益故；不為自身，此業果報地永已過故。若未離欲聖人，及未離欲凡夫，以物施他眾生，此施為二利，謂自、他。若已離欲聖人，於支提施物，除現報業，此業不為二利，謂自、他，此施唯為恭敬知恩故施。若約通義說，此施以大富樂為果報。偈曰：勝別由能施，施類由勝故。釋曰：此中能施勝者，偈曰：由信等人勝。釋曰：由信、戒、聞等德相應故為勝。此人所行施，由施主有勝德，於與果最勝。若施主有如此德，偈曰：以敬重等施。釋曰：若敬重心行施、自手行施、應時行施、不損惱行施，是故，偈曰：得尊重大樂，應時及難奪。釋曰：若施主能行四德施，次第得四種可愛勝果，謂得他恭敬尊重；於大勝可愛塵起受用意樂；應受用時即得財物，不過受用時；所得財物不可侵奪，謂怨親水火等。說施主勝德義已。由施主有勝德故，施有勝類。復次所施物有勝德。云何？偈曰：色等德物勝。釋曰：若所施物色香味觸等德隨一相應，此物由此德勝，若施如此有德物。此施何有？次第應知。偈曰：妙色好名聞，可愛相軟滑，隨時樂觸身。釋曰：若施有色德物，得端正可愛色報。若施有香德物，得大好名聞，如香於四方名聞遍覆。若施有味德物，得報如美味，為一切世間所愛。若施有觸德物，得柔軟細滑身，復得隨時安樂觸身，譬如寶女身田。何德為勝？偈曰：由道苦恩德，施田有勝德。釋曰：如世尊說：若施物於畜生，應受百倍果報。若施物於人道破戒眾生，應受千倍果報。由苦差別田有勝德者，如有攝福業類中說：一於病人行施，二於看治病人行施，三於寒時行施，說如此等施。復說：若與此有攝七種福業類相應，有信善男子善女人，所得福德不可校量。由恩差別田有勝德者，如父母及餘有恩人，譬如熊鹿本生經說。由德差別田有勝德者，如經言：若施物於有戒人，應受百千倍果報。如此等。於一切施中，偈曰：脫人施脫勝。釋曰：若離欲人施物於離欲人，此施於一切財施中，佛世尊說最勝。偈曰：菩薩。釋曰：菩薩所行施，此施是一切眾生安樂利益事因故，此施若非離欲人所行，及不於離欲人施，此施於一切施最勝，除菩薩施。是佛世尊所說八種施，於中，偈曰：及第八。釋曰：最勝。何者為八？一已至施；二怖畏施；三已施我施；四當施我施；五昔

已施施，謂父及先亡等；六為得天道施；七為得好名聞施；八為莊嚴心施，為心資糧施，為應眾理施，為得最上品己利施。已至施者，先舊師解：於已至及親近人所行施。怖畏施者，此人見財物現前向滅壞，若施勝自滅壞，由此意故行施。所餘易解，故不分別。若施物於須陀洹向人，此施果報不可稱量。若施物於須陀洹，百倍無量。如此廣說，應知如經。復次偈曰：父母病說法，人後生菩薩，雖凡夫中施，果報無數量。釋曰：此五人若皆是凡夫，於彼行施，約果報無數無量。於中最後生菩薩說法人，於四種勝田中，安立在何田？入恩田攝。何以故？此人是善知識，世間無明所闇能施慧眼，能顯示平等不平等，能生起無流法身。若略說，此人能作佛所應作事。若人欲知諸業輕重相，略說應知有六種因。偈曰：後分田及依，前分故意願，此下上品故，故業有下上。釋曰：後分者，若作此業已，復更數數隨作。田者，是處行損行益。依者，謂業道。前分者，為得業道，身口故意，若由此業道究竟。故意者，如此如此我應作，如此如此我正作。願者，謂求當來用。有人由屬後分故，成重品業，定安立果報故。復有人由屬田故，業成重品，於田由屬依止，此業成重品，不由餘因。依止謂業道，譬如父母及餘眾生。由殺生依止重，不由偷盜等重，所餘應知亦爾。若人作業，此六因一切皆是上品，應知此業是最重品。若人作業，此六因一切皆是下品，應知此業是最輕品。經中說：業有二種，一所作、二所長。云何業是所長？由五種因。偈曰：故意作圓滿，無憂悔對治，由伴類果報，說業所增長。釋曰：云何由故意作？此業故意所作，非無意為先、非怱促所作，熟研尋簡擇然後方作。云何由圓滿？有人由一邪行墮惡道，有人乃至由三。有人由一業道墮惡道，乃至有人由十墮惡道。此中若人由此業量應墮惡道，此量未圓滿，此業但是所作未是所長，若已圓滿方是所長。云何由無憂悔對治？若人作業於中無憂悔心，不受善行為對治。云何由伴類？惑作惡，以惡為伴類。云何由果報？此業已定，能與果報。善業亦應如此思。若異此相所作業，但作非長。前已說，未離欲人於支提施物，此施但為自利不為利他。此中若無能受用施物，云何此業成福？福業有二種：一棄捨為類，若由捨物此福業生；二受用為類，若由受用所施物此福業生。此中偈曰：支提捨類福。釋曰：於中無受用類福。彼若不受，云何有福？何因為證？若有能受必有福，若無能受則無福，隨一無利益故。此因不成證。何以故？若福由利他故，成修慈等無量及正見應無福，是故應許此義，於支 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已施施，謂父及先亡等；六為得天道施；七為得好名聞施；八為莊嚴心施，為心資糧施，為應眾理施，為得最上品己利施。已至施者，先舊師解：於已至及親近人所行施。怖畏施者，此人見財物現前向滅壞，若施勝自滅壞，由此意故行施。所餘易解，故不分別。若施物於須陀洹向人，此施果報不可稱量。若施物於須陀洹，百倍無量。如此廣說，應知如經。復次偈曰：父母病說法，人後生菩薩，雖凡夫中施，果報無數量。釋曰：此五人若皆是凡夫，於彼行施，約果報無數無量。於中最後生菩薩說法人，於四種勝田中，安立在何田？入恩田攝。何以故？此人是善知識，世間無明所闇能施慧眼，能顯示平等不平等，能生起無流法身。若略說，此人能作佛所應作事。若人欲知諸業輕重相，略說應知有六種因。偈曰：後分田及依，前分故意願，此下上品故，故業有下上。釋曰：後分者，若作此業已，復更數數隨作。田者，是處行損行益。依者，謂業道。前分者，為得業道，身口故意，若由此業道究竟。故意者，如此如此我應作，如此如此我正作。願者，謂求當來用。有人由屬後分故，成重品業，定安立果報故。復有人由屬田故，業成重品，於田由屬依止，此業成重品，不由餘因。依止謂業道，譬如父母及餘眾生。由殺生依止重，不由偷盜等重，所餘應知亦爾。若人作業，此六因一切皆是上品，應知此業是最重品。若人作業，此六因一切皆是下品，應知此業是最輕品。經中說：業有二種，一所作、二所長。云何業是所長？由五種因。偈曰：故意作圓滿，無憂悔對治，由伴類果報，說業所增長。釋曰：云何由故意作？此業故意所作，非無意為先、非怱促所作，熟研尋簡擇然後方作。云何由圓滿？有人由一邪行墮惡道，有人乃至由三。有人由一業道墮惡道，乃至有人由十墮惡道。此中若人由此業量應墮惡道，此量未圓滿，此業但是所作未是所長，若已圓滿方是所長。云何由無憂悔對治？若人作業於中無憂悔心，不受善行為對治。云何由伴類？惑作惡，以惡為伴類。云何由果報？此業已定，能與果報。善業亦應如此思。若異此相所作業，但作非長。前已說，未離欲人於支提施物，此施但為自利不為利他。此中若無能受用施物，云何此業成福？福業有二種：一棄捨為類，若由捨物此福業生；二受用為類，若由受用所施物此福業生。此中偈曰：支提捨類福。釋曰：於中無受用類福。彼若不受，云何有福？何因為證？若有能受必有福，若無能受則無福，隨一無利益故。此因不成證。何以故？若福由利他故，成修慈等無量及正見應無福，是故應許此義，於支

提福唯捨為類。偈曰：如慈雖不受。釋曰：譬如於慈悲等觀中，雖無能受及利益他事，有無量福生從自心起。如此若有德人已滅，敬事心所作，從自心起福。若爾，施恭敬等業，應成無果。是義不然。何以故？業生緣敬事，心最勝故。譬如有人欲殺怨家，怨家先已死，此人猶想怨家起故意，造身口業生多非福，不但由欲殺意。如此大師已去世，若人由敬事心起恭敬施等事，最生多福，不但由敬事心。若於善田行施，及起恭敬等業種子，得可愛報。若於惡田，應得不可愛報。偈曰：惡田有好菓，菓種不倒故。釋曰：於惡田見果，從種子無倒。謂從蒲桃種子，唯蒲桃子生，其味甘美。從維婆種子，唯維婆子生，其味薟苦。如此於惡田，由安樂利益他意所生施業種子，唯可愛果報生，非不可愛。惡行亦爾，由田過失，此種子或少果或無果。說施性福業類及有立破已，戒性今當說。偈曰：邪戒謂惡色，正戒離此二。釋曰：惡性色，謂身口業說名惡戒，遠離此業說名善戒。此遠離戒有二種，有教身口業，能遠離惡，說名有教戒。但是遠離性類，說名無教戒。不但遠離惡戒名善戒。何者？偈曰：及是佛遮制。釋曰：此業雖非自性惡戒，為守人及正法故，佛世尊立遮制戒。如非時食等，遠離所遮制名善戒。此戒有二種，謂有教、無教。若人受此戒，由犯事故得破戒罪。若由略義，戒性已說。偈曰：此清淨四德。釋曰：若具四德名清淨戒，若翻四德名染污戒。云何具四德？偈曰：非邪戒因污，依對治寂滅。釋曰：非邪戒所污者，如前所說，破戒相隨一所不毀犯，貪等諸煩惱及利等染污皆所不觸。此戒依止破戒對治，謂依念處等故。此戒依止寂滅起，不依止善道生勝類起，為得涅槃所迴向故。有餘師說：由五因故得清淨，一由根本業道清淨、二由前分清淨、三非邪覺觀所侵觸、四四念處所攝持、五於涅槃所迴向。有餘師說：戒有四種：一怖畏戒，由無資糧憂惱重罰惡道怖畏所得。二望得戒，謂生死樂具及他恭敬利養好名貪欲所得。三順覺分戒，謂能引解脫。有正見人厭患生死，求出離所得。四無流戒，能對治諸惑，是無垢清淨。說戒性已，修性福業類今當說。偈曰：寂靜地善業修。釋曰：寂靜者何法？業與定地自性法俱起。云何說此法名修？偈曰：能薰心故。釋曰：云何薰習？此寂靜地善業最極能薰習心，能令心與德成一性故，及相續亦爾。譬如以花熏麻。前已說，此施以大富樂為果報。戒修云何？偈曰：由勝戒感天，修感相離果。釋曰：施亦能感天道，戒由勝能能感天道，亦能感相離果等，修由勝能能感相離果，亦能感天道等。經中說：有四人能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提福唯捨為類。偈曰：如慈雖不受。釋曰：譬如於慈悲等觀中，雖無能受及利益他事，有無量福生從自心起。如此若有德人已滅，敬事心所作，從自心起福。若爾，施恭敬等業，應成無果。是義不然。何以故？業生緣敬事，心最勝故。譬如有人欲殺怨家，怨家先已死，此人猶想怨家起故意，造身口業生多非福，不但由欲殺意。如此大師已去世，若人由敬事心起恭敬施等事，最生多福，不但由敬事心。若於善田行施，及起恭敬等業種子，得可愛報。若於惡田，應得不可愛報。偈曰：惡田有好菓，菓種不倒故。釋曰：於惡田見果，從種子無倒。謂從蒲桃種子，唯蒲桃子生，其味甘美。從維婆種子，唯維婆子生，其味薟苦。如此於惡田，由安樂利益他意所生施業種子，唯可愛果報生，非不可愛。惡行亦爾，由田過失，此種子或少果或無果。說施性福業類及有立破已，戒性今當說。偈曰：邪戒謂惡色，正戒離此二。釋曰：惡性色，謂身口業說名惡戒，遠離此業說名善戒。此遠離戒有二種，有教身口業，能遠離惡，說名有教戒。但是遠離性類，說名無教戒。不但遠離惡戒名善戒。何者？偈曰：及是佛遮制。釋曰：此業雖非自性惡戒，為守人及正法故，佛世尊立遮制戒。如非時食等，遠離所遮制名善戒。此戒有二種，謂有教、無教。若人受此戒，由犯事故得破戒罪。若由略義，戒性已說。偈曰：此清淨四德。釋曰：若具四德名清淨戒，若翻四德名染污戒。云何具四德？偈曰：非邪戒因污，依對治寂滅。釋曰：非邪戒所污者，如前所說，破戒相隨一所不毀犯，貪等諸煩惱及利等染污皆所不觸。此戒依止破戒對治，謂依念處等故。此戒依止寂滅起，不依止善道生勝類起，為得涅槃所迴向故。有餘師說：由五因故得清淨，一由根本業道清淨、二由前分清淨、三非邪覺觀所侵觸、四四念處所攝持、五於涅槃所迴向。有餘師說：戒有四種：一怖畏戒，由無資糧憂惱重罰惡道怖畏所得。二望得戒，謂生死樂具及他恭敬利養好名貪欲所得。三順覺分戒，謂能引解脫。有正見人厭患生死，求出離所得。四無流戒，能對治諸惑，是無垢清淨。說戒性已，修性福業類今當說。偈曰：寂靜地善業修。釋曰：寂靜者何法？業與定地自性法俱起。云何說此法名修？偈曰：能薰心故。釋曰：云何薰習？此寂靜地善業最極能薰習心，能令心與德成一性故，及相續亦爾。譬如以花熏麻。前已說，此施以大富樂為果報。戒修云何？偈曰：由勝戒感天，修感相離果。釋曰：施亦能感天道，戒由勝能能感天道，亦能感相離果等，修由勝能能感相離果，亦能感天道等。經中說：有四人能

生梵福業。何法名梵福？毘婆沙師說：為校量能感相報業故，說梵福業。隨一業菩薩所修，能令得諸相中一相，此業量說名梵福。先舊諸師說，偈曰：四業名梵福，劫生天樂故。釋曰：隨福業量，能感一劫天道生及樂報，此業名梵福。說此業有四種。何者為四？一若此地處未經建立如來支提，於中造立如來藪斗波。二若此地處未經建立僧伽藍，於中造立僧伽藍。三世尊弟子眾已破，能更引攝令和合。四於十方眾生，修四無量心觀。此四種人，如梵先行壽量，於天道中生，受喜樂報。梵先行天壽量一劫故，佛說此人業同彼福業。於別部中，彼師說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生梵福業。何法名梵福？毘婆沙師說：為校量能感相報業故，說梵福業。隨一業菩薩所修，能令得諸相中一相，此業量說名梵福。先舊諸師說，偈曰：四業名梵福，劫生天樂故。釋曰：隨福業量，能感一劫天道生及樂報，此業名梵福。說此業有四種。何者為四？一若此地處未經建立如來支提，於中造立如來藪斗波。二若此地處未經建立僧伽藍，於中造立僧伽藍。三世尊弟子眾已破，能更引攝令和合。四於十方眾生，修四無量心觀。此四種人，如梵先行壽量，於天道中生，受喜樂報。梵先行天壽量一劫故，佛說此人業同彼福業。於別部中，彼師說此偈：

「有信正見人， 若修十勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有信正見人， 若修十勝行，

即生梵福業， 劫生天樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生梵福業， 劫生天樂故。」

說財施已，法施今當說。偈曰：法施如實理，無染說經等。釋曰：修多羅等十二部正教如實道理，無染污心顯釋文義，是名法施。是故此人自作最廣大，自福減失及損他福，若人顛倒說法，或有染污心，為求利養恭敬名聞故說法。此人亦爾。說福業類差別已，復有三種業類差別。偈曰：福解脫決擇，能感善有三。釋曰：復有別三種業類差別：一福德分能，若此業能感人天可愛報。二解脫分能，若業已起，此人後時必定以涅槃為法。若人聽聞生死過失、諸法無我涅槃功德、諸佛恩德相應正說，毛竪淚落悲讚等事起，此人昔已有解脫分能善根，應如此決。譬如於夏月由見芽生，知地坎坼中先有種子。三決擇分能，於暖等位有四種，後當說。是世間所說，謂字印算量文章數，此五體相云何？偈曰：如理所成業，共緣起有三，字印及算量，文章數次第。釋曰：如理所成者，正方便所生。有三者，謂身口意業。此中字印，若勝方便所作屬身業，此共緣起。算量文章，若勝方便所作，屬口業，亦共緣起，此四五陰為性。數若勝方便所作，屬意業，亦共緣起，四陰為性，此數即是心思。諸法眾名今當說。偈曰：有訶覆下性，染污。釋曰：若法有染污，有時說名有訶，或說為有覆，或說為下劣性。偈曰：善無，流美妙。釋曰：若善無流，說名美妙。異下性及美妙法，應知此名中。偈曰：有為善，應事。釋曰：若善有為，說此名應事。所餘不應事，此義自成。云何無為不應事？不可數習增長故，又無果故。一切事皆為得果、一切餘法皆有上，何法獨無上？偈曰：脫無上。釋曰：涅槃是出離一切生死法，故名解脫。此法於一切法無等。何以故？善真實常住故。尚無法等涅槃，何況有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說財施已，法施今當說。偈曰：法施如實理，無染說經等。釋曰：修多羅等十二部正教如實道理，無染污心顯釋文義，是名法施。是故此人自作最廣大，自福減失及損他福，若人顛倒說法，或有染污心，為求利養恭敬名聞故說法。此人亦爾。說福業類差別已，復有三種業類差別。偈曰：福解脫決擇，能感善有三。釋曰：復有別三種業類差別：一福德分能，若此業能感人天可愛報。二解脫分能，若業已起，此人後時必定以涅槃為法。若人聽聞生死過失、諸法無我涅槃功德、諸佛恩德相應正說，毛竪淚落悲讚等事起，此人昔已有解脫分能善根，應如此決。譬如於夏月由見芽生，知地坎坼中先有種子。三決擇分能，於暖等位有四種，後當說。是世間所說，謂字印算量文章數，此五體相云何？偈曰：如理所成業，共緣起有三，字印及算量，文章數次第。釋曰：如理所成者，正方便所生。有三者，謂身口意業。此中字印，若勝方便所作屬身業，此共緣起。算量文章，若勝方便所作，屬口業，亦共緣起，此四五陰為性。數若勝方便所作，屬意業，亦共緣起，四陰為性，此數即是心思。諸法眾名今當說。偈曰：有訶覆下性，染污。釋曰：若法有染污，有時說名有訶，或說為有覆，或說為下劣性。偈曰：善無，流美妙。釋曰：若善無流，說名美妙。異下性及美妙法，應知此名中。偈曰：有為善，應事。釋曰：若善有為，說此名應事。所餘不應事，此義自成。云何無為不應事？不可數習增長故，又無果故。一切事皆為得果、一切餘法皆有上，何法獨無上？偈曰：脫無上。釋曰：涅槃是出離一切生死法，故名解脫。此法於一切法無等。何以故？善真實常住故。尚無法等涅槃，何況有上。