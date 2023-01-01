阿毘達磨俱舍釋論
婆藪盤豆造 陳 真諦譯22卷CBETA T1559大于一万字 36 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
阿毘達磨俱舍釋論卷第二婆藪盤豆造
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陳天竺三藏真諦譯
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釋論中分別界品之二
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於十八界中，何法能斫、何法所斫？何法能燒、何法所燒？何法能稱、何法所稱？偈曰：能斫及所斫，謂是外四界。釋曰：色香味觸名斧名薪，即是能斫所斫。何法名斫？聚流相應生，斷隔其生起名斫。身根等非所斫，若斫則無餘，不可令二故。何以故？諸根若分為多，則不成根，所斫諸分非根故。亦非能斫，如寶光清淨故。如能斫所斫，唯外四界。偈曰：所燒所稱爾。釋曰：唯外四界是所燒是所稱，非諸根。何以故？微細清淨故，猶如光明。聲亦爾，自性斷故。偈曰：爭能燒所稱。釋曰：有諸師說：外四界是能燒、是所稱。有諸師說：於中唯火大能燒、唯重觸是所稱。幾界從果報生？幾界從增長生？幾界從等流生？幾界有實物？幾界唯一剎那生？偈曰：果報增長生五內。釋曰：五內界，謂眼等五根，從果報及增長生，不從等流生，離果報、增長無別等流故。此中從果報因生，名果報生，除中間因名故，譬如牛車。復次是業至果報熟時，說名果報。正能熟故、從此生故，說果報生果者名熟。復次於因可立果名，如果中立因名。如經言：此六種觸入，應知是宿業。飲食將養寢臥，三摩提等勝緣所資益，名增長生。有餘師說：由梵行故增長。此言不然。何以故？梵行但不為損，無有益義。於果報相續增長相續能為護持，猶如外城防守內城。聲界或增長生或等流生。偈曰：聲非報。釋曰：云何不從果報生？隨欲生故。若爾，於《假名論》中云何說：由永離惡口、善修不惡口戒故，得梵音大人相生。餘師說：聲屬第三傳，從業生霜佉四大，從霜佉四大生聲。復有餘師說：聲屬第五傳，從業生果報四大，從果報四大生增長四大，從增長四大生等流四大，從等流四大生聲。若爾，身受從業所生四大生，不應成果報。若受如聲，則違道理。偈曰：八種無礙界，流生果報生。釋曰：何者為八？七識界及法界，是等流所生，從同類因及遍行因所生故。果報生者，謂從果報因生。此八界無增長生，無礙法無增長故。偈曰：餘三。釋曰：餘四界，謂色香味觸，或果報生、或增長生、或等流生。偈曰：一有物。釋曰：是無為法有貞實故成物，此於法界中有故，唯一法界有物。偈曰：後三一剎那。釋曰：意界、法界、意識界，由文句次第，故言後三。此三於初無流，苦法忍一剎那中非等流生，故言一剎那。此中苦法忍相應心，謂意界意識界，與彼共生相應法。應簡擇此義。若人不與眼界相應，後至得相應，為與眼識界相應不？若人與眼識界相應，為與眼界相應不？偈曰：眼根與識界，獨俱得復有。釋曰：獨得者，有與眼界相應不與眼識相應，如人於欲界中次
於十八界中，何法能斫、何法所斫？何法能燒、何法所燒？何法能稱、何法所稱？偈曰：能斫及所斫，謂是外四界。釋曰：色香味觸名斧名薪，即是能斫所斫。何法名斫？聚流相應生，斷隔其生起名斫。身根等非所斫，若斫則無餘，不可令二故。何以故？諸根若分為多，則不成根，所斫諸分非根故。亦非能斫，如寶光清淨故。如能斫所斫，唯外四界。偈曰：所燒所稱爾。釋曰：唯外四界是所燒是所稱，非諸根。何以故？微細清淨故，猶如光明。聲亦爾，自性斷故。偈曰：爭能燒所稱。釋曰：有諸師說：外四界是能燒、是所稱。有諸師說：於中唯火大能燒、唯重觸是所稱。幾界從果報生？幾界從增長生？幾界從等流生？幾界有實物？幾界唯一剎那生？偈曰：果報增長生五內。釋曰：五內界，謂眼等五根，從果報及增長生，不從等流生，離果報、增長無別等流故。此中從果報因生，名果報生，除中間因名故，譬如牛車。復次是業至果報熟時，說名果報。正能熟故、從此生故，說果報生果者名熟。復次於因可立果名，如果中立因名。如經言：此六種觸入，應知是宿業。飲食將養寢臥，三摩提等勝緣所資益，名增長生。有餘師說：由梵行故增長。此言不然。何以故？梵行但不為損，無有益義。於果報相續增長相續能為護持，猶如外城防守內城。聲界或增長生或等流生。偈曰：聲非報。釋曰：云何不從果報生？隨欲生故。若爾，於《假名論》中云何說：由永離惡口、善修不惡口戒故，得梵音大人相生。餘師說：聲屬第三傳，從業生霜佉四大，從霜佉四大生聲。復有餘師說：聲屬第五傳，從業生果報四大，從果報四大生增長四大，從增長四大生等流四大，從等流四大生聲。若爾，身受從業所生四大生，不應成果報。若受如聲，則違道理。偈曰：八種無礙界，流生果報生。釋曰：何者為八？七識界及法界，是等流所生，從同類因及遍行因所生故。果報生者，謂從果報因生。此八界無增長生，無礙法無增長故。偈曰：餘三。釋曰：餘四界，謂色香味觸，或果報生、或增長生、或等流生。偈曰：一有物。釋曰：是無為法有貞實故成物，此於法界中有故，唯一法界有物。偈曰：後三一剎那。釋曰：意界、法界、意識界，由文句次第，故言後三。此三於初無流，苦法忍一剎那中非等流生，故言一剎那。此中苦法忍相應心，謂意界意識界，與彼共生相應法。應簡擇此義。若人不與眼界相應，後至得相應，為與眼識界相應不？若人與眼識界相應，為與眼界相應不？偈曰：眼根與識界，獨俱得復有。釋曰：獨得者，有與眼界相應不與眼識相應，如人於欲界中次
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第至得眼根，或從無色界墮於第二定等中生。有與眼識相應不與眼界相應，如人已生第二定已，引眼識現前，從彼退於下界生。或俱得者，有與眼界眼識界一時相應，如人從無色界墮生欲界，或生初定。或俱不得者，除前三句。若人與眼界相應，為與眼識界相應不？有四句。第一句者，若人於第二定等中已受生，不引眼識令現前。第二句者，若人於欲界未得眼根，及已失眼根。第三句者，若人於欲界已得眼根不失，或生初定二定等中正見色。第四句者，除前三句。眼界與色界，眼識界與色界，至得句義，應如此思量，為引如此思量故言。復有幾界為我依？幾界為我依外？偈曰：十二界我依。釋曰：何者十二？偈曰：除色等。釋曰：六識、六根，此十二界名我依，色等六塵界名外。我既是無，云何說我依及我依外？我慢依止故，假說心為我。如偈言：
第至得眼根，或從無色界墮於第二定等中生。有與眼識相應不與眼界相應，如人已生第二定已，引眼識現前，從彼退於下界生。或俱得者，有與眼界眼識界一時相應，如人從無色界墮生欲界，或生初定。或俱不得者，除前三句。若人與眼界相應，為與眼識界相應不？有四句。第一句者，若人於第二定等中已受生，不引眼識令現前。第二句者，若人於欲界未得眼根，及已失眼根。第三句者，若人於欲界已得眼根不失，或生初定二定等中正見色。第四句者，除前三句。眼界與色界，眼識界與色界，至得句義，應如此思量，為引如此思量故言。復有幾界為我依？幾界為我依外？偈曰：十二界我依。釋曰：何者十二？偈曰：除色等。釋曰：六識、六根，此十二界名我依，色等六塵界名外。我既是無，云何說我依及我依外？我慢依止故，假說心為我。如偈言：
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「我是我善依， 異此何勝依？
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若我好調伏， 智人得解脫。」
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有餘處佛世尊說：唯調伏心。如偈言：
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「調伏心最勝， 心調引樂故。」
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是心世間說為我，眼等為此依止及親近故，是故說眼等名我，依色等為境界故稱外。若爾，六識界應不成我依。何以故？六識未至意界位，不得為心依。是時若作意界，即六識作非餘，故六識不離意界體。若不爾，意界唯過去，非未來現在，彼部許十八界有三世故。若未來現在識無意界體相，於過去中亦不可立為意界。何以故？相於三世無不定義故。幾界有等分？幾界非等分？若一向有等分？偈曰：法界等分。釋曰：是塵於識定為境。若識於中已生及定生為法，是塵說名等分。無一法界此中無邊意識非已生非應生。何以故？一切聖人心緣法界必如此生，謂一切法無我，此心離自性及共有法。餘一切法悉為境界，此剎那心，於第二剎那心皆成境界。於二剎那中，一切法皆成境界，是故法界恒是等分。偈曰：非等分餘。釋曰：除法界所餘界，非等分亦有等分。何法名非等分？偈曰：不作自事。釋曰：義至已說。若作自事名有等分。若眼界已見色正見色當見色，說名有等分，乃至意界亦爾。由於塵自功能立名等分。罽賓國師說：非等分眼有四種，若眼根不見色、已滅、正滅、當滅，無生為法。西方諸師說：有五種無生為法，分為二分：一與識相應、一與識不相應。乃至身亦爾。意根但無生為法，名非等分。色者，若已見正見當見，名有等分。非等分有四種，若色非所見、已滅、正滅、當滅，無生為法，名非等分。乃至觸亦爾。由自根功能應知，色等有等分、非等分義。是一人等分眼，於一切人非等分，乃至意亦爾。色則不爾，隨能見者，於此人則成等分；若不能見，於此人則非等分。何以故？有如此義，此色是一人所見，亦可得為多人所見，如觀看時中見月舞相攢等色。無如此義，由一眼根二人見色，是故諸根不共得故，就一相續分別等分非等分；色由共得故，不就一相續立等分非等分。如色，聲香味觸界應知如此。聲界可許如此。香等三界，隨一一人所得，餘人不得。何以故？此三皆至到根故不共得，別立似眼等應是道理。雖不共得，有如此道理可立共得。何以故？有如此義，是香等能生一人鼻等識，亦可得生餘人鼻等識，眼等則不爾，是故香等如色可得例說眼等諸識等分非等分義，由定生定不生故，猶如意界。等分者有何義？根、塵及識更互相應。又共作一切能，又同以一觸為事故。非等分者，是等分同類，雖似彼非彼，故名非等分。幾界見諦所滅？幾界修道所滅？幾界非所滅。偈曰：十界修道滅，五亦。釋曰：色等十界并五識界，一向修道所滅。偈曰：後三三。釋曰：意界、法界、意識界，此三各有三種。八十八隨眠或與彼共有
是心世間說為我，眼等為此依止及親近故，是故說眼等名我，依色等為境界故稱外。若爾，六識界應不成我依。何以故？六識未至意界位，不得為心依。是時若作意界，即六識作非餘，故六識不離意界體。若不爾，意界唯過去，非未來現在，彼部許十八界有三世故。若未來現在識無意界體相，於過去中亦不可立為意界。何以故？相於三世無不定義故。幾界有等分？幾界非等分？若一向有等分？偈曰：法界等分。釋曰：是塵於識定為境。若識於中已生及定生為法，是塵說名等分。無一法界此中無邊意識非已生非應生。何以故？一切聖人心緣法界必如此生，謂一切法無我，此心離自性及共有法。餘一切法悉為境界，此剎那心，於第二剎那心皆成境界。於二剎那中，一切法皆成境界，是故法界恒是等分。偈曰：非等分餘。釋曰：除法界所餘界，非等分亦有等分。何法名非等分？偈曰：不作自事。釋曰：義至已說。若作自事名有等分。若眼界已見色正見色當見色，說名有等分，乃至意界亦爾。由於塵自功能立名等分。罽賓國師說：非等分眼有四種，若眼根不見色、已滅、正滅、當滅，無生為法。西方諸師說：有五種無生為法，分為二分：一與識相應、一與識不相應。乃至身亦爾。意根但無生為法，名非等分。色者，若已見正見當見，名有等分。非等分有四種，若色非所見、已滅、正滅、當滅，無生為法，名非等分。乃至觸亦爾。由自根功能應知，色等有等分、非等分義。是一人等分眼，於一切人非等分，乃至意亦爾。色則不爾，隨能見者，於此人則成等分；若不能見，於此人則非等分。何以故？有如此義，此色是一人所見，亦可得為多人所見，如觀看時中見月舞相攢等色。無如此義，由一眼根二人見色，是故諸根不共得故，就一相續分別等分非等分；色由共得故，不就一相續立等分非等分。如色，聲香味觸界應知如此。聲界可許如此。香等三界，隨一一人所得，餘人不得。何以故？此三皆至到根故不共得，別立似眼等應是道理。雖不共得，有如此道理可立共得。何以故？有如此義，是香等能生一人鼻等識，亦可得生餘人鼻等識，眼等則不爾，是故香等如色可得例說眼等諸識等分非等分義，由定生定不生故，猶如意界。等分者有何義？根、塵及識更互相應。又共作一切能，又同以一觸為事故。非等分者，是等分同類，雖似彼非彼，故名非等分。幾界見諦所滅？幾界修道所滅？幾界非所滅。偈曰：十界修道滅，五亦。釋曰：色等十界并五識界，一向修道所滅。偈曰：後三三。釋曰：意界、法界、意識界，此三各有三種。八十八隨眠或與彼共有
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法是彼至得，共彼伴類，皆見諦滅。所餘有流皆修道滅，無流非所滅。更有別法是見諦所滅為？不爾。何者別法？凡夫性能感惡道，身口二業與聖道相違故，此非見諦滅。此中略說見諦滅相。偈曰：非污非見滅，非色非六生。釋曰：見諦所滅，隨一法無非染污。色亦非見諦滅，凡夫性是無記無染污。斷善根凡夫及離欲人與此相應故、身口二業是色故，是故非見諦滅。何以故？不能違四諦理故。若爾，苦法忍生時，凡夫性應在，則成違許難。六謂意入，若離此於餘處生，名非六生，謂從五根生，此法亦非見諦滅。十八界中幾界是見？幾界非見？偈曰：眼法界一分名見。釋曰：何者為一分？偈曰：有八種。釋曰：身見等五見、世間正見、有學正見、無學正見，此八是法界一分名見，所餘法界非見。此中身見等五見，分別惑品中時至當廣說。世間正見者，意識相應善有流慧。有學正見者，謂有學無流慧。無學亦爾。此四如有雲無雲夜晝見色，有染污無染污世間、有學、無學見觀諸法亦爾。云何說世間正見唯與意識相應？由此義。偈曰：五識共生智，非見不度故。釋曰：見者度決為體，能起簡擇是非故。五識相應智則不爾，無分別故，是故非見。若彼有染污無染污，悉非見。若爾，眼根亦無決度，何故名見？由能觀視色故。云何知？偈曰：眼見色。釋曰：若眼見色，與餘識相應，人應得見色。若非一切眼見色，何者能見？偈曰：等分。釋曰：是時此眼有識，是時能見；異此則不能見。若爾，應許依眼根識能見。偈曰：非能依眼識。釋曰：不可立眼識能見。何以故？偈曰：由色非可見，被障彼執爾。釋曰：是色壁等所障則不可見。若識能見，識無礙故，於壁等障則不為妨，是故應見被障之色。於被障色識既不生，云何能見？云何不生？若人執唯眼見色，於此人由眼有礙，於所障色無有功能，識不得生，與依共一境起故，此義應然。若爾，云何眼不至境？猶如身根，由不見被障色，以有礙故。若爾，雲母琉璃水精淨水所障，色云何得見？是故不由有礙，被障諸色眼不能見。若爾，何故不見？是處光明相通無隔，於被障色眼識得生。若是處光明被隔不通，於中眼識不生。由不生故，不能見被障色。若爾，云何經中說：由眼見色。此中明由依止得見，是此經意。如說由意根識法，意不能識法，以過去故。何者能識？唯是意識。經說由眼見亦爾。復次於所依中說能依事，譬如樓叫。復次如餘經說：眼所識諸色，可愛可欲悅心，此色非眼所識。復次有餘經說：婆羅門！眼者唯門，為見眾色。由此等證故，知藉眼為門以識見色。此義是證所顯，於能見眼
法是彼至得，共彼伴類，皆見諦滅。所餘有流皆修道滅，無流非所滅。更有別法是見諦所滅為？不爾。何者別法？凡夫性能感惡道，身口二業與聖道相違故，此非見諦滅。此中略說見諦滅相。偈曰：非污非見滅，非色非六生。釋曰：見諦所滅，隨一法無非染污。色亦非見諦滅，凡夫性是無記無染污。斷善根凡夫及離欲人與此相應故、身口二業是色故，是故非見諦滅。何以故？不能違四諦理故。若爾，苦法忍生時，凡夫性應在，則成違許難。六謂意入，若離此於餘處生，名非六生，謂從五根生，此法亦非見諦滅。十八界中幾界是見？幾界非見？偈曰：眼法界一分名見。釋曰：何者為一分？偈曰：有八種。釋曰：身見等五見、世間正見、有學正見、無學正見，此八是法界一分名見，所餘法界非見。此中身見等五見，分別惑品中時至當廣說。世間正見者，意識相應善有流慧。有學正見者，謂有學無流慧。無學亦爾。此四如有雲無雲夜晝見色，有染污無染污世間、有學、無學見觀諸法亦爾。云何說世間正見唯與意識相應？由此義。偈曰：五識共生智，非見不度故。釋曰：見者度決為體，能起簡擇是非故。五識相應智則不爾，無分別故，是故非見。若彼有染污無染污，悉非見。若爾，眼根亦無決度，何故名見？由能觀視色故。云何知？偈曰：眼見色。釋曰：若眼見色，與餘識相應，人應得見色。若非一切眼見色，何者能見？偈曰：等分。釋曰：是時此眼有識，是時能見；異此則不能見。若爾，應許依眼根識能見。偈曰：非能依眼識。釋曰：不可立眼識能見。何以故？偈曰：由色非可見，被障彼執爾。釋曰：是色壁等所障則不可見。若識能見，識無礙故，於壁等障則不為妨，是故應見被障之色。於被障色識既不生，云何能見？云何不生？若人執唯眼見色，於此人由眼有礙，於所障色無有功能，識不得生，與依共一境起故，此義應然。若爾，云何眼不至境？猶如身根，由不見被障色，以有礙故。若爾，雲母琉璃水精淨水所障，色云何得見？是故不由有礙，被障諸色眼不能見。若爾，何故不見？是處光明相通無隔，於被障色眼識得生。若是處光明被隔不通，於中眼識不生。由不生故，不能見被障色。若爾，云何經中說：由眼見色。此中明由依止得見，是此經意。如說由意根識法，意不能識法，以過去故。何者能識？唯是意識。經說由眼見亦爾。復次於所依中說能依事，譬如樓叫。復次如餘經說：眼所識諸色，可愛可欲悅心，此色非眼所識。復次有餘經說：婆羅門！眼者唯門，為見眾色。由此等證故，知藉眼為門以識見色。此義是證所顯，於能見眼
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則成門。何以故？若眼成見，為見諸色。是義不然。若識能見，何法能識？此二何異？何以故？是色識即是色見，譬如有解脫，名見或名智。如此有識，或名見或名識。復有餘師說：若眼能見，眼則成作者，何法為別見事？有如此過失。此言非難，如汝許識能識，於中不立作者及事差別，眼能見色亦爾。復有餘師說：眼識名見，見依止故，說眼能見。譬如打依止故說鍾作聲。若爾，識依止故，義至應言眼能識不應至。何以故？此眼識於世間成立名見。云何知？此識生時，說色是所見，不說是所識。毘婆沙中自說如此：若眼所至，眼識所受，乃說所見，故說眼見，不說眼識。但由識在，故名能識，譬如說日作晝。經部說：何故共聚破空？何以故？依眼緣色，眼識得生。此中何法能見？何法所見？一切無事，但唯有法，謂因及果。此中為互相解，隨意假說。如說眼能見、識能識，於中不應執著。佛世尊說：汝等莫執著方言，莫隨逐世間所立名字。罽賓國毘婆沙師悉檀判如此：眼能見、耳能聞、鼻能嗅、舌能嘗、身能觸、意能識。為用一眼見色？為用二眼見色？此中無定。偈曰：或由二眼見，分明見色故。釋曰：亦由二眼根見色。阿毘達磨師說如此。何以故？若開二眼見最明了。若開一眼、半閉一眼，則見二月。由隨一變異見則不明，不可由依止處別分識為二，識無住處故，不同於色。若眼能見、耳能聞乃至意能識，彼塵為至、為不至耶？偈曰：眼耳及意根不至塵。釋曰：云何如此？眼能見遠色，若以藥塗眼則不能見。耳能聞遠聲。若眼耳緣至塵，修觀行人天眼天耳不得應成，猶如鼻等。若爾，云何不能見？一切不至塵，及最遠塵，并所障塵。若爾，云何磁石不吸一切不至之鐵？若能緣至塵，此難則齊。云何不能見一切至塵，謂眼藥及籌等，如鼻等緣至塵。不緣一切至，不能取香等共有故。如此眼塵不至，非一切不至皆是眼塵。意無色故，無有至能，故不緣至塵。有餘師說：耳緣至不至塵，由聞耳內聲故。所餘鼻舌身，偈曰：三異。釋曰：以至到為塵。云何知鼻緣至塵？若斷息則不聞香。至是何法？生無間為至。隣虛為互相觸、為不相觸？罽賓國師說：不相觸。何以故？若由一切體相觸，諸物則應相雜。若由體一分相觸，隣虛則有方分，諸隣虛無方分故。若爾，云何發聲？由無間故。若言相觸，二手相榼則應相著，石投石亦爾。若爾，微聚相榼云何不散？風界所持故。何以故？有風界能破散，如劫末時。有風界能合持，如劫成時。云何今說三根塵？由無間至，緣於至塵，是彼無間義，說名為至，謂於中間無有別物。復次微聚物有方分故
則成門。何以故？若眼成見，為見諸色。是義不然。若識能見，何法能識？此二何異？何以故？是色識即是色見，譬如有解脫，名見或名智。如此有識，或名見或名識。復有餘師說：若眼能見，眼則成作者，何法為別見事？有如此過失。此言非難，如汝許識能識，於中不立作者及事差別，眼能見色亦爾。復有餘師說：眼識名見，見依止故，說眼能見。譬如打依止故說鍾作聲。若爾，識依止故，義至應言眼能識不應至。何以故？此眼識於世間成立名見。云何知？此識生時，說色是所見，不說是所識。毘婆沙中自說如此：若眼所至，眼識所受，乃說所見，故說眼見，不說眼識。但由識在，故名能識，譬如說日作晝。經部說：何故共聚破空？何以故？依眼緣色，眼識得生。此中何法能見？何法所見？一切無事，但唯有法，謂因及果。此中為互相解，隨意假說。如說眼能見、識能識，於中不應執著。佛世尊說：汝等莫執著方言，莫隨逐世間所立名字。罽賓國毘婆沙師悉檀判如此：眼能見、耳能聞、鼻能嗅、舌能嘗、身能觸、意能識。為用一眼見色？為用二眼見色？此中無定。偈曰：或由二眼見，分明見色故。釋曰：亦由二眼根見色。阿毘達磨師說如此。何以故？若開二眼見最明了。若開一眼、半閉一眼，則見二月。由隨一變異見則不明，不可由依止處別分識為二，識無住處故，不同於色。若眼能見、耳能聞乃至意能識，彼塵為至、為不至耶？偈曰：眼耳及意根不至塵。釋曰：云何如此？眼能見遠色，若以藥塗眼則不能見。耳能聞遠聲。若眼耳緣至塵，修觀行人天眼天耳不得應成，猶如鼻等。若爾，云何不能見？一切不至塵，及最遠塵，并所障塵。若爾，云何磁石不吸一切不至之鐵？若能緣至塵，此難則齊。云何不能見一切至塵，謂眼藥及籌等，如鼻等緣至塵。不緣一切至，不能取香等共有故。如此眼塵不至，非一切不至皆是眼塵。意無色故，無有至能，故不緣至塵。有餘師說：耳緣至不至塵，由聞耳內聲故。所餘鼻舌身，偈曰：三異。釋曰：以至到為塵。云何知鼻緣至塵？若斷息則不聞香。至是何法？生無間為至。隣虛為互相觸、為不相觸？罽賓國師說：不相觸。何以故？若由一切體相觸，諸物則應相雜。若由體一分相觸，隣虛則有方分，諸隣虛無方分故。若爾，云何發聲？由無間故。若言相觸，二手相榼則應相著，石投石亦爾。若爾，微聚相榼云何不散？風界所持故。何以故？有風界能破散，如劫末時。有風界能合持，如劫成時。云何今說三根塵？由無間至，緣於至塵，是彼無間義，說名為至，謂於中間無有別物。復次微聚物有方分故
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，若相觸則無失。若作如此執，毘婆沙中此文句得成。是觸為以觸為因生？為非觸為因生？作如此問，約因為答。有時以觸為因非觸得生，若物分散。有時以非觸為因觸得生，若物增長。有時以觸為因觸得生，若聚與聚共合。有時以非觸為因非觸得生，如隙中微塵。大德婆須蜜多羅說：若隣虛相觸，應得住至後剎那。大德說：隣虛不相觸，於無間中，世間假立觸名。大德意可受。若不如此，隣虛則有間。中間既空，何法能斷其行，說其有礙？是聚不異隣虛，若聚相觸，即是隣虛相觸，如可變壞。若汝言隣虛有方分，若觸非觸，皆成有分過失。若無方分，於汝不可許之為色。若有觸，可立此難。眼等諸根取塵，為稱其自量，由事速疾故，猶如旋火。乃至遍見大山等，色為能取等不等量塵，是前所說緣至到塵。偈曰：三根謂鼻等，許取如量塵。釋曰：如根量隣虛，塵隣虛亦爾，共合生鼻等識，眼耳則無定。有時取最小塵，若見毛端；有時取等量塵，若見蒲桃子；有時取最大塵，若見大山。即於聞時，耳亦如此，或聞蚊聲、或聞雷聲。意既無體，不可說其形量。眼等諸根隣虛形相云何可知？眼根隣虛於眼童子中住，如時羅花青色所覆，是故不散。有餘部說：如聚重累住，互不相障，清徹如頗梨柯寶。耳根隣虛於耳中住，如浮休闍皮。鼻根隣虛於鼻頞中住。前三根橫作行度，無有高下。舌根隣虛如半月，彼說於舌中央，如髮端量，非舌根隣虛所覆。身根隣虛如身相。女根隣虛如鼓顙。男根隣虛如大指。此中眼根隣虛，或時一切等分、或時一切非等分、或時有等分有非等分，乃至舌根隣虛亦爾。身根隣虛無一切等分。若然焰地獄中所執駐眾生，有無量身隣虛，亦非一切等分。何以故？若一切皆發身識，則身散壞。無唯一隣虛根一隣虛塵能生識，五識以微聚為根塵故。是故隣虛無顯，不可見故。是六識界如前所說，謂眼識乃至意識。於中五識塵唯現世，最後識塵三世。彼依為如此不？說不爾。云何不爾？偈曰：後界依過去。釋曰：意識界無間滅識為依。偈曰：五界依亦共。釋曰：亦言顯過去，此中眼識依共有同一世故。乃至身識亦爾，彼過去依謂意根。如此五識聚依二根生，故說如此。若法能為眼識依，為能作彼次第緣不？此中有四句。第一句，謂眼根。第二句，謂次第已滅心法法界。第三句，謂次第已滅心。第四句，除前三句。乃至身識自根亦應如此說。於意識但無初句，若法為依必為次第緣故。若有法為次第緣非依，謂無間滅心法法界，識生隨屬二緣。復有何因但說眼等為彼依，不說色等？偈曰：隨根異識異，故眼等成依。釋曰：由眼等
，若相觸則無失。若作如此執，毘婆沙中此文句得成。是觸為以觸為因生？為非觸為因生？作如此問，約因為答。有時以觸為因非觸得生，若物分散。有時以非觸為因觸得生，若物增長。有時以觸為因觸得生，若聚與聚共合。有時以非觸為因非觸得生，如隙中微塵。大德婆須蜜多羅說：若隣虛相觸，應得住至後剎那。大德說：隣虛不相觸，於無間中，世間假立觸名。大德意可受。若不如此，隣虛則有間。中間既空，何法能斷其行，說其有礙？是聚不異隣虛，若聚相觸，即是隣虛相觸，如可變壞。若汝言隣虛有方分，若觸非觸，皆成有分過失。若無方分，於汝不可許之為色。若有觸，可立此難。眼等諸根取塵，為稱其自量，由事速疾故，猶如旋火。乃至遍見大山等，色為能取等不等量塵，是前所說緣至到塵。偈曰：三根謂鼻等，許取如量塵。釋曰：如根量隣虛，塵隣虛亦爾，共合生鼻等識，眼耳則無定。有時取最小塵，若見毛端；有時取等量塵，若見蒲桃子；有時取最大塵，若見大山。即於聞時，耳亦如此，或聞蚊聲、或聞雷聲。意既無體，不可說其形量。眼等諸根隣虛形相云何可知？眼根隣虛於眼童子中住，如時羅花青色所覆，是故不散。有餘部說：如聚重累住，互不相障，清徹如頗梨柯寶。耳根隣虛於耳中住，如浮休闍皮。鼻根隣虛於鼻頞中住。前三根橫作行度，無有高下。舌根隣虛如半月，彼說於舌中央，如髮端量，非舌根隣虛所覆。身根隣虛如身相。女根隣虛如鼓顙。男根隣虛如大指。此中眼根隣虛，或時一切等分、或時一切非等分、或時有等分有非等分，乃至舌根隣虛亦爾。身根隣虛無一切等分。若然焰地獄中所執駐眾生，有無量身隣虛，亦非一切等分。何以故？若一切皆發身識，則身散壞。無唯一隣虛根一隣虛塵能生識，五識以微聚為根塵故。是故隣虛無顯，不可見故。是六識界如前所說，謂眼識乃至意識。於中五識塵唯現世，最後識塵三世。彼依為如此不？說不爾。云何不爾？偈曰：後界依過去。釋曰：意識界無間滅識為依。偈曰：五界依亦共。釋曰：亦言顯過去，此中眼識依共有同一世故。乃至身識亦爾，彼過去依謂意根。如此五識聚依二根生，故說如此。若法能為眼識依，為能作彼次第緣不？此中有四句。第一句，謂眼根。第二句，謂次第已滅心法法界。第三句，謂次第已滅心。第四句，除前三句。乃至身識自根亦應如此說。於意識但無初句，若法為依必為次第緣故。若有法為次第緣非依，謂無間滅心法法界，識生隨屬二緣。復有何因但說眼等為彼依，不說色等？偈曰：隨根異識異，故眼等成依。釋曰：由眼等
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根有差別故，諸識亦有差別。眼等根若有增損，諸識隨之則有明昧。不由色等差別諸識變異，於識二緣中眼等勝故立為識依，不說色等，色等是識所識。復有何因說為眼識乃至意識，不說為色識乃至法識？由眼等是彼依故，約根說識。復次偈曰：由彼不共因，故約根說識。釋曰：云何不共因？此眼根不得為餘識依，色可得為意識緣緣，及為他眼識境。乃至身亦爾。由識依止，及由不共因，是故約根說識，不約色等，譬如鼓聲麥芽。若人在此身中，由眼見色，是身眼色識，為是一地、為是別地？一切皆異。若人生欲界，由自地眼見自地色，此四種同在自地。若此人由初定眼見自地色，身及色俱在自地，眼及識屬初定。若見初定色，則三種屬初定。若由二定眼見自地色，身及色在自地，眼屬二定，識屬初定。若見初定色，色及識屬初定，身在自地，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，身在自地，識屬初定。如此由三定四定眼若見自地及下地色，應如理推合。若人生在初定地，由自地眼見自地色，此四皆屬自地。若見下地色，則三種在自地。若由二定眼見自地色，則三種在自地。若見欲界色，身及識在自地，色在下界，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，餘二在自地。由三定等眼亦應如理推合。若生二定等地，由自地眼若見自他地色，亦應如理推合。此中是決判。偈曰：眼無下身義。釋曰：身眼色有五地，謂欲界地乃至第四定地。眼識有二地，謂欲界及初定，此中隨身地，眼根或等地或上地。定無下地，隨眼根地，色或等地或下地，是眼境界。偈曰：上色非下境。釋曰：未曾有上地色，下地眼能見。偈曰：識。釋曰：識不得在眼上，譬如色。偈曰：於此色遍，於身二一切。釋曰：於此謂於前所說眼識，一切色是其境界，或上或下或等。二謂識及色，於身此二一切有。如廣說眼根，應知如此。偈曰：耳亦爾。釋曰：耳無下身義，上聲非下境。識於此聲遍於身二一切，如理廣說，應知如眼。偈曰：餘三，一切屬自地。釋曰：鼻、舌、身界。身自塵及識皆屬自地，如此已通立無差別。後為簡別，更立別言。偈曰：身識下自地。釋曰：身在欲界，觸亦爾，此三恒在自地。身識有處屬自地，如人生欲界及初定。有處屬下地，如人生二定。偈曰：意根地不定。釋曰：有時意根與身意識法同在一地，有時上下為地。於五地身意等屬一切地，謂入觀時及受生時。如此道理，於分別三摩跋提品中當廣說。為離繁重言故，不於此品中說。何以故？功多用少故。前來往復與隨所欲說相關竟，今應思量此義，於十八界及六識界，何界所知？何識能知？偈
根有差別故，諸識亦有差別。眼等根若有增損，諸識隨之則有明昧。不由色等差別諸識變異，於識二緣中眼等勝故立為識依，不說色等，色等是識所識。復有何因說為眼識乃至意識，不說為色識乃至法識？由眼等是彼依故，約根說識。復次偈曰：由彼不共因，故約根說識。釋曰：云何不共因？此眼根不得為餘識依，色可得為意識緣緣，及為他眼識境。乃至身亦爾。由識依止，及由不共因，是故約根說識，不約色等，譬如鼓聲麥芽。若人在此身中，由眼見色，是身眼色識，為是一地、為是別地？一切皆異。若人生欲界，由自地眼見自地色，此四種同在自地。若此人由初定眼見自地色，身及色俱在自地，眼及識屬初定。若見初定色，則三種屬初定。若由二定眼見自地色，身及色在自地，眼屬二定，識屬初定。若見初定色，色及識屬初定，身在自地，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，身在自地，識屬初定。如此由三定四定眼若見自地及下地色，應如理推合。若人生在初定地，由自地眼見自地色，此四皆屬自地。若見下地色，則三種在自地。若由二定眼見自地色，則三種在自地。若見欲界色，身及識在自地，色在下界，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，餘二在自地。由三定等眼亦應如理推合。若生二定等地，由自地眼若見自他地色，亦應如理推合。此中是決判。偈曰：眼無下身義。釋曰：身眼色有五地，謂欲界地乃至第四定地。眼識有二地，謂欲界及初定，此中隨身地，眼根或等地或上地。定無下地，隨眼根地，色或等地或下地，是眼境界。偈曰：上色非下境。釋曰：未曾有上地色，下地眼能見。偈曰：識。釋曰：識不得在眼上，譬如色。偈曰：於此色遍，於身二一切。釋曰：於此謂於前所說眼識，一切色是其境界，或上或下或等。二謂識及色，於身此二一切有。如廣說眼根，應知如此。偈曰：耳亦爾。釋曰：耳無下身義，上聲非下境。識於此聲遍於身二一切，如理廣說，應知如眼。偈曰：餘三，一切屬自地。釋曰：鼻、舌、身界。身自塵及識皆屬自地，如此已通立無差別。後為簡別，更立別言。偈曰：身識下自地。釋曰：身在欲界，觸亦爾，此三恒在自地。身識有處屬自地，如人生欲界及初定。有處屬下地，如人生二定。偈曰：意根地不定。釋曰：有時意根與身意識法同在一地，有時上下為地。於五地身意等屬一切地，謂入觀時及受生時。如此道理，於分別三摩跋提品中當廣說。為離繁重言故，不於此品中說。何以故？功多用少故。前來往復與隨所欲說相關竟，今應思量此義，於十八界及六識界，何界所知？何識能知？偈
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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曰：五外二所知。釋曰：色聲香味觸界，如其次第眼耳鼻舌身識所識，復為意識所知。此外塵隨一二識所知，餘十三界非五識境故，唯一意識界所知。此是義至所顯。十八界中幾界常住、幾界無常？無一界具足常住。雖爾，偈曰：常住法無為。釋曰：無為是法界一分即是常住，餘界皆是無常。幾界是根、幾界非根？偈曰：法界半名根，及十二我依。釋曰：於經中說根有二十二。何者是耶？眼根耳根鼻根舌根身根意根、女根男根、命根、樂根苦根喜根憂根捨根、信根精進根念根定根慧根、未知欲知根、知根、知已根。阿毘達磨師破安立六內入次第，次命根後說意根，能緣境故。此中法界半者，命等十一根，是三根分法界一分故。十二我依者，眼等五根，如自名所說。七心界名意根。女根男根是身界一分，後當說。所餘五界并法界一分，成立非根。
曰：五外二所知。釋曰：色聲香味觸界，如其次第眼耳鼻舌身識所識，復為意識所知。此外塵隨一二識所知，餘十三界非五識境故，唯一意識界所知。此是義至所顯。十八界中幾界常住、幾界無常？無一界具足常住。雖爾，偈曰：常住法無為。釋曰：無為是法界一分即是常住，餘界皆是無常。幾界是根、幾界非根？偈曰：法界半名根，及十二我依。釋曰：於經中說根有二十二。何者是耶？眼根耳根鼻根舌根身根意根、女根男根、命根、樂根苦根喜根憂根捨根、信根精進根念根定根慧根、未知欲知根、知根、知已根。阿毘達磨師破安立六內入次第，次命根後說意根，能緣境故。此中法界半者，命等十一根，是三根分法界一分故。十二我依者，眼等五根，如自名所說。七心界名意根。女根男根是身界一分，後當說。所餘五界并法界一分，成立非根。
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俱舍釋論中分別根品第二之一
俱舍釋論中分別根品第二之一
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說二十二根已。根義云何？最勝自在為義，於自事用中增上自在故。復以光飾為義，於身中最明顯故。是故以最勝自在、光飾為義。於中何根何處自在？偈曰：於四義五根，增上。釋曰：眼耳二根隨一，於四義中增上：一於光飾自身增上，若人盲聾，形相則醜陋故。二於引護自身增上，若見若聞，能離不安吉處故。三於生眼耳識及共相應法中增上，由識及相應法隨其增損有明昧故。四於見色聞聲不共因增上，非意識他識因故。鼻舌身根，光飾自身，如前二根；二於引護自身增上，由此三能用段食故；三於生鼻等三識及共相應法中增上；四於嗅香嘗味覺觸不共因增上。偈曰：於二二四根。釋曰：女根男根命根意根，於二於二隨一增上。女根男根於眾生差別及相貌不同增上。差別謂分別，男女相貌不同，謂乳等形狀、音聲威儀各異。復有餘師說：於染污清淨增上。何以故爾？自性黃門，故作黃門。及二根人，不護無間業，斷善根等不有守護，至果離欲亦不有。此二但於男女有。命根於聚同分相應及執持中增上，意根於託後有相應及隨從自在中增上。此中後有相應者，如經言：是時乾闥婆於二意中隨一現前，或與欲相應、或與瞋相應。隨從者如偈言：
說二十二根已。根義云何？最勝自在為義，於自事用中增上自在故。復以光飾為義，於身中最明顯故。是故以最勝自在、光飾為義。於中何根何處自在？偈曰：於四義五根，增上。釋曰：眼耳二根隨一，於四義中增上：一於光飾自身增上，若人盲聾，形相則醜陋故。二於引護自身增上，若見若聞，能離不安吉處故。三於生眼耳識及共相應法中增上，由識及相應法隨其增損有明昧故。四於見色聞聲不共因增上，非意識他識因故。鼻舌身根，光飾自身，如前二根；二於引護自身增上，由此三能用段食故；三於生鼻等三識及共相應法中增上；四於嗅香嘗味覺觸不共因增上。偈曰：於二二四根。釋曰：女根男根命根意根，於二於二隨一增上。女根男根於眾生差別及相貌不同增上。差別謂分別，男女相貌不同，謂乳等形狀、音聲威儀各異。復有餘師說：於染污清淨增上。何以故爾？自性黃門，故作黃門。及二根人，不護無間業，斷善根等不有守護，至果離欲亦不有。此二但於男女有。命根於聚同分相應及執持中增上，意根於託後有相應及隨從自在中增上。此中後有相應者，如經言：是時乾闥婆於二意中隨一現前，或與欲相應、或與瞋相應。隨從者如偈言：
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「意引將世間， 意轉令變異，
「意引將世間， 意轉令變異，
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是意根一法， 一切法隨行。」
是意根一法， 一切法隨行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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樂受等五根及信等八根增上云何？偈曰：五及八，於染污清淨。釋曰：次第應知彼增上。樂受等五根，於染污增上。欲等諸惑，於彼隨眼故。信等八根，於清淨增上。何以故？一切清淨皆由彼成故。有餘師說：樂受等於清淨亦有增上，由安樂故，心則得定。佛說：信以苦為資糧。復次有六喜等受，是出離所依。毘婆沙師作如此說。復有餘師說：不由眼耳二根引護自身，由先已知得離不安吉處故。此二但於識是增上，無有見色聞聲異於識，是故眼耳二根於不共因中不應更立增上，是故眼等不應有如此增上。若爾，彼增上云何？偈曰：得自塵增上，得一切六根。釋曰：眼等五根於得自塵中增上，意根於得一切塵中增上，是故此六一一皆立為根。若爾，諸塵於此中有增上，云何不立？為根無增上。何以故？為最勝主故名增上。眼於得色中為主最勝，是得一切色通因故。由其增損，識隨明昧故，色則不爾。反此二義故。如此乃至意根及法，應知亦爾。偈曰：女男性增上，從身立二根。釋曰：復從身根更立女男二根。此二與身根不異，是身根中有一分，於下門處次第得女男根名，於女男性為增上故。女男性謂女相聲行欲樂，是名女性。男相聲行欲樂，是名男性。由此身分二性得成就及可了別，於此二性是增上，故立為根。偈曰：住同分染污，於清淨增上，壽命及五受，信等立為根。釋曰：住聚同分中，壽命為增上，於染污五受為增上。云何如此？於樂受欲隨眠、於苦受瞋、於不樂不苦受無明。經中說如此。於清淨信等五為增上。云何如此？諸惑是彼所伏不能上起，聖道由彼引生，是故許立彼一一為根。偈曰：未知欲知、知、知已立根爾，至得後後道，涅槃等增上。釋曰：三中一一應立為根，為顯此義故言爾。未知欲知於至得知中增上，故立為根。知於至得知已中增上，知已於至得涅槃增上，故立為根。何以故？若人心未解脫，無得涅槃義。等言為顯別類義。何者別義？於見諦應除惑滅中，未知欲知根為增上。於修道應除惑滅中，知根為增上。於現世安樂住中，知已為增上，能證受解脫喜樂故。若由增上義立根，無明等惑亦應立為根。何以故？無明等諸分於行等中亦有增上，是故應立無明等為根。能言等亦爾，謂舌手脚穀道男女陰皆應立為根，於言說執捉離向棄捨戲樂中增上，是故應立為根。不可立為根。何以故？由根用如此。偈曰：心依此差別，其住及染污，資糧并清淨，如此量立根。釋曰：此中心依謂眼等六根，眾生類以六入為根本故。此六種依差別由女男二根，此一期住由命根，此染污由五受根，清淨資糧由信等五根。實清淨由三無流
樂受等五根及信等八根增上云何？偈曰：五及八，於染污清淨。釋曰：次第應知彼增上。樂受等五根，於染污增上。欲等諸惑，於彼隨眼故。信等八根，於清淨增上。何以故？一切清淨皆由彼成故。有餘師說：樂受等於清淨亦有增上，由安樂故，心則得定。佛說：信以苦為資糧。復次有六喜等受，是出離所依。毘婆沙師作如此說。復有餘師說：不由眼耳二根引護自身，由先已知得離不安吉處故。此二但於識是增上，無有見色聞聲異於識，是故眼耳二根於不共因中不應更立增上，是故眼等不應有如此增上。若爾，彼增上云何？偈曰：得自塵增上，得一切六根。釋曰：眼等五根於得自塵中增上，意根於得一切塵中增上，是故此六一一皆立為根。若爾，諸塵於此中有增上，云何不立？為根無增上。何以故？為最勝主故名增上。眼於得色中為主最勝，是得一切色通因故。由其增損，識隨明昧故，色則不爾。反此二義故。如此乃至意根及法，應知亦爾。偈曰：女男性增上，從身立二根。釋曰：復從身根更立女男二根。此二與身根不異，是身根中有一分，於下門處次第得女男根名，於女男性為增上故。女男性謂女相聲行欲樂，是名女性。男相聲行欲樂，是名男性。由此身分二性得成就及可了別，於此二性是增上，故立為根。偈曰：住同分染污，於清淨增上，壽命及五受，信等立為根。釋曰：住聚同分中，壽命為增上，於染污五受為增上。云何如此？於樂受欲隨眠、於苦受瞋、於不樂不苦受無明。經中說如此。於清淨信等五為增上。云何如此？諸惑是彼所伏不能上起，聖道由彼引生，是故許立彼一一為根。偈曰：未知欲知、知、知已立根爾，至得後後道，涅槃等增上。釋曰：三中一一應立為根，為顯此義故言爾。未知欲知於至得知中增上，故立為根。知於至得知已中增上，知已於至得涅槃增上，故立為根。何以故？若人心未解脫，無得涅槃義。等言為顯別類義。何者別義？於見諦應除惑滅中，未知欲知根為增上。於修道應除惑滅中，知根為增上。於現世安樂住中，知已為增上，能證受解脫喜樂故。若由增上義立根，無明等惑亦應立為根。何以故？無明等諸分於行等中亦有增上，是故應立無明等為根。能言等亦爾，謂舌手脚穀道男女陰皆應立為根，於言說執捉離向棄捨戲樂中增上，是故應立為根。不可立為根。何以故？由根用如此。偈曰：心依此差別，其住及染污，資糧并清淨，如此量立根。釋曰：此中心依謂眼等六根，眾生類以六入為根本故。此六種依差別由女男二根，此一期住由命根，此染污由五受根，清淨資糧由信等五根。實清淨由三無流
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根，是故不許立無明等為根。偈曰：復有生依生，生住生受用，立十四後八，約解脫立根。釋曰：復言為顯諸部別執。餘部說：生死依者，所謂六根。此依生由何法？由女男二根。此住由命根，隨命根相續故。受用由五受。為顯此義故，立十四根。依此四義，約解脫所餘亦立為根。信等五是解脫依，未知欲知是生，知是住，知已是受用，是故根量如此不增不減，是故次第亦爾不可顛倒。舌不可於言說中立為根。何以故？觀學勝能故。手脚不應於執捉及離向中立為根，無異故。此物由異相於餘處生，說名執捉及離向離手離脚。蛇等亦能執捉，能離向故。手脚於此二，不可立為根。穀道不可於棄捨立為根。重物在空中一切處落，又由風引故出。女男陰不可於戲樂中立為根，女男戲樂不由自陰成，互相發起故。喉齒眼臉節解於吞嚼開閉屈伸事中增上故，應立為根。一切因緣於其自事增上，皆應立為根。若不許如此舌等根義，此亦不成。此中眼根為初，男根為後，前已廣釋。命根是不相應行，於不相應法中當廣釋。信等五根於心法中當廣釋。樂受等、未知欲知等，今當釋之。即如次第釋。偈曰：苦根非所愛，身受。釋曰：非所愛謂能損惱由苦故。偈曰：樂根者，所愛。釋曰：樂根謂所愛身受，能為利益故。偈曰：第三定，心受名樂根。釋曰：於第三定是可愛受，依心地起名樂根。何以故？於第三定中無有身受，以無五識故。偈曰：此樂於餘處，喜根。釋曰：除第三定於餘處，謂欲界及初定二定中，若在心地，立名喜根。於第三定由離欲喜故，但成樂根，不成喜根。何以故？喜麁濁故，但得喜根名。偈曰：心地苦憂根。釋曰：非所愛受，若在心地名憂根。偈曰：捨根者。中。釋曰：非所愛、非非所愛，謂非樂非苦受，故名中立為捨根。此為是身受、為是心受？偈曰：二。釋曰：或身受或心受。何因為合此二受立為一根？偈曰：無別故。釋曰：心地苦樂多從分別生，身受則不爾，但隨塵生，於阿羅漢生亦如此，是故此二為根有差別。捨受者，若人不分別，由自性生，或在身或在心地，故合二為一根。身樂利益有異，心樂亦爾，苦亦如此。身苦損害有異，心苦亦爾。此分別於捨受中無對捨，無此分別故，是故不分為二根。偈曰：見修無學道，九三。釋曰：意樂喜捨、信等五，是九根於三道中說名三根，於見道中名未知欲知根，於修道中名知根，於無學道中名知已根。云何如此？於見道中為知所未曾知實境是故修行。於修道中無境先未曾知即方應知，是前所知今重知之，為除所餘煩惱故。於無學道中，已知如此知。復次能護已知故，說已知護。何
根，是故不許立無明等為根。偈曰：復有生依生，生住生受用，立十四後八，約解脫立根。釋曰：復言為顯諸部別執。餘部說：生死依者，所謂六根。此依生由何法？由女男二根。此住由命根，隨命根相續故。受用由五受。為顯此義故，立十四根。依此四義，約解脫所餘亦立為根。信等五是解脫依，未知欲知是生，知是住，知已是受用，是故根量如此不增不減，是故次第亦爾不可顛倒。舌不可於言說中立為根。何以故？觀學勝能故。手脚不應於執捉及離向中立為根，無異故。此物由異相於餘處生，說名執捉及離向離手離脚。蛇等亦能執捉，能離向故。手脚於此二，不可立為根。穀道不可於棄捨立為根。重物在空中一切處落，又由風引故出。女男陰不可於戲樂中立為根，女男戲樂不由自陰成，互相發起故。喉齒眼臉節解於吞嚼開閉屈伸事中增上故，應立為根。一切因緣於其自事增上，皆應立為根。若不許如此舌等根義，此亦不成。此中眼根為初，男根為後，前已廣釋。命根是不相應行，於不相應法中當廣釋。信等五根於心法中當廣釋。樂受等、未知欲知等，今當釋之。即如次第釋。偈曰：苦根非所愛，身受。釋曰：非所愛謂能損惱由苦故。偈曰：樂根者，所愛。釋曰：樂根謂所愛身受，能為利益故。偈曰：第三定，心受名樂根。釋曰：於第三定是可愛受，依心地起名樂根。何以故？於第三定中無有身受，以無五識故。偈曰：此樂於餘處，喜根。釋曰：除第三定於餘處，謂欲界及初定二定中，若在心地，立名喜根。於第三定由離欲喜故，但成樂根，不成喜根。何以故？喜麁濁故，但得喜根名。偈曰：心地苦憂根。釋曰：非所愛受，若在心地名憂根。偈曰：捨根者。中。釋曰：非所愛、非非所愛，謂非樂非苦受，故名中立為捨根。此為是身受、為是心受？偈曰：二。釋曰：或身受或心受。何因為合此二受立為一根？偈曰：無別故。釋曰：心地苦樂多從分別生，身受則不爾，但隨塵生，於阿羅漢生亦如此，是故此二為根有差別。捨受者，若人不分別，由自性生，或在身或在心地，故合二為一根。身樂利益有異，心樂亦爾，苦亦如此。身苦損害有異，心苦亦爾。此分別於捨受中無對捨，無此分別故，是故不分為二根。偈曰：見修無學道，九三。釋曰：意樂喜捨、信等五，是九根於三道中說名三根，於見道中名未知欲知根，於修道中名知根，於無學道中名知已根。云何如此？於見道中為知所未曾知實境是故修行。於修道中無境先未曾知即方應知，是前所知今重知之，為除所餘煩惱故。於無學道中，已知如此知。復次能護已知故，說已知護。何
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以故？由已得盡智、無生智故。苦我已離，不應更離。若人在此位所得根，或名已知知根、或名已知護根。釋體性已，根類差別今當說。幾根有流、幾根無流？如是等，此中是根無間已說，謂未知欲知等是根。偈曰：無垢三。釋曰：無流是無垢義，垢者是流別名故。偈曰：有色命二苦，有流。釋曰：有色七根、命根、苦根憂根，一向有流。何以故？眼等有色七根，色陰攝故，故是有流。偈曰：九二種。釋曰：意樂喜捨根及信等五根，此九根或有流或無流。有餘師說：信等一向無流。何以故？佛世尊說：若人一切種，無有信等五根，我說此人在正法外，住凡夫眾類中。此經不足為證依無流說。此經云何知佛世尊安立聖人已方說此經：若人一切種，無信等五根，廣說如經。凡夫有二種：一在正法內不斷善根、二在正法外斷善根。佛依此人故說此言。謂我說此人在正法外住凡夫眾類中。於經中佛說：有諸眾生，生於世間、長於世間，若利根、中根、軟根，未轉無上法輪時。是故知有有流信等五根。佛復於經中說：乃至我未如實知信等五根，集生及滅滋味過失及出離，我未能從此世間有天有梵，廣說如經。若諸法無流，無如此簡擇品類。幾根是果報？幾根非果報？一向是果報者，偈曰：命果報。釋曰：若爾，阿羅漢比丘引命行，令住此命行，亦是命根。是何法果報？於阿毘達磨藏中說：云何引命行？令住阿羅漢比丘，有聖如意成通慧，至得心自在位，或於大眾、或於一人，捨施若鉢若袈裟，或隨一沙門命資糧。因此發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感富樂，願此業熟生我壽命。是時此阿羅漢業應感富樂，轉生壽命。復有餘師執，殘業果報轉熟。彼說宿生所作業，有殘果報，由修習力引取受用。云何棄捨命行？如此捨施發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感壽命，願此業熟生我富樂，如彼欲樂。如此轉熟。大德瞿沙說：於自依止中，由定力引色界四大令現前，能隨順壽命，或相違四大。由如此方便，引命行令住及以棄捨，應如此成。諸阿羅漢有如此定自在力，由此力宿業所生諸根四大，引住時量皆悉迴轉。先未曾有三摩提引住時量，今則引接，是故如此壽命非果報。異此名果報。從問更起別問：阿羅漢人何因發願引命行令住？或為利益他？或為令正法久住？是諸阿羅漢已見自身壽命將盡，於此二中不見他有此能。復以何因棄捨壽命？於有命時，見利益他事少，自身疾苦所逼，如偈言：
以故？由已得盡智、無生智故。苦我已離，不應更離。若人在此位所得根，或名已知知根、或名已知護根。釋體性已，根類差別今當說。幾根有流、幾根無流？如是等，此中是根無間已說，謂未知欲知等是根。偈曰：無垢三。釋曰：無流是無垢義，垢者是流別名故。偈曰：有色命二苦，有流。釋曰：有色七根、命根、苦根憂根，一向有流。何以故？眼等有色七根，色陰攝故，故是有流。偈曰：九二種。釋曰：意樂喜捨根及信等五根，此九根或有流或無流。有餘師說：信等一向無流。何以故？佛世尊說：若人一切種，無有信等五根，我說此人在正法外，住凡夫眾類中。此經不足為證依無流說。此經云何知佛世尊安立聖人已方說此經：若人一切種，無信等五根，廣說如經。凡夫有二種：一在正法內不斷善根、二在正法外斷善根。佛依此人故說此言。謂我說此人在正法外住凡夫眾類中。於經中佛說：有諸眾生，生於世間、長於世間，若利根、中根、軟根，未轉無上法輪時。是故知有有流信等五根。佛復於經中說：乃至我未如實知信等五根，集生及滅滋味過失及出離，我未能從此世間有天有梵，廣說如經。若諸法無流，無如此簡擇品類。幾根是果報？幾根非果報？一向是果報者，偈曰：命果報。釋曰：若爾，阿羅漢比丘引命行，令住此命行，亦是命根。是何法果報？於阿毘達磨藏中說：云何引命行？令住阿羅漢比丘，有聖如意成通慧，至得心自在位，或於大眾、或於一人，捨施若鉢若袈裟，或隨一沙門命資糧。因此發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感富樂，願此業熟生我壽命。是時此阿羅漢業應感富樂，轉生壽命。復有餘師執，殘業果報轉熟。彼說宿生所作業，有殘果報，由修習力引取受用。云何棄捨命行？如此捨施發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感壽命，願此業熟生我富樂，如彼欲樂。如此轉熟。大德瞿沙說：於自依止中，由定力引色界四大令現前，能隨順壽命，或相違四大。由如此方便，引命行令住及以棄捨，應如此成。諸阿羅漢有如此定自在力，由此力宿業所生諸根四大，引住時量皆悉迴轉。先未曾有三摩提引住時量，今則引接，是故如此壽命非果報。異此名果報。從問更起別問：阿羅漢人何因發願引命行令住？或為利益他？或為令正法久住？是諸阿羅漢已見自身壽命將盡，於此二中不見他有此能。復以何因棄捨壽命？於有命時，見利益他事少，自身疾苦所逼，如偈言：
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「修梵行已竟， 聖道已善修，
「修梵行已竟， 聖道已善修，
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由捨命歡喜， 如人病得差。」
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若爾，此引壽行命住及棄捨，應知何處何人能為此事？於人道中於三洲，於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提。何以故？此人於諸定有自在，其相續非惑所熏。經中說：世尊願留諸命行、捨諸壽行。命壽二行差別云何？餘師說：無有差別。云何知？經中說：何者為命根？謂三界壽。復有餘師說：宿業果報名壽行，現世業果名命行。復有師說：若由此得住聚同分中名壽行，若由此得暫時住名命行。諸言者，由願留多壽命行生起故。何以故？於一剎那生起無願留能故。復有餘師說：無有一物名壽命得暫時住，為顯此義故有諸言。復有餘師說：於多行中假立壽命名，無別一物名壽命。若不爾，佛不應說行。問：云何世尊捨棄壽行願留命行？為顯於死有自在故棄捨，為顯於壽命有自在故願留。云何但三月不過？受化弟子利益事畢竟故。復次世尊建立義言，若比丘修習數行四如意足，若欲住可得一劫、或過一劫。為顯所建立義故，留捨命壽。毘婆沙師說：於五陰及死，為顯自勝能故，先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能。隨應論且止，所依本義今應說。偈曰：十二二種。釋曰：何者為十二？偈曰：除後八，及憂根。釋曰：又除命根，所餘十二有二種，有是果報、有非果報。此中眼等七根，若是增長果，非果報，所餘皆是果報。意苦樂喜捨根，若善若染污，非果報，若威儀、工巧、變化相應，亦非果報，所餘是果報。除命根及眼等十二根，所餘非果報，此義至得成。若憂根非果報，此經云何將？經言：有業於喜受好，有業於憂受好，有業於捨受好。依相應好，故說此言。若業與憂受相應，名於憂受好。譬如觸與樂受相應，說觸於樂受好。若爾，業於喜受捨受好，亦應成如此。如汝所欲，我亦許之，於相應無失，於果報亦無失。若爾，由無能故皆許如此，有何別道理能立憂非果報？憂受由分別差別所生，及分別所息，果報則不然。若爾，於喜受亦應然，不應立喜為果報。若憂是果報，作無間業人因無間業生憂受故，此業應熟。喜亦應爾，若喜是果報，作福業人因福業生喜受故，是福業應熟。是義不然。復有別證，諸離欲人無憂受故，果報則不爾。諸離欲人亦無無記喜根。若爾，果報有何相？隨其相，若有宿業應位。雖復如此，喜根可有殘果報，憂根則無，餘一切種不行起故。故毘婆沙師說：憂非果報，以命根為第八，於善道中善業果報，於惡道中惡業果報，意根於二道二業果報。樂喜捨三根是善業果報，苦根是惡業果報。於善道二根人由惡業得。如此位此論已說，所餘應說。幾根有果報？幾根無果報？此中憂根，於前無間已說。偈曰
若爾，此引壽行命住及棄捨，應知何處何人能為此事？於人道中於三洲，於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提。何以故？此人於諸定有自在，其相續非惑所熏。經中說：世尊願留諸命行、捨諸壽行。命壽二行差別云何？餘師說：無有差別。云何知？經中說：何者為命根？謂三界壽。復有餘師說：宿業果報名壽行，現世業果名命行。復有師說：若由此得住聚同分中名壽行，若由此得暫時住名命行。諸言者，由願留多壽命行生起故。何以故？於一剎那生起無願留能故。復有餘師說：無有一物名壽命得暫時住，為顯此義故有諸言。復有餘師說：於多行中假立壽命名，無別一物名壽命。若不爾，佛不應說行。問：云何世尊捨棄壽行願留命行？為顯於死有自在故棄捨，為顯於壽命有自在故願留。云何但三月不過？受化弟子利益事畢竟故。復次世尊建立義言，若比丘修習數行四如意足，若欲住可得一劫、或過一劫。為顯所建立義故，留捨命壽。毘婆沙師說：於五陰及死，為顯自勝能故，先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能。隨應論且止，所依本義今應說。偈曰：十二二種。釋曰：何者為十二？偈曰：除後八，及憂根。釋曰：又除命根，所餘十二有二種，有是果報、有非果報。此中眼等七根，若是增長果，非果報，所餘皆是果報。意苦樂喜捨根，若善若染污，非果報，若威儀、工巧、變化相應，亦非果報，所餘是果報。除命根及眼等十二根，所餘非果報，此義至得成。若憂根非果報，此經云何將？經言：有業於喜受好，有業於憂受好，有業於捨受好。依相應好，故說此言。若業與憂受相應，名於憂受好。譬如觸與樂受相應，說觸於樂受好。若爾，業於喜受捨受好，亦應成如此。如汝所欲，我亦許之，於相應無失，於果報亦無失。若爾，由無能故皆許如此，有何別道理能立憂非果報？憂受由分別差別所生，及分別所息，果報則不然。若爾，於喜受亦應然，不應立喜為果報。若憂是果報，作無間業人因無間業生憂受故，此業應熟。喜亦應爾，若喜是果報，作福業人因福業生喜受故，是福業應熟。是義不然。復有別證，諸離欲人無憂受故，果報則不爾。諸離欲人亦無無記喜根。若爾，果報有何相？隨其相，若有宿業應位。雖復如此，喜根可有殘果報，憂根則無，餘一切種不行起故。故毘婆沙師說：憂非果報，以命根為第八，於善道中善業果報，於惡道中惡業果報，意根於二道二業果報。樂喜捨三根是善業果報，苦根是惡業果報。於善道二根人由惡業得。如此位此論已說，所餘應說。幾根有果報？幾根無果報？此中憂根，於前無間已說。偈曰
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：一定有報。釋曰：此一憂根有果報。定言為決。憂根異於餘法，此根無無記亦無無流，在散動地故，是故憂根無無果報。偈曰：十，二種。釋曰：二種，謂有報、無報。何者為十？偈曰：意餘受信等。釋曰：餘受者，應知異憂根、信精進念定慧根。此中意樂喜捨，若是惡若善有流則有果報，苦根若善若惡有果報，若無記無果報。信等五根若有流有果報，無流無果報。所餘無果報，義至自成。幾根是善？幾根是惡？幾根無記？此中若一向善，偈曰：八根善。釋曰：信等五、未知欲知等三。偈曰：二種憂。釋曰：或善或惡。偈曰：意及餘受，三種。釋曰：此五根有三種，善、惡、無記。偈曰：餘一種。釋曰：何者為餘？眼根為第一，命根為第八，此八一向無記。
：一定有報。釋曰：此一憂根有果報。定言為決。憂根異於餘法，此根無無記亦無無流，在散動地故，是故憂根無無果報。偈曰：十，二種。釋曰：二種，謂有報、無報。何者為十？偈曰：意餘受信等。釋曰：餘受者，應知異憂根、信精進念定慧根。此中意樂喜捨，若是惡若善有流則有果報，苦根若善若惡有果報，若無記無果報。信等五根若有流有果報，無流無果報。所餘無果報，義至自成。幾根是善？幾根是惡？幾根無記？此中若一向善，偈曰：八根善。釋曰：信等五、未知欲知等三。偈曰：二種憂。釋曰：或善或惡。偈曰：意及餘受，三種。釋曰：此五根有三種，善、惡、無記。偈曰：餘一種。釋曰：何者為餘？眼根為第一，命根為第八，此八一向無記。
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何根何界相應？於二十二根中，偈曰：欲界有除淨。釋曰：於欲界相應相應知，除一向無流未知欲知等三根。何以故？此三決定非三界相應故。偈曰：色有除女男，二苦。釋曰：如前除無流，二苦謂苦憂二根，於色界人離欲婬欲法故、又令依止非可愛故，是故彼無女男二根。若爾，云何說彼為丈夫？何處說？如經言：無處無理女人作梵，有處有理丈夫作梵。於彼別有丈夫相，於欲界但是丈夫所得。於彼無苦根，依止淨妙故。又無惡業故，亦無憂根，奢摩他軟滑相續故。又無限類境界故。偈曰：無色有，除二樂及色。釋曰：除女男二根，除二苦根及無流根，所餘幾根？意命捨、信等五根。如此多根，應知於無色界相應，無餘根。幾根見諦滅？幾根修道滅？幾根非所滅？偈曰：意三受三種。釋曰：何者三受？樂、喜、捨根。偈曰：見修滅憂根。釋曰：憂根二道滅，見道、修道所滅故。偈曰：九修道滅。釋曰：眼根為第一，命根為第八，及苦根由修道滅。偈曰：五或非滅。釋曰：信等五根，或修道滅、或非所滅，有有流、無流故。偈曰：三非。釋曰：未知欲知等三根，非見道修道所滅，以無流故。無過失法，不可除故。
何根何界相應？於二十二根中，偈曰：欲界有除淨。釋曰：於欲界相應相應知，除一向無流未知欲知等三根。何以故？此三決定非三界相應故。偈曰：色有除女男，二苦。釋曰：如前除無流，二苦謂苦憂二根，於色界人離欲婬欲法故、又令依止非可愛故，是故彼無女男二根。若爾，云何說彼為丈夫？何處說？如經言：無處無理女人作梵，有處有理丈夫作梵。於彼別有丈夫相，於欲界但是丈夫所得。於彼無苦根，依止淨妙故。又無惡業故，亦無憂根，奢摩他軟滑相續故。又無限類境界故。偈曰：無色有，除二樂及色。釋曰：除女男二根，除二苦根及無流根，所餘幾根？意命捨、信等五根。如此多根，應知於無色界相應，無餘根。幾根見諦滅？幾根修道滅？幾根非所滅？偈曰：意三受三種。釋曰：何者三受？樂、喜、捨根。偈曰：見修滅憂根。釋曰：憂根二道滅，見道、修道所滅故。偈曰：九修道滅。釋曰：眼根為第一，命根為第八，及苦根由修道滅。偈曰：五或非滅。釋曰：信等五根，或修道滅、或非所滅，有有流、無流故。偈曰：三非。釋曰：未知欲知等三根，非見道修道所滅，以無流故。無過失法，不可除故。
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說諸根品類差別已。諸根至得今當說。幾根於何界果報先所得？偈曰：欲中初得二果報。釋曰：身根命根是果報故，正託胎時先得此二。偈曰：非化生。釋曰：四生中由除化生，胎、卵、濕三生應知已許。云何不說意捨二根；正受生時，此二根必是染污故。若化生初得果報有幾根？偈曰：彼得六。釋曰：若彼無女男根，如劫初生。何者為六？眼耳鼻舌身命根。偈曰：七。釋曰：若彼生一根，如於天等生。偈曰：八。釋曰：若彼生二根。化生人可有二根耶？若於惡道可有，於欲界初得如此，於色界無色界云何？偈曰：色中六。釋曰：由欲勝故名欲界，或但名欲。由色勝故名色界，或但名色。經中說：是寂靜解脫過於色非色。於色界中初所得果報有六根，彼根同欲界，無二根化生所得。偈曰：餘一。釋曰：無色界異色界故名餘，由三摩跋提異故、由生勝故。此中初得果報，但有一命根，餘根則非。說至得已，棄捨今當說。於何界正死棄捨幾根？偈曰：正死人棄捨，於無色命、意、捨根。釋曰：若人在無色界正死，於最後心棄捨命、意、捨三根。偈曰：於色八。釋曰：若人在色界正死，於最後心棄捨八根，三如前，又眼等五根。何以故？一切化生眾生，具根受生、具根死墮故。偈曰：欲界十九八。釋曰：若人在欲界正死，於最後心，若具二根人棄捨十根，八如前，又女男根。若一根人則棄捨九根。若無根人但捨八根。若一時死，道理則然。偈曰：次第死捨四。釋曰：若人次第死，於最後心一時棄捨四根，謂身、命、意、捨根。何以故？此四無相離盡故。若染污心及無記心死，應知道理如此。若人於善心死，是時偈曰：於善諸處五。釋曰：若人於善心死，一切處如前說，若棄捨根復捨信等五根。何以故？此信等五根於善心必具足生。如此於無色界棄捨八根，於色界棄捨十三根。如此依前次第應更廣數。於根伽蘭他中，簡擇一切根法，應如此知。復次何沙門若果？由幾根能得？偈曰：九得邊二果。釋曰：由九根至得前後際沙門若果。何者為邊？須陀洹果及阿羅漢果，前後際所得故。幾果在中際？斯陀含果、阿那含果。此中須陀洹果信等，除知已根并意根捨根，由此九根得前際果。未知欲知根在次第道，知根在解脫道，由此二根得須陀洹果，次第能引擇滅至得及能作彼依止故。復有阿羅漢果信等，除未知欲知根、意根，樂、喜、捨根中隨一，由此九根得後際果。偈曰：七八九中二。釋曰：斯陀含果、阿那含果，觀前後故名中。此二果一一至得，由七八九根。云何如此？斯陀含果，若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，信等五根并捨意
說諸根品類差別已。諸根至得今當說。幾根於何界果報先所得？偈曰：欲中初得二果報。釋曰：身根命根是果報故，正託胎時先得此二。偈曰：非化生。釋曰：四生中由除化生，胎、卵、濕三生應知已許。云何不說意捨二根；正受生時，此二根必是染污故。若化生初得果報有幾根？偈曰：彼得六。釋曰：若彼無女男根，如劫初生。何者為六？眼耳鼻舌身命根。偈曰：七。釋曰：若彼生一根，如於天等生。偈曰：八。釋曰：若彼生二根。化生人可有二根耶？若於惡道可有，於欲界初得如此，於色界無色界云何？偈曰：色中六。釋曰：由欲勝故名欲界，或但名欲。由色勝故名色界，或但名色。經中說：是寂靜解脫過於色非色。於色界中初所得果報有六根，彼根同欲界，無二根化生所得。偈曰：餘一。釋曰：無色界異色界故名餘，由三摩跋提異故、由生勝故。此中初得果報，但有一命根，餘根則非。說至得已，棄捨今當說。於何界正死棄捨幾根？偈曰：正死人棄捨，於無色命、意、捨根。釋曰：若人在無色界正死，於最後心棄捨命、意、捨三根。偈曰：於色八。釋曰：若人在色界正死，於最後心棄捨八根，三如前，又眼等五根。何以故？一切化生眾生，具根受生、具根死墮故。偈曰：欲界十九八。釋曰：若人在欲界正死，於最後心，若具二根人棄捨十根，八如前，又女男根。若一根人則棄捨九根。若無根人但捨八根。若一時死，道理則然。偈曰：次第死捨四。釋曰：若人次第死，於最後心一時棄捨四根，謂身、命、意、捨根。何以故？此四無相離盡故。若染污心及無記心死，應知道理如此。若人於善心死，是時偈曰：於善諸處五。釋曰：若人於善心死，一切處如前說，若棄捨根復捨信等五根。何以故？此信等五根於善心必具足生。如此於無色界棄捨八根，於色界棄捨十三根。如此依前次第應更廣數。於根伽蘭他中，簡擇一切根法，應如此知。復次何沙門若果？由幾根能得？偈曰：九得邊二果。釋曰：由九根至得前後際沙門若果。何者為邊？須陀洹果及阿羅漢果，前後際所得故。幾果在中際？斯陀含果、阿那含果。此中須陀洹果信等，除知已根并意根捨根，由此九根得前際果。未知欲知根在次第道，知根在解脫道，由此二根得須陀洹果，次第能引擇滅至得及能作彼依止故。復有阿羅漢果信等，除未知欲知根、意根，樂、喜、捨根中隨一，由此九根得後際果。偈曰：七八九中二。釋曰：斯陀含果、阿那含果，觀前後故名中。此二果一一至得，由七八九根。云何如此？斯陀含果，若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，信等五根并捨意
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二根。若依出世道，此果由八根得，七如前，知根為第八。若先多離欲人方得此果，由九根得。如得須陀洹果，阿那含果若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，如前所說。得斯陀含果，若依出世道，此果由八根得，亦如前所說。得斯陀含果，若先已離欲人方得此果，由九根得，亦如前所說。得斯陀含果，此果與前果有異，謂樂、喜、捨隨一根相應，由依止差別故。若次第修人，於第九解脫道。若入根本定，依世間道，是時由八根得阿那含果。何以故？於第九解脫道中喜根為第八，於次第道則用捨根定，由此二根得阿那含果。若人依出世道，入第九解脫道，是人則由九根得阿那含果，此中知根為第九。若爾，阿毘達磨藏中云何說如此？彼藏中說：由幾根能得阿羅漢果？彼中答由十一根。云何此中說由九根得？定由九根。偈曰：十一得羅漢，說依一人成。釋曰：有如此道理，是一人已退，已退由樂喜捨根更得阿羅漢果，是故說由十一根。無有是處、樂受等三根於一時中俱得生。云何於阿那含人不論如此義？此阿那含不得如此。何以故？無先已退後時由樂根更證本果故。復次若先離欲人無退墮義，此人離欲二道所證故。此義應當思量：與何根共相應？有幾根必定共相應？此中偈曰：捨命意相應，必與三相應。釋曰：若人與捨等根隨一相應，此人必與三根相應。三根者，謂捨命意。何以故？此三更互無離相應故。與餘根相應則不定，或相應或不相應。此中生無色界人，與眼耳鼻舌根不相應，於欲界亦爾。謂若人未得及已失，生無色界人，與身根不相應。生色無色界人，與女根不相應，於欲界亦爾。謂若未得及已失，與男根亦爾。若凡夫人生第四定第二定處及無色界，與樂根不相應。若凡夫生第三定第四定及無色界，與喜根不相應。若凡夫生色無色界，與苦根不相應。若離欲人，與憂根不相應。若斷善根人，與信等根不相應。凡夫及至得果人，與未知欲知根不相應。凡夫及見道人無學道人，與知根不相應。凡夫及有學人，與知已根不相應。於非遮位中如前所說，應知與餘根相應。偈曰：與四有樂身。釋曰：若人與樂根相應，此人必與四根相應，謂捨等三根及樂根。若人與身根相應，此人必與四根相應，三如前并身根。偈曰：與五有眼等。釋曰：若人與眼根相應，此人必與五根相應，謂捨命意身及眼根。與耳鼻舌相應，應知亦爾。偈曰：有喜亦。釋曰：若人與喜根相應，此人必與五根相應，謂捨命意樂及喜根。若人生第二定未得第三定，與何樂根相應？與第三定染污樂根相應，偈曰：有苦與七。釋曰：若人與苦根相應，此人必與七根
二根。若依出世道，此果由八根得，七如前，知根為第八。若先多離欲人方得此果，由九根得。如得須陀洹果，阿那含果若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，如前所說。得斯陀含果，若依出世道，此果由八根得，亦如前所說。得斯陀含果，若先已離欲人方得此果，由九根得，亦如前所說。得斯陀含果，此果與前果有異，謂樂、喜、捨隨一根相應，由依止差別故。若次第修人，於第九解脫道。若入根本定，依世間道，是時由八根得阿那含果。何以故？於第九解脫道中喜根為第八，於次第道則用捨根定，由此二根得阿那含果。若人依出世道，入第九解脫道，是人則由九根得阿那含果，此中知根為第九。若爾，阿毘達磨藏中云何說如此？彼藏中說：由幾根能得阿羅漢果？彼中答由十一根。云何此中說由九根得？定由九根。偈曰：十一得羅漢，說依一人成。釋曰：有如此道理，是一人已退，已退由樂喜捨根更得阿羅漢果，是故說由十一根。無有是處、樂受等三根於一時中俱得生。云何於阿那含人不論如此義？此阿那含不得如此。何以故？無先已退後時由樂根更證本果故。復次若先離欲人無退墮義，此人離欲二道所證故。此義應當思量：與何根共相應？有幾根必定共相應？此中偈曰：捨命意相應，必與三相應。釋曰：若人與捨等根隨一相應，此人必與三根相應。三根者，謂捨命意。何以故？此三更互無離相應故。與餘根相應則不定，或相應或不相應。此中生無色界人，與眼耳鼻舌根不相應，於欲界亦爾。謂若人未得及已失，生無色界人，與身根不相應。生色無色界人，與女根不相應，於欲界亦爾。謂若未得及已失，與男根亦爾。若凡夫人生第四定第二定處及無色界，與樂根不相應。若凡夫生第三定第四定及無色界，與喜根不相應。若凡夫生色無色界，與苦根不相應。若離欲人，與憂根不相應。若斷善根人，與信等根不相應。凡夫及至得果人，與未知欲知根不相應。凡夫及見道人無學道人，與知根不相應。凡夫及有學人，與知已根不相應。於非遮位中如前所說，應知與餘根相應。偈曰：與四有樂身。釋曰：若人與樂根相應，此人必與四根相應，謂捨等三根及樂根。若人與身根相應，此人必與四根相應，三如前并身根。偈曰：與五有眼等。釋曰：若人與眼根相應，此人必與五根相應，謂捨命意身及眼根。與耳鼻舌相應，應知亦爾。偈曰：有喜亦。釋曰：若人與喜根相應，此人必與五根相應，謂捨命意樂及喜根。若人生第二定未得第三定，與何樂根相應？與第三定染污樂根相應，偈曰：有苦與七。釋曰：若人與苦根相應，此人必與七根
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相應，謂身命意及餘四受相應。偈曰：有女等與八。釋曰：若人與女根相應，此人必與八根相應，七如前，及女根。等言七者，攝男根。憂根及信等根，若人得如此根，隨一一皆與八根相應，七如前，男根為第八。若人與憂根相應，七如前，憂根為第八。若人與信等根相應，此人必與信等五根，及與捨命意根相應。偈曰：與十一，有知知已根。釋曰：若人與知根相應，此人必與十一根相應，謂樂喜捨命意五根，又信等五根，知根為第十一。與知已根相應亦爾，十根如前，知已根為第十一。偈曰：未知欲知根，與十三相應。釋曰：何者為十三？謂意命身根女男根隨一，及三受根、信等五根，未知欲知根為第十三。復次若人與極少根相應，與幾根相應？偈曰：極少無善八，受意身命應。釋曰：若人斷善根，說名無善，極少與八根相應，謂五受根及身意命根。如斷善根人，與極少根相應。偈曰：凡夫無色爾。釋曰：若凡夫生無色界，與八根相應。偈曰：捨命意信等。釋曰：捨命意三根及信等五根，信等一向善故。除斷善根人，一切處皆通。若爾，未知欲知等根，於彼亦應立。此難不然，由立八根故、依凡夫故。若人極多與幾根相應？偈曰：極多與十九，離三無流根，二根。釋曰：除三無流根，若人具女男根及具餘根，則與十九根相應。復有何別人與極多根相應？偈曰：有欲聖。釋曰：若未離欲有學聖人，若與極多根相應，亦與十九根相應。偈曰：一根除二淨。釋曰：除一根及除二無流根，謂除知已根，前二隨除一根。諸根由分別界差別義，所引來依廣分別義已說。
相應，謂身命意及餘四受相應。偈曰：有女等與八。釋曰：若人與女根相應，此人必與八根相應，七如前，及女根。等言七者，攝男根。憂根及信等根，若人得如此根，隨一一皆與八根相應，七如前，男根為第八。若人與憂根相應，七如前，憂根為第八。若人與信等根相應，此人必與信等五根，及與捨命意根相應。偈曰：與十一，有知知已根。釋曰：若人與知根相應，此人必與十一根相應，謂樂喜捨命意五根，又信等五根，知根為第十一。與知已根相應亦爾，十根如前，知已根為第十一。偈曰：未知欲知根，與十三相應。釋曰：何者為十三？謂意命身根女男根隨一，及三受根、信等五根，未知欲知根為第十三。復次若人與極少根相應，與幾根相應？偈曰：極少無善八，受意身命應。釋曰：若人斷善根，說名無善，極少與八根相應，謂五受根及身意命根。如斷善根人，與極少根相應。偈曰：凡夫無色爾。釋曰：若凡夫生無色界，與八根相應。偈曰：捨命意信等。釋曰：捨命意三根及信等五根，信等一向善故。除斷善根人，一切處皆通。若爾，未知欲知等根，於彼亦應立。此難不然，由立八根故、依凡夫故。若人極多與幾根相應？偈曰：極多與十九，離三無流根，二根。釋曰：除三無流根，若人具女男根及具餘根，則與十九根相應。復有何別人與極多根相應？偈曰：有欲聖。釋曰：若未離欲有學聖人，若與極多根相應，亦與十九根相應。偈曰：一根除二淨。釋曰：除一根及除二無流根，謂除知已根，前二隨除一根。諸根由分別界差別義，所引來依廣分別義已說。
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阿毘達磨俱舍釋論卷第二
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