阿毘達磨俱舍釋論卷第二婆藪盤豆造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍釋論卷第二婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋論中分別界品之二

於十八界中，何法能斫、何法所斫？何法能燒、何法所燒？何法能稱、何法所稱？偈曰：能斫及所斫，謂是外四界。釋曰：色香味觸名斧名薪，即是能斫所斫。何法名斫？聚流相應生，斷隔其生起名斫。身根等非所斫，若斫則無餘，不可令二故。何以故？諸根若分為多，則不成根，所斫諸分非根故。亦非能斫，如寶光清淨故。如能斫所斫，唯外四界。偈曰：所燒所稱爾。釋曰：唯外四界是所燒是所稱，非諸根。何以故？微細清淨故，猶如光明。聲亦爾，自性斷故。偈曰：爭能燒所稱。釋曰：有諸師說：外四界是能燒、是所稱。有諸師說：於中唯火大能燒、唯重觸是所稱。幾界從果報生？幾界從增長生？幾界從等流生？幾界有實物？幾界唯一剎那生？偈曰：果報增長生五內。釋曰：五內界，謂眼等五根，從果報及增長生，不從等流生，離果報、增長無別等流故。此中從果報因生，名果報生，除中間因名故，譬如牛車。復次是業至果報熟時，說名果報。正能熟故、從此生故，說果報生果者名熟。復次於因可立果名，如果中立因名。如經言：此六種觸入，應知是宿業。飲食將養寢臥，三摩提等勝緣所資益，名增長生。有餘師說：由梵行故增長。此言不然。何以故？梵行但不為損，無有益義。於果報相續增長相續能為護持，猶如外城防守內城。聲界或增長生或等流生。偈曰：聲非報。釋曰：云何不從果報生？隨欲生故。若爾，於《假名論》中云何說：由永離惡口、善修不惡口戒故，得梵音大人相生。餘師說：聲屬第三傳，從業生霜佉四大，從霜佉四大生聲。復有餘師說：聲屬第五傳，從業生果報四大，從果報四大生增長四大，從增長四大生等流四大，從等流四大生聲。若爾，身受從業所生四大生，不應成果報。若受如聲，則違道理。偈曰：八種無礙界，流生果報生。釋曰：何者為八？七識界及法界，是等流所生，從同類因及遍行因所生故。果報生者，謂從果報因生。此八界無增長生，無礙法無增長故。偈曰：餘三。釋曰：餘四界，謂色香味觸，或果報生、或增長生、或等流生。偈曰：一有物。釋曰：是無為法有貞實故成物，此於法界中有故，唯一法界有物。偈曰：後三一剎那。釋曰：意界、法界、意識界，由文句次第，故言後三。此三於初無流，苦法忍一剎那中非等流生，故言一剎那。此中苦法忍相應心，謂意界意識界，與彼共生相應法。應簡擇此義。若人不與眼界相應，後至得相應，為與眼識界相應不？若人與眼識界相應，為與眼界相應不？偈曰：眼根與識界，獨俱得復有。釋曰：獨得者，有與眼界相應不與眼識相應，如人於欲界中次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十八界中，何法能斫、何法所斫？何法能燒、何法所燒？何法能稱、何法所稱？偈曰：能斫及所斫，謂是外四界。釋曰：色香味觸名斧名薪，即是能斫所斫。何法名斫？聚流相應生，斷隔其生起名斫。身根等非所斫，若斫則無餘，不可令二故。何以故？諸根若分為多，則不成根，所斫諸分非根故。亦非能斫，如寶光清淨故。如能斫所斫，唯外四界。偈曰：所燒所稱爾。釋曰：唯外四界是所燒是所稱，非諸根。何以故？微細清淨故，猶如光明。聲亦爾，自性斷故。偈曰：爭能燒所稱。釋曰：有諸師說：外四界是能燒、是所稱。有諸師說：於中唯火大能燒、唯重觸是所稱。幾界從果報生？幾界從增長生？幾界從等流生？幾界有實物？幾界唯一剎那生？偈曰：果報增長生五內。釋曰：五內界，謂眼等五根，從果報及增長生，不從等流生，離果報、增長無別等流故。此中從果報因生，名果報生，除中間因名故，譬如牛車。復次是業至果報熟時，說名果報。正能熟故、從此生故，說果報生果者名熟。復次於因可立果名，如果中立因名。如經言：此六種觸入，應知是宿業。飲食將養寢臥，三摩提等勝緣所資益，名增長生。有餘師說：由梵行故增長。此言不然。何以故？梵行但不為損，無有益義。於果報相續增長相續能為護持，猶如外城防守內城。聲界或增長生或等流生。偈曰：聲非報。釋曰：云何不從果報生？隨欲生故。若爾，於《假名論》中云何說：由永離惡口、善修不惡口戒故，得梵音大人相生。餘師說：聲屬第三傳，從業生霜佉四大，從霜佉四大生聲。復有餘師說：聲屬第五傳，從業生果報四大，從果報四大生增長四大，從增長四大生等流四大，從等流四大生聲。若爾，身受從業所生四大生，不應成果報。若受如聲，則違道理。偈曰：八種無礙界，流生果報生。釋曰：何者為八？七識界及法界，是等流所生，從同類因及遍行因所生故。果報生者，謂從果報因生。此八界無增長生，無礙法無增長故。偈曰：餘三。釋曰：餘四界，謂色香味觸，或果報生、或增長生、或等流生。偈曰：一有物。釋曰：是無為法有貞實故成物，此於法界中有故，唯一法界有物。偈曰：後三一剎那。釋曰：意界、法界、意識界，由文句次第，故言後三。此三於初無流，苦法忍一剎那中非等流生，故言一剎那。此中苦法忍相應心，謂意界意識界，與彼共生相應法。應簡擇此義。若人不與眼界相應，後至得相應，為與眼識界相應不？若人與眼識界相應，為與眼界相應不？偈曰：眼根與識界，獨俱得復有。釋曰：獨得者，有與眼界相應不與眼識相應，如人於欲界中次

第至得眼根，或從無色界墮於第二定等中生。有與眼識相應不與眼界相應，如人已生第二定已，引眼識現前，從彼退於下界生。或俱得者，有與眼界眼識界一時相應，如人從無色界墮生欲界，或生初定。或俱不得者，除前三句。若人與眼界相應，為與眼識界相應不？有四句。第一句者，若人於第二定等中已受生，不引眼識令現前。第二句者，若人於欲界未得眼根，及已失眼根。第三句者，若人於欲界已得眼根不失，或生初定二定等中正見色。第四句者，除前三句。眼界與色界，眼識界與色界，至得句義，應如此思量，為引如此思量故言。復有幾界為我依？幾界為我依外？偈曰：十二界我依。釋曰：何者十二？偈曰：除色等。釋曰：六識、六根，此十二界名我依，色等六塵界名外。我既是無，云何說我依及我依外？我慢依止故，假說心為我。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第至得眼根，或從無色界墮於第二定等中生。有與眼識相應不與眼界相應，如人已生第二定已，引眼識現前，從彼退於下界生。或俱得者，有與眼界眼識界一時相應，如人從無色界墮生欲界，或生初定。或俱不得者，除前三句。若人與眼界相應，為與眼識界相應不？有四句。第一句者，若人於第二定等中已受生，不引眼識令現前。第二句者，若人於欲界未得眼根，及已失眼根。第三句者，若人於欲界已得眼根不失，或生初定二定等中正見色。第四句者，除前三句。眼界與色界，眼識界與色界，至得句義，應如此思量，為引如此思量故言。復有幾界為我依？幾界為我依外？偈曰：十二界我依。釋曰：何者十二？偈曰：除色等。釋曰：六識、六根，此十二界名我依，色等六塵界名外。我既是無，云何說我依及我依外？我慢依止故，假說心為我。如偈言：

「我是我善依， 異此何勝依？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我是我善依， 異此何勝依？

若我好調伏， 智人得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我好調伏， 智人得解脫。」

有餘處佛世尊說：唯調伏心。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘處佛世尊說：唯調伏心。如偈言：

「調伏心最勝， 心調引樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「調伏心最勝， 心調引樂故。」

是心世間說為我，眼等為此依止及親近故，是故說眼等名我，依色等為境界故稱外。若爾，六識界應不成我依。何以故？六識未至意界位，不得為心依。是時若作意界，即六識作非餘，故六識不離意界體。若不爾，意界唯過去，非未來現在，彼部許十八界有三世故。若未來現在識無意界體相，於過去中亦不可立為意界。何以故？相於三世無不定義故。幾界有等分？幾界非等分？若一向有等分？偈曰：法界等分。釋曰：是塵於識定為境。若識於中已生及定生為法，是塵說名等分。無一法界此中無邊意識非已生非應生。何以故？一切聖人心緣法界必如此生，謂一切法無我，此心離自性及共有法。餘一切法悉為境界，此剎那心，於第二剎那心皆成境界。於二剎那中，一切法皆成境界，是故法界恒是等分。偈曰：非等分餘。釋曰：除法界所餘界，非等分亦有等分。何法名非等分？偈曰：不作自事。釋曰：義至已說。若作自事名有等分。若眼界已見色正見色當見色，說名有等分，乃至意界亦爾。由於塵自功能立名等分。罽賓國師說：非等分眼有四種，若眼根不見色、已滅、正滅、當滅，無生為法。西方諸師說：有五種無生為法，分為二分：一與識相應、一與識不相應。乃至身亦爾。意根但無生為法，名非等分。色者，若已見正見當見，名有等分。非等分有四種，若色非所見、已滅、正滅、當滅，無生為法，名非等分。乃至觸亦爾。由自根功能應知，色等有等分、非等分義。是一人等分眼，於一切人非等分，乃至意亦爾。色則不爾，隨能見者，於此人則成等分；若不能見，於此人則非等分。何以故？有如此義，此色是一人所見，亦可得為多人所見，如觀看時中見月舞相攢等色。無如此義，由一眼根二人見色，是故諸根不共得故，就一相續分別等分非等分；色由共得故，不就一相續立等分非等分。如色，聲香味觸界應知如此。聲界可許如此。香等三界，隨一一人所得，餘人不得。何以故？此三皆至到根故不共得，別立似眼等應是道理。雖不共得，有如此道理可立共得。何以故？有如此義，是香等能生一人鼻等識，亦可得生餘人鼻等識，眼等則不爾，是故香等如色可得例說眼等諸識等分非等分義，由定生定不生故，猶如意界。等分者有何義？根、塵及識更互相應。又共作一切能，又同以一觸為事故。非等分者，是等分同類，雖似彼非彼，故名非等分。幾界見諦所滅？幾界修道所滅？幾界非所滅。偈曰：十界修道滅，五亦。釋曰：色等十界并五識界，一向修道所滅。偈曰：後三三。釋曰：意界、法界、意識界，此三各有三種。八十八隨眠或與彼共有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心世間說為我，眼等為此依止及親近故，是故說眼等名我，依色等為境界故稱外。若爾，六識界應不成我依。何以故？六識未至意界位，不得為心依。是時若作意界，即六識作非餘，故六識不離意界體。若不爾，意界唯過去，非未來現在，彼部許十八界有三世故。若未來現在識無意界體相，於過去中亦不可立為意界。何以故？相於三世無不定義故。幾界有等分？幾界非等分？若一向有等分？偈曰：法界等分。釋曰：是塵於識定為境。若識於中已生及定生為法，是塵說名等分。無一法界此中無邊意識非已生非應生。何以故？一切聖人心緣法界必如此生，謂一切法無我，此心離自性及共有法。餘一切法悉為境界，此剎那心，於第二剎那心皆成境界。於二剎那中，一切法皆成境界，是故法界恒是等分。偈曰：非等分餘。釋曰：除法界所餘界，非等分亦有等分。何法名非等分？偈曰：不作自事。釋曰：義至已說。若作自事名有等分。若眼界已見色正見色當見色，說名有等分，乃至意界亦爾。由於塵自功能立名等分。罽賓國師說：非等分眼有四種，若眼根不見色、已滅、正滅、當滅，無生為法。西方諸師說：有五種無生為法，分為二分：一與識相應、一與識不相應。乃至身亦爾。意根但無生為法，名非等分。色者，若已見正見當見，名有等分。非等分有四種，若色非所見、已滅、正滅、當滅，無生為法，名非等分。乃至觸亦爾。由自根功能應知，色等有等分、非等分義。是一人等分眼，於一切人非等分，乃至意亦爾。色則不爾，隨能見者，於此人則成等分；若不能見，於此人則非等分。何以故？有如此義，此色是一人所見，亦可得為多人所見，如觀看時中見月舞相攢等色。無如此義，由一眼根二人見色，是故諸根不共得故，就一相續分別等分非等分；色由共得故，不就一相續立等分非等分。如色，聲香味觸界應知如此。聲界可許如此。香等三界，隨一一人所得，餘人不得。何以故？此三皆至到根故不共得，別立似眼等應是道理。雖不共得，有如此道理可立共得。何以故？有如此義，是香等能生一人鼻等識，亦可得生餘人鼻等識，眼等則不爾，是故香等如色可得例說眼等諸識等分非等分義，由定生定不生故，猶如意界。等分者有何義？根、塵及識更互相應。又共作一切能，又同以一觸為事故。非等分者，是等分同類，雖似彼非彼，故名非等分。幾界見諦所滅？幾界修道所滅？幾界非所滅。偈曰：十界修道滅，五亦。釋曰：色等十界并五識界，一向修道所滅。偈曰：後三三。釋曰：意界、法界、意識界，此三各有三種。八十八隨眠或與彼共有

法是彼至得，共彼伴類，皆見諦滅。所餘有流皆修道滅，無流非所滅。更有別法是見諦所滅為？不爾。何者別法？凡夫性能感惡道，身口二業與聖道相違故，此非見諦滅。此中略說見諦滅相。偈曰：非污非見滅，非色非六生。釋曰：見諦所滅，隨一法無非染污。色亦非見諦滅，凡夫性是無記無染污。斷善根凡夫及離欲人與此相應故、身口二業是色故，是故非見諦滅。何以故？不能違四諦理故。若爾，苦法忍生時，凡夫性應在，則成違許難。六謂意入，若離此於餘處生，名非六生，謂從五根生，此法亦非見諦滅。十八界中幾界是見？幾界非見？偈曰：眼法界一分名見。釋曰：何者為一分？偈曰：有八種。釋曰：身見等五見、世間正見、有學正見、無學正見，此八是法界一分名見，所餘法界非見。此中身見等五見，分別惑品中時至當廣說。世間正見者，意識相應善有流慧。有學正見者，謂有學無流慧。無學亦爾。此四如有雲無雲夜晝見色，有染污無染污世間、有學、無學見觀諸法亦爾。云何說世間正見唯與意識相應？由此義。偈曰：五識共生智，非見不度故。釋曰：見者度決為體，能起簡擇是非故。五識相應智則不爾，無分別故，是故非見。若彼有染污無染污，悉非見。若爾，眼根亦無決度，何故名見？由能觀視色故。云何知？偈曰：眼見色。釋曰：若眼見色，與餘識相應，人應得見色。若非一切眼見色，何者能見？偈曰：等分。釋曰：是時此眼有識，是時能見；異此則不能見。若爾，應許依眼根識能見。偈曰：非能依眼識。釋曰：不可立眼識能見。何以故？偈曰：由色非可見，被障彼執爾。釋曰：是色壁等所障則不可見。若識能見，識無礙故，於壁等障則不為妨，是故應見被障之色。於被障色識既不生，云何能見？云何不生？若人執唯眼見色，於此人由眼有礙，於所障色無有功能，識不得生，與依共一境起故，此義應然。若爾，云何眼不至境？猶如身根，由不見被障色，以有礙故。若爾，雲母琉璃水精淨水所障，色云何得見？是故不由有礙，被障諸色眼不能見。若爾，何故不見？是處光明相通無隔，於被障色眼識得生。若是處光明被隔不通，於中眼識不生。由不生故，不能見被障色。若爾，云何經中說：由眼見色。此中明由依止得見，是此經意。如說由意根識法，意不能識法，以過去故。何者能識？唯是意識。經說由眼見亦爾。復次於所依中說能依事，譬如樓叫。復次如餘經說：眼所識諸色，可愛可欲悅心，此色非眼所識。復次有餘經說：婆羅門！眼者唯門，為見眾色。由此等證故，知藉眼為門以識見色。此義是證所顯，於能見眼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法是彼至得，共彼伴類，皆見諦滅。所餘有流皆修道滅，無流非所滅。更有別法是見諦所滅為？不爾。何者別法？凡夫性能感惡道，身口二業與聖道相違故，此非見諦滅。此中略說見諦滅相。偈曰：非污非見滅，非色非六生。釋曰：見諦所滅，隨一法無非染污。色亦非見諦滅，凡夫性是無記無染污。斷善根凡夫及離欲人與此相應故、身口二業是色故，是故非見諦滅。何以故？不能違四諦理故。若爾，苦法忍生時，凡夫性應在，則成違許難。六謂意入，若離此於餘處生，名非六生，謂從五根生，此法亦非見諦滅。十八界中幾界是見？幾界非見？偈曰：眼法界一分名見。釋曰：何者為一分？偈曰：有八種。釋曰：身見等五見、世間正見、有學正見、無學正見，此八是法界一分名見，所餘法界非見。此中身見等五見，分別惑品中時至當廣說。世間正見者，意識相應善有流慧。有學正見者，謂有學無流慧。無學亦爾。此四如有雲無雲夜晝見色，有染污無染污世間、有學、無學見觀諸法亦爾。云何說世間正見唯與意識相應？由此義。偈曰：五識共生智，非見不度故。釋曰：見者度決為體，能起簡擇是非故。五識相應智則不爾，無分別故，是故非見。若彼有染污無染污，悉非見。若爾，眼根亦無決度，何故名見？由能觀視色故。云何知？偈曰：眼見色。釋曰：若眼見色，與餘識相應，人應得見色。若非一切眼見色，何者能見？偈曰：等分。釋曰：是時此眼有識，是時能見；異此則不能見。若爾，應許依眼根識能見。偈曰：非能依眼識。釋曰：不可立眼識能見。何以故？偈曰：由色非可見，被障彼執爾。釋曰：是色壁等所障則不可見。若識能見，識無礙故，於壁等障則不為妨，是故應見被障之色。於被障色識既不生，云何能見？云何不生？若人執唯眼見色，於此人由眼有礙，於所障色無有功能，識不得生，與依共一境起故，此義應然。若爾，云何眼不至境？猶如身根，由不見被障色，以有礙故。若爾，雲母琉璃水精淨水所障，色云何得見？是故不由有礙，被障諸色眼不能見。若爾，何故不見？是處光明相通無隔，於被障色眼識得生。若是處光明被隔不通，於中眼識不生。由不生故，不能見被障色。若爾，云何經中說：由眼見色。此中明由依止得見，是此經意。如說由意根識法，意不能識法，以過去故。何者能識？唯是意識。經說由眼見亦爾。復次於所依中說能依事，譬如樓叫。復次如餘經說：眼所識諸色，可愛可欲悅心，此色非眼所識。復次有餘經說：婆羅門！眼者唯門，為見眾色。由此等證故，知藉眼為門以識見色。此義是證所顯，於能見眼

則成門。何以故？若眼成見，為見諸色。是義不然。若識能見，何法能識？此二何異？何以故？是色識即是色見，譬如有解脫，名見或名智。如此有識，或名見或名識。復有餘師說：若眼能見，眼則成作者，何法為別見事？有如此過失。此言非難，如汝許識能識，於中不立作者及事差別，眼能見色亦爾。復有餘師說：眼識名見，見依止故，說眼能見。譬如打依止故說鍾作聲。若爾，識依止故，義至應言眼能識不應至。何以故？此眼識於世間成立名見。云何知？此識生時，說色是所見，不說是所識。毘婆沙中自說如此：若眼所至，眼識所受，乃說所見，故說眼見，不說眼識。但由識在，故名能識，譬如說日作晝。經部說：何故共聚破空？何以故？依眼緣色，眼識得生。此中何法能見？何法所見？一切無事，但唯有法，謂因及果。此中為互相解，隨意假說。如說眼能見、識能識，於中不應執著。佛世尊說：汝等莫執著方言，莫隨逐世間所立名字。罽賓國毘婆沙師悉檀判如此：眼能見、耳能聞、鼻能嗅、舌能嘗、身能觸、意能識。為用一眼見色？為用二眼見色？此中無定。偈曰：或由二眼見，分明見色故。釋曰：亦由二眼根見色。阿毘達磨師說如此。何以故？若開二眼見最明了。若開一眼、半閉一眼，則見二月。由隨一變異見則不明，不可由依止處別分識為二，識無住處故，不同於色。若眼能見、耳能聞乃至意能識，彼塵為至、為不至耶？偈曰：眼耳及意根不至塵。釋曰：云何如此？眼能見遠色，若以藥塗眼則不能見。耳能聞遠聲。若眼耳緣至塵，修觀行人天眼天耳不得應成，猶如鼻等。若爾，云何不能見？一切不至塵，及最遠塵，并所障塵。若爾，云何磁石不吸一切不至之鐵？若能緣至塵，此難則齊。云何不能見一切至塵，謂眼藥及籌等，如鼻等緣至塵。不緣一切至，不能取香等共有故。如此眼塵不至，非一切不至皆是眼塵。意無色故，無有至能，故不緣至塵。有餘師說：耳緣至不至塵，由聞耳內聲故。所餘鼻舌身，偈曰：三異。釋曰：以至到為塵。云何知鼻緣至塵？若斷息則不聞香。至是何法？生無間為至。隣虛為互相觸、為不相觸？罽賓國師說：不相觸。何以故？若由一切體相觸，諸物則應相雜。若由體一分相觸，隣虛則有方分，諸隣虛無方分故。若爾，云何發聲？由無間故。若言相觸，二手相榼則應相著，石投石亦爾。若爾，微聚相榼云何不散？風界所持故。何以故？有風界能破散，如劫末時。有風界能合持，如劫成時。云何今說三根塵？由無間至，緣於至塵，是彼無間義，說名為至，謂於中間無有別物。復次微聚物有方分故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則成門。何以故？若眼成見，為見諸色。是義不然。若識能見，何法能識？此二何異？何以故？是色識即是色見，譬如有解脫，名見或名智。如此有識，或名見或名識。復有餘師說：若眼能見，眼則成作者，何法為別見事？有如此過失。此言非難，如汝許識能識，於中不立作者及事差別，眼能見色亦爾。復有餘師說：眼識名見，見依止故，說眼能見。譬如打依止故說鍾作聲。若爾，識依止故，義至應言眼能識不應至。何以故？此眼識於世間成立名見。云何知？此識生時，說色是所見，不說是所識。毘婆沙中自說如此：若眼所至，眼識所受，乃說所見，故說眼見，不說眼識。但由識在，故名能識，譬如說日作晝。經部說：何故共聚破空？何以故？依眼緣色，眼識得生。此中何法能見？何法所見？一切無事，但唯有法，謂因及果。此中為互相解，隨意假說。如說眼能見、識能識，於中不應執著。佛世尊說：汝等莫執著方言，莫隨逐世間所立名字。罽賓國毘婆沙師悉檀判如此：眼能見、耳能聞、鼻能嗅、舌能嘗、身能觸、意能識。為用一眼見色？為用二眼見色？此中無定。偈曰：或由二眼見，分明見色故。釋曰：亦由二眼根見色。阿毘達磨師說如此。何以故？若開二眼見最明了。若開一眼、半閉一眼，則見二月。由隨一變異見則不明，不可由依止處別分識為二，識無住處故，不同於色。若眼能見、耳能聞乃至意能識，彼塵為至、為不至耶？偈曰：眼耳及意根不至塵。釋曰：云何如此？眼能見遠色，若以藥塗眼則不能見。耳能聞遠聲。若眼耳緣至塵，修觀行人天眼天耳不得應成，猶如鼻等。若爾，云何不能見？一切不至塵，及最遠塵，并所障塵。若爾，云何磁石不吸一切不至之鐵？若能緣至塵，此難則齊。云何不能見一切至塵，謂眼藥及籌等，如鼻等緣至塵。不緣一切至，不能取香等共有故。如此眼塵不至，非一切不至皆是眼塵。意無色故，無有至能，故不緣至塵。有餘師說：耳緣至不至塵，由聞耳內聲故。所餘鼻舌身，偈曰：三異。釋曰：以至到為塵。云何知鼻緣至塵？若斷息則不聞香。至是何法？生無間為至。隣虛為互相觸、為不相觸？罽賓國師說：不相觸。何以故？若由一切體相觸，諸物則應相雜。若由體一分相觸，隣虛則有方分，諸隣虛無方分故。若爾，云何發聲？由無間故。若言相觸，二手相榼則應相著，石投石亦爾。若爾，微聚相榼云何不散？風界所持故。何以故？有風界能破散，如劫末時。有風界能合持，如劫成時。云何今說三根塵？由無間至，緣於至塵，是彼無間義，說名為至，謂於中間無有別物。復次微聚物有方分故

，若相觸則無失。若作如此執，毘婆沙中此文句得成。是觸為以觸為因生？為非觸為因生？作如此問，約因為答。有時以觸為因非觸得生，若物分散。有時以非觸為因觸得生，若物增長。有時以觸為因觸得生，若聚與聚共合。有時以非觸為因非觸得生，如隙中微塵。大德婆須蜜多羅說：若隣虛相觸，應得住至後剎那。大德說：隣虛不相觸，於無間中，世間假立觸名。大德意可受。若不如此，隣虛則有間。中間既空，何法能斷其行，說其有礙？是聚不異隣虛，若聚相觸，即是隣虛相觸，如可變壞。若汝言隣虛有方分，若觸非觸，皆成有分過失。若無方分，於汝不可許之為色。若有觸，可立此難。眼等諸根取塵，為稱其自量，由事速疾故，猶如旋火。乃至遍見大山等，色為能取等不等量塵，是前所說緣至到塵。偈曰：三根謂鼻等，許取如量塵。釋曰：如根量隣虛，塵隣虛亦爾，共合生鼻等識，眼耳則無定。有時取最小塵，若見毛端；有時取等量塵，若見蒲桃子；有時取最大塵，若見大山。即於聞時，耳亦如此，或聞蚊聲、或聞雷聲。意既無體，不可說其形量。眼等諸根隣虛形相云何可知？眼根隣虛於眼童子中住，如時羅花青色所覆，是故不散。有餘部說：如聚重累住，互不相障，清徹如頗梨柯寶。耳根隣虛於耳中住，如浮休闍皮。鼻根隣虛於鼻頞中住。前三根橫作行度，無有高下。舌根隣虛如半月，彼說於舌中央，如髮端量，非舌根隣虛所覆。身根隣虛如身相。女根隣虛如鼓顙。男根隣虛如大指。此中眼根隣虛，或時一切等分、或時一切非等分、或時有等分有非等分，乃至舌根隣虛亦爾。身根隣虛無一切等分。若然焰地獄中所執駐眾生，有無量身隣虛，亦非一切等分。何以故？若一切皆發身識，則身散壞。無唯一隣虛根一隣虛塵能生識，五識以微聚為根塵故。是故隣虛無顯，不可見故。是六識界如前所說，謂眼識乃至意識。於中五識塵唯現世，最後識塵三世。彼依為如此不？說不爾。云何不爾？偈曰：後界依過去。釋曰：意識界無間滅識為依。偈曰：五界依亦共。釋曰：亦言顯過去，此中眼識依共有同一世故。乃至身識亦爾，彼過去依謂意根。如此五識聚依二根生，故說如此。若法能為眼識依，為能作彼次第緣不？此中有四句。第一句，謂眼根。第二句，謂次第已滅心法法界。第三句，謂次第已滅心。第四句，除前三句。乃至身識自根亦應如此說。於意識但無初句，若法為依必為次第緣故。若有法為次第緣非依，謂無間滅心法法界，識生隨屬二緣。復有何因但說眼等為彼依，不說色等？偈曰：隨根異識異，故眼等成依。釋曰：由眼等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，若相觸則無失。若作如此執，毘婆沙中此文句得成。是觸為以觸為因生？為非觸為因生？作如此問，約因為答。有時以觸為因非觸得生，若物分散。有時以非觸為因觸得生，若物增長。有時以觸為因觸得生，若聚與聚共合。有時以非觸為因非觸得生，如隙中微塵。大德婆須蜜多羅說：若隣虛相觸，應得住至後剎那。大德說：隣虛不相觸，於無間中，世間假立觸名。大德意可受。若不如此，隣虛則有間。中間既空，何法能斷其行，說其有礙？是聚不異隣虛，若聚相觸，即是隣虛相觸，如可變壞。若汝言隣虛有方分，若觸非觸，皆成有分過失。若無方分，於汝不可許之為色。若有觸，可立此難。眼等諸根取塵，為稱其自量，由事速疾故，猶如旋火。乃至遍見大山等，色為能取等不等量塵，是前所說緣至到塵。偈曰：三根謂鼻等，許取如量塵。釋曰：如根量隣虛，塵隣虛亦爾，共合生鼻等識，眼耳則無定。有時取最小塵，若見毛端；有時取等量塵，若見蒲桃子；有時取最大塵，若見大山。即於聞時，耳亦如此，或聞蚊聲、或聞雷聲。意既無體，不可說其形量。眼等諸根隣虛形相云何可知？眼根隣虛於眼童子中住，如時羅花青色所覆，是故不散。有餘部說：如聚重累住，互不相障，清徹如頗梨柯寶。耳根隣虛於耳中住，如浮休闍皮。鼻根隣虛於鼻頞中住。前三根橫作行度，無有高下。舌根隣虛如半月，彼說於舌中央，如髮端量，非舌根隣虛所覆。身根隣虛如身相。女根隣虛如鼓顙。男根隣虛如大指。此中眼根隣虛，或時一切等分、或時一切非等分、或時有等分有非等分，乃至舌根隣虛亦爾。身根隣虛無一切等分。若然焰地獄中所執駐眾生，有無量身隣虛，亦非一切等分。何以故？若一切皆發身識，則身散壞。無唯一隣虛根一隣虛塵能生識，五識以微聚為根塵故。是故隣虛無顯，不可見故。是六識界如前所說，謂眼識乃至意識。於中五識塵唯現世，最後識塵三世。彼依為如此不？說不爾。云何不爾？偈曰：後界依過去。釋曰：意識界無間滅識為依。偈曰：五界依亦共。釋曰：亦言顯過去，此中眼識依共有同一世故。乃至身識亦爾，彼過去依謂意根。如此五識聚依二根生，故說如此。若法能為眼識依，為能作彼次第緣不？此中有四句。第一句，謂眼根。第二句，謂次第已滅心法法界。第三句，謂次第已滅心。第四句，除前三句。乃至身識自根亦應如此說。於意識但無初句，若法為依必為次第緣故。若有法為次第緣非依，謂無間滅心法法界，識生隨屬二緣。復有何因但說眼等為彼依，不說色等？偈曰：隨根異識異，故眼等成依。釋曰：由眼等

根有差別故，諸識亦有差別。眼等根若有增損，諸識隨之則有明昧。不由色等差別諸識變異，於識二緣中眼等勝故立為識依，不說色等，色等是識所識。復有何因說為眼識乃至意識，不說為色識乃至法識？由眼等是彼依故，約根說識。復次偈曰：由彼不共因，故約根說識。釋曰：云何不共因？此眼根不得為餘識依，色可得為意識緣緣，及為他眼識境。乃至身亦爾。由識依止，及由不共因，是故約根說識，不約色等，譬如鼓聲麥芽。若人在此身中，由眼見色，是身眼色識，為是一地、為是別地？一切皆異。若人生欲界，由自地眼見自地色，此四種同在自地。若此人由初定眼見自地色，身及色俱在自地，眼及識屬初定。若見初定色，則三種屬初定。若由二定眼見自地色，身及色在自地，眼屬二定，識屬初定。若見初定色，色及識屬初定，身在自地，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，身在自地，識屬初定。如此由三定四定眼若見自地及下地色，應如理推合。若人生在初定地，由自地眼見自地色，此四皆屬自地。若見下地色，則三種在自地。若由二定眼見自地色，則三種在自地。若見欲界色，身及識在自地，色在下界，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，餘二在自地。由三定等眼亦應如理推合。若生二定等地，由自地眼若見自他地色，亦應如理推合。此中是決判。偈曰：眼無下身義。釋曰：身眼色有五地，謂欲界地乃至第四定地。眼識有二地，謂欲界及初定，此中隨身地，眼根或等地或上地。定無下地，隨眼根地，色或等地或下地，是眼境界。偈曰：上色非下境。釋曰：未曾有上地色，下地眼能見。偈曰：識。釋曰：識不得在眼上，譬如色。偈曰：於此色遍，於身二一切。釋曰：於此謂於前所說眼識，一切色是其境界，或上或下或等。二謂識及色，於身此二一切有。如廣說眼根，應知如此。偈曰：耳亦爾。釋曰：耳無下身義，上聲非下境。識於此聲遍於身二一切，如理廣說，應知如眼。偈曰：餘三，一切屬自地。釋曰：鼻、舌、身界。身自塵及識皆屬自地，如此已通立無差別。後為簡別，更立別言。偈曰：身識下自地。釋曰：身在欲界，觸亦爾，此三恒在自地。身識有處屬自地，如人生欲界及初定。有處屬下地，如人生二定。偈曰：意根地不定。釋曰：有時意根與身意識法同在一地，有時上下為地。於五地身意等屬一切地，謂入觀時及受生時。如此道理，於分別三摩跋提品中當廣說。為離繁重言故，不於此品中說。何以故？功多用少故。前來往復與隨所欲說相關竟，今應思量此義，於十八界及六識界，何界所知？何識能知？偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根有差別故，諸識亦有差別。眼等根若有增損，諸識隨之則有明昧。不由色等差別諸識變異，於識二緣中眼等勝故立為識依，不說色等，色等是識所識。復有何因說為眼識乃至意識，不說為色識乃至法識？由眼等是彼依故，約根說識。復次偈曰：由彼不共因，故約根說識。釋曰：云何不共因？此眼根不得為餘識依，色可得為意識緣緣，及為他眼識境。乃至身亦爾。由識依止，及由不共因，是故約根說識，不約色等，譬如鼓聲麥芽。若人在此身中，由眼見色，是身眼色識，為是一地、為是別地？一切皆異。若人生欲界，由自地眼見自地色，此四種同在自地。若此人由初定眼見自地色，身及色俱在自地，眼及識屬初定。若見初定色，則三種屬初定。若由二定眼見自地色，身及色在自地，眼屬二定，識屬初定。若見初定色，色及識屬初定，身在自地，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，身在自地，識屬初定。如此由三定四定眼若見自地及下地色，應如理推合。若人生在初定地，由自地眼見自地色，此四皆屬自地。若見下地色，則三種在自地。若由二定眼見自地色，則三種在自地。若見欲界色，身及識在自地，色在下界，眼屬二定。若見二定色，眼及色屬二定，餘二在自地。由三定等眼亦應如理推合。若生二定等地，由自地眼若見自他地色，亦應如理推合。此中是決判。偈曰：眼無下身義。釋曰：身眼色有五地，謂欲界地乃至第四定地。眼識有二地，謂欲界及初定，此中隨身地，眼根或等地或上地。定無下地，隨眼根地，色或等地或下地，是眼境界。偈曰：上色非下境。釋曰：未曾有上地色，下地眼能見。偈曰：識。釋曰：識不得在眼上，譬如色。偈曰：於此色遍，於身二一切。釋曰：於此謂於前所說眼識，一切色是其境界，或上或下或等。二謂識及色，於身此二一切有。如廣說眼根，應知如此。偈曰：耳亦爾。釋曰：耳無下身義，上聲非下境。識於此聲遍於身二一切，如理廣說，應知如眼。偈曰：餘三，一切屬自地。釋曰：鼻、舌、身界。身自塵及識皆屬自地，如此已通立無差別。後為簡別，更立別言。偈曰：身識下自地。釋曰：身在欲界，觸亦爾，此三恒在自地。身識有處屬自地，如人生欲界及初定。有處屬下地，如人生二定。偈曰：意根地不定。釋曰：有時意根與身意識法同在一地，有時上下為地。於五地身意等屬一切地，謂入觀時及受生時。如此道理，於分別三摩跋提品中當廣說。為離繁重言故，不於此品中說。何以故？功多用少故。前來往復與隨所欲說相關竟，今應思量此義，於十八界及六識界，何界所知？何識能知？偈

曰：五外二所知。釋曰：色聲香味觸界，如其次第眼耳鼻舌身識所識，復為意識所知。此外塵隨一二識所知，餘十三界非五識境故，唯一意識界所知。此是義至所顯。十八界中幾界常住、幾界無常？無一界具足常住。雖爾，偈曰：常住法無為。釋曰：無為是法界一分即是常住，餘界皆是無常。幾界是根、幾界非根？偈曰：法界半名根，及十二我依。釋曰：於經中說根有二十二。何者是耶？眼根耳根鼻根舌根身根意根、女根男根、命根、樂根苦根喜根憂根捨根、信根精進根念根定根慧根、未知欲知根、知根、知已根。阿毘達磨師破安立六內入次第，次命根後說意根，能緣境故。此中法界半者，命等十一根，是三根分法界一分故。十二我依者，眼等五根，如自名所說。七心界名意根。女根男根是身界一分，後當說。所餘五界并法界一分，成立非根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：五外二所知。釋曰：色聲香味觸界，如其次第眼耳鼻舌身識所識，復為意識所知。此外塵隨一二識所知，餘十三界非五識境故，唯一意識界所知。此是義至所顯。十八界中幾界常住、幾界無常？無一界具足常住。雖爾，偈曰：常住法無為。釋曰：無為是法界一分即是常住，餘界皆是無常。幾界是根、幾界非根？偈曰：法界半名根，及十二我依。釋曰：於經中說根有二十二。何者是耶？眼根耳根鼻根舌根身根意根、女根男根、命根、樂根苦根喜根憂根捨根、信根精進根念根定根慧根、未知欲知根、知根、知已根。阿毘達磨師破安立六內入次第，次命根後說意根，能緣境故。此中法界半者，命等十一根，是三根分法界一分故。十二我依者，眼等五根，如自名所說。七心界名意根。女根男根是身界一分，後當說。所餘五界并法界一分，成立非根。

俱舍釋論中分別根品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍釋論中分別根品第二之一

說二十二根已。根義云何？最勝自在為義，於自事用中增上自在故。復以光飾為義，於身中最明顯故。是故以最勝自在、光飾為義。於中何根何處自在？偈曰：於四義五根，增上。釋曰：眼耳二根隨一，於四義中增上：一於光飾自身增上，若人盲聾，形相則醜陋故。二於引護自身增上，若見若聞，能離不安吉處故。三於生眼耳識及共相應法中增上，由識及相應法隨其增損有明昧故。四於見色聞聲不共因增上，非意識他識因故。鼻舌身根，光飾自身，如前二根；二於引護自身增上，由此三能用段食故；三於生鼻等三識及共相應法中增上；四於嗅香嘗味覺觸不共因增上。偈曰：於二二四根。釋曰：女根男根命根意根，於二於二隨一增上。女根男根於眾生差別及相貌不同增上。差別謂分別，男女相貌不同，謂乳等形狀、音聲威儀各異。復有餘師說：於染污清淨增上。何以故爾？自性黃門，故作黃門。及二根人，不護無間業，斷善根等不有守護，至果離欲亦不有。此二但於男女有。命根於聚同分相應及執持中增上，意根於託後有相應及隨從自在中增上。此中後有相應者，如經言：是時乾闥婆於二意中隨一現前，或與欲相應、或與瞋相應。隨從者如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說二十二根已。根義云何？最勝自在為義，於自事用中增上自在故。復以光飾為義，於身中最明顯故。是故以最勝自在、光飾為義。於中何根何處自在？偈曰：於四義五根，增上。釋曰：眼耳二根隨一，於四義中增上：一於光飾自身增上，若人盲聾，形相則醜陋故。二於引護自身增上，若見若聞，能離不安吉處故。三於生眼耳識及共相應法中增上，由識及相應法隨其增損有明昧故。四於見色聞聲不共因增上，非意識他識因故。鼻舌身根，光飾自身，如前二根；二於引護自身增上，由此三能用段食故；三於生鼻等三識及共相應法中增上；四於嗅香嘗味覺觸不共因增上。偈曰：於二二四根。釋曰：女根男根命根意根，於二於二隨一增上。女根男根於眾生差別及相貌不同增上。差別謂分別，男女相貌不同，謂乳等形狀、音聲威儀各異。復有餘師說：於染污清淨增上。何以故爾？自性黃門，故作黃門。及二根人，不護無間業，斷善根等不有守護，至果離欲亦不有。此二但於男女有。命根於聚同分相應及執持中增上，意根於託後有相應及隨從自在中增上。此中後有相應者，如經言：是時乾闥婆於二意中隨一現前，或與欲相應、或與瞋相應。隨從者如偈言：

「意引將世間， 意轉令變異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意引將世間， 意轉令變異，

是意根一法， 一切法隨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是意根一法， 一切法隨行。」

樂受等五根及信等八根增上云何？偈曰：五及八，於染污清淨。釋曰：次第應知彼增上。樂受等五根，於染污增上。欲等諸惑，於彼隨眼故。信等八根，於清淨增上。何以故？一切清淨皆由彼成故。有餘師說：樂受等於清淨亦有增上，由安樂故，心則得定。佛說：信以苦為資糧。復次有六喜等受，是出離所依。毘婆沙師作如此說。復有餘師說：不由眼耳二根引護自身，由先已知得離不安吉處故。此二但於識是增上，無有見色聞聲異於識，是故眼耳二根於不共因中不應更立增上，是故眼等不應有如此增上。若爾，彼增上云何？偈曰：得自塵增上，得一切六根。釋曰：眼等五根於得自塵中增上，意根於得一切塵中增上，是故此六一一皆立為根。若爾，諸塵於此中有增上，云何不立？為根無增上。何以故？為最勝主故名增上。眼於得色中為主最勝，是得一切色通因故。由其增損，識隨明昧故，色則不爾。反此二義故。如此乃至意根及法，應知亦爾。偈曰：女男性增上，從身立二根。釋曰：復從身根更立女男二根。此二與身根不異，是身根中有一分，於下門處次第得女男根名，於女男性為增上故。女男性謂女相聲行欲樂，是名女性。男相聲行欲樂，是名男性。由此身分二性得成就及可了別，於此二性是增上，故立為根。偈曰：住同分染污，於清淨增上，壽命及五受，信等立為根。釋曰：住聚同分中，壽命為增上，於染污五受為增上。云何如此？於樂受欲隨眠、於苦受瞋、於不樂不苦受無明。經中說如此。於清淨信等五為增上。云何如此？諸惑是彼所伏不能上起，聖道由彼引生，是故許立彼一一為根。偈曰：未知欲知、知、知已立根爾，至得後後道，涅槃等增上。釋曰：三中一一應立為根，為顯此義故言爾。未知欲知於至得知中增上，故立為根。知於至得知已中增上，知已於至得涅槃增上，故立為根。何以故？若人心未解脫，無得涅槃義。等言為顯別類義。何者別義？於見諦應除惑滅中，未知欲知根為增上。於修道應除惑滅中，知根為增上。於現世安樂住中，知已為增上，能證受解脫喜樂故。若由增上義立根，無明等惑亦應立為根。何以故？無明等諸分於行等中亦有增上，是故應立無明等為根。能言等亦爾，謂舌手脚穀道男女陰皆應立為根，於言說執捉離向棄捨戲樂中增上，是故應立為根。不可立為根。何以故？由根用如此。偈曰：心依此差別，其住及染污，資糧并清淨，如此量立根。釋曰：此中心依謂眼等六根，眾生類以六入為根本故。此六種依差別由女男二根，此一期住由命根，此染污由五受根，清淨資糧由信等五根。實清淨由三無流 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂受等五根及信等八根增上云何？偈曰：五及八，於染污清淨。釋曰：次第應知彼增上。樂受等五根，於染污增上。欲等諸惑，於彼隨眼故。信等八根，於清淨增上。何以故？一切清淨皆由彼成故。有餘師說：樂受等於清淨亦有增上，由安樂故，心則得定。佛說：信以苦為資糧。復次有六喜等受，是出離所依。毘婆沙師作如此說。復有餘師說：不由眼耳二根引護自身，由先已知得離不安吉處故。此二但於識是增上，無有見色聞聲異於識，是故眼耳二根於不共因中不應更立增上，是故眼等不應有如此增上。若爾，彼增上云何？偈曰：得自塵增上，得一切六根。釋曰：眼等五根於得自塵中增上，意根於得一切塵中增上，是故此六一一皆立為根。若爾，諸塵於此中有增上，云何不立？為根無增上。何以故？為最勝主故名增上。眼於得色中為主最勝，是得一切色通因故。由其增損，識隨明昧故，色則不爾。反此二義故。如此乃至意根及法，應知亦爾。偈曰：女男性增上，從身立二根。釋曰：復從身根更立女男二根。此二與身根不異，是身根中有一分，於下門處次第得女男根名，於女男性為增上故。女男性謂女相聲行欲樂，是名女性。男相聲行欲樂，是名男性。由此身分二性得成就及可了別，於此二性是增上，故立為根。偈曰：住同分染污，於清淨增上，壽命及五受，信等立為根。釋曰：住聚同分中，壽命為增上，於染污五受為增上。云何如此？於樂受欲隨眠、於苦受瞋、於不樂不苦受無明。經中說如此。於清淨信等五為增上。云何如此？諸惑是彼所伏不能上起，聖道由彼引生，是故許立彼一一為根。偈曰：未知欲知、知、知已立根爾，至得後後道，涅槃等增上。釋曰：三中一一應立為根，為顯此義故言爾。未知欲知於至得知中增上，故立為根。知於至得知已中增上，知已於至得涅槃增上，故立為根。何以故？若人心未解脫，無得涅槃義。等言為顯別類義。何者別義？於見諦應除惑滅中，未知欲知根為增上。於修道應除惑滅中，知根為增上。於現世安樂住中，知已為增上，能證受解脫喜樂故。若由增上義立根，無明等惑亦應立為根。何以故？無明等諸分於行等中亦有增上，是故應立無明等為根。能言等亦爾，謂舌手脚穀道男女陰皆應立為根，於言說執捉離向棄捨戲樂中增上，是故應立為根。不可立為根。何以故？由根用如此。偈曰：心依此差別，其住及染污，資糧并清淨，如此量立根。釋曰：此中心依謂眼等六根，眾生類以六入為根本故。此六種依差別由女男二根，此一期住由命根，此染污由五受根，清淨資糧由信等五根。實清淨由三無流

根，是故不許立無明等為根。偈曰：復有生依生，生住生受用，立十四後八，約解脫立根。釋曰：復言為顯諸部別執。餘部說：生死依者，所謂六根。此依生由何法？由女男二根。此住由命根，隨命根相續故。受用由五受。為顯此義故，立十四根。依此四義，約解脫所餘亦立為根。信等五是解脫依，未知欲知是生，知是住，知已是受用，是故根量如此不增不減，是故次第亦爾不可顛倒。舌不可於言說中立為根。何以故？觀學勝能故。手脚不應於執捉及離向中立為根，無異故。此物由異相於餘處生，說名執捉及離向離手離脚。蛇等亦能執捉，能離向故。手脚於此二，不可立為根。穀道不可於棄捨立為根。重物在空中一切處落，又由風引故出。女男陰不可於戲樂中立為根，女男戲樂不由自陰成，互相發起故。喉齒眼臉節解於吞嚼開閉屈伸事中增上故，應立為根。一切因緣於其自事增上，皆應立為根。若不許如此舌等根義，此亦不成。此中眼根為初，男根為後，前已廣釋。命根是不相應行，於不相應法中當廣釋。信等五根於心法中當廣釋。樂受等、未知欲知等，今當釋之。即如次第釋。偈曰：苦根非所愛，身受。釋曰：非所愛謂能損惱由苦故。偈曰：樂根者，所愛。釋曰：樂根謂所愛身受，能為利益故。偈曰：第三定，心受名樂根。釋曰：於第三定是可愛受，依心地起名樂根。何以故？於第三定中無有身受，以無五識故。偈曰：此樂於餘處，喜根。釋曰：除第三定於餘處，謂欲界及初定二定中，若在心地，立名喜根。於第三定由離欲喜故，但成樂根，不成喜根。何以故？喜麁濁故，但得喜根名。偈曰：心地苦憂根。釋曰：非所愛受，若在心地名憂根。偈曰：捨根者。中。釋曰：非所愛、非非所愛，謂非樂非苦受，故名中立為捨根。此為是身受、為是心受？偈曰：二。釋曰：或身受或心受。何因為合此二受立為一根？偈曰：無別故。釋曰：心地苦樂多從分別生，身受則不爾，但隨塵生，於阿羅漢生亦如此，是故此二為根有差別。捨受者，若人不分別，由自性生，或在身或在心地，故合二為一根。身樂利益有異，心樂亦爾，苦亦如此。身苦損害有異，心苦亦爾。此分別於捨受中無對捨，無此分別故，是故不分為二根。偈曰：見修無學道，九三。釋曰：意樂喜捨、信等五，是九根於三道中說名三根，於見道中名未知欲知根，於修道中名知根，於無學道中名知已根。云何如此？於見道中為知所未曾知實境是故修行。於修道中無境先未曾知即方應知，是前所知今重知之，為除所餘煩惱故。於無學道中，已知如此知。復次能護已知故，說已知護。何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根，是故不許立無明等為根。偈曰：復有生依生，生住生受用，立十四後八，約解脫立根。釋曰：復言為顯諸部別執。餘部說：生死依者，所謂六根。此依生由何法？由女男二根。此住由命根，隨命根相續故。受用由五受。為顯此義故，立十四根。依此四義，約解脫所餘亦立為根。信等五是解脫依，未知欲知是生，知是住，知已是受用，是故根量如此不增不減，是故次第亦爾不可顛倒。舌不可於言說中立為根。何以故？觀學勝能故。手脚不應於執捉及離向中立為根，無異故。此物由異相於餘處生，說名執捉及離向離手離脚。蛇等亦能執捉，能離向故。手脚於此二，不可立為根。穀道不可於棄捨立為根。重物在空中一切處落，又由風引故出。女男陰不可於戲樂中立為根，女男戲樂不由自陰成，互相發起故。喉齒眼臉節解於吞嚼開閉屈伸事中增上故，應立為根。一切因緣於其自事增上，皆應立為根。若不許如此舌等根義，此亦不成。此中眼根為初，男根為後，前已廣釋。命根是不相應行，於不相應法中當廣釋。信等五根於心法中當廣釋。樂受等、未知欲知等，今當釋之。即如次第釋。偈曰：苦根非所愛，身受。釋曰：非所愛謂能損惱由苦故。偈曰：樂根者，所愛。釋曰：樂根謂所愛身受，能為利益故。偈曰：第三定，心受名樂根。釋曰：於第三定是可愛受，依心地起名樂根。何以故？於第三定中無有身受，以無五識故。偈曰：此樂於餘處，喜根。釋曰：除第三定於餘處，謂欲界及初定二定中，若在心地，立名喜根。於第三定由離欲喜故，但成樂根，不成喜根。何以故？喜麁濁故，但得喜根名。偈曰：心地苦憂根。釋曰：非所愛受，若在心地名憂根。偈曰：捨根者。中。釋曰：非所愛、非非所愛，謂非樂非苦受，故名中立為捨根。此為是身受、為是心受？偈曰：二。釋曰：或身受或心受。何因為合此二受立為一根？偈曰：無別故。釋曰：心地苦樂多從分別生，身受則不爾，但隨塵生，於阿羅漢生亦如此，是故此二為根有差別。捨受者，若人不分別，由自性生，或在身或在心地，故合二為一根。身樂利益有異，心樂亦爾，苦亦如此。身苦損害有異，心苦亦爾。此分別於捨受中無對捨，無此分別故，是故不分為二根。偈曰：見修無學道，九三。釋曰：意樂喜捨、信等五，是九根於三道中說名三根，於見道中名未知欲知根，於修道中名知根，於無學道中名知已根。云何如此？於見道中為知所未曾知實境是故修行。於修道中無境先未曾知即方應知，是前所知今重知之，為除所餘煩惱故。於無學道中，已知如此知。復次能護已知故，說已知護。何

以故？由已得盡智、無生智故。苦我已離，不應更離。若人在此位所得根，或名已知知根、或名已知護根。釋體性已，根類差別今當說。幾根有流、幾根無流？如是等，此中是根無間已說，謂未知欲知等是根。偈曰：無垢三。釋曰：無流是無垢義，垢者是流別名故。偈曰：有色命二苦，有流。釋曰：有色七根、命根、苦根憂根，一向有流。何以故？眼等有色七根，色陰攝故，故是有流。偈曰：九二種。釋曰：意樂喜捨根及信等五根，此九根或有流或無流。有餘師說：信等一向無流。何以故？佛世尊說：若人一切種，無有信等五根，我說此人在正法外，住凡夫眾類中。此經不足為證依無流說。此經云何知佛世尊安立聖人已方說此經：若人一切種，無信等五根，廣說如經。凡夫有二種：一在正法內不斷善根、二在正法外斷善根。佛依此人故說此言。謂我說此人在正法外住凡夫眾類中。於經中佛說：有諸眾生，生於世間、長於世間，若利根、中根、軟根，未轉無上法輪時。是故知有有流信等五根。佛復於經中說：乃至我未如實知信等五根，集生及滅滋味過失及出離，我未能從此世間有天有梵，廣說如經。若諸法無流，無如此簡擇品類。幾根是果報？幾根非果報？一向是果報者，偈曰：命果報。釋曰：若爾，阿羅漢比丘引命行，令住此命行，亦是命根。是何法果報？於阿毘達磨藏中說：云何引命行？令住阿羅漢比丘，有聖如意成通慧，至得心自在位，或於大眾、或於一人，捨施若鉢若袈裟，或隨一沙門命資糧。因此發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感富樂，願此業熟生我壽命。是時此阿羅漢業應感富樂，轉生壽命。復有餘師執，殘業果報轉熟。彼說宿生所作業，有殘果報，由修習力引取受用。云何棄捨命行？如此捨施發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感壽命，願此業熟生我富樂，如彼欲樂。如此轉熟。大德瞿沙說：於自依止中，由定力引色界四大令現前，能隨順壽命，或相違四大。由如此方便，引命行令住及以棄捨，應如此成。諸阿羅漢有如此定自在力，由此力宿業所生諸根四大，引住時量皆悉迴轉。先未曾有三摩提引住時量，今則引接，是故如此壽命非果報。異此名果報。從問更起別問：阿羅漢人何因發願引命行令住？或為利益他？或為令正法久住？是諸阿羅漢已見自身壽命將盡，於此二中不見他有此能。復以何因棄捨壽命？於有命時，見利益他事少，自身疾苦所逼，如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故？由已得盡智、無生智故。苦我已離，不應更離。若人在此位所得根，或名已知知根、或名已知護根。釋體性已，根類差別今當說。幾根有流、幾根無流？如是等，此中是根無間已說，謂未知欲知等是根。偈曰：無垢三。釋曰：無流是無垢義，垢者是流別名故。偈曰：有色命二苦，有流。釋曰：有色七根、命根、苦根憂根，一向有流。何以故？眼等有色七根，色陰攝故，故是有流。偈曰：九二種。釋曰：意樂喜捨根及信等五根，此九根或有流或無流。有餘師說：信等一向無流。何以故？佛世尊說：若人一切種，無有信等五根，我說此人在正法外，住凡夫眾類中。此經不足為證依無流說。此經云何知佛世尊安立聖人已方說此經：若人一切種，無信等五根，廣說如經。凡夫有二種：一在正法內不斷善根、二在正法外斷善根。佛依此人故說此言。謂我說此人在正法外住凡夫眾類中。於經中佛說：有諸眾生，生於世間、長於世間，若利根、中根、軟根，未轉無上法輪時。是故知有有流信等五根。佛復於經中說：乃至我未如實知信等五根，集生及滅滋味過失及出離，我未能從此世間有天有梵，廣說如經。若諸法無流，無如此簡擇品類。幾根是果報？幾根非果報？一向是果報者，偈曰：命果報。釋曰：若爾，阿羅漢比丘引命行，令住此命行，亦是命根。是何法果報？於阿毘達磨藏中說：云何引命行？令住阿羅漢比丘，有聖如意成通慧，至得心自在位，或於大眾、或於一人，捨施若鉢若袈裟，或隨一沙門命資糧。因此發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感富樂，願此業熟生我壽命。是時此阿羅漢業應感富樂，轉生壽命。復有餘師執，殘業果報轉熟。彼說宿生所作業，有殘果報，由修習力引取受用。云何棄捨命行？如此捨施發願，入第四定遠際三摩提觀。從此定起，作如是心、說如是言：凡是我業應熟感壽命，願此業熟生我富樂，如彼欲樂。如此轉熟。大德瞿沙說：於自依止中，由定力引色界四大令現前，能隨順壽命，或相違四大。由如此方便，引命行令住及以棄捨，應如此成。諸阿羅漢有如此定自在力，由此力宿業所生諸根四大，引住時量皆悉迴轉。先未曾有三摩提引住時量，今則引接，是故如此壽命非果報。異此名果報。從問更起別問：阿羅漢人何因發願引命行令住？或為利益他？或為令正法久住？是諸阿羅漢已見自身壽命將盡，於此二中不見他有此能。復以何因棄捨壽命？於有命時，見利益他事少，自身疾苦所逼，如偈言：

「修梵行已竟， 聖道已善修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修梵行已竟， 聖道已善修，

由捨命歡喜， 如人病得差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由捨命歡喜， 如人病得差。」

若爾，此引壽行命住及棄捨，應知何處何人能為此事？於人道中於三洲，於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提。何以故？此人於諸定有自在，其相續非惑所熏。經中說：世尊願留諸命行、捨諸壽行。命壽二行差別云何？餘師說：無有差別。云何知？經中說：何者為命根？謂三界壽。復有餘師說：宿業果報名壽行，現世業果名命行。復有師說：若由此得住聚同分中名壽行，若由此得暫時住名命行。諸言者，由願留多壽命行生起故。何以故？於一剎那生起無願留能故。復有餘師說：無有一物名壽命得暫時住，為顯此義故有諸言。復有餘師說：於多行中假立壽命名，無別一物名壽命。若不爾，佛不應說行。問：云何世尊捨棄壽行願留命行？為顯於死有自在故棄捨，為顯於壽命有自在故願留。云何但三月不過？受化弟子利益事畢竟故。復次世尊建立義言，若比丘修習數行四如意足，若欲住可得一劫、或過一劫。為顯所建立義故，留捨命壽。毘婆沙師說：於五陰及死，為顯自勝能故，先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能。隨應論且止，所依本義今應說。偈曰：十二二種。釋曰：何者為十二？偈曰：除後八，及憂根。釋曰：又除命根，所餘十二有二種，有是果報、有非果報。此中眼等七根，若是增長果，非果報，所餘皆是果報。意苦樂喜捨根，若善若染污，非果報，若威儀、工巧、變化相應，亦非果報，所餘是果報。除命根及眼等十二根，所餘非果報，此義至得成。若憂根非果報，此經云何將？經言：有業於喜受好，有業於憂受好，有業於捨受好。依相應好，故說此言。若業與憂受相應，名於憂受好。譬如觸與樂受相應，說觸於樂受好。若爾，業於喜受捨受好，亦應成如此。如汝所欲，我亦許之，於相應無失，於果報亦無失。若爾，由無能故皆許如此，有何別道理能立憂非果報？憂受由分別差別所生，及分別所息，果報則不然。若爾，於喜受亦應然，不應立喜為果報。若憂是果報，作無間業人因無間業生憂受故，此業應熟。喜亦應爾，若喜是果報，作福業人因福業生喜受故，是福業應熟。是義不然。復有別證，諸離欲人無憂受故，果報則不爾。諸離欲人亦無無記喜根。若爾，果報有何相？隨其相，若有宿業應位。雖復如此，喜根可有殘果報，憂根則無，餘一切種不行起故。故毘婆沙師說：憂非果報，以命根為第八，於善道中善業果報，於惡道中惡業果報，意根於二道二業果報。樂喜捨三根是善業果報，苦根是惡業果報。於善道二根人由惡業得。如此位此論已說，所餘應說。幾根有果報？幾根無果報？此中憂根，於前無間已說。偈曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，此引壽行命住及棄捨，應知何處何人能為此事？於人道中於三洲，於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提。何以故？此人於諸定有自在，其相續非惑所熏。經中說：世尊願留諸命行、捨諸壽行。命壽二行差別云何？餘師說：無有差別。云何知？經中說：何者為命根？謂三界壽。復有餘師說：宿業果報名壽行，現世業果名命行。復有師說：若由此得住聚同分中名壽行，若由此得暫時住名命行。諸言者，由願留多壽命行生起故。何以故？於一剎那生起無願留能故。復有餘師說：無有一物名壽命得暫時住，為顯此義故有諸言。復有餘師說：於多行中假立壽命名，無別一物名壽命。若不爾，佛不應說行。問：云何世尊捨棄壽行願留命行？為顯於死有自在故棄捨，為顯於壽命有自在故願留。云何但三月不過？受化弟子利益事畢竟故。復次世尊建立義言，若比丘修習數行四如意足，若欲住可得一劫、或過一劫。為顯所建立義故，留捨命壽。毘婆沙師說：於五陰及死，為顯自勝能故，先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能。隨應論且止，所依本義今應說。偈曰：十二二種。釋曰：何者為十二？偈曰：除後八，及憂根。釋曰：又除命根，所餘十二有二種，有是果報、有非果報。此中眼等七根，若是增長果，非果報，所餘皆是果報。意苦樂喜捨根，若善若染污，非果報，若威儀、工巧、變化相應，亦非果報，所餘是果報。除命根及眼等十二根，所餘非果報，此義至得成。若憂根非果報，此經云何將？經言：有業於喜受好，有業於憂受好，有業於捨受好。依相應好，故說此言。若業與憂受相應，名於憂受好。譬如觸與樂受相應，說觸於樂受好。若爾，業於喜受捨受好，亦應成如此。如汝所欲，我亦許之，於相應無失，於果報亦無失。若爾，由無能故皆許如此，有何別道理能立憂非果報？憂受由分別差別所生，及分別所息，果報則不然。若爾，於喜受亦應然，不應立喜為果報。若憂是果報，作無間業人因無間業生憂受故，此業應熟。喜亦應爾，若喜是果報，作福業人因福業生喜受故，是福業應熟。是義不然。復有別證，諸離欲人無憂受故，果報則不爾。諸離欲人亦無無記喜根。若爾，果報有何相？隨其相，若有宿業應位。雖復如此，喜根可有殘果報，憂根則無，餘一切種不行起故。故毘婆沙師說：憂非果報，以命根為第八，於善道中善業果報，於惡道中惡業果報，意根於二道二業果報。樂喜捨三根是善業果報，苦根是惡業果報。於善道二根人由惡業得。如此位此論已說，所餘應說。幾根有果報？幾根無果報？此中憂根，於前無間已說。偈曰

：一定有報。釋曰：此一憂根有果報。定言為決。憂根異於餘法，此根無無記亦無無流，在散動地故，是故憂根無無果報。偈曰：十，二種。釋曰：二種，謂有報、無報。何者為十？偈曰：意餘受信等。釋曰：餘受者，應知異憂根、信精進念定慧根。此中意樂喜捨，若是惡若善有流則有果報，苦根若善若惡有果報，若無記無果報。信等五根若有流有果報，無流無果報。所餘無果報，義至自成。幾根是善？幾根是惡？幾根無記？此中若一向善，偈曰：八根善。釋曰：信等五、未知欲知等三。偈曰：二種憂。釋曰：或善或惡。偈曰：意及餘受，三種。釋曰：此五根有三種，善、惡、無記。偈曰：餘一種。釋曰：何者為餘？眼根為第一，命根為第八，此八一向無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：一定有報。釋曰：此一憂根有果報。定言為決。憂根異於餘法，此根無無記亦無無流，在散動地故，是故憂根無無果報。偈曰：十，二種。釋曰：二種，謂有報、無報。何者為十？偈曰：意餘受信等。釋曰：餘受者，應知異憂根、信精進念定慧根。此中意樂喜捨，若是惡若善有流則有果報，苦根若善若惡有果報，若無記無果報。信等五根若有流有果報，無流無果報。所餘無果報，義至自成。幾根是善？幾根是惡？幾根無記？此中若一向善，偈曰：八根善。釋曰：信等五、未知欲知等三。偈曰：二種憂。釋曰：或善或惡。偈曰：意及餘受，三種。釋曰：此五根有三種，善、惡、無記。偈曰：餘一種。釋曰：何者為餘？眼根為第一，命根為第八，此八一向無記。

何根何界相應？於二十二根中，偈曰：欲界有除淨。釋曰：於欲界相應相應知，除一向無流未知欲知等三根。何以故？此三決定非三界相應故。偈曰：色有除女男，二苦。釋曰：如前除無流，二苦謂苦憂二根，於色界人離欲婬欲法故、又令依止非可愛故，是故彼無女男二根。若爾，云何說彼為丈夫？何處說？如經言：無處無理女人作梵，有處有理丈夫作梵。於彼別有丈夫相，於欲界但是丈夫所得。於彼無苦根，依止淨妙故。又無惡業故，亦無憂根，奢摩他軟滑相續故。又無限類境界故。偈曰：無色有，除二樂及色。釋曰：除女男二根，除二苦根及無流根，所餘幾根？意命捨、信等五根。如此多根，應知於無色界相應，無餘根。幾根見諦滅？幾根修道滅？幾根非所滅？偈曰：意三受三種。釋曰：何者三受？樂、喜、捨根。偈曰：見修滅憂根。釋曰：憂根二道滅，見道、修道所滅故。偈曰：九修道滅。釋曰：眼根為第一，命根為第八，及苦根由修道滅。偈曰：五或非滅。釋曰：信等五根，或修道滅、或非所滅，有有流、無流故。偈曰：三非。釋曰：未知欲知等三根，非見道修道所滅，以無流故。無過失法，不可除故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何根何界相應？於二十二根中，偈曰：欲界有除淨。釋曰：於欲界相應相應知，除一向無流未知欲知等三根。何以故？此三決定非三界相應故。偈曰：色有除女男，二苦。釋曰：如前除無流，二苦謂苦憂二根，於色界人離欲婬欲法故、又令依止非可愛故，是故彼無女男二根。若爾，云何說彼為丈夫？何處說？如經言：無處無理女人作梵，有處有理丈夫作梵。於彼別有丈夫相，於欲界但是丈夫所得。於彼無苦根，依止淨妙故。又無惡業故，亦無憂根，奢摩他軟滑相續故。又無限類境界故。偈曰：無色有，除二樂及色。釋曰：除女男二根，除二苦根及無流根，所餘幾根？意命捨、信等五根。如此多根，應知於無色界相應，無餘根。幾根見諦滅？幾根修道滅？幾根非所滅？偈曰：意三受三種。釋曰：何者三受？樂、喜、捨根。偈曰：見修滅憂根。釋曰：憂根二道滅，見道、修道所滅故。偈曰：九修道滅。釋曰：眼根為第一，命根為第八，及苦根由修道滅。偈曰：五或非滅。釋曰：信等五根，或修道滅、或非所滅，有有流、無流故。偈曰：三非。釋曰：未知欲知等三根，非見道修道所滅，以無流故。無過失法，不可除故。

說諸根品類差別已。諸根至得今當說。幾根於何界果報先所得？偈曰：欲中初得二果報。釋曰：身根命根是果報故，正託胎時先得此二。偈曰：非化生。釋曰：四生中由除化生，胎、卵、濕三生應知已許。云何不說意捨二根；正受生時，此二根必是染污故。若化生初得果報有幾根？偈曰：彼得六。釋曰：若彼無女男根，如劫初生。何者為六？眼耳鼻舌身命根。偈曰：七。釋曰：若彼生一根，如於天等生。偈曰：八。釋曰：若彼生二根。化生人可有二根耶？若於惡道可有，於欲界初得如此，於色界無色界云何？偈曰：色中六。釋曰：由欲勝故名欲界，或但名欲。由色勝故名色界，或但名色。經中說：是寂靜解脫過於色非色。於色界中初所得果報有六根，彼根同欲界，無二根化生所得。偈曰：餘一。釋曰：無色界異色界故名餘，由三摩跋提異故、由生勝故。此中初得果報，但有一命根，餘根則非。說至得已，棄捨今當說。於何界正死棄捨幾根？偈曰：正死人棄捨，於無色命、意、捨根。釋曰：若人在無色界正死，於最後心棄捨命、意、捨三根。偈曰：於色八。釋曰：若人在色界正死，於最後心棄捨八根，三如前，又眼等五根。何以故？一切化生眾生，具根受生、具根死墮故。偈曰：欲界十九八。釋曰：若人在欲界正死，於最後心，若具二根人棄捨十根，八如前，又女男根。若一根人則棄捨九根。若無根人但捨八根。若一時死，道理則然。偈曰：次第死捨四。釋曰：若人次第死，於最後心一時棄捨四根，謂身、命、意、捨根。何以故？此四無相離盡故。若染污心及無記心死，應知道理如此。若人於善心死，是時偈曰：於善諸處五。釋曰：若人於善心死，一切處如前說，若棄捨根復捨信等五根。何以故？此信等五根於善心必具足生。如此於無色界棄捨八根，於色界棄捨十三根。如此依前次第應更廣數。於根伽蘭他中，簡擇一切根法，應如此知。復次何沙門若果？由幾根能得？偈曰：九得邊二果。釋曰：由九根至得前後際沙門若果。何者為邊？須陀洹果及阿羅漢果，前後際所得故。幾果在中際？斯陀含果、阿那含果。此中須陀洹果信等，除知已根并意根捨根，由此九根得前際果。未知欲知根在次第道，知根在解脫道，由此二根得須陀洹果，次第能引擇滅至得及能作彼依止故。復有阿羅漢果信等，除未知欲知根、意根，樂、喜、捨根中隨一，由此九根得後際果。偈曰：七八九中二。釋曰：斯陀含果、阿那含果，觀前後故名中。此二果一一至得，由七八九根。云何如此？斯陀含果，若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，信等五根并捨意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸根品類差別已。諸根至得今當說。幾根於何界果報先所得？偈曰：欲中初得二果報。釋曰：身根命根是果報故，正託胎時先得此二。偈曰：非化生。釋曰：四生中由除化生，胎、卵、濕三生應知已許。云何不說意捨二根；正受生時，此二根必是染污故。若化生初得果報有幾根？偈曰：彼得六。釋曰：若彼無女男根，如劫初生。何者為六？眼耳鼻舌身命根。偈曰：七。釋曰：若彼生一根，如於天等生。偈曰：八。釋曰：若彼生二根。化生人可有二根耶？若於惡道可有，於欲界初得如此，於色界無色界云何？偈曰：色中六。釋曰：由欲勝故名欲界，或但名欲。由色勝故名色界，或但名色。經中說：是寂靜解脫過於色非色。於色界中初所得果報有六根，彼根同欲界，無二根化生所得。偈曰：餘一。釋曰：無色界異色界故名餘，由三摩跋提異故、由生勝故。此中初得果報，但有一命根，餘根則非。說至得已，棄捨今當說。於何界正死棄捨幾根？偈曰：正死人棄捨，於無色命、意、捨根。釋曰：若人在無色界正死，於最後心棄捨命、意、捨三根。偈曰：於色八。釋曰：若人在色界正死，於最後心棄捨八根，三如前，又眼等五根。何以故？一切化生眾生，具根受生、具根死墮故。偈曰：欲界十九八。釋曰：若人在欲界正死，於最後心，若具二根人棄捨十根，八如前，又女男根。若一根人則棄捨九根。若無根人但捨八根。若一時死，道理則然。偈曰：次第死捨四。釋曰：若人次第死，於最後心一時棄捨四根，謂身、命、意、捨根。何以故？此四無相離盡故。若染污心及無記心死，應知道理如此。若人於善心死，是時偈曰：於善諸處五。釋曰：若人於善心死，一切處如前說，若棄捨根復捨信等五根。何以故？此信等五根於善心必具足生。如此於無色界棄捨八根，於色界棄捨十三根。如此依前次第應更廣數。於根伽蘭他中，簡擇一切根法，應如此知。復次何沙門若果？由幾根能得？偈曰：九得邊二果。釋曰：由九根至得前後際沙門若果。何者為邊？須陀洹果及阿羅漢果，前後際所得故。幾果在中際？斯陀含果、阿那含果。此中須陀洹果信等，除知已根并意根捨根，由此九根得前際果。未知欲知根在次第道，知根在解脫道，由此二根得須陀洹果，次第能引擇滅至得及能作彼依止故。復有阿羅漢果信等，除未知欲知根、意根，樂、喜、捨根中隨一，由此九根得後際果。偈曰：七八九中二。釋曰：斯陀含果、阿那含果，觀前後故名中。此二果一一至得，由七八九根。云何如此？斯陀含果，若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，信等五根并捨意

二根。若依出世道，此果由八根得，七如前，知根為第八。若先多離欲人方得此果，由九根得。如得須陀洹果，阿那含果若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，如前所說。得斯陀含果，若依出世道，此果由八根得，亦如前所說。得斯陀含果，若先已離欲人方得此果，由九根得，亦如前所說。得斯陀含果，此果與前果有異，謂樂、喜、捨隨一根相應，由依止差別故。若次第修人，於第九解脫道。若入根本定，依世間道，是時由八根得阿那含果。何以故？於第九解脫道中喜根為第八，於次第道則用捨根定，由此二根得阿那含果。若人依出世道，入第九解脫道，是人則由九根得阿那含果，此中知根為第九。若爾，阿毘達磨藏中云何說如此？彼藏中說：由幾根能得阿羅漢果？彼中答由十一根。云何此中說由九根得？定由九根。偈曰：十一得羅漢，說依一人成。釋曰：有如此道理，是一人已退，已退由樂喜捨根更得阿羅漢果，是故說由十一根。無有是處、樂受等三根於一時中俱得生。云何於阿那含人不論如此義？此阿那含不得如此。何以故？無先已退後時由樂根更證本果故。復次若先離欲人無退墮義，此人離欲二道所證故。此義應當思量：與何根共相應？有幾根必定共相應？此中偈曰：捨命意相應，必與三相應。釋曰：若人與捨等根隨一相應，此人必與三根相應。三根者，謂捨命意。何以故？此三更互無離相應故。與餘根相應則不定，或相應或不相應。此中生無色界人，與眼耳鼻舌根不相應，於欲界亦爾。謂若人未得及已失，生無色界人，與身根不相應。生色無色界人，與女根不相應，於欲界亦爾。謂若未得及已失，與男根亦爾。若凡夫人生第四定第二定處及無色界，與樂根不相應。若凡夫生第三定第四定及無色界，與喜根不相應。若凡夫生色無色界，與苦根不相應。若離欲人，與憂根不相應。若斷善根人，與信等根不相應。凡夫及至得果人，與未知欲知根不相應。凡夫及見道人無學道人，與知根不相應。凡夫及有學人，與知已根不相應。於非遮位中如前所說，應知與餘根相應。偈曰：與四有樂身。釋曰：若人與樂根相應，此人必與四根相應，謂捨等三根及樂根。若人與身根相應，此人必與四根相應，三如前并身根。偈曰：與五有眼等。釋曰：若人與眼根相應，此人必與五根相應，謂捨命意身及眼根。與耳鼻舌相應，應知亦爾。偈曰：有喜亦。釋曰：若人與喜根相應，此人必與五根相應，謂捨命意樂及喜根。若人生第二定未得第三定，與何樂根相應？與第三定染污樂根相應，偈曰：有苦與七。釋曰：若人與苦根相應，此人必與七根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二根。若依出世道，此果由八根得，七如前，知根為第八。若先多離欲人方得此果，由九根得。如得須陀洹果，阿那含果若人次第修方得。若依世間道，此果由七根得，如前所說。得斯陀含果，若依出世道，此果由八根得，亦如前所說。得斯陀含果，若先已離欲人方得此果，由九根得，亦如前所說。得斯陀含果，此果與前果有異，謂樂、喜、捨隨一根相應，由依止差別故。若次第修人，於第九解脫道。若入根本定，依世間道，是時由八根得阿那含果。何以故？於第九解脫道中喜根為第八，於次第道則用捨根定，由此二根得阿那含果。若人依出世道，入第九解脫道，是人則由九根得阿那含果，此中知根為第九。若爾，阿毘達磨藏中云何說如此？彼藏中說：由幾根能得阿羅漢果？彼中答由十一根。云何此中說由九根得？定由九根。偈曰：十一得羅漢，說依一人成。釋曰：有如此道理，是一人已退，已退由樂喜捨根更得阿羅漢果，是故說由十一根。無有是處、樂受等三根於一時中俱得生。云何於阿那含人不論如此義？此阿那含不得如此。何以故？無先已退後時由樂根更證本果故。復次若先離欲人無退墮義，此人離欲二道所證故。此義應當思量：與何根共相應？有幾根必定共相應？此中偈曰：捨命意相應，必與三相應。釋曰：若人與捨等根隨一相應，此人必與三根相應。三根者，謂捨命意。何以故？此三更互無離相應故。與餘根相應則不定，或相應或不相應。此中生無色界人，與眼耳鼻舌根不相應，於欲界亦爾。謂若人未得及已失，生無色界人，與身根不相應。生色無色界人，與女根不相應，於欲界亦爾。謂若未得及已失，與男根亦爾。若凡夫人生第四定第二定處及無色界，與樂根不相應。若凡夫生第三定第四定及無色界，與喜根不相應。若凡夫生色無色界，與苦根不相應。若離欲人，與憂根不相應。若斷善根人，與信等根不相應。凡夫及至得果人，與未知欲知根不相應。凡夫及見道人無學道人，與知根不相應。凡夫及有學人，與知已根不相應。於非遮位中如前所說，應知與餘根相應。偈曰：與四有樂身。釋曰：若人與樂根相應，此人必與四根相應，謂捨等三根及樂根。若人與身根相應，此人必與四根相應，三如前并身根。偈曰：與五有眼等。釋曰：若人與眼根相應，此人必與五根相應，謂捨命意身及眼根。與耳鼻舌相應，應知亦爾。偈曰：有喜亦。釋曰：若人與喜根相應，此人必與五根相應，謂捨命意樂及喜根。若人生第二定未得第三定，與何樂根相應？與第三定染污樂根相應，偈曰：有苦與七。釋曰：若人與苦根相應，此人必與七根

相應，謂身命意及餘四受相應。偈曰：有女等與八。釋曰：若人與女根相應，此人必與八根相應，七如前，及女根。等言七者，攝男根。憂根及信等根，若人得如此根，隨一一皆與八根相應，七如前，男根為第八。若人與憂根相應，七如前，憂根為第八。若人與信等根相應，此人必與信等五根，及與捨命意根相應。偈曰：與十一，有知知已根。釋曰：若人與知根相應，此人必與十一根相應，謂樂喜捨命意五根，又信等五根，知根為第十一。與知已根相應亦爾，十根如前，知已根為第十一。偈曰：未知欲知根，與十三相應。釋曰：何者為十三？謂意命身根女男根隨一，及三受根、信等五根，未知欲知根為第十三。復次若人與極少根相應，與幾根相應？偈曰：極少無善八，受意身命應。釋曰：若人斷善根，說名無善，極少與八根相應，謂五受根及身意命根。如斷善根人，與極少根相應。偈曰：凡夫無色爾。釋曰：若凡夫生無色界，與八根相應。偈曰：捨命意信等。釋曰：捨命意三根及信等五根，信等一向善故。除斷善根人，一切處皆通。若爾，未知欲知等根，於彼亦應立。此難不然，由立八根故、依凡夫故。若人極多與幾根相應？偈曰：極多與十九，離三無流根，二根。釋曰：除三無流根，若人具女男根及具餘根，則與十九根相應。復有何別人與極多根相應？偈曰：有欲聖。釋曰：若未離欲有學聖人，若與極多根相應，亦與十九根相應。偈曰：一根除二淨。釋曰：除一根及除二無流根，謂除知已根，前二隨除一根。諸根由分別界差別義，所引來依廣分別義已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應，謂身命意及餘四受相應。偈曰：有女等與八。釋曰：若人與女根相應，此人必與八根相應，七如前，及女根。等言七者，攝男根。憂根及信等根，若人得如此根，隨一一皆與八根相應，七如前，男根為第八。若人與憂根相應，七如前，憂根為第八。若人與信等根相應，此人必與信等五根，及與捨命意根相應。偈曰：與十一，有知知已根。釋曰：若人與知根相應，此人必與十一根相應，謂樂喜捨命意五根，又信等五根，知根為第十一。與知已根相應亦爾，十根如前，知已根為第十一。偈曰：未知欲知根，與十三相應。釋曰：何者為十三？謂意命身根女男根隨一，及三受根、信等五根，未知欲知根為第十三。復次若人與極少根相應，與幾根相應？偈曰：極少無善八，受意身命應。釋曰：若人斷善根，說名無善，極少與八根相應，謂五受根及身意命根。如斷善根人，與極少根相應。偈曰：凡夫無色爾。釋曰：若凡夫生無色界，與八根相應。偈曰：捨命意信等。釋曰：捨命意三根及信等五根，信等一向善故。除斷善根人，一切處皆通。若爾，未知欲知等根，於彼亦應立。此難不然，由立八根故、依凡夫故。若人極多與幾根相應？偈曰：極多與十九，離三無流根，二根。釋曰：除三無流根，若人具女男根及具餘根，則與十九根相應。復有何別人與極多根相應？偈曰：有欲聖。釋曰：若未離欲有學聖人，若與極多根相應，亦與十九根相應。偈曰：一根除二淨。釋曰：除一根及除二無流根，謂除知已根，前二隨除一根。諸根由分別界差別義，所引來依廣分別義已說。