佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十九西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十九西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之二

「復次，宣說金剛部作用成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說金剛部作用成就儀軌。

「所謂行人依法修習先行成已，然後隨其意樂所求成就，即當持誦滿一洛叉。數滿足已，竟夜持誦至明旦時得法成就，於一切有情所應攝受、所應調伏皆悉能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂行人依法修習先行成已，然後隨其意樂所求成就，即當持誦滿一洛叉。數滿足已，竟夜持誦至明旦時得法成就，於一切有情所應攝受、所應調伏皆悉能作。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「又若欲作成就法者，依法畫㡧如教安置作供養已，行人一切所欲如意受用，然後隨其意樂所求成就，即當依法日日以金剛語持誦大明，期限一月滿八千遍。過一月已，於㡧像前復設供養，行人當結降三世大印，依法竟夜持誦大明，乃至彼印自然出於吽字之聲。至明旦時，大自在等諸天主眾及彼眷屬來現其前，時持明者白言：『汝天來此，如我所言願施我作，隨我所求使令成就。』天等告言：『隨汝所欲，我悉施汝。』從是已後，行人即成普盡三界主宰，隨其所欲，於須臾頃能令普盡三界皆悉動搖，復為一聚悉能成壞。於三界中微妙樂具悉能受用，一切所作皆得自在，所有一切天主妙愛者等諸妙愛者亦悉隨意，是中無有作嬈惱者。時持明者若稱吽字，即彼一切極惡天等皆悉墮落，然後持明者壽滿百千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若欲作成就法者，依法畫㡧如教安置作供養已，行人一切所欲如意受用，然後隨其意樂所求成就，即當依法日日以金剛語持誦大明，期限一月滿八千遍。過一月已，於㡧像前復設供養，行人當結降三世大印，依法竟夜持誦大明，乃至彼印自然出於吽字之聲。至明旦時，大自在等諸天主眾及彼眷屬來現其前，時持明者白言：『汝天來此，如我所言願施我作，隨我所求使令成就。』天等告言：『隨汝所欲，我悉施汝。』從是已後，行人即成普盡三界主宰，隨其所欲，於須臾頃能令普盡三界皆悉動搖，復為一聚悉能成壞。於三界中微妙樂具悉能受用，一切所作皆得自在，所有一切天主妙愛者等諸妙愛者亦悉隨意，是中無有作嬈惱者。時持明者若稱吽字，即彼一切極惡天等皆悉墮落，然後持明者壽滿百千劫。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「復次，若欲求印成就者，如教所說，依法持誦滿一月，後行人當結金剛降三世三昧印，竟夜持誦至明旦時得印成就。從是已後如教所說，隨結印時同稱吽字，行人即能虛空中行，現眾色相及能隱身、起幻化事，能作一切警悟鉤召敬愛事業，能令一切生大歡喜，現前能取一切珍寶，能現廣大熾盛威光，雨大寶雨發大笑相，普能清淨一切有情。能作一切若斷若破，復能如應轉易時分，隨其所宜能啟一切真實談論。能轉一切事，能善作加護，能制能禁、能怖能殺，又能印持一切有情能為戲樂。能作一切施灌頂者，能令諸身自起歌詠，能令旋舞呼召引入，能令一切鎖縛而住，諸如是等一切事業皆悉能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若欲求印成就者，如教所說，依法持誦滿一月，後行人當結金剛降三世三昧印，竟夜持誦至明旦時得印成就。從是已後如教所說，隨結印時同稱吽字，行人即能虛空中行，現眾色相及能隱身、起幻化事，能作一切警悟鉤召敬愛事業，能令一切生大歡喜，現前能取一切珍寶，能現廣大熾盛威光，雨大寶雨發大笑相，普能清淨一切有情。能作一切若斷若破，復能如應轉易時分，隨其所宜能啟一切真實談論。能轉一切事，能善作加護，能制能禁、能怖能殺，又能印持一切有情能為戲樂。能作一切施灌頂者，能令諸身自起歌詠，能令旋舞呼召引入，能令一切鎖縛而住，諸如是等一切事業皆悉能作。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「若欲求微妙智成就者，行人當依金剛降三世三摩地發起以為先行。次應依彼持誦法儀持誦一月志求成就。過一月後，即依如是三摩地法，竟夜持誦至明旦時得成五智通，於一切有情所應攝受、所應調伏皆悉能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求微妙智成就者，行人當依金剛降三世三摩地發起以為先行。次應依彼持誦法儀持誦一月志求成就。過一月後，即依如是三摩地法，竟夜持誦至明旦時得成五智通，於一切有情所應攝受、所應調伏皆悉能作。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「若欲求羯磨成就者，亦然依法持誦一月當求成就。過一月後，竟夜持誦至明旦時即得一切羯磨成就。從是已後作羯磨時持誦一遍，隨其意願彼加護等一切羯磨皆悉能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求羯磨成就者，亦然依法持誦一月當求成就。過一月後，竟夜持誦至明旦時即得一切羯磨成就。從是已後作羯磨時持誦一遍，隨其意願彼加護等一切羯磨皆悉能作。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「如上是為金剛部作用成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為金剛部作用成就儀軌。

「復次，宣說蓮華部作用成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說蓮華部作用成就儀軌。

「所謂行人依法持誦滿百千遍先行成已，然後依法當求成就，次應如教安置㡧像，當畫具德謂伏一切世間大士聖相。於其四面依四印曼拏羅法儀畫四大士，四隅當畫四賢聖相，於㡧像前依法持誦過一月後，竟夜持誦至明旦時，調伏一切世間大士來現其前，隨行人所欲得諸願成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂行人依法持誦滿百千遍先行成已，然後依法當求成就，次應如教安置㡧像，當畫具德謂伏一切世間大士聖相。於其四面依四印曼拏羅法儀畫四大士，四隅當畫四賢聖相，於㡧像前依法持誦過一月後，竟夜持誦至明旦時，調伏一切世間大士來現其前，隨行人所欲得諸願成就。

「此佛所說法金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說法金剛法門。

「若欲求印成就者，行人當結法金剛印，如法金剛儀持誦八千遍，日日四時持誦滿已，然後竟夜結印持誦至明旦時，得印成就。從是已後凡結印時，如其所說即能調伏一切世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求印成就者，行人當結法金剛印，如法金剛儀持誦八千遍，日日四時持誦滿已，然後竟夜結印持誦至明旦時，得印成就。從是已後凡結印時，如其所說即能調伏一切世間。

「此佛所說觀自在法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說觀自在法門。

「若欲求三摩地成就者，行人應當依法持誦滿一月已，然後竟夜隨所愛樂三摩地門，依彼法儀志心持誦至明旦時，即得一切三摩地現前成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求三摩地成就者，行人應當依法持誦滿一月已，然後竟夜隨所愛樂三摩地門，依彼法儀志心持誦至明旦時，即得一切三摩地現前成就。

「此佛所說法金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說法金剛法門。

「若欲求羯磨成就者，亦然依法持誦一月，過一月後竟夜持誦，即能成就一切羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求羯磨成就者，亦然依法持誦一月，過一月後竟夜持誦，即能成就一切羯磨。

「此佛所說法金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說法金剛法門。

「如上是為蓮華部作用成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為蓮華部作用成就儀軌。

「復次，宣說寶部作用成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說寶部作用成就儀軌。

「所謂行人先當敬禮四方一切如來，次應持誦滿百千遍，然後依法安置㡧像，依四印曼拏羅法用畫具德一切義成就大士聖相，設諸供養持誦一月。過一月後竟夜持誦，至明旦時，彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩摩訶薩來現其前為施灌頂，行人得灌頂已即成三千大千世界持明轉輪主宰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂行人先當敬禮四方一切如來，次應持誦滿百千遍，然後依法安置㡧像，依四印曼拏羅法用畫具德一切義成就大士聖相，設諸供養持誦一月。過一月後竟夜持誦，至明旦時，彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩摩訶薩來現其前為施灌頂，行人得灌頂已即成三千大千世界持明轉輪主宰。

「此佛所說金剛寶法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說金剛寶法門。

「若欲求印成就者，行人當依羯磨金剛法用結金剛寶印，如教所說當求成就，即得一切意願羯磨印成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求印成就者，行人當依羯磨金剛法用結金剛寶印，如教所說當求成就，即得一切意願羯磨印成就。

「若欲求寶智成就者，行人依法如其次第，於金剛寶生三摩地中觀想虛空本無自性。是中云何能生於寶？即此眾寶。又復，云何菩薩身生？日日四時，於此三摩地門如應觀想持誦一月。過一月後即依如是三摩地法，竟夜持誦至明旦時，一切如來悉現其前，隨所樂欲施妙灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求寶智成就者，行人依法如其次第，於金剛寶生三摩地中觀想虛空本無自性。是中云何能生於寶？即此眾寶。又復，云何菩薩身生？日日四時，於此三摩地門如應觀想持誦一月。過一月後即依如是三摩地法，竟夜持誦至明旦時，一切如來悉現其前，隨所樂欲施妙灌頂。

「此佛所說虛空藏法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說虛空藏法門。

「若欲求羯磨成就者，亦然依法持誦一月。過一月後，竟夜持誦至明旦時，具德虛空藏菩薩摩訶薩施彼行人一切義成就，然後一切事業皆悉能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求羯磨成就者，亦然依法持誦一月。過一月後，竟夜持誦至明旦時，具德虛空藏菩薩摩訶薩施彼行人一切義成就，然後一切事業皆悉能作。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「如上是為寶部作用成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為寶部作用成就儀軌。

「復次，宣說諸部作用一切儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說諸部作用一切儀軌。

「此中先說一切心明作用儀軌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中先說一切心明作用儀軌：

「行人當作是言：『隨所意樂根本心明即一切成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人當作是言：『隨所意樂根本心明即一切成就。』

「如是言已，隨其所樂持誦心明，依法當作彼成就事，然後隨應即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是言已，隨其所樂持誦心明，依法當作彼成就事，然後隨應即得成就。

「一切印作用儀軌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切印作用儀軌：

「行人當作是言：『一切印契我所愛樂成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人當作是言：『一切印契我所愛樂成就。』

「如是言已，即結三昧印，如所愛樂隨其力能依法持誦，然後如教即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是言已，即結三昧印，如所愛樂隨其力能依法持誦，然後如教即得成就。

「一切呪句作用儀軌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切呪句作用儀軌：

「行人當作是言：『離戲論語當成悉地，我於一切如來成就法中依法持誦。』如是言已，隨所愛樂，持誦呪句，當得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人當作是言：『離戲論語當成悉地，我於一切如來成就法中依法持誦。』如是言已，隨所愛樂，持誦呪句，當得成就。

「一切大明作用儀軌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切大明作用儀軌：

「行人當作是言：『此諸有情具無明暗，願得一切如來大明現證淨戒所成。』如是言已，隨所愛樂持誦大明，依法所求當得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人當作是言：『此諸有情具無明暗，願得一切如來大明現證淨戒所成。』如是言已，隨所愛樂持誦大明，依法所求當得成就。

「此佛所說聖執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說聖執金剛法門。

「諸有行人，應當先以一切心明印契呪句及諸大明，隨其所樂修習為因，然後依彼金剛持誦法儀，隨應有情，即以心明印契呪句大明依法持誦。若自若他，當求本尊一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有行人，應當先以一切心明印契呪句及諸大明，隨其所樂修習為因，然後依彼金剛持誦法儀，隨應有情，即以心明印契呪句大明依法持誦。若自若他，當求本尊一切成就。

「此佛所說金剛薩埵法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說金剛薩埵法門。

「如上是為諸部作用一切儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為諸部作用一切儀軌。

「復次，宣說諸部通用廣大成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說諸部通用廣大成就儀軌。

「如來部通用成就有其四種：所謂義利圓滿成就、神通成就、持明成就、大成就等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來部通用成就有其四種：所謂義利圓滿成就、神通成就、持明成就、大成就等。

「此中義利圓滿成就者，行人若疑有伏藏處，即於是處依法結印，以自三摩地法作金剛視觀察彼處。若見金剛相動，應知是處即有伏藏，行人乃結金剛開發三昧印，依法啟掘不久獲得。隨所樂取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中義利圓滿成就者，行人若疑有伏藏處，即於是處依法結印，以自三摩地法作金剛視觀察彼處。若見金剛相動，應知是處即有伏藏，行人乃結金剛開發三昧印，依法啟掘不久獲得。隨所樂取。

「此佛所說金剛薩埵法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說金剛薩埵法門。

「神通成就者，行人欲作法時當如是言：『所有諸印，當求金剛神通成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神通成就者，行人欲作法時當如是言：『所有諸印，當求金剛神通成就。』

「如是言已，依法所作。此神通成就有其四種：所謂水上行坐等神通、出現如來等色相神通、如其意樂隨即隱身神通、於虛空中行千由旬上下出沒去來自在神通。此能於諸方千由旬量，如其所樂隨意而行，旋轉還來。又能過千由旬，一切有情意願悉知，一切身相眼悉能見，一切音聲語言耳悉能聞。又於諸方過千由旬，隨其意樂一切妙愛者身悉能舉來，一切金寶摩尼真珠等悉能攝集，畢竟無有能為障者，行人於彼金剛杵中尚能隱身，況餘萬夫力不敵邪！又復，行人常得無病，常受諸欲樂，常具少年殊妙色相。彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養，獲得無上金剛成就，當得壽命滿四千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是言已，依法所作。此神通成就有其四種：所謂水上行坐等神通、出現如來等色相神通、如其意樂隨即隱身神通、於虛空中行千由旬上下出沒去來自在神通。此能於諸方千由旬量，如其所樂隨意而行，旋轉還來。又能過千由旬，一切有情意願悉知，一切身相眼悉能見，一切音聲語言耳悉能聞。又於諸方過千由旬，隨其意樂一切妙愛者身悉能舉來，一切金寶摩尼真珠等悉能攝集，畢竟無有能為障者，行人於彼金剛杵中尚能隱身，況餘萬夫力不敵邪！又復，行人常得無病，常受諸欲樂，常具少年殊妙色相。彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養，獲得無上金剛成就，當得壽命滿四千歲。

「此佛所說一切如來金剛成就法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來金剛成就法門。

「持明成就者，行人但求印契成就，依法所作當得金剛持明成就，由成金剛持明轉輪王故，即得諸欲隨意受用。一剎那間能於千佛剎中旋轉還復，受諸快樂，顏容少麗同十六歲，髮髻如螺，紺青旋潤，由得一切如來及金剛薩埵大金剛持明成就故，即得住壽大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持明成就者，行人但求印契成就，依法所作當得金剛持明成就，由成金剛持明轉輪王故，即得諸欲隨意受用。一剎那間能於千佛剎中旋轉還復，受諸快樂，顏容少麗同十六歲，髮髻如螺，紺青旋潤，由得一切如來及金剛薩埵大金剛持明成就故，即得住壽大劫。

「此佛所說一切如來持明法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來持明法門。

「大成就者，行人依法以自印契心明當求成就，由得自印大士色相成就故，一剎那間能於十方一切世界現眾色相作眾事業。彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養，即於普盡無餘諸有情界作利益已還復本處。又能於一切世界，所有一切適悅快樂，一切相具隨意受用，得與金剛薩埵大菩薩等無有異，當得壽命滿一大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大成就者，行人依法以自印契心明當求成就，由得自印大士色相成就故，一剎那間能於十方一切世界現眾色相作眾事業。彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養，即於普盡無餘諸有情界作利益已還復本處。又能於一切世界，所有一切適悅快樂，一切相具隨意受用，得與金剛薩埵大菩薩等無有異，當得壽命滿一大劫。

「此佛所說一切如來大成就法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來大成就法門。

「復次，金剛部通用成就者，有其四種：所謂降三世成就、一切灌頂成就、一切悅樂法成就、最上成就等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛部通用成就者，有其四種：所謂降三世成就、一切灌頂成就、一切悅樂法成就、最上成就等。

「此中降三世成就者，行人當結降三世印，左足想踏大自在天，作成就事，乃至彼天出聲號叫，然後行人當稱吽字。稱吽字時，所有大自在天等一切三界增上主宰并其眷屬皆悉來集，住行人前作敬愛事，能與行人為其指使。從是已後，行人即成一切三界增上主宰金剛持明者，能起空中及於三界自在遊行旋轉還復。所有極惡天等一切有情，以吽字法悉能調伏，如一切如來金剛降三世相，普盡三界一切悉依教令而轉。彼一切如來及金剛薩埵見已敬愛，壽命千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中降三世成就者，行人當結降三世印，左足想踏大自在天，作成就事，乃至彼天出聲號叫，然後行人當稱吽字。稱吽字時，所有大自在天等一切三界增上主宰并其眷屬皆悉來集，住行人前作敬愛事，能與行人為其指使。從是已後，行人即成一切三界增上主宰金剛持明者，能起空中及於三界自在遊行旋轉還復。所有極惡天等一切有情，以吽字法悉能調伏，如一切如來金剛降三世相，普盡三界一切悉依教令而轉。彼一切如來及金剛薩埵見已敬愛，壽命千歲。

「此佛所說降三世法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說降三世法門。

「一切灌頂成就者，當作印成就，謂結一切如來灌頂寶印，先作自身灌頂已，然後求彼四種灌頂成就。其四種者：所謂金剛灌頂、寶灌頂、法灌頂、羯磨灌頂。若得金剛灌頂已，即成一切如來執金剛者。若得寶灌頂已，即成眾寶增上主宰。若得法灌頂已，即成法王。若得羯磨灌頂已，當得世出世間一切羯磨成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切灌頂成就者，當作印成就，謂結一切如來灌頂寶印，先作自身灌頂已，然後求彼四種灌頂成就。其四種者：所謂金剛灌頂、寶灌頂、法灌頂、羯磨灌頂。若得金剛灌頂已，即成一切如來執金剛者。若得寶灌頂已，即成眾寶增上主宰。若得法灌頂已，即成法王。若得羯磨灌頂已，當得世出世間一切羯磨成就。

「此佛所說一切如來灌頂法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來灌頂法門。

「一切悅樂法成就者，謂以祕密供養常作供養一切如來，即得一切如來一切適悅快樂成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切悅樂法成就者，謂以祕密供養常作供養一切如來，即得一切如來一切適悅快樂成就。

「此佛所說一切如來悅樂法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來悅樂法門。

「最上成就者，所謂得成就金剛尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上成就者，所謂得成就金剛尊。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「復次，蓮華部通用成就法者，有其四種：所謂隨愛樂成就、敬愛成就、加護成就、蓮華成就等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，蓮華部通用成就法者，有其四種：所謂隨愛樂成就、敬愛成就、加護成就、蓮華成就等。

「此中隨愛樂成就者，如教所說，應當觀想蓮華妙愛已，能令一切如來隨生愛樂。又於本部觀自在尊，隨起思念已，亦然能令一切有情悉生敬愛。又若住三摩地廣布慈心，即能普為一切世間密作加護。又若安住本尊蓮華三摩地，手執蓮華已，當求成就事，即得妙色如觀自在尊，諸相具足壽命四千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中隨愛樂成就者，如教所說，應當觀想蓮華妙愛已，能令一切如來隨生愛樂。又於本部觀自在尊，隨起思念已，亦然能令一切有情悉生敬愛。又若住三摩地廣布慈心，即能普為一切世間密作加護。又若安住本尊蓮華三摩地，手執蓮華已，當求成就事，即得妙色如觀自在尊，諸相具足壽命四千歲。

「此佛所說一切如來蓮華法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來蓮華法門。

「復次，寶部通用成就法者，有其四種：所謂一切如來灌頂成就、大威光成就、滿諸願成就、寶成就等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶部通用成就法者，有其四種：所謂一切如來灌頂成就、大威光成就、滿諸願成就、寶成就等。

「此中謂以自灌頂法奉獻諸如來，施燈光明圓滿布施波羅蜜多，隨力作彼寶成就事。此等四種成就法用，悉應常時供養一切如來，不久當得所求成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中謂以自灌頂法奉獻諸如來，施燈光明圓滿布施波羅蜜多，隨力作彼寶成就事。此等四種成就法用，悉應常時供養一切如來，不久當得所求成就。

「此佛所說一切如來妙寶法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來妙寶法門。

「如上是為諸部通用廣大成就儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為諸部通用廣大成就儀軌。

「復次，宣說一切儀軌中方便成就教理，是即大士根本無性法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說一切儀軌中方便成就教理，是即大士根本無性法門。

「此中先說心明方便成就教理。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中先說心明方便成就教理。頌曰：

「如為調伏世間故， 隨彼所應得成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如為調伏世間故， 隨彼所應得成就，

此中方便印為因， 能施廣大諸成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中方便印為因， 能施廣大諸成就。

「印契方便成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印契方便成就教理：

「離貪調伏於世間， 印契成就從貪生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離貪調伏於世間， 印契成就從貪生，

方便修習彼如應， 能作一切成就事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便修習彼如應， 能作一切成就事。

「呪句方便成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪句方便成就教理：

「世間若實有動亂， 呪句成就無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間若實有動亂， 呪句成就無所得，

由離戲論方便成， 乃作最上諸成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由離戲論方便成， 乃作最上諸成就。

「大明方便成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明方便成就教理：

「此中若著無明相， 大明成就無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中若著無明相， 大明成就無所有，

由其方便廣大門， 能施廣大諸成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其方便廣大門， 能施廣大諸成就。

「如上是為一切儀軌中方便成就教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為一切儀軌中方便成就教理。

「復次，宣說一切儀軌中福成就教理，是即一切如來法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說一切儀軌中福成就教理，是即一切如來法門。

「此中先說心明福成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中先說心明福成就教理：

「四種供養依法作， 由是獲得大福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四種供養依法作， 由是獲得大福聚，

供養諸佛勝福門， 此中成就無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛勝福門， 此中成就無疑惑。

「印契福成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印契福成就教理：

「祕密三昧為加護， 由是獲得大福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密三昧為加護， 由是獲得大福聚，

以此三昧加護因， 彼非福門亦成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此三昧加護因， 彼非福門亦成就。

「呪句福成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪句福成就教理：

「彼一切佛最初說， 如應獲得大福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼一切佛最初說， 如應獲得大福聚，

法施平等此為因， 彼非福門速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施平等此為因， 彼非福門速成就。

「大明福成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明福成就教理：

「布施諸福中最上， 由是獲得大福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施諸福中最上， 由是獲得大福聚，

圓滿施波羅蜜多， 速疾如應得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿施波羅蜜多， 速疾如應得成佛。

「如上是為一切儀軌中福成就教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為一切儀軌中福成就教理。

「復次，宣說一切儀軌中慧成就教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說一切儀軌中慧成就教理。

「此中先說心明慧成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中先說心明慧成就教理：

「法中無文字可入， 一切文字悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法中無文字可入， 一切文字悉了知，

自語門及他語門， 觀想如應得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自語門及他語門， 觀想如應得成就。

「此佛所說妙吉祥大菩薩法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說妙吉祥大菩薩法門。

「印契慧成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印契慧成就教理：

「慧以決擇立其名， 此即三摩地所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧以決擇立其名， 此即三摩地所說，

彼中印契成就門， 觀想剎那得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中印契成就門， 觀想剎那得成就。

「此佛所說勝慧法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說勝慧法門。

「呪句慧成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪句慧成就教理：

「慧聲隨向立其名， 即三摩地戲論語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧聲隨向立其名， 即三摩地戲論語，

彼中觀想成就門， 如應呪句得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中觀想成就門， 如應呪句得成就。

「此佛所說金剛慧法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說金剛慧法門。

「大明慧成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明慧成就教理：

「大明呪句二差別， 是中差別無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明呪句二差別， 是中差別無所有，

正慧觀想此相應， 決定速疾得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正慧觀想此相應， 決定速疾得成就。

「此佛所說一切如來智慧法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說一切如來智慧法門。

「如上是為一切儀軌中慧成就教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為一切儀軌中慧成就教理。

「復次，宣說一切儀軌中行成就教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說一切儀軌中行成就教理。

「是即金剛手法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是即金剛手法門。

「此中先說心明行成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中先說心明行成就教理：

「若作一切供養事， 即能增長於勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作一切供養事， 即能增長於勝行，

彼眾善法乃隨增， 當得成就法圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾善法乃隨增， 當得成就法圓滿。

「印契行成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印契行成就教理：

「遍入多種祕密輪， 布設多種曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遍入多種祕密輪， 布設多種曼拏羅，

諸印供養勝行門， 增長廣大成就事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸印供養勝行門， 增長廣大成就事。

「呪句行成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪句行成就教理：

「依隨喜等勝法用， 誦念正法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依隨喜等勝法用， 誦念正法亦復然，

廣施多種供養門， 決定呪句得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣施多種供養門， 決定呪句得成就。

「大明行成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明行成就教理：

「智明善斷無明性， 布施波羅蜜多理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智明善斷無明性， 布施波羅蜜多理，

由此勝行圓滿因， 速疾依法得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此勝行圓滿因， 速疾依法得成就。

「如上是為一切儀軌中行成就教理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為一切儀軌中行成就教理。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩復說諸部標幟真實出生智成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩復說諸部標幟真實出生智成就教理：

「此中云何金剛出生？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中云何金剛出生？頌曰：

「即此具德大士尊， 一切心從自心生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即此具德大士尊， 一切心從自心生，

而彼身語心金剛， 堅固薩埵自然生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼身語心金剛， 堅固薩埵自然生。

諸大士中勝大士， 金剛成就從心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大士中勝大士， 金剛成就從心出，

金剛薩埵此立名， 於彼金剛杵中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵此立名， 於彼金剛杵中住。

即此如是智相應， 是為諸佛無二理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此如是智相應， 是為諸佛無二理，

從自心出巧業門， 由斯眾相皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從自心出巧業門， 由斯眾相皆成就。

一切世界微塵數， 如是一切佛聖尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界微塵數， 如是一切佛聖尊，

彼等所有諸佛身， 皆從金剛薩埵出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等所有諸佛身， 皆從金剛薩埵出。

即此復生諸大士， 及彼所有諸標幟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此復生諸大士， 及彼所有諸標幟，

彼等大士標幟門， 一切同生此理趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等大士標幟門， 一切同生此理趣。

此法若有聽聞者， 能生淨信或受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法若有聽聞者， 能生淨信或受持，

觀想常生歡喜心， 速疾如應得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想常生歡喜心， 速疾如應得成就。

「此佛所說金剛薩埵法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說金剛薩埵法門。

「如上是為諸部標幟真實出生智成就教理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為諸部標幟真實出生智成就教理。」

復次，金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部一切儀軌中出生大智成就教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部一切儀軌中出生大智成就教理。

「此中先說一切如來儀軌中出生大智成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中先說一切如來儀軌中出生大智成就教理：

「諸佛無分別大智， 是智所生法常住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛無分別大智， 是智所生法常住，

無分別後起智門， 此分別說無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別後起智門， 此分別說無分別。

「如來部儀軌中出生大智成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來部儀軌中出生大智成就教理：

「由無分別我分別， 此分別已分別生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由無分別我分別， 此分別已分別生，

金剛薩埵大士尊， 說彼分別為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵大士尊， 說彼分別為方便。

「金剛部儀軌中出生大智成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部儀軌中出生大智成就教理：

「譬如布設諸畫像， 依畫法儀作成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如布設諸畫像， 依畫法儀作成就，

而彼所設作用門， 我此所說離分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼所設作用門， 我此所說離分別。

「蓮華部儀軌中出生大智成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部儀軌中出生大智成就教理：

「貪性分別所出生， 是性蓮華中安處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪性分別所出生， 是性蓮華中安處，

此即長時住亦然， 如理出生諸成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即長時住亦然， 如理出生諸成就。

「寶部儀軌中出生大智成就教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶部儀軌中出生大智成就教理：

「此寶本無分別性， 而彼威光自高顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此寶本無分別性， 而彼威光自高顯，

如是成就微妙門， 雖所出生無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是成就微妙門， 雖所出生無分別。

「此佛所說金剛寶法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說金剛寶法門。

「如上是為諸部一切儀軌中出生大智成就教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為諸部一切儀軌中出生大智成就教理。

「復次，宣說一切儀軌中心明出生智教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說一切儀軌中心明出生智教理：

「隨意所樂諸法用， 即當隨意求成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨意所樂諸法用， 即當隨意求成就，

等持成就住於心， 此說是為心明法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等持成就住於心， 此說是為心明法。

「印契出生智教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印契出生智教理：

「不可違越及破壞， 謂王最上印教令， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可違越及破壞， 謂王最上印教令，

大士標幟眾相門， 此說亦然如王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士標幟眾相門， 此說亦然如王印。

「呪句出生智教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪句出生智教理：

「不可違越及破壞， 如是祕密呪法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可違越及破壞， 如是祕密呪法門，

呪已祕密法能成， 是故此說為呪句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪已祕密法能成， 是故此說為呪句。

「大明出生智教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明出生智教理：

「最上語明成就理， 彼能破壞於無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上語明成就理， 彼能破壞於無明，

明智解了法圓成， 大明由斯而建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明智解了法圓成， 大明由斯而建立。

「此佛所說執金剛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說執金剛法門。

「如上是為一切儀軌中心明等出生智教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為一切儀軌中心明等出生智教理。

「復次，宣說一切儀軌中勝智出生教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，宣說一切儀軌中勝智出生教理。

「此中先說心明勝智出生教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中先說心明勝智出生教理：

「智者持誦心明已， 若自若他法如應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者持誦心明已， 若自若他法如應，

過未現在三世中， 一切得聞及得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過未現在三世中， 一切得聞及得見。

「印契勝智出生教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印契勝智出生教理：

「諦意一結於印契， 如教所說依法作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦意一結於印契， 如教所說依法作，

作已觀察於世間， 一切應知如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作已觀察於世間， 一切應知如上說。

「呪句勝智出生教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪句勝智出生教理：

「依法一誦於呪句， 從自舌中所宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依法一誦於呪句， 從自舌中所宣說，

過未現在三世中， 彼諸真實法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過未現在三世中， 彼諸真實法成就。

「此佛所說觀自在法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此佛所說觀自在法門。

「大明勝智出生教理： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明勝智出生教理：

「依法一誦於大明， 諦意相應而解了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依法一誦於大明， 諦意相應而解了，

過未現在三世中， 彼金剛語如所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過未現在三世中， 彼金剛語如所得。

「如上是為一切儀軌中勝智出生教理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上是為一切儀軌中勝智出生教理。