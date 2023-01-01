佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五

爾時，一切如來又復雲集，為勸請具德執金剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故，說是一百八名頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來又復雲集，為勸請具德執金剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故，說是一百八名頌曰：

「蓮華薩埵大蓮華， 世自在王大主宰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華薩埵大蓮華， 世自在王大主宰，

觀自在王勝勇尊， 稽首歸命金剛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在王勝勇尊， 稽首歸命金剛法。

勝妙法王大清淨， 大意最上勇猛王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝妙法王大清淨， 大意最上勇猛王，

大蓮華生蓮華身， 稽首歸命蓮華尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大蓮華生蓮華身， 稽首歸命蓮華尊。

妙蓮華光蓮華生， 蓮華清淨善淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙蓮華光蓮華生， 蓮華清淨善淨者，

金剛蓮華妙蓮身， 歸命蓮華蓮華主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛蓮華妙蓮身， 歸命蓮華蓮華主。

勝大光明大巧業， 廣大善喻大勝身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝大光明大巧業， 廣大善喻大勝身，

具大勇猛大無畏， 稽首歸命大勤勇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大勇猛大無畏， 稽首歸命大勤勇。

知有情心大乘法， 相應法及大父祖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知有情心大乘法， 相應法及大父祖，

息災淨利寂靜生， 稽首歸命覺華秀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息災淨利寂靜生， 稽首歸命覺華秀。

法真實義持正法， 為清淨法善作法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法真實義持正法， 為清淨法善作法，

是勝妙法大法門， 稽首歸命正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是勝妙法大法門， 稽首歸命正法輪。

覺智大士妙勝勇， 薩埵勝主法大士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺智大士妙勝勇， 薩埵勝主法大士，

一切最上妙勇尊， 歸命勇猛勝大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最上妙勇尊， 歸命勇猛勝大士。

觀照自在最上尊， 普遍觀察大勝主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀照自在最上尊， 普遍觀察大勝主，

為世光明利世間， 稽首歸命世自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世光明利世間， 稽首歸命世自在。

世間文字大文字， 最上文字字為喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間文字大文字， 最上文字字為喻，

一切文字字中字， 稽首歸命文字輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切文字字中字， 稽首歸命文字輪。

蓮華手復廣大手， 施者普令安隱者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華手復廣大手， 施者普令安隱者，

即佛即法佛大尊， 稽首歸命佛威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即佛即法佛大尊， 稽首歸命佛威德。

佛妙色相大色相， 金剛色相善相者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛妙色相大色相， 金剛色相善相者，

大法光明勝妙光， 稽首歸命世光耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法光明勝妙光， 稽首歸命世光耀。

蓮華吉祥尊勝主， 法吉祥尊勝尊者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華吉祥尊勝主， 法吉祥尊勝尊者，

最上大梵梵中尊， 稽首歸命梵生子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上大梵梵中尊， 稽首歸命梵生子。

勝上法燈燈勝燈， 發燈光明普照者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝上法燈燈勝燈， 發燈光明普照者，

為光耀尊大照明， 稽首歸命佛光相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為光耀尊大照明， 稽首歸命佛光相。

得佛灌頂最上覺， 為諸佛子大覺智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛灌頂最上覺， 為諸佛子大覺智，

大覺灌頂勝頂輪， 稽首歸命覺中覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大覺灌頂勝頂輪， 稽首歸命覺中覺。

已具佛眼即大眼， 復為法眼大觀視， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已具佛眼即大眼， 復為法眼大觀視，

三摩地智一切主， 稽首歸命金剛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地智一切主， 稽首歸命金剛眼。

汝此一百八名讚， 若人全身恭敬禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝此一百八名讚， 若人全身恭敬禮，

或復觀想或稱揚， 彼人當得世自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復觀想或稱揚， 彼人當得世自在。

今勸請汝無畏者， 大牟尼尊當善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今勸請汝無畏者， 大牟尼尊當善說，

本部出生妙相應， 法曼拏羅勝事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本部出生妙相應， 法曼拏羅勝事業。」

爾時，聖觀自在菩薩摩訶薩聞一切如來勸請語已，即向世尊釋迦牟尼如來前住，以金剛蓮華安於自心，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖觀自在菩薩摩訶薩聞一切如來勸請語已，即向世尊釋迦牟尼如來前住，以金剛蓮華安於自心，說此頌曰：

「大哉最上大清淨， 我此金剛妙蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉最上大清淨， 我此金剛妙蓮華，

如世大祖出生子， 此善加持本部法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世大祖出生子， 此善加持本部法。」

爾時，世尊大毘盧遮那如來即入一切如來金剛法三昧出生加持蓮華三摩地，說此一切如來法三昧，即一切如來心從自心出，說是心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來即入一切如來金剛法三昧出生加持蓮華三摩地，說此一切如來法三昧，即一切如來心從自心出，說是心明曰：

「紇哩(二合引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「紇哩(二合引)(一句)」

說是心明時，從一切如來心出現蓮華相，有無數色殊妙光明。其光普照一切世界，即以貪等清淨法智遍清淨已，其光旋復從聖觀自在菩薩摩訶薩心入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是心明時，從一切如來心出現蓮華相，有無數色殊妙光明。其光普照一切世界，即以貪等清淨法智遍清淨已，其光旋復從聖觀自在菩薩摩訶薩心入。

爾時，世尊一切如來同說自部法三昧最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊一切如來同說自部法三昧最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥謨(二合引) 怛摩紇哩(二合引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥謨(二合引) 怛摩紇哩(二合引)(一句)」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 囉怛奴(二合引) 怛摩怛囉(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 囉怛奴(二合引) 怛摩怛囉(二合)(一句)」

爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾捺踰(二合引) 怛摩紇哩(二合引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾捺踰(二合引) 怛摩紇哩(二合引)(一句)」

爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾輸(引) 怛摩惡(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾輸(引) 怛摩惡(一句)」

爾時，聖觀自在菩薩摩訶薩即入現一切色三摩地，說此調伏一切世間自心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖觀自在菩薩摩訶薩即入現一切色三摩地，說此調伏一切世間自心大明曰：

「唵(引) 吽(引) 紇哩(二合引) 呼(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 吽(引) 紇哩(二合引) 呼(引)(一句)」

說是心明時，從聖觀自在菩薩摩訶薩心出現具德執金剛尊，如聖觀自在菩薩摩訶薩相，安處蓮華，結蓮華印，眾妙色相莊嚴具足，融現如來等一切大士體相。如是大菩薩像出現已，於一切世界現自色相，普盡無餘諸有情界，廣為一切有情如應調伏。作眾事業已，還復金剛界大曼拏羅中，世尊釋迦牟尼如來月輪周匝，依止而住，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是心明時，從聖觀自在菩薩摩訶薩心出現具德執金剛尊，如聖觀自在菩薩摩訶薩相，安處蓮華，結蓮華印，眾妙色相莊嚴具足，融現如來等一切大士體相。如是大菩薩像出現已，於一切世界現自色相，普盡無餘諸有情界，廣為一切有情如應調伏。作眾事業已，還復金剛界大曼拏羅中，世尊釋迦牟尼如來月輪周匝，依止而住，說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 悲及方便為主宰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 悲及方便為主宰，

所有惡趣若調伏， 彼即成就天趣果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有惡趣若調伏， 彼即成就天趣果。」

爾時，具德聖觀自在菩薩摩訶薩從自部出生已，為欲成辦一切如來、一切菩薩無畏現前最上悉地金剛法性神通智果故，說此調伏一切世間大曼拏羅頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德聖觀自在菩薩摩訶薩從自部出生已，為欲成辦一切如來、一切菩薩無畏現前最上悉地金剛法性神通智果故，說此調伏一切世間大曼拏羅頌曰：

「我今次第當演說， 大曼拏羅勝無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今次第當演說， 大曼拏羅勝無上，

其相猶如金剛界， 此說名為調世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其相猶如金剛界， 此說名為調世間。

其壇四方與四門， 及四樓閣而殊妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其壇四方與四門， 及四樓閣而殊妙，

四線和合法相應， 繒綵珠瓔為嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四線和合法相應， 繒綵珠瓔為嚴飾。

彼曼拏羅諸隅分， 及諸門戶相合處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曼拏羅諸隅分， 及諸門戶相合處，

鈿金剛寶以莊嚴， 依法應抨外壇界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈿金剛寶以莊嚴， 依法應抨外壇界，

次當分其中宮位， 如教抨量作四方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當分其中宮位， 如教抨量作四方。

第二重壇門隅間， 應當布設蓮華相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二重壇門隅間， 應當布設蓮華相，

分其八柱依法用， 八葉蓮華應次畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分其八柱依法用， 八葉蓮華應次畫，

於彼蓮華蘂中間， 隨教安置佛形像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼蓮華蘂中間， 隨教安置佛形像。

「當依本教誦安像大明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當依本教誦安像大明：

「於佛周匝復當畫， 蓮華中安四標幟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛周匝復當畫， 蓮華中安四標幟，

金剛杵寶及蓮華， 眾色蓮華為第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛杵寶及蓮華， 眾色蓮華為第四。

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「唵(引) 吽(引) 提訖哩(二合)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 吽(引) 提訖哩(二合)(一句)

「以金剛步而漸進， 依法東布曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以金剛步而漸進， 依法東布曼拏羅，

中安觀自在勝尊， 具足一切妙色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中安觀自在勝尊， 具足一切妙色相。

彼尊左右依法畫， 金剛高舉等大士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊左右依法畫， 金剛高舉等大士，

所有佛等大士尊， 一一畫執蓮華相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有佛等大士尊， 一一畫執蓮華相。

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多達哩摩(二合) 吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多達哩摩(二合) 吽(引)(一句)

「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥𤚥(二合引) 骨舍(一句) 酤(引) 舍馱囉嚩日囉(二合) 薩埵吽(引) 癹吒(半音)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥𤚥(二合引) 骨舍(一句) 酤(引) 舍馱囉嚩日囉(二合) 薩埵吽(引) 癹吒(半音)(二)

「唵(引) 摩(引) 囉野摩(引) 囉野(一句) 鉢訥摩(二合) 酤蘇摩(引)欲馱馱囉(引) 謨(引) 伽舍囉呼(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩(引) 囉野摩(引) 囉野(一句) 鉢訥摩(二合) 酤蘇摩(引)欲馱馱囉(引) 謨(引) 伽舍囉呼(引)(二)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 三婆嚩(一句) 鉢訥摩(二合) 賀娑多(二合)娑(引) 度吽(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 三婆嚩(一句) 鉢訥摩(二合) 賀娑多(二合)娑(引) 度吽(引)(二)

「以金剛步而漸進， 南布第二曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以金剛步而漸進， 南布第二曼拏羅，

彼中應畫本部尊， 頂冠中有如來像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中應畫本部尊， 頂冠中有如來像，

彼尊左右應遍畫， 毘俱胝等諸大士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊左右應遍畫， 毘俱胝等諸大士，

各執蓮華為標幟， 如其所說依次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各執蓮華為標幟， 如其所說依次第。

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 勃哩(二合) 酤胝(一句) 怛胝怛囉(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 勃哩(二合) 酤胝(一句) 怛胝怛囉(二合)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 蘇(引) 哩也(二合) 入嚩(二合) 囉吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 蘇(引) 哩也(二合) 入嚩(二合) 囉吽(引)(一句)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 摩尼計(引) 覩馱囉(一句) 贊捺囉(二合)鉢囉(二合) 喝邏(二合引) 捺野(二) 阿哩也(二合引) 嚩路(引) 枳帝(引)(三) 嚩路(引) 枳帝(引) 說囉(四) 禰(引) 呬彌(引) 薩哩嚩(二合引) 哩湯(二合引) 尸(引) 竭囕(二合) 三摩野吽(引)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 摩尼計(引) 覩馱囉(一句) 贊捺囉(二合)鉢囉(二合) 喝邏(二合引) 捺野(二) 阿哩也(二合引) 嚩路(引) 枳帝(引)(三) 嚩路(引) 枳帝(引) 說囉(四) 禰(引) 呬彌(引) 薩哩嚩(二合引) 哩湯(二合引) 尸(引) 竭囕(二合) 三摩野吽(引)(五)

「唵(引) 鉢訥摩(二合引) 吒賀(引) 賽哥(引) 捺舍目珂目珂(一句) 郝郝郝郝吽(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合引) 吒賀(引) 賽哥(引) 捺舍目珂目珂(一句) 郝郝郝郝吽(引)(二)

「以金剛步而漸進， 西布第三曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以金剛步而漸進， 西布第三曼拏羅，

本部大士依次第， 皆畫安處蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本部大士依次第， 皆畫安處蓮華座。

彼尊左右應遍畫， 如其所說依次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊左右應遍畫， 如其所說依次第，

蓮華光等大士尊， 依法次第當安布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華光等大士尊， 依法次第當安布。

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「唵(引) 多(引) 囉(引) 鉢訥摩(二合引) 嚩路(引) 葛野𤚥(引)(一句)三摩野薩埵吽(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 多(引) 囉(引) 鉢訥摩(二合引) 嚩路(引) 葛野𤚥(引)(一句)三摩野薩埵吽(引)(二)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 酤摩(引) 囉爍吉底(二合) 馱囉(一句) 珂訥詣(二合引) 那親那頻那吽(引) 癹吒(半音)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 酤摩(引) 囉爍吉底(二合) 馱囉(一句) 珂訥詣(二合引) 那親那頻那吽(引) 癹吒(半音)(二)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 泥(引) 囉建姹(一句) 商珂作訖囉(二合)誐捺(引)(二) 鉢訥摩(二合) 播(引) 尼(引)(三) 咩(引) 竭囉(二合) 左哩摩(二合) 儞嚩娑那(四) 訖哩(二合) 瑟拏(二合) 薩哩鉢(二合) 野倪踰(二合引) 鉢尾(引) 多(引)(五) 𡁠那左哩摩(二合) 嚩(引) 摩塞建(二合)度(引) 怛哩(引) 野(六) 那(引) 囉(引) 野拏嚕(引) 波馱囉(七)底哩(二合) 泥(引) 怛囉(二合) 捫左(引) 吒賀(引) 桑(八) 鉢囉(二合)吠(引) 舍野三摩煬(引) 禰(引) 呬彌悉亭(九) 阿嚩路(引)枳帝(引) 說囉吽(引)(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 泥(引) 囉建姹(一句) 商珂作訖囉(二合)誐捺(引)(二) 鉢訥摩(二合) 播(引) 尼(引)(三) 咩(引) 竭囉(二合) 左哩摩(二合) 儞嚩娑那(四) 訖哩(二合) 瑟拏(二合) 薩哩鉢(二合) 野倪踰(二合引) 鉢尾(引) 多(引)(五) 𡁠那左哩摩(二合) 嚩(引) 摩塞建(二合)度(引) 怛哩(引) 野(六) 那(引) 囉(引) 野拏嚕(引) 波馱囉(七)底哩(二合) 泥(引) 怛囉(二合) 捫左(引) 吒賀(引) 桑(八) 鉢囉(二合)吠(引) 舍野三摩煬(引) 禰(引) 呬彌悉亭(九) 阿嚩路(引)枳帝(引) 說囉吽(引)(十)

「唵(引) 沒囉(二合) 賀摩(二合) 鉢訥摩(二合) 三婆嚩(一句) 惹波惹波(二) 鉢訥摩(二合) 婆(引) 沙吽(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 沒囉(二合) 賀摩(二合) 鉢訥摩(二合) 三婆嚩(一句) 惹波惹波(二) 鉢訥摩(二合) 婆(引) 沙吽(引)(三)

「以金剛步而漸進， 北布第四曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以金剛步而漸進， 北布第四曼拏羅，

蓮華四面依法儀， 當畫持蓮華叉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華四面依法儀， 當畫持蓮華叉相。

彼尊左右諸分位， 當畫金剛舞等尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊左右諸分位， 當畫金剛舞等尊，

各執蓮華為標幟， 此等大士如教畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各執蓮華為標幟， 此等大士如教畫。

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 那致(引) 說囉(一句) 那吒那吒(二) 布(引)惹野薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐擔(引)(三) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 三摩野(引) 葛哩沙(二合) 野(四) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野滿馱野(引) 吠(引) 舍野(五) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 悉亭彌(引) 鉢囉(二合) 野蹉(引) 嚩路(引) 枳帝(引) 說囉吽(引)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 那致(引) 說囉(一句) 那吒那吒(二) 布(引)惹野薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐擔(引)(三) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 三摩野(引) 葛哩沙(二合) 野(四) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野滿馱野(引) 吠(引) 舍野(五) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 悉亭彌(引) 鉢囉(二合) 野蹉(引) 嚩路(引) 枳帝(引) 說囉吽(引)(六)

「唵(引) 阿婆煬捺捺(引) 嚩路(引) 枳帝(引) 說囉(一句) 犖叉滿馱(二) 鉢訥摩(二合) 葛嚩𭨚三摩野㰠(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿婆煬捺捺(引) 嚩路(引) 枳帝(引) 說囉(一句) 犖叉滿馱(二) 鉢訥摩(二合) 葛嚩𭨚三摩野㰠(三)

「唵(引) 摩賀(引) 鉢囉(二合) 贊拏尾說嚕(引) 波(一句) 尾葛吒鉢訥摩(二合) 能瑟吒囉(三合引) 葛囉(引) 羅毘(引) 沙拏嚩俱怛囉(三合)(二) 怛囉(二合引) 娑野薩哩網(二合引) 鉢訥摩(二合) 藥叉(三) 珂(引) 捺珂(引) 捺(四) 提俱(半音) 提俱(半音) 提俱(半音) 提俱(半音)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩賀(引) 鉢囉(二合) 贊拏尾說嚕(引) 波(一句) 尾葛吒鉢訥摩(二合) 能瑟吒囉(三合引) 葛囉(引) 羅毘(引) 沙拏嚩俱怛囉(三合)(二) 怛囉(二合引) 娑野薩哩網(二合引) 鉢訥摩(二合) 藥叉(三) 珂(引) 捺珂(引) 捺(四) 提俱(半音) 提俱(半音) 提俱(半音) 提俱(半音)(五)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 母瑟致(二合) 三摩野薩怛嚩(三合) 滿馱吽(引) 癹吒(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 母瑟致(二合) 三摩野薩怛嚩(三合) 滿馱吽(引) 癹吒(半音)(一句)

「以金剛步而漸進， 布曼拏羅諸隅分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以金剛步而漸進， 布曼拏羅諸隅分，

依金剛戲等法儀， 當畫蓮華戲等尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依金剛戲等法儀， 當畫蓮華戲等尊。」

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 邏(引) 西(引) 囉(引) 誐野(一句) 摩賀(引) 禰(引) 尾囉(引) 誐布(引) 惹(引) 三摩曳(引) 吽(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 邏(引) 西(引) 囉(引) 誐野(一句) 摩賀(引) 禰(引) 尾囉(引) 誐布(引) 惹(引) 三摩曳(引) 吽(引)(二)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 摩(引) 梨(引)(一句) 毘詵左毘尸(引) 哥布(引) 惹(引) 三摩曳(引) 吽(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 摩(引) 梨(引)(一句) 毘詵左毘尸(引) 哥布(引) 惹(引) 三摩曳(引) 吽(引)(二)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 詣(引) 帝(引)(一句) 誐(引) 捺誐(引) 捺(二)詣(引) 多布(引) 惹(引) 三摩曳(引) 吽(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 詣(引) 帝(引)(一句) 誐(引) 捺誐(引) 捺(二)詣(引) 多布(引) 惹(引) 三摩曳(引) 吽(引)(三)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 儞哩(二合) 怛曳(二合引) 儞哩(二合) 爹(一句) 薩哩嚩(二合) 布(引) 惹(引) 鉢囉(二合) 嚩哩多(二合) 那三摩曳(引)吽(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 儞哩(二合) 怛曳(二合引) 儞哩(二合) 爹(一句) 薩哩嚩(二合) 布(引) 惹(引) 鉢囉(二合) 嚩哩多(二合) 那三摩曳(引)吽(引)(二)

「以金剛步而漸出， 布外曼拏羅分位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以金剛步而漸出， 布外曼拏羅分位，

所有蓮華香等四， 供養賢聖依法畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有蓮華香等四， 供養賢聖依法畫。

「此等供養印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等供養印明曰：

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 度(引) 波布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句) 鉢囉(二合) 喝邏(二合引) 捺野(二) 鉢訥摩(二合) 酤羅捺曳帝(引)摩賀(引) 誐尼(三) 鉢訥摩(二合) 囉底吽(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 度(引) 波布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句) 鉢囉(二合) 喝邏(二合引) 捺野(二) 鉢訥摩(二合) 酤羅捺曳帝(引)摩賀(引) 誐尼(三) 鉢訥摩(二合) 囉底吽(引)(四)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 補瑟波(二合) 布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句)鉢訥摩(二合) 嚩(引) 悉儞(二) 摩賀(引) 室哩(二合) 曳(引)(三) 鉢訥摩(二合) 酤羅鉢囉(二合) 帝(引) 賀(引) 哩(四) 薩哩嚩(二合引) 哩湯(二合引) 娑(引) 達野吽(引)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 補瑟波(二合) 布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句)鉢訥摩(二合) 嚩(引) 悉儞(二) 摩賀(引) 室哩(二合) 曳(引)(三) 鉢訥摩(二合) 酤羅鉢囉(二合) 帝(引) 賀(引) 哩(四) 薩哩嚩(二合引) 哩湯(二合引) 娑(引) 達野吽(引)(五)

「唵(引) 禰(引) 波布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句) 鉢訥摩(二合) 酤羅遜捺哩(二) 摩賀(引) 奴(引) 爹(引) 路(引) 哥散惹那那(引) 野(三) 鉢訥摩(二合) 娑囉莎底吽(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 禰(引) 波布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句) 鉢訥摩(二合) 酤羅遜捺哩(二) 摩賀(引) 奴(引) 爹(引) 路(引) 哥散惹那那(引) 野(三) 鉢訥摩(二合) 娑囉莎底吽(引)(四)

「唵(引) 巘馱布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句) 摩賀(引) 鉢訥摩(二合) 酤羅唧(引) 致(二) 酤嚕酤嚕(三) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引) 尼彌(引) 鉢訥摩(二合) 悉提吽(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 巘馱布(引) 惹(引) 三摩曳(引)(一句) 摩賀(引) 鉢訥摩(二合) 酤羅唧(引) 致(二) 酤嚕酤嚕(三) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引) 尼彌(引) 鉢訥摩(二合) 悉提吽(引)(四)

「次於蓮華四門間， 依法當畫四魔主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華四門間， 依法當畫四魔主，

彼等心印依次第， 如教所說應遍畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等心印依次第， 如教所說應遍畫。

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「唵(引) 喝野屹哩(二合引) 嚩(一句) 摩賀(引) 鉢訥𤚥(二合引) 骨舍(引) 葛哩沙(二合) 野(二) 尸(引) 竭囕(二合) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩煬(引)(三) 酤舍馱囉吽(引) 𠺁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 喝野屹哩(二合引) 嚩(一句) 摩賀(引) 鉢訥𤚥(二合引) 骨舍(引) 葛哩沙(二合) 野(二) 尸(引) 竭囕(二合) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩煬(引)(三) 酤舍馱囉吽(引) 𠺁

「唵(引) 阿謨(引) 伽鉢訥摩(二合) 播(引) 舍(一句) 骨嚕(二合引) 馱(引) 葛哩沙(二合) 野(引) 吠(引) 舍野(二) 摩賀(引) 鉢戍鉢底(三) 野摩嚩嚕拏酤吠(引) 囉沒囉(二合) 賀摩(二合) 吠沙馱囉(四) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩煬(引) 吽(引) 吽(引)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿謨(引) 伽鉢訥摩(二合) 播(引) 舍(一句) 骨嚕(二合引) 馱(引) 葛哩沙(二合) 野(引) 吠(引) 舍野(二) 摩賀(引) 鉢戍鉢底(三) 野摩嚩嚕拏酤吠(引) 囉沒囉(二合) 賀摩(二合) 吠沙馱囉(四) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩煬(引) 吽(引) 吽(引)(五)

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 颯怖(二合引) 吒(一句) 滿馱滿馱(二) 薩哩嚩(二合) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩煬(引) 尸(引) 竭囕(二合) 吽(引)鑁(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 颯怖(二合引) 吒(一句) 滿馱滿馱(二) 薩哩嚩(二合) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩煬(引) 尸(引) 竭囕(二合) 吽(引)鑁(三)

「唵(引) 殺吒目(二合) 珂娑那怛酤(二合) 摩(引) 囉吠(引) 沙馱囉(一句) 鉢訥摩(二合) 健吒夜(引) 吠(引) 舍野(二) 薩哩嚩(二合) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩野(引)(三) 薩哩嚩(二合) 母捺囉(二合引) 滿馱野(四) 薩哩嚩(二合) 三摩踰(引) 彌鉢囉(二合) 野蹉(五) 鉢訥摩(二合引) 吠(引) 舍惡惡惡惡(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 殺吒目(二合) 珂娑那怛酤(二合) 摩(引) 囉吠(引) 沙馱囉(一句) 鉢訥摩(二合) 健吒夜(引) 吠(引) 舍野(二) 薩哩嚩(二合) 鉢訥摩(二合) 酤羅三摩野(引)(三) 薩哩嚩(二合) 母捺囉(二合引) 滿馱野(四) 薩哩嚩(二合) 三摩踰(引) 彌鉢囉(二合) 野蹉(五) 鉢訥摩(二合引) 吠(引) 舍惡惡惡惡(六)

「此調伏一切世間曼拏羅所有法用，皆如廣大儀軌所說，謂彼最先蓮華阿闍梨，自結金剛蓮華三昧印入曼拏羅已，依彼金剛界大曼拏羅法儀作諸事業，說是心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此調伏一切世間曼拏羅所有法用，皆如廣大儀軌所說，謂彼最先蓮華阿闍梨，自結金剛蓮華三昧印入曼拏羅已，依彼金剛界大曼拏羅法儀作諸事業，說是心明曰：

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 颯怖(二合引) 吒(引) 提底瑟姹(二合) 惡(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 颯怖(二合引) 吒(引) 提底瑟姹(二合) 惡(一句)

「阿闍梨所應施作，如是教勅，如是三昧印，如是自部灌頂法儀。執持蓮華，自蓮華名，蓮華鉤等自部事業，一一如應依法作已，如羯磨印大士成就法，此亦如是作成就事。然後依法將引蓮華弟子入曼拏羅，先為弟子授誓誡言：『今此所作是即蓮華薩埵自部祕密，汝不應以此祕密法輒為人說，無令返招殃咎。身壞命終墮大地獄。』然後令結三昧印，授是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨所應施作，如是教勅，如是三昧印，如是自部灌頂法儀。執持蓮華，自蓮華名，蓮華鉤等自部事業，一一如應依法作已，如羯磨印大士成就法，此亦如是作成就事。然後依法將引蓮華弟子入曼拏羅，先為弟子授誓誡言：『今此所作是即蓮華薩埵自部祕密，汝不應以此祕密法輒為人說，無令返招殃咎。身壞命終墮大地獄。』然後令結三昧印，授是大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥摩(二合) 三摩野薩怛鑁(三合)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥摩(二合) 三摩野薩怛鑁(三合)(一句)

「次令著以白衣、白繒覆面，依法引入曼拏羅中，授是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次令著以白衣、白繒覆面，依法引入曼拏羅中，授是大明曰：

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 三摩野吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 三摩野吽(引)(一句)

「次當如教所說作羯磨已，除去面帛，阿闍梨執以蓮華授其弟子，授是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次當如教所說作羯磨已，除去面帛，阿闍梨執以蓮華授其弟子，授是大明曰：

「唵(引) 鉢訥摩(二合) 喝娑多(二合)(一句) 鉢訥摩(二合) 達哩摩(二合)擔(引) 播(引) 羅曳(引) 底(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 鉢訥摩(二合) 喝娑多(二合)(一句) 鉢訥摩(二合) 達哩摩(二合)擔(引) 播(引) 羅曳(引) 底(二)

「彼弟子言：『何等是彼蓮華法性？』時阿闍梨以頌答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼弟子言：『何等是彼蓮華法性？』時阿闍梨以頌答言：

「『此蓮華性即貪性， 而彼種性本無染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此蓮華性即貪性， 而彼種性本無染，

觀想一切清淨因， 罪性亦然本無染。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想一切清淨因， 罪性亦然本無染。』

「此即是為蓮華法性。然後教授蓮華部印智： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此即是為蓮華法性。然後教授蓮華部印智：

「心中想畫蓮華相， 觀想蓮華現心中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心中想畫蓮華相， 觀想蓮華現心中，

蓮華吉祥敬愛成， 豈餘所愛不成者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華吉祥敬愛成， 豈餘所愛不成者？

想佛影像畫於額。 依法觀想而相續， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想佛影像畫於額。 依法觀想而相續，

由彼觀想堅固因， 速得相應灌頂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼觀想堅固因， 速得相應灌頂法。

想佛影像住口中， 次復想現於舌端， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想佛影像住口中， 次復想現於舌端，

自部辯才大明妃， 即於口中而常在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自部辯才大明妃， 即於口中而常在。

以等攝心善安布， 蓮華想現頂輪中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以等攝心善安布， 蓮華想現頂輪中，

由想頂中現蓮華， 諸沖飛者尚敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由想頂中現蓮華， 諸沖飛者尚敬愛。

「此等大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等大明曰：

「鉢訥摩(二合) 室哩(二合) 煬嚩舍摩(引) 那野呼(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢訥摩(二合) 室哩(二合) 煬嚩舍摩(引) 那野呼(引)(一句)

「鉢訥摩(二合引) 毘始(引) 哥鉢囉(二合) 野蹉鑁(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢訥摩(二合引) 毘始(引) 哥鉢囉(二合) 野蹉鑁(一句)

「鉢訥摩(二合) 娑囉莎帝(引) 輸(引) 達野吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢訥摩(二合) 娑囉莎帝(引) 輸(引) 達野吽(引)(一句)

「鉢訥謨(二合引) 哩馱(二合) 昂(引) 嚩尸酤嚕𠺁(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢訥謨(二合引) 哩馱(二合) 昂(引) 嚩尸酤嚕𠺁(一句)

「如是等蓮華部印智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等蓮華部印智。