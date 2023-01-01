佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十七

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十三

爾時，世尊復入一切如來法三昧出生金剛加持三摩地，說此自部最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來法三昧出生金剛加持三摩地，說此自部最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾咄(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾咄(半音)(一句)」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰：

「唵(引) 唱那唱那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 唱那唱那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰：

「唵(引) 喝囉喝囉吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 喝囉喝囉吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰：

「唵(引) 摩囉摩囉吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩囉摩囉吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰：

「唵(引) 酤嚕酤嚕吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 酤嚕酤嚕吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

爾時，金剛最上明菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛最上明菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰：

「唵(引) 吽(引) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 吽(引) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

摩邪金剛等四金剛明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩邪金剛等四金剛明王大明曰：

「唵(引) 親那親那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 親那親那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 阿(引) 尾舍(引) 尾舍吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 阿(引) 尾舍(引) 尾舍吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 部(引) 哩部(二合) 嚩莎吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 部(引) 哩部(二合) 嚩莎吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 親那親那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 親那親那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

四金剛忿怒王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四金剛忿怒王大明曰：

「唵(引) 捺摩捺摩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 捺摩捺摩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 摩(引) 囉野摩(引) 囉野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩(引) 囉野摩(引) 囉野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 伽(引) 多野伽(引) 多野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 伽(引) 多野伽(引) 多野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 婆野婆野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 婆野婆野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

四金剛大魔主大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四金剛大魔主大明曰：

「唵(引) 摩捺摩捺吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩捺摩捺吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 滿馱滿馱吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 滿馱滿馱吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 嚩尸(引) 婆嚩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩尸(引) 婆嚩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 惹野惹野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 惹野惹野吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

四金剛使者大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四金剛使者大明曰：

「唵(引) 毘踰(二合引) 毘踰(二合引) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 毘踰(二合引) 毘踰(二合引) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 蛩蛩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 蛩蛩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 入嚩(二合) 羅入嚩(二合) 羅吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 入嚩(二合) 羅入嚩(二合) 羅吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 珂(引) 那珂(引) 那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 珂(引) 那珂(引) 那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

四金剛僕使大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四金剛僕使大明曰：

「唵(引) 唱那唱那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 唱那唱那吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 摩(引) 囉摩(引) 囉吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩(引) 囉摩(引) 囉吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

「唵(引) 必嚩必嚩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 必嚩必嚩吽(引) 癹吒(半音)(一句)」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部法三昧曼拏羅頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部法三昧曼拏羅頌曰：

「我今次第當演說， 大法三昧曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今次第當演說， 大法三昧曼拏羅，

其相猶如三世輪， 此曼拏羅如是畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其相猶如三世輪， 此曼拏羅如是畫，

是中一切依次第， 佛及執金剛等尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中一切依次第， 佛及執金剛等尊，

依彼法曼拏羅儀， 以心標幟普遍畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼法曼拏羅儀， 以心標幟普遍畫。

「此法三昧曼拏羅中，如教所說依法作已。彼金剛阿闍梨以金剛鈴同結金剛持印，依法引弟子入曼拏羅，謂弟子言：『若有不入此三昧中、不知此部法者，汝勿為彼輒說此法。』授誓誡已，即當振鈴，復為授此誓心頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法三昧曼拏羅中，如教所說依法作已。彼金剛阿闍梨以金剛鈴同結金剛持印，依法引弟子入曼拏羅，謂弟子言：『若有不入此三昧中、不知此部法者，汝勿為彼輒說此法。』授誓誡已，即當振鈴，復為授此誓心頌曰：

「隨此振鈴大智聲， 所作如應皆決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨此振鈴大智聲， 所作如應皆決定，

而此羯磨金剛杵， 所應破壞亦決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而此羯磨金剛杵， 所應破壞亦決定。

若不尊敬阿闍梨， 金剛助伴為非友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不尊敬阿闍梨， 金剛助伴為非友，

惡者返向以慈心， 此作是為輪迴道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡者返向以慈心， 此作是為輪迴道。

「說是頌已，乃為弟子除去面帛。次當顯示法三昧印智： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是頌已，乃為弟子除去面帛。次當顯示法三昧印智：

「佛及執金剛等尊， 如法曼拏羅所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛及執金剛等尊， 如法曼拏羅所說，

一切有情寂靜因， 此即金剛最上明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情寂靜因， 此即金剛最上明。

若此世間如幻化， 苦如鈴聲亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此世間如幻化， 苦如鈴聲亦復然，

寂靜一切諸苦因， 金剛器仗此無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜一切諸苦因， 金剛器仗此無上。

調伏有情勝忿怒， 彼善妙光決定破， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏有情勝忿怒， 彼善妙光決定破，

擊害無勝金剛杖， 警怖一切邪見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擊害無勝金剛杖， 警怖一切邪見者，

冤敵無勝於驕倨， 繫縛無勝金剛鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冤敵無勝於驕倨， 繫縛無勝金剛鬘，

世間敬愛所欲人， 破冤無勝勝魔主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間敬愛所欲人， 破冤無勝勝魔主，

善破無勝勝調者， 周遍隨轉金剛風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善破無勝勝調者， 周遍隨轉金剛風，

最勝大光火金剛， 受用無勝勝貪者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝大光火金剛， 受用無勝勝貪者，

大牙清淨能警召， 一切死者能還命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大牙清淨能警召， 一切死者能還命，

怖畏無勝尾覲那， 諸飲味中無勝水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖畏無勝尾覲那， 諸飲味中無勝水。」

一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四

爾時，世尊復入一切如來羯磨三昧出生金剛加持三摩地，說此自部最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來羯磨三昧出生金剛加持三摩地，說此自部最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 鉢囉(二合) 嚩哩帝(二合引) 儞三摩曳(引) 吽(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 鉢囉(二合) 嚩哩帝(二合引) 儞三摩曳(引) 吽(引)(一句)」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾邏(引) 西(引) 布(引) 惹野吽(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾邏(引) 西(引) 布(引) 惹野吽(引)(一句)」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 毘尸(引) 枳(引) 毘詵左吽(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 毘尸(引) 枳(引) 毘詵左吽(引)(一句)」

爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 詣(引) 帝(引) 誐(引) 呬吽(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 詣(引) 帝(引) 誐(引) 呬吽(引)(一句)」

爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 儞哩(二合) 怛曳(二合引) 吽(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 儞哩(二合) 怛曳(二合引) 吽(引)(一句)」

爾時，金剛最上明菩薩摩訶薩說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛最上明菩薩摩訶薩說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾禰踰(二合引) 怛摩(一句) 儞哩(二合) 爹儞哩(二合) 爹(二合) 尾酤哩嚩(二合) 尾酤哩嚩(二合) 吽(引) 癹吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾禰踰(二合引) 怛摩(一句) 儞哩(二合) 爹儞哩(二合) 爹(二合) 尾酤哩嚩(二合) 尾酤哩嚩(二合) 吽(引) 癹吒(半音)(二)」

爾時，金剛忿怒金剛火大明妃說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛忿怒金剛火大明妃說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱嚩日囉(二合引) 屹儞(二合)入嚩(二合引) 羅野(一句) 底哩(二合) 輸(引) 覽(二) 頻那紇哩(二合)捺煬嚩日哩(二合引) 拏吽(引) 癹吒(半音)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱嚩日囉(二合引) 屹儞(二合)入嚩(二合引) 羅野(一句) 底哩(二合) 輸(引) 覽(二) 頻那紇哩(二合)捺煬嚩日哩(二合引) 拏吽(引) 癹吒(半音)(三)」

爾時，金剛呬摩大明妃說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛呬摩大明妃說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 係(引) 彌(引) 親那作訖哩(二合引) 拏(一句)嚩日哩(二合) 尼吽(引) 癹吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 係(引) 彌(引) 親那作訖哩(二合引) 拏(一句)嚩日哩(二合) 尼吽(引) 癹吒(半音)(二)」

爾時，金剛驕摩哩大明妃說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛驕摩哩大明妃說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 驕摩(引) 哩(引)(一句) 尸(引) 竭囉(二合) 摩(引)尾(引) 舍野(二) 健吒(引) 攝沒儞(二合引) 那嚩日囉(二合)播(引) 尼必哩(二合) 曳(引)(三) 嚩日囉(二合) 三摩野摩耨娑摩(二合) 囉(四) 囉拏囉拏吽(引) 癹吒(半音)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 驕摩(引) 哩(引)(一句) 尸(引) 竭囉(二合) 摩(引)尾(引) 舍野(二) 健吒(引) 攝沒儞(二合引) 那嚩日囉(二合)播(引) 尼必哩(二合) 曳(引)(三) 嚩日囉(二合) 三摩野摩耨娑摩(二合) 囉(四) 囉拏囉拏吽(引) 癹吒(半音)(五)」

爾時，金剛寂靜大明妃說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛寂靜大明妃說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 扇(引) 底(一句) 惹波惹播(引) 叉摩(引)羅野(二) 薩哩鑁(二合引) 摩(引) 囉野扇(引) 多禰哩(二合) 瑟吒野(三合) 吽(引) 癹吒(半音)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 扇(引) 底(一句) 惹波惹播(引) 叉摩(引)羅野(二) 薩哩鑁(二合引) 摩(引) 囉野扇(引) 多禰哩(二合) 瑟吒野(三合) 吽(引) 癹吒(半音)(三)」

爾時，金剛拳大明妃說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛拳大明妃說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 母瑟致(二合)(一句) 喝那喝那嚩日哩(二合) 拏(二) 頻那頻那(三) 閉(引) 拏野閉(引) 拏野(四) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 紇哩(二合) 捺野(引) 儞(五) 唵(引) 遜婆儞遜婆吽(引) 癹吒(半音)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 母瑟致(二合)(一句) 喝那喝那嚩日哩(二合) 拏(二) 頻那頻那(三) 閉(引) 拏野閉(引) 拏野(四) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 紇哩(二合) 捺野(引) 儞(五) 唵(引) 遜婆儞遜婆吽(引) 癹吒(半音)(六)」

爾時，金剛甘露忿怒王后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛甘露忿怒王后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 蜜哩(二合) 帝(引)(一句) 薩哩嚩(二合) 訥瑟㗖(二合引) 屹哩(二合) 恨拏(二合)(二) 滿馱(三) 喝那(四) 波左尾馱鑁(二合) 薩野(五) 尾那(引) 舍野(六) 親那(七) 頻那(八) 跋悉彌(二合引) 酤嚕母(引) 哩馱(二合引) 那(九) 多(引) 拏野嚩日哩(二合引) 拏(十) 曳(引) 枳(引) 訥𤚥(二合) 阿穆葛寫尾覲那(二合) 尾那(引) 野哥(引)(十一) 娑擔(二合引) 那(引) 摩野(十二) 禰(引)鉢多(二合) 骨嚕(二合引) 馱嚩日哩(二合) 尼吽(引) 癹吒(半音)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 蜜哩(二合) 帝(引)(一句) 薩哩嚩(二合) 訥瑟㗖(二合引) 屹哩(二合) 恨拏(二合)(二) 滿馱(三) 喝那(四) 波左尾馱鑁(二合) 薩野(五) 尾那(引) 舍野(六) 親那(七) 頻那(八) 跋悉彌(二合引) 酤嚕母(引) 哩馱(二合引) 那(九) 多(引) 拏野嚩日哩(二合引) 拏(十) 曳(引) 枳(引) 訥𤚥(二合) 阿穆葛寫尾覲那(二合) 尾那(引) 野哥(引)(十一) 娑擔(二合引) 那(引) 摩野(十二) 禰(引)鉢多(二合) 骨嚕(二合引) 馱嚩日哩(二合) 尼吽(引) 癹吒(半音)(十三)」

爾時，金剛光忿怒王后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛光忿怒王后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 幹(引) 底(一句) 摩(引) 囉野燥咩嚕(引)閉(引)(二) 鉢囉(二合) 禰(引) 鉢多(二合引) 耨囉(引) 詣(引) 拏(三) 尸(引)竭囕(二合) 塞怖(二合引) 吒野紇哩(二合) 捺煬(四) 嚩日囉(二合) 馱囉薩怛曳(二合引) 那(五) 摩賀(引) 𡁠踰(二合引) 嗟那(二合引) 葛囉(引) 羅(六) 尸(引) 多囉室彌(二合) 嚩日哩(二合)尼吽(引) 癹吒(半音)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 幹(引) 底(一句) 摩(引) 囉野燥咩嚕(引)閉(引)(二) 鉢囉(二合) 禰(引) 鉢多(二合引) 耨囉(引) 詣(引) 拏(三) 尸(引)竭囕(二合) 塞怖(二合引) 吒野紇哩(二合) 捺煬(四) 嚩日囉(二合) 馱囉薩怛曳(二合引) 那(五) 摩賀(引) 𡁠踰(二合引) 嗟那(二合引) 葛囉(引) 羅(六) 尸(引) 多囉室彌(二合) 嚩日哩(二合)尼吽(引) 癹吒(半音)(七)」

爾時，金剛勝杖忿怒王后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛勝杖忿怒王后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 難拏(引) 屹哩(二合引) 伽(引) 多野吽(引)癹吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 難拏(引) 屹哩(二合引) 伽(引) 多野吽(引)癹吒(半音)(一句)」

爾時，金剛寶帶忿怒王后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛寶帶忿怒王后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 彌(引) 珂羅(一句) 珂拏珂拏(二) 攝沒禰(二合引) 那嚩尸(引) 酤嚕(三) 禰哩(二合) 瑟吒野(三合引) 摩(引) 囉野毘(引) 沙尼吽(引) 癹吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 彌(引) 珂羅(一句) 珂拏珂拏(二) 攝沒禰(二合引) 那嚩尸(引) 酤嚕(三) 禰哩(二合) 瑟吒野(三合引) 摩(引) 囉野毘(引) 沙尼吽(引) 癹吒(半音)(四)」

爾時，金剛隱覆大魔主后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛隱覆大魔主后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾羅曳(引)(一句) 親那(引) 悉那(引) 頻那嚩日哩(二合引) 拏(二) 摩(引) 捺踰(引) 訥摩(二合引) 捺野(三)必嚩必嚩吽(引) 癹吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾羅曳(引)(一句) 親那(引) 悉那(引) 頻那嚩日哩(二合引) 拏(二) 摩(引) 捺踰(引) 訥摩(二合引) 捺野(三)必嚩必嚩吽(引) 癹吒(半音)(四)」

爾時，金剛雹大魔主后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛雹大魔主后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 舍儞(一句) 薄叉野訥瑟㗖(二合引)(二)嚩日囉(二合) 捺舍泥爍訖底(二合) 馱(引) 哩尼(三) 摩(引) 耨沙滿(引) 娑賀(引) 哩(引)(四) 那囉嚕提囉(引) 舍嚩必哩(二合)曳(引) 摩惹嚩娑(引) 耨里鉢多(二合) 誐(引) 帝哩(二合引)(五) 阿(引) 那野薩哩嚩(二合) 馱那馱(引) 𭔞呬囉尼野(二合) 蘇嚩蘭拏(二合) 禰(引) 儞(六) 僧訖囉(二合引) 摩野嚩囉禰(引) 薄叱尼吽(引) 癹吒(半音)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 舍儞(一句) 薄叉野訥瑟㗖(二合引)(二)嚩日囉(二合) 捺舍泥爍訖底(二合) 馱(引) 哩尼(三) 摩(引) 耨沙滿(引) 娑賀(引) 哩(引)(四) 那囉嚕提囉(引) 舍嚩必哩(二合)曳(引) 摩惹嚩娑(引) 耨里鉢多(二合) 誐(引) 帝哩(二合引)(五) 阿(引) 那野薩哩嚩(二合) 馱那馱(引) 𭔞呬囉尼野(二合) 蘇嚩蘭拏(二合) 禰(引) 儞(六) 僧訖囉(二合引) 摩野嚩囉禰(引) 薄叱尼吽(引) 癹吒(半音)(七)」

爾時，金剛敬愛大魔主后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛敬愛大魔主后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 嚩娑泥(引)(一句) 阿(引) 那野薩哩嚩(二合)嚩娑怛囉(三合) 安那播(引) 那(引) 禰(引) 那踰(二合) 波哥囉拏(引) 儞(二) 尸(引) 竭囕(二合) 嚩尸(引) 酤嚕(三) 伊難彌(引)鉢囉(二合) 野嗟(引) 尾舍(引) 尾舍(四) 薩怛煬(二合) 葛他野嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 嚩娑泥(引)(一句) 阿(引) 那野薩哩嚩(二合)嚩娑怛囉(三合) 安那播(引) 那(引) 禰(引) 那踰(二合) 波哥囉拏(引) 儞(二) 尸(引) 竭囕(二合) 嚩尸(引) 酤嚕(三) 伊難彌(引)鉢囉(二合) 野嗟(引) 尾舍(引) 尾舍(四) 薩怛煬(二合) 葛他野嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(五)」

爾時，金剛自在大魔主后說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛自在大魔主后說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 嚩尸(引)(一句) 阿(引) 那野嚩尸(引) 酤嚕(二) 薩哩嚩(二合引) 悉底哩(三合) 野薩哩嚩(二合) 布嚕衫(引) 那(引) 悉(引) 酤嚕(三) 骨嚕(二合引) 唐(引) 娑(引) 馱野咩嚩賀(引) 哩(引) 毘踰(二合引)(四) 毘踰(二合) 多(引) 囉野尾惹煬哥哩(五) 嚩日囉(二合) 鉢多(引) 哥(引) 馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 嚩尸(引)(一句) 阿(引) 那野嚩尸(引) 酤嚕(二) 薩哩嚩(二合引) 悉底哩(三合) 野薩哩嚩(二合) 布嚕衫(引) 那(引) 悉(引) 酤嚕(三) 骨嚕(二合引) 唐(引) 娑(引) 馱野咩嚩賀(引) 哩(引) 毘踰(二合引)(四) 毘踰(二合) 多(引) 囉野尾惹煬哥哩(五) 嚩日囉(二合) 鉢多(引) 哥(引) 馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(六)」

爾時，金剛穆娑羅金剛女使者說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛穆娑羅金剛女使者說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 訥(引) 底(一句) 阿(引) 那野薩哩鑁(二合引)(二)曼拏羅鉢囉(二合) 吠(引) 舍野(引) 吠(引) 舍野(三) 滿馱野薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引) 尼彌(引) 酤嚕尸(引) 伽囕(二合)(四) 羅瞿羅瞿(五) 怛囉(二合引) 娑野(六) 摩(引) 囉野囉(引)吠(引) 拏(七) 嚩日囉(二合) 朅椿(引) 誐馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 訥(引) 底(一句) 阿(引) 那野薩哩鑁(二合引)(二)曼拏羅鉢囉(二合) 吠(引) 舍野(引) 吠(引) 舍野(三) 滿馱野薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引) 尼彌(引) 酤嚕尸(引) 伽囕(二合)(四) 羅瞿羅瞿(五) 怛囉(二合引) 娑野(六) 摩(引) 囉野囉(引)吠(引) 拏(七) 嚩日囉(二合) 朅椿(引) 誐馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(八)」

爾時，金剛迅疾金剛女使者說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛迅疾金剛女使者說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 吠(引) 誐嚩日哩(二合) 尼(一句) 瞿瞿瞿瞿攝沒禰(二合引) 那(二) 摩(引) 囉野尾枳囉尾馱鑁(二合) 娑野(三) 嚩日囉(二合) 鉢吒馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 吠(引) 誐嚩日哩(二合) 尼(一句) 瞿瞿瞿瞿攝沒禰(二合引) 那(二) 摩(引) 囉野尾枳囉尾馱鑁(二合) 娑野(三) 嚩日囉(二合) 鉢吒馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(四)」

爾時，金剛熾盛金剛女使者說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛熾盛金剛女使者說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅野(一句) 薩哩鑁(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅野(引)(二) 捺喝捺喝(三) 跋悉彌(二合引)酤嚕吽(引) 癹吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅野(一句) 薩哩鑁(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅野(引)(二) 捺喝捺喝(三) 跋悉彌(二合引)酤嚕吽(引) 癹吒(半音)(四)」

爾時，金剛猛利金剛女使者說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛猛利金剛女使者說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾葛致(引)(一句) 鉢囉(二引) 尾葛致(引)鉢囉(二合) 尾葛吒(二) 能瑟吒囉(三合引) 葛囉(引) 羅毘(引)沙拏嚩訖帝哩(三合引)(三) 尸(引) 竭囕(二合) 屹哩(二合) 恨拏(二合引) 吠(引) 舍野(四) 薄叉野嚕提囕必嚩(五) 摩賀(引) 藥叱尼(六) 嚩日囉(二合) 播(引) 舍馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 尾葛致(引)(一句) 鉢囉(二引) 尾葛致(引)鉢囉(二合) 尾葛吒(二) 能瑟吒囉(三合引) 葛囉(引) 羅毘(引)沙拏嚩訖帝哩(三合引)(三) 尸(引) 竭囕(二合) 屹哩(二合) 恨拏(二合引) 吠(引) 舍野(四) 薄叉野嚕提囕必嚩(五) 摩賀(引) 藥叱尼(六) 嚩日囉(二合) 播(引) 舍馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(七)」

爾時，金剛面金剛女使說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛面金剛女使說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 目契(一句) 阿(引) 那野嚩日囉(二合) 能瑟致哩(三合) 婆哩也(二合引) 儞枳(引)(二) 播(引) 多(引) 羅儞嚩(引) 悉儞(三) 珂那珂那(四) 珂(引) 呬珂(引) 呬(五) 薩哩嚩(二合) 目契(引) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野(六) 塞怖(二合引) 吒野(七)摩哩摩(二合引) 尼薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合引) 喃(八) 嚩日囉(二合) 儞始多(引) 悉馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 目契(一句) 阿(引) 那野嚩日囉(二合) 能瑟致哩(三合) 婆哩也(二合引) 儞枳(引)(二) 播(引) 多(引) 羅儞嚩(引) 悉儞(三) 珂那珂那(四) 珂(引) 呬珂(引) 呬(五) 薩哩嚩(二合) 目契(引) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野(六) 塞怖(二合引) 吒野(七)摩哩摩(二合引) 尼薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合引) 喃(八) 嚩日囉(二合) 儞始多(引) 悉馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(九)」

爾時，金剛哥梨金剛女使說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛哥梨金剛女使說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 哥(引) 里(一句) 摩賀(引) 必哩(二合引) 多嚕(引) 必尼(二) 摩(引) 耨沙滿(引) 娑嚕提囉必哩(二合) 曳(引)(三) 伊呬伊呬(四) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 屹哩(二合) 恨拏(二合)(五) 薄叉野拏(引) 枳儞(六) 嚩日囉(二合) 商葛囉薩哩嚩(二合)禰(引) 嚩誐拏摩(引) 底哩(二合) 部帝(引)(七) 喝囉喝囉鉢囉(二合引) 拏(引)(八) 阿母葛寫葛播(引) 羅摩(引) 羅(引) 覽訖哩(二合) 多薩哩嚩(二合) 哥(引) 曳(引)(九) 緊唧囉(引) 野悉嚩日囉(二合) 朅椿誐馱(引) 哩尼(十) 必哩(二合引) 多摩(引) 耨沙設哩(引) 隸(引) 尸(引) 竭囉(二合) 摩(引) 吠(引) 舍野(十一) 鉢囉(二合)吠(引) 舍野(十二) 滿馱野(十三) 摩(引) 囉野(十四) 嚩日囉(二合)犖(引) 叉西(十五) 吽(引) 吽(引) 吽(引) 吽(引) 癹吒(半音)(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 哥(引) 里(一句) 摩賀(引) 必哩(二合引) 多嚕(引) 必尼(二) 摩(引) 耨沙滿(引) 娑嚕提囉必哩(二合) 曳(引)(三) 伊呬伊呬(四) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 屹哩(二合) 恨拏(二合)(五) 薄叉野拏(引) 枳儞(六) 嚩日囉(二合) 商葛囉薩哩嚩(二合)禰(引) 嚩誐拏摩(引) 底哩(二合) 部帝(引)(七) 喝囉喝囉鉢囉(二合引) 拏(引)(八) 阿母葛寫葛播(引) 羅摩(引) 羅(引) 覽訖哩(二合) 多薩哩嚩(二合) 哥(引) 曳(引)(九) 緊唧囉(引) 野悉嚩日囉(二合) 朅椿誐馱(引) 哩尼(十) 必哩(二合引) 多摩(引) 耨沙設哩(引) 隸(引) 尸(引) 竭囉(二合) 摩(引) 吠(引) 舍野(十一) 鉢囉(二合)吠(引) 舍野(十二) 滿馱野(十三) 摩(引) 囉野(十四) 嚩日囉(二合)犖(引) 叉西(十五) 吽(引) 吽(引) 吽(引) 吽(引) 癹吒(半音)(十六)」

爾時，金剛布單那金剛女使說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛布單那金剛女使說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 布(引) 怛泥(引)(一句) 摩(引) 耨沙滿(引) 娑嚩娑(引) 嚕提囉母(引) 怛囉(二合) 布哩(引) 沙室梨(二合引)瑟摩(二合)(二) 星賀拏葛哩(引) 覩(引)(三) 誐哩婆(二合引) 賀哩拏野(二合引)(四) 野(引) 呬尸(引) 竭囉(二合) 彌捺摩寫酤嚕(五)嚩日囉(二合) 娑(引) 馱儞幹馱(引) 哩尼(六) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引) 尼彌(引) 酤嚕吽(引) 癹吒(半音)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 布(引) 怛泥(引)(一句) 摩(引) 耨沙滿(引) 娑嚩娑(引) 嚕提囉母(引) 怛囉(二合) 布哩(引) 沙室梨(二合引)瑟摩(二合)(二) 星賀拏葛哩(引) 覩(引)(三) 誐哩婆(二合引) 賀哩拏野(二合引)(四) 野(引) 呬尸(引) 竭囉(二合) 彌捺摩寫酤嚕(五)嚩日囉(二合) 娑(引) 馱儞幹馱(引) 哩尼(六) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合引) 尼彌(引) 酤嚕吽(引) 癹吒(半音)(七)」

爾時，金剛摩羯哩金剛女使說自羯磨三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛摩羯哩金剛女使說自羯磨三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 摩葛哩(引)(一句) 誐囉(二合) 娑誐囉(二合) 娑(二) 尸(引) 竭囕(二合) 尸(引) 竭囕(二合)(三) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野(四)播(引) 多(引) 覽薄叉野(五) 嚩日囉(二合) 摩葛囉馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 摩葛哩(引)(一句) 誐囉(二合) 娑誐囉(二合) 娑(二) 尸(引) 竭囕(二合) 尸(引) 竭囕(二合)(三) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野(四)播(引) 多(引) 覽薄叉野(五) 嚩日囉(二合) 摩葛囉馱(引) 哩尼吽(引) 癹吒(半音)(六)」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部羯磨曼拏羅頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部羯磨曼拏羅頌曰：

「我今次第當演說， 最勝羯磨曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今次第當演說， 最勝羯磨曼拏羅，

依彼金剛壇法儀， 如應抨此曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼金剛壇法儀， 如應抨此曼拏羅。

諸曼拏羅最初位， 於中先安其佛像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸曼拏羅最初位， 於中先安其佛像，

而彼左右行列間， 依法安布諸大士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼左右行列間， 依法安布諸大士，

中畫金剛最上明， 及彼明妃亦同畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中畫金剛最上明， 及彼明妃亦同畫，

金剛嬉戲等祕密， 旋舞供養尊悉畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛嬉戲等祕密， 旋舞供養尊悉畫。

彼中賢聖諸次第， 皆如輪壇法用作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中賢聖諸次第， 皆如輪壇法用作，

自印對印及旋舞， 隨應次第如前畫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自印對印及旋舞， 隨應次第如前畫；

金剛香等四供養， 及彼金剛旋舞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛香等四供養， 及彼金剛旋舞法，

四隅并其四門間， 如前所說依法作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四隅并其四門間， 如前所說依法作。

「此羯磨曼拏羅中，所有鉤召等諸羯磨法依法作已，如教所說，金剛阿闍梨當結羯磨三昧印，乃謂弟子言：『若有不見此部法者，汝不應為說此羯磨祕密三昧，無令汝等返招殃咎。』作是言已，金剛阿闍梨復結自羯磨金剛持三昧印，作忿怒視，說此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此羯磨曼拏羅中，所有鉤召等諸羯磨法依法作已，如教所說，金剛阿闍梨當結羯磨三昧印，乃謂弟子言：『若有不見此部法者，汝不應為說此羯磨祕密三昧，無令汝等返招殃咎。』作是言已，金剛阿闍梨復結自羯磨金剛持三昧印，作忿怒視，說此大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 馱(引) 哩也(二合引) 吠(引) 舍野(一句) 滿馱野(二) 屹哩(二合) 恨拏(二合引) 波野(三) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 悉亭鉢囉(二合) 野蹉吽(引) 惡(四) 吽(引) 阿(五) 羅羅羅羅嚩日哩(二合)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 馱(引) 哩也(二合引) 吠(引) 舍野(一句) 滿馱野(二) 屹哩(二合) 恨拏(二合引) 波野(三) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 悉亭鉢囉(二合) 野蹉吽(引) 惡(四) 吽(引) 阿(五) 羅羅羅羅嚩日哩(二合)(六)

「然後依法引其弟子入曼拏羅，隨其所應即以印及對印作妙旋舞諸供養事。從是已後，彼身語心及所觀察一切事業皆得成就。然後為其弟子除去面帛，即當教授旋舞作用印智： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後依法引其弟子入曼拏羅，隨其所應即以印及對印作妙旋舞諸供養事。從是已後，彼身語心及所觀察一切事業皆得成就。然後為其弟子除去面帛，即當教授旋舞作用印智：

「佛及執金剛等尊， 二羽和合勝三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛及執金剛等尊， 二羽和合勝三昧，

金剛嬉戲等供養， 是即金剛最上明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛嬉戲等供養， 是即金剛最上明。

彼一切明亦復然， 如其所說依次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一切明亦復然， 如其所說依次第，

旋舞作用勝供養， 供養羯磨曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋舞作用勝供養， 供養羯磨曼拏羅。

金剛旋舞諸法用， 大印教授法亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛旋舞諸法用， 大印教授法亦然，

二羽和合勝三昧， 對印現前得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽和合勝三昧， 對印現前得解脫。

現前旋舞作用事， 供養一切大勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前旋舞作用事， 供養一切大勝尊，

所謂大執金剛等， 決定羯磨皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂大執金剛等， 決定羯磨皆成就。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩，為令一切有情，皆悉安立於金剛部中住不退轉地故，前白佛言：「世尊！我持一切如來祕密法，已得灌頂受如來教勅，而此祕密其復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩，為令一切有情，皆悉安立於金剛部中住不退轉地故，前白佛言：「世尊！我持一切如來祕密法，已得灌頂受如來教勅，而此祕密其復云何？」

爾時，世尊即入一切如來祕密金剛三摩地，說此一切如來祕密頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即入一切如來祕密金剛三摩地，說此一切如來祕密頌曰：

「隨應所有諸法儀， 皆從有情自性出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨應所有諸法儀， 皆從有情自性出，

斯由為利有情故， 所作貪等皆清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由為利有情故， 所作貪等皆清淨。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩說自祕密法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩說自祕密法：

「為利一切有情故， 以佛教法為正因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為利一切有情故， 以佛教法為正因，

由是殺害諸有情， 此中無罪亦無染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是殺害諸有情， 此中無罪亦無染。」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說自寶祕密法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說自寶祕密法：

「為利一切有情故， 即與佛身自和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為利一切有情故， 即與佛身自和合，

由是破壞於他心， 此中無罪亦無染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是破壞於他心， 此中無罪亦無染。」

爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨祕密法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨祕密法：

「貪性真樂無等比， 彼一切佛同所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪性真樂無等比， 彼一切佛同所行，

所欲隨行利有情， 如是行者得勝福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所欲隨行利有情， 如是行者得勝福。」

爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨祕密法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨祕密法：

「為利一切有情故， 以佛教法為正因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為利一切有情故， 以佛教法為正因，

遍作一切事業成， 彼得廣多勝妙福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍作一切事業成， 彼得廣多勝妙福。」

爾時，世尊大毘盧遮那如來，為稱讚金剛手菩薩摩訶薩故，說是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來，為稱讚金剛手菩薩摩訶薩故，說是頌曰：

「金剛薩埵善哉者， 金剛大寶復善哉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛薩埵善哉者， 金剛大寶復善哉，

善哉金剛妙法門， 善哉金剛勝羯磨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉金剛妙法門， 善哉金剛勝羯磨！

能善宣說此正法， 無上金剛祕密乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能善宣說此正法， 無上金剛祕密乘，

一切如來祕密門， 大乘現證法中攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來祕密門， 大乘現證法中攝。」