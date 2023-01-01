佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

「如是金剛部微妙智曼拏羅一一如教廣大安布已，依法隨應入曼拏羅。入已為其弟子授誓誡言：『汝得一切如來金剛忿怒及金剛手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行，當於普盡無餘諸有情界為作救度，乃至令得一切如來廣大利樂最上悉地殊勝果等。汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏一切有情悉令清淨，何況世間所有惡者！』作是言已即去面帛，然後乃令觀諸曼拏羅，觀已依法授其金剛杵，次當教授金剛忿怒微妙智法：

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