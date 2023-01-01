佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
宋 施護等譯30卷CBETA T0882大于一万字 20 h
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第 13 卷
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十三
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十三
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
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金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
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爾時，世尊復入一切如來金剛部三摩地智印加持三摩地，說此最上大明曰：
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「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)」
「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)」
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爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱(引) 訖囉(二合)摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱(引) 訖囉(二合)摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
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爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 囉怛那(二合) 骨嚕(二合引)馱(引) 訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 囉怛那(二合) 骨嚕(二合引)馱(引) 訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
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爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 鉢訥摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(引) 訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 鉢訥摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(引) 訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
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爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(引) 訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(引) 訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(一句)」
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爾時，金剛手菩薩摩訶薩從本部中所出生已，復遍安立金剛界大曼拏羅相應法用已，說諸大士大明曰：
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 薩埵(一句) 速(引) 剎摩(二合) 倪也(二合引) 那骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 薩埵(一句) 速(引) 剎摩(二合) 倪也(二合引) 那骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囕(二合引) 酤舍(引) 葛哩沙(二合)野(一句) 摩賀(引) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囕(二合引) 酤舍(引) 葛哩沙(二合)野(一句) 摩賀(引) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 囉(引) 誐(一句) 骨嚕(二合引)馱(引) 耨囉(引) 誐野帝(引) 沒囕(二合) 吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 囉(引) 誐(一句) 骨嚕(二合引)馱(引) 耨囉(引) 誐野帝(引) 沒囕(二合) 吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 覩瑟致(二合)(一句) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 覩瑟致(二合)(一句) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 勃哩(二合) 酤胝骨嚕(二合引) 馱(一句) 訶囉訶囉吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 勃哩(二合) 酤胝骨嚕(二合引) 馱(一句) 訶囉訶囉吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 曼拏羅骨嚕(二合引) 馱(一句) 蘇(引) 哩也(二合) 入嚩(二合引) 羅野吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 曼拏羅骨嚕(二合引) 馱(一句) 蘇(引) 哩也(二合) 入嚩(二合引) 羅野吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 特嚩(二合) 惹(引) 誐囉(二合)骨嚕(二合引) 馱(一句) 薩哩嚩(二合引) 哩湯(二合引) 彌(引) 鉢囉(二合) 野蹉尸(引) 竭囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 特嚩(二合) 惹(引) 誐囉(二合)骨嚕(二合引) 馱(一句) 薩哩嚩(二合引) 哩湯(二合引) 彌(引) 鉢囉(二合) 野蹉尸(引) 竭囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 賀(引) 娑骨嚕(二合引) 馱(一句)訶訶訶訶吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 賀(引) 娑骨嚕(二合引) 馱(一句)訶訶訶訶吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(一句) 輸(引) 馱野吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(一句) 輸(引) 馱野吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 砌(引) 捺骨嚕(二合引) 馱(一句) 親那頻那吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 砌(引) 捺骨嚕(二合引) 馱(一句) 親那頻那吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱(一句) 摩賀(引)作訖囉(二合) 親那播(引) 多野室囉(二句) 鉢囉(二合) 尾賒紇哩(二合) 捺野頻那吽(引) 發吒(半音)(三)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱(一句) 摩賀(引)作訖囉(二合) 親那播(引) 多野室囉(二句) 鉢囉(二合) 尾賒紇哩(二合) 捺野頻那吽(引) 發吒(半音)(三)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 吽(引) 哥(引) 囉骨嚕(二合引)馱(一句) 訶那播(引) 多野嚩(引) 吒摩(二合引) 帝哩(二合引) 拏吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 吽(引) 哥(引) 囉骨嚕(二合引)馱(一句) 訶那播(引) 多野嚩(引) 吒摩(二合引) 帝哩(二合引) 拏吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(一句) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 葛嚕(引) 婆嚩(二) 薩哩嚩(二合) 哥(引) 哩也(二合引) 尼娑(引) 達野吽(引) 發吒(半音)(三)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 骨嚕(二合引)馱(一句) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 葛嚕(引) 婆嚩(二) 薩哩嚩(二合) 哥(引) 哩也(二合引) 尼娑(引) 達野吽(引) 發吒(半音)(三)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合)嚩日囉(二合) 葛嚩左骨嚕(二合引) 馱(一句) 犖叉犖叉吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合)嚩日囉(二合) 葛嚩左骨嚕(二合引) 馱(一句) 犖叉犖叉吽(引) 發吒(半音)(二)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 藥叉骨嚕(二合引) 馱(一句)訶那薄叉野薩哩嚩(二合) 訥瑟詀(二合引) 唧底多摩(引)帝哩(二合引)(二) 嚩日囉(二合) 能瑟吒囉(三合引) 吽(引) 發吒(半音)(三)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 藥叉骨嚕(二合引) 馱(一句)訶那薄叉野薩哩嚩(二合) 訥瑟詀(二合引) 唧底多摩(引)帝哩(二合引)(二) 嚩日囉(二合) 能瑟吒囉(三合引) 吽(引) 發吒(半音)(三)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 速(引) 剎摩(二合) 母瑟致(二合) 骨嚕(二合引)馱(一句) 滿馱滿馱吽(引) 發吒(半音)(二)」
「唵(引) 嚩日囉(二合) 速(引) 剎摩(二合) 母瑟致(二合) 骨嚕(二合引)馱(一句) 滿馱滿馱吽(引) 發吒(半音)(二)」
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復次，金剛手菩薩摩訶薩說此金剛部微妙智三昧曼拏羅頌曰：
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「我今次第當演說， 法曼拏羅勝無上，
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其相猶如金剛界， 此說名為忿怒智。
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依大曼拏羅法用， 如教抨諸曼拏羅，
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以智金剛為中分， 是中應畫佛形像。
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次復於其佛周匝， 應畫彼彼諸印契，
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後以金剛步漸進， 依法布四曼拏羅。
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所有降三世等尊， 如教次第當安立，
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於其周匝亦隨應， 布列金剛忿怒眾。
於其周匝亦隨應， 布列金剛忿怒眾。
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「如是金剛部微妙智曼拏羅一一如教廣大安布已，依法隨應入曼拏羅。入已為其弟子授誓誡言：『汝得一切如來金剛忿怒及金剛手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行，當於普盡無餘諸有情界為作救度，乃至令得一切如來廣大利樂最上悉地殊勝果等。汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏一切有情悉令清淨，何況世間所有惡者！』作是言已即去面帛，然後乃令觀諸曼拏羅，觀已依法授其金剛杵，次當教授金剛忿怒微妙智法：
「如是金剛部微妙智曼拏羅一一如教廣大安布已，依法隨應入曼拏羅。入已為其弟子授誓誡言：『汝得一切如來金剛忿怒及金剛手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行，當於普盡無餘諸有情界為作救度，乃至令得一切如來廣大利樂最上悉地殊勝果等。汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏一切有情悉令清淨，何況世間所有惡者！』作是言已即去面帛，然後乃令觀諸曼拏羅，觀已依法授其金剛杵，次當教授金剛忿怒微妙智法：
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「微妙金剛堅固作， 金剛吽字相應攝，
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此吽字法若相應， 彼諸惡者壞其命。
此吽字法若相應， 彼諸惡者壞其命。
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微妙金剛堅固作， 漸廣法儀如教說，
微妙金剛堅固作， 漸廣法儀如教說，
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由此漸廣法相應， 彼諸冤敵皆摧壞。
由此漸廣法相應， 彼諸冤敵皆摧壞。
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微妙金剛諸法用， 金剛吽字相應攝，
微妙金剛諸法用， 金剛吽字相應攝，
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漸廣忿怒法相應， 彼諸惡者皆調伏。
漸廣忿怒法相應， 彼諸惡者皆調伏。
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復次漸略法亦然， 行人乃至隨所欲，
復次漸略法亦然， 行人乃至隨所欲，
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一切漸略悉無餘， 復令惡者還其命。
一切漸略悉無餘， 復令惡者還其命。
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「此等大明曰：
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「吽(引)
「吽(引)
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「吽(引) 那(引) 設野嚩日囉(二合)(一句)
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「吽(引) 尾那(引) 設野薩哩網(二合引) 嚩日囉(二合)(一句)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 鉢囉(二合) 爹(引) 野那尸(引) 竭囕(二合) 吽(引)(一句)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 鉢囉(二合) 爹(引) 野那尸(引) 竭囕(二合) 吽(引)(一句)
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「諸惡有情冤對者， 一切同成大堅固，
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慈心廣大若相應， 廣大冤對悉破壞。
慈心廣大若相應， 廣大冤對悉破壞。
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廣大冤對相應故， 由斯乃有悲心起，
廣大冤對相應故， 由斯乃有悲心起，
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若彼悲心悉相應， 一切惡者皆破壞。
若彼悲心悉相應， 一切惡者皆破壞。
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世間若法若非法， 彼等自性本清淨，
世間若法若非法， 彼等自性本清淨，
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如是觀想彼有情， 以吽字法悉破壞。
如是觀想彼有情， 以吽字法悉破壞。
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一切極惡諸有情， 是等非佛菩提器，
一切極惡諸有情， 是等非佛菩提器，
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為令彼等清淨故， 以吽字法悉破壞。
為令彼等清淨故， 以吽字法悉破壞。
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「此等大明曰：
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「吠(引) 囉嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(一句)
「吠(引) 囉嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(一句)
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「哥嚕拏(引) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(一句)
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「吽(引) 尾戍馱嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(一句)
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「吽(引) 尾輸(引) 馱那嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(一句)
「吽(引) 尾輸(引) 馱那嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱吽(引) 發吒(半音)(一句)
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「金剛影像應遍畫， 若有破者當起意，
「金剛影像應遍畫， 若有破者當起意，
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隨意即墮彼舍中， 而彼惡者壞其族。
隨意即墮彼舍中， 而彼惡者壞其族。
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復次依彼微妙法， 如應觀想心金剛，
復次依彼微妙法， 如應觀想心金剛，
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大菩薩像想亦然， 惡者即壞於彼族。
大菩薩像想亦然， 惡者即壞於彼族。
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世間背法造過者， 若男若女悉同然，
世間背法造過者， 若男若女悉同然，
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金剛手像觀想時， 彼過失者皆破壞。
金剛手像觀想時， 彼過失者皆破壞。
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依法觀想佛影像， 諸相具足用相應，
依法觀想佛影像， 諸相具足用相應，
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世間掌法背法行， 作觀想已彼破壞。
世間掌法背法行， 作觀想已彼破壞。
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「此等大明曰：
「此等大明曰：
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「吽(引) 嚩日囉(二合) 播(引) 多(一句)
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「吽(引) 冐(引) 地薩埵鉢囉(二合) 播(引) 多(一句)
「吽(引) 冐(引) 地薩埵鉢囉(二合) 播(引) 多(一句)
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「吽(引) 嚩日囉(二合) 馱囉鉢囉(二合) 播(引) 多(一句)
「吽(引) 嚩日囉(二合) 馱囉鉢囉(二合) 播(引) 多(一句)
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「吽(引) 沒馱鉢囉(二合) 播(引) 多(一句)
「吽(引) 沒馱鉢囉(二合) 播(引) 多(一句)
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「微妙金剛依法用， 如應觀想於自身，
「微妙金剛依法用， 如應觀想於自身，
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自身即是月影像， 隨欲破者皆能破。
自身即是月影像， 隨欲破者皆能破。
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依法觀想於自身， 即是月中金剛杵，
依法觀想於自身， 即是月中金剛杵，
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起忿怒意欲破時， 隨應剎那破其族。
起忿怒意欲破時， 隨應剎那破其族。
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如應觀想於自身， 自身即是金剛手，
如應觀想於自身， 自身即是金剛手，
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隨欲破壞於何方， 彼方不久速破壞。
隨欲破壞於何方， 彼方不久速破壞。
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如應觀想於自身， 自身即是佛影像，
如應觀想於自身， 自身即是佛影像，
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若欲破其背法人， 彼人不久當破壞。
若欲破其背法人， 彼人不久當破壞。
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「此等大明曰：
「此等大明曰：
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「冐𠆙屹囉(二合) 鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
「冐𠆙屹囉(二合) 鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
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「薩哩嚩(二合) 嚩日囉(二合) 鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
「薩哩嚩(二合) 嚩日囉(二合) 鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
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「嚩日囉(二合) 薩埵鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
「嚩日囉(二合) 薩埵鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
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「沒馱鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
「沒馱鉢囉(二合) 播(引) 多野吽(引)(一句)
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「復次，教授金剛部法祕密印智：
「復次，教授金剛部法祕密印智：
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「金剛忿怒相合故， 自身應作纏繞相，
「金剛忿怒相合故， 自身應作纏繞相，
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作吽字法纏繞時， 隨何惡者當破壞。
作吽字法纏繞時， 隨何惡者當破壞。
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微妙金剛相合故， 一入息間妙法成，
微妙金剛相合故， 一入息間妙法成，
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稱彼吽字用相應， 乃至三世尚能壞。
稱彼吽字用相應， 乃至三世尚能壞。
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微妙金剛法相應， 忿怒眼作金剛視，
微妙金剛法相應， 忿怒眼作金剛視，
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隨應觀其惡者時， 彼即喪目或趣死。
隨應觀其惡者時， 彼即喪目或趣死。
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於祕密門得入已， 起意隨應作法用，
於祕密門得入已， 起意隨應作法用，
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以心鉤召等相應， 焰魔王尚生敬愛。
以心鉤召等相應， 焰魔王尚生敬愛。
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「此等大明曰：
「此等大明曰：
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「吽(引) 嚩日囉(二合) 嚩里多骨嚕(二合引) 馱摩(引) 囉野吽(引) 發吒(半音)(一句)
「吽(引) 嚩日囉(二合) 嚩里多骨嚕(二合引) 馱摩(引) 囉野吽(引) 發吒(半音)(一句)
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「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 說(引) 娑(引) 尾設播(引)多野吽(引) 發吒(半音)(一句)
「唵(引) 速(引) 剎摩(二合) 嚩日囉(二合) 說(引) 娑(引) 尾設播(引)多野吽(引) 發吒(半音)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 捺哩(二合) 瑟致(二合) 尾那(引) 設野吽(引)發吒(半音)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 捺哩(二合) 瑟致(二合) 尾那(引) 設野吽(引)發吒(半音)(一句)
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「吽(引) 紇哩(二合) 捺野(引) 葛哩沙(二合) 拏(一句) 骨嚕(二合引) 馱鉢囉(二合) 尾設哥(引) 焰紇哩(二合) 捺焰(二) 親那親那(三)葛茶葛茶發吒(半音)(四)
「吽(引) 紇哩(二合) 捺野(引) 葛哩沙(二合) 拏(一句) 骨嚕(二合引) 馱鉢囉(二合) 尾設哥(引) 焰紇哩(二合) 捺焰(二) 親那親那(三)葛茶葛茶發吒(半音)(四)
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「復次，教授金剛部法曼拏羅印智，此中應先結彼大印：
「復次，教授金剛部法曼拏羅印智，此中應先結彼大印：
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「金剛大智相應法， 悉具焰鬘大光明，
「金剛大智相應法， 悉具焰鬘大光明，
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金剛忿怒即自身， 觀想剎那皆成就。
金剛忿怒即自身， 觀想剎那皆成就。
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「復次，教授金剛部中法三昧印智：
「復次，教授金剛部中法三昧印智：
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「所有三摩地智心， 謂即二吽字相合，
「所有三摩地智心， 謂即二吽字相合，
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隨處安布依法儀， 能作一切勝成就。
隨處安布依法儀， 能作一切勝成就。
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「復次，教授金剛部法三昧法印智，所謂：
「復次，教授金剛部法三昧法印智，所謂：
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「發吒設(二合上半音) 吒摩(二合上半音) 吒娑(二合上半音) 吒囉(二合上半音) 吒多(二合上半音) 吒特哩(三合上半音) 吒喝(二合上半音) 吒波(二合上半音) 吒怛囉(三合上半音) 吒葛(二合上半音) 吒嚩(二合上半音) 吒訖哩(三合上半音) 吒(半音) 哩吒(半音) 朅吒(半音)末吒(半音)
「發吒設(二合上半音) 吒摩(二合上半音) 吒娑(二合上半音) 吒囉(二合上半音) 吒多(二合上半音) 吒特哩(三合上半音) 吒喝(二合上半音) 吒波(二合上半音) 吒怛囉(三合上半音) 吒葛(二合上半音) 吒嚩(二合上半音) 吒訖哩(三合上半音) 吒(半音) 哩吒(半音) 朅吒(半音)末吒(半音)
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「如是十六大士法印次第。
「如是十六大士法印次第。
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「復次，教授金剛部法羯磨印智：
「復次，教授金剛部法羯磨印智：
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「法羯磨拳依法作， 隨處作用悉相應，
「法羯磨拳依法作， 隨處作用悉相應，
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如應羯磨印次第， 所作成就皆如教。」
如應羯磨印次第， 所作成就皆如教。」
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金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九
金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九
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爾時，世尊一切如來悉入金剛羯磨三昧出生加持三摩地，說此大明曰：
爾時，世尊一切如來悉入金剛羯磨三昧出生加持三摩地，說此大明曰：
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「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多葛哩彌(二合引) 說哩吽(引)(一句)」
「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多葛哩彌(二合引) 說哩吽(引)(一句)」
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爾時，金剛手菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
爾時，金剛手菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
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「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 達哩摩(二合) 馱(引) 覩颯頗(二合) 囉拏摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾提尾薩多(二合) 囉三摩曳(引)(二) 底哩(二合) 路(引) 哥尾惹焰葛哩(三) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合引) 捺(引) 摩野嚩日哩(二合) 尼吽(引)(四)」
「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 達哩摩(二合) 馱(引) 覩颯頗(二合) 囉拏摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾提尾薩多(二合) 囉三摩曳(引)(二) 底哩(二合) 路(引) 哥尾惹焰葛哩(三) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合引) 捺(引) 摩野嚩日哩(二合) 尼吽(引)(四)」
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爾時，金剛藏菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
爾時，金剛藏菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
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「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 阿哥(引) 舍馱(引) 覩三摩嚩薩囉拏(二) 摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾薩多(二合) 囉三摩曳(引) 吽(引)(三)」
「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 阿哥(引) 舍馱(引) 覩三摩嚩薩囉拏(二) 摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾薩多(二合) 囉三摩曳(引) 吽(引)(三)」
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爾時，金剛眼菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
爾時，金剛眼菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
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「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 達哩摩(二合) 馱(引) 覩颯頗(二合) 囉拏(二) 摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾提尾薩多(二合) 囉三摩曳(引) 吽(引)(三)」
「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 達哩摩(二合) 馱(引) 覩颯頗(二合) 囉拏(二) 摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾提尾薩多(二合) 囉三摩曳(引) 吽(引)(三)」
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爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
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「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 薩哩嚩(二合) 路(引) 哥馱(引) 覩尾尾馱(二) 摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾提尾薩多(二合) 囉三摩曳(引) 吽(引)(三)」
「唵(引) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多(一句) 薩哩嚩(二合) 路(引) 哥馱(引) 覩尾尾馱(二) 摩賀(引) 布(引) 惹(引) 葛哩摩(二合) 尾提尾薩多(二合) 囉三摩曳(引) 吽(引)(三)」
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爾時，金剛手菩薩摩訶薩復以本部供養廣大儀軌賢聖從自心出已，於一切世界普召一切如來，作敬愛妙樂事，成辦一切羯磨悉地諸法用等及一切如來神通事業。廣施作已，於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏羅相應月輪中，依止而住，說此金剛羯磨三昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰：
爾時，金剛手菩薩摩訶薩復以本部供養廣大儀軌賢聖從自心出已，於一切世界普召一切如來，作敬愛妙樂事，成辦一切羯磨悉地諸法用等及一切如來神通事業。廣施作已，於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏羅相應月輪中，依止而住，說此金剛羯磨三昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰：
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「我今次第當演說， 最上羯磨曼拏羅，
「我今次第當演說， 最上羯磨曼拏羅，
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其相猶如金剛界， 此名羯磨金剛法。
其相猶如金剛界， 此名羯磨金剛法。
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依大曼拏羅法用， 依次抨五曼拏羅，
依大曼拏羅法用， 依次抨五曼拏羅，
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中心依法應安布， 分列佛像當如教。
中心依法應安布， 分列佛像當如教。
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次復於其佛周匝， 施設最上三昧像，
次復於其佛周匝， 施設最上三昧像，
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以金剛步而漸進， 依次布四曼拏羅。
以金剛步而漸進， 依次布四曼拏羅。
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隨方安四金剛尊， 如教所說當分布，
隨方安四金剛尊， 如教所說當分布，
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又彼周匝皆隨應， 安大薩埵如儀軌。
又彼周匝皆隨應， 安大薩埵如儀軌。
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「復次，宣說羯磨曼拏羅羯磨印明曰：
「復次，宣說羯磨曼拏羅羯磨印明曰：
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 薩埵悉提倪也(二合引) 那三摩曳(引)吽(引) 𠺁(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 薩埵悉提倪也(二合引) 那三摩曳(引)吽(引) 𠺁(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合引) 葛哩沙(二合) 拏葛哩摩(二合) 倪也(二合引) 那三摩曳(引) 吽(引) 𠺁(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合引) 葛哩沙(二合) 拏葛哩摩(二合) 倪也(二合引) 那三摩曳(引) 吽(引) 𠺁(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 囉底囉(引) 誐葛哩摩(二合) 倪也(二合引)那三摩曳(引) 吽(引) 𠺁(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 囉底囉(引) 誐葛哩摩(二合) 倪也(二合引)那三摩曳(引) 吽(引) 𠺁(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 娑(引) 度葛哩摩(二合) 倪也(二合引) 那三摩曳(引) 吽(引) 𠺁(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 娑(引) 度葛哩摩(二合) 倪也(二合引) 那三摩曳(引) 吽(引) 𠺁(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 勃哩酤胝嚩尸(引) 酤嚕吽(引句)」
「唵(引) 嚩日囉(二合) 勃哩酤胝嚩尸(引) 酤嚕吽(引句)」
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 蘇(引) 哩也(二合) 曼拏梨(引) 嚩尸(引) 酤嚕吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 蘇(引) 哩也(二合) 曼拏梨(引) 嚩尸(引) 酤嚕吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 特嚩(二合) 惹(引) 誐囉(二合) 計(引) 喻(引) 哩(引) 嚩尸(引) 酤嚕吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 特嚩(二合) 惹(引) 誐囉(二合) 計(引) 喻(引) 哩(引) 嚩尸(引) 酤嚕吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合引) 吒賀(引) 西(引) 嚩尸(引) 酤嚕吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合引) 吒賀(引) 西(引) 嚩尸(引) 酤嚕吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥摩(二合) 囉(引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢訥摩(二合) 囉(引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 的(引) 剎拏(二合) 囉(引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 的(引) 剎拏(二合) 囉(引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 曼拏羅囉(引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 曼拏羅囉(引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 嚩(引) 杌囉(二合引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 嚩(引) 杌囉(二合引) 詣(引) 囉(引) 誐野吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 三摩曳(引) 布(引) 惹野㰠(呼郎切)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 三摩曳(引) 布(引) 惹野㰠(呼郎切)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 哥嚩左滿提(引) 犖叉犖叉吽(引)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 哥嚩左滿提(引) 犖叉犖叉吽(引)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 藥叱尼摩(引) 囉野嚩日囉(二合) 能瑟吒囉(三合引) 野(引) 頻捺紇哩(二合) 捺焰摩目哥寫吽(引)發吒(半音)(一句)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 藥叱尼摩(引) 囉野嚩日囉(二合) 能瑟吒囉(三合引) 野(引) 頻捺紇哩(二合) 捺焰摩目哥寫吽(引)發吒(半音)(一句)
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「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 母瑟致(二合)(一句) 悉𠆙悉𠆙吽(引) 發吒(半音)(二)
「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 母瑟致(二合)(一句) 悉𠆙悉𠆙吽(引) 發吒(半音)(二)
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「所有羯磨曼拏羅諸作用等，如教次第廣施作已，然從金剛部勝羯磨智出生諸法。
「所有羯磨曼拏羅諸作用等，如教次第廣施作已，然從金剛部勝羯磨智出生諸法。
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佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十三
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