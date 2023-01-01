佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩如其所說鉤召天眾入曼拏羅已，一切皆如大曼拏羅法用次第，普令觀視曼拏羅中，然後為授金剛寶灌頂及標幟已，一切如來廣為有情作利樂故，悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名字，其名曰大自在天號忿怒金剛、那羅延天號幻化金剛、童子天號金剛鈴、梵天號寂默金剛、帝釋天號金剛器仗，如是等五，即金剛灌頂明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩如其所說鉤召天眾入曼拏羅已，一切皆如大曼拏羅法用次第，普令觀視曼拏羅中，然後為授金剛寶灌頂及標幟已，一切如來廣為有情作利樂故，悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名字，其名曰大自在天號忿怒金剛、那羅延天號幻化金剛、童子天號金剛鈴、梵天號寂默金剛、帝釋天號金剛器仗，如是等五，即金剛灌頂明王。

又復，飛行諸天主眾，其名曰甘露軍茶利號金剛軍茶利、月天號金剛光、大勝杖號金剛杖、氷誐羅號金剛氷誐羅，如是等四，即金剛灌頂忿怒主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，飛行諸天主眾，其名曰甘露軍茶利號金剛軍茶利、月天號金剛光、大勝杖號金剛杖、氷誐羅號金剛氷誐羅，如是等四，即金剛灌頂忿怒主。

又復，虛空行諸天主眾，其名曰末度末多號金剛舜拏、作甘露號金剛鬘、最勝號金剛愛持、勝號最勝金剛，如是等四，即金剛灌頂誐拏主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，虛空行諸天主眾，其名曰末度末多號金剛舜拏、作甘露號金剛鬘、最勝號金剛愛持、勝號最勝金剛，如是等四，即金剛灌頂誐拏主。

又復，地居諸天主眾，其名曰守藏號金剛母娑羅、風天號金剛風、火天號金剛火、俱尾囉天號金剛大惡，如是等四，即金剛灌頂努多主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，地居諸天主眾，其名曰守藏號金剛母娑羅、風天號金剛風、火天號金剛火、俱尾囉天號金剛大惡，如是等四，即金剛灌頂努多主。

又復，水居諸天主眾，其名曰嚩囉賀號金剛鉤、焰摩天號金剛葛羅、必哩體尾祖梨葛號金剛頻那夜迦、水天號龍金剛，如是等四，即金剛灌頂際吒迦主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，水居諸天主眾，其名曰嚩囉賀號金剛鉤、焰摩天號金剛葛羅、必哩體尾祖梨葛號金剛頻那夜迦、水天號龍金剛，如是等四，即金剛灌頂際吒迦主。

復次，所有彼三界主后及母天眾，為授金剛寶灌頂及本部標幟金剛加持已，一切如來為利樂故，悉與建立金剛灌頂名字，其名曰烏摩天后號忿怒金剛火、銀色天后號金剛金色天、沙瑟恥天后號金剛童女天、梵天后號金剛寂靜、帝釋天后號金剛拳，如是等五，即金剛灌頂明妃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，所有彼三界主后及母天眾，為授金剛寶灌頂及本部標幟金剛加持已，一切如來為利樂故，悉與建立金剛灌頂名字，其名曰烏摩天后號忿怒金剛火、銀色天后號金剛金色天、沙瑟恥天后號金剛童女天、梵天后號金剛寂靜、帝釋天后號金剛拳，如是等五，即金剛灌頂明妃。

又復，飛行諸母天眾，其名曰甘露母天號金剛甘露、嚕呬尼母天號金剛光、持杖母天號金剛火杖、惹多訶哩尼母天號金剛寶帶，如是等四，即金剛灌頂忿怒母天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，飛行諸母天眾，其名曰甘露母天號金剛甘露、嚕呬尼母天號金剛光、持杖母天號金剛火杖、惹多訶哩尼母天號金剛寶帶，如是等四，即金剛灌頂忿怒母天。

又復，虛空行諸母天眾，其名曰摩哩尼母天號金剛隱沒、吞伏母天號金剛吞伏、嚩舍那母天號金剛自在、那囉爹母天號金剛愛，如是等四，即金剛灌頂誐尼迦母天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，虛空行諸母天眾，其名曰摩哩尼母天號金剛隱沒、吞伏母天號金剛吞伏、嚩舍那母天號金剛自在、那囉爹母天號金剛愛，如是等四，即金剛灌頂誐尼迦母天。

又復，地居諸母天眾，其名曰寂靜母天號金剛女使、風母天號速疾金剛、火母天號熾盛金剛、俱尾梨母天號金剛利，如是等四，即金剛灌頂女使母天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，地居諸母天眾，其名曰寂靜母天號金剛女使、風母天號速疾金剛、火母天號熾盛金剛、俱尾梨母天號金剛利，如是等四，即金剛灌頂女使母天。

又復，水居諸母天眾，其名曰嚩囉曳號金剛口、左捫尼號金剛迦梨、親那那娑號金剛布單那、水母天號金剛摩葛哩，如是等四，即金剛灌頂際吒母天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，水居諸母天眾，其名曰嚩囉曳號金剛口、左捫尼號金剛迦梨、親那那娑號金剛布單那、水母天號金剛摩葛哩，如是等四，即金剛灌頂際吒母天。

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩，普為彼等一切天眾入曼拏羅者，教授諸佛大智一切印契，及授金剛三昧誓心： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩，普為彼等一切天眾入曼拏羅者，教授諸佛大智一切印契，及授金剛三昧誓心：

「此金剛杵大金剛， 為一切佛所加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此金剛杵大金剛， 為一切佛所加持，

若有越此三昧者， 速壞本族如灰燼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有越此三昧者， 速壞本族如灰燼。

「大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明曰：

「唵(引) 喝那三摩野吽(引) 發吒(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 喝那三摩野吽(引) 發吒(半音)(一句)

「次授攝心大印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次授攝心大印：

「二手當結金剛印， 相結二頭指如鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手當結金剛印， 相結二頭指如鉤，

猶如繫鬘撚箭勢， 有所為事隨心欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如繫鬘撚箭勢， 有所為事隨心欲；

是印安於汝心前， 安已一切事成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是印安於汝心前， 安已一切事成就，

得此三昧勿違越， 無令破壞於身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此三昧勿違越， 無令破壞於身命。

堅固復結金剛縛， 曲二頭指而宛轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固復結金剛縛， 曲二頭指而宛轉，

復以二大指相合， 後二中指相逼附； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以二大指相合， 後二中指相逼附；

此即金剛大持明， 大縛三昧祕密印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即金剛大持明， 大縛三昧祕密印，

汝此三昧不應破， 破者即得違越罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝此三昧不應破， 破者即得違越罪。

二手應結金剛印， 次以二小指相結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手應結金剛印， 次以二小指相結，

背屈二大指入中， 旋轉頭上而安置； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背屈二大指入中， 旋轉頭上而安置；

今此大士三昧印， 謂即金剛持明縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大士三昧印， 謂即金剛持明縛，

若作忿怒觀視時， 隨應安置於彼前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作忿怒觀視時， 隨應安置於彼前。

堅固應結金剛護， 作金剛縛而相逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固應結金剛護， 作金剛縛而相逼，

此即地行三昧印， 一切有情現護者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即地行三昧印， 一切有情現護者；

若或為作救護事， 應以忿怒縛相合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若或為作救護事， 應以忿怒縛相合，

隨欲救護諸有情， 當以此印安其背。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨欲救護諸有情， 當以此印安其背。

二手先結金剛印， 左手金剛頭指逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手先結金剛印， 左手金剛頭指逼，

如撚箭勢次作已， 小指如鎖即成印； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如撚箭勢次作已， 小指如鎖即成印；

若有忿怒事起已， 以此三昧當作用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有忿怒事起已， 以此三昧當作用，

是印隨應安彼前， 即得一切勝成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是印隨應安彼前， 即得一切勝成就。

二手先結金剛縛， 次以二頭指堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手先結金剛縛， 次以二頭指堅固，

中指大指面相合， 此即金剛安立印； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中指大指面相合， 此即金剛安立印；

是印旋轉當於額， 安已隨應作鉤召， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是印旋轉當於額， 安已隨應作鉤召，

若欲救令活命時， 此印即安於彼前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲救令活命時， 此印即安於彼前。

「次說普盡三界攝心三昧，如上諸印，所用大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說普盡三界攝心三昧，如上諸印，所用大明曰：

「唵(引) 嚩里都(引) 捺嚩(二合) 里多嚩日囉(二合引) 葛哩沙(二合) 野吽(引) 𠺁(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩里都(引) 捺嚩(二合) 里多嚩日囉(二合引) 葛哩沙(二合) 野吽(引) 𠺁(一句)

「即此亦是繫鬘金剛印母天鉤召大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即此亦是繫鬘金剛印母天鉤召大明。

「吽(引) 嚩日囉(二合引) 屹囉(二合) 閉(引) 拏野三摩野吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引) 嚩日囉(二合引) 屹囉(二合) 閉(引) 拏野三摩野吽(引)(一句)

「此是虛空行母天大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是虛空行母天大明。

「唵(引) 嚩日囉(二合) 摩(引) 囉(引) 屹囉(二合) 鑁(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 摩(引) 囉(引) 屹囉(二合) 鑁(一句)

「此是持鬘母天大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是持鬘母天大明。

「唵(引) 嚩日囉(二合) 滿馱㰠(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 滿馱㰠(一句)

「此是地居母天大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是地居母天大明。

「唵(引) 嚩日囉(二合) 播(引) 多(引) 羅(一句) 伴惹伴惹(二) 吽(引)發吒(半音)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 播(引) 多(引) 羅(一句) 伴惹伴惹(二) 吽(引)發吒(半音)(三)

「此是水居母天大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是水居母天大明。

「唵(引) 呬(引) 嚕(引) 葛嚩日囉(二合) 三摩野(一句) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合) 三摩野母捺囉(二合引) 伴惹葛吽(引) 發吒(半音)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 呬(引) 嚕(引) 葛嚩日囉(二合) 三摩野(一句) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合) 三摩野母捺囉(二合引) 伴惹葛吽(引) 發吒(半音)(二)

「此是一切母天眾大明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是一切母天眾大明。」

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我已調伏一切惡者，一切如來已為建立灌頂名字。善哉，世尊！復授我教令，今此諸惡者所結曼拏羅。我當云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我已調伏一切惡者，一切如來已為建立灌頂名字。善哉，世尊！復授我教令，今此諸惡者所結曼拏羅。我當云何行？」

爾時，世尊聞是語已，即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊聞是語已，即說大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 遜婆儞遜婆吽(引) 發吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 遜婆儞遜婆吽(引) 發吒(半音)(一句)」

時金剛手大菩薩廣為救拔利樂一切有情故，說此一切曼拏羅鉤召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩廣為救拔利樂一切有情故，說此一切曼拏羅鉤召大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野(引) 葛哩沙(二合) 野薩哩嚩(二合)曼拏囕(引)(一句) 嚩日囉(二合) 達囉薩玷(二) 摩(引) 底訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野(引) 葛哩沙(二合) 野薩哩嚩(二合)曼拏囕(引)(一句) 嚩日囉(二合) 達囉薩玷(二) 摩(引) 底訖囉(二合) 摩吽(引) 發吒(半音)(三)

「如是大明所用印契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明所用印契：

「二手當作金剛鉤， 是印於心作旋轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手當作金剛鉤， 是印於心作旋轉，

復二頭指外如鉤， 最上鉤召曼拏羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復二頭指外如鉤， 最上鉤召曼拏羅。」

說是印明時，所有一切曼拏羅眾，鉤召悉集須彌山頂，周匝而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是印明時，所有一切曼拏羅眾，鉤召悉集須彌山頂，周匝而住。

爾時，金剛手大菩薩普告諸曼拏羅彼眾會言：「諸聖者！汝等當行永不殺生，我以三昧攝受於汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩普告諸曼拏羅彼眾會言：「諸聖者！汝等當行永不殺生，我以三昧攝受於汝。」

時外曼拏羅諸有情等，作是白言：「大士！我等諸惡有情皆以食肉而為活命，如大士教勅，我命云何得存活邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時外曼拏羅諸有情等，作是白言：「大士！我等諸惡有情皆以食肉而為活命，如大士教勅，我命云何得存活邪？」

時金剛手大菩薩即說極惡金剛忿怒大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩即說極惡金剛忿怒大明曰：

「唵(引) 訥瑟吒(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱(一句) 喝那(二) 捺喝(三) 鉢左(四) 尾搏(引) 娑野(五) 尾計囉薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合) 三摩野母捺囉(二合引) 曼拏囕(引)(六) 伴惹伴惹(七) 摩哩那(二合) 摩哩那(二合)(八) 珂(引) 那珂(引) 那(九) 波囉滿怛囉(二合引) 嚩日囉(二合) 三摩野吽(引) 發吒(半音)(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 訥瑟吒(二合) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合引) 馱(一句) 喝那(二) 捺喝(三) 鉢左(四) 尾搏(引) 娑野(五) 尾計囉薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合) 三摩野母捺囉(二合引) 曼拏囕(引)(六) 伴惹伴惹(七) 摩哩那(二合) 摩哩那(二合)(八) 珂(引) 那珂(引) 那(九) 波囉滿怛囉(二合引) 嚩日囉(二合) 三摩野吽(引) 發吒(半音)(十)

「如是大明所用印契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明所用印契：

「齊豎金剛忿怒指， 復以諸指甲相合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「齊豎金剛忿怒指， 復以諸指甲相合，

指面相合亦堅固， 是印能調諸惡者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指面相合亦堅固， 是印能調諸惡者。」

說是印明時，所有一切極惡曼拏羅眾合為一聚，將起種種破散之相，彼彼本部三昧亦破。是諸有情心如燒煮，極大逼迫發大號叫苦惱之聲，向具德執金剛者前合掌白言：「大士！願救護我，願救護我！我命將終勿以見棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是印明時，所有一切極惡曼拏羅眾合為一聚，將起種種破散之相，彼彼本部三昧亦破。是諸有情心如燒煮，極大逼迫發大號叫苦惱之聲，向具德執金剛者前合掌白言：「大士！願救護我，願救護我！我命將終勿以見棄。」

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是極惡曼拏羅眾，我復令彼當云何行？唯願世尊授我教令。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是極惡曼拏羅眾，我復令彼當云何行？唯願世尊授我教令。」

爾時，世尊即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說大明曰：

「唵(引) 儞遜婆(一句) 喝那(二) 捺喝(三) 鉢左(四) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 滿駄吽(引) 發吒(半音)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 儞遜婆(一句) 喝那(二) 捺喝(三) 鉢左(四) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 滿駄吽(引) 發吒(半音)(五)」

時金剛手大菩薩亦說金剛暴怒大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩亦說金剛暴怒大明曰：

「唵(引) 摩賀(引) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合) 囉骨嚕(二合引) 唐播(引) 多野(一句) 薩哩囉(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩野曼拏囕(引)(二) 尾那(引) 舍野(三) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩焬(引)尾計囉尾摶娑野尾塞普(二合引) 吒野(四) 伴惹伴惹(五) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩野母捺囉(二合引) 滿唐(引) 屹哩(二合) 恨拏(二合)(六) 喝那(七) 捺喝(八) 鉢左(九) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩野薩怛網(二合引) 嚩日囉(二合)三摩野吽(引) 發吒(半音)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 摩賀(引) 嚩日囉(二合) 骨嚕(二合) 囉骨嚕(二合引) 唐播(引) 多野(一句) 薩哩囉(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩野曼拏囕(引)(二) 尾那(引) 舍野(三) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩焬(引)尾計囉尾摶娑野尾塞普(二合引) 吒野(四) 伴惹伴惹(五) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩野母捺囉(二合引) 滿唐(引) 屹哩(二合) 恨拏(二合)(六) 喝那(七) 捺喝(八) 鉢左(九) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 三摩野薩怛網(二合引) 嚩日囉(二合)三摩野吽(引) 發吒(半音)(十)」

說是大明時，所有一切惡三昧印曼拏羅眾復為一聚，咸悉墮於大海之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，所有一切惡三昧印曼拏羅眾復為一聚，咸悉墮於大海之中。

爾時，金剛手大菩薩復白佛言：「世尊！我已調伏一切惡者，復請世尊授我教令，所有一切拏枳儞等諸惡執魅者，我復令彼當云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩復白佛言：「世尊！我已調伏一切惡者，復請世尊授我教令，所有一切拏枳儞等諸惡執魅者，我復令彼當云何行？」

爾時，世尊即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說大明曰：

「唵(引) 喝那喝那(一句) 嚩日囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 喝那喝那(一句) 嚩日囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(二)」

時金剛手大菩薩亦說鉤召拏枳儞等諸惡執魅者大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩亦說鉤召拏枳儞等諸惡執魅者大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 葛哩沙(二合) 野尸(引) 竭囕(二合) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 屹囉(二合) 㰠(引)(一句) 嚩日囉(二合) 達囉薩帝曳(二合引) 那吽(引) 𠺁(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 葛哩沙(二合) 野尸(引) 竭囕(二合) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 屹囉(二合) 㰠(引)(一句) 嚩日囉(二合) 達囉薩帝曳(二合引) 那吽(引) 𠺁(一)」

說是大明時，彼拏枳儞等諸惡執魅者，鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，彼拏枳儞等諸惡執魅者，鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住。

爾時，金剛手大菩薩普告拏枳儞等諸惡執魅者言：「汝等當行永不殺生，受三昧戒，無令我此大金剛杵發火光明，都為一聚廣大熾焰，焚燒汝族。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩普告拏枳儞等諸惡執魅者言：「汝等當行永不殺生，受三昧戒，無令我此大金剛杵發火光明，都為一聚廣大熾焰，焚燒汝族。」

時拏枳儞等彼諸惡眾，悉向金剛手大菩薩合掌白言：「大士！我等皆是食肉之類，如汝教勅，我何能行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時拏枳儞等彼諸惡眾，悉向金剛手大菩薩合掌白言：「大士！我等皆是食肉之類，如汝教勅，我何能行？」

爾時，世尊告金剛手大菩薩言：「金剛手！汝今應以自所行法，為此一切極惡有情，起大悲心施其方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛手大菩薩言：「金剛手！汝今應以自所行法，為此一切極惡有情，起大悲心施其方便。」

時金剛手菩薩即以大悲心，為一切有情救拔死苦，說是智印大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手菩薩即以大悲心，為一切有情救拔死苦，說是智印大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢囉(二合) 底屹哩(二合) 恨拏(二合)(一句) 紇哩(二合) 捺野摩(引) 葛哩沙(二合) 野(二) 拽𭔧(切身) 焬薩覩(引) 摩(引) 娑(引) 里提(二合引) 那蜜哩(二合) 野帝(引)(三) 怛捺寫紇哩(二合) 喃儞瑟訖囉(三合) 彌都(引) 三摩野吽(引) 𠺁(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 鉢囉(二合) 底屹哩(二合) 恨拏(二合)(一句) 紇哩(二合) 捺野摩(引) 葛哩沙(二合) 野(二) 拽𭔧(切身) 焬薩覩(引) 摩(引) 娑(引) 里提(二合引) 那蜜哩(二合) 野帝(引)(三) 怛捺寫紇哩(二合) 喃儞瑟訖囉(三合) 彌都(引) 三摩野吽(引) 𠺁(四)

「如是大明所用印契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明所用印契：

「二手相合金剛縛， 二臂堅固住於心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手相合金剛縛， 二臂堅固住於心，

其諸指面如金剛， 於自腋間而振擊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸指面如金剛， 於自腋間而振擊。

「如是印明，即能攝取一切有情紇哩那野而為所食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是印明，即能攝取一切有情紇哩那野而為所食。」

時拏枳儞等諸惡執魅者，聞是大明已，擊手振聲驚怖馳走，還本住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時拏枳儞等諸惡執魅者，聞是大明已，擊手振聲驚怖馳走，還本住處。

爾時，金剛手大菩薩復白佛言：「世尊！我以一切如來所加持故，普為調伏一切惡者，唯願世尊復授教令，所有一切彼瘧疾等諸持病鬼，云何調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩復白佛言：「世尊！我以一切如來所加持故，普為調伏一切惡者，唯願世尊復授教令，所有一切彼瘧疾等諸持病鬼，云何調伏？」

爾時，世尊即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說大明曰：

「唵(引) 吽(引) 發吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 吽(引) 發吒(半音)(一句)」

時金剛手大菩薩亦說鉤召一切瘧疾等鬼大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩亦說鉤召一切瘧疾等鬼大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野(引) 那野(一句) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 入嚩(二合) 囉(引) 禰(引) 那(引) 舍野吽(引) 發吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野(引) 那野(一句) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 入嚩(二合) 囉(引) 禰(引) 那(引) 舍野吽(引) 發吒(半音)(二)」

說是大明時，彼瘧疾等諸持病鬼，鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，彼瘧疾等諸持病鬼，鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住。

爾時，金剛手大菩薩告彼等言：「汝等當行永不侵嬈一切有情，受攝伏戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩告彼等言：「汝等當行永不侵嬈一切有情，受攝伏戒。」

瘧疾等鬼作如是言：「大士！我等諸鬼吸人精光以為活命，如汝教勅。我何能行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瘧疾等鬼作如是言：「大士！我等諸鬼吸人精光以為活命，如汝教勅。我何能行？」

時金剛手大菩薩即為宣說清淨自業智印大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩即為宣說清淨自業智印大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 尾輸(引) 達野(一句) 薩哩嚩(二合引) 嚩囉拏(引) 儞(二) 沒馱薩帝曳(二合引) 那三摩野吽(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 葛哩摩(二合) 尾輸(引) 達野(一句) 薩哩嚩(二合引) 嚩囉拏(引) 儞(二) 沒馱薩帝曳(二合引) 那三摩野吽(引)(三)

「如是大明所用印契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明所用印契：

「二手堅作金剛掌， 次當屈彼二頭指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手堅作金剛掌， 次當屈彼二頭指，

餘指皆竪復相交， 此印旋轉破惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘指皆竪復相交， 此印旋轉破惡趣。

「如是印契隨應顯示已，汝諸瘧疾等鬼速當馳散，若不然者必壞其命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是印契隨應顯示已，汝諸瘧疾等鬼速當馳散，若不然者必壞其命。」

時諸鬼等受教勅已，依教所行各還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸鬼等受教勅已，依教所行各還本處。

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩前白諸如來言：「我為普令清淨息除諸業障故，從自心出彼彼大明，願諸如來復教示我，彼地獄等諸惡趣中云何清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩前白諸如來言：「我為普令清淨息除諸業障故，從自心出彼彼大明，願諸如來復教示我，彼地獄等諸惡趣中云何清淨？」

爾時，諸如來即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸如來即說大明曰：

「唵(引) 剎鉢野嚩日囉(二合) 莎(引) 賀(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 剎鉢野嚩日囉(二合) 莎(引) 賀(引)(一句)」

時金剛手大菩薩亦說鉤召號叫地獄等諸惡趣眾大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩亦說鉤召號叫地獄等諸惡趣眾大明曰：

「唵(引) 薩哩嚩(二合引) 播(引) 野(引) 葛哩沙(二合) 拏(一句) 尾輸(引) 達那嚩日囉(二合) 三摩野吽(引) 發吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 薩哩嚩(二合引) 播(引) 野(引) 葛哩沙(二合) 拏(一句) 尾輸(引) 達那嚩日囉(二合) 三摩野吽(引) 發吒(半音)(二)」

說是大明時，所有號叫、大號叫地獄等諸惡趣中彼彼眾類，鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，所有號叫、大號叫地獄等諸惡趣中彼彼眾類，鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住。

爾時，金剛手大菩薩普告彼等三惡趣中諸有情言：「我今攝受汝等，汝等悉當歸命三寶受三昧戒，我為汝說解脫一切惡趣大明印契。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩普告彼等三惡趣中諸有情言：「我今攝受汝等，汝等悉當歸命三寶受三昧戒，我為汝說解脫一切惡趣大明印契。」

時彼眾等異口同音作是白言：「大士！願救護我！我等危逼苦切其心，我今如教勅，歸依佛法僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾等異口同音作是白言：「大士！願救護我！我等危逼苦切其心，我今如教勅，歸依佛法僧。」

時金剛手大菩薩即為宣說破一切惡趣大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩即為宣說破一切惡趣大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 播(引) 尼尾塞怖(二合引) 吒野(一句) 薩哩嚩(二合引) 播(引) 野滿馱那(引) 儞鉢囉(二合) 謨(引) 叉野(二)薩里嚩(二合引) 播(引) 野誐底毘藥(二合) 薩哩嚩(二合) 薩怛網(二合引)(三) 薩哩嚩(二合) 怛他(引)誐多嚩日囉(二合) 三摩野怛囉(二合) 吒(半音)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 播(引) 尼尾塞怖(二合引) 吒野(一句) 薩哩嚩(二合引) 播(引) 野滿馱那(引) 儞鉢囉(二合) 謨(引) 叉野(二)薩里嚩(二合引) 播(引) 野誐底毘藥(二合) 薩哩嚩(二合) 薩怛網(二合引)(三) 薩哩嚩(二合) 怛他(引)誐多嚩日囉(二合) 三摩野怛囉(二合) 吒(半音)(四)

「如是大明所用印契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明所用印契：

「二手堅結金剛縛， 次二中指面相合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手堅結金剛縛， 次二中指面相合，

餘指入中面不著， 此印名為破惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘指入中面不著， 此印名為破惡趣。

「說彼大明時隨結此印，即為表示所有三惡趣中一切有情悉入外曼拏羅中，如理而住。」是諸有情，於金剛手大菩薩所得見如是祕密印已，即滅彼彼三惡趣業，悉從世尊大毘盧遮那如來足踵而生，彼惡趣處亦悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說彼大明時隨結此印，即為表示所有三惡趣中一切有情悉入外曼拏羅中，如理而住。」是諸有情，於金剛手大菩薩所得見如是祕密印已，即滅彼彼三惡趣業，悉從世尊大毘盧遮那如來足踵而生，彼惡趣處亦悉清淨。

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩復白諸如來言：「世尊如來！我於普盡無餘諸有情界，廣為救度利益安樂，乃至令得一切如來最上悉地，由得最上悉地果故，即得一切如來授與金剛成就。此等皆是一切如來威神建立，而我今從一切如來復請教令，所有人趣之中，令住法者當云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩復白諸如來言：「世尊如來！我於普盡無餘諸有情界，廣為救度利益安樂，乃至令得一切如來最上悉地，由得最上悉地果故，即得一切如來授與金剛成就。此等皆是一切如來威神建立，而我今從一切如來復請教令，所有人趣之中，令住法者當云何行？」

爾時，一切如來即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來即說大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 播(引) 尼摩賀(引) 曼拏梨(引) 鉢囉(二合)吠(引) 舍野(一句) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 勞捺囉(二合引) 儞嚩(引) 囉野(二) 播(引) 閉毘藥(二合) 鉢囉(二合) 謨(引) 叉野(三)訥哩捺里(三合) 瑟致(二合) 波哩夜(二合引) 半那(引) 喃(引) 尾輸(引) 達野(四) 那(引) 舍野尾那(引) 舍野(五) 訶訶訶吽(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 播(引) 尼摩賀(引) 曼拏梨(引) 鉢囉(二合)吠(引) 舍野(一句) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 勞捺囉(二合引) 儞嚩(引) 囉野(二) 播(引) 閉毘藥(二合) 鉢囉(二合) 謨(引) 叉野(三)訥哩捺里(三合) 瑟致(二合) 波哩夜(二合引) 半那(引) 喃(引) 尾輸(引) 達野(四) 那(引) 舍野尾那(引) 舍野(五) 訶訶訶吽(引)(六)」

時金剛手大菩薩聞諸如來教勅語已，廣為救度諸有情界，令得一切殊勝快樂最上成就，乃至得一切如來智神通果等，說此一切如來金剛三昧出生三界最勝大曼拏羅： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩聞諸如來教勅語已，廣為救度諸有情界，令得一切殊勝快樂最上成就，乃至得一切如來智神通果等，說此一切如來金剛三昧出生三界最勝大曼拏羅：

「我今次第當演說， 廣大最上曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今次第當演說， 廣大最上曼拏羅，

其相猶如金剛界， 一切成就中最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其相猶如金剛界， 一切成就中最勝。

此名三界最勝壇， 金剛三昧所出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名三界最勝壇， 金剛三昧所出生，

諸佛菩提隨轉門， 一切惡者皆能破。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩提隨轉門， 一切惡者皆能破。」

即說抨線結界大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說抨線結界大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野蘇(引) 怛囕(二合) 摩(引) 底訖囉(二合) 摩(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野蘇(引) 怛囕(二合) 摩(引) 底訖囉(二合) 摩(一句)

「其壇四方與四門， 及四樓閣眾莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇四方與四門， 及四樓閣眾莊嚴，

四線抨量等無差， 繒帛珠鬘妙嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四線抨量等無差， 繒帛珠鬘妙嚴飾。

其壇所有四隅分， 及諸門戶相合處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其壇所有四隅分， 及諸門戶相合處，

以金剛寶飾其間， 如次分布外壇界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以金剛寶飾其間， 如次分布外壇界。

智者於中善分別， 金剛寶等妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者於中善分別， 金剛寶等妙莊嚴，

四方四門八柱間， 鈿飾樓閣而殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方四門八柱間， 鈿飾樓閣而殊妙。

金剛勝柱應安立， 五曼拏羅為嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛勝柱應安立， 五曼拏羅為嚴飾，

曼拏羅中依法抨， 五色隨抨令圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼拏羅中依法抨， 五色隨抨令圓滿。」

即說抨線所用大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說抨線所用大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 唧怛囉(二合) 三摩野吽(引一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 唧怛囉(二合) 三摩野吽(引一句)

「其中分位安布已， 作法者住等引心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中分位安布已， 作法者住等引心，

依法注意開壇門， 彼金剛門開其四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法注意開壇門， 彼金剛門開其四。」

即說開檀門所用大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說開檀門所用大明曰：

「唵(引) 嚩日嚕(二合引) 訥伽(二合引) 吒野三摩野鉢囉(二合)吠(引) 舍野吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日嚕(二合引) 訥伽(二合引) 吒野三摩野鉢囉(二合)吠(引) 舍野吽(引)(一句)

「所有四方佛形像， 隨方依法應安布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有四方佛形像， 隨方依法應安布，

或金或銀或土塼， 造立佛座當如教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或金或銀或土塼， 造立佛座當如教。」

即說普召一切如來大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說普召一切如來大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 屹儞(二合) 鉢囉(二合) 禰(引)鉢多(二合引) 葛哩沙(二合) 野(一句) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐旦(引) 摩賀(引) 嚩日囉(二合) 三摩野吽(引) 𠺁(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 屹儞(二合) 鉢囉(二合) 禰(引)鉢多(二合引) 葛哩沙(二合) 野(一句) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐旦(引) 摩賀(引) 嚩日囉(二合) 三摩野吽(引) 𠺁(二)

「東方佛前應安置， 火焰中有金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方佛前應安置， 火焰中有金剛杵，

南西北方焰亦然， 寶及蓮華羯磨仗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南西北方焰亦然， 寶及蓮華羯磨仗。」

次說安布金剛三昧諸印大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說安布金剛三昧諸印大明曰：

「吽(引) 薩埵嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引)發吒(半音)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引) 薩埵嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引)發吒(半音)(一句)

「唵(引) 囉怛那(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引) 怛囉(二合)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 囉怛那(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引) 怛囉(二合)(一句)

「唵(引) 達哩摩(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引) 紇哩(二合引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 達哩摩(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引) 紇哩(二合引)(一句)

「㰠葛哩摩(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引) 惡(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「㰠葛哩摩(二合) 嚩日囉(二合) 入嚩(二合引) 羅(引) 摩(引) 羅吽(引) 惡(一句)

「次作金剛步出已， 亦然當於彼佛前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作金剛步出已， 亦然當於彼佛前，

智者如應依法畫， 金剛吽迦囉勝壇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者如應依法畫， 金剛吽迦囉勝壇。」

即說如是金剛步大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說如是金剛步大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 吠(引) 誐(引) 訖囉(二合) 摩吽(引)(一句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 吠(引) 誐(引) 訖囉(二合) 摩吽(引)(一句)

「如是依法從金剛界等一切曼拏羅界出已，凡諸所往隨欲無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是依法從金剛界等一切曼拏羅界出已，凡諸所往隨欲無礙。」