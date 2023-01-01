佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第九

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一

爾時，世尊一切如來又復雲集，以一百八名稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊一切如來又復雲集，以一百八名稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王。頌曰：

「金剛薩埵大金剛， 妙金剛尊善哉者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛薩埵大金剛， 妙金剛尊善哉者！

金剛灌頂金剛光， 金剛勝幢我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛灌頂金剛光， 金剛勝幢我頂禮。

喜笑金剛大妙法， 金剛利劍大執持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜笑金剛大妙法， 金剛利劍大執持，

諸曼拏羅最上王， 遠離戲論我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸曼拏羅最上王， 遠離戲論我頂禮。

金剛羯磨大作護， 暴怒藥叉大攝伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛羯磨大作護， 暴怒藥叉大攝伏，

堅固大印金剛拳， 一切印契我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固大印金剛拳， 一切印契我頂禮。

妙菩提心大菩提， 清淨妙覺諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙菩提心大菩提， 清淨妙覺諸如來，

金剛智起大智門， 最上大乘我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛智起大智門， 最上大乘我頂禮。

一切義利諸實義， 大勇猛義遍一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切義利諸實義， 大勇猛義遍一切，

遍作自在一切智， 一切示現我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍作自在一切智， 一切示現我頂禮。

金剛身妙勝金剛， 金剛精進金剛主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛身妙勝金剛， 金剛精進金剛主，

大三昧邪實義生， 摩訶薩埵我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大三昧邪實義生， 摩訶薩埵我頂禮。

金剛大鉤大妙欲， 極妙勝樂大妙光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛大鉤大妙欲， 極妙勝樂大妙光，

金剛光明現光明， 佛大光照我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛光明現光明， 佛大光照我頂禮。

勝金剛主金剛上， 勝大明上人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝金剛主金剛上， 勝大明上人中尊，

上首金剛大勝上， 無極大明我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首金剛大勝上， 無極大明我頂禮。

大金剛界大祕密， 金剛祕密妙祕心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大金剛界大祕密， 金剛祕密妙祕心，

金剛微妙大禪那， 金剛事業我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛微妙大禪那， 金剛事業我頂禮。

佛金剛勝佛中勝， 三佛菩提大智悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛金剛勝佛中勝， 三佛菩提大智悟，

諸佛勝智大遍覺， 自覺覺他我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛勝智大遍覺， 自覺覺他我頂禮。

為佛供養大供養， 薩埵供養妙供者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛供養大供養， 薩埵供養妙供者，

廣大方便大成就， 金剛成就我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大方便大成就， 金剛成就我頂禮。

一切如來大智身， 一切如來勝辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大智身， 一切如來勝辯才，

一切如來大愛心， 金剛金剛我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大愛心， 金剛金剛我頂禮。

行佛教勅佛勝主， 為諸佛子勝上生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行佛教勅佛勝主， 為諸佛子勝上生，

遍照尊勝一切師， 寂靜威暴我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照尊勝一切師， 寂靜威暴我頂禮。

一切如來大真實， 諸法實際大理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大真實， 諸法實際大理趣，

一切波羅蜜多智， 第一義諦我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切波羅蜜多智， 第一義諦我頂禮。

廣大普賢最勝行， 一切中勝平等智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大普賢最勝行， 一切中勝平等智，

自伏諸魔降眾魔， 一切通達我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自伏諸魔降眾魔， 一切通達我頂禮。

諸佛大智本大智， 金剛大智善調者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大智本大智， 金剛大智善調者，

眾金剛身勇金剛， 頂禮歸命金剛手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾金剛身勇金剛， 頂禮歸命金剛手，

金剛薩埵汝所說， 是即金剛堅固心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵汝所說， 是即金剛堅固心，

由斯得彼諸如來， 禮拜供養咸恭信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯得彼諸如來， 禮拜供養咸恭信。

汝自在力成正覺， 能現一切如世父； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝自在力成正覺， 能現一切如世父；

汝得一切善出生， 為諸如來所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝得一切善出生， 為諸如來所依止，

如是最勝稱讚語， 以孝愛心善讚揚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最勝稱讚語， 以孝愛心善讚揚，

若以歌詠讚汝尊， 得執金剛等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以歌詠讚汝尊， 得執金剛等無異。

我今勸請汝聖尊， 善作諸佛妙愛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今勸請汝聖尊， 善作諸佛妙愛事，

廣為利益諸有情， 願說本部所生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣為利益諸有情， 願說本部所生法。」

爾時，一切如來增上主宰具德金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已，以金剛杵安於自心，白一切如來言：「世尊如來非我所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切如來增上主宰具德金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已，以金剛杵安於自心，白一切如來言：「世尊如來非我所行。」

諸如來言：「此何因邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來言：「此何因邪？」

金剛手言：「世尊如來！有大自在天等諸惡有情，一切如來猶尚不能調伏彼等，我今何能調伏於彼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「世尊如來！有大自在天等諸惡有情，一切如來猶尚不能調伏彼等，我今何能調伏於彼？」

爾時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來所加持故，即入一切如來大方便智金剛三摩地，於是三摩地中，彼一切如來普盡虛空界如微塵量舒遍一切互相涉入，乃至須彌山頂及彼金剛摩尼寶峯大樓閣中。時諸如來還復聚集，遍觀察已，從世尊大毘盧遮那如來吉祥勝相心中而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來所加持故，即入一切如來大方便智金剛三摩地，於是三摩地中，彼一切如來普盡虛空界如微塵量舒遍一切互相涉入，乃至須彌山頂及彼金剛摩尼寶峯大樓閣中。時諸如來還復聚集，遍觀察已，從世尊大毘盧遮那如來吉祥勝相心中而入。

爾時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來心自所加持，由一切金剛平等故，廣為救度利樂普盡無餘諸有情界一切有情，令得最上諸悉地故，為欲調伏一切惡者，以一切如來大悲方便三摩地智遍觀察已，復入一切如來大悲方便忿怒三昧金剛三摩地，於是三摩地中一剎那間，從一切如來心出，宣說一切如來心一切如來金剛三昧祕密心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來，以一切如來心自所加持，由一切金剛平等故，廣為救度利樂普盡無餘諸有情界一切有情，令得最上諸悉地故，為欲調伏一切惡者，以一切如來大悲方便三摩地智遍觀察已，復入一切如來大悲方便忿怒三昧金剛三摩地，於是三摩地中一剎那間，從一切如來心出，宣說一切如來心一切如來金剛三昧祕密心明曰：

「吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)」

說是心明時，從金剛手心金剛中出現具德執金剛者，遍身光明大熾焰藏，顰眉蹙面張目利牙，大忿怒相，執金剛鉤、利劍、羂索等諸器仗。復有金剛火焰光明遍聚其前，無數眾妙色相莊嚴金剛手像。如是現已，為於一切世界調伏一切惡者故，住世尊大毘盧遮那如來周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是心明時，從金剛手心金剛中出現具德執金剛者，遍身光明大熾焰藏，顰眉蹙面張目利牙，大忿怒相，執金剛鉤、利劍、羂索等諸器仗。復有金剛火焰光明遍聚其前，無數眾妙色相莊嚴金剛手像。如是現已，為於一切世界調伏一切惡者故，住世尊大毘盧遮那如來周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中，說此頌曰：

「大哉方便善調伏， 具大方便中復大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉方便善調伏， 具大方便中復大，

若以方便化有情， 現忿怒身即無染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以方便化有情， 現忿怒身即無染。」

爾時，世尊大毘盧遮那如來，普觀一切如來離戲論法性已，即入一切如來大忿怒金剛三昧金剛加持三摩地，說此一切如來金剛大智一切如來心本部最上大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來，普觀一切如來離戲論法性已，即入一切如來大忿怒金剛三昧金剛加持三摩地，說此一切如來金剛大智一切如來心本部最上大明曰：

「唵(引) 遜婆儞遜婆吽(引)(一句) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 屹哩(二合)恨拏(二合) 吽(引)(二) 屹哩(二合) 恨拏(二合引) 播(引) 野吽(引)(三) 阿(引)那野呼(引)(四) 婆誐鑁嚩日囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 遜婆儞遜婆吽(引)(一句) 屹哩(二合) 恨拏(二合) 屹哩(二合)恨拏(二合) 吽(引)(二) 屹哩(二合) 恨拏(二合引) 播(引) 野吽(引)(三) 阿(引)那野呼(引)(四) 婆誐鑁嚩日囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(五)」

說是大明時，復從一切如來心出現具德金剛手菩薩，舒遍一切世界雲海，乃至一切如來菩薩眾會，普遍加持鉤召悉入金剛三昧大曼拏羅中。如是入已，集諸三昧，復聚為一體，成大金剛忿怒之身，於世尊大毘盧遮那如來心住，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，復從一切如來心出現具德金剛手菩薩，舒遍一切世界雲海，乃至一切如來菩薩眾會，普遍加持鉤召悉入金剛三昧大曼拏羅中。如是入已，集諸三昧，復聚為一體，成大金剛忿怒之身，於世尊大毘盧遮那如來心住，說此頌曰：

「大哉無上菩提心， 普遍賢善性清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉無上菩提心， 普遍賢善性清淨，

若令有情得調伏， 即由忿恚生妙愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若令有情得調伏， 即由忿恚生妙愛。」

是時，大金剛忿怒身，從世尊大毘盧遮那如來心下、於一切如來前月輪中，依止而住復請教令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大金剛忿怒身，從世尊大毘盧遮那如來心下、於一切如來前月輪中，依止而住復請教令。

爾時，世尊一切如來即入三昧鉤召金剛三摩地，說一切如來三昧鉤召一切如來心自心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊一切如來即入三昧鉤召金剛三摩地，說一切如來三昧鉤召一切如來心自心明曰：

「吽(引) 吒枳𠺁(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引) 吒枳𠺁(一句)」

說是心明時，舒遍一切世界雲海，乃至三界主宰大自在天等，一切世間普盡無餘。彼集會眾而共圍繞，以一切如來三昧金剛鉤召故，悉召來詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣，佛會周匝圍繞而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是心明時，舒遍一切世界雲海，乃至三界主宰大自在天等，一切世間普盡無餘。彼集會眾而共圍繞，以一切如來三昧金剛鉤召故，悉召來詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣，佛會周匝圍繞而住。

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩，執金剛杵於心戲擲，一切大會普盡三界遍觀察已，作如是言：「汝諸聖者！當於一切如來教中，依我教勅護持而行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩，執金剛杵於心戲擲，一切大會普盡三界遍觀察已，作如是言：「汝諸聖者！當於一切如來教中，依我教勅護持而行。」

時大自在天言：「汝今令我當云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大自在天言：「汝今令我當云何行？」

金剛手言：「汝當歸命佛法僧寶，是為所行。汝諸聖者！若如是行，即得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「汝當歸命佛法僧寶，是為所行。汝諸聖者！若如是行，即得一切智智。」

時此世界極三界主大自在天，以彼三界勝主宰故，起高倨勢現忿怒相，作如是言：「汝金剛手大藥叉王，我為三界主最大自在，若成、若壞一切部多中我得自在，是天中大天，云何令我依汝藥叉王教勅而行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此世界極三界主大自在天，以彼三界勝主宰故，起高倨勢現忿怒相，作如是言：「汝金剛手大藥叉王，我為三界主最大自在，若成、若壞一切部多中我得自在，是天中大天，云何令我依汝藥叉王教勅而行？」

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩戲擲金剛杵，復授教勅言：「汝大自在天極惡有情，今應速入大曼拏羅我三昧中依教而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩戲擲金剛杵，復授教勅言：「汝大自在天極惡有情，今應速入大曼拏羅我三昧中依教而住。」

是時，大自在天前白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！今此大士，云何於我大自在天授教勅邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大自在天前白世尊大毘盧遮那如來言：「世尊！今此大士，云何於我大自在天授教勅邪？」

爾時，世尊大毘盧遮那如來普告大自在天等諸天眾言：「汝等應當歸依三寶三昧戒中如是所行。若不然者，此金剛手菩薩大藥叉王，現暴怒相極惡威猛，無令以彼勝金剛杵出火光焰，盡此三界悉使破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來普告大自在天等諸天眾言：「汝等應當歸依三寶三昧戒中如是所行。若不然者，此金剛手菩薩大藥叉王，現暴怒相極惡威猛，無令以彼勝金剛杵出火光焰，盡此三界悉使破壞。」

時三界主大自在天，以其三界主宰自智自在故，為具德金剛手菩薩現大怖畏極惡忿怒大威猛相，出大熾焰大惡大笑，并自眷屬同時出現，作如是言：「金剛手！今我極三界主，授汝教勅依我所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時三界主大自在天，以其三界主宰自智自在故，為具德金剛手菩薩現大怖畏極惡忿怒大威猛相，出大熾焰大惡大笑，并自眷屬同時出現，作如是言：「金剛手！今我極三界主，授汝教勅依我所行。」

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩，復擲金剛杵熙怡微笑，作如是言：「汝是羯吒布單那所生，以人肉屍灰雜惡為食，床座服飾而悉邪弊，如是所行，云何令我同汝教行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩，復擲金剛杵熙怡微笑，作如是言：「汝是羯吒布單那所生，以人肉屍灰雜惡為食，床座服飾而悉邪弊，如是所行，云何令我同汝教行？」

時大自在天起大忿怒相，以自威力復作是言：「汝既然者，我亦守護自教，自三昧中依教而行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大自在天起大忿怒相，以自威力復作是言：「汝既然者，我亦守護自教，自三昧中依教而行。」

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王即白佛言：「世尊！此大自在天，恃自智力大富主宰高倨自在，故於一切如來清淨教中不生歸信，我今云何隨所能作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王即白佛言：「世尊！此大自在天，恃自智力大富主宰高倨自在，故於一切如來清淨教中不生歸信，我今云何隨所能作？」

爾時，世尊即說一切如來心出生大金剛三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說一切如來心出生大金剛三昧大明曰：

「唵(引) 儞遜婆嚩日囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 儞遜婆嚩日囉(二合) 吽(引) 發吒(半音)(一句)」

是時，金剛手大菩薩亦說自金剛心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，金剛手大菩薩亦說自金剛心明曰：

「吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)」

說是心明時，普盡三界所來集會大自在天等，皆悉覆面迷悶躄地發苦惱聲，向金剛手菩薩歸依求救。而彼大自在天等既躄地已，諸識不行將趣命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是心明時，普盡三界所來集會大自在天等，皆悉覆面迷悶躄地發苦惱聲，向金剛手菩薩歸依求救。而彼大自在天等既躄地已，諸識不行將趣命終。

爾時，世尊知如是事，即告金剛手菩薩言：「金剛手！汝今宜應以自所行，於此普盡三界眾施其無畏，勿令此等咸失其命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知如是事，即告金剛手菩薩言：「金剛手！汝今宜應以自所行，於此普盡三界眾施其無畏，勿令此等咸失其命。」

時金剛手大忿怒王聽受世尊如是語已，告大自在天等眾言：「汝等若欲活其命者，應當歸命佛法僧寶，依我教勅隨順而行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大忿怒王聽受世尊如是語已，告大自在天等眾言：「汝等若欲活其命者，應當歸命佛法僧寶，依我教勅隨順而行。」

大自在天言：「我若歸命佛法僧寶，然汝教中所有教勅，我亦不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天言：「我若歸命佛法僧寶，然汝教中所有教勅，我亦不知。」

爾時，世尊大毘盧遮那如來告大自在天言：「汝今當知此一切如來增上主宰、一切如來父、一切如來教勅所作、一切如來最上子，具德普賢金剛手菩薩摩訶薩，為諸眾生作調伏事故，受大忿怒王灌頂。所以者何？以汝大自在天等諸極惡眾，一切如來猶尚不能寂靜制止。由是菩薩為令惡業諸有情等，皆悉調伏安住三昧，汝今宜應依我教勅三昧中住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來告大自在天言：「汝今當知此一切如來增上主宰、一切如來父、一切如來教勅所作、一切如來最上子，具德普賢金剛手菩薩摩訶薩，為諸眾生作調伏事故，受大忿怒王灌頂。所以者何？以汝大自在天等諸極惡眾，一切如來猶尚不能寂靜制止。由是菩薩為令惡業諸有情等，皆悉調伏安住三昧，汝今宜應依我教勅三昧中住。」

大自在天言：「世尊！我今不能存活其命，願汝救我，如汝所授我之教勅，我當隨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天言：「世尊！我今不能存活其命，願汝救我，如汝所授我之教勅，我當隨行。」

佛告大自在天言：「若能歸依金剛手菩薩，彼即是汝真實救護，餘無護者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大自在天言：「若能歸依金剛手菩薩，彼即是汝真實救護，餘無護者。」

是時，普盡三界所來會眾，咸悉對向金剛手菩薩前，異口同音發苦惱聲，作是白言：「金剛手！願救護我，願救護我！今我死苦，唯願攝護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普盡三界所來會眾，咸悉對向金剛手菩薩前，異口同音發苦惱聲，作是白言：「金剛手！願救護我，願救護我！今我死苦，唯願攝護。」

爾時，金剛手大菩薩告彼眾言：「汝諸惡者！於我教中如教所行，無令我此大金剛杵發火光明，都為一聚廣大熾焰，焚燒一切悉為灰燼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩告彼眾言：「汝諸惡者！於我教中如教所行，無令我此大金剛杵發火光明，都為一聚廣大熾焰，焚燒一切悉為灰燼。」

時彼眾言：「汝即普賢一切如來心所出生，寂靜善調利益一切有情，普施無畏，云何於我不為饒益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾言：「汝即普賢一切如來心所出生，寂靜善調利益一切有情，普施無畏，云何於我不為饒益？」

時金剛手大忿怒王告彼眾言：「諸聖者，我雖具普賢心，然由一切如來教勅所作，以汝極惡有情生罪業心，不於如來三昧住者，使我為彼調伏，令得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大忿怒王告彼眾言：「諸聖者，我雖具普賢心，然由一切如來教勅所作，以汝極惡有情生罪業心，不於如來三昧住者，使我為彼調伏，令得清淨。」

時彼眾言：「我等如是悉住三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾言：「我等如是悉住三昧。」

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王，且置大自在天，即為餘天眾等安慰令起，說此金剛起一切如來心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王，且置大自在天，即為餘天眾等安慰令起，說此金剛起一切如來心大明曰：

「嚩日嚕(二合引) 底瑟姹(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日嚕(二合引) 底瑟姹(二合)(一句)」

說是大明時，除彼大自在天，餘三界眾并諸眷屬，前所躄地諸迷悶者，即時咸得安慰其心，獲妙樂觸遠離怖畏，身毛喜竪，瞻仰具德金剛手菩薩，即能俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，除彼大自在天，餘三界眾并諸眷屬，前所躄地諸迷悶者，即時咸得安慰其心，獲妙樂觸遠離怖畏，身毛喜竪，瞻仰具德金剛手菩薩，即能俱起。

爾時，世尊告金剛手大菩薩言：「大士！此三界主大自在天，何故不起于地，而此將非壞失命邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛手大菩薩言：「大士！此三界主大自在天，何故不起于地，而此將非壞失命邪？」

時金剛手大菩薩即為宣說護命大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大菩薩即為宣說護命大明曰：

「嚩日囉(二合引) 喻(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合引) 喻(一句)」

說是大明時，大自在天欲從地起，雖竭其力竟復不能，即白佛言：「世尊！于今何人為我師歸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，大自在天欲從地起，雖竭其力竟復不能，即白佛言：「世尊！于今何人為我師歸？」

佛言：「我非汝師歸，彼金剛手大士是所歸處，汝今何不依彼教勅隨應所行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我非汝師歸，彼金剛手大士是所歸處，汝今何不依彼教勅隨應所行？」

大自在天言：「世尊！若汝非是我師歸者，誰能救護諸惡有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天言：「世尊！若汝非是我師歸者，誰能救護諸惡有情？」

佛言：「為救護者，即彼金剛手，非我所能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「為救護者，即彼金剛手，非我所能。」

大自在天言：「所以者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天言：「所以者何？」

佛言：「彼金剛手是一切如來增上主宰故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼金剛手是一切如來增上主宰故。」

大自在天言：「我不解佛所說義，佛如來者為三界主，云何金剛手大士復增上邪？我竟不能曉明斯義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天言：「我不解佛所說義，佛如來者為三界主，云何金剛手大士復增上邪？我竟不能曉明斯義？」

爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩復告大自在天言：「汝惡有情，何故不依我教勅行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具德金剛手菩薩摩訶薩復告大自在天言：「汝惡有情，何故不依我教勅行？」

是時，大自在天聞金剛手菩薩作是語已，復現暴怒大猛惡相，作如是言：「我寧趣死，終不於汝教中所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大自在天聞金剛手菩薩作是語已，復現暴怒大猛惡相，作如是言：「我寧趣死，終不於汝教中所行。」

時金剛手菩薩大忿怒王從自心現執金剛阿耨左囉忿怒之像，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手菩薩大忿怒王從自心現執金剛阿耨左囉忿怒之像，說是大明曰：

「唵(引) 播(引) 那(引) 葛哩沙(二合) 拏嚩日囉(二合) 吽(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 播(引) 那(引) 葛哩沙(二合) 拏嚩日囉(二合) 吽(引)(一句)」

爾時，世尊大毘盧遮那如來即舉足心，亦現金剛阿耨左囉忿怒之像，周匝熾焰顰眉利牙，大面可畏，住金剛手大菩薩前，復請教令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來即舉足心，亦現金剛阿耨左囉忿怒之像，周匝熾焰顰眉利牙，大面可畏，住金剛手大菩薩前，復請教令。

是時，金剛手大菩薩為大自在天作清淨故，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，金剛手大菩薩為大自在天作清淨故，說是大明曰：

「唵(引) 播(引) 那(引) 葛哩沙(二合引) 葛哩沙(二合引) 野(一句) 薩哩嚩(二合) 嚩日囉(二合) 達囉(引) 耨左囉(二) 建茶建茶(三)嚩日囉(二合) 吽(引) 𠺁(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 播(引) 那(引) 葛哩沙(二合引) 葛哩沙(二合引) 野(一句) 薩哩嚩(二合) 嚩日囉(二合) 達囉(引) 耨左囉(二) 建茶建茶(三)嚩日囉(二合) 吽(引) 𠺁(四)」

說是大明已，時大自在天及烏摩天后，偃仆於地雙足上起，裸露形體醜惡之相，一切觀者咸生戲笑。是時，即以足心所現忿怒之像鉤召，悉於金剛手前足踵而住。時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言：「世尊！此極暴惡天及天后，作何制止？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明已，時大自在天及烏摩天后，偃仆於地雙足上起，裸露形體醜惡之相，一切觀者咸生戲笑。是時，即以足心所現忿怒之像鉤召，悉於金剛手前足踵而住。時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言：「世尊！此極暴惡天及天后，作何制止？」

爾時，世尊即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 訖囉(二合) 摩呼(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 訖囉(二合) 摩呼(引)(一句)」

說是大明已，金剛手大菩薩即舉左足踏大自在天，右足踏烏摩天后，逼附乳間，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明已，金剛手大菩薩即舉左足踏大自在天，右足踏烏摩天后，逼附乳間，說是大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合引) 尾舍(一句) 喝那野(引) 怛囕(二合)(二) 怛囉(二合) 吒(半音)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合引) 尾舍(一句) 喝那野(引) 怛囕(二合)(二) 怛囉(二合) 吒(半音)(三)」

說是大明時，大自在天由逼迫故，舉自千手打其千面。時彼摩尼寶峯樓閣之外，所有天眾俱發大聲，唱如是言：「今我主宰大自在天，已為金剛手大士之所降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，大自在天由逼迫故，舉自千手打其千面。時彼摩尼寶峯樓閣之外，所有天眾俱發大聲，唱如是言：「今我主宰大自在天，已為金剛手大士之所降伏。」

爾時，世尊為大自在天故起勝上大悲心，說一切佛慈護心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為大自在天故起勝上大悲心，說一切佛慈護心明曰：

「唵(引) 沒馱昧底哩(二合引) 嚩日囉(二合) 犖叉(引) 㰠(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 沒馱昧底哩(二合引) 嚩日囉(二合) 犖叉(引) 㰠(一句)」

說是心明時，彼大自在天即入三昧，入三昧已，諸苦皆息。又以金剛手菩薩足心觸故，即時獲得無上悉地勝妙灌頂及三摩地解脫總持神通智等。如是得入一切如來三摩地解脫總持門已，彼大自在天身，從金剛手菩薩足心而出，下方過三十二殑伽沙數極微塵量等世界，至一世界，名跋娑摩餐那，有佛出世，號跋娑彌莎囉儞哩瞿沙如來、應供、正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是心明時，彼大自在天即入三昧，入三昧已，諸苦皆息。又以金剛手菩薩足心觸故，即時獲得無上悉地勝妙灌頂及三摩地解脫總持神通智等。如是得入一切如來三摩地解脫總持門已，彼大自在天身，從金剛手菩薩足心而出，下方過三十二殑伽沙數極微塵量等世界，至一世界，名跋娑摩餐那，有佛出世，號跋娑彌莎囉儞哩瞿沙如來、應供、正等正覺。

時大自在天出現本身，於彼佛前說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大自在天出現本身，於彼佛前說伽陀曰：

「大哉一切正覺尊， 諸佛大智無有上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 諸佛大智無有上，

若法墮於文句中， 涅槃亦是假施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法墮於文句中， 涅槃亦是假施設。」

說是伽陀已，還復本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是伽陀已，還復本處。

復次，具德金剛手菩薩摩訶薩告那羅延天等諸餘一切三界主言：「汝諸聖者！宜應咸入一切如來金剛三昧大曼拏羅，悉當護持一切如來所有三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，具德金剛手菩薩摩訶薩告那羅延天等諸餘一切三界主言：「汝諸聖者！宜應咸入一切如來金剛三昧大曼拏羅，悉當護持一切如來所有三昧。」

那羅延天等言：「如汝教勅我等奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延天等言：「如汝教勅我等奉行。」

爾時，金剛手大菩薩普告三界諸眾會言：「我今攝受汝諸聖者，汝等復當歸命三寶、受三昧戒，於我三昧中如理而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手大菩薩普告三界諸眾會言：「我今攝受汝諸聖者，汝等復當歸命三寶、受三昧戒，於我三昧中如理而住。」

時彼眾言：「我等奉教皆如是住，然汝三昧我所不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾言：「我等奉教皆如是住，然汝三昧我所不知。」

是時，金剛手大菩薩即為普授自三昧法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，金剛手大菩薩即為普授自三昧法：

「大菩提心出生已， 最上法儀如次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大菩提心出生已， 最上法儀如次第，

大智所應隨力行， 三摩呬多汝善住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智所應隨力行， 三摩呬多汝善住。」

金剛手菩薩摩訶薩普為大自在天等諸天眾會，結入大三昧印，悉令如是依法所作，說是大三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩摩訶薩普為大自在天等諸天眾會，結入大三昧印，悉令如是依法所作，說是大三昧大明曰：

「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野(一句) 屹哩(二合) 恨拏滿馱三摩野(二) 嚩日囉(二合) 薩埵三摩野(三) 摩耨三摩(二合) 囉(四) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多三摩野薩怛鑁(三合) 涅哩(二合) 厨(引) 彌(引) 婆嚩(五) 悉體(二合) 嚕(引) 彌(引) 婆縛(六) 阿(引) 賀(引) 哩喻(二合引) 彌(引) 婆嚩(七) 阿鉢囉(二合) 底賀(引) 哩喻(二合引) 彌(引) 婆嚩(八) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 蘇左彌(引) 唧多室哩(二合) 焬酤(引) 嚕(引)(九) 賀賀賀賀吽(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩日囉(二合) 三摩野(一句) 屹哩(二合) 恨拏滿馱三摩野(二) 嚩日囉(二合) 薩埵三摩野(三) 摩耨三摩(二合) 囉(四) 薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多三摩野薩怛鑁(三合) 涅哩(二合) 厨(引) 彌(引) 婆嚩(五) 悉體(二合) 嚕(引) 彌(引) 婆縛(六) 阿(引) 賀(引) 哩喻(二合引) 彌(引) 婆嚩(七) 阿鉢囉(二合) 底賀(引) 哩喻(二合引) 彌(引) 婆嚩(八) 薩哩嚩(二合) 葛哩摩(二合) 蘇左彌(引) 唧多室哩(二合) 焬酤(引) 嚕(引)(九) 賀賀賀賀吽(引)(十)」

說是大明時，所有一切三界眾會皆悉鉤召，授與金剛忿怒帝哩帝哩印，依法而結，普令一切堅固而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，所有一切三界眾會皆悉鉤召，授與金剛忿怒帝哩帝哩印，依法而結，普令一切堅固而住。