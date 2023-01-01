佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿：傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿：傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之四

爾時，世尊不空成就如來印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故，即入一切波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名一切如來羯磨三昧，即自印從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊不空成就如來印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故，即入一切波羅蜜多三昧，出生金剛加持三摩地，此名一切如來羯磨三昧，即自印從自心出，說是大明曰：

「羯哩摩(二合) 嚩日哩(二合)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羯哩摩(二合) 嚩日哩(二合)(一句)」

纔出一切如來心時，即現一切羯磨光明具德持金剛者，於是羯磨光明中成一切世界極微塵量等如來像。遍印一切如來智已，復聚為一體，從是出現大金剛羯磨像，周遍一切世界為量隨向方面，於世尊大毘盧遮那如來左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現一切羯磨光明具德持金剛者，於是羯磨光明中成一切世界極微塵量等如來像。遍印一切如來智已，復聚為一體，從是出現大金剛羯磨像，周遍一切世界為量隨向方面，於世尊大毘盧遮那如來左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 多業金剛即我是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 多業金剛即我是，

由一成於無盡故， 於有情界善作業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由一成於無盡故， 於有情界善作業。」

此是一切如來智三昧大灌頂金剛法性一切供養一切如來大波羅蜜多法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是一切如來智三昧大灌頂金剛法性一切供養一切如來大波羅蜜多法門。

爾時，世尊大毘盧遮那如來復入一切如來悅樂供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃。從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來復入一切如來悅樂供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃。從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 邏(引) 細(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 邏(引) 細(引)(一句)」

纔出一切如來心時，即出大金剛印具德持金剛者，於是金剛印門中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛嬉戲大明妃像，如金剛薩埵身相無異，具種種形色妙好威儀，眾莊嚴具而為莊嚴，總攝一切如來部金剛薩埵明妃，於世尊阿閦如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即出大金剛印具德持金剛者，於是金剛印門中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛嬉戲大明妃像，如金剛薩埵身相無異，具種種形色妙好威儀，眾莊嚴具而為莊嚴，總攝一切如來部金剛薩埵明妃，於世尊阿閦如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉我有無等比， 諸佛上妙之供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我有無等比， 諸佛上妙之供養，

由知欲樂供養故， 乃能轉彼諸供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由知欲樂供養故， 乃能轉彼諸供養。」

爾時，世尊復入一切如來寶鬘灌頂三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來寶鬘灌頂三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 摩(引) 梨(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 摩(引) 梨(引)(一句)」

纔出一切如來心時，即出大寶印具德持金剛者，於是大寶印中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛鬘大明妃像，色相莊嚴如前無異，於世尊寶生如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即出大寶印具德持金剛者，於是大寶印中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛鬘大明妃像，色相莊嚴如前無異，於世尊寶生如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉我此無等比， 是即稱為寶供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此無等比， 是即稱為寶供養，

而彼三界最勝王， 受教令故作供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼三界最勝王， 受教令故作供養。」

爾時，世尊復入一切如來妙歌三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃。從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來妙歌三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃。從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 詣(引) 帝(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 詣(引) 帝(引)(一句)」

纔出一切如來心時，即出一切如來法印具德持金剛者，於是一切如來法印中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛妙歌大明妃像，於世尊觀自在王如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即出一切如來法印具德持金剛者，於是一切如來法印中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛妙歌大明妃像，於世尊觀自在王如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉莊嚴大妙歌， 我當供養諸見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉莊嚴大妙歌， 我當供養諸見者，

由彼適悅供養故， 即一切法如響應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼適悅供養故， 即一切法如響應。」

爾時，世尊復入一切如來舞供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來舞供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來部大明妃從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 涅哩(二合) 帝(引重呼)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 涅哩(二合) 帝(引重呼)(一句)」

纔出一切如來心時，即現一切如來舞供養廣大法用事具德持金剛者，於是一切如來舞供養廣大法用事中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛舞大明妃像，於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現一切如來舞供養廣大法用事具德持金剛者，於是一切如來舞供養廣大法用事中成一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛舞大明妃像，於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉廣大我供養， 廣作一切供養事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉廣大我供養， 廣作一切供養事，

以金剛舞法用故， 安立諸佛妙供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以金剛舞法用故， 安立諸佛妙供養。」

此名一切如來無上悅樂三昧，一切如來鬘，一切如來歌詠，一切如來作無上事業，即一切如來祕密供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名一切如來無上悅樂三昧，一切如來鬘，一切如來歌詠，一切如來作無上事業，即一切如來祕密供養。

「復次，世尊阿閦如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來大笑三昧，出生金剛三摩地，即一切如來誐尼迦大明妃從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊阿閦如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來大笑三昧，出生金剛三摩地，即一切如來誐尼迦大明妃從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 度閉(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 度閉(引)(一句)」

纔出一切如來心時，即現種種香供養雲海莊嚴周遍一切金剛界量具德持金剛者，於是種種香供養雲海莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛香大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現種種香供養雲海莊嚴周遍一切金剛界量具德持金剛者，於是種種香供養雲海莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛香大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉我此大供養， 金剛大笑具端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此大供養， 金剛大笑具端嚴，

由彼眾生遍入故， 速得無上菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼眾生遍入故， 速得無上菩提果。」

爾時，世尊寶生如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來寶莊嚴供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來鉢囉帝訶陵大明妃從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊寶生如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來寶莊嚴供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來鉢囉帝訶陵大明妃從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 布瑟閉(二合引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 布瑟閉(二合引)(一句)」

纔出一切如來心時，即現一切華供養莊嚴周遍一切虛空界量具德持金剛者，於是一切華供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛華大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現一切華供養莊嚴周遍一切虛空界量具德持金剛者，於是一切華供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛華大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉我此華供養， 一切莊嚴妙所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此華供養， 一切莊嚴妙所作，

由諸如來寶性故， 速得成就諸供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由諸如來寶性故， 速得成就諸供養。」

爾時，世尊觀自在王如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來燈供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來訥頂大明妃從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊觀自在王如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來燈供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來訥頂大明妃從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合引) 路(引) 計(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合引) 路(引) 計(引)(一句)」

纔出一切如來心時，即現一切燈供養莊嚴周遍法界具德持金剛者，於是一切燈供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛燈大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現一切燈供養莊嚴周遍法界具德持金剛者，於是一切燈供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛燈大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉我此妙廣大， 所成供養燈端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉我此妙廣大， 所成供養燈端嚴，

由是速具光明故， 即得見彼一切佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是速具光明故， 即得見彼一切佛。」

爾時，世尊不空成就如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來塗香供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來際微大明妃從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊不空成就如來，以對世尊大毘盧遮那如來供養事故，即入一切如來塗香供養三昧，出生金剛三摩地，即一切如來際微大明妃從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 巘提(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 巘提(引)(一句)」

纔出一切如來心時，即現一切塗香供養莊嚴周遍一切世界為量具德持金剛者，於是一切塗香供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛塗香大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，即現一切塗香供養莊嚴周遍一切世界為量具德持金剛者，於是一切塗香供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出現金剛塗香大明妃像，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中，如理而住。說此頌曰：

「大哉塗香成供養， 我此微妙大悅意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉塗香成供養， 我此微妙大悅意，

由諸如來遍塗香， 普熏一切清淨身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由諸如來遍塗香， 普熏一切清淨身。」

此名一切如來遍入智大菩提分三昧，一切如來法光明，戒、定、慧、解脫、解脫知見勝妙之香，是即一切如來教令事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名一切如來遍入智大菩提分三昧，一切如來法光明，戒、定、慧、解脫、解脫知見勝妙之香，是即一切如來教令事業。

爾時，世尊大毘盧遮那如來，復入一切如來三昧鉤大士三昧，出生薩埵金剛三摩地，即一切如來印眾生從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大毘盧遮那如來，復入一切如來三昧鉤大士三昧，出生薩埵金剛三摩地，即一切如來印眾生從自心出，說是大明曰：

「嚩日囕(二合引) 酤舍(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囕(二合引) 酤舍(一句)」

纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來鉤召三昧金剛印眾，為出現已，於是一切如來鉤召三昧金剛印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛鉤菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛門月輪中，如理而住，作一切如來鉤召三昧。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來鉤召三昧金剛印眾，為出現已，於是一切如來鉤召三昧金剛印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛鉤菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛門月輪中，如理而住，作一切如來鉤召三昧。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 平等鉤召我堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 平等鉤召我堅固，

由我普遍鉤召故， 即得集會曼拏羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我普遍鉤召故， 即得集會曼拏羅。」

爾時，世尊復入一切如來三昧引入大士三昧，出生金剛三摩地，即引入一切如來印鉢囉帝訶囉從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來三昧引入大士三昧，出生金剛三摩地，即引入一切如來印鉢囉帝訶囉從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 播(引) 舍(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 播(引) 舍(一句)」

纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來引入三昧大印眾，為出現已，於是一切如來引入三昧大印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛索菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門月輪中，如理而住，即引入一切如來。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來引入三昧大印眾，為出現已，於是一切如來引入三昧大印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛索菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門月輪中，如理而住，即引入一切如來。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 我金剛索妙堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 我金剛索妙堅固，

設入一切極微中， 亦復引入此三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設入一切極微中， 亦復引入此三昧。」

爾時，世尊復入一切如來三昧鎖大士三昧，出生金剛三摩地，即一切如來三昧縛一切如來訥多從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來三昧鎖大士三昧，出生金剛三摩地，即一切如來三昧縛一切如來訥多從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合) 塞普(二合引) 吒(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 塞普(二合引) 吒(一句)」

纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來三昧縛大印眾，為出現已，於是一切如來三昧縛大印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛鎖菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門月輪中，如理而住，於一切如來作妙縛相。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來三昧縛大印眾，為出現已，於是一切如來三昧縛大印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛鎖菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門月輪中，如理而住，於一切如來作妙縛相。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 我金剛鎖妙堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 我金剛鎖妙堅固，

由縛一切解脫者， 為眾生利還作縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由縛一切解脫者， 為眾生利還作縛。」

爾時，世尊復入一切如來遍入大士三昧，出生金剛三摩地，即一切如來一切印際吒從自心出，說是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入一切如來遍入大士三昧，出生金剛三摩地，即一切如來一切印際吒從自心出，說是大明曰：

「嚩日囉(二合引) 吠(引) 舍(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合引) 吠(引) 舍(一句)」

纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來普遍警覺印眾，為出現已，於是一切如來普遍警覺印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛鈴菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯摩門月輪中，如理而住，普遍警覺一切如來。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔出一切如來心時，具德持金剛者成一切如來普遍警覺印眾，為出現已，於是一切如來普遍警覺印眾中出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，出生金剛鈴菩薩身，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯摩門月輪中，如理而住，普遍警覺一切如來。說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 此金剛鈴我堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 此金剛鈴我堅固，

由為一切主宰故， 亦復作彼諸僕使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由為一切主宰故， 亦復作彼諸僕使。」

此名一切如來三昧鉤召，一切如來引入，一切如來妙縛，一切如來敬愛，如是等依一切如來教令所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名一切如來三昧鉤召，一切如來引入，一切如來妙縛，一切如來敬愛，如是等依一切如來教令所作。

「復次，世尊大毘盧遮那如來以加持力作彈指相，普遍召集一切如來，說此召集加持心，明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊大毘盧遮那如來以加持力作彈指相，普遍召集一切如來，說此召集加持心，明曰：

「嚩日囉(二合) 三摩(引) 惹(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合) 三摩(引) 惹(一句)」

由是羅嚩剎那牟呼栗多中，即一切如來互警覺已，普遍一切世界雲海，一切世界極微塵量等諸如來并菩薩眾，悉來集此大曼拏羅金剛摩尼寶峯樓閣，至世尊大毘盧遮那如來所，說是普禮大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是羅嚩剎那牟呼栗多中，即一切如來互警覺已，普遍一切世界雲海，一切世界極微塵量等諸如來并菩薩眾，悉來集此大曼拏羅金剛摩尼寶峯樓閣，至世尊大毘盧遮那如來所，說是普禮大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多播(引) 捺滿捺喃(引) 迦嚕(引) 彌(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合) 怛他(引) 誐多播(引) 捺滿捺喃(引) 迦嚕(引) 彌(引)(一句)」

以如是自性成就大明，隨所樂誦普禮一切如來足已。說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是自性成就大明，隨所樂誦普禮一切如來足已。說此頌曰：

「大哉諸佛大普賢， 是諸菩薩妙敬議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉諸佛大普賢， 是諸菩薩妙敬議，

一切如來大輪壇， 影現一切如來像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來大輪壇， 影現一切如來像。」

作是說已。是時，十方世界所來集會一切如來并諸菩薩，以彼一切如來加持力故，混入世尊大毘盧遮那如來心，復從一切如來心各各出自菩薩眾會，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣周匝圍繞，同住三摩地中說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是說已。是時，十方世界所來集會一切如來并諸菩薩，以彼一切如來加持力故，混入世尊大毘盧遮那如來心，復從一切如來心各各出自菩薩眾會，於世尊金剛摩尼寶峯樓閣周匝圍繞，同住三摩地中說此頌曰：

「大哉一切正覺尊， 廣大無始本來生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉一切正覺尊， 廣大無始本來生，

由是一切微塵數， 同證清淨一佛性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是一切微塵數， 同證清淨一佛性。」

爾時，十方一切世界所來集會一切如來，咸悉於此金剛界大曼拏羅中，以加持力於普盡無餘諸有情界廣作救護，悉令獲得利益安樂，乃至得一切如來平等智通最上悉地殊勝果等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方一切世界所來集會一切如來，咸悉於此金剛界大曼拏羅中，以加持力於普盡無餘諸有情界廣作救護，悉令獲得利益安樂，乃至得一切如來平等智通最上悉地殊勝果等。

時諸如來，咸共勸請具德一切如來增上主宰自金剛薩埵無始無終大持金剛者，以是一百八名勸請稱讚，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸如來，咸共勸請具德一切如來增上主宰自金剛薩埵無始無終大持金剛者，以是一百八名勸請稱讚，頌曰：

「金剛勇猛大正士， 是即金剛諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛勇猛大正士， 是即金剛諸如來，

由普賢性金剛初， 聖金剛手我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由普賢性金剛初， 聖金剛手我頂禮。

彼金剛王妙勝覺， 金剛鉤即諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼金剛王妙勝覺， 金剛鉤即諸如來，

金剛最上不空王， 金剛鉤召我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛最上不空王， 金剛鉤召我頂禮。

金剛敬愛大妙樂， 而金剛箭善調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛敬愛大妙樂， 而金剛箭善調伏，

魔欲最勝大金剛， 彼金剛弓我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔欲最勝大金剛， 彼金剛弓我頂禮。

金剛善哉妙生勝， 金剛極喜即大樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛善哉妙生勝， 金剛極喜即大樂，

最上金剛歡喜王， 彼金剛喜我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上金剛歡喜王， 彼金剛喜我頂禮。

金剛妙寶堅固利， 金剛虛空大摩尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛妙寶堅固利， 金剛虛空大摩尼，

金剛豐盛虛空藏， 彼金剛藏我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛豐盛虛空藏， 彼金剛藏我頂禮。

金剛妙光大熾焰， 金剛聖日即佛光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛妙光大熾焰， 金剛聖日即佛光，

金剛圓光大照明， 大金剛光我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛圓光大照明， 大金剛光我頂禮。

金剛寶幢善利生， 金剛表剎妙歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛寶幢善利生， 金剛表剎妙歡喜，

妙寶幢相即金剛， 彼金剛剎我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙寶幢相即金剛， 彼金剛剎我頂禮。

金剛喜笑大適悅， 金剛笑即大希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喜笑大適悅， 金剛笑即大希有，

大喜大樂金剛初， 金剛妙悅我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大喜大樂金剛初， 金剛妙悅我頂禮。

金剛妙法真實理， 金剛蓮華妙清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛妙法真實理， 金剛蓮華妙清淨，

觀照自在金剛眼， 彼金剛眼我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀照自在金剛眼， 彼金剛眼我頂禮。

金剛利即大乘法， 而金剛劍大器仗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛利即大乘法， 而金剛劍大器仗，

金剛甚深妙吉祥， 彼金剛慧我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛甚深妙吉祥， 彼金剛慧我頂禮。

金剛因即金剛場， 金剛妙輪大理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛因即金剛場， 金剛妙輪大理趣，

如教善轉金剛起， 彼金剛場我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如教善轉金剛起， 彼金剛場我頂禮。

最上妙明金剛語， 金剛持誦善成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上妙明金剛語， 金剛持誦善成就，

無言金剛勝悉地， 彼金剛語我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言金剛勝悉地， 彼金剛語我頂禮。

金剛事業妙教令， 如金剛業善遍行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛事業妙教令， 如金剛業善遍行，

金剛不空極廣大， 金剛巧業我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛不空極廣大， 金剛巧業我頂禮。

金剛守護大精進， 金剛甲冑大堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛守護大精進， 金剛甲冑大堅固，

最勝勤勇極難敵， 金剛精進我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝勤勇極難敵， 金剛精進我頂禮。

金剛藥叉大方便， 金剛利牙大恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藥叉大方便， 金剛利牙大恐怖，

摧伏魔力勝金剛， 金剛暴怒我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏魔力勝金剛， 金剛暴怒我頂禮。

妙金剛拳大威力， 而金剛拳善解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙金剛拳大威力， 而金剛拳善解脫，

金剛堅固勝三昧， 彼金剛拳我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛堅固勝三昧， 彼金剛拳我頂禮。

如是百八寂靜名， 若有常能受持者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是百八寂靜名， 若有常能受持者，

彼於金剛灌頂等， 一切所作勝成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於金剛灌頂等， 一切所作勝成就。

如是最上祕密名， 大持金剛此稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最上祕密名， 大持金剛此稱讚，

若有常伸歌詠者， 得與金剛手無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有常伸歌詠者， 得與金剛手無異。

我所稱讚如是等， 持金剛者百八名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所稱讚如是等， 持金剛者百八名，

大乘現證三昧門， 此即流布妙理趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘現證三昧門， 此即流布妙理趣。

我所勸請汝聖等， 願說最上自儀軌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所勸請汝聖等， 願說最上自儀軌，

謂一切佛大智輪， 最勝金剛曼拏羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂一切佛大智輪， 最勝金剛曼拏羅。」